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Estado de Minas 2026-10-01 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512133-carnaval-de-bh-2027-estao-abertas-as-inscricoes-para-os-blocos-caricatos.html Gerais carnaval bh, carnaval 2027, bloco caricato, bh 2678 Carnaval de BH 2027: estão abertas as inscrições para os blocos caricatos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512133-carnaval-de-bh-2027-estao-abertas-as-inscricoes-para-os-blocos-caricatos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512149-bh-defesa-civil-faz-simulado-para-evitar-enchentes-na-bernardo-vasconcelos.html Gerais prevenção, enchente, defesa civil, bh, simulação 2095 BH: Defesa Civil faz simulado para evitar enchentes na Bernardo Vasconcelos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512149-bh-defesa-civil-faz-simulado-para-evitar-enchentes-na-bernardo-vasconcelos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512176-contagem-tera-onibus-de-graca-e-alteracoes-no-transito-no-dia-da-eleicao.html Gerais eleições 2026, contagem, mobilidade urbana, democracia, ônibus gratuito 2671 Contagem terá ônibus de graça e alterações no trânsito no dia da eleição https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512176-contagem-tera-onibus-de-graca-e-alteracoes-no-transito-no-dia-da-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512198-troca-de-bandeiras-no-epa-e-mineirao-comeca-apos-aprovacao-final-do-cade.html Economia supermercados bh, epa, supermercado, cade, bh, minas gerais 3070 Troca de bandeiras no Epa e Mineirão começa após aprovação final do Cade https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512198-troca-de-bandeiras-no-epa-e-mineirao-comeca-apos-aprovacao-final-do-cade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512306-fraude-no-aluguel-justica-condena-imobiliaria-e-seguradora-em-mg.html Gerais locação de imóveis, tjmg, indenização, condenação 2794 Fraude no aluguel: Justiça condena imobiliária e seguradora em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512306-fraude-no-aluguel-justica-condena-imobiliaria-e-seguradora-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512312-operacao-swatting-entenda-o-trote-perigoso-que-mobiliza-a-policia.html Gerais operação, mpmg, bh, ameaça, trote 1749 Operação Swatting: entenda o trote perigoso que mobiliza a polícia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512312-operacao-swatting-entenda-o-trote-perigoso-que-mobiliza-a-policia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 00:03 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512050-flavio-e-lula-miram-eleitores-de-cury-e-escalam-interlocutores-para-tentar-apoio.html Política#PlatôBr Reportagem 3024 Flávio e Lula miram eleitores de Cury e escalam interlocutores para tentar apoio https://platobr.com.br/flavio-e-lula-miram-eleitores-de-cury-e-escalam-interlocutores-para-tentar-apoio Digital

Estado de Minas 2026-10-01 00:07 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512052-apos-reuniao-brasil-esta-pouco-otimista-com-solucao-rapida-para-tarifaco.html Política#PlatôBr Reportagem 1960 Após reunião, Brasil está pouco otimista com solução rápida para tarifaço https://platobr.com.br/apos-reuniao-brasil-esta-pouco-otimista-com-solucao-rapida-para-tarifaco Digital

Estado de Minas 2026-10-01 00:15 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512054-o-que-pensa-fernando-haddad-sobre-o-fundo-constitucional-do-df.html Política#PlatôBr Reportagem 1584 O que pensa Fernando Haddad sobre o Fundo Constitucional do DF https://platobr.com.br/o-que-pensa-fernando-haddad-sobre-o-fundo-constitucional-do-df Digital

Estado de Minas 2026-10-01 01:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512058-iff-lanca-o-aquascent-tecnologia-avancada-de-fragrancias-a-base-de-agua.html Mundo Corporativo 5449 IFF lança o AQUASCENT™: tecnologia avançada de fragrâncias à base de água https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512058-iff-lanca-o-aquascent-tecnologia-avancada-de-fragrancias-a-base-de-agua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 01:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512059-china-eastern-airlines-apresenta-avancos-em-tecnologias-digitais-e-inteligentes-na-4-conferencia-de-aviacao-da-cata.html Mundo Corporativo 3676 China Eastern Airlines Apresenta Avanços em Tecnologias Digitais e Inteligentes na 4ª Conferência de Aviação da CATA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512059-china-eastern-airlines-apresenta-avancos-em-tecnologias-digitais-e-inteligentes-na-4-conferencia-de-aviacao-da-cata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 Paulo Galvão https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7511872-antes-das-bets-houve-os-bingos.html Colunistas#Dois Toques Bets, MP, Apostas, Proibição, Bingos 3114 Antes das bets, houve os bingos https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7511872-antes-das-bets-houve-os-bingos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 Helvécio Carlos https://www.em.com.br/colunistas/helvecio-carlos/2026/10/7511903-chef-mineira-festeja-40-anos-de-carreira-reinterpretando-suas-receitas.html Colunistas#Helvécio Carlos colunista, Estado de Minas, coluna social 2876 Chef mineira festeja 40 anos de carreira reinterpretando suas receitas https://www.em.com.br/colunistas/helvecio-carlos/2026/10/7511903-chef-mineira-festeja-40-anos-de-carreira-reinterpretando-suas-receitas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 Anna Marina https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7511908-ja-escolheu-em-quem-votar-conhece-a-proposta-do-seu-candidato.html Colunistas#Anna Marina minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas 3243 Já escolheu em quem votar? Conhece a proposta do seu candidato? https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7511908-ja-escolheu-em-quem-votar-conhece-a-proposta-do-seu-candidato.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 Orion Teixeira https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7511966-debate-preve-2-turno-entre-cleitinho-e-patrus.html Colunistas#Orion Teixeira Eleíções, Minas, Cleitinho, Patrus 3206 Debate ‘prevê’ 2º turno entre Cleitinho e Patrus https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7511966-debate-preve-2-turno-entre-cleitinho-e-patrus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512006-o-dilema-moderno-brasileiro-e-as-eleicoes.html Opinião 5485 O dilema moderno brasileiro e as eleições https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512006-o-dilema-moderno-brasileiro-e-as-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512007-cidadao-esta-por-conta-propria-contra-o-crime-organizado.html Opinião 4295 Cidadão está por conta própria contra o crime organizado https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512007-cidadao-esta-por-conta-propria-contra-o-crime-organizado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512009-flavio-vai-lula-nao-faltar-ao-debate-da-globo-e-decisao-de-alto-risco.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Debate, Lula, Flávio, eleições 5420 Flávio vai; Lula, não. Faltar ao debate da Globo é decisão de alto risco https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512009-flavio-vai-lula-nao-faltar-ao-debate-da-globo-e-decisao-de-alto-risco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512018-amnesia-das-urnas-e-algoritimos-da-colonia.html Colunistas#Bertha Maakaroun eleições, algorítimos, deputados, senadores 6283 Amnésia das urnas e algoritmos da colônia https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512018-amnesia-das-urnas-e-algoritimos-da-colonia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512036-restaurantes-populares24-milhoesde-refeicoes-por-ano.html Gerais popular, restaurante, bh 8768 Restaurantes populares:2,4 milhõesde refeições por ano https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512036-restaurantes-populares24-milhoesde-refeicoes-por-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512038-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-01-10-2026.html Capa do dia -1 CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 01/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512038-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-01-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 02:00 ALESSANDRA ARAGÃO https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7512082-o-lugar-dos-amigos-na-vida-adulta.html Colunistas#Alessandra Aragão amizade, amigos, vida adulta, infância, conexão 2848 O lugar dos amigos na vida adulta https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7512082-o-lugar-dos-amigos-na-vida-adulta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 03:00 Andrei Megre,Bruno Luis Barros,Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512021-lula-e-flavio-bolsonaro-estarao-em-minas-na-antevespera-da-eleicao.html Política ELEIÇÕES 2026, Flávio Bolsonaro, Lula, minas-gerais, presidente 6059 Lula e Flávio Bolsonaro estarão em Minas na antevéspera da eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512021-lula-e-flavio-bolsonaro-estarao-em-minas-na-antevespera-da-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 03:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512062-thales-lanca-sentinel-envelope-plus-para-proteger-softwares-contra-engenharia-reversa-assistida-por-ia.html Mundo Corporativo 7749 Thales lança Sentinel Envelope Plus para proteger softwares contra engenharia reversa assistida por IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512062-thales-lanca-sentinel-envelope-plus-para-proteger-softwares-contra-engenharia-reversa-assistida-por-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 03:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512063-thales-reforca-a-gestao-da-postura-de-seguranca-de-dados-para-lidar-com-os-riscos-emergentes-da-ia.html Mundo Corporativo 8399 Thales reforça a gestão da postura de segurança de dados para lidar com os riscos emergentes da IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512063-thales-reforca-a-gestao-da-postura-de-seguranca-de-dados-para-lidar-com-os-riscos-emergentes-da-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 04:00 Jaeci Carvalho https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7512000-vergonha-estatal-nao-tem-que-ajudar-o-futebol-brasileiro.html Colunistas#Jaeci Carvalho futebol, bets, atlético, cruzeiro 3250 Vergonha: estatal não tem que ajudar o futebol brasileiro https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7512000-vergonha-estatal-nao-tem-que-ajudar-o-futebol-brasileiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 04:00 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512025-bh-nikolas-promete-travar-a-afonso-pena-nesta-quinta-1-10-com-ato.html Política nikolas-ferreira, eleicoes-2026, pl 882 BH: Nikolas promete "travar" a Afonso Pena nesta quinta (1/10) com ato https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512025-bh-nikolas-promete-travar-a-afonso-pena-nesta-quinta-1-10-com-ato.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 05:30 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512066-linha-3052-ganha-viagens-diretas-e-sem-paradas-a-partir-desta-quinta-em-bh.html Gerais ônibus, BH, mobilidade, PBH 1311 Linha 3052 ganha viagens diretas e sem paradas a partir desta quinta em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512066-linha-3052-ganha-viagens-diretas-e-sem-paradas-a-partir-desta-quinta-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 05:45 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512067-bh-pode-ter-calor-recorde-nesta-quinta-1-10-termometros-perto-dos-37-c.html Gerais Calor, recorde, previsao-do-tempo, bh, inmet, defesa-civil 1709 BH pode ter calor recorde nesta quinta (1/10): termômetros perto dos 37°C https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512067-bh-pode-ter-calor-recorde-nesta-quinta-1-10-termometros-perto-dos-37-c.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 06:00 Angela Mathylde https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7511968-a-sociedade-da-dopamina-estamos-viciados-em-prazer-rapido.html Colunistas#Comportamento e Saúde Mental 3498 A sociedade da dopamina: Estamos viciados em prazer rápido? https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7511968-a-sociedade-da-dopamina-estamos-viciados-em-prazer-rapido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 06:00 Direito Simples Assim https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7511973-morte-do-locador-ou-do-locatario-quem-assume-o-contrato.html Colunistas#Direito Simples Assim Aluguel, Imóvel 5368 Morte do locador ou do locatário: quem assume o contrato? https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7511973-morte-do-locador-ou-do-locatario-quem-assume-o-contrato.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 06:00 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7511977-uniao-cede-predios-para-transformacao-em-moradias-populares-em-minas.html Gerais Imóveis, Moradia popular, SPU, Terrenos 5673 União cede prédios para transformação em moradias populares em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7511977-uniao-cede-predios-para-transformacao-em-moradias-populares-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 06:00 André Spínola https://www.em.com.br/colunistas/trends-talks/2026/10/7511978-empreender-nao-e-ter-a-fabrica-ou-loja.html Colunistas#Trends Talks 3461 Empreender não é ter a fábrica ou loja https://www.em.com.br/colunistas/trends-talks/2026/10/7511978-empreender-nao-e-ter-a-fabrica-ou-loja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 06:00 Beatriz Bevilaqua https://www.em.com.br/colunistas/mundo-startup/2026/10/7511997-gigante-mineira-da-tecnologia-amplia-presenca-na-america-latina.html Colunistas#Mundo Startup 3212 Gigante mineira da tecnologia amplia presença na América Latina https://www.em.com.br/colunistas/mundo-startup/2026/10/7511997-gigante-mineira-da-tecnologia-amplia-presenca-na-america-latina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 06:00 Walter Romano https://www.em.com.br/colunistas/walter-romano/2026/10/7512027-o-fim-da-poesia-do-voto-nulo.html Colunistas#Walter Romano Nulo, Resultado, Urna 3062 O fim da poesia do voto nulo https://www.em.com.br/colunistas/walter-romano/2026/10/7512027-o-fim-da-poesia-do-voto-nulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 06:31 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512071-onde-flavio-bolsonaro-vai-acompanhar-a-apuracao-do-primeiro-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 519 Onde Flávio Bolsonaro vai acompanhar a apuração do primeiro turno https://platobr.com.br/onde-flavio-bolsonaro-vai-acompanhar-a-apuracao-do-primeiro-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-01 06:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512073-promega-lanca-o-paradyme-27gy-str-system-minimizando-artefatos-de-gagueira-em-analise-forense-de-dna.html Mundo Corporativo 7518 Promega lança o Paradyme™ 27GY STR System, minimizando artefatos de gagueira em análise forense de DNA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512073-promega-lanca-o-paradyme-27gy-str-system-minimizando-artefatos-de-gagueira-em-analise-forense-de-dna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 06:49 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512076-gritaria-correria-e-tiros-terminam-com-homem-morto-em-bh.html Gerais homicídio, bh, pm 1683 Gritaria, correria e tiros terminam com homem morto em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512076-gritaria-correria-e-tiros-terminam-com-homem-morto-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 07:07 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512080-nikolas-e-vorcaro-tre-mg-nega-direito-de-resposta-a-deputado-por-reportagem-sobre-audio-enviado-a-banqueiro.html Política eleicoes-2026, Nikolas, TREMG, jornalismo 3943 Nikolas e Vorcaro: TRE-MG nega direito de resposta a deputado por reportagem sobre áudio enviado a banqueiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512080-nikolas-e-vorcaro-tre-mg-nega-direito-de-resposta-a-deputado-por-reportagem-sobre-audio-enviado-a-banqueiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 07:17 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512083-video-flagra-homem-sendo-atropelado-depois-de-discussao-em-mg.html Gerais atropelamento, uberlândia, PM 1572 Vídeo flagra homem sendo atropelado depois de discussão em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512083-video-flagra-homem-sendo-atropelado-depois-de-discussao-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 07:26 Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512081-mudancas-na-emissao-e-no-controle-de-receitas-medicas-entram-em-vigor.html Bem viver receita médica, anvisa, REMÉDIOS 5313 Mudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigor https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-09/mudancas-na-emissao-e-no-controle-de-receitas-medicas-entram-em-vigor Digital

Estado de Minas 2026-10-01 07:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512088-kyowa-kirin-e-knight-therapeutics-assinam-contrato-de-distribuicao-exclusiva-para-poteligeo-mogamulizumabe-para-pacientes-com-linfoma-cutaneo-de-celulas-t-ctcl-em-toda-a-america-latina.html Mundo Corporativo 8741 Kyowa Kirin e Knight Therapeutics assinam contrato de distribuição exclusiva para POTELIGEO® (mogamulizumabe) para pacientes com linfoma cutâneo de células T (CTCL) em toda a América Latina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512088-kyowa-kirin-e-knight-therapeutics-assinam-contrato-de-distribuicao-exclusiva-para-poteligeo-mogamulizumabe-para-pacientes-com-linfoma-cutaneo-de-celulas-t-ctcl-em-toda-a-america-latina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 07:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512089-roquette-apresentara-solucoes-farmaceuticas-de-ponta-a-ponta-para-formulacoes-centradas-no-paciente-na-cphi-milao-2026.html Mundo Corporativo 4540 Roquette apresentará soluções farmacêuticas de ponta a ponta para formulações centradas no paciente na CPHI Milão 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512089-roquette-apresentara-solucoes-farmaceuticas-de-ponta-a-ponta-para-formulacoes-centradas-no-paciente-na-cphi-milao-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 07:38 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512092-bh-acidente-com-tres-veiculos-trava-o-anel-rodoviario-e-gera-fila-de-7-km.html Gerais Anel Rodoviário, acidente-de-transito, bh, bhtrans 1000 BH: acidente com três veículos trava o Anel Rodoviário e gera fila de 7 km https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512092-bh-acidente-com-tres-veiculos-trava-o-anel-rodoviario-e-gera-fila-de-7-km.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 07:43 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512096-flavio-bolsonaro-interrompe-campanha-para-acompanhar-apresentacao-da-filha-na-escola.html Política#PlatôBr Reportagem 1084 Flávio Bolsonaro interrompe campanha para acompanhar apresentação da filha na escola https://platobr.com.br/flavio-bolsonaro-interrompe-campanha-para-acompanhar-apresentacao-da-filha-na-escola Digital

Estado de Minas 2026-10-01 07:51 RENATA GALF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512085-stf-tem-precedente-para-manter-investigacao-sobre-flavio-bolsonaro-caso-ele-seja-eleito.html Política flavio-bolsonaro, stf, eleicoes-2026 5849 STF tem precedente para manter investigação sobre Flávio Bolsonaro caso ele seja eleito https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512085-stf-tem-precedente-para-manter-investigacao-sobre-flavio-bolsonaro-caso-ele-seja-eleito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:03 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512100-lula-tem-43-e-flavio-bolsonaro-39-aponta-real-time-big-data.html Política Lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pesquisa-eleitoral, zema, renan-santos, ronaldo-caiado 1526 Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 39%, aponta Real Time Big Data https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512100-lula-tem-43-e-flavio-bolsonaro-39-aponta-real-time-big-data.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:03 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512102-carreta-tomba-motorista-morre-e-br-040-segue-parcialmente-interditada.html Gerais Br-040, Carreta, Morre, acidente-de-transito, zona da mata 1605 Carreta tomba, motorista morre e BR-040 segue parcialmente interditada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512102-carreta-tomba-motorista-morre-e-br-040-segue-parcialmente-interditada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:05 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512103-real-time-big-data-flavio-e-lula-empatam-em-segundo-turno.html Política Lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, ronaldo-caiado, zema, pesquisa-eleitoral, renan-santos 2043 Real Time Big Data: Flávio e Lula empatam em segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512103-real-time-big-data-flavio-e-lula-empatam-em-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:08 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512087-esqueca-a-regra-de-arrumar-a-cama-logo-cedo-especialistas-revelam-o-segredo-visual-para-manter-o-quarto-organizado-sem-esforco.html Bem viver CASA, ORGANIZAÇÃO, CONFORTO, HARMONIA 3180 Esqueça a regra de arrumar a cama logo cedo: especialistas revelam o segredo visual para manter o quarto organizado sem esforço https://www.tupi.fm/entretenimento/esqueca-a-regra-de-arrumar-a-cama-logo-cedo-especialistas-revelam-o-segredo-visual-para-manter-o-quarto-organizado-sem-esforco/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:19 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512110-caminhao-e-flagrado-com-105-mil-macos-de-cigarros-contrabandeados.html Gerais caminhão, cigarros, Contrabando, uberaba, PRF, TriânguloMineiro 991 Caminhão é flagrado com 105 mil maços de cigarros contrabandeados https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512110-caminhao-e-flagrado-com-105-mil-macos-de-cigarros-contrabandeados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:19 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512118-otavio-muller-fala-sobre-filhos-enteado-e-carreira-no-encontro.html Galeria 6 Otávio Müller fala sobre filhos, enteado e carreira no “Encontro” https://www.flipar.com.br/?p=689401 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:24 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7512119-o-avanco-da-herpes.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas 2732 O avanço da Herpes https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7512119-o-avanco-da-herpes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:31 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512123-filha-de-ator-de-pretty-little-liars-morre-aos-13-anos-luz-das-nossas-vidas.html Cultura celebridades, mundo, tv, séries 2586 Filha de ator de ‘Pretty Little Liars’ morre aos 13 anos: 'Luz das nossas vidas' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512123-filha-de-ator-de-pretty-little-liars-morre-aos-13-anos-luz-das-nossas-vidas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:44 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512131-marjorie-estiano-revela-como-se-apaixonou-por-medico-nos-bastidores-de-sob-pressao.html Cultura cultura, celebridades, relacionamento 2277 Marjorie Estiano revela como se apaixonou por médico nos bastidores de 'Sob Pressão' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512131-marjorie-estiano-revela-como-se-apaixonou-por-medico-nos-bastidores-de-sob-pressao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:55 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512127-grande-bh-compartimento-secreto-esconde-skunk-e-cocaina-em-carro-na-br-262.html Gerais Cocaína, trafico-de-drogas, br-262, grande-bh, prf 1006 Grande BH: compartimento secreto esconde skunk e cocaína em carro na BR-262 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512127-grande-bh-compartimento-secreto-esconde-skunk-e-cocaina-em-carro-na-br-262.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:55 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512138-a-trajetoria-de-cid-moreira-voz-que-marcou-a-televisao-brasileira.html Galeria 6 A trajetória de Cid Moreira, voz que marcou a televisão brasileira https://www.flipar.com.br/?p=689227 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 08:59 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512140-dal-piva-comemora-vitoria-sobre-nikolas-no-tre-mg-nao-vai-ter-direito-de-resposta-lindao.html Política nikolas, tremg, eleicoes-2026, daniel-vorcaro 88 Dal Piva comemora vitória sobre Nikolas no TRE-MG: "Não vai ter direito de resposta, lindão" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512140-dal-piva-comemora-vitoria-sobre-nikolas-no-tre-mg-nao-vai-ter-direito-de-resposta-lindao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:01 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512142-oncas-pintadas-fazem-cabo-de-guerra-com-sucuri-no-pantanal.html Cultura brasil, mato grosso, animais 1751 Onças-pintadas fazem 'cabo de guerra' com sucuri no Pantanal https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512142-oncas-pintadas-fazem-cabo-de-guerra-com-sucuri-no-pantanal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:07 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512147-mingaus-encorpados-e-combinacoes-para-experimentar-conheca-o-preferido-de-diva-do-cinema-americano.html Galeria 6 Mingaus encorpados e combinações para experimentar: conheça o preferido de diva do cinema americano https://www.flipar.com.br/?p=689361 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:11 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512148-doacao-de-sangue-novas-regras-facilitam-para-quem-tem-tatuagem-e-mais.html Bem viver brasil, saúde, bem-estar, doação de sangue, sangue 3195 Doação de sangue: novas regras facilitam para quem tem tatuagem e mais https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512148-doacao-de-sangue-novas-regras-facilitam-para-quem-tem-tatuagem-e-mais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:19 José Cândido Júnior https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512156-jorge-jesus-foi-a-aeroporto-e-tentou-convencer-cristiano-ronaldo-a-seguir-na-selecao.html Esportes 4417 Jorge Jesus foi a aeroporto e tentou convencer Cristiano Ronaldo a seguir na Seleção https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/01/jorge-jesus-foi-a-aeroporto-e-tentou-convencer-cristiano-ronaldo-a-seguir-na-selecao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:19 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512158-isabelle-drummond-volta-a-interpretar-emilia-apos-quase-20-anos.html Galeria 6 Isabelle Drummond volta a interpretar Emília após quase 20 anos https://www.flipar.com.br/?p=689411 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:21 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512146-renan-santos-chama-kassio-nunes-de-soldadinho-de-flavio-bolsonaro.html Política Flávio Bolsonaro, renan-santos, flavio-bolsonaro, tse, eleicoes-2026 2370 Renan Santos chama Kassio Nunes de "soldadinho de Flávio Bolsonaro" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512146-renan-santos-chama-kassio-nunes-de-soldadinho-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:26 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512093-trabalho-noturno-eleva-risco-de-infarto-e-hipertensao-em-vigilantes-alertam-estudos.html Bem viver hipertensão, infarto, trabalho noturno, vigilante 3430 Trabalho noturno eleva risco de infarto e hipertensão em vigilantes, alertam estudos https://www.tupi.fm/saude/trabalho-noturno-eleva-risco-de-infarto-e-hipertensao-em-vigilantes-alertam-estudos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:26 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512161-morre-elis-gemea-com-sindrome-da-velhice-precoce-aos-5-anos.html Nacional brasil, roraima, doenças raras 3091 Morre Elis, gêmea com síndrome da velhice precoce, aos 5 anos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512161-morre-elis-gemea-com-sindrome-da-velhice-precoce-aos-5-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:36 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512164-fiocruz-e-escolhida-para-coordenar-rede-de-pesquisas-da-bacia-do-rio-doce.html Gerais bacia, Bacia do Rio Doce, Rio Doce, rompimento de barragem, barragem de Fundão, minas gerais, espírito santo, fiocruz 4648 Fiocruz é escolhida para coordenar Rede de Pesquisas da Bacia do Rio Doce https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512164-fiocruz-e-escolhida-para-coordenar-rede-de-pesquisas-da-bacia-do-rio-doce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:37 Eduarda Soares - Rádio Tupi https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512104-pm-e-condenado-por-mortes-apos-confundir-macaco-hidraulico-com-arma.html Nacional Rio 1595 PM é condenado por mortes após confundir macaco hidráulico com arma https://www.tupi.fm/rio/pm-e-condenado-por-mortes-na-pavuna-apos-confundir-macaco-hidraulico-com-arma/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:41 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512105-especialistas-em-alergia-concordam-arrumar-a-cama-logo-ao-acordar-piora-crises-de-rinite-e-asma.html Bem viver Saúde 2464 Especialistas em alergia concordam: arrumar a cama logo ao acordar piora crises de rinite e asma https://www.tupi.fm/saude/especialistas-em-alergia-concordam-arrumar-a-cama-logo-ao-acordar-piora-crises-de-rinite-e-asma/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512184-biometano-impulsiona-transporte-pesado-de-baixo-carbono.html Mundo Corporativo 5486 Biometano impulsiona transporte pesado de baixo carbono https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512184-biometano-impulsiona-transporte-pesado-de-baixo-carbono.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512185-citacao-de-jurisprudencia-inventada-por-ia-pode-gerar-multas.html Mundo Corporativo 4226 Citação de jurisprudência inventada por IA pode gerar multas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512185-citacao-de-jurisprudencia-inventada-por-ia-pode-gerar-multas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:49 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512188-bolsonarista-defende-projeto-que-tiraria-de-aparecida-titulo-de-padroeira-do-brasil.html Política flavio-bolsonaro, nossa senhora aparecida, eleicoes-2026, Câmara 2687 Bolsonarista defende projeto que tiraria de Aparecida título de padroeira do Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512188-bolsonarista-defende-projeto-que-tiraria-de-aparecida-titulo-de-padroeira-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512190-saudi-eksab-idb-invest-caf-e-idc-network-lancam-fundo-de-impacto-para-ampliar-o-capital-de-crescimento-no-norte-da-america-latina.html Mundo Corporativo 10784 Saudi Eksab, IDB Invest, CAF e IDC Network lançam fundo de impacto para ampliar o capital de crescimento no norte da América Latina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512190-saudi-eksab-idb-invest-caf-e-idc-network-lancam-fundo-de-impacto-para-ampliar-o-capital-de-crescimento-no-norte-da-america-latina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512191-linesight-nomeia-john-butler-como-ceo.html Mundo Corporativo 8943 Linesight nomeia John Butler como CEO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512191-linesight-nomeia-john-butler-como-ceo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512192-relatorio-da-templafy-revela-que-95-dos-profissionais-do-conhecimento-editam-documentos-gerados-por-ia-antes-do-uso-nos-negocios.html Mundo Corporativo 9940 Relatório da Templafy Revela que 95% dos Profissionais do Conhecimento Editam Documentos Gerados por IA Antes do Uso nos Negócios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512192-relatorio-da-templafy-revela-que-95-dos-profissionais-do-conhecimento-editam-documentos-gerados-por-ia-antes-do-uso-nos-negocios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:53 Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512187-cao-apronta-durante-sessao-de-yoga-e-transforma-relaxamento-em-diversao.html Nacional Animais, Pets, Yoga 750 Cão apronta durante sessão de yoga e transforma relaxamento em diversão https://www.tupi.fm/entretenimento/cao-apronta-durante-sessao-de-yoga-e-transforma-momento-de-relaxamento-em-diversao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 09:54 GUILHERME MATOS https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512107-leiloes-de-outubro-tem-playstation-5-a-rs-300-e-iphone-17-por-rs-600.html Economia iPhone, leilão 4023 Leilões de outubro têm Playstation 5 a R$ 300 e iPhone 17 por R$ 600 https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512107-leiloes-de-outubro-tem-playstation-5-a-rs-300-e-iphone-17-por-rs-600.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 10:01 AFP FTP https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512108-musk-volta-a-assessorar-o-governo-trump-em-projeto-sobre-o-futuro-da-guerra.html Internacional EUA, tecnologia, Musk, defesa 2093 Musk volta a assessorar o governo Trump em projeto sobre o futuro da guerra https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512108-musk-volta-a-assessorar-o-governo-trump-em-projeto-sobre-o-futuro-da-guerra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 10:06 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512197-eleicoes-2026-pode-votar-de-bermuda-levar-colinha-e-usar-celular.html Nacional Eleições 2026, Eleições, Presidente, Vestimenta 1491 Eleições 2026: Pode votar de bermuda, levar 'colinha' e usar celular? https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512197-eleicoes-2026-pode-votar-de-bermuda-levar-colinha-e-usar-celular.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 10:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512202-isabelle-drummond-volta-a-viver-emilia-na-tv-veja-quem-ja-interpretou-o-papel.html Galeria 6 Isabelle Drummond volta a viver Emília na TV; veja quem já interpretou o papel https://www.flipar.com.br/?p=689421 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 10:11 Sareen Habeshian https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512111-mulher-que-seria-executada-no-tennessee-sobrevive-a-duas-injecoes-letais.html Internacional 9214 Mulher que seria executada no Tennessee sobrevive a duas injeções letais https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmqxvxez1exqo Digital

Estado de Minas 2026-10-01 10:13 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512205-a-globo-armou-um-circo-para-o-flavio-bolsonaro-diz-renan-santos.html Política#PlatôBr Reportagem 1312 ‘A Globo armou um circo para o Flávio Bolsonaro’, diz Renan Santos https://platobr.com.br/a-globo-armou-um-circo-para-o-flavio-bolsonaro-diz-renan-santos Digital

Estado de Minas 2026-10-01 10:35 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512207-defesa-de-bolsonaro-pede-ao-stf-anulacao-da-condenacao-a-27-anos-de-prisao.html Política condenação, golpe de estado, Jair Bolsonaro, trama golpista, STF 483 Defesa de Bolsonaro pede ao STF anulação da condenação a 27 anos de prisão https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512207-defesa-de-bolsonaro-pede-ao-stf-anulacao-da-condenacao-a-27-anos-de-prisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 10:38 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512150-confira-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-de-minas-nesta-quinta-1-10.html Política Agenda, Candidatos, Eleições, Eleições 2026, Governo de Minas, Política 2052 Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta (1/10) https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512150-confira-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-de-minas-nesta-quinta-1-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 10:42 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512204-nunes-marques-sera-relator-de-pedido-de-revisao-da-condenacao-de-bolsonaro.html Política Bolsonaro, STF 1702 Nunes Marques será relator de pedido de revisão da condenação de Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512204-nunes-marques-sera-relator-de-pedido-de-revisao-da-condenacao-de-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 10:45 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512217-ele-ja-disse-que-nao-ir-a-debate-e-roubar-a-esperanca-agora-silencia-sobre-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 1259 Ele já disse que não ir a debate é ‘roubar a esperança’. Agora, silencia sobre Lula https://platobr.com.br/ele-ja-disse-que-nao-ir-a-debate-e-roubar-a-esperanca-agora-silencia-sobre-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-01 10:48 Celina Aquino https://www.em.com.br/degusta/2026/09/7509998-sucesso-no-delivery-confeiteiro-coloca-sagrada-familia-na-rota-doce-de-bh.html Degusta doce, doces, confeitaria, gastronomia, podcast-degusta 6038 Sucesso no delivery, confeiteiro coloca Sagrada Família na rota doce de BH https://www.em.com.br/degusta/2026/09/7509998-sucesso-no-delivery-confeiteiro-coloca-sagrada-familia-na-rota-doce-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:05 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512228-a-postura-que-augusto-cury-promete-adotar-em-relacao-a-flavio-no-debate-da-globo.html Política#PlatôBr Reportagem 765 A postura que Augusto Cury promete adotar em relação a Flávio no debate da Globo https://platobr.com.br/a-postura-que-augusto-cury-promete-adotar-em-relacao-a-flavio-no-debate-da-globo Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:09 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512231-hinduismo-conheca-a-riqueza-de-suas-tradicoes-praticas-espirituais-e-principais-divindades.html Galeria 6 Hinduísmo: conheça a riqueza de suas tradições, práticas espirituais e principais divindades https://www.flipar.com.br/?p=689448 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:11 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/09/7511716-condimento-do-momento-em-bh-chili-crunch-promete-elevar-qualquer-prato.html Degusta 13819 Condimento do momento em BH, chili crunch promete elevar qualquer prato https://www.em.com.br/degusta/2026/09/7511716-condimento-do-momento-em-bh-chili-crunch-promete-elevar-qualquer-prato.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:13 Chico Mendonça https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7512234-o-que-precisa-ser.html Colunistas#Chico Mendonça 5740 O que precisa ser https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7512234-o-que-precisa-ser.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:20 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512239-eleicoes-2026-posso-usar-o-celular-como-colinha-na-hora-de-votar.html Política Eleições, Eleições 2026 2752 Eleições 2026: posso usar o celular como 'colinha' na hora de votar? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512239-eleicoes-2026-posso-usar-o-celular-como-colinha-na-hora-de-votar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:30 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512243-oasis-retira-de-leilao-acervo-inedito-de-gravacoes.html Cultura oasis, Música, Rock, Inglaterra 1146 Oasis retira de leilão acervo inédito de gravações https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512243-oasis-retira-de-leilao-acervo-inedito-de-gravacoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:33 Edésio Ferreira,Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512201-queda-de-galho-complica-transito-no-nova-granada-em-bh.html Gerais Queda de árvore 646 Queda de galho complica trânsito no Nova Granada, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512201-queda-de-galho-complica-transito-no-nova-granada-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:33 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512253-tse-faz-ajuste-mas-queda-de-braco-com-ala-do-stf-mantem-brasilia-em-alerta.html Política#PlatôBr Reportagem 1451 TSE faz ajuste, mas queda de braço com ala do STF mantém Brasília em alerta https://platobr.com.br/tse-faz-ajuste-mas-queda-de-braco-com-ala-do-stf-mantem-brasilia-em-alerta Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512254-goishicha-o-cha-japones-fermentado-que-parece-peca-de-jogo.html Galeria 6 Goishicha: o chá japonês fermentado que parece peça de jogo https://www.flipar.com.br/?p=689380 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512255-maior-erro-nova-biografia-sobre-tom-brady-faz-analise-sobre-impacto-do-divorcio-com-a-brasileira-gisele-bundchen.html Galeria 6 Maior erro? Nova biografia sobre Tom Brady faz análise sobre impacto do divórcio com a brasileira Gisele Bündchen https://www.flipar.com.br/?p=689487 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:34 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512095-o-segredo-biologico-dos-introvertidos-que-explica-por-que-mentes-quietas-processam-informacoes-de-maneira-tao-diferente-da-maioria-das-outras-pessoas.html Bem viver CÉREBRO, INTROVERTIDO, COMPORTAMENTO 2569 O segredo biológico dos introvertidos que explica por que mentes quietas processam informações de maneira tão diferente da maioria das outras pessoas https://www.tupi.fm/sentinelas/o-segredo-biologico-dos-introvertidos-que-explica-por-que-mentes-quietas-processam-informacoes-de-maneira-tao-diferente-da-maioria-das-outras-pessoas/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:39 ISABELA FAGGIANI https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512113-paul-mccartney-relembra-colapso-mental-apos-fim-dos-beatles.html Cultura Banda, Beatles, Documentário, Lennon, Mccartney, Musica, Música 2155 Paul McCartney relembra colapso mental após fim dos Beatles https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512113-paul-mccartney-relembra-colapso-mental-apos-fim-dos-beatles.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:42 João Vítor Marques https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512260-atletico-retira-marca-de-patrocinadora-do-ar.html Esportes 2368 Atlético retira marca de patrocinadora do ar https://noataque.com.br/futebol/time/atletico-mg/noticia/2026/10/01/atletico-retira-marca-de-patrocinadora-do-ar/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:44 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512114-matthew-perry-de-friends-gastou-rs-36-milhoes-tentando-se-livrar-do-vicio-antes-de-morrer-por-efeitos-da-cetamina.html Cultura Entretenimento 1805 Matthew Perry, de Friends, gastou R$ 36 milhões tentando se livrar do vício antes de morrer por efeitos da cetamina https://www.tupi.fm/entretenimento/matthew-perry-astro-de-friends-gastou-cerca-de-r-36-milhoes-tentando-se-livrar-do-vicio-antes-de-morrer-por-efeitos-da-cetamina/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:49 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512209-metro-bh-estacao-amazonas-comeca-a-funcionar-com-cobranca.html Gerais Com, Inicia, Metrô, Nesta, Operação 2067 Metrô BH: Estação Amazonas começa a funcionar com cobrança https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512209-metro-bh-estacao-amazonas-comeca-a-funcionar-com-cobranca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 11:57 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512267-dirigente-do-psb-diz-que-ausencia-de-lula-em-debate-nao-e-atitude-simpatica.html Política#PlatôBr Reportagem 694 Dirigente do PSB diz que ausência de Lula em debate não é ‘atitude simpática’ https://platobr.com.br/dirigente-do-psb-diz-que-ausencia-de-lula-em-debate-nao-e-atitude-simpatica Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:01 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512269-cafe-com-que-saiba-como-fazer-a-harmonizacao-perfeita-para-curtir-a-bebida.html Degusta gastronomia, culinária, café, harmonização 2718 Café com quê? Saiba como fazer a harmonização perfeita para curtir a bebida https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512269-cafe-com-que-saiba-como-fazer-a-harmonizacao-perfeita-para-curtir-a-bebida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512258-metro-sera-gratuito-e-opera-com-horarios-especiais-neste-domingo-4-10.html Gerais domingo, horário, metrô-bh, eleições 2026, transporte público, mobilidade urbana 668 Metrô será gratuito e opera com horários especiais neste domingo (4/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512258-metro-sera-gratuito-e-opera-com-horarios-especiais-neste-domingo-4-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:02 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512265-emendas-de-flavio-pagaram-entidades-e-empresas-sob-investigacao.html Política Investigação, senado, emendas, flavio-bolsonaro 3327 Emendas de Flávio pagaram entidades e empresas sob investigação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512265-emendas-de-flavio-pagaram-entidades-e-empresas-sob-investigacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:09 Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512257-anvisa-aprova-regularizacao-de-cosmeticos-artesanais.html Bem viver anvisa, pele, COSMÉTICOS 2169 Anvisa aprova regularização de cosméticos artesanais https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-aprova-regularizacao-de-cosmeticos-artesanais Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:09 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512274-cafe-gelado-3-receitas-faceis-para-celebrar-a-data-e-fugir-do-calorao.html Degusta gastronomia, culinária, café 3383 Café gelado: 3 receitas fáceis para celebrar a data e fugir do calorão https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512274-cafe-gelado-3-receitas-faceis-para-celebrar-a-data-e-fugir-do-calorao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:09 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512276-manteiga-ou-margarina-entenda-as-diferencas-e-saiba-o-que-considerar-na-escolha.html Galeria 6 Manteiga ou margarina? Entenda as diferenças e saiba o que considerar na escolha https://www.flipar.com.br/?p=689482 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:14 Izabella Caixeta,Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512270-br-040-depois-de-16-horas-pista-e-totalmente-liberada-na-zona-da-mata.html Gerais BR-040, Zona da Mata, acidente, concessionária EPR Via Mineira 1348 BR-040: depois de 16 horas, pista é totalmente liberada na Zona da Mata https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512270-br-040-depois-de-16-horas-pista-e-totalmente-liberada-na-zona-da-mata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512280-cafe-sem-neura-qual-a-dose-segura-e-o-melhor-horario-para-consumir.html Bem viver saúde, bem-estar, café 3290 Café sem neura: qual a dose segura e o melhor horário para consumir https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512280-cafe-sem-neura-qual-a-dose-segura-e-o-melhor-horario-para-consumir.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:17 Malu Moura https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512284-portugal-define-novo-camisa-7-apos-saida-de-cristiano-ronaldo.html Esportes 2782 Portugal define novo camisa 7 após saída de Cristiano Ronaldo https://noataque.com.br/futebol/time/portugal/noticia/2026/10/01/portugal-define-novo-camisa-7-apos-saida-de-cristiano-ronaldo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:18 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512268-bh-e-649-cidades-de-mg-estao-sob-alerta-de-tempestade-nesta-quinta-1-10.html Gerais tempestade, chuva, granizo, minas-gerais, BH, defesa-civil 10775 BH e 649 cidades de MG estão sob alerta de tempestade nesta quinta (1°/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512268-bh-e-649-cidades-de-mg-estao-sob-alerta-de-tempestade-nesta-quinta-1-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:21 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512287-fazenda-de-gloria-pires-vira-condominio-com-lotes-de-rs-1-milhao.html Cultura Glória Pires, Terra Vermelha, Fazenda, Orlando de Morais 2364 Fazenda de Glória Pires vira condomínio com lotes de R$ 1 milhão https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512287-fazenda-de-gloria-pires-vira-condominio-com-lotes-de-rs-1-milhao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:21 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512285-tunel-debaixo-do-mar-reduzira-viagem-de-1-hora-para-5-minutos-veja-projeto.html Nacional Obras, Nacional, Túnel, Engarrafamento 2604 Túnel debaixo do mar reduzirá viagem de 1 hora para 5 minutos; veja projeto https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512285-tunel-debaixo-do-mar-reduzira-viagem-de-1-hora-para-5-minutos-veja-projeto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:23 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512247-tinder-eleitoral-divulgado-por-huck-e-suspenso-apos-denuncias.html Política Huck, eleições, celebridades, política 2331 'Tinder eleitoral' divulgado por Huck é suspenso após denúncias https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512247-tinder-eleitoral-divulgado-por-huck-e-suspenso-apos-denuncias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:31 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512292-de-jesus-cristo-a-messi-bolos-deformados-viram-febre-nas-redes-sociais-e-fazem-pedidos-de-confeiteira-dispararem.html Galeria 6 De Jesus Cristo a Messi: bolos deformados viram febre nas redes sociais e fazem pedidos de confeiteira dispararem https://www.flipar.com.br/?p=689498 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:35 Iris Aguiar https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512293-e-titulo-para-eleicoes-2026-veja-o-que-muda-para-baixar-e-votar.html Política política, eleição, título de eleitor, e-título 2128 e-Título para Eleições 2026: veja o que muda para baixar e votar https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512293-e-titulo-para-eleicoes-2026-veja-o-que-muda-para-baixar-e-votar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:41 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512298-verity-anne-hathaway-e-dakota-johnson-no-suspense-erotico-do-ano.html Cultura cinema, filmes, celebridades, cultura 1395 'Verity': Anne Hathaway e Dakota Johnson no suspense erótico do ano https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512298-verity-anne-hathaway-e-dakota-johnson-no-suspense-erotico-do-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512303-aplicativo-lyft-e-lancado-na-europa.html Mundo Corporativo 5002 Aplicativo Lyft é lançado na Europa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512303-aplicativo-lyft-e-lancado-na-europa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512304-135-lideres-globais-de-pensamento-tomadores-de-decisao-e-especialistas-falarao-na-cupula-mundial-da-economia-verde-2026.html Mundo Corporativo 3947 135 líderes globais de pensamento, tomadores de decisão e especialistas falarão na Cúpula Mundial da Economia Verde 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512304-135-lideres-globais-de-pensamento-tomadores-de-decisao-e-especialistas-falarao-na-cupula-mundial-da-economia-verde-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512305-niq-expande-relacao-com-a-google-por-meio-da-integracao-da-meridian-no-niq-cadence.html Mundo Corporativo 5782 NIQ expande relação com a Google por meio da integração da Meridian no NIQ Cadence™ https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512305-niq-expande-relacao-com-a-google-por-meio-da-integracao-da-meridian-no-niq-cadence.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 12:50 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512282-carmen-lucia-nega-recurso-de-renan-santos-para-participar-de-debate-da-globo.html Política Carmen Lúcia, stf, eleições 2026, Renan Santos 2303 Cármen Lúcia nega recurso de Renan Santos para participar de debate da Globo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512282-carmen-lucia-nega-recurso-de-renan-santos-para-participar-de-debate-da-globo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:02 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512317-anne-hathaway-em-2026-alem-de-verity-atriz-lancou-outros-quatro-filmes.html Cultura atriz, cinema, filmes, streaming, tv, cultura, celebridades 3047 Anne Hathaway em 2026: além de 'Verity', atriz lançou outros quatro filmes https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512317-anne-hathaway-em-2026-alem-de-verity-atriz-lancou-outros-quatro-filmes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:13 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/trends/2026/10/7512326-influenciadora-perde-piercing-intimo-e-tem-prejuizo-de-rs-22-mil.html Trends internet, redes sociais 1486 Influenciadora perde piercing 'íntimo' e tem prejuízo de R$ 22 mil https://www.em.com.br/trends/2026/10/7512326-influenciadora-perde-piercing-intimo-e-tem-prejuizo-de-rs-22-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512327-iogurte-ou-bebida-lactea-entenda-as-diferencas-antes-de-comprar.html Galeria 6 Iogurte ou bebida láctea? Entenda as diferenças antes de comprar https://www.flipar.com.br/?p=689604 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:25 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512338-castelo-de-clipe-de-taylor-swift-vai-a-leilao-sem-lance-minimo.html Internacional mundo, estados unidos, imóvel, celebridades 2852 Castelo de clipe de Taylor Swift vai a leilão sem lance mínimo https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512338-castelo-de-clipe-de-taylor-swift-vai-a-leilao-sem-lance-minimo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:31 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7512340-inteligencia-artificial-pode-nos-extinguir-especialista-aponta-o-risco-real.html Tecnologia tecnologia, inteligência artificial, ia 3625 Inteligência artificial pode nos extinguir? Especialista aponta o risco real https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7512340-inteligencia-artificial-pode-nos-extinguir-especialista-aponta-o-risco-real.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:42 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512348-street-fighter-chega-aos-cinemas-saiba-como-garantir-seu-ingresso.html Cultura cultura, filmes, games, cinema 1618 'Street Fighter' chega aos cinemas: saiba como garantir seu ingresso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512348-street-fighter-chega-aos-cinemas-saiba-como-garantir-seu-ingresso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:48 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512334-trump-destina-uss-1-milhao-a-projeto-contra-censura-no-brasil.html Política Brasil, Censura, Trump, mundo, stf, alexandre-de-moraes 2017 Trump destina US$ 1 milhão a projeto contra 'censura' no Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512334-trump-destina-uss-1-milhao-a-projeto-contra-censura-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512363-seminario-debate-relacoes-entre-infancia-teatro-e-educacao.html Mundo Corporativo 7390 Seminário debate relações entre infância, teatro e educação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512363-seminario-debate-relacoes-entre-infancia-teatro-e-educacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512365-champs-open-reune-mais-de-600-atletas-de-beach-tennis-em-sp.html Mundo Corporativo 2293 Champs Open reúne mais de 600 atletas de beach tennis em SP https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512365-champs-open-reune-mais-de-600-atletas-de-beach-tennis-em-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512366-nimble-conduz-migracao-critica-da-yssy-sem-interrupcoes.html Mundo Corporativo 4911 Nimble conduz migração crítica da YSSY sem interrupções https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512366-nimble-conduz-migracao-critica-da-yssy-sem-interrupcoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512367-neutrogena-aveeno-e-regaine-apresentam-novas-evidencias-cientificas-demonstrando-como-ingredientes-com-comprovacao-cientifica-favorecem-a-saude-da-pele-e-dos-cabelos.html Mundo Corporativo 9757 Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® apresentam novas evidências científicas demonstrando como ingredientes com comprovação científica favorecem a saúde da pele e dos cabelos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512367-neutrogena-aveeno-e-regaine-apresentam-novas-evidencias-cientificas-demonstrando-como-ingredientes-com-comprovacao-cientifica-favorecem-a-saude-da-pele-e-dos-cabelos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512368-medicina-veterinaria-brasileira-e-destaque-em-evento-global.html Mundo Corporativo 4443 Medicina veterinária brasileira é destaque em evento global https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512368-medicina-veterinaria-brasileira-e-destaque-em-evento-global.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:52 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512370-travessia-gastronomica-na-serra-do-espinhaco-une-trekking-e-alta-cozinha.html Degusta culinária, gastronomia, turismo, mg 2759 Travessia gastronômica na Serra do Espinhaço une trekking e alta cozinha https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512370-travessia-gastronomica-na-serra-do-espinhaco-une-trekking-e-alta-cozinha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:53 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512369-abcip-lidera-grupo-para-padronizar-dados-de-iluminacao.html Mundo Corporativo 2993 ABCIP lidera grupo para padronizar dados de iluminação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512369-abcip-lidera-grupo-para-padronizar-dados-de-iluminacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:55 Alexandre Carneiro,Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512337-confira-a-leitura-da-sentenca-do-homem-que-estuprou-e-matou-jovem-na-rmbh.html Gerais tjmg, RMBH, estupro , jovem , Juatuba, condenação 3415 Confira a leitura da sentença do homem que estuprou e matou jovem na RMBH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512337-confira-a-leitura-da-sentenca-do-homem-que-estuprou-e-matou-jovem-na-rmbh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 13:56 Thiago Prata https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512359-morre-cronos-vocalista-do-venom-e-um-dos-precursores-do-black-metal.html Cultura heavy metal, Inglaterra, Música, Black Metal 2738 Morre Cronos, vocalista do Venom e um dos precursores do black metal https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512359-morre-cronos-vocalista-do-venom-e-um-dos-precursores-do-black-metal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:00 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512374-justica-acelera-bloqueio-de-contas-no-nubank-itau-caixa-e-bb.html Economia Justiça, Banco, bloqueio, contas, nubank, itaú, caixa, BB 2320 Justiça acelera bloqueio de contas no Nubank, Itaú, Caixa e BB https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512374-justica-acelera-bloqueio-de-contas-no-nubank-itau-caixa-e-bb.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:03 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512344-dia-das-criancas-6-destinos-para-viajar-de-ultima-hora-com-os-filhos.html Turismo Dia das Crianças, feriado, Passeios, Brasil, fozdoiguaçu, camposdojordao, portodegalinhas 6261 Dia das Crianças: 6 destinos para viajar de última hora com os filhos https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512344-dia-das-criancas-6-destinos-para-viajar-de-ultima-hora-com-os-filhos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512381-almofadas-pequenos-detalhes-que-deixam-a-casa-mais-aconchegante.html Galeria 6 Almofadas: pequenos detalhes que deixam a casa mais aconchegante https://www.flipar.com.br/?p=689615 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:08 Estado de Minas https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7512384-louro-cravo-e-canela-para-que-serve-a-mistura.html Casa e Decoração Casa e decoração, Canela, Mofo 1847 Louro, cravo e canela: para que serve a mistura? https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7512384-louro-cravo-e-canela-para-que-serve-a-mistura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:12 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512393-tre-determina-suspensao-do-perfil-de-sukita-no-instagram.html Política TRE, Tribunal regional Eleitoral, sergipe, instagram, remoção, conta 2367 TRE determina suspensão do perfil de Sukita no Instagram https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512393-tre-determina-suspensao-do-perfil-de-sukita-no-instagram.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:17 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512397-paulo-cesar-pereio-a-1-exposicao-do-sesc-senac-rio-das-ostras.html Colunistas#Marcelo de Assis Das, Rio das Ostras 5647 Paulo Cesar Peréio: a 1ª exposição do Sesc Senac Rio das Ostras https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512397-paulo-cesar-pereio-a-1-exposicao-do-sesc-senac-rio-das-ostras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:19 Isabela Teixeira da costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7512395-talk-sobre-moda-em-paris.html Feminino & Masculino 2972 Talk sobre moda em Paris https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7512395-talk-sobre-moda-em-paris.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:31 Augusto Pio https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512360-bar-muda-de-nome-e-mira-em-novo-publico-sem-perder-a-fama-de-comida-boa.html Degusta bar, restaurante, prato feito, tiragosto, música 5448 Bar muda de nome e mira em novo público, sem perder a fama de comida boa https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512360-bar-muda-de-nome-e-mira-em-novo-publico-sem-perder-a-fama-de-comida-boa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:36 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512413-rio-das-ostras-instrumental-2026-promove-shows-gratuitos.html Colunistas#Marcelo de Assis Shows 4621 Rio das Ostras Instrumental 2026 promove shows gratuitos https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512413-rio-das-ostras-instrumental-2026-promove-shows-gratuitos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:38 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512414-dona-da-brastemp-lanca-geladeira-que-faz-gelo-de-restaurante-na-porta.html Nacional lançamento, gelo, casa e decoração, geladeira, cônsul 1885 Dona da Brastemp lança geladeira que faz 'gelo de restaurante' na porta https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512414-dona-da-brastemp-lanca-geladeira-que-faz-gelo-de-restaurante-na-porta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/09/7511824-mudancas-do-el-nino-reforcam-a-atencao-a-prevencao-da-dengue.html Bem viver aedes aegypti, Arboviroses, chikungunya, El Niño 5485 Mudanças do El Niño reforçam a atenção à prevenção da dengue https://www.em.com.br/bem-viver/2026/09/7511824-mudancas-do-el-nino-reforcam-a-atencao-a-prevencao-da-dengue.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512426-febrava-rio-reune-100-expositores-e-espera-10-mil-visitantes.html Mundo Corporativo 2775 Febrava Rio reúne 100 expositores e espera 10 mil visitantes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512426-febrava-rio-reune-100-expositores-e-espera-10-mil-visitantes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512427-empresas-de-zhejiang-buscam-parceiros-de-negocios-no-brasil.html Mundo Corporativo 2977 Empresas de Zhejiang buscam parceiros de negócios no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512427-empresas-de-zhejiang-buscam-parceiros-de-negocios-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512429-comex-acelera-mudancas-e-exige-adaptacao.html Mundo Corporativo 7970 Comex acelera mudanças e exige adaptação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512429-comex-acelera-mudancas-e-exige-adaptacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:51 Maria Reis* https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512425-avo-viaja-a-costa-rica-e-compara-caribe-a-cidade-do-interior-de-sp.html Turismo Costa Rica, São Paulo, Redes Sociais, Presidente Epitácio 2234 Avó viaja à Costa Rica e compara Caribe a cidade do interior de SP https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512425-avo-viaja-a-costa-rica-e-compara-caribe-a-cidade-do-interior-de-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:51 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512415-sean-diddy-combs-leva-vida-de-luxo-na-prisao.html Cultura Sean Combs, Diddy, prisão, privilégios 3098 Sean 'Diddy' Combs leva vida de luxo na prisão https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512415-sean-diddy-combs-leva-vida-de-luxo-na-prisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512430-grupo-eletrolar-lanca-all-connected-media.html Mundo Corporativo 3547 Grupo Eletrolar lança All Connected Media https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512430-grupo-eletrolar-lanca-all-connected-media.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512435-congresso-ibgc-o-ser-humano-na-lideranca-da-transformacao.html Mundo Corporativo 3402 Congresso IBGC: o ser humano na liderança da transformação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512435-congresso-ibgc-o-ser-humano-na-lideranca-da-transformacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 14:53 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512436-e-commerce-de-moda-o-que-levou-o-clean-girl-club-a-zerar-trocas-e-devolucoes.html Networking e Negócios 5039 E-commerce de moda: o que levou o Clean Girl Club a zerar trocas e devoluções 7d20d7ef-bf8f-4259-a763-37dd678e7ab8 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:00 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512440-ponte-de-66-anos-construida-por-franceses-sera-demolida-para-obra.html Nacional Reforma, Obra, Ponte, Nacional 1747 Ponte de 66 anos construída por franceses será demolida para obra https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512440-ponte-de-66-anos-construida-por-franceses-sera-demolida-para-obra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512447-arco-do-triunfo-monumento-simbolo-de-paris-guarda-a-memoria-de-napoleao.html Galeria 6 Arco do Triunfo: monumento símbolo de Paris guarda a memória de Napoleão https://www.flipar.com.br/?p=689671&preview=true&preview_id=689671 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:08 Giovanna de Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512398-forca-tarefa-na-protecao-do-eleitor-mineiro-e-da-urna.html Política tre-mg, eleicoes-2026, urna, segurança 12109 Força-tarefa na proteção do eleitor mineiro e da urna https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512398-forca-tarefa-na-protecao-do-eleitor-mineiro-e-da-urna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:08 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512423-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-possibilidade-de-granizo.html Gerais alerta, Belo Horizonte, chuva, Defesa Civil, dó, granizo 898 BH: Defesa Civil emite alerta de possibilidade de granizo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512423-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-possibilidade-de-granizo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:18 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512410-trumps-parecem-bonzinhos-perto-dos-bolsonaros-diz-revista-alema.html Política cla, bolsonaro, revista, família, Política, alemã 3835 Trumps parecem 'bonzinhos' perto dos Bolsonaros, diz revista alemã https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512410-trumps-parecem-bonzinhos-perto-dos-bolsonaros-diz-revista-alema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:23 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512458-celina-leao-recua-de-lei-seca-em-brasilia-no-primeiro-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 1000 Celina Leão recua de Lei Seca em Brasília no primeiro turno https://platobr.com.br/celina-leao-recua-de-lei-seca-em-brasilia-no-primeiro-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:24 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512459-ia-entra-em-nova-fase-exigindo-escala-integracao-e-governanca.html Networking e Negócios 12797 IA entra em nova fase, exigindo escala, integração e governança 5e1b7dd4-3099-436f-a138-a14243ff4c5a Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:24 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512451-minas-esta-cara-demais-para-o-turista-o-que-explica-o-preco-das-diarias.html Turismo Minas, minasgeiras, Hospedagem, Preços, Turismo 13080 Minas está cara demais para o turista? O que explica o preço das diárias https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512451-minas-esta-cara-demais-para-o-turista-o-que-explica-o-preco-das-diarias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:25 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512445-servidor-de-caps-e-denunciado-por-abuso-sexual-em-troca-de-comida.html Gerais Abuso sexual 2064 Servidor de CAPS é denunciado por abuso sexual em troca de comida https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512445-servidor-de-caps-e-denunciado-por-abuso-sexual-em-troca-de-comida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512462-filha-de-robin-williams-repudia-uso-da-imagem-do-pai-em-conteudo-criado-por-ia-tenha-vergonha-na-cara.html Galeria 6 Filha de Robin Williams repudia uso da imagem do pai em conteúdo criado por IA: ‘Tenha vergonha na cara’ https://www.flipar.com.br/?p=689501 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:29 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512411-jogos-ilegais-e-cartao-clonado-sao-apreendidos-em-casino-no-belvedere.html Gerais jogos 2604 Jogos ilegais e cartão clonado são apreendidos em casino no Belvedere https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512411-jogos-ilegais-e-cartao-clonado-sao-apreendidos-em-casino-no-belvedere.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512439-etarismo-medico-sintomas-no-climaterio-sao-tratados-como-coisa-da-idade.html Bem viver etarismo, climatério, menopausa, mulheres 3691 Etarismo médico: sintomas no climatério são tratados como "coisa da idade" https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512439-etarismo-medico-sintomas-no-climaterio-sao-tratados-como-coisa-da-idade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512474-cyrela-promove-mes-da-inovacao-e-transformacao-interna.html Mundo Corporativo 3000 Cyrela promove Mês da Inovação e transformação interna https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512474-cyrela-promove-mes-da-inovacao-e-transformacao-interna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512475-34-dos-consumidores-globais-dizem-que-estao-piores-financeiramente-do-que-ha-um-ano-a-medida-que-as-familias-se-adaptam-a-uma-nova-era-de-incerteza-permanente-descobriu-a-niq.html Mundo Corporativo 10097 34% dos consumidores globais dizem que estão piores financeiramente do que há um ano à medida que as famílias se adaptam a uma nova era de incerteza permanente, descobriu a NIQ https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512475-34-dos-consumidores-globais-dizem-que-estao-piores-financeiramente-do-que-ha-um-ano-a-medida-que-as-familias-se-adaptam-a-uma-nova-era-de-incerteza-permanente-descobriu-a-niq.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:34 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512472-justica-marca-audiencia-entre-renato-aragao-e-a-filha-por-cobranca-de-rs-872-48558.html Cultura Renato Aragão, Juliana Rangel Aragão, Audiência 1769 Justiça marca audiência entre Renato Aragão e a filha por cobrança de R$ 872.485,58 https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512472-justica-marca-audiencia-entre-renato-aragao-e-a-filha-por-cobranca-de-rs-872-48558.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:37 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512437-kenye-west-tem-shows-cancelados-na-russia-apos-semanas-de-impasse.html Cultura Kanye West, shows, Rússia, cancelamento 2325 Kenye West tem shows cancelados na Rússia após semanas de impasse https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512437-kenye-west-tem-shows-cancelados-na-russia-apos-semanas-de-impasse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512476-ia-amplia-demanda-por-dados-meteorologicos-confiaveis.html Mundo Corporativo 7038 IA amplia demanda por dados meteorológicos confiáveis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512476-ia-amplia-demanda-por-dados-meteorologicos-confiaveis.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-01 15:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512481-agencia-nagase-amplia-seu-ecossistema-digital-em-2026.html Mundo Corporativo 6786 Agência Nagase amplia seu ecossistema digital em 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512481-agencia-nagase-amplia-seu-ecossistema-digital-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512482-cozinhas-premium-apostam-em-luxo-discreto-e-funcionalidade.html Mundo Corporativo 6712 Cozinhas premium apostam em luxo discreto e funcionalidade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512482-cozinhas-premium-apostam-em-luxo-discreto-e-funcionalidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512486-eventos-extremos-reforcam-busca-por-resiliencia-energetica.html Mundo Corporativo 3886 Eventos extremos reforçam busca por resiliência energética https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512486-eventos-extremos-reforcam-busca-por-resiliencia-energetica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:43 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512479-morre-aos-100-anos-peppino-mazzullo-a-voz-do-ratinho-topo-gigio.html Cultura dublador, luto, italiano, personagem 1835 Morre, aos 100 anos, Peppino Mazzullo, a voz do ratinho Topo Gigio https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512479-morre-aos-100-anos-peppino-mazzullo-a-voz-do-ratinho-topo-gigio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:43 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512489-de-30-mil-para-52-mil-lugares-campeao-europeu-planeja-investimento-de-rs-55-bilhoes-em-ampliacao-de-estadio.html Esportes 4358 De 30 mil para 52 mil lugares: campeão europeu planeja investimento de R$ 5,5 bilhões em ampliação de estádio https://noataque.com.br/futebol/campeonato-ingles/noticia/2026/10/01/de-30-mil-para-52-mil-lugares-campeao-europeu-planeja-investimento-de-r-55-bilhoes-em-ampliacao-de-estadio/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:45 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/09/7511840-ventania-derruba-estatua-de-mausoleu-de-olegario-maciel-no-bonfim.html Gerais Estátua, Olegário Maciel, Cemitério do Bonfim, Belo Horizonte, derrubada 2940 Ventania derruba estátua de mausoléu de Olegário Maciel no Bonfim https://www.em.com.br/gerais/2026/09/7511840-ventania-derruba-estatua-de-mausoleu-de-olegario-maciel-no-bonfim.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:47 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7512494-lei-maria-da-penha-tem-novas-regras-para-medidas-protetivas-e-defesa.html Empresas lei, lei maria da penha 13600 Lei Maria da Penha tem novas regras para medidas protetivas e defesa https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7512494-lei-maria-da-penha-tem-novas-regras-para-medidas-protetivas-e-defesa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:53 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512497-coliseu-exposicao-imersiva-no-diamondmall-segue-ate-dezembro.html Cultura EXPOSICAO, Diamond Mall, coliseu, cultura 3318 Coliseu: exposição imersiva no DiamondMall segue até dezembro https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512497-coliseu-exposicao-imersiva-no-diamondmall-segue-ate-dezembro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:55 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512377-simulado-testa-resposta-a-emergencias-na-br-040.html Gerais BR-040, ACIDENTE, RODOVIA, prevenção 5180 Simulado testa resposta a emergências na BR-040 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512377-simulado-testa-resposta-a-emergencias-na-br-040.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 15:57 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7512505-estrangeiros-presos-no-brasil-quais-sao-os-direitos-garantidos.html Empresas 13493 Estrangeiros presos no Brasil: quais são os direitos garantidos? https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7512505-estrangeiros-presos-no-brasil-quais-sao-os-direitos-garantidos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:03 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512512-o-que-o-mercado-quer-saber-ao-final-do-primeiro-turno-das-eleicoes.html Política#PlatôBr Reportagem 1850 O que o mercado quer saber ao final do primeiro turno das eleições https://platobr.com.br/o-que-o-mercado-quer-saber-ao-fim-do-primeiro-turno-das-eleicoes Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512513-tecnologia-revela-figuras-escondidas-sob-a-superficie-de-quadros-famosos.html Galeria 6 Tecnologia revela figuras escondidas sob a superfície de quadros famosos https://www.flipar.com.br/?p=689669&preview=true&preview_id=689669 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:04 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512450-video-gordin-pichador-e-localizado-e-obrigado-a-limpar-assinatura-em-bh.html Gerais 1503 Vídeo: ‘gordin pichador’ é localizado e obrigado a limpar assinatura em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512450-video-gordin-pichador-e-localizado-e-obrigado-a-limpar-assinatura-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:11 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512521-camisa-de-michael-jordan-em-the-last-dance-bate-recorde-em-leilao.html Internacional michael jordan, leilão, camisa, basquete 2091 Camisa de Michael Jordan em 'The last dance' bate recorde em leilão https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512521-camisa-de-michael-jordan-em-the-last-dance-bate-recorde-em-leilao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:19 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512529-por-que-o-presidente-do-pdt-apoia-decisao-de-lula-de-nao-ir-ao-debate.html Política#PlatôBr Reportagem 799 Por que o presidente do PDT apoia decisão de Lula de não ir ao debate https://platobr.com.br/por-que-o-presidente-do-pdt-apoia-decisao-de-lula-de-nao-ir-ao-debate Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:25 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512536-mais-seco-do-mundo-deserto-do-atacama-pode-ter-uma-das-maiores-floracoes-de-sua-historia-apos-chuvas-acima-da-media.html Galeria 6 Mais seco do mundo, Deserto do Atacama pode ter uma das maiores florações de sua história após chuvas acima da média https://www.flipar.com.br/?p=689505 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:27 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512454-santa-luzia-reforca-seguranca-no-conselho-tutelar-apos-agressao-de-pai.html Gerais Agressão, Conselho, Conselho Tutelar, Pai, segurança, guarda municipal, santa luzia 2554 Santa Luzia reforça segurança no Conselho Tutelar após agressão de pai https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512454-santa-luzia-reforca-seguranca-no-conselho-tutelar-apos-agressao-de-pai.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512492-cancer-de-mama-quais-cuidados-a-mulher-deve-ter-apos-a-remissao.html Bem viver sintomas, tratamento, câncer de mama, Outubro Rosa 5823 Câncer de mama: quais cuidados a mulher deve ter após a remissão? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512492-cancer-de-mama-quais-cuidados-a-mulher-deve-ter-apos-a-remissao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512542-textron-aviation-constroi-a-forca-de-trabalho-do-futuro-com-o-primeiro-programa-de-aprendizagem-para-jovens-na-area-de-aviacao-do-kansas.html Mundo Corporativo 8338 Textron Aviation constrói a força de trabalho do futuro com o primeiro programa de aprendizagem para jovens na área de aviação do Kansas. https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512542-textron-aviation-constroi-a-forca-de-trabalho-do-futuro-com-o-primeiro-programa-de-aprendizagem-para-jovens-na-area-de-aviacao-do-kansas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512543-exame-de-ultrassom-avalia-as-trompas-sem-uso-de-radiacao.html Mundo Corporativo 6549 Exame de ultrassom avalia as trompas sem uso de radiação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512543-exame-de-ultrassom-avalia-as-trompas-sem-uso-de-radiacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512545-rede-planeja-abrir-1-milhao-de-sorrisos-em-2027.html Mundo Corporativo 7355 Rede planeja abrir 1 milhão de sorrisos em 2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512545-rede-planeja-abrir-1-milhao-de-sorrisos-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512546-3f-conecta-regulacao-mercado-e-sustentabilidade.html Mundo Corporativo 7081 3F conecta regulação, mercado e sustentabilidade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512546-3f-conecta-regulacao-mercado-e-sustentabilidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512547-viagens-familiares-sao-tendencia-no-turismo.html Mundo Corporativo 4944 Viagens familiares são tendência no turismo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512547-viagens-familiares-sao-tendencia-no-turismo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512548-um-ambiente-de-trabalho-que-merece-um-brinde-bacardi-continua-sua-ascensao-na-lista-da-forbes-de-melhores-empregadores-do-mundo.html Mundo Corporativo 5059 Um ambiente de trabalho que merece um brinde: Bacardi continua sua ascensão na lista da Forbes de Melhores Empregadores do Mundo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512548-um-ambiente-de-trabalho-que-merece-um-brinde-bacardi-continua-sua-ascensao-na-lista-da-forbes-de-melhores-empregadores-do-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512549-a-boomi-e-reconhecida-como-lider-no-gartner-magic-quadrant-de-2026-para-gerenciamento-de-api.html Mundo Corporativo 7226 A Boomi é reconhecida como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Gerenciamento de API https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512549-a-boomi-e-reconhecida-como-lider-no-gartner-magic-quadrant-de-2026-para-gerenciamento-de-api.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512550-cirurgia-metabolica-avanca-no-controle-do-diabetes-tipo-2.html Mundo Corporativo 5936 Cirurgia metabólica avança no controle do diabetes tipo 2 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512550-cirurgia-metabolica-avanca-no-controle-do-diabetes-tipo-2.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:33 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512540-estrategia-inusitada-salva-bar-e-moradores-tem-cerveja-garantida-por-10-anos.html Internacional pub, bar, inglaterra 2602 Estratégia inusitada salva bar e moradores têm cerveja garantida por 10 anos https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512540-estrategia-inusitada-salva-bar-e-moradores-tem-cerveja-garantida-por-10-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:37 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512562-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-avanca-na-rede-paz-sp.html Networking e Negócios 5522 Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes avança na Rede Paz SP 06628f8c-eb02-4f8b-ab99-ee5c8717f7bd Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:39 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512495-municipio-mineiro-investiga-16-casos-suspeitos-de-sarna-em-escolas.html Gerais SP 3425 Município mineiro investiga 16 casos suspeitos de sarna em escolas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512495-municipio-mineiro-investiga-16-casos-suspeitos-de-sarna-em-escolas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:41 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512538-bh-tem-alerta-para-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-60km-h.html Gerais Alerta, Chuva, Vento 2258 BH tem alerta para chuva com raios e ventos de até 60km/h https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512538-bh-tem-alerta-para-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-60km-h.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:45 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512568-vicios-e-tratamento-clinicas-de-reabilitacao-apoiam-na-recuperacao-de-vidas.html Networking e Negócios 14944 Vícios e tratamento: clínicas de reabilitação apoiam na recuperação de vidas 04a477df-5713-407c-9aa3-19da764b6b2a Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:48 Juliana Lima https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512572-eleicoes-com-chuva-e-frio-temperatura-despenca-12-c-no-fim-de-semana.html Gerais Calor, Chuva, Clima, Domingo, Eleições, Fim de semana, Frente fria 1441 Eleições com chuva e frio: temperatura despenca 12°C no fim de semana https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512572-eleicoes-com-chuva-e-frio-temperatura-despenca-12-c-no-fim-de-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 16:53 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512588-o-pe-e-o-chao-especialistas-explicam-impactos-no-cerebro-da-nova-geracao.html Networking e Negócios 10604 O pé e o chão: especialistas explicam impactos no cérebro da nova geração 3846d44c-f24b-42fc-b7eb-456d2496f6ab Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512573-musculacao-para-iniciantes-como-sair-do-sedentarismo-com-seguranca.html Bem viver sedentarismo, exercício físico, personal-trainer, academia 3475 Musculação para iniciantes: como sair do sedentarismo com segurança? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512573-musculacao-para-iniciantes-como-sair-do-sedentarismo-com-seguranca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:01 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512592-gandhi-o-lider-que-fez-da-resistencia-sem-violencia-um-simbolo-mundial-de-paz.html Galeria 6 Gandhi: o líder que fez da resistência sem violência um símbolo mundial de paz https://www.flipar.com.br/?p=689670&preview=true&preview_id=689670 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:01 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512593-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-redesenha-postos-sp.html Networking e Negócios 5570 Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes redesenha postos SP 315c5d16-e7fb-4c5e-8e96-ca3b8ee5343d Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:11 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512602-a-disputa-entre-bia-kicis-e-leila-do-volei-chega-a-justica-eleitoral.html Política#PlatôBr Da Redação 1605 A disputa entre Bia Kicis e Leila do Vôlei chega à Justiça Eleitoral https://platobr.com.br/a-disputa-entre-bia-kicis-e-leila-do-volei-chega-a-justica-eleitoral Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:11 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512603-o-novo-pedido-para-salvar-bolsonaro-e-a-moeda-de-troca-com-o-stf-no-pos-eleicao.html Política#PlatôBr Reportagem 2668 O novo pedido para salvar Bolsonaro é a moeda de troca com o STF no pós-eleição https://platobr.com.br/o-novo-pedido-para-salvar-bolsonaro-e-a-moeda-de-troca-com-o-stf-no-pos-eleicao Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:15 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512608-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-amplia-inovacao-em-sp.html Networking e Negócios 5502 Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes amplia inovação em SP 44fe3018-5cc3-4a90-9777-51261b045406 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:24 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512463-maria-fumaca-entre-sao-joao-del-rei-e-tiradentes-ganha-nova-operadora.html Gerais Tiradentes, Maria Fumaça, São João Del-Rei, VLI 1989 Maria Fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes ganha nova operadora https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512463-maria-fumaca-entre-sao-joao-del-rei-e-tiradentes-ganha-nova-operadora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:25 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512620-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-inova-em-postos-de-sp.html Networking e Negócios 5568 Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes inova em postos de SP 3022df95-c1d0-4b0c-9303-818e029f65fb Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:27 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512587-bateu-desespero-nesse-pessoal-diz-cleitinho-sobre-ataques-de-adversarios.html Política 4817 "Bateu desespero nesse pessoal", diz Cleitinho sobre ataques de adversários https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512587-bateu-desespero-nesse-pessoal-diz-cleitinho-sobre-ataques-de-adversarios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:31 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512634-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-expande-energia-em-sp.html Networking e Negócios 5467 Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes expande energia em SP 51b169fe-4d22-4af1-a7c2-490980b5410c Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:35 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512637-celina-sobe-grass-oscila-e-paula-cresce-na-nova-pesquisa-datafolha.html Política#PlatôBr Reportagem 1155 Celina sobe, Grass oscila e Paula cresce na nova pesquisa Datafolha https://platobr.com.br/celina-sobe-grass-oscila-e-paula-cresce-na-nova-pesquisa-datafolha Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:37 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512641-persianas-automatizadas-ganham-espaco-em-projetos-de-casas-inteligentes-em-bh.html Networking e Negócios 4934 Persianas automatizadas ganham espaço em projetos de casas inteligentes em BH c0a5f6e1-7647-443a-9730-2dc565869b05 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:38 Lara Santana https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512577-brigas-de-transito-escalam-para-acusacoes-de-homicidio-e-levam-autores-direto-para-a-prisao.html Nacional Transportes, violência no trânsito, violência, Brasil, mortes 3621 Brigas de trânsito escalam para acusações de homicídio e levam autores direto para a prisão https://www.tupi.fm/transportes/brigas-de-transito-escalam-para-acusacoes-de-homicidio-e-levam-autores-direto-para-a-prisao-o-alerta-urgente-sobre-a-violencia-que-pode-mudar-uma-vida/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:40 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512511-venda-nova-registrou-7-dos-10-dias-mais-quentes-do-ano-em-bh.html Gerais Calor, Quente, Temperatura, previsão do tempo, venda nova, bh 2335 Venda Nova registrou 7 dos 10 dias mais quentes do ano em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512511-venda-nova-registrou-7-dos-10-dias-mais-quentes-do-ano-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:43 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/trends/2026/10/7512651-elis-lima-carneiro-morre-aos-5-anos-gemea-com-rara-sindrome-de-envelhecimento.html Trends elis lima carneiro, Hutchinson-Gilford, síndrome 1949 Elis Lima Carneiro: morre aos 5 anos gêmea com rara síndrome de envelhecimento https://www.em.com.br/trends/2026/10/7512651-elis-lima-carneiro-morre-aos-5-anos-gemea-com-rara-sindrome-de-envelhecimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512649-cargocenter-investe-em-capacitacao-e-aumenta-eficiencia.html Mundo Corporativo 5639 Cargocenter investe em capacitação e aumenta eficiência https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512649-cargocenter-investe-em-capacitacao-e-aumenta-eficiencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512652-solo-network-e-escolhida-integradora-de-tecnologia-de-2026.html Mundo Corporativo 3978 Solo Network é escolhida integradora de tecnologia de 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512652-solo-network-e-escolhida-integradora-de-tecnologia-de-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512653-adocao-de-ia-avanca-mas-governanca-ainda-e-ponto-cego.html Mundo Corporativo 3233 Adoção de IA avança, mas governança ainda é ponto cego https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512653-adocao-de-ia-avanca-mas-governanca-ainda-e-ponto-cego.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512656-elliptic-eleva-o-padrao-de-engenharia-para-gestao-de-riscos-on-chain-com-o-artigo-built-for-compliance-em-meio-a-entrada-em-vigor-de-novas-regras-e-ao-lancamento-de-uma-stablecoin-conjunta-por-bancos.html Mundo Corporativo 7221 Elliptic eleva o padrão de engenharia para gestão de riscos on-chain com o artigo “Built for Compliance”, em meio à entrada em vigor de novas regras e ao lançamento de uma stablecoin conjunta por bancos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512656-elliptic-eleva-o-padrao-de-engenharia-para-gestao-de-riscos-on-chain-com-o-artigo-built-for-compliance-em-meio-a-entrada-em-vigor-de-novas-regras-e-ao-lancamento-de-uma-stablecoin-conjunta-por-bancos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512657-boomi-es-reconocida-como-lider-en-el-gartner-magic-quadrant-2026-de-gestion-de-api.html Mundo Corporativo 6828 Boomi es reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 de gestión de API https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512657-boomi-es-reconocida-como-lider-en-el-gartner-magic-quadrant-2026-de-gestion-de-api.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:49 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512658-decimo-terceiro-segunda-parcela-sera-paga-antes-do-prazo-saiba-a-data.html Nacional Décimo Terceiro, Pagamento, Salário 2448 Décimo terceiro: segunda parcela será paga antes do prazo; saiba a data https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512658-decimo-terceiro-segunda-parcela-sera-paga-antes-do-prazo-saiba-a-data.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:49 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512660-lula-perde-chance-de-falar-a-desengajados-e-espera-reverter-dano-no-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 1262 Lula perde chance de falar a ‘desengajados’ e espera reverter dano no 2º turno https://platobr.com.br/lula-deixa-de-falar-a-desengajados-e-espera-reverter-dano-no-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:52 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512662-gift-concierge-aponta-tendencias-do-mercado-de-eventos-corporativos-para-2027.html Networking e Negócios 8576 Gift Concierge aponta tendências do mercado de eventos corporativos para 2027 245c1f88-d7b2-4187-a78e-2526e6f4e80b Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:53 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512589-gabriel-azevedo-esta-confiante-em-reviravolta-nas-pesquisas-eleitorais.html Política eleições 2026, Governodeminas, gabrielazevedo, campanha, Norte de Minas 2676 Gabriel Azevedo está confiante em 'reviravolta' nas pesquisas eleitorais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512589-gabriel-azevedo-esta-confiante-em-reviravolta-nas-pesquisas-eleitorais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:55 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512666-cleitinho-perto-de-vencer-no-primeiro-turno-aponta-datafolha.html Política Datafolha, Pesquisa, Segundo turno 2784 Cleitinho a um ponto de vencer no primeiro turno, aponta Datafolha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512666-cleitinho-perto-de-vencer-no-primeiro-turno-aponta-datafolha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 17:58 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512670-sistema-proprio-ou-assinatura-a-conta-que-decidia-essa-escolha-mudou-nos-dois-lados.html Networking e Negócios 4303 Sistema próprio ou assinatura: a conta que decidia essa escolha mudou nos dois lados f9ef26c2-7a9f-440d-8e5d-f699c9f6b63c Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:02 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512681-como-o-perito-judicial-recebe-do-deposito-da-parte-ao-pagamento-pelo-estado.html Networking e Negócios 2349 Como o perito judicial recebe: do depósito da parte ao pagamento pelo Estado a30341b7-6f31-4786-9c82-a26352cc19b3 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:05 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512688-festa-retro-2mil-estreia-com-dead-fish-pe-lanza-e-hevo84.html Colunistas#Marcelo de Assis Pe Lanza 4254 Festa Retrô 2Mil estreia com Dead Fish, Pe Lanza e HEVO84 https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512688-festa-retro-2mil-estreia-com-dead-fish-pe-lanza-e-hevo84.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:07 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512693-da-origem-a-evolucao-da-hipnose-conheca-a-pratica-e-os-famosos-que-recorreram-ao-tratamento.html Galeria 6 Da origem à evolução da hipnose: conheça a prática e os famosos que recorreram ao tratamento https://www.flipar.com.br/?p=689668&preview=true&preview_id=689668 Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:10 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512498-bh-vai-sediar-evento-que-reune-cidades-criativas-da-gastronomia.html Degusta Cidades 4488 BH vai sediar evento que reúne Cidades Criativas da Gastronomia https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512498-bh-vai-sediar-evento-que-reune-cidades-criativas-da-gastronomia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:10 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512690-grupo-corpo-danca-lecuona-queridinha-do-publico-e-sonho-de-bailarinos.html Cultura dança, grupo Corpo, espetáculo, Palácio das Artes, temporada 5493 Grupo Corpo dança "Lecuona", queridinha do público e sonho de bailarinos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512690-grupo-corpo-danca-lecuona-queridinha-do-publico-e-sonho-de-bailarinos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:12 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512695-sensitiva-aponta-o-vencedor-da-eleicao-presidencial.html Política Eleições-2026, Lene Sensitiva, Flávio Bolsonaro 1684 Sensitiva aponta o vencedor da eleição presidencial https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512695-sensitiva-aponta-o-vencedor-da-eleicao-presidencial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:14 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512698-lecuona-e-emotiva-engracada-e-dramatica-diz-rodrigo-pederneiras.html Cultura dança, grupo Corpo, espetáculo, Palácio das Artes, temporada 3730 "Lecuona" é "emotiva, engraçada e dramática", diz Rodrigo Pederneiras https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512698-lecuona-e-emotiva-engracada-e-dramatica-diz-rodrigo-pederneiras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:19 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512703-museu-inima-de-paula-abre-tres-exposicoes-ineditas.html Cultura artes visuais, exposição, galeria, BH, em cartaz 5054 Museu Inimá de Paula abre três exposições inéditas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512703-museu-inima-de-paula-abre-tres-exposicoes-ineditas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:21 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512606-sindrome-do-tunel-do-carpo-afeta-mais-mulheres-e-comeca-com-formigamentos.html Bem viver mãos, ortopedia, Síndrome do túnel do carpo, formigamento 5227 Síndrome do túnel do carpo afeta mais mulheres e começa com formigamentos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512606-sindrome-do-tunel-do-carpo-afeta-mais-mulheres-e-comeca-com-formigamentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:23 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512707-tubarao-bukangi-vira-celebridade-e-atrai-600-mil-pessoas-na-coreia-do-sul.html Internacional tubarão, coreia do sul, busan 1793 Tubarão 'Bukangi' vira celebridade e atrai 600 mil pessoas na Coreia do Sul https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512707-tubarao-bukangi-vira-celebridade-e-atrai-600-mil-pessoas-na-coreia-do-sul.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:29 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512713-american-hostage-reproduz-sequestro-que-virou-espetaculo-midiatico.html Cultura série, plataforma 3810 "American hostage" reproduz sequestro que virou ‘espetáculo’ midiático https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512713-american-hostage-reproduz-sequestro-que-virou-espetaculo-midiatico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:31 Melissa Souza,Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512566-falta-de-seringas-de-insulina-afeta-abastecimento-na-rede-publica-em-mg.html Gerais insulina, saúde pública, SUS, diabates 13363 Falta de seringas de insulina afeta abastecimento na rede pública em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512566-falta-de-seringas-de-insulina-afeta-abastecimento-na-rede-publica-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:34 Gabriela Matina https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512722-peca-poe-a-plateia-de-frente-para-o-crime-da-violencia-contra-a-mulher.html Cultura Teatro, Feminicídio, Violência contra a mulher, CCBB-BH 3934 Peça põe a plateia de frente para o crime da violência contra a mulher https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512722-peca-poe-a-plateia-de-frente-para-o-crime-da-violencia-contra-a-mulher.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:41 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512731-operacao-apreende-rs-185-mi-e-investiga-uso-eleitoral-de-beneficios-sociais-no-amapa.html Política#PlatôBr Reportagem 1482 Operação apreende R$ 1,85 mi e investiga uso eleitoral de benefícios sociais no Amapá https://platobr.com.br/operacao-apreende-r-185-mi-e-investiga-uso-eleitoral-de-programa-social-no-amapa Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:47 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/09/7511761-bh-deve-ganhar-16-novos-banheiros-autolimpantes.html Gerais prefeitura, Pampulha, BH, tecnologia, Inovação, inauguração, banheiro 5757 BH deve ganhar 16 novos banheiros autolimpantes https://www.em.com.br/gerais/2026/09/7511761-bh-deve-ganhar-16-novos-banheiros-autolimpantes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512742-moody-s-analytics-e-allvue-lancam-modelo-de-risco-de-credito-para-identificar-os-primeiros-sinais-de-estresse-nos-devedores-de-credito-privado.html Mundo Corporativo 10067 Moody’s Analytics e Allvue lançam modelo de risco de crédito para identificar os primeiros sinais de estresse nos devedores de crédito privado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512742-moody-s-analytics-e-allvue-lancam-modelo-de-risco-de-credito-para-identificar-os-primeiros-sinais-de-estresse-nos-devedores-de-credito-privado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512743-galpoes-lonados-conquistam-espaco-nas-empresas.html Mundo Corporativo 3196 Galpões lonados conquistam espaço nas empresas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512743-galpoes-lonados-conquistam-espaco-nas-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512744-desgaste-de-tambor-de-freio-a-tambor-compromete-seguranca.html Mundo Corporativo 3268 Desgaste de tambor de freio a tambor compromete segurança https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512744-desgaste-de-tambor-de-freio-a-tambor-compromete-seguranca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512745-midocean-conclui-captacao-de-recursos-para-2026-garantindo-mais-de-uss-4-bilhoes-em-compromissos-de-capital-para-acelerar-sua-estrategia-global-de-crescimento-no-setor-de-gnl.html Mundo Corporativo 5863 MidOcean conclui captação de recursos para 2026, garantindo mais de US$ 4 bilhões em compromissos de capital para acelerar sua estratégia global de crescimento no setor de GNL https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512745-midocean-conclui-captacao-de-recursos-para-2026-garantindo-mais-de-uss-4-bilhoes-em-compromissos-de-capital-para-acelerar-sua-estrategia-global-de-crescimento-no-setor-de-gnl.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:48 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512746-rhb-inicia-novo-ciclo-de-crescimento-por-meio-de-aquisicoes.html Mundo Corporativo 2411 RHB inicia novo ciclo de crescimento por meio de aquisições https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512746-rhb-inicia-novo-ciclo-de-crescimento-por-meio-de-aquisicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:49 Alexandre Carneiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512697-risco-de-tempestade-prefeito-de-bh-grava-video-para-alertar-populacao.html Gerais alerta, tempestade, risco, Damião 2666 Risco de tempestade: prefeito de BH grava vídeo para alertar população https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512697-risco-de-tempestade-prefeito-de-bh-grava-video-para-alertar-populacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:51 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512741-morre-lito-souza-aos-59-anos.html Nacional Lito Souza 2301 Morre Lito Souza, aos 59 anos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512741-morre-lito-souza-aos-59-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 18:52 Lucas Lanna Resende https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512747-circo-monta-a-lona-no-shopping-del-rey.html Cultura Circo, Cultura, Belo Horizonte, Shopping Del Rey 4355 Circo monta a lona neste outubro no estacionamento do Shopping Del Rey https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512747-circo-monta-a-lona-no-shopping-del-rey.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 19:00 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512671-bh-registra-segundo-dia-mais-quente-do-ano-com-364-c.html Gerais Calor, Meteorologia, previsão do tempo 1940 BH registra segundo dia mais quente do ano com 36,4°C https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512671-bh-registra-segundo-dia-mais-quente-do-ano-com-364-c.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 19:04 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512714-datafolha-para-o-senado-em-mg-marilia-tem-13-aecio-e-viana-11.html Política minas-gerais, eleições2026 3409 Datafolha para o Senado em MG: Marília tem 13%, Aécio e Viana, 11% https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512714-datafolha-para-o-senado-em-mg-marilia-tem-13-aecio-e-viana-11.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 19:17 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512685-em-fuga-bundinha-abre-as-algemas-e-pula-de-viaduto-para-escapar-da-pm.html Gerais Polícia, PMMG, Tráfico de Drogas, Vespasiano 1568 Em fuga, 'Bundinha' abre as algemas e pula de viaduto para escapar da PM https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512685-em-fuga-bundinha-abre-as-algemas-e-pula-de-viaduto-para-escapar-da-pm.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 19:30 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512721-outubro-comeca-com-chuva-e-temperaturas-elevadas-em-bh.html Gerais Capital, Temperatura, Tempo 2951 Outubro começa com chuva e temperaturas elevadas em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512721-outubro-comeca-com-chuva-e-temperaturas-elevadas-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 19:38 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512771-mega-sena-3065-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-1-10.html Nacional APOSTAS, Caix, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, Lotofácil 2648 Mega-Sena 3065 e outras loterias: confira os números sorteados (1º/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512771-mega-sena-3065-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-1-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 19:42 Joubert Júnior https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512774-quem-era-lito-sousa-especialista-em-aviacao-que-morreu-aos-59-anos.html Nacional Entretenimento 1529 Quem era Lito Sousa, especialista em aviação que morreu aos 59 anos https://www.tupi.fm/entretenimento/quem-era-lito-sousa-especialista-em-aviacao-que-morreu-aos-59-anos-apos-luta-contra-doenca-rara/ Digital

Estado de Minas 2026-10-01 19:44 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512779-flavio-bolsonaro-desiste-de-participar-do-debate-na-tv-globo.html Política Bolsonaro, Debate, Eleições, Flávio Bolsonaro, TV Globo 779 Flávio Bolsonaro desiste de participar do debate na TV Globo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512779-flavio-bolsonaro-desiste-de-participar-do-debate-na-tv-globo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 19:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512783-umios-e-wah-kong-concluem-consorcio-estrategica-no-setor-de-alimentos-para-animais-de-estimacao-no-sudeste-asiatico-japan-corporate-advisory-institute-atuou-como-consultor-na-transacao.html Mundo Corporativo 5915 Umios e Wah Kong concluem consórcio estratégica no setor de alimentos para animais de estimação no Sudeste Asiático; Japan Corporate Advisory Institute atuou como consultor na transação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512783-umios-e-wah-kong-concluem-consorcio-estrategica-no-setor-de-alimentos-para-animais-de-estimacao-no-sudeste-asiatico-japan-corporate-advisory-institute-atuou-como-consultor-na-transacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 19:48 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512780-mae-raiz-leva-as-dores-e-delicias-da-maternidade-ao-cine-theatro-brasil.html Cultura Maternidade, Nutella, Teatro, Belo Horizonte 3941 'Mãe raiz' leva as dores e delícias da maternidade ao Cine Theatro Brasil https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512780-mae-raiz-leva-as-dores-e-delicias-da-maternidade-ao-cine-theatro-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 19:54 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512755-campus-smart-da-ufmg-sera-o-primeiro-entre-universidades-publicas-do-brasil.html Gerais Brasil, UFMG, Reitor, Ministério da Educação 6389 Campus smart da UFMG será o primeiro entre universidades públicas do Brasil https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512755-campus-smart-da-ufmg-sera-o-primeiro-entre-universidades-publicas-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 20:00 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512793-chuva-forte-causa-destruicao-e-quedas-de-arvores-e-energia-em-juiz-de-fora.html Gerais Alagamentos, Chuva forte, Chuvas, Defesa Civi, SP, árvores 1820 Chuva forte causa destruição e quedas de árvores e energia em Juiz de Fora https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512793-chuva-forte-causa-destruicao-e-quedas-de-arvores-e-energia-em-juiz-de-fora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 20:01 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512788-gilmar-mendes-determina-que-globo-inclua-renan-santos-no-debate.html Política stf, gilmar-mendes, renan-santos, eleicoes-2026 791 Gilmar Mendes determina que Globo inclua Renan Santos no debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512788-gilmar-mendes-determina-que-globo-inclua-renan-santos-no-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 20:06 Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512785-morre-lito-sousa-a-historia-do-youtuber-que-conquistou-a-internet-e-enfrentou-doenca-rara.html Nacional Acidente, Amigos, Apoio, Ato, Aviação, Aviões e Músicas, C 7423 Morre Lito Sousa: a história do YouTuber que conquistou a internet e enfrentou doença rara https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqz0z0epzdrxo Digital

Estado de Minas 2026-10-01 20:08 Paulo Floro - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512795-datafolha-lula-tem-42-e-flavio-bolsonaro-38-no-primeiro-turno-cury-tem-4.html Política Datafolha, Lula, Pesquisa, eleições 2026, eleições-2026, eleições, Flávio Bolsonaro 2567 Datafolha: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 38% no primeiro turno; Cury tem 4% https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512795-datafolha-lula-tem-42-e-flavio-bolsonaro-38-no-primeiro-turno-cury-tem-4.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 20:19 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512796-janones-chama-flavio-bolsonaro-de-cagao-por-desistir-de-ir-a-debate.html Política eleições 2026, flávio bolsonaro, janones, lula 559 Janones chama Flávio Bolsonaro de cagão por desistir de ir a debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512796-janones-chama-flavio-bolsonaro-de-cagao-por-desistir-de-ir-a-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 20:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512807-composecure-inaugura-centro-de-design-em-londres-para-atender-a-crescente-demanda-internacional-por-cartoes-de-metal-premium.html Mundo Corporativo 6474 CompoSecure Inaugura Centro de Design em Londres para Atender à Crescente Demanda Internacional por Cartões de Metal Premium https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512807-composecure-inaugura-centro-de-design-em-londres-para-atender-a-crescente-demanda-internacional-por-cartoes-de-metal-premium.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 20:33 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512808-reviravoltas-na-globo-debate-se-transforma-em-retrato-da-turbulencia-pre-eleitoral.html Política#PlatôBr Reportagem 2312 Reviravoltas na Globo: debate se transforma em retrato da turbulência pré-eleitoral https://platobr.com.br/reviravoltas-na-globo-debate-se-transforma-em-retrato-da-turbulencia-pre-eleitoral Digital

Estado de Minas 2026-10-01 20:38 Leo Lima https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512806-renan-santos-vai-ao-debate-da-globo-e-pede-flavio-nao-fuja.html Política bolsonaro, candidatos, debate, Flavio, flávio bolsonaro, lula 1058 Renan Santos vai ao debate da Globo e pede: "Flávio, não fuja" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512806-renan-santos-vai-ao-debate-da-globo-e-pede-flavio-nao-fuja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 20:38 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512809-isidoro-heroi-negro-excluido-da-historia-do-brasil-volta-ao-palco-em-bh.html Cultura Brasil, Teatro, Escravidão, Diamantina, Evandro Passos 4860 Isidoro, herói negro excluído da história do Brasil, volta ao palco em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512809-isidoro-heroi-negro-excluido-da-historia-do-brasil-volta-ao-palco-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 20:59 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512812-quatro-homens-sao-presos-por-sequestro-de-prefeito-no-interior-de-minas.html Gerais Chefe, Crime, Polícia, Prefeito, Sequestro 1554 Polícia prende quatro suspeitos de sequestrar prefeito dentro de casa em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512812-quatro-homens-sao-presos-por-sequestro-de-prefeito-no-interior-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 21:01 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512820-globo-cancela-debate-apos-inclusao-de-renan-e-ausencia-de-flavio.html Política eleicoes-2026, lula, debate 2554 Globo cancela debate após decisão e desistência de Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512820-globo-cancela-debate-apos-inclusao-de-renan-e-ausencia-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 21:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512821-nao-gosto-desse-tipo-de-debate-diz-lula-em-entrevista-no-flow.html Política 772 'Não gosto desse tipo de debate', diz Lula, em entrevista no Flow https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512821-nao-gosto-desse-tipo-de-debate-diz-lula-em-entrevista-no-flow.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 21:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512834-nunca-trabalhou-na-vida-diz-lula-sobre-flavio-bolsonaro.html Política Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, Política 2764 'Nunca trabalhou na vida', diz Lula sobre Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512834-nunca-trabalhou-na-vida-diz-lula-sobre-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 21:29 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512839-netapp-reconhece-os-vencedores-do-north-america-partner-award.html Mundo Corporativo 12437 NetApp reconhece os vencedores do North America Partner Award https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512839-netapp-reconhece-os-vencedores-do-north-america-partner-award.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 21:34 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512838-acho-que-as-eleicoes-vao-ser-decididas-no-domingo-diz-lula.html Política 2715 "Acho que as eleições vão ser decididas no domingo", diz Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512838-acho-que-as-eleicoes-vao-ser-decididas-no-domingo-diz-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 21:42 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512837-flavio-arregao-gritam-apoiadores-de-renan-santos-apos-desistencia.html Política flávio bolsonaro, Renan Santos, eleicoes-2026 531 ‘Flávio arregão’: gritam apoiadores de Renan Santos após desistência https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512837-flavio-arregao-gritam-apoiadores-de-renan-santos-apos-desistencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 21:52 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512847-no-flow-lula-diz-que-flavio-tem-relacao-amorosa-com-vorcaro.html Política flávio bolsonaro, lula, eleicoes-2026 3790 No Flow, Lula diz que Flávio tem "relação amorosa" com Vorcaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512847-no-flow-lula-diz-que-flavio-tem-relacao-amorosa-com-vorcaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-01 22:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512852-jovem-condenado-por-roubo-de-celular-em-minas-e-extraditado-de-portugal.html Gerais Justiça, Minas Gerais, Portugal, roubo 1390 Jovem condenado por roubo de celular em Minas é extraditado de Portugal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512852-jovem-condenado-por-roubo-de-celular-em-minas-e-extraditado-de-portugal.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-01 22:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512858-lula-cita-huck-usava-aviao-do-vorcaro-pra-baratear-producao-do-programa.html Política 3062 Lula cita Huck: 'Usava avião do Vorcaro pra baratear produção do programa' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512858-lula-cita-huck-usava-aviao-do-vorcaro-pra-baratear-producao-do-programa.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513069-pbh-aprova-isencao-de-iptu-para-novas-categorias-conheca-a-alteracao.html Gerais IPTU, isenção de IPTU, pbh, bh 1089 PBH aprova isenção de IPTU para novas categorias: conheça a alteração https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513069-pbh-aprova-isencao-de-iptu-para-novas-categorias-conheca-a-alteracao.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513154-mulher-acusada-de-matar-crianca-em-acidente-de-transito-vai-a-juri-popular.html Gerais tjmg, juiz de fora, homicidio, acidente de transito, zona da mata, júri popular 1996 Mulher acusada de matar criança em acidente de trânsito vai a júri popular https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513154-mulher-acusada-de-matar-crianca-em-acidente-de-transito-vai-a-juri-popular.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 00:05 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512904-governo-intensifica-monitoramento-de-tentativas-de-interferencia-nas-eleicoes.html Política#PlatôBr Reportagem 1765 Governo intensifica monitoramento de tentativas de interferência nas eleições https://platobr.com.br/governo-intensifica-monitoramento-de-tentativas-de-interferencia-nas-eleicoes Digital

Estado de Minas 2026-10-02 00:05 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512905-pacote-eleitoral-lula-ja-impacta-o-orcamento-de-2027-em-rs-517-bilhoes.html Política#PlatôBr Reportagem 1872 Pacote eleitoral Lula já impacta o orçamento de 2027 em R$ 51,7 bilhões https://platobr.com.br/pacote-eleitoral-lula-ja-impacta-o-orcamento-de-2027-em-r-517-bilhoes Digital

Estado de Minas 2026-10-02 00:05 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512906-deixa-para-depois-centrao-fica-a-espreita-esperando-o-desempate-entre-lula-e-flavio.html Política#PlatôBr Reportagem 4456 Deixa para depois: Centrão fica à espreita, esperando o desempate entre Lula e Flávio https://platobr.com.br/um-centrao-a-espera-do-desempate-entre-lula-e-flavio Digital

Estado de Minas 2026-10-02 00:09 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512907-como-a-crise-no-stf-avancou-para-o-tse-as-vesperas-do-primeiro-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 3638 Como a crise no STF avançou para o TSE às vésperas do primeiro turno https://platobr.com.br/como-a-crise-no-stf-respingou-no-tse-as-vesperas-do-primeiro-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-02 00:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512908-jac-motors-destaca-potencial-de-reducao-do-tco-em-frotas-eletricas-de-distribuicao.html Mundo Corporativo 4636 JAC Motors destaca potencial de redução do TCO em frotas elétricas de distribuição https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512908-jac-motors-destaca-potencial-de-reducao-do-tco-em-frotas-eletricas-de-distribuicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:00 André Murad https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7512524-mutacao-genetica-e-predisposicao-ao-cancer-de-pulmao.html Colunistas#André Murad Cancer, Dados, Genética, Mutação, Pesquisas 3748 Mutação genética e predisposição ao câncer de pulmão https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7512524-mutacao-genetica-e-predisposicao-ao-cancer-de-pulmao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7512708-bariatrica-a-partir-dos-14-anos-novos-criterios-e-desafios.html Colunistas#Anna Marina minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas 4306 Bariátrica a partir dos 14 anos: novos critérios e desafios https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7512708-bariatrica-a-partir-dos-14-anos-novos-criterios-e-desafios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:00 Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512717-desafio-eleitoral.html Opinião 5792 Desafio eleitoral https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512717-desafio-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512829-leitor-aponta-pressao-sobre-as-mulheres-vitimas-de-violencia.html Opinião Mulher, Mulheres 936 LEITOR APONTA 'PRESSÃO' SOBRE AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512829-leitor-aponta-pressao-sobre-as-mulheres-vitimas-de-violencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:00 Quinho https://www.em.com.br/charge/2026/10/7512830-debate-presidencial-2026.html Charge -1 Debate presidencial 2026 https://www.em.com.br/charge/2026/10/7512830-debate-presidencial-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:00 Marcílio de Moraes https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7512842-mercado-de-trabalho-aquecido-desafia-empresas-e-os-juros.html Colunistas#Marcílio de Moraes Emprego, Trabalho, juros altos, construção 5049 Mercado de trabalho aquecido desafia empresas e os juros https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7512842-mercado-de-trabalho-aquecido-desafia-empresas-e-os-juros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512846-fator-externo-complica-vida-de-lula-para-oposicao-pode-ser-a-vantagem.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo eleição , Lula, Flávio Bolsonaro 6044 Fator externo complica vida de Lula; para oposição, pode ser a vantagem https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512846-fator-externo-complica-vida-de-lula-para-oposicao-pode-ser-a-vantagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512871-retrato-das-pesquisas-algoritmos-e-as-reviravoltas-do-eleitorado.html Colunistas#Bertha Maakaroun pesquisas, eleições, algorítmos, eleicoes-2026 5972 Com frequência, eleições são ganhas e são perdidas na última hora https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512871-retrato-das-pesquisas-algoritmos-e-as-reviravoltas-do-eleitorado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512903-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-02-10-2026.html Capa do dia -1 CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 02/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512903-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-02-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512916-emga-da-continuidade-ao-seu-sucesso-no-brasil.html Mundo Corporativo 5297 EMGA dá continuidade ao seu sucesso no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512916-emga-da-continuidade-ao-seu-sucesso-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 02:37 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512917-ipva-zero-para-sempre-delmasso-quer-manter-beneficio-para-eletricos-e-hibridos-no-df.html Política#PlatôBr Reportagem 2238 IPVA zero para sempre: Delmasso quer manter benefício para elétricos e híbridos no DF https://platobr.com.br/ipva-zero-para-sempre-delmasso-quer-manter-beneficio-para-eletricos-e-hibridos-no-df Digital

Estado de Minas 2026-10-02 04:00 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512898-nikolas-liga-para-flavio-bolsonaro-durante-ato-no-centro-de-bh.html Política Bolsonaro, Nikolas, Nikolas ferreira, flavio-bolsonaro, pl, eleicoes-2026 1116 Nikolas liga para Flávio Bolsonaro durante ato no Centro de BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512898-nikolas-liga-para-flavio-bolsonaro-durante-ato-no-centro-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 05:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512922-andersen-global-aprimora-a-presenca-juridica-no-paquistao-com-nova-firma-membro.html Mundo Corporativo 2948 Andersen Global aprimora a presença jurídica no Paquistão com nova firma-membro https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512922-andersen-global-aprimora-a-presenca-juridica-no-paquistao-com-nova-firma-membro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 07:22 Ellen Cristie https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512931-embaixada-dos-eua-suspende-atendimento-no-brasil-entenda-o-motivo.html Internacional Brasil, Estados unidos, EUA, Governo, Visto 1659 Embaixada dos EUA suspende atendimento no Brasil: entenda o motivo https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512931-embaixada-dos-eua-suspende-atendimento-no-brasil-entenda-o-motivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 07:28 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512929-calor-da-tregua-em-bh-com-alerta-para-chuva-forte-raios-e-granizo.html Gerais 1610 Calor dá trégua em BH com alerta para chuva forte, raios e granizo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512929-calor-da-tregua-em-bh-com-alerta-para-chuva-forte-raios-e-granizo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 07:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512932-convite-da-mohawk-industries-inc-para-participacao-na-chamada-de-conferencia-de-resultados-do-terceiro-trimestre.html Mundo Corporativo 2543 Convite da Mohawk Industries, Inc. Para Participação na Chamada de Conferência de Resultados do Terceiro Trimestre https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512932-convite-da-mohawk-industries-inc-para-participacao-na-chamada-de-conferencia-de-resultados-do-terceiro-trimestre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 07:41 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512933-luciana-gimenez-nega-despejo-e-diz-estar-de-mudanca-em-sao-paulo.html Cultura Luciana Gimenez, despejo, mudança, apresentadora 2023 Luciana Gimenez nega despejo e diz estar de mudança em São Paulo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512933-luciana-gimenez-nega-despejo-e-diz-estar-de-mudanca-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 07:49 LUIS EDUARDO DE SOUSA https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512936-entidades-medicas-pedem-a-anvisa-proibicao-de-chips-da-beleza.html Bem viver chip, beleza, chip da beleza, estética, alerta, riscos 6948 Entidades médicas pedem à Anvisa proibição de chips da beleza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512936-entidades-medicas-pedem-a-anvisa-proibicao-de-chips-da-beleza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 07:50 Eduarda Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512937-vai-ser-mesario-veja-quanto-ganha-e-quais-sao-os-beneficios.html Política Brasil, eleições 2026, mesário, urnas, votação 3288 Vai ser mesário? Veja quanto ganha e quais são os benefícios https://www.tupi.fm/brasil/vai-ser-mesario-veja-quanto-ganha-e-quais-sao-os-beneficios/ Digital

Estado de Minas 2026-10-02 07:58 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512939-vamos-resolver-essa-eleicao-domingo-pede-flavio.html Política eleicoes-2026, eleicoes, flavio-bolsonaro 3404 'Vamos resolver essa eleição domingo', pede Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512939-vamos-resolver-essa-eleicao-domingo-pede-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:00 AFP FTP https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512938-trump-promete-atacar-o-ira-com-muita-forca-se-pais-tiver-envolvimento-com-ataque-no-voo-da-flydubai.html Internacional EUA, Irã, política, guerra, aviação, Israel, Donald Trump 2857 Trump promete atacar o Irã com 'muita força' se país tiver envolvimento com ataque no voo da Flydubai https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512938-trump-promete-atacar-o-ira-com-muita-forca-se-pais-tiver-envolvimento-com-ataque-no-voo-da-flydubai.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:08 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512941-dois-jovens-morrem-apos-carro-bater-contra-poste-no-rio.html Nacional rio, Avenida Brasil, acidente, mortos, jovens 1276 Dois jovens morrem após carro bater contra poste no Rio https://www.tupi.fm/rio/dois-jovens-morrem-apos-carro-bater-contra-poste-na-avenida-brasil/ Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:13 Larissa Brandes https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512944-calor-de-40-c-altera-disponibilidade-de-produtos-nos-mercados-confira.html Economia Economia 2976 Calor de 40°C altera disponibilidade de produtos nos mercados: confira https://www.tupi.fm/economia/calor-de-40c-altera-disponibilidade-de-produtos-basicos-nos-mercados-confira-a-lista-de-substituicoes-estrategicas-para-driblar-os-efeitos-da-crise-climatica/ Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:13 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512948-ana-maria-braga-renova-o-visual-para-a-segunda-temporada-do-chef-de-alto-nivel.html Galeria 6 Ana Maria Braga renova o visual para a segunda temporada do “Chef de Alto Nível” https://www.flipar.com.br/?p=689749 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:14 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512947-homem-confessa-ter-matado-irmao-por-causa-de-um-celular-na-grande-bh.html Gerais homicidio, grande bh, ibirité, furto de celular 1783 Homem confessa ter matado irmão por causa de um celular na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512947-homem-confessa-ter-matado-irmao-por-causa-de-um-celular-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:17 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512952-obras-do-brt-amazonas-avancam-com-decreto-de-desapropriacao-na-regiao-da-gameleira.html Gerais brt, bh, mobilidade urbana 2270 Obras do BRT Amazonas avançam com decreto de desapropriação na região da Gameleira https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512952-obras-do-brt-amazonas-avancam-com-decreto-de-desapropriacao-na-regiao-da-gameleira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:20 CLAUDINEI QUEIROZ https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512946-veja-a-previsao-do-tempo-para-o-domingo-de-eleicao-nas-27-capitais.html Nacional chuva, nublado, eleições 2026, domingo, BH, capitais 5840 Veja a previsão do tempo para o domingo de eleição nas 27 capitais https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512946-veja-a-previsao-do-tempo-para-o-domingo-de-eleicao-nas-27-capitais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:22 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512958-sapo-cururu-vira-paciente-apos-ataque-em-uberlandia.html Gerais uberlandia, TriânguloMineiro, sapo cururu 2805 Sapo-cururu vira paciente após ataque em Uberlândia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512958-sapo-cururu-vira-paciente-apos-ataque-em-uberlandia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:25 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512943-agu-pede-investigacao-sobre-possivel-verba-de-trump-para-grupos-no-brasil.html Política Advocacia-Geral da União, AGU, Dinheiro, Donald Trump, Estados Unidos, Eua, Geral, eleições 2026 4501 AGU pede investigação sobre possível verba de Trump para grupos no Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512943-agu-pede-investigacao-sobre-possivel-verba-de-trump-para-grupos-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:27 Yaya Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512960-datafolha-62-nao-sabem-numero-do-candidato-a-governador-em-mg.html Política 2451 Datafolha: 62% não sabem número do candidato a governador em MG https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512960-datafolha-62-nao-sabem-numero-do-candidato-a-governador-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:31 Joubert Júnior https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512962-mulher-de-65-anos-e-presa-no-galeao-com-40-frascos-de-remedio-emagrecedor.html Nacional canetas emagrecedoras, falsificação, Galeão, presa 1933 Mulher de 65 anos é presa no Galeão com 40 frascos de remédio emagrecedor https://www.tupi.fm/rio/mulher-de-65-anos-e-presa-no-galeao-com-40-frascos-de-remedio-emagrecedor/ Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:32 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512963-leilao-da-receita-tem-camaro-por-rs-54-mil-e-iphone-por-rs-35-mil.html Nacional 2512 Leilão da Receita tem Camaro por R$ 54 mil e iPhone por R$ 3,5 mil https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512963-leilao-da-receita-tem-camaro-por-rs-54-mil-e-iphone-por-rs-35-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:35 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512964-policia-civil-fecha-farmacia-clandestina-que-vendia-anabolizantes-em-bh.html Gerais Anabolizante, Anabolizantes, Operação, Polícia, Polícia civil 1453 Polícia Civil fecha farmácia clandestina que vendia anabolizantes em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512964-policia-civil-fecha-farmacia-clandestina-que-vendia-anabolizantes-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:38 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512970-confessou-o-crime-por-audio-e-tentou-se-matar-homem-e-condenado-a-37-anos-por-feminicidio.html Gerais Assassinato, Condenado, Crime, Feminicídio, Homem, Justiça 2111 Confessou o crime por áudio e tentou se matar: homem é condenado a 37 anos por feminicídio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512970-confessou-o-crime-por-audio-e-tentou-se-matar-homem-e-condenado-a-37-anos-por-feminicidio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512972-venture-global-e-conocophillips-anunciam-contrato-de-compra-e-venda-de-gnl-de-20-anos.html Mundo Corporativo 3925 Venture Global e ConocoPhillips anunciam contrato de compra e venda de GNL de 20 anos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512972-venture-global-e-conocophillips-anunciam-contrato-de-compra-e-venda-de-gnl-de-20-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:40 Eduarda Soares https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512965-heranca-de-lito-sousa-saiba-quem-fica-com-a-fortuna-milionaria.html Cultura Entretenimento 1210 Herança de Lito Sousa: saiba quem fica com a fortuna milionária https://www.tupi.fm/entretenimento/heranca-de-lito-sousa-saiba-quem-fica-com-a-fortuna-milionaria/ Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512974-crise-sem-fim-dino-pode-afastar-kassio-nunes-de-relatorias-no-tse.html Política ELEIÇÕES 2026, kassio nunes marques, flávio dino, tse, stf 3415 Crise sem fim: Dino pode afastar Kassio Nunes de relatorias no TSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512974-crise-sem-fim-dino-pode-afastar-kassio-nunes-de-relatorias-no-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:45 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512973-entenda-a-briga-judicial-entre-renato-aragao-e-a-filha-por-rs-1-milhao.html Nacional 2479 Entenda a briga judicial entre Renato Aragão e a filha por R$ 1 milhão https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512973-entenda-a-briga-judicial-entre-renato-aragao-e-a-filha-por-rs-1-milhao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 08:52 Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512976-velorio-de-lito-sousa-sera-aberto-ao-publico-nesta-sexta-feira-2.html Nacional Lito Souza, influenciador , doença, Creutzfeldt-Jakob, luto, despedida, publico 1951 Velório de Lito Sousa será aberto ao público nesta sexta-feira (2) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512976-velorio-de-lito-sousa-sera-aberto-ao-publico-nesta-sexta-feira-2.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512979-para-ganhar-votos-flavio-promete-acabar-com-amarras-ambientais.html Política eleições 2026, meio ambiente, flávio bolsonaro, pauta ambiental 3313 Para ganhar votos, Flávio promete acabar com 'amarras ambientais' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512979-para-ganhar-votos-flavio-promete-acabar-com-amarras-ambientais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:02 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512981-paul-mccartney-compara-fim-dos-beatles-a-ser-demitido-comecei-a-beber.html Galeria 6 Paul McCartney compara fim dos Beatles a ser demitido: ‘Comecei a beber’ https://www.flipar.com.br/?p=689610 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:13 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7512988-sobre-viciados.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas 3627 Sobre viciados https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7512988-sobre-viciados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:13 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512989-tallulah-willis-publica-foto-rara-ao-lado-do-pai-bruce-willis.html Galeria 6 Tallulah Willis publica foto rara ao lado do pai, Bruce Willis https://www.flipar.com.br/?p=689768 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:16 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512987-tem-ate-uma-capivara-no-meio-da-pista-confusao-durante-chuva-quase-leva-pai-a-acionar-bombeiros.html Nacional 1598 'Tem até uma capivara no meio da pista': confusão durante chuva quase leva pai a acionar bombeiros https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512987-tem-ate-uma-capivara-no-meio-da-pista-confusao-durante-chuva-quase-leva-pai-a-acionar-bombeiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:22 PATRÍCIA CAMPOS MELLO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512983-eduardo-bolsonaro-diz-que-corrupcao-de-vorcaro-e-o-de-menos.html Política 8 de janeiro, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Prisão, FLÁVIO BOLSONARO, ELEIÇÕES 2026 2541 Eduardo Bolsonaro diz que corrupção de Vorcaro 'é o de menos' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512983-eduardo-bolsonaro-diz-que-corrupcao-de-vorcaro-e-o-de-menos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:22 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512994-entenda-a-lei-que-oficializou-nossa-senhora-aparecida-como-padroeira-do-brasil-ha-mais-de-40-anos.html Nacional 2829 Entenda a lei que oficializou Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil há mais de 40 anos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512994-entenda-a-lei-que-oficializou-nossa-senhora-aparecida-como-padroeira-do-brasil-ha-mais-de-40-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:29 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512998-ela-seria-a-primeira-mulher-executada-em-200-anos-mas-sobreviveu-a-injecao-letal.html Internacional 2531 Ela seria a primeira mulher executada em 200 anos, mas sobreviveu à injeção letal https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512998-ela-seria-a-primeira-mulher-executada-em-200-anos-mas-sobreviveu-a-injecao-letal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:31 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512999-lasers-gigantes-no-deserto-do-atacama-saiba-por-que-cientistas-criam-estrelas.html Turismo 3303 Lasers gigantes no deserto do Atacama: saiba por que cientistas criam "estrelas" https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512999-lasers-gigantes-no-deserto-do-atacama-saiba-por-que-cientistas-criam-estrelas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:34 Yaya Souza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513003-carro-eletrico-causa-mais-enjoo-entenda-a-ciencia-por-tras-do-mal-estar.html Bem viver 1851 Carro elétrico causa mais enjoo? Entenda a ciência por trás do mal-estar https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513003-carro-eletrico-causa-mais-enjoo-entenda-a-ciencia-por-tras-do-mal-estar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:35 TAMARA NASSIF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512996-datafolha-78-dizem-ser-favoraveis-a-proibicao-das-bets-por-lula.html Política Aposta, Bets, Brasil, Cassino, Datafolha, Pesquisa, eleições 2026, lula 2673 Datafolha: 78% dizem ser favoráveis à proibição das bets por Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512996-datafolha-78-dizem-ser-favoraveis-a-proibicao-das-bets-por-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513007-afetado-por-doenca-rara-influenciador-de-aviacao-lito-sousa-morre-aos-59-anos.html Galeria 6 Afetado por doença rara, influenciador de aviação Lito Sousa morre aos 59 anos https://www.flipar.com.br/?p=689832 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:36 Yaya Souza https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513005-dia-das-criancas-em-bh-mais-de-100-atracoes-gratuitas-em-outubro.html Cultura 3540 Dia das Crianças em BH: mais de 100 atrações gratuitas em outubro https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513005-dia-das-criancas-em-bh-mais-de-100-atracoes-gratuitas-em-outubro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:38 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513006-stj-autoriza-penhora-de-salario-para-pagar-dividas-veja-as-regras.html Nacional 1649 STJ autoriza penhora de salário para pagar dívidas; veja as regras https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513006-stj-autoriza-penhora-de-salario-para-pagar-dividas-veja-as-regras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:45 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512986-confira-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-de-minas-nesta-sexta-2-10.html Política Agenda, Candidatos, Eleições 2026, Governo de Minas, cleitinho, alexandre Kalil, flávio roscoe, patrus ananias, gabriel azevedo, mateus simões 2615 Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (2/10) https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512986-confira-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-de-minas-nesta-sexta-2-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 09:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513013-imovel-no-paraguai-pode-render-uss-10-mil-a-corretor.html Mundo Corporativo 3160 Imóvel no Paraguai pode render US$ 10 mil a corretor https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513013-imovel-no-paraguai-pode-render-uss-10-mil-a-corretor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:02 Carlos Marcelo https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7512604-abranches-congresso-tomou-poder-e-rompeu-com-presidencialismo-de-coalizao.html Pensar abranches, bolsonaro, cientista político, democracia, presidencialismo, sérgio 4587 Abranches: Congresso tomou poder e rompeu com presidencialismo de coalizão https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7512604-abranches-congresso-tomou-poder-e-rompeu-com-presidencialismo-de-coalizao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:09 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513024-duelo-de-audiencia-lula-10-milhoes-no-flow-x-flavio-5-milhoes-na-live.html Política ELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, DEBATE NA GLOBO, FLOW 1740 Duelo de audiência: Lula, 10 milhões no Flow x Flávio, 5 milhões na live https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513024-duelo-de-audiencia-lula-10-milhoes-no-flow-x-flavio-5-milhoes-na-live.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:09 Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513026-australia-segue-eua-e-fecha-embaixada-no-brasil-por-ameaca-de-crimes-violentos.html Internacional Embaixada, Segurança 1755 Austrália segue EUA e fecha embaixada no Brasil por "ameaça de crimes violentos" https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513026-australia-segue-eua-e-fecha-embaixada-no-brasil-por-ameaca-de-crimes-violentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513030-harry-e-meghan-criticam-paparazzi-perto-da-escola-dos-filhos-no-reino-unido.html Galeria 6 Harry e Meghan criticam paparazzi perto da escola dos filhos no Reino Unido https://www.flipar.com.br/?p=689777 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:32 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513035-pensou-que-fosse-esquilo-morador-encontra-homem-morando-em-seu-sotao.html Internacional 1409 Pensou que fosse esquilo: morador encontra homem 'morando' em seu sótão https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513035-pensou-que-fosse-esquilo-morador-encontra-homem-morando-em-seu-sotao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:32 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513038-o-resultado-que-a-campanha-de-flavio-bolsonaro-espera-no-domingo.html Política#PlatôBr Reportagem 709 O resultado que a campanha de Flávio Bolsonaro espera no domingo https://platobr.com.br/o-resultado-que-a-campanha-de-flavio-bolsonaro-espera-no-domingo Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:36 Yaya Souza https://www.em.com.br/trends/2026/10/7513039-dos-uss-10-bilhoes-prometidos-por-bezos-para-protecao-climatica-mais-de-uss-7-bilhoes-ainda-nao-sairam-do-papel.html Trends 2385 Dos US$ 10 bilhões prometidos por Bezos para proteção climática, mais de US$ 7 bilhões ainda não saíram do papel https://www.em.com.br/trends/2026/10/7513039-dos-uss-10-bilhoes-prometidos-por-bezos-para-protecao-climatica-mais-de-uss-7-bilhoes-ainda-nao-sairam-do-papel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:41 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513042-brasilia-ganha-projecao-nacional-com-modelo-pioneiro-de-reabilitacao.html Networking e Negócios 7193 Brasília ganha projeção nacional com modelo pioneiro de reabilitação bc9c7250-3f54-44f8-af38-c72141159b7c Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:43 Yaya Souza https://www.em.com.br/trends/2026/10/7513041-demitida-de-multinacional-aos-59-anos-mulher-muda-de-vida-e-vai-morar-na-antartica.html Trends 2787 Demitida de multinacional aos 59 anos, mulher muda de vida e vai morar na Antártica https://www.em.com.br/trends/2026/10/7513041-demitida-de-multinacional-aos-59-anos-mulher-muda-de-vida-e-vai-morar-na-antartica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:44 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513046-99-e-nova-patrocinadora-oficial-do-time-brasil.html Mundo Corporativo 4860 99 é nova patrocinadora oficial do Time Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513046-99-e-nova-patrocinadora-oficial-do-time-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:44 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513047-sair-das-dividas-especialista-explica-o-primeiro-passo.html Mundo Corporativo 7384 Sair das dívidas: especialista explica o primeiro passo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513047-sair-das-dividas-especialista-explica-o-primeiro-passo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:47 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513053-lula-ja-elegeu-um-culpado-por-eventual-derrota.html Política#PlatôBr Reportagem 1087 Lula já elegeu um culpado por eventual derrota https://platobr.com.br/lula-ja-elegeu-um-culpado-por-eventual-derrota Digital

Estado de Minas 2026-10-02 10:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513055-por-apoio-a-flavio-marcal-pede-desistencia-de-caiado-zema-e-cury.html Política eleicoes-2026, eleicoes, flavio-bolsonaro, pablo-marcal 2449 Por apoio a Flávio, Marçal pede desistência de Caiado, Zema e Cury https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513055-por-apoio-a-flavio-marcal-pede-desistencia-de-caiado-zema-e-cury.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 11:08 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513070-fechamento-de-embaixadas-e-um-alerta-na-ponta-do-funil-eleitoral-de-2026.html Política#PlatôBr Reportagem 1266 Fechamento de embaixadas é um alerta na ponta do funil eleitoral de 2026 https://platobr.com.br/fechamento-de-embaixadas-e-um-alerta-na-ponta-do-funil-eleitoral-de-2026 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 11:14 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513073-pejotizacao-cresce-e-reacende-debate-sobre-vinculo-de-emprego.html Networking e Negócios 5216 Pejotização cresce e reacende debate sobre vínculo de emprego cab7451b-4a0c-4a40-a9ee-61ae4cd15727 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 11:16 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513057-corpo-em-decomposicao-e-encontrado-em-predio-no-centro-de-bh.html Gerais Cadáver, Belo Horizonte, pmmg, IML, Centro, PCMG 1545 Corpo em decomposição é encontrado em prédio no Centro de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513057-corpo-em-decomposicao-e-encontrado-em-predio-no-centro-de-bh.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 11:22 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513056-venda-nova-o-que-e-o-alagado-urbano-que-esta-sendo-construido-na-regiao.html Gerais Belo Horizonte, Venda Nova, cidade-esponja, Chuvas 2899 Venda Nova: o que é o 'alagado urbano' que está sendo construído na região? https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513056-venda-nova-o-que-e-o-alagado-urbano-que-esta-sendo-construido-na-regiao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 11:28 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513067-br-381-acidente-entre-caminhao-e-caminhonete-deixa-um-morto.html Gerais Acidente, Br, Caminhão, Carreta, Minas, Minas gerais, Prf 1085 BR-381: acidente entre caminhão e caminhonete deixa um morto https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513067-br-381-acidente-entre-caminhao-e-caminhonete-deixa-um-morto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 11:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513086-porto-alegre-recebe-a-34-edicao-do-festival-animextreme.html Mundo Corporativo 4225 Porto Alegre recebe a 34ª edição do festival Animextreme https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513086-porto-alegre-recebe-a-34-edicao-do-festival-animextreme.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 11:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513092-yyforce-implementa-robo-de-servicos-de-hotelaria-no-aloft-by-marriott-langkawi-pantai-tengah-na-malasia.html Mundo Corporativo 7810 YYForce Implementa Robô de Serviços de Hotelaria no Aloft by Marriott Langkawi Pantai Tengah, na Malásia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513092-yyforce-implementa-robo-de-servicos-de-hotelaria-no-aloft-by-marriott-langkawi-pantai-tengah-na-malasia.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 11:41 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512357-prefeitura-apaga-post-de-aeroporto-apos-polemica-com-numero-de-flavio.html Política polêmica, Flávio Bolsonaro, Varginha 1736 Prefeitura apaga post de aeroporto após polêmica com número de Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512357-prefeitura-apaga-post-de-aeroporto-apos-polemica-com-numero-de-flavio.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 11:43 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513106-acordo-mercosul-e-ue-ciberseguranca-tambem-sera-competitividade.html Networking e Negócios 4825 Acordo Mercosul e UE: cibersegurança também será competitividade 1f571b9e-7220-4d58-955d-18436b35cf74 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 11:47 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513107-anvisa-suspende-venda-de-hidratante-intimo-e-antitranspirante-falsificados-veja-lotes.html Nacional 2094 Anvisa suspende venda de hidratante íntimo e antitranspirante falsificados; veja lotes https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513107-anvisa-suspende-venda-de-hidratante-intimo-e-antitranspirante-falsificados-veja-lotes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 11:49 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513014-duda-apos-ato-de-nikolas-em-bh-vazio.html Política Nikolas, duda salabert, bh, eleições 2026 795 Duda após ato de Nikolas em BH: "Vazio" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513014-duda-apos-ato-de-nikolas-em-bh-vazio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 11:50 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513117-francisca-rodrigues-une-psicanalise-fe-e-proposito-em-sua-atuacao-profissional.html Networking e Negócios 5313 Francisca Rodrigues une psicanálise, fé e propósito em sua atuação profissional 1acfba6c-16ef-4809-9ebb-299215566564 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 11:51 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513116-idosa-autoriza-amputacao-de-uma-perna-e-acorda-sem-as-duas-ela-processa-hospital.html Internacional 2521 Idosa autoriza amputação de uma perna e acorda sem as duas; ela processa hospital https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513116-idosa-autoriza-amputacao-de-uma-perna-e-acorda-sem-as-duas-ela-processa-hospital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 11:53 Yaya Souza https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513119-rico-de-esquerda-e-facil-justica-condena-ratinho-a-se-retratar-sobre-fala-contra-chico-buarque.html Cultura 1942 'Rico de esquerda é fácil': Justiça condena Ratinho a se retratar sobre fala contra Chico Buarque https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513119-rico-de-esquerda-e-facil-justica-condena-ratinho-a-se-retratar-sobre-fala-contra-chico-buarque.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:01 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513129-pf-ja-teria-sido-acionada-pela-embaixada-americana-policia-militar-reforca-seguranca.html Política#PlatôBr Reportagem 1311 PF já teria sido acionada pela embaixada americana. Polícia Militar reforça segurança https://platobr.com.br/pf-ja-teria-sido-acionada-pela-embaixada-americana-policia-militar-reforca-seguranca Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:02 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513068-projecao-de-estatistico-aponta-o-resultado-da-eleicao-para-presidente.html Política flávio bolsonaro, lula, augusto cury, eleições 2026, cientista político 1603 Projeção de estatístico aponta o resultado da eleição para presidente https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513068-projecao-de-estatistico-aponta-o-resultado-da-eleicao-para-presidente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:08 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513125-mais-de-320-cidades-mineiras-estao-sob-risco-de-temporais-e-alagamentos.html Gerais Alerta, Chuva, Chuvas 6976 Mais de 320 cidades mineiras estão sob risco de temporais e alagamentos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513125-mais-de-320-cidades-mineiras-estao-sob-risco-de-temporais-e-alagamentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:10 Yaya Souza https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7513135-coltec-ufmg-abre-reta-final-para-inscricoes-de-180-vagas-no-ensino-medio-2027.html Educação 2538 Coltec UFMG abre reta final para inscrições de 180 vagas no ensino médio 2027 https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7513135-coltec-ufmg-abre-reta-final-para-inscricoes-de-180-vagas-no-ensino-medio-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:11 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513136-vendas-do-dia-das-criancas-em-bh-devem-ser-menores-mas-ticket-medio-sobe-em-2026.html Gerais 2030 Vendas do Dia das Crianças em BH devem ser menores, mas ticket médio sobe em 2026 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513136-vendas-do-dia-das-criancas-em-bh-devem-ser-menores-mas-ticket-medio-sobe-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:17 Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513131-tse-denuncias-eleitorais-pode-ser-feitas-pelo-aplicativo-pardal.html Política TSE,denúncias eleitorais,aplicativo parda, eleições 2026 2167 TSE: denúncias eleitorais pode ser feitas pelo aplicativo Pardal https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/tse-denuncias-eleitorais-pode-ser-feitas-pelo-aplicativo-pardal Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:22 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513144-romeu-zema-nao-desistiria-da-candidatura-no-debate-da-globo.html Política#PlatôBr Reportagem 655 Romeu Zema não desistiria da candidatura no debate da Globo https://platobr.com.br/romeu-zema-nao-desistiria-da-candidatura-no-debate-da-globo Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513150-caso-christa-pike-falha-em-execucao-de-mulher-condenada-a-morte-reacende-debate-sobre-injecao-letal-nos-estados-unidos.html Galeria 6 Caso Christa Pike: falha em execução de mulher condenada à morte reacende debate sobre injeção letal nos Estados Unidos https://www.flipar.com.br/?p=689843 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:31 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513145-homem-e-preso-com-armas-municoes-e-rede-usada-para-caca-ilegal-em-minas.html Gerais Armas, Homem, Ilegal, Preso, PrisÃo, Voz 1331 Homem é preso com armas, munições e rede usada para caça ilegal em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513145-homem-e-preso-com-armas-municoes-e-rede-usada-para-caca-ilegal-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:35 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513142-apos-parte-do-novo-apoiar-flavio-vice-de-zema-afirma-que-nao-vao-desistir.html Política novo, PL, eleições 2026, zema, girão, flávio bolsonaro, lula, apoio 2671 Após parte do Novo apoiar Flávio, vice de Zema afirma que não vão desistir https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513142-apos-parte-do-novo-apoiar-flavio-vice-de-zema-afirma-que-nao-vao-desistir.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:49 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513033-sob-alerta-meteorologico-justica-eleitoral-proibe-windbanners-em-bh.html Política Justiça Eleitoral, Eleições, propaganda eleitoral, eleições 2026, clima, previsão do tempo, defesa civil 1122 Sob alerta meteorológico, Justiça Eleitoral proíbe windbanners em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513033-sob-alerta-meteorologico-justica-eleitoral-proibe-windbanners-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 12:52 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513153-umidade-do-ar-pode-chegar-a-12-em-69-cidades-de-minas.html Gerais tempo, Inmet, Defesa Civil, Baixa umidade 1773 Umidade do ar pode chegar a 12% em 69 cidades de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513153-umidade-do-ar-pode-chegar-a-12-em-69-cidades-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:00 Giulia Granchi - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513160-morre-lito-sousa-o-que-e-a-doenca-de-creutzfeldt-jakob-diagnosticada-no-influenciador.html Bem viver Lito Souza, Creutzfeldt-Jakob, doença rara, doença neurodegenerativa 9495 Morre Lito Sousa: o que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, diagnosticada no influenciador https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx2j8ylddrdo Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:00 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513169-eleicoes-2026-qual-a-porcentagem-para-vencer-ja-no-primeiro-turno.html Política Eleições, Eleições 2026, Presidente, votos válidos, 1ºturno 2315 Eleições 2026: qual a porcentagem para vencer já no primeiro turno? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513169-eleicoes-2026-qual-a-porcentagem-para-vencer-ja-no-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:01 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513165-carro-e-onibus-colidem-no-dom-bosco-em-bh-e-deixam-2-feridos.html Gerais Acidente, Carro, Colisão, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Rua, ônibus 861 Carro e ônibus colidem no Dom Bosco, em BH, e 2 ficam feridos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513165-carro-e-onibus-colidem-no-dom-bosco-em-bh-e-deixam-2-feridos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:01 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513170-gordura-hidrogenada-por-que-um-tipo-foi-proibido-no-brasil-e-outro-continua-permitido.html Galeria 6 Gordura hidrogenada: por que um tipo foi proibido no Brasil e outro continua permitido? https://www.flipar.com.br/?p=689812 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:13 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513183-lula-pode-ganhar-no-1-turno-entenda-o-cenario-eleitoral.html Política Eleições, Eleições 2026, Lula, Presidente, flávio bolsonaro 2032 Lula pode ganhar no 1º turno? Entenda o cenário eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513183-lula-pode-ganhar-no-1-turno-entenda-o-cenario-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513189-pesquisa-revela-habitos-comuns-praticados-por-brasileiros-que-estao-associados-ao-risco-de-cancer-de-estomago.html Galeria 6 Pesquisa revela hábitos comuns praticados por brasileiros que estão associados ao risco de câncer de estômago https://www.flipar.com.br/?p=689845 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513190-sardenha-praias-paradisiacas-historia-milenar-e-paisagens-surpreendentes.html Galeria 6 Sardenha: praias paradisíacas, história milenar e paisagens surpreendentes https://www.flipar.com.br/?p=689350&preview=true&preview_id=689350 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:27 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513191-cacau-haxkar-lanca-beijo-no-coracao-seu-1-single-da-carreira.html Colunistas#Marcelo de Assis Beijo, Single, pop 3974 Cacau Haxkar lança "Beijo no Coração", seu 1º single da carreira https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513191-cacau-haxkar-lanca-beijo-no-coracao-seu-1-single-da-carreira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:37 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513193-video-bh-registra-chuva-na-tarde-desta-sexta-feira-2-10.html Gerais 1465 Vídeo: BH registra chuva na tarde desta sexta-feira (2/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513193-video-bh-registra-chuva-na-tarde-desta-sexta-feira-2-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:37 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513200-vorcaro-prometeu-a-ronaldo-ajuda-para-emprestimo-ao-cruzeiro-diz-revista.html Política banco master, daniel vorcaro 3017 Vorcaro prometeu a Ronaldo ajuda para empréstimo ao Cruzeiro, diz revista https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513200-vorcaro-prometeu-a-ronaldo-ajuda-para-emprestimo-ao-cruzeiro-diz-revista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513203-sangramento-na-gengiva-pede-avaliacao-alerta-dentista.html Mundo Corporativo 7626 Sangramento na gengiva pede avaliação, alerta dentista https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513203-sangramento-na-gengiva-pede-avaliacao-alerta-dentista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:43 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513208-formacao-profissional-surge-como-nova-fronteira-no-mercado-de-leiloes.html Networking e Negócios 10823 Formação profissional surge como nova fronteira no mercado de leilões d20fe70b-c471-47a2-8253-1352f56207e3 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:44 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513206-eleicoes-algum-presidente-ja-se-elegeu-no-primeiro-turno-no-brasil.html Política Eleições, Eleições 2026, Lula 1657 Eleições: algum presidente já se elegeu no primeiro turno no Brasil? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513206-eleicoes-algum-presidente-ja-se-elegeu-no-primeiro-turno-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:46 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513209-previsao-de-vidente-crava-vencedor-das-eleicoes-presidenciais-com-52.html Política eleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro 1944 Previsão de vidente crava vencedor das eleições presidenciais com 52% https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513209-previsao-de-vidente-crava-vencedor-das-eleicoes-presidenciais-com-52.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:49 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513186-montadora-e-condenada-em-rs-15-mil-por-homofobia-a-ex-funcionario-em-betim.html Gerais indenização, homofobia, preconceito, danos morais, diversidade, trabalho, empresa, betim 2051 Montadora é condenada em R$ 15 mil por homofobia a ex-funcionário, em Betim https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513186-montadora-e-condenada-em-rs-15-mil-por-homofobia-a-ex-funcionario-em-betim.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512715-creatina-alem-do-treino-o-que-explica-o-aumento-do-uso-do-suplemento.html Bem viver alimentação, Creatina, suplementação, massa muscular 4778 Creatina além do treino: o que explica o aumento do uso do suplemento https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512715-creatina-alem-do-treino-o-que-explica-o-aumento-do-uso-do-suplemento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 13:57 Joubert Júnior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513220-eleicoes-2026-saiba-se-falta-no-primeiro-turno-impede-voto-no-segundo.html Política Eleições, eleições 2026, turno, voto, ausência 2039 Eleições 2026: saiba se falta no primeiro turno impede voto no segundo https://www.tupi.fm/eleicoes/eleicoes-2026-saiba-se-falta-no-primeiro-turno-impede-voto-no-segundo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:01 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513229-neve-granizo-geada-e-orvalho-entenda-como-cada-um-se-forma.html Galeria 6 Neve, granizo, geada e orvalho: entenda como cada um se forma https://www.flipar.com.br/?p=689639 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:02 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513231-sindico-acompanha-em-um-so-painel-os-gastos-da-obra-do-condominio.html Networking e Negócios 4289 Síndico acompanha em um só painel os gastos da obra do condomínio e1d4d9e1-9fa6-445e-a499-8db8ef64b61f Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:07 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513226-metro-em-bh-tera-intervalos-maiores-na-proxima-semana-confira.html Gerais BH, Metrô, Metrô BH, Obras, trasnporte público, Mobilidadeurbana 1772 Metrô em BH terá intervalos maiores na próxima semana; confira https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513226-metro-em-bh-tera-intervalos-maiores-na-proxima-semana-confira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:09 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513214-bh-e-mais-761-cidades-de-mg-estao-sob-alerta-amarelo-de-granizo.html Gerais Alerta, Alerta amarelo 12462 BH e mais 761 cidades de MG estão sob alerta amarelo de granizo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513214-bh-e-mais-761-cidades-de-mg-estao-sob-alerta-amarelo-de-granizo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:11 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513241-asfixia-social-lanca-clipe-de-baiao-de-dois-e-inicia-turne-internacional.html Colunistas#Marcelo de Assis rock 5155 Asfixia Social lança clipe de "Baião de Dois" e inicia turnê internacional https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513241-asfixia-social-lanca-clipe-de-baiao-de-dois-e-inicia-turne-internacional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:15 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513245-as-perguntas-que-renan-santos-faria-a-flavio-bolsonaro-no-debate-da-globo.html Política#PlatôBr Reportagem 1011 As perguntas que Renan Santos faria a Flávio Bolsonaro no debate da Globo https://platobr.com.br/as-perguntas-que-renan-santos-faria-a-flavio-bolsonaro-no-debate-da-globo Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:25 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513253-campeao-do-largados-e-pelados-brasil-revela-estrategia-para-sobreviver-sem-roupa-na-natureza.html Galeria 6 Campeão do ‘Largados e Pelados Brasil’ revela estratégia para sobreviver sem roupa na natureza https://www.flipar.com.br/?p=689852 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:30 Agência Fapesp,Fernanda Bassette https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513223-exposicao-precoce-ao-fumo-passivo-altera-composicao-do-esmalte-dentario.html Bem viver fumo passivo, dentes, saúde bucal, estudo brasileiro 8051 Exposição precoce ao fumo passivo altera composição do esmalte dentário https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513223-exposicao-precoce-ao-fumo-passivo-altera-composicao-do-esmalte-dentario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:32 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513258-o-que-havia-dentro-da-mochila-que-foi-parar-em-cima-da-parada-de-onibus-do-stf.html Política#PlatôBr Reportagem 1547 O que havia dentro da mochila que foi parar em cima da parada de ônibus do STF https://platobr.com.br/o-que-havia-dentro-da-mochila-que-foi-parar-em-cima-da-parada-de-onibus-do-stf Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:39 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513233-bh-esta-sob-alerta-de-granizo-nesta-sexta-feira-2-10.html Gerais Alerta, GRANIZO, Sexta-feira 778 BH está sob alerta de granizo nesta sexta-feira (2/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513233-bh-esta-sob-alerta-de-granizo-nesta-sexta-feira-2-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:39 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513263-banda-geriatricus-lanca-projeto-audiovisual-geriatricus-ao-vivo-em-sp.html Colunistas#Marcelo de Assis pop 3422 Banda Geriatricus lança projeto audiovisual "Geriatricus Ao Vivo em SP' https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513263-banda-geriatricus-lanca-projeto-audiovisual-geriatricus-ao-vivo-em-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:47 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513276-vorcaro-bancou-aviao-e-festa-para-yasmin-brunet-e-monitorou-modelo-no-bbb-diz-revista.html Política 3132 Vorcaro bancou avião e festa para Yasmin Brunet e monitorou modelo no BBB, diz revista https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513276-vorcaro-bancou-aviao-e-festa-para-yasmin-brunet-e-monitorou-modelo-no-bbb-diz-revista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:48 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513239-eleicoes-2026-nao-votou-no-1-turno-saiba-se-pode-votar-no-2.html Política Eleições, Eleições 2026, Presidente, Governador 2873 Eleições 2026: não votou no 1º turno? Saiba se pode votar no 2º https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513239-eleicoes-2026-nao-votou-no-1-turno-saiba-se-pode-votar-no-2.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:48 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513252-video-chove-extremamente-forte-na-regiao-centro-sul-de-bh.html Gerais 958 Vídeo: chove extremamente forte na Região Centro-Sul de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513252-video-chove-extremamente-forte-na-regiao-centro-sul-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:48 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513275-pagos-reune-setor-de-pagamentos-para-debater-novos-rumos.html Mundo Corporativo 5815 PAGOS reúne setor de pagamentos para debater novos rumos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513275-pagos-reune-setor-de-pagamentos-para-debater-novos-rumos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:48 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513279-google-passa-a-medir-presenca-de-sites-em-respostas-de-ia.html Mundo Corporativo 7373 Google passa a medir presença de sites em respostas de IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513279-google-passa-a-medir-presenca-de-sites-em-respostas-de-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:48 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513280-quartzito-e-lancado-para-uso-em-pisos-elevados.html Mundo Corporativo 6890 Quartzito é lançado para uso em pisos elevados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513280-quartzito-e-lancado-para-uso-em-pisos-elevados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:48 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513281-jdp-med-cria-forma-de-gerir-e-aumentar-o-lucro-de-clinicas.html Mundo Corporativo 7712 JDP Med cria forma de gerir e aumentar o lucro de clínicas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513281-jdp-med-cria-forma-de-gerir-e-aumentar-o-lucro-de-clinicas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:48 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513282-desktops-mantem-vantagem-sobre-notebooks-em-postos-fixos.html Mundo Corporativo 6194 Desktops mantêm vantagem sobre notebooks em postos fixos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513282-desktops-mantem-vantagem-sobre-notebooks-em-postos-fixos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:49 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513247-ele-nao-tinha-medo-da-morte-esposa-de-lito-sousa-fala-em-velorio.html Nacional Entretenimento, lito sousa, velório 1767 ‘Ele não tinha medo da morte’: esposa de Lito Sousa fala em velório https://www.tupi.fm/entretenimento/ele-nao-tinha-medo-da-morte-esposa-de-lito-sousa-fala-em-velorio/ Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:50 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513283-idania-valdes-do-buena-vista-social-club-estreia-show-no-brasil.html Colunistas#Marcelo de Assis Buena Vista, Show 4065 Idania Valdés, do Buena Vista Social Club, estreia show no Brasil https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513283-idania-valdes-do-buena-vista-social-club-estreia-show-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:55 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513288-fala-sobre-mandado-de-seguranca-para-adiar-eleicao-foi-desabafo-de-augusto-cury.html Política#PlatôBr Reportagem 1163 Fala sobre mandado de segurança para adiar eleição foi ‘desabafo’ de Augusto Cury https://platobr.com.br/fala-sobre-mandado-de-seguranca-para-adiar-eleicao-foi-desabafo-de-augusto-cury Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:59 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513268-homem-vai-a-padaria-e-perseguido-e-baleado-por-suspeito-encapuzado-em-bh.html Gerais Padaria 1290 Homem vai a padaria e é baleado por suspeito encapuzado em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513268-homem-vai-a-padaria-e-perseguido-e-baleado-por-suspeito-encapuzado-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 14:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513291-sem-olhos-e-dedos-cientistas-pesquisam-deformidades-que-afetam-quase-metade-dos-sapos-em-fernando-de-noronha.html Galeria 6 Sem olhos e dedos: Cientistas pesquisam deformidades que afetam quase metade dos sapos em Fernando de Noronha https://www.flipar.com.br/?p=689959&preview=true&preview_id=689959 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:01 Giovana Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513202-voto-feminino-foi-conquistado-por-mulheres-pioneiras.html Política voto feminino, TRE/MG, eleições2026, Celina Guimarães, Código Eleitoral, Rio Grande do Norte, Eleiçõe-2026 7765 Voto feminino foi conquistado por mulheres pioneiras https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513202-voto-feminino-foi-conquistado-por-mulheres-pioneiras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:06 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513297-heranca-de-samuel-klein-entenda-a-disputa-de-10-anos-encerrada-por-teste-de-dna.html Nacional Casas Bahia, Samuel Klein, DNA, Herança 2045 Herança de Samuel Klein: entenda a disputa de 10 anos encerrada por teste de DNA https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513297-heranca-de-samuel-klein-entenda-a-disputa-de-10-anos-encerrada-por-teste-de-dna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:07 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513300-ronaldo-caiado-resiste-as-pressoes-e-nao-vai-desistir-para-apoiar-flavio.html Política#PlatôBr Reportagem 901 Ronaldo Caiado resiste às pressões e não vai desistir para apoiar Flávio https://platobr.com.br/ronaldo-caiado-resiste-as-pressoes-e-nao-vai-desistir-para-apoiar-flavio Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:15 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513304-eleicao-no-primeiro-turno-saiba-como-a-vitoria-e-definida-nas-urnas.html Política Eleições, Eleições 2026 2718 Eleição no primeiro turno: saiba como a vitória é definida nas urnas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513304-eleicao-no-primeiro-turno-saiba-como-a-vitoria-e-definida-nas-urnas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:18 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513306-titulo-de-eleitor-como-tirar-pela-internet-de-forma-simples-e-rapida.html Nacional título de eleitor, eleições 2026, como tirar título de eleitor 3208 Título de eleitor: como tirar pela internet de forma simples e rápida https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513306-titulo-de-eleitor-como-tirar-pela-internet-de-forma-simples-e-rapida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:20 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513311-a-fuga-de-empresarios-as-vesperas-da-eleicao.html Política#PlatôBr Reportagem 1141 A ‘fuga’ de empresários às vésperas da eleição https://platobr.com.br/a-fuga-de-empresarios-as-vesperas-da-eleicao Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:27 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513313-flavio-bolsonaro-pode-ganhar-no-1-turno-entenda-o-cenario-eleitoral.html Política Eleições 2026, Eleições, Flávio Bolsonaro, primeiro turno 1881 Flávio Bolsonaro pode ganhar no 1º turno? Entenda o cenário eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513313-flavio-bolsonaro-pode-ganhar-no-1-turno-entenda-o-cenario-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513274-nem-toda-paciente-com-cancer-de-mama-precisa-de-quimioterapia-entenda.html Bem viver Câncer de mama, outubro rosa, tratamentos, oncologia 6872 Nem toda paciente com câncer de mama precisa de quimioterapia: entenda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513274-nem-toda-paciente-com-cancer-de-mama-precisa-de-quimioterapia-entenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:32 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513318-predio-bule-gigante-esta-no-livro-dos-recordes-e-vira-atracao-turistica-na-china.html Galeria 6 ‘Prédio-bule’ gigante está no Livro dos Recordes e vira atração turística na China https://www.flipar.com.br/?p=689957&preview=true&preview_id=689957 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:38 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513308-bh-caminhonete-invade-contramao-bate-em-3-carros-e-capota-na-via-expressa.html Gerais Acidente, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar 940 BH: caminhonete invade contramão, bate em 3 carros e capota na Via Expressa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513308-bh-caminhonete-invade-contramao-bate-em-3-carros-e-capota-na-via-expressa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:43 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513330-laura-peartree-leva-o-piseiro-de-nova-york-ao-brasil-em-sua-estreia-solo.html Colunistas#Marcelo de Assis pop 3273 Laura Peartree leva o piseiro de Nova York ao Brasil em sua estreia solo https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513330-laura-peartree-leva-o-piseiro-de-nova-york-ao-brasil-em-sua-estreia-solo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:45 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513331-titulo-irregular-saiba-como-regularizar-a-situacao-apos-as-eleicoes.html Política título de eleitor, regularizar título de eleitor, eleições 2026, voto, votação 2521 Título irregular? Saiba como regularizar a situação após as eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513331-titulo-irregular-saiba-como-regularizar-a-situacao-apos-as-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513339-red-bull-e-realme-levam-gaming-mobile-as-universidades.html Mundo Corporativo 4543 Red Bull e realme levam gaming mobile às universidades https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513339-red-bull-e-realme-levam-gaming-mobile-as-universidades.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513340-niq-traz-novos-recursos-de-ia-e-automacao-para-o-planejamento-de-espaco-e-merchandising-no-varejo.html Mundo Corporativo 12517 NIQ traz novos recursos de IA e automação para o planejamento de espaço e merchandising no varejo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513340-niq-traz-novos-recursos-de-ia-e-automacao-para-o-planejamento-de-espaco-e-merchandising-no-varejo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513341-milvus-faz-as-contas-service-desk-em-dolar-pesa-no-bolso.html Mundo Corporativo 6895 Milvus faz as contas: Service Desk em dólar pesa no bolso https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513341-milvus-faz-as-contas-service-desk-em-dolar-pesa-no-bolso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513342-perfume-nacional-ganha-destaque-nas-redes-sociais.html Mundo Corporativo 4494 Perfume nacional ganha destaque nas redes sociais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513342-perfume-nacional-ganha-destaque-nas-redes-sociais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:57 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513326-quem-e-a-mineira-que-vai-participar-do-chef-de-alto-nivel-2026.html Degusta 1000 Quem é a mineira que vai participar do ‘Chef de Alto Nível’ 2026? https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513326-quem-e-a-mineira-que-vai-participar-do-chef-de-alto-nivel-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 15:57 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513351-cirurgia-plastica-pos-gestacao-por-que-o-mommy-makeover-ganhou-espaco.html Networking e Negócios 14064 Cirurgia plástica pós-gestação: por que o “mommy makeover” ganhou espaço 8c216d50-a053-441b-8fed-8b0cdc3f23b4 Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 16:21 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513364-m-ampa-deixa-de-ser-exclusividade-de-grandes-grupos-e-avanca-sobre-a-empresa-media.html Networking e Negócios 9294 M&A deixa de ser exclusividade de grandes grupos e avança sobre a empresa média 9341347b-dbef-4308-b05e-e98321cb173a Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:25 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513328-torcedores-transplantados-de-cornea-vivem-experiencia-com-time-de-futebol.html Bem viver córnea, transplante de córnea, visão, olhos 1907 Torcedores transplantados de córnea vivem experiência com time de futebol https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513328-torcedores-transplantados-de-cornea-vivem-experiencia-com-time-de-futebol.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:27 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513377-caravana-da-crianca-celebra-10-anos-com-arte-nas-escolas-do-df.html Networking e Negócios 7915 Caravana da Criança celebra 10 anos com arte nas escolas do DF bbd837ed-6ea3-4cf3-bd4f-d4d93407e6ae Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:28 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513373-bolsonaro-venceu-no-1-turno-em-2018-relembre-o-resultado-da-eleicao.html Política Eleições, Eleições 2026, Jair Bolsonaro, Bolsonaro 761 Bolsonaro venceu no 1º turno em 2018? Relembre o resultado da eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513373-bolsonaro-venceu-no-1-turno-em-2018-relembre-o-resultado-da-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:30 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7513378-adega-subterranea-spa-e-cinema-como-sao-as-tres-casas-de-vorcaro.html Casa e Decoração 3080 Adega subterrânea, spa e cinema: como são as três casas de Vorcaro https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7513378-adega-subterranea-spa-e-cinema-como-sao-as-tres-casas-de-vorcaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:33 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513211-renata-araujo-faz-show-com-releituras-de-cancoes-de-roberto-e-erasmo-carlos.html Cultura show, Sesiminas, roberto carlos, erasmo, cantora, BH 2512 Renata Araújo faz show com releituras de canções de Roberto e Erasmo Carlos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513211-renata-araujo-faz-show-com-releituras-de-cancoes-de-roberto-e-erasmo-carlos.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 16:35 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513393-lideres-globais-de-saude-se-reunirao-no-abu-dhabi-future-health-summit-2026.html Mundo Corporativo 10511 Líderes globais de saúde se reunirão no Abu Dhabi Future Health Summit 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513393-lideres-globais-de-saude-se-reunirao-no-abu-dhabi-future-health-summit-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:36 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513397-quem-e-o-favorito-para-a-chefia-de-gabinete-da-presidencia-se-lula-for-reeleito.html Política#PlatôBr Reportagem 1483 Quem é o favorito para a chefia de gabinete da Presidência se Lula for reeleito https://platobr.com.br/quem-e-o-favorito-para-a-chefia-de-gabinete-da-presidencia-se-lula-for-reeleito Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513394-lgpd-reforca-importancia-da-privacidade-desde-a-concepcao.html Mundo Corporativo 4425 LGPD reforça importância da privacidade desde a concepção https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513394-lgpd-reforca-importancia-da-privacidade-desde-a-concepcao.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 16:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513402-peixe-do-juizo-final-especie-tem-fama-de-mau-pressagio.html Galeria 6 ‘Peixe do juízo final’: espécie tem fama de mau presságio https://www.flipar.com.br/?p=689958&preview=true&preview_id=689958 Digital

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Estado de Minas 2026-10-02 16:43 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513409-mudou-de-cidade-saiba-como-transferir-seu-titulo-de-eleitor.html Nacional título de eleitor, eleições 2026, transferência de título, como transferir título 3267 Mudou de cidade? Saiba como transferir seu título de eleitor https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513409-mudou-de-cidade-saiba-como-transferir-seu-titulo-de-eleitor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:45 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513411-situacao-eleitoral-2026-veja-como-verificar-se-seu-titulo-esta-regular-ou-nao.html Nacional eleições 2026, título de eleitor, consulta título de eleitor, situação regular 2276 Situação eleitoral 2026: veja como verificar se seu título está regular ou não https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513411-situacao-eleitoral-2026-veja-como-verificar-se-seu-titulo-esta-regular-ou-nao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:52 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513415-eleicoes-2026-saiba-como-justificar-seu-voto-pelo-e-titulo.html Política e-Título, Eleições, Justificar, Justiça Eleitoral 2508 Eleições 2026: saiba como justificar seu voto pelo e-Título https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513415-eleicoes-2026-saiba-como-justificar-seu-voto-pelo-e-titulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:52 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513417-para-que-serve-o-aplicativo-e-titulo.html Política e-Título, Justiça Eleitoral, Eleições, eleicoes-2026 3918 Para que serve o aplicativo e-Título? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513417-para-que-serve-o-aplicativo-e-titulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:53 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513405-justica-afasta-servidora-do-der-mg-e-suspende-acordo-de-obra-em-uberlandia.html Gerais 2733 Justiça afasta servidora do DER-MG e suspende acordo de obra em Uberlândia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513405-justica-afasta-servidora-do-der-mg-e-suspende-acordo-de-obra-em-uberlandia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:54 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513375-ato-no-rio-demora-e-atrasa-caminhada-de-lula-em-bh.html Política Lula, Rio de Janeiro, BH, comício 2040 Ato no Rio demora e atrasa caminhada de Lula em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513375-ato-no-rio-demora-e-atrasa-caminhada-de-lula-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 16:57 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513383-dois-chefs-de-mg-vao-participar-da-6-temporada-do-masterchef-profissionais.html Degusta chef, masterchef, Minas, gastronomia, BH 1127 Duas chefs de MG vão participar da 6ª temporada do MasterChef Profissionais https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513383-dois-chefs-de-mg-vao-participar-da-6-temporada-do-masterchef-profissionais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:02 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513429-biologo-salva-filhotes-de-quero-quero-de-um-bueiro-conheca-a-ave-que-protege-sua-familia-com-coragem.html Galeria 6 Biólogo salva filhotes de quero-quero de um bueiro: conheça a ave que protege sua família com coragem https://www.flipar.com.br/?p=690026 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:02 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513422-e-titulo-vale-como-documento-para-votar-veja-as-regras.html Política Eleições, Justiça Eleitoral, e-Título, eleicoes-2026 2659 e-Título vale como documento para votar? Veja as regras https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513422-e-titulo-vale-como-documento-para-votar-veja-as-regras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:03 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513390-zap-18-celebra-mes-das-criancas-com-programacao-gratuita.html Cultura teatro, infantil, gratuito, arte 3148 ZAP 18 celebra mês das crianças com programação gratuita https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513390-zap-18-celebra-mes-das-criancas-com-programacao-gratuita.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:03 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513423-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.html Política Eleições, Justiça Eleitoral, e-Título, Aplicativo 4308 Como instalar o e-Título? Saiba acessar e usar o aplicativo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513423-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:03 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513424-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.html Política Eleições, e-Título, Justiça Eleitoral, app 3810 Como instalar o e-Título? Saiba acessar e usar o aplicativo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513424-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:07 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513437-planalto-ve-com-desconfianca-fechamento-de-postos-diplomaticos-dos-eua-no-brasil.html Política#PlatôBr Reportagem 3039 Planalto vê com desconfiança fechamento de postos diplomáticos dos EUA no Brasil https://platobr.com.br/planalto-ve-com-desconfianca-fechamento-de-postos-diplomaticos-dos-eua-no-brasil Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:10 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513430-abin-e-pf-alertam-governo-de-intervencao-dos-eua-apos-fechamento-de-embaixada.html Política Abin, EUA, governo, PF, embaixada, consulado, executivo, diplomacia 1011 Abin e PF alertam governo de intervenção dos EUA após fechamento de embaixada https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513430-abin-e-pf-alertam-governo-de-intervencao-dos-eua-apos-fechamento-de-embaixada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:11 Etiene Martins https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7513398-em-quantas-mulheres-negras-voce-vai-votar-no-domingo.html Colunistas#Etiene Martins eleições 2026, mulheres negras 6399 Em quantas mulheres negras você vai votar no domingo? https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7513398-em-quantas-mulheres-negras-voce-vai-votar-no-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:14 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513438-titulo-de-eleitor-no-celular-saiba-como-baixar-o-e-titulo-antes-da-votacao.html Nacional e-título, título de eleitor, eleições 2026, votação, voto 3005 Título de eleitor no celular: saiba como baixar o e-Título antes da votação https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513438-titulo-de-eleitor-no-celular-saiba-como-baixar-o-e-titulo-antes-da-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:16 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513443-justificou-no-primeiro-turno-entenda-se-voce-pode-votar-no-segundo.html Política Eleições, Eleições 2026 2534 Justificou no primeiro turno? Entenda se você pode votar no segundo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513443-justificou-no-primeiro-turno-entenda-se-voce-pode-votar-no-segundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:20 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513414-hoje-tenho-minha-casa-para-morar-atraves-do-governo-lula-diz-apoiador.html Política Lula , BH, eleições 2026, Praça da Liberdade, chuva 3042 'Hoje, tenho minha casa para morar através do governo Lula', diz apoiador https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513414-hoje-tenho-minha-casa-para-morar-atraves-do-governo-lula-diz-apoiador.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:23 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513421-se-hoje-estou-na-universidade-publica-e-por-causa-do-lula-diz-apoiadora.html Política apoio, Lula, BH, praçadaliberdade 1691 'Se hoje estou na universidade pública, é por causa do Lula', diz apoiadora https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513421-se-hoje-estou-na-universidade-publica-e-por-causa-do-lula-diz-apoiadora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:25 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513453-cnn-brasil-bate-a-globonews-e-se-torna-o-canal-de-noticias-mais-visto.html Cultura 2942 CNN Brasil bate a GloboNews e se torna o canal de notícias mais visto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513453-cnn-brasil-bate-a-globonews-e-se-torna-o-canal-de-noticias-mais-visto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513456-a-vida-pacata-em-lincang-vilarejo-chines-tem-4-seculos-de-historia.html Galeria 6 A vida pacata em Lincang: vilarejo chinês tem 4 séculos de história https://www.flipar.com.br/?p=689956&preview=true&preview_id=689956 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:29 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513432-assedio-eleitoral-minas-registra-94-denuncias-as-vesperas-do-1-turno.html Política Assédio, Assédio eleitoral, Denúncias, Eleitoral 3153 Assédio eleitoral: Minas registra 94 denúncias às vésperas do 1º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513432-assedio-eleitoral-minas-registra-94-denuncias-as-vesperas-do-1-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:30 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513446-com-quase-uma-hora-de-atraso-lula-chega-a-ato-em-bh.html Política Lula, BH, Praça da Liberdade , campanha, eleições 2026 1926 Com quase uma hora de atraso, Lula chega a ato em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513446-com-quase-uma-hora-de-atraso-lula-chega-a-ato-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513462-cyrela-conquista-premio-na-32-edicao-do-abemd.html Mundo Corporativo 2764 Cyrela conquista prêmio na 32ª edição do ABEMD https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513462-cyrela-conquista-premio-na-32-edicao-do-abemd.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:35 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513469-campanha-publicitaria-vira-alvo-de-nova-acao-do-mpe-contra-mandato-de-clecio-luis.html Política#PlatôBr Reportagem 1447 Campanha publicitária vira alvo de nova ação do MPE contra mandato de Clécio Luís https://platobr.com.br/campanha-publicitaria-vira-alvo-de-nova-acao-do-mpe-contra-mandato-de-clecio-luis Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:43 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513475-numero-do-titulo-de-eleitor-veja-como-acessar-informacao-no-site-do-tse.html Nacional número título de eleitor, título de eleitor, eleições 2026 2333 Número do título de eleitor: veja como acessar informação no site do TSE https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513475-numero-do-titulo-de-eleitor-veja-como-acessar-informacao-no-site-do-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:43 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513486-assistente-tecnico-em-pericia-medica-quando-indicar-o-prazo-e-como-encontrar-um-profissional.html Networking e Negócios 2128 Assistente técnico em perícia médica: quando indicar, o prazo e como encontrar um profissional 5a5ef0e1-9c3f-41a8-b430-1c0eff539789 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513489-damares-se-a-gente-nao-ganhar-a-eleicao-bolsonaro-vai-morrer-na-cadeia.html Política eleicoes-2026, eleicoes, jair-bolsonaro, damares-alves 2629 Damares: 'Se a gente não ganhar a eleição, Bolsonaro vai morrer na cadeia' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513489-damares-se-a-gente-nao-ganhar-a-eleicao-bolsonaro-vai-morrer-na-cadeia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:45 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513488-receita-digital-validador-gratuito-confirma-se-o-documento-e-autentico.html Networking e Negócios 5272 Receita digital: validador gratuito confirma se o documento é autêntico 81a98c32-235b-492c-ad1d-8898059b3386 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 17:59 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513483-lula-foi-o-primeiro-que-viu-os-pobres-com-dignidade-diz-apoiadora.html Política Lula, ato, BH, praçadaliberdade, eleições 2026 2232 'Lula foi o primeiro que viu os pobres com dignidade', diz apoiadora https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513483-lula-foi-o-primeiro-que-viu-os-pobres-com-dignidade-diz-apoiadora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:17 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513500-justica-determina-realizacao-de-concurso-publico-em-pedro-leopoldo.html Gerais Justiça, determinação, Pedro Leopoldo, concursopúblico, trabalho 2669 Justiça determina realização de concurso público em Pedro Leopoldo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513500-justica-determina-realizacao-de-concurso-publico-em-pedro-leopoldo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:22 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513487-pampulha-idosa-e-feita-refem-durante-roubo-a-casa.html Gerais Refém 1328 Pampulha: idosa é feita refém durante roubo à casa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513487-pampulha-idosa-e-feita-refem-durante-roubo-a-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513516-carro-derrapa-em-pista-molhada-e-capota-em-bairro-de-bh.html Gerais Br, Capota, Carro, E 1085 Carro derrapa em pista molhada e capota em bairro de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513516-carro-derrapa-em-pista-molhada-e-capota-em-bairro-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513529-datafolha-em-minas-lula-tem-42-e-flavio-bolsonaro-36-a-dois-dias-do-1-turno.html Política eleicoes, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2791 Datafolha em Minas: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 36%, a dois dias do 1º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513529-datafolha-em-minas-lula-tem-42-e-flavio-bolsonaro-36-a-dois-dias-do-1-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:28 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513524-chuva-da-tregua-e-caminhada-de-lula-em-bh-e-acompanhada-por-multidao.html Política 1522 Chuva dá trégua e caminhada de Lula em BH é acompanhada por multidão https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513524-chuva-da-tregua-e-caminhada-de-lula-em-bh-e-acompanhada-por-multidao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513536-nuklio-viagens-ia-transforma-fotos-e-audios-em-fotolivro.html Mundo Corporativo 3237 Nuklio Viagens: IA transforma fotos e áudios em fotolivro https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513536-nuklio-viagens-ia-transforma-fotos-e-audios-em-fotolivro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513540-4-forum-coexistir-coloca-inclusao-no-centro-do-debate.html Mundo Corporativo 7178 4º Fórum Coexistir coloca inclusão no centro do debate https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513540-4-forum-coexistir-coloca-inclusao-no-centro-do-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513545-madart-festival-reune-gastronomia-e-lazer-na-vila-madalena.html Mundo Corporativo 5507 Madart Festival reúne gastronomia e lazer na Vila Madalena https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513545-madart-festival-reune-gastronomia-e-lazer-na-vila-madalena.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513548-nec-renova-contrato-com-instituto-de-identificacao-de-goias.html Mundo Corporativo 3853 NEC renova contrato com Instituto de Identificação de Goiás https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513548-nec-renova-contrato-com-instituto-de-identificacao-de-goias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513549-ferramentas-gratuitas-apoiam-a-gestao-financeira-de-meis.html Mundo Corporativo 7683 Ferramentas gratuitas apoiam a gestão financeira de MEIs https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513549-ferramentas-gratuitas-apoiam-a-gestao-financeira-de-meis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513550-expolux-2026-reune-conteudo-e-tecnologia-em-iluminacao.html Mundo Corporativo 5246 Expolux 2026 reúne conteúdo e tecnologia em iluminação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513550-expolux-2026-reune-conteudo-e-tecnologia-em-iluminacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513552-eua-x-china-pode-motivar-ciberespionagem-na-america-latina.html Mundo Corporativo 6227 EUA x China pode motivar ciberespionagem na América Latina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513552-eua-x-china-pode-motivar-ciberespionagem-na-america-latina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513553-emnify-designa-sacha-herrmann-como-diretor-financeiro-e-christian-friis-como-diretor-de-receitas.html Mundo Corporativo 5769 emnify designa Sacha Herrmann como Diretor Financeiro e Christian Friis como Diretor de Receitas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513553-emnify-designa-sacha-herrmann-como-diretor-financeiro-e-christian-friis-como-diretor-de-receitas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:43 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513527-vice-defende-zema-e-conclama-alternativa-a-polarizacao-na-reta-final.html Política Eduardo Girão, Eleições, Minas Gerais, Novo, PL, Política, Presidência 6689 Vice defende Zema e conclama alternativa à polarização na reta final https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513527-vice-defende-zema-e-conclama-alternativa-a-polarizacao-na-reta-final.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 18:52 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513491-confira-a-agenda-gastronomica-de-bh-deste-fim-de-semana-3-e-4-10.html Degusta 3256 Confira a agenda gastronômica de BH deste fim de semana (3 e 4/10) https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513491-confira-a-agenda-gastronomica-de-bh-deste-fim-de-semana-3-e-4-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 19:07 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513555-lula-defende-fim-da-escala-6x1-e-aumento-do-salario-minimo-em-bh.html Política 6X1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Lula 2035 Lula defende fim da escala 6x1 e aumento do salário mínimo em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513555-lula-defende-fim-da-escala-6x1-e-aumento-do-salario-minimo-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 19:08 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513557-apos-lula-dar-tchau-apoiadores-seguem-fazendo-festa-em-bh.html Política Bh 2162 Após Lula dar 'tchau', apoiadores seguem fazendo festa em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513557-apos-lula-dar-tchau-apoiadores-seguem-fazendo-festa-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 19:20 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513562-nao-aceitem-nenhuma-provocacao-da-extrema-direita-diz-lula-em-bh.html Política 1745 'Não aceitem nenhuma provocação da extrema direita', diz Lula em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513562-nao-aceitem-nenhuma-provocacao-da-extrema-direita-diz-lula-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 19:22 Bruno Luis Barros,Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513576-apoiadores-aguardam-flavio-bolsonaro-e-nikolas-ferreira-em-montes-claros.html Política Bolsonaro, Campanha, Eleições, Flávio bolsonaro, Lula, Nikolas, Nikolas ferreira 2057 Apoiadores aguardam Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira em Montes Claros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513576-apoiadores-aguardam-flavio-bolsonaro-e-nikolas-ferreira-em-montes-claros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 19:37 Estado de Minas https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513583-adelia-prado-entra-no-radar-de-casas-de-apostas-para-o-nobel.html Pensar Adélia Prado 1606 Adélia Prado entra no radar de casas de apostas para o Nobel https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513583-adelia-prado-entra-no-radar-de-casas-de-apostas-para-o-nobel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 19:53 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513587-lotofacil-3795-quina-7133-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-2-10.html Nacional Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina 5412 Lotofácil 3795, Quina 7133 e mais: confira os números sorteados (2/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513587-lotofacil-3795-quina-7133-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-2-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 19:53 Larissa Leone* https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7513579-feira-gratuita-ajuda-jovens-a-conhecer-profissoes-em-bh.html Educação Educação, oportuinidade, Estudo, BH, Grande BH, Contagem 2781 Feira gratuita ajuda jovens a conhecer profissões em BH https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7513579-feira-gratuita-ajuda-jovens-a-conhecer-profissoes-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 20:02 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513592-esqueceu-o-titulo-de-eleitor-descubra-como-votar-sem-o-documento.html Nacional título de eleitor, eleições 2026 2408 Esqueceu o título de eleitor? Descubra como votar sem o documento https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513592-esqueceu-o-titulo-de-eleitor-descubra-como-votar-sem-o-documento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 20:04 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513596-multa-do-titulo-de-eleitor-veja-o-guia-para-quitar-o-debito-virtualmente.html Nacional título de eleitor, multa, eleições 2026 3012 Multa do título de eleitor: veja o guia para quitar o débito virtualmente https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513596-multa-do-titulo-de-eleitor-veja-o-guia-para-quitar-o-debito-virtualmente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 20:13 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513607-florestas-sob-pressao-mundo-perdeu-43-milhoes-de-hectares-de-matas-tropicais-primarias-em-2025.html Galeria 6 Florestas sob pressão: mundo perdeu 4,3 milhões de hectares de matas tropicais primárias em 2025 https://www.flipar.com.br/?p=690047 Digital

Estado de Minas 2026-10-02 20:15 Raphael Pati https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513608-luiz-fux-da-72-horas-para-governo-lula-explicar-mp-que-proibe-bets.html Política apostas, bets, stf 1641 Luiz Fux dá 72 horas para governo Lula explicar MP que proíbe bets https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513608-luiz-fux-da-72-horas-para-governo-lula-explicar-mp-que-proibe-bets.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 20:19 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513612-bia-e-victor-enfrentam-desafios-na-nova-temporada-de-amor-da-minha-vida.html Cultura bruna marquezine, série, disney 4564 Bia e Victor enfrentam desafios na nova temporada de ‘Amor da minha vida’ https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513612-bia-e-victor-enfrentam-desafios-na-nova-temporada-de-amor-da-minha-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 20:22 Estado de Minas https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7513610-galeria-de-fotos-lula-leva-multidao-as-ruas-de-belo-horizonte.html Galeria Belo, Belo horizonte, Horizonte -1 Galeria de fotos: Lula leva multidão às ruas de Belo Horizonte https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7513610-galeria-de-fotos-lula-leva-multidao-as-ruas-de-belo-horizonte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 20:23 Ronayre Nunes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513615-tse-revoga-liminar-e-garotinho-tera-votos-considerados-nulos-recurso-segue-em-analise.html Política eleições 2026, eleições2026 1658 TSE revoga liminar e Garotinho terá votos considerados nulos; recurso segue em análise https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513615-tse-revoga-liminar-e-garotinho-tera-votos-considerados-nulos-recurso-segue-em-analise.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 20:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513627-thales-apresenta-estrutura-global-para-proteger-organizacoes-criticas-contra-ataques-de-ia-de-fronteira.html Mundo Corporativo 6038 Thales apresenta estrutura global para proteger organizações críticas contra ataques de IA de fronteira https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513627-thales-apresenta-estrutura-global-para-proteger-organizacoes-criticas-contra-ataques-de-ia-de-fronteira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 21:48 Bruno Luis Barros,Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513642-video-flavio-e-nikolas-puxam-batida-de-funk-em-jingle-contra-lula-em-mg.html Política A, FLÁVIO, Lula, Política 2263 Vídeo: Flávio e Nikolas puxam batida de funk em jingle contra Lula em MG https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513642-video-flavio-e-nikolas-puxam-batida-de-funk-em-jingle-contra-lula-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 22:12 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513667-justica-manda-simoes-excluir-video-sobre-cleitinho-e-seguranca-publica.html Política 1142 Justiça manda Simões excluir vídeo sobre Cleitinho e segurança pública https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513667-justica-manda-simoes-excluir-video-sobre-cleitinho-e-seguranca-publica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 23:09 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513679-trump-evita-falar-de-apoio-a-flavio-e-reforca-acompanhar-pleito-de-perto.html Política Trump 3112 Trump evita falar de apoio a Flávio e reforça acompanhar pleito "de perto" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513679-trump-evita-falar-de-apoio-a-flavio-e-reforca-acompanhar-pleito-de-perto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-02 23:34 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7513683-oracoes-para-o-mes-de-outubro-8211-mes-das-missoes.html Horóscopo Orações, Outras Religiões 7113 Orações para o mês de outubro – Mês das Missões https://www.wemystic.com.br/oracoes-para-outubro/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-03 00:05 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513685-tucana-surpreende-ao-pedir-votos-para-candidata-petista-no-df.html Política#PlatôBr Reportagem 1341 Tucana surpreende ao pedir votos para candidata petista no DF https://platobr.com.br/75815-2 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 00:08 Bruno Luis Barros,Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513684-flavio-chama-mineiros-de-amigos-temos-chances-de-vitoria-video.html Política 2448 Flávio chama mineiros de amigos: "Temos chances de vitória"; VÍDEO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513684-flavio-chama-mineiros-de-amigos-temos-chances-de-vitoria-video.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 00:09 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513686-eleicao-em-numeros-a-megaestrutura-mobilizada-para-este-domingo.html Política#PlatôBr Reportagem 2682 Eleição em números: a megaestrutura mobilizada para este domingo https://platobr.com.br/eleicao-em-numeros-a-megaestrutura-mobilizada-para-este-domingo Digital

Estado de Minas 2026-10-03 00:18 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513687-guerra-santa-farras-corrupcao-stf-o-que-movimentou-o-1-turno-e-o-que-vem-por-ai.html Política#PlatôBr Reportagem 2830 Guerra santa, farras, corrupção, STF: o que movimentou o 1º turno e o que vem por aí https://platobr.com.br/guerra-santa-farras-corrupcao-o-que-movimentou-o-1o-turno-e-o-que-vem-por-ai Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Tiago Baumfeld https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7510271-o-futuro-das-proteses-articulares.html Colunistas#Tiago Baumfeld 5020 O futuro das próteses articulares https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7510271-o-futuro-das-proteses-articulares.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Bebel Soares https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7512534-estupro-na-universidade.html Colunistas#Bebel Soares estupro, estupro coletivo, EUA, abuso sexual, misoginia 3536 Estupro na universidade https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7512534-estupro-na-universidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Joana El Khouri https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513076-um-pulo-na-europa.html Feminino & Masculino 4639 Um pulo na Europa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513076-um-pulo-na-europa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513225-brasil84-fatura-cinco-trofeus-em-washington-e-espera-mais.html Feminino & Masculino 6074 Brasil84 fatura cinco troféus em Washington e espera mais https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513225-brasil84-fatura-cinco-trofeus-em-washington-e-espera-mais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Anna Marina https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7513277-chefs-contra-o-cancer.html Colunistas#Anna Marina 6431 Chefs contra o câncer https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7513277-chefs-contra-o-cancer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Patrícia Espírito Santo https://www.em.com.br/colunistas/patricia-espirito-santo/2026/10/7513285-de-que-lado-estou.html Colunistas#Patrícia Espírito Santo 2073 De que lado estou? https://www.em.com.br/colunistas/patricia-espirito-santo/2026/10/7513285-de-que-lado-estou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Isabela Teixiera da Costa https://www.em.com.br/colunistas/isabela-teixeira/2026/10/7513287-pais-e-filhos.html Colunistas#Isabela Teixeira 2540 Pais e filhos https://www.em.com.br/colunistas/isabela-teixeira/2026/10/7513287-pais-e-filhos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Regina Teixeira da Costa https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7513388-o-outro-que-nao-vemos.html Colunistas#Regina Teixeira da Costa Grupo Galpão, Psicanálise, José Saramago, Teatro, Ensaio sobre a cegueira 3665 O outro que não vemos https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7513388-o-outro-que-nao-vemos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7513467-comecar-a-pensar-e-comecar-a-ser-atormentado.html Colunistas#Bertha Maakaroun 6408 "Começar a pensar é começar a ser atormentado" https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7513467-comecar-a-pensar-e-comecar-a-ser-atormentado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Folhapress,GUILHERME LUIS https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513490-dakota-johnson-estrela-o-filme-erotico-verity-em-cartaz-em-bh.html Cultura dakota johnson, filme, Cinema, erotismo 5176 Dakota Johnson estrela o filme erótico 'Verity', em cartaz em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513490-dakota-johnson-estrela-o-filme-erotico-verity-em-cartaz-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7513497-consumidor-brasileiro-rejeita-a-influencia-de-celebridades.html Colunistas#Anna Marina Moda, Celebridade, Brasil, Pesquisa 2922 Consumidor brasileiro rejeita a influência de celebridades https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7513497-consumidor-brasileiro-rejeita-a-influencia-de-celebridades.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Leo Lima https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513503-qual-e-a-minas-de-cada-candidato-ao-governo.html Política politica, minas-gerais, eleicoes-2026 6749 Qual é a Minas de cada candidato ao governo? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513503-qual-e-a-minas-de-cada-candidato-ao-governo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7513518-a-eleicao-termina-no-domingo-a-cidadania-nao.html Opinião 4432 A eleição termina no domingo. A cidadania, não https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7513518-a-eleicao-termina-no-domingo-a-cidadania-nao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Jaeci Carvalho https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7513561-a-data-fifa-prejudica-os-clubes-e-as-competicoes.html Colunistas#Jaeci Carvalho futebol, Seleção Brasileira 3144 A Data Fifa prejudica os clubes e as competições https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7513561-a-data-fifa-prejudica-os-clubes-e-as-competicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Alessandra Mello,Andrei Megre,Bertha Maakaroun,Orion Teixeira,Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513613-o-maior-problema-de-minas-e-como-eles-pretendem-resolve-lo.html Política 8487 O maior problema de Minas e como eles pretendem resolvê-lo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513613-o-maior-problema-de-minas-e-como-eles-pretendem-resolve-lo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/espaco-do-leitor/2026/10/7513621-leitor-diz-que-lider-nao-e-quem-manda.html Espaço do Leitor 2153 LEITOR DIZ QUE ‘LÍDER NÃO É QUEM MANDA’ https://www.em.com.br/espaco-do-leitor/2026/10/7513621-leitor-diz-que-lider-nao-e-quem-manda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513629-alem-da-nota-o-que-faz-as-campeas-do-ideb-na-rede-municipal-de-bh-brilhare.html Gerais Educação, ensino fundamental, escola, Ideb, MEC, ensino, rede municipal de bh, BH 9999 Além da nota: o segredo das campeãs do Ideb na rede municipal de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513629-alem-da-nota-o-que-faz-as-campeas-do-ideb-na-rede-municipal-de-bh-brilhare.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7513673-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-3-10-2026.html Capa do dia -1 Capa impressa do Estado de Minas de 3/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7513673-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-3-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 03:42 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513689-sem-discutir-o-brasil-brasileiros-vao-as-urnas-agarrados-a-lula-e-ao-cla-bolsonaro.html Política#PlatôBr Reportagem 5052 Sem discutir o Brasil, brasileiros vão às urnas agarrados a Lula e ao clã Bolsonaro https://platobr.com.br/sem-discutir-o-brasil-brasileiros-vao-as-urnas-agarrados-a-lula-e-ao-cla-bolsonaro Digital

Estado de Minas 2026-10-03 04:00 Carlos Marcelo https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513513-campanha-foi-fria-e-faltou-visoes-de-futuro-avalia-cientista-politico.html Pensar eleicoes-2026 2432 Campanha foi fria e faltou visões de futuro, avalia cientista político https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513513-campanha-foi-fria-e-faltou-visoes-de-futuro-avalia-cientista-politico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 04:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7513620-a-eleicao-pertence-aos-brasileiros.html Opinião 3770 A eleição pertence aos brasileiros https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7513620-a-eleicao-pertence-aos-brasileiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 04:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513703-primeira-leitura-imaginarios-emergentes-e-mulheres-negras-representacao-visibilidade-e-formas-de-gestar-o-impossivel-de-rosane-borges.html Pensar 4685 Primeira leitura: ‘Imaginários emergentes e mulheres negras: Representação, visibilidade e formas de gestar o impossível', de Rosane Borges https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513703-primeira-leitura-imaginarios-emergentes-e-mulheres-negras-representacao-visibilidade-e-formas-de-gestar-o-impossivel-de-rosane-borges.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 04:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513710-leia-trechos-da-apresentacao-e-da-conclusao-de-carmen-lucia-para-o-livro-pela-mao-do-povo.html Pensar 15863 Leia trechos da apresentação e da conclusão de Cármen Lúcia para o livro 'Pela mão do povo' https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513710-leia-trechos-da-apresentacao-e-da-conclusao-de-carmen-lucia-para-o-livro-pela-mao-do-povo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 05:00 Carlos Marcelo https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7512569-sergio-abranches-vivemos-um-momento-critico-para-nossas-escolhas-coletivas.html Pensar 19218 Sérgio Abranches: ‘Vivemos um momento crítico para nossas escolhas coletivas’ https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7512569-sergio-abranches-vivemos-um-momento-critico-para-nossas-escolhas-coletivas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 07:54 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513694-chuva-atinge-todas-as-regioes-de-bh-neste-sabado-ha-risco-de-granizo.html Gerais Chuva, Granizo, BH, defesa-civil, inmet 1398 Chuva atinge todas as regiões de BH neste sábado; há risco de granizo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513694-chuva-atinge-todas-as-regioes-de-bh-neste-sabado-ha-risco-de-granizo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 08:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513698-dom-de-iludir-netflix-divulga-trailer-e-data-de-estreia-da-serie.html Galeria 6 “Dom de Iludir”: Netflix divulga trailer e data de estreia da série https://www.flipar.com.br/?p=690072 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 08:17 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513699-homem-e-assassinado-com-tiro-no-pescoco-na-regiao-leste-de-bh.html Gerais Assassinado, Homem, homicídio, bh, pm 1407 Homem é assassinado com tiro no pescoço na Região Leste de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513699-homem-e-assassinado-com-tiro-no-pescoco-na-regiao-leste-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 08:36 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513702-acidente-com-corolla-hilux-e-carreta-termina-com-morte-na-br-262.html Gerais Corolla, Hilux, br-262, acidente-de-transito, minas-gerais, prf 1013 Acidente com Corolla, Hilux e carreta termina com morte na BR-262 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513702-acidente-com-corolla-hilux-e-carreta-termina-com-morte-na-br-262.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 08:42 Jessica Mayara https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7513705-em-qual-canal-vai-passar-croacia-x-inglaterra-pela-liga-das-nacoes-hoje-3-10.html Esportes 1890 Em qual canal vai passar Croácia x Inglaterra pela Liga das Nações hoje (3/10)? https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/03/em-qual-canal-vai-passar-croacia-x-inglaterra-pela-liga-das-nacoes-hoje-3-10/ Digital

Estado de Minas 2026-10-03 08:43 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513704-vorcaro-sobre-haddad-um-de-meus-maiores-opositores.html Política daniel-vorcaro, fernando-haddad 2272 Vorcaro sobre Haddad: ‘Um de meus maiores opositores’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513704-vorcaro-sobre-haddad-um-de-meus-maiores-opositores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 08:51 Armando Holanda - Correio Braziliense,Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense,Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513706-lula-pede-investigacao-de-interferencia-apos-fechamento-de-embaixadas.html Política Brasil, Embaixada, Governo 5766 Lula pede investigação de interferência após fechamento de embaixadas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513706-lula-pede-investigacao-de-interferencia-apos-fechamento-de-embaixadas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 08:57 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513709-allan-kardec-222-anos-do-nascimento-do-codificador-do-espiritismo.html Galeria 6 Allan Kardec: 222 anos do nascimento do codificador do espiritismo https://www.flipar.com.br/?p=689886 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:04 Jessica Mayara https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7513713-em-qual-canal-vai-passar-espanha-x-republica-tcheca-pela-liga-das-nacoes-hoje-3-10.html Esportes 2031 Em qual canal vai passar Espanha x República Tcheca pela Liga das Nações hoje (3/10)? https://noataque.com.br/noticia/2026/10/03/em-qual-canal-vai-passar-espanha-x-republica-tcheca-pela-liga-das-nacoes-hoje-3-10/ Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:08 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513715-tradicoes-desafios-e-desenvolvimento-do-camboja.html Galeria 6 Tradições, desafios e desenvolvimento do Camboja https://www.flipar.com.br/?p=690131&preview=true&preview_id=690131 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:09 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513716-venda-nova-morador-e-encontrado-carbonizado-dentro-de-casa-em-bh.html Gerais incêndio, carbonizado, corpo-de-bombeiros, bh 1253 Venda Nova: morador é encontrado carbonizado dentro de casa em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513716-venda-nova-morador-e-encontrado-carbonizado-dentro-de-casa-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:09 Danandra Rocha - Correio Braziliense,Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513714-dino-defende-decisoes-judiciais-sobre-debate-da-globo-legitimas.html Política Dino, Stf 4631 Dino defende decisões judiciais sobre debate da Globo : "legítimas" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513714-dino-defende-decisoes-judiciais-sobre-debate-da-globo-legitimas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:13 Joubert Júnior https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513717-lito-sousa-gravou-tres-videos-com-licoes-de-vida-para-o-filho-assistir-nos-aniversarios-de-9-14-e-18-anos.html Nacional Entretenimento 2104 Lito Sousa gravou três vídeos com lições de vida para o filho assistir nos aniversários de 9, 14 e 18 anos https://www.tupi.fm/entretenimento/lito-sousa-gravou-tres-videos-com-licoes-de-vida-para-o-filho-assistir-nos-aniversarios-de-9-14-e-18-anos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:20 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513719-ben-affleck-revela-uso-de-inteligencia-artificial-em-novo-filme-da-netflix.html Galeria 6 Ben Affleck revela uso de inteligência artificial em novo filme da Netflix https://www.flipar.com.br/?p=690082 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513721-confira-as-pesquisas-eleitorais-que-serao-divulgadas-neste-sabado-3-10.html Política Pesquisa, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026 2133 Confira as pesquisas eleitorais que serão divulgadas neste sábado (3/10) https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513721-confira-as-pesquisas-eleitorais-que-serao-divulgadas-neste-sabado-3-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:25 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513720-morre-a-influenciadora-fernanda-fialho-aos-29-anos.html Nacional Influenciadora 1253 Morre a influenciadora Fernanda Fialho, aos 29 anos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513720-morre-a-influenciadora-fernanda-fialho-aos-29-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:44 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513725-eleicoes-2026-veiculos-de-carga-terao-restricao-nas-brs-neste-domingo-4.html Gerais eleições, eleicoes-2026, PRF, minas-gerais, transporte 1222 Eleições 2026: veículos de carga terão restrição nas BRs neste domingo (4) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513725-eleicoes-2026-veiculos-de-carga-terao-restricao-nas-brs-neste-domingo-4.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:49 Thiago Prata https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513726-kalil-ja-chamou-nikolas-de-crianca-mal-educada-e-brilhante-relembre.html Política nikolas-ferreira, alexandre-kalil, eleicoes-2026 1769 Kalil já chamou Nikolas de ‘criança mal-educada’ e ‘brilhante’; relembre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513726-kalil-ja-chamou-nikolas-de-crianca-mal-educada-e-brilhante-relembre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 09:54 Thiago Prata https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513734-futebol-e-politica-relembre-previsoes-e-apreensoes-de-nikolas-no-ano.html Política nikolas-ferreira, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, camara-dos-deputados, esporte, futebol 2481 Futebol e política: relembre previsões e apreensões de Nikolas no ano https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513734-futebol-e-politica-relembre-previsoes-e-apreensoes-de-nikolas-no-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 10:02 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513737-livro-dos-recordes-talentos-excentricos-que-renderam-marcas-surpreendentes-em-2025.html Galeria 6 Livro dos Recordes: talentos excêntricos que renderam marcas surpreendentes em 2025 https://www.flipar.com.br/?p=690130&preview=true&preview_id=690130 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 10:04 Vinícius Prates,Wellington Barbosa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513736-chuva-faz-candidatos-ao-governo-de-minas-cancelarem-agendas-em-bh.html Política alexandre-kalil, patrus-ananias, eleicoes-2026, bh, chuva, minas-gerais 2956 Chuva faz candidatos ao governo de Minas cancelarem agendas em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513736-chuva-faz-candidatos-ao-governo-de-minas-cancelarem-agendas-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 10:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513743-mark-harmon-retorna-como-gibbs-na-3-temporada-de-ncis-origins.html Galeria 6 Mark Harmon retorna como Gibbs na 3ª temporada de “NCIS: Origins” https://www.flipar.com.br/?p=690099 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 10:38 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513749-altura-de-sobra-descubra-quanto-medem-musicos-e-atores-famosos-com-mais-de-190-m.html Galeria 6 Altura de sobra: descubra quanto medem músicos e atores famosos com mais de 1,90 m https://www.flipar.com.br/?p=690121&preview=true&preview_id=690121 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 10:45 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513750-victor-fasano-declara-voto-em-flavio-e-ganha-curtida-de-gloria-peres.html Cultura Fasano 1438 Victor Fasano declara voto em Flávio e ganha curtida de Gloria Peres https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513750-victor-fasano-declara-voto-em-flavio-e-ganha-curtida-de-gloria-peres.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 10:53 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513751-nova-lima-bicame-e-interditado-depois-de-chuva-forte-na-cidade.html Gerais Chuvas 3026 Nova Lima: Bicame é interditado depois de chuva forte na cidade https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513751-nova-lima-bicame-e-interditado-depois-de-chuva-forte-na-cidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 11:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513761-do-champignon-as-trufas-conheca-os-cogumelos-comestiveis-seus-nutrientes-e-usos-na-cozinha.html Galeria 6 Do champignon às trufas: conheça os cogumelos comestíveis, seus nutrientes e usos na cozinha https://www.flipar.com.br/?p=690129&preview=true&preview_id=690129 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 11:23 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513763-poderdata-aya-lula-tem-45-e-flavio-43-dos-votos-validos-no-1-turno.html Política Bolsonaro, FLÁVIO, Flávio bolsonaro, Luiz inácio lula da silva, Lula 1596 PoderData/Aya: Lula tem 45% e Flávio 43% dos votos válidos no 1º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513763-poderdata-aya-lula-tem-45-e-flavio-43-dos-votos-validos-no-1-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 11:38 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513765-real-time-big-data-cleitinho-chega-a-50-dos-votos-validos-em-minas.html Política Cleitinho, Real Time Big Data, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026, minas-gerais, mateus-simoes, gabriel-azevedo, alexandre-kalil, patrus-ananias 1984 Real Time Big Data: Cleitinho chega a 50% dos votos válidos em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513765-real-time-big-data-cleitinho-chega-a-50-dos-votos-validos-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 11:45 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513766-familia-e-alvo-de-tiros-em-plena-br-381-em-betim.html Gerais baleado, Betim, grande-bh, pm 1625 Família é alvo de tiros em plena BR-381, em Betim https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513766-familia-e-alvo-de-tiros-em-plena-br-381-em-betim.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 11:48 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513767-cleitinho-tem-50-contra-42-de-patrus-em-2-turno-diz-real-time.html Política Cleitinho, patrus-ananias, mateus-simoes, alexandre-kalil, eleicoes-2026, minas-gerais, pesquisa-eleitoral 2492 Cleitinho tem 50% contra 42% de Patrus em 2º turno, diz Real Time https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513767-cleitinho-tem-50-contra-42-de-patrus-em-2-turno-diz-real-time.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 12:00 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513769-real-time-savio-e-viana-tem-20-na-disputa-pelo-senado-em-minas.html Política Eleições 2026, Senado 1774 Real Time: Sávio e Viana têm 20% na disputa pelo Senado em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513769-real-time-savio-e-viana-tem-20-na-disputa-pelo-senado-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 12:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513771-viuva-de-lito-sousa-assume-legado-do-canal-avioes-e-musicas-e-protege-heranca-do-filho.html Nacional lito, aviação 2593 Viúva de Lito Sousa assume legado do canal Aviões e Músicas e protege herança do filho https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513771-viuva-de-lito-sousa-assume-legado-do-canal-avioes-e-musicas-e-protege-heranca-do-filho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 12:07 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513774-real-time-big-data-lula-tem-42-e-flavio-40-em-minas.html Política Lula, Real Time Big Data, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pesquisa-eleitoral, zema, ronaldo-caiado, renan-santos 1709 Real Time Big Data: Lula tem 42% e Flávio, 40% em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513774-real-time-big-data-lula-tem-42-e-flavio-40-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 12:08 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513773-bh-e-570-cidades-de-mg-estao-em-alerta-para-chuva-de-ate-100mm-neste-sabado.html Gerais Chuva, tempestade, bh, minas-gerais, alerta, inmet 8697 BH e 570 cidades de MG estão em alerta para chuva de até 100mm neste sábado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513773-bh-e-570-cidades-de-mg-estao-em-alerta-para-chuva-de-ate-100mm-neste-sabado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 12:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513775-mais-antiga-que-a-grande-piramide-canoa-de-5-200-anos-esta-entre-16-descobertas-no-lago-mendota.html Galeria 6 Mais antiga que a Grande Pirâmide: canoa de 5.200 anos está entre 16 descobertas no lago Mendota https://www.flipar.com.br/?p=690127&preview=true&preview_id=690127 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 12:29 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513781-cnt-mda-lula-tem-478-dos-votos-validos-flavio-bolsonaro-421.html Política Cnt, Lula, Mda, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral, renan-santos, zema, ronaldo-caiado 1691 CNT/MDA: Lula tem 47,8% dos votos válidos; Flávio Bolsonaro, 42,1% https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513781-cnt-mda-lula-tem-478-dos-votos-validos-flavio-bolsonaro-421.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 12:44 Redacao Jogada10 https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7513789-cristiano-ronaldo-curte-critica-de-felipe-melo-e-8216alimenta-8217-crise-em-portugal.html Esportes 2345 Cristiano Ronaldo curte crítica de Felipe Melo e ‘alimenta’ crise em Portugal https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/03/cristiano-ronaldo-curte-critica-de-felipe-melo-e-alimenta-crise-em-portugal/ Digital

Estado de Minas 2026-10-03 12:45 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513786-lula-tem-473-e-flavio-431-no-2-turno-diz-cnt-mda.html Política Cnt, CNT/MDA, Lula, Mda, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026, brasil, ronaldo-caiado, zema, renan-santos 2005 Lula tem 47,3% e Flávio, 43,1% no 2º turno, diz CNT/MDA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513786-lula-tem-473-e-flavio-431-no-2-turno-diz-cnt-mda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 13:08 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513788-vai-chover-no-horario-da-votacao-confira-a-previsao-do-tempo.html Gerais clima, previsão do tempo, Belo Horizonte 1967 Vai chover no horário da votação? Confira a previsão do tempo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513788-vai-chover-no-horario-da-votacao-confira-a-previsao-do-tempo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 13:08 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513797-carpatos-montanhas-de-paisagens-imponentes-mantem-viva-a-lenda-de-dracula.html Galeria 6 Cárpatos: montanhas de paisagens imponentes mantêm viva a lenda de Drácula https://www.flipar.com.br/?p=690120&preview=true&preview_id=690120 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 13:25 Eduarda Esposito https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513803-lula-e-flavio-bolsonaro-encerram-campanhas-do-primeiro-turno-em-sao-paulo.html Política Bolsonaro, ELEIÇÕES, ELEIÇÕES 2026, Flávio Bolsonaro, Lula, Política 3157 Lula e Flávio Bolsonaro encerram campanhas do primeiro turno em São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513803-lula-e-flavio-bolsonaro-encerram-campanhas-do-primeiro-turno-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 13:30 Jessica Mayara https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7513806-por-que-jogadores-da-selecao-nao-comemoraram-gols-contra-a-india.html Esportes 2352 Por que jogadores da Seleção não comemoraram gols contra a Índia? https://noataque.com.br/futebol/selecao-brasileira/noticia/2026/10/03/por-que-jogadores-da-selecao-nao-comemoraram-gols-contra-a-india/ Digital

Estado de Minas 2026-10-03 13:34 Carlos Palermo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513792-sem-tempo-para-treinar-anitta-conta-como-se-prepara-para-o-carnaval.html Cultura Entretenimento, Anitta, carnaval 1165 Sem tempo para treinar, Anitta conta como se prepara para o carnaval https://www.tupi.fm/entretenimento/rainha-da-grande-rio-anitta-desabafa-sobre-falta-de-tempo-para-cuidar-do-corpo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-03 13:41 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513804-bh-motociclista-sem-habilitacao-morre-em-acidente-na-br-381.html Gerais Acidente, Br, E, Morre, Moto, Motociclista, Trânsito 936 BH: motociclista sem habilitação morre em acidente na BR-381 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513804-bh-motociclista-sem-habilitacao-morre-em-acidente-na-br-381.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 13:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513812-henley-amp-partners-argentina-lanca-novo-programa-de-cidadania-por-investimento.html Mundo Corporativo 6300 Henley & Partners — Argentina Lança Novo Programa de Cidadania por Investimento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513812-henley-amp-partners-argentina-lanca-novo-programa-de-cidadania-por-investimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 13:51 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513805-maestro-roberto-tibirica-morre-aos-72-anos-em-sao-paulo.html Cultura maestro, morte, música clássica, regente, orquestra 5413 Maestro Roberto Tibiriçá morre aos 72 anos em São Paulo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513805-maestro-roberto-tibirica-morre-aos-72-anos-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 14:09 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513815-video-mostra-ciro-nogueira-dancando-com-daniel-vorcaro-em-viagem-aos-alpes.html Política BR, Ciro nogueira, Daniel Vorcaro, Investigação 2064 Vídeo mostra Ciro Nogueira dançando com Daniel Vorcaro em viagem aos Alpes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513815-video-mostra-ciro-nogueira-dancando-com-daniel-vorcaro-em-viagem-aos-alpes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 14:15 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513802-slash-do-guns-n-roses-anuncia-quatro-shows-no-brasil.html Cultura Show, Turnê, Rio de Janeiro, SP 1443 Slash, do Guns N' Roses, anuncia quatro shows no Brasil https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513802-slash-do-guns-n-roses-anuncia-quatro-shows-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 14:25 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513801-trecho-perdido-da-odisseia-e-descoberto-em-livro-na-holanda.html Cultura Literatura, Homero, Odisseia 2314 Trecho perdido da ‘Odisseia’ é descoberto em livro na Holanda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513801-trecho-perdido-da-odisseia-e-descoberto-em-livro-na-holanda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 14:40 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513816-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-risco-geologico-para-tres-regionais.html Gerais Defesa civil, Belo Horizonte, chuva 2110 BH: Defesa Civil emite alerta de risco geológico para três regionais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513816-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-risco-geologico-para-tres-regionais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 14:51 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513829-bh-tera-mutirao-com-16-mil-exames-de-ultrassom-mamario-e-endovaginal.html Gerais Exame, Saúde, Ultrassom 1728 BH terá mutirão com 1,6 mil exames de ultrassom mamário e endovaginal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513829-bh-tera-mutirao-com-16-mil-exames-de-ultrassom-mamario-e-endovaginal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 14:55 Joana El Khouri https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513831-bh-tera-onibus-gratuito-e-linhas-reforcadas-neste-domingo-de-eleicao-4-10.html Gerais domingo, linhas, ônibus, eleição 822 BH terá ônibus gratuito e linhas reforçadas neste domingo de eleição (4/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513831-bh-tera-onibus-gratuito-e-linhas-reforcadas-neste-domingo-de-eleicao-4-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 15:29 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513839-adolescente-e-morto-com-sete-tiros-em-frente-a-sua-casa-em-sabara.html Gerais Sabará, PMMG, RMBH, PCMG 2507 Adolescente é morto com sete tiros em frente a sua casa em Sabará https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513839-adolescente-e-morto-com-sete-tiros-em-frente-a-sua-casa-em-sabara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 15:35 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513843-viana-e-superman-acirram-disputa-pelo-voto-da-direita-ao-senado-em-minas.html Política senado, carlos-viana, eleicoes-2026, minas-gerais 4811 Viana e Superman acirram disputa pelo voto da direita ao Senado em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513843-viana-e-superman-acirram-disputa-pelo-voto-da-direita-ao-senado-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 15:37 Thiago Prata https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513845-alexandre-frota-em-apoio-a-lula-levar-logo-no-primeiro-turno.html Política lula, Alexandre Frota, Eleições 2026, São Paulo 1464 Alexandre Frota em apoio a Lula: ‘Levar logo no primeiro turno’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513845-alexandre-frota-em-apoio-a-lula-levar-logo-no-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 15:43 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513851-pavlova-conheca-a-curiosa-historia-do-doce-inspirado-em-uma-bailarina-e-disputado-por-dois-paises.html Galeria 6 Pavlova: conheça a curiosa história do doce inspirado em uma bailarina e disputado por dois países https://www.flipar.com.br/?p=690292 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 15:54 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513857-espelhos-misterios-e-supersticoes-conheca-as-lendas-que-atravessam-seculos.html Galeria 6 Espelhos, mistérios e superstições: conheça as lendas que atravessam séculos https://www.flipar.com.br/?p=690262 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 16:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513844-mc-daniel-ironiza-vorcaro-em-video-depois-de-mensagens-sobre-yasmin-brunet.html Política Banco Maste, Banco Master, BR, Brasil, Daniel Vorcar, Daniel Vorcaro, DATA 2278 MC Daniel ironiza Vorcaro em vídeo depois de mensagens sobre Yasmin Brunet https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513844-mc-daniel-ironiza-vorcaro-em-video-depois-de-mensagens-sobre-yasmin-brunet.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 16:13 Joana El Khouri https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513846-acidente-deixa-casal-morto-e-filhos-feridos-na-mgc-251-em-unai.html Gerais Acidente, C, Ferido, Gerais 1880 Acidente deixa casal morto e filhos feridos na MGC-251, em Unaí https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513846-acidente-deixa-casal-morto-e-filhos-feridos-na-mgc-251-em-unai.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 16:50 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513873-cidades-da-colombia-destinos-onde-historia-e-cultura-se-encontram.html Galeria 6 Cidades da Colômbia: destinos onde história e cultura se encontram https://www.flipar.com.br/?p=690316&preview=true&preview_id=690316 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 16:56 Eduarda Esposito https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513870-lula-afirma-que-enfrentara-chefe-de-quadrilha-na-eleicao-deste-domingo.html Política 1346 Lula afirma que enfrentará "chefe de quadrilha" na eleição deste domingo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513870-lula-afirma-que-enfrentara-chefe-de-quadrilha-na-eleicao-deste-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 17:11 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513871-senado-comeca-a-votar-na-terca-a-pec-do-fim-da-escala-6x1.html Política 6x1, Ccj, Câmara dos Deputados, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x 2167 Senado começa a votar na terça a PEC do fim da escala 6X1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513871-senado-comeca-a-votar-na-terca-a-pec-do-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 17:31 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513883-qual-sera-a-ordem-de-votacao-dos-candidatos-confira-e-nao-erre.html Política Brasil, colinha, eleitor, eleições 2026, eleições, urna, votação 2727 Qual será a ordem de votação dos candidatos? Confira e não erre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513883-qual-sera-a-ordem-de-votacao-dos-candidatos-confira-e-nao-erre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 17:48 Joana El Khouri https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513881-nikolas-ferreira-e-elogiado-por-michelle-pia-do-nosso-coracao.html Política Nikolas, Nikolas Ferreira, PolÍtica 1727 Nikolas Ferreira é elogiado por Michelle: "piá do nosso coração" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513881-nikolas-ferreira-e-elogiado-por-michelle-pia-do-nosso-coracao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 17:59 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513790-carreta-com-cosmeticos-tomba-e-trava-pista-da-fernao-dias-em-itapeva.html Gerais Acidente, Carreta, Corpo de Bombeiros, Pista, SAMU 1310 Carreta com cosméticos tomba e trava pista da Fernão Dias em Itapeva https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513790-carreta-com-cosmeticos-tomba-e-trava-pista-da-fernao-dias-em-itapeva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 18:07 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513886-nikolas-exclui-carlos-bolsonaro-de-cola-de-apoiados-por-ele-em-sc.html Política Bolsonaro, Eduardo bolsonaro, Nikolas, Nikolas ferreira 1157 Nikolas exclui Carlos Bolsonaro de cola de apoiados por ele em SC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513886-nikolas-exclui-carlos-bolsonaro-de-cola-de-apoiados-por-ele-em-sc.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 18:09 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513894-quaest-aponta-cleitinho-eleito-no-primeiro-turno-com-54-dos-votos-validos.html Política Pesquisa, Pesquisa Quaest, QUAEST, SC, Votos válidos 1105 Quaest aponta Cleitinho eleito no primeiro turno com 54% dos votos válidos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513894-quaest-aponta-cleitinho-eleito-no-primeiro-turno-com-54-dos-votos-validos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 18:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513899-clara-de-ovo-veja-maneiras-deliciosas-e-praticas-de-aproveita-la-na-cozinha.html Galeria 6 Clara de ovo: veja maneiras deliciosas e práticas de aproveitá-la na cozinha https://www.flipar.com.br/?p=690322 Digital

Estado de Minas 2026-10-03 18:43 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513906-quaest-aponta-empate-tecnico-na-disputa-pelo-senado-em-minas.html Política Aécio Neves, Carlos Viana, Marília Campos, Domingos Sávio 3370 Quaest aponta empate técnico na disputa pelo Senado em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513906-quaest-aponta-empate-tecnico-na-disputa-pelo-senado-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 18:45 Amanda Quintiliano - Especial para o EM https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513898-carreata-pro-lula-e-realizada-na-cidade-natal-de-cleitinho.html Política lula, Cleitinho, eleições 2026, Divinópolis 3625 Carreata pró-Lula é realizada na cidade natal de Cleitinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513898-carreata-pro-lula-e-realizada-na-cidade-natal-de-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 18:56 Joana El Khouri https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513903-mulher-e-filho-morrem-em-acidente-envolvendo-quatro-veiculos-em-itauna.html Gerais Acidente, Itaúna, Polícia, Corpo de Bombeiros 926 Mulher e filho morrem em acidente envolvendo quatro veículos em Itaúna https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513903-mulher-e-filho-morrem-em-acidente-envolvendo-quatro-veiculos-em-itauna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 19:03 Estado de Minas https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513920-confira-petiscos-praticos-para-receber-amigos-durante-a-apuracao-das-urnas.html Degusta Apuração dos votos 3461 Confira petiscos práticos para receber amigos durante a apuração das urnas https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513920-confira-petiscos-praticos-para-receber-amigos-durante-a-apuracao-das-urnas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 19:06 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513913-datafolha-aponta-vitoria-de-cleitinho-azevedo-no-primeiro-turno.html Política alexandre kalil, Cleitinho, datafolha, Patrus Ananias 1429 Datafolha aponta vitória de Cleitinho Azevedo no primeiro turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513913-datafolha-aponta-vitoria-de-cleitinho-azevedo-no-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 19:29 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513917-hospital-julia-kubitschek-fica-alagado-durante-chuva-em-bh.html Gerais hospital, Saúde, BH, chuva 3749 Hospital Júlia Kubitschek fica alagado durante chuva em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513917-hospital-julia-kubitschek-fica-alagado-durante-chuva-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 19:45 LEONARDO VIECELI https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513935-flavio-bolsonaro-fecha-campanha-do-1-turno-em-carreata-em-frente-a-igreja-catolica.html Política Flávio Bolsonaro, Lula, Rio de Janeiro, Eleições 2026 2386 Flávio Bolsonaro fecha campanha do 1° turno em carreata em frente a igreja católica https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513935-flavio-bolsonaro-fecha-campanha-do-1-turno-em-carreata-em-frente-a-igreja-catolica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 19:56 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513929-cleitinho-se-emociona-da-para-ganhar-no-primeiro-turno-veja-o-video.html Política Cleitinho, eleições 2026, Senado, Minas Gerais 1397 Cleitinho se emociona: 'Dá para ganhar no primeiro turno'; veja o vídeo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513929-cleitinho-se-emociona-da-para-ganhar-no-primeiro-turno-veja-o-video.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 20:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513682-mega-sena-3066-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-3-10.html Nacional APOSTAS, CAIXA, LOTERIAS, Mega-sena, NÚMEROS, NÚMEROS SORTEADOS, PRÊMIO 2808 Mega-Sena 3066 e outras loterias: confira os números sorteados (3/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513682-mega-sena-3066-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-3-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 20:06 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513927-mg-tempestade-alaga-ruas-e-derruba-muro-de-escola-em-montes-claros.html Gerais tempestade, chuva, Montes Claros, Corpo de Bombeiros 1856 MG: tempestade alaga ruas e derruba muro de escola em Montes Claros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513927-mg-tempestade-alaga-ruas-e-derruba-muro-de-escola-em-montes-claros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 20:42 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513948-datafolha-lula-tem-45-dos-votos-validos-e-flavio-42.html Política flávio bolsonaro, lula, Datafolha, Eleições 2026 1423 Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos, e Flávio, 42% https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513948-datafolha-lula-tem-45-dos-votos-validos-e-flavio-42.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 20:47 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513949-datafolha-lula-tem-47-e-flavio-46-no-segundo-turno.html Política datafolha, flávio bolsonaro, lula, pesquisa 1584 Datafolha: Lula tem 47%, e Flávio, 46%, no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513949-datafolha-lula-tem-47-e-flavio-46-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 21:52 Rafaela Soares - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513969-flavio-afirma-que-nao-disputara-reeleicao-so-preciso-de-um-mandato.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, STF, São Paulo 1481 Flávio afirma que não disputará reeleição: 'Só preciso de um mandato' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513969-flavio-afirma-que-nao-disputara-reeleicao-so-preciso-de-um-mandato.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 22:01 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513962-cliente-ameaca-comerciante-apos-alegar-dano-em-para-brisa-de-carro-em-bh.html Gerais barreiro, BH, polícia 2191 Cliente ameaça comerciante após alegar dano em para-brisa de carro em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513962-cliente-ameaca-comerciante-apos-alegar-dano-em-para-brisa-de-carro-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 22:18 JOSÉ MARQUES https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513979-presidente-do-tse-diz-nao-haver-ameaca-internacional-nas-eleicoes.html Política Eleições, Justiça, Justiça Eleitoral, TSE 2574 Presidente do TSE diz não haver ameaça internacional nas eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513979-presidente-do-tse-diz-nao-haver-ameaca-internacional-nas-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 22:40 Isabela Berrogain https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513982-bispo-pede-ajuda-de-nossa-senhora-aparecida-para-salvar-brasil-do-comunismo.html Nacional religião, Brasília 1482 Bispo pede ajuda de Nossa Senhora Aparecida para salvar Brasil do comunismo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513982-bispo-pede-ajuda-de-nossa-senhora-aparecida-para-salvar-brasil-do-comunismo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 22:57 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513985-carlos-bolsonaro-exclui-irmao-jair-renan-de-sua-colinha-de-votos.html Política Jair Renan, Carlos Bolsonaro, Senado, Santa Catarina 1440 Carlos Bolsonaro exclui irmão Jair Renan de sua 'colinha' de votos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513985-carlos-bolsonaro-exclui-irmao-jair-renan-de-sua-colinha-de-votos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 23:13 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513984-atlas-lula-tem-47-dos-votos-validos-e-flavio-441-no-primeiro-turno.html Política lula, flávio bolsonaro, Eleições 2026, Pesquisa 1731 Atlas: Lula tem 47% dos votos válidos, e Flávio, 44,1%, no primeiro turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513984-atlas-lula-tem-47-dos-votos-validos-e-flavio-441-no-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 23:20 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7513988-oracao-poderosa-a-sao-francisco-de-assis-para-enfrentar-dificuldades.html Horóscopo Orações, Outras Religiões 4417 Oração Poderosa a São Francisco de Assis para enfrentar dificuldades https://www.wemystic.com.br/oracao-poderosa-a-sao-francisco-de-assis/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-03 23:39 Renato Souza - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513990-tse-ministro-barra-candidatura-de-deltan-e-determina-anulacao-de-votos.html Política TSE, Deltan, Senado, eleições 2026 2960 TSE: ministro barra candidatura de Deltan e determina anulação de votos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513990-tse-ministro-barra-candidatura-de-deltan-e-determina-anulacao-de-votos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-03 23:52 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513992-goleira-campea-brasileira-bolsonaro-nunca-mais-no-poder-p.html Política Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, São Paulo 1222 Goleira campeã brasileira: 'Bolsonaro nunca mais no poder, p****' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513992-goleira-campea-brasileira-bolsonaro-nunca-mais-no-poder-p.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 00:04 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513993-as-duas-faces-provaveis-do-novo-congresso-e-como-elas-tendem-a-lidar-com-o-planalto.html Política#PlatôBr Reportagem 3180 As duas faces prováveis do novo Congresso e como elas tendem a lidar com o Planalto https://platobr.com.br/as-duas-faces-provaveis-do-novo-congresso-e-como-elas-tendem-a-lidar-com-o-planalto Digital

Estado de Minas 2026-10-04 00:08 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513994-pela-terceira-vez-brasil-chega-as-urnas-dividido-entre-o-lulismo-e-o-bolsonarismo.html Política#PlatôBr Reportagem 4782 Pela terceira vez, Brasil chega às urnas dividido entre o lulismo e o bolsonarismo https://platobr.com.br/pela-terceira-vez-brasil-chega-as-urnas-dividido-entre-o-lulismo-e-o-bolsonarismo Digital

Estado de Minas 2026-10-04 00:08 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513995-os-problemas-economicos-no-caminho-do-proximo-presidente.html Política#PlatôBr Reportagem 3179 Os problemas econômicos no caminho do próximo presidente https://platobr.com.br/os-problemas-economicos-no-caminho-do-proximo-presidente Digital

Estado de Minas 2026-10-04 00:24 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513997-onde-os-buritizaveis-acompanharao-a-apuracao-dos-votos-neste-domingo.html Política#PlatôBr Reportagem 1638 Onde os buritizáveis acompanharão a apuração dos votos neste domingo https://platobr.com.br/onde-os-buritizaveis-acompanharao-a-apuracao-dos-votos-neste-domingo Digital

Estado de Minas 2026-10-04 00:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513998-agenus-divulga-sobrevida-estimada-de-48-em-tres-anos-com-bot-bal-no-cancer-de-ovario-recorrente-no-igcs-2026.html Mundo Corporativo 15332 Agenus divulga sobrevida estimada de 48% em três anos com BOT+BAL no câncer de ovário recorrente no IGCS 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513998-agenus-divulga-sobrevida-estimada-de-48-em-tres-anos-com-bot-bal-no-cancer-de-ovario-recorrente-no-igcs-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 02:00 Paulo Delgado https://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7514553-eleicoes-para-bilhoes-no-mundo.html Colunistas#Paulo Delgado 4633 Eleições para bilhões no mundo https://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7514553-eleicoes-para-bilhoes-no-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 05:00 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514003-lula-e-flavio-bolsonaro-chegam-ao-dia-da-eleicao-a-base-da-resiliencia.html Política#PlatôBr Reportagem 7394 Lula e Flávio Bolsonaro chegam ao dia da eleição à base da resiliência https://platobr.com.br/alto-risco-lula-e-flavio-bolsonaro-chegam-a-eleicao-na-base-da-resiliencia Digital

Estado de Minas 2026-10-04 07:28 Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514014-eleicoes-2026-1587-milhoes-vao-as-urnas-em-decisao-historica.html Política eleições 2026, primeiro turno, Justiça Eleitoral, TSE, urnas eletrônica, eleicoes-2026 4399 Eleições 2026: 158,7 milhões vão às urnas em decisão histórica https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/cerca-de-158-milhoes-de-eleitores-vao-as-urnas-em-todo-o-pais Digital

Estado de Minas 2026-10-04 07:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514019-eleicoes-2026-que-horas-comeca-e-termina-a-votacao-do-primeiro-turno.html Política Aplicativo, Eleitor, Eleições, Eleições 2026, Horário, O globo, Política 2300 Eleições 2026: que horas começa e termina a votação do primeiro turno? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514019-eleicoes-2026-que-horas-comeca-e-termina-a-votacao-do-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 07:57 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514020-lula-vence-na-coreia-do-sul-nova-zelandia-e-australia.html Política Austrália, eleições, lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, eleicoes-2026, Nova Zelândia, eleitorado, exterior, Coreia do Sul 2910 Lula vence na Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514020-lula-vence-na-coreia-do-sul-nova-zelandia-e-australia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 08:06 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514025-sao-francisco-de-assis-conheca-a-vida-e-o-legado-do-santo-celebrado-em-4-de-outubro.html Galeria 6 São Francisco de Assis: conheça a vida e o legado do santo celebrado em 4 de outubro https://www.flipar.com.br/?p=690353&preview=true&preview_id=690353 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 08:14 Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514023-eleicoes-2026-veja-como-consultar-o-local-de-votacao-e-a-secao-eleitoral.html Política eleições 2026,TSE,título de eleitor,locais de votaçã 1633 Eleições 2026: veja como consultar o local de votação e a seção eleitoral https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/veja-como-consultar-o-local-de-votacao-e-secao-eleitoral Digital

Estado de Minas 2026-10-04 08:15 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514030-nunes-marques-emite-zeresima-e-vota-em-brasilia.html Política brasil, política, eleições, eleicoes-2026 2829 Nunes Marques emite zerésima e vota em Brasília https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514030-nunes-marques-emite-zeresima-e-vota-em-brasilia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 08:23 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514031-eleicoes-2026-saiba-como-e-quando-fazer-a-justificativa-eleitoral.html Política brasil, política, eleições, eleicoes-2026 2908 Eleições 2026: saiba como e quando fazer a justificativa eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514031-eleicoes-2026-saiba-como-e-quando-fazer-a-justificativa-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 08:24 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514027-tempo-em-bh-saiba-a-previsao-no-domingo-4-10-de-eleicoes-na-capital.html Gerais Inme, Previsão do Tempo 5436 Tempo em BH: saiba a previsão no domingo (4/10) de eleições na capital https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514027-tempo-em-bh-saiba-a-previsao-no-domingo-4-10-de-eleicoes-na-capital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 08:32 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514035-multa-por-nao-votar-saiba-o-valor-e-como-pagar-o-debito-eleitoral.html Política brasil, política, eleições, eleicoes-2026 2187 Multa por não votar: saiba o valor e como pagar o débito eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514035-multa-por-nao-votar-saiba-o-valor-e-como-pagar-o-debito-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 08:40 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514038-como-funcionam-as-urnas-eletronicas-nas-eleicoes-brasileiras.html Galeria 6 Como funcionam as urnas eletrônicas nas eleições brasileiras https://www.flipar.com.br/?p=690426&preview=true&preview_id=690426 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 08:42 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514037-mae-de-tabata-amaral-sofre-acidente-e-e-internada-na-uti.html Política política, tabataamaral 1150 Mãe de Tabata Amaral sofre acidente e é internada na UTI https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514037-mae-de-tabata-amaral-sofre-acidente-e-e-internada-na-uti.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 08:43 Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514036-eleicoes-2026-veja-como-votar-na-urna-eletronica.html Política eleições 2026,Urna Eletrônica,Ordem de Votaçã 1426 Eleições 2026: veja como votar na urna eletrônica https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/eleicoes-2026-veja-ordem-de-votacao-na-urna-eletronica Digital

Estado de Minas 2026-10-04 08:57 Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514041-eleicoes-2026-pode-entrar-com-celular-na-cabine-de-votacao.html Política eleições 2026,colinha,TS 1643 Eleições 2026: pode entrar com celular na cabine de votação? https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/colinha-em-papel-e-sem-celular-saiba-o-que-pode-entrar-na-cabine Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:00 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514046-atriz-brasileira-e-presa-pelo-ice-nos-eua-ao-embarcar-em-viagem-em-familia.html Internacional mundo, estados unidos, brasil, ice 2530 Atriz brasileira é presa pelo ICE nos EUA ao embarcar em viagem em família https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514046-atriz-brasileira-e-presa-pelo-ice-nos-eua-ao-embarcar-em-viagem-em-familia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:02 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514050-baked-alaska-sobremesa-desafia-cozinheiros-ao-unir-sorvete-e-altas-temperaturas.html Galeria 6 Baked Alaska: sobremesa desafia cozinheiros ao unir sorvete e altas temperaturas https://www.flipar.com.br/?p=690342 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:04 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514042-eleicoes-2026-ministra-carmen-lucia-vota-em-bh-e-e-aplaudida.html Política BELO HORIZONTE, CÁRMEN LÚCIA, Federal, Ministra, STF, Supremo, Tribunal, eleições2026 926 Eleições 2026: ministra Cármen Lúcia vota em BH e é aplaudida https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514042-eleicoes-2026-ministra-carmen-lucia-vota-em-bh-e-e-aplaudida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:15 Carlos Palermo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514055-flavio-bolsonaro-vota-no-rio-e-afirma-populacao-vai-dar-um-grito-de-mudanca.html Política Rio, Flávio Bolsonaro, votação 1563 Flávio Bolsonaro vota no Rio e afirma: População vai dar um grito de mudança https://www.tupi.fm/rio/flavio-bolsonaro-vota-no-rio-e-afirma-populacao-vai-dar-um-grito-de-mudanca/ Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:20 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514059-cnbb-pede-protecao-de-nossa-senhora-aparecida-nas-eleicoes.html Política política, eleições, eleicoes-2026, religião 2591 CNBB pede proteção de Nossa Senhora Aparecida nas eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514059-cnbb-pede-protecao-de-nossa-senhora-aparecida-nas-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:20 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514054-bh-eleicoes-comecam-com-movimento-tranquilo-na-pampulha.html Política Belo Horizonte, Saúde, bh 2673 BH: eleições começam com movimento tranquilo na Pampulha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514054-bh-eleicoes-comecam-com-movimento-tranquilo-na-pampulha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:39 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514067-romeu-zema-e-flagrado-com-celular-na-cabine-de-votacao.html Política mg, brasil, política, eleições, eleicoes-2026, zema, romeu-zema 2781 Romeu Zema é flagrado com celular na cabine de votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514067-romeu-zema-e-flagrado-com-celular-na-cabine-de-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:48 Jessica Mayara https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7514071-com-jogadores-de-atletico-e-cruzeiro-brasil-goleia-o-mexico-no-sub-20.html Esportes 2757 Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20 https://noataque.com.br/futebol/selecao-brasileira/noticia/2026/10/04/com-jogadores-de-atletico-e-cruzeiro-brasil-goleia-o-mexico-no-sub-20/ Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:51 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514062-lula-vota-e-diz-que-eleicao-definira-entre-democracia-e-barbarie.html Política candidato, lula, votação, voto, eleições 2026, são bernardo do campo 1937 Lula vota e diz que "Eleição definirá entre democracia e barbárie" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514062-lula-vota-e-diz-que-eleicao-definira-entre-democracia-e-barbarie.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:54 BBC https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514065-onibus-e-metro-de-graca-nas-eleicoes-veja-as-regras-deste-1-turno.html Gerais Eleições, Tse 11041 Ônibus e metrô de graça nas eleições: veja as regras deste 1º turno https://www.bbc.com/portuguese/articles/c75gxk1vlnqo Digital

Estado de Minas 2026-10-04 09:59 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514077-quantos-votos-validos-um-candidato-precisa-para-vencer-no-primeiro-turno.html Política política, eleições, eleicoes-2026 2936 Quantos votos válidos um candidato precisa para vencer no primeiro turno? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514077-quantos-votos-validos-um-candidato-precisa-para-vencer-no-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 10:04 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514056-capotamento-deixa-tres-feridos-na-br-354-no-centro-oeste-mineiro.html Gerais Br, Capotamento, Centro, Ferido, Feridos, SAMU 4292 Capotamento deixa três feridos na BR-354 no Centro-Oeste mineiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514056-capotamento-deixa-tres-feridos-na-br-354-no-centro-oeste-mineiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 10:09 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514080-viajando-nas-eleicoes-saiba-como-funciona-o-voto-em-transito.html Política política, brasil, eleições, eleicoes-2026 2144 Viajando nas eleições? Saiba como funciona o voto em trânsito https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514080-viajando-nas-eleicoes-saiba-como-funciona-o-voto-em-transito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 10:10 Joana El Khouri https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514066-gabriel-azevedo-vota-em-bh-ao-lado-de-familiares.html Política 1249 Gabriel Azevedo vota em BH ao lado de familiares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514066-gabriel-azevedo-vota-em-bh-ao-lado-de-familiares.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 10:22 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514086-praias-premiadas-e-natureza-sao-francisco-do-sul-ganha-destaque-no-litoral-catarinense.html Galeria 6 Praias premiadas e natureza: São Francisco do Sul ganha destaque no litoral catarinense https://www.flipar.com.br/?p=690358&preview=true&preview_id=690358 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 10:26 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514089-nunes-marques-suspende-veto-e-libera-candidatura-de-deltan-dallagnol.html Política política, eleições, eleicoes-2026, brasil, paraná 2548 Nunes Marques suspende veto e libera candidatura de Deltan Dallagnol https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514089-nunes-marques-suspende-veto-e-libera-candidatura-de-deltan-dallagnol.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 10:32 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514095-o-segredo-da-urna-entenda-por-que-o-voto-comeca-com-deputado-federal.html Política eleicoes-2026 2138 O segredo da urna: entenda por que o voto começa com deputado federal https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514095-o-segredo-da-urna-entenda-por-que-o-voto-comeca-com-deputado-federal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 10:39 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514098-papa-fala-em-operario-e-pede-paz-no-dia-da-eleicao-no-brasil.html Política Papa, Paz, eleições 2026, operário, Lula, católicos 1966 Papa fala em "operário" e pede paz no dia da eleição no Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514098-papa-fala-em-operario-e-pede-paz-no-dia-da-eleicao-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 10:46 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514101-presidente-do-tre-pede-apuracao-sobre-zema-usar-o-celular-na-votacao-candidato-alega-esquecimento.html Política política, eleições, eleicoes-2026, romeu-zema 3462 Presidente do TRE pede apuração sobre Zema usar o celular na votação; candidato alega esquecimento https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514101-presidente-do-tre-pede-apuracao-sobre-zema-usar-o-celular-na-votacao-candidato-alega-esquecimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 10:51 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514073-vaca-cai-de-desnivel-de-5-metros-e-mobiliza-bombeiros-no-norte-de-minas.html Gerais Bombeiros, Vaca 2850 Vaca cai de desnível de 5 metros e mobiliza bombeiros no Norte de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514073-vaca-cai-de-desnivel-de-5-metros-e-mobiliza-bombeiros-no-norte-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 11:03 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514115-lei-seca-nas-eleicoes-2026-bares-vao-poder-funcionar-em-minas.html Política eleicoes-2026 2679 Lei Seca nas Eleições 2026: bares vão poder funcionar em Minas? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514115-lei-seca-nas-eleicoes-2026-bares-vao-poder-funcionar-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 11:07 Caetano Yamamoto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514109-eleicoes-no-exterior-flavio-bolsonaro-vence-no-japao-e-filipinas.html Política exterior, Japão, Filipinas, eleições 2026, flávio bolsonaro, Voto no exterior 811 Eleições no exterior: Flávio Bolsonaro vence no Japão e Filipinas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514109-eleicoes-no-exterior-flavio-bolsonaro-vence-no-japao-e-filipinas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 11:08 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514120-biblioteca-de-tianjin-olho-gigante-e-estantes-onduladas-ate-o-teto-criaram-um-icone-da-arquitetura.html Galeria 6 Biblioteca de Tianjin: “olho gigante” e estantes onduladas até o teto criaram um ícone da arquitetura https://www.flipar.com.br/?p=690387&preview=true&preview_id=690387 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 11:08 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514121-contagem-tradicao-industria-e-natureza-se-encontram-em-uma-das-maiores-cidades-de-minas-gerais.html Galeria 6 Contagem: tradição, indústria e natureza se encontram em uma das maiores cidades de Minas Gerais https://www.flipar.com.br/?p=690356&preview=true&preview_id=690356 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 11:13 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514123-padre-marcelo-rossi-faz-o-l-e-brinca-nem-minha-mae-sabe-o-voto.html Política eleições, política, eleicoes-2026 1690 Padre Marcelo Rossi faz o 'L' e brinca: 'Nem minha mãe sabe o voto' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514123-padre-marcelo-rossi-faz-o-l-e-brinca-nem-minha-mae-sabe-o-voto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 11:23 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514070-nikolas-chega-para-votacao-em-bh-e-aposta-em-virada-de-flavio-bolsonaro.html Política Bolsonaro, Campanha, Candidatura, Câmara, Eleição, Eleições, Eleições 2026 3211 Nikolas chega para votação em BH e aposta em virada de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514070-nikolas-chega-para-votacao-em-bh-e-aposta-em-virada-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 11:31 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514087-nikolas-vota-em-bh-e-mira-novo-recorde-espero-que-minas-surpreenda.html Política Eleições, Minas gerais, Nikolas ferreira 4200 Nikolas vota em BH e mira novo recorde: ‘espero que Minas surpreenda’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514087-nikolas-vota-em-bh-e-mira-novo-recorde-espero-que-minas-surpreenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 11:35 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514131-eleicoes-2026-eleitor-alcoolizado-pode-ser-barrado-entenda-a-regra.html Política 1169 Eleições 2026: eleitor alcoolizado pode ser barrado? Entenda a regra https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514131-eleicoes-2026-eleitor-alcoolizado-pode-ser-barrado-entenda-a-regra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 11:36 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514127-caiado-vota-em-goias-e-exalta-legado-de-mais-de-40-anos-de-vida-publica.html Política caiado, Eleiçõe-2026 1712 Caiado vota em Goiás e exalta legado de mais de 40 anos de vida pública https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514127-caiado-vota-em-goias-e-exalta-legado-de-mais-de-40-anos-de-vida-publica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 11:38 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514132-eleicoes-2026-votacao-na-bahia-tem-empurra-empurra-para-fugir-de-filas.html Política brasil, bahia, eleições, eleicoes-2026 1617 Eleições 2026: votação na Bahia tem 'empurra-empurra' para fugir de filas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514132-eleicoes-2026-votacao-na-bahia-tem-empurra-empurra-para-fugir-de-filas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 12:03 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514139-renan-santos-vota-e-ataca-estrategia-de-flavio-bolsonaro.html Política MISSÃO, Renan Santos, eleições 2026, presidenciável, São Paulo 2484 Renan Santos vota e ataca estratégia de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514139-renan-santos-vota-e-ataca-estrategia-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 12:04 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514145-mestres-do-humor-conheca-grandes-comediantes-que-fizeram-e-ainda-fazem-o-brasil-rir.html Galeria 6 Mestres do humor: conheça grandes comediantes que fizeram e ainda fazem o Brasil rir https://www.flipar.com.br/?p=690360&preview=true&preview_id=690360 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 12:17 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514149-pf-faz-balanco-de-acoes-nas-eleicoes-veja-avaliacao-de-andrei-rodrigues.html Política andrei rodrigues, PF, balanço, segurança, crimes eleitorais, eleições 2026 1837 PF faz balanço de ações nas eleições: veja avaliação de Andrei Rodrigues https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514149-pf-faz-balanco-de-acoes-nas-eleicoes-veja-avaliacao-de-andrei-rodrigues.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 12:20 Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514154-pf-apreende-rs-57-mil-e-investiga-compra-de-votos-no-dia-da-votacao.html Política Política, polícia, Polícia Federal, eleições, eleicoes-2026, eleições 2026, investigação, votação, Crimes Eleitorais, Crime Eleitoral, prisão, Distrito Federal, bahia, amapá, Paraíba, Rondônia, roraima, Acre 1417 PF apreende R$ 57 mil e investiga compra de votos no dia da votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514154-pf-apreende-rs-57-mil-e-investiga-compra-de-votos-no-dia-da-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 12:32 Ellen Cristie https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514158-michelle-bolsonaro-rebate-o-inferno-te-espera-e-cena-viraliza-veja.html Política bolsonaro, Michelle, michelle bolsonaro, PL, PT, vídeo, ofensas 2132 Michelle Bolsonaro rebate "O inferno te espera" e cena viraliza; veja https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514158-michelle-bolsonaro-rebate-o-inferno-te-espera-e-cena-viraliza-veja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 12:38 Juliana Lima https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514161-lud-falcao-denuncia-cola-fraudulenta-com-candidatos-que-nao-apoia.html Política santinhos, patos de minas, lud falcão, cleitinho 1107 Lud Falcão denuncia 'cola' fraudulenta com candidatos que não apoia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514161-lud-falcao-denuncia-cola-fraudulenta-com-candidatos-que-nao-apoia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 12:41 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514162-ninguem-tira-o-titulo-de-nossa-senhora-diz-padre-julio-lancellotti.html Política brasil, política, religião, eleições, eleicoes-2026 2947 'Ninguém tira o título de Nossa Senhora', diz padre Júlio Lancellotti https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514162-ninguem-tira-o-titulo-de-nossa-senhora-diz-padre-julio-lancellotti.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 12:54 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514165-pabllo-vittar-responde-internauta-sobre-flavio-bolsonaro-no-inferno.html Cultura celebridades, política, brasil, eleições, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula 1015 Pabllo Vittar responde internauta sobre Flávio Bolsonaro: 'No inferno' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514165-pabllo-vittar-responde-internauta-sobre-flavio-bolsonaro-no-inferno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 12:56 Rafael Silva* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514147-flavio-roscoe-vota-em-belo-horizonte-acompanhado-da-familia.html Política 1435 Flávio Roscoe vota em Belo Horizonte acompanhado da família https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514147-flavio-roscoe-vota-em-belo-horizonte-acompanhado-da-familia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:09 Rafael Silva* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514159-depois-de-40-minutos-na-fila-kalil-vota-em-bh.html Política Alexandre Kalil, Belo Horizonte, Política, Prefeito, Prefeitura, Segundo turno 2763 Depois de 40 minutos na fila, Kalil vota em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514159-depois-de-40-minutos-na-fila-kalil-vota-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:12 Ellen Cristie https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514181-uso-do-celular-na-cabine-de-votacao-pode-gerar-pena-por-crime-eleitoral.html Política Cabine de votação, Candidato, Eleicoes, Eleições, Eleições 2026, Justiça, Justiça Eleitoral, Zema 3846 Uso do celular na cabine de votação pode gerar pena por crime eleitoral? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514181-uso-do-celular-na-cabine-de-votacao-pode-gerar-pena-por-crime-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:16 Ellen Cristie https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514183-eleicoes-2026-entenda-como-a-votacao-no-exterior-pode-impactar-o-dolar-e-o-mercado.html Economia Dólar, eleições2026, economial global 3497 Eleições 2026: como votação no exterior pode impactar o dólar e o mercado https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514183-eleicoes-2026-entenda-como-a-votacao-no-exterior-pode-impactar-o-dolar-e-o-mercado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:16 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514184-gilmar-mendes-usou-celular-na-cabine-de-votacao.html Política brasil, eleições, política, eleicoes-2026, gilmar-mendes 3465 Gilmar Mendes usou celular na cabine de votação? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514184-gilmar-mendes-usou-celular-na-cabine-de-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:23 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514166-mg-mais-da-metade-do-estado-tem-alerta-de-tempestade-e-granizo-na-segunda.html Gerais Alerta, Granizo, Tempestade, Minas, BH, Minas Gerais, chuva 10329 MG: mais da metade do estado tem alerta de tempestade e granizo na segunda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514166-mg-mais-da-metade-do-estado-tem-alerta-de-tempestade-e-granizo-na-segunda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:27 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514193-urna-e-substituida-por-suspeita-de-tecla-3-colada.html Política política, eleições, brasil, rio grande do sul, eleicoes-2026 1501 Urna é substituída por suspeita de tecla '3' colada https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514193-urna-e-substituida-por-suspeita-de-tecla-3-colada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:28 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514163-jarbas-soares-vice-de-patrus-acompanha-candidato-durante-votacao-em-bh.html Política Senado 4061 Jarbas Soares, vice de Patrus, acompanha candidato durante votação em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514163-jarbas-soares-vice-de-patrus-acompanha-candidato-durante-votacao-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:41 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514204-nikolas-diz-que-esquerda-vai-alegar-interferencia-americana-se-flavio-vencer.html Política política, eleições, eleicoes-2026, brasil, nikolas-ferreira, flavio-bolsonaro 2593 Nikolas diz que esquerda vai alegar interferência americana se Flávio vencer https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514204-nikolas-diz-que-esquerda-vai-alegar-interferencia-americana-se-flavio-vencer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:44 Tupi https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514206-pf-apreende-rs-769-mil-em-bens-e-valores-nas-primeiras-horas-das-eleicoes.html Política PF, eleições2026 1535 PF apreende R$ 769 mil em bens e valores nas primeiras horas das eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514206-pf-apreende-rs-769-mil-em-bens-e-valores-nas-primeiras-horas-das-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:47 Letícia Passos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514205-mortes-sao-registradas-durante-votacao-em-tres-estados.html Nacional pernambuco, Amazonas, manaus, Mato Grosso do Sul, samu, morte, eleições, eleições 2026 2450 Mortes são registradas durante votação em três estados https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514205-mortes-sao-registradas-durante-votacao-em-tres-estados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:48 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514210-malmo-cidade-sueca-une-patrimonio-historico-com-inovacao-sustentavel.html Galeria 6 Malmö: cidade sueca une patrimônio histórico com inovação sustentável https://www.flipar.com.br/?p=690386&preview=true&preview_id=690386 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:58 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514190-mg-escola-que-sedia-votacao-e-furtada-e-sofre-incendio.html Gerais 4226 MG: escola que sedia votação é furtada e sofre incêndio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514190-mg-escola-que-sedia-votacao-e-furtada-e-sofre-incendio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 13:58 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514213-cidades-da-africa-que-recebem-cruzeiros-com-frequencia.html Galeria 6 Cidades da África que recebem cruzeiros com frequência https://www.flipar.com.br/?p=690458&preview=true&preview_id=690458 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:00 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514201-exercicio-democratico-cumprido-diz-patrus-depois-de-votar-em-bh.html Política Votacao 1541 "Exercício democrático cumprido", diz Patrus depois de votar em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514201-exercicio-democratico-cumprido-diz-patrus-depois-de-votar-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:01 Ellen Cristie https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514214-mae-de-tabata-amaral-segue-na-uti-apos-acidente-em-agenda-de-campanha.html Nacional Deputada, Política, Psb, São Paulo, Tabata Amaral 2783 Mãe de Tabata Amaral segue na UTI após acidente em agenda de campanha https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514214-mae-de-tabata-amaral-segue-na-uti-apos-acidente-em-agenda-de-campanha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:04 Juliana Lima https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514215-nao-vai-votar-veja-como-justificar-ausencia-pelo-e-titulo.html Política justicativa, e-título, Eleições-2026 2641 Não vai votar? Veja como justificar ausência pelo e-Título https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514215-nao-vai-votar-veja-como-justificar-ausencia-pelo-e-titulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514221-gato-felix-conheca-a-historia-do-felino-que-se-tornou-um-icone-da-animacao.html Galeria 6 Gato Félix: conheça a história do felino que se tornou um ícone da animação https://www.flipar.com.br/?p=690122&preview=true&preview_id=690122 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514222-tallinn-cidade-medieval-e-uma-perola-da-estonia-e-encanta-com-historia-e-beleza.html Galeria 6 Tallinn: cidade medieval é uma pérola da Estônia e encanta com história e beleza https://www.flipar.com.br/?p=690264&preview=true&preview_id=690264 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:19 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514208-video-dilma-rousseff-e-vaiada-durante-votacao-em-bh.html Política Brics, China, Dilma Rousseff, Impeachment, BH 1969 Vídeo: Dilma Rousseff é vaiada durante votação em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514208-video-dilma-rousseff-e-vaiada-durante-votacao-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:26 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514224-bh-pode-ter-chuva-forte-com-raios-e-rajadas-de-vento-na-tarde-deste-domingo.html Gerais chuva, BH, ventos, previsao-do-tempo, meteorologia, clima, alerta, defesa-civil 1835 BH pode ter chuva forte com raios e rajadas de vento na tarde deste domingo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514224-bh-pode-ter-chuva-forte-com-raios-e-rajadas-de-vento-na-tarde-deste-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514230-eleicoes-2026-saiba-como-funciona-o-senado-federal-e-quais-sao-suas-atribuicoes.html Galeria 6 Eleições 2026: saiba como funciona o Senado Federal e quais são suas atribuições https://www.flipar.com.br/?p=690466&preview=true&preview_id=690466 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514231-eleicoes-2026-descubra-como-funciona-a-camara-dos-deputados.html Galeria 6 Eleições 2026: descubra como funciona a Câmara dos Deputados https://www.flipar.com.br/?p=690465&preview=true&preview_id=690465 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:37 Joana El Khouri https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514228-bh-mateus-simoes-vota-depois-de-mais-de-duas-horas-na-fila.html Política 2186 BH: Mateus Simões vota depois de mais de duas horas na fila https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514228-bh-mateus-simoes-vota-depois-de-mais-de-duas-horas-na-fila.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:44 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514241-eleicoes-2026-entenda-as-regras-com-as-principais-obrigacoes-do-eleitor.html Galeria 6 Eleições 2026: entenda as regras com as principais obrigações do eleitor https://www.flipar.com.br/?p=690473&preview=true&preview_id=690473 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:45 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514239-grande-bh-suspeito-manda-clientes-de-bar-se-afastarem-e-mata-homem-a-tiros.html Gerais Bar, grande-bh, pm, polícia, tiros, homicídio 1352 Grande BH: suspeito manda clientes de bar se afastarem e mata homem a tiros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514239-grande-bh-suspeito-manda-clientes-de-bar-se-afastarem-e-mata-homem-a-tiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:48 Amanda Quintiliano - Especial para o EM https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514232-cleitinho-vota-e-defende-pacificacao-vou-governar-para-todos.html Política 3136 Cleitinho vota e defende pacificação: ‘Vou governar para todos' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514232-cleitinho-vota-e-defende-pacificacao-vou-governar-para-todos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 14:55 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514246-veja-os-locais-onde-lula-e-flavio-ganharam-na-asia-e-oceania.html Política Austrália, eleições, lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, eleicoes-2026, Nova Zelândia, eleitorado, exterior, Coreia do Sul 5411 Veja os locais onde Lula e Flávio ganharam na Ásia e Oceania https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514246-veja-os-locais-onde-lula-e-flavio-ganharam-na-asia-e-oceania.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 15:00 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514249-michelle-bolsonaro-recorre-a-biblia-apos-hostilidade-em-local-de-votacao.html Política#PlatôBr Reportagem 1546 Michelle Bolsonaro recorre à Bíblia após hostilidade em local de votação https://platobr.com.br/michelle-bolsonaro-recorre-a-biblia-apos-hostilidade-em-local-de-votacao Digital

Estado de Minas 2026-10-04 15:06 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514242-depois-de-mais-de-duas-horas-na-fila-patrus-vota-em-bh.html Política 3750 Depois de mais de duas horas na fila, Patrus vota em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514242-depois-de-mais-de-duas-horas-na-fila-patrus-vota-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 15:22 LUÍSA MARTINS E ANNA JÚLIA LOPES https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514253-kassio-diz-que-tse-nao-identificou-nenhum-risco-de-interferencia-internacional-nas-eleicoes.html Política Agência, Brasil, Estados Unidos, Interferência, Internacional, Nunes Marques, TSE 1522 Kassio diz que TSE não identificou 'nenhum risco' de interferência internacional nas eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514253-kassio-diz-que-tse-nao-identificou-nenhum-risco-de-interferencia-internacional-nas-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 15:37 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514257-engavetamento-entre-tres-veiculos-em-avenida-de-bh-deixa-feridos.html Gerais Acidente, engavetamento, Trânsito, acidente-de-transito, BH, PM, samu 971 Engavetamento entre três veículos em avenida de BH deixa feridos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514257-engavetamento-entre-tres-veiculos-em-avenida-de-bh-deixa-feridos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 15:45 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514271-tiroteio-deixa-tres-feridos-durante-a-noite-em-bh.html Gerais Tiroteio, tiros, arma, polícia, bh 1808 Tiroteio deixa três feridos durante a noite em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514271-tiroteio-deixa-tres-feridos-durante-a-noite-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 15:53 Rogério Tobias https://www.em.com.br/colunistas/rogerio-tobias/2026/10/7514275-marketing-entre-a-segmentacao-os-nichos-e-a-hiperpersonalizacao.html Colunistas#Rogério Tobias 5905 Marketing: entre a segmentação, os nichos e a hiperpersonalização https://www.em.com.br/colunistas/rogerio-tobias/2026/10/7514275-marketing-entre-a-segmentacao-os-nichos-e-a-hiperpersonalizacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:00 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514278-eleicoes-2026-entenda-o-que-e-domicilio-eleitoral-e-como-funciona-o-voto-em-transito.html Galeria 6 Eleições 2026: entenda o que é domicílio eleitoral e como funciona o voto em trânsito https://www.flipar.com.br/?p=690481&preview=true&preview_id=690481 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:00 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514279-eleicoes-2026-descubra-por-que-um-candidato-com-muitos-votos-pode-ajudar-a-eleger-outro.html Galeria 6 Eleições 2026: descubra por que um candidato com muitos votos pode ajudar a eleger outro https://www.flipar.com.br/?p=690479&preview=true&preview_id=690479 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:00 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514280-voto-em-branco-e-nulo-veja-as-diferencas-entre-eles-e-o-impacto-nas-eleicoes.html Galeria 6 Voto em branco e nulo: veja as diferenças entre eles e o impacto nas eleições https://www.flipar.com.br/?p=690480&preview=true&preview_id=690480 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:12 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514273-entenda-por-que-vorcaro-e-careca-do-inss-podem-votar-mas-jair-bolsonaro-nao.html Política Careca, Careca do INSS, INSS, Vorcaro, Bolsonaro 1641 Entenda por que Vorcaro e Careca do INSS podem votar, mas Jair Bolsonaro, não https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514273-entenda-por-que-vorcaro-e-careca-do-inss-podem-votar-mas-jair-bolsonaro-nao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:14 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514284-defesa-civil-emite-alerta-para-chuva-de-granizo-em-bh-neste-domingo-4-10.html Gerais Defesa civil, Chuva, BH, Redes sociais 1701 Defesa Civil emite alerta para chuva de granizo em BH neste domingo (4/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514284-defesa-civil-emite-alerta-para-chuva-de-granizo-em-bh-neste-domingo-4-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:15 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514265-eleitores-voltam-as-urnas-para-segundo-turno-ainda-este-mes-lembre-a-data.html Política ELEIÇÕES, Estado, Resultado, Segundo turno 756 Eleitores voltam às urnas para segundo turno ainda este mês; lembre a data https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514265-eleitores-voltam-as-urnas-para-segundo-turno-ainda-este-mes-lembre-a-data.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:18 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514252-video-pm-e-filmada-retirando-bandeira-do-pt-de-casa-em-esmeraldas.html Gerais pmmg, Eleição, PT, eleições 2026, denúncia 14 Vídeo: PM é filmada retirando bandeira do PT de casa em Esmeraldas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514252-video-pm-e-filmada-retirando-bandeira-do-pt-de-casa-em-esmeraldas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:23 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514286-eleitor-na-fila-as-17h-ainda-pode-votar-veja-o-que-diz-a-regra.html Política Eleições 2026, Voto 1415 Eleitor na fila às 17h ainda pode votar? Veja o que diz a regra https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514286-eleitor-na-fila-as-17h-ainda-pode-votar-veja-o-que-diz-a-regra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:24 BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514290-quando-o-resultado-da-eleicao-sera-divulgado-e-onde-acompanhar-a-apuracao-do-tse-em-tempo-real.html Política APURAÇÃO, Eleições, Política, TSE, eleições 2026 3426 Quando o resultado da eleição será divulgado e onde acompanhar a apuração do TSE em tempo real https://www.bbc.com/portuguese/articles/cme3reppxv7zo Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:31 Rute Pina - Da BBC News Brasil em São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514289-os-grandes-doadores-que-apostam-nos-dois-lados-da-eleicao.html Política 14188 Os grandes doadores que apostam nos dois lados da eleição https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm62449jp7j4o Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:39 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514292-chuva-em-minas-derrubou-mais-de-40-arvores-em-24-horas.html Gerais chuva, minas-gerais, Corpo de Bombeiros 2204 Chuva em Minas derrubou mais de 40 árvores em 24 horas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514292-chuva-em-minas-derrubou-mais-de-40-arvores-em-24-horas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:49 BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514300-eleicao-decisiva-para-futuro-da-america-latina-como-imprensa-internacional-noticia-disputa-presidencial-no-brasil.html Política eleições 2026, Brasil, América Latina, imprensa 6133 'Eleição decisiva para futuro da América Latina': como imprensa internacional noticia disputa presidencial no Brasil https://www.bbc.com/portuguese/articles/cred30n2v4edo Digital

Estado de Minas 2026-10-04 16:56 Sheila Flynn - Da BBC News nos EUA https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514318-presenciei-quase-500-execucoes-de-presos-e-nunca-vi-uma-como-a-de-christa-pike.html Internacional injeção letal, execução, morte, sobrevivente 6986 'Presenciei quase 500 execuções de presos – e nunca vi uma como a de Christa Pike' https://www.bbc.com/portuguese/articles/crgj9vp328plo Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:00 Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514321-raio-mata-rainha-de-rodeio.html Nacional Tocantins, rodeio 1163 Raio mata rainha de rodeio https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514321-raio-mata-rainha-de-rodeio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:07 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514323-santinhos-em-frente-a-escolas-de-bh-evidenciam-boca-de-urna.html Gerais Boca de urna, Eleições, Segurança, bh, boca-de-urna 1526 Santinhos em frente a escolas de BH evidenciam boca de urna https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514323-santinhos-em-frente-a-escolas-de-bh-evidenciam-boca-de-urna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:21 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514343-homem-e-morto-a-tiros-na-area-indigena-xacriaba-na-vespera-da-eleicao.html Gerais Assassinado, Homem, Tiros, Área 1892 Homem é morto a tiros na área indigena xacriabá na véspera da eleição https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514343-homem-e-morto-a-tiros-na-area-indigena-xacriaba-na-vespera-da-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:22 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514342-coloquio-sobre-violao-tem-concertos-gratuitos-aulas-e-mesas-redondas.html Cultura música, shows, violão, BH 5456 Colóquio sobre violão tem concertos gratuitos, aulas e mesas-redondas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514342-coloquio-sobre-violao-tem-concertos-gratuitos-aulas-e-mesas-redondas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:22 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514333-mg-idosa-de-85-anos-pisa-em-santinhos-cai-e-bate-cabeca.html Gerais minas-gerais, santinhos, boca-de-urna, Acidente 1083 MG: idosa de 85 anos pisa em santinhos, cai e bate cabeça https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514333-mg-idosa-de-85-anos-pisa-em-santinhos-cai-e-bate-cabeca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:29 Ellen Cristie https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514350-alerta-de-peste-pulmonar-na-russia-apos-morte-em-laboratorio.html Internacional Rússia, peste, morte, doença, contagiosa 2310 Alerta de peste pulmonar na Rússia chama atenção após morte em laboratório https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514350-alerta-de-peste-pulmonar-na-russia-apos-morte-em-laboratorio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:32 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514355-doenca-de-creutzfeldt-jakob-entenda-a-condicao-que-causou-a-morte-de-lito-sousa.html Bem viver doença de Creutzfeldt-Jakob, Lito Sousa, Lito 3530 Doença de Creutzfeldt-Jakob: entenda a condição que causou a morte de Lito Sousa https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514355-doenca-de-creutzfeldt-jakob-entenda-a-condicao-que-causou-a-morte-de-lito-sousa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:42 Joubert Júnior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514358-eleitor-passa-mal-e-morre-em-local-de-votacao.html Política Rio de Janeiro, Eleições 2026, Corpo de Bombeiros 1196 Eleitor passa mal e morre em local de votação https://www.tupi.fm/eleicoes/eleitor-de-62-anos-passa-mal-e-morre-em-local-de-votacao-na-barra-da-tijuca/ Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:51 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514360-mesario-e-preso-suspeito-de-ameacar-ex-durante-votacao-em-juiz-de-fora.html Gerais Eleições, Mesário, juiz-de-fora, minas-gerais, zona-da-mata, prisão, ameaça, eleições-2026 1106 Mesário é preso suspeito de ameaçar ex durante votação em Juiz de Fora https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514360-mesario-e-preso-suspeito-de-ameacar-ex-durante-votacao-em-juiz-de-fora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:55 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514372-e-falso-que-lula-jogou-bandeira-do-brasil-no-chao-apos-votar.html Política lula, eleicoes-2026, Geraldo Alckmin 1310 É falso que Lula jogou bandeira do Brasil no chão após votar https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514372-e-falso-que-lula-jogou-bandeira-do-brasil-no-chao-apos-votar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 17:56 Alessandra Corrêa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514367-por-que-eleicao-brasileira-e-teste-para-estrategia-de-trump-na-america-latina.html Política América Latina, Donald Trump, Eleições, Eua, Internacional, Trump 10340 Por que eleição brasileira é teste para estratégia de Trump na América Latina https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm369n893g50o Digital

Estado de Minas 2026-10-04 18:10 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514383-ator-pedro-pascal-posa-com-camiseta-de-lula-em-redes-sociais.html Cultura Pedro Pascal, Lula, Eleições, eleições 2026, camiseta 1789 Ator Pedro Pascal posa com camiseta de Lula em redes sociais https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514383-ator-pedro-pascal-posa-com-camiseta-de-lula-em-redes-sociais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 18:16 Carlos Palermo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514388-viuva-de-lito-sousa-revela-reacao-da-familia-a-proposta-de-homenagem-em-guarulhos.html Nacional Entretenimento 1515 Viúva de Lito Sousa revela reação da família à proposta de homenagem em Guarulhos https://www.tupi.fm/entretenimento/viuva-de-lito-sousa-revela-reacao-da-familia-a-proposta-de-homenagem-em-guarulhos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-04 18:16 Eduarda Esposito https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514389-lula-e-flavio-fizeram-boca-de-urna-especialistas-analisam-declaracoes.html Política flávio bolsonaro, lula, boca de urna, eleicoes-2026 3964 Lula e Flávio fizeram boca de urna? Especialistas analisam declarações https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514389-lula-e-flavio-fizeram-boca-de-urna-especialistas-analisam-declaracoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 18:18 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514395-engracado-zema-ataca-o-tse-apos-ser-pego-com-celular-na-urna.html Política Romeu Zema, Celular, TRE-MG, Justiça Eleitoral, eleições 2026 3204 'Engraçado': Zema ataca o TSE após ser pego com celular na urna https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514395-engracado-zema-ataca-o-tse-apos-ser-pego-com-celular-na-urna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 18:20 LUÍSA MARTINS E ANNA JÚLIA LOPES https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514386-ministros-do-stf-e-diretor-da-pf-acompanham-juntos-a-apuracao-dos-votos.html Política STF, TSE, Eleições 2026, Polícia 1410 Ministros do STF e diretor da PF acompanham juntos a apuração dos votos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514386-ministros-do-stf-e-diretor-da-pf-acompanham-juntos-a-apuracao-dos-votos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 18:22 Gabriel Botelho - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514396-sarney-registra-ida-a-urna-e-celebra-voto-emocao-muito-especial.html Política eleições2026, eleições 2026 1719 Sarney registra ida à urna e celebra voto: "Emoção muito especial" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514396-sarney-registra-ida-a-urna-e-celebra-voto-emocao-muito-especial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 18:32 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514379-michelle-bolsonaro-e-eleita-senadora-pelo-distrito-federal.html Política Distrito Federal, Michelle, michelle bolsonaro, PL, Senado, eleições 2026 442 Michelle Bolsonaro é eleita senadora pelo Distrito Federal https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514379-michelle-bolsonaro-e-eleita-senadora-pelo-distrito-federal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 18:36 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514382-eduardo-riedel-vence-no-1-turno-e-e-reeleito-em-mato-grosso-do-sul.html Política Eduardo Riedel, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 1940 Eduardo Riedel vence no 1º turno e é reeleito em Mato Grosso do Sul https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514382-eduardo-riedel-vence-no-1-turno-e-e-reeleito-em-mato-grosso-do-sul.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-04 18:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514410-marina-sena-vota-em-sao-paulo-usando-verde-e-amarelo.html Cultura eleições 2026, Marina Sena, voto, São Paulo, verde e amarelo 1421 Marina Sena vota em São Paulo usando verde e amarelo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514410-marina-sena-vota-em-sao-paulo-usando-verde-e-amarelo.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-04 19:06 Carlos Starling https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7514433-espiritos-votam.html Colunistas#Carlos Starling 5342 Espíritos votam? https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7514433-espiritos-votam.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-04 19:11 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514437-lucas-ribeiro-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-da-paraiba-eleicoes.html Política Brasil, Eleito, Eleições, Governador, João, João Azevêdo, Paraíba 2603 Lucas Ribeiro vence no 1º turno e é eleito governador da Paraíba - Eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514437-lucas-ribeiro-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-da-paraiba-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:13 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514414-thais-fersoza-vira-alvo-de-haters-apos-publicar-foto-usando-vermelho.html Cultura famosos, celebridades, Eleições 2026 1303 Thais Fersoza vira alvo de ‘haters’ após publicar foto usando vermelho https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514414-thais-fersoza-vira-alvo-de-haters-apos-publicar-foto-usando-vermelho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:15 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514439-zema-acompanha-apuracao-de-votos-em-bar-de-bh.html Política Romeu Zema, Eleições, Apuração 1152 Zema acompanha apuração de votos em bar de BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514439-zema-acompanha-apuracao-de-votos-em-bar-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:17 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514444-arthur-henrique-e-eleito-governador-de-roraima-no-1-turno.html Política Arthur Henrique, Boa Vista, Eleito, Federal, Governador, Prefeito, Roraima 2863 Arthur Henrique é eleito governador de Roraima no 1º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514444-arthur-henrique-e-eleito-governador-de-roraima-no-1-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:19 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514443-datafolha-projeta-segundo-turno-entre-lula-e-bolsonaro.html Política datafolha, eleições 2026, lula, Flávio Bolsonaro 280 Datafolha projeta segundo turno entre Lula e Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514443-datafolha-projeta-segundo-turno-entre-lula-e-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:20 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514449-respeitar-a-decisao-das-urnas-falcao-acompanha-apuracao-junto-a-cleitinho.html Política Eleições, Eleições 2026, Cleitinho 1484 "Respeitar a decisão das urnas": Falcão acompanha apuração junto a Cleitinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514449-respeitar-a-decisao-das-urnas-falcao-acompanha-apuracao-junto-a-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:21 Roberto Fonseca - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514452-pl-conquista-as-duas-vagas-do-senado-pelo-df-com-michelle-e-bia-kicis.html Política Bia Kicis, michelle bolsonaro, Senado, Distrito Federal, DF, eleicoes-2026 82 PL conquista as duas vagas do Senado pelo DF com Michelle e Bia Kicis https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514452-pl-conquista-as-duas-vagas-do-senado-pelo-df-com-michelle-e-bia-kicis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:25 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514457-cleitinho-comemora-vitoria-em-minas-de-verdureiro-a-governador.html Política Cleitinho 1203 Cleitinho comemora vitória em Minas: ‘De verdureiro a governador’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514457-cleitinho-comemora-vitoria-em-minas-de-verdureiro-a-governador.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:26 Izabella Caixeta,Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514440-tre-explica-motivo-das-longas-filas-registradas-durante-votacao-em-minas.html Política Belo Horizonte, TRE, eleições 2026, filas 524 TRE explica motivo das longas filas registradas durante votação em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514440-tre-explica-motivo-das-longas-filas-registradas-durante-votacao-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:26 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514451-aos-21-anos-ana-elisa-e-eleita-deputada-federal-mais-jovem-por-minas.html Política Minas Gerais, Eleição, Eleição 2026 4609 Aos 21 anos, Ana Elisa é eleita deputada federal mais jovem por Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514451-aos-21-anos-ana-elisa-e-eleita-deputada-federal-mais-jovem-por-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:26 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514461-zucco-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-sul.html Política Deputado Estadual, Eduardo leite, Eleições 2026, Governador, Leite, PL 2560 Zucco vence no 1º turno e é eleito governador do Rio Grande do Sul https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514461-zucco-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-sul.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:28 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514448-bruno-engler-se-reelege-como-deputado-estadual-de-minas.html Política Bruno Engler, Eleições 2026, ALMG, NIkolas Ferreira 904 Bruno Engler se reelege como deputado estadual de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514448-bruno-engler-se-reelege-como-deputado-estadual-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:31 Giovanna de Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514445-nikolas-supera-proprio-recorde-e-segue-sendo-o-deputado-mais-votado-em-mg.html Política bolsonaro, Nikolas, eleicoes-2026, nikolas-ferreira 2509 Nikolas supera próprio recorde e segue sendo o deputado mais votado em MG https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514445-nikolas-supera-proprio-recorde-e-segue-sendo-o-deputado-mais-votado-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:32 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514378-eleicoes-2026-daniel-vilela-e-eleito-governador-de-goias-ja-no-1-turno.html Política eleições 2026, Goiá, Política 1876 Eleições 2026: Daniel Vilela é eleito governador de Goiás já no 1º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514378-eleicoes-2026-daniel-vilela-e-eleito-governador-de-goias-ja-no-1-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:32 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514464-pavanato-supera-25-milhoes-de-votos-e-bate-recorde-de-eduardo-bolsonaro.html Política eduardo-bolsonaro, camara-dos-deputados, sao-paulo 790 Pavanato supera 2,5 milhões de votos e bate recorde de Eduardo Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514464-pavanato-supera-25-milhoes-de-votos-e-bate-recorde-de-eduardo-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:41 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514465-tarcisio-vence-haddad-e-e-reeleito-governador-de-sao-paulo-no-1-turno.html Política São paulo, Tarcísio 2408 Tarcísio vence Haddad e é reeleito governador de São Paulo no 1º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514465-tarcisio-vence-haddad-e-e-reeleito-governador-de-sao-paulo-no-1-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:42 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514466-carol-de-toni-e-carlos-bolsonaro-eleitos-senadores-em-santa-catarina.html Política Carlos Bolsonaro, eleições 2026, Santa Catarina 446 Carol de Toni e Carlos Bolsonaro eleitos senadores em Santa Catarina https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514466-carol-de-toni-e-carlos-bolsonaro-eleitos-senadores-em-santa-catarina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:45 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514359-flavio-bolsonaro-vence-lula-no-primeiro-turno-em-belo-horizonte.html Política Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, eleicoes-2026, pt, pl, bh 1314 Flávio Bolsonaro vence Lula no primeiro turno em Belo Horizonte https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514359-flavio-bolsonaro-vence-lula-no-primeiro-turno-em-belo-horizonte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:48 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514480-eleicoes-2026-rafael-fonteles-e-reeleito-governador-do-piaui-no-1-turno.html Política Eleições, Piauí, Rafael Fonteles 3006 Eleições 2026: Rafael Fonteles é reeleito governador do Piauí no 1º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514480-eleicoes-2026-rafael-fonteles-e-reeleito-governador-do-piaui-no-1-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 19:56 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514483-jorginho-mello-e-reeleito-governador-de-santa-catarina.html Política Catarina, Governador, Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, Santa, Santa catarina 1871 Jorginho Mello é reeleito governador de Santa Catarina https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514483-jorginho-mello-e-reeleito-governador-de-santa-catarina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:02 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514492-erika-hilton-e-reeleita-com-mais-de-1-milhao-de-votos-em-sao-paulo.html Política Câmara dos Deputados, deputada, Érika Hilton, psol, São Paulo, camara-dos-deputados, eleicoes-2026 1095 Erika Hilton é reeleita com mais de 1 milhão de votos em São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514492-erika-hilton-e-reeleita-com-mais-de-1-milhao-de-votos-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:04 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514497-fabio-mitidieri-e-reeleito-governador-de-sergipe-no-1-turno-das-eleicoes.html Política Eleito, Eleições, Fábio, FáBIO MITIDIERI, Governador, Política, SE 2387 Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1º turno das eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514497-fabio-mitidieri-e-reeleito-governador-de-sergipe-no-1-turno-das-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:07 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514384-eleicoes-2026-otaviano-pivetta-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de.html Política Eleito, Eleições, Eleições 2026, Governador, Política 1982 Otaviano Pivetta vence no 1º turno e é eleito governador de Mato Grosso https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514384-eleicoes-2026-otaviano-pivetta-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:07 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514493-em-2025-bolsonaro-disse-que-prioridade-do-pl-era-o-senado.html Política PL, senado, bolsonaro, eleções 2026 3067 Em 2025, Bolsonaro disse que prioridade do PL era o Senado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514493-em-2025-bolsonaro-disse-que-prioridade-do-pl-era-o-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:07 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514496-domingos-savio-e-eleito-senador-e-garante-cadeira-ao-pl-por-minas.html Política PL, Política, SENADO 2079 Domingos Sávio é eleito senador e garante cadeira do PL por Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514496-domingos-savio-e-eleito-senador-e-garante-cadeira-ao-pl-por-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:10 Pedro Bueno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514500-cleitinho-ganha-eleicao-em-belo-horizonte-com-mais-de-40.html Política cleitinho, minas-gerais, bh, eleicoes-2026 1940 Cleitinho ganha eleição em Belo Horizonte com mais de 40% https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514500-cleitinho-ganha-eleicao-em-belo-horizonte-com-mais-de-40.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:14 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514361-eleicoes-2026-dr-furlan-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-amapa.html Política Amap, Amapá, Eleições, Eleições 2026 1272 Eleições 2026: Dr. Furlan vence no 1º turno e é eleito governador do Amapá https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514361-eleicoes-2026-dr-furlan-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-amapa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:22 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514371-celina-leao-e-leandro-grass-vao-ao-2-turno-no-distrito-federal.html Política Celina, DF, Eleições, Eleições 2026 148 Celina Leão e Leandro Grass vão ao 2º turno no Distrito Federal https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514371-celina-leao-e-leandro-grass-vao-ao-2-turno-no-distrito-federal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:26 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514511-muito-grata-mae-de-cleitinho-azevedo-reage-apos-lideranca-nas-urnas-em-minas.html Política Eleições 2026, Minas Gerais, Cleitinho 1929 'Muito grata': mãe de Cleitinho Azevedo reage após liderança nas urnas em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514511-muito-grata-mae-de-cleitinho-azevedo-reage-apos-lideranca-nas-urnas-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:27 Pedro Bueno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514510-apos-polemica-com-nossa-senhora-flavio-bolsonaro-vence-em-aparecida-sp.html Política Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, eleicoes-2026 1207 Após polêmica com Nossa Senhora, Flávio Bolsonaro vence em Aparecida (SP) https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514510-apos-polemica-com-nossa-senhora-flavio-bolsonaro-vence-em-aparecida-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:28 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514514-apesar-de-vantagem-celina-leao-vai-ao-segundo-turno-com-leandro-grass-no-df.html Política#PlatôBr Reportagem 1047 Apesar de vantagem, Celina Leão vai ao segundo turno com Leandro Grass no DF https://platobr.com.br/75876-2 Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:29 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514375-lorenzo-pazolini-e-ricardo-ferraco-vao-ao-2-turno-no-espirito-santo.html Política Ricardo Ferraço 2377 Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão ao 2º turno no Espírito Santo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514375-lorenzo-pazolini-e-ricardo-ferraco-vao-ao-2-turno-no-espirito-santo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:30 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514513-flavio-supera-votacao-de-bolsonaro-no-1-turno-de-2022.html Política Lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, jair-bolsonaro 909 Flávio supera votação de Bolsonaro no 1º turno de 2022 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514513-flavio-supera-votacao-de-bolsonaro-no-1-turno-de-2022.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:32 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514517-apesar-de-vantagem-celina-leao-vai-ao-2-turno-com-leandro-grass-no-df.html Política#PlatôBr Reportagem 1047 Apesar de vantagem, Celina Leão vai ao 2º turno com Leandro Grass no DF https://platobr.com.br/apesar-de-vantagem-celina-leao-vai-ao-2o-turno-com-leandro-grass-no-df Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:36 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514516-zema-e-recebido-por-apoiadores-em-bar-de-bh-para-acompanhar-apuracao.html Política votação, eleicoes-2026, romeu-zema, zema 1181 Zema é recebido por apoiadores em bar de BH para acompanhar apuração https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514516-zema-e-recebido-por-apoiadores-em-bar-de-bh-para-acompanhar-apuracao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:38 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514521-marcos-rogerio-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de-rondonia.html Política Brasil, Eleições, Eleições 2026, Governador, Marcos Rogério, Política, Primeiro turno 2260 Marcos Rogério vence no 1º turno e é eleito governador de Rondônia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514521-marcos-rogerio-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de-rondonia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:39 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514498-circulando-nas-redes-xuxa-foi-barrada-na-secao-eleitoral-neste-domingo.html Nacional 1828 Circulando nas redes: Xuxa foi barrada na seção eleitoral neste domingo? https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514498-circulando-nas-redes-xuxa-foi-barrada-na-secao-eleitoral-neste-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:42 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514453-luiza-brunet-quebra-o-silencio-sobre-yasmin-apos-mensagens-com-vorcaro.html Cultura BBB, LUIZA BRUNET, YASMIN BRUNET, Famosos, Brasil 1644 Luiza Brunet quebra o silêncio sobre Yasmin após mensagens com Vorcaro https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514453-luiza-brunet-quebra-o-silencio-sobre-yasmin-apos-mensagens-com-vorcaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:44 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514527-eleicoes-2026-dorinha-e-vicentinho-vao-ao-2-turno-no-tocantins.html Política Eleições 2026, Política, Tocantins 2771 Eleições 2026: Dorinha e Vicentinho vão ao 2º turno no Tocantins https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514527-eleicoes-2026-dorinha-e-vicentinho-vao-ao-2-turno-no-tocantins.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:44 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514526-a-urna-preservou-17-deputados-distritais-e-trocou-sete-cadeiras-na-cldf.html Política#PlatôBr Reportagem 1450 A urna preservou 17 deputados distritais e trocou sete cadeiras na CLDF https://platobr.com.br/a-urna-preservou-17-deputados-distritais-e-trocou-sete-cadeiras-na-cldf Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:47 Pedro Bueno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514523-zema-decepciona-e-tem-467-em-araxa-cidade-em-que-nasceu.html Política romeu zema, Zema, eleicoes-2026, minas-gerais, Araxá, presidência 1169 Zema decepciona e tem 4,67% em Araxá, cidade em que nasceu https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514523-zema-decepciona-e-tem-467-em-araxa-cidade-em-que-nasceu.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:53 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514346-eleicoes-2026-mailza-assis-e-alan-rick-vao-ao-2-turno-no-acre.html Política Acr, Eleições 2026 1370 Eleições 2026: Mailza Assis e Alan Rick vão ao 2º turno no Acre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514346-eleicoes-2026-mailza-assis-e-alan-rick-vao-ao-2-turno-no-acre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:55 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514503-sergio-moro-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-parana.html Política MORO 2515 Sergio Moro vence no 1º turno e é eleito governador do Paraná https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514503-sergio-moro-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-parana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:56 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514324-cleitinho-e-eleito-governador-de-minas-no-primeiro-turno.html Política A, Cleitinho 2537 Cleitinho é eleito governador de Minas no primeiro turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514324-cleitinho-e-eleito-governador-de-minas-no-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:58 Joubert Júnior https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514529-diogo-nogueira-sofre-ataque-de-bolsonaristas-em-votacao-e-faz-desabafo.html Nacional Flávio Bolsonaro, Diogo Nogueira 1580 Diogo Nogueira sofre ataque de bolsonaristas em votação e faz desabafo https://www.tupi.fm/sentinelas/diogo-nogueira-sofre-ataque-de-bolsonaristas-em-votacao-e-faz-forte-desabafo-na-web/ Digital

Estado de Minas 2026-10-04 20:59 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514532-dia-historico-irmao-de-cleitinho-celebra-vitoria-do-candidato-em-minas.html Política Cleitinho, Eduardo Azevedo, Governador, Minas Gerais 1282 ‘Dia histórico’: irmão de Cleitinho celebra vitória do candidato em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514532-dia-historico-irmao-de-cleitinho-celebra-vitoria-do-candidato-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:00 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514335-empresario-supermercadista-vai-assumir-a-vaga-de-cleitinho-no-senado.html Política eleições 2026, senado , suplente, cleitinho, minas gerais 1231 Empresário supermercadista vai assumir a vaga de Cleitinho no Senado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514335-empresario-supermercadista-vai-assumir-a-vaga-de-cleitinho-no-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514385-lula-e-flavio-bolsonaro-vao-disputar-o-segundo-turno.html Política a, bolsonaro, datafolha, Flavio, flávio bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, lula 3625 Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar o segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514385-lula-e-flavio-bolsonaro-vao-disputar-o-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:00 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514502-do-sacolao-ao-governo-quem-e-cleitinho-eleito-governador-de-minas.html Política Cleitinho, minas-gerais, eleicoes-2026 4712 Do sacolão ao governo: quem é Cleitinho, eleito governador de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514502-do-sacolao-ao-governo-quem-e-cleitinho-eleito-governador-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:02 Giovanna de Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514475-marilia-campos-e-eleita-senadora-por-minas-gerais.html Política Minas Gerais, marilia-campos, Senado, eleicoes-2026 2312 Marília Campos é eleita senadora por Minas Gerais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514475-marilia-campos-e-eleita-senadora-por-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:06 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514540-ruas-lidera-e-enfrenta-paes-no-2-turno-no-rio-de-janeiro.html Política 2º, 2º TURNO, A, B, De, Paes, Rio 3595 Ruas lidera e enfrenta Paes no 2º turno no Rio de Janeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514540-ruas-lidera-e-enfrenta-paes-no-2-turno-no-rio-de-janeiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:08 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514544-bancada-do-df-na-camara-tera-quatro-reeleitos-e-quatro-novidades.html Política#PlatôBr Reportagem 1258 Bancada do DF na Câmara terá quatro reeleitos e quatro novidades https://platobr.com.br/bancada-do-df-na-camara-dos-deputados-mistura-continuidade-retornos-e-uma-estreia Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:08 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514539-zema-em-6-lugar-muito-satisfeito-com-os-resultados-da-eleicao.html Política 2300 Zema em 6º lugar: 'muito satisfeito com os resultados da eleição' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514539-zema-em-6-lugar-muito-satisfeito-com-os-resultados-da-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:09 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514364-jeronimo-vence-acm-neto-no-1-turno-e-e-reeleito-governador-da-bahia.html Política ACM NETO, BA, JERôNIMO 1919 Jerônimo vence ACM Neto no 1º turno e é reeleito governador da Bahia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514364-jeronimo-vence-acm-neto-no-1-turno-e-e-reeleito-governador-da-bahia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:13 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514369-elmano-vence-ciro-no-1-turno-e-e-reeleito-governador-do-ceara.html Política Ceará, Ciro, Eleições 1988 Elmano vence Ciro no 1º turno e é reeleito governador do Ceará https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514369-elmano-vence-ciro-no-1-turno-e-e-reeleito-governador-do-ceara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:15 Giovanna de Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514546-domingos-savio-apos-eleito-senador-nao-da-pra-prometer-mil-coisas.html Política PL, eleicoes-2026, Senado, Domingos Sávio 2252 Domingos Sávio após eleito senador: ‘Não dá pra prometer mil coisas’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514546-domingos-savio-apos-eleito-senador-nao-da-pra-prometer-mil-coisas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:15 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514547-cleitinho-convida-simoes-roscoe-e-gabriel-para-integrar-governo.html Política Política, cleitinho, mateus-simoes, flavio-roscoe, gabriel-azevedo, eleicoes-2026 1235 Cleitinho convida Simões, Roscoe e Gabriel para integrar governo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514547-cleitinho-convida-simoes-roscoe-e-gabriel-para-integrar-governo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:19 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514353-amazonas-disputa-apertada-leva-omar-aziz-e-maria-do-carmo-ao-2-turno.html Política Amazonas, Eleições, Omar aziz 1705 Amazonas: disputa apertada leva Omar Aziz e Maria do Carmo ao 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514353-amazonas-disputa-apertada-leva-omar-aziz-e-maria-do-carmo-ao-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:24 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514558-raquel-lyra-desbanca-joao-campos-e-e-reeleita-governadora-de-pernambuco.html Política Eleições, Governadora, João Campos, Lyra, Pernambuco, Política, Raquel Lyra 2884 Raquel Lyra desbanca João Campos e é reeleita governadora de Pernambuco https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514558-raquel-lyra-desbanca-joao-campos-e-e-reeleita-governadora-de-pernambuco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:28 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514548-bruno-engler-bate-proprio-recorde-de-votos-conheca-sua-trajetoria.html Política Bruno Engler, Nikolas ferreira, Cleitinho Azevedo, PL, Assembleia legislativa , eleições 2026, mais votado 3108 Bruno Engler bate próprio recorde de votos; conheça sua trajetória https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514548-bruno-engler-bate-proprio-recorde-de-votos-conheca-sua-trajetoria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:29 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514561-eduardo-braide-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-maranhao.html Política Maranhão, Política 2474 Eduardo Braide vence no 1º turno e é eleito governador do Maranhão https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514561-eduardo-braide-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-maranhao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:34 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514564-dr-daniel-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-para.html Política Eleições 2026, Governador 2865 Dr. Daniel vence no 1º turno e é eleito governador do Pará https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514564-dr-daniel-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-para.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:36 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514550-tabata-amaral-e-reeleita-para-a-camara-e-joao-campos-perde-o-governo-de-pe.html Política joão campos, PSB, eleicoes-2026, tabata-amaral 688 Tabata Amaral é reeleita para a Câmara e João Campos perde o governo de PE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514550-tabata-amaral-e-reeleita-para-a-camara-e-joao-campos-perde-o-governo-de-pe.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:37 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514563-nikolas-comemora-eleicao-com-danca-e-videochamada-com-michelle-bolsonaro.html Política Michelle, Senado, michelle-bolsonaro, nikolas-ferreira, eleicoes-2026, camara-dos-deputados 1209 Nikolas comemora eleição com dança e videochamada com Michelle Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514563-nikolas-comemora-eleicao-com-danca-e-videochamada-com-michelle-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:39 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514570-em-disputa-ferrenha-allyson-e-cadu-de-lula-vao-ao-2-turno-no-rn.html Política 2º TURNO, A, Eleições 2026, Lula, Turno 2519 Em disputa ferrenha, Allyson e Cadu de Lula vão ao 2º turno no RN https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514570-em-disputa-ferrenha-allyson-e-cadu-de-lula-vao-ao-2-turno-no-rn.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:41 João Vítor Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514357-jhc-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de-alagoas-eleicoes-2026.html Política Alagoa, Eleições, Eleições 2026, Política 1474 JHC vence no 1º turno e é eleito governador de Alagoas - Eleições 2026 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514357-jhc-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de-alagoas-eleicoes-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:45 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514299-relembre-o-grupo-de-pagode-de-cleitinho-novo-governador-de-minas-gerais.html Política Cleitinho, Minas Gerais, Eleições 2026, Música 1695 Relembre o grupo de pagode de Cleitinho, novo governador de Minas Gerais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514299-relembre-o-grupo-de-pagode-de-cleitinho-novo-governador-de-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:50 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514581-viana-fica-fora-do-senado-nao-foi-dessa-vez-ficamos-muito-perto.html Política senado, carlos-viana, eleicoes-2026 415 Viana fica fora do Senado: 'Não foi dessa vez, ficamos muito perto' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514581-viana-fica-fora-do-senado-nao-foi-dessa-vez-ficamos-muito-perto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:52 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514512-confira-os-15-candidatos-mais-bem-votados-para-a-assembleia-legislativa.html Política Câmara, Eduardo, Minas Gerais 2262 Confira os 15 candidatos mais bem votados para a Assembleia Legislativa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514512-confira-os-15-candidatos-mais-bem-votados-para-a-assembleia-legislativa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 21:57 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514582-zema-tem-menos-de-1-dos-votos-validos-em-minas.html Política Minas Gerais, Novo, Romeu Zema, eleicoes-2026, presidente 1543 Zema tem menos de 1% dos votos válidos em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514582-zema-tem-menos-de-1-dos-votos-validos-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:00 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514562-menina-da-bota-quantos-votos-maria-jose-recebeu-para-deputada-federal.html Política Câmara dos Deputados, eleição 2026 948 Menina da Bota: quantos votos Maria José recebeu para deputada federal? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514562-menina-da-bota-quantos-votos-maria-jose-recebeu-para-deputada-federal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:18 Pedro Bueno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514596-lula-eu-estava-convencido-que-ia-ganhar-no-1-turno.html Política eleicoes-2026, lula, primeiro turno, segundo turno, flávio bolsonaro 2144 Lula: 'Eu estava convencido que ia ganhar no 1º turno' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514596-lula-eu-estava-convencido-que-ia-ganhar-no-1-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:24 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514599-deputada-petista-e-a-segunda-mais-votada-para-a-assembleia.html Política ALMG, beatriz cerqueira, eleições 2026 791 Deputada petista é a segunda mais votada para a Assembleia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514599-deputada-petista-e-a-segunda-mais-votada-para-a-assembleia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:29 Giovanna de Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514607-marilia-defende-dialogo-com-cleitinho-governador-eleito-em-minas.html Política Cleitinho, Senado, marilia-campos, eleicoes-2026 2406 Marília defende diálogo com Cleitinho, governador eleito em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514607-marilia-defende-dialogo-com-cleitinho-governador-eleito-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:30 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514600-e-o-fim-da-era-pt-diz-flavio-sobre-vitoria-no-primeiro-turno.html Política eleições 2026, flávio bolsonaro, lula, primeiro turno, segundo turno, tse 1766 'É o fim da Era PT ', diz Flávio sobre vitória no primeiro turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514600-e-o-fim-da-era-pt-diz-flavio-sobre-vitoria-no-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:31 Pedro Bueno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514610-lula-bolsonaristas-se-preparem-porque-nos-vamos-derrota-los.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 1986 Lula: "Bolsonaristas se preparem, porque nós vamos derrotá-los" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514610-lula-bolsonaristas-se-preparem-porque-nos-vamos-derrota-los.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:40 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514628-curva-a-direita-empurra-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno-contra-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 4710 Curva à direita empurra Flávio Bolsonaro no segundo turno contra Lula https://platobr.com.br/curva-a-direita-empurra-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno-contra-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:40 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514630-o-balde-de-agua-fria-que-levou-a-turma-do-ja-ganhou-no-primeiro-turno-das-eleicoes.html Política#PlatôBr Reportagem 2324 O balde de água fria que levou a turma do ‘já ganhou’ no primeiro turno das eleições https://platobr.com.br/o-balde-de-agua-fria-que-levou-a-turma-do-ja-ganhou-no-primeiro-turno-das-eleicoes Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:48 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514632-confira-os-20-candidatos-mineiros-mais-bem-votados-para-a-camara.html Política Candidatos, Eleições, Política, Votos 2419 Confira os 20 candidatos mineiros mais bem votados para a Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514632-confira-os-20-candidatos-mineiros-mais-bem-votados-para-a-camara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:48 Leo Lima https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514629-lula-chama-biografia-de-flavio-de-tenebrosa-apos-resultado-das-urnas.html Política Lula, Segundo turno 1576 Lula chama biografia de Flávio de "tenebrosa" após resultado das urnas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514629-lula-chama-biografia-de-flavio-de-tenebrosa-apos-resultado-das-urnas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 22:52 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514620-nunca-subestime-o-pia-nikolas-e-reeleito-com-mais-de-3-milhoes-de-votos.html Política Nikolas, Nikolas Ferreira, eleições 2026, câmara dos deputados 4703 'Nunca subestime o piá': Nikolas é reeleito com mais de 3 milhões de votos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514620-nunca-subestime-o-pia-nikolas-e-reeleito-com-mais-de-3-milhoes-de-votos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:00 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514638-fiquei-muito-feliz-diz-flavio-sobre-resultado-do-primeiro-turno.html Política Flávio Bolsonaro, PT 1549 "Fiquei muito feliz", diz Flávio sobre resultado do primeiro turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514638-fiquei-muito-feliz-diz-flavio-sobre-resultado-do-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:09 TAMARA NASSIF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514644-condenado-na-lava-jato-eduardo-cunha-fracassa-em-voltar-a-camara-por-mg.html Política eleicoes-2026, eleições 3986 Condenado na Lava Jato, Eduardo Cunha fracassa em voltar à Câmara por MG https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514644-condenado-na-lava-jato-eduardo-cunha-fracassa-em-voltar-a-camara-por-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:12 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514657-resultado-do-primeiro-turno-deve-derrubar-o-dolar-e-provocar-um-rally-na-bolsa.html Política#PlatôBr Reportagem 1662 Resultado do primeiro turno deve derrubar o dólar e provocar um rally na bolsa https://platobr.com.br/resultado-do-primeiro-turno-deve-derrubar-o-dolar-e-provocar-um-rally-na-bolsa Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:21 MATHEUS TUPINA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514648-fim-de-uma-era-renan-calheiros-sofre-derrota-historica-em-alagoas.html Política Alagoa, Alagoas, Arthur, Arthur Lira, Casa, Governo, Jhc, senado, renan calheiros 3876 Fim de uma era: Renan Calheiros sofre derrota histórica em Alagoas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514648-fim-de-uma-era-renan-calheiros-sofre-derrota-historica-em-alagoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:26 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514646-nikolas-se-emociona-vou-continuar-lutando-contra-os-poderosos.html Política eleições2026, minas-gerais, PL, nikolas, câmara dos deputados 1350 Nikolas se emociona com apoiadores após votação histórica em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514646-nikolas-se-emociona-vou-continuar-lutando-contra-os-poderosos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:31 EDUARDO MOURA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514663-lula-tem-pior-percentual-de-votos-em-1-turno-desde-1998.html Política eleicoes, eleicoes-2026, lula 1471 Lula tem pior percentual de votos em 1º turno desde 1998 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514663-lula-tem-pior-percentual-de-votos-em-1-turno-desde-1998.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:32 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7514667-o-orixa-ossaim-no-candomble-o-mestre-das-ervas.html Horóscopo Espiritualidade, Outras Religiões 4041 O Orixá Ossaim no Candomblé: O Mestre das Ervas https://www.wemystic.com.br/orixa-ossaim/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:32 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514668-mudanca-stf-e-reeleicao-os-recados-de-flavio-bolsonaro-apos-o-primeiro-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 2399 Mudança, STF e reeleição: os recados de Flávio Bolsonaro após o primeiro turno https://platobr.com.br/mudanca-stf-e-reeleicao-os-recados-de-flavio-bolsonaro-apos-o-primeiro-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:40 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514673-o-fim-da-era-calheiros-em-alagoas.html Política#PlatôBr Reportagem 1000 O fim da era Calheiros em Alagoas https://platobr.com.br/o-fim-da-era-calheiros-em-alagoas Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:41 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514672-cleitinho-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html Política Bolsonaro, Cleitinho Azevedo, ELEIÇÕES 2026, Flávio Bolsonaro, Governador 1620 Cleitinho declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514672-cleitinho-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:45 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514671-pl-tera-maior-bancada-do-senado.html Política Pl, Senado, pt, eleições 2026 949 PL terá maior bancada do Senado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514671-pl-tera-maior-bancada-do-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-04 23:53 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514676-bruno-engler-celebra-recorde-de-votos-vamos-varrer-o-pt-do-nosso-pais.html Política bolsonaro, Bruno Engler, Minas Gerais, ALMG, flávio bolsonaro, segundo turno 1106 Bruno Engler celebra recorde de votos: ‘Vamos varrer o PT do nosso país’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514676-bruno-engler-celebra-recorde-de-votos-vamos-varrer-o-pt-do-nosso-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:00 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/patrocinado/colegio-loyola/2026/10/7513257-generosidade-tambem-se-aprende-o-papel-das-relacoes-cotidianas.html Patrocinado#Colégio Loyola 6061 Generosidade também se aprende: o papel das relações cotidianas https://www.em.com.br/patrocinado/colegio-loyola/2026/10/7513257-generosidade-tambem-se-aprende-o-papel-das-relacoes-cotidianas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514733-chuva-em-bh-regiao-oeste-ja-tem-91-do-esperado-para-todo-o-mes.html Gerais chuva em bh, temporal, Defesa Civil, bh 2220 Chuva em BH: Região Oeste já tem 91% do esperado para todo o mês https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514733-chuva-em-bh-regiao-oeste-ja-tem-91-do-esperado-para-todo-o-mes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514744-calor-em-bh-fiscalizacao-flagra-ar-condicionado-irregular-em-onibus.html Gerais transporte coletivo, transporte público, ônibus em bh, bh, pbh 2716 Calor em BH: fiscalização flagra ar-condicionado irregular em ônibus https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514744-calor-em-bh-fiscalizacao-flagra-ar-condicionado-irregular-em-onibus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514775-banco-e-condenado-por-encerrar-conta-de-cliente-sem-aviso.html Gerais banco, santander, conta bancária, muriaé, zona da mata mineira, tjmg 2300 Banco é condenado por encerrar conta de cliente sem aviso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514775-banco-e-condenado-por-encerrar-conta-de-cliente-sem-aviso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514850-cidade-da-grande-bh-quer-ouvir-populacao-lgbtqia-em-acao-inedita.html Gerais diversidade, inclusão, população lgbtquiapn+, betim, grande bh, rmbh 2491 Cidade da Grande BH quer ouvir população LGBTQIA+ em ação inédita https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514850-cidade-da-grande-bh-quer-ouvir-populacao-lgbtqia-em-acao-inedita.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514886-el-nino-em-bh-defesa-civil-se-prepara-para-chuvas-intensas-e-picos-de-calor.html Gerais el niño, emergência climática, onda de calor, tempestade, pbh, bh 3081 El Niño em BH: Defesa Civil se prepara para chuvas intensas e picos de calor https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514886-el-nino-em-bh-defesa-civil-se-prepara-para-chuvas-intensas-e-picos-de-calor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514892-mutirao-do-grupo-fleury-tem-30-vagas-pcd-em-bh-sem-exigir-experiencia.html Gerais pcd, inclusão, vagas de trabalho, oportunidade, emprego, bh 2160 Mutirão tem 30 vagas para PcD em BH sem exigir experiência https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514892-mutirao-do-grupo-fleury-tem-30-vagas-pcd-em-bh-sem-exigir-experiencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514903-produtora-de-ouro-abre-inscricoes-para-programa-de-trainee-2027-em-minas.html Gerais oportunidade, programa de trainee, trainee, emprego, mineração, paracatu, minas gerais 2587 Produtora de ouro abre inscrições para Programa de Trainee 2027 em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514903-produtora-de-ouro-abre-inscricoes-para-programa-de-trainee-2027-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:42 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514696-mapa-dos-governos-estaduais-indica-o-tamanho-da-dificuldade-de-lula-para-virar-o-jogo.html Política#PlatôBr Reportagem 3617 Mapa dos governos estaduais indica o tamanho da dificuldade de Lula para virar o jogo https://platobr.com.br/mapa-dos-governos-estaduais-indica-o-tamanho-da-dificuldade-de-lula-para-virar-o-jogo Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:46 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514697-strike-do-pl-muda-composicao-de-forcas-no-congresso.html Política#PlatôBr Reportagem 2360 Strike do PL muda composição de forças no Congresso https://platobr.com.br/strike-do-pl-muda-composicao-de-forcas-no-congresso-que-vira-ainda-mais-a-direita Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:50 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514699-kassio-rechaca-ataque-hacker-e-afasta-suspeita-de-interferencia-estrangeira.html Política#PlatôBr Reportagem 1859 Kassio rechaça ataque hacker e afasta suspeita de interferência estrangeira https://platobr.com.br/kassio-rechaca-ataque-hacker-e-afasta-suspeita-de-interferencia-estrangeira Digital

Estado de Minas 2026-10-05 00:58 Caio Barbieri e Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514702-na-prorrogacao-lula-aposta-no-mata-mata-para-tentar-virada-inedita.html Política#PlatôBr Reportagem 1934 Na prorrogação, Lula aposta no ‘mata-mata’ para tentar virada inédita https://platobr.com.br/na-prorrogacao-lula-aposta-no-mata-mata-para-tentar-virada-inedita Digital

Estado de Minas 2026-10-05 02:00 Juraciara Vieira Cardoso https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7513700-o-afeto-que-os-homens-aprendem-a-esconder.html Colunistas#VITALidade afeto, infância, amizade, amigos, mulheres, meninos, meninas 4184 O afeto que os homens aprendem a esconder https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7513700-o-afeto-que-os-homens-aprendem-a-esconder.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 02:00 Anna Marina https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7514347-o-que-voce-quer-ser-quando-crescer.html Colunistas#Anna Marina minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista, Estado de Minas 3313 O que você quer ser quando crescer? https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7514347-o-que-voce-quer-ser-quando-crescer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514354-como-diferentes-vozes-podem-fortalecer-a-democracia.html Opinião 2845 Como diferentes vozes podem fortalecer a democracia? https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514354-como-diferentes-vozes-podem-fortalecer-a-democracia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 02:00 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514446-entenda-a-batalha-paralela-bilionaria-entre-advogados-em-acao-na-inglaterra.html Gerais Mariana, Tragédia, Mineração, Indenização, Justiça 32482 Entenda a batalha paralela bilionária entre advogados em ação na Inglaterra https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514446-entenda-a-batalha-paralela-bilionaria-entre-advogados-em-acao-na-inglaterra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 02:00 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514482-batalha-bilionaria-entre-advogados-vai-parar-na-oab-do-reino-unido.html Gerais Geral, Reino Unido, Mariana, Tragédia, Mineração, Indenização, Justiça 33370 Batalha bilionária entre advogados vai parar na 'OAB' do Reino Unido https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514482-batalha-bilionaria-entre-advogados-vai-parar-na-oab-do-reino-unido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 02:00 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514552-arquidiocese-de-mariana-inaugura-reserva-tecnica-de-acervos-em-casarao.html Gerais 6831 Arquidiocese de Mariana inaugura Reserva Técnica de Acervos em casarão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514552-arquidiocese-de-mariana-inaugura-reserva-tecnica-de-acervos-em-casarao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514572-leitor-fala-sobre-o-uso-da-palavra-amizade.html Opinião 817 LEITOR FALA SOBRE O USO DA PALAVRA AMIZADE https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514572-leitor-fala-sobre-o-uso-da-palavra-amizade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514580-o-brasil-votou-e-o-dia-seguinte.html Opinião 2589 O Brasil votou. E o dia seguinte? https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514580-o-brasil-votou-e-o-dia-seguinte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 02:32 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514711-o-mapa-de-votos-que-pode-colocar-wellington-luiz-de-novo-no-comando-da-cldf.html Política#PlatôBr Reportagem 1718 O mapa de votos que pode colocar Wellington Luiz de novo no comando da CLDF https://platobr.com.br/o-mapa-de-votos-que-pode-colocar-wellington-luiz-de-novo-no-comando-da-cldf Digital

Estado de Minas 2026-10-05 04:00 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514640-flavio-obteve-500-mil-votos-a-mais-que-jair-bolsonaro-no-1-turno-em-minas.html Política Bolsonaro, Jair Bolsonaro 2716 Flávio obteve 500 mil votos a mais que Jair Bolsonaro no 1º turno em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514640-flavio-obteve-500-mil-votos-a-mais-que-jair-bolsonaro-no-1-turno-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 04:00 Amanda Quintiliano - Especial para o EM,Andrei Megre,Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514675-cleitinho-promete-governar-para-todos-vou-honrar-voces-ate-a-minha-morte.html Política cleitinho, minas-gerais, eleicoes-2026, mateus-simoes, gabriel-azevedo, patrus-ananias, governo de minas 73 Cleitinho promete governar para todos: 'Vou honrar vocês até a minha morte' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514675-cleitinho-promete-governar-para-todos-vou-honrar-voces-ate-a-minha-morte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 05:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514714-o-technology-innovation-institute-conclui-sonda-para-pouso-em-asteroide-para-missao-historica-dos-emirados-ao-cinturao-de-asteroides.html Mundo Corporativo 9939 O Technology Innovation Institute conclui sonda para pouso em asteroide para missão histórica dos Emirados ao Cinturão de Asteroides https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514714-o-technology-innovation-institute-conclui-sonda-para-pouso-em-asteroide-para-missao-historica-dos-emirados-ao-cinturao-de-asteroides.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 06:00 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514679-flavio-bolsonaro-promete-resgatar-a-democracia-se-for-eleito-presidente.html Política Flávio bolsonaro, eleições 2026 1870 Flávio Bolsonaro promete "resgatar a democracia" se for eleito presidente https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514679-flavio-bolsonaro-promete-resgatar-a-democracia-se-for-eleito-presidente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 07:19 Ellen Cristie https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514718-bh-tem-dia-de-chuva-e-risco-de-temporais-nesta-segunda-feira-5-10.html Gerais Chuva, Tempo, Temporais 3976 BH tem dia de chuva e risco de temporais nesta segunda-feira (5/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514718-bh-tem-dia-de-chuva-e-risco-de-temporais-nesta-segunda-feira-5-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 07:48 Carolina Saraiva https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514605-quero-fazer-o-brasileiro-tomar-o-cafe-que-ele-merece.html Economia 12786 "Quero fazer o brasileiro tomar o café que ele merece" https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514605-quero-fazer-o-brasileiro-tomar-o-cafe-que-ele-merece.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:00 Pedro Bueno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514686-lula-sobre-o-segundo-turno-o-jogo-vai-comecar.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2064 Lula sobre o segundo turno: 'O jogo vai começar' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514686-lula-sobre-o-segundo-turno-o-jogo-vai-comecar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:06 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514721-alerta-da-defesa-civil-toca-de-madrugada-e-acorda-bh-no-susto.html Gerais 1612 Alerta da Defesa Civil toca de madrugada e acorda BH no susto https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514721-alerta-da-defesa-civil-toca-de-madrugada-e-acorda-bh-no-susto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:15 Eduarda Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514724-famosos-nas-eleicoes-a-lista-de-quem-se-elegeu-e-quem-ficou-de-fora.html Política Eleições 2969 Famosos nas eleições: a lista de quem se elegeu e quem ficou de fora https://www.tupi.fm/eleicoes/famosos-nas-eleicoes-a-lista-de-quem-se-elegeu-e-quem-ficou-de-fora/ Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514727-paulinho-vilhena-relembra-primeiro-teste-para-a-tv-e-volta-as-novelas-apos-oito-anos.html Galeria 6 Paulinho Vilhena relembra primeiro teste para a TV e volta às novelas após oito anos https://www.flipar.com.br/?p=690113 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:20 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514729-liderancas-do-pl-falam-em-hugo-motta-rifado-do-comando-da-camara.html Política#PlatôBr Reportagem 918 Lideranças do PL falam em Hugo Motta ‘rifado’ do comando da Câmara https://platobr.com.br/liderancas-do-pl-falam-em-hugo-motta-rifado-do-comando-da-camara Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:21 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514704-confira-o-perfil-dos-77-eleitos-para-a-assembleia-legislativa-de-mg.html Política assembleia legislativa, deputado estadual, eleitos, eleições 2026 12127 Confira o perfil dos 77 eleitos para a Assembleia Legislativa de MG https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514704-confira-o-perfil-dos-77-eleitos-para-a-assembleia-legislativa-de-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:22 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7514730-ex-jogador-de-selecao-da-detalhes-de-agressao-sexual-o-agredi-e-ele-caiu.html Esportes 3353 Ex-jogador de seleção dá detalhes de agressão sexual: O agredi e ele caiu https://noataque.com.br/noticia/2026/10/05/jogador-selecao-detalhes-agressao-sexual-agredi-ele-caiu/ Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514732-o-que-e-ube-conheca-o-tuberculo-roxo-que-virou-tendencia-na-gastronomia-e-ate-decoracao.html Galeria 6 O que é ube? Conheça o tubérculo roxo que virou tendência na gastronomia e até decoração https://www.flipar.com.br/?p=688701 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:34 LUIS EDUARDO DE SOUSA https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514728-popular-nas-redes-mistura-de-produtos-de-limpeza-causa-danos-respiratorios-e-a-pele-saiba-como-evitar.html Bem viver Anvisa, Limpeza, Produtos de limpeza, Saúde, água sanitária 7896 Popular nas redes, mistura de produtos de limpeza causa danos respiratórios e à pele; saiba como evitar https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514728-popular-nas-redes-mistura-de-produtos-de-limpeza-causa-danos-respiratorios-e-a-pele-saiba-como-evitar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:36 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514735-nada-grudou-em-flavio-porque-a-crise-no-stf-grudou-em-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 928 Nada grudou em Flávio porque a crise no STF grudou em Lula https://platobr.com.br/nada-grudou-em-flavio-porque-a-crise-no-stf-grudou-em-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:40 Yaya Souza https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514737-fim-das-bets-prazo-para-sacar-seu-dinheiro-termina-hoje-saiba-o-que-fazer.html Economia 2258 Fim das bets: prazo para sacar seu dinheiro termina hoje; saiba o que fazer https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514737-fim-das-bets-prazo-para-sacar-seu-dinheiro-termina-hoje-saiba-o-que-fazer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:42 ANNA JÚLIA LOPES E ISADORA ALBERNAZ,AUGUSTO TENÓRIO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514736-senado-tera-ao-menos-51-congressistas-a-favor-de-impeachment-no-stf-3-abaixo-do-minimo.html Política senado, eleições 2026, bolsonaristas, STF, lulistas 5135 Senado terá ao menos 51 congressistas a favor de impeachment no STF, 3 abaixo do mínimo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514736-senado-tera-ao-menos-51-congressistas-a-favor-de-impeachment-no-stf-3-abaixo-do-minimo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:45 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514738-tragedia-em-houston-mae-brasileira-mata-filha-apos-decisao-judicial.html Internacional 1787 Tragédia em Houston: mãe brasileira mata filha após decisão judicial https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514738-tragedia-em-houston-mae-brasileira-mata-filha-apos-decisao-judicial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:47 Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514725-tse-muda-regras-para-pesquisas-apos-o-primeiro-turno.html Política eleições 2026, TSE, Kássio Nunes Marque, pesquisas, transparência 3817 TSE muda regras para pesquisas após o primeiro turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514725-tse-muda-regras-para-pesquisas-apos-o-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:56 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514743-resultado-na-papuda-lula-e-flavio-bolsonaro-tem-disputa-acirrada-no-1-turno-de-2026.html Política eleições 2026, lula, flávio bolsonaro, michelle bolsonaro 3340 Resultado na Papuda: Lula e Flávio Bolsonaro têm disputa acirrada no 1º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514743-resultado-na-papuda-lula-e-flavio-bolsonaro-tem-disputa-acirrada-no-1-turno-de-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 08:58 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514747-tocantins-completa-38-anos-a-historia-do-estado-mais-jovem-do-brasil.html Galeria 6 Tocantins completa 38 anos: a história do Estado mais jovem do Brasil https://www.flipar.com.br/?p=689973 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:00 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514695-divinopolis-vira-protagonista-da-politica-mineira.html Política eleicoes-2026, centro-oeste, minas-gerais, Divinópolis 1682 Divinópolis vira protagonista da política mineira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514695-divinopolis-vira-protagonista-da-politica-mineira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:08 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514752-pt-comeca-a-lavar-a-roupa-suja-e-poe-o-proprio-lula-no-centro-das-criticas.html Política#PlatôBr Reportagem 1131 PT começa a lavar a roupa suja e põe o próprio Lula no centro das críticas https://platobr.com.br/pt-comeca-a-lavar-a-roupa-suja-e-poe-o-proprio-lula-no-centro-das-criticas Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514755-baarle-conheca-a-cidade-onde-a-fronteira-entre-dois-paises-passa-por-dentro-das-casas.html Galeria 6 Baarle: conheça a cidade onde a fronteira entre dois países passa por dentro das casas https://www.flipar.com.br/?p=690495 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:11 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7514757-enterro-de-veteranos.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas 3832 Enterro de veteranos https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7514757-enterro-de-veteranos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:12 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514754-flavio-e-favorito-aponta-diretor-da-quaest.html Política SEGUNDO TURNO, QUAEST, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, FELIPE NUNES, ELEIÇÕES 2026 3899 'Flávio é favorito', aponta diretor da Quaest https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514754-flavio-e-favorito-aponta-diretor-da-quaest.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:14 Ellen Cristie https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514758-veja-o-ultimo-video-de-lito-de-souza-a-licao-final-do-mestre-da-aviacao.html Nacional Acidente, Aviação, Aviões e Músicas, C, Creutzfeldt-Jakob, Data, De 2601 Veja o último vídeo de Lito Sousa: a lição final do mestre da aviação https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514758-veja-o-ultimo-video-de-lito-de-souza-a-licao-final-do-mestre-da-aviacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:22 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514760-novo-senado-amplia-forca-do-pl-e-pressiona-stf-e-proximo-governo.html Política 4967 Novo Senado amplia força do PL e pressiona STF e próximo governo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514760-novo-senado-amplia-forca-do-pl-e-pressiona-stf-e-proximo-governo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:23 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514763-voce-sabia-estes-pratos-tem-nomes-estrangeiros-mas-sao-brasileiros.html Galeria 6 Você sabia? Estes pratos têm nomes estrangeiros, mas são brasileiros https://www.flipar.com.br/?p=690133 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:24 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514761-defesa-civil-alerta-para-risco-geologico-forte-em-quatro-regionais-de-bh.html Gerais alagamentos, alerta, chuva, chuvas, Defesa Civil, tempestade, bh, ALERTA DE RISCO GEOLÓGICO 2150 Defesa Civil alerta para risco geológico forte em quatro regionais de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514761-defesa-civil-alerta-para-risco-geologico-forte-em-quatro-regionais-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:30 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514703-entre-2022-e-2026-lula-perdeu-mais-de-3-milhoes-de-votos-no-primeiro-turno.html Política Flávio Bolsonaro, eleicoes-2026, lula, pt, presidente 1615 Entre 2022 e 2026, Lula perdeu mais de 3 milhões de votos no primeiro turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514703-entre-2022-e-2026-lula-perdeu-mais-de-3-milhoes-de-votos-no-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:34 BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514764-quando-e-o-2-turno-posso-votar-se-nao-fui-no-1-guia-do-eleitor-com-tudo-o-que-voce-precisa-saber.html Política ELEICOES-2026 11312 Quando é o 2º turno? Posso votar se não fui no 1º? Guia do eleitor com tudo o que você precisa saber https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq5yn5x4z3k4o Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514770-castelo-de-burghausen-conheca-a-fortaleza-medieval-que-se-estende-por-mais-de-1-km-na-alemanha.html Galeria 6 Castelo de Burghausen: conheça a fortaleza medieval que se estende por mais de 1 km na Alemanha https://www.flipar.com.br/?p=688724 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:43 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514773-renan-randolfe-ciro-nogueira-perdem-o-senado-veja-outros-medalhoes-que-nao-foram-reeleitos.html Política ELEIÇÕES 2026, SENADO, RENAN CALHEIROS, CIRO NOGUEIRA, CARLOS VIANA, RANDOLFE RODRIGUES 2397 Renan, Randolfe, Ciro Nogueira perdem o Senado; veja outros medalhões que não foram reeleitos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514773-renan-randolfe-ciro-nogueira-perdem-o-senado-veja-outros-medalhoes-que-nao-foram-reeleitos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 09:44 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514774-em-meio-aos-cacos-o-grande-vitorioso-do-pt-na-noite-de-4-de-outubro.html Política#PlatôBr Reportagem 1631 Em meio aos cacos, o grande vitorioso do PT na noite de 4 de outubro https://platobr.com.br/em-meio-aos-cacos-o-grande-vitorioso-do-pt Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514783-clausula-de-barreira-veja-as-siglas-que-podem-sumir-do-mapa.html Política clausula de barreira, Fundo Partidário, psol, PDT, missão, eleições 2026, Câmara dos Deputados 2276 Cláusula de barreira: veja as siglas que podem 'sumir do mapa' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514783-clausula-de-barreira-veja-as-siglas-que-podem-sumir-do-mapa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514785-forno-soltando-fumaca-veja-as-principais-causas-e-o-que-fazer.html Galeria 6 Forno soltando fumaça? Veja as principais causas e o que fazer https://www.flipar.com.br/?p=690144 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514786-pera-fruta-pequena-surpreende-pelos-nutrientes-e-ajuda-na-saciedade.html Galeria 6 Pera: fruta pequena surpreende pelos nutrientes e ajuda na saciedade https://www.flipar.com.br/?p=690464&preview=true&preview_id=690464 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:16 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514791-possiveis-reacoes-de-dino-deixarao-brasilia-em-alerta-ate-o-segundo-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 2235 Possíveis reações de Dino deixarão Brasília em alerta até o segundo turno https://platobr.com.br/possiveis-reacoes-de-dino-deixarao-brasilia-em-alerta-ate-o-segundo-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:19 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514790-uma-garrafa-plastica-no-telhado-pode-mudar-a-iluminacao-de-um-comodo-escuro-entenda-a-tecnica-de-baixo-custo-que-distribui-luz-solar-durante-o-dia.html Casa e Decoração 3006 Uma garrafa plástica no telhado pode mudar a iluminação de um cômodo escuro: entenda a técnica de baixo custo que distribui luz solar durante o dia https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514790-uma-garrafa-plastica-no-telhado-pode-mudar-a-iluminacao-de-um-comodo-escuro-entenda-a-tecnica-de-baixo-custo-que-distribui-luz-solar-durante-o-dia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:21 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514793-4-quadrados-de-retalhos-sao-o-ponto-de-partida-de-uma-tecnica-de-costura-que-transforma-sobras-de-tecido-em-pecas-com-usos-que-vao-alem-da-decoracao.html Casa e Decoração 2729 4 quadrados de retalhos são o ponto de partida de uma técnica de costura que transforma sobras de tecido em peças com usos que vão além da decoração https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514793-4-quadrados-de-retalhos-sao-o-ponto-de-partida-de-uma-tecnica-de-costura-que-transforma-sobras-de-tecido-em-pecas-com-usos-que-vao-alem-da-decoracao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:24 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514796-uma-rocha-de-1022-quilos-segura-a-porta-de-um-celeiro-por-decadas-mas-sua-identificacao-revela-uma-origem-que-vai-muito-alem-da-fazenda-onde-era-usada.html Internacional 2464 Uma rocha de 10,22 quilos segura a porta de um celeiro por décadas, mas sua identificação revela uma origem que vai muito além da fazenda onde era usada https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514796-uma-rocha-de-1022-quilos-segura-a-porta-de-um-celeiro-por-decadas-mas-sua-identificacao-revela-uma-origem-que-vai-muito-alem-da-fazenda-onde-era-usada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514803-curia-investe-uss-28-milhoes-na-fabricacao-de-ifas-estereis.html Mundo Corporativo 4016 Curia Investe US$ 28 Milhões na Fabricação de IFAs Estéreis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514803-curia-investe-uss-28-milhoes-na-fabricacao-de-ifas-estereis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514804-quectel-apresenta-solucoes-avancadas-de-odm-e-pcba-juntamente-com-seu-portfolio-completo-de-iot-na-futurecom-2026.html Mundo Corporativo 7082 Quectel apresenta soluções avançadas de ODM e PCBA juntamente com seu portfólio completo de IoT na Futurecom 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514804-quectel-apresenta-solucoes-avancadas-de-odm-e-pcba-juntamente-com-seu-portfolio-completo-de-iot-na-futurecom-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514805-formacao-gratuita-para-educadores-aproxima-escola-e-familias.html Mundo Corporativo 4458 Formação gratuita para educadores aproxima escola e famílias https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514805-formacao-gratuita-para-educadores-aproxima-escola-e-familias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514806-dr-alexandre-dantas-poe-natal-na-rota-do-turismo-wellness.html Mundo Corporativo 3877 Dr. Alexandre Dantas põe Natal na rota do turismo wellness https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514806-dr-alexandre-dantas-poe-natal-na-rota-do-turismo-wellness.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514807-nova-regra-sanitaria-exige-adequacoes-no-varejo.html Mundo Corporativo 5614 Nova regra sanitária exige adequações no varejo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514807-nova-regra-sanitaria-exige-adequacoes-no-varejo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514809-singapura-oferece-dinheiro-para-pessoas-trocarem-redes-sociais-por-livros.html Galeria 6 Singapura oferece dinheiro para pessoas trocarem redes sociais por livros https://www.flipar.com.br/?p=689029 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514808-ryan-estabelece-presenca-no-brasil-com-aquisicao-da-comtax.html Mundo Corporativo 2882 Ryan estabelece presença no Brasil com aquisição da Comtax https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514808-ryan-estabelece-presenca-no-brasil-com-aquisicao-da-comtax.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:43 Yaya Souza https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514821-eleicao-faz-ibovespa-disparar-e-dolar-opera-abaixo-de-rs-5-veja-o-que-esperar-agora.html Economia 2567 Eleição faz Ibovespa disparar e dólar opera abaixo de R$ 5; veja o que esperar agora https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514821-eleicao-faz-ibovespa-disparar-e-dolar-opera-abaixo-de-rs-5-veja-o-que-esperar-agora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:46 Yaya Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514824-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-sao-eleitos-deputados-federais.html Política 1826 Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos deputados federais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514824-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-sao-eleitos-deputados-federais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:48 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514779-ana-elisa-para-nikolas-nos-vemos-na-camara.html Política Nikolas Ferreira, Câmara do Deputados 64 Ana Elisa para Nikolas: "Nos vemos na Câmara" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514779-ana-elisa-para-nikolas-nos-vemos-na-camara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:56 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514833-artesanatos-regionais-conheca-as-riquezas-culturais-feitas-a-mao-em-cada-parte-do-brasil.html Galeria 6 Artesanatos regionais: conheça as riquezas culturais feitas à mão em cada parte do Brasil https://www.flipar.com.br/?p=690560&preview=true&preview_id=690560 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 10:57 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7514829-moradia-e-duas-refeicoes-por-dia-de-graca-oferta-na-espanha-troca-estadia-por-cuidar-de-caes-resgatados.html Turismo 2212 Moradia e duas refeições por dia de graça: oferta na Espanha troca estadia por cuidar de cães resgatados https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7514829-moradia-e-duas-refeicoes-por-dia-de-graca-oferta-na-espanha-troca-estadia-por-cuidar-de-caes-resgatados.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-05 11:06 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514839-bicarbonato-de-sodio-beneficios-usos-e-cuidados-para-evitar-riscos.html Galeria 6 Bicarbonato de sódio: benefícios, usos e cuidados para evitar riscos https://www.flipar.com.br/?p=690553&preview=true&preview_id=690553 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:08 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514838-cada-hectare-de-banana-deixa-220-toneladas-de-pseudocaule-no-campo-mas-fabricas-brasileiras-encontram-nesse-descarte-uma-materia-prima-com-destinos-surpreendentes.html Casa e Decoração 2788 Cada hectare de banana deixa 220 toneladas de pseudocaule no campo, mas fábricas brasileiras encontram nesse descarte uma matéria prima com destinos surpreendentes https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514838-cada-hectare-de-banana-deixa-220-toneladas-de-pseudocaule-no-campo-mas-fabricas-brasileiras-encontram-nesse-descarte-uma-materia-prima-com-destinos-surpreendentes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:11 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514823-forte-incendio-atinge-deposito-de-material-reciclavel-em-bh.html Gerais Belo Horizonte, BH, incêndio, CBMMG 802 Incêndio atinge depósito de material reciclável em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514823-forte-incendio-atinge-deposito-de-material-reciclavel-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:22 Yaya Souza https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7514846-para-uma-ia-servir-um-cafe-ou-esfaquear-alguem-sao-apenas-possibilidades-fisico-brasileiro-cotado-ao-nobel-alerta-sobre-riscos.html Tecnologia 3389 'Para uma IA, servir um café ou esfaquear alguém são apenas possibilidades': físico brasileiro cotado ao Nobel alerta sobre riscos https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7514846-para-uma-ia-servir-um-cafe-ou-esfaquear-alguem-sao-apenas-possibilidades-fisico-brasileiro-cotado-ao-nobel-alerta-sobre-riscos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:28 João Renato Faria https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514849-mdb-e-psdb-elegem-so-um-deputado-federal-cada-em-minas.html Política eleicoes-2026, MDB, PSDB 2021 MDB e PSDB elegem só um deputado federal cada em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514849-mdb-e-psdb-elegem-so-um-deputado-federal-cada-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:28 Yaya Souza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514847-tropecos-frequentes-ao-envelhecer-merecem-atencao-uma-mudanca-nos-pes-e-tornozelos-pode-ajudar-a-explicar-por-que-caminhar-passa-a-exigir-mais-cuidado-com-os-anos.html Bem viver 3355 Tropeços frequentes ao envelhecer merecem atenção: uma mudança nos pés e tornozelos pode ajudar a explicar por que caminhar passa a exigir mais cuidado com os anos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514847-tropecos-frequentes-ao-envelhecer-merecem-atencao-uma-mudanca-nos-pes-e-tornozelos-pode-ajudar-a-explicar-por-que-caminhar-passa-a-exigir-mais-cuidado-com-os-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514853-terror-cobra-de-duas-cabecas-surge-em-ralo-da-pia-de-apartamento-e-assusta-moradora-no-parana.html Galeria 6 Terror! ‘Cobra-de-duas-cabeças’ surge em ralo da pia de apartamento e assusta moradora no Paraná https://www.flipar.com.br/?p=690522 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:32 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514860-o-primeiro-turno-e-a-perda-de-influencia-de-uma-ala-da-cnbb.html Política#PlatôBr Reportagem 1817 O primeiro turno e a perda de influência de uma ala da CNBB https://platobr.com.br/o-primeiro-turno-e-a-perda-de-influencia-de-uma-ala-da-cnbb Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:35 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514859-mulher-descobre-pedido-de-casamento-escondido-em-palavras-cruzadas-do-new-york-times.html Internacional 2158 Mulher descobre pedido de casamento escondido em palavras cruzadas do New York Times https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514859-mulher-descobre-pedido-de-casamento-escondido-em-palavras-cruzadas-do-new-york-times.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:38 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514802-confira-os-deputados-federais-eleitos-em-minas-gerais.html Política deputados federais, eleito, eleições, Minas Gerais, câmara dos deputados 4812 Confira os deputados federais eleitos em Minas Gerais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514802-confira-os-deputados-federais-eleitos-em-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514864-estresse-do-vestibular-pode-afetar-a-saude-digestiva.html Mundo Corporativo 3379 Estresse do vestibular pode afetar a saúde digestiva https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514864-estresse-do-vestibular-pode-afetar-a-saude-digestiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514865-nova-escola-em-sp-aposta-em-mentoria-alem-das-notas.html Mundo Corporativo 2781 Nova escola em SP aposta em mentoria além das notas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514865-nova-escola-em-sp-aposta-em-mentoria-alem-das-notas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514870-discussao-na-cupula-solera-byd-e-cits-tracam-o-futuro-da-industria-nev-da-china.html Mundo Corporativo 10663 Discussão na Cúpula: Solera, BYD e CITS Traçam o Futuro da Indústria NEV da China https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514870-discussao-na-cupula-solera-byd-e-cits-tracam-o-futuro-da-industria-nev-da-china.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514871-feira-in-cosmetics-latin-america-2026-impulsiona-inovacao.html Mundo Corporativo 5650 Feira in-cosmetics Latin America 2026 impulsiona inovação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514871-feira-in-cosmetics-latin-america-2026-impulsiona-inovacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:43 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514873-nikolas-elege-bancada-de-24-deputados-em-todo-o-brasil.html Política ELEIÇÕES 2026, NIKOLAS, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL 2112 Nikolas elege 'bancada' de 24 deputados em todo o Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514873-nikolas-elege-bancada-de-24-deputados-em-todo-o-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 11:50 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7514874-idolo-do-cruzeiro-tem-recorde-ameacado-por-lamine-yamal.html Esportes 2747 Ídolo do Cruzeiro tem recorde ameaçado por Lamine Yamal https://noataque.com.br/noticia/2026/10/05/idolo-cruzeiro-recorde-ameacado-lamine-yamal/ Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514877-abstencao-recorde-por-que-33-milhoes-de-eleitores-faltaram-no-1-turno.html Política eleições 2026, abstenção, tse, brancos e nulos 2765 Abstenção recorde: por que 33 milhões de eleitores faltaram no 1º turno? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514877-abstencao-recorde-por-que-33-milhoes-de-eleitores-faltaram-no-1-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:02 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514882-nova-ferramenta-do-google-usa-video-selfie-para-verificar-identidade-do-usuario-veja-como-funciona.html Galeria 6 Nova ferramenta do Google usa ‘vídeo selfie’ para verificar identidade do usuário; veja como funciona https://www.flipar.com.br/?p=689055 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:09 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514862-nikolas-promete-cpi-dos-institutos-de-pesquisa.html Política Eleições, Pesquisa, Política, nikolas ferreira 1386 Nikolas promete CPI dos institutos de pesquisa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514862-nikolas-promete-cpi-dos-institutos-de-pesquisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:22 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7514893-joia-do-cruzeiro-brilha-com-cavadinha-mas-nao-evita-derrota-de-selecao.html Esportes 2446 Joia do Cruzeiro brilha com cavadinha, mas não evita derrota de seleção https://noataque.com.br/noticia/2026/10/05/joia-cruzeiro-brilha-cavadinha-nao-evita-derrota-selecao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514897-luisa-sonza-leva-parceria-com-roberto-menescal-para-o-festival-estilo-brasil-em-brasilia.html Galeria 6 Luísa Sonza leva parceria com Roberto Menescal para o ‘Festival Estilo Brasil’ em Brasília https://www.flipar.com.br/?p=690530 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514895-lista-explosiva-13-eleitos-tem-ligacao-com-escandalo-do-banco-master.html Política daniel vorcaro, banco master, tarcísio de freitas, nikolas, flávio bolsonaro, jacques wagner, eleições 2026, hugo mota, ciro nogueira 3414 Lista explosiva: 13 eleitos têm ligação com escândalo do Banco Master https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514895-lista-explosiva-13-eleitos-tem-ligacao-com-escandalo-do-banco-master.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:29 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514896-copiloto-acusado-de-tentar-derrubar-aviao-com-180-pessoas-defendia-violencia-contra-mulheres-e-odiava-judeus-e-gays.html Internacional 2101 Copiloto acusado de tentar derrubar avião com 180 pessoas defendia violência contra mulheres e odiava judeus e gays https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514896-copiloto-acusado-de-tentar-derrubar-aviao-com-180-pessoas-defendia-violencia-contra-mulheres-e-odiava-judeus-e-gays.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:33 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514899-embaixada-dos-eua-retoma-operacoes-no-brasil-apos-ameaca-de-atentado-em-rede-social.html Nacional 2294 Embaixada dos EUA retoma operações no Brasil após ameaça de atentado em rede social https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514899-embaixada-dos-eua-retoma-operacoes-no-brasil-apos-ameaca-de-atentado-em-rede-social.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:44 Etiene Martins https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7514858-deputadas-negras-eleitas-reeleitas-e-com-a-bancada-ampliada-em-mg.html Colunistas#Etiene Martins assembleia legislativa, eleições, votos, mulheres negras 4782 Deputadas negras: eleitas, reeleitas e com a bancada ampliada em MG https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7514858-deputadas-negras-eleitas-reeleitas-e-com-a-bancada-ampliada-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:44 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514889-bh-tera-chuvas-acima-da-media-ventos-e-picos-de-calor-em-periodo-chuvoso.html Gerais El Niño, emergência climática, bh, meio ambiente 3628 BH terá chuvas acima da média, ventos e picos de calor em período chuvoso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514889-bh-tera-chuvas-acima-da-media-ventos-e-picos-de-calor-em-periodo-chuvoso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:44 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514914-o-que-diz-a-cartilha-do-pt-para-orientar-militancia-na-busca-por-votos-no-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 2203 O que diz a cartilha do PT para orientar militância na busca por votos no 2º turno https://platobr.com.br/o-que-diz-a-cartilha-do-pt-para-orientar-militancia-na-busca-por-votos-no-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:47 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514916-tratado-como-popstar-e-isolado-petistas-reclamam-de-entorno-da-campanha-de-lula.html Política eleições 2026, lula, janja, pt, campanha 3678 Tratado como 'popstar' e isolado: petistas reclamam de entorno da campanha de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514916-tratado-como-popstar-e-isolado-petistas-reclamam-de-entorno-da-campanha-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514919-mindwave-innovations-fecha-acordo-nos-eua-com-a-blockassure-para-o-desenvolvimento-e-operacao-da-assurechain-uma-rede-completa-de-seguros-e-resseguros.html Mundo Corporativo 8510 MindWave Innovations Fecha Acordo nos EUA com a BlockAssure para o desenvolvimento e operação da AssureChain, uma Rede Completa de Seguros e Resseguros https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514919-mindwave-innovations-fecha-acordo-nos-eua-com-a-blockassure-para-o-desenvolvimento-e-operacao-da-assurechain-uma-rede-completa-de-seguros-e-resseguros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514920-advogada-critica-filme-de-terror-que-usa-personagens-cristas.html Mundo Corporativo 4014 Advogada critica filme de terror que usa personagens cristãs https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514920-advogada-critica-filme-de-terror-que-usa-personagens-cristas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514921-pais-e-avos-deixam-valores-e-historias-alem-do-testamento.html Mundo Corporativo 5180 Pais e avós deixam valores e histórias, além do testamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514921-pais-e-avos-deixam-valores-e-historias-alem-do-testamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514922-fitch-reafirma-ratings-de-aa-e-f1-do-banco-rendimento.html Mundo Corporativo 3452 Fitch reafirma ratings de ‘AA-’ e ‘F1+’ do Banco Rendimento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514922-fitch-reafirma-ratings-de-aa-e-f1-do-banco-rendimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:53 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514923-ia-agentica-amplia-inteligencia-nas-compras-de-rs-1-trilhao.html Mundo Corporativo 5456 IA agêntica amplia inteligência nas compras de R$ 1 trilhão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514923-ia-agentica-amplia-inteligencia-nas-compras-de-rs-1-trilhao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:55 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514929-dolar-tem-queda-e-bolsa-decola-com-mercado-a-espera-da-agenda-fiscal-de-flavio.html Política#PlatôBr Reportagem 2016 Dólar tem queda e bolsa decola, com mercado à espera da agenda fiscal de Flávio https://platobr.com.br/dolar-tem-queda-e-bolsa-decola-com-mercado-a-espera-da-agenda-fiscal-de-flavio Digital

Estado de Minas 2026-10-05 12:57 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514928-bancos-podem-responder-por-fraudes-mesmo-com-uso-de-senha.html Mundo Corporativo 7028 Bancos podem responder por fraudes mesmo com uso de senha https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514928-bancos-podem-responder-por-fraudes-mesmo-com-uso-de-senha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:01 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514930-bruce-willis-teve-um-complexo-de-luxo-de-tres-hectares-no-caribe-e-a-trajetoria-da-propriedade-inclui-uma-negociacao-de-uss-27-milhoes-nas-ilhas-turcas-e-caicos.html Casa e Decoração 2003 Bruce Willis teve um complexo de luxo de três hectares no Caribe, e a trajetória da propriedade inclui uma negociação de US$ 27 milhões nas Ilhas Turcas e Caicos https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514930-bruce-willis-teve-um-complexo-de-luxo-de-tres-hectares-no-caribe-e-a-trajetoria-da-propriedade-inclui-uma-negociacao-de-uss-27-milhoes-nas-ilhas-turcas-e-caicos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:08 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514938-teresina-capital-do-piaui-e-a-primeira-cidade-planejada-do-brasil.html Galeria 6 Teresina: capital do Piauí é a primeira cidade planejada do Brasil https://www.flipar.com.br/?p=690559&preview=true&preview_id=690559 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:13 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514941-mais-velha-que-lula-candidata-de-91-anos-e-eleita-para-a-assembleia-de-sp.html Política ELEIÇÕES 2026, LUIZA ERUNDINA, ALESP, SÃO PAULO, SUPLICY, LULA 2071 Mais velha que Lula: candidata de 91 anos é eleita para a Assembleia de SP https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514941-mais-velha-que-lula-candidata-de-91-anos-e-eleita-para-a-assembleia-de-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:20 Agência Fapesp,Fernanda Bassette https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514925-inteligencia-artificial-pode-prever-complicacoes-apos-cirurgia-de-tireoide.html Bem viver IA, inteligência artificial, tireoide, calcio 7723 Inteligência artificial pode prever complicações após cirurgia de tireoide https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514925-inteligencia-artificial-pode-prever-complicacoes-apos-cirurgia-de-tireoide.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514944-virada-para-ganhar-de-flavio-lula-precisa-de-feito-que-nunca-ocorreu-na-historia-do-segundo-turno.html Política ELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, SEGUNDO TURNO, PRESIDÊNCIA 2536 Virada? Para ganhar de Flávio, Lula precisa de feito que nunca ocorreu na história do segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514944-virada-para-ganhar-de-flavio-lula-precisa-de-feito-que-nunca-ocorreu-na-historia-do-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:30 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514947-menina-de-12-anos-sofre-sangramentos-nasais-e-descobre-sanguessuga-alojada-na-garganta.html Galeria 6 Menina de 12 anos sofre sangramentos nasais e descobre sanguessuga alojada na garganta https://www.flipar.com.br/?p=690534 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:35 Jéssica Balbino https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7514949-depois-de-ana-paula-renault-quem-e-a-proxima-mulher-que-precisa-ser-destruida.html Colunistas#Jessica Balbino 13990 Depois de Ana Paula Renault, quem é a próxima mulher que precisa ser "destruída"? https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7514949-depois-de-ana-paula-renault-quem-e-a-proxima-mulher-que-precisa-ser-destruida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:46 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514959-reforma-tributaria-requer-revisao-integrada-de-processos.html Mundo Corporativo 3347 Reforma tributária requer revisão integrada de processos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514959-reforma-tributaria-requer-revisao-integrada-de-processos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:46 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514960-ltm-lanca-blueverse-agentraceiq.html Mundo Corporativo 6537 LTM Lança BlueVerse™ AgenTraceIQ https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514960-ltm-lanca-blueverse-agentraceiq.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:47 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7514962-filhos-sao-o-maior-legado-de-um-homem-diante-da-passagem-do-tempo.html Networking e Negócios 8445 Filhos são o maior legado de um homem diante da passagem do tempo 48fe7e92-88d2-4415-b168-cb502b597f62 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:53 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514964-g7-recorre-a-reservas-estrategicas-diante-da-pressao-sobre-os-combustiveis-e-uma-operacao-de-ate-100-milhoes-de-barris-poe-o-efeito-nos-precos-em-discussao.html Internacional 2394 G7 recorre a reservas estratégicas diante da pressão sobre os combustíveis, e uma operação de até 100 milhões de barris põe o efeito nos preços em discussão https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514964-g7-recorre-a-reservas-estrategicas-diante-da-pressao-sobre-os-combustiveis-e-uma-operacao-de-ate-100-milhoes-de-barris-poe-o-efeito-nos-precos-em-discussao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 13:59 Yaya Souza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514967-caminhada-apos-os-70-anos-treinador-aponta-uma-rotina-de-20-a-30-minutos-mas-um-cuidado-individual-importa-tanto-quanto-o-tempo-para-aproveitar-os-beneficios.html Bem viver 2722 Caminhada após os 70 anos: treinador aponta uma rotina de 20 a 30 minutos, mas um cuidado individual importa tanto quanto o tempo para aproveitar os benefícios https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514967-caminhada-apos-os-70-anos-treinador-aponta-uma-rotina-de-20-a-30-minutos-mas-um-cuidado-individual-importa-tanto-quanto-o-tempo-para-aproveitar-os-beneficios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:00 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514968-como-um-deputado-com-menos-votos-pode-ser-eleito-entenda-o-quociente-eleitoral.html Política Eleições, Deputados, Quociente eleitoral, Urna, Eleições 2026 4022 Como um deputado com menos votos pode ser eleito? Entenda o quociente eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514968-como-um-deputado-com-menos-votos-pode-ser-eleito-entenda-o-quociente-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514969-lula-x-flavio-o-que-farao-cury-renan-caiado-e-zema-no-2-turno.html Política eleicoes-2026, eleicoes, Lula, flavio-bolsonaro 1558 Lula x Flávio: o que farão Cury, Renan, Caiado e Zema no 2° turno? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514969-lula-x-flavio-o-que-farao-cury-renan-caiado-e-zema-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:07 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514973-olivia-rodrigo-reage-ao-uso-de-suas-musicas-pelo-governo-trump-e-faz-uma-advertencia-com-palavras-duras-sobre-a-propaganda-que-motivou-seu-protesto-publico.html Internacional 3113 Olivia Rodrigo reage ao uso de suas músicas pelo governo Trump e faz uma advertência com palavras duras sobre a propaganda que motivou seu protesto público https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514973-olivia-rodrigo-reage-ao-uso-de-suas-musicas-pelo-governo-trump-e-faz-uma-advertencia-com-palavras-duras-sobre-a-propaganda-que-motivou-seu-protesto-publico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:10 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514982-saiba-como-fiscalizar-os-deputados-federais-eleitos-por-minas-gerais.html Política Deputados, Minas Gerais, Eleições, Câmara dos Deputados, Candidatos 3228 Saiba como fiscalizar os deputados federais eleitos por Minas Gerais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514982-saiba-como-fiscalizar-os-deputados-federais-eleitos-por-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514946-meningite-exige-vacinacao-em-dia-e-diagnostico-rapido-alerta-especialista.html Bem viver meningite, vacina, vacinação, diagnostico 4306 Meningite exige vacinação em dia e diagnóstico rápido, alerta especialista https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514946-meningite-exige-vacinacao-em-dia-e-diagnostico-rapido-alerta-especialista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:16 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514984-quem-e-doria-ragland-a-mae-de-meghan-markle-um-olhar-sobre-sua-trajetoria-familiar-apresenta-a-mulher-que-ja-foi-comparada-a-rainha-elizabeth-e-sua-historia.html Internacional 2854 Quem é Doria Ragland, a mãe de Meghan Markle? Um olhar sobre sua trajetória familiar apresenta a mulher que já foi comparada à rainha Elizabeth e sua história https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514984-quem-e-doria-ragland-a-mae-de-meghan-markle-um-olhar-sobre-sua-trajetoria-familiar-apresenta-a-mulher-que-ja-foi-comparada-a-rainha-elizabeth-e-sua-historia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:16 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514987-so-mais-72-horas-para-impeachment-de-ministro-do-stf.html Política#PlatôBr Reportagem 1901 Só mais ’72 horas’ para impeachment de ministro do STF https://platobr.com.br/so-mais-72-horas-para-impeachment-de-ministro-do-stf Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:17 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7514988-a-doenca-invisivel-que-afeta-milhoes-de-brasileiras-e-e-confundida-com-obesidade.html Networking e Negócios 5277 A doença invisível que afeta milhões de brasileiras e é confundida com obesidade 59ef302f-ee24-4be4-abfd-e6a31ca99693 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:22 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514983-prestacao-de-contas-eleitoral-veja-como-consultar-gastos-de-campanha.html Política TSE, Eleições, Campanhas, Eleições 2026, prestação de contas 3388 Prestação de contas eleitoral: veja como consultar gastos de campanha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514983-prestacao-de-contas-eleitoral-veja-como-consultar-gastos-de-campanha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:26 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514924-em-documentario-na-busca-de-memorias-do-tolkien-erico-borgo-se-encontra.html Cultura Tolkien, documentário, Senhor dos anéis, Jornalista, pré-estreia, cinemark 5482 Em documentário na busca de memórias do Tolkien, Érico Borgo se encontra https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514924-em-documentario-na-busca-de-memorias-do-tolkien-erico-borgo-se-encontra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:27 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514936-defesa-civil-orienta-populacao-para-periodo-chuvoso-em-bh.html Gerais Alagamento, Chuva, Chuvas, Defesa Civil 1694 Defesa Civil orienta população para período chuvoso em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514936-defesa-civil-orienta-populacao-para-periodo-chuvoso-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515000-paroquia-de-mg-suspende-comentarios-de-video-apos-padre-bonitao-chamar-atencao-de-internautas-vontade-de-ir-pra-missa.html Galeria 6 Paróquia de MG suspende comentários de vídeo após padre ‘bonitão’ chamar atenção de internautas: ‘Vontade de ir pra missa’ https://www.flipar.com.br/?p=690542 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:30 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515001-o-que-realmente-e-permitido-levar-para-a-cabine-no-momento-do-voto.html Política Urnas, TSE, Celular, Eleições 2941 O que realmente é permitido levar para a cabine no momento do voto? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515001-o-que-realmente-e-permitido-levar-para-a-cabine-no-momento-do-voto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:30 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515002-ong-lanca-coalizao-para-transformar-o-tema-da-infancia.html Mundo Corporativo 4979 ONG lança coalizão para transformar o tema da infância https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515002-ong-lanca-coalizao-para-transformar-o-tema-da-infancia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515003-etecs-de-sao-paulo-superam-media-da-ocde-no-pisa-2025.html Mundo Corporativo 3328 Etecs de São Paulo superam média da OCDE no Pisa 2025 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515003-etecs-de-sao-paulo-superam-media-da-ocde-no-pisa-2025.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515004-aem-expande-a-plataforma-elements-para-oferecer-resiliencia-ambiental-em-todo-o-espectro.html Mundo Corporativo 6711 AEM expande a plataforma Elements para oferecer resiliência ambiental em todo o espectro https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515004-aem-expande-a-plataforma-elements-para-oferecer-resiliencia-ambiental-em-todo-o-espectro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:32 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514918-pl-vira-lider-de-cadeiras-na-almg-pt-cai-para-2-mesmo-com-numero-maior.html Política deputado, eleito, eleições, estaduais, Minas Gerais 6421 PL vira líder de cadeiras na ALMG; PT cai para 2º, mesmo com número maior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514918-pl-vira-lider-de-cadeiras-na-almg-pt-cai-para-2-mesmo-com-numero-maior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515005-prompt-injection-em-peticoes-deflagra-multas-a-advogados.html Mundo Corporativo 5119 Prompt injection em petições deflagra multas a advogados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515005-prompt-injection-em-peticoes-deflagra-multas-a-advogados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515007-nova-lei-altera-o-ctn-e-amplia-solucoes-tributarias.html Mundo Corporativo 2612 Nova lei altera o CTN e amplia soluções tributárias https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515007-nova-lei-altera-o-ctn-e-amplia-solucoes-tributarias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:34 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515009-db-creative-participa-a-convite-da-meta-de-encontro-sobre-ia-e-performance.html Networking e Negócios 2632 DB Creative participa, a convite da Meta, de encontro sobre IA e performance 3956c585-f685-4b3b-84d9-7111bf3e1b7e Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515008-lipoaspiracao-de-pernas-auxilia-no-tratamento-do-lipedema.html Mundo Corporativo 2852 Lipoaspiração de pernas auxilia no tratamento do lipedema https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515008-lipoaspiracao-de-pernas-auxilia-no-tratamento-do-lipedema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:38 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515019-saiba-como-agir-se-receber-ou-enviar-pix-por-engano.html Galeria 6 Saiba como agir se receber ou enviar pix por engano https://www.flipar.com.br/?p=690558&preview=true&preview_id=690558 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:41 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515020-ana-elisa-eleita-em-mg-qual-a-idade-minima-para-entrar-no-congresso.html Política Eleições, Eleições 2026, Ana Elisa, Minas Gerais 3529 Ana Elisa eleita em MG: qual a idade mínima para entrar no Congresso? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515020-ana-elisa-eleita-em-mg-qual-a-idade-minima-para-entrar-no-congresso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:45 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514953-periodo-chuvoso-em-bh-obras-contra-enchentes-sao-retomadas.html Gerais Belo Horizont, Enchentes 4463 Período chuvoso em BH: obras contra enchentes são retomadas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514953-periodo-chuvoso-em-bh-obras-contra-enchentes-sao-retomadas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 14:57 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514992-bh-poste-de-energia-tomba-sobre-caminhao-e-tres-pessoas-ficam-presas.html Gerais Carreta, Tomba, Cemig, Bombeiros, Novo Glória 749 BH: poste de energia tomba sobre caminhão e três pessoas ficam presas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514992-bh-poste-de-energia-tomba-sobre-caminhao-e-tres-pessoas-ficam-presas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515029-quando-a-mente-se-fragmenta-entenda-o-transtorno-das-multiplas-identidades.html Galeria 6 Quando a mente se fragmenta: entenda o transtorno das múltiplas identidades https://www.flipar.com.br/?p=690681&preview=true&preview_id=690681 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:08 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515031-conversao-de-seguidores-em-votos-nas-urnas-por-que-nem-sempre-da-certo.html Política Eleições, Eleições 2026, seguidores, votos, urnas 4167 Conversão de seguidores em votos nas urnas: por que nem sempre dá certo? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515031-conversao-de-seguidores-em-votos-nas-urnas-por-que-nem-sempre-da-certo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515040-interesse-por-viagem-nacional-e-o-maior-em-quatro-anos.html Mundo Corporativo 2889 Interesse por viagem nacional é o maior em quatro anos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515040-interesse-por-viagem-nacional-e-o-maior-em-quatro-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515006-sete-mitos-sobre-doencas-cronicas-que-podem-prejudicar-a-qualidade-de-vida.html Bem viver mitos e verdades, doenças crônicas, diabetes, hipertensão 4373 Sete mitos sobre doenças crônicas que podem prejudicar a qualidade de vida https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515006-sete-mitos-sobre-doencas-cronicas-que-podem-prejudicar-a-qualidade-de-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:16 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515021-caminhao-perde-os-freios-e-bate-em-quatro-carros-e-um-onibus-na-grande-bh.html Gerais Caeté, CBMMG, Acidente, Caminhão, Ônibus 791 Caminhão perde os freios e bate em quatro carros e um ônibus na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515021-caminhao-perde-os-freios-e-bate-em-quatro-carros-e-um-onibus-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:19 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515046-e-de-direita-e-da-esquerda-popular-janones-aponta-cleitinho-como-solucao.html Política Eleições, Eleições 2026, direita, esquerda, Cleitinho, popular 1908 'É de direita e da esquerda popular': Janones aponta Cleitinho como solução https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515046-e-de-direita-e-da-esquerda-popular-janones-aponta-cleitinho-como-solucao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:20 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515048-como-funciona-o-seguro-viagem-para-quem-tem-mais-de-60-anos.html Networking e Negócios 3103 Como funciona o seguro viagem para quem tem mais de 60 anos 70e57830-8ccd-4860-8441-bc5b42d0a831 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:30 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515065-limite-de-estrangeiros-cai-ate-2030-o-que-muda-para-o-jogador-brasileiro.html Networking e Negócios 4567 Limite de estrangeiros cai até 2030: o que muda para o jogador brasileiro f7d3cc25-a439-491b-9e32-3f615497b65d Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:32 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515066-vozes-da-constituicao-evento-reune-criadores-da-carta-magna-de-88.html Política 1306 Vozes da Constituição: evento reúne criadores da Carta Magna de 88 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515066-vozes-da-constituicao-evento-reune-criadores-da-carta-magna-de-88.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515071-fator-humano-integra-a-gestao-de-riscos-no-transporte.html Mundo Corporativo 7402 Fator humano integra a gestão de riscos no transporte https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515071-fator-humano-integra-a-gestao-de-riscos-no-transporte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515073-imobmeet-estrutura-migracao-de-crm-para-incorporadoras.html Mundo Corporativo 7515 IMOBMEET estrutura migração de CRM para incorporadoras https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515073-imobmeet-estrutura-migracao-de-crm-para-incorporadoras.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-05 15:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515075-metabolismo-influencia-dor-articular-e-requer-visao-ampliada.html Mundo Corporativo 7690 Metabolismo influencia dor articular e requer visão ampliada https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515075-metabolismo-influencia-dor-articular-e-requer-visao-ampliada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515076-cirurgia-robotica-amplia-precisao-e-seguranca-na-urologia.html Mundo Corporativo 6734 Cirurgia robótica amplia precisão e segurança na Urologia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515076-cirurgia-robotica-amplia-precisao-e-seguranca-na-urologia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515077-paraguai-precisa-formar-profissionais-para-nova-economia.html Mundo Corporativo 7143 Paraguai precisa formar profissionais para nova economia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515077-paraguai-precisa-formar-profissionais-para-nova-economia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515078-jeol-lancamento-comercial-do-haxis-o-novo-microscopio-eletronico-de-varredura-com-fresagem-ionica-de-baixo-angulo.html Mundo Corporativo 4895 JEOL – Lançamento comercial do HAXIS: o novo microscópio eletrônico de varredura com fresagem iônica de baixo ângulo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515078-jeol-lancamento-comercial-do-haxis-o-novo-microscopio-eletronico-de-varredura-com-fresagem-ionica-de-baixo-angulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515070-cirurgia-ao-vivo-e-destaque-do-neuro-university-summit-2026.html Mundo Corporativo 4052 Cirurgia ao vivo é destaque do Neuro University Summit 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515070-cirurgia-ao-vivo-e-destaque-do-neuro-university-summit-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:41 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515081-como-acompanhar-os-deputados-recem-eleitos-para-a-almg-atraves-de-ferramentas-digitais.html Política Eleições, ALMG, Deputados 3446 Como acompanhar os deputados recém-eleitos para a ALMG através de ferramentas digitais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515081-como-acompanhar-os-deputados-recem-eleitos-para-a-almg-atraves-de-ferramentas-digitais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 15:50 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7515096-credito-imobiliario-avanca-no-digital-e-murilo-arjona-amplia-atuacao.html Colunistas#Marcelo de Assis mercado 7461 Crédito imobiliário avança no digital e Murilo Arjona amplia atuação https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7515096-credito-imobiliario-avanca-no-digital-e-murilo-arjona-amplia-atuacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:04 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7515109-david-bowie-80-aniversario-tera-homenagens-globais-em-2027.html Colunistas#Marcelo de Assis David bowie 2437 David Bowie: 80º aniversário terá homenagens globais em 2027 https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7515109-david-bowie-80-aniversario-tera-homenagens-globais-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:07 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515092-trabalhador-morre-apos-ser-atropelado-por-empilhadeira-na-grande-bh.html Gerais Empilhadeira , Bombeiros, Polícia Militar , Samu, Santa Luzia, Grande BH 908 Trabalhador morre após ser atropelado por empilhadeira na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515092-trabalhador-morre-apos-ser-atropelado-por-empilhadeira-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:08 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515111-debate-presidencial-confira-data-e-hora-do-1-encontro-no-2-turno.html Política Eleições, Eleições 2026, presidente, segundo turno 1364 Debate presidencial: confira data e hora do 1º encontro no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515111-debate-presidencial-confira-data-e-hora-do-1-encontro-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515072-o-problema-da-sua-insonia-pode-estar-no-colchao-entenda.html Bem viver colchão, qualidade do sono, "saúde mental", insônia 3111 O problema da sua insônia pode estar no colchão: entenda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515072-o-problema-da-sua-insonia-pode-estar-no-colchao-entenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:18 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515115-autocred-anuncia-recorde-de-mais-de-rs-60-milhoes-em-setembro.html Networking e Negócios 1689 Autocred anuncia recorde de mais de R$ 60 milhões em setembro 19483027-1875-4cc1-97ac-0fe0d35f32cc Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:19 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515114-sub-judice-entenda-estado-das-candidaturas-de-garotinho-e-dallagnol.html Política sub judice, anthony garotinho, deltan dallagnol, eleições 2026 2455 'Sub judice': entenda estado das candidaturas de Garotinho e Dallagnol https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515114-sub-judice-entenda-estado-das-candidaturas-de-garotinho-e-dallagnol.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515127-competencias-que-profissionais-de-csc-precisam-desenvolver.html Mundo Corporativo 6534 Competências que profissionais de CSC precisam desenvolver https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515127-competencias-que-profissionais-de-csc-precisam-desenvolver.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:34 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515122-valdemar-diz-que-flavio-vai-liberar-bolsonaro-e-projeta-ex-presidente-candidato-em-2030.html Política 2334 Valdemar diz que Flávio vai "liberar" Bolsonaro e projeta ex-presidente candidato em 2030 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515122-valdemar-diz-que-flavio-vai-liberar-bolsonaro-e-projeta-ex-presidente-candidato-em-2030.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515128-startup-mineira-lanca-hub-de-marketing-com-ia-para-empresas.html Mundo Corporativo 4127 Startup mineira lança hub de marketing com IA para empresas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515128-startup-mineira-lanca-hub-de-marketing-com-ia-para-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515134-drones-ampliam-o-olhar-dos-municipios-contra-a-dengue.html Mundo Corporativo 6832 Drones ampliam o olhar dos municípios contra a dengue https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515134-drones-ampliam-o-olhar-dos-municipios-contra-a-dengue.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:35 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515147-sistemas-mais-simples-e-baratos-aproximam-pequenos-saloes-da-gestao-digital.html Networking e Negócios 4538 Sistemas mais simples e baratos aproximam pequenos salões da gestão digital 4f4f4086-55ac-47ff-98c3-78b0ccd86be6 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515144-bio-ritmo-inaugura-primeira-unidade-no-centro-oeste.html Mundo Corporativo 2684 BIO RITMO inaugura primeira unidade no Centro-Oeste https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515144-bio-ritmo-inaugura-primeira-unidade-no-centro-oeste.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515148-sebrae-participa-da-festa-de-flores-e-morangos-de-atibaia.html Mundo Corporativo 4752 Sebrae participa da Festa de Flores e Morangos de Atibaia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515148-sebrae-participa-da-festa-de-flores-e-morangos-de-atibaia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515150-industria-alagoana-apoia-conservacao-da-fauna-marinha.html Mundo Corporativo 5462 Indústria alagoana apoia conservação da fauna marinha https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515150-industria-alagoana-apoia-conservacao-da-fauna-marinha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515151-ryan-estabelece-presenca-no-brasil-com-a-aquisicao-da-empresa-de-tecnologia-tributaria-comtax.html Mundo Corporativo 5717 Ryan estabelece presença no Brasil com a aquisição da empresa de tecnologia tributária Comtax https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515151-ryan-estabelece-presenca-no-brasil-com-a-aquisicao-da-empresa-de-tecnologia-tributaria-comtax.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515152-dispositivo-de-treinamento-de-voo-em-realidade-virtual-cessna-skyhawk-veris-fara-sua-estreia-na-feira-nbaa-bace-em-las-vegas.html Mundo Corporativo 8477 Dispositivo de Treinamento de Voo em Realidade Virtual Cessna Skyhawk Veris fará sua estreia na feira NBAA-BACE em Las Vegas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515152-dispositivo-de-treinamento-de-voo-em-realidade-virtual-cessna-skyhawk-veris-fara-sua-estreia-na-feira-nbaa-bace-em-las-vegas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515153-mary-kay-lanca-a-colecao-k-beauty-texture-edit.html Mundo Corporativo 10137 Mary Kay lança a coleção K-Beauty Texture Edit https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515153-mary-kay-lanca-a-colecao-k-beauty-texture-edit.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515154-vo-alzira-lanca-mes-das-criancas-com-brinde-tematico.html Mundo Corporativo 3293 Vó Alzira lança Mês das Crianças com brinde temático https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515154-vo-alzira-lanca-mes-das-criancas-com-brinde-tematico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515155-atendimento-gratuito-com-caes-para-criancas-neurodivergentes.html Mundo Corporativo 4365 Atendimento gratuito com cães para crianças neurodivergentes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515155-atendimento-gratuito-com-caes-para-criancas-neurodivergentes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515156-treinao-pela-vida-de-hospital-arrecada-182-brinquedos.html Mundo Corporativo 2694 ‘Treinão Pela Vida’ de hospital arrecada 182 brinquedos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515156-treinao-pela-vida-de-hospital-arrecada-182-brinquedos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515158-bbb-27-tera-comentarios-do-influenciador-eldo-gomes.html Mundo Corporativo 1493 BBB 27 terá comentários do influenciador Eldo Gomes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515158-bbb-27-tera-comentarios-do-influenciador-eldo-gomes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515161-9-festival-ka-ora-celebra-mulheres-na-canoa-havaiana.html Mundo Corporativo 3837 9º Festival Ka.Ora celebra mulheres na canoa havaiana https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515161-9-festival-ka-ora-celebra-mulheres-na-canoa-havaiana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:51 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515157-regionais-de-bh-registram-chuvas-extremamente-fortes-nesta-segunda-5.html Gerais Belo Horizonte, Chuva, Chuvas 912 Regionais de BH registram chuvas extremamente fortes nesta segunda (5) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515157-regionais-de-bh-registram-chuvas-extremamente-fortes-nesta-segunda-5.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:55 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515168-fechar-as-portas-nao-encerra-a-empresa-entenda-o-risco-da-baixa-irregular.html Networking e Negócios 4611 Fechar as portas não encerra a empresa: entenda o risco da baixa irregular cdfab338-1e44-497a-9978-f4ad79f691db Digital

Estado de Minas 2026-10-05 16:56 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515167-como-consultar-a-votacao-de-deputados-por-municipio-no-site-do-tse.html Política Eleições 2026, Eleições, votação, deputados, TSE 3050 Como consultar a votação de deputados por município no site do TSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515167-como-consultar-a-votacao-de-deputados-por-municipio-no-site-do-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 17:02 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515174-5-deputados-federais-mais-votados-se-dividem-entre-pl-e-psol-saiba-quem-sao.html Política lucas pavanato, nikolas ferreira, érika hilton, sâmia bomfim, andré fernandes, deputado federal, eleições 2026 2517 5 deputados federais mais votados se dividem entre PL e PSOL; saiba quem são https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515174-5-deputados-federais-mais-votados-se-dividem-entre-pl-e-psol-saiba-quem-sao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 17:02 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515176-na-comparacao-com-2022-lula-derreteu-em-cidades-pequenas-do-interior-do-brasil.html Política#PlatôBr Da Redação 2843 Na comparação com 2022, Lula derreteu em cidades pequenas do interior do Brasil https://platobr.com.br/na-comparacao-com-2022-lula-derreteu-em-cidades-pequenas-do-interior-do-brasil Digital

Estado de Minas 2026-10-05 17:07 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515178-defesa-civil-emite-alerta-para-risco-de-inundacao-na-av-francisco-sa.html Gerais Alerta, Defesa Civil, Risco de inundação, Região Oeste de BH 714 Defesa Civil emite alerta para risco de inundação na Av. Francisco Sá https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515178-defesa-civil-emite-alerta-para-risco-de-inundacao-na-av-francisco-sa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 17:14 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515183-redes-sociais-sao-estrategicas-ana-elisa-faz-apelo-a-esquerda.html Política Eleições, Eleições 2026 1777 'Redes sociais são estratégicas': Ana Elisa faz apelo à esquerda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515183-redes-sociais-sao-estrategicas-ana-elisa-faz-apelo-a-esquerda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 17:14 Marcos Vieira https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7515172-veja-fotos-do-temporal-desta-tarde-em-bh.html Galeria -1 Veja fotos do temporal desta tarde em BH https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7515172-veja-fotos-do-temporal-desta-tarde-em-bh.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-05 17:20 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515119-canetas-emagrecedoras-o-que-se-sabe-sobre-o-uso-de-glp-1-e-a-saude-ossea.html Bem viver canetas emagrecedoras, medicamentos, tirzepatida, ossos 3454 Canetas emagrecedoras: o que se sabe sobre o uso de GLP-1 e a saúde óssea? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515119-canetas-emagrecedoras-o-que-se-sabe-sobre-o-uso-de-glp-1-e-a-saude-ossea.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 17:21 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515192-roscoe-deixa-futuro-em-aberto-apos-terceiro-lugar-ao-governo-de-minas.html Política eleicoes-2026, flavio-roscoe 6953 Roscoe deixa futuro em aberto após terceiro lugar ao governo de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515192-roscoe-deixa-futuro-em-aberto-apos-terceiro-lugar-ao-governo-de-minas.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-05 17:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515212-ape-smart-studios-lanca-moradia-mensal-na-vila-buarque.html Mundo Corporativo 6102 Apê Smart Studios lança moradia mensal na Vila Buarque https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515212-ape-smart-studios-lanca-moradia-mensal-na-vila-buarque.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-05 17:52 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515223-bh-recebe-obras-da-bienal-inspiradas-em-conceicao-evaristo.html Cultura Conceição Evaristo, Cultura, artes visuais, exposição, obras, mostra, Palácio das Artes, Bienal 5836 BH recebe obras da Bienal inspiradas em Conceição Evaristo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515223-bh-recebe-obras-da-bienal-inspiradas-em-conceicao-evaristo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 17:56 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515227-espaco-comum-luiz-estrela-recebe-uma-noite-para-nossas-avos.html Cultura 3629 Espaço Comum Luiz Estrela recebe "Uma noite para nossas avós" https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515227-espaco-comum-luiz-estrela-recebe-uma-noite-para-nossas-avos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 17:58 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515230-jack-lemmon-ha-101-anos-nascia-um-dos-atores-mais-versateis-do-cinema-americano.html Galeria 6 Jack Lemmon: há 101 anos nascia um dos atores mais versáteis do cinema americano https://www.flipar.com.br/?p=690680&preview=true&preview_id=690680 Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:10 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515196-mulher-de-48-anos-morre-atropelada-por-onibus-em-uberaba.html Gerais Uberaba, Ônibus, Atropelamento, TriânguloMineiro 960 Mulher de 48 anos morre atropelada por ônibus em Uberaba https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515196-mulher-de-48-anos-morre-atropelada-por-onibus-em-uberaba.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:22 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515210-morre-segunda-crianca-que-se-afogou-na-lagoa-varzea-das-flores.html Gerais Afogamento 1499 Morre segunda criança que se afogou na Lagoa Várzea das Flores https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515210-morre-segunda-crianca-que-se-afogou-na-lagoa-varzea-das-flores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:24 Educando Seu Bolso https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515615-financas-do-casal-5-dicas-para-organizar-o-dinheiro-a-dois-e-construir-patrimonio.html Colunistas#Educando seu Bolso 11409 Cinco combinados financeiros que podem acabar com as brigas entre casais https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515615-financas-do-casal-5-dicas-para-organizar-o-dinheiro-a-dois-e-construir-patrimonio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:27 Cauê Siwek*,Gladyston Rodrigues https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515189-video-bh-tem-vias-alagadas-durante-chuva-nesta-segunda-feira-5-10.html Gerais Caminhão, carro, alagamento, chuva, tempestade, alerta, defesa civil, enchentes, bh 2632 Vídeo: BH tem vias alagadas durante chuva nesta segunda-feira (5/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515189-video-bh-tem-vias-alagadas-durante-chuva-nesta-segunda-feira-5-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:36 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515253-garotinho-desiste-de-recurso-no-tse-e-2-turno-no-rj-pode-ser-cancelado.html Política garotinho, anthony garotinho, eleições 2026, rio de janeiro 2481 Garotinho desiste de recurso no TSE, e 2º turno no RJ pode ser cancelado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515253-garotinho-desiste-de-recurso-no-tse-e-2-turno-no-rj-pode-ser-cancelado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515257-brasil-segue-enfrentando-desafios-na-destinacao-de-residuos.html Mundo Corporativo 3159 Brasil segue enfrentando desafios na destinação de resíduos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515257-brasil-segue-enfrentando-desafios-na-destinacao-de-residuos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515262-vivaz-completa-oito-anos-e-amplia-comunicacao-da-marca.html Mundo Corporativo 4478 Vivaz completa oito anos e amplia comunicação da marca https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515262-vivaz-completa-oito-anos-e-amplia-comunicacao-da-marca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515265-19-conparh-debate-as-pessoas-e-o-futuro-do-trabalho.html Mundo Corporativo 6151 19º CONPARH debate as pessoas e o futuro do trabalho https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515265-19-conparh-debate-as-pessoas-e-o-futuro-do-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515268-consorcios-crescem-242-e-expoem-falta-de-consultores.html Mundo Corporativo 7561 Consórcios crescem 24,2% e expõem falta de consultores https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515268-consorcios-crescem-242-e-expoem-falta-de-consultores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515272-fundador-do-canaltech-hoje-comanda-a-plataforma-maisfy.html Mundo Corporativo 6727 Fundador do Canaltech hoje comanda a plataforma Maisfy https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515272-fundador-do-canaltech-hoje-comanda-a-plataforma-maisfy.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:48 Armando Holanda - Correio Braziliense,Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515270-2-turno-caiado-deve-anunciar-apoio-a-flavio-nesta-terca-feira-6.html Política eleicoes-2026, Caiado, flávio bolsonaro, segundo turno 1622 2° turno: Caiado deve anunciar apoio a Flávio nesta terça-feira (6) https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515270-2-turno-caiado-deve-anunciar-apoio-a-flavio-nesta-terca-feira-6.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:49 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515259-serie-cartografias-do-corpo-estreia-no-centro-cultural-ufmg.html Cultura artes visuais, mostra, exposição, BH 3947 Série "Cartografias do corpo" estreia no Centro Cultural UFMG https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515259-serie-cartografias-do-corpo-estreia-no-centro-cultural-ufmg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 18:52 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515251-tres-regioes-de-bh-registraram-chuva-acima-do-esperado-para-o-mes-veja.html Gerais chuva, Minas Gerais 1180 Três regiões de BH registraram chuva acima do esperado para o mês; veja https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515251-tres-regioes-de-bh-registraram-chuva-acima-do-esperado-para-o-mes-veja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 19:06 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515292-lotofacil-3797-quina-7135-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-5-10.html Nacional Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina 5100 Lotofácil 3797, Quina 7135 e mais: confira os números sorteados (5/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515292-lotofacil-3797-quina-7135-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-5-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 19:11 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515288-nova-lima-registra-chuvas-e-alagamentos-nesta-tarde-de-segunda-5.html Gerais Alagamento, chuvas, Nova Lima, Grande BH 696 Nova Lima registra chuvas e alagamentos nesta tarde de segunda (5) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515288-nova-lima-registra-chuvas-e-alagamentos-nesta-tarde-de-segunda-5.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 19:23 ANA PAULA BRANCO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515299-quatro-candidatos-a-governo-ficaram-a-menos-de-1-ponto-de-vencer-no-primeiro-turno-veja-quais.html Política Acre, Distrito Federal, Eduardo, Espírito Santo, Governador, Governadores, Primeiro 2389 Quatro candidatos a governo ficaram a menos de 1 ponto de vencer no primeiro turno; veja quais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515299-quatro-candidatos-a-governo-ficaram-a-menos-de-1-ponto-de-vencer-no-primeiro-turno-veja-quais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 19:29 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515303-zema-anuncia-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-2-turno.html Política flávio bolsonaro, romeu zema, segundo turno , eleicoes-2026 2026 Zema anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515303-zema-anuncia-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 19:55 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515316-doenca-que-matou-lito-sousa-conheca-os-sinais-precoces-da-condicao-rara.html Nacional 3320 Doença que matou Lito Sousa: conheça os sinais precoces da condição rara https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515316-doenca-que-matou-lito-sousa-conheca-os-sinais-precoces-da-condicao-rara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 20:07 Gabriel Botelho - Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515327-aviao-tem-motor-em-chamas-apos-colisao-com-passaro-na-grande-recife.html Nacional Avião colide com pássaro, Colisão com pássaro 1717 Avião tem motor em chamas após colisão com pássaro na Grande Recife https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515327-aviao-tem-motor-em-chamas-apos-colisao-com-passaro-na-grande-recife.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 20:34 Paola Salgado https://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7515340-nos-contra-eles-politica-deixou-explicito-o-que-empresas-sempre-viveram.html Colunistas#Paola Salgado 3848 Nós contra eles: política deixou explícito o que empresas sempre viveram https://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7515340-nos-contra-eles-politica-deixou-explicito-o-que-empresas-sempre-viveram.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 20:53 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515348-defesa-civil-amplia-alerta-de-risco-geologico-forte-em-bh-apos-chuvas.html Gerais Minas Gerais, chuvas 3116 Defesa Civil amplia alerta de risco geológico forte em BH após chuvas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515348-defesa-civil-amplia-alerta-de-risco-geologico-forte-em-bh-apos-chuvas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 21:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515352-vitoria-de-cleitinho-em-mg-reacende-analise-de-janones-e-gera-tensao-politica.html Política eleições 3595 Vitória de Cleitinho em MG reacende análise de Janones e gera tensão política https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515352-vitoria-de-cleitinho-em-mg-reacende-analise-de-janones-e-gera-tensao-politica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 21:20 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515359-pt-diz-que-esta-carregando-nas-costas-a-promiscuidade-do-stf.html Política Lula , flávio bolsonaro 3256 PT diz que está carregando nas costas a "promiscuidade" do STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515359-pt-diz-que-esta-carregando-nas-costas-a-promiscuidade-do-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 21:56 Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Raphaela Peixoto - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515377-lula-diz-nao-ver-nenhuma-razao-para-nao-ser-reeleito-no-segundo-turno.html Política Candidatos, Nenhum, Pt, Segundo, Turno 2756 Lula diz não ver "nenhuma razão" para não ser reeleito no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515377-lula-diz-nao-ver-nenhuma-razao-para-nao-ser-reeleito-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 22:35 Agence France-Presse - Correio Braziliense https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515383-peca-criada-por-salvador-dali-e-roubada-de-museu-na-franca.html Internacional cultura, pintura, Roubo, Paris 1294 Peça criada por Salvador Dalí é roubada de museu na França https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515383-peca-criada-por-salvador-dali-e-roubada-de-museu-na-franca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 23:14 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7515398-o-valor-de-um-sorriso-como-ele-transforma-a-sua-vida.html Horóscopo Autoconhecimento, Espiritualidade 4031 O valor de um sorriso: como ele transforma a sua vida? https://www.wemystic.com.br/o-valor-de-um-sorriso/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-05 23:38 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515399-cleitinho-planeja-reduzir-ipva-de-4-para-3-em-1-de-janeiro.html Política Política 5209 Cleitinho planeja reduzir IPVA de 4% para 3% em 1º de janeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515399-cleitinho-planeja-reduzir-ipva-de-4-para-3-em-1-de-janeiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-05 23:48 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515401-cidades-estao-integrando-ia-aos-servicos-publicos-sem-um-quadro-comum-para-avaliar-o-grau-de-preparacao-aponta-estudo-da-oxford-insights.html Mundo Corporativo 6262 Cidades estão integrando IA aos serviços públicos sem um quadro comum para avaliar o grau de preparação, aponta estudo da Oxford Insights https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515401-cidades-estao-integrando-ia-aos-servicos-publicos-sem-um-quadro-comum-para-avaliar-o-grau-de-preparacao-aponta-estudo-da-oxford-insights.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515437-tjmg-garante-moradia-a-familia-que-ocupa-imovel-ha-40-anos-em-betim.html Gerais tjmg, betim, justiça 2565 TJMG garante moradia a família que ocupa imóvel há 40 anos em Betim https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515437-tjmg-garante-moradia-a-familia-que-ocupa-imovel-ha-40-anos-em-betim.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515440-grupo-ligado-ao-pcc-e-condenado-a-460-anos-por-trafico-de-drogas-em-minas.html Gerais tráfico de drogas, unaí, mpmg 1922 Grupo ligado ao PCC é condenado a 460 anos por tráfico de drogas em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515440-grupo-ligado-ao-pcc-e-condenado-a-460-anos-por-trafico-de-drogas-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515480-pedagio-na-br-040-motociclistas-tem-passagem-mais-rapida-e-segura.html Gerais BR-040, motocicleta, pedágio, bh, juiz de fora 2115 Pedágio na BR-040: Motociclistas têm passagem mais rápida e segura https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515480-pedagio-na-br-040-motociclistas-tem-passagem-mais-rapida-e-segura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515487-idosa-vence-banco-na-justica-apos-ter-descontos-indevidos-na-pensao.html Gerais tjmg, desconto indevido, seguro, título de capitalização 2801 Idosa vence banco na Justiça após ter descontos indevidos na pensão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515487-idosa-vence-banco-na-justica-apos-ter-descontos-indevidos-na-pensao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 00:04 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515403-debates-apoios-e-olho-nas-abstencoes-os-planos-de-flavio-e-lula-para-o-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 4937 Debates, apoios e olho nas abstenções: os planos de Flávio e Lula para o 2º turno https://platobr.com.br/debates-apoios-e-olho-nas-abstencoes-os-planos-de-flavio-e-lula-para-o-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-06 00:04 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515404-os-3-milhoes-de-votos-de-pavanato-a-campanha-de-flavio-e-o-desempenho-do-pt.html Política#PlatôBr Reportagem 1382 Os 3 milhões de votos de Pavanato, a campanha de Flávio e o desempenho do PT https://platobr.com.br/76041-2 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 00:12 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515405-os-pontos-centrais-da-reforma-do-judiciario-que-lula-quer-propor.html Política#PlatôBr Reportagem 1450 Os pontos centrais da reforma do Judiciário que Lula quer propor https://platobr.com.br/os-pontos-centrais-da-reforma-do-judiciario-que-lula-quer-propor Digital

Estado de Minas 2026-10-06 00:13 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515406-jornada-6-1-volta-a-pauta-e-testa-o-jogo-de-alcolumbre-apos-resultado-de-domingo.html Política#PlatôBr Reportagem 3338 Jornada 6×1 volta à pauta e testa o jogo de Alcolumbre após resultado de domingo https://platobr.com.br/jornada-6x1-volta-a-pauta-e-testa-o-jogo-de-alcolumbre-apos-resultado-de-domingo Digital

Estado de Minas 2026-10-06 00:32 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515407-apos-o-1-turno-nem-um-pio-sobre-a-confiabilidade-das-urnas-eletronicas.html Política#PlatôBr eleicoes-2026, urnas eletrônicas 1398 Após o 1º turno, nem um pio sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas https://platobr.com.br/apos-o-primeiro-turno-nem-um-pio-sobre-a-confiabilidade-das-urnas-eletronicas Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Renato Quintino https://www.em.com.br/colunistas/renato-quintino/2026/10/7513168-paris-e-uma-festa.html Colunistas#Renato Quintino paris, gastronomia, hemingway, Ernest Hemingway 3739 Paris é uma festa https://www.em.com.br/colunistas/renato-quintino/2026/10/7513168-paris-e-uma-festa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Carlos Starling https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7515039-a-pedra-e-a-bacteria.html Colunistas#Carlos Starling bactéria, pedra, medicina, futebol 5733 A pedra e a bactéria https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7515039-a-pedra-e-a-bacteria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/mundo-juridico/2026/10/7515258-os-96-anos-de-um-santo.html Direito & Justiça Minas#Mundo Jurídico Jurista, lei, procurador-geral, projeto 4687 OS 96 ANOS DE UM SANTO https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/mundo-juridico/2026/10/7515258-os-96-anos-de-um-santo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7515281-a-delicadeza-feminina-ainda-tem-seu-lugar.html Colunistas#Anna Marina minas-gerais, anna marina, colunista , estado de minas 3558 A delicadeza feminina ainda tem seu lugar? https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7515281-a-delicadeza-feminina-ainda-tem-seu-lugar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7515289-quando-o-estado-rasga-o-contrato.html Direito & Justiça Minas convite, Brasil 5600 QUANDO O ESTADO RASGA O CONTRATO https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7515289-quando-o-estado-rasga-o-contrato.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515294-eleicoes-2026-o-que-aconteceu.html Opinião 3788 Eleições 2026: o que aconteceu? https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515294-eleicoes-2026-o-que-aconteceu.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Paulo Rabello de Castro https://www.em.com.br/colunistas/paulo-rabello-de-castro/2026/10/7515295-direita-volver.html Colunistas#Paulo Rabello de Castro 5547 Direita, volver! https://www.em.com.br/colunistas/paulo-rabello-de-castro/2026/10/7515295-direita-volver.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515307-leitor-comenta-a-renovacao-no-congresso.html Opinião 385 LEITOR COMENTA A RENOVAÇÃO nO CONGRESSO https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515307-leitor-comenta-a-renovacao-no-congresso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Quinho https://www.em.com.br/charge/2026/10/7515309-democracia-como-ideal-politico.html Charge -1 Democracia como ideal político https://www.em.com.br/charge/2026/10/7515309-democracia-como-ideal-politico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/judiciario-em-foco/2026/10/7515315-filtro-de-relevancia-mediacao-e-justica-restaurativa.html Direito & Justiça Minas#Judiciário em Foco Direito, Justiça 3499 FILTRO DE RELEVÂNCIA, MEDIAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/judiciario-em-foco/2026/10/7515315-filtro-de-relevancia-mediacao-e-justica-restaurativa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7515318-moderna-interpretacao-do-direito-do-trabalho.html Direito & Justiça Minas#Entrevista magistratura, trabalho, justiça 8733 Moderna interpretação do direito do trabalho https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7515318-moderna-interpretacao-do-direito-do-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/tribuna-da-advocacia/2026/10/7515329-raio-x-da-advocacia-por-quem-entende.html Direito & Justiça Minas#Tribuna da Advocacia inteligência artificial, gestão, direito, justiça 6080 Raio-X da advocacia por quem entende https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/tribuna-da-advocacia/2026/10/7515329-raio-x-da-advocacia-por-quem-entende.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/sem-atoga/2026/10/7515333-o-peso-da-decisao.html Direito & Justiça Minas#Sem Toga DECISÃO, livro, perspectiva 3518 O peso da decisão https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/sem-atoga/2026/10/7515333-o-peso-da-decisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/voz-ado-amp/2026/10/7515339-rio-grande-em-boas-maos.html Direito & Justiça Minas#Voz do MP advogado , crime, direito 5584 Rio Grande em boas mãos https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/voz-ado-amp/2026/10/7515339-rio-grande-em-boas-maos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Orion Teixeira https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7515358-transicao-mineira-cleitinho-e-a-pedra-que-virou-vidraca.html Colunistas#Orion Teixeira Cleitinho, eleicoesbr, minas gerais 5369 Transição mineira: Cleitinho é a pedra que virou vidraça https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7515358-transicao-mineira-cleitinho-e-a-pedra-que-virou-vidraca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515360-voto-consciente-precisa-do-debate-de-ideias.html Opinião 3029 Voto consciente precisa do debate de ideias https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515360-voto-consciente-precisa-do-debate-de-ideias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Ivan Drummond https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7515369-quando-oscar-quase-veio-jogar-aqui-no-ginastico.html Colunistas#Ivan Drummond basquete, Ginástico, Minas, Oscar 4404 Quando Oscar quase veio jogar aqui, no Ginástico https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7515369-quando-oscar-quase-veio-jogar-aqui-no-ginastico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Amanda Quintiliano - Especial para o EM https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515388-praca-do-santuario-em-divinopolis-palco-da-vitoria-de-cleitinho.html Política 5500 Praça do Santuário, em Divinópolis, palco da vitória de Cleitinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515388-praca-do-santuario-em-divinopolis-palco-da-vitoria-de-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7515389-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-06-10-2026.html Capa do dia -1 CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 06/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7515389-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-06-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7515390-lula-perdeu-porque-nao-percebeu-que-a-politica-mudou.html Colunistas#Bertha Maakaroun Sedan, Lula 7224 Lula perdeu porque não percebeu que a política mudou https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7515390-lula-perdeu-porque-nao-percebeu-que-a-politica-mudou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7515393-a-direita-avanca-o-congresso-muda-e-os-estados-pesam-no-segundo-turno.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Congresso, direita, Lula, Flávio Bolsonaro 5116 A direita avança, o Congresso muda e os estados pesam no segundo turno https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7515393-a-direita-avanca-o-congresso-muda-e-os-estados-pesam-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 05:00 Pedro Bueno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514687-flavio-tem-mais-votos-que-bolsonaro-em-mg-lula-derrete.html Política Bolsonaro, Eleições 2026, Flávio Bolsonaro, Lula, minas-gerais 1975 Flávio tem mais votos que Bolsonaro em MG; Lula 'derrete' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514687-flavio-tem-mais-votos-que-bolsonaro-em-mg-lula-derrete.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 05:38 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515412-chuva-continua-veja-o-que-esperar-do-tempo-em-bh-nesta-terca-6.html Gerais chuva, previsão, previsao-do-tempo, Inmet, defesa-civil 1686 Chuva continua? Veja o que esperar do tempo em BH nesta terça (6) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515412-chuva-continua-veja-o-que-esperar-do-tempo-em-bh-nesta-terca-6.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 06:00 Rogério Tobias https://www.em.com.br/colunistas/rogerio-tobias/2026/10/7513680-marketing-entre-a-segmentacao-os-nichos-e-a-hiperpersonalizacao.html Colunistas#Rogério Tobias Marketing 5752 Marketing: entre a segmentação, os nichos e a hiperpersonalização https://www.em.com.br/colunistas/rogerio-tobias/2026/10/7513680-marketing-entre-a-segmentacao-os-nichos-e-a-hiperpersonalizacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 06:07 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515414-dupla-armada-abre-fogo-contra-a-pm-e-morre-em-confronto-na-grande-bh.html Gerais confronto, homicídio, mortos, grande-bh 2214 Dupla armada abre fogo contra a PM e morre em confronto na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515414-dupla-armada-abre-fogo-contra-a-pm-e-morre-em-confronto-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 06:44 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515417-briga-por-isqueiro-termina-com-homem-morto-com-tiros-na-cabeca-em-mg.html Gerais isqueiro, confronto, pm, homicídio, minas-gerais 2271 Briga por isqueiro termina com homem morto com tiros na cabeça em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515417-briga-por-isqueiro-termina-com-homem-morto-com-tiros-na-cabeca-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 07:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515419-quando-sai-a-nova-pesquisa-presidencial-para-o-2-turno-veja-data.html Política eleicoes-2026, lula, flávio bolsonaro, Segundo Turno, pesquisas 1597 Quando sai a nova pesquisa presidencial para o 2º turno? Veja data https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515419-quando-sai-a-nova-pesquisa-presidencial-para-o-2-turno-veja-data.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 07:19 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515420-cirurgia-no-nariz-e-viagem-marcada-descubra-se-voar-logo-apos-o-procedimento-e-seguro-ou-se-a-pressao-da-cabine-pode-colocar-sua-recuperacao-em-risco.html Bem viver simone mendes, rinoplastia, cirurgia plástica 2844 Cirurgia no nariz e viagem marcada: descubra se voar logo após o procedimento é seguro ou se a pressão da cabine pode colocar sua recuperação em risco https://www.tupi.fm/saude/cirurgia-no-nariz-e-viagem-marcada-descubra-se-voar-logo-apos-o-procedimento-e-seguro-ou-se-a-pressao-da-cabine-pode-colocar-sua-recuperacao-em-risco/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 07:28 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515423-lerdo-nao-consegue-escapar-e-morre-espancado-no-ventosa-em-bh.html Gerais Ventosa, bh, pm, espancamento, agressão 1921 "Lerdo" não consegue escapar e morre espancado no Ventosa, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515423-lerdo-nao-consegue-escapar-e-morre-espancado-no-ventosa-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 07:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515426-de-anitta-a-beyonce-fas-se-unem-e-entregam-perfis-para-campanha-de-lula-nas-redes.html Política lula, eleicoes-2026, musica, cultura, anitta, ariana grande 2132 De Anitta a Beyoncé: fãs se unem e entregam perfis para campanha de Lula nas redes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515426-de-anitta-a-beyonce-fas-se-unem-e-entregam-perfis-para-campanha-de-lula-nas-redes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 07:47 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515427-micro-onibus-com-pacientes-bate-em-carreta-e-deixa-dez-feridos-na-br-251.html Gerais BR-251, carreta, ferido, montes claros 1823 Micro-ônibus com pacientes bate em carreta e deixa dez feridos na BR-251 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515427-micro-onibus-com-pacientes-bate-em-carreta-e-deixa-dez-feridos-na-br-251.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 07:53 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515424-senado-mantem-debate-sobre-fim-da-6x1-mas-votacao-e-incerta.html Política Senado, Escala 6x1, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, davi-alcolumbre, congresso-nacional 3466 Senado mantém debate sobre fim da 6x1, mas votação é incerta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515424-senado-mantem-debate-sobre-fim-da-6x1-mas-votacao-e-incerta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:02 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515428-lula-diz-ser-o-unico-candidato-antissistema.html Política lula, pt, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, stf, segundo turno 2571 Lula diz ser o único candidato ‘antissistema’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515428-lula-diz-ser-o-unico-candidato-antissistema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:11 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515421-especialistas-em-psicologia-concordam-pessoas-que-evitam-caixas-de-autoatendimento-no-supermercado-nao-sao-folgadas-elas-podem-estar-buscando-interacao-social.html Bem viver Caixa, psicologia, supermercado 2616 Especialistas em psicologia concordam: pessoas que evitam caixas de autoatendimento no supermercado não são folgadas, elas podem estar buscando interação social https://www.tupi.fm/sentinelas/especialistas-em-psicologia-concordam-pessoas-que-evitam-caixas-de-autoatendimento-no-supermercado-nao-sao-folgadas-elas-podem-estar-buscando-interacao-social/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515436-robert-pattinson-diz-que-transformers-resume-a-estetica-do-cinema-dos-anos-2000.html Galeria 6 Robert Pattinson diz que “Transformers” resume a estética do cinema dos anos 2000 https://www.flipar.com.br/?p=690745 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:24 Joubert Júnior https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515434-rapper-oruam-volta-aos-palcos-apos-ter-prisao-revogada.html Nacional Rio 2392 Rapper Oruam volta aos palcos após ter prisão revogada https://www.tupi.fm/rio/rapper-oruam-volta-aos-palcos-no-complexo-da-penha-apos-ter-prisao-revogada-pelo-tj-rj/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:26 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515429-cleitinho-quer-continuar-em-casa-em-divinopolis-apos-assumir-governo.html Política cleitinho, minas-gerais, eleicoes-2026, governador, divinópolis 3344 Cleitinho quer continuar em casa em Divinópolis após assumir governo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515429-cleitinho-quer-continuar-em-casa-em-divinopolis-apos-assumir-governo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:30 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7515443-os-aliados.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas 4084 Os aliados https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7515443-os-aliados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:35 AFP FTP https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515433-trump-faz-aceno-a-flavio-bolsonaro-que-sai-na-frente-contra-lula.html Política Brasil, eleições 4568 Trump faz aceno a Flávio Bolsonaro, que sai na frente contra Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515433-trump-faz-aceno-a-flavio-bolsonaro-que-sai-na-frente-contra-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:37 Caetano Yamamoto,Rafaela Bomfim https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515438-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-estao-entre-campeoes-de-votos.html Política extrema-direita, bolsonarismo, eleições, congresso, Câmara dos Deputados, Leniel Borel, isabella nardoni 3903 Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel estão entre campeões de votos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515438-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-estao-entre-campeoes-de-votos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:42 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515431-mega-sena-sorteia-rs-92-milhoes-nesta-terca-06-10-em-transmite-ao-vivo.html Nacional Caixa, Caixa Econômica Federal, loteria, loterias, Loterias Caixa, mega-sena 1723 Mega-Sena sorteia R$ 92 milhões nesta terça (06/10); EM transmite ao vivo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515431-mega-sena-sorteia-rs-92-milhoes-nesta-terca-06-10-em-transmite-ao-vivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:58 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515455-joana-balaguer-a-jaque-de-malhacao-impressiona-com-antes-e-depois-de-21-anos-e-redes-surtam.html Cultura cultura, novela, malhacao 2116 Joana Balaguer, a Jaque de Malhação, impressiona com antes e depois de 21 anos e redes surtam https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515455-joana-balaguer-a-jaque-de-malhacao-impressiona-com-antes-e-depois-de-21-anos-e-redes-surtam.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 08:58 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515456-tempestade-no-paraguai-granizo-gigante-causa-destruicao-pelo-pais.html Internacional mundo, paraguai, chuva, inundação 2799 Tempestade no Paraguai: granizo gigante causa destruição pelo país https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515456-tempestade-no-paraguai-granizo-gigante-causa-destruicao-pelo-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:00 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515458-deputados-e-senadores-o-numero-de-cadeiras-o-salario-e-a-funcao-de-cada-parlamentar.html Galeria 6 Deputados e senadores: o número de cadeiras, o salário e a função de cada parlamentar https://www.flipar.com.br/?p=690610 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:01 Edésio Ferreira,Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515445-sinal-em-flash-da-no-no-transito-na-area-hospitalar-de-bh.html Gerais transito, congestionamento, bh, bhtrans 1071 Sinal em flash dá ‘nó’ no trânsito na Área Hospitalar de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515445-sinal-em-flash-da-no-no-transito-na-area-hospitalar-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:03 Ellen Cristie https://www.em.com.br/trends/2026/10/7515460-alerta-no-jardim-3-plantas-que-podem-atrair-escorpioes-para-casa.html Trends escorpiões, plantas, alerta, aracnídeo 3231 Alerta no jardim: 3 plantas que podem atrair escorpiões para casa https://www.em.com.br/trends/2026/10/7515460-alerta-no-jardim-3-plantas-que-podem-atrair-escorpioes-para-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515441-o-que-acontece-quando-a-tecnologia-e-usada-para-acolhimento-e-terapia.html Bem viver IA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, TERAPIA 4793 O que acontece quando a tecnologia é usada para acolhimento e terapia https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515441-o-que-acontece-quando-a-tecnologia-e-usada-para-acolhimento-e-terapia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:06 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515457-van-escolar-bate-em-poste-e-deixa-13-estudantes-feridos-em-bh.html Gerais escolar, van, acidente-de-transito, BH, corpo-de-bombeiros 1982 Van escolar bate em poste e deixa 13 estudantes feridos em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515457-van-escolar-bate-em-poste-e-deixa-13-estudantes-feridos-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515468-paula-burlamaqui-fala-da-recuperacao-apos-cirurgia-no-ombro-e-comenta-critica-de-marina-lima.html Galeria 6 Paula Burlamaqui fala da recuperação após cirurgia no ombro e comenta crítica de Marina Lima https://www.flipar.com.br/?p=690754 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515469-circulos-de-fadas-fenomeno-misterioso-ainda-desafia-os-cientistas.html Galeria 6 Círculos de fadas: fenômeno misterioso ainda desafia os cientistas https://www.flipar.com.br/?p=690797&preview=true&preview_id=690797 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:12 Humberto Santos,Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515462-cleitinho-ja-pediu-para-instalar-chuveiro-e-cama-em-gabinete-na-assembleia-de-minas.html Política ALMG, CLEITINHO, ELEIÇÕES 2026, GOVERNO DE MINAS, DIVINÓPOLIS, CIDADE ADMINISTRATIVA, MINAS GERAIS 3183 Cleitinho já pediu para instalar chuveiro e cama em gabinete na Assembleia de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515462-cleitinho-ja-pediu-para-instalar-chuveiro-e-cama-em-gabinete-na-assembleia-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:12 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515472-alan-honjoya-o-advogado-que-levou-vendas-para-a-advocacia-e-dentro-da-oab.html Networking e Negócios 5153 Alan Honjoya, o advogado que levou vendas para a advocacia e dentro da OAB 7f7dd313-8143-4cc9-9725-a14399e77d55 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:14 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515470-caso-henry-borel-pai-pede-ao-cnj-que-investigue-conduta-de-juiza.html Nacional brasil, rio de janeiro 2654 Caso Henry Borel: pai pede ao CNJ que investigue conduta de juíza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515470-caso-henry-borel-pai-pede-ao-cnj-que-investigue-conduta-de-juiza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:15 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515473-maquina-cnc-parada-para-programacao-vira-gargalo-e-ia-encurta-esse-tempo.html Networking e Negócios 5505 Máquina CNC parada para programação vira gargalo e IA encurta esse tempo dd0d9ddc-983a-4c7d-a05d-273410485784 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:22 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515479-espanha-antecipa-eleicoes-durante-crise-habitacional.html Internacional mundo, espanha, eleições 2512 Espanha antecipa eleições durante crise habitacional https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515479-espanha-antecipa-eleicoes-durante-crise-habitacional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:23 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515466-natuza-sobre-ana-elisa-nas-redes-ta-dando-aula-pra-turma-do-pt.html Política pt, lula, eleicoes-2026 2277 Natuza sobre Ana Elisa nas redes: ‘Tá dando aula pra turma do PT’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515466-natuza-sobre-ana-elisa-nas-redes-ta-dando-aula-pra-turma-do-pt.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:33 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515488-arthur-aguiar-e-jheny-santucci-se-separaram.html Cultura celebridades, relacionamentos, redes sociais 2041 Arthur Aguiar e Jheny Santucci se separaram? https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515488-arthur-aguiar-e-jheny-santucci-se-separaram.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515490-charme-europeu-no-brasil-conheca-cidades-que-parecem-cenario-de-outro-continente.html Galeria 6 Charme europeu no Brasil: conheça cidades que parecem cenário de outro continente https://www.flipar.com.br/?p=690825&preview=true&preview_id=690825 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:39 AFP FTP https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515485-morre-aos-86-anos-jim-bakker-o-televangelista-envolvido-em-um-escandalo-sexual.html Internacional EUA, religião, televisão, Bakker, Jim Bakker, Lori Bakker, Tammy Faye 1491 Morre, aos 86 anos, Jim Bakker, o televangelista envolvido em um escândalo sexual https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515485-morre-aos-86-anos-jim-bakker-o-televangelista-envolvido-em-um-escandalo-sexual.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515500-ouvidoria-da-agir-transforma-escuta-em-melhoria-no-sus.html Mundo Corporativo 5646 Ouvidoria da Agir transforma escuta em melhoria no SUS https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515500-ouvidoria-da-agir-transforma-escuta-em-melhoria-no-sus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515501-agentes-jeppesen-foreflight-airflow-lancados-para-a-aviacao-comercial-com-foco-na-inteligencia-operacional-e-flexibilidade-da-adocao.html Mundo Corporativo 7927 Agentes Jeppesen ForeFlight Airflow™ Lançados para a Aviação Comercial com Foco na Inteligência Operacional e Flexibilidade da Adoção https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515501-agentes-jeppesen-foreflight-airflow-lancados-para-a-aviacao-comercial-com-foco-na-inteligencia-operacional-e-flexibilidade-da-adocao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 09:44 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515499-peste-pneumonica-o-misterio-da-morte-de-tecnica-de-laboratorio-que-pos-a-russia-em-alerta.html Internacional mundo, rússia, saúde, pneumonia 2873 Peste pneumônica: o mistério da morte de técnica de laboratório que pôs a Rússia em alerta https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515499-peste-pneumonica-o-misterio-da-morte-de-tecnica-de-laboratorio-que-pos-a-russia-em-alerta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:00 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515511-advogado-amigo-de-flavio-articula-aprovacao-da-anistia-junto-com-o-fim-da-6-1.html Política#PlatôBr Reportagem 1021 Advogado amigo de Flávio articula aprovação da anistia junto com o fim da 6×1 https://platobr.com.br/advogado-amigo-de-flavio-articula-aprovacao-da-anistia-junto-com-o-fim-da-6x1 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:01 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515510-gisele-bundchen-nao-guarda-ressentimentos-sobre-tom-brady.html Cultura celebridades, relacionamento 2992 Gisele Bündchen não guarda ressentimentos sobre Tom Brady https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515510-gisele-bundchen-nao-guarda-ressentimentos-sobre-tom-brady.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:01 Yolande Knell - Correspondente de Oriente Médio da BBC News; Malak Hassouneh https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515482-como-a-guerra-aumentou-a-violencia-sexual-e-os-casamentos-forcados-de-meninas-e-mulheres-em-gaza.html Internacional Meninas, Violência sexual, abuso, violência contra a mulher, mulheres, crimes 9335 Como a guerra aumentou a violência sexual e os casamentos forçados de meninas e mulheres em Gaza https://www.bbc.com/portuguese/articles/c8ly4yd5xkkpo Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:02 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515486-pedagio-fica-mais-caro-em-cinco-rodovias-mineiras-a-partir-desta-sexta.html Gerais PEDAGIO, rodovia, minas-gerais, sul de minas 2245 Pedágio fica mais caro em cinco rodovias mineiras a partir desta sexta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515486-pedagio-fica-mais-caro-em-cinco-rodovias-mineiras-a-partir-desta-sexta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:04 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515509-tarcisio-diz-que-enfrentar-stf-nao-deve-ser-prioridade-do-congresso.html Política Stf, tarcisio-de-freitas, senado, congresso-nacional, flavio-bolsonaro, impeachment, eleições 2026 3600 Tarcísio diz que enfrentar STF não deve ser prioridade do Congresso https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515509-tarcisio-diz-que-enfrentar-stf-nao-deve-ser-prioridade-do-congresso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:06 AFP FTP https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515483-oms-ve-risco-muito-baixo-para-europa-apos-suspeita-de-peste-na-russia.html Internacional OMS, peste, saúde, pesquisadora, infecção pulmonar 1039 OMS vê risco 'muito baixo' para Europa após suspeita de peste na Rússia https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515483-oms-ve-risco-muito-baixo-para-europa-apos-suspeita-de-peste-na-russia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:18 Mariana Morais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515517-mae-de-eliza-samudio-se-manifesta-apos-ser-derrotada-nas-eleicoes.html Política Eliza Samudio, caso Bruno, deputada estadual, Rio de Janeiro 2206 Mãe de Eliza Samudio se manifesta após ser derrotada nas eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515517-mae-de-eliza-samudio-se-manifesta-apos-ser-derrotada-nas-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:18 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515520-johnny-depp-protagoniza-ebenezer-e-os-fantasmas-do-natal-novo-filme-de-ti-west.html Galeria 6 Johnny Depp protagoniza “Ebenezer e os Fantasmas do Natal”, novo filme de Ti West https://www.flipar.com.br/?p=690774 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7515524-quem-ganhara-o-nobel-de-literatura-facam-suas-apostas.html Pensar 3854 Quem ganhará o Nobel de Literatura? Façam suas apostas https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7515524-quem-ganhara-o-nobel-de-literatura-facam-suas-apostas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:26 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515525-marjorie-estiano-revela-segredo-para-bracos-e-costas-torneados.html Cultura cultura, celebridades, tv, séries, streaming 2829 Marjorie Estiano revela segredo para braços e costas torneados https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515525-marjorie-estiano-revela-segredo-para-bracos-e-costas-torneados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:27 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515515-homem-e-filha-morrem-baleados-na-mg-030-em-rio-acima.html Gerais Grande BH, Acidente, Polícia, Homicídio 2346 Homem e filha morrem baleados na MG-030, em Rio Acima https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515515-homem-e-filha-morrem-baleados-na-mg-030-em-rio-acima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515528-de-pouso-alegre-ao-brasil-um-encontro-pela-cidadania.html Mundo Corporativo 7330 De Pouso Alegre ao Brasil: um encontro pela cidadania https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515528-de-pouso-alegre-ao-brasil-um-encontro-pela-cidadania.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515530-reputacao-do-ceo-representa-quase-metade-do-valor-de-mercado.html Mundo Corporativo 2106 Reputação do CEO representa quase metade do valor de mercado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515530-reputacao-do-ceo-representa-quase-metade-do-valor-de-mercado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515536-rochester-electronics-lanca-experiencias-de-e-commerce-nos-principais-mercados-globais.html Mundo Corporativo 5254 Rochester Electronics lança experiências de e-commerce nos principais mercados globais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515536-rochester-electronics-lanca-experiencias-de-e-commerce-nos-principais-mercados-globais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515538-ia-ajuda-a-transformar-pequenos-negocios.html Mundo Corporativo 5293 IA ajuda a transformar pequenos negócios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515538-ia-ajuda-a-transformar-pequenos-negocios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515540-assessment-apoia-decisoes-em-cenario-de-alta-rotatividade.html Mundo Corporativo 4742 Assessment apoia decisões em cenário de alta rotatividade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515540-assessment-apoia-decisoes-em-cenario-de-alta-rotatividade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515541-liza-minnelli-80-anos-uma-vida-de-talento-e-performances-inesqueciveis.html Galeria 6 Liza Minnelli, 80 anos: uma vida de talento e performances inesquecíveis https://www.flipar.com.br/?p=690726&preview=true&preview_id=690726 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:41 Estado de Minas https://www.em.com.br/colunistas/eleonora-cruz-santos/2026/10/7515544-a-narrativa-politica-se-descolou-da-economia.html Colunistas#Eleonora Cruz Santos 7535 A narrativa política se descolou da economia https://www.em.com.br/colunistas/eleonora-cruz-santos/2026/10/7515544-a-narrativa-politica-se-descolou-da-economia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 10:53 Ellen Cristie https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515562-eleicao-de-nova-bancada-da-almg-gera-expectativas-sobre-ipva-em-minas.html Economia 3489 Eleição de nova bancada da ALMG gera expectativas sobre IPVA em Minas https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515562-eleicao-de-nova-bancada-da-almg-gera-expectativas-sobre-ipva-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:00 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515548-juiza-condena-grupo-por-fraude-e-desvio-de-milhoes-de-reais.html Gerais associação criminosa, BH, Justiça, MPMG 2427 Juíza condena grupo por fraude e desvio de milhões de reais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515548-juiza-condena-grupo-por-fraude-e-desvio-de-milhoes-de-reais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:05 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515498-eleitores-criticam-superman-e-nikolas-em-disputa-ao-senado-elegeram-o-pt.html Política superman, carlos viana, Nikolas Ferreira, Senado 2421 Eleitores criticam Superman e Nikolas em disputa ao Senado: 'Elegeram o PT' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515498-eleitores-criticam-superman-e-nikolas-em-disputa-ao-senado-elegeram-o-pt.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:06 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515559-antonia-fontenelle-chora-e-mostra-filho-indignado-apos-derrota-eleitoral.html Política eleições, eleicoes-2026, internet, redes sociais 1445 Antônia Fontenelle chora e mostra filho indignado após derrota eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515559-antonia-fontenelle-chora-e-mostra-filho-indignado-apos-derrota-eleitoral.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-06 11:08 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515565-sabores-do-mundo-bebidas-que-viraram-simbolos-de-seus-paises.html Galeria 6 Sabores do mundo: bebidas que viraram símbolos de seus países https://www.flipar.com.br/?p=690827&preview=true&preview_id=690827 Digital

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Estado de Minas 2026-10-06 11:17 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515568-morre-giane-alves-modelo-descoberta-em-posto-de-gasolina.html Nacional moda, beleza, brasil, bahia 1582 Morre Giane Alves, modelo descoberta em posto de gasolina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515568-morre-giane-alves-modelo-descoberta-em-posto-de-gasolina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:20 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515569-motosserra-martelo-e-moedor-de-carne-ex-marido-pai-e-irmao-sao-acusados-de-matar-modelo.html Internacional 1994 Motosserra, martelo e moedor de carne: ex-marido, pai e irmão são acusados de matar modelo https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515569-motosserra-martelo-e-moedor-de-carne-ex-marido-pai-e-irmao-sao-acusados-de-matar-modelo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:28 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515574-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-amplia-gestao-urbana.html Networking e Negócios 5024 Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes amplia gestão urbana 45499ede-1b08-4eac-a023-8e64b318f7dd Digital

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Estado de Minas 2026-10-06 11:34 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515578-moraes-autoriza-que-debora-do-batom-cumpra-restante-da-pena-em-semiaberto.html Política Alexandre de Moraes, paulo gonet, prisão, 8 de janeiro, stf, estatua da justiça, semiaberto, pena 907 Moraes autoriza que 'Débora do Batom' cumpra restante da pena em semiaberto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515578-moraes-autoriza-que-debora-do-batom-cumpra-restante-da-pena-em-semiaberto.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-06 11:36 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515422-especialistas-em-psicologia-alertam-8-frases-nunca-deveriam-ser-ditas-a-uma-crianca-mesmo-quando-ela-te-irrita.html Bem viver criança, Educação, psicologia 3449 Especialistas em psicologia alertam: 8 frases nunca deveriam ser ditas a uma criança, mesmo quando ela te irrita https://www.tupi.fm/entretenimento/especialistas-em-psicologia-alertam-estas-8-frases-nunca-deveriam-ser-ditas-a-uma-crianca-mesmo-quando-ela-te-irrita/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515593-imersao-luxo-imobiliario-reune-especialistas-no-rosewood.html Mundo Corporativo 4197 Imersão Luxo Imobiliário reúne especialistas no Rosewood https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515593-imersao-luxo-imobiliario-reune-especialistas-no-rosewood.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515594-vitafor-entra-no-circuito-hyrox-como-suplementacao-oficial.html Mundo Corporativo 4560 Vitafor® entra no circuito HYROX como suplementação oficial https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515594-vitafor-entra-no-circuito-hyrox-como-suplementacao-oficial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515595-obesidade-e-falta-de-vitamina-d-aumentam-risco-de-morte.html Mundo Corporativo 6630 Obesidade e falta de vitamina D aumentam risco de morte https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515595-obesidade-e-falta-de-vitamina-d-aumentam-risco-de-morte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:40 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515600-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-reforca-gestao-em-sp.html Networking e Negócios 5329 Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes reforça gestão em SP a0c322f5-6560-4336-b7ba-cdf6151d2e77 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:41 Alicia Bernardes - Correio Braziliense,Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515579-kassio-nunes-marques-avalia-rever-prisao-de-bolsonaro-apos-o-2-turno.html Política bolsonaro, trama golpista, nunes marques, STF, eleições 2026 2065 Kássio Nunes Marques avalia rever prisão de Bolsonaro após o 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515579-kassio-nunes-marques-avalia-rever-prisao-de-bolsonaro-apos-o-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:41 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515601-maisa-e-natalia-gouveia-celebram-sucesso-de-criacoes-na-paris-fashion-week.html Networking e Negócios 3488 Maísa e Natália Gouveia celebram sucesso de criações na Paris Fashion Week 98d1080c-a8e2-46f9-80b2-bc1b4b91e9f0 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:46 Carlos Palermo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515599-mulher-tenta-apartar-discussao-em-bar-e-morre-apos-ser-atingida-por-taco-de-sinuca.html Nacional discussão, briga, homicídio, morte, violência 1058 Mulher tenta apartar discussão em bar e morre após ser atingida por taco de sinuca https://www.tupi.fm/brasil/mulher-tenta-apartar-discussao-em-bar-e-morre-apos-ser-atingida-por-taco-de-sinuca/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:48 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515608-pulada-de-cerca-inteligencia-artificial-vira-cumplice-em-casos-de-traicao-amorosa.html Bem viver relacionamentos, tecnologia, inteligência artificial 2178 Pulada de cerca: Inteligência Artificial vira cúmplice em casos de traição amorosa https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515608-pulada-de-cerca-inteligencia-artificial-vira-cumplice-em-casos-de-traicao-amorosa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:51 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515611-pressionado-para-declarar-apoio-no-2-turno-cury-viaja-para-a-europa.html Política#PlatôBr Reportagem 724 Pressionado para declarar apoio no 2º turno, Cury viaja para a Europa https://platobr.com.br/pressionado-para-declarar-apoio-no-2o-turno-cury-viaja-para-a-europa Digital

Estado de Minas 2026-10-06 11:55 Eduarda Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515592-lula-vence-em-64-paises-com-destaque-para-argentina-e-europa-flavio-leva-36-incluindo-os-eua.html Política eleições, flávio bolsonaro, lula, dados, TSE 4375 Lula vence em 64 países, com destaque para Argentina e Europa; Flávio leva 36, incluindo os EUA https://www.tupi.fm/mundo/lula-vence-em-64-paises-com-destaque-para-argentina-e-europa-flavio-leva-36-incluindo-os-eua/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:02 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515618-especial-halloween-8-livros-assustadores-para-entrar-no-clima-de-terror.html Cultura cultura, livros, literatura 3448 Especial Halloween: 8 livros assustadores para entrar no clima de terror https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515618-especial-halloween-8-livros-assustadores-para-entrar-no-clima-de-terror.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:04 Eduarda Soares https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7515591-pizza-fit-de-frigideira-a-receita-saudavel-e-deliciosa-para-fazer-em-15-minutos.html Degusta gastronimia, pizza, fit, alimentação saudável, nutrição 1845 Pizza fit de frigideira: a receita saudável e deliciosa para fazer em 15 minutos https://www.tupi.fm/entretenimento/pizza-fit-de-frigideira-a-receita-saudavel-e-deliciosa-para-fazer-em-15-minutos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:06 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515628-serra-da-mesa-maior-lago-artificial-do-brasil-nasceu-de-hidreletrica-e-transformou-regiao-de-goias.html Galeria 6 Serra da Mesa: maior lago artificial do Brasil nasceu de hidrelétrica e transformou região de Goiás https://www.flipar.com.br/?p=690839&preview=true&preview_id=690839 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:07 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515625-piaui-livrou-brasil-do-senador-mais-corrupto-diz-governador-reeleito-sobre-ciro-nogueira.html Política Ciro Nogueira, Rafael Fonteles, Lula, senado, eleições 2026 2720 "Piauí livrou Brasil do senador mais corrupto", diz governador reeleito sobre Ciro Nogueira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515625-piaui-livrou-brasil-do-senador-mais-corrupto-diz-governador-reeleito-sobre-ciro-nogueira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:08 Maria Reis* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515626-brasileiro-e-preso-nos-eua-apos-usar-uniforme-do-ice-para-intimidar-eleitores.html Internacional Eleições, ICE, EUA, Votação 2271 Brasileiro é preso nos EUA após usar uniforme do ICE para intimidar eleitores https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515626-brasileiro-e-preso-nos-eua-apos-usar-uniforme-do-ice-para-intimidar-eleitores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:09 Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515572-anvisa-proibe-venda-de-insulina-e-tirzepatida-irregulares.html Bem viver anvisa, canetas emagrecedoras, INSULINA 3387 Anvisa proíbe venda de insulina e tirzepatida irregulares https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-proibe-venda-de-insulina-e-tirzepatida-irregulares Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:11 Quéren Hapuque,Renata Galdino https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515604-venda-nova-semaforos-desligados-causam-transtornos-no-transito.html Gerais furto de cabos, semáforos, bhtrans, mobilidade, vilarinho, Trânsito 2093 Venda Nova: semáforos desligados causam transtornos no trânsito https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515604-venda-nova-semaforos-desligados-causam-transtornos-no-transito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:14 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515631-maquiagem-bordo-como-usar-a-cor-intensa-que-domina-os-looks-da-temporada.html Feminino & Masculino make, maquiagem, beleza, tendência, trends 2166 Maquiagem bordô: como usar a cor intensa que domina os looks da temporada https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515631-maquiagem-bordo-como-usar-a-cor-intensa-que-domina-os-looks-da-temporada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:17 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515630-bolsonaro-pode-subir-a-rampa-do-planalto-com-flavio.html Política ELEIÇÕES 2026, FLÁVIO BOLSONARO, JAIR BOLSONARO, STF, INDULTO, PALÁCIO DO PLANALTO 4142 Bolsonaro pode subir a rampa do Planalto com Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515630-bolsonaro-pode-subir-a-rampa-do-planalto-com-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:22 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515636-agua-gelada-no-rosto-para-acalmar-o-coracao-entenda-a-trend-viral.html Bem viver saúde, bem-estar, truque 2897 Água gelada no rosto para acalmar o coração? Entenda a trend viral https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515636-agua-gelada-no-rosto-para-acalmar-o-coracao-entenda-a-trend-viral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:22 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515643-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-conecta-rotas-e-campo.html Networking e Negócios 5382 Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes conecta rotas e campo 56c65585-e426-40c2-bb09-2aba20331af4 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:26 Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515573-anvisa-aprova-novo-tratamento-para-doenca-do-enxerto-contra-hospedeiro.html Bem viver anvisa, medicamento, doença do enxerto 1556 Anvisa aprova novo tratamento para doença do enxerto contra hospedeiro https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-aprova-novo-tratamento-para-doenca-do-enxerto-contra-hospedeiro Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:27 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515622-flavio-bolsonaro-vai-a-goiania-em-busca-de-apoio-de-caiado.html Política bolsonaro, caiado, flávio bolsonaro, eleição 2026, segundo turno, Ronaldo Caiado 2547 Flávio Bolsonaro vai a Goiânia em busca de apoio de Caiado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515622-flavio-bolsonaro-vai-a-goiania-em-busca-de-apoio-de-caiado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515652-fiscalizacao-intercepta-praga-quarentenaria-em-360-kg-de-caquis-no-aeroporto-de-guarulhos.html Galeria 6 Fiscalização intercepta praga quarentenária em 360 kg de caquis no aeroporto de Guarulhos https://www.flipar.com.br/?p=690838 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:27 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515653-aviso-de-atraso-antes-da-apreensao-do-carro-o-que-a-justica-exige-do-credor.html Networking e Negócios 4119 Aviso de atraso antes da apreensão do carro: o que a Justiça exige do credor ce60ec91-3ac5-4b1a-8642-bd8d680ab5b3 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:29 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7515654-ventilador-de-teto-ligado-a-noite-inteira-pesa-na-conta-de-luz-consumo-de-cerca-de-04-kwh-da-uma-pista-mas-tres-fatores-definem-quanto-voce-paga-pela-energia.html Casa e Decoração 3025 Ventilador de teto ligado a noite inteira pesa na conta de luz? Consumo de cerca de 0,4 kWh dá uma pista, mas três fatores definem quanto você paga pela energia https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7515654-ventilador-de-teto-ligado-a-noite-inteira-pesa-na-conta-de-luz-consumo-de-cerca-de-04-kwh-da-uma-pista-mas-tres-fatores-definem-quanto-voce-paga-pela-energia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:31 Cadu Bruno https://www.em.com.br/trends/2026/10/7515596-agricultora-cultiva-abobrinha-gigante-de-77kg-e-bate-recorde-continental.html Trends Mundo 2290 Agricultora cultiva abobrinha gigante de 77kg e bate recorde continental https://www.tupi.fm/mundo/agricultora-cultiva-abobrinha-gigante-de-77-kg-e-bate-recorde-continental-mas-alem-do-peso-um-outro-detalhe-impressiona/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:35 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515642-cleitinho-faz-procedimento-estetico-apos-ser-eleito-governador-de-minas.html Política Cleitinho, Governador, eleicoes-2026, estética, minas-gerais, procedimento estético 2217 Cleitinho faz procedimento estético após ser eleito governador de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515642-cleitinho-faz-procedimento-estetico-apos-ser-eleito-governador-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:35 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515645-alerta-de-tempestade-para-grande-bh-e-outras-8-regioes.html Gerais Alerta, Tempestade, Belo Horizonte , Minas Gerais 7554 Alerta de tempestade para Grande BH e outras 8 regiões https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515645-alerta-de-tempestade-para-grande-bh-e-outras-8-regioes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:36 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515661-pedro-ramalho-transforma-o-the-eye-motel-em-fenomeno-de-marketing-e-experiencia.html Networking e Negócios 5799 Pedro Ramalho transforma o The Eye Motel em fenômeno de marketing e experiência 398edef5-2056-42b4-9d8c-21417c0ee4da Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515664-suica-investe-bilhoes-com-bateria-subterranea-gigante-capaz-de-liberar-12-gw-em-milissegundos.html Galeria 6 Suíça investe bilhões com bateria subterrânea gigante capaz de liberar 1,2 GW em milissegundos https://www.flipar.com.br/?p=690889&preview=true&preview_id=690889 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:40 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515647-video-onibus-escolar-volta-de-re-bate-em-ponte-e-cai-em-rio.html Gerais Zona da Mata, Acidente, Minas Gerais 846 Vídeo: ônibus escolar volta de ré, bate em ponte e cai em rio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515647-video-onibus-escolar-volta-de-re-bate-em-ponte-e-cai-em-rio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:42 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515665-boca-rosa-lanca-base-liquida-com-50-tons-para-a-pele-brasileira.html Feminino & Masculino make, maquiagem, beleza, celebridades, tendências, trends 2281 Boca Rosa lança base líquida com 50 tons para a pele brasileira https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515665-boca-rosa-lanca-base-liquida-com-50-tons-para-a-pele-brasileira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:48 Giovanna de Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515650-simoes-chora-em-reuniao-de-transicao-elogia-servidores-e-e-aplaudido-de-pe.html Política mateus-simoes, minas-gerais, cleitinho, servidores, eleições 2026, governo de minas 6752 Simões chora em reunião de transição, elogia servidores e é aplaudido de pé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515650-simoes-chora-em-reuniao-de-transicao-elogia-servidores-e-e-aplaudido-de-pe.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:50 Eduarda Soares - Rádio Tupi https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515633-video-zanatta-gera-polemica-ao-celebrar-vitoria-nas-eleicoes-com-chicote.html Política Eleições 2026, Santa Catarina 1685 Vídeo: Zanatta gera polêmica ao celebrar vitória nas eleições com chicote https://www.tupi.fm/eleicoes/video-zanatta-gera-polemica-apos-video-com-chicote-durante-comemoracao-da-vitoria-viralizar/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:54 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515667-ana-elisa-vai-encontrar-lula-para-discutir-campanha-digital-do-pt.html Política minas-gerais, eleicoes-2026, lula, PT, Ana Elisa 1180 Ana Elisa vai encontrar Lula para discutir campanha digital do PT https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515667-ana-elisa-vai-encontrar-lula-para-discutir-campanha-digital-do-pt.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:54 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515671-menopausa-na-periferia-envelhecimento-e-marcado-por-desinformacao-e-falta-de-atendimento-especializado.html Feminino & Masculino saúde, bem-estar, menopausa 2958 Menopausa na periferia: envelhecimento é marcado por desinformação e falta de atendimento especializado https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515671-menopausa-na-periferia-envelhecimento-e-marcado-por-desinformacao-e-falta-de-atendimento-especializado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 12:56 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515673-tio-de-boulos-morre-atropelado-em-discussao-no-transito.html Política Carlos Boulos, Guilherme Boulos, Atropelamento, São Paulo 2162 Tio de Boulos morre atropelado em discussão no trânsito https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515673-tio-de-boulos-morre-atropelado-em-discussao-no-transito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:02 Yaya Souza https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7515677-suas-lembrancas-podem-virar-um-livro-com-inteligencia-artificial-empresa-francesa-usa-a-tecnologia-para-dar-forma-a-autobiografias-a-partir-de-memorias-pessoais.html Tecnologia 2209 Suas lembranças podem virar um livro com inteligência artificial: empresa francesa usa a tecnologia para dar forma a autobiografias a partir de memórias pessoais https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7515677-suas-lembrancas-podem-virar-um-livro-com-inteligencia-artificial-empresa-francesa-usa-a-tecnologia-para-dar-forma-a-autobiografias-a-partir-de-memorias-pessoais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:04 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515674-jovem-morre-apos-invadir-contramao-e-bater-em-carreta-na-br-116.html Gerais Acidente, Carreta, Colisão, Em, Morre, Moto, Na 1506 Jovem morre após invadir contramão e bater em carreta na BR-116 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515674-jovem-morre-apos-invadir-contramao-e-bater-em-carreta-na-br-116.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:18 Mariana Morais https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515679-policia-investiga-celulares-de-rick-e-bruno-avelar-e-motivo-vem-a-tona.html Nacional Polícia, Rick, Bruno Avelar, queda, helicóptero, investigação 1544 Polícia investiga celulares de Rick e Bruno Avelar e motivo vem à tona https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515679-policia-investiga-celulares-de-rick-e-bruno-avelar-e-motivo-vem-a-tona.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:22 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515461-casal-evita-conflitos-para-manter-a-paz-no-relacionamento-mas-habito-silencioso-esconde-risco-grave-a-saude-mental-que-poucos-casais-conseguem-identificar.html Bem viver CASAL, RELACIONAMENTO AMOROSO, COMPORTAMENTO 2573 Casal evita conflitos para manter a paz no relacionamento, mas hábito silencioso esconde risco grave à saúde mental que poucos casais conseguem identificar https://www.tupi.fm/cultura/casal-evita-conflitos-para-manter-a-paz-no-relacionamento-mas-habito-silencioso-esconde-risco-grave-a-saude-mental-que-poucos-casais-conseguem-identificar/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:22 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515691-super-flavio-world-jogo-satiriza-escandalos-de-flavio-bolsonaro.html Política política, eleições, eleicoes-2026, flaviobolsonaro, games 3367 'Super Flávio World': jogo satiriza escândalos de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515691-super-flavio-world-jogo-satiriza-escandalos-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:25 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515693-cirurgia-plastica-pos-gestacao-o-corpo-muda-e-o-planejamento-e-alem-da-estetica.html Networking e Negócios 14116 Cirurgia plástica pós-gestação: o corpo muda e o planejamento é além da estética 3d305eb6-1b0c-4849-ba2d-bd44689a616e Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:29 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515694-circo-rolima-e-magica-agitam-o-dia-das-criancas-no-parque-do-palacio.html Gerais bh, mg, crianças 2001 Circo, rolimã e mágica agitam o Dia das Crianças no Parque do Palácio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515694-circo-rolima-e-magica-agitam-o-dia-das-criancas-no-parque-do-palacio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:35 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515701-renner-lanca-personal-stylist-digital-criada-com-ia.html Feminino & Masculino moda, beleza, trends, inteligênciaartificial 2261 Renner lança personal stylist digital, criada com IA https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515701-renner-lanca-personal-stylist-digital-criada-com-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515704-tratamento-remove-flacidez-do-braco-com-tecnologia-associada.html Mundo Corporativo 3359 Tratamento remove flacidez do braço com tecnologia associada https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515704-tratamento-remove-flacidez-do-braco-com-tecnologia-associada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515705-acceleronix-iboi-e-quectel-lancam-nova-geracao-de-brinco-bovino-com-gps-esim-e-integracao-a-plataforma-iot-para-acesso-ao-credito-pecuario.html Mundo Corporativo 7605 Acceleronix, iBOI e Quectel lançam nova geração de brinco bovino com GPS, eSIM e integração à plataforma IoT para acesso ao crédito pecuário https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515705-acceleronix-iboi-e-quectel-lancam-nova-geracao-de-brinco-bovino-com-gps-esim-e-integracao-a-plataforma-iot-para-acesso-ao-credito-pecuario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:37 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515706-tadeu-schmidt-faz-desabafo-sobre-vicio-em-celular-e-excesso-de-redes-sociais-faz-mal.html Galeria 6 Tadeu Schmidt faz desabafo sobre vício em celular e excesso de redes sociais: ‘Faz mal’ https://www.flipar.com.br/?p=690841 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:44 Ellen Cristie https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515710-proposta-do-governador-eleito-de-reduzir-ipva-em-minas-pode-alterar-orcamento-de-motoristas-em-2027.html Economia IPVA 2027, imposto, veículos, governador, MG, mudanças 3740 Proposta do governador eleito de reduzir IPVA em Minas pode alterar orçamento de motoristas em 2027 https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515710-proposta-do-governador-eleito-de-reduzir-ipva-em-minas-pode-alterar-orcamento-de-motoristas-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:45 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515688-escala-6x1-cleitinho-pede-que-flavio-nao-ouca-rogerio-marinho.html Política 6x1, bolsonaro, Eleição, escala, flávio bolsonaro, Flavio, Marinho 3226 Escala 6x1: Cleitinho pede que Flávio não ouça Rogério Marinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515688-escala-6x1-cleitinho-pede-que-flavio-nao-ouca-rogerio-marinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:53 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515715-agora-apoiador-caiado-ja-desferiu-fortes-criticas-e-ofensas-a-flavio-bolsonaro.html Política Eleições 2026, Eleições, Flávio Bolsonaro, Caiado 2321 Agora apoiador, Caiado já desferiu fortes críticas e ofensas a Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515715-agora-apoiador-caiado-ja-desferiu-fortes-criticas-e-ofensas-a-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 13:55 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515666-gay-de-direita-muda-de-lado-e-declara-voto-em-lula.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, Direita 2243 'Gay de direita' muda de lado e declara voto em Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515666-gay-de-direita-muda-de-lado-e-declara-voto-em-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:02 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515721-flavio-critica-fim-da-6x1-e-defende-liberdade-na-jornada.html Política fim da escala 6x1, flávio bolsonaro, eleicoes-2026 1855 Flávio critica fim da 6x1 e defende liberdade na jornada https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515721-flavio-critica-fim-da-6x1-e-defende-liberdade-na-jornada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:07 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515725-apos-crescimento-da-direita-nas-urnas-moraes-movimenta-processos-do-8-de-janeiro.html Política eleições 2026, STF, Alexandre de Moraes, 8 de janeiro 1960 Após crescimento da direita nas urnas, Moraes movimenta processos do 8 de janeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515725-apos-crescimento-da-direita-nas-urnas-moraes-movimenta-processos-do-8-de-janeiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:17 Giovanna de Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515707-renan-santos-apoia-lula-gosto-da-cortina-vermelha.html Política lula, Renan Santos, eleicoes-2026, pt 2978 Renan Santos apoia Lula? "Gosto da cortina vermelha" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515707-renan-santos-apoia-lula-gosto-da-cortina-vermelha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:26 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515736-resultado-do-1-turno-e-momento-mais-dificil-da-vida-de-lula-diz-aliado.html Política#PlatôBr Reportagem 812 Resultado do 1º turno é ‘momento mais difícil da vida’ de Lula, diz aliado https://platobr.com.br/resultado-do-1o-turno-e-momento-mais-dificil-da-vida-de-lula-diz-aliado Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:32 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515744-grupo-escalada-e-eleito-melhor-consultoria-do-mercado-livre-em-2026.html Networking e Negócios 5502 Grupo Escalada é eleito melhor consultoria do Mercado Livre em 2026 518e3bd7-b5b1-4a31-b336-2c50e8ddf8d6 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:33 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515716-operacao-mira-trafico-de-drogas-e-prende-dois-suspeitos-em-vespasiano.html Gerais Combate ao Tráfico de Drogas, Vespasiano, Grande BH 1663 Operação mira tráfico de drogas e prende dois suspeitos em Vespasiano https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515716-operacao-mira-trafico-de-drogas-e-prende-dois-suspeitos-em-vespasiano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515751-dublador-conhecido-no-japao-ganha-processo-apos-ter-voz-clonada-por-ia-em-videos-do-tiktok.html Galeria 6 Dublador conhecido no Japão ganha processo após ter voz clonada por IA em vídeos do TikTok https://www.flipar.com.br/?p=690846 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:41 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515720-exercito-de-lula-janones-cria-canal-no-whatsapp-em-apoio-a-reeleicao.html Política APOIO, JANONES, LULA, WhatsApp , segundo turno, eleição 2026 2627 'Exército de Lula': Janones cria canal no WhatsApp em apoio à reeleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515720-exercito-de-lula-janones-cria-canal-no-whatsapp-em-apoio-a-reeleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:42 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515758-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-redesenha-eficiencia.html Networking e Negócios 5111 Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes redesenha eficiência 5e11bdd7-9d2b-4ac2-9c96-7392a3f6c931 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513327-bh-congresso-de-pediatria-discute-temas-como-obesidade-e-autoimagem.html Bem viver Amamentação, Brasil 6362 BH: congresso de pediatria discute temas como obesidade e autoimagem https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513327-bh-congresso-de-pediatria-discute-temas-como-obesidade-e-autoimagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:45 Ellen Cristie https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515803-misterio-em-salvador-medico-de-sp-morre-apos-sair-correndo-de-motel.html Nacional médico, morte, motel, Salvador, São Paulo, nutrólogo 2894 Mistério em Salvador: médico de SP morre após sair correndo de motel https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515803-misterio-em-salvador-medico-de-sp-morre-apos-sair-correndo-de-motel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:48 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515746-lula-aposta-em-mudanca-de-tom-juventude-e-comunicacao-direta-no-2-turno.html Política Lula, Segundo turno, eleicoes-2026, PT 2721 Lula aposta em mudança de tom, juventude e comunicação direta no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515746-lula-aposta-em-mudanca-de-tom-juventude-e-comunicacao-direta-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:48 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515773-aeris-e-telna-firmam-parceria-para-eliminar-a-fragmentacao-global-da-conectividade-da-iot-e-ampliar-a-cobertura-do-iot-accelerator-no-brasil.html Mundo Corporativo 6763 Aeris e Telna firmam parceria para eliminar a fragmentação global da conectividade da IoT e ampliar a cobertura do IoT Accelerator no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515773-aeris-e-telna-firmam-parceria-para-eliminar-a-fragmentacao-global-da-conectividade-da-iot-e-ampliar-a-cobertura-do-iot-accelerator-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:48 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515774-remocao-de-tatuagem-cresce-e-muda-perfil-de-quem-procura.html Mundo Corporativo 7309 Remoção de tatuagem cresce e muda perfil de quem procura https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515774-remocao-de-tatuagem-cresce-e-muda-perfil-de-quem-procura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515775-praias-com-arranha-ceus-proibidos-tem-imoveis-de-rs-33-mi.html Mundo Corporativo 3711 Praias com arranha-céus proibidos têm imóveis de R$ 33 mi https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515775-praias-com-arranha-ceus-proibidos-tem-imoveis-de-rs-33-mi.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515776-itajuba-recebe-mkt-experience-com-foco-em-vendas-digitais.html Mundo Corporativo 5954 Itajubá recebe MKT Experience com foco em vendas digitais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515776-itajuba-recebe-mkt-experience-com-foco-em-vendas-digitais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515778-ecopay-mede-reputacao-ambiental-com-base-em-documentos.html Mundo Corporativo 7027 EcoPay mede reputação ambiental com base em documentos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515778-ecopay-mede-reputacao-ambiental-com-base-em-documentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515780-briv-expande-portfolio-para-17-produtos-em-seis-meses.html Mundo Corporativo 3700 BRIV expande portfólio para 17 produtos em seis meses https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515780-briv-expande-portfolio-para-17-produtos-em-seis-meses.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515782-satelite-redesenha-rastreamento-em-80-do-brasil.html Mundo Corporativo 6780 Satélite redesenha rastreamento em 80% do Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515782-satelite-redesenha-rastreamento-em-80-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515783-nodulos-na-tireoide-exigem-avaliacao-de-forma-e-funcao.html Mundo Corporativo 7455 Nódulos na tireoide exigem avaliação de forma e função https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515783-nodulos-na-tireoide-exigem-avaliacao-de-forma-e-funcao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515784-emagrecer-nao-deveria-ser-uma-luta-contra-o-proprio-corpo.html Mundo Corporativo 6781 Emagrecer não deveria ser uma luta contra o próprio corpo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515784-emagrecer-nao-deveria-ser-uma-luta-contra-o-proprio-corpo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515785-centros-de-distribuicao-ganham-protagonismo-no-e-commerce.html Mundo Corporativo 6152 Centros de distribuição ganham protagonismo no e-commerce https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515785-centros-de-distribuicao-ganham-protagonismo-no-e-commerce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515786-congresso-internacional-de-felicidade-reune-25-mil-pessoas.html Mundo Corporativo 4824 Congresso Internacional de Felicidade reúne 2,5 mil pessoas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515786-congresso-internacional-de-felicidade-reune-25-mil-pessoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:53 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515788-pesquisa-eleitoral-para-segundo-turno-veja-quando-saem-as-previsoes.html Política Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro, Rio de Janeiro 1322 Pesquisa Eleitoral para segundo turno: veja quando saem as previsões https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515788-pesquisa-eleitoral-para-segundo-turno-veja-quando-saem-as-previsoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 14:56 Maria Reis* https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7515791-semana-do-espaco-5-filmes-imperdiveis-para-viajar-pelo-universo.html Ciência Semana do Espaço, Universo, Audiovisual, Cinema, Dicas 3676 Semana do Espaço: 5 filmes imperdíveis para viajar pelo universo https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7515791-semana-do-espaco-5-filmes-imperdiveis-para-viajar-pelo-universo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515730-homens-no-consultorio-cirurgia-plastica-masculina-deixa-de-ser-tabu.html Bem viver Cirurgião plástico, Masculina, Saúde 6588 Homens no consultório: cirurgia plástica masculina deixa de ser tabu https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515730-homens-no-consultorio-cirurgia-plastica-masculina-deixa-de-ser-tabu.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:01 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515799-dicas-para-prevenir-a-diabetes-veja-celebridades-que-tem-a-doenca.html Galeria 6 Dicas para prevenir a diabetes: veja celebridades que têm a doença https://www.flipar.com.br/?p=690964&preview=true&preview_id=690964 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:10 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515807-quem-e-sao-bruno-santo-celebrado-nesta-terca-feira.html Internacional São, Papa, Religião 2854 Quem é São Bruno, santo celebrado nesta terça-feira? https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515807-quem-e-sao-bruno-santo-celebrado-nesta-terca-feira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:11 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7515813-multicampeao-pelo-cruzeiro-alimenta-polemica-entre-cr7-e-jesus-8216competir-com-messi-8217.html Esportes 4510 Multicampeão pelo Cruzeiro alimenta polêmica entre CR7 e Jesus: ‘Competir com Messi’ https://noataque.com.br/noticia/2026/10/06/multicampeao-cruzeiro-alimenta-polemica-cr7-jesus-messi/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:14 Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515801-gusttavo-lima-e-condenado-por-repreender-e-expulsar-mulher-de-show.html Cultura Gusttavo Lima, Música, Justiça, Fortaleza 1860 Gusttavo Lima é condenado por repreender e expulsar mulher de show https://www.tupi.fm/entretenimento/gusttavo-lima-e-condenado-apos-repreender-mulher-e-expulsa-la-de-show-veja-valores/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:21 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515822-academia-que-organiza-seus-dados-consegue-antecipar-oscilacoes-de-caixa.html Networking e Negócios 4201 Academia que organiza seus dados consegue antecipar oscilações de caixa 1c210cc6-0f63-47e1-8001-f26279a5d334 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:22 Rafael Arruda https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7515826-lionel-mpasi-jogou-a-copa-de-2026-de-forma-irregular-diz-jornal.html Esportes 3535 Lionel Mpasi jogou a Copa de 2026 de forma irregular, diz jornal https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/06/lionel-mpasi-jogou-a-copa-de-2026-de-forma-irregular-diz-jornal/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:23 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515796-janja-ironiza-flavio-crianca-com-arma-e-deputada-com-chicote.html Política Janja, Flávio Bolsonaro, segundo turno, Lula , eleição 2026 1941 Janja ironiza Flávio: ‘Criança com arma’ e ‘deputada com chicote’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515796-janja-ironiza-flavio-crianca-com-arma-e-deputada-com-chicote.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:24 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515794-operacao-investiga-suspeita-de-compra-de-votos-no-norte-de-minas.html Gerais Norte de Minas, São João das Missões, Januária 1474 Operação investiga suspeita de compra de votos no Norte de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515794-operacao-investiga-suspeita-de-compra-de-votos-no-norte-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:25 Giovana Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515756-elvira-komel-foi-a-primeira-mulher-a-votar-em-minas-gerais.html Política voto feminino, Código Eleitoral, Getúlio Vargas, Jornal Estado de Minas, Conselho Deliberativo, Justiça Eleitoral, TRE/MG, feminismo 6415 Elvira Komel foi a primeira mulher a votar em Minas Gerais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515756-elvira-komel-foi-a-primeira-mulher-a-votar-em-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515835-rede-de-hospitais-de-bh-amplia-acesso-a-mamografia.html Bem viver Câncer de mama, Mamografia, Saúde, SUS 3708 Rede de hospitais de BH amplia acesso à mamografia https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515835-rede-de-hospitais-de-bh-amplia-acesso-a-mamografia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:32 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515834-apostas-on-line-bets-saem-do-ar-nesta-terca-feira.html Nacional Bets, Apostas, Dinheiro, Economia, Brasil 3052 Apostas on-line: bets saem do ar nesta terça-feira https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515834-apostas-on-line-bets-saem-do-ar-nesta-terca-feira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515840-posiflex-lanca-quiosque-da-serie-sco-com-tecnologia-de-ia-para-acelerar-o-futuro-do-varejo-de-autoatendimento.html Mundo Corporativo 7269 Posiflex lança quiosque da série SCO com tecnologia de IA para acelerar o futuro do varejo de autoatendimento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515840-posiflex-lanca-quiosque-da-serie-sco-com-tecnologia-de-ia-para-acelerar-o-futuro-do-varejo-de-autoatendimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:35 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515841-meta-cobra-novos-valores-para-mensagem-com-ia-para-advogados.html Mundo Corporativo 4380 Meta cobra novos valores para mensagem com IA para advogados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515841-meta-cobra-novos-valores-para-mensagem-com-ia-para-advogados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:35 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515842-sob-criticas-cupula-da-campanha-de-lula-passa-por-mudancas.html Política#PlatôBr Reportagem 1761 Sob críticas, cúpula da campanha de Lula passa por mudanças https://platobr.com.br/sob-criticas-cupula-da-campanha-de-lula-passa-por-mudancas Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:37 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515819-mulher-e-presa-apos-tentar-atacar-a-propria-mae-com-faca-em-minas.html Gerais Homicídio, Mulher, Mãe, Polícia, Prisão, Tentativa de homicídio 1456 Mulher é presa após tentar atacar a própria mãe com faca em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515819-mulher-e-presa-apos-tentar-atacar-a-propria-mae-com-faca-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:42 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515851-de-olho-em-votos-do-rio-planalto-quer-que-alcolumbre-tambem-a-pec-da-seguranca.html Política#PlatôBr Reportagem 1417 De olho em votos do Rio, Planalto quer que Alcolumbre também a PEC da Segurança https://platobr.com.br/lula-pressiona-alcolumbre-por-pec-da-seguranca-de-olho-no-voto-do-rj Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:43 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515852-joao-jose-oliveira-de-araujo-avanca-em-tecnologia-no-mercado-britanico.html Networking e Negócios 5760 João José Oliveira de Araújo avança em tecnologia no mercado britânico 34e049e4-46f8-4f29-b6f6-590fb6e708f0 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:45 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515812-com-impacto-da-gasolina-inflacao-de-setembro-tem-alta-de-021-em-bh.html Economia Gasolina, InflaÇÃo, Ipca, Setembro 2739 Com impacto da gasolina, inflação de setembro tem alta de 0,21% em BH https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515812-com-impacto-da-gasolina-inflacao-de-setembro-tem-alta-de-021-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:52 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515839-cesta-basica-em-bh-tem-alta-de-144-em-setembro-confira-tendencia.html Economia Cesta, Cesta Básica 1783 Cesta básica em BH tem alta de 1,44% em setembro; confira tendência https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515839-cesta-basica-em-bh-tem-alta-de-144-em-setembro-confira-tendencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:52 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515866-joao-jose-oliveira-de-araujo-leva-estrategia-da-mineracao-a-tecnologia.html Networking e Negócios 5711 João José Oliveira de Araújo leva estratégia da mineração à tecnologia ec4d2898-87c2-4d55-9558-00d729d4976a Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:55 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515868-quem-e-debora-do-batom-condenada-do-8-de-janeiro-que-vai-para-o-semiaberto.html Política debora do batom, alexandre de moraes, 8 de janeiro, semiaberto 3746 Quem é 'Débora do Batom', condenada do 8 de janeiro que vai para o semiaberto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515868-quem-e-debora-do-batom-condenada-do-8-de-janeiro-que-vai-para-o-semiaberto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:55 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515815-justica-marca-audiencias-de-sargento-acusado-de-matar-capita-da-pm-em-bh.html Gerais feminicídio, Justiça, PM, Sargento 2855 Justiça marca audiências de sargento acusado de matar capitã da PM em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515815-justica-marca-audiencias-de-sargento-acusado-de-matar-capita-da-pm-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:58 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515871-joao-jose-oliveira-de-araujo-leva-mineracao-a-inteligencia-artificial.html Networking e Negócios 5750 João José Oliveira de Araújo leva mineração à inteligência artificial 6996d26e-4fd4-4da1-87ca-502664f8cb72 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 15:59 Carlos Palermo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515855-brasileiro-chega-aos-114-anos-como-o-homem-mais-velho-do-planeta.html Nacional longevidade, Aniversário, brasileiro, 114 anos, raridade 1504 Brasileiro chega aos 114 anos como o homem mais velho do planeta https://www.tupi.fm/entretenimento/aposentado-chega-aos-114-anos-como-o-homem-mais-velho-do-planeta-e-marca-encontro-inusitado-com-seu-maior-rival/ Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515754-com-riscos-para-mae-e-bebe-calor-exige-cuidados-redobrados-pelas-gestantes.html Bem viver Calor, Cuidado, Cuidados, Febre, Temperatura 4796 Com riscos para mãe e bebê, calor exige cuidados redobrados pelas gestantes https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515754-com-riscos-para-mae-e-bebe-calor-exige-cuidados-redobrados-pelas-gestantes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:03 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515853-movimento-estudantil-faz-ato-contra-flavio-bolsonaro-em-bh.html Política segundo turno, BH, Lula, Flávio Bolsonaro, manifestação 2780 Movimento estudantil faz ato contra Flávio Bolsonaro em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515853-movimento-estudantil-faz-ato-contra-flavio-bolsonaro-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:08 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515872-nikolas-publica-cartilha-para-tirar-votos-do-lula.html Política eleicoes-2026, nikolas, nikolas-ferreira, flavio-bolsonaro, pl, lula 2300 Nikolas publica cartilha para 'tirar votos do Lula' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515872-nikolas-publica-cartilha-para-tirar-votos-do-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:10 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7515878-harmonizacao-facial-masculina-em-alta-os-riscos-do-procedimento.html Bem viver Harmonização 4408 Harmonização facial masculina em alta: os riscos do procedimento https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7515878-harmonizacao-facial-masculina-em-alta-os-riscos-do-procedimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:13 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515869-ultrassom-microfocado-avanca-no-estimulo-ao-colageno-com-aplicacao-precisa.html Bem viver Colágeno, Efeito, Lifting, Procedimentos 4733 Ultrassom microfocado avança no estímulo ao colágeno com aplicação precisa https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515869-ultrassom-microfocado-avanca-no-estimulo-ao-colageno-com-aplicacao-precisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:28 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7515873-hospitais-de-bh-oferecem-cerca-de-30-vagas-para-residencia-medica-em-2027.html Emprego Vagas, residencia medica, Unimed-BH, hospital-evangélico-de-bh 4005 Hospitais de BH oferecem cerca de 30 vagas para residência médica em 2027 https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7515873-hospitais-de-bh-oferecem-cerca-de-30-vagas-para-residencia-medica-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515795-fazer-acupuntura-durante-a-quimioterapia-pode-ajudar-entenda.html Bem viver Acupuntura, Agulha, Dor 5387 Fazer acupuntura durante a quimioterapia pode ajudar? Entenda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515795-fazer-acupuntura-durante-a-quimioterapia-pode-ajudar-entenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:30 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515893-invivoscribe-amplia-portfolio-de-testes-de-clonalidade-molecular-com-a-abrangente-suite-lymphotrack-flex-suite.html Mundo Corporativo 6368 Invivoscribe® amplia portfólio de testes de clonalidade molecular com a abrangente suíte LymphoTrack® Flex Suite https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515893-invivoscribe-amplia-portfolio-de-testes-de-clonalidade-molecular-com-a-abrangente-suite-lymphotrack-flex-suite.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515894-reforma-tributaria-exige-adaptacao-das-transportadoras.html Mundo Corporativo 7703 Reforma Tributária exige adaptação das transportadoras https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515894-reforma-tributaria-exige-adaptacao-das-transportadoras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515896-opex-corporation-oferece-uma-solucao-simplificada-de-digitalizacao-de-documentos-usando-apenas-um-toque-com-o-lancamento-do-axis.html Mundo Corporativo 6942 OPEX® Corporation oferece uma solução simplificada de digitalização de documentos usando apenas um toque com o lançamento do Axis™ https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515896-opex-corporation-oferece-uma-solucao-simplificada-de-digitalizacao-de-documentos-usando-apenas-um-toque-com-o-lancamento-do-axis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:50 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515885-zema-ironiza-apoio-de-temer-a-flavio-bolsonaro.html Política APOIO, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, michel temer, eleição 2026, segundo turno 2720 Zema ironiza apoio de Temer a Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515885-zema-ironiza-apoio-de-temer-a-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:58 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7515863-pao-de-queijo-e-mexido-ganham-toque-especial-em-festival-na-turquia.html Degusta Queijo 2585 Pão de queijo e mexido ganham toque especial em festival na Turquia https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7515863-pao-de-queijo-e-mexido-ganham-toque-especial-em-festival-na-turquia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 16:58 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515923-o-pos-eleicao-da-ex-primeira-dama-do-df-orgulho-derrota-e-uma-autocritica-publica.html Política#PlatôBr Reportagem 1253 O pós-eleição da ex-primeira-dama do DF: orgulho, derrota e uma autocrítica pública https://platobr.com.br/o-pos-eleicao-de-mayara-orgulho-derrota-e-uma-autocritica-publica Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515820-sua-pele-tem-memoria-os-danos-do-sol-que-se-acumulam-ao-longo-da-vida.html Bem viver saude, sol 5353 Sua pele tem memória: os danos do sol que se acumulam ao longo da vida https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515820-sua-pele-tem-memoria-os-danos-do-sol-que-se-acumulam-ao-longo-da-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:15 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515860-militar-de-sp-e-suspeito-da-morte-de-filho-de-2-anos-no-sul-de-minas.html Gerais Morte, Pai, PMMG, Poços de Caldas, filho 1598 Militar de SP é suspeito da morte de filho de 2 anos no Sul de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515860-militar-de-sp-e-suspeito-da-morte-de-filho-de-2-anos-no-sul-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:17 Cristiane Gercina https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515920-pagamento-do-13-salario-tem-parcela-antecipada-em-2026-veja-datas.html Economia 13º salário, benefício, CLT 6124 Pagamento do 13º salário tem parcela antecipada em 2026; veja datas https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515920-pagamento-do-13-salario-tem-parcela-antecipada-em-2026-veja-datas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:22 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515897-copasa-e-condenada-a-indenizar-vitimas-de-crimes-sexuais-de-ex-funcionario.html Gerais Condenação 3168 Copasa é condenada a indenizar vítimas de crimes sexuais de ex-funcionário https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515897-copasa-e-condenada-a-indenizar-vitimas-de-crimes-sexuais-de-ex-funcionario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515925-cancer-de-mama-mais-mulheres-desconhecem-formas-de-prevencao-diz-pesquisa.html Bem viver Câncer de mama, Outubro Rosa 3929 Câncer de mama: mais mulheres desconhecem formas de prevenção, diz pesquisa https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515925-cancer-de-mama-mais-mulheres-desconhecem-formas-de-prevencao-diz-pesquisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:30 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515939-justica-concede-perdao-a-namorado-de-estudante-que-morreu-em-acidente-em-bh.html Gerais justiça , bh, acidente-de-transito 3508 Justiça concede perdão a namorado de estudante que morreu em acidente em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515939-justica-concede-perdao-a-namorado-de-estudante-que-morreu-em-acidente-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:34 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515952-zendaya-e-law-roach-aparecem-em-video-diante-de-um-desafio-diferente-da-moda-aprender-a-manusear-nunchakus-coloca-a-dupla-em-uma-atividade-fora-de-seu-universo.html Cultura Zendaya, Law Roach 1625 Zendaya e Law Roach aparecem em vídeo diante de um desafio diferente da moda: aprender a manusear nunchakus coloca a dupla em uma atividade fora de seu universo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515952-zendaya-e-law-roach-aparecem-em-video-diante-de-um-desafio-diferente-da-moda-aprender-a-manusear-nunchakus-coloca-a-dupla-em-uma-atividade-fora-de-seu-universo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:38 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515929-cleitinho-tenta-barrar-aumento-da-tarifa-de-pedagios-no-sul-de-minas.html Política Cleitinho Azevedo, governador, Minas Gerais, pedágio, cleitinho, tce-mg, tce 3643 Cleitinho tenta barrar aumento da tarifa de pedágios no Sul de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515929-cleitinho-tenta-barrar-aumento-da-tarifa-de-pedagios-no-sul-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515960-huawei-band-10-e-freebuds-se-2-sao-destaques-no-10-10.html Mundo Corporativo 2459 HUAWEI Band 10 e FreeBuds SE 2 são destaques no 10.10 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515960-huawei-band-10-e-freebuds-se-2-sao-destaques-no-10-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:41 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515961-e-fruta-ou-castanha-peculiaridades-do-caju.html Galeria 6 É fruta ou castanha? Peculiaridades do caju https://www.flipar.com.br/?p=690826&preview=true&preview_id=690826 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:53 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7515911-datas-a-cidade-mineira-que-conquistou-o-governador-eleito-cleitinho.html Turismo Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais 9726 Datas: a cidade mineira que conquistou o governador eleito Cleitinho https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7515911-datas-a-cidade-mineira-que-conquistou-o-governador-eleito-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:53 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515967-6x1-jaques-cobra-posicao-de-aliados-de-flavio-quem-e-contra-que-mostre-a-cara-e-vote-contra.html Política 6x1, Davi Alcolumbre, Escala 6x1, jornada de trabalho, lula 1726 6x1: Jaques cobra posição de aliados de Flávio: "Quem é contra que mostre a cara e vote contra" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515967-6x1-jaques-cobra-posicao-de-aliados-de-flavio-quem-e-contra-que-mostre-a-cara-e-vote-contra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:56 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515849-juiza-condena-igreja-da-lagoinha-e-pastor-por-falas-de-odio-contra-mulheres.html Gerais condenação, religião, Evangélicos, violência sexual contra crianças 5026 Juíza condena Igreja da Lagoinha e pastor por falas de ódio contra mulheres https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515849-juiza-condena-igreja-da-lagoinha-e-pastor-por-falas-de-odio-contra-mulheres.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:57 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515968-vice-governador-eleito-vai-comandar-transicao.html Política Equipe, Governo, Transição 2093 Vice-governador eleito vai comandar transição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515968-vice-governador-eleito-vai-comandar-transicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 17:58 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515973-crise-de-moradia-sanchez-convoca-eleicoes-antecipadas-na-espanha.html Internacional espanha, pedro sanchez 2829 Crise de moradia: Sánchez convoca eleições antecipadas na Espanha https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515973-crise-de-moradia-sanchez-convoca-eleicoes-antecipadas-na-espanha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 18:07 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515982-canal-de-janones-para-campanha-de-lula-chega-a-1-milhao-de-inscritos.html Política JANONES, LULA, campanha, eleicoes-2026 1834 Canal de Janones para campanha de Lula chega a 1 milhão de inscritos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515982-canal-de-janones-para-campanha-de-lula-chega-a-1-milhao-de-inscritos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 18:18 Andrei Megre,Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515988-caiado-apos-criticar-ligacao-de-flavio-a-vorcaro-e-milicia-me-excedi.html Política FLÁVIO, flavio-bolsonaro, ronaldo-caiado, caiado, eleicoes-2026 2769 Caiado, após criticar ligação de Flávio a Vorcaro e milícia: 'Me excedi' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515988-caiado-apos-criticar-ligacao-de-flavio-a-vorcaro-e-milicia-me-excedi.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 18:29 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515844-pcc-grupo-que-lavou-rs-1-bi-tem-penas-que-chegam-a-23-anos-de-prisao.html Gerais facções, PCC, trf, lavagem de dinheiro, esquema 3198 PCC: grupo que lavou R$ 1 bi tem penas que chegam a 23 anos de prisão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515844-pcc-grupo-que-lavou-rs-1-bi-tem-penas-que-chegam-a-23-anos-de-prisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 18:30 Agência Fapesp https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515964-proteina-pouco-conhecida-e-potencial-alvo-contra-a-doenca-de-chagas.html Bem viver barbeiro, doença de chagas, parasitas, proteína 7692 Proteína pouco conhecida é potencial alvo contra a doença de Chagas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515964-proteina-pouco-conhecida-e-potencial-alvo-contra-a-doenca-de-chagas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 18:37 DIOGO BACHEGA - Folhapress https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516012-turma-de-trainspotting-esta-de-volta-em-homens-apaixonados.html Cultura Trainspotting, Literatura, Celular, Vício 4421 Turma de 'Trainspotting' está de volta no livro 'Homens apaixonados' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516012-turma-de-trainspotting-esta-de-volta-em-homens-apaixonados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 18:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516016-duosystem-leva-inovacao-em-saude-digital-ao-cbis-2026.html Mundo Corporativo 3796 Duosystem leva inovação em Saúde Digital ao CBIS 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516016-duosystem-leva-inovacao-em-saude-digital-ao-cbis-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 18:42 Gabriela Matina https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516019-fique-pertinho-da-orquestra.html Cultura Orquestra Sinfônica de Minas Gerais , Concerto, Mozart, Teatro João Ceschiatti, Belo Horizonte 3247 Fique pertinho da orquestra em dois concertos especiais no João Ceschiatti https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516019-fique-pertinho-da-orquestra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 18:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516027-curiosidades-sobre-idiomas-pelo-mundo.html Galeria 6 Curiosidades sobre idiomas pelo mundo https://www.flipar.com.br/?p=690656&preview=true&preview_id=690656 Digital

Estado de Minas 2026-10-06 19:02 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516025-globo-adia-sabatinas-com-flavio-bolsonaro-e-lula.html Política FLáVIO BOLSONARO, LULA, eleicoes-2026, sabatina 1008 Globo adia sabatinas com Flávio Bolsonaro e Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516025-globo-adia-sabatinas-com-flavio-bolsonaro-e-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 19:13 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516030-mais-de-60-radares-vao-comecar-a-multar-na-br-381-veja-data-e-cidades.html Gerais BR-381, Brasil, Radar, Rodovia, Trânsito 4128 Mais de 60 radares vão começar a multar na BR-381; veja data e cidades https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516030-mais-de-60-radares-vao-comecar-a-multar-na-br-381-veja-data-e-cidades.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 19:24 Izabella Caixeta,Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515946-familia-divulga-data-e-local-do-velorio-de-crianca-morta-na-mg-030.html Gerais PMMG, criança, Grande BH, Rio Acima 4563 Família divulga data e local do velório de criança morta na MG-030 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515946-familia-divulga-data-e-local-do-velorio-de-crianca-morta-na-mg-030.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 19:38 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515991-homem-se-passa-por-investidor-e-aplica-golpe-de-rs-3-milhoes-em-amigos.html Gerais PCMG, PMMG, estelionato, golpe, amigos , minas gerais 10449 Homem se passa por investidor e aplica golpe de R$ 3 milhões em amigos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515991-homem-se-passa-por-investidor-e-aplica-golpe-de-rs-3-milhoes-em-amigos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 19:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516059-mega-sena-3067-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-6-10.html Nacional APOSTAS, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, Mega-sena, NÚMEROS 4492 Mega-Sena 3067 e outras loterias: confira os números sorteados (6/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516059-mega-sena-3067-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-6-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 19:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516064-exagrid-e-finalista-do-premio-msp-channel-insights-awards-2026.html Mundo Corporativo 6492 ExaGrid é finalista do prêmio MSP Channel Insights Awards 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516064-exagrid-e-finalista-do-premio-msp-channel-insights-awards-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 19:56 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516061-flavio-diz-que-pode-mudar-a-constituicao-com-maioria-no-congresso.html Política flavio-bolsonaro, eleicoes-2026 1071 Flávio diz que pode 'mudar a Constituição' com maioria no Congresso https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516061-flavio-diz-que-pode-mudar-a-constituicao-com-maioria-no-congresso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 19:59 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515969-br-040-obras-provocam-interdicoes-e-mudancas-no-transito-nesta-semana.html Gerais Br-040, Obras, Trânsito 3951 BR-040: obras provocam interdições e mudanças no trânsito nesta semana https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515969-br-040-obras-provocam-interdicoes-e-mudancas-no-transito-nesta-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 20:00 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516042-minas-segue-no-topo-da-lista-suja-do-trabalho-escravo-no-pais.html Gerais minas-gerais, trabalho-escravo 5981 Minas segue no topo da lista suja do trabalho escravo no país https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516042-minas-segue-no-topo-da-lista-suja-do-trabalho-escravo-no-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 20:07 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515959-adolescente-e-a-primeira-menor-de-idade-a-fazer-tratamento-com-polilaminina.html Gerais Polilaminina, Tratamento 5244 Adolescente é a primeira menor de idade a fazer tratamento com polilaminina https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515959-adolescente-e-a-primeira-menor-de-idade-a-fazer-tratamento-com-polilaminina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 20:15 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516075-criancas-entram-em-mata-que-costumam-frequentar-e-mobilizam-bombeiros-em-mg.html Gerais 1033 Crianças entram em mata que costumam frequentar e mobilizam bombeiros em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516075-criancas-entram-em-mata-que-costumam-frequentar-e-mobilizam-bombeiros-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 20:17 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515932-hospital-de-bh-passa-a-oferecer-nova-tecnologia-para-tratar-avc.html Gerais AVC, hospital, tratamento, tecnologia, inovação, bh, pbh, sus, samu 2278 Hospital de BH passa a oferecer nova tecnologia para tratar AVC https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515932-hospital-de-bh-passa-a-oferecer-nova-tecnologia-para-tratar-avc.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 20:32 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515971-passarela-que-matou-mae-e-filho-em-vargem-tem-icamento-reprogramado.html Gerais Passarela, Vargem, Mãe e Filho, Içamento 3112 Passarela que matou mãe e filho em Vargem tem içamento reprogramado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515971-passarela-que-matou-mae-e-filho-em-vargem-tem-icamento-reprogramado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 20:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516086-a-illumynt-anuncia-o-lancamento-do-talorem-incorporando-rigor-de-engenharia-a-uma-gestao-de-reuso-tecnologico-mais-inteligente.html Mundo Corporativo 5347 A illumynt anuncia o lançamento do Talorem®, incorporando rigor de engenharia a uma gestão de reuso tecnológico mais inteligente https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516086-a-illumynt-anuncia-o-lancamento-do-talorem-incorporando-rigor-de-engenharia-a-uma-gestao-de-reuso-tecnologico-mais-inteligente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 20:40 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516084-uniao-pp-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html Política flávio bolsonaro, PP, União-Brasil, eleicoes-2026 1756 União-PP declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516084-uniao-pp-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 20:56 Augusto Pio https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516098-joao-donato-esta-entre-nos.html Cultura João Donato, Marcos Valle, Gilberto Gil, Disco, Música 3056 João Donato, morto em 2023, continua entre nós https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516098-joao-donato-esta-entre-nos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 21:16 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516100-alckmin-posta-foto-com-ana-elisa-deputada-federal-mais-jovem-eleita-por-mg.html Política Ana Elisa, PT, geraldo-alckmin, eleicoes-2026 1406 Alckmin posta foto com Ana Elisa, deputada federal mais jovem eleita por MG https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516100-alckmin-posta-foto-com-ana-elisa-deputada-federal-mais-jovem-eleita-por-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 21:33 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516117-policia-civil-investiga-rodrigo-constantino-por-chamar-bahia-de-cancer.html Política 1955 Polícia Civil investiga Rodrigo Constantino por chamar Bahia de "câncer" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516117-policia-civil-investiga-rodrigo-constantino-por-chamar-bahia-de-cancer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 21:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516120-iff-identifica-insights-sobre-as-fases-da-vida-que-moldam-o-futuro-do-setor-de-laticinios.html Mundo Corporativo 8179 IFF identifica insights sobre as fases da vida que moldam o futuro do setor de laticínios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516120-iff-identifica-insights-sobre-as-fases-da-vida-que-moldam-o-futuro-do-setor-de-laticinios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 22:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516056-acordo-com-ministerio-publico-modernizara-fiscalizacao-de-mina-em-mariana.html Gerais Mariana, Ministério Público 6325 Acordo com Ministério Público modernizará fiscalização de mina em Mariana https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516056-acordo-com-ministerio-publico-modernizara-fiscalizacao-de-mina-em-mariana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 22:11 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516132-mega-sena-3067-acumula-e-vai-a-rs-100-milhoes-8-mineiros-acertam-a-quina.html Nacional Da, Mega, Mega-sena, Quina 1591 Mega-Sena 3067 acumula e vai a R$ 100 milhões; 8 mineiros acertam a quina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516132-mega-sena-3067-acumula-e-vai-a-rs-100-milhoes-8-mineiros-acertam-a-quina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 22:14 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516133-video-homem-endividado-e-preso-apos-se-acorrentar-a-porta-de-banco-em-mg.html Gerais homem, Lavras, Minas Gerais 1182 Vídeo: homem endividado é preso após se acorrentar à porta de banco em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516133-video-homem-endividado-e-preso-apos-se-acorrentar-a-porta-de-banco-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 22:19 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516135-tse-explica-que-mensagem-de-falta-no-primeiro-turno-nao-e-erro-do-sistema.html Política Eleições, Justiça, Justiça Eleitoral, TSE, URNAS 1687 TSE explica que mensagem de "falta" no primeiro turno não é erro do sistema https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516135-tse-explica-que-mensagem-de-falta-no-primeiro-turno-nao-e-erro-do-sistema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 22:21 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516137-marina-sena-declara-apoio-a-lula.html Política lula, presidente, eleicoes-2026 1606 Marina Sena declara apoio a Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516137-marina-sena-declara-apoio-a-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 23:03 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516151-o-efeito-campopiano-buscas-por-feminismo-disparam-apos-eleicao.html Política eleições, feminismo 1268 O efeito Campopiano: buscas por feminismo disparam após eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516151-o-efeito-campopiano-buscas-por-feminismo-disparam-apos-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 23:14 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516157-pp-uniao-confirmam-apoio-a-flavio-virou-o-jogo-virou-a-canoa-do-centrao.html Política#PlatôBr Reportagem 3449 PP-União confirmam apoio a Flávio: virou o jogo, virou a canoa do Centrão https://platobr.com.br/pp-uniao-confirmam-apoio-a-flavio-virou-o-jogo-virou-a-canoa-do-centrao Digital

Estado de Minas 2026-10-06 23:33 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516152-mg-homens-que-tentaram-matar-desafeto-sao-condenados-a-18-anos-de-prisao.html Gerais Desafeto 2426 MG: Homens que tentaram matar desafeto são condenados a 18 anos de prisão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516152-mg-homens-que-tentaram-matar-desafeto-sao-condenados-a-18-anos-de-prisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-06 23:35 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7516159-banho-de-erva-doce-paz-interior-e-tranquilidade.html Horóscopo Banhos de Descarrego, Loja Online 2539 Banho de Erva Doce: Paz Interior e Tranquilidade https://www.wemystic.com.br/banho-erva-doce/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-06 23:39 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516158-tre-pede-a-meta-rastreio-do-documento-falso-da-pf-divulgado-por-nikolas.html Política Nikolas Ferreira, Minas Gerais, Daniel Vorcaro 7552 TRE pede à Meta rastreio do documento falso da PF divulgado por Nikolas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516158-tre-pede-a-meta-rastreio-do-documento-falso-da-pf-divulgado-por-nikolas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516226-banheiros-autolimpantes-de-bh-batem-recorde-com-900-mil-usos-em-2026.html Gerais banheiro autolimpante, pbh, bh, equipamento público 2525 Banheiros autolimpantes de BH batem recorde com 900 mil usos em 2026 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516226-banheiros-autolimpantes-de-bh-batem-recorde-com-900-mil-usos-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516243-quem-e-o-pastor-da-lagoinha-condenado-por-suas-falas-de-odio-contra-mulheres.html Gerais Igreja Batista da Lagoinha, bh, discurso de ódio, tjmg, condenação 5991 Quem é o pastor da Lagoinha condenado por suas falas de ódio contra mulheres https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516243-quem-e-o-pastor-da-lagoinha-condenado-por-suas-falas-de-odio-contra-mulheres.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516259-carnaval-2027-prazo-para-auxilio-a-blocos-de-rua-em-bh-e-prorrogado.html Gerais carnaval 2027, carnaval bh, belotur, blocos de rua 2767 Carnaval 2027: prazo para auxílio a blocos de rua em BH é prorrogado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516259-carnaval-2027-prazo-para-auxilio-a-blocos-de-rua-em-bh-e-prorrogado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516345-golpe-do-falso-leilao-justica-condena-banco-a-indenizar-consumidor.html Gerais golpe, leilão, banco, minas gerais, tjmg 2484 Golpe do falso leilão: Justiça condena banco a indenizar consumidor https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516345-golpe-do-falso-leilao-justica-condena-banco-a-indenizar-consumidor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516375-acidente-na-br-040-rotas-alternativas-ajudam-motoristas-a-fugir-do-engarrafamento.html Gerais BR-040, acidente, engavetamento, nova lima 3167 Acidente na BR-040: rotas alternativas ajudam motoristas a fugir do engarrafamento https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516375-acidente-na-br-040-rotas-alternativas-ajudam-motoristas-a-fugir-do-engarrafamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 00:02 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516160-senado-da-partida-na-6-1-mas-duvidas-sobre-proximos-passos-de-alcolumbre-persistem.html Política#PlatôBr Reportagem 3288 Senado dá partida na 6×1, mas dúvidas sobre próximos passos de Alcolumbre persistem https://platobr.com.br/senado-da-partida-na-6x1-mas-ainda-ha-duvidas-sobre-os-proximos-passos-de-alcolumbre Digital

Estado de Minas 2026-10-07 00:03 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516161-campanha-de-lula-ve-fracasso-de-janja-com-evangelicos-e-reve-tatica.html Política#PlatôBr eleicoes-2026, lula, janja 2690 Campanha de Lula vê fracasso de Janja com evangélicos e revê tática https://platobr.com.br/campanha-de-lula-ve-fracasso-de-janja-com-evangelicos-e-reve-tatica Digital

Estado de Minas 2026-10-07 00:06 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516163-rogerio-marinho-ja-se-movimenta-abertamente-para-comandar-o-senado-a-partir-de-2027.html Política#PlatôBr Reportagem 3014 Rogério Marinho já se movimenta abertamente para comandar o Senado a partir de 2027 https://platobr.com.br/rogerio-marinho-ja-se-movimenta-abertamente-para-comandar-o-senado-a-partir-de-2027 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 00:07 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516164-temer-e-escalado-por-flavio-bolsonaro-como-adulto-na-sala-no-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 1486 Temer é escalado por Flávio Bolsonaro como ‘adulto na sala’ no 2º turno https://platobr.com.br/temer-e-escalado-por-flavio-bolsonaro-como-adulto-na-sala-no-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-07 00:23 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516166-o-df-que-deu-51-a-flavio-tambem-fez-dois-deputados-do-psol-campeoes-de-votos.html Política#PlatôBr Reportagem 1066 O DF que deu 51% a Flávio também fez dois deputados do PSOL campeões de votos https://platobr.com.br/o-paradoxo-do-df-flavio-leva-o-df-mas-psol-domina-o-topo-das-urnas-proporcion Digital

Estado de Minas 2026-10-07 02:00 Katiuscia Silva https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7515334-o-preco-da-comunicacao-desalinhada-na-lideranca.html Colunistas#Katiuscia Silva empresa, comunicação, liderança, grupos 4023 O preço da comunicação desalinhada na liderança https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7515334-o-preco-da-comunicacao-desalinhada-na-lideranca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 02:00 Jaeci Carvalho https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7515956-cruzeiro-volta-para-a-reta-final-rumo-a-libertadores.html Colunistas#Jaeci Carvalho futebol, Copa Libertadores, Mineirão, Cruzeiro, Libertadores 3270 Cruzeiro volta para a reta final rumo à Libertadores https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7515956-cruzeiro-volta-para-a-reta-final-rumo-a-libertadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 02:00 Gustavo Nolasco https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7516008-dudu-um-amor-centenario-pelo-azul-e-branco.html Colunistas#Gustavo Nolasco Futebol, Cruzeiro, Gustavo Nolasco, Sesiminas 3921 Dudu: um amor centenário pelo azul e branco https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7516008-dudu-um-amor-centenario-pelo-azul-e-branco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 02:00 Lucas Lanna Resende https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516024-banda-lamparina-lanca-a-segunda-parte-do-album-delirio-coletivo.html Cultura Lamparina, Música, Luta Antimanicomial, Secos e Molhados 4968 Banda Lamparina lança a segunda parte do álbum 'Delírio coletivo' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516024-banda-lamparina-lanca-a-segunda-parte-do-album-delirio-coletivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7516083-outubro-rosa-reforca-atencao-a-sinais-de-alerta-nas-mamas.html Colunistas#Anna Marina Outubro Rosa, Saúde, Câncer de mama 3624 Outubro Rosa reforça atenção a sinais de alerta nas mamas https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7516083-outubro-rosa-reforca-atencao-a-sinais-de-alerta-nas-mamas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7516088-lula-e-flavio-representam-dois-projetos-de-nacao-que-dividem-o-brasil.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Lula, eleições, Flávio Bolsonaro, geopolítica 5711 Lula e Flávio representam dois projetos de nação que dividem o Brasil https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7516088-lula-e-flavio-representam-dois-projetos-de-nacao-que-dividem-o-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7516102-lynas-avanca-sobre-projeto-de-terras-raras-em-minas.html Colunistas#Mineirar 3846 Lynas avança sobre projeto de terras raras em Minas https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7516102-lynas-avanca-sobre-projeto-de-terras-raras-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7516131-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-07-10-2026.html Capa do dia -1 CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 07/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7516131-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-07-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 05:33 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516172-tempo-em-bh-confira-a-previsao-na-capital-para-esta-quarta-7-10.html Gerais Tempo, chuva, bh, previsão, inmet, defesa-civil 1883 Tempo em BH: confira a previsão na capital para esta quarta (7/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516172-tempo-em-bh-confira-a-previsao-na-capital-para-esta-quarta-7-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 06:00 Direito Simples Assim https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7515321-medida-protetiva-impede-a-guarda-compartilhada.html Colunistas#Direito Simples Assim Medida protetiva 8143 Medida protetiva impede a guarda compartilhada? https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7515321-medida-protetiva-impede-a-guarda-compartilhada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 06:00 Angela Mathylde https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7516105-o-que-perdemos-no-presente-que-talvez-nao-recuperemos-no-futuro.html Colunistas#Comportamento e Saúde Mental 3525 O que perdemos no presente que talvez não recuperemos no futuro https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7516105-o-que-perdemos-no-presente-que-talvez-nao-recuperemos-no-futuro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 06:51 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516176-pm-fratura-femur-durante-perseguicao-no-anel-rodoviario-em-bh.html Gerais Anel Rodoviário 1404 PM fratura fêmur durante perseguição no Anel Rodoviário, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516176-pm-fratura-femur-durante-perseguicao-no-anel-rodoviario-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 07:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516178-pl-mobiliza-influenciadores-que-usam-fake-para-derrubar-exercito-do-lula.html Política janones, exercito de lula, eleicoes-2026, Lula, flávio bolsonaro 2001 PL mobiliza influenciadores que usam fake para derrubar "Exército do Lula" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516178-pl-mobiliza-influenciadores-que-usam-fake-para-derrubar-exercito-do-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 07:26 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516179-tem-o-habito-de-esquecer-o-nome-de-pessoas-logo-depois-de-ouvi-lo-veja-por-que-a-ciencia-aponta-a-sobrecarga-mental-como-a-culpada-pelo-constrangimento.html Bem viver nomes, memória , esquecer 1829 Tem o hábito de esquecer o nome de pessoas logo depois de ouvi-lo; entenda https://www.tupi.fm/saude/tem-o-habito-de-esquecer-o-nome-de-pessoas-logo-depois-de-ouvi-lo-veja-por-que-a-ciencia-aponta-a-sobrecarga-mental-como-a-culpada-pelo-constrangimento/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 07:27 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516180-idoso-tenta-salvar-filho-de-atiradores-e-morre-baleado-na-grande-bh.html Gerais homicídio, vespasiano, grande-bh, pm 1944 Idoso tenta salvar filho de atiradores e morre baleado na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516180-idoso-tenta-salvar-filho-de-atiradores-e-morre-baleado-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 07:32 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516188-carolina-garcia-marques-representa-o-teatro-de-animacao-brasileiro-na-china.html Networking e Negócios 6949 Carolina Garcia Marques representa o teatro de animação brasileiro na China 3986bd55-1ad7-46d8-8a43-ac0b9a6af6ae Digital

Estado de Minas 2026-10-07 07:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516187-clientes-ainda-procuram-agencias-quando-a-crise-ja-comecou.html Mundo Corporativo 6343 Clientes ainda procuram agências quando a crise já começou https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516187-clientes-ainda-procuram-agencias-quando-a-crise-ja-comecou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 07:35 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516192-reputacao-deixa-de-ser-comunicacao-e-vira-tema-de-negocio.html Mundo Corporativo 6287 Reputação deixa de ser comunicação e vira tema de negócio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516192-reputacao-deixa-de-ser-comunicacao-e-vira-tema-de-negocio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 07:41 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516195-obesidade-infantil-esperar-a-crianca-crescer-pode-atrasar-o-tratamento.html Networking e Negócios 6125 Obesidade infantil: esperar a criança crescer pode atrasar o tratamento 66b3f90d-40a7-4a5c-a4cf-f4e8e86f5e10 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 07:45 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516197-cocaina-da-bolivia-operacao-em-mg-mira-esquema-milionario-do-trafico.html Gerais cocaína, operação, Bolívia, minas-gerais, polícia-federal 2588 Cocaína da Bolívia: operação em MG mira esquema milionário do tráfico https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516197-cocaina-da-bolivia-operacao-em-mg-mira-esquema-milionario-do-trafico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 07:57 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516199-e-falso-que-exercito-do-lula-divulgou-que-flavio-bolsonaro-vai-acabar-com-o-voto-feminino.html Política janones, Lula, flávio bolsonaro, eleicoes-2026 1933 É falso que ‘Exército do Lula’ divulgou que Flávio Bolsonaro vai acabar com o voto feminino https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516199-e-falso-que-exercito-do-lula-divulgou-que-flavio-bolsonaro-vai-acabar-com-o-voto-feminino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:00 Thiago Prata https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515551-slayer-o-impacto-e-o-legado-dos-40-anos-de-reign-in-blood.html Cultura Slayer, BH, Heavy metal, Thrash metal 6970 Slayer: o impacto e o legado dos 40 anos de ‘Reign in blood’ https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515551-slayer-o-impacto-e-o-legado-dos-40-anos-de-reign-in-blood.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516213-sicario-3-tera-retorno-de-emily-blunt-benicio-del-toro-e-josh-brolin.html Galeria 6 “Sicario 3” terá retorno de Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin https://www.flipar.com.br/?p=691057 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:13 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516201-tse-julga-caso-garotinho-e-pode-mudar-resultado-da-eleicao-no-rio.html Política garotinho, Política, TSE, eduardo-paes, eleicoes-2026, rio-de-janeiro 3516 TSE julga caso Garotinho e pode mudar resultado da eleição no Rio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516201-tse-julga-caso-garotinho-e-pode-mudar-resultado-da-eleicao-no-rio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:17 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516181-reacao-neurologica-ou-desvio-de-carater-por-que-o-cerebro-humano-dispara-um-gatilho-de-furia-incontrolavel-ao-se-sentir-desrespeitado-durante-o-transito-diario.html Bem viver Saúde, RAIVA, TRÂNSITO 2888 Reação neurológica ou desvio de caráter: por que o cérebro humano dispara um gatilho de fúria incontrolável ao se sentir desrespeitado durante o trânsito diário https://www.tupi.fm/saude/reacao-neurologica-ou-desvio-de-carater-por-que-o-cerebro-humano-dispara-um-gatilho-de-furia-incontrolavel-ao-se-sentir-desrespeitado-durante-o-transito-diario/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:21 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516208-pgr-da-parecer-favoravel-a-visita-de-flavio-a-bolsonaro-na-prisao.html Política prisão domiciliar, jair bolsonaro , flávio bolsonaro, PGR, eleicoes-2026, jair-bolsonaro, flavio-bolsonaro, stf 1911 PGR dá parecer favorável à visita de Flávio a Bolsonaro na prisão https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516208-pgr-da-parecer-favoravel-a-visita-de-flavio-a-bolsonaro-na-prisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:26 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7516225-corrida-do-poder.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas 3652 Corrida do Poder https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7516225-corrida-do-poder.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:27 Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516211-pf-investiga-ligacao-de-policiais-com-faccao-criminosa.html Nacional Polícia Federal,PF,operação,Policiais,Facção Criminos, brasil, rio de janeiro 1992 PF investiga ligação de policiais com facção criminosa https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-10/pf-investiga-ligacao-de-policiais-com-faccao-criminosa Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:29 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7516103-com-tantos-familiares-reeleicao-para-que.html Colunistas#Bertha Maakaroun 7103 Com tantos familiares, reeleição para quê? https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7516103-com-tantos-familiares-reeleicao-para-que.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:35 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516222-delivery-de-drogas-acaba-com-apreensao-de-12-mil-comprimidos-de-ecstasy.html Gerais apreensão, drogas, ecstasy, trafico-de-drogas, minas-gerais 1682 ‘Delivery’ de drogas acaba com apreensão de 1,2 mil comprimidos de ecstasy https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516222-delivery-de-drogas-acaba-com-apreensao-de-12-mil-comprimidos-de-ecstasy.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:36 AFP FTP https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516212-nobel-de-quimica-premia-processo-que-facilita-fabricacao-de-farmacos.html Internacional Japão, França, farmacéutica, química, Nobel, prêmio 2350 Nobel de Química premia processo que facilita fabricação de fármacos https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516212-nobel-de-quimica-premia-processo-que-facilita-fabricacao-de-farmacos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516230-gtc-prime-faz-parceria-com-a-centroid-solutions-para-fornecer-liquidez-multiativos-no-cs-360-bridge.html Mundo Corporativo 4629 GTC Prime Faz Parceria com a Centroid Solutions Para Fornecer Liquidez Multiativos no CS 360 Bridge https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516230-gtc-prime-faz-parceria-com-a-centroid-solutions-para-fornecer-liquidez-multiativos-no-cs-360-bridge.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:40 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516229-brasil-passa-de-1-milhao-de-certificados-digitais-emitidos-por-mes.html Networking e Negócios 4353 Brasil passa de 1 milhão de certificados digitais emitidos por mês f8d7dbe9-cc06-48d1-b149-b2a656432c7c Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:41 Joubert Júnior https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516214-pais-sao-presos-por-morte-de-bebe-de-16-dias-laudo-revela-agressoes.html Nacional Rio 1967 Pais são presos por morte de bebê de 16 dias; laudo revela agressões https://www.tupi.fm/rio/pais-sao-presos-por-morte-de-recem-nascido-de-16-dias-laudo-revela-agressoes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:46 Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516215-governo-inclui-82-empregadores-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.html Nacional Ministério do Trabalho e Emprego,MPE,Trabalho Escrav 2562 Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2026-10/governo-inclui-82-empregadores-na-lista-suja-do-trabalho-escravo Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:48 Luiz Fernando Toledo - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516219-deputada-mais-votada-de-sp-campopiano-copia-leis-e-erra-a-propria-cidade.html Política ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, Câmara, POLÍTICA, Votação, Eduarda Campopiano, são paulo, alesp 10103 Deputada mais votada de SP, Campopiano copia leis e erra a própria cidade https://www.bbc.com/portuguese/articles/crwyd10307kjo Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:49 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516216-tisha-campbell-de-eu-a-patroa-e-as-criancas-revela-que-tem-autismo.html Cultura Entretenimento 1010 Tisha Campbell, de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’, revela que tem autismo https://www.tupi.fm/entretenimento/tisha-campbell-de-eu-a-patroa-e-as-criancas-revela-diagnostico-de-autismo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 08:56 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516237-fabio-jr-relembra-acidente-na-novela-roque-santeiro-que-volta-ao-ar-na-globo.html Galeria 6 Fábio Jr. relembra acidente na novela ‘Roque Santeiro’, que volta ao ar na Globo https://www.flipar.com.br/?p=690893 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:02 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516234-flavio-criticou-moraes-em-conversa-secreta-com-gilmar-mendes-diz-colunista.html Política stf, alexandre-de-moraes, jair-bolsonaro, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026 1953 Flávio criticou Moraes em conversa secreta com Gilmar Mendes, diz colunista https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516234-flavio-criticou-moraes-em-conversa-secreta-com-gilmar-mendes-diz-colunista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:08 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516246-pequenos-mas-poderosos-animais-minusculos-com-habilidades-impressionantes.html Galeria 6 Pequenos, mas poderosos: animais minúsculos com habilidades impressionantes https://www.flipar.com.br/?p=691025 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:09 Fan Wang - BBC News https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516239-o-professor-que-causa-furor-entre-os-adolescentes-chineses-e-a-razao-do-seu-sucesso.html Internacional 10036 O professor que causa furor entre os adolescentes chineses (e a razão do seu sucesso) https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjx2z2wgwg1lo Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:09 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516244-papa-sauda-brasileiros-no-vaticano-que-nossa-senhora-aparecida-os-proteja-sempre.html Internacional mundo, papa, brasil 2723 Papa saúda brasileiros no Vaticano: 'Que Nossa Senhora Aparecida os proteja sempre' https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516244-papa-sauda-brasileiros-no-vaticano-que-nossa-senhora-aparecida-os-proteja-sempre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:16 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516241-batida-entre-carro-e-carreta-interdita-av-cardeal-eugenio-pacelli.html Gerais acidente-de-transito, Transcon, contagem, grande-bh, Avenida Cardeal Eugênio Pacelli 1083 Batida entre carro e carreta interdita Av. Cardeal Eugênio Pacelli https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516241-batida-entre-carro-e-carreta-interdita-av-cardeal-eugenio-pacelli.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:20 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516253-giovanna-lancellotti-sera-carmen-miranda-em-cinebiografia-dirigida-por-esmir-filho.html Galeria 6 Giovanna Lancellotti será Carmen Miranda em cinebiografia dirigida por Esmir Filho https://www.flipar.com.br/?p=691069 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516254-menos-janja-mais-alckmin-ex-ministra-de-dilma-e-aplaudida-em-reuniao-da-campanha-de-lula.html Política lula, janja, pt, segundo turno, eleições 2026, kátia abreu, geraldo alckmin 2827 'Menos Janja, mais Alckmin': ex-ministra de Dilma é aplaudida em reunião da campanha de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516254-menos-janja-mais-alckmin-ex-ministra-de-dilma-e-aplaudida-em-reuniao-da-campanha-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:27 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516183-afinidade-ou-romance-no-trabalho-especialista-explica-por-que-o-seu-cerebro-pode-estar-interpretando-a-parceria-profissional-da-forma-errada-agora.html Bem viver RELACIONAMENTO AMOROSO, CASAL, TRABALHO 2778 Afinidade ou romance no trabalho: especialista explica por que o seu cérebro pode estar interpretando a parceria profissional da forma errada agora https://www.tupi.fm/entretenimento/afinidade-ou-romance-no-trabalho-especialista-explica-por-que-o-seu-cerebro-pode-estar-interpretando-a-parceria-profissional-da-forma-errada-agora/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:28 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516256-naldo-benny-diz-que-recebeu-ligacao-com-pedido-de-michael-jackson.html Cultura cultura, música, celebridades, michael jackson 2236 Naldo Benny diz que recebeu ligação com pedido de Michael Jackson https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516256-naldo-benny-diz-que-recebeu-ligacao-com-pedido-de-michael-jackson.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:37 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516261-novo-o-exorcista-tem-scarlett-johansson-como-detetive-veja-1-teaser.html Cultura cinema, cultura, O Exorcista: Mártires, Scarlett Johansson 1457 Novo 'O Exorcista' tem Scarlett Johansson como detetive; veja 1º teaser https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516261-novo-o-exorcista-tem-scarlett-johansson-como-detetive-veja-1-teaser.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:37 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516232-quatro-sao-presos-com-pistolas-drogas-e-dinheiro-no-centro-oeste-mineiro.html Gerais armas, policia, minas-gerais, divinopolis 1333 Quatro são presos com pistolas, drogas e dinheiro no Centro-Oeste mineiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516232-quatro-sao-presos-com-pistolas-drogas-e-dinheiro-no-centro-oeste-mineiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:45 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516240-homem-e-preso-suspeito-de-matar-companheira-dentro-de-casa-em-minas.html Gerais feminicídio, violência, minas-gerais, polícia 3641 Homem é preso suspeito de matar companheira dentro de casa em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516240-homem-e-preso-suspeito-de-matar-companheira-dentro-de-casa-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:46 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516266-o-futuro-do-queen-brian-may-diz-que-nao-quer-mais-fazer-turnes.html Cultura cultura, música, shows, celebridades 2444 O futuro do Queen: Brian May diz que não quer mais fazer turnês https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516266-o-futuro-do-queen-brian-may-diz-que-nao-quer-mais-fazer-turnes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:47 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516268-mudar-a-constituicao-aliados-tentam-minimizar-fala-de-flavio-bolsonaro.html Política ELEIÇÕES 2026, FLÁVIO BOLSONARO, CONSTITUIÇÃO, SEGUNDO TURNO, CONGRESSO 2778 ‘Mudar a Constituição’: aliados tentam minimizar fala de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516268-mudar-a-constituicao-aliados-tentam-minimizar-fala-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 09:55 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516270-christa-pike-mulher-que-sobreviveu-a-duas-injecoes-letais-acorda-e-esta-algemada-em-hospital.html Internacional mundo, estados unidos 2724 Christa Pike: mulher que sobreviveu a duas injeções letais acorda e está algemada em hospital https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516270-christa-pike-mulher-que-sobreviveu-a-duas-injecoes-letais-acorda-e-esta-algemada-em-hospital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516272-eua-enviam-drones-militares-a-colombia-e-ao-equador-diz-new-york-times.html Internacional trump, mundo 2673 EUA enviam drones militares à Colômbia e ao Equador, diz New York Times https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516272-eua-enviam-drones-militares-a-colombia-e-ao-equador-diz-new-york-times.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:02 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516263-ladroes-rendem-moradores-e-roubam-casa-durante-manutencao-de-portao-em-bh.html Gerais roubo, reféns, BH, polícia, roubos a residências, pmmg 2073 Ladrões rendem moradores e roubam casa durante manutenção de portão em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516263-ladroes-rendem-moradores-e-roubam-casa-durante-manutencao-de-portao-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:07 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516274-com-46-milhoes-de-seguidores-viih-tube-deixa-redes-sociais-e-revela-novo-rumo-na-carreira.html Cultura cultura, redes sociais, internet, celebridades 1756 Com 46 milhões de seguidores, Viih Tube deixa redes sociais e revela novo rumo na carreira https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516274-com-46-milhoes-de-seguidores-viih-tube-deixa-redes-sociais-e-revela-novo-rumo-na-carreira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:09 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516276-waffle-atravessa-geracoes-e-conquista-paladares-pelo-mundo.html Galeria 6 Waffle atravessa gerações e conquista paladares pelo mundo https://www.flipar.com.br/?p=691155&preview=true&preview_id=691155 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:11 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516280-o-preco-do-acordo-e-se-o-stf-tiver-que-entregar-a-cabeca-de-alexandre-de-moraes.html Política#PlatôBr Reportagem 1993 O preço do acordo: e se o STF tiver que ‘entregar a cabeça’ de Alexandre de Moraes? https://platobr.com.br/o-preco-do-acordo-e-se-o-stf-tiver-que-entregar-a-cabeca-de-alexandre-de-moraes Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:13 Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516275-jovem-furta-cordao-de-ouro-de-rs-25-mil-veja-o-que-aconteceu.html Nacional tijuca, Furto, Rio de Janeiro, Polícia 916 Jovem furta cordão de ouro de R$ 2,5 mil; veja o que aconteceu https://www.tupi.fm/rio/jovem-furta-cordao-de-ouro-de-r-25-mil-e-acaba-apreendido-na-tijuca/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:20 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516286-paul-anthony-kelly-e-confirmado-em-a-empregada-2.html Galeria 6 Paul Anthony Kelly é confirmado em “A Empregada 2” https://www.flipar.com.br/?p=691079 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:25 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516282-congresso-pode-alterar-a-constituicao-entenda-limites-e-exigencias.html Política Flávio Bolsonaro , Constituição , Constituição 1988, Congresso Nacional , Política, PEC 7165 Congresso pode alterar a Constituição? Entenda limites e exigências https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516282-congresso-pode-alterar-a-constituicao-entenda-limites-e-exigencias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:33 Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516283-partidos-vao-a-justica-contestar-clausula-de-barreira-entenda.html Política psol, Rede Sustentabilidade, eleições 2026, Sâmia Bomfim 3215 Partidos vão à Justiça contestar cláusula de barreira; entenda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516283-partidos-vao-a-justica-contestar-clausula-de-barreira-entenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:43 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516297-engavetamento-com-5-caminhoes-e-20-carros-para-br-040-em-nova-lima.html Gerais Acidente, Bombeiros, Br-040, C, Corpo de Bombeiros 986 Engavetamento com 6 caminhões e 22 carros para BR-040, em Nova Lima https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516297-engavetamento-com-5-caminhoes-e-20-carros-para-br-040-em-nova-lima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:47 Maria Reis* https://www.em.com.br/trends/2026/10/7516303-festa-de-mavie-bruna-biancardi-posa-com-filha-de-neymar-e-amanda-kimberlly.html Trends Mavie, Neymar, Helena, Bruna Biancardi, Amanda Kimberlly 1331 Festa de Mavie: Bruna Biancardi posa com filha de Neymar e Amanda Kimberlly https://www.em.com.br/trends/2026/10/7516303-festa-de-mavie-bruna-biancardi-posa-com-filha-de-neymar-e-amanda-kimberlly.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516306-unimed-joao-pessoa-esta-entre-os-50-maiores-do-brasil.html Mundo Corporativo 3998 Unimed João Pessoa está entre os 50 maiores do Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516306-unimed-joao-pessoa-esta-entre-os-50-maiores-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516307-com-avanco-da-ia-avaliacoes-reais-ganham-forca.html Mundo Corporativo 7315 Com avanço da IA, avaliações reais ganham força https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516307-com-avanco-da-ia-avaliacoes-reais-ganham-forca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516308-ebc-financial-group-aborda-mercados-tecnologia-e-dialogo-da-industria-na-ifx-expo-asia-2026.html Mundo Corporativo 10350 EBC Financial Group Aborda Mercados, Tecnologia e Diálogo da Indústria na iFX EXPO Asia 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516308-ebc-financial-group-aborda-mercados-tecnologia-e-dialogo-da-industria-na-ifx-expo-asia-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 10:51 João Renato Faria https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7516311-jovem-trabalha-em-uma-criacao-de-porcos-no-exterior-mas-decide-voltar-ao-pais-natal-e-relata-por-que-uma-experiencia-unica-nao-sai-como-ele-havia-planejado.html Agropecuário 2476 Jovem trabalha em uma criação de porcos no exterior, mas decide voltar ao país natal e relata por que uma experiência única não sai como ele havia planejado https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7516311-jovem-trabalha-em-uma-criacao-de-porcos-no-exterior-mas-decide-voltar-ao-pais-natal-e-relata-por-que-uma-experiencia-unica-nao-sai-como-ele-havia-planejado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:11 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516329-embora-seja-assunto-proibido-no-planalto-criticas-a-janja-crescem-no-entorno-de-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 4761 Embora seja assunto proibido no Planalto, críticas a Janja crescem no entorno de Lula https://platobr.com.br/embora-seja-assunto-proibido-no-planalto-criticas-a-janja-crescem-no-entorno-de-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:11 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516326-familia-paga-cerca-de-rs-30-mil-por-ferias-em-resort-hard-rock-e-espera-dias-de-descanso-mas-o-que-frustra-os-planos-nao-e-o-preco-da-viagem.html Turismo 2435 Família paga cerca de R$ 30 mil por férias em resort Hard Rock e espera dias de descanso, mas o que frustra os planos não é o preço da viagem https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516326-familia-paga-cerca-de-rs-30-mil-por-ferias-em-resort-hard-rock-e-espera-dias-de-descanso-mas-o-que-frustra-os-planos-nao-e-o-preco-da-viagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:15 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516267-deputado-ex-bolsonarista-diz-que-flavio-e-mais-sujo-que-pau-de-galinheiro.html Política Eleições 2026, STF, Lula, Flávio Bolsonaro 3670 Deputado ex-bolsonarista diz que Flávio é 'mais sujo que pau de galinheiro' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516267-deputado-ex-bolsonarista-diz-que-flavio-e-mais-sujo-que-pau-de-galinheiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:15 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516337-jovens-transformam-voluntariado-em-acoes-de-arrecadacao-para-pacientes-com-cancer-no-rs.html Networking e Negócios 6599 Jovens transformam voluntariado em ações de arrecadação para pacientes com câncer no RS d72a9c96-14d0-47f3-a46d-6c996017029a Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:16 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516333-cerca-de-400-pessoas-embarcam-em-cruzeiro-mas-o-que-interrompe-a-viagem-nao-e-uma-parada-prevista-e-sim-uma-onda-gigante.html Turismo 2002 Cerca de 400 pessoas embarcam em cruzeiro, mas o que interrompe a viagem não é uma parada prevista, e sim uma onda gigante https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516333-cerca-de-400-pessoas-embarcam-em-cruzeiro-mas-o-que-interrompe-a-viagem-nao-e-uma-parada-prevista-e-sim-uma-onda-gigante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:22 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516338-br040-veja-imagens-do-engavetamento-em-nova-lima.html Gerais Acidente, Br, Carro 1679 BR-040: veja imagens do engavetamento em Nova Lima https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516338-br040-veja-imagens-do-engavetamento-em-nova-lima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:23 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516344-joao-jose-oliveira-de-araujo-conecta-mineracao-campo-e-tecnologia-global.html Networking e Negócios 5685 João José Oliveira de Araújo conecta mineração, campo e tecnologia global c40c6924-de63-4af9-9bf9-65fa616c3331 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:28 Maria Reis* https://www.em.com.br/trends/2026/10/7516348-viih-tube-vira-motivo-de-piada-depois-de-abandonar-as-redes.html Trends Viih Tube, Influenciadora, Redes Sociais 2326 Viih Tube vira motivo de piada depois de abandonar as redes https://www.em.com.br/trends/2026/10/7516348-viih-tube-vira-motivo-de-piada-depois-de-abandonar-as-redes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:28 Eduarda Soares https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516341-netinho-de-paula-e-submetido-a-cirurgia-para-retirada-de-cancer.html Cultura Netinho de Paula, Música, Câncer, Hospital 1156 Netinho de Paula é submetido a cirurgia para retirada de câncer https://www.tupi.fm/entretenimento/netinho-de-paula-e-submetido-a-cirurgia-para-retirada-de-cancer/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:29 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516349-caminhada-precisa-durar-30-minutos-para-fazer-efeito-entenda-o-que-muda-os-beneficios-da-atividade-e-por-que-olhar-apenas-para-o-relogio-pode-levar-ao-erro.html Bem viver 1583 Caminhada precisa durar 30 minutos para fazer efeito? Entenda o que muda os benefícios da atividade e por que olhar apenas para o relógio pode levar ao erro https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516349-caminhada-precisa-durar-30-minutos-para-fazer-efeito-entenda-o-que-muda-os-beneficios-da-atividade-e-por-que-olhar-apenas-para-o-relogio-pode-levar-ao-erro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:30 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516350-alfajor-das-antigas-origens-ao-sucesso-na-argentina.html Galeria 6 Alfajor: das antigas origens ao sucesso na Argentina https://www.flipar.com.br/?p=691206&preview=true&preview_id=691206 Digital

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Estado de Minas 2026-10-07 11:35 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516357-joao-jose-oliveira-de-araujo-leva-buritirama-da-mineracao-a-tecnologia.html Networking e Negócios 5684 João José Oliveira de Araújo leva Buritirama da mineração à tecnologia 8a7f3329-dbe9-4ffa-829b-79e8be6e9fd2 Digital

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Estado de Minas 2026-10-07 11:39 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516343-marcal-se-oferece-para-eventual-governo-flavio-vou-tocar-o-terror-no-stf.html Política Justiça, Stf, política , eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, Pablo Marçal, Flávio Bolsonaro 2174 Marçal se oferece para eventual governo Flávio: "Vou tocar o terror no STF" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516343-marcal-se-oferece-para-eventual-governo-flavio-vou-tocar-o-terror-no-stf.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-07 11:44 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516184-psicologos-apontam-adultos-que-nao-receberam-afeto-na-infancia-nem-sempre-se-tornam-frios-mas-podem-desenvolver-estes-5-reflexos.html Bem viver afeto, crianças, psicologia 2449 Psicólogos apontam: adultos que não receberam afeto na infância nem sempre se tornam frios, mas podem desenvolver estes 5 reflexos https://www.tupi.fm/entretenimento/psicologos-apontam-adultos-que-nao-receberam-afeto-na-infancia-nem-sempre-se-tornam-frios-mas-podem-desenvolver-estes-5-reflexos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:46 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516376-medisca-e-euroapi-firmam-parceria-estrategica-para-fortalecer-o-acesso-ao-api-insumos-farmaceuticos-ativos-para-a-manipulacao-farmaceutica.html Mundo Corporativo 8390 Medisca e EUROAPI firmam parceria estratégica para fortalecer o acesso ao API (Insumos Farmacêuticos Ativos) para a manipulação farmacêutica https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516376-medisca-e-euroapi-firmam-parceria-estrategica-para-fortalecer-o-acesso-ao-api-insumos-farmaceuticos-ativos-para-a-manipulacao-farmaceutica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:49 Renato Assis https://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7516379-anestesia-nao-e-para-amadores.html Colunistas#Renato Assis 7851 Anestesia não é para amadores https://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7516379-anestesia-nao-e-para-amadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:52 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516380-plantas-de-verdade-que-parecem-artificiais-e-acabam-surpreendendo.html Galeria 6 Plantas de verdade que parecem artificiais e acabam surpreendendo https://www.flipar.com.br/?p=691163&preview=true&preview_id=691163 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 11:55 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516385-momento-certo-para-a-pos-sinais-de-que-a-especializacao-vai-fazer-diferenca.html Networking e Negócios 4285 Momento certo para a pós: sinais de que a especialização vai fazer diferença 6965d43d-6bf0-4d00-b359-31b055ec690d Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:00 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516316-janones-se-eu-chegar-em-um-canal-de-3-milhoes-viro-a-eleicao-pro-lula.html Política janones, lula, segundo turno, whatsapp, eleições 2026 2057 Janones: 'Se eu chegar em um canal de 3 milhões, viro a eleição pro Lula' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516316-janones-se-eu-chegar-em-um-canal-de-3-milhoes-viro-a-eleicao-pro-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:03 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516390-anitta-diz-que-nao-vai-fazer-video-para-lula-e-critica-cobranca-dos-fas.html Política celebridades, política, eleições, eleicoes-2026, lula 4083 Anitta diz que não vai fazer vídeo para Lula e critica cobrança dos fãs https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516390-anitta-diz-que-nao-vai-fazer-video-para-lula-e-critica-cobranca-dos-fas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516391-sementes-e-plantas-que-rendem-otimos-cosmeticos.html Galeria 6 Sementes e plantas que rendem ótimos cosméticos https://www.flipar.com.br/?p=691161&preview=true&preview_id=691161 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:06 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516393-alcolumbre-nao-desistiu-de-pacheco-no-stf-e-pec-da-6-1-entra-na-negociacao.html Política#PlatôBr Reportagem 1766 Alcolumbre não desistiu de Pacheco no STF e PEC da 6×1 entra na negociação https://platobr.com.br/alcolumbre-nao-desistiu-de-pacheco-no-stf-e-pec-da-6x1-entra-na-negociacao Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:07 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516389-suspeito-de-matar-pai-e-filha-tem-prisao-convertida-em-preventiva.html Gerais Preventiva, Prisão 2658 Suspeito de matar pai e filha tem prisão convertida em preventiva https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516389-suspeito-de-matar-pai-e-filha-tem-prisao-convertida-em-preventiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:14 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516397-streetwear-gamer-e-skins-virtuais-revelam-novas-formas-de-estilo.html Empresas 4532 Streetwear gamer e skins virtuais revelam novas formas de estilo https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516397-streetwear-gamer-e-skins-virtuais-revelam-novas-formas-de-estilo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:17 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516401-caso-susiele-mulher-e-encontrada-morta-em-matagal-suspeita-e-de-feminicidio.html Nacional brasil, rio grande do sul, violência contra a mulher, feminicídio 1585 Caso Susiele: mulher é encontrada morta em matagal; suspeita é de feminicídio https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516401-caso-susiele-mulher-e-encontrada-morta-em-matagal-suspeita-e-de-feminicidio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:22 Giovanna de Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516396-renan-santos-nega-apoio-a-lula-odeio-o-pt.html Política Lula, renan-santos, eleicoes-2026, pt, antipetismo, missão, segundo turno, cortinas 2334 Renan Santos nega apoio a Lula: ‘Odeio o PT’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516396-renan-santos-nega-apoio-a-lula-odeio-o-pt.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:22 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516405-minha-tristeza-com-o-atual-tribunal-e-enorme-diz-marco-aurelio-mello.html Política#PlatôBr Reportagem 541 ‘Minha tristeza com o atual tribunal é enorme’, diz Marco Aurélio Mello https://platobr.com.br/minha-tristeza-com-o-atual-tribunal-e-enorme-diz-marco-aurelio-mello Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:23 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516186-oncogeriatra-do-sirio-libanes-alerta-para-sinais-de-cancer-em-idosos-que-familias-normalizam-como-envelhecimento-natural.html Bem viver idosos, envelhecimento, doença 3106 Oncogeriatra do Sírio-Libanês alerta para sinais de câncer em idosos que famílias normalizam como envelhecimento natural https://www.tupi.fm/cultura/oncogeriatra-do-sirio-libanes-alerta-para-sinais-de-cancer-em-idosos-que-familias-normalizam-como-envelhecimento-natural/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:24 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516408-como-as-culturas-regionais-influenciam-a-maneira-de-jogar.html Empresas 4524 Como as culturas regionais influenciam a maneira de jogar https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516408-como-as-culturas-regionais-influenciam-a-maneira-de-jogar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:26 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516406-shake-shack-no-brasil-rede-de-hamburgueria-abre-as-primeiras-lojas-em-2027.html Degusta brasil, gastronomia, culinária, fast-food, estados unidos 1838 Shake Shack no Brasil: rede de hamburgueria abre as primeiras lojas em 2027 https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516406-shake-shack-no-brasil-rede-de-hamburgueria-abre-as-primeiras-lojas-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516411-apos-disputa-acirrada-com-netflix-paramount-conclui-aquisicao-da-warner-por-uss-110-bilhoes.html Galeria 6 Após disputa acirrada com Netflix, Paramount conclui aquisição da Warner por US$ 110 bilhões https://www.flipar.com.br/?p=691176 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:29 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516414-como-manter-sua-conta-de-games-acessivel-durante-viagens-ao-exterior.html Empresas 5239 Como manter sua conta de games acessível durante viagens ao exterior https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516414-como-manter-sua-conta-de-games-acessivel-durante-viagens-ao-exterior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:29 Larissa Brandes https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516403-sexo-frequente-faz-bem-a-saude-especialista-lista-principais-beneficios.html Bem viver Saúde, Sexo 3734 Sexo frequente faz bem à saúde? Especialista lista principais benefícios https://www.tupi.fm/saude/sexo-frequente-faz-bem-ao-coracao-e-a-imunidade-especialista-lista-os-cinco-principais-beneficios-de-incluir-a-pratica-na-rotina-para-a-saude/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:31 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516400-br-040-8-vitimas-sao-resgatadas-em-engavetamento-3-em-estado-grave.html Gerais Acidente, Bombeiros, Carros, Engavetamento, Hospital, Vítima 2106 BR-040: 8 vítimas são resgatadas em engavetamento: 3 em estado grave https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516400-br-040-8-vitimas-sao-resgatadas-em-engavetamento-3-em-estado-grave.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:37 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516418-misterio-em-sao-paulo-cinco-corpos-sao-encontrados-em-sacos-plasticos.html Nacional brasil, são paulo 1759 Mistério em São Paulo: cinco corpos são encontrados em sacos plásticos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516418-misterio-em-sao-paulo-cinco-corpos-sao-encontrados-em-sacos-plasticos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:39 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516416-mc-carol-revela-como-crise-financeira-a-levou-para-a-carreira-de-atriz-na-globo.html Cultura Televisão, Celebridades, MC Carol, Funk 2018 MC Carol revela como crise financeira a levou para a carreira de atriz na Globo https://www.tupi.fm/entretenimento/mc-carol-revela-como-crise-financeira-a-levou-para-a-carreira-de-atriz-na-tv-globo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:45 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516421-quantas-constituicoes-o-brasil-ja-teve-conheca-a-historia.html Nacional Constituição, flávio bolsonaro, José Sarney, Ditadura Militar 3132 Quantas Constituições o Brasil já teve? Conheça a história https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516421-quantas-constituicoes-o-brasil-ja-teve-conheca-a-historia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:46 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516422-laudo-revela-causa-da-morte-do-cineasta-ricardo-spencer.html Cultura cultura, tv, são paulo 2599 Laudo revela causa da morte do cineasta Ricardo Spencer https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516422-laudo-revela-causa-da-morte-do-cineasta-ricardo-spencer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516431-guirlandas-valor-simbolico-que-vai-alem-da-decoracao.html Galeria 6 Guirlandas: valor simbólico que vai além da decoração https://www.flipar.com.br/?p=691157&preview=true&preview_id=691157 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516433-shah-rukh-khan-e-rizwan-sajan-se-reunem-para-o-projeto-shahrukhz-residences-by-danube-com-coberturas-projetadas-por-gauri-khan.html Mundo Corporativo 4002 Shah Rukh Khan e Rizwan Sajan se reúnem para o projeto Shahrukhz Residences by Danube, com coberturas projetadas por Gauri Khan https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516433-shah-rukh-khan-e-rizwan-sajan-se-reunem-para-o-projeto-shahrukhz-residences-by-danube-com-coberturas-projetadas-por-gauri-khan.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:55 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516434-opera-capital-celebra-cinco-anos-e-mais-de-rs12-bi-operados.html Mundo Corporativo 4618 Opera Capital celebra cinco anos e mais de R$12 bi operados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516434-opera-capital-celebra-cinco-anos-e-mais-de-rs12-bi-operados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:55 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516419-br-040-congestionamento-chega-a-8-quilometros-no-sentido-bh.html Gerais Acidente, Br-040, Congestionamento, Em, Engavetamento, Lentidão, Na 1253 BR-040: congestionamento chega a 8 quilômetros no sentido BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516419-br-040-congestionamento-chega-a-8-quilometros-no-sentido-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 12:57 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516436-morre-o-artista-plastico-juarez-machado.html Cultura cultura, artes plásticas 1916 Morre o artista plástico Juarez Machado https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516436-morre-o-artista-plastico-juarez-machado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:05 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516440-brasil-e-o-2-pais-mais-simpatico-e-o-que-mais-se-considera-educado.html Nacional brasil, mundo 2177 Brasil é o 2º país mais simpático e o que mais se considera educado https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516440-brasil-e-o-2-pais-mais-simpatico-e-o-que-mais-se-considera-educado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:06 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516427-como-fica-a-bancada-mineira-no-senado-veja-o-perfil-dos-mandatos.html Política Minas Gerais, Senado, eleições 2026, Domingos Sávio, Cleitinho, marília campos 5412 Como fica a bancada mineira no Senado? Veja o perfil dos mandatos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516427-como-fica-a-bancada-mineira-no-senado-veja-o-perfil-dos-mandatos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:11 Giovanna de Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516424-apos-propor-mudanca-flavio-bolsonaro-diz-respeitar-constituicao.html Política bolsonaro, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, golpe de estado, constituição, presidência 5338 Após propor mudança, Flávio Bolsonaro diz respeitar Constituição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516424-apos-propor-mudanca-flavio-bolsonaro-diz-respeitar-constituicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:11 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516445-lipedema-ou-gordura-localizada-4-sinais-para-observar-no-emagrecimento.html Bem viver saúde, bem-estar, emagrecimento 3044 Lipedema ou gordura localizada? 4 sinais para observar no emagrecimento https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516445-lipedema-ou-gordura-localizada-4-sinais-para-observar-no-emagrecimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:15 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516448-sem-controle-de-oxigenio-produto-artesanal-perde-qualidade-antes-da-validade.html Networking e Negócios 4818 Sem controle de oxigênio, produto artesanal perde qualidade antes da validade 4a9650cd-fafb-49f0-952b-2527514f4fc6 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:18 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516451-vai-comprar-ingresso-5-dicas-para-nao-cair-em-golpes-na-internet.html Cultura cultura, show, internet, golpe 3269 Vai comprar ingresso? 5 dicas para não cair em golpes na internet https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516451-vai-comprar-ingresso-5-dicas-para-nao-cair-em-golpes-na-internet.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:22 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516453-filha-de-fux-e-um-dos-nomes-de-flavio-bolsonaro-para-o-stf.html Política eleições 2026, flávio bolsonaro, stf, luiz fux 2586 Filha de Fux é um dos nomes de Flávio Bolsonaro para o STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516453-filha-de-fux-e-um-dos-nomes-de-flavio-bolsonaro-para-o-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:24 Isabela Teixeira da costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516435-colecao-para-criancas.html Feminino & Masculino 1913 Coleção para crianças https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516435-colecao-para-criancas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:25 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516454-mundo-fandom-engajamento-vai-alem-da-estreia-para-as-marcas.html Cultura cultura, séries, filmes, música, tv, celebridades, fãs 2754 Mundo fandom: engajamento vai além da estreia para as marcas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516454-mundo-fandom-engajamento-vai-alem-da-estreia-para-as-marcas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516456-possivel-caso-de-peste-apos-morte-de-pesquisadora-na-siberia-mobiliza-autoridades-e-alimenta-onda-de-rumores-veja-o-que-se-sabe-ate-agora.html Galeria 6 Possível caso de peste após morte de pesquisadora na Sibéria mobiliza autoridades e alimenta onda de rumores; veja o que se sabe até agora https://www.flipar.com.br/?p=691186 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:28 Bruno Calixto - Especial para o EM https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516370-casa-de-espetaculos-do-rio-homenageia-minas-gerais-no-palco-e-na-mesa.html Degusta espetáculo, jantar, rio de janeiro, gastronomia, show, música 4122 Casa de espetáculos do Rio homenageia Minas Gerais no palco e na mesa https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516370-casa-de-espetaculos-do-rio-homenageia-minas-gerais-no-palco-e-na-mesa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:32 Estado de Minas https://www.em.com.br/economia/2026/10/7516457-quais-beneficios-serao-reajustados-com-o-salario-minimo-de-rs-1-741-em-2027.html Economia salário mínimo, benefícios, reajuste, bolsa família 3456 Quais benefícios serão reajustados com o salário mínimo de R$ 1.741 em 2027 https://www.em.com.br/economia/2026/10/7516457-quais-beneficios-serao-reajustados-com-o-salario-minimo-de-rs-1-741-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:34 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516461-homem-aranha-vs-aviao-fisica-explica-se-a-teia-poderia-evitar-uma-queda-real.html Cultura cultura, tv, ciência, herois 2684 Homem-Aranha vs avião: física explica se a teia poderia evitar uma queda real https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516461-homem-aranha-vs-aviao-fisica-explica-se-a-teia-poderia-evitar-uma-queda-real.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516470-pare-de-esperar-por-uma-ia-segura-e-comece-a-construi-la-rsa-agent-id-preenche-a-lacuna-de-identidade-de-agentes-para-setores-altamente-regulamentados.html Mundo Corporativo 15286 Pare de esperar por uma IA segura e comece a construí-la: RSA Agent ID preenche a lacuna de identidade de agentes para setores altamente regulamentados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516470-pare-de-esperar-por-uma-ia-segura-e-comece-a-construi-la-rsa-agent-id-preenche-a-lacuna-de-identidade-de-agentes-para-setores-altamente-regulamentados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516471-o-observatorio-do-empire-state-building-sedia-a-corrida-anual-de-subida-apresentada-pela-nyu-langone-health-e-patrocinada-pela-merrell.html Mundo Corporativo 6255 O Observatório do Empire State Building sedia a Corrida Anual de Subida, apresentada pela NYU Langone Health e patrocinada pela Merrell https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516471-o-observatorio-do-empire-state-building-sedia-a-corrida-anual-de-subida-apresentada-pela-nyu-langone-health-e-patrocinada-pela-merrell.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:43 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516467-gordura-no-figado-o-alerta-silencioso-que-pode-levar-ao-transplante.html Bem viver saúde, bem-estar 3135 Gordura no fígado: o alerta silencioso que pode levar ao transplante https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516467-gordura-no-figado-o-alerta-silencioso-que-pode-levar-ao-transplante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:48 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516476-praca-da-liberdade-se-transforma-em-cinema-a-ceu-aberto.html Feminino & Masculino bh, mg, cinema 1864 Praça da Liberdade se transforma em cinema a céu aberto https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516476-praca-da-liberdade-se-transforma-em-cinema-a-ceu-aberto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:50 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516475-lula-divulga-video-selfie-e-convoca-apoiadores-contra-retrocesso.html Política lula, eleições, eleicoes-2026, flávio bolsonaro 1232 Lula divulga vídeo selfie e convoca apoiadores contra "retrocesso" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516475-lula-divulga-video-selfie-e-convoca-apoiadores-contra-retrocesso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 13:55 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516374-pedro-rousseff-diz-que-se-nao-mudar-campanha-lula-perdera-as-eleicoes.html Política lula, eleições 2026, flávio bolsonaro 6217 Pedro Rousseff diz que, se não mudar campanha, Lula perderá as eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516374-pedro-rousseff-diz-que-se-nao-mudar-campanha-lula-perdera-as-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:01 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516474-cinco-vitimas-de-acidente-na-br-040-sao-levadas-ao-joao-xxiii.html Gerais Acidente, Br, Br-040, C, Vítimas 654 Cinco vítimas de acidente na BR-040 são levadas ao João XXIII https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516474-cinco-vitimas-de-acidente-na-br-040-sao-levadas-ao-joao-xxiii.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:06 Larissa Leone*,Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516477-br-040-caminhao-veio-lambendo-todo-mundo-diz-motorista-atingido.html Gerais Acidente, BR-040, corpo-de-bombeiros 2371 BR-040: "Caminhão veio lambendo todo mundo", diz motorista atingido https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516477-br-040-caminhao-veio-lambendo-todo-mundo-diz-motorista-atingido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:16 Grigor Atanesian - Da BBC News Rússia; Maria Jevstafjeva - Da Unidade Global de Desinformação da BBC https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516463-peste-peneumonica-o-que-se-sabe-sobre-a-morte-de-pesquisadora-russa.html Bem viver peste, Rússia, pneumonia, antibióticos 12629 Peste peneumônica: o que se sabe sobre a morte de pesquisadora russa https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmqxnw3nxn4vo Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:16 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516494-conta-internacional-facilita-a-gestao-de-dinheiro-em-diferentes-moedas.html Empresas 5080 Conta internacional facilita a gestão de dinheiro em diferentes moedas https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516494-conta-internacional-facilita-a-gestao-de-dinheiro-em-diferentes-moedas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516506-ganhadora-do-oscar-ja-foi-ate-presa-susan-sarandon-chega-aos-80-anos-com-carreira-marcada-por-cinema-e-ativismo.html Galeria 6 Ganhadora do Oscar já foi até presa: Susan Sarandon chega aos 80 anos com carreira marcada por cinema e ativismo https://www.flipar.com.br/?p=691188 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:27 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516501-uma-estatua-de-20-metros-para-uma-lesma-rosa-cidade-australiana-planeja-homenagem-gigante-a-um-animal-com-uma-particularidade-rara-ate-no-mundo-da-natureza.html Internacional lesma, australia, lesma gigante, estátua 2598 Uma estátua de 20 metros para uma lesma rosa? Cidade australiana planeja homenagem gigante a um animal com uma particularidade rara até no mundo da natureza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516501-uma-estatua-de-20-metros-para-uma-lesma-rosa-cidade-australiana-planeja-homenagem-gigante-a-um-animal-com-uma-particularidade-rara-ate-no-mundo-da-natureza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:27 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516460-video-veja-imagens-da-carreta-envolvida-no-acidente-da-br-040-em-nova-lima.html Gerais acidente, carreta, veículos, trânsito, vítimas, bh, nova lima, br-040 1990 Vídeo: veja imagens da carreta envolvida no acidente da BR-040 em Nova Lima https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516460-video-veja-imagens-da-carreta-envolvida-no-acidente-da-br-040-em-nova-lima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:30 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516478-com-avanco-do-surto-de-sarna-lagoa-santa-suspende-aulas-nas-escolas.html Gerais SARNA, Sarna humana, SP, SURTO 5186 Com avanço do surto de sarna, Lagoa Santa suspende aulas nas escolas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516478-com-avanco-do-surto-de-sarna-lagoa-santa-suspende-aulas-nas-escolas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:32 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516508-analista-aceita-emprego-dos-sonhos-com-salario-10-mil-abaixo-do-atual-apos-oferta-ser-reduzida-duas-vezes.html Internacional 3002 Analista aceita emprego dos sonhos com salário 10 mil abaixo do atual após oferta ser reduzida duas vezes https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516508-analista-aceita-emprego-dos-sonhos-com-salario-10-mil-abaixo-do-atual-apos-oferta-ser-reduzida-duas-vezes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:39 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516515-vida-util-da-semijoia-depende-do-banho-e-do-uso-explica-diretor-da-rahra.html Networking e Negócios 3117 Vida útil da semijoia depende do banho e do uso, explica diretor da Rahra 240145a1-6796-48a9-9c8f-754a6e96821b Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:40 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516513-turista-busca-descanso-em-hotel-mas-o-que-estraga-a-estadia-nao-e-o-quarto-a-disputa-por-espreguicadeiras-acaba-rendendo-indenizacao-de-mais-de-rs-5-mil.html Turismo 2032 Turista busca descanso em hotel, mas o que estraga a estadia não é o quarto: a disputa por espreguiçadeiras acaba rendendo indenização de mais de R$ 5 mil https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516513-turista-busca-descanso-em-hotel-mas-o-que-estraga-a-estadia-nao-e-o-quarto-a-disputa-por-espreguicadeiras-acaba-rendendo-indenizacao-de-mais-de-rs-5-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:41 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516509-stf-reduz-tom-contra-bolsonarismo-apos-1-turno-e-sinaliza-mudanca-de-postura.html Política flávio bolsonaro, STF, eleições 2026, gilmar mendes, alexandre de moraes, primeiro turno, jair bolsonaro 2967 STF reduz tom contra bolsonarismo após 1º turno e sinaliza mudança de postura https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516509-stf-reduz-tom-contra-bolsonarismo-apos-1-turno-e-sinaliza-mudanca-de-postura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:45 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516519-nikolas-ferreira-diz-que-campanha-do-pt-e-ultrapassada-e-mentirosa.html Política eleição-2026, Nikolas-ferreira, Bolsonaro, entrevista 1737 Nikolas Ferreira diz que campanha do PT é 'ultrapassada e mentirosa' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516519-nikolas-ferreira-diz-que-campanha-do-pt-e-ultrapassada-e-mentirosa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516531-agrolend-day-debate-credito-e-futuro-da-distribuicao.html Mundo Corporativo 4234 Agrolend Day debate crédito e futuro da distribuição https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516531-agrolend-day-debate-credito-e-futuro-da-distribuicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:51 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516489-joao-xxiii-registra-vazamento-de-oxigenio-em-bloco-cirurgico.html Gerais 1297 João XXIII registra vazamento de oxigênio em bloco cirúrgico https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516489-joao-xxiii-registra-vazamento-de-oxigenio-em-bloco-cirurgico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516532-dia-nacional-de-prevencao-a-obesidade-serve-de-alerta.html Mundo Corporativo 7828 Dia Nacional de Prevenção à Obesidade serve de alerta https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516532-dia-nacional-de-prevencao-a-obesidade-serve-de-alerta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516533-projeto-menina-moca-mulher-promove-evento-de-outubro-rosa.html Mundo Corporativo 5156 Projeto Menina Moça Mulher promove evento de Outubro Rosa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516533-projeto-menina-moca-mulher-promove-evento-de-outubro-rosa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516534-yyforce-inaugura-centro-de-robotica-de-singapura-para-avancar-o-treinamento-de-humanoides-e-a-implementacao-de-robos-de-servico.html Mundo Corporativo 14855 YYForce Inaugura Centro de Robótica de Singapura para Avançar o Treinamento de Humanoides e a Implementação de Robôs de Serviço https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516534-yyforce-inaugura-centro-de-robotica-de-singapura-para-avancar-o-treinamento-de-humanoides-e-a-implementacao-de-robos-de-servico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516535-credito-de-carbono-de-alta-qualidade-sobe-75-diz-msci.html Mundo Corporativo 6448 Crédito de carbono de alta qualidade sobe 75%, diz MSCI https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516535-credito-de-carbono-de-alta-qualidade-sobe-75-diz-msci.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516536-obesidade-e-lipedema-exigem-cuidado-para-alem-da-balanca.html Mundo Corporativo 7564 Obesidade e lipedema exigem cuidado para além da balança https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516536-obesidade-e-lipedema-exigem-cuidado-para-alem-da-balanca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516537-tireoide-pode-estar-por-tras-de-infertilidade-e-lipedema.html Mundo Corporativo 7602 Tireoide pode estar por trás de infertilidade e lipedema https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516537-tireoide-pode-estar-por-tras-de-infertilidade-e-lipedema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516538-thermas-acqualinda-inicia-venda-de-passaporte-vitalicio.html Mundo Corporativo 7416 Thermas Acqualinda inicia venda de passaporte vitalício https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516538-thermas-acqualinda-inicia-venda-de-passaporte-vitalicio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 14:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516539-como-a-dublagem-nasce-e-amplia-o-acesso-ao-audiovisual.html Mundo Corporativo 5033 Como a dublagem nasce e amplia o acesso ao audiovisual https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516539-como-a-dublagem-nasce-e-amplia-o-acesso-ao-audiovisual.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:09 BBC Geral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516497-o-que-flavio-e-lula-propoem-sobre-a-jornada-6x1-e-outras-escalas-de-trabalho.html Política 6x1, Câmara dos Deputados, Escala 6x1, fim da escala 6x, lula, flávio bolsonaro, eleicoes-2026 7592 O que Flávio e Lula propõem sobre a jornada 6x1 e outras escalas de trabalho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516497-o-que-flavio-e-lula-propoem-sobre-a-jornada-6x1-e-outras-escalas-de-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:09 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516553-nikolas-ferreira-janja-ter-me-chamado-de-pia-de-bosta-foi-a-cereja-do-bolo-agradeco-a-primeira-dama.html Política eleição-2026, Nikolas-ferreira, Janja 1191 Nikolas Ferreira: 'Janja ter me chamado de piá de bosta foi a cereja do bolo, agradeço a primeira-dama' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516553-nikolas-ferreira-janja-ter-me-chamado-de-pia-de-bosta-foi-a-cereja-do-bolo-agradeco-a-primeira-dama.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:12 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7516558-a-mesa-de-jantar-tradicional-ocupa-espaco-demais-alternativas-para-apartamentos-pequenos-propoem-outra-forma-de-organizar-as-refeicoes-sem-apertar-a-sala.html Casa e Decoração Casa e Decoração, Casa 3408 A mesa de jantar tradicional ocupa espaço demais? Alternativas para apartamentos pequenos propõem outra forma de organizar as refeições sem apertar a sala https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7516558-a-mesa-de-jantar-tradicional-ocupa-espaco-demais-alternativas-para-apartamentos-pequenos-propoem-outra-forma-de-organizar-as-refeicoes-sem-apertar-a-sala.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:15 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7516560-video-macaco-pula-e-morde-pescoco-de-torcedor-em-jogo-entre-selecoes.html Esportes 2400 Vídeo: macaco pula e morde pescoço de torcedor em jogo entre seleções https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/07/video-macaco-pula-torcedor-morde-pescoco-durante-jogo-selecoes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:24 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516566-clausulas-petreas-o-que-sao-e-como-elas-protegem-os-seus-direitos.html Política Constituição, Cláusulas pétreas, Eleições, Leis 2936 Cláusulas pétreas: o que são e como elas protegem os seus direitos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516566-clausulas-petreas-o-que-sao-e-como-elas-protegem-os-seus-direitos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:27 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516570-nikolas-quer-pautar-impeachment-de-moraes-dino-e-fachin.html Política nikolas, moraes, fachin, dino, stf 1589 Nikolas quer pautar impeachment de Moraes, Dino e Fachin https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516570-nikolas-quer-pautar-impeachment-de-moraes-dino-e-fachin.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516572-mais-de-900-incidentes-bando-de-macacos-agressivos-aterroriza-moradores-e-provoca-caos-em-ruas-de-cidade-do-japao.html Galeria 6 Mais de 900 incidentes: bando de macacos agressivos aterroriza moradores e provoca caos em ruas de cidade do Japão https://www.flipar.com.br/?p=691191 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:29 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516543-carreta-teria-perdido-os-freios-e-provocado-engavetamento-na-br-040.html Gerais Acidente, BR-040, engavetamento, PRF, vítimas , minas gerais, grande bh 2085 Carreta teria perdido os freios e provocado engavetamento na BR-040 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516543-carreta-teria-perdido-os-freios-e-provocado-engavetamento-na-br-040.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516459-rompimento-do-prepucio-por-que-isso-pode-acontecer-e-quando-se-preocupar.html Bem viver 4224 Rompimento do prepúcio: por que isso pode acontecer e quando se preocupar? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516459-rompimento-do-prepucio-por-que-isso-pode-acontecer-e-quando-se-preocupar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:33 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516546-o-que-se-sabe-sobre-a-dinamica-do-acidente-na-br-040.html Gerais Acidente, Br-040 2637 O que se sabe sobre a dinâmica do acidente na BR-040 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516546-o-que-se-sabe-sobre-a-dinamica-do-acidente-na-br-040.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:36 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516576-telas-na-infancia-fala-de-medico-sobre-possiveis-alteracoes-no-desenvolvimento-acende-alerta-mas-o-que-as-evidencias-permitem-concluir-exige-atencao.html Internacional crianças, telas, estudo 2224 Telas na infância: fala de médico sobre possíveis alterações no desenvolvimento acende alerta, mas o que as evidências permitem concluir exige atenção https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516576-telas-na-infancia-fala-de-medico-sobre-possiveis-alteracoes-no-desenvolvimento-acende-alerta-mas-o-que-as-evidencias-permitem-concluir-exige-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:37 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516582-busco-lanca-rotas-de-sao-paulo-para-joinville-e-itajai-com-operacao-da-catarinense.html Networking e Negócios 5744 BusCo lança rotas de São Paulo para Joinville e Itajaí com operação da Catarinense aff1625e-bb88-4bab-b445-9f81d622f56c Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:39 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516578-para-o-povo-trabalhador-protecao-para-o-bandido-prisao-diz-lula.html Política lula, eleicoes-2026, pt, pec, seguranca-publica 1515 ‘Para o povo trabalhador, proteção; para o bandido, prisão’, diz Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516578-para-o-povo-trabalhador-protecao-para-o-bandido-prisao-diz-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516585-bucardo-o-animal-extinto-que-voltou-a-vida-por-alguns-minutos.html Galeria 6 Bucardo: o animal extinto que voltou à vida por alguns minutos https://www.flipar.com.br/?p=691142&preview=true&preview_id=691142 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516586-marca-de-sucesso-yopa-deixou-saudade-conheca-sua-historia.html Galeria 6 Marca de sucesso, Yopa deixou saudade: conheça sua história https://www.flipar.com.br/?p=691159&preview=true&preview_id=691159 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:43 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516590-nikolas-nega-mudanca-na-constituicao-mas-faz-ressalva-so-para-o-bem-do-povo.html Política Bolsonaro, eleição 2026, constituição , Nikolas Ferreira 2526 Nikolas nega mudança na Constituição, mas faz ressalva: 'só para o bem do povo' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516590-nikolas-nega-mudanca-na-constituicao-mas-faz-ressalva-so-para-o-bem-do-povo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:44 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516565-joia-de-minas-datas-vive-clima-de-euforia-apos-ser-citada-por-cleitinho.html Turismo Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, datas, Turismo 4169 Joia de Minas: Datas vive clima de euforia após ser citada por Cleitinho https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516565-joia-de-minas-datas-vive-clima-de-euforia-apos-ser-citada-por-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:48 Larissa Leone*,Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516552-caminhao-guincho-evitou-tragedia-maior-diz-motorista-que-estava-na-br-040.html Gerais Acidente, Br-040, Caminhão, Carreta, minas gerais, grande bh 1568 Caminhão guincho evitou tragédia maior, diz motorista que estava na BR-040 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516552-caminhao-guincho-evitou-tragedia-maior-diz-motorista-que-estava-na-br-040.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:50 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516601-casal-com-seis-filhos-gasta-ate-7-mil-euros-por-mes-mas-compras-de-ate-400-euros-por-semana-ajudam-a-explicar-por-que-a-familia-ja-comeca-o-mes-no-vermelho.html Internacional inflação, Espanha, Andaluzia, custo de vida 2131 Casal com seis filhos gasta até 7 mil euros por mês, mas compras de até 400 euros por semana ajudam a explicar por que a família já começa o mês no vermelho https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516601-casal-com-seis-filhos-gasta-ate-7-mil-euros-por-mes-mas-compras-de-ate-400-euros-por-semana-ajudam-a-explicar-por-que-a-familia-ja-comeca-o-mes-no-vermelho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:50 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516602-faculdade-emprego-e-casa-propria-ainda-definem-a-vida-adulta-a-cantora-alaska-questiona-esse-roteiro-e-coloca-as-expectativas-dos-jovens-no-centro-da-conversa.html Cultura Cultura, Celebridade, Famosos 2870 Faculdade, emprego e casa própria ainda definem a vida adulta? A cantora Alaska questiona esse roteiro e coloca as expectativas dos jovens no centro da conversa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516602-faculdade-emprego-e-casa-propria-ainda-definem-a-vida-adulta-a-cantora-alaska-questiona-esse-roteiro-e-coloca-as-expectativas-dos-jovens-no-centro-da-conversa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516605-kayak-revela-alternativas-brasileiras-a-destinos-de-famosos.html Mundo Corporativo 6281 KAYAK revela alternativas brasileiras a destinos de famosos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516605-kayak-revela-alternativas-brasileiras-a-destinos-de-famosos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:55 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516606-leila-ferreira-fala-sobre-cartas-no-dia-mundial-dos-correios.html Mundo Corporativo 1749 Leila Ferreira fala sobre cartas no Dia Mundial dos Correios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516606-leila-ferreira-fala-sobre-cartas-no-dia-mundial-dos-correios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:55 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516607-feres-chaddad-promove-o-neuro-university-summit-2026.html Mundo Corporativo 5690 Feres Chaddad promove o Neuro University Summit 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516607-feres-chaddad-promove-o-neuro-university-summit-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:55 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516608-acceleronix-e-valid-levam-gestao-de-esim-sgp-32-com-hospedagem-local-ao-brasil.html Mundo Corporativo 4814 Acceleronix e Valid levam gestão de eSIM SGP.32 com hospedagem local ao Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516608-acceleronix-e-valid-levam-gestao-de-esim-sgp-32-com-hospedagem-local-ao-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:55 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516609-mercado-de-ensino-experiencial-crescera-185-ate-2032.html Mundo Corporativo 4936 Mercado de ensino experiencial crescerá 18,5% até 2032 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516609-mercado-de-ensino-experiencial-crescera-185-ate-2032.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 15:55 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516610-tecban-inaugura-primeiro-espaco-banco24horas-em-cuiaba.html Mundo Corporativo 3226 Tecban inaugura primeiro Espaço Banco24Horas em Cuiabá https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516610-tecban-inaugura-primeiro-espaco-banco24horas-em-cuiaba.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:03 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7516612-messi-homenagem-com-drones-tem-erro-bizarro-e-revolta-torcedores.html Esportes 2877 Messi: homenagem com drones tem erro bizarro e revolta torcedores https://noataque.com.br/noticia/2026/10/07/messi-homenagem-drones-erro-bizarro-revolta-torcedores/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:15 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7516623-despedida-de-messi-jovem-e-flagrada-pelas-cameras-e-atitude-viraliza-nas-redes.html Esportes 2602 Despedida de Messi: jovem é flagrada pelas câmeras e atitude viraliza nas redes https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/07/despedida-messi-jovem-flagrada-cameras-cena-viraliza-redes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:15 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516624-marinho-poe-o-comando-do-senado-na-vitrine-mas-o-plano-pode-ser-outro-entenda.html Política#PlatôBr Reportagem 3098 Marinho põe o comando do Senado na vitrine, mas o plano pode ser outro. Entenda https://platobr.com.br/marinho-poe-o-comando-do-senado-na-vitrine-mas-o-plano-pode-ser-outro-entenda Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:19 Melissa Hogenboom - BBC Future https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516591-bela-e-poderosa-por-que-todos-nos-precisamos-da-gordura-corporal.html Bem viver Gordura Corporal 11808 'Bela e poderosa': por que todos nós precisamos da gordura corporal https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckddv8vgqp78o Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:22 Isabela Teixeira da costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516583-20-brasileiras-que-brilharam-na-temporada-de-moda-internacional.html Feminino & Masculino Moda, Modelos, Fashion week, sucesso, brasileiras 11682 20 brasileiras que brilharam na temporada de moda internacional https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516583-20-brasileiras-que-brilharam-na-temporada-de-moda-internacional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:30 Joubert Júnior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516633-atras-de-flavio-bolsonaro-lula-admite-falhas-na-campanha-e-avalia-mudancas.html Política eleições, Segundo Turno, presidência da República, Lula, campanha, mudança 2335 Atrás de Flávio Bolsonaro, Lula admite falhas na campanha e avalia mudanças https://www.tupi.fm/eleicoes/atras-de-flavio-bolsonaro-lula-admite-falhas-na-campanha-e-avalia-mudancas/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:37 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516636-fala-de-flavio-sobre-constituicao-gera-reacao-de-ana-elisa-golpe.html Política eleição-2026, Constituição, bolsonaro, Ena-Elisa, ditadura militar: 3214 Fala de Flávio sobre Constituição gera reação de Ana Elisa: 'Golpe' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516636-fala-de-flavio-sobre-constituicao-gera-reacao-de-ana-elisa-golpe.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:37 Cauê Siwek*,Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516499-acidente-na-br-040-testemunha-diz-que-carreta-estava-a-mais-de-100-km-h.html Gerais carreta, acidente, br-040, fé, veículo, rodovia, nova lima, bh 2141 Acidente na BR-040: testemunha diz que carreta estava a mais de 100 km/h https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516499-acidente-na-br-040-testemunha-diz-que-carreta-estava-a-mais-de-100-km-h.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:39 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516639-o-que-flavio-bolsonaro-disse-em-reuniao-com-a-bancada-ruralista.html Política#PlatôBr Reportagem 1636 O que Flávio Bolsonaro disse em reunião com a bancada ruralista https://platobr.com.br/76186-2 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:46 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516642-canais-do-whatsapp-como-a-ferramenta-molda-a-politica-brasileira.html Política Eleições 2026, Eleições, WhatsApp 3140 Canais do WhatsApp: como a ferramenta molda a política brasileira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516642-canais-do-whatsapp-como-a-ferramenta-molda-a-politica-brasileira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 16:49 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516649-eleicoes-2026-mapa-inedito-revela-cidades-decisivas-para-lula-e-flavio-bolsonaro-e-mapeia-votos-brancos-nulos-abstencoes-e-eleitores-de-candidatos-derrotados-no-1-turno.html Política voto, branco, nulo, eleições 2026, onde dá pra conversar 64 Eleições 2026: mapa inédito revela cidades decisivas para Lula e Flávio Bolsonaro e mapeia votos brancos, nulos, abstenções e eleitores de candidatos derrotados no 1º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516649-eleicoes-2026-mapa-inedito-revela-cidades-decisivas-para-lula-e-flavio-bolsonaro-e-mapeia-votos-brancos-nulos-abstencoes-e-eleitores-de-candidatos-derrotados-no-1-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516620-transtornos-alimentares-em-jovens-o-corpo-diz-o-que-as-palavras-nao-podem.html Bem viver Adolescência, Alimentação, Corpo, Transtornos alimentares 5002 Transtornos alimentares em jovens: o corpo diz o que as palavras não podem https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516620-transtornos-alimentares-em-jovens-o-corpo-diz-o-que-as-palavras-nao-podem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:08 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516645-tce-mg-suspende-aumento-de-pedagio-a-pedido-de-cleitinho.html Política Contrato, Pedágio, Rodovias 2159 TCE-MG suspende aumento de pedágio a pedido de Cleitinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516645-tce-mg-suspende-aumento-de-pedagio-a-pedido-de-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:09 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516665-iv-charger-transforma-vagas-em-negocio-com-recarga-eletrica.html Networking e Negócios 4444 IV Charger transforma vagas em negócio com recarga elétrica 082f2d3d-3580-445b-a743-26db3f84f863 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:15 Agência Fapesp https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516631-mecanismo-da-energia-rapida-a-celulas-de-defesa-no-inicio-de-infeccoes.html Bem viver 6710 Mecanismo dá energia rápida a células de defesa no início de infecções https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516631-mecanismo-da-energia-rapida-a-celulas-de-defesa-no-inicio-de-infeccoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:17 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516674-dolar-a-rs-5-depois-da-eleicao-o-importador-deve-comprar-agora-ou-esperar-o-segundo-turno.html Networking e Negócios 2976 Dólar a R$ 5 depois da eleição: o importador deve comprar agora ou esperar o segundo turno? 7fa61051-87be-4871-ae0b-188ecf62d707 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:29 Leo Lima https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516683-a-minas-de-cleitinho-tem-adelia-prado-datas-e-arroz-com-ovo.html Política Política, cleitinho-azevedo, eleicoes-2026, Divinópolis 3547 A Minas de Cleitinho tem Adélia Prado, Datas e arroz com ovo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516683-a-minas-de-cleitinho-tem-adelia-prado-datas-e-arroz-com-ovo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:35 Raphael Pati https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516685-senado-retoma-segunda-sessao-para-discutir-fim-da-escala-6x1.html Política Escala 6x1, Senado, pec, eleicoes-2026 2219 Senado retoma segunda sessão para discutir fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516685-senado-retoma-segunda-sessao-para-discutir-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516700-com-avanco-da-ia-copyleaks-expande-sua-atuacao-no-brasil.html Mundo Corporativo 7602 Com avanço da IA, Copyleaks expande sua atuação no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516700-com-avanco-da-ia-copyleaks-expande-sua-atuacao-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:53 Raphael Pati https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516693-em-video-lula-ironiza-posicao-de-flavio-sobre-6x1-como-ele-vai-votar.html Política Escala 6x1, pec, lula, jornada de trabalho, flávio bolsonaro, eleicoes-2026 2356 Em vídeo, Lula ironiza posição de Flávio sobre 6x1: 'Como ele vai votar?' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516693-em-video-lula-ironiza-posicao-de-flavio-sobre-6x1-como-ele-vai-votar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:53 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516697-br-040-tem-todas-as-faixas-liberadas-apos-acidente-em-nova-lima.html Gerais Acidente, Belo, Br, Br-040, Carreta, De, Horizonte 1494 BR-040 tem todas as faixas liberadas após acidente em Nova Lima https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516697-br-040-tem-todas-as-faixas-liberadas-apos-acidente-em-nova-lima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516701-terceirizacao-impulsiona-o-futuro-da-prospeccao-sdr.html Mundo Corporativo 3868 Terceirização impulsiona o futuro da prospecção SDR https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516701-terceirizacao-impulsiona-o-futuro-da-prospeccao-sdr.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516703-rivercell-inicia-projeto-com-investimento-de-uss-25-milhoes-para-desenvolver-plataformas-de-dados-e-modelos-de-ia-que-preveem-como-as-celulas-humanas-respondem-ao-tratamento.html Mundo Corporativo 10286 Rivercell inicia projeto com investimento de US$ 25 milhões para desenvolver plataformas de dados e modelos de IA que preveem como as células humanas respondem ao tratamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516703-rivercell-inicia-projeto-com-investimento-de-uss-25-milhoes-para-desenvolver-plataformas-de-dados-e-modelos-de-ia-que-preveem-como-as-celulas-humanas-respondem-ao-tratamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 17:55 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516704-planos-empresariais-avancam-e-bradesco-saude-ganha-espaco.html Mundo Corporativo 7504 Planos empresariais avançam e Bradesco Saúde ganha espaço https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516704-planos-empresariais-avancam-e-bradesco-saude-ganha-espaco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 18:03 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516568-outback-aposta-em-menu-coreano-e-vai-sortear-viagens-ao-pais-asiatico.html Degusta Coreia do Sul, Outback, Sabores, coreanos, promoção 2266 Outback aposta em menu coreano e vai sortear viagens ao país asiático https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516568-outback-aposta-em-menu-coreano-e-vai-sortear-viagens-ao-pais-asiatico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 18:07 Lara Santana https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516715-voce-prepara-o-bolo-de-cenoura-do-jeito-errado-entenda-a-tecnica-de-aeracao-capaz-de-transformar-uma-massa-pesada-em-um-resultado-muito-fofo.html Degusta gastronomia, bolo de cenoura, Segredo 3104 Você prepara o bolo de cenoura do jeito errado: entenda a técnica de aeração capaz de transformar uma massa pesada em um resultado muito fofo https://www.tupi.fm/gastronomia/voce-prepara-o-bolo-de-cenoura-do-jeito-errado-entenda-a-tecnica-de-aeracao-capaz-de-transformar-uma-massa-pesada-em-um-resultado-muito-fofo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-07 18:11 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516722-telemedicina-nao-e-plano-de-saude-o-que-a-ans-diz-e-o-que-o-consumidor-deve-checar-antes-de-pagar.html Networking e Negócios 3895 Telemedicina não é plano de saúde: o que a ANS diz e o que o consumidor deve checar antes de pagar ff6604ec-bdd6-4177-8cae-6bd146d52601 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 18:11 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516638-com-241-casos-de-sarna-e-aulas-suspensas-lagoa-santa-alerta-sobre-contagio.html Gerais aulas, sarna, suspensão, escola, doença, transmissão, educação, saúde, lagoa santa, bh 4378 Com 241 casos de sarna e aulas suspensas, Lagoa Santa alerta sobre contágio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516638-com-241-casos-de-sarna-e-aulas-suspensas-lagoa-santa-alerta-sobre-contagio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 18:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516676-mitos-e-verdades-sobre-a-formula-infantil-de-primeira-infancia.html Bem viver mitos e verdades, aleitamento, fórmula infantil, primeira infância 3878 Mitos e verdades sobre a fórmula infantil de primeira infância https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516676-mitos-e-verdades-sobre-a-formula-infantil-de-primeira-infancia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 18:21 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516716-debate-sobre-menopausa-na-america-latina-amplia-acesso-a-informacao.html Bem viver Acesso 4474 Debate sobre menopausa na América Latina amplia acesso à informação https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516716-debate-sobre-menopausa-na-america-latina-amplia-acesso-a-informacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 18:22 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516712-como-vai-ser-a-transicao-entre-os-governos-simoes-e-cleitinho.html Política Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, mateus-simoes 4585 Como vai ser a transição entre os governos Simões e Cleitinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516712-como-vai-ser-a-transicao-entre-os-governos-simoes-e-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 18:47 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516750-com-ana-elisa-lula-promete-ampliar-campanha-digital-e-vencer-flavio-em-mg.html Política Ana Elisa, Lula, PT, minas-gerais, eleicoes-2026 1256 Com Ana Elisa, Lula promete ampliar campanha digital e vencer Flávio em MG https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516750-com-ana-elisa-lula-promete-ampliar-campanha-digital-e-vencer-flavio-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:03 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516759-transicao-para-a-menopausa-terapia-hormonal-impacta-saude-cardiovascular.html Bem viver Brasil, Estudo, Ginecologia, Medicina, Menopausa, Mulheres, Ondas de calor 2323 Transição para a menopausa: terapia hormonal impacta saúde cardiovascular https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516759-transicao-para-a-menopausa-terapia-hormonal-impacta-saude-cardiovascular.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:11 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516767-nunes-marques-julgara-revisao-da-condenacao-de-jair-bolsonaro-apos-segundo-turno-para-evitar-interferencia-no-processo-eleitoral.html Política nunes marques, stf, jair bolsonaro, defesa, suspensão, pena 1975 Nunes Marques julgará revisão da condenação de Jair Bolsonaro após segundo turno para evitar interferência no processo eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516767-nunes-marques-julgara-revisao-da-condenacao-de-jair-bolsonaro-apos-segundo-turno-para-evitar-interferencia-no-processo-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:13 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516763-flavio-sobre-bolsonaro-vai-subir-a-rampa-e-colocar-a-faixa-no-filho-dele.html Política flavio-bolsonaro, jair-bolsonaro, bolsonaro, eleicoes-2026, palacio-do-planalto 1329 Flávio sobre Bolsonaro: 'Vai subir a rampa e colocar a faixa no filho dele' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516763-flavio-sobre-bolsonaro-vai-subir-a-rampa-e-colocar-a-faixa-no-filho-dele.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:15 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516769-luiz-carlos-sa-estreia-na-carreira-solo-as-vesperas-de-completar-81-anos.html Cultura Caçador de Mim, música 5521 Luiz Carlos Sá estreia na carreira solo às vésperas de completar 81 anos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516769-luiz-carlos-sa-estreia-na-carreira-solo-as-vesperas-de-completar-81-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:18 Alexandre Carneiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516719-vacina-mineira-contra-a-malaria-tem-testes-em-humanos-aprovados-pela-anvisa.html Gerais Autorização, Humano, País, vacina, anvisa 5306 Vacina mineira contra a malária tem testes em humanos aprovados pela Anvisa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516719-vacina-mineira-contra-a-malaria-tem-testes-em-humanos-aprovados-pela-anvisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:24 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516772-celina-leao-e-a-campanha-com-bolsonaristas-pelo-voto-certo-na-urna.html Política#PlatôBr Reportagem 1846 Celina Leão e a campanha com bolsonaristas pelo voto ‘certo’ na urna https://platobr.com.br/celina-leao-e-a-campanha-com-bolsonaristas-pelo-voto-certo-na-urna Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:30 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516721-belotur-expande-experiencias-do-menuuh-em-bh-confira-as-novidades.html Gerais Belotur, Sebrae, Turismo, empreendedores, gastronomia 22 Belotur expande experiências do Menuuh em BH; confira as novidades https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516721-belotur-expande-experiencias-do-menuuh-em-bh-confira-as-novidades.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516765-bh-professor-confessa-que-pediu-video-intimo-a-aluno-de-escola-no-barreiro.html Gerais assédio sexual, Minas Gerais 1533 BH: professor confessa que pediu vídeo íntimo a aluno de escola no Barreiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516765-bh-professor-confessa-que-pediu-video-intimo-a-aluno-de-escola-no-barreiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:31 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516773-globo-define-datas-de-entrevistas-com-lula-e-flavio-e-confirma-debate.html Política Debate, Flávio Bolsonaro, lula, eleicoes-2026, globo 920 Globo define datas de entrevistas com Lula e Flávio e confirma debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516773-globo-define-datas-de-entrevistas-com-lula-e-flavio-e-confirma-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:36 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516779-lotofacil-3799-quina-7137-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-7-10.html Nacional Caixa, Dia de sorte, Loteria, Loterias, Lotofácil, Quina 6171 Lotofácil 3799, Quina 7137, e mais: confira os números sorteados (7/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516779-lotofacil-3799-quina-7137-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-7-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:37 Leo Lima https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516782-nova-temporada-de-dragon-ball-estreia-no-brasil-veja-onde-assistir.html Cultura 6067 Nova temporada de Dragon Ball estreia no Brasil; veja onde assistir https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516782-nova-temporada-de-dragon-ball-estreia-no-brasil-veja-onde-assistir.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516784-ltm-ampliou-sua-colaboracao-com-o-google-cloud-para-ajudar-a-acelerar-a-adocao-em-larga-escala-do-gemini-enterprise.html Mundo Corporativo 5371 LTM ampliou sua colaboração com o Google Cloud para ajudar a acelerar a adoção em larga escala do Gemini Enterprise https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516784-ltm-ampliou-sua-colaboracao-com-o-google-cloud-para-ajudar-a-acelerar-a-adocao-em-larga-escala-do-gemini-enterprise.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:41 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516786-macadamia-pequena-noz-reune-beneficios-para-a-saude-e-a-beleza.html Galeria 6 Macadâmia: pequena noz reúne benefícios para a saúde e a beleza https://www.flipar.com.br/?p=691158&preview=true&preview_id=691158 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:54 Thiago Prata https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516496-video-musicos-mineiros-falam-da-importancia-de-reign-in-blood-do-slayer.html Cultura Slayer, BH, metal 1443 Vídeo: músicos mineiros falam da importância de 'Reign in blood', do Slayer https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516496-video-musicos-mineiros-falam-da-importancia-de-reign-in-blood-do-slayer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 19:57 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516794-partido-de-cleitinho-republicanos-declara-apoio-a-flavio-no-segundo-turno.html Política Cleitinho Azevedo, Flávio, Flávio Bolsonaro, republicanos, eleicoes-2026 410 Partido de Cleitinho, Republicanos declara apoio a Flávio no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516794-partido-de-cleitinho-republicanos-declara-apoio-a-flavio-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 20:11 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516804-se-eu-fosse-voce-3-estreia-com-o-desafio-de-manter-o-sucesso-da-franquia.html Cultura Glória Pires, Se eu fosse você, tony ramos, cleo pires, Cinema 4667 'Se eu fosse você 3' estreia com o desafio de manter o sucesso da franquia https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516804-se-eu-fosse-voce-3-estreia-com-o-desafio-de-manter-o-sucesso-da-franquia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 20:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516816-em-plena-metropole-sao-paulo-guarda-o-maior-cafezal-urbano-do-planeta-urbano-do-mundo-fica-no-brasil.html Galeria 6 Em plena metrópole, São Paulo guarda o maior cafezal urbano do planeta urbano do mundo fica no Brasil https://www.flipar.com.br/?p=691045&preview=true&preview_id=691045 Digital

Estado de Minas 2026-10-07 20:38 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516807-reitor-da-unimontes-e-reconduzido-para-segundo-mandato.html Gerais REITOR 3423 Reitor da Unimontes é reconduzido para segundo mandato https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516807-reitor-da-unimontes-e-reconduzido-para-segundo-mandato.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 20:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516822-alta-conscientizacao-baixa-adocao-uma-nova-pesquisa-mostra-que-quase-metade-dos-profissionais-de-seguranca-ainda-depende-de-senhas.html Mundo Corporativo 9133 Alta conscientização, baixa adoção: uma nova pesquisa mostra que quase metade dos profissionais de segurança ainda depende de senhas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516822-alta-conscientizacao-baixa-adocao-uma-nova-pesquisa-mostra-que-quase-metade-dos-profissionais-de-seguranca-ainda-depende-de-senhas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 20:54 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516823-cleitinho-vou-ate-o-fim-contra-a-escala-6x1.html Política Escala 6x1, fim da escala 6x1, cleitinho, senado 2258 Cleitinho: ‘Vou até o fim contra a escala 6x1’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516823-cleitinho-vou-ate-o-fim-contra-a-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 21:15 Alexandre Carneiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516805-surto-de-sarna-faz-cidade-mineira-suspender-festa-de-dia-das-criancas.html Gerais SARNA, SAÚDE, SURTO 3731 Surto de sarna faz cidade mineira suspender festa de Dia das Crianças https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516805-surto-de-sarna-faz-cidade-mineira-suspender-festa-de-dia-das-criancas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 21:36 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516840-nikolas-debocha-de-video-de-lula-faz-mais.html Política Lula, Nikolas Ferreira, nikolas, eleicoes-2026, pt, pl 1559 Nikolas debocha de vídeo de Lula: ‘Faz mais’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516840-nikolas-debocha-de-video-de-lula-faz-mais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 21:47 Gabriel Botelho - Correio Braziliense https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516834-filho-diz-que-joga-bola-com-seu-chico-e-mae-descobre-ser-chico-buarque.html Cultura CHICO BUARQUE 70 Filho diz que joga bola com "Seu Chico", e mãe descobre ser Chico Buarque https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516834-filho-diz-que-joga-bola-com-seu-chico-e-mae-descobre-ser-chico-buarque.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 21:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516852-forca-aerea-do-paraguai-adota-cessna-skycourier-para-operacoes-multimissao.html Mundo Corporativo 7708 Força Aérea do Paraguai adota Cessna SkyCourier para Operações Multimissão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516852-forca-aerea-do-paraguai-adota-cessna-skycourier-para-operacoes-multimissao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 22:20 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516860-agencia-justifica-reajuste-de-pedagio-procedimento-padrao.html Política Reajuste 3628 Agência justifica reajuste de pedágio em Minas: "Procedimento padrão" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516860-agencia-justifica-reajuste-de-pedagio-procedimento-padrao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 22:46 Gabriela Matina https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516869-mexicana-e-chinesa-lideram-apostas-do-nobel-que-sai-nesta-quinta-8-10.html Cultura literatura, Nobel, Academia Sueca 2981 Mexicana e chinesa lideram apostas do Nobel, que sai nesta quinta (8/10) https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516869-mexicana-e-chinesa-lideram-apostas-do-nobel-que-sai-nesta-quinta-8-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 22:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516876-testmu-ai-adiciona-pacotes-de-evidencias-ao-kane-cli-transformando-cada-execucao-de-teste-de-ia-em-um-arquivo-unico-portatil-e-compartilhavel.html Mundo Corporativo 5702 TestMu AI adiciona pacotes de evidências ao Kane CLI, transformando cada execução de teste de IA em um arquivo único, portátil e compartilhável https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516876-testmu-ai-adiciona-pacotes-de-evidencias-ao-kane-cli-transformando-cada-execucao-de-teste-de-ia-em-um-arquivo-unico-portatil-e-compartilhavel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 22:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516877-lenovo-anuncia-o-tech-world-na-ces-2027-definindo-a-proxima-era-da-ia-hibrida.html Mundo Corporativo 8306 Lenovo anuncia o Tech World na CES 2027: Definindo a próxima era da IA ??Híbrida https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516877-lenovo-anuncia-o-tech-world-na-ces-2027-definindo-a-proxima-era-da-ia-hibrida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 22:51 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516872-denunciado-por-estupro-ex-monitor-de-escola-civico-militar-em-mg-e-preso.html Gerais Crime, Estupro, Polícia 2194 Denunciado por estupro, ex-monitor de escola cívico-militar em MG é preso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516872-denunciado-por-estupro-ex-monitor-de-escola-civico-militar-em-mg-e-preso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 23:11 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516886-mega-sena-3068-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-8-10.html Nacional APOSTAS, Caix, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, MEGA 3903 Mega-Sena 3068 e outras loterias: confira os números sorteados (8/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516886-mega-sena-3068-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-8-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-07 23:23 Heloísa Von Ah - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7516889-11-cristais-que-voce-deve-evitar-utilizar-em-colares.html Horóscopo Jóias e Amuletos, Terapia com Cristais, Terapias alternativas 12327 11 cristais que você deve evitar utilizar em colares https://www.wemystic.com.br/11-cristais-que-voce-deve-evitar-utilizar-em-colares/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-07 23:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516888-mg-idoso-e-preso-acusado-de-estuprar-neta-familia-faz-outras-denuncias.html Gerais estupro, idoso, neta, Minas Gerais 763 MG: idoso é preso acusado de estuprar neta; família faz outras denúncias https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516888-mg-idoso-e-preso-acusado-de-estuprar-neta-familia-faz-outras-denuncias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516943-nova-lei-em-bh-garante-mais-seguranca-aos-profissionais-de-limpeza-urbana.html Gerais gari, limpeza urbana, segurança, pbh, bh 2373 Nova lei em BH garante mais segurança aos profissionais de limpeza urbana https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516943-nova-lei-em-bh-garante-mais-seguranca-aos-profissionais-de-limpeza-urbana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516947-carnaval-de-bh-inscricoes-para-a-corte-momesca-sao-prorrogadas.html Gerais carnaval 2027, carnaval, bh, corte momesca 2712 Carnaval de BH: inscrições para a Corte Momesca são prorrogadas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516947-carnaval-de-bh-inscricoes-para-a-corte-momesca-sao-prorrogadas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516978-justica-garante-indenizacao-a-motociclista-que-bateu-em-caminhao-parado.html Gerais justiça, tjmg, conselheiro lafaiete, lmg-844, minas gerais, indenização 3009 Justiça garante indenização a motociclista que bateu em caminhão parado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516978-justica-garante-indenizacao-a-motociclista-que-bateu-em-caminhao-parado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517010-rodoviaria-de-bh-tera-400-viagens-extras-para-receber-270-mil-pessoas-no-feriadao.html Gerais feriado, nossa senhora aparecida, semana das crianças, rodoviária bh, bh 2664 Rodoviária de BH terá 400 viagens extras para receber 270 mil pessoas no feriadão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517010-rodoviaria-de-bh-tera-400-viagens-extras-para-receber-270-mil-pessoas-no-feriadao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517084-diamantina-cria-memorial-da-musica-para-eternizar-seculos-de-tradicao.html Gerais diamantina, cultura, música, vesperata, minas gerais 2489 Diamantina cria Memorial da Música para eternizar séculos de tradição https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517084-diamantina-cria-memorial-da-musica-para-eternizar-seculos-de-tradicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517120-obras-alteram-transito-e-onibus-na-estacao-metro-eldorado-no-feriado.html Gerais estação eldorado, mobilidade urbana, transporte coletivo, copasa, contagem 2052 Obras alteram trânsito e ônibus na Estação Metrô Eldorado no feriado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517120-obras-alteram-transito-e-onibus-na-estacao-metro-eldorado-no-feriado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517139-prf-reforca-fiscalizacao-em-rodovias-de-minas-durante-feriado-prolongado.html Gerais feriado, nossa senhora aparecida, prf, minas gerais 3321 PRF reforça fiscalização em rodovias de Minas durante feriado prolongado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517139-prf-reforca-fiscalizacao-em-rodovias-de-minas-durante-feriado-prolongado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517153-justica-mantem-pena-de-345-anos-de-reclusao-para-autor-de-abusos-em-familia.html Gerais estupro de vulnerável, estupro, violência familiar, minas gerais 2751 Justiça mantém pena de 345 anos de reclusão para autor de abusos em família https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517153-justica-mantem-pena-de-345-anos-de-reclusao-para-autor-de-abusos-em-familia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:04 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516894-o-pedido-da-cupula-do-pl-para-flavio-ter-mais-cuidado-com-o-que-fala-na-reta-final.html Política#PlatôBr eleicoes-2026, flavio-bolsonaro 2683 O pedido da cúpula do PL para Flávio ter mais cuidado com o que fala na reta final https://platobr.com.br/apos-fala-sobre-mudanca-na-constituicao-pl-pede-que-flavio-se-contenha-no-discurso Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:05 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516895-ao-tentar-corrigir-rumos-campanha-de-lula-volta-a-falhar-e-a-irritar-petistas.html Política#PlatôBr Reportagem 4159 Ao tentar corrigir rumos, campanha de Lula volta a falhar e a irritar petistas https://platobr.com.br/o-olhar-de-lula-sobre-a-propria-campanha Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:09 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516898-o-indicador-economico-que-sera-uma-pedra-no-sapato-do-proximo-presidente.html Política#PlatôBr Reportagem 2386 O indicador econômico que será uma pedra no sapato do próximo presidente https://platobr.com.br/o-indicador-economico-que-sera-uma-pedra-no-sapato-do-proximo-presidente Digital

Estado de Minas 2026-10-08 00:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516900-bentley-systems-anuncia-os-vencedores-do-premio-year-in-infrastructure-2026.html Mundo Corporativo 9318 Bentley Systems anuncia os vencedores do Prêmio Year in Infrastructure 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516900-bentley-systems-anuncia-os-vencedores-do-premio-year-in-infrastructure-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 01:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516904-guia-michelin-dubai-comemora-5-edicao-com-selecao-quase-duas-vezes-maior-desde-o-seu-lancamento.html Mundo Corporativo 12184 Guia MICHELIN Dubai Comemora 5ª Edição com Seleção Quase Duas Vezes Maior Desde o Seu Lançamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516904-guia-michelin-dubai-comemora-5-edicao-com-selecao-quase-duas-vezes-maior-desde-o-seu-lancamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 02:00 ALESSANDRA ARAGÃO https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7515337-quando-me-tornei-invisivel.html Colunistas#Alessandra Aragão invisível, escolhas, responsabilidade 5247 Quando me tornei invisível https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7515337-quando-me-tornei-invisivel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 02:00 Paulo Galvão https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7516768-ocasos-distintos-de-dois-genios-do-futebol.html Colunistas#Dois Toques CR7, Messi, Bola de ouro, Portugal, Argentina 3158 Ocasos distintos de dois gênios do futebol https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7516768-ocasos-distintos-de-dois-genios-do-futebol.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 02:00 Jaeci Carvalho https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7516777-messi-se-despede-da-selecao-e-a-bola-e-o-mundo-ficam-mais-tristes.html Colunistas#Jaeci Carvalho ARGENTINA, Copa, Copa do mundo, Despedida, Di, Jogador, Maradona 3358 Messi se despede da seleção e a bola e o mundo ficam mais tristes https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7516777-messi-se-despede-da-selecao-e-a-bola-e-o-mundo-ficam-mais-tristes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7516808-caes-ajudam-a-detectar-e-prevenir-o-cancer-de-mama.html Colunistas#Anna Marina Câncer de Mama, Mama, Outubro Rosa, Cão, Saúde 2965 Cães ajudam a detectar e prevenir o câncer de mama https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7516808-caes-ajudam-a-detectar-e-prevenir-o-cancer-de-mama.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7516853-campanha-de-bolsonaro-vive-euforia-enquanto-lula-organiza-contraofensiva.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo eleições, Presidência, Lula, Flávio 5256 Campanha de Bolsonaro vive euforia enquanto Lula organiza contraofensiva https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7516853-campanha-de-bolsonaro-vive-euforia-enquanto-lula-organiza-contraofensiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 02:00 Orion Teixeira https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7516857-cleitinho-vai-a-flavio-cobrar-apoio-na-divida.html Colunistas#Orion Teixeira Cleitinho, Flávio Bolsonaro 3700 Cleitinho vai a Flávio cobrar apoio na dívida https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7516857-cleitinho-vai-a-flavio-cobrar-apoio-na-divida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7516874-governadores-vitoriosos-e-derrotados-em-2026.html Colunistas#Bertha Maakaroun governadores, Cleitinho, Minas 6928 Governadores vitoriosos e derrotados em 2026 https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7516874-governadores-vitoriosos-e-derrotados-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7516897-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-08-10-2026.html Capa do dia -1 Confira a capa do Estado de Minas do dia 08/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7516897-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-08-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 04:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516908-claronav-kolahi-inc-anuncia-certificacao-mdr-da-ue-para-o-sistema-de-navegacao-cirurgica-navient.html Mundo Corporativo 4993 ClaroNav Kolahi Inc. anuncia certificação MDR da UE para o Sistema de Navegação Cirúrgica Navient https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516908-claronav-kolahi-inc-anuncia-certificacao-mdr-da-ue-para-o-sistema-de-navegacao-cirurgica-navient.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 05:42 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516909-adolescente-de-14-anos-e-baleado-ao-sair-de-padaria-em-bh.html Gerais BH, adolescente, PM 2737 Adolescente de 14 anos é baleado ao sair de padaria em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516909-adolescente-de-14-anos-e-baleado-ao-sair-de-padaria-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 05:58 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516911-fim-da-chuva-em-bh-confira-a-previsao-do-tempo-para-esta-quinta-8.html Gerais Previsão do Tempo, chuva, calor, bh, defesa-civil, inmet 1591 Fim da chuva em BH? Confira a previsão do tempo para esta quinta (8) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516911-fim-da-chuva-em-bh-confira-a-previsao-do-tempo-para-esta-quinta-8.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 06:00 Alexandre Carneiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516881-carrinhos-e-brincadeiras-amenizam-a-tensao-nas-cirurgias-infantis.html Gerais saúde, hospital, pediatria 5832 Carrinhos e brincadeiras amenizam a tensão nas cirurgias infantis https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516881-carrinhos-e-brincadeiras-amenizam-a-tensao-nas-cirurgias-infantis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 06:17 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516912-bh-quase-4-mil-pinos-de-cocaina-sao-encontrados-dentro-de-casa.html Gerais tráfico-de-drogas, bh, pm, cocaína, maconha, crack 1237 BH: quase 4 mil pinos de cocaína são encontrados dentro de casa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516912-bh-quase-4-mil-pinos-de-cocaina-sao-encontrados-dentro-de-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 06:33 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516915-a-fala-de-katia-abreu-que-expos-o-incomodo-no-pt-com-o-esquecimento-de-alckmin.html Política#PlatôBr Reportagem 1539 A fala de Kátia Abreu que expôs o incômodo no PT com o ‘esquecimento’ de Alckmin https://platobr.com.br/a-fala-de-katia-abreu-que-expos-o-incomodo-no-pt-com-o-esquecimento-de-alckmin Digital

Estado de Minas 2026-10-08 06:42 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516916-carreta-sai-da-br-381-e-vai-parar-em-trevo-veja-video.html Gerais acidente-de-transito, br-381, tombamento, minas-gerais 1219 Carreta sai da BR-381 e vai parar em trevo; veja vídeo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516916-carreta-sai-da-br-381-e-vai-parar-em-trevo-veja-video.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 07:00 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516778-almg-dos-77-eleitos-20-tem-parentes-na-politica.html Política 4272 ALMG: dos 77 eleitos, 20 têm parentes na política https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516778-almg-dos-77-eleitos-20-tem-parentes-na-politica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 07:23 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516919-agua-em-excesso-ou-falta-especialistas-alertam-por-que-seguir-uma-meta-fixa-de-hidratacao-infantil-ignora-fatores-essenciais-do-dia-a-dia.html Bem viver ÁGUA, HIDRATAÇÃO, CALOR, CRIANÇA 4716 Água em excesso ou falta: especialistas alertam por que seguir uma meta fixa de hidratação infantil ignora fatores essenciais do dia a dia https://www.tupi.fm/saude/agua-em-excesso-ou-falta-especialistas-alertam-por-que-seguir-uma-meta-fixa-de-hidratacao-infantil-ignora-fatores-essenciais-do-dia-a-dia/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 07:28 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516925-oficial-de-justica-e-atropelado-ao-cumprir-mandado-no-santa-lucia-em-bh.html Gerais Justiça, mandado, atropelamento, BH, PM 1303 Oficial de Justiça é atropelado ao cumprir mandado no Santa Lúcia, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516925-oficial-de-justica-e-atropelado-ao-cumprir-mandado-no-santa-lucia-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 07:49 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516932-lula-desafia-flavio-bolsonaro-sobre-fim-da-escala-6x1-veja.html Política fim da escala 6x1, senado, lula, flavio, economia 2788 Lula desafia Flávio Bolsonaro sobre fim da escala 6x1; veja https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516932-lula-desafia-flavio-bolsonaro-sobre-fim-da-escala-6x1-veja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 08:02 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516936-mg-falso-brinde-vira-golpe-e-vitimas-tem-carros-financiados-em-seus-nomes.html Gerais golpe, polícia-federal, uberlândia, operação 2073 MG: falso brinde vira golpe e vítimas têm carros financiados em seus nomes https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516936-mg-falso-brinde-vira-golpe-e-vitimas-tem-carros-financiados-em-seus-nomes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 08:10 Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516918-oms-lanca-guia-para-enfrentar-obesidade-em-criancas-e-adolescentes.html Bem viver OMS, obesidade, Crianças e Adolescentes 3164 OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/oms-lanca-guia-para-enfrentar-obesidade-em-criancas-e-adolescentes Digital

Estado de Minas 2026-10-08 08:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516939-sheron-menezzes-recebe-elogios-por-foto-3-2154-do-rg-nas-redes-sociais.html Galeria 6 Sheron Menezzes recebe elogios por foto 3×4 do RG nas redes sociais https://www.flipar.com.br/?p=691324 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 08:21 Tâmara Freire - repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516917-melhor-investimento-em-saude-pode-evitar-739-mil-mortes-no-brasil.html Bem viver prevenção, Investimento em Saúde, envelhecimento 7821 Melhor investimento em saúde pode evitar 739 mil mortes no Brasil https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/melhor-investimento-em-saude-pode-evitar-739-mil-mortes-no-brasil Digital

Estado de Minas 2026-10-08 08:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516949-anne-carson-e-a-ganhadora-do-nobel-de-literatura.html Cultura LITERATURA, Nobel, nobel de literatura, cultura, Anne Carson 4874 Anne Carson é a ganhadora do Nobel de Literatura https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516949-anne-carson-e-a-ganhadora-do-nobel-de-literatura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 08:27 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516944-explosao-derruba-laje-e-muro-mata-homem-e-atinge-3-carros-em-bh.html Gerais incêndio, bh, morte, corpo-de-bombeiros 1703 Explosão derruba laje e muro, mata homem e atinge 3 carros em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516944-explosao-derruba-laje-e-muro-mata-homem-e-atinge-3-carros-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 08:35 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516940-incendio-atinge-predio-da-ufpe-e-destroi-equipamentos-de-pesquisa.html Nacional Incêndio, Ufpe, brasil, corpo-de-bombeiros, pernambuco 3038 Incêndio atinge prédio da UFPE e destrói equipamentos de pesquisa https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516940-incendio-atinge-predio-da-ufpe-e-destroi-equipamentos-de-pesquisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 08:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516960-fhc-segue-como-unico-presidente-eleito-no-1-turno-relembre-as-disputas-de-1989-para-ca.html Galeria 6 FHC segue como único presidente eleito no 1º turno; relembre as disputas de 1989 para cá https://www.flipar.com.br/?p=691241 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:00 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516954-dentista-encontra-cranio-infantil-com-conchas-dentro-em-bh.html Gerais crânio, BH, pmmg, alipio de melo, pcmg 1214 Dentista encontra crânio infantil com conchas dentro em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516954-dentista-encontra-cranio-infantil-com-conchas-dentro-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:01 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516963-grupo-escalada-amplia-operacao-apos-crescer-com-vendedores-digitais.html Networking e Negócios 5911 Grupo Escalada amplia operação após crescer com vendedores digitais 79c9208b-fac8-4903-b4bf-a41f5889f4a8 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:06 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516962-flavio-tem-53-dos-votos-validos-contra-47-de-lula-diz-poderdata.html Política Lula, PODERDATA, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral, eleições 2026, segundo turno 2015 Flávio tem 53% dos votos válidos contra 47% de Lula, diz PoderData/Aya https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516962-flavio-tem-53-dos-votos-validos-contra-47-de-lula-diz-poderdata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:11 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516965-qual-e-a-prioridade-da-janja-aparecer-ou-eleger-o-marido.html Política JANJA, KÁTIA ABREU, LULA, ELEIÇÕES 2026, GERALDO ALCKMIN 3840 Qual é a prioridade da Janja, 'aparecer ou eleger o marido?’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516965-qual-e-a-prioridade-da-janja-aparecer-ou-eleger-o-marido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516969-tisha-campbell-fala-sobre-descoberta-do-autismo-aos-57-anos.html Galeria 6 Tisha Campbell fala sobre descoberta do autismo aos 57 anos https://www.flipar.com.br/?p=691334 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516970-plantas-que-trazem-bem-estar-e-deixam-a-casa-mais-leve-e-acolhedora.html Galeria 6 Plantas que trazem bem-estar e deixam a casa mais leve e acolhedora https://www.flipar.com.br/?p=691162&preview=true&preview_id=691162 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:16 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7516973-fim-da-reeleicao.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder 3423 Fim da Reeleição https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7516973-fim-da-reeleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:17 Estado de Minas https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7516972-enem-2026-confira-as-datas-das-provas-regras-e-novidades-do-exame.html Educação enem, educacao 3064 Enem 2026: confira as datas das provas, regras e novidades do exame https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7516972-enem-2026-confira-as-datas-das-provas-regras-e-novidades-do-exame.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:22 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516920-picada-de-aranha-dentro-de-casa-saiba-identificar-os-sinais-de-alerta-que-indicam-risco-a-saude-e-exigem-ida-urgente-a-um-pronto-socorro.html Bem viver VENENO, ARANHAS, INTOXICAÇÃO 3029 Picada de aranha dentro de casa: saiba identificar os sinais de alerta que indicam risco à saúde e exigem ida urgente a um pronto-socorro https://www.tupi.fm/saude/picada-de-aranha-dentro-de-casa-saiba-identificar-os-sinais-de-alerta-que-indicam-risco-a-saude-e-exigem-ida-urgente-a-um-pronto-socorro/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:23 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516977-o-ministerio-de-ronaldo-caiado-nao-e-o-da-seguranca-publica.html Política#PlatôBr Reportagem 640 O ministério de Ronaldo Caiado não é o da Segurança Pública https://platobr.com.br/o-ministerio-de-ronaldo-caiado-nao-e-o-da-seguranca-publica Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:28 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516982-treinamento-no-posto-de-trabalho-reduz-resistencia-ao-novo-erp-diz-gestaopro.html Networking e Negócios 4319 Treinamento no posto de trabalho reduz resistência ao novo ERP, diz GestãoPro 1dd25aad-49e6-47db-9d1d-6d22a61af414 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516986-ibn-anuncia-episodio-do-podcast-stock2me-com-luis-goldner-ceo-da-versus-systems-e-equipe-de-lideranca.html Mundo Corporativo 5922 IBN anuncia episódio do podcast Stock2Me com Luis Goldner, CEO da Versus Systems, e equipe de liderança https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516986-ibn-anuncia-episodio-do-podcast-stock2me-com-luis-goldner-ceo-da-versus-systems-e-equipe-de-lideranca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516987-a-the-lycra-company-destacara-a-fibra-lycra-renovavel-e-a-circularidade-textil-para-textil-na-textile-exchange-conference-2026.html Mundo Corporativo 5226 A The LYCRA Company destacará a fibra LYCRA® renovável e a circularidade "têxtil para têxtil" na Textile Exchange Conference 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516987-a-the-lycra-company-destacara-a-fibra-lycra-renovavel-e-a-circularidade-textil-para-textil-na-textile-exchange-conference-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7516992-epic-games-store-libera-dois-novos-jogos-de-graca-a-partir-desta-quinta.html Tecnologia games, tecnologia 2297 Epic Games Store libera dois novos jogos de graça a partir desta quinta https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7516992-epic-games-store-libera-dois-novos-jogos-de-graca-a-partir-desta-quinta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:50 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516985-flavio-considera-limitar-reajuste-de-aposentadorias-e-bpc.html Política eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula, economia, segundo turno, aposentadorias, bcp 4962 Flávio considera limitar reajuste de aposentadorias e BPC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516985-flavio-considera-limitar-reajuste-de-aposentadorias-e-bpc.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:54 Alessandra Mello,Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516996-predio-da-cidade-administrativa-e-evacuado-pelos-bombeiros.html Política corpo-de-bombeiros, minas-gerais, cidade administrativa 2205 Prédio da Cidade Administrativa é evacuado pelos Bombeiros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516996-predio-da-cidade-administrativa-e-evacuado-pelos-bombeiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 09:55 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516998-a-conta-positiva-do-presidente-do-pl-na-paraiba-depois-da-derrota.html Política#PlatôBr Reportagem 1801 A conta positiva do presidente do PL na Paraíba depois da derrota https://platobr.com.br/a-conta-positiva-do-presidente-do-pl-na-paraiba-depois-da-derrota Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:03 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517007-flavio-melhor-que-jair-na-paraiba-a-conta-positiva-do-presidente-estadual-do-pl.html Política#PlatôBr Reportagem 1801 Flávio melhor que Jair na Paraíba: a conta positiva do presidente estadual do PL https://platobr.com.br/flavio-melhor-que-jair-na-paraiba-a-conta-positiva-do-presidente-estadual-do-pl Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517008-janja-ignora-criticas-de-katia-abreu-e-avisa-continuarei-na-campanha-do-meu-marido.html Política JANJA, LULA, ELEIÇÕES 2026, KÁTIA ABREU 2853 Janja ignora críticas de Kátia Abreu e avisa: 'continuarei na campanha do meu marido' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517008-janja-ignora-criticas-de-katia-abreu-e-avisa-continuarei-na-campanha-do-meu-marido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:08 Cadu Bruno https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517000-mae-vai-assistir-ao-filho-jogar-bola-e-descobre-que-o-seu-chico-das-peladas-era-chico-buarque.html Cultura Cultura 1409 Mãe vai assistir ao filho jogar bola e descobre que o "Seu Chico" das peladas era Chico Buarque https://www.tupi.fm/cultura/mae-vai-assistir-ao-filho-jogar-bola-no-condominio-e-descobre-que-o-seu-chico-das-peladas-era-chico-buarque/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:09 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517013-entre-o-mar-e-a-cidade-pieres-que-se-tornaram-cartoes-postais-pelo-mundo.html Galeria 6 Entre o mar e a cidade: píeres que se tornaram cartões-postais pelo mundo https://www.flipar.com.br/?p=691160&preview=true&preview_id=691160 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:16 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517001-influencer-encontra-buraco-oculto-em-quarto-de-motel-e-fica-aterrorizado-ao-descobrir-o-que-havia-atras-da-parede.html Internacional mundo, grécia, redes sociais, turismo 4404 Influencer encontra buraco oculto em quarto de motel e fica aterrorizado ao descobrir o que havia atrás da parede https://www.tupi.fm/entretenimento/influencer-encontra-buraco-oculto-em-quarto-de-motel-e-fica-aterrorizado-ao-descobrir-o-que-havia-atras-da-parede/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517018-lucy-alves-e-escalada-para-apresentar-serie-documental-do-canal-futura-e-globoplay.html Galeria 6 Lucy Alves é escalada para apresentar série documental do Canal Futura e Globoplay https://www.flipar.com.br/?p=691342 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:23 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517002-esposa-denuncia-marido-em-forum-da-web-apos-filho-autista-invadir-piscina-do-vizinho-e-nao-ser-resgatado-pelo-pai-chegou-e-comecou-a-gritar-comigo.html Internacional Entretenimento, autismo, Filho, mãe, pai, Piscina, relato 2809 Esposa denuncia marido em fórum da web após filho autista invadir piscina do vizinho e não ser resgatado pelo pai: Chegou e começou a gritar comigo https://www.tupi.fm/entretenimento/pai-se-recusa-a-tirar-filho-autista-de-piscina-e-caso-gera-debate-na-web/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:28 Ellen Cristie https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517023-a-fazenda-quem-vence-a-terceira-roca-e-segue-na-disputa-milionaria.html Cultura A Fazenda, Record, Roça, reality 2756 A Fazenda: quem vence a terceira roça e segue na disputa milionária https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517023-a-fazenda-quem-vence-a-terceira-roca-e-segue-na-disputa-milionaria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:30 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517003-passageira-fica-presa-em-taxi-que-dirige-sozinho-e-precisa-ligar-para-o-sac-para-poder-sair-do-veiculo-grave-violacao-de-seguranca.html Internacional mundo, estados unidos 2978 Passageira fica presa em táxi que dirige sozinho e precisa ligar para o SAC para poder sair do veículo: "Grave violação de segurança" https://www.tupi.fm/entretenimento/passageira-fica-presa-em-taxi-que-dirige-sozinho-e-precisa-ligar-para-o-sac-para-poder-sair-do-veiculo-grave-violacao-de-seguranca/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517027-san-juan-historia-cores-e-fortalezas-em-uma-das-joias-do-caribe.html Galeria 6 San Juan: história, cores e fortalezas em uma das joias do Caribe https://www.flipar.com.br/?p=690265&preview=true&preview_id=690265 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:38 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517035-florida-quer-barrar-menores-no-instagram-e-impor-novo-limite-diario-a-meta.html Internacional Meta, Internacional, Instagram, crianças, regras 2607 Flórida quer barrar menores no Instagram e impor novo limite diário à Meta https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517035-florida-quer-barrar-menores-no-instagram-e-impor-novo-limite-diario-a-meta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517043-com-2-maior-frota-do-mundo-aviacao-geral-cresce-no-brasil.html Mundo Corporativo 4119 Com 2ª maior frota do mundo, Aviação Geral cresce no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517043-com-2-maior-frota-do-mundo-aviacao-geral-cresce-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517044-planejar-a-propria-despedida-entra-em-debate-no-pais.html Mundo Corporativo 5747 Planejar a própria despedida entra em debate no país https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517044-planejar-a-propria-despedida-entra-em-debate-no-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517045-enem-ppl-2026-inscricoes-estao-abertas-ate-23-de-outubro.html Mundo Corporativo 2814 Enem PPL 2026: inscrições estão abertas até 23 de outubro https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517045-enem-ppl-2026-inscricoes-estao-abertas-ate-23-de-outubro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517046-chiesi-e-eleita-uma-das-melhores-empresas-para-trabalhar.html Mundo Corporativo 2588 Chiesi é eleita uma das melhores empresas para trabalhar https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517046-chiesi-e-eleita-uma-das-melhores-empresas-para-trabalhar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517047-metodo-de-infoprodutos-gera-rs-40-milhoes-em-2026.html Mundo Corporativo 5596 Método de infoprodutos gera R$ 40 milhões em 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517047-metodo-de-infoprodutos-gera-rs-40-milhoes-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 10:57 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517052-deia-freitas-do-nao-inviabilize-e-internada-depois-do-resultado-das-eleicoes-piripaque.html Cultura cultura, podcast, política, eleições, eleiçoes-2026 2765 Deia Freitas, do 'Não Inviabilize', é internada depois do resultado das eleições: 'Piripaque' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517052-deia-freitas-do-nao-inviabilize-e-internada-depois-do-resultado-das-eleicoes-piripaque.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:02 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517056-sucesso-em-quem-ama-cuida-tilde-ganha-perfil-real-nas-redes-sociais.html Cultura Novela, Cultura, Famosos, Celebridades, Quem ama cuida 2493 Sucesso em 'Quem Ama Cuida', Tilde ganha perfil real nas redes sociais https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517056-sucesso-em-quem-ama-cuida-tilde-ganha-perfil-real-nas-redes-sociais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:09 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517064-novela-por-voce-gabriel-agride-junqueira-apos-humilhacao-a-leandra.html Cultura Novela, famosos, Televisão 2130 Novela 'Por você': Gabriel agride Junqueira após humilhação a Leandra https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517064-novela-por-voce-gabriel-agride-junqueira-apos-humilhacao-a-leandra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:09 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517066-portugues-pelo-mundo-conheca-os-paises-que-compartilham-o-idioma.html Galeria 6 Português pelo mundo: conheça os países que compartilham o idioma https://www.flipar.com.br/?p=690655&preview=true&preview_id=690655 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:21 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517012-bombeiros-confirmam-liberacao-de-predio-na-cidade-administrativa-apos-susto.html Política BH, Venda Nova, Cidade Administrativa, Incêndio 996 Bombeiros confirmam liberação de prédio na Cidade Administrativa após susto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517012-bombeiros-confirmam-liberacao-de-predio-na-cidade-administrativa-apos-susto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:21 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517073-goleiro-aplica-substancia-na-trave-e-levanta-suspeita-de-bruxaria-em-jogo-entre-selecoes.html Esportes 3058 Goleiro aplica substância na trave e levanta suspeita de bruxaria em jogo entre seleções https://noataque.com.br/noticia/2026/10/08/goleiro-aplica-substancia-trave-levanta-suspeita-bruxaria-jogo-selecoes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:23 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517071-autor-do-impeachment-de-dilma-apoia-lula-e-ataca-flavio-cuidado-com-o-precipicio.html Nacional Política, eleições, eleicoes-2026, lula, dilma, flávio bolsonaro 2349 Autor do impeachment de Dilma apoia Lula e ataca Flávio: 'Cuidado com o precipício' https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517071-autor-do-impeachment-de-dilma-apoia-lula-e-ataca-flavio-cuidado-com-o-precipicio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:25 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517074-humorista-frances-paul-cabannes-declara-apoio-a-lula.html Política eleicoes-2026, Lula 2667 Humorista francês Paul Cabannes declara apoio a Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517074-humorista-frances-paul-cabannes-declara-apoio-a-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517054-mega-sena-sorteia-rs-100-milhoes-nesta-quinta-7-10-em-transmite-ao-vivo.html Nacional Caixa, Caixa Econômica Federal, loteria, loterias, Loterias Caixa, mega-sena 1725 Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta quinta (8/10); EM transmite ao vivo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517054-mega-sena-sorteia-rs-100-milhoes-nesta-quinta-7-10-em-transmite-ao-vivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517083-henri-kagan-e-kenso-soai-nobel-de-quimica-2026-premia-japones-e-frances-que-explicaram-a-preferencia-por-um-lado-das-moleculas.html Galeria 6 Henri Kagan e Kenso Soai: Nobel de Química 2026 premia japonês e francês que explicaram a ‘preferência’ por um lado das moléculas https://www.flipar.com.br/?p=691552 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:37 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516921-avc-este-habito-que-muitos-tem-enquanto-dormem-esta-associado-a-um-aumento-de-ate-56-no-risco-de-sofrer-um-acidente-vascular-cerebral.html Bem viver luz, sono, DOENÇAS CARDIOVASCULARES 2226 AVC: este hábito que muitos têm enquanto dormem está associado a um aumento de até 56% no risco de sofrer um Acidente Vascular Cerebral https://www.tupi.fm/saude/avc-este-habito-que-muitos-tem-enquanto-dormem-esta-associado-a-um-aumento-de-ate-56-no-risco-de-sofrer-um-acidente-vascular-cerebral/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:39 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517094-joao-aleixo-mira-100-unidades-com-escola-de-tecnologia-milionaria.html Networking e Negócios 7317 João Aleixo mira 100 unidades com escola de tecnologia milionária 46c1a666-65cb-4407-b080-c70d3670cad4 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:42 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517096-quem-e-dandara-couto-modelo-encontrada-com-vida-apos-dois-dias-desaparecida.html Nacional brasil, são paulo 2303 Quem é Dandara Couto, modelo encontrada com vida após dois dias desaparecida https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517096-quem-e-dandara-couto-modelo-encontrada-com-vida-apos-dois-dias-desaparecida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517100-senders-chega-a-77-mil-refeicoes-e-mira-novos-horizontes.html Mundo Corporativo 5490 Senders chega a 77 mil refeições e mira novos horizontes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517100-senders-chega-a-77-mil-refeicoes-e-mira-novos-horizontes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517101-limites-de-velocidade-influenciam-a-percepcao-nas-ruas.html Mundo Corporativo 7297 Limites de velocidade influenciam a percepção nas ruas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517101-limites-de-velocidade-influenciam-a-percepcao-nas-ruas.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-08 11:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517103-iqmetrix-lanca-integracao-de-estoque-gerenciado-pelo-fornecedor-com-a-valor-communication.html Mundo Corporativo 8169 iQmetrix lança integração de estoque gerenciado pelo fornecedor com a Valor Communication https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517103-iqmetrix-lanca-integracao-de-estoque-gerenciado-pelo-fornecedor-com-a-valor-communication.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517104-marco-do-saneamento-exige-avanco-na-infraestrutura.html Mundo Corporativo 6593 Marco do saneamento exige avanço na infraestrutura https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517104-marco-do-saneamento-exige-avanco-na-infraestrutura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:53 Ellen Cristie https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517110-pedro-scooby-vira-reu-apos-ex-funcionaria-relatar-dividas-em-seu-nome.html Cultura 3081 Pedro Scooby vira réu após ex-funcionária relatar dívidas em seu nome https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517110-pedro-scooby-vira-reu-apos-ex-funcionaria-relatar-dividas-em-seu-nome.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:53 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517095-video-homens-atacam-frentista-com-pedras-e-sao-presos-em-bh.html Gerais BH, Shopping Del Rey, Flagrante 2051 Vídeo: homens atacam frentista com pedras e são presos em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517095-video-homens-atacam-frentista-com-pedras-e-sao-presos-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:54 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517111-novo-vazamento-de-gta-6-revela-25-minutos-de-gameplay-e-novidades.html Tecnologia tecnologia, games 2402 Novo vazamento de GTA 6 revela 25 minutos de gameplay e novidades https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517111-novo-vazamento-de-gta-6-revela-25-minutos-de-gameplay-e-novidades.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 11:59 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517099-podemos-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html Política apoio, flávio bolsonaro, Podemos, segundo turno 2693 Podemos declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517099-podemos-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:06 Matheus Crobelatti* Agência Brasil https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517112-juiz-e-encontrado-morto-dentro-de-carro-em-chamas.html Nacional juiz, São Paulo, Corpo de Bombeiros, Polícia 982 Juiz é encontrado morto dentro de carro em chamas https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-10/juiz-e-encontrado-morto-dentro-de-veiculo-em-chamas-no-interior-de-sp Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:08 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516922-voce-desabafa-com-o-chatgpt-sobre-coisas-que-nao-conta-a-ninguem-o-que-esse-habito-diz-sobre-seu-relacionamento-com-os-outros.html Bem viver ChatGPT, IA, inteligência artificial 2467 Você desabafa com o ChatGPT sobre coisas que não conta a ninguém? O que esse hábito diz sobre seu relacionamento com os outros https://www.tupi.fm/entretenimento/voce-desabafa-com-o-chatgpt-sobre-coisas-que-nao-conta-a-ninguem-o-que-esse-habito-diz-sobre-seu-relacionamento-com-os-outros/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:10 Fernanda Strickland - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517098-video-selfie-de-lula-alcanca-mais-de-235-milhoes-de-visualizacoes-em-um-dia.html Política lula, eleições 2026, vídeo-selfies, internet, Campanha, redes sociais 3259 Vídeo selfie de Lula alcança mais de 23,5 milhões de visualizações em um dia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517098-video-selfie-de-lula-alcanca-mais-de-235-milhoes-de-visualizacoes-em-um-dia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:11 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517125-orkut-vai-voltar-criador-publica-peticao-para-rede-social-focada-em-conexoes-reais.html Tecnologia tecnologia, redes sociais, internet 3144 Orkut vai voltar? Criador publica petição para rede social focada em conexões reais https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517125-orkut-vai-voltar-criador-publica-peticao-para-rede-social-focada-em-conexoes-reais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:17 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517116-cleitinho-rebate-cobranca-de-apoio-a-lula-nao-sou-obrigado.html Política lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, minas-gerais, cleitinho, escala 6x1 2265 Cleitinho rebate cobrança de apoio a Lula: 'Não sou obrigado' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517116-cleitinho-rebate-cobranca-de-apoio-a-lula-nao-sou-obrigado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517137-doha-encanta-com-arquitetura-futurista-e-uma-das-baias-mais-deslumbrantes-do-mundo.html Galeria 6 Doha encanta com arquitetura futurista e uma das baías mais deslumbrantes do mundo https://www.flipar.com.br/?p=690555&preview=true&preview_id=690555 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:25 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517119-chamado-de-esquerdista-cleitinho-rebate-existe-um-so-povo.html Política lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, minas-gerais, cleitinho, escala 6x1 3409 Chamado de esquerdista, Cleitinho rebate: 'Existe um só povo' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517119-chamado-de-esquerdista-cleitinho-rebate-existe-um-so-povo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517146-depois-de-ser-visto-em-viaduto-movimentado-do-rj-emu-e-resgatado-e-encaminhado-ao-bioparque.html Galeria 6 Depois de ser visto em viaduto movimentado do RJ, emu é resgatado e encaminhado ao BioParque https://www.flipar.com.br/?p=691558 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:34 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517143-margaret-hamilton-morre-aos-90-anos-a-mulher-que-levou-o-homem-a-lua.html Internacional mundo, estados unidos, ciência, aeronáutica 2871 Margaret Hamilton morre aos 90 anos: a mulher que levou o homem à Lua https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517143-margaret-hamilton-morre-aos-90-anos-a-mulher-que-levou-o-homem-a-lua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:34 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517144-estudantes-parlamentares-e-artistas-farao-manifestacao-contra-flavio-em-bh.html Política eleições 2026, BH, FBC, Flávio Bolsonaro 1589 Estudantes, parlamentares e artistas farão manifestação contra Flávio em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517144-estudantes-parlamentares-e-artistas-farao-manifestacao-contra-flavio-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:40 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517107-cleitinho-sobre-venda-da-cemig-por-que-venderia-empresa-que-da-lucro.html Política cleitinho, 6x1, escala, eleicoes-2026, minas-gerais, cemig 3143 Cleitinho sobre venda da Cemig: 'Por que venderia empresa que dá lucro?' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517107-cleitinho-sobre-venda-da-cemig-por-que-venderia-empresa-que-da-lucro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:45 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517149-preco-por-ficar-em-cima-do-muro-a-troca-de-farpas-entre-viana-e-nikolas.html Política eleição-2026, nikolas-ferreira, carlos-viana, senado 29 'Preço por ficar em cima do muro': a troca de farpas entre Viana e Nikolas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517149-preco-por-ficar-em-cima-do-muro-a-troca-de-farpas-entre-viana-e-nikolas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:46 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517154-tabernas-deserto-europeu-abrigou-faroeste-de-hollywood-e-lembra-cenarios-alienigenas.html Galeria 6 Tabernas: deserto europeu abrigou faroeste de Hollywood e lembra cenários alienígenas https://www.flipar.com.br/?p=690557&preview=true&preview_id=690557 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:53 Carlos Palermo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517132-quanto-e-o-salario-do-presidente-do-brasil-veja-o-valor-e-os-descontos.html Política Eleições, eleições 2026, salário, presidente, valor, reajuste 2220 Quanto é o salário do presidente do Brasil? Veja o valor e os descontos https://www.tupi.fm/eleicoes/quanto-e-o-salario-do-presidente-do-brasil-veja-o-valor-e-os-descontos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 12:59 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516923-especialistas-em-psicologia-alertam-para-5-tipos-de-pessoas-que-podem-sugar-sua-energia-e-deixar-voce-exausto.html Bem viver PSICOPATA, PERSONALIDADE, AMIZADE 3956 Especialistas em psicologia alertam para 5 tipos de pessoas que podem sugar sua energia e deixar você exausto https://www.tupi.fm/entretenimento/especialistas-em-psicologia-alertam-para-5-tipos-de-pessoas-que-podem-sugar-sua-energia-e-deixar-voce-exausto/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:04 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517113-lula-muda-coordenacao-e-critica-campanha-menos-organizada-desde-1989.html Política lula, PT, janja, eleições 2026 3280 Lula muda coordenação e critica campanha: 'Menos organizada desde 1989' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517113-lula-muda-coordenacao-e-critica-campanha-menos-organizada-desde-1989.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:07 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517162-formanda-viraliza-ao-erguer-cartaz-pro-lula-em-colacao-de-grau.html Política política, eleições, eleicoes-2026, lula, brasil, pernambuco 1974 Formanda viraliza ao erguer cartaz pró-Lula em colação de grau https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517162-formanda-viraliza-ao-erguer-cartaz-pro-lula-em-colacao-de-grau.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:10 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517122-cansaco-vira-o-principal-obstaculo-para-a-vida-sexual-dos-casais.html Bem viver vida sexual, sexo, intimidade, comportamento, relacionamento 3194 Cansaço vira o principal obstáculo para a vida sexual dos casais https://www.tupi.fm/entretenimento/cansaco-vira-o-principal-obstaculo-para-a-vida-sexual-dos-casais/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:14 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517173-tse-anula-votos-de-garotinho-e-douglas-ruas-e-eleito-governador-do-rio.html Política RIO DE JANEIRTO, GAROTINHO, ELEIÇÕES 2026, TSE, DOUGLAS RUAS, EDUARDO PAES 2627 TSE anula votos de Garotinho e Douglas Ruas é eleito governador do Rio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517173-tse-anula-votos-de-garotinho-e-douglas-ruas-e-eleito-governador-do-rio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:15 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517114-confira-o-line-up-do-lollapalooza-brasil-2027.html Cultura Festival, Line-up, Lollapalooza, Música 2809 Confira o line-up do Lollapalooza Brasil 2027 https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517114-confira-o-line-up-do-lollapalooza-brasil-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:19 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517170-flavio-bolsonaro-contradiz-equipe-economica-e-nega-corte-em-aposentadorias.html Política eleição-2026, aposentadoria, Flávio Bolsonaro 2831 Flávio Bolsonaro contradiz equipe econômica e nega corte em aposentadorias https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517170-flavio-bolsonaro-contradiz-equipe-economica-e-nega-corte-em-aposentadorias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:21 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516698-menu-de-resort-de-luxo-traduz-a-atmosfera-de-sao-miguel-dos-milagres-al.html Degusta 14667 Menu de resort de luxo traduz a atmosfera de São Miguel dos Milagres (AL) https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516698-menu-de-resort-de-luxo-traduz-a-atmosfera-de-sao-miguel-dos-milagres-al.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:23 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517160-cleitinho-faz-video-com-nikolas-ferreira-e-flavio-bolsonaro-e-22.html Política Cleitinho, Nikolas Ferreira, Flávio Bolsonaro 904 Cleitinho faz vídeo com Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro: 'É 22' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517160-cleitinho-faz-video-com-nikolas-ferreira-e-flavio-bolsonaro-e-22.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:24 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517167-dia-das-criancas-ultima-chamada-para-diversao-em-familia.html Turismo dia das crianças, diadascrianças, feridão, Mians Gerais, Paraíba, crianças, resort, tauá 4124 Dia das Crianças: última chamada para diversão em família https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517167-dia-das-criancas-ultima-chamada-para-diversao-em-familia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:27 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517169-viuva-de-lito-sousa-se-emociona-com-homenagem-nas-redes-senti-sua-energia.html Nacional Lito, morte, legado, homenagem, esposa 1756 Viúva de Lito Sousa se emociona com homenagem nas redes: "Senti sua energia https://www.tupi.fm/entretenimento/viuva-de-lito-sousa-se-emociona-com-homenagem-nas-redes-senti-sua-energia/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:28 Maria Reis* https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517177-dia-do-cabelo-maluco-nas-escolas-como-participar-da-tendencia-que-viralizou.html Trends Crianças, Cabelo Maluco, Escolas, Professores, Semana das Crianças 3628 Dia do Cabelo Maluco nas escolas: como participar da tendência que viralizou https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517177-dia-do-cabelo-maluco-nas-escolas-como-participar-da-tendencia-que-viralizou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:33 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516924-voce-esta-exagerando-neuropsicologo-alerta-para-5-frases-tipicas-de-pessoas-que-constantemente-minimizam-suas-emocoes.html Bem viver comportamento, neuropsicólogo, psicologia, saúde mental 2729 Você está exagerando: Neuropsicólogo alerta para 5 frases típicas de pessoas que constantemente minimizam suas emoções https://www.tupi.fm/entretenimento/voce-esta-exagerando-neuropsicologo-alerta-para-5-frases-tipicas-de-pessoas-que-constantemente-minimizam-suas-emocoes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:33 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517181-dona-de-barbearia-nudista-cancela-noivado-por-pressao-para-colocar-silicone.html Trends brasil, celebridades, silicone, redes sociais 2387 Dona de barbearia nudista cancela noivado por pressão para colocar silicone https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517181-dona-de-barbearia-nudista-cancela-noivado-por-pressao-para-colocar-silicone.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:41 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517171-morre-o-professor-e-desembargador-aposentado-antonio-alvares-da-silva.html Gerais Luto, desembargador, morte, minas gerais, trt 1150 Morre o professor e desembargador aposentado Antônio Álvares da Silva https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517171-morre-o-professor-e-desembargador-aposentado-antonio-alvares-da-silva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:44 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517194-jogador-e-suspenso-e-multado-em-rs-66-mil-apos-pegar-torcedor-pelo-pescoco.html Esportes 1970 Jogador é suspenso e multado em R$ 66 mil após pegar torcedor pelo pescoço https://noataque.com.br/noticia/2026/10/08/jogador-suspenso-multado-r-66-mil-pegar-torcedor-pescoco/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:44 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517192-homem-que-teve-penis-amputado-pela-esposa-vai-usar-indenizacao-por-fotos-vazadas-para-casar-de-novo-com-ela.html Nacional 2828 Homem que teve pênis amputado pela esposa vai usar indenização por fotos vazadas para casar de novo com ela https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517192-homem-que-teve-penis-amputado-pela-esposa-vai-usar-indenizacao-por-fotos-vazadas-para-casar-de-novo-com-ela.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:45 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517193-lula-alerta-para-plano-fiscal-de-flavio-que-pode-atingir-programas-sociais.html Política eleição-2026, lula, Bolsa-Família, Flávio Bolsonaro 2292 Lula alerta para plano fiscal de Flávio, que pode atingir programas sociais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517193-lula-alerta-para-plano-fiscal-de-flavio-que-pode-atingir-programas-sociais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:47 Yaya Souza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517195-brincar-na-rua-sem-supervisao-nos-anos-1990-pode-ter-favorecido-a-resiliencia-emocional-mas-resolver-conflitos-sozinho-nao-explica-toda-essa-forca.html Bem viver 2557 Brincar na rua sem supervisão nos anos 1990 pode ter favorecido a resiliência emocional, mas resolver conflitos sozinho não explica toda essa força https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517195-brincar-na-rua-sem-supervisao-nos-anos-1990-pode-ter-favorecido-a-resiliencia-emocional-mas-resolver-conflitos-sozinho-nao-explica-toda-essa-forca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:50 Yaya Souza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517198-analise-aponta-quem-passou-a-infancia-sozinho-em-casa-nos-anos-80-pode-ter-desenvolvido-adaptabilidade-mas-essa-experiencia-nao-e-garantia-de-resistencia-emocional.html Bem viver 2661 Análise aponta: quem passou a infância sozinho em casa nos anos 80 pode ter desenvolvido adaptabilidade, mas essa experiência não é garantia de resistência emocional https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517198-analise-aponta-quem-passou-a-infancia-sozinho-em-casa-nos-anos-80-pode-ter-desenvolvido-adaptabilidade-mas-essa-experiencia-nao-e-garantia-de-resistencia-emocional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 13:57 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517201-luciana-gimenez-passa-por-perrengue-chique-e-faz-cirurgia-no-cabelo.html Cultura celebridades, beleza, redes sociais 2253 Luciana Gimenez passa por perrengue chique e faz 'cirurgia' no cabelo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517201-luciana-gimenez-passa-por-perrengue-chique-e-faz-cirurgia-no-cabelo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:01 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517204-morador-de-32-anos-troca-de-vida-e-vai-para-vila-de-18-habitantes-mas-sao-os-custos-de-vida-que-chamam-atencao.html Internacional 2342 Morador de 32 anos troca de vida e vai para vila de 18 habitantes, mas são os custos de vida que chamam atenção https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517204-morador-de-32-anos-troca-de-vida-e-vai-para-vila-de-18-habitantes-mas-sao-os-custos-de-vida-que-chamam-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:05 Larissa Brandes https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517203-mistura-simples-de-5-minutos-vira-lanche-perfeito-para-o-cafe-da-tarde.html Degusta Gastronomia, lanche, quitute, delícia 1472 Mistura simples de 5 minutos vira lanche perfeito para o café da tarde https://www.tupi.fm/gastronomia/mistura-simples-de-5-minutos-vira-lanche-perfeito-para-o-cafe-da-tarde-bolinho-rustico-surpreende-pela-maciez-e-pelo-preparo-pratico/ Digital

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Estado de Minas 2026-10-08 14:06 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517210-carta-de-despedida-de-uma-mae-vira-livro-e-inspira-mulheres-a-escrever-mais.html Trends livro, literatura 2324 Carta de despedida de uma mãe vira livro e inspira mulheres a escrever mais https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517210-carta-de-despedida-de-uma-mae-vira-livro-e-inspira-mulheres-a-escrever-mais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:10 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517214-o-pano-de-cozinha-pode-espalhar-justamente-o-que-voce-tenta-limpar-entenda-por-que-profissionais-recomendam-mudar-um-habito-comum-na-rotina-de-limpeza-da-casa.html Casa e Decoração 3725 O pano de cozinha pode espalhar justamente o que você tenta limpar: entenda por que profissionais recomendam mudar um hábito comum na rotina de limpeza da casa https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517214-o-pano-de-cozinha-pode-espalhar-justamente-o-que-voce-tenta-limpar-entenda-por-que-profissionais-recomendam-mudar-um-habito-comum-na-rotina-de-limpeza-da-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:12 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517184-dez-pessoas-ficam-feridas-em-batida-entre-onibus-e-carreta-em-bh.html Gerais Acidente, Carreta, ônibus, bh 1016 Dez pessoas ficam feridas em batida entre ônibus e carreta em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517184-dez-pessoas-ficam-feridas-em-batida-entre-onibus-e-carreta-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:14 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517220-3-jovens-usam-chatbot-de-ia-para-ajudar-a-planejar-uma-trilha-mas-acabam-em-uma-beirada-de-montanha-e-precisam-de-resgate-para-sair-do-local.html Internacional 2741 3 jovens usam chatbot de IA para ajudar a planejar uma trilha, mas acabam em uma beirada de montanha e precisam de resgate para sair do local https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517220-3-jovens-usam-chatbot-de-ia-para-ajudar-a-planejar-uma-trilha-mas-acabam-em-uma-beirada-de-montanha-e-precisam-de-resgate-para-sair-do-local.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-08 14:17 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7517225-como-montar-um-guarda-roupa-consciente-com-pecas-duradouras-e-versateis.html Feminino & Masculino moda, beleza, sustentabilidade 2264 Como montar um guarda-roupa consciente com peças duradouras e versáteis https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7517225-como-montar-um-guarda-roupa-consciente-com-pecas-duradouras-e-versateis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:23 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517227-comprador-encontra-playstation-4-por-menos-de-5-euros-em-loja-de-segunda-mao-mas-quando-liga-o-aparelho-em-casa-descobre-o-que-realmente-levou-pelo-preco.html Internacional 2112 Comprador encontra PlayStation 4 por menos de 5 euros em loja de segunda mão, mas, quando liga o aparelho em casa, descobre o que realmente levou pelo preço https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517227-comprador-encontra-playstation-4-por-menos-de-5-euros-em-loja-de-segunda-mao-mas-quando-liga-o-aparelho-em-casa-descobre-o-que-realmente-levou-pelo-preco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:28 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517233-shake-shack-em-bh-chegada-da-rede-no-brasil-vem-acompanhada-de-uma-meta-de-40-restaurantes-pelo-pais.html Nacional 2502 Shake Shack em BH? Chegada da rede no Brasil vem acompanhada de uma meta de 40 restaurantes pelo país https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517233-shake-shack-em-bh-chegada-da-rede-no-brasil-vem-acompanhada-de-uma-meta-de-40-restaurantes-pelo-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:29 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516734-por-que-a-dor-nas-costas-esta-aparecendo-cada-vez-mais-cedo.html Bem viver dor lombar, inatividade, dor nas costas, sedentarismo 5606 Por que a dor nas costas está aparecendo cada vez mais cedo? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516734-por-que-a-dor-nas-costas-esta-aparecendo-cada-vez-mais-cedo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:30 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517219-incendio-na-ufpe-destroi-pesquisas-de-20-anos-e-causa-prejuizo-de-rs-100-milhoes.html Nacional incêndio, pernambuco, universidade, perda, acervo 3297 Incêndio na UFPE destrói pesquisas de 20 anos e causa prejuízo de R$ 100 milhões https://www.tupi.fm/brasil/incendio-na-ufpe-destroi-pesquisas-de-20-anos-e-causa-prejuizo-de-r-100-milhoes-estudantes-relatam-ameacas/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:30 Yaya Souza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517236-psicologia-social-aponta-recolher-a-mesa-depois-de-comer-parece-apenas-educacao-mas-pode-ter-relacao-com-algo-que-vai-alem-de-deixar-pratos-e-talheres-em-ordem.html Bem viver 2327 Psicologia social aponta: recolher a mesa depois de comer parece apenas educação, mas pode ter relação com algo que vai além de deixar pratos e talheres em ordem https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517236-psicologia-social-aponta-recolher-a-mesa-depois-de-comer-parece-apenas-educacao-mas-pode-ter-relacao-com-algo-que-vai-alem-de-deixar-pratos-e-talheres-em-ordem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:31 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517241-yardangs-nova-imagem-de-marte-revela-paredao-rochoso-que-pode-guardar-pistas-do-passado.html Galeria 6 ‘Yardangs’: nova imagem de Marte revela ‘paredão rochoso’ que pode guardar pistas do passado https://www.flipar.com.br/?p=691564 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:31 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7517242-terra-celta-mistura-novos-sons-em-single-e-mira-carreira-fora-do-brasil.html Colunistas#Marcelo de Assis Mistura, Sons 6384 Terra Celta mistura novos sons em single e mira carreira fora do Brasil https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7517242-terra-celta-mistura-novos-sons-em-single-e-mira-carreira-fora-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:31 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517238-eleicoes-no-brasil-por-que-o-sistema-de-votacao-eletronica-e-referencia-internacional.html Política Eleições, Urna, Justiça Eleitoral, Votos 2979 Eleições no Brasil: por que o sistema de votação eletrônica é referência internacional https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517238-eleicoes-no-brasil-por-que-o-sistema-de-votacao-eletronica-e-referencia-internacional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:32 Carlos Altman https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7517223-lagoa-santa-celebra-a-semana-crista-com-ritos-da-umbanda.html Diversidade religião, umbanda, lagoa santa, Cristo 4753 Lagoa Santa celebra a Semana Cristã com ritos da Umbanda https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7517223-lagoa-santa-celebra-a-semana-crista-com-ritos-da-umbanda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:33 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517244-o-segredo-raro-de-leonardo-da-vinci-para-criar-madeira-que-nao-queima.html Cultura mundo, espanha, ciência, cultura 3046 O segredo raro de Leonardo da Vinci para criar madeira que não queima https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517244-o-segredo-raro-de-leonardo-da-vinci-para-criar-madeira-que-nao-queima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:33 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517239-por-que-algumas-pessoas-caminham-com-as-maos-atras-das-costas-o-gesto-abre-uma-discussao-sobre-postura-e-emocoes-mas-nao-admite-uma-unica-leitura-psicologica.html Bem viver Comportamento, Bem Viver 2139 Por que algumas pessoas caminham com as mãos atrás das costas? O gesto abre uma discussão sobre postura e emoções, mas não admite uma única leitura psicológica https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517239-por-que-algumas-pessoas-caminham-com-as-maos-atras-das-costas-o-gesto-abre-uma-discussao-sobre-postura-e-emocoes-mas-nao-admite-uma-unica-leitura-psicologica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:34 Celina Aquino https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517218-padocaria-bh-15-padarias-concorrem-ao-titulo-de-melhor-da-cidade.html Degusta BH, padaria, pão, pães, concurso 3828 Padocaria-BH: 15 padarias concorrem ao título de melhor da cidade https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517218-padocaria-bh-15-padarias-concorrem-ao-titulo-de-melhor-da-cidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:34 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517245-menina-de-10-anos-levada-pelo-pai-pisca-para-um-policial-e-um-sinal-discreto-marca-a-virada-do-caso-que-termina-com-o-resgate-da-crianca-no-litoral.html Nacional Sequestro, Violência, Polícia Militar, Vítima, Agressão 3383 Menina de 10 anos levada pelo pai pisca para um policial, e um sinal discreto marca a virada do caso que termina com o resgate da criança no litoral https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517245-menina-de-10-anos-levada-pelo-pai-pisca-para-um-policial-e-um-sinal-discreto-marca-a-virada-do-caso-que-termina-com-o-resgate-da-crianca-no-litoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:35 Ana Leitão https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517249-ferver-cravo-e-alecrim-espalha-um-aroma-pela-casa-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-efeito-dessa-mistura-no-ambiente-e-as-promessas-de-beneficios-a-saude.html Casa e Decoração 2868 Ferver cravo e alecrim espalha um aroma pela casa, mas há um limite importante entre o efeito dessa mistura no ambiente e as promessas de benefícios à saúde https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517249-ferver-cravo-e-alecrim-espalha-um-aroma-pela-casa-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-efeito-dessa-mistura-no-ambiente-e-as-promessas-de-beneficios-a-saude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:35 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517246-uma-cachoeira-de-100-metros-e-uma-ponte-do-seculo-xvi-dividem-espaco-mas-e-o-endereco-de-uma-igreja-que-torna-o-passeio-incomum.html Turismo cachoeira, igreja, espanha, catalunha, viagem 2338 Uma cachoeira de 100 metros e uma ponte do século XVI dividem espaço, mas é o endereço de uma igreja que torna o passeio incomum https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517246-uma-cachoeira-de-100-metros-e-uma-ponte-do-seculo-xvi-dividem-espaco-mas-e-o-endereco-de-uma-igreja-que-torna-o-passeio-incomum.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:36 Ana Leitão https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517250-parede-com-umidade-nao-se-resolve-so-com-uma-nova-pintura-o-que-precisa-entrar-no-reparo-antes-do-acabamento-para-enfrentar-o-problema-alem-das-manchas-visiveis.html Casa e Decoração 2595 Parede com umidade não se resolve só com uma nova pintura: o que precisa entrar no reparo antes do acabamento para enfrentar o problema além das manchas visíveis https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517250-parede-com-umidade-nao-se-resolve-so-com-uma-nova-pintura-o-que-precisa-entrar-no-reparo-antes-do-acabamento-para-enfrentar-o-problema-alem-das-manchas-visiveis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:41 Ana Leitão https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517252-sem-herdeiros-morador-de-92-anos-deixa-patrimonio-de-mais-de-rs-10-milhoes-para-a-propria-cidade-em-testamento.html Internacional 2310 Sem herdeiros, morador de 92 anos deixa patrimônio de mais de R$ 10 milhões para a própria cidade em testamento https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517252-sem-herdeiros-morador-de-92-anos-deixa-patrimonio-de-mais-de-rs-10-milhoes-para-a-propria-cidade-em-testamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517265-aneel-aprova-novas-regras-para-cortes-de-geracao-de-energia.html Mundo Corporativo 4357 ANEEL aprova novas regras para cortes de geração de energia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517265-aneel-aprova-novas-regras-para-cortes-de-geracao-de-energia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517266-livro-resgata-sete-decadas-de-credito-e-cartoes-no-brasil.html Mundo Corporativo 7857 Livro resgata sete décadas de crédito e cartões no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517266-livro-resgata-sete-decadas-de-credito-e-cartoes-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:42 Francisco Iglesias https://www.em.com.br/colunistas/juventude-reversa/2026/10/7517270-entre-sao-francisco-e-as-urnas-precisamos-reaprender-a-discordar.html Colunistas#Juventude Reversa 2175 Entre São Francisco e as urnas, precisamos reaprender a discordar https://www.em.com.br/colunistas/juventude-reversa/2026/10/7517270-entre-sao-francisco-e-as-urnas-precisamos-reaprender-a-discordar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517268-dermatologista-indica-cuidados-para-a-pele-antes-do-verao.html Mundo Corporativo 6359 Dermatologista indica cuidados para a pele antes do verão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517268-dermatologista-indica-cuidados-para-a-pele-antes-do-verao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517269-perda-de-varios-dentes-pede-planejamento-integrado-da-boca.html Mundo Corporativo 5840 Perda de vários dentes pede planejamento integrado da boca https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517269-perda-de-varios-dentes-pede-planejamento-integrado-da-boca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517271-consulta-integrativa-orienta-rejuvenescimento-apos-os-40.html Mundo Corporativo 7577 Consulta integrativa orienta rejuvenescimento após os 40 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517271-consulta-integrativa-orienta-rejuvenescimento-apos-os-40.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:42 Caroline Sena https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517254-whey-protein-isolado-nao-e-igual-as-outras-versoes-entender-o-que-muda-na-composicao-ajuda-a-avaliar-o-suplemento-antes-de-decidir-qual-levar-para-a-sua-rotina.html Bem viver wheyprotein, proteína, saúde, carboidratos, atividadefísica 3913 Whey protein isolado não é igual às outras versões: entender o que muda na composição ajuda a avaliar o suplemento antes de decidir qual levar para a sua rotina https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517254-whey-protein-isolado-nao-e-igual-as-outras-versoes-entender-o-que-muda-na-composicao-ajuda-a-avaliar-o-suplemento-antes-de-decidir-qual-levar-para-a-sua-rotina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:42 Maria Reis* https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517257-a-madeira-macica-deixa-o-banheiro-acolhedor-mas-a-umidade-pode-trazer-uma-surpresa-o-que-acontece-com-os-moveis-ajuda-a-explicar-por-que-as-portas-emperram.html Casa e Decoração Decoração, Casa, Dicas, Umidade, Madeira 3531 A madeira maciça deixa o banheiro acolhedor, mas a umidade pode trazer uma surpresa: o que acontece com os móveis ajuda a explicar por que as portas emperram https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517257-a-madeira-macica-deixa-o-banheiro-acolhedor-mas-a-umidade-pode-trazer-uma-surpresa-o-que-acontece-com-os-moveis-ajuda-a-explicar-por-que-as-portas-emperram.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517273-convenio-com-academia-entra-no-top-10-de-beneficios.html Mundo Corporativo 6283 Convênio com academia entra no top 10 de benefícios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517273-convenio-com-academia-entra-no-top-10-de-beneficios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517274-samsung-sds-anuncia-parceria-com-anthropic.html Mundo Corporativo 5241 Samsung SDS anuncia parceria com Anthropic https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517274-samsung-sds-anuncia-parceria-com-anthropic.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:43 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517272-ia-avanca-nas-pequenas-empresas-e-cuidado-com-dados-de-clientes-ganha-peso.html Networking e Negócios 4456 IA avança nas pequenas empresas e cuidado com dados de clientes ganha peso 5b96b5b7-6b73-4b59-b831-dddc52f75beb Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:46 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517276-escala-6x1-veja-as-propostas-de-lula-e-flavio-para-a-jornada-de-trabalho.html Política Escala 6x1, Eleições, Eleições 2026 3065 Escala 6x1: veja as propostas de Lula e Flávio para a jornada de trabalho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517276-escala-6x1-veja-as-propostas-de-lula-e-flavio-para-a-jornada-de-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:47 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517209-ofensivas-miram-comunicacao-de-400-mil-atingidos-pela-barragem-de-mariana.html Gerais Atingidos, Barragem, Mariana 10211 Ofensivas miram comunicação de 400 mil atingidos pela barragem de Mariana https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517209-ofensivas-miram-comunicacao-de-400-mil-atingidos-pela-barragem-de-mariana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:48 Carlos Palermo https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517237-jovens-adotadas-por-familias-diferentes-se-reconhecem-em-competicao-e-descobrem-que-sao-irmas.html Trends adoção, adotadas, irmãs, coincidência 1865 Jovens adotadas por famílias diferentes se reconhecem em competição e descobrem que são irmãs https://www.tupi.fm/entretenimento/jovens-adotadas-por-familias-diferentes-se-reconhecem-em-competicao-e-descobrem-que-sao-irmas/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:48 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517277-minecraft-prepara-um-endereco-fora-das-telas-projeto-perto-de-londres-preve-hotel-inedito-em-2027-e-uma-area-de-atracoes-inspiradas-no-universo-do-jogo.html Turismo Turismo, Jogos, Minecraft 2288 Minecraft prepara um endereço fora das telas: projeto perto de Londres prevê hotel inédito em 2027 e uma área de atrações inspiradas no universo do jogo https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517277-minecraft-prepara-um-endereco-fora-das-telas-projeto-perto-de-londres-preve-hotel-inedito-em-2027-e-uma-area-de-atracoes-inspiradas-no-universo-do-jogo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:49 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517279-condenados-do-8-de-janeiro-podem-reduzir-penas-com-estudo-e-trabalho.html Nacional Redução de pena, Golpe, Condenação 2657 Condenados do 8 de janeiro podem reduzir penas com estudo e trabalho https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517279-condenados-do-8-de-janeiro-podem-reduzir-penas-com-estudo-e-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:50 Caroline Sena https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517280-arca-de-noe-formacao-de-150-metros-na-turquia-volta-ao-centro-do-debate-apos-mapeamento-mas-ha-um-limite-importante-no-que-os-levantamentos-podem-comprovar.html Turismo arcadenoé, sítioarqueológico, turquia, monteararat 2706 Arca de Noé? Formação de 150 metros na Turquia volta ao centro do debate após mapeamento, mas há um limite importante no que os levantamentos podem comprovar https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517280-arca-de-noe-formacao-de-150-metros-na-turquia-volta-ao-centro-do-debate-apos-mapeamento-mas-ha-um-limite-importante-no-que-os-levantamentos-podem-comprovar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:51 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517232-pbh-reforca-convocacao-por-denuncias-no-combate-a-dengue-e-arboviroses.html Gerais Arboviroses, Combate à Dengue, Dengue, Estado, Mobilização, Prevenção, Rio 4014 PBH reforça convocação por denúncias no combate à dengue e arboviroses https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517232-pbh-reforca-convocacao-por-denuncias-no-combate-a-dengue-e-arboviroses.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:52 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517248-oferta-de-mamografias-cresce-185-em-bh-saiba-quando-fazer-o-exame.html Bem viver Câncer, Câncer de mama, Exame, Exames, Mama, Mamografia, Mulher 4652 Oferta de mamografias cresce 185% em BH; saiba quando fazer o exame https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517248-oferta-de-mamografias-cresce-185-em-bh-saiba-quando-fazer-o-exame.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:53 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517284-time-anuncia-estadio-com-montanha-russa-e-custo-de-rs-2-bilhoes.html Esportes 2616 Time anuncia estádio com montanha-russa e custo de R$ 2 bilhões https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/08/time-anuncia-estadio-com-montanha-russa-e-custo-de-r-2-bilhoes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:56 Caroline Sena https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517285-investidor-escolhe-renda-fixa-para-facilitar-o-acesso-a-reserva-de-emergencia-e-descobre-uma-condicao-essencial-verificar-a-carencia-e-as-regras-de-resgate-para-ter-o-dinheiro-disponivel-sem-comprometer-sua-seguranca-financeira.html Economia economia, investimento, cdb, lci, lca, tesourodireto, negócios, banco 2520 Investidor escolhe renda fixa para facilitar o acesso à reserva de emergência e descobre uma condição essencial: verificar a carência e as regras de resgate para ter o dinheiro disponível sem comprometer sua segurança financeira https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517285-investidor-escolhe-renda-fixa-para-facilitar-o-acesso-a-reserva-de-emergencia-e-descobre-uma-condicao-essencial-verificar-a-carencia-e-as-regras-de-resgate-para-ter-o-dinheiro-disponivel-sem-comprometer-sua-seguranca-financeira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 14:57 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517286-douglas-ruas-quem-e-o-novo-governador-do-rio-apos-decisao-do-tse.html Política Eleições, Garotinho, Doulgas Ruas, Rio de Janeiro, Governador 2210 Douglas Ruas: quem é o novo governador do Rio após decisão do TSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517286-douglas-ruas-quem-e-o-novo-governador-do-rio-apos-decisao-do-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517215-alimento-que-faz-bem-para-a-saude-brasileiro-consome-300-ovos-por-ano.html Bem viver COLESTEROL, CONSUMO DE OVOS, Ovos, Proteína 4890 Alimento que faz bem para a saúde: brasileiro consome 300 ovos por ano https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517215-alimento-que-faz-bem-para-a-saude-brasileiro-consome-300-ovos-por-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:00 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517295-ana-elisa-na-globo-news-bolsonarismo-nao-quer-que-exista-direita-nem-esquerda.html Política eleição-2026, ana-elisa, Lula, Bolsonaro, polarização 4072 Ana Elisa na Globo News: 'Bolsonarismo não quer que exista direita nem esquerda' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517295-ana-elisa-na-globo-news-bolsonarismo-nao-quer-que-exista-direita-nem-esquerda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:00 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517289-lista-do-detran-do-distrito-federal-chama-atencao-para-suspensoes-de-cnh-uma-mesma-conduta-aparece-em-3-958-casos-entre-quase-5-mil-penalidades-publicadas.html Nacional detran, bafometro, cnh, suspensão, multa 2523 Lista do Detran do Distrito Federal chama atenção para suspensões de CNH: uma mesma conduta aparece em 3.958 casos entre quase 5 mil penalidades publicadas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517289-lista-do-detran-do-distrito-federal-chama-atencao-para-suspensoes-de-cnh-uma-mesma-conduta-aparece-em-3-958-casos-entre-quase-5-mil-penalidades-publicadas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:01 Ana Leitão https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517293-lavar-os-pes-com-sal-e-vinagre-parece-um-cuidado-simples-mas-a-mistura-caseira-exige-atencao-as-evidencias-de-beneficio-e-a-um-risco-antes-de-entrar-na-rotina.html Bem viver 2548 Lavar os pés com sal e vinagre parece um cuidado simples, mas a mistura caseira exige atenção às evidências de benefício e a um risco antes de entrar na rotina https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517293-lavar-os-pes-com-sal-e-vinagre-parece-um-cuidado-simples-mas-a-mistura-caseira-exige-atencao-as-evidencias-de-beneficio-e-a-um-risco-antes-de-entrar-na-rotina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:03 Maria Beatriz Giusti https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517281-medica-que-orientou-nao-dar-alta-a-pacientes-petistas-e-afastada.html Política médica, goiânia, afastamento, PT, eleições 2026, Ministério Público, investigação, hospital 1949 Médica que orientou não dar alta a pacientes "petistas" é afastada https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517281-medica-que-orientou-nao-dar-alta-a-pacientes-petistas-e-afastada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:06 Yaya Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517303-uma-possivel-entrevista-de-daniel-vorcaro-entra-no-radar-da-televisao-intermediarios-do-ex-banqueiro-sondam-globo-e-record-em-busca-de-espaco-nas-emissoras.html Política 2655 Uma possível entrevista de Daniel Vorcaro entra no radar da televisão: intermediários do ex banqueiro sondam Globo e Record em busca de espaço nas emissoras https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517303-uma-possivel-entrevista-de-daniel-vorcaro-entra-no-radar-da-televisao-intermediarios-do-ex-banqueiro-sondam-globo-e-record-em-busca-de-espaco-nas-emissoras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:09 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517305-e-preciso-sair-do-bolsa-familia-antes-de-pedir-o-bpc-regra-preve-uma-excecao-ligada-ao-criterio-de-renda-e-define-quando-o-desligamento-deve-acontecer-nesse-caso.html Nacional 2493 É preciso sair do Bolsa Família antes de pedir o BPC? Regra prevê uma exceção ligada ao critério de renda e define quando o desligamento deve acontecer nesse caso https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517305-e-preciso-sair-do-bolsa-familia-antes-de-pedir-o-bpc-regra-preve-uma-excecao-ligada-ao-criterio-de-renda-e-define-quando-o-desligamento-deve-acontecer-nesse-caso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:10 Ana Leitão https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517308-dar-ao-filho-o-mesmo-nome-de-um-dos-pais-e-so-uma-homenagem-a-escolha-pode-envolver-expectativas-familiares-mas-nao-funciona-como-um-roteiro-para-a-vida-da-crianca.html Bem viver 2552 Dar ao filho o mesmo nome de um dos pais é só uma homenagem? A escolha pode envolver expectativas familiares, mas não funciona como um roteiro para a vida da criança https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517308-dar-ao-filho-o-mesmo-nome-de-um-dos-pais-e-so-uma-homenagem-a-escolha-pode-envolver-expectativas-familiares-mas-nao-funciona-como-um-roteiro-para-a-vida-da-crianca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:11 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517309-fala-de-ana-elisa-na-globonews-sobre-ancestralidade-emociona-jornalista.html Política política, eleições, eleicoes, tv 2882 Fala de Ana Elisa na GloboNews sobre ancestralidade emociona jornalista https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517309-fala-de-ana-elisa-na-globonews-sobre-ancestralidade-emociona-jornalista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:11 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517312-fraude-interna-leva-cerca-de-5-da-receita-das-empresas-aponta-estudo.html Networking e Negócios 5308 Fraude interna leva cerca de 5% da receita das empresas, aponta estudo 128db565-ec2f-41a6-90bb-b9fcf550f949 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:12 Caroline Sena https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517310-gari-recebe-por-engano-o-equivalente-a-rs-3-milhoes-em-salario-e-nao-devolve-o-dinheiro-mas-o-pagamento-inesperado-termina-em-uma-disputa-que-chega-a-justica.html Internacional açãotrabalhista, justiça, trabalho, transferência 2184 Gari recebe por engano o equivalente a R$ 3 milhões em salário e não devolve o dinheiro, mas o pagamento inesperado termina em uma disputa que chega à Justiça https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517310-gari-recebe-por-engano-o-equivalente-a-rs-3-milhoes-em-salario-e-nao-devolve-o-dinheiro-mas-o-pagamento-inesperado-termina-em-uma-disputa-que-chega-a-justica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:14 Yaya Souza https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517313-apos-morte-de-rick-cantor-renner-revela-planos-para-retomar-carreira-solo-nos-palcos.html Cultura 2373 Após morte de Rick, cantor Renner revela planos para retomar carreira solo nos palcos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517313-apos-morte-de-rick-cantor-renner-revela-planos-para-retomar-carreira-solo-nos-palcos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:16 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517318-morador-troca-torneira-da-cozinha-por-modelo-com-filtro-mas-so-depois-percebe-uma-exigencia-do-fabricante-que-depende-da-pressao-da-agua-para-funcionar.html Casa e Decoração 2709 Morador troca torneira da cozinha por modelo com filtro, mas só depois percebe uma exigência do fabricante que depende da pressão da água para funcionar https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517318-morador-troca-torneira-da-cozinha-por-modelo-com-filtro-mas-so-depois-percebe-uma-exigencia-do-fabricante-que-depende-da-pressao-da-agua-para-funcionar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:17 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/09/7508588-canada-se-prepara-para-risco-extremo-de-uma-acao-militar-dos-eua.html Internacional MarkCarney, canadá, conflito, eua, forçasarmadas 2666 Canadá se prepara para 'risco extremo' de uma ação militar dos EUA https://www.em.com.br/internacional/2026/09/7508588-canada-se-prepara-para-risco-extremo-de-uma-acao-militar-dos-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:18 Ana Leitão https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517320-buscar-a-felicidade-pode-esconder-uma-armadilha-filosofo-espanhol-de-87-anos-questiona-a-promessa-feita-aos-jovens-sobre-o-que-deveria-ser-prioridade-na-vida.html Bem viver 2796 Buscar a felicidade pode esconder uma armadilha? Filósofo espanhol de 87 anos questiona a promessa feita aos jovens sobre o que deveria ser prioridade na vida https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517320-buscar-a-felicidade-pode-esconder-uma-armadilha-filosofo-espanhol-de-87-anos-questiona-a-promessa-feita-aos-jovens-sobre-o-que-deveria-ser-prioridade-na-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:19 Caroline Sena https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517321-quando-o-bolsa-familia-cai-em-outubro-calendario-do-programa-reune-as-datas-de-pagamento-e-orienta-beneficiarios-que-querem-se-organizar-para-receber-o-valor.html Nacional bolsafamília, benefício, pagamento, bolsafamíliaoutubro, calendáriobolsafamília 1978 Quando o Bolsa Família cai em outubro? Calendário do programa reúne as datas de pagamento e orienta beneficiários que querem se organizar para receber o valor https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517321-quando-o-bolsa-familia-cai-em-outubro-calendario-do-programa-reune-as-datas-de-pagamento-e-orienta-beneficiarios-que-querem-se-organizar-para-receber-o-valor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:21 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517322-patrick-swayze-comprou-um-rancho-em-1984-e-criou-um-refugio-com-16-baias-alem-dos-cavalos-arabes-outra-paixao-do-ator-ganhou-espaco-na-propriedade-californiana.html Casa e Decoração 2430 Patrick Swayze comprou um rancho em 1984 e criou um refúgio com 16 baias: além dos cavalos árabes, outra paixão do ator ganhou espaço na propriedade californiana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517322-patrick-swayze-comprou-um-rancho-em-1984-e-criou-um-refugio-com-16-baias-alem-dos-cavalos-arabes-outra-paixao-do-ator-ganhou-espaco-na-propriedade-californiana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:28 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517323-bh-airport-espera-receber-mais-de-350-mil-passageiros-no-periodo-do-feriado.html Turismo AEROPORTO, Aeroportos, Brasil, BUENOS AIRES, Expectativa, Feriado, Florianópolis 5655 BH Airport espera receber mais de 350 mil passageiros no período do feriado https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517323-bh-airport-espera-receber-mais-de-350-mil-passageiros-no-periodo-do-feriado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517335-saiba-quem-era-giane-alves-modelo-baiana-com-carreira-internacional-que-morreu-aos-32-anos-apos-infarto-fulminante.html Galeria 6 Saiba quem era Giane Alves, modelo baiana com carreira internacional que morreu aos 32 anos após infarto fulminante https://www.flipar.com.br/?p=691572 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:29 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517328-contratos-envolvendo-luciano-huck-e-daniel-vorcaro-entram-no-foco-da-globo-emissora-autoriza-uma-medida-interna-para-examinar-os-acordos-entre-os-dois.html Nacional 2409 Contratos envolvendo Luciano Huck e Daniel Vorcaro entram no foco da Globo: emissora autoriza uma medida interna para examinar os acordos entre os dois https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517328-contratos-envolvendo-luciano-huck-e-daniel-vorcaro-entram-no-foco-da-globo-emissora-autoriza-uma-medida-interna-para-examinar-os-acordos-entre-os-dois.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517267-excesso-de-telas-e-solidao-contato-com-a-natureza-pode-reduzir-a-ansiedade.html Bem viver jovens, telas, ar livre, Ansiedade 7047 Excesso de telas e solidão: contato com a natureza pode reduzir a ansiedade https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517267-excesso-de-telas-e-solidao-contato-com-a-natureza-pode-reduzir-a-ansiedade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:32 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517339-ana-elisa-na-globonews-nao-tem-como-ir-contra-voto-feminino-e-ser-votada.html Política eleição-2026, ana-elisa, voto-feminino, política 2301 Ana Elisa na GloboNews: ‘Não tem como ir contra voto feminino e ser votada’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517339-ana-elisa-na-globonews-nao-tem-como-ir-contra-voto-feminino-e-ser-votada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:32 Caroline Sena https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517338-escolher-o-ar-condicionado-do-quarto-exige-mais-do-que-medir-o-comodo-exposicao-ao-sol-e-outras-fontes-de-calor-entram-na-conta-da-capacidade-em-btus.html Casa e Decoração arcondicionado, economia, contadeluz, BTUs 2325 Escolher o ar condicionado do quarto exige mais do que medir o cômodo: exposição ao sol e outras fontes de calor entram na conta da capacidade em BTUs https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517338-escolher-o-ar-condicionado-do-quarto-exige-mais-do-que-medir-o-comodo-exposicao-ao-sol-e-outras-fontes-de-calor-entram-na-conta-da-capacidade-em-btus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:32 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517336-o-que-um-uisque-tem-a-ver-com-daniel-vorcaro-mensagens-analisadas-pela-pf-levam-o-macallan-as-perguntas-de-consumidores-em-uma-loja-de-conveniencia-no-rio.html Nacional 2078 O que um uísque tem a ver com Daniel Vorcaro? Mensagens analisadas pela PF levam o Macallan às perguntas de consumidores em uma loja de conveniência no Rio https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517336-o-que-um-uisque-tem-a-ver-com-daniel-vorcaro-mensagens-analisadas-pela-pf-levam-o-macallan-as-perguntas-de-consumidores-em-uma-loja-de-conveniencia-no-rio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:35 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517207-com-cleitinho-e-nikolas-flavio-promete-rever-divida-de-minas.html Política Cleitinho 2509 Com Cleitinho e Nikolas, Flávio promete rever dívida de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517207-com-cleitinho-e-nikolas-flavio-promete-rever-divida-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:41 Carlos Palermo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517319-cantor-sorocaba-encontra-jiboia-com-filhotes-embaixo-de-jacuzzi-e-se-surpreende.html Cultura jiboia em telhado, Fernando e Sorocaba, filhotes, susto 1180 Cantor Sorocaba encontra jiboia com filhotes embaixo de jacuzzi e se surpreende https://www.tupi.fm/entretenimento/cantor-sorocaba-encontra-jiboia-com-filhotes-embaixo-de-jacuzzi-e-se-surpreende/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517354-sampa-tribal-anuncia-grandes-nomes-de-caprichoso-e-garantido.html Mundo Corporativo 3299 Sampa Tribal anuncia grandes nomes de Caprichoso e Garantido https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517354-sampa-tribal-anuncia-grandes-nomes-de-caprichoso-e-garantido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517355-andre-youssef-do-piano-aos-palcos-de-ac-dc-e-rolling-stones.html Mundo Corporativo 6268 André Youssef: do piano aos palcos de AC/DC e Rolling Stones https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517355-andre-youssef-do-piano-aos-palcos-de-ac-dc-e-rolling-stones.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:44 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517363-juros-do-emprestimo-sobem-enquanto-valor-solicitado-aumenta.html Mundo Corporativo 3614 Juros do empréstimo sobem, enquanto valor solicitado aumenta https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517363-juros-do-emprestimo-sobem-enquanto-valor-solicitado-aumenta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:44 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517369-pc-pe-edital-tem-1-315-vagas-e-salarios-de-ate-rs-135-mil.html Mundo Corporativo 3572 PC PE: edital tem 1.315 vagas e salários de até R$ 13,5 mil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517369-pc-pe-edital-tem-1-315-vagas-e-salarios-de-ate-rs-135-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:45 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517376-s1-comunicacao-agencia-de-sinop-conquista-selo-google-partner.html Networking e Negócios 5008 S1 Comunicação, agência de Sinop, conquista selo Google Partner a6414334-fa22-429d-af8e-68e37fa9e27b Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517371-divia-apresenta-nova-marca-e-reforca-foco-em-ia.html Mundo Corporativo 6110 DIVIA apresenta nova marca e reforça foco em IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517371-divia-apresenta-nova-marca-e-reforca-foco-em-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517377-lei-eleitoral-proibe-distribuicao-de-brindes-em-campanhas.html Mundo Corporativo 3311 Lei eleitoral proíbe distribuição de brindes em campanhas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517377-lei-eleitoral-proibe-distribuicao-de-brindes-em-campanhas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517379-medicao-inteligente-amplia-desafios-no-setor-eletrico.html Mundo Corporativo 7428 Medição inteligente amplia desafios no setor elétrico https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517379-medicao-inteligente-amplia-desafios-no-setor-eletrico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517381-black-friday-no-varejo-optico-o-que-esperar-em-2026.html Mundo Corporativo 5440 Black Friday no varejo óptico: o que esperar em 2026? https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517381-black-friday-no-varejo-optico-o-que-esperar-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:53 Augusto Pio https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517333-gastronomia-promove-desenvolvimento-economico-diz-escritor-em-novo-livro.html Degusta livro, gastronomia, festivais, economia, desenvolvimento 3710 Gastronomia promove desenvolvimento econômico, diz escritor em novo livro https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517333-gastronomia-promove-desenvolvimento-economico-diz-escritor-em-novo-livro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:53 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517302-intencao-de-consumo-das-familias-em-bh-melhora-mas-ainda-e-insuficiente.html Economia 2%, 4, CN, CNC, Comércio, Consumo, Crédito 5288 Intenção de consumo das famílias em BH melhora, mas ainda é insuficiente https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517302-intencao-de-consumo-das-familias-em-bh-melhora-mas-ainda-e-insuficiente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 15:58 Larissa Leone*,Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517255-area-de-escape-sera-construida-na-br-040.html Gerais BR-040, carreta, rodovia, caminhão, acidente-de-transito, Nova-Lima, grande-bh, acidente-de-trânsito 3463 Área de escape será construída na BR-040? https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517255-area-de-escape-sera-construida-na-br-040.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:04 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517314-defesa-civil-de-bh-isola-imovel-e-areas-vizinhas-atingidas-por-explosao.html Gerais Defesa Civil, explosão, Belo Horizonte, João Pinheiro 3459 Defesa Civil de BH isola imóvel e áreas vizinhas atingidas por explosão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517314-defesa-civil-de-bh-isola-imovel-e-areas-vizinhas-atingidas-por-explosao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:05 Caroline Sena https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517396-dividas-podem-levar-ao-bloqueio-judicial-de-dinheiro-no-banco-mas-nem-todo-recurso-recebe-o-mesmo-tratamento-entenda-as-condicoes-da-ordem-e-as-protecoes-legais.html Economia instituçõesfinanceiras, justiça, sisbajud, bancos, dívidas 2378 Dívidas podem levar ao bloqueio judicial de dinheiro no banco, mas nem todo recurso recebe o mesmo tratamento: entenda as condições da ordem e as proteções legais https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517396-dividas-podem-levar-ao-bloqueio-judicial-de-dinheiro-no-banco-mas-nem-todo-recurso-recebe-o-mesmo-tratamento-entenda-as-condicoes-da-ordem-e-as-protecoes-legais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:05 Ana Leitão https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517398-um-nome-feminino-de-origem-arabe-chama-atencao-por-tras-da-escolha-um-significado-ligado-a-natureza-e-a-forca-convida-a-conhecer-melhor-suas-raizes.html Trends 2360 Um nome feminino de origem árabe chama atenção: por trás da escolha, um significado ligado à natureza e à força convida a conhecer melhor suas raízes https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517398-um-nome-feminino-de-origem-arabe-chama-atencao-por-tras-da-escolha-um-significado-ligado-a-natureza-e-a-forca-convida-a-conhecer-melhor-suas-raizes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:05 Ana Leitão https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517399-o-sofa-sem-as-classicas-almofadas-entra-na-conversa-sobre-decoracao-uma-tendencia-propoe-substituir-esses-acessorios-na-busca-por-um-ambiente-mais-elegante.html Casa e Decoração 2317 O sofá sem as clássicas almofadas entra na conversa sobre decoração: uma tendência propõe substituir esses acessórios na busca por um ambiente mais elegante https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517399-o-sofa-sem-as-classicas-almofadas-entra-na-conversa-sobre-decoracao-uma-tendencia-propoe-substituir-esses-acessorios-na-busca-por-um-ambiente-mais-elegante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:06 Ana Leitão https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517400-a-decoracao-natalina-para-2026-ganha-propostas-que-vao-alem-das-cores-tradicionais-branco-perolado-e-elementos-naturais-apontam-caminhos-para-renovar-a-casa.html Casa e Decoração 3056 A decoração natalina para 2026 ganha propostas que vão além das cores tradicionais: branco perolado e elementos naturais apontam caminhos para renovar a casa https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517400-a-decoracao-natalina-para-2026-ganha-propostas-que-vao-alem-das-cores-tradicionais-branco-perolado-e-elementos-naturais-apontam-caminhos-para-renovar-a-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:15 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517410-torcedor-se-irrita-e-leva-organizada-a-supermercado-para-cobrar-troca-de-tv-com-defeito.html Esportes 3164 Torcedor se irrita e leva organizada a supermercado para cobrar troca de TV com defeito https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/08/torcedor-irrita-leva-organizada-supermercado-cobrar-troca-tv-defeito/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:16 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517395-defesa-civil-de-bh-emite-alerta-de-chuvas-para-esta-quinta-8.html Gerais Alerta, Chuva, Chuvas, Defesa civil 1436 Defesa Civil de BH emite alerta de chuvas para esta quinta (8) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517395-defesa-civil-de-bh-emite-alerta-de-chuvas-para-esta-quinta-8.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:21 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517384-minas-ganha-destaque-entre-os-destinos-mais-procurados-no-feriadao.html Turismo Feriado, Belo Horizonte, Minas Gerais, Minas, BH, ônibus 4088 Minas ganha destaque entre os destinos mais procurados no feriadão https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517384-minas-ganha-destaque-entre-os-destinos-mais-procurados-no-feriadao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:25 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517418-anderson-bernal-explica-como-ansiedade-afeta-a-saude-oral-e-a-performance.html Networking e Negócios 3813 Anderson Bernal explica como ansiedade afeta a saúde oral e a performance 62a244fa-45cc-4e8d-93ca-c0e972efb881 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:25 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517304-jovem-morre-apos-receber-descarga-eletrica-em-janauba.html Gerais acident, descarga, descarga elétrica, Elétrica, homem, morre 1176 Jovem morre após receber descarga elétrica em Janaúba https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517304-jovem-morre-apos-receber-descarga-eletrica-em-janauba.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:30 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517350-suspeito-de-matar-motorista-de-aplicativo-em-ouro-preto-e-preso.html Gerais Homicídio, crime, violência, polícia, minas-gerais, prisão 2012 Suspeito de matar motorista de aplicativo em Ouro Preto é preso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517350-suspeito-de-matar-motorista-de-aplicativo-em-ouro-preto-e-preso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:33 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517425-moro-ve-lava-jato-como-peca-da-vitoria-no-parana-e-preve-ocaso-do-pt.html Política#PlatôBr Reportagem 5038 Moro vê Lava Jato como peça da vitória no Paraná e prevê ocaso do PT https://platobr.com.br/moro-ve-lava-jato-como-peca-da-vitoria-no-parana-e-preve-ocaso-do-pt Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:44 André Richter - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517412-moraes-manda-pf-prender-eduardo-bolsonaro.html Política stf, Alexandre de Moraes, eduardo bolsonaro, prisao 1866 Moraes manda PF prender Eduardo Bolsonaro https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/moraes-determina-emissao-de-mandado-de-prisao-contra-eduardo-bolsonaro Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:44 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517407-mae-que-perdeu-filhos-em-brumadinho-lanca-livro-contra-o-esquecimento.html Gerais Brumadinho, Minas Gerais 5318 Mãe que perdeu filhos em Brumadinho lança livro contra o esquecimento https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517407-mae-que-perdeu-filhos-em-brumadinho-lanca-livro-contra-o-esquecimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:45 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517433-carreiras-mais-longas-e-sucessao-lenta-travam-a-ascensao-de-quem-vem-atras.html Networking e Negócios 5091 Carreiras mais longas e sucessão lenta travam a ascensão de quem vem atrás b5c48e5f-b7fb-4358-87fc-f91a66969f77 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:45 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517393-engavetamento-na-br-040-uma-das-vitimas-segue-internada-no-joao-xxiii.html Gerais BR-040, engavetamento, tragedia, acidente-de-transito, grande-bh, Nova-Lima, rodovia, BH 1751 Engavetamento na BR-040: uma das vítimas segue internada no João XXIII https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517393-engavetamento-na-br-040-uma-das-vitimas-segue-internada-no-joao-xxiii.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517441-desafios-e-solucoes-para-o-saneamento-em-debate-na-fenasan.html Mundo Corporativo 5070 Desafios e soluções para o saneamento em debate na Fenasan https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517441-desafios-e-solucoes-para-o-saneamento-em-debate-na-fenasan.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:53 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517442-webmotors-escala-caio-castro-como-novo-embaixador-da-marca.html Mundo Corporativo 6530 Webmotors escala Caio Castro como novo embaixador da marca https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517442-webmotors-escala-caio-castro-como-novo-embaixador-da-marca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:53 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517444-novo-sensor-para-diabetes-tipo-2-inova-com-predicao.html Mundo Corporativo 7218 Novo sensor para diabetes tipo 2 inova com predição https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517444-novo-sensor-para-diabetes-tipo-2-inova-com-predicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:53 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517445-pistaches-oferecem-beneficios-para-a-saude.html Mundo Corporativo 2565 Pistaches oferecem benefícios para a saúde https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517445-pistaches-oferecem-beneficios-para-a-saude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 16:57 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517414-ex-advogado-que-atuava-de-forma-irregular-pode-responder-por-tres-crimes.html Gerais 6098 Ex-advogado que atuava de forma irregular pode responder por três crimes https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517414-ex-advogado-que-atuava-de-forma-irregular-pode-responder-por-tres-crimes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517409-reabilitacao-pos-avc-angiologista-explica-novas-abordagens.html Bem viver Avc, Médico, Reabilitação, Recuperação 5517 Reabilitação pós-AVC: angiologista explica novas abordagens https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517409-reabilitacao-pos-avc-angiologista-explica-novas-abordagens.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:19 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517462-especulacoes-sobre-ministeriaveis-de-flavio-chama-atencao-e-acende-alerta.html Política#PlatôBr Reportagem 1277 Especulações sobre ‘ministeriáveis’ de Flávio chama atenção e acende alerta https://platobr.com.br/especulacoes-sobre-ministeriaveis-de-flavio-chama-atencao-e-acende-alerta Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:23 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517467-neutralidade-dificil-de-sustentar-ala-do-mdb-fara-ato-de-apoio-a-flavio-bolsonaro.html Política#PlatôBr Reportagem 1417 Neutralidade difícil de sustentar: ala do MDB fará ato de apoio a Flávio Bolsonaro https://platobr.com.br/neutralidade-dificil-de-sustentar-ala-do-mdb-fara-ato-de-apoio-a-flavio-bolsonaro Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:29 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517457-homem-denuncia-agressoes-sofridas-em-bar-na-pampulha-no-domingo-de-eleicao.html Gerais 3968 Homem denuncia agressões sofridas em bar na Pampulha no domingo de eleição https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517457-homem-denuncia-agressoes-sofridas-em-bar-na-pampulha-no-domingo-de-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:31 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517471-sua-empresa-aparece-quando-o-cliente-pergunta-a-ia-veja-como-fazer-o-teste.html Networking e Negócios 4254 Sua empresa aparece quando o cliente pergunta à IA? Veja como fazer o teste 9e124bd1-6ef6-433a-b30a-94b38fb9f013 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:35 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517402-psdb-declara-neutralidade-no-2-turno-e-libera-apoio-a-lula-ou-flavio.html Política Segundo Turno, psdb, lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, aecio-neves 1534 PSDB declara neutralidade no 2º turno e libera apoio a Lula ou Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517402-psdb-declara-neutralidade-no-2-turno-e-libera-apoio-a-lula-ou-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:37 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517475-curso-de-comissario-presencial-ou-a-distancia-o-que-muda-e-o-que-continua-igual.html Networking e Negócios 4353 Curso de comissário presencial ou a distância? O que muda e o que continua igual 140dc191-9711-472a-9dc5-27ebf8e1ac5a Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:40 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517478-como-o-serpro-pretende-usar-o-reconhecimento-facial-para-revolucionar-o-embarque-nos-aeroportos-do-brasil.html Nacional aeroporto, biometria, reconhecimento facial, serpro 2498 Como o Serpro pretende usar o reconhecimento facial para revolucionar o embarque nos aeroportos do Brasil https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517478-como-o-serpro-pretende-usar-o-reconhecimento-facial-para-revolucionar-o-embarque-nos-aeroportos-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:41 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517479-youtube-aposta-em-ia-para-editar-videos-e-combater-deepfakes.html Tecnologia tecnologia, inteligênciaartificial 8334 YouTube aposta em IA para editar vídeos e combater deepfakes https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517479-youtube-aposta-em-ia-para-editar-videos-e-combater-deepfakes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517495-noping-lanca-tradutor-para-jogos-online-em-nova-versao.html Mundo Corporativo 3235 NoPing lança tradutor para jogos online em nova versão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517495-noping-lanca-tradutor-para-jogos-online-em-nova-versao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517497-iqmetrix-designa-beniamin-longodor-como-vice-presidente-de-crescimento-global.html Mundo Corporativo 4097 iQmetrix designa Beniamin Longodor como Vice-Presidente de Crescimento Global https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517497-iqmetrix-designa-beniamin-longodor-como-vice-presidente-de-crescimento-global.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517498-armenia-concede-as-primeiras-autorizacoes-de-comercializacao-do-bot-bal-da-agenus-para-cancer-colorretal-metastatico-com-microssatelite-estavel-previamente-tratado.html Mundo Corporativo 12656 Armênia concede as primeiras autorizações de comercialização do BOT+BAL da Agenus para câncer colorretal metastático com microssatélite estável previamente tratado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517498-armenia-concede-as-primeiras-autorizacoes-de-comercializacao-do-bot-bal-da-agenus-para-cancer-colorretal-metastatico-com-microssatelite-estavel-previamente-tratado.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-08 17:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517503-9-mitos-e-verdades-para-entender-sobre-protecao-veicular.html Mundo Corporativo 7443 9 mitos e verdades para entender sobre proteção veicular https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517503-9-mitos-e-verdades-para-entender-sobre-protecao-veicular.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517504-o-pais-que-o-proximo-presidente-vai-encontrar.html Mundo Corporativo 7497 O país que o próximo presidente vai encontrar https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517504-o-pais-que-o-proximo-presidente-vai-encontrar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517505-abb-aplica-ia-no-rh-com-abordagem-humanizada.html Mundo Corporativo 5247 ABB aplica IA no RH com abordagem humanizada https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517505-abb-aplica-ia-no-rh-com-abordagem-humanizada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517506-secpower-entra-na-lista-de-fabricantes-do-lrcap-2026.html Mundo Corporativo 4470 SecPower entra na lista de fabricantes do LRCAP 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517506-secpower-entra-na-lista-de-fabricantes-do-lrcap-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:57 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517513-aves-exoticas-especies-curiosas-e-encantadoras-pelo-mundo.html Galeria 6 Aves exóticas: espécies curiosas e encantadoras pelo mundo https://www.flipar.com.br/?p=690463&preview=true&preview_id=690463 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:57 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517515-nova-zelandia-encanta-com-construcoes-que-unem-historia-cultura-e-beleza-arquitetonica.html Galeria 6 Nova Zelândia encanta com construções que unem história, cultura e beleza arquitetônica https://www.flipar.com.br/?p=691726&preview=true&preview_id=691726 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 17:59 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517517-m-ampa-internacional-conecta-empresas-medias-do-brasil-eua-e-europa.html Networking e Negócios 8943 M&A Internacional conecta empresas médias do Brasil , EUA e Europa ab32fede-25c8-4fbd-bb09-83cd87b8d3da Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517460-obesidade-triplicou-no-brasil-desde-1990-saiba-os-riscos-e-como-prevenir.html Bem viver Brasileiros, Estudo, Obesidade, Risco cardiovascular, Saúde, Sobrepeso 4635 Obesidade triplicou no Brasil desde 1990: saiba os riscos e como prevenir https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517460-obesidade-triplicou-no-brasil-desde-1990-saiba-os-riscos-e-como-prevenir.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517510-gatilhos-mentais-em-vendas-10-principios-para-vender-melhor.html Mundo Corporativo 7617 Gatilhos mentais em vendas: 10 princípios para vender melhor https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517510-gatilhos-mentais-em-vendas-10-principios-para-vender-melhor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:00 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517520-fiordes-espetaculares-maravilhas-da-natureza-entre-montanhas-e-aguas-profundas.html Galeria 6 Fiordes espetaculares: maravilhas da natureza entre montanhas e águas profundas https://www.flipar.com.br/?p=691728&preview=true&preview_id=691728 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:03 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517522-vitoria-de-ruas-pode-dar-a-flavio-reforco-importante-contra-lula-no-rio.html Política#PlatôBr Reportagem 1264 Vitória de Ruas pode dar a Flávio reforço importante contra Lula no Rio https://platobr.com.br/vitoria-de-ruas-pode-dar-a-flavio-reforco-importante-contra-lula-no-rio Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:12 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517530-homem-que-se-dizia-imperador-das-forcas-armadas-e-impedido-de-entrar-no-stf.html Política Forças Armadas, stf 982 Homem que se dizia "imperador das Forças Armadas" é impedido de entrar no STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517530-homem-que-se-dizia-imperador-das-forcas-armadas-e-impedido-de-entrar-no-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:16 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517534-bh-tem-programacao-voltada-para-as-criancas-neste-fim-de-semana.html Cultura teatro, agenda, cultural, BH, parque 6551 BH tem programação voltada para as crianças neste fim de semana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517534-bh-tem-programacao-voltada-para-as-criancas-neste-fim-de-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517546-cite-de-carcassonne-encanto-medieval-transforma-cidade-francesa-em-atracao-turistica.html Galeria 6 Cité de Carcassonne: encanto medieval transforma cidade francesa em atração turística https://www.flipar.com.br/?p=691736&preview=true&preview_id=691736 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:22 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517548-a-feiticeira-curiosidades-do-seriado-que-marcou-geracoes-e-segue-vivo-no-streaming.html Galeria 6 ‘A Feiticeira’: curiosidades do seriado que marcou gerações e segue vivo no streaming https://www.flipar.com.br/?p=691730&preview=true&preview_id=691730 Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:25 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517547-guerra-foca-em-batalha-judicial-que-expoe-os-podres-dos-ricos.html Cultura streaming, série, plataforma 4394 "Guerra" foca em batalha judicial que expõe os podres dos ricos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517547-guerra-foca-em-batalha-judicial-que-expoe-os-podres-dos-ricos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:29 Isabela Teixeira da Costa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517551-humorista-diogo-almeida-brinca-com-o-professor-em-alunos-em-modo-aviao.html Cultura Diogo Almeida, Humor, Professor, Stand up 3326 Humorista Diogo Almeida brinca com professores em 'Alunos em modo avião' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517551-humorista-diogo-almeida-brinca-com-o-professor-em-alunos-em-modo-aviao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:36 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517552-lula-volta-a-cobrar-flavio-para-de-lorota-e-vamos-votar-a-escala-6x1.html Política lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, 6x1 1154 Lula volta a cobrar Flávio: 'Para de lorota e vamos votar a escala 6x1' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517552-lula-volta-a-cobrar-flavio-para-de-lorota-e-vamos-votar-a-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:43 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517563-celina-abre-18-pontos-sobre-leandro-grass-e-garante-apoio-de-antiga-aliada-no-df.html Política#PlatôBr Reportagem 1014 Celina abre 18 pontos sobre Leandro Grass e garante apoio de antiga aliada no DF https://platobr.com.br/celina-abre-18-pontos-sobre-leandro-grass-e-garante-apoio-de-antiga-aliada Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:51 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517532-oncologia-estudo-aponta-estrategia-para-prevenir-a-perda-muscular.html Bem viver câncer, oncologia, estudo, tratamentoprecoce 3167 Oncologia: estudo aponta estratégia para prevenir a perda muscular https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517532-oncologia-estudo-aponta-estrategia-para-prevenir-a-perda-muscular.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517568-cursos-de-inteligencia-emocional-atraem-mais-trabalhadores.html Mundo Corporativo 6259 Cursos de inteligência emocional atraem mais trabalhadores https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517568-cursos-de-inteligencia-emocional-atraem-mais-trabalhadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 18:58 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517543-mg-academia-e-alvo-de-acao-contra-grupo-que-movimentou-rs-45-milhoes.html Gerais 2286 MG: academia é alvo de ação contra grupo que movimentou R$ 4,5 milhões https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517543-mg-academia-e-alvo-de-acao-contra-grupo-que-movimentou-rs-45-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 19:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517533-trombose-doenca-pode-ser-silenciosa-e-causar-complicacoes-graves.html Bem viver alerta, complicações, doença, embolia pulmonar, Geral, prevenção 3547 Trombose: doença pode ser silenciosa e causar complicações graves https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517533-trombose-doenca-pode-ser-silenciosa-e-causar-complicacoes-graves.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 19:04 Rafaela Soares - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517572-datafolha-flavio-bolsonaro-tem-52-e-lula-48-no-2-turno.html Política a, bolsonaro, datafolha, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa 1415 Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula, 48% no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517572-datafolha-flavio-bolsonaro-tem-52-e-lula-48-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 19:24 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517574-augusto-cury-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-contra-lula.html Política augusto cury, Flavio, flávio bolsonaro, segundo-turno, lula, eleicoes-2026 1966 Augusto Cury declara apoio a Flávio Bolsonaro contra Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517574-augusto-cury-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-contra-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 19:33 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517596-familia-ligada-ao-trafico-e-ao-crime-organizado-e-presa-em-operacao-em-jf.html Gerais crime organizado 1136 Família ligada ao tráfico e ao crime organizado é presa em operação em JF https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517596-familia-ligada-ao-trafico-e-ao-crime-organizado-e-presa-em-operacao-em-jf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 19:34 Alexandre Carneiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517580-ministerio-publico-oferece-acordo-a-delegada-que-deixou-viatura-com-marido.html Gerais 2205 MP oferece acordo a delegada que emprestou viatura ao marido https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517580-ministerio-publico-oferece-acordo-a-delegada-que-deixou-viatura-com-marido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 19:48 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517609-acho-que-ele-sao-todos-loucos-diz-nobel-de-literatura-sobre-os-votantes.html Cultura nobel de literatura, literatura, Escritora, Nobel 5404 "Acho que eles são todos loucos", diz Nobel de Literatura sobre os votantes https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517609-acho-que-ele-sao-todos-loucos-diz-nobel-de-literatura-sobre-os-votantes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 19:54 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7517614-o-que-a-fiocruz-encontrou-em-rios-do-rio-de-janeiro-vai-alem-da-poluicao-mais-visivel-pesquisa-identifica-drogas-e-aponta-efeitos-toxicos-na-vida-aquatica.html Ciência cocaina, rio de janeiro, drogas, poluição, rios 3113 O que a Fiocruz encontrou em rios do Rio de Janeiro vai além da poluição mais visível: pesquisa identifica drogas e aponta efeitos tóxicos na vida aquática https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7517614-o-que-a-fiocruz-encontrou-em-rios-do-rio-de-janeiro-vai-alem-da-poluicao-mais-visivel-pesquisa-identifica-drogas-e-aponta-efeitos-toxicos-na-vida-aquatica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 20:00 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517570-cidade-mineira-ocupa-9-lugar-em-ranking-nacional-de-qualidade-de-saude.html Gerais São João del-Rey, Saúde, Curvelo, Região Central 3999 Cidade mineira ocupa 9º lugar em ranking nacional de qualidade de saúde https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517570-cidade-mineira-ocupa-9-lugar-em-ranking-nacional-de-qualidade-de-saude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 20:09 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517624-a-meia-noite-dance-cante-e-veja-o-filme-the-rocky-horror-picture-show.html Cultura Cine Humberto Mauro, Cinema 4488 À meia-noite, dance, cante e veja o filme 'The Rocky Horror picture show' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517624-a-meia-noite-dance-cante-e-veja-o-filme-the-rocky-horror-picture-show.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 20:14 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517626-the-moscow-ballet-apresenta-cinderella-em-bh.html Cultura Cinderela, Balé clássico, Minascentro, Belo Horizonte 3362 The Moscow Ballet apresenta 'Cinderella' em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517626-the-moscow-ballet-apresenta-cinderella-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 20:21 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517622-pavanato-provoca-boulos-que-rebate-vao-perder-bolsonaristinha-de-merda.html Política bolsonaro, guilherme-boulos, eleicoes-2026, lucas pavanato 1211 Pavanato provoca Boulos, que rebate: ‘Vão perder, bolsonaristinha de merda’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517622-pavanato-provoca-boulos-que-rebate-vao-perder-bolsonaristinha-de-merda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 20:24 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517634-peca-o-belo-indiferente-revela-a-violencia-do-silencio-masculino.html Cultura Teatro, Violência doméstica, Feminicídio, Joselma Luchini, Peça 5319 Peça 'O belo indiferente' revela a violência do silêncio masculino https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517634-peca-o-belo-indiferente-revela-a-violencia-do-silencio-masculino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 20:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517650-slb-assina-contrato-de-perfuracao-digital-com-a-totalenergies.html Mundo Corporativo 7519 SLB assina contrato de perfuração digital com a TotalEnergies https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517650-slb-assina-contrato-de-perfuracao-digital-com-a-totalenergies.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 20:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517651-bacardi-sobe-para-a-32-posicao-entre-as-melhores-empresas-do-mundo-para-mulheres.html Mundo Corporativo 6109 Bacardi sobe para a 32ª posição entre as melhores empresas do mundo para mulheres https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517651-bacardi-sobe-para-a-32-posicao-entre-as-melhores-empresas-do-mundo-para-mulheres.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 20:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517652-movado-group-inc-firma-acordo-para-vender-participacao-majoritaria-na-ebel.html Mundo Corporativo 11616 Movado Group, Inc. firma acordo para vender participação majoritária na EBEL https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517652-movado-group-inc-firma-acordo-para-vender-participacao-majoritaria-na-ebel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 20:44 Lara Santana https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517647-truque-pratico-para-limpar-a-air-fryer-revoluciona-a-rotina-na-cozinha-ao-remover-gordura-encrustada-em-menos-de-um-minuto-aprenda-o-metodo-infalivel.html Nacional Entretenimento 2199 Truque prático para limpar a air fryer revoluciona a rotina na cozinha ao remover gordura encrustada em menos de um minuto: aprenda o método infalível https://www.tupi.fm/entretenimento/truque-pratico-para-limpar-a-air-fryer-revoluciona-a-rotina-na-cozinha-ao-remover-gordura-encrustada-em-menos-de-um-minuto-aprenda-o-metodo-infalivel/ Digital

Estado de Minas 2026-10-08 21:28 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517677-jovem-e-preso-apos-dar-voadora-em-imagem-de-nossa-senhora-do-seculo-18.html Gerais Nossa Senhora, nossa senhora aparecida, Patrimônio, intolerância, Minas Gerais 4272 Jovem é preso após dar 'voadora' em imagem de Nossa Senhora do século 18 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517677-jovem-e-preso-apos-dar-voadora-em-imagem-de-nossa-senhora-do-seculo-18.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 21:37 Alexandre Carneiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517676-homem-e-encontrado-morto-dentro-de-penitenciaria-na-grande-bh.html Gerais Homem 877 Homem é encontrado morto dentro de penitenciária na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517676-homem-e-encontrado-morto-dentro-de-penitenciaria-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 21:39 Giovanna de Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517657-estudantes-organizam-atos-pro-lula-nesta-sexta-9-10-em-minas.html Política ouro-preto, ufop, ufmg, manifestação, bh 6853 Estudantes organizam atos pró-Lula nesta sexta (9/10) em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517657-estudantes-organizam-atos-pro-lula-nesta-sexta-9-10-em-minas.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-08 22:13 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517689-ana-elisa-para-nikolas-voce-vai-ter-que-comecar-a-trabalhar.html Política ana-elisa, nikolas, nikolas-ferreira, eleicoes-2026 2235 Ana Elisa para Nikolas: ‘Você vai ter que começar a trabalhar’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517689-ana-elisa-para-nikolas-voce-vai-ter-que-comecar-a-trabalhar.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-08 22:51 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517713-jovem-que-deu-voadora-em-nossa-senhora-em-igreja-chama-imagem-de-satanas.html Gerais 4587 Jovem que deu voadora em Nossa Senhora em igreja chama imagem de 'satanás' https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517713-jovem-que-deu-voadora-em-nossa-senhora-em-igreja-chama-imagem-de-satanas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 23:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517725-operacao-nossa-senhora-aparecida-da-policia-rodoviaria-comeca-nesta-sexta.html Gerais Aparecida, Estradas, Geral, Nossa, Nossa senhora aparecida, Operação, Peregrina 2700 Operação Nossa Senhora Aparecida da Polícia Rodoviária começa nesta sexta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517725-operacao-nossa-senhora-aparecida-da-policia-rodoviaria-comeca-nesta-sexta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-08 23:25 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7517734-novena-a-nossa-senhora-aparecida-padroeira-do-brasil.html Horóscopo Orações, Outras Religiões 6647 Novena à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil https://www.wemystic.com.br/oracoes-para-nossa-senhora-aparecida-em-nove-dias/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-09 00:07 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517744-como-a-escolha-do-proximo-presidente-afetara-a-curva-da-selic.html Política#PlatôBr Reportagem 2490 Como a escolha do próximo presidente afetará a curva da Selic https://platobr.com.br/como-a-escolha-do-proximo-presidente-afetara-o-processo-de-queda-da-selic Digital

Estado de Minas 2026-10-09 00:07 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517745-os-poucos-metros-que-vao-separar-os-desafetos-michelle-e-carlos-bolsonaro-no-senado.html Política#PlatôBr Reportagem 2383 Os poucos metros que vão separar os desafetos Michelle e Carlos Bolsonaro no Senado https://platobr.com.br/os-poucos-metros-que-vao-separar-os-desafetos-michelle-e-carlos-bolsonaro-no-senado Digital

Estado de Minas 2026-10-09 00:07 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517746-campanhas-de-flavio-e-lula-preparam-batalha-na-regiao-com-maior-abstencao-no-pais.html Política#PlatôBr Reportagem 2831 Campanhas de Flávio e Lula preparam batalha na região com maior abstenção no país https://platobr.com.br/campanhas-de-flavio-e-lula-planejam-batalha-na-regiao-com-maior-abstencao-no-pais Digital

Estado de Minas 2026-10-09 00:15 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517747-apos-votacao-historica-erika-hilton-avisa-nao-sou-do-tipo-de-ficar-calada.html Política#PlatôBr Reportagem 2907 Após votação histórica, Erika Hilton avisa: ‘Não sou do tipo de ficar calada’ https://platobr.com.br/apos-votacao-historica-erika-hilton-avisa-nao-sou-do-tipo-de-ficar-calada Digital

Estado de Minas 2026-10-09 00:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517748-mega-sena-acumula-e-vai-a-rs-112-milhoes-4-mineiros-acertam-a-quina.html Nacional Caixa, Da, Loteria, Loterias, Mega, Mega-sena, Prêmio 1569 Mega-Sena acumula e vai a R$ 112 milhões; 4 mineiros acertam a quina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517748-mega-sena-acumula-e-vai-a-rs-112-milhoes-4-mineiros-acertam-a-quina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 00:27 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517749-entorno-de-flavio-bolsonaro-fala-em-freio-de-arrumacao-no-congresso-apos-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 1234 Entorno de Flávio Bolsonaro fala em ‘freio de arrumação’ no Congresso após 2º turno https://platobr.com.br/entorno-de-flavio-bolsonaro-fala-em-freio-de-arrumacao-no-congresso-apos-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-09 01:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517752-toluna-anuncia-transicao-planejada-de-ceo-apos-25-anos-fundador-frederic-charles-petit-permanecera-como-membro-do-conselho-consultor-senior-e-acionista.html Mundo Corporativo 5483 Toluna anuncia transição planejada de CEO após 25 anos; fundador Frédéric Charles Petit permanecerá como membro do Conselho, consultor sênior e acionista https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517752-toluna-anuncia-transicao-planejada-de-ceo-apos-25-anos-fundador-frederic-charles-petit-permanecera-como-membro-do-conselho-consultor-senior-e-acionista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 01:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517753-fujifilm-apresentara-sua-estrategia-de-fabricacao-nos-eua-e-de-solucoes-integradas-na-semicon-west-2026.html Mundo Corporativo 6636 Fujifilm apresentará sua estratégia de fabricação nos EUA e de soluções integradas na SEMICON West 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517753-fujifilm-apresentara-sua-estrategia-de-fabricacao-nos-eua-e-de-solucoes-integradas-na-semicon-west-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 01:55 Augusto Pio https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517754-zule-apresenta-ritmos-colombianos-nesta-sexta-9-10-no-bar-paco-pigalle.html Cultura Cultura, show, colômbia, paco pigalle 2002 Zulé apresenta ritmos colombianos, nesta sexta (9/10), no Bar Paco Pigalle https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517754-zule-apresenta-ritmos-colombianos-nesta-sexta-9-10-no-bar-paco-pigalle.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 André Murad https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7517450-por-que-o-cancer-recidiva-a-biologia-da-recorrencia-parte-1.html Colunistas#André Murad câncer, tratamento, prevenção, Células 5120 Por que o câncer recidiva? A biologia da recorrência - parte 1 https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7517450-por-que-o-cancer-recidiva-a-biologia-da-recorrencia-parte-1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517557-primazia-do-bem.html Opinião 5167 Primazia do bem https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517557-primazia-do-bem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 Marcílio de Moraes https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7517588-chuvas-aliviam-pressao-sobre-o-custo-da-energia.html Colunistas#Marcílio de Moraes Chuva, hidrelétricas, bandeira verde, energia 4535 Chuvas aliviam pressão sobre o custo da energia https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7517588-chuvas-aliviam-pressao-sobre-o-custo-da-energia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517602-bh-anuncia-acoes-para-enfrentar-ameacas-climaticas.html Gerais 8601 BH anuncia ações para enfrentar ameaças climáticas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517602-bh-anuncia-acoes-para-enfrentar-ameacas-climaticas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7517620-outubro-rosa-seis-duvidas-sobre-tratamento-do-cancer-de-mama.html Colunistas#Anna Marina Câncer de mama, Outubro rosa, Tratamento, saúde 3093 Outubro Rosa: seis dúvidas sobre tratamento do câncer de mama https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7517620-outubro-rosa-seis-duvidas-sobre-tratamento-do-cancer-de-mama.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517631-leitor-diz-que-a-verdade-tambem-entra-na-urna.html Opinião 2074 LEITOR DIZ QUE ‘A VERDADE TAMBÉM ENTRA NA URNA’ https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517631-leitor-diz-que-a-verdade-tambem-entra-na-urna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517632-queimamos-mais-uma-alexandria.html Opinião 3111 Queimamos mais uma Alexandria https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517632-queimamos-mais-uma-alexandria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 Kleber https://www.em.com.br/charge/2026/10/7517633-capitalismo-selvagem.html Charge -1 Capitalismo Selvagem https://www.em.com.br/charge/2026/10/7517633-capitalismo-selvagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7517697-flavio-e-favorito-mas-a-bola-segue-em-jogo.html Colunistas#Bertha Maakaroun Eleições, Flávio Bolsonaro, Lula, STF 5414 Flávio é favorito no segundo turno, mas a bola segue em jogo https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7517697-flavio-e-favorito-mas-a-bola-segue-em-jogo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517698-escola-de-minas-150-anos-como-referencia-nacional.html Gerais UFOP, Pedro II, mineralogia, Escola 20423 Escola de Minas: 150 anos como referência nacional https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517698-escola-de-minas-150-anos-como-referencia-nacional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7517703-disputa-do-segundo-turno-se-acirra-na-rua-no-congresso-e-nos-tribunais.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo 5011 Disputa do segundo turno se acirra na rua, no Congresso e nos tribunais https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7517703-disputa-do-segundo-turno-se-acirra-na-rua-no-congresso-e-nos-tribunais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7517720-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-9-10-2026.html Capa do dia -1 Capa impressa do Estado de Minas de 9/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7517720-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-9-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 02:15 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517757-cartazes-acusacoes-e-tre-celina-e-grass-elevam-temperatura-no-2-turno-do-df.html Política#PlatôBr Reportagem 3324 Cartazes, acusações e TRE: Celina e Grass elevam temperatura no 2º turno do DF https://platobr.com.br/celina-grass-cartazes-rombo-brb-segundo-turno-df Digital

Estado de Minas 2026-10-09 04:55 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517760-lapmaster-wolters-e-precision-surfacing-solutions-garantem-investimento-minoritario-estrategico-do-the-cynosure-group-e-do-fernweh-group-para-acelerar-o-crescimento.html Mundo Corporativo 8692 Lapmaster Wolters e Precision Surfacing Solutions garantem investimento minoritário estratégico do The Cynosure Group e do Fernweh Group para acelerar o crescimento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517760-lapmaster-wolters-e-precision-surfacing-solutions-garantem-investimento-minoritario-estrategico-do-the-cynosure-group-e-do-fernweh-group-para-acelerar-o-crescimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 07:29 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517769-previsao-bh-tera-calor-de-34-c-e-pancadas-de-chuva-nesta-sexta-9-10.html Gerais 2962 Previsão: BH terá calor de 34 °C e pancadas de chuva nesta sexta (9/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517769-previsao-bh-tera-calor-de-34-c-e-pancadas-de-chuva-nesta-sexta-9-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 07:33 Celina Aquino https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517389-chefs-brasileiros-expoem-bastidores-da-cozinha-em-serie-da-apple-tv.html Degusta chefs, chefs do brasil, gastronomia, série, appleTV, bastidores 9410 Chefs brasileiros expõem bastidores da cozinha em série da Apple TV https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517389-chefs-brasileiros-expoem-bastidores-da-cozinha-em-serie-da-apple-tv.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 07:34 BBC https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517787-quem-e-navi-pillay-sul-africana-que-ganhou-o-nobel-da-paz-2026-e-julgou-genocidio-em-ruanda.html Internacional Africano, Israel, Netanyahu, Nobel, Nobel da paz, ONU, Presidente 3237 Quem é Navi Pillay, sul-africana que ganhou o Nobel da Paz 2026 e julgou genocídio em Ruanda https://www.bbc.com/portuguese/articles/cr3wv8p8x6g8o Digital

Estado de Minas 2026-10-09 07:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517771-a-andersen-consulting-incorpora-o-talentsmarteq-para-promover-a-lideranca-e-a-transformacao-empresarial.html Mundo Corporativo 3945 A Andersen Consulting incorpora o TalentSmartEQ para promover a liderança e a transformação empresarial https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517771-a-andersen-consulting-incorpora-o-talentsmarteq-para-promover-a-lideranca-e-a-transformacao-empresarial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 07:42 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517772-encceja-para-presos-bate-recorde-com-mais-de-16-mil-inscritos-em-minas-gerais.html Gerais 2293 Encceja para presos bate recorde com mais de 16 mil inscritos em Minas Gerais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517772-encceja-para-presos-bate-recorde-com-mais-de-16-mil-inscritos-em-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 07:46 Estado de Minas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517774-nobel-da-paz-consagra-navi-pillay-por-atuacao-historica-contra-crimes-de-guerra.html Internacional 1566 Nobel da Paz consagra Navi Pillay por atuação histórica contra crimes de guerra https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517774-nobel-da-paz-consagra-navi-pillay-por-atuacao-historica-contra-crimes-de-guerra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 07:47 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517775-sus-oferece-atendimento-psicologico-online-e-gratuito-para-mulheres-em-situacao-de-violencia.html Nacional 3157 SUS oferece atendimento psicológico online e gratuito para mulheres em situação de violência https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517775-sus-oferece-atendimento-psicologico-online-e-gratuito-para-mulheres-em-situacao-de-violencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 07:50 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517776-acidente-no-anel-rodoviario-deixa-casal-e-motociclista-feridos-em-bh.html Gerais 1358 Acidente no Anel Rodoviário deixa casal e motociclista feridos em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517776-acidente-no-anel-rodoviario-deixa-casal-e-motociclista-feridos-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 07:55 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517778-nova-vacina-brasileira-para-malaria-comeca-testes-clinicos-no-hospital-da-ufmg.html Gerais 2777 Nova vacina brasileira para malária começa testes clínicos no Hospital da UFMG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517778-nova-vacina-brasileira-para-malaria-comeca-testes-clinicos-no-hospital-da-ufmg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517782-pesquisa-vox-lula-tem-442-e-flavio-bolsonaro-427-no-2-turno.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 1295 Pesquisa Vox: Lula tem 44,2% e Flávio Bolsonaro 42,7% no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517782-pesquisa-vox-lula-tem-442-e-flavio-bolsonaro-427-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517785-mais-de-150-animais-silvestres-sao-resgatados-de-esquema-em-vespasiano.html Gerais 1737 Mais de 150 animais silvestres são resgatados de esquema em Vespasiano https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517785-mais-de-150-animais-silvestres-sao-resgatados-de-esquema-em-vespasiano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:06 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517788-inmet-emite-alerta-de-tempestade-para-184-cidades-em-minas-gerais.html Gerais 3192 Inmet emite alerta de tempestade para 184 cidades em Minas Gerais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517788-inmet-emite-alerta-de-tempestade-para-184-cidades-em-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:10 Educando Seu Bolso https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515700-relatorio-de-investimentos-do-nubank-como-ler-o-rendimento-no-app.html Colunistas#Educando seu Bolso Nubank 9418 Relatório de investimentos do Nubank: seu dinheiro rendeu mesmo? https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515700-relatorio-de-investimentos-do-nubank-como-ler-o-rendimento-no-app.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:12 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7517792-lai-sem-validade.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder 3036 LAI sem validade https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7517792-lai-sem-validade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:16 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517795-shrek-o-musical-ganha-temporada-no-rio-de-janeiro-em-2027.html Galeria 6 “Shrek – O Musical” ganha temporada no Rio de Janeiro em 2027 https://www.flipar.com.br/?p=691742 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:20 Sareen Habeshian - BBC News https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517780-fuzilamento-de-ex-militar-condenado-a-morte-sera-transmitido-ao-vivo-nos-eua-anuncia-pentagono.html Internacional ao vivo, fuzilamento, execução, morte, EUA 2988 Fuzilamento de ex-militar condenado à morte será transmitido ao vivo nos EUA, anuncia Pentágono https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6wydpqexn5do Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:21 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517796-transito-na-br-381-e-bloqueado-por-carreta-atravessada-em-santa-luzia.html Gerais 1518 Trânsito na BR-381 é bloqueado por carreta atravessada em Santa Luzia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517796-transito-na-br-381-e-bloqueado-por-carreta-atravessada-em-santa-luzia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:25 Pedro Martins e Giulia Granchi - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517783-o-que-se-sabe-sobre-os-tres-incendios-que-aconteceram-na-ufpe-em-oito-dias.html Nacional UFPE, incêndio, universidade, fogo, prédio, acervo 5670 O que se sabe sobre os três incêndios que aconteceram na UFPE em oito dias https://www.bbc.com/portuguese/articles/cje36lx0qz5qo Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:30 Vanessa Buschschlüter - Latin America online editor https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517798-eua-acusam-maduro-de-comandar-tortura-na-venezuela-entenda-processo.html Internacional 2641 EUA acusam Maduro de comandar tortura na Venezuela: entenda processo https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwly3xvgnj3vo Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:31 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517802-pesquisa-atlas-flavio-bolsonaro-tem-511-e-lula-457-no-2-turno.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2851 Pesquisa Atlas: Flávio Bolsonaro tem 51,1% e Lula, 45,7% no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517802-pesquisa-atlas-flavio-bolsonaro-tem-511-e-lula-457-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:35 Olivia Ireland - BBC News https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517801-casa-dos-horrores-o-casal-acusado-de-abusar-na-sua-mansao-na-california-de-pelo-menos-14-criancas-nascidas-de-barriga-de-aluguel.html Internacional 4589 'Casa dos horrores': o casal acusado de abusar na sua mansão na Califórnia de pelo menos 14 crianças nascidas de barriga de aluguel https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm86zwwg3l5qo Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:40 James FitzGerald https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517804-christa-pike-ja-consegue-caminhar-apos-sobreviver-a-execucao-fracassada-diz-advogado.html Internacional condenada à morte, Estados Unidos, execução, injeção letal, fuzilamento, fracasso 5812 Christa Pike já consegue caminhar após sobreviver a execução fracassada, diz advogado https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw1460px63gno Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:43 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517806-devocao-na-cabeca-duas-estudantes-transformam-o-dia-do-cabelo-maluco-em-homenagem-a-padroeira-do-brasil.html Nacional 2470 Devoção na cabeça: duas estudantes transformam o Dia do Cabelo Maluco em homenagem à Padroeira do Brasil https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517806-devocao-na-cabeca-duas-estudantes-transformam-o-dia-do-cabelo-maluco-em-homenagem-a-padroeira-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:49 Equipe Visual de Jornalismo da BBC News Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517808-abstencao-capitais-e-a-nova-cara-do-congresso-os-graficos-que-explicam-o-1-turno-de-2026.html Política Lula, Política, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, primeiro turno, segundo turno 4296 Abstenção, capitais e a nova cara do Congresso: os gráficos que explicam o 1º turno de 2026 https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmkgk75gly4lo Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517812-morre-margaret-hamilton-engenheira-de-software-que-ajudou-a-levar-o-homem-a-lua.html Galeria 6 Morre Margaret Hamilton, engenheira de software que ajudou a levar o homem à Lua https://www.flipar.com.br/?p=691629 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:56 Thais Carrança - Da BBC News Brasil em São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517814-lula-x-flavio-no-2-turno-para-onde-vao-os-votos-de-cury-renan-e-caiado.html Política eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro, 2º turno, eleitor 8109 Lula x Flávio no 2º turno: para onde vão os votos de Cury, Renan e Caiado? https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm209062n3wgo Digital

Estado de Minas 2026-10-09 08:57 Henri Astier - BBC News https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517813-a-furia-de-estudantes-que-ocupam-as-ruas-da-franca-em-protesto-ficamos-sem-professores-por-semanas.html Internacional França, estudantes, protestos, escolas 8671 A fúria de estudantes que ocupam as ruas da França em protesto: 'Ficamos sem professores por semanas' https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6m24vx9x2ydo Digital

Estado de Minas 2026-10-09 09:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517819-kakapo-o-papagaio-que-nao-voa-e-luta-para-escapar-da-extincao.html Galeria 6 Kakapo: o papagaio que não voa e luta para escapar da extinção https://www.flipar.com.br/?p=691789&preview=true&preview_id=691789 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 09:07 Sareen Habeshian https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517815-quem-e-e-qual-o-crime-do-primeiro-militar-que-vai-ser-executado-nos-eua-desde-a-segunda-guerra-mundial.html Internacional Estados Unidos, EUA, execução, fuzilamento, ao vivo, militar, major 3476 Quem é e qual o crime do primeiro militar que vai ser executado nos EUA desde a Segunda Guerra Mundial https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq70p4p76j2ro Digital

Estado de Minas 2026-10-09 09:14 João Fellet - Da BBC News Brasil em São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517822-bolsonarismo-se-fortaleceu-tanto-que-nao-precisa-mais-dos-militares-diz-especialista-em-forcas-armadas.html Política Jair Bolsonaro, bolsonarismo, militares, apoio 15061 Bolsonarismo se fortaleceu tanto que não precisa mais dos militares, diz especialista em Forças Armadas https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmqxn8w7l3ryo Digital

Estado de Minas 2026-10-09 09:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517826-tiago-abravanel-volta-como-shrek-em-temporada-carioca-do-musical-em-2027.html Galeria 6 Tiago Abravanel volta como Shrek em temporada carioca do musical em 2027 https://www.flipar.com.br/?p=691750 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 09:21 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517829-ex-jogador-de-selecao-tem-morte-confirmada-aos-73-anos.html Esportes 2835 Ex-jogador de seleção tem morte confirmada aos 73 anos https://noataque.com.br/noticia/2026/10/09/ex-jogador-de-selecao-tem-morte-confirmada-aos-73-anos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-09 09:29 AFP FTP https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517828-onu-denuncia-como-tortura-a-execucao-ao-vivo-anunciada-nos-eua.html Internacional EUA, execução, ONU, direitos, fuzilamento, militar, major 1629 ONU denuncia como 'tortura' a execução ao vivo anunciada nos EUA https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517828-onu-denuncia-como-tortura-a-execucao-ao-vivo-anunciada-nos-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 09:43 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517839-como-as-campanhas-de-lula-e-flavio-reagiram-as-primeiras-pesquisas-do-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 1266 Como as campanhas de Lula e Flávio reagiram às primeiras pesquisas do 2º turno https://platobr.com.br/como-as-campanhas-de-lula-e-flavio-reagiram-as-primeiras-pesquisas-do-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-09 09:47 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517821-estado-de-minas-e-finalista-do-premio-cnt-com-serie-cargas-de-risco.html Gerais CNT 5742 Estado de Minas é finalista do Prêmio CNT com série 'Cargas de Risco' https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517821-estado-de-minas-e-finalista-do-premio-cnt-com-serie-cargas-de-risco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 09:49 Correio Braziliense https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517836-caes-grandes-envelhecem-mais-rapido-revela-estudo-sobre-dna.html Bem viver cães, envelhecimento, mutação, DNA 3774 Cães grandes envelhecem mais rápido, revela estudo sobre DNA https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517836-caes-grandes-envelhecem-mais-rapido-revela-estudo-sobre-dna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 09:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517842-brasil-sobe-para-13-no-mundo-em-eventos-internacionais.html Mundo Corporativo 3475 Brasil sobe para 13º no mundo em eventos internacionais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517842-brasil-sobe-para-13-no-mundo-em-eventos-internacionais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:01 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517848-occitania-regiao-francesa-reune-cidades-medievais-monumentos-grandiosos-e-paisagens-de-tirar-o-folego.html Galeria 6 Occitânia: região francesa reúne cidades medievais, monumentos grandiosos e paisagens de tirar o fôlego https://www.flipar.com.br/?p=691738 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:03 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517849-bispo-de-brasilia-recebe-flavio-em-casa-e-candidato-e-aguardado-em-missa-de-aparecida.html Política#PlatôBr Reportagem 1682 Bispo de Brasília recebe Flávio em casa e candidato é aguardado em missa de Aparecida https://platobr.com.br/bispo-de-brasilia-recebe-flavio-em-casa-e-candidato-e-aguardado-em-missa-de-aparecida Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:09 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517855-atacante-da-premier-league-e-multado-por-envolvimento-em-61-apostas.html Esportes 3082 Atacante da Premier League é multado por envolvimento em 61 apostas https://noataque.com.br/noticia/2026/10/09/atacante-premier-league-multado-envolvimento-61-apostas/ Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:13 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517857-evelyn-castro-reprisa-papel-de-burro-em-shrek-o-musical-em-2027.html Galeria 6 Evelyn Castro reprisa papel de Burro em “Shrek – O Musical” em 2027 https://www.flipar.com.br/?p=691758 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:17 Letícia Passos https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7517844-cgu-lanca-concurso-com-60-vagas-e-salarios-de-ate-rs-20-mil.html Emprego concurso, CGU, vagas, Controladoria Geral da União, concurso público, Auditoria, TI 3479 CGU lança concurso com 60 vagas e salários de até R$ 20 mil https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7517844-cgu-lanca-concurso-com-60-vagas-e-salarios-de-ate-rs-20-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:22 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517833-ambulancia-bate-em-onibus-e-deixa-tres-pessoas-feridas.html Gerais Acidente, ambulancia, Feridos 1546 Ambulância bate em ônibus e deixa três pessoas feridas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517833-ambulancia-bate-em-onibus-e-deixa-tres-pessoas-feridas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:22 Yaya Souza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517863-nasceu-entre-1951-e-1971-veja-por-que-voce-valoriza-tanto-o-trabalho-duro.html Bem viver 3957 Nasceu entre 1951 e 1971? Veja por que você valoriza tanto o trabalho duro https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517863-nasceu-entre-1951-e-1971-veja-por-que-voce-valoriza-tanto-o-trabalho-duro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:23 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517865-bispo-de-brasilia-recebe-flavio-que-e-aguardado-em-missa-no-feriado-de-aparecida.html Política#PlatôBr Reportagem 1682 Bispo de Brasília recebe Flávio, que é aguardado em missa no feriado de Aparecida https://platobr.com.br/bispo-de-brasilia-recebe-flavio-que-e-aguardado-em-missa-no-feriado-de-aparecida Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:24 Yaya Souza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517864-agua-de-alecrim-contra-queda-de-cabelo-recomendacao-de-cabeleireiros-coloca-ingrediente-em-foco-e-indica-uma-forma-especifica-de-aplicacao-para-cuidar-dos-fios.html Bem viver 4028 Água de alecrim contra queda de cabelo? Recomendação de cabeleireiros coloca ingrediente em foco e indica uma forma específica de aplicação para cuidar dos fios https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517864-agua-de-alecrim-contra-queda-de-cabelo-recomendacao-de-cabeleireiros-coloca-ingrediente-em-foco-e-indica-uma-forma-especifica-de-aplicacao-para-cuidar-dos-fios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:26 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517866-vilarejo-de-montanha-com-829-habitantes-atrai-jovens-aposentados-e-chama-atencao-como-refugio-para-essa-fase-da-vida.html Turismo 2281 Vilarejo de montanha com 829 habitantes atrai jovens aposentados e chama atenção como refúgio para essa fase da vida https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517866-vilarejo-de-montanha-com-829-habitantes-atrai-jovens-aposentados-e-chama-atencao-como-refugio-para-essa-fase-da-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:27 Andrei Soshnikov e equipe de investigações - BBC News Rússia https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517861-os-segredos-da-megarreforma-da-residencia-de-putin-no-mar-negro.html Internacional Putin, reforma, segredos, residência, Mar Negro 7857 Os segredos da megarreforma da residência de Putin no Mar Negro https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq78pd9pgljjo Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:30 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517869-plano-para-explodir-canion-historico-vai-parar-na-justica.html Internacional 2592 Plano para explodir cânion histórico vai parar na Justiça https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517869-plano-para-explodir-canion-historico-vai-parar-na-justica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:35 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517871-soldiers-nutrition-avalia-nova-regra-da-anvisa-para-creatina.html Mundo Corporativo 6222 Soldiers Nutrition avalia nova regra da Anvisa para creatina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517871-soldiers-nutrition-avalia-nova-regra-da-anvisa-para-creatina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:35 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517873-manutencao-aeronautica-evolui-com-a-tecnologia-digital.html Mundo Corporativo 7686 Manutenção aeronáutica evolui com a tecnologia digital https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517873-manutencao-aeronautica-evolui-com-a-tecnologia-digital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:35 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517874-os-desafios-para-industrializar-minerais-criticos.html Mundo Corporativo 7404 Os desafios para industrializar minerais críticos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517874-os-desafios-para-industrializar-minerais-criticos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:36 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517872-como-justificar-o-voto-veja-o-passo-a-passo.html Política Eleições, Justificativa, e-Título, TSE, Eleições 2026, voto, justificar 4394 Como justificar o voto: veja o passo a passo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517872-como-justificar-o-voto-veja-o-passo-a-passo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517875-duda-rea-analisa-como-o-esporte-inspira-gestao-e-performance.html Mundo Corporativo 4843 Duda Rea analisa como o esporte inspira gestão e performance https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517875-duda-rea-analisa-como-o-esporte-inspira-gestao-e-performance.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:40 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517878-vizinho-instala-piscina-de-2-mil-litros-no-patio-interno-de-condominio-mas-moradores-se-preocupam-e-a-busca-pelo-responsavel-vira-parte-do-problema-no-predio.html Internacional 2169 Vizinho instala piscina de 2 mil litros no pátio interno de condomínio, mas moradores se preocupam e a busca pelo responsável vira parte do problema no prédio https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517878-vizinho-instala-piscina-de-2-mil-litros-no-patio-interno-de-condominio-mas-moradores-se-preocupam-e-a-busca-pelo-responsavel-vira-parte-do-problema-no-predio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517846-fisioterapia-pode-ser-aliada-no-tratamento-de-disturbios-do-sono-entenda.html Bem viver sono, Distúrbios do sono, fisioterapia 3877 Fisioterapia pode ser aliada no tratamento de distúrbios do sono: entenda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517846-fisioterapia-pode-ser-aliada-no-tratamento-de-disturbios-do-sono-entenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:44 Yaya Souza https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517887-parados-por-mais-de-16-anos-100-bitcoins-minerados-em-2010-voltam-a-se-mover-moedas-avaliadas-em-cerca-de-uss-85-milhoes-tem-uma-historia-que-chama-atencao.html Economia 2581 Parados por mais de 16 anos, 100 bitcoins minerados em 2010 voltam a se mover: moedas avaliadas em cerca de US$ 8,5 milhões têm uma história que chama atenção https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517887-parados-por-mais-de-16-anos-100-bitcoins-minerados-em-2010-voltam-a-se-mover-moedas-avaliadas-em-cerca-de-uss-85-milhoes-tem-uma-historia-que-chama-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:47 Eduarda Soares https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517870-aos-61-anos-avo-bate-recorde-mundial-ao-ficar-mais-de-5-horas-na-prancha.html Trends Entretenimento 2635 Aos 61 anos, avó bate recorde mundial ao ficar mais de 5 horas na prancha https://www.tupi.fm/entretenimento/aos-61-anos-avo-bate-recorde-mundial-ao-ficar-mais-de-5-horas-na-prancha/ Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:48 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517891-eduardo-paes-reconhece-derrota-no-rio-e-diz-que-respeitara-decisao-judicial.html Política 1245 Eduardo Paes reconhece derrota no Rio e diz que respeitará decisão judicial https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517891-eduardo-paes-reconhece-derrota-no-rio-e-diz-que-respeitara-decisao-judicial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:49 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517837-estudo-questiona-necessidade-de-jejum-antes-de-exames-de-sangue.html Bem viver exames de sangue, jejum, revista científica, estudo, exames 4256 Estudo questiona necessidade de jejum antes de exames de sangue https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517837-estudo-questiona-necessidade-de-jejum-antes-de-exames-de-sangue.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:49 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517895-com-411-quartos-e-nenhum-hospede-em-duas-decadas-hotel-em-praia-protegida-enfrenta-planos-que-podem-encerrar-sua-historia-sem-uma-unica-reserva.html Turismo 2691 Com 411 quartos e nenhum hóspede em duas décadas, hotel em praia protegida enfrenta planos que podem encerrar sua história sem uma única reserva https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517895-com-411-quartos-e-nenhum-hospede-em-duas-decadas-hotel-em-praia-protegida-enfrenta-planos-que-podem-encerrar-sua-historia-sem-uma-unica-reserva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:51 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517835-tse-manda-retirar-publicacoes-de-lula-e-aliados-contra-flavio-bolsonaro.html Política flávio bolsonaro, lula, TSE 4254 TSE manda retirar publicações de Lula e aliados contra Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517835-tse-manda-retirar-publicacoes-de-lula-e-aliados-contra-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:53 Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517893-relatorio-interno-do-pt-levanta-suspeitas-de-desvantagem-a-lula-em-algoritmo-da-meta.html Política 5387 Relatório interno do PT levanta suspeitas de desvantagem a Lula em algoritmo da Meta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517893-relatorio-interno-do-pt-levanta-suspeitas-de-desvantagem-a-lula-em-algoritmo-da-meta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:59 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517899-a-diferenca-entre-lula-e-flavio-que-tirou-augusto-cury-da-neutralidade.html Política#PlatôBr Reportagem 608 A diferença entre Lula e Flávio que tirou Augusto Cury da neutralidade https://platobr.com.br/a-diferenca-entre-lula-e-flavio-que-tirou-augusto-cury-da-neutralidade Digital

Estado de Minas 2026-10-09 10:59 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517859-comunicacao-com-400-mil-atingidos-pode-voltar-apos-escritorio-mudar-nome.html Gerais Barragem, Mariana, atingidos, desastre, BH, Justiça, Fundão 11579 Comunicação com 400 mil atingidos pode voltar após escritório mudar nome https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517859-comunicacao-com-400-mil-atingidos-pode-voltar-apos-escritorio-mudar-nome.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:00 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517901-quem-pode-fazer-transplante-capilar-na-linha-da-testa-e-o-que-pesa-na-avaliacao.html Networking e Negócios 4443 Quem pode fazer transplante capilar na linha da testa e o que pesa na avaliação 19578c66-cd42-4d67-872a-b8ac56a3c79c Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:09 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517916-ouricos-do-mar-criaturas-espinhosas-que-escondem-curiosidades-surpreendentes.html Galeria 6 Ouriços-do-mar: criaturas espinhosas que escondem curiosidades surpreendentes https://www.flipar.com.br/?p=691787&preview=true&preview_id=691787 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:18 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517914-defesa-civil-onda-de-calor-em-bh-vai-aumentar-temperaturas-em-ate-5c.html Gerais Alagamento, Alagamentos, Alerta, Calor, Chuva, Chuvas, Civil 2594 Defesa Civil: onda de calor em BH vai aumentar temperaturas em até 5ºC https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517914-defesa-civil-onda-de-calor-em-bh-vai-aumentar-temperaturas-em-ate-5c.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517921-inhame-alimento-nutritivo-ganha-destaque-em-pesquisas-sobre-o-cancer.html Galeria 6 Inhame: alimento nutritivo ganha destaque em pesquisas sobre o câncer https://www.flipar.com.br/?p=691888 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:31 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517930-vice-de-flavio-chama-visita-a-cardeal-de-gesto-de-respeito-aos-catolicos.html Política#PlatôBr Reportagem 873 Vice de Flávio chama visita a cardeal de ‘gesto de respeito aos católicos’ https://platobr.com.br/vice-de-flavio-chama-visita-a-cardeal-de-gesto-de-respeito-aos-catolicos Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:31 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517931-netinho-de-paula-recebe-alta-e-agradece-apoio-apos-cirurgia-para-tratar-cancer-nem-sei-se-mereco-tanto.html Galeria 6 Netinho de Paula recebe alta e agradece apoio após cirurgia para tratar câncer: ‘Nem sei se mereço tanto’ https://www.flipar.com.br/?p=691878 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:38 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517903-dia-das-criancas-saiba-como-o-riso-infantil-pode-fazer-bem.html Bem viver Dia das Crianças, alegria, riso, felicidade 3802 Dia das Crianças: saiba como o riso infantil pode fazer bem https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517903-dia-das-criancas-saiba-como-o-riso-infantil-pode-fazer-bem.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-09 11:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517941-granlote-lanca-complexo-residencial-de-alto-padrao-em-boituva.html Mundo Corporativo 4971 Granlote lança complexo residencial de alto padrão em Boituva https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517941-granlote-lanca-complexo-residencial-de-alto-padrao-em-boituva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:44 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517942-dia-das-criancas-reforca-busca-por-brincadeiras-offline.html Mundo Corporativo 5652 Dia das Crianças reforça busca por brincadeiras offline https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517942-dia-das-criancas-reforca-busca-por-brincadeiras-offline.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-09 11:44 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517952-cirurgias-de-alta-precisao-tambem-sobrecarregam-o-corpo.html Mundo Corporativo 5518 Cirurgias de alta precisão também sobrecarregam o corpo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517952-cirurgias-de-alta-precisao-tambem-sobrecarregam-o-corpo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:44 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517956-pmerj-contrata-cesgranrio-e-edital-de-oficiais-se-aproxima.html Mundo Corporativo 2670 PMERJ contrata Cesgranrio e edital de oficiais se aproxima https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517956-pmerj-contrata-cesgranrio-e-edital-de-oficiais-se-aproxima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:52 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517904-praca-da-liberdade-tem-arte-ciencia-e-lazer-na-semana-das-criancas-em-bh.html Gerais 9620 Praça da Liberdade tem arte, ciência e lazer na semana das crianças, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517904-praca-da-liberdade-tem-arte-ciencia-e-lazer-na-semana-das-criancas-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 11:58 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517935-flavio-dino-denuncia-ameacas-de-morte-e-diz-que-nao-mudara-atuacao-no-stf.html Política flávio dino, lula, Senado, stf, supremo tribunal federal, ameaça, judiciário 2580 Flávio Dino denuncia ameaças de morte e diz que não mudará atuação no STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517935-flavio-dino-denuncia-ameacas-de-morte-e-diz-que-nao-mudara-atuacao-no-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 12:01 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517965-monomotor-cai-em-patio-de-metro-da-estacao-sao-gabriel.html Gerais 1685 Monomotor cai em pátio de metrô da Estação São Gabriel https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517965-monomotor-cai-em-patio-de-metro-da-estacao-sao-gabriel.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-09 12:07 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517974-variedades-de-maca-descubra-os-sabores-e-as-melhores-combinacoes-na-cozinha.html Galeria 6 Variedades de maçã: descubra os sabores e as melhores combinações na cozinha https://www.flipar.com.br/?p=691718&preview=true&preview_id=691718 Digital

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Estado de Minas 2026-10-09 12:28 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517970-cancer-de-mama-saude-mental-e-importante-desde-o-rastreamento.html Bem viver Câncer de mama, Outubro Rosa, prevenção, "saúde mental" 2574 Câncer de mama: saúde mental é importante desde o rastreamento https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517970-cancer-de-mama-saude-mental-e-importante-desde-o-rastreamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 12:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517991-w-t-punga-programa-de-conservacao-ajuda-a-recuperar-populacao-de-inseto-gigante-nativo-da-nova-zelandia.html Galeria 6 W?t?punga: programa de conservação ajuda a recuperar população de inseto gigante nativo da Nova Zelândia https://www.flipar.com.br/?p=691891 Digital

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Estado de Minas 2026-10-09 13:31 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518052-avioes-de-pequeno-porte-sao-seguros-o-que-os-dados-de-acidentes-no-brasil-mostram.html Nacional Acidentes Aéreos, Minas Gerais, monomotor, avião, queda, BH 3084 Aviões de pequeno porte são seguros? O que os dados de acidentes no Brasil mostram https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518052-avioes-de-pequeno-porte-sao-seguros-o-que-os-dados-de-acidentes-no-brasil-mostram.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 13:36 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517938-vai-passear-no-dia-das-criancas-veja-os-horarios-dos-shoppings-de-bh.html Gerais Belo Horizonte, Feriado, Shoppings, Onde ir 3123 Vai passear no Dia das Crianças? Veja os horários dos shoppings de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517938-vai-passear-no-dia-das-criancas-veja-os-horarios-dos-shoppings-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 13:36 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518056-segunda-queda-de-aviao-em-bh-em-2026-o-que-liga-os-acidentes-de-maio-e-outubro.html Gerais Gerais, Minas Gerais, Acidente 2516 Segunda queda de avião em BH em 2026: o que liga os acidentes de maio e outubro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518056-segunda-queda-de-aviao-em-bh-em-2026-o-que-liga-os-acidentes-de-maio-e-outubro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 13:48 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518058-foi-assustador-diz-funcionario-que-estava-perto-de-aviao-que-caiu.html Gerais Acidente, aeronave, avião, aviao caiu, caiu, corpo de bombeiro, queda de avião 3149 "Foi assustador", diz funcionário que estava perto de avião que caiu https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518058-foi-assustador-diz-funcionario-que-estava-perto-de-aviao-que-caiu.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 13:49 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518059-aluno-de-6-anos-atira-em-professora-e-ameaca-policiais-e-funcionarios-de-escola-nos-estados-unidos.html Internacional Mundo 6781 Aluno de 6 anos atira em professora e ameaça policiais e funcionários de escola nos Estados Unidos https://www.tupi.fm/mundo/aluno-de-6-anos-atira-em-professora-e-ameaca-policiais-e-funcionarios-de-escola-nos-estados-unidos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-09 13:51 Camila Lyrio*,Larissa Leone*,Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518042-metro-de-bh-funciona-normalmente-apos-monomotor-cair-em-patio-de-manutencao.html Gerais Metrô, Queda 2135 Metrô de BH funciona normalmente após monomotor cair em pátio de manutenção https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518042-metro-de-bh-funciona-normalmente-apos-monomotor-cair-em-patio-de-manutencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 13:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518067-leatt-lanca-colecao-moto-junior-2027-no-brasil.html Mundo Corporativo 4916 Leatt lança coleção Moto Junior 2027 no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518067-leatt-lanca-colecao-moto-junior-2027-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 13:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518068-branding-influencia-citacoes-de-marcas-em-ias.html Mundo Corporativo 5573 Branding influencia citações de marcas em IAs https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518068-branding-influencia-citacoes-de-marcas-em-ias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 13:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518069-aice-leva-rota-da-felicidade-a-cinco-cidades-brasileiras.html Mundo Corporativo 6035 AICE leva Rota da Felicidade a cinco cidades brasileiras https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518069-aice-leva-rota-da-felicidade-a-cinco-cidades-brasileiras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 13:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518070-dubai-lanca-o-campeonato-global-create-ai-agents-com-premios-que-ultrapassam-25-milhoes-de-aed.html Mundo Corporativo 3882 Dubai lança o campeonato global Create AI Agents, com prêmios que ultrapassam 2,5 milhões de AED https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518070-dubai-lanca-o-campeonato-global-create-ai-agents-com-premios-que-ultrapassam-25-milhoes-de-aed.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 13:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518071-brasil-supera-62-mil-academias-em-dez-anos-de-expansao.html Mundo Corporativo 6594 Brasil supera 62 mil academias em dez anos de expansão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518071-brasil-supera-62-mil-academias-em-dez-anos-de-expansao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:04 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518076-taxi-aereo-e-aviao-particular-saiba-a-diferenca-e-como-a-anac-fiscaliza-cada-voo.html Nacional ANAC, taxi aéreo, voo particular 4748 Táxi aéreo e avião particular: saiba a diferença e como a Anac fiscaliza cada voo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518076-taxi-aereo-e-aviao-particular-saiba-a-diferenca-e-como-a-anac-fiscaliza-cada-voo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:05 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518072-corpo-de-piloto-morto-em-queda-de-aviao-e-retirado-pela-policia-civil-em-bh.html Gerais Acidente, Aeronave, Avião, Corpo de Bombeiro, Corpo de Bombeiros, Queda, Queda de Avião 1453 Corpo de piloto morto em queda de avião é retirado pela Polícia Civil em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518072-corpo-de-piloto-morto-em-queda-de-aviao-e-retirado-pela-policia-civil-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:11 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518049-semana-das-criancas-5-dicas-para-manter-o-sono-em-dia-entre-festas.html Bem viver sono, Semana da Criança, dia das crianças, dormir 4002 Semana das Crianças: 5 dicas para manter o sono em dia entre festas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518049-semana-das-criancas-5-dicas-para-manter-o-sono-em-dia-entre-festas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:13 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518078-aviao-que-caiu-em-bh-seguiria-para-juatuba-antes-de-retornar-a-pampulha.html Gerais Metrô 1711 Avião que caiu em BH seguiria para Juatuba antes de retornar à Pampulha https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518078-aviao-que-caiu-em-bh-seguiria-para-juatuba-antes-de-retornar-a-pampulha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:23 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518088-empresas-americanas-precisam-contratar-americanos-vance-anuncia-suspensao-de-gigantes-de-tecnologia-de-programa-de-green-card.html Internacional 2596 ‘Empresas americanas precisam contratar americanos’: Vance anuncia suspensão de gigantes de tecnologia de programa de green card https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518088-empresas-americanas-precisam-contratar-americanos-vance-anuncia-suspensao-de-gigantes-de-tecnologia-de-programa-de-green-card.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:26 Augusto Pio https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518084-brumadinho-tera-tres-dias-de-festival-com-comida-brindes-e-musica.html Degusta Feriado, Festival, Gastronomia 4309 Brumadinho terá três dias de festival com comida, brindes e música https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518084-brumadinho-tera-tres-dias-de-festival-com-comida-brindes-e-musica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518097-astro-do-k-pop-e-condenado-a-prisao-por-violar-regras-do-servico-militar-na-coreia-do-sul.html Galeria 6 Astro do K-pop é condenado à prisão por violar regras do serviço militar na Coreia do Sul https://www.flipar.com.br/?p=691896 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:30 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7518101-como-jogos-multiplayer-transformam-partidas-em-encontros-sociais.html Empresas 3315 Como jogos multiplayer transformam partidas em encontros sociais https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7518101-como-jogos-multiplayer-transformam-partidas-em-encontros-sociais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:31 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518046-anitta-publica-video-de-apoio-a-lula-apos-criticas-de-fas.html Política Anitta, Lula, militância, eleições 2026 3560 Anitta publica vídeo de apoio a Lula após críticas de fãs https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518046-anitta-publica-video-de-apoio-a-lula-apos-criticas-de-fas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:32 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518098-chegava-antes-do-horario-e-saia-com-lagostas-o-caso-do-funcionario-de-hotel-de-luxo-preso-por-furtar-mais-de-rs-42-mil-em-comida.html Internacional 2232 Chegava antes do horário e saía com lagostas: o caso do funcionário de hotel de luxo preso por furtar mais de R$ 42 mil em comida https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518098-chegava-antes-do-horario-e-saia-com-lagostas-o-caso-do-funcionario-de-hotel-de-luxo-preso-por-furtar-mais-de-rs-42-mil-em-comida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:33 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518104-faturar-em-euro-sem-sair-do-brasil-a-estrategia-de-diversificacao-defendida-por-investidor-alemao.html Networking e Negócios 4033 Faturar em euro sem sair do Brasil: a estratégia de diversificação defendida por investidor alemão 3f619712-141a-45fe-ba26-5a102fda9e9d Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:37 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518105-preso-aos-22-anos-jovem-suspeito-de-ameacar-de-morte-professores-e-ex-colegas-de-escola-tambem-assustava-a-propria-mae.html Nacional 2471 Preso aos 22 anos, jovem suspeito de ameaçar de morte professores e ex-colegas de escola também assustava a própria mãe https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518105-preso-aos-22-anos-jovem-suspeito-de-ameacar-de-morte-professores-e-ex-colegas-de-escola-tambem-assustava-a-propria-mae.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:43 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518112-voce-pode-opinar-anvisa-quer-sugestoes-sobre-novas-mensagens-de-alerta-em-macos-de-cigarro.html Nacional 2439 Você pode opinar: Anvisa quer sugestões sobre novas mensagens de alerta em maços de cigarro https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518112-voce-pode-opinar-anvisa-quer-sugestoes-sobre-novas-mensagens-de-alerta-em-macos-de-cigarro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:45 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518120-pensao-alimenticia-no-exterior-entenda-como-funciona-a-cobranca-internacional.html Networking e Negócios 6401 Pensão alimentícia no exterior: entenda como funciona a cobrança internacional 122372ec-90ad-4b91-9e8d-a00d96aab24d Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:46 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518115-por-que-o-aeroporto-carlos-prates-foi-fechado-e-para-onde-foram-os-voos.html Gerais Acidente, Aéreo, Avião, Minas Gerais, Belo Horizonte, BH 2403 fab inicia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518115-por-que-o-aeroporto-carlos-prates-foi-fechado-e-para-onde-foram-os-voos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:46 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518121-queda-de-aviao-em-bh-relembre-tragedias-aereas-em-minas.html Gerais Minas Gerais, Tragédia, Acidente 3116 Queda de avião em BH: relembre tragédias aéreas em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518121-queda-de-aviao-em-bh-relembre-tragedias-aereas-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:51 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517984-feriado-de-nossa-senhora-aparecida-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-bh.html Gerais Abre, Aparecida, Atendimento, Comércio, Crianças, Das, Dia 3822 Feriado de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e o que fecha em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517984-feriado-de-nossa-senhora-aparecida-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:51 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518127-renda-fixa-em-alta-onde-estao-os-melhores-retornos-em-2026.html Mundo Corporativo 4992 Renda fixa em alta: onde estão os melhores retornos em 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518127-renda-fixa-em-alta-onde-estao-os-melhores-retornos-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:52 Yaya Souza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518123-tdah-infantil-veja-os-sintomas-sutis-que-passam-despercebidos-na-escola.html Bem viver 3742 TDAH infantil: veja os sintomas sutis que passam despercebidos na escola https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518123-tdah-infantil-veja-os-sintomas-sutis-que-passam-despercebidos-na-escola.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518128-planejamento-estrategico-faz-frente-a-incerteza-em-2027.html Mundo Corporativo 6300 Planejamento estratégico faz frente à incerteza em 2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518128-planejamento-estrategico-faz-frente-a-incerteza-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518130-celeiro-cerrado-articula-vocacoes-do-norte-de-goias.html Mundo Corporativo 6257 Celeiro Cerrado articula vocações do Norte de Goiás https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518130-celeiro-cerrado-articula-vocacoes-do-norte-de-goias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:55 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518131-yyforce-expande-o-24ifm-com-publicidade-de-marketplace-e-lifestyle.html Mundo Corporativo 12591 YYForce Expande o 24iFM com Publicidade de Marketplace e Lifestyle https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518131-yyforce-expande-o-24ifm-com-publicidade-de-marketplace-e-lifestyle.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 14:58 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518129-uma-mesma-casa-de-repouso-reune-moradoras-cujas-idades-surpreendem-quando-somadas-juntas-elas-chegam-a-604-anos.html Internacional 1962 Uma mesma casa de repouso reúne moradoras cujas idades surpreendem quando somadas: juntas, elas chegam a 604 anos https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518129-uma-mesma-casa-de-repouso-reune-moradoras-cujas-idades-surpreendem-quando-somadas-juntas-elas-chegam-a-604-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:00 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518132-dois-centros-de-dados-do-google-entram-no-centro-de-uma-disputa-na-finlandia-relatos-sobre-330-hectares-de-floresta-protegida-levam-autoridades-a-agir-nas-obras.html Internacional 2625 Dois centros de dados do Google entram no centro de uma disputa na Finlândia: relatos sobre 330 hectares de floresta protegida levam autoridades a agir nas obras https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518132-dois-centros-de-dados-do-google-entram-no-centro-de-uma-disputa-na-finlandia-relatos-sobre-330-hectares-de-floresta-protegida-levam-autoridades-a-agir-nas-obras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:05 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518137-extintos-nos-ultimos-seculos-animais-que-desapareceram-do-planeta-e-as-causas-de-sua-extincao.html Galeria 6 Extintos nos últimos séculos: animais que desapareceram do planeta e as causas de sua extinção https://www.flipar.com.br/?p=692002&preview=true&preview_id=692002 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:06 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518111-queda-de-aviao-em-bh-aeronave-fica-completamente-queimada.html Gerais Aeronave, Monomotor, Queda, avião, metrô, acidente, incêndio, chamas, explosão, bombeiros, bh 3782 Queda de avião em BH: aeronave fica completamente queimada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518111-queda-de-aviao-em-bh-aeronave-fica-completamente-queimada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518149-artistas-que-surpreenderam-ao-interpretar-personagens-de-outro-genero-e-brilharam-em-cena.html Galeria 6 Artistas que surpreenderam ao interpretar personagens de outro gênero e brilharam em cena https://www.flipar.com.br/?p=692000&preview=true&preview_id=692000 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:17 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518151-gabriel-sammour-a-tecnologia-de-fundacao-que-viabiliza-predios-mais-altos.html Networking e Negócios 7697 Gabriel Sammour: a tecnologia de fundação que viabiliza prédios mais altos e6759cec-8cd1-4f58-84f4-e82144ea4867 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:19 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518125-fab-inicia-investigacao-sobre-queda-de-monomotor-em-patio-do-metro-de-bh.html Gerais Fab, Metrô, Monomotor, Queda 2055 FAB inicia investigação sobre queda de monomotor em pátio do metrô de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518125-fab-inicia-investigacao-sobre-queda-de-monomotor-em-patio-do-metro-de-bh.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-09 15:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518175-jadlog-amplia-automacao-da-triagem-com-sorter-pitney-bowes.html Mundo Corporativo 3256 Jadlog amplia automação da triagem com sorter Pitney Bowes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518175-jadlog-amplia-automacao-da-triagem-com-sorter-pitney-bowes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518176-cubomix-lanca-lava-tenis-de-500-ml-para-limpeza-de-calcados.html Mundo Corporativo 4084 CuboMix lança Lava Tênis de 500?ml para limpeza de calçados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518176-cubomix-lanca-lava-tenis-de-500-ml-para-limpeza-de-calcados.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-09 15:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518180-modelagem-patenteada-que-dispensa-sutia-projeta-rs-8-milhoes.html Mundo Corporativo 2602 Modelagem patenteada que dispensa sutiã projeta R$ 8 milhões https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518180-modelagem-patenteada-que-dispensa-sutia-projeta-rs-8-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518181-katia-cubel-fala-sobre-reputacao-na-infraestrutura.html Mundo Corporativo 2999 Kátia Cubel fala sobre reputação na infraestrutura https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518181-katia-cubel-fala-sobre-reputacao-na-infraestrutura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518182-bancos-elevam-orcamento-de-tecnologia-a-rs-504-bi-em-2026.html Mundo Corporativo 5509 Bancos elevam orçamento de tecnologia a R$ 50,4 bi em 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518182-bancos-elevam-orcamento-de-tecnologia-a-rs-504-bi-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518183-bruxismo-provoca-dores-e-exige-tratamento-especializado.html Mundo Corporativo 7939 Bruxismo provoca dores e exige tratamento especializado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518183-bruxismo-provoca-dores-e-exige-tratamento-especializado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:47 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518185-aviao-que-caiu-em-patio-do-metro-de-bh-tinha-situacao-cadastral-normal.html Gerais Aeronave, Corpo de Bombeiro, Piloto 3110 Avião que caiu em pátio do metrô de BH tinha situação cadastral "normal" https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518185-aviao-que-caiu-em-patio-do-metro-de-bh-tinha-situacao-cadastral-normal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:49 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518188-argentino-especulado-no-cruzeiro-segue-internado-e-revela-quase-morte-por-causa-de-carie.html Esportes 3275 Argentino especulado no Cruzeiro segue internado e revela quase morte por causa de cárie https://noataque.com.br/noticia/2026/10/09/argentino-especulado-cruzeiro-segue-internado-revela-quase-morte-carie/ Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:52 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518191-dia-das-criancas-estudo-da-gestaoclick-aponta-alta-de-ate-12-nos-eletronicos.html Networking e Negócios 3938 Dia das Crianças: estudo da GestãoClick aponta alta de até 12% nos eletrônicos 6f0070e2-32be-4945-a155-330779460e94 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:57 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518186-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-chuvas-para-esta-sexta-9-10.html Gerais alerta, chuva, chuvas, Defesa Civil 890 BH: Defesa Civil emite alerta de chuvas para esta sexta (9/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518186-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-chuvas-para-esta-sexta-9-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 15:59 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518154-confira-a-agenda-gastronomica-deste-fim-de-semana-em-bh-e-regiao.html Degusta 3145 Confira a agenda gastronômica deste fim de semana em BH e região https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518154-confira-a-agenda-gastronomica-deste-fim-de-semana-em-bh-e-regiao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:07 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518200-falta-de-preparo-de-herdeiros-desafia-35-das-empresas-familiares-diz-pesquisa.html Networking e Negócios 10557 Falta de preparo de herdeiros desafia 35% das empresas familiares, diz pesquisa a063f3ba-da13-4ac9-a04a-8746d0dfa2a1 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518210-entre-lagos-e-montanhas-queenstown-e-uma-joia-da-nova-zelandia.html Galeria 6 Entre lagos e montanhas, Queenstown é uma joia da Nova Zelândia https://www.flipar.com.br/?p=691725&preview=true&preview_id=691725 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:34 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518229-cleitinho-vou-procurar-o-lula-se-ele-for-reeleito.html Política cleitinho 4194 Cleitinho: vou procurar o Lula se ele for reeleito https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518229-cleitinho-vou-procurar-o-lula-se-ele-for-reeleito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:37 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518240-mecca-royal-clock-tower-maior-relogio-do-mundo-pode-ser-visto-a-30-km-de-distancia.html Galeria 6 Mecca Royal Clock Tower: maior relógio do mundo pode ser visto a 30 km de distância https://www.flipar.com.br/?p=690561&preview=true&preview_id=690561 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:41 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518246-uso-de-influencers-petistas-recem-eleitos-nao-e-consenso-entre-aliados-de-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 1025 Uso de influencers petistas recém-eleitos não é consenso entre aliados de Lula https://platobr.com.br/uso-de-influencers-petistas-recem-eleitos-nao-e-consenso-entre-aliados-de-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518252-payot-adota-alta-direcao-criativa-da-agencia-zero11.html Mundo Corporativo 4951 Payot adota Alta Direção Criativa da agência Zero11 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518252-payot-adota-alta-direcao-criativa-da-agencia-zero11.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518254-abac-avalia-possivel-desempenho-dos-consorcios-em-2027.html Mundo Corporativo 6098 ABAC avalia possível desempenho dos consórcios em 2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518254-abac-avalia-possivel-desempenho-dos-consorcios-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518255-especialista-alerta-a-protecao-vai-alem-da-marca.html Mundo Corporativo 6754 Especialista alerta: a proteção vai além da marca https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518255-especialista-alerta-a-protecao-vai-alem-da-marca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518256-ada-conquista-a-competencia-aws-em-viagens-e-hospitalidade-por-resolver-problemas-de-viajantes-em-larga-escala.html Mundo Corporativo 6432 Ada conquista a Competência AWS em Viagens e Hospitalidade por resolver problemas de viajantes em larga escala https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518256-ada-conquista-a-competencia-aws-em-viagens-e-hospitalidade-por-resolver-problemas-de-viajantes-em-larga-escala.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:54 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518260-por-que-um-empresario-do-digital-apostou-em-apps-de-assinatura-mensal.html Networking e Negócios 4170 Por que um empresário do digital apostou em apps de assinatura mensal 84255108-c38e-4688-9799-1d30c5e273e6 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:55 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518259-o-que-fazer-se-um-aviao-cair-perto-da-sua-casa-orientacoes-de-seguranca.html Nacional acidente aereo, aviao, queda de aviao, casa, segurança 3671 O que fazer se um avião cair perto da sua casa: orientações de segurança https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518259-o-que-fazer-se-um-aviao-cair-perto-da-sua-casa-orientacoes-de-seguranca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:55 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7518261-caixa-preta-o-que-e-o-que-ela-grava-e-por-que-avioes-pequenos-nem-sempre-tem-uma.html Tecnologia caixa-preta, acidente aereo, aviao 3228 Caixa-preta: o que é, o que ela grava e por que aviões pequenos nem sempre têm uma? https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7518261-caixa-preta-o-que-e-o-que-ela-grava-e-por-que-avioes-pequenos-nem-sempre-tem-uma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:56 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518264-aeroporto-da-pampulha-a-historia-do-primeiro-grande-aeroporto-de-belo-horizonte.html Gerais aeroporto da pampulha, aeroporto, pampulha 2995 Aeroporto da Pampulha: a história do primeiro grande aeroporto de Belo Horizonte https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518264-aeroporto-da-pampulha-a-historia-do-primeiro-grande-aeroporto-de-belo-horizonte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 16:57 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518266-acidente-aereo-quem-paga-os-danos-quando-um-aviao-cai-sobre-casas-e-predios.html Nacional Avião, Acidente, Acidente aéreo 2475 Acidente aéreo: quem paga os danos quando um avião cai sobre casas e prédios? https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518266-acidente-aereo-quem-paga-os-danos-quando-um-aviao-cai-sobre-casas-e-predios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:07 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518278-cleitinho-sobre-isencoes-fiscais-vou-rever-uma-por-uma.html Política cleitinho 4005 Cleitinho sobre isenções fiscais: vou rever uma por uma https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518278-cleitinho-sobre-isencoes-fiscais-vou-rever-uma-por-uma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:12 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518272-equipe-de-transicao-para-o-governo-de-cleitinho-azevedo-tem-21-nomes-veja.html Política Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, Política, PT, Republicanos, TransiÇÃo 7603 Equipe de transição para o governo de Cleitinho Azevedo tem 21 nomes; veja https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518272-equipe-de-transicao-para-o-governo-de-cleitinho-azevedo-tem-21-nomes-veja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:12 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518275-aviao-cai-proximo-ao-aeroporto-regional-do-vale-do-aco.html Gerais Aeroporto 1057 Avião cai próximo ao Aeroporto Regional do Vale do Aço https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518275-aviao-cai-proximo-ao-aeroporto-regional-do-vale-do-aco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:19 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518288-antes-de-reformar-o-restaurante-defina-como-o-espaco-vai-funcionar-orienta-andria-tagliari.html Networking e Negócios 3154 Antes de reformar o restaurante, defina como o espaço vai funcionar, orienta Andria Tagliari b914c8a7-161c-4df9-9cc0-ad598601e9d8 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:24 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518206-gato-e-morto-e-outro-e-ferido-por-tiros-de-chumbinho-em-venda-nova.html Gerais Gato, Venda Nova, Chumbinho, Belo Horizonte 920 Gato é morto e outro é ferido por tiros de chumbinho em Venda Nova https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518206-gato-e-morto-e-outro-e-ferido-por-tiros-de-chumbinho-em-venda-nova.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:25 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518291-cleitinho-minas-vai-ser-exemplo-de-pacificacao.html Política Cleitinho 3351 Cleitinho: Minas vai ser exemplo de pacificação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518291-cleitinho-minas-vai-ser-exemplo-de-pacificacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:28 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518298-como-o-cenipa-investiga-um-acidente-aereo-e-quanto-tempo-leva-o-relatorio-final.html Nacional Voo, Acidente aéreo 2366 Como o Cenipa investiga um acidente aéreo e quanto tempo leva o relatório final https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518298-como-o-cenipa-investiga-um-acidente-aereo-e-quanto-tempo-leva-o-relatorio-final.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:29 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7518299-como-funciona-uma-decolagem-e-por-que-os-primeiros-minutos-sao-os-mais-criticos.html Ciência decolagem, aviao, acidente aereo 2719 Como funciona uma decolagem e por que os primeiros minutos são os mais críticos? https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7518299-como-funciona-uma-decolagem-e-por-que-os-primeiros-minutos-sao-os-mais-criticos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:29 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518303-antes-de-abrir-uma-franquia-de-perfumaria-entenda-quem-responde-pelo-que.html Networking e Negócios 4452 Antes de abrir uma franquia de perfumaria, entenda quem responde pelo quê 95c20bac-2cc2-49fa-adbc-49d9f1e26c7e Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:31 Folhapress,Vitor Moreno https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518301-lizzie-borden-a-famosa-assassina-dos-eua-e-tema-de-serie-da-netflix.html Cultura netflix, série, série da netflix, monstro 4858 Lizzie Borden, a famosa assassina dos EUA, é tema de série da Netflix https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518301-lizzie-borden-a-famosa-assassina-dos-eua-e-tema-de-serie-da-netflix.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:42 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518313-pianista-portugues-faz-recital-em-homenagem-a-professor-brasileiro.html Cultura Cultura, Pianista, Recital, música, piano, BH 4089 Pianista português faz recital em homenagem a professor brasileiro https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518313-pianista-portugues-faz-recital-em-homenagem-a-professor-brasileiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518332-industrializacao-e-ia-transformam-construcao-civil.html Mundo Corporativo 7494 Industrialização e IA transformam construção civil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518332-industrializacao-e-ia-transformam-construcao-civil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518333-empresas-medem-satisfacao-mas-nao-sabem-quanto-ela-vale.html Mundo Corporativo 5929 Empresas medem satisfação, mas não sabem quanto ela vale https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518333-empresas-medem-satisfacao-mas-nao-sabem-quanto-ela-vale.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-09 17:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518336-fap-2027-e-divulgado-e-abre-alerta-para-custos-das-empresas.html Mundo Corporativo 7193 FAP 2027 é divulgado e abre alerta para custos das empresas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518336-fap-2027-e-divulgado-e-abre-alerta-para-custos-das-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:51 Gabriela Matina https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518331-experiencia-genealogicos-estreia-em-bh-com-dois-espetaculos-interligados.html Cultura teatro, peça, espetáculo, BH, temporada 4665 'Experiência genealógicos' estreia em BH com dois espetáculos interligados https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518331-experiencia-genealogicos-estreia-em-bh-com-dois-espetaculos-interligados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:51 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518271-tombamento-de-duas-carretas-interdita-br-381.html Gerais carreta, br-381, Fernão Dias, Pouso Alegre, sul de minas, Acidente 986 Tombamento de duas carretas interdita BR-381 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518271-tombamento-de-duas-carretas-interdita-br-381.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:54 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518330-acidente-com-aviao-da-pm-deixa-tres-mortos-no-vale-do-aco.html Gerais Acidente, Avião, Polícia Militar 1272 Acidente com avião da PM deixa três mortos no Vale do Aço https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518330-acidente-com-aviao-da-pm-deixa-tres-mortos-no-vale-do-aco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 17:57 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518342-bruxismo-pode-comprometer-lentes-dentais-dra-andrea-melo-alerta-sobre-riscos.html Networking e Negócios 4981 Bruxismo pode comprometer lentes dentais? Dra. Andréa Melo alerta sobre riscos e4c2a197-a8a0-48fe-8326-77ab9b5851a0 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 18:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518346-mg-homem-que-esfaqueou-mulher-no-pescoco-por-causa-de-mensagem-e-condenado.html Gerais Homem, Mulher, feminicídio 1419 MG: homem que esfaqueou mulher no pescoço por causa de mensagem é condenado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518346-mg-homem-que-esfaqueou-mulher-no-pescoco-por-causa-de-mensagem-e-condenado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 18:20 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518356-juiz-pernambucano-denuncia-preconceito-por-sotaque-em-restaurante-no-rs.html Nacional xenofobia, Pernanbuco, Rio Grande do Sul 2935 Juiz pernambucano denuncia preconceito por sotaque em restaurante no RS https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518356-juiz-pernambucano-denuncia-preconceito-por-sotaque-em-restaurante-no-rs.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 18:33 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518287-dia-das-criancas-veja-onde-curtir-feriado-com-os-pequenos-em-bh.html Gerais BH, Onde ir, Dia das Crianças, Feriado de Nossa Senhora Aparecida 12415 Dia das Crianças: veja onde curtir o feriado com os pequenos em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518287-dia-das-criancas-veja-onde-curtir-feriado-com-os-pequenos-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 18:35 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518369-lotofacil-3801-quina-7139-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-9-10.html Nacional Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina 5407 Lotofácil 3801, Quina 7139 e mais: confira os números sorteados (9/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518369-lotofacil-3801-quina-7139-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-9-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 18:47 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518211-mostra-no-cine-humberto-mauro-reve-obra-de-hector-babenco.html Cultura arte, Brasil, carandiru, Cinema, cultura, diretor, héctor babenco 3037 Mostra no Cine Humberto Mauro revê obra de Hector Babenco https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518211-mostra-no-cine-humberto-mauro-reve-obra-de-hector-babenco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 19:08 Maria Lúcia Passos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518357-exposicoes-no-ccbb-bh-se-despedem-em-ritmo-de-carnaval-neste-fim-de-semana.html Cultura Bloco, Blocos, Carnaval, exposição, Praça da Liberdade 5860 Exposições no CCBB-BH se despedem em ritmo de Carnaval neste fim de semana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518357-exposicoes-no-ccbb-bh-se-despedem-em-ritmo-de-carnaval-neste-fim-de-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 19:15 Carlos Marcelo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518405-cancoes-de-renato-russo-ainda-traduzem-o-brasil-30-anos-apos-sua-morte.html Cultura Brasil, Cultura, Renato russo, Legião Urbana, rock, morte, aniversário 4810 Canções de Renato Russo ainda traduzem o Brasil, 30 anos após sua morte https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518405-cancoes-de-renato-russo-ainda-traduzem-o-brasil-30-anos-apos-sua-morte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 19:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518388-tenente-da-pm-que-voltou-da-licenca-maternidade-morre-em-queda-de-aviao.html Gerais Acidente 1693 Tenente da PM que voltou da licença-maternidade morre em queda de avião https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518388-tenente-da-pm-que-voltou-da-licenca-maternidade-morre-em-queda-de-aviao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 19:28 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518415-governo-de-minas-decreta-luto-de-tres-dias-por-policiais-mortos-em-acidente.html Gerais Acidente, Governo estadual, Luto, Luto oficia, Luto oficial, Morte 1006 Governo de Minas decreta luto de três dias por policiais mortos em acidente https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518415-governo-de-minas-decreta-luto-de-tres-dias-por-policiais-mortos-em-acidente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 19:32 Alexandre Guzanshe,Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518407-manifestacao-pro-lula-reune-multidao-de-jovens-no-centro-de-bh.html Política apoio, Centro, lula, belo horizonte 2939 Manifestação pró-Lula reúne multidão de jovens no Centro de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518407-manifestacao-pro-lula-reune-multidao-de-jovens-no-centro-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 19:57 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518435-tecnotree-nomeada-visionaria-no-inaugural-gartner-magic-quadrant-de-2026-para-solucoes-de-marketing-e-vendas-habilitadas-por-ia-para-provedores-de-servicos-de-comunicacao.html Mundo Corporativo 7449 Tecnotree nomeada Visionária no inaugural Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Soluções de Marketing e Vendas habilitadas por IA para Provedores de Serviços de Comunicação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518435-tecnotree-nomeada-visionaria-no-inaugural-gartner-magic-quadrant-de-2026-para-solucoes-de-marketing-e-vendas-habilitadas-por-ia-para-provedores-de-servicos-de-comunicacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 20:07 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518436-quem-sao-os-tres-policiais-mortos-em-acidente-aereo-no-vale-do-aco.html Gerais 145 Quem são os três policiais mortos em acidente aéreo no Vale do Aço https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518436-quem-sao-os-tres-policiais-mortos-em-acidente-aereo-no-vale-do-aco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 20:26 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518442-com-cleitinho-alcolumbre-anuncia-votacao-da-pec-do-fim-da-escala-6x1.html Política 6x1, Davi Alcolumbre, Economia, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x 2211 Com Cleitinho, Alcolumbre anuncia votação da PEC do fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518442-com-cleitinho-alcolumbre-anuncia-votacao-da-pec-do-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 20:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518445-menopausa-no-mundo-animal-descoberta-sobre-gorilas-surpreende-cientistas.html Galeria 6 Menopausa no mundo animal: descoberta sobre gorilas surpreende cientistas https://www.flipar.com.br/?p=692042&preview=true&preview_id=692042 Digital

Estado de Minas 2026-10-09 20:46 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518450-renan-santos-critica-pressao-por-apoio-a-flavio-ninguem-me-conduz.html Política Flávio Bolsonaro, Renan Santos, segundo turno, eleições , eleições2026, eleições 2026 2430 Renan Santos critica pressão por apoio a Flávio: 'Ninguém me conduz' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518450-renan-santos-critica-pressao-por-apoio-a-flavio-ninguem-me-conduz.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 20:51 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518453-o-xadrez-de-lula-para-melhorar-a-campanha-sem-melindrar-edinho-e-sidonio.html Política#PlatôBr Reportagem 2867 O xadrez de Lula para melhorar a campanha sem melindrar Edinho e Sidônio https://platobr.com.br/o-xadrez-de-lula-para-melhorar-a-campanha-sem-melindrar-edinho-e-sidonio Digital

Estado de Minas 2026-10-09 21:05 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518451-ases-indomaveis-diz-coronel-apos-morte-de-militares-em-queda-de-aviao.html Gerais Acidente, Acidente Aéreo, Aeronave, Aeroporto da pampulha, Belo Horizonte, Corpo de Bombeiro, Minas Gerais 2799 "Ases indomáveis", diz coronel após morte de militares em queda de avião https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518451-ases-indomaveis-diz-coronel-apos-morte-de-militares-em-queda-de-aviao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 21:12 Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518463-record-cancela-debate-presidencial-apos-falta-de-confirmacoes.html Política Debate, Debate presidencial, Política, eleições, eleições-2026, eleições 2026 1598 Record cancela debate presidencial após falta de confirmações https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518463-record-cancela-debate-presidencial-apos-falta-de-confirmacoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 22:11 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518481-assista-de-cima-multidao-de-jovens-passa-por-avenida-de-bh-em-ato-pro-lula.html Política Ato, Bolsonaro, Lula, Manifestação, Oposição, Pm, Política 2972 Assista de cima: multidão de jovens passa por avenida de BH em ato pró-Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518481-assista-de-cima-multidao-de-jovens-passa-por-avenida-de-bh-em-ato-pro-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-09 23:19 Heloísa Von Ah - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7518501-oracao-a-nossa-senhora-aparecida-para-alcancar-uma-graca.html Horóscopo Orações, Outras Religiões 9421 Oração a Nossa Senhora Aparecida para alcançar uma graça https://www.wemystic.com.br/oracao-nossa-senhora-aparecida/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-10 00:03 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518503-desconfianca-com-arcabouco-mercado-nao-cre-em-cumprimento-das-metas-fiscais-ate-2030.html Política#PlatôBr Reportagem 3015 Desconfiança com arcabouço: mercado não crê em cumprimento das metas fiscais até 2030 https://platobr.com.br/desconfianca-com-arcabouco-mercado-nao-cre-em-cumprimento-das-metas-fiscais-ate-2030 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 00:07 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518504-os-lances-da-campanha-que-devem-ser-cruciais-no-2-turno-da-corrida-pelo-planalto.html Política#PlatôBr Reportagem 3741 Os lances da campanha que devem ser cruciais no 2º turno da corrida pelo Planalto https://platobr.com.br/os-lances-da-campanha-que-devem-ser-cruciais-no-2o-turno-da-corrida-pelo-planalto Digital

Estado de Minas 2026-10-10 01:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518269-somos-mais-populares-que-jesus-a-frase-que-incendiou-o-mundo.html Especiais Beatles, Londres, Estados Unidos, Jesus 9054 ‘‘Somos mais populares que Jesus’’, a frase que incendiou o mundo https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518269-somos-mais-populares-que-jesus-a-frase-que-incendiou-o-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Tiago Baumfeld https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7517349-artrose-nao-e-sentenca-de-imobilidade.html Colunistas#Tiago Baumfeld PE, tornozelo, peso, artrose 5200 Artrose não é sentença de imobilidade https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7517349-artrose-nao-e-sentenca-de-imobilidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Bebel Soares https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7517358-o-conto-da-aia.html Colunistas#Bebel Soares gilead, EUA, streaming 4247 O conto da Aia https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7517358-o-conto-da-aia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Carlos Marcelo,Gustavo Werneck https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518192-o-poeta-e-musico-afro-brasileiro-que-fez-a-corte-portuguesa-dancar.html Pensar Poeta, literatura, escolas 114 O poeta e músico afro-brasileiro que fez a Corte portuguesa dançar https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518192-o-poeta-e-musico-afro-brasileiro-que-fez-a-corte-portuguesa-dancar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Carlos Marcelo,Gustavo Werneck https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518194-domingos-caldas-barbosa-um-personagem-singular-na-historia-brasileira.html Pensar Literatur, ENTREVISTA, história, Brasil, poeta, pesquisadores 14295 Domingos Caldas Barbosa: um personagem singular na história brasileira https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518194-domingos-caldas-barbosa-um-personagem-singular-na-historia-brasileira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518223-o-mar-e-longe-airton-souza-revela-drama-familiar-e-trauma-rural-em-livro.html Pensar livro, romanceanittaebrunagriphao, historiasdopoder 5788 'O mar é longe': Airton Souza revela drama familiar e trauma rural em livro https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518223-o-mar-e-longe-airton-souza-revela-drama-familiar-e-trauma-rural-em-livro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Isabela Teixeira da Costa,Joana El Khouri https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518225-maos-na-massa.html Feminino & Masculino 8031 Mãos na massa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518225-maos-na-massa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Anna Marina https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518257-entrega-de-trofeus.html Colunistas#Anna Marina 7210 Entrega de troféus https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518257-entrega-de-trofeus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Joana El Khouri https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518281-descubra-tendencias-e-destaques-da-semana-de-moda-de-paris.html Feminino & Masculino 1698 Descubra tendências e destaques da semana de moda de Paris https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518281-descubra-tendencias-e-destaques-da-semana-de-moda-de-paris.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518296-cumbucca-amplia-mapa-da-gastronomia-mineira.html Feminino & Masculino 4127 Cumbucca amplia mapa da gastronomia mineira https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518296-cumbucca-amplia-mapa-da-gastronomia-mineira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518302-o-idolo-que-precisou-explicar-a-propria-voz.html Especiais beattles, jornalistas, ambiente, câmeras 8387 O ídolo que precisou explicar a própria voz https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518302-o-idolo-que-precisou-explicar-a-propria-voz.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Heloisa Aline https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518308-brilhante-markito.html Feminino & Masculino 6078 Brilhante Markito https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518308-brilhante-markito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518311-depois-do-estrondo-o-estudio.html Especiais beattles, Estados Unidos, público 9431 Depois do estrondo, o estúdio https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518311-depois-do-estrondo-o-estudio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518323-crianca-precisa-e-de-brincar.html Colunistas#Anna Marina minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas 4523 Criança precisa é de brincar https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518323-crianca-precisa-e-de-brincar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Regina Teixeira da Costa https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7518339-podemos-discordar.html Colunistas#Regina Teixeira da Costa coluna , Estado de Minas, psicanálise, saúde 3292 Podemos discordar? https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7518339-podemos-discordar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518344-o-cristianismo-ainda-persiste-na-europa-que-e-o-ambiente-da-morte-de-deus.html Especiais cristianismo, beatles, modernidade, história 5057 "O cristianismo ainda persiste na Europa, que é o ambiente da morte de Deus https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518344-o-cristianismo-ainda-persiste-na-europa-que-e-o-ambiente-da-morte-de-deus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Marcílio de Moraes https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7518404-do-canteiro-de-obras-para-as-plataformas-off-shore.html Colunistas#Marcílio de Moraes construção, equipamentos, diversificacao 5954 Do canteiro de obras para as plataformas off shore https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7518404-do-canteiro-de-obras-para-as-plataformas-off-shore.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7518482-cleitinho-colheu-votos-de-lula-e-de-flavio.html Colunistas#Bertha Maakaroun Cleitinho, Flávio Bolsonaro, Lula 6565 Cleitinho colheu votos de Lula e de Flávio https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7518482-cleitinho-colheu-votos-de-lula-e-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 05:31 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518507-reeleito-alessandro-vieira-defende-mudanca-no-senado-alcolumbre-nao-tem-condicoes.html Política#PlatôBr Reportagem 1772 Reeleito, Alessandro Vieira defende mudança no Senado: ‘Alcolumbre não tem condições’ https://platobr.com.br/reeleito-alessandro-vieira-defende-mudanca-no-senado-alcolumbre-nao-tem-condicoes Digital

Estado de Minas 2026-10-10 07:43 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518512-sarney-e-internado-com-dor-abdominal-e-passa-por-cirurgia-em-sao-luis.html Política Hospital Sírio-Libanês, José Sarney, Pneumoni, Pneumonia 1049 Sarney é internado com dor abdominal e passa por cirurgia em São Luís https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518512-sarney-e-internado-com-dor-abdominal-e-passa-por-cirurgia-em-sao-luis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 07:47 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518509-piloto-morto-em-queda-de-aviao-em-bh-e-identificado.html Gerais Avião, Queda de avião 3133 Piloto morto em queda de avião em BH é identificado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518509-piloto-morto-em-queda-de-aviao-em-bh-e-identificado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 07:59 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518508-calorao-em-bh-confira-a-previsao-do-tempo-para-este-sabado-10-10.html Gerais 2861 Calorão em BH: confira a previsão do tempo para este sábado (10/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518508-calorao-em-bh-confira-a-previsao-do-tempo-para-este-sabado-10-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 08:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518514-dan-reynolds-e-minka-kelly-terminam-namoro-de-quatro-anos.html Galeria 6 Dan Reynolds e Minka Kelly terminam namoro de quatro anos https://www.flipar.com.br/?p=692087 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 08:25 Alicia Bernardes - Correio Braziliense,Raphael Pati https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518517-fachin-aciona-pf-para-investigar-ameacas-de-morte-contra-dino.html Política Alexandre de Moraes, Edson Fachin, flávio dino, Polícia Federal, stf 3448 Fachin aciona PF para investigar ameaças de morte contra Dino https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518517-fachin-aciona-pf-para-investigar-ameacas-de-morte-contra-dino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 08:29 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518518-mg-cao-e-resgatado-por-bombeiros-apos-ficar-preso-em-paredao-de-pedra.html Gerais Bombeiros, Br, Cão, De 1399 MG: cão é resgatado por bombeiros após ficar preso em paredão de pedra https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518518-mg-cao-e-resgatado-por-bombeiros-apos-ficar-preso-em-paredao-de-pedra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 08:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518521-terra-dos-monolitos-conheca-quixada-cidade-cearense-onde-foi-filmado-feito-pipa-filme-escolhido-para-representar-o-brasil-no-oscar-2027.html Galeria 6 ‘Terra dos Monólitos’: conheça Quixadá, cidade cearense onde foi filmado ‘Feito Pipa’, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 https://www.flipar.com.br/?p=690646 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 08:39 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518520-grande-bh-carro-capota-e-homem-sofre-corte-na-cabeca.html Gerais BR, Capota, Carro, Carro capota, De, E, Ferido 828 Grande BH: carro capota e homem sofre corte na cabeça https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518520-grande-bh-carro-capota-e-homem-sofre-corte-na-cabeca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 09:07 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518523-grande-bh-perseguicao-termina-com-homem-preso-e-carro-recuperado.html Gerais Carro, Homem, Perseguição 754 Grande BH: perseguição termina com homem preso e carro recuperado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518523-grande-bh-perseguicao-termina-com-homem-preso-e-carro-recuperado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 09:09 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518526-classicos-que-definem-nacoes-obras-que-marcaram-a-identidade-de-paises-e-a-historia-da-literatura-mundial.html Galeria 6 Clássicos que definem nações: obras que marcaram a identidade de países e a história da literatura mundial https://www.flipar.com.br/?p=692041&preview=true&preview_id=692041 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 09:13 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518527-ipespe-divulga-neste-sabado-levantamento-do-2-turno-entre-lula-e-flavio.html Política ipespe, pesquisa eleitoral, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, Lula, Flávio Bolsonaro, PT , PL, TSE 2164 Ipespe divulga neste sábado levantamento do 2º turno entre Lula e Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518527-ipespe-divulga-neste-sabado-levantamento-do-2-turno-entre-lula-e-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 09:16 Armando Holanda - Correio Braziliense,Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Pedro José Borges - Correio Braziliense,Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518531-lula-e-flavio-bolsonaro-montam-tropas-digitais-para-disputa-no-2-turno.html Política 4745 Lula e Flávio Bolsonaro montam tropas digitais para disputa no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518531-lula-e-flavio-bolsonaro-montam-tropas-digitais-para-disputa-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 09:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518534-musical-wicked-bate-recorde-de-publico-na-cidade-das-artes-no-rio-de-janeiro.html Galeria 6 Musical “Wicked” bate recorde de público na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro https://www.flipar.com.br/?p=692097 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 09:25 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518525-bh-tres-sao-presos-suspeitos-de-espancar-idoso-ate-a-morte-em-onibus.html Gerais Morte, Preso, ônibus 1653 BH: três são presos suspeitos de espancar idoso até a morte em ônibus https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518525-bh-tres-sao-presos-suspeitos-de-espancar-idoso-ate-a-morte-em-onibus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 09:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518536-mais-altos-que-uma-motosserra-aves-brasileiras-com-cantos-acima-de-120-decibeis-intrigam-cientistas.html Galeria 6 Mais altos que uma motosserra: aves brasileiras com cantos acima de 120 decibéis intrigam cientistas https://www.flipar.com.br/?p=690675 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 09:43 Vinícius S. Mendes* - Da BBC News Brasil em São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518537-como-jair-bolsonaro-quase-conseguiu-em-2022-a-virada-que-lula-almeja-no-2-turno.html Política Bolsonaro, Brasil, Eleição, Eleições, Eleições Presidenciais, Flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro 18331 Como Jair Bolsonaro quase conseguiu em 2022 a virada que Lula almeja no 2º turno https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw23dnmk9v9po Digital

Estado de Minas 2026-10-10 09:50 Joubert Júnior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518539-retotalizacao-dos-votos-ao-governo-do-rio-confirma-vitoria-de-douglas-ruas-no-1-turno-neste-sabado.html Política Rio 3112 Retotalização dos votos ao Governo do Rio confirma vitória de Douglas Ruas no 1º turno neste sábado https://www.tupi.fm/rio/retotalizacao-dos-votos-ao-governo-do-rio-confirma-vitoria-de-douglas-ruas-no-1o-turno-neste-sabado/ Digital

Estado de Minas 2026-10-10 10:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7518538-veja-fotos-do-ato-pro-lula-em-bh.html Galeria -1 Veja fotos do ato pró-Lula em BH https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7518538-veja-fotos-do-ato-pro-lula-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 10:07 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518543-descoberta-na-alemanha-revela-como-neandertais-extraiam-gordura-de-animais-ha-125-mil-anos.html Galeria 6 Descoberta na Alemanha revela como neandertais extraíam gordura de animais há 125 mil anos https://www.flipar.com.br/?p=692178&preview=true&preview_id=692178 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 10:18 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518544-bh-carro-bate-em-muro-mata-uma-pessoa-e-outra-fica-ferida.html Gerais Br, Carro, Muro 758 BH: carro bate em muro, mata uma pessoa e outra fica ferida https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518544-bh-carro-bate-em-muro-mata-uma-pessoa-e-outra-fica-ferida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 10:19 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518548-isaiah-washington-revela-morte-da-esposa-apos-manter-perda-em-sigilo-por-16-meses.html Galeria 6 Isaiah Washington revela morte da esposa após manter perda em sigilo por 16 meses https://www.flipar.com.br/?p=692104 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 10:31 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518549-araca-vermelho-havai-recorre-a-drones-e-inseto-predador-para-tentar-conter-avanco-de-arvore-brasileira-invasora.html Galeria 6 Araçá-vermelho: Havaí recorre a drones e inseto predador para tentar conter avanço de árvore brasileira invasora https://www.flipar.com.br/?p=690939 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 10:35 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518550-cenipa-investiga-queda-de-aviao-da-pmmg-no-vale-do-aco.html Gerais acidente, vale do aço, ipatinga 3038 Cenipa investiga queda de avião da PMMG no Vale do Aço https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518550-cenipa-investiga-queda-de-aviao-da-pmmg-no-vale-do-aco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 10:42 Pedro Martins - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518553-as-propostas-de-lula-e-flavio-bolsonaro-para-a-cultura.html Política 11760 As propostas de Lula e Flávio Bolsonaro para a Cultura https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3zxjrxjr0gqo Digital

Estado de Minas 2026-10-10 10:55 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518561-grecia-volta-a-pressionar-reino-unido-para-recuperar-marmores-do-partenon.html Galeria 6 Grécia volta a pressionar Reino Unido para recuperar Mármores do Partenon https://www.flipar.com.br/?p=691952 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 11:19 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518563-vacina-brasileira-contra-malaria-avanca-e-ministro-defende-ciencia-na-ufmg.html Gerais malária, Saúde, UFMG, USP 5663 Vacina brasileira contra malária avança, e ministro defende ciência na UFMG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518563-vacina-brasileira-contra-malaria-avanca-e-ministro-defende-ciencia-na-ufmg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 11:26 Ana Luiza Soares,Jair Amaral https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518551-navegacao-na-lagoa-da-pampulha-e-retomada-neste-sabado-10-10.html Gerais pampulha, lagoa da pampulha, barco, passeio, turismo 3017 Navegação na Lagoa da Pampulha é retomada neste sábado (10/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518551-navegacao-na-lagoa-da-pampulha-e-retomada-neste-sabado-10-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 11:31 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518568-anne-hathaway-recebe-presente-especial-de-og-anunoby-do-new-york-knicks-em-2024-atriz-viveu-historia-curiosa-com-jogador.html Galeria 6 Anne Hathaway recebe presente especial de OG Anunoby, do New York Knicks; em 2024, atriz viveu história curiosa com jogador https://www.flipar.com.br/?p=690957 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:07 Bruno Henrique Martineli Pinheiro - Gazeta Press https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518578-cristiano-ronaldo-e-suspenso-apos-deixar-concentracao-da-selecao-portuguesa.html Esportes 3158 Cristiano Ronaldo é suspenso após deixar concentração da seleção portuguesa https://noataque.com.br/noticia/2026/10/10/cristiano-ronaldo-e-suspenso-apos-deixar-concentracao-da-selecao-portuguesa/ Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:07 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518579-minhocas-gongolos-e-lacraias-conheca-as-diferencas-entre-esses-animais-que-muita-gente-confunde.html Galeria 6 Minhocas, gongolos e lacraias: conheça as diferenças entre esses animais que muita gente confunde https://www.flipar.com.br/?p=692184&preview=true&preview_id=692184 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:08 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518572-uol-e-mails-indicam-conta-de-flavio-com-suspeito-de-lavar-dinheiro-do-inss.html Política Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, IMP, Investigação, Jair Bolsonaro 7543 UOL: e-mails indicam conta de Flávio com suspeito de lavar dinheiro do INSS https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518572-uol-e-mails-indicam-conta-de-flavio-com-suspeito-de-lavar-dinheiro-do-inss.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:13 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518573-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-passam-por-exames-no-iml-de-bh.html Gerais Acidente, Acidente Aéreo, Corpos, IML 1925 Corpos de policiais mortos em acidente aéreo passam por exames no IML de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518573-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-passam-por-exames-no-iml-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:19 Ana Luiza Soares,Jair Amaral https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518577-escola-de-direcao-segura-de-patinetes-eletricos-movimenta-orla-da-pampulha.html Gerais JET, Mobilidade, Patinete, Patinetes, PATINETES ELÉTRICOS 3708 Escola de Direção Segura de Patinetes Elétricos movimenta orla da Pampulha https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518577-escola-de-direcao-segura-de-patinetes-eletricos-movimenta-orla-da-pampulha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:19 Bruno Henrique Martineli Pinheiro - Gazeta Press https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518582-cristiano-ronaldo-e-suspenso-apos-deixar-concentracao-da-selecao-de-portugal.html Esportes 3160 Cristiano Ronaldo é suspenso após deixar concentração da Seleção de Portugal https://noataque.com.br/noticia/2026/10/10/cristiano-ronaldo-e-suspenso-apos-deixar-concentracao-da-selecao-de-portugal/ Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:21 Melissa Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518576-mentiroso-contumaz-diz-padilha-sobre-flavio-bolsonaro.html Política flavio-bolsonaro, Alexandre-Padilha, Saúde, eleicoes-2026, lula 2087 'Mentiroso contumaz', diz Padilha sobre Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518576-mentiroso-contumaz-diz-padilha-sobre-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:31 Redacao Jogada10 https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518585-neuer-falha-e-bayern-sofre-gol-mais-rapido-da-historia-do-alemao.html Esportes 2062 Neuer falha, e Bayern sofre gol mais rápido da história do Alemão https://noataque.com.br/futebol/campeonato-alemao/time/bayern-de-munique/noticia/2026/10/10/neuer-falha-e-bayern-sofre-gol-mais-rapido-da-historia-do-alemao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518590-emdoor-information-comemora-18-anos-de-excelencia-em-computacao-robusta-com-capacidades-verticalmente-integradas.html Mundo Corporativo 12097 Emdoor Information comemora 18 anos de excelência em computação robusta com capacidades verticalmente integradas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518590-emdoor-information-comemora-18-anos-de-excelencia-em-computacao-robusta-com-capacidades-verticalmente-integradas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:47 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518586-ministerio-da-prosperidade-promessa-de-flavio-bolsonaro-anunciada-na-tv.html Política Bolsonaro, Promessa 1695 'Ministério da Prosperidade': promessa de Flávio Bolsonaro anunciada na TV https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518586-ministerio-da-prosperidade-promessa-de-flavio-bolsonaro-anunciada-na-tv.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 12:57 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518589-gabriel-sera-secretario-de-cleitinho-estou-a-disposicao.html Política Cleitinho Azevedo, governador, cleitinho, gabriel-azevedo, minas-gerais 2517 Gabriel será secretário de Cleitinho: 'Estou à disposição' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518589-gabriel-sera-secretario-de-cleitinho-estou-a-disposicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 13:07 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518593-lavras-novas-o-charme-do-vilarejo-mineiro-entre-montanhas-cachoeiras-e-clima-de-tranquilidade.html Galeria 6 Lavras Novas: o charme do vilarejo mineiro entre montanhas, cachoeiras e clima de tranquilidade https://www.flipar.com.br/?p=692187&preview=true&preview_id=692187 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 13:43 Celina Aquino https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518574-espaco-kids-e-a-melhoria-mais-pedida-em-restaurantes-aponta-pesquisa.html Degusta Bares, Bares e restaurante, Bares e Restaurantes, Restaurante, espaço kids, crianças, dia das crianças 3209 Espaço kids é a melhoria mais pedida em restaurantes, aponta pesquisa https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518574-espaco-kids-e-a-melhoria-mais-pedida-em-restaurantes-aponta-pesquisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 13:51 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518594-ipespe-flavio-bolsonaro-tem-527-contra-473-de-lula-no-segundo-turno.html Política flávio bolsonaro, lula, pesquisa, Segundo Turno, eleicoes-2026 893 Ipespe: Flávio Bolsonaro tem 52,7% contra 47,3% de Lula no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518594-ipespe-flavio-bolsonaro-tem-527-contra-473-de-lula-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 14:15 Joana El Khouri https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518595-carro-capota-cai-em-ribanceira-e-tres-pessoas-ficam-feridas-em-mg.html Gerais Br, capotamento, acidente 857 Carro capota, cai em ribanceira e três pessoas ficam feridas em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518595-carro-capota-cai-em-ribanceira-e-tres-pessoas-ficam-feridas-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 14:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518605-cirio-de-nazare-e-outras-celebracoes-outubro-e-mes-de-fe-e-devocao-a-maria.html Galeria 6 Círio de Nazaré e outras celebrações: outubro é mês de fé e devoção a Maria https://www.flipar.com.br/?p=692218&preview=true&preview_id=692218 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 14:33 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518599-igrejas-da-grande-bh-tem-programacao-especial-no-dia-da-padroeira-do-brasil.html Gerais Dia, Dia da Padroeira, Igreja, Padroeira, Padroeira do brasil, Programação 2382 Igrejas da Grande BH têm programação especial no dia da Padroeira do Brasil https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518599-igrejas-da-grande-bh-tem-programacao-especial-no-dia-da-padroeira-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 14:42 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518612-renata-vasconcellos-tem-crise-de-tosse-ao-vivo-no-jornal-nacional.html Cultura televisão, apresentadora, jornal nacional 1131 Renata Vasconcellos tem crise de tosse ao vivo no Jornal Nacional https://www.tupi.fm/entretenimento/renata-vasconcellos-tem-crise-de-tosse-ao-vivo-no-jornal-nacional-assista/ Digital

Estado de Minas 2026-10-10 14:49 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518609-bolsonaro-teve-taquicardia-e-dificuldade-para-respirar-diz-boletim-medico.html Política Jair Bolsonaro, STF, Lula, Saúde 916 Bolsonaro teve taquicardia e dificuldade para respirar, diz boletim médico https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518609-bolsonaro-teve-taquicardia-e-dificuldade-para-respirar-diz-boletim-medico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 15:01 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518613-megan-fox-gera-onda-de-acessos-e-derruba-site-de-conteudo-adulto.html Cultura atriz, redes sociais, fotos, filme 2072 Megan Fox gera onda de acessos e derruba site de conteúdo adulto https://www.tupi.fm/entretenimento/megan-fox-gera-onda-de-acessos-e-derruba-site-de-conteudo-adulto-entenda/ Digital

Estado de Minas 2026-10-10 15:01 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518237-bh-restaurantes-e-cafes-tem-programacao-especial-para-as-criancas.html Degusta dias das crianças 2273 BH: restaurantes e cafés têm programação especial para as crianças https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518237-bh-restaurantes-e-cafes-tem-programacao-especial-para-as-criancas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 15:20 Ana Luiza Soares,Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518616-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-sao-liberados-pelo-iml.html Gerais Acidente aéreo, IML, PMMG 1795 Corpos de policiais mortos em acidente aéreo são liberados pelo IML https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518616-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-sao-liberados-pelo-iml.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 15:31 Joana El Khouri https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518617-djonga-sobre-flavio-me-recuso-a-ver-esse-playboy-subindo-aquela-rampa.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Djonga 1649 Djonga sobre Flávio: 'Me recuso a ver esse playboy subindo aquela rampa' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518617-djonga-sobre-flavio-me-recuso-a-ver-esse-playboy-subindo-aquela-rampa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 15:36 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518618-jose-de-abreu-cobra-selton-mello-e-famosos-sobre-cenario-politico-vao-ficar-parados.html Cultura Entretenimento 2290 José de Abreu cobra Selton Mello e famosos sobre cenário político: ‘Vão ficar parados?’ https://www.tupi.fm/entretenimento/jose-de-abreu-cobra-selton-mello-e-famosos-sobre-cenario-politico-vao-ficar-parados/ Digital

Estado de Minas 2026-10-10 15:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518621-de-porto-rico-para-o-mundo-famosos-que-nasceram-na-ilha-e-conquistaram-o-sucesso-internacional.html Galeria 6 De Porto Rico para o mundo: famosos que nasceram na ilha e conquistaram o sucesso internacional https://www.flipar.com.br/?p=690630&preview=true&preview_id=690630 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 15:53 Ana Luiza Soares,Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518624-policiais-mortos-em-queda-de-aviao-sao-identificados-pela-arcada-dentaria.html Gerais Acidente, Polícia, Corpo de Bombeiros, Ipatinga 2129 Policiais mortos em queda de avião são identificados pela arcada dentária https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518624-policiais-mortos-em-queda-de-aviao-sao-identificados-pela-arcada-dentaria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 15:56 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518629-bolsonaristas-atacam-cleitinho-traiu-o-eleitor-de-minas.html Política Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, bolsonarismo, eleicoes-2026 212 Bolsonaristas atacam Cleitinho: ‘Traiu o eleitor de Minas’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518629-bolsonaristas-atacam-cleitinho-traiu-o-eleitor-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 16:08 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518634-wagner-moura-e-cineastas-assinam-manifesto-sobre-as-eleicoes-no-brasil.html Cultura ator, cineastas, Brasil, eleições, manifesto 2468 Wagner Moura e cineastas assinam manifesto sobre as eleições no Brasil https://www.tupi.fm/entretenimento/wagner-moura-e-cineastas-unem-forcas-em-manifesto-sobre-as-eleicoes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-10 16:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518638-da-irlanda-para-hollywood-atores-e-atrizes-que-conquistaram-o-cinema-mundial.html Galeria 6 Da Irlanda para Hollywood: atores e atrizes que conquistaram o cinema mundial https://www.flipar.com.br/?p=690318&preview=true&preview_id=690318 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 16:39 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518642-marina-ruy-barbosa-e-a-estrela-de-obsessao-que-se-inspira-em-euphoria.html Cultura streaming, série, atriz, plataforma 1222 Marina Ruy Barbosa é a estrela de "Obsessão", que se inspira em "Euphoria" https://www.tupi.fm/entretenimento/marina-ruy-barbosa-e-marco-pigossi-estrelam-nova-producao-no-prime-video/ Digital

Estado de Minas 2026-10-10 16:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518644-estrelas-do-cinema-americano-que-carregam-raizes-italianas-na-familia.html Galeria 6 Estrelas do cinema americano que carregam raízes italianas na família https://www.flipar.com.br/?p=690317&preview=true&preview_id=690317 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 17:31 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518650-rodrigo-simas-grava-quem-ama-cuida-ao-lado-da-esposa-agatha-moreira.html Cultura eleições, ator, novela, Globo 1985 Rodrigo Simas grava "Quem ama cuida", ao lado da esposa Agatha Moreira https://www.tupi.fm/entretenimento/rodrigo-simas-entra-em-novela-das-21h-ao-lado-da-esposa-agatha-moreira/ Digital

Estado de Minas 2026-10-10 17:36 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518652-lula-cobra-que-flavio-detalhe-corte-de-rs-250-bi-de-onde-vai-tirar.html Política lula, eleições2026, Flávio Bolsonaro 1407 Lula cobra que Flávio detalhe corte de R$ 250 bi: 'De onde vai tirar?' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518652-lula-cobra-que-flavio-detalhe-corte-de-rs-250-bi-de-onde-vai-tirar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 17:46 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518653-justica-italiana-marca-nova-audiencia-sobre-extradicao-de-carla-zambelli.html Política Carla Zambelli, Itália, Justiça, Alexandre de Moraes 2586 Justiça italiana marca nova audiência sobre extradição de Carla Zambelli https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518653-justica-italiana-marca-nova-audiencia-sobre-extradicao-de-carla-zambelli.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 18:07 Ronayre Nunes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518669-hospital-atualiza-estado-de-saude-de-sarney-apos-cirurgia.html Política Saúde, Sarney, Maranhão, Hospital 1349 Hospital atualiza estado de saúde de Sarney após cirurgia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518669-hospital-atualiza-estado-de-saude-de-sarney-apos-cirurgia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 18:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518683-presunto-ou-apresuntado-entenda-as-diferencas-de-preco-sabor-e-qualidade.html Galeria 6 Presunto ou apresuntado? Entenda as diferenças de preço, sabor e qualidade https://www.flipar.com.br/?p=692260&preview=true&preview_id=692260 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 18:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518684-sao-miguel-dos-milagres-entra-na-lista-das-praias-mais-iconicas-do-mundo.html Galeria 6 São Miguel dos Milagres entra na lista das praias mais icônicas do mundo https://www.flipar.com.br/?p=692258&preview=true&preview_id=692258 Digital

Estado de Minas 2026-10-10 18:29 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518673-cinco-mineiros-da-mesma-familia-morrem-em-grave-acidente-no-rio-de-janeiro.html Gerais Acidente, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Polícia 1945 Cinco mineiros da mesma família morrem em grave acidente no Rio de Janeiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518673-cinco-mineiros-da-mesma-familia-morrem-em-grave-acidente-no-rio-de-janeiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 18:38 Izabella Caixeta,Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518672-velorio-de-policiais-que-morreram-em-queda-de-aviao-sera-neste-domingo.html Gerais Acidente, Polícia, BH, Juiz de Fora 1569 Velório de policiais que morreram em queda de avião será neste domingo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518672-velorio-de-policiais-que-morreram-em-queda-de-aviao-sera-neste-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 18:57 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518686-festival-psiu-poetico-celebra-40-anos-em-montes-claros.html Cultura Montes Claros, Minas Gerais, Literatura, BH 5876 Festival Psiu Poético celebra 40 anos em Montes Claros https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518686-festival-psiu-poetico-celebra-40-anos-em-montes-claros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 19:04 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518693-em-alusao-a-cantico-do-galo-manifestantes-pro-lula-gritam-eu-acredito.html Gerais lula, BH, multidão, galo, Eu Acredito, manifestação 1519 Em alusão a cântico do Galo, manifestantes pró-Lula gritam 'Eu acredito' https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518693-em-alusao-a-cantico-do-galo-manifestantes-pro-lula-gritam-eu-acredito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 19:12 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518688-mg-motorista-fica-preso-as-ferragens-em-acidente-com-caminhao-na-br-381.html Gerais CAMINHAO, BR381, MINAS-GERAIS, BOMBEIROS, ACIDENTE 1053 MG: motorista fica preso às ferragens em acidente com caminhão na BR-381 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518688-mg-motorista-fica-preso-as-ferragens-em-acidente-com-caminhao-na-br-381.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 19:27 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518698-homem-e-assassinado-a-tiros-na-grande-bh-e-ex-de-companheira-e-suspeito.html Gerais polícia, contagem, Grande BH, Homicídio 1555 Homem é assassinado a tiros na Grande BH, e ex de companheira é suspeito https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518698-homem-e-assassinado-a-tiros-na-grande-bh-e-ex-de-companheira-e-suspeito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 19:45 Sayonara Moreno - Rerpórter da Rádio Nacional https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518704-deputada-eleita-ana-elisa-recebera-protecao-especial-apos-ameacas.html Política polícia, lula, Minas Gerais, Ana Elisa 2293 Deputada eleita Ana Elisa receberá proteção 'especial' após ameaças https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/apos-ameacas-de-morte-deputada-eleita-ana-elisa-recebera-protecao Digital

Estado de Minas 2026-10-10 20:44 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518705-acusado-de-matar-gari-em-bh-rene-lamenta-morte-da-mae-de-criacao.html Gerais BH, gari, homicídio 1398 Acusado de matar gari em BH, Renê lamenta morte da mãe de criação https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518705-acusado-de-matar-gari-em-bh-rene-lamenta-morte-da-mae-de-criacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 20:56 Ana Luiza Soares,Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518720-corpo-de-piloto-morto-em-queda-de-aviao-em-bh-sera-velado-na-bahia.html Gerais BH, bahia, piloto, avião, queda 1555 Corpo de piloto morto em queda de avião em BH será velado na Bahia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518720-corpo-de-piloto-morto-em-queda-de-aviao-em-bh-sera-velado-na-bahia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 21:38 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518724-homem-e-preso-por-debochar-de-pms-mortos-em-queda-de-aviao-no-vale-do-aco.html Gerais minasgerais, policiais, acidente, Acidente de avião, tragédia 2604 Homem é preso por debochar de PMs mortos em queda de avião no Vale do Aço https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518724-homem-e-preso-por-debochar-de-pms-mortos-em-queda-de-aviao-no-vale-do-aco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 21:46 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518742-homem-finge-se-afogar-afunda-e-morre-em-balneario-de-minas.html Gerais Rio, AFOGAMENTO, MINAS-GERAIS, BOMBEIROS 833 Homem finge se afogar, afunda e morre em balneário de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518742-homem-finge-se-afogar-afunda-e-morre-em-balneario-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 21:52 Ronayre Nunes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518750-tse-da-48-horas-para-meta-explicar-suposta-restricao-a-lula-na-web.html Política investigação, redes sociais, Lulea 2975 TSE dá 48 horas para Meta explicar suposta restrição a Lula na web https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518750-tse-da-48-horas-para-meta-explicar-suposta-restricao-a-lula-na-web.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 22:04 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518754-flavio-bolsonaro-diz-que-pai-lhe-entregara-faixa-presidencial-voces-verao.html Política flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, rio de janeiro, eleições 2026 1842 Flávio Bolsonaro diz que pai lhe entregará faixa presidencial: "Vocês verão" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518754-flavio-bolsonaro-diz-que-pai-lhe-entregara-faixa-presidencial-voces-verao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 22:32 George Wright - BBC News https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518761-ganhadora-do-nobel-da-paz-reage-contra-sancoes-dos-eua-ao-tribunal-penal-internacional-inaceitaveis.html Internacional restrições, Trump, tribunal, Nobel da Paz 4684 Ganhadora do Nobel da Paz reage contra sanções dos EUA ao Tribunal Penal Internacional: 'Inaceitáveis' https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqpvgme9pmpko Digital

Estado de Minas 2026-10-10 22:44 Sheila Flynn - Da BBC News nos EUA https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518765-por-que-eua-querem-retomar-execucoes-publicas-apos-quase-um-seculo.html Internacional 7110 Por que EUA querem retomar execuções públicas após quase um século? https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmd6d49v8059o Digital

Estado de Minas 2026-10-10 22:44 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518759-ratinho-jr-declara-apoio-a-flavio-no-2-turno-vamos-caminhar-juntos.html Política fláviobolsonaro, segundoturno, eleições 1498 Ratinho Jr. declara apoio a Flávio no 2º turno: ‘Vamos caminhar juntos’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518759-ratinho-jr-declara-apoio-a-flavio-no-2-turno-vamos-caminhar-juntos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-10 23:25 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7518769-simpatias-de-nossa-senhora-aparecida-saude-prosperidade-e-para-engravidar.html Horóscopo Outras Religiões, Simpatias, Simpatias para a Sorte 3964 Simpatias de Nossa Senhora Aparecida: Saúde, Prosperidade e para Engravidar https://www.wemystic.com.br/simpatias-nossa-senhora-aparecida/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-11 00:05 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518771-fim-da-6-1-e-reforma-tributaria-entram-no-debate-eleitoral-e-serao-problema-para-2027.html Política#PlatôBr Reportagem 3623 Fim da 6×1 e reforma tributária entram no debate eleitoral e serão problema para 2027 https://platobr.com.br/fim-da-6x1-e-reforma-tributaria-entram-no-debate-eleitoral-e-serao-problema-para-2027 Digital

Estado de Minas 2026-10-11 00:09 Norberto Paredes - BBC News Mundo https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518770-jonas-i-o-autoproclamado-rei-da-suica-que-criou-um-imperio-polemico-ao-se-apropriar-de-terrenos-sem-dono.html Internacional 10919 Jonas I, o autoproclamado rei da Suíça que criou um 'império' polêmico ao se apropriar de terrenos sem dono https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm4g13gjndpzo Digital

Estado de Minas 2026-10-11 06:09 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518775-a-direita-novata-de-flavio-vai-repetir-o-caos-daquela-que-tomou-posse-com-jair.html Política#PlatôBr Reportagem 2344 A direita novata de Flávio vai repetir o caos daquela que tomou posse com Jair? https://platobr.com.br/a-direita-novata-de-flavio-vai-repetir-o-caos-daquela-que-tomou-posse-com-jair Digital

Estado de Minas 2026-10-11 07:11 Luíza Altoé,Maria Beatriz Giusti https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518778-flavio-pede-derrubada-de-canal-pro-lula-tse-cobra-esclarecimentos.html Política eleições, eleições 2026, eleições2026 4603 Flávio pede derrubada de canal pró-Lula; TSE cobra esclarecimentos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518778-flavio-pede-derrubada-de-canal-pro-lula-tse-cobra-esclarecimentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 07:28 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518779-confira-a-previsao-do-tempo-para-o-domingo-11-10-em-bh.html Gerais 1448 Confira a previsão do tempo para o domingo (11/10) em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518779-confira-a-previsao-do-tempo-para-o-domingo-11-10-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 07:43 Gabriel Botelho - Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518781-delegado-reage-apos-episodio-de-preconceito-contra-juiz.html Nacional 2174 Delegado reage após episódio de preconceito contra juiz https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518781-delegado-reage-apos-episodio-de-preconceito-contra-juiz.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 08:04 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518782-mineiros-mortos-no-rj-vitima-de-13-anos-era-competidor-de-hipismo.html Gerais Hipismo 1717 Mineiros mortos no RJ: vítima de 13 anos era competidor de hipismo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518782-mineiros-mortos-no-rj-vitima-de-13-anos-era-competidor-de-hipismo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 08:46 Mariana Niederauer https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518786-papa-leao-xiv-passara-por-cirurgia-para-retirar-nodulo-no-pulmao.html Internacional papa, Vaticano, Leão XIV, religião 1892 Papa Leão XIV passará por cirurgia para retirar nódulo no pulmão https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518786-papa-leao-xiv-passara-por-cirurgia-para-retirar-nodulo-no-pulmao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 08:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518789-falta-de-ferro-no-organismo-conheca-os-sinais-de-alerta-que-podem-passar-despercebidos.html Galeria 6 Falta de ferro no organismo: conheça os sinais de alerta que podem passar despercebidos https://www.flipar.com.br/?p=651706 Digital

Estado de Minas 2026-10-11 08:55 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518787-homem-e-morto-a-facadas-pela-companheira-na-grande-bh.html Gerais Feriado 1025 Homem é morto a facadas pela companheira na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518787-homem-e-morto-a-facadas-pela-companheira-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 09:04 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518792-do-glamour-a-prisao-famosos-que-tiveram-problemas-com-a-justica-e-acabaram-atras-das-grades.html Galeria 6 Do glamour à prisão: famosos que tiveram problemas com a Justiça e acabaram atrás das grades https://www.flipar.com.br/?p=657233&preview=true&preview_id=657233 Digital

Estado de Minas 2026-10-11 09:27 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518794-atacado-cleitinho-explica-video-com-alcolumbre-luta-de-3-anos.html Política Davi Alcolumbre, Escala 6x1, Senado, cleitinho 3285 Atacado, Cleitinho explica vídeo com Alcolumbre: ‘Luta de 3 anos’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518794-atacado-cleitinho-explica-video-com-alcolumbre-luta-de-3-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 09:28 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518795-meta-nega-interferencia-eleitoral-apos-acusacoes-da-campanha-de-lula.html Política eleições 2026 2244 Meta nega interferência eleitoral após acusações da campanha de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518795-meta-nega-interferencia-eleitoral-apos-acusacoes-da-campanha-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 09:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518797-cgtn-como-a-china-usa-a-tecnologia-digital-para-empoderar-as-mulheres-em-todo-o-mundo.html Mundo Corporativo 5305 CGTN: Como a China usa a tecnologia digital para empoderar as mulheres em todo o mundo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518797-cgtn-como-a-china-usa-a-tecnologia-digital-para-empoderar-as-mulheres-em-todo-o-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 09:50 Maria Carolina* - Correio Braziliense,Mariana Reginato https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518799-trinta-anos-apos-morte-musica-de-renato-russo-ainda-ecoa-pelo-brasil.html Cultura 1, Artista, Bandas, Brasil, Brasíli, Brasília, Cantor 11101 Trinta anos após morte, música de Renato Russo ainda ecoa pelo Brasil https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518799-trinta-anos-apos-morte-musica-de-renato-russo-ainda-ecoa-pelo-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 09:57 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518798-trt-mg-mantem-indenizacao-a-tecnico-que-presenciou-tiros-em-presidio.html Gerais Condenação, Indenização, Justiça, Segurança, Trabalho 2527 TRT-MG mantém indenização a técnico que presenciou tiros em presídio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518798-trt-mg-mantem-indenizacao-a-tecnico-que-presenciou-tiros-em-presidio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 10:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518802-maior-trilha-costeira-do-mundo-tem-mais-de-4-300-km-e-revela-paisagens-incriveis-da-inglaterra.html Galeria 6 Maior trilha costeira do mundo tem mais de 4.300 km e revela paisagens incríveis da Inglaterra https://www.flipar.com.br/?p=692346&preview=true&preview_id=692346 Digital

Estado de Minas 2026-10-11 10:09 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518801-bolsonaro-vai-indicar-ministros-de-eventual-governo-flavio-diz-eduardo.html Política flavio-bolsonaro, jair-bolsonaro, eduardo-bolsonaro, eleicoes-2026 1116 Bolsonaro vai indicar ministros de eventual governo Flávio, diz Eduardo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518801-bolsonaro-vai-indicar-ministros-de-eventual-governo-flavio-diz-eduardo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 10:22 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518805-mg-casal-morre-e-bebe-de-10-meses-fica-ferido-em-acidente.html Gerais Acidente 1848 MG: casal morre e bebê de 10 meses fica ferido em acidente https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518805-mg-casal-morre-e-bebe-de-10-meses-fica-ferido-em-acidente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 10:52 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518811-mega-sena-3069-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-11-10.html Nacional APOSTAS, CAIXA, Loteria, LOTERIAS, Mega-sena, NÚMEROS, NÚMEROS SORTEADOS 4945 Mega-Sena 3069 e outras loterias: confira os números sorteados (11/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518811-mega-sena-3069-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-11-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 11:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518813-nao-e-istambul-conheca-ancara-a-verdadeira-capital-da-turquia-e-suas-atracoes.html Galeria 6 Não é Istambul! Conheça Ancara, a verdadeira capital da Turquia e suas atrações https://www.flipar.com.br/?p=692349&preview=true&preview_id=692349 Digital

Estado de Minas 2026-10-11 11:19 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518814-morre-aos-95-o-ator-e-dublador-edson-silva-o-heitor-de-lacos-de-familia.html Cultura Entretenimento 1560 Morre aos 95 o ator e dublador Edson Silva, o Heitor de "Laços de Família" https://www.tupi.fm/entretenimento/morre-aos-95-anos-o-ator-e-dublador-edson-silva-o-heitor-de-lacos-de-familia/ Digital

Estado de Minas 2026-10-11 11:26 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518817-tse-suspende-propaganda-de-lula-que-associa-flavio-bolsonaro-ao-caso-master.html Política bolsonaro, c, eleições, flávio bolsonaro, lula, marquês, Nunes Marques 4010 TSE suspende propaganda de Lula que associa Flávio Bolsonaro ao caso Master https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518817-tse-suspende-propaganda-de-lula-que-associa-flavio-bolsonaro-ao-caso-master.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 11:48 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518819-fim-de-semana-prolongado-acidentes-deixam-feridos-em-estradas-de-mg.html Gerais Batida, Br, Carro, Ferido 2128 Fim de semana prolongado: acidentes deixam feridos em estradas de MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518819-fim-de-semana-prolongado-acidentes-deixam-feridos-em-estradas-de-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 11:56 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518823-venda-nova-dupla-e-presa-suspeita-de-delivery-de-drogas-gourmet.html Gerais Drogas 1223 Venda Nova: dupla é presa suspeita de delivery de 'drogas gourmet' https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518823-venda-nova-dupla-e-presa-suspeita-de-delivery-de-drogas-gourmet.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 12:08 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518827-mega-sena-3069-acumula-e-vai-a-rs-150-milhoes-16-mineiros-acertam-a-quina.html Nacional Acumula, Da, Mega, Mega-sena, Milhões, Quina, R$ 1449 Mega-Sena 3069 acumula e vai a R$ 150 milhões; 16 mineiros acertam a quina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518827-mega-sena-3069-acumula-e-vai-a-rs-150-milhoes-16-mineiros-acertam-a-quina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 12:18 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518828-viuva-de-lito-sousa-desabafa-sobre-primeira-viagem-de-aviao-apos-morte-dele.html Cultura influenciador, morte, luto, avião 2017 Viúva de Lito Sousa desabafa sobre primeira viagem de avião após morte dele https://www.tupi.fm/entretenimento/mila-seidl-viuva-de-lito-sousa-desabafa-sobre-primeira-viagem-de-aviao-apos-morte-do-influenciador/ Digital

Estado de Minas 2026-10-11 12:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518836-batata-frita-conheca-as-teorias-sobre-sua-origem-e-as-curiosidades-desse-sucesso-mundial.html Galeria 6 Batata frita: conheça as teorias sobre sua origem e as curiosidades desse sucesso mundial https://www.flipar.com.br/?p=692364&preview=true&preview_id=692364 Digital

Estado de Minas 2026-10-11 12:46 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518832-nossa-senhora-do-rosario-quilombo-em-mg-celebra-com-congado-e-missas.html Gerais Da, Dos, Nossa, Rainha, Senhora 2963 Nossa Senhora do Rosário: quilombo em MG celebra com congado e missas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518832-nossa-senhora-do-rosario-quilombo-em-mg-celebra-com-congado-e-missas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 12:52 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518837-michelle-sobre-bolsonaro-a-gente-precisa-libertar-nosso-capitao.html Política michelle-bolsonaro, jair-bolsonaro, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro 1259 Michelle sobre Bolsonaro: 'A gente precisa libertar nosso capitão' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518837-michelle-sobre-bolsonaro-a-gente-precisa-libertar-nosso-capitao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 13:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518831-carlos-bolsonaro-relata-fraqueza-muscular-do-pai-em-prisao-domiciliar.html Política Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair bolsonaro, Moraes, Preso, Prisão 2169 Carlos Bolsonaro relata fraqueza muscular do pai em prisão domiciliar https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518831-carlos-bolsonaro-relata-fraqueza-muscular-do-pai-em-prisao-domiciliar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 13:20 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518850-kassio-manda-derrubar-exercito-do-lula-de-janones-apos-pedido-de-flavio.html Política Bolsonaro, FLÁVIO, FLáVIO BOLSONARO, Kassio Nunes Marques, LULA, janones, eleicoes-2026 1888 Kassio manda derrubar ‘Exército do Lula’ de Janones após pedido de Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518850-kassio-manda-derrubar-exercito-do-lula-de-janones-apos-pedido-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 13:34 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518839-simoes-nos-despedimos-hoje-de-parte-do-coracao-do-nosso-comando-aereo.html Gerais 3810 Simões: 'nos despedimos hoje de parte do coração do nosso comando aéreo' https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518839-simoes-nos-despedimos-hoje-de-parte-do-coracao-do-nosso-comando-aereo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 14:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518858-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm-sao-velados-em-belo-horizonte.html Gerais ACIDENTE, Aeronave, Aeroporto da pampulha, Avião, Belo horizonte, Bimoto, Bombeiro 5709 Militares mortos em queda de avião da PM são velados em Belo Horizonte https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518858-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm-sao-velados-em-belo-horizonte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 15:01 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518869-virginia-fonseca-e-vini-jr-encerram-namoro-pela-2-vez-sem-conflitos.html Cultura Virginia Fonseca, Vini Jr, Celebridades, Futebol 2408 Virginia Fonseca e Vini Jr encerram namoro pela 2ª vez: 'Sem conflitos' https://www.tupi.fm/entretenimento/virginia-fonseca-e-vini-jr-decidem-encerrar-namoro-pela-segunda-vez-veja-o-motivo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-11 15:01 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518867-lula-cobra-eleicoes-sem-interferencia-da-justica-apos-suspensao-de-canal.html Política André Janones, flávio bolsonaro, lula, TSE, kassio-nunes-marques, eleicoes-2026 1320 Lula cobra eleições 'sem interferência da Justiça' após suspensão de canal https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518867-lula-cobra-eleicoes-sem-interferencia-da-justica-apos-suspensao-de-canal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 15:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518878-batata-doce-conheca-os-beneficios-para-a-saude-e-descubra-diferentes-formas-de-consumo.html Galeria 6 Batata-doce: conheça os benefícios para a saúde e descubra diferentes formas de consumo https://www.flipar.com.br/?p=692373&preview=true&preview_id=692373 Digital

Estado de Minas 2026-10-11 15:24 Izabella Caixeta,Joana Gontijo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518871-bh-comeca-cortejo-com-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm.html Gerais Polícia, Acidente, BH, Mateus Simões 5310 BH: começa cortejo com corpos de militares mortos em queda de avião da PM https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518871-bh-comeca-cortejo-com-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 15:26 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518879-tragedia-com-helicoptero-dos-bombeiros-de-mg-completa-dois-anos.html Gerais Acidente, acidente-aereo, avião, helicóptero, bombeiros, PM, tragedia, minas-gerais, morte 3103 Tragédia com helicóptero dos bombeiros de MG completa dois anos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518879-tragedia-com-helicoptero-dos-bombeiros-de-mg-completa-dois-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 15:37 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518880-janones-reage-apos-canal-pro-lula-ser-derrubado-nao-vao-nos-calar.html Política andre-janones, lula, eleicoes-2026, kassio-nunes-marques 2018 Janones reage após canal pró-Lula ser derrubado: 'Não vão nos calar’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518880-janones-reage-apos-canal-pro-lula-ser-derrubado-nao-vao-nos-calar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 15:48 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518881-feriado-com-tempestade-e-granizo-315-cidades-de-mg-estao-sob-alerta.html Gerais Alerta, Chuva, tempestade, granizo, minas-gerais, feriado, meteorologia 6369 Feriado com tempestade e granizo: 315 cidades de MG estão sob alerta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518881-feriado-com-tempestade-e-granizo-315-cidades-de-mg-estao-sob-alerta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 15:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518883-marmore-origem-natural-e-estilos-que-chamam-atencao-pela-beleza.html Galeria 6 Mármore: origem natural e estilos que chamam atenção pela beleza https://www.flipar.com.br/?p=692398&preview=true&preview_id=692398 Digital

Estado de Minas 2026-10-11 17:36 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518917-filme-sobre-ezequiel-neves-e-um-falso-documentario-cheio-de-verdades.html Cultura Cultura, cinema, filme, música, televisão 5282 Filme sobre Ezequiel Neves é um falso documentário cheio de verdades https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518917-filme-sobre-ezequiel-neves-e-um-falso-documentario-cheio-de-verdades.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 17:44 Luíza Altoé,Ronayre Nunes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518916-justica-derruba-decisao-de-nunes-marques-e-restabelece-canal-pro-lula.html Política eleições2026, Lula, Janones, Justiça 3021 Justiça derruba decisão de Nunes Marques e restabelece canal pró-Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518916-justica-derruba-decisao-de-nunes-marques-e-restabelece-canal-pro-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 17:50 Joana El Khouri https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518889-ato-pro-lula-em-sao-paulo-reune-multidao-na-avenida-paulista.html Política Lula, São Paulo, Eleições 2026, Geraldo Alckmin 1677 Ato pró-Lula em São Paulo reúne multidão na Avenida Paulista https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518889-ato-pro-lula-em-sao-paulo-reune-multidao-na-avenida-paulista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 18:00 Izabella Caixeta,Joana Gontijo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518893-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm-chegam-a-cemiterio-em-bh.html Gerais Minas Gerais, BH, Acidente, Polícia 5307 Corpos de militares mortos em queda de avião da PM chegam a cemitério em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518893-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm-chegam-a-cemiterio-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 18:04 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518927-carrapatos-conheca-os-principais-tipos-os-perigos-que-oferecem-e-como-se-proteger.html Galeria 6 Carrapatos: conheça os principais tipos, os perigos que oferecem e como se proteger https://www.flipar.com.br/?p=692417&preview=true&preview_id=692417 Digital

Estado de Minas 2026-10-11 18:06 Joana El Khouri https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518898-renan-santos-sobre-ministerio-da-prosperidade-coach-virando-ministro.html Política Eleições 2026, Renan Santos, Flávio Bolsonaro 839 Renan Santos sobre Ministério da Prosperidade: ‘Coach virando ministro’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518898-renan-santos-sobre-ministerio-da-prosperidade-coach-virando-ministro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 18:16 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518934-muito-antes-da-disney-conheca-a-versao-original-e-mais-sombria-de-a-bela-e-a-fera.html Galeria 6 Muito antes da Disney: conheça a versão original e mais sombria de ‘A Bela e a Fera’ https://www.flipar.com.br/?p=692416&preview=true&preview_id=692416 Digital

Estado de Minas 2026-10-11 18:19 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518922-pms-mortos-em-queda-de-aviao-sao-sepultados-em-bh.html Gerais Avião, pm, polícia, morte, acidente-aéreo, acidente, velório 2899 PMs mortos em queda de avião são sepultados em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518922-pms-mortos-em-queda-de-aviao-sao-sepultados-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 18:27 Joana El Khouri https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518925-flavio-bolsonaro-se-encontra-com-prefeitos-e-vereadores-em-sao-paulo.html Política flávio bolsonaro, São Paulo, Lula, Eleições 2026 1744 Flávio Bolsonaro se encontra com prefeitos e vereadores em São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518925-flavio-bolsonaro-se-encontra-com-prefeitos-e-vereadores-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 18:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518941-de-bunkers-a-tuneis-ocultos-esconderijos-e-passagens-secretas-que-entraram-para-a-historia.html Galeria 6 De bunkers a túneis ocultos: esconderijos e passagens secretas que entraram para a história https://www.flipar.com.br/?p=692348&preview=true&preview_id=692348 Digital

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Estado de Minas 2026-10-11 19:21 Joana El Khouri https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518954-flavio-bolsonaro-superou-lula-em-um-voto-em-municipio-mineiro.html Política Flávio Bolsonaro, Lula, Grande BH, Eleições 2026 1343 Flávio Bolsonaro superou Lula em um voto em município mineiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518954-flavio-bolsonaro-superou-lula-em-um-voto-em-municipio-mineiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 19:22 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518957-aos-91-anos-luiza-erundina-participa-de-ato-pro-lula-na-paulista.html Política PT, Lula, manifestação, eleições 2026, eleições2026 854 Aos 91 anos, Luiza Erundina participa de ato pró-Lula na Paulista https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518957-aos-91-anos-luiza-erundina-participa-de-ato-pro-lula-na-paulista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 19:30 AFP https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518958-quase-140-migrantes-morrem-em-naufragio-em-embarcacao-com-direcao-ao-iemen.html Internacional Djibuti, Mortos, Naufrágio 2075 Quase 140 migrantes morrem em naufrágio em embarcação com direção ao Iêmen https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518958-quase-140-migrantes-morrem-em-naufragio-em-embarcacao-com-direcao-ao-iemen.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 19:36 AFP https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518959-vitimas-do-terremoto-no-panama-pedem-agilidade-na-ajuda-humanitaria.html Internacional Ajuda Humanitária, Terremoto 1816 Vítimas do terremoto no Panamá pedem agilidade na ajuda humanitária https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518959-vitimas-do-terremoto-no-panama-pedem-agilidade-na-ajuda-humanitaria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 19:46 Ronayre Nunes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518967-flavio-bolsonaro-pede-investigacao-contra-diretor-geral-da-policia-federal.html Política flávio bolsonaro, eleições2026, Polícia 1452 Flávio Bolsonaro pede investigação contra diretor-geral da Polícia Federal https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518967-flavio-bolsonaro-pede-investigacao-contra-diretor-geral-da-policia-federal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 19:51 BBC https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518965-a-nova-onda-de-protestos-de-jovens-do-movimento-das-baratas-na-india-em-imagens.html Internacional ìndia, baratas, jovens, manifestações, Geração Z 3595 A nova onda de protestos de jovens do movimento das 'baratas' na Índia em imagens https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwp9gy84my15o Digital

Estado de Minas 2026-10-11 19:54 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518963-jovem-e-baleado-na-cabeca-e-quatro-suspeitos-sao-presos-no-sul-de-minas.html Gerais polícia, suldeminas, drogas, armas 2838 Jovem é baleado na cabeça, e quatro suspeitos são presos no Sul de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518963-jovem-e-baleado-na-cabeca-e-quatro-suspeitos-sao-presos-no-sul-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 20:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518974-luan-santana-faz-l-em-show-e-gesto-repercute-nas-redes.html Política Luan santana, Show 859 Luan Santana faz ‘L’ em show e gesto repercute nas redes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518974-luan-santana-faz-l-em-show-e-gesto-repercute-nas-redes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 20:20 Oussama El Ghaouri* - Repórter da Rádio Nacional https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7518966-interpretacao-e-a-base-da-prova-de-linguagens-do-enem-veja-dicas.html Educação Enem,Literatura,língua portuguesa,Inglês,Espanhol,ME 4251 Interpretação é a base da prova de linguagens do Enem; veja dicas https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2026-10/interpretacao-e-base-da-prova-de-linguagens-do-enem-veja-dicas Digital

Estado de Minas 2026-10-11 20:57 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518994-homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-bar-na-grande-bh.html Gerais homem, tiros, grandebh, ibirite 1700 Homem é morto a tiros dentro de bar na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518994-homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-bar-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 21:27 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519000-lula-vem-a-minas-antes-do-segundo-turno-saiba-onde.html Política lula, eleições2026, juizdefora, ZonadaMata, Minas Gerais 1917 Lula vem a Minas antes do segundo turno; saiba onde https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519000-lula-vem-a-minas-antes-do-segundo-turno-saiba-onde.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 22:00 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519003-casa-usada-para-consumo-de-drogas-pega-fogo-na-zona-da-mata.html Gerais bombeiros, zonadamata, incdêndios, minas-gerais 1282 Casa usada para consumo de drogas pega fogo na Zona da Mata https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519003-casa-usada-para-consumo-de-drogas-pega-fogo-na-zona-da-mata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 22:28 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519021-homem-e-preso-por-agredir-companheira-apos-briga-por-ciumes-na-zona-da-mata.html Gerais AGRESSAO, JUIZDEFORA, ZONADAMATA, POLICIA 1993 Homem é preso por agredir companheira após briga por ciúmes na Zona da Mata https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519021-homem-e-preso-por-agredir-companheira-apos-briga-por-ciumes-na-zona-da-mata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-11 23:15 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7519028-poderoso-ritual-de-oracao-com-vela-a-nossa-senhora-aparecida.html Horóscopo Bate-papo místico, Consciência Plena, Espiritualidade 7090 Poderoso ritual de oração com vela a Nossa Senhora Aparecida https://www.wemystic.com.br/ritual-oracao-vela-nossa-senhora-aparecida/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-11 23:17 Mônica Vasconcelos - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519024-a-escritora-que-quer-reimaginar-a-historia-brasileira-com-mulheres-negras-no-centro-da-narrativa.html Cultura 11032 A escritora que quer reimaginar a história brasileira com mulheres negras no centro da narrativa https://www.bbc.com/portuguese/articles/c20yl5z9xego Digital

Estado de Minas 2026-10-11 23:25 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519012-grande-bh-idoso-de-66-anos-morre-afogado-em-piscina-no-distrito-de-ravena.html Gerais afogamento, sabará, grandebh, bombeiros 2092 Grande BH: idoso de 66 anos morre afogado em piscina no distrito de Ravena https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519012-grande-bh-idoso-de-66-anos-morre-afogado-em-piscina-no-distrito-de-ravena.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 00:05 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519030-o-caminho-de-arthur-lira-no-senado.html Política#PlatôBr Reportagem 857 O caminho de Arthur Lira no Senado https://platobr.com.br/o-caminho-de-arthur-lira-no-senado Digital

Estado de Minas 2026-10-12 00:05 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519031-as-medidas-economicas-que-o-time-de-flavio-cogita-em-meio-ao-temor-de-dano-eleitoral.html Política#PlatôBr Reportagem 3526 As medidas econômicas que o time de Flávio cogita em meio ao temor de dano eleitoral https://platobr.com.br/as-medidas-economicas-que-o-time-de-flavio-cogita-em-meio-ao-temor-de-dano-eleitoral Digital

Estado de Minas 2026-10-12 00:10 Joana Gontijo https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513315-mais-que-beleza-flores-levam-perfumes-texturas-e-sabores-para-a-mesa.html Degusta Flor, Perfume 22811 Mais que beleza, flores levam perfumes, texturas e sabores para a mesa https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513315-mais-que-beleza-flores-levam-perfumes-texturas-e-sabores-para-a-mesa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 00:11 Celina Aquino https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518818-dona-lucinha-sera-homenageada-com-livro-infantojuvenil-escrito-pela-filha.html Degusta livro, podcast-degusta, lançamento, dona lucinha 6876 Dona Lucinha será homenageada com livro infantojuvenil escrito pela filha https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518818-dona-lucinha-sera-homenageada-com-livro-infantojuvenil-escrito-pela-filha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 00:13 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519032-flavio-e-lula-recalculam-estrategia-sobre-o-stf-e-as-suspeitas-contra-ministros.html Política#PlatôBr Reportagem 2603 Flávio e Lula recalculam estratégia sobre o STF e as suspeitas contra ministros https://platobr.com.br/flavio-e-lula-recalculam-estrategia-sobre-o-stf-e-as-suspeitas-contra-ministros Digital

Estado de Minas 2026-10-12 02:00 Juraciara Vieira Cardoso https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7517331-o-preco-de-caber.html Colunistas#VITALidade casamento, vida, amor, separação, traição 4077 O preço de caber https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7517331-o-preco-de-caber.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 02:00 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518861-a-imagem-de-aparecida-pioneira-das-gerais.html Gerais Gustavo Werneck, colunista, história, patrimônio, Nossa Senhora Aparecida, padroeira 7531 A imagem de Aparecida pioneira das Gerais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518861-a-imagem-de-aparecida-pioneira-das-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 02:00 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518910-o-teatro-de-rogerio-falabella-ocupa-duas-salas-em-bh.html Cultura teatro, peça, dramaturgo, BH 5851 "O teatro de Rogério Falabella" ocupa duas salas em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518910-o-teatro-de-rogerio-falabella-ocupa-duas-salas-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 02:00 Orion Teixeira https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7518915-minas-fica-sem-dinheiro-ja-em-janeiro-para-salario.html Colunistas#Orion Teixeira Flávio Bolsonaro, Cleitinho 5595 Minas fica sem dinheiro já em janeiro para salário https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7518915-minas-fica-sem-dinheiro-ja-em-janeiro-para-salario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7518921-toda-crianca-tem-o-direito-de-ser-incrivel.html Opinião 4513 Toda criança tem o direito de ser incrível https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7518921-toda-crianca-tem-o-direito-de-ser-incrivel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7518955-hamilton-madison-e-as-ameacas-a-liberdade-de-imprensa-no-segundo-turno.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Jornalistas, ataques, eleições, censura 5481 Hamilton, Madison e as ameaças à liberdade de imprensa no segundo turno https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7518955-hamilton-madison-e-as-ameacas-a-liberdade-de-imprensa-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 02:00 sérgio abranches https://www.em.com.br/colunistas/sergio-abranches/2026/10/7518956-a-campanha-eleitoral-e-digital-tambem.html Colunistas#Sérgio Abranches digital, campanha, eleições, candidatos 5010 A campanha eleitoral é digital também https://www.em.com.br/colunistas/sergio-abranches/2026/10/7518956-a-campanha-eleitoral-e-digital-tambem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 02:00 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519016-o-super-el-nino-chegou-e-previsoes-sao-preocupantes-estamos-preparados.html Gerais Meteorologia, Clima, Aquecimento, Minas Gerais, Super El Niño 14972 O Super El Niño chegou, e previsões são preocupantes. Estamos preparados? https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519016-o-super-el-nino-chegou-e-previsoes-sao-preocupantes-estamos-preparados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 04:00 Anna Marina https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518912-como-cuidar-da-saude-mental-durante-o-tratamento-do-cancer.html Colunistas#Anna Marina Saúde, Saúde mental, minas-gerais, Anna Marina, colunista, Estado de Minas 3170 Como cuidar da saúde mental durante o tratamento do câncer? https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518912-como-cuidar-da-saude-mental-durante-o-tratamento-do-cancer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 07:45 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519039-confira-a-previsao-do-tempo-para-esta-segunda-feira-12-10-em-bh.html Gerais 1481 Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira (12/10) em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519039-confira-a-previsao-do-tempo-para-esta-segunda-feira-12-10-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 07:50 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519040-mg-mais-de-500-cidades-estao-sob-alerta-de-tempestade.html Gerais 2877 MG: mais de 500 cidades estão sob alerta de tempestade https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519040-mg-mais-de-500-cidades-estao-sob-alerta-de-tempestade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 08:03 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519041-canal-de-lula-vira-cabo-de-guerra-entre-ministros-do-tse.html Política eleições, TSE, Exército do Lula, censura, flávio bolsonaro, canal, Whatsapp, Kassio Nunes Marques 5672 Canal de Lula vira cabo de guerra entre ministros do TSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519041-canal-de-lula-vira-cabo-de-guerra-entre-ministros-do-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 08:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519045-hbo-anuncia-serie-de-podres-de-ricos-com-retorno-do-elenco-original.html Galeria 6 HBO anuncia série de “Podres de Ricos” com retorno do elenco original https://www.flipar.com.br/?p=692138 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 08:34 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519046-bh-homem-e-morto-a-tiros-ao-sair-de-festa-para-buscar-a-mae.html Gerais 952 BH: homem é morto a tiros ao sair de festa para buscar a mãe https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519046-bh-homem-e-morto-a-tiros-ao-sair-de-festa-para-buscar-a-mae.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 08:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519049-mg-mulher-morre-atropelada-por-ambulancia.html Gerais Ambulância, Morte, Mulher 1432 MG: mulher morre atropelada por ambulância https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519049-mg-mulher-morre-atropelada-por-ambulancia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 08:45 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519050-as-chances-de-a-jogatina-ser-liberada-apos-o-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 6234 As chances de a jogatina ser liberada após o 2º turno https://platobr.com.br/as-chances-de-a-jogatina-ser-liberada-apos-o-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-12 08:53 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519052-flavio-gasta-mais-do-que-lula-conforme-dados-do-tse.html Política ELEIÇÕES 2026, gastos, campanha, TSE, mídias sociais, publicidade, redes, Lula, Flávio bolsonaro 5832 Flávio gasta mais do que Lula, conforme dados do TSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519052-flavio-gasta-mais-do-que-lula-conforme-dados-do-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 08:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519054-nossa-senhora-aparecida-conheca-a-historia-da-padroeira-do-brasil.html Galeria 6 Nossa Senhora Aparecida: conheça a história da padroeira do Brasil https://www.flipar.com.br/?p=691977 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 09:21 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519058-o-alerta-sobre-a-aposta-do-pt-na-virada-em-2-turno-esperam-que-lula-resolva-tudo.html Política#PlatôBr Reportagem 1886 O alerta sobre a aposta do PT na virada em 2º turno: ‘Esperam que Lula resolva tudo’ https://platobr.com.br/o-alerta-sobre-a-aposta-do-pt-na-virada-em-2o-turno-esperam-que-lula-resolva-tudo Digital

Estado de Minas 2026-10-12 09:22 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519059-andre-marques-muda-rotina-e-passa-mais-tempo-em-sitio-herdado-do-pai.html Galeria 6 André Marques muda rotina e passa mais tempo em sítio herdado do pai https://www.flipar.com.br/?p=692121 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 09:36 BBC News Brasil em Londres e São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519060-pesquisas-do-2-turno-quando-e-a-2-rodada-e-outras-datas-importantes-da-reta-final-das-eleicoes-de-2026.html Política 2162 Pesquisas do 2º turno: quando é a 2ª rodada e outras datas importantes da reta final das eleições de 2026 https://www.bbc.com/portuguese/articles/ck20wgq2p6vxo Digital

Estado de Minas 2026-10-12 09:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519065-medicos-especialistas-em-saude-publica-e-lideres-da-odontologia-defendem-a-inclusao-da-saude-bucal-nos-cuidados-de-saude-cotidianos.html Mundo Corporativo 20010 Médicos, especialistas em saúde pública e líderes da odontologia defendem a inclusão da saúde bucal nos cuidados de saúde cotidianos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519065-medicos-especialistas-em-saude-publica-e-lideres-da-odontologia-defendem-a-inclusao-da-saude-bucal-nos-cuidados-de-saude-cotidianos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 09:47 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519066-cleitinho-adesiva-carro-para-segundo-turno-minas-e-flavio-bolsonaro.html Política Bolsonaro, Cleitinho, Cleitinho Azevedo, Flávio bolsonaro, eleicoes-2026, minas-gerais 1561 Cleitinho adesiva carro para segundo turno: ‘Minas é Flávio Bolsonaro’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519066-cleitinho-adesiva-carro-para-segundo-turno-minas-e-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 09:47 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519064-nobel-de-economia-premia-descoberta-que-ajuda-a-conter-crises.html Economia Economia, Nobel, prêmio, Estados Unidos, modelos econômicos, recessão 2540 Nobel de Economia premia descoberta que ajuda a conter crises https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519064-nobel-de-economia-premia-descoberta-que-ajuda-a-conter-crises.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 09:53 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519063-homem-morre-e-adolescente-fica-ferida-apos-serem-baleados-na-pampulha.html Gerais BR 1654 Homem morre e adolescente fica ferida após serem baleados na Pampulha https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519063-homem-morre-e-adolescente-fica-ferida-apos-serem-baleados-na-pampulha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 10:01 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519069-assessoria-de-luan-santana-sobre-l-em-show-habito-do-artista.html Política LUAN SANTANA, eleicoes-2026, lula 1055 Assessoria de Luan Santana sobre ‘L’ em show: ‘Hábito do artista’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519069-assessoria-de-luan-santana-sobre-l-em-show-habito-do-artista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 10:09 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519072-em-meio-a-disputa-pelo-voto-catolico-lula-participa-de-missa-no-alvorada.html Política Aparecida, Nossa, Nossa senhora aparecida, Senhora 872 Em meio à disputa pelo voto católico, Lula participa de missa no Alvorada https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519072-em-meio-a-disputa-pelo-voto-catolico-lula-participa-de-missa-no-alvorada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 10:19 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519074-frank-aguiar-tem-sitio-com-piscina-e-vista-para-represa-no-interior-de-sp.html Galeria 6 Frank Aguiar tem sítio com piscina e vista para represa no interior de SP https://www.flipar.com.br/?p=692112 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 10:35 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519076-militar-da-reserva-e-suspeito-de-matar-policial-penal-em-bar-de-bh.html Gerais Policial 1541 Militar da reserva é suspeito de matar policial penal em bar de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519076-militar-da-reserva-e-suspeito-de-matar-policial-penal-em-bar-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 10:39 Luiz Felipe - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519080-moraes-autoriza-retomada-de-visitas-de-flavio-a-jair-bolsonaro.html Política Bolsonaro, Jair Bolsonar, Jair Bolsonaro, Moraes, Política 1633 Moraes autoriza retomada de visitas de Flávio a Jair Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519080-moraes-autoriza-retomada-de-visitas-de-flavio-a-jair-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 10:43 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519077-exercito-do-lula-nunes-marques-pede-apuracao-por-suspeita-de-desinformacao.html Política André Janones, Bolsonaro, Canal, Exército do Lula, Flávio Bolsonaro, Janones, Lula 5331 Exército do Lula: Nunes Marques pede apuração por suspeita de desinformação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519077-exercito-do-lula-nunes-marques-pede-apuracao-por-suspeita-de-desinformacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 10:43 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519084-12-de-outubro-entenda-a-ligacao-entre-o-dia-das-criancas-e-o-dia-de-nossa-senhora-aparecida.html Galeria 6 12 de outubro: entenda a ligação entre o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida https://www.flipar.com.br/?p=692558&preview=true&preview_id=692558 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 10:44 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519085-cobras-da-pre-historia-especie-gigante-viveu-na-america-latina-e-devorava-crocodilos.html Galeria 6 Cobras da pré-história: espécie gigante viveu na América Latina e devorava crocodilos https://www.flipar.com.br/?p=692535&preview=true&preview_id=692535 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 10:50 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519081-idoso-morre-apos-ser-ejetado-de-carro-e-cair-em-corrego-em-bh.html Gerais Br, Carro, Morre 781 Idoso morre após ser ejetado de carro e cair em córrego em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519081-idoso-morre-apos-ser-ejetado-de-carro-e-cair-em-corrego-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 10:55 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519089-crocodilos-assustadores-conheca-curiosidades-impressionantes-sobre-esses-predadores.html Galeria 6 Crocodilos assustadores: conheça curiosidades impressionantes sobre esses predadores https://www.flipar.com.br/?p=692533&preview=true&preview_id=692533 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 11:03 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519088-policia-encontra-drogas-em-descarga-de-banheiro-e-apreende-adolescente.html Gerais drogas, Polícia, Minas Gerais, Ipatinga 1598 Polícia encontra drogas em descarga de banheiro e apreende adolescente https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519088-policia-encontra-drogas-em-descarga-de-banheiro-e-apreende-adolescente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 11:10 Pedro Martins - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519091-por-que-alexandre-de-moraes-decidiu-autorizar-visitas-de-flavio-a-jair-bolsonaro-apos-3-meses-de-proibicao.html Política 2410 Por que Alexandre de Moraes decidiu autorizar visitas de Flávio a Jair Bolsonaro após 3 meses de proibição https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjly0z0kldqxo Digital

Estado de Minas 2026-10-12 11:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519095-george-clooney-comenta-sobre-morte-de-presley-gerber-filho-da-supermodelo-cindy-crawford-que-lutava-contra-problemas-de-saude-mental.html Galeria 6 George Clooney comenta sobre morte de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford que lutava contra problemas de saúde mental https://www.flipar.com.br/?p=692538 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 11:31 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519093-mg-missas-procissao-e-carreatas-homenageiam-a-padroeira-do-brasil.html Gerais nossa senhora aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Grande BH, Contagem 3236 MG: missas, procissão e carreatas homenageiam a padroeira do Brasil https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519093-mg-missas-procissao-e-carreatas-homenageiam-a-padroeira-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 11:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519097-ja-worldwide-e-hp-lancam-colaboracao-global-para-preparar-os-jovens-para-um-futuro-orientado-pela-tecnologia.html Mundo Corporativo 9355 JA Worldwide e HP Lançam Colaboração Global para Preparar os Jovens para um Futuro Orientado pela Tecnologia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519097-ja-worldwide-e-hp-lancam-colaboracao-global-para-preparar-os-jovens-para-um-futuro-orientado-pela-tecnologia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 12:07 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519101-juliette-sobre-nossa-senhora-por-que-uma-santa-desperta-tanto-odio.html Política Flávio Bolsonaro, Lula, Nossa Senhora, Eleições 2026 3907 Juliette sobre Nossa Senhora: 'Por que uma Santa desperta tanto ódio?' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519101-juliette-sobre-nossa-senhora-por-que-uma-santa-desperta-tanto-odio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 12:20 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519103-flavio-bolsonaro-participa-de-missa-no-dia-de-nossa-senhora-aparecida.html Política Feriado, flávio bolsonaro, Nossa Senhora, nossa senhora aparecida 2444 Flávio Bolsonaro participa de missa no Dia de Nossa Senhora Aparecida https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519103-flavio-bolsonaro-participa-de-missa-no-dia-de-nossa-senhora-aparecida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 12:24 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519105-cleitinho-rebate-simoes-sobre-falta-de-recurso-para-salarios-em-janeiro.html Política Cleitinho, mateus-simoes, eleicoes-2026, minas-gerais 2459 Cleitinho rebate Simões sobre falta de recurso para salários em janeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519105-cleitinho-rebate-simoes-sobre-falta-de-recurso-para-salarios-em-janeiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 12:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519114-pedro-bial-fala-sobre-lancamento-de-filme-e-luta-contra-o-tabagismo-minha-vida-e-feita-de-arrependimento.html Galeria 6 Pedro Bial fala sobre lançamento de filme e luta contra o tabagismo: ‘Minha vida é feita de arrependimento’ https://www.flipar.com.br/?p=692544 Digital

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Estado de Minas 2026-10-12 12:44 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519109-flavio-x-lula-saiba-os-dias-das-sabatinas-e-dos-debates.html Política debate, flávio bolsonaro, lula, eleicoes-2026 1128 Flávio x Lula: saiba os dias das sabatinas e dos debates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519109-flavio-x-lula-saiba-os-dias-das-sabatinas-e-dos-debates.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 13:24 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519136-lula-prega-respeito-a-fe-apos-missa-por-nossa-senhora-aparecida.html Política lula, nossa senhora aparecida, religião, Eleições 2026 1208 Lula prega respeito à fé após missa por Nossa Senhora Aparecida https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519136-lula-prega-respeito-a-fe-apos-missa-por-nossa-senhora-aparecida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 13:25 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519139-rio-amplia-lista-de-praias-certificadas-pelo-selo-internacional-bandeira-azul-e-mantem-2-lugar-no-ranking-nacional.html Galeria 6 Rio amplia lista de praias certificadas pelo selo internacional Bandeira Azul e mantém 2º lugar no ranking nacional https://www.flipar.com.br/?p=692547 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 13:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519144-zona-de-desenvolvimento-economico-de-yuhang-parque-industrial-diversificado-impulsiona-o-futuro-da-manufatura-inteligente.html Mundo Corporativo 8860 Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang: Parque Industrial Diversificado Impulsiona o Futuro da Manufatura Inteligente https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519144-zona-de-desenvolvimento-economico-de-yuhang-parque-industrial-diversificado-impulsiona-o-futuro-da-manufatura-inteligente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 13:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519145-megaport-expande-sua-plataforma-global-de-infraestrutura-automatizada-para-portugal.html Mundo Corporativo 3690 Megaport expande sua plataforma global de infraestrutura automatizada para Portugal https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519145-megaport-expande-sua-plataforma-global-de-infraestrutura-automatizada-para-portugal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 13:46 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519143-ben-mendes-acusa-cleitinho-de-trair-bolsonaristas-por-convite-a-gabriel.html Política eleicoes-2026, gabriel-azevedo, Cleitinho, minas-gerais 2499 Ben Mendes acusa Cleitinho de trair bolsonaristas por convite a Gabriel https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519143-ben-mendes-acusa-cleitinho-de-trair-bolsonaristas-por-convite-a-gabriel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 13:59 Gabriel Botelho - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519150-tse-nao-encontrou-noticias-falsas-em-canal-pro-lula.html Política TSE, Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026 2092 TSE não encontrou 'notícias falsas' em canal pró-Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519150-tse-nao-encontrou-noticias-falsas-em-canal-pro-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 14:23 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519165-novo-colirio-aprovado-nos-eua-melhora-a-visao-de-perto-por-ate-10-horas-saiba-como-funciona.html Galeria 6 Novo colírio aprovado nos EUA melhora a visão de perto por até 10 horas; saiba como funciona https://www.flipar.com.br/?p=692529&preview=true&preview_id=692529 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 14:25 Rede de Notícias LB https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7519167-cooktops-ganham-espaco-nas-cozinhas-modernas-veja-vantagens.html Empresas 3744 Cooktops ganham espaço nas cozinhas modernas; veja vantagens 72 Digital

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Estado de Minas 2026-10-12 14:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519170-gari-ha-18-anos-homem-e-aprovado-na-oab-e-abre-escritorio-de-advocacia-em-goiania.html Galeria 6 Gari há 18 anos, homem é aprovado na OAB e abre escritório de advocacia em Goiânia https://www.flipar.com.br/?p=692553 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 14:44 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519175-hit-fornece-livros-de-popularizacao-cientifica-aeroespacial-e-cursos-no-metaverso-para-escolas.html Mundo Corporativo 3709 HIT Fornece Livros de Popularização Científica Aeroespacial e Cursos no Metaverso para Escolas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519175-hit-fornece-livros-de-popularizacao-cientifica-aeroespacial-e-cursos-no-metaverso-para-escolas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 14:44 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519176-opensignal-lanca-o-primeiro-mapa-interativo-de-conexoes-d2d-do-mundo.html Mundo Corporativo 5029 Opensignal lança o primeiro mapa interativo de conexões D2D do mundo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519176-opensignal-lanca-o-primeiro-mapa-interativo-de-conexoes-d2d-do-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 15:11 Nathallie Lopes - Correio Braziliense - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519191-em-video-nikolas-ferreira-usa-criancas-para-criticar-lula-e-lulinha.html Política dia das crianças, Nikolas Ferreira, lula, redes sociais 1925 Em vídeo, Nikolas Ferreira usa crianças para criticar Lula e Lulinha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519191-em-video-nikolas-ferreira-usa-criancas-para-criticar-lula-e-lulinha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 15:14 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519188-homem-envolvido-com-o-trafico-e-morto-a-tiros-em-bh-apos-discussao.html Gerais homicídio, PM, polícia, crime, trafico-de-drogas, BH 1931 Homem envolvido com o tráfico é morto a tiros em BH após discussão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519188-homem-envolvido-com-o-trafico-e-morto-a-tiros-em-bh-apos-discussao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 15:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519194-motoristas-nao-aceitam-corrida-para-cidade-egipcia-por-causa-do-cheiro-pavoroso.html Galeria 6 Motoristas não aceitam corrida para cidade egípcia por causa do cheiro pavoroso https://www.flipar.com.br/?p=692528&preview=true&preview_id=692528 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 15:34 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519193-irmao-de-cleitinho-para-ana-elisa-lave-a-boca-pra-falar-da-minha-familia.html Política Cleitinho, ana-elisa, eleicoes-2026, eduardo azevedo 2155 Irmão de Cleitinho para Ana Elisa: 'Lave a boca pra falar da minha família' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519193-irmao-de-cleitinho-para-ana-elisa-lave-a-boca-pra-falar-da-minha-familia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 15:35 Correio Braziliense https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519199-novas-imagens-de-marte-revelam-desafios-para-futuras-missoes-da-nasa.html Ciência Nasa, Marte 3215 Novas imagens de Marte revelam desafios para futuras missões da Nasa https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519199-novas-imagens-de-marte-revelam-desafios-para-futuras-missoes-da-nasa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 15:45 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519200-mg-idosa-e-encontrada-morta-com-ferimentos-na-cabeca-dentro-da-sua-casa.html Gerais Crime, Morte, Polícia, Polícia Civil, pm, minas-gerais 2218 MG: idosa é encontrada morta com ferimentos na cabeça dentro da sua casa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519200-mg-idosa-e-encontrada-morta-com-ferimentos-na-cabeca-dentro-da-sua-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 15:48 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7519207-suar-a-camisa.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro mazzini, Estado de Minas, Política, Poder 2745 Suar a camisa https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7519207-suar-a-camisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 15:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519208-carta-obtem-autorizacao-para-atuar-como-administradora-de-fundos-e-agente-de-transferencia-em-luxemburgo.html Mundo Corporativo 6940 Carta obtém autorização para atuar como administradora de fundos e agente de transferência em Luxemburgo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519208-carta-obtem-autorizacao-para-atuar-como-administradora-de-fundos-e-agente-de-transferencia-em-luxemburgo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 15:54 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519209-dupla-e-presa-com-mais-de-3-mil-papelotes-de-cocaina-em-mg.html Gerais Cocaína, Drogas, Polícia, tráfico-de-drogas, norte-de-minas, minas-gerais, rodovia 1570 Dupla é presa com mais de 3 mil papelotes de cocaína em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519209-dupla-e-presa-com-mais-de-3-mil-papelotes-de-cocaina-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 16:09 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519215-mulheres-sao-presas-com-drone-cameras-e-drogas-em-bh-menor-e-apreendido.html Gerais Drogas, bh, pm, tráfico-de-drogas, prisão, polícia 1758 Mulheres são presas com drone, câmeras e drogas em BH; menor é apreendido https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519215-mulheres-sao-presas-com-drone-cameras-e-drogas-em-bh-menor-e-apreendido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 16:27 Joana El Khouri https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519216-avenida-brasil-2-globo-anuncia-atores-confirmados.html Cultura 1726 ‘Avenida Brasil 2’: Globo anuncia atores confirmados https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519216-avenida-brasil-2-globo-anuncia-atores-confirmados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 16:38 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519238-olhar-para-o-sol-causa-mesmo-tercol-ou-e-so-um-mito.html Galeria 6 Olhar para o sol causa mesmo terçol ou é só um mito? https://www.flipar.com.br/?p=692523&preview=true&preview_id=692523 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 16:38 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519239-strelitzia-reginae-descubra-a-flor-encantadora-que-lembra-um-passaro.html Galeria 6 Strelitzia reginae: descubra a flor encantadora que lembra um pássaro https://www.flipar.com.br/?p=692524&preview=true&preview_id=692524 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 16:40 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519223-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-rajadas-de-vento-ate-terca-feira-13-10.html Gerais Chuva, bh, alerta, defesa-civil, meteorologia, clima 1526 BH pode ter chuva com raios e rajadas de vento até terça-feira (13/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519223-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-rajadas-de-vento-ate-terca-feira-13-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 16:49 Estado de Minas https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7519240-aprenda-a-receita-de-picole-de-amendoim-da-chef-manu-buffara.html Degusta receita, picolé, calor, refresco 1969 Aprenda a receita de picolé de amendoim da chef Manu Buffara https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7519240-aprenda-a-receita-de-picole-de-amendoim-da-chef-manu-buffara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 17:02 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519252-forum-das-letras-se-concentra-no-legado-de-guimaraes-rosa.html Cultura Guimarães Rosa, festival, Ouro Preto, literatura, letras 5439 Fórum das Letras se concentra no legado de Guimarães Rosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519252-forum-das-letras-se-concentra-no-legado-de-guimaraes-rosa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 17:15 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519260-cine-humberto-mauro-recebe-o-ciclo-china-em-perspectiva.html Cultura cultura, festival, BH, China 3589 Cine Humberto Mauro recebe o Ciclo China em Perspectiva https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519260-cine-humberto-mauro-recebe-o-ciclo-china-em-perspectiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 17:19 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519261-coletiva-a-espessura-do-tempo-expande-o-conceito-de-pintura.html Cultura artes visuais, exposição, artistas, BH 4787 Coletiva "A espessura do tempo" expande o conceito de pintura https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519261-coletiva-a-espessura-do-tempo-expande-o-conceito-de-pintura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 17:36 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519263-incendio-em-apartamento-em-bh-deixa-feridos-veja-video.html Gerais Belo Horizonte, Bombeiros, Fogo, Incêndio, BH, pm, samu 1819 Incêndio em apartamento em BH deixa feridos; veja vídeo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519263-incendio-em-apartamento-em-bh-deixa-feridos-veja-video.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 17:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519283-gtcfx-pr-5-a-gtcprime-encerra-participacao-na-ifx-expo-hong-kong-2026-apos-dois-dias-de-insights-e-conexoes.html Mundo Corporativo 2737 GTCFX-PR 5-A GTCPrime Encerra Participação na iFX Expo Hong Kong 2026 Após Dois Dias de Insights e Conexões https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519283-gtcfx-pr-5-a-gtcprime-encerra-participacao-na-ifx-expo-hong-kong-2026-apos-dois-dias-de-insights-e-conexoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 18:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519289-batom-atraves-dos-tempos-tendencias-simbolismos-e-polemicas-que-marcaram-geracoes.html Galeria 6 Batom através dos tempos: tendências, simbolismos e polêmicas que marcaram gerações https://www.flipar.com.br/?p=692526&preview=true&preview_id=692526 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 18:17 Joubert Júnior https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519288-suspeita-de-veneno-em-bolo-de-dia-das-criancas-mobiliza-policia-no-rio.html Nacional rio, suspeita, prisão, bolo, chumbinho 2261 Suspeita de veneno em bolo de Dia das Crianças mobiliza polícia no Rio https://www.tupi.fm/rio/suspeita-de-veneno-em-bolo-de-dia-das-criancas-mobiliza-policia-no-rio/ Digital

Estado de Minas 2026-10-12 18:18 Joubert Júnior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519295-ato-em-apoio-a-lula-ocupa-sete-quarteiroes-em-copacabana.html Política Eleições 992 Ato em apoio a Lula ocupa sete quarteirões em Copacabana https://www.tupi.fm/eleicoes/ato-em-apoio-a-lula-ocupa-sete-quarteiroes-em-copacabana/ Digital

Estado de Minas 2026-10-12 18:20 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519296-bolhas-de-sabao-sao-objeto-de-estudo-cientifico.html Galeria 6 Bolhas de sabão são objeto de estudo científico https://www.flipar.com.br/?p=692527&preview=true&preview_id=692527 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 18:31 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519299-ebc-nega-responsabilidade-por-falha-de-audio-em-propaganda-do-pl.html Política 1843 EBC nega responsabilidade por falha de áudio em propaganda do PL https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519299-ebc-nega-responsabilidade-por-falha-de-audio-em-propaganda-do-pl.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 18:42 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519300-campanha-de-flavio-encaminhara-ao-tse-novo-relatorio-tecnico-sobre-o-canal-pro-lula-no-whatsapp.html Política a, eleições 2026, Flavio, lula, TSE, Whatsapp 2569 Campanha de Flávio encaminhará ao TSE novo relatório técnico sobre o canal pró-Lula no WhatsApp https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519300-campanha-de-flavio-encaminhara-ao-tse-novo-relatorio-tecnico-sobre-o-canal-pro-lula-no-whatsapp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 19:01 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519315-apos-polemica-candidatos-vao-a-missa-no-feriado-de-nossa-senhora-aparecida.html Política#PlatôBr Reportagem 2268 Após polêmica, candidatos vão à missa no feriado de Nossa Senhora Aparecida https://platobr.com.br/polemica-no-1o-turno-leva-lula-e-flavio-a-renderem-homenagens-a-padroeira Digital

Estado de Minas 2026-10-12 19:11 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519316-embarcacao-com-cerca-de-20-pessoas-a-bordo-naufraga-no-interior-de-minas.html Gerais naufrágio, rio, minas-gerais, bombeiros, TriânguloMineiro 2193 Embarcação com cerca de 20 pessoas a bordo naufraga no interior de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519316-embarcacao-com-cerca-de-20-pessoas-a-bordo-naufraga-no-interior-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 19:16 Joana El Khouri https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519308-devota-se-veste-de-nossa-senhora-aparecida-ha-13-anos-no-dia-da-padroeira.html Gerais Aparecida, Nossa, Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira 2279 Devota se veste de Nossa Senhora Aparecida há 13 anos no dia da padroeira https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519308-devota-se-veste-de-nossa-senhora-aparecida-ha-13-anos-no-dia-da-padroeira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 19:21 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519325-os-dois-lados-veem-pragmatismo-de-moraes-ao-liberar-visitas-de-flavio-ao-pai.html Política#PlatôBr Reportagem 2226 Os dois lados veem pragmatismo de Moraes ao liberar visitas de Flávio ao pai https://platobr.com.br/campanhas-veem-pragmatismo-em-decisao-de-moraes-que-libera-visitas-de-flavio-ao-pai Digital

Estado de Minas 2026-10-12 19:33 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519323-policia-investiga-assedio-sexual-envolvendo-robo-com-bigode-e-corrente.html Internacional Assédio, Assédio sexual, Sexual, robô 1032 Polícia investiga assédio sexual envolvendo robô com bigode e corrente https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519323-policia-investiga-assedio-sexual-envolvendo-robo-com-bigode-e-corrente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 19:37 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519319-preco-medio-das-carnes-aumenta-em-bh-com-destaque-para-os-cortes-bovinos.html Economia carne, preço, BH, inflaçãoembh 5021 Preço médio das carnes aumenta em BH, com destaque para os cortes bovinos https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519319-preco-medio-das-carnes-aumenta-em-bh-com-destaque-para-os-cortes-bovinos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 19:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519332-sharjah-innovation-park-lanca-advanced-ai-industrial-accelerator-para-a-era-da-superinteligencia.html Mundo Corporativo 4447 Sharjah Innovation Park lança Advanced AI Industrial Accelerator para a era da superinteligência https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519332-sharjah-innovation-park-lanca-advanced-ai-industrial-accelerator-para-a-era-da-superinteligencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 19:47 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519322-motorista-em-fuga-e-preso-na-br-381-com-carro-roubado-e-sem-cnh.html Gerais Perseguição, Polícia, br-381, rodovia, prf, prisão, cnh, trânsito, roubo, grande-bh 989 Motorista em fuga é preso na BR-381 com carro roubado e sem CNH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519322-motorista-em-fuga-e-preso-na-br-381-com-carro-roubado-e-sem-cnh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 19:53 Margarita Rodríguez - BBC News Mundo https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519326-por-que-so-minha-irma-tem-esquizofrenia-se-herdamos-os-mesmos-genes-e-crescemos-juntas.html Internacional 20446 'Por que só minha irmã tem esquizofrenia se herdamos os mesmos genes e crescemos juntas?' https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjly02ppxz07o Digital

Estado de Minas 2026-10-12 20:04 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519346-fossil-de-caranguejo-de-85-milhoes-de-anos-revela-passado-surpreendente-da-antartica.html Galeria 6 Fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos revela passado surpreendente da Antártica https://www.flipar.com.br/?p=692532&preview=true&preview_id=692532 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 20:08 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519327-homem-tenta-matar-esposa-e-cercado-pela-pm-e-atira-contra-a-propria-cabeca.html Gerais femíncidio, minas-gerais, polícia, perseguição, violenciadomestica 4396 Homem tenta matar esposa, é cercado pela PM e atira contra a própria cabeça https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519327-homem-tenta-matar-esposa-e-cercado-pela-pm-e-atira-contra-a-propria-cabeca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 20:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519349-usina-do-gasometro-conheca-a-historia-de-um-dos-maiores-simbolos-de-porto-alegre.html Galeria 6 Usina do Gasômetro: conheça a história de um dos maiores símbolos de Porto Alegre https://www.flipar.com.br/?p=692530&preview=true&preview_id=692530 Digital

Estado de Minas 2026-10-12 20:17 Nardine Saad https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519345-morre-rj-mitte-ator-de-breaking-bad-que-usou-carreira-para-dar-visibilidade-a-pessoas-com-deficiencia.html Cultura Ator, BREAKING BAD, Inclusão, LUTO, Morte, Paralisia cerebral, Representatividade 3409 Morre RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad' que usou carreira para dar visibilidade a pessoas com deficiência https://www.bbc.com/portuguese/articles/cke8r4yqg9zmo Digital

Estado de Minas 2026-10-12 20:27 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519334-idoso-mata-homem-com-um-tiro-apos-discussao-por-rap-e-danca-na-rua.html Gerais minas-gerais, polícia, assassinato, violencia 2750 Idoso mata homem com um tiro após discussão por rap e dança na rua https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519334-idoso-mata-homem-com-um-tiro-apos-discussao-por-rap-e-danca-na-rua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 21:05 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519360-duda-pede-que-mpmg-apure-o-uso-de-criancas-em-video-politico-de-nikolas.html Política Duda, DUDA SALABERT, Ferreira, Nikolas, NIKOLAS FERREIRA, Salabert 1512 Duda pede que MPMG apure o uso de crianças em vídeo político de Nikolas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519360-duda-pede-que-mpmg-apure-o-uso-de-criancas-em-video-politico-de-nikolas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 21:16 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519357-adolescente-e-morto-a-facadas-em-casa-abandonada-por-divida-de-rs-100.html Gerais policia, facada, violencia, suldeminas, varginha 2589 Adolescente é morto a facadas em casa abandonada por dívida de R$ 100 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519357-adolescente-e-morto-a-facadas-em-casa-abandonada-por-divida-de-rs-100.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 21:48 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519370-mgcaminhao-atinge-trabalhadores-no-acostamento-e-mata-dois-na-br-381.html Gerais trabalhadores, br381, caminhão, minas-gerais 1299 MG: caminhão atinge trabalhadores no acostamento e mata dois na BR-381 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519370-mgcaminhao-atinge-trabalhadores-no-acostamento-e-mata-dois-na-br-381.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 21:56 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519362-homem-agride-e-ameaca-matar-esposa-e-filha-em-festa-de-aniversario.html Gerais violêcia contra a mulher, Betim, grandebh, polícia, mariadapenha 1892 Homem agride e ameaça matar esposa e filha em festa de aniversário https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519362-homem-agride-e-ameaca-matar-esposa-e-filha-em-festa-de-aniversario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 22:11 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519375-como-o-tse-compensa-candidatos-por-falhas-tecnicas-na-tv-eleitoral.html Política eleições2026 3336 Como o TSE compensa candidatos por falhas técnicas na TV eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519375-como-o-tse-compensa-candidatos-por-falhas-tecnicas-na-tv-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-12 23:34 Heloísa Von Ah - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7519386-como-encontrar-a-paz-de-espirito-por-meio-das-pedras.html Horóscopo Terapia com Cristais 2725 Como encontrar a paz de espírito por meio das pedras https://www.wemystic.com.br/como-encontrar-a-paz-de-espirito-atraves-das-pedras/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519426-br-381-pericia-da-policia-civil-inicia-apuracao-sobre-colisao-entre-caminhoes.html Gerais acidente, br-381, pcmg, perícia, são gonçalo do rio abaixo 3717 BR-381: perícia da Polícia Civil inicia apuração sobre colisão entre caminhões https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519426-br-381-pericia-da-policia-civil-inicia-apuracao-sobre-colisao-entre-caminhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519432-banco-e-multado-por-liberar-emprestimo-consignado-sem-autorizacao.html Gerais empréstimo, empréstimo consignado, consignado, aposentado, pensionista, INSS, agibank, mpmg, procon 2651 Banco é multado por liberar empréstimo consignado sem autorização https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519432-banco-e-multado-por-liberar-emprestimo-consignado-sem-autorizacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519434-injuria-racial-em-bar-tjmg-mantem-condenacao-de-cliente-apos-ataque-a-garconete.html Gerais injúria racial, racismo, crime, preconceito, sul de minas, tjmg 2569 Injúria racial em bar: TJMG mantém condenação de cliente após ataque a garçonete https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519434-injuria-racial-em-bar-tjmg-mantem-condenacao-de-cliente-apos-ataque-a-garconete.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519438-plano-de-saude-deve-pagar-plastica-reparadora-apos-cirurgia-bariatrica.html Gerais cirurgia bariátrica, plano de saúde, cirurgia reparadora, montes claros, norte de minas, tjmg 2488 Plano de saúde deve pagar plástica reparadora após cirurgia bariátrica https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519438-plano-de-saude-deve-pagar-plastica-reparadora-apos-cirurgia-bariatrica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519473-condominio-deve-dividir-lucro-de-alugueis-com-moradores-diz-tjmg-em-decisao.html Gerais condomínio, aluguel, tjmg, patos de minas, alto paranaíba 2829 Condomínio deve dividir lucro de aluguéis com moradores, diz TJMG em decisão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519473-condominio-deve-dividir-lucro-de-alugueis-com-moradores-diz-tjmg-em-decisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519477-justica-afasta-conselheiro-tutelar-de-betim-apos-omissao-com-bebe.html Gerais conselho tutelar, betim, rmbh, ação civil pública, mpmg 2177 Justiça afasta conselheiro tutelar de Betim após omissão com bebê https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519477-justica-afasta-conselheiro-tutelar-de-betim-apos-omissao-com-bebe.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:03 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519388-a-expectativa-e-os-preparativos-nos-comites-do-pl-e-do-pt-para-os-debates-na-tv.html Política#PlatôBr Reportagem 2751 A expectativa (e os preparativos) nos comitês do PL e do PT para os debates na TV https://platobr.com.br/a-expectativa-e-os-preparativos-nos-comites-de-lula-e-flavio-para-os-debates-na-tv Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:04 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519389-centrao-quer-influenciar-escolha-de-flavio-bolsonaro-para-a-saude.html Política#PlatôBr Reportagem 780 Centrão quer influenciar escolha de Flávio Bolsonaro para a Saúde https://platobr.com.br/centrao-quer-influenciar-escolha-de-flavio-bolsonaro-para-a-saude Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:04 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519390-com-a-eleicao-afunilada-a-guerra-entre-ministros-no-tse-se-acirra-ainda-mais.html Política#PlatôBr Reportagem 4376 Com a eleição afunilada, a guerra entre ministros no TSE se acirra ainda mais https://platobr.com.br/com-a-eleicao-afunilada-a-guerra-entre-ministros-no-tse-se-acirra-ainda-mais Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:07 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519391-fim-da-6-1-tem-lugar-na-agenda-da-semana-com-ode-de-lula-e-incognita-sobre-flavio.html Política#PlatôBr Reportagem 2211 Fim da 6×1 tem lugar na agenda da semana com ode de Lula e incógnita sobre Flávio https://platobr.com.br/fim-da-6x1-tem-lugar-na-agenda-da-semana-com-ode-de-lula-e-incognita-sobre-flavio Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:07 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519392-tributacao-de-titulos-incentivados-divide-auxiliares-de-flavio-lula-planeja-taxacao.html Política#PlatôBr Reportagem 2264 Tributação de títulos incentivados divide auxiliares de Flávio. Lula planeja taxação https://platobr.com.br/tributacao-de-titulos-incentivados-divide-auxiliares-de-flavio-lula-planeja-taxacao Digital

Estado de Minas 2026-10-13 00:09 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519378-neto-esfaqueia-avos-e-mata-tres-cachorros-da-familia-no-triangulo-mineiro.html Gerais uberlândia, polícia, violência 2983 Neto esfaqueia avós e mata três cachorros da família no Triângulo Mineiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519378-neto-esfaqueia-avos-e-mata-tres-cachorros-da-familia-no-triangulo-mineiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 Amanda Quintiliano https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519117-jovem-negra-e-campea-de-votos-a-trajetoria-de-ana-elisa.html Política 9061 Jovem, negra e campeã de votos: a trajetória de Ana Elisa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519117-jovem-negra-e-campea-de-votos-a-trajetoria-de-ana-elisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 Henrique Portugal https://www.em.com.br/colunistas/henrique-portugal/2026/10/7519255-o-que-os-albuns-musicais-tem-a-ver-com-os-livros.html Colunistas#Henrique Portugal estado de minas, música, tecnologia 2647 O que os álbuns musicais têm a ver com os livros? https://www.em.com.br/colunistas/henrique-portugal/2026/10/7519255-o-que-os-albuns-musicais-tem-a-ver-com-os-livros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 Anna Marina https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7519257-de-volta-ao-passado-a-busca-pelo-que-e-tangivel.html Colunistas#Anna Marina minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas 3900 De volta ao passado. A busca pelo que é tangível https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7519257-de-volta-ao-passado-a-busca-pelo-que-e-tangivel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 Ivan Drummond https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7519262-oscar-heroi-nacional-brasileiro.html Colunistas#Ivan Drummond 2693 Oscar, herói nacional brasileiro https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7519262-oscar-heroi-nacional-brasileiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519265-extracao-ilegal-de-minerio-nao-e-so-um-problema-economico-alerta-deputada.html Gerais crime, entrevista, Minas Gerais, mineração 7683 Extração ilegal de minério não é só um problema econômico, alerta deputada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519265-extracao-ilegal-de-minerio-nao-e-so-um-problema-economico-alerta-deputada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519270-pirataria-na-mineracao-como-quadrilhas-saqueiam-minerio-na-grande-bh.html Gerais mineração, Belo Horizonte, Crime, Minas Gerais 12592 Pirataria na mineração: como quadrilhas saqueiam minério na Grande BH? https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519270-pirataria-na-mineracao-como-quadrilhas-saqueiam-minerio-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7519314-quando-o-crime-organizado-entra-na-economia-formal.html Opinião 6439 Quando o crime organizado entra na economia formal https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7519314-quando-o-crime-organizado-entra-na-economia-formal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7519340-batalha-de-decisoes-joga-contra-a-democracia.html Opinião 1881 Batalha de decisões joga contra a democracia https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7519340-batalha-de-decisoes-joga-contra-a-democracia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7519367-lula-sai-das-redes-para-as-ruas-e-flavio-tenta-barrar-essa-reacao-no-tse.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo bolsonaro, TSE, lula, eleicoes 5421 Lula sai das redes para as ruas e Flávio tenta barrar essa reação no TSE https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7519367-lula-sai-das-redes-para-as-ruas-e-flavio-tenta-barrar-essa-reacao-no-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7519377-disputa-para-a-presidencia-da-assembleia-ja-comecou.html Colunistas#Bertha Maakaroun Cleitinho, Assembleia 6558 Disputa para a Presidência da Assembleia já começou https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7519377-disputa-para-a-presidencia-da-assembleia-ja-comecou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 02:00 Carlos Starling https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7519452-sarna-pra-se-cocar.html Colunistas#Carlos Starling Sarna, política, coceira, pele, imprensa, ácaro 5517 Sarna pra se coçar https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7519452-sarna-pra-se-cocar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 05:41 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519397-bh-tera-chuva-para-aliviar-o-calor-nesta-terca-13-veja-previsao-do-tempo.html Gerais Calor, Chuva, previsão-do-tempo, bh, inmet, defesa-civil 1193 BH terá chuva para aliviar o calor nesta terça (13)? Veja previsão do tempo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519397-bh-tera-chuva-para-aliviar-o-calor-nesta-terca-13-veja-previsao-do-tempo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 06:30 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519399-venda-nova-padre-cai-ao-subir-em-viatura-da-guarda-municipal-veja-video.html Gerais Guarda Municipal, BH, Padre, religião 1228 Venda Nova: padre cai ao subir em viatura da Guarda Municipal; veja vídeo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519399-venda-nova-padre-cai-ao-subir-em-viatura-da-guarda-municipal-veja-video.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 06:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519400-holafly-lanca-ultra-para-suporte-de-saude-e-bem-estar-com-a-assinatura-global-de-esim.html Mundo Corporativo 3370 Holafly lança Ultra, para suporte de saúde e bem-estar com a assinatura global de eSIM https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519400-holafly-lanca-ultra-para-suporte-de-saude-e-bem-estar-com-a-assinatura-global-de-esim.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 07:07 Rebecca Thorn; Salma Nurmohamed - Newshour,Serviço Mundial https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519403-congelei-tecido-dos-meus-ovarios-aos-17-anos-por-causa-de-um-cancer-agora-aos-44-sou-mae.html Bem viver 7000 'Congelei tecido dos meus ovários aos 17 anos por causa de um câncer. Agora, aos 44, sou mãe' https://www.bbc.com/portuguese/articles/c38xz8p48jnjo Digital

Estado de Minas 2026-10-13 07:09 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519409-mulher-acamada-e-estuprada-por-usuario-de-crack-em-bh.html Gerais estupro, bh, pm, violencia-contra-a-mulher 1948 Mulher acamada é estuprada por usuário de crack em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519409-mulher-acamada-e-estuprada-por-usuario-de-crack-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 07:33 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519411-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-diz-pesquisa-btg-nexus.html Política Bolsonaro, Datafolha, ELEIÇÕES, Flávio bolsonaro, Levantamento, Lula, Pesquisa 2156 Flávio tem 52% dos votos válidos, e Lula, 48%, diz pesquisa BTG/Nexus https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519411-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-diz-pesquisa-btg-nexus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 07:42 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519414-onibus-pega-fogo-na-estacao-oiapoque-e-interdita-avenida-no-centro-de-bh.html Gerais ônibus, incêndio, bh, centro, move 4629 Ônibus pega fogo na Estação Oiapoque e interdita avenida no Centro de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519414-onibus-pega-fogo-na-estacao-oiapoque-e-interdita-avenida-no-centro-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 07:52 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7519421-medicao-de-forcas.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, leandro mazzini, estado de minas, Política, Poder 2940 Medição de forças https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7519421-medicao-de-forcas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 07:56 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519422-pesquisa-nexus-deputado-do-pt-diz-que-flavio-nao-cresce-e-ve-espaco-para-virada.html Política#PlatôBr Reportagem 1527 Pesquisa Nexus: deputado do PT diz que ‘Flávio não cresce’ e vê espaço para virada https://platobr.com.br/pesquisa-nexus-deputado-do-pt-diz-que-flavio-nao-cresce-e-ve-espaco-para-virada Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:00 Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519420-por-que-tse-mandou-flavio-bolsonaro-apagar-video-que-associa-uso-de-drogas-a-ato-pro-lula-na-paulista.html Política Avenida paulista, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, LULA, Marçal, Política, cocaína, tse, eleições 2026 4387 Por que TSE mandou Flávio Bolsonaro apagar vídeo que associa uso de drogas a ato pró-Lula na Paulista https://www.bbc.com/portuguese/articles/c95yngxzd73no Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519427-mckenna-grace-recria-look-de-katniss-em-evento-de-jogos-vorazes.html Galeria 6 Mckenna Grace recria look de Katniss em evento de “Jogos Vorazes” https://www.flipar.com.br/?p=692716 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:19 Isabel Shaw - Saúde Global,Serviço Mundial da BBC https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519404-feliz-por-fora-triste-por-dentro-o-que-e-a-depressao-sorridente-e-como-identifica-la.html Bem viver depressão, feliz, saúde mental 8848 'Feliz por fora, triste por dentro': o que é a depressão sorridente e como identificá-la https://www.bbc.com/portuguese/articles/c69wz5rzjvdno Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519429-sao-paulo-em-alerta-pancadas-fortes-de-chuva-trazem-risco-de-alagamento.html Nacional sao-paulo, previsao-do-tempo 2419 São Paulo em alerta: pancadas fortes de chuva trazem risco de alagamento https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519429-sao-paulo-em-alerta-pancadas-fortes-de-chuva-trazem-risco-de-alagamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:22 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519430-lula-empata-com-flavio-bolsonaro-aponta-poderdata-aya.html Política eleições 2026, poderdata/aya, lula, flávio bolsonaro 1666 Lula tem 'empate técnico' com Flávio Bolsonaro, aponta PoderData/Aya https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519430-lula-empata-com-flavio-bolsonaro-aponta-poderdata-aya.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:35 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519436-tobey-maguire-de-homem-aranha-celebra-casamento-da-ex-mulher.html Cultura cultura, celebridades, cinema, relacionamento 2352 Tobey Maguire, de 'Homem-Aranha', celebra casamento da ex-mulher https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519436-tobey-maguire-de-homem-aranha-celebra-casamento-da-ex-mulher.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519440-gerp-flavio-bolsonaro-abre-vantagemde-9-pontos-percentuais-contra-lula.html Política GERP, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, PESQ, PESQUISA, ELEIÇÕES 2026 1634 Gerp: Flávio Bolsonaro abre vantagemde 9 pontos percentuais contra Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519440-gerp-flavio-bolsonaro-abre-vantagemde-9-pontos-percentuais-contra-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:47 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519441-posicionamento-de-flavio-sobre-o-fim-da-6-1-provocou-ruidos-no-pl-e-na-campanha.html Política#PlatôBr Reportagem 2263 Posicionamento de Flávio sobre o fim da 6×1 provocou ruídos no PL e na campanha https://platobr.com.br/posicionamento-de-flavio-sobre-o-fim-da-6x1-provocou-ruidos-no-pl-e-na-campanha Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:56 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519447-mae-de-adolescente-baleado-por-amigo-perdoa-menino-meu-coracao-ja-o-perdoou.html Nacional brasil, santa catarina 3275 Mãe de adolescente baleado por amigo perdoa menino: 'Meu coração já o perdoou' https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519447-mae-de-adolescente-baleado-por-amigo-perdoa-menino-meu-coracao-ja-o-perdoou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:57 Ana Luiza Soares,Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519446-policial-penal-morto-por-militar-da-reserva-e-velado-nesta-terca-13-em-bh.html Gerais tiroteio, bh, velório, sepultamento 2222 Policial penal morto por militar da reserva é velado nesta terça (13) em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519446-policial-penal-morto-por-militar-da-reserva-e-velado-nesta-terca-13-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:57 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519450-testes-de-separacao-por-transmissao-de-raios-x-com-ia-da-brazil-potash-mostram-potencial-para-aumenta-a-producao-e-estender-a-vida-util-da-mina.html Mundo Corporativo 12721 Testes de separação por transmissão de raios X com IA da Brazil Potash mostram potencial para aumenta a produção e estender a vida útil da mina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519450-testes-de-separacao-por-transmissao-de-raios-x-com-ia-da-brazil-potash-mostram-potencial-para-aumenta-a-producao-e-estender-a-vida-util-da-mina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 08:58 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519451-tom-ze-faz-90-anos-a-trajetoria-do-inventivo-compositor-e-cantor-baiano.html Galeria 6 Tom Zé faz 90 anos: a trajetória do inventivo compositor e cantor baiano https://www.flipar.com.br/?p=692596 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:01 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519453-teste-neuropsicologico-sozinho-nao-fecha-diagnostico-explica-especialista.html Networking e Negócios 5293 Teste neuropsicológico sozinho não fecha diagnóstico, explica especialista 62389e31-d0da-4c66-aa01-5b708aba25fd Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:06 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519455-tigre-que-matou-homem-em-zoologico-nao-sera-sacrificado.html Internacional mundo, inglaterra, animais 2034 Tigre que matou homem em zoológico não será sacrificado https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519455-tigre-que-matou-homem-em-zoologico-nao-sera-sacrificado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519457-nem-tudo-vai-a-geladeira-11-alimentos-que-voce-pode-estar-armazenando-de-forma-errada.html Galeria 6 Nem tudo vai à geladeira: 11 alimentos que você pode estar armazenando de forma errada https://www.flipar.com.br/?p=692784&preview=true&preview_id=692784 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:14 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519445-nunes-marques-convoca-campanhas-em-meio-a-disparada-de-acoes-judiciais.html Política André Janones, Exército do Lula, eleições 2026, Flávio Bolsonaro, TSE, judicialização, reunião, fake news, Nunes Marques 5413 Nunes Marques convoca campanhas em meio à disparada de ações judiciais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519445-nunes-marques-convoca-campanhas-em-meio-a-disparada-de-acoes-judiciais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:19 Jair Amaral,Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519458-imagens-mostram-como-ficou-onibus-que-pegou-fogo-na-estacao-oiapoque.html Gerais incêndio, bh, oiapoque, corpo-de-bombeiros, transporte, ônibus 4624 Imagens mostram como ficou ônibus que pegou fogo na Estação Oiapoque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519458-imagens-mostram-como-ficou-onibus-que-pegou-fogo-na-estacao-oiapoque.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:19 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519463-homem-morre-apos-ser-arremessado-de-carro-em-acidente-quatro-ficam-feridos.html Nacional brasil, espírito santo 1897 Homem morre após ser arremessado de carro em acidente; quatro ficam feridos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519463-homem-morre-apos-ser-arremessado-de-carro-em-acidente-quatro-ficam-feridos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:22 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519443-nikolas-sobre-video-de-juliette-desespero-da-esquerda.html Política nossa senhora aparecida, Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira , Juliette , Eleição-2026, eleições 2026, segundo turno 3625 Nikolas sobre vídeo de Juliette: "Desespero da esquerda" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519443-nikolas-sobre-video-de-juliette-desespero-da-esquerda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:22 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519464-hugh-laurie-estrelara-nova-serie-de-espionagem-da-bbc-e-mgm-.html Galeria 6 Hugh Laurie estrelará nova série de espionagem da BBC e MGM+ https://www.flipar.com.br/?p=692736 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:30 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519465-terremoto-no-panama-mobiliza-ajuda-humanitaria-para-cidades-isoladas.html Internacional mundo, terremoto, panamá 2506 Terremoto no Panamá mobiliza ajuda humanitária para cidades isoladas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519465-terremoto-no-panama-mobiliza-ajuda-humanitaria-para-cidades-isoladas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:36 David Cox - BBC Future https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519405-5-dicas-para-proteger-o-seu-pescoco-do-estresse-e-da-ma-postura.html Bem viver PESCOÇO, CORPO, ESTRESSE 9537 5 dicas para proteger o seu pescoço do estresse e da má postura https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckly0205w78yo Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:42 Melissa Souza,Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519462-incendio-em-apartamento-no-prado-em-bh-pode-ter-comecado-em-escritorio.html Gerais bh, incendio, joãoxxiii, bombeiros, defesacivil 2464 Incêndio em apartamento no Prado, em BH, pode ter começado em escritório https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519462-incendio-em-apartamento-no-prado-em-bh-pode-ter-comecado-em-escritorio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:43 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519471-vaza-analise-interna-do-pl-e-clima-e-de-alerta-total-para-flavio.html Política ELEIÇÕES 2026, PL, FLÁVIO BOLSONARO, LULA, DATAFOLHA, QUAEST 1882 Vaza análise interna do PL e clima é de alerta total para Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519471-vaza-analise-interna-do-pl-e-clima-e-de-alerta-total-para-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:48 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519475-bryan-cranston-lamenta-morte-de-rj-mitte-de-breaking-bad-e-faz-alerta-profundo-desespero.html Cultura cultura, tv, séries 3467 Bryan Cranston lamenta morte de RJ Mitte, de 'Breaking Bad', e faz alerta: 'Profundo desespero' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519475-bryan-cranston-lamenta-morte-de-rj-mitte-de-breaking-bad-e-faz-alerta-profundo-desespero.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:56 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519478-venda-da-folha-ao-itau-por-rs-218-bilhoes-reforca-caixa-de-minas-para-transicao-de-governo.html Política transição, governo de minas, servidores, 13º, salários, contas públicas, minas gerais 3146 Venda da folha ao Itaú por R$ 2,18 bilhões reforça caixa de Minas para transição de governo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519478-venda-da-folha-ao-itau-por-rs-218-bilhoes-reforca-caixa-de-minas-para-transicao-de-governo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:56 Eduarda Soares - Rádio Tupi https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519474-homem-tenta-engolir-carteira-policial-em-blitz.html Nacional Rio de Janeiro, Polícia, Carteira 2121 Homem tenta engolir carteira policial em blitz https://www.tupi.fm/rio/homem-tenta-engolir-carteira-policial-em-blitz-da-lei-seca-em-copacabana/ Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:58 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519479-exercito-do-lula-gera-memes-nas-redes-sociais-e-presidente-reage-veja.html Política eleições, janones, Exército do Lula, redes-sociais, Exército do Lula, Lula 3321 ‘Exército do Lula’ gera memes nas redes sociais e presidente reage; veja https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519479-exercito-do-lula-gera-memes-nas-redes-sociais-e-presidente-reage-veja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519480-poluicao-em-sao-paulo-aumenta-risco-da-doenca-do-olho-seco.html Mundo Corporativo 4661 Poluição em São Paulo aumenta risco da Doença do Olho Seco https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519480-poluicao-em-sao-paulo-aumenta-risco-da-doenca-do-olho-seco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519481-empresario-do-morumbi-disputa-conselho-participativo-de-sp.html Mundo Corporativo 3871 Empresário do Morumbi disputa Conselho Participativo de SP https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519481-empresario-do-morumbi-disputa-conselho-participativo-de-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 09:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519482-do-oceano-ao-bem-estar-animal-acadian-lanca-tasco-a-tecnologia-de-racao-otimizada-desenvolvida-para-o-aumento-da-resiliencia-e-da-produtividade.html Mundo Corporativo 2961 Do Oceano ao Bem-Estar Animal: Acadian Lança Tasco®, a Tecnologia de Ração Otimizada Desenvolvida para o Aumento da Resiliência e da Produtividade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519482-do-oceano-ao-bem-estar-animal-acadian-lanca-tasco-a-tecnologia-de-racao-otimizada-desenvolvida-para-o-aumento-da-resiliencia-e-da-produtividade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 10:01 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519483-amber-siyavus-ex-participante-do-big-brother-morre-aos-46-anos.html Cultura cultura, tv, reality show, realities 1754 Amber Siyavus, ex-participante do 'Big Brother', morre aos 46 anos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519483-amber-siyavus-ex-participante-do-big-brother-morre-aos-46-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 10:04 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519488-simoes-responde-cleitinho-sobre-salario-de-servidor-joga-para-a-plateia.html Política Minas Gerais, Cleitinho, Mateus Simões, governo , governo de minas, contas públicas 2895 Simões responde Cleitinho sobre salário de servidor: 'Joga para a plateia' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519488-simoes-responde-cleitinho-sobre-salario-de-servidor-joga-para-a-plateia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 10:22 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519500-grupo-bancorbras-encerra-abav-expo-2026-com-novas-conexoes.html Mundo Corporativo 3656 Grupo Bancorbrás encerra ABAV Expo 2026 com novas conexões https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519500-grupo-bancorbras-encerra-abav-expo-2026-com-novas-conexoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 10:22 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519502-laser-de-co2-neoxel-na-proctologia-gera-muitos-beneficios.html Mundo Corporativo 4749 Laser de CO2 Neoxel na proctologia gera muitos benefícios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519502-laser-de-co2-neoxel-na-proctologia-gera-muitos-beneficios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 10:22 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519504-gigante-das-aguas-bacia-amazonica-lidera-o-mundo-em-volume-de-agua-doce-nos-rios-segundo-estudo-da-nasa.html Galeria 6 Gigante das águas: Bacia Amazônica lidera o mundo em volume de água doce nos rios, segundo estudo da NASA https://www.flipar.com.br/?p=692785&preview=true&preview_id=692785 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 10:22 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519505-orlando-bloom-contou-que-aceitaria-fazer-o-senhor-dos-aneis-novamente-por-metade-do-que-recebeu.html Galeria 6 Orlando Bloom contou que aceitaria fazer “O Senhor dos Anéis” novamente por metade do que recebeu https://www.flipar.com.br/?p=692746 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 10:34 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7519515-tecnico-comanda-goleada-historica-por-13-a-0-e-ganha-demissao-de-presente.html Esportes 3378 Técnico comanda goleada histórica por 13 a 0 e ganha demissão de presente https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/13/tecnico-comanda-goleada-historica-13-a-0-ganha-demissao-presente/ Digital

Estado de Minas 2026-10-13 10:34 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519516-a-nova-aposta-do-psd-para-voos-nacionais.html Política#PlatôBr Reportagem 1264 A nova aposta do PSD para voos nacionais https://platobr.com.br/a-nova-aposta-do-psd-para-voos-nacionais Digital

Estado de Minas 2026-10-13 10:58 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7519538-video-duas-bolas-entram-no-gol-quase-ao-mesmo-tempo-e-arbitro-surpreende-com-decisao.html Esportes 3406 Vídeo: duas bolas entram no gol quase ao mesmo tempo, e árbitro surpreende com decisão https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/13/video-duas-bolas-gol-mesmo-tempo-arbitro-surpreende-decisao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:05 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519545-fim-da-6-1-que-se-virem-com-flavio-diz-renan-santos-a-empresarios.html Política#PlatôBr Reportagem 1033 Fim da 6×1: ‘Que se virem com Flávio’, diz Renan Santos a empresários https://platobr.com.br/fim-da-6x1-que-se-virem-com-flavio-diz-renan-santos-a-empresarios Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519548-com-menor-litoral-do-brasil-piaui-se-destaca-pela-beleza-das-praias.html Galeria 6 Com menor litoral do Brasil, Piauí se destaca pela beleza das praias https://www.flipar.com.br/?p=582970&preview=true&preview_id=582970 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:14 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519549-netinho-dono-do-hit-milla-morre-aos-60-anos.html Cultura cultura, música, celebridades 4155 Netinho, dono do hit 'Milla', morre aos 60 anos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519549-netinho-dono-do-hit-milla-morre-aos-60-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519569-dia-do-saque-destaca-saber-japones-reconhecido-pela-unesco.html Mundo Corporativo 4738 Dia do Saquê destaca saber japonês reconhecido pela UNESCO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519569-dia-do-saque-destaca-saber-japones-reconhecido-pela-unesco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519570-holep-alia-recuperacao-e-resultados-de-longo-prazo.html Mundo Corporativo 4685 HoLEP alia recuperação e resultados de longo prazo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519570-holep-alia-recuperacao-e-resultados-de-longo-prazo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519571-lubrizol-lanca-a-familia-de-produtos-zyra-para-tecnologias-de-formulacao-agricola-para-o-cuidado-de-cultivos.html Mundo Corporativo 7528 Lubrizol lança a família de produtos ZYRA™ para tecnologias de formulação agrícola para o cuidado de cultivos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519571-lubrizol-lanca-a-familia-de-produtos-zyra-para-tecnologias-de-formulacao-agricola-para-o-cuidado-de-cultivos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519572-turismo-impulsiona-bares-e-restaurantes-em-2026.html Mundo Corporativo 3555 Turismo impulsiona bares e restaurantes em 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519572-turismo-impulsiona-bares-e-restaurantes-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:32 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519573-com-obras-de-grandes-mestres-italianos-castello-sforzesco-e-icone-em-milao.html Galeria 6 Com obras de grandes mestres italianos, Castello Sforzesco é ícone em Milão https://www.flipar.com.br/?p=692783&preview=true&preview_id=692783 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:32 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519574-bryan-cranston-fala-sobre-morte-de-rj-mitte-seu-filho-em-breaking-bad-e-revela-ultima-conversa-que-tiveram.html Galeria 6 Bryan Cranston fala sobre morte de RJ Mitte, seu filho em ‘Breaking Bad’, e revela última conversa que tiveram https://www.flipar.com.br/?p=692806 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:33 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519575-quem-somos-na-era-digital-exposicao-na-fundacao-paulo-coelho-e-christina-oiticica-reune-duas-decadas-de-investigacao-artistica-de-gabriel-wickbold.html Networking e Negócios 5952 Quem somos na era digital? Exposição na Fundação Paulo Coelho e Christina Oiticica reúne duas décadas de investigação artística de Gabriel Wickbold f319a719-0a2d-4bc4-a890-1413cfc4c125 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:34 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519568-de-milla-ao-topo-do-axe-relembre-a-trajetoria-inesquecivel-de-netinho-nos-palcos.html Cultura música, cultura, celebridades 2885 De 'Milla' ao topo do axé: a trajetória inesquecível de Netinho nos palcos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519568-de-milla-ao-topo-do-axe-relembre-a-trajetoria-inesquecivel-de-netinho-nos-palcos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:35 Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519566-luto-no-axe-relembre-momentos-da-trajetoria-de-netinho.html Cultura Netinho, Música, Bahia, Axé 1399 Luto no axé: relembre momentos da trajetória de Netinho https://www.tupi.fm/sentinelas/quem-era-netinho-conheca-a-trajetoria-do-cantor-baiano-dono-do-hit-milla/ Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:36 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519559-homem-e-morto-a-tiros-na-porta-de-bar-na-grande-bh.html Gerais Bar, Betim, Homicídio, Morto, Polícia 1541 Homem é morto a tiros na porta de bar na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519559-homem-e-morto-a-tiros-na-porta-de-bar-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:40 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519582-do-preco-anunciado-ao-dinheiro-na-conta-o-que-a-compra-da-warner-ensina-a-quem-vende-uma-empresa.html Networking e Negócios 6863 Do preço anunciado ao dinheiro na conta: o que a compra da Warner ensina a quem vende uma empresa 78c72980-4618-4443-8ba9-dfd0e447e00f Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:42 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519586-aliados-de-flavio-temem-acomodacao-e-cobram-reacao-da-campanha.html Política#PlatôBr Reportagem 890 Aliados de Flávio temem acomodação e cobram reação da campanha https://platobr.com.br/aliados-de-flavio-temem-acomodacao-e-cobram-reacao-da-campanha Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:46 BBC News,Nick Triggle - Repórter de saúde https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519406-os-habitos-ocultos-que-pioram-sua-ansiedade-social-e-como-evita-los.html Bem viver ANSIEDADE, DEPRESSÃO, AMIGOS 7009 Os hábitos ocultos que pioram sua ansiedade social — e como evitá-los https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmn0jd62er0ro Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:46 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519590-a-semente-parece-parada-a-deterioracao-nao.html Networking e Negócios 8896 A semente parece parada. A deterioração não. 0a6b9c6f-84d6-4215-b2f6-ea1010bdf820 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:47 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519585-flavio-bolsonaro-recua-e-diz-que-votara-a-favor-do-fim-da-escala-6x1.html Política 6x1, Escala, Escala 6x1, Fim da escala 6x1, Senado, flávio bolsonaro, Lula, votação, eleições 2026 852 Flávio Bolsonaro recua e diz que votará a favor do fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519585-flavio-bolsonaro-recua-e-diz-que-votara-a-favor-do-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:50 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519594-famosos-lamentam-morte-de-netinho-dono-do-hit-milla.html Cultura música, celebridades, axé, Netinho 3273 Famosos lamentam morte de Netinho, dono do hit 'Milla' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519594-famosos-lamentam-morte-de-netinho-dono-do-hit-milla.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:50 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519595-cleitinho-pergunta-em-video-pro-flavio-trabalhadores-estao-com-quem.html Política eleição-2026, Cleitinho, minas-gerais, flávio bolsonaro, eleições 2026 1823 Cleitinho pergunta em vídeo pró-Flávio: 'Trabalhadores estão com quem?' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519595-cleitinho-pergunta-em-video-pro-flavio-trabalhadores-estao-com-quem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:53 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519600-pedro-silvestrini-aposta-em-solucoes-sob-medida-que-viram-produtos-digitais.html Networking e Negócios 4252 Pedro Silvestrini aposta em soluções sob medida que viram produtos digitais 2eecb0c4-69d4-4128-964e-3debd8574f03 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519601-transpetro-encerra-inscricao-e-confirma-provas-para-dezembro.html Mundo Corporativo 2951 Transpetro encerra inscrição e confirma provas para dezembro https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519601-transpetro-encerra-inscricao-e-confirma-provas-para-dezembro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519602-pagamentos-instantaneos-avancam-e-moldam-a-black-friday.html Mundo Corporativo 3009 Pagamentos instantâneos avançam e moldam a Black Friday https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519602-pagamentos-instantaneos-avancam-e-moldam-a-black-friday.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519603-emagrecimento-acentuado-eleva-procura-por-cirurgia-plastica.html Mundo Corporativo 5033 Emagrecimento acentuado eleva procura por cirurgia plástica https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519603-emagrecimento-acentuado-eleva-procura-por-cirurgia-plastica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 11:58 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519596-nunes-marques-impoe-novas-regras-para-reativar-exercito-de-lula.html Política André Janones, canal, desinformação, eleições 2026, Exército do Lula, lula, flávio bolsonaro 3307 Nunes Marques impõe novas regras para reativar "Exército de Lula" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519596-nunes-marques-impoe-novas-regras-para-reativar-exercito-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:06 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519613-geoglifos-do-acre-desenhos-gigantes-na-amazonia-intrigam-pesquisadores-e-guardam-misterios-milenares.html Galeria 6 Geoglifos do Acre: desenhos gigantes na Amazônia intrigam pesquisadores e guardam mistérios milenares https://www.flipar.com.br/?p=692840&preview=true&preview_id=692840 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:16 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519618-alexandre-nero-anuncia-que-vai-votar-na-direita-vou-de-alckmin-13.html Política política, eleições, eleicoes-2026, lula, celebridades, redes sociais 2190 Alexandre Nero anuncia que "vai votar na direita": "Vou de Alckmin 13" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519618-alexandre-nero-anuncia-que-vai-votar-na-direita-vou-de-alckmin-13.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:19 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519616-governo-lula-lanca-pacote-para-meis-as-vesperas-do-segundo-turno.html Política MEis, Pacote, Lula, eleições 2026, microempreendedores, planalto 1482 Governo Lula lança pacote para MEIs às vésperas do segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519616-governo-lula-lanca-pacote-para-meis-as-vesperas-do-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:21 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519433-precisar-de-tempo-sozinho-apos-socializar-nao-e-frieza-mas-recarga.html Bem viver SOLIDÃO, SOLITUDE, SILÊNCIO 3639 Precisar de tempo sozinho após socializar não é frieza, mas recarga https://www.tupi.fm/entretenimento/precisar-de-tempo-sozinho-apos-socializar-nao-e-frieza-mas-recarga/ Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:21 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519609-casal-morre-ao-cair-de-cachoeira-de-85-metros-em-minas.html Gerais cachoeira, Coronel Fabriciano, Vale do Aço 1287 Casal morre ao cair de cachoeira de 85 metros em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519609-casal-morre-ao-cair-de-cachoeira-de-85-metros-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:24 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519619-morte-de-netinho-abre-debate-sobre-perigos-do-linfoma-nao-hodgkin.html Bem viver Saúde, Netinho, Câncer, SUS 3815 Morte de Netinho abre debate sobre perigos do linfoma não Hodgkin https://www.tupi.fm/saude/morte-de-netinho-abre-debate-sobre-perigos-do-linfoma-nao-hodgkin-saiba-diferenciar-inchacos-comuns-de-sinais-que-demandam-investigacao-clinica/ Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:25 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519614-mulher-e-adolescente-sao-detidas-com-droga-e-rs-200-mil-em-cheques.html Gerais PMMG, Vale do Rio Doce, trafico de drogas, corrupção de menores, associação para o tráfico 1893 Mulher e adolescente são detidas com droga e R$ 200 mil em cheques https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519614-mulher-e-adolescente-sao-detidas-com-droga-e-rs-200-mil-em-cheques.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519625-atriz-de-legalmente-loira-selma-blair-e-detida-em-aeroporto-de-nova-york-apos-denuncia-de-comportamento-agressivo.html Galeria 6 Atriz de ‘Legalmente loira’, Selma Blair é detida em aeroporto de Nova York após denúncia de ‘comportamento agressivo’ https://www.flipar.com.br/?p=692814 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:35 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519630-ana-elisa-acusa-tse-de-censura-apos-nova-suspensao-de-canal-de-lula-video.html Política Janones, Lula, Kassio-Nunes, Eleição-2026, Ana-Elisa, WhatsApp, Justiça Eleitoral 5717 Ana Elisa acusa TSE de censura após nova suspensão de canal de Lula; vídeo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519630-ana-elisa-acusa-tse-de-censura-apos-nova-suspensao-de-canal-de-lula-video.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:36 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519631-eloy-casagrande-do-slipknot-desabafa-sobre-eleicoes-no-brasil-bolsonaro-nunca-mais.html Política política, cultura, música, celebridades, eleições, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2772 Eloy Casagrande, do Slipknot, desabafa sobre eleições no Brasil: "Bolsonaro nunca mais" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519631-eloy-casagrande-do-slipknot-desabafa-sobre-eleicoes-no-brasil-bolsonaro-nunca-mais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:43 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519633-lula-assina-decreto-para-facilitar-bloqueio-de-celulares-em-presidios.html Política lula, presídios, eleições 2026, celulares, bloqueio celulares 2495 Lula assina decreto para facilitar bloqueio de celulares em presídios https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519633-lula-assina-decreto-para-facilitar-bloqueio-de-celulares-em-presidios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:43 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519626-inmet-emite-alerta-para-queda-de-granizo-e-temporal-para-12-regioes-de-mg.html Gerais alerta, alerta de chuva, chuva, chuvas, Defesa Civil, Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, queda de granizo 1166 Inmet emite alerta para queda de granizo e temporal para 12 regiões de MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519626-inmet-emite-alerta-para-queda-de-granizo-e-temporal-para-12-regioes-de-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:54 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7519624-remedio-chines-coloca-jumentos-em-risco-no-brasil.html Agropecuário Brasil, jumentos, China 7232 Remédio chinês coloca jumentos em risco no Brasil https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7519624-remedio-chines-coloca-jumentos-em-risco-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 12:57 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519634-vendaval-derruba-cobertura-de-quadra-sobre-casas-e-deixa-desalojados.html Gerais Defesa Civil, Vendaval, chuva, grande-bh, bombeiros, desabamento, desalojados 972 Vendaval derruba cobertura de quadra sobre casas e deixa desalojados https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519634-vendaval-derruba-cobertura-de-quadra-sobre-casas-e-deixa-desalojados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519640-flavio-nega-salto-alto-e-clima-de-ja-ganhou-e-cobra-mobilizacao-de-apoiadores.html Política ELEIÇÕES 2026, flávio bolsonaro, jair bolsonaro, segundo turno 2902 Flávio nega 'salto alto' e clima de 'já ganhou' e cobra mobilização de apoiadores https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519640-flavio-nega-salto-alto-e-clima-de-ja-ganhou-e-cobra-mobilizacao-de-apoiadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519643-data-science-summit-destaca-ia-nos-negocios.html Mundo Corporativo 5657 Data Science Summit destaca IA nos negócios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519643-data-science-summit-destaca-ia-nos-negocios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:05 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519642-lula-anuncia-projeto-de-lei-que-preve-perdao-da-divida-dos-meis.html Política lula, eleições 2026, MEI, Flávio Bolsonaro 2631 Lula anuncia projeto de lei que prevê perdão da divida dos MEIs https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519642-lula-anuncia-projeto-de-lei-que-preve-perdao-da-divida-dos-meis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519645-brasil-it-leva-20-empresas-ao-gartner-2026-em-orlando.html Mundo Corporativo 4573 Brasil IT+ leva 20 empresas ao Gartner 2026 em Orlando https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519645-brasil-it-leva-20-empresas-ao-gartner-2026-em-orlando.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519646-fdc-celebra-50-anos-de-historia-na-pos-graduacao.html Mundo Corporativo 4384 FDC celebra 50 anos de história na Pós-Graduação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519646-fdc-celebra-50-anos-de-historia-na-pos-graduacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:05 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519647-viu-essa-pepino-gigante-surpreendeu-agricultor-em-sc-conheca-os-beneficios-do-vegetal-para-a-saude.html Galeria 6 Viu essa? Pepino gigante surpreendeu agricultor em SC; conheça os benefícios do vegetal para a saúde https://www.flipar.com.br/?p=692839&preview=true&preview_id=692839 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:10 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519650-quem-e-o-gostoso-da-paulista-que-viralizou-em-ato-e-ganhou-mais-de-200-mil-seguidores.html Política política, eleições, eleicoes-2026, redes sociais, memes, lula 2972 Quem é o 'gostoso da Paulista' que viralizou em ato e ganhou mais de 200 mil seguidores https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519650-quem-e-o-gostoso-da-paulista-que-viralizou-em-ato-e-ganhou-mais-de-200-mil-seguidores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519657-ator-de-lacos-de-familia-e-mulheres-apaixonadas-edson-silva-morre-aos-95-anos.html Galeria 6 Ator de ‘Laços de Família’ e ‘Mulheres Apaixonadas’, Edson Silva morre aos 95 anos https://www.flipar.com.br/?p=692816 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:31 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519658-convidados-de-festa-no-copacabana-palace-fazem-o-22-durante-ato-pro-lula.html Política política, eleições, rio de janeiro, eleicoes-2026 2449 Convidados de festa no Copacabana Palace fazem o '22' durante ato pró-Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519658-convidados-de-festa-no-copacabana-palace-fazem-o-22-durante-ato-pro-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:42 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519662-ataque-hacker-desliga-geladeiras-e-congeladores-de-supermercados.html Internacional mundo, frança 4184 Ataque hacker desliga geladeiras e congeladores de supermercados https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519662-ataque-hacker-desliga-geladeiras-e-congeladores-de-supermercados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:49 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519664-pacotaco-para-os-meis-saiba-o-que-muda-com-as-cinco-medidas-anunciadas-pelo-governo-lula.html Política MEI, MEIs, Microempreendedor Individual, Lula, Eleições 2026 1987 Pacotaço para os MEIs: saiba o que muda com as cinco medidas anunciadas pelo governo Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519664-pacotaco-para-os-meis-saiba-o-que-muda-com-as-cinco-medidas-anunciadas-pelo-governo-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518090-meu-filho-caiu-quando-a-queda-exige-atendimento-de-emergencia.html Bem viver traumatismo craniano, crianças, lesões cerebrais, quedas 4176 Meu filho caiu: quando a queda exige atendimento de emergência? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518090-meu-filho-caiu-quando-a-queda-exige-atendimento-de-emergencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 13:52 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519666-pequenas-no-tamanho-grandes-nos-beneficios-o-poder-das-nozes-avelas-e-amendoas.html Galeria 6 Pequenas no tamanho, grandes nos benefícios: o poder das nozes, avelãs e amêndoas https://www.flipar.com.br/?p=692803&preview=true&preview_id=692803 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519673-webinario-debate-avanco-da-litigancia-climatica.html Mundo Corporativo 4606 Webinário debate avanço da litigância climática https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519673-webinario-debate-avanco-da-litigancia-climatica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:03 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519671-empresas-que-negociam-com-a-europa-ganham-conexao-mais-estavel-com-nova-rota-da-huge-networks.html Networking e Negócios 4688 Empresas que negociam com a Europa ganham conexão mais estável com nova rota da Huge Networks f49d7747-aa8c-4b94-8969-e8996b7641fe Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519691-apos-deboche-de-mauricio-mattar-alexandre-frota-expoe-magoa-com-ator-estendi-as-maos-para-ele-varias-vezes.html Galeria 6 Após deboche de Maurício Mattar, Alexandre Frota expõe mágoa com ator: ‘Estendi as mãos para ele várias vezes’ https://www.flipar.com.br/?p=692820 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:29 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519684-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-com-rajadas-de-vento-ate-quarta-feira-14-10.html Gerais Alagamentos, Alerta, Calor, Chuva, Defesa Civil, Previsão, Primavera 2105 BH está sob alerta de chuva com rajadas de vento até quarta-feira (14/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519684-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-com-rajadas-de-vento-ate-quarta-feira-14-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:35 Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7519683-crepioca-doce-de-banana-receita-rapida-e-saudavel-para-seu-cafe.html Degusta Banana, Gastronomia 2116 Crepioca doce de banana: receita rápida e saudável para seu café https://www.tupi.fm/entretenimento/crepioca-doce-de-banana-receita-rapida-e-saudavel-para-o-seu-cafe/ Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519669-na-adolescencia-cuidar-do-peso-nao-significa-declarar-guerra-ao-corpo.html Bem viver obesade, Obesidade Infantil, adolescência, alimentação saudável 5352 Na adolescência, cuidar do peso não significa declarar guerra ao corpo https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519669-na-adolescencia-cuidar-do-peso-nao-significa-declarar-guerra-ao-corpo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:46 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519711-ala-do-pl-antecipa-disputa-com-o-centrao-antes-mesmo-do-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 1246 Ala do PL antecipa disputa com o Centrão antes mesmo do 2º turno https://platobr.com.br/ala-do-pl-antecipa-disputa-com-o-centrao-antes-mesmo-do-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:46 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519713-o-que-pesou-na-decisao-de-flavio-bolsonaro-de-apoiar-a-pec-da-6-1.html Política#PlatôBr Reportagem 3206 O que pesou na decisão de Flávio Bolsonaro de apoiar a PEC da 6×1 https://platobr.com.br/o-que-pesou-na-decisao-de-flavio-em-apoiar-a-pec-do-6x1 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:48 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519712-desenrola-3-0-governo-vai-comprar-rs-6-bi-em-dividas-de-meis-com-desconto-de-90.html Economia Desenrola, Dívidas, Governo federal, Lula, MEIs, MEI, Microempreendedor individual 1648 Desenrola 3.0: governo vai comprar R$ 6 bi em dívidas de MEIs com desconto de 90% https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519712-desenrola-3-0-governo-vai-comprar-rs-6-bi-em-dividas-de-meis-com-desconto-de-90.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:50 Beatriz Vasconcelos - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519703-apos-acao-de-lula-meta-remove-sete-perfis-irregulares-e-cita-falha-tecnica.html Política Instagram, Lula, Meta, Redes sociais, eleicoes-2026, TSE 2070 Após ação de Lula, Meta remove sete perfis irregulares e cita falha técnica https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519703-apos-acao-de-lula-meta-remove-sete-perfis-irregulares-e-cita-falha-tecnica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:54 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519719-salario-maternidade-sem-carencia-tambem-vale-para-a-imigrante-recem-chegada.html Networking e Negócios 5251 Salário-maternidade sem carência também vale para a imigrante recém-chegada cb2211df-23b5-4834-abad-07fcd4850c22 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:54 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519715-pco-rompe-com-lula-e-orienta-voto-nulo-no-segundo-turno.html Política eleicoes-2026, lula, Flávio Bolsonaro 2309 PCO rompe com Lula e orienta voto nulo no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519715-pco-rompe-com-lula-e-orienta-voto-nulo-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:56 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519722-eloizo-gomes-afonso-duraes-transforma-ideia-em-acao-social.html Networking e Negócios 5643 Eloizo Gomes Afonso Durães transforma ideia em ação social 93f52090-2d89-434d-9097-67a4a1da0654 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 14:58 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519731-a-benesse-padrao-trump-anunciada-por-lula-a-12-dias-da-eleicao.html Política#PlatôBr Reportagem 1934 A benesse padrão Trump anunciada por Lula a 12 dias da eleição https://platobr.com.br/em-acao-semelhante-a-trump-lula-promete-r-5-mil-para-microempreendedores Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:02 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519732-teto-do-mei-pode-subir-de-rs-81-mil-para-rs-140-mil-ate-2028-veja-a-proposta.html Economia MEI, MEIs, Microempreendedor Individual, Lula 1920 Teto do MEI pode subir de R$ 81 mil para R$ 140 mil até 2028; veja a proposta https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519732-teto-do-mei-pode-subir-de-rs-81-mil-para-rs-140-mil-ate-2028-veja-a-proposta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519751-the-best-coffee-amplia-suporte-360-a-franqueados.html Mundo Corporativo 6077 The Best Coffee amplia suporte 360º a franqueados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519751-the-best-coffee-amplia-suporte-360-a-franqueados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519752-fila-de-precatorios-reune-mais-de-270-mil-beneficiarios.html Mundo Corporativo 4424 Fila de precatórios reúne mais de 270 mil beneficiários https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519752-fila-de-precatorios-reune-mais-de-270-mil-beneficiarios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519753-recorde-de-processos-expoe-limites-da-justica-digital.html Mundo Corporativo 7378 Recorde de processos expõe limites da Justiça digital https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519753-recorde-de-processos-expoe-limites-da-justica-digital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519754-projeto-verao-pressa-pode-comprometer-resultados.html Mundo Corporativo 4364 Projeto Verão: pressa pode comprometer resultados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519754-projeto-verao-pressa-pode-comprometer-resultados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519755-trap-ganha-espaco-no-streaming-e-inspira-novos-artistas.html Mundo Corporativo 3172 Trap ganha espaço no streaming e inspira novos artistas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519755-trap-ganha-espaco-no-streaming-e-inspira-novos-artistas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519756-cmn-amplia-regras-para-compra-de-creditos-judiciais.html Mundo Corporativo 3966 CMN amplia regras para compra de créditos judiciais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519756-cmn-amplia-regras-para-compra-de-creditos-judiciais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:13 Leo Lima https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7519757-ea-sports-fc-27-vale-o-preco-ou-a-ea-vende-o-mesmo-jogo-todo-ano.html Tecnologia games, tecnologia, jogos, futebol 16611 "EA Sports FC 27" vale o preço ou a EA vende o mesmo jogo todo ano? https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7519757-ea-sports-fc-27-vale-o-preco-ou-a-ea-vende-o-mesmo-jogo-todo-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:19 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7519714-hoteis-vazios-cafes-fechados-video-expoe-risco-de-cortes-na-imigracao.html Turismo Austrália, Hotelaria, Imigração, Trabalho, Imigrantes 3325 Hotéis vazios, cafés fechados: vídeo expõe risco de cortes na imigração https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7519714-hoteis-vazios-cafes-fechados-video-expoe-risco-de-cortes-na-imigracao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:28 Iris Aguiar https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519749-veja-propostas-de-pt-e-pl-para-saude-e-educacao.html Política 14940 Veja propostas de PT e PL para saúde e educação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519749-veja-propostas-de-pt-e-pl-para-saude-e-educacao.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-13 15:35 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519777-perdao-de-dividas-dos-meis-quem-tem-direito-e-quando-a-medida-passa-a-valer.html Economia prospera mei, MEI, perdão, dívida 2496 Perdão de dívidas dos MEIs: quem tem direito e quando a medida passa a valer https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519777-perdao-de-dividas-dos-meis-quem-tem-direito-e-quando-a-medida-passa-a-valer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:42 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519718-menopausa-e-cabelos-finos-o-sinal-silencioso-que-voce-nao-deve-ignorar.html Bem viver Cabelo, Cabelos, Menopausa, Mulher, Queda de cabelo, Saúde, Sintomas 5108 Menopausa e cabelos finos: o sinal silencioso que você não deve ignorar https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519718-menopausa-e-cabelos-finos-o-sinal-silencioso-que-voce-nao-deve-ignorar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:46 Eduarda Soares https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519776-netinho-deixou-mensagem-otimista-de-despedida-para-fas-veja.html Cultura cantor, morte, câncer 2290 Netinho deixou mensagem otimista de despedida para fãs; veja https://www.tupi.fm/entretenimento/netinho-emociona-com-mensagem-especial-deixada-aos-fas-antes-de-morrer-partirei-feliz/ Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:46 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519796-comunicacao-clara-muda-a-experiencia-de-quem-viaja-a-trabalho-diz-maac-travel.html Networking e Negócios 5056 Comunicação clara muda a experiência de quem viaja a trabalho, diz MAAC Travel 3c84288f-9128-4e79-94c3-907397e59d19 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:53 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519800-pix-mei-governo-preve-ate-rs-5-mil-a-microempreendedores-sem-necessidade-de-devolucao.html Economia Pix, MEI, Microempreendedor Individual, Lula 1730 Pix MEI: governo prevê até R$ 5 mil a microempreendedores sem necessidade de devolução https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519800-pix-mei-governo-preve-ate-rs-5-mil-a-microempreendedores-sem-necessidade-de-devolucao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:57 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519802-mei-podera-contratar-segundo-funcionario-se-congresso-aprovar-proposta-do-governo.html Economia mei, prospera mei, governo federal, congresso 1315 MEI poderá contratar segundo funcionário se Congresso aprovar proposta do governo https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519802-mei-podera-contratar-segundo-funcionario-se-congresso-aprovar-proposta-do-governo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 15:59 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519799-cleitinho-anuncia-novos-integrantes-da-equipe-de-transicao.html Política Cleitinho, Da, Equipe, Governo, Mina, Minas gerais, Política 165 Cleitinho anuncia novos integrantes da equipe de transição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519799-cleitinho-anuncia-novos-integrantes-da-equipe-de-transicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:00 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519807-o-prodigio-da-matematica-que-monta-empresas-como-quem-diversifica-uma-carteira.html Networking e Negócios 7696 O prodígio da matemática que monta empresas como quem diversifica uma carteira 942b85ec-a323-4799-9bee-4caffba58d77 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:00 Nardine Saad https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519794-policia-investiga-atriz-acusada-de-agredir-tripulantes-em-voo.html Cultura atriz, agressão, voo, processo 4820 Polícia investiga atriz acusada de agredir tripulantes em voo https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6y93vnyxgglo Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:05 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7519809-polyvox-mira-publico-infantil-com-limite-de-volume-nos-fones.html Colunistas#Marcelo de Assis pop 3153 Polyvox mira público infantil com limite de volume nos fones https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7519809-polyvox-mira-publico-infantil-com-limite-de-volume-nos-fones.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519815-vedacit-faz-90-anos-e-lanca-filme-com-ia.html Mundo Corporativo 1762 Vedacit faz 90 anos e lança filme com IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519815-vedacit-faz-90-anos-e-lanca-filme-com-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519816-ia-transforma-o-varejo-de-flores-e-otimiza-operacoes.html Mundo Corporativo 4272 IA transforma o varejo de flores e otimiza operações https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519816-ia-transforma-o-varejo-de-flores-e-otimiza-operacoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519817-startup-curitibana-nnyagency-registra-59-milhoes-de-votos.html Mundo Corporativo 1907 Startup curitibana NNYAGENCY registra 59?milhões de votos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519817-startup-curitibana-nnyagency-registra-59-milhoes-de-votos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:12 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519788-homem-danifica-veiculos-e-comercios-e-causa-tumulto-na-savassi.html Gerais Savassi, BH, Confusão 2608 Homem danifica veículos e comércios e causa tumulto na Savassi https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519788-homem-danifica-veiculos-e-comercios-e-causa-tumulto-na-savassi.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:12 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519778-mg-incendio-florestal-avanca-na-terra-indigena-maxakali.html Gerais Incêndio, Indígena 1416 MG: Incêndio florestal avança na Terra Indígena Maxakali https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519778-mg-incendio-florestal-avanca-na-terra-indigena-maxakali.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:24 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519824-meis-ficarao-dispensados-de-emitir-nota-fiscal-em-vendas-para-pessoas-fisicas.html Economia MEI, MEIs, Microempreendedor Individual, Lula 1442 MEIs ficarão dispensados de emitir nota fiscal em vendas para pessoas físicas https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519824-meis-ficarao-dispensados-de-emitir-nota-fiscal-em-vendas-para-pessoas-fisicas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:27 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519803-defesa-civil-identifica-danos-parciais-em-rede-eletrica-na-estacao-do-move.html Gerais Defesa Civil, Gerais, Incêndio, Vistoria 1853 Defesa Civil identifica danos parciais em rede elétrica na Estação do Move https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519803-defesa-civil-identifica-danos-parciais-em-rede-eletrica-na-estacao-do-move.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:32 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519805-menino-com-doenca-renal-desde-os-2-anos-tem-nova-perspectiva-de-tratamento.html Bem viver da, dialise, Renal, transplante, tratamento 4304 Menino com doença renal desde os 2 anos tem nova perspectiva de tratamento https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519805-menino-com-doenca-renal-desde-os-2-anos-tem-nova-perspectiva-de-tratamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:35 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519793-com-alta-de-92-minas-registra-660-novos-processos-de-racismo-em-2026.html Gerais 8778 Com alta de 92%, Minas registra 660 novos processos de racismo em 2026 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519793-com-alta-de-92-minas-registra-660-novos-processos-de-racismo-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:36 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519827-kassio-nunes-libera-canal-exercito-de-lula-apos-regularizacao-no-tse.html Política PT, TSE, Justiça Eleitoral, Kassio Nunes Marques, WhatsApp, Janones, André Janones, Flávio Bolsonaro, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026 3565 Kássio Nunes libera canal "Exército de Lula" após regularização no TSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519827-kassio-nunes-libera-canal-exercito-de-lula-apos-regularizacao-no-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:45 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519828-lula-ironiza-recuo-do-pl-de-flavio-sobre-fim-da-escala-6x1-pressao-da-sociedade.html Política 6x1, lula, PL, escala 6x1, flávio bolsonaro, PEC, jornada de trabalho 1750 Lula ironiza recuo do PL de Flávio sobre fim da escala 6x1: "Pressão da sociedade" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519828-lula-ironiza-recuo-do-pl-de-flavio-sobre-fim-da-escala-6x1-pressao-da-sociedade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:45 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519840-nanoempreendedor-quem-fatura-ate-rs-405-mil-por-ano-nao-precisara-abrir-cnpj-nem-emitir-nota.html Economia MEI, MEIs, Empreendedor, Microempreendedor Individual 2580 Nanoempreendedor: quem fatura até R$ 40,5 mil por ano não precisará abrir CNPJ nem emitir nota https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519840-nanoempreendedor-quem-fatura-ate-rs-405-mil-por-ano-nao-precisara-abrir-cnpj-nem-emitir-nota.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:46 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519847-julgamento-no-cpsi-tem-criterios-fixados-em-lei-e-habilitacao-no-fim-do-processo.html Networking e Negócios 4636 Julgamento no CPSI tem critérios fixados em lei e habilitação no fim do processo c4a117c6-592b-41ab-a3f6-d8d226931d90 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:48 Correio Braziilense https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519843-uma-pequena-grande-surpresa-move-a-trama-do-novo-um-tio-quase-perfeito.html Cultura Cinema, filme, comédia, nacional, em cartaz 3082 Uma pequena grande surpresa move a trama do novo "Um tio quase perfeito" https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519843-uma-pequena-grande-surpresa-move-a-trama-do-novo-um-tio-quase-perfeito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:55 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519864-acordar-para-urinar-a-noite-esta-atrapalhando-seu-sono-a-frequencia-dos-despertares-merece-atencao-as-causas-e-aos-habitos-que-podem-contribuir-para-o-problema.html Ciência saúde, noctúria, urina, madrugada, despertar noturno 4014 Acordar para urinar à noite está atrapalhando seu sono? A frequência dos despertares merece atenção às causas e aos hábitos que podem contribuir para o problema https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519864-acordar-para-urinar-a-noite-esta-atrapalhando-seu-sono-a-frequencia-dos-despertares-merece-atencao-as-causas-e-aos-habitos-que-podem-contribuir-para-o-problema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:57 Estado de Minas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519870-cirurgia-do-papa-para-retirada-de-nodulo-no-pulmao-e-concluida-com-sucesso.html Internacional 1493 Cirurgia do Papa para retirada de nódulo no pulmão é concluída com sucesso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519870-cirurgia-do-papa-para-retirada-de-nodulo-no-pulmao-e-concluida-com-sucesso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:57 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519874-bibimbap-prato-tradicional-coreano-une-estetica-e-variedade-de-ingredientes.html Galeria 6 Bibimbap: prato tradicional coreano une estética e variedade de ingredientes https://www.flipar.com.br/?p=693019&preview=true&preview_id=693019 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:57 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519875-cordas-que-encantam-a-importancia-do-violino-na-aprendizagem-musical.html Galeria 6 Cordas que encantam: a importância do violino na aprendizagem musical https://www.flipar.com.br/?p=693025&preview=true&preview_id=693025 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:57 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519876-fusos-horarios-entenda-como-funcionam-e-por-que-as-horas-sao-diferentes-pelo-mundo.html Galeria 6 Fusos horários: entenda como funcionam e por que as horas são diferentes pelo mundo https://www.flipar.com.br/?p=693024&preview=true&preview_id=693024 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:57 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519868-o-tang-ficou-ligado-aos-astronautas-e-ao-programa-espacial-americano-mas-a-origem-do-refresco-em-po-conta-uma-historia-diferente-daquela-que-muita-gente-imagina.html Cultura Tang, suco tang, missões espaciais, estados unidos, programa gemini 3119 O Tang ficou ligado aos astronautas e ao programa espacial americano, mas a origem do refresco em pó conta uma história diferente daquela que muita gente imagina https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519868-o-tang-ficou-ligado-aos-astronautas-e-ao-programa-espacial-americano-mas-a-origem-do-refresco-em-po-conta-uma-historia-diferente-daquela-que-muita-gente-imagina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:57 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519877-graxa-conheca-a-importancia-desse-lubrificante-e-suas-principais-aplicacoes.html Galeria 6 Graxa: conheça a importância desse lubrificante e suas principais aplicações https://www.flipar.com.br/?p=693026&preview=true&preview_id=693026 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519872-mt-130-opera-pedagio-eletronico-free-flow.html Mundo Corporativo 2590 MT-130 opera pedágio eletrônico free flow https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519872-mt-130-opera-pedagio-eletronico-free-flow.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 16:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519886-esculturas-e-obras-a-arte-que-nasce-do-rio-sao-francisco.html Mundo Corporativo 6271 Esculturas e obras, a arte que nasce do Rio São Francisco https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519886-esculturas-e-obras-a-arte-que-nasce-do-rio-sao-francisco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:02 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519849-governo-de-minas-gerais-concede-15-mil-progressoes-e-promocoes-na-educacao.html Gerais Governo de Minas, Servidores da Educação, Minas Gerais, SEE/MG 23 Governo de Minas Gerais concede 1,5 mil progressões e promoções na Educação https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519849-governo-de-minas-gerais-concede-15-mil-progressoes-e-promocoes-na-educacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:09 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519892-meu-mei-esta-na-divida-ativa-da-uniao-veja-como-consultar-e-se-tera-a-divida-perdoada.html Economia mei, prospera mei, divida, microempreendedor individual 2772 Meu MEI está na dívida ativa da União? Veja como consultar e se terá a dívida perdoada https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519892-meu-mei-esta-na-divida-ativa-da-uniao-veja-como-consultar-e-se-tera-a-divida-perdoada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:20 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519902-o-que-e-nanoempreendedor-e-o-que-muda-para-quem-fatura-ate-rs-3-375-por-mes-em-media.html Economia MEIs, Microempreendedor Individual, Lula, Nanoempreendedor 2882 O que é nanoempreendedor e o que muda para quem fatura até R$ 3.375 por mês em média https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519902-o-que-e-nanoempreendedor-e-o-que-muda-para-quem-fatura-ate-rs-3-375-por-mes-em-media.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:21 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519841-homem-invade-terreiro-ameaca-fieis-de-morte-e-e-preso-em-joao-monlevade.html Gerais Terreiro, mg, preconceito, religião, polícia, morte, ameaça, violência 2616 Homem invade terreiro, ameaça fiéis de morte e é preso em João Monlevade https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519841-homem-invade-terreiro-ameaca-fieis-de-morte-e-e-preso-em-joao-monlevade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519906-papa-leao-14-tem-cancer-no-pulmao-confirmado-apos-cirurgia-em-roma.html Internacional Papa Leão XIV, saúde, cirurgia, câncer 1874 Papa Leão 14 tem câncer no pulmão confirmado após cirurgia em Roma https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519906-papa-leao-14-tem-cancer-no-pulmao-confirmado-apos-cirurgia-em-roma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:24 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519905-decadas-de-bastidores-do-cartoon-network-vem-a-tona-em-vazamento-que-inclui-arquivos-de-gumball-e-as-meninas-superpoderosas-com-material-de-producao-das-animacoes.html Internacional Cartoon Network, animações, vazamento de animações 3909 Décadas de bastidores do Cartoon Network vêm à tona em vazamento que inclui arquivos de Gumball e As Meninas Superpoderosas, com material de produção das animações https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519905-decadas-de-bastidores-do-cartoon-network-vem-a-tona-em-vazamento-que-inclui-arquivos-de-gumball-e-as-meninas-superpoderosas-com-material-de-producao-das-animacoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519792-castracao-de-caes-e-gatos-beneficios-vao-alem-do-controle-reprodutivo.html Bem viver Castração, cães, gatos, Veterinária 3718 Castração de cães e gatos: benefícios vão além do controle reprodutivo https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519792-castracao-de-caes-e-gatos-beneficios-vao-alem-do-controle-reprodutivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:31 Chris Mason - Editor de Política da BBC News https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519887-de-volta-para-o-futuro-por-que-o-brexit-esta-retornando-ao-debate-politico-do-reino-unido.html Internacional Acordo, Brexit, Europa, Inglaterra, Política, Reino Unido, Saída 6884 'De volta para o futuro'? Por que o Brexit está retornando ao debate político do Reino Unido https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6lye2rgw942o Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:35 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519913-revista-razao-mostra-a-contabilidade-pelo-olhar-de-quem-vive-a-profissao.html Networking e Negócios 1892 Revista Razão mostra a contabilidade pelo olhar de quem vive a profissão b2fdbe34-2365-4b95-9903-8ab6f0801d90 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:42 Rede de Notícias LB https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7519922-aprenda-4-truques-simples-que-fazem-a-casa-parecer-mais-organizada.html Empresas 3674 Aprenda 4 truques simples que fazem a casa parecer mais organizada 73 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:46 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519924-nas-montanhas-entre-africa-do-sul-e-lesoto-o-futuro-de-um-abutre-ameacado-de-extincao-regional-passa-por-uma-missao-de-conservacao-focada-em-ovos-e-filhotes.html Ciência quebra-ossos, meio ambiente, preservação, Abutre-barbudo, pássaro 4981 Nas montanhas entre África do Sul e Lesoto, o futuro de um abutre ameaçado de extinção regional passa por uma missão de conservação focada em ovos e filhotes https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519924-nas-montanhas-entre-africa-do-sul-e-lesoto-o-futuro-de-um-abutre-ameacado-de-extincao-regional-passa-por-uma-missao-de-conservacao-focada-em-ovos-e-filhotes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:55 Estado de Minas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519931-adenocarcinoma-pulmonar-entenda-o-cancer-do-papa-leao-xiv.html Internacional Câncer, Pulmão, Papa Leão, não fumantes, sintomas, tratamento 3773 Adenocarcinoma pulmonar: entenda o câncer do Papa Leão XIV https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519931-adenocarcinoma-pulmonar-entenda-o-cancer-do-papa-leao-xiv.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 17:58 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519945-marca-propria-de-cosmeticos-os-custos-que-ficam-fora-da-conta-inicial.html Networking e Negócios 3347 Marca própria de cosméticos: os custos que ficam fora da conta inicial e13f7843-7a64-42ac-bc0a-f940b50c5220 Digital

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Estado de Minas 2026-10-13 18:00 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519950-eloizo-gomes-afonso-duraes-une-gestao-e-investimento-social-no-brasil.html Networking e Negócios 5820 Eloizo Gomes Afonso Durães une gestão e investimento social no Brasil 506af748-e118-4d99-bdf7-7f35865184fc Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519951-giuliana-flores-lanca-colecao-de-primavera.html Mundo Corporativo 3571 Giuliana Flores lança coleção de Primavera https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519951-giuliana-flores-lanca-colecao-de-primavera.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519952-kinaxis-inc-realizara-teleconferencia-sobre-resultados-financeiros-do-terceiro-trimestre-de-2026-em-5-de-novembro-de-2026.html Mundo Corporativo 2401 Kinaxis Inc. realizará teleconferência sobre resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026 em 5 de novembro de 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519952-kinaxis-inc-realizara-teleconferencia-sobre-resultados-financeiros-do-terceiro-trimestre-de-2026-em-5-de-novembro-de-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519953-empresas-conectam-perfil-do-cliente-e-experiencia-desejada.html Mundo Corporativo 7590 Empresas conectam perfil do cliente e experiência desejada https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519953-empresas-conectam-perfil-do-cliente-e-experiencia-desejada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519955-exagrid-anuncia-recorde-de-reservas-e-receitas-do-trimestre.html Mundo Corporativo 6697 ExaGrid anuncia recorde de Reservas e Receitas do Trimestre https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519955-exagrid-anuncia-recorde-de-reservas-e-receitas-do-trimestre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519956-schema-markup-vira-peca-chave-para-sites-serem-lidos-por-ias.html Mundo Corporativo 7228 Schema Markup vira peça-chave para sites serem lidos por IAs https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519956-schema-markup-vira-peca-chave-para-sites-serem-lidos-por-ias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519957-urologista-explica-sobre-implante-de-testosterona-no-brasil.html Mundo Corporativo 7784 Urologista explica sobre implante de Testosterona no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519957-urologista-explica-sobre-implante-de-testosterona-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519959-fraude-de-identidade-sobe-329-e-expoe-canais-das-empresas.html Mundo Corporativo 7375 Fraude de identidade sobe 32,9% e expõe canais das empresas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519959-fraude-de-identidade-sobe-329-e-expoe-canais-das-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:10 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519969-eloizo-gomes-afonso-duraes-e-a-historia-pouco-conhecida-da-acao-social.html Networking e Negócios 4808 Eloizo Gomes Afonso Durães e a história pouco conhecida da ação social 78db35b9-8276-4f34-96f4-92592a48e384 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:11 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519926-mg-tio-de-44-anos-e-preso-por-suspeita-de-abuso-contra-menina-de-4-anos.html Gerais ABUSO, Abuso sexual, Crianças, Estupro, Homem, Polícia, Polícia civil 1424 MG: tio de 44 anos é preso por suspeita de abuso contra menina de 4 anos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519926-mg-tio-de-44-anos-e-preso-por-suspeita-de-abuso-contra-menina-de-4-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519918-o-efeito-minha-melhor-amiga-quando-a-menopausa-vira-tema-da-conversa.html Bem viver menopausa, mulheres, pós-menopausa, sono, amizade 5004 O efeito "Minha Melhor Amiga": quando a menopausa vira tema da conversa https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519918-o-efeito-minha-melhor-amiga-quando-a-menopausa-vira-tema-da-conversa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:18 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519978-eloizo-gomes-afonso-duraes-revela-trajetoria-alem-dos-negocios-no-pais.html Networking e Negócios 5689 Eloizo Gomes Afonso Duraes revela trajetória além dos negócios no país 3b456015-29c4-44fb-996b-d9744e48dd74 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:18 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519979-eloizo-gomes-afonso-duraes-conecta-campo-e-acao-social.html Networking e Negócios 5606 Eloizo Gomes Afonso Durães conecta campo e ação social c2a63a3c-e69c-4c7c-8a18-5b4cf095bc09 Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:30 Gustavo Werneck,Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519891-mes-das-criancas-licoes-de-preservacao-e-protecao.html Gerais dia das crianças, mes das crianças, outubro 13694 Mês das crianças: lições de preservação e proteção https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519891-mes-das-criancas-licoes-de-preservacao-e-protecao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:58 Carlos Palermo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519998-ex-jogador-e-apontado-como-novo-romance-de-shakira.html Cultura cantora, atleta, romance, namoro 1591 Ex-jogador é apontado como novo romance de Shakira https://www.tupi.fm/entretenimento/ex-jogador-da-nba-e-apontado-como-novo-romance-de-shakira-conheca-o-atleta/ Digital

Estado de Minas 2026-10-13 18:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520008-abes-sp-debate-inovacao-e-seguranca-hidrica-na-fenasan-2026.html Mundo Corporativo 4500 ABES-SP debate inovação e segurança hídrica na Fenasan 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520008-abes-sp-debate-inovacao-e-seguranca-hidrica-na-fenasan-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 19:12 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520013-dia-das-criancas-menino-morre-ao-entrar-pela-3-vez-em-piscina-fechada.html Gerais Afogamento, Criança, Dia das Crianças, Menina, Menino, Morre, Piscina 1806 Dia das crianças: menino morre ao entrar pela 3ª vez em piscina fechada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520013-dia-das-criancas-menino-morre-ao-entrar-pela-3-vez-em-piscina-fechada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 19:18 Victor Correia - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520019-flavio-nao-vai-a-debate-na-band-mas-lula-confirma-presenca.html Política debate, Flavio, lula, eleicoes-2026 1976 Flávio não vai a debate na Band, mas Lula confirma presença https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520019-flavio-nao-vai-a-debate-na-band-mas-lula-confirma-presenca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 19:25 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520011-governo-de-mg-garante-pagamento-em-dia-do-13-e-do-salario-de-janeiro.html Política Governo, Janeiro, Pagamento, Rio, Rio de Janeiro, Salário, Salários 1004 Governo de MG garante pagamento em dia do 13° e do salário de janeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520011-governo-de-mg-garante-pagamento-em-dia-do-13-e-do-salario-de-janeiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 19:32 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519989-chuva-chega-a-bh-e-deve-derrubar-as-temperaturas-a-partir-de-quarta-13-10.html Gerais CALOR, Temperatura 1866 Chuva chega a BH e deve derrubar as temperaturas a partir de quarta (13/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519989-chuva-chega-a-bh-e-deve-derrubar-as-temperaturas-a-partir-de-quarta-13-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 19:33 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520029-peca-encruzilhada-do-grupo-trama-dialoga-com-as-eleicoes-no-brasil.html Cultura Eleições 2026, Teatro, Belo Horizonte, Galpão Cine Horto 3432 Peça 'Encruzilhada', do Grupo Trama, dialoga com as eleições no Brasil https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520029-peca-encruzilhada-do-grupo-trama-dialoga-com-as-eleicoes-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 19:45 Gabriela Matina https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520042-shows-de-musica-atraem-mais-brasileiros-em-2026.html Cultura show, Brasil, pesquisa 4885 Shows de música atraem mais brasileiros em 2026 https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520042-shows-de-musica-atraem-mais-brasileiros-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 19:46 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519995-vice-governador-eleito-diz-que-orientacao-e-garantir-salarios-em-dia.html Política 5526 Vice-governador eleito diz que orientação é garantir salários em dia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519995-vice-governador-eleito-diz-que-orientacao-e-garantir-salarios-em-dia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 19:51 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520044-chuva-forte-em-bh-defesa-civil-volta-a-alertar-para-risco-de-alagamentos.html Gerais Alagamento, Alerta, Alerta de chuva, Chuva, Chuvas, Chuvas intensas, Defesa civil 1225 Chuva forte em BH: Defesa Civil volta a alertar para risco de alagamentos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520044-chuva-forte-em-bh-defesa-civil-volta-a-alertar-para-risco-de-alagamentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 20:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520050-pl-rebate-critico-da-campanha-de-flavio-estamos-aguardando-seu-curriculo.html Política Flávio Bolsonaro, lula 2997 PL rebate crítico da campanha de Flávio: "Estamos aguardando seu currículo" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520050-pl-rebate-critico-da-campanha-de-flavio-estamos-aguardando-seu-curriculo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 20:05 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7519970-festival-resgata-historia-e-valoriza-a-palhacaria-negra-em-minas-gerais.html Diversidade Palhaçaria, Minas Gerais., Em Belo Horizonte, Divinópolis, Benjamin de Oliveira, Evento 8326 Festival resgata história e valoriza a palhaçaria negra em Minas Gerais https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7519970-festival-resgata-historia-e-valoriza-a-palhacaria-negra-em-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 20:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520064-ohana-development-anuncia-erling-haaland-como-proprietario-no-manchester-city-yas-residences-by-ohana-durante-o-lancamento-da-fase-2.html Mundo Corporativo 3599 Ohana Development anuncia Erling Haaland como proprietário no Manchester City Yas Residences by Ohana durante o lançamento da Fase 2 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520064-ohana-development-anuncia-erling-haaland-como-proprietario-no-manchester-city-yas-residences-by-ohana-durante-o-lancamento-da-fase-2.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 20:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520062-regiao-centro-sul-de-bh-registra-apagao-durante-temporal.html Gerais apaga, temporal 1395 Região Centro-Sul de BH registra 'apagão' durante temporal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520062-regiao-centro-sul-de-bh-registra-apagao-durante-temporal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 20:24 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520043-sargento-da-pm-e-indiciado-pela-morte-de-conselheira-tutelar-trans.html Gerais morte, PM, Sargento, Transfobia, transfeminicidio 3624 Sargento da PM é indiciado pela morte de conselheira tutelar trans https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520043-sargento-da-pm-e-indiciado-pela-morte-de-conselheira-tutelar-trans.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 20:27 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520075-campanha-registra-canal-de-whatsapp-tropa-do-flavio-no-tse.html Política canal, TSE, Whatsapp, flávio bolsonaro, eleicoes-2026 1452 Campanha registra canal de WhatsApp "Tropa do Flávio" no TSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520075-campanha-registra-canal-de-whatsapp-tropa-do-flavio-no-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 20:33 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520069-lula-promete-pe-de-meia-de-rs-700-mensais-para-universitarios.html Política lula, pe-de-meia, eleicoes-2026, pt 2059 Lula promete Pé-de-Meia de R$ 700 mensais para universitários https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520069-lula-promete-pe-de-meia-de-rs-700-mensais-para-universitarios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 20:52 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520087-band-mantem-debate-com-lula-e-pulpito-vazio-para-flavio-bolsonaro.html Política debate presidencial, tv band, lula, flávio bolsonaro, púlpito vazio 865 Band mantém debate com Lula e púlpito vazio para Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520087-band-mantem-debate-com-lula-e-pulpito-vazio-para-flavio-bolsonaro.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-13 21:05 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520021-incendio-destroi-quase-um-quinto-da-terra-indigena-maxakali-em-minas.html Gerais Indígena, Maxakali 3776 Incêndio destrói quase um quinto da Terra Indígena Maxakali em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520021-incendio-destroi-quase-um-quinto-da-terra-indigena-maxakali-em-minas.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-13 21:13 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520089-rede-de-fast-food-tera-de-pagar-rs-4-mil-a-funcionaria-por-lanches-diarios.html Gerais Lanche, juiz de fora, Minas Gerais, indenização 3240 Rede de fast-food terá de pagar R$ 4 mil a funcionária por lanches diários https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520089-rede-de-fast-food-tera-de-pagar-rs-4-mil-a-funcionaria-por-lanches-diarios.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-13 21:24 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520105-adenocarcinoma-pulmonar-descoberto-no-papa-tem-alta-chance-de-cura-precoce.html Bem viver papa, saúde 4446 Adenocarcinoma pulmonar descoberto no Papa tem alta chance de cura precoce https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520105-adenocarcinoma-pulmonar-descoberto-no-papa-tem-alta-chance-de-cura-precoce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 21:47 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520113-fachin-diz-a-andrei-que-todas-as-citacoes-a-ministros-devem-ser-enviadas-ao-stf.html Política fachin, andrei rodrigues, STF, PF, Caso Master 2128 Fachin diz a Andrei que todas as citações a ministros devem ser enviadas ao STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520113-fachin-diz-a-andrei-que-todas-as-citacoes-a-ministros-devem-ser-enviadas-ao-stf.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-13 22:07 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520123-tse-manda-nikolas-e-flavio-removerem-video-com-criancas-contra-lula.html Política Lula, TSE, Nikolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, crianças 2760 TSE manda Nikolas e Flávio removerem vídeo com crianças contra Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520123-tse-manda-nikolas-e-flavio-removerem-video-com-criancas-contra-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 22:15 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520130-flavio-bolsonaro-promete-revogar-mil-normas-para-destravar-negocios.html Política ELEIÇÕES 2410 Flávio Bolsonaro promete revogar mil normas para destravar negócios https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520130-flavio-bolsonaro-promete-revogar-mil-normas-para-destravar-negocios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 22:36 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520120-prefeito-interino-e-empossado-em-francisco-sa-apos-cassacao-de-prefeita.html Política Cassação, Política, Prefeito 3281 Prefeito interino é empossado em Francisco Sá após cassação de prefeita https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520120-prefeito-interino-e-empossado-em-francisco-sa-apos-cassacao-de-prefeita.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 22:49 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520127-azul-investigara-decolagem-de-aviao-que-seguia-para-confins.html Gerais Avião, Decolagem 1639 Azul investigará decolagem de avião que seguia para Confins https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520127-azul-investigara-decolagem-de-aviao-que-seguia-para-confins.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 22:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520144-seequent-lanca-analise-de-imagens-da-imago-alimentada-por-ia-para-acelerar-a-perfilagem-de-testemunhos-geologicos.html Mundo Corporativo 6935 Seequent lança análise de imagens da Imago alimentada por IA para acelerar a perfilagem de testemunhos geológicos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520144-seequent-lanca-analise-de-imagens-da-imago-alimentada-por-ia-para-acelerar-a-perfilagem-de-testemunhos-geologicos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 23:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520154-mulher-se-deita-na-rua-e-morre-atropelada-no-santa-efigenia-em-bh.html Gerais Acidente, Morte, ônibus 1399 Mulher se deita na rua e morre atropelada no Santa Efigênia, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520154-mulher-se-deita-na-rua-e-morre-atropelada-no-santa-efigenia-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 23:16 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7520158-defumacao-quebra-demanda-protecao-e-libertacao-de-energias-negativas.html Horóscopo Incensos, Loja Online, art_box 7124 Defumação Quebra Demanda: proteção e libertação de energias negativas https://www.wemystic.com.br/defumacao-quebra-demanda/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-13 23:36 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520156-avenida-de-bh-comeca-a-operar-trecho-em-mao-inglesa-nesta-quarta-14-10.html Gerais 1342 Avenida de BH começa a operar trecho em mão inglesa nesta quarta (14/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520156-avenida-de-bh-comeca-a-operar-trecho-em-mao-inglesa-nesta-quarta-14-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 23:41 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520166-alcolumbre-preve-votacao-decisiva-sobre-fim-da-escala-6x1-nesta-quarta.html Política senado, davi alcolumbre, votação, fim da escala 6x1, escala 6x1, PEC 1106 Alcolumbre prevê votação decisiva sobre fim da escala 6x1 nesta quarta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520166-alcolumbre-preve-votacao-decisiva-sobre-fim-da-escala-6x1-nesta-quarta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-13 23:55 Alexandre Carneiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520169-grande-bh-chuva-desta-terca-13-chegou-a-deixar-320-mil-imoveis-sem-luz.html Gerais Luz, Sem luz, Temporal 1431 Grande BH: Chuva desta terça (13) chegou a deixar 320 mil imóveis sem luz https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520169-grande-bh-chuva-desta-terca-13-chegou-a-deixar-320-mil-imoveis-sem-luz.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 00:06 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520170-cortejado-por-aliados-de-flavio-e-de-lula-alcolumbre-parece-ter-escolhido-um-lado.html Política#PlatôBr Reportagem 4224 Cortejado por aliados de Flávio e de Lula, Alcolumbre parece ter escolhido um lado https://platobr.com.br/cortejado-por-aliados-de-flavio-e-de-lula-alcolumbre-parece-ter-escolhido-um-lado Digital

Estado de Minas 2026-10-14 00:10 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520171-o-erro-de-calculo-do-pl-que-da-folego-a-motta-na-briga-pelo-comando-da-camara.html Política#PlatôBr Reportagem 2956 O ‘erro de cálculo’ do PL que dá fôlego a Motta na briga pelo comando da Câmara https://platobr.com.br/o-erro-de-calculo-do-pl-que-da-folego-a-motta-na-briga-pelo-comando-da-camara Digital

Estado de Minas 2026-10-14 00:50 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520172-campanha-de-flavio-prepara-contra-ataque-aos-atos-de-rua-do-pt.html Política#PlatôBr Reportagem 1142 Campanha de Flávio prepara contra-ataque aos atos de rua do PT https://platobr.com.br/campanha-de-flavio-prepara-contra-ataque-aos-atos-de-rua-do-pt Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519424-mega-sena-sorteia-rs-150-milhoes-nesta-quarta-14-10-em-transmite-ao-vivo.html Nacional Caixa, Caixa Econômica Federal, loteria, loterias, Loterias Caixa, mega-sena 1729 Mega-Sena sorteia R$ 150 milhões nesta quarta (14/10); EM transmite ao vivo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519424-mega-sena-sorteia-rs-150-milhoes-nesta-quarta-14-10-em-transmite-ao-vivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Katiuscia Silva https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7519468-quando-os-lucros-escondem-algo-sobre-a-equipe.html Colunistas#Katiuscia Silva lucros, empresas, equipe, vendas, resultados 4085 Quando os lucros escondem algo sobre a equipe https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7519468-quando-os-lucros-escondem-algo-sobre-a-equipe.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Gustavo Nolasco https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7519980-o-covarde-silencio-de-um-cruzeiro-empilhador-de-vexames.html Colunistas#Gustavo Nolasco Futebol, Cruzeiro, Campeonato Brasileiro 3908 O covarde silêncio de um Cruzeiro empilhador de vexames https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7519980-o-covarde-silencio-de-um-cruzeiro-empilhador-de-vexames.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Jaeci Carvalho https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7519984-gerson-peca-rescisao-de-contrato-e-indenize-o-cruzeiro.html Colunistas#Jaeci Carvalho Futebol, Cruzeiro 3644 Gerson, peça rescisão de contrato e indenize o Cruzeiro https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7519984-gerson-peca-rescisao-de-contrato-e-indenize-o-cruzeiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520026-por-que-ainda-acreditamos-na-educacao.html Opinião 3048 Por que ainda acreditamos na educação? https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520026-por-que-ainda-acreditamos-na-educacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7520038-faca-uma-canja-e-se-surpreenda.html Colunistas#Anna Marina canja, Saúde 4143 Faça uma canja e se surpreenda https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7520038-faca-uma-canja-e-se-surpreenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Defensora Pública do Estado de Minas Gerais - Unidade de Ponte Nova https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520047-leitor-critica-medida-de-lula-abuso-eleitoral.html Opinião 1512 Leitor critica medida de Lula: "abuso eleitoral" https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520047-leitor-critica-medida-de-lula-abuso-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7520074-eleicao-tem-neste-momento-um-favorito-mas-esta-longe-de-ser-encerrada.html Colunistas#Bertha Maakaroun eleições, Flavio, Lula, pesquisas 6854 Eleição tem neste momento um favorito, mas está longe de ser encerrada https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7520074-eleicao-tem-neste-momento-um-favorito-mas-esta-longe-de-ser-encerrada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7520088-lula-faz-uma-guerra-de-movimento-e-flavio-aposta-na-guerra-de-posicoes.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Eleições, Lula, Flávio, guerra política 5377 Lula faz uma "guerra de movimento" e Flávio aposta na "guerra de posições" https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7520088-lula-faz-uma-guerra-de-movimento-e-flavio-aposta-na-guerra-de-posicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520098-velocidade-do-digital-impoe-incoerencia-ao-tse.html Opinião 3679 Velocidade do digital impõe incoerência ao TSE https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520098-velocidade-do-digital-impoe-incoerencia-ao-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/charge/2026/10/7520100-decoracao-pra-halloween.html Charge -1 Decoração pra Halloween https://www.em.com.br/charge/2026/10/7520100-decoracao-pra-halloween.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7520108-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-14-10-2026.html Capa do dia -1 Capa impressa do Estado de Minas de 14/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7520108-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-14-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 06:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7520085-cedro-obtem-licenca-ambiental-para-o-porto-do-meio-em-itaguai.html Colunistas#Mineirar Brasil, Geral, Licença, Obra 4421 Cedro obtém licença ambiental para o Porto do Meio, em Itaguaí https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7520085-cedro-obtem-licenca-ambiental-para-o-porto-do-meio-em-itaguai.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 06:00 Direito Simples Assim https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7520099-depois-do-divorcio-eles-querem-continuar-sendo-pais.html Colunistas#Direito Simples Assim 6504 Depois do divórcio, eles querem continuar sendo pais https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7520099-depois-do-divorcio-eles-querem-continuar-sendo-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 06:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520180-kast-nomeia-claire-wells-da-kiln-como-diretora-juridica-clo.html Mundo Corporativo 4071 KAST nomeia Claire Wells, da Kiln, como Diretora Jurídica (CLO) https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520180-kast-nomeia-claire-wells-da-kiln-como-diretora-juridica-clo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 07:15 Mariana Schreiber - Da BBC News Brasil em Brasília https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520181-tanto-lula-quanto-flavio-vao-precisar-do-apoio-de-gilmar-mendes-no-stf-para-governar-diz-constitucionalista.html Política 17474 Tanto Lula quanto Flávio vão precisar do apoio de Gilmar Mendes no STF para governar, diz constitucionalista https://www.bbc.com/portuguese/articles/c5n49my0vz49o Digital

Estado de Minas 2026-10-14 07:29 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520184-previsao-do-tempo-em-bh-pancadas-de-chuva-a-qualquer-momento-nesta-quarta-14-10.html Gerais Chuva, Clima, De, No, Pancadas, Previsão, Previsão do Tempo 1387 Previsão do tempo em BH: pancadas de chuva a qualquer momento nesta quarta (14/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520184-previsao-do-tempo-em-bh-pancadas-de-chuva-a-qualquer-momento-nesta-quarta-14-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 07:42 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520185-quaest-divulga-primeira-pesquisa-do-2-turno-entre-flavio-e-lula.html Política eleicoes-2026, eleições, lula, flavio-bolsonaro 1593 Quaest divulga primeira pesquisa do 2º turno entre Flávio e Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520185-quaest-divulga-primeira-pesquisa-do-2-turno-entre-flavio-e-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520192-ataques-ddos-de-alta-capacidade-disparam-1-286-no-primeiro-pemestre-de-2026-segundo-relatorio-de-inteligencia-de-ameacas-da-netscout.html Mundo Corporativo 8472 Ataques DDoS de Alta Capacidade disparam 1.286% no primeiro pemestre de 2026, segundo Relatório de Inteligência de Ameaças da NETSCOUT https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520192-ataques-ddos-de-alta-capacidade-disparam-1-286-no-primeiro-pemestre-de-2026-segundo-relatorio-de-inteligencia-de-ameacas-da-netscout.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520194-cnn-cleitinho-negocia-com-flavio-apoio-para-reeleicao-em-2030.html Política eleicoes-2026, cleitinho, flavio-bolsonaro 2219 CNN: Cleitinho negocia com Flávio apoio para reeleição em 2030 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520194-cnn-cleitinho-negocia-com-flavio-apoio-para-reeleicao-em-2030.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520198-ana-paula-siebert-mostra-detalhes-da-reforma-de-apartamento-de-luxo.html Galeria 6 Ana Paula Siebert mostra detalhes da reforma de apartamento de luxo https://www.flipar.com.br/?p=692981 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520202-flavio-vai-votar-a-favor-do-fim-da-escala-6x1-mas-promete-a-aliados-mudar-depois.html Política eleições 2026, escala 6x1, 6x1, senado, flávio bolsonaro, lula 2317 Flávio vai votar a favor do fim da escala 6x1, mas promete a aliados mudar depois https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520202-flavio-vai-votar-a-favor-do-fim-da-escala-6x1-mas-promete-a-aliados-mudar-depois.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520204-alessandro-vieira-sobre-flavio-x-lula-disputa-mediocre-de-rejeicoes.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2358 Alessandro Vieira sobre Flávio x Lula: 'Disputa medíocre de rejeições' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520204-alessandro-vieira-sobre-flavio-x-lula-disputa-mediocre-de-rejeicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:26 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520206-prf-registra-137-acidentes-e-10-mortes-em-estradas-federais-de-minas-durante-feriadao.html Gerais 2212 PRF registra 137 acidentes e 10 mortes em estradas federais de Minas durante feriadão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520206-prf-registra-137-acidentes-e-10-mortes-em-estradas-federais-de-minas-durante-feriadao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:32 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520209-frango-temperado-cafe-e-bombons-pm-prende-suspeito-de-furtar-supermercado-em-uberaba.html Gerais 1139 Frango temperado, café e bombons: PM prende suspeito de furtar supermercado em Uberaba https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520209-frango-temperado-cafe-e-bombons-pm-prende-suspeito-de-furtar-supermercado-em-uberaba.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:34 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7520214-revolta-silenciosa.html Colunistas#Coluna Esplanada Estado de Minas, Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Política, Poder 4137 Revolta silenciosa https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7520214-revolta-silenciosa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:37 Anthony Zurcher - Da BBC News nos EUA https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520210-como-conflitos-globais-viraram-dor-de-cabeca-para-trump-em-eleicoes-de-meio-de-mandato-nos-eua.html Internacional Eua, Representantes 7613 Como conflitos globais viraram dor de cabeça para Trump em eleições de meio de mandato nos EUA https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6gm083z7gj9o Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:38 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520219-flavio-era-usuario-master-de-conta-ligada-a-jato-de-vorcaro-diz-colunista.html Política flavio-bolsonaro, banco-master, daniel-vorcaro 4891 Flávio era 'usuário master' de conta ligada a jato de Vorcaro, diz colunista https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520219-flavio-era-usuario-master-de-conta-ligada-a-jato-de-vorcaro-diz-colunista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:38 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520217-incendio-criminoso-termina-com-morte-de-cao-e-prisao-em-venda-nova.html Gerais 1946 Incêndio criminoso termina com morte de cão e prisão em Venda Nova https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520217-incendio-criminoso-termina-com-morte-de-cao-e-prisao-em-venda-nova.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:40 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520220-lula-lanca-carta-aos-evangelicos-e-diz-que-esta-vivo-por-intervencao-divina.html Política lula, eleições 2026, evangélicos, bets, 6x1, escala 6x1 2619 Lula lança carta aos evangélicos e diz que está vivo por intervenção divina https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520220-lula-lanca-carta-aos-evangelicos-e-diz-que-esta-vivo-por-intervencao-divina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:50 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520223-ciclista-mineiro-resgata-cachorro-abandonado-sob-37-c-em-estrada-de-terra-e-o-leva-no-colo-por-5-km.html Gerais 1687 Ciclista mineiro resgata cachorro abandonado sob 37 ºC em estrada de terra e o leva no colo por 5 km https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520223-ciclista-mineiro-resgata-cachorro-abandonado-sob-37-c-em-estrada-de-terra-e-o-leva-no-colo-por-5-km.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520225-unpack-27-hoteis-com-revela-as-tendencias-que-moverao-as-viagens-em-2027.html Mundo Corporativo 8722 UNPACK ’27: HOTEIS.COM REVELA AS TENDÊNCIAS QUE MOVERÃO AS VIAGENS EM 2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520225-unpack-27-hoteis-com-revela-as-tendencias-que-moverao-as-viagens-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 08:58 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520226-atriz-laila-garin-estrela-musical-sobre-edith-piaf-no-rio-de-janeiro.html Galeria 6 Atriz Laila Garin estrela musical sobre Édith Piaf no Rio de Janeiro https://www.flipar.com.br/?p=692883 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:06 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520230-desenrola-3-0-para-meis-como-funciona-a-renegociacao-de-dividas-com-bancos-privados.html Economia mei, prospera mei, desenrola, divida 1675 Desenrola 3.0 para MEIs: como funciona a renegociação de dívidas com bancos privados https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520230-desenrola-3-0-para-meis-como-funciona-a-renegociacao-de-dividas-com-bancos-privados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:09 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520229-policia-faz-operacao-contra-milicia-acusada-de-extorquir-moradores-de-condominio.html Nacional rio, polícia, milícia, condomínio, operação 1883 Polícia faz operação contra milícia acusada de extorquir moradores de condomínio https://www.tupi.fm/rio/policia-faz-operacao-contra-milicia-acusada-de-extorquir-moradores-de-condominio-em-nova-iguacu/ Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:09 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520231-denuncia-anonima-leva-pm-a-prender-idoso-suspeito-de-trafico-na-rodoviaria-de-ipatinga.html Gerais 1243 Denúncia anônima leva PM a prender idoso suspeito de tráfico na rodoviária de Ipatinga https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520231-denuncia-anonima-leva-pm-a-prender-idoso-suspeito-de-trafico-na-rodoviaria-de-ipatinga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520237-nicolas-cage-diz-que-nao-deve-voltar-a-trabalhar-com-a-amazon-por-causa-do-uso-de-ia.html Galeria 6 Nicolas Cage diz que não deve voltar a trabalhar com a Amazon por causa do uso de IA https://www.flipar.com.br/?p=692992 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520238-panda-vermelho-conheca-as-curiosidades-desse-animal-encantador-e-cheio-de-surpresas.html Galeria 6 Panda-vermelho: conheça as curiosidades desse animal encantador e cheio de surpresas https://www.flipar.com.br/?p=693106&preview=true&preview_id=693106 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:13 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520239-uma-arvore-torta-e-outra-reta-dao-sentido-a-uma-metafora-chinesa-que-coloca-em-xeque-uma-cobranca-familiar-a-de-provar-seu-valor-sendo-util-o-tempo-todo.html Bem viver taoismo, Zhuangzi, filosofia chinesa, provérbio chinês 2344 Uma árvore torta e outra reta dão sentido a uma metáfora chinesa que coloca em xeque uma cobrança familiar: a de provar seu valor sendo útil o tempo todo https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520239-uma-arvore-torta-e-outra-reta-dao-sentido-a-uma-metafora-chinesa-que-coloca-em-xeque-uma-cobranca-familiar-a-de-provar-seu-valor-sendo-util-o-tempo-todo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:15 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520240-antonio-banderas-assume-papel-na-conquista-do-mexico-em-projeto-que-envolve-inteligencia-artificial-e-as-produtoras-defendem-uma-condicao-para-seu-uso.html Cultura Antonio Banderas, cinema, Cortés, Hernán Cortés, México, Hollywood 3415 Antonio Banderas assume papel na conquista do México em projeto que envolve inteligência artificial, e as produtoras defendem uma condição para seu uso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520240-antonio-banderas-assume-papel-na-conquista-do-mexico-em-projeto-que-envolve-inteligencia-artificial-e-as-produtoras-defendem-uma-condicao-para-seu-uso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:15 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520235-justica-condena-quatro-homens-a-15-anos-por-estupro-coletivo.html Nacional Rio, Copacabana, Estupro coletivo, abuso sexual, violência, mulher 3142 Justiça condena quatro homens a 15 anos por estupro coletivo https://www.tupi.fm/rio/justica-condena-quatro-homens-a-15-anos-por-estupro-coletivo-em-copacabana/ Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:16 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520242-o-heroi-de-eternia-prepara-seu-retorno-aos-videogames-com-uma-aposta-retro-a-nova-adaptacao-de-he-man-mira-a-memoria-afetiva-de-quem-cresceu-nos-anos-1980.html Cultura He-Man, She-Ta, videogame, He-Man e os Mestres do Universo 2678 O herói de Eternia prepara seu retorno aos videogames com uma aposta retrô: a nova adaptação de He Man mira a memória afetiva de quem cresceu nos anos 1980 https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520242-o-heroi-de-eternia-prepara-seu-retorno-aos-videogames-com-uma-aposta-retro-a-nova-adaptacao-de-he-man-mira-a-memoria-afetiva-de-quem-cresceu-nos-anos-1980.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520236-o-alerta-urgente-de-jair-bolsonaro-para-flavio-direto-da-prisao.html Política flávio bolsonaro, jair bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, prisão domiciliar 3201 O alerta urgente de Jair Bolsonaro para Flávio direto da prisão https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520236-o-alerta-urgente-de-jair-bolsonaro-para-flavio-direto-da-prisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:21 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520244-professora-de-100-anos-atribui-longevidade-ao-vinho-parte-do-segredo-esta-na-galicia.html Bem viver saúde, longevidade, 100 anos, María Luisa López Grigera, taça de vinho 3545 Professora de 100 anos atribui longevidade ao vinho: ‘parte do segredo’ está na Galícia https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520244-professora-de-100-anos-atribui-longevidade-ao-vinho-parte-do-segredo-esta-na-galicia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:22 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520246-o-que-acontece-no-cerebro-durante-exercicios-respiratorios-intensivos-estudo-de-imagem-encontra-associacoes-com-mudancas-no-fluxo-sanguineo-e-nas-redes-neurais.html Bem viver exercícios respiratórios intensivos, ciência, respiração, estudo 3502 O que acontece no cérebro durante exercícios respiratórios intensivos? Estudo de imagem encontra associações com mudanças no fluxo sanguíneo e nas redes neurais https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520246-o-que-acontece-no-cerebro-durante-exercicios-respiratorios-intensivos-estudo-de-imagem-encontra-associacoes-com-mudancas-no-fluxo-sanguineo-e-nas-redes-neurais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:32 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520254-580-mil-km-em-40-anos-casal-viaja-o-mundo-em-uma-royal-enfield-de-1982-e-da-12-voltas-na-terra.html Turismo viagem, motocicletas 3528 580 mil km em 40 anos: casal viaja o mundo em uma Royal Enfield de 1982 e dá 12 voltas na Terra https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520254-580-mil-km-em-40-anos-casal-viaja-o-mundo-em-uma-royal-enfield-de-1982-e-da-12-voltas-na-terra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:35 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520256-por-que-criticar-os-outros-parece-tao-facil-medico-recorre-a-uma-reflexao-atribuida-a-tales-de-mileto-para-discutir-o-desafio-que-o-autoconhecimento-representa.html Bem viver 2324 Por que criticar os outros parece tão fácil? Médico recorre a uma reflexão atribuída a Tales de Mileto para discutir o desafio que o autoconhecimento representa https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520256-por-que-criticar-os-outros-parece-tao-facil-medico-recorre-a-uma-reflexao-atribuida-a-tales-de-mileto-para-discutir-o-desafio-que-o-autoconhecimento-representa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:38 Carlos Palermo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520252-condenado-por-estelionato-e-falsa-medica-sao-flagrados-com-carros-de-luxo.html Nacional Rio 1736 Condenado por estelionato e falsa médica são flagrados com carros de luxo https://www.tupi.fm/rio/condenado-por-estelionato-e-falsa-medica-sao-flagrados-com-carros-de-luxo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:47 Luiz Fernando Toledo,Pedro Martins https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520253-manifestacoes-de-rua-podem-mudar-os-rumos-do-segundo-turno.html Política 12966 Manifestações de rua podem mudar os rumos do segundo turno? https://www.bbc.com/portuguese/articles/c9gkvg235r0vo Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:49 Eduarda Soares https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520263-brasileiros-sobrevivem-a-ataque-de-drone-russo-em-predio-na-ucrania-video.html Internacional Mundo, Ucrânia, brasileiros, guerra, Rússia 2523 Brasileiros sobrevivem a ataque de drone russo em prédio na Ucrânia; vídeo https://www.tupi.fm/mundo/brasileiros-sobrevivem-a-ataque-de-drone-russo-em-predio-na-ucrania-video/ Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:50 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520265-apos-ficar-de-fora-da-camara-candidata-de-nikolas-no-df-defende-mudanca-nas-regras.html Política#PlatôBr Reportagem 2349 Após ficar de fora da Câmara, candidata de Nikolas no DF defende mudança nas regras https://platobr.com.br/apos-ficar-de-fora-da-camara-candidata-de-nikolas-no-df-defende-mudanca-nas-regras Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:52 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520269-flavio-confirma-que-vai-ao-debate-da-band-vou-esfregar-a-verdade-na-sua-cara-lula.html Política Flávio Bolsonaro, Lula, debate, eleições 2026, band, segundo turno 1997 Flávio confirma que vai ao debate da Band: "Vou esfregar a verdade na sua cara, Lula" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520269-flavio-confirma-que-vai-ao-debate-da-band-vou-esfregar-a-verdade-na-sua-cara-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:53 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520266-despesas-em-dolar-complicam-o-fechamento-do-mes-trepzy-propoe-conta-unica.html Networking e Negócios 4582 Despesas em dólar complicam o fechamento do mês; Trepzy propõe conta única c20527fc-8724-471c-aaf4-f490e7d0553d Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:53 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520270-doar-patrimonio-aos-70-anos-parece-apenas-uma-decisao-familiar-mas-alerta-abre-discussao-sobre-seguranca-financeira-e-regras-no-brasil.html Economia 4768 Doar patrimônio aos 70 anos parece apenas uma decisão familiar, mas alerta abre discussão sobre segurança financeira e regras no Brasil https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520270-doar-patrimonio-aos-70-anos-parece-apenas-uma-decisao-familiar-mas-alerta-abre-discussao-sobre-seguranca-financeira-e-regras-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:54 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520273-livro-de-advogada-explica-como-executivos-podem-proteger-bonus-e-acoes.html Networking e Negócios 5192 Livro de advogada explica como executivos podem proteger bônus e ações 14965a82-c59a-4b48-bb5b-f0c445755812 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:54 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520271-quartos-pequenos-podem-ganhar-circulacao-e-parecer-mais-organizados-sem-moveis-novos-o-detalhe-que-merece-atencao-esta-na-posicao-escolhida-para-a-cama.html Casa e Decoração 2112 Quartos pequenos podem ganhar circulação e parecer mais organizados sem móveis novos: o detalhe que merece atenção está na posição escolhida para a cama https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520271-quartos-pequenos-podem-ganhar-circulacao-e-parecer-mais-organizados-sem-moveis-novos-o-detalhe-que-merece-atencao-esta-na-posicao-escolhida-para-a-cama.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520274-coo-da-dataside-orienta-foco-em-poucas-iniciativas-de-ia.html Mundo Corporativo 2937 COO da Dataside orienta foco em poucas iniciativas de IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520274-coo-da-dataside-orienta-foco-em-poucas-iniciativas-de-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520276-noping-marca-presenca-no-evento-pichau-arena-2026.html Mundo Corporativo 3194 NoPing marca presença no evento Pichau Arena 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520276-noping-marca-presenca-no-evento-pichau-arena-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520277-dataside-fixa-meta-de-rs-10-bilhoes-em-resultados-ate-2031.html Mundo Corporativo 2834 Dataside fixa meta de R$ 10 bilhões em resultados até 2031 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520277-dataside-fixa-meta-de-rs-10-bilhoes-em-resultados-ate-2031.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 09:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520278-empresas-brasileiras-modernizam-aplicacoes-com-ia-agentica-governada.html Mundo Corporativo 7857 Empresas brasileiras modernizam aplicações com IA agêntica governada https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520278-empresas-brasileiras-modernizam-aplicacoes-com-ia-agentica-governada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:11 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520290-tem-certificado-digital-da-serasa-saiba-o-que-muda-ate-2027.html Networking e Negócios 3444 Tem certificado digital da Serasa? Saiba o que muda até 2027 932dc45b-0f63-41d0-aab6-2af784045fdb Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:12 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520294-debate-da-band-aliados-de-flavio-falam-em-pegadinha-e-petistas-ironizam.html Política#PlatôBr Reportagem 1357 Debate da Band: aliados de Flávio falam em ‘pegadinha’ e petistas ironizam https://platobr.com.br/debate-da-band-aliados-de-flavio-falam-em-pegadinha-e-petistas-ironizam Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:20 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520296-kenya-sade-se-emociona-ao-falar-sobre-autoestima-no-saia-justa.html Galeria 6 Kenya Sade se emociona ao falar sobre autoestima no “Saia Justa” https://www.flipar.com.br/?p=693010 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:25 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520299-whatsapp-fora-do-canal-oficial-expoe-saloes-a-bloqueio-belasis-leva-ia-a-api.html Networking e Negócios 4200 WhatsApp fora do canal oficial expõe salões a bloqueio; Belasis leva IA à API 2f99d118-a373-4cd6-a13b-47e3b8f730c5 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:29 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520284-capivaras-passeiam-pela-cidade-administrativa-e-surpreendem-servidores.html Gerais cidade adminstrativa, cidade administrativa do governo de MG, Capivara 2781 Capivaras passeiam pela Cidade Administrativa e surpreendem servidores https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520284-capivaras-passeiam-pela-cidade-administrativa-e-surpreendem-servidores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:32 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520305-a-turma-do-eu-avisei-cobra-a-conta-da-canetada-de-lula-pelo-fim-das-bets.html Política#PlatôBr Reportagem 1356 A turma do ‘eu avisei’ cobra a conta da canetada de Lula pelo fim das bets https://platobr.com.br/a-turma-do-eu-avisei-cobra-a-conta-da-canetada-de-lula-pelo-fim-das-bets Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:43 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520311-vespas-ameacam-colmeias-e-levam-apicultores-a-uma-medida-de-protecao-que-muda-o-lugar-das-abelhas-diante-da-pressao-dos-ataques.html Internacional vespas, apicultura, clima 2314 Vespas ameaçam colmeias e levam apicultores a uma medida de proteção que muda o lugar das abelhas diante da pressão dos ataques https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520311-vespas-ameacam-colmeias-e-levam-apicultores-a-uma-medida-de-protecao-que-muda-o-lugar-das-abelhas-diante-da-pressao-dos-ataques.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:46 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520314-se-voce-encontrar-isto-na-praia-nao-toque-pode-ser-uma-postura-de-ovos-de-polvo.html Turismo ciência, polvo, curiosidades 2534 Se você encontrar isto na praia, não toque: pode ser uma postura de ovos de polvo https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520314-se-voce-encontrar-isto-na-praia-nao-toque-pode-ser-uma-postura-de-ovos-de-polvo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:47 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520316-helen-mirren-mantem-ha-decadas-uma-rotina-de-apenas-12-minutos-e-atribui-a-ela-parte-de-seu-condicionamento-conheca-o-xbx-metodo-que-integra-seus-exercicios.html Bem viver saúde, treino 2816 Helen Mirren mantém há décadas uma rotina de apenas 12 minutos e atribui a ela parte de seu condicionamento: conheça o XBX, método que integra seus exercícios https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520316-helen-mirren-mantem-ha-decadas-uma-rotina-de-apenas-12-minutos-e-atribui-a-ela-parte-de-seu-condicionamento-conheca-o-xbx-metodo-que-integra-seus-exercicios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:47 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7520317-kelly-clarkson-acusa-loja-de-trata-la-como-se-nao-tivesse-dinheiro-mas-o-estabelecimento-apresenta-outra-versao-para-o-impasse-envolvendo-o-objeto-desejado.html Trends 2434 Kelly Clarkson acusa loja de tratá-la como se não tivesse dinheiro, mas o estabelecimento apresenta outra versão para o impasse envolvendo o objeto desejado https://www.em.com.br/trends/2026/10/7520317-kelly-clarkson-acusa-loja-de-trata-la-como-se-nao-tivesse-dinheiro-mas-o-estabelecimento-apresenta-outra-versao-para-o-impasse-envolvendo-o-objeto-desejado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:48 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520298-pf-prende-quatro-suspeitos-de-abastecer-cv-e-pcc.html Gerais CRIME, Operação 2019 PF prende quatro suspeitos de abastecer CV e PCC https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520298-pf-prende-quatro-suspeitos-de-abastecer-cv-e-pcc.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:49 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520318-ledger-confirma-descoberta-em-carteira-de-criptomoedas-vendida-por-revendedor-e-relatos-de-perdas-colocam-uma-alteracao-no-hardware-no-centro-das-atencoes.html Economia 2580 Ledger confirma descoberta em carteira de criptomoedas vendida por revendedor, e relatos de perdas colocam uma alteração no hardware no centro das atenções https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520318-ledger-confirma-descoberta-em-carteira-de-criptomoedas-vendida-por-revendedor-e-relatos-de-perdas-colocam-uma-alteracao-no-hardware-no-centro-das-atencoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:51 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520319-adolescente-de-14-anos-constroi-trator-com-materiais-reciclados-mas-a-historia-nao-termina-na-maquina-uma-fabrica-abre-as-portas-para-uma-nova-etapa-de-aprendizado.html Internacional 2437 Adolescente de 14 anos constrói trator com materiais reciclados, mas a história não termina na máquina: uma fábrica abre as portas para uma nova etapa de aprendizado https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520319-adolescente-de-14-anos-constroi-trator-com-materiais-reciclados-mas-a-historia-nao-termina-na-maquina-uma-fabrica-abre-as-portas-para-uma-nova-etapa-de-aprendizado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:53 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520321-vinagre-diluido-nas-portas-do-carro-antes-de-seguir-a-recomendacao-um-cuidado-com-a-pintura-e-os-materiais-do-veiculo-deve-orientar-a-decisao-de-usar-a-mistura.html Casa e Decoração dicas, vinagre, carro 2273 Vinagre diluído nas portas do carro? Antes de seguir a recomendação, um cuidado com a pintura e os materiais do veículo deve orientar a decisão de usar a mistura https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520321-vinagre-diluido-nas-portas-do-carro-antes-de-seguir-a-recomendacao-um-cuidado-com-a-pintura-e-os-materiais-do-veiculo-deve-orientar-a-decisao-de-usar-a-mistura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:54 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520322-hipocrisia-o-que-flavio-disse-sobre-a-pec-do-fim-da-escala-6x1-antes-de-apoiar-a-proposta.html Política flavio-bolsonaro 3286 'Hipocrisia': o que Flávio disse sobre a PEC do fim da escala 6x1 antes de apoiar a proposta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520322-hipocrisia-o-que-flavio-disse-sobre-a-pec-do-fim-da-escala-6x1-antes-de-apoiar-a-proposta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:55 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520323-manuela-davila-acusa-meta-de-parcialidade-disputa-nao-acontece-em-terreno-neutro.html Política flávio bolsonaro, lula, meta 1891 Manuela d'Ávila acusa Meta de parcialidade: "Disputa não acontece em terreno neutro" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520323-manuela-davila-acusa-meta-de-parcialidade-disputa-nao-acontece-em-terreno-neutro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 10:57 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520324-cultivo-de-ameixeira-o-erro-comum-sobre-raizes-que-coloca-seu-piso-em-risco.html Casa e Decoração árvore, ameixeira, jardim 2264 Cultivo de ameixeira: o erro comum sobre raízes que coloca seu piso em risco https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520324-cultivo-de-ameixeira-o-erro-comum-sobre-raizes-que-coloca-seu-piso-em-risco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:01 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520304-alerta-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50-km-h.html Gerais Alerta de chuva, Defesa civil, BH, Chuva, Temporal 2066 Alerta: BH pode ter chuva com raios e ventos de até 50 km/h https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520304-alerta-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50-km-h.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:01 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520327-por-que-a-ex-mulher-de-jeff-bezos-que-doou-uss-7-bilhoes-em-2025-nao-aparece-entre-os-maiores-doadores-do-ano.html Internacional 2630 Por que a ex-mulher de Jeff Bezos, que doou US$ 7 bilhões em 2025, não aparece entre os maiores doadores do ano https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520327-por-que-a-ex-mulher-de-jeff-bezos-que-doou-uss-7-bilhoes-em-2025-nao-aparece-entre-os-maiores-doadores-do-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:01 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520329-obras-da-praca-das-aguas-sao-retomadas-para-frear-alagamentos-em-bh.html Gerais 2612 Obras da Praça das Águas são retomadas para frear alagamentos em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520329-obras-da-praca-das-aguas-sao-retomadas-para-frear-alagamentos-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:03 Carlos Palermo https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520300-banco-central-revela-bilhoes-esquecidos-no-sistema-financeiro-saiba-como-resgatar.html Economia Economia, dinheiro, valores, esquecidos, Banco Central 2656 Banco Central revela bilhões esquecidos no sistema financeiro; saiba como resgatar https://www.tupi.fm/economia/banco-central-revela-bilhoes-esquecidos-no-sistema-financeiro-saiba-como-resgatar/ Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:03 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520335-vestigios-de-chumbo-em-uma-antiga-aldeia-da-espanha-desafiam-a-cronologia-da-metalurgia-na-peninsula-iberica-com-uma-diferenca-que-chega-a-quase-mil-anos.html Ciência 2577 Vestígios de chumbo em uma antiga aldeia da Espanha desafiam a cronologia da metalurgia na Península Ibérica, com uma diferença que chega a quase mil anos https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520335-vestigios-de-chumbo-em-uma-antiga-aldeia-da-espanha-desafiam-a-cronologia-da-metalurgia-na-peninsula-iberica-com-uma-diferenca-que-chega-a-quase-mil-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:05 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520336-a-corrida-pelos-cacas-de-sexta-geracao-coloca-eua-e-china-em-contraste-de-um-lado-anuncios-americanos-do-outro-prototipos-chineses-que-ja-ganham-os-ceus.html Internacional 2468 A corrida pelos caças de sexta geração coloca EUA e China em contraste: de um lado, anúncios americanos; do outro, protótipos chineses que já ganham os céus https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520336-a-corrida-pelos-cacas-de-sexta-geracao-coloca-eua-e-china-em-contraste-de-um-lado-anuncios-americanos-do-outro-prototipos-chineses-que-ja-ganham-os-ceus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520341-hyrox-o-desafio-que-impulsiona-o-treino.html Mundo Corporativo 3619 HYROX: o desafio que impulsiona o treino https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520341-hyrox-o-desafio-que-impulsiona-o-treino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520342-grandes-cineastas-marcam-os-30-anos-do-lab-novas-historias.html Mundo Corporativo 3851 Grandes cineastas marcam os 30 anos do Lab Novas Histórias https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520342-grandes-cineastas-marcam-os-30-anos-do-lab-novas-historias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520344-brainchip-lanca-sequora-ia-de-ponta-que-alem-de-reconhecer-tambem-entende-e-responde.html Mundo Corporativo 6279 BrainChip Lança Sequora: IA de Ponta Que Além de Reconhecer, Também Entende e Responde https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520344-brainchip-lanca-sequora-ia-de-ponta-que-alem-de-reconhecer-tambem-entende-e-responde.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520345-ss8-networks-anuncia-contratacao-de-executiva-chave.html Mundo Corporativo 4517 SS8 Networks anuncia contratação de executiva-chave https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520345-ss8-networks-anuncia-contratacao-de-executiva-chave.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:07 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520340-mae-de-nove-filhos-recebe-casa-montada-em-15-horas-mas-a-rapidez-nao-e-o-unico-detalhe-incomum-a-construcao-da-um-novo-destino-a-duas-toneladas-de-plastico.html Nacional ciência, sustentabilidade 2229 Mãe de nove filhos recebe casa montada em 15 horas, mas a rapidez não é o único detalhe incomum: a construção dá um novo destino a duas toneladas de plástico https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520340-mae-de-nove-filhos-recebe-casa-montada-em-15-horas-mas-a-rapidez-nao-e-o-unico-detalhe-incomum-a-construcao-da-um-novo-destino-a-duas-toneladas-de-plastico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520346-rituais-diarios-ajudam-a-organizar-a-rotina.html Mundo Corporativo 3388 Rituais diários ajudam a organizar a rotina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520346-rituais-diarios-ajudam-a-organizar-a-rotina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520348-black-friday-amplia-demanda-no-varejo-e-exige-planejamento.html Mundo Corporativo 7503 Black Friday amplia demanda no varejo e exige planejamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520348-black-friday-amplia-demanda-no-varejo-e-exige-planejamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:08 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520347-rs-225-milhoes-para-a-regiao-do-rio-doce-bndes-orienta-organizacoes-sobre-como-participar-da-chamada-publica.html Gerais 2482 R$ 225 milhões para a região do Rio Doce: BNDES orienta organizações sobre como participar da chamada pública https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520347-rs-225-milhoes-para-a-regiao-do-rio-doce-bndes-orienta-organizacoes-sobre-como-participar-da-chamada-publica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:22 Eduarda Soares https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520338-gracyanne-barbosa-celebra-recuperacao-no-joelho-um-ano-apos-cirurgia.html Cultura gracyanne barbosa, cirurgia, joelho, operação, Dança dos Famosos 1049 Gracyanne Barbosa celebra recuperação no joelho um ano após cirurgia https://www.tupi.fm/entretenimento/gracyanne-barbosa-celebra-recuperacao-no-joelho-um-ano-apos-cirurgia/ Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:24 Fernanda Strickland - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520361-exercito-do-lula-canal-no-whatsapp-e-suspenso-por-decisao-de-nunes-marques.html Política Canal, Exército do Lula, Lula, TSE, Whatsapp, redes sociais, eleições 2026, nunes marques, janones, flávio bolsonaro 1551 Exército do Lula: canal no WhatsApp é suspenso por decisão de Nunes Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520361-exercito-do-lula-canal-no-whatsapp-e-suspenso-por-decisao-de-nunes-marques.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:32 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520369-netinho-era-dono-de-mansao-a-beira-mar-com-piscina-em-formato-de-violao-e-oito-suites-cantor-morreu-aos-60-anos.html Galeria 6 Netinho era dono de mansão à beira mar com piscina em formato de violão e oito suítes; cantor morreu aos 60 anos https://www.flipar.com.br/?p=693112 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:32 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520370-dakila-apresenta-multigerador-de-energia-quantica-a-mais-de-mil-pessoas-em-ms.html Networking e Negócios 5581 Dakila apresenta Multigerador de Energia Quântica a mais de mil pessoas em MS f58c8ef1-01d1-4373-9278-d99193784045 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:32 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520371-casamento-de-murillo-conventi-e-luiza-malavazzi-tera-luxo-e-intimismo.html Networking e Negócios 4512 Casamento de Murillo Conventi e Luiza Malavazzi terá luxo e intimismo b0fb6b36-9ecb-4284-b628-c4738b10df03 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:37 Alexandre Carneiro,Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520363-chuva-em-bh-centro-sul-registra-maior-volume-em-12-horas.html Gerais temporal, BH, chuva, alerta 2709 Chuva em BH: Centro-Sul registra maior volume em 12 horas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520363-chuva-em-bh-centro-sul-registra-maior-volume-em-12-horas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:40 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520376-flavio-x-lula-na-band-formato-regras-e-horario-do-debate.html Política ELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, DEBATE, BAND, SEGUNDO TURNO 2524 Flávio x Lula na Band: formato, regras e horário do debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520376-flavio-x-lula-na-band-formato-regras-e-horario-do-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:50 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520388-janones-sobre-suspensao-do-canal-exercito-do-lula-duvida-que-voltaremos-ainda-maior.html Política Janones, Lula, Nunes Marques, Exército do Lula 1552 Janones sobre suspensão do canal 'Exército do Lula': "Duvida que voltaremos ainda maior?" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520388-janones-sobre-suspensao-do-canal-exercito-do-lula-duvida-que-voltaremos-ainda-maior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 11:54 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7520390-loja-eletrica-inicia-nova-fase-com-implantacao-do-sap-s-4hana.html Empresas 5920 Loja Elétrica inicia nova fase com implantação do SAP S/4HANA https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7520390-loja-eletrica-inicia-nova-fase-com-implantacao-do-sap-s-4hana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:02 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520362-fim-da-escala-6x1-governo-lula-reune-56-votos-para-acelerar-pec-no-senado.html Política 6x1, escala, Escala 6x1, fim da escala 6x1, pec, senado, congresso, governo lula, alcolumbre, teresa leitão 1727 Fim da escala 6x1: governo Lula reúne 56 votos para acelerar PEC no Senado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520362-fim-da-escala-6x1-governo-lula-reune-56-votos-para-acelerar-pec-no-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:02 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/patrocinado/reveillonalive/2026/10/7520377-shows-gastronomia-e-open-bar-5-motivos-para-escolher-o-reveillon-alive.html Patrocinado#RéveillonAlive 4117 Shows, gastronomia e open bar: 5 motivos para escolher o Réveillon ALIVE https://www.em.com.br/patrocinado/reveillonalive/2026/10/7520377-shows-gastronomia-e-open-bar-5-motivos-para-escolher-o-reveillon-alive.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520396-brasileiro-reserva-praia-com-ate-110-dias-de-antecedencia.html Mundo Corporativo 3580 Brasileiro reserva praia com até 110 dias de antecedência https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520396-brasileiro-reserva-praia-com-ate-110-dias-de-antecedencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520397-dor-de-garganta-medico-explica-causas-virais-e-bacterianas.html Mundo Corporativo 5681 Dor de garganta: médico explica causas virais e bacterianas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520397-dor-de-garganta-medico-explica-causas-virais-e-bacterianas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520402-stallion-planeja-competir-com-quatro-carros-em-2027.html Mundo Corporativo 4901 Stallion planeja competir com quatro carros em 2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520402-stallion-planeja-competir-com-quatro-carros-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520405-professor-segue-insubstituivel-na-era-da-atencao.html Mundo Corporativo 5369 Professor segue insubstituível na era da atenção https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520405-professor-segue-insubstituivel-na-era-da-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520409-governo-cogita-alterar-regras-de-titulos-incentivados.html Mundo Corporativo 2812 Governo cogita alterar regras de títulos incentivados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520409-governo-cogita-alterar-regras-de-titulos-incentivados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520411-cyrela-reconhece-corretores-destaque-em-vendas-no-trimestre.html Mundo Corporativo 4051 Cyrela reconhece corretores destaque em vendas no trimestre https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520411-cyrela-reconhece-corretores-destaque-em-vendas-no-trimestre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520412-reajuste-por-idade-em-plano-antigo-vai-a-conciliacao-no-stf.html Mundo Corporativo 4592 Reajuste por idade em plano antigo vai à conciliação no STF https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520412-reajuste-por-idade-em-plano-antigo-vai-a-conciliacao-no-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520413-isac-completa-15-anos-com-gestao-de-saude-em-seis-estados.html Mundo Corporativo 6657 ISAC completa 15 anos com gestão de saúde em seis estados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520413-isac-completa-15-anos-com-gestao-de-saude-em-seis-estados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:04 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520414-cidade-submersa-chama-atencao-de-arqueologos-no-quirguistao.html Galeria 6 Cidade submersa chama atenção de arqueólogos no Quirguistão https://www.flipar.com.br/?p=693185&preview=true&preview_id=693185 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:04 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520416-descubra-por-que-a-caixa-preta-dos-avioes-e-laranja-curiosidades-do-dispositivo-de-seguranca-que-revolucionou-a-aviacao.html Galeria 6 Descubra por que a caixa-preta dos aviões é laranja: curiosidades do dispositivo de segurança que revolucionou a aviação https://www.flipar.com.br/?p=693181&preview=true&preview_id=693181 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:05 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520408-prioridade-do-governo-pec-da-seguranca-e-aprovada-na-ccj-do-senado.html Política pec da segurança, governo lula, eleições 2026, lula, flávio bolsonaro, segurança pública, senado, ccj 2723 Prioridade do governo, PEC da Segurança é aprovada na CCJ do Senado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520408-prioridade-do-governo-pec-da-seguranca-e-aprovada-na-ccj-do-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:09 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520424-meta-ai-gera-imagens-de-flavio-bolsonaro-mas-bloqueia-lula-no-whatsapp-entenda.html Política Eleições, Meta AI, Lula, Flávio Bolsonaro, Campanha Eleitoral, Segundo Turno 4382 Meta AI gera imagens de Flávio Bolsonaro mas bloqueia Lula no WhatsApp: entenda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520424-meta-ai-gera-imagens-de-flavio-bolsonaro-mas-bloqueia-lula-no-whatsapp-entenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:10 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520428-como-byel-usa-inteligencia-artificial-para-crescer-e-inovar-no-mercado-digital.html Networking e Negócios 4067 Como Byel usa inteligência artificial para crescer e inovar no mercado digital 50075c28-a82f-4725-9d9f-51497df02bab Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:10 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520430-facetas-em-resina-ganham-espaco-na-odontologia-estetica-em-londrina.html Networking e Negócios 3838 Facetas em resina ganham espaço na odontologia estética em Londrina b524cd39-0f5c-46f8-884b-6866b879ead7 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:11 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520391-pf-apreende-rs-241-mil-em-dinheiro-e-cheques-durante-operacao-em-minas.html Gerais operação, PF, Polícia Federal, uberaba, TriânguloMineiro 1678 PF apreende R$ 241 mil em dinheiro e cheques durante operação em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520391-pf-apreende-rs-241-mil-em-dinheiro-e-cheques-durante-operacao-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:13 Educando Seu Bolso https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520435-cartao-de-cripto-vale-a-pena-taxas-cashback-imposto-e-riscos-em-2026.html Colunistas#Educando seu Bolso Bitcoin, cripto, cartão, cartão de crédito 12375 Cartão de cripto: cashback em bitcoin compensa gastar um ativo volátil? https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520435-cartao-de-cripto-vale-a-pena-taxas-cashback-imposto-e-riscos-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:14 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520431-nova-york-tem-areas-com-afundamento-de-ate-600-mm-para-entender-o-fenomeno-e-preciso-olhar-para-o-peso-dos-edificios-e-o-solo-que-existe-sob-as-construcoes.html Internacional Nova York, Ciência 2675 Nova York tem áreas com afundamento de até 600 mm: para entender o fenômeno, é preciso olhar para o peso dos edifícios e o solo que existe sob as construções https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520431-nova-york-tem-areas-com-afundamento-de-ate-600-mm-para-entender-o-fenomeno-e-preciso-olhar-para-o-peso-dos-edificios-e-o-solo-que-existe-sob-as-construcoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:16 Rafaela Bomfim https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520425-caetano-convoca-ato-no-rio-no-mesmo-dia-de-manifestacao-de-flavio-em-sp.html Política Caetano Veloso, Copacabana, manifestação, rio de janeiro, lula, eleições 2026, flávio bolsonaro, São Paulo, segundo turno 1983 Caetano convoca ato no Rio no mesmo dia de manifestação de Flávio em SP https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520425-caetano-convoca-ato-no-rio-no-mesmo-dia-de-manifestacao-de-flavio-em-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:16 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520433-por-que-voce-deve-deixar-os-tomates-descansarem-com-sal-antes-de-levar-a-mesa.html Degusta dicas, salada 2656 Por que você deve deixar os tomates descansarem com sal antes de levar à mesa https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520433-por-que-voce-deve-deixar-os-tomates-descansarem-com-sal-antes-de-levar-a-mesa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:16 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520437-tequila-a-trajetoria-e-as-curiosidades-da-bebida-mexicana-que-conquistou-o-mundo.html Galeria 6 Tequila: a trajetória e as curiosidades da bebida mexicana que conquistou o mundo https://www.flipar.com.br/?p=693201&preview=true&preview_id=693201 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520442-barcelona-investe-em-drenagem-sustentavel-urbana-para-reduzir-alagamentos-e-amenizar-temperaturas.html Galeria 6 Barcelona investe em drenagem sustentável urbana para reduzir alagamentos e amenizar temperaturas https://www.flipar.com.br/?p=692651 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520443-crustaceo-de-aparencia-alienigena-que-vive-nas-profundezas-do-oceano-pode-passar-mais-de-cinco-anos-sem-se-alimentar.html Galeria 6 Crustáceo de aparência alienígena que vive nas profundezas do oceano pode passar mais de cinco anos sem se alimentar https://www.flipar.com.br/?p=692675 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:24 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520444-cubomix-lanca-lava-tenis-de-500-ml-para-limpeza-de-calcados.html Mundo Corporativo 3501 CuboMix lança Lava Tênis de 500 ml para limpeza de calçados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520444-cubomix-lanca-lava-tenis-de-500-ml-para-limpeza-de-calcados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:32 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520454-colecao-de-paranaense-reune-pecas-raras-de-campanhas-eleitorais-dos-ultimos-100-anos-no-brasil.html Galeria 6 Coleção de paranaense reúne peças raras de campanhas eleitorais dos últimos 100 anos no Brasil https://www.flipar.com.br/?p=692926 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:32 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520455-apos-grave-lesao-cervical-por-conta-de-golpe-proibido-atleta-de-jiu-jitsu-inicia-recuperacao-em-casa.html Galeria 6 Após grave lesão cervical por conta de golpe proibido, atleta de jiu-jítsu inicia recuperação em casa https://www.flipar.com.br/?p=693120 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:33 Fernanda Strickland - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520446-lula-pode-ir-ao-senado-apos-votacao-da-pec-que-preve-fim-da-escala-6x1.html Política 6x1, Escala 6x1, jornada de trabalho, lula, flávio bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, senado 1433 Lula pode ir ao Senado após votação da PEC que prevê fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520446-lula-pode-ir-ao-senado-apos-votacao-da-pec-que-preve-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:34 Carlos Palermo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520453-videos-de-maju-mazalli-sobre-namoro-com-vini-jr-voltam-a-viralizar.html Cultura Entretenimento 1865 Vídeos de Maju Mazalli sobre namoro com Vini Jr voltam a viralizar https://www.tupi.fm/entretenimento/videos-de-maju-mazalli-sobre-namoro-com-vini-jr-voltam-a-viralizar/ Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:48 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520461-polvo-misterioso-das-profundezas-do-pacifico-surpreende-pesquisadores-em-registro-raro.html Galeria 6 Polvo misterioso das profundezas do Pacífico surpreende pesquisadores em registro raro https://www.flipar.com.br/?p=693105&preview=true&preview_id=693105 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 12:51 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520463-lula-aciona-tse-e-acusa-ia-da-meta-de-favorecer-flavio-bolsonaro.html Política lula, eleições 2026, meta, ia, segundo turno, flávio bolsonaro, tse 2592 Lula aciona TSE e acusa IA da Meta de favorecer Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520463-lula-aciona-tse-e-acusa-ia-da-meta-de-favorecer-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520474-bia-ferrer-apresenta-exposicao-de-stencil-neon-em-sao-paulo.html Mundo Corporativo 5002 Bia Ferrer apresenta exposição de stencil neon em São Paulo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520474-bia-ferrer-apresenta-exposicao-de-stencil-neon-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520475-netbox-labs-faz-parceria-com-a-nvidia-e-a-grafana-labs-e-anuncia-novas-adicoes-a-plataforma-de-inteligencia-de-infraestrutura-netbox-para-agregar-a-camada-de-inteligencia-para-data-centers-de-ia-e-criacao-de-infraestrutura-corporativa.html Mundo Corporativo 10592 Netbox Labs Faz Parceria com a NVIDIA e a Grafana Labs e Anuncia Novas Adições à Plataforma de Inteligência de Infraestrutura NetBox para Agregar a Camada de Inteligência para Data Centers de IA e Criação de Infraestrutura Corporativa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520475-netbox-labs-faz-parceria-com-a-nvidia-e-a-grafana-labs-e-anuncia-novas-adicoes-a-plataforma-de-inteligencia-de-infraestrutura-netbox-para-agregar-a-camada-de-inteligencia-para-data-centers-de-ia-e-criacao-de-infraestrutura-corporativa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:08 Estado de Minas https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520466-workshop-em-bh-ensina-empresarios-e-gestores-a-criar-agentes-de-ia.html Tecnologia inteligência artificial, inovação, workshop, BH, empresários, gestores 5377 Workshop em BH ensina empresários e gestores a criar agentes de IA https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520466-workshop-em-bh-ensina-empresarios-e-gestores-a-criar-agentes-de-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:14 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520485-vibra-brasil-leva-cachaca-do-cerrado-mineiro-ao-mercado-internacional.html Networking e Negócios 5461 Vibra Brasil leva cachaça do Cerrado Mineiro ao mercado internacional e7e8eaed-5fdc-4896-97af-e30ac5fe3973 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:18 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520486-petista-aciona-stf-para-investigar-nunes-marques-apos-caso-do-exercito-do-lula.html Política ELEIÇÕES 2026, FLÁVIO BOLSONARO, STF, TSE, KASSIO NUNES MARQUES, LULA 2808 Petista aciona STF para investigar Nunes Marques após caso do 'Exército do Lula' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520486-petista-aciona-stf-para-investigar-nunes-marques-apos-caso-do-exercito-do-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:23 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520487-anvisa-proibe-suplementos-alimentares-com-origem-desconhecida-no-pais.html Bem viver Anvisa, Proibição, Fiscalização, suplementos, alimentação 1532 Anvisa proíbe suplementos alimentares com origem desconhecida no país https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520487-anvisa-proibe-suplementos-alimentares-com-origem-desconhecida-no-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:25 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520488-familia-acompanha-jovem-em-estado-vegetativo-ha-14-anos-mas-agora-busca-tornar-publica-a-experiencia-com-um-objetivo-que-vai-alem-de-contar-a-propria-historia.html Internacional 1099 Família acompanha jovem em estado vegetativo há 14 anos, mas agora busca tornar pública a experiência com um objetivo que vai além de contar a própria história https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520488-familia-acompanha-jovem-em-estado-vegetativo-ha-14-anos-mas-agora-busca-tornar-publica-a-experiencia-com-um-objetivo-que-vai-alem-de-contar-a-propria-historia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:29 Maria Reis* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520491-correios-iniciam-coleta-gratuita-de-lixo-eletronico-em-agencias.html Gerais Meio Ambiente, Lixo Eletrônico, Circular Brain, Correios 4319 Correios iniciam coleta gratuita de lixo eletrônico em agências https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520491-correios-iniciam-coleta-gratuita-de-lixo-eletronico-em-agencias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:34 Maria Reis* https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520496-sistema-emas-em-congonhas-a-tecnologia-no-solo-que-evita-desastres-aereos-no-pais.html Tecnologia Aeroporto, EMAS, Anac, Congonhas, Avião 1843 Sistema EMAS em Congonhas: a tecnologia no solo que evita desastres aéreos no país https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520496-sistema-emas-em-congonhas-a-tecnologia-no-solo-que-evita-desastres-aereos-no-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520500-tobey-maguire-oficializa-casamento-da-propria-ex-mulher-menos-de-tres-semanas-apos-divorcio.html Galeria 6 Tobey Maguire oficializa casamento da própria ex-mulher menos de três semanas após divórcio https://www.flipar.com.br/?p=693124 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520501-alem-de-orlando-brasil-pode-ganhar-parque-tematico-da-mattel-dona-da-barbie-e-hot-wheels.html Galeria 6 Além de Orlando, Brasil pode ganhar parque temático da Mattel, dona da Barbie e Hot Wheels https://www.flipar.com.br/?p=692945 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:35 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7520498-placa-r9-4-conheca-a-regra-de-transito-que-muitos-motoristas-ignoram.html Trends placa de trânsito, curiosidades 3107 Placa R9-4: conheça a regra de trânsito que muitos motoristas ignoram https://www.em.com.br/trends/2026/10/7520498-placa-r9-4-conheca-a-regra-de-transito-que-muitos-motoristas-ignoram.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:35 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520499-como-funciona-a-votacao-de-brasileiros-no-exterior.html Política Eleições, Internacional, Zona Eleitoral, Zona ZZ, e-Título 2651 Como funciona a votação de brasileiros no exterior? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520499-como-funciona-a-votacao-de-brasileiros-no-exterior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:36 Larissa Leone*,Leandro Couri https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520467-barreiro-segue-sem-luz-apos-temporal-e-tem-ruas-esburacadas-em-bh.html Gerais Temporal, Chuva, BH, Barreiro 1656 Barreiro tem ruas esburacadas após o temporal que atingiu BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520467-barreiro-segue-sem-luz-apos-temporal-e-tem-ruas-esburacadas-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:37 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520502-um-jovem-vendedor-de-frangos-levou-a-coca-cola-para-a-argentina-em-1942-hoje-a-bebida-domina-o-pais.html Internacional 2455 Um jovem vendedor de frangos levou a Coca-Cola para a Argentina em 1942; hoje, a bebida domina o país https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520502-um-jovem-vendedor-de-frangos-levou-a-coca-cola-para-a-argentina-em-1942-hoje-a-bebida-domina-o-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:38 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520503-galaxy-s27-pode-trazer-uma-mudanca-na-tela-que-vai-alem-da-imagem-relatos-apontam-uma-tecnica-de-controle-de-brilho-com-possivel-efeito-sobre-a-cintilacao.html Tecnologia 2284 Galaxy S27 pode trazer uma mudança na tela que vai além da imagem: relatos apontam uma técnica de controle de brilho com possível efeito sobre a cintilação https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520503-galaxy-s27-pode-trazer-uma-mudanca-na-tela-que-vai-alem-da-imagem-relatos-apontam-uma-tecnica-de-controle-de-brilho-com-possivel-efeito-sobre-a-cintilacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:40 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520505-fios-soltos-em-bh-novas-regras-geram-mais-de-200-notificacoes-e-multas.html Gerais 2735 Fios soltos em BH: novas regras geram mais de 200 notificações e multas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520505-fios-soltos-em-bh-novas-regras-geram-mais-de-200-notificacoes-e-multas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:42 Mayara Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520476-homem-viaja-mais-de-2-mil-km-por-mulher-criada-por-inteligencia-artificial.html Gerais AI, Artificial, IA, Inteligência, Inteligência artificial, Mit 3853 Homem viaja mais de 2 mil km por mulher criada por inteligência artificial https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520476-homem-viaja-mais-de-2-mil-km-por-mulher-criada-por-inteligencia-artificial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:42 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520506-drone-de-combate-valkyrie-chega-a-um-marco-europeu-com-airbus-e-kratos-mas-sua-proposta-vai-alem-de-voar-sozinho-e-envolve-uma-parceria-no-ceu-com-pilotos.html Tecnologia 2379 Drone de combate Valkyrie chega a um marco europeu com Airbus e Kratos, mas sua proposta vai além de voar sozinho e envolve uma parceria no céu com pilotos https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520506-drone-de-combate-valkyrie-chega-a-um-marco-europeu-com-airbus-e-kratos-mas-sua-proposta-vai-alem-de-voar-sozinho-e-envolve-uma-parceria-no-ceu-com-pilotos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:44 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520509-nicolas-cage-diz-que-pode-deixar-de-trabalhar-com-a-amazon-e-o-impasse-envolve-uma-clausula-sobre-inteligencia-artificial-no-projeto-em-que-vive-o-homem-aranha.html Cultura 1861 Nicolas Cage diz que pode deixar de trabalhar com a Amazon, e o impasse envolve uma cláusula sobre inteligência artificial no projeto em que vive o Homem Aranha https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520509-nicolas-cage-diz-que-pode-deixar-de-trabalhar-com-a-amazon-e-o-impasse-envolve-uma-clausula-sobre-inteligencia-artificial-no-projeto-em-que-vive-o-homem-aranha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:45 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520510-o-que-a-inteligencia-artificial-tem-a-ver-com-o-risco-de-falencias-bancarias-alerta-do-fmi-aponta-ameacas-digitais-e-cobra-preparacao-para-um-efeito-em-cadeia.html Economia 2963 O que a inteligência artificial tem a ver com o risco de falências bancárias? Alerta do FMI aponta ameaças digitais e cobra preparação para um efeito em cadeia https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520510-o-que-a-inteligencia-artificial-tem-a-ver-com-o-risco-de-falencias-bancarias-alerta-do-fmi-aponta-ameacas-digitais-e-cobra-preparacao-para-um-efeito-em-cadeia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:45 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520511-programador-recria-word-excel-e-powerpoint-sem-cobrar-assinatura-mas-suas-alternativas-ao-microsoft-office-trazem-um-diferencial-que-vai-alem-da-gratuidade.html Tecnologia word, microsoft 2453 Programador recria Word, Excel e PowerPoint sem cobrar assinatura, mas suas alternativas ao Microsoft Office trazem um diferencial que vai além da gratuidade https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520511-programador-recria-word-excel-e-powerpoint-sem-cobrar-assinatura-mas-suas-alternativas-ao-microsoft-office-trazem-um-diferencial-que-vai-alem-da-gratuidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:49 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520513-tratamentos-odontologicos-mais-baratos-atraem-franceses-a-outros-paises-mas-a-economia-exige-olhar-para-dois-cuidados-que-vao-alem-do-orcamento-da-viagem.html Bem viver 2445 Tratamentos odontológicos mais baratos atraem franceses a outros países, mas a economia exige olhar para dois cuidados que vão além do orçamento da viagem https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520513-tratamentos-odontologicos-mais-baratos-atraem-franceses-a-outros-paises-mas-a-economia-exige-olhar-para-dois-cuidados-que-vao-alem-do-orcamento-da-viagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:50 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7520515-carla-bruni-deixa-o-jeans-de-lado-em-producao-destacada-pela-imprensa-francesa-e-chama-atencao-para-uma-alternativa-que-combina-volume-e-textura-no-visual.html Feminino & Masculino 2186 Carla Bruni deixa o jeans de lado em produção destacada pela imprensa francesa e chama atenção para uma alternativa que combina volume e textura no visual https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7520515-carla-bruni-deixa-o-jeans-de-lado-em-producao-destacada-pela-imprensa-francesa-e-chama-atencao-para-uma-alternativa-que-combina-volume-e-textura-no-visual.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:50 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520514-moradora-de-29-anos-oferece-hospedagem-em-uma-casa-rural-isolada-nas-montanhas-mas-quem-aceita-a-proposta-assume-uma-tarefa-ligada-a-manutencao-do-imovel.html Turismo 2703 Moradora de 29 anos oferece hospedagem em uma casa rural isolada nas montanhas, mas quem aceita a proposta assume uma tarefa ligada à manutenção do imóvel https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520514-moradora-de-29-anos-oferece-hospedagem-em-uma-casa-rural-isolada-nas-montanhas-mas-quem-aceita-a-proposta-assume-uma-tarefa-ligada-a-manutencao-do-imovel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:51 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520516-trocar-os-lencois-toda-semana-resolve-a-higiene-da-roupa-de-cama-depende-de-cuidados-que-vao-alem-do-calendario-e-merecem-atencao-na-hora-de-lavar-e-secar.html Casa e Decoração 2433 Trocar os lençóis toda semana resolve? A higiene da roupa de cama depende de cuidados que vão além do calendário e merecem atenção na hora de lavar e secar https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520516-trocar-os-lencois-toda-semana-resolve-a-higiene-da-roupa-de-cama-depende-de-cuidados-que-vao-alem-do-calendario-e-merecem-atencao-na-hora-de-lavar-e-secar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:51 Jéssica Balbino https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7520493-o-futuro-nao-cabe-num-corpo-so.html Colunistas#Jessica Balbino jessica-balbino, corpos gordos, futuro, educação 15006 O futuro não cabe num corpo só https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7520493-o-futuro-nao-cabe-num-corpo-so.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:52 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520518-o-destino-de-um-rancho-de-54-hectares-comprado-por-clint-eastwood-chama-atencao-ator-toma-decisao-ligada-a-conservacao-de-terras-na-california.html Casa e Decoração 2485 O destino de um rancho de 54 hectares comprado por Clint Eastwood chama atenção: ator toma decisão ligada à conservação de terras na Califórnia https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520518-o-destino-de-um-rancho-de-54-hectares-comprado-por-clint-eastwood-chama-atencao-ator-toma-decisao-ligada-a-conservacao-de-terras-na-california.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:54 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520519-regenerar-cartilagem-na-osteoartrite-estudo-testa-estrategia-ligada-a-uma-proteina-do-envelhecimento-mas-ha-uma-distincao-importante-antes-de-falar-em-tratamento.html Bem viver 2573 Regenerar cartilagem na osteoartrite? Estudo testa estratégia ligada a uma proteína do envelhecimento, mas há uma distinção importante antes de falar em tratamento https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520519-regenerar-cartilagem-na-osteoartrite-estudo-testa-estrategia-ligada-a-uma-proteina-do-envelhecimento-mas-ha-uma-distincao-importante-antes-de-falar-em-tratamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 13:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520524-tigo-energy-viabiliza-mais-de-11-mw-em-projetos-de-repotencializacao-solar-em-meio-ao-crescimento-do-mercado-de-servicos-para-sistemas-legados.html Mundo Corporativo 6469 Tigo Energy viabiliza mais de 11 MW em projetos de repotencialização solar em meio ao crescimento do mercado de serviços para sistemas legados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520524-tigo-energy-viabiliza-mais-de-11-mw-em-projetos-de-repotencializacao-solar-em-meio-ao-crescimento-do-mercado-de-servicos-para-sistemas-legados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520525-garantias-sao-aceitas-por-79-das-fintechs-de-credito.html Mundo Corporativo 2675 Garantias são aceitas por 79% das fintechs de crédito https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520525-garantias-sao-aceitas-por-79-das-fintechs-de-credito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520531-empresa-organiza-diversas-acoes-no-mes-do-eletricista.html Mundo Corporativo 7960 Empresa organiza diversas ações no mês do eletricista https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520531-empresa-organiza-diversas-acoes-no-mes-do-eletricista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520532-hospital-paulistano-conquista-selo-diamante-do-qmentum.html Mundo Corporativo 1774 Hospital Paulistano conquista selo Diamante do Qmentum https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520532-hospital-paulistano-conquista-selo-diamante-do-qmentum.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520533-interactive-brokers-expande-oferta-de-ativos-digitais-com-staking-de-criptomoedas.html Mundo Corporativo 5875 Interactive Brokers expande oferta de ativos digitais com staking de criptomoedas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520533-interactive-brokers-expande-oferta-de-ativos-digitais-com-staking-de-criptomoedas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:01 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520534-a-maravilha-de-abu-simbel-conheca-os-templos-esculpidos-na-rocha-do-egito-antigo.html Galeria 6 A maravilha de Abu Simbel: conheça os templos esculpidos na rocha do Egito Antigo https://www.flipar.com.br/?p=693205&preview=true&preview_id=693205 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:03 Yaya Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520530-aplicativo-pardal-bate-recorde-de-denuncias-eleitorais-em-minas-gerais.html Política 2677 Aplicativo Pardal bate recorde de denúncias eleitorais em Minas Gerais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520530-aplicativo-pardal-bate-recorde-de-denuncias-eleitorais-em-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:04 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520535-canetas-emagrecedoras-sob-mira-da-anvisa-orgao-ordena-retirada-de-produtos-do-ar.html Bem viver Anvisa, Canetas emagrecedoras, Vigilância Sanitária 2986 Canetas emagrecedoras sob mira da Anvisa: órgão ordena retirada de produtos do ar https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520535-canetas-emagrecedoras-sob-mira-da-anvisa-orgao-ordena-retirada-de-produtos-do-ar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:05 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520544-governo-de-portugal-oficializa-entrada-da-lufthansa-no-controle-operacional-da-tap.html Turismo 2388 Governo de Portugal oficializa entrada da Lufthansa no controle operacional da TAP https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520544-governo-de-portugal-oficializa-entrada-da-lufthansa-no-controle-operacional-da-tap.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:08 Yaya Souza https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520545-embraer-investe-rs-27-milhoes-na-india-e-mira-venda-de-avioes-militares.html Economia 2070 Embraer investe R$ 27 milhões na Índia e mira venda de aviões militares https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520545-embraer-investe-rs-27-milhoes-na-india-e-mira-venda-de-avioes-militares.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:12 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520553-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-muda-postos-urbanos.html Networking e Negócios 4401 Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes muda postos urbanos 76439ee5-5855-469b-96ca-e6b37c65e907 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:15 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520555-acao-da-pm-no-aglomerado-da-serra-resulta-em-grande-apreensao-de-drogas.html Gerais apreensão, operação, drogas, Aglomerado da Serra, BH 2233 Ação da PM no Aglomerado da Serra resulta em grande apreensão de drogas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520555-acao-da-pm-no-aglomerado-da-serra-resulta-em-grande-apreensao-de-drogas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:16 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520558-capitao-roberto-farina-ensina-como-preparar-equipes-para-emergencias.html Networking e Negócios 4983 Capitão Roberto Farina ensina como preparar equipes para emergências 7aba9010-2f28-44f3-bea3-573c70cac946 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:18 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520556-turista-e-resgatado-apos-11-horas-preso-em-penhasco-de-70-metros-no-to.html Nacional 2569 Turista é resgatado após 11 horas preso em penhasco de 70 metros no TO https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520556-turista-e-resgatado-apos-11-horas-preso-em-penhasco-de-70-metros-no-to.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:20 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520520-flavio-atua-para-acalmar-mercado-apos-polemica-sobre-fim-da-escala-6x1.html Política 6x1, Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, empresários, campanha, redução de jornada, eleições 2026 1406 Flávio atua para acalmar mercado após polêmica sobre fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520520-flavio-atua-para-acalmar-mercado-apos-polemica-sobre-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:26 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520563-falhas-no-manejo-de-bovinos-podem-gerar-prejuizos-de-milhares-a-pecuaristas.html Networking e Negócios 4624 Falhas no manejo de bovinos podem gerar prejuízos de milhares a pecuaristas d23fbf80-dfbf-44c3-913d-6637328df768 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:27 Maria Reis* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520561-bebe-nasce-em-parto-de-emergencia-na-br-381-em-sabara.html Gerais Sabará, Minas Gerais, Bebê, Nascimento, BR-381 3126 Bebê nasce em parto de emergência na BR-381, em Sabará https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520561-bebe-nasce-em-parto-de-emergencia-na-br-381-em-sabara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:32 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520567-chega-ao-brasil-teste-de-urina-que-pode-revelar-em-10-minutos-sinais-ligados-ao-alzheimer.html Networking e Negócios 5494 Chega ao Brasil teste de urina que pode revelar em 10 minutos sinais ligados ao Alzheimer 1019e8a5-9b9c-4cfd-bcd0-7ee539bb0199 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:34 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520527-acidente-na-br-040-via-e-liberada-apos-remocao-de-carretas-no-km-295.html Gerais Acidente, Acidente na BR-040, Br-040, Carreta, Liberação, PRF 1059 Acidente na BR-040: via é liberada após remoção de carretas no km 295 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520527-acidente-na-br-040-via-e-liberada-apos-remocao-de-carretas-no-km-295.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520574-kingston-a-cidade-onde-pulsa-o-ritmo-jamaicano.html Galeria 6 Kingston: a cidade onde pulsa o ritmo jamaicano https://www.flipar.com.br/?p=693231&preview=true&preview_id=693231 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520575-atleta-de-61-anos-supera-marca-pessoal-e-bate-proprio-recorde-mundial-ao-ficar-5-horas-em-posicao-de-prancha.html Galeria 6 Atleta de 61 anos supera marca pessoal e bate próprio recorde mundial ao ficar 5 horas em posição de prancha https://www.flipar.com.br/?p=693127 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:38 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520579-a-divida-que-a-humanidade-jamais-conseguira-pagar-as-criancas.html Networking e Negócios 13186 A dívida que a humanidade jamais conseguirá pagar às crianças 410cbdd9-8e49-49a0-b2e3-25e8c12b97f2 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:40 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520523-bh-mutirao-fara-reconstrucao-de-mamas-de-mulheres-em-tratamento-de-cancer.html Bem viver Câncer de mama, mastectomia, mutirão, Outubro Rosa 3231 BH: mutirão fará reconstrução de mamas de mulheres em tratamento de câncer https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520523-bh-mutirao-fara-reconstrucao-de-mamas-de-mulheres-em-tratamento-de-cancer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:40 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520560-pirataria-na-mineracao-a-cadeia-de-crimes-no-furto-de-minerio-na-grande-bh.html Gerais Belo Horizonte, crime, Minas Gerais 8241 Pirataria na mineração: a cadeia de crimes no furto de minério na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520560-pirataria-na-mineracao-a-cadeia-de-crimes-no-furto-de-minerio-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 14:41 Maria Reis* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520581-gol-suspende-voos-para-a-florida-e-altera-rotas-no-brasil.html Economia Gol , companhia aérea, voos, suspensão, rotas 4629 GOL suspende voos para a Flórida e altera rotas no Brasil https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520581-gol-suspende-voos-para-a-florida-e-altera-rotas-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:02 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520601-como-uma-agencia-de-viagens-personalizada-planeja-expandir-para-5-paises.html Networking e Negócios 2157 Como uma agência de viagens personalizada planeja expandir para 5 países b376d8f0-b24d-4063-b6c2-f4dfac125f39 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:08 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520594-mulher-mata-marido-e-filho-em-resort-e-faz-apelo-inacreditavel-a-policia.html Internacional 2717 Mulher mata marido e filho em resort e faz apelo inacreditável à polícia https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520594-mulher-mata-marido-e-filho-em-resort-e-faz-apelo-inacreditavel-a-policia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:08 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520623-o-que-avaliar-antes-de-contratar-ia-na-empresa-a-pergunta-que-vem-antes-do-fornecedor.html Networking e Negócios 1648 O que avaliar antes de contratar IA na empresa: a pergunta que vem antes do fornecedor 8740f268-ca10-4e16-9008-f978f0536881 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520619-intercambio-de-dados-de-iluminacao-e-foco-de-gt-da-abcip.html Mundo Corporativo 1939 Intercâmbio de dados de iluminação é foco de GT da ABCIP https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520619-intercambio-de-dados-de-iluminacao-e-foco-de-gt-da-abcip.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520626-villa-rental-apresenta-villa-vision-ia-para-eventos.html Mundo Corporativo 2724 Villa Rental apresenta Villa Vision, IA para eventos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520626-villa-rental-apresenta-villa-vision-ia-para-eventos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520627-brasil-ganha-espaco-na-corrida-global-por-data-centers-e-ia.html Mundo Corporativo 5724 Brasil ganha espaço na corrida global por data centers e IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520627-brasil-ganha-espaco-na-corrida-global-por-data-centers-e-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520628-magazine-medica-e-finalista-do-premio-reclame-aqui-2026.html Mundo Corporativo 7736 Magazine Médica é finalista do Prêmio Reclame AQUI 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520628-magazine-medica-e-finalista-do-premio-reclame-aqui-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520629-somente-25-dos-brasileiros-possuem-plano-de-saude.html Mundo Corporativo 6086 Somente 25% dos brasileiros possuem plano de saúde https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520629-somente-25-dos-brasileiros-possuem-plano-de-saude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520630-ide-technologies-e-web-bonaire-firmam-parceria-plurianual-para-apoiar-a-expansao-da-infraestrutura-hidrica-de-bonaire.html Mundo Corporativo 4672 IDE Technologies e WEB Bonaire firmam parceria plurianual para apoiar a expansão da infraestrutura hídrica de Bonaire https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520630-ide-technologies-e-web-bonaire-firmam-parceria-plurianual-para-apoiar-a-expansao-da-infraestrutura-hidrica-de-bonaire.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520631-como-ler-de-forma-mais-confortavel-no-celular-e-tablet.html Mundo Corporativo 5415 Como ler de forma mais confortável no celular e tablet https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520631-como-ler-de-forma-mais-confortavel-no-celular-e-tablet.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520633-cidade-do-cabo-descubra-as-paisagens-deslumbrantes-de-um-dos-destinos-mais-belos-da-africa-do-sul.html Galeria 6 Cidade do Cabo: descubra as paisagens deslumbrantes de um dos destinos mais belos da África do Sul https://www.flipar.com.br/?p=693228&preview=true&preview_id=693228 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520634-onicofagia-conheca-os-riscos-de-roer-unhas-e-saiba-como-abandonar-esse-habito.html Galeria 6 Onicofagia: conheça os riscos de roer unhas e saiba como abandonar esse hábito https://www.flipar.com.br/?p=693229&preview=true&preview_id=693229 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:12 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520586-alerta-laranja-406-cidades-de-mg-tem-risco-de-tempestades-e-granizo.html Gerais Alerta, Granizo, Tempestade, mg, bh, vento, umidade, chuva 6943 Alerta laranja: 406 cidades de MG têm risco de tempestades e granizo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520586-alerta-laranja-406-cidades-de-mg-tem-risco-de-tempestades-e-granizo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520632-moonflag-faz-6-anos-e-ja-gerou-rs-3-milhoes-para-contadores.html Mundo Corporativo 5927 Moonflag faz 6 anos e já gerou R$ 3 milhões para contadores https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520632-moonflag-faz-6-anos-e-ja-gerou-rs-3-milhoes-para-contadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:16 BBC https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520490-papa-leao-14-com-cancer-de-pulmao-o-que-e-adenocarcinoma-pulmonar-cinco-perguntas-respondidas.html Bem viver adenocarcinoma pulmonar, cirurgia, Papa Leão XIV, câncer de pulmão 5868 Papa Leão 14 com câncer de pulmão: o que é adenocarcinoma pulmonar? Cinco perguntas respondidas https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3kgq59npk0zo Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:16 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520591-justica-nega-habeas-corpus-a-diarista-acusada-de-matar-casal-de-idosos.html Gerais Corpus, Habeas, Habeas corpus 3833 Justiça nega habeas corpus a diarista acusada de matar casal de idosos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520591-justica-nega-habeas-corpus-a-diarista-acusada-de-matar-casal-de-idosos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520636-mafia-italiana-pos-preco-de-rs-14-milhao-na-cabeca-de-influenciadora-brasileira-apos-descobrir-traicao-aponta-pf.html Internacional 3315 Máfia italiana pôs preço de R$ 1,4 milhão na cabeça de influenciadora brasileira após descobrir traição, aponta PF https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520636-mafia-italiana-pos-preco-de-rs-14-milhao-na-cabeca-de-influenciadora-brasileira-apos-descobrir-traicao-aponta-pf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:20 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520641-nikolas-ironiza-atos-pro-lula-abriram-o-show-agora-a-atracao-principal-vai-comecar.html Política nikolas ferreira, lula, flávio bolsonaro, eleições 2026 1413 Nikolas ironiza atos pró-Lula: "Abriram o show, agora a atração principal vai começar" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520641-nikolas-ironiza-atos-pro-lula-abriram-o-show-agora-a-atracao-principal-vai-comecar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:24 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520603-premio-jabuti-divulga-lista-de-finalistas-com-mineiros-na-disputa.html Cultura FINALISTAS, Prêmio Jabuti, concorrentes, disputa, literatura 14811 Prêmio Jabuti divulga lista de finalistas com mineiros na disputa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520603-premio-jabuti-divulga-lista-de-finalistas-com-mineiros-na-disputa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:24 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520652-empresarios-preveem-um-ano-de-namoro-com-flavio-bolsonaro.html Política#PlatôBr Reportagem 924 Empresários preveem ‘um ano de namoro’ com Flávio Bolsonaro https://platobr.com.br/empresarios-preveem-um-ano-de-namoro-com-flavio-bolsonaro Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:25 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520599-bh-registra-22-ocorrencias-de-danos-e-desabamentos-apos-temporal.html Gerais Temporal, Chuva, BH 2295 BH registra 22 ocorrências de danos e desabamentos após temporal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520599-bh-registra-22-ocorrencias-de-danos-e-desabamentos-apos-temporal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 15:55 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520647-avanco-do-sarampo-nas-americas-exige-vigilancia-reforcada-no-brasil.html Bem viver américas, sarampo, infecção, infectologista 2487 Avanço do sarampo nas Américas exige vigilância reforçada no Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520647-avanco-do-sarampo-nas-americas-exige-vigilancia-reforcada-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:01 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520684-arak-conheca-a-origem-e-as-curiosidades-do-destilado-tradicional-do-libano.html Galeria 6 Arak: conheça a origem e as curiosidades do destilado tradicional do Líbano https://www.flipar.com.br/?p=693227&preview=true&preview_id=693227 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:01 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520685-arak-conheca-a-origem-e-as-curiosidades-do-destilado-tradicional-do-libano.html Galeria 6 Arak: conheça a origem e as curiosidades do destilado tradicional do Líbano https://www.flipar.com.br/?p=693227&preview=true&preview_id=693227 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:01 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520686-importador-deve-fechar-o-cambio-de-novembro-e-dezembro-antes-do-segundo-turno.html Networking e Negócios 2366 Importador deve fechar o câmbio de novembro e dezembro antes do segundo turno? e6e50029-605e-4832-89b3-77e5a77b5671 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:04 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7520692-personagens-ganham-vida-em-videos-sobre-as-descobertas-de-lagoa-santa.html Colunistas#Marcelo de Assis arte 3056 Personagens ganham vida em vídeos sobre as descobertas de Lagoa Santa https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7520692-personagens-ganham-vida-em-videos-sobre-as-descobertas-de-lagoa-santa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:07 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520638-bh-recebe-primeira-ordenacao-em-rito-maronita-na-arquidiocese.html Gerais Belo Horizonte, religião, Igreja Católica 1711 BH recebe a primeira ordenação em rito maronita na Arquidiocese; entenda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520638-bh-recebe-primeira-ordenacao-em-rito-maronita-na-arquidiocese.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:09 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520693-the-strokes-declaram-apoio-a-lula-banda-posta-arte-politica-em-rede-social.html Cultura Lula, The Strokes, Famosos, Celebridades, Cultura 1864 The Strokes declaram apoio a Lula: banda posta arte política em rede social https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520693-the-strokes-declaram-apoio-a-lula-banda-posta-arte-politica-em-rede-social.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:12 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520674-imagem-do-seculo-18-desaparecida-ha-mais-de-60-anos-volta-a-igreja-mineira.html Gerais Igreja, feriado, mg, bh, padroeira, capela, patrimônio, religião 5832 Imagem do século 18 desaparecida há mais de 60 anos volta a igreja mineira https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520674-imagem-do-seculo-18-desaparecida-ha-mais-de-60-anos-volta-a-igreja-mineira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520705-uberlandia-recebe-curso-de-capacitacao-em-qmentum-global.html Mundo Corporativo 2314 Uberlândia recebe curso de capacitação em Qmentum Global https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520705-uberlandia-recebe-curso-de-capacitacao-em-qmentum-global.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520706-materiais-graficos-sao-estrategicos-para-a-black-friday-2026.html Mundo Corporativo 4108 Materiais gráficos são estratégicos para a Black Friday 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520706-materiais-graficos-sao-estrategicos-para-a-black-friday-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520708-anamaco-lanca-em-campinas-o-circuito-nacional-da-qualidade.html Mundo Corporativo 7069 Anamaco lança em Campinas o Circuito Nacional da Qualidade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520708-anamaco-lanca-em-campinas-o-circuito-nacional-da-qualidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520709-setor-de-imoveis-de-luxo-cresce-13-e-enfatiza-exclusividade.html Mundo Corporativo 5897 Setor de imóveis de luxo cresce 13% e enfatiza exclusividade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520709-setor-de-imoveis-de-luxo-cresce-13-e-enfatiza-exclusividade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:14 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520712-2027-nao-vai-perdoar-empresarios-presos-no-operacional.html Networking e Negócios 7222 2027 não vai perdoar empresários presos no operacional 7d8d8dfd-8faa-40a1-a226-949b986c33c9 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:40 Agência Fapesp,Fernanda Bassette https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520695-biorrepositorio-pode-ajudar-a-personalizar-a-prevencao-do-cancer-no-sus.html Bem viver Saúde, SUS, hereditário, genética 9894 Biorrepositório pode ajudar a personalizar a prevenção do câncer no SUS https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520695-biorrepositorio-pode-ajudar-a-personalizar-a-prevencao-do-cancer-no-sus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:48 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520741-praca-considerada-a-mais-bela-do-rio-grande-do-sul-reune-mais-de-200-esculturas-feitas-por-jardineiro-quase-nonagenario.html Galeria 6 Praça considerada a mais bela do Rio Grande do Sul reúne mais de 200 esculturas feitas por jardineiro quase nonagenário https://www.flipar.com.br/?p=693050&preview=true&preview_id=693050 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:52 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520743-lollapalooza-brasil-2027-divulga-line-up-por-dia-veja-quem-toca-em-cada-data.html Cultura lollapalooza, lollapalooza 2027, lolla day, festival 2810 Lollapalooza Brasil 2027 divulga line-up por dia; veja quem toca em cada data https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520743-lollapalooza-brasil-2027-divulga-line-up-por-dia-veja-quem-toca-em-cada-data.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:52 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520745-aos-48-anos-mulher-conquista-aposentadoria-de-rs-73mil-com-orientacao-previdenciaria-de-dra-ana-almeida.html Networking e Negócios 4551 Aos 48 anos, MULHER conquista aposentadoria de R$ 7,3mil com orientação previdenciária de Dra. Ana Almeida ec650164-7444-4d06-8e7c-840184472985 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:56 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520752-aviao-desviado-por-emergencia-medica-com-que-frequencia-acontece-e-quem-decide.html Networking e Negócios 4075 Avião desviado por emergência médica: com que frequência acontece e quem decide b84f41fa-12d8-4e6c-97e9-a573d375ad88 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 16:58 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520751-ciclista-tem-oito-registros-supostamente-rejeitados-pelo-strava-mas-a-suspeita-de-atividade-motorizada-traz-uma-ressalva-crucial-nao-e-evidencia-de-dopagem.html Internacional Paul Seixas, doping, ciclismo, Christophe Bassons 3125 Ciclista tem oito registros supostamente rejeitados pelo Strava, mas a suspeita de atividade motorizada traz uma ressalva crucial: não é evidência de dopagem https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520751-ciclista-tem-oito-registros-supostamente-rejeitados-pelo-strava-mas-a-suspeita-de-atividade-motorizada-traz-uma-ressalva-crucial-nao-e-evidencia-de-dopagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520758-pm-da-reserva-suspeito-de-matar-policial-penal-continuara-preso.html Gerais Policial, Prisão 1560 PM da reserva suspeito de matar policial penal continuará preso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520758-pm-da-reserva-suspeito-de-matar-policial-penal-continuara-preso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:05 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520761-uso-de-ia-sem-controle-no-trabalho-expoe-dados-e-espalha-custos-nas-empresas.html Networking e Negócios 3940 Uso de IA sem controle no trabalho expõe dados e espalha custos nas empresas fb2c42d1-a3d5-43bf-9c07-a381d4c8c56d Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:13 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520775-michel-alcoforado-traz-a-bh-o-monologo-coisa-de-rico-outras-historias.html Cultura teatro, monólogo, livro, rico, BH 6036 Michel Alcoforado traz a BH o monólogo "Coisa de rico: outras histórias" https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520775-michel-alcoforado-traz-a-bh-o-monologo-coisa-de-rico-outras-historias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520787-sial-paris-2026-soberania-alimentar-ia-nutricao-personalizada-tres-grandes-debates-que-darao-forma-ao-futuro-da-alimentacao.html Mundo Corporativo 4406 SIAL Paris 2026: Soberania Alimentar, IA, Nutrição Personalizada… Três Grandes Debates que Darão Forma ao Futuro da Alimentação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520787-sial-paris-2026-soberania-alimentar-ia-nutricao-personalizada-tres-grandes-debates-que-darao-forma-ao-futuro-da-alimentacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:20 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520790-alckmin-na-tupi-sou-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.html Política Maioridade penal, Eleições, Eleições 2026, Alckmin, Lula 1620 Alckmin na Tupi: 'Sou a favor da redução da maioridade penal' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520790-alckmin-na-tupi-sou-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:24 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520768-julgamento-do-acusado-de-matar-o-sargento-roger-dias-e-marcado-em-bh.html Gerais assassinato, crime, morte, julgamento, policial, bh, homicídio, roubo, prisão 2506 Julgamento do acusado de matar o sargento Roger Dias é marcado, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520768-julgamento-do-acusado-de-matar-o-sargento-roger-dias-e-marcado-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:28 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7520794-ex-selecao-admite-traicao-anuncia-separacao-e-confunde-fas-era-casado-com-outra.html Esportes 3593 Ex-seleção admite traição, anuncia separação e confunde fãs: Era casado com outra https://noataque.com.br/noticia/2026/10/14/ex-selecao-admite-traicao-anuncia-separacao-confunde-fas-era-casado-com-outra/ Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520746-alimentacao-pode-reduzir-sintomas-da-endometriose-veja-o-que-diz-a-ciencia.html Bem viver endometriose, tratamento, alimentação, dieta mediterrânea 5290 Alimentação pode reduzir sintomas da endometriose: veja o que diz a ciência https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520746-alimentacao-pode-reduzir-sintomas-da-endometriose-veja-o-que-diz-a-ciencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:32 Jair Amaral https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7520767-veja-fotos-do-inicio-da-nova-etapa-da-duplicacao-da-br-040-em-congonhas.html Galeria Br-040 -1 Veja fotos do início da nova etapa da duplicação da BR-040 em Congonhas https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7520767-veja-fotos-do-inicio-da-nova-etapa-da-duplicacao-da-br-040-em-congonhas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520799-la-rinconada-veja-como-e-a-vida-na-cidade-mais-alta-do-mundo.html Galeria 6 La Rinconada: veja como é a vida na cidade mais alta do mundo https://www.flipar.com.br/?p=693308&preview=true&preview_id=693308 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:36 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520800-paulo-roberto-ultrapassa-1-milhao-de-visualizacoes-em-seu-novo-videoclipe.html Networking e Negócios 4870 Paulo Roberto ultrapassa 1 milhão de visualizações em seu novo videoclipe a6ea4ffe-3834-413d-ab9c-59462503d1ae Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:36 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520801-como-fazer-a-produtividade.html Networking e Negócios 4917 Como fazer a produtividade. 5544ecdc-08e9-4646-b81b-316f221687bf Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:40 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520806-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-diversifica-negocios.html Networking e Negócios 4357 Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes diversifica negócios 4418cb8c-12c4-4ff3-8d24-66eee403a8a1 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:47 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520813-os-15-primeiros-dias-o-que-a-empresa-paga-quando-o-funcionario-e-afastado-por-saude-mental.html Networking e Negócios 4129 Os 15 primeiros dias: o que a empresa paga quando o funcionário é afastado por saúde mental ecde995d-3ea7-4323-94f4-aab45f23dd3e Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:52 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520819-prf-intercepta-carro-na-br-381-com-rs-870-mil-e-motorista-cita-politica.html Gerais carro, Minas Gerais, motorista, PRF 737 PRF intercepta carro na BR-381 com R$ 870 mil e motorista cita "política" https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520819-prf-intercepta-carro-na-br-381-com-rs-870-mil-e-motorista-cita-politica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520820-goodstorage-amplia-investimento-em-cultura.html Mundo Corporativo 2917 GoodStorage amplia investimento em cultura https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520820-goodstorage-amplia-investimento-em-cultura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520821-inteligencia-artificial-muda-o-combate-ao-cibercrime.html Mundo Corporativo 4076 Inteligência artificial muda o combate ao cibercrime https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520821-inteligencia-artificial-muda-o-combate-ao-cibercrime.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520822-diamantina-recebe-3-festival-de-circo-do-alto-vale.html Mundo Corporativo 5848 Diamantina recebe 3º Festival de Circo do Alto Vale https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520822-diamantina-recebe-3-festival-de-circo-do-alto-vale.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520824-yyforce-oferece-robos-humanoides-para-o-setor-de-hospitalidade-em-uma-parceria-historica-com-o-novotel-e-o-mercure-singapore-on-stevens.html Mundo Corporativo 21683 YYForce Oferece Robôs Humanoides para o Setor de Hospitalidade em uma Parceria Histórica com o Novotel e o Mercure Singapore on Stevens https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520824-yyforce-oferece-robos-humanoides-para-o-setor-de-hospitalidade-em-uma-parceria-historica-com-o-novotel-e-o-mercure-singapore-on-stevens.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520825-black-friday-exige-antecipacao-da-estrategia-digital.html Mundo Corporativo 5592 Black Friday exige antecipação da estratégia digital https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520825-black-friday-exige-antecipacao-da-estrategia-digital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:53 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520826-cyrela-e-reconhecida-por-inovacao-e-gestao-juridica.html Mundo Corporativo 3520 Cyrela é reconhecida por inovação e gestão jurídica https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520826-cyrela-e-reconhecida-por-inovacao-e-gestao-juridica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:53 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520827-lider-chinesa-lanca-servico-de-pagamentos-no-chile.html Mundo Corporativo 5540 Líder chinesa lança serviço de pagamentos no Chile https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520827-lider-chinesa-lanca-servico-de-pagamentos-no-chile.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:53 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520828-outubro-rosa-sempre-e-tempo-de-recomecar-a-cuidar-e-viver.html Mundo Corporativo 3668 Outubro Rosa: sempre é tempo de recomeçar a cuidar e viver https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520828-outubro-rosa-sempre-e-tempo-de-recomecar-a-cuidar-e-viver.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:53 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520829-quem-cuida-da-mae-nas-primeiras-noites-com-o-bebe.html Mundo Corporativo 3565 Quem cuida da mãe nas primeiras noites com o bebê? https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520829-quem-cuida-da-mae-nas-primeiras-noites-com-o-bebe.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 17:57 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520823-lula-aciona-oea-contra-meta-por-suposta-interferencia-nas-eleicoes.html Política Denúncias, Lula, Meta, eleicoes-2026 2735 Lula aciona OEA contra Meta por suposta interferência nas eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520823-lula-aciona-oea-contra-meta-por-suposta-interferencia-nas-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:00 Agência Fapesp https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520802-estimulacao-cerebral-reduz-desejo-por-comida-em-mulheres-com-obesidade.html Bem viver obesidade, mulheres, estimulação cerebral, alimentação saudável 5724 Estimulação cerebral reduz desejo por comida em mulheres com obesidade https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520802-estimulacao-cerebral-reduz-desejo-por-comida-em-mulheres-com-obesidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:05 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520843-rosebush-pruning-mostra-a-vida-dos-ultra-ricos-e-ultra-detestaveis.html Cultura Cinema, filme, estreia, BH 5829 "Rosebush pruning" mostra a vida dos ultra ricos e ultra detestáveis https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520843-rosebush-pruning-mostra-a-vida-dos-ultra-ricos-e-ultra-detestaveis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:06 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520845-janones-pede-liberacao-imediata-do-canal-exercito-do-lula-no-whatsapp.html Política Canal, Exército do Lula, Janones, Lula, eleicoes-2026, whatsapp, TSE 1896 Janones pede liberação imediata do canal Exército do Lula no WhatsApp https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520845-janones-pede-liberacao-imediata-do-canal-exercito-do-lula-no-whatsapp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:14 Rafaela Soares - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520849-flavio-bolsonaro-quer-reduzir-maioridade-penal-na-pec-da-seguranca.html Política Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Maioridade penal 2806 Flávio Bolsonaro quer reduzir maioridade penal na PEC da Segurança https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520849-flavio-bolsonaro-quer-reduzir-maioridade-penal-na-pec-da-seguranca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:18 Nathallie Lopes,Paulo Floro - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520851-quaest-flavio-bolsonaro-tem-46-e-lula-44-em-votos-totais-ha-empate-tecnico.html Política bolsonaro, Eleição, flávio bolsonaro, lula, pesquisa, Segundo Turno, Quaest, eleições 2026, eleições 1235 Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula 44% em votos totais; há empate técnico https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520851-quaest-flavio-bolsonaro-tem-46-e-lula-44-em-votos-totais-ha-empate-tecnico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:23 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520739-mg-homem-e-condenado-a-75-anos-de-prisao-por-matar-ex.html Gerais MPMG, Patos de Minas, Justiça, Minas Gerais, Condenação 2327 MG: homem é condenado a 75 anos de prisão por matar ex https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520739-mg-homem-e-condenado-a-75-anos-de-prisao-por-matar-ex.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:33 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520854-acordo-preve-aterramento-de-rede-eletrica-no-morro-do-papagaio-em-bh.html Gerais TJMG, Urbel, Cemig, Morro do papagaio 3545 Acordo prevê aterramento de rede elétrica no Morro do Papagaio, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520854-acordo-preve-aterramento-de-rede-eletrica-no-morro-do-papagaio-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:37 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520860-pesquisa-quaest-flavio-tem-54-de-rejeicao-lula-esta-com-53.html Política Flavio, lula, Quaest, rejeição 830 Pesquisa Quaest: Flávio tem 54% de rejeição; Lula está com 53% https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520860-pesquisa-quaest-flavio-tem-54-de-rejeicao-lula-esta-com-53.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:38 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520871-medicos-formados-no-exterior-ganham-novas-vias-de-licenca-em-24-estados-dos-eua.html Networking e Negócios 8857 Médicos formados no exterior ganham novas vias de licença em 24 estados dos EUA 3b94f2bf-b0d4-4161-84e4-61b7043fa006 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:45 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520877-como-calcular-pontos-de-croche-segredos-para-evitar-erros-e-melhorar-seu-acabamento.html Casa e Decoração 2276 Como calcular pontos de crochê: segredos para evitar erros e melhorar seu acabamento https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520877-como-calcular-pontos-de-croche-segredos-para-evitar-erros-e-melhorar-seu-acabamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:45 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520875-cultivador-dedica-mais-de-50-anos-as-aboboras-gigantes-e-agora-ve-uma-delas-ser-apontada-como-novo-recorde-mundial.html Internacional abóbora, agricultura, reino unido, abóbora mais pesada do mundo 3373 Cultivador dedica mais de 50 anos às abóboras gigantes e agora vê uma delas ser apontada como novo recorde mundial https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520875-cultivador-dedica-mais-de-50-anos-as-aboboras-gigantes-e-agora-ve-uma-delas-ser-apontada-como-novo-recorde-mundial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:46 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520878-a-posicao-das-pecas-no-varal-pode-fazer-diferenca-tecnica-apresentada-como-japonesa-aposta-na-circulacao-de-ar-para-tentar-acelerar-a-secagem-das-roupas-em-casa.html Casa e Decoração secagem à japonesa, secagem de roupas, dicas 2471 A posição das peças no varal pode fazer diferença: técnica apresentada como japonesa aposta na circulação de ar para tentar acelerar a secagem das roupas em casa https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520878-a-posicao-das-pecas-no-varal-pode-fazer-diferenca-tecnica-apresentada-como-japonesa-aposta-na-circulacao-de-ar-para-tentar-acelerar-a-secagem-das-roupas-em-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:48 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520880-aprender-idiomas-pode-envolver-uma-habilidade-que-vai-alem-de-entender-palavras-estudo-aponta-relacao-entre-sons-desconhecidos-da-fala-e-facilidade-no-aprendizado.html Ciência ciência, cérebro humano, estudo de idiomas 3148 Aprender idiomas pode envolver uma habilidade que vai além de entender palavras: estudo aponta relação entre sons desconhecidos da fala e facilidade no aprendizado https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520880-aprender-idiomas-pode-envolver-uma-habilidade-que-vai-alem-de-entender-palavras-estudo-aponta-relacao-entre-sons-desconhecidos-da-fala-e-facilidade-no-aprendizado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:49 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520879-shakira-faz-agradecimento-publico-em-madri-e-traz-um-ex-de-volta-ao-centro-das-atencoes-a-participacao-dele-em-um-projeto-explica-o-reconhecimento-da-cantora.html Cultura Antonio de la Rúa, Shakira, Las Mujeres Ya No Lloram World Tour, Macondo Park 2944 Shakira faz agradecimento público em Madri e traz um ex de volta ao centro das atenções: a participação dele em um projeto explica o reconhecimento da cantora https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520879-shakira-faz-agradecimento-publico-em-madri-e-traz-um-ex-de-volta-ao-centro-das-atencoes-a-participacao-dele-em-um-projeto-explica-o-reconhecimento-da-cantora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:50 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520881-reclamar-de-tudo-pode-revelar-um-ciclo-de-pensamentos-negativos-entenda-a-relacao-com-a-ruminacao-e-por-que-esse-habito-sozinho-nao-permite-um-diagnostico.html Bem viver psicologia, vitimização, ruminação, reclamação, pensamentos negativos 2480 Reclamar de tudo pode revelar um ciclo de pensamentos negativos: entenda a relação com a ruminação e por que esse hábito, sozinho, não permite um diagnóstico https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520881-reclamar-de-tudo-pode-revelar-um-ciclo-de-pensamentos-negativos-entenda-a-relacao-com-a-ruminacao-e-por-que-esse-habito-sozinho-nao-permite-um-diagnostico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:51 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520883-voce-caminha-enquanto-fala-ao-telefone-especialistas-discutem-o-que-esse-movimento-pode-ter-a-ver-com-a-forma-de-processar-informacoes-durante-uma-ligacao.html Bem viver psicologia, ligação telefônica, comportamento humano, falar ao telefone, cérebro 2480 Você caminha enquanto fala ao telefone? Especialistas discutem o que esse movimento pode ter a ver com a forma de processar informações durante uma ligação https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520883-voce-caminha-enquanto-fala-ao-telefone-especialistas-discutem-o-que-esse-movimento-pode-ter-a-ver-com-a-forma-de-processar-informacoes-durante-uma-ligacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:52 Jair Amaral,Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520760-duplicacao-da-br-040-entra-em-nova-fase-em-congonhas.html Gerais BR-040, duplicação, Congonhas 5467 Duplicação da BR-040 entra em nova fase em Congonhas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520760-duplicacao-da-br-040-entra-em-nova-fase-em-congonhas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:53 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520590-planos-de-saude-ampliam-mamografia-para-mulheres-com-menos-de-40-anos.html Bem viver Outubro rosa, Câncer, Câncer de Mama, Mulheres, Bem viver, Saúde 1910 Planos de saúde ampliam mamografia para mulheres com menos de 40 anos https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520590-planos-de-saude-ampliam-mamografia-para-mulheres-com-menos-de-40-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:53 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520884-justica-eleitoral-manda-pf-investigar-ana-elisa-apos-acao-de-flavio-bolsonaro.html Política flávio bolsonaro, PF, Ana Elisa, eleicoes-2026 2485 Justiça Eleitoral manda PF investigar Ana Elisa após ação de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520884-justica-eleitoral-manda-pf-investigar-ana-elisa-apos-acao-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:55 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520889-biopark-aposta-em-100-mil-bolsas-para-impulsionar-economia-no-interior-do-pr.html Networking e Negócios 11101 Biopark aposta em 100 mil bolsas para impulsionar economia no interior do PR a2ee3cee-c2c8-4fde-969e-4ae70fea8034 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:55 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520887-erp-nascido-de-demanda-industrial-ganha-programa-de-afiliados-para-crescer.html Networking e Negócios 4514 ERP nascido de demanda industrial ganha programa de afiliados para crescer 0e027124-6198-4c74-8134-0d45684ec4f3 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520895-proposta-de-lei-de-armas-poe-teste-tecnico-como-criterio.html Mundo Corporativo 3776 Proposta de lei de armas põe teste técnico como critério https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520895-proposta-de-lei-de-armas-poe-teste-tecnico-como-criterio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520896-proxy-media-e-afilio-ampliam-negocios-com-afiliacao.html Mundo Corporativo 3488 Proxy Media e Afilio ampliam negócios com afiliação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520896-proxy-media-e-afilio-ampliam-negocios-com-afiliacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:58 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520890-flavio-e-rogerio-marinho-nao-registram-presenca-em-sessao-de-votacao-da-6x1.html Política fim da escala 6x1, Flávio Bolsonaro, rogério marinho, eleicoes-2026, Lula 1492 Flávio e Rogério Marinho não registram presença em sessão de votação da 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520890-flavio-e-rogerio-marinho-nao-registram-presenca-em-sessao-de-votacao-da-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 18:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520897-eveo-cresce-75-em-receita-no-primeiro-semestre-de-2026.html Mundo Corporativo 6049 EVEO cresce 75% em receita no primeiro semestre de 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520897-eveo-cresce-75-em-receita-no-primeiro-semestre-de-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 19:07 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520885-filme-sobre-bolsonaro-tem-estreia-adiada-nos-cinemas-para-2027.html Cultura cinema, filme, estreia, Bolsonaro 2158 Filme sobre Bolsonaro tem estreia adiada nos cinemas para 2027 https://www.tupi.fm/entretenimento/filme-sobre-bolsonaro-tem-estreia-adiada-nos-cinemas-e-chega-so-em-2027/ Digital

Estado de Minas 2026-10-14 19:09 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520903-ministro-diz-que-lula-convenceu-flavio-a-fazer-o-l-pelo-fim-da-6x1.html Política 6x1, Lula, flávio bolsonaro, eleicoes-2026 2569 Ministro diz que Lula convenceu Flávio a "fazer o L" pelo fim da 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520903-ministro-diz-que-lula-convenceu-flavio-a-fazer-o-l-pelo-fim-da-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 19:20 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520905-mg-pacientes-a-caminho-de-tratamento-de-saude-morrem-em-acidente.html Gerais Acidente 1198 MG: pacientes a caminho de tratamento de saúde morrem em acidente https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520905-mg-pacientes-a-caminho-de-tratamento-de-saude-morrem-em-acidente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 19:42 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520814-mulher-morre-baleada-na-zona-da-mata-companheiro-e-suspeito.html Gerais Homem, Morte, Mulher 1120 Mulher morre baleada na Zona da Mata; companheiro é suspeito https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520814-mulher-morre-baleada-na-zona-da-mata-companheiro-e-suspeito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 19:56 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520848-video-acidente-com-tres-veiculos-provoca-incendio-em-caminhao-na-br-381.html Gerais carreta, fogo, br-381, Caetés 1674 Vídeo: acidente com três veículos provoca incêndio em caminhão na BR-381 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520848-video-acidente-com-tres-veiculos-provoca-incendio-em-caminhao-na-br-381.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 19:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520927-reliance-foundation-e-the-estee-lauder-companies-charitable-foundation-lancam-parceria-plurianual-visando-capacitar-um-milhao-de-adolescentes-e-mulheres-jovens-na-india.html Mundo Corporativo 8556 Reliance Foundation e The Estée Lauder Companies Charitable Foundation lançam parceria plurianual visando capacitar um milhão de adolescentes e mulheres jovens na Índia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520927-reliance-foundation-e-the-estee-lauder-companies-charitable-foundation-lancam-parceria-plurianual-visando-capacitar-um-milhao-de-adolescentes-e-mulheres-jovens-na-india.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 20:02 Raphaela Peixoto - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520928-erika-hilton-diz-que-fim-da-6x1-nao-para-de-pe-se-flavio-vencer-eleicoes.html Política 6x1, Erika Hilto, Erika Hilton 1863 Erika Hilton diz que fim da 6x1 ‘não para de pé’ se Flávio vencer eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520928-erika-hilton-diz-que-fim-da-6x1-nao-para-de-pe-se-flavio-vencer-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 20:07 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520058-mega-sena-3070-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-14-10.html Nacional APOSTAS, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, MEGA, Mega-sena 3480 Mega-Sena 3070 e outras loterias: confira os números sorteados (14/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520058-mega-sena-3070-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-14-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 20:20 Cadu Bruno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520938-alckmin-defende-mandato-de-12-anos-no-stf-nao-tem-sentido-ser-vitalicio.html Política Eleições 6597 Alckmin defende mandato de 12 anos no STF: "Não tem sentido ser vitalício" https://www.tupi.fm/eleicoes/alckmin-defende-mandato-de-10-a-12-anos-no-stf-e-diz-que-lula-fara-a-reforma-do-judiciario-nao-tem-sentido-ser-vitalicio/ Digital

Estado de Minas 2026-10-14 20:32 Gabriel Botelho - Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520945-chuvas-em-sao-paulo-causam-alagamentos-em-metro-tuneis-e-ruas-da-capital.html Nacional Chuva, São Paulo 3255 Chuvas em São Paulo causam alagamentos em metrô, túneis e ruas da capital https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520945-chuvas-em-sao-paulo-causam-alagamentos-em-metro-tuneis-e-ruas-da-capital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 20:47 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520951-empate-tecnico-na-quaest-acelera-reunioes-e-muda-estrategias-das-campanhas.html Política eleições 2026 3828 Empate técnico na Quaest acelera reuniões e muda estratégias das campanhas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520951-empate-tecnico-na-quaest-acelera-reunioes-e-muda-estrategias-das-campanhas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 21:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520974-datavault-ai-nomeia-o-acionista-e-executivo-de-investimentos-jeffrey-tirman-para-o-conselho-de-administracao.html Mundo Corporativo 12790 Datavault AI nomeia o acionista e executivo de investimentos Jeffrey Tirman para o Conselho de Administração https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520974-datavault-ai-nomeia-o-acionista-e-executivo-de-investimentos-jeffrey-tirman-para-o-conselho-de-administracao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 21:14 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520954-netanyahu-recorda-posse-de-bolsonaro-e-chama-brasil-de-pais-pequeno.html Política Netanyahu, Lula , Bolsonaro 2613 Netanyahu recorda posse de Bolsonaro e chama Brasil de ‘país pequeno’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520954-netanyahu-recorda-posse-de-bolsonaro-e-chama-brasil-de-pais-pequeno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 21:33 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520985-pec-da-seguranca-votacao-no-plenario-do-senado-fica-para-a-proxima-semana.html Política Congresso Nacional, segurança 2084 PEC da Segurança: votação no Plenário do Senado fica para a próxima semana https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520985-pec-da-seguranca-votacao-no-plenario-do-senado-fica-para-a-proxima-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 21:53 Victor Correia - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520996-aliados-divulgam-flaviometro-para-cobrar-empenho-na-campanha.html Política Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Campanha, Redes sociais 2061 Aliados divulgam "Flaviômetro" para cobrar empenho na campanha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520996-aliados-divulgam-flaviometro-para-cobrar-empenho-na-campanha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 21:54 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520998-senado-aprova-em-1-turno-texto-da-pec-do-fim-da-escala-6x1.html Política 6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, PEC 3754 Senado aprova em 1° turno texto da PEC do fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520998-senado-aprova-em-1-turno-texto-da-pec-do-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 22:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520993-tres-sao-presos-suspeitos-de-executar-mulher-em-ribeirao-das-neves.html Gerais 1440 Três são presos suspeitos de executar mulher em Ribeirão das Neves https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520993-tres-sao-presos-suspeitos-de-executar-mulher-em-ribeirao-das-neves.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 22:03 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521000-senado-aprova-fim-da-escala-6x1.html Política 6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, PEC 3795 Senado aprova fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521000-senado-aprova-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 22:39 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521013-mega-sena-3070-acumula-e-vai-a-rs-170-milhoes-11-mineiros-acertam-a-quina.html Nacional Da, Mega, Mega-sena, Quina 1398 Mega-Sena 3070 acumula e vai a R$ 170 milhões; 11 mineiros acertam a quina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521013-mega-sena-3070-acumula-e-vai-a-rs-170-milhoes-11-mineiros-acertam-a-quina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 22:42 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521014-flavio-bolsonaro-a-favor-mourao-contra-veja-como-votaram-os-senadores.html Política Senado, fim da escala 6x1, aprovação, votação, escala 6x1, senadores, flávio bolsonaro 2884 Flávio Bolsonaro a favor, Mourão contra: veja como votaram os senadores https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521014-flavio-bolsonaro-a-favor-mourao-contra-veja-como-votaram-os-senadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 22:47 Letícia Passos,Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521017-fim-da-escala-6x1-veja-o-que-muda-e-quando-as-regras-entram-em-vigor.html Política 6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1 7355 Fim da escala 6x1: veja o que muda e quando as regras entram em vigor https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521017-fim-da-escala-6x1-veja-o-que-muda-e-quando-as-regras-entram-em-vigor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 22:48 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521016-campanha-de-flavio-pede-cassacao-da-candidatura-de-lula-e-mira-sindicatos.html Política Flávio Bolsonaro, Lula 2094 Campanha de Flávio pede cassação da candidatura de Lula e mira sindicatos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521016-campanha-de-flavio-pede-cassacao-da-candidatura-de-lula-e-mira-sindicatos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 22:54 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521020-corrida-pelo-planalto-molda-sessao-que-aprovou-o-fim-da-jornada-6-1.html Política#PlatôBr Reportagem 4996 Corrida pelo Planalto molda sessão que aprovou o fim da jornada 6×1 https://platobr.com.br/disputa-eleitoral-marca-sessao-que-aprovou-pec-que-acabou-com-jornada-6x1 Digital

Estado de Minas 2026-10-14 22:58 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521022-fim-da-6-1-elevara-custos-em-rs-267-bi-e-precos-ao-consumidor-em-62-estima-cni.html Política#PlatôBr Reportagem 1583 Fim da 6×1 elevará custos em R$ 267 bi e preços ao consumidor em 6,2%, estima CNI https://platobr.com.br/fim-da-6x1-elevara-custos-em-r-267-bi-e-precos-ao-consumidor-em-62-estima-cni Digital

Estado de Minas 2026-10-14 23:26 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7521030-banho-de-palo-santo-ritual-de-purificacao-no-seu-corpo.html Horóscopo Banhos de Descarrego, Loja Online 3643 Banho de Palo Santo: Ritual de Purificação no seu Corpo https://www.wemystic.com.br/banho-palo-santo/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-14 23:29 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521031-lula-celebra-aprovacao-do-fim-da-escala-6x1-jamais-sera-revogada.html Política 6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, Lula 2288 Lula celebra aprovação do fim da escala 6x1: "Jamais será revogada" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521031-lula-celebra-aprovacao-do-fim-da-escala-6x1-jamais-sera-revogada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-14 23:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521039-toluna-nomeia-amy-fenton-como-ceo.html Mundo Corporativo 6704 Toluna nomeia Amy Fenton como CEO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521039-toluna-nomeia-amy-fenton-como-ceo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 00:06 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521043-as-brechas-legais-usadas-por-lula-para-prometer-pix-de-rs-5-mil-a-microempreendedores.html Política#PlatôBr Reportagem 5288 As brechas legais usadas por Lula para prometer Pix de R$ 5 mil a microempreendedores https://platobr.com.br/lula-usa-brechas-legais-para-prometer-pix-de-r-5-mil-a-meis-mas-so-1-em-17-recebera Digital

Estado de Minas 2026-10-15 00:11 Redacao Jogada10 https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521045-tecnico-do-torque-cita-8216garra-uruguaia-8217-para-crer-em-reviravolta-contra-o-atletico.html Esportes 3042 Técnico do Torque cita ‘garra uruguaia’ para crer em reviravolta contra o Atlético https://noataque.com.br/futebol/copa-sul-americana/noticia/2026/10/14/tecnico-do-torque-cita-garra-uruguaia-para-crer-em-reviravolta-contra-o-atletico/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 00:11 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521046-o-que-diz-pablo-marcal-sobre-ser-ministro-de-um-eventual-governo-de-flavio-bolsonaro.html Política#PlatôBr Reportagem 1960 O que diz Pablo Marçal sobre ser ministro de um eventual governo de Flávio Bolsonaro https://platobr.com.br/o-que-diz-pablo-marcal-sobre-ser-ministro-de-um-eventual-governo-de-flavio-bolsonaro Digital

Estado de Minas 2026-10-15 00:21 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521041-janones-convoca-apoiadores-para-vigilia-apos-tse-liberar-exercito-do-lula.html Política André Janones, canal, Exército do Lula, flávio bolsonaro, Kassio Nunes Marques, lula, liberação 1870 Janones convoca apoiadores para vigília após TSE liberar 'Exército do Lula' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521041-janones-convoca-apoiadores-para-vigilia-apos-tse-liberar-exercito-do-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 ALESSANDRA ARAGÃO https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7519484-o-que-significa-sentir-se-realizado.html Colunistas#Alessandra Aragão felicidade, feliz, metas, realização 5440 O que significa sentir-se realizado? https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7519484-o-que-significa-sentir-se-realizado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7520786-feira-nacional-de-artesanato-une-tradicao-e-ia-em-edicao-historica.html Colunistas#Anna Marina Feira Nacional de Artesanato, Belo Horizonte, Inteligência Artificial, Expominas 3220 Feira Nacional de Artesanato une tradição e IA em edição histórica https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7520786-feira-nacional-de-artesanato-une-tradicao-e-ia-em-edicao-historica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520850-o-futuro-do-brasil-se-constroi-com-professores.html Opinião 5065 O futuro do Brasil se constrói com professores https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520850-o-futuro-do-brasil-se-constroi-com-professores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520921-uma-geracao-sob-ataque.html Internacional EUA, crianças, bombardeios, medo 3786 Uma geração sob ataque https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520921-uma-geracao-sob-ataque.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520925-recrutados-para-lutar.html Internacional guerramundial, crianças, mãe, castigo 3555 Recrutados para lutar https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520925-recrutados-para-lutar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520936-leitor-pede-mudanca-para-colocar-o-brasil-nos-trilhos.html Opinião 928 Leitor pede mudança para "colocar o Brasil nos trilhos" https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520936-leitor-pede-mudanca-para-colocar-o-brasil-nos-trilhos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520937-riqueza-literaria-em-cartas-de-guimaraes-rosa.html Opinião Carta, Cultura, Guimarães rosa 462 Riqueza literária em cartas de Guimarães Rosa https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520937-riqueza-literaria-em-cartas-de-guimaraes-rosa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7520941-o-vai-e-vem-de-flavio-bolsonaro.html Colunistas#Bertha Maakaroun 7414 O vai e vem de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7520941-o-vai-e-vem-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520952-chance-de-convencer-o-eleitor-nao-pode-ser-desperdicada.html Opinião 2893 Chance de convencer o eleitor não pode ser desperdiçada https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520952-chance-de-convencer-o-eleitor-nao-pode-ser-desperdicada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Kleber https://www.em.com.br/charge/2026/10/7520953-saudades-do-henfil-e-do-orelana.html Charge -1 Saudades do Henfil e do Orelana https://www.em.com.br/charge/2026/10/7520953-saudades-do-henfil-e-do-orelana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Orion Teixeira https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7520963-simoes-se-vacina-para-nao-virar-vilao-de-cleitinho.html Colunistas#Orion Teixeira 3286 Simões se vacina para não virar vilão de Cleitinho https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7520963-simoes-se-vacina-para-nao-virar-vilao-de-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 Paulo Galvão https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7520997-e-dificil-comandar-um-clube-de-futebol.html Colunistas#Dois Toques Cruzeiro, Athletico-PR, Flamengo, Atlético, Paulinho 3345 É difícil comandar um clube de futebol https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7520997-e-dificil-comandar-um-clube-de-futebol.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521003-voto-de-assalariados-e-empreendedores-acirra-a-disputa-do-segundo-turno.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Disputa 5512 Voto de assalariados e empreendedores acirra a disputa do segundo turno https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521003-voto-de-assalariados-e-empreendedores-acirra-a-disputa-do-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 04:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521055-ie-business-school-transforma-a-jornada-de-transformacao-do-abb-bank-em-um-estudo-de-caso.html Mundo Corporativo 4779 IE Business School Transforma a Jornada de Transformação do ABB Bank em um Estudo de Caso https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521055-ie-business-school-transforma-a-jornada-de-transformacao-do-abb-bank-em-um-estudo-de-caso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 06:00 Chico Mendonça https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7520932-lorival-e-a-queda-do-ceu.html Colunistas#Chico Mendonça 4824 Lorival e a queda do céu https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7520932-lorival-e-a-queda-do-ceu.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 06:00 Angela Mathylde https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7520935-a-epidemia-do-cansaco-por-que-estamos-exaustos.html Colunistas#Comportamento e Saúde Mental 3080 A epidemia do cansaço: por que estamos exaustos? https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7520935-a-epidemia-do-cansaco-por-que-estamos-exaustos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 06:00 Bruno Luis Barros,Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521051-cleitinho-azevedo-diz-que-fim-da-escala-6x1-representa-dignidade.html Política fim da escala 6x1, Lula, flávio bolsonaro 4311 Cleitinho Azevedo diz que fim da escala 6x1 representa "dignidade" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521051-cleitinho-azevedo-diz-que-fim-da-escala-6x1-representa-dignidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 06:32 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521061-a-meta-do-pt-e-virar-sobre-flavio-claro-mas-ha-outro-motivo-para-a-mobilizacao.html Política#PlatôBr Reportagem 763 A meta do PT é virar sobre Flávio, claro, mas há outro motivo para a mobilização https://platobr.com.br/a-meta-do-pt-e-virar-sobre-flavio-claro-mas-ha-outro-motivo-para-a-mobilizacao Digital

Estado de Minas 2026-10-15 07:08 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520973-domingos-savio-vamos-ampliar-a-votacao-do-flavio-em-minas.html Política 5342 Domingos Sávio: 'Vamos ampliar a votação do Flávio em Minas' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520973-domingos-savio-vamos-ampliar-a-votacao-do-flavio-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 07:40 João Renato Faria https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521068-ciclone-se-forma-nesta-sexta-e-traz-frio-ao-pais-minas-esta-sob-alerta-de-tempestade.html Nacional Chuva, Chuvas, Ciclone, Clima, Frente fri, Inmet, Meteorologia 4261 Ciclone se forma nesta sexta e traz frio ao país; Minas está sob alerta de tempestade https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521068-ciclone-se-forma-nesta-sexta-e-traz-frio-ao-pais-minas-esta-sob-alerta-de-tempestade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 07:40 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520841-ingredientes-da-cozinha-salgada-ganham-protagonismo-no-mundo-dos-sorvetes.html Degusta Ganha 14101 Ingredientes da cozinha salgada ganham protagonismo no mundo dos sorvetes https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520841-ingredientes-da-cozinha-salgada-ganham-protagonismo-no-mundo-dos-sorvetes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 07:41 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521069-resident-evil-alcanca-uma-marca-que-muda-a-disputa-entre-os-filmes-da-saga-producao-supera-uss-320-milhoes-e-ganha-lugar-de-destaque-na-historia-da-franquia.html Cultura Resident Evil, cinema, filmes, sucesso de bilheteria, mercado internacional 2659 Resident Evil alcança uma marca que muda a disputa entre os filmes da saga: produção supera US$ 320 milhões e ganha lugar de destaque na história da franquia https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521069-resident-evil-alcanca-uma-marca-que-muda-a-disputa-entre-os-filmes-da-saga-producao-supera-uss-320-milhoes-e-ganha-lugar-de-destaque-na-historia-da-franquia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 07:41 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520660-hamburgueria-de-minas-faz-o-melhor-sanduiche-do-brasil-segundo-ranking.html Degusta HAMBURGUER, Hamburgueria, RANKING 1354 Hamburgueria de Minas faz o melhor sanduíche do Brasil, segundo ranking https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520660-hamburgueria-de-minas-faz-o-melhor-sanduiche-do-brasil-segundo-ranking.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 07:49 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521073-combustivel-no-aeroporto-da-pampulha-passa-por-pericia-apos-acidentes-fatais-na-mg.html Gerais 3424 Combustível no Aeroporto da Pampulha passa por perícia após acidentes fatais na MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521073-combustivel-no-aeroporto-da-pampulha-passa-por-pericia-apos-acidentes-fatais-na-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 07:57 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521075-27-presos-por-vaga-mp-quer-que-justica-faca-estado-cumprir-limite-de-ocupacao-em-presidio-do-sul-de-minas.html Gerais 2338 2,7 presos por vaga: MP quer que Justiça faça Estado cumprir limite de ocupação em presídio do Sul de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521075-27-presos-por-vaga-mp-quer-que-justica-faca-estado-cumprir-limite-de-ocupacao-em-presidio-do-sul-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 07:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521076-alem-das-fronteiras-juntos-na-elegancia-o-que-esperar-da-primeira-lepas-global-elegant-lifestyle-week.html Mundo Corporativo 5194 Além das Fronteiras, Juntos na Elegância: O que esperar da Primeira LEPAS Global Elegant Lifestyle Week https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521076-alem-das-fronteiras-juntos-na-elegancia-o-que-esperar-da-primeira-lepas-global-elegant-lifestyle-week.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 07:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521077-moncler-re-icons-cher-jennie-e-grace-jones-redefinem-o-que-significa-ser-pioneira.html Mundo Corporativo 6923 Moncler Re/Icons: Cher, JENNIE e Grace Jones redefinem o que significa ser pioneira https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521077-moncler-re-icons-cher-jennie-e-grace-jones-redefinem-o-que-significa-ser-pioneira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:05 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521079-jovem-de-19-anos-e-sequestrado-em-ribeirao-das-neves-e-familia-paga-rs-30-mil-de-resgate-em-dinheiro.html Gerais 2692 Jovem de 19 anos é sequestrado em Ribeirão das Neves e família paga R$ 30 mil de resgate em dinheiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521079-jovem-de-19-anos-e-sequestrado-em-ribeirao-das-neves-e-familia-paga-rs-30-mil-de-resgate-em-dinheiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521084-cleo-pires-fala-sobre-comparacoes-com-a-mae-gloria-pires.html Galeria 6 Cleo Pires fala sobre comparações com a mãe, Glória Pires https://www.flipar.com.br/?p=693345 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:13 João Renato Faria https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521083-alerta-em-bh-calor-de-32-c-antecede-pancadas-fortes-de-chuva-e-vento-nesta-quinta-feira-15-10.html Gerais 3549 Alerta em BH: calor de 32 °C antecede pancadas fortes de chuva e vento nesta quinta-feira (15/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521083-alerta-em-bh-calor-de-32-c-antecede-pancadas-fortes-de-chuva-e-vento-nesta-quinta-feira-15-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:14 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521087-governo-de-minas-leiloa-imoveis-em-bh-com-lances-a-partir-de-rs-33-mil.html Gerais 2487 Governo de Minas leiloa imóveis em BH com lances a partir de R$ 33 mil https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521087-governo-de-minas-leiloa-imoveis-em-bh-com-lances-a-partir-de-rs-33-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:15 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521088-justin-timberlake-e-jessica-biel-levam-a-parceria-para-um-novo-terreno-casal-entra-na-proda-e-faz-sua-estreia-conjunta-no-mercado-de-bebidas-proteicas.html Cultura 2489 Justin Timberlake e Jessica Biel levam a parceria para um novo terreno: casal entra na Proda e faz sua estreia conjunta no mercado de bebidas proteicas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521088-justin-timberlake-e-jessica-biel-levam-a-parceria-para-um-novo-terreno-casal-entra-na-proda-e-faz-sua-estreia-conjunta-no-mercado-de-bebidas-proteicas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521089-datafolha-divulga-nova-pesquisa-para-presidente-no-2-turno.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, datafolha 2542 Datafolha divulga nova pesquisa para presidente no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521089-datafolha-divulga-nova-pesquisa-para-presidente-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:16 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7521090-motta-se-articula.html Colunistas#Coluna Esplanada Estado de Minas, Leandro Mazzini, Coluna Esplanada, Política, Poder, Minas Gerais, Brasil 4051 Motta se articula https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7521090-motta-se-articula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:34 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521096-mulher-e-morta-a-tiros-pelo-companheiro-sargento-da-pm-em-academia-de-lajinha-mg-militar-tambem-morre.html Gerais 2334 Mulher é morta a tiros pelo companheiro, sargento da PM, em academia de Lajinha (MG); militar também morre https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521096-mulher-e-morta-a-tiros-pelo-companheiro-sargento-da-pm-em-academia-de-lajinha-mg-militar-tambem-morre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521097-bromelina-a-substancia-do-abacaxi-que-pode-irritar-a-lingua-e-ate-amaciar-carnes.html Galeria 6 Bromelina: a substância do abacaxi que pode irritar a língua e até amaciar carnes https://www.flipar.com.br/?p=693393 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:49 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521100-pastor-foi-absolvido-por-conselho-de-13-homens-da-igreja-mas-acabou-preso-por-suspeita-de-abuso-sexual-apos-denuncias-de-12-mulheres.html Nacional 2383 Pastor foi ‘absolvido’ por conselho de 13 homens da igreja, mas acabou preso por suspeita de abuso sexual após denúncias de 12 mulheres https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521100-pastor-foi-absolvido-por-conselho-de-13-homens-da-igreja-mas-acabou-preso-por-suspeita-de-abuso-sexual-apos-denuncias-de-12-mulheres.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:51 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521104-mais-uma-pesquisa-registra-empate-tecnico-entre-flavio-e-lula.html Política eleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro 1119 Mais uma pesquisa registra empate técnico entre Flávio e Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521104-mais-uma-pesquisa-registra-empate-tecnico-entre-flavio-e-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:52 Yaya Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521103-camara-aprova-novo-teto-para-o-mei-e-anistia-de-dividas-com-apoio-de-lula.html Política 2569 Câmara aprova novo teto para o MEI e anistia de dívidas com apoio de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521103-camara-aprova-novo-teto-para-o-mei-e-anistia-de-dividas-com-apoio-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:58 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521105-ex-atletico-supera-lesao-e-pode-voltar-a-jogar-apos-312-dias.html Esportes 2822 Ex-Atlético supera lesão e pode voltar a jogar após 312 dias https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/ex-atletico-supera-lesao-voltar-jogar-apos-312-dias/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 08:58 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521106-dani-calabresa-sera-protagonista-de-novela-das-sete-da-globo.html Galeria 6 Dani Calabresa será protagonista de novela das sete da Globo https://www.flipar.com.br/?p=693180 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:08 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521111-ninguem-procurou-renan-santos-no-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 506 Ninguém procurou Renan Santos no 2º turno https://platobr.com.br/ninguem-procurou-renan-santos-no-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521114-lara-rodrigues-a-narizinho-de-sitio-do-picapau-amarelo-fala-sobre-possivel-retorno-a-atuacao.html Galeria 6 Lara Rodrigues, a Narizinho de “Sítio do Picapau Amarelo”, fala sobre possível retorno à atuação https://www.flipar.com.br/?p=693355 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521115-substancias-escondidas-nos-alimentos-explicam-cores-sabores-e-sensacoes-surpreendentes.html Galeria 6 Substâncias escondidas nos alimentos explicam cores, sabores e sensações surpreendentes https://www.flipar.com.br/?p=693425 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:20 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521124-o-que-diz-o-unico-senador-que-votou-contra-o-fim-da-escala-6-1.html Política#PlatôBr Reportagem 1029 O que diz o único senador que votou contra o fim da escala 6×1 https://platobr.com.br/o-que-diz-o-unico-senador-que-votou-contra-o-fim-da-escala-6x1 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:21 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521120-dona-de-confeitaria-e-presa-em-flagrante-apos-cliente-encontrar-rato-morto-dentro-de-bolo.html Nacional 1686 Dona de confeitaria é presa em flagrante após cliente encontrar rato morto dentro de bolo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521120-dona-de-confeitaria-e-presa-em-flagrante-apos-cliente-encontrar-rato-morto-dentro-de-bolo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:27 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521127-mecanico-recomenda-hibridos-japoneses-recarregaveis-mas-faz-uma-ressalva-complexidade-tecnica-e-custos-de-manutencao-entram-na-conta-antes-de-escolher-o-carro.html Tecnologia 2431 Mecânico recomenda híbridos japoneses recarregáveis, mas faz uma ressalva: complexidade técnica e custos de manutenção entram na conta antes de escolher o carro https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521127-mecanico-recomenda-hibridos-japoneses-recarregaveis-mas-faz-uma-ressalva-complexidade-tecnica-e-custos-de-manutencao-entram-na-conta-antes-de-escolher-o-carro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:29 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521128-o-que-o-cafe-tem-a-ver-com-as-bacterias-do-intestino-pesquisas-destacadas-por-especialista-apontam-uma-associacao-que-exige-cuidado.html Bem viver café, saúde, coração 2355 O que o café tem a ver com as bactérias do intestino? Pesquisas destacadas por especialista apontam uma associação que exige cuidado https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521128-o-que-o-cafe-tem-a-ver-com-as-bacterias-do-intestino-pesquisas-destacadas-por-especialista-apontam-uma-associacao-que-exige-cuidado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:31 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521130-familia-de-britanico-morto-por-tigre-critica-divulgacao-do-video-do-ataque-compartilhado-ate-por-trump.html Internacional 2421 Família de britânico morto por tigre critica divulgação do vídeo do ataque, compartilhado até por Trump https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521130-familia-de-britanico-morto-por-tigre-critica-divulgacao-do-video-do-ataque-compartilhado-ate-por-trump.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:33 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521135-mistura-de-kiwi-figo-e-abacaxi-a-fruta-nascida-no-brasil-que-virou-aposta-de-agricultor-frances.html Internacional 2550 Mistura de kiwi, figo e abacaxi: a fruta nascida no Brasil que virou aposta de agricultor francês https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521135-mistura-de-kiwi-figo-e-abacaxi-a-fruta-nascida-no-brasil-que-virou-aposta-de-agricultor-frances.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:35 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521137-cuidadora-e-suspeita-de-dar-medicamentos-a-moradores-de-um-lar-de-idosos-para-rouba-los-mas-o-caso-avanca-e-a-justica-determina-sua-prisao-preventiva.html Internacional 2390 Cuidadora é suspeita de dar medicamentos a moradores de um lar de idosos para roubá los, mas o caso avança e a Justiça determina sua prisão preventiva https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521137-cuidadora-e-suspeita-de-dar-medicamentos-a-moradores-de-um-lar-de-idosos-para-rouba-los-mas-o-caso-avanca-e-a-justica-determina-sua-prisao-preventiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:42 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521143-grupo-escalada-conquista-premio-de-melhor-consultoria-do-mercado-livre.html Networking e Negócios 5134 Grupo Escalada conquista prêmio de melhor consultoria do Mercado Livre 2f3a1cda-6eb1-4cb3-bd50-f05e7ee0c9cb Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:45 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521142-cacadores-de-tesouros-invadem-bueiros-em-nova-york-em-busca-de-objetos-de-valor-e-sucata-levados-pela-chuva.html Internacional 2309 Caçadores de tesouros invadem bueiros em Nova York em busca de objetos de valor e sucata levados pela chuva https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521142-cacadores-de-tesouros-invadem-bueiros-em-nova-york-em-busca-de-objetos-de-valor-e-sucata-levados-pela-chuva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:46 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521147-licopeno-conheca-o-pigmento-natural-que-da-cor-aos-alimentos-e-desperta-interesse-da-ciencia.html Galeria 6 Licopeno: conheça o pigmento natural que dá cor aos alimentos e desperta interesse da ciência https://www.flipar.com.br/?p=693413 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:48 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521146-quem-comanda-a-igreja-enquanto-o-papa-leao-14-se-recupera-de-cirurgia-no-pulmao.html Internacional 2453 Quem comanda a Igreja enquanto o papa Leão 14 se recupera de cirurgia no pulmão? https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521146-quem-comanda-a-igreja-enquanto-o-papa-leao-14-se-recupera-de-cirurgia-no-pulmao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:53 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521149-parque-de-bh-recebe-nome-de-grupo-musical-famoso.html Gerais 2442 Parque de BH recebe nome de grupo musical famoso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521149-parque-de-bh-recebe-nome-de-grupo-musical-famoso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521153-black-friday-comeca-antes-e-a-gestao-da-loja-cabe-no-celular.html Mundo Corporativo 2835 Black Friday começa antes e a gestão da loja cabe no celular https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521153-black-friday-comeca-antes-e-a-gestao-da-loja-cabe-no-celular.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521154-brasileiros-voltam-a-cozinhar-em-casa-e-buscam-orientacao.html Mundo Corporativo 7421 Brasileiros voltam a cozinhar em casa e buscam orientação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521154-brasileiros-voltam-a-cozinhar-em-casa-e-buscam-orientacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 09:59 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521152-regras-sobre-cabelo-esmalte-e-saia-governo-peruano-diz-que-visa-combater-violencia-escolar-mas-entidades-discordam.html Internacional 2726 Regras sobre cabelo, esmalte e saia: governo peruano diz que visa combater violência escolar, mas entidades discordam https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521152-regras-sobre-cabelo-esmalte-e-saia-governo-peruano-diz-que-visa-combater-violencia-escolar-mas-entidades-discordam.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521155-credito-proprio-exige-gestao-mais-rigorosa-da-inadimplencia.html Mundo Corporativo 6468 Crédito próprio exige gestão mais rigorosa da inadimplência https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521155-credito-proprio-exige-gestao-mais-rigorosa-da-inadimplencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521161-76-das-empresas-familiares-preveem-gestao-externa.html Mundo Corporativo 7405 76% das empresas familiares preveem gestão externa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521161-76-das-empresas-familiares-preveem-gestao-externa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521164-leticia-isnard-critica-falta-de-reconhecimento-das-comedias-nas-premiacoes.html Galeria 6 Letícia Isnard critica falta de reconhecimento das comédias nas premiações https://www.flipar.com.br/?p=693366 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:30 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521126-lula-e-janones-em-campanha-por-exercito-do-lula-ser-o-maior-do-mundo.html Política Eleições 2026, Exército do Lula, Lula 2014 Lula e Janones em campanha por 'Exército do Lula': "Ser o maior do mundo" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521126-lula-e-janones-em-campanha-por-exercito-do-lula-ser-o-maior-do-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:32 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521172-medo-da-volta-dos-bolsonaro-e-aposta-do-pt-para-os-10-dias-finais-da-eleicao.html Política#PlatôBr Reportagem 1167 ‘Medo da volta dos Bolsonaro’ é aposta do PT para os 10 dias finais da eleição https://platobr.com.br/medo-da-volta-dos-bolsonaro-e-aposta-do-pt-para-os-10-dias-finais-da-eleicao Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:34 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521175-ex-cruzeiro-brilha-e-ajuda-clube-espanhol-a-quebrar-quatro-maldicoes.html Esportes 2840 Ex-Cruzeiro brilha e ajuda clube espanhol a quebrar quatro maldições https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/ex-cruzeiro-brilha-ajuda-clube-espanhol-quebrar-quatro-maldicoes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:39 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521180-onde-comprar-malas-de-viagem-pela-internet-10-lojas-para-quem-mora-em-bh.html Empresas 11147 Onde comprar malas de viagem pela internet: 10 lojas para quem mora em BH https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521180-onde-comprar-malas-de-viagem-pela-internet-10-lojas-para-quem-mora-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:47 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521183-moro-explica-nao-ter-votado-em-pec-do-fim-da-escala-6x1-nao-e-o-momento-adequado.html Política Sergio Moro, escala 6x1, fim da escala 6x1, senado 1305 Moro explica não ter votado em PEC do fim da escala 6x1: "Não é o momento adequado" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521183-moro-explica-nao-ter-votado-em-pec-do-fim-da-escala-6x1-nao-e-o-momento-adequado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:58 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521189-jogador-de-selecao-e-preso-acusado-de-extorsao-ameaca-de-morte-e-intimidacao.html Esportes 4320 Jogador de seleção é preso acusado de extorsão, ameaça de morte e intimidação https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/jogador-selecao-preso-acusado-extorsao-ameaca-morte-intimidacao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521190-menopausa-muda-o-corpo-e-pede-atencao-a-alimentacao-saudavel.html Mundo Corporativo 5700 Menopausa muda o corpo e pede atenção à alimentação saudável https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521190-menopausa-muda-o-corpo-e-pede-atencao-a-alimentacao-saudavel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 10:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521191-brasil-projeta-rs-96-bilhoes-em-investimentos-portuarios.html Mundo Corporativo 2654 Brasil projeta R$ 96 bilhões em investimentos portuários https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521191-brasil-projeta-rs-96-bilhoes-em-investimentos-portuarios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521192-pasi-amplia-solucoes-de-protecao-saude-e-bem-estar.html Mundo Corporativo 5136 PASI amplia soluções de proteção, saúde e bem-estar https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521192-pasi-amplia-solucoes-de-protecao-saude-e-bem-estar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521194-matriculas-2027-exigem-foco-em-rematricula-e-captacao.html Mundo Corporativo 4170 Matrículas 2027 exigem foco em rematrícula e captação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521194-matriculas-2027-exigem-foco-em-rematricula-e-captacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:02 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521184-vorcaro-depoe-a-pf-sobre-transacoes-bilionarias-entre-master-e-brb.html Política Banco Master, brb, master, operação, PF, daniel vorcaro, fraude, depoimento 2396 Vorcaro depõe à PF sobre transações bilionárias entre Master e BRB https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521184-vorcaro-depoe-a-pf-sobre-transacoes-bilionarias-entre-master-e-brb.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521195-o-que-dar-de-presente-de-casamento-e-incluir-na-lista.html Mundo Corporativo 6428 O que dar de presente de casamento e incluir na lista? https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521195-o-que-dar-de-presente-de-casamento-e-incluir-na-lista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:04 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521198-casas-cubo-desafiam-a-arquitetura-convencional-e-surpreendem-na-holanda.html Galeria 6 Casas Cubo desafiam a arquitetura convencional e surpreendem na Holanda https://www.flipar.com.br/?p=693451&preview=true&preview_id=693451 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521210-filme-flora-retrata-o-seculo-xix-sob-olhar-feminino.html Mundo Corporativo 7223 Filme Flora retrata o século XIX sob olhar feminino https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521210-filme-flora-retrata-o-seculo-xix-sob-olhar-feminino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:20 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521151-briga-por-guarda-de-filha-termina-em-facada-no-pescoco.html Gerais Casal, Mulher, Polícia 1498 Briga por guarda de filha termina em facada no pescoço https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521151-briga-por-guarda-de-filha-termina-em-facada-no-pescoco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:22 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521216-luto-tecnico-eliminado-pelo-brasil-na-copa-do-mundo-morre-aos-83-anos.html Esportes 2148 Luto: técnico eliminado pelo Brasil na Copa do Mundo morre aos 83 anos https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/tecnico-eliminado-brasil-copa-do-mundo-morre-83-anos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:27 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521219-contratar-mais-pre-vendedores-nao-resolve-lead-ruim-entenda-por-que.html Networking e Negócios 4153 Contratar mais pré-vendedores não resolve lead ruim; entenda por quê 23128c88-fffc-4d1d-8ab3-6fe06e0afadb Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:27 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521223-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-foca-gestao-e-lucro.html Networking e Negócios 4398 Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes foca gestão e lucro 64a53f2b-191a-4ba9-af8e-084ab57f952c Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:27 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521225-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-planeja-energia-em-sp.html Networking e Negócios 4484 Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes planeja energia em SP 30293f11-6117-4ffe-a0ca-a5e5d1387f93 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:37 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521231-indexa-flavio-bolsonaro-tem-44-e-lula-42-em-empate-tecnico-no-2-turno.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2884 Indexa: Flávio Bolsonaro tem 44% e Lula, 42%, em empate técnico no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521231-indexa-flavio-bolsonaro-tem-44-e-lula-42-em-empate-tecnico-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:46 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521235-preferir-dinheiro-em-especie-nao-e-apenas-questao-de-costume-a-escolha-pode-revelar-uma-relacao-com-os-gastos-que-ajuda-a-entender-o-controle-do-orcamento.html Bem viver dinheiro, psicologia 1953 Preferir dinheiro em espécie não é apenas questão de costume: a escolha pode revelar uma relação com os gastos que ajuda a entender o controle do orçamento https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521235-preferir-dinheiro-em-especie-nao-e-apenas-questao-de-costume-a-escolha-pode-revelar-uma-relacao-com-os-gastos-que-ajuda-a-entender-o-controle-do-orcamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:47 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521236-batatas-assadas-podem-ganhar-um-sabor-diferente-com-um-tempero-aplicado-antes-de-ir-ao-forno-a-combinacao-reune-notas-que-vao-alem-da-picancia-no-resultado.html Degusta batatas assadas, truque, receitas 2108 Batatas assadas podem ganhar um sabor diferente com um tempero aplicado antes de ir ao forno: a combinação reúne notas que vão além da picância no resultado https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521236-batatas-assadas-podem-ganhar-um-sabor-diferente-com-um-tempero-aplicado-antes-de-ir-ao-forno-a-combinacao-reune-notas-que-vao-alem-da-picancia-no-resultado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:48 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521237-golpe-da-sinalizacao-placa-clandestina-engana-centenas-de-condutores-na-alemanha.html Internacional alemanha, internacional, placa de trânsito 2915 Golpe da sinalização: placa clandestina engana centenas de condutores na Alemanha https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521237-golpe-da-sinalizacao-placa-clandestina-engana-centenas-de-condutores-na-alemanha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:48 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521239-a-limpeza-da-maquina-de-lavar-nao-termina-no-tambor-residuos-na-borracha-pedem-atencao-e-a-escolha-dos-produtos-exige-um-cuidado-que-comeca-no-fabricante.html Casa e Decoração casa, dicas, máquina de lavar 2618 A limpeza da máquina de lavar não termina no tambor: resíduos na borracha pedem atenção, e a escolha dos produtos exige um cuidado que começa no fabricante https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521239-a-limpeza-da-maquina-de-lavar-nao-termina-no-tambor-residuos-na-borracha-pedem-atencao-e-a-escolha-dos-produtos-exige-um-cuidado-que-comeca-no-fabricante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:49 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521240-a-ponta-do-papel-higienico-fica-para-qual-lado-na-sua-casa-a-posicao-no-suporte-tem-uma-funcao-pratica-que-vai-alem-da-preferencia-na-organizacao-do-banheiro.html Casa e Decoração curiosidades, história, papel higiénico 2506 A ponta do papel higiênico fica para qual lado na sua casa? A posição no suporte tem uma função prática que vai além da preferência na organização do banheiro https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521240-a-ponta-do-papel-higienico-fica-para-qual-lado-na-sua-casa-a-posicao-no-suporte-tem-uma-funcao-pratica-que-vai-alem-da-preferencia-na-organizacao-do-banheiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:49 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521241-olhos-castanhos-podem-ganhar-destaque-com-uma-escolha-de-maquiagem-especialistas-explicam-como-o-contraste-de-cores-ajuda-a-realcar-seus-reflexos-naturais.html Feminino & Masculino maquiagem, dicas 2455 Olhos castanhos podem ganhar destaque com uma escolha de maquiagem: especialistas explicam como o contraste de cores ajuda a realçar seus reflexos naturais https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521241-olhos-castanhos-podem-ganhar-destaque-com-uma-escolha-de-maquiagem-especialistas-explicam-como-o-contraste-de-cores-ajuda-a-realcar-seus-reflexos-naturais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:50 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521242-cuorelab-propoe-nova-sala-de-aula-para-a-geracao-da-inteligencia-artificial.html Networking e Negócios 6488 CuoreLab propõe nova sala de aula para a geração da inteligência artificial 1b1609e5-b467-4e9b-94ce-84486993a85a Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:52 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7521243-motorista-transforma-um-fiat-panda-para-deixa-lo-mais-estreito-e-a-mudanca-leva-o-carro-ao-guinness-por-uma-caracteristica-que-redefine-suas-proporcoes.html Trends 1972 Motorista transforma um Fiat Panda para deixá-lo mais estreito, e a mudança leva o carro ao Guinness por uma característica que redefine suas proporções https://www.em.com.br/trends/2026/10/7521243-motorista-transforma-um-fiat-panda-para-deixa-lo-mais-estreito-e-a-mudanca-leva-o-carro-ao-guinness-por-uma-caracteristica-que-redefine-suas-proporcoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:52 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521244-manchas-amarelas-no-vaso-sanitario-nao-pedem-qualquer-produto-veja-como-lidar-com-as-incrustacoes-e-por-que-certas-misturas-devem-ficar-longe-da-limpeza.html Casa e Decoração Casa, limpeza, vaso sanitário 2311 Manchas amarelas no vaso sanitário não pedem qualquer produto: veja como lidar com as incrustações e por que certas misturas devem ficar longe da limpeza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521244-manchas-amarelas-no-vaso-sanitario-nao-pedem-qualquer-produto-veja-como-lidar-com-as-incrustacoes-e-por-que-certas-misturas-devem-ficar-longe-da-limpeza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:53 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521246-estudante-de-17-anos-cria-prototipo-de-extintor-que-apaga-chamas-com-ondas-sonoras-e-o-projeto-chega-a-outro-pais-com-uma-proposta-diferente-de-combater-o-fogo.html Ciência 2298 Estudante de 17 anos cria protótipo de extintor que apaga chamas com ondas sonoras, e o projeto chega a outro país com uma proposta diferente de combater o fogo https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521246-estudante-de-17-anos-cria-prototipo-de-extintor-que-apaga-chamas-com-ondas-sonoras-e-o-projeto-chega-a-outro-pais-com-uma-proposta-diferente-de-combater-o-fogo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:55 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521247-amor-e-felicidade-no-casamento-andam-sempre-juntos-uma-frase-atribuida-a-oscar-wilde-usa-a-ironia-para-colocar-essa-certeza-romantica-sob-uma-luz-incomoda.html Bem viver 2539 Amor e felicidade no casamento andam sempre juntos? Uma frase atribuída a Oscar Wilde usa a ironia para colocar essa certeza romântica sob uma luz incômoda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521247-amor-e-felicidade-no-casamento-andam-sempre-juntos-uma-frase-atribuida-a-oscar-wilde-usa-a-ironia-para-colocar-essa-certeza-romantica-sob-uma-luz-incomoda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 11:58 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521250-a-estrategia-do-centrao-para-tentar-frear-o-crescimento-da-bancada-tiktok.html Política#PlatôBr Reportagem 1822 A estratégia do Centrão para tentar frear o crescimento da ‘bancada TikTok’ https://platobr.com.br/a-estrategia-do-centrao-para-tentar-frear-o-crescimento-da-bancada-tiktok Digital

Estado de Minas 2026-10-15 12:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521259-gestao-e-sobrevivencia-dos-pequenos-negocios-em-2026.html Mundo Corporativo 6947 Gestão e sobrevivência dos pequenos negócios em 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521259-gestao-e-sobrevivencia-dos-pequenos-negocios-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 12:19 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521264-entenda-por-que-a-experiencia-gamer-varia-tanto-entre-paises.html Empresas 4718 Entenda por que a experiência gamer varia tanto entre países https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521264-entenda-por-que-a-experiencia-gamer-varia-tanto-entre-paises.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 12:24 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521273-proteger-a-conta-gamer-exige-cuidados-que-vao-alem-do-jogo-escolhido.html Empresas 4844 Proteger a conta gamer exige cuidados que vão além do jogo escolhido https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521273-proteger-a-conta-gamer-exige-cuidados-que-vao-alem-do-jogo-escolhido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 12:46 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521290-a-distancia-que-separa-celina-leao-e-leandro-grass-a-dez-dias-do-segundo-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 1867 A distância que separa Celina Leão e Leandro Grass a dez dias do segundo turno https://platobr.com.br/a-distancia-que-separa-celina-leao-e-leandro-grass-a-dez-dias-do-segundo-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521304-unipac-reafirma-reconhecimento-prata-na-ecovadis.html Mundo Corporativo 3848 Unipac reafirma reconhecimento Prata na EcoVadis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521304-unipac-reafirma-reconhecimento-prata-na-ecovadis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521305-yyforce-lanca-yolara-ai-workforce-intelligence-platform-em-singapura.html Mundo Corporativo 14022 YYForce Lança Yolara AI Workforce Intelligence Platform em Singapura https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521305-yyforce-lanca-yolara-ai-workforce-intelligence-platform-em-singapura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521306-camara-abre-inscricao-para-concurso-com-salario-de-rs-32-mil.html Mundo Corporativo 2630 Câmara abre inscrição para concurso com salário de R$ 32 mil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521306-camara-abre-inscricao-para-concurso-com-salario-de-rs-32-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521307-axi-lanca-integracao-mcp-para-conexao-de-contas-mt5-ao-claude.html Mundo Corporativo 3450 Axi Lança Integração MCP para Conexão de Contas MT5 ao Claude https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521307-axi-lanca-integracao-mcp-para-conexao-de-contas-mt5-ao-claude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521308-plantas-ideais-para-cultivar-dentro-de-casa-beleza-frescor-e-natureza-na-decoracao.html Galeria 6 Plantas ideais para cultivar dentro de casa: beleza, frescor e natureza na decoração https://www.flipar.com.br/?p=693455&preview=true&preview_id=693455 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:18 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521312-em-quatro-semanas-lula-anuncia-medidas-com-impacto-fiscal-de-rs-60-bilhoes.html Política#PlatôBr Reportagem 2917 Em quatro semanas, Lula anuncia medidas com impacto fiscal de R$ 60 bilhões https://platobr.com.br/em-quatro-semanas-lula-anuncia-medidas-com-impacto-fiscal-de-r-60-bilhoes Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:25 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521211-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.html Gerais Alerta, Alerta amarelo, Alerta de tempestade, Alerta laranja, Chuv, Chuva, Defesa Civil 1805 Inmet emite alerta de tempestade e granizo para Minas Gerais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521211-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521319-esculturas-curiosas-e-surpreendentes-que-chamam-a-atencao-pelo-mundo.html Galeria 6 Esculturas curiosas e surpreendentes que chamam a atenção pelo mundo https://www.flipar.com.br/?p=693500&preview=true&preview_id=693500 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521320-machado-utilizado-por-jack-nicholson-no-filme-o-iluminado-ira-a-leilao-por-valor-milionario-veja-quanto.html Galeria 6 Machado utilizado por Jack Nicholson no filme ‘O Iluminado’ irá a leilão por valor milionário; veja quanto! https://www.flipar.com.br/?p=693448 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:37 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521278-pm-apreende-fuzil-pistolas-e-drogas-apos-denuncia-anonima.html Gerais Apreensão, Arma, Armas, Cocaína, De, Droga, Drogas 1593 PM apreende fuzil, pistolas e drogas após denúncia anônima https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521278-pm-apreende-fuzil-pistolas-e-drogas-apos-denuncia-anonima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521330-lenovo-conquista-diversas-posicoes-de-lideranca-e-o-titulo-de-estrela-em-ascensao-nas-avaliacoes-do-futuro-do-trabalho-de-2026-realizadas-pelo-information-services-group.html Mundo Corporativo 9799 Lenovo conquista diversas posições de liderança e o título de Estrela em Ascensão nas avaliações do Futuro do Trabalho de 2026 realizadas pelo Information Services Group https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521330-lenovo-conquista-diversas-posicoes-de-lideranca-e-o-titulo-de-estrela-em-ascensao-nas-avaliacoes-do-futuro-do-trabalho-de-2026-realizadas-pelo-information-services-group.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 13:59 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521331-grupo-globo-demite-executivo-flagrado-em-conversas-com-vorcaro.html Nacional 2515 Grupo Globo demite executivo flagrado em conversas com Vorcaro https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521331-grupo-globo-demite-executivo-flagrado-em-conversas-com-vorcaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521311-outubro-rosa-preservar-a-fertilidade-pode-ser-decisao-desde-o-diagnostico.html Bem viver fertilidade, Outubro Rosa, reserva ovariana, Câncer de mama 3910 Outubro Rosa: preservar a fertilidade pode ser decisão desde o diagnóstico https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521311-outubro-rosa-preservar-a-fertilidade-pode-ser-decisao-desde-o-diagnostico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:01 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521334-vinagre-na-entrada-de-casa-parece-uma-solucao-simples-de-limpeza-mas-um-detalhe-do-material-pode-mudar-tudo-e-ha-um-limite-importante-que-merece-atencao.html Casa e Decoração casa, vinagre, dicas 2506 Vinagre na entrada de casa parece uma solução simples de limpeza, mas um detalhe do material pode mudar tudo e há um limite importante que merece atenção https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521334-vinagre-na-entrada-de-casa-parece-uma-solucao-simples-de-limpeza-mas-um-detalhe-do-material-pode-mudar-tudo-e-ha-um-limite-importante-que-merece-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:02 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521333-voce-recolhe-o-lixo-que-outras-pessoas-deixam-no-chao-psicologa-explica-o-que-esse-habito-pode-revelar-alem-da-preocupacao-com-a-limpeza-dos-espacos-comuns.html Bem viver 2021 Você recolhe o lixo que outras pessoas deixam no chão? Psicóloga explica o que esse hábito pode revelar além da preocupação com a limpeza dos espaços comuns https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521333-voce-recolhe-o-lixo-que-outras-pessoas-deixam-no-chao-psicologa-explica-o-que-esse-habito-pode-revelar-alem-da-preocupacao-com-a-limpeza-dos-espacos-comuns.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:06 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521338-suas-toalhas-ficam-asperas-mesmo-depois-de-lavadas-a-explicacao-pode-estar-nos-produtos-e-em-habitos-da-lavagem-e-alguns-ajustes-ajudam-a-recuperar-a-maciez.html Casa e Decoração 2640 Suas toalhas ficam ásperas mesmo depois de lavadas? A explicação pode estar nos produtos e em hábitos da lavagem, e alguns ajustes ajudam a recuperar a maciez https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521338-suas-toalhas-ficam-asperas-mesmo-depois-de-lavadas-a-explicacao-pode-estar-nos-produtos-e-em-habitos-da-lavagem-e-alguns-ajustes-ajudam-a-recuperar-a-maciez.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:07 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521339-ferver-folhas-de-louro-com-canela-e-cravo-elimina-odores-da-casa.html Casa e Decoração 2413 Ferver folhas de louro com canela e cravo elimina odores da casa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521339-ferver-folhas-de-louro-com-canela-e-cravo-elimina-odores-da-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:07 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521340-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.html Cultura 2402 Aposentado deixa o trabalho com a expectativa de finalmente descansar, mas a rotina que encontra contraria seus planos e dá outro sentido à aposentadoria https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521340-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:07 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521341-funcionaria-e-acusada-de-usar-escaneamento-de-olhos-e-identidades-alheias-para-mover-dinheiro-ilicito-mas-questoes-de-saude-levam-a-justica-a-conceder-prisao-domiciliar.html Internacional 2762 Funcionária é acusada de usar escaneamento de olhos e identidades alheias para mover dinheiro ilícito, mas questões de saúde levam a Justiça a conceder prisão domiciliar https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521341-funcionaria-e-acusada-de-usar-escaneamento-de-olhos-e-identidades-alheias-para-mover-dinheiro-ilicito-mas-questoes-de-saude-levam-a-justica-a-conceder-prisao-domiciliar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:08 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521345-nem-bicarbonato-nem-vinagre-um-acessorio-e-o-destaque-de-uma-dica-para-limpar-janelas-e-muda-o-foco-de-quem-procura-o-produto-certo-para-deixar-o-vidro-limpo.html Casa e Decoração 2442 Nem bicarbonato nem vinagre: um acessório é o destaque de uma dica para limpar janelas e muda o foco de quem procura o produto certo para deixar o vidro limpo https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521345-nem-bicarbonato-nem-vinagre-um-acessorio-e-o-destaque-de-uma-dica-para-limpar-janelas-e-muda-o-foco-de-quem-procura-o-produto-certo-para-deixar-o-vidro-limpo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:08 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521351-conheca-o-mangostao-fruta-exotica-apontada-como-uma-das-melhores-do-mundo-e-seus-beneficios-para-a-saude.html Galeria 6 Conheça o mangostão, fruta exótica apontada como uma das melhores do mundo, e seus benefícios para a saúde https://www.flipar.com.br/?p=693499&preview=true&preview_id=693499 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:08 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521347-cabeleireiros-recomendam-colocar-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-saiba-por-que-e-para-que-serve.html Casa e Decoração 2524 Cabeleireiros recomendam colocar papel-alumínio no cabelo antes de dormir: saiba por que e para que serve https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521347-cabeleireiros-recomendam-colocar-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-saiba-por-que-e-para-que-serve.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:09 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521346-especialistas-em-psicologia-revelam-criancas-criadas-em-meio-a-discussoes-e-mudancas-de-humor-podem-desenvolver-uma-habilidade-que-outras-nao-possuem.html Cultura 2869 Especialistas em psicologia revelam: crianças criadas em meio a discussões e mudanças de humor podem desenvolver uma habilidade que outras não possuem https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521346-especialistas-em-psicologia-revelam-criancas-criadas-em-meio-a-discussoes-e-mudancas-de-humor-podem-desenvolver-uma-habilidade-que-outras-nao-possuem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:09 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521343-por-que-colocar-louro-atras-da-porta-ritual-associa-a-folha-a-prosperidade-e-a-protecao-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-simbolismo-e-os-efeitos-reais.html Cultura 2316 Por que colocar louro atrás da porta? Ritual associa a folha à prosperidade e à proteção, mas há um limite importante entre o simbolismo e os efeitos reais https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521343-por-que-colocar-louro-atras-da-porta-ritual-associa-a-folha-a-prosperidade-e-a-protecao-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-simbolismo-e-os-efeitos-reais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:11 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521352-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.html Internacional 2402 Aposentado deixa o trabalho com a expectativa de finalmente descansar, mas a rotina que encontra contraria seus planos e dá outro sentido à aposentadoria https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521352-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:15 Maria Reis* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521355-fim-da-escala-6x1-aprovado-entenda-o-que-muda-para-o-trabalhador.html Economia Escala 6x1, Trabalhador, Carteira Assinada, PEC 7063 Fim da escala 6x1 aprovado: entenda o que muda para o trabalhador https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521355-fim-da-escala-6x1-aprovado-entenda-o-que-muda-para-o-trabalhador.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:16 Maria Reis* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521357-escala-5x2-como-fica-sua-jornada-semanal-apos-a-aprovacao-da-pec.html Economia Escala 6x1, PEC, Senado, Escala 5x2 2621 Escala 5x2: como fica sua jornada semanal após a aprovação da PEC https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521357-escala-5x2-como-fica-sua-jornada-semanal-apos-a-aprovacao-da-pec.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:17 Maria Reis* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521358-fim-da-6x1-o-salario-pode-ser-reduzido-entenda-as-novas-regras.html Economia Escala 6x1, Escala 5x2, Salário, PEC 3186 Fim da 6x1: o salário pode ser reduzido? Entenda as novas regras https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521358-fim-da-6x1-o-salario-pode-ser-reduzido-entenda-as-novas-regras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:18 Maria Reis* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521359-escala-6x1-x-5x2-veja-as-diferencas-e-quantas-horas-voce-vai-trabalhar-agora.html Economia Escala 5x2, Escala 6x1, Jornada de trabalho 2732 Escala 6x1 x 5x2: veja as diferenças e quantas horas você vai trabalhar agora https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521359-escala-6x1-x-5x2-veja-as-diferencas-e-quantas-horas-voce-vai-trabalhar-agora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:18 Maria Reis* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521360-fim-da-escala-6x1-veja-como-ficam-as-folgas-aos-domingos-e-feriados.html Economia Escala 6x1, Jornada de Trabalho, PEC 2558 Fim da escala 6x1: veja como ficam as folgas aos domingos e feriados https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521360-fim-da-escala-6x1-veja-como-ficam-as-folgas-aos-domingos-e-feriados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:20 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521362-pf-prende-suspeito-com-24-mil-imagens-de-abuso-infantil-no-norte-de-minas.html Gerais PF, Polícia Federal, Abuso, Minas Gerais, Gerais 2302 PF prende suspeito com 24 mil imagens de abuso infantil no Norte de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521362-pf-prende-suspeito-com-24-mil-imagens-de-abuso-infantil-no-norte-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:20 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521365-jogador-e-encontrado-morto-com-tiro-no-peito-amigo-e-detido.html Esportes 2911 Jogador é encontrado morto com tiro no peito; amigo é detido https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/15/jogador-e-encontrado-morto-com-tiro-no-peito-amigo-e-detido/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:21 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521363-u2-no-brasil-veja-tudo-o-que-se-sabe-sobre-os-shows-datas-e-local.html Cultura u2, show, sao paulo, the greatest show on earth 1784 U2 no Brasil: veja tudo o que se sabe sobre os shows, datas e local https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521363-u2-no-brasil-veja-tudo-o-que-se-sabe-sobre-os-shows-datas-e-local.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:28 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521335-queda-de-cabelo-pode-ter-relacao-com-hormonios-e-deficiencias-nutricionais.html Bem viver queda de cabelo, mulheres, alopecia, saúde capilar 4392 Queda de cabelo pode ter relação com hormônios e deficiências nutricionais https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521335-queda-de-cabelo-pode-ter-relacao-com-hormonios-e-deficiencias-nutricionais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:32 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521372-hotel-em-formato-de-galo-gigante-entrou-para-o-guinness-e-virou-atracao-turistica-nas-filipinas.html Galeria 6 Hotel em formato de galo gigante entrou para o Guinness e virou atração turística nas Filipinas https://www.flipar.com.br/?p=693444 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:37 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521297-nikolas-publica-video-de-ia-de-flavio-atirando-com-fuzis-em-piscina.html Política IA, Nikolas, Flávio Bolsonaro 1822 Nikolas publica vídeo de IA de Flávio atirando com fuzis em piscina https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521297-nikolas-publica-video-de-ia-de-flavio-atirando-com-fuzis-em-piscina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:50 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7521382-trilhas-de-futuro-abre-50-mil-vagas-em-cursos-tecnicos-em-mg.html Educação Minas Gerais, Educação, Trilhas do Futuro 2974 Trilhas de Futuro abre 50 mil vagas em cursos técnicos em MG https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7521382-trilhas-de-futuro-abre-50-mil-vagas-em-cursos-tecnicos-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521386-pensar-cursos-amplia-oferta-e-adota-certificado-com-selo-mec.html Mundo Corporativo 4204 Pensar Cursos amplia oferta e adota certificado com Selo MEC https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521386-pensar-cursos-amplia-oferta-e-adota-certificado-com-selo-mec.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521388-agir-conquista-certificacao-em-programa-de-integridade.html Mundo Corporativo 6441 Agir conquista certificação em programa de integridade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521388-agir-conquista-certificacao-em-programa-de-integridade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521396-xsolla-firma-parceria-com-a-gamejamplus-para-apoiar-estudios-emergentes-durante-o-periodo-de-2026-2027.html Mundo Corporativo 5619 Xsolla firma parceria com a GameJamPlus para apoiar estúdios emergentes durante o período de 2026-2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521396-xsolla-firma-parceria-com-a-gamejamplus-para-apoiar-estudios-emergentes-durante-o-periodo-de-2026-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521397-venture-global-firma-novos-acordos-para-apoiar-a-expansao-de-sua-rede-de-energia-independente-da-rede-eletrica-publica.html Mundo Corporativo 9753 Venture Global firma novos acordos para apoiar a expansão de sua rede de energia independente da rede elétrica pública https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521397-venture-global-firma-novos-acordos-para-apoiar-a-expansao-de-sua-rede-de-energia-independente-da-rede-eletrica-publica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521398-ia-responsavel-para-criancas-ieee-apresenta-formula-de-seguranca-confiavel-para-ajudar-a-proteger-criancas-online.html Mundo Corporativo 9204 IA Responsável para Crianças: IEEE Apresenta Fórmula de Segurança Confiável para Ajudar a Proteger Crianças Online https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521398-ia-responsavel-para-criancas-ieee-apresenta-formula-de-seguranca-confiavel-para-ajudar-a-proteger-criancas-online.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 14:58 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521385-fim-da-escala-6x1-veja-se-sera-preciso-assinar-novo-contrato-de-trabalho.html Nacional Escala 6x1, Senado, Jornada de Trabalho, PEC 3500 Fim da escala 6x1: veja se será preciso assinar novo contrato de trabalho https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521385-fim-da-escala-6x1-veja-se-sera-preciso-assinar-novo-contrato-de-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521399-homogeneizacao-de-conteudo-desafia-marcas-que-usam-ia.html Mundo Corporativo 6759 Homogeneização de conteúdo desafia marcas que usam IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521399-homogeneizacao-de-conteudo-desafia-marcas-que-usam-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:00 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521356-tres-frentes-frias-devem-intensificar-chuvas-em-bh-ate-o-fim-de-outubro.html Gerais chuva, água, previsão, calor, bh, clima, tempo, mg, outubro 4563 Três frentes frias devem intensificar chuvas em BH até o fim de outubro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521356-tres-frentes-frias-devem-intensificar-chuvas-em-bh-ate-o-fim-de-outubro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521402-96h-de-protecao-contra-o-suor-o-que-esse-numero-significa.html Mundo Corporativo 3636 96h de proteção contra o suor: o que esse número significa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521402-96h-de-protecao-contra-o-suor-o-que-esse-numero-significa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521404-impacto-das-chuvas-sera-discutido-em-evento-em-sao-paulo.html Mundo Corporativo 5570 Impacto das chuvas será discutido em evento em São Paulo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521404-impacto-das-chuvas-sera-discutido-em-evento-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:10 Jaeci Carvalho https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7521407-depois-que-saimos-das-copas-a-ingratidao-veio-a-tona.html Colunistas#Jaeci Carvalho Cruzeiro, Paulinho, Gerson 4313 "Depois que saímos das copas, a ingratidão veio à tona" https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7521407-depois-que-saimos-das-copas-a-ingratidao-veio-a-tona.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521373-fome-e-desperdicio-de-alimentos-acendem-alerta-para-saude-saiba-os-riscos.html Bem viver desnutrição, dia mundial da alimentação, Fome, alimentação saudável 4848 Fome e desperdício de alimentos acendem alerta para saúde: saiba os riscos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521373-fome-e-desperdicio-de-alimentos-acendem-alerta-para-saude-saiba-os-riscos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:26 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521209-estudo-ve-3-370-perfis-falsos-de-lula-e-posts-que-pedem-morte-do-presidente.html Política fake, news, Política, Lula, inteligência artificial 3097 Estudo vê 3.370 perfis falsos de Lula e posts que pedem morte do presidente https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521209-estudo-ve-3-370-perfis-falsos-de-lula-e-posts-que-pedem-morte-do-presidente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:28 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521422-a-primeira-prova-de-fogo-de-um-senador-estreante.html Política#PlatôBr Reportagem 1641 A primeira prova de fogo de um senador estreante https://platobr.com.br/a-primeira-prova-de-fogo-de-um-senador-estreante Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:28 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521375-investigado-por-homicidio-em-betim-e-preso-em-sp-apos-oito-anos-foragido.html Gerais Foragido, Homicídio, Preso, MPMG, Betim, São Paulo 2101 Investigado por homicídio em Betim é preso em SP após oito anos foragido https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521375-investigado-por-homicidio-em-betim-e-preso-em-sp-apos-oito-anos-foragido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:30 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521424-o-modelo-de-licenciamento-da-5w-english-oferece-a-professores-de-ingles-metodo-material-marca-e-suporte-sem-o-formato-de-franquia.html Networking e Negócios 5323 O modelo de licenciamento da 5W English oferece a professores de inglês método, material, marca e suporte, sem o formato de franquia d3b3aa7e-7e05-4151-b28e-5d3ee42538b0 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521430-pouco-lembrada-vitoria-se-destaca-entre-as-cidades-brasileiras-com-melhor-qualidade-de-vida.html Galeria 6 Pouco lembrada, Vitória se destaca entre as cidades brasileiras com melhor qualidade de vida https://www.flipar.com.br/?p=693561&preview=true&preview_id=693561 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521431-goiania-planeja-revitalizar-bosque-dos-buritis-com-paisagismo-inspirado-em-burle-marx.html Galeria 6 Goiânia planeja revitalizar Bosque dos Buritis com paisagismo inspirado em Burle Marx https://www.flipar.com.br/?p=693453 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521432-santos-conheca-os-encantos-e-a-riqueza-historica-de-uma-das-cidades-mais-famosas-do-litoral-paulista.html Galeria 6 Santos: conheça os encantos e a riqueza histórica de uma das cidades mais famosas do litoral paulista https://www.flipar.com.br/?p=693492&preview=true&preview_id=693492 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:38 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521400-capela-velorio-do-barreiro-reabrira-as-portas-apos-reforma.html Gerais barreiro, velórios, PBH, reforma 1049 Capela Velório do Barreiro reabrirá as portas após reforma https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521400-capela-velorio-do-barreiro-reabrira-as-portas-apos-reforma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:49 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521433-dia-do-professor-familias-celebram-as-alegrias-e-os-desafios-do-oficio.html Gerais professor, educação, família, homenagem 10489 Dia do Professor: famílias celebram as alegrias e os desafios do ofício https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521433-dia-do-professor-familias-celebram-as-alegrias-e-os-desafios-do-oficio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521446-novo-estudo-leva-a-terapia-cetogenica-para-transtorno-bipolar-diretamente-as-residencias-na-zona-rural-do-alabama.html Mundo Corporativo 6587 Novo estudo leva a terapia cetogênica para transtorno bipolar diretamente às residências na zona rural do Alabama https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521446-novo-estudo-leva-a-terapia-cetogenica-para-transtorno-bipolar-diretamente-as-residencias-na-zona-rural-do-alabama.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521447-iqmetrix-e-stratus-hr-firmam-parceria-para-oferecer-as-lojas-de-telefonia-movel-um-departamento-de-rh-completo-e-terceirizado.html Mundo Corporativo 5856 iQmetrix e Stratus HR firmam parceria para oferecer às lojas de telefonia móvel um departamento de RH completo e terceirizado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521447-iqmetrix-e-stratus-hr-firmam-parceria-para-oferecer-as-lojas-de-telefonia-movel-um-departamento-de-rh-completo-e-terceirizado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521448-lancamento-do-em-client-11-uma-alternativa-poderosa-ao-outlook-com-liberdade-de-ia-e-produtividade-da-proxima-geracao.html Mundo Corporativo 4936 Lançamento do eM Client 11: uma alternativa poderosa ao Outlook com liberdade de IA e produtividade da próxima geração https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521448-lancamento-do-em-client-11-uma-alternativa-poderosa-ao-outlook-com-liberdade-de-ia-e-produtividade-da-proxima-geracao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521449-construcao-a-seco-cria-nicho-para-ferramentas-mais-leves.html Mundo Corporativo 7123 Construção a seco cria nicho para ferramentas mais leves https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521449-construcao-a-seco-cria-nicho-para-ferramentas-mais-leves.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:57 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521450-di-paolo-projeta-faturar-mais-de-rs-200-milhoes-em-2026.html Mundo Corporativo 5163 Di Paolo projeta faturar mais de R$ 200 milhões em 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521450-di-paolo-projeta-faturar-mais-de-rs-200-milhoes-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:57 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521451-magazine-medica-tera-sorteio-de-nove-premios.html Mundo Corporativo 7172 Magazine Médica terá sorteio de nove prêmios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521451-magazine-medica-tera-sorteio-de-nove-premios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521452-totvs-divulga-destaques-do-top-100-personalidades-do-rh-2026.html Mundo Corporativo 3138 TOTVS divulga destaques do TOP 100 Personalidades do RH 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521452-totvs-divulga-destaques-do-top-100-personalidades-do-rh-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521454-flightsafety-international-entregara-novo-simulador-de-voo-completo-do-embraer-e190-e2-a-azul-brazilian-airlines.html Mundo Corporativo 4748 FlightSafety International entregará novo simulador de voo completo do Embraer E190-E2 à Azul Brazilian Airlines https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521454-flightsafety-international-entregara-novo-simulador-de-voo-completo-do-embraer-e190-e2-a-azul-brazilian-airlines.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521455-hitachi-energy-e-rockwell-automation-unem-energia-e-automacao-para-ajudar-as-industrias-a-acelerar-a-eletrificacao.html Mundo Corporativo 9998 Hitachi Energy e Rockwell Automation unem energia e automação para ajudar as indústrias a acelerar a eletrificação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521455-hitachi-energy-e-rockwell-automation-unem-energia-e-automacao-para-ajudar-as-industrias-a-acelerar-a-eletrificacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 15:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521456-cresce-a-busca-por-empreendimentos-child-friendly.html Mundo Corporativo 6919 Cresce a busca por empreendimentos child-friendly https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521456-cresce-a-busca-por-empreendimentos-child-friendly.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:01 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521457-limpeza-de-hotel-truque-simples-deixa-o-box-do-chuveiro-brilhando-em-um-minuto.html Casa e Decoração 2124 Limpeza de hotel: truque simples deixa o box do chuveiro brilhando em um minuto https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521457-limpeza-de-hotel-truque-simples-deixa-o-box-do-chuveiro-brilhando-em-um-minuto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:06 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521469-especialistas-em-psicologia-apontam-pessoas-que-se-aposentam-sem-um-plano-definido-mas-conseguem-prosperar-geralmente-compartilham-estes-7-tracos-de-personalidade.html Bem viver 2481 Especialistas em psicologia apontam: pessoas que se aposentam sem um plano definido, mas conseguem prosperar, geralmente compartilham estes 7 traços de personalidade https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521469-especialistas-em-psicologia-apontam-pessoas-que-se-aposentam-sem-um-plano-definido-mas-conseguem-prosperar-geralmente-compartilham-estes-7-tracos-de-personalidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:07 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521468-uma-quer-conversar-agora-o-outro-precisa-de-horas-de-silencio-o-que-explica-o-ciclo-de-brigas-de-casais.html Bem viver 2304 Uma quer conversar agora, o outro precisa de horas de silêncio: o que explica o ciclo de brigas de casais https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521468-uma-quer-conversar-agora-o-outro-precisa-de-horas-de-silencio-o-que-explica-o-ciclo-de-brigas-de-casais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:07 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521471-pessoas-que-nao-tem-mais-energia-para-amizades-falsas-geralmente-deixam-de-tolerar-estas-8-coisas-que-antes-aceitavam-apenas-para-manter-a-paz.html Bem viver 2721 Pessoas que não têm mais energia para amizades falsas geralmente deixam de tolerar estas 8 coisas que antes aceitavam apenas para manter a paz https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521471-pessoas-que-nao-tem-mais-energia-para-amizades-falsas-geralmente-deixam-de-tolerar-estas-8-coisas-que-antes-aceitavam-apenas-para-manter-a-paz.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:08 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521472-pessoas-profundamente-infelizes-que-fingem-estar-bem-costumam-usar-estas-11-frases-em-conversas-casuais.html Bem viver 2513 Pessoas profundamente infelizes que fingem estar bem costumam usar estas 11 frases em conversas casuais https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521472-pessoas-profundamente-infelizes-que-fingem-estar-bem-costumam-usar-estas-11-frases-em-conversas-casuais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:08 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521476-nike-adidas-ou-puma-vozinha-fecha-contrato-em-meio-a-possivel-saida-do-colo-colo.html Esportes 3249 Nike, Adidas ou Puma? Vozinha fecha contrato em meio a possível saída do Colo-Colo https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/nike-adidas-puma-vozinha-fecha-contrato-meio-saida-colo-colo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:09 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521475-u2-ja-tocou-em-bh-relembre-as-passagens-da-banda-pelo-brasil.html Cultura u2, show, turnê, belo horizonte 3579 U2 já tocou em BH? Relembre as passagens da banda pelo Brasil https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521475-u2-ja-tocou-em-bh-relembre-as-passagens-da-banda-pelo-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521479-de-vacas-a-alces-conheca-a-surpreendente-diversidade-de-leites-de-origem-animal-pelo-mundo.html Galeria 6 De vacas a alces: conheça a surpreendente diversidade de leites de origem animal pelo mundo https://www.flipar.com.br/?p=693572&preview=true&preview_id=693572 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:18 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521412-centrais-de-flagrante-stj-determina-novo-julgamento-sobre-superlotacao.html Gerais Julgamento, Stj 3216 Centrais de Flagrantes: STJ determina novo julgamento sobre superlotação https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521412-centrais-de-flagrante-stj-determina-novo-julgamento-sobre-superlotacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:20 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521420-esclerose-multipla-neurologistas-orientam-o-que-fazer-apos-o-diagnostico.html Bem viver esclerose múltipla, tratamento, neurologia, dúvidas 8314 Esclerose múltipla: neurologistas orientam o que fazer após o diagnóstico https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521420-esclerose-multipla-neurologistas-orientam-o-que-fazer-apos-o-diagnostico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:22 Yaya Souza https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521485-rocktoberfest-monka-celebra-cultura-germanica-com-show-de-rock-na-fabrica.html Cultura 1798 Rocktoberfest Monka celebra cultura germânica com show de rock na fábrica https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521485-rocktoberfest-monka-celebra-cultura-germanica-com-show-de-rock-na-fabrica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:22 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521491-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-conecta-campo-e-rotas.html Networking e Negócios 5576 Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes conecta campo e rotas 45f5d64d-6412-499c-87ff-71e01683159a Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:23 Yaya Souza https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521488-wine-rock-festival-traz-digao-do-raimundos-em-evento-gratuito-em-bh.html Cultura 1487 Wine Rock Festival traz Digão do Raimundos em evento gratuito em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521488-wine-rock-festival-traz-digao-do-raimundos-em-evento-gratuito-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:27 Yaya Souza https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521492-hofbrauhaus-bh-celebra-oktoberfest-com-cerveja-inedita-e-festa-alema.html Cultura 1696 Hofbräuhaus BH celebra Oktoberfest com cerveja inédita e festa alemã https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521492-hofbrauhaus-bh-celebra-oktoberfest-com-cerveja-inedita-e-festa-alema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:32 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521498-ladrao-que-assaltou-campeoes-da-copa-do-mundo-e-preso-apos-erro-bizarro.html Esportes 3563 Ladrão que assaltou campeões da Copa do Mundo é preso após erro bizarro https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/15/ladrao-assaltou-campeoes-copa-do-mundo-preso-apos-erro-bizarro/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521499-arca-de-noe-estudos-geologicos-buscam-explicar-formacao-que-lembra-um-barco-no-leste-da-turquia.html Galeria 6 Arca de Noé? Estudos geológicos buscam explicar formação que lembra um barco no leste da Turquia https://www.flipar.com.br/?p=693463 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:34 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521503-vies-retrospectivo-por-que-julgar-uma-decisao-pelo-resultado-atrapalha-a-proxima-crise.html Networking e Negócios 3748 Viés retrospectivo: por que julgar uma decisão pelo resultado atrapalha a próxima crise e54f4ecf-7c4e-4756-b002-1789c4417209 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:46 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521516-o-amigo-que-se-reaproximou-de-lula-no-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 464 O amigo que se reaproximou de Lula no 2º turno https://platobr.com.br/o-amigo-que-se-reaproximou-de-lula-no-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:48 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521517-renan-santos-deputados-do-pl-nao-gostam-de-trabalhar.html Política Renan Santos, PL, Missão, Eleições 2026, Eleições 2355 Renan Santos: 'Deputados do PL não gostam de trabalhar' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521517-renan-santos-deputados-do-pl-nao-gostam-de-trabalhar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521525-e-commerce-brasileiro-deve-crescer-104-ate-2036.html Mundo Corporativo 5116 E-commerce brasileiro deve crescer 104% até 2036 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521525-e-commerce-brasileiro-deve-crescer-104-ate-2036.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521526-lenovo-revela-o-que-ocorre-quando-empreendedores-buscam-apoio-alem-das-fronteiras.html Mundo Corporativo 10282 Lenovo revela o que ocorre quando empreendedores buscam apoio além das fronteiras https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521526-lenovo-revela-o-que-ocorre-quando-empreendedores-buscam-apoio-alem-das-fronteiras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:57 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521527-pam-saint-gobain-amplia-oferta-de-redes-de-esgoto-na-fenasan.html Mundo Corporativo 5927 PAM Saint-Gobain amplia oferta de redes de esgoto na Fenasan https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521527-pam-saint-gobain-amplia-oferta-de-redes-de-esgoto-na-fenasan.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521528-ia-altera-criterios-para-escolher-plataforma-de-cursos.html Mundo Corporativo 6596 IA altera critérios para escolher plataforma de cursos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521528-ia-altera-criterios-para-escolher-plataforma-de-cursos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 16:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521529-42-sao-paulo-e-a-1-em-ia-no-premio-destaque-educacao-brasil.html Mundo Corporativo 6582 42 São Paulo é a 1ª em IA no Prêmio Destaque Educação Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521529-42-sao-paulo-e-a-1-em-ia-no-premio-destaque-educacao-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:00 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521532-mutirao-gratuito-faz-reconstrucao-com-tatuagem-3d-apos-cancer-de-mama.html Gerais Outubro rosa, Câncer, Câncer de mama, Saúde, Bem viver 2215 Mutirão gratuito faz reconstrução com tatuagem 3D após câncer de mama https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521532-mutirao-gratuito-faz-reconstrucao-com-tatuagem-3d-apos-cancer-de-mama.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:01 Maria Fernanda Ziegler (Agência FAPESP) https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521504-marcadores-no-sangue-podem-prever-eficacia-de-imunoterapia-contra-melanoma.html Bem viver imunoterapia, Melanoma, estudo, câncer de pele 6958 Marcadores no sangue podem prever eficácia de imunoterapia contra melanoma https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521504-marcadores-no-sangue-podem-prever-eficacia-de-imunoterapia-contra-melanoma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521530-tratar-a-gengiva-ajuda-no-controle-do-diabetes.html Mundo Corporativo 3678 Tratar a gengiva ajuda no controle do diabetes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521530-tratar-a-gengiva-ajuda-no-controle-do-diabetes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:08 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521405-bh-operacao-avanca-contra-trafico-de-drogas-e-armas-no-morro-das-pedras.html Gerais operação, polícia, tráfico, drogas, armas, esquema, crime, celular, bh 1499 BH: operação avança contra tráfico de drogas e armas no Morro das Pedras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521405-bh-operacao-avanca-contra-trafico-de-drogas-e-armas-no-morro-das-pedras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:15 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521515-video-icamento-de-passarela-que-caiu-na-br-381-e-concluida.html Gerais passarela, br-381, Fernão Dias, Acidente, içamento, Extrema, SP, vargem 1852 Vídeo: içamento de passarela que caiu na BR-381 é concluída https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521515-video-icamento-de-passarela-que-caiu-na-br-381-e-concluida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:20 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521829-flavio-bolsonaro-presta-homenagem-no-dia-dos-professores-obrigado-por-nao-desistirem.html Política Flávio Bolsonaro, Bolsonaro, Eleições, Eleições 2026 1462 Flavio Bolsonaro presta homenagem no Dia dos Professores: 'Obrigado por não desistirem' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521829-flavio-bolsonaro-presta-homenagem-no-dia-dos-professores-obrigado-por-nao-desistirem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:20 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521559-restos-mortais-de-vencedor-da-bola-de-ouro-voltarao-ao-pais-para-despedida.html Esportes 3347 Restos mortais de vencedor da Bola de Ouro voltarão ao país para despedida https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/restos-mortais-vencedor-bola-de-ouro-voltarao-pais-despedida/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:21 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521560-datafolha-flavio-tem-47-e-lula-45-em-empate-tecnico.html Política eleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro 2258 Datafolha: Flávio tem 47% e Lula, 45%, em empate técnico https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521560-datafolha-flavio-tem-47-e-lula-45-em-empate-tecnico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:24 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521564-do-silvestre-ao-manuka-conheca-os-diferentes-tipos-de-mel-e-suas-caracteristicas-surpreendentes.html Galeria 6 Do silvestre ao manuka: conheça os diferentes tipos de mel e suas características surpreendentes https://www.flipar.com.br/?p=693307&preview=true&preview_id=693307 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521574-campos-do-jordao-cidade-mais-alta-do-brasil-encanta-com-clima-de-montanha-e-charme-europeu.html Galeria 6 Campos do Jordão: cidade mais alta do Brasil encanta com clima de montanha e charme europeu https://www.flipar.com.br/?p=693595&preview=true&preview_id=693595 Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:40 Agência Fapesp https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521538-vacina-brasileira-contra-malaria-vivax-recebe-aval-para-testes-em-humanos.html Bem viver anvisa, imunizante, malária, UFMG 7895 Vacina brasileira contra malária vivax recebe aval para testes em humanos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521538-vacina-brasileira-contra-malaria-vivax-recebe-aval-para-testes-em-humanos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:47 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521582-u2-tem-musicas-que-marcaram-geracoes-veja-as-10-mais-ouvidas.html Cultura u2, música, pop, rock, punk 4121 U2 tem músicas que marcaram gerações; veja as 10 mais ouvidas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521582-u2-tem-musicas-que-marcaram-geracoes-veja-as-10-mais-ouvidas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:47 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521537-delegada-e-esposa-de-reu-por-morte-de-gari-volta-ao-trabalho.html Gerais gari, delegada, polícia civil 4517 Delegada e esposa de réu por morte de gari volta ao trabalho https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521537-delegada-e-esposa-de-reu-por-morte-de-gari-volta-ao-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:54 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521547-veja-o-que-diz-o-aeroporto-da-pampulha-apos-analise-de-combustivel-da-anp.html Gerais avião, queda, combustível, anp, aeroporto, pampulha, metrô, bh, mg 3286 Veja o que diz o Aeroporto da Pampulha após análise de combustível da ANP https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521547-veja-o-que-diz-o-aeroporto-da-pampulha-apos-analise-de-combustivel-da-anp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:56 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521589-torcedor-bebe-cinco-cervejas-cai-da-arquibancada-sobre-casal-e-e-julgado-por-agressao-veja-decisao.html Esportes 3694 Torcedor bebe cinco cervejas, cai da arquibancada sobre casal e é julgado por agressão; veja decisão https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/15/torcedor-bebe-cinco-cervejas-cai-arquibancada-sobre-casal-julgado-agressao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521590-estudo-revela-por-que-brasileiros-buscam-protecao-financeira.html Mundo Corporativo 5613 Estudo revela por que brasileiros buscam proteção financeira https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521590-estudo-revela-por-que-brasileiros-buscam-protecao-financeira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:57 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521591-campanha-da-lilly-sobre-cancer-de-mama-chega-ao-rio.html Mundo Corporativo 5429 Campanha da Lilly sobre câncer de mama chega ao Rio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521591-campanha-da-lilly-sobre-cancer-de-mama-chega-ao-rio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 17:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521592-escola-tecnica-implanta-ia-que-adapta-conteudo-a-cada-aluno.html Mundo Corporativo 5157 Escola técnica implanta IA que adapta conteúdo a cada aluno https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521592-escola-tecnica-implanta-ia-que-adapta-conteudo-a-cada-aluno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 18:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521594-sistema-bag-in-bag-out-aumenta-seguranca-industrial.html Mundo Corporativo 6390 Sistema Bag In Bag Out aumenta segurança industrial https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521594-sistema-bag-in-bag-out-aumenta-seguranca-industrial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 18:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521597-encontro-debate-odontologia-do-esporte-em-sp.html Mundo Corporativo 2493 Encontro debate Odontologia do Esporte em SP https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521597-encontro-debate-odontologia-do-esporte-em-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 18:22 Augusto Pio https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521622-manu-lafer-lanca-o-disco-outro-mundo-e-acerta-contas-com-o-passado.html Cultura Música brasileira, Disco, Danilo Caymmi 3473 Manu Lafer lança o disco 'Outro mundo' e acerta contas com o passado https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521622-manu-lafer-lanca-o-disco-outro-mundo-e-acerta-contas-com-o-passado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 18:23 Leandro Prazeres - Da BBC News Brasil em Brasília https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521607-vorcaro-diz-te-amo-a-gusttavo-lima-e-chama-cantor-de-socio-em-bet.html Política Apostas, BETS, Daniel Vorcaro, Gusttavo lima 14249 Vorcaro diz 'te amo' a Gusttavo Lima e chama cantor de sócio em bet https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6m2d4x73dz9o Digital

Estado de Minas 2026-10-15 18:36 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521633-periquito-de-ouro-celebra-57-anos-bolao-de-rs-620-mil-e-expansao-digital.html Networking e Negócios 9614 Periquito de Ouro celebra 57 anos, bolão de R$ 620 mil e expansão digital 2ee57f04-6291-4d51-ad5d-a075ff32781b Digital

Estado de Minas 2026-10-15 18:37 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521618-contagem-regressiva-faltam-100-dias-para-o-carnaval-de-bh-2027.html Gerais Blocos, Carnaval, Carnaval BH, Carnaval 2027, PBH, Belo Horizonte 1623 Contagem regressiva: faltam 100 dias para o Carnaval de BH 2027 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521618-contagem-regressiva-faltam-100-dias-para-o-carnaval-de-bh-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 18:39 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521631-dentro-da-baleia-e-metade-suspense-metade-drama.html Cultura cinema, filme, em cartaz, BH 5204 "Dentro da baleia" é metade suspense, metade drama https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521631-dentro-da-baleia-e-metade-suspense-metade-drama.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 18:44 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521636-em-gostava-mais-dos-pais-humoristas-riem-de-tudo-inclusive-de-si-mesmos.html Cultura teatro, BH, comédia, espetáculo, em cartaz 5957 Em "Gostava mais dos pais" humoristas riem de tudo, inclusive de si mesmos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521636-em-gostava-mais-dos-pais-humoristas-riem-de-tudo-inclusive-de-si-mesmos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 18:49 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521641-nova-versao-de-carrie-a-estranha-e-atual-sombria-e-atraente.html Cultura Carrie, Cultura, série, streaming, plataforma, terror, suspense 3506 Nova versão de "Carrie, a estranha" é atual, sombria e atraente https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521641-nova-versao-de-carrie-a-estranha-e-atual-sombria-e-atraente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 18:53 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521643-joao-gomes-chega-domingo-18-10-a-inhotim-na-mira-dos-fas.html Cultura João Gomes, Inhotim, Música, Eleições presidenciais 3171 João Gomes chega domingo (18/10) a Inhotim, sob a mira dos fãs https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521643-joao-gomes-chega-domingo-18-10-a-inhotim-na-mira-dos-fas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 19:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521657-como-likes-e-views-viraram-votos-para-o-senado.html Mundo Corporativo 6463 Como likes e views viraram votos para o Senado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521657-como-likes-e-views-viraram-votos-para-o-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 19:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521661-redacao-enem-2026-temas-dicas-e-erros-para-evitar.html Mundo Corporativo 7766 Redação Enem 2026: temas, dicas e erros para evitar https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521661-redacao-enem-2026-temas-dicas-e-erros-para-evitar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 19:12 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521664-filmes-para-todos-os-gostos-nas-salas-de-bh.html Cultura Cinema, Belo Horizonte, Karim Ainouz 3887 Filmes para todos os gostos nas salas de BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521664-filmes-para-todos-os-gostos-nas-salas-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 19:20 Raphaela Peixoto - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521662-lula-diz-que-vai-pegar-celular-de-janja-emprestado-para-entrar-em-canal.html Política Lula, Exército do Lula 2056 Lula diz que vai pegar celular de Janja emprestado para entrar em canal https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521662-lula-diz-que-vai-pegar-celular-de-janja-emprestado-para-entrar-em-canal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 19:25 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521671-votacao-da-pec-da-seguranca-e-adiada-apos-impasse-sobre-maioridade-penal.html Política Maioridade penal, Senado, PEC da Segurança Pública, governo Lula 2347 Votação da PEC da Segurança é adiada após impasse sobre maioridade penal https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521671-votacao-da-pec-da-seguranca-e-adiada-apos-impasse-sobre-maioridade-penal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 19:35 Rafael Silva* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521679-cleitinho-anuncia-auditorias-em-contratos-do-governo-de-minas.html Política Cleitinho, Governador, Governo, Minas Gerais, Política 3925 Cleitinho anuncia auditorias em contratos do governo de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521679-cleitinho-anuncia-auditorias-em-contratos-do-governo-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 19:52 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521683-cantor-belo-se-fere-em-cena-de-tiroteio-nas-gravacoes-de-arcanjo-renegado.html Cultura série, cantor, gravação, acidente 1301 Cantor Belo se fere em cena de tiroteio nas gravações de "Arcanjo Renegado" https://www.tupi.fm/entretenimento/cantor-belo-se-fere-em-cena-de-tiroteio-nas-gravacoes-de-arcanjo-renegado/ Digital

Estado de Minas 2026-10-15 19:56 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521698-lotofacil-3805-quina-7143-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-15-10.html Nacional Lotofácil, Quina 2371 Lotofácil 3805, Quina 7143 e mais: confira os números sorteados (15/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521698-lotofacil-3805-quina-7143-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-15-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 20:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521702-future-health-lanca-desafio-mundial-para-impulsionar-a-inovacao-em-saude-direcionada-a-aplicacao-pratica.html Mundo Corporativo 11195 Future Health lança desafio mundial para impulsionar a inovação em saúde direcionada à aplicação prática https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521702-future-health-lanca-desafio-mundial-para-impulsionar-a-inovacao-em-saude-direcionada-a-aplicacao-pratica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 20:12 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521708-emo-caipira-celebra-o-halloween-nesta-sexta-16-10-em-bh.html Cultura Halloween, música, bh 5539 Emo caipira celebra o Halloween nesta sexta (16/10) em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521708-emo-caipira-celebra-o-halloween-nesta-sexta-16-10-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 20:19 Yaya Souza https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521483-forca-do-bem-celebra-18-anos-de-trabalho-voluntario-em-bh-com-edicao-especial-do-baile-do-birico.html Cultura 2433 Força do Bem celebra 18 anos de trabalho voluntário em BH com edição especial do Baile do Birico https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521483-forca-do-bem-celebra-18-anos-de-trabalho-voluntario-em-bh-com-edicao-especial-do-baile-do-birico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 20:21 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521665-pbh-lanca-edital-de-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.html Gerais Edital, Licitação, Parque, Reforma, pbh 2806 PBH lança edital de licitação para reforma e manutenção do parque municipal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521665-pbh-lanca-edital-de-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 20:26 Raphaela Peixoto - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521714-datafolha-78-votam-pelo-candidato-e-14-contra-o-rival.html Política 3461 Datafolha: 78% votam pelo candidato, e 14% contra o rival https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521714-datafolha-78-votam-pelo-candidato-e-14-contra-o-rival.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 20:41 Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521722-openai-alerta-pf-sobre-plano-para-assassinar-lula-em-conversa-com-chatgpt.html Política AI, Chatgpt, Opena, Openai 2788 OpenAI alerta PF sobre plano para assassinar Lula em conversa com ChatGPT https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521722-openai-alerta-pf-sobre-plano-para-assassinar-lula-em-conversa-com-chatgpt.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 20:49 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521725-cleitinho-se-emociona-e-passa-mal-no-senado.html Política Cleitinho Azevedo, Escala 6x1 3030 Cleitinho se emociona e passa mal no Senado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521725-cleitinho-se-emociona-e-passa-mal-no-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 20:56 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521728-mimulus-mostra-amago-na-integra-nesta-sexta-feira-16-10.html Cultura Dança, Mimulus, Francisco Nunes 5011 Mimulus mostra 'Âmago' na íntegra, nesta sexta-feira (16/10) https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521728-mimulus-mostra-amago-na-integra-nesta-sexta-feira-16-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 21:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521735-hansae-mobility-inaugura-fabrica-no-uzbequistao-solidificando-sua-capacidade-global-de-manufatura-e-de-producao-de-componentes-automotivos.html Mundo Corporativo 5406 Hansae Mobility Inaugura Fábrica no Uzbequistão, Solidificando Sua Capacidade Global de Manufatura e de Produção de Componentes Automotivos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521735-hansae-mobility-inaugura-fabrica-no-uzbequistao-solidificando-sua-capacidade-global-de-manufatura-e-de-producao-de-componentes-automotivos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 21:22 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521745-cleitinho-sobre-fim-da-escala-6x1-politico-nao-tem-moral-para-falar.html Política Escala 6x1, cleitinho 2808 Cleitinho sobre fim da escala 6x1: "Político não tem moral para falar" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521745-cleitinho-sobre-fim-da-escala-6x1-politico-nao-tem-moral-para-falar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 21:42 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521755-celina-aposta-na-gestao-critica-politizacao-do-brb-e-preve-melhoras-na-saude-do-df.html Política#PlatôBr Reportagem 3330 Celina aposta na gestão, critica politização do BRB e prevê melhoras na saúde do DF https://platobr.com.br/celina-aposta-na-gestao-critica-politizacao-do-brb-e-preve-melhoras-na-saude-do-df Digital

Estado de Minas 2026-10-15 21:54 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521758-lula-diz-que-eua-precisam-mais-do-brasil-do-que-o-contrario.html Política Lula, Luiz inacio lula da silva, Estados Unidos, comércio exterior 2469 Lula diz que EUA precisam mais do Brasil do que o contrário https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521758-lula-diz-que-eua-precisam-mais-do-brasil-do-que-o-contrario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 22:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521763-the-estee-lauder-companies-anuncia-os-vencedores-do-beauty-ampyou-india-2026-e-celebra-cinco-anos-de-fomento-ao-empreendedorismo-no-setor-de-beleza-na-india.html Mundo Corporativo 11713 The Estée Lauder Companies anuncia os vencedores do BEAUTY&YOU India 2026 e celebra cinco anos de fomento ao empreendedorismo no setor de beleza na Índia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521763-the-estee-lauder-companies-anuncia-os-vencedores-do-beauty-ampyou-india-2026-e-celebra-cinco-anos-de-fomento-ao-empreendedorismo-no-setor-de-beleza-na-india.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 22:23 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521767-lula-defende-reducao-da-maioridade-penal-para-16-anos-em-crimes-hediondos.html Política Maioridade penal, Lula, Globo, Flávio Bolsonaro 2746 Lula defende redução da maioridade penal para 16 anos em crimes hediondos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521767-lula-defende-reducao-da-maioridade-penal-para-16-anos-em-crimes-hediondos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 22:49 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521773-lula-defende-reforma-do-judiciario-apos-questionamentos-sobre-ministros-do-stf.html Política Judiciário, Justiça, Lula, PT, Reforma do Judiciário, STF, Supremo 2203 Lula defende reforma do Judiciário após questionamentos sobre ministros do STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521773-lula-defende-reforma-do-judiciario-apos-questionamentos-sobre-ministros-do-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 22:54 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521777-lula-cede-sobre-maioridade-penal-elogia-diretor-da-pf-e-evita-criticar-moraes.html Política#PlatôBr Reportagem 6837 Lula cede sobre maioridade penal, elogia diretor da PF e evita criticar Moraes https://platobr.com.br/lula-cede-sobre-maioridade-penal-elogia-diretor-da-pf-e-evita-criticar-moraes Digital

Estado de Minas 2026-10-15 22:56 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521778-lula-diz-que-nao-sabia-que-o-bolsa-familia-nao-tinha-sido-reajustado.html Política bolsa família, Lula 2408 Lula diz que não sabia que o Bolsa Família não tinha sido reajustado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521778-lula-diz-que-nao-sabia-que-o-bolsa-familia-nao-tinha-sido-reajustado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 23:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521784-da-ia-as-redes-autonomas-o-mobileum-spark-destaca-a-proxima-fronteira-da-inteligencia-em-telecomunicacoes.html Mundo Corporativo 8495 Da IA às redes autônomas: o Mobileum Spark destaca a próxima fronteira da inteligência em telecomunicações https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521784-da-ia-as-redes-autonomas-o-mobileum-spark-destaca-a-proxima-fronteira-da-inteligencia-em-telecomunicacoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 23:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7521785-declaracao-de-renan-santos-expoe-divergencias-profundas-na-direita-brasileira.html Agropecuário eleições renan direita 3329 Declaração de Renan Santos expõe divergências profundas na direita brasileira https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7521785-declaracao-de-renan-santos-expoe-divergencias-profundas-na-direita-brasileira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 23:25 Renato de Faria https://www.em.com.br/colunistas/filosofia-explicadinha/2026/10/7521787-o-que-o-professor-faz-e-o-que-ele-desfaz.html Colunistas#Filosofia Explicadinha 3953 O que o professor faz e o que ele desfaz https://www.em.com.br/colunistas/filosofia-explicadinha/2026/10/7521787-o-que-o-professor-faz-e-o-que-ele-desfaz.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 23:36 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521791-dougllas-fernanddo-reune-mais-de-100-convidados-em-aniversario.html Colunistas#Marcelo de Assis pop 2750 Dougllas Fernanddo reúne mais de 100 convidados em aniversário https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521791-dougllas-fernanddo-reune-mais-de-100-convidados-em-aniversario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 23:42 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521794-michael-sullivan-e-alma-djem-renovam-me-de-motivo-em-versao-reggae.html Colunistas#Marcelo de Assis reggae 4317 Michael Sullivan e Alma Djem renovam "Me Dê Motivo" em versão reggae https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521794-michael-sullivan-e-alma-djem-renovam-me-de-motivo-em-versao-reggae.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 23:46 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521792-flavio-em-minas-quem-esta-com-saudades-do-bolsonaro-ai.html Política Bolsonaro, Brasil, Flávio, Flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, Lula, Política 1733 Flávio em Minas: "Quem está com saudades do Bolsonaro aí?" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521792-flavio-em-minas-quem-esta-com-saudades-do-bolsonaro-ai.html Digital

Estado de Minas 2026-10-15 23:58 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521801-flavio-apos-cleitinho-se-emocionar-e-passar-mal-achei-ele-magro.html Política flávio bolsonaro, Cleitinho 3162 Flávio após Cleitinho se emocionar e passar mal: "Achei ele magro" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521801-flavio-apos-cleitinho-se-emocionar-e-passar-mal-achei-ele-magro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 00:00 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/patrocinado/eleve-se/2026/10/7521169-flacidez-e-queda-capilar-como-tratar-efeitos-das-canetas-emagrecedoras.html Patrocinado#Eleve-se Canetas emagrecedoras 4528 Flacidez e queda capilar: como tratar efeitos das canetas emagrecedoras https://www.em.com.br/patrocinado/eleve-se/2026/10/7521169-flacidez-e-queda-capilar-como-tratar-efeitos-das-canetas-emagrecedoras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 00:00 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/patrocinado/alloyal/2026/10/7521536-nova-geracao-busca-conexao-emocional-com-as-marcas.html Patrocinado#Alloyal 12570 Nova geração busca conexão emocional com as marcas https://www.em.com.br/patrocinado/alloyal/2026/10/7521536-nova-geracao-busca-conexao-emocional-com-as-marcas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 00:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521806-apresentamos-body-of-waves-uma-nova-obra-de-arte-exclusiva-do-teamlab-planets-tokyo.html Mundo Corporativo 7145 Apresentamos Body of Waves , uma nova obra de arte exclusiva do teamLab Planets TOKYO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521806-apresentamos-body-of-waves-uma-nova-obra-de-arte-exclusiva-do-teamlab-planets-tokyo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 00:06 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521808-caiado-derrite-tereza-e-o-jogo-de-cadeiras-caso-flavio-venca-a-eleicao.html Política#PlatôBr Reportagem 1923 Caiado, Derrite, Tereza e o jogo de cadeiras caso Flávio vença a eleição https://platobr.com.br/caiado-derrite-tereza-e-o-jogo-de-cadeiras-caso-flavio-venca-a-eleicao Digital

Estado de Minas 2026-10-16 00:22 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521809-o-circuit-breaker-acionado-por-alcolumbre-para-salvar-o-pt-de-um-desgaste-publico.html Política#PlatôBr Reportagem 2560 O ‘circuit-breaker’ acionado por Alcolumbre para salvar o PT de um desgaste público https://platobr.com.br/o-circuit-breaker-acionado-por-alcolumbre-parar-salvar-o-pt-de-um-desgaste-publico Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 André Murad https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7519728-por-que-o-cancer-recidiva-a-biologia-da-recorrencia-parte-2.html Colunistas#André Murad câncer, tumor, doença, tratamento, crescimento 5389 Por que o câncer recidiva? A biologia da recorrência - parte 2 https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7519728-por-que-o-cancer-recidiva-a-biologia-da-recorrencia-parte-2.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521609-lagum-em-todo-lugar-estreia-turne-nacional-em-bh-neste-sabado.html Cultura música, show, BH, banda, mineira 5511 Turnê nacional "Lagum em todo lugar" estreia em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521609-lagum-em-todo-lugar-estreia-turne-nacional-em-bh-neste-sabado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521635-instituicoes-e-pessoas.html Opinião 5226 Instituições e pessoas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521635-instituicoes-e-pessoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7521644-beber-menos-uma-nova-relacao-com-o-alcool.html Colunistas#Anna Marina Bebida alcoólica, Saúde, Alcoolismo 3547 Beber menos: uma nova relação com o álcool https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7521644-beber-menos-uma-nova-relacao-com-o-alcool.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521692-criancas-nas-maos-das-faccoes.html Internacional criança, crime, infância 3894 Crianças nas mãos das facções https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521692-criancas-nas-maos-das-faccoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521703-o-perigo-escondido-sob-a-terra.html Internacional Iêmen , guerra, criançs, morte 4764 O perigo escondido sob a terra https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521703-o-perigo-escondido-sob-a-terra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521749-lula-toma-a-iniciativa-na-seguranca-mas-a-disputa-e-na-praia-de-flavio.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Lula 5341 Lula toma a iniciativa na segurança, mas a disputa é na praia de Flávio https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521749-lula-toma-a-iniciativa-na-seguranca-mas-a-disputa-e-na-praia-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521750-o-limite-da-barbarie.html Opinião 2692 O limite da barbárie https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521750-o-limite-da-barbarie.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521752-leitor-cobra-transparencia-do-planalto.html Opinião 2865 Leitor cobra transparência do Planalto https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521752-leitor-cobra-transparencia-do-planalto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7521753-transicao-em-chamas-entre-rombo-e-atritos.html Colunistas#Bertha Maakaroun 6658 Transição Simões-Cleitinho em chamas, entre rombo e atritos https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7521753-transicao-em-chamas-entre-rombo-e-atritos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Kleber https://www.em.com.br/charge/2026/10/7521754-fim-da-escala-6x1.html Charge 6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1 -1 Fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/charge/2026/10/7521754-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521769-mais-de-1-mil-mineiros-trocaram-de-nome-por-ano-sem-precisar-ir-a-justica.html Gerais nova identidade, cartórios, alterar, sobrenome, Nome 1 Mais de 1 mil mineiros trocaram de nome por ano sem precisar ir à Justiça https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521769-mais-de-1-mil-mineiros-trocaram-de-nome-por-ano-sem-precisar-ir-a-justica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7521772-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-16-10-2026.html Capa do dia -1 CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 16/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7521772-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-16-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521814-takeda-apresenta-resultados-do-estudo-de-fase-2-3-iggnite-do-tak-881-subcutaneo-experimental-para-imunodeficiencia-primaria-idp-na-esid-2026.html Mundo Corporativo 12077 Takeda apresenta resultados do estudo de fase 2/3 IgGNITE do TAK-881 subcutâneo experimental para imunodeficiência primária (IDP) na ESID 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521814-takeda-apresenta-resultados-do-estudo-de-fase-2-3-iggnite-do-tak-881-subcutaneo-experimental-para-imunodeficiencia-primaria-idp-na-esid-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 02:14 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521815-uma-parada-de-onibus-e-tres-detidos-a-nova-pista-de-cartazes-contra-celina.html Política#PlatôBr Reportagem 2118 Uma parada de ônibus e três detidos: a nova pista de cartazes contra Celina https://platobr.com.br/uma-parada-de-onibus-e-tres-detidos-a-nova-pista-de-cartazes-contra-celina Digital

Estado de Minas 2026-10-16 03:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521817-andersen-global-amplia-competencias-em-tributacao-para-clientes-particulares-com-a-kta-tax.html Mundo Corporativo 3015 Andersen Global amplia competências em tributação para clientes particulares com a KTA Tax https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521817-andersen-global-amplia-competencias-em-tributacao-para-clientes-particulares-com-a-kta-tax.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 06:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521820-lepas-l6-ev-no-lepas-global-elegance-drive-performance-real-dinamica-real.html Mundo Corporativo 5671 LEPAS L6 EV no LEPAS Global Elegance Drive: Performance Real, Dinâmica Real https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521820-lepas-l6-ev-no-lepas-global-elegance-drive-performance-real-dinamica-real.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 06:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521821-nekome-nazi-hunter-revela-as-hienas-de-hitler-em-novo-trailer-antes-da-demonstracao-no-steam-next-fest.html Mundo Corporativo 5897 Nekome: Nazi Hunter revela as "Hienas de Hitler" em novo trailer antes da demonstração no Steam Next Fest https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521821-nekome-nazi-hunter-revela-as-hienas-de-hitler-em-novo-trailer-antes-da-demonstracao-no-steam-next-fest.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:21 Lara Santana https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521830-casal-conecta-equipamentos-a-plantas-e-quando-as-variacoes-eletricas-viram-sons-musicais-a-impressao-de-que-uma-arvore-responde-ganha-uma-explicacao-tecnologica.html Tecnologia música, plantas, árvores, composição de melodias 2442 Casal conecta equipamentos a plantas, e quando as variações elétricas viram sons musicais, a impressão de que uma árvore responde ganha uma explicação tecnológica https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521830-casal-conecta-equipamentos-a-plantas-e-quando-as-variacoes-eletricas-viram-sons-musicais-a-impressao-de-que-uma-arvore-responde-ganha-uma-explicacao-tecnologica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:22 Lara Santana https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521832-o-que-pode-mudar-no-iphone-com-o-ios-27-2-relatos-apontam-novidades-na-siri-no-facetime-e-no-apple-tv-mas-falta-uma-confirmacao-importante-a-da-propria-apple.html Tecnologia lançamento, Apple, iOS 27.2, iphone, iOS 27, Siri AI, FaceTime 2856 O que pode mudar no iPhone com o iOS 27.2? Relatos apontam novidades na Siri, no FaceTime e no Apple TV, mas falta uma confirmação importante: a da própria Apple https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521832-o-que-pode-mudar-no-iphone-com-o-ios-27-2-relatos-apontam-novidades-na-siri-no-facetime-e-no-apple-tv-mas-falta-uma-confirmacao-importante-a-da-propria-apple.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:22 Lara Santana https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521831-o-ovo-flutuou-na-agua-e-hora-de-descartar-entenda-o-que-acontece-dentro-da-casca-e-por-que-esse-teste-popular-nao-basta-para-decidir-se-o-consumo-e-seguro.html Degusta ovo, copo d'água, ovo estragado, flutuação, dicas 2317 O ovo flutuou na água: é hora de descartar? Entenda o que acontece dentro da casca e por que esse teste popular não basta para decidir se o consumo é seguro https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521831-o-ovo-flutuou-na-agua-e-hora-de-descartar-entenda-o-que-acontece-dentro-da-casca-e-por-que-esse-teste-popular-nao-basta-para-decidir-se-o-consumo-e-seguro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:22 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521833-seu-cachorro-percebe-mais-do-que-carinho-especialista-destaca-sinais-de-tristeza-que-os-caes-podem-captar-nos-tutores-e-chama-atencao-para-essa-capacidade.html Ciência cachorros, comportamento canino, tristeza, expressões faciais 2379 Seu cachorro percebe mais do que carinho? Especialista destaca sinais de tristeza que os cães podem captar nos tutores e chama atenção para essa capacidade https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521833-seu-cachorro-percebe-mais-do-que-carinho-especialista-destaca-sinais-de-tristeza-que-os-caes-podem-captar-nos-tutores-e-chama-atencao-para-essa-capacidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:22 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521834-o-que-acontece-quando-ovelhas-ocupam-areas-de-paineis-solares-dois-estudos-investigam-uma-combinacao-com-beneficios-para-o-bolso-dos-agricultores-e-o-ambiente.html Ciência meio ambiente, ovelhas, abelhas, joaninhas, pesquisas, energia limpa, painel solar 2411 O que acontece quando ovelhas ocupam áreas de painéis solares? Dois estudos investigam uma combinação com benefícios para o bolso dos agricultores e o ambiente https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521834-o-que-acontece-quando-ovelhas-ocupam-areas-de-paineis-solares-dois-estudos-investigam-uma-combinacao-com-beneficios-para-o-bolso-dos-agricultores-e-o-ambiente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:23 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521836-poucas-amizades-apos-os-60-anos-sao-sinal-de-isolamento-estudos-sobre-envelhecimento-apontam-outra-explicacao-para-a-mudanca-no-tamanho-do-circulo-social.html Ciência bem-estar, terceira idade, psicologia, comportamento humano, isolamento social, envelhecimento 2700 Poucas amizades após os 60 anos são sinal de isolamento? Estudos sobre envelhecimento apontam outra explicação para a mudança no tamanho do círculo social https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521836-poucas-amizades-apos-os-60-anos-sao-sinal-de-isolamento-estudos-sobre-envelhecimento-apontam-outra-explicacao-para-a-mudanca-no-tamanho-do-circulo-social.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:24 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521838-netflix-anuncia-mudanca-que-atinge-6-da-equipe-global-e-a-lista-de-areas-afetadas-revela-o-alcance-de-um-corte-de-aproximadamente-mil-empregos-na-companhia.html Cultura Netflix, demissão em massa, desligamento 2878 Netflix anuncia mudança que atinge 6% da equipe global, e a lista de áreas afetadas revela o alcance de um corte de aproximadamente mil empregos na companhia https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521838-netflix-anuncia-mudanca-que-atinge-6-da-equipe-global-e-a-lista-de-areas-afetadas-revela-o-alcance-de-um-corte-de-aproximadamente-mil-empregos-na-companhia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:24 Lara Santana https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521835-bananas-escurecem-rapido-na-sua-cozinha-vendedor-de-frutas-recomenda-trocar-a-fruteira-por-uma-combinacao-de-recipiente-e-local-para-tentar-conserva-las.html Degusta banana, banana madura, dicas, amadurecimento, fruteira, como conservar 2340 Bananas escurecem rápido na sua cozinha? Vendedor de frutas recomenda trocar a fruteira por uma combinação de recipiente e local para tentar conservá-las https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521835-bananas-escurecem-rapido-na-sua-cozinha-vendedor-de-frutas-recomenda-trocar-a-fruteira-por-uma-combinacao-de-recipiente-e-local-para-tentar-conserva-las.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:24 Lara Santana https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521837-o-que-mudou-no-trabalho-das-comissarias-em-80-anos-veteranas-da-iberia-revelam-como-a-seguranca-e-o-preparo-para-emergencias-ganharam-espaco-a-bordo-dos-avioes.html Turismo segurança da aviação, aviação, emergências, comissárias de bordo, serviço de bordo 2433 O que mudou no trabalho das comissárias em 80 anos? Veteranas da Iberia revelam como a segurança e o preparo para emergências ganharam espaço a bordo dos aviões https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521837-o-que-mudou-no-trabalho-das-comissarias-em-80-anos-veteranas-da-iberia-revelam-como-a-seguranca-e-o-preparo-para-emergencias-ganharam-espaco-a-bordo-dos-avioes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:25 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521839-um-heroi-da-marvel-ganha-espaco-fora-das-telas-em-nova-york-homenagem-em-uma-esquina-do-queens-cria-um-novo-endereco-simbolico-para-o-famoso-personagem.html Cultura Homem-Aranha, Spider-Man, Nova York, Marvel, Peter Parker 2454 Um herói da Marvel ganha espaço fora das telas em Nova York: homenagem em uma esquina do Queens cria um novo endereço simbólico para o famoso personagem https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521839-um-heroi-da-marvel-ganha-espaco-fora-das-telas-em-nova-york-homenagem-em-uma-esquina-do-queens-cria-um-novo-endereco-simbolico-para-o-famoso-personagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:31 Aline Gouveia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521841-com-presenca-de-lula-congresso-promulga-fim-da-escala-6x1.html Política 6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, Lula 1659 Com presença de Lula, Congresso promulga fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521841-com-presenca-de-lula-congresso-promulga-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:41 Yaya Souza https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521842-iphone-duo-entra-em-pre-venda-brasileira-nesta-sexta-com-preco-exorbitante.html Tecnologia 2359 iPhone Duo entra em pré-venda brasileira nesta sexta com preço exorbitante https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521842-iphone-duo-entra-em-pre-venda-brasileira-nesta-sexta-com-preco-exorbitante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:50 João Renato Faria https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521851-bh-amanhece-com-chuva-nesta-sexta-e-tem-previsao-de-pancadas-ao-longo-do-dia.html Gerais Alerta, Chuva, Clima, De, Pancadas, Previsão, Tempo 2697 BH amanhece com chuva nesta sexta e tem previsão de pancadas ao longo do dia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521851-bh-amanhece-com-chuva-nesta-sexta-e-tem-previsao-de-pancadas-ao-longo-do-dia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:51 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521850-brasileira-de-49-anos-morre-em-capotamento-policia-investiga-se-havia-relacao-sexual-com-o-veiculo-em-movimento.html Internacional 2121 Brasileira de 49 anos morre em capotamento; polícia investiga se havia relação sexual com o veículo em movimento https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521850-brasileira-de-49-anos-morre-em-capotamento-policia-investiga-se-havia-relacao-sexual-com-o-veiculo-em-movimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 07:57 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521855-fim-da-escala-6x1-o-que-muda-para-quem-trabalha-de-segunda-a-sexta.html Nacional 2181 Fim da escala 6x1: o que muda para quem trabalha de segunda a sexta? https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521855-fim-da-escala-6x1-o-que-muda-para-quem-trabalha-de-segunda-a-sexta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:02 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521857-parque-primeiro-de-maio-recebe-mutirao-de-vacinacao-e-atividades-para-criancas-neste-sabado.html Gerais 2150 Parque Primeiro de Maio recebe mutirão de vacinação e atividades para crianças neste sábado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521857-parque-primeiro-de-maio-recebe-mutirao-de-vacinacao-e-atividades-para-criancas-neste-sabado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:07 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521861-carnaval-maratona-e-fan-fest-veja-o-que-ja-esta-marcado-na-praca-da-estacao-em-2027-e-como-agendar-um-evento-em-via-publica.html Gerais 2341 Carnaval, Maratona e Fan Fest: veja o que já está marcado na Praça da Estação em 2027 e como agendar um evento em via pública https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521861-carnaval-maratona-e-fan-fest-veja-o-que-ja-esta-marcado-na-praca-da-estacao-em-2027-e-como-agendar-um-evento-em-via-publica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521862-cnt-mda-divulga-pesquisa-do-2-turno-para-presidente.html Política eleicoes, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2462 CNT/MDA divulga pesquisa do 2º turno para presidente https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521862-cnt-mda-divulga-pesquisa-do-2-turno-para-presidente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:11 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521863-onibus-e-incendiado-em-sete-lagoas-durante-a-noite-veja-o-que-se-sabe-do-ataque.html Gerais 1375 Ônibus é incendiado em Sete Lagoas durante a noite: veja o que se sabe do ataque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521863-onibus-e-incendiado-em-sete-lagoas-durante-a-noite-veja-o-que-se-sabe-do-ataque.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521866-gael-garcia-bernal-lanca-filme-com-debora-nascimento-e-musicas-brasileiras.html Galeria 6 Gael García Bernal lança filme com Débora Nascimento e músicas brasileiras https://www.flipar.com.br/?p=693613 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:20 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521868-justica-mineira-condena-homem-que-tentou-queimar-mulher-e-bebe-a-64-anos-de-prisao.html Gerais 1642 Justiça mineira condena homem que tentou queimar mulher e bebê a 64 anos de prisão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521868-justica-mineira-condena-homem-que-tentou-queimar-mulher-e-bebe-a-64-anos-de-prisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521870-poderdata-aya-lula-reage-e-empata-com-flavio-bolsonaro.html Política poderData, pesquisa, segundo turno, eleições 2026, lula, flávio bolsonaro 2765 PoderData/Aya: Lula reage e empata com Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521870-poderdata-aya-lula-reage-e-empata-com-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:23 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521871-caminhao-cegonha-com-28-veiculos-pega-fogo-na-br-251.html Gerais 1073 Caminhão-cegonha com 28 veículos pega fogo na BR-251 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521871-caminhao-cegonha-com-28-veiculos-pega-fogo-na-br-251.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:28 Celina Aquino https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521859-das-feiras-para-um-ponto-fixo-dede-paes-artesanais-inaugura-loja-em-bh.html Degusta Feira, Paes, pão, padaria, fermentação natural 5218 Das feiras para um ponto fixo: Dédé Pães Artesanais inaugura loja em BH https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521859-das-feiras-para-um-ponto-fixo-dede-paes-artesanais-inaugura-loja-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:31 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7521874-por-que-jorge-lorenzo-escolheu-morar-na-suica-aos-39-anos-piloto-explica-como-os-impostos-e-a-busca-por-tranquilidade-pesaram-em-sua-decisao-de-mudar-de-pais.html Trends 2676 Por que Jorge Lorenzo escolheu morar na Suíça? Aos 39 anos, piloto explica como os impostos e a busca por tranquilidade pesaram em sua decisão de mudar de país https://www.em.com.br/trends/2026/10/7521874-por-que-jorge-lorenzo-escolheu-morar-na-suica-aos-39-anos-piloto-explica-como-os-impostos-e-a-busca-por-tranquilidade-pesaram-em-sua-decisao-de-mudar-de-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:36 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521877-vic-beaute-chega-a-belo-horizonte-com-primeiro-espaco-na-sephora-do-bh-shopping.html Feminino & Masculino maquiagem, make, beleza, cosmeticos, BH, MG 7569 Vic Beauté chega a Belo Horizonte com primeiro espaço na Sephora do BH Shopping https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521877-vic-beaute-chega-a-belo-horizonte-com-primeiro-espaco-na-sephora-do-bh-shopping.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:36 Yaya Souza https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521876-exame-de-sangue-para-detectar-alzheimer-comeca-a-ser-feito-no-brasil.html Bem viver 2208 Exame de sangue para detectar Alzheimer começa a ser feito no Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521876-exame-de-sangue-para-detectar-alzheimer-comeca-a-ser-feito-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521879-professores-que-brilham-nas-telonas-filmes-em-que-os-mestres-sao-protagonistas-de-historias-marcantes.html Galeria 6 Professores que brilham nas telonas: filmes em que os mestres são protagonistas de histórias marcantes https://www.flipar.com.br/?p=693716&preview=true&preview_id=693716 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:43 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521881-amiga-bateu-a-porta-do-quarto-e-ouviu-esta-tudo-bem-medico-e-preso-suspeito-de-estuprar-jovem-em-cha-de-casa-nova.html Gerais 2403 Amiga bateu à porta do quarto e ouviu ‘está tudo bem’: médico é preso suspeito de estuprar jovem em 'chá de casa nova' https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521881-amiga-bateu-a-porta-do-quarto-e-ouviu-esta-tudo-bem-medico-e-preso-suspeito-de-estuprar-jovem-em-cha-de-casa-nova.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:46 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521884-cinemark-promove-temporada-do-terror-com-ingressos-a-partir-de-rs-13.html Cultura cinema, filmes, cultura 2311 Cinemark promove Temporada do Terror com ingressos a partir de R$ 13 https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521884-cinemark-promove-temporada-do-terror-com-ingressos-a-partir-de-rs-13.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:48 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521885-daniel-kahneman-psicologo-e-vencedor-do-premio-nobel-de-economia-sobre-a-ansiedade-nada-na-vida-e-tao-importante-quanto-parece-enquanto-voce-esta-pensando-nessa-tal-coisa.html Bem viver 2926 Daniel Kahneman, psicólogo e vencedor do Prêmio Nobel de Economia, sobre a ansiedade: 'Nada na vida é tão importante quanto parece enquanto você está pensando nessa tal coisa' https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521885-daniel-kahneman-psicologo-e-vencedor-do-premio-nobel-de-economia-sobre-a-ansiedade-nada-na-vida-e-tao-importante-quanto-parece-enquanto-voce-esta-pensando-nessa-tal-coisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:50 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521887-calcario-no-box-do-banheiro-mistura-com-ingredientes-comuns-pode-ajudar-na-limpeza-mas-um-cuidado-com-os-materiais-precisa-vir-antes-de-qualquer-aplicacao.html Casa e Decoração 2096 Calcário no box do banheiro? Mistura com ingredientes comuns pode ajudar na limpeza, mas um cuidado com os materiais precisa vir antes de qualquer aplicação https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521887-calcario-no-box-do-banheiro-mistura-com-ingredientes-comuns-pode-ajudar-na-limpeza-mas-um-cuidado-com-os-materiais-precisa-vir-antes-de-qualquer-aplicacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:50 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521890-o-enredo-do-meu-samba-jorge-aragao-sera-tema-de-musical-biografico.html Galeria 6 ‘O Enredo do Meu Samba’: Jorge Aragão será tema de musical biográfico https://www.flipar.com.br/?p=693464 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:50 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521891-16-de-outubro-e-dia-do-pao-descubra-os-diferentes-nomes-do-tradicional-paozinho-pelo-brasil.html Galeria 6 16 de outubro é Dia do Pão: descubra os diferentes nomes do tradicional pãozinho pelo Brasil https://www.flipar.com.br/?p=693706&preview=true&preview_id=693706 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:52 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521889-mensagens-revelam-bastidores-de-festa-organizada-por-vorcaro-para-nunes-marques.html Política DANIEL VORCARO, STF, TSE, KASSIO NUNES MARQUES, BANCO MASTER, VORCARO 2514 Mensagens revelam bastidores de festa organizada por Vorcaro para Nunes Marques https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521889-mensagens-revelam-bastidores-de-festa-organizada-por-vorcaro-para-nunes-marques.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:54 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521892-paris-fashion-week-5-tendencias-que-ja-podem-ser-encontradas-no-brasil.html Feminino & Masculino moda, beleza, tendência, trends 4517 Paris Fashion Week: 5 tendências que já podem ser encontradas no Brasil https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521892-paris-fashion-week-5-tendencias-que-ja-podem-ser-encontradas-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 08:59 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521896-parece-um-cenario-da-islandia-mas-nao-e-cachoeira-cristalina-em-reserva-natural-surpreende-pela-beleza-e-trilha-de-facil-acesso.html Turismo 2517 Parece um cenário da Islândia, mas não é: cachoeira cristalina em reserva natural surpreende pela beleza e trilha de fácil acesso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521896-parece-um-cenario-da-islandia-mas-nao-e-cachoeira-cristalina-em-reserva-natural-surpreende-pela-beleza-e-trilha-de-facil-acesso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-masculino/2026/10/7521897-spfw-marcas-destacam-o-artesanato-como-expressao-da-moda-contemporanea.html Feminino & Masculino moda, tendência, trends 3894 SPFW: marcas destacam o artesanato como expressão da moda contemporânea https://www.em.com.br/feminino-masculino/2026/10/7521897-spfw-marcas-destacam-o-artesanato-como-expressao-da-moda-contemporanea.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:01 Yaya Souza https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521898-engenheiro-da-openia-e-preso-apos-instalacao-de-dispositivo-de-gravacao-na-empresa-e-o-caso-reacende-um-debate-sobre-seguranca-interna-e-riscos-de-espionagem-na-tecnologia.html Tecnologia 2699 Engenheiro da OpenIA é preso após instalação de dispositivo de gravação na empresa, e o caso reacende um debate sobre segurança interna e riscos de espionagem na tecnologia https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521898-engenheiro-da-openia-e-preso-apos-instalacao-de-dispositivo-de-gravacao-na-empresa-e-o-caso-reacende-um-debate-sobre-seguranca-interna-e-riscos-de-espionagem-na-tecnologia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:02 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521899-das-unhas-de-gel-as-de-porcelana-conheca-as-tecnicas-tendencias-e-procedimentos-que-transformam-o-visual-das-maos.html Galeria 6 Das unhas de gel às de porcelana: conheça as técnicas, tendências e procedimentos que transformam o visual das mãos https://www.flipar.com.br/?p=693600&preview=true&preview_id=693600 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:05 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521900-passageira-enfrenta-barreiras-para-embarcar-em-onibus-mas-reage-com-a-propria-cadeira-de-rodas.html Internacional 2580 Passageira enfrenta barreiras para embarcar em ônibus, mas reage com a própria cadeira de rodas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521900-passageira-enfrenta-barreiras-para-embarcar-em-onibus-mas-reage-com-a-propria-cadeira-de-rodas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:09 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521906-avon-renew-lanca-linha-de-cuidados-para-a-pele-na-menopausa.html Feminino & Masculino cuidado com a pele, skincare, lançamento 3448 Avon Renew lança linha de cuidados para a pele na menopausa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521906-avon-renew-lanca-linha-de-cuidados-para-a-pele-na-menopausa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:09 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521903-jovem-comeca-negocio-de-impressao-3d-no-porao-dos-pais-mas-aos-19-anos-ja-comanda-uma-empresa-de-rs-4-milhoes-por-ano-como-ele-chega-la.html Internacional 3207 Jovem começa negócio de impressão 3D no porão dos pais, mas aos 19 anos já comanda uma empresa de R$ 4 milhões por ano: como ele chega lá? https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521903-jovem-comeca-negocio-de-impressao-3d-no-porao-dos-pais-mas-aos-19-anos-ja-comanda-uma-empresa-de-rs-4-milhoes-por-ano-como-ele-chega-la.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521910-christopher-walken-explica-por-que-e-tao-diferente-dos-viloes-que-interpreta.html Galeria 6 Christopher Walken explica por que é tão diferente dos vilões que interpreta https://www.flipar.com.br/?p=693628 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521909-mercado-pet-cresce-128-e-ganha-espaco-nas-compras-de-supermercado.html Economia brasil, consumo, animais 2559 Mercado pet cresce 12,8% e ganha espaço nas compras de supermercado https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521909-mercado-pet-cresce-128-e-ganha-espaco-nas-compras-de-supermercado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521913-pf-descobre-voos-de-flavio-bolsonaro-pagos-por-dono-de-bet-que-e-investigado-por-fraudes-no-inss.html Política WILLER TOMAZ, FLÁVIO BOLSONARO, BET, ELEIÇÕES 2026, PF, INSS 3099 PF descobre voos de Flávio Bolsonaro pagos por dono de bet que é investigado por fraudes no INSS https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521913-pf-descobre-voos-de-flavio-bolsonaro-pagos-por-dono-de-bet-que-e-investigado-por-fraudes-no-inss.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:17 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521908-nao-deu-passagem-a-ambulancia-por-6-km-motorista-e-multado-em-rs-80-mil-e-tem-carteira-suspensa-por-dois-anos.html Internacional 1992 Não deu passagem à ambulância por 6 km: motorista é multado em R$ 80 mil e tem carteira suspensa por dois anos https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521908-nao-deu-passagem-a-ambulancia-por-6-km-motorista-e-multado-em-rs-80-mil-e-tem-carteira-suspensa-por-dois-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521917-primavera-como-adaptar-o-skincare-as-mudancas-de-temperatura.html Feminino & Masculino cuidado com a pele, skincare, bem-estar 4906 Primavera: como adaptar o skincare às mudanças de temperatura https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521917-primavera-como-adaptar-o-skincare-as-mudancas-de-temperatura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:29 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521918-halloween-como-fazer-uma-maquiagem-dark-e-sofisticada.html Feminino & Masculino maquiagem, make, halloween 2766 Halloween: como fazer uma maquiagem dark e sofisticada https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521918-halloween-como-fazer-uma-maquiagem-dark-e-sofisticada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:34 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521926-rodrigo-de-queiroz-moreira-lanca-projeto-imobiliario-hibrido-em-macapa.html Networking e Negócios 5415 Rodrigo de Queiroz Moreira lança projeto imobiliário híbrido em Macapá 5e8e5339-178e-4d3a-85e2-239c422a9f89 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:35 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521923-natura-da-desconto-a-quem-devolver-embalagens-vazias-de-cosmeticos.html Feminino & Masculino sustentabilidade, reciclagem, beleza 2562 Natura dá desconto a quem devolver embalagens vazias de cosméticos https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521923-natura-da-desconto-a-quem-devolver-embalagens-vazias-de-cosmeticos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 09:55 BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521920-lula-na-globo-o-que-disse-o-candidato-a-presidencia-na-entrevista.html Política Lula, eleições 2026, globo, jornal nacional, segundo turno 18569 Lula na Globo: o que disse o candidato à Presidência na entrevista https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq4g161xg3d3o Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521940-tac-tacs-chega-a-novas-plataformas-de-streaming.html Mundo Corporativo 1384 Tac Tacs chega a novas plataformas de streaming https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521940-tac-tacs-chega-a-novas-plataformas-de-streaming.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521941-contas-laranja-desafiam-modelos-de-prevencao-a-fraudes.html Mundo Corporativo 4818 Contas laranja desafiam modelos de prevenção a fraudes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521941-contas-laranja-desafiam-modelos-de-prevencao-a-fraudes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521944-o-que-da-cor-aos-alimentos-conheca-os-pigmentos-naturais-que-transformam-o-nosso-prato.html Galeria 6 O que dá cor aos alimentos? Conheça os pigmentos naturais que transformam o nosso prato https://www.flipar.com.br/?p=693692 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521942-periodontite-por-10-anos-eleva-risco-de-alzheimer-17-vezes.html Mundo Corporativo 3799 Periodontite por 10 anos eleva risco de Alzheimer 1,7 vezes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521942-periodontite-por-10-anos-eleva-risco-de-alzheimer-17-vezes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:07 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521945-periodontite-eleva-risco-de-doenca-coronaria-em-ate-24.html Mundo Corporativo 3537 Periodontite eleva risco de doença coronária em até 24% https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521945-periodontite-eleva-risco-de-doenca-coronaria-em-ate-24.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:13 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521955-inadimplencia-e-caixa-como-a-tecnologia-ajuda-no-controle-financeiro-da-academia.html Networking e Negócios 16561 Inadimplência e caixa: como a tecnologia ajuda no controle financeiro da academia a5645173-90be-41cc-acac-fb21ca58a740 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:18 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521962-a-dificuldade-de-preparar-lula-para-debates.html Política#PlatôBr Reportagem 747 A dificuldade de preparar Lula para debates https://platobr.com.br/a-dificuldade-de-preparar-lula-para-debates Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:18 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521964-aos-62-anos-russell-crowe-recupera-a-forma-fisica-para-novos-papeis.html Galeria 6 Aos 62 anos, Russell Crowe recupera a forma física para novos papéis https://www.flipar.com.br/?p=693639 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:25 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521967-canetas-emagrecedoras-ampliam-o-papel-das-academias-na-saude.html Networking e Negócios 8564 Canetas emagrecedoras ampliam o papel das academias na saúde b74c34be-508a-4eaa-8a7b-5f4d6a4949bd Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:36 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521931-video-mais-um-onibus-e-incendiado-na-grande-bh-em-menos-de-12-horas.html Gerais Belo Horizonte, Sete Lagoas, Grande BH, Incêndio 3561 Vídeo: mais um ônibus é incendiado na Grande BH em menos de 12 horas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521931-video-mais-um-onibus-e-incendiado-na-grande-bh-em-menos-de-12-horas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:38 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521975-acredito-na-virada-de-lula-diz-o-governador-mais-jovem-do-brasil.html Política#PlatôBr Entrevista 3730 ‘Acredito na virada de Lula’, diz o governador mais jovem do Brasil https://platobr.com.br/acredito-na-virada-de-lula-diz-o-governador-mais-jovem-do-brasil Digital

Estado de Minas 2026-10-16 10:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521953-obesidade-pode-ser-prevenida-entenda-o-que-esta-ao-alcance-de-cada-pessoa.html Bem viver metabolismo, obesidade, peso, nutrólogo 4220 Obesidade pode ser prevenida? Entenda o que está ao alcance de cada pessoa https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521953-obesidade-pode-ser-prevenida-entenda-o-que-esta-ao-alcance-de-cada-pessoa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:03 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521970-dupla-e-presa-com-submetralhadora-em-casa-onde-tramava-ataque-contra-rivais.html Gerais Armas de fogo, Drogas, Ipatinga, PMMG 1337 Dupla é presa com submetralhadora em casa onde tramava ataque contra rivais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521970-dupla-e-presa-com-submetralhadora-em-casa-onde-tramava-ataque-contra-rivais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:07 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521991-mineira-cynthia-luz-se-une-a-adonai-em-novo-single-de-reggae-pop.html Colunistas#Marcelo de Assis Single, pop 3650 Mineira, Cynthia Luz se une a Adonai em novo single de reggae pop https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521991-mineira-cynthia-luz-se-une-a-adonai-em-novo-single-de-reggae-pop.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521999-hoya-vision-care-lanca-miyosmart-iq-no-brasil.html Mundo Corporativo 6240 HOYA Vision Care lança MiYOSMART iQ no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521999-hoya-vision-care-lanca-miyosmart-iq-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522000-congresso-baps-reune-debates-sobre-gestao-e-posicionamento.html Mundo Corporativo 5256 Congresso BAPS reúne debates sobre gestão e posicionamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522000-congresso-baps-reune-debates-sobre-gestao-e-posicionamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522003-com-avanco-da-ia-empresas-migram-do-seo-para-o-geo.html Mundo Corporativo 3549 Com avanço da IA, empresas migram do SEO para o GEO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522003-com-avanco-da-ia-empresas-migram-do-seo-para-o-geo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:17 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522005-revendas-e-cooperativas-sem-politica-de-credito-ficam-mais-expostas-na-safra.html Networking e Negócios 3785 Revendas e cooperativas sem política de crédito ficam mais expostas na safra 616319ad-30d1-4c34-a7e3-ee7f47c42f4d Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522004-mes-do-medico-desafios-da-geracao-de-profissionais-da-saude.html Mundo Corporativo 2148 Mês do Médico: desafios da geração de profissionais da saúde https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522004-mes-do-medico-desafios-da-geracao-de-profissionais-da-saude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522006-mulheres-40-ampliam-cuidados-com-a-regiao-dos-olhos.html Mundo Corporativo 6715 Mulheres 40+ ampliam cuidados com a região dos olhos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522006-mulheres-40-ampliam-cuidados-com-a-regiao-dos-olhos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:20 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521980-cancer-colorretal-chances-de-cura-sao-elevadas-com-diagnostico-precoce.html Bem viver câncer colorretal, Diagnóstico Precoce, Exame de fezes, rastreamento 5421 Câncer colorretal: chances de cura são elevadas com diagnóstico precoce https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521980-cancer-colorretal-chances-de-cura-sao-elevadas-com-diagnostico-precoce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522018-homem-que-tentava-tirar-selfie-escorrega-e-fica-preso-por-16-horas-em-precipicio-de-70-metros-no-sudeste-do-tocantins.html Galeria 6 Homem que tentava tirar selfie escorrega e fica preso por 16 horas em precipício de 70 metros no sudeste do Tocantins https://www.flipar.com.br/?p=693724 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:37 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522022-aplicativo-e-titulo-libera-consulta-rapida-de-local-de-votacao-do-2-turno.html Política Eleições, e-Título, Segundo Turno 3433 Aplicativo e-Título libera consulta rápida de local de votação do 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522022-aplicativo-e-titulo-libera-consulta-rapida-de-local-de-votacao-do-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:38 Maria Reis* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522021-escala-6x1-chega-ao-fim-entenda-como-sera-a-transicao-para-o-modelo-de-5x2.html Economia Escala 6x1, Escala 5x2, PEC, Senado 3566 Escala 6x1 chega ao fim: entenda como será a transição para o modelo de 5x2 https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522021-escala-6x1-chega-ao-fim-entenda-como-sera-a-transicao-para-o-modelo-de-5x2.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:40 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522016-grande-bh-dois-homens-sao-presos-com-hilux-clonada-na-br-381.html Gerais Carro, Carro clonado, Polícia, PRF, Veículo clonado 948 Grande BH: dois homens são presos com carro clonado na BR-381 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522016-grande-bh-dois-homens-sao-presos-com-hilux-clonada-na-br-381.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:42 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522026-o-que-o-entorno-de-flavio-bolsonaro-espera-do-debate-da-band.html Política#PlatôBr eleições 2026, segundo turno, debate, band, flávio bolsonaro, lula 815 O que o entorno de Flávio Bolsonaro espera do debate da Band https://platobr.com.br/o-que-o-entorno-de-flavio-bolsonaro-espera-do-debate-da-band Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:46 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521987-boa-noite-cinderela-mulheres-sao-presas-por-suspeita-de-golpe-em-bh.html Gerais Golpe, PC, Investigação 3103 Boa noite, Cinderela? Mulheres são presas por suspeita de golpe em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521987-boa-noite-cinderela-mulheres-sao-presas-por-suspeita-de-golpe-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 11:48 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522023-6x1-congresso-transforma-luta-historica-em-direitos-diz-alcolumbre.html Política Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Escala 6x1, pec, lula, Senado, 6x1 3579 6x1: 'Congresso transforma luta histórica em direitos', diz Alcolumbre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522023-6x1-congresso-transforma-luta-historica-em-direitos-diz-alcolumbre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522036-fim-da-escala-6x1-ninguem-quer-que-empresa-quebre-diz-lula.html Política escala 6x1, 6x1, senado, congresso, lula, eleições 2026, segundo turno 3462 Fim da escala 6x1: 'Ninguém quer que empresa quebre', diz Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522036-fim-da-escala-6x1-ninguem-quer-que-empresa-quebre-diz-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:04 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521939-lula-e-flavio-em-empate-tecnico-no-segundo-turno-diz-futura.html Política FLÁVIO, Lula, Política 1526 Lula e Flávio em empate técnico no segundo turno, diz Futura https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521939-lula-e-flavio-em-empate-tecnico-no-segundo-turno-diz-futura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522042-ifi-projeta-deficit-de-rs-861-bilhoes-em-2027.html Mundo Corporativo 4024 IFI projeta déficit de R$ 86,1 bilhões em 2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522042-ifi-projeta-deficit-de-rs-861-bilhoes-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522043-o-que-ja-se-sabe-sobre-canetas-emagrecedoras-e-ovulos.html Mundo Corporativo 7766 O que já se sabe sobre canetas emagrecedoras e óvulos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522043-o-que-ja-se-sabe-sobre-canetas-emagrecedoras-e-ovulos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522044-relatorio-da-oab-sp-estuda-reforma-do-judiciario.html Mundo Corporativo 4816 Relatório da OAB SP estuda reforma do Judiciário https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522044-relatorio-da-oab-sp-estuda-reforma-do-judiciario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:13 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521982-flavio-analisa-datafolha-e-afirma-estar-muito-a-frente-de-lula.html Política datafolha, eleições 2026, lula, Flávio Bolsonaro 1457 Flávio analisa DataFolha e afirma estar "muito à frente" de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521982-flavio-analisa-datafolha-e-afirma-estar-muito-a-frente-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522045-chargeback-pode-custar-mais-do-que-o-valor-contestado.html Mundo Corporativo 6129 Chargeback pode custar mais do que o valor contestado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522045-chargeback-pode-custar-mais-do-que-o-valor-contestado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522048-dia-da-menopausa-amplia-debate-sobre-cuidados-na-maturidade.html Mundo Corporativo 3292 Dia da Menopausa amplia debate sobre cuidados na maturidade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522048-dia-da-menopausa-amplia-debate-sobre-cuidados-na-maturidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522059-apos-acidente-de-moto-e-10-cirurgias-ator-marcos-breda-investe-na-astrologia-e-atende-outros-famosos.html Galeria 6 Após acidente de moto e 10 cirurgias, ator Marcos Breda investe na astrologia e atende outros famosos https://www.flipar.com.br/?p=693735 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:32 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522054-povo-foi-as-ruas-nos-cobrar-diz-lula-sobre-o-fim-da-escala-6x1.html Política 6x1, Escala 6x1, lula, Senado, eleições 2026, congresso 3190 'Povo foi às ruas nos cobrar', diz Lula sobre o fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522054-povo-foi-as-ruas-nos-cobrar-diz-lula-sobre-o-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:38 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522065-iphone-duo-chega-as-lojas-estoques-se-esgotam-e-entregas-saltam-para-2027.html Tecnologia 2558 iPhone Duo chega às lojas: estoques se esgotam e entregas saltam para 2027 https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522065-iphone-duo-chega-as-lojas-estoques-se-esgotam-e-entregas-saltam-para-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:38 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522067-leilao-da-receita-federal-novos-lotes-trazem-chuva-de-iphones-17-pro-para-arremate.html Tecnologia 2212 Leilão da Receita Federal: novos lotes trazem chuva de iPhones 17 Pro para arremate https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522067-leilao-da-receita-federal-novos-lotes-trazem-chuva-de-iphones-17-pro-para-arremate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:38 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522068-papelao-contra-ervas-daninhas-experimento-financiado-nos-eua-testa-a-ideia-em-canteiros-e-encontra-uma-diferenca-expressiva-ja-na-segunda-temporada-de-cultivo.html Ciência 3211 Papelão contra ervas daninhas? Experimento financiado nos EUA testa a ideia em canteiros e encontra uma diferença expressiva já na segunda temporada de cultivo https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522068-papelao-contra-ervas-daninhas-experimento-financiado-nos-eua-testa-a-ideia-em-canteiros-e-encontra-uma-diferenca-expressiva-ja-na-segunda-temporada-de-cultivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:39 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522069-estudo-do-cnrs-aponta-aumento-da-atividade-pesqueira-na-maioria-das-areas-marinhas-protegidas-analisadas-ao-redor-do-mundo.html Ciência 2338 Estudo do CNRS aponta aumento da atividade pesqueira na maioria das áreas marinhas protegidas analisadas ao redor do mundo https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522069-estudo-do-cnrs-aponta-aumento-da-atividade-pesqueira-na-maioria-das-areas-marinhas-protegidas-analisadas-ao-redor-do-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:39 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522070-nova-projecao-da-nasa-dobra-impacto-do-derretimento-da-geleira-thwaites-na-costa.html Ciência 2797 Nova projeção da Nasa dobra impacto do derretimento da geleira Thwaites na costa https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522070-nova-projecao-da-nasa-dobra-impacto-do-derretimento-da-geleira-thwaites-na-costa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:39 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522071-nova-descoberta-em-corais-cientistas-conseguem-reverter-branqueamento-em-laboratorio.html Ciência 2671 Nova descoberta em corais: cientistas conseguem reverter branqueamento em laboratório https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522071-nova-descoberta-em-corais-cientistas-conseguem-reverter-branqueamento-em-laboratorio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:40 Educando Seu Bolso https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520438-pagar-contas-em-dia-quanto-voce-economiza-com-score-alto-e-juros-menores.html Colunistas#Educando seu Bolso 8910 Quanto vale pagar em dia? Muito mais do que a multa de 2% deixa ver https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520438-pagar-contas-em-dia-quanto-voce-economiza-com-score-alto-e-juros-menores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:40 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522055-chuva-em-bh-seis-regionais-ja-superam-a-media-de-outubro.html Gerais chuva em bh, tempestade, frente fria 5040 Chuva em BH: seis regionais já superam a média de outubro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522055-chuva-em-bh-seis-regionais-ja-superam-a-media-de-outubro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:40 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522072-longe-da-rotina-de-hollywood-hugh-grant-encontra-refugio-em-uma-casa-no-sul-da-franca-o-lugar-tem-um-significado-que-vai-alem-de-um-endereco-para-descansar.html Cultura 2532 Longe da rotina de Hollywood, Hugh Grant encontra refúgio em uma casa no sul da França: o lugar tem um significado que vai além de um endereço para descansar https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522072-longe-da-rotina-de-hollywood-hugh-grant-encontra-refugio-em-uma-casa-no-sul-da-franca-o-lugar-tem-um-significado-que-vai-alem-de-um-endereco-para-descansar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:41 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522075-menina-de-6-anos-ganha-destaque-como-a-dj-mais-jovem-do-mundo-mas-seus-planos-para-festivais-internacionais-revelam-uma-ambicao-que-vai-alem-de-animar-a-pista.html Cultura 2643 Menina de 6 anos ganha destaque como a DJ mais jovem do mundo, mas seus planos para festivais internacionais revelam uma ambição que vai além de animar a pista https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522075-menina-de-6-anos-ganha-destaque-como-a-dj-mais-jovem-do-mundo-mas-seus-planos-para-festivais-internacionais-revelam-uma-ambicao-que-vai-alem-de-animar-a-pista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:41 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522076-tomates-com-gosto-de-carne-estudante-de-miami-patenteia-tecnologia-inovadora.html Degusta 2848 Tomates com gosto de carne: estudante de Miami patenteia tecnologia inovadora https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522076-tomates-com-gosto-de-carne-estudante-de-miami-patenteia-tecnologia-inovadora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:42 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7522081-lebron-james-e-mercedes-maybach-unem-esporte-e-luxo-em-parceria-mas-a-ligacao-com-a-comunidade-de-akron-revela-uma-dimensao-que-vai-alem-dos-negocios-do-jogador.html Esportes 2407 LeBron James e Mercedes Maybach unem esporte e luxo em parceria, mas a ligação com a comunidade de Akron revela uma dimensão que vai além dos negócios do jogador https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7522081-lebron-james-e-mercedes-maybach-unem-esporte-e-luxo-em-parceria-mas-a-ligacao-com-a-comunidade-de-akron-revela-uma-dimensao-que-vai-alem-dos-negocios-do-jogador.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:42 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522079-cliente-vai-retirar-uma-encomenda-e-compra-um-bilhete-de-loteria-mas-a-situacao-ganha-outro-significado-quando-ele-descobre-um-premio-de-13-milhoes-de-euros.html Internacional 2097 Cliente vai retirar uma encomenda e compra um bilhete de loteria, mas a situação ganha outro significado quando ele descobre um prêmio de 13 milhões de euros https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522079-cliente-vai-retirar-uma-encomenda-e-compra-um-bilhete-de-loteria-mas-a-situacao-ganha-outro-significado-quando-ele-descobre-um-premio-de-13-milhoes-de-euros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:42 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522082-apos-retorno-a-2-200-c-escudo-termico-da-orion-passa-por-analise-da-nasa-comparacao-dos-danos-entre-artemis-ii-e-artemis-i-revela-uma-diferenca-expressiva.html Ciência 2515 Após retorno a 2.200 °C, escudo térmico da Orion passa por análise da NASA: comparação dos danos entre Artemis II e Artemis I revela uma diferença expressiva https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522082-apos-retorno-a-2-200-c-escudo-termico-da-orion-passa-por-analise-da-nasa-comparacao-dos-danos-entre-artemis-ii-e-artemis-i-revela-uma-diferenca-expressiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:42 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7522083-fisiculturista-marianne-von-gierke-morre-aos-40-anos-apos-o-mr-olympia.html Esportes 2776 Fisiculturista Marianne Von Gierke morre aos 40 anos após o Mr. Olympia https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7522083-fisiculturista-marianne-von-gierke-morre-aos-40-anos-apos-o-mr-olympia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:43 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522085-um-acordo-de-uss-22-bilhoes-coloca-fox-e-roku-no-centro-de-uma-movimentacao-no-streaming-aprovacao-dos-acionistas-abre-caminho-para-ampliar-a-atuacao-do-grupo.html Tecnologia fox, roku, streaming 2085 Um acordo de US$ 22 bilhões coloca FOX e Roku no centro de uma movimentação no streaming: aprovação dos acionistas abre caminho para ampliar a atuação do grupo https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522085-um-acordo-de-uss-22-bilhoes-coloca-fox-e-roku-no-centro-de-uma-movimentacao-no-streaming-aprovacao-dos-acionistas-abre-caminho-para-ampliar-a-atuacao-do-grupo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:43 Joubert Júnior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522064-jair-bolsonaro-pede-autorizacao-a-moraes-para-almoco-de-aniversario-da-filha.html Política jair bolsonaro, alexandre de moraes, stf, prisão domiciliar 1376 Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para almoço de aniversário da filha https://www.tupi.fm/brasil/jair-bolsonaro-pede-autorizacao-a-moraes-para-almoco-de-aniversario-da-filha/ Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:44 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7522084-o-que-ler-e-viajar-tem-em-comum-uma-reflexao-de-miguel-de-cervantes-aproxima-essas-duas-experiencias-e-convida-a-pensar-em-como-ampliamos-nosso-conhecimento.html Turismo 3136 O que ler e viajar têm em comum? Uma reflexão de Miguel de Cervantes aproxima essas duas experiências e convida a pensar em como ampliamos nosso conhecimento https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7522084-o-que-ler-e-viajar-tem-em-comum-uma-reflexao-de-miguel-de-cervantes-aproxima-essas-duas-experiencias-e-convida-a-pensar-em-como-ampliamos-nosso-conhecimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:45 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522087-o-cheiro-agradavel-da-casa-merece-atencao-medica-faz-alerta-sobre-velas-perfumadas-e-outros-produtos-comuns-por-preocupacao-com-a-exposicao-a-substancias.html Casa e Decoração velas, casa 2881 O cheiro agradável da casa merece atenção? Médica faz alerta sobre velas perfumadas e outros produtos comuns por preocupação com a exposição a substâncias https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522087-o-cheiro-agradavel-da-casa-merece-atencao-medica-faz-alerta-sobre-velas-perfumadas-e-outros-produtos-comuns-por-preocupacao-com-a-exposicao-a-substancias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522098-curitiba-tera-maior-evento-de-bonsai-do-brasil.html Mundo Corporativo 4043 Curitiba terá maior evento de bonsai do Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522098-curitiba-tera-maior-evento-de-bonsai-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 12:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522099-arena-freestyle-estreia-em-pindamonhangaba-neste-sabado.html Mundo Corporativo 2386 Arena Freestyle estreia em Pindamonhangaba neste sábado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522099-arena-freestyle-estreia-em-pindamonhangaba-neste-sabado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522013-brasil-deve-registrar-786-mil-casos-anuais-de-cancer-de-mama-ate-2028.html Bem viver outubro rosa, câncer de mama, mamografia, diagnóstico precoce 3277 Brasil deve registrar 78,6 mil casos anuais de câncer de mama até 2028 https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522013-brasil-deve-registrar-786-mil-casos-anuais-de-cancer-de-mama-ate-2028.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:02 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522094-time-do-lula-oposicao-acusa-alcolumbre-de-favorecer-presidente-no-senado.html Política Alcolumbre, lula, Senado, eleições 2026 2239 Time do Lula?: Oposição acusa Alcolumbre de favorecer presidente no Senado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522094-time-do-lula-oposicao-acusa-alcolumbre-de-favorecer-presidente-no-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:15 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522038-video-torcedor-do-galo-e-furtado-dentro-de-carro-de-app-a-caminho-de-jogo.html Gerais Carro, Vídeo, moto, furto, atlético mineiro, Galo 3054 Vídeo: torcedor do Galo é furtado dentro de carro de app a caminho de jogo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522038-video-torcedor-do-galo-e-furtado-dentro-de-carro-de-app-a-caminho-de-jogo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:16 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522111-pousada-ponta-da-asa-pe-na-areia-em-miai-de-cima-no-litoral-sul-de-alagoas.html Networking e Negócios 5257 Pousada Ponta da Asa: pé na areia em Miaí de Cima, no Litoral Sul De Alagoas 3c4e020f-bab2-42a4-909e-a847ee3746e6 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:20 Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522107-reducao-da-maioridade-penal-as-diferencas-nas-propostas-de-lula-e-flavio-bolsonaro.html Política CCJ, Flávio Bolsonaro, Maioridade penal, senado, lula, eleições 2026 6835 Redução da maioridade penal: as diferenças nas propostas de Lula e Flávio Bolsonaro https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq4g1ep62pgyo Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:29 Etiene Martins https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7522106-para-virar-voto-a-gente-serve-para-ser-ministra-do-stf-nao.html Colunistas#Etiene Martins Etiene Martins, stf, mulheres negras, racismo 7973 Para virar voto a gente serve. Para ser ministra do STF, não? https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7522106-para-virar-voto-a-gente-serve-para-ser-ministra-do-stf-nao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:32 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521878-bh-copasa-volta-a-fazer-obras-em-rua-afetada-por-adutora.html Gerais Copasa, Adutora, Barão Homem de Melo, Região Oeste, Belo Horizonte 3375 BH: Copasa volta a fazer obras em rua afetada por adutora https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521878-bh-copasa-volta-a-fazer-obras-em-rua-afetada-por-adutora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:34 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522115-eleicoes-de-2026-videntes-revelam-quem-deve-vencer-a-disputa-presidencial.html Política Lula, Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Eleições, Eleições 2026 2421 Eleições de 2026: videntes revelam quem deve vencer a disputa presidencial https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522115-eleicoes-de-2026-videntes-revelam-quem-deve-vencer-a-disputa-presidencial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:35 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522114-biografia-dos-beatles-mccartney-questiona-escalacao-e-altura-dos-atores.html Cultura The Beatles, Filme, Paul McCartney, Sam Mendes 3924 Biografia dos Beatles: McCartney questiona escalação e altura dos atores https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522114-biografia-dos-beatles-mccartney-questiona-escalacao-e-altura-dos-atores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522121-brasil-entre-os-finalistas-fotos-de-animais-em-situacoes-bem-humoradas-disputam-premio-internacional.html Galeria 6 Brasil entre os finalistas! Fotos de animais em situações bem-humoradas disputam prêmio internacional https://www.flipar.com.br/?p=693739 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:57 Yaya Souza https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522130-camas-inflaveis-e-paredes-lisas-como-sera-a-primeira-estacao-espacial-privada-onde-um-brasileiro-quer-estudar-alzheimer.html Tecnologia 2366 Camas infláveis e paredes lisas: como será a primeira estação espacial privada, onde um brasileiro quer estudar Alzheimer https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522130-camas-inflaveis-e-paredes-lisas-como-sera-a-primeira-estacao-espacial-privada-onde-um-brasileiro-quer-estudar-alzheimer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 13:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522132-faceres-aponta-estrategias-para-aprovacao-em-medicina.html Mundo Corporativo 4232 FACERES aponta estratégias para aprovação em Medicina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522132-faceres-aponta-estrategias-para-aprovacao-em-medicina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522133-merc-se-destaca-entre-auditorias-mid-tier-no-brasil.html Mundo Corporativo 6200 MERC se destaca entre auditorias mid-tier no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522133-merc-se-destaca-entre-auditorias-mid-tier-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522136-a-economia-de-resultados-em-acao-nova-pesquisa-da-vertage.html Mundo Corporativo 9421 A Economia de Resultados em Ação – Nova Pesquisa da Vertage https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522136-a-economia-de-resultados-em-acao-nova-pesquisa-da-vertage.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:03 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7522135-por-que-a-passarela-das-cataratas-do-iguacu-nao-e-levada-pela-agua.html Turismo 2285 Por que a passarela das Cataratas do Iguaçu não é levada pela água? https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7522135-por-que-a-passarela-das-cataratas-do-iguacu-nao-e-levada-pela-agua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:13 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522145-homem-mais-velho-do-mundo-comemora-114-anos-com-festa-no-ceara.html Nacional 3118 Homem mais velho do mundo comemora 114 anos com festa no Ceará https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522145-homem-mais-velho-do-mundo-comemora-114-anos-com-festa-no-ceara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522119-tdah-o-psiquiatra-que-passou-anos-com-sintomas-ate-descobrir-o-diagnostico.html Bem viver hiperatividade, TDAH, psiquiatria, Neurodivergentes 5111 TDAH: o psiquiatra que passou anos com sintomas até descobrir o diagnóstico https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522119-tdah-o-psiquiatra-que-passou-anos-com-sintomas-ate-descobrir-o-diagnostico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:31 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522153-tragedia-no-oregon-jovem-de-16-anos-mata-3-criancas-e-professora-em-escola-infantil.html Internacional 2162 Tragédia no Oregon: jovem de 16 anos mata 3 crianças e professora em escola infantil https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522153-tragedia-no-oregon-jovem-de-16-anos-mata-3-criancas-e-professora-em-escola-infantil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:33 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522160-iv-charger-projeta-faturar-mais-de-rs-2-milhoes.html Networking e Negócios 1441 IV Charger projeta faturar mais de R$ 2 milhões 1b291a8b-c1f7-47dd-a4c5-8ddc3f24883a Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522164-gala-de-novelas-da-globo-nos-anos-1980-que-hoje-e-professor-marcello-picchi-celebrou-aniversario-de-78-anos-ao-lado-dos-filhos.html Galeria 6 Galã de novelas da Globo nos anos 1980 que hoje é professor, Marcello Picchi celebrou aniversário de 78 anos ao lado dos filhos https://www.flipar.com.br/?p=693743 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:38 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522168-agronegocio-mais-inteligente-como-produtores-rurais-estao-blindando-suas-fazendas-contra-novas-crises.html Networking e Negócios 6715 Agronegócio Mais Inteligente: Como Produtores Rurais Estão Blindando Suas Fazendas Contra Novas Crises e2565e84-f1d4-4165-9c31-5b667541176e Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:39 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522167-sequencia-de-a-rede-social-decepciona-nas-bilheterias-e-estreia-com-uss-55-milhoes.html Cultura The Social Reckoning, Verity, Hollywood, Cinema, Audiovisual 3375 Sequência de 'A rede social' decepciona nas bilheterias e estreia com US$ 5,5 milhões https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522167-sequencia-de-a-rede-social-decepciona-nas-bilheterias-e-estreia-com-uss-55-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:43 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522170-dia-das-criancas-vendas-ficam-estaveis-para-maioria-do-varejo-mineiro.html Economia Dia das crianças, Feriado, Minas Gerais, Minas, Gerais 2365 Dia das Crianças: vendas ficam estáveis para maioria do varejo mineiro https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522170-dia-das-criancas-vendas-ficam-estaveis-para-maioria-do-varejo-mineiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:43 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522171-o-que-e-crime-hediondo-entenda-o-que-a-lei-diz-apos-entrevista-de-lula-no-jn.html Nacional crime hediondo, lula, hediondo, jornal nacional, entrevista, crime 3010 O que é crime hediondo? Entenda o que a lei diz após entrevista de Lula no JN https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522171-o-que-e-crime-hediondo-entenda-o-que-a-lei-diz-apos-entrevista-de-lula-no-jn.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:47 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522175-uma-foto-vira-vitrine-app-usa-ia-para-ajudar-artesas-a-vender-nas-redes-sociais.html Networking e Negócios 5630 Uma foto vira vitrine: app usa IA para ajudar artesãs a vender nas redes sociais a237f1df-dec3-4429-bce0-50865dfb732b Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:48 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522177-do-maior-complexo-western-da-america-latina-a-moda-agro-o-empresario-que-transformou-o-campo-em-estilo-de-vida.html Networking e Negócios 6910 Do maior complexo western da América Latina à moda agro: o empresário que transformou o campo em estilo de vida 49b20c36-a9f6-4d06-8b74-eea4c8a129ad Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:54 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522184-autenticidade-inteligencia-artificial-e-impulsionamento-os-tres-fatores-que-marcaram-a-comunicacao-das-campanhas-de-2026.html Networking e Negócios 8578 Autenticidade, inteligência artificial e impulsionamento: os três fatores que marcaram a comunicação das campanhas de 2026 357cc039-0024-420d-9ac7-0dada136c389 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:58 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522187-nevo-de-ota-pode-ser-tratado-com-laser-explica-biomedico.html Mundo Corporativo 7264 Nevo de Ota pode ser tratado com laser, explica biomédico https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522187-nevo-de-ota-pode-ser-tratado-com-laser-explica-biomedico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522188-fusao-afya-yduqs-pode-exigir-venda-de-cursos-de-medicina.html Mundo Corporativo 5907 Fusão Afya-Yduqs pode exigir venda de cursos de medicina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522188-fusao-afya-yduqs-pode-exigir-venda-de-cursos-de-medicina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522189-bahia-recebe-138-mil-estrangeiros-e-lidera-o-nordeste.html Mundo Corporativo 6702 Bahia recebe 138 mil estrangeiros e lidera o Nordeste https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522189-bahia-recebe-138-mil-estrangeiros-e-lidera-o-nordeste.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522190-skincare-coreano-chega-as-axilas-virilha-e-cotovelos.html Mundo Corporativo 6951 Skincare coreano chega às axilas, virilha e cotovelos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522190-skincare-coreano-chega-as-axilas-virilha-e-cotovelos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522191-brasil-busca-rotas-para-elevar-inovacao-ao-nivel-global.html Mundo Corporativo 7813 Brasil busca rotas para elevar inovação ao nível global https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522191-brasil-busca-rotas-para-elevar-inovacao-ao-nivel-global.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 14:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522193-ia-transforma-empresas-e-encurta-prazo-de-adaptacao.html Mundo Corporativo 5168 IA transforma empresas e encurta prazo de adaptação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522193-ia-transforma-empresas-e-encurta-prazo-de-adaptacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:00 Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522155-a-cada-72-segundos-uma-pessoa-morre-por-doenca-cardiovascular-no-pais.html Bem viver doença cardiovascular, mortes, Saúde do coração, doença cardíaca 3678 A cada 72 segundos, uma pessoa morre por doença cardiovascular no país https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/cada-72-segundos-uma-pessoa-morre-por-doenca-cardiovascular-no-pais Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522194-cosmeticos-capilares-brasileiros-ganham-espaco-internacional.html Mundo Corporativo 3575 Cosméticos capilares brasileiros ganham espaço internacional https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522194-cosmeticos-capilares-brasileiros-ganham-espaco-internacional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522195-selbetti-aborda-gestao-de-dados-e-ia-no-tech-summit-brasil.html Mundo Corporativo 5317 Selbetti aborda gestão de dados e IA no Tech Summit Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522195-selbetti-aborda-gestao-de-dados-e-ia-no-tech-summit-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522196-brasil-supera-media-global-em-investimento-em-tecnologia.html Mundo Corporativo 6814 Brasil supera média global em investimento em tecnologia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522196-brasil-supera-media-global-em-investimento-em-tecnologia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522197-mercado-brasileiro-de-fidelidade-atrai-empresas-estrangeiras.html Mundo Corporativo 6666 Mercado brasileiro de fidelidade atrai empresas estrangeiras https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522197-mercado-brasileiro-de-fidelidade-atrai-empresas-estrangeiras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:03 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522124-mulher-que-jogou-acido-em-ex-passa-por-audiencia-de-custodia-e-e-liberada.html Gerais Audiência de Custódia, Custódia, pescoço, caetés, grande BH 2759 Mulher que jogou ácido em ex passa por audiência de custódia e é liberada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522124-mulher-que-jogou-acido-em-ex-passa-por-audiencia-de-custodia-e-e-liberada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:06 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522198-cobras-em-frascos-de-xampu-e-lagartos-dentro-de-meias-passageiro-foi-detido-no-aeroporto-com-mais-de-90-animais-na-bagagem.html Internacional 2444 Cobras em frascos de xampu e lagartos dentro de meias: passageiro foi detido no aeroporto com mais de 90 animais na bagagem https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522198-cobras-em-frascos-de-xampu-e-lagartos-dentro-de-meias-passageiro-foi-detido-no-aeroporto-com-mais-de-90-animais-na-bagagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:11 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522213-carreata-de-lula-lota-o-centro-de-juiz-de-fora-nesta-sexta.html Política juiz de fora, lula 2163 Carreata de Lula lota o Centro de Juiz de Fora nesta sexta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522213-carreata-de-lula-lota-o-centro-de-juiz-de-fora-nesta-sexta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:18 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522221-lula-engata-anuncios-de-medidas-e-aliados-temem-dispersao.html Política#PlatôBr Reportagem 854 Lula engata anúncios de medidas, e aliados temem dispersão https://platobr.com.br/lula-engata-anuncios-de-medidas-e-aliados-temem-dispersao Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:39 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522178-restaurante-pacato-celebra-5-anos-com-presenca-de-grandes-chefs-do-pais.html Degusta 3271 Restaurante Pacato celebra 5 anos com presença de grandes chefs do país https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522178-restaurante-pacato-celebra-5-anos-com-presenca-de-grandes-chefs-do-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:48 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522239-postura-de-renata-lo-prete-em-sabatina-com-lula-viraliza-nas-redes.html Cultura televisão, sabatina, Globo, jornalista, Lula 2114 Postura de Renata Lo Prete em sabatina com Lula viraliza nas redes https://www.tupi.fm/entretenimento/postura-de-renata-lo-prete-em-sabatina-com-lula-viraliza-nas-redes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:50 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522244-isadora-nogueira-alerta-para-os-aifs-e-os-riscos-dos-alimentos-ditos-saudaveis.html Networking e Negócios 8211 Isadora Nogueira alerta para os AIFS e os riscos dos alimentos ditos saudáveis b9d50c84-a800-43b0-b8d6-c4d229356c0d Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:54 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/patrocinado/samarco/2026/10/7522211-dois-anos-apos-o-novo-acordo-indenizacoes-chegam-a-648-mil-pessoas.html Patrocinado#Samarco Samarco 4850 Dois anos após o Novo Acordo, indenizações chegam a 648 mil pessoas https://www.em.com.br/patrocinado/samarco/2026/10/7522211-dois-anos-apos-o-novo-acordo-indenizacoes-chegam-a-648-mil-pessoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:58 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522252-o-que-as-uvas-e-o-vinho-tinto-tem-de-especial-conheca-o-resveratrol-e-as-curiosidades-por-tras-da-bebida.html Galeria 6 O que as uvas e o vinho tinto têm de especial? Conheça o resveratrol e as curiosidades por trás da bebida https://www.flipar.com.br/?p=693610 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 15:59 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522241-ana-maria-braga-revela-aborto-na-juventude-e-defende-legalizacao.html Cultura televisão, apresentadora, aborto, entrevista 1705 Ana Maria Braga revela aborto na juventude e defende legalização https://www.tupi.fm/entretenimento/em-entrevista-ana-maria-braga-revela-aborto-na-juventude-e-defende-legalizacao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:00 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522086-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-todo-o-estado-de-minas.html Gerais alerta, Inmet, sexta-feira, tempestade 1090 Inmet emite alerta de tempestade e granizo para todo o estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522086-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-todo-o-estado-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:02 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522090-metro-de-bh-tera-intervalos-prolongados-entre-trens-ate-o-dia-23-de-outubro.html Gerais Metrô BH, Belo Horizonte, Obras, BH 1724 Metrô de BH terá intervalos prolongados entre trens até o dia 23 de outubro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522090-metro-de-bh-tera-intervalos-prolongados-entre-trens-ate-o-dia-23-de-outubro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:02 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522253-redes-reagem-a-atuacao-de-renata-lo-prete-na-entrevista-com-lula-superior.html Nacional Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, Eleições, Eleições 2026 2881 Redes reagem à atuação de Renata Lo Prete na entrevista com Lula: 'Superior' https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522253-redes-reagem-a-atuacao-de-renata-lo-prete-na-entrevista-com-lula-superior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:05 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522125-doze-caes-sao-resgatados-durante-investigacao-de-maus-tratos.html Gerais Animais, Cães, Maus-tratos, Uberlâdia, TriânguloMineiro 64 Doze cães são resgatados durante investigação de maus-tratos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522125-doze-caes-sao-resgatados-durante-investigacao-de-maus-tratos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:13 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522274-filmes-e-series-impulsionam-viagens-revela-unpack-27.html Colunistas#Marcelo de Assis mercado 3777 Filmes e séries impulsionam viagens, revela Unpack’27 https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522274-filmes-e-series-impulsionam-viagens-revela-unpack-27.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522272-shopee-e-ampara-animal-fazem-mutiroes-gratuitos-de-saude-pet.html Mundo Corporativo 4314 Shopee e Ampara Animal fazem mutirões gratuitos de saúde pet https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522272-shopee-e-ampara-animal-fazem-mutiroes-gratuitos-de-saude-pet.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522276-golpes-digitais-avancam-e-uso-de-ia-eleva-riscos-a-lgpd.html Mundo Corporativo 4422 Golpes digitais avançam e uso de IA eleva riscos à LGPD https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522276-golpes-digitais-avancam-e-uso-de-ia-eleva-riscos-a-lgpd.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522277-escassez-de-capital-obriga-empresas-a-decidir-melhor.html Mundo Corporativo 4948 Escassez de capital obriga empresas a decidir melhor https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522277-escassez-de-capital-obriga-empresas-a-decidir-melhor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522278-dassault-systemes-promove-girls-day-2026-no-vale-do-paraiba.html Mundo Corporativo 4930 Dassault Systèmes promove Girls Day 2026 no Vale do Paraíba https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522278-dassault-systemes-promove-girls-day-2026-no-vale-do-paraiba.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:20 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522279-industria-avalia-custo-total-em-projetos-de-automacao.html Mundo Corporativo 3416 Indústria avalia custo total em projetos de automação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522279-industria-avalia-custo-total-em-projetos-de-automacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:22 Yaya Souza https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522280-carro-que-voa-novo-tesla-roadster-tem-jatos-da-spacex-para-saltar-e-flutuar-veja-o-video.html Tecnologia 2376 Carro que ‘voa’? Novo Tesla Roadster tem jatos da SpaceX para saltar e flutuar; veja o vídeo https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522280-carro-que-voa-novo-tesla-roadster-tem-jatos-da-spacex-para-saltar-e-flutuar-veja-o-video.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:38 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522292-urandir-fernandes-de-oliveira-apresenta-multigerador-de-energia-em-ms.html Networking e Negócios 5107 Urandir Fernandes de Oliveira apresenta multigerador de energia em MS 751f80d4-78f7-4b32-85db-0e8119a7b75e Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522298-lula-ou-flavio-taro-revela-situacao-dramatica-no-2-turno.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 1663 Lula ou Flávio? Tarô revela situação dramática no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522298-lula-ou-flavio-taro-revela-situacao-dramatica-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 16:59 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522301-la-bola-negra-novo-drama-da-netflix-se-destaca-como-favorito-ao-oscar.html Cultura La Bola Negra, Oscar, Netflix 2692 La Bola Negra: Novo drama da Netflix se destaca como favorito ao Oscar https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522301-la-bola-negra-novo-drama-da-netflix-se-destaca-como-favorito-ao-oscar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:02 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522303-previsao-do-tempo-em-belo-horizonte-alerta-para-temporais-no-fim-de-semana.html Gerais Previsão, Previsão do tempo, Clima, Tempo, Minas Gerais, Gerais, Belo Horizonte 1708 Previsão do tempo em Belo Horizonte alerta para temporais no fim de semana https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522303-previsao-do-tempo-em-belo-horizonte-alerta-para-temporais-no-fim-de-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:03 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522304-decoracao-com-pedras-tendencia-de-luxo-viraliza-e-substitui-travessas-comuns.html Casa e Decoração tik tok, decoração, casa 2323 Decoração com pedras: tendência de luxo viraliza e substitui travessas comuns https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522304-decoracao-com-pedras-tendencia-de-luxo-viraliza-e-substitui-travessas-comuns.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:05 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522312-em-ato-com-domingos-savio-em-minas-flavio-promete-mandato-municipalista.html Política domingos savio, flavio bolsonaro, minas gerais, capelinha, nikolas ferreira, vale do jequitinhonha 2026 Em ato com Domingos Sávio em Minas, Flávio promete mandato 'municipalista' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522312-em-ato-com-domingos-savio-em-minas-flavio-promete-mandato-municipalista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:06 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522313-comprimido-diario-para-cancer-de-pancreas-recebe-recomendacao-de-agencia-europeia-mas-o-perfil-dos-pacientes-estudados-e-essencial-para-entender-esse-avanco.html Bem viver 2834 Comprimido diário para câncer de pâncreas recebe recomendação de agência europeia, mas o perfil dos pacientes estudados é essencial para entender esse avanço https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522313-comprimido-diario-para-cancer-de-pancreas-recebe-recomendacao-de-agencia-europeia-mas-o-perfil-dos-pacientes-estudados-e-essencial-para-entender-esse-avanco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:06 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7522314-aos-71-anos-pastor-cuida-de-cerca-de-150-ovelhas-a-4-mil-metros-de-altitude-e-conta-o-que-faz-a-vida-isolada-com-parte-da-familia-valer-a-pena.html Trends cultura, histórias 1817 Aos 71 anos, pastor cuida de cerca de 150 ovelhas a 4 mil metros de altitude e conta o que faz a vida isolada com parte da família valer a pena https://www.em.com.br/trends/2026/10/7522314-aos-71-anos-pastor-cuida-de-cerca-de-150-ovelhas-a-4-mil-metros-de-altitude-e-conta-o-que-faz-a-vida-isolada-com-parte-da-familia-valer-a-pena.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:07 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522288-tse-impoe-registro-de-canais-de-whatsapp-ligados-a-campanhas-eleitorais.html Política André Janones, Campanha, Canal, Exército do Lula, Flávio bolsonaro, eleições 2026, TSE 3243 TSE impõe registro de canais de WhatsApp ligados a campanhas eleitorais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522288-tse-impoe-registro-de-canais-de-whatsapp-ligados-a-campanhas-eleitorais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:07 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522318-varal-de-teto-pode-transformar-a-circulacao-na-lavanderia-pequena-mas-ha-dois-fatores-que-fazem-a-diferenca-quando-o-assunto-e-o-tempo-de-secagem-das-roupas.html Casa e Decoração casa, varal, dicas 2785 Varal de teto pode transformar a circulação na lavanderia pequena, mas há dois fatores que fazem a diferença quando o assunto é o tempo de secagem das roupas https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522318-varal-de-teto-pode-transformar-a-circulacao-na-lavanderia-pequena-mas-ha-dois-fatores-que-fazem-a-diferenca-quando-o-assunto-e-o-tempo-de-secagem-das-roupas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:08 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522316-taylor-swift-doou-6-mil-livros-em-2011-e-a-trajetoria-da-biblioteca-ganha-outro-capitulo-com-mais-de-182-mil-circulacoes-de-itens-registradas.html Cultura livros, taylor swift, doação 2703 Taylor Swift doou 6 mil livros em 2011, e a trajetória da biblioteca ganha outro capítulo com mais de 182 mil circulações de itens registradas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522316-taylor-swift-doou-6-mil-livros-em-2011-e-a-trajetoria-da-biblioteca-ganha-outro-capitulo-com-mais-de-182-mil-circulacoes-de-itens-registradas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:09 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522319-agachamento-profundo-parece-simples-mas-exige-uma-mobilidade-que-nem-todos-tem-exercicios-para-duas-regioes-do-corpo-podem-ajudar-respeitando-os-seus-limites.html Bem viver exercicíos, pilates, agachamento 2764 Agachamento profundo parece simples, mas exige uma mobilidade que nem todos têm: exercícios para duas regiões do corpo podem ajudar, respeitando os seus limites https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522319-agachamento-profundo-parece-simples-mas-exige-uma-mobilidade-que-nem-todos-tem-exercicios-para-duas-regioes-do-corpo-podem-ajudar-respeitando-os-seus-limites.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:10 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522323-prefere-ficar-em-casa-a-sair-o-habito-nem-sempre-significa-isolamento-prejudicial-mas-as-razoes-dessa-escolha-e-seus-vinculos-sociais-fazem-diferenca-no-bem-estar.html Ciência comportamento humano, psicologia, solitude, bem-estar, solidão voluntária, benefícios 2505 Prefere ficar em casa a sair? O hábito nem sempre significa isolamento prejudicial, mas as razões dessa escolha e seus vínculos sociais fazem diferença no bem-estar https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522323-prefere-ficar-em-casa-a-sair-o-habito-nem-sempre-significa-isolamento-prejudicial-mas-as-razoes-dessa-escolha-e-seus-vinculos-sociais-fazem-diferenca-no-bem-estar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:11 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522322-o-que-plantar-onde-antes-havia-um-mar-no-antigo-leito-do-mar-de-aral-17-milhao-de-hectares-recebem-arbustos-numa-tentativa-de-enfrentar-um-problema-que-vem-pelo-ar.html Internacional meio ambiente, mar de aral, o que plantar, deserto de Aralkum, Haloxylon, técnicas de cultivo 2561 O que plantar onde antes havia um mar? No antigo leito do mar de Aral, 1,7 milhão de hectares recebem arbustos numa tentativa de enfrentar um problema que vem pelo ar https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522322-o-que-plantar-onde-antes-havia-um-mar-no-antigo-leito-do-mar-de-aral-17-milhao-de-hectares-recebem-arbustos-numa-tentativa-de-enfrentar-um-problema-que-vem-pelo-ar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:12 Lara Santana https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522324-peito-de-frango-ressecado-chefs-recomendam-uma-etapa-de-30-minutos-antes-do-preparo-com-um-ingrediente-comum-que-ajuda-a-reduzir-o-problema-na-hora-de-cozinhar.html Degusta peito de frango, frango grelhado, dicas, frango ressecado 2575 Peito de frango ressecado? Chefs recomendam uma etapa de 30 minutos antes do preparo, com um ingrediente comum que ajuda a reduzir o problema na hora de cozinhar https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522324-peito-de-frango-ressecado-chefs-recomendam-uma-etapa-de-30-minutos-antes-do-preparo-com-um-ingrediente-comum-que-ajuda-a-reduzir-o-problema-na-hora-de-cozinhar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:12 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522327-o-que-uma-palavra-pode-revelar-sobre-as-emocoes-famoso-neurocientista-usa-a-imagem-de-um-bisturi-para-discutir-a-linguagem-e-a-experiencia-humana.html Ciência neurociência, Karl Deisseroth, emoções, emoções humanas, comportamento humano, optogenética, linguagem, comunicação 2679 O que uma palavra pode revelar sobre as emoções? Famoso neurocientista usa a imagem de um bisturi para discutir a linguagem e a experiência humana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522327-o-que-uma-palavra-pode-revelar-sobre-as-emocoes-famoso-neurocientista-usa-a-imagem-de-um-bisturi-para-discutir-a-linguagem-e-a-experiencia-humana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522328-planos-de-saude-somam-154-milhoes-de-cancelamentos-em-1-ano.html Mundo Corporativo 6841 Planos de saúde somam 15,4 milhões de cancelamentos em 1 ano https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522328-planos-de-saude-somam-154-milhoes-de-cancelamentos-em-1-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522334-gtcfx-nomeia-abdulrahman-ahmed-al-ali-como-diretor-geral-consolidando-a-governanca-corporativa.html Mundo Corporativo 4857 GTCFX Nomeia Abdulrahman Ahmed Al Ali como Diretor-Geral, Consolidando a Governança Corporativa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522334-gtcfx-nomeia-abdulrahman-ahmed-al-ali-como-diretor-geral-consolidando-a-governanca-corporativa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522335-desafios-do-ensino-medio-comecam-no-fundamental.html Mundo Corporativo 7115 Desafios do Ensino Médio começam no Fundamental https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522335-desafios-do-ensino-medio-comecam-no-fundamental.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522336-am-best-revisa-perspectivas-a-positivas-e-afirma-classificacoes-de-credito-de-btg-pactual-resseguradora-s-a-e-btg-pactual-seguros-s-a.html Mundo Corporativo 7028 AM Best Revisa Perspectivas a Positivas e Afirma Classificações de Crédito de BTG Pactual Resseguradora S.A. e BTG Pactual Seguros S.A. https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522336-am-best-revisa-perspectivas-a-positivas-e-afirma-classificacoes-de-credito-de-btg-pactual-resseguradora-s-a-e-btg-pactual-seguros-s-a.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522337-am-best-colocou-sob-revisao-com-implicacoes-em-desenvolvimento-as-classificacoes-de-credito-da-austral-participacoes-s-a-e-suas-subsidiarias.html Mundo Corporativo 3869 AM Best Colocou Sob Revisão Com Implicações em Desenvolvimento as Classificações de Crédito da Austral Participações S.A. e Suas Subsidiárias https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522337-am-best-colocou-sob-revisao-com-implicacoes-em-desenvolvimento-as-classificacoes-de-credito-da-austral-participacoes-s-a-e-suas-subsidiarias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:18 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522338-cafe-moido-com-bicarbonato-de-sodio-para-que-serve-e-em-quais-casos-a-mistura-e-indicada.html Cultura 2449 Café moído com bicarbonato de sódio: para que serve e em quais casos a mistura é indicada https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522338-cafe-moido-com-bicarbonato-de-sodio-para-que-serve-e-em-quais-casos-a-mistura-e-indicada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:19 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522339-dodo-de-volta-apos-mais-de-tres-seculos-estudo-chega-a-95-do-genoma-mas-o-caminho-para-recriar-caracteristicas-da-ave-extinta-depende-de-outra-especie-de-passaro.html Ciência 2550 Dodô de volta após mais de três séculos? Estudo chega a 95% do genoma, mas o caminho para recriar características da ave extinta depende de outra espécie de pássaro https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522339-dodo-de-volta-apos-mais-de-tres-seculos-estudo-chega-a-95-do-genoma-mas-o-caminho-para-recriar-caracteristicas-da-ave-extinta-depende-de-outra-especie-de-passaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:23 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522346-desviar-o-olhar-durante-uma-conversa-nem-sempre-e-timidez-o-gesto-pode-ter-uma-funcao-ligada-ao-pensamento-e-a-resposta-que-a-pessoa-esta-tentando-formular.html Ciência 2516 Desviar o olhar durante uma conversa nem sempre é timidez: o gesto pode ter uma função ligada ao pensamento e à resposta que a pessoa está tentando formular https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522346-desviar-o-olhar-durante-uma-conversa-nem-sempre-e-timidez-o-gesto-pode-ter-uma-funcao-ligada-ao-pensamento-e-a-resposta-que-a-pessoa-esta-tentando-formular.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:26 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522351-shing02-no-rio-luv-sic-hexalogy-chega-ao-circo-voador.html Colunistas#Marcelo de Assis Circo Voador, Rio de Janeir 3712 Shing02 no Rio: ‘Luv(sic) Hexalogy’ chega ao Circo Voador https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522351-shing02-no-rio-luv-sic-hexalogy-chega-ao-circo-voador.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:33 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7522353-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-tecnica-promete-manter-mechas-na-posicao-durante-a-noite-mas-ha-uma-ressalva-importante-por-tras-dos-beneficios-alegados.html Feminino & Masculino cabelos, papel alumínio, dicas 2389 Papel alumínio no cabelo antes de dormir: técnica promete manter mechas na posição durante a noite, mas há uma ressalva importante por trás dos benefícios alegados https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7522353-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-tecnica-promete-manter-mechas-na-posicao-durante-a-noite-mas-ha-uma-ressalva-importante-por-tras-dos-beneficios-alegados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:41 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522358-plano-de-marketing-o-que-a-empresa-deve-definir-antes-de-pagar-por-anuncios.html Networking e Negócios 7680 Plano de marketing: o que a empresa deve definir antes de pagar por anúncios 1c0064e5-6298-45dd-a196-31d4037ec4f1 Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:43 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522359-juiz-de-fora-lula-celebra-fim-da-6x1-em-carreata.html Política 6x1, Agenda, Eleições, Escala, Escala 6x1, Fim da escala 6x1, Flávio Bolsonaro 3437 Juiz de Fora: Lula celebra fim da 6x1 em carreata https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522359-juiz-de-fora-lula-celebra-fim-da-6x1-em-carreata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:52 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522367-lula-para-cleitinho-nao-precisa-me-apoiar-so-tem-que-ficar-quietinho.html Política eleicoes-2026, lula 2268 Lula para Cleitinho: "Não precisa me apoiar, só tem que ficar quietinho" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522367-lula-para-cleitinho-nao-precisa-me-apoiar-so-tem-que-ficar-quietinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 17:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522373-fintechs-ampliam-espaco-no-mercado-de-credito.html Mundo Corporativo 3195 Fintechs ampliam espaço no mercado de crédito https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522373-fintechs-ampliam-espaco-no-mercado-de-credito.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-16 17:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522375-greenplac-mdf-testa-nova-prensa-e-reforca-investimentos.html Mundo Corporativo 5994 Greenplac MDF testa nova prensa e reforça investimentos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522375-greenplac-mdf-testa-nova-prensa-e-reforca-investimentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 18:04 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522378-inteligencias-ancestrais-sao-tema-de-projeto-no-espaco-do-conhecimento.html Cultura projeto, cultura negra, UFMG, música, audiovisual, exposição 3228 Inteligências Ancestrais são tema de projeto no Espaço do conhecimento https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522378-inteligencias-ancestrais-sao-tema-de-projeto-no-espaco-do-conhecimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 18:08 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522370-globo-divulga-nota-sobre-reuniao-com-flavio-bolsonaro-antes-de-sabatina.html Cultura Eleições, Globo, sabatina, Flávio Bolsonaro, reunião 1661 Globo divulga nota sobre reunião com Flávio Bolsonaro antes de sabatina https://www.tupi.fm/eleicoes/globo-divulga-nota-esclarecendo-reuniao-com-flavio-bolsonaro-antes-de-sabatina/ Digital

Estado de Minas 2026-10-16 18:18 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522394-em-diarios-marco-tulio-resende-expoe-pensamentos-em-forma-de-desenho.html Cultura exposição, galeria, artista, obras 5360 Em "Diários", Marco Tulio Resende expõe pensamentos em forma de desenho https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522394-em-diarios-marco-tulio-resende-expoe-pensamentos-em-forma-de-desenho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 18:35 Paulo Renato Mac-Culloch - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522405-flavio-bolsonaro-faz-piada-em-live-e-deixa-aliados-sem-graca.html Política Bolsonaro, Flávio bolsonaro 1938 Flávio Bolsonaro faz piada em live e deixa aliados sem graça https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522405-flavio-bolsonaro-faz-piada-em-live-e-deixa-aliados-sem-graca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 18:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522416-globo-se-manifesta-sobre-almoco-com-flavio-bolsonaro-antes-de-sabatina.html Política eleições flavio, lula, globo 1992 Globo se manifesta sobre almoço com Flávio Bolsonaro antes de sabatina https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522416-globo-se-manifesta-sobre-almoco-com-flavio-bolsonaro-antes-de-sabatina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 19:22 Maria Beatriz Giusti https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522429-moraes-autoriza-bolsonaro-a-receber-convidados-para-aniversario-da-filha.html Política Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro, prisão domiciliar, stf 1475 Moraes autoriza Bolsonaro a receber convidados para aniversário da filha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522429-moraes-autoriza-bolsonaro-a-receber-convidados-para-aniversario-da-filha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 19:36 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522366-lotofacil-3806-quina-7144-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-16-10.html Nacional Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina 2970 Lotofácil 3806, Quina 7144 e mais: confira os números sorteados (16/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522366-lotofacil-3806-quina-7144-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-16-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 19:39 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522438-campanha-de-lula-anuncia-envio-de-pec-da-tarifa-zero-ao-congresso.html Política lula, transporte público, tarifa zero, eleicoes-2026 1140 Campanha de Lula anuncia envio de PEC da tarifa zero ao Congresso https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522438-campanha-de-lula-anuncia-envio-de-pec-da-tarifa-zero-ao-congresso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 19:40 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7522421-o-ataque-oficial.html Colunistas#Coluna Esplanada 3141 O ataque oficial https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7522421-o-ataque-oficial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 19:51 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522444-a-globo-ta-com-raiva-de-mim-diz-lula-sobre-almoco-de-flavio-com-emissora.html Política bolsonaro, candidatos, flávio bolsonaro, lula 2668 "A Globo tá com raiva de mim", diz Lula sobre almoço de Flávio com emissora https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522444-a-globo-ta-com-raiva-de-mim-diz-lula-sobre-almoco-de-flavio-com-emissora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 20:17 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522454-meta-nega-interferencia-politica-na-eleicao-e-diz-que-nao-toma-partido.html Política eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, meta, TSE, Facebook 2965 Meta nega interferência política na eleição e diz que "não toma partido" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522454-meta-nega-interferencia-politica-na-eleicao-e-diz-que-nao-toma-partido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 20:36 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522460-punicao-a-lula-por-pacotes-de-bondades-no-periodo-eleitoral-e-remota.html Política lula, flávio, eleições 6357 Punição a Lula por pacotes de bondades no período eleitoral é remota https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522460-punicao-a-lula-por-pacotes-de-bondades-no-periodo-eleitoral-e-remota.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 20:40 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522473-tse-forma-maioria-para-que-meta-nao-interfira-nas-eleicoes-brasileiras.html Política Tse 3165 TSE forma maioria para que Meta não interfira nas eleições brasileiras https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522473-tse-forma-maioria-para-que-meta-nao-interfira-nas-eleicoes-brasileiras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 20:50 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522476-trump-demite-porta-voz-da-casa-branca-apos-cinco-dias-no-cargo.html Internacional porta-voz, casa branca, demissão, eua, donald trump, Katie Zacharia 2009 Trump demite porta-voz da Casa Branca após cinco dias no cargo https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522476-trump-demite-porta-voz-da-casa-branca-apos-cinco-dias-no-cargo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 21:00 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522483-gabriela-prioli-nega-contrato-com-master-e-contato-com-vorcaro.html Política banco master, daniel vorcaro, gabriela prioli 2677 Gabriela Prioli nega contrato com Master e contato com Vorcaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522483-gabriela-prioli-nega-contrato-com-master-e-contato-com-vorcaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 21:47 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522507-flavio-tesouraco-vira-diminuicao-de-ministerios-e-venda-de-imoveis-da-uniao.html Política Venda de imóveis, Venda de imóveis da União 1167 Flávio: "tesouraço" virá diminuição de ministérios e venda de imóveis da União https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522507-flavio-tesouraco-vira-diminuicao-de-ministerios-e-venda-de-imoveis-da-uniao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 21:56 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522506-flavio-na-globo-o-maior-ajuste-fiscal-a-ser-feito-e-tirar-o-lula.html Política ajuste, fiscal, flávio bolsonaro, TV Globo 13832 Flávio na Globo: "O maior ajuste fiscal a ser feito é tirar o Lula" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522506-flavio-na-globo-o-maior-ajuste-fiscal-a-ser-feito-e-tirar-o-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 22:06 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522520-flavio-bolsonaro-chama-moraes-de-articulador-politico-de-lula.html Política Alexandre de Moraes, bolsonaro, eleições, Flavio, flávio bolsonaro, golpe de estado, Jair Bolsonaro 1430 Flávio Bolsonaro chama Moraes de "articulador" político de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522520-flavio-bolsonaro-chama-moraes-de-articulador-politico-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 22:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522524-cgtn-superacao-por-que-a-longa-marcha-ainda-e-importante-para-a-china-e-para-o-mundo.html Mundo Corporativo 4231 CGTN: Superação: Por que a Longa Marcha ainda é importante para a China e para o mundo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522524-cgtn-superacao-por-que-a-longa-marcha-ainda-e-importante-para-a-china-e-para-o-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 22:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522525-msci-inicia-consulta-sobre-proposta-de-reclassificacao-da-indonesia-de-mercado-emergente-para-mercado-independente-standalone-market.html Mundo Corporativo 25506 MSCI inicia consulta sobre proposta de reclassificação da Indonésia: de Mercado Emergente para Mercado Independente (Standalone Market) https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522525-msci-inicia-consulta-sobre-proposta-de-reclassificacao-da-indonesia-de-mercado-emergente-para-mercado-independente-standalone-market.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 22:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522526-dubai-culture-dubai-ocupa-o-primeiro-lugar-global-na-atracao-de-novos-projetos-de-investimento-estrangeiro-direto-ied-nas-industrias-culturais-e-criativas-em-2025.html Mundo Corporativo 3895 Dubai Culture: Dubai ocupa o primeiro lugar global na atração de novos projetos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) nas indústrias culturais e criativas em 2025 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522526-dubai-culture-dubai-ocupa-o-primeiro-lugar-global-na-atracao-de-novos-projetos-de-investimento-estrangeiro-direto-ied-nas-industrias-culturais-e-criativas-em-2025.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 22:52 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522542-flavio-transforma-sabatina-da-globo-em-ensaio-para-duelo-com-lula-nos-debates.html Política#PlatôBr Reportagem 7193 Flávio transforma sabatina da Globo em ensaio para duelo com Lula nos debates https://platobr.com.br/flavio-transforma-sabatina-da-globo-em-ensaio-para-duelo-com-lula-nos-debates Digital

Estado de Minas 2026-10-16 23:03 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522543-renata-lo-prete-para-flavio-na-globo-fiquei-sem-resposta.html Política Ao, Bolsonaro, Globo, Renata Lo Prete 1815 Renata Lo Prete para Flávio na Globo: "Fiquei sem resposta" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522543-renata-lo-prete-para-flavio-na-globo-fiquei-sem-resposta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 23:20 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522546-flavio-bolsonaro-nega-irregularidades-em-relacao-com-vorcaro.html Política debate, flávio bolsonaro, globo, daniel vorcaro 1936 Flávio Bolsonaro nega irregularidades em relação com Vorcaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522546-flavio-bolsonaro-nega-irregularidades-em-relacao-com-vorcaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 23:26 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522550-flavio-nega-eduardo-chanceler-e-diz-que-nao-esta-no-radar-nomear-jair.html Política Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Eleições, Flávio Bolsonaro, Trump 6529 Flávio nega Eduardo chanceler e diz que 'não está no radar' nomear Jair https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522550-flavio-nega-eduardo-chanceler-e-diz-que-nao-esta-no-radar-nomear-jair.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 23:34 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522549-flavio-cita-globo-e-huck-apos-pergunta-sobre-dinheiro-recebido-de-vorcaro.html Política globo, Flávio Bolsonaro 5430 Flávio cita Globo e Huck após pergunta sobre dinheiro recebido de Vorcaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522549-flavio-cita-globo-e-huck-apos-pergunta-sobre-dinheiro-recebido-de-vorcaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-16 23:35 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7522551-sera-que-estou-sendo-vitima-de-algum-feitico.html Horóscopo Bate-papo místico, Espiritualidade 4605 Será que estou sendo vítima de algum feitiço? https://www.wemystic.com.br/sera-que-estou-sendo-vitima-de-algum-feitico/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-17 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522569-belo-horizonte-integra-taxis-com-confins-e-lagoa-santa-apos-20-anos.html Gerais taxi, BH, Confins, lagoa santa, transporte público, mobilidade urbana 2920 Belo Horizonte integra táxis com Confins e Lagoa Santa após 20 anos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522569-belo-horizonte-integra-taxis-com-confins-e-lagoa-santa-apos-20-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522582-transito-em-bh-muda-com-esquema-especial-para-eventos-neste-fim-de-semana.html Gerais trânsito, pampulha, bh, bhtrans 2906 Trânsito em BH muda com esquema especial para eventos neste fim de semana https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522582-transito-em-bh-muda-com-esquema-especial-para-eventos-neste-fim-de-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522597-mgc-356-tera-interdicao-em-alca-para-nova-lima-neste-sabado-veja-desvio.html Gerais MGC-356, nova lima, bh, mineração, desvio no trânsito, der-mg 2116 MGC-356 terá interdição em alça para Nova Lima neste sábado; veja desvio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522597-mgc-356-tera-interdicao-em-alca-para-nova-lima-neste-sabado-veja-desvio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 00:08 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522556-as-impressoes-de-um-dos-maiores-bancos-do-mundo-sobre-o-2-turno-das-eleicoes.html Política#PlatôBr Reportagem 1802 As impressões de um dos maiores bancos do mundo sobre o 2º turno das eleições https://platobr.com.br/as-impressoes-de-um-dos-maiores-bancos-do-mundo-sobre-o-2o-turno-das-eleicoes Digital

Estado de Minas 2026-10-17 00:08 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522557-pec-da-6-1-7-figuras-que-protagonizaram-a-aprovacao-da-proposta-pelo-senado.html Política#PlatôBr Reportagem 4383 PEC da 6×1: 7 figuras que protagonizaram a aprovação da proposta pelo Senado https://platobr.com.br/pec-da-6x1-7-figuras-que-protagonizaram-a-aprovacao-da-proposta-pelo-senado Digital

Estado de Minas 2026-10-17 00:16 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522559-grass-promete-tarifa-zero-tirar-comando-da-saude-do-iges-e-faz-mea-culpa-por-agnelo.html Política#PlatôBr Reportagem 2859 Grass promete tarifa zero, tirar comando da saúde do Iges e faz mea culpa por Agnelo https://platobr.com.br/77027-2 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 00:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522558-cleitinho-responde-a-lula-que-apoia-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html Política Flavio, flávio bolsonaro, lula, Segundo Turno, cleitinho 1854 Cleitinho responde a Lula que apoia Flávio Bolsonaro no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522558-cleitinho-responde-a-lula-que-apoia-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Tiago Baumfeld https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7519681-por-que-perdemos-mobilidade-com-a-idade.html Colunistas#Tiago Baumfeld envelhecimento, caminhar, mobilidade, idade, medicina 4927 Por que perdemos mobilidade com a idade https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7519681-por-que-perdemos-mobilidade-com-a-idade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Bebel Soares https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7521444-solidao-materna.html Colunistas#Bebel Soares solidaderiedade, casamento, vida 4317 Solidão materna https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7521444-solidao-materna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521534-fecomercio-mg-associa-sesc-e-senac-a-forca-do-mineirao.html Feminino & Masculino Comércio, Fecomércio, Senac, Ses, Sesc 6716 Fecomércio MG associa Sesc e Senac à força do Mineirão https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521534-fecomercio-mg-associa-sesc-e-senac-a-forca-do-mineirao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Patrícia Espírito Santo https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521554-quero-um-copo-d-agua.html Feminino & Masculino 2228 Quero um copo d’água https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521554-quero-um-copo-d-agua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Isabela Teixiera da Costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521555-primavera-e-verao.html Feminino & Masculino 2480 Primavera e verão https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521555-primavera-e-verao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Isabela Teixeira da Costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521569-o-luxo-de-marrakech.html Feminino & Masculino 2362 O luxo de Marrakech https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521569-o-luxo-de-marrakech.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Isabela Teixiera da Costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521588-opiniao-com-estilo.html Feminino & Masculino 6553 Opinião com Estilo https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521588-opiniao-com-estilo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Anna Marina https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521598-filarmonica-2027.html Feminino & Masculino 6356 Filarmônica 2027 https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521598-filarmonica-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Carlos Marcelo https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522147-a-festa-de-ivan-angelo-nao-tem-data-para-acabar.html Pensar livrecomércio, festa, romance, leitura 15018 ‘A festa’ de Ivan Angelo não tem data para acabar https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522147-a-festa-de-ivan-angelo-nao-tem-data-para-acabar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Carlos Marcelo https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522151-por-que-a-festa-de-ivan-angelo-e-um-marco-na-literatura-brasileira.html Pensar literatura, livro, festa 12123 Por que 'A festa', de Ivan Angelo, é um marco na literatura brasileira https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522151-por-que-a-festa-de-ivan-angelo-e-um-marco-na-literatura-brasileira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522165-livro-xxxv-e-um-presente-do-acaso-para-os-leitores-de-silviano-santiago.html Pensar apartamento, aniversário, história 7647 Livro "XXXV" é um ‘presente do acaso’ para os leitores de Silviano Santiago https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522165-livro-xxxv-e-um-presente-do-acaso-para-os-leitores-de-silviano-santiago.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522182-leitura-selecionada-a-festa-edicao-especial-50-anos.html Pensar livro, criança, filho 5170 Leitura selecionada: 'A festa' – edição especial 50 anos https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522182-leitura-selecionada-a-festa-edicao-especial-50-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522364-seu-voto-e-secreto-mas-seus-dados-podem-revelar-em-quem-voce-vota.html Opinião Eleições, Política, Voto 3782 Seu voto é secreto, mas seus dados podem revelar em quem você vota? https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522364-seu-voto-e-secreto-mas-seus-dados-podem-revelar-em-quem-voce-vota.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Regina Teixeira da Costa https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7522368-ultima-chance.html Colunistas#Regina Teixeira da Costa Brasil, Flávio Bolsonaro, Fascismo, Democracia, Psicanálise 4358 Última chance https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7522368-ultima-chance.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7522385-a-obsessao-da-geracao-z-por-2016.html Colunistas#Anna Marina Geração Z, Nostalgia, Comportamento, Internet 3748 A obsessão da geração Z por 2016 https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7522385-a-obsessao-da-geracao-z-por-2016.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522458-do-inferno-ao-padre-de-quermesse.html Política debate, brasil 4458 Do inferno ao padre de quermesse https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522458-do-inferno-ao-padre-de-quermesse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522459-a-democracia-e-uma-delicia.html Política debate, brasil 4010 A democracia é uma delícia... https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522459-a-democracia-e-uma-delicia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522461-embates-sem-papas-na-lingua.html Política debate, brasil 4102 Embates sem papas na língua https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522461-embates-sem-papas-na-lingua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522468-do-aviao-a-alianca-eleitoral.html Política debate, brasil 3872 Do avião à aliança eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522468-do-aviao-a-alianca-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522475-insultos-na-corrida-ao-planalto.html Política debate, brasil 4322 Insultos na corrida ao Planalto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522475-insultos-na-corrida-ao-planalto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7522487-o-brasil-diante-de-uma-encruzilhada-existencial.html Colunistas#Bertha Maakaroun 8372 O Brasil diante de uma encruzilhada existencial https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7522487-o-brasil-diante-de-uma-encruzilhada-existencial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522489-seguranca-exige-ordem-democratica.html Opinião 3734 Segurança exige ordem democrática https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522489-seguranca-exige-ordem-democratica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522492-demagogia-sem-limites.html Opinião 832 "Demagogia sem limites" https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522492-demagogia-sem-limites.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522494-desrespeito-a-democracia.html Opinião 752 "Desrespeito à democracia" https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522494-desrespeito-a-democracia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Kleber https://www.em.com.br/charge/2026/10/7522496-vorcaro.html Charge -1 Vorcaro https://www.em.com.br/charge/2026/10/7522496-vorcaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522497-debates-presidenciais.html Política 2624 Debates presidenciais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522497-debates-presidenciais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522518-meis-por-que-eles-ganharam-holofotes-nas-campanhas-de-lula-e-flavio.html Economia A, FLÁVIO, Lula, Eleições, Economia, MEI 5343 MEIs: Por que eles ganharam holofotes nas campanhas de Lula e Flávio? https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522518-meis-por-que-eles-ganharam-holofotes-nas-campanhas-de-lula-e-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 02:00 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522521-meis-o-que-os-planos-de-governo-propoem-para-conquistar-os-votos-deles.html Economia 11994 MEIs: o que os planos de governo propõem para conquistar os votos deles? https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522521-meis-o-que-os-planos-de-governo-propoem-para-conquistar-os-votos-deles.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 08:00 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522568-chuva-continua-em-bh-neste-fim-de-semana-confira-a-previsao.html Gerais Belo horizonte, Calor, Fim de semana 3683 Chuva continua em BH neste fim de semana? Confira a previsão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522568-chuva-continua-em-bh-neste-fim-de-semana-confira-a-previsao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 08:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522574-china-eastern-airlines-decolou-como-parceira-oficial-da-worldskills-xangai-2026.html Mundo Corporativo 2949 China Eastern Airlines Decolou como Parceira Oficial da WorldSkills Xangai 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522574-china-eastern-airlines-decolou-como-parceira-oficial-da-worldskills-xangai-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 08:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522575-testmu-ai-traz-testes-em-dispositivos-reais-para-a-kane-cli-permitindo-que-desenvolvedores-testem-aplicativos-moveis-em-aparelhos-reais-a-partir-de-qualquer-terminal.html Mundo Corporativo 4747 TestMu AI traz testes em dispositivos reais para a Kane CLI, permitindo que desenvolvedores testem aplicativos móveis em aparelhos reais a partir de qualquer terminal https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522575-testmu-ai-traz-testes-em-dispositivos-reais-para-a-kane-cli-permitindo-que-desenvolvedores-testem-aplicativos-moveis-em-aparelhos-reais-a-partir-de-qualquer-terminal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 08:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522576-steven-soderbergh-assume-filmagens-de-batman-parte-2-apos-afastamento-de-matt-reeves.html Galeria 6 Steven Soderbergh assume filmagens de “Batman: Parte 2” após afastamento de Matt Reeves https://www.flipar.com.br/?p=693918 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 08:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522577-arqueologos-encontram-centenas-de-anforas-em-naufragio-de-2-300-anos-na-grecia.html Galeria 6 Arqueólogos encontram centenas de ânforas em naufrágio de 2.300 anos na Grécia https://www.flipar.com.br/?p=694020&preview=true&preview_id=694020 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 08:31 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522579-br-381e-interditada-apos-tombamento-de-carreta.html Gerais Acidente, carreta, rodovia, br-381, joão monlevade, bela vista de minas, cbmmg 3565 BR-381é interditada após tombamento de carreta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522579-br-381e-interditada-apos-tombamento-de-carreta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 08:53 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522584-colisao-entre-carretas-deixa-dois-motoristas-feridos-e-interdita-br-251.html Gerais Br, Br-251, Carreta, Colisão, Ferido, Feridos, Gerais 3500 Colisão entre carretas deixa dois motoristas feridos e interdita BR-251 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522584-colisao-entre-carretas-deixa-dois-motoristas-feridos-e-interdita-br-251.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 08:57 Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522586-defesa-de-vorcaro-pede-investigacao-sobre-vazamento-de-conversas.html Política stf,Daniel Vorcaro,Banco Master,Operação Compliance Zer 1656 Defesa de Vorcaro pede investigação sobre vazamento de conversas https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/defesa-de-vorcaro-pede-investigacao-sobre-vazamento-de-conversas Digital

Estado de Minas 2026-10-17 08:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522588-apos-dez-anos-banda-irlandesa-u2-anuncia-retorno-ao-brasil-com-dois-shows.html Galeria 6 Após dez anos, banda irlandesa U2 anuncia retorno ao Brasil com dois shows https://www.flipar.com.br/?p=693829 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 09:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522592-quarta-asa-esther-mcgregor-e-emilio-sakraya-serao-protagonistas-de-serie-do-prime-video.html Galeria 6 “Quarta Asa”: Esther McGregor e Emilio Sakraya serão protagonistas de série do Prime Video https://www.flipar.com.br/?p=693928 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 09:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522593-sewell-cidade-nos-andes-criada-para-atender-a-maior-mina-de-cobre-do-mundo-tinha-urbanismo-surpreendente.html Galeria 6 Sewell: cidade nos Andes criada para atender a maior mina de cobre do mundo tinha urbanismo surpreendente https://www.flipar.com.br/?p=694019&preview=true&preview_id=694019 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 09:20 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522591-ja-choveu-quase-o-dobro-do-esperado-para-outubro-em-bh.html Gerais chuva, bh, previsão do tempo 3527 Já choveu quase o dobro do esperado para outubro em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522591-ja-choveu-quase-o-dobro-do-esperado-para-outubro-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 09:23 André Richter - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522589-pf-pede-prorrogacao-de-inquerito-sobre-financiamento-do-dark-horse.html Política Polícia Federal, stf, André Mendonça, Dark Horse, Jair Bolsonaro, flávio bolsonaro, Banco Master, daniel-vorcaro 1702 PF pede prorrogação de inquérito sobre financiamento do Dark Horse https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/pf-pede-prorrogacao-de-inquerito-sobre-financiamento-do-dark-horse Digital

Estado de Minas 2026-10-17 09:51 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522598-o-verde-e-amarelo-e-nosso-janones-puxa-chuva-de-posts-em-apoio-a-lula.html Política JANONES, andre-janones, brasil, eleicoes-2026, lula 1404 ‘O verde e amarelo é nosso’: Janones puxa chuva de posts em apoio a Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522598-o-verde-e-amarelo-e-nosso-janones-puxa-chuva-de-posts-em-apoio-a-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 10:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522605-ticiane-pinheiro-apresentara-reality-sobre-filhos-de-famosos-no-globoplay.html Galeria 6 Ticiane Pinheiro apresentará reality sobre filhos de famosos no Globoplay https://www.flipar.com.br/?p=693937 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 10:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522606-longan-fruta-chamada-de-olho-de-dragao-tem-chamado-atencao-de-produtores-brasileiros.html Galeria 6 Longan: fruta chamada de ‘Olho de dragão’ tem chamado atenção de produtores brasileiros https://www.flipar.com.br/?p=694016&preview=true&preview_id=694016 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 10:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522607-ica-deserto-peruano-virou-potencia-agricola-mundial-mas-enfrenta-crise-de-falta-d-agua.html Galeria 6 Ica: deserto peruano virou potência agrícola mundial, mas enfrenta crise de falta d’água https://www.flipar.com.br/?p=694018&preview=true&preview_id=694018 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 10:23 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522610-maior-iate-do-mundo-megaprojeto-do-rev-ocean-foi-criado-para-explorar-os-oceanos.html Galeria 6 Maior iate do mundo: megaprojeto do REV Ocean foi criado para explorar os oceanos https://www.flipar.com.br/?p=694012&preview=true&preview_id=694012 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 10:42 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522616-fanguu-cidades-artificiais-encantam-turistas-na-china.html Galeria 6 Fanguu: cidades artificiais encantam turistas na China https://www.flipar.com.br/?p=694017&preview=true&preview_id=694017 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 10:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522619-pesquisa-na-espanha-mostra-como-pequenas-mudancas-podem-aliviar-o-calor-para-pedestres.html Galeria 6 Pesquisa na Espanha mostra como pequenas mudanças podem aliviar o calor para pedestres https://www.flipar.com.br/?p=694042&preview=true&preview_id=694042 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 10:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522620-artista-viveu-dentro-de-ovo-flutuante-para-acompanhar-mudancas-climaticas.html Galeria 6 Artista viveu dentro de ovo flutuante para acompanhar mudanças climáticas https://www.flipar.com.br/?p=694044&preview=true&preview_id=694044 Digital

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Estado de Minas 2026-10-17 11:31 TULIO KRUSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522600-70-dos-eleitores-de-lula-apoiam-a-reducao-da-maioridade-penal-flavio-89.html Política Maioridade penal, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula 5829 70% dos eleitores de Lula apoiam a redução da maioridade penal; Flávio, 89% https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522600-70-dos-eleitores-de-lula-apoiam-a-reducao-da-maioridade-penal-flavio-89.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 11:47 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522633-operacao-prende-suspeitos-de-roubar-carga-de-medicamentos-avaliada-em-quase-rs-500-mil.html Nacional rio de janeiro, roubo de carga, roubo de medicamentos 1811 Operação prende suspeitos de roubar carga de medicamentos avaliada em quase R$ 500 mil https://www.tupi.fm/sentinelas/operacao-prende-suspeitos-de-roubar-carga-de-medicamentos-avaliada-em-quase-r-500-mil/ Digital

Estado de Minas 2026-10-17 11:47 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522640-ilhas-flutuantes-artificiais-e-peixes-isca-revitalizam-lago-nos-estados-unidos.html Galeria 6 Ilhas flutuantes artificiais e peixes-isca revitalizam lago nos Estados Unidos https://www.flipar.com.br/?p=694055&preview=true&preview_id=694055 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 11:51 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522636-boca-de-fumo-com-submetralhadoras-e-drogas-e-desmontada-no-vale-do-aco.html Gerais Drogas 4441 Boca de fumo com submetralhadoras e drogas é desmontada no Vale do Aço https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522636-boca-de-fumo-com-submetralhadoras-e-drogas-e-desmontada-no-vale-do-aco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 11:59 Fernanda Strickland - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522642-flavio-bolsonaro-pede-que-populacao-fotografe-precos-nos-supermercados.html Política eleições 2026, Segundo Turno, campanha presidencial, flávio bolsonaro 1898 Flávio Bolsonaro pede que população fotografe preços nos supermercados https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522642-flavio-bolsonaro-pede-que-populacao-fotografe-precos-nos-supermercados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 12:01 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522643-autoridades-e-famosos-embarcam-em-trend-de-apoio-a-lula-verde-e-amarelo-e-nosso.html Política verde e amarelo, camisa do brasil, André Janones, Mobilização, famosos, eleições, lula, eleicoes-2026, chico buarque, Geraldo Alckmin, diogo nogueira, gilsons, Alane Dias, debora bloch, Kleber Mendonça Filho, fernando haddad, Simone Tebet, Ana Elisa, fábio felix, capelli, leila do volei, eleições 2026, bbb, Kátia Abreu, Randolfe Rodrigues, Paulo Betti, O Agente Secreto, janja, flávio bolsonaro, Sâmia Bomfim, Glauber Braga, midia ninja, Janones 4890 Autoridades e famosos embarcam em trend de apoio a Lula: "Verde e amarelo é nosso" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522643-autoridades-e-famosos-embarcam-em-trend-de-apoio-a-lula-verde-e-amarelo-e-nosso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 12:05 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522641-flavio-ao-pedir-voto-voce-sabe-exatamente-o-que-esta-levando-para-casa.html Política flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, pl, presidente 1397 Flávio ao pedir voto: ‘Você sabe exatamente o que está levando para casa’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522641-flavio-ao-pedir-voto-voce-sabe-exatamente-o-que-esta-levando-para-casa.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-17 12:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522652-monte-kailash-lendas-milenares-e-misterios-no-himalaia.html Galeria 6 Monte Kailash: Lendas milenares e mistérios no Himalaia https://www.flipar.com.br/?p=694053&preview=true&preview_id=694053 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 13:14 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522655-simoes-apresenta-projeto-para-reducao-do-ipva-e-pressiona-cleitinho.html Política Governador, mateus-simoes, cleitinho, minas-gerais 2449 Simões apresenta projeto para redução do IPVA e pressiona Cleitinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522655-simoes-apresenta-projeto-para-reducao-do-ipva-e-pressiona-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 13:41 Correio Braziliense https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522666-papa-leao-xiv-tem-alta-neste-sabado-apos-cirurgia-e-retorna-ao-vaticano.html Internacional vaticano, papa leão xiv, adenocarcinoma pulmonar 2029 Papa Leão XIV tem alta neste sábado após cirurgia e retorna ao Vaticano https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522666-papa-leao-xiv-tem-alta-neste-sabado-apos-cirurgia-e-retorna-ao-vaticano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 13:45 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522668-flavio-descarta-tentar-reeleicao-eu-so-preciso-de-um-mandato.html Política flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, PL, presidência, segundo turno, globo 1933 Flávio descarta tentar reeleição: ‘Eu só preciso de um mandato’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522668-flavio-descarta-tentar-reeleicao-eu-so-preciso-de-um-mandato.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 13:46 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522669-fotografia-leva-a-descoberta-de-nova-especie-de-flor-em-santa-catarina.html Galeria 6 Fotografia leva à descoberta de nova espécie de flor em Santa Catarina https://www.flipar.com.br/?p=694052&preview=true&preview_id=694052 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 13:52 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522667-pbh-abre-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.html Gerais bh, parque-municipal, PBH, licitação , reforma 3166 PBH abre licitação para reforma e manutenção do Parque Municipal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522667-pbh-abre-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 14:31 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522671-flavio-bolsonaro-e-nikolas-levam-multidao-as-ruas-de-vitoria-es.html Política Bolsonaro, Flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, Nikolas, Nikolas ferreira, PL, eleicoes-2026, segundo turno 1265 Flávio Bolsonaro e Nikolas levam multidão às ruas de Vitória (ES) https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522671-flavio-bolsonaro-e-nikolas-levam-multidao-as-ruas-de-vitoria-es.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 14:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522676-casas-inspiradas-em-biscoitos-de-gengibre-viraram-simbolo-nacional-do-haiti.html Galeria 6 Casas inspiradas em biscoitos de gengibre viraram símbolo nacional do Haiti https://www.flipar.com.br/?p=694046&preview=true&preview_id=694046 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 14:47 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522680-saiba-que-pesquisa-vai-medir-impacto-do-debate-na-band-e-das-entrevistas-na-globo.html Política eleições 2026, segundo turno, lula, flávio bolsonaro, band, debate, globo 1539 Saiba que pesquisa vai medir impacto do debate na Band e das entrevistas na Globo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522680-saiba-que-pesquisa-vai-medir-impacto-do-debate-na-band-e-das-entrevistas-na-globo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 14:56 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522677-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-245-cidades-em-minas.html Gerais alerta, chuva, granizo, Inmet, minas-gerais 4443 Inmet emite alerta de tempestade e granizo para 245 cidades em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522677-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-245-cidades-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 15:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522687-molinesia-amazona-especie-de-peixe-formada-apenas-por-femeas-desafia-teorias-da-evolucao.html Galeria 6 Molinésia-amazona: espécie de peixe formada apenas por fêmeas desafia teorias da evolução https://www.flipar.com.br/?p=694045&preview=true&preview_id=694045 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 15:17 AUGUSTO TENÓRIO,RAQUEL LOPES https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522679-derrite-desponta-como-favorito-para-seguranca-em-eventual-governo-flavio.html Política DERRITE, TARCÍSIO, flavio-bolsonaro, flavio, eleicoes-2026, segundo turno, lula, segurança pública 5380 Derrite desponta como favorito para Segurança em eventual governo Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522679-derrite-desponta-como-favorito-para-seguranca-em-eventual-governo-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 15:30 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522689-batida-entre-dois-carros-deixa-seis-pessoas-feridas-em-rodovia-de-minas.html Gerais Acidente, minas-gerais, corpo-de-bombeiros 1154 Batida entre dois carros deixa seis pessoas feridas em rodovia de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522689-batida-entre-dois-carros-deixa-seis-pessoas-feridas-em-rodovia-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 15:39 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522693-tse-altera-local-de-votacao-de-mais-de-4-mil-secoes-para-o-2-turno.html Política SEGUNDO TURNO, ELEIÇÕES 2026, TSE, LOCAIS DE VOTAÇÃO 2430 TSE altera local de votação de mais de 4 mil seções para o 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522693-tse-altera-local-de-votacao-de-mais-de-4-mil-secoes-para-o-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 16:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522699-cobras-espias-ajudam-pesquisadores-a-capturar-pitons-invasoras-na-florida.html Galeria 6 ‘Cobras-espiãs’ ajudam pesquisadores a capturar pítons invasoras na Flórida https://www.flipar.com.br/?p=694043&preview=true&preview_id=694043 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 16:23 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522706-ave-sentinela-jacamim-ajuda-a-manter-a-seguranca-em-regioes-isoladas-da-amazonia.html Galeria 6 Ave ‘sentinela’: jacamim ajuda a manter a segurança em regiões isoladas da Amazônia https://www.flipar.com.br/?p=694064&preview=true&preview_id=694064 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 16:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522709-shoyu-tradicao-milenar-e-cuidados-no-consumo-diario.html Galeria 6 Shoyu: tradição milenar e cuidados no consumo diário https://www.flipar.com.br/?p=694074&preview=true&preview_id=694074 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 17:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522718-pra-nao-errar-saiba-o-que-realmente-precisa-ficar-na-geladeira.html Galeria 6 Pra não errar: saiba o que realmente precisa ficar na geladeira https://www.flipar.com.br/?p=694054&preview=true&preview_id=694054 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 17:23 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522721-aokigahara-com-silencio-arrepiante-floresta-japonesa-e-cercada-de-lendas-e-misterios.html Galeria 6 Aokigahara: Com silêncio arrepiante, floresta japonesa é cercada de lendas e mistérios https://www.flipar.com.br/?p=694063&preview=true&preview_id=694063 Digital

Estado de Minas 2026-10-17 17:36 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522720-mg-tres-pessoas-ficam-feridas-em-batida-frontal-de-carros-na-br-354.html Gerais Acidente, Corpo de Bombeiros, minas-gerais, BR-354 555 MG: três pessoas ficam feridas em batida frontal de carros na BR-354 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522720-mg-tres-pessoas-ficam-feridas-em-batida-frontal-de-carros-na-br-354.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 17:53 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522727-janones-sobre-panelaco-e-chuva-de-posts-duas-pancadas-em-menos-de-24h.html Política eleicoes-2026, andre-janones, lula, verde e amarelo, segundo turno 1650 Janones sobre panelaço e 'chuva' de posts: ‘Duas pancadas em menos de 24h’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522727-janones-sobre-panelaco-e-chuva-de-posts-duas-pancadas-em-menos-de-24h.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 18:08 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522740-frente-a-frente-os-medos-de-lula-e-flavio-para-o-debate-da-band.html Política eleições 2026, segundo turno debate, band, flávio bolsonaro, lula 2969 Frente a frente: os 'medos' de Lula e Flávio para o debate da Band https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522740-frente-a-frente-os-medos-de-lula-e-flavio-para-o-debate-da-band.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 18:22 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522743-datafolha-mudanca-move-eleitores-de-flavio-e-pauta-social-atrai-os-de-lula.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, pesquisa, pesquisa eleitoral, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, Datafolha, PT, PL, eleitor, medo, legado 6735 Datafolha: Mudança move eleitores de Flávio, e pauta social atrai os de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522743-datafolha-mudanca-move-eleitores-de-flavio-e-pauta-social-atrai-os-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 18:33 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522745-acidente-entre-moto-e-caminhonete-deixa-dois-feridos-na-br-381.html Gerais Acidente, grande-bh, br-381, corpo-de-bombeiros 1142 Acidente entre moto e caminhonete deixa dois feridos na BR-381 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522745-acidente-entre-moto-e-caminhonete-deixa-dois-feridos-na-br-381.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 18:36 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522748-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-forte-ate-domingo-18-saiba-como-se-proteger.html Gerais Chuva, Defesa Civil, bh, meteorologia, clima, previsao-do-tempo 1865 BH está sob alerta de chuva forte até domingo (18); saiba como se proteger https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522748-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-forte-ate-domingo-18-saiba-como-se-proteger.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 18:59 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522756-por-que-os-incendios-se-espalharam-pelo-amazonas-veja-as-principais-causas.html Nacional Brasil, Amazonas, El Niño, incêndio 3598 Por que os incêndios se espalharam pelo Amazonas? Veja as principais causas https://www.tupi.fm/brasil/por-que-os-incendios-se-espalharam-pelo-amazonas-veja-as-principais-causas/ Digital

Estado de Minas 2026-10-17 19:12 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522759-casal-e-preso-com-180-kg-de-maconha-na-br-262-no-triangulo-mineiro.html Gerais drogas, maconha, tráfico de drogas, BR-262, minas-gerais, rodovia, polícia, PRF, prisão, TriânguloMineiro 977 Casal é preso com 180 kg de maconha na BR-262, no Triângulo Mineiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522759-casal-e-preso-com-180-kg-de-maconha-na-br-262-no-triangulo-mineiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 19:56 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522765-obra-onde-muro-cedeu-e-tubulacao-rompeu-em-bh-pode-ter-novos-desabamentos.html Gerais Defesa Civil, desabamento, bh, copasa, tubulação 170 Obra onde muro cedeu e tubulação rompeu em BH pode ter novos desabamentos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522765-obra-onde-muro-cedeu-e-tubulacao-rompeu-em-bh-pode-ter-novos-desabamentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 20:12 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522770-briga-por-cerveja-no-interior-de-minas-termina-com-facada.html Gerais Polícia, Prisão, pm, minas-gerais, zona-da-mata, facada, violência 1115 Briga por cerveja no interior de Minas termina com facada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522770-briga-por-cerveja-no-interior-de-minas-termina-com-facada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 20:46 Fernanda Strickland - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522779-coligacao-de-lula-aciona-onu-pge-e-pf-por-supostas-vantagens-de-flavio-na-meta.html Política Bolsonaro, Campanha, Flávio Bolsonaro, Inquérit, Lula, Onu, TSE 6020 Coligação de Lula aciona ONU, PGE e PF por supostas vantagens de Flávio na Meta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522779-coligacao-de-lula-aciona-onu-pge-e-pf-por-supostas-vantagens-de-flavio-na-meta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 21:28 ANA POMPEU https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522798-amiga-de-lulinha-quer-fazer-delacao-premiada-e-chama-lula-de-mentiroso.html Política 2573 Amiga de Lulinha quer fazer delação premiada e chama Lula de mentiroso https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522798-amiga-de-lulinha-quer-fazer-delacao-premiada-e-chama-lula-de-mentiroso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 21:56 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522776-falta-de-energia-pode-deixar-bairros-de-bh-sem-agua-ate-domingo-18-10.html Gerais Energia, água, copasa, bh, abastecimento 854 Falta de energia pode deixar bairros de BH sem água até domingo (18/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522776-falta-de-energia-pode-deixar-bairros-de-bh-sem-agua-ate-domingo-18-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-17 22:52 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522803-motorista-atropela-aposentado-em-ato-pro-lula-em-bh-e-e-preso.html Gerais lula, atropelamento, BH, manifestação, prisão, polícia, bombeiros, eleicoes-2026 237 Motorista atropela aposentado em ato pró-Lula em BH e é preso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522803-motorista-atropela-aposentado-em-ato-pro-lula-em-bh-e-e-preso.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-18 09:05 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522831-incendio-destroi-galpao-de-empresa-de-proteina-animal-em-sete-lagoas.html Gerais Fogo, Galpão, Incêndio 5149 Incêndio destrói galpão de empresa de proteína animal em Sete Lagoas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522831-incendio-destroi-galpao-de-empresa-de-proteina-animal-em-sete-lagoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 09:05 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522833-na-india-pessoas-ensinam-robos-com-ia-a-cozinhar-e-dobrar-roupas.html Galeria 6 Na Índia, pessoas ensinam robôs com IA a cozinhar e dobrar roupas https://www.flipar.com.br/?p=694062&preview=true&preview_id=694062 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 09:41 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522839-baratas-com-trajes-de-mergulho-podem-ser-usadas-em-missoes-de-resgate-e-exploracao-em-marte.html Galeria 6 Baratas com ‘trajes de mergulho’ podem ser usadas em missões de resgate e exploração em Marte https://www.flipar.com.br/?p=694087&preview=true&preview_id=694087 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 09:42 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522838-autor-do-impeachment-de-dilma-faz-o-l-e-engaja-mobilizacao-por-lula.html Política impeachment, Dilma Rousseff, Lula, verde e amarelo, Miguel Reale, impeachmentdadilma, André Janones, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026 2823 Autor do impeachment de Dilma 'faz o L' e engaja mobilização por Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522838-autor-do-impeachment-de-dilma-faz-o-l-e-engaja-mobilizacao-por-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 10:02 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522841-mg-familia-e-expulsa-de-casa-por-incendio-que-pode-ser-criminoso.html Gerais salinas, norte de minas, incêndio em residência, CBMMG 3712 MG: família é expulsa de casa por incêndio, que pode ser criminoso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522841-mg-familia-e-expulsa-de-casa-por-incendio-que-pode-ser-criminoso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 10:06 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522844-fios-de-ovos-delicia-em-diversas-sobremesas-do-convento-as-mesas-de-festa.html Galeria 6 Fios de ovos: delícia em diversas sobremesas, do convento às mesas de festa https://www.flipar.com.br/?p=694071&preview=true&preview_id=694071 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 11:05 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522854-inventiva-e-economica-tecnologia-usa-sacos-gigantes-de-areia-para-conter-erosao.html Galeria 6 Inventiva e econômica: tecnologia usa sacos gigantes de areia para conter erosão https://www.flipar.com.br/?p=694061&preview=true&preview_id=694061 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 11:41 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522865-arquivo-nacional-brasil-tem-mais-de-900-registros-oficiais-de-objetos-voadores-nao-identificados.html Galeria 6 Arquivo Nacional: Brasil tem mais de 900 registros oficiais de objetos voadores não identificados https://www.flipar.com.br/?p=694093&preview=true&preview_id=694093 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 12:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522867-video-padre-morre-atingido-por-cruz-que-caiu-do-altar-durante-missa.html Internacional PADRE, equador, Igreja Católica 2076 Vídeo: padre morre atingido por cruz que caiu do altar durante missa https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522867-video-padre-morre-atingido-por-cruz-que-caiu-do-altar-durante-missa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 12:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522870-lucena-cidade-na-paraiba-conquista-turistas-com-charme-colonial-praias-calmas-e-bons-precos.html Galeria 6 Lucena: cidade na Paraíba conquista turistas com charme colonial, praias calmas e bons preços https://www.flipar.com.br/?p=694088&preview=true&preview_id=694088 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 12:31 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522868-br-040-obras-de-duplicacao-interditam-faixa-por-90-dias-em-congonhas.html Gerais Br-040, Duplicação, Obras 3949 BR-040: obras de duplicação interditam faixa por 90 dias em Congonhas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522868-br-040-obras-de-duplicacao-interditam-faixa-por-90-dias-em-congonhas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 12:31 Folhapress https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522863-franca-tem-1-morto-500-policiais-feridos-e-1-800-presos-apos-protestos.html Internacional Protestos, frança 3763 França tem 1 morto, 500 policiais feridos e 1.800 presos após protestos https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522863-franca-tem-1-morto-500-policiais-feridos-e-1-800-presos-apos-protestos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 12:58 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522877-flavio-bolsonaro-reune-apoiadores-na-paulista-para-manifestacao.html Política Flávio Bolsonaro, PAULISTA, eleições 2026, segundo turno 1980 Flávio Bolsonaro reúne apoiadores na Paulista para manifestação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522877-flavio-bolsonaro-reune-apoiadores-na-paulista-para-manifestacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 13:01 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522872-mg-fofao-escorrega-em-acrobacia-e-e-socorrido-pelos-bombeiros.html Gerais fofão, bombeiros, minas gerais 2473 MG: Fofão escorrega em acrobacia e é socorrido pelos bombeiros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522872-mg-fofao-escorrega-em-acrobacia-e-e-socorrido-pelos-bombeiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 13:29 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522883-organizadores-de-ato-de-flavio-na-paulista-pedem-que-apoiadores-escondam-bandeiras-dos-eua-e-israel.html Política eleições 2026, flávio bolsonaro, segundo turno, avenida paulista, bandeiras, eua, israel 2777 Organizadores de ato de Flávio pedem que apoiadores recolham bandeiras https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522883-organizadores-de-ato-de-flavio-na-paulista-pedem-que-apoiadores-escondam-bandeiras-dos-eua-e-israel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 13:36 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522879-sobrinho-e-suspeito-de-matar-o-tio-com-facada-nas-costas-em-sete-lagoas.html Gerais Crime, Facada, Sobrinho, Tio 3040 Sobrinho é suspeito de matar o tio com facada nas costas em Sete Lagoas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522879-sobrinho-e-suspeito-de-matar-o-tio-com-facada-nas-costas-em-sete-lagoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 13:41 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522884-carlos-pede-eleicao-do-irmao-para-se-fazer-justica-a-bolsonaro.html Política Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, eleicoes-2026, segundo turno 2196 Carlos pede eleição do irmão para se fazer justiça a Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522884-carlos-pede-eleicao-do-irmao-para-se-fazer-justica-a-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 13:41 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522886-milk-shake-classico-ou-gourmet-geladinho-conquista-por-sabor-e-criatividade.html Galeria 6 Milk-shake: clássico ou gourmet, geladinho conquista por sabor e criatividade https://www.flipar.com.br/?p=694075&preview=true&preview_id=694075 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 14:08 Letícia Passos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522890-apos-cobrancas-joao-gomes-le-carta-em-show-e-defende-a-democracia.html Cultura João Gomes, Mestrinho, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, posicionamento, famosos, Ary Mirelle, música 6833 Após cobranças, João Gomes lê carta em show e defende a democracia https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522890-apos-cobrancas-joao-gomes-le-carta-em-show-e-defende-a-democracia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 14:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522894-repolho-esculpido-de-18-centimetros-atrai-multidoes-e-virou-simbolo-de-museu-em-taiwan.html Galeria 6 Repolho esculpido de 18 centímetros atrai multidões e virou símbolo de museu em Taiwan https://www.flipar.com.br/?p=694094&preview=true&preview_id=694094 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 14:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522895-esses-alimentos-contribuem-para-o-funcionamento-dos-rins-segundo-especialistas.html Galeria 6 Esses alimentos contribuem para o funcionamento dos rins, segundo especialistas https://www.flipar.com.br/?p=694085&preview=true&preview_id=694085 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 14:35 IDIANA TOMAZELLI E GUILHERME PIMENTA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522889-pacote-eleitoral-de-lula-atinge-rs-290-bi-e-pressiona-a-divida-publica.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, segundo turno 7198 Pacote eleitoral de Lula atinge R$ 290 bi e pressiona a dívida pública https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522889-pacote-eleitoral-de-lula-atinge-rs-290-bi-e-pressiona-a-divida-publica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 14:37 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522891-minas-tem-174-cidades-em-alerta-para-tempestade-e-granizo-veja-lista.html Gerais alerta, chuva, granizo, Inmet, minas-gerais 2990 Minas tem 174 cidades em alerta para tempestade e granizo; veja lista https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522891-minas-tem-174-cidades-em-alerta-para-tempestade-e-granizo-veja-lista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 14:53 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522899-nikolas-sobre-ato-pro-flavio-na-avenida-paulista-novo-rumo-para-o-brasil.html Política flávio bolsonaro, Nikolas Ferreira, Avenida Paulista, eleicoes-2026 1395 Nikolas sobre ato pró-Flávio na Avenida Paulista: ‘Novo rumo para o Brasil’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522899-nikolas-sobre-ato-pro-flavio-na-avenida-paulista-novo-rumo-para-o-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 15:21 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522903-flavio-na-paulista-brasil-esta-sem-presidente-mas-e-por-pouco-tempo.html Política Alexandre de Moraes, APOIADORES, ATO, Avenida paulista, BOLSONARO, Flávio Bolsonaro, Golpe de Estado 4098 Flávio na Paulista: 'Brasil está sem presidente, mas é por pouco tempo' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522903-flavio-na-paulista-brasil-esta-sem-presidente-mas-e-por-pouco-tempo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 15:37 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522904-ato-pro-flavio-tem-missil-inflavel-trump-jogue-bombas-no-brasil.html Política eleicoes-2026, Flávio Bolsonaro, Donald Trump, eua, segundo turno, avenida paulista 1443 Ato pró-Flávio tem míssil inflável: ‘Trump, jogue bombas no Brasil’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522904-ato-pro-flavio-tem-missil-inflavel-trump-jogue-bombas-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 15:46 Correio Braziliense https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522906-lua-blanco-atriz-de-rebelde-morre-aos-39-anos.html Cultura luto, atriz, rebelde 761 Lua Blanco, atriz de "Rebelde", morre aos 39 anos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522906-lua-blanco-atriz-de-rebelde-morre-aos-39-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 16:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522915-cgtn-da-capital-da-batata-a-cidade-dos-tokens-como-uma-cidade-do-norte-da-china-esta-se-transformando.html Mundo Corporativo 7770 CGTN: Da “capital da batata” à “cidade dos tokens”: como uma cidade do norte da China está se transformando https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522915-cgtn-da-capital-da-batata-a-cidade-dos-tokens-como-uma-cidade-do-norte-da-china-esta-se-transformando.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 17:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522941-560-estatuetas-necropole-no-egito-revela-detalhes-sobre-rituais-funerarios.html Galeria 6 560 estatuetas: Necrópole no Egito revela detalhes sobre rituais funerários https://www.flipar.com.br/?p=694097&preview=true&preview_id=694097 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 17:34 Leandro Couri,Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522926-manifestacao-em-apoio-a-lula-leva-multidao-as-ruas-do-centro-de-bh.html Política bh, eleicoes-2026, lula, segundo turno 480 Manifestação em apoio a Lula leva multidão às ruas do Centro de BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522926-manifestacao-em-apoio-a-lula-leva-multidao-as-ruas-do-centro-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 17:56 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522946-capitais-tem-atos-pro-lula-uma-semana-antes-do-segundo-turno.html Política Capitais, Lula, Segundo turno, eleições 2026 3105 Capitais têm atos pró-Lula uma semana antes do segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522946-capitais-tem-atos-pro-lula-uma-semana-antes-do-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 17:59 Estado de Minas https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7522943-veja-fotos-da-manifestacao-em-apoio-a-lula-no-centro-de-bh-neste-domingo.html Galeria Lula, bh, eleicoes-2026, segundo turno -1 Veja fotos da manifestação em apoio a Lula no Centro de BH, neste domingo https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7522943-veja-fotos-da-manifestacao-em-apoio-a-lula-no-centro-de-bh-neste-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 18:01 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522944-simoes-nao-comunicou-sobre-projeto-para-reduzir-ipva-diz-cleitinho.html Política Governador, mateus-simoes, cleitinho, cleitinho-azevedo, ipva, minas-gerais 1920 Simões não comunicou sobre projeto para reduzir IPVA, diz Cleitinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522944-simoes-nao-comunicou-sobre-projeto-para-reduzir-ipva-diz-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 18:16 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522953-apos-tse-mudar-secoes-eleitorais-pt-pede-mais-divulgacao-e-transporte.html Política TSE, Votação, eleições 2026, segundo turno 3851 Após TSE mudar seções eleitorais, PT pede mais divulgação e transporte https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522953-apos-tse-mudar-secoes-eleitorais-pt-pede-mais-divulgacao-e-transporte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 18:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522956-brasil-apresenta-trigo-inedito-que-une-alta-produtividade-e-resistencia-a-doencas.html Galeria 6 Brasil apresenta trigo inédito que une alta produtividade e resistência a doenças https://www.flipar.com.br/?p=694100&preview=true&preview_id=694100 Digital

Estado de Minas 2026-10-18 19:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522968-surto-de-ebola-avanca-no-congo-e-atinge-a-oitava-provincia-do-pais.html Internacional Casos, Congo, Ebola, Internacional, Morte, Mortes, Oms 1036 Surto de Ebola avança no Congo e atinge a oitava província do país https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522968-surto-de-ebola-avanca-no-congo-e-atinge-a-oitava-provincia-do-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 19:04 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522957-extrema-direita-nunca-mais-tera-hegemonia-das-redes-diz-janones.html Política Extrema direita, andre-janones, eleicoes-2026, lula 1708 Extrema direita nunca mais terá hegemonia das redes, diz Janones https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522957-extrema-direita-nunca-mais-tera-hegemonia-das-redes-diz-janones.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 19:13 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522964-trem-bate-em-carro-e-deixa-um-morto-e-motorista-em-estado-grave-em-minas.html Gerais Acidente, Trem, juiz-de-fora, zona-da-mata, minas-gerais, bombeiros 1362 Trem bate em carro e deixa um morto e motorista em estado grave em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522964-trem-bate-em-carro-e-deixa-um-morto-e-motorista-em-estado-grave-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 19:16 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522966-falta-de-agua-em-bh-bairros-podem-ser-afetados-neste-domingo-18-10.html Gerais água, bh, abastecimento, copasa 928 Falta de água em BH: bairros podem ser afetados neste domingo (18/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522966-falta-de-agua-em-bh-bairros-podem-ser-afetados-neste-domingo-18-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 19:19 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522969-motorista-dorme-ao-volante-e-invade-casa-no-norte-de-minas.html Gerais minas-gerais, norte-de-minas, acidente-de-trânsito, bombeiros, pm 1531 Motorista dorme ao volante e invade casa no Norte de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522969-motorista-dorme-ao-volante-e-invade-casa-no-norte-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 19:31 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522971-quando-saem-as-novas-pesquisas-quaest-e-datafolha.html Política Datafolha, Flávio Bolsonaro, Lula, Pesquisa, Quaest, eleicoes-2026 1401 Quando saem as novas pesquisas Quaest e Datafolha? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522971-quando-saem-as-novas-pesquisas-quaest-e-datafolha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 19:58 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522981-caminhao-tanque-explode-no-norte-de-minas-e-interdita-br-251.html Gerais Acidente, Br-251, Caminhão-tanque, bombeiros, prf, norte-de-minas, salinas, minas-gerais, explosão 1128 Caminhão-tanque explode no Norte de Minas e interdita BR-251 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522981-caminhao-tanque-explode-no-norte-de-minas-e-interdita-br-251.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 20:07 Ronayre Nunes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522986-debate-entre-lula-e-flavio-na-band-atrasara.html Política Band, flávio bolsonaro, Lula, eleições2026, eleições 2026 265 Debate entre Lula e Flávio na Band atrasará https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522986-debate-entre-lula-e-flavio-na-band-atrasara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 20:25 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522990-atraso-no-inicio-do-debate-flavio-x-lula-na-band.html Política A, Band, Bolsonaro, Candidatos, Debate, FLÁVIO, Flávio Bolsonaro 1198 Atraso no início do debate Flávio x Lula na Band https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522990-atraso-no-inicio-do-debate-flavio-x-lula-na-band.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 20:40 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522994-lula-e-flavio-bolsonaro-discutem-seguranca-publica-em-debate-na-band.html Política Band, Bolsonaro, Debate, Flávio Bolsonaro, Lula, eleições 2026, eleições2026 1890 Lula e Flávio Bolsonaro discutem segurança pública em debate na Band https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522994-lula-e-flavio-bolsonaro-discutem-seguranca-publica-em-debate-na-band.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 20:58 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523001-lula-sobre-lobista-roberta-luchsinger-e-um-problema-da-policia-federal.html Política Lobista, Lula 1754 Lula sobre lobista Roberta Luchsinger: "É um problema da Polícia Federal" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523001-lula-sobre-lobista-roberta-luchsinger-e-um-problema-da-policia-federal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 21:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523003-fracasso-retumbante-de-digger-ja-soma-uss-250-milhoes.html Cultura Cinema, Fracasso, Tom Cruise 3260 Fracasso retumbante de 'Digger' já soma US$ 250 milhões https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523003-fracasso-retumbante-de-digger-ja-soma-uss-250-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 21:08 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523006-lula-para-flavio-voce-consegue-ser-pior-do-que-seu-pai.html Política debate, Segundo Turno, lula, Flavio, Band 1903 Lula para Flávio: 'Você consegue ser pior do que seu pai' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523006-lula-para-flavio-voce-consegue-ser-pior-do-que-seu-pai.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 21:11 Melissa Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523004-debate-na-band-quem-acompanhou-flavio-e-lula.html Política Bolsonaro, flávio-bolsonaro, lula, pt, pl, eleições-2026 1712 Debate na Band: quem acompanhou Flávio e Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523004-debate-na-band-quem-acompanhou-flavio-e-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 21:33 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523014-lula-em-debate-na-band-bolsonaro-vote-em-mim-voce-conhece-o-seu-filho.html Política Band, Bolsonaro, DEBATE, Lula 697 Lula em debate na Band: ‘Bolsonaro, vote em mim. Você conhece o seu filho’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523014-lula-em-debate-na-band-bolsonaro-vote-em-mim-voce-conhece-o-seu-filho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 21:47 Folhapress,Vitor Moreno https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522959-o-terror-e-desafiador-diz-a-nova-mae-de-jason-de-sexta-feira-13.html Cultura Sexta-feira 13 , Série, Jason, streaming 3344 'O terror é desafiador', diz a nova mãe de Jason, de 'Sexta-feira 13' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522959-o-terror-e-desafiador-diz-a-nova-mae-de-jason-de-sexta-feira-13.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 21:50 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523019-flavio-vou-te-dar-uma-cortesia-para-assistir-ao-filme-do-bolsonaro.html Política filme, Dark Horse, PolíciaFederal, Lula, Flavio, debate, Band 1285 Flávio: ‘Vou te dar uma cortesia para assistir ao filme do Bolsonaro' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523019-flavio-vou-te-dar-uma-cortesia-para-assistir-ao-filme-do-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 21:57 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523017-flavio-para-lula-to-esfregando-verdades-na-sua-cara.html Política eleições-2026, lula, pt, pl, flávio-bolsonaro 1123 Flávio para Lula: ‘Tô esfregando verdades na sua cara’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523017-flavio-para-lula-to-esfregando-verdades-na-sua-cara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 21:59 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523020-flavio-em-debate-na-band-vou-adotar-padrao-einstein-no-sus.html Política lula, flávio-bolsonaro, pt, pl, eleições-2026 1365 Flávio em debate na Band: ‘Vou adotar padrão Einstein no SUS’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523020-flavio-em-debate-na-band-vou-adotar-padrao-einstein-no-sus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 22:01 Victor Correia - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523022-com-miliciano-quero-distancia-diz-lula-flavio-compara-lula-a-ladrao.html Política lula, debate, flávio-bolsonaro, pt, pl, eleições-2026 936 'Com miliciano, quero distância', diz Lula; Flávio compara Lula a ladrão https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523022-com-miliciano-quero-distancia-diz-lula-flavio-compara-lula-a-ladrao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 22:08 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523035-lula-sobre-flavio-nunca-andou-de-onibus-nunca-trabalhou.html Política Debate, eleição, Lula, Flávio, Band 1088 Lula sobre Flávio: ‘Nunca andou de ônibus, nunca trabalhou’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523035-lula-sobre-flavio-nunca-andou-de-onibus-nunca-trabalhou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 22:13 Fernanda Strickland - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523023-lula-e-flavio-trocam-acusacoes-sobre-lulinha-e-eduardo-bolsonaro-em-debate.html Política lula, flavio-bolsonaro, PT, PL, eleicoes-2026, eleições 2026, debate, band 2770 Lula e Flávio trocam acusações sobre Lulinha e Eduardo Bolsonaro em debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523023-lula-e-flavio-trocam-acusacoes-sobre-lulinha-e-eduardo-bolsonaro-em-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 22:18 Melissa Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523038-nikolas-sobre-debate-lula-nervoso-e-flavio-calmo-respondendo.html Política Lula, nikolas-ferreira, pt, pl, flávio-bolsonaro, eleições-2026 874 Nikolas sobre debate: ‘Lula nervoso e Flávio calmo, respondendo’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523038-nikolas-sobre-debate-lula-nervoso-e-flavio-calmo-respondendo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 22:27 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523040-flavio-sobre-vacina-tem-bolsonaro-dentro-do-lula.html Política Bolsonaro, FLÁVIO, Lula, debate, vacina, band 1047 Flávio sobre vacina: ‘Tem Bolsonaro dentro do Lula’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523040-flavio-sobre-vacina-tem-bolsonaro-dentro-do-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 22:32 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523021-mulher-entra-armada-em-igreja-e-dispara-contra-objetos-em-minas.html Gerais minas-gerais, pm, polícia, tiros, samu 1429 Mulher entra armada em igreja e dispara contra objetos em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523021-mulher-entra-armada-em-igreja-e-dispara-contra-objetos-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 22:37 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523045-dias-finais-euforia-na-campanha-petista-e-alerta-ligado-entre-bolsonaristas.html Política#PlatôBr Reportagem 2396 Dias finais: euforia na campanha petista e alerta ligado entre bolsonaristas https://platobr.com.br/euforia-na-campanha-petista-e-alerta-ligado-entre-bolsonaristas Digital

Estado de Minas 2026-10-18 22:48 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523042-lula-acusa-flavio-de-mentir-e-cita-43-declaracoes-falsas-em-debate.html Política debate, band, Lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, eleições2026 1135 Lula acusa Flávio de mentir e cita 43 declarações falsas em debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523042-lula-acusa-flavio-de-mentir-e-cita-43-declaracoes-falsas-em-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 22:51 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523043-lula-questiona-flavio-sobre-terras-raras-e-desafia-senador-a-abrir-sigilos.html Política debate, TV Band, eleições 2026, flávio bolsonaro, Lula, eleições2026 1997 Lula questiona Flávio sobre terras raras e desafia senador a abrir sigilos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523043-lula-questiona-flavio-sobre-terras-raras-e-desafia-senador-a-abrir-sigilos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 22:57 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523046-flavio-em-debate-seu-dinheiro-e-por-fora-sempre-lula.html Política lula, PT, PL, eleicoes-2026, fláviobolsonaro 1127 Flávio em debate: ‘Seu dinheiro é por fora sempre, Lula’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523046-flavio-em-debate-seu-dinheiro-e-por-fora-sempre-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 23:14 Correio Braziliense https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523048-cantor-e-icone-da-mpb-benito-di-paula-morre-aos-84-anos.html Cultura 80, Anos, Benito, Benito di paula, Cantor, Di, Morre 1955 Cantor e ícone da MPB, Benito di Paula morre aos 84 anos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523048-cantor-e-icone-da-mpb-benito-di-paula-morre-aos-84-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 23:25 Melissa Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523050-me-atenda-apresentadora-pede-que-flavio-nao-ande-atras-de-lula.html Política lula, flavio-bolsonaro, PL, PT, eleicoes-2026 1461 ‘Me atenda’: apresentadora pede que Flávio não ande atrás de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523050-me-atenda-apresentadora-pede-que-flavio-nao-ande-atras-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 23:29 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7523052-obsidiana-nevada-protecao-contra-energias-negativas.html Horóscopo Loja Online, Terapia com Cristais 3405 Obsidiana Nevada: Proteção Contra Energias Negativas https://www.wemystic.com.br/pedra-obsidiana-nevada/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-18 23:40 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523054-entregador-e-encontrado-morto-em-campo-de-futebol-na-grande-bh.html Gerais homicídio, crime, grande-bh, contagem, pm, violência 1588 Entregador é encontrado morto em campo de futebol na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523054-entregador-e-encontrado-morto-em-campo-de-futebol-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-18 23:46 Ronayre Nunes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523058-esquadrao-antibomba-investiga-area-da-band-apos-debate.html Política bomba, explosivos, eleições 2026, debate, band, suspeita, segurança 741 Esquadrão antibomba investiga área da Band após debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523058-esquadrao-antibomba-investiga-area-da-band-apos-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523112-simulacao-do-novo-ipva-em-minas-mostra-economia-de-ate-rs-900-com-reducao-para-3.html Gerais IPVA, governo de minas, imposto 3526 Simulação do novo IPVA em Minas mostra economia de até R$ 900 com redução para 3% https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523112-simulacao-do-novo-ipva-em-minas-mostra-economia-de-ate-rs-900-com-reducao-para-3.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523132-concurso-em-contagem-abre-272-vagas-com-salarios-de-ate-rs-13-mil-inscricoes-comecam-nesta-segunda.html Gerais concurso, prefeitura de contagem, contagem, carreira pública, emprego 2486 Concurso em Contagem abre 272 vagas com salários de até R$ 13 mil; inscrições começam nesta segunda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523132-concurso-em-contagem-abre-272-vagas-com-salarios-de-ate-rs-13-mil-inscricoes-comecam-nesta-segunda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:00 Gabriel Felice https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523143-justica-aumenta-indenizacao-que-banco-deve-pagar-para-aposentada-por-fraude-em-cartao.html Gerais aposentado, pensionista, consignado, cartão de crédito, tjmg, inss 2637 Justiça aumenta indenização que banco deve pagar para aposentada por fraude em cartão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523143-justica-aumenta-indenizacao-que-banco-deve-pagar-para-aposentada-por-fraude-em-cartao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523160-operacao-renascer-lagoinha-combate-crime-organizado-em-uberlandia.html Gerais crime organizado, tráfico de drogas, MPMG, uberlândia, Triângulo Mineiro, lavagem de dinheiro 2013 Operação Renascer Lagoinha combate crime organizado em Uberlândia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523160-operacao-renascer-lagoinha-combate-crime-organizado-em-uberlandia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523277-tragedia-na-br-381-reforca-alertas-sobre-trechos-criticos-na-rodovia.html Gerais BR-381, rodovia da morte, acidente de trânsito 4304 Tragédia na BR-381 reforça alertas sobre trechos críticos na rodovia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523277-tragedia-na-br-381-reforca-alertas-sobre-trechos-criticos-na-rodovia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523351-minascentro-entra-no-circuito-liberdade-com-novas-atracoes.html Gerais minascentro, circuito liberdade, bh 2855 Minascentro entra no Circuito Liberdade com novas atrações https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523351-minascentro-entra-no-circuito-liberdade-com-novas-atracoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:01 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523060-no-ringue-da-band-guerra-de-lama-flavio-e-lula-fazem-um-debate-a-imagem-da-campanha.html Política#PlatôBr Reportagem 9766 No ringue da Band, guerra de lama: Flávio e Lula fazem um debate à imagem da campanha https://platobr.com.br/no-ringue-da-band-guerra-de-lama-flavio-e-lula-fazem-um-debate-a-imagem-da-campanha Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:05 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523063-como-motta-e-alcolumbre-se-movem-para-tentar-ficar-no-comando-do-congresso.html Política#PlatôBr Reportagem 3394 Como Motta e Alcolumbre se movem para tentar ficar no comando do Congresso https://platobr.com.br/como-motta-e-alcolumbre-se-movem-para-tentar-ficar-no-comando-do-congresso Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:05 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523064-se-der-flavio-o-cargo-alem-da-fazenda-que-tem-suscitado-a-curiosidade-do-mercado.html Política#PlatôBr Reportagem 1820 Se der Flávio: o cargo além da Fazenda que tem suscitado a curiosidade do mercado https://platobr.com.br/alem-da-fazenda-o-cargo-que-mais-desperta-curiosidade-num-eventual-governo-flavio Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:10 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523059-debate-entre-flavio-e-lula-e-marcado-por-agressividade-e-poucas-propostas.html Política flavio-bolsonaro, lula, eleicoes-2026, debate 5748 Debate entre Flávio e Lula é marcado por agressividade e poucas propostas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523059-debate-entre-flavio-e-lula-e-marcado-por-agressividade-e-poucas-propostas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 00:11 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523062-te-amo-papai-despede-se-rodrigo-vellozo-de-benito-di-paula.html Cultura benito, Benito Di Paula, rodrigo vellozo, morre 858 'Te amo papai', despede-se Rodrigo Vellozo de Benito di Paula https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523062-te-amo-papai-despede-se-rodrigo-vellozo-de-benito-di-paula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Juraciara Vieira Cardoso https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7519763-quando-nao-sei-e-a-melhor-resposta.html Colunistas#VITALidade história, vida, trabalho, fragmentos 5459 Quando "não sei" é a melhor resposta https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7519763-quando-nao-sei-e-a-melhor-resposta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Túlio D'angelo https://www.em.com.br/colunistas/tulio-d-angelo/2026/10/7522344-o-melhor-bar-do-mundo-para-quem.html Colunistas#Túlio D angelo bar, ranking, prêmio, lista 4827 O melhor bar do mundo para quem? https://www.em.com.br/colunistas/tulio-d-angelo/2026/10/7522344-o-melhor-bar-do-mundo-para-quem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522955-veja-de-perto-80-originais-de-picasso-a-partir-de-sabado-24-10-em-bh.html Cultura Picasso, Belo Horizonte, Sesc Palladium, Exposição 4846 Veja de perto 80 originais de Picasso, a partir de sábado (24/10), em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522955-veja-de-perto-80-originais-de-picasso-a-partir-de-sabado-24-10-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522961-pedro-bandeira-de-84-anos-estreia-na-literatura-para-adultos.html Cultura cultura, literatura, pedro bandeira, Machado de Assis, Dom Casmurro 5500 Pedro Bandeira, de 84 anos, estreia na literatura para adultos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522961-pedro-bandeira-de-84-anos-estreia-na-literatura-para-adultos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Paulo Delgado https://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7522962-a-politica-da-economia-no-mundo.html Colunistas#Paulo Delgado Eleições, economia, crescimento, educação 4728 A política da economia no mundo https://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7522962-a-politica-da-economia-no-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7522963-um-sonho-embalado-por-roberto-e-erasmo.html Colunistas#Anna Marina música, Sesiminas, show, Roberto Carlos 3864 Um sonho embalado por Roberto e Erasmo https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7522963-um-sonho-embalado-por-roberto-e-erasmo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Carolina Saraiva https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522970-domingos-savio-defende-o-impeachment-de-ministros-do-stf.html Política Domingos Sávio, Reforma do Judiciário, Alexandre de Moraes, Impeachment, Cleitinho 11202 Domingos Sávio defende o impeachment de ministros do STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522970-domingos-savio-defende-o-impeachment-de-ministros-do-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522974-a-franca-em-chamas.html Opinião 3754 A França em chamas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522974-a-franca-em-chamas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522977-o-sus-por-elas.html Opinião 3562 O SUS por elas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522977-o-sus-por-elas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522998-uma-voz-pelos-direitos-femininos.html Gerais elvira, voto, mulher, feminismo 8660 Uma voz pelos direitos femininos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522998-uma-voz-pelos-direitos-femininos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/charge/2026/10/7523013-democracia.html Charge -1 Democracia https://www.em.com.br/charge/2026/10/7523013-democracia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 03:00 Orion Teixeira https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7522995-cleitinho-pode-perder-mais-rs-1-bilhao-com-fim-do-fem.html Colunistas#Orion Teixeira 5261 Cleitinho pode perder mais R$ 1 bilhão com fim do FEM https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7522995-cleitinho-pode-perder-mais-rs-1-bilhao-com-fim-do-fem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 03:07 Ângela Faria https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523073-benito-di-paula-criou-o-seu-proprio-samba-romantico-como-ele-so.html Cultura Benito di Paula, Cultura, Música, Samba, morreu 7258 Benito di Paula criou o seu próprio samba, romântico como ele só https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523073-benito-di-paula-criou-o-seu-proprio-samba-romantico-como-ele-so.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 04:00 Paola Salgado https://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7522495-a-paranoia-da-produtividade-uma-reflexao-que-todo-lider-deve-ter.html Colunistas#Paola Salgado 4513 A paranoia da produtividade: uma reflexão que todo líder deve ter https://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7522495-a-paranoia-da-produtividade-uma-reflexao-que-todo-lider-deve-ter.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 05:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523075-dco-lanca-segunda-edicao-do-digital-prosperity-awards-para-reconhecer-solucoes-que-constroem-o-futuro-digital.html Mundo Corporativo 4369 DCO lança segunda edição do Digital Prosperity Awards para reconhecer soluções que constroem o futuro digital https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523075-dco-lanca-segunda-edicao-do-digital-prosperity-awards-para-reconhecer-solucoes-que-constroem-o-futuro-digital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 05:25 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523077-chuva-em-bh-veja-como-fica-o-tempo-nesta-segunda-feira-19-10.html Gerais chuva, BH, defesa-civil, Inmet 1504 Chuva em BH? Veja como fica o tempo nesta segunda-feira (19/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523077-chuva-em-bh-veja-como-fica-o-tempo-nesta-segunda-feira-19-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 05:48 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523079-mg-onibus-e-carreta-colidem-na-br-381.html Gerais acidente-de-transito, br-381, Polícia, Governador Valadares 1483 MG: ônibus e carreta colidem na BR-381 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523079-mg-onibus-e-carreta-colidem-na-br-381.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 06:00 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523081-caiaque-vira-e-homem-desaparece-em-represa-em-minas.html Gerais minas-gerais, corpo-de-bombeiros, Acidente 957 Caiaque vira, e homem desaparece em represa em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523081-caiaque-vira-e-homem-desaparece-em-represa-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 06:23 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523082-br-040-tera-faixa-interditada-por-tres-meses-veja-o-trecho-em-minas.html Gerais BR-040, obras, Congonhas, minas-gerais 2329 BR-040 terá faixa interditada por três meses; veja o trecho em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523082-br-040-tera-faixa-interditada-por-tres-meses-veja-o-trecho-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 07:08 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523086-mulher-atropela-e-mata-homem-que-empurrava-bicicleta-em-minas.html Gerais atropelamento, governador-valadares, minas-gerais, Polícia 1745 Mulher atropela e mata homem que empurrava bicicleta em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523086-mulher-atropela-e-mata-homem-que-empurrava-bicicleta-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 07:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523089-boomi-adquire-a-elementary-data-para-levar-dados-confiaveis-e-governados-a-era-da-ia.html Mundo Corporativo 16641 Boomi adquire a Elementary Data para levar dados confiáveis ??e governados à era da IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523089-boomi-adquire-a-elementary-data-para-levar-dados-confiaveis-e-governados-a-era-da-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 07:18 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523084-olhos-lacrimejando-e-secrecao-em-bebes-nem-sempre-sao-conjuntivite.html Bem viver Conjuntivite, Olhos, bebê 2404 Olhos lacrimejando e secreção em bebês nem sempre são conjuntivite https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523084-olhos-lacrimejando-e-secrecao-em-bebes-nem-sempre-sao-conjuntivite.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 07:49 Eduarda Soares https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523097-arthur-aguiar-homenageia-lua-blanco-apos-morte-da-atriz.html Cultura Celebridades, Televisão, Música 1910 Arthur Aguiar homenageia Lua Blanco após morte da atriz https://www.tupi.fm/entretenimento/arthur-aguiar-faz-emocionante-homenagem-a-lua-blanco-apos-morte-da-atriz-aos-39-anos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-19 07:53 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523098-flavio-tem-503-dos-votos-validos-contra-497-de-lula-diz-pesquisa.html Política Lula, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro 2461 Flávio tem 50,3% dos votos válidos contra 49,7% de Lula, diz pesquisa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523098-flavio-tem-503-dos-votos-validos-contra-497-de-lula-diz-pesquisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 07:57 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523099-grande-bh-jovem-com-dez-passagens-por-trafico-morre-em-confronto-com-a-pm.html Gerais confronto, PM, trafico-de-drogas, Sarzedo, grande-bh, minas-gerais 1603 Grande BH: jovem com dez passagens por tráfico morre em confronto com a PM https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523099-grande-bh-jovem-com-dez-passagens-por-trafico-morre-em-confronto-com-a-pm.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:00 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521929-eyemaxxing-vizzela-aposta-em-toques-de-cor-para-valorizar-tons-dos-olhos.html Feminino & Masculino moda, beleza, maquiagem, make, tendências, trends 13067 Eyemaxxing: Vizzela aposta em toques de cor para valorizar tons dos olhos https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521929-eyemaxxing-vizzela-aposta-em-toques-de-cor-para-valorizar-tons-dos-olhos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:01 BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523102-caotico-e-tenso-o-que-imprensa-internacional-disse-sobre-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Debate 3916 'Caótico' e 'tenso': o que imprensa internacional disse sobre debate entre Lula e Flávio Bolsonaro https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwm241rer242o Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:05 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523105-a-frustracao-de-flavio-com-o-apoio-de-ronaldo-caiado-no-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 571 A frustração de Flávio com o apoio de Ronaldo Caiado no 2º turno https://platobr.com.br/a-frustracao-de-flavio-com-o-apoio-de-ronaldo-caiado-no-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:07 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523090-fisioterapia-ganha-espaco-no-tratamento-dos-disturbios-do-sono.html Bem viver cansaço, distúrbios, sono 4211 Fisioterapia ganha espaço no tratamento dos distúrbios do sono https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523090-fisioterapia-ganha-espaco-no-tratamento-dos-disturbios-do-sono.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523109-estudios-da-warner-bros-na-inglaterra-ampliam-faturamento-em-2025.html Galeria 6 Estúdios da Warner Bros. na Inglaterra ampliam faturamento em 2025 https://www.flipar.com.br/?p=693947 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:13 BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523104-debate-flavio-bolsonaro-x-lula-na-globo-data-horario-e-como-ver-on-line.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, Debate, Eleições 2026 3061 Debate Flávio Bolsonaro x Lula na Globo: data, horário e como ver on-line https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckreyvyvell8o Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:25 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523111-flavio-promete-comprar-dividas-e-suspender-cobrancas-por-ate-um-ano.html Política flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, dívida, lula, debate, segundo turno, band 1932 Flávio promete comprar dívidas e suspender cobranças por até um ano https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523111-flavio-promete-comprar-dividas-e-suspender-cobrancas-por-ate-um-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:28 Estado de Minas https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7523115-lives-e-cortes-de-videos-nas-eleicoes-conheca-as-regras-do-tse.html Agropecuário Eleições 2026, TSE, Justiça, redes sociais 4146 Lives e cortes de vídeos nas eleições: conheça as regras do TSE https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7523115-lives-e-cortes-de-videos-nas-eleicoes-conheca-as-regras-do-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:34 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523117-flavio-bolsonaro-abre-vantagem-sobre-lula-aponta-poderdata-aya.html Política Lula, PODERDATA, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pesquisa-eleitoral, segundo turno 2099 Flávio Bolsonaro abre vantagem sobre Lula, aponta PoderData/Aya https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523117-flavio-bolsonaro-abre-vantagem-sobre-lula-aponta-poderdata-aya.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523121-bhangarh-fortaleza-indiana-ficou-famosa-pelas-historias-sobrenaturais.html Galeria 6 Bhangarh: fortaleza indiana ficou famosa pelas histórias sobrenaturais https://www.flipar.com.br/?p=694122&preview=true&preview_id=694122 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:40 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523122-redes-reagem-a-provocacao-de-nikolas-a-haddad-e-tebet.html Política política, redes sociais, nikolas ferreira, haddad 2741 Redes reagem à provocação de Nikolas a Haddad e Tebet https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523122-redes-reagem-a-provocacao-de-nikolas-a-haddad-e-tebet.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:43 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523977-pediatra-tem-papel-estrategico-no-diagnostico-e-tratamento-do-tdah.html Bem viver Atenção, Crianças, Diagnóstico, Escola, Hiperatividade, Ministério da saúde, Saúde 4711 Pediatra tem papel estratégico no diagnóstico e tratamento do TDAH https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523977-pediatra-tem-papel-estrategico-no-diagnostico-e-tratamento-do-tdah.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:43 Laezia Bezerra - Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523119-forca-tarefa-amplia-combate-a-queimadas-no-amazonas.html Nacional manaus, Incêndio, Amazonas 3762 Força-tarefa amplia combate a queimadas no Amazonas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523119-forca-tarefa-amplia-combate-a-queimadas-no-amazonas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:49 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523118-br-381-morto-em-acidente-era-motorista-reserva-de-onibus-que-saiu-de-bh.html Gerais acidente-de-transito, br-381, corpo-de-bombeiros, minas-gerais 2314 BR-381: morto em acidente era motorista reserva de ônibus que saiu de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523118-br-381-morto-em-acidente-era-motorista-reserva-de-onibus-que-saiu-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:51 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523125-lula-diminui-vantagem-mas-flavio-ainda-lidera-com-folga-aponta-atlas.html Política Lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral 2178 Lula diminui vantagem, mas Flávio ainda lidera, aponta Atlas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523125-lula-diminui-vantagem-mas-flavio-ainda-lidera-com-folga-aponta-atlas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:52 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523127-pavanato-apos-haddad-reagir-a-provocacao-poe-a-mao-em-mim-nao.html Política política, redes sociais, lula, flávio, haddad, tebet 1632 Pavanato após Haddad reagir à provocação: "Põe a mão em mim não" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523127-pavanato-apos-haddad-reagir-a-provocacao-poe-a-mao-em-mim-nao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:57 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523129-nikolas-marcal-e-inspiracao-em-trump-flavio-treinou-ficar-atras-de-lula-para-fazer-cortes-pras-redes.html Política ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, FLÁVIO BOLSONARO, LULA, DEBATE, BAND, NIKOLAS, PABLO MARÇAL, TRUMP 3110 Nikolas, Marçal e inspiração em Trump: Flávio treinou ficar atrás de Lula para fazer cortes pras redes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523129-nikolas-marcal-e-inspiracao-em-trump-flavio-treinou-ficar-atras-de-lula-para-fazer-cortes-pras-redes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 08:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523134-jean-claude-van-damme-completa-66-anos-relembre-a-trajetoria-do-ator.html Galeria 6 Jean-Claude Van Damme completa 66 anos; relembre a trajetória do ator https://www.flipar.com.br/?p=693874 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523138-rodrigo-faro-explica-por-que-nao-consome-bebidas-alcoolicas.html Galeria 6 Rodrigo Faro explica por que não consome bebidas alcoólicas https://www.flipar.com.br/?p=693963 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:12 Eduarda Soares - Rádio Tupi https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523131-mulher-procurada-ha-dois-anos-por-torturar-ex-do-marido-e-presa-em-cemiterio.html Nacional cemitério do Caju, tortura, Rio de Janeiro, Polícia 2131 Mulher procurada há dois anos por torturar ex do marido é presa em cemitério https://www.tupi.fm/rio/mulher-procurada-ha-dois-anos-por-torturar-ex-do-marido-e-presa-em-cemiterio-no-rio/ Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:13 Larissa Leone*,Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523135-br-381-e-liberada-apos-acidente-que-deixou-um-morto-e-41-feridos.html Gerais Br-381, acidente-de-transito, corpo-de-bombeiros, morte, minas-gerais, governador-valadares 2118 BR-381 é liberada após acidente que deixou um morto e 41 feridos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523135-br-381-e-liberada-apos-acidente-que-deixou-um-morto-e-41-feridos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:16 ANA BOTTALLO (Folhapress) https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523136-brasil-chega-a-1-510-cientistas-entre-os-mais-influentes-do-mundo.html Ciência Pesquisa e Inovação, cientistas, brasileiros, lista, influentes 5042 Brasil chega a 1.510 cientistas entre os mais influentes do mundo https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523136-brasil-chega-a-1-510-cientistas-entre-os-mais-influentes-do-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:19 Paulo Guerra https://www.em.com.br/colunistas/caminho-digital/2026/10/7523141-o-carro-que-voa-e-a-pergunta-que-fica-no-chao.html Colunistas#Caminho Digital 3557 O carro que voa e a pergunta que fica no chão https://www.em.com.br/colunistas/caminho-digital/2026/10/7523141-o-carro-que-voa-e-a-pergunta-que-fica-no-chao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:21 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523140-flavio-bolsonaro-no-cangote-de-lula-em-debate-rende-memes-na-web.html Política política, internet, redes sociais, memes, flavio bolsonaro, lula, eleições, eleicoes-2026 3807 Flávio Bolsonaro 'no cangote' de Lula em debate rende memes na web https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523140-flavio-bolsonaro-no-cangote-de-lula-em-debate-rende-memes-na-web.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:24 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523096-quando-a-confianca-pode-ser-reconstruida-depois-de-uma-traicao.html Bem viver traição, casal, relacionamento 3770 Quando a confiança pode ser reconstruída depois de uma traição https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523096-quando-a-confianca-pode-ser-reconstruida-depois-de-uma-traicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:25 Estado de Minas https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7523144-uso-de-simbolos-estrangeiros-em-atos-nacionais-acende-alerta-na-diplomacia.html Agropecuário Eleições 2026, Flávio Bolsonaro, São Paulo 3776 Uso de símbolos estrangeiros em atos nacionais acende alerta na diplomacia https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7523144-uso-de-simbolos-estrangeiros-em-atos-nacionais-acende-alerta-na-diplomacia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:27 Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523145-velorio-de-benito-di-paula-sera-aberto-ao-publico-em-sao-paulo.html Cultura Benito Di Paula, São Paulo, luto, música, velório 1212 Velório de Benito di Paula será aberto ao público em São Paulo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523145-velorio-de-benito-di-paula-sera-aberto-ao-publico-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:38 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523153-um-iceberg-de-cerca-de-500-metros-deriva-na-costa-da-antartida-mas-nao-esta-vazio-a-bordo-estao-sete-conteineres-que-deveriam-ter-sido-retirados-por-um-barco.html Internacional Neumayer III, antártica, iceberg, mar de Weddell, riscos, meio ambiente, estação alemã Neumayer III 2308 Um iceberg de cerca de 500 metros deriva na costa da Antártida, mas não está vazio: a bordo estão sete contêineres que deveriam ter sido retirados por um barco https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523153-um-iceberg-de-cerca-de-500-metros-deriva-na-costa-da-antartida-mas-nao-esta-vazio-a-bordo-estao-sete-conteineres-que-deveriam-ter-sido-retirados-por-um-barco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:38 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523154-viajante-caminha-pelo-mundo-desde-1998-e-supera-50-mil-quilometros-mas-so-agora-se-aproxima-do-desfecho-de-uma-jornada-que-ja-atravessa-28-anos-de-sua-vida.html Internacional Karl Bushby, andarilho, reino unido, caminhada, volta ao mundo 2331 Viajante caminha pelo mundo desde 1998 e supera 50 mil quilômetros, mas só agora se aproxima do desfecho de uma jornada que já atravessa 28 anos de sua vida https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523154-viajante-caminha-pelo-mundo-desde-1998-e-supera-50-mil-quilometros-mas-so-agora-se-aproxima-do-desfecho-de-uma-jornada-que-ja-atravessa-28-anos-de-sua-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:39 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523155-um-rio-de-volta-a-idade-media-projeto-no-aronde-quer-recuperar-curvas-apagadas-por-moinhos-e-a-razao-vai-muito-alem-de-mudar-a-paisagem-as-margens-da-agua.html Internacional rio Aronde, idade média, frança, Gournay-sur-Aronde, leito do rio 2300 Um rio de volta à Idade Média? Projeto no Aronde quer recuperar curvas apagadas por moinhos, e a razão vai muito além de mudar a paisagem às margens da água https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523155-um-rio-de-volta-a-idade-media-projeto-no-aronde-quer-recuperar-curvas-apagadas-por-moinhos-e-a-razao-vai-muito-alem-de-mudar-a-paisagem-as-margens-da-agua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:39 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523156-operaria-desenvolve-fita-para-proteger-municao-da-umidade-em-1942-e-decadas-depois-sua-ideia-ganha-uma-funcao-inesperada-numa-emergencia-com-tres-astronautas.html Internacional Vesta Stoudt, fita adesiva, munição, segunda guerra mundial, apollo 13, silver tape 2674 Operária desenvolve fita para proteger munição da umidade em 1942, e décadas depois sua ideia ganha uma função inesperada numa emergência com três astronautas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523156-operaria-desenvolve-fita-para-proteger-municao-da-umidade-em-1942-e-decadas-depois-sua-ideia-ganha-uma-funcao-inesperada-numa-emergencia-com-tres-astronautas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:39 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523157-colecionador-compra-dois-potes-por-cerca-de-uss-25-mas-uma-avaliacao-revela-a-origem-das-pecas-e-ajuda-a-explicar-a-venda-posterior-por-mais-de-uss-74-mil.html Internacional Dinastia Qing, porcelana rara, vasos de porcelana 2872 Colecionador compra dois potes por cerca de US$ 25, mas uma avaliação revela a origem das peças e ajuda a explicar a venda posterior por mais de US$ 74 mil https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523157-colecionador-compra-dois-potes-por-cerca-de-uss-25-mas-uma-avaliacao-revela-a-origem-das-pecas-e-ajuda-a-explicar-a-venda-posterior-por-mais-de-uss-74-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:40 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523158-monja-escolhe-a-vida-de-clausura-aos-29-anos-e-quando-explica-sua-chegada-ao-mosteiro-revela-o-que-encontra-numa-rotina-de-oracao-e-trabalhos-comunitarios.html Internacional Sor Marta, monja, monja de clausura, espanha, monastério Santa Cruz 2326 Monja escolhe a vida de clausura aos 29 anos e, quando explica sua chegada ao mosteiro, revela o que encontra numa rotina de oração e trabalhos comunitários https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523158-monja-escolhe-a-vida-de-clausura-aos-29-anos-e-quando-explica-sua-chegada-ao-mosteiro-revela-o-que-encontra-numa-rotina-de-oracao-e-trabalhos-comunitarios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:41 Mariana Morais https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523148-mae-e-irmao-de-oruam-sao-presos-em-operacao-da-policia-federal.html Cultura Comando Vermelho, Operação Contenção, Oruam, Polícia civi, Rio de Janeiro 2383 Mãe e irmão de Oruam são presos em operação da Polícia Federal https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523148-mae-e-irmao-de-oruam-sao-presos-em-operacao-da-policia-federal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:43 Eduarda Soares - Rádio Tupi https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523152-guerra-de-faccoes-deixa-entregador-morto-e-outro-ferido.html Nacional Rio de Janeiro, Polícia, Drogas, Violência 2378 Guerra de facções deixa entregador morto e outro ferido https://www.tupi.fm/rio/guerra-de-faccoes-deixa-entregador-morto-e-outro-ferido-em-madureira/ Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:47 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523164-raja-ampat-por-que-e-um-dos-ecossistemas-marinhos-mais-ricos-do-planeta.html Galeria 6 Raja Ampat: por que é um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planeta https://www.flipar.com.br/?p=694120&preview=true&preview_id=694120 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:48 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523162-soraya-thronicke-revela-ameaca-de-bolsonaro-sobre-segredo-de-seu-filho.html Política bolsonaro, Soraya Thronicke, ameaça 2342 Soraya Thronicke revela ameaça de Bolsonaro sobre segredo de seu filho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523162-soraya-thronicke-revela-ameaca-de-bolsonaro-sobre-segredo-de-seu-filho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:48 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523163-nikolas-ferreira-pede-que-ex-bbb-jonas-sulzbach-tire-a-camisa-durante-ato-pro-flavio-bolsonaro.html Política política, nikolas, bbb, celebridades, flavio bolsonaro, eleições, eleicoes-2026 1523 Nikolas Ferreira pede que ex-BBB Jonas Sulzbach tire a camisa durante ato pró-Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523163-nikolas-ferreira-pede-que-ex-bbb-jonas-sulzbach-tire-a-camisa-durante-ato-pro-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:54 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523170-shadow-productivity-os-ganhos-com-ia-que-as-empresas-nao-conseguem-enxergar.html Networking e Negócios 3254 “Shadow Productivity”: os ganhos com IA que as empresas não conseguem enxergar 902c95d9-1c8a-4d0c-8813-38a1c40d4e64 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:56 Izabella Caixeta,Jair Amaral https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523166-bh-restaurante-popular-da-regiao-hospitalar-reabre-as-portas-nesta-segunda.html Gerais PBH, Restaurante Popular, bh, refeição 4331 BH: restaurante popular da região hospitalar reabre as portas nesta segunda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523166-bh-restaurante-popular-da-regiao-hospitalar-reabre-as-portas-nesta-segunda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 09:57 Mariana Morais https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523161-chay-suede-se-manifesta-apos-morte-de-lua-blanco-e-magoa-envolvendo-casamento-vem-a-tona.html Cultura Chay Suede, família, Laura Neiva, rio de janeiro 2490 Chay Suede se manifesta após morte de Lua Blanco e mágoa envolvendo casamento vem à tona https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523161-chay-suede-se-manifesta-apos-morte-de-lua-blanco-e-magoa-envolvendo-casamento-vem-a-tona.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:01 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523173-nao-era-so-para-os-cortes-por-que-flavio-foi-papagaio-de-pirata-de-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 1266 Não era só para os cortes: por que Flávio foi ‘papagaio de pirata’ de Lula https://platobr.com.br/nao-era-so-para-o-corte-por-que-flavio-foi-papagaio-de-pirata-de-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:04 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523174-neymar-ri-de-post-que-ironiza-homenagem-a-marielle-franco.html Política política, celebridades, neymar, marielle 3302 Neymar ri de post que ironiza homenagem a Marielle Franco https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523174-neymar-ri-de-post-que-ironiza-homenagem-a-marielle-franco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:11 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523177-entenda-a-luta-secreta-de-lua-blanco-contra-o-cancer-de-intestino.html Cultura Lua Branco, Celebridades, Câncer, Música 3414 Entenda a luta secreta de Lua Blanco contra o câncer de intestino https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523177-entenda-a-luta-secreta-de-lua-blanco-contra-o-cancer-de-intestino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523178-palha-italiana-conheca-a-origem-do-doce-e-aprenda-a-fazer-a-receita.html Galeria 6 Palha italiana: conheça a origem do doce e aprenda a fazer a receita https://www.flipar.com.br/?p=693974 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:24 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523195-reforma-fiscal-4-em-10-empresas-sem-ibs-cbs.html Mundo Corporativo 5584 Reforma Fiscal: 4 em 10 empresas sem IBS/CBS https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523195-reforma-fiscal-4-em-10-empresas-sem-ibs-cbs.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:24 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523196-cnj-e-bc-concluem-nota-tecnica-sobre-precatorios.html Mundo Corporativo 5383 CNJ e BC concluem nota técnica sobre precatórios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523196-cnj-e-bc-concluem-nota-tecnica-sobre-precatorios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:24 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523198-malandro-carioca-o-que-leva-petistas-a-avaliarem-que-lula-venceu-o-debate-da-band.html Política#PlatôBr Reportagem 809 ‘Malandro carioca’: o que leva petistas a avaliarem que Lula venceu o debate da Band https://platobr.com.br/malandro-carioca-o-que-leva-petistas-a-avaliarem-que-lula-venceu-o-debate-da-band Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:25 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523197-qive-lanca-camada-de-inteligencia-artificial.html Mundo Corporativo 3762 Qive lança camada de inteligência artificial https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523197-qive-lanca-camada-de-inteligencia-artificial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:25 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523199-dia-da-menopausa-6-em-cada-10-mulheres-sofrem-com-olho-seco.html Mundo Corporativo 4802 Dia da Menopausa: 6 em cada 10 mulheres sofrem com olho seco https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523199-dia-da-menopausa-6-em-cada-10-mulheres-sofrem-com-olho-seco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:25 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523200-nova-terapia-para-cancer-de-endometrio-pode-chegar-ao-sus.html Mundo Corporativo 3668 Nova terapia para câncer de endométrio pode chegar ao SUS https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523200-nova-terapia-para-cancer-de-endometrio-pode-chegar-ao-sus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:26 Folhapress https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523191-larissa-manoela-e-alice-wegmann-lamentam-morte-da-atriz-lua-blanco.html Cultura atriz, larissa, larissa manoela, Novela, morte, câncer 1533 Larissa Manoela e Alice Wegmann lamentam morte da atriz Lua Blanco https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523191-larissa-manoela-e-alice-wegmann-lamentam-morte-da-atriz-lua-blanco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:26 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522254-proibicoes-geram-debate-sobre-presenca-de-influenciadores-em-restaurantes.html Degusta influenciador, influencer, restaurante, bar, influência, Conteúdo 21875 Proibições geram debate sobre presença de influenciadores em restaurantes https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522254-proibicoes-geram-debate-sobre-presenca-de-influenciadores-em-restaurantes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:29 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523203-fundador-da-verde-ghaia-critica-certificacao-decorativa-e-defende-gestao-pratica.html Networking e Negócios 5655 Fundador da Verde Ghaia critica certificação decorativa e defende gestão prática d59e52de-1123-4e10-8f0c-8a16a0e225ec Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:37 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523216-rolinho-primavera-conheca-a-origem-as-curiosidades-e-aprenda-a-preparar-essa-delicia-oriental-em-casa.html Galeria 6 Rolinho primavera: conheça a origem, as curiosidades e aprenda a preparar essa delícia oriental em casa https://www.flipar.com.br/?p=694156 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:38 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523211-george-lucas-comprou-uma-propriedade-no-sul-da-franca-ha-quase-10-anos-as-transformacoes-desde-entao-revelam-planos-que-vao-alem-de-um-simples-refugio-pessoal.html Turismo 2332 George Lucas comprou uma propriedade no sul da França há quase 10 anos: as transformações desde então revelam planos que vão além de um simples refúgio pessoal https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523211-george-lucas-comprou-uma-propriedade-no-sul-da-franca-ha-quase-10-anos-as-transformacoes-desde-entao-revelam-planos-que-vao-alem-de-um-simples-refugio-pessoal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:39 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523214-ovos-na-frigideira-com-menos-gordura-adicionada-um-detalhe-no-preparo-usa-o-vapor-e-oferece-outro-caminho-para-cozinhar-sem-depender-tanto-de-oleo-ou-manteiga.html Degusta ovos, truque, água 1889 Ovos na frigideira com menos gordura adicionada: um detalhe no preparo usa o vapor e oferece outro caminho para cozinhar sem depender tanto de óleo ou manteiga https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523214-ovos-na-frigideira-com-menos-gordura-adicionada-um-detalhe-no-preparo-usa-o-vapor-e-oferece-outro-caminho-para-cozinhar-sem-depender-tanto-de-oleo-ou-manteiga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:39 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523217-limpar-uma-lampada-no-palacio-real-de-madri-nao-e-uma-tarefa-comum-objetos-historicos-exigem-cuidados-que-vao-muito-alem-de-tirar-a-poeira-e-deixar-tudo-brilhando.html Ciência palácio real de madrid, história, cultura 3305 Limpar uma lâmpada no Palácio Real de Madri não é uma tarefa comum: objetos históricos exigem cuidados que vão muito além de tirar a poeira e deixar tudo brilhando https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523217-limpar-uma-lampada-no-palacio-real-de-madri-nao-e-uma-tarefa-comum-objetos-historicos-exigem-cuidados-que-vao-muito-alem-de-tirar-a-poeira-e-deixar-tudo-brilhando.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:39 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523215-por-que-algumas-conversas-so-aumentam-a-frustracao-a-inteligencia-emocional-ajuda-a-entender-o-que-trava-o-dialogo-quando-ouvir-o-outro-se-torna-um-desafio.html Bem viver conflito, psicologia, saúde 2344 Por que algumas conversas só aumentam a frustração? A inteligência emocional ajuda a entender o que trava o diálogo quando ouvir o outro se torna um desafio https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523215-por-que-algumas-conversas-so-aumentam-a-frustracao-a-inteligencia-emocional-ajuda-a-entender-o-que-trava-o-dialogo-quando-ouvir-o-outro-se-torna-um-desafio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:40 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523219-sinais-discretos-do-cancer-de-prostata-exigem-atencao-masculina-e-exames-precoces.html Bem viver 3487 Sinais discretos do câncer de próstata exigem atenção masculina e exames precoces https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523219-sinais-discretos-do-cancer-de-prostata-exigem-atencao-masculina-e-exames-precoces.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:43 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523167-renan-santos-afirma-que-flavio-sofreu-com-lula-em-pior-debate-da-historia.html Política Renan Santos, Lula, Flávio Bolsonaro, Debate 3621 Renan Santos afirma que Flávio sofreu com Lula em 'pior debate da história' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523167-renan-santos-afirma-que-flavio-sofreu-com-lula-em-pior-debate-da-historia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:43 Rosana Hessel - Correio Braziliense https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523201-ajuste-fiscal-e-lacuna-dos-candidatos-dizem-economistas.html Economia flávio bolsonaro, lula, debate, economia, gasto público 8342 Ajuste fiscal é lacuna dos candidatos, dizem economistas https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523201-ajuste-fiscal-e-lacuna-dos-candidatos-dizem-economistas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:45 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523224-protagonista-no-primeiro-turno-stf-ficou-a-margem-do-debate-entre-flavio-e-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 1501 Protagonista no primeiro turno, STF ficou à margem do debate entre Flávio e Lula https://platobr.com.br/protagonista-no-primeiro-turno-stf-ficou-a-margem-do-debate-entre-flavio-e-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:51 Leo Lima https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523227-loud-conquista-bicampeonato-mundial-inedito-no-valorant.html Tecnologia games, tecnologia, jogos, e-sports 2558 LOUD conquista bicampeonato mundial inédito no Valorant https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523227-loud-conquista-bicampeonato-mundial-inedito-no-valorant.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:58 Maria Reis* https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523228-victorias-secret-2026-o-protagonismo-brasileiro-na-passarela-de-los-angeles.html Feminino & Masculino Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Carol Trentini, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio, Gisele Bundchen, Victoria’s Secret 3585 Victoria's Secret 2026: o protagonismo brasileiro na passarela de Los Angeles https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523228-victorias-secret-2026-o-protagonismo-brasileiro-na-passarela-de-los-angeles.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 10:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523237-dataside-lanca-metodo-de-diagnostico-para-projetos-de-ia.html Mundo Corporativo 2848 Dataside lança método de diagnóstico para projetos de IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523237-dataside-lanca-metodo-de-diagnostico-para-projetos-de-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523238-abes-sp-debate-ia-na-fiscalizacao-do-saneamento.html Mundo Corporativo 3881 ABES-SP debate IA na fiscalização do saneamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523238-abes-sp-debate-ia-na-fiscalizacao-do-saneamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523240-medicos-brasileiros-ampliam-busca-por-carreira-nos-eua.html Mundo Corporativo 6675 Médicos brasileiros ampliam busca por carreira nos EUA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523240-medicos-brasileiros-ampliam-busca-por-carreira-nos-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:01 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523239-lua-blanco-e-sua-ultima-mensagem-nas-redes-antes-de-morrer.html Cultura Lua Blanco, câncer, Televisão, Música 1236 Lua Blanco: a última mensagem nas redes antes da morte da atriz https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523239-lua-blanco-e-sua-ultima-mensagem-nas-redes-antes-de-morrer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:06 Educando Seu Bolso https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7523229-banco-do-pastor-como-checar-se-um-banco-digital-e-autorizado-pelo-banco-central.html Colunistas#Educando seu Bolso igreja, pastor, banco 9838 "Banco do Pastor": quando a confiança na igreja vira promessa de 10% ao mês https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7523229-banco-do-pastor-como-checar-se-um-banco-digital-e-autorizado-pelo-banco-central.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:11 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523248-cabine-com-telefone-sem-linha-foi-criada-no-japao-para-ajudar-pessoas-no-luto.html Galeria 6 Cabine com telefone sem linha foi criada no Japão para ajudar pessoas no luto https://www.flipar.com.br/?p=694099&preview=true&preview_id=694099 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:12 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523247-pecuarista-doa-300-bisoes-em-1993-e-anos-depois-o-rebanho-supera-2-mil-animais-com-um-papel-que-vai-alem-dos-numeros-na-recuperacao-de-um-ecossistema-ameacado.html Ciência 2933 Pecuarista doa 300 bisões em 1993, e anos depois o rebanho supera 2 mil animais com um papel que vai além dos números na recuperação de um ecossistema ameaçado https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523247-pecuarista-doa-300-bisoes-em-1993-e-anos-depois-o-rebanho-supera-2-mil-animais-com-um-papel-que-vai-alem-dos-numeros-na-recuperacao-de-um-ecossistema-ameacado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:15 Eduarda Soares https://www.em.com.br/trends/2026/10/7520251-video-mae-faz-fiscalizacao-surpresa-na-casa-da-filha-para-recuperar-potes-e-viraliza.html Trends mãe, flagrante, geladeira, filha, fiscalização 1232 Vídeo: mãe faz fiscalização surpresa na casa da filha para recuperar potes e viraliza https://www.tupi.fm/entretenimento/video-mae-faz-fiscalizacao-surpresa-na-casa-da-filha-para-recuperar-potes-e-viraliza/ Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:34 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523103-apos-o-diagnostico-de-autismo-quais-sao-os-proximos-passos.html Bem viver autismo, diagnostico, TEA 4729 Após o diagnóstico de autismo, quais são os próximos passos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523103-apos-o-diagnostico-de-autismo-quais-sao-os-proximos-passos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:34 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523236-mineira-passa-57-anos-sem-salario-em-trabalho-analogo-a-escravidao.html Gerais Escravidão, Idosa, Trabalhador, Trabalho análogo à escravidã, Trabalho Análogo à Escravidão, Trabalho escravo 3211 Mineira passa 57 anos sem salário em trabalho análogo à escravidão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523236-mineira-passa-57-anos-sem-salario-em-trabalho-analogo-a-escravidao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523268-nyhavn-o-charmoso-canal-de-casas-coloridas-que-virou-cartao-postal-da-dinamarca.html Galeria 6 Nyhavn: o charmoso canal de casas coloridas que virou cartão-postal da Dinamarca https://www.flipar.com.br/?p=694135 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523269-um-dos-grandes-nomes-da-musica-popular-brasileira-benito-di-paula-morre-aos-84-anos-conheca-sua-trajetoria.html Galeria 6 Um dos grandes nomes da música popular brasileira, Benito di Paula morre aos 84 anos; conheça sua trajetória https://www.flipar.com.br/?p=694363 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:36 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523272-para-aliados-flavio-foi-gigante-mas-esqueceu-duas-armas-contra-lula-no-debate.html Política#PlatôBr Reportagem 1834 Para aliados, Flávio foi ‘gigante’, mas esqueceu duas armas contra Lula no debate https://platobr.com.br/para-aliados-flavio-foi-gigante-mas-esqueceu-duas-armas-contra-lula-no-debate Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:36 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523270-resgate-tecnico-industrial-como-capacitar-sua-equipe.html Networking e Negócios 13410 Resgate técnico industrial: como capacitar sua equipe dd1ead8d-eaf9-423b-86f8-1e3719d7a250 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:42 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523259-janones-e-internado-com-arritmia-cardiaca-apos-acompanhar-lula-em-debate.html Política Arritmia cardíaca, Internado, Política, Janones 57 Janones é internado com arritmia cardíaca após acompanhar Lula em debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523259-janones-e-internado-com-arritmia-cardiaca-apos-acompanhar-lula-em-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:43 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523276-video-deputado-marcelo-aguiar-e-detido-apos-disparos-em-boate-de-sp.html Política Marcelo Aguiar, Fred Bruno, São Paulo 3249 Vídeo: deputado Marcelo Aguiar é detido após disparos em boate de SP https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523276-video-deputado-marcelo-aguiar-e-detido-apos-disparos-em-boate-de-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:44 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523278-dois-milhoes-de-pneus-no-mar-para-atrair-peixes-projeto-de-recife-artificial-de-1972-na-florida-toma-um-rumo-que-poe-em-xeque-a-promessa-de-multiplicar-corais.html Ciência pneus, ciência 1979 Dois milhões de pneus no mar para atrair peixes: projeto de recife artificial de 1972 na Flórida toma um rumo que põe em xeque a promessa de multiplicar corais https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523278-dois-milhoes-de-pneus-no-mar-para-atrair-peixes-projeto-de-recife-artificial-de-1972-na-florida-toma-um-rumo-que-poe-em-xeque-a-promessa-de-multiplicar-corais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:46 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523279-multa-de-rs-50-mil-ordem-do-tse-trava-posts-de-nikolas-ferreira-e-pablo-marcal.html Política Meta, Nikolas Ferreira, Pablo Marçal, TSE, eleição-2026, eleições 2026, segundo turno 2754 Multa de R$ 50 mil: ordem do TSE trava posts de Nikolas Ferreira e Pablo Marçal https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523279-multa-de-rs-50-mil-ordem-do-tse-trava-posts-de-nikolas-ferreira-e-pablo-marcal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523282-tse-da-24h-para-meta-provar-equilibrio-nas-campanhas-de-lula-e-flavio.html Política META, TSE, ELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, REDES SOCIAIS 3059 TSE dá 24h para Meta provar equilíbrio nas campanhas de Lula e Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523282-tse-da-24h-para-meta-provar-equilibrio-nas-campanhas-de-lula-e-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:50 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523283-neta-de-compositor-da-bossa-nova-e-estrela-de-rebelde-quem-era-lua-blanco.html Cultura cultura, celebridades, tv, cinema, teatro, música 2998 Neta de compositor da bossa nova e estrela de 'Rebelde': quem era Lua Blanco https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523283-neta-de-compositor-da-bossa-nova-e-estrela-de-rebelde-quem-era-lua-blanco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:55 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523286-rir-em-um-funeral-parece-falta-de-respeito-mas-a-psicologia-aponta-uma-reacao-involuntaria-que-muda-a-forma-de-entender-esse-comportamento-tao-desconcertante.html Bem viver riso, psicologia 2301 Rir em um funeral parece falta de respeito, mas a psicologia aponta uma reação involuntária que muda a forma de entender esse comportamento tão desconcertante https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523286-rir-em-um-funeral-parece-falta-de-respeito-mas-a-psicologia-aponta-uma-reacao-involuntaria-que-muda-a-forma-de-entender-esse-comportamento-tao-desconcertante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:57 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523287-gestao-de-conflitos-por-que-a-serenidade-e-a-chave-em-entrevistas-dificeis.html Bem viver 3685 Gestão de conflitos: por que a serenidade é a chave em entrevistas difíceis https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523287-gestao-de-conflitos-por-que-a-serenidade-e-a-chave-em-entrevistas-dificeis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 11:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523293-gree-impulsiona-o-mundo-com-inovacao-compradores-globais-exploram-a-linha-completa-de-eletrodomesticos-premium-da-gree.html Mundo Corporativo 7929 GREE Impulsiona o Mundo com Inovação! Compradores Globais Exploram a Linha Completa de Eletrodomésticos Premium da GREE https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523293-gree-impulsiona-o-mundo-com-inovacao-compradores-globais-exploram-a-linha-completa-de-eletrodomesticos-premium-da-gree.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:00 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523296-quando-e-a-vindima-na-toscana-e-como-funciona-o-roteiro.html Networking e Negócios 2780 Quando é a vindima na Toscana e como funciona o roteiro 831c9473-294c-4e56-b902-53bc2a8486ed Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523294-periodontite-eleva-risco-56-de-cancer-pancreatico.html Mundo Corporativo 2961 Periodontite eleva risco 56% de câncer pancreático https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523294-periodontite-eleva-risco-56-de-cancer-pancreatico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523302-ia-avanca-nas-empresas-brasileiras-uso-em-rh-ainda-e-baixo.html Mundo Corporativo 3908 IA avança nas empresas brasileiras, uso em RH ainda é baixo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523302-ia-avanca-nas-empresas-brasileiras-uso-em-rh-ainda-e-baixo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:03 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523280-grande-bh-carreta-tomba-na-br-040-e-provoca-5-km-de-congestionamento.html Gerais Acidente, Br-040, Congestionamento 1070 Grande BH: caminhão tomba na BR-040 e provoca 5 km de congestionamento https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523280-grande-bh-carreta-tomba-na-br-040-e-provoca-5-km-de-congestionamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523305-estudo-mostra-relacao-entre-periodontite-e-cancer-colorretal.html Mundo Corporativo 2790 Estudo mostra relação entre periodontite e câncer colorretal https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523305-estudo-mostra-relacao-entre-periodontite-e-cancer-colorretal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523307-ia-ganha-funcoes-diferentes-na-locacao-de-maquinas.html Mundo Corporativo 7546 IA ganha funções diferentes na locação de máquinas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523307-ia-ganha-funcoes-diferentes-na-locacao-de-maquinas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523308-dataside-e-microsoft-realizam-hackathon-de-ia-generativa.html Mundo Corporativo 1834 Dataside e Microsoft realizam hackathon de IA generativa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523308-dataside-e-microsoft-realizam-hackathon-de-ia-generativa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:07 Carlos Palermo https://www.em.com.br/trends/2026/10/7523271-gavetas-cheias-de-doces-no-trabalho-viralizam-e-geram-identificacao-nas-redes.html Trends empresa, Viralizou, vídeo, trabalho 1506 Gavetas cheias de doces no trabalho viralizam e geram identificação nas redes https://www.tupi.fm/entretenimento/gavetas-cheias-de-doces-no-trabalho-viralizam-e-geram-identificacao-nas-redes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:07 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523309-victorias-secret-tem-sutia-milionario-e-possivel-despedida-de-adriana-lima.html Feminino & Masculino moda, desfile, celebridades, lançamentos, trends 3792 Victoria's Secret tem sutiã milionário e possível despedida de Adriana Lima https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523309-victorias-secret-tem-sutia-milionario-e-possivel-despedida-de-adriana-lima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:11 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523113-dor-na-bexiga-e-vontade-frequente-de-urinar-nem-sempre-significam-infeccao.html Bem viver xixi, urina, dor pélvica 3873 Dor na bexiga e vontade frequente de urinar nem sempre significam infecção https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523113-dor-na-bexiga-e-vontade-frequente-de-urinar-nem-sempre-significam-infeccao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:13 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523314-cara-de-velorio-de-janja-apos-o-debate-da-band-irrita-petistas.html Política#PlatôBr Reportagem 1171 ‘Cara de velório’ de Janja após o debate da Band irrita petistas https://platobr.com.br/cara-de-velorio-de-janja-apos-o-debate-da-band-irrita-petistas Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:24 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523317-homem-e-preso-apos-agredir-esposa-com-barra-de-ferro-em-bh.html Gerais Agredir, Barra, Esposa, Ferro, Homem, Mulher, Polícia 1119 Homem é preso após agredir esposa com barra de ferro em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523317-homem-e-preso-apos-agredir-esposa-com-barra-de-ferro-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:27 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523318-chuva-forte-e-ventos-de-60-km-h-colocam-114-cidades-mineiras-em-alerta.html Gerais Alerta, Chuva, Inmet, Norte de Minas, Noroeste de Minas, vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha 2630 Chuva forte e ventos de 60 km/h colocam 114 cidades mineiras em alerta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523318-chuva-forte-e-ventos-de-60-km-h-colocam-114-cidades-mineiras-em-alerta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523332-aos-90-anos-carlos-alberto-de-nobrega-tem-suspeita-de-infeccao-e-fica-internado-em-sao-paulo.html Galeria 6 Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega tem suspeita de infecção e fica internado em São Paulo https://www.flipar.com.br/?p=694370 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:32 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523326-damares-colhe-assinaturas-para-cpmi-de-roberta-luchsinger-e-lulinha.html Política CPMI, lulinha, damares alves, congresso, INSS, lobista 2837 Damares colhe assinaturas para CPMI de Roberta Luchsinger e Lulinha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523326-damares-colhe-assinaturas-para-cpmi-de-roberta-luchsinger-e-lulinha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:33 Izabella Caixeta,Jair Amaral https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523316-falso-motorista-de-app-e-comparsa-que-saia-de-porta-malas-sao-presos.html Gerais PCMG, uber, presos, homens, bh 5007 Falso motorista de app e comparsa que saía de porta-malas são presos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523316-falso-motorista-de-app-e-comparsa-que-saia-de-porta-malas-sao-presos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:34 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523324-justica-concede-liberdade-a-motorista-que-atropelou-idoso-em-manifestacao.html Gerais bh, atropelamento, eleicoes-2026, lula, prisão 4450 Justiça concede liberdade a motorista que atropelou idoso em manifestação https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523324-justica-concede-liberdade-a-motorista-que-atropelou-idoso-em-manifestacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:34 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523335-vorcaro-ironizou-cirurgia-cerebral-de-lula-na-traaaveeeee.html Política lula, vorcaro, brasil, política 1718 Vorcaro ironizou cirurgia cerebral de Lula: 'Na traaaveeeee' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523335-vorcaro-ironizou-cirurgia-cerebral-de-lula-na-traaaveeeee.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523344-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro-agitou-redes-mas-sem-impacto-para-campanha.html Política debate, band, lula, flávio bolsonaro, redes sociais, eleições 2026, segundo turno 5 Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro agitou redes mas sem impacto para campanha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523344-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro-agitou-redes-mas-sem-impacto-para-campanha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:48 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523339-tre-mg-esclarece-mudancas-em-locais-de-votacao-para-o-2-turno.html Política Tre, eleicoes-2026, tse, minas-gerais, flavio-bolsonaro, lula 4515 TRE-MG esclarece mudanças em locais de votação para o 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523339-tre-mg-esclarece-mudancas-em-locais-de-votacao-para-o-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 12:54 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523331-lula-volta-a-desafiar-flavio-vai-abrir-o-sigilo-bancario-ou-nao.html Política flávio bolsonaro, eleição-2026, segundo turno, lula, sigilo bancário 2107 Lula volta a desafiar Flávio: 'Vai abrir o sigilo bancário ou não?' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523331-lula-volta-a-desafiar-flavio-vai-abrir-o-sigilo-bancario-ou-nao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:01 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523338-governo-lula-paga-bolsa-familia-reajustado-a-partir-desta-segunda-19-10.html Economia bolsa família, programa, reajuste, eleições 2026, Lula, El Niño 1228 Governo Lula paga Bolsa Família reajustado a partir desta segunda (19/10) https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523338-governo-lula-paga-bolsa-familia-reajustado-a-partir-desta-segunda-19-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523355-teu-apoio-vem-do-presidente-o-que-advogado-disse-a-vorcaro.html Política política, lula, vorcaro, banco master 5065 "Teu apoio vem do presidente": o que advogado disse a Vorcaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523355-teu-apoio-vem-do-presidente-o-que-advogado-disse-a-vorcaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:07 Estado de Minas https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523341-flavio-preve-transicao-de-dois-anos-para-beneficiarios-do-bolsa-familia.html Economia bolsa família, Daniella Marques, flávio bolsonaro, eleicoes-2026, Campanha, eleições 2026 1532 Flávio prevê transição de dois anos para beneficiários do Bolsa Família https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523341-flavio-preve-transicao-de-dois-anos-para-beneficiarios-do-bolsa-familia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:07 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523362-flavio-bolsonaro-defendeu-golpe-ditadura-e-torturador-em-livro.html Política eleições 2026, ditadura, flávio bolsonaro, livro, segundo turno 4023 Flávio Bolsonaro defendeu golpe, ditadura e torturador em livro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523362-flavio-bolsonaro-defendeu-golpe-ditadura-e-torturador-em-livro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523364-planilhas-ainda-sao-usadas-no-s-ampop-por-81-dos-profissionais.html Mundo Corporativo 5549 Planilhas ainda são usadas no S&OP por 81% dos profissionais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523364-planilhas-ainda-sao-usadas-no-s-ampop-por-81-dos-profissionais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:16 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523291-campanhas-de-lula-e-flavio-identificam-erros-e-preparam-ajustes-para-confronto-na-globo.html Política debate, lula, erros, eleições 2026, Campanha, globo, Band, flávio bolsonaro, segundo turno 2630 Campanhas de Lula e Flávio identificam erros e preparam ajustes para confronto na Globo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523291-campanhas-de-lula-e-flavio-identificam-erros-e-preparam-ajustes-para-confronto-na-globo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:17 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523366-nikolas-ironiza-internacao-de-janones-exercito-do-lula-precisa-de-voce.html Política política, nikolas, eleições, eleicoes-2026, janones 1868 Nikolas ironiza internação de Janones: "Exército do Lula precisa de você" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523366-nikolas-ironiza-internacao-de-janones-exercito-do-lula-precisa-de-voce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:25 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523368-marco-nanini-e-vaiado-apos-interromper-peca-e-pedir-retirada-de-interpretes-de-libras.html Cultura cultura, teatro, celebridades 2530 Marco Nanini é vaiado após interromper peça e pedir retirada de intérpretes de Libras https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523368-marco-nanini-e-vaiado-apos-interromper-peca-e-pedir-retirada-de-interpretes-de-libras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:27 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523369-video-bolsonarista-e-filmada-em-ataque-racista-contra-estudante.html Política Lula, Bolsonaro, Lui 1799 Vídeo: bolsonarista é filmada em ataque racista contra estudante https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523369-video-bolsonarista-e-filmada-em-ataque-racista-contra-estudante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:27 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523352-acidente-com-onibus-e-caminhao-na-br-365-deixa-nove-feridos.html Gerais Acidente, Bombeiros, Caminhão, Ferida, Feridos, PRF, Trânsito 1209 Acidente com ônibus e caminhão na BR-365 deixa nove feridos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523352-acidente-com-onibus-e-caminhao-na-br-365-deixa-nove-feridos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523376-tesla-revela-supercarro-com-tecnologia-da-spacex-capaz-de-flutuar-e-ir-de-zero-a-100-km-h-em-menos-de-um-segundo.html Galeria 6 Tesla revela supercarro com tecnologia da SpaceX capaz de ‘flutuar’ e ir de zero a 100 km/h em menos de um segundo https://www.flipar.com.br/?p=694374 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:29 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523370-seu-cao-da-mordidinhas-suaves-o-gesto-pode-ter-sentidos-diferentes-e-observar-o-restante-do-corpo-e-essencial-para-entender-o-que-ele-tenta-comunicar-a-voce.html Bem viver animais, cachorro, bem-estar 1910 Seu cão dá mordidinhas suaves? O gesto pode ter sentidos diferentes, e observar o restante do corpo é essencial para entender o que ele tenta comunicar a você https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523370-seu-cao-da-mordidinhas-suaves-o-gesto-pode-ter-sentidos-diferentes-e-observar-o-restante-do-corpo-e-essencial-para-entender-o-que-ele-tenta-comunicar-a-voce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:30 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523371-leoes-ovelhas-e-o-poder-de-comandar-a-frase-atribuida-a-alexandre-o-grande-levanta-uma-questao-sobre-lideranca-e-exige-cuidado-ao-investigar-sua-origem.html Cultura cultura, história 2016 Leões, ovelhas e o poder de comandar: a frase atribuída a Alexandre, o Grande, levanta uma questão sobre liderança e exige cuidado ao investigar sua origem https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523371-leoes-ovelhas-e-o-poder-de-comandar-a-frase-atribuida-a-alexandre-o-grande-levanta-uma-questao-sobre-lideranca-e-exige-cuidado-ao-investigar-sua-origem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:31 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523373-dua-lipa-reage-a-samsung-em-disputa-de-uss-15-milhoes-o-que-esta-por-tras-da-acao-sobre-sua-imagem-em-caixas-de-tv-e-do-pedido-da-empresa-para-encerrar-o-caso.html Internacional 2769 Dua Lipa reage à Samsung em disputa de US$ 15 milhões: o que está por trás da ação sobre sua imagem em caixas de TV e do pedido da empresa para encerrar o caso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523373-dua-lipa-reage-a-samsung-em-disputa-de-uss-15-milhoes-o-que-esta-por-tras-da-acao-sobre-sua-imagem-em-caixas-de-tv-e-do-pedido-da-empresa-para-encerrar-o-caso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:32 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523378-ator-interpreta-um-menino-no-cinema-e-anos-depois-reencontra-colega-de-elenco-com-uma-nova-carreira-sua-profissao-reune-menos-de-2-000-pessoas.html Cultura 2537 Ator interpreta um menino no cinema e, anos depois, reencontra colega de elenco com uma nova carreira: sua profissão reúne menos de 2.000 pessoas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523378-ator-interpreta-um-menino-no-cinema-e-anos-depois-reencontra-colega-de-elenco-com-uma-nova-carreira-sua-profissao-reune-menos-de-2-000-pessoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:33 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523379-se-fosse-o-tarcisio-nao-teria-sobrado-mais-nada-do-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 855 ‘Se fosse o Tarcísio, não teria sobrado mais nada do Lula’ https://platobr.com.br/se-fosse-o-tarcisio-nao-teria-sobrado-mais-nada-do-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:37 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7523384-conheca-o-corte-de-carne-bovina-barato-que-substitui-pecas-nobres.html Trends costela bovina 2881 Conheça o corte de carne bovina barato que substitui peças nobres https://www.em.com.br/trends/2026/10/7523384-conheca-o-corte-de-carne-bovina-barato-que-substitui-pecas-nobres.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:39 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523386-os-animais-se-parecem-com-quem-cuida-deles-veterinario-explica-como-o-comportamento-das-pessoas-pode-ajudar-a-entender-as-reacoes-que-parecem-dificeis-de-decifrar.html Bem viver animais, bem-estar 2182 Os animais se parecem com quem cuida deles? Veterinário explica como o comportamento das pessoas pode ajudar a entender as reações que parecem difíceis de decifrar https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523386-os-animais-se-parecem-com-quem-cuida-deles-veterinario-explica-como-o-comportamento-das-pessoas-pode-ajudar-a-entender-as-reacoes-que-parecem-dificeis-de-decifrar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:42 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523389-modelo-desfila-com-exemplar-da-constituicao-federal-no-encerramento-da-sao-paulo-fashion-week.html Feminino & Masculino política, constituição, moda, desfile 3398 Modelo desfila com exemplar da Constituição Federal no encerramento da São Paulo Fashion Week https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523389-modelo-desfila-com-exemplar-da-constituicao-federal-no-encerramento-da-sao-paulo-fashion-week.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:52 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523391-casal-muda-de-pais-com-3-filhos-e-ve-despesas-cairem-de-rs-13-mil-para-rs-4-mil-por-mes.html Turismo 2343 Casal muda de país com 3 filhos e vê despesas caírem de R$ 13 mil para R$ 4 mil por mês https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523391-casal-muda-de-pais-com-3-filhos-e-ve-despesas-cairem-de-rs-13-mil-para-rs-4-mil-por-mes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 13:56 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523393-musica-pro-lula-reune-fresno-cpm-22-dead-fish-black-pantera-di-ferrero-e-mais.html Política cultura, música, política, eleições, eleicoes-2026, lula 2446 Música pró-Lula reúne Fresno, CPM 22, Dead Fish, Black Pantera, Di Ferrero e mais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523393-musica-pro-lula-reune-fresno-cpm-22-dead-fish-black-pantera-di-ferrero-e-mais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:00 Maria Fernanda Ziegler (Agência FAPESP) https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523383-inalacao-controlada-de-ar-rarefeito-pode-atenuar-sintomas-de-parkinson.html Bem viver metabolismo, Parkinson, ar rarefeito, inflamação 7609 Inalação controlada de ar rarefeito pode atenuar sintomas de Parkinson https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523383-inalacao-controlada-de-ar-rarefeito-pode-atenuar-sintomas-de-parkinson.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:04 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523363-disputa-de-advogados-de-atingidos-deixa-conta-milionaria-em-londres.html Gerais mariana, rompimento, londres, advogados 9348 Disputa de advogados de atingidos deixa conta milionária em Londres https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523363-disputa-de-advogados-de-atingidos-deixa-conta-milionaria-em-londres.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:05 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523401-flavio-bolsonaro-e-o-caso-ana-clara-disparam-nas-buscas-apos-debate-entenda-envolvimento.html Política RJ, Flávio Bolsonaro, Google Trends, eleição-2026 3243 Flávio Bolsonaro e o caso Ana Clara disparam nas buscas após debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523401-flavio-bolsonaro-e-o-caso-ana-clara-disparam-nas-buscas-apos-debate-entenda-envolvimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:05 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523407-serrania-de-hornocal-o-espetaculo-das-montanhas-coloridas-da-argentina.html Galeria 6 Serranía de Hornocal: o espetáculo das montanhas coloridas da Argentina https://www.flipar.com.br/?p=694245 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523422-agata-turini-participa-de-livro-de-joel-jota-e-dani-martins.html Mundo Corporativo 2148 Ágata Turini participa de livro de Joel Jota e Dani Martins https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523422-agata-turini-participa-de-livro-de-joel-jota-e-dani-martins.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523423-abbott-promove-o-debate-sobre-menopausa-na-america-latina.html Mundo Corporativo 6794 Abbott promove o debate sobre menopausa na América Latina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523423-abbott-promove-o-debate-sobre-menopausa-na-america-latina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523424-com-72-de-autonomos-advocacia-adota-o-trabalho-em-rede.html Mundo Corporativo 6235 Com 72% de autônomos, advocacia adota o trabalho em rede https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523424-com-72-de-autonomos-advocacia-adota-o-trabalho-em-rede.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523425-charlie-for-business-atinge-174-de-crescimento-em-relocation.html Mundo Corporativo 4027 Charlie For Business atinge 174% de crescimento em relocation https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523425-charlie-for-business-atinge-174-de-crescimento-em-relocation.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523427-disfuncao-eretil-pode-indicar-risco-cardiaco-diz-urologista.html Mundo Corporativo 7067 Disfunção erétil pode indicar risco cardíaco, diz urologista https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523427-disfuncao-eretil-pode-indicar-risco-cardiaco-diz-urologista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523428-procura-por-proteina-e-creatina-impulsiona-formatos-2-em-1.html Mundo Corporativo 5580 Procura por proteína e creatina impulsiona formatos 2 em 1 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523428-procura-por-proteina-e-creatina-impulsiona-formatos-2-em-1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523429-saude-da-mulher-pede-cuidado-continuo-em-cada-fase-da-vida.html Mundo Corporativo 7568 Saúde da mulher pede cuidado contínuo em cada fase da vida https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523429-saude-da-mulher-pede-cuidado-continuo-em-cada-fase-da-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523433-construcao-a-seco-cresce-e-amplia-demanda-por-fixacao.html Mundo Corporativo 7573 Construção a seco cresce e amplia demanda por fixação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523433-construcao-a-seco-cresce-e-amplia-demanda-por-fixacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523434-servicos-digitais-ampliam-receita-do-pequeno-varejo.html Mundo Corporativo 7025 Serviços digitais ampliam receita do pequeno varejo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523434-servicos-digitais-ampliam-receita-do-pequeno-varejo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:18 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523437-ataque-cibernetico-nao-e-so-problema-de-ti-por-que-crises-exigem-resposta-juridica-coordenada.html Networking e Negócios 3221 Ataque cibernético não é só problema de TI: por que crises exigem resposta jurídica coordenada b08fcf93-59a9-451a-863e-d051e26cb7bd Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:19 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523394-mg-idoso-de-77-anos-e-resgatado-de-queda-de-10-metros.html Gerais Idoso, Queda 1132 MG: idoso de 77 anos é resgatado de queda de 10 metros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523394-mg-idoso-de-77-anos-e-resgatado-de-queda-de-10-metros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:19 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523435-como-fazer-a-ia-recomendar-sua-marca-e-gerar-visibilidade.html Mundo Corporativo 6417 Como fazer a IA recomendar sua marca e gerar visibilidade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523435-como-fazer-a-ia-recomendar-sua-marca-e-gerar-visibilidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:20 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523440-duplicata-escritural-impulsiona-o-credito-b2b-em-2027.html Mundo Corporativo 4140 Duplicata escritural impulsiona o crédito B2B em 2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523440-duplicata-escritural-impulsiona-o-credito-b2b-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:20 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523443-condominios-precisam-se-adaptar-aos-carros-eletricos.html Mundo Corporativo 6830 Condomínios precisam se adaptar aos carros elétricos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523443-condominios-precisam-se-adaptar-aos-carros-eletricos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:28 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523448-quantas-pessoas-ja-deixaram-o-bolsa-familia.html Nacional Bolsa família, Benefícios, CadÚnico, Governo, Brasil, Nacional 2398 Quantas pessoas já deixaram o Bolsa Família? https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523448-quantas-pessoas-ja-deixaram-o-bolsa-familia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523392-saude-ossea-treinamento-de-forca-ajuda-a-prevenir-osteoporose.html Bem viver Homens, Impacto, Mulheres, Osteoporose, Saúde, Tratamento 4775 Saúde óssea: treinamento de força ajuda a prevenir osteoporose https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523392-saude-ossea-treinamento-de-forca-ajuda-a-prevenir-osteoporose.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:31 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523400-adolescente-de-14-anos-morre-afogado-enquanto-pescava-em-rio.html Gerais Afogamento, Bombeiros, campo das vertentes, Nazareno 1240 Adolescente de 14 anos morre afogado enquanto pescava em rio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523400-adolescente-de-14-anos-morre-afogado-enquanto-pescava-em-rio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:31 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523455-novo-fenomeno-conheca-rafael-camara-1-piloto-nordestino-que-estreara-na-formula-1.html Galeria 6 Novo fenômeno: conheça Rafael Câmara, 1º piloto nordestino que estreará na Fórmula 1 https://www.flipar.com.br/?p=694379 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:33 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523457-silencio-no-debate-da-band-o-stf-conseguiu-amarrar-as-maos-de-flavio-e-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 3424 Silêncio no debate da Band: o STF conseguiu amarrar as mãos de Flávio e Lula https://platobr.com.br/silencio-no-debate-da-band-o-stf-conseguiu-amarrar-as-maos-de-flavio-e-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:37 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523460-silencio-no-debate-da-band-stf-conseguiu-amarrar-as-maos-de-flavio-e-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 3436 Silêncio no debate da Band: STF conseguiu amarrar as mãos de Flávio e Lula? https://platobr.com.br/silencio-no-debate-da-band-stf-conseguiu-amarrar-as-maos-de-flavio-e-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:38 Leo Lima https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523459-gta-vi-chega-em-um-mes-apos-13-anos-de-espera-por-sequencia.html Tecnologia games, tecnologia, gta-vi 1814 GTA VI chega em um mês após 13 anos de espera por sequência https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523459-gta-vi-chega-em-um-mes-apos-13-anos-de-espera-por-sequencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 14:49 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523466-silencio-no-debate-e-a-constatacao-de-que-o-stf-amarrou-as-maos-de-flavio-e-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 3636 Silêncio no debate e a constatação de que o STF amarrou as mãos de Flávio e Lula https://platobr.com.br/silencio-no-debate-e-a-constatacao-de-que-o-stf-amarrou-as-maos-de-flavio-e-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:00 Estevam pelo Mundo https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7523431-visto-americano-agora-voce-so-pode-remarcar-a-entrevista-tres-vezes.html Colunistas#Estevam pelo Mundo EUA, Visto Americano 4179 Visto americano: agora você só pode remarcar a entrevista três vezes https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7523431-visto-americano-agora-voce-so-pode-remarcar-a-entrevista-tres-vezes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523452-bronquiolite-79-das-gestantes-tem-duvidas-sobre-a-vacinacao-contra-o-vsr.html Bem viver bebês, bronquiolite, gestantes, gravidez 6926 Bronquiolite: 79% das gestantes têm dúvidas sobre a vacinação contra o VSR https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523452-bronquiolite-79-das-gestantes-tem-duvidas-sobre-a-vacinacao-contra-o-vsr.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523461-estevam-pelo-mundo-um-dos-maiores-criadores-de-conteudo-de-viagem-do-pais-estreia-como-colunista-do-estado-de-minas.html Turismo Da 4414 Estevam Pelo Mundo, um dos maiores criadores de conteúdo de viagem do país, estreia como colunista do Estado de Minas https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523461-estevam-pelo-mundo-um-dos-maiores-criadores-de-conteudo-de-viagem-do-pais-estreia-como-colunista-do-estado-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:05 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523458-bh-depois-de-dez-anos-restaurante-japones-anuncia-que-vai-fechar.html Degusta Japonês, Restaurante 969 BH: depois de dez anos, restaurante japonês anuncia que vai fechar https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523458-bh-depois-de-dez-anos-restaurante-japones-anuncia-que-vai-fechar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:09 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523478-mercado-imobiliario-de-alto-padrao-cresceu-35-em-2025-o-que-isso-muda-para-o-corretor.html Networking e Negócios 3732 Mercado imobiliário de alto padrão cresceu 35% em 2025; o que isso muda para o corretor fdc5dc93-0332-4f26-a9e1-156639f5e699 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:11 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523372-luchsinger-rebate-lula-depois-de-ser-citada-em-debate-mentiroso-e-voce.html Política lula, Roberta Luchsinger, lulinha, debate 2543 Luchsinger rebate Lula depois de ser citada em debate: "Mentiroso é você" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523372-luchsinger-rebate-lula-depois-de-ser-citada-em-debate-mentiroso-e-voce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523494-fmi-projeta-reducao-do-pib-brasileiro-para-22-em-2026.html Mundo Corporativo 4008 FMI projeta redução do PIB brasileiro para 2,2% em 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523494-fmi-projeta-reducao-do-pib-brasileiro-para-22-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523495-duimp-o-que-muda-no-granel-e-na-suframa.html Mundo Corporativo 7913 Duimp: o que muda no granel e na Suframa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523495-duimp-o-que-muda-no-granel-e-na-suframa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523496-rede-total-care-abre-vagas-para-8-programas-de-residencia.html Mundo Corporativo 3842 Rede Total Care abre vagas para 8 programas de Residência https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523496-rede-total-care-abre-vagas-para-8-programas-de-residencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523497-mostra-50-anos-de-humor-grafico-termina-em-18-de-outubro.html Mundo Corporativo 1984 Mostra “50 Anos de Humor Gráfico” termina em 18 de outubro https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523497-mostra-50-anos-de-humor-grafico-termina-em-18-de-outubro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523498-chatbot-nao-e-agente-de-ia-entenda-a-diferenca.html Mundo Corporativo 2423 Chatbot não é agente de IA: entenda a diferença https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523498-chatbot-nao-e-agente-de-ia-entenda-a-diferenca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523499-fundada-em-lages-ndd-chega-a-mais-de-40-paises.html Mundo Corporativo 3998 Fundada em Lages, NDD chega a mais de 40 países https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523499-fundada-em-lages-ndd-chega-a-mais-de-40-paises.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523500-inter-firma-parceria-com-data-hackers-sobre-dados-e-ia.html Mundo Corporativo 7419 Inter firma parceria com Data Hackers sobre dados e IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523500-inter-firma-parceria-com-data-hackers-sobre-dados-e-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523501-conecta-imobi-debate-qualificacao-e-novas-demandas-do-setor.html Mundo Corporativo 6098 Conecta Imobi debate qualificação e novas demandas do setor https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523501-conecta-imobi-debate-qualificacao-e-novas-demandas-do-setor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523502-portohaus-acelera-obras-e-anuncia-projetos-em-porto-belo.html Mundo Corporativo 5347 Portohaus acelera obras e anuncia projetos em Porto Belo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523502-portohaus-acelera-obras-e-anuncia-projetos-em-porto-belo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523503-onsv-lanca-programa-que-une-empresas-a-seguranca-viaria.html Mundo Corporativo 6095 ONSV lança programa que une empresas à segurança viária https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523503-onsv-lanca-programa-que-une-empresas-a-seguranca-viaria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523504-beone-medicines-ressalta-rapida-expansao-de-sua-linha-de-medicamentos-para-tumores-solidos-no-esmo-2026.html Mundo Corporativo 17131 BeOne Medicines ressalta rápida expansão de sua linha de medicamentos para tumores sólidos no ESMO 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523504-beone-medicines-ressalta-rapida-expansao-de-sua-linha-de-medicamentos-para-tumores-solidos-no-esmo-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523505-clube-reune-sellers-que-importam-para-ampliar-margens.html Mundo Corporativo 7609 Clube reúne sellers que importam para ampliar margens https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523505-clube-reune-sellers-que-importam-para-ampliar-margens.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:14 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523470-grande-bh-homem-e-morto-a-tiros-apos-desentendimento-cinco-sao-presos.html Gerais baleado, ferimento, homicídio, tiros, CRIME , GRANDE BH 2312 Grande BH: homem é morto a tiros após desentendimento; cinco são presos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523470-grande-bh-homem-e-morto-a-tiros-apos-desentendimento-cinco-sao-presos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523506-tags-de-modelo-white-label-crescem-com-bancos-e-marcas.html Mundo Corporativo 3226 Tags de modelo white label crescem com bancos e marcas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523506-tags-de-modelo-white-label-crescem-com-bancos-e-marcas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:20 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523511-tata-werneck-sobre-influenciadores-que-nao-se-posicionam-preocupacao-e-o-proprio-dinheiro.html Nacional tata werneck, política, lula, bolsonaro, paulo gustavo 1525 Tata Werneck sobre influenciadores que não se posicionam: 'Preocupação é o próprio dinheiro' https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523511-tata-werneck-sobre-influenciadores-que-nao-se-posicionam-preocupacao-e-o-proprio-dinheiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:31 Janaine Fernandes https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523471-o-que-assistir-na-netflix-nesta-semana-veja-5-estreias-de-19-a-25-de-outubro.html Cultura Cultura & Entretenimento, cultura, edicase, entretenimento, filmes, Series 4965 O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 19 a 25 de outubro https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523471-o-que-assistir-na-netflix-nesta-semana-veja-5-estreias-de-19-a-25-de-outubro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:33 Isabela Teixeira da costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523519-desfile-da-apartamento-03-na-spfw.html Feminino & Masculino Desfile, Moda, Spfw, São paulo, São paulo fashion week 2027 Desfile da Apartamento 03 na SPFW https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523519-desfile-da-apartamento-03-na-spfw.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:37 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523526-patrimonio-mundial-conheca-angkor-wat-o-maior-monumento-religioso-do-planeta.html Galeria 6 Patrimônio mundial: conheça Angkor Wat, o maior monumento religioso do planeta https://www.flipar.com.br/?p=694481&preview=true&preview_id=694481 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:39 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523527-lula-sobre-flavio-me-senti-incomodado-de-debater-com-miliciano.html Política eleição-2026, Lula, Flávio-Bolsonaro, debate, Brasil 2442 Lula sobre Flávio: 'Me senti incomodado de debater com miliciano' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523527-lula-sobre-flavio-me-senti-incomodado-de-debater-com-miliciano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:40 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523472-prf-prende-6-suspeitos-e-recupera-caminhao-clonado-com-bebidas-na-br-262.html Gerais Prf, bebidas, br-262, bh, caminhão, prisão 1990 PRF prende 6 suspeitos e recupera caminhão clonado com bebidas na BR-262 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523472-prf-prende-6-suspeitos-e-recupera-caminhao-clonado-com-bebidas-na-br-262.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:49 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523537-o-mais-cotado-para-comandar-o-ministerio-da-infraestrutura-se-flavio-for-eleito.html Política#PlatôBr Reportagem 1169 O mais cotado para comandar o Ministério da Infraestrutura se Flávio for eleito https://platobr.com.br/o-mais-cotado-para-comandar-o-ministerio-da-infraestrutura-se-flavio-for-eleito Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:51 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523540-transportadora-do-simples-tem-ate-30-de-outubro-para-decidir-como-recolhe-ibs-e-cbs-em-2027.html Networking e Negócios 4302 Transportadora do Simples tem até 30 de outubro para decidir como recolhe IBS e CBS em 2027 05f5a3c4-cd72-461c-8384-cb3c3e3364ec Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:55 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523516-teto-de-vidro-o-motivo-de-flavio-para-evitar-ataques-a-ministros-do-stf.html Política debate, flávio bolsonaro, stf, eleicoes-2026, Nunes marques 2105 "Teto de vidro": o motivo de Flávio para evitar ataques a ministros do STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523516-teto-de-vidro-o-motivo-de-flavio-para-evitar-ataques-a-ministros-do-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:59 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523477-br-040-tera-obras-entre-ribeirao-das-neves-e-contagem-veja-trechos.html Gerais Br-040, obras, trechos, bh, goiás 3545 BR-040 terá obras entre Ribeirão das Neves e Contagem; veja trechos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523477-br-040-tera-obras-entre-ribeirao-das-neves-e-contagem-veja-trechos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523550-projeta-cultura-lanca-nova-versao-do-robozin.html Mundo Corporativo 5307 Projeta Cultura lança nova versão do ROBOZIN https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523550-projeta-cultura-lanca-nova-versao-do-robozin.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 15:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523551-nova-lei-estabelece-criterios-de-rotulagem-para-produtos.html Mundo Corporativo 6721 Nova lei estabelece critérios de rotulagem para produtos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523551-nova-lei-estabelece-criterios-de-rotulagem-para-produtos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523552-encontro-em-sp-debate-futuro-das-empresas-familiares.html Mundo Corporativo 7852 Encontro em SP debate futuro das empresas familiares https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523552-encontro-em-sp-debate-futuro-das-empresas-familiares.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523554-ype-e-destaque-no-ranking-merco-talento-brasil-2026.html Mundo Corporativo 4308 Ypê é destaque no ranking Merco Talento Brasil 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523554-ype-e-destaque-no-ranking-merco-talento-brasil-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523555-tratamento-da-dependencia-quimica-vai-alem-da-abstinencia.html Mundo Corporativo 5891 Tratamento da dependência química vai além da abstinência https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523555-tratamento-da-dependencia-quimica-vai-alem-da-abstinencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523557-roquette-apresenta-um-amplo-portfolio-de-solucoes-em-excipientes-e-expertise-tecnica-na-aaps-pharmsci-360-2026.html Mundo Corporativo 6185 Roquette apresenta um amplo portfólio de soluções em excipientes e expertise técnica na AAPS PharmSci 360 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523557-roquette-apresenta-um-amplo-portfolio-de-solucoes-em-excipientes-e-expertise-tecnica-na-aaps-pharmsci-360-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523558-lumu-integra-solucao-ao-crowdstrike-falcon-next-gen-siem.html Mundo Corporativo 3340 Lumu integra solução ao CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523558-lumu-integra-solucao-ao-crowdstrike-falcon-next-gen-siem.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-19 16:11 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523571-de-novo-em-linha-com-o-planalto-alcolumbre-desiste-de-convocar-sessoes-do-senado.html Política#PlatôBr Reportagem 2214 De novo em linha com o Planalto, Alcolumbre desiste de convocar sessões do Senado https://platobr.com.br/os-motivos-da-desistencia-de-alcolumbre-e-governo-em-votar-a-pec-da-seguranca Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:13 Isabela Teixeira da costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523546-pura-poesia-na-passarela.html Feminino & Masculino moda, ronaldo fraga, desfile, moda autoral 3393 Pura poesia na passarela https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523546-pura-poesia-na-passarela.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-19 16:17 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523578-licenciamento-ou-franquia-modelo-da-5w-english-mostra-outra-forma-de-estruturar-o-ensino-de-ingles.html Networking e Negócios 4841 Licenciamento ou franquia? Modelo da 5W English mostra outra forma de estruturar o ensino de inglês 375c8a30-4a32-4c09-86dc-987c63e2f3f3 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:31 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523590-como-saber-se-um-clube-de-beneficios-e-confiavel-quatro-perguntas-para-fazer-antes-de-comprar-pontos-do-pix-do-milhao.html Networking e Negócios 4803 Como saber se um clube de benefícios é confiável: quatro perguntas para fazer antes de comprar pontos do Pix do Milhão 566b572f-acff-4342-8494-e1c811404392 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:35 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523575-pai-e-filho-suspeitos-de-homicidio-morrem-apos-confronto-com-a-pm.html Gerais 1, Polícia 1507 Pai e filho suspeitos de homicídio morrem após confronto com a PM https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523575-pai-e-filho-suspeitos-de-homicidio-morrem-apos-confronto-com-a-pm.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:40 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523510-canetas-emagrecedoras-as-7-queixas-mais-comuns-e-como-evita-las.html Bem viver GLP-1, medicamento, SUS, canetas emagracedoras 5487 Canetas emagrecedoras: as 7 queixas mais comuns (e como evitá-las) https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523510-canetas-emagrecedoras-as-7-queixas-mais-comuns-e-como-evita-las.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:44 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523535-bolsa-familia-saiba-o-que-lula-e-flavio-planejam-mudar.html Política Bolsa Família, Lula, Flávio Bolsonaro 2874 Bolsa Família: saiba o que Lula e Flávio planejam mudar https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523535-bolsa-familia-saiba-o-que-lula-e-flavio-planejam-mudar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:44 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523544-homem-morre-afogado-apos-ser-arrastado-pela-correnteza-em-rio.html Gerais afogamento, Corpo de Bombeiros, santana do riacho, serradocipó 706 Homem morre afogado após ser arrastado pela correnteza em rio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523544-homem-morre-afogado-apos-ser-arrastado-pela-correnteza-em-rio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:48 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523507-reciclagem-transforma-vidas-e-gera-renda-para-familias-mineiras.html Gerais Itabira, Vale, Reciclagem 3959 Reciclagem transforma vidas e gera renda para famílias mineiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523507-reciclagem-transforma-vidas-e-gera-renda-para-familias-mineiras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:54 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523468-sua-presenca-faz-diferenca-diz-ana-elisa-em-apoio-a-janones.html Política JANONES, Lula, Eleição 2026, Ana Elisa 1666 'Sua presença faz diferença', diz Ana Elisa em apoio a Janones https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523468-sua-presenca-faz-diferenca-diz-ana-elisa-em-apoio-a-janones.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:59 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523573-contagem-recebe-11-edicao-de-corrida-com-provas-para-toda-a-familia.html Gerais Contagem, itaúpower shopping, Corrida, Corrida de rua 2618 Contagem recebe 11ª edição de corrida com provas para toda a família https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523573-contagem-recebe-11-edicao-de-corrida-com-provas-para-toda-a-familia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 16:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523612-beawst-promove-feira-online-de-intercambio.html Mundo Corporativo 5671 ?Beawst promove feira online de intercâmbio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523612-beawst-promove-feira-online-de-intercambio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523547-enxaqueca-let-down-a-crise-que-surge-justamente-quando-o-estresse-acaba.html Bem viver Dor de Cabeça, Enxaqueca crônica, Saúde 5694 Enxaqueca let-down: a crise que surge justamente quando o estresse acaba https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523547-enxaqueca-let-down-a-crise-que-surge-justamente-quando-o-estresse-acaba.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523613-fim-da-escala-6x1-cinco-decisoes-para-as-empresas.html Mundo Corporativo 7117 Fim da escala 6x1: cinco decisões para as empresas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523613-fim-da-escala-6x1-cinco-decisoes-para-as-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523614-lenovo-conquista-reconhecimento-de-dupla-lideranca-em-sustentabilidade-de-ti-nos-mais-recentes-relatorios-de-sustentabilidade-digital-do-isg-provider-lens.html Mundo Corporativo 12122 Lenovo conquista reconhecimento de dupla liderança em sustentabilidade de TI nos mais recentes relatórios de Sustentabilidade Digital do ISG Provider Lens® https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523614-lenovo-conquista-reconhecimento-de-dupla-lideranca-em-sustentabilidade-de-ti-nos-mais-recentes-relatorios-de-sustentabilidade-digital-do-isg-provider-lens.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:03 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523586-pbh-abre-nesta-terca-feira-20-o-cadastro-escolar-do-ano-letivo-de-2027.html Gerais escola, educação, ensino, bh, pbh, rede municipal, cadastro, 2027, estudante 3024 PBH abre nesta terça-feira (20) o Cadastro Escolar do ano letivo de 2027 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523586-pbh-abre-nesta-terca-feira-20-o-cadastro-escolar-do-ano-letivo-de-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:07 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523622-celina-leao-acusa-leandro-grass-de-promover-campanha-do-medo-na-reta-final.html Política#PlatôBr Reportagem 2034 Celina Leão acusa Leandro Grass de promover campanha do medo na reta final https://platobr.com.br/celina-leao-acusa-leandro-grass-de-promover-campanha-do-medo-na-reta-final Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:13 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7523626-capital-ou-interior-entenda-qual-a-melhor-opcao-para-cursar-medicina-em-mg.html Empresas 4691 Capital ou interior: entenda qual a melhor opção para cursar medicina em MG https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7523626-capital-ou-interior-entenda-qual-a-melhor-opcao-para-cursar-medicina-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:33 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523607-andre-janones-pode-ter-alta-em-48h-afirma-boletim-medico.html Política CASO, JANONES 1160 André Janones pode ter alta em 48h, afirma boletim médico https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523607-andre-janones-pode-ter-alta-em-48h-afirma-boletim-medico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:37 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523611-mulher-e-presa-por-esfaquear-companheiro-em-ipatinga.html Gerais Agressão, Casa, Homem, Mulher, Pm, Polícia, Vítima 1809 Mulher é presa por esfaquear companheiro em Ipatinga https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523611-mulher-e-presa-por-esfaquear-companheiro-em-ipatinga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523602-brasil-apresenta-diferencas-regionais-na-predisposicao-a-doencas-entenda.html Bem viver predisposição, hereditariedade, genética, mapeamento 10024 Brasil apresenta diferenças regionais na predisposição a doenças: entenda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523602-brasil-apresenta-diferencas-regionais-na-predisposicao-a-doencas-entenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:51 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523671-sicflux-submete-a-propria-sede-a-verificacao-de-qualidade-do-ar-e-recebe-selo.html Networking e Negócios 3709 Sicflux submete a própria sede à verificação de qualidade do ar e recebe selo cd67fcfa-5a0e-4824-b80a-81b91f9f9844 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 17:57 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523633-bh-altera-itinerarios-das-linhas-de-onibus-5033-e-sc01-r-saiba-o-que-mudou.html Gerais itinerario, ônibus, TRANSPORTE, pbh, bh, savassi, população, alteração 2488 BH altera itinerários das linhas de ônibus 5033 e SC01 R; saiba o que mudou https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523633-bh-altera-itinerarios-das-linhas-de-onibus-5033-e-sc01-r-saiba-o-que-mudou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523693-moura-e-sebrae-lancam-programa-de-formacao-de-fornecedores.html Mundo Corporativo 2316 Moura e Sebrae lançam programa de formação de fornecedores https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523693-moura-e-sebrae-lancam-programa-de-formacao-de-fornecedores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523694-ia-e-saude-emocional-ampliam-desafios-para-o-rh.html Mundo Corporativo 4660 IA e saúde emocional ampliam desafios para o RH https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523694-ia-e-saude-emocional-ampliam-desafios-para-o-rh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523695-doenca-ultrarrara-pode-afetar-figado-coracao-e-ossos.html Mundo Corporativo 4859 Doença ultrarrara pode afetar fígado, coração e ossos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523695-doenca-ultrarrara-pode-afetar-figado-coracao-e-ossos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523696-chef-hiro-ozono-coorganiza-o-campeonato-brasileiro-de-sushi.html Mundo Corporativo 4312 Chef Hiro Ozono coorganiza o Campeonato Brasileiro de Sushi https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523696-chef-hiro-ozono-coorganiza-o-campeonato-brasileiro-de-sushi.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523698-trf1-analisa-pedido-de-suspensao-da-regra-de-ia-na-medicina.html Mundo Corporativo 3748 TRF1 analisa pedido de suspensão da regra de IA na medicina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523698-trf1-analisa-pedido-de-suspensao-da-regra-de-ia-na-medicina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523700-fisp-e-fire-show-sinalizam-expansao-do-mercado-de-seguranca.html Mundo Corporativo 6357 FISP e Fire Show sinalizam expansão do mercado de segurança https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523700-fisp-e-fire-show-sinalizam-expansao-do-mercado-de-seguranca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:17 Mônica Vasconcelos - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523667-menopausa-por-que-medicos-dizem-que-o-medo-da-terapia-hormonal-e-maior-que-o-risco-real.html Bem viver menopausa, terapia hormonal, endocrinologia, hormônios 22618 Menopausa: por que médicos dizem que o medo da terapia hormonal é maior que o risco real https://www.bbc.com/portuguese/articles/c98vzgy2vjzo Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:36 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523713-nuno-ramos-questiona-conduta-da-esquerda-na-exposicao-jolly-chimp.html Cultura galeria, Artista, BH, Minas Tênis, Macacos, instalação, exposição 3440 Nuno Ramos questiona conduta da esquerda na exposição "Jolly chimp" https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523713-nuno-ramos-questiona-conduta-da-esquerda-na-exposicao-jolly-chimp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:40 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523717-cine-humberto-mauro-faz-esquenta-para-o-halloween-com-ciclo-de-roger-corman.html Cultura Cinema, cultura, mostra, filmes, BH, terror, horror, Suspensãodecontrato 3605 Cine Humberto Mauro faz esquenta para o Halloween com ciclo de Roger Corman https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523717-cine-humberto-mauro-faz-esquenta-para-o-halloween-com-ciclo-de-roger-corman.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:40 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523692-consumidor-de-bh-ganha-rs-50-mil-em-sorteio-da-nota-fiscal-mineira.html Gerais Sorte, SORTEIO 2404 Consumidor de BH ganha R$ 50 mil em sorteio da Nota Fiscal Mineira https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523692-consumidor-de-bh-ganha-rs-50-mil-em-sorteio-da-nota-fiscal-mineira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 18:57 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523712-pc-quer-medida-protetiva-para-mulher-agredida-com-barra-de-ferro-por-marido.html Gerais Medida protetiva, Mulher, feminicídio, violenciadomestica 3199 PC quer medida protetiva para mulher agredida com barra de ferro por marido https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523712-pc-quer-medida-protetiva-para-mulher-agredida-com-barra-de-ferro-por-marido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 19:04 Leo Lima https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523734-pulseiras-inteligentes-vao-monitorar-sono-de-estudantes-de-medicina.html Tecnologia Estudantes, Estudo, Monitoramento, Pulseira, Sono 5236 Pulseiras inteligentes vão monitorar sono de estudantes de medicina https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523734-pulseiras-inteligentes-vao-monitorar-sono-de-estudantes-de-medicina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 19:05 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523730-lula-no-sbt-saiba-que-horas-comeca-e-onde-assistir-a-sabatina-ao-vivo.html Política lula, sabatina, sbt, tv alterosa 1445 Lula no SBT: saiba que horas começa e onde assistir à sabatina ao vivo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523730-lula-no-sbt-saiba-que-horas-comeca-e-onde-assistir-a-sabatina-ao-vivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 19:23 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523746-viagens-de-trem-revelam-paisagens-deslumbrantes-e-cenarios-inesqueciveis-pelo-mundo.html Galeria 6 Viagens de trem revelam paisagens deslumbrantes e cenários inesquecíveis pelo mundo https://www.flipar.com.br/?p=694557&preview=true&preview_id=694557 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 19:23 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523748-quimono-atravessa-seculos-e-mantem-vivas-as-tradicoes-e-a-identidade-cultural-do-japao.html Galeria 6 Quimono atravessa séculos e mantém vivas as tradições e a identidade cultural do Japão https://www.flipar.com.br/?p=694558&preview=true&preview_id=694558 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 19:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523747-lotofacil-3808-quina-7146-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-19-10.html Nacional Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina 4956 Lotofácil 3808, Quina 7146 e mais: confira os números sorteados (19/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523747-lotofacil-3808-quina-7146-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-19-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 19:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523758-arritmia-cardiaca-conheca-os-sintomas-tratamentos-e-riscos-a-saude.html Galeria 6 Arritmia cardíaca: conheça os sintomas, tratamentos e riscos à saúde https://www.flipar.com.br/?p=694556&preview=true&preview_id=694556 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 19:37 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523759-pt-explora-noticia-sobre-bolsa-familia-e-campanha-de-flavio-reage-as-pressas.html Política#PlatôBr Reportagem 1268 PT explora notícia sobre Bolsa Família, e campanha de Flávio reage às pressas https://platobr.com.br/pt-explora-noticia-sobre-bolsa-familia-e-campanha-de-flavio-reage-as-pressas Digital

Estado de Minas 2026-10-19 20:00 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523725-brumadinho-acordo-financiara-centros-de-atendimento-a-mulher-no-paraopeba.html Gerais MPMG, Brumadinho, Grande Belo Horizonte, Córrego do Feijão 3030 Brumadinho: acordo financiará centros de atendimento à mulher no Paraopeba https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523725-brumadinho-acordo-financiara-centros-de-atendimento-a-mulher-no-paraopeba.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 20:10 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523762-mpmg-denuncia-sete-pessoas-por-abusos-sexuais-em-clinicas-clandestinas.html Gerais Ministério Público, Morte, Polícia Civil 4054 MPMG denuncia sete pessoas por abusos sexuais em clínicas clandestinas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523762-mpmg-denuncia-sete-pessoas-por-abusos-sexuais-em-clinicas-clandestinas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 20:29 Raphaela Peixoto - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523784-janones-libera-canal-exercito-de-lula-durante-internacao.html Política André Janones, lula, eleicoes-2026, Whatsapp 1515 Janones libera canal "Exército de Lula" durante internação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523784-janones-libera-canal-exercito-de-lula-durante-internacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 20:33 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense,Raphaela Peixoto - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523787-candidatos-poderao-circular-pelo-palco-durante-debate-da-tv-globo.html Política DEBATE, TV GLOBO 2140 Candidatos poderão circular pelo palco durante debate da TV Globo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523787-candidatos-poderao-circular-pelo-palco-durante-debate-da-tv-globo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 20:39 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523793-lula-entregara-ao-tse-autorizacao-para-quebra-de-sigilo-dele-e-dos-filhos.html Política lula, Quebra, quebra de sigilo, sigilo, Flavio, TSE 1560 Lula entregará ao TSE autorização para quebra de sigilo dele e dos filhos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523793-lula-entregara-ao-tse-autorizacao-para-quebra-de-sigilo-dele-e-dos-filhos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 20:47 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523794-projetos-nao-entraram-ontem-diz-lula-sobre-pautas-prioritarias-no-congresso.html Política Câmara dos Deputados, lula, eleições 2026, eleições2026 1524 "Projetos não entraram ontem", diz Lula sobre pautas prioritárias no Congresso https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523794-projetos-nao-entraram-ontem-diz-lula-sobre-pautas-prioritarias-no-congresso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 20:51 Fernanda Strickland - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523797-lula-aposta-em-mobilizacao-e-diz-estar-convencido-de-vitoria-no-2-turno.html Política Apoio, Bolsonaro, Eleições, Flávio Bolsonaro, Governo, Lula, Pesquisa 3357 Lula aposta em mobilização e diz estar convencido de vitória no 2° turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523797-lula-aposta-em-mobilizacao-e-diz-estar-convencido-de-vitoria-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 20:56 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523771-grande-bh-incendio-atinge-ferro-velho-e-ameaca-edificacoes-vizinhas.html Gerais Ferro, Incêndio, Velho 989 Grande BH: Incêndio atinge ferro-velho e ameaça edificações vizinhas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523771-grande-bh-incendio-atinge-ferro-velho-e-ameaca-edificacoes-vizinhas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 20:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523804-erros-ao-lavar-e-guardar-alface-podem-favorecer-contaminacoes-saiba-como-evitar.html Galeria 6 Erros ao lavar e guardar alface podem favorecer contaminações; saiba como evitar https://www.flipar.com.br/?p=694121&preview=true&preview_id=694121 Digital

Estado de Minas 2026-10-19 21:26 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523814-lula-sobre-diminuicao-da-maioridade-penal-capacidade-de-mudar-de-opiniao.html Política Lula, Maioridade penal, sabatina, eleições2026, eleições 2026 2273 Lula sobre diminuição da maioridade penal: "Capacidade de mudar de opinião" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523814-lula-sobre-diminuicao-da-maioridade-penal-capacidade-de-mudar-de-opiniao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 21:41 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523820-afinal-qual-candidato-lidera-entre-os-trabalhadores-com-carteira-assinada.html Política#PlatôBr Reportagem 1685 Afinal, qual candidato lidera entre os trabalhadores com carteira assinada? https://platobr.com.br/afinal-qual-candidato-lidera-entre-os-trabalhadores-com-carteira-assinada Digital

Estado de Minas 2026-10-19 21:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523825-fortanix-anuncia-confidential-ai-para-cargas-de-trabalho-kubernetes-de-nivel-empresarial-utilizando-a-tecnologia-cncf-confidential-containers-coco.html Mundo Corporativo 12813 Fortanix anuncia Confidential AI para cargas de trabalho Kubernetes de nível empresarial, utilizando a tecnologia CNCF® Confidential Containers (CoCo) https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523825-fortanix-anuncia-confidential-ai-para-cargas-de-trabalho-kubernetes-de-nivel-empresarial-utilizando-a-tecnologia-cncf-confidential-containers-coco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 22:17 Fernanda Strickland - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523835-lula-promete-pec-para-garantir-transporte-publico-gratuito-nos-fins-de-semana.html Política eleições, eleições 2026, lula, transporte público, eleições2026 3951 Lula promete PEC para garantir transporte público gratuito nos fins de semana https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523835-lula-promete-pec-para-garantir-transporte-publico-gratuito-nos-fins-de-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-19 23:23 Heloísa Von Ah - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7523850-os-5-sinais-da-presenca-de-obsessores-em-sua-vida.html Horóscopo Espiritismo, Espiritualidade, Mediunidade 7624 Os 5 sinais da presença de obsessores em sua vida https://www.wemystic.com.br/os-5-sinais-da-presenca-de-obsessores-em-sua-vida/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-20 00:05 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523859-centrao-corre-para-conter-efeito-nikolas-enquanto-ainda-tem-maioria-na-camara.html Política#PlatôBr Reportagem 4075 Centrão corre para conter ‘efeito Nikolas’ enquanto ainda tem maioria na Câmara https://platobr.com.br/centrao-corre-para-conter-efeito-nikolas-enquanto-ainda-tem-maioria-na-camara Digital

Estado de Minas 2026-10-20 00:05 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523860-acm-neto-flavio-bolsonaro-e-o-possivel-fruto-da-aproximacao-entre-os-dois.html Política#PlatôBr Reportagem 1447 ACM Neto, Flávio Bolsonaro e o possível ‘fruto’ da aproximação entre os dois https://platobr.com.br/acm-neto-flavio-bolsonaro-e-o-possivel-fruto-da-aproximacao-entre-os-dois Digital

Estado de Minas 2026-10-20 01:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523866-byd-energy-storage-acelera-expansao-da-rede-global-bess-pos-venda.html Mundo Corporativo 3511 BYD Energy Storage Acelera Expansão da Rede Global BESS Pós-Venda https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523866-byd-energy-storage-acelera-expansao-da-rede-global-bess-pos-venda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Carlos Starling https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7523538-o-velho-novo-versus-o-novo-velho.html Colunistas#Carlos Starling Saúde, sapato, política, ladrão, ciência 6059 O velho novo versus o novo velho https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7523538-o-velho-novo-versus-o-novo-velho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Ivan Drummond https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7523606-os-ultimos-instantes-de-oscar-nos-jogos-olimpicos.html Colunistas#Ivan Drummond Olimpíadas, Basquete, Oscar Schmidt 3791 Os últimos instantes de Oscar nos Jogos Olímpicos https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7523606-os-ultimos-instantes-de-oscar-nos-jogos-olimpicos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523736-academia-mineira-de-letras-entrega-premio-a-francisco-de-morais-mendes.html Cultura Academia, Letras, literatura, prêmio, academia mineira de letras, BH, escritor 3427 Academia Mineira de Letras entrega prêmio a Francisco de Morais Mendes https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523736-academia-mineira-de-letras-entrega-premio-a-francisco-de-morais-mendes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Paulo Rabello de Castro https://www.em.com.br/colunistas/paulo-rabello-de-castro/2026/10/7523738-a-reforma-tributaria-entre-o-ceu-e-o-inferno.html Colunistas#Paulo Rabello de Castro impostos, reforma tributária, transição, simplificação, imposto do pecado 5365 A Reforma Tributária, entre o céu e o inferno https://www.em.com.br/colunistas/paulo-rabello-de-castro/2026/10/7523738-a-reforma-tributaria-entre-o-ceu-e-o-inferno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7523741-por-que-voce-continua-checando-as-redes-sociais-do-seu-ex.html Colunistas#Anna Marina minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas 2962 Por que você continua checando as redes sociais do seu ex? https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7523741-por-que-voce-continua-checando-as-redes-sociais-do-seu-ex.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7523742-sob-a-sombra-do-stfo-debate-de-horrores.html Colunistas#Bertha Maakaroun 6606 Debate dos presidenciáveis na TV foi um show de horrores https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7523742-sob-a-sombra-do-stfo-debate-de-horrores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7523752-quanto-vale-uma-eleicao.html Direito & Justiça Minas Direito, país, rede 4706 QUANTO VALE UMA ELEIÇÃO? https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7523752-quanto-vale-uma-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/mundo-juridico/2026/10/7523755-no-topo-do-sistema.html Direito & Justiça Minas#Mundo Jurídico 5467 NO TOPO DO SISTEMA https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/mundo-juridico/2026/10/7523755-no-topo-do-sistema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7523761-lideranca-feminina-no-cnj.html Direito & Justiça Minas Justiça , Poder, sistema 7273 LIDERANÇA FEMININA NO CNJ https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7523761-lideranca-feminina-no-cnj.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7523763-nova-missao-no-tcu.html Direito & Justiça Minas#Entrevista Ministro, Tribunal, independência 5055 NOVA MISSÃO NO TCU https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7523763-nova-missao-no-tcu.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7523768-a-livre-iniciativa-fraterna-ministros-do-stj-lancam-importante-obra.html Direito & Justiça Minas#Entrevista MInistro, fraternidade 6921 A LIVRE INICIATIVA FRATERNA: Ministros do STJ lançam importante obra https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7523768-a-livre-iniciativa-fraterna-ministros-do-stj-lancam-importante-obra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/judiciario-em-foco/2026/10/7523773-vocacionado-para-a-magistratura.html Direito & Justiça Minas#Judiciário em Foco advocacia, Juiz, Poder, Direito 5205 VOCACIONADO PARA A MAGISTRATURA https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/judiciario-em-foco/2026/10/7523773-vocacionado-para-a-magistratura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/voz-ado-amp/2026/10/7523786-combate-ao-crime-organizado-e-um-balanco-do-cnpg.html Direito & Justiça Minas#Voz do MP crime, justiça, Direito, mandato 5136 COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E UM BALANÇO DO CNPG https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/voz-ado-amp/2026/10/7523786-combate-ao-crime-organizado-e-um-balanco-do-cnpg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7523801-isonomia-e-condicao-para-eleicao-democratica.html Opinião 3834 Isonomia é condição para eleição democrática https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7523801-isonomia-e-condicao-para-eleicao-democratica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7523802-o-pib-e-o-pobre.html Opinião 1596 "O PIB e o pobre" https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7523802-o-pib-e-o-pobre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Quinho https://www.em.com.br/charge/2026/10/7523805-desaprovacao-recorde-do-governo-trump.html Charge -1 Desaprovação recorde do Governo Trump https://www.em.com.br/charge/2026/10/7523805-desaprovacao-recorde-do-governo-trump.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/fique-com-por-dentro/2026/10/7523809-10-anos-de-trf-1.html Direito & Justiça Minas#Fique com por dentro 8595 10 ANOS DE TRF-1 https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/fique-com-por-dentro/2026/10/7523809-10-anos-de-trf-1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 05:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523871-murata-desenvolve-o-menor-termistor-ntc-do-mundo-com-dimensoes-de-025-mm-x-0125-mm-para-medicao-de-temperatura-em-espacos-restritos.html Mundo Corporativo 5749 Murata desenvolve o menor termistor NTC do mundo, com dimensões de 0,25 mm x 0,125 mm, para medição de temperatura em espaços restritos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523871-murata-desenvolve-o-menor-termistor-ntc-do-mundo-com-dimensoes-de-025-mm-x-0125-mm-para-medicao-de-temperatura-em-espacos-restritos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 06:09 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523873-senador-aliado-de-lula-defende-debate-sobre-stf-com-seriedade-ninguem-acima-da-lei.html Política#PlatôBr Entrevista 2910 Senador aliado de Lula defende debate sobre STF com seriedade: ‘Ninguém acima da lei’ https://platobr.com.br/senador-aliado-de-lula-defende-debate-sobre-stf-com-seriedade-ninguem-acima-da-lei Digital

Estado de Minas 2026-10-20 07:26 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523878-previsao-do-tempo-bh-tera-sol-calor-de-30-c-e-alerta-de-chuva-nesta-terca-feira-20-10.html Gerais 2614 Previsão do tempo: BH terá sol, calor de 30°C e alerta de chuva nesta terça-feira (20/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523878-previsao-do-tempo-bh-tera-sol-calor-de-30-c-e-alerta-de-chuva-nesta-terca-feira-20-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 07:48 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523883-eu-me-escondi-por-tempo-demais-felca-volta-as-redes-com-revelacao-que-ninguem-esperava.html Nacional 1741 'Eu me escondi por tempo demais': Felca volta às redes com revelação que ninguém esperava https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523883-eu-me-escondi-por-tempo-demais-felca-volta-as-redes-com-revelacao-que-ninguem-esperava.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 07:54 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523884-pelo-buraco-do-hidrometro-o-pedido-de-socorro-de-menino-de-7-anos-deixado-sozinho-em-casa-por-cerca-de-8-horas-em-mg.html Gerais 2192 Pelo buraco do hidrômetro: o pedido de socorro de menino de 7 anos deixado sozinho em casa por cerca de 8 horas em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523884-pelo-buraco-do-hidrometro-o-pedido-de-socorro-de-menino-de-7-anos-deixado-sozinho-em-casa-por-cerca-de-8-horas-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 07:56 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523885-seis-homens-sao-presos-pela-prf-por-transporte-de-bebidas-furtadas-na-br-262-em-mg.html Gerais 1958 Seis homens são presos pela PRF por transporte de bebidas furtadas na BR-262 em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523885-seis-homens-sao-presos-pela-prf-por-transporte-de-bebidas-furtadas-na-br-262-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 07:57 Lara Santana https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523886-mecanico-scotty-kilmer-ensina-habito-na-rodovia-que-protege-o-motor.html Tecnologia carros, setor, automotivo, dicas, motor de carro, óleo, temperatura do motor, método italiano, pistão, engenharia mecânica 2250 Mecânico Scotty Kilmer ensina hábito na rodovia que protege o motor https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523886-mecanico-scotty-kilmer-ensina-habito-na-rodovia-que-protege-o-motor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 07:57 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7523887-o-gas-de-churrasqueira-pode-estragar-saiba-quando-trocar-o-seu-botijao.html Casa e Decoração churrasqueira a gás, botijão de gás, dicas, segurança, gás propano, como trocar, sinais 1417 O gás de churrasqueira pode estragar? Saiba quando trocar o seu botijão https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7523887-o-gas-de-churrasqueira-pode-estragar-saiba-quando-trocar-o-seu-botijao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 07:58 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523888-queijo-jarlsberg-o-segredo-noruegues-para-fortalecer-os-ossos-apos-os-65.html Ciência queijo Jarlsberg, saúde óssea, densidade óssea 2656 Queijo Jarlsberg: o segredo norueguês para fortalecer os ossos após os 65 https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523888-queijo-jarlsberg-o-segredo-noruegues-para-fortalecer-os-ossos-apos-os-65.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-20 08:01 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523894-mulher-e-morta-a-facadas-pelo-ex-marido-na-frente-da-filha-adolescente-suspeito-esta-foragido.html Gerais 2119 Mulher é morta a facadas pelo ex-marido na frente da filha adolescente; suspeito está foragido https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523894-mulher-e-morta-a-facadas-pelo-ex-marido-na-frente-da-filha-adolescente-suspeito-esta-foragido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:04 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523895-adelia-prado-sofre-acidente-domestico-aos-90-anos.html Gerais 1098 Adélia Prado sofre acidente doméstico aos 90 anos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523895-adelia-prado-sofre-acidente-domestico-aos-90-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:08 Yaya Souza https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523896-minha-melhor-amiga-desbanca-ainda-estou-aqui-e-bate-recorde-nos-cinemas.html Cultura 2203 Minha melhor amiga desbanca 'Ainda estou aqui' e bate recorde nos cinemas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523896-minha-melhor-amiga-desbanca-ainda-estou-aqui-e-bate-recorde-nos-cinemas.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-20 08:19 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523903-denis-villeneuve-explica-por-que-aceitou-dirigir-novo-filme-de-james-bond.html Galeria 6 Denis Villeneuve explica por que aceitou dirigir novo filme de James Bond https://www.flipar.com.br/?p=694572 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:23 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523906-carnaval-de-bh-prefeitura-reabre-edital-de-patrocinio-apos-primeira-tentativa-nao-ter-interessados.html Gerais 2225 Carnaval de BH: prefeitura reabre edital de patrocínio após primeira tentativa não ter interessados https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523906-carnaval-de-bh-prefeitura-reabre-edital-de-patrocinio-apos-primeira-tentativa-nao-ter-interessados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:26 Gabriel Botelho - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523905-familia-de-netinho-se-recusa-a-escrever-que-cantor-morreu-no-dia-13-12-1.html Política cantor, câncer, linfoma, linfoma não Hodgkin, netinho, salvador 1438 Família de Netinho se recusa a escrever que cantor morreu no dia 13: "12+1" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523905-familia-de-netinho-se-recusa-a-escrever-que-cantor-morreu-no-dia-13-12-1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:29 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523907-faxineira-e-atacada-com-facadas-por-patroa-durante-servico-e-mulher-acaba-presa.html Gerais 2111 Faxineira é atacada com facadas por patroa durante serviço e mulher acaba presa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523907-faxineira-e-atacada-com-facadas-por-patroa-durante-servico-e-mulher-acaba-presa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:31 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523909-pamukkale-conheca-o-espetaculo-natural-da-turquia-que-parece-feito-de-algodao.html Galeria 6 Pamukkale: conheça o espetáculo natural da Turquia que parece feito de algodão https://www.flipar.com.br/?p=694265 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:37 João Renato Faria https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523910-real-time-big-data-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-a-cinco-dias-do-2-turno.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2002 Real Time Big Data: Flávio tem 52% dos votos válidos e Lula, 48%, a cinco dias do 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523910-real-time-big-data-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-a-cinco-dias-do-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:37 Camilla Veras Mota e Vitor Serrano - Enviados da BBC News Brasil a Camaçari e Salvador - Correio Bra https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523899-efeito-byd-como-brasil-virou-laboratorio-de-empresas-chinesas.html Economia 17620 Efeito BYD: como Brasil virou 'laboratório' de empresas chinesas https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523899-efeito-byd-como-brasil-virou-laboratorio-de-empresas-chinesas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:40 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523912-homem-e-preso-em-flagrante-cavando-cova-para-enterrar-a-ex-companheira-que-matou-a-golpes-de-machado.html Gerais 1978 Homem é preso em flagrante cavando cova para enterrar a ex-companheira que matou a golpes de machado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523912-homem-e-preso-em-flagrante-cavando-cova-para-enterrar-a-ex-companheira-que-matou-a-golpes-de-machado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:43 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523914-abono-para-profissionais-de-saude-de-bh-decreto-define-quem-recebe-e-como-sera-calculado-o-valor.html Gerais 2829 Abono para profissionais de saúde de BH: decreto define quem recebe e como será calculado o valor https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523914-abono-para-profissionais-de-saude-de-bh-decreto-define-quem-recebe-e-como-sera-calculado-o-valor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:47 Mariana Morais https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523904-advogado-morre-na-frente-da-esposa-enquanto-rezava-o-santo-terco.html Nacional advogado, morte, terço, esposa, atropelamento 1403 Advogado morre na frente da esposa enquanto rezava o Santo Terço https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523904-advogado-morre-na-frente-da-esposa-enquanto-rezava-o-santo-terco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:50 João Renato Faria https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523922-seu-local-de-votacao-mudou-veja-como-consultar-antes-do-2-turno.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 1812 Seu local de votação mudou? Veja como consultar antes do 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523922-seu-local-de-votacao-mudou-veja-como-consultar-antes-do-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:51 Brunna Ramos* - Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523919-brasileiros-sonham-alto-com-o-premio-de-rs-185-milhoes-da-mega-sena.html Nacional Caixa Econômica Federal, loteria, mega-sena 5921 Brasileiros sonham alto com o prêmio de R$ 185 milhões da Mega-Sena https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523919-brasileiros-sonham-alto-com-o-premio-de-rs-185-milhoes-da-mega-sena.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 08:55 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523926-snoop-dogg-completa-55-anos-conheca-a-trajetoria-do-rapper.html Galeria 6 Snoop Dogg completa 55 anos: conheça a trajetória do rapper https://www.flipar.com.br/?p=694427 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:07 Alicia Bernardes - Correio Braziliense,Danandra Rocha - Correio Braziliense,Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523928-tse-aperta-cerco-sobre-atuacao-da-meta-na-reta-final-da-eleicao.html Política Meta, TSE, Flávio Bolsonaro, Lula, campanha, eleições 2026 3870 TSE aperta cerco sobre atuação da Meta na reta final da eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523928-tse-aperta-cerco-sobre-atuacao-da-meta-na-reta-final-da-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:08 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523934-inovacao-no-sus-hospital-das-clinicas-da-ufmg-anuncia-cirurgias-roboticas-e-exibe-exames-a-distancia-e-ia-contra-chagas.html Gerais 1946 Inovação no SUS: Hospital das Clínicas da UFMG anuncia cirurgias robóticas e exibe exames à distância e IA contra Chagas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523934-inovacao-no-sus-hospital-das-clinicas-da-ufmg-anuncia-cirurgias-roboticas-e-exibe-exames-a-distancia-e-ia-contra-chagas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:19 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523951-antonio-banderas-e-nicolas-cage-serao-protagonistas-da-5-temporada-de-true-detective.html Galeria 6 Antonio Banderas e Nicolas Cage serão protagonistas da 5ª temporada de “True Detective” https://www.flipar.com.br/?p=694577 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:21 Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523947-justica-decreta-fim-da-recuperacao-judicial-da-americanas.html Economia americanas,recuperação judicia 1849 Justiça decreta fim da recuperação judicial da Americanas https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-10/justica-decreta-fim-da-recuperacao-judicial-da-americanas Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:21 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523948-sua-retina-pode-revelar-sua-idade-biologica-e-antecipar-doencas.html Ciência medicina, estudo, retina, olhos, oftalmologia 3050 Sua retina pode revelar sua idade biológica e antecipar doenças https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523948-sua-retina-pode-revelar-sua-idade-biologica-e-antecipar-doencas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:21 Lara Santana https://www.em.com.br/trends/2026/10/7523949-como-assumir-os-cabelos-brancos-sem-ficar-refem-da-raiz-marcada.html Trends cabelo branco, cabelo grisalho, como disfarçar 2732 Como assumir os cabelos brancos sem ficar refém da raiz marcada https://www.em.com.br/trends/2026/10/7523949-como-assumir-os-cabelos-brancos-sem-ficar-refem-da-raiz-marcada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:21 Lara Santana https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523893-corte-shag-o-estilo-versatil-que-rejuvenesce-e-valoriza-qualquer-idade.html Feminino & Masculino corte shag, shaggy hair, corte de cabelo, dicas 2679 Corte shag: o estilo versátil que rejuvenesce e valoriza qualquer idade https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523893-corte-shag-o-estilo-versatil-que-rejuvenesce-e-valoriza-qualquer-idade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:22 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523950-morador-de-64-anos-vive-isolado-ha-mais-de-12-anos-em-uma-aldeia-milenar-mas-sua-maneira-de-encarar-a-solidao-contraria-a-ideia-de-que-estar-so-e-sempre-ruim.html Internacional Solanell, Espanha, isolamento, viver isolado, solidão, Montferrer y Castellbó 3103 Morador de 64 anos vive isolado há mais de 12 anos em uma aldeia milenar, mas sua maneira de encarar a solidão contraria a ideia de que estar só é sempre ruim https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523950-morador-de-64-anos-vive-isolado-ha-mais-de-12-anos-em-uma-aldeia-milenar-mas-sua-maneira-de-encarar-a-solidao-contraria-a-ideia-de-que-estar-so-e-sempre-ruim.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:32 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523961-conteudo-pago-vazado-a-prova-precisa-vir-antes-da-denuncia-orienta-advogado.html Networking e Negócios 4676 Conteúdo pago vazado: a prova precisa vir antes da denúncia, orienta advogado ecb97dda-0956-4824-992d-ad8cad423194 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:39 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523964-fft5-transforma-experiencia-de-mulheres-50-em-negocio-autoridade-e-legado.html Networking e Negócios 9895 FFT5 transforma experiência de mulheres 50+ em negócio, autoridade e legado 9dd7f022-0d32-4861-b262-66a252e0609c Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:41 Cadu Bruno https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523959-mulher-simula-o-proprio-sequestro-com-ajuda-da-filha-de-7-anos-cobra-rs-3-500-da-mae-para-pagar-agiotas-e-e-condenada-por-extorsao.html Nacional Brasil, sequestro, mãe, filha, simulação, farsa 2929 Mulher simula o próprio sequestro com ajuda da filha de 7 anos, cobra R$ 3.500 da mãe para pagar agiotas e é condenada por extorsão https://www.tupi.fm/brasil/mulher-simula-o-proprio-sequestro-com-ajuda-da-filha-de-7-anos-cobra-r-3-500-da-mae-para-pagar-agiotas-e-e-condenada-por-extorsao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:47 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523968-erros-no-historico-do-inss-podem-mudar-data-e-valor-da-aposentadoria.html Networking e Negócios 4951 Erros no histórico do INSS podem mudar data e valor da aposentadoria bd313798-abe8-4dcc-9322-080391c6122f Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:50 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523972-premie-mais-jovem-da-historia-da-holanda-espera-o-primeiro-filho-com-jogador-de-hoquei-argentino.html Internacional 2187 Premiê mais jovem da história da Holanda espera o primeiro filho com jogador de hóquei argentino https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523972-premie-mais-jovem-da-historia-da-holanda-espera-o-primeiro-filho-com-jogador-de-hoquei-argentino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:52 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523973-aviao-da-latam-pega-fogo-em-pista-de-aeroporto-antes-de-decolagem.html Internacional 2122 Avião da Latam pega fogo em pista de aeroporto antes de decolagem https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523973-aviao-da-latam-pega-fogo-em-pista-de-aeroporto-antes-de-decolagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 09:57 Yaya Souza https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523976-manifestacao-la-fora-drinks-aqui-dentro-video-mostra-casal-bebendo-em-bar-de-paris-em-meio-aos-protestos.html Internacional 2312 Manifestação lá fora, drinks aqui dentro: vídeo mostra casal bebendo em bar de Paris em meio aos protestos https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523976-manifestacao-la-fora-drinks-aqui-dentro-video-mostra-casal-bebendo-em-bar-de-paris-em-meio-aos-protestos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:01 Larissa Brandes https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516995-a-ciencia-por-tras-da-falta-de-atencao-em-rotinas-por-que-cerebros-com-tdah-parecem-desligar-em-tarefas-comuns-mas-brilham-sob-pressao-intensa.html Bem viver Saúde, TDAH, déficit de atenção, hiperatividade, diagnóstico 3142 A ciência por trás da falta de atenção em rotinas: por que cérebros com TDAH parecem desligar em tarefas comuns mas brilham sob pressão intensa https://www.tupi.fm/saude/a-ciencia-por-tras-da-falta-de-atencao-em-rotinas-por-que-cerebros-com-tdah-parecem-desligar-em-tarefas-comuns-mas-brilham-sob-pressao-intensa/ Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:02 Cadu Bruno https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523967-viih-tube-baixa-em-rs-15-milhao-o-preco-da-cobertura-em-que-gastou-rs-25-milhoes-so-de-reforma-e-admite-ja-saio-no-prejuizo.html Cultura Viih Tube, Ex-bbb, reforma, luxo, casa 2167 Viih Tube baixa em R$ 1,5 milhão o preço da cobertura em que gastou R$ 2,5 milhões só de reforma e admite: Já saio no prejuízo https://www.tupi.fm/entretenimento/viih-tube-baixa-em-r-15-milhao-o-preco-da-cobertura-em-que-gastou-r-25-milhoes-so-de-reforma-e-admite-ja-saio-no-prejuizo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523983-definicao-em-foco-a-evolucao-da-lipoaspiracao-masculina.html Mundo Corporativo 2440 Definição em foco: a evolução da lipoaspiração masculina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523983-definicao-em-foco-a-evolucao-da-lipoaspiracao-masculina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523984-frizz-quebra-e-ressecamento-como-cuidar-dos-fios.html Mundo Corporativo 6045 Frizz, quebra e ressecamento: como cuidar dos fios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523984-frizz-quebra-e-ressecamento-como-cuidar-dos-fios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:06 João Renato Faria https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523981-janones-deixa-uti-com-recado-misterioso-e-promete-batalha-final.html Política eleicoes-2026, janones, lula, flavio-bolsonaro 2360 Janones deixa UTI com recado misterioso e promete 'batalha final' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523981-janones-deixa-uti-com-recado-misterioso-e-promete-batalha-final.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:06 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523985-kv-fjordkake-conheca-o-bolo-noruegues-que-ganhou-fama-de-ser-o-melhor-do-mundo.html Galeria 6 Kvæfjordkake: conheça o bolo norueguês que ganhou fama de ser o melhor do mundo https://www.flipar.com.br/?p=694596 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:08 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523568-flavio-ou-lula-astrologia-aponta-vitoria-apertada-no-dia-das-eleicoes.html Política astrologia, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 6392 Flávio ou Lula? Astrologia aponta vitória apertada no dia das eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523568-flavio-ou-lula-astrologia-aponta-vitoria-apertada-no-dia-das-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:15 Guilherme Pavarin - De São Paulo (SP) para a BBC News Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523982-o-que-a-eleicao-de-uma-estreante-deputada-federal-de-24-anos-do-rio-revela-sobre-a-onda-de-direita-no-brasil.html Política 17444 O que a eleição de uma estreante deputada federal de 24 anos do Rio revela sobre a onda de direita no Brasil https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwq6n967qyqvo Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524003-leticia-spiller-estreia-como-dubladora-em-nova-animacao-da-disney.html Galeria 6 Letícia Spiller estreia como dubladora em nova animação da Disney https://www.flipar.com.br/?p=694584 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:22 Yaya Souza https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523979-pagamento-extra-do-13-do-inss-cai-a-partir-de-novembro-saiba-quem-tem-direito.html Economia 1895 Pagamento extra do 13º do INSS cai a partir de novembro; saiba quem tem direito https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523979-pagamento-extra-do-13-do-inss-cai-a-partir-de-novembro-saiba-quem-tem-direito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:26 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524008-shows-de-gusttavo-lima-e-maiara-maraisa-viram-alvo-de-investigacao-em-sp.html Nacional 2248 Shows de Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa viram alvo de investigação em SP https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524008-shows-de-gusttavo-lima-e-maiara-maraisa-viram-alvo-de-investigacao-em-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:28 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524010-bh-ganha-nova-lei-de-manejo-integrado-do-fogo-para-prevenir-queimadas.html Gerais fogo, manejo, incêndio, florestas, PBH 3028 BH ganha nova lei de Manejo Integrado do Fogo para prevenir queimadas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524010-bh-ganha-nova-lei-de-manejo-integrado-do-fogo-para-prevenir-queimadas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:33 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524015-lula-se-surpreende-com-cenario-para-a-esquerda-no-rs-e-aliados-falam-em-ingratidao.html Política#PlatôBr Reportagem 1387 Lula se surpreende com cenário para a esquerda no RS e aliados falam em ‘ingratidão’ https://platobr.com.br/lula-se-surpreende-com-cenario-para-a-esquerda-no-rs-e-aliados-falam-em-ingratidao Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:34 Yaya Souza https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524011-experiencias-inesqueciveis-sobre-trilhos-5-viagens-de-trem-que-levam-voce-ate-as-estrelas.html Turismo 2683 Experiências inesquecíveis sobre trilhos: 5 viagens de trem que levam você até as estrelas https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524011-experiencias-inesqueciveis-sobre-trilhos-5-viagens-de-trem-que-levam-voce-ate-as-estrelas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:37 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524016-uma-mansao-avaliada-em-rs-1-bilhao-residencia-de-apresentadora-de-44-anos-chama-atencao-em-alphaville.html Casa e Decoração 2222 Uma mansão avaliada em R$ 1 bilhão: residência de apresentadora de 44 anos chama atenção em Alphaville https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524016-uma-mansao-avaliada-em-rs-1-bilhao-residencia-de-apresentadora-de-44-anos-chama-atencao-em-alphaville.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:42 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524020-pescador-fisga-gigante-no-rio-paranaiba-e-tem-marca-homologada-como-recorde-brasileiro.html Gerais 2331 Pescador fisga ‘gigante’ no Rio Paranaíba e tem marca homologada como recorde brasileiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524020-pescador-fisga-gigante-no-rio-paranaiba-e-tem-marca-homologada-como-recorde-brasileiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 10:50 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524023-camara-de-bh-avanca-com-projeto-que-preve-areas-verdes-no-lugar-de-vagas-de-estacionamento-nas-ruas.html Gerais 2807 Câmara de BH avança com projeto que prevê áreas verdes no lugar de vagas de estacionamento nas ruas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524023-camara-de-bh-avanca-com-projeto-que-preve-areas-verdes-no-lugar-de-vagas-de-estacionamento-nas-ruas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524028-luxo-masculino-reune-estilo-sofisticacao-e-negocios.html Mundo Corporativo 4757 Luxo masculino reúne estilo, sofisticação e negócios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524028-luxo-masculino-reune-estilo-sofisticacao-e-negocios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524029-sophos-lanca-ai-defense-para-protecao-de-ia.html Mundo Corporativo 6871 Sophos lança AI Defense para proteção de IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524029-sophos-lanca-ai-defense-para-protecao-de-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524031-a-command-alkon-leva-o-batch-na-command-cloud-a-sistemas-de-outros-fabricantes-em-parceria-com-a-gedis.html Mundo Corporativo 6547 A Command Alkon leva o Batch na Command Cloud a sistemas de outros fabricantes em parceria com a Gedis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524031-a-command-alkon-leva-o-batch-na-command-cloud-a-sistemas-de-outros-fabricantes-em-parceria-com-a-gedis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524032-agrolend-une-ia-e-gestao-humana-no-agronegocio.html Mundo Corporativo 3443 Agrolend une IA e gestão humana no agronegócio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524032-agrolend-une-ia-e-gestao-humana-no-agronegocio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524033-veterinario-online-amplia-acesso-a-orientacao-para-pets.html Mundo Corporativo 6942 Veterinário online amplia acesso à orientação para pets https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524033-veterinario-online-amplia-acesso-a-orientacao-para-pets.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524034-analise-de-pele-com-ia-pode-elevar-faturamento-de-clinicas.html Mundo Corporativo 4840 Análise de pele com IA pode elevar faturamento de clínicas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524034-analise-de-pele-com-ia-pode-elevar-faturamento-de-clinicas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524038-economistas-analisam-como-ajuste-fiscal-impacta-os-meis.html Mundo Corporativo 4124 Economistas analisam como ajuste fiscal impacta os MEIs https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524038-economistas-analisam-como-ajuste-fiscal-impacta-os-meis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:07 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524039-raja-ampat-paraiso-da-indonesia-abriga-um-dos-ecossistemas-marinhos-mais-ricos-do-planeta.html Galeria 6 Raja Ampat: paraíso da Indonésia abriga um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planeta https://www.flipar.com.br/?p=694119&preview=true&preview_id=694119 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:11 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524049-centrao-desafiara-flavio-mesmo-com-a-fama-de-mais-habilidoso-que-o-pai.html Política#PlatôBr Reportagem 1319 Centrão desafiará Flávio, mesmo com a fama de ‘mais habilidoso’ que o pai https://platobr.com.br/centrao-desafiara-flavio-mesmo-com-a-fama-de-mais-habilidoso-que-o-pai Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:13 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524052-lipedema-vai-alem-da-estetica-e-exige-uma-abordagem-individualizada.html Networking e Negócios 8756 Lipedema vai além da estética e exige uma abordagem individualizada 5b802995-928f-45d4-bdbd-81dad5beb4f4 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:18 Cadu Bruno https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524025-aos-90-anos-carlos-alberto-de-nobrega-passa-por-cirurgia-de-marcapasso-depois-que-uma-infeccao-viral-virou-inflamacao-no-coracao.html Bem viver saúde, miocardite, infecção viral, 90 anos, apresentador 2098 Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega passa por cirurgia de marcapasso depois que uma infecção viral virou inflamação no coração https://www.tupi.fm/entretenimento/aos-90-anos-carlos-alberto-de-nobrega-passa-por-cirurgia-de-marcapasso-depois-que-uma-infeccao-viral-virou-inflamacao-no-coracao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524056-viralizaram-com-cachorro-de-burro-pais-buscam-filha-na-escola-fantasiados-de-shrek-e-fiona.html Galeria 6 Viralizaram! Com cachorro de Burro, pais buscam filha na escola fantasiados de Shrek e Fiona https://www.flipar.com.br/?p=694663 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:32 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524037-idoso-desaparecido-por-dois-dias-e-encontrado-em-mata-na-grande-bh.html Gerais Corpo de Bombeiros, Desaparecido, Drone, Idoso desaparecido 1167 Idoso desaparecido por dois dias é encontrado em mata na grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524037-idoso-desaparecido-por-dois-dias-e-encontrado-em-mata-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:35 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524063-dra-gabriela-scandiucci-aborda-os-avancos-da-dermatologia-estetica-para-o-verao-e-os-cuidados-com-a-pele-apos-o-emagrecimento.html Networking e Negócios 10971 Dra. Gabriela Scandiucci aborda os avanços da dermatologia estética para o verão e os cuidados com a pele após o emagrecimento bac2aec0-f14e-455e-8658-82a092c3ab06 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:36 Ellen Cristie https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524060-cnh-tem-validade-prorrogada-detran-mg-orienta-sobre-o-novo-prazo.html Gerais Detran-MG, prorrogação, CNH, carteira de habilitação, motoristas 3624 CNH tem validade prorrogada: Detran-MG orienta sobre o novo prazo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524060-cnh-tem-validade-prorrogada-detran-mg-orienta-sobre-o-novo-prazo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:44 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524026-tres-onibus-eletricos-de-17-milhao-de-euros-tem-destino-inesperado-na-franca-falhas-de-autonomia-e-confiabilidade-levam-a-uma-mudanca-na-escolha-dos-veiculos.html Tecnologia 2338 Três ônibus elétricos de 1,7 milhão de euros têm destino inesperado na França: falhas de autonomia e confiabilidade levam a uma mudança na escolha dos veículos https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524026-tres-onibus-eletricos-de-17-milhao-de-euros-tem-destino-inesperado-na-franca-falhas-de-autonomia-e-confiabilidade-levam-a-uma-mudanca-na-escolha-dos-veiculos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:45 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524067-hoteleiro-abandona-os-negocios-e-comeca-a-plantar-arvores-em-1983-e-43-anos-depois-uma-floresta-de-200-hectares-revela-o-alcance-da-transformacao-da-area-arida.html Internacional 2623 Hoteleiro abandona os negócios e começa a plantar árvores em 1983, e 43 anos depois uma floresta de 200 hectares revela o alcance da transformação da área árida https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524067-hoteleiro-abandona-os-negocios-e-comeca-a-plantar-arvores-em-1983-e-43-anos-depois-uma-floresta-de-200-hectares-revela-o-alcance-da-transformacao-da-area-arida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:45 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524066-comissarios-entram-em-conflito-durante-um-voo-e-o-comandante-pede-intervencao-em-solo-a-disputa-entre-colegas-leva-a-uma-medida-que-vai-alem-da-equipe-de-cabine.html Turismo 3016 Comissários entram em conflito durante um voo, e o comandante pede intervenção em solo: a disputa entre colegas leva a uma medida que vai além da equipe de cabine https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524066-comissarios-entram-em-conflito-durante-um-voo-e-o-comandante-pede-intervencao-em-solo-a-disputa-entre-colegas-leva-a-uma-medida-que-vai-alem-da-equipe-de-cabine.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:51 Maria Reis* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524071-praca-da-estacao-o-papel-da-esplanada-na-vida-cultural-e-democratica-de-bh.html Gerais Praça da Estação, BH, Turismo, Festa da Luz, Praia da Estação 3629 Praça da Estação: o papel da esplanada na vida cultural e democrática de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524071-praca-da-estacao-o-papel-da-esplanada-na-vida-cultural-e-democratica-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:51 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524070-como-atrair-jovens-em-uma-regiao-do-japao-que-envelhece-a-tdk-aposta-em-um-beneficio-fora-do-escritorio-para-enfrentar-o-desafio-de-contratar-e-reter-funcionarios.html Economia 2751 Como atrair jovens em uma região do Japão que envelhece? A TDK aposta em um benefício fora do escritório para enfrentar o desafio de contratar e reter funcionários https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524070-como-atrair-jovens-em-uma-regiao-do-japao-que-envelhece-a-tdk-aposta-em-um-beneficio-fora-do-escritorio-para-enfrentar-o-desafio-de-contratar-e-reter-funcionarios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:52 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524072-reajuste-do-bolsa-familia-entenda-o-impacto-do-aumento.html Economia Bolsa família, Benefícios, Auxílio, Programa social 2530 Reajuste do Bolsa Família: entenda o impacto do aumento https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524072-reajuste-do-bolsa-familia-entenda-o-impacto-do-aumento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:52 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524073-arritmia-cardiaca-induzida-por-estresse-exige-atencao-aos-sinais-do-corpo.html Bem viver 3697 Arritmia cardíaca induzida por estresse exige atenção aos sinais do corpo https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524073-arritmia-cardiaca-induzida-por-estresse-exige-atencao-aos-sinais-do-corpo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:52 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524077-robert-de-niro-conta-o-que-muda-em-sua-preparacao-fisica-a-partir-dos-40-anos-a-referencia-que-escolhe-vem-de-uma-atividade-diferente-da-atuacao-no-cinema.html Ciência 2484 Robert De Niro conta o que muda em sua preparação física a partir dos 40 anos: a referência que escolhe vem de uma atividade diferente da atuação no cinema https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524077-robert-de-niro-conta-o-que-muda-em-sua-preparacao-fisica-a-partir-dos-40-anos-a-referencia-que-escolhe-vem-de-uma-atividade-diferente-da-atuacao-no-cinema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:53 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524074-apoio-psicologico-imediato-reduz-danos-do-trauma-apos-agressoes-verbais.html Bem viver 3486 Apoio psicológico imediato reduz danos do trauma após agressões verbais https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524074-apoio-psicologico-imediato-reduz-danos-do-trauma-apos-agressoes-verbais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:53 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524075-criancas-que-percebem-cada-mudanca-de-humor-dos-outros-nem-sempre-demonstram-apenas-empatia-conflitos-na-infancia-podem-ajudar-a-explicar-essa-atencao-intensa.html Bem viver bem-estar, crianças, psicologia 2369 Crianças que percebem cada mudança de humor dos outros nem sempre demonstram apenas empatia: conflitos na infância podem ajudar a explicar essa atenção intensa https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524075-criancas-que-percebem-cada-mudanca-de-humor-dos-outros-nem-sempre-demonstram-apenas-empatia-conflitos-na-infancia-podem-ajudar-a-explicar-essa-atencao-intensa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:53 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524076-fortalecer-o-joelho-apos-os-60-anos-pode-comecar-com-um-movimento-simples-entenda-o-papel-da-elevacao-da-perna-estendida-e-os-cuidados-para-adaptar-a-pratica.html Bem viver bem-estar, exercícios, 60 anos 2366 Fortalecer o joelho após os 60 anos pode começar com um movimento simples: entenda o papel da elevação da perna estendida e os cuidados para adaptar a prática https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524076-fortalecer-o-joelho-apos-os-60-anos-pode-comecar-com-um-movimento-simples-entenda-o-papel-da-elevacao-da-perna-estendida-e-os-cuidados-para-adaptar-a-pratica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:53 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524079-morador-prolonga-a-calha-com-um-tubo-ate-a-cerca-do-jardim-mas-dois-invernos-depois-o-vizinho-chama-um-especialista-e-a-mudanca-vira-motivo-de-conflito-entre-eles.html Casa e Decoração 2639 Morador prolonga a calha com um tubo até a cerca do jardim, mas dois invernos depois o vizinho chama um especialista e a mudança vira motivo de conflito entre eles https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524079-morador-prolonga-a-calha-com-um-tubo-ate-a-cerca-do-jardim-mas-dois-invernos-depois-o-vizinho-chama-um-especialista-e-a-mudanca-vira-motivo-de-conflito-entre-eles.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:53 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524078-smallville-chega-aos-25-anos-e-tom-welling-e-michael-rosenbaum-revisitam-seus-personagens-em-uma-conversa-que-vai-alem-dos-rumores-sobre-uma-continuacao.html Cultura 2452 Smallville chega aos 25 anos, e Tom Welling e Michael Rosenbaum revisitam seus personagens em uma conversa que vai além dos rumores sobre uma continuação https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524078-smallville-chega-aos-25-anos-e-tom-welling-e-michael-rosenbaum-revisitam-seus-personagens-em-uma-conversa-que-vai-alem-dos-rumores-sobre-uma-continuacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:53 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524080-antes-de-jogar-fora-as-bandejas-plasticas-de-frutas-veja-como-detalhes-dessas-embalagens-podem-ajudar-a-colocar-ordem-nos-pequenos-objetos-da-sua-casa.html Casa e Decoração dicas, casa 3083 Antes de jogar fora as bandejas plásticas de frutas, veja como detalhes dessas embalagens podem ajudar a colocar ordem nos pequenos objetos da sua casa https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524080-antes-de-jogar-fora-as-bandejas-plasticas-de-frutas-veja-como-detalhes-dessas-embalagens-podem-ajudar-a-colocar-ordem-nos-pequenos-objetos-da-sua-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:53 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524081-alces-voltam-ao-kentucky-em-programa-iniciado-em-1997-agora-com-mais-de-13-mil-animais-a-reintroducao-traz-novos-desafios-para-a-conservacao-na-regiao.html Ciência 2397 Alces voltam ao Kentucky em programa iniciado em 1997: agora, com mais de 13 mil animais, a reintrodução traz novos desafios para a conservação na região https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524081-alces-voltam-ao-kentucky-em-programa-iniciado-em-1997-agora-com-mais-de-13-mil-animais-a-reintroducao-traz-novos-desafios-para-a-conservacao-na-regiao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:54 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524082-o-proverbio-chines-da-arvore-torta-que-ensina-a-arte-de-impor-limites.html Trends 2721 O provérbio chinês da árvore torta que ensina a arte de impor limites https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524082-o-proverbio-chines-da-arvore-torta-que-ensina-a-arte-de-impor-limites.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:55 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524083-ucrania-envia-mais-de-700-amostras-de-sementes-a-um-cofre-no-artico-por-tras-do-deposito-em-svalbard-esta-uma-estrategia-para-proteger-seu-patrimonio-na-guerra.html Internacional 2334 Ucrânia envia mais de 700 amostras de sementes a um cofre no Ártico: por trás do depósito em Svalbard está uma estratégia para proteger seu patrimônio na guerra https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524083-ucrania-envia-mais-de-700-amostras-de-sementes-a-um-cofre-no-artico-por-tras-do-deposito-em-svalbard-esta-uma-estrategia-para-proteger-seu-patrimonio-na-guerra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 11:59 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524089-shark-especialistas-prepara-expansao-apos-faturar-rs-6-milhoes-por-unidade.html Networking e Negócios 4783 Shark Especialistas prepara expansão após faturar R$ 6 milhões por unidade 5ff380a2-51ce-4695-a027-a5e13a25bc1d Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:01 Maria Reis* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524090-uso-do-botao-do-panico-dobra-e-amplia-protecao-a-mulheres-em-minas-gerais.html Gerais Violência Doméstica, Botão do Pânico, UPRs, Polícia 3325 Uso do botão do pânico dobra e amplia proteção a mulheres em Minas Gerais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524090-uso-do-botao-do-panico-dobra-e-amplia-protecao-a-mulheres-em-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524091-desbloqueando-uma-oportunidade-de-uss-700-bilhoes-no-mercado-de-ouro-digital.html Mundo Corporativo 7988 Desbloqueando uma oportunidade de US$ 700 bilhões no mercado de ouro digital https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524091-desbloqueando-uma-oportunidade-de-uss-700-bilhoes-no-mercado-de-ouro-digital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524092-preferencia-por-video-e-cinco-vezes-maior-que-por-texto.html Mundo Corporativo 7423 Preferência por vídeo é cinco vezes maior que por texto https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524092-preferencia-por-video-e-cinco-vezes-maior-que-por-texto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524093-mudancas-climaticas-impulsionam-busca-por-seguro-residencial.html Mundo Corporativo 3030 Mudanças climáticas impulsionam busca por seguro residencial https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524093-mudancas-climaticas-impulsionam-busca-por-seguro-residencial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524094-viaje-mais-barato-cresce-50-e-mira-dobrar-receita-em-2027.html Mundo Corporativo 5582 Viaje Mais Barato cresce 50% e mira dobrar receita em 2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524094-viaje-mais-barato-cresce-50-e-mira-dobrar-receita-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524102-empresas-precisam-se-adaptar-ao-fim-da-escala-6x1.html Mundo Corporativo 6180 Empresas precisam se adaptar ao fim da escala 6x1 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524102-empresas-precisam-se-adaptar-ao-fim-da-escala-6x1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:04 Ellen Cristie https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524109-vicio-em-apostas-afastamentos-do-trabalho-disparam-441-e-acendem-alerta.html Economia 3928 Vício em apostas: afastamentos do trabalho disparam 441% e acendem alerta https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524109-vicio-em-apostas-afastamentos-do-trabalho-disparam-441-e-acendem-alerta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:12 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524110-certificado-digital-venceu-o-passo-a-passo-para-voltar-a-emitir-nota.html Networking e Negócios 4048 Certificado digital venceu? O passo a passo para voltar a emitir nota 0b82d167-3330-44c4-99af-831a38487eb8 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:13 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524111-bubbles-conheca-a-trajetoria-do-chimpanze-de-michael-jackson-da-fama-a-vida-em-um-santuario.html Galeria 6 Bubbles: conheça a trajetória do chimpanzé de Michael Jackson, da fama à vida em um santuário https://www.flipar.com.br/?p=694655&preview=true&preview_id=694655 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:31 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524125-elaine-taboada-propoe-romper-ciclos-familiares-que-passam-de-geracao-em-geracao.html Networking e Negócios 6619 Elaine Taboada propõe romper ciclos familiares que passam de geração em geração a3c63d52-ba41-43e2-94cc-e92c2c70b0a4 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:33 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524127-raquel-lyra-e-muito-dificil-ser-mulher-no-brasil-e-fazer-politica.html Política#PlatôBr Reportagem 5468 Raquel Lyra: ‘É muito difícil ser mulher no Brasil e fazer política’ https://platobr.com.br/raquel-lyra-e-muito-dificil-ser-mulher-no-brasil-e-fazer-politica Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524131-policia-investiga-morte-de-reitor-da-puc-pr-durante-visita-guiada-nos-estados-unidos-ele-teria-sido-atingido-por-objeto-arrancado-pelo-vento.html Galeria 6 Polícia investiga morte de reitor da PUC-PR durante visita guiada nos Estados Unidos; ele teria sido atingido por objeto arrancado pelo vento https://www.flipar.com.br/?p=694668 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:36 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524132-rs-083-por-dia-como-a-consulta-pelo-celular-entra-no-orcamento-de-quem-ganha-pouco.html Networking e Negócios 4365 R$ 0,83 por dia: como a consulta pelo celular entra no orçamento de quem ganha pouco 84e617bc-13d8-46cb-8458-0f865e692175 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:46 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524138-ia-faz-empresas-reverem-a-escolha-entre-nuvem-e-servidor-proprio.html Networking e Negócios 4719 IA faz empresas reverem a escolha entre nuvem e servidor próprio 7a66fcd7-4e59-4cc0-a1f5-f78e0992fdba Digital

Estado de Minas 2026-10-20 12:53 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524141-imposto-pago-a-mais-prazo-de-cinco-anos-para-recuperar-corre-mes-a-mes.html Networking e Negócios 4534 Imposto pago a mais: prazo de cinco anos para recuperar corre mês a mês f4144bf9-0221-4e59-bd6b-6359614f5ce8 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524147-decreto-impoe-prazo-de-duas-horas-contra-deepfakes-intimos.html Mundo Corporativo 7310 Decreto impõe prazo de duas horas contra deepfakes íntimos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524147-decreto-impoe-prazo-de-duas-horas-contra-deepfakes-intimos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524148-obesidade-favorece-refluxo-gastrite-e-gordura-no-figado.html Mundo Corporativo 6541 Obesidade favorece refluxo, gastrite e gordura no fígado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524148-obesidade-favorece-refluxo-gastrite-e-gordura-no-figado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524149-metalon-aproxima-o-aco-do-publico-com-conteudo-no-instagram.html Mundo Corporativo 7527 Metalon aproxima o aço do público com conteúdo no Instagram https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524149-metalon-aproxima-o-aco-do-publico-com-conteudo-no-instagram.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524150-controles-de-fronteira-mudam-viagem-de-brasileiros-a-europa.html Mundo Corporativo 6087 Controles de fronteira mudam viagem de brasileiros à Europa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524150-controles-de-fronteira-mudam-viagem-de-brasileiros-a-europa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524151-royalton-hotels-amp-resorts-destaca-mais-de-62-mil-m-de-experiencias-aquaticas-do-seu-portfolio-antes-da-temporada-de-inverno.html Mundo Corporativo 7242 Royalton Hotels & Resorts Destaca mais de 62 mil m² de Experiências Aquáticas do seu Portfólio Antes da Temporada de Inverno https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524151-royalton-hotels-amp-resorts-destaca-mais-de-62-mil-m-de-experiencias-aquaticas-do-seu-portfolio-antes-da-temporada-de-inverno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524152-gtcfx-nomeia-charbel-raffoul-como-novo-ceo-para-consolidar-sua-lideranca-e-expansao-global.html Mundo Corporativo 4077 GTCFX Nomeia Charbel Raffoul como Novo CEO para Consolidar Sua Liderança e Expansão Global https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524152-gtcfx-nomeia-charbel-raffoul-como-novo-ceo-para-consolidar-sua-lideranca-e-expansao-global.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524153-pesquisa-com-reitores-da-aacsb-revela-que-ia-e-financas-sao-as-maiores-preocupacoes-do-setor.html Mundo Corporativo 3485 Pesquisa com Reitores da AACSB Revela que IA e Finanças são as Maiores Preocupações do Setor https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524153-pesquisa-com-reitores-da-aacsb-revela-que-ia-e-financas-sao-as-maiores-preocupacoes-do-setor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524154-fluid-feeder-leva-controle-de-cianobacterias-a-fenasan-2026.html Mundo Corporativo 4644 Fluid Feeder leva controle de cianobactérias à Fenasan 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524154-fluid-feeder-leva-controle-de-cianobacterias-a-fenasan-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:19 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524170-entre-redes-mares-e-tradicoes-mulheres-fortalecem-a-pesca-artesanal-no-litoral-baiano.html Networking e Negócios 6208 Entre redes, marés e tradições, mulheres fortalecem a pesca artesanal no litoral baiano caf62ed1-1726-4c4b-b7ca-919f3fd47a30 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524174-quadros-de-renoir-avaliados-em-mais-de-rs-20-milhoes-sao-recuperados-apos-roubo-na-franca.html Galeria 6 Quadros de Renoir avaliados em mais de R$ 20 milhões são recuperados após roubo na França https://www.flipar.com.br/?p=694672 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:47 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524126-seca-calor-e-temporais-super-el-nino-coloca-minas-em-alerta.html Gerais alagamentos, aquecimento, calor, chuvas, Efeitos do el niño, El Niño 12531 Seca, calor e temporais: Super El Niño coloca Minas em alerta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524126-seca-calor-e-temporais-super-el-nino-coloca-minas-em-alerta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:48 Melissa Hogenboom - Correspondente sênior de saúde da BBC Global https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524166-como-incluir-dezenas-de-frutas-e-vegetais-na-sua-dieta-semanal-e-e-menos-dificil-do-que-parece.html Bem viver dieta, estudo, Fibra, alimentacaosaudavel 10204 Como incluir dezenas de frutas e vegetais na sua dieta semanal - e é menos difícil do que parece https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6kg7lnn849vo Digital

Estado de Minas 2026-10-20 13:56 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7524188-ala-bolsonarista-se-preocupa-com-clima-de-ja-ganhou-de-flavio.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas 3020 Ala bolsonarista se preocupa com clima de já ganhou de Flávio https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7524188-ala-bolsonarista-se-preocupa-com-clima-de-ja-ganhou-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:00 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524189-felipe-neto-causa-polemica-com-postagem-agressiva-apos-relato-pessoal-de-felca.html Nacional Felipe Neto, Felca, Vídeo, Youtube, Eleições 64 Felipe Neto causa polêmica com postagem agressiva após relato pessoal de Felca https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524189-felipe-neto-causa-polemica-com-postagem-agressiva-apos-relato-pessoal-de-felca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524192-kavak-brasil-lanca-seguro-para-automoveis.html Mundo Corporativo 5920 Kavak Brasil lança seguro para automóveis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524192-kavak-brasil-lanca-seguro-para-automoveis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524195-nova-plataforma-de-telemetria-bosch-amplia-gestao-de-frotas.html Mundo Corporativo 4854 Nova plataforma de Telemetria Bosch amplia gestão de frotas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524195-nova-plataforma-de-telemetria-bosch-amplia-gestao-de-frotas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524196-proximidade-das-dunas-redefine-hospedagem-nos-lencois.html Mundo Corporativo 5120 Proximidade das dunas redefine hospedagem nos Lençóis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524196-proximidade-das-dunas-redefine-hospedagem-nos-lencois.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524197-ritz-lagoa-da-anta-adota-o-conceito-hotel-amp-wellness.html Mundo Corporativo 5978 Ritz Lagoa da Anta adota o conceito Hotel & Wellness https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524197-ritz-lagoa-da-anta-adota-o-conceito-hotel-amp-wellness.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524199-bahia-espera-180-mil-turistas-na-temporada-de-cruzeiros.html Mundo Corporativo 7389 Bahia espera 180 mil turistas na temporada de cruzeiros https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524199-bahia-espera-180-mil-turistas-na-temporada-de-cruzeiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:17 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524167-tjmg-mantem-condenacao-do-der-mg-por-acidente-com-arvore-caida.html Gerais Tjmg, acidente 2336 TJMG mantém condenação do DER-MG por acidente com árvore caída https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524167-tjmg-mantem-condenacao-do-der-mg-por-acidente-com-arvore-caida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:18 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524209-dois-novos-campi-de-institutos-federais-serao-inaugurados-em-mg-nesta-quarta.html Gerais MEC, Ministério da Educação, IF, Instituto Federal, Governo, Governo Federal 2317 Dois novos campi de Institutos Federais serão inaugurados em MG nesta quarta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524209-dois-novos-campi-de-institutos-federais-serao-inaugurados-em-mg-nesta-quarta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:19 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524211-a-teologia-que-entrou-na-campanha-de-flavio-bolsonaro-e-virou-promessa-de-ministerio.html Política#PlatôBr Reportagem 3556 A teologia que entrou na campanha de Flávio Bolsonaro e virou promessa de ministério https://platobr.com.br/a-teologia-que-entrou-na-campanha-de-flavio-bolsonaro-e-virou-promessa-de-ministerio Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:19 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524212-como-o-algoritmo-da-meta-foi-parar-no-centro-da-disputa-entre-flavio-bolsonaro-e-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 4428 Como o algoritmo da Meta foi parar no centro da disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula https://platobr.com.br/como-o-algoritmo-da-meta-foi-parar-no-centro-da-disputa-entre-flavio-bolsonaro-e-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:24 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524182-suspeito-de-tentar-matar-a-esposa-com-barra-de-ferro-em-bh-continuara-preso.html Gerais Barra, Feminicídio, Ferro, Homem, Justiça, Matar, Morte 2962 Suspeito de tentar matar a esposa com barra de ferro em BH continuará preso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524182-suspeito-de-tentar-matar-a-esposa-com-barra-de-ferro-em-bh-continuara-preso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:25 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524217-adolescente-precisa-ser-resgatado-em-montanha-no-canada-apos-planejar-trilha-com-ajuda-de-inteligencia-artificial.html Galeria 6 Adolescente precisa ser resgatado em montanha no Canadá após planejar trilha com ajuda de inteligência artificial https://www.flipar.com.br/?p=694676 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:31 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524207-operacao-na-grande-bh-tem-cinco-presos-e-bloqueio-de-rs-15-milhoes.html Gerais Belo Horizonte, Drogas, Tráfico 1439 Operação na Grande BH tem cinco presos e bloqueio de R$ 15 milhões https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524207-operacao-na-grande-bh-tem-cinco-presos-e-bloqueio-de-rs-15-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:31 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524223-enquanto-os-candidatos-se-digladiam-na-campanha-investidores-debatem-o-brasil-no-fmi.html Política#PlatôBr Reportagem 2641 Enquanto os candidatos se digladiam na campanha, investidores debatem o Brasil no FMI https://platobr.com.br/enquanto-flavio-e-lula-se-digladiam-em-campanha-investidores-debatem-o-brasil-no-fmi Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:33 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524169-adolescente-gravida-e-resgatada-de-carcere-privado-em-minas.html Gerais Cárcere privado 1916 Adolescente grávida é resgatada de cárcere privado em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524169-adolescente-gravida-e-resgatada-de-carcere-privado-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:39 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524224-como-avaliar-uma-proposta-de-inteligencia-artificial-pelo-lado-financeiro-as-tres-perguntas-que-a-demonstracao-nao-responde.html Networking e Negócios 4529 Como avaliar uma proposta de inteligência artificial pelo lado financeiro: as três perguntas que a demonstração não responde a6bb98ff-de19-4a2e-8283-7a012b75ed0f Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:43 Joubert Júnior https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524222-pai-deixa-toda-a-heranca-para-a-noiva-a-filha-contesta-o-testamento-perde-e-ainda-e-condenada-a-pagar-rs-131-mil-em-honorarios.html Nacional pai, noiva, herança, filha 2752 Pai deixa toda a herança para a noiva, a filha contesta o testamento, perde e ainda é condenada a pagar R$ 131 mil em honorários https://www.tupi.fm/entretenimento/pai-deixa-toda-a-heranca-para-a-noiva-a-filha-contesta-o-testamento-perde-e-ainda-e-condenada-a-pagar-r-131-mil-em-honorarios/ Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:43 Jéssica Balbino https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7524214-minha-mae-tem-78-anos-e-nao-tem-tempo-para-o-fim-do-mundo.html Colunistas#Jessica Balbino política, ancestralidade, cultura, esperança 14732 Minha mãe tem 78 anos e não tem tempo para o fim do mundo https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7524214-minha-mae-tem-78-anos-e-nao-tem-tempo-para-o-fim-do-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:49 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524236-henlau-quimica-transforma-presenca-na-fisp-numa-estrategia-de-inovacao.html Networking e Negócios 5531 Henlau Química transforma presença na FISP numa estratégia de inovação 65db17b6-ce76-45e4-8d26-a79a2ddd462a Digital

Estado de Minas 2026-10-20 14:58 Alexandre Guzanshe,Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524179-br-381-motorista-joga-caminhao-em-barranco-e-evita-tragedia.html Gerais Acidente, bombeiros, Br, br-381, santa luzia, bh, caminhão, samu 1788 BR-381: motorista joga caminhão em barranco e evita tragédia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524179-br-381-motorista-joga-caminhao-em-barranco-e-evita-tragedia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:00 Ana Cristina Campos Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524240-hipertensao-atinge-28-de-criancas-e-adolescentes-mostra-estudo.html Bem viver hipertensão, obesidade, crianças e adolescentes, saúde cardiovascular 1849 Hipertensão atinge 28% de crianças e adolescentes, mostra estudo https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/hipertensao-atinge-28-de-criancas-e-adolescentes-mostra-estudo Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:01 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524244-salto-do-agro-o-evtol-skyros-apresentado-por-urandir-otimiza-o-tempo-no-campo.html Networking e Negócios 3212 Salto do agro: o eVTOL Skyros, apresentado por Urandir, otimiza o tempo no campo 54296277-643d-418c-9c34-6ae5f00c5b07 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:05 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524229-homem-mata-companheira-e-publica-video-do-corpo.html Gerais 1849 Homem mata companheira e publica vídeo do corpo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524229-homem-mata-companheira-e-publica-video-do-corpo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:07 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524239-bh-lunetas-turisticas-da-pampulha-e-da-rua-sapucai-sao-restauradas.html Gerais Belo Horizonte, Pampulha, Turismo 2165 BH: lunetas turísticas da Pampulha e da Rua Sapucaí são restauradas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524239-bh-lunetas-turisticas-da-pampulha-e-da-rua-sapucai-sao-restauradas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:08 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524248-como-reduzir-a-inadimplencia-com-dados-que-a-empresa-ja-tem-e-nao-olha.html Networking e Negócios 1799 Como reduzir a inadimplência com dados que a empresa já tem, e não olha d3575310-e3bc-41bb-8587-88b7c1dd9542 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:09 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524253-comissario-estrangeiro-pode-trabalhar-no-brasil-o-que-diz-a-lei-do-aeronauta.html Networking e Negócios 4403 Comissário estrangeiro pode trabalhar no Brasil? O que diz a Lei do Aeronauta f3ad8609-7c51-4724-ad80-12339b25a3bb Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524264-fiserv-simplifica-o-comercio-entre-paises-com-o-commerce-hub.html Mundo Corporativo 4393 Fiserv simplifica o comércio entre países com o Commerce Hub https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524264-fiserv-simplifica-o-comercio-entre-paises-com-o-commerce-hub.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524265-vert-recebe-o-premio-uqbar-de-transparencia-pelo-segundo-ano.html Mundo Corporativo 7358 VERT recebe o Prêmio Uqbar de Transparência pelo segundo ano https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524265-vert-recebe-o-premio-uqbar-de-transparencia-pelo-segundo-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524266-doenca-de-crohn-exame-nao-invasivo-e-incluido-no-sus.html Mundo Corporativo 4927 Doença de Crohn: exame não invasivo é incluído no SUS https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524266-doenca-de-crohn-exame-nao-invasivo-e-incluido-no-sus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524267-educar-com-limites-ajuda-a-crianca-a-crescer.html Mundo Corporativo 6647 Educar com limites ajuda a criança a crescer https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524267-educar-com-limites-ajuda-a-crianca-a-crescer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524268-black-friday-2026-acelera-uso-de-ia-na-busca-por-descontos.html Mundo Corporativo 4950 Black Friday 2026 acelera uso de IA na busca por descontos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524268-black-friday-2026-acelera-uso-de-ia-na-busca-por-descontos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:19 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524273-alienacao-fiduciaria-carro-em-garantia-segue-em-uso-ate-o-fim-do-contrato.html Networking e Negócios 4373 Alienação fiduciária: carro em garantia segue em uso até o fim do contrato 2e6b31f0-95ec-4e1c-95c4-fac7f376187a Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:27 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524276-grass-rebate-celina-acusa-governadora-de-fake-news-e-cobra-presenca-em-debates.html Política#PlatôBr Reportagem 1647 Grass rebate Celina, acusa governadora de fake news e cobra presença em debates https://platobr.com.br/grass-rebate-celina-acusa-governadora-de-fake-news-e-cobra-presenca-em-debates Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:36 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524286-avanco-de-flavio-nas-pesquisas-deixa-campanha-de-lula-em-alerta-na-reta-final.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 1966 Avanço de Flávio nas pesquisas deixa campanha de Lula em alerta na reta final https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524286-avanco-de-flavio-nas-pesquisas-deixa-campanha-de-lula-em-alerta-na-reta-final.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524228-outubro-rosa-saude-das-mamas-tambem-envolve-autoestima-e-qualidade-de-vida.html Bem viver Campanha, Câncer, Câncer de mama, De, Mama, Nh, Outubro 3116 Outubro Rosa: saúde das mamas também envolve autoestima e qualidade de vida https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524228-outubro-rosa-saude-das-mamas-tambem-envolve-autoestima-e-qualidade-de-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 15:49 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524304-por-que-nao-enxergamos-o-que-esta-bem-diante-dos-nossos-olhos-a-ciencia-explica.html Galeria 6 Por que não enxergamos o que está bem diante dos nossos olhos? A ciência explica https://www.flipar.com.br/?p=694823&preview=true&preview_id=694823 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:00 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524280-aos-105-anos-ex-motorista-de-bh-ensina-a-pegar-estrada-sem-acidentes.html Gerais rodovias, carreta , Estado de Minas, motorista , ônibus 8894 Aos 105 anos, ex-motorista de BH ensina a 'pegar estrada' sem acidentes https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524280-aos-105-anos-ex-motorista-de-bh-ensina-a-pegar-estrada-sem-acidentes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:01 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524270-bh-luzes-natalinas-comecam-a-ser-instaladas-no-circuito-liberdade.html Gerais Ano, De, Fim, Luzes, Natal 1463 BH: luzes natalinas começam a ser instaladas no Circuito Liberdade https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524270-bh-luzes-natalinas-comecam-a-ser-instaladas-no-circuito-liberdade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:05 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524310-o-que-e-milicia-entenda-o-termo-usado-por-lula-contra-flavio.html Nacional Milícia, Eleições, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro, Bolsonaro 3209 O que é milícia? Entenda o termo usado por Lula contra Flávio https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524310-o-que-e-milicia-entenda-o-termo-usado-por-lula-contra-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:05 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524291-mais-de-110-cidades-de-minas-estao-em-alerta-de-chuvas-intensas.html Gerais alerta, chuvas, Defesa Civi, Inmet 3903 Mais de 110 cidades de Minas estão em alerta de chuvas intensas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524291-mais-de-110-cidades-de-minas-estao-em-alerta-de-chuvas-intensas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:07 Celina Aquino https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7524308-aos-47-anos-x-tudo-comemora-seu-aniversario-pela-primeira-vez.html Degusta sanduiche, xtudo, Aniversário, hambúrguer, festa, desconto, prêmio, presente 5293 Aos 47 anos, X-Tudo comemora seu aniversário pela primeira vez https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7524308-aos-47-anos-x-tudo-comemora-seu-aniversario-pela-primeira-vez.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524322-documentario-da-edicao-inaugural-do-future-health-impact-challenge-e-lancado-enquanto-as-inscricoes-para-a-segunda-edicao-estao-abertas.html Mundo Corporativo 8481 Documentário da edição inaugural do Future Health Impact Challenge é lançado enquanto as inscrições para a segunda edição estão abertas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524322-documentario-da-edicao-inaugural-do-future-health-impact-challenge-e-lancado-enquanto-as-inscricoes-para-a-segunda-edicao-estao-abertas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524323-fronteiras-entre-cargos-de-comando-se-dissolvem-no-topo.html Mundo Corporativo 5650 Fronteiras entre cargos de comando se dissolvem no topo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524323-fronteiras-entre-cargos-de-comando-se-dissolvem-no-topo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524328-fortrea-finaliza-aquisicao-da-divisao-de-servicos-em-fase-inicial-da-worldwide-clinical-trials.html Mundo Corporativo 11584 Fortrea Finaliza Aquisição da Divisão de Serviços em Fase Inicial da Worldwide Clinical Trials https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524328-fortrea-finaliza-aquisicao-da-divisao-de-servicos-em-fase-inicial-da-worldwide-clinical-trials.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524330-feira-do-sebrae-reune-900-expositores-em-sao-paulo.html Mundo Corporativo 4307 Feira do Sebrae reúne 900 expositores em São Paulo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524330-feira-do-sebrae-reune-900-expositores-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524335-idws-2026-reune-o-mundo-para-acelerar-implementacao-de-solucoes-hidricas.html Mundo Corporativo 4660 IDWS 2026 reúne o mundo para acelerar implementação de soluções hídricas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524335-idws-2026-reune-o-mundo-para-acelerar-implementacao-de-solucoes-hidricas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524336-indsh-vence-licitacao-para-gerir-centro-de-autismo-no-pr.html Mundo Corporativo 1814 INDSH vence licitação para gerir Centro de Autismo no PR https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524336-indsh-vence-licitacao-para-gerir-centro-de-autismo-no-pr.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524337-empresas-familiares-so-8-seguirao-geridas-pela-familia.html Mundo Corporativo 4576 Empresas familiares: só 8% seguirão geridas pela família https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524337-empresas-familiares-so-8-seguirao-geridas-pela-familia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524339-muito-alem-do-calor-e-da-areia-conheca-a-surpreendente-diversidade-dos-desertos-do-planeta.html Galeria 6 Muito além do calor e da areia: conheça a surpreendente diversidade dos desertos do planeta https://www.flipar.com.br/?p=694822&preview=true&preview_id=694822 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:16 Tâmara Freire - repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524303-consultas-por-lesoes-pre-cancerigenas-caem-apos-vacina-contra-hpv.html Bem viver HPV, vacina contra hpv, câncer, adolescentes 4661 Consultas por lesões pré-cancerígenas caem após vacina contra HPV https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/consultas-por-lesoes-pre-cancerigenas-caem-apos-vacina-contra-hpv Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:16 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524333-cereais-integrais-reduzem-o-colesterol-e-melhoram-a-saude-do-coracao.html Ciência Cereais integrais, saúde, saúde cardíaca, Colesterol, intestino 2335 Cereais integrais reduzem o colesterol e melhoram a saúde do coração https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524333-cereais-integrais-reduzem-o-colesterol-e-melhoram-a-saude-do-coracao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:17 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524327-descubra-quais-sao-os-paises-com-mais-adultos-formados-no-ensino-superior.html Internacional graduação, ranking mundial, ensino superior, faculdade 2587 Descubra quais são os países com mais adultos formados no ensino superior https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524327-descubra-quais-sao-os-paises-com-mais-adultos-formados-no-ensino-superior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:17 Lara Santana https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524324-pais-confundem-bebes-gemeos-e-um-deles-acaba-batizado-duas-vezes-em-sp.html Nacional batizado, gêmeos, padre, troca de bebês 3101 Pais confundem bebês gêmeos e um deles acaba batizado duas vezes em SP https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524324-pais-confundem-bebes-gemeos-e-um-deles-acaba-batizado-duas-vezes-em-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:18 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524340-ufmg-conquista-o-posto-de-melhor-universidade-federal-do-brasil-em-ranking.html Gerais UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Estudo, Minas Gerais, Educação 3426 UFMG conquista o posto de melhor universidade federal do Brasil em ranking https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524340-ufmg-conquista-o-posto-de-melhor-universidade-federal-do-brasil-em-ranking.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:18 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524341-fecomercio-mg-abre-mais-de-11-mil-vagas-gratuitas-em-cursos-na-grande-bh.html Gerais sesc, fecomercio, cursos 2767 Fecomércio MG abre mais de 1,1 mil vagas gratuitas em cursos na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524341-fecomercio-mg-abre-mais-de-11-mil-vagas-gratuitas-em-cursos-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:19 Correio Braziliense https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523536-globo-e-netflix-fecham-mega-acordo-para-exibir-18-producoes-de-sucesso.html Cultura Netflix, Globo, Streaming 3052 Globo e Netflix fecham mega-acordo para exibir 18 produções de sucesso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523536-globo-e-netflix-fecham-mega-acordo-para-exibir-18-producoes-de-sucesso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:21 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524346-aviacao-brasileira-bate-recorde-com-quase-100-milhoes-de-passageiros-nos-ultimos-9-meses.html Turismo aviacao, turismo, recorde, passageiros, viagem 2292 Aviação brasileira bate recorde com quase 100 milhões de passageiros nos últimos 9 meses https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524346-aviacao-brasileira-bate-recorde-com-quase-100-milhoes-de-passageiros-nos-ultimos-9-meses.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:21 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524348-sinais-nao-verbais-de-perigo-ensinados-as-criancas-salvam-vidas-em-emergencias.html Nacional Violência, Abuso Infantil, Praia Grande, Agressão, Proteção 3924 Sinais não verbais de perigo ensinados às crianças salvam vidas em emergências https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524348-sinais-nao-verbais-de-perigo-ensinados-as-criancas-salvam-vidas-em-emergencias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:26 Cadu Bruno https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524311-ze-felipe-aluga-por-rs-120-mil-por-mes-uma-mansao-de-rs-24-milhoes-em-goiania-com-seis-suites-cinema-e-piscina-com-telao.html Cultura Entretenimento 1494 Zé Felipe aluga por R$ 120 mil por mês uma mansão de R$ 24 milhões em Goiânia, com seis suítes, cinema e piscina com telão https://www.tupi.fm/entretenimento/ze-felipe-aluga-por-r-120-mil-por-mes-uma-mansao-de-r-24-milhoes-em-goiania-com-seis-suites-cinema-e-piscina-com-telao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:33 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524285-cop31-catadores-de-7-estados-se-reunem-em-bh-para-elaborar-carta-climatica.html Gerais cop31, Turquia, catadores, reciclagem, Belo Horizonte 6327 COP31: catadores de 7 estados se reúnem em BH para elaborar Carta Climática https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524285-cop31-catadores-de-7-estados-se-reunem-em-bh-para-elaborar-carta-climatica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:37 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524359-florenca-encanta-com-sua-riqueza-artistica-e-arquitetonica-conheca-lugares-imperdiveis.html Galeria 6 Florença encanta com sua riqueza artística e arquitetônica; conheça lugares imperdíveis https://www.flipar.com.br/?p=694821&preview=true&preview_id=694821 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:41 Joubert Júnior https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524356-imagens-registram-perseguicao-e-tiros-que-mataram-secretario-de-queimados.html Nacional perseguição, tiros, morte, polícia, Rio de Janeiro 2470 Imagens registram perseguição e tiros que mataram secretário de Queimados https://www.tupi.fm/rio/imagens-registram-perseguicao-e-tiros-que-mataram-secretario-de-queimados-assista/ Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:46 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524366-inventora-cria-patinete-gigante-com-tracao-nas-quatro-rodas-e-o-uso-em-terrenos-agricolas-traz-um-resultado-que-ela-resume-assim-trabalho-feito-na-metade-do-tempo.html Tecnologia 3358 Inventora cria patinete gigante com tração nas quatro rodas, e o uso em terrenos agrícolas traz um resultado que ela resume assim: trabalho feito na metade do tempo https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524366-inventora-cria-patinete-gigante-com-tracao-nas-quatro-rodas-e-o-uso-em-terrenos-agricolas-traz-um-resultado-que-ela-resume-assim-trabalho-feito-na-metade-do-tempo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:48 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524367-pagamentos-em-dinheiro-vao-mudar-na-uniao-europeia-regra-prevista-para-10-de-julho-de-2027-estabelece-um-limite-e-coloca-compras-de-maior-valor-no-centro-da-mudanca.html Economia 2444 Pagamentos em dinheiro vão mudar na União Europeia: regra prevista para 10 de julho de 2027 estabelece um limite e coloca compras de maior valor no centro da mudança https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524367-pagamentos-em-dinheiro-vao-mudar-na-uniao-europeia-regra-prevista-para-10-de-julho-de-2027-estabelece-um-limite-e-coloca-compras-de-maior-valor-no-centro-da-mudanca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:49 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524230-video-detento-pula-cerca-e-foge-de-presidio-em-governador-valadares.html Gerais Gerais, Presídio, fuga, preso, prisão, valadares, mg, polícia 1093 Vídeo: detento pula cerca e foge de presídio em Governador Valadares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524230-video-detento-pula-cerca-e-foge-de-presidio-em-governador-valadares.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:50 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524370-morador-manda-pintar-a-fachada-de-cinza-para-modernizar-a-casa-mas-dois-veroes-depois-um-pedreiro-aponta-problemas-em-uma-parede-e-expoe-cuidados-antes-da-reforma.html Casa e Decoração 2607 Morador manda pintar a fachada de cinza para modernizar a casa, mas dois verões depois um pedreiro aponta problemas em uma parede e expõe cuidados antes da reforma https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524370-morador-manda-pintar-a-fachada-de-cinza-para-modernizar-a-casa-mas-dois-veroes-depois-um-pedreiro-aponta-problemas-em-uma-parede-e-expoe-cuidados-antes-da-reforma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:50 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524371-centenas-de-milhares-de-livros-feitos-com-inteligencia-artificial-alerta-de-editor-frances-expoe-uma-transformacao-que-pode-mexer-com-todo-o-mercado-editorial.html Tecnologia 2219 Centenas de milhares de livros feitos com inteligência artificial: alerta de editor francês expõe uma transformação que pode mexer com todo o mercado editorial https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524371-centenas-de-milhares-de-livros-feitos-com-inteligencia-artificial-alerta-de-editor-frances-expoe-uma-transformacao-que-pode-mexer-com-todo-o-mercado-editorial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:50 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524369-agua-fresca-para-as-flores-ganha-adaptacao-de-jean-pierre-jeunet-a-passagem-do-romance-para-o-cinema-tem-lancamento-anunciado-para-dezembro-e-desperta-curiosidade.html Cultura 2852 'Água Fresca Para as Flores' ganha adaptação de Jean-Pierre Jeunet: a passagem do romance para o cinema tem lançamento anunciado para dezembro e desperta curiosidade https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524369-agua-fresca-para-as-flores-ganha-adaptacao-de-jean-pierre-jeunet-a-passagem-do-romance-para-o-cinema-tem-lancamento-anunciado-para-dezembro-e-desperta-curiosidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:53 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524374-nem-comecou-e-ja-mobiliza-uma-multidao-evento-com-lionel-messi-em-oviedo-reune-mais-de-16-mil-pessoas-ao-mesmo-tempo-em-uma-disputa-virtual-por-ingressos.html Esportes 2310 Nem começou e já mobiliza uma multidão: evento com Lionel Messi em Oviedo reúne mais de 16 mil pessoas ao mesmo tempo em uma disputa virtual por ingressos https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524374-nem-comecou-e-ja-mobiliza-uma-multidao-evento-com-lionel-messi-em-oviedo-reune-mais-de-16-mil-pessoas-ao-mesmo-tempo-em-uma-disputa-virtual-por-ingressos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:54 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524373-idosa-volta-a-morar-em-antiga-escola-onde-se-formou-ha-quase-60-anos.html Internacional CURIOSIDADES 2607 Idosa volta a morar em antiga escola onde se formou há quase 60 anos https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524373-idosa-volta-a-morar-em-antiga-escola-onde-se-formou-ha-quase-60-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:54 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524376-novas-regras-para-embalagens-na-europa-miram-um-habito-comum-nos-restaurantes-e-abrem-espaco-para-uma-mudanca-no-que-os-clientes-podem-levar-de-casa-a-mesa.html Internacional 2769 Novas regras para embalagens na Europa miram um hábito comum nos restaurantes e abrem espaço para uma mudança no que os clientes podem levar de casa à mesa https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524376-novas-regras-para-embalagens-na-europa-miram-um-habito-comum-nos-restaurantes-e-abrem-espaco-para-uma-mudanca-no-que-os-clientes-podem-levar-de-casa-a-mesa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:54 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524375-a-poucos-metros-de-um-satelite-da-iceye-autoridade-militar-francesa-relata-manobras-de-espaconave-russa-e-descreve-uma-aproximacao-incomum-em-plena-orbita.html Internacional 2734 A poucos metros de um satélite da ICEYE: autoridade militar francesa relata manobras de espaçonave russa e descreve uma aproximação incomum em plena órbita https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524375-a-poucos-metros-de-um-satelite-da-iceye-autoridade-militar-francesa-relata-manobras-de-espaconave-russa-e-descreve-uma-aproximacao-incomum-em-plena-orbita.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:54 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524378-um-detalhe-na-pesagem-da-maconha-muda-o-rumo-de-um-processo-por-trafico-na-espanha-tribunal-questiona-a-quantidade-de-droga-e-decide-o-futuro-dos-acusados.html Internacional 2262 Um detalhe na pesagem da maconha muda o rumo de um processo por tráfico na Espanha: tribunal questiona a quantidade de droga e decide o futuro dos acusados https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524378-um-detalhe-na-pesagem-da-maconha-muda-o-rumo-de-um-processo-por-trafico-na-espanha-tribunal-questiona-a-quantidade-de-droga-e-decide-o-futuro-dos-acusados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:55 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524382-estudante-descobre-inseto-rarissimo-do-gelo-no-parque-yellowstone.html Ciência 2362 Estudante descobre inseto raríssimo do gelo no parque Yellowstone https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524382-estudante-descobre-inseto-rarissimo-do-gelo-no-parque-yellowstone.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:55 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524379-exercicios-de-forca-pela-manha-podem-influenciar-sua-disposicao-no-trabalho-dizem-treinadores-mas-detalhes-da-rotina-ajudam-a-entender-quem-sente-esse-efeito.html Bem viver 2402 Exercícios de força pela manhã podem influenciar sua disposição no trabalho, dizem treinadores, mas detalhes da rotina ajudam a entender quem sente esse efeito https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524379-exercicios-de-forca-pela-manha-podem-influenciar-sua-disposicao-no-trabalho-dizem-treinadores-mas-detalhes-da-rotina-ajudam-a-entender-quem-sente-esse-efeito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:55 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524381-uma-crianca-obediente-e-necessariamente-boa-reflexao-de-emilio-duro-sobre-educacao-infantil-questiona-uma-associacao-comum-e-o-espaco-da-familia-na-carreira.html Internacional 2855 Uma criança obediente é necessariamente boa? Reflexão de Emilio Duró sobre educação infantil questiona uma associação comum e o espaço da família na carreira https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524381-uma-crianca-obediente-e-necessariamente-boa-reflexao-de-emilio-duro-sobre-educacao-infantil-questiona-uma-associacao-comum-e-o-espaco-da-familia-na-carreira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 16:55 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524383-perse-flavio-bolsonaro-promete-volta-de-beneficios-fiscais-para-setor-de-eventos.html Política perse, shows, eventos, flávio bolsonaro 2696 Perse: Flávio Bolsonaro promete volta de benefícios fiscais para setor de eventos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524383-perse-flavio-bolsonaro-promete-volta-de-beneficios-fiscais-para-setor-de-eventos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:05 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524388-mae-de-virginia-fonseca-relembra-quando-era-faxineira-nos-eua.html Cultura mãe, Virgínia Fonseca, reality, faxineira, EUA 1914 Mãe de Virginia Fonseca relembra quando era faxineira nos EUA https://www.tupi.fm/entretenimento/mae-de-virginia-fonseca-relembra-quando-era-faxineira-nos-eua-sinto-saudade-daquele-tempo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:11 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524353-que-tal-um-novo-amigo-shopping-de-bh-promove-evento-de-adocao-de-pets.html Gerais Adoção, patio savassi, shopping em BH 1920 Que tal um novo amigo? Shopping de BH promove evento de adoção de pets https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524353-que-tal-um-novo-amigo-shopping-de-bh-promove-evento-de-adocao-de-pets.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:16 ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524397-janones-sai-do-hospital-compara-lula-a-messi-e-diz-que-petista-nao-precisa-usar-redes-sociais.html Política André Janones, eleições-2026, lula 3939 Janones sai do hospital, compara Lula a Messi e diz que petista não precisa usar redes sociais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524397-janones-sai-do-hospital-compara-lula-a-messi-e-diz-que-petista-nao-precisa-usar-redes-sociais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524368-apostas-digitais-lideram-vicios-identificados-por-psicologos-entenda.html Bem viver transtorno mental, vício em apostas, bets, psicologia 3326 Apostas digitais lideram vícios identificados por psicólogos: entenda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524368-apostas-digitais-lideram-vicios-identificados-por-psicologos-entenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:37 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524384-mg-285-batida-entre-caminhoes-de-gado-e-de-sorvete-mata-motorista.html Gerais Acidente, morte, gado, animais, bombeiros, Zona da Mata, mg 1684 MG-285: batida entre caminhões de gado e de sorvete mata motorista https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524384-mg-285-batida-entre-caminhoes-de-gado-e-de-sorvete-mata-motorista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:39 Leandro Prazeres - Da BBC News Brasil em Brasília; Luiz Fernando Toledo - BBC News Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524400-mensagens-de-vorcaro-mostram-comparacao-entre-banqueiro-e-jeffrey-epstein-jeff-ta-amador-demais.html Política Banco Master, contrato, Daniel Vorcaro, criminoso, Epstein 10025 Mensagens de Vorcaro mostram comparação entre banqueiro e Jeffrey Epstein: 'Jeff tá amador demais' https://www.bbc.com/portuguese/articles/ck4g18721rv2o Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:40 Anna Júlia Castro,Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524418-nikolas-sobre-video-de-felca-um-pouco-sem-nocao.html Política Felca, Nikolas, NIKOLAS FERREIRA, PolÍtica, VÍDEO 3572 Nikolas sobre vídeo de Felca: 'Um pouco sem noção' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524418-nikolas-sobre-video-de-felca-um-pouco-sem-nocao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:45 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524430-expansao-das-redes-de-esgoto-coloca-pocos-de-visita-em-pead-no-radar-do-setor.html Networking e Negócios 4346 Expansão das redes de esgoto coloca poços de visita em PEAD no radar do setor 1b79cd03-8eab-4f9f-8b1c-31dadd895d65 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:49 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524433-das-origens-aos-diferentes-estilos-conheca-a-historia-das-chamines-pelo-mundo.html Galeria 6 Das origens aos diferentes estilos: conheça a história das chaminés pelo mundo https://www.flipar.com.br/?p=694820&preview=true&preview_id=694820 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:49 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524434-musgo-pequeno-na-aparencia-gigante-na-importancia-para-o-equilibrio-dos-ecossistemas.html Galeria 6 Musgo: pequeno na aparência, gigante na importância para o equilíbrio dos ecossistemas https://www.flipar.com.br/?p=694854&preview=true&preview_id=694854 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:50 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524435-educacao-corporativa-como-funciona-a-capacitacao-continua-de-equipes.html Networking e Negócios 4367 Educação corporativa: como funciona a capacitação contínua de equipes 710917f1-b8be-4896-8ec9-44c22c41d26f Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:50 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524436-maracuja-sabor-marcante-e-propriedades-medicinais-valorizadas-ha-geracoes.html Galeria 6 Maracujá: sabor marcante e propriedades medicinais valorizadas há gerações https://www.flipar.com.br/?p=694853&preview=true&preview_id=694853 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 17:54 Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524404-saude-inicia-oferta-de-novos-medicamentos-oncologicos-no-sus.html Bem viver SUS, Tratamento do Câncer, medicamentos contra cânce, ONCOLOGIA, medicamento contra câncer 6339 Saúde inicia oferta de novos medicamentos oncológicos no SUS https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/saude-inicia-oferta-de-novos-medicamentos-oncologicos-no-sus Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:01 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524444-encontro-internacional-do-piano-contemporaneo-promove-recitais-gratuitos.html Cultura Cultura, Piano, música , clássica, festival, BH 6357 Encontro Internacional do Piano Contemporâneo promove recitais gratuitos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524444-encontro-internacional-do-piano-contemporaneo-promove-recitais-gratuitos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524455-12-congresso-vitafor-science-sera-em-fortaleza.html Mundo Corporativo 3589 12º Congresso Vitafor Science será em Fortaleza https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524455-12-congresso-vitafor-science-sera-em-fortaleza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524456-aliexpress-devolve-diferenca-se-cliente-achar-preco-menor.html Mundo Corporativo 1340 AliExpress devolve diferença se cliente achar preço menor https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524456-aliexpress-devolve-diferenca-se-cliente-achar-preco-menor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524457-alta-performance-no-bale-e-um-alerta-para-jovens-bailarinos.html Mundo Corporativo 6560 Alta performance no balé é um alerta para jovens bailarinos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524457-alta-performance-no-bale-e-um-alerta-para-jovens-bailarinos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524459-cresce-uso-de-trade-in-e-upgrade-para-renovar-smartphones.html Mundo Corporativo 4737 Cresce uso de trade-in e upgrade para renovar smartphones https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524459-cresce-uso-de-trade-in-e-upgrade-para-renovar-smartphones.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524460-sicoob-crediauc-usa-agente-de-ia-no-novo-desenrola.html Mundo Corporativo 4443 Sicoob Crediauc usa agente de IA no Novo Desenrola https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524460-sicoob-crediauc-usa-agente-de-ia-no-novo-desenrola.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524461-ensino-de-ingles-integra-aulas-ao-vivo-ia-e-storytelling.html Mundo Corporativo 6202 Ensino de inglês integra aulas ao vivo, IA e storytelling https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524461-ensino-de-ingles-integra-aulas-ao-vivo-ia-e-storytelling.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524465-unimed-nomeia-sune-svenningsen-como-diretor-executivo.html Mundo Corporativo 3993 Unimed nomeia Sune Svenningsen como Diretor Executivo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524465-unimed-nomeia-sune-svenningsen-como-diretor-executivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524466-oito-em-cada-10-profissionais-entrevistados-afirmam-que-a-ia-impulsionara-a-eficiencia-da-reestruturacao-mas-ainda-existem-lacunas-na-execucao.html Mundo Corporativo 8773 Oito em cada 10 profissionais entrevistados afirmam que a IA impulsionará a eficiência da reestruturação, mas ainda existem lacunas na execução https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524466-oito-em-cada-10-profissionais-entrevistados-afirmam-que-a-ia-impulsionara-a-eficiencia-da-reestruturacao-mas-ainda-existem-lacunas-na-execucao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:08 WALTER PORTO - Folhapress https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524464-biblioteca-nacional-premia-adelia-prado.html Cultura Adélia Prado, literatura, prêmio, poeta, mineira 3019 Biblioteca Nacional premia Adélia Prado https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524464-biblioteca-nacional-premia-adelia-prado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:12 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524468-campanha-de-flavio-rejeita-proposta-de-lula-sobre-quebra-de-sigilos.html Política Campanha, lula, flávio bolsonaro, quebra de sigilo, eleicoes-2026 1842 Campanha de Flávio rejeita proposta de Lula sobre quebra de sigilos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524468-campanha-de-flavio-rejeita-proposta-de-lula-sobre-quebra-de-sigilos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:13 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524472-bh-recebe-a-9-mostra-cinema-dos-quilombos.html Cultura cinema , filmes, mostra, ciclo, quilombola, BH 3829 BH recebe a 9ª Mostra Cinema dos Quilombos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524472-bh-recebe-a-9-mostra-cinema-dos-quilombos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524484-borsch-conheca-a-tradicional-sopa-de-beterraba-que-e-simbolo-da-culinaria-ucraniana.html Galeria 6 Borsch: conheça a tradicional sopa de beterraba que é símbolo da culinária ucraniana https://www.flipar.com.br/?p=694852&preview=true&preview_id=694852 Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:18 Raphaela Peixoto - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524480-andre-mendonca-e-relator-de-pedido-de-lula-para-quebra-de-sigilos-no-tse.html Política André mendonça, Lula, Quebra de sigilo, Tse, eleições, eleições2026, Eleições-2026 1235 André Mendonça é relator de pedido de Lula para quebra de sigilos no TSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524480-andre-mendonca-e-relator-de-pedido-de-lula-para-quebra-de-sigilos-no-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:23 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524486-pitty-volta-com-um-admiravel-disco-novo.html Cultura Pitty, música, cantora, disco, lançamento, crítica, rock 5618 Pitty volta com um admirável disco novo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524486-pitty-volta-com-um-admiravel-disco-novo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:23 Victor Correia - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524487-flavio-promete-devolver-parte-de-contas-via-pix-mas-nao-detalha.html Política Bolsonaro, Economia, Pix 1826 Flávio promete devolver parte de contas via Pix, mas não detalha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524487-flavio-promete-devolver-parte-de-contas-via-pix-mas-nao-detalha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:28 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524437-cristiano-machado-tera-mudancas-no-transito-a-partir-de-quarta-feira-em-bh.html Gerais trânsito, Belo Horizonte 3255 Cristiano Machado terá mudanças no trânsito a partir de quarta-feira em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524437-cristiano-machado-tera-mudancas-no-transito-a-partir-de-quarta-feira-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:30 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524473-mudanca-em-secoes-eleitorais-atinge-26-cidades-mineiras-veja-quais.html Política 2026, Eleitoral, Eleitores, Eleições, Local, Mudança, Pernambuco 17337 Mudança em seções eleitorais atinge 26 cidades mineiras; veja quais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524473-mudanca-em-secoes-eleitorais-atinge-26-cidades-mineiras-veja-quais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524499-mega-sena-3072-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-20-10.html Nacional APOSTAS, Caix, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, NÚMEROS 3977 Mega-Sena 3072 e outras loterias: confira os números sorteados (20/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524499-mega-sena-3072-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-20-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 18:49 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524505-itamaraty-reage-a-milei-e-o-acusa-de-tentar-interferir-nas-eleicoes-brasileiras.html Política Milei, eleicoes-2026, diplomacia, itamaraty 2257 Itamaraty reage a Milei e o acusa de tentar interferir nas eleições brasileiras https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524505-itamaraty-reage-a-milei-e-o-acusa-de-tentar-interferir-nas-eleicoes-brasileiras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 19:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524514-99food-chega-a-belem-e-amplia-opcoes-de-delivery.html Mundo Corporativo 3309 99Food chega a Belém e amplia opções de delivery https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524514-99food-chega-a-belem-e-amplia-opcoes-de-delivery.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 19:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524517-primeiro-cessna-citation-cj4-gen3-avanca-rumo-a-entrada-em-servico-com-a-saida-da-primeira-unidade-de-producao-da-fabrica.html Mundo Corporativo 8298 Primeiro Cessna Citation CJ4 Gen3 avança rumo à entrada em serviço com a saída da primeira unidade de produção da fábrica https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524517-primeiro-cessna-citation-cj4-gen3-avanca-rumo-a-entrada-em-servico-com-a-saida-da-primeira-unidade-de-producao-da-fabrica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 19:06 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524500-vereadores-aprovam-uso-de-cameras-nas-areas-externas-das-escolas-de-bh.html Gerais Escolas, Vereadores, Belo Horizonte, escolas , câmeras 2969 Vereadores aprovam uso de câmeras nas áreas externas das escolas de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524500-vereadores-aprovam-uso-de-cameras-nas-areas-externas-das-escolas-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 19:10 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524409-pbh-fecha-cerco-contra-cacambas-irregulares-confira-as-regras.html Gerais PBH, Belo Horizonte, Multa, Caçambas 4291 PBH fecha cerco contra caçambas irregulares; confira as regras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524409-pbh-fecha-cerco-contra-cacambas-irregulares-confira-as-regras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 19:25 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524527-cpmi-para-investigar-flavio-bolsonaro-tem-mais-da-metade-das-assinaturas-necessarias.html Política Bolsonaro, CPMI, Flávio Bolsonaro, congresso, senado, lulinha, master, INSS 3577 CPMI para investigar Flávio Bolsonaro tem mais da metade das assinaturas necessárias https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524527-cpmi-para-investigar-flavio-bolsonaro-tem-mais-da-metade-das-assinaturas-necessarias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 19:32 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524538-lula-anuncia-sancao-de-anistia-a-dividas-de-meis-e-envio-da-pec-da-tarifa-zero.html Política lula, MEI, dívidas, fim da escala 6x1, tarifa zero, eleicoes-2026 2235 Lula anuncia sanção de anistia a dívidas de MEIs e envio da PEC da Tarifa Zero https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524538-lula-anuncia-sancao-de-anistia-a-dividas-de-meis-e-envio-da-pec-da-tarifa-zero.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524552-andersen-consulting-incorpora-empresa-colaboradora-no-uzbequistao.html Mundo Corporativo 3527 Andersen Consulting incorpora empresa colaboradora no Uzbequistão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524552-andersen-consulting-incorpora-empresa-colaboradora-no-uzbequistao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524553-a-parse-biosciences-lancou-o-evercode-max-que-permite-que-os-pesquisadores-analisem-mais-celulas-e-amostras-com-maior-flexibilidade.html Mundo Corporativo 4448 A Parse Biosciences lançou o Evercode MAX, que permite que os pesquisadores analisem mais células e amostras com maior flexibilidade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524553-a-parse-biosciences-lancou-o-evercode-max-que-permite-que-os-pesquisadores-analisem-mais-celulas-e-amostras-com-maior-flexibilidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:05 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524547-nikolas-se-enfurece-com-remocao-de-musica-em-video-sobre-nordestinos.html Política flávio bolsonaro, Nikolas Ferreira, Nordeste, Lula 2699 Nikolas se enfurece com remoção de música em vídeo sobre nordestinos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524547-nikolas-se-enfurece-com-remocao-de-musica-em-video-sobre-nordestinos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:07 DANIELA ARCANJO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524558-a-seis-dias-da-eleicao-milei-volta-a-chamar-lula-de-esquerdista-ladrao.html Política Ataques, Crise, Eleições, Flávio Bolsonaro, Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula 5392 A seis dias da eleição, Milei volta a chamar Lula de "esquerdista ladrão" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524558-a-seis-dias-da-eleicao-milei-volta-a-chamar-lula-de-esquerdista-ladrao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:25 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524567-flavio-bolsonaro-recebe-apoio-de-cantores-sertanejos-saiba-quem.html Política Bolsonaro 1874 Flávio Bolsonaro recebe apoio de cantores sertanejos; saiba quem https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524567-flavio-bolsonaro-recebe-apoio-de-cantores-sertanejos-saiba-quem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:28 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524569-alem-dos-quadros-e-espelhos-uma-mudanca-nas-paredes-ganha-espaco-na-decoracao-da-sala-e-revela-novas-formas-de-dar-personalidade-ao-ambiente-com-texturas.html Casa e Decoração 2331 Além dos quadros e espelhos: uma mudança nas paredes ganha espaço na decoração da sala e revela novas formas de dar personalidade ao ambiente com texturas https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524569-alem-dos-quadros-e-espelhos-uma-mudanca-nas-paredes-ganha-espaco-na-decoracao-da-sala-e-revela-novas-formas-de-dar-personalidade-ao-ambiente-com-texturas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:29 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524571-o-reservatorio-de-uma-hidreletrica-ocupa-2-360-km-na-amazonia-mas-o-que-acontece-sob-suas-aguas-desafia-a-ideia-de-energia-limpa-e-expoe-um-dilema-climatico.html Ciência Usina Hidrelétrica de Balbina, amazônia brasileira, amazônia, manaus, usina hidrelétrica, gases de efeito estufa 2319 O reservatório de uma hidrelétrica ocupa 2.360 km² na Amazônia, mas o que acontece sob suas águas desafia a ideia de energia limpa e expõe um dilema climático https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524571-o-reservatorio-de-uma-hidreletrica-ocupa-2-360-km-na-amazonia-mas-o-que-acontece-sob-suas-aguas-desafia-a-ideia-de-energia-limpa-e-expoe-um-dilema-climatico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:31 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524572-veterano-perde-as-duas-pernas-e-um-braco-mas-encontra-proposito-ao-ajudar-outras-pessoas-e-faz-uma-afirmacao-surpreendente-sobre-sua-vida-depois-das-perdas.html Internacional veterano de guerra, guerra do afeganistão, José Martínez, estados unidos 2424 Veterano perde as duas pernas e um braço, mas encontra propósito ao ajudar outras pessoas e faz uma afirmação surpreendente sobre sua vida depois das perdas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524572-veterano-perde-as-duas-pernas-e-um-braco-mas-encontra-proposito-ao-ajudar-outras-pessoas-e-faz-uma-afirmacao-surpreendente-sobre-sua-vida-depois-das-perdas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:32 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524573-shaquille-o-neal-leva-a-musculacao-a-serio-aos-54-anos-sua-rotina-de-treinos-no-estilo-fisiculturista-chama-atencao-pela-frequencia-com-que-ele-vai-a-academia.html Bem viver Shaquille O'Neal, musculação, treino 2647 Shaquille O’Neal leva a musculação a sério aos 54 anos: sua rotina de treinos no estilo fisiculturista chama atenção pela frequência com que ele vai à academia https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524573-shaquille-o-neal-leva-a-musculacao-a-serio-aos-54-anos-sua-rotina-de-treinos-no-estilo-fisiculturista-chama-atencao-pela-frequencia-com-que-ele-vai-a-academia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:34 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524574-colecionador-compra-34-kg-de-lego-usado-por-rs-1-mil-mas-descobre-no-lote-um-navio-de-piratas-do-caribe-que-sozinho-e-avaliado-em-mais-de-rs-5-mil.html Internacional lego, Piratas do Caribe, Jack Sparrow, colecionador, 4184 O Pérola Negra 3225 Colecionador compra 34 kg de LEGO usado por R$ 1 mil, mas descobre no lote um navio de Piratas do Caribe que sozinho é avaliado em mais de R$ 5 mil https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524574-colecionador-compra-34-kg-de-lego-usado-por-rs-1-mil-mas-descobre-no-lote-um-navio-de-piratas-do-caribe-que-sozinho-e-avaliado-em-mais-de-rs-5-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:34 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524577-aprender-idiomas-na-infancia-tem-uma-janela-que-comeca-antes-das-primeiras-palavras-neurocientista-explica-o-que-acontece-no-cerebro-nesse-periodo-decisivo.html Ciência educação infantil, plasticidade cerebral, segundo idioma, aprendizado, desenvolvimento bilíngue, bilinguismo infantil 2519 Aprender idiomas na infância tem uma janela que começa antes das primeiras palavras: neurocientista explica o que acontece no cérebro nesse período decisivo https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524577-aprender-idiomas-na-infancia-tem-uma-janela-que-comeca-antes-das-primeiras-palavras-neurocientista-explica-o-que-acontece-no-cerebro-nesse-periodo-decisivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:36 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524578-azeite-de-oliva-faz-bem-mas-nao-vale-tudo-cardiologista-explica-os-cuidados-no-consumo-e-na-conservacao-que-merecem-atencao-mesmo-em-uma-dieta-saudavel.html Bem viver azeite extravirgem, dicas, azeite de oliva, como armazenar 2597 Azeite de oliva faz bem, mas não vale tudo: cardiologista explica os cuidados no consumo e na conservação que merecem atenção mesmo em uma dieta saudável https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524578-azeite-de-oliva-faz-bem-mas-nao-vale-tudo-cardiologista-explica-os-cuidados-no-consumo-e-na-conservacao-que-merecem-atencao-mesmo-em-uma-dieta-saudavel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:37 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524580-carlos-sobre-bolsonaro-nos-libertaremos-o-senhor.html Política Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eleições, Eleições 2026 2658 Carlos sobre Bolsonaro: 'Nós libertaremos o senhor' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524580-carlos-sobre-bolsonaro-nos-libertaremos-o-senhor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 20:38 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524581-ciro-gomes-sobre-o-brasil-em-2027-estou-seguro-que-nao-tem-jeito.html Política Ciro Gomes, Eleições, Política 1687 Ciro Gomes sobre o Brasil em 2027: “Estou seguro que não tem jeito” https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524581-ciro-gomes-sobre-o-brasil-em-2027-estou-seguro-que-nao-tem-jeito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 21:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524597-tru-simulation-apresenta-o-primeiro-dispositivo-de-treinamento-de-voo-da-cessna-grand-caravan-ex-na-plataforma-veris.html Mundo Corporativo 7759 TRU Simulation apresenta o primeiro dispositivo de treinamento de voo da Cessna Grand Caravan EX na plataforma Veris https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524597-tru-simulation-apresenta-o-primeiro-dispositivo-de-treinamento-de-voo-da-cessna-grand-caravan-ex-na-plataforma-veris.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 21:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524598-wetex-2026-atrai-60-instituicoes-e-empresas-patrocinadoras-dos-emirados-arabes-unidos-e-do-exterior.html Mundo Corporativo 3833 WETEX 2026 atrai 60 instituições e empresas patrocinadoras dos Emirados Árabes Unidos e do exterior https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524598-wetex-2026-atrai-60-instituicoes-e-empresas-patrocinadoras-dos-emirados-arabes-unidos-e-do-exterior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 22:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524616-92-dos-lideres-de-conformidade-querem-certificacao-externa-sobre-os-agentes-de-ia-nao-existia-nenhuma-para-os-riscos-on-chain-a-elliptic-acabou-de-cria-la-e-e-gratuita.html Mundo Corporativo 5182 92% dos líderes de conformidade querem certificação externa sobre os agentes de IA. Não existia nenhuma para os riscos on-chain. A Elliptic acabou de criá-la, e é gratuita. https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524616-92-dos-lideres-de-conformidade-querem-certificacao-externa-sobre-os-agentes-de-ia-nao-existia-nenhuma-para-os-riscos-on-chain-a-elliptic-acabou-de-cria-la-e-e-gratuita.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 22:02 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524606-video-cleitinho-pede-ajuda-a-politicos-para-ampliar-votos-de-flavio-em-mg.html Política Flávio bolsonaro, Política 3914 Vídeo: Cleitinho pede ajuda a políticos para ampliar votos de Flávio em MG https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524606-video-cleitinho-pede-ajuda-a-politicos-para-ampliar-votos-de-flavio-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 22:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524622-mega-sena-3072-acumula-e-vai-a-rs-200-milhoes-14-mineiros-acertam-a-quina.html Nacional Acumula, Da, Mega, Mega-sena, Milhões, Quina, R$ 1419 Mega-Sena 3072 acumula e vai a R$ 200 milhões; 14 mineiros acertam a quina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524622-mega-sena-3072-acumula-e-vai-a-rs-200-milhoes-14-mineiros-acertam-a-quina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 22:57 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524633-lotofacil-3810-quina-7148-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-21-10.html Nacional Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina 2844 Lotofácil 3810, Quina 7148, e mais: confira os números sorteados (21/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524633-lotofacil-3810-quina-7148-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-21-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 23:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524635-flightsafety-international-e-honda-aircraft-company-firmam-parceria-para-oferecer-novo-curso-aos-pilotos-do-ha-420.html Mundo Corporativo 5053 FlightSafety International e Honda Aircraft Company firmam parceria para oferecer novo curso aos pilotos do HA-420 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524635-flightsafety-international-e-honda-aircraft-company-firmam-parceria-para-oferecer-novo-curso-aos-pilotos-do-ha-420.html Digital

Estado de Minas 2026-10-20 23:37 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7524642-assobiar-dentro-de-casa-pode-trazer-maus-espiritos.html Horóscopo Consciência Plena, Espiritualidade, Umbanda 2602 Assobiar dentro de casa pode trazer maus espíritos? https://www.wemystic.com.br/assobiar-dentro-casa-maus-espiritos/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-21 00:15 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524643-natalia-boulos-e-o-novo-congresso-democracia-nao-pode-ter-pensamento-unico.html Política#PlatôBr Reportagem 3068 Natália Boulos e o novo Congresso: Democracia não pode ter pensamento único https://platobr.com.br/natalia-boulos-e-o-novo-congresso-democracia-nao-pode-ter-pensamento-unico Digital

Estado de Minas 2026-10-21 00:23 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524644-pt-quer-explorar-polemica-da-meta-para-desgastar-flavio-e-pl-prega-distancia.html Política#PlatôBr Reportagem 2954 PT quer explorar polêmica da Meta para desgastar Flávio e PL prega ‘distância’ https://platobr.com.br/pt-quer-explorar-caso-meta-para-desgastar-flavio-e-pl-prega-distancia Digital

Estado de Minas 2026-10-21 00:27 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524645-os-sinais-contraditorios-emitidos-por-flavio-bolsonaro-no-front-fiscal.html Política#PlatôBr Reportagem 1861 Os sinais contraditórios emitidos por Flávio Bolsonaro no front fiscal https://platobr.com.br/os-sinais-trocados-emitidos-por-flavio-bolsonaro-no-front-fiscal Digital

Estado de Minas 2026-10-21 00:28 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524646-por-onde-anda-um-dos-generais-mais-proximos-de-jair-bolsonaro.html Política#PlatôBr Reportagem 1293 Por onde anda um dos generais mais próximos de Jair Bolsonaro? https://platobr.com.br/por-onde-anda-um-dos-generais-mais-proximos-de-jair-bolsonaro Digital

Estado de Minas 2026-10-21 02:00 Katiuscia Silva https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7523676-na-boa-relacao-entre-medico-e-farmaceutico-quem-ganha-e-o-paciente.html Colunistas#Katiuscia Silva Farmacêuticos, Medicamentos, Paciente, Prescrição, Remédios 4079 Na boa relação entre médico e farmacêutico quem ganha é o paciente https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7523676-na-boa-relacao-entre-medico-e-farmaceutico-quem-ganha-e-o-paciente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 02:00 Jaeci Carvalho https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7524361-galo-na-final-da-sula-pelo-segundo-ano-consecutivo.html Colunistas#Jaeci Carvalho Atlético, semifinais 3751 Galo na final da Sula pelo segundo ano consecutivo https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7524361-galo-na-final-da-sula-pelo-segundo-ano-consecutivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7524477-uso-de-medicamentos-entre-idosos-acende-alerta.html Colunistas#Anna Marina minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas 60 Uso de medicamentos entre idosos acende alerta https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7524477-uso-de-medicamentos-entre-idosos-acende-alerta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524534-de-olho-no-coracao-dos-brasileiros.html Opinião Brasil, Coração, Brasileiros 3096 De olho no coração dos brasileiros https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524534-de-olho-no-coracao-dos-brasileiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 02:00 Quinho https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524544-charge-do-jornal-estado-de-minas.html Opinião -1 Charge do Jornal Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524544-charge-do-jornal-estado-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7524555-sucessao-na-assembleia-antecipa-acerto-para-2026.html Colunistas#Bertha Maakaroun 7547 Sucessão na Assembleia antecipa acerto para 2026 https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7524555-sucessao-na-assembleia-antecipa-acerto-para-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524570-reforma-tributaria-cancelar-e-improvavelmudar-ainda-e-possivel.html Opinião Câmara, Política, Reforma tributária, Senado 2712 Reforma tributária: cancelar é improvável,mudar ainda é possível https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524570-reforma-tributaria-cancelar-e-improvavelmudar-ainda-e-possivel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7524584-o-velho-iberismo-na-encruzilhada-da-historia-que-pauta-lula-e-flavio.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Luiz Carlos Azedo, Lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026 5606 O velho iberismo na encruzilhada da história que pauta Lula e Flávio https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7524584-o-velho-iberismo-na-encruzilhada-da-historia-que-pauta-lula-e-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 04:07 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524654-proximo-passo-proximo-horizonte-conferencia-de-parcerias-mundiais-do-grupo-shacman-e-globefest-em-xian.html Mundo Corporativo 5206 Próximo Passo, Próximo Horizonte | Conferência de Parcerias Mundiais do Grupo SHACMAN e GlobeFest em Xi'an https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524654-proximo-passo-proximo-horizonte-conferencia-de-parcerias-mundiais-do-grupo-shacman-e-globefest-em-xian.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 05:53 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524656-mg-homem-mata-companheira-a-facadas-na-zona-da-mata.html Gerais violencia-contra-mulher, minas-gerais, Polícia 631 MG: homem mata companheira a facadas na Zona da Mata https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524656-mg-homem-mata-companheira-a-facadas-na-zona-da-mata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 05:58 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524657-video-carro-bate-em-moto-e-atropela-mulher-em-avenida-de-bh.html Gerais BH, Acidente, Corpo de Bombeiros, Barreiro 743 Vídeo: carro bate em moto e atropela mulher em avenida de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524657-video-carro-bate-em-moto-e-atropela-mulher-em-avenida-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 06:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7524588-minerais-estrategicos-destacam-cidades-mineiras-no-emprego-nacional.html Colunistas#Mineirar 3583 Minerais estratégicos destacam cidades mineiras no emprego nacional https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7524588-minerais-estrategicos-destacam-cidades-mineiras-no-emprego-nacional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 06:04 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524658-caminhao-derruba-poste-e-enxame-de-abelhas-atrapalha-resgate-na-pampulha.html Gerais BH, Pampulha, Acidente, Corpo de Bombeiros 853 Caminhão derruba poste, e enxame de abelhas atrapalha resgate, na Pampulha https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524658-caminhao-derruba-poste-e-enxame-de-abelhas-atrapalha-resgate-na-pampulha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 06:10 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524659-mg-suspeito-de-cometer-abuso-sexual-infantil-na-internet-e-preso.html Gerais norte-de-minas, minas-gerais, abuso-sexual, Polícia 1074 MG: suspeito de cometer abuso sexual infantil na internet é preso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524659-mg-suspeito-de-cometer-abuso-sexual-infantil-na-internet-e-preso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 06:34 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524660-vai-chover-em-bh-nesta-quarta-feira-21-10-confira-a-previsao.html Gerais chuva, BH, previsao-do-tempo, clima 1304 Vai chover em BH nesta quarta-feira (21/10)? Confira a previsão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524660-vai-chover-em-bh-nesta-quarta-feira-21-10-confira-a-previsao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 07:20 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524670-robos-humanoides-da-yyforce-serao-treinados-como-camareiros-no-novotel-hotel.html Mundo Corporativo 8264 Robôs Humanoides da YYForce Serão Treinados Como Camareiros no Novotel Hotel https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524670-robos-humanoides-da-yyforce-serao-treinados-como-camareiros-no-novotel-hotel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 07:24 Alexandre Carneiro,Jair Amaral,Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524661-obras-na-avenida-cristiano-machado-alteram-transito-a-partir-desta-quarta.html Gerais BH, Trânsito, Obras, PBH 5434 Obras na Avenida Cristiano Machado alteram trânsito a partir desta quarta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524661-obras-na-avenida-cristiano-machado-alteram-transito-a-partir-desta-quarta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 07:28 BBC News,Stephen McDonell - Correspondente na China https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524666-industria-da-solidao-os-servicos-que-oferecem-companhia-a-chineses-solitarios.html Bem viver SOLIDÃO, CHINA, ENVELHECIMENTO, IDOSOS 9186 Indústria da solidão: os serviços que oferecem companhia a chineses solitários https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjn5vq4p0pdlo Digital

Estado de Minas 2026-10-21 07:44 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524673-meio-ideia-flavio-tem-511-e-lula-489-dos-votos-validos.html Política Lula, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026 1145 Meio/Ideia: Flávio tem 51,1%, e Lula, 48,9% dos votos válidos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524673-meio-ideia-flavio-tem-511-e-lula-489-dos-votos-validos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 07:50 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524675-motorista-e-preso-com-1-tonelada-de-maconha-em-carreta-de-minerio-na-br-262.html Gerais BR-262, trafico-de-drogas, Polícia, Minas Gerais 670 Motorista é preso com 1 tonelada de maconha em carreta de minério na BR-262 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524675-motorista-e-preso-com-1-tonelada-de-maconha-em-carreta-de-minerio-na-br-262.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:00 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521943-pierre-cosmeticos-lanca-skincare-focado-em-pele-madura-em-foco-veja-o-que-vale-a-pena.html Feminino & Masculino skincare, cuidado com a pele 12488 Pierre Cosméticos lança skincare focado em pele madura em foco; veja o que vale a pena https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521943-pierre-cosmeticos-lanca-skincare-focado-em-pele-madura-em-foco-veja-o-que-vale-a-pena.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:03 Giulia Granchi - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524676-o-que-faz-um-vice-presidente-quando-o-presidente-esta-no-cargo.html Política Congresso, Brasília, Geraldo Alckmin, Lula 14068 O que faz um vice-presidente quando o presidente está no cargo? https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm4g1x5ng0jko Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:12 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524680-janones-sobre-acoes-pro-lula-ate-domingo-sera-epico.html Política JANONES, lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, segundo turno 3377 Janones sobre ações pró-Lula: ‘Até domingo será épico’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524680-janones-sobre-acoes-pro-lula-ate-domingo-sera-epico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:13 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7524686-memorial-da-lingua.html Colunistas#Coluna Esplanada Leandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder, Coluna Esplanada 3230 Memorial da Língua https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7524686-memorial-da-lingua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:16 Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524668-quase-90-de-conteudos-virais-sobre-saude-sao-falsos-diz-agencia-lupa.html Bem viver desinformação, conteúdos falsos, saúde 4560 Quase 90% de conteúdos virais sobre saúde são falsos, diz Agência Lupa https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/quase-90-de-conteudos-virais-sobre-saude-sao-falsos-diz-agencia-lupa Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:17 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524690-e-titulo-auxilia-na-localizacao-para-votacao-de-domingo-25-10-veja-onde-votar.html Política Eleições 2026, TRE, Minas Gerais, TSE 3470 E-Título auxilia na localização para votação de domingo (25/10); veja onde votar https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524690-e-titulo-auxilia-na-localizacao-para-votacao-de-domingo-25-10-veja-onde-votar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524691-james-spader-revela-perguntas-frequentes-sobre-possivel-retorno-de-ultron.html Galeria 6 James Spader revela perguntas frequentes sobre possível retorno de Ultron https://www.flipar.com.br/?p=694888 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:32 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524694-estou-morrendo-diz-vitima-de-violencia-domestica-ao-pedir-socorro-em-bh.html Gerais violencia-domestica, violencia-contra-mulher, BH, Polícia 1095 'Estou morrendo', diz vítima de violência doméstica ao pedir socorro em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524694-estou-morrendo-diz-vitima-de-violencia-domestica-ao-pedir-socorro-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:40 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524697-palver-flavio-tem-50-e-lula-48-em-empate-tecnico.html Política eleições, lula, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, segundo turno, Palver 1227 Palver: Flávio tem 50% e Lula, 48%, em empate técnico https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524697-palver-flavio-tem-50-e-lula-48-em-empate-tecnico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:42 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524700-dallol-espetaculo-de-arte-natural-em-constante-transformacao-na-depressao-de-danakil.html Galeria 6 Dallol: espetáculo de arte natural em constante transformação na Depressão de Danakil https://www.flipar.com.br/?p=694288&preview=true&preview_id=694288 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:48 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524701-flavio-ou-lula-para-quem-torcem-os-ministros-alinhados-a-moraes-e-mendonca.html Política segundo turno, eleições 2026, alexandre de moraes, stf, andré mendonça, lula, flávio bolsonaro 2579 Flávio ou Lula? Para quem torcem os ministros alinhados a Moraes e Mendonça https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524701-flavio-ou-lula-para-quem-torcem-os-ministros-alinhados-a-moraes-e-mendonca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:53 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524707-geraldo-azevedo-canta-dia-branco-e-emociona-caetano-veloso-em-copacabana.html Galeria 6 Geraldo Azevedo canta ‘Dia Branco’ e emociona Caetano Veloso em Copacabana https://www.flipar.com.br/?p=694733 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 08:56 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524706-tse-vai-presentear-estudante-que-pediu-broche-usado-por-kassio-nunes.html Política eleições 2026, Justiça, Kássio Nunes, stf 4415 TSE vai presentear estudante que pediu broche usado por Kassio Nunes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524706-tse-vai-presentear-estudante-que-pediu-broche-usado-por-kassio-nunes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:12 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524681-8-habitos-simples-que-ajudam-a-proteger-a-saude-das-mamas.html Bem viver prevenção, Saúde, câncer de mama 3666 8 hábitos simples que ajudam a proteger a saúde das mamas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524681-8-habitos-simples-que-ajudam-a-proteger-a-saude-das-mamas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:12 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524714-crm-chegou-ao-agro-mas-a-gestao-em-volta-dele-ainda-nao.html Networking e Negócios 4802 CRM chegou ao agro, mas a gestão em volta dele ainda não 5ff6662c-37f6-4ed9-bbce-88127184fa0c Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:14 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524715-malevola-alves-e-presa-no-egito-influenciadora-responde-por-atos-obscenos-locais.html Trends redes sociais, internet, celebridades, Egito 6156 Malévola Alves é presa no Egito: influenciadora responde por atos obscenos locais https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524715-malevola-alves-e-presa-no-egito-influenciadora-responde-por-atos-obscenos-locais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524717-jeff-daniels-e-confirmado-em-bannerman-nova-serie-da-amc-e-da-netflix.html Galeria 6 Jeff Daniels é confirmado em “Bannerman”, nova série da AMC e da Netflix https://www.flipar.com.br/?p=694898 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:18 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524711-damares-sobre-nikolas-a-maior-lideranca-politica-em-liberdade.html Política Nikolas, senado, nikolas-ferreira, eleicoes-2026, camara-dos-deputados, sergipe, segundo turno 2330 Damares sobre Nikolas: ‘A maior liderança política em liberdade’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524711-damares-sobre-nikolas-a-maior-lideranca-politica-em-liberdade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:30 Jair Amaral,Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524710-bh-incendio-em-casa-atinge-acervo-de-sebo-on-line.html Gerais incêndio, BH, Corpo de Bombeiros 3651 BH: incêndio em casa atinge acervo de sebo on-line https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524710-bh-incendio-em-casa-atinge-acervo-de-sebo-on-line.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:34 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524713-punta-del-este-a-riviera-da-america-do-sul-mais-perto-dos-mineiros.html Turismo Uruguai, verão, Férias, punta del este, Viagem, Turismo 10326 Punta del Este: a 'Riviera da América do Sul' mais perto dos mineiros https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524713-punta-del-este-a-riviera-da-america-do-sul-mais-perto-dos-mineiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:46 Eduarda Soares - Rádio Tupi https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524726-video-bebe-de-4-meses-cai-na-risada-ao-tomar-vacina-e-encanta-web.html Nacional Bebê, Saúde, redes sociais 762 Vídeo: bebê de 4 meses cai na risada ao tomar vacina e encanta web https://www.tupi.fm/entretenimento/bebe-de-4-meses-cai-na-risada-ao-tomar-vacina-e-encanta-a-web-com-reacao-video/ Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:50 Luiz Fernando Toledo - BBC News Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524725-mulheres-de-ia-na-politica-o-golpe-que-lucra-com-lula-e-bolsonaro.html Política ELEIÇÕES 2026, Eleições, Flávio, Flávio Bolsonaro, IA, Instagram, Lula 7905 Mulheres de IA na política: O golpe que lucra com Lula e Bolsonaro https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmgr8qz1095jo Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:53 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524734-causa-da-morte-da-atriz-eva-marie-saint-e-revelada.html Cultura cultura, celebridades, cinema, tv, séries 2710 Causa da morte da atriz Eva Marie Saint é revelada https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524734-causa-da-morte-da-atriz-eva-marie-saint-e-revelada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 09:55 Estevam pelo Mundo https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7524739-cidade-do-cabo-no-verao-voo-direto-ou-por-joanesburgo-e-o-que-levar.html Colunistas#Estevam pelo Mundo 4134 Cidade do Cabo no verão: voo direto ou por Joanesburgo, e o que levar https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7524739-cidade-do-cabo-no-verao-voo-direto-ou-por-joanesburgo-e-o-que-levar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524746-lepas-abre-primeira-global-elegant-lifestyle-week-e-recebe-usuarios-de-todo-o-mundo-em-wuhu.html Mundo Corporativo 5884 LEPAS Abre Primeira “Global Elegant Lifestyle Week” e Recebe Usuários de Todo o Mundo em Wuhu https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524746-lepas-abre-primeira-global-elegant-lifestyle-week-e-recebe-usuarios-de-todo-o-mundo-em-wuhu.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524745-expansao-de-grandes-redes-no-brasil-impulsiona-strip-malls.html Mundo Corporativo 3556 Expansão de grandes redes no Brasil impulsiona strip malls https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524745-expansao-de-grandes-redes-no-brasil-impulsiona-strip-malls.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524748-fim-da-escala-6x1-como-ficam-acordos-coletivos-e-contratos.html Mundo Corporativo 6068 Fim da escala 6x1: como ficam acordos coletivos e contratos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524748-fim-da-escala-6x1-como-ficam-acordos-coletivos-e-contratos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524749-empresas-brasileiras-modernizam-a-supply-chain-em-busca-de-resiliencia.html Mundo Corporativo 7643 Empresas brasileiras modernizam a supply chain em busca de resiliência https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524749-empresas-brasileiras-modernizam-a-supply-chain-em-busca-de-resiliencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524747-gestao-de-ambulantes-do-estoque-a-venda.html Mundo Corporativo 5773 Gestão de ambulantes: do estoque à venda https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524747-gestao-de-ambulantes-do-estoque-a-venda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:04 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524750-antes-de-assumir-cleitinho-ja-enfrenta-desconfianca-dentro-do-proprio-grupo.html Política#PlatôBr Reportagem 1479 Antes de assumir, Cleitinho já enfrenta desconfiança dentro do próprio grupo https://platobr.com.br/antes-de-assumir-cleitinho-ja-enfrenta-desconfianca-dentro-do-proprio-grupo Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:05 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524744-soldado-do-exercito-que-fugiu-com-fuzil-e-preso.html Nacional nacional, pernambuco 2984 Soldado do Exército que fugiu com fuzil é preso https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524744-soldado-do-exercito-que-fugiu-com-fuzil-e-preso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:10 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524752-ataques-ao-sistema-do-pix-expoem-limites-da-seguranca-tradicional.html Networking e Negócios 5305 Ataques ao sistema do Pix expõem limites da segurança tradicional 4548eed2-1453-419b-8392-144fc2cec31c Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:12 Estado de Minas https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7524762-veja-fotos-do-incendio-em-acervo-de-sebo-em-bh.html Galeria incêndio, BH, Corpo de Bombeiros 320 Veja fotos do incêndio em acervo de sebo em BH https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7524762-veja-fotos-do-incendio-em-acervo-de-sebo-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:15 Carlos Marcelo https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7524774-terminar-um-livro-e-melhor-do-que-escrever-diz-ivan-angelo.html Pensar 3267 "Terminar um livro é melhor do que escrever", diz Ivan Angelo https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7524774-terminar-um-livro-e-melhor-do-que-escrever-diz-ivan-angelo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524775-paul-bettany-sucesso-de-visionquest-e-casamento-com-jennifer-connelly.html Galeria 6 Paul Bettany: Sucesso de “VisionQuest” e casamento com Jennifer Connelly https://www.flipar.com.br/?p=694912 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:16 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524763-exercito-do-lula-alcanca-7-milhoes-de-inscritos.html Política André Janones, eleições 2026, redes sociais, Lula 1447 'Exército do Lula' alcança 7 milhões de inscritos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524763-exercito-do-lula-alcanca-7-milhoes-de-inscritos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:24 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524766-a-conta-que-preocupa-campanhas-de-lula-e-flavio-na-reta-final-do-2-turno.html Política lula, eleições 2026, flávio bolsonaro 3492 A conta que preocupa campanhas de Lula e Flávio na reta final do 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524766-a-conta-que-preocupa-campanhas-de-lula-e-flavio-na-reta-final-do-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:26 Isabela Teixiera da Costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513266-sonho-realizado.html Feminino & Masculino Moda, lançamento, marca, minas 3939 Sonho realizado https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513266-sonho-realizado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:35 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524786-daniel-lancaster-acompanha-estreia-do-filho-aos-7-no-kart-em-sao-paulo.html Networking e Negócios 5465 Daniel Lancaster acompanha estreia do filho aos 7 no kart em São Paulo 25c749af-5458-48b0-a30e-a4da8513053e Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524792-quaest-flavio-tem-45-e-lula-44-a-quatro-dias-do-2-turno.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 1653 Quaest: Flávio tem 45% e Lula, 44%, a quatro dias do 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524792-quaest-flavio-tem-45-e-lula-44-a-quatro-dias-do-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:49 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524798-as-unicas-quatro-mulheres-que-disputam-o-2-turno-e-as-chances-de-serem-eleitas.html Política#PlatôBr Reportagem 1331 As únicas quatro mulheres que disputam o 2º turno e as chances de serem eleitas https://platobr.com.br/as-unicas-quatro-mulheres-que-disputam-o-2o-turno-e-as-chances-de-serem-eleitas Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:51 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524796-como-funciona-o-mercado-de-brinquedos-raros-e-colecionaveis-no-brasil.html Economia 3380 Como funciona o mercado de brinquedos raros e colecionáveis no Brasil https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524796-como-funciona-o-mercado-de-brinquedos-raros-e-colecionaveis-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:54 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524797-diferenca-entre-timidez-e-fobia-social-veja-os-sinais-que-exigem-ajuda-medica.html Bem viver 3781 Diferença entre timidez e fobia social: veja os sinais que exigem ajuda médica https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524797-diferenca-entre-timidez-e-fobia-social-veja-os-sinais-que-exigem-ajuda-medica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:55 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7524799-uso-de-astrologia-nas-eleicoes-brasileiras-de-2026-chama-atencao-no-exterior.html Horóscopo 3936 Uso de astrologia nas eleições brasileiras de 2026 chama atenção no exterior https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7524799-uso-de-astrologia-nas-eleicoes-brasileiras-de-2026-chama-atencao-no-exterior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:55 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524800-nanodiamantes-a-partir-de-plastico-laser-transforma-residuos-em-material-valioso.html Ciência 2658 Nanodiamantes a partir de plástico: laser transforma resíduos em material valioso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524800-nanodiamantes-a-partir-de-plastico-laser-transforma-residuos-em-material-valioso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 10:55 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524801-ferva-casca-de-laranja-com-canela-e-deixe-a-casa-perfumada-por-horas.html Casa e Decoração 2360 Ferva casca de laranja com canela e deixe a casa perfumada por horas https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524801-ferva-casca-de-laranja-com-canela-e-deixe-a-casa-perfumada-por-horas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:08 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524809-renove-panelas-e-torneiras-com-papel-aluminio-veja-como-eliminar-manchas-dificeis.html Casa e Decoração 2432 Renove panelas e torneiras com papel alumínio: veja como eliminar manchas difíceis https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524809-renove-panelas-e-torneiras-com-papel-aluminio-veja-como-eliminar-manchas-dificeis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:09 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524761-ministro-do-turismo-brasil-bateu-recordes-e-virou-a-chave-do-crescimento.html Turismo embratur, Turismo, Brasil, Minas Gerais, Turistas, Ministério do Turismo 15089 Ministro do Turismo: 'Brasil bateu recordes e virou a chave do crescimento" https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524761-ministro-do-turismo-brasil-bateu-recordes-e-virou-a-chave-do-crescimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:09 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524810-a-chance-de-psd-e-mdb-formarem-uma-federacao.html Política#PlatôBr Reportagem 749 A chance de PSD e MDB formarem uma federação https://platobr.com.br/a-chance-de-psd-e-mdb-formarem-uma-federacao Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524821-solar-coca-cola-leva-educacao-a-dependentes-de-colaboradores.html Mundo Corporativo 6619 Solar Coca-Cola leva educação a dependentes de colaboradores https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524821-solar-coca-cola-leva-educacao-a-dependentes-de-colaboradores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524822-hospital-ana-costa-amplia-pronto-atendimento-em-cubatao.html Mundo Corporativo 1574 Hospital Ana Costa amplia pronto atendimento em Cubatão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524822-hospital-ana-costa-amplia-pronto-atendimento-em-cubatao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524823-ceo-da-enwave-carlyle-coutinho-e-eleito-lider-do-ano-de-2026-pela-ontario-energy-association-um-feito-inedito-para-o-setor-de-energia-distrital.html Mundo Corporativo 6064 CEO da Enwave, Carlyle Coutinho, é eleito Líder do Ano de 2026 pela Ontario Energy Association, um feito inédito para o setor de energia distrital https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524823-ceo-da-enwave-carlyle-coutinho-e-eleito-lider-do-ano-de-2026-pela-ontario-energy-association-um-feito-inedito-para-o-setor-de-energia-distrital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524824-festa-literaria-de-ilheus-impulsiona-turismo-cultural.html Mundo Corporativo 3120 Festa Literária de Ilhéus impulsiona turismo cultural https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524824-festa-literaria-de-ilheus-impulsiona-turismo-cultural.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524825-cyrela-promove-outubro-rosa-com-acoes-de-prevencao.html Mundo Corporativo 2951 Cyrela promove Outubro Rosa com ações de prevenção https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524825-cyrela-promove-outubro-rosa-com-acoes-de-prevencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524826-j-ampt-express-investe-rs-75-milhoes-em-novo-centro-logistico.html Mundo Corporativo 3930 J&T Express investe R$ 75 milhões em novo centro logístico https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524826-j-ampt-express-investe-rs-75-milhoes-em-novo-centro-logistico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524827-projeto-percorre-os-brasis-de-darcy-ribeiro-no-df.html Mundo Corporativo 7451 Projeto percorre os “brasis” de Darcy Ribeiro no DF https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524827-projeto-percorre-os-brasis-de-darcy-ribeiro-no-df.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:19 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524829-socrates-e-o-segredo-da-amizade-por-que-o-filosofo-compara-amigos-ao-dinheiro.html Trends reflexão, cultura, sócrates 2295 Sócrates e o segredo da amizade: por que o filósofo compara amigos ao dinheiro https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524829-socrates-e-o-segredo-da-amizade-por-que-o-filosofo-compara-amigos-ao-dinheiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:20 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524828-avalanche-no-alasca-cadela-sobrevive-apos-50-horas-perdida-na-neve-profunda.html Internacional 2587 Avalanche no Alasca: cadela sobrevive após 50 horas perdida na neve profunda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524828-avalanche-no-alasca-cadela-sobrevive-apos-50-horas-perdida-na-neve-profunda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:24 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524831-de-fabrica-a-santuario-a-incrivel-historia-do-monterey-bay-aquarium.html Turismo turismo, história, cultura 2412 De fábrica a santuário: a incrível história do Monterey Bay Aquarium https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524831-de-fabrica-a-santuario-a-incrivel-historia-do-monterey-bay-aquarium.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:25 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524833-cartas-raras-revelam-a-tocante-amizade-entre-marie-curie-e-albert-einstein.html Ciência albert einstein, marie curie, cultura 2625 Cartas raras revelam a tocante amizade entre Marie Curie e Albert Einstein https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524833-cartas-raras-revelam-a-tocante-amizade-entre-marie-curie-e-albert-einstein.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:25 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524832-todos-sao-dispensaveis-a-reflexao-de-robert-de-niro-sobre-a-carreira.html Cultura robert de niro, reflexão 2850 "Todos são dispensáveis": a reflexão de Robert De Niro sobre a carreira https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524832-todos-sao-dispensaveis-a-reflexao-de-robert-de-niro-sobre-a-carreira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:26 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524834-segredo-de-van-damme-por-que-o-bale-foi-crucial-para-o-sucesso-do-astro-belga.html Cultura 2683 Segredo de Van Damme: por que o balé foi crucial para o sucesso do astro belga https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524834-segredo-de-van-damme-por-que-o-bale-foi-crucial-para-o-sucesso-do-astro-belga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:26 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524836-casal-deixa-cidade-grande-para-viver-em-uma-vila-o-custo-de-vida-surpreendente-na-espanha.html Internacional 2691 Casal deixa cidade grande para viver em uma vila: o custo de vida surpreendente na Espanha https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524836-casal-deixa-cidade-grande-para-viver-em-uma-vila-o-custo-de-vida-surpreendente-na-espanha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:26 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524835-psicologia-e-afeto-por-que-algumas-amizades-ficam-e-outras-seguem-o-seu-rumo.html Bem viver 2672 Psicologia e afeto: por que algumas amizades ficam e outras seguem o seu rumo https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524835-psicologia-e-afeto-por-que-algumas-amizades-ficam-e-outras-seguem-o-seu-rumo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524842-garoto-de-14-anos-transforma-sucata-em-trator-funcional-e-ganha-reconhecimento-de-multinacional.html Galeria 6 Garoto de 14 anos transforma sucata em trator funcional e ganha reconhecimento de multinacional https://www.flipar.com.br/?p=694965 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:31 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524843-faco-muito-menos-cardio-fernando-alonso-expoe-mudanca-no-treino-na-f1.html Esportes 2267 "Faço muito menos cardio": Fernando Alonso expõe mudança no treino na F1 https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524843-faco-muito-menos-cardio-fernando-alonso-expoe-mudanca-no-treino-na-f1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:40 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524850-formada-em-1937-mulher-mais-longeva-de-leon-recebe-diploma-aos-110-anos.html Trends histórias, educação 2027 Formada em 1937: mulher mais longeva de León recebe diploma aos 110 anos https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524850-formada-em-1937-mulher-mais-longeva-de-leon-recebe-diploma-aos-110-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:43 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524793-renan-orienta-eleitores-a-nao-votarem-em-flavio-disposto-a-pagar-mico.html Política Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Pablo Marçal 57 Renan orienta eleitores a não votarem em Flávio: "Disposto a pagar mico?" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524793-renan-orienta-eleitores-a-nao-votarem-em-flavio-disposto-a-pagar-mico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:48 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524856-gari-e-estudante-de-medicina-morre-atropelado-por-caminhao-de-lixo.html Nacional brasil, mato grosso do sul 2037 Gari e estudante de medicina morre atropelado por caminhão de lixo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524856-gari-e-estudante-de-medicina-morre-atropelado-por-caminhao-de-lixo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 11:59 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524862-corrida-das-blogueiras-tera-evento-com-fas-em-bh-veja-data-e-ingressos.html Cultura cultura, reality show, realities, bh, mg 3680 'Corrida das Blogueiras' terá evento com fãs em BH; veja data e ingressos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524862-corrida-das-blogueiras-tera-evento-com-fas-em-bh-veja-data-e-ingressos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:02 Leo Lima https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524864-jogo-de-delivery-mostra-a-rotina-e-os-desafios-dos-entregadores.html Tecnologia games, jogos, tecnologia, delivery 6339 Jogo de delivery mostra a rotina e os desafios dos entregadores https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524864-jogo-de-delivery-mostra-a-rotina-e-os-desafios-dos-entregadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524865-quaest-rejeicao-de-lula-diminui-e-a-de-flavio-aumenta.html Política ELEIÇÕES 2026, PESQUISA, PESQUISA QUAEST, REJEIÇÃO, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, SEGUNDO TURNO, QUAEST 2499 Quaest: Rejeição de Lula diminui, e a de Flávio aumenta https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524865-quaest-rejeicao-de-lula-diminui-e-a-de-flavio-aumenta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:09 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524869-janones-faz-o-que-a-campanha-de-lula-nao-conseguiu-e-e-celebrado-pelo-pt.html Política#PlatôBr Reportagem 1775 Janones faz o que a campanha de Lula não conseguiu e é celebrado pelo PT https://platobr.com.br/janones-faz-o-que-a-campanha-de-lula-nao-conseguiu-e-e-celebrado-pelo-pt Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:11 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524870-disputa-acirrada-em-bh-atos-de-lula-e-flavio-mobilizam-a-capital.html Política eleições 2026, bh, lula, flávio bolsonaro, segundo turno 2136 Disputa acirrada em BH: atos de Lula e Flávio mobilizam a capital https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524870-disputa-acirrada-em-bh-atos-de-lula-e-flavio-mobilizam-a-capital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:13 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524873-conhecido-como-messi-tecnico-e-banido-ate-2048-apos-ignorar-suspensao-por-crime-grave.html Esportes 3448 Conhecido como Messi, técnico é banido até 2048 após ignorar suspensão por crime grave https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/21/messi-tecnico-banido-ate-2048-ignorar-suspensao-crime-grave/ Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524874-skincare-em-dias-de-mudancas-drasticas-no-clima.html Mundo Corporativo 5367 Skincare em dias de mudanças drásticas no clima https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524874-skincare-em-dias-de-mudancas-drasticas-no-clima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524876-ouro-na-medicina-como-o-metal-e-usado-para-tratar-doencas.html Mundo Corporativo 6787 Ouro na medicina: como o metal é usado para tratar doenças https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524876-ouro-na-medicina-como-o-metal-e-usado-para-tratar-doencas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524878-de-campea-dos-suvs-boxy-a-lider-global-em-estilo-de-vida-jetour-apresenta-a-tecnologia-travel-.html Mundo Corporativo 4297 De Campeã dos SUVs Boxy a Líder Global em Estilo de Vida: JETOUR Apresenta a Tecnologia “Travel+” https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524878-de-campea-dos-suvs-boxy-a-lider-global-em-estilo-de-vida-jetour-apresenta-a-tecnologia-travel-.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524879-a-patrulha-aerea-civil-encomenda-21-novas-aeronaves-cessna-para-reforcar-missoes-de-salvamento-e-comunitarias.html Mundo Corporativo 9370 A Patrulha Aérea Civil encomenda 21 novas aeronaves Cessna para reforçar missões de salvamento e comunitárias https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524879-a-patrulha-aerea-civil-encomenda-21-novas-aeronaves-cessna-para-reforcar-missoes-de-salvamento-e-comunitarias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:15 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524872-bruna-drews-reporter-que-acusou-datena-de-assedio-sexual-lanca-livro-sobre-feminismo.html Cultura cultura, livro, feminismo, literatura 3834 Bruna Drews, repórter que acusou Datena de assédio sexual, lança livro sobre feminismo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524872-bruna-drews-reporter-que-acusou-datena-de-assedio-sexual-lanca-livro-sobre-feminismo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:17 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524852-mg-deve-registrar-8-430-novos-casos-de-cancer-de-mama-em-2026-estima-inca.html Bem viver Câncer de mama, Inca, mamografia 2858 MG deve registrar 8.430 novos casos de câncer de mama em 2026, estima INCA https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524852-mg-deve-registrar-8-430-novos-casos-de-cancer-de-mama-em-2026-estima-inca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524887-tse-cogitou-bloquear-canais-de-whatsapp-de-lula-e-flavio-kassio-recuou-apos-divulgacao.html Política eleições 2026, segundo turno, tse, kassio nunes marques, andré mendonça, lula, flávio bolsonaro, tropa do flávio, exército do lula, janones 2882 TSE cogitou bloquear canais de WhatsApp de Lula e Flávio; Kassio recuou após divulgação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524887-tse-cogitou-bloquear-canais-de-whatsapp-de-lula-e-flavio-kassio-recuou-apos-divulgacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:19 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524889-janones-faz-o-que-a-campanha-de-lula-nao-conseguiu-e-e-celebrado-por-parte-do-pt.html Política#PlatôBr Reportagem 1913 Janones faz o que a campanha de Lula não conseguiu e é celebrado por parte do PT https://platobr.com.br/janones-faz-o-que-a-campanha-de-lula-nao-conseguiu-e-e-celebrado-por-parte-do-pt Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:24 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524723-ministro-da-fazenda-sobre-promessa-de-flavio-impossivel.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, Durigan, Economia 2864 Ministro da Fazenda sobre promessa de Flávio: "Impossível" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524723-ministro-da-fazenda-sobre-promessa-de-flavio-impossivel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:25 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524895-mais-antigo-do-mundo-naufragio-de-quase-5-mil-anos-e-descoberto-na-costa-da-turquia.html Galeria 6 Mais antigo do mundo: naufrágio de quase 5 mil anos é descoberto na costa da Turquia https://www.flipar.com.br/?p=694971 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:26 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524894-isabel-teixeira-revela-por-que-retirou-as-mamas-de-forma-preventiva.html Cultura cultura, saúde, celebridades 2614 Isabel Teixeira revela por que retirou as mamas de forma preventiva https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524894-isabel-teixeira-revela-por-que-retirou-as-mamas-de-forma-preventiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:31 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524875-sinpro-minas-repudia-colegio-apos-morte-de-professora-em-bh.html Gerais Escola, Sinpro 4068 Sinpro Minas repudia colégio após morte de professora em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524875-sinpro-minas-repudia-colegio-apos-morte-de-professora-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:40 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524905-teleton-2026-traz-encontro-de-xuxa-eliana-e-angelica-e-volta-de-virginia-ao-sbt.html Cultura tv, cultura, celebridades 2734 Teleton 2026 traz encontro de Xuxa, Eliana e Angélica e volta de Virginia ao SBT https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524905-teleton-2026-traz-encontro-de-xuxa-eliana-e-angelica-e-volta-de-virginia-ao-sbt.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:49 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524900-lula-em-bh-ato-no-centro-altera-transito-e-exige-atencao-dos-motoristas.html Gerais Ato, Lula 1394 Lula em BH: ato no Centro altera trânsito e exige atenção dos motoristas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524900-lula-em-bh-ato-no-centro-altera-transito-e-exige-atencao-dos-motoristas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:49 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524911-laksa-conheca-a-sopa-tradicional-que-reune-sabores-e-influencias-culturais-da-asia.html Galeria 6 Laksa: conheça a sopa tradicional que reúne sabores e influências culturais da Ásia https://www.flipar.com.br/?p=694862&preview=true&preview_id=694862 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:49 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524912-mochilas-praticas-e-espacosas-atravessam-geracoes-e-conquistam-diferentes-usos-conheca-sua-origem.html Galeria 6 Mochilas: Práticas e espaçosas, atravessam gerações e conquistam diferentes usos; conheça sua origem https://www.flipar.com.br/?p=694864&preview=true&preview_id=694864 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 12:52 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524888-medo-de-volta-dos-bolsonaro-supera-o-da-reeleicao-de-lula-diz-quaest.html Política Bolsonaro, Lula, Quaest, Flávio Bolsonaro, pesquisa, pesquisa quaest, segundo turno, eleições 2026 1652 Medo de volta dos Bolsonaro supera o da reeleição de Lula, diz Quaest https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524888-medo-de-volta-dos-bolsonaro-supera-o-da-reeleicao-de-lula-diz-quaest.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524880-gripe-ou-poluicao-saiba-o-que-a-tosse-constante-pode-revelar.html Bem viver Calor, Doenças Respiratórias, Gripe, Saúde 4239 Gripe ou poluição? Saiba o que a tosse constante pode revelar https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524880-gripe-ou-poluicao-saiba-o-que-a-tosse-constante-pode-revelar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:00 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524920-minas-gerais-lidera-pre-venda-de-passagens-rodoviarias-para-o-segundo-turno.html Gerais minas gerais, mg, eleições, eleicoes-2026 1981 Minas Gerais lidera pré-venda de passagens rodoviárias para o segundo turno https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524920-minas-gerais-lidera-pre-venda-de-passagens-rodoviarias-para-o-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524924-eventos-climaticos-exigem-atencao-as-instalacoes-eletricas.html Mundo Corporativo 3395 Eventos climáticos exigem atenção às instalações elétricas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524924-eventos-climaticos-exigem-atencao-as-instalacoes-eletricas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:02 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524923-saude-pauta-primeiro-encontro-de-cleitinho-com-equipe-de-mateus-simoes.html Política Minas Gerais , Mateus Simões, Cleitinho Azevedo, transição 2913 Saúde pauta primeiro encontro de Cleitinho com equipe de Mateus Simões https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524923-saude-pauta-primeiro-encontro-de-cleitinho-com-equipe-de-mateus-simoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:03 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524925-entorno-de-lula-ve-jogo-zerado-e-aliados-de-flavio-falam-em-decadas-de-direita.html Política#PlatôBr Reportagem 1141 Entorno de Lula vê ‘jogo zerado’ e aliados de Flávio falam em ‘décadas de direita’ https://platobr.com.br/entorno-de-lula-ve-jogo-zerado-e-aliados-de-flavio-falam-em-decadas-de-direita Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:17 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524910-diretor-da-quaest-sobre-flavio-x-lula-eleicao-mais-acirrada-da-historia.html Política lula, Quaest, Flávio Bolsonaro, eleições, segundo turno, pesquisa quaest 1614 Diretor da Quaest sobre Flávio x Lula: 'Eleição mais acirrada da história' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524910-diretor-da-quaest-sobre-flavio-x-lula-eleicao-mais-acirrada-da-historia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:17 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524933-mulher-tem-falencia-hepatica-tres-paradas-cardiacas-e-danos-cerebrais-apos-usar-suplemento-viral-do-tiktok.html Internacional mundo, reino unido 2801 Mulher tem falência hepática, três paradas cardíacas e danos cerebrais após usar suplemento viral do TikTok https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524933-mulher-tem-falencia-hepatica-tres-paradas-cardiacas-e-danos-cerebrais-apos-usar-suplemento-viral-do-tiktok.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524935-quaest-revela-salto-de-indecisos-e-empate-direto-entre-lula-e-flavio.html Política LULA, FLÁVIO BOLSONARO, INDECISOS, PESQUISA, PESQUISA QUAEST, QUAEST, SEGUNDO TURNO, ELEIÇÕES 2026 2223 Quaest revela salto de indecisos e empate direto entre Lula e Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524935-quaest-revela-salto-de-indecisos-e-empate-direto-entre-lula-e-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:23 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7524936-ana-castela-se-une-a-rommanel-e-lanca-colecao-de-joias-da-boiadeira.html Feminino & Masculino moda, acessórios, celebridades 1822 Ana Castela se une à Rommanel e lança coleção de joias da Boiadeira https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7524936-ana-castela-se-une-a-rommanel-e-lanca-colecao-de-joias-da-boiadeira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:25 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524937-jose-de-abreu-ironiza-critica-de-maria-zilda-bethlem-sobre-seu-bafo-durante-gravacoes-me-beijava-na-boca-como-louca.html Galeria 6 José de Abreu ironiza crítica de Maria Zilda Bethlem sobre seu bafo durante gravações: ‘Me beijava na boca como louca!’ https://www.flipar.com.br/?p=694974 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:25 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524938-surpreenda-se-com-espirais-curiosas-e-veja-onde-elas-aparecem-no-mundo-real.html Galeria 6 Surpreenda-se com espirais curiosas e veja onde elas aparecem no mundo real https://www.flipar.com.br/?p=694861&preview=true&preview_id=694861 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:29 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7524940-beleza-do-victorias-secret-aprenda-a-recriar-o-visual-glow-do-desfile.html Feminino & Masculino moda, beleza, maquiagem, tendência, trend 3083 Beleza do Victoria's Secret: aprenda a recriar o visual glow do desfile https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7524940-beleza-do-victorias-secret-aprenda-a-recriar-o-visual-glow-do-desfile.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:33 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524942-daniel-lancaster-leva-licoes-da-montanha-a-rotina-no-endurance-brasil.html Networking e Negócios 5313 Daniel Lancaster leva lições da montanha à rotina no Endurance Brasil! 710ca743-4f8d-45b4-9e0f-e92573d02c3b Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:34 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524896-quer-aprender-a-usar-o-gov-br-pbh-abre-200-vagas-para-oficina-gratuita.html Gerais curso, vagas, PBH, gov , como usar 2673 Quer aprender a usar o gov.br? PBH abre 200 vagas para oficina gratuita https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524896-quer-aprender-a-usar-o-gov-br-pbh-abre-200-vagas-para-oficina-gratuita.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:35 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524945-daniel-lancaster-encontra-na-montanha-licoes-de-lideranca-e-uniao-real.html Networking e Negócios 5336 Daniel Lancaster encontra na montanha lições de liderança e união real 312000a9-fdfa-4701-bce3-77845239140d Digital

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Estado de Minas 2026-10-21 13:37 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524946-ia-assume-a-producao-do-site-e-libera-o-empresario-para-focar-os-resultados.html Networking e Negócios 4241 IA assume a produção do site e libera o empresário para focar os resultados 144257fa-4ed8-4001-aef2-f6beb27e7c30 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:42 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524914-tempo-seco-baixa-umidade-coloca-236-cidades-de-minas-sob-alerta.html Gerais Alerta, BAIXA UMIDADE, Calor, Clima, Inmet 64 Tempo seco: baixa umidade coloca 236 cidades de Minas sob alerta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524914-tempo-seco-baixa-umidade-coloca-236-cidades-de-minas-sob-alerta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 13:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524962-99food-inicia-operacoes-de-delivery-em-joao-pessoa.html Mundo Corporativo 3018 99Food inicia operações de delivery em João Pessoa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524962-99food-inicia-operacoes-de-delivery-em-joao-pessoa.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-21 14:00 Jenny Rees - Correspondente de saúde da BBC,no País de Gales https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524932-comecei-a-usar-cetamina-aos-14-anos-e-aos-22-precisei-de-fraldas.html Bem viver cetamina, droga cetamina, Incontinência Urinária, escetamina 11528 'Comecei a usar cetamina aos 14 anos e aos 22 precisei de fraldas' https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm8xz1llkr54o Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:00 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524961-stf-deve-buscar-equilibrio-e-evitar-governo-dos-juizes-defende-fachin.html Política Edson Fachin, STF, debate político, equilíbrio , código de ética 2975 STF deve buscar equilíbrio e evitar 'governo dos juízes', defende Fachin https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524961-stf-deve-buscar-equilibrio-e-evitar-governo-dos-juizes-defende-fachin.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524964-vou-de-busao-amplia-compra-digital-de-passagens-no-nordeste.html Mundo Corporativo 6246 Vou de Busão amplia compra digital de passagens no Nordeste https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524964-vou-de-busao-amplia-compra-digital-de-passagens-no-nordeste.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524971-instituto-capim-santo-forma-56-alunos-em-pernambuco.html Mundo Corporativo 2030 Instituto Capim Santo forma 56 alunos em Pernambuco https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524971-instituto-capim-santo-forma-56-alunos-em-pernambuco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:09 Victor Fuzeira e Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524973-a-aposta-de-renan-santos-sobre-para-onde-vai-o-seu-eleitorado-no-domingo.html Política#PlatôBr Reportagem 1708 A aposta de Renan Santos sobre para onde vai o seu eleitorado no domingo https://platobr.com.br/a-aposta-de-renan-santos-sobre-para-onde-vai-o-seu-eleitorado-no-domingo Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:10 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524957-justica-condena-17-integrantes-de-organizacao-criminosa-do-jogo-do-bicho.html Gerais azar, dinheiro, Jogos, jogos de azar, lavagem, lavagem de dinheiro, jogo do bicho 1973 Justiça condena 17 integrantes de organização criminosa do jogo do bicho https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524957-justica-condena-17-integrantes-de-organizacao-criminosa-do-jogo-do-bicho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524978-angelica-revela-voto-sei-que-muita-gente-pensa-diferente-de-mim.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2432 Angélica revela voto: 'Sei que muita gente pensa diferente de mim' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524978-angelica-revela-voto-sei-que-muita-gente-pensa-diferente-de-mim.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:30 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524929-pmmg-ironiza-video-de-felca-recebe-criticas-e-volta-atras.html Gerais pmmg, bullyng, polícia, felca, cyberbulying, "redes sociais" 8905 PMMG ironiza vídeo de Felca, recebe críticas e volta atrás https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524929-pmmg-ironiza-video-de-felca-recebe-criticas-e-volta-atras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524985-desenvolvido-por-startup-conheca-o-z4-aeronave-com-asas-integradas-que-pode-transformar-a-aviacao-comercial.html Galeria 6 Desenvolvido por startup: conheça o Z4, aeronave com ‘asas integradas’ que pode transformar a aviação comercial https://www.flipar.com.br/?p=694977 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:43 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524998-ate-45-das-licencas-avulsas-de-ia-ficam-quase-sem-uso-nas-empresas.html Networking e Negócios 4413 Até 45% das licenças avulsas de IA ficam quase sem uso nas empresas 809ac99c-9149-44af-8311-2f086683886a Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:45 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524999-quindim-conheca-a-origem-e-as-curiosidades-de-um-dos-doces-mais-populares-da-culinaria-afro-brasileira.html Galeria 6 Quindim: conheça a origem e as curiosidades de um dos doces mais populares da culinária afro-brasileira https://www.flipar.com.br/?p=694863&preview=true&preview_id=694863 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:51 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7525004-fobia-social-entenda-condicao-que-afeta-rotina-e-gera-isolamento.html Agropecuário Fobia social, Ansiedade, Felca 3189 Fobia social: entenda condição que afeta rotina e gera isolamento https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7525004-fobia-social-entenda-condicao-que-afeta-rotina-e-gera-isolamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:53 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525009-tensao-final-a-ladainha-da-quebra-dos-sigilos-e-as-ameacas-misteriosas.html Política#PlatôBr Reportagem 1501 Tensão final: a ladainha da quebra dos sigilos e as ameaças misteriosas https://platobr.com.br/tensao-final-a-ladainha-da-quebra-dos-sigilos-e-as-ameacas-misteriosas Digital

Estado de Minas 2026-10-21 14:55 Izabella Caixeta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524956-juiza-lanca-livro-sobre-o-silenciamento-de-mulheres-em-processos-de-guarda.html Gerais 6601 Juíza lança livro sobre o silenciamento de mulheres em processos de guarda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524956-juiza-lanca-livro-sobre-o-silenciamento-de-mulheres-em-processos-de-guarda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:00 Agência Fapesp,Fernanda Bassette https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524975-idosos-mais-ativos-tem-cerebro-preservado-em-areas-de-memoria-e-raciocinio.html Bem viver idosos, atividade física, declínio cognitivo, saúde do cérebro 6575 Idosos mais ativos têm cérebro preservado em áreas de memória e raciocínio https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524975-idosos-mais-ativos-tem-cerebro-preservado-em-areas-de-memoria-e-raciocinio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:07 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525023-serie-musical-glee-vai-ganhar-reboot-inedito-apos-mais-de-uma-decada.html Cultura Glee, Ryan Murphy, Série, Reboot, Disneyplus 3353 Série musical 'Glee' vai ganhar reboot inédito após mais de uma década https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525023-serie-musical-glee-vai-ganhar-reboot-inedito-apos-mais-de-uma-decada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:07 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525036-cirurgia-da-endometriose-evolui-com-mais-precisao.html Mundo Corporativo 7435 Cirurgia da endometriose evolui com mais precisão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525036-cirurgia-da-endometriose-evolui-com-mais-precisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:07 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525037-tecnologia-e-exercicio-mudam-a-rotina-de-cuidado-do-idoso.html Mundo Corporativo 7655 Tecnologia e exercício mudam a rotina de cuidado do idoso https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525037-tecnologia-e-exercicio-mudam-a-rotina-de-cuidado-do-idoso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525038-black-friday-comprador-decide-cedo-e-vendedor-precisa-agir.html Mundo Corporativo 5825 Black Friday: comprador decide cedo e vendedor precisa agir https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525038-black-friday-comprador-decide-cedo-e-vendedor-precisa-agir.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525039-99food-chega-a-teresina-e-amplia-a-concorrencia-no-delivery.html Mundo Corporativo 3168 99Food chega a Teresina e amplia a concorrência no delivery https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525039-99food-chega-a-teresina-e-amplia-a-concorrencia-no-delivery.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525040-zoom-avanca-estrategia-de-ia-com-nova-camada-de-contexto-unificada-que-ajuda-a-transformar-conversas-de-reunioes-em-trabalho-concluido.html Mundo Corporativo 15479 Zoom Avança Estratégia de IA com Nova Camada de Contexto Unificada que Ajuda a Transformar Conversas de Reuniões em Trabalho Concluído https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525040-zoom-avanca-estrategia-de-ia-com-nova-camada-de-contexto-unificada-que-ajuda-a-transformar-conversas-de-reunioes-em-trabalho-concluido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525041-grafana-labs-traz-busca-de-texto-completo-mais-rapida-e-otimizacao-de-dados-mais-inteligente-para-o-grafana-cloud-no-observabilitycon-2026.html Mundo Corporativo 9429 Grafana Labs traz busca de texto completo mais rápida e otimização de dados mais inteligente para o Grafana Cloud no ObservabilityCON 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525041-grafana-labs-traz-busca-de-texto-completo-mais-rapida-e-otimizacao-de-dados-mais-inteligente-para-o-grafana-cloud-no-observabilitycon-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525042-visto-americano-abrir-redes-sociais-e-indicado-no-turismo.html Mundo Corporativo 4137 Visto americano: abrir redes sociais é indicado no turismo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525042-visto-americano-abrir-redes-sociais-e-indicado-no-turismo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:15 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525045-casagrande-a-flavio-abra-o-sigilo-como-lula-qual-o-medo.html Política flávio bolsonaro, lula, Casagrande, sigilo bancario, sigilo 1855 Casagrande a Flávio: 'Abra o sigilo como Lula, qual o medo?' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525045-casagrande-a-flavio-abra-o-sigilo-como-lula-qual-o-medo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:16 Angela Mathylde https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7525047-desvalorizacao-do-professor-compromete-saude-mental.html Colunistas#Comportamento e Saúde Mental 3179 Desvalorização do professor compromete saúde mental https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7525047-desvalorizacao-do-professor-compromete-saude-mental.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:29 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525006-araras-azuis-sao-resgatadas-em-porta-malas-durante-fiscalizacao-na-br-381.html Gerais 1855 Araras-azuis são resgatadas em porta-malas durante fiscalização na BR-381 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525006-araras-azuis-sao-resgatadas-em-porta-malas-durante-fiscalizacao-na-br-381.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:36 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525021-chance-de-efetivacao-para-trabalhadores-temporarios-e-alta-diz-cdl-bh.html Economia Economia 1974 Chance de efetivação para trabalhadores temporários é alta, diz CDL/BH https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525021-chance-de-efetivacao-para-trabalhadores-temporarios-e-alta-diz-cdl-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:41 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525075-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-lidera-a-rede-paz-ja.html Networking e Negócios 5550 Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes lidera a Rede Paz já! 20b9fcae-c0be-4e38-80f5-3bb9a77df6ab Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:45 Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525018-pediatras-alertam-para-riscos-de-brinquedos-com-ia.html Bem viver inteligência artificial, Brinquedos com IA, pediatra, crianças 5436 Pediatras alertam para riscos de brinquedos com IA https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/pediatras-alertam-para-riscos-de-brinquedos-com-ia Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:47 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525079-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-impulsiona-a-rede-paz.html Networking e Negócios 5392 Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes impulsiona a Rede Paz 43ab2bc9-4a73-42ef-ae26-d2bc5217c396 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:53 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525049-incendio-em-juiz-de-fora-imagem-de-nossa-senhora-fica-intacta-apos-chamas.html Gerais Incêndio, Juiz de Fora, Zona da Mata, Nossa Senhora, Crime, PMMG 1431 Incêndio em Juiz de Fora: imagem de Nossa Senhora fica intacta após chamas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525049-incendio-em-juiz-de-fora-imagem-de-nossa-senhora-fica-intacta-apos-chamas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:53 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525091-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-investe-em-eficiencia.html Networking e Negócios 5516 Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes investe em eficiência 2d2b5e71-c68f-452b-a550-70e9c530bab0 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:56 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525094-neurogenetica-e-terapias-genicas-avancos-cientificos-com-dignidade-humana.html Networking e Negócios 7354 Neurogenética e terapias gênicas: avanços científicos com dignidade humana 3d9bc0cb-b545-4c16-bc1c-13b2c15defad Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:58 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525055-flavio-bolsonaro-impoe-condicoes-a-lula-para-abrir-sigilo.html Política Eleições 2026, Flávio Bolsonaro, lula, flávio, pt, pl, marcola 1924 Flávio Bolsonaro impõe condições a Lula para abrir sigilo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525055-flavio-bolsonaro-impoe-condicoes-a-lula-para-abrir-sigilo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:58 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525097-canetas-emagrecedoras-e-lipedema-exigem-atencao-medica-e-cuidado-individualizado.html Networking e Negócios 6428 Canetas emagrecedoras e lipedema exigem atenção médica e cuidado individualizado bb8256ae-10fe-4ca7-9bbb-8f2544233b3c Digital

Estado de Minas 2026-10-21 15:59 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525101-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-e-o-futuro-dos-postos.html Networking e Negócios 5685 Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes e o futuro dos postos 71a256b4-00be-40dd-9bd0-5cc28d28fe00 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:04 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525103-reposicao-hormonal-na-menopausa-exige-avaliacao-medica-e-cuidados-individuais.html Networking e Negócios 6315 Reposição hormonal na menopausa exige avaliação médica e cuidados individuais a8caaf3f-6537-4be6-9559-93ff6c0c6fa6 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:07 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525105-arena-freestyle-atrai-3-mil-pessoas-em-pindamonhangaba.html Mundo Corporativo 3229 Arena Freestyle atrai 3 mil pessoas em Pindamonhangaba https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525105-arena-freestyle-atrai-3-mil-pessoas-em-pindamonhangaba.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:07 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525106-ia-avanca-no-atendimento-mas-so-31-percebem-melhora.html Mundo Corporativo 5354 IA avança no atendimento, mas só 31% percebem melhora https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525106-ia-avanca-no-atendimento-mas-so-31-percebem-melhora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525107-perdas-na-industria-podem-esconder-fraudes-e-ciberataques.html Mundo Corporativo 7212 Perdas na indústria podem esconder fraudes e ciberataques https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525107-perdas-na-industria-podem-esconder-fraudes-e-ciberataques.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525108-colombia-integra-gestao-funeraria-em-regra-pioneira.html Mundo Corporativo 6999 Colômbia integra gestão funerária em regra pioneira https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525108-colombia-integra-gestao-funeraria-em-regra-pioneira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525109-grupo-riopae-prepara-programacao-especial-para-finados.html Mundo Corporativo 7023 Grupo Riopae prepara programação especial para Finados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525109-grupo-riopae-prepara-programacao-especial-para-finados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:08 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525119-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-integra-campo-e-redes.html Networking e Negócios 5527 Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes integra campo e redes 85a0431e-aa69-4ebc-a0bb-e615ffec98b9 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525111-top-brasil-forma-mais-de-1-200-consultores-na-jornada-top.html Mundo Corporativo 7405 Top Brasil forma mais de 1.200 consultores na Jornada Top https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525111-top-brasil-forma-mais-de-1-200-consultores-na-jornada-top.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525121-so-18-dos-brasileiros-tem-seguro-de-vida-revela-pesquisa.html Mundo Corporativo 7517 Só 18% dos brasileiros têm seguro de vida, revela pesquisa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525121-so-18-dos-brasileiros-tem-seguro-de-vida-revela-pesquisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:11 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525136-expatriado-deve-garantir-por-escrito-o-cargo-que-tera-na-volta-ao-brasil.html Networking e Negócios 5010 Expatriado deve garantir por escrito o cargo que terá na volta ao Brasil ea4e35fb-b872-4604-9655-4c2c3859184b Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:12 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525123-pedreiro-autonomo-revela-ganhos-reais-e-rotina-na-construcao-civil-mas-faz-alertas-para-futuro-na-profissao.html Internacional pedreiro, autônomo, profissional, internacional 2448 Pedreiro autônomo revela ganhos reais e rotina na construção civil, mas faz alertas para futuro na profissão https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525123-pedreiro-autonomo-revela-ganhos-reais-e-rotina-na-construcao-civil-mas-faz-alertas-para-futuro-na-profissao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:12 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525124-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.html Internacional Biodiversidade, Natureza, Bem viver 2868 O que há no fundo do Atlântico? Uma nova expedição investiga vazamentos na área que recebeu cerca de 200 mil barris de resíduos radioativos entre 1950 e 1990 https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525124-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:12 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525131-ultimo-debate-antes-da-votacao-tera-checagem-de-informacoes-ao-vivo.html Política Eleições 2026, Eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, Flávio 3827 Último debate antes da votação terá checagem de informações ao vivo? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525131-ultimo-debate-antes-da-votacao-tera-checagem-de-informacoes-ao-vivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:12 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525126-homem-compra-saco-de-bijuterias-por-cerca-de-rs-5-em-brecho-mas-identifica-no-lote-pecas-que-aparentam-ser-de-prata-de-lei.html Internacional brechó, prata de lei, ouro 14 quilates, testar peças 2626 Homem compra saco de bijuterias por cerca de R$ 5 em brechó, mas identifica no lote peças que aparentam ser de prata de lei https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525126-homem-compra-saco-de-bijuterias-por-cerca-de-rs-5-em-brecho-mas-identifica-no-lote-pecas-que-aparentam-ser-de-prata-de-lei.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:12 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525125-uma-moeda-de-ouro-no-meio-das-bijuterias-comprador-encontra-possivel-american-gold-eagle-de-1987-em-caixa-comprada-em-brecho.html Internacional brechó, American Gold Eagle, American Gold Eagle de 1987, estados unidos, item raro 2335 Uma moeda de ouro no meio das bijuterias: comprador encontra possível American Gold Eagle de 1987 em caixa comprada em brechó https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525125-uma-moeda-de-ouro-no-meio-das-bijuterias-comprador-encontra-possivel-american-gold-eagle-de-1987-em-caixa-comprada-em-brecho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:13 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525129-diesel-em-alta-nos-estados-unidos-acende-alerta-para-os-alimentos-como-o-custo-que-comeca-no-campo-percorre-a-cadeia-e-acaba-pesando-no-bolso-do-consumidor.html Economia estados unidos, combustiveis, petroleo, diesel, preço 2137 Diesel em alta nos Estados Unidos acende alerta para os alimentos: como o custo que começa no campo percorre a cadeia e acaba pesando no bolso do consumidor https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525129-diesel-em-alta-nos-estados-unidos-acende-alerta-para-os-alimentos-como-o-custo-que-comeca-no-campo-percorre-a-cadeia-e-acaba-pesando-no-bolso-do-consumidor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:13 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525130-eleicoes-2026-veja-quais-famosos-declararam-apoio-a-lula-e-flavio.html Cultura Famosos, Celebridades, Eleições, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro 2618 Eleições 2026: veja quais famosos declararam apoio a Lula e Flávio https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525130-eleicoes-2026-veja-quais-famosos-declararam-apoio-a-lula-e-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:13 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525127-empresaria-compra-brinco-por-cerca-de-rs-16-em-brecho-mas-se-surpreende-com-o-verdadeiro-valor-da-peca-apos-avaliacao-profissional.html Internacional brechó, estados unidos, jóias Coco Chanel, Archimede Seguso, brincos Archimede Seguso e Coco Chanel 1979 Empresária compra brinco por cerca de R$ 16 em brechó, mas se surpreende com o verdadeiro valor da peça após avaliação profissional https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525127-empresaria-compra-brinco-por-cerca-de-rs-16-em-brecho-mas-se-surpreende-com-o-verdadeiro-valor-da-peca-apos-avaliacao-profissional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:13 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525133-cheiro-de-casa-limpa-fervura-de-gengibre-e-limao-e-a-nova-tendencia-natural.html Casa e Decoração 2103 Cheiro de casa limpa: fervura de gengibre e limão é a nova tendência natural https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525133-cheiro-de-casa-limpa-fervura-de-gengibre-e-limao-e-a-nova-tendencia-natural.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:14 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525132-sinais-de-estresse-extremo-no-trabalho-exigem-atencao-com-a-saude-mental.html Bem viver 3636 Sinais de estresse extremo no trabalho exigem atenção com a saúde mental https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525132-sinais-de-estresse-extremo-no-trabalho-exigem-atencao-com-a-saude-mental.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:15 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525140-mae-homenageia-medico-e-da-seu-nome-ao-filho-apos-tratamento-de-fertilidade.html Networking e Negócios 4234 Mãe homenageia médico e dá seu nome ao filho após tratamento de fertilidade a3f4efa4-da61-4da5-9746-d305a0a46640 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:23 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525145-segundo-turno-presidencial-em-mg-confira-seu-local-de-votacao-para-domingo-25-10.html Política Eleições, Zona Eleitoral, TRE-MG, e-Título, Urna Eletrônica 3118 Segundo turno presidencial em MG: confira seu local de votação para domingo (25/10) https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525145-segundo-turno-presidencial-em-mg-confira-seu-local-de-votacao-para-domingo-25-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:23 Maria Reis* https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525146-cuidados-na-rotina-de-idosos-ajudam-a-prevenir-fraturas-e-quedas-dentro-de-casa.html Casa e Decoração Residência, Decoração, Acidentes, Terceira Idade 3730 Cuidados na rotina de idosos ajudam a prevenir fraturas e quedas dentro de casa https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525146-cuidados-na-rotina-de-idosos-ajudam-a-prevenir-fraturas-e-quedas-dentro-de-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:23 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525143-jeff-bezos-projeta-um-futuro-com-humanos-vivendo-no-espaco-mas-e-a-escala-dessa-ocupacao-nas-proximas-duas-decadas-que-mais-chama-atencao-em-sua-previsao.html Ciência ciência, planeta, Jeff Bezos 2297 Jeff Bezos projeta um futuro com humanos vivendo no espaço, mas é a escala dessa ocupação nas próximas duas décadas que mais chama atenção em sua previsão https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525143-jeff-bezos-projeta-um-futuro-com-humanos-vivendo-no-espaco-mas-e-a-escala-dessa-ocupacao-nas-proximas-duas-decadas-que-mais-chama-atencao-em-sua-previsao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:23 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525153-no-pl-o-pedido-para-evitar-a-exploracao-da-idade-de-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 2527 No PL, o pedido para evitar a exploração da idade de Lula https://platobr.com.br/no-pl-o-pedido-para-evitar-a-exploracao-da-idade-de-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:24 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525151-plano-de-seguranca-do-tse-nas-eleicoes-como-funcionou-o-esquema-contra-riscos.html Política Segurança, Eleições, Justiça Eleitoral, Urnas Eletrônicas, Força-tarefa, TSE 2718 Plano de segurança do TSE nas eleições: como funcionou o esquema contra riscos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525151-plano-de-seguranca-do-tse-nas-eleicoes-como-funcionou-o-esquema-contra-riscos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:24 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525150-nao-conte-para-a-mamae-saiba-por-que-criancas-criam-pactos-de-silencio-em-casa.html Ciência 3189 'Não conte para a mamãe': saiba por que crianças criam pactos de silêncio em casa https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525150-nao-conte-para-a-mamae-saiba-por-que-criancas-criam-pactos-de-silencio-em-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:24 Maria Reis* https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525144-fobia-social-e-bullying-afetam-saude-mental-de-jovens-veja-onde-buscar-ajuda.html Bem viver Felca, Saúde Mental, Fobia Social, Bullying, Psicologia 3422 Fobia social e bullying afetam saúde mental de jovens; veja onde buscar ajuda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525144-fobia-social-e-bullying-afetam-saude-mental-de-jovens-veja-onde-buscar-ajuda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:25 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525148-cuidar-de-irmaos-mais-novos-estudo-revela-impacto-real-na-maturidade-das-criancas.html Bem viver 2764 Cuidar de irmãos mais novos: estudo revela impacto real na maturidade das crianças https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525148-cuidar-de-irmaos-mais-novos-estudo-revela-impacto-real-na-maturidade-das-criancas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525161-ayurveda-sistema-milenar-busca-equilibrio-entre-corpo-e-mente.html Galeria 6 Ayurveda: sistema milenar busca equilíbrio entre corpo e mente https://www.flipar.com.br/?p=695086&preview=true&preview_id=695086 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525092-outubro-rosa-universidade-oferece-avaliacao-clinica-gratuita-durante-o-mes.html Bem viver Campanha, Câncer de mama, Outubro Rosa, mamografia 3522 Outubro Rosa: universidade oferece avaliação clínica gratuita durante o mês https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525092-outubro-rosa-universidade-oferece-avaliacao-clinica-gratuita-durante-o-mes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:37 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525160-corpo-de-beatriz-vitoria-e-encontrado-em-area-de-mata-em-jaboticatubas.html Gerais 2417 Corpo de Beatriz Vitória é encontrado em área de mata em Jaboticatubas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525160-corpo-de-beatriz-vitoria-e-encontrado-em-area-de-mata-em-jaboticatubas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:40 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525066-presidente-do-tjmg-deve-assumir-governo-de-minas-e-se-reunir-com-cleitinho.html Política Cleitinho Azevedo, governador, governo, governo de Minas, Minas Gerais 3937 Presidente do TJMG deve assumir governo de Minas e se reunir com Cleitinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525066-presidente-do-tjmg-deve-assumir-governo-de-minas-e-se-reunir-com-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:43 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525174-a-queda-da-abstencao-no-2-turno-pode-mudar-a-eleicao-o-btg-tem-sua-aposta.html Política#PlatôBr Reportagem 3853 A queda da abstenção no 2º turno pode mudar a eleição? O BTG tem sua aposta https://platobr.com.br/a-queda-da-abstencao-no-2o-turno-pode-mudar-a-eleicao-o-btg-tem-sua-aposta Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:50 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525063-abrigo-amigo-projeto-garante-seguranca-a-passageiros-em-pontos-de-onibus.html Gerais ônibus 6726 Abrigo Amigo: projeto garante segurança a passageiros em pontos de ônibus https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525063-abrigo-amigo-projeto-garante-seguranca-a-passageiros-em-pontos-de-onibus.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:51 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525182-nova-nr-10-2027-o-que-muda-na-pratica-como-as-empresas-devem-se-preparar-desde-agora.html Networking e Negócios 16690 Nova NR-10 2027: o que muda na prática? Como as empresas devem se preparar desde agora 9de15c8b-ac17-4c69-a5d2-0c66a6780e32 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 16:56 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525185-acessibilidade-no-videogame-amplia-as-formas-de-jogar-e-interagir.html Empresas 6658 Acessibilidade no videogame amplia as formas de jogar e interagir https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525185-acessibilidade-no-videogame-amplia-as-formas-de-jogar-e-interagir.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:03 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525186-como-a-cultura-regional-influencia-os-habitos-de-quem-joga-videogame.html Empresas 4891 Como a cultura regional influencia os hábitos de quem joga videogame https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525186-como-a-cultura-regional-influencia-os-habitos-de-quem-joga-videogame.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:06 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525190-daniel-lancaster-encara-100-km-nos-andes-e-reforca-preparo-nas-pistas.html Networking e Negócios 5405 Daniel Lancaster encara 100 km nos Andes e reforça preparo nas pistas! 040c443a-a37c-4304-b307-8bcf22813034 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:08 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525195-como-jogar-on-line-com-amigos-fortalece-os-vinculos-e-aproxima-pessoas.html Empresas 3994 Como jogar on-line com amigos fortalece os vínculos e aproxima pessoas https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525195-como-jogar-on-line-com-amigos-fortalece-os-vinculos-e-aproxima-pessoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:09 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525156-angelica-revela-voto-em-lula-e-faz-apelo-por-harmonia-penso-no-pais.html Cultura apresentadora, televisão, eleição, voto, Lula 2065 Angélica revela voto em Lula e faz apelo por harmonia: "Penso no país" https://www.tupi.fm/entretenimento/angelica-revela-voto-em-lula-no-segundo-turno-e-faz-apelo-por-harmonia-penso-no-pais/ Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:10 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525191-ex-de-beatriz-vitoria-e-atual-namorada-sao-presos-suspeitos-de-matar-jovem.html Gerais Beatriz, Polícia 2340 Ex de Beatriz Vitória e atual namorada são presos suspeitos de matar jovem https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525191-ex-de-beatriz-vitoria-e-atual-namorada-sao-presos-suspeitos-de-matar-jovem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:13 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525199-looks-inspirados-em-games-como-levar-referencias-dos-personagens-ao-dia-a.html Empresas Look, Moda 5326 Looks inspirados em games: como levar referências dos personagens ao dia a https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525199-looks-inspirados-em-games-como-levar-referencias-dos-personagens-ao-dia-a.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:15 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524954-grande-bh-pc-mudou-comando-de-investigacao-de-desaparecimento-de-jovem.html Gerais 1443 Grande BH: PC mudou comando de investigação de desaparecimento de jovem https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524954-grande-bh-pc-mudou-comando-de-investigacao-de-desaparecimento-de-jovem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:17 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525162-beatriz-vitoria-recebeu-telefonemas-antes-de-desaparecer-diz-irma.html Gerais 2083 Beatriz Vitória recebeu telefonemas antes de desaparecer, diz irmã https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525162-beatriz-vitoria-recebeu-telefonemas-antes-de-desaparecer-diz-irma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525202-escola-de-bauru-inaugura-predio-com-passarela-e-teatro.html Mundo Corporativo 7571 Escola de Bauru inaugura prédio com passarela e teatro https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525202-escola-de-bauru-inaugura-predio-com-passarela-e-teatro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525203-outubro-rosa-alem-do-diagnostico-acesso-e-recidiva.html Mundo Corporativo 6233 Outubro Rosa: além do diagnóstico, acesso e recidiva https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525203-outubro-rosa-alem-do-diagnostico-acesso-e-recidiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525204-rede-global-para-o-avanco-da-psiquiatria-metabolica-metpsy-e-lancada-com-investimento-de-uss-20-milhoes-em-atendimento-clinico-educacao-e-pesquisa-no-mclean-hospital.html Mundo Corporativo 8666 Rede Global para o Avanço da Psiquiatria Metabólica (MetPsy) é lançada com investimento de US$ 20 milhões em atendimento clínico, educação e pesquisa no McLean Hospital https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525204-rede-global-para-o-avanco-da-psiquiatria-metabolica-metpsy-e-lancada-com-investimento-de-uss-20-milhoes-em-atendimento-clinico-educacao-e-pesquisa-no-mclean-hospital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:25 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525159-biografia-de-helena-antipoff-e-tema-de-peca-em-cartaz-em-bh.html Cultura teatro, educação, centro cultural ufmg, peça, BH, em cartaz 4024 Biografia de Helena Antipoff é tema de peça em cartaz em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525159-biografia-de-helena-antipoff-e-tema-de-peca-em-cartaz-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:27 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525170-video-homem-e-preso-em-bh-por-manter-esposa-e-filha-em-carcere-privado.html Gerais Cárcere privado, Preso, Guarda Municipal, Belo Horizonte 1125 Vídeo: Homem é preso em BH por manter esposa e filha em cárcere privado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525170-video-homem-e-preso-em-bh-por-manter-esposa-e-filha-em-carcere-privado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:30 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525215-matheus-calil-do-amor-pela-musica-sertaneja-aos-grandes-negocios-que-conectam-o-agro-e-o-entretenimento.html Networking e Negócios 7779 Matheus Calil: do amor pela música sertaneja aos grandes negócios que conectam o agro e o entretenimento ad46dd16-9d2c-4b91-9974-37a814c7fa3e Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:33 Leo Lima https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525218-brasileiros-querem-viajar-em-2027-mas-planejam-ajustar-o-orcamento.html Turismo turismo, viagens, economia 2174 Brasileiros querem viajar em 2027, mas planejam ajustar o orçamento https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525218-brasileiros-querem-viajar-em-2027-mas-planejam-ajustar-o-orcamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:47 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525171-apos-21-anos-do-crime-mandante-de-morte-da-esposa-em-vicosa-e-preso.html Gerais assassinato, crime, esposa, SP, morte, prisão, zona da mata, justiça, mg 2074 Após 21 anos do crime, mandante de morte da esposa em Viçosa é preso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525171-apos-21-anos-do-crime-mandante-de-morte-da-esposa-em-vicosa-e-preso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:54 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525223-montadora-de-mg-e-condenada-por-demitir-empregada-com-transtorno-bipolar.html Gerais Saúde, Transtorno Bipolar, Montadora, TRT-MG 3307 Montadora de MG é condenada por demitir empregada com transtorno bipolar https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525223-montadora-de-mg-e-condenada-por-demitir-empregada-com-transtorno-bipolar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:57 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525240-do-brete-ao-celular-pecfort-aposta-em-tecnologia-que-automatiza-a-identificacao-animal-e-transforma-o-manejo-no-campo.html Networking e Negócios 12945 Do brete ao celular: PecFort aposta em tecnologia que automatiza a identificação animal e transforma o manejo no campo. fc28cce3-5de0-4230-9316-c61d3b0c6e1b Digital

Estado de Minas 2026-10-21 17:58 Leo Lima https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525236-gostosao-da-paulista-em-bh-homem-lembra-viral-em-ato-de-lula.html Política ELEICOES-2026, LULA, BH, BELO-HORIZONTE 1031 Gostosão da Paulista em BH? Homem lembra viral em ato de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525236-gostosao-da-paulista-em-bh-homem-lembra-viral-em-ato-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525246-consorcio-une-estrategia-financeira-e-expansao-dos-negocios.html Mundo Corporativo 3492 Consórcio une estratégia financeira e expansão dos negócios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525246-consorcio-une-estrategia-financeira-e-expansao-dos-negocios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525248-esmeralda-aposta-em-reveillon-tematico-do-egito-antigo.html Mundo Corporativo 4156 Esmeralda aposta em Réveillon temático do Egito Antigo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525248-esmeralda-aposta-em-reveillon-tematico-do-egito-antigo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525250-casas-trogloditas-conheca-as-moradias-escavadas-na-rocha-e-descubra-onde-existem.html Galeria 6 Casas trogloditas: conheça as moradias escavadas na rocha e descubra onde existem https://www.flipar.com.br/?p=695084&preview=true&preview_id=695084 Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:11 Gabriela Matina https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525257-morte-de-patriarca-desenterra-segredos-de-familia-em-ao-sabor-das-cinzas.html Cultura cinema, filme, estreia, BH, em cartaz 4938 Morte de patriarca desenterra segredos de família em "Ao sabor das cinzas" https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525257-morte-de-patriarca-desenterra-segredos-de-familia-em-ao-sabor-das-cinzas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:22 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525262-amor-de-mozart-pela-mulher-constanze-inspira-espetaculo-da-orquestra-415.html Cultura Mozart, Música Clássica, Ópera, Orquestra 415 3185 Amor de Mozart pela mulher, Constanze, inspira espetáculo da Orquestra 415 https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525262-amor-de-mozart-pela-mulher-constanze-inspira-espetaculo-da-orquestra-415.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:24 Leo Lima https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525268-com-sapo-natal-e-jutai-minotauro-destaca-talentos-mineiros-do-mma.html Esportes mma, ufc, esportes 1860 Com Sapo Natal e Jutai, Minotauro destaca talentos mineiros do MMA https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525268-com-sapo-natal-e-jutai-minotauro-destaca-talentos-mineiros-do-mma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:24 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525269-lula-lidera-ato-em-bh-com-milhares-de-apoiadores.html Política lula, bh, eleicoes-2026, minas-gerais 4338 Lula lota o Centro de BH a quatro dias da eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525269-lula-lidera-ato-em-bh-com-milhares-de-apoiadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:26 IVAN FINOTTI https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525270-overman-o-super-heroi-desempregado-brasileiro-estreia-hoje-nos-cinemas.html Cultura Cinema, Laerte, Caco Ciocler, Filme 5159 "Overman", o super-herói desempregado brasileiro, chega aos cinemas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525270-overman-o-super-heroi-desempregado-brasileiro-estreia-hoje-nos-cinemas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:45 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525287-com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-caminho-para-conter-a-forca-do-pl-na-camara.html Política#PlatôBr Reportagem 2094 Com alianças à esquerda, Motta avança no caminho para conter a força do PL na Câmara https://platobr.com.br/com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-caminho-para-conter-a-forca-do-pl-na-camara Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:46 Estado de Minas https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525242-ato-em-apoio-a-lula-reune-apoiadores-em-bh-veja-foto.html Galeria -1 Ato em apoio a Lula reúne apoiadores em BH; veja fotos https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525242-ato-em-apoio-a-lula-reune-apoiadores-em-bh-veja-foto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 18:54 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525289-lula-aceita-todas-as-condicoes-de-flavio-para-abertura-de-sigilos.html Política a, Flavio, io, lula, Quebra, sigilo 1395 Lula aceita todas as condições de Flávio para abertura de sigilos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525289-lula-aceita-todas-as-condicoes-de-flavio-para-abertura-de-sigilos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 19:09 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525302-com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-plano-para-conter-a-forca-do-pl-na-camara.html Política#PlatôBr Reportagem 2094 Com alianças à esquerda, Motta avança no plano para conter a força do PL na Câmara https://platobr.com.br/com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-plano-para-conter-a-forca-do-pl-na-camara Digital

Estado de Minas 2026-10-21 19:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525303-ltm-lanca-blueverse-valuemesh-para-ajudar-empresas-a-escalar-a-ia-em-transformacoes-baseadas-em-oracle.html Mundo Corporativo 5558 LTM lança BlueVerse™ ValueMesh™ para ajudar empresas a escalar a IA em transformações baseadas em Oracle https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525303-ltm-lanca-blueverse-valuemesh-para-ajudar-empresas-a-escalar-a-ia-em-transformacoes-baseadas-em-oracle.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 19:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525288-tre-mg-anuncia-secoes-eleitorais-e-locais-de-votacao-alterados.html Política Locais de votação, Política, Tre, Votação 2245 TRE-MG anuncia seções eleitorais e locais de votação alterados https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525288-tre-mg-anuncia-secoes-eleitorais-e-locais-de-votacao-alterados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 19:19 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525310-lula-diz-que-aceita-desafio-de-flavio-e-compara-com-truco-eu-to-com-zap.html Política Lula 1114 Lula diz que aceita desafio de Flávio e compara com truco: ‘Eu tô com zap’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525310-lula-diz-que-aceita-desafio-de-flavio-e-compara-com-truco-eu-to-com-zap.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 19:21 Estado de Minas https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7525530-agroecologia-e-mobilizacao-comunitaria-700-mudas-transformam-ibirite-mg.html Diversidade Agroecologia, mobilização, comunidade 5730 Agroecologia e mobilização comunitária: 700 mudas transformam Ibirité (MG) https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7525530-agroecologia-e-mobilizacao-comunitaria-700-mudas-transformam-ibirite-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 19:26 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525314-casal-oferece-hospedagem-gratis-em-aldeia-de-20-habitantes-mas-quem-aceita-precisa-assumir-uma-tarefa-ligada-aos-peregrinos-que-passam-pelo-caminho-de-santiago.html Turismo turismo, espanha, workaway, voluntariado rural, trabalho, viagem 3155 Casal oferece hospedagem grátis em aldeia de 20 habitantes, mas quem aceita precisa assumir uma tarefa ligada aos peregrinos que passam pelo Caminho de Santiago https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525314-casal-oferece-hospedagem-gratis-em-aldeia-de-20-habitantes-mas-quem-aceita-precisa-assumir-uma-tarefa-ligada-aos-peregrinos-que-passam-pelo-caminho-de-santiago.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 19:28 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525318-cataratas-do-iguacu-alta-do-rio-transforma-a-paisagem-mas-e-o-impacto-no-acesso-pelo-lado-argentino-que-exige-atencao-de-quem-planeja-visitar-o-destino.html Internacional Cataratas do Iguaçu, Turismo 2789 Cataratas do Iguaçu: alta do rio transforma a paisagem, mas é o impacto no acesso pelo lado argentino que exige atenção de quem planeja visitar o destino https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525318-cataratas-do-iguacu-alta-do-rio-transforma-a-paisagem-mas-e-o-impacto-no-acesso-pelo-lado-argentino-que-exige-atencao-de-quem-planeja-visitar-o-destino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 19:37 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525245-rapper-djonga-marca-presenca-em-ato-com-lula-em-bh.html Política Lula, Manifestação, Belo Horizonte , Djonga 735 Rapper Djonga marca presença em ato com Lula em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525245-rapper-djonga-marca-presenca-em-ato-com-lula-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 19:39 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525301-empresario-e-indiciado-por-matar-outro-incendiado-dentro-de-carro-em-mg.html Gerais Empresário, Gerais, Queimado 2877 Empresário é indiciado por matar outro incendiado dentro de carro em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525301-empresario-e-indiciado-por-matar-outro-incendiado-dentro-de-carro-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 19:51 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525330-lotofacil-3810-quina-7148-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados.html Nacional Loteria, Loterias, Lotofácil, NÚMEROS, Quina, SORTE 5648 Lotofácil 3810, Quina 7148 e outras loterias: confira os números sorteados https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525330-lotofacil-3810-quina-7148-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:03 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525338-mulher-compra-anel-por-cerca-de-rs-250-em-brecho-e-ouve-que-ele-nao-vale-nada-mas-recebe-oferta-de-quase-rs-2-mil-pela-peca-de-ouro-macico.html Internacional anel de ouro maciço, joias, Alexis McBride, compra de brechó 3544 Mulher compra anel por cerca de R$ 250 em brechó e ouve que ele não vale nada, mas recebe oferta de quase R$ 2 mil pela peça de ouro maciço https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525338-mulher-compra-anel-por-cerca-de-rs-250-em-brecho-e-ouve-que-ele-nao-vale-nada-mas-recebe-oferta-de-quase-rs-2-mil-pela-peca-de-ouro-macico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:05 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525340-metade-vai-para-o-imposto-pedreiro-que-fatura-ate-rs-22-mil-por-mes-revela-a-realidade-financeira-da-profissao.html Internacional pedreiro, construção civil, trabalho autônomo, empreendedorismo 2464 Metade vai para o imposto: pedreiro que fatura até R$ 22 mil por mês revela a realidade financeira da profissão https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525340-metade-vai-para-o-imposto-pedreiro-que-fatura-ate-rs-22-mil-por-mes-revela-a-realidade-financeira-da-profissao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:06 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525343-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.html Ciência oceano atlântico, lixo nuclear, barris radioativos, mar, vazamento de material radioativo, contaminação, descarte atômico, projeto Nodssum, Frota Oceanográfica Francesa 3269 O que há no fundo do Atlântico? Uma nova expedição investiga vazamentos na área que recebeu cerca de 200 mil barris de resíduos radioativos entre 1950 e 1990 https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525343-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:06 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525341-frase-atribuida-a-denzel-washington-faz-um-alerta-sobre-sonhos-e-metas-e-convida-voce-a-olhar-para-um-habito-diario-que-pode-deixar-seus-planos-apenas-no-papel.html Cultura Denzel Washington, discurso, conselho, sonhos, Universidade Dillard, Luisiana 2542 Frase atribuída a Denzel Washington faz um alerta sobre sonhos e metas e convida você a olhar para um hábito diário que pode deixar seus planos apenas no papel https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525341-frase-atribuida-a-denzel-washington-faz-um-alerta-sobre-sonhos-e-metas-e-convida-voce-a-olhar-para-um-habito-diario-que-pode-deixar-seus-planos-apenas-no-papel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:06 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525342-casal-deixa-filhos-de-13-e-16-anos-seguirem-sozinhos-em-trilha-a-2-300-m-de-altitude-mas-um-imprevisto-no-destino-leva-os-pais-a-acionar-resgate-no-meio-da-noite.html Internacional montanhas Dolomitas, adolescentes, irmãos, Alpes italianos, resgate 2927 Casal deixa filhos de 13 e 16 anos seguirem sozinhos em trilha a 2.300 m de altitude, mas um imprevisto no destino leva os pais a acionar resgate no meio da noite https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525342-casal-deixa-filhos-de-13-e-16-anos-seguirem-sozinhos-em-trilha-a-2-300-m-de-altitude-mas-um-imprevisto-no-destino-leva-os-pais-a-acionar-resgate-no-meio-da-noite.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:08 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525344-uma-filha-jogou-fora-o-colchao-da-mae-mas-ele-nao-estava-vazio-cerca-de-rs-5-milhoes-estavam-escondidos-ali-e-agora-ela-busca-recupera-lo-em-depositos-de-lixo.html Internacional Tel Aviv, colchão, dinheiro, dinheiro escondido no colchão, israel, lixo 1992 Uma filha jogou fora o colchão da mãe, mas ele não estava vazio: cerca de R$ 5 milhões estavam escondidos ali, e agora ela busca recuperá-lo em depósitos de lixo https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525344-uma-filha-jogou-fora-o-colchao-da-mae-mas-ele-nao-estava-vazio-cerca-de-rs-5-milhoes-estavam-escondidos-ali-e-agora-ela-busca-recupera-lo-em-depositos-de-lixo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:08 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525346-um-deslizamento-de-rochas-e-gelo-deixou-escombros-mas-o-risco-vai-alem-cerca-de-150-mil-litros-de-oleo-de-aquecimento-e-combustivel-ficaram-soterrados.html Internacional Blatten, meio ambiente, deslizamento de terra, suíça, perigo ambiental, vilarejo de Blatten 2546 Um deslizamento de rochas e gelo deixou escombros, mas o risco vai além: cerca de 150 mil litros de óleo de aquecimento e combustível ficaram soterrados https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525346-um-deslizamento-de-rochas-e-gelo-deixou-escombros-mas-o-risco-vai-alem-cerca-de-150-mil-litros-de-oleo-de-aquecimento-e-combustivel-ficaram-soterrados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:09 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525347-gordura-de-pato-no-pure-por-que-o-substituto-da-manteiga-virou-a-nova-tendencia.html Degusta gordura de pato, cozinha, purê de batata, dica 2374 Gordura de pato no purê: por que o substituto da manteiga virou a nova tendência https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525347-gordura-de-pato-no-pure-por-que-o-substituto-da-manteiga-virou-a-nova-tendencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:14 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525304-campus-do-instituto-federal-e-inaugurado-em-sete-lagoas.html Gerais Inaugurado, Instituto, Sete Lagoas, IFMG 6760 Campus do Instituto Federal é inaugurado em Sete Lagoas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525304-campus-do-instituto-federal-e-inaugurado-em-sete-lagoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:23 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525320-universidade-federal-de-uberlandia-tera-curso-de-medicina-em-2027.html Gerais curso de medicina, MEC, medicina, ministro, universidade 1144 Universidade Federal de Uberlândia terá curso de medicina em 2027 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525320-universidade-federal-de-uberlandia-tera-curso-de-medicina-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525337-galeria-de-fotos-lula-conduz-multidao-em-bh-segurando-bandeira-do-brasil.html Galeria -1 Galeria de fotos: Lula conduz multidão em BH segurando Bandeira do Brasil https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525337-galeria-de-fotos-lula-conduz-multidao-em-bh-segurando-bandeira-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 20:51 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525352-mg-virus-em-aves-resulta-em-suspensao-de-atendimento-a-animais.html Gerais Aves, Vírus, Patos de Minas, IEF, Região Sudeste 1844 MG: vírus em aves resulta em suspensão de atendimento à animais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525352-mg-virus-em-aves-resulta-em-suspensao-de-atendimento-a-animais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 21:21 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525384-the-estee-lauder-companies-inc-transmitira-online-apresentacoes-do-evento-capital-markets-experience-china-ecosystem-immersion-no-dia-4-de-novembro-de-2026.html Mundo Corporativo 3040 The Estée Lauder Companies Inc. transmitirá online apresentações do evento "Capital Markets Experience: China Ecosystem Immersion" no dia 4 de novembro de 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525384-the-estee-lauder-companies-inc-transmitira-online-apresentacoes-do-evento-capital-markets-experience-china-ecosystem-immersion-no-dia-4-de-novembro-de-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 21:21 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525385-cognite-recebe-o-premio-de-fornecedor-corporativo-do-ano-da-marathon-petroleum-corporation.html Mundo Corporativo 3850 Cognite recebe o prêmio de Fornecedor Corporativo do Ano da Marathon Petroleum Corporation https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525385-cognite-recebe-o-premio-de-fornecedor-corporativo-do-ano-da-marathon-petroleum-corporation.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 21:33 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525373-lula-ganha-celular-e-diz-que-vai-entrar-para-o-exercito-de-janones.html Política André Janones, Exército do Lula, Flávio Bolsonaro, Lula, eleicoes-2026 1499 Lula ganha celular e diz que vai entrar para o 'Exército' de Janones https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525373-lula-ganha-celular-e-diz-que-vai-entrar-para-o-exercito-de-janones.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 22:08 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525404-entenda-como-sera-o-debate-presidencial-da-globo-na-sexta-feira-23-10.html Política debate, globo, lula, flávio bolsonaro, segundo turno, eleições 2026 1753 Entenda como será o debate presidencial da Globo na sexta-feira (23/10) https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525404-entenda-como-sera-o-debate-presidencial-da-globo-na-sexta-feira-23-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 22:09 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525401-adolescente-paraguaia-desaparecida-e-encontrada-em-contagem-pela-policia.html Gerais desaparecimento, polícia, paraguai, Minas Gerais 1792 Adolescente paraguaia desaparecida é encontrada em Contagem pela polícia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525401-adolescente-paraguaia-desaparecida-e-encontrada-em-contagem-pela-policia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 22:24 Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525413-nunes-marques-suspende-postagens-ilegais-contra-campanha-de-lula.html Política eleições 2026,TSE,redes sociais,I 1768 Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/nunes-marques-suspende-postagens-ilegais-contra-campanha-de-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-21 22:48 Joubert Júnior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525426-carolina-dieckmann-defende-checagem-de-fatos-ao-vivo-durante-debate-na-tv-globo.html Política Entretenimento 2216 Carolina Dieckmann defende checagem de fatos ao vivo durante debate na TV Globo https://www.tupi.fm/entretenimento/carolina-dieckmann-defende-checagem-de-fatos-ao-vivo-durante-debate-na-tv-globo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-21 23:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525435-andersen-global-amplia-seus-servicos-juridicos-na-argentina-por-meio-de-colaboracao-com-a-mhr.html Mundo Corporativo 3771 Andersen Global amplia seus serviços jurídicos na Argentina por meio de colaboração com a MHR https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525435-andersen-global-amplia-seus-servicos-juridicos-na-argentina-por-meio-de-colaboracao-com-a-mhr.html Digital

Estado de Minas 2026-10-21 23:17 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7525437-aprenda-a-fazer-uma-vassoura-de-ervas.html Horóscopo Loja Online, Simpatias, Simpatias para a Sorte 2913 Aprenda a fazer uma vassoura de ervas https://www.wemystic.com.br/aprenda-a-fazer-uma-vassoura-de-ervas/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-21 23:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525415-integrantes-de-esquema-de-corrupcao-em-orgao-de-transito-sao-condanados.html Gerais Corrupção 2503 Integrantes de esquema de corrupção em órgão de trânsito são condanados https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525415-integrantes-de-esquema-de-corrupcao-em-orgao-de-transito-sao-condanados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 00:03 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525434-nordestino-em-video-de-nikolas-tem-casa-de-luxo-e-hilux-diz-deputado.html Política IDADE, Lula, NIKOLAS FERREIRA, PRESIDÊNCIA 4815 Nordestino em vídeo de Nikolas tem casa de luxo e Hilux, diz deputado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525434-nordestino-em-video-de-nikolas-tem-casa-de-luxo-e-hilux-diz-deputado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 00:05 Victor Fuzeira e Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525443-o-culpado-de-renan-santos-pelo-quarto-lugar-no-primeiro-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 2261 O culpado de Renan Santos pelo quarto lugar no primeiro turno https://platobr.com.br/o-culpado-de-renan-santos-pelo-quarto-lugar-no-primeiro-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-22 00:05 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525444-por-que-deputados-e-senadores-estao-em-alerta-com-a-proposta-da-tarifa-zero.html Política#PlatôBr Reportagem 2595 Por que deputados e senadores estão em alerta com a proposta da ‘tarifa zero’ https://platobr.com.br/deputados-e-senadores-acendem-alerta-sobre-financiamento-da-pec-da-tarifa-zero Digital

Estado de Minas 2026-10-22 00:06 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525445-o-diagnostico-comum-nas-campanhas-de-flavio-e-lula-sobre-o-bpc.html Política#PlatôBr Reportagem 2587 O diagnóstico comum nas campanhas de Flávio e Lula sobre o BPC https://platobr.com.br/o-diagnostico-comum-nas-campanhas-de-flavio-e-lula-sobre-o-bpc Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 ALESSANDRA ARAGÃO https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7524307-esteja.html Colunistas#Alessandra Aragão celular, cachorro, processos, realidade 5578 Esteja! https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7524307-esteja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 Jaeci Carvalho https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7525247-estao-mais-calmos-agora-cruzeirenses.html Colunistas#Jaeci Carvalho Cruzeiro, Campeonato Brasileiro 4081 "Estão mais calmos agora, cruzeirenses?" https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7525247-estao-mais-calmos-agora-cruzeirenses.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7525267-cancer-de-mama-entenda-como-se-comprova-a-incapacidade-para-o-trabalho.html Colunistas#Anna Marina Câncer de mama, Inca, Mama, outubro rosa, saúde 3009 Câncer de mama: entenda como se comprova a incapacidade para o trabalho https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7525267-cancer-de-mama-entenda-como-se-comprova-a-incapacidade-para-o-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 Paulo Galvão https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7525353-posicao-ingrata-onde-nem-grama-nasce.html Colunistas#Dois Toques Vasco, Internacional, Boca Juniors 3348 Posição ingrata, onde nem grama nasce https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7525353-posicao-ingrata-onde-nem-grama-nasce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 Paulo Delgado https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7525362-tudo-e-politica-mas-a-politica-nao-e-tudo.html Opinião 4021 "TUDO É POLITICA, MAS A POLÍTICA NÃO É TUDO" https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7525362-tudo-e-politica-mas-a-politica-nao-e-tudo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7525380-volatilidade-do-voto-aumenta-e-tse-discute-proibir-canais-do-wathsapp.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo 5390 Volatilidade do voto aumenta e TSE discute proibir canais do WathSapp https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7525380-volatilidade-do-voto-aumenta-e-tse-discute-proibir-canais-do-wathsapp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7525390-sinal-de-alerta-vem-da-europa.html Opinião 3563 Sinal de alerta vem da Europa https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7525390-sinal-de-alerta-vem-da-europa.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-22 02:00 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525392-mg-samba-cachaca-e-dona-beja-na-pauta-do-conselho-de-patrimonio.html Gerais PRESERVAÇÃO, Patrimônio Cultural, bens culturais 4461 MG: samba, cachaça e Dona Beja na pauta do conselho de patrimônio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525392-mg-samba-cachaca-e-dona-beja-na-pauta-do-conselho-de-patrimonio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 Quinho https://www.em.com.br/charge/2026/10/7525393-vergonha-de-nao-lutar.html Charge -1 Vergonha de não lutar https://www.em.com.br/charge/2026/10/7525393-vergonha-de-nao-lutar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7525395-eleicao-na-assembleia-converge-para-doorgal.html Colunistas#Bertha Maakaroun Eleição 5893 Eleição na Assembleia de Minas converge para Doorgal Andrada https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7525395-eleicao-na-assembleia-converge-para-doorgal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 Orion Teixeira https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7525396-cleitinho-ouve-lula-e-fica-quietinho-no-2-turno.html Colunistas#Orion Teixeira Cleitinho, Lula, eleições, segundo turno 3578 Cleitinho ouve Lula e fica ‘quietinho’ no 2º turno https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7525396-cleitinho-ouve-lula-e-fica-quietinho-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7525409-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-22-10-2026.html Capa do dia -1 CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 22/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7525409-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-22-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 03:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525450-lepas-entra-no-oriente-medio-com-sua-visao-de-mobilidade-elegante.html Mundo Corporativo 6809 LEPAS Entra no Oriente Médio com Sua Visão de Mobilidade Elegante https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525450-lepas-entra-no-oriente-medio-com-sua-visao-de-mobilidade-elegante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 03:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525451-novo-estudo-eggnest-e-decisao-no-texas-consolidam-aceitacao-de-fluxos-de-trabalho-sem-aventais-em-laboratorios-intervencionistas.html Mundo Corporativo 4021 Novo Estudo EggNest® e Decisão no Texas Consolidam Aceitação de Fluxos de Trabalho Sem Aventais em Laboratórios Intervencionistas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525451-novo-estudo-eggnest-e-decisao-no-texas-consolidam-aceitacao-de-fluxos-de-trabalho-sem-aventais-em-laboratorios-intervencionistas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 04:00 Francisco Iglesias https://www.em.com.br/colunistas/juventude-reversa/2026/10/7524858-o-brasil-que-envelhece-e-a-escolha-do-proximo-presidente-da-republica.html Colunistas#Juventude Reversa 3394 O Brasil que envelhece e a escolha do próximo presidente da República https://www.em.com.br/colunistas/juventude-reversa/2026/10/7524858-o-brasil-que-envelhece-e-a-escolha-do-proximo-presidente-da-republica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 04:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525456-de-contemplar-a-elegancia-a-vivencia-la-lepas-l6-ev-finaliza-o-primeiro-lepas-global-elegance-drive.html Mundo Corporativo 5059 De Contemplar a Elegância a Vivenciá-la: LEPAS L6 EV Finaliza o Primeiro LEPAS Global Elegance Drive https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525456-de-contemplar-a-elegancia-a-vivencia-la-lepas-l6-ev-finaliza-o-primeiro-lepas-global-elegance-drive.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 06:07 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525460-a-copia-de-modelo-americano-que-irritou-aliados-do-pt-na-campanha.html Política#PlatôBr Reportagem 1326 A cópia de modelo americano que irritou aliados do PT na campanha https://platobr.com.br/a-copia-de-modelo-americano-que-irritou-aliados-do-pt-na-campanha Digital

Estado de Minas 2026-10-22 06:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525461-yyforce-revela-workforce-os-nova-arquitetura-de-robotica-impulsionada-por-ia-fisica-da-nvidia.html Mundo Corporativo 13121 YYForce Revela "Workforce OS", Nova Arquitetura de Robótica Impulsionada por IA Física da NVIDIA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525461-yyforce-revela-workforce-os-nova-arquitetura-de-robotica-impulsionada-por-ia-fisica-da-nvidia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 07:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525469-datafolha-divulga-pesquisa-do-2-turno-entre-lula-e-flavio.html Política eleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro 1438 Datafolha divulga pesquisa do 2º turno entre Lula e Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525469-datafolha-divulga-pesquisa-do-2-turno-entre-lula-e-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 07:59 João Renato Faria https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525471-previsao-do-tempo-em-bh-quinta-feira-22-10-tem-calor-de-28-c-e-chance-de-chuva-com-raios-a-tarde.html Gerais 1453 Previsão do tempo em BH: quinta-feira (22/10) tem calor de 28 °C e chance de chuva com raios à tarde https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525471-previsao-do-tempo-em-bh-quinta-feira-22-10-tem-calor-de-28-c-e-chance-de-chuva-com-raios-a-tarde.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:01 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525472-quase-seis-anos-depois-juri-condena-homem-que-matou-jovem-a-tiros-em-festa-em-sitio.html Gerais 2271 Quase seis anos depois, júri condena homem que matou jovem a tiros em festa em sítio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525472-quase-seis-anos-depois-juri-condena-homem-que-matou-jovem-a-tiros-em-festa-em-sitio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:08 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525474-com-arma-de-isopor-homem-tenta-roubar-carro-de-casal-em-posto-da-br-040-ele-ja-tinha-mandado-de-prisao-em-aberto.html Gerais 1753 Com arma de isopor, homem tenta roubar carro de casal em posto da BR-040; ele já tinha mandado de prisão em aberto https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525474-com-arma-de-isopor-homem-tenta-roubar-carro-de-casal-em-posto-da-br-040-ele-ja-tinha-mandado-de-prisao-em-aberto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:13 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525481-perseguicao-na-ufmg-termina-com-prisoes-apos-criminosos-invadirem-campus-pampulha.html Gerais 1561 Perseguição na UFMG termina com prisões após criminosos invadirem campus Pampulha https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525481-perseguicao-na-ufmg-termina-com-prisoes-apos-criminosos-invadirem-campus-pampulha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525487-apos-11-anos-glee-ganhara-reboot-no-disney-e-no-hulu.html Galeria 6 Após 11 anos, “Glee” ganhará reboot no Disney+ e no Hulu https://www.flipar.com.br/?p=695132 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:16 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7525488-mapas-sem-mapa.html Colunistas#Coluna Esplanada Leandro Mazzini, Coluna Esplanada, Estado de Minas, Política, POder 3801 Dados sem mapa https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7525488-mapas-sem-mapa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:23 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525489-jovens-sao-detidos-apos-colarem-cartazes-contra-flavio-bolsonaro-em-mg.html Gerais 4485 Jovens são detidos após colarem cartazes contra Flávio Bolsonaro em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525489-jovens-sao-detidos-apos-colarem-cartazes-contra-flavio-bolsonaro-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:28 BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525483-economist-questiona-se-lula-agora-azarao-ainda-tem-uma-ultima-carta-na-manga.html Política the economist, lula, eleições 2026, votação, urnas 2939 Economist questiona se Lula, 'agora azarão', ainda tem 'uma última carta na manga' https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq98znj6rgk8o Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:28 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525490-mulher-de-18-anos-denuncia-violencia-sexual-durante-corrida-de-aplicativo-motorista-de-41-anos-nao-foi-preso.html Gerais 1809 Mulher de 18 anos denuncia violência sexual durante corrida de aplicativo; motorista de 41 anos não foi preso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525490-mulher-de-18-anos-denuncia-violencia-sexual-durante-corrida-de-aplicativo-motorista-de-41-anos-nao-foi-preso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:33 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525492-metade-dos-carros-parados-nas-ruas-de-bh-ficou-sem-combustivel-pane-seca-rende-multa-de-rs-130.html Gerais 1463 Metade dos carros parados nas ruas de BH ficou sem combustível; pane seca rende multa de R$ 130 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525492-metade-dos-carros-parados-nas-ruas-de-bh-ficou-sem-combustivel-pane-seca-rende-multa-de-rs-130.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:34 Alvise Armellini - Repórter da Reuters* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525482-papa-nao-precisara-de-mais-tratamento-contra-o-cancer-dizem-medicos.html Internacional Papa Leão XIV,Recuperação,Cirurgia,Câncer,Médico 1689 Papa não precisará de mais tratamento contra o câncer, dizem médicos https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2026-10/papa-nao-precisara-de-mais-tratamento-contra-o-cancer-dizem-medicos Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:37 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525493-mulher-e-atacada-com-facao-por-ex-namorado-na-frente-do-filho-de-dois-anos.html Gerais 2571 Mulher é atacada com facão por ex-namorado na frente do filho de dois anos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525493-mulher-e-atacada-com-facao-por-ex-namorado-na-frente-do-filho-de-dois-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525496-tsingy-de-bemaraha-a-impressionante-floresta-de-pedras-de-madagascar.html Galeria 6 Tsingy de Bemaraha: a impressionante floresta de pedras de Madagascar https://www.flipar.com.br/?p=694296 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:40 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525495-dois-jovens-de-19-e-23-anos-morrem-afogados-em-cachoeira-mineira-apos-pularem-de-pedra-amigo-conseguiu-se-salvar.html Gerais 2119 Dois jovens de 19 e 23 anos morrem afogados em cachoeira mineira após pularem de pedra; amigo conseguiu se salvar https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525495-dois-jovens-de-19-e-23-anos-morrem-afogados-em-cachoeira-mineira-apos-pularem-de-pedra-amigo-conseguiu-se-salvar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:44 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525497-depoimento-de-cunhado-de-vorcaro-a-pf-e-adiado-para-29-de-outubro-policia-nao-explica-o-motivo.html Nacional 2338 Depoimento de cunhado de Vorcaro à PF é adiado para 29 de outubro; polícia não explica o motivo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525497-depoimento-de-cunhado-de-vorcaro-a-pf-e-adiado-para-29-de-outubro-policia-nao-explica-o-motivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:45 Osmond Chia - Repórter de negócios https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525479-o-que-e-php-e-a-falha-grave-de-seguranca-detectada-por-ia-que-tirou-sites-do-ar.html Tecnologia Ataque, Cibersegurança, Hackers, IA, Internet, PHP, Segurança 7294 O que é PHP e a falha grave de segurança detectada por IA que tirou sites do ar https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqzjxp10r901o Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525502-giulia-gam-revela-efeitos-de-excesso-de-medicacao-e-fala-em-renascimento.html Galeria 6 Giulia Gam revela efeitos de excesso de medicação e fala em renascimento https://www.flipar.com.br/?p=695037 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:54 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525503-golpe-do-amor-em-minas-mulher-e-investigada-por-prejuizo-de-rs-400-mil-a-idoso.html Gerais 2190 Golpe do amor em Minas: mulher é investigada por prejuízo de R$ 400 mil a idoso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525503-golpe-do-amor-em-minas-mulher-e-investigada-por-prejuizo-de-rs-400-mil-a-idoso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:55 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525475-clinica-de-estetica-e-investigada-por-realizar-cirurgias-plasticas-sem-autorizacao.html Nacional rio, clinica de estetica, morte, investigação 2049 Clínica de estética é investigada por realizar cirurgias plásticas sem autorização https://www.tupi.fm/rio/clinica-de-estetica-e-investigada-por-realizar-cirurgias-plasticas-sem-autorizacao-em-nova-iguacu/ Digital

Estado de Minas 2026-10-22 08:59 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525506-meses-apos-o-desabamento-rua-em-bh-recebe-o-nome-do-dono-do-lar-de-idosos-que-estava-entre-as-vitimas.html Gerais 1193 Meses após o desabamento, rua em BH recebe o nome do dono do lar de idosos que estava entre as vítimas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525506-meses-apos-o-desabamento-rua-em-bh-recebe-o-nome-do-dono-do-lar-de-idosos-que-estava-entre-as-vitimas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:02 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525509-vorcaro-disse-a-assessora-que-se-dava-muito-bem-com-nikolas-e-pediu-que-ela-falasse-com-marcal-apos-post.html Política nikolas-ferreira 5982 Vorcaro disse a assessora que se dava 'muito bem' com Nikolas e pediu que ela falasse com Marçal após post https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525509-vorcaro-disse-a-assessora-que-se-dava-muito-bem-com-nikolas-e-pediu-que-ela-falasse-com-marcal-apos-post.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:06 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525476-cachorro-e-resgatado-com-vida-apos-5-dias-sob-escombros.html Nacional Rio, Cachorro, Corpo de Bombeiros, Niterói, Resgate 1669 Cachorro é resgatado com vida após 5 dias sob escombros https://www.tupi.fm/rio/cachorro-e-resgatado-com-vida-apos-5-dias-sob-escombros-em-niteroi/ Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525518-william-bonner-faz-tatuagem-em-homenagem-aos-filhos-trigemeos.html Galeria 6 William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos https://www.flipar.com.br/?p=695145 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:23 Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525521-a-batalha-de-flavio-e-lula-pelo-voto-grisalho-por-que-eleitores-70-podem-decidir-eleicao-para-presidente.html Política 2026, A, Bolsonaro, Candidatos, Datafolha, Eleições, FLÁVIO 15314 A batalha de Flávio e Lula pelo voto grisalho: por que eleitores 70+ podem decidir eleição para presidente https://www.bbc.com/portuguese/articles/cj62yn475xrwo Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:25 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525528-ex-capitao-de-selecao-morre-aos-54-anos-e-deixa-o-futebol-de-luto.html Esportes 2402 Ex-capitão de seleção morre aos 54 anos e deixa o futebol de luto https://noataque.com.br/noticia/2026/10/22/ex-capitao-selecao-morre-54-anos-deixa-futebol-luto/ Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:35 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525531-pastor-investigado-por-morte-de-homem-que-estava-com-ele-em-motel-tem-historico-de-agressao-a-esposa-e-porte-de-arma.html Nacional 2888 Pastor investigado por morte de homem que estava com ele em motel tem histórico de agressão à esposa e porte de arma https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525531-pastor-investigado-por-morte-de-homem-que-estava-com-ele-em-motel-tem-historico-de-agressao-a-esposa-e-porte-de-arma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:36 Eduarda Soares https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525514-bruna-biancardi-revela-desejos-durante-a-gravidez-e-surpreende-nas-redes.html Cultura gravidez, gestante, Bruna Biancardi, filha, Neymar Jr. 2211 Bruna Biancardi revela desejos durante a gravidez e surpreende nas redes https://www.tupi.fm/entretenimento/bruna-biancardi-revela-desejos-durante-a-gravidez-e-surpreende-nas-redes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:40 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525534-pedro-do-flamengo-e-acionado-na-justica-por-casal-que-quer-retomar-casa-que-ele-comprou-em-leilao.html Nacional 1807 Pedro, do Flamengo, é acionado na Justiça por casal que quer retomar casa que ele comprou em leilão https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525534-pedro-do-flamengo-e-acionado-na-justica-por-casal-que-quer-retomar-casa-que-ele-comprou-em-leilao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:48 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525517-diretora-de-presidio-e-exonerada-apos-comida-ser-achada-em-porta-malas.html Nacional Rio, presídio, diretora, comida 2498 Diretora de presídio é exonerada após comida ser achada em porta-malas https://www.tupi.fm/rio/diretora-de-presidio-no-rio-e-exonerada-apos-comida-ser-achada-em-porta-malas/ Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:50 Yaya Souza https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525535-sandy-e-junior-preparam-temporada-de-shows-em-2027-e-os-planos-para-o-reencontro-ja-indicam-um-palco-grandioso.html Cultura 2249 Sandy e Junior preparam temporada de shows em 2027 e os planos para o reencontro já indicam um palco grandioso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525535-sandy-e-junior-preparam-temporada-de-shows-em-2027-e-os-planos-para-o-reencontro-ja-indicam-um-palco-grandioso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:53 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525537-policiais-encontram-menino-perdido-que-so-fala-frances-mas-o-uso-do-chatgpt-para-traduzir-a-conversa-abre-um-caminho-para-localizar-a-familia-da-crianca.html Nacional 2035 Policiais encontram menino perdido que só fala francês, mas o uso do ChatGPT para traduzir a conversa abre um caminho para localizar a família da criança https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525537-policiais-encontram-menino-perdido-que-so-fala-frances-mas-o-uso-do-chatgpt-para-traduzir-a-conversa-abre-um-caminho-para-localizar-a-familia-da-crianca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 09:53 Yaya Souza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525538-uma-fazenda-com-praia-artificial-pista-de-vaquejada-jet-ski-propriedade-de-cantor-de-38-anos-chama-atencao-no-interior-do-ceara.html Casa e Decoração 2358 Uma fazenda com praia artificial, pista de vaquejada, jet ski: propriedade de cantor de 38 anos chama atenção no interior do Ceará https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525538-uma-fazenda-com-praia-artificial-pista-de-vaquejada-jet-ski-propriedade-de-cantor-de-38-anos-chama-atencao-no-interior-do-ceara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 10:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525546-mpd-engenharia-entrega-flora-em-alphaville.html Mundo Corporativo 7600 MPD Engenharia entrega Florà, em Alphaville https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525546-mpd-engenharia-entrega-flora-em-alphaville.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 10:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525547-sync-ibirapuera-chega-ao-paraiso-com-foco-em-bem-estar.html Mundo Corporativo 6777 Sync Ibirapuera chega ao Paraíso com foco em bem-estar https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525547-sync-ibirapuera-chega-ao-paraiso-com-foco-em-bem-estar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 10:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525548-templafy-lanca-templafy-team-para-que-profissionais-criem-e-compartilhem-seus-proprios-agentes-de-documentos.html Mundo Corporativo 6143 Templafy Lança Templafy Team, para que Profissionais Criem e Compartilhem Seus Próprios Agentes de Documentos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525548-templafy-lanca-templafy-team-para-que-profissionais-criem-e-compartilhem-seus-proprios-agentes-de-documentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 10:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525550-placas-do-mercosul-tem-diferencas-entre-paises-conheca-os-detalhes-e-o-projeto-que-pode-mudar-o-modelo-brasileiro.html Galeria 6 Placas do Mercosul têm diferenças entre países; conheça os detalhes e o projeto que pode mudar o modelo brasileiro https://www.flipar.com.br/?p=695241&preview=true&preview_id=695241 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 10:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525551-john-leguizamo-sera-homenageado-na-mostra-internacional-de-cinema-de-sao-paulo.html Galeria 6 John Leguizamo será homenageado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo https://www.flipar.com.br/?p=695160 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 10:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525549-sustentabilidade-ja-influencia-negocios-e-investimentos.html Mundo Corporativo 3965 Sustentabilidade já influencia negócios e investimentos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525549-sustentabilidade-ja-influencia-negocios-e-investimentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 10:46 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525574-defi-staking-amplia-suporte-a-quatro-criptomoedas-e-redes-distintas.html Empresas DeFi Staking, Staking DeFi, Rede DeFi 12 DeFi Staking amplia suporte a quatro criptomoedas e redes distintas https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525574-defi-staking-amplia-suporte-a-quatro-criptomoedas-e-redes-distintas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 10:49 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525576-melhores-frutas-do-mundo-e-por-que-sao-especiais.html Galeria 6 Melhores frutas do mundo e por que são especiais https://www.flipar.com.br/?p=695236&preview=true&preview_id=695236 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 10:53 Redação https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525577-flavio-bateu-boca-com-tebet-para-defender-empresa-que-bancou-festinha-na-lancha.html Política#PlatôBr Reportagem 2231 Flávio bateu boca com Tebet para defender empresa que bancou festinha na lancha https://platobr.com.br/flavio-bateu-boca-com-tebet-para-defender-empresa-que-bancou-festinha-na-lancha Digital

Estado de Minas 2026-10-22 10:54 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525536-onibus-do-move-bate-em-poste-no-bairro-dona-clara-em-bh.html Gerais Belo Horizonte, move, Cemig, CBMMG 1452 Ônibus do Move bate em poste no Bairro Dona Clara, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525536-onibus-do-move-bate-em-poste-no-bairro-dona-clara-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:06 Sophie Hardach - BBC Future https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525520-as-licoes-chocantes-de-um-experimento-infame-sobre-obediencia.html Bem viver experimento, psicologia, pesquisa, universidade, comportamento 16950 As lições chocantes de um experimento infame sobre obediência https://www.bbc.com/portuguese/articles/cke8r0jzvlgeo Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:07 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525585-dewa-international-assina-4-memorandos-de-entendimento-com-parceiros-globais-durante-a-wetex-2026.html Mundo Corporativo 4272 DEWA International assina 4 memorandos de entendimento com parceiros globais durante a WETEX 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525585-dewa-international-assina-4-memorandos-de-entendimento-com-parceiros-globais-durante-a-wetex-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525586-tecnologia-personaliza-monitoramento-de-pacientes.html Mundo Corporativo 4797 Tecnologia personaliza monitoramento de pacientes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525586-tecnologia-personaliza-monitoramento-de-pacientes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525587-body-health-escolhe-sp-para-estreia-mundial-do-unyque-day.html Mundo Corporativo 6754 Body Health escolhe SP para estreia mundial do Unyque Day https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525587-body-health-escolhe-sp-para-estreia-mundial-do-unyque-day.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:13 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525598-os-dois-anos-de-paz-que-uma-ala-do-stf-ainda-espera-em-davi-alcolumbre.html Política#PlatôBr Reportagem 934 Os ‘dois anos de paz’ que uma ala do STF ainda espera em Davi Alcolumbre https://platobr.com.br/os-dois-anos-de-paz-que-uma-ala-do-stf-ainda-espera-em-davi-alcolumbre Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:18 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525602-flavio-bolsonaro-pede-apoio-a-publico-lgbtqia-em-ato-no-ce-e-diz-que-serao-sempre-bem-vindos.html Política eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula 3215 Flávio Bolsonaro pede apoio a público LGBTQIA+ em ato no CE e diz que 'serão sempre bem-vindos' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525602-flavio-bolsonaro-pede-apoio-a-publico-lgbtqia-em-ato-no-ce-e-diz-que-serao-sempre-bem-vindos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:25 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525607-aquario-com-mais-de-400-tubaroes-e-show-de-luzes-conheca-o-dubai-mall-shopping-que-virou-atracao-nos-emirados-arabes-unidos.html Galeria 6 Aquário com mais de 400 tubarões e show de luzes: conheça o Dubai Mall, shopping que virou atração nos Emirados Árabes Unidos https://www.flipar.com.br/?p=695217 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:25 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525608-luxor-e-karnak-conheca-os-templos-monumentais-que-revelam-a-grandiosidade-do-egito-antigo.html Galeria 6 Luxor e Karnak: conheça os templos monumentais que revelam a grandiosidade do Egito Antigo https://www.flipar.com.br/?p=695240&preview=true&preview_id=695240 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:28 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525610-alerta-leva-policia-federal-a-carro-estacionado-em-estabelecimento-comercial-e-descoberta-de-rs-815-mil-abre-investigacao-sobre-possivel-ligacao-com-o-trafico.html Nacional Polícia Federal, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Dinheiro, Crime 2251 Alerta leva Polícia Federal a carro estacionado em estabelecimento comercial, e descoberta de R$ 815 mil abre investigação sobre possível ligação com o tráfico https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525610-alerta-leva-policia-federal-a-carro-estacionado-em-estabelecimento-comercial-e-descoberta-de-rs-815-mil-abre-investigacao-sobre-possivel-ligacao-com-o-trafico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:31 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525606-flavio-visita-bolsonaro-a-tres-dias-do-segundo-turno-contra-lula.html Política flávio bolsonaro, eleições 2026, jair bolsonaro, prisão domiciliar 1440 Flávio visita Bolsonaro a três dias do segundo turno contra Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525606-flavio-visita-bolsonaro-a-tres-dias-do-segundo-turno-contra-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:41 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525621-clube-de-futebol-pede-desculpas-apos-festa-com-striptease-gerar-polemica.html Esportes 2696 Clube de futebol pede desculpas após festa com striptease gerar polêmica https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/22/clube-futebol-pede-desculpas-festa-striptease-gerar-polemica/ Digital

Estado de Minas 2026-10-22 11:47 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525601-poderdata-flavio-tem-51-contra-49-de-lula-nos-votos-validos.html Política data, lula, Flávio Bolsonaro, pesquisa 1819 PoderData: Flávio tem 51% contra 49% de Lula, nos votos válidos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525601-poderdata-flavio-tem-51-contra-49-de-lula-nos-votos-validos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 12:12 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525636-advocacia-ambiental-preventiva-reduz-conflitos-e-facilita-regularizacao.html Networking e Negócios 4270 Advocacia ambiental preventiva reduz conflitos e facilita regularização 56b0e5ac-3c89-41e4-93a6-dce78d2c8aec Digital

Estado de Minas 2026-10-22 12:17 Maria Reis* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525639-operacao-epicentro-mira-fraudes-e-bloqueia-rs-250-milhoes-em-minas.html Gerais Operação Epicentro, Zona da Mata, Ubá, Minas Gerais 2927 Operação Epicentro mira fraudes e bloqueia R$ 250 milhões em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525639-operacao-epicentro-mira-fraudes-e-bloqueia-rs-250-milhoes-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 12:21 Maria Reis* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525641-falta-de-agua-em-bh-veja-bairros-afetados-nesta-quinta-feira-22-10.html Gerais Copasa, Falta de água, Minas Gerais, Belo Horizonte, Caminhão-pipa 3686 Falta de água em BH: veja bairros afetados nesta quinta-feira (22/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525641-falta-de-agua-em-bh-veja-bairros-afetados-nesta-quinta-feira-22-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 12:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525648-jihan-dimack-tanzaniana-faz-historia-ao-se-tornar-a-1-africana-a-vencer-o-miss-grand-international.html Galeria 6 Jihan Dimack: tanzaniana faz história ao se tornar a 1ª africana a vencer o Miss Grand International https://www.flipar.com.br/?p=695221 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 12:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525649-astrologia-descubra-o-que-os-astros-revelam-sobre-cada-signo-do-zodiaco.html Galeria 6 Astrologia: descubra o que os astros revelam sobre cada signo do zodíaco https://www.flipar.com.br/?p=695237&preview=true&preview_id=695237 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 12:30 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525645-renovacao-da-cnh-em-2026-preve-restricao-para-motoristas-acima-de-50-anos-mas-criterios-de-aplicacao-exigem-atencao-redobrada-para-entender-quem-sera-afetado.html Nacional CNH, Legislação, renovação automática 2484 Renovação da CNH em 2026 prevê restrição para motoristas acima de 50 anos, mas critérios de aplicação exigem atenção redobrada para entender quem será afetado https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525645-renovacao-da-cnh-em-2026-preve-restricao-para-motoristas-acima-de-50-anos-mas-criterios-de-aplicacao-exigem-atencao-redobrada-para-entender-quem-sera-afetado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 12:39 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525666-copasa-adia-manutencao-e-abastecimento-segue-normal-no-barreiro.html Gerais Copasa, Manutenção, BH, Belo Horizonte, Minas Gerais 1506 Copasa adia manutenção e abastecimento segue normal no Barreiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525666-copasa-adia-manutencao-e-abastecimento-segue-normal-no-barreiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 12:39 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525659-astro-de-duas-copas-do-mundo-pode-apagar-tatuagens-por-causa-de-investigacao.html Esportes 3519 Astro de duas Copas do Mundo pode apagar tatuagens por causa de investigação https://noataque.com.br/noticia/2026/10/22/astro-duas-copas-mundo-apagar-tatuagens-causa-investigacao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-22 12:40 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525660-lago-e-lagoa-diferencas-entre-os-corpos-d-agua-e-exemplos-no-brasil-e-no-mundo.html Galeria 6 Lago e lagoa: diferenças entre os corpos d’água e exemplos no Brasil e no mundo https://www.flipar.com.br/?p=695239&preview=true&preview_id=695239 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 12:54 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525661-chef-suspeito-de-importunacao-sexual-contra-funcionaria-e-solto-em-bh.html Gerais Importunação Sexual, Paladino, Chef, Prisão, PCMG, Preso, liberdade provisória 2769 Chef suspeito de importunação sexual contra funcionária é solto em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525661-chef-suspeito-de-importunacao-sexual-contra-funcionaria-e-solto-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:03 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525669-campanha-de-flavio-so-vai-liberar-sigilos-depois-de-analisar-documentos-entregues-por-lula.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2601 Campanha de Flávio só vai liberar sigilos depois de analisar documentos entregues por Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525669-campanha-de-flavio-so-vai-liberar-sigilos-depois-de-analisar-documentos-entregues-por-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525672-monumentos-da-china-revelam-seculos-de-historia-e-riqueza-cultural.html Galeria 6 Monumentos da China revelam séculos de história e riqueza cultural https://www.flipar.com.br/?p=695298&preview=true&preview_id=695298 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:04 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525673-medica-brumma-celebra-aniversario-em-noronha-com-giulia-be-e-kennedy.html Networking e Negócios 772 Médica Brumma celebra aniversário em Noronha com Giulia Be e Kennedy 5259a8f5-15b5-4d5a-91fd-6ed4f52cfd9c Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:14 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525685-a-confianca-que-o-brasil-precisa-construir-depois-das-urnas.html Networking e Negócios 5840 A confiança que o Brasil precisa construir depois das urnas 5f59852b-ae1c-429a-83b1-ab0f61df424a Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:16 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525687-giovanna-verissimo-escolhe-look-de-camila-vieira-para-o-metodo-cis.html Networking e Negócios 3408 Giovanna Veríssimo escolhe look de Camila Vieira para o Método CIS 14210cb9-5256-4762-8b40-ef46095b7416 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:22 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525684-uruguai-o-pequeno-vizinho-gigante-que-faz-o-brasil-morrer-de-inveja.html Turismo Turismo, Uruguai, Maconha, Aborto, casamento LGBTQIA+ 10072 Uruguai: o pequeno vizinho gigante que faz o Brasil 'morrer de inveja' https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525684-uruguai-o-pequeno-vizinho-gigante-que-faz-o-brasil-morrer-de-inveja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:22 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525691-quatro-erros-que-fazem-o-cac-parecer-menor-do-que-e.html Networking e Negócios 4627 Quatro erros que fazem o CAC parecer menor do que é 963bd7d4-20c4-41c2-a93c-05f34903ade5 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:37 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525707-primeira-peca-de-quentin-tarantino-tera-sacha-baron-cohen-de-borat-como-protagonista.html Galeria 6 Primeira peça de Quentin Tarantino terá Sacha Baron Cohen, de ‘Borat’, como protagonista https://www.flipar.com.br/?p=695227 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:37 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525706-moussaka-prato-e-tradicional-nas-culinarias-grega-e-turca.html Galeria 6 Moussaka: prato é tradicional nas culinárias grega e turca https://www.flipar.com.br/?p=695234&preview=true&preview_id=695234 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:45 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525713-borracheiro-guarda-moedas-de-rs-1-durante-oito-anos-mas-o-que-parece-apenas-um-habito-financeiro-acaba-se-transformando-na-compra-dos-sonhos.html Nacional 1990 Borracheiro guarda moedas de R$ 1 durante oito anos, mas o que parece apenas um hábito financeiro acaba se transformando na compra dos sonhos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525713-borracheiro-guarda-moedas-de-rs-1-durante-oito-anos-mas-o-que-parece-apenas-um-habito-financeiro-acaba-se-transformando-na-compra-dos-sonhos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:49 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525718-flavio-x-lula-na-globo-as-regras-e-o-horario-do-debate.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 2908 Flávio x Lula na Globo: as regras e o horário do debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525718-flavio-x-lula-na-globo-as-regras-e-o-horario-do-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:50 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525716-deck-escadaria-e-areia-sobre-manguezal-empresaria-e-condenada-por-degradar-area-de-preservacao-para-aumentar-a-area-de-lazer-da-sua-mansao.html Nacional 2612 Deck, escadaria e areia sobre manguezal: empresária é condenada por degradar área de preservação para aumentar a área de lazer da sua mansão https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525716-deck-escadaria-e-areia-sobre-manguezal-empresaria-e-condenada-por-degradar-area-de-preservacao-para-aumentar-a-area-de-lazer-da-sua-mansao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:55 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525711-irmao-de-mulher-encontrada-morta-na-grande-bh-revela-testes-de-gravidez.html Gerais Beatriz , morte, feminicídio, jaboticatubas 3569 Irmão de mulher encontrada morta na Grande BH revela testes de gravidez https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525711-irmao-de-mulher-encontrada-morta-na-grande-bh-revela-testes-de-gravidez.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:56 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525723-bdm-digital-articula-parcerias-na-china-e-macau.html Networking e Negócios 6769 BDM Digital articula parcerias na China e Macau a30d0f73-275a-4bf2-ab17-d43cda16202c Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:58 Yaya Souza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525722-funcionario-destroi-100-hectares-de-milho-e-causa-prejuizo-de-quase-rs-1-milhao-mas-demissao-e-ressarcimento-tem-desfechos-diferentes-em-decisao-da-justica.html Nacional 4454 Funcionário destrói 100 hectares de milho e causa prejuízo de quase R$ 1 milhão, mas demissão e ressarcimento têm desfechos diferentes em decisão da Justiça https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525722-funcionario-destroi-100-hectares-de-milho-e-causa-prejuizo-de-quase-rs-1-milhao-mas-demissao-e-ressarcimento-tem-desfechos-diferentes-em-decisao-da-justica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 13:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525729-picsart-lanca-o-marketing-studio-para-ajudar-empresas-a-criar-testar-e-executar-campanhas-no-google-ads.html Mundo Corporativo 7632 Picsart lança o Marketing Studio para ajudar empresas a criar, testar e executar campanhas no Google Ads https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525729-picsart-lanca-o-marketing-studio-para-ajudar-empresas-a-criar-testar-e-executar-campanhas-no-google-ads.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:00 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525714-e-um-caso-asqueroso-diz-delegado-sobre-morte-de-beatriz-vitoria.html Gerais 3051 "É um caso asqueroso", diz delegado sobre morte de Beatriz Vitória https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525714-e-um-caso-asqueroso-diz-delegado-sobre-morte-de-beatriz-vitoria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:01 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525697-canjiquinha-se-reinventa-apos-fazer-fama-em-forma-caldosa-com-costelinha.html Degusta 16258 Canjiquinha se reinventa após fazer fama em forma caldosa com costelinha https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525697-canjiquinha-se-reinventa-apos-fazer-fama-em-forma-caldosa-com-costelinha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:01 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525728-casa-a-beira-de-um-lago-comprada-por-kirsten-dunst-por-cerca-de-rs-13-milhoes-muda-de-maos-18-anos-depois-e-chama-atencao-pelo-prazo-da-venda-e-pela-nova-dona.html Casa e Decoração 2684 Casa à beira de um lago comprada por Kirsten Dunst por cerca de R$ 13 milhões muda de mãos 18 anos depois e chama atenção pelo prazo da venda e pela nova dona https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525728-casa-a-beira-de-um-lago-comprada-por-kirsten-dunst-por-cerca-de-rs-13-milhoes-muda-de-maos-18-anos-depois-e-chama-atencao-pelo-prazo-da-venda-e-pela-nova-dona.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:02 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525734-daten-leva-solucoes-para-automacao-comercial-e-modernizacao-do-varejo-ao-forum-de-canais-e-inovacao-afrac-2026.html Networking e Negócios 14888 Daten leva soluções para automação comercial e modernização do varejo ao Fórum de Canais e Inovação AFRAC 2026 94c77ba3-3163-48e8-bd56-4ef70cdf769f Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:02 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525732-recife-artificial-com-50-toneladas-de-blocos-de-cinzas-de-carvao-vai-ao-fundo-do-mar-em-1989-e-em-apenas-tres-semanas-ganha-moradores-que-chamam-a-atencao.html Trends 2796 Recife artificial com 50 toneladas de blocos de cinzas de carvão vai ao fundo do mar em 1989 e, em apenas três semanas, ganha "moradores" que chamam a atenção https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525732-recife-artificial-com-50-toneladas-de-blocos-de-cinzas-de-carvao-vai-ao-fundo-do-mar-em-1989-e-em-apenas-tres-semanas-ganha-moradores-que-chamam-a-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:03 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525731-seguir-o-tempo-da-embalagem-do-macarrao-pode-nao-ser-o-melhor-caminho-cozinheiros-italianos-e-espanhois-indicam-um-ajuste-para-acertar-a-textura-no-molho.html Degusta macarrão, dicas, cozinha 2666 Seguir o tempo da embalagem do macarrão pode não ser o melhor caminho: cozinheiros italianos e espanhóis indicam um ajuste para acertar a textura no molho https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525731-seguir-o-tempo-da-embalagem-do-macarrao-pode-nao-ser-o-melhor-caminho-cozinheiros-italianos-e-espanhois-indicam-um-ajuste-para-acertar-a-textura-no-molho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:05 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525738-flavio-vai-abrir-o-sigilo-entenda-o-que-significa-e-o-que-pode-ser-revelado.html Política Eleições 2026, Eleições, Lula, Bolsonaro 2171 Flávio vai abrir o sigilo? Entenda o que significa e o que pode ser revelado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525738-flavio-vai-abrir-o-sigilo-entenda-o-que-significa-e-o-que-pode-ser-revelado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:08 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525736-caverna-bloqueada-por-cerca-de-16-800-anos-guarda-mais-de-4-600-objetos-mas-e-uma-area-preservada-em-seu-interior-que-abre-uma-rara-janela-para-a-idade-da-pedra.html Turismo 2521 Caverna bloqueada por cerca de 16.800 anos guarda mais de 4.600 objetos, mas é uma área preservada em seu interior que abre uma rara janela para a Idade da Pedra https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525736-caverna-bloqueada-por-cerca-de-16-800-anos-guarda-mais-de-4-600-objetos-mas-e-uma-area-preservada-em-seu-interior-que-abre-uma-rara-janela-para-a-idade-da-pedra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:08 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7525739-usar-mais-mascaras-capilares-parece-um-atalho-para-cabelos-saudaveis-mas-especialista-em-tricologia-faz-um-alerta-que-coloca-essa-rotina-de-cuidados-em-xeque.html Feminino & Masculino 2459 Usar mais máscaras capilares parece um atalho para cabelos saudáveis, mas especialista em tricologia faz um alerta que coloca essa rotina de cuidados em xeque https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7525739-usar-mais-mascaras-capilares-parece-um-atalho-para-cabelos-saudaveis-mas-especialista-em-tricologia-faz-um-alerta-que-coloca-essa-rotina-de-cuidados-em-xeque.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:10 Katarina Zimmer - BBC Future https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525709-a-agua-viva-imortal-que-pode-inspirar-tratamentos-para-doencas-ligadas-ao-envelhecimento.html Bem viver envelhecimento, rejuvenescimento, doenças neurodegenerativas, Água-viva 9944 A água-viva imortal que pode inspirar tratamentos para doenças ligadas ao envelhecimento https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmp3gqwe13wzo Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:12 Lara Santana https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525744-oleo-do-motor-escuro-preocupa-motoristas-mas-a-cor-pode-enganar-entenda-o-que-voce-realmente-precisa-avaliar-antes-de-decidir-se-chegou-a-hora-de-fazer-a-troca.html Trends dicas, óleo de motor, óleo de motor escuro, quando trocar o óleo, troca de óleo, manutenção, lubrificante 2502 Óleo do motor escuro preocupa motoristas, mas a cor pode enganar: entenda o que você realmente precisa avaliar antes de decidir se chegou a hora de fazer a troca https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525744-oleo-do-motor-escuro-preocupa-motoristas-mas-a-cor-pode-enganar-entenda-o-que-voce-realmente-precisa-avaliar-antes-de-decidir-se-chegou-a-hora-de-fazer-a-troca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:16 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525745-cereais-integrais-e-leguminosas-o-que-ha-nesses-alimentos-que-interessa-a-saude-intestinal-e-por-que-o-modo-de-preparo-merece-atencao-na-sua-rotina-alimentar.html Bem viver alimentação, leguminosas, saudável 2629 Cereais integrais e leguminosas: o que há nesses alimentos que interessa à saúde intestinal e por que o modo de preparo merece atenção na sua rotina alimentar https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525745-cereais-integrais-e-leguminosas-o-que-ha-nesses-alimentos-que-interessa-a-saude-intestinal-e-por-que-o-modo-de-preparo-merece-atencao-na-sua-rotina-alimentar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:17 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525747-fotografo-renomado-planta-mais-de-2-milhoes-de-arvores-em-fazenda-da-familia-e-28-anos-depois-ve-a-floresta-ganhar-novos-habitantes-que-revelam-o-alcance-da-recuperacao.html Casa e Decoração sebastião salgado, ciência, meio ambiente 2357 Fotógrafo renomado planta mais de 2 milhões de árvores em fazenda da família e, 28 anos depois, vê a floresta ganhar novos habitantes que revelam o alcance da recuperação https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525747-fotografo-renomado-planta-mais-de-2-milhoes-de-arvores-em-fazenda-da-familia-e-28-anos-depois-ve-a-floresta-ganhar-novos-habitantes-que-revelam-o-alcance-da-recuperacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:20 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525740-pequenos-prazeres-grandes-descobertas-viva-montevideu-sem-pressa.html Turismo Montevidéu 6165 Pequenos prazeres, grandes descobertas: viva Montevidéu sem pressa https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525740-pequenos-prazeres-grandes-descobertas-viva-montevideu-sem-pressa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:21 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525748-subir-escadas-fica-mais-dificil-com-a-idade-o-fortalecimento-das-pernas-pode-ajudar-idosos-mas-um-detalhe-na-escolha-dos-exercicios-faz-diferenca-na-rotina.html Bem viver exercícios, idosos, mobilidade 2669 Subir escadas fica mais difícil com a idade? O fortalecimento das pernas pode ajudar idosos, mas um detalhe na escolha dos exercícios faz diferença na rotina https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525748-subir-escadas-fica-mais-dificil-com-a-idade-o-fortalecimento-das-pernas-pode-ajudar-idosos-mas-um-detalhe-na-escolha-dos-exercicios-faz-diferenca-na-rotina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:23 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525737-suspeitos-da-morte-de-beatriz-vitoria-apresentaram-versoes-contraditorias.html Gerais 4538 Suspeitos da morte de Beatriz Vitória apresentaram versões contraditórias https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525737-suspeitos-da-morte-de-beatriz-vitoria-apresentaram-versoes-contraditorias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:25 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525756-empreendedor-comeca-vendendo-cafe-e-pao-em-um-carrinho-e-16-anos-depois-ganha-um-patrocinador-de-peso-que-leva-sua-historia-a-uma-campanha-de-gigante-dos-alimentos.html Economia 2493 Empreendedor começa vendendo café e pão em um carrinho e, 16 anos depois, ganha um patrocinador de peso que leva sua história a uma campanha de gigante dos alimentos https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525756-empreendedor-comeca-vendendo-cafe-e-pao-em-um-carrinho-e-16-anos-depois-ganha-um-patrocinador-de-peso-que-leva-sua-historia-a-uma-campanha-de-gigante-dos-alimentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:26 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7525758-garcom-ganha-cerca-de-rs-8-mil-por-mes-na-espanha-e-tem-duas-folgas-por-semana-mas-o-que-acontece-ao-fazer-horas-extras-ajuda-a-explicar-sua-satisfacao-com-o-emprego.html Emprego 2305 Garçom ganha cerca de R$ 8 mil por mês na Espanha e tem duas folgas por semana, mas o que acontece ao fazer horas extras ajuda a explicar sua satisfação com o emprego https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7525758-garcom-ganha-cerca-de-rs-8-mil-por-mes-na-espanha-e-tem-duas-folgas-por-semana-mas-o-que-acontece-ao-fazer-horas-extras-ajuda-a-explicar-sua-satisfacao-com-o-emprego.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:28 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525683-mc-cabelinho-para-flavio-bolsonaro-cade-tua-carteira-de-trabalho.html Política MC CABELINHO, flávio bolsonaro, bolsonaro 2846 MC Cabelinho para Flávio Bolsonaro: "Cadê tua carteira de trabalho?" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525683-mc-cabelinho-para-flavio-bolsonaro-cade-tua-carteira-de-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:29 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525760-estatua-de-lara-croft-com-27-metros-vai-passar-por-um-museu-antes-de-ganhar-endereco-definitivo-e-o-destino-tem-ligacao-direta-com-a-origem-de-tomb-raider.html Cultura 2406 Estátua de Lara Croft com 2,7 metros vai passar por um museu antes de ganhar endereço definitivo, e o destino tem ligação direta com a origem de Tomb Raider https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525760-estatua-de-lara-croft-com-27-metros-vai-passar-por-um-museu-antes-de-ganhar-endereco-definitivo-e-o-destino-tem-ligacao-direta-com-a-origem-de-tomb-raider.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:30 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525762-paul-newman-doou-3-hectares-em-1997-mas-o-destino-do-terreno-14-anos-depois-revela-um-legado-ambiental-que-vai-alem-do-cinema.html Cultura 3025 Paul Newman doou 3 hectares em 1997, mas o destino do terreno 14 anos depois revela um legado ambiental que vai além do cinema https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525762-paul-newman-doou-3-hectares-em-1997-mas-o-destino-do-terreno-14-anos-depois-revela-um-legado-ambiental-que-vai-alem-do-cinema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525769-shoppings-deslumbrantes-que-vao-muito-alem-das-compras-e-ja-viraram-atracoes-turisticas.html Galeria 6 Shoppings deslumbrantes que vão muito além das compras e já viraram atrações turísticas https://www.flipar.com.br/?p=695235&preview=true&preview_id=695235 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525771-exploradores-encontram-garrafa-com-bilhete-em-deserto-do-egito-e-ajudam-familia-a-descobrir-historia-de-parente-apos-quase-50-anos.html Galeria 6 Exploradores encontram garrafa com bilhete em deserto do Egito e ajudam família a descobrir história de parente após quase 50 anos https://www.flipar.com.br/?p=695229 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:37 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525700-adolescente-de-15-anos-indicou-local-onde-corpo-de-beatriz-vitoria-estava.html Gerais Adolescente, Polícia, Polícia civil, desaparecida, feminicídio 5044 Adolescente de 15 anos indicou local onde corpo de Beatriz Vitória estava https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525700-adolescente-de-15-anos-indicou-local-onde-corpo-de-beatriz-vitoria-estava.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:37 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525767-carl-jung-e-o-segredo-para-viver-a-segunda-metade-da-vida-com-proposito.html Trends Carl Jung, reflexão, psicologia 2789 Carl Jung e o segredo para viver a segunda metade da vida com propósito https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525767-carl-jung-e-o-segredo-para-viver-a-segunda-metade-da-vida-com-proposito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:37 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525770-usar-bicarbonato-nos-trilhos-das-janelas-parece-simples-mas-exige-atencao-a-detalhes-que-vao-alem-da-sujeira-e-podem-passar-despercebidos-durante-a-limpeza.html Casa e Decoração casa, dicas, bicarbonato de sódio 2770 Usar bicarbonato nos trilhos das janelas parece simples, mas exige atenção a detalhes que vão além da sujeira e podem passar despercebidos durante a limpeza https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525770-usar-bicarbonato-nos-trilhos-das-janelas-parece-simples-mas-exige-atencao-a-detalhes-que-vao-alem-da-sujeira-e-podem-passar-despercebidos-durante-a-limpeza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:38 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525772-estudante-cria-projeto-de-extintor-que-usa-ondas-sonoras-para-apagar-fogo-e-quando-participa-de-uma-competicao-internacional-conquista-uma-medalha-de-ouro.html Tecnologia 2688 Estudante cria projeto de extintor que usa ondas sonoras para apagar fogo e, quando participa de uma competição internacional, conquista uma medalha de ouro https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525772-estudante-cria-projeto-de-extintor-que-usa-ondas-sonoras-para-apagar-fogo-e-quando-participa-de-uma-competicao-internacional-conquista-uma-medalha-de-ouro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:38 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525768-aos-83-anos-comissaria-faz-o-ultimo-voo-apos-63-anos-e-meio-de-carreira-e-se-despede-com-salva-de-jatos-de-agua.html Turismo curiosidades, carreira 2518 Aos 83 anos, comissária faz o último voo após 63 anos e meio de carreira e se despede com salva de jatos de água https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525768-aos-83-anos-comissaria-faz-o-ultimo-voo-apos-63-anos-e-meio-de-carreira-e-se-despede-com-salva-de-jatos-de-agua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:40 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525166-perimenopausa-por-que-mulheres-confundem-sinais-com-estresse-e-burnout.html Bem viver burnout, estresse, menopausa, perimenopausa 2290 Perimenopausa: por que mulheres confundem sinais com estresse e burnout? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525166-perimenopausa-por-que-mulheres-confundem-sinais-com-estresse-e-burnout.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:40 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525773-encomenda-para-o-reino-unido-tem-viagem-interrompida-no-aeroporto-da-cidade-do-mexico-e-revela-seis-pecas-arqueologicas-com-origem-no-estado-de-veracruz.html Internacional 3026 Encomenda para o Reino Unido tem viagem interrompida no aeroporto da Cidade do México e revela seis peças arqueológicas com origem no estado de Veracruz https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525773-encomenda-para-o-reino-unido-tem-viagem-interrompida-no-aeroporto-da-cidade-do-mexico-e-revela-seis-pecas-arqueologicas-com-origem-no-estado-de-veracruz.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:44 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525777-elon-musk-elogia-exigencia-europeia-para-o-conector-usb-tipo-c-e-o-motivo-coloca-em-destaque-uma-mudanca-que-pode-fazer-diferenca-na-rotina-dos-consumidores.html Tecnologia 2146 Elon Musk elogia exigência europeia para o conector USB tipo C, e o motivo coloca em destaque uma mudança que pode fazer diferença na rotina dos consumidores https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525777-elon-musk-elogia-exigencia-europeia-para-o-conector-usb-tipo-c-e-o-motivo-coloca-em-destaque-uma-mudanca-que-pode-fazer-diferenca-na-rotina-dos-consumidores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:45 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525778-peixe-grudando-na-frigideira-um-detalhe-no-uso-do-papel-manteiga-pode-mudar-o-preparo-mas-o-truque-exige-um-cuidado-com-a-temperatura-que-nao-da-para-ignorar.html Degusta cozinha, peixe, dicas 2432 Peixe grudando na frigideira? Um detalhe no uso do papel manteiga pode mudar o preparo, mas o truque exige um cuidado com a temperatura que não dá para ignorar https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525778-peixe-grudando-na-frigideira-um-detalhe-no-uso-do-papel-manteiga-pode-mudar-o-preparo-mas-o-truque-exige-um-cuidado-com-a-temperatura-que-nao-da-para-ignorar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:46 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525779-escandalo-cambridge-analytica-volta-a-assombrar-a-meta-e-decisao-judicial-sobre-dados-de-usuarios-traz-uma-conta-de-cerca-de-rs-125-bilhoes-para-a-empresa.html Tecnologia 2322 Escândalo Cambridge Analytica volta a assombrar a Meta, e decisão judicial sobre dados de usuários traz uma conta de cerca de R$ 125 bilhões para a empresa https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525779-escandalo-cambridge-analytica-volta-a-assombrar-a-meta-e-decisao-judicial-sobre-dados-de-usuarios-traz-uma-conta-de-cerca-de-rs-125-bilhoes-para-a-empresa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:47 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525761-inmet-alerta-para-tempestade-e-granizo-em-527-municipios-de-mg.html Gerais alerta, granizo, Inmet, tempestade, mg, chuva, vento, zona da mata, umidade 9818 Inmet alerta para tempestade e granizo em 527 municípios de MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525761-inmet-alerta-para-tempestade-e-granizo-em-527-municipios-de-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 14:56 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525789-daniel-de-brites-reune-jovens-empreendedores-da-periferia-ao-mercado-digital.html Networking e Negócios 5216 Daniel de Brites reúne jovens empreendedores da periferia ao mercado digital 1d2e86c4-c3b3-44b7-8828-bcb0b33bdfc5 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:03 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525764-banco-tera-de-pagar-15-salarios-por-descontos-indevidos-em-aposentadoria.html Gerais aposentado, aposentadoria, descontos 3233 Banco terá de pagar 15 salários por descontos indevidos em aposentadoria https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525764-banco-tera-de-pagar-15-salarios-por-descontos-indevidos-em-aposentadoria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:06 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525710-ney-matogrosso-anuncia-pausa-em-shows-mas-tranquiliza-fas-nada-grave.html Cultura Ney Matogrosso, palcos, saúde, cirurgia, shows 1995 Ney Matogrosso anuncia pausa em shows, mas tranquiliza fãs: ‘Nada grave’ https://www.tupi.fm/entretenimento/ney-matogrosso-anuncia-pausa-em-shows-mas-tranquiliza-fas-nada-grave/ Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:08 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525812-dia-nacional-da-saude-bucal-os-cuidados-simples-que-transformam-o-sorriso.html Bem viver Saúde, Bem viver, Saúde bucal 2790 Dia Nacional da Saúde Bucal: os cuidados simples que transformam o sorriso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525812-dia-nacional-da-saude-bucal-os-cuidados-simples-que-transformam-o-sorriso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:08 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525813-dia-mundial-de-combate-a-poliomielite-como-proteger-o-futuro-dos-pequenos.html Bem viver Poliomielite, Saúde, Bem viver 3675 Dia mundial de combate à poliomielite: como proteger o futuro dos pequenos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525813-dia-mundial-de-combate-a-poliomielite-como-proteger-o-futuro-dos-pequenos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:08 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525811-caixa-preta-do-helicoptero-do-cantor-rick-nao-gravou-acidente-diz-cenipa.html Nacional rick, rick e renner, caixa preta, acidente, helicoptero 2503 Caixa-preta do helicóptero do cantor Rick não gravou acidente, diz Cenipa https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525811-caixa-preta-do-helicoptero-do-cantor-rick-nao-gravou-acidente-diz-cenipa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525816-fim-da-escala-6x1-pressiona-custos-e-escalas-do-varejo.html Mundo Corporativo 6602 Fim da escala 6x1 pressiona custos e escalas do varejo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525816-fim-da-escala-6x1-pressiona-custos-e-escalas-do-varejo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525817-filtrify-ultrapassa-rs-160-milhoes-em-vendas-em-tres-anos.html Mundo Corporativo 6915 Filtrify ultrapassa R$ 160 milhões em vendas em três anos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525817-filtrify-ultrapassa-rs-160-milhoes-em-vendas-em-tres-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525818-future-health-e-bridge-for-billions-lancam-programa-para-fortalecer-o-empreendedorismo-na-area-da-saude-em-mercados-emergentes.html Mundo Corporativo 8219 Future Health e Bridge for Billions lançam programa para fortalecer o empreendedorismo na área da saúde em mercados emergentes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525818-future-health-e-bridge-for-billions-lancam-programa-para-fortalecer-o-empreendedorismo-na-area-da-saude-em-mercados-emergentes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525774-caso-beatriz-vitoria-e-tratado-como-feminicidio-diz-pcmg.html Gerais 2566 Caso Beatriz Vitória é tratado como feminicídio, diz PCMG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525774-caso-beatriz-vitoria-e-tratado-como-feminicidio-diz-pcmg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525819-pisos-elevados-brasil-palestra-em-workshop-da-petrobras.html Mundo Corporativo 7382 Pisos Elevados Brasil palestra em workshop da Petrobras https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525819-pisos-elevados-brasil-palestra-em-workshop-da-petrobras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525820-grupo-zelo-detalha-opcoes-de-despedida-para-pets.html Mundo Corporativo 6412 Grupo Zelo detalha opções de despedida para pets https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525820-grupo-zelo-detalha-opcoes-de-despedida-para-pets.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525821-interactive-brokers-apresenta-negociacao-autonoma.html Mundo Corporativo 8586 Interactive Brokers apresenta negociação autônoma https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525821-interactive-brokers-apresenta-negociacao-autonoma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525822-hospital-caieiras-recebe-rs-37-mi-e-amplia-uti.html Mundo Corporativo 1979 Hospital Caieiras recebe R$ 3,7 mi e amplia UTI https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525822-hospital-caieiras-recebe-rs-37-mi-e-amplia-uti.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525823-seminario-de-economia-da-cultura-mobiliza-paracatu-mg.html Mundo Corporativo 7319 Seminário de Economia da Cultura mobiliza Paracatu (MG) https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525823-seminario-de-economia-da-cultura-mobiliza-paracatu-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525824-i2c-comemora-um-ano-de-impulso-impulsionando-instituicoes-financeiras-e-fintechs-na-corrida-pela-modernizacao.html Mundo Corporativo 14789 i2c comemora um ano de impulso, impulsionando instituições financeiras e fintechs na corrida pela modernização https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525824-i2c-comemora-um-ano-de-impulso-impulsionando-instituicoes-financeiras-e-fintechs-na-corrida-pela-modernizacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525825-lux-renova-linha-de-sabonetes-liquidos-com-novas-fragrancias.html Mundo Corporativo 5010 LUX renova linha de sabonetes líquidos com novas fragrâncias https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525825-lux-renova-linha-de-sabonetes-liquidos-com-novas-fragrancias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:10 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525826-khanom-chan-conheca-o-doce-tailandes-de-camadas-coloridas-que-simboliza-prosperidade.html Galeria 6 Khanom Chan: conheça o doce tailandês de camadas coloridas que simboliza prosperidade https://www.flipar.com.br/?p=695340 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:13 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525794-caso-beatriz-vitoria-policia-diz-que-crime-foi-premeditado.html Gerais 3948 Caso Beatriz Vitória: polícia diz que crime foi premeditado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525794-caso-beatriz-vitoria-policia-diz-que-crime-foi-premeditado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:15 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525786-homem-e-indiciado-por-tentar-matar-vizinho-a-facadas-em-lagoa-da-prata.html Gerais Agressão, Facada, Justiça, Prisão, Tentativa de homicídio, Violência, Vizinho 1257 Homem é indiciado por tentar matar vizinho a facadas em Lagoa da Prata https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525786-homem-e-indiciado-por-tentar-matar-vizinho-a-facadas-em-lagoa-da-prata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:21 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525833-com-aposta-alta-lula-perdeu-soldados-no-congresso.html Política#PlatôBr Reportagem 1136 Com aposta alta, Lula perdeu ‘soldados’ no Congresso https://platobr.com.br/com-aposta-alta-lula-perdeu-soldados-no-congresso Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:22 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525780-campanha-em-bh-arrecada-meias-calcas-para-confeccionar-orteses.html Bem viver órtese, doação, reabilitação, deficiência física 1266 Campanha em BH arrecada meias-calças para confeccionar órteses https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525780-campanha-em-bh-arrecada-meias-calcas-para-confeccionar-orteses.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-22 15:32 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525846-daniel-lancaster-acompanha-a-estreia-do-filho-joao-no-kart-aos-7-anos.html Networking e Negócios 5475 Daniel Lancaster acompanha a estreia do filho João no kart aos 7 anos! 03425609-2c09-4130-b007-f565b9944fbc Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:35 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525851-daniel-lancaster-acompanha-estreia-do-filho-joao-no-kart-aos-7-anos-sp.html Networking e Negócios 5479 Daniel Lancaster acompanha estreia do filho João no kart aos 7 anos SP d32d1e37-7dac-4ec7-8685-a8d973432335 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:43 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525858-lucro-presumido-vai-ter-credito-de-cbs-nas-compras-a-resposta-muda-o-criterio-de-escolha-de-fornecedores-em-2027.html Networking e Negócios 3606 Lucro Presumido vai ter crédito de CBS nas compras? A resposta muda o critério de escolha de fornecedores em 2027 6983429e-50f9-4b01-925d-f4ef89793931 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:45 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525861-melancia-nutritiva-e-refrescante-fruta-e-opcao-saudavel-que-ajuda-na-hidratacao.html Galeria 6 Melancia: Nutritiva e refrescante, fruta é opção saudável que ajuda na hidratação https://www.flipar.com.br/?p=695301&preview=true&preview_id=695301 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 15:57 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525834-beatriz-vitoria-foi-amarrada-e-enterrada-em-cova-rasa-na-grande-bh.html Gerais Cova, Cova rasa, Rasa 3615 Beatriz Vitória foi amarrada e enterrada em cova rasa na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525834-beatriz-vitoria-foi-amarrada-e-enterrada-em-cova-rasa-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525873-questionario-orienta-duvidas-sobre-meia-entrada-estudantil.html Mundo Corporativo 2388 Questionário orienta dúvidas sobre meia-entrada estudantil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525873-questionario-orienta-duvidas-sobre-meia-entrada-estudantil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525874-hablla-e-selecionada-como-linkedin-top-startups-2026.html Mundo Corporativo 4163 Hablla é selecionada como LinkedIn Top Startups 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525874-hablla-e-selecionada-como-linkedin-top-startups-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525875-novo-estudo-consultivo-da-tourise-e-da-lions-revela-como-a-criatividade-gera-uma-vantagem-comercial-para-o-crescimento-dos-destinos.html Mundo Corporativo 7816 Novo estudo consultivo da TOURISE e da LIONS revela como a criatividade gera uma vantagem comercial para o crescimento dos destinos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525875-novo-estudo-consultivo-da-tourise-e-da-lions-revela-como-a-criatividade-gera-uma-vantagem-comercial-para-o-crescimento-dos-destinos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525876-curta-estadia-movimenta-rs-113-bi-e-muda-gestao-dos-imoveis.html Mundo Corporativo 6045 Curta estadia movimenta R$ 113 bi e muda gestão dos imóveis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525876-curta-estadia-movimenta-rs-113-bi-e-muda-gestao-dos-imoveis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525877-ia-transforma-escolha-de-fornecedores-b2b.html Mundo Corporativo 3824 IA transforma escolha de fornecedores B2B https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525877-ia-transforma-escolha-de-fornecedores-b2b.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:05 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525879-sementes-na-alimentacao-como-ajudam-a-manter-a-saude-dos-cabelos.html Galeria 6 Sementes na alimentação: como ajudam a manter a saúde dos cabelos https://www.flipar.com.br/?p=695300&preview=true&preview_id=695300 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:06 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525871-bh-tem-alerta-de-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50km-h.html Gerais Alagamentos, Alerta, Chuva, Defesa Civil, Granizo, Instabilidade 2308 BH tem alerta de chuva com raios e ventos de até 50km/h https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525871-bh-tem-alerta-de-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50km-h.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:11 Alicia Bernardes - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525870-campanhas-de-lula-e-flavio-dizem-ter-chegado-a-acordo-para-abrir-sigilos.html Política lula, sigilo, flávio bolsonaro, eleições 2026, camilo santana, TSE, André Mendonça 1876 Campanhas de Lula e Flávio dizem ter chegado a acordo para abrir sigilos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525870-campanhas-de-lula-e-flavio-dizem-ter-chegado-a-acordo-para-abrir-sigilos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:19 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525864-diarista-re-por-matar-idosos-tem-pedido-de-liberdade-negado-pelo-stj.html Gerais STJ, TJMG, Casal de idosos, Belo Horizonte 3660 Diarista ré por matar idosos tem pedido de liberdade negado pelo STJ https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525864-diarista-re-por-matar-idosos-tem-pedido-de-liberdade-negado-pelo-stj.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:23 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525854-suspeito-de-tentar-matar-companheira-em-bh-e-preso-no-rio.html Gerais Homem, Matar, Preso 4028 Suspeito de tentar matar companheira em BH é preso no Rio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525854-suspeito-de-tentar-matar-companheira-em-bh-e-preso-no-rio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:31 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525900-lula-ou-flavio-bolsonaro-quem-esta-na-frente-para-presidente-no-segundo-turno.html Política Eleições 2026, Eleições, Lula, Bolsonaro 2328 Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente para presidente no segundo turno? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525900-lula-ou-flavio-bolsonaro-quem-esta-na-frente-para-presidente-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:32 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525902-pode-ir-votar-de-camisa-do-brasil-veja-as-restricoes-para-vestimenta-nas-secoes-eleitorais.html Política eleições 2026, seção eleitoral, zona eleitoral, camisa do brasil 2366 Pode ir votar de camisa do Brasil? Veja as restrições para vestimenta nas seções eleitorais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525902-pode-ir-votar-de-camisa-do-brasil-veja-as-restricoes-para-vestimenta-nas-secoes-eleitorais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:38 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525912-gestao-estrategica-e-inovacao-o-crescimento-da-raasa-advogados-para-2027.html Networking e Negócios 4995 Gestão Estratégica e Inovação: O Crescimento da RAASA Advogados para 2027 c3537a83-882e-4f49-89a3-9ecb26d4c4ad Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:43 Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525905-pt-aponta-manipulacao-em-caso-de-presos-pela-pm-sp-com-camisetas-pro-lula.html Política Jovens, PM, Presos, São Paulo, partido , manipulação , redes sociais , camisas 3458 PT aponta 'manipulação' em caso de presos pela PM-SP com camisetas pró-Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525905-pt-aponta-manipulacao-em-caso-de-presos-pela-pm-sp-com-camisetas-pro-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 16:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525837-estudo-associa-ultraprocessados-com-doencas-inflamatorias-intestinais.html Bem viver Doenças Inflamatórias Intestinais, intestinais, Ultraprocessados, microbiota 5482 Estudo associa ultraprocessados com doenças inflamatórias intestinais https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525837-estudo-associa-ultraprocessados-com-doencas-inflamatorias-intestinais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:02 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525928-oscar-dos-videogames-conheca-os-vencedores-ano-a-ano-de-1997-a-2026.html Galeria 6 “Oscar dos videogames”: conheça os vencedores, ano a ano, de 1997 a 2026 https://www.flipar.com.br/?p=695299&preview=true&preview_id=695299 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525939-niq-expande-programa-connectai-charter-com-mars-snacking.html Mundo Corporativo 9584 NIQ expande programa ConnectAI Charter com Mars Snacking https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525939-niq-expande-programa-connectai-charter-com-mars-snacking.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525940-mercado-de-leiloes-cresce-com-juros-altos-e-precos-elevados.html Mundo Corporativo 4625 Mercado de leilões cresce com juros altos e preços elevados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525940-mercado-de-leiloes-cresce-com-juros-altos-e-precos-elevados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525941-congresso-torna-enamed-obrigatorio-para-exercer-medicina.html Mundo Corporativo 5038 Congresso torna Enamed obrigatório para exercer medicina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525941-congresso-torna-enamed-obrigatorio-para-exercer-medicina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525942-lenovo-amplia-sua-biblioteca-de-ia-com-casos-de-uso-comprovados-e-validados-para-acelerar-os-resultados-dos-negocios-e-gerar-mais-valor-por-token.html Mundo Corporativo 16264 Lenovo amplia sua biblioteca de IA com casos de uso comprovados e validados para acelerar os resultados dos negócios e gerar mais valor por token https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525942-lenovo-amplia-sua-biblioteca-de-ia-com-casos-de-uso-comprovados-e-validados-para-acelerar-os-resultados-dos-negocios-e-gerar-mais-valor-por-token.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:21 Estado de Minas https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525943-telegrafo-morse-e-telefone-do-seculo-19-leilao-reune-raridades-de-antigas-ferrovias.html Economia 1614 Telégrafo, Morse e telefone do século 19: leilão reúne raridades de antigas ferrovias https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525943-telegrafo-morse-e-telefone-do-seculo-19-leilao-reune-raridades-de-antigas-ferrovias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:24 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525947-quem-nao-fez-biometria-pode-votar-saiba-como-proceder-antes-do-segundo-turno.html Política biometria, eleições, segundo turno, votação 1624 Quem não fez biometria pode votar? Saiba como proceder antes do segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525947-quem-nao-fez-biometria-pode-votar-saiba-como-proceder-antes-do-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:26 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525948-eleicoes-2026-como-votar-em-transito-no-segundo-turno.html Política Eleições 2026, Eleições 2461 Eleições 2026: como votar em trânsito no segundo turno? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525948-eleicoes-2026-como-votar-em-transito-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:33 Estado de Minas https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7525956-unibh-vai-incorporar-conteudos-do-einstein-ao-curso-de-medicina.html Educação 1865 UniBH vai incorporar conteúdos do Einstein ao curso de Medicina https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7525956-unibh-vai-incorporar-conteudos-do-einstein-ao-curso-de-medicina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525923-e-coisa-da-idade-7-mudancas-em-caes-e-gatos-idosos-que-merecem-atencao.html Bem viver animais idosos, cães, gatos, veterinário 6779 É coisa da idade? 7 mudanças em cães e gatos idosos que merecem atenção https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525923-e-coisa-da-idade-7-mudancas-em-caes-e-gatos-idosos-que-merecem-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 17:50 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525972-complexo-subterraneo-escavado-a-mao-por-imigrante-vira-patrimonio-historico-na-california.html Galeria 6 Complexo subterrâneo escavado à mão por imigrante vira patrimônio histórico na Califórnia https://www.flipar.com.br/?p=695297&preview=true&preview_id=695297 Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:11 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525975-chuva-atinge-bh-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-alagamentos.html Gerais Chuva, Chuvas, alerta, BH 1691 Chuva atinge BH, e Defesa Civil alerta para risco de alagamentos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525975-chuva-atinge-bh-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-alagamentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525999-andersen-consulting-incorpora-a-empresa-parceira-techsparq.html Mundo Corporativo 3480 Andersen Consulting incorpora a empresa parceira TechSparq https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525999-andersen-consulting-incorpora-a-empresa-parceira-techsparq.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526000-doenca-cardiopulmonar-e-desconhecida-por-62-dos-brasileiros.html Mundo Corporativo 5457 Doença cardiopulmonar é desconhecida por 62% dos brasileiros https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526000-doenca-cardiopulmonar-e-desconhecida-por-62-dos-brasileiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:19 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525961-tiktok-e-condenado-a-pagar-rs-10-mil-a-mineira-que-teve-conta-hackeada.html Gerais hackeada, tjmg, Sul de Minas, brasópolis 3272 TikTok é condenado a pagar R$ 10 mil a mineira que teve conta hackeada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525961-tiktok-e-condenado-a-pagar-rs-10-mil-a-mineira-que-teve-conta-hackeada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:24 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526010-nunes-marques-da-24-horas-para-meta-explicar-atuacao-do-exercito-do-lula.html Política bolsonaro, Campanha, canal, Exército do Lula, flávio bolsonaro, eleições 2026, Lula, Janones, Nunes Marques 2255 Nunes Marques dá 24 horas para Meta explicar atuação do "Exército do Lula" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526010-nunes-marques-da-24-horas-para-meta-explicar-atuacao-do-exercito-do-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:25 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526012-psicologa-segundo-meu-psiquiatra-mostra-terapeutas-em-crise.html Cultura teatro, peça, BH, em cartaz, espetáculo 5098 "Psicóloga segundo meu psiquiatra" mostra terapeutas em crise https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526012-psicologa-segundo-meu-psiquiatra-mostra-terapeutas-em-crise.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:30 Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525978-anvisa-aprova-novo-medicamento-para-cancer-de-pulmao-avancado.html Bem viver anvisa, medicamento, câncer de pulmão, oncologia 2843 Anvisa aprova novo medicamento para câncer de pulmão avançado https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-aprova-novo-medicamento-para-cancer-de-pulmao-avancado Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:31 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526013-festival-em-bh-promete-muito-rock-regado-a-cerveja.html Cultura Cerveja, Cultura, Festival, Rock, música, show, BH 4384 Festival em BH promete muito rock regado a cerveja https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526013-festival-em-bh-promete-muito-rock-regado-a-cerveja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:31 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526015-pode-votar-nulo-ou-branco-no-segundo-turno-veja-como-funciona-na-urna.html Política nulo, branco, eleições 2026, segundo turno 2680 Pode votar nulo ou branco no segundo turno? Veja como funciona na urna https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526015-pode-votar-nulo-ou-branco-no-segundo-turno-veja-como-funciona-na-urna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:31 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526016-eleicoes-2026-votar-no-segundo-turno-e-obrigatorio.html Política Eleições 2026, Eleições, Lula, Flávio 2737 Eleições 2026: votar no segundo turno é obrigatório? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526016-eleicoes-2026-votar-no-segundo-turno-e-obrigatorio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:32 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526017-eleicoes-2026-o-que-acontece-se-empatar-no-segundo-turno.html Política Eleições 2026, Eleições, Flávio Bolsonaro, Lula 1726 Eleições 2026: o que acontece se empatar no segundo turno? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526017-eleicoes-2026-o-que-acontece-se-empatar-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:32 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526018-eleicoes-2026-renan-santos-apoia-quem-no-segundo-turno.html Política Eleições, Eleições 2026, Renan Santos 2209 Eleições 2026: Renan Santos apoia quem no segundo turno? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526018-eleicoes-2026-renan-santos-apoia-quem-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:33 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526019-eleicoes-2026-vai-ter-outro-debate-no-segundo-turno.html Política Eleições, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro 1767 Eleições 2026: vai ter outro debate no segundo turno? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526019-eleicoes-2026-vai-ter-outro-debate-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:34 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525782-restaurant-week-homenageia-o-brasil-na-30-edicao-em-bh.html Degusta Restaurant Week 3518 Restaurant Week homenageia o Brasil na 30ª edição em BH https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525782-restaurant-week-homenageia-o-brasil-na-30-edicao-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:34 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526022-cascas-de-laranja-no-vinagre-branco-parecem-um-truque-simples-para-limpar-a-casa-mas-ha-um-cuidado-importante-antes-de-usar-a-mistura-em-qualquer-superficie.html Casa e Decoração dicas, dicas de casa, perfume, limpador caseiro, remoção de manchas, modo de preparo, como preparar, cascas de laranja, vinagre branco 2597 Cascas de laranja no vinagre branco parecem um truque simples para limpar a casa, mas há um cuidado importante antes de usar a mistura em qualquer superfície https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526022-cascas-de-laranja-no-vinagre-branco-parecem-um-truque-simples-para-limpar-a-casa-mas-ha-um-cuidado-importante-antes-de-usar-a-mistura-em-qualquer-superficie.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:34 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526023-feng-shui-por-que-uma-praticante-recomenda-sal-e-vinagre-na-porta-de-entrada-da-casa-e-o-que-saber-sobre-o-ritual-de-prosperidade-sem-comprovacao-cientifica.html Casa e Decoração Feng Shui, ritual de prosperidade, abundância, higienização, dicas 2695 Feng Shui: por que uma praticante recomenda sal e vinagre na porta de entrada da casa e o que saber sobre o ritual de prosperidade sem comprovação científica https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526023-feng-shui-por-que-uma-praticante-recomenda-sal-e-vinagre-na-porta-de-entrada-da-casa-e-o-que-saber-sobre-o-ritual-de-prosperidade-sem-comprovacao-cientifica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:34 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526025-limpeza-de-colchao-com-sabao-agua-oxigenada-e-ferro-de-passar-chama-atencao-mas-um-detalhe-do-tecido-e-os-riscos-do-calor-exigem-cuidado-antes-de-testar.html Casa e Decoração limpeza de colchão, passo a passo, sujeira, sabão neutro, água oxigenada, ferro de passar, calor, limpeza, dicas 2397 Limpeza de colchão com sabão, água oxigenada e ferro de passar chama atenção, mas um detalhe do tecido e os riscos do calor exigem cuidado antes de testar https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526025-limpeza-de-colchao-com-sabao-agua-oxigenada-e-ferro-de-passar-chama-atencao-mas-um-detalhe-do-tecido-e-os-riscos-do-calor-exigem-cuidado-antes-de-testar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:35 Gabriela Matina https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526024-estudantes-de-musica-fazem-show-gratuito-no-parque-municipal-em-bh.html Cultura Gratuito, Show, música, recital, BH, Centro, Parque, teatro 3128 Estudantes de música fazem show gratuito no Parque Municipal, em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526024-estudantes-de-musica-fazem-show-gratuito-no-parque-municipal-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:35 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526027-amostras-esquecidas-de-uma-base-da-guerra-fria-revelam-pistas-sobre-a-groenlandia-sem-gelo-e-ajudam-a-desvendar-como-eram-os-veroes-nesse-passado-distante.html Ciência Groenlândia, Camp Century, guerra fria, gelo, verão, aquecimento global 3039 Amostras esquecidas de uma base da Guerra Fria revelam pistas sobre a Groenlândia sem gelo e ajudam a desvendar como eram os verões nesse passado distante https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526027-amostras-esquecidas-de-uma-base-da-guerra-fria-revelam-pistas-sobre-a-groenlandia-sem-gelo-e-ajudam-a-desvendar-como-eram-os-veroes-nesse-passado-distante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:36 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526026-irma-de-carla-zambelli-declara-voto-em-lula-essa-zambelli-vota-13.html Política Carla Zambelli, eleições, eleições 2026, eleições2026 3035 Irmã de Carla Zambelli declara voto em Lula: 'Essa Zambelli vota 13' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526026-irma-de-carla-zambelli-declara-voto-em-lula-essa-zambelli-vota-13.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:36 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526029-pessoas-profundamente-gentis-podem-se-revelar-diante-de-um-pedido-que-muitos-evitam-pesquisa-atribuida-a-oxford-aponta-uma-pista-para-reconhecer-a-gentileza.html Ciência atos de gentileza, estudo, pesquisa, como reconhecer 2312 Pessoas profundamente gentis podem se revelar diante de um pedido que muitos evitam: pesquisa atribuída a Oxford aponta uma pista para reconhecer a gentileza https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526029-pessoas-profundamente-gentis-podem-se-revelar-diante-de-um-pedido-que-muitos-evitam-pesquisa-atribuida-a-oxford-aponta-uma-pista-para-reconhecer-a-gentileza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:36 Lara Santana https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526030-o-conselho-de-steve-jobs-sobre-felicidade-provoca-uma-pergunta-incomoda-quanto-das-suas-escolhas-ainda-depende-daquilo-que-as-outras-pessoas-esperam-de-voce.html Trends Steve Jobs, conselho, fundador da Apple, Apple, discurso, Universidade de Stanford 2668 O conselho de Steve Jobs sobre felicidade provoca uma pergunta incômoda: quanto das suas escolhas ainda depende daquilo que as outras pessoas esperam de você? https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526030-o-conselho-de-steve-jobs-sobre-felicidade-provoca-uma-pergunta-incomoda-quanto-das-suas-escolhas-ainda-depende-daquilo-que-as-outras-pessoas-esperam-de-voce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:37 Ana Luiza Soares,Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526014-caso-beatriz-vitoria-carla-declara-sua-inocencia-diz-advogada.html Gerais feminicídio, grande bh 5934 Caso Beatriz Vitória: "Carla declara sua inocência", diz advogada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526014-caso-beatriz-vitoria-carla-declara-sua-inocencia-diz-advogada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:38 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526031-dois-estudantes-tentam-sacar-cerca-de-rs-77-mil-para-obter-residencia-no-exterior-mas-recebem-rs-720-mil-por-engano-e-dao-um-destino-inesperado-ao-dinheiro.html Internacional Salzburger Sparkasse, Gnigl, Áustria, Giorgi Bolkvadze, Giorgi Shavadze, saque de dinheiro, banco, transação bancária 2879 Dois estudantes tentam sacar cerca de R$ 77 mil para obter residência no exterior, mas recebem R$ 720 mil por engano e dão um destino inesperado ao dinheiro https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526031-dois-estudantes-tentam-sacar-cerca-de-rs-77-mil-para-obter-residencia-no-exterior-mas-recebem-rs-720-mil-por-engano-e-dao-um-destino-inesperado-ao-dinheiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:38 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526032-elon-musk-teria-ordenado-mudanca-no-starshield-servico-da-spacex-usado-pelo-exercito-ucraniano-wall-street-journal-aponta-reducao-na-velocidade-da-rede.html Internacional Elon Musk, Ucrânia, guerra da ucrânia, satélites Starshield, exército ucraniano, SpaceX, drones, kiev, rússia 2850 Elon Musk teria ordenado mudança no Starshield, serviço da SpaceX usado pelo Exército ucraniano; Wall Street Journal aponta redução na velocidade da rede https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526032-elon-musk-teria-ordenado-mudanca-no-starshield-servico-da-spacex-usado-pelo-exercito-ucraniano-wall-street-journal-aponta-reducao-na-velocidade-da-rede.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:39 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526034-youth-tem-protagonista-vivendo-a-tempestade-perfeita-da-menopausa.html Cultura série, plataforma, serviço, streaming 3329 "Youth" tem protagonista vivendo a tempestade perfeita da menopausa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526034-youth-tem-protagonista-vivendo-a-tempestade-perfeita-da-menopausa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:41 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525952-mg-samba-e-cachaca-agora-sao-patrimonio-casa-de-dona-beja-e-tombada.html Gerais cultura, Patrimônio Cultural, samba, história, preservação, turismo, patrimônio 4948 MG: samba e cachaça agora são patrimônio; Casa de Dona Beja é tombada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525952-mg-samba-e-cachaca-agora-sao-patrimonio-casa-de-dona-beja-e-tombada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:45 Folhapress https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526038-chico-buarque-em-ritmo-de-rap.html Cultura Chico Buarque , Rap, Música brasileira, Disco 4498 Chico Buarque em ritmo de rap https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526038-chico-buarque-em-ritmo-de-rap.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:56 Maria Beatriz Giusti https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526043-alckmin-defende-transparencia-de-sigilos-de-presidentes-e-critica-flavio.html Política Alckmin, flávio bolsonaro, lula, quebra de sigilo, eleicoes-2026, CB Poder 1826 Alckmin defende transparência de sigilos de presidentes e critica Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526043-alckmin-defende-transparencia-de-sigilos-de-presidentes-e-critica-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526049-megaport-expande-conectividade-com-a-aws-por-meio-do-aws-interconnect-simplificando-a-forma-como-os-clientes-conectam-sua-infraestrutura.html Mundo Corporativo 4316 Megaport expande conectividade com a AWS por meio do AWS Interconnect, simplificando a forma como os clientes conectam sua infraestrutura https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526049-megaport-expande-conectividade-com-a-aws-por-meio-do-aws-interconnect-simplificando-a-forma-como-os-clientes-conectam-sua-infraestrutura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 18:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526050-datavault-ai-assina-uma-carta-de-intencoes-nao-vinculativa-para-adquirir-199-das-acoes-da-datameds-ai-em-troca-de-uma-licenca-ampliada-de-tecnologia.html Mundo Corporativo 22626 Datavault AI assina uma carta de intenções não vinculativa para adquirir 19,9% das ações da DataMEDS AI, em troca de uma licença ampliada de tecnologia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526050-datavault-ai-assina-uma-carta-de-intencoes-nao-vinculativa-para-adquirir-199-das-acoes-da-datameds-ai-em-troca-de-uma-licenca-ampliada-de-tecnologia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 19:07 Isabela Berrogain https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526055-a-democracia-precisa-ser-cuidada-todos-os-dias-diz-leci-brandao.html Cultura Leci Brandão, Grammy Latino, Samba, Democracia 6803 'A democracia precisa ser cuidada todos os dias', diz Leci Brandão https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526055-a-democracia-precisa-ser-cuidada-todos-os-dias-diz-leci-brandao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 19:13 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526063-datafolha-flavio-e-lula-empatam-em-votos-validos.html Política a, bolsonaro, datafolha, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa 1081 Datafolha: Flávio e Lula empatam em votos válidos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526063-datafolha-flavio-e-lula-empatam-em-votos-validos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 19:17 Augusto Pio https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526066-entre-no-tunel-do-tempo-com-mauricio-manieri.html Cultura Maurício Manieri, Música, Minascentro, Show 4308 Entre no túnel do tempo com Maurício Manieri https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526066-entre-no-tunel-do-tempo-com-mauricio-manieri.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 19:24 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526069-lamparina-planeja-novidades-para-o-show-desta-sexta-23-10-na-autentica.html Cultura Lamparina, Música, Show, Belo Horizonte 4527 Lamparina planeja novidades para o show desta sexta (23/10), na Autêntica https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526069-lamparina-planeja-novidades-para-o-show-desta-sexta-23-10-na-autentica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 19:28 Ana Luiza Soares,Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526056-morte-de-beatriz-juiz-mantem-prisao-de-casal-e-aponta-materialidade.html Gerais Prisão Preventiva, feminicídio 5413 Morte de Beatriz: juiz mantém prisão de casal e aponta "materialidade" https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526056-morte-de-beatriz-juiz-mantem-prisao-de-casal-e-aponta-materialidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 19:38 Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526075-datafolha-lula-tem-49-de-aprovacao-melhor-indice-desde-julho.html Política aprovação, datafolha, desaprovação, lula, eleições, eleicoes-2026 1880 Datafolha: Lula tem 49% de aprovação, melhor índice desde julho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526075-datafolha-lula-tem-49-de-aprovacao-melhor-indice-desde-julho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 19:47 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526078-tse-da-12-horas-para-meta-explicar-alcance-de-video-de-nikolas-ferreira.html Política flávio bolsonaro, lula, Nikolas Ferreira, TSE, eleicoes-2026, Meta 1421 TSE dá 12 horas para Meta explicar alcance de vídeo de Nikolas Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526078-tse-da-12-horas-para-meta-explicar-alcance-de-video-de-nikolas-ferreira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 19:56 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526082-datafolha-46-rejeitam-flavio-enquanto-45-rejeitam-lula.html Política a, datafolha, Flavio, lula 1840 Datafolha: 46% rejeitam Flávio, enquanto 45% rejeitam Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526082-datafolha-46-rejeitam-flavio-enquanto-45-rejeitam-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525438-mega-sena-3073-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-22-10.html Nacional LOTERIAS, MEGA, NÚMEROS, NÚMEROS SORTEADOS, SORTE 4115 Mega-Sena 3073 e outras loterias: confira os números sorteados (22/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525438-mega-sena-3073-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-22-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:07 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526093-sbc-medical-inicia-o-desenvolvimento-de-um-teste-de-metilacao-do-dna-para-estimar-a-idade-biologica.html Mundo Corporativo 12218 SBC Medical inicia o desenvolvimento de um teste de metilação do DNA para estimar a idade biológica https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526093-sbc-medical-inicia-o-desenvolvimento-de-um-teste-de-metilacao-do-dna-para-estimar-a-idade-biologica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:07 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526094-governante-de-ras-al-khaimah-inaugura-a-primeira-consultoria-empresarial-de-ras-al-khaimah-na-china-fortalecendo-os-lacos-com-guangdong.html Mundo Corporativo 4263 Governante de Ras Al Khaimah inaugura a primeira consultoria empresarial de Ras Al Khaimah na China, fortalecendo os laços com Guangdong https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526094-governante-de-ras-al-khaimah-inaugura-a-primeira-consultoria-empresarial-de-ras-al-khaimah-na-china-fortalecendo-os-lacos-com-guangdong.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526095-suor-fisico-x-suor-emocional-entenda-as-diferencas.html Mundo Corporativo 3444 Suor físico X suor emocional: entenda as diferenças https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526095-suor-fisico-x-suor-emocional-entenda-as-diferencas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526096-o-que-a-entrevista-de-desligamento-de-emprego-nao-revela.html Mundo Corporativo 4246 O que a entrevista de desligamento de emprego não revela https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526096-o-que-a-entrevista-de-desligamento-de-emprego-nao-revela.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:23 Rafaela Soares - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526104-mendonca-diz-que-abertura-dos-sigilos-de-lula-e-flavio-independe-do-tse.html Política Bolsonaro, FLÁVIO, Flávio Bolsonaro, Lula, PL, TSE 1975 Mendonça diz que abertura dos sigilos de Lula e Flávio independe do TSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526104-mendonca-diz-que-abertura-dos-sigilos-de-lula-e-flavio-independe-do-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:40 Agência Brasil https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526106-caixa-antecipa-sorteios-das-loterias-por-causa-das-eleicoes.html Nacional Mega-Sena,loterias,Caixa,sorteios,Lotofácil,Quina,Milionária,timemani 1283 Caixa antecipa sorteios das loterias por causa das eleições https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-10/caixa-loterias-anuncia-antecipacao-de-sorteios-para-sabado Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:41 Bruno Luis Barros,Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526109-cleitinho-se-reune-com-presidente-do-tjmg-antes-de-transicao-de-governo.html Política Cleitinho, Minas Gerais, Mateus Simões 6439 Cleitinho se reúne com presidente do TJMG antes de transição de governo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526109-cleitinho-se-reune-com-presidente-do-tjmg-antes-de-transicao-de-governo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:43 Nathallie Lopes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526110-em-caso-de-empate-em-numero-de-votos-quem-vence-a-eleicao-presidencial.html Política eleições, empate, lula, flávio bolsonaro, eleições2026, eleições 2026 2108 Em caso de empate em número de votos: quem vence a eleição presidencial? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526110-em-caso-de-empate-em-numero-de-votos-quem-vence-a-eleicao-presidencial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:54 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526114-live-de-lula-com-janones-reune-mais-de-15-milhao-de-espectadores-simultaneos.html Política JANONES, Live, LULA, André Janones, Presidente Lula 976 Live de Lula com Janones reúne mais de 1,5 milhão de espectadores simultâneos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526114-live-de-lula-com-janones-reune-mais-de-15-milhao-de-espectadores-simultaneos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 20:58 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526122-joice-hasselmann-declara-voto-em-lula-no-2-turno-falo-o-que-vi-e-vivi.html Política bolsonaro, Brasil, eleições, flávio bolsonaro, Joice Hasselmann, lula, eleições 2026, eleições2026 3386 Joice Hasselmann declara voto em Lula no 2º turno: "Falo o que vi e vivi" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526122-joice-hasselmann-declara-voto-em-lula-no-2-turno-falo-o-que-vi-e-vivi.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 21:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526132-mesa-redonda-ministerial-debate-mobilizacao-de-investimentos-em-ecologia-para-uma-economia-mundial-resiliente-e-inclusiva.html Mundo Corporativo 4097 Mesa Redonda Ministerial Debate Mobilização de Investimentos em Ecologia para uma Economia Mundial Resiliente e Inclusiva https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526132-mesa-redonda-ministerial-debate-mobilizacao-de-investimentos-em-ecologia-para-uma-economia-mundial-resiliente-e-inclusiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 21:21 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526136-flavio-aciona-tse-por-suposto-uso-do-gov-br-em-mensagens-eleitorais-de-lula.html Política Bolsonar, Bolsonaro, CANDIDATO, Chapa, Eleições, Eleições 2026, Flávio 2623 Flávio aciona TSE por suposto uso do Gov.br em mensagens eleitorais de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526136-flavio-aciona-tse-por-suposto-uso-do-gov-br-em-mensagens-eleitorais-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 21:49 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526146-joice-hasselmann-fui-a-primeira-a-denunciar-a-minuta-do-golpe.html Política Bolsonaro, Joice, Joice Hasselmann, Lula, Política, Pt 4244 Joice Hasselmann: "Fui a primeira a denunciar a minuta do golpe" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526146-joice-hasselmann-fui-a-primeira-a-denunciar-a-minuta-do-golpe.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 21:54 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526154-mega-sena-3073-acumula-e-vai-a-rs-230-milhoes-15-mineiros-acertam-a-quina.html Nacional Da, Mega, Mega-sena, Quina 1413 Mega-Sena 3073 acumula e vai a R$ 230 milhões; 15 mineiros acertam a quina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526154-mega-sena-3073-acumula-e-vai-a-rs-230-milhoes-15-mineiros-acertam-a-quina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 22:15 JULIANA ARREGUY https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526160-live-de-lula-tem-reacao-de-janones-ao-datafolha-e-criticas-a-flavio.html Política 2026, A, André Janones, Bolsonaro, DATAFOLHA, Deputado, Exército do Lula 4578 Live de Lula tem reação de Janones ao Datafolha e críticas a Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526160-live-de-lula-tem-reacao-de-janones-ao-datafolha-e-criticas-a-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 22:25 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526161-grande-bh-funcionario-e-suspeito-de-desviar-rs-200-mil-em-vale-alimentacao.html Gerais Nova Lima, Grande BH 1205 Grande BH: funcionário é suspeito de desviar R$ 200 mil em vale-alimentação https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526161-grande-bh-funcionario-e-suspeito-de-desviar-rs-200-mil-em-vale-alimentacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 22:30 EDUARDO MOURA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526163-flavio-bolsonaro-cancela-live-e-equipe-cita-aniversario-da-esposa.html Política Bolsonaro, FLÁVIO BOLSONARO 2410 Flávio Bolsonaro cancela live, e equipe cita aniversário da esposa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526163-flavio-bolsonaro-cancela-live-e-equipe-cita-aniversario-da-esposa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 22:34 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525951-nova-lima-nao-tem-mais-barragens-da-vale-em-nivel-de-emergencia.html Gerais Barragens, Nova Lima, Vale 2809 Nova Lima não tem mais barragens da Vale em nível de emergência https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525951-nova-lima-nao-tem-mais-barragens-da-vale-em-nivel-de-emergencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 22:42 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526035-mg-reus-pegam-ate-28-anos-por-desvio-no-bb-e-na-caixa.html Gerais Desvio, Organização criminosa, TRT, Caixa , Banco do Brasil 2828 MG: Réus pegam até 28 anos por desvio no BB e na Caixa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526035-mg-reus-pegam-ate-28-anos-por-desvio-no-bb-e-na-caixa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 23:08 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526167-nikolas-nao-conhece-de-verdade-o-nordeste-diz-deputado-de-pernambuco.html Política Nikolas Ferreira, deputado, nordestinos 6134 "Nikolas não conhece de verdade o Nordeste", diz deputado de Pernambuco https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526167-nikolas-nao-conhece-de-verdade-o-nordeste-diz-deputado-de-pernambuco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 23:17 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526179-eduardo-bolsonaro-defende-possivel-saida-do-brasil-dos-brics.html Política China, Eduardo Bolsonaro, País, Brics, relações internacionais 2123 Eduardo Bolsonaro defende possível saída do Brasil dos Brics https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526179-eduardo-bolsonaro-defende-possivel-saida-do-brasil-dos-brics.html Digital

Estado de Minas 2026-10-22 23:38 Heloísa Von Ah - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7526181-cristal-fume-pe-no-chao-e-protecao-contra-energias-negativas.html Horóscopo Loja Online, Terapia com Cristais, Terapias alternativas, art_box 5883 Cristal Fumê: pé no chão e proteção contra energias negativas https://www.wemystic.com.br/cristal-fume/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-23 00:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526186-mundipharma-anuncia-novos-resultados-do-estudo-de-fase-iii-respect-apresentados-em-sessao-oral-de-ultima-hora-no-idweek-2026.html Mundo Corporativo 13991 Mundipharma anuncia novos resultados do estudo de Fase III ReSPECT, apresentados em sessão oral de última hora no IDWeek 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526186-mundipharma-anuncia-novos-resultados-do-estudo-de-fase-iii-respect-apresentados-em-sessao-oral-de-ultima-hora-no-idweek-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 00:11 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526187-dor-do-agro-e-real-mas-nao-foi-causada-pelo-governo-lula-diz-ministra.html Política#PlatôBr Reportagem 2067 Dor do agro é real, mas não foi causada pelo governo Lula, diz ministra https://platobr.com.br/dor-do-agro-e-real-mas-nao-foi-causada-pelo-governo-lula-diz-ministra Digital

Estado de Minas 2026-10-23 00:23 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526190-datafolha-acende-esperancas-de-lula-e-nao-convence-aliados-de-flavio.html Política#PlatôBr Reportagem 2181 Datafolha acende esperanças de Lula e não convence aliados de Flávio https://platobr.com.br/datafolha-acende-esperancas-de-lula-e-nao-convence-aliados-de-flavio Digital

Estado de Minas 2026-10-23 00:23 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526191-flavio-e-nikolas-dois-candidatos-ao-mesmo-tempo.html Política#PlatôBr Reportagem 1079 Flávio e Nikolas: ‘dois candidatos’ ao mesmo tempo https://platobr.com.br/flavio-e-nikolas-dois-candidatos-ao-mesmo-tempo Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 André Murad https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7523819-nodulos-pulmonares-e-cancer-de-pulmao-parte-1.html Colunistas#André Murad câncer, genética, mutação, papa, Leão XIV 3254 Nódulos pulmonares e câncer de pulmão - parte 1 https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7523819-nodulos-pulmonares-e-cancer-de-pulmao-parte-1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526047-cancer-de-mama-quando-tenho-direito-ao-beneficio-do-inss.html Colunistas#Anna Marina Câncer, Câncer de mama, Mama, saúde, colunista 4247 Câncer de mama: quando tenho direito ao benefício do INSS? https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526047-cancer-de-mama-quando-tenho-direito-ao-beneficio-do-inss.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7526113-eleicao-ja-tem-um-ganhador-e-nao-e-quem-voce-pensa.html Colunistas#Bertha Maakaroun Opinião, eleição 2026 6666 Eleição já tem um ganhador. E não é quem você pensa https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7526113-eleicao-ja-tem-um-ganhador-e-nao-e-quem-voce-pensa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526117-leitor-diz-que-galo-levou-a-fisica-quantica-para-o-campo.html Opinião 1410 LEITOR DIZ QUE GALO LEVOU A FÍSICA QUÂNTICA PARA O CAMPO https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526117-leitor-diz-que-galo-levou-a-fisica-quantica-para-o-campo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526118-os-sonhos-dela-foram-interrompidos.html Gerais 10609 "Os sonhos dela foram interrompidos" https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526118-os-sonhos-dela-foram-interrompidos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526119-disparidades.html Opinião 4395 Disparidades https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526119-disparidades.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 Marcílio de Moraes https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7526125-energias-renovaveis-a-espera-de-mudancas.html Colunistas#Marcílio de Moraes Mudanças, Energia, renováveis, eólica, solar, eleições 4593 Energias renováveis à espera de mudanças https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7526125-energias-renovaveis-a-espera-de-mudancas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 Kleber https://www.em.com.br/charge/2026/10/7526127-o-que-tira-a-paz.html Charge -1 O que tira a paz https://www.em.com.br/charge/2026/10/7526127-o-que-tira-a-paz.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526131-ppps-transformam-saude-e-educacao-em-bh.html Gerais 10501 PPPs transformam saúde e educação em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526131-ppps-transformam-saude-e-educacao-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7526133-o-que-sera-o-amanha-depois-do-debate-entre-lula-e-flavio-na-globo.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo debate, Flavio, lula, eleições 2026, segundo turno, flávio bolsonaro, globo 5439 O que será o amanhã depois do debate entre Lula e Flávio na Globo https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7526133-o-que-sera-o-amanha-depois-do-debate-entre-lula-e-flavio-na-globo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526135-a-amazonia-sufocada.html Opinião 4067 A Amazônia sufocada https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526135-a-amazonia-sufocada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 05:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526196-yyforce-prepara-setor-de-hospitalidade-para-a-era-da-superinteligencia-com-plataforma-unificada-de-humanos-robos-e-iot.html Mundo Corporativo 10372 YYForce Prepara Setor de Hospitalidade para a Era da Superinteligência com Plataforma Unificada de Humanos, Robôs e IoT https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526196-yyforce-prepara-setor-de-hospitalidade-para-a-era-da-superinteligencia-com-plataforma-unificada-de-humanos-robos-e-iot.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 06:00 Direito Simples Assim https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7526054-afinal-preso-pode-exercer-o-direito-ao-voto.html Colunistas#Direito Simples Assim 5221 Afinal, preso pode exercer o direito ao voto? https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7526054-afinal-preso-pode-exercer-o-direito-ao-voto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 06:58 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7526200-lunus-2-0-a-furada.html Colunistas#Coluna Esplanada 3865 Lunus 2.0? A furada https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7526200-lunus-2-0-a-furada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 07:17 João Renato Faria https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526204-bh-tera-chuva-forte-raios-e-rajadas-de-vento-a-qualquer-hora-nesta-sexta-feira-23-10.html Gerais chuva 1366 BH terá chuva forte, raios e rajadas de vento a qualquer hora nesta sexta-feira (23/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526204-bh-tera-chuva-forte-raios-e-rajadas-de-vento-a-qualquer-hora-nesta-sexta-feira-23-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 07:33 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526208-agradecer-ao-motorista-de-onibus-pode-dizer-algo-sobre-suas-interacoes-mas-ha-um-detalhe-que-impede-tirar-conclusoes-sobre-a-empatia-de-quem-faz-esse-gesto.html Ciência comportamento humano, motorista de ônibus, agradecer, gentileza, estudo, microamabilidades, psicologia 2452 Agradecer ao motorista de ônibus pode dizer algo sobre suas interações, mas há um detalhe que impede tirar conclusões sobre a empatia de quem faz esse gesto https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526208-agradecer-ao-motorista-de-onibus-pode-dizer-algo-sobre-suas-interacoes-mas-ha-um-detalhe-que-impede-tirar-conclusoes-sobre-a-empatia-de-quem-faz-esse-gesto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 07:34 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526209-recolher-lixo-que-outras-pessoas-deixam-no-chao-parece-so-uma-questao-de-limpeza-mas-esse-habito-abre-uma-discussao-sobre-algo-que-vai-alem-da-personalidade.html Ciência comportamento humano, personalidade, consciência ambiental, empatia, lixo, recolhimento de lixo, responsabilidade social 2653 Recolher lixo que outras pessoas deixam no chão parece só uma questão de limpeza, mas esse hábito abre uma discussão sobre algo que vai além da personalidade https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526209-recolher-lixo-que-outras-pessoas-deixam-no-chao-parece-so-uma-questao-de-limpeza-mas-esse-habito-abre-uma-discussao-sobre-algo-que-vai-alem-da-personalidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 07:40 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526210-eleicao-em-bh-tera-transporte-gratuito-de-onibus-e-4-mil-viagens-extras.html Gerais 2490 Eleição em BH terá transporte gratuito de ônibus e 4 mil viagens extras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526210-eleicao-em-bh-tera-transporte-gratuito-de-onibus-e-4-mil-viagens-extras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 07:47 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526212-preso-por-dois-meses-e-demitido-por-abandono-de-emprego-justica-julga-o-caso-de-trabalhador-mineiro.html Gerais 2277 Preso por dois meses e demitido por abandono de emprego: Justiça julga o caso de trabalhador mineiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526212-preso-por-dois-meses-e-demitido-por-abandono-de-emprego-justica-julga-o-caso-de-trabalhador-mineiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 07:51 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526214-nova-lei-em-bh-libera-venda-de-espetinhos-e-hamburgueres-em-food-trucks.html Gerais 2431 Nova lei em BH libera venda de espetinhos e hambúrgueres em food trucks https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526214-nova-lei-em-bh-libera-venda-de-espetinhos-e-hamburgueres-em-food-trucks.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 07:58 Yaya Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526215-venda-de-bebidas-alcoolicas-no-2-turno-em-mg-veja-o-que-muda-no-proximo-domingo.html Política 1625 Venda de bebidas alcoólicas no 2º turno em MG: veja o que muda no próximo domingo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526215-venda-de-bebidas-alcoolicas-no-2-turno-em-mg-veja-o-que-muda-no-proximo-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:00 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521956-do-cabelo-solto-ao-coque-de-festa-conheca-os-finalizadores-da-rigolim-hair-co.html Feminino & Masculino cabelo, resenhas, beleza 18333 Do cabelo solto ao coque de festa: conheça os finalizadores da Rigolim Hair & Co. https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521956-do-cabelo-solto-ao-coque-de-festa-conheca-os-finalizadores-da-rigolim-hair-co.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:01 Yaya Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526218-romeu-zema-tera-que-depor-novamente-apos-flagra-com-celular-em-votacao.html Política 2236 Romeu Zema terá que depor novamente após flagra com celular em votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526218-romeu-zema-tera-que-depor-novamente-apos-flagra-com-celular-em-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526221-real-time-big-data-divulga-ultima-pesquisa-antes-do-2-turno.html Política eleicoes-20206, eleicao-2026, lula, flavio-bolsonaro 1809 Real Time Big Data divulga última pesquisa antes do 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526221-real-time-big-data-divulga-ultima-pesquisa-antes-do-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:11 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526223-morte-de-bebe-de-7-meses-pm-prende-homem-de-24-anos-condenado-por-homicidio.html Gerais 1733 Morte de bebê de 7 meses: PM prende homem de 24 anos condenado por homicídio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526223-morte-de-bebe-de-7-meses-pm-prende-homem-de-24-anos-condenado-por-homicidio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526224-julia-stiles-homenageia-heath-ledger-em-apresentacao-emocionante-no-dancing-with-the-stars.html Galeria 6 Julia Stiles homenageia Heath Ledger em apresentação emocionante no “Dancing with the Stars” https://www.flipar.com.br/?p=695395 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:16 Carlos Alexandre de Souza,Denise Rothenburg,Maria Beatriz Giusti https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526219-eleicao-e-comparacao-nos-defendemos-a-democracia-diz-alckmin.html Política eleições 2026, segundo turno, alckmin 18252 'Eleição é comparação. Nós defendemos a democracia', diz Alckmin https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526219-eleicao-e-comparacao-nos-defendemos-a-democracia-diz-alckmin.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:17 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526225-mulher-e-condenada-a-15-anos-de-prisao-por-matar-e-carbonizar-homem-dentro-de-carro.html Gerais 1250 Mulher é condenada a 15 anos de prisão por matar e carbonizar homem dentro de carro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526225-mulher-e-condenada-a-15-anos-de-prisao-por-matar-e-carbonizar-homem-dentro-de-carro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:24 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526228-gratuito-contagem-oferece-curso-de-defesa-pessoal-para-mulheres-veja-como-participar.html Gerais 2676 Gratuito: Contagem oferece curso de defesa pessoal para mulheres; veja como participar https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526228-gratuito-contagem-oferece-curso-de-defesa-pessoal-para-mulheres-veja-como-participar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:28 Yaya Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526231-caminhao-tomba-em-subida-ingreme-e-mobiliza-bombeiros.html Gerais 829 Caminhão tomba em subida íngreme e mobiliza bombeiros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526231-caminhao-tomba-em-subida-ingreme-e-mobiliza-bombeiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526236-rodovia-sinuosa-na-china-impressiona-pela-beleza-da-paisagem-e-pelo-perigo-das-curvas.html Galeria 6 Rodovia sinuosa na China impressiona pela beleza da paisagem e pelo perigo das curvas https://www.flipar.com.br/?p=695296&preview=true&preview_id=695296 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526237-lago-kaindy-conheca-a-misteriosa-floresta-submersa-do-cazaquistao.html Galeria 6 Lago Kaindy: conheça a misteriosa floresta submersa do Cazaquistão https://www.flipar.com.br/?p=694316 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:46 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526240-janones-e-bolsonaristas-ameacam-soltar-bombas-as-vesperas-do-debate-da-globo.html Política eleicao-2026, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro 4115 Janones e bolsonaristas ameaçam soltar 'bombas' às vésperas do debate da Globo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526240-janones-e-bolsonaristas-ameacam-soltar-bombas-as-vesperas-do-debate-da-globo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 08:54 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526243-flavio-bolsonaro-pode-desistir-do-impeachment-de-moraes.html Política eleições 2026, segundo turno, stf, alexandre de moraes, impeachment Moraes, flávio bolsonaro 2409 Flávio Bolsonaro pode desistir do impeachment de Moraes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526243-flavio-bolsonaro-pode-desistir-do-impeachment-de-moraes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 09:00 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526245-fmi-projeta-brasil-como-8-maior-economia-do-mundo-em-2027.html Galeria 6 FMI projeta Brasil como 8ª maior economia do mundo em 2027 https://www.flipar.com.br/?p=695305 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 09:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526253-daisy-ridley-estrelara-remake-de-viagem-ao-fundo-do-mar-para-a-paramount-.html Galeria 6 Daisy Ridley estrelará remake de “Viagem ao Fundo do Mar” para a Paramount+ https://www.flipar.com.br/?p=695405 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 09:13 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526252-lula-e-flavio-bolsonaro-mudam-taticas-para-o-debate-decisivo-na-globo.html Política eleições 2026, segundo turno, flávio bolsonaro, lula, debate, debate na globo, globo 2578 Lula e Flávio Bolsonaro mudam táticas para o debate decisivo na Globo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526252-lula-e-flavio-bolsonaro-mudam-taticas-para-o-debate-decisivo-na-globo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 09:30 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526260-murilo-quintas-aposta-em-estrategia-para-facilitar-o-credito-imobiliario.html Networking e Negócios 9937 Murilo Quintas aposta em estratégia para facilitar o crédito imobiliário 77244586-5b43-41c3-84f4-db741b432d19 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 09:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526270-nunes-marques-diz-que-pode-ser-necessario-mudar-regras-as-vesperas-da-eleicao.html Política TSE, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, DANIEL VORCARO, KASSIO NUNES MARQUES, REDES SOCIAIS 4496 Nunes Marques diz que 'pode ser necessário' mudar regras às vésperas da eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526270-nunes-marques-diz-que-pode-ser-necessario-mudar-regras-as-vesperas-da-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 09:52 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526271-transicao-em-minas-cleitinho-prioriza-a-saude-em-primeira-reuniao-com-simoes.html Política cleitinho, governo de minas, transição, mateus simões, saúde 2967 Transição em Minas: Cleitinho prioriza a saúde em primeira reunião com Simões https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526271-transicao-em-minas-cleitinho-prioriza-a-saude-em-primeira-reuniao-com-simoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 09:54 Melissa Hogenboom - BBC Future https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526249-o-que-devemos-comer-para-ter-a-pele-mais-jovem.html Bem viver saúde da pele, alimentacaosaudavel, dermatologia, Pele saudável 8140 O que devemos comer para ter a pele mais jovem https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjvgxqerp95ro Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526277-energia-solar-por-assinatura-e-confiavel-veja-como-funciona.html Mundo Corporativo 5002 Energia solar por assinatura é confiável? Veja como funciona https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526277-energia-solar-por-assinatura-e-confiavel-veja-como-funciona.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526278-etanol-abastece-navios-regularmente-no-porto-de-santos.html Mundo Corporativo 6496 Etanol abastece navios regularmente no Porto de Santos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526278-etanol-abastece-navios-regularmente-no-porto-de-santos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526279-axi-inova-ao-oferecer-futuros-perpetuos-para-mercados-tradicionais.html Mundo Corporativo 4602 Axi Inova ao Oferecer Futuros Perpétuos para Mercados Tradicionais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526279-axi-inova-ao-oferecer-futuros-perpetuos-para-mercados-tradicionais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526280-xpel-anuncia-expansao-no-brasil-com-inauguracao-de-sede-centro-de-distribuicao-e-centro-de-treinamento-em-sao-paulo.html Mundo Corporativo 5953 XPEL Anuncia Expansão no Brasil com Inauguração de Sede, Centro de Distribuição e Centro de Treinamento em São Paulo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526280-xpel-anuncia-expansao-no-brasil-com-inauguracao-de-sede-centro-de-distribuicao-e-centro-de-treinamento-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526281-seco-aftermarket-celebra-60-anos-de-qualidade-e-confiabilidade-em-pecas-de-reposicao-automotivas.html Mundo Corporativo 3917 SECO Aftermarket celebra 60 anos de qualidade e confiabilidade em peças de reposição automotivas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526281-seco-aftermarket-celebra-60-anos-de-qualidade-e-confiabilidade-em-pecas-de-reposicao-automotivas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:05 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526290-alcolumbre-preve-virada-de-lula-e-articula-vaga-de-pacheco-no-stf.html Política ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, LULA, ALCOLUMBRE, RODRIGO PACHECO, SENADO 3129 Alcolumbre prevê virada de Lula e articula vaga de Pacheco no STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526290-alcolumbre-preve-virada-de-lula-e-articula-vaga-de-pacheco-no-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526295-patricia-franca-voltara-a-globo-em-2027-na-novela-paraiso-perdido-do-globoplay.html Galeria 6 Patrícia França voltará à Globo em 2027 na novela “Paraíso Perdido” do Globoplay https://www.flipar.com.br/?p=695413 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:15 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526264-velorio-de-beatriz-vitoria-sera-nesta-sexta-feira-em-jaboticatubas.html Gerais 1688 Velório de Beatriz Vitória será nesta sexta-feira em Jaboticatubas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526264-velorio-de-beatriz-vitoria-sera-nesta-sexta-feira-em-jaboticatubas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:19 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526298-o-que-argumentam-aliados-de-flavio-que-levam-a-serio-a-proposta-de-fim-da-reeleicao.html Política#PlatôBr Reportagem 1074 O que argumentam aliados de Flávio que levam a sério a proposta de fim da reeleição https://platobr.com.br/o-que-argumentam-aliados-de-flavio-que-levam-a-serio-a-proposta-de-fim-da-reeleicao Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:34 Agência Fapesp,Fernanda Bassette https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526276-exame-de-sangue-podera-antecipar-o-risco-de-hipertensao-pulmonar.html Bem viver pulmonar, hipertensão 8733 Exame de sangue poderá antecipar o risco de hipertensão pulmonar https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526276-exame-de-sangue-podera-antecipar-o-risco-de-hipertensao-pulmonar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 10:54 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526282-caso-stifanie-ex-companheiro-acusado-fica-em-silencio-durante-julgamento.html Gerais Feminicídio, Belo Horizonte, Julgamento, PCMG 2496 Caso Stifanie: ex-companheiro acusado fica em silêncio durante julgamento https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526282-caso-stifanie-ex-companheiro-acusado-fica-em-silencio-durante-julgamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:03 Maria Lúcia Passos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526327-esquina-do-clube-da-esquina-e-alvo-de-vandalismo-em-bh.html Gerais 2856 Esquina do Clube da Esquina é alvo de vandalismo em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526327-esquina-do-clube-da-esquina-e-alvo-de-vandalismo-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:08 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526341-keep-calm-o-medo-de-errar-de-flavio-e-lula-no-debate-da-globo.html Política#PlatôBr Reportagem 1796 ‘Keep calm’: o medo de errar de Flávio e Lula no debate da Globo https://platobr.com.br/keep-calm-o-medo-de-errar-de-flavio-e-lula-no-debate-da-globo Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:12 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526343-parceiro-de-cristiano-ronaldo-disputa-jogo-na-italia-e-vira-alvo-de-criminosos.html Esportes 2315 Parceiro de Cristiano Ronaldo disputa jogo na Itália e vira alvo de criminosos https://noataque.com.br/noticia/2026/10/23/parceiro-cristiano-ronaldo-disputa-jogo-italia-vira-alvo-criminosos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526344-akio-leva-tapioca-e-folclore-as-familias.html Mundo Corporativo 7229 Akio leva tapioca e folclore às famílias https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526344-akio-leva-tapioca-e-folclore-as-familias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526345-grupo-cartao-de-todos-antecipa-jornada-de-40-horas-semanais.html Mundo Corporativo 4031 Grupo Cartão de TODOS antecipa jornada de 40 horas semanais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526345-grupo-cartao-de-todos-antecipa-jornada-de-40-horas-semanais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526347-geap-amplia-rede-para-mais-de-150-mil-prestadores-no-brasil.html Mundo Corporativo 4814 Geap amplia rede para mais de 150 mil prestadores no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526347-geap-amplia-rede-para-mais-de-150-mil-prestadores-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526348-instituto-cactus-abre-inscricoes-para-concurso-de-fotografia.html Mundo Corporativo 2263 Instituto Cactus abre inscrições para concurso de fotografia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526348-instituto-cactus-abre-inscricoes-para-concurso-de-fotografia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526349-vale-alimentacao-pode-impactar-aposentadoria.html Mundo Corporativo 5948 Vale-alimentação pode impactar aposentadoria https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526349-vale-alimentacao-pode-impactar-aposentadoria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526308-outubro-rosa-correios-reunem-doacoes-livros-e-titulos-com-premiacoes.html Bem viver Campanha, Outubro Rosa, Câncer de mama 2359 Outubro Rosa: Correios reúnem doações, livros e títulos com premiações https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526308-outubro-rosa-correios-reunem-doacoes-livros-e-titulos-com-premiacoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526350-co-producao-internacional-fortalece-cinema-independente.html Mundo Corporativo 5452 Co?produção internacional fortalece cinema independente https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526350-co-producao-internacional-fortalece-cinema-independente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:18 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526265-video-falso-de-cleitinho-reagindo-a-candidato-pro-lula-viraliza-nas-redes.html Política Falso, Lula, Cleitinho 1811 Vídeo falso de Cleitinho reagindo a candidato pró-Lula viraliza nas redes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526265-video-falso-de-cleitinho-reagindo-a-candidato-pro-lula-viraliza-nas-redes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526361-cientistas-brasileiros-desenvolvem-acucar-que-e-absorvido-de-forma-mais-lenta-pelo-organismo.html Galeria 6 Cientistas brasileiros desenvolvem açúcar que é absorvido de forma mais lenta pelo organismo https://www.flipar.com.br/?p=695465 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:28 Maria Reis* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526358-dia-de-finados-saiba-como-se-inscrever-para-a-venda-de-flores-em-bh.html Gerais Feriado, Finados, Flores 2412 Dia de Finados: saiba como se inscrever para a venda de flores em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526358-dia-de-finados-saiba-como-se-inscrever-para-a-venda-de-flores-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:28 Maria Reis* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526359-desvio-de-vale-alimentacao-de-rs-200-mil-vira-alvo-de-operacao-da-pcmg.html Gerais Polícia Civil, Operação Policial, Vale-alimentação, Nova Lima 1905 Desvio de vale-alimentação de R$ 200 mil vira alvo de operação da PCMG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526359-desvio-de-vale-alimentacao-de-rs-200-mil-vira-alvo-de-operacao-da-pcmg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:28 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526360-semaforos-inteligentes-aumentam-velocidade-dos-onibus-em-ate-30-em-bh.html Gerais semáforos inteligentes, Trânsito, Belo Horizonte 3611 Semáforos inteligentes aumentam velocidade dos ônibus em 30% em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526360-semaforos-inteligentes-aumentam-velocidade-dos-onibus-em-ate-30-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:36 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526370-lula-vira-ou-nao-o-que-dizem-as-campanhas-a-dois-dias-do-desfecho-das-eleicoes-2026.html Política#PlatôBr Reportagem 818 Lula vira ou não? O que dizem as campanhas a dois dias do desfecho das eleições 2026 https://platobr.com.br/lula-vira-ou-nao-o-que-dizem-as-campanhas-a-dois-dias-do-desfecho-das-eleicoes-2026 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:37 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526306-renan-santos-sobre-janones-o-que-fez-sera-estudado-nos-proximos-anos.html Política janones, renan santos, eleições 2026, lula, segundo turno 1841 Renan Santos sobre Janones: 'O que fez será estudado nos próximos anos' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526306-renan-santos-sobre-janones-o-que-fez-sera-estudado-nos-proximos-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:37 Estevam pelo Mundo https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7527422-internet-no-exterior-a-diaria-de-rs-40-que-vira-rs-600-em-15-dias.html Colunistas#Estevam pelo Mundo 3665 Internet no exterior: a diária de R$ 40 que vira R$ 600 em 15 dias https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7527422-internet-no-exterior-a-diaria-de-rs-40-que-vira-rs-600-em-15-dias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:42 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526328-acidente-entre-onibus-e-caminhao-deixa-homem-preso-em-ferragens-na-br-040.html Gerais Acidente, caminha, ferragens, SP, BR-040, Congonhas, MG, vítima, samu, bombeiros, caminhão, ônibus 1374 Acidente entre ônibus e caminhão deixa homem preso em ferragens na BR-040 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526328-acidente-entre-onibus-e-caminhao-deixa-homem-preso-em-ferragens-na-br-040.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 11:51 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526374-pesquisa-ipespe-mostra-flavio-bolsonaro-e-lula-empatados-no-2-turno.html Política IESPE, PESQUISA IESPE, LULA, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, FLÁVIO BOLSONARO 3090 Pesquisa Ipespe mostra Flávio Bolsonaro e Lula empatados no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526374-pesquisa-ipespe-mostra-flavio-bolsonaro-e-lula-empatados-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:05 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526324-copasa-pagara-rs-300-milhoes-a-bh-para-recuperar-ruas-ate-2028.html Gerais Belo Horizonte, Copasa, PBH, Obras 3711 Copasa pagará R$ 300 milhões a BH para recuperar ruas até 2028 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526324-copasa-pagara-rs-300-milhoes-a-bh-para-recuperar-ruas-ate-2028.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526385-congresso-maritimo-e-logistico-da-arabia-saudita-destaca-a-integracao-no-setor-maritimo-e-as-oportunidades-de-crescimento-comercial-e-de-investimentos-no-reino.html Mundo Corporativo 5128 Congresso Marítimo e Logístico da Arábia Saudita destaca a integração no setor marítimo e as oportunidades de crescimento comercial e de investimentos no Reino https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526385-congresso-maritimo-e-logistico-da-arabia-saudita-destaca-a-integracao-no-setor-maritimo-e-as-oportunidades-de-crescimento-comercial-e-de-investimentos-no-reino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526386-a-tigo-energy-amplia-as-opcoes-dos-instaladores-por-meio-da-compatibilidade-com-a-linha-de-produtos-ts4-da-fronius.html Mundo Corporativo 5948 A Tigo Energy amplia as opções dos instaladores por meio da compatibilidade com a linha de produtos TS4 da Fronius https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526386-a-tigo-energy-amplia-as-opcoes-dos-instaladores-por-meio-da-compatibilidade-com-a-linha-de-produtos-ts4-da-fronius.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526388-sistema-para-cantinas-escolares-facilita-a-gestao.html Mundo Corporativo 3991 Sistema para cantinas escolares facilita a gestão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526388-sistema-para-cantinas-escolares-facilita-a-gestao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526391-leilao-da-sede-da-dataprev-sera-realizado-em-30-de-outubro.html Mundo Corporativo 2448 Leilão da sede da Dataprev será realizado em 30 de outubro https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526391-leilao-da-sede-da-dataprev-sera-realizado-em-30-de-outubro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526393-north-bund-international-aviation-forum-2026-reune-lideres-em-xangai-para-impulsionar-ecossistema-global-aberto-e-colaborativo.html Mundo Corporativo 6734 North Bund International Aviation Forum 2026 Reúne Líderes em Xangai para Impulsionar Ecossistema Global, Aberto e Colaborativo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526393-north-bund-international-aviation-forum-2026-reune-lideres-em-xangai-para-impulsionar-ecossistema-global-aberto-e-colaborativo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:13 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526353-especialista-alerta-10-problemas-de-saude-causados-pela-obesidade.html Bem viver diabetes, obesidade, peso, gordura abdominal 5052 Especialista alerta 10 problemas de saúde causados pela obesidade https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526353-especialista-alerta-10-problemas-de-saude-causados-pela-obesidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526394-bloco-do-22-mobiliza-multidao-no-nordeste-em-apoio-a-flavio-bolsonaro.html Política eleições 2026, segundo turno, flávio bolsonaro, nikolas ferreira, nikolas, nordeste 3222 Bloco do 22 mobiliza multidão no Nordeste em apoio a Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526394-bloco-do-22-mobiliza-multidao-no-nordeste-em-apoio-a-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:18 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526396-tabu-no-pt-o-culto-a-lula-e-uma-avaliacao-que-o-partido-nao-quer-fazer-agora.html Política#PlatôBr Reportagem 1345 Tabu no PT: o ‘culto a Lula’ e uma avaliação que o partido não quer fazer agora https://platobr.com.br/tabu-no-pt-o-culto-a-lula-e-uma-avaliacao-que-o-partido-nao-quer-fazer-agora Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:29 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526366-duas-novas-vitimas-denunciam-chef-de-restaurante-de-bh-por-importunacao.html Gerais Ministério Público 4740 Duas novas vítimas denunciam chef de restaurante de BH por importunação https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526366-duas-novas-vitimas-denunciam-chef-de-restaurante-de-bh-por-importunacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 12:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526410-apos-fim-de-casamento-de-14-anos-nivea-stelmann-faz-revelacao-sobre-seus-beijos-em-novelas-aproveitava.html Galeria 6 Após fim de casamento de 14 anos, Nívea Stelmann faz revelação sobre seus beijos em novelas: ‘Aproveitava’ https://www.flipar.com.br/?p=695470 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:03 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526419-secretario-de-seguranca-perde-o-cargo-apos-ter-audio-vazado-mandando-pm-prender-petistas-no-2-turno.html Política eleições 2026, secretário de segurança, áudio, Segundo Turno 4378 Secretário de Segurança perde o cargo após ter áudio vazado mandando PM prender petistas no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526419-secretario-de-seguranca-perde-o-cargo-apos-ter-audio-vazado-mandando-pm-prender-petistas-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526397-faculdade-de-bh-fara-avaliacao-gratuita-das-mamas-de-pets-neste-sabado.html Bem viver Animais, Cadela, Câncer de mama, Cães, Gata, Gato, Gatos 4643 Faculdade de BH fará avaliação gratuita das mamas de pets neste sábado https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526397-faculdade-de-bh-fara-avaliacao-gratuita-das-mamas-de-pets-neste-sabado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:08 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526379-janones-crava-reeleicao-de-lula-onda-que-vai-varrer-a-extrema-direita.html Política Lula, Janones, Eleições, eleições 2026, segundo turno, flávio bolsonaro 2997 Janones crava reeleição de Lula: 'Onda que vai varrer a extrema direita' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526379-janones-crava-reeleicao-de-lula-onda-que-vai-varrer-a-extrema-direita.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526431-meta-cobrou-ate-43-mais-de-lula-do-que-de-flavio-bolsonaro.html Política meta, eleições 2026, segundo turno, lula, flávio bolsonaro 2868 Meta cobrou até 43% mais de Lula do que de Flávio Bolsonaro por anúncios https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526431-meta-cobrou-ate-43-mais-de-lula-do-que-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:24 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526439-antalpha-aumenta-investimento-na-aurelion-com-subscricao-de-acoes-de-uss-2-milhoes.html Mundo Corporativo 6226 Antalpha Aumenta Investimento na Aurelion com Subscrição de Ações de US$ 2 milhões https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526439-antalpha-aumenta-investimento-na-aurelion-com-subscricao-de-acoes-de-uss-2-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:24 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526440-creator-economy-cresce-e-eleva-peso-da-landing-page.html Mundo Corporativo 5149 Creator Economy cresce e eleva peso da landing page https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526440-creator-economy-cresce-e-eleva-peso-da-landing-page.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:26 Maria Reis* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526442-mpf-busca-concluir-revitalizacao-do-perimetro-irrigado-do-gorutuba.html Gerais Barragem, Irrigação, Nova Porteirinha, Água 3604 MPF busca concluir revitalização do Perímetro Irrigado do Gorutuba https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526442-mpf-busca-concluir-revitalizacao-do-perimetro-irrigado-do-gorutuba.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:42 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526427-tontura-confusao-e-quedas-podem-ter-relacao-ao-uso-de-varios-medicamentos.html Bem viver 5970 Tontura, confusão e quedas podem ter relação ao uso de vários medicamentos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526427-tontura-confusao-e-quedas-podem-ter-relacao-ao-uso-de-varios-medicamentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:42 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526426-minas-tem-741-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-sexta-feira.html Gerais Alerta, Granizo, Sexta-feira, Tempestade, Minas Gerais, Inmet 12869 Minas tem 741 cidades em alerta de tempestade e granizo nesta sexta-feira https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526426-minas-tem-741-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-sexta-feira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:44 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526423-bh-tera-passeio-noturno-para-contemplar-a-paisagem-da-cidade.html Gerais PBH, Serra do Curral, Belo Horizonte 2053 BH terá passeio noturno para contemplar a paisagem da cidade https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526423-bh-tera-passeio-noturno-para-contemplar-a-paisagem-da-cidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:48 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526329-video-apartamento-e-atingido-por-incendio-no-bairro-sao-lucas-em-bh.html Gerais Incêndio, CBMMG, São Lucas, Belo Horizonte 891 Vídeo: apartamento é atingido por incêndio no Bairro São Lucas, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526329-video-apartamento-e-atingido-por-incendio-no-bairro-sao-lucas-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:50 Isabela Teixeira da costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526451-luxo-para-os-pes-masculinos.html Feminino & Masculino sapatos, argentina, couro, moda 3467 Luxo para os pés masculinos https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526451-luxo-para-os-pes-masculinos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:52 Carlos Palermo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526450-felca-desabafa-sobre-fobia-social-apos-criticas-e-emociona-seguidores.html Cultura Felca, desabafo, fobia, crítica 2742 Felca desabafa sobre fobia social após críticas e emociona seguidores https://www.tupi.fm/entretenimento/felca-desabafa-sobre-fobia-social-apos-criticas-e-emociona-seguidores/ Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:53 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526406-pbh-abre-concessao-de-jazigos-perpetuos-em-quatro-cemiterios-publicos.html Gerais Cemitério, Jazigos, PBH, Finados 65 PBH abre concessão de jazigos perpétuos em quatro cemitérios públicos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526406-pbh-abre-concessao-de-jazigos-perpetuos-em-quatro-cemiterios-publicos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 13:53 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526454-enfim-em-comunhao-com-a-cnbb-bispos-catolicos-poem-as-digitais-no-apoio-a-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 1457 Enfim, ’em comunhão com a CNBB’, bispos católicos põem as digitais no apoio a Lula https://platobr.com.br/enfim-em-comunhao-com-a-cnbb-bispos-catolicos-poem-as-digitais-no-apoio-a-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:04 Isabela Teixeira da costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526457-relogios-com-referencias-classicas.html Feminino & Masculino 1929 Relógios com referências clássicas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526457-relogios-com-referencias-classicas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:24 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526483-colaboracao-entre-fortrea-e-omico-impulsiona-desenvolvimento-de-medicamentos-oncologicos-guiados-por-biomarcadores.html Mundo Corporativo 7892 Colaboração Entre Fortrea e Omico Impulsiona Desenvolvimento de Medicamentos Oncológicos Guiados por Biomarcadores https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526483-colaboracao-entre-fortrea-e-omico-impulsiona-desenvolvimento-de-medicamentos-oncologicos-guiados-por-biomarcadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:25 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526482-exames-medicos-na-cnh-para-condutores-acima-de-50-anos-exigem-atencao.html Nacional CNH, Carteira Nacional de Habilitação, prazo, exames médicos, condutores, motoristas 4235 Exames médicos na CNH para condutores acima de 50 anos exigem atenção https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526482-exames-medicos-na-cnh-para-condutores-acima-de-50-anos-exigem-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:25 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526484-lux-lanca-promocao-com-bolsas-de-carol-burgo-e-rs-200-mil.html Mundo Corporativo 4853 LUX lança promoção com bolsas de Carol Burgo e R$ 200 mil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526484-lux-lanca-promocao-com-bolsas-de-carol-burgo-e-rs-200-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:25 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526485-roban-assina-joias-do-desfile-da-ammi-na-spfw.html Mundo Corporativo 5401 Roban assina joias do desfile da Ammi na SPFW https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526485-roban-assina-joias-do-desfile-da-ammi-na-spfw.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:25 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526486-d-joire-life-integra-imovel-design-e-experiencias.html Mundo Corporativo 6814 D’Joire Life integra imóvel, design e experiências https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526486-d-joire-life-integra-imovel-design-e-experiencias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526487-mastopexia-com-cicatriz-em-l-amplia-opcoes-na-cirurgia.html Mundo Corporativo 6016 Mastopexia com cicatriz em L amplia opções na cirurgia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526487-mastopexia-com-cicatriz-em-l-amplia-opcoes-na-cirurgia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526489-inadimplencia-recorde-poe-seguro-de-credito-em-foco.html Mundo Corporativo 6663 Inadimplência recorde põe seguro de crédito em foco https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526489-inadimplencia-recorde-poe-seguro-de-credito-em-foco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526490-cirurgia-de-coluna-a-laser-trata-hernia-sem-cortes.html Mundo Corporativo 5310 Cirurgia de coluna a laser trata hérnia sem cortes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526490-cirurgia-de-coluna-a-laser-trata-hernia-sem-cortes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526491-obstetra-explica-como-o-cuidado-continuo-apoia-a-gestante.html Mundo Corporativo 7665 Obstetra explica como o cuidado contínuo apoia a gestante https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526491-obstetra-explica-como-o-cuidado-continuo-apoia-a-gestante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526492-abimaq-inova-mostra-como-dados-geram-negocios-na-industria.html Mundo Corporativo 4409 ABIMAQ Inova mostra como dados geram negócios na indústria https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526492-abimaq-inova-mostra-como-dados-geram-negocios-na-industria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526493-cirurgia-plastica-requer-cuidado-antes-e-depois-da-operacao.html Mundo Corporativo 6973 Cirurgia plástica requer cuidado antes e depois da operação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526493-cirurgia-plastica-requer-cuidado-antes-e-depois-da-operacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526494-calor-recorde-na-europa-exige-novos-cuidados-de-turistas.html Mundo Corporativo 5356 Calor recorde na Europa exige novos cuidados de turistas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526494-calor-recorde-na-europa-exige-novos-cuidados-de-turistas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526495-seguro-viagem-para-idosos-exige-atencao-na-contratacao.html Mundo Corporativo 4497 Seguro viagem para idosos exige atenção na contratação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526495-seguro-viagem-para-idosos-exige-atencao-na-contratacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526496-diversidade-na-lideranca-avanca-mas-ainda-e-desafio.html Mundo Corporativo 3005 Diversidade na liderança avança, mas ainda é desafio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526496-diversidade-na-lideranca-avanca-mas-ainda-e-desafio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526497-consulta-publica-reune-beneficios-do-clube-certo-por-estado.html Mundo Corporativo 2250 Consulta pública reúne benefícios do Clube Certo por estado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526497-consulta-publica-reune-beneficios-do-clube-certo-por-estado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:29 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526498-lucro-do-grupo-bradesco-seguros-cresce-182-no-ano.html Mundo Corporativo 6363 Lucro do Grupo Bradesco Seguros cresce 18,2% no ano https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526498-lucro-do-grupo-bradesco-seguros-cresce-182-no-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:29 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526499-cgtn-o-que-a-historia-de-meia-colcha-nos-diz-sobre-a-nova-longa-marcha-da-china.html Mundo Corporativo 6265 CGTN: O que a história de "Meia Colcha" nos diz sobre a nova Longa Marcha da China? https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526499-cgtn-o-que-a-historia-de-meia-colcha-nos-diz-sobre-a-nova-longa-marcha-da-china.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:30 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526501-iniciativa-inedita-helicoptero-espalha-26-milhoes-de-sementes-para-acelerar-reflorestamento-da-mata-atlantica-no-es.html Galeria 6 Iniciativa inédita: helicóptero espalha 2,6 milhões de sementes para acelerar reflorestamento da Mata Atlântica no ES https://www.flipar.com.br/?p=695475 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:32 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526247-agente-da-copasa-e-atacado-por-pitbulls-e-fica-ferido.html Gerais Copasa, Pitbulls, Araxá, Bombeiros 1214 Agente da Copasa é atacado por pitbulls e fica ferido https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526247-agente-da-copasa-e-atacado-por-pitbulls-e-fica-ferido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:32 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526502-amoedo-votara-em-lula-pelo-risco-que-representa-um-governo-bolsonaro.html Política eleicoes-2026, eleicao-2026, amoedo, lula, flávio-bolsonaro 4752 Amoêdo votará em Lula pelo "risco que representa um governo Bolsonaro" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526502-amoedo-votara-em-lula-pelo-risco-que-representa-um-governo-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:35 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526506-transporte-publico-em-minas-gerais-sera-gratuito-no-segundo-turno-das-eleicoes.html Gerais minas gerais, transporte público, eleições 2026, segundo turno 2441 Transporte público em Minas Gerais será gratuito no segundo turno das eleições https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526506-transporte-publico-em-minas-gerais-sera-gratuito-no-segundo-turno-das-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:36 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526507-tecnico-do-bayern-de-munique-vincent-kompany-passa-mal-em-treino-e-e-internado.html Esportes 3894 Técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany passa mal em treino e é internado https://noataque.com.br/futebol/campeonato-alemao/time/bayern-de-munique/noticia/2026/10/23/tecnico-do-bayern-de-munique-vincent-kompany-passa-mal-em-treino-e-e-internado/ Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:36 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526438-venda-nova-homem-e-preso-suspeito-de-matar-vitima-com-facadas-nas-costas.html Gerais Crime, Facadas, Assassinato, BH, Venda Nova 1689 Venda Nova: homem é preso suspeito de matar vítima com facadas nas costas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526438-venda-nova-homem-e-preso-suspeito-de-matar-vitima-com-facadas-nas-costas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:52 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526517-cap-ampcare-lanca-a-goma-beauty-e-desperta-expectativa-feminina.html Networking e Negócios 5981 cap&care lança a goma Beauty e desperta expectativa feminina 664ab6bf-4e07-4fb0-b2ec-f60d8fba20c0 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:54 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526518-a-verdade-depende-da-cultura-filosofo-desafia-uma-ideia-da-filosofia-atual-e-defende-o-pensamento-critico-e-a-argumentacao-na-hora-de-avaliar-opinioes.html Trends reflexão, filosofia, ideias 3019 A verdade depende da cultura? Filósofo desafia uma ideia da filosofia atual e defende o pensamento crítico e a argumentação na hora de avaliar opiniões https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526518-a-verdade-depende-da-cultura-filosofo-desafia-uma-ideia-da-filosofia-atual-e-defende-o-pensamento-critico-e-a-argumentacao-na-hora-de-avaliar-opinioes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:54 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526519-poco-cientifico-chega-a-7-018-metros-na-china-quatro-anos-de-perfuracao-miram-algo-que-nao-e-petroleo-e-pode-revelar-pistas-sobre-a-epoca-dos-dinossauros.html Ciência ciência, china 2261 Poço científico chega a 7.018 metros na China: quatro anos de perfuração miram algo que não é petróleo e pode revelar pistas sobre a época dos dinossauros https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526519-poco-cientifico-chega-a-7-018-metros-na-china-quatro-anos-de-perfuracao-miram-algo-que-nao-e-petroleo-e-pode-revelar-pistas-sobre-a-epoca-dos-dinossauros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 14:55 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526521-com-chegada-das-chuvas-dispositivo-ajuda-a-proteger-eletrodomesticos-contra-raios.html Gerais Cemig, Gerais, Minas Gerais, Chuvas 3235 Com chegada das chuvas, dispositivo ajuda a proteger eletrodomésticos contra raios https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526521-com-chegada-das-chuvas-dispositivo-ajuda-a-proteger-eletrodomesticos-contra-raios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526527-beneficios-de-saude-nao-bastam-para-cumprir-a-nr-1.html Mundo Corporativo 5737 Benefícios de saúde não bastam para cumprir a NR-1 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526527-beneficios-de-saude-nao-bastam-para-cumprir-a-nr-1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:01 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526525-um-centro-de-dados-e-69-turbinas-a-gas-a-disputa-por-suposta-poluicao-que-envolve-a-xai-de-elon-musk-ganha-um-novo-capitulo-na-justica-dos-estados-unidos.html Internacional elon musk, estados unidos, xIA 2644 Um centro de dados e 69 turbinas a gás: a disputa por suposta poluição que envolve a xAI de Elon Musk ganha um novo capítulo na Justiça dos Estados Unidos https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526525-um-centro-de-dados-e-69-turbinas-a-gas-a-disputa-por-suposta-poluicao-que-envolve-a-xai-de-elon-musk-ganha-um-novo-capitulo-na-justica-dos-estados-unidos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526528-juros-altos-retrofit-com-luz-natural-reduz-custo-industrial.html Mundo Corporativo 3024 Juros altos: retrofit com luz natural reduz custo industrial https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526528-juros-altos-retrofit-com-luz-natural-reduz-custo-industrial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:04 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526544-do-burnout-a-rede-triunfo-maior-rede-propria-de-lavanderias.html Networking e Negócios 5183 Do burnout à Rede Triunfo, maior rede própria de lavanderias 88c4d7ca-942b-47e6-aade-0748f7c8d1bd Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:04 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526537-a-fuligem-nos-dutos-da-lareira-pode-ter-uma-origem-que-passa-despercebida-um-detalhe-na-escolha-da-lenha-faz-diferenca-tambem-para-quem-usa-fogao-a-lenha.html Casa e Decoração 2220 A fuligem nos dutos da lareira pode ter uma origem que passa despercebida: um detalhe na escolha da lenha faz diferença também para quem usa fogão a lenha https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526537-a-fuligem-nos-dutos-da-lareira-pode-ter-uma-origem-que-passa-despercebida-um-detalhe-na-escolha-da-lenha-faz-diferenca-tambem-para-quem-usa-fogao-a-lenha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:05 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526529-conheca-o-raro-sauim-de-coleira-em-acao-especial-no-zoologico-de-bh.html Gerais zoológico, animais, BH, sauim-de-coleira 3000 Conheça o raro sauim-de-coleira em ação especial no Zoológico de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526529-conheca-o-raro-sauim-de-coleira-em-acao-especial-no-zoologico-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:05 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526536-apos-kfc-trocar-de-fornecedora-nos-estados-unidos-taco-bell-define-futuro-da-parceria-com-a-pepsico-e-revela-caminhos-distintos-na-disputa-com-a-coca-cola.html Internacional 2662 Após KFC trocar de fornecedora nos Estados Unidos, Taco Bell define futuro da parceria com a PepsiCo e revela caminhos distintos na disputa com a Coca-Cola https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526536-apos-kfc-trocar-de-fornecedora-nos-estados-unidos-taco-bell-define-futuro-da-parceria-com-a-pepsico-e-revela-caminhos-distintos-na-disputa-com-a-coca-cola.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:05 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526538-terremoto-de-magnitude-75-no-panama-deixa-marcas-alem-do-tremor-e-avaliacoes-do-solo-revelam-mudancas-surpreendentes-que-dimensionam-a-forca-do-abalo-no-pais.html Internacional 2711 Terremoto de magnitude 7,5 no Panamá deixa marcas além do tremor, e avaliações do solo revelam mudanças surpreendentes que dimensionam a força do abalo no país https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526538-terremoto-de-magnitude-75-no-panama-deixa-marcas-alem-do-tremor-e-avaliacoes-do-solo-revelam-mudancas-surpreendentes-que-dimensionam-a-forca-do-abalo-no-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526534-medicos-adotam-estrategias-para-organizar-suas-financas.html Mundo Corporativo 5141 Médicos adotam estratégias para organizar suas finanças https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526534-medicos-adotam-estrategias-para-organizar-suas-financas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526548-the-brainz-mira-rs-500-milhoes-em-social-commerce-para-2026.html Mundo Corporativo 4622 The Brainz mira R$ 500 milhões em social commerce para 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526548-the-brainz-mira-rs-500-milhoes-em-social-commerce-para-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:05 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526549-polyvox-lanca-caixa-amplificada-com-preco-acessivel-em-formato-compacto.html Colunistas#Marcelo de Assis mercado 4105 Polyvox lança caixa amplificada com preço acessível em formato compacto https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526549-polyvox-lanca-caixa-amplificada-com-preco-acessivel-em-formato-compacto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:06 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526542-harrison-ford-toma-decisao-sobre-mais-de-150-hectares-de-seu-rancho-em-wyoming-e-o-destino-da-area-envolve-a-fauna-local-e-a-pressao-do-mercado-imobiliario.html Cultura 2555 Harrison Ford toma decisão sobre mais de 150 hectares de seu rancho em Wyoming, e o destino da área envolve a fauna local e a pressão do mercado imobiliário https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526542-harrison-ford-toma-decisao-sobre-mais-de-150-hectares-de-seu-rancho-em-wyoming-e-o-destino-da-area-envolve-a-fauna-local-e-a-pressao-do-mercado-imobiliario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:09 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526551-leilao-movimenta-cerca-de-rs-3-milhoes-mas-o-que-muda-de-maos-nao-e-um-bem-comum-sao-os-direitos-de-exploracao-da-historia-de-vida-do-empresario-musical-damon-dash.html Cultura 2174 Leilão movimenta cerca de R$ 3 milhões, mas o que muda de mãos não é um bem comum: são os direitos de exploração da história de vida do empresário musical Damon Dash https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526551-leilao-movimenta-cerca-de-rs-3-milhoes-mas-o-que-muda-de-maos-nao-e-um-bem-comum-sao-os-direitos-de-exploracao-da-historia-de-vida-do-empresario-musical-damon-dash.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:09 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526553-marrocos-ergue-107-pontes-e-viadutos-para-ampliar-trem-de-alta-velocidade-e-uma-cidade-turistica-esta-no-centro-dos-planos-para-a-copa-do-mundo-de-2030.html Internacional 2406 Marrocos ergue 107 pontes e viadutos para ampliar trem de alta velocidade, e uma cidade turística está no centro dos planos para a Copa do Mundo de 2030 https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526553-marrocos-ergue-107-pontes-e-viadutos-para-ampliar-trem-de-alta-velocidade-e-uma-cidade-turistica-esta-no-centro-dos-planos-para-a-copa-do-mundo-de-2030.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:09 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526555-bancario-compra-motorhome-aos-58-anos-e-quando-soma-mais-de-60-vilas-visitadas-revela-o-que-essa-escolha-representa-para-sua-felicidade-longe-do-trabalho.html Turismo 2448 Bancário compra motorhome aos 58 anos e, quando soma mais de 60 vilas visitadas, revela o que essa escolha representa para sua felicidade longe do trabalho https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526555-bancario-compra-motorhome-aos-58-anos-e-quando-soma-mais-de-60-vilas-visitadas-revela-o-que-essa-escolha-representa-para-sua-felicidade-longe-do-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:09 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526552-principe-vitaliano-xi-borromeo-morre-aos-66-anos-por-tras-do-titulo-de-nobreza-uma-trajetoria-ligada-ao-destino-de-um-patrimonio-familiar-nas-ilhas-italianas.html Internacional 2340 Príncipe Vitaliano XI Borromeo morre aos 66 anos: por trás do título de nobreza, uma trajetória ligada ao destino de um patrimônio familiar nas ilhas italianas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526552-principe-vitaliano-xi-borromeo-morre-aos-66-anos-por-tras-do-titulo-de-nobreza-uma-trajetoria-ligada-ao-destino-de-um-patrimonio-familiar-nas-ilhas-italianas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:10 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526513-metade-dos-cruzamentos-de-bh-tera-semaforos-inteligentes-ate-dezembro.html Gerais Inteligente, Semáforo, Trânsito, BH 8134 Metade dos cruzamentos de BH terá semáforos inteligentes até dezembro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526513-metade-dos-cruzamentos-de-bh-tera-semaforos-inteligentes-ate-dezembro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:10 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526559-jeniffer-setti-concorre-a-premio-de-melhor-atriz-coadjuvante-em-los-angeles.html Networking e Negócios 2710 Jeniffer Setti concorre a prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Los Angeles aad8e474-fedc-4db3-85ca-9590669b1c6b Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:10 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526560-daniel-lancaster-revela-o-cockpit-do-ligier-antes-de-prova-em-brasilia.html Networking e Negócios 5367 Daniel Lancaster revela o cockpit do Ligier antes de prova em Brasília 3292b33a-1251-4efa-b8b5-bac04968fede Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:10 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526556-putin-diz-estar-disposto-a-um-acordo-com-a-ucrania-mas-aponta-uma-discussao-mais-ampla-sobre-seguranca-que-envolve-os-dois-paises-e-tambem-o-futuro-da-europa.html Internacional 2368 Putin diz estar disposto a um acordo com a Ucrânia, mas aponta uma discussão mais ampla sobre segurança que envolve os dois países e também o futuro da Europa https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526556-putin-diz-estar-disposto-a-um-acordo-com-a-ucrania-mas-aponta-uma-discussao-mais-ampla-sobre-seguranca-que-envolve-os-dois-paises-e-tambem-o-futuro-da-europa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:11 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526564-as-mais-recentes-pesquisas-da-disputa-flavio-x-lula.html Política eleicoes-2026, eleicao-2026, lula, flavio-bolsonaro 2575 As mais recentes pesquisas da disputa Flávio x Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526564-as-mais-recentes-pesquisas-da-disputa-flavio-x-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:14 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526554-alerta-de-chuva-em-bh-previsao-inclui-raios-e-ventos-fortes-ate-sabado.html Gerais Alerta, Chuva, BH 1806 Alerta de chuva em BH: previsão inclui raios e ventos fortes até sábado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526554-alerta-de-chuva-em-bh-previsao-inclui-raios-e-ventos-fortes-ate-sabado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:15 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526568-frase-atribuida-a-albert-einstein-sobre-maturidade-apos-os-60-anos-sugere-que-envelhecer-nao-basta-mas-ha-um-detalhe-importante-sobre-a-autoria-da-reflexao.html Trends reflexão, Albert Einstein 2586 Frase atribuída a Albert Einstein sobre maturidade após os 60 anos sugere que envelhecer não basta, mas há um detalhe importante sobre a autoria da reflexão https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526568-frase-atribuida-a-albert-einstein-sobre-maturidade-apos-os-60-anos-sugere-que-envelhecer-nao-basta-mas-ha-um-detalhe-importante-sobre-a-autoria-da-reflexao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:16 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526570-karim-benzema-nao-cantava-o-hino-frances-antes-dos-jogos-da-selecao-seu-ex-agente-defende-a-decisao-e-explica-o-que-estava-por-tras-da-postura-do-atacante.html Esportes Karim Benzema, futebol, frança 2137 Karim Benzema não cantava o hino francês antes dos jogos da seleção; seu ex-agente defende a decisão e explica o que estava por trás da postura do atacante https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526570-karim-benzema-nao-cantava-o-hino-frances-antes-dos-jogos-da-selecao-seu-ex-agente-defende-a-decisao-e-explica-o-que-estava-por-tras-da-postura-do-atacante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:16 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526569-o-senhor-dos-aneis-prepara-uma-mudanca-em-aragorn-e-jamie-dornan-comenta-a-responsabilidade-de-assumir-o-papel-que-marcou-a-trajetoria-de-viggo-mortensen.html Cultura 2456 O Senhor dos Anéis prepara uma mudança em Aragorn, e Jamie Dornan comenta a responsabilidade de assumir o papel que marcou a trajetória de Viggo Mortensen https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526569-o-senhor-dos-aneis-prepara-uma-mudanca-em-aragorn-e-jamie-dornan-comenta-a-responsabilidade-de-assumir-o-papel-que-marcou-a-trajetoria-de-viggo-mortensen.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:16 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526567-apos-22-anos-de-obras-destino-dos-residuos-nucleares-ganha-capitulo-historico-na-finlandia-mas-uma-pergunta-sobre-o-deposito-definitivo-segue-sem-resposta.html Internacional 2639 Após 22 anos de obras, destino dos resíduos nucleares ganha capítulo histórico na Finlândia, mas uma pergunta sobre o depósito definitivo segue sem resposta https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526567-apos-22-anos-de-obras-destino-dos-residuos-nucleares-ganha-capitulo-historico-na-finlandia-mas-uma-pergunta-sobre-o-deposito-definitivo-segue-sem-resposta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:16 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526571-tumba-de-pedra-com-duas-antenas-no-saara-ocidental-ganha-primeira-datacao-firme-e-resultado-oferece-uma-pista-sobre-monumentos-erguidos-ha-mais-de-4-mil-anos.html Ciência arqueólogos, tumba, história 2692 Tumba de pedra com duas “antenas” no Saara Ocidental ganha primeira datação firme, e resultado oferece uma pista sobre monumentos erguidos há mais de 4 mil anos https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526571-tumba-de-pedra-com-duas-antenas-no-saara-ocidental-ganha-primeira-datacao-firme-e-resultado-oferece-uma-pista-sobre-monumentos-erguidos-ha-mais-de-4-mil-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:18 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526580-daniel-lancaster-revela-seu-cockpit-antes-da-etapa-do-endurance-brasil.html Networking e Negócios 5486 Daniel Lancaster revela seu cockpit antes da etapa do Endurance Brasil 24ff323b-042a-44d0-9abf-c353c791e554 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:19 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7526576-estudante-testa-nova-posicao-para-sensores-de-terremotos-e-quando-inclui-so-cinco-dispositivos-a-mais-amplia-a-cobertura-simulada-em-167-com-modelo-matematico.html Tecnologia 3165 Estudante testa nova posição para sensores de terremotos e, quando inclui só cinco dispositivos a mais, amplia a cobertura simulada em 16,7% com modelo matemático https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7526576-estudante-testa-nova-posicao-para-sensores-de-terremotos-e-quando-inclui-so-cinco-dispositivos-a-mais-amplia-a-cobertura-simulada-em-167-com-modelo-matematico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:19 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526577-bicarbonato-com-agua-ou-sabao-liquido-engenheiro-quimico-explica-o-que-essa-mistura-pode-fazer-na-limpeza-de-paredes-e-tenis-e-quais-sao-suas-limitacoes.html Casa e Decoração 2604 Bicarbonato com água ou sabão líquido: engenheiro químico explica o que essa mistura pode fazer na limpeza de paredes e tênis e quais são suas limitações https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526577-bicarbonato-com-agua-ou-sabao-liquido-engenheiro-quimico-explica-o-que-essa-mistura-pode-fazer-na-limpeza-de-paredes-e-tenis-e-quais-sao-suas-limitacoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:19 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526574-airbnb-muda-regras-para-reservas-a-partir-de-20-de-novembro-e-uma-exigencia-de-limpeza-que-pesa-sobre-os-hospedes-passa-a-ter-limites-veja-o-que-muda-na-estadia.html Turismo viagem, airbnb, turismo 2555 Airbnb muda regras para reservas a partir de 20 de novembro, e uma exigência de limpeza que pesa sobre os hóspedes passa a ter limites: veja o que muda na estadia https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526574-airbnb-muda-regras-para-reservas-a-partir-de-20-de-novembro-e-uma-exigencia-de-limpeza-que-pesa-sobre-os-hospedes-passa-a-ter-limites-veja-o-que-muda-na-estadia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:19 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526573-hermes-ve-sinal-de-alerta-no-mercado-de-luxo-alem-do-tombo-de-40-na-bolsa-um-movimento-com-as-birkin-usadas-expoe-a-pressao-da-demanda-mais-fraca-na-china.html Internacional hermès, birkin, bolsa 2468 Hermès vê sinal de alerta no mercado de luxo: além do tombo de 40% na bolsa, um movimento com as Birkin usadas expõe a pressão da demanda mais fraca na China https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526573-hermes-ve-sinal-de-alerta-no-mercado-de-luxo-alem-do-tombo-de-40-na-bolsa-um-movimento-com-as-birkin-usadas-expoe-a-pressao-da-demanda-mais-fraca-na-china.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:20 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526586-daniel-lancaster-mostra-cockpit-e-estrategia-para-etapa-em-brasilia-df.html Networking e Negócios 5495 Daniel Lancaster mostra cockpit e estratégia para etapa em Brasília DF 40323092-76a0-40ef-9185-aace66d512b5 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:20 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526578-passagem-de-fauna-apresentada-como-a-maior-da-america-do-norte-tem-resultado-surpreendente-nas-colisoes-com-animais-em-menos-de-um-ano-apos-ficar-pronta.html Internacional 2488 Passagem de fauna apresentada como a maior da América do Norte tem resultado surpreendente nas colisões com animais em menos de um ano após ficar pronta https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526578-passagem-de-fauna-apresentada-como-a-maior-da-america-do-norte-tem-resultado-surpreendente-nas-colisoes-com-animais-em-menos-de-um-ano-apos-ficar-pronta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:21 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526581-aposentado-guarda-cartas-pokemon-no-sotao-por-15-anos-mas-quando-leva-a-colecao-a-leilao-o-tesouro-esquecido-surpreende-e-rende-cerca-de-rs-11-milhoes.html Internacional 2326 Aposentado guarda cartas Pokémon no sótão por 15 anos, mas, quando leva a coleção a leilão, o tesouro esquecido surpreende e rende cerca de R$ 11 milhões https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526581-aposentado-guarda-cartas-pokemon-no-sotao-por-15-anos-mas-quando-leva-a-colecao-a-leilao-o-tesouro-esquecido-surpreende-e-rende-cerca-de-rs-11-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:21 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526582-motorista-de-23-anos-dirige-ate-exame-para-recuperar-a-habilitacao-apos-perder-todos-os-pontos-mas-a-ida-ao-local-coloca-o-jovem-na-mira-de-investigacao.html Nacional 2263 Motorista de 23 anos dirige até exame para recuperar a habilitação após perder todos os pontos, mas a ida ao local coloca o jovem na mira de investigação https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526582-motorista-de-23-anos-dirige-ate-exame-para-recuperar-a-habilitacao-apos-perder-todos-os-pontos-mas-a-ida-ao-local-coloca-o-jovem-na-mira-de-investigacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:22 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526583-uma-carga-avaliada-em-cerca-de-rs-5-milhoes-chama-atencao-apos-roubo-em-caminhao-da-fedex-na-california-o-alvo-sao-cartas-colecionaveis-de-valor-surpreendente.html Internacional 2732 Uma carga avaliada em cerca de R$ 5 milhões chama atenção após roubo em caminhão da FedEx na Califórnia: o alvo são cartas colecionáveis de valor surpreendente https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526583-uma-carga-avaliada-em-cerca-de-rs-5-milhoes-chama-atencao-apos-roubo-em-caminhao-da-fedex-na-california-o-alvo-sao-cartas-colecionaveis-de-valor-surpreendente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:22 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526585-familia-prepara-viagem-de-quatro-meses-com-os-filhos-mas-o-plano-vai-alem-do-turismo-a-meta-e-ajudar-a-reconstruir-uma-escola-durante-a-jornada-no-nepal.html Internacional 2163 Família prepara viagem de quatro meses com os filhos, mas o plano vai além do turismo: a meta é ajudar a reconstruir uma escola durante a jornada no Nepal https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526585-familia-prepara-viagem-de-quatro-meses-com-os-filhos-mas-o-plano-vai-alem-do-turismo-a-meta-e-ajudar-a-reconstruir-uma-escola-durante-a-jornada-no-nepal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526590-ministro-do-tse-atende-a-campanha-do-pt-e-impede-suspensao-de-canal-exercito-do-lula-as-vesperas-da-eleicao.html Política eleicoes-2026, eleicao-2026, lula, andre-janones 2122 Ministro do TSE atende a campanha do PT e impede suspensão de canal 'Exército do Lula' às vésperas da eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526590-ministro-do-tse-atende-a-campanha-do-pt-e-impede-suspensao-de-canal-exercito-do-lula-as-vesperas-da-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526592-ataque-cibernetico-eleva-temperatura-de-geladeiras-e-causa-prejuizos-em-mais-de-500-supermercados-na-franca.html Galeria 6 Ataque cibernético eleva temperatura de geladeiras e causa prejuízos em mais de 500 supermercados na França https://www.flipar.com.br/?p=695480 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:30 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526593-daniel-lancaster-revela-cockpit-e-estrategia-para-etapa-em-brasilia-ja.html Networking e Negócios 5471 Daniel Lancaster revela cockpit e estratégia para etapa em Brasília já d12ae801-e21f-4527-8553-678448c49087 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:38 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526603-camerata-caipira-leva-espetaculo-sobre-fauna-do-cerrado-a-escolas-de-pirenopolis.html Networking e Negócios 7265 Camerata Caipira leva espetáculo sobre fauna do Cerrado a escolas de Pirenópolis c2a82add-ccdb-406c-91bc-cfe5292a3e43 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 15:48 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526617-daniel-lancaster-exibe-cockpit-antes-da-etapa-de-brasilia-no-endurance.html Networking e Negócios 5443 Daniel Lancaster exibe cockpit antes da etapa de Brasília no Endurance 7222969c-8732-4074-b071-509ff1d76556 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 16:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526626-cnj-destaca-a-transformacao-digital-do-poder-judiciario.html Mundo Corporativo 5194 CNJ destaca a transformação digital do Poder Judiciário https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526626-cnj-destaca-a-transformacao-digital-do-poder-judiciario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 16:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526627-eleicoes-reacendem-debate-sobre-credito-e-endividamento.html Mundo Corporativo 7074 Eleições reacendem debate sobre crédito e endividamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526627-eleicoes-reacendem-debate-sobre-credito-e-endividamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 16:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526628-arrvel-apresenta-linha-de-leitores-de-codigo-de-barras-industriais-e-terminais-portateis-para-empresas-globais.html Mundo Corporativo 13118 Arrvel apresenta linha de leitores de código de barras industriais e terminais portáteis para empresas globais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526628-arrvel-apresenta-linha-de-leitores-de-codigo-de-barras-industriais-e-terminais-portateis-para-empresas-globais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 16:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526644-doria-justifica-voto-em-flavio-quero-muito-bem-ao-brasil.html Política Flávio Bolsonaro, Doria, justificativa, voto, eleições 2026 2408 Doria justifica voto em Flávio: "Quero muito bem ao Brasil" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526644-doria-justifica-voto-em-flavio-quero-muito-bem-ao-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 16:33 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526656-metro-bh-muda-horarios-e-circulacao-para-obras.html Gerais Metrô, Metrô BH, ônibus, BH, intervalo, circulação 2500 Metrô BH muda horários e circulação para obras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526656-metro-bh-muda-horarios-e-circulacao-para-obras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 16:34 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526659-axis-communications-destaca-integracao-de-tecnologias-no-seg-summit.html Networking e Negócios 3543 Axis Communications destaca integração de tecnologias no SEG Summit 75397fbc-fa6c-4508-b684-2c8a18d5cc5a Digital

Estado de Minas 2026-10-23 16:42 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526668-sob-gestao-de-tres-mulheres-fm-ampv-advocacia-aposta-em-expansao-internacional.html Networking e Negócios 3737 Sob gestão de três mulheres, FM&V Advocacia aposta em expansão internacional 7d9f4b78-3fb4-48ef-a363-f09e5935bf31 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:00 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526676-anotacoes-de-flavio-para-debate-revelam-estrategia-de-falar-para-elas.html Política anotações, Flávio Bolsonaro, debate, estratégias 3311 Anotações de Flávio para debate revelam estratégia de 'falar para elas' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526676-anotacoes-de-flavio-para-debate-revelam-estrategia-de-falar-para-elas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:04 Maria Lúcia Passos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526669-ataque-ao-clube-da-esquina-nao-podemos-ficar-calados-afirma-damiao.html Gerais Vandalismo 5518 Ataque ao Clube da Esquina: "Não podemos ficar calados", afirma Damião https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526669-ataque-ao-clube-da-esquina-nao-podemos-ficar-calados-afirma-damiao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526732-e-grande-a-chance-de-lula-ultrapassar-flavio-diz-ex-diretor-do-datafolha.html Política Flavio, lula, eleições 2026, urna, voto, votação, eleição 2446 É grande a chance de Lula ultrapassar Flávio, diz ex-diretor do Datafolha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526732-e-grande-a-chance-de-lula-ultrapassar-flavio-diz-ex-diretor-do-datafolha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:06 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526687-violinista-mineira-conquista-lugar-de-destaque-em-orquestra-de-viena.html Cultura Orquestra, música, clássica, violinista, mineira, Viena 5222 Violinista mineira conquista lugar de destaque em orquestra de Viena https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526687-violinista-mineira-conquista-lugar-de-destaque-em-orquestra-de-viena.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:11 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526693-comeca-a-exposicao-de-picasso-em-bh.html Cultura Cultura, Exposição, Picasso, mostra, BH, artistaslocais 3879 Começa a exposição de Picasso em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526693-comeca-a-exposicao-de-picasso-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:18 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526704-semana-da-transformacao-em-saude-coloca-futuro-da-medicina-em-debate.html Networking e Negócios 7699 Semana da Transformação em Saúde coloca futuro da medicina em debate 074457b3-f6d7-4bb1-aee8-73f8f1493d0e Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:21 Augusto Pio https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526707-criancas-ganham-musica-de-presente.html Cultura Detonautas, Sérgio Pererê, Disco infantil 3492 Crianças ganham música de presente https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526707-criancas-ganham-musica-de-presente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:30 ADRIELLY SOUZA https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526714-dira-paes-se-orgulha-de-rosenda-a-sertaneja-da-proxima-novela-das-seis.html Cultura Novela, dira paes, Globo, Daniel de Oliveira 3254 Dira Paes se orgulha de Rosenda, a sertaneja da próxima novela das seis https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526714-dira-paes-se-orgulha-de-rosenda-a-sertaneja-da-proxima-novela-das-seis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:30 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526715-agro-investe-em-tecnologia-mas-problema-dentro-da-porteira-ameaca-resultados.html Networking e Negócios 7294 Agro investe em tecnologia, mas problema dentro da porteira ameaça resultados af928aee-29fc-4b4c-bf9c-71b3035839bb Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:43 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526724-cnbb-desautoriza-bispos-pro-lula-e-diocese-do-rio-grande-do-sul-tambem-reage.html Política#PlatôBr Reportagem 1669 CNBB desautoriza bispos pró-Lula e diocese do Rio Grande do Sul também reage https://platobr.com.br/cnbb-desautoriza-bispos-pro-lula-e-diocese-do-rio-grande-do-sul-tambem-reage Digital

Estado de Minas 2026-10-23 17:54 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526729-o-custo-invisivel-da-folha-de-pagamento-onde-as-empresas-perdem-dinheiro.html Networking e Negócios 10024 O custo invisível da folha de pagamento: onde as empresas perdem dinheiro 0159461b-42b4-4e02-911c-be338e91e099 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526763-michelob-move-fest-une-corrida-musica-e-cerveja-premium.html Mundo Corporativo 6785 Michelob Move Fest une corrida, música e cerveja premium https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526763-michelob-move-fest-une-corrida-musica-e-cerveja-premium.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-23 18:13 Carlos Palermo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526749-jovem-morre-apos-cirurgia-maxilar-dos-sonhos-e-familia-busca-respostas.html Nacional cirurgia, morte, jovem, procedimento, erro médico 2313 Jovem morre após cirurgia maxilar dos sonhos e família busca respostas https://www.tupi.fm/brasil/jovem-morre-apos-cirurgia-maxilar-dos-sonhos-e-familia-busca-respostas/ Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526766-periodontite-grave-eleva-risco-de-doenca-renal-avancada.html Mundo Corporativo 3571 Periodontite grave eleva risco de doença renal avançada https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526766-periodontite-grave-eleva-risco-de-doenca-renal-avancada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526772-a-del-valle-isd-education-foundation-de-austin-ganha-o-f1-allwyn-global-community-award-e-impulsiona-trajetorias-de-carreiras-em-stem-para-12-mil-alunos.html Mundo Corporativo 10006 A Del Valle ISD Education Foundation, de Austin, Ganha o F1® Allwyn Global Community Award e Impulsiona Trajetórias de Carreiras em STEM para 12 mil Alunos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526772-a-del-valle-isd-education-foundation-de-austin-ganha-o-f1-allwyn-global-community-award-e-impulsiona-trajetorias-de-carreiras-em-stem-para-12-mil-alunos.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-23 18:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526774-icr-t-realiza-quase-200-cirurgias-roboticas-em-2026.html Mundo Corporativo 1956 ICR.T realiza quase 200 cirurgias robóticas em 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526774-icr-t-realiza-quase-200-cirurgias-roboticas-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526775-alphaville-recebe-novas-tendencias-em-imoveis-de-alto-padrao.html Mundo Corporativo 4488 Alphaville recebe novas tendências em imóveis de alto padrão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526775-alphaville-recebe-novas-tendencias-em-imoveis-de-alto-padrao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526776-equipamentos-cientificos-brasileiros-50-anos-em-20-paises.html Mundo Corporativo 3896 Equipamentos científicos brasileiros: 50 anos, em +20 países https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526776-equipamentos-cientificos-brasileiros-50-anos-em-20-paises.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526777-judiciario-tem-755-milhoes-de-processos-pendentes.html Mundo Corporativo 3512 Judiciário tem 75,5 milhões de processos pendentes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526777-judiciario-tem-755-milhoes-de-processos-pendentes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:22 Carlos Palermo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526770-obra-de-monet-e-leiloada-por-rs-282-milhoes-e-quebra-recorde-na-franca.html Cultura telas, pintura, Claude Monet, obra, leilão 2002 Obra de Monet é leiloada por R$ 282 milhões e quebra recorde na França https://www.tupi.fm/entretenimento/obra-de-monet-e-leiloada-por-r-282-milhoes-e-quebra-recorde-na-franca/ Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:26 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526686-transicao-em-minas-saude-apresenta-prioridades-para-governo-cleitinho.html Política Política 5530 Transição em Minas: Saúde apresenta prioridades para governo Cleitinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526686-transicao-em-minas-saude-apresenta-prioridades-para-governo-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:30 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526737-velorio-de-beatriz-vitoria-dura-apenas-30-minutos-em-jaboticatubas.html Gerais Beatriz, crime, velório, morte, assassinato, BH 2773 Velório de Beatriz Vitória dura apenas 30 minutos em Jaboticatubas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526737-velorio-de-beatriz-vitoria-dura-apenas-30-minutos-em-jaboticatubas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:32 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526783-sidonio-diz-que-flavio-nao-podera-ficar-atras-de-lula-no-debate-da-globo.html Política Debate, Globo, Lula, flávio bolsonaro, eleicoes-2026 2115 Sidônio diz que Flávio não poderá ficar atrás de Lula no debate da Globo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526783-sidonio-diz-que-flavio-nao-podera-ficar-atras-de-lula-no-debate-da-globo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:39 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526789-pf-inicia-investigacao-sobre-ilha-alvo-de-disputa-entre-richarlison-e-willer.html Política Ilha, Richarlison, Justiça, Willer Tomaz, Tottenham 1945 PF inicia investigação sobre ilha alvo de disputa entre Richarlison e Willer https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526789-pf-inicia-investigacao-sobre-ilha-alvo-de-disputa-entre-richarlison-e-willer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:43 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526794-joice-hasselmann-quem-e-a-ex-lider-do-governo-bolsonaro-que-declarou-voto-em-lula.html Política joice hasselmann, bolsonaro, lula, eleições 2026, voto, votação 3465 Joice Hasselmann: quem é a ex-líder do governo Bolsonaro que declarou voto em Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526794-joice-hasselmann-quem-e-a-ex-lider-do-governo-bolsonaro-que-declarou-voto-em-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:47 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526793-campanha-de-lula-ve-com-estranheza-condicao-de-flavio-para-abrir-sigilos-ao-tse.html Política camilo santana, flávio bolsonaro, lula, sigilo, TSE, eleicoes-2026 1308 Campanha de Lula vê com estranheza condição de Flávio para abrir sigilos ao TSE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526793-campanha-de-lula-ve-com-estranheza-condicao-de-flavio-para-abrir-sigilos-ao-tse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:48 Maria Lúcia Passos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526785-clube-da-esquina-moradores-artistas-e-politicos-lamentam-vandalismo.html Gerais 9239 Moradores, artistas e políticos lamentam vandalismo no Clube da Esquina https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526785-clube-da-esquina-moradores-artistas-e-politicos-lamentam-vandalismo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:50 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526799-musica-e-dinheiro-o-papel-das-financas-entre-shows-e-streaming.html Colunistas#Marcelo de Assis Streaming 8413 Música e dinheiro: o papel das finanças entre shows e streaming https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526799-musica-e-dinheiro-o-papel-das-financas-entre-shows-e-streaming.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:58 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526804-moda-urbana-e-cultura-periferica-favela-hype-abre-primeira-loja-em-bh.html Feminino & Masculino moda, bh, mg 6227 Moda urbana e cultura periférica: Favela Hype abre primeira loja em BH https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526804-moda-urbana-e-cultura-periferica-favela-hype-abre-primeira-loja-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:58 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7526740-manoel-beato-minas-para-mim-tem-gosto-de-casa.html Degusta Fasano 4932 Manoel Beato: "Minas, para mim, tem gosto de casa" https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7526740-manoel-beato-minas-para-mim-tem-gosto-de-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 18:59 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526809-axty-faz-da-dor-materia-prima-de-album-e-leva-show-integral-ao-newcore.html Colunistas#Marcelo de Assis Show 2869 AXTY faz da dor matéria-prima de álbum e leva show integral ao Newcore https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526809-axty-faz-da-dor-materia-prima-de-album-e-leva-show-integral-ao-newcore.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526675-guillermo-colombo-lanca-o-livro-agir-para-conquistar.html Cultura livro, lançamento, literatura, autor, BH 3052 Guillermo Colombo lança o livro "Agir para conquistar" https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526675-guillermo-colombo-lanca-o-livro-agir-para-conquistar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:02 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526810-vidente-dos-famosos-tira-as-cartas-e-crava-novo-presidente-da-republica.html Política eleicoes-2026, lula, flávio bolsonaro, vidente dos famosos, Podcast 2876 "Vidente dos famosos" tira as cartas e crava novo presidente da República https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526810-vidente-dos-famosos-tira-as-cartas-e-crava-novo-presidente-da-republica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:06 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526808-canal-exercito-do-lula-chega-a-10-milhoes-de-inscritos-no-whatsapp.html Política CANAL, Exército do Lula, Lula 2965 Canal Exército do Lula chega a 10 milhões de inscritos no WhatsApp https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526808-canal-exercito-do-lula-chega-a-10-milhoes-de-inscritos-no-whatsapp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:12 Joubert Júnior https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526818-corretora-transfere-rs-50-milhoes-por-engano-apos-cliente-pedir-estorno-de-rs-500-mulher-comprou-mansao-e-agora-tera-de-devolver-todo-o-montante-a-empresa.html Internacional corretora, Pix, transferência, milhões, engano 2196 Corretora transfere R$ 50 milhões por engano após cliente pedir estorno de R$ 500; mulher comprou mansão e agora terá de devolver todo o montante à empresa https://www.tupi.fm/entretenimento/corretora-transfere-r-50-milhoes-por-engano-apos-cliente-pedir-estorno-de-r-500-mulher-comprou-mansao-e-agora-tera-de-devolver-todo-o-montante-a-empresa/ Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526819-xtransfer-estreia-na-money20-20-usa-acelerando-expansao-para-mercados-da-america-latina.html Mundo Corporativo 3611 XTransfer Estreia na Money20/20 USA, Acelerando Expansão para Mercados da América Latina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526819-xtransfer-estreia-na-money20-20-usa-acelerando-expansao-para-mercados-da-america-latina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526820-hyundai-apresenta-nova-estrutura-global-de-governanca.html Mundo Corporativo 6139 Hyundai apresenta nova estrutura global de governança https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526820-hyundai-apresenta-nova-estrutura-global-de-governanca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526821-shopping-circuito-de-compras-lanca-fashion-bras-2026.html Mundo Corporativo 2170 Shopping Circuito de Compras lança Fashion Brás 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526821-shopping-circuito-de-compras-lanca-fashion-bras-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526822-maternidade-recebe-selo-de-seguranca-do-paciente.html Mundo Corporativo 1439 Maternidade recebe Selo de Segurança do Paciente https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526822-maternidade-recebe-selo-de-seguranca-do-paciente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526823-misha-e-barbie-se-unem-em-colecao-especial.html Mundo Corporativo 6879 Misha e Barbie se unem em coleção especial https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526823-misha-e-barbie-se-unem-em-colecao-especial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526824-47-cbpp-reforca-compromisso-pela-previdencia-mais-inclusiva.html Mundo Corporativo 6749 47º CBPP reforça compromisso pela previdência mais inclusiva https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526824-47-cbpp-reforca-compromisso-pela-previdencia-mais-inclusiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:13 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526812-neymar-em-video-com-o-nikolas-faz-o-22.html Política Nikolas Ferreira, Neymar, Lula 2095 Neymar, em vídeo com o Nikolas, faz o 22 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526812-neymar-em-video-com-o-nikolas-faz-o-22.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526825-doenca-periodontal-eleva-risco-de-cancer-de-mama-e-prostata.html Mundo Corporativo 2431 Doença periodontal eleva risco de câncer de mama e próstata https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526825-doenca-periodontal-eleva-risco-de-cancer-de-mama-e-prostata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526837-turista-viraliza-apos-encontro-doloroso-com-cacto-saltador-no-deserto-da-california.html Galeria 6 Turista viraliza após encontro doloroso com ‘cacto saltador’ no deserto da Califórnia https://www.flipar.com.br/?p=695611&preview=true&preview_id=695611 Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526835-cuidar-da-gengiva-tambem-faz-parte-do-pre-natal.html Mundo Corporativo 2968 Cuidar da gengiva também faz parte do pré-natal https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526835-cuidar-da-gengiva-tambem-faz-parte-do-pre-natal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:20 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526843-periodontite-eleva-risco-de-artrite-reumatoide.html Mundo Corporativo 3167 Periodontite eleva risco de artrite reumatoide https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526843-periodontite-eleva-risco-de-artrite-reumatoide.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:23 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526847-periodontite-eleva-risco-de-dpoc-e-apneia-aponta-revisao.html Mundo Corporativo 2869 Periodontite eleva risco de DPOC e apneia, aponta revisão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526847-periodontite-eleva-risco-de-dpoc-e-apneia-aponta-revisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:26 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526848-eduardo-bolsonaro-defende-que-flavio-deixe-o-pais-caso-perca-a-eleicao.html Política 2590 Eduardo Bolsonaro defende que Flávio deixe o país caso perca a eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526848-eduardo-bolsonaro-defende-que-flavio-deixe-o-pais-caso-perca-a-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:29 Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526851-filho-de-cissa-guimaraes-denuncia-comentario-que-exalta-morte-do-irmao.html Política Cissa Guimarães, Filho, Morte, ataque 3942 Filho de Cissa Guimarães denuncia comentário que exalta morte do irmão https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526851-filho-de-cissa-guimaraes-denuncia-comentario-que-exalta-morte-do-irmao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:43 Anna Júlia Castro https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526858-acidente-entre-moto-e-caminhao-mata-amigos-que-tinham-ido-assistir-jogo.html Nacional Acidente, Goiás, morte 3042 Acidente entre moto e caminhão mata amigos que tinham ido assistir jogo https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526858-acidente-entre-moto-e-caminhao-mata-amigos-que-tinham-ido-assistir-jogo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 19:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526845-ameaca-de-bomba-causa-cancelamento-voo-de-belo-horizonte-para-sao-paulo.html Gerais Ameaça, Ameaça de bomb, Belo Horizonte, Bomba, São Paulo, Voo 1441 Ameaça de bomba causa cancelamento de voo de Belo Horizonte para São Paulo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526845-ameaca-de-bomba-causa-cancelamento-voo-de-belo-horizonte-para-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526872-lifezone-metals-confirma-negociacoes-avancadas-com-o-orion-cmc-sobre-o-projeto-de-niquel-de-kabanga.html Mundo Corporativo 13152 Lifezone Metals confirma negociações avançadas com o Orion CMC sobre o Projeto de Níquel de Kabanga https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526872-lifezone-metals-confirma-negociacoes-avancadas-com-o-orion-cmc-sobre-o-projeto-de-niquel-de-kabanga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526871-lotofacil-3812-quina-7150-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-23-10.html Nacional Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina 3079 Lotofácil 3812, Quina 7150 e mais: confira os números sorteados (23/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526871-lotofacil-3812-quina-7150-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-23-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:01 Gabriela Cidade* - Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526870-familia-aguarda-laudo-para-transportar-corpo-de-enfermeira-para-o-brasil.html Nacional autópsi, es, lua de mel, morte, tragedia 1382 Família aguarda laudo para transportar corpo de enfermeira para o Brasil https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526870-familia-aguarda-laudo-para-transportar-corpo-de-enfermeira-para-o-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:08 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526867-chuva-ja-superou-a-media-historica-de-outubro-em-8-das-10-regionais-de-bh.html Gerais 975 Chuva já superou a média histórica de outubro em 8 das 10 regionais de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526867-chuva-ja-superou-a-media-historica-de-outubro-em-8-das-10-regionais-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526873-joice-hasselmann-flavio-fretou-jatinho-para-a-florida-caso-nao-seja-eleito.html Política Joice Hasselmann, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Lula 2668 Joice Hasselmann: Flávio fretou jatinho para a Flórida caso não seja eleito https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526873-joice-hasselmann-flavio-fretou-jatinho-para-a-florida-caso-nao-seja-eleito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:19 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526884-vinho-perde-espaco-entre-consumidores-e-diretor-de-vinicola-espanhola-analisa-a-queda-inesperada-que-traz-as-mudancas-de-preferencia-para-o-centro-do-debate.html Trends 2248 Vinho perde espaço entre consumidores, e diretor de vinícola espanhola analisa a queda inesperada que traz as mudanças de preferência para o centro do debate https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526884-vinho-perde-espaco-entre-consumidores-e-diretor-de-vinicola-espanhola-analisa-a-queda-inesperada-que-traz-as-mudancas-de-preferencia-para-o-centro-do-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:21 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526886-chocolate-e-colesterol-alto-cardiologista-explica-por-que-um-detalhe-na-quantidade-consumida-pode-pesar-mais-do-que-a-decisao-de-comer-o-doce-todos-os-dias.html Ciência chocolate, colesterol, saúde cardíaca, coração, saúde cardiovascular 2395 Chocolate e colesterol alto: cardiologista explica por que um detalhe na quantidade consumida pode pesar mais do que a decisão de comer o doce todos os dias https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526886-chocolate-e-colesterol-alto-cardiologista-explica-por-que-um-detalhe-na-quantidade-consumida-pode-pesar-mais-do-que-a-decisao-de-comer-o-doce-todos-os-dias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:21 Lucas Cardoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526885-treino-de-forca-para-corredores-treinadores-explicam-por-que-acumular-quilometros-nao-basta-e-o-que-precisa-mudar-na-preparacao-de-quem-quer-correr-melhor.html Bem viver 2886 Treino de força para corredores: treinadores explicam por que acumular quilômetros não basta e o que precisa mudar na preparação de quem quer correr melhor https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526885-treino-de-forca-para-corredores-treinadores-explicam-por-que-acumular-quilometros-nao-basta-e-o-que-precisa-mudar-na-preparacao-de-quem-quer-correr-melhor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:24 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526888-agricultor-diz-que-recusa-mais-de-rs-55-milhoes-por-fazenda-mas-protege-parte-das-terras-por-999-anos-contra-a-urbanizacao.html Internacional servidão de conservação, Ontário, fazenda, fazenda Wilmot Orchards, Toronto, Canadá, Ontario Farmland Trust, urbanização 2509 Agricultor diz que recusa mais de R$ 55 milhões por fazenda, mas protege parte das terras por 999 anos contra a urbanização https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526888-agricultor-diz-que-recusa-mais-de-rs-55-milhoes-por-fazenda-mas-protege-parte-das-terras-por-999-anos-contra-a-urbanizacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:25 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526889-artrose-do-joelho-a-dor-pode-levar-voce-a-evitar-exercicios-mas-ha-um-cuidado-na-escolha-das-atividades-que-faz-diferenca-para-manter-o-movimento-com-seguranca.html Bem viver Artrose do joelho, artrose, exercícios físicos, Atividades recomendadas, caminhada, natação, sintomas 2281 Artrose do joelho: a dor pode levar você a evitar exercícios, mas há um cuidado na escolha das atividades que faz diferença para manter o movimento com segurança https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526889-artrose-do-joelho-a-dor-pode-levar-voce-a-evitar-exercicios-mas-ha-um-cuidado-na-escolha-das-atividades-que-faz-diferenca-para-manter-o-movimento-com-seguranca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:25 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526890-almoco-apos-os-60-anos-especialistas-em-nutricao-indicam-uma-combinacao-de-alimentos-para-equilibrar-o-prato-e-a-escolha-vai-alem-da-fonte-de-proteina.html Bem viver alimentação saudável, dieta, proteína, grãos integrais, vegetais, carboidratos, nutrição, almoço 2710 Almoço após os 60 anos: especialistas em nutrição indicam uma combinação de alimentos para equilibrar o prato, e a escolha vai além da fonte de proteína https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526890-almoco-apos-os-60-anos-especialistas-em-nutricao-indicam-uma-combinacao-de-alimentos-para-equilibrar-o-prato-e-a-escolha-vai-alem-da-fonte-de-proteina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:26 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526891-jovem-de-23-anos-administra-bar-em-povoado-de-apenas-100-habitantes-mas-sua-ideia-de-sucesso-vai-alem-do-lucro-e-revela-o-que-o-prende-a-aldeia-dos-avos.html Internacional província de Cuenca, espanha, mario pérez, Celtibéria conquense, Celtibéria, Bar Haro 1962 Jovem de 23 anos administra bar em povoado de apenas 100 habitantes, mas sua ideia de sucesso vai além do lucro e revela o que o prende à aldeia dos avós https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526891-jovem-de-23-anos-administra-bar-em-povoado-de-apenas-100-habitantes-mas-sua-ideia-de-sucesso-vai-alem-do-lucro-e-revela-o-que-o-prende-a-aldeia-dos-avos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:27 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526892-uma-pista-no-ceu-de-a-noite-estrelada-leva-estudo-a-propor-outra-data-para-a-obra-de-van-gogh.html Cultura A Noite Estrelada, van gogh, pesquisa, estudo, configuração astronômica, astronomia, Vincent van Gogh 2307 Uma pista no céu de 'A Noite Estrelada' leva estudo a propor outra data para a obra de Van Gogh https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526892-uma-pista-no-ceu-de-a-noite-estrelada-leva-estudo-a-propor-outra-data-para-a-obra-de-van-gogh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:28 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526894-principe-harry-relembra-em-entrevista-a-ultima-conversa-com-diana-e-expoe-o-impacto-da-perda-da-mae-em-sua-vida-eu-preciso-aprender-a-viver-com-isso.html Cultura Príncipe Harry, Princesa Diana, Lady Diana, Duque de Sussex, última conversa 2051 Príncipe Harry relembra em entrevista a última conversa com Diana e expõe o impacto da perda da mãe em sua vida: 'Eu preciso aprender a viver com isso' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526894-principe-harry-relembra-em-entrevista-a-ultima-conversa-com-diana-e-expoe-o-impacto-da-perda-da-mae-em-sua-vida-eu-preciso-aprender-a-viver-com-isso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:29 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526896-comprada-por-ozzy-e-sharon-osbourne-em-2015-mansao-centenaria-volta-ao-mercado-apos-a-morte-do-musico-e-chama-atencao-pelo-preco.html Casa e Decoração ozzy Osbourne, sharon Osbourne, mansão, Hancock Park, los angeles 2219 Comprada por Ozzy e Sharon Osbourne em 2015, mansão centenária volta ao mercado após a morte do músico e chama atenção pelo preço https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526896-comprada-por-ozzy-e-sharon-osbourne-em-2015-mansao-centenaria-volta-ao-mercado-apos-a-morte-do-musico-e-chama-atencao-pelo-preco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:31 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526899-tubaroes-brancos-deixam-as-aguas-onde-se-alimentam-e-mergulham-nas-profundezas-escuras-do-oceano-o-motivo-dessas-misteriosas-incursoes-ainda-intriga-os-cientistas.html Ciência tubarão branco, zona mesopelágica, zona crepuscular, mergulho, zona da meia-noite, tubarões-brancos, atum, istioforídeos, camada de dispersão profunda 2199 Tubarões brancos deixam as águas onde se alimentam e mergulham nas profundezas escuras do oceano: o motivo dessas misteriosas incursões ainda intriga os cientistas https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526899-tubaroes-brancos-deixam-as-aguas-onde-se-alimentam-e-mergulham-nas-profundezas-escuras-do-oceano-o-motivo-dessas-misteriosas-incursoes-ainda-intriga-os-cientistas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:31 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526897-leao-xiv-cancela-visita-a-assis-apos-cirurgia-e-orientacao-dos-medicos-sobre-um-detalhe-do-transporte-ajuda-a-explicar-a-precaucao-na-recuperacao-do-papa.html Internacional Leão XIV, papa Leão XIV, vaticano, itália, assis, cirurgia, agenda papal, tumor pulmonar 2528 Leão XIV cancela visita a Assis após cirurgia, e orientação dos médicos sobre um detalhe do transporte ajuda a explicar a precaução na recuperação do Papa https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526897-leao-xiv-cancela-visita-a-assis-apos-cirurgia-e-orientacao-dos-medicos-sobre-um-detalhe-do-transporte-ajuda-a-explicar-a-precaucao-na-recuperacao-do-papa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:37 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526904-evangelicos-em-bh-defendem-liberdade-de-voto.html Gerais Política, Evangélicos, Lula, Bolsonaro, Eleições 2026 2845 Evangélicos em BH defendem liberdade de voto https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526904-evangelicos-em-bh-defendem-liberdade-de-voto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:40 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526898-lula-aposta-em-propostas-e-flavio-busca-tom-moderado-no-ultimo-debate.html Política Debate, FLÁVIO, Lula, eleição, Globo 5031 Lula aposta em propostas e Flávio busca tom moderado no último debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526898-lula-aposta-em-propostas-e-flavio-busca-tom-moderado-no-ultimo-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 20:45 Raphaela Peixoto - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526907-michelle-posta-foto-com-bolsonaro-usando-tornozeleira-ao-fundo.html Política Jair bolsonaro, MICHELLE BOLSONARO, redes sociais 1070 Michelle posta foto com Bolsonaro usando tornozeleira ao fundo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526907-michelle-posta-foto-com-bolsonaro-usando-tornozeleira-ao-fundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 21:13 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526919-no-cabo-de-guerra-no-tse-a-horas-da-eleicao-ministro-limita-poderes-de-nunes-marques.html Política#PlatôBr Reportagem 2502 No cabo de guerra no TSE a horas da eleição, ministro limita poderes de Nunes Marques https://platobr.com.br/no-cabo-de-guerra-no-tse-a-horas-da-eleicao-ministro-limita-poderes-de-nunes-marques Digital

Estado de Minas 2026-10-23 21:42 VICTOR LACOMBE https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526937-campanha-de-lula-leva-mae-de-menina-morta-por-pm-a-debate-com-flavio.html Política Advogado, Ana Clara, André Mendonça, Eleições 2026, Flávio Bolsonaro, Política, TSE 1113 Campanha de Lula leva mãe de menina morta por PM a debate com Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526937-campanha-de-lula-leva-mae-de-menina-morta-por-pm-a-debate-com-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 21:46 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526914-lula-e-flavio-mostram-descontracao-ao-chegar-para-o-debate.html Política A, Debate, FLÁVIO, Lula 1115 Lula e Flávio mostram descontração ao chegar para o debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526914-lula-e-flavio-mostram-descontracao-ao-chegar-para-o-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 21:48 Rafael Arruda https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526940-uruguai-divulga-lista-de-42-pre-convocados-com-atletas-de-flamengo-palmeiras-fluminense-e-coritiba.html Esportes 4504 Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba https://noataque.com.br/futebol/amistosos-mundiais/time/uruguay/noticia/2026/10/23/uruguai-divulga-lista-de-42-pre-convocados-com-atletas-de-flamengo-palmeiras-fluminense-e-coritiba/ Digital

Estado de Minas 2026-10-23 22:12 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526946-lula-para-flavio-consegue-decorar-mas-nao-consegue-aprender.html Política eleicoes 2026, eleicao 2026, lula, flavio bolsonaro 2751 Lula para Flávio: 'Consegue decorar mas não consegue aprender' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526946-lula-para-flavio-consegue-decorar-mas-nao-consegue-aprender.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 22:24 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526950-flavio-para-lula-por-que-voce-endividou-o-povo-brasileiro.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, eleicao 2026, eleicoes 2026 4162 Flávio para Lula: "Por que você endividou o povo brasileiro?" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526950-flavio-para-lula-por-que-voce-endividou-o-povo-brasileiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 22:26 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526952-lula-sobre-flavio-ele-nao-sabe-o-que-e-passar-fome.html Política 1286 Lula sobre Flávio: 'Ele não sabe o que é passar fome' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526952-lula-sobre-flavio-ele-nao-sabe-o-que-e-passar-fome.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 22:37 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526955-lula-sobre-flavio-nao-conhece-o-brasil.html Política 2115 Lula sobre Flávio: 'Não conhece o Brasil' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526955-lula-sobre-flavio-nao-conhece-o-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 22:55 Victor Correia - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526959-minimo-seria-de-rs-900-sem-reajuste-diz-lula-flavio-promete-manter-aumento.html Política lula, Flávio Bolsonaro, Debate, Eleições 1571 Mínimo seria de R$ 900 sem reajuste, diz Lula; Flávio promete manter aumento https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526959-minimo-seria-de-rs-900-sem-reajuste-diz-lula-flavio-promete-manter-aumento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 22:59 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526960-lula-para-flavio-nao-vou-permitir-que-um-miliciano-me-chame-de-9-dedos.html Política debate, Flavio, lula, Eleição 2113 Lula para Flávio: 'Não vou permitir que um miliciano me chame de 9 dedos' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526960-lula-para-flavio-nao-vou-permitir-que-um-miliciano-me-chame-de-9-dedos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 23:09 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526963-flavio-para-lula-tudo-pergunta-para-o-google-nao-sabe-responder-nada.html Política eleição, flávio, lula, debate 2138 Flávio para Lula: 'Tudo pergunta para o Google, não sabe responder nada' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526963-flavio-para-lula-tudo-pergunta-para-o-google-nao-sabe-responder-nada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 23:24 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7526970-magias-wicca-para-protecao-e-prosperidade.html Horóscopo Magias e Rituais, Simpatias 3147 Magias Wicca para proteção e prosperidade https://www.wemystic.com.br/magias-wicca-para-protecao-e-prosperidade/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-23 23:25 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526969-lula-reutiliza-resposta-dada-a-collor-e-cutuca-flavio-beijinho-beijinho.html Política 2126 Lula reutiliza resposta dada a Collor e cutuca Flávio: "Beijinho, beijinho" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526969-lula-reutiliza-resposta-dada-a-collor-e-cutuca-flavio-beijinho-beijinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 23:27 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526968-flavio-para-lula-parou-no-tempo-as-ideias-dele-nao-funcionam.html Política 1385 Flávio para Lula: 'Parou no tempo. As ideias dele não funcionam' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526968-flavio-para-lula-parou-no-tempo-as-ideias-dele-nao-funcionam.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 23:33 Rafaela Bomfim https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526971-lula-diz-que-flavio-nao-gosta-do-nordeste-que-rebate-carioca-mais-nordestino.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, eleições2026, eleições 2026 2620 Lula diz que Flávio "não gosta do Nordeste", que rebate: "Carioca mais nordestino" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526971-lula-diz-que-flavio-nao-gosta-do-nordeste-que-rebate-carioca-mais-nordestino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-23 23:47 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526972-lula-para-flavio-por-que-defende-policial-que-matou-menina-de-fuzil.html Política Ana Clara, debate, Flavio, lula, eleição, eleicao-2026, eleicoes 2026 2022 Lula para Flávio: "Por que defende policial que matou menina de fuzil?" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526972-lula-para-flavio-por-que-defende-policial-que-matou-menina-de-fuzil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 00:01 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526974-flavio-para-lula-voce-esta-enrolando-o-povo-brasileiro-com-seu-desenrola.html Política eleição, flávio, lula, debate 2266 Flávio para Lula: 'Você está enrolando o povo brasileiro com seu desenrola' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526974-flavio-para-lula-voce-esta-enrolando-o-povo-brasileiro-com-seu-desenrola.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 00:01 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526976-aliados-reunem-16-votos-para-manter-wellington-luiz-na-presidencia-da-cldf.html Política#PlatôBr Reportagem 3527 Aliados reúnem 16 votos para manter Wellington Luiz na presidência da CLDF https://platobr.com.br/aliados-reunem-16-votos-para-manter-wellington-luiz-na-presidencia-da-cldf Digital

Estado de Minas 2026-10-24 00:05 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526978-entre-marqueteiros-e-paramarqueteiros-as-cabecas-por-tras-de-lula-e-flavio.html Política#PlatôBr Reportagem 5963 Entre marqueteiros e ‘paramarqueteiros’: as cabeças por trás de Lula e Flávio https://platobr.com.br/entre-marqueteiros-e-paramarqueteiros-as-cabecas-por-tras-de-lula-e-flavio Digital

Estado de Minas 2026-10-24 00:10 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526980-proximo-presidente-tem-crise-contratada-com-risco-de-alta-no-preco-no-diesel.html Política#PlatôBr Reportagem 3226 Próximo presidente tem crise contratada com risco de alta no preço no diesel https://platobr.com.br/proximo-presidente-tem-crise-contratada-com-risco-de-alta-no-preco-no-diesel Digital

Estado de Minas 2026-10-24 00:11 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526979-lula-tivemos-coragem-de-acabar-com-as-bets-meu-adversario-nao-gostou.html Política 1719 Lula: 'Tivemos coragem de acabar com as bets, meu adversário não gostou' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526979-lula-tivemos-coragem-de-acabar-com-as-bets-meu-adversario-nao-gostou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 00:21 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526982-lula-como-e-que-tomaram-a-ilha-do-pai-do-bebe.html Política 1511 Lula: 'Como é que tomaram a ilha do Pai do Bebê?' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526982-lula-como-e-que-tomaram-a-ilha-do-pai-do-bebe.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 01:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526983-mais-propostas-e-menos-ataques-no-ultimo-debate.html Política 4037 Mais propostas e menos ataques no último debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526983-mais-propostas-e-menos-ataques-no-ultimo-debate.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 01:14 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526989-debate-flavio-comeca-melhor-lula-explora-terreno-pessoal-e-agora-eleitor-decidira.html Política#PlatôBr Reportagem 9598 Debate: Flávio começa melhor, Lula explora terreno pessoal e, agora, eleitor decidirá https://platobr.com.br/debate-flavio-comeca-melhor-lula-explora-terreno-pessoal-e-agora-eleitor-decidira Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Tiago Baumfeld https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7524296-crossfit-hyrox-etc-risco-ou-excelente-exercicio.html Colunistas#Tiago Baumfeld modalidade, geração, pé, tornozelo 5241 CrossFit, Hyrox etc.: risco ou excelente exercício? https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7524296-crossfit-hyrox-etc-risco-ou-excelente-exercicio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Joana El Khouri https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526463-com-estreias-e-retornos.html Feminino & Masculino 5451 Com estreias e retornos https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526463-com-estreias-e-retornos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526467-gerdau-transforma-aco-em-reputacao-de-marca.html Feminino & Masculino 5963 Gerdau transforma aço em reputação de marca https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526467-gerdau-transforma-aco-em-reputacao-de-marca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7526524-heloisa-starling-reconstitui-os-oito-dias-decisivos-do-golpe-de-1964.html Pensar 3881 Heloisa Starling reconstitui os oito dias decisivos do golpe de 1964 https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7526524-heloisa-starling-reconstitui-os-oito-dias-decisivos-do-golpe-de-1964.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7526526-leia-as-primeiras-paginas-de-a-maquina-do-golpe-de-heloisa-starling.html Pensar Golpe, cristiandad, processo 8271 Leia as primeiras páginas de "A máquina do golpe", de Heloísa Starling https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7526526-leia-as-primeiras-paginas-de-a-maquina-do-golpe-de-heloisa-starling.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Joana El Khouri https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526565-feito-a-mao-para-os-pequenos.html Feminino & Masculino 2905 Feito à mão para os pequenos https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526565-feito-a-mao-para-os-pequenos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Bebel Soares https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7526587-fred-waterford-o-paladino-da-moral.html Colunistas#Bebel Soares conto, Outubro, homem, covardia 3576 Fred Waterford, o paladino da moral https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7526587-fred-waterford-o-paladino-da-moral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Heloisa Aline https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526691-com-sotaque.html Feminino & Masculino 3331 com sotaque https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526691-com-sotaque.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Regina Teixeira da Costa https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7526698-o-que-temos-para-hoje.html Colunistas#Regina Teixeira da Costa eleição, Lula, Flávio, voto, democracia, psicanálise 3736 O que temos para hoje https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7526698-o-que-temos-para-hoje.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526711-estudo-revela-que-efeito-relaxante-da-cannabis-pode-ser-placebo.html Colunistas#Anna Marina Cannabis, colunista, estado de minas, saúde 3597 Estudo revela que efeito relaxante da cannabis pode ser placebo https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526711-estudo-revela-que-efeito-relaxante-da-cannabis-pode-ser-placebo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Heloisa Aline https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526727-acessorios-que-despertam-paixao.html Feminino & Masculino 4884 Acessórios que despertam paixão https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526727-acessorios-que-despertam-paixao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Anna Marina https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526731-premio-cumbucca-de-gastronomia.html Colunistas#Anna Marina 6063 Prêmio Cumbucca de Gastronomia https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526731-premio-cumbucca-de-gastronomia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526750-quando-metade-do-pais-perde-a-esperanca-o-brasil-inteiro-paga-a-conta.html Opinião 5366 Quando metade do país perde a esperança, o Brasil inteiro paga a conta https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526750-quando-metade-do-pais-perde-a-esperanca-o-brasil-inteiro-paga-a-conta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Jaeci Carvalho https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7526877-a-soberba-de-bap-destruiu-o-flamengo-na-temporada.html Colunistas#Jaeci Carvalho Flamengo, Bap, Estudiantes, Maracanã, Libertadores, Brasileiro 3490 A soberba de Bap destruiu o Flamengo na temporada https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7526877-a-soberba-de-bap-destruiu-o-flamengo-na-temporada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Marcílio de Moraes https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7526878-credito-de-fomento-para-as-micro-e-pequenas-empresas.html Colunistas#Marcílio de Moraes Bndes, Capital, Crédito, Economia, Empresas, Fat, Faturamento 5749 Crédito de fomento para as micro e pequenas empresas https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7526878-credito-de-fomento-para-as-micro-e-pequenas-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7526882-mulheres-do-rosario-a-resistencia-democratica.html Colunistas#Bertha Maakaroun 6796 Mulheres, do rosário à resistência democrática https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7526882-mulheres-do-rosario-a-resistencia-democratica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526903-leitor-destaca-a-importancia-do-voto-dos-idosos.html Opinião 828 LEITOR DESTACA A IMPORTÂNCIA DO VOTO DOS IDOSOS https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526903-leitor-destaca-a-importancia-do-voto-dos-idosos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Quinho https://www.em.com.br/charge/2026/10/7526906-trump-espreita.html Charge -1 Trump espreita https://www.em.com.br/charge/2026/10/7526906-trump-espreita.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526915-legado-grafico-da-africa-ocidental-nos-poroes-de-minas.html Gerais 3845 Legado gráfico da África ocidental nos porões de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526915-legado-grafico-da-africa-ocidental-nos-poroes-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526918-a-democracia-nao-pode-ficar-refem-dos-algoritmos.html Opinião 3691 A democracia não pode ficar refém dos algoritmos https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526918-a-democracia-nao-pode-ficar-refem-dos-algoritmos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 02:00 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526962-deputados-mineiros-assumem-protagonismo-na-campanha.html Política 4979 Deputados mineiros assumem protagonismo na campanha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526962-deputados-mineiros-assumem-protagonismo-na-campanha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 06:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526838-datafolha-divulga-ultima-pesquisa-antes-das-eleicoes.html Política Bolsonaro, Datafolha, Eleições, Flávio Bolsonaro, Lula, Pesquisa 2456 Datafolha divulga última pesquisa antes das eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526838-datafolha-divulga-ultima-pesquisa-antes-das-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 06:00 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526864-quaest-divulga-ultima-pesquisa-antes-do-segundo-turno.html Política a, bolsonaro, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa, Quaest 2213 Quaest divulga última pesquisa antes do segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526864-quaest-divulga-ultima-pesquisa-antes-do-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 07:30 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526997-confira-a-previsao-do-tempo-para-este-sabado-24-10-em-bh.html Gerais 77 Confira a previsão do tempo para este sábado (24/10) em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526997-confira-a-previsao-do-tempo-para-este-sabado-24-10-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 07:57 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527000-defesa-civil-de-mg-alerta-para-tempestades-e-ventos-fortes-no-fim-de-semana.html Gerais Alerta, Defesa civil, Tempestade, Tempestades, Vento, Ventos fortes 3442 Defesa Civil de MG alerta para tempestades e ventos fortes no fim de semana https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527000-defesa-civil-de-mg-alerta-para-tempestades-e-ventos-fortes-no-fim-de-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 08:10 Eduarda Soares - Rádio Tupi https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527003-ultimo-debate-entre-lula-e-flavio-veja-o-que-cada-candidato-disse.html Política Brasil, Eleições, debate, Flávio Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, sabatina 6622 Último debate entre Lula e Flávio: veja o que cada candidato disse https://www.tupi.fm/brasil/ultimo-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro-veja-o-que-cada-candidato-disse/ Digital

Estado de Minas 2026-10-24 08:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527005-u2-anuncia-show-extra-em-sao-paulo-apos-alta-procura-por-ingressos.html Galeria 6 U2 anuncia show extra em São Paulo após alta procura por ingressos https://www.flipar.com.br/?p=695656 Digital

Estado de Minas 2026-10-24 08:16 BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527004-em-quais-estados-havera-eleicao-para-governador-no-2-turno-e-quais-sao-os-candidatos.html Política 4229 Em quais estados haverá eleição para governador no 2º turno e quais são os candidatos? https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmrryjz1dy48o Digital

Estado de Minas 2026-10-24 08:24 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527008-arepa-simplicidade-tradicao-e-sabor-em-um-prato-popular-de-paises-da-america-do-sul.html Galeria 6 Arepa: simplicidade, tradição e sabor em um prato popular de países da América do Sul https://www.flipar.com.br/?p=695606&preview=true&preview_id=695606 Digital

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Estado de Minas 2026-10-24 08:47 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527013-eleicoes-afetam-a-saude-do-coracao-entenda-o-impacto-do-estresse.html Bem viver política, eleições, eleicoes-2026, saúde, bem-estar 3025 Eleições afetam a saúde do coração: entenda o impacto do estresse https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527013-eleicoes-afetam-a-saude-do-coracao-entenda-o-impacto-do-estresse.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 08:48 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527014-predio-da-ufmg-e-atingido-por-incendio-provocado-por-botijao-de-gas.html Gerais Incêndio 895 Prédio da UFMG é atingido por incêndio provocado por botijão de gás https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527014-predio-da-ufmg-e-atingido-por-incendio-provocado-por-botijao-de-gas.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-24 11:23 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527065-confeitaria-viraliza-ao-criar-bolo-tematico-de-lula-e-flavio.html Política política, eleições, eleicoes-2026, lula, flavio bolsonaro 1717 Confeitaria viraliza ao criar bolo temático de Lula e Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527065-confeitaria-viraliza-ao-criar-bolo-tematico-de-lula-e-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 11:35 Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527066-julian-assange-criador-do-wikileaks-declara-apoio-a-presidente-lula.html Política Assange, Julian Assange, lula, Wikileak, apoio, eleições 2026 , bolsonaro 3154 Julian Assange, criador do WikiLeaks, declara apoio a Presidente Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527066-julian-assange-criador-do-wikileaks-declara-apoio-a-presidente-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 11:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527073-entenda-a-engenharia-que-mantem-de-pe-a-passarela-das-cataratas-do-iguacu-mesmo-com-a-forca-de-cheias-extremas.html Galeria 6 Entenda a engenharia que mantém de pé a passarela das Cataratas do Iguaçu mesmo com a força de cheias extremas https://www.flipar.com.br/?p=694796 Digital

Estado de Minas 2026-10-24 11:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527072-filho-de-cameron-diaz-aumenta-a-lista-dos-nomes-diferentoes-de-filhos-dos-famosos.html Galeria 6 Filho de Cameron Díaz aumenta a lista dos nomes diferentões de filhos dos famosos https://www.flipar.com.br/?p=657855&preview=true&preview_id=657855 Digital

Estado de Minas 2026-10-24 11:44 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527067-projecoes-de-luz-na-serra-do-curral-em-bh-exibem-frases-contra-flavio.html Política Eleições, eleições 2026, Flávio, Lula, debate, Bolsonaro 2671 Projeções de luz na Serra do Curral, em BH, exibem frases contra Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527067-projecoes-de-luz-na-serra-do-curral-em-bh-exibem-frases-contra-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 11:57 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7527075-marca-mineira-lanca-lencos-com-lucro-revertido-para-o-outubro-rosa.html Feminino & Masculino moda, saúde, outubro rosa 2006 Marca mineira lança lenços com lucro revertido para o Outubro Rosa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7527075-marca-mineira-lanca-lencos-com-lucro-revertido-para-o-outubro-rosa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 12:11 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7527079-cabelos-cacheados-e-crespos-pos-quimica-guia-para-recuperar-os-fios.html Feminino & Masculino cabelos, cuidado com a pele, beleza 2683 Cabelos cacheados e crespos pós-química: guia para recuperar os fios https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7527079-cabelos-cacheados-e-crespos-pos-quimica-guia-para-recuperar-os-fios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 12:21 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527083-eleitor-ganha-chope-de-graca-ao-votar-neste-domingo-em-belo-horizonte.html Gerais eleições, eleicoes-2026, bh, mg 2235 Eleitor ganha chope de graça ao votar neste domingo em Belo Horizonte https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527083-eleitor-ganha-chope-de-graca-ao-votar-neste-domingo-em-belo-horizonte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 12:24 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527084-belezas-historias-e-delicias-da-cidade-italiana-de-turim.html Galeria 6 Belezas, histórias e delícias da cidade italiana de Turim https://www.flipar.com.br/?p=695087&preview=true&preview_id=695087 Digital

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Estado de Minas 2026-10-24 12:32 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527088-professores-e-cientistas-lideram-ranking-de-confianca-dos-brasileiros.html Nacional brasil, redes sociais 2769 Professores e cientistas lideram ranking de confiança dos brasileiros https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527088-professores-e-cientistas-lideram-ranking-de-confianca-dos-brasileiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 12:35 Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527086-lula-e-flavio-encerram-campanhas-neste-sabado-confira-as-agendas.html Política Campanha, lula, flávio bolsonaro , eleições 2026 , Luiz Inácio Lula da Silva, campanha , agenda, carreata, caminhada, apoiadores 1872 Lula e Flávio encerram campanhas neste sábado, confira as agendas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527086-lula-e-flavio-encerram-campanhas-neste-sabado-confira-as-agendas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 12:48 Alexandre Ribeiro de Barros - Gazeta Press https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7527092-haaland-marca-mas-city-perde-para-o-aston-villa-e-sofre-primeira-derrota-no-ingles.html Esportes 2049 Haaland marca, mas City perde para o Aston Villa e sofre primeira derrota no Inglês https://noataque.com.br/futebol/campeonato-ingles/noticia/2026/10/24/haaland-marca-mas-city-perde-para-o-aston-villa-e-sofre-primeira-derrota-no-ingles/ Digital

Estado de Minas 2026-10-24 12:51 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527089-joice-hasselmann-fala-sobre-bolsonaro-mandar-mata-la-em-live-de-lula.html Política Bolsonaro, Joice, Joice Hasselmann 1966 Joice Hasselmann fala sobre Bolsonaro mandar matá-la em live de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527089-joice-hasselmann-fala-sobre-bolsonaro-mandar-mata-la-em-live-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 12:56 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527093-cleitinho-com-flavio-quem-ganha-em-minas-ganha-no-brasil.html Política Política, eleições, eleicoes-2026, flávio bolsonaro, Cleitinho 2465 Cleitinho com Flávio: "Quem ganha em Minas ganha no Brasil" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527093-cleitinho-com-flavio-quem-ganha-em-minas-ganha-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 13:06 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527096-lula-precisa-buscar-votos-de-quem-ja-escolheu-flavio-diz-cientista-politico.html Política#PlatôBr Reportagem 1900 Lula precisa buscar votos de quem já escolheu Flávio, diz cientista político https://platobr.com.br/lula-precisa-buscar-votos-de-quem-ja-escolheu-flavio-diz-cientista-politico Digital

Estado de Minas 2026-10-24 13:12 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527098-antes-do-segundo-turno-confira-5-filmes-marcantes-sobre-politica-e-transformacao-social.html Cultura cultura, filmes, cinema, cidadania, eleições 2324 Antes do segundo turno, confira 5 filmes marcantes sobre política e transformação social https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527098-antes-do-segundo-turno-confira-5-filmes-marcantes-sobre-politica-e-transformacao-social.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 13:48 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527102-congonhas-cidade-tem-santuario-que-e-obra-prima-de-aleijadinho.html Galeria 6 Congonhas: cidade tem santuário que é ‘obra-prima’ de Aleijadinho https://www.flipar.com.br/?p=695726&preview=true&preview_id=695726 Digital

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Estado de Minas 2026-10-24 14:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527111-trading-ao-vivo-agora-no-mesmo-aplicativo-utilizado-pelos-clientes-para-abrir-e-depositar-fundos-em-contas.html Mundo Corporativo 7612 Trading ao Vivo Agora no Mesmo Aplicativo Utilizado pelos Clientes para Abrir e Depositar Fundos em Contas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527111-trading-ao-vivo-agora-no-mesmo-aplicativo-utilizado-pelos-clientes-para-abrir-e-depositar-fundos-em-contas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 14:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527112-cristalina-cidade-goiana-tem-maior-reserva-de-cristais-do-planeta.html Galeria 6 Cristalina: cidade goiana tem maior reserva de cristais do planeta https://www.flipar.com.br/?p=695728&preview=true&preview_id=695728 Digital

Estado de Minas 2026-10-24 14:14 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527110-lula-sem-povo-a-gente-nao-ganha-eleicoes.html Política 928 Lula: 'Sem povo a gente não ganha eleições' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527110-lula-sem-povo-a-gente-nao-ganha-eleicoes.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-24 14:54 Rede de Notícias LB https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7527124-alerta-climatico-veja-5-dicas-para-sair-de-casa-em-dias-de-chuva.html Empresas 4285 Alerta climático: veja 5 dicas para sair de casa em dias de chuva 55 Digital

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Estado de Minas 2026-10-24 15:05 Redação https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7527133-stj-bloqueia-auxilio-da-vale-a-atingidos-por-brumadinho.html Cidades#Brumadinho Brumadinho, STJ, Vale 4014 STJ bloqueia auxílio da Vale a atingidos por Brumadinho https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7527133-stj-bloqueia-auxilio-da-vale-a-atingidos-por-brumadinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 15:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527134-tgc-2026-tec-do-lanca-navos-pro-ia-voltada-para-resultados-no-trabalho.html Mundo Corporativo 7196 TGC 2026: Tec-Do Lança Navos Pro, IA Voltada para Resultados no Trabalho https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527134-tgc-2026-tec-do-lanca-navos-pro-ia-voltada-para-resultados-no-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 15:24 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527140-lula-em-ato-no-rio-sobre-campanha-de-flavio-bolsonaro-baixo-nivel.html Política a, ato, bolsonaro, Brasil, Campanha, eleições, Flavio 1359 Lula em ato no Rio sobre campanha de Flávio Bolsonaro: 'Baixo nível' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527140-lula-em-ato-no-rio-sobre-campanha-de-flavio-bolsonaro-baixo-nivel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 15:30 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527143-da-china-para-o-mundo-conheca-a-historia-do-cha-os-segredos-do-preparo-e-as-variedades-mais-apreciadas.html Galeria 6 Da China para o mundo: conheça a história do chá, os segredos do preparo e as variedades mais apreciadas https://www.flipar.com.br/?p=693456&preview=true&preview_id=693456 Digital

Estado de Minas 2026-10-24 15:32 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527117-joalheria-na-savassi-e-assaltada-e-homem-leva-duas-bandejas-de-ouro.html Gerais Joalheria 1013 Joalheria na Savassi é assaltada e homem leva duas bandejas de ouro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527117-joalheria-na-savassi-e-assaltada-e-homem-leva-duas-bandejas-de-ouro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 15:47 Maria Lúcia Passos,Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527135-artistas-repudiam-pichacao-no-clube-da-esquina-vamos-responder-cantando.html Gerais 1925 Artistas repudiam pichação no Clube da Esquina: 'Vamos responder cantando' https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527135-artistas-repudiam-pichacao-no-clube-da-esquina-vamos-responder-cantando.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 15:53 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527146-ladrao-e-mentiroso-dispara-milei-contra-lula.html Política 1430 'Ladrão e mentiroso', dispara Milei contra Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527146-ladrao-e-mentiroso-dispara-milei-contra-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 16:01 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527144-bh-nomeia-120-profissionais-para-a-rede-municipal-de-saude.html Gerais Profissionais, Saúde, PBH, BH 1804 BH nomeia 120 profissionais para a rede municipal de saúde https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527144-bh-nomeia-120-profissionais-para-a-rede-municipal-de-saude.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-24 17:31 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527162-selton-mello-declara-voto-em-lula-minha-escolha-sera-o-treze.html Política Ainda estou aqui, FHC, LULA, SELTON MELLO 3964 Selton Mello declara voto em Lula: 'Minha escolha será o treze' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527162-selton-mello-declara-voto-em-lula-minha-escolha-sera-o-treze.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 18:02 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527168-sonia-guajajara-critica-decisao-do-tse-sobre-transporte-de-eleitores-indigenas.html Política LULA, MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS, POVOS INDíGENAS, Sonia Guajajara 2400 Sonia Guajajara critica decisão do TSE sobre transporte de eleitores indígenas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527168-sonia-guajajara-critica-decisao-do-tse-sobre-transporte-de-eleitores-indigenas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 18:54 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527185-datafolha-na-vespera-da-eleicao-flavio-tem-51-e-lula-49.html Política pesquisa, datafolha, lula, flávio bolsonaro 1302 Datafolha: na véspera da eleição, Flávio tem 51% e Lula, 49% https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527185-datafolha-na-vespera-da-eleicao-flavio-tem-51-e-lula-49.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 18:54 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527181-flavio-realizou-transacoes-financeiras-incompativeis-com-sua-renda.html Política Coaf 2468 Flávio realizou transações financeiras incompatíveis com sua renda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527181-flavio-realizou-transacoes-financeiras-incompativeis-com-sua-renda.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-24 22:51 Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527243-nunes-marques-pede-vigilancia-e-senso-critico-com-noticias-no-2-turno.html Política eleições 2026 2725 Nunes Marques pede vigilância e senso crítico com notícias no 2º turno https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/nunes-marques-pede-vigilancia-e-senso-critico-com-noticias-no-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-24 23:15 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527244-gol-desmente-publicacao-viral-de-crime-eleitoral-apos-voo-cancelado.html Nacional Brasil, Cancelamento, Gol, Voo, Voo cancelado 1989 Gol desmente publicação viral de crime eleitoral após voo cancelado https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527244-gol-desmente-publicacao-viral-de-crime-eleitoral-apos-voo-cancelado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-24 23:36 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527245-video-homem-negro-aparece-acorrentado-em-ato-de-apoio-a-flavio-bolsonaro.html Política Ato, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Política 1545 Vídeo: homem negro aparece acorrentado em ato de apoio a Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527245-video-homem-negro-aparece-acorrentado-em-ato-de-apoio-a-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 00:04 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527251-os-mapas-da-vitoria-das-campanhas-de-flavio-e-lula-no-segundo-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 3579 Os ‘mapas da vitória’ das campanhas de Flávio e Lula no segundo turno https://platobr.com.br/os-mapas-da-vitoria-das-campanhas-de-flavio-e-lula-no-segundo-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-25 00:04 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527252-brasil-elege-presidente-sem-debater-a-economia-e-quem-vencer-tera-de-cortar-gasto.html Política#PlatôBr Reportagem 6011 Brasil elege presidente sem debater a economia e quem vencer terá de cortar gasto https://platobr.com.br/brasil-elege-o-presidente-sem-debater-a-economia-e-quem-vencer-tera-de-cortar-gasto Digital

Estado de Minas 2026-10-25 00:04 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527253-flavio-ou-lula-o-fim-de-uma-eleicao-marcada-por-rejeicao-de-novo-e-desconfianca.html Política#PlatôBr Reportagem 6667 Flávio ou Lula: o fim de uma eleição marcada por rejeição (de novo) e desconfiança https://platobr.com.br/flavio-ou-lula-o-fim-de-uma-eleicao-marcada-por-rejeicao-de-novo-e-desconfianca Digital

Estado de Minas 2026-10-25 00:04 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527254-lider-nas-pesquisas-celina-evita-festa-antecipada-e-escolhe-apuracao-reservada-no-df.html Política#PlatôBr Reportagem 3109 Líder nas pesquisas, Celina evita festa antecipada e escolhe apuração reservada no DF https://platobr.com.br/lider-nas-pesquisas-celina-evita-festa-antecipada-e-escolhe-apuracao-reservada-no-df Digital

Estado de Minas 2026-10-25 00:08 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527256-o-que-o-vencedor-da-eleicao-tera-que-fazer-na-relacao-com-o-congresso.html Política#PlatôBr Reportagem 7613 O que o vencedor da eleição terá que fazer na relação com o Congresso https://platobr.com.br/lara-mesquita-flavio-ou-lula-terao-que-atender-centrao-se-quiserem-maioria Digital

Estado de Minas 2026-10-25 00:32 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527258-bruxas-do-amor-quem-sao.html Horóscopo Bate-papo místico, Consciência Plena, Horóscopo 3401 Bruxas do amor: quem são? https://www.wemystic.com.br/bruxas-do-amor/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-25 02:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527261-beone-apresenta-dados-convincentes-sobre-tipos-de-cancer-de-figado-e-pulmao-de-dificil-tratamento-na-esmo-2026.html Mundo Corporativo 18013 BeOne apresenta dados convincentes sobre tipos de câncer de fígado e pulmão de difícil tratamento na ESMO 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527261-beone-apresenta-dados-convincentes-sobre-tipos-de-cancer-de-figado-e-pulmao-de-dificil-tratamento-na-esmo-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 06:00 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527248-pesquisas-da-vespera-mostram-disputa-acirrada-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.html Política a, bolsonaro, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa 5719 Pesquisas da véspera mostram disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527248-pesquisas-da-vespera-mostram-disputa-acirrada-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 07:59 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527271-vereadora-do-pt-e-atingida-por-tijolo-na-cabeca-em-ataque-a-ato-pro-lula.html Política Minas Gerais, Montes Claros, vereadora, PT, Lula, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, agressão, violência 5716 Vereadora do PT é atingida por tijolo na cabeça em ataque a ato pró-Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527271-vereadora-do-pt-e-atingida-por-tijolo-na-cabeca-em-ataque-a-ato-pro-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 08:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527286-urnas-eletronicas-como-funciona-esse-sistema-nas-eleicoes-brasileiras.html Galeria 6 Urnas eletrônicas: Como funciona esse sistema nas eleições brasileiras https://www.flipar.com.br/?p=695882&preview=true&preview_id=695882 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 08:12 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527273-qual-e-o-melhor-horario-para-votar-em-bh-e-nao-pegar-chuva.html Gerais Belo horizonte 4535 Qual é o melhor horário para votar em BH e não pegar chuva? https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527273-qual-e-o-melhor-horario-para-votar-em-bh-e-nao-pegar-chuva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 08:16 Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527284-consulte-o-local-de-votacao-antes-de-sair-de-casa-saiba-como.html Política eleições 2026,eleiçõe, política, eleições, eleicoes-2026 1874 Consulte o local de votação antes de sair de casa; saiba como https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/consulte-o-local-de-votacao-antes-de-sair-de-casa-saiba-como Digital

Estado de Minas 2026-10-25 08:31 Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527283-saiba-quais-as-condutas-consideradas-crime-eleitoral-no-dia-da-votacao.html Política eleições 2026,crimes eleitorais,boca de urn 5235 Saiba quais as condutas consideradas crime eleitoral no dia da votação https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/saiba-quais-condutas-consideradas-crime-eleitoral-no-dia-da-votacao Digital

Estado de Minas 2026-10-25 08:32 Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527270-veja-votos-de-flavio-e-lula-em-paises-onde-2-turno-ja-comecou.html Política Exterior, Nova Zelândia, Política, Turno, coreia do sul, eleições 2026 898 Veja votos de Flávio e Lula em países onde 2º turno já começou https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527270-veja-votos-de-flavio-e-lula-em-paises-onde-2-turno-ja-comecou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 08:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527290-caja-manga-fruta-tropical-se-adapta-a-diferentes-tipos-de-solo.html Galeria 6 Cajá-manga: fruta tropical se adapta a diferentes tipos de solo https://www.flipar.com.br/?p=695889&preview=true&preview_id=695889 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 08:51 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527300-mateus-simoes-sobre-voto-em-flavio-devolver-o-brasil-aos-brasileiros.html Política política, eleições, eleicoes-2026 1721 Mateus Simões sobre voto em Flávio: "Devolver o Brasil aos brasileiros" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527300-mateus-simoes-sobre-voto-em-flavio-devolver-o-brasil-aos-brasileiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 08:52 Carlos Palermo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527282-o-que-faz-o-presidente-da-republica-confira-funcoes-salario-e-poderes.html Política Eleições, presidente 3173 O que faz o presidente da República? Confira funções, salário e poderes https://www.tupi.fm/eleicoes/o-que-faz-o-presidente-da-republica-conheca-funcoes-salario-e-poderes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-25 08:58 Agência Brasil https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527296-mega-sena-acumula-e-proximo-premio-sera-de-rs-300-milhoes.html Nacional Mega-Sena,Caixa,loteria 929 Mega-Sena acumula e próximo prêmio será de R$ 300 milhões https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-10/mega-sena-acumula-e-proximo-premio-sera-de-r-300-milhoes Digital

Estado de Minas 2026-10-25 09:08 Maria Dulce Miranda,Vitor de Araújo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527304-bella-goncalves-denuncia-agressao-contra-dilma-rousseff.html Política Dilma Rousseff 919 Bella Gonçalves denuncia agressão contra Dilma Rousseff https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527304-bella-goncalves-denuncia-agressao-contra-dilma-rousseff.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 09:10 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527305-carmen-lucia-vota-em-bh-distribui-sorrisos-e-prega-a-liberdade-de-voto.html Política Belo Horizonte, Carmen Lúcia, Eleição, eleições, federal, ministra, stf 1383 Cármen Lúcia vota em BH, distribui sorrisos e prega a liberdade de voto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527305-carmen-lucia-vota-em-bh-distribui-sorrisos-e-prega-a-liberdade-de-voto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 09:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527309-trastevere-bairro-boemio-virou-simbolo-da-vida-noturna-em-roma.html Galeria 6 Trastevere: bairro boêmio virou símbolo da vida noturna em Roma https://www.flipar.com.br/?p=695883&preview=true&preview_id=695883 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 09:18 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527311-andre-janones-convoca-exercito-do-lula-para-ultima-missao-nas-urnas.html Política política, eleições, eleicoes-2026, lula, janones 2793 André Janones convoca 'Exército do Lula' para última missão nas urnas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527311-andre-janones-convoca-exercito-do-lula-para-ultima-missao-nas-urnas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 09:32 Carlos Palermo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527312-flavio-bolsonaro-vota-no-rio-chegou-a-hora-da-mudanca-de-verdade.html Política Últimas Notícias 1883 Flávio Bolsonaro vota no Rio: 'Chegou a hora da mudança de verdade' https://www.tupi.fm/sentinelas/flavio-bolsonaro-vota-no-rio-e-destaca-esperanca-de-renovacao-no-pais/ Digital

Estado de Minas 2026-10-25 09:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527315-alfred-hitchcock-veja-a-trajetoria-do-mestre-do-suspense-que-nunca-recebeu-oscar.html Galeria 6 Alfred Hitchcock: veja a trajetória do Mestre do Suspense que nunca recebeu Oscar https://www.flipar.com.br/?p=695887&preview=true&preview_id=695887 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 09:40 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527317-tse-registra-115-milhao-de-consultas-a-locais-de-votacao-no-2-turno.html Política política, eleições, eleicoes-2026 1624 TSE registra 1,15 milhão de consultas a locais de votação no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527317-tse-registra-115-milhao-de-consultas-a-locais-de-votacao-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 09:51 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527320-jovem-morre-em-carreata-pro-flavio-bolsonaro.html Nacional Brasil, goiás, eleições 2170 Jovem morre ao descer de caminhão em carreata política em GO https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527320-jovem-morre-em-carreata-pro-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 10:12 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527325-jiboia-e-resgatada-em-escola-usada-como-local-de-votacao-em-minas.html Gerais minas gerais, mg, animais, eleições 1158 Jiboia é resgatada em escola usada como local de votação em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527325-jiboia-e-resgatada-em-escola-usada-como-local-de-votacao-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 10:19 Vitor de Araújo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527313-homem-em-carro-com-adesivo-de-lula-atropela-criancas-em-ato-pro-flavio.html Política Atropelamento 2481 Homem em carro com adesivo de Lula atropela crianças em ato pró-Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527313-homem-em-carro-com-adesivo-de-lula-atropela-criancas-em-ato-pro-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 10:20 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527329-lula-vota-em-sao-bernardo-do-campo-ao-lado-de-janja-alckmin-e-aliados.html Política política, eleições, lula, eleicoes-2026 1594 Lula vota em São Bernardo do Campo ao lado de Janja, Alckmin e aliados https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527329-lula-vota-em-sao-bernardo-do-campo-ao-lado-de-janja-alckmin-e-aliados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 10:20 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527330-dilma-rousseff-e-aclamada-por-apoiadores-ao-votar-em-bh.html Política Brics, Dilma, Dilma Rousseff 2145 Dilma Rousseff é aclamada por apoiadores ao votar em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527330-dilma-rousseff-e-aclamada-por-apoiadores-ao-votar-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 10:24 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527333-spirulina-alga-rica-em-nutrientes-que-pode-ajudar-no-combate-a-anemia.html Galeria 6 Spirulina: alga rica em nutrientes que pode ajudar no combate à anemia https://www.flipar.com.br/?p=695877&preview=true&preview_id=695877 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 10:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527337-leonel-brizola-politico-foi-o-unico-governador-eleito-pelo-voto-popular-em-dois-estados.html Galeria 6 Leonel Brizola: político foi o único governador eleito pelo voto popular em dois estados https://www.flipar.com.br/?p=695885&preview=true&preview_id=695885 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 10:38 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527338-ana-maria-braga-para-o-eleitor-analise-o-curriculo-ou-a-carteira-de-trabalho.html Cultura eleições, celebridades 2948 Ana Maria Braga para o eleitor: "Analise o currículo ou a carteira de trabalho" https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527338-ana-maria-braga-para-o-eleitor-analise-o-curriculo-ou-a-carteira-de-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 10:48 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527342-combate-a-caspa-habitos-simples-devem-fazer-parte-da-rotina-diaria.html Galeria 6 Combate à caspa: hábitos simples devem fazer parte da rotina diária https://www.flipar.com.br/?p=695879&preview=true&preview_id=695879 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 10:51 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527314-alerta-para-rj-e-sp-estados-devem-registrar-chuvas-fortes-neste-domingo.html Gerais Chuva, Chuvas, São Paulo 6086 Alerta para RJ e SP: estados devem registrar chuvas fortes neste domingo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527314-alerta-para-rj-e-sp-estados-devem-registrar-chuvas-fortes-neste-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 11:01 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527345-nikolas-sobre-resultado-das-eleicoes-agora-esta-em-suas-maos-senhor.html Política eleições, política, eleicoes-2026, nikolas 3252 Nikolas sobre resultado das eleições: "Agora está em suas mãos, Senhor" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527345-nikolas-sobre-resultado-das-eleicoes-agora-esta-em-suas-maos-senhor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 11:02 Vitor de Araújo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527326-ana-elisa-pt-vota-e-demonstra-preocupacao-caso-flavio-bolsonaro-venca.html Política A, Ana Elisa, Ana Elisa Santos Silva, Câmara dos Deputados, FLÁVIO, PT, Turno 2646 Ana Elisa (PT) vota e demonstra preocupação caso Flávio Bolsonaro vença https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527326-ana-elisa-pt-vota-e-demonstra-preocupacao-caso-flavio-bolsonaro-venca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 11:06 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527349-dormir-bem-sono-de-qualidade-beneficia-a-saude-fisica-e-mental.html Galeria 6 Dormir bem: sono de qualidade beneficia a saúde física e mental https://www.flipar.com.br/?p=695878&preview=true&preview_id=695878 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 11:19 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527357-lula-e-flavio-bolsonaro-votam-no-segundo-turno-das-eleicoes-2026.html Política política, eleições, eleicoes-2026, lula, flavio 3221 Flávio Bolsonaro e Lula votam no segundo turno das eleições 2026 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527357-lula-e-flavio-bolsonaro-votam-no-segundo-turno-das-eleicoes-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 11:22 Leandro Couri https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527347-arvore-cai-e-interdita-transito-na-avenida-do-contorno-em-bh.html Gerais Avenida, Cai, Interdita, Queda, Trânsito, árvore 958 Árvore cai e interdita trânsito na Avenida do Contorno, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527347-arvore-cai-e-interdita-transito-na-avenida-do-contorno-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 11:22 Rede de Notícias LB https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7527358-alta-ou-baixa-temporada-veja-as-vantagens-de-viajar-em-cada-periodo.html Empresas 5676 Alta ou baixa temporada? Veja as vantagens de viajar em cada período 58 Digital

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Estado de Minas 2026-10-25 11:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527365-ponta-de-nossa-senhora-de-guadalupe-praia-brasileira-e-eleita-a-melhor-de-enclave-do-mundo.html Galeria 6 Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe: praia brasileira é eleita a melhor de enclave do mundo https://www.flipar.com.br/?p=695884&preview=true&preview_id=695884 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 11:37 Vitor de Araújo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527359-sem-camisa-cleitinho-diz-em-video-que-procurara-presidente-eleito.html Política Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, Política, SENADO, Cleitinho 2527 Sem camisa, Cleitinho diz em vídeo que procurará presidente eleito https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527359-sem-camisa-cleitinho-diz-em-video-que-procurara-presidente-eleito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 11:45 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527364-com-camisa-dada-por-neymar-nikolas-vota-em-bh-e-faz-o-v-da-vitoria.html Política Brasil, Nikolas, Nikolas Ferreira 1904 Com camisa dada por Neymar, Nikolas vota em BH e faz o V da vitória https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527364-com-camisa-dada-por-neymar-nikolas-vota-em-bh-e-faz-o-v-da-vitoria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 11:56 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527363-homem-e-preso-apos-roubo-de-rs-80-mil-em-joias-na-savassi.html Gerais Homem, Preso, Roubo 2859 Homem é preso após roubo de R$ 80 mil em joias na Savassi https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527363-homem-e-preso-apos-roubo-de-rs-80-mil-em-joias-na-savassi.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 12:07 Vitor de Araújo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527373-jogador-do-cruzeiro-publica-foto-com-camisa-22-e-indica-apoio-a-bolsonaro.html Política Bolsonaro, Cruzeiro 1710 Jogador do Cruzeiro publica foto com camisa 22 e indica apoio a Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527373-jogador-do-cruzeiro-publica-foto-com-camisa-22-e-indica-apoio-a-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 12:10 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527377-carla-zambelli-e-vista-em-secao-eleitoral-e-causa-tumulto-na-italia.html Política política, eleições, eleicoes-2026 4204 Carla Zambelli é vista em seção eleitoral e causa tumulto na Itália https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527377-carla-zambelli-e-vista-em-secao-eleitoral-e-causa-tumulto-na-italia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 12:27 Isabela Berrogain https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527381-michelle-diz-que-bolsonaro-esta-esperancoso-com-resultado-das-eleicoes.html Política Bolsonaro, Eleições, Jair bolsonaro, Michelle 1136 Michelle diz que Bolsonaro está 'esperançoso' com resultado das eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527381-michelle-diz-que-bolsonaro-esta-esperancoso-com-resultado-das-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 12:35 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527389-reporter-diz-que-lula-esta-desanimado-e-janja-rebate-vai-se-catar.html Política política, eleições 2110 Repórter diz que Lula está desanimado, e Janja rebate: 'Vai se catar' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527389-reporter-diz-que-lula-esta-desanimado-e-janja-rebate-vai-se-catar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 12:37 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527383-fachin-enaltece-conduta-adequada-e-transparente-da-justica-eleitoral.html Política Edson Fachin, stf, eleições 2026, segundo turno, TSE, votação, eleitor 1019 Fachin enaltece conduta 'adequada e transparente' da Justiça Eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527383-fachin-enaltece-conduta-adequada-e-transparente-da-justica-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 12:55 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527400-eliana-faz-apelo-aos-eleitores-na-hora-de-votar-nao-esquece-quem-voce-e.html Cultura política, eleições, celebridades 3003 Eliana faz apelo aos eleitores: 'Na hora de votar, não esquece quem você é' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527400-eliana-faz-apelo-aos-eleitores-na-hora-de-votar-nao-esquece-quem-voce-e.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:04 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527397-confiante-na-vitoria-de-flavio-simoes-promete-13o-e-janeiro-quitados.html Política 1743 Confiante na vitória de Flávio, Simões promete 13o. e janeiro quitados https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527397-confiante-na-vitoria-de-flavio-simoes-promete-13o-e-janeiro-quitados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:11 Caetano Yamamoto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527385-haddad-vota-em-sp-e-destaca-clima-excelente-nas-ruas-para-reeleicao-de-lula.html Política haddad, eleições, segundo turno, eleições 2026, Lula 1594 Haddad vota em SP e destaca "clima excelente nas ruas" para reeleição de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527385-haddad-vota-em-sp-e-destaca-clima-excelente-nas-ruas-para-reeleicao-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:12 Caetano Yamamoto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527386-moraes-exalta-o-sistema-eleitoral-ao-votar-em-sp-e-o-melhor-do-mundo.html Política Alexandre de Moraes, eleições2026, eleições 2026, STF, SP, TSE, sistema eleitoral, ministro, segundo turno 1131 Moraes exalta o sistema eleitoral ao votar em SP: "É o melhor do mundo" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527386-moraes-exalta-o-sistema-eleitoral-ao-votar-em-sp-e-o-melhor-do-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:24 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527391-vereadora-do-pt-agredida-em-briga-entre-carreatas-deixa-hospital.html Política Agressão, Lula, Política 3417 Vereadora do PT agredida em briga entre carreatas deixa hospital https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527391-vereadora-do-pt-agredida-em-briga-entre-carreatas-deixa-hospital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:25 Caetano Yamamoto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527384-mendonca-vota-em-brasilia-que-o-eleitor-seja-o-principal-vencedor.html Política André Mendonça, STF, eleições, eleições 2026, TSE, eleitor, voto 1163 Mendonça vota em Brasília: "Que o eleitor seja o principal vencedor" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527384-mendonca-vota-em-brasilia-que-o-eleitor-seja-o-principal-vencedor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:31 Vitor de Araújo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527392-cleitinho-faz-gesto-de-apoio-a-flavio-bolsonaro-e-pede-uniao-somos-um-so.html Política Flávio Bolsonaro, Governador, LULA, Minas Gerais, Política, Cleitinho 2447 Cleitinho faz gesto de apoio a Flávio Bolsonaro e pede união: 'Somos um só' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527392-cleitinho-faz-gesto-de-apoio-a-flavio-bolsonaro-e-pede-uniao-somos-um-so.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527413-mulheres-na-ciencia-da-invisibilidade-ao-reconhecimento.html Galeria 6 Mulheres na ciência: da invisibilidade ao reconhecimento https://www.flipar.com.br/?p=695886&preview=true&preview_id=695886 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:40 Vitor de Araújo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527403-lohanna-franca-vota-em-divinopolis-faz-o-l-e-declara-confianca-em-lula.html Política 2877 Lohanna França vota em Divinópolis, faz o 'L' e declara confiança em Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527403-lohanna-franca-vota-em-divinopolis-faz-o-l-e-declara-confianca-em-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:45 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527406-defesa-civil-alerta-para-granizo-e-chuva-forte-em-domingo-de-eleicao.html Gerais Alerta, Chuva, Defesa Civil, GRANIZO 2362 Defesa Civil alerta para granizo e chuva forte em domingo de eleição https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527406-defesa-civil-alerta-para-granizo-e-chuva-forte-em-domingo-de-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:53 Cadu Bruno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527380-ate-que-horas-da-para-votar-hoje-e-o-que-levar-para-a-secao-no-2-turno.html Política Eleições 1594 Até que horas dá para votar hoje e o que levar para a seção no 2º turno https://www.tupi.fm/eleicoes/ate-que-horas-da-para-votar-hoje-e-o-que-levar-para-a-secao-no-2o-turno/ Digital

Estado de Minas 2026-10-25 13:59 Vitor de Araújo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527420-domingos-savio-vota-critica-stf-e-aponta-seguranca-como-prioridade.html Política 2897 Domingos Sávio vota, critica STF e aponta segurança como prioridade https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527420-domingos-savio-vota-critica-stf-e-aponta-seguranca-como-prioridade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 14:00 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527418-ventos-derrubam-arvores-e-telhado-em-tempestade-nas-eleicoes-em-bh.html Gerais Alerta, Chuva, Defesa civil, Energia, Região, SP, Tempestade 2943 Ventos derrubam árvores e telhado em tempestade nas eleições em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527418-ventos-derrubam-arvores-e-telhado-em-tempestade-nas-eleicoes-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 14:13 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527423-estrada-da-serra-do-corvo-branco-impressiona-com-paredoes-de-ate-90-metros.html Galeria 6 Estrada da Serra do Corvo Branco impressiona com paredões de até 90 metros https://www.flipar.com.br/?p=695881&preview=true&preview_id=695881 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 14:41 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527435-tre-manda-prender-secretario-de-mobilidade-de-salvador-por-falta-de-onibus-durante-votacao.html Política eleicao-2026, eleicoes-2026 5545 TRE manda prender secretário de mobilidade de Salvador por falta de ônibus durante votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527435-tre-manda-prender-secretario-de-mobilidade-de-salvador-por-falta-de-onibus-durante-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 14:48 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527439-tomatillo-como-usar-e-por-que-ele-atrai-os-chefs.html Galeria 6 Tomatillo: como usar e por que ele atrai os chefs https://www.flipar.com.br/?p=695869&preview=true&preview_id=695869 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 15:06 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527436-careta-de-mesaria-ao-receber-flavio-bolsonaro-viraliza-nas-redes.html Política eleição, flávio, bolsonaro, voto, mesária 2011 Careta de mesária ao receber Flávio Bolsonaro viraliza nas redes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527436-careta-de-mesaria-ao-receber-flavio-bolsonaro-viraliza-nas-redes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 15:24 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527449-bibimbap-iguaria-coreana-mistura-tradicao-estetica-e-diversidade-de-ingredientes.html Galeria 6 Bibimbap: iguaria coreana mistura tradição, estética e diversidade de ingredientes https://www.flipar.com.br/?p=695873&preview=true&preview_id=695873 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 15:49 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527457-gastronomia-francesa-sabores-que-conquistam-admiradores-no-mundo-inteiro.html Galeria 6 Gastronomia francesa: sabores que conquistam admiradores no mundo inteiro https://www.flipar.com.br/?p=695876&preview=true&preview_id=695876 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 16:07 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527426-domingo-de-eleicao-temporal-provoca-quedas-de-semaforos-e-falta-de-energia.html Gerais Chuva, Chuva forte, Defesa Civil, Energia, Falta, Falta de energia, Queda de árvores 3148 Domingo de eleição: temporal provoca quedas de semáforos e falta de energia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527426-domingo-de-eleicao-temporal-provoca-quedas-de-semaforos-e-falta-de-energia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 16:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527469-pastas-cremes-e-pates-opcoes-que-dao-mais-sabor-aos-lanches.html Galeria 6 Pastas, cremes e patês: opções que dão mais sabor aos lanches https://www.flipar.com.br/?p=695875&preview=true&preview_id=695875 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 16:16 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527461-lula-critica-falta-de-transporte-e-pt-pede-para-estender-horario-de-votacao.html Política DENÚNCIA, Eleições, GOL, Lula, Pt, Transporte, TSE 4628 Lula critica falta de transporte e PT pede para estender horário de votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527461-lula-critica-falta-de-transporte-e-pt-pede-para-estender-horario-de-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 16:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7527472-favorito-ao-planalto-flavio-bolsonaro-resistiu-a-candidatura-revela-colunista.html Agropecuário eleicoes-2026, eleicao-2026, flavio-bolsonaro 2765 Favorito ao Planalto, Flávio Bolsonaro resistiu à candidatura, revela colunista https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7527472-favorito-ao-planalto-flavio-bolsonaro-resistiu-a-candidatura-revela-colunista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 16:26 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527470-pedro-rousseff-sofre-acidente-na-br-381-a-caminho-de-sao-paulo.html Política Acidente, br-381, Eleições 2026, São Paulo 791 Pedro Rousseff sofre acidente na BR-381 a caminho de São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527470-pedro-rousseff-sofre-acidente-na-br-381-a-caminho-de-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 16:40 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527478-lula-e-flavio-dividem-vitorias-nos-primeiros-resultados-do-exterior.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, TSE 3090 Lula e Flávio dividem vitórias nos primeiros resultados do exterior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527478-lula-e-flavio-dividem-vitorias-nos-primeiros-resultados-do-exterior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 16:48 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527485-por-que-os-gafanhotos-cor-de-rosa-sao-raros-e-vivem-pouco-veja-a-explicacao.html Galeria 6 Por que os gafanhotos cor-de-rosa são raros e vivem pouco: veja a explicação https://www.flipar.com.br/?p=695871&preview=true&preview_id=695871 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 16:54 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527482-video-cleitinho-pede-que-apoiadores-de-lula-e-flavio-se-abracem.html Política Cleitinho, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro 1105 Vídeo: Cleitinho pede que apoiadores de Lula e Flávio se abracem https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527482-video-cleitinho-pede-que-apoiadores-de-lula-e-flavio-se-abracem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 17:15 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527500-stf-determina-prorrogacao-da-votacao-ate-as-19h-em-todo-o-pais.html Política lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, cristiano-zanin 2307 STF determina prorrogação da votação até as 19h em todo o país https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527500-stf-determina-prorrogacao-da-votacao-ate-as-19h-em-todo-o-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 17:31 Carolina Saraiva https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527502-o-clube-da-esquina-tinha-um-pacto-filosofico-diz-rodrigo-borges.html Cultura Clube da esquina, Cultura, artista, cantor, compositor 8063 "O Clube da Esquina tinha um pacto filosófico", diz Rodrigo Borges https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527502-o-clube-da-esquina-tinha-um-pacto-filosofico-diz-rodrigo-borges.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 17:46 Cadu Bruno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527507-mulher-com-camisa-do-brasil-e-bone-do-maga-faz-saudacao-nazista-em-votacao.html Política eleições 2026, Trump, Nazismo 1406 Mulher com camisa do Brasil e boné do Maga faz saudação nazista em votação https://www.tupi.fm/eleicoes/mulher-com-camisa-do-brasil-e-bone-do-maga-faz-saudacao-nazista-ao-sair-de-votacao-em-botafogo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-25 17:47 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527517-bh-ainda-tem-221-mil-clientes-sem-energia-apos-temporal.html Gerais 3279 BH ainda tem 221 mil clientes sem energia após temporal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527517-bh-ainda-tem-221-mil-clientes-sem-energia-apos-temporal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 17:54 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527515-tse-suspende-apuracao-apos-stf-prorrogar-votacao-ate-as-19h.html Política TSE, lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro 1632 TSE suspende apuração após STF prorrogar votação até as 19h https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527515-tse-suspende-apuracao-apos-stf-prorrogar-votacao-ate-as-19h.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:01 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527519-bombeiros-procuram-por-homem-que-caiu-em-corrego-durante-temporal.html Gerais temporal, Corpo de Bombeiros, BH 866 Bombeiros procuram por homem que caiu em córrego durante temporal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527519-bombeiros-procuram-por-homem-que-caiu-em-corrego-durante-temporal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:06 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527527-zanin-do-stf-prorroga-votacao-e-gera-duvidas-sobre-desfecho-da-eleicao.html Política#PlatôBr Reportagem 1914 Zanin, do STF, prorroga votação e gera dúvidas sobre desfecho da eleição https://platobr.com.br/zanin-do-stf-prorroga-votacao-e-gera-duvidas-sobre-desfecho-da-eleicao Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527534-frutas-ricas-em-fibras-opcoes-naturais-que-ajudam-a-saciar-na-dieta.html Galeria 6 Frutas ricas em fibras: opções naturais que ajudam a saciar na dieta https://www.flipar.com.br/?p=695870&preview=true&preview_id=695870 Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:14 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527536-caos-instalado-em-brasilia-ja-se-fala-em-possibilidade-de-anular-as-eleicoes.html Política#PlatôBr Reportagem 1142 Caos instalado: em Brasília, já se fala em possibilidade de anular as eleições https://platobr.com.br/caos-instalado-em-brasilia-ja-se-fala-em-possibilidade-de-anular-as-eleicoes Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:26 ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527544-malafaia-acusa-pt-de-querer-ganhar-no-tapetao-apos-prorrogacao-de-votacao.html Política Lula, STF, Silas Malafaia, Eleições 2026 1617 Malafaia acusa PT de 'querer ganhar no tapetão' após prorrogação de votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527544-malafaia-acusa-pt-de-querer-ganhar-no-tapetao-apos-prorrogacao-de-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:33 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527533-tse-orienta-que-apenas-secoes-ainda-abertas-funcionem-ate-as-19h.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, pt, stf 1559 TSE orienta que apenas seções ainda abertas funcionem até as 19h https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527533-tse-orienta-que-apenas-secoes-ainda-abertas-funcionem-ate-as-19h.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:33 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527549-brasileira-surpreende-eduardo-bolsonaro-em-miami-com-grito-de-fugitivo.html Política eleicoes-2026, eleicao-2026, eduardo-bolsonaro 1792 Brasileira surpreende Eduardo Bolsonaro em Miami com grito de "fugitivo" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527549-brasileira-surpreende-eduardo-bolsonaro-em-miami-com-grito-de-fugitivo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:34 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527532-prorrogacao-do-horario-de-votacao-e-inedita-no-brasil.html Política eleicoes-2026, Flávio Bolsonaro, Lula, STF 2794 Prorrogação do horário de votação é inédita no Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527532-prorrogacao-do-horario-de-votacao-e-inedita-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:39 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527539-tre-mg-ainda-nao-foi-notificado-sobre-prorrogacao-do-horario-de-votacao.html Política TRE, TSE, Eleições 2026, Zanin 727 TRE-MG ainda não foi notificado sobre prorrogação do horário de votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527539-tre-mg-ainda-nao-foi-notificado-sobre-prorrogacao-do-horario-de-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:51 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527555-janones-preve-vitoria-de-lula.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, andre-janones, presidente 1297 Janones prevê vitória de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527555-janones-preve-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 18:54 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527558-nikolas-apos-prorrogacao-da-votacao-ou-a-gente-ganha-ou-a-gente-ganha.html Política nikolas-ferreira, pl, lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, tse 2002 Nikolas após prorrogação da votação: 'Ou a gente ganha, ou a gente ganha' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527558-nikolas-apos-prorrogacao-da-votacao-ou-a-gente-ganha-ou-a-gente-ganha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 19:03 Fernanda Strickland - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527561-lula-e-flavio-pediram-ao-tse-prorrogacao-da-votacao.html Política lula, TSE, eleições 2026, Flávio Bolsonaro 2080 Lula e Flávio pediram ao TSE prorrogação da votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527561-lula-e-flavio-pediram-ao-tse-prorrogacao-da-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 19:05 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527568-golpe-judiciario-diz-coordenador-de-campanha-de-flavio-sobre-prorrogacao.html Política Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, tse, Cristiano Zanin, ROGÉRIO MARINHO 4365 'Golpe judiciário', diz coordenador de campanha de Flávio sobre prorrogação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527568-golpe-judiciario-diz-coordenador-de-campanha-de-flavio-sobre-prorrogacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 19:32 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527581-escolas-de-bh-fecham-antes-de-prorrogacao-da-votacao-ate-as-19h.html Política Segundo Turno, TSE, eleição 2026, BH 2142 Escolas de BH fecham antes de prorrogação da votação até as 19h https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527581-escolas-de-bh-fecham-antes-de-prorrogacao-da-votacao-ate-as-19h.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 19:32 Bruno Luis Barros,Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527577-tre-mg-orientou-secoes-abertas-a-funcionar-ate-as-19h-apos-decisao-do-stf.html Política TRE-MG, stf, Cristiano Zanin 1154 TRE-MG orientou seções abertas a funcionar até as 19h após decisão do STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527577-tre-mg-orientou-secoes-abertas-a-funcionar-ate-as-19h-apos-decisao-do-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 19:34 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527587-prorrogacao-da-votacao-causa-confusao-com-urnas-fechadas-e-secoes-apuradas.html Política tse, eleições 2026, segundo turno 5523 Prorrogação da votação causa confusão com urnas fechadas e seções apuradas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527587-prorrogacao-da-votacao-causa-confusao-com-urnas-fechadas-e-secoes-apuradas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 19:49 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527594-nikolas-diz-que-pl-pode-contestar-resultado-se-perder-pela-prorrogacao.html Política Nikolas, Nikolas Ferreira, eleições 2026, segundo turno, tse 2444 Nikolas diz que PL pode contestar resultado se perder pela prorrogação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527594-nikolas-diz-que-pl-pode-contestar-resultado-se-perder-pela-prorrogacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 19:52 Ana Luiza Soares,Rafael Silva* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527586-eleitor-chega-para-votar-apos-prorrogacao-e-encontra-secao-fechada-em-bh.html Política Eleitor 15 Eleitor chega para votar após prorrogação e encontra seção fechada em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527586-eleitor-chega-para-votar-apos-prorrogacao-e-encontra-secao-fechada-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:02 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527602-campanha-de-lula-acusa-kassio-de-demorar-para-estender-horario-de-votacao.html Política Lula, Votação, tse, eleições 2026, kassio nunes marques, segundo turno 2967 Campanha de Lula acusa Kassio de demorar para estender horário de votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527602-campanha-de-lula-acusa-kassio-de-demorar-para-estender-horario-de-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:05 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527593-alessandro-vieira-preve-questionamento-pos-eleicoes-absurdo-do-tse-e-stf.html Política Alessandro Vieira, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro 1596 Alessandro Vieira prevê questionamento pós-eleições: 'Absurdo do TSE e STF' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527593-alessandro-vieira-preve-questionamento-pos-eleicoes-absurdo-do-tse-e-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:06 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527571-vicentinho-junior-e-eleito-governador-do-tocantins.html Política Eleições 2026, Tocantins, brasil 447 Vicentinho Júnior é eleito governador do Tocantins https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527571-vicentinho-junior-e-eleito-governador-do-tocantins.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:06 Caio Barbieri https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527609-celina-leao-e-a-primeira-mulher-eleita-governadora-do-df.html Política#PlatôBr Reportagem 2831 Celina Leão é a primeira mulher eleita governadora do DF https://platobr.com.br/celina-leao-e-a-primeira-mulher-eleita-governadora-do-df Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:09 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527557-celina-leao-e-reeleita-governadora-do-distrito-federal.html Política Distrito Federal, Ibaneis Rocha, brasil, eleicoes-2026 481 Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527557-celina-leao-e-reeleita-governadora-do-distrito-federal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:12 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527606-ceo-da-atlasintel-crava-vitoria-de-lula-ganhou.html Política lula, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026 2443 CEO da AtlasIntel crava vitória de Lula: 'Ganhou' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527606-ceo-da-atlasintel-crava-vitoria-de-lula-ganhou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:18 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527565-idosa-agredida-pela-filha-consegue-protecao-pela-lei-maria-da-penha.html Gerais Lei Maria da Penha, Agressão, Rio Paranaíba, Alto Paranaíba, minas gerais, idosa 2605 Idosa agredida pela filha consegue proteção pela Lei Maria da Penha https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527565-idosa-agredida-pela-filha-consegue-protecao-pela-lei-maria-da-penha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:28 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527509-mailza-assis-e-reeleita-governadora-do-acre.html Política Acre, Eleições 2026, Mailza Assis 424 Mailza Assis é reeleita governadora do Acre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527509-mailza-assis-e-reeleita-governadora-do-acre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:30 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527620-vicentinho-junior-vira-sobre-dorinha-e-e-eleito-governador-do-tocantins.html Política#PlatôBr Reportagem 1002 Vicentinho Júnior vira sobre Dorinha e é eleito governador do Tocantins https://platobr.com.br/vicentinho-junior-vira-e-e-eleito-governador-do-tocantins Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:34 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527521-omar-aziz-e-eleito-governador-do-amazonas.html Política Amazonas, Omar Aziz, eleicoes-2026 502 Omar Aziz é eleito governador do Amazonas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527521-omar-aziz-e-eleito-governador-do-amazonas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:46 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527632-em-disputa-entre-aliados-de-flavio-mailza-assis-e-reeleita-no-acre.html Política#PlatôBr Reportagem 631 Em disputa entre aliados de Flávio, Mailza Assis é reeleita no Acre https://platobr.com.br/mailza-assis-e-reeleita-governadora-do-acre-em-disputa-de-aliados-de-flavio Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:47 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527619-ministerio-publico-eleitoral-foi-contra-estender-horario-de-votacao.html Política tse, mpe, segundo turno, eleições 2026 1072 Ministério Público Eleitoral foi contra estender horário de votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527619-ministerio-publico-eleitoral-foi-contra-estender-horario-de-votacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:48 Eduarda Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527625-pf-abre-inquerito-apos-vereadora-do-pt-ser-agredida-com-tijolo-em-mg.html Política Brasil, Eleições 3032 PF abre inquérito após vereadora do PT ser agredida com tijolo em MG https://www.tupi.fm/brasil/pf-abre-inquerito-para-investigar-agressao-contra-vereadora-do-em-minas-gerais/ Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:51 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527576-datafolha-projeta-vitoria-de-lula.html Política Flávio Bolsonaro, Lula, eleicoes-2026 682 Datafolha projeta vitória de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527576-datafolha-projeta-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:55 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527635-ministros-veem-erros-do-tse-e-do-stf-mas-descartam-anular-eleicao.html Política eleições 2026, tse, stf, segundo turno 2893 Ministros veem erros do TSE e do STF, mas descartam anular eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527635-ministros-veem-erros-do-tse-e-do-stf-mas-descartam-anular-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 20:58 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527551-lorenzo-pazolini-e-eleito-governador-do-espirito-santo.html Política eleições 2026, Espírito Santo, brasil 487 Lorenzo Pazolini é eleito governador do Espírito Santo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527551-lorenzo-pazolini-e-eleito-governador-do-espirito-santo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 21:02 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527598-flavio-bolsonaro-vence-lula-em-bh.html Política Flávio Bolsonaro, Lula, eleicoes-2026, bh, segundo turno 500 Flávio Bolsonaro vence Lula em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527598-flavio-bolsonaro-vence-lula-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 21:04 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527637-janones-posta-foto-com-lula-agora-acreditam-que-a-eleicao-esta-ganha.html Política André Janones, JANONES, lula, eleicoes-2026, segundo turno 522 Janones posta foto com Lula: ‘Agora acreditam que a eleição está ganha?’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527637-janones-posta-foto-com-lula-agora-acreditam-que-a-eleicao-esta-ganha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 21:09 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527552-lula-e-reeleito-presidente-do-brasil.html Política lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, pt 1633 Lula é reeleito presidente do Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527552-lula-e-reeleito-presidente-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 21:10 Mariana Costa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527543-cadu-de-lula-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-norte.html Política eleicoes-2026, brasil , rio grande do norte, segundo turno 399 Cadu de Lula é eleito governador do Rio Grande do Norte https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527543-cadu-de-lula-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-norte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 21:18 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527646-em-virada-inedita-e-historica-lula-derrota-flavio-bolsonaro-e-garante-quarto-mandato.html Política#PlatôBr Reportagem 439 Em virada inédita e histórica, Lula derrota Flávio Bolsonaro e garante quarto mandato https://platobr.com.br/em-virada-inedita-e-historica-lula-derrota-flavio-bolsonaro-e-garante-quarto-mandato Digital

Estado de Minas 2026-10-25 21:22 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527643-nikolas-esperava-que-votos-do-sudeste-decidiriam-a-favor-de-flavio.html Política eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, Nikolas Ferreira 868 Nikolas esperava que votos do Sudeste decidiriam a favor de Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527643-nikolas-esperava-que-votos-do-sudeste-decidiriam-a-favor-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 21:30 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527650-omar-aziz-que-fez-campanha-com-lula-governara-o-amazonas-pela-terceira-vez.html Política#PlatôBr Reportagem 1031 Omar Aziz, que fez campanha com Lula, governará o Amazonas pela terceira vez https://platobr.com.br/omar-aziz-que-fez-campanha-com-lula-governara-o-amazonas-pela-terceira-vez Digital

Estado de Minas 2026-10-25 21:33 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527652-presidente-do-tre-mg-disse-que-eleicao-cumpriu-as-determinacoes-legais.html Política eleições 2026, tre-mg, segundo turno, minas gerais 2090 Presidente do TRE-MG disse que eleição cumpriu as determinações legais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527652-presidente-do-tre-mg-disse-que-eleicao-cumpriu-as-determinacoes-legais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 21:34 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527651-vitoria-de-lula-e-conquista-inedita.html Política lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, Geraldo Alckmin 2049 Vitória de Lula é conquista inédita https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527651-vitoria-de-lula-e-conquista-inedita.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 21:39 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527659-cemig-temporal-que-atingiu-minas-neste-domingo-esta-entre-os-mais-severos.html Gerais 3811 Cemig: temporal que atingiu Minas neste domingo está entre os mais severos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527659-cemig-temporal-que-atingiu-minas-neste-domingo-esta-entre-os-mais-severos.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-25 22:03 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527671-lula-reeleito-veja-video-da-comemoracao.html Política eleicoes-2026, lula, presidente, pt, flavio-bolsonaro 746 Lula reeleito: veja vídeo da comemoração https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527671-lula-reeleito-veja-video-da-comemoracao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 22:04 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527673-disputa-pelo-trafico-termina-com-jovem-baleado-no-vale-do-rio-doce.html Gerais Minas Gerais, trafico-de-droga, Vale do Rio Doce, Mathias Lobato, Governador Valadares 2542 Disputa pelo tráfico termina com jovem baleado no Vale do Rio Doce https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527673-disputa-pelo-trafico-termina-com-jovem-baleado-no-vale-do-rio-doce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 22:06 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527680-lula-vence-flavio-com-vantagem-maior-que-a-obtida-sobre-bolsonaro-em-2022.html Política Lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, tse, segundo turno 1582 Lula vence Flávio com vantagem maior que a obtida sobre Bolsonaro em 2022 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527680-lula-vence-flavio-com-vantagem-maior-que-a-obtida-sobre-bolsonaro-em-2022.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 22:06 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527683-lorenzo-pazolini-confirma-favoritismo-e-e-eleito-governador-do-espirito-santo.html Política#PlatôBr Reportagem 1155 Lorenzo Pazolini confirma favoritismo e é eleito governador do Espírito Santo https://platobr.com.br/lorenzo-pazolini-confirma-favoritismo-e-e-eleito-governador-do-espirito-santo Digital

Estado de Minas 2026-10-25 22:16 Thiago Prata https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527685-inspirado-no-eu-acredito-lula-alcanca-virada-em-sete-eleicoes.html Política lula, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Eleições 2026 3578 Inspirado no 'Eu acredito', Lula alcança 'virada' em sete eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527685-inspirado-no-eu-acredito-lula-alcanca-virada-em-sete-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 22:26 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527690-video-marcal-e-aliados-de-flavio-comemoraram-virada-durante-apuracao.html Política Marçal, pablo-marcal, lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, segundo turno 1189 Vídeo: Marçal e aliados de Flávio comemoraram ‘virada’ durante apuração https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527690-video-marcal-e-aliados-de-flavio-comemoraram-virada-durante-apuracao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 22:35 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527672-so-um-instituto-previu-vitoria-de-lula-na-vespera-do-2-turno.html Política Pesquisa 1728 Só um instituto previu vitória de Lula na véspera do 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527672-so-um-instituto-previu-vitoria-de-lula-na-vespera-do-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 22:48 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527700-kassio-prorrogacao-da-votacao-nao-provocou-nenhuma-alteracao-na-eleicao.html Política kassio nunes marques, tse, eleições 2026, segundo turno 847 Kassio: prorrogação da votação não provocou 'nenhuma alteração' na eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527700-kassio-prorrogacao-da-votacao-nao-provocou-nenhuma-alteracao-na-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 22:53 Larissa Leone* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527694-ana-elisa-nao-vai-a-sp-por-seguranca-mg-estava-muito-hostil.html Política Eleições, Eleição 2026, Ana Elisa, lula, pt, segundo turno 2519 Ana Elisa não vai a SP por segurança: 'MG estava muito hostil' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527694-ana-elisa-nao-vai-a-sp-por-seguranca-mg-estava-muito-hostil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 22:59 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527697-lula-ganha-quase-150-mil-votos-em-bh-entre-1-e-2-turnos.html Política eleições 2026, flávio bolsonaro, lula, BH 916 Lula ganha quase 150 mil votos em BH entre 1º e 2º turnos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527697-lula-ganha-quase-150-mil-votos-em-bh-entre-1-e-2-turnos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:05 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527703-lula-agradece-janones-por-apoio-na-campanha-nosso-general.html Política lula, janones, eleições 2026, segundo turno 52 Lula agradece Janones por apoio na campanha: 'Nosso general' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527703-lula-agradece-janones-por-apoio-na-campanha-nosso-general.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:09 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527704-eleitor-morre-apos-passar-mal-em-fila-de-votacao-no-interior-de-minas.html Gerais Minas Gerais, Eleições 2026 963 Eleitor morre após passar mal em fila de votação no interior de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527704-eleitor-morre-apos-passar-mal-em-fila-de-votacao-no-interior-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527714-lula-promete-mudar-o-jeito-de-governar-ataca-flavio-e-diz-que-venceu-intromissao-externa.html Política eleicoes-2026, lula 6951 Lula promete mudar o jeito de governar, ataca Flávio e diz que venceu intromissão externa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527714-lula-promete-mudar-o-jeito-de-governar-ataca-flavio-e-diz-que-venceu-intromissao-externa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:13 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527711-flavio-pede-anulacao-da-eleicao-inexplicavel-sacanagem.html Política flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, segundo turno, tse 1810 Flávio pede anulação da eleição: ‘Inexplicável; sacanagem’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527711-flavio-pede-anulacao-da-eleicao-inexplicavel-sacanagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:29 Ana Luiza Soares,Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527726-bella-goncalves-sobre-vitoria-de-lula-dia-de-alivio-mas-de-vigilancia.html Política Lula, BH, Bella Gonçalves, Flávio Bolsonaro 1543 Bella Gonçalves sobre vitória de Lula: 'Dia de alívio, mas de vigilância' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527726-bella-goncalves-sobre-vitoria-de-lula-dia-de-alivio-mas-de-vigilancia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:32 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527733-alcolumbre-e-motta-ligam-para-lula-oferecem-apoio-e-pedem-uniao.html Política Alcolumbre, Lula, Motta, congresso, senado, câmara dos deputados, eleições 2026, segundo turno 4085 Alcolumbre e Motta ligam para Lula, oferecem apoio e pedem união https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527733-alcolumbre-e-motta-ligam-para-lula-oferecem-apoio-e-pedem-uniao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:41 Marcos Vieira,Nara Ferreira,Ramon Lisboa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527715-bh-comemora-reeleicao-de-lula-maior-vitoria-do-povo-brasileiro.html Política lula, BH, Minas Gerais, Flávio Bolsonaro 4301 BH comemora reeleição de Lula: 'Maior vitória do povo brasileiro' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527715-bh-comemora-reeleicao-de-lula-maior-vitoria-do-povo-brasileiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:42 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527744-flavio-bolsonaro-ficara-sem-cargo-publico-pela-1-vez-em-24-anos.html Política Bolsonaro, Flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno 1013 Flávio Bolsonaro ficará sem cargo público pela 1ª vez em 24 anos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527744-flavio-bolsonaro-ficara-sem-cargo-publico-pela-1-vez-em-24-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:42 Victor Fuzeira https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527743-derrotado-flavio-bolsonaro-diz-que-vai-pedir-anulacao-das-eleicoes.html Política#PlatôBr Reportagem 3860 Derrotado, Flávio Bolsonaro diz que vai pedir anulação das eleições https://platobr.com.br/derrotado-flavio-bolsonaro-diz-que-vai-pedir-anulacao-das-eleicoes Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:46 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527735-lula-nao-e-meu-presidente-diz-nikolas.html Política Lula, Nikolas, Nikolas Ferreira, eleições 2026, segundo turno 1477 'Lula não é meu presidente', diz Nikolas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527735-lula-nao-e-meu-presidente-diz-nikolas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:52 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527740-lula-reeleito-vou-fazer-o-melhor-mandato-que-um-presidente-ja-fez.html Política lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, tse, brasil, segundo turno 5864 Lula reeleito: 'Vou fazer o melhor mandato que um presidente já fez' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527740-lula-reeleito-vou-fazer-o-melhor-mandato-que-um-presidente-ja-fez.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:52 Leo Lima https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527732-lula-agradece-aos-jovens-e-idosos-que-foram-votar-no-segundo-turno.html Política lula, eleições 2026, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro 1794 Lula agradece aos jovens e idosos que foram votar no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527732-lula-agradece-aos-jovens-e-idosos-que-foram-votar-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-25 23:57 Marcos Vieira https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7527738-apoiadores-de-lula-comemoram-reeleicao-em-bh-veja-fotos.html Galeria Apoiadores de Lula, Bh, Lula -1 Apoiadores de Lula comemoram reeleição em BH; veja fotos https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7527738-apoiadores-de-lula-comemoram-reeleicao-em-bh-veja-fotos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527819-temporal-historico-em-mg-saiba-como-pedir-ressarcimento-na-cemig-por-aparelho-queimado.html Gerais cemig, temporal, temporal em bh, ressarcimento 3619 Temporal histórico em MG: saiba como pedir ressarcimento na Cemig por aparelho queimado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527819-temporal-historico-em-mg-saiba-como-pedir-ressarcimento-na-cemig-por-aparelho-queimado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527849-medico-e-absolvido-apos-processo-por-falhas-em-cirurgias-plasticas-em-minas.html Gerais cirurgia plástica, tjmg, mamoplastia, cataguases 2646 Médico é absolvido após processo por falhas em cirurgias plásticas em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527849-medico-e-absolvido-apos-processo-por-falhas-em-cirurgias-plasticas-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527964-operacao-poeira-branca-desmonta-esquema-de-trafico-disfarcado-em-loja.html Gerais tráfico de drogas, associação ao tráfico, Vale do Rio Doce, pmmg, MPMG 2361 Operação Poeira Branca desmonta esquema de tráfico disfarçado em loja https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527964-operacao-poeira-branca-desmonta-esquema-de-trafico-disfarcado-em-loja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528000-cemig-mobiliza-46-mil-profissionais-apos-pior-tempestade-em-74-anos.html Gerais cemig, temporal, sem luz, minas gerais 2270 Cemig mobiliza 4,6 mil profissionais após pior tempestade em 74 anos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528000-cemig-mobiliza-46-mil-profissionais-apos-pior-tempestade-em-74-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528013-policia-civil-prende-dois-homens-por-tentativa-de-golpe-em-cartorio-de-sabara.html Gerais fraude, cartório, sabará, pcmg, rmbh 2432 Polícia Civil prende dois homens por tentativa de golpe em cartório de Sabará https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528013-policia-civil-prende-dois-homens-por-tentativa-de-golpe-em-cartorio-de-sabara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:08 WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527753-ceu-do-dia-insights-astrologicos.html Horóscopo 758 Céu do Dia - Insights Astrológicos https://www.wemystic.com.br/horoscopo-do-dia/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:08 WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527754-horoscopo-do-dia-para-aries.html Horóscopo 1134 Horóscopo do Dia para Áries https://www.wemystic.com.br/aries/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:08 WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527755-horoscopo-do-dia-para-touro.html Horóscopo 1201 Horóscopo do Dia para Touro https://www.wemystic.com.br/touro/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:08 WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527756-horoscopo-do-dia-para-gemeos.html Horóscopo 1115 Horóscopo do Dia para Gêmeos https://www.wemystic.com.br/gemeos/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:09 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527757-zema-acusa-lula-de-dar-golpe-a-la-venezuela-apos-reeleicao.html Política Lula, Venezuela, Zema, Eleições 2026 2176 Zema acusa Lula de dar 'golpe à la Venezuela' após reeleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527757-zema-acusa-lula-de-dar-golpe-a-la-venezuela-apos-reeleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:09 WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527758-horoscopo-do-dia-para-cancer.html Horóscopo 1095 Horóscopo do Dia para Câncer https://www.wemystic.com.br/cancer/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:09 WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527759-horoscopo-do-dia-para-leao.html Horóscopo 954 Horóscopo do Dia para Leão https://www.wemystic.com.br/leao/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:09 WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527760-horoscopo-do-dia-para-virgem.html Horóscopo 1056 Horóscopo do Dia para Virgem https://www.wemystic.com.br/virgem/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

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Estado de Minas 2026-10-26 00:09 WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527764-horoscopo-do-dia-para-capricornio.html Horóscopo 1193 Horóscopo do Dia para Capricórnio https://www.wemystic.com.br/capricornio/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:09 WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527765-horoscopo-do-dia-para-aquario.html Horóscopo 1189 Horóscopo do Dia para Aquário https://www.wemystic.com.br/aquario/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:10 WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527766-horoscopo-do-dia-para-peixes.html Horóscopo 1143 Horóscopo do Dia para Peixes https://www.wemystic.com.br/peixes/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:13 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527768-lula-comemora-a-vitoria-com-ato-na-avenida-paulista-em-sp.html Política eleicoes-2026, lula 1965 Lula comemora a vitória com ato na Avenida Paulista, em SP https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527768-lula-comemora-a-vitoria-com-ato-na-avenida-paulista-em-sp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:20 Heloísa Von Ah - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527774-samhain-conheca-a-tradicao-do-ano-novo-celta.html Horóscopo Espiritualidade, Outras Religiões 5697 Samhain: conheça a tradição do Ano Novo celta https://www.wemystic.com.br/samhain/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

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Estado de Minas 2026-10-26 00:34 Luciana Lima https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527779-reeleito-lula-promete-mudar-jeito-de-governar-e-fazer-o-melhor-mandato-da-historia.html Política#PlatôBr Reportagem 7948 Reeleito, Lula promete mudar jeito de governar e fazer ‘o melhor mandato da história’ https://platobr.com.br/reeleito-lula-promete-mudar-jeito-de-governar-e-fazer-o-melhor-mandato-da-historia Digital

Estado de Minas 2026-10-26 00:46 Antonio Temóteo https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527784-no-discurso-da-vitoria-poucos-sinais-sobre-a-economia-e-nada-sobre-contas-publicas.html Política#PlatôBr Reportagem 2264 No discurso da vitória, poucos sinais sobre a economia e nada sobre contas públicas https://platobr.com.br/no-discurso-da-vitoria-poucos-sinais-sobre-a-economia-e-nada-sobre-o-quadro-fiscal Digital

Estado de Minas 2026-10-26 02:00 Juliana Duarte https://www.em.com.br/colunistas/juliana-duarte/2026/10/7527161-a-comida-da-rua-turfa.html Colunistas#Juliana Duarte prado, carne, Paçoca 3838 A comida da Rua Turfa https://www.em.com.br/colunistas/juliana-duarte/2026/10/7527161-a-comida-da-rua-turfa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 02:00 Juraciara Vieira Cardoso https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7527443-o-vizinho-que-pensa-diferente.html Colunistas#VITALidade amizade, simpatia, vizinhos, divergências 3518 O vizinho que pensa diferente https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7527443-o-vizinho-que-pensa-diferente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7527508-uma-soneca-ou-um-treino-rapido-podem-ajudar-a-proteger-a-memoria.html Colunistas#Anna Marina minas-gerais, Saúde, anna marina, colunista , estado de minas, sono 3676 Uma soneca ou um treino rápido podem ajudar a proteger a memória https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7527508-uma-soneca-ou-um-treino-rapido-podem-ajudar-a-proteger-a-memoria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 02:00 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527516-lislie-faz-show-em-homenagem-a-belchior.html Cultura música, show , cantora , sarau , BH 2993 Lislie faz show em homenagem a Belchior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527516-lislie-faz-show-em-homenagem-a-belchior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 02:00 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7527530-minas-gerais-expande-a-producao-de-macadamia.html Agropecuário agropecuário, macadâmia, nozes, produção, Minas Gerais 7054 Minas Gerais expande a produção de macadâmia https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7527530-minas-gerais-expande-a-producao-de-macadamia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7527554-os-deuses-que-nao-precisam-de-voto.html Opinião Eleição, brasil, justilça 6500 Os deuses que não precisam de voto https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7527554-os-deuses-que-nao-precisam-de-voto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 02:00 Orion Teixeira https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7527661-sem-conchavos-cleitinho-cortara-cargos-politicos.html Colunistas#Orion Teixeira política, brasil 6286 Sem conchavos, Cleitinho cortará cargos políticos https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7527661-sem-conchavos-cleitinho-cortara-cargos-politicos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 02:00 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527734-praca-de-memorias.html Gerais história, religião, BH, cultura 8341 Praça de memórias https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527734-praca-de-memorias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7527746-a-licao-de-cleitinho.html Opinião 4908 A lição de Cleitinho https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7527746-a-licao-de-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 02:00 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527785-mais-votacao-entre-mineiros.html Política votação, Lula, Flávio 2894 Mais votação entre mineiros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527785-mais-votacao-entre-mineiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 05:21 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527804-chuva-volta-a-bh-nesta-segunda-26-veja-o-que-diz-o-inmet.html Gerais Chuva, Inmet, bh, previsao-do-tempo 1137 Chuva volta a BH nesta segunda (26/10)? Veja o que diz o Inmet https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527804-chuva-volta-a-bh-nesta-segunda-26-veja-o-que-diz-o-inmet.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 05:36 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527805-venda-nova-homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-carro-em-bh.html Gerais Homem, Morto, homicídio, bh, venda-nova 1181 Venda Nova: homem é morto a tiros dentro de carro em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527805-venda-nova-homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-carro-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 06:00 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527806-motociclista-e-morto-com-quatro-tiros-na-cabeca-durante-entrega-em-bh.html Gerais homicídio, morto, BH, motociclista, trafico-de-drogas, PM 2121 Motociclista é morto com quatro tiros na cabeça durante entrega em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527806-motociclista-e-morto-com-quatro-tiros-na-cabeca-durante-entrega-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 06:48 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527807-todas-as-cidades-de-mg-estao-em-alerta-para-chuva-de-granizo-nesta-segunda.html Gerais Chuva, Chuva de granizo, Granizo 1705 Todas as cidades de MG estão em alerta para chuva de granizo nesta segunda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527807-todas-as-cidades-de-mg-estao-em-alerta-para-chuva-de-granizo-nesta-segunda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 07:00 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527783-nikolas-criticou-pesquisas-mas-agora-as-usa-para-sustentar-tese-de-fraude.html Política nikolas, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula, nikolas-ferreira 1407 Nikolas criticou pesquisas, mas agora as usa para sustentar tese de fraude https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527783-nikolas-criticou-pesquisas-mas-agora-as-usa-para-sustentar-tese-de-fraude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 07:52 Larissa Leone*,Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527811-temporal-historico-deixa-230-mil-clientes-ainda-sem-energia-em-mg.html Gerais Temporal, luz, bh, grande-bh, minas-gerais, cemig 2675 Temporal histórico deixa 230 mil clientes ainda sem energia em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527811-temporal-historico-deixa-230-mil-clientes-ainda-sem-energia-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 07:57 Tâmara Freire - repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527810-mudancas-climaticas-ja-causam-aumento-de-doencas-infecciosas-no-pais.html Bem viver Dengue,mudanças climáticas,febre do Oropouche,aquecimento global,desmatamento,chuva 8007 Mudanças climáticas já causam aumento de doenças infecciosas no país https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/mudancas-climaticas-ja-causam-aumento-de-doencas-infecciosas-no-pais Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:00 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521969-cabelos-mais-encorpados-linha-volumao-da-lola-from-rio-promete-efeito-de-40-mil-fios-extras.html Feminino & Masculino cabelo, resenhas, beleza 9236 Cabelos mais encorpados: linha Volumão da Lola From Rio promete efeito de 40 mil fios extras https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521969-cabelos-mais-encorpados-linha-volumao-da-lola-from-rio-promete-efeito-de-40-mil-fios-extras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:06 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527813-temporal-em-bh-gera-196-chamados-por-quedas-e-riscos-de-arvores-em-24h.html Gerais Queda, Quedas, Risco, Temporal 1542 Temporal em BH gera 196 chamados por quedas e riscos de árvores em 24h https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527813-temporal-em-bh-gera-196-chamados-por-quedas-e-riscos-de-arvores-em-24h.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:13 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7527816-virada-historica.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder 3513 Virada histórica https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7527816-virada-historica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527817-orgulho-e-preconceito-conheca-a-historia-de-jane-austen-e-as-adaptacoes-do-romance.html Galeria 6 “Orgulho e Preconceito”: conheça a história de Jane Austen e as adaptações do romance https://www.flipar.com.br/?p=695626 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:36 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527824-janones-comemora-com-lula-na-paulista-pessoal-urgente-explode.html Política lula, eleições 2026, segundo turno, janones, avenida paulista 2690 Janones comemora com Lula na Paulista: ‘Pessoal, urgente. Explode!’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527824-janones-comemora-com-lula-na-paulista-pessoal-urgente-explode.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:37 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527823-renata-lo-prete-sobre-reclamacao-de-flavio-questionaria-se-tivesse-vencido-a-eleicao.html Política eleições, eleicoes-2026, flávio bolsonaro, tv 4588 Renata Lo Prete sobre reclamação de Flávio: "Questionaria se tivesse vencido a eleição?" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527823-renata-lo-prete-sobre-reclamacao-de-flavio-questionaria-se-tivesse-vencido-a-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:38 Italo Nogueira,VITOR ANTONIO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527822-abstencao-e-a-menor-em-20-anos-e-atrai-3-milhoes-a-mais-de-eleitores.html Política abstenção, eleições 2026, recorde 4565 Abstenção é a menor em 20 anos e atrai 3 milhões a mais de eleitores https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527822-abstencao-e-a-menor-em-20-anos-e-atrai-3-milhoes-a-mais-de-eleitores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:48 MARINA PINHONI,NATÁLIA SANTOS E NICHOLAS PRETTO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527832-lula-avanca-sobre-flavio-em-97-dos-municipios-brasileiros-e-vira-em-211.html Política eleições 2026 3245 Lula avança sobre Flávio em 97% dos municípios brasileiros e vira em 211 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527832-lula-avanca-sobre-flavio-em-97-dos-municipios-brasileiros-e-vira-em-211.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:50 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527833-belchior-relembre-a-trajetoria-do-cantor-e-compositor-que-faria-80-anos.html Galeria 6 Belchior: relembre a trajetória do cantor e compositor, que faria 80 anos https://www.flipar.com.br/?p=696009 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:56 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527835-domingos-savio-sobre-vitoria-de-lula-brasil-inteiro-foi-roubado.html Política eleições 2026, lula, domingos sávio, segundo turno 2488 Domingos Sávio sobre vitória de Lula: ‘Brasil inteiro foi roubado’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527835-domingos-savio-sobre-vitoria-de-lula-brasil-inteiro-foi-roubado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 08:57 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527834-caiado-reconhece-vitoria-de-lula-nos-curvamos-a-decisao-da-maioria.html Política Lula, ronaldo-caiado, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, tse, segundo turno 1709 Caiado reconhece vitória de Lula: ‘Nos curvamos à decisão da maioria’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527834-caiado-reconhece-vitoria-de-lula-nos-curvamos-a-decisao-da-maioria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:04 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527839-virada-historica-de-lula-rende-enxurrada-de-memes.html Política eleições, eleicoes-2026, política, lula, flavio bolsonaro, internet, redes sociais, memes 4929 Virada histórica de Lula rende enxurrada de memes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527839-virada-historica-de-lula-rende-enxurrada-de-memes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:07 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527836-festa-da-vitoria-de-lula-termina-em-confronto-com-a-pm-na-grande-bh.html Gerais confronto, eleições 2026, caeté, pmmg 2255 Festa da vitória de Lula termina em confronto com a PM na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527836-festa-da-vitoria-de-lula-termina-em-confronto-com-a-pm-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527844-dois-restaurantes-de-sao-paulo-representam-o-brasil-em-ranking-mundial.html Galeria 6 Dois restaurantes de São Paulo representam o Brasil em ranking mundial https://www.flipar.com.br/?p=695636 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527845-templo-dourado-berco-do-sikhismo-e-o-maior-refeitorio-gratuito-do-mundo.html Galeria 6 Templo Dourado: berço do Sikhismo é o maior refeitório gratuito do mundo https://www.flipar.com.br/?p=695874&preview=true&preview_id=695874 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527843-o-telefonema-secreto-que-mudou-o-horario-da-eleicao-no-brasil.html Política TSE, STF, ZANIN, KASSIO NUNES MARQUES, ELEIÇÕES 2026, FACHIN, LULA, FLÁVIO BOLSONARO 2582 O telefonema secreto que mudou o horário da eleição no Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527843-o-telefonema-secreto-que-mudou-o-horario-da-eleicao-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:16 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527847-por-que-flavio-bolsonaro-perdeu-uma-eleicao-em-que-saiu-na-frente.html Política#PlatôBr Reportagem 4752 Por que Flávio Bolsonaro perdeu uma eleição em que saiu na frente? https://platobr.com.br/por-que-flavio-bolsonaro-perdeu-uma-eleicao-em-que-saiu-na-frente Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:17 Ellen Cristie https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527846-lula-lidera-virada-historica-em-minas-gerais-com-recorde-de-cidades.html Política Eleições 2026, Lula, votos, votação, virada, Minas Gerais, cidades mineiras 2684 Lula lidera virada histórica em Minas Gerais com recorde de cidades https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527846-lula-lidera-virada-historica-em-minas-gerais-com-recorde-de-cidades.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:18 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527842-chico-buarque-e-marieta-severo-comemoram-juntos-vitoria-de-lula.html Política Chico buarque, Lula, Marieta severo, eleições2026, eleições 2026 1332 Chico Buarque e Marieta Severo comemoram juntos vitória de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527842-chico-buarque-e-marieta-severo-comemoram-juntos-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:18 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7527850-centrais-de-rastreamento-ganham-estabilidade-com-servidores-proprios-da-aldeia.html Networking e Negócios 4281 Centrais de rastreamento ganham estabilidade com servidores próprios da Aldeia 2b0f09a6-ba8e-4626-b56a-1e3b3753f1d9 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:22 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527848-lula-amplia-votacao-em-todos-os-estados-no-segundo-turno.html Política Lula, Votação, eleicoes-2026, minas-gerais, sao-paulo, rio-de-janeiro, flavio-bolsonaro, tse, brasil 3865 Lula amplia votação em todos os estados no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527848-lula-amplia-votacao-em-todos-os-estados-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:28 Mariana Morais https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527858-morre-aos-72-anos-icone-do-forro-oswaldinho-do-acordeon.html Cultura música, morte, luto, Nordeste 1375 Morre, aos 72 anos, ícone do forró Oswaldinho do Acordeon https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527858-morre-aos-72-anos-icone-do-forro-oswaldinho-do-acordeon.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:32 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527860-senador-desembarca-em-brasilia-para-garantir-normalidade-institucional.html Política#PlatôBr Reportagem 1251 Senador desembarca em Brasília para ‘garantir normalidade institucional’ https://platobr.com.br/senador-vai-a-brasilia-e-fala-em-garantir-normalidade-institucional Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:35 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527862-influenciador-registra-comemoracao-da-vitoria-de-lula-em-bh.html Política eleições, eleicoes-2026, política, bh, mg 1987 Influenciador registra comemoração da vitória de Lula em BH https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527862-influenciador-registra-comemoracao-da-vitoria-de-lula-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:38 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527865-alckmin-pode-assumir-fazenda-para-acalmar-o-mercado-financeiro.html Política Alckmin, Eleição, fazenda, governo, Eleições 2026, votos 5182 Alckmin pode assumir Fazenda para acalmar o mercado financeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527865-alckmin-pode-assumir-fazenda-para-acalmar-o-mercado-financeiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:38 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527866-flavio-bolsonaro-virou-sobre-lula-e-venceu-votacao-na-papuda-no-2-turno.html Política eleições 2026, segundo turno, lula, flávio bolsonaro, papuda 1761 Flávio Bolsonaro virou sobre Lula e venceu votação na Papuda no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527866-flavio-bolsonaro-virou-sobre-lula-e-venceu-votacao-na-papuda-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:42 JÚLIA GALVÃO,MATHEUS DOS SANTOS https://www.em.com.br/economia/2026/10/7527859-dolar-abre-em-alta-apos-vitoria-de-lula-e-juros-futuros-disparam.html Economia Alta, Juros 4027 Dólar abre em alta após vitória de Lula, e juros futuros disparam https://www.em.com.br/economia/2026/10/7527859-dolar-abre-em-alta-apos-vitoria-de-lula-e-juros-futuros-disparam.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:44 Luis Barrucho - Serviço Mundial da BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527868-o-que-o-silencio-de-trump-sobre-a-vitoria-de-lula-diz-sobre-a-relacao-entre-brasil-e-eua.html Política Brasi, Brasil, Donald Trump, Estados Unidos, EUA, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula 8660 O que o silêncio de Trump sobre a vitória de Lula diz sobre a relação entre Brasil e EUA https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm86zyl320eeo Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:46 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527861-alergia-e-intolerancia-alimentar-na-infancia-sinais-que-merecem-atencao.html Bem viver Infância, alergia, saúde 7266 Alergia e intolerância alimentar na infância: sinais que merecem atenção https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527861-alergia-e-intolerancia-alimentar-na-infancia-sinais-que-merecem-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:46 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527867-pavanato-durante-apuracao-desespero-da-esquerda-me-diverte.html Política flavio-bolsonaro, lula, eleicoes-2026, tse 3639 Pavanato durante apuração: ‘Desespero da esquerda me diverte’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527867-pavanato-durante-apuracao-desespero-da-esquerda-me-diverte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:49 Leandro Prazeres - Da BBC News Brasil em Brasília https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527869-os-argumentos-de-flavio-para-pedir-anulacao-da-eleicao-e-o-que-dizem-especialistas.html Política 5061 Os argumentos de Flávio para pedir anulação da eleição — e o que dizem especialistas https://www.bbc.com/portuguese/articles/crkg7ywjj8l0o Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:53 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527872-quem-e-a-deputada-eleita-que-ficou-ao-lado-de-lula-no-discurso-da-vitoria.html Política política, eleições, eleicoes-2026, lula 2431 Quem é a deputada eleita que ficou ao lado de Lula no discurso da vitória https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527872-quem-e-a-deputada-eleita-que-ficou-ao-lado-de-lula-no-discurso-da-vitoria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 09:55 Cristiane Gercina https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527871-o-que-lula-pode-mudar-nas-leis-trabalhistas-em-seu-quarto-governo.html Política CLT, PEC 6x1, PEJOTIZAÇÃO, sindicatos 3241 O que Lula pode mudar nas leis trabalhistas em seu quarto governo? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527871-o-que-lula-pode-mudar-nas-leis-trabalhistas-em-seu-quarto-governo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527878-as-12-cadeiras-do-judiciario-que-lula-vai-preencher-ate-2030.html Política eleições 2026, stf, stj, lula 2936 As 12 cadeiras do Judiciário que Lula vai preencher até 2030 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527878-as-12-cadeiras-do-judiciario-que-lula-vai-preencher-ate-2030.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:01 Mariana Morais https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527876-viuva-de-rick-sollo-emociona-fas-com-homenagem-um-mes-apos-morte-do-cantor.html Cultura Rick, Rick sollo, rick e renner, morte, sertanejo, helicóptero 2091 Viúva de Rick Sollo emociona fãs com homenagem um mês após morte do cantor https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527876-viuva-de-rick-sollo-emociona-fas-com-homenagem-um-mes-apos-morte-do-cantor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527894-aboboras-de-halloween-descubra-a-origem-de-uma-das-tradicoes-mais-famosas-da-festa.html Galeria 6 Abóboras de Halloween: descubra a origem de uma das tradições mais famosas da festa https://www.flipar.com.br/?p=695646 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527895-ponte-para-pedestres-e-ciclistas-vira-simbolo-de-mobilidade-urbana-na-finlandia.html Galeria 6 Ponte para pedestres e ciclistas vira símbolo de mobilidade urbana na Finlândia https://www.flipar.com.br/?p=695867&preview=true&preview_id=695867 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:16 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527892-video-com-reacao-de-flavio-bolsonaro-a-vitoria-de-lula-vira-meme.html Política política, eleições, eleicoes-2026, flavio bolsonaro 2571 Vídeo com reação de Flávio Bolsonaro à vitória de Lula vira meme https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527892-video-com-reacao-de-flavio-bolsonaro-a-vitoria-de-lula-vira-meme.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527893-olhary-amplia-ia-para-licitacoes-em-mercado-de-rs-1-trilhao.html Mundo Corporativo 4983 Olhary amplia IA para licitações em mercado de R$ 1 trilhão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527893-olhary-amplia-ia-para-licitacoes-em-mercado-de-rs-1-trilhao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527896-clube-capivari-vai-a-leilao-apos-decadas-de-bailes.html Mundo Corporativo 5856 Clube Capivari vai a leilão após décadas de bailes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527896-clube-capivari-vai-a-leilao-apos-decadas-de-bailes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527897-carteira-estudantil-exige-identificacao-e-prova-de-matricula.html Mundo Corporativo 2426 Carteira estudantil exige identificação e prova de matrícula https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527897-carteira-estudantil-exige-identificacao-e-prova-de-matricula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527898-credito-imobiliario-para-viabilizar-projeto-de-energia-solar.html Mundo Corporativo 3209 Crédito imobiliário para viabilizar projeto de energia solar https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527898-credito-imobiliario-para-viabilizar-projeto-de-energia-solar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527899-dia-das-criancas-2026-entregas-crescem-23-na-data.html Mundo Corporativo 3160 Dia das Crianças? 2026?: entregas crescem ??23??% na data https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527899-dia-das-criancas-2026-entregas-crescem-23-na-data.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:17 Letícia Passos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527879-semana-especial-da-mega-sena-tem-rs-300-mi-e-jogos-ate-sexta.html Nacional sorteios, loteria, caixa, Caixa Econômica Federal, Mega-Sena 2834 Semana especial da Mega-Sena tem R$ 300 mi e jogos até sexta https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527879-semana-especial-da-mega-sena-tem-rs-300-mi-e-jogos-ate-sexta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:20 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527900-governador-aliado-de-lula-nikolas-foi-a-carla-zambelli-desta-eleicao.html Política#PlatôBr Reportagem 1934 Governador aliado de Lula: ‘Nikolas foi a Carla Zambelli desta eleição’ https://platobr.com.br/governador-aliado-de-lula-nikolas-foi-a-carla-zambelli-desta-eleicao Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:23 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527882-nikolas-sobre-vitoria-de-lula-inacreditavel-impossivel-de-reconhecer.html Política nikolas-ferreira, tse, eleicoes-2026, minas-gerais, camara-dos-deputados, lula, flavio-bolsonaro 3093 Nikolas sobre vitória de Lula: ‘Inacreditável, impossível de reconhecer’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527882-nikolas-sobre-vitoria-de-lula-inacreditavel-impossivel-de-reconhecer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:28 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7527904-ia-avanca-na-area-administrativa-e-valoriza-quem-domina-excel-nas-empresas.html Networking e Negócios 6270 IA avança na área administrativa e valoriza quem domina Excel nas empresas c6bcbb68-690b-4380-92c7-58cc5fd2bb94 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:40 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527910-flavio-ignorou-stf-no-2-turno-e-moraes-gilmar-e-dino-saem-fortalecidos-com-lula.html Política#PlatôBr Reportagem 1488 Flávio ignorou STF no 2º turno, e ‘Moraes, Gilmar e Dino’ saem fortalecidos com Lula https://platobr.com.br/flavio-ignorou-stf-no-2o-turno-e-moraes-gilmar-e-dino-saem-fortalecidos-com-lula Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:46 Joana Gontijo https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7527180-catalogo-apresenta-bh-a-turistas-e-moradores-atraves-da-gastronomia.html Degusta catálogo, experiências, Turismo, turista, BH 18936 Catálogo apresenta BH a turistas e moradores através da gastronomia https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7527180-catalogo-apresenta-bh-a-turistas-e-moradores-atraves-da-gastronomia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:54 Celina Aquino https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7527165-quatro-e-pouco-chef-nao-quer-parar-de-transformar-ideias-em-negocios.html Degusta podcast-degusta, sorvete, restaurante 5419 Quatro é pouco: chef não quer parar de transformar ideias em negócios https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7527165-quatro-e-pouco-chef-nao-quer-parar-de-transformar-ideias-em-negocios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:55 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7527921-construcao-cresce-no-semestre-e-redes-de-revestimentos-ampliam-presenca-no-pais.html Networking e Negócios 4342 Construção cresce no semestre e redes de revestimentos ampliam presença no país a05dfd6d-ae93-4bfa-a2be-1f36ee7068df Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:59 Carlos Palermo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527907-apos-vitoria-de-lula-presidentes-do-panama-mexico-uruguai-e-franca-mandam-recado.html Política Eleições, ELEIÇÕES 2026, América Latina, Lula, votos, exterior 2440 Após vitória de Lula, presidentes do Panamá, México, Uruguai e França mandam recado https://www.tupi.fm/eleicoes/apos-vitoria-de-lula-presidentes-do-panama-mexico-uruguai-e-franca-mandam-recado/ Digital

Estado de Minas 2026-10-26 10:59 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7527923-jadson-aguiar-conheca-o-homem-por-tras-da-aguiar-multimusic.html Colunistas#Marcelo de Assis Aguiar, mercado 5777 Jadson Aguiar: conheça o homem por trás da Aguiar MultiMusic https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7527923-jadson-aguiar-conheca-o-homem-por-tras-da-aguiar-multimusic.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:07 Estevam pelo Mundo https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7527928-voo-atrasado-tem-regra-nova-agora-a-nota-do-lanche-pode-virar-reembolso.html Colunistas#Estevam pelo Mundo Atraso, Cancelamento, Indenização, Justiça, Reembolso, TRANSPORTE, Viagens 4448 Voo atrasado tem regra nova: agora a nota do lanche pode virar reembolso https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7527928-voo-atrasado-tem-regra-nova-agora-a-nota-do-lanche-pode-virar-reembolso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527933-hospital-santa-helena-recebe-certificacao-ibsp-contra-tev.html Mundo Corporativo 2485 Hospital Santa Helena recebe certificação IBSP contra TEV https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527933-hospital-santa-helena-recebe-certificacao-ibsp-contra-tev.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:15 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527935-o-que-fara-o-governador-que-se-tornou-peca-chave-de-lula-no-2-turno.html Política#PlatôBr Reportagem 1723 O que fará o governador que se tornou peça-chave de Lula no 2º turno https://platobr.com.br/o-que-fara-o-governador-que-se-tornou-peca-chave-de-lula-no-2o-turno Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527936-alimentos-que-aliviam-os-desconfortos-na-barriga.html Galeria 6 Alimentos que aliviam os desconfortos na barriga https://www.flipar.com.br/?p=695866&preview=true&preview_id=695866 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527934-da-ghama-revela-novos-planos-em-entrevista-ao-business-rock.html Mundo Corporativo 6680 Da Ghama revela novos planos em entrevista ao Business Rock https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527934-da-ghama-revela-novos-planos-em-entrevista-ao-business-rock.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527938-fundos-de-pensao-crescem-82-e-debatem-aperfeicoamento.html Mundo Corporativo 6133 Fundos de pensão crescem 82% e debatem aperfeiçoamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527938-fundos-de-pensao-crescem-82-e-debatem-aperfeicoamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:22 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527939-duda-agradece-nikolas-pela-vitoria-de-lula-video-no-nordeste-foi-fundamental.html Política Nikolas Ferreira, Duda Salabert, Lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno 1520 Duda "agradece" Nikolas pela vitória de Lula: 'Vídeo no Nordeste foi fundamental' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527939-duda-agradece-nikolas-pela-vitoria-de-lula-video-no-nordeste-foi-fundamental.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:22 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7527943-renato-silva-explica-o-que-muda-numa-marca-depois-das-primeiras-vendas.html Networking e Negócios 3666 Renato Silva explica o que muda numa marca depois das primeiras vendas 93439bca-cf83-4e9f-8e5b-df4ee4d16253 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:25 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527883-veja-as-principais-promessas-de-campanha-de-lula-reeleito-presidente.html Política Br, lula, Política, presidente, PT, Plano de Governo, Propostas, Quarto Mandato 9407 Veja as principais promessas de campanha de Lula, reeleito presidente https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527883-veja-as-principais-promessas-de-campanha-de-lula-reeleito-presidente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527946-mais-pesada-do-mundo-abobora-de-14-tonelada-bate-recorde-mundial-e-entra-para-o-guinness.html Galeria 6 Mais pesada do mundo! Abóbora de 1,4 tonelada bate recorde mundial e entra para o Guinness https://www.flipar.com.br/?p=696073 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527918-maioria-das-brasileiras-desconhece-leis-que-garantem-acesso-a-mamografia.html Bem viver Câncer de mama, diagnostico, mama, mulher 5725 Maioria das brasileiras desconhece leis que garantem acesso à mamografia https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527918-maioria-das-brasileiras-desconhece-leis-que-garantem-acesso-a-mamografia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:34 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527874-defesa-civil-de-bh-registra-17-ocorrencias-em-24-horas.html Gerais Belo Horizonte, dó, risco 560 Defesa Civil de BH registra 17 ocorrências em 24 horas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527874-defesa-civil-de-bh-registra-17-ocorrencias-em-24-horas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:38 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527877-renan-santos-comenta-vitoria-de-lula-arrogancia-da-familia-bolsonaro.html Política Bolsonaro, Lula, Política, Renan Santos 3809 Renan Santos comenta vitória de Lula: "Arrogância da família Bolsonaro" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527877-renan-santos-comenta-vitoria-de-lula-arrogancia-da-familia-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:39 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527951-pode-contar-com-belo-horizonte-alvaro-damiao-se-manifesta-sobre-vitoria-de-lula.html Política lula, BH, Álvaro Damião, reeleição , União Brasil, eleições 2026, segundo turno 1880 "Pode contar com Belo Horizonte": Álvaro Damião se manifesta sobre vitória de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527951-pode-contar-com-belo-horizonte-alvaro-damiao-se-manifesta-sobre-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:39 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527922-motociclista-morre-ao-passar-sobre-cabo-energizado-durante-temporal-em-bh.html Gerais bombeiros, cemig, chuva, bh, samu 1760 Motociclista morre ao passar sobre cabo energizado durante temporal em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527922-motociclista-morre-ao-passar-sobre-cabo-energizado-durante-temporal-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:43 LEONARDO VOLPATO https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527950-chris-brown-sera-sentenciado-por-ataque-com-garrafa-em-boate-de-londres.html Cultura boate, Chris Brown, prisão, Reino Unido, cantor, garrafa 1939 Chris Brown será sentenciado por ataque com garrafa em boate de Londres https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527950-chris-brown-sera-sentenciado-por-ataque-com-garrafa-em-boate-de-londres.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:44 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527916-homem-e-indiciado-por-tentar-matar-a-irma-a-facadas-em-nova-lima.html Gerais Crime, Nova Lima, conclusao de inquerito, PCMG, faca, irmã 1795 Homem é indiciado por tentar matar a irmã a facadas em Nova Lima https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527916-homem-e-indiciado-por-tentar-matar-a-irma-a-facadas-em-nova-lima.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:46 JÚLIA MOURA - Folhapress,MATHEUS DOS SANTOS https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527955-bolsa-aciona-circuit-breaker-pela-1-vez-desde-2020-apos-vitoria-de-lula.html Política Bolsa, Circuit Breaker, Lula, Eleições 2026 2858 Bolsa aciona circuit breaker pela 1ª vez desde 2020 após vitória de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527955-bolsa-aciona-circuit-breaker-pela-1-vez-desde-2020-apos-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:50 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527873-discussao-familiar-termina-com-homem-ferido-a-facadas-na-grande-bh.html Gerais grandebh, briga, polícia, pmmg, ribeirão das neves 2849 Discussão familiar termina com homem ferido a facadas na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527873-discussao-familiar-termina-com-homem-ferido-a-facadas-na-grande-bh.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-26 11:56 Aline Gouveia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527954-35-mil-votaram-depois-da-prorrogacao-lula-venceu-por-4-milhoes.html Política eleições, eleições2026, lula, flávio bolsonaro, segundo turno 2620 35 mil votaram depois da prorrogação; Lula venceu por 4 milhões https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527954-35-mil-votaram-depois-da-prorrogacao-lula-venceu-por-4-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 11:58 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527870-ma-postura-pode-virar-hernia-de-disco-veja-o-que-ameaca-a-saude-da-coluna.html Bem viver Coluna, Hérnia de disco, DOR 5037 Má postura pode virar hérnia de disco? Veja o que ameaça a saúde da coluna https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527870-ma-postura-pode-virar-hernia-de-disco-veja-o-que-ameaca-a-saude-da-coluna.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527948-outubro-marrom-alerta-para-doencas-oculares-que-podem-levar-a-cegueira.html Bem viver cegueira, diabetes, catarata, glaucoma 4497 Outubro Marrom alerta para doenças oculares que podem levar à cegueira https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527948-outubro-marrom-alerta-para-doencas-oculares-que-podem-levar-a-cegueira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:04 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7527966-por-tras-das-suites-do-the-eye-motel-cada-ambiente-nasce-de-um-destino.html Networking e Negócios 6095 Por trás das suítes do The Eye Motel, cada ambiente nasce de um destino d27a2078-0044-4305-934e-e9d606d24b41 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:08 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527963-governador-do-piaui-cravou-vitoria-de-lula-com-menos-de-2-das-urnas-apurad.html Política lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, segundo turno, Rafael Fonteles 1620 Governador cravou vitória de Lula com menos de 2% das urnas apuradas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527963-governador-do-piaui-cravou-vitoria-de-lula-com-menos-de-2-das-urnas-apurad.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:08 Thiago Prata https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527965-renan-santos-sobre-crescimento-do-antibolsonarismo-levaram-uma-taca.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Eleições 2026 1149 Renan Santos sobre crescimento do antibolsonarismo: 'Levaram uma taca' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527965-renan-santos-sobre-crescimento-do-antibolsonarismo-levaram-uma-taca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:08 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527902-motorista-morre-preso-as-ferragens-e-tres-pessoas-ficam-feridas-na-br-458.html Gerais bombeiros, valedoaco, acidente de trânsito, cbmmg 1008 Motorista morre preso às ferragens e três pessoas ficam feridas na BR-458 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527902-motorista-morre-preso-as-ferragens-e-tres-pessoas-ficam-feridas-na-br-458.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:12 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527975-com-lula-eleito-video-sobre-o-nordeste-poe-nikolas-na-mira-o-atraso-esta-no-olhar.html Política#PlatôBr Reportagem 1963 Com Lula eleito, vídeo sobre o Nordeste põe Nikolas na mira: ‘O atraso está no olhar’ https://platobr.com.br/com-lula-eleito-video-sobre-o-nordeste-poe-nikolas-na-mira-o-atraso-esta-no-olhar Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527976-tonga-peculiaridades-desse-pais-vulcanico-que-fica-na-oceania.html Galeria 6 Tonga: peculiaridades desse país vulcânico que fica na Oceania https://www.flipar.com.br/?p=695865&preview=true&preview_id=695865 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527977-agree-lanca-escola-de-ia-voltada-ao-agronegocio.html Mundo Corporativo 2012 Agree lança escola de IA voltada ao agronegócio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527977-agree-lanca-escola-de-ia-voltada-ao-agronegocio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527978-concurso-da-pm-de-sc-abre-inscricoes-para-500-vagas.html Mundo Corporativo 3858 Concurso da PM de SC abre inscrições para 500 vagas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527978-concurso-da-pm-de-sc-abre-inscricoes-para-500-vagas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:14 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527947-crianca-de-2-anos-fica-com-dedo-preso-em-ralo-de-ferro-em-minas.html Gerais bombeiros, criança, minas-gerais, hospital 773 Criança de 2 anos fica com dedo preso em ralo de ferro em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527947-crianca-de-2-anos-fica-com-dedo-preso-em-ralo-de-ferro-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527979-agir-fortalece-pesquisa-e-lanca-revista-cientifica-em-saude.html Mundo Corporativo 5053 Agir fortalece pesquisa e lança revista científica em saúde https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527979-agir-fortalece-pesquisa-e-lanca-revista-cientifica-em-saude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527985-governador-mais-votado-do-pais-e-cotado-para-o-ministerio-da-fazenda-de-lula-4.html Política RAFAEL FONTELES, LULA, MINISTÉRIO DA FAZENDA, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO 2384 Governador mais votado do país é cotado para o Ministério da Fazenda de Lula 4 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527985-governador-mais-votado-do-pais-e-cotado-para-o-ministerio-da-fazenda-de-lula-4.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:23 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527960-bh-vigia-que-caiu-no-corrego-do-onca-saiu-sozinho-da-agua.html Gerais cristianomachado, bh, bombeiros, sudecap, chuva 1404 BH: vigia que caiu no Córrego do Onça saiu sozinho da água https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527960-bh-vigia-que-caiu-no-corrego-do-onca-saiu-sozinho-da-agua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:25 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527997-depois-da-vitoria-de-lula-redes-cobram-rico-melquiades-por-promessa-de-deixar-o-brasil.html Cultura cultura, celebridades, política, eleições, eleicoes-2026 3151 Depois da vitória de Lula, redes cobram Rico Melquiades por promessa de deixar o Brasil https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527997-depois-da-vitoria-de-lula-redes-cobram-rico-melquiades-por-promessa-de-deixar-o-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:36 Joubert Júnior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528002-eduardo-bolsonaro-publica-video-em-ingles-e-contesta-vitoria-de-lula-nao-reconhecam.html Política Eleições, eleições 2026, eduardo bolsonaro, vídeo, inglês, eua 2745 Eduardo Bolsonaro publica vídeo em inglês e contesta vitória de Lula: "Não reconheçam" https://www.tupi.fm/eleicoes/eduardo-bolsonaro-publica-video-em-ingles-e-contesta-vitoria-de-lula-nao-reconhecam/ Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528005-avanco-do-mexilhao-dourado-surpreende-cientistas-causa-prejuizos-ao-setor-eletrico-e-ameaca-ecossistemas-na-amazonia.html Galeria 6 Avanço do mexilhão-dourado surpreende cientistas, causa prejuízos ao setor elétrico e ameaça ecossistemas na Amazônia https://www.flipar.com.br/?p=696077 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:36 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527962-idoso-morre-apos-carro-cair-em-corrego-na-grande-bh.html Gerais contagem, bombeiros, acidente, idoso, grandebh 855 Idoso morre após carro cair em córrego na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527962-idoso-morre-apos-carro-cair-em-corrego-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:38 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528004-tom-morello-do-rage-against-the-machine-celebra-vitoria-de-lula.html Cultura música, redes sociais, eleicoes-2026, lula 2068 Tom Morello, do Rage Against the Machine, celebra vitória de Lula https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528004-tom-morello-do-rage-against-the-machine-celebra-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:52 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528010-eleicao-roubada-senador-norte-americano-ataca-stf-e-proclama-flavio-bolsonaro-como-presidente.html Política TRUMP, EUA, BRASIL, LULA, SENADOR, FLÁVIO BOLSONARO, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO 3217 'Eleição roubada': Senador norte-americano ataca STF e 'proclama' Flávio Bolsonaro como presidente https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528010-eleicao-roubada-senador-norte-americano-ataca-stf-e-proclama-flavio-bolsonaro-como-presidente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:54 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528012-tv-argentina-chama-flavio-bolsonaro-de-perdedor-e-diz-que-questionar-resultado-das-eleicoes-e-tradicao-familiar.html Cultura cultura, tv, política, eleições, eleicoes-2026 2621 TV argentina chama Flávio Bolsonaro de perdedor e diz que questionar resultado das eleições é "tradição familiar" https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528012-tv-argentina-chama-flavio-bolsonaro-de-perdedor-e-diz-que-questionar-resultado-das-eleicoes-e-tradicao-familiar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 12:58 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528015-se-preocupassem-menos-com-banheiro-trans-tinham-conseguido-se-eleger-diz-ana-elisa.html Política Ana Elisa, lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026 3132 'Se preocupassem menos com banheiro trans, tinham conseguido se eleger', diz Ana Elisa https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528015-se-preocupassem-menos-com-banheiro-trans-tinham-conseguido-se-eleger-diz-ana-elisa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:04 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527956-deputados-pedem-apreensao-de-passaporte-de-flavio-bolsonaro-apos-derrota.html Política apreensão de passaporte, bolsonaro, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno 3363 Deputados pedem apreensão de passaporte de Flávio Bolsonaro após derrota https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527956-deputados-pedem-apreensao-de-passaporte-de-flavio-bolsonaro-apos-derrota.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:04 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527999-trabalhador-morre-preso-em-maquina-de-gelo-na-grande-bh.html Gerais 1043 Trabalhador morre preso em máquina de gelo na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527999-trabalhador-morre-preso-em-maquina-de-gelo-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:08 MARINA COSTA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528019-eduardo-pede-que-comunidade-internacional-nao-aceite-vitoria-de-lula.html Política Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, Eleições 2026 4502 Eduardo pede que comunidade internacional não aceite vitória de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528019-eduardo-pede-que-comunidade-internacional-nao-aceite-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:09 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528024-taylor-swift-e-pt-entenda-a-teoria-que-liga-lancamentos-da-loirinha-a-vitorias-eleitorais-do-brasileiro.html Cultura cultura, música, eleições, redes sociais, celebridades, lula 2564 Taylor Swift e PT: entenda a teoria que liga lançamentos da loirinha a vitórias eleitorais do brasileiro https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528024-taylor-swift-e-pt-entenda-a-teoria-que-liga-lancamentos-da-loirinha-a-vitorias-eleitorais-do-brasileiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527967-cancer-de-mama-quando-o-historico-familiar-indica-um-teste-genetico.html Bem viver Câncer de mama, Outubro Rosa, testes genéticos, hereditariedade 5523 Câncer de mama: quando o histórico familiar indica um teste genético? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527967-cancer-de-mama-quando-o-historico-familiar-indica-um-teste-genetico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528027-marco-do-descobrimento-monumento-na-bahia-guarda-primeiros-sinais-da-presenca-portuguesa-no-brasil.html Galeria 6 Marco do Descobrimento: monumento na Bahia guarda primeiros sinais da presença portuguesa no Brasil https://www.flipar.com.br/?p=695864&preview=true&preview_id=695864 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528029-as-5-cidades-onde-a-eleicao-foi-decidida-por-apenas-um-voto.html Política ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, LULA, FLÁVIO BOLSONARO 2357 As 5 cidades onde a eleição foi decidida por apenas um voto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528029-as-5-cidades-onde-a-eleicao-foi-decidida-por-apenas-um-voto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:20 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528038-o-que-o-importador-precisa-alinhar-antes-de-1-de-dezembro-quando-a-importacao-por-rodovia-passa-a-exigir-cct-e-duimp.html Networking e Negócios 5149 O que o importador precisa alinhar antes de 1º de dezembro, quando a importação por rodovia passa a exigir CCT e Duimp a95d7c99-11ac-4fec-9376-83109435bf68 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:26 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528042-ia-que-acelera-tarefas-rende-menos-as-empresas-do-que-a-que-melhora-decisoes.html Networking e Negócios 4172 IA que acelera tarefas rende menos às empresas do que a que melhora decisões e1b08083-f7ed-4085-a10d-b66c39605335 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:28 Diego Amorim https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7528044-eleicao-acabou-mas-cnbb-tem-acusacoes-de-falsidade-ideologica-pro-lula-para-resolver.html Política#PlatôBr Reportagem 2093 Eleição acabou, mas CNBB tem acusações de falsidade ideológica pró-Lula para resolver https://platobr.com.br/eleicao-acabou-mas-cnbb-tem-acusacoes-de-falsidade-ideologica-pro-lula-para-resolver Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528046-oscar-2027-pode-ter-disputa-inedita-entre-mae-e-filha-samantha-morton-e-esme-creed-miles-estao-cotadas.html Galeria 6 Oscar 2027 pode ter disputa inédita entre mãe e filha; Samantha Morton e Esmé Creed-Miles estão cotadas https://www.flipar.com.br/?p=696082 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:43 BRUNO RIBEIRO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528047-ricardo-nunes-deseja-que-novo-governo-acerte-e-recupere-a-economia.html Política Ricardo Nunes, Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026 2439 Ricardo Nunes deseja que novo governo 'acerte e recupere a economia' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528047-ricardo-nunes-deseja-que-novo-governo-acerte-e-recupere-a-economia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 13:45 Agência Fapesp https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528030-excesso-de-treino-afeta-a-regulacao-quimica-do-cerebro-mostra-estudo.html Bem viver cérebro, estudo, experimento, Overtraining 5345 Excesso de treino afeta a regulação química do cérebro, mostra estudo https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528030-excesso-de-treino-afeta-a-regulacao-quimica-do-cerebro-mostra-estudo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528058-falsificacao-de-gps-desafia-centrais-de-rastreamento.html Mundo Corporativo 7385 Falsificação de GPS desafia centrais de rastreamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528058-falsificacao-de-gps-desafia-centrais-de-rastreamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528059-logistica-prioriza-localizacao-sobre-escala.html Mundo Corporativo 4269 Logística prioriza localização sobre escala https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528059-logistica-prioriza-localizacao-sobre-escala.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528060-econverse-lanca-sistema-agent-first-para-e-commerce.html Mundo Corporativo 4295 Econverse lança sistema agent-first para e-commerce https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528060-econverse-lanca-sistema-agent-first-para-e-commerce.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528061-the-stargazers-um-drama-original-da-hit-recria-um-retrato-coletivo-espiritual-com-beleza-artistica.html Mundo Corporativo 2968 The Stargazers: Um Drama Original da HIT Recria um Retrato Coletivo Espiritual com Beleza Artística https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528061-the-stargazers-um-drama-original-da-hit-recria-um-retrato-coletivo-espiritual-com-beleza-artistica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:01 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528057-video-viatura-da-pm-atinge-entregador-de-ifood-apos-comemoracao-de-vitoria-de-lula.html Nacional Lula, Violência, Polícia, Flávio Bolsonaro 2157 Viatura da PM atinge entregador de iFood após comemoração de vitória de Lula https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528057-video-viatura-da-pm-atinge-entregador-de-ifood-apos-comemoracao-de-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:05 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7528070-martinho-da-vila-reune-simas-e-agualusa-em-encontro-de-literatura.html Colunistas#Marcelo de Assis Martinho da vila 3085 Martinho da Vila reúne Simas e Agualusa em encontro de literatura https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7528070-martinho-da-vila-reune-simas-e-agualusa-em-encontro-de-literatura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:10 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528022-estado-de-minas-e-finalista-em-tres-categorias-do-premio-cdl-bh.html Gerais premiação, prêmio CDL/BH de Jornalismo, CDL/BH 6960 Estado de Minas é finalista em três categorias do Prêmio CDL/BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528022-estado-de-minas-e-finalista-em-tres-categorias-do-premio-cdl-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528073-loft-vantagens-e-desvantagens-de-morar-em-um-imovel-integrado.html Galeria 6 Loft: vantagens e desvantagens de morar em um imóvel integrado https://www.flipar.com.br/?p=695868&preview=true&preview_id=695868 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:17 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528076-serra-gaucha-onde-investidores-transformam-imoveis-em-patrimonio-e-resultados.html Networking e Negócios 6645 Serra Gaúcha: onde investidores transformam imóveis em patrimônio e resultados 79e1e9d2-ab11-4d0e-8284-9d0a35588e71 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:19 Joubert Júnior https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528053-cone-de-pedra-de-40-metros-com-cratera-no-topo-intriga-cientistas-ha-quase-80-anos.html Trends Entretenimento 2722 Cone de pedra de 40 metros com cratera no topo intriga cientistas há quase 80 anos https://www.tupi.fm/entretenimento/cone-de-pedra-de-40-metros-com-cratera-no-topo-intriga-cientistas-ha-quase-80-anos-e-estudo-descarta-meteorito-e-aponta-outra-origem/ Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:23 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528080-deputado-sobre-vitoria-de-lula-de-onde-surgiram-11-milhoes-de-votos.html Política 5398 Deputado sobre vitória de Lula: 'De onde surgiram 11 milhões de votos?' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528080-deputado-sobre-vitoria-de-lula-de-onde-surgiram-11-milhoes-de-votos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:32 Jair Amaral,Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528056-apos-temporal-que-atingiu-bh-postes-danificados-sao-trocados.html Gerais TEMPORAL, Cemig, Minas Gerais, BH 3566 Após temporal que atingiu BH, postes danificados são trocados https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528056-apos-temporal-que-atingiu-bh-postes-danificados-sao-trocados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:34 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528084-video-jovem-autista-e-atacado-por-apoiadores-de-flavio-bolsonaro-em-mg.html Gerais ELEIÇÕES, Eleições 2026, Violência 1234 Vídeo: jovem autista é atacado por apoiadores de Flávio Bolsonaro em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528084-video-jovem-autista-e-atacado-por-apoiadores-de-flavio-bolsonaro-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528089-inteligencia-artificial-torneio-de-volei-disputado-dentro-de-rio-na-eslovenia-viraliza-nas-redes-sociais.html Galeria 6 Inteligência artificial? Torneio de vôlei disputado dentro de rio na Eslovênia viraliza nas redes sociais https://www.flipar.com.br/?p=696088 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:36 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528091-compliance-feito-em-planilha-mensal-descobre-problemas-tarde-alerta-ceo.html Networking e Negócios 5099 Compliance feito em planilha mensal descobre problemas tarde, alerta CEO f60203f8-1392-4f07-b198-3e53c6cef9cc Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:37 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528055-estetica-masculina-tres-cuidados-indicados-para-peles-negras.html Bem viver skincare, Estética masculina, barba, pele negra 3619 Estética masculina: três cuidados indicados para peles negras https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528055-estetica-masculina-tres-cuidados-indicados-para-peles-negras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:38 Estado de Minas https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528090-chef-thomas-troisgros-revela-7-erros-comuns-ao-preparar-hamburguer-em-casa.html Degusta Hamburguer 2695 Chef Thomas Troisgros revela 7 erros comuns ao preparar hambúrguer em casa https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528090-chef-thomas-troisgros-revela-7-erros-comuns-ao-preparar-hamburguer-em-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:38 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528095-compliance-360-debate-em-sao-paulo-riscos-que-passam-despercebidos-nas-empresas.html Networking e Negócios 4681 Compliance 360° debate em São Paulo riscos que passam despercebidos nas empresas 3f9c3a23-ea7c-4836-9d47-d700831b945d Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:45 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528098-vai-contratar-um-projeto-de-inteligencia-artificial-crosoften-lista-o-que-precisa-estar-no-contrato.html Networking e Negócios 4397 Vai contratar um projeto de inteligência artificial? Crosoften lista o que precisa estar no contrato ee90dba1-43d3-4827-bd9a-9ba43f0588b8 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:54 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528088-momento-historico-ministro-do-turismo-celebra-reeleicao-de-lula.html Turismo Lula, Turismo, Viagens, Paraíba, Brasil 1294 'Momento histórico': Ministro do Turismo celebra reeleição de Lula https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528088-momento-historico-ministro-do-turismo-celebra-reeleicao-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:54 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528097-grande-bh-caminhao-carregado-de-oleo-tomba-e-bloqueia-br-262.html Gerais Caminhão, Tomba 1035 Grande BH: caminhão carregado de óleo tomba e bloqueia BR-262 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528097-grande-bh-caminhao-carregado-de-oleo-tomba-e-bloqueia-br-262.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 14:59 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7528109-empresa-de-bh-investe-em-equipamentos-modernos-para-construcao-civil.html Empresas 18 Empresa de BH investe em equipamentos modernos para construção civil https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7528109-empresa-de-bh-investe-em-equipamentos-modernos-para-construcao-civil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528083-brasil-potencia-da-cirurgia-plastica-o-que-se-busca-na-beleza.html Bem viver 7000 Brasil, potência da cirurgia plástica: o que se busca na beleza? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528083-brasil-potencia-da-cirurgia-plastica-o-que-se-busca-na-beleza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528136-earthdaily-fecha-contrato-de-uss-3-milhoes-com-a-nasa-para-integrar-a-observacao-comercial-da-terra-com-o-programa-landsat.html Mundo Corporativo 9333 EarthDaily Fecha Contrato de US$ 3 milhões com a NASA para Integrar a Observação Comercial da Terra com o Programa Landsat https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528136-earthdaily-fecha-contrato-de-uss-3-milhoes-com-a-nasa-para-integrar-a-observacao-comercial-da-terra-com-o-programa-landsat.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:08 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528137-rendix-amplia-operacoes-internacionais-com-parcelamento.html Mundo Corporativo 4677 Rendix amplia operações internacionais com parcelamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528137-rendix-amplia-operacoes-internacionais-com-parcelamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528138-logistica-integra-ti-e-compliance-para-governar-ia.html Mundo Corporativo 7202 Logística integra TI e compliance para governar IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528138-logistica-integra-ti-e-compliance-para-governar-ia.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-26 15:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528140-qualidade-construtiva-vai-alem-do-acabamento-dos-imoveis.html Mundo Corporativo 2988 Qualidade construtiva vai além do acabamento dos imóveis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528140-qualidade-construtiva-vai-alem-do-acabamento-dos-imoveis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528142-life360-lanca-trajeto-ao-vivo-primeiro-na-america-latina.html Mundo Corporativo 6654 Life360 lança Trajeto ao Vivo primeiro na América Latina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528142-life360-lanca-trajeto-ao-vivo-primeiro-na-america-latina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528143-tolki-capta-52-mil-pacientes-e-poupa-rs-8-milhoes-a-clinicas.html Mundo Corporativo 7321 Tolki capta 52 mil pacientes e poupa R$ 8 milhões a clínicas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528143-tolki-capta-52-mil-pacientes-e-poupa-rs-8-milhoes-a-clinicas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528144-tradicao-familiar-acompanha-origem-e-expansao-da-hile.html Mundo Corporativo 6218 Tradição familiar acompanha origem e expansão da Hilê https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528144-tradicao-familiar-acompanha-origem-e-expansao-da-hile.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:10 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528145-cirurgias-de-catarata-e-facorrefrativa-melhoram-a-visao.html Mundo Corporativo 7106 Cirurgias de catarata e facorrefrativa melhoram a visão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528145-cirurgias-de-catarata-e-facorrefrativa-melhoram-a-visao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528146-84-dos-cfos-devem-ampliar-investimentos-em-ia.html Mundo Corporativo 4627 84% dos CFOs devem ampliar investimentos em IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528146-84-dos-cfos-devem-ampliar-investimentos-em-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:22 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528104-nikolas-e-chamado-de-carla-zambelli-de-flavio-bolsonaro.html Política Bolsonaro, BRASIL, CARLA ZAMBELLI, FLáVIO BOLSONARO, Nikolas Ferreira, Zambelli 2762 Nikolas é chamado de 'Carla Zambelli' de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528104-nikolas-e-chamado-de-carla-zambelli-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:22 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528157-luas-misteriosas-os-pequenos-satelites-que-orbitam-outros-planetas.html Galeria 6 Luas misteriosas: os pequenos satélites que orbitam outros planetas https://www.flipar.com.br/?p=695863&preview=true&preview_id=695863 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:24 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528079-minas-tem-608-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-segunda-feira.html Gerais alerta, granizo, tempestade, MG, chuva, Inmet 10876 Minas tem 608 cidades em alerta de tempestade e granizo nesta segunda-feira https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528079-minas-tem-608-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-segunda-feira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:24 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528159-king-koil-lanca-conceito-para-destacar-tecnologia-em-colchoes-premium.html Networking e Negócios 2230 King Koil lança conceito para destacar tecnologia em colchões premium be5881b7-bb6c-4d75-aeef-f5d55db0d41e Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:26 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528167-flavio-bolsonaro-pode-deixar-o-pais-entenda-os-pedidos-para-barrar-viagem.html Política eleições 2026, Flávio Bolsonaro, passaporte, EUA, país 3598 Flávio Bolsonaro pode deixar o país? Entenda os pedidos para barrar viagem https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528167-flavio-bolsonaro-pode-deixar-o-pais-entenda-os-pedidos-para-barrar-viagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:28 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528162-pagode-da-realeza-conquista-o-publico-e-movimenta-os-sabados-paulistanos.html Networking e Negócios 2105 Pagode da Realeza conquista o público e movimenta os sábados paulistanos 1c35ba39-98cd-4c75-b8fd-8ef7c850542c Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:29 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528117-escritorio-de-contabilidade-fecha-em-protesto-apos-vitoria-de-lula.html Política Carga tributária, PIB, Eleição-2026, patos de minas 4083 Escritório de contabilidade fecha em protesto após vitória de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528117-escritorio-de-contabilidade-fecha-em-protesto-apos-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528110-diagnostico-de-cancer-nao-precisa-encerrar-o-sonho-da-maternidade-entenda.html Bem viver congelamento de óvulos, oncologia, fertilidade, MATERNIDADE 3942 Diagnóstico de câncer não precisa encerrar o sonho da maternidade: entenda https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528110-diagnostico-de-cancer-nao-precisa-encerrar-o-sonho-da-maternidade-entenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:35 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528163-lula-vence-em-528-cidades-de-minas-no-segundo-turno.html Política Lula, eleicoes-2026, minas-gerais, grande-bh, flavio-bolsonaro 2278 Lula vence em 528 cidades de Minas no segundo turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528163-lula-vence-em-528-cidades-de-minas-no-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:39 Camila Lyrio*,Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528135-cemig-diz-que-depende-da-retirada-de-arvores-para-normalizar-energia.html Gerais Cemig, Energia, Minas Gerais 4333 Cemig diz que depende da retirada de árvores para normalizar energia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528135-cemig-diz-que-depende-da-retirada-de-arvores-para-normalizar-energia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:50 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528177-aprender-duas-linguas-ao-mesmo-tempo-atrapalha-o-portugues-da-crianca.html Networking e Negócios 2550 Aprender duas línguas ao mesmo tempo atrapalha o português da criança? 9de91933-7fe0-40d6-8f60-ebbd55c70337 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:52 Estevam pelo Mundo https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7528182-dolar-agitado-depois-da-eleicao-a-conta-para-quem-tem-viagem-marcada.html Colunistas#Estevam pelo Mundo 4850 Dólar agitado depois da eleição: a conta para quem tem viagem marcada https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7528182-dolar-agitado-depois-da-eleicao-a-conta-para-quem-tem-viagem-marcada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:53 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528181-cronologia-das-eleicoes-entenda-como-a-votacao-foi-estendida-no-2-turno.html Política Eleições, Eleições 2026, Lula, Flávio 2504 Cronologia das eleições: entenda como a votação foi estendida no 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528181-cronologia-das-eleicoes-entenda-como-a-votacao-foi-estendida-no-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 15:54 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528183-posse-de-lula-sera-em-5-de-janeiro-mudanca-altera-tradicao-de-decadas.html Política Lula, Posse, mandato , presidencia , eleição-2026 2912 Posse de Lula será em 5 de janeiro: mudança altera tradição de décadas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528183-posse-de-lula-sera-em-5-de-janeiro-mudanca-altera-tradicao-de-decadas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 16:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528150-minha-menstruacao-mudou-devo-me-preocupar.html Bem viver menstruação 5218 Minha menstruação mudou: devo me preocupar? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528150-minha-menstruacao-mudou-devo-me-preocupar.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-26 16:07 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528168-10-bons-motivos-para-visitar-o-nordeste-e-agradecer-a-vida.html Turismo Nordeste, Brasil, Turismo, Viagens, Salvador, recife, Piauí, FernandodeNoronha 10141 10 bons motivos para visitar o Nordeste e agradecer à vida https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528168-10-bons-motivos-para-visitar-o-nordeste-e-agradecer-a-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 16:10 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528173-homem-e-morto-a-pauladas-na-ceasa-apos-briga-por-divida-de-rs-500.html Gerais Contagem, Ceasa, Dívida, PMMG, PCMG 1506 Homem é morto a pauladas na Ceasa após briga por dívida de R$ 500 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528173-homem-e-morto-a-pauladas-na-ceasa-apos-briga-por-divida-de-rs-500.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 16:11 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528192-apos-eleicoes-renan-santos-propoe-dialogo-brigar-para-poder-crescer.html Política renan santos, mbl, lula, eleições 2026, economia 3018 Após eleições, Renan Santos propõe diálogo: 'Brigar para poder crescer' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528192-apos-eleicoes-renan-santos-propoe-dialogo-brigar-para-poder-crescer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 16:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528207-dubai-culture-abre-inscricoes-para-o-isea2026-dubai.html Mundo Corporativo 4109 Dubai Culture abre inscrições para o ISEA2026 Dubai https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528207-dubai-culture-abre-inscricoes-para-o-isea2026-dubai.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 16:19 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528208-reputation-talks-debate-metricas-de-reputacao-na-pratica.html Mundo Corporativo 4850 Reputation Talks debate métricas de reputação na prática https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528208-reputation-talks-debate-metricas-de-reputacao-na-pratica.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-26 16:19 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528212-selecao-para-o-primeiro-emprego-vai-alem-do-diploma.html Mundo Corporativo 6719 Seleção para o primeiro emprego vai além do diploma https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528212-selecao-para-o-primeiro-emprego-vai-alem-do-diploma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 16:19 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528213-espro-e-bicampeao-em-lembranca-no-recrutamento-de-jovens.html Mundo Corporativo 4524 Espro é bicampeão em lembrança no recrutamento de jovens https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528213-espro-e-bicampeao-em-lembranca-no-recrutamento-de-jovens.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 16:20 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528214-brasil-e-segundo-em-intencao-de-contratacao-no-mundo.html Mundo Corporativo 4201 Brasil é segundo em intenção de contratação no mundo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528214-brasil-e-segundo-em-intencao-de-contratacao-no-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 16:48 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528229-joao-barone-se-emociona-com-vitoria-de-lula-isso-e-pra-quem-queria-me-ver-chorando.html Cultura joao barone, paralamas do sucesso, lula, eleições 2026 1273 João Barone se emociona com vitória de Lula: 'isso é pra quem queria me ver chorando' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528229-joao-barone-se-emociona-com-vitoria-de-lula-isso-e-pra-quem-queria-me-ver-chorando.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 16:59 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528235-presidente-do-mexico-faz-o-l-ao-vivo-para-celebrar-reeleicao-de-lula.html Política Eleições 2026, Eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva 2951 Presidente do México faz o L ao vivo para celebrar reeleição de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528235-presidente-do-mexico-faz-o-l-ao-vivo-para-celebrar-reeleicao-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528196-plantas-dentro-de-casa-podem-agravar-alergias-veja-cuidados-na-primavera.html Bem viver Alergia, Alerta, Cor, DOENÇAS, Doenças respiratórias, Plantas, Primavera 3674 Plantas dentro de casa podem agravar alergias? Veja cuidados na primavera https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528196-plantas-dentro-de-casa-podem-agravar-alergias-veja-cuidados-na-primavera.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:00 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528243-nikolas-ferreira-desaconselha-protestos-pro-flavio-chance-praticamente-nula.html Política nikolas ferreira, eleições 2026, lula, flávio bolsonaro 2134 Nikolas Ferreira desaconselha protestos pró-Flávio: 'chance praticamente nula' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528243-nikolas-ferreira-desaconselha-protestos-pro-flavio-chance-praticamente-nula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:01 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528244-prorrogacao-das-urnas-ate-19h-no-segundo-turno-modifica-prazo-para-justificativa-de-voto.html Política Eleições 2026, Eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, Voto 3563 Prorrogação das urnas até 19h no segundo turno modifica prazo para justificativa de voto https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528244-prorrogacao-das-urnas-ate-19h-no-segundo-turno-modifica-prazo-para-justificativa-de-voto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:14 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528255-obras-de-metro-abrem-uma-janela-inesperada-para-o-passado-escavacoes-revelam-tumulos-dos-seculos-ii-a-iv-com-restos-de-mais-de-mil-pessoas-da-epoca-romana.html Internacional espanha, escavações, cemitério 2567 Obras de metrô abrem uma janela inesperada para o passado: escavações revelam túmulos dos séculos II a IV com restos de mais de mil pessoas da época romana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528255-obras-de-metro-abrem-uma-janela-inesperada-para-o-passado-escavacoes-revelam-tumulos-dos-seculos-ii-a-iv-com-restos-de-mais-de-mil-pessoas-da-epoca-romana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:15 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528219-minas-registrou-60-mil-raios-durante-temporais-desse-domingo-diz-cemig.html Gerais Raios, Tempo, Cemig, Tempestades, Energia elétrica 1959 Minas registrou 60 mil raios durante temporais desse domingo, diz Cemig https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528219-minas-registrou-60-mil-raios-durante-temporais-desse-domingo-diz-cemig.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:16 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528261-flavio-bolsonaro-e-intimado-pela-pf-e-fica-proibido-de-deixar-o-pais.html Política flávio bolsonaro, eleições 2026, passaportes, PolíciaFederal 2515 Flávio Bolsonaro é intimado pela PF e fica proibido de deixar o país https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528261-flavio-bolsonaro-e-intimado-pela-pf-e-fica-proibido-de-deixar-o-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:16 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528260-hot-wheels-roubados-de-um-trem-sao-recuperados-pela-policia-mas-o-que-chama-a-atencao-nas-350-caixas-de-miniaturas-e-o-valor-estimado-cerca-de-rs-270-mil.html Internacional roubo, Hot Wheels, internacional 2093 Hot Wheels roubados de um trem são recuperados pela polícia, mas o que chama a atenção nas 350 caixas de miniaturas é o valor estimado: cerca de R$ 270 mil https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528260-hot-wheels-roubados-de-um-trem-sao-recuperados-pela-policia-mas-o-que-chama-a-atencao-nas-350-caixas-de-miniaturas-e-o-valor-estimado-cerca-de-rs-270-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:16 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528262-fornos-de-tijolos-mais-limpos-reduzem-poluicao-e-gasto-com-combustivel-mas-uma-pesquisa-em-bangladesh-revela-quem-fica-de-fora-dos-ganhos-com-as-melhorias.html Ciência meio ambiente, poluição, ciência 2203 Fornos de tijolos mais limpos reduzem poluição e gasto com combustível, mas uma pesquisa em Bangladesh revela quem fica de fora dos ganhos com as melhorias https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528262-fornos-de-tijolos-mais-limpos-reduzem-poluicao-e-gasto-com-combustivel-mas-uma-pesquisa-em-bangladesh-revela-quem-fica-de-fora-dos-ganhos-com-as-melhorias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:17 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528264-gemeos-nascem-em-sequencia-mas-o-segundo-recebe-um-horario-anterior-ao-do-irmao-um-detalhe-no-relogio-explica-a-aparente-contradicao-nos-registros.html Internacional curiosidades, estados unidos 2043 Gêmeos nascem em sequência mas o segundo recebe um horário anterior ao do irmão: um detalhe no relógio explica a aparente contradição nos registros https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528264-gemeos-nascem-em-sequencia-mas-o-segundo-recebe-um-horario-anterior-ao-do-irmao-um-detalhe-no-relogio-explica-a-aparente-contradicao-nos-registros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:17 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528263-jovem-compra-cabana-de-pastores-com-mais-de-200-anos-mas-conta-com-ajuda-do-antigo-dono-para-preservar-tradicao-que-ve-construcoes-cairem-de-60-para-35-ou-40.html Internacional 2630 Jovem compra cabana de pastores com mais de 200 anos, mas conta com ajuda do antigo dono para preservar tradição que vê construções caírem de 60 para 35 ou 40 https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528263-jovem-compra-cabana-de-pastores-com-mais-de-200-anos-mas-conta-com-ajuda-do-antigo-dono-para-preservar-tradicao-que-ve-construcoes-cairem-de-60-para-35-ou-40.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:18 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528265-falhas-de-memoria-nem-sempre-tem-a-causa-que-voce-imagina-a-deficiencia-de-vitamina-b12-pode-estar-envolvida-mas-ha-um-cuidado-essencial-na-investigacao.html Bem viver memória, saúde, bem-estar 2447 Falhas de memória nem sempre têm a causa que você imagina: a deficiência de vitamina B12 pode estar envolvida, mas há um cuidado essencial na investigação https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528265-falhas-de-memoria-nem-sempre-tem-a-causa-que-voce-imagina-a-deficiencia-de-vitamina-b12-pode-estar-envolvida-mas-ha-um-cuidado-essencial-na-investigacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528269-o-agent-assurance-da-testmu-ai-ja-esta-disponivel-para-o-publico-em-geral-permitindo-que-as-equipes-testem-o-que-seus-agentes-de-ia-realmente-alteram.html Mundo Corporativo 10856 O Agent Assurance da TestMu AI já está disponível para o público em geral, permitindo que as equipes testem o que seus agentes de IA realmente alteram https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528269-o-agent-assurance-da-testmu-ai-ja-esta-disponivel-para-o-publico-em-geral-permitindo-que-as-equipes-testem-o-que-seus-agentes-de-ia-realmente-alteram.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528270-recuperacao-judicial-em-alta-e-alerta-a-empresas-familiares.html Mundo Corporativo 6515 Recuperação judicial em alta é alerta a empresas familiares https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528270-recuperacao-judicial-em-alta-e-alerta-a-empresas-familiares.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:19 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528274-moela-de-frango-ingrediente-economico-e-nutritivo-que-surpreende-na-cozinha.html Galeria 6 Moela de frango: ingrediente econômico e nutritivo que surpreende na cozinha https://www.flipar.com.br/?p=695862&preview=true&preview_id=695862 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:22 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528275-como-criar-uma-politica-de-uso-de-inteligencia-artificial-na-empresa.html Networking e Negócios 4312 Como criar uma política de uso de inteligência artificial na empresa 07288f41-2110-4888-aa11-2fce85068464 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:29 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528280-ozempic-e-wegovy-ganham-espaco-nos-estados-unidos-mas-o-avanco-desses-medicamentos-revela-uma-mudanca-que-vai-alem-do-peso-e-chega-as-compras-de-alimentos.html Ciência ozempic, Wegovy, saúde 2656 Ozempic e Wegovy ganham espaço nos Estados Unidos, mas o avanço desses medicamentos revela uma mudança que vai além do peso e chega às compras de alimentos https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528280-ozempic-e-wegovy-ganham-espaco-nos-estados-unidos-mas-o-avanco-desses-medicamentos-revela-uma-mudanca-que-vai-alem-do-peso-e-chega-as-compras-de-alimentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:30 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528283-de-apenas-94-a-mais-de-2-600-o-que-a-recuperacao-dos-linces-ibericos-revela-sobre-um-projeto-mundialmente-conhecido-e-os-desafios-para-proteger-a-especie.html Ciência meio-ambiente, ciência, lince-ibérico 2434 De apenas 94 a mais de 2.600: o que a recuperação dos linces ibéricos revela sobre um projeto mundialmente conhecido e os desafios para proteger a espécie https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528283-de-apenas-94-a-mais-de-2-600-o-que-a-recuperacao-dos-linces-ibericos-revela-sobre-um-projeto-mundialmente-conhecido-e-os-desafios-para-proteger-a-especie.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:30 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528284-jovem-de-23-anos-encara-o-primeiro-dia-de-trabalho-mas-rejeita-rotina-de-40-horas-de-segunda-a-sabado-e-toma-decisao-que-expoe-sua-insatisfacao-com-o-emprego.html Emprego trabalho, demissão 2195 Jovem de 23 anos encara o primeiro dia de trabalho, mas rejeita rotina de 40 horas de segunda a sábado e toma decisão que expõe sua insatisfação com o emprego https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528284-jovem-de-23-anos-encara-o-primeiro-dia-de-trabalho-mas-rejeita-rotina-de-40-horas-de-segunda-a-sabado-e-toma-decisao-que-expoe-sua-insatisfacao-com-o-emprego.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:30 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528279-uma-montanha-de-60-mil-toneladas-de-roupas-no-deserto-do-atacama-revela-um-lado-pouco-visto-do-consumo-textil-e-o-impacto-vai-alem-das-pecas-que-ninguem-usou.html Turismo deserto do Atacama, meio ambiente 2647 Uma montanha de 60 mil toneladas de roupas no deserto do Atacama revela um lado pouco visto do consumo têxtil, e o impacto vai além das peças que ninguém usou https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528279-uma-montanha-de-60-mil-toneladas-de-roupas-no-deserto-do-atacama-revela-um-lado-pouco-visto-do-consumo-textil-e-o-impacto-vai-alem-das-pecas-que-ninguem-usou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:30 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528281-dois-escaladores-passam-a-noite-presos-em-uma-parede-rochosa-a-400-metros-de-altura-mas-a-chegada-dos-bombeiros-muda-o-desfecho-da-longa-espera-nas-alturas.html Internacional acidente, internacional 1993 Dois escaladores passam a noite presos em uma parede rochosa a 400 metros de altura, mas a chegada dos bombeiros muda o desfecho da longa espera nas alturas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528281-dois-escaladores-passam-a-noite-presos-em-uma-parede-rochosa-a-400-metros-de-altura-mas-a-chegada-dos-bombeiros-muda-o-desfecho-da-longa-espera-nas-alturas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:32 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528288-limpar-a-tela-da-televisao-parece-uma-tarefa-simples-mas-a-escolha-de-materiais-e-produtos-exige-cuidados-para-evitar-danos-e-preservar-a-aparencia-do-aparelho.html Casa e Decoração limpar, limpeza, limpar tv, televisão, como limpar, produtos certos, pano de microfibra macio 2468 Limpar a tela da televisão parece uma tarefa simples, mas a escolha de materiais e produtos exige cuidados para evitar danos e preservar a aparência do aparelho https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528288-limpar-a-tela-da-televisao-parece-uma-tarefa-simples-mas-a-escolha-de-materiais-e-produtos-exige-cuidados-para-evitar-danos-e-preservar-a-aparencia-do-aparelho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:32 Lara Santana https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528289-a-luz-de-falha-do-motor-acendeu-os-sinais-que-aparecem-junto-com-o-alerta-ajudam-a-entender-se-e-hora-de-parar-o-carro-ou-se-voce-pode-seguir-dirigindo.html Trends carros, motor de carro, luz de falha do motor, Check Engine, sistema de diagnóstico a bordo 2220 A luz de falha do motor acendeu? Os sinais que aparecem junto com o alerta ajudam a entender se é hora de parar o carro ou se você pode seguir dirigindo https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528289-a-luz-de-falha-do-motor-acendeu-os-sinais-que-aparecem-junto-com-o-alerta-ajudam-a-entender-se-e-hora-de-parar-o-carro-ou-se-voce-pode-seguir-dirigindo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:32 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528290-sofa-de-cerca-de-rs-24-mil-nao-assusta-mas-manutencao-vira-resistencia-eletricista-alerta-para-instalacoes-eletricas-antigas-em-casas-com-muitos-aparelhos.html Casa e Decoração instalações elétricas, residências hiperconectadas, infraestrutura elétrica, eletricistas 2688 Sofá de cerca de R$ 24 mil não assusta, mas manutenção vira resistência: eletricista alerta para instalações elétricas antigas em casas com muitos aparelhos https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528290-sofa-de-cerca-de-rs-24-mil-nao-assusta-mas-manutencao-vira-resistencia-eletricista-alerta-para-instalacoes-eletricas-antigas-em-casas-com-muitos-aparelhos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:33 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528291-apos-cerca-de-30-anos-em-um-zoologico-tartaruga-volta-as-galapagos-e-deixa-uma-marca-surpreendente-no-programa-criado-para-recuperar-sua-especie-ameacada.html Ciência Chelonoidis hoodensis, tartaruga diego, tartarugas, San Diego Zoo Wildlife Alliance, diversidade genética, programa de recuperação de espécie, conservação, Direção do Parque Nacional de Galápagos, Galápagos Conservancy, Galápagos 3107 Após cerca de 30 anos em um zoológico, tartaruga volta às Galápagos e deixa uma marca surpreendente no programa criado para recuperar sua espécie ameaçada https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528291-apos-cerca-de-30-anos-em-um-zoologico-tartaruga-volta-as-galapagos-e-deixa-uma-marca-surpreendente-no-programa-criado-para-recuperar-sua-especie-ameacada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:33 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528287-estudante-reprova-duas-vezes-na-selecao-de-medicina-mas-passa-em-outra-com-apenas-14-dias-de-preparacao-e-um-detalhe-sobre-o-idioma-local-chama-a-atencao.html Internacional Elysée Garrigues, Universidade Vasile Goldi? do Oeste, Arad, Romênia, medicina, faculdade de medicina 2451 Estudante reprova duas vezes na seleção de medicina, mas passa em outra com apenas 14 dias de preparação e um detalhe sobre o idioma local chama a atenção https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528287-estudante-reprova-duas-vezes-na-selecao-de-medicina-mas-passa-em-outra-com-apenas-14-dias-de-preparacao-e-um-detalhe-sobre-o-idioma-local-chama-a-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:33 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528292-a-tinta-impermeabilizante-pode-nao-aderir-bem-por-um-detalhe-na-superficie-especialistas-alertam-para-um-cuidado-essencial-que-vem-antes-de-comecar-a-aplicacao.html Casa e Decoração casa, dicas 2762 A tinta impermeabilizante pode não aderir bem por um detalhe na superfície: especialistas alertam para um cuidado essencial que vem antes de começar a aplicação https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528292-a-tinta-impermeabilizante-pode-nao-aderir-bem-por-um-detalhe-na-superficie-especialistas-alertam-para-um-cuidado-essencial-que-vem-antes-de-comecar-a-aplicacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 17:40 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528298-capa-do-estado-de-minas-com-a-vitoria-de-lula-repercute-nas-redes.html Política 2747 Capa do Estado de Minas com a vitória de Lula repercute nas redes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528298-capa-do-estado-de-minas-com-a-vitoria-de-lula-repercute-nas-redes.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-26 17:48 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528309-mamografia-a-partir-de-que-idade-fazer-o-exame-segundo-o-ministerio-da-saude.html Networking e Negócios 4650 Mamografia: a partir de que idade fazer o exame, segundo o Ministério da Saúde bfde4581-7bec-4133-95c0-145eb5526314 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 18:05 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528325-so-14-das-familias-leem-com-as-criancas.html Mundo Corporativo 4616 Só 14% das famílias leem com as crianças https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528325-so-14-das-familias-leem-com-as-criancas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 18:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528330-engajamento-e-seguidores-influenciam-o-sucesso-dos-creators.html Mundo Corporativo 6383 Engajamento e seguidores influenciam o sucesso dos creators https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528330-engajamento-e-seguidores-influenciam-o-sucesso-dos-creators.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 18:07 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528331-dados-sobre-o-trabalho-dividem-empresas-entre-dois-extremos.html Mundo Corporativo 7492 Dados sobre o trabalho dividem empresas entre dois extremos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528331-dados-sobre-o-trabalho-dividem-empresas-entre-dois-extremos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 18:17 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528239-ong-pode-perder-1t-de-carne-por-estar-mais-de-24-horas-sem-energia.html Gerais raios, temporal, chuva, mg, animais, energia, cemig 2809 ONG pode perder 1t de carne por estar mais de 24 horas sem energia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528239-ong-pode-perder-1t-de-carne-por-estar-mais-de-24-horas-sem-energia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 18:22 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528314-mestres-do-samba-comandam-oficinas-gratuitas-de-percussao-em-bh.html Gerais Percussão, Belo Horizonte, Samba, Oficinas 2854 Mestres do samba comandam oficinas gratuitas de percussão em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528314-mestres-do-samba-comandam-oficinas-gratuitas-de-percussao-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 18:28 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528230-ong-oferece-curso-de-ingles-e-bolsas-de-intercambio-para-jovens-baixa-renda.html Gerais Baixa renda, Bolsa, Brasil, Formação, Inglês, Jovens, ONG 8304 ONG oferece curso de inglês e bolsas de intercâmbio para jovens baixa renda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528230-ong-oferece-curso-de-ingles-e-bolsas-de-intercambio-para-jovens-baixa-renda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 18:28 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528295-lula-cresce-em-todas-regioes-de-minas-mas-so-vira-em-uma.html Política lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, minas-gerais 4528 Lula cresce em todas regiões de Minas, mas só vira em uma https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528295-lula-cresce-em-todas-regioes-de-minas-mas-so-vira-em-uma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 18:49 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528328-ana-elisa-diz-que-novo-governo-lula-nao-vai-criar-gabinete-digital-do-odio.html Política A, Ana Elisa, Bolsonaro, Eleições 2026, FLÁVIO, Flávio Bolsonaro, Gabinete do ódio 2623 Ana Elisa diz que novo governo Lula não vai criar gabinete digital do ódio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528328-ana-elisa-diz-que-novo-governo-lula-nao-vai-criar-gabinete-digital-do-odio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:02 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528374-comunicado-a-imprensa-allianz-beach-arena-para-os-jogos-olimpicos-e-paralimpicos-de-la28-passa-a-integrar-a-familia-de-estadios-allianz.html Mundo Corporativo 10794 Comunicado à imprensa: Allianz Beach Arena, para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de LA28, passa a integrar a Família de Estádios Allianz https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528374-comunicado-a-imprensa-allianz-beach-arena-para-os-jogos-olimpicos-e-paralimpicos-de-la28-passa-a-integrar-a-familia-de-estadios-allianz.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:04 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528375-reacao-de-flavio-bolsonaro-a-virada-de-lula-e-filmada-por-empresario-e-viraliza.html Política flávio bolsonaro, virada, reação, eleições 2026, lula 1419 Reação de Flávio Bolsonaro à virada de Lula é filmada por empresário e viraliza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528375-reacao-de-flavio-bolsonaro-a-virada-de-lula-e-filmada-por-empresario-e-viraliza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:09 Marcos Vieira,Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528320-peixes-mortos-sao-encontrados-na-lagoa-da-pampulha-pbh-investiga-causas.html Gerais Lago, Lagoa, Mortos, Peixes, Pampulha , Prefeitura de Belo Horizonte 2661 Peixes mortos são encontrados na Lagoa da Pampulha; PBH investiga causas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528320-peixes-mortos-sao-encontrados-na-lagoa-da-pampulha-pbh-investiga-causas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:13 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528346-onibus-e-incendiado-apos-confronto-que-deixou-dois-mortos-em-sao-gotardo.html Gerais Incêndio 1546 Ônibus é incendiado após confronto que deixou dois mortos em São Gotardo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528346-onibus-e-incendiado-apos-confronto-que-deixou-dois-mortos-em-sao-gotardo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528384-museu-do-prado-obras-primas-e-grandes-nomes-da-historia-da-arte.html Galeria 6 Museu do Prado: obras-primas e grandes nomes da história da arte https://www.flipar.com.br/?p=696070&preview=true&preview_id=696070 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:19 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528385-karamazovianas-leva-para-o-palco-a-banalizacao-do-mal-no-mundo-de-hoje.html Cultura Dostoiévski, Teatro, Rita Clemente 4667 'Karamazovianas' leva para o palco a banalização do mal no mundo de hoje https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528385-karamazovianas-leva-para-o-palco-a-banalizacao-do-mal-no-mundo-de-hoje.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528350-mg-mais-24-horas-apos-temporal-150-mil-imoveis-ainda-estao-sem-luz.html Gerais Energia, Temporal 2082 MG: Mais 24 horas após temporal, 150 mil imóveis ainda estão sem luz https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528350-mg-mais-24-horas-apos-temporal-150-mil-imoveis-ainda-estao-sem-luz.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528399-mastigar-devagar-habito-simples-que-favorece-a-digestao-e-o-bem-estar.html Galeria 6 Mastigar devagar: hábito simples que favorece a digestão e o bem-estar https://www.flipar.com.br/?p=696068&preview=true&preview_id=696068 Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:40 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528383-as-6-cidades-de-minas-em-que-lula-teve-mais-de-80-dos-votos.html Política lula, flavio-bolsonaro, minas-gerais, eleicoes-2026 999 As 6 cidades de Minas em que Lula teve mais de 80% dos votos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528383-as-6-cidades-de-minas-em-que-lula-teve-mais-de-80-dos-votos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:53 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528404-cinema-estetica-e-politica-se-juntam-em-coloquio-no-cine-santa-tereza.html Cultura Cinema, ditadura militar, cine santa tereza, indígena 3069 Cinema, estética e política em discussão no Cine Santa Tereza https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528404-cinema-estetica-e-politica-se-juntam-em-coloquio-no-cine-santa-tereza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 19:54 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528371-mg-justica-revoga-prisao-domiciliar-de-condenado-a-30-anos-por-trafico.html Gerais Justiça, prisão, prisão domiciliar, TJMG, MPMG 3743 MG: Justiça revoga prisão domiciliar de condenado a 30 anos por tráfico https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528371-mg-justica-revoga-prisao-domiciliar-de-condenado-a-30-anos-por-trafico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 20:04 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528378-trem-da-vale-abre-vendas-para-as-viagens-de-ferias.html Gerais TREM, VALE, Férias, Belo Horizonte, Vitória 2135 Trem da Vale abre vendas para as viagens de férias https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528378-trem-da-vale-abre-vendas-para-as-viagens-de-ferias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 20:18 Gabriel Botelho - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528420-pl-partido-de-flavio-bolsonaro-reconhece-vitoria-de-lula.html Política Anulação, Bolsonaro, Brasil, Eleições, Eleições 2026, Flávio, Flávio Bolsonaro 1881 PL, partido de Flávio Bolsonaro, reconhece vitória de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528420-pl-partido-de-flavio-bolsonaro-reconhece-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 20:28 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528426-mega-sena-3075-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-26-10.html Nacional Caixa, Loteria, Loterias, Lotofácil, Quina, Resultados 5176 Mega-Sena 3075 e outras loterias: confira os números sorteados (26/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528426-mega-sena-3075-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-26-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 20:35 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528429-deputados-bolsonaristas-se-manifestam-sobre-intimacao-de-flavio-pela-pf.html Política Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Flávio Bolsonar, Flávio Bolsonaro, Lula, Moraes, Passaporte 1906 Deputados bolsonaristas se manifestam sobre intimação de Flávio pela PF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528429-deputados-bolsonaristas-se-manifestam-sobre-intimacao-de-flavio-pela-pf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 20:56 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528425-simoes-sobre-vitoria-de-lula-cometemos-um-erro-muito-grave.html Política mateus-simoes, eleicoes-2026, lula, minas-gerais 1771 Simões sobre vitória de Lula: ‘Cometemos um erro muito grave’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528425-simoes-sobre-vitoria-de-lula-cometemos-um-erro-muito-grave.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 21:02 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528437-influenciadores-brasileiros-pedem-intervencao-de-trump-apos-eleicao-de-lula.html Política redes sociais, política 2233 Influenciadores brasileiros pedem intervenção de Trump após eleição de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528437-influenciadores-brasileiros-pedem-intervencao-de-trump-apos-eleicao-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 21:32 Gabriela Matina https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528450-feto-volta-ao-formato-presencial-e-aposta-na-criacao-coletiva.html Cultura teatro, Festival 3917 Feto volta ao formato presencial e aposta na criação coletiva https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528450-feto-volta-ao-formato-presencial-e-aposta-na-criacao-coletiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 21:34 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528406-equipes-de-simoes-e-cleitinho-participam-de-reuniao-de-transicao-de-governo.html Política Cleitinho, Da, Equipe, Governador, Governo, Mina, Minas Gerais 5120 Equipes de Simões e Cleitinho participam de reunião de transição de governo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528406-equipes-de-simoes-e-cleitinho-participam-de-reuniao-de-transicao-de-governo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 21:53 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528457-trump-diz-gostar-de-lula-mas-afirma-que-eleicao-parece-ter-sido-fraudada.html Política Lula, Trump 6867 Trump diz gostar de Lula, mas afirma que eleição parece ter sido fraudada https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528457-trump-diz-gostar-de-lula-mas-afirma-que-eleicao-parece-ter-sido-fraudada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 22:14 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528461-mega-sena-3075-acumula-e-vai-a-rs-305-milhoes-15-mineiros-acertam-a-quina.html Nacional Da, Mega, Mega-sena, Quina 1448 Mega-Sena 3075 acumula e vai a R$ 305 milhões; 15 mineiros acertam a quina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528461-mega-sena-3075-acumula-e-vai-a-rs-305-milhoes-15-mineiros-acertam-a-quina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 22:30 Estado de Minas e Fiocruz https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528472-lotofacil-3814-aposta-de-bh-leva-mais-de-rs-21-milhoes.html Nacional A, Apostas, Ganhador, Loteria, Loterias, Lotofácil, Lotéricas 1312 Lotofácil 3814: aposta de BH leva mais de R$ 2,1 milhões https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528472-lotofacil-3814-aposta-de-bh-leva-mais-de-rs-21-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 22:33 Alexandre Carneiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528460-parte-do-bairro-floresta-em-bh-segue-sem-luz-quase-36-horas-apos-temporal.html Gerais Luz, Sem luz, Temporal 2966 Parte do Bairro Floresta, em BH, segue sem luz quase 36 horas após temporal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528460-parte-do-bairro-floresta-em-bh-segue-sem-luz-quase-36-horas-apos-temporal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-26 23:24 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528484-retencao-de-passaporte-de-flavio-entenda-o-que-diz-a-legislacao.html Política 3106 Retenção de passaporte de Flávio: entenda o que diz a legislação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528484-retencao-de-passaporte-de-flavio-entenda-o-que-diz-a-legislacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 00:36 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7528486-como-pedir-licenca-em-um-cemiterio-formas-de-se-cuidar-e-ficar-tranquilo.html Horóscopo Bate-papo místico, Espiritualidade 6144 Como pedir licença em um cemitério Formas de se cuidar e ficar tranquilo https://www.wemystic.com.br/pedir-licenca-cemiterio/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Carlos Starling https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7528040-a-saude-e-o-voto.html Colunistas#Carlos Starling Voto, Eleição, saúde, Brasil, urna 4797 A saúde e o voto https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7528040-a-saude-e-o-voto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528166-lula-vira-em-76-cidades-de-minas-e-reduz-vantagem-de-flavio-em-322.html Política A, Data, FLÁVIO, Lula, POLÍTICA 5642 Lula vira em 76 cidades de Minas e reduz vantagem de Flávio em 322 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528166-lula-vira-em-76-cidades-de-minas-e-reduz-vantagem-de-flavio-em-322.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528304-adelia-prado-tem-uma-conterranea-e-admiradora-na-disputa-pelo-jabuti.html Cultura Adélia Prado, Escritora, Finalistas, literatura, livro, poesia, prêmio 4455 Adélia Prado tem uma conterrânea (e admiradora) na disputa pelo Jabuti https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528304-adelia-prado-tem-uma-conterranea-e-admiradora-na-disputa-pelo-jabuti.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7528392-passiflora-calmante-para-o-sono-ansiedade-e-dor.html Colunistas#Anna Marina Ansiedade, Depressão, Estudo, Pesquisa, Menopausa 2897 Passiflora: calmante para o sono, ansiedade e dor https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7528392-passiflora-calmante-para-o-sono-ansiedade-e-dor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 sérgio abranches https://www.em.com.br/colunistas/sergio-abranches/2026/10/7528411-o-voto-a-segunda-chance-e-a-democracia.html Colunistas#Sérgio Abranches 5118 O voto, a segunda chance e a democracia https://www.em.com.br/colunistas/sergio-abranches/2026/10/7528411-o-voto-a-segunda-chance-e-a-democracia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7528417-a-guerra-como-ela-e.html Colunistas#Bertha Maakaroun 7325 A guerra como ela é... https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7528417-a-guerra-como-ela-e.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7528419-a-ressaca-da-virada-eleitoral-de-lula-derruba-a-bolsa-e-frustra-trump.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo eleições, Lula, Trump, Flávio Bolsonaro 5296 A ressaca da virada eleitoral de Lula derruba a bolsa e frustra Trump https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7528419-a-ressaca-da-virada-eleitoral-de-lula-derruba-a-bolsa-e-frustra-trump.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528422-e-hora-de-acelerar-as-acoes-para-melhorar-a-seguranca-publica.html Opinião 4078 É hora de acelerar as ações para melhorar a segurança pública https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528422-e-hora-de-acelerar-as-acoes-para-melhorar-a-seguranca-publica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528423-leitor-aponta-detalhezinho-em-campanhar.html Opinião 628 LEITOR APONTA 'DETALHEZINHO' EM CAMPANHAR https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528423-leitor-aponta-detalhezinho-em-campanhar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Quinho https://www.em.com.br/charge/2026/10/7528424-bone-do-trump.html Charge Trump -1 Boné do Trump https://www.em.com.br/charge/2026/10/7528424-bone-do-trump.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528449-a-derrota-ensinou-ao-pl-mas-nao-aos-bolsonaro.html Opinião 3719 A derrota ensinou ao PL. Mas não aos Bolsonaro https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528449-a-derrota-ensinou-ao-pl-mas-nao-aos-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Ivan Drummond https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7528478-o-torcedor-que-oscar-encontrou-por-acaso.html Colunistas#Ivan Drummond Olimpíadas, Basquete, Oscar Schmidt 3138 O torcedor que Oscar encontrou por acaso https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7528478-o-torcedor-que-oscar-encontrou-por-acaso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7528481-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-27-10-2026.html Capa do dia -1 CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 27/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7528481-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-27-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 07:22 Paloma Oliveto https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528494-estudos-revelam-avancos-no-tratamento-de-cancer-de-pulmao-e-melanoma.html Bem viver câncer, tumor, endométrio, sistema reprodutor feminino, oncologia, câncer colorretal 10323 Estudos revelam avanços no tratamento de câncer de pulmão e melanoma https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528494-estudos-revelam-avancos-no-tratamento-de-cancer-de-pulmao-e-melanoma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 07:25 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528500-trump-sobre-eleicoes-no-brasil-eu-nao-tomei-partido-mas-pareceu-fraudada.html Política trump, lula, eleições 2026 1481 Trump sobre eleições no Brasil: 'eu não tomei partido, mas pareceu fraudada' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528500-trump-sobre-eleicoes-no-brasil-eu-nao-tomei-partido-mas-pareceu-fraudada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 07:29 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528501-reeleito-lula-articula-com-motta-e-alcolumbre-reeleicao-no-congresso-para-conter-avanco-do-pl.html Política lula 2622 Reeleito, Lula articula com Motta e Alcolumbre reeleição no Congresso para conter avanço do PL https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528501-reeleito-lula-articula-com-motta-e-alcolumbre-reeleicao-no-congresso-para-conter-avanco-do-pl.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 07:38 Rachel Clun - Repórter de negócios https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528499-por-que-o-uso-de-canetas-emagrecedoras-esta-afetando-as-vendas-de-produtos-de-beleza-segundo-a-loreal.html Bem viver canetas emagrecedoras, emagrecimento, obesidade, efeitos colaterais, beleza 2691 Por que o uso de canetas emagrecedoras está afetando as vendas de produtos de beleza, segundo a L'Oreal https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmvgx59k2kplo Digital

Estado de Minas 2026-10-27 07:53 João Renato Faria https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528508-bh-tem-madrugada-fria-e-previsao-de-chuva-nesta-terca-feira-27-10.html Gerais Calor, Chuva, Clima, Defesa Civil, Frio, Inme, SC 2200 BH tem madrugada fria e previsão de chuva nesta terça-feira (27/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528508-bh-tem-madrugada-fria-e-previsao-de-chuva-nesta-terca-feira-27-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:09 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528510-cemig-religa-energia-de-95-de-afetados-mas-32-mil-seguem-sem-luz-em-minas.html Gerais Cemig, Cliente, Consumidor, Elétrica, Energia, Estado, Luz 2879 Cemig religa energia de 95% de afetados, mas 32 mil seguem sem luz em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528510-cemig-religa-energia-de-95-de-afetados-mas-32-mil-seguem-sem-luz-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528430-cosmetologa-oferece-dois-cursos-de-autocuidado-em-bh-nesta-quarta-feira.html Bem viver saúde, beleza, pele, tratamento, cosmetologia 1251 Cosmetóloga oferece dois cursos de autocuidado em BH nesta quarta-feira https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528430-cosmetologa-oferece-dois-cursos-de-autocuidado-em-bh-nesta-quarta-feira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:18 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528516-chico-buarque-e-marieta-severo-comemoram-juntos-reeleicao-de-lula.html Galeria 6 Chico Buarque e Marieta Severo comemoram juntos reeleição de Lula https://www.flipar.com.br/?p=696236 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:26 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7528519-bets-pagaram-rs-11-bi-ao-tesouro-e-ja-demitiram-4-mil.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas 2489 Bets pagaram R$ 11 bi ao Tesouro e já demitiram 4 mil https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7528519-bets-pagaram-rs-11-bi-ao-tesouro-e-ja-demitiram-4-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:28 BBC Geral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528511-flavio-muda-a-rota-e-agora-fala-em-cassar-a-chapa-lula-alckmin.html Política Flávio Bolsonaro, política, eleições 2026, segundo turno, tse 6638 Flávio muda a rota e agora fala em cassar a chapa Lula-Alckmin https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528511-flavio-muda-a-rota-e-agora-fala-em-cassar-a-chapa-lula-alckmin.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:30 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528522-crateras-gigantes-marcas-impressionantes-de-colisoes-com-corpos-celestes.html Galeria 6 Crateras gigantes: marcas impressionantes de colisões com corpos celestes https://www.flipar.com.br/?p=696067&preview=true&preview_id=696067 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:37 Eduarda Soares https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528517-casal-resgata-bebe-abandonada-em-saco-de-lixo-mulher-tenta-adocao.html Nacional recém-nascido, bebê, infanticídio, morte 2416 Casal resgata bebê abandonada em saco de lixo; mulher tenta adoção https://www.tupi.fm/rio/casal-resgata-bebe-abandonada-em-saco-de-lixo-na-zona-norte-do-rio-mulher-tenta-adocao/ Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:43 Luíza Altoé,Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528521-fux-marca-audiencia-para-debater-impacto-economico-da-proibicao-das-bets.html Política AGU, Aposta, Apostas, Audiência, Audiência pública, BET, Bets 2887 Fux marca audiência para debater impacto ecônomico da proibição das bets https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528521-fux-marca-audiencia-para-debater-impacto-economico-da-proibicao-das-bets.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:45 Tâmara Freire - repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528455-dengue-3-milhoes-de-adolescentes-estao-com-vacinacao-incompleta.html Bem viver vacina, dengue, Instituto Butantan, ministério da saúde, Programa Nacional de Imunizações, Sistema Único de Saúde, SUS 3586 Dengue: 3 milhões de adolescentes estão com vacinação incompleta https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/dengue-3-milhoes-de-adolescentes-estao-com-vacinacao-incompleta Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:50 Tom Bennett - Da BBC News em Jerusalém https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528512-israel-vai-as-urnas-e-legado-do-7-de-outubro-pode-definir-se-netanyahu-tera-seu-setimo-mandato.html Internacional eleições, Israel, EUA, Netanyahu, legado, urnas 10450 Israel vai às urnas, e legado do 7 de outubro pode definir se Netanyahu terá seu sétimo mandato https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm4g1qpnkv11o Digital

Estado de Minas 2026-10-27 08:52 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528527-lula-completa-81-anos-apos-nova-vitoria-nas-urnas-veja-a-trajetoria-do-presidente-reeleito.html Galeria 6 Lula completa 81 anos após nova vitória nas urnas; veja a trajetória do presidente reeleito https://www.flipar.com.br/?p=696134 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:02 SBT News https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528530-eric-bauza-voz-do-pernalonga-e-patolino-morre-aos-46-anos.html Cultura Patolino, Pernalonga, Voz, morte, dublador 3648 Eric Bauza, voz do Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528530-eric-bauza-voz-do-pernalonga-e-patolino-morre-aos-46-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:09 Eduarda Soares https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528526-gil-do-vigor-rebate-criticas-a-capacidade-academica-e-destaca-conquistas-na-economia.html Cultura Gil do Vigor, críticas, economista, experiência, bbb 2096 Gil do Vigor rebate críticas à capacidade acadêmica e destaca conquistas na economia https://www.tupi.fm/entretenimento/gil-do-vigor-rebate-criticas-a-capacidade-academica-e-destaca-conquistas-na-economia/ Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:15 BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528525-centrao-sera-peca-chave-para-contrapor-oposicao-fortalecida-no-congresso-dizem-especialistas.html Política Bolsonaro, CONGRESSO, Governo, Lula, OPOSIçãO, Senado 8611 Centrão será peça-chave para contrapor oposição fortalecida no Congresso, dizem especialistas https://www.bbc.com/portuguese/articles/cr5ynvyx0ev9o Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528533-netinho-de-paula-anuncia-cura-de-cancer-na-tireoide.html Galeria 6 Netinho de Paula anuncia cura de câncer na tireoide https://www.flipar.com.br/?p=696248 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:16 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528535-analise-da-anvisa-para-remedio-importado-pode-chegar-a-60-dias.html Networking e Negócios 4549 Análise da Anvisa para remédio importado pode chegar a 60 dias a9b07978-8065-424d-bae3-986b7073bdfe Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:19 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528537-integracao-entre-marketing-e-vendas-ajuda-industria-a-recuperar-negocios.html Networking e Negócios 4594 Integração entre marketing e vendas ajuda indústria a recuperar negócios a839af3e-e509-4270-949b-353929198ea5 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:24 Folhapress https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528540-jovem-embriagado-e-sem-cnh-e-preso-apos-acidente-que-matou-familia-no-pr.html Nacional Acidente, Cnh, Morte, Motorista 1679 Jovem embriagado e sem CNH é preso após acidente que matou família no PR https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528540-jovem-embriagado-e-sem-cnh-e-preso-apos-acidente-que-matou-familia-no-pr.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:27 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528545-flavio-bolsonaro-teria-deixado-o-brasil-rumo-aos-eua-diz-site-argentino-marinho-nega.html Política flavio-bolsonaro 3091 Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil rumo aos EUA, diz site argentino; Marinho nega https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528545-flavio-bolsonaro-teria-deixado-o-brasil-rumo-aos-eua-diz-site-argentino-marinho-nega.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:33 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528547-janones-e-convidado-para-atuar-na-campanha-de-pedro-sanchez-na-espanha.html Política janones, Pedro Sánchez, espanha 212 Janones é convidado para atuar na campanha de Pedro Sánchez na Espanha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528547-janones-e-convidado-para-atuar-na-campanha-de-pedro-sanchez-na-espanha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:35 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528532-pm-apreende-arma-e-municoes-em-ocorrencia-de-violencia-domestica-em-lajinha.html Gerais arma, homem, mulher, munições, PM, ameaças 1097 PM apreende arma e munições em ocorrência de violência doméstica em Lajinha https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528532-pm-apreende-arma-e-municoes-em-ocorrencia-de-violencia-domestica-em-lajinha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:39 Li Lacerda https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528115-zagallo-utilizou-conta-bancaria-com-saldo-de-rs-84-milhoes-para-doacoes-milionarias-ao-filho-cacula.html Colunistas#Em Contexto #BastidoresDoEntretenimento, #DireitoSucessório, #DisputaJudicial, #DoaçõesMilionárias, #Herança, #HerançaDeZagallo, #InventárioDeZagallo, #JornalismoInvestigativo, #JornalismoJurídico, #JornalismoJurídicoDeEntretenimento, #LiLacerda, #MárioCésarZagallo, #Zagallo, #ZagalloNaJustiça 3901 Zagallo utilizou conta bancária com saldo de R$ 8,4 milhões para doações milionárias ao filho caçula https://connect.em.com.br/2026/10/26/zagallo-utilizou-conta-bancaria-com-saldo-de-r-84-milhoes-para-doacoes-milionarias-ao-filho-cacula/ Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528551-como-flavio-bolsonaro-contou-ao-pai-que-perdeu-a-eleicao-para-lula.html Política jair bolsonaro, flávio bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, lula, alexandre de moraes, passaporte 2089 Como Flávio Bolsonaro contou ao pai que perdeu a eleição para Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528551-como-flavio-bolsonaro-contou-ao-pai-que-perdeu-a-eleicao-para-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:46 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528554-representar-o-produtor-rural-exige-dialogo-e-cobranca.html Networking e Negócios 3445 Representar o produtor rural exige diálogo e cobrança f4dd6f7e-39af-492a-8891-a591daf62625 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 09:50 Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528546-camila-kfouri-filha-do-jornalista-juca-kfouri-morre-aos-48-anos.html Nacional Juca Kfouri, luto, Jornalista, psicóloga, sequelas, despedida, texto 1469 Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528546-camila-kfouri-filha-do-jornalista-juca-kfouri-morre-aos-48-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:00 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528542-video-bolsonarista-paga-aposta-e-anda-de-calcinha-apos-vitoria-de-lula.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Aposta 1536 Vídeo: Bolsonarista paga aposta e anda de calcinha após vitória de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528542-video-bolsonarista-paga-aposta-e-anda-de-calcinha-apos-vitoria-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:02 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528560-jardim-dos-venenos-plantas-perigosas-atraem-visitantes-na-inglaterra.html Galeria 6 Jardim dos Venenos: plantas perigosas atraem visitantes na Inglaterra https://www.flipar.com.br/?p=696066&preview=true&preview_id=696066 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:02 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528561-kashi-vishwanath-templo-dourado-de-shiva-move-multidoes.html Galeria 6 Kashi Vishwanath: templo dourado de Shiva move multidões https://www.flipar.com.br/?p=696069&preview=true&preview_id=696069 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:08 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528565-cidades-que-receberam-bloco-do-22-com-flavio-e-nikolas-ampliaram-a-votacao-de-lula.html Política flávio bolsonaro, lula, nikolas, eleições 2026, segundo turno 2371 Cidades que receberam 'Bloco do 22' com Flávio e Nikolas ampliaram a votação de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528565-cidades-que-receberam-bloco-do-22-com-flavio-e-nikolas-ampliaram-a-votacao-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528568-escola-de-papai-noel-do-brasil-prepara-profissionais-para-a-temporada-de-natal.html Galeria 6 Escola de Papai Noel do Brasil prepara profissionais para a temporada de Natal https://www.flipar.com.br/?p=696250 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:15 Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528459-anvisa-proibe-venda-de-picole-com-melatonina-e-suplemento-de-proteina.html Bem viver anvisa, suplementos, melatonina, picolé, proibição 1409 Anvisa proíbe venda de picolé com melatonina e suplemento de proteína https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-proibe-venda-de-picole-com-melatonina-e-suplemento-de-proteina Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:27 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528564-justica-italiana-decide-nesta-terca-se-extradita-carla-zambelli-ao-brasil.html Política Brasil, Carla Zambelli, Itália, extradição, crime, deputada, eleições, Justiça 5157 Justiça italiana decide nesta terça se extradita Carla Zambelli ao Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528564-justica-italiana-decide-nesta-terca-se-extradita-carla-zambelli-ao-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:34 Letícia Passos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528577-noah-wyle-e-eleito-o-homem-mais-sexy-do-mundo-de-2026.html Cultura george clooney, people, The Pitt, famosos, tv, Hollywood, homem mais sexy do mundo, EUA, Series, Plantão Médico 2148 Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo de 2026 https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528577-noah-wyle-e-eleito-o-homem-mais-sexy-do-mundo-de-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528584-nordeste-concentra-40-dos-videos-do-kwai-na-black-friday.html Mundo Corporativo 2964 Nordeste concentra 40% dos vídeos do Kwai na Black Friday https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528584-nordeste-concentra-40-dos-videos-do-kwai-na-black-friday.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528587-ferramentas-financeiras-ajudam-comerciantes-a-gerir-negocio.html Mundo Corporativo 6666 Ferramentas financeiras ajudam comerciantes a gerir negócio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528587-ferramentas-financeiras-ajudam-comerciantes-a-gerir-negocio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528588-faculdades-de-administracao-ganham-conteudo-gratuito-de-asg.html Mundo Corporativo 5446 Faculdades de Administração ganham conteúdo gratuito de ASG https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528588-faculdades-de-administracao-ganham-conteudo-gratuito-de-asg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528589-municipios-mineradores-podem-perder-rs-2-bi-com-reforma.html Mundo Corporativo 3579 Municípios mineradores podem perder R$ 2 bi com reforma https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528589-municipios-mineradores-podem-perder-rs-2-bi-com-reforma.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528590-com-14-mil-condominios-portaria-remota-enfrenta-desafios.html Mundo Corporativo 3177 Com 14 mil condomínios, portaria remota enfrenta desafios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528590-com-14-mil-condominios-portaria-remota-enfrenta-desafios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:40 Eleonora Cruz Santos https://www.em.com.br/colunistas/eleonora-cruz-santos/2026/10/7528583-democracia-temos-mecanismos-para-sustenta-la.html Colunistas#Eleonora Cruz Santos Democracia 7577 Democracia: temos mecanismos para sustentá-la? https://www.em.com.br/colunistas/eleonora-cruz-santos/2026/10/7528583-democracia-temos-mecanismos-para-sustenta-la.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:45 GEOVANA OLIVEIRA https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528485-tempo-ate-diagnostico-do-cancer-de-mama-altera-chance-de-sobrevida.html Bem viver acesso, autoexame, Brasil, câncer, Câncer de mama 7840 Tempo até diagnóstico do câncer de mama altera chance de sobrevida https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528485-tempo-ate-diagnostico-do-cancer-de-mama-altera-chance-de-sobrevida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:48 NATHALIA GARCIA - Folhapress https://www.em.com.br/economia/2026/10/7528586-dividas-sem-perspectiva-de-pagamento-atingem-maior-nivel-desde-2012.html Economia Dívidas, economia, famílias, empresas, endividamento 2897 Dívidas sem perspectiva de pagamento atingem maior nível desde 2012 https://www.em.com.br/economia/2026/10/7528586-dividas-sem-perspectiva-de-pagamento-atingem-maior-nivel-desde-2012.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:51 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528593-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.html Gerais alerta, chuva, granizo, Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, meteorologia 1325 Inmet emite alerta de tempestade e granizo para Minas Gerais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528593-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 10:56 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528599-mitsui-sumitomo-seguros-anuncia-nova-estrutura-de-lideranca-no-brasil.html Networking e Negócios 6308 Mitsui Sumitomo Seguros anuncia nova estrutura de liderança no Brasil 26e59a39-e6bf-4aa5-9c2c-65750d21582b Digital

Estado de Minas 2026-10-27 11:03 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528601-anac-muda-regras-de-voos-veja-o-que-muda-nos-direitos-dos-passageiros.html Gerais aviação, turismo, viagens, anac 2342 Anac muda regras de voos: veja o que muda nos direitos dos passageiros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528601-anac-muda-regras-de-voos-veja-o-que-muda-nos-direitos-dos-passageiros.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 11:06 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528605-antes-da-casa-a-comunidade-o-que-o-proprietario-recebe-desde-a-compra-do-lote.html Networking e Negócios 3824 Antes da casa, a comunidade: o que o proprietário recebe desde a compra do lote f56a7f00-b5e2-44b3-9161-a17301b2d1af Digital

Estado de Minas 2026-10-27 11:11 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528592-mineiro-e-preso-suspeito-de-publicar-conteudo-xenofobico-contra-nordestinos.html Gerais Crime, Xenofobia, Norte de Minas, Espinosa 2256 Mineiro é preso suspeito de publicar conteúdo xenofóbico contra nordestinos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528592-mineiro-e-preso-suspeito-de-publicar-conteudo-xenofobico-contra-nordestinos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 11:32 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528613-cachorro-e-resgatado-em-lixao-no-sul-de-minas.html Gerais Elói Mendes, Sul de Minas, Resgate, Maus-tratos 1046 Cachorro é resgatado em lixão no Sul de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528613-cachorro-e-resgatado-em-lixao-no-sul-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 11:33 Maria Reis* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528619-cinco-antigos-funcionarios-da-loteria-sao-acusados-em-esquema-de-cerca-de-rs-150-milhoes-mas-o-segredo-dos-bilhetes-premiados-estava-no-acesso-a-informacoes-internas.html Internacional Loteria, Raspadinha, Itália, Crime 2705 Cinco antigos funcionários da loteria são acusados em esquema de cerca de R$ 150 milhões, mas o segredo dos bilhetes premiados estava no acesso a informações internas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528619-cinco-antigos-funcionarios-da-loteria-sao-acusados-em-esquema-de-cerca-de-rs-150-milhoes-mas-o-segredo-dos-bilhetes-premiados-estava-no-acesso-a-informacoes-internas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 11:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528623-como-a-lumai-usa-afiliados-para-chegar-a-casa-do-brasileiro.html Mundo Corporativo 6752 Como a LUMAI usa afiliados para chegar à casa do brasileiro https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528623-como-a-lumai-usa-afiliados-para-chegar-a-casa-do-brasileiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 11:36 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528626-em-cenario-de-juros-altos-aluguel-de-maquinas-se-consolida.html Mundo Corporativo 4847 Em cenário de juros altos, aluguel de máquinas se consolida https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528626-em-cenario-de-juros-altos-aluguel-de-maquinas-se-consolida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 11:40 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528585-lula-e-muito-fraquinho-tadinho-disse-nikolas-antes-do-2-turno.html Política 2º turno, lula, nikolas, eleições 2026 1749 "Lula é muito fraquinho, tadinho", disse Nikolas antes do 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528585-lula-e-muito-fraquinho-tadinho-disse-nikolas-antes-do-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 11:51 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528615-paulo-vieira-publica-foto-de-dilma-pedindo-calma-durante-o-primeiro-turno.html Política Lula, Flávio Bolsonaro, Dilma Rousseff, Paulo Vieira 1246 Paulo Vieira publica foto de Dilma pedindo calma durante o primeiro turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528615-paulo-vieira-publica-foto-de-dilma-pedindo-calma-durante-o-primeiro-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:01 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528634-walter-koenig-astro-de-star-trek-e-eterno-chekov-morre-aos-90-anos.html Cultura Chekov, Walter Koenig, Falecimento, Star Trek, Pavel Chekov 2580 Walter Koenig: astro de Star Trek e eterno Chekov morre aos 90 anos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528634-walter-koenig-astro-de-star-trek-e-eterno-chekov-morre-aos-90-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:04 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528639-eleicao-definida-e-hora-de-alongar-a-divida-da-empresa-o-que-observar-antes-de-trocar-curto-por-longo-prazo.html Networking e Negócios 2808 Eleição definida: é hora de alongar a dívida da empresa? O que observar antes de trocar curto por longo prazo b5689eb9-3da7-4d2b-8e28-7bce8aeb9aa7 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:06 Maria Reis* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528642-absolvido-de-assassinato-homem-e-condenado-em-novo-juri-a-13-anos-de-prisao.html Gerais Crime, Facadas, TJMG, Santa Efigênia 3324 Absolvido de assassinato, homem é condenado em novo júri a 13 anos de prisão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528642-absolvido-de-assassinato-homem-e-condenado-em-novo-juri-a-13-anos-de-prisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:17 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528640-pianista-marcelo-magalhaes-estreia-espetaculo-sobre-musica-brasileira-em-bh.html Cultura 3567 Pianista Marcelo Magalhães estreia espetáculo sobre música brasileira em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528640-pianista-marcelo-magalhaes-estreia-espetaculo-sobre-musica-brasileira-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:19 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528647-7-minutos-separam-o-resultado-da-eleicao-do-pedido-da-pf-de-apreender-o-passaporte-de-flavio-bolsonaro.html Política flávio bolsonaro, passaporte, segundo turno, pf, stf, alexandre de moraes, eleições 2026 3296 7 minutos separam o resultado da eleição do pedido da PF de apreender o passaporte de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528647-7-minutos-separam-o-resultado-da-eleicao-do-pedido-da-pf-de-apreender-o-passaporte-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:23 Maria Reis* https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7528649-ifnmg-abre-mais-de-700-vagas-em-cursos-de-graduacao-no-norte-de-minas.html Educação IFNMG, Educação, Montes Claros, Januária, Ensino Superior 2975 IFNMG abre mais de 700 vagas em cursos de graduação no Norte de Minas https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7528649-ifnmg-abre-mais-de-700-vagas-em-cursos-de-graduacao-no-norte-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:28 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528652-star-trek-veja-quem-sao-os-unicos-atores-da-serie-classica-ainda-vivos.html Cultura Star Trek, Série, Filme, Walter Koenig 3039 Star Trek: veja quem são os únicos atores da série clássica ainda vivos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528652-star-trek-veja-quem-sao-os-unicos-atores-da-serie-classica-ainda-vivos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:28 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528636-bairros-de-bh-podem-ficar-sem-agua-ate-quarta-28-10-veja-quais.html Gerais água, Copasa, BH, barreiro 702 Bairros de BH podem ficar sem água até quarta (28/10); veja quais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528636-bairros-de-bh-podem-ficar-sem-agua-ate-quarta-28-10-veja-quais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528659-aos-79-anos-nuno-leal-maia-fala-sobre-longevidade-e-questiona-valorizacao-de-atores-veteranos-na-tv.html Galeria 6 Aos 79 anos, Nuno Leal Maia fala sobre longevidade e questiona valorização de atores veteranos na TV https://www.flipar.com.br/?p=696318 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:34 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528628-janones-sobre-futuro-de-flavio-vamos-jogar-mais-um-bolsonaro-na-cadeia.html Política janones, Flávio Bolsonaro, Lula, Jair Bolsonaro, passaporte 1197 Janones sobre futuro de Flávio: 'Vamos jogar mais um Bolsonaro na cadeia' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528628-janones-sobre-futuro-de-flavio-vamos-jogar-mais-um-bolsonaro-na-cadeia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528669-totens-de-autoatendimento-reduzem-filas-na-saude.html Mundo Corporativo 2655 Totens de autoatendimento reduzem filas na saúde https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528669-totens-de-autoatendimento-reduzem-filas-na-saude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528670-custo-e-payback-da-energia-solar-ganham-relevancia-no-brasil.html Mundo Corporativo 6324 Custo e payback da energia solar ganham relevância no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528670-custo-e-payback-da-energia-solar-ganham-relevancia-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528671-framework-digital-leva-debate-sobre-ia-ao-it-forum-na-mata.html Mundo Corporativo 5880 Framework Digital leva debate sobre IA ao IT Forum Na Mata https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528671-framework-digital-leva-debate-sobre-ia-ao-it-forum-na-mata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:46 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528672-beatek-renova-solucao-para-alertas-de-incendio.html Mundo Corporativo 3403 Beatek renova solução para alertas de incêndio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528672-beatek-renova-solucao-para-alertas-de-incendio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:46 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528673-consorciados-aproximam-se-dos-14-milhoes-ao-crescerem-142.html Mundo Corporativo 7656 Consorciados aproximam-se dos 14 milhões ao crescerem 14,2% https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528673-consorciados-aproximam-se-dos-14-milhoes-ao-crescerem-142.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528675-a-indenizacao-milionaria-que-dilma-roussef-vai-receber-por-causa-da-ditadura.html Política DILMA ROUSSEFF, DITADURA, TORTURA 3257 A indenização milionária que Dilma Roussef vai receber por causa da ditadura https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528675-a-indenizacao-milionaria-que-dilma-roussef-vai-receber-por-causa-da-ditadura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 12:56 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528677-casas-de-adobe-vantagens-e-desvantagens-dessa-arquitetura-surpreendente.html Galeria 6 Casas de adobe: vantagens e desvantagens dessa arquitetura surpreendente https://www.flipar.com.br/?p=696403&preview=true&preview_id=696403 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 13:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528680-pf-cancela-passaportes-de-flavio-bolsonaro.html Política pf, passaporte, flávio bolsonaro, fuga, argentina 2752 PF cancela passaportes de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528680-pf-cancela-passaportes-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 13:12 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528685-flavio-bolsonaro-fugiu-aliados-sao-avisados-que-senador-saiu-do-pais.html Política FLÁVIO BOLSONARO, FUGA, EUA, ARGENTINA, PASSAPORTE, STF, PF 2453 Flávio Bolsonaro fugiu? Aliados são avisados que senador saiu do país https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528685-flavio-bolsonaro-fugiu-aliados-sao-avisados-que-senador-saiu-do-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 13:26 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528698-lideres-do-branding-debatem-futuro-das-marcas-na-era-da-ia-em-sao-paulo.html Networking e Negócios 5958 Líderes do branding debatem futuro das marcas na era da IA em São Paulo a1e88451-417d-4bac-b36c-d8dc75848194 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 13:27 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528689-renan-santos-sobre-flavio-bolsonaro-falei-que-o-caminho-natural-era-fugir.html Política Renan Santos, Flávio Bolsonaro, Argentina, PL, Senador, Estados Unidos, Trump, pf, passaporte 1873 Renan Santos sobre Flávio Bolsonaro: "Falei que o caminho natural era fugir" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528689-renan-santos-sobre-flavio-bolsonaro-falei-que-o-caminho-natural-era-fugir.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 13:30 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528703-javier-bardem-diz-nao-ter-medo-de-se-posicionar-politicamente-e-critica-quem-nao-se-posiciona-contra-o-fascismo-defender-o-que-e-certo.html Galeria 6 Javier Bardem diz não ter medo de se posicionar politicamente e critica quem não se posiciona contra o fascismo: ‘Defender o que é certo’ https://www.flipar.com.br/?p=696327 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 13:31 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528678-bh-abre-licitacao-para-instalar-estacoes-de-calistenia-em-pracas.html Gerais calistenia, fitness, PBH, saúde 2046 BH abre licitação para instalar estações de calistenia em praças https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528678-bh-abre-licitacao-para-instalar-estacoes-de-calistenia-em-pracas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 13:34 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528706-comecar-cedo-amplia-as-opcoes-de-quem-sonha-em-casar-na-italia.html Networking e Negócios 4631 Começar cedo amplia as opções de quem sonha em casar na Itália a62bbb88-6606-4e6f-9afb-68e159911312 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 13:37 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528683-pai-e-filho-sao-condenados-por-adulterar-cachaca-com-combustivel.html Gerais 1854 Pai e filho são condenados por adulterar cachaça com combustível https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528683-pai-e-filho-sao-condenados-por-adulterar-cachaca-com-combustivel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 13:57 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528693-copasa-pede-uso-consciente-da-agua-por-causa-da-queda-de-energia.html Gerais Queda de energia, Copasa, BH, Grande BH, RMBH 3268 Copasa pede uso consciente da água por causa da queda de energia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528693-copasa-pede-uso-consciente-da-agua-por-causa-da-queda-de-energia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:03 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528722-revista-credita-vitoria-de-lula-a-conselho-de-taylor-swift-e-fas-se-revoltam.html Política Eleições 2026, Eleições, Taylor Swift, cantora, Brasil 3006 Revista credita vitória de Lula a conselho de Taylor Swift e fãs se revoltam https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528722-revista-credita-vitoria-de-lula-a-conselho-de-taylor-swift-e-fas-se-revoltam.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:14 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528732-a-historia-de-sao-goncalo-polo-comercial-e-ponto-estrategico-na-regiao-metropolitana-do-rio.html Galeria 6 A história de São Gonçalo, polo comercial e ponto estratégico na região metropolitana do Rio https://www.flipar.com.br/?p=696402&preview=true&preview_id=696402 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:15 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528709-evento-em-bh-discute-sobre-ia-mudancas-climaticas-e-seus-impactos-na-saude.html Bem viver Climáticas, Impactos, Mudança, Saúde 2659 Evento em BH discute sobre IA, mudanças climáticas e seus impactos na saúde https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528709-evento-em-bh-discute-sobre-ia-mudancas-climaticas-e-seus-impactos-na-saude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:16 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528710-cachorra-e-resgatada-em-situacao-de-maus-tratos-no-alto-paranaiba.html Gerais Abandono, Animais, Crime, Lei, Maus-tratos, POLÍCIA 1676 Cachorra é resgatada em situação de maus-tratos no Alto Paranaíba https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528710-cachorra-e-resgatada-em-situacao-de-maus-tratos-no-alto-paranaiba.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:18 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528705-flavio-estaria-em-aviao-impedido-de-decolar-na-argentina-diz-emissora.html Política Argentina, Flávio Bolsonaro, Estados Unidos 1834 Flávio estaria em avião impedido de decolar na Argentina, diz emissora https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528705-flavio-estaria-em-aviao-impedido-de-decolar-na-argentina-diz-emissora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:25 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528714-mulher-e-presa-suspeita-de-extorquir-homem-em-encontro-na-pampulha.html Gerais Polícia, Polícia civil 1191 Mulher é presa suspeita de extorquir homem em encontro na Pampulha https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528714-mulher-e-presa-suspeita-de-extorquir-homem-em-encontro-na-pampulha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528744-marcou-geracoes-quem-foi-dada-figueiredo-referencia-do-surfe-brasileiro-que-morreu-aos-61-anos.html Galeria 6 Marcou gerações: quem foi Dadá Figueiredo, referência do surfe brasileiro que morreu aos 61 anos https://www.flipar.com.br/?p=696335 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:37 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528750-o-que-e-letramento-em-inteligencia-artificial-e-o-que-ele-exige-de-quem-lidera.html Networking e Negócios 4662 O que é letramento em inteligência artificial e o que ele exige de quem lidera 60885cd6-74ab-424f-84e5-5bcfc4e7e28d Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:38 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528694-video-de-virginia-fonseca-em-festa-gera-forte-reacao-de-silvia-abravanel.html Cultura Entretenimento 2092 Vídeo de Virginia Fonseca em festa gera forte reação de Silvia Abravanel https://www.tupi.fm/entretenimento/video-de-virginia-fonseca-em-festa-gera-forte-reacao-de-silvia-abravanel/ Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:42 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528752-avos-e-netos-psicologa-apresenta-5-principios-para-fortalecer-esse-vinculo-e-mostra-como-atitudes-no-convivio-familiar-podem-favorecer-o-bem-estar-das-criancas.html Bem viver avós, bem-estar, psicologia 2278 Avós e netos: psicóloga apresenta 5 princípios para fortalecer esse vínculo e mostra como atitudes no convívio familiar podem favorecer o bem-estar das crianças https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528752-avos-e-netos-psicologa-apresenta-5-principios-para-fortalecer-esse-vinculo-e-mostra-como-atitudes-no-convivio-familiar-podem-favorecer-o-bem-estar-das-criancas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528772-cyrela-inaugura-loja-conceito-em-sao-paulo.html Mundo Corporativo 2875 Cyrela inaugura loja conceito em São Paulo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528772-cyrela-inaugura-loja-conceito-em-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528773-lojas-com-ativacao-da-ype-registram-sell-out-30-maior.html Mundo Corporativo 4996 Lojas com ativação da Ypê registram sell-out 30% maior https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528773-lojas-com-ativacao-da-ype-registram-sell-out-30-maior.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528774-retrofit-valoriza-imoveis-em-sp-e-exige-rompedor-compacto.html Mundo Corporativo 5191 Retrofit valoriza imóveis em SP e exige rompedor compacto https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528774-retrofit-valoriza-imoveis-em-sp-e-exige-rompedor-compacto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528775-bosch-e-sem-parar-firmam-parceria-para-digitalizar-frotas.html Mundo Corporativo 4900 Bosch e Sem Parar firmam parceria para digitalizar frotas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528775-bosch-e-sem-parar-firmam-parceria-para-digitalizar-frotas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528771-empresas-investem-em-inovacao-mas-enfrentam-barreiras.html Mundo Corporativo 6451 Empresas investem em inovação, mas enfrentam barreiras https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528771-empresas-investem-em-inovacao-mas-enfrentam-barreiras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528778-validade-de-provas-digitais-desafia-justica-na-era-da-ia.html Mundo Corporativo 7120 Validade de provas digitais desafia Justiça na era da IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528778-validade-de-provas-digitais-desafia-justica-na-era-da-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528779-apnetworks-lanca-portal-apx-para-gestao-de-ativos-de-ti.html Mundo Corporativo 6805 Apnetworks lança portal APX para gestão de ativos de TI https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528779-apnetworks-lanca-portal-apx-para-gestao-de-ativos-de-ti.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528780-primeiro-plantao-medico-desafios-dos-recem-formados.html Mundo Corporativo 6363 Primeiro plantão médico: desafios dos recém-formados https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528780-primeiro-plantao-medico-desafios-dos-recem-formados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528781-naturalidade-guia-o-uso-de-tecnologia-na-dermatologia.html Mundo Corporativo 7102 Naturalidade guia o uso de tecnologia na dermatologia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528781-naturalidade-guia-o-uso-de-tecnologia-na-dermatologia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:52 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528746-comerciantes-de-bh-acumulam-prejuizos-apos-48-horas-sem-energia.html Gerais Temporal, Falta de energia, Caos, BH 6451 Comerciantes de BH acumulam prejuízos após 48 horas sem energia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528746-comerciantes-de-bh-acumulam-prejuizos-apos-48-horas-sem-energia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528783-ia-acelera-transicao-do-vendedor-b2b-para-consultor.html Mundo Corporativo 5744 IA acelera transição do vendedor B2B para consultor https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528783-ia-acelera-transicao-do-vendedor-b2b-para-consultor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:53 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528776-phishing-com-ia-dificulta-deteccao-de-golpes-em-empresas.html Mundo Corporativo 6033 Phishing com IA dificulta detecção de golpes em empresas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528776-phishing-com-ia-dificulta-deteccao-de-golpes-em-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 14:58 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528787-o-que-mais-de-200-musicas-de-elvis-presley-tem-a-ver-com-inteligencia-artificial-acusacao-da-familia-contra-a-anthropic-leva-disputa-de-direitos-a-justica.html Cultura Elvis, Catálogo, disputa judicial, IA 2166 O que mais de 200 músicas de Elvis Presley têm a ver com inteligência artificial? Acusação da família contra a Anthropic leva disputa de direitos à Justiça https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528787-o-que-mais-de-200-musicas-de-elvis-presley-tem-a-ver-com-inteligencia-artificial-acusacao-da-familia-contra-a-anthropic-leva-disputa-de-direitos-a-justica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:05 Joubert Júnior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528753-regina-duarte-diz-estar-abalada-e-contesta-reeleicao-de-lula-vai-ficar-por-isso.html Política Entretenimento 2232 Regina Duarte diz estar abalada e contesta reeleição de Lula: ‘Vai ficar por isso’ https://www.tupi.fm/entretenimento/regina-duarte-diz-estar-abalada-e-contesta-reeleicao-de-lula-vai-ficar-por-isso/ Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:11 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528785-batida-entre-dois-onibus-deixa-seis-feridos-em-sao-joao-del-rei.html Gerais Acidente, Bate, Bombeiros, BR, C, Ferido, Feridos 1979 Batida entre dois ônibus deixa seis feridos em São João del-Rei https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528785-batida-entre-dois-onibus-deixa-seis-feridos-em-sao-joao-del-rei.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:12 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528802-credito-de-terceiro-na-per-dcomp-e-compensacao-nao-declarada-entenda-o-risco.html Networking e Negócios 7600 Crédito de terceiro na PER/DCOMP é compensação não declarada; entenda o risco b706f7e2-90f7-4c1e-8f71-174d59f6a6f3 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:13 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528723-video-incendio-em-bh-atinge-imovel-na-regiao-oeste.html Gerais incêndio, bombeiros, Bh 3433 Vídeo: incêndio em BH atinge imóvel na Região Oeste https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528723-video-incendio-em-bh-atinge-imovel-na-regiao-oeste.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:17 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528797-cartorios-ampliam-acesso-a-registros-de-imoveis-pela-internet.html Gerais Cartório, Imóveis, Minas, Nova plataforma 4369 Cartórios ampliam acesso a registros de imóveis pela internet https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528797-cartorios-ampliam-acesso-a-registros-de-imoveis-pela-internet.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:25 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528814-origo-aposta-em-ativos-digitais-para-inovar-no-mercado-de-garantias.html Networking e Negócios 5750 ÓRIGO APOSTA EM ATIVOS DIGITAIS PARA INOVAR NO MERCADO DE GARANTIAS 7e10074b-9244-4f49-9bbd-06487e87b972 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528820-agua-viva-capaz-de-rejuvenescer-intriga-cientistas-e-pode-contribuir-para-avancos-na-medicina.html Galeria 6 Água-viva capaz de rejuvenescer intriga cientistas e pode contribuir para avanços na medicina https://www.flipar.com.br/?p=696345 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:33 Ana Cristina Campos Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528748-cancer-de-mama-mulheres-negras-morrem-38-vezes-mais-que-brancas.html Bem viver Câncer de mama, Outubro Rosa, desigualdade, mulheres negras 3545 Câncer de mama: mulheres negras morrem 3,8 vezes mais que brancas https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/cancer-de-mama-mulheres-negras-morrem-38-vezes-mais-que-brancas Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:39 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528825-flavio-bolsonaro-esta-em-voo-para-os-eua-e-vai-usar-passaporte-italiano-para-entrar-no-pais.html Política eleicoes-2026, flavio-bolsonaro 2721 Flávio Bolsonaro está em voo para os EUA e vai usar passaporte italiano para entrar no país https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528825-flavio-bolsonaro-esta-em-voo-para-os-eua-e-vai-usar-passaporte-italiano-para-entrar-no-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:42 BRUNA FANTTI https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528796-policia-identifica-mulher-filmada-fazendo-saudacao-nazista-apos-votar-no-rj.html Política Polícia, Saudação nazista 2456 Polícia identifica mulher filmada fazendo saudação nazista após votar no RJ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528796-policia-identifica-mulher-filmada-fazendo-saudacao-nazista-apos-votar-no-rj.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:50 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528833-longevidade-se-constroi-com-escolhas-diarias-e-consistencia.html Mundo Corporativo 2450 Longevidade se constrói com escolhas diárias e consistência https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528833-longevidade-se-constroi-com-escolhas-diarias-e-consistencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528838-monotrilho-gestao-de-risco-preveniria-queda-de-guindaste.html Mundo Corporativo 4099 Monotrilho: gestão de risco preveniria queda de guindaste https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528838-monotrilho-gestao-de-risco-preveniria-queda-de-guindaste.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528844-atendimento-por-ia-divide-consumidores-no-brasil.html Mundo Corporativo 3036 Atendimento por IA divide consumidores no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528844-atendimento-por-ia-divide-consumidores-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:53 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528791-bh-busca-consultoria-para-obras-do-brt-na-area-hospitalar.html Gerais ônibus, transporte, PBH, DOM, BH, BRT 3617 BH busca consultoria para obras do BRT na área hospitalar https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528791-bh-busca-consultoria-para-obras-do-brt-na-area-hospitalar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:56 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528808-obras-na-br-040-provocam-interdicoes-em-trecho-de-minas-ate-domingo.html Gerais BR-040, obras, BH, Minas 3497 Obras na BR-040 provocam interdições em trecho de Minas até domingo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528808-obras-na-br-040-provocam-interdicoes-em-trecho-de-minas-ate-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 15:56 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528847-enem-2026-locais-de-prova-sao-divulgados-veja-como-consultar.html Nacional enem 2026, local de prova, vestibular, enem 2203 Enem 2026: locais de prova são divulgados; veja como consultar https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528847-enem-2026-locais-de-prova-sao-divulgados-veja-como-consultar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:00 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528850-quem-e-inocente-nao-foge-diz-maria-do-rosario-sobre-flavio-bolsonaro.html Política flávio bolsonaro, maria do rosário, fuga, EUA 1256 "Quem é inocente não foge", diz Maria do Rosário sobre Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528850-quem-e-inocente-nao-foge-diz-maria-do-rosario-sobre-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:06 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528830-vendedor-de-acaraje-da-feira-hippie-e-morto-a-tiros-na-regiao-da-pampulha.html Gerais Pampulha, Acarajé, Feira Hippie, BH 3001 Vendedor de acarajé da Feira Hippie é morto a tiros na Região da Pampulha https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528830-vendedor-de-acaraje-da-feira-hippie-e-morto-a-tiros-na-regiao-da-pampulha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:11 Letícia Passos https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528854-justica-italiana-adia-para-novembro-decisao-sobre-extradicao-de-zambelli.html Política Brasil, eleições, Justiça, Carla Zambelli, Itália, extradição, crime 6337 Justiça italiana adia para novembro decisão sobre extradição de Zambelli https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528854-justica-italiana-adia-para-novembro-decisao-sobre-extradicao-de-zambelli.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:13 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528831-idosa-perde-controle-de-carro-invade-farmacia-e-arrasta-cliente-em-bh.html Gerais Carro 885 Idosa perde controle de carro, invade farmácia e arrasta cliente em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528831-idosa-perde-controle-de-carro-invade-farmacia-e-arrasta-cliente-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:16 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528848-mais-de-24-mil-clientes-seguem-sem-energia-em-minas-apos-temporal.html Gerais Energia, Luz, Temporal, Falta de energia , Minas Gerais 2417 Mais de 24 mil clientes seguem sem energia em Minas após temporal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528848-mais-de-24-mil-clientes-seguem-sem-energia-em-minas-apos-temporal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:16 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528849-papai-noel-esta-chegando-a-minas-monte-verde-se-prepara-para-a-magia.html Turismo Fé, Natal, Noel, Papai, Papai noel, Monte Verde, Minas 5706 Papai Noel está chegando a Minas: Monte Verde se prepara para a magia https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528849-papai-noel-esta-chegando-a-minas-monte-verde-se-prepara-para-a-magia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:18 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528865-seguranca-eletrica-na-cozinha-o-que-observar-nos-aparelhos-antes-de-dormir-e-por-que-manter-tudo-na-tomada-mesmo-sem-uso-pode-criar-riscos-desnecessarios.html Casa e Decoração eletrodomésticos, tomada, rede elétrica, plugue, riscos, risco de incêndio 2249 Segurança elétrica na cozinha: o que observar nos aparelhos antes de dormir e por que manter tudo na tomada, mesmo sem uso, pode criar riscos desnecessários https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528865-seguranca-eletrica-na-cozinha-o-que-observar-nos-aparelhos-antes-de-dormir-e-por-que-manter-tudo-na-tomada-mesmo-sem-uso-pode-criar-riscos-desnecessarios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:18 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528866-sua-espada-de-sao-jorge-nao-da-novas-folhas-cuidados-com-agua-luz-e-substrato-podem-explicar-o-problema-e-fazer-a-diferenca-no-crescimento-saudavel-dentro-de-casa.html Casa e Decoração espada-de-são-jorge, plantas, Dracaena trifasciata, cuidados, crescimento, substrato, rega, adubação 3624 Sua espada-de-são-jorge não dá novas folhas? Cuidados com água, luz e substrato podem explicar o problema e fazer a diferença no crescimento saudável dentro de casa https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528866-sua-espada-de-sao-jorge-nao-da-novas-folhas-cuidados-com-agua-luz-e-substrato-podem-explicar-o-problema-e-fazer-a-diferenca-no-crescimento-saudavel-dentro-de-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:19 Cauê Siwek*,Leandro Couri https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528777-ufmg-lanca-supercomputador-soberano-de-ia-para-mapear-territorio-nacional.html Gerais Supercomputador, sustentabilidade, ia, ufmg, tecnologia, inovação, geografia, território, pesquisa, computador 4944 UFMG lança supercomputador "Soberano" de IA para mapear território nacional https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528777-ufmg-lanca-supercomputador-soberano-de-ia-para-mapear-territorio-nacional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:19 Lara Santana https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7528869-sombras-com-brilho-apos-os-50-anos-maquiador-alerta-para-um-efeito-nas-palpebras-que-pode-surpreender-quem-busca-uma-aparencia-mais-jovem-com-a-maquiagem.html Feminino & Masculino maquiagem, sombra, sombra com brilho, pálpebras caídas, luminosidade, dicas de aplicação 2414 Sombras com brilho após os 50 anos: maquiador alerta para um efeito nas pálpebras que pode surpreender quem busca uma aparência mais jovem com a maquiagem https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7528869-sombras-com-brilho-apos-os-50-anos-maquiador-alerta-para-um-efeito-nas-palpebras-que-pode-surpreender-quem-busca-uma-aparencia-mais-jovem-com-a-maquiagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:19 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528870-caes-de-rua-precisam-de-amor-diz-especialista-mas-um-detalhe-sobre-a-reacao-de-cada-animal-pode-mudar-a-forma-de-encarar-a-nova-rotina-de-convivencia-em-casa.html Casa e Decoração Cães de rua, animais, animais resgatados, animais de estimação, cães resgatados, adaptação, adestramento 2743 Cães de rua precisam de amor, diz especialista, mas um detalhe sobre a reação de cada animal pode mudar a forma de encarar a nova rotina de convivência em casa https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528870-caes-de-rua-precisam-de-amor-diz-especialista-mas-um-detalhe-sobre-a-reacao-de-cada-animal-pode-mudar-a-forma-de-encarar-a-nova-rotina-de-convivencia-em-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:19 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528871-decoracao-de-portas-para-o-natal-de-2026-ganha-alternativa-ao-vermelho-e-ao-verde-uma-aposta-em-cores-promete-renovar-a-entrada-sem-perder-o-clima-de-festa.html Casa e Decoração decoração de natal, decoração natalina, natal de 2026, porta, decoração de porta, design natalino, guirlandas, festões 2069 Decoração de portas para o Natal de 2026 ganha alternativa ao vermelho e ao verde: uma aposta em cores promete renovar a entrada sem perder o clima de festa https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528871-decoracao-de-portas-para-o-natal-de-2026-ganha-alternativa-ao-vermelho-e-ao-verde-uma-aposta-em-cores-promete-renovar-a-entrada-sem-perder-o-clima-de-festa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:24 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528851-ultrassom-de-alta-resolucao-amplia-investigacao-de-lesoes-e-tumores-na-pele.html Bem viver tumores, lesões na pele, câncer de pele, ultrassonografia 2657 Ultrassom de alta resolução amplia investigação de lesões e tumores na pele https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528851-ultrassom-de-alta-resolucao-amplia-investigacao-de-lesoes-e-tumores-na-pele.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:25 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528864-bh-suspeito-de-tentar-matar-militares-da-rotam-e-preso.html Gerais Ar, Militar, Preso 1547 BH: suspeito de tentar matar militares da Rotam é preso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528864-bh-suspeito-de-tentar-matar-militares-da-rotam-e-preso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:31 Li Lacerda https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528114-filha-de-volpi-ira-examinar-obras-de-abilio-diniz-em-disputa-judicial.html Colunistas#Em Contexto abílio diniz, Alfredo Volpi, autenticidade de obras de arte, disputa judicial, Eugênia Volpi Pinto, falsificação de obras de arte, Galeria Pintura Brasileira, Geyze Marchesi Diniz, Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna, Justiça de São Paulo, mercado de arte, perícia judicial 3403 Filha de Volpi irá examinar obras de Abilio Diniz em disputa judicial https://connect.em.com.br/2026/10/26/filha-de-volpi-ira-examinar-obras-de-abilio-diniz-em-disputa-judicial/ Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:33 Li Lacerda https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528113-legado-e-imagem-de-zagallo-em-documentario-da-netflix-pode-ter-sido-produzido-sem-autorizacao-dos-herdeiros.html Colunistas#Em Contexto Sem categoria, #JornalismoJurídicoDeEntretenimento, #LiLacerda, #Zagallo, ColunistaLiLacerda, Direitos de imagem, Documentário sobre Zagallo, Herdeiros de Zagallo, Inventário de Zagallo, JusticaEArtistas, Netflix, O2 Filmes, ProcessosFamosos 2351 Legado e imagem de Zagallo em documentário da Netflix pode ter sido produzido sem autorização dos herdeiros https://connect.em.com.br/2026/10/26/legado-e-imagem-de-zagallo-em-documentario-da-netflix-pode-ter-sido-produzido-sem-autorizacao-dos-herdeiros/ Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:34 Li Lacerda https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528112-testamento-de-luiz-carlos-barreto-preve-receitas-de-filmes-as-netas-filhas-do-diretor-de-o-quatrilho.html Colunistas#Em Contexto Sem categoria, bastidores do entretenimento, celebridades e Justiça, cinema brasileiro, direitos autorais, direitos sobre filmes, Fábio Barreto, filhos de Fábio Barreto, herança da família Barreto, indústria cinematográfica, investigação judicial, jornalismo de entretenimento, jornalismo investigativo, jornalismo jurídico, jornalismo jurídico de entretenimento, jornalista Li Lacerda, Júlia Barreto, Li Lacerda, Lucy Barreto, Luiz Carlos Barreto, Mariana Barreto Borges, O Quatrilho, processos judiciais, sucessão familiar, testamento de Luiz Carlos Barreto 2694 Testamento de Luiz Carlos Barreto prevê receitas de filmes as netas, filhas do diretor de O Quatrilho https://connect.em.com.br/2026/10/26/testamento-de-luiz-carlos-barreto-preve-receitas-de-filmes-as-netas-filhas-do-diretor-de-o-quatrilho/ Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:36 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528846-mulher-acusada-de-matar-cinco-filhos-sera-julgada-em-timoteo.html Gerais julgamento, juri, matar, polícia, crime, mãe 2384 Mulher acusada de matar cinco filhos será julgada em Timóteo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528846-mulher-acusada-de-matar-cinco-filhos-sera-julgada-em-timoteo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:37 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7528883-cabeleireiro-recomenda-30-segundos-de-ar-frio-ao-terminar-a-secagem-mas-um-cuidado-com-duas-ou-tres-gotas-completa-a-estrategia-para-reduzir-o-frizz-em-casa.html Feminino & Masculino cabelo, frizz 2613 Cabeleireiro recomenda 30 segundos de ar frio ao terminar a secagem, mas um cuidado com duas ou três gotas completa a estratégia para reduzir o frizz em casa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7528883-cabeleireiro-recomenda-30-segundos-de-ar-frio-ao-terminar-a-secagem-mas-um-cuidado-com-duas-ou-tres-gotas-completa-a-estrategia-para-reduzir-o-frizz-em-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:38 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528885-profissoes-mais-e-menos-confiaveis-em-2026-ranking-compara-politicos-medicos-e-influenciadores.html Emprego profissões, médicos, políticos 2330 Profissões mais e menos confiáveis em 2026: ranking compara políticos, médicos e influenciadores https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528885-profissoes-mais-e-menos-confiaveis-em-2026-ranking-compara-politicos-medicos-e-influenciadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:38 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528884-veiculo-da-byd-mostra-um-recurso-incomum-da-suspensao-e-um-detalhe-nas-rodas-revela-como-a-tecnologia-permite-continuar-em-movimento-em-uma-situacao-inusitada.html Internacional 2136 Veículo da BYD mostra um recurso incomum da suspensão, e um detalhe nas rodas revela como a tecnologia permite continuar em movimento em uma situação inusitada https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528884-veiculo-da-byd-mostra-um-recurso-incomum-da-suspensao-e-um-detalhe-nas-rodas-revela-como-a-tecnologia-permite-continuar-em-movimento-em-uma-situacao-inusitada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:38 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528886-o-que-muda-quando-voce-deixa-de-viver-no-piloto-automatico-reflexao-atribuida-a-uma-poeta-espanhola-liga-a-felicidade-a-uma-escolha-que-a-rotina-pode-esconder.html Trends bem-estar, reflexão 2215 O que muda quando você deixa de viver no piloto automático? Reflexão atribuída a uma poeta espanhola liga a felicidade a uma escolha que a rotina pode esconder https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528886-o-que-muda-quando-voce-deixa-de-viver-no-piloto-automatico-reflexao-atribuida-a-uma-poeta-espanhola-liga-a-felicidade-a-uma-escolha-que-a-rotina-pode-esconder.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:39 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528888-casal-enfrenta-gravidez-apos-vasectomia-mas-falta-de-informacao-sobre-o-risco-leva-a-uma-virada-no-tribunal-justica-reconhece-direito-a-indenizacao-da-mulher.html Internacional gravidez, casal, vasectomia 2572 Casal enfrenta gravidez após vasectomia, mas falta de informação sobre o risco leva a uma virada no tribunal: Justiça reconhece direito à indenização da mulher https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528888-casal-enfrenta-gravidez-apos-vasectomia-mas-falta-de-informacao-sobre-o-risco-leva-a-uma-virada-no-tribunal-justica-reconhece-direito-a-indenizacao-da-mulher.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:39 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528890-segredo-caseiro-para-limpar-portas-e-evitar-que-fiquem-amarelas.html Casa e Decoração casa, limpeza 1844 Segredo caseiro para limpar portas e evitar que fiquem amarelas https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528890-segredo-caseiro-para-limpar-portas-e-evitar-que-fiquem-amarelas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:40 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528892-religiao-e-so-uma-escolha-privada-professor-questiona-visao-de-parte-dos-jovens-e-aponta-uma-dimensao-da-fe-que-vai-muito-alem-da-experiencia-individual.html Trends religião, reflexão 2568 Religião é só uma escolha privada? Professor questiona visão de parte dos jovens e aponta uma dimensão da fé que vai muito além da experiência individual https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528892-religiao-e-so-uma-escolha-privada-professor-questiona-visao-de-parte-dos-jovens-e-aponta-uma-dimensao-da-fe-que-vai-muito-alem-da-experiencia-individual.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:44 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528893-ar-condicionado-um-cuidado-com-os-filtros-a-cada-15-ou-30-dias-no-verao-pode-evitar-uma-perda-de-eficiencia-que-pesa-no-funcionamento-e-no-consumo-de-energia.html Bem viver ar-condicionado, limpeza 2522 Ar condicionado: um cuidado com os filtros a cada 15 ou 30 dias no verão pode evitar uma perda de eficiência que pesa no funcionamento e no consumo de energia https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528893-ar-condicionado-um-cuidado-com-os-filtros-a-cada-15-ou-30-dias-no-verao-pode-evitar-uma-perda-de-eficiencia-que-pesa-no-funcionamento-e-no-consumo-de-energia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:44 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528894-soldado-grava-43-minutos-de-audio-para-a-familia-em-1969-mas-a-mensagem-vai-alem-de-uma-carta-e-preserva-relatos-pessoais-de-quem-vive-a-guerra-de-perto.html Ciência história, soldado, guerra 2495 Soldado grava 43 minutos de áudio para a família em 1969, mas a mensagem vai além de uma carta e preserva relatos pessoais de quem vive a guerra de perto https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528894-soldado-grava-43-minutos-de-audio-para-a-familia-em-1969-mas-a-mensagem-vai-alem-de-uma-carta-e-preserva-relatos-pessoais-de-quem-vive-a-guerra-de-perto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:46 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528900-flavio-um-dia-antes-de-sair-do-pais-nunca-pensei-em-sair-do-pais.html Política flavio bolsonaro, policia federal, alexandre de moraes, eleições 2026 1589 Flávio, um dia antes de sair do país: 'Nunca pensei em sair do país' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528900-flavio-um-dia-antes-de-sair-do-pais-nunca-pensei-em-sair-do-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:46 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528901-el-nino-tem-pico-de-intensidade-previsto-para-dezembro-mas-projecoes-citadas-no-exterior-levantam-uma-preocupacao-que-vai-alem-dos-efeitos-ja-discutidos-no-brasil.html Ciência clima, el niño, temperatura, previsões, Oceano Pacífico equatorial, meteorologia 2285 El Niño tem pico de intensidade previsto para dezembro, mas projeções citadas no exterior levantam uma preocupação que vai além dos efeitos já discutidos no Brasil https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528901-el-nino-tem-pico-de-intensidade-previsto-para-dezembro-mas-projecoes-citadas-no-exterior-levantam-uma-preocupacao-que-vai-alem-dos-efeitos-ja-discutidos-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:46 Lara Santana https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528902-o-que-fazer-quando-ajudar-causa-repulsa-reflexao-atribuida-a-madre-teresa-de-calcuta-traz-uma-resposta-que-desafia-a-forma-de-enxergar-a-fe-e-a-dedicacao.html Trends Madre Teresa de Calcutá, conselhos, reflexão, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu 3230 O que fazer quando ajudar causa repulsa? Reflexão atribuída a Madre Teresa de Calcutá traz uma resposta que desafia a forma de enxergar a fé e a dedicação https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528902-o-que-fazer-quando-ajudar-causa-repulsa-reflexao-atribuida-a-madre-teresa-de-calcuta-traz-uma-resposta-que-desafia-a-forma-de-enxergar-a-fe-e-a-dedicacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:48 Lara Santana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528903-sharon-stone-aposta-em-exercicios-curtos-aos-68-anos-o-detalhe-de-sua-rotina-que-transforma-tarefas-do-dia-a-dia-em-oportunidades-para-movimentar-o-corpo.html Cultura Sharon Stone, bem-estar, exercícios físicos 2651 Sharon Stone aposta em exercícios curtos aos 68 anos: o detalhe de sua rotina que transforma tarefas do dia a dia em oportunidades para movimentar o corpo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528903-sharon-stone-aposta-em-exercicios-curtos-aos-68-anos-o-detalhe-de-sua-rotina-que-transforma-tarefas-do-dia-a-dia-em-oportunidades-para-movimentar-o-corpo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:48 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528904-flavio-bolsonaro-nao-foi-o-unico-veja-bolsonaristas-que-deixaram-o-pais.html Política Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Eleições 4220 Flávio Bolsonaro não foi o único: veja bolsonaristas que deixaram o país https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528904-flavio-bolsonaro-nao-foi-o-unico-veja-bolsonaristas-que-deixaram-o-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:56 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528913-da-busca-no-google-as-recomendacoes-das-ias-o-que-muda-para-as-empresas.html Networking e Negócios 10378 Da busca no Google às recomendações das IAs, o que muda para as empresas 553bf6cb-c08f-447a-b3fa-644d756bf7ec Digital

Estado de Minas 2026-10-27 16:58 THAÍSA OLIVEIRA - Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528910-segurancas-de-flavio-dizem-que-ele-nao-fez-contato-e-omitiu-agenda.html Política 2039 Seguranças de Flávio dizem que ele não fez contato e omitiu agenda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528910-segurancas-de-flavio-dizem-que-ele-nao-fez-contato-e-omitiu-agenda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528919-ceo-da-ufit-recompra-rs-65-milhoes-em-cotas-de-38-socios.html Mundo Corporativo 3231 CEO da UFit recompra R$ 6,5 milhões em cotas de 38 sócios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528919-ceo-da-ufit-recompra-rs-65-milhoes-em-cotas-de-38-socios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:08 Maria Fernanda Ziegler (Agência FAPESP) https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528879-ia-detecta-infarto-grave-e-localiza-arteria-bloqueada-com-alta-precisao.html Bem viver infarto, eletrocardiograma, InteligênciaArtificial 7653 IA detecta infarto grave e localiza artéria bloqueada com alta precisão https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528879-ia-detecta-infarto-grave-e-localiza-arteria-bloqueada-com-alta-precisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:08 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528930-reporte-q-esg-da-laqi-orienta-pequena-empresa-a-reduzir-atrasos-e-retrabalho.html Networking e Negócios 4620 Reporte Q-ESG da LAQI orienta pequena empresa a reduzir atrasos e retrabalho 96db9634-3b29-4362-b61f-4cfe47409d1d Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:12 Rafael Arruda https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7528934-jovem-que-rendeu-quase-rs-90-milhoes-ao-galo-da-show-com-gol-assistencia-e-expulsao-provocada.html Esportes 4021 Jovem que rendeu quase R$ 90 milhões ao Galo dá show com gol, assistência e expulsão provocada https://noataque.com.br/futebol/time/atletico-mg/noticia/2026/10/27/jovem-que-rendeu-quase-r-90-milhoes-ao-galo-da-show-com-gol-assistencia-e-expulsao-provocada/ Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:13 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528889-loja-e-condenada-a-pagar-rs-7-mil-a-vendedora-por-videos-constrangedores.html Gerais Indenização, TRT, Minas Gerais, Vale do Aço 2821 Loja é condenada a pagar R$ 7 mil a vendedora por vídeos constrangedores https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528889-loja-e-condenada-a-pagar-rs-7-mil-a-vendedora-por-videos-constrangedores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:14 ISABELLA MENON,JULIA CHAIB https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528926-governo-trump-esta-ciente-da-saida-de-flavio-do-brasil-e-vai-conceder-asilo.html Política Brasil, asilo, Estados Unidos, Eleiçõe-2026, Flávio Bolsonaro 4023 Governo Trump está ciente da saída de Flávio do Brasil e vai conceder asilo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528926-governo-trump-esta-ciente-da-saida-de-flavio-do-brasil-e-vai-conceder-asilo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:16 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528880-gov-br-envia-alerta-sobre-mamografia-a-mulheres-de-50-a-74-anos.html Gerais Mamografia, OutubroRosa, câncer, BH, MG, Gov 3332 Gov.br envia alerta sobre mamografia a mulheres de 50 a 74 anos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528880-gov-br-envia-alerta-sobre-mamografia-a-mulheres-de-50-a-74-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:18 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528916-video-militar-de-folga-e-alvo-de-ataque-a-tiros-em-bh.html Gerais 1359 Vídeo: militar de folga é alvo de ataque a tiros em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528916-video-militar-de-folga-e-alvo-de-ataque-a-tiros-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:23 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528938-aliado-de-trump-confirma-operacao-dos-eua-para-garantir-a-seguranca-de-flavio.html Política Alexandre de Moraes, Aliados, Bolsonaro, Brasil, Estados Unidos, EUA, Flávio Bolsonaro, fuga, eleições 2026 2186 Aliado de Trump confirma operação dos EUA para garantir a segurança de Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528938-aliado-de-trump-confirma-operacao-dos-eua-para-garantir-a-seguranca-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:28 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528951-evidencias-de-gestao-ajudam-empresario-a-defender-o-preco-na-negociacao.html Networking e Negócios 4711 Evidências de gestão ajudam empresário a defender o preço na negociação 177250f3-aaf0-4323-bcc3-7283e169bc20 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:30 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528954-provedor-de-internet-pode-contestar-valor-cobrado-pelo-aluguel-de-poste.html Networking e Negócios 7241 Provedor de internet pode contestar valor cobrado pelo aluguel de poste 8df1855c-7308-43a0-b386-585dba4556ba Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:39 ANNA JÚLIA LOPES,CAROLINA LINHARES,LUÍSA MARTINS,Thaísa Oliveira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528949-cupula-da-campanha-de-flavio-bolsonaro-fala-em-surpresa-com-fuga.html Política Flavio, flávio bolsonaro, fuga, Política 3960 Cúpula da campanha de Flávio Bolsonaro fala em surpresa com fuga https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528949-cupula-da-campanha-de-flavio-bolsonaro-fala-em-surpresa-com-fuga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 17:57 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528977-flavio-bolsonaro-chega-aos-eua-em-operacao-que-teria-sido-liderada-por-rubio.html Política Alexandre de Moraes, bolsonaro, Estados Unidos, EUA, flávio bolsonaro, fuga, Marco Rubio, PF 1712 Flávio Bolsonaro chega aos EUA em operação que teria sido liderada por Rubio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528977-flavio-bolsonaro-chega-aos-eua-em-operacao-que-teria-sido-liderada-por-rubio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528985-brainz-group-lanca-sync-flow-para-unificar-a-jornada-do-ead.html Mundo Corporativo 7160 Brainz Group lança Sync Flow para unificar a jornada do EAD https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528985-brainz-group-lanca-sync-flow-para-unificar-a-jornada-do-ead.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:00 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528987-vozes-pela-protecao-rompe-silencio-sobre-violencia-sexual.html Mundo Corporativo 7723 Vozes pela Proteção rompe silêncio sobre violência sexual https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528987-vozes-pela-protecao-rompe-silencio-sobre-violencia-sexual.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528990-pesquisa-revela-alto-indice-de-fake-news-sobre-saude.html Mundo Corporativo 3956 Pesquisa revela alto índice de fake news sobre saúde https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528990-pesquisa-revela-alto-indice-de-fake-news-sobre-saude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:01 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528991-encontro-da-febraeda-debate-o-futuro-da-socioaprendizagem.html Mundo Corporativo 6652 Encontro da Febraeda debate o futuro da socioaprendizagem https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528991-encontro-da-febraeda-debate-o-futuro-da-socioaprendizagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:05 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528939-por-que-o-avc-acontece-durante-o-sono-e-como-agir-na-incerteza.html Bem viver avc, acidente vascular cerebral, Dia Mundial do AVC, Doenças Cardiovasculares 4882 Por que o AVC acontece durante o sono e como agir na incerteza? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528939-por-que-o-avc-acontece-durante-o-sono-e-como-agir-na-incerteza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:11 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528988-africa-logo-ali-minas-ganha-uma-savana-com-leoes-girafas-e-elefantes.html Turismo África, apresenta, elefante, Elefantes, girafa, girafas, safári 6235 África logo ali: Minas ganha uma savana com leões, girafas e elefantes https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528988-africa-logo-ali-minas-ganha-uma-savana-com-leoes-girafas-e-elefantes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:25 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529008-flavio-vai-nos-representar-em-um-pais-livre-diz-deputado-aliado-de-bolsonaro.html Política flávio bolsonaro, eleições 2026, maurício marcon, estados unidos 1558 "Flávio vai nos representar em um país livre", diz deputado aliado de Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529008-flavio-vai-nos-representar-em-um-pais-livre-diz-deputado-aliado-de-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:30 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528941-bar-une-influencias-da-asia-europa-e-brasil-em-menu-com-apenas-13-itens.html Degusta 5754 Bar une influências da Ásia, Europa e Brasil em menu com apenas 13 itens https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528941-bar-une-influencias-da-asia-europa-e-brasil-em-menu-com-apenas-13-itens.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:30 BRUNO RIBEIRO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529006-com-flavio-a-caminho-dos-eua-tarcisio-diz-que-eleicao-passou.html Política ASILO, ESTADOS UNIDOS, FLÁVIO BOLSONARO 4195 Com Flávio a caminho dos EUA, Tarcísio diz que eleição passou https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529006-com-flavio-a-caminho-dos-eua-tarcisio-diz-que-eleicao-passou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:31 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529011-boulos-classifica-saida-de-flavio-do-pais-como-episodio-vergonhoso.html Política flávio bolsonaro, fuga , EUA, eleicoes-2026 968 Boulos classifica saída de Flávio do país como "episódio vergonhoso" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529011-boulos-classifica-saida-de-flavio-do-pais-como-episodio-vergonhoso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:33 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529002-mega-sena-3076-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-27-10.html Nacional Aposta, APOSTAS, CAIXA, Dupla sena, Loteria, LOTERIAS, MEGA 3935 Mega-Sena 3076 e outras loterias: confira os números sorteados (27/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529002-mega-sena-3076-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-27-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:35 Danandra Rocha - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529015-ex-aliado-acusa-flavio-de-fugir-do-brasil-para-escapar-de-investigacoes.html Política flávio bolsonaro, fuga, EUA, eleicoes-2026 1874 Ex-aliado acusa Flávio de fugir do Brasil para escapar de investigações https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529015-ex-aliado-acusa-flavio-de-fugir-do-brasil-para-escapar-de-investigacoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:42 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529025-eua-vao-conceder-visto-a-flavio-bolsonaro-e-familiares.html Política Visto, flávio bolsonaro, fuga, EUA, eleicoes-2026 1722 EUA vão conceder visto a Flávio Bolsonaro e familiares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529025-eua-vao-conceder-visto-a-flavio-bolsonaro-e-familiares.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:52 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529029-lucas-pavanato-xinga-caetano-veloso-e-cantor-processa-deputado-eleito.html Política Caetano Veloso, GilbertoGil, lucas pavanato, Lei Rouanet 698 Lucas Pavanato xinga Caetano Veloso, e cantor processa deputado eleito https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529029-lucas-pavanato-xinga-caetano-veloso-e-cantor-processa-deputado-eleito.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:54 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529037-festival-de-cinema-frances-traz-a-bh-filme-monumental-sobre-de-gaulle.html Cultura Cinema, cinema francês, cultura, festival, filme, França, Em Belo Horizonte 5661 Festival de Cinema Francês traz a BH filme monumental sobre De Gaulle https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529037-festival-de-cinema-frances-traz-a-bh-filme-monumental-sobre-de-gaulle.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:54 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529039-first-move-e-iv-charger-levam-recarga-eletrica-a-vila-olimpia.html Networking e Negócios 2218 First Move e IV Charger levam recarga elétrica à Vila Olímpia 210bbad4-694b-4099-aab2-c209c657d923 Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529041-aci-worldwide-e-circle-cooperam-para-levar-a-liquidacao-de-usdc-a-infraestrutura-de-pagamentos-existente-na-america-latina.html Mundo Corporativo 6965 ACI Worldwide e Circle cooperam para levar a liquidação de USDC à infraestrutura de pagamentos existente na América Latina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529041-aci-worldwide-e-circle-cooperam-para-levar-a-liquidacao-de-usdc-a-infraestrutura-de-pagamentos-existente-na-america-latina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529042-ahf-especialistas-juridicos-alertam-que-acordo-proposto-para-a-pandemia-prejudica-a-equidade.html Mundo Corporativo 6834 AHF: Especialistas jurídicos alertam que acordo proposto para a pandemia prejudica a equidade https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529042-ahf-especialistas-juridicos-alertam-que-acordo-proposto-para-a-pandemia-prejudica-a-equidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529043-tetramem-avanca-na-computacao-analogica-in-memory-com-o-tapeout-de-um-novo-soc-de-ia-de-12-nm.html Mundo Corporativo 4630 TetraMem avança na computação analógica in-memory com o tapeout de um novo SoC de IA de 12 nm https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529043-tetramem-avanca-na-computacao-analogica-in-memory-com-o-tapeout-de-um-novo-soc-de-ia-de-12-nm.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529044-dubai-chambers-lanca-o-primeiro-marketplace-de-ia-agentica-do-mundo-criado-por-uma-camara-de-comercio.html Mundo Corporativo 3900 Dubai Chambers lança o primeiro marketplace de IA Agêntica do mundo criado por uma câmara de comércio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529044-dubai-chambers-lanca-o-primeiro-marketplace-de-ia-agentica-do-mundo-criado-por-uma-camara-de-comercio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529045-ex-executivo-senior-da-nokia-technologies-ingressa-na-sisvel-para-liderar-a-criacao-da-unidade-de-novos-empreendimentos.html Mundo Corporativo 3634 Ex-executivo sênior da Nokia Technologies ingressa na Sisvel para liderar a criação da unidade de novos empreendimentos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529045-ex-executivo-senior-da-nokia-technologies-ingressa-na-sisvel-para-liderar-a-criacao-da-unidade-de-novos-empreendimentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 18:59 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529046-vgrid-aplica-iso-42001-a-governanca-de-ia-nas-empresas.html Mundo Corporativo 6487 VGrid aplica ISO 42001 à governança de IA nas empresas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529046-vgrid-aplica-iso-42001-a-governanca-de-ia-nas-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 19:00 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529047-peca-mulheres-em-chama-brinca-com-as-dores-e-delicias-da-menopausa.html Cultura Menopausa, Fogacho, Comédia, Teatro 3657 Peça 'Mulheres em chamas' brinca com as dores e delícias da menopausa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529047-peca-mulheres-em-chama-brinca-com-as-dores-e-delicias-da-menopausa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 19:05 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529059-carmen-tragedia-cada-vez-mais-atual-esta-de-volta-ao-palco.html Cultura Carmen, Feminicídio, Bizet, Cia de Dança do Palácio das Artes 3637 'Carmen', tragédia cada vez mais atual, está de volta ao palco https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529059-carmen-tragedia-cada-vez-mais-atual-esta-de-volta-ao-palco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 19:13 Lucas Lanna Resende https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529068-flitabira-debate-a-presenca-do-negro-na-literatura-brasileira.html Cultura Itabira, Literatura, Flitabira, Mazza, Conceição Evaristo, Leda Maria Martins 5483 Flitabira debate a presença do negro na literatura brasileira https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529068-flitabira-debate-a-presenca-do-negro-na-literatura-brasileira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 19:17 VICTOR LACOMBE E GUILHERME BOTACINI https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529071-trump-volta-a-dizer-sem-provas-que-eleicoes-brasileiras-foram-fraudadas.html Política Brasil, Donald Trump, Eleições, ESTADOS UNIDOS, EUA, Lula, TARIFA 1370 Trump volta a dizer, sem provas, que eleições brasileiras foram fraudadas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529071-trump-volta-a-dizer-sem-provas-que-eleicoes-brasileiras-foram-fraudadas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 19:20 Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529075-lula-diz-que-flavio-deve-alguma-coisa-ou-tem-medo-da-democracia.html Política Lula, flávio bolsonaro, fuga, EUA, eleicoes-2026 1161 Lula diz que Flávio "deve alguma coisa" ou "tem medo da democracia" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529075-lula-diz-que-flavio-deve-alguma-coisa-ou-tem-medo-da-democracia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 19:32 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529073-lula-ganhou-moraes-voltou-diz-nikolas-apos-derrota-de-flavio-bolsonaro.html Política Alexandre de moraes, Bolsonaro, Eduardo bolsonaro, Eleição, Eleição presidencial, Flávio bolsonaro, IDADE 4442 ‘Lula ganhou, Moraes voltou’, diz Nikolas após derrota de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529073-lula-ganhou-moraes-voltou-diz-nikolas-apos-derrota-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 19:54 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529094-rogerio-marinho-diz-que-nao-sabia-que-flavio-iria-fugir-para-os-eua.html Política EUA, Flávio, MARINHO, fuga, PF 1884 Rogério Marinho diz que não sabia que Flávio iria fugir para os EUA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529094-rogerio-marinho-diz-que-nao-sabia-que-flavio-iria-fugir-para-os-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 20:01 MARIANA BRASIL E CATIA SEABRA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529097-lula-diz-que-fuga-de-flavio-e-vergonhosa-mas-reprova-decisao-de-moraes.html Política Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Brasil, Flávio, Flávio Bolsonaro, Lula, Passaporte 2697 Lula diz que fuga de Flávio é vergonhosa, mas reprova decisão de Moraes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529097-lula-diz-que-fuga-de-flavio-e-vergonhosa-mas-reprova-decisao-de-moraes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 20:09 Redacao Jogada10 https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7529108-bruno-guimaraes-perde-penalti-e-arsenal-e-eliminado-por-time-da-4-divisao-na-inglaterra.html Esportes 3973 Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal é eliminado por time da 4ª divisão na Inglaterra https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/27/bruno-guimaraes-perde-penalti-e-arsenal-e-eliminado-por-time-da-4a-divisao-na-inglaterra/ Digital

Estado de Minas 2026-10-27 20:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529109-ahs-properties-anuncia-o-lancamento-do-ahs-twin-towers-um-empreendimento-comercial-de-alto-padrao-grade-a-na-sheikh-zayed-road-avaliado-em-uss-13-bilhao.html Mundo Corporativo 4057 AHS Properties anuncia o lançamento do AHS Twin Towers, um empreendimento comercial de alto padrão (Grade A) na Sheikh Zayed Road, avaliado em US$ 1,3 bilhão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529109-ahs-properties-anuncia-o-lancamento-do-ahs-twin-towers-um-empreendimento-comercial-de-alto-padrao-grade-a-na-sheikh-zayed-road-avaliado-em-uss-13-bilhao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 20:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529118-mais-de-15-mil-clientes-seguem-sem-luz-em-minas-apos-temporal.html Gerais Energia, Luz, Região, Temporal 1926 Mais de 15 mil clientes seguem sem luz em Minas após temporal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529118-mais-de-15-mil-clientes-seguem-sem-luz-em-minas-apos-temporal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 21:06 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529112-lula-chora-ao-falar-de-imagens-de-idosos-indo-votar-nele-video.html Política Lula 1090 Lula chora ao falar de imagens de idosos indo votar nele; vídeo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529112-lula-chora-ao-falar-de-imagens-de-idosos-indo-votar-nele-video.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 21:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529139-cognite-destaca-a-expansao-da-ia-industrial-nos-emirados-arabes-unidos-e-presta-homenagem-a-lideres-regionais-durante-o-impact-world-tour-em-abu-dhabi.html Mundo Corporativo 6602 Cognite destaca a expansão da IA industrial nos Emirados Árabes Unidos e presta homenagem a líderes regionais durante o Impact World Tour em Abu Dhabi https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529139-cognite-destaca-a-expansao-da-ia-industrial-nos-emirados-arabes-unidos-e-presta-homenagem-a-lideres-regionais-durante-o-impact-world-tour-em-abu-dhabi.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 21:36 CATARINA SCORTECCI - Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529155-moro-diz-que-saida-de-flavio-do-pais-e-compreensivel.html Política 2291 Moro diz que saída de Flávio do país é "compreensível" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529155-moro-diz-que-saida-de-flavio-do-pais-e-compreensivel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 21:55 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529164-mega-sena-3076-acumula-e-vai-a-rs-320-milhoes-5-mineiros-acertam-a-quina.html Nacional Mega, Mega-sena, Quina 1341 Mega-Sena 3076 acumula e vai a R$ 320 milhões; 5 mineiros acertam a quina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529164-mega-sena-3076-acumula-e-vai-a-rs-320-milhoes-5-mineiros-acertam-a-quina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 22:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529170-gofundme-relata-aumento-de-62-nas-campanhas-de-arrecadacao-criadas-para-organizacoes-sem-fins-lucrativos.html Mundo Corporativo 10479 GoFundMe relata aumento de 62% nas campanhas de arrecadação criadas para organizações sem fins lucrativos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529170-gofundme-relata-aumento-de-62-nas-campanhas-de-arrecadacao-criadas-para-organizacoes-sem-fins-lucrativos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 22:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529171-andersen-consulting-estabelece-parceria-com-a-jkit.html Mundo Corporativo 4081 Andersen Consulting estabelece parceria com a JKIT https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529171-andersen-consulting-estabelece-parceria-com-a-jkit.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 22:18 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529153-lula-sobre-flavio-primeira-patria-dele-e-lamber-bota-dos-eua-veja-video.html Política EUA, lula, flávio bolsonaro 7001 Lula sobre Flávio: "Primeira pátria dele é lamber bota dos EUA"; veja vídeo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529153-lula-sobre-flavio-primeira-patria-dele-e-lamber-bota-dos-eua-veja-video.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 22:24 Junio Silva - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529174-augusto-cury-critica-ida-de-flavio-bolsonaro-aos-eua-e-fala-em-abandono.html Política A, Augusto Cur, Augusto cury, Avante, Bolsonaro, Candidato, Eleições 1470 Augusto Cury critica ida de Flávio Bolsonaro aos EUA e fala em "abandono" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529174-augusto-cury-critica-ida-de-flavio-bolsonaro-aos-eua-e-fala-em-abandono.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 23:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529187-halo-flight-reforca-sua-frota-de-aeronaves-aeromedicas-no-texas-com-pedido-adicional-de-aeronaves-bell-407gxi.html Mundo Corporativo 6357 HALO-Flight reforça sua frota de aeronaves aeromédicas no Texas com pedido adicional de aeronaves Bell 407GXi https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529187-halo-flight-reforca-sua-frota-de-aeronaves-aeromedicas-no-texas-com-pedido-adicional-de-aeronaves-bell-407gxi.html Digital

Estado de Minas 2026-10-27 23:27 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529186-otto-levy-sera-o-novo-presidente-da-cemig.html Política Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, Cemig 2337 Otto Levy será o novo presidente da Cemig https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529186-otto-levy-sera-o-novo-presidente-da-cemig.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529246-operacao-do-mpmg-combate-fraudes-milionarias-na-limpeza-urbana-no-sul-de-minas.html Gerais fraude, limpeza urbana, sul de minas, mpmg 2518 Operação do MPMG combate fraudes milionárias na limpeza urbana no Sul de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529246-operacao-do-mpmg-combate-fraudes-milionarias-na-limpeza-urbana-no-sul-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529365-tjmg-eleva-indenizacao-a-motociclista-atingido-por-veiculo-oficial.html Gerais indenização, tjmg, montes claros, minas gerais, mg-308 2656 TJMG eleva indenização a motociclista atingido por veículo oficial https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529365-tjmg-eleva-indenizacao-a-motociclista-atingido-por-veiculo-oficial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529383-santuario-sao-judas-tadeu-tem-esquema-especial-de-transito-nesta-quarta.html Gerais são judas tadeu, bhtrans, bh, celebração 3468 Santuário São Judas Tadeu tem esquema especial de trânsito nesta quarta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529383-santuario-sao-judas-tadeu-tem-esquema-especial-de-transito-nesta-quarta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 00:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529420-combate-a-dengue-em-contagem-entenda-o-impacto-dos-wolbitos-na-saude-da-cidade.html Gerais dengue, wolbachia, mosquito, contagem, minas gerais 2815 Combate à dengue em Contagem: entenda o impacto dos 'wolbitos' na saúde da cidade https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529420-combate-a-dengue-em-contagem-entenda-o-impacto-dos-wolbitos-na-saude-da-cidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 00:20 Heloísa Von Ah - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529194-fases-da-lua-em-novembro-de-2026-intensidade-revelacoes-e-conexoes-que-transformam.html Horóscopo Astrologia, Fases da Lua, Signos do Zodíaco 7785 Fases da Lua em novembro de 2026: intensidade, revelações e conexões que transformam https://www.wemystic.com.br/fases-da-lua-novembro-2026/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-28 00:21 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529195-os-6-dons-do-oculto-e-das-trevas-identifique-os.html Horóscopo Consciência Plena, Espiritualidade 5814 Os 6 dons do oculto e das trevas: identifique-os https://www.wemystic.com.br/dons-do-oculto/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-28 00:48 ISADORA LAVIOLA E WALTER PORTO https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529197-ruy-castro-leva-o-premio-jabuti-de-livro-do-ano.html Cultura Prêmio Jabuti, Ruy Castro, Humberto Werneck, Leo Cunha 8351 Ruy Castro leva o Prêmio Jabuti de Livro do Ano https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529197-ruy-castro-leva-o-premio-jabuti-de-livro-do-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Katiuscia Silva https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7528278-por-que-empresas-precisam-aprender-a-agradecer-sem-ficar-presas-ao-passado.html Colunistas#Katiuscia Silva empresas, relacionamento, família, livro, sucessão, familiar 4060 Por que empresas precisam aprender a agradecer sem ficar presas ao passado https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7528278-por-que-empresas-precisam-aprender-a-agradecer-sem-ficar-presas-ao-passado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Luiz Ribeiro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528984-lula-virou-na-unica-cidade-do-interior-de-mg-que-flavio-visitou-no-2turno.html Política 4429 Lula virou na única cidade do interior de MG que Flávio visitou no 2ºturno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528984-lula-virou-na-unica-cidade-do-interior-de-mg-que-flavio-visitou-no-2turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Jaeci Carvalho https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7529057-o-classico-ja-movimenta-a-cidade.html Colunistas#Jaeci Carvalho 1192 O clássico já movimenta a cidade https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7529057-o-classico-ja-movimenta-a-cidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Gustavo Nolasco https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7529060-quem-realmente-ama-o-cruzeiro-esta-na-semifinal.html Colunistas#Gustavo Nolasco Cruzeiro, Gustavo Nolasco, Libertadores 3939 Quem realmente ama o Cruzeiro está na semifinal https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7529060-quem-realmente-ama-o-cruzeiro-esta-na-semifinal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7529064-fofoca-e-uma-das-formas-mais-antigas-e-destrutivas-de-poder.html Colunistas#Anna Marina Fofoca, Redes sociais, Comportamento 3257 Fofoca é uma das formas mais antigas e destrutivas de poder https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7529064-fofoca-e-uma-das-formas-mais-antigas-e-destrutivas-de-poder.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529100-brasil-e-eua-apos-reeleicao-de-lula-tensoes-podem-afetar-investimentos.html Opinião Agência, Brasil, Donald Trump, Estados Unidos, Eua, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula 4657 Brasil e EUA após reeleição de Lula: tensões podem afetar investimentos https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529100-brasil-e-eua-apos-reeleicao-de-lula-tensoes-podem-afetar-investimentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Quinho https://www.em.com.br/charge/2026/10/7529120-fuga.html Charge -1 Fuga https://www.em.com.br/charge/2026/10/7529120-fuga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7529121-a-fuga-de-flavio-e-a-aposta-de-tarcisio.html Colunistas#Bertha Maakaroun 7502 A fuga de Flávio e a aposta de Tarcísio https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7529121-a-fuga-de-flavio-e-a-aposta-de-tarcisio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529132-fuga-de-flavio-e-o-retrato-da-atual-classe-politica-brasileira.html Opinião EUA, Flávio Bolsonaro, Stf 1674 Fuga de Flávio é o "retrato da atual classe política brasileira" https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529132-fuga-de-flavio-e-o-retrato-da-atual-classe-politica-brasileira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529134-o-desafio-do-cenario-internacional.html Opinião 4252 O desafio do cenário internacional https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529134-o-desafio-do-cenario-internacional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7529143-o-homem-que-viu-o-trem-passar-e-a-fuga-de-flavio-bolsonaro-para-os-eua.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Flávio Bolsonaro, fuga, Alexandre Moraes 5356 O homem que viu o trem passar e a fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7529143-o-homem-que-viu-o-trem-passar-e-a-fuga-de-flavio-bolsonaro-para-os-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7529178-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-28-10-2026.html Capa do dia -1 Capa impressa do Estado de Minas de 28/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7529178-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-28-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 05:34 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529203-vai-chover-em-bh-nesta-quarta-28-10-confira-a-previsao.html Gerais chuva, BH, Inmet, defesa-civil 1471 Vai chover em BH nesta quarta (28/10)? Confira a previsão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529203-vai-chover-em-bh-nesta-quarta-28-10-confira-a-previsao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 06:00 Direito Simples Assim https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7529056-o-brasil-depois-das-urnas-e-hora-de-ouvir-refletir-e-mudar.html Colunistas#Direito Simples Assim 7951 O Brasil depois das urnas: é hora de ouvir, refletir e mudar https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7529056-o-brasil-depois-das-urnas-e-hora-de-ouvir-refletir-e-mudar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 06:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7529179-gerdau-registra-ebitda-de-rs-38-bilhoes-no-terceiro-trimestre-de-2026.html Colunistas#Mineirar GERDAU, LUCRO 3701 Gerdau registra Ebitda de R$ 3,8 bilhões no terceiro trimestre de 2026 https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7529179-gerdau-registra-ebitda-de-rs-38-bilhoes-no-terceiro-trimestre-de-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 06:03 Rafael Silva*,Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529205-tres-suspeitos-de-atirar-em-militar-de-folga-em-bh-sao-detidos.html Gerais prisão, BH, grande-bh, Polícia 3323 Três suspeitos de atirar em militar de folga em BH são detidos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529205-tres-suspeitos-de-atirar-em-militar-de-folga-em-bh-sao-detidos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 06:27 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529210-duas-pessoas-somem-em-barragem-de-minas.html Gerais afogamento, minas-gerais, corpo-de-bombeiros 1781 Duas pessoas somem em barragem de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529210-duas-pessoas-somem-em-barragem-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 07:07 IDIANA TOMAZELLI - Folhapress https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529212-correios-obtem-garantia-do-tesouro-para-novo-emprestimo-de-rs-7-bilhoes.html Economia Correios, empréstimo, tesouro, Lula 5791 Correios obtêm garantia do Tesouro para novo empréstimo de R$ 7 bilhões https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529212-correios-obtem-garantia-do-tesouro-para-novo-emprestimo-de-rs-7-bilhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 07:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529211-mais-de-4-mil-clientes-seguem-sem-luz-em-minas-tres-dias-apos-temporal.html Gerais temporal, BH, grande-bh, Cemig 2580 Mais de 4 mil clientes seguem sem luz em Minas três dias após temporal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529211-mais-de-4-mil-clientes-seguem-sem-luz-em-minas-tres-dias-apos-temporal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 07:45 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529216-voo-de-flavio-bolsonaro-parte-do-equador-rumo-a-miami-nos-eua.html Política EUA, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, stf 4047 Voo de Flávio Bolsonaro parte do Equador rumo a Miami, nos EUA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529216-voo-de-flavio-bolsonaro-parte-do-equador-rumo-a-miami-nos-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 07:55 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529215-seu-filho-range-os-dentes-dormindo-bruxismo-pode-afetar-1-em-cada-4-crianc.html Bem viver Bruxismo, Se 6292 Seu filho range os dentes dormindo? Bruxismo afeta 1 em cada 4 crianças https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529215-seu-filho-range-os-dentes-dormindo-bruxismo-pode-afetar-1-em-cada-4-crianc.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 07:56 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529214-duas-carretas-tombam-na-br-381-em-minas.html Gerais carreta, acidente-de-transito, minas-gerais, br-381 1478 Duas carretas tombam na BR-381, em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529214-duas-carretas-tombam-na-br-381-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 08:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529223-allan-souza-lima-revela-que-quase-foi-agredido-por-causa-de-personagem.html Galeria 6 Allan Souza Lima revela que quase foi agredido por causa de personagem https://www.flipar.com.br/?p=696503 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 08:14 Eduarda Soares - Rádio Tupi https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529221-stf-nega-mandado-de-busca-e-apreensao-contra-flavio-bolsonaro.html Política flávio bolsonaro, stf, eleições 2026, Lula 2651 STF nega mandado de busca e apreensão contra Flávio Bolsonaro https://www.tupi.fm/brasil/stf-nega-mandado-de-busca-e-apreensao-contra-flavio-bolsonaro/ Digital

Estado de Minas 2026-10-28 08:28 Ayelén Oliva e Ricardo Senra - Da BBC News em São Paulo,Cecília Barría,Miami e Londres,Vinícius Mendes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529224-flavio-bolsonaro-vai-para-os-eua-apos-derrota-nas-eleicoes-o-que-acontece-agora.html Política EUA, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Lula 8061 Flávio vai para os EUA após derrota nas eleições: o que acontece agora? https://www.bbc.com/portuguese/articles/c617k8y8zw1lo Digital

Estado de Minas 2026-10-28 08:32 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529222-doencas-reumaticas-exigem-atencao-aos-primeiros-sinais-para-evitar-sequelas.html Bem viver doenças reumáticas, Saúde, reumatismo 3196 Doenças reumáticas exigem atenção aos primeiros sinais para evitar sequelas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529222-doencas-reumaticas-exigem-atencao-aos-primeiros-sinais-para-evitar-sequelas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 08:33 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529229-golpe-contra-idosos-faz-21-vitimas-em-bh-e-regiao-prejuizo-e-de-rs-300-mil.html Gerais golpe, idoso, BH, grande-bh, Polícia-Civil 2134 Golpe contra idosos faz 21 vítimas em BH e região; prejuízo é de R$ 300 mil https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529229-golpe-contra-idosos-faz-21-vitimas-em-bh-e-regiao-prejuizo-e-de-rs-300-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 08:33 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7529233-hajjar-na-saude.html Colunistas#Coluna Esplanada estado de minas, coluna esplanada, Leandro Mazzini 3577 Hajjar na saúde? https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7529233-hajjar-na-saude.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 08:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529235-cafe-saiba-a-quantidade-ideal-de-xicaras-para-favorecer-a-saude.html Galeria 6 Café: saiba a ‘quantidade ideal’ de xícaras para favorecer a saúde https://www.flipar.com.br/?p=696401&preview=true&preview_id=696401 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 08:45 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529237-o-plano-secreto-fuga-de-flavio-bolsonaro-foi-tracada-semanas-antes-da-derrota-para-lula.html Política flávio bolsonaro, eua, argentina, eleições 2026, fuga 2118 O plano secreto: fuga de Flávio Bolsonaro foi traçada semanas antes da derrota para Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529237-o-plano-secreto-fuga-de-flavio-bolsonaro-foi-tracada-semanas-antes-da-derrota-para-lula.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-28 09:00 Eduarda Soares - Rádio Tupi https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529239-operacao-mira-monopolio-do-gas-do-comando-vermelho-e-bloqueia-rs-350-mi.html Nacional comando vermelho, polícia, rio de janeiro 2630 Operação mira monopólio do gás do Comando Vermelho e bloqueia R$ 350 mi https://www.tupi.fm/rio/operacao-mira-monopolio-do-gas-do-comando-vermelho-e-bloqueia-r-350-milhoes/ Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:00 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529251-carla-bruni-expoe-em-livro-luta-contra-vicio-em-alcool-e-tabaco.html Galeria 6 Carla Bruni expõe em livro luta contra vício em álcool e tabaco https://www.flipar.com.br/?p=696408 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:01 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529248-proibir-a-ia-no-trabalho-ou-monitorar-o-uso-a-decisao-que-cabe-ao-gestor.html Networking e Negócios 4020 Proibir a IA no trabalho ou monitorar o uso? A decisão que cabe ao gestor 4027745d-56d2-4842-9e66-abe058617c0b Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:06 ISABELLA MENON https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529256-trump-sobre-os-bolsonaro-acho-que-sao-pessoas-decentes.html Política trump, flávio bolsonaro, eleições 2026, fuga, lula 3169 Trump sobre os Bolsonaro: 'Acho que são pessoas decentes' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529256-trump-sobre-os-bolsonaro-acho-que-sao-pessoas-decentes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529250-pedra-na-vesicula-os-sinais-de-alerta-que-ninguem-deve-ignorar.html Bem viver cirurgia, pedras na vesícula, vesícula 3820 Pedra na vesícula: os sinais de alerta que ninguém deve ignorar https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529250-pedra-na-vesicula-os-sinais-de-alerta-que-ninguem-deve-ignorar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529257-justica-anula-justa-causa-de-operario-demitido-por-tirar-fotos-em-usina.html Gerais justiça, direito trabalhista, trt, minas gerais, ouro branco 2637 Justiça anula justa causa de operário demitido por tirar fotos em usina https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529257-justica-anula-justa-causa-de-operario-demitido-por-tirar-fotos-em-usina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529261-alinne-moraes-critica-etarismo-na-tv-e-recusa-papeis-de-mulheres-mais-velhas.html Galeria 6 Alinne Moraes critica etarismo na TV e recusa papéis de mulheres mais velhas https://www.flipar.com.br/?p=696513 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:13 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529259-provedores-de-internet-usam-dados-para-identificar-risco-de-cancelamento.html Networking e Negócios 4821 Provedores de internet usam dados para identificar risco de cancelamento d29044ad-f1ae-4d57-852d-28b419aac55c Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:24 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529269-csm-lanca-betoneira-izi-max-com-sistema-antifurto-e-motor-removivel.html Networking e Negócios 4574 CSM lança betoneira IZI MAX com sistema antifurto e motor removível a5997dad-a150-4a8a-8425-ff902531e9b7 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:28 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529271-a-cronologia-da-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.html Política FUGA, FLÁVIO BOLSONARO, ELEIÇÕES 2026, EUA, ARGENTINA 2595 A cronologia da fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529271-a-cronologia-da-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:28 ROGÉRIO PAGNAN - Folhapress https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529267-soldado-da-pm-vai-a-julgamento-por-nao-lavar-banheiro-de-quartel.html Nacional São Paulo, Polícia, Justiça 4624 Soldado da PM vai a julgamento por não lavar banheiro de quartel https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529267-soldado-da-pm-vai-a-julgamento-por-nao-lavar-banheiro-de-quartel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:31 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529253-almg-esquerda-apoia-doorgal-que-deve-ter-candidatura-unica-a-presidencia.html Política ALMG, minas-gerais, eleicoes-2026 4088 ALMG: esquerda apoia Doorgal, que deve ter candidatura única à presidência https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529253-almg-esquerda-apoia-doorgal-que-deve-ter-candidatura-unica-a-presidencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:36 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529277-umbu-direto-do-sertao-fruta-oferece-beneficios-importantes-ao-organismo.html Galeria 6 Umbu: Direto do sertão, fruta oferece benefícios importantes ao organismo https://www.flipar.com.br/?p=696310&preview=true&preview_id=696310 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:42 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529278-l-de-lula-vira-simbolo-de-mobilizacao-da-esquerda-internacional.html Política política, eleições, eleicoes-2026, lula 8540 'L' de Lula vira símbolo de mobilização da esquerda internacional https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529278-l-de-lula-vira-simbolo-de-mobilizacao-da-esquerda-internacional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:47 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529275-demita-um-esquerdista-mg-tem-25-denuncias-de-assedio-apos-2-turno.html Política ASSÉDIO ELEITORAL, DENÚNCIAS, esquerdista, lula, eleições 2026, segundo turno 5117 'Demita um esquerdista': MG tem 25 denúncias de assédio após 2º turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529275-demita-um-esquerdista-mg-tem-25-denuncias-de-assedio-apos-2-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:53 Eduarda Soares - Rádio Tupi https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529282-dupla-finge-ser-de-clinica-da-familia-e-furta-rs-25-mil-de-idosa.html Nacional Polícia, Rio de Janeiro, Furto 2338 Dupla finge ser de clínica da família e furta R$ 25 mil de idosa https://www.tupi.fm/sentinelas/dupla-finge-ser-de-clinica-da-familia-e-furta-r-25-mil-de-idosa-em-guaratiba/ Digital

Estado de Minas 2026-10-28 09:56 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529264-pm-e-filmado-agredindo-idosa-durante-abordagem-no-santa-ines-em-bh.html Gerais PM, abordagem, idosa, BH, prisão 2463 PM é filmado agredindo idosa durante abordagem no Santa Inês, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529264-pm-e-filmado-agredindo-idosa-durante-abordagem-no-santa-ines-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:03 RAPHAEL DI CUNTO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529286-o-plano-de-alcolumbre-liberdade-de-bolsonaro-em-troca-de-apoio-no-senado.html Política 8 de janeiro, Alcolumbre, Anistia, Atos golpistas, Bolsonaro, Indulto, senado, jair bolsonaro, lula, stf, impeachment alexandre de moraes 5702 O plano de Alcolumbre: liberdade de Bolsonaro em troca de apoio no Senado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529286-o-plano-de-alcolumbre-liberdade-de-bolsonaro-em-troca-de-apoio-no-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:12 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529290-pedro-rousseff-e-criticado-nas-redes-por-pedir-apreensao-do-passaporte-de-nikolas.html Política política, redes sociais, internet, nikolas 3925 Pedro Rousseff é criticado nas redes por pedir apreensão do passaporte de Nikolas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529290-pedro-rousseff-e-criticado-nas-redes-por-pedir-apreensao-do-passaporte-de-nikolas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529303-as-flores-favoritas-dos-beija-flores-o-que-elas-tem-de-especial.html Galeria 6 As flores favoritas dos beija-flores: o que elas têm de especial https://www.flipar.com.br/?p=696308&preview=true&preview_id=696308 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529304-hbo-escala-atores-para-viver-tiago-e-lilian-potter-na-serie-harry-potter.html Galeria 6 HBO escala atores para viver Tiago e Lílian Potter na série “Harry Potter” https://www.flipar.com.br/?p=696528 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:22 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529305-urandir-fernandes-de-oliveira-apresenta-energia-quantica-e-skyros.html Networking e Negócios 4379 Urandir Fernandes de Oliveira apresenta energia quântica e Skyros a91c4cf6-de50-4478-9df8-dd5455060dd0 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:23 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529300-mercado-de-erp-no-brasil-deve-crescer-145-ate-2033.html Mundo Corporativo 3222 Mercado de ERP no Brasil deve crescer 145% até 2033 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529300-mercado-de-erp-no-brasil-deve-crescer-145-ate-2033.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:26 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529308-cuidado-continuo-de-idosos-exige-reorganizacao-das-familias.html Mundo Corporativo 4573 Cuidado contínuo de idosos exige reorganização das famílias https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529308-cuidado-continuo-de-idosos-exige-reorganizacao-das-familias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:26 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529311-escovas-tecnicas-fazem-parte-da-higiene-hospitalar.html Mundo Corporativo 3253 Escovas técnicas fazem parte da higiene hospitalar https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529311-escovas-tecnicas-fazem-parte-da-higiene-hospitalar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529312-nova-tecnologia-que-valoriza-imoveis-premium.html Mundo Corporativo 5843 Nova tecnologia que valoriza imóveis premium https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529312-nova-tecnologia-que-valoriza-imoveis-premium.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529313-mangueiras-de-agua-e-ar-apoiam-rotinas-industriais.html Mundo Corporativo 3326 Mangueiras de água e ar apoiam rotinas industriais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529313-mangueiras-de-agua-e-ar-apoiam-rotinas-industriais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529324-flavio-bolsonaro-pousa-em-miami-apos-fuga-do-brasil.html Política flavio-bolsonaro 3979 Flávio Bolsonaro pousa em Miami após fuga do Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529324-flavio-bolsonaro-pousa-em-miami-apos-fuga-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 10:47 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529326-consorcio-de-62-municipios-estuda-usar-compras-conjuntas-para-contratar-inovacao.html Networking e Negócios 4040 Consórcio de 62 municípios estuda usar compras conjuntas para contratar inovação 6bb2c463-1c96-46ab-a607-ec083dd48a2c Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529336-senior-living-no-moinhos-une-alto-padrao-e-cuidado-24-horas.html Mundo Corporativo 4710 Senior Living no Moinhos une alto-padrão e cuidado 24 horas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529336-senior-living-no-moinhos-une-alto-padrao-e-cuidado-24-horas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529337-argenta-lidera-receita-liquida-entre-as-maiores-do-sul.html Mundo Corporativo 6325 Argenta lidera receita líquida entre as maiores do Sul https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529337-argenta-lidera-receita-liquida-entre-as-maiores-do-sul.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529338-diagnostico-tardio-de-sepse-e-meningite-eleva-custos.html Mundo Corporativo 5713 Diagnóstico tardio de sepse e meningite eleva custos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529338-diagnostico-tardio-de-sepse-e-meningite-eleva-custos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529339-filme-retrata-sumico-de-celebridade-digital.html Mundo Corporativo 7029 Filme retrata sumiço de celebridade digital https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529339-filme-retrata-sumico-de-celebridade-digital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529349-apos-mais-de-50-anos-casa-em-formato-de-disco-voador-e-resgatada-por-arquiteto-e-colocada-a-venda-nos-estados-unidos.html Galeria 6 Após mais de 50 anos, casa em formato de disco voador é resgatada por arquiteto e colocada à venda nos Estados Unidos https://www.flipar.com.br/?p=696589 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529351-charutos-luxo-tradicao-e-riscos-ligados-a-fumaca.html Galeria 6 Charutos: luxo, tradição e riscos ligados à fumaça https://www.flipar.com.br/?p=696306&preview=true&preview_id=696306 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:38 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529358-enem-dificuldades-para-acessar-local-de-prova-na-pagina-do-participantes.html Nacional Enem, Inep, Página do Participantes 3562 Enem: dificuldades para acessar local de prova na Página do Participantes https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529358-enem-dificuldades-para-acessar-local-de-prova-na-pagina-do-participantes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:45 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529364-gleidson-azevedo-critica-boicote-a-eleitores-de-lula-e-pede-fim-de-represalias.html Política Minas Gerais, eleição 2026, Gleidson Azevedo, críticas 2656 Gleidson Azevedo critica boicote a eleitores de Lula e pede fim de represálias https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529364-gleidson-azevedo-critica-boicote-a-eleitores-de-lula-e-pede-fim-de-represalias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529367-flavio-bolsonaro-fara-pronunciamento-em-miami-nesta-quinta-diz-aliado.html Política Flávio Bolsonaro, EUA, Trump 2890 Flávio Bolsonaro fará pronunciamento em Miami nesta quinta, diz aliado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529367-flavio-bolsonaro-fara-pronunciamento-em-miami-nesta-quinta-diz-aliado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:52 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529366-mg-homem-mata-irma-por-nao-fazer-as-tarefas-de-casa.html Gerais feminicídio, crime, violencia-contra-mulher, minas-gerais, PM, prisão 833 MG: homem mata irmã por não fazer as tarefas de casa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529366-mg-homem-mata-irma-por-nao-fazer-as-tarefas-de-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 11:54 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529369-veja-imagens-de-flavio-bolsonaro-desembarcando-nos-eua-apos-viagem-secreta-pela-argentina.html Política política, eleições, flavio bolsonaro, estados unidos 3539 Veja imagens de Flávio Bolsonaro desembarcando nos EUA após viagem secreta pela Argentina https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529369-veja-imagens-de-flavio-bolsonaro-desembarcando-nos-eua-apos-viagem-secreta-pela-argentina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529372-grande-truque-viagem-por-terra-e-dedo-de-milei-os-bastidores-da-fuga-de-flavio-bolsonaro.html Política flávio bolsonaro, javier milei, fuga, argentina, eleições 2026 2671 'Grande Truque', viagem por terra e 'dedo de Milei': os bastidores da fuga de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529372-grande-truque-viagem-por-terra-e-dedo-de-milei-os-bastidores-da-fuga-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529374-aliados-apontam-medo-de-nao-decisao-de-moraes-como-motivo-para-saida-de-flavio.html Política Flávio Bolsonaro, Aliados, EUA, Trump, Alexandre de Moraes, STF 1811 Aliados apontam medo de "não decisão" de Moraes como motivo para saída de Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529374-aliados-apontam-medo-de-nao-decisao-de-moraes-como-motivo-para-saida-de-flavio.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-28 12:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529392-simbolos-famosos-descubra-as-suas-origens-e-seus-significados.html Galeria 6 Símbolos famosos: descubra as suas origens e seus significados https://www.flipar.com.br/?p=696307&preview=true&preview_id=696307 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:19 Camila Lyrio*,Leandro Couri https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529371-incendio-destroi-cozinha-de-restaurante-em-bh.html Gerais Belo Horizonte, Bombeiros, Fogo, incêndio 2467 Incêndio destrói cozinha de restaurante em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529371-incendio-destroi-cozinha-de-restaurante-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:24 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529396-indicacao-de-rodrigo-pacheco-ao-stf-pode-levar-gleisi-para-o-tcu.html Política rodrigo pacheco, Gleisi Hoffmann, stf, tcu, lula, alcolumbre 2351 Indicação de Rodrigo Pacheco ao STF pode levar Gleisi para o TCU https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529396-indicacao-de-rodrigo-pacheco-ao-stf-pode-levar-gleisi-para-o-tcu.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:26 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529402-ai-r-leva-discussao-sobre-governanca-de-ia-ao-ai-brasil-experience-2026.html Mundo Corporativo 3839 AI/R leva discussão sobre governança de IA ao AI Brasil Experience 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529402-ai-r-leva-discussao-sobre-governanca-de-ia-ao-ai-brasil-experience-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:26 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529403-apos-mais-de-100-projetos-o-ebc-financial-group-estabelece-uma-fundacao-para-garantir-a-continuidade-das-doacoes.html Mundo Corporativo 12570 Após Mais de 100 Projetos, o EBC Financial Group Estabelece uma Fundação para Garantir a Continuidade das Doações https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529403-apos-mais-de-100-projetos-o-ebc-financial-group-estabelece-uma-fundacao-para-garantir-a-continuidade-das-doacoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:26 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529404-bitget-aprimora-produto-stock-dual-investment-de-acoes-em-parceria-com-a-veta-finance-para-incluir-acoes-dos-eua-tokenizadas.html Mundo Corporativo 8470 Bitget Aprimora Produto Stock Dual Investment de Ações em Parceria com a VETA Finance para Incluir Ações dos EUA Tokenizadas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529404-bitget-aprimora-produto-stock-dual-investment-de-acoes-em-parceria-com-a-veta-finance-para-incluir-acoes-dos-eua-tokenizadas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:26 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529405-iff-identifica-dez-momentos-de-consumo-que-estao-redefinindo-a-inovacao-em-alimentos-e-bebidas-na-era-dos-medicamentos-glp-1.html Mundo Corporativo 9105 IFF identifica dez momentos de consumo que estão redefinindo a inovação em alimentos e bebidas na era dos medicamentos GLP-1 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529405-iff-identifica-dez-momentos-de-consumo-que-estao-redefinindo-a-inovacao-em-alimentos-e-bebidas-na-era-dos-medicamentos-glp-1.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:26 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529406-taktile-lanca-insights-baseados-em-ia-para-acelerar-o-aprendizado-de-bancos-e-seguradoras-a-partir-de-suas-decisoes.html Mundo Corporativo 6692 Taktile lança insights baseados em IA para acelerar o aprendizado de bancos e seguradoras a partir de suas decisões https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529406-taktile-lanca-insights-baseados-em-ia-para-acelerar-o-aprendizado-de-bancos-e-seguradoras-a-partir-de-suas-decisoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529412-retrato-funerario-do-seculo-ii-e-restaurado-no-egito-apos-danos-causados-por-cupins-obra-sera-exibida-pela-1-vez.html Galeria 6 Retrato funerário do século II é restaurado no Egito após danos causados por cupins; obra será exibida pela 1ª vez https://www.flipar.com.br/?p=696593 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:31 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529415-cuidado-domiciliar-permite-que-idosos-envelhecam-em-casa-com-acompanhamento.html Networking e Negócios 3209 Cuidado domiciliar permite que idosos envelheçam em casa com acompanhamento bc06e680-1d74-4e39-bb30-5663d68870ef Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:32 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529414-mae-de-santo-previu-que-flavio-bolsonaro-perderia-eleicao-e-deixaria-o-brasil.html Política política, eleições, redes sociais, flavio bolsonaro 2429 Mãe de santo previu que Flávio Bolsonaro perderia eleição e deixaria o Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529414-mae-de-santo-previu-que-flavio-bolsonaro-perderia-eleicao-e-deixaria-o-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:34 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529397-cidade-de-video-de-nikolas-da-ao-pt-maior-votacao-desde-2018.html Política PT, nikolas-ferreira, nordeste, lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, jair-bolsonaro, fernando-haddad 3670 Cidade de vídeo de Nikolas dá ao PT maior votação desde 2018 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529397-cidade-de-video-de-nikolas-da-ao-pt-maior-votacao-desde-2018.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:37 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529394-suspeito-de-integrar-o-tcp-e-preso-com-fuzil-na-escola-do-filho.html Gerais grande-bh, polícia, trafico-de-drogas 2082 Suspeito de integrar o TCP é preso com fuzil na escola do filho https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529394-suspeito-de-integrar-o-tcp-e-preso-com-fuzil-na-escola-do-filho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:40 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529425-andre-janones-aponta-estrategia-de-flavio-bolsonaro-no-exterior-apos-derrota-eleitoral.html Política André janones, Deputado federal, Eleições, Exército do Lula, Flávio bolsonaro, eleições 2026 4001 André Janones aponta estratégia de Flávio Bolsonaro no exterior após derrota eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529425-andre-janones-aponta-estrategia-de-flavio-bolsonaro-no-exterior-apos-derrota-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:47 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529422-aliado-diz-que-flavio-bolsonaro-esta-seguro-e-confirma-coletiva-nos-eua.html Política estados-unidos, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, stf, trump, eua 4440 Aliado diz que Flávio Bolsonaro está seguro e confirma coletiva nos EUA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529422-aliado-diz-que-flavio-bolsonaro-esta-seguro-e-confirma-coletiva-nos-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:47 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529428-j-hope-do-bts-surpreende-fas-ao-dancar-funk-antes-de-show-no-brasil.html Cultura cultura, música, celebridades, show 2499 J-Hope do BTS surpreende fãs ao dançar funk antes de show no Brasil https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529428-j-hope-do-bts-surpreende-fas-ao-dancar-funk-antes-de-show-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 12:53 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529430-lei-contra-motos-barulhentas-em-bh-e-publicada-nesta-quarta-28-10.html Gerais bh, lei, trânsito, moto, prefeitura-de-bh 5244 Lei contra motos barulhentas em BH é publicada nesta quarta (28/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529430-lei-contra-motos-barulhentas-em-bh-e-publicada-nesta-quarta-28-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:05 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529373-super-el-nino-acende-alerta-para-epidemia-de-dengue-em-minas-em-2027.html Gerais dengue, minas-gerais, elniño, GovernodeMG, chuva, calor, epidemia 7806 Super El Niño acende alerta para epidemia de dengue em Minas em 2027 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529373-super-el-nino-acende-alerta-para-epidemia-de-dengue-em-minas-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:08 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529440-ufmg-tera-concurso-de-sosias-do-gostoso-da-paulista.html Gerais eleições, bh, mg, redes sociais, memes 2243 UFMG terá concurso de sósias do 'Gostoso da Paulista' https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529440-ufmg-tera-concurso-de-sosias-do-gostoso-da-paulista.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:20 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529445-mago-do-kremlin-quem-e-santiago-caputo-assessor-de-milei-que-ajudou-flavio-na-fronteira.html Política FLÁVIO BOLSONARO, SANTIAGO CAPUTO, JAVIER MILEI, ELEIÇÕES 2026, ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS, FUGA 3721 'Mago do Kremlin' : quem é Santiago Caputo, assessor de Milei que ajudou Flávio na fronteira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529445-mago-do-kremlin-quem-e-santiago-caputo-assessor-de-milei-que-ajudou-flavio-na-fronteira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:23 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529446-inss-nega-que-vai-bloquear-aposentadoria-de-quem-nao-tiver-documento-com-biometria.html Nacional brasil, golpe, fraude 2727 INSS nega que vai bloquear aposentadoria de quem não tiver documento com biometria https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529446-inss-nega-que-vai-bloquear-aposentadoria-de-quem-nao-tiver-documento-com-biometria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:24 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529447-kfsh-entre-os-4-melhores-hospitais-inteligentes-do-mundo-em-maturidade-digital-e-ia-na-newsweek.html Mundo Corporativo 2804 KFSH Entre os 4% Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em Maturidade Digital e IA na Newsweek https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529447-kfsh-entre-os-4-melhores-hospitais-inteligentes-do-mundo-em-maturidade-digital-e-ia-na-newsweek.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:25 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529448-escala-5x2-chega-em-15-de-dezembro-por-onde-a-pequena-empresa-deve-comecar.html Networking e Negócios 4467 Escala 5x2 chega em 15 de dezembro: por onde a pequena empresa deve começar e09118d3-27a3-4366-8b5d-d4c9da0026cc Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:28 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529435-bh-discussao-entre-policial-e-comerciante-no-lourdes-termina-com-tiro.html Gerais tiro, pm, polícia, bh, briga, lourdes, bairro 805 BH: discussão entre policial e comerciante no Lourdes termina com tiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529435-bh-discussao-entre-policial-e-comerciante-no-lourdes-termina-com-tiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:31 Lara Santana https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529452-a-boeing-precisava-testar-o-wifi-nos-avioes-em-2012-mas-encontrou-uma-forma-inesperada-de-simular-passageiros-usando-nove-toneladas-de-um-alimento-comum.html Tecnologia aviões, wi-fi, teste de wi-fi, avião boeing, batatas, projeto SPUDS 2560 A Boeing precisava testar o wifi nos aviões em 2012, mas encontrou uma forma inesperada de simular passageiros usando nove toneladas de um alimento comum https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529452-a-boeing-precisava-testar-o-wifi-nos-avioes-em-2012-mas-encontrou-uma-forma-inesperada-de-simular-passageiros-usando-nove-toneladas-de-um-alimento-comum.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:31 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529455-cancer-de-prostata-com-metastases-estudo-aponta-ganho-de-sobrevida-com-hormonoterapia-de-segunda-geracao-e-o-tempo-adicional-dos-pacientes-chama-atencao.html Ciência Câncer de próstata, câncer de próstata com metástase, saúde, Sociedade Europeia de Oncologia Médica, Esmo, hormonoterapia de segunda geração, tratamento complementar 2495 Câncer de próstata com metástases: estudo aponta ganho de sobrevida com hormonoterapia de segunda geração, e o tempo adicional dos pacientes chama atenção https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529455-cancer-de-prostata-com-metastases-estudo-aponta-ganho-de-sobrevida-com-hormonoterapia-de-segunda-geracao-e-o-tempo-adicional-dos-pacientes-chama-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:32 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529456-caminhar-com-as-maos-nas-costas-pode-sugerir-calma-e-reflexao-mas-ha-um-limite-importante-no-que-esse-gesto-revela-sobre-o-estado-emocional-de-uma-pessoa.html Ciência psicologia, comportamento humano, Caminhar com as mãos nas costas, estado mental, estado emocional, introspecção 2413 Caminhar com as mãos nas costas pode sugerir calma e reflexão, mas há um limite importante no que esse gesto revela sobre o estado emocional de uma pessoa https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529456-caminhar-com-as-maos-nas-costas-pode-sugerir-calma-e-reflexao-mas-ha-um-limite-importante-no-que-esse-gesto-revela-sobre-o-estado-emocional-de-uma-pessoa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:32 Maria Dulce Miranda https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529460-oculos-de-estrela-vermelha-usado-por-lula-vira-febre-e-esgota.html Política política, lula, moda, redes sociais 1279 Óculos de estrela vermelha usado por Lula vira febre e esgota https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529460-oculos-de-estrela-vermelha-usado-por-lula-vira-febre-e-esgota.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:32 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529457-uma-meia-velha-com-bicarbonato-no-armario-sob-a-pia-a-dica-de-um-site-frances-para-outubro-chama-atencao-pela-combinacao-de-dois-itens-tao-comuns-em-casa.html Casa e Decoração mau cheiro, bicarbonato de sódio, meia com bicarbonato de sódio, pia, umidade 2186 Uma meia velha com bicarbonato no armário sob a pia? A dica de um site francês para outubro chama atenção pela combinação de dois itens tão comuns em casa https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529457-uma-meia-velha-com-bicarbonato-no-armario-sob-a-pia-a-dica-de-um-site-frances-para-outubro-chama-atencao-pela-combinacao-de-dois-itens-tao-comuns-em-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:32 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529454-saude-medica-revela-qual-bom-habito-escolheria-se-tivesse-que-priorizar-apenas-um-e-destaca-a-importancia-de-incorporar-uma-mudanca-a-rotina-do-dia-a-dia.html Bem viver sedentarismo, exercício físico, atividade física, saúde cardiovascular, prevenção de doenças 2073 Saúde: médica revela qual bom hábito escolheria se tivesse que priorizar apenas um e destaca a importância de incorporar uma mudança à rotina do dia a dia https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529454-saude-medica-revela-qual-bom-habito-escolheria-se-tivesse-que-priorizar-apenas-um-e-destaca-a-importancia-de-incorporar-uma-mudanca-a-rotina-do-dia-a-dia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:32 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529458-louro-atras-da-porta-de-entrada-o-que-esta-por-tras-desse-costume-popular-e-por-que-a-promessa-que-acompanha-a-folha-seca-nao-tem-comprovacao-cientifica.html Casa e Decoração feng shui, folha de louro, proteção, prosperidade, crenças populares 2470 Louro atrás da porta de entrada: o que está por trás desse costume popular e por que a promessa que acompanha a folha seca não tem comprovação científica https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529458-louro-atras-da-porta-de-entrada-o-que-esta-por-tras-desse-costume-popular-e-por-que-a-promessa-que-acompanha-a-folha-seca-nao-tem-comprovacao-cientifica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:32 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529459-luz-solar-a-noite-startup-americana-quer-iluminar-a-terra-a-partir-do-espaco-mas-o-projeto-desperta-criticas-de-cientistas-e-ambientalistas-e-levanta-duvidas.html Ciência sol, Reflect Orbital, satélites, espelhos espaciais 2706 Luz solar à noite: startup americana quer iluminar a Terra a partir do espaço, mas o projeto desperta críticas de cientistas e ambientalistas e levanta dúvidas https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529459-luz-solar-a-noite-startup-americana-quer-iluminar-a-terra-a-partir-do-espaco-mas-o-projeto-desperta-criticas-de-cientistas-e-ambientalistas-e-levanta-duvidas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:37 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529464-designer-transforma-garrafa-de-refrigerante-em-115-metros-de-filamento-3d-e-agora-recebe-rs-14-milhoes-para-impulsionar-seu-projeto-de-reciclagem.html Tecnologia tecnologia, reciclagem, impressora 3d 2275 Designer transforma garrafa de refrigerante em 11,5 metros de filamento 3D, e agora recebe R$ 14 milhões para impulsionar seu projeto de reciclagem https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529464-designer-transforma-garrafa-de-refrigerante-em-115-metros-de-filamento-3d-e-agora-recebe-rs-14-milhoes-para-impulsionar-seu-projeto-de-reciclagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:38 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529465-parkinson-antes-dos-tremores-mudancas-no-intestino-na-urina-e-no-olfato-chamam-atencao-mas-ha-um-cuidado-essencial-ao-interpretar-esses-possiveis-sinais.html Bem viver doença de Parkinson, saúde 2247 Parkinson antes dos tremores? Mudanças no intestino, na urina e no olfato chamam atenção, mas há um cuidado essencial ao interpretar esses possíveis sinais https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529465-parkinson-antes-dos-tremores-mudancas-no-intestino-na-urina-e-no-olfato-chamam-atencao-mas-ha-um-cuidado-essencial-ao-interpretar-esses-possiveis-sinais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:38 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529466-guardar-sacolas-dentro-de-outras-sacolas-parece-so-economia-mas-o-habito-pode-ter-outras-funcoes-no-dia-a-dia-e-nao-revela-tudo-sobre-a-sua-personalidade.html Casa e Decoração dicas, casa, sacolas 2300 Guardar sacolas dentro de outras sacolas parece só economia, mas o hábito pode ter outras funções no dia a dia e não revela tudo sobre a sua personalidade https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529466-guardar-sacolas-dentro-de-outras-sacolas-parece-so-economia-mas-o-habito-pode-ter-outras-funcoes-no-dia-a-dia-e-nao-revela-tudo-sobre-a-sua-personalidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:39 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7529467-mbappe-pede-desculpas-apos-polemica-com-memes-sobre-dirigente-chines-mas-decisao-dos-jogos-pes-e-fc-online-abre-um-novo-capitulo-para-o-atacante-fora-dos-gramados.html Esportes Mbappé, esporte 2152 Mbappé pede desculpas após polêmica com memes sobre dirigente chinês, mas decisão dos jogos PES e FC Online abre um novo capítulo para o atacante fora dos gramados https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7529467-mbappe-pede-desculpas-apos-polemica-com-memes-sobre-dirigente-chines-mas-decisao-dos-jogos-pes-e-fc-online-abre-um-novo-capitulo-para-o-atacante-fora-dos-gramados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:39 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529468-papel-de-parede-liquido-oferece-outro-jeito-de-revestir-a-casa-mas-e-na-comparacao-com-os-rolos-tradicionais-que-um-detalhe-chama-a-atencao-de-quem-quer-renovar.html Casa e Decoração casa, decoração, papel de parede 2365 Papel de parede líquido oferece outro jeito de revestir a casa, mas é na comparação com os rolos tradicionais que um detalhe chama a atenção de quem quer renovar https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529468-papel-de-parede-liquido-oferece-outro-jeito-de-revestir-a-casa-mas-e-na-comparacao-com-os-rolos-tradicionais-que-um-detalhe-chama-a-atencao-de-quem-quer-renovar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:40 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529470-embrulhar-dinheiro-em-papel-aluminio-parece-uma-forma-de-proteger-as-notas-mas-o-habito-levanta-uma-duvida-importante-sobre-a-conservacao-das-cedulas-em-casa.html Casa e Decoração dinheiro, papel-alumínio 2716 Embrulhar dinheiro em papel alumínio parece uma forma de proteger as notas, mas o hábito levanta uma dúvida importante sobre a conservação das cédulas em casa https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529470-embrulhar-dinheiro-em-papel-aluminio-parece-uma-forma-de-proteger-as-notas-mas-o-habito-levanta-uma-duvida-importante-sobre-a-conservacao-das-cedulas-em-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:41 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529471-chuveiro-com-pouca-agua-o-calcario-nos-furos-pode-estar-por-tras-do-problema-mas-um-detalhe-da-peca-define-como-limpar-e-recuperar-a-vazao-sem-causar-danos.html Casa e Decoração chuveiro, truque, dicas 2681 Chuveiro com pouca água? O calcário nos furos pode estar por trás do problema, mas um detalhe da peça define como limpar e recuperar a vazão sem causar danos https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529471-chuveiro-com-pouca-agua-o-calcario-nos-furos-pode-estar-por-tras-do-problema-mas-um-detalhe-da-peca-define-como-limpar-e-recuperar-a-vazao-sem-causar-danos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:42 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529473-menino-de-5-anos-monta-com-a-mae-um-gabinete-de-computador-de-lego-para-presentear-o-pai-mas-um-detalhe-da-construcao-vai-alem-da-aparencia-de-brinquedo.html Tecnologia lego, curiosidades, tecnologia 2249 Menino de 5 anos monta com a mãe um gabinete de computador de LEGO para presentear o pai, mas um detalhe da construção vai além da aparência de brinquedo https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529473-menino-de-5-anos-monta-com-a-mae-um-gabinete-de-computador-de-lego-para-presentear-o-pai-mas-um-detalhe-da-construcao-vai-alem-da-aparencia-de-brinquedo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:43 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529474-uma-mudanca-de-carreira-nos-estados-unidos-aproxima-antigos-policiais-e-veteranos-militares-do-transporte-de-cannabis-com-a-seguranca-no-centro-dessa-escolha.html Internacional cannabis, EUA 2823 Uma mudança de carreira nos Estados Unidos aproxima antigos policiais e veteranos militares do transporte de cannabis, com a segurança no centro dessa escolha https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529474-uma-mudanca-de-carreira-nos-estados-unidos-aproxima-antigos-policiais-e-veteranos-militares-do-transporte-de-cannabis-com-a-seguranca-no-centro-dessa-escolha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:44 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529475-pai-e-filho-revelam-estrutura-militar-da-segunda-guerra-mundial-mas-vao-ao-banco-dos-reus-por-escavacoes-que-autoridades-consideram-ilegais.html Internacional internacional, justiça, história 2239 Pai e filho revelam estrutura militar da Segunda Guerra Mundial, mas vão ao banco dos réus por escavações que autoridades consideram ilegais https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529475-pai-e-filho-revelam-estrutura-militar-da-segunda-guerra-mundial-mas-vao-ao-banco-dos-reus-por-escavacoes-que-autoridades-consideram-ilegais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:45 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529477-ana-elisa-denuncia-perseguicao-pos-eleicao-e-compara-boicotes-ao-nazismo.html Política Ana Elisa, Bolsonaro, PT, Bolsonarismo, boicote, eleição-2026 3443 Ana Elisa denuncia perseguição pós-eleição e compara boicotes ao nazismo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529477-ana-elisa-denuncia-perseguicao-pos-eleicao-e-compara-boicotes-ao-nazismo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:48 Melissa Souza https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529444-mg-tempestade-de-granizo-pode-afetar-151-cidades-em-minas-hoje-veja-quais.html Gerais Alerta, Chuva, Tempestade, minas-gerais, clima, meteorologia 4214 MG: tempestade de granizo pode afetar 151 cidades em Minas hoje; veja quais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529444-mg-tempestade-de-granizo-pode-afetar-151-cidades-em-minas-hoje-veja-quais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:51 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529441-mae-de-flavio-bolsonaro-lamenta-ida-do-filho-aos-eua-coracao-sangra.html Política Mãe, flavio-bolsonaro, estados-unidos, eleicoes-2026, lula 2597 Mãe de Flávio Bolsonaro lamenta ida do filho aos EUA: 'Coração sangra' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529441-mae-de-flavio-bolsonaro-lamenta-ida-do-filho-aos-eua-coracao-sangra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 13:56 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529370-homem-e-ameacado-por-bolsonaristas-apos-vitoria-de-lula-no-vila-da-serra.html Política Bolsonaristas, Homem, Lula, Flávio Bolsonaro 2125 Homem é ameaçado por bolsonaristas após vitória de Lula no Vila da Serra https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529370-homem-e-ameacado-por-bolsonaristas-apos-vitoria-de-lula-no-vila-da-serra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:01 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529482-assedio-eleitoral-dispara-apos-eleicoes-e-mpt-reforca-apoio-ao-trabalhador.html Política MPT, Assédio Eleitoral, Trabalho, Denúncias, Empresas, Eleições 3348 Assédio eleitoral dispara após eleições e MPT reforça apoio ao trabalhador https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529482-assedio-eleitoral-dispara-apos-eleicoes-e-mpt-reforca-apoio-ao-trabalhador.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:01 Quéren Hapuque https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529423-minas-reforca-acoes-de-prevencao-para-enfrentar-periodo-chuvoso.html Gerais juizdefora, uba, defesacivil, elniño, GovernodeMG, chuva, calor 8224 Minas reforça ações de prevenção para enfrentar período chuvoso https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529423-minas-reforca-acoes-de-prevencao-para-enfrentar-periodo-chuvoso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:02 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529483-dia-do-servidor-publico-quantos-servidores-publicos-existem-no-brasil.html Nacional Feriado, Ponto Facultativo, Dia do servidor público 2118 Dia do Servidor Público: quantos servidores públicos existem no Brasil? https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529483-dia-do-servidor-publico-quantos-servidores-publicos-existem-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:14 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529461-acidente-com-quatro-veiculos-provoca-fila-de-2-km-em-contagem.html Gerais Acidente, contagem, Trânsito, grande bh, congestiomento 905 Acidente com quatro veículos provoca fila de 2 km em Contagem https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529461-acidente-com-quatro-veiculos-provoca-fila-de-2-km-em-contagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:24 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7529489-peca-licenca-antes-de-pisar-o-solo-sagrado-de-fernando-de-noronha.html Turismo Ato, Economia, Energia, Fernando, Fernando de Noronha, Noronha 10245 Peça licença antes de pisar o solo sagrado de Fernando de Noronha https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7529489-peca-licenca-antes-de-pisar-o-solo-sagrado-de-fernando-de-noronha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:27 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529487-janones-defende-uniao-mundial-da-esquerda-para-varrer-a-extrema-direita.html Política esquerda, extrema direita, Janones, LULA 1280 Janones defende união mundial da esquerda "para varrer a extrema direita" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529487-janones-defende-uniao-mundial-da-esquerda-para-varrer-a-extrema-direita.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:38 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529521-carlos-bolsonaro-visita-jair-desculpa-pai-a-gente-falhou.html Política carlos bolsonaro , Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, visita, golpe 2319 Carlos Bolsonaro visita Jair: "Desculpa, pai, a gente falhou" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529521-carlos-bolsonaro-visita-jair-desculpa-pai-a-gente-falhou.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529522-hitachi-apresenta-a-hitachi-digital-uma-nova-empresa-global-de-servicos-digitais-que-transforma-nuvem-dados-e-ia-em-resultados-de-negocios-mensuraveis.html Mundo Corporativo 11223 Hitachi apresenta a Hitachi Digital, uma nova empresa global de serviços digitais que transforma nuvem, dados e IA em resultados de negócios mensuráveis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529522-hitachi-apresenta-a-hitachi-digital-uma-nova-empresa-global-de-servicos-digitais-que-transforma-nuvem-dados-e-ia-em-resultados-de-negocios-mensuraveis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529523-festival-nacional-de-t-bol-taca-yakult-reune-31-equipes.html Mundo Corporativo 6975 Festival Nacional de T-Bol – Taça Yakult reúne 31 equipes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529523-festival-nacional-de-t-bol-taca-yakult-reune-31-equipes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529524-estetica-in-nordeste-une-inovacao-saude-e-bem-estar.html Mundo Corporativo 3977 Estética In Nordeste une inovação, saúde e bem-estar https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529524-estetica-in-nordeste-une-inovacao-saude-e-bem-estar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529525-apenas-25-das-escolas-particulares-tem-guia-para-uso-de-ia.html Mundo Corporativo 6277 Apenas 25% das escolas particulares têm guia para uso de IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529525-apenas-25-das-escolas-particulares-tem-guia-para-uso-de-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529526-ape-smart-studios-oferece-desconto-para-festas-em-santos.html Mundo Corporativo 5438 Apê Smart Studios oferece desconto para festas em Santos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529526-ape-smart-studios-oferece-desconto-para-festas-em-santos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529528-intercambistas-buscam-unir-estudo-trabalho-e-turismo.html Mundo Corporativo 6840 Intercambistas buscam unir estudo, trabalho e turismo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529528-intercambistas-buscam-unir-estudo-trabalho-e-turismo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:38 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529530-veterano-da-segunda-guerra-mundial-que-completou-107-anos-surpreende-ao-revelar-sua-refeicao-favorita.html Galeria 6 Veterano da Segunda Guerra Mundial que completou 107 anos surpreende ao revelar sua refeição favorita https://www.flipar.com.br/?p=696601 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529529-fim-da-escala-6x1-faz-varejo-redesenhar-turnos.html Mundo Corporativo 6763 Fim da escala 6x1 faz varejo redesenhar turnos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529529-fim-da-escala-6x1-faz-varejo-redesenhar-turnos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529531-virada-da-cbs-em-2027-muda-o-planejamento-orcamentario.html Mundo Corporativo 6600 Virada da CBS em 2027 muda o planejamento orçamentário https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529531-virada-da-cbs-em-2027-muda-o-planejamento-orcamentario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529527-camponesa-lanca-doce-de-leite-zero-lactose.html Mundo Corporativo 2070 Camponesa lança doce de leite zero lactose https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529527-camponesa-lanca-doce-de-leite-zero-lactose.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529534-instituto-togni-une-clinica-medica-spa-e-academia-do-futuro.html Mundo Corporativo 6668 Instituto Togni une clínica médica, spa e academia do futuro https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529534-instituto-togni-une-clinica-medica-spa-e-academia-do-futuro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529532-planejamento-sob-medida-orienta-a-cirurgia-plastica-segura.html Mundo Corporativo 7592 Planejamento sob medida orienta a cirurgia plástica segura https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529532-planejamento-sob-medida-orienta-a-cirurgia-plastica-segura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:49 Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529491-retinopatia-doenca-ocular-afeta-um-em-cada-tres-diabeticos.html Bem viver retinopatia diabética, oftalmologia, açúcar no sangue, glicemia 5427 Retinopatia: doença ocular afeta um em cada três diabéticos https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/retinopatia-doenca-ocular-afeta-um-em-cada-tres-diabeticos Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:51 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529539-dia-do-servidor-publico-quais-os-proximos-concursos-autorizados.html Nacional Concurso, Feriado, Dia do servidor público 1798 Dia do Servidor Público: quais os próximos concursos autorizados? https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529539-dia-do-servidor-publico-quais-os-proximos-concursos-autorizados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 14:53 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529478-bebe-de-quatro-meses-morre-por-meningite-tipo-c-no-sul-de-minas.html Gerais Meningite, Pouso Alegre, Minas Gerais, Vacinação, SES-MG 3632 Bebê de quatro meses morre por meningite tipo C no Sul de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529478-bebe-de-quatro-meses-morre-por-meningite-tipo-c-no-sul-de-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:07 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529555-diferencas-entre-anistia-indulto-e-graca-voltam-ao-debate-com-articulacoes-no-senado.html Política Anistia, Indulto, Graça, Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Jair Bolsonaro, Senado 3391 Diferenças entre anistia, indulto e graça voltam ao debate com articulações no Senado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529555-diferencas-entre-anistia-indulto-e-graca-voltam-ao-debate-com-articulacoes-no-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:11 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529562-lula-planeja-dar-mais-espaco-a-minas-gerais-e-frear-peso-de-sao-paulo.html Política Eleições, Eleições 2026, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva 2577 Lula planeja dar mais espaço a Minas Gerais e frear peso de São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529562-lula-planeja-dar-mais-espaco-a-minas-gerais-e-frear-peso-de-sao-paulo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:12 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529564-escala-6x1-e-bolsa-familia-governo-desmente-fake-news-sobre-mudancas-nos-programas.html Política bolsa família, eleições, Escala 6x1, fake news, programa social, Gás do Povo 3123 Escala 6x1 e Bolsa Família: governo desmente fake news sobre mudanças nos programas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529564-escala-6x1-e-bolsa-familia-governo-desmente-fake-news-sobre-mudancas-nos-programas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:22 Mariana Costa,Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529545-pm-filmado-agredindo-idosa-em-bh-e-investigado-por-homicidio.html Gerais PM, BH, homicídio, idosa 5034 PM filmado agredindo idosa em BH é investigado por homicídio https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529545-pm-filmado-agredindo-idosa-em-bh-e-investigado-por-homicidio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:25 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528999-musculos-podem-equivaler-ate-40-da-perda-de-peso-por-canetas-emagrecedoras.html Bem viver Alerta, Canetas emagrecedoras, Obesidade, Ozempic, Perda muscular, Riscos, Sarcopenia 5021 Músculos podem equivaler até 40% da perda de peso por canetas emagrecedoras https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528999-musculos-podem-equivaler-ate-40-da-perda-de-peso-por-canetas-emagrecedoras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:26 Estevam pelo Mundo https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7529577-o-mar-de-san-andres-compensa-a-lotacao-que-quase-ninguem-conta.html Colunistas#Estevam pelo Mundo 3291 O mar de San Andrés compensa? A lotação que quase ninguém conta https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7529577-o-mar-de-san-andres-compensa-a-lotacao-que-quase-ninguem-conta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529584-framework-e-destaque-em-cultura-e-pessoas.html Mundo Corporativo 4997 Framework é destaque em cultura e pessoas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529584-framework-e-destaque-em-cultura-e-pessoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529585-amig-parabeniza-lula-e-pede-protagonismo-na-politica-mineral.html Mundo Corporativo 6080 AMIG parabeniza Lula e pede protagonismo na política mineral https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529585-amig-parabeniza-lula-e-pede-protagonismo-na-politica-mineral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529586-home-office-recua-e-presencial-predomina-aponta-ibge.html Mundo Corporativo 2967 Home office recua e presencial predomina, aponta IBGE https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529586-home-office-recua-e-presencial-predomina-aponta-ibge.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529588-chocolate-de-santa-catarina-revela-o-brasil-no-natal.html Mundo Corporativo 4015 Chocolate de Santa Catarina revela o Brasil no Natal https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529588-chocolate-de-santa-catarina-revela-o-brasil-no-natal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529591-pam-saint-gobain-conquista-dois-premios-nas-fenasan-2026.html Mundo Corporativo 6202 PAM Saint-Gobain conquista dois prêmios nas FENASAN 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529591-pam-saint-gobain-conquista-dois-premios-nas-fenasan-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529592-diferenciacao-em-mercado-competitivo-e-tema-de-palestra.html Mundo Corporativo 2830 Diferenciação em mercado competitivo é tema de palestra https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529592-diferenciacao-em-mercado-competitivo-e-tema-de-palestra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529593-esmeralda-lanca-consultor-com-ia-que-monta-roteiros-em-natal.html Mundo Corporativo 5633 Esmeralda lança consultor com IA que monta roteiros em Natal https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529593-esmeralda-lanca-consultor-com-ia-que-monta-roteiros-em-natal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:34 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529589-dia-do-servidor-publico-site-gratuito-reune-editais-de-concursos-em-todo-o-pais.html Tecnologia servidor publico, concurso, vaga, site 2076 Dia do servidor público: site gratuito reúne editais de concursos em todo o país https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529589-dia-do-servidor-publico-site-gratuito-reune-editais-de-concursos-em-todo-o-pais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529594-apos-incendio-galpoes-de-lona-aceleram-retomada-da-ceagesp.html Mundo Corporativo 4362 Após incêndio, galpões de lona aceleram retomada da Ceagesp https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529594-apos-incendio-galpoes-de-lona-aceleram-retomada-da-ceagesp.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529595-nova-plataforma-facilita-o-comeco-na-terapia-online.html Mundo Corporativo 2474 Nova plataforma facilita o começo na terapia online https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529595-nova-plataforma-facilita-o-comeco-na-terapia-online.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:34 Augusto Pio https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529540-ex-garcons-com-historias-parecidas-assumem-restaurante-que-sabe-receber-bem.html Degusta restaurante 4735 Ex-garçons com histórias parecidas assumem restaurante que sabe receber bem https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529540-ex-garcons-com-historias-parecidas-assumem-restaurante-que-sabe-receber-bem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529596-missao-camiliana-leva-saude-as-comunidades-ribeirinhas.html Mundo Corporativo 7218 Missão Camiliana leva saúde às comunidades ribeirinhas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529596-missao-camiliana-leva-saude-as-comunidades-ribeirinhas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529597-regulamentacao-do-sac-estabelece-limites-para-o-uso-de-ia.html Mundo Corporativo 6156 Regulamentação do SAC estabelece limites para o uso de IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529597-regulamentacao-do-sac-estabelece-limites-para-o-uso-de-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529598-corpora-lanca-site-de-captacao-de-pacientes-para-psicologos.html Mundo Corporativo 3600 Corpora lança site de captação de pacientes para psicólogos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529598-corpora-lanca-site-de-captacao-de-pacientes-para-psicologos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:34 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529600-acusacoes-contra-pai-de-meghan-markle-reacendem-crise-familiar-iniciada-em-2018-entenda.html Galeria 6 Acusações contra pai de Meghan Markle reacendem crise familiar iniciada em 2018; entenda https://www.flipar.com.br/?p=696609 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:35 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529498-golpe-contra-idosos-envolvia-promessa-de-reducao-de-descontos-em-pagamento.html Gerais golpe, idosos, grande bh, fraude 4772 Golpe contra idosos envolvia promessa de redução de descontos em pagamento https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529498-golpe-contra-idosos-envolvia-promessa-de-reducao-de-descontos-em-pagamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:36 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529480-jovem-apresenta-documentos-falsos-para-matricula-em-universidade-federal.html Gerais Ensino superior, Falso, Matricula, Matrícula, Prazo, Sisu, Universidade 3891 Jovem apresenta documentos falsos para matrícula em universidade federal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529480-jovem-apresenta-documentos-falsos-para-matricula-em-universidade-federal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:47 Renato Assis https://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7529619-sua-clinica-pode-ser-fechada-pelo-instagram.html Colunistas#Renato Assis 7258 Sua clínica pode ser fechada pelo Instagram https://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7529619-sua-clinica-pode-ser-fechada-pelo-instagram.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:48 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529551-a-cada-cinco-casos-de-cancer-de-mama-quatro-surgem-apos-os-50-anos.html Bem viver Câncer de mama, mamografia, Outubro Rosa, mastologia 4464 A cada cinco casos de câncer de mama, quatro surgem após os 50 anos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529551-a-cada-cinco-casos-de-cancer-de-mama-quatro-surgem-apos-os-50-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:49 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529608-tdah-pode-levar-quatro-anos-a-mais-para-ser-diagnosticado-em-mulheres.html Bem viver Estudo, Pesquisa, Tdah, mulheres , menopausa 3964 TDAH pode levar quatro anos a mais para ser diagnosticado em mulheres https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529608-tdah-pode-levar-quatro-anos-a-mais-para-ser-diagnosticado-em-mulheres.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:51 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529622-duda-salabert-aciona-pf-apos-ameacas-de-envenenamento-contra-indigenas.html Política povo indigena, ameaça, eleição-2026, Guarani, Kaiowá 3511 Duda Salabert aciona PF após ameaças de envenenamento contra indígenas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529622-duda-salabert-aciona-pf-apos-ameacas-de-envenenamento-contra-indigenas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 15:59 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529634-flavio-bolsonaro-fugiu-para-os-eua-com-passaporte-cancelado-pelo-stf.html Política Eleições 2026, Eleições, Flávio Bolsonaro, Flávio, Bolsonaro, Estados Unidos 2384 Flávio Bolsonaro fugiu para os EUA com passaporte cancelado pelo STF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529634-flavio-bolsonaro-fugiu-para-os-eua-com-passaporte-cancelado-pelo-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:03 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529533-corpo-de-homem-desaparecido-em-barragem-no-norte-de-minas-e-encontrado.html Gerais Encontrado, Homem desaparecido, Bocaiuva, Norte de Minas, CBMMG 1639 Corpo de homem desaparecido em barragem no Norte de Minas é encontrado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529533-corpo-de-homem-desaparecido-em-barragem-no-norte-de-minas-e-encontrado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:10 Joubert Júnior,Redação Tupi https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529624-sindrome-do-piriforme-entenda-a-doenca-diagnosticada-em-ze-felipe.html Bem viver Zé Felipe, movimentos-repetitivos, nervo-ciatico, síndrome 1241 Síndrome do piriforme: entenda a doença diagnosticada em Zé Felipe https://www.tupi.fm/entretenimento/ze-felipe-revela-diagnostico-de-sindrome-apos-sentir-fortes-dores-entenda/ Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:11 Leo Lima https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529648-cade-flavio-game-faz-satira-da-saida-do-senador-do-brasil.html Política games, tecnologia, politica, eleicoes-2026 6423 ‘Cadê Flávio?’: game faz sátira da saída do senador do Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529648-cade-flavio-game-faz-satira-da-saida-do-senador-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:15 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529557-governo-de-mg-aumenta-vale-alimentacao-e-estabelece-reajuste-automatico.html Política Funcionalismo, POLÍTICA, Reajuste, SERVIDORES PÚBLICOS, VALE-ALIMENTAÇÃO 3299 Governo de MG aumenta vale-alimentação e estabelece reajuste automático https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529557-governo-de-mg-aumenta-vale-alimentacao-e-estabelece-reajuste-automatico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:17 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529636-vacina-para-adultos-o-que-a-ciencia-diz-sobre-a-protecao-contra-o-hpv.html Bem viver Adultos, Homens, Hpv, Mulheres, Vacina, Vacinação, Vírus 5838 Vacina para adultos: o que a ciência diz sobre a proteção contra o HPV https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529636-vacina-para-adultos-o-que-a-ciencia-diz-sobre-a-protecao-contra-o-hpv.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:36 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529665-salada-e-abacate-parecem-escolhas-ideais-mas-podem-deixar-uma-lacuna-na-alimentacao-de-quem-treina-nutricionista-explica-o-que-o-prato-saudavel-nao-garante.html Bem viver nutrição, atividades físicas, calorias, nutrição esportiva, carboidrato, recuperação muscular, planejamento alimentar 2324 Salada e abacate parecem escolhas ideais, mas podem deixar uma lacuna na alimentação de quem treina: nutricionista explica o que o prato saudável não garante https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529665-salada-e-abacate-parecem-escolhas-ideais-mas-podem-deixar-uma-lacuna-na-alimentacao-de-quem-treina-nutricionista-explica-o-que-o-prato-saudavel-nao-garante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:40 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529672-fossil-de-um-parente-carnivoro-do-t-rex-de-cerca-de-67-milhoes-de-anos-ganha-novo-dono-em-leilao-em-nova-york-pela-impressionante-cifra-de-cerca-de-rs-250-milhoes.html Ciência t-rex, fóssil, leilão, leilão millionário, nova york, Tyrannosaurus rex, dinossauro carnívoro, jodi, Nanotyrannus, período Cretáceo 2712 Fóssil de um parente carnívoro do T. rex, de cerca de 67 milhões de anos, ganha novo dono em leilão em Nova York pela impressionante cifra de cerca de R$ 250 milhões https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529672-fossil-de-um-parente-carnivoro-do-t-rex-de-cerca-de-67-milhoes-de-anos-ganha-novo-dono-em-leilao-em-nova-york-pela-impressionante-cifra-de-cerca-de-rs-250-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529684-sparxity-anuncia-implantacao-multimilionaria-de-computacao-nativa-esparsa-no-julich-supercomputing-centre.html Mundo Corporativo 6988 Sparxity anuncia implantação multimilionária de computação nativa esparsa no Jülich Supercomputing Centre https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529684-sparxity-anuncia-implantacao-multimilionaria-de-computacao-nativa-esparsa-no-julich-supercomputing-centre.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529685-pix-por-aproximacao-acirra-disputa-com-cartoes.html Mundo Corporativo 7872 Pix por aproximação acirra disputa com cartões https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529685-pix-por-aproximacao-acirra-disputa-com-cartoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:40 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529686-formacao-de-professores-em-tecnologia-cai-na-rede-municipal.html Mundo Corporativo 3794 Formação de professores em tecnologia cai na rede municipal https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529686-formacao-de-professores-em-tecnologia-cai-na-rede-municipal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529687-mercado-de-impressao-3d-deve-quadruplicar-no-brasil-ate-2034.html Mundo Corporativo 2436 Mercado de impressão 3D deve quadruplicar no Brasil até 2034 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529687-mercado-de-impressao-3d-deve-quadruplicar-no-brasil-ate-2034.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529689-noping-desafia-jogadores-a-testar-ping-e-lag-na-pratica.html Mundo Corporativo 4410 NoPing desafia jogadores a testar ping e lag na prática https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529689-noping-desafia-jogadores-a-testar-ping-e-lag-na-pratica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529691-aprecesp-leva-o-melhor-das-estancias-paulistas-ao-festuris.html Mundo Corporativo 7350 APRECESP leva o melhor das estâncias paulistas ao Festuris https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529691-aprecesp-leva-o-melhor-das-estancias-paulistas-ao-festuris.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:43 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7529688-carmen-lucia-participa-de-conversa-na-ufmg-sobre-seu-ultimo-livro-nesta-sexta-30.html Educação carmen lucia, stf, ufmg, livro 1239 Cármen Lúcia participa de conversa na UFMG sobre seu último livro nesta sexta (30) https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7529688-carmen-lucia-participa-de-conversa-na-ufmg-sobre-seu-ultimo-livro-nesta-sexta-30.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529692-noping-atualiza-rotas-de-servidores-para-jogos-online.html Mundo Corporativo 3700 NoPing atualiza rotas de servidores para jogos online https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529692-noping-atualiza-rotas-de-servidores-para-jogos-online.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529694-filtragem-comercial-integra-rotina-de-cafeterias-e-hoteis.html Mundo Corporativo 3087 Filtragem comercial integra rotina de cafeterias e hotéis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529694-filtragem-comercial-integra-rotina-de-cafeterias-e-hoteis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:47 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529550-mg-dupla-indiciada-por-matar-e-esconder-corpo-de-jovem-ainda-desaparecido.html Gerais corpo, polícia, morte, homicídio, mg 1840 MG: dupla indiciada por matar e esconder corpo de jovem ainda desaparecido https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529550-mg-dupla-indiciada-por-matar-e-esconder-corpo-de-jovem-ainda-desaparecido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:47 Carlos Altman https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7529667-los-cabos-revela-um-destino-onde-o-deserto-encontra-o-pacifico.html Turismo cabos, los, Turismo, México, Oceano Pacífico, Viagem, Copa Airlines 9325 Los Cabos revela um destino onde o deserto encontra o Pacífico https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7529667-los-cabos-revela-um-destino-onde-o-deserto-encontra-o-pacifico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 16:59 Pedro Cerqueira https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529637-sic-2026-celebra-os-300-anos-do-cafe-no-brasil-de-olho-no-futuro-do-setor.html Economia Brasil, Café 4104 SIC 2026 celebra os 300 anos do café no Brasil de olho no futuro do setor https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529637-sic-2026-celebra-os-300-anos-do-cafe-no-brasil-de-olho-no-futuro-do-setor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:00 Agência Fapesp https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529653-ondas-de-calor-e-poluicao-aumentam-risco-de-avc-em-idosos-revela-estudo.html Bem viver AVC, calor, idosos, estresse térmico 11444 Ondas de calor e poluição aumentam risco de AVC em idosos, revela estudo https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529653-ondas-de-calor-e-poluicao-aumentam-risco-de-avc-em-idosos-revela-estudo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:07 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529495-homem-agride-mulher-usa-mae-como-escudo-e-e-preso-em-bh.html Gerais homem, preso, violência doméstica, joao pinheiro, Região Noroeste 1062 Homem agride mulher, usa mãe como escudo e é preso em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529495-homem-agride-mulher-usa-mae-como-escudo-e-e-preso-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:10 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529575-mg-motorista-de-carreta-de-fraldas-morre-em-acidente-na-br-262.html Gerais Acidente, Carreta, Minas Gerai, Minas Gerais, Motorist, PRF 1032 MG: motorista de carreta de fraldas morre em acidente na BR-262 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529575-mg-motorista-de-carreta-de-fraldas-morre-em-acidente-na-br-262.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:11 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529711-em-carta-flavio-diz-ser-o-verdadeiro-presidente-do-brasil.html Política flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, presidente 10722 Em carta, Flávio diz ser o 'verdadeiro presidente do Brasil' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529711-em-carta-flavio-diz-ser-o-verdadeiro-presidente-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:14 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529640-comercio-de-bh-podera-funcionar-no-feriado-de-finados-veja-regras.html Gerais Comércio, Feriado, Finados, Belo Horizonte 1438 Comércio de BH poderá funcionar no feriado de Finados; veja regras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529640-comercio-de-bh-podera-funcionar-no-feriado-de-finados-veja-regras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:16 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529677-desembargador-do-tjmg-publica-fotos-com-arma-e-provoca-reacao-de-colegas.html Gerais TJMG, lei, arma, redes, julgamento 3433 Desembargador do TJMG publica fotos com arma e provoca reação de colegas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529677-desembargador-do-tjmg-publica-fotos-com-arma-e-provoca-reacao-de-colegas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:27 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529719-integralmedica-investe-em-tecnologia-para-colaboracao-em-projeto-com-es-tech-e-logitech.html Networking e Negócios 6365 Integralmedica investe em tecnologia para colaboração em projeto com ES TECH e Logitech 9383a6d9-ff4b-4515-957a-3015115b22c2 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:27 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529720-conexao-praia-agencia-criada-em-minas-vira-rede-de-franquias.html Networking e Negócios 4263 Conexão Praia, agência criada em Minas, vira rede de franquias 3ba2ac31-d7f3-4cc0-acd8-f64ed5154cf1 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:28 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7529722-banda-mineira-daparte-lanca-televisao-primeiro-single-do-novo-ep.html Colunistas#Marcelo de Assis Rock 2963 Banda mineira Daparte lança "Televisão", primeiro single do novo EP https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7529722-banda-mineira-daparte-lanca-televisao-primeiro-single-do-novo-ep.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:36 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529701-e-golpe-janones-alerta-para-site-que-emite-carteira-do-exercito-do-lula.html Política André janones, Deputado, Deputado federal, Eleições, Exército do Lula, Janones, Luiz inácio lula da silva 3195 'É golpe!': Janones alerta para site que emite carteira do Exército do Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529701-e-golpe-janones-alerta-para-site-que-emite-carteira-do-exercito-do-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529731-tec-2026-debate-inovacao-e-tecnologia-no-mercado-de-cscs.html Mundo Corporativo 2290 TEC 2026 debate inovação e tecnologia no mercado de CSCs https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529731-tec-2026-debate-inovacao-e-tecnologia-no-mercado-de-cscs.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529732-nova-tecnologia-coreana-chega-ao-brasil-para-tratar-manchas.html Mundo Corporativo 4630 Nova tecnologia coreana chega ao Brasil para tratar manchas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529732-nova-tecnologia-coreana-chega-ao-brasil-para-tratar-manchas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529738-kipiai-planeja-prepara-varejo-para-black-friday-2026.html Mundo Corporativo 4761 Kipiai Planeja prepara varejo para Black Friday 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529738-kipiai-planeja-prepara-varejo-para-black-friday-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529741-ai-swap-do-noping-como-funciona-essa-tecnologia-gamer.html Mundo Corporativo 4058 AI Swap do NoPing: como funciona essa tecnologia gamer https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529741-ai-swap-do-noping-como-funciona-essa-tecnologia-gamer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529743-founder-led-growth-autoridade-tecnica-atrai-pacientes.html Mundo Corporativo 4046 Founder-led growth: autoridade técnica atrai pacientes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529743-founder-led-growth-autoridade-tecnica-atrai-pacientes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:42 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529744-marlon-ceni-fundador-do-grupo-cpr-leva-a-logica-da-engenharia-ao-imobiliario-de-alto-padrao.html Networking e Negócios 3231 Marlon Ceni, fundador do Grupo CPR, leva a lógica da engenharia ao imobiliário de alto padrão 45a979f6-1f47-4d35-b51b-8be54724c966 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:45 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529748-como-comparar-plataformas-de-gestao-de-oficina-antes-de-contratar.html Networking e Negócios 4259 Como comparar plataformas de gestão de oficina antes de contratar a2a4776b-d35d-4257-9ddd-768609939c52 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:51 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529426-2-encontro-da-musica-mineira-tem-ingressos-solidarios-a-precos-populares.html Cultura sesc Minas, Vander Lee, show 3291 2º Encontro da Música Mineira tem ingressos solidários a preços populares https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529426-2-encontro-da-musica-mineira-tem-ingressos-solidarios-a-precos-populares.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:51 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529755-slb-anuncia-os-resultados-do-terceiro-trimestre-de-2026.html Mundo Corporativo 107113 SLB anuncia os resultados do terceiro trimestre de 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529755-slb-anuncia-os-resultados-do-terceiro-trimestre-de-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 17:58 Li Lacerda https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7529208-justica-determina-avaliacao-e-penhora-de-mansao-de-rs-18-milhoes-de-renato-aragao-em-execucao-fiscal-no-rio.html Colunistas#Em Contexto Sem categoria, Asterisco, celebridades e Justiça, Didi, dívida de IPTU, Estado de Minas., execução fiscal, jornalismo investigativo, jornalismo jurídico de entretenimento, Li Lacerda, mansão de Renato Aragão, patrimônio de famosos, penhora de imóvel, Prefeitura do Rio de Janeiro, processos judiciais de famosos, Renato Aragão 1352 Justiça determina avaliação e penhora de mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão em execução fiscal no Rio https://connect.em.com.br/2026/10/28/justica-determina-avaliacao-e-penhora-de-mansao-de-r-18-milhoes-de-renato-aragao-em-execucao-fiscal-no-rio/ Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529767-conchas-entenda-sua-importancia-no-equilibrio-dos-ecossistemas-marinhos.html Galeria 6 Conchas: entenda sua importância no equilíbrio dos ecossistemas marinhos https://www.flipar.com.br/?p=696311&preview=true&preview_id=696311 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529769-nicosia-cidade-do-chipre-e-a-ultima-capital-dividida-do-mundo.html Galeria 6 Nicósia: cidade do Chipre é a ‘última capital dividida do mundo’ https://www.flipar.com.br/?p=696743&preview=true&preview_id=696743 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:12 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529734-criancas-sumidas-apos-subir-em-caminhao-sao-encontradas-a-300-km-de-casa.html Gerais crianças, mg, desaparecimento, caminhão, polícia militar, governador valadares, família 1658 Crianças sumidas após subir em caminhão são encontradas a 300 km de casa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529734-criancas-sumidas-apos-subir-em-caminhao-sao-encontradas-a-300-km-de-casa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:13 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529782-moussaka-descubra-esse-prato-tradicional-das-culinarias-grega-e-turca.html Galeria 6 Moussaka: descubra esse prato tradicional das culinárias grega e turca https://www.flipar.com.br/?p=696738&preview=true&preview_id=696738 Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:14 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529705-lipoaspiracao-nao-e-emagrecimento-confira-5-cuidados-pre-e-pos-cirurgicos.html Bem viver lipoaspiração, plastica, pré-operatório, pós-operatório 7248 Lipoaspiração não é emagrecimento: confira 5 cuidados pré e pós-cirúrgicos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529705-lipoaspiracao-nao-e-emagrecimento-confira-5-cuidados-pre-e-pos-cirurgicos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:20 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529786-diretor-de-a-terra-do-meu-pai-compara-o-pos-guerra-a-polarizacao-atual.html Cultura cinema, filme, estreia, em cartaz 5794 Diretor de "A terra do meu pai" compara o pós-guerra à polarização atual https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529786-diretor-de-a-terra-do-meu-pai-compara-o-pos-guerra-a-polarizacao-atual.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:25 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529770-idosa-e-morta-e-outro-fica-em-estado-grave-apos-assalto-no-sul-de-mg.html Gerais Idoso, Morte, Polícia, Veículo, Sul de MInas, Pedralva 1981 Idosa é morta e outro fica em estado grave após assalto no Sul de MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529770-idosa-e-morta-e-outro-fica-em-estado-grave-apos-assalto-no-sul-de-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:35 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529802-flavio-recua-e-se-diz-lider-em-vez-de-verdadeiro-presidente-do-brasil.html Política flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, presidente, lider, lula 30 Flávio recua e se diz líder em vez de 'verdadeiro presidente do Brasil' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529802-flavio-recua-e-se-diz-lider-em-vez-de-verdadeiro-presidente-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:46 Melissa Hogenboom - Correspondente sênior de saúde da BBC News https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529795-como-se-exercitar-mais-sem-nem-mesmo-tentar.html Bem viver exercícios, sedentarismo, atividade física, saúde cardiovascular 7739 Como se exercitar mais sem nem mesmo tentar https://www.bbc.com/portuguese/articles/cv5ynwe4lnk8o Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:48 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529813-cognite-anuncia-uss-1-bilhao-em-valor-verificado-de-ia-confirmando-o-impacto-das-solucoes-de-ia-industrial.html Mundo Corporativo 9706 Cognite anuncia US$ 1 bilhão em valor verificado de IA, confirmando o impacto das soluções de IA industrial https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529813-cognite-anuncia-uss-1-bilhao-em-valor-verificado-de-ia-confirmando-o-impacto-das-solucoes-de-ia-industrial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529814-nervoteste-desafiara-empresarios-no-g4-valley.html Mundo Corporativo 4258 Nervoteste desafiará empresários no G4 Valley https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529814-nervoteste-desafiara-empresarios-no-g4-valley.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529816-minerais-estrategicos-ampliam-papel-da-quimica.html Mundo Corporativo 5215 Minerais estratégicos ampliam papel da química https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529816-minerais-estrategicos-ampliam-papel-da-quimica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529817-cashme-intensifica-presenca-no-centro-oeste-e-minas-gerais.html Mundo Corporativo 2923 CashMe intensifica presença no Centro-Oeste e Minas Gerais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529817-cashme-intensifica-presenca-no-centro-oeste-e-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:52 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529818-framework-apresenta-symbio-ai-para-escalar-o-uso-da-ia.html Mundo Corporativo 7462 Framework apresenta Symbio.AI para escalar o uso da IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529818-framework-apresenta-symbio-ai-para-escalar-o-uso-da-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 18:53 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529819-trump-sobre-carta-de-flavio-nao-vou-me-envolver-nisso.html Política flavio-bolsonaro, donald-trump, eleicoes-2026 2598 Trump sobre carta de Flávio: ‘Não vou me envolver nisso’ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529819-trump-sobre-carta-de-flavio-nao-vou-me-envolver-nisso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:06 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529828-rodrigo-santoro-vira-bandidao-na-comedia-tres-horas-para-viver.html Cultura Ator, Cinema, Rodrigo santoro, Comédia 3896 Rodrigo Santoro vira bandidão na comédia 'Três horas para viver' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529828-rodrigo-santoro-vira-bandidao-na-comedia-tres-horas-para-viver.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:07 Sofia Maia https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7529635-enem-2026-veja-10-temas-que-podem-aparecer-na-redacao.html Educação Brasil, Direitos Humanos, Educação, Enem, Especialistas, Inep, Notícias 6353 Enem 2026: veja 10 temas que podem aparecer na redação https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7529635-enem-2026-veja-10-temas-que-podem-aparecer-na-redacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529824-cenipa-aponta-causa-de-acidente-aereo-que-matou-bombeiros-em-ouro-preto.html Gerais Acidente, Acidente aéreo, Aeronave, Agência Nacional de Aviação Civil, Anac, Avião, Cenipa 2641 Cenipa aponta causa de acidente aéreo que matou bombeiros em Ouro Preto https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529824-cenipa-aponta-causa-de-acidente-aereo-que-matou-bombeiros-em-ouro-preto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:17 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529717-muro-desaba-sobre-loja-e-igreja-na-zona-da-mata-de-minas-gerais.html Gerais Muro, Desabamento, Zona da Mata, Bicas, CBMMG 459 Muro desaba sobre loja e igreja na Zona da Mata de Minas Gerais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529717-muro-desaba-sobre-loja-e-igreja-na-zona-da-mata-de-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:30 Maria Lúcia Passos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529821-ze-luiz-mazziotti-homenageia-tom-jobim-em-show-gratuito-em-bh.html Cultura Cultura, Jobim, Tom, Tom jobim, show, BH, gratuito 3661 Zé Luiz Mazziotti homenageia Tom Jobim em show gratuito em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529821-ze-luiz-mazziotti-homenageia-tom-jobim-em-show-gratuito-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:32 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529846-mega-sena-3077-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-28-10.html Nacional APOSTAS, Caixa, Loteria, Loterias, Lotofácil, NÚMEROS, Quina 5524 Mega-Sena 3077 e outras loterias: confira os números sorteados (28/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529846-mega-sena-3077-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-28-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:39 Leo Lima https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529848-saiba-se-voce-tem-direito-a-antena-gratuita-e-como-fazer-o-pedido.html Tecnologia TECNOLOGIA, MINAS-GERAIS 4471 Saiba se você tem direito à antena gratuita e como fazer o pedido https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529848-saiba-se-voce-tem-direito-a-antena-gratuita-e-como-fazer-o-pedido.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:45 Leo Lima https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529853-evo-chega-ao-brasil-em-2027-com-oito-jogos-e-torneios-competitivos.html Tecnologia games, tecnologia, esports 2085 Evo chega ao Brasil em 2027 com oito jogos e torneios competitivos https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529853-evo-chega-ao-brasil-em-2027-com-oito-jogos-e-torneios-competitivos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:51 Leo Lima https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529856-promocao-da-epic-games-tem-resident-evil-e-outros-jogos-com-desconto.html Tecnologia games, tecnologia 2241 Promoção da Epic Games tem Resident Evil e outros jogos com desconto https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529856-promocao-da-epic-games-tem-resident-evil-e-outros-jogos-com-desconto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:56 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529859-icms-sobre-gasolina-diesel-e-gas-de-cozinha-vai-aumentar-em-2027.html Economia combustivel, gasolina, gas, diesel, confaz, governo, estado 2552 ICMS sobre gasolina, diesel e gás de cozinha vai aumentar em 2027 https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529859-icms-sobre-gasolina-diesel-e-gas-de-cozinha-vai-aumentar-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 19:58 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529858-brazil-com-z-redes-reagem-ao-brasao-na-primeira-carta-de-flavio.html Política brasil, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, estados-unidos 2237 ‘Brazil’ com Z: redes reagem ao brasão na primeira carta de Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529858-brazil-com-z-redes-reagem-ao-brasao-na-primeira-carta-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 20:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529844-vazamento-de-gas-provoca-retirada-de-pacientes-na-santa-casa-de-bh.html Gerais Gás, Vazamento 816 Vazamento de gás provoca retirada de pacientes na Santa Casa de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529844-vazamento-de-gas-provoca-retirada-de-pacientes-na-santa-casa-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 20:09 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529862-associacao-diz-que-governo-excluiu-militares-do-aumento-do-vale-alimentacao.html Política 2275 Associação diz que governo excluiu militares do aumento do vale-alimentação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529862-associacao-diz-que-governo-excluiu-militares-do-aumento-do-vale-alimentacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 20:16 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529870-jornalista-da-globonews-cai-na-risada-com-a-carta-de-flavio-bolsonaro.html Política Bolsonaro, Carta, Flávio bolsonaro, Globonews 2256 Jornalista da GloboNews cai na risada com a carta de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529870-jornalista-da-globonews-cai-na-risada-com-a-carta-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 20:32 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529876-megaoperacao-prende-7-e-apreende-14-veiculos-armas-e-mais-de-rs-100-mil.html Gerais operação, polícia civil, polícia militar 2005 Megaoperação prende 7 e apreende 14 veículos, armas e mais de R$ 100 mil https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529876-megaoperacao-prende-7-e-apreende-14-veiculos-armas-e-mais-de-rs-100-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 20:49 ISADORA ALBERNAZ https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529886-nem-eu-nem-pl-podemos-dizer-que-houve-fraude-nas-eleicoes-diz-marinho.html Política 1630 'Nem eu nem PL podemos dizer que houve fraude nas eleições', diz Marinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529886-nem-eu-nem-pl-podemos-dizer-que-houve-fraude-nas-eleicoes-diz-marinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 21:02 CAROLINA LINHARES https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529897-tarcisio-diz-que-eleicao-acabou-e-defende-respeito-ao-resultado-das-urnas.html Política Bolsonaro, SP, TARCíSIO 841 Tarcísio diz que eleição acabou e defende respeito ao resultado das urnas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529897-tarcisio-diz-que-eleicao-acabou-e-defende-respeito-ao-resultado-das-urnas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 21:05 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529899-presidente-ead-memes-da-carta-de-flavio-bolsonaro.html Política Bolsonaro, Estados Unidos, Flávio, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026 1410 ‘Presidente EAD’: memes da carta de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529899-presidente-ead-memes-da-carta-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 21:17 Ronayre Nunes https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529910-apos-carta-de-flavio-kassio-nunes-reforca-que-eleicoes-foram-legitimas.html Política Eleições, Eleições 2026, Justiça, Kassio nunes 2078 Após carta de Flávio, Kassio Nunes reforça que eleições foram "legítimas" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529910-apos-carta-de-flavio-kassio-nunes-reforca-que-eleicoes-foram-legitimas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 21:35 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529916-cadela-acorrentada-sem-agua-e-com-comida-estragada-mobiliza-policia-em-mg.html Gerais 2247 Cadela acorrentada, sem água e com comida estragada mobiliza polícia em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529916-cadela-acorrentada-sem-agua-e-com-comida-estragada-mobiliza-policia-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 21:56 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529931-ras-al-khaimah-assina-acordo-de-amizade-historico-e-10-memorandos-de-entendimento-durante-visita-historica-de-alto-nivel-ao-sul-da-china.html Mundo Corporativo 4526 Ras Al Khaimah assina acordo de amizade histórico e 10 memorandos de entendimento durante visita histórica de alto nível ao sul da China https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529931-ras-al-khaimah-assina-acordo-de-amizade-historico-e-10-memorandos-de-entendimento-durante-visita-historica-de-alto-nivel-ao-sul-da-china.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 22:24 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529942-mega-sena-3077-aposta-simples-leva-premio-de-rs-3248-milhoes.html Nacional Aposta, Caixa, Ganhador, Loteria, Loterias, Mega-sena, Prêmio 1395 Mega-Sena 3077: aposta simples leva prêmio de R$ 324,8 milhões https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529942-mega-sena-3077-aposta-simples-leva-premio-de-rs-3248-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 22:26 Andrei Megre https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529945-flavio-bolsonaro-reencontra-eduardo-nos-eua.html Política Bolsonaro, Eduardo bolsonaro, Eua, Flávio Bolsonaro 1392 Flávio Bolsonaro reencontra Eduardo nos EUA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529945-flavio-bolsonaro-reencontra-eduardo-nos-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 22:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529949-comunicado-a-imprensa-em-ascensao-allianz-atinge-o-maior-valor-de-marca-de-todos-os-tempos-uss-307-bilhoes.html Mundo Corporativo 10685 Comunicado à imprensa: Em ascensão – Allianz atinge o maior valor de marca de todos os tempos: US$ 30,7 bilhões https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529949-comunicado-a-imprensa-em-ascensao-allianz-atinge-o-maior-valor-de-marca-de-todos-os-tempos-uss-307-bilhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 23:12 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529960-morte-de-beatriz-justica-nega-hc-a-namorada-de-suspeito-de-execucao-em-mg.html Gerais Habeas Corpus 5897 Morte de Beatriz: Justiça nega HC a namorada de suspeito de execução em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529960-morte-de-beatriz-justica-nega-hc-a-namorada-de-suspeito-de-execucao-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-28 23:54 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529974-yyforce-preve-crescimento-de-100-na-malasia-atingindo-uss-20-milhoes-no-af2027.html Mundo Corporativo 9533 YYForce Prevê Crescimento de 100% na Malásia, Atingindo US$ 20 Milhões no AF2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529974-yyforce-preve-crescimento-de-100-na-malasia-atingindo-uss-20-milhoes-no-af2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 00:31 Heloísa Von Ah - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529979-simpatia-de-dia-das-bruxas-para-arrumar-um-namorado.html Horóscopo Simpatias, Simpatias Para o Amor 2859 Simpatia de Dia das Bruxas para arrumar um namorado https://www.wemystic.com.br/simpatia-de-dia-das-bruxas-para-arrumar-um-namorado/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 ALESSANDRA ARAGÃO https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7528858-desculpa-mas-eu-nao-dou-conta.html Colunistas#Alessandra Aragão mulher, rua, sociedade , homem 4777 Desculpa, mas eu não dou conta https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7528858-desculpa-mas-eu-nao-dou-conta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7529793-reduzir-o-consumo-de-ultraprocessados-alivia-a-depressao.html Colunistas#Anna Marina ultraprocessados, alimentos, depressão, saúde mental, dieta 3451 Reduzir o consumo de ultraprocessados alivia a depressão https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7529793-reduzir-o-consumo-de-ultraprocessados-alivia-a-depressao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 Paulo Galvão https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7529796-posso-garantir-e-que-sera-um-classico-de-quinta.html Colunistas#Dois Toques Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Brasileiro 3166 Posso garantir é que será um clássico de quinta https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7529796-posso-garantir-e-que-sera-um-classico-de-quinta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 Orion Teixeira https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7529869-flavio-e-aliados-culpam-cleitinho-por-derrota-em-minas.html Colunistas#Orion Teixeira Cleitinho, Cleitinho Azevedo, Governador, Minas 3774 Flávio e aliados culpam Cleitinho por derrota em Minas https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7529869-flavio-e-aliados-culpam-cleitinho-por-derrota-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 Pedro Naves* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529878-tem-mineiro-no-time-de-o-bosque-selvagem-que-estreia-hoje-em-bh.html Cultura Animação , filme, Estreia, Oscar 5398 Tem mineiro no time de 'O bosque selvagem', que estreia hoje em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529878-tem-mineiro-no-time-de-o-bosque-selvagem-que-estreia-hoje-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7529894-o-trajeto-para-miami-e-a-geopolitica-da-derrota.html Colunistas#Bertha Maakaroun Flávio Bolsonaro, Lula, EUA, Trump 5786 O trajeto para Miami e a geopolítica da derrota de Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7529894-o-trajeto-para-miami-e-a-geopolitica-da-derrota.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 Estado de Minas e Fiocruz https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529895-imposto-seletivo-e-os-limites-da-constituicao.html Opinião 5887 Imposto Seletivo e os limites da Constituição https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529895-imposto-seletivo-e-os-limites-da-constituicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7529912-lula-tira-por-menos-a-fuga-de-flavio-mas-subestimar-bolsonaro-e-um-erro.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Bolsonaro, Donald Trump, Estados Unidos, Flávio Bolsonaro, Fuga, Lula, Rio de Janeiro, eleições 5513 Lula tira por menos a fuga de Flávio, mas subestimar Bolsonaro é um erro https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7529912-lula-tira-por-menos-a-fuga-de-flavio-mas-subestimar-bolsonaro-e-um-erro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529914-mobilizacao-pelos-idosos-nao-pode-acabar-na-eleicao.html Horóscopo 3039 Mobilização pelos idosos não pode acabar na eleição https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529914-mobilizacao-pelos-idosos-nao-pode-acabar-na-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529915-a-soberba-que-precedeu-a-derrota.html Opinião 1776 "A soberba que precedeu a derrota" https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529915-a-soberba-que-precedeu-a-derrota.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 02:00 Kleber https://www.em.com.br/charge/2026/10/7529917-rei-do-mundo.html Charge -1 Rei do Mundo https://www.em.com.br/charge/2026/10/7529917-rei-do-mundo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 05:20 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529984-alushibe-holding-group-levara-12-marcas-globais-de-alimentos-e-bebidas-para-a-libia-ate-2028.html Mundo Corporativo 3994 Alushibe Holding Group levará 12 marcas globais de alimentos e bebidas para a Líbia até 2028 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529984-alushibe-holding-group-levara-12-marcas-globais-de-alimentos-e-bebidas-para-a-libia-ate-2028.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 06:00 Chico Mendonça https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7529919-ele-me-ensinava-sem-dizer-a-licao.html Colunistas#Chico Mendonça 5297 Ele me ensinava sem dizer a lição https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7529919-ele-me-ensinava-sem-dizer-a-licao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 07:45 João Renato Faria https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529994-previsao-do-tempo-em-bh-quinta-feira-29-10-tera-calor-e-pancadas-de-chuva.html Gerais 2588 Previsão do tempo em BH: quinta-feira (29/10) terá calor e pancadas de chuva https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529994-previsao-do-tempo-em-bh-quinta-feira-29-10-tera-calor-e-pancadas-de-chuva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 08:07 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530001-eletrodomesticos-como-escolher-os-modelos-ideais-para-cada-residencia.html Empresas Eletrodomésticos 11341 Eletrodomésticos: como escolher os modelos ideais para cada residência https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530001-eletrodomesticos-como-escolher-os-modelos-ideais-para-cada-residencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 08:13 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530004-flavio-perdeu-de-novo.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas 3923 Flávio perdeu. De novo https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530004-flavio-perdeu-de-novo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 08:19 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530007-thais-carla-fala-sobre-criar-as-filhas-a-distancia-apos-o-fim-do-casamento.html Galeria 6 Thais Carla fala sobre criar as filhas à distância após o fim do casamento https://www.flipar.com.br/?p=696768 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 08:42 THAÍSA OLIVEIRA E CAROLINA LINHARES https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530019-vacuo-de-poder-quem-lidera-a-oposicao-com-a-fuga-de-flavio-bolsonaro.html Política flávio bolsonaro, fuga, direita, eua, tarcísio de freitas, eleições 2026 7075 Vácuo de poder: quem lidera a oposição com a fuga de Flávio Bolsonaro? https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530019-vacuo-de-poder-quem-lidera-a-oposicao-com-a-fuga-de-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 08:51 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530017-tres-dias-apos-temporal-cemig-restabelece-energia-para-todos-os-clientes.html Gerais Luz, Temporal, Cemig, Energia 2494 Três dias após temporal, Cemig restabelece energia para todos os clientes https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530017-tres-dias-apos-temporal-cemig-restabelece-energia-para-todos-os-clientes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 08:53 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530023-nelson-cavaquinho-115-anos-a-trajetoria-do-sambista-de-estilo-unico.html Galeria 6 Nelson Cavaquinho, 115 anos: a trajetória do sambista de estilo único https://www.flipar.com.br/?p=696661 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 08:56 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530024-flavio-bolsonaro-pode-ser-preso-nos-eua-apos-fuga-juristas-explicam-o-que-acontece-agora.html Política flavio-bolsonaro 4745 Flávio Bolsonaro pode ser preso nos EUA após fuga? Juristas explicam o que acontece agora https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530024-flavio-bolsonaro-pode-ser-preso-nos-eua-apos-fuga-juristas-explicam-o-que-acontece-agora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 09:04 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530027-bitget-reality-e-keyring-lancam-primeira-base-acionaria-totalmente-defi.html Mundo Corporativo 11760 Bitget, Reality e Keyring Lançam Primeira Base Acionária Totalmente DeFi https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530027-bitget-reality-e-keyring-lancam-primeira-base-acionaria-totalmente-defi.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 09:06 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530028-o-que-acontece-com-os-creditos-de-pis-e-cofins-em-2027-quando-os-dois-tributos-deixam-de-existir.html Networking e Negócios 3308 O que acontece com os créditos de PIS e Cofins em 2027, quando os dois tributos deixam de existir 5b699509-804f-4dfd-8e0c-ec3825bff60c Digital

Estado de Minas 2026-10-29 09:07 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530029-quando-tudo-passa-pelo-dono-a-empresa-perde-visao-ia-ajuda-a-mudar-isso.html Networking e Negócios 4416 Quando tudo passa pelo dono, a empresa perde visão; IA ajuda a mudar isso e5ded7ac-4075-4016-b164-547cd5fbf937 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 09:10 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530031-menopausa-nao-e-so-onda-de-calor-um-guia-para-cuidar-do-corpo-por-inteiro.html Networking e Negócios 9107 Menopausa não é só onda de calor: um guia para cuidar do corpo por inteiro c2072a3a-8b91-4a7d-94d8-d08bb86ddd7d Digital

Estado de Minas 2026-10-29 09:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530037-serie-de-harry-potter-e-confirmada-na-ccxp26.html Galeria 6 Série de “Harry Potter” é confirmada na CCXP26 https://www.flipar.com.br/?p=696778 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 09:17 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530039-flavio-bolsonaro-enfrenta-isolamento-apos-carta-golpista-e-fuga.html Política Carta, Carta golpista, Flávio Bolsonaro, eua 9200 Flávio Bolsonaro enfrenta isolamento após carta golpista e fuga https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530039-flavio-bolsonaro-enfrenta-isolamento-apos-carta-golpista-e-fuga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 09:20 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530021-dupla-e-presa-por-tentar-matar-casal-apos-festa.html Gerais Crime, Homicídio, tentativa de homicídio, Ubaporanga, Vale do Rio Doce 2519 Dupla é presa por tentar matar casal após festa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530021-dupla-e-presa-por-tentar-matar-casal-apos-festa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 09:21 Ana Maria Campos https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530032-midterms-2026-entenda-o-impacto-do-pleito-para-o-futuro-politico-de-trump.html Internacional Eua, eleição 8569 Midterms 2026: entenda o impacto do pleito para o futuro político de Trump https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530032-midterms-2026-entenda-o-impacto-do-pleito-para-o-futuro-politico-de-trump.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 09:32 Luíza Altoé https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530042-hugo-motta-avanca-para-a-volta-do-voto-distrital-misto-entenda-sistema.html Política congresso, Hugo Motta, Davi Alcolumbre, Eleição, presidência, voto distrital misto 4793 Hugo Motta avança para a volta do voto distrital misto; entenda sistema https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530042-hugo-motta-avanca-para-a-volta-do-voto-distrital-misto-entenda-sistema.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 09:43 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530053-o-plano-de-flavio-bolsonaro-para-nao-se-tornar-um-novo-eduardo-nos-eua.html Política FLÁVIO BOLSONARO, EDUARDO BOLSONARO, EUA, ALEXANDRE DE MORAES, ANDRÉ MENDONÇA, STF 2472 O plano de Flávio Bolsonaro para não se tornar um "novo Eduardo" nos EUA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530053-o-plano-de-flavio-bolsonaro-para-nao-se-tornar-um-novo-eduardo-nos-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530068-morte-subita-o-ecg-do-pronto-socorro-pode-mudar-o-desfecho.html Mundo Corporativo 4604 Morte súbita: o ECG do pronto-socorro pode mudar o desfecho https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530068-morte-subita-o-ecg-do-pronto-socorro-pode-mudar-o-desfecho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:05 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530070-casa-ou-hotel-em-orlando-custo-total-da-viagem-define-a-escolha-das-familias.html Networking e Negócios 5511 Casa ou hotel em Orlando: custo total da viagem define a escolha das famílias f5e42e5e-3e77-4b7d-9d50-7dfcf1a43458 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:06 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530069-psoriase-pede-cuidados-com-aspectos-fisicos-e-mentais.html Mundo Corporativo 2909 Psoríase pede cuidados com aspectos físicos e mentais https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530069-psoriase-pede-cuidados-com-aspectos-fisicos-e-mentais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530071-ia-aumenta-interesse-de-trabalhador-por-habilidades-humanas.html Mundo Corporativo 7512 IA aumenta interesse de trabalhador por habilidades humanas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530071-ia-aumenta-interesse-de-trabalhador-por-habilidades-humanas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530074-iso-42001-o-que-muda-na-entrega-de-ia-segundo-a-dataside.html Mundo Corporativo 1733 ISO 42001: o que muda na entrega de IA, segundo a Dataside https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530074-iso-42001-o-que-muda-na-entrega-de-ia-segundo-a-dataside.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-29 10:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530075-brasileiros-lancam-consultoria-para-importacao-da-china.html Mundo Corporativo 4893 Brasileiros lançam consultoria para importação da China https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530075-brasileiros-lancam-consultoria-para-importacao-da-china.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530077-frigorificos-tem-papel-estrategico-na-seguranca-alimentar.html Mundo Corporativo 5031 Frigoríficos têm papel estratégico na segurança alimentar https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530077-frigorificos-tem-papel-estrategico-na-seguranca-alimentar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530078-hgt-amplia-servicos-e-passa-a-realizar-biopsias-de-mama.html Mundo Corporativo 4140 HGT amplia serviços e passa a realizar biópsias de mama https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530078-hgt-amplia-servicos-e-passa-a-realizar-biopsias-de-mama.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530082-amaury-lorenzo-fala-sobre-deficiencia-auditiva.html Galeria 6 Amaury Lorenzo fala sobre deficiência auditiva https://www.flipar.com.br/?p=696785 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530079-entrega-rapida-exige-decisoes-mais-ageis-das-empresas.html Mundo Corporativo 3745 Entrega rápida exige decisões mais ágeis das empresas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530079-entrega-rapida-exige-decisoes-mais-ageis-das-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:32 Rodrigo Craveiro https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530044-formacao-de-novo-governo-de-israel-vai-depender-de-aliancas.html Internacional Israel, oriente médio, eleições 7008 Formação de novo governo de Israel vai depender de alianças https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530044-formacao-de-novo-governo-de-israel-vai-depender-de-aliancas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:43 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530043-perseguicao-termina-com-homem-preso-e-6-mil-pinos-de-cocaina-apreendidos.html Gerais perseguição policial, Leopoldina, Zona da Mata, PM, pmmg 1581 Perseguição termina com homem preso e 6 mil pinos de cocaína apreendidos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530043-perseguicao-termina-com-homem-preso-e-6-mil-pinos-de-cocaina-apreendidos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 10:43 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530095-malu-gaspar-flavio-bolsonaro-submete-direita-a-vexame.html Política flavio-bolsonaro 1707 Malu Gaspar: Flávio Bolsonaro submete direita a vexame https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530095-malu-gaspar-flavio-bolsonaro-submete-direita-a-vexame.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 11:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530105-o-recado-duro-da-casa-branca-para-flavio-bolsonaro.html Política flavio-bolsonaro 2619 O recado duro da Casa Branca para Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530105-o-recado-duro-da-casa-branca-para-flavio-bolsonaro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 11:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530112-fim-da-6x1-desafia-prazos-e-qualidade-na-construcao-civil.html Mundo Corporativo 4590 Fim da 6x1 desafia prazos e qualidade na construção civil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530112-fim-da-6x1-desafia-prazos-e-qualidade-na-construcao-civil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 11:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530113-erro-de-dose-em-crianca-ainda-preocupa-medicos-de-plantao.html Mundo Corporativo 5190 Erro de dose em criança ainda preocupa médicos de plantão https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530113-erro-de-dose-em-crianca-ainda-preocupa-medicos-de-plantao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 11:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530114-saude-digital-avanca-mas-experiencia-do-paciente-e-desafio.html Mundo Corporativo 6206 Saúde digital avança, mas experiência do paciente é desafio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530114-saude-digital-avanca-mas-experiencia-do-paciente-e-desafio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 11:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530115-ervilhas-reunem-proteinas-fibras-e-nutrientes-importantes-saiba.html Galeria 6 Ervilhas reúnem proteínas, fibras e nutrientes importantes; saiba https://www.flipar.com.br/?p=696898&preview=true&preview_id=696898 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 11:14 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530055-tarcisio-admite-chance-de-disputar-a-presidencia-em-2030.html Política Tarcísio, Flávio Bolsonaro, 2030 2188 Tarcísio admite chance de disputar a Presidência em 2030 https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530055-tarcisio-admite-chance-de-disputar-a-presidencia-em-2030.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 11:49 CAROLINA LINHARES https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530136-valdemar-costa-neto-diz-que-nao-gostou-de-carta-golpista-de-flavio.html Política carta, carta golpista, Flavio, golpista, valdemar, valdemar costa neto, pl, flávio bolsonaro 1294 Valdemar Costa Neto diz que não gostou de carta golpista de Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530136-valdemar-costa-neto-diz-que-nao-gostou-de-carta-golpista-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530143-vou-te-achar-comerciante-reage-a-lista-de-boicote-em-mg-por-causa-da-eleicao.html Política MINAS GERAIS, POÇOS DE CALDAS, ELEIÇÕES 2026, BOICOTE, ASSEDIO ELEITORAL 3164 'Vou te achar': comerciante reage a lista de boicote em MG por causa da eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530143-vou-te-achar-comerciante-reage-a-lista-de-boicote-em-mg-por-causa-da-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:12 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530049-ponto-facultativo-e-feriado-de-finados-veja-o-que-abre-e-fecha.html Gerais Abre, Fecha, Feriado, Finados 4898 Ponto facultativo e feriado de Finados: veja o que abre e fecha https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530049-ponto-facultativo-e-feriado-de-finados-veja-o-que-abre-e-fecha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530150-a-tvs-motor-company-regressa-a-eicma-com-novos-modelos-para-a-europa.html Mundo Corporativo 4573 A TVS MOTOR COMPANY REGRESSA À EICMA COM NOVOS MODELOS PARA A EUROPA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530150-a-tvs-motor-company-regressa-a-eicma-com-novos-modelos-para-a-europa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530151-robotec-solutions-lanca-sistema-de-inspecao-para-industrias.html Mundo Corporativo 1876 Robotec Solutions lança sistema de inspeção para indústrias https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530151-robotec-solutions-lanca-sistema-de-inspecao-para-industrias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:17 Correio Braziliense https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530033-anvisa-aprova-5-novas-canetas-de-glp-1-contra-diabetes-e-obesidade.html Nacional obesidade, diabete, caneta emagrecedora, semaglutida, liraglutida 2521 Anvisa aprova 5 novas canetas de GLP-1 contra diabetes e obesidade https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530033-anvisa-aprova-5-novas-canetas-de-glp-1-contra-diabetes-e-obesidade.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530152-apos-cinco-anos-separados-dudu-azevedo-celebra-nova-fase-ao-lado-da-esposa-vida-toda.html Galeria 6 Após cinco anos separados, Dudu Azevedo celebra nova fase ao lado da esposa: ‘Vida toda’ https://www.flipar.com.br/?p=696870 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:32 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530158-idosa-morre-carbonizada-apos-explosao-de-botijao.html Gerais 1339 Idosa morre carbonizada após explosão de botijão https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530158-idosa-morre-carbonizada-apos-explosao-de-botijao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:32 Folhapress https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530153-morre-barbara-barrie-atriz-indicada-ao-oscar-e-ao-emmy-aos-95-anos.html Cultura 95 anos, cinem, Cinema, emmy, morte, Oscar 1606 Morre Barbara Barrie, atriz indicada ao Oscar e ao Emmy, aos 95 anos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530153-morre-barbara-barrie-atriz-indicada-ao-oscar-e-ao-emmy-aos-95-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:33 Paola Churchill - De São Paulo para a BBC News Brasil https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530159-as-fas-de-bts-que-conheceram-o-grupo-depois-dos-60-anos-morri-de-vergonha-mas-fui.html Cultura show, São Paulo, BTS, Brasil, fãs 10759 As fãs de BTS que conheceram o grupo depois dos 60 anos: 'Morri de vergonha, mas fui' https://www.bbc.com/portuguese/articles/c370pdnl9vx9o Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:41 Carlos Marcelo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530162-zema-apos-reuniao-com-cleitinho-passei-um-pouco-da-minha-experiencia.html Política cleitinho, zema, minas gerais, governo de minas , transição 2317 Zema após reunião com Cleitinho: 'Passei um pouco da minha experiência' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530162-zema-apos-reuniao-com-cleitinho-passei-um-pouco-da-minha-experiencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:43 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530157-acidente-entre-dois-carros-na-br-116-deixa-uma-pessoa-morta.html Gerais Acidente, BR-116, Teófilo Otoni, Vale do Mucuri 721 Acidente entre dois carros na BR-116 deixa uma pessoa morta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530157-acidente-entre-dois-carros-na-br-116-deixa-uma-pessoa-morta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:46 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530165-em-video-benjamin-netanyahu-aponta-suposta-fraude-nas-eleicoes-de-israel.html Internacional israel, netanyahu, eleições, benjamin netanyahu 2033 Em vídeo, Benjamin Netanyahu aponta suposta fraude nas eleições de Israel https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530165-em-video-benjamin-netanyahu-aponta-suposta-fraude-nas-eleicoes-de-israel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:49 Maria Reis* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530169-filha-de-xuxa-sasha-meneghel-anuncia-a-primeira-gravidez.html Nacional Sasha Meneghel, Xuxa, João Lucas, Gravidez 2758 Filha de Xuxa, Sasha Meneghel anuncia a primeira gravidez https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530169-filha-de-xuxa-sasha-meneghel-anuncia-a-primeira-gravidez.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:52 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530161-inmet-emite-alertas-de-tempestade-para-regioes-de-mg-nesta-quinta-feira.html Gerais Alagamento, Alagamentos, Alerta, Alerta amarelo, Chuva, CHUVA FORTE, Do 1718 Inmet emite alertas de tempestade para regiões de MG nesta quinta-feira https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530161-inmet-emite-alertas-de-tempestade-para-regioes-de-mg-nesta-quinta-feira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 12:54 Carlos Palermo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530166-mansao-de-renato-aragao-avaliada-em-rs-18-milhoes-tem-penhora-da-justica.html Cultura Renato Aragão, processo, justiça, mansão, Penhora 2589 Mansão de Renato Aragão avaliada em R$ 18 milhões tem penhora da Justiça https://www.tupi.fm/entretenimento/mansao-de-renato-aragao-avaliada-em-r-18-milhoes-tem-penhora-da-justica/ Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:03 Educando Seu Bolso https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7530177-credito-predatorio-o-que-o-banco-central-quer-mudar-nos-apps.html Colunistas#Educando seu Bolso Banco central, Economia 11474 Crédito fácil no app virou alvo do Banco Central. O que muda para você? https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7530177-credito-predatorio-o-que-o-banco-central-quer-mudar-nos-apps.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:04 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530170-bh-registra-mais-de-150-denuncias-de-fios-e-cabos-soltos-por-mes.html Gerais Cabos, Empresas, Fios, Prefeitura, Projeto, Telecomunicações, Cemig 5320 BH registra mais de 150 denúncias de fios e cabos soltos por mês https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530170-bh-registra-mais-de-150-denuncias-de-fios-e-cabos-soltos-por-mes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:10 Daniel Gallas - Da BBC News Brasil em Londres https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530173-carta-de-flavio-quem-sao-rui-barbosa-de-gaulle-e-outros-lideres-da-america-latina-citados.html Política Brasil, lula, flávio bolsonaro, eleições 2026, fuga, América Latina, EUA 7149 Carta de Flávio: quem são Rui Barbosa, de Gaulle e outros líderes da América Latina citados https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmwyvkl9yjxeo Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530185-instituicoes-de-ensino-enfrentam-onda-de-certificados-falsos.html Mundo Corporativo 4907 Instituições de ensino enfrentam onda de certificados falsos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530185-instituicoes-de-ensino-enfrentam-onda-de-certificados-falsos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530187-black-friday-e-natal-pressionam-contratacoes-no-varejo.html Mundo Corporativo 6887 Black Friday e Natal pressionam contratações no varejo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530187-black-friday-e-natal-pressionam-contratacoes-no-varejo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530188-future-climate-abre-a-conta-de-restaurar-12-mil-hectares.html Mundo Corporativo 6914 Future Climate abre a conta de restaurar 12 mil hectares https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530188-future-climate-abre-a-conta-de-restaurar-12-mil-hectares.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530189-grupo-uneed-amplia-equipe-em-117-em-12-meses.html Mundo Corporativo 7232 Grupo UNEED amplia equipe em 117% em 12 meses https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530189-grupo-uneed-amplia-equipe-em-117-em-12-meses.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530190-educacao-ganha-espaco-entre-os-beneficios-corporativos.html Mundo Corporativo 6337 Educação ganha espaço entre os benefícios corporativos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530190-educacao-ganha-espaco-entre-os-beneficios-corporativos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530191-pagedu-oferece-credito-para-escolas-investirem-em-estrutura.html Mundo Corporativo 5776 PagEdu oferece crédito para escolas investirem em estrutura https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530191-pagedu-oferece-credito-para-escolas-investirem-em-estrutura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530192-estudo-pode-padronizar-medicao-da-pressao-nas-farmacias.html Mundo Corporativo 4764 Estudo pode padronizar medição da pressão nas farmácias https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530192-estudo-pode-padronizar-medicao-da-pressao-nas-farmacias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530193-rede-de-mercado-autonomo-do-brasil-atinge-70-lojas-no-mexico.html Mundo Corporativo 3993 Rede de mercado autônomo do Brasil atinge 70 lojas no México https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530193-rede-de-mercado-autonomo-do-brasil-atinge-70-lojas-no-mexico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530194-assedio-eleitoral-persiste-apos-as-eleicoes.html Mundo Corporativo 7612 Assédio eleitoral persiste após as eleições https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530194-assedio-eleitoral-persiste-apos-as-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:17 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530094-apos-discussao-suspeito-mata-colega-de-trabalho-e-pede-pix-para-fugir.html Gerais Jaboticatubas, Grande BH, RMBH, PMMG 2655 Após discussão, suspeito mata colega de trabalho e pede Pix para fugir https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530094-apos-discussao-suspeito-mata-colega-de-trabalho-e-pede-pix-para-fugir.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:21 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530138-policia-civil-prende-suspeito-de-agredir-duda-salabert-e-assessor.html Política Duda Salabert, Polícia Civil, Prisão, Agressão, minério, belvedere, mineração 3263 Polícia Civil prende suspeito de agredir Duda Salabert e assessor https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530138-policia-civil-prende-suspeito-de-agredir-duda-salabert-e-assessor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:21 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530184-morte-seguida-de-roubo-contra-idosa-termina-com-tres-suspeitos-presos.html Gerais Latrocínio, Sul de Minas, São Paulo, Pedralva 3102 Morte seguida de roubo contra idosa termina com três suspeitos presos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530184-morte-seguida-de-roubo-contra-idosa-termina-com-tres-suspeitos-presos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:25 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/patrocinado/ofuturoemconstrucao/2026/10/7530139-mina-de-aguas-claras-em-nova-lima-abre-para-visitas-aos-fins-de-semana.html Patrocinado#OFuturoEmConstrução 4447 Mina de Águas Claras, em Nova Lima, abre para visitas aos fins de semana https://www.em.com.br/patrocinado/ofuturoemconstrucao/2026/10/7530139-mina-de-aguas-claras-em-nova-lima-abre-para-visitas-aos-fins-de-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:26 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530178-trump-diz-que-vai-falar-com-lula-mas-que-eleicao-foi-uma-desgraca.html Política Trump, lula, eleições 2026, flávio bolsonaro 1512 Trump diz que vai falar com Lula, mas que eleição foi 'uma desgraça' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530178-trump-diz-que-vai-falar-com-lula-mas-que-eleicao-foi-uma-desgraca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:27 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530206-astro-de-the-pitt-noah-wyle-e-eleito-o-homem-mais-sexy-do-mundo-pensei-que-fosse-pegadinha.html Galeria 6 Astro de ‘The Pitt’, Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo: ‘Pensei que fosse pegadinha’ https://www.flipar.com.br/?p=696875 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:31 Maria Reis* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530207-nikolas-defende-flavio-bolsonaro-esta-liberado-zoar-quem-se-autodeclara.html Política Nikolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, Eleições, Donald Trump, Lula, eua, fuga, eleições 2026 2700 Nikolas defende Flávio Bolsonaro: "Está liberado zoar quem se autodeclara?" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530207-nikolas-defende-flavio-bolsonaro-esta-liberado-zoar-quem-se-autodeclara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:36 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530205-mg-idosa-morre-em-upa-acusacao-e-de-erro-no-diagnostico.html Gerais UPA, negligência médica, morte, idosa, Sete Lagoas, Minas 1439 MG: idosa morre em UPA; acusação é de erro no diagnóstico https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530205-mg-idosa-morre-em-upa-acusacao-e-de-erro-no-diagnostico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:45 Educando Seu Bolso https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7530214-aluguel-consignado-o-que-muda-para-inquilino-e-proprietario.html Colunistas#Educando seu Bolso 11372 Aluguel no contracheque: adeus ao fiador ou mais um desconto no salário? https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7530214-aluguel-consignado-o-que-muda-para-inquilino-e-proprietario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:47 Maria Reis* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530213-ze-felipe-revela-diagnostico-de-sindrome-apos-sentir-dores-nos-gluteos.html Cultura Zé Felipe, Síndrome do Piriforme, Síndrome, Sertanejo 2122 Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após sentir dores nos glúteos https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530213-ze-felipe-revela-diagnostico-de-sindrome-apos-sentir-dores-nos-gluteos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:54 Joana El Khouri https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529838-feito-para-comer-em-qualquer-lugar-bolinho-de-arroz-japones-e-febre-em-bh.html Degusta 13982 Feito para comer em qualquer lugar, bolinho de arroz japonês é febre em BH https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529838-feito-para-comer-em-qualquer-lugar-bolinho-de-arroz-japones-e-febre-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 13:59 Maria Reis* https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530230-estresse-e-ansiedade-em-aglomeracoes-urbanas-entenda-o-impacto-no-corpo.html Bem viver Shows, Manifestações, públicos, Aglomerações, ansiedade, fobia social, Saúde Mental 3669 Estresse e ansiedade em aglomerações urbanas: entenda o impacto no corpo https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530230-estresse-e-ansiedade-em-aglomeracoes-urbanas-entenda-o-impacto-no-corpo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:03 Li Lacerda https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7530134-richarlison-obtem-vitoria-na-justica-em-disputa-envolvendo-ilha-em-angra-dos-reis.html Colunistas#Em Contexto angra dos reis, Asterisco, censura prévia, direito e celebridades, disputa imobiliária, disputa judicial, entretenimento e Justiça, Estado de Minas., Ilha Comprida, Jornalismo Investigativo, jornalismo jurídico de entretenimento, judiciário, Justiça do Distrito Federal, Li Lacerda, liberdade de expressão, processo judicial, redes sociais, remoção de publicações, Richarlison, Richarlison na Justiça, tutela de urgência, willer tomaz, WT Administração de Imóveis e Bens S/A 2511 Richarlison obtém vitória na Justiça em disputa envolvendo ilha em Angra dos Reis https://connect.em.com.br/2026/10/29/richarlison-obtem-vitoria-na-justica-em-disputa-envolvendo-ilha-em-angra-dos-reis/ Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:06 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530227-imagem-de-nossa-senhora-de-nazare-chega-na-sexta-feira-30-para-visitar-bh.html Gerais Belém, Comunidade, Círio de Nazaré, Imagem, Nossa, Nossa Senhora de Nazaré, Peregrina 2749 Imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega na sexta-feira (30) para visitar BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530227-imagem-de-nossa-senhora-de-nazare-chega-na-sexta-feira-30-para-visitar-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530244-mondial-e-a-marca-de-air-fryer-vencedora-do-top-of-mind-2026.html Mundo Corporativo 2414 Mondial é a marca de Air Fryer vencedora do Top of Mind 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530244-mondial-e-a-marca-de-air-fryer-vencedora-do-top-of-mind-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:11 Orion Teixeira https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7530248-orion-teixeira-cleitinho-tera-dois-supersecretarios.html Colunistas#Orion Teixeira 2996 Orion Teixeira: Cleitinho terá dois supersecretários https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7530248-orion-teixeira-cleitinho-tera-dois-supersecretarios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530245-ai-r-amplia-visibilidade-e-controle-de-acesso-a-nuvem.html Mundo Corporativo 4306 AI/R amplia visibilidade e controle de acesso à nuvem https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530245-ai-r-amplia-visibilidade-e-controle-de-acesso-a-nuvem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530246-bares-e-restaurantes-sao-o-2-setor-que-mais-contrata-jovens.html Mundo Corporativo 3625 Bares e restaurantes são o 2º setor que mais contrata jovens https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530246-bares-e-restaurantes-sao-o-2-setor-que-mais-contrata-jovens.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:14 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530252-violencia-domestica-afeta-trabalho-e-mobiliza-empresas.html Mundo Corporativo 3460 Violência doméstica afeta trabalho e mobiliza empresas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530252-violencia-domestica-afeta-trabalho-e-mobiliza-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:15 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530253-sucesso-faz-empresas-ignorarem-sinais-de-declinio-diz-lider.html Mundo Corporativo 6517 Sucesso faz empresas ignorarem sinais de declínio, diz líder https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530253-sucesso-faz-empresas-ignorarem-sinais-de-declinio-diz-lider.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:16 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530255-gm-tendas-galpoes-instala-galpoes-lonados-na-cop15.html Mundo Corporativo 6688 GM Tendas Galpões instala galpões lonados na COP15 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530255-gm-tendas-galpoes-instala-galpoes-lonados-na-cop15.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:16 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530258-tecnologia-usa-sacos-gigantes-de-areia-para-conter-a-erosao-marinha.html Galeria 6 Tecnologia usa sacos gigantes de areia para conter a erosão marinha https://www.flipar.com.br/?p=696896&preview=true&preview_id=696896 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:16 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530259-mesbla-do-auge-a-falencia-a-trajetoria-da-empresa-simbolo-de-uma-era-no-varejo-brasileiro.html Galeria 6 Mesbla: do auge à falência, a trajetória da empresa, símbolo de uma era no varejo brasileiro https://www.flipar.com.br/?p=696895&preview=true&preview_id=696895 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:19 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530265-engetron-apresenta-solucoes-para-eficiencia-energetica-e-continuidade-de-data-centers-no-dcd-connect-brasil-2026.html Networking e Negócios 4265 Engetron apresenta soluções para eficiência energética e continuidade de data centers no DCD Connect Brasil 2026 bdc51d1f-2fc7-4733-bf8f-b92a53f016e6 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:26 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530272-cientista-se-torna-o-1-brasileiro-a-vencer-premio-por-divulgar-ciencia-nas-redes-sociais.html Galeria 6 Cientista se torna o 1º brasileiro a vencer prêmio por divulgar ciência nas redes sociais https://www.flipar.com.br/?p=696880 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:41 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530275-anatel-vai-exigir-prova-de-vida-para-manter-linhas-de-celular-ativas.html Nacional Anatel, Nacional 1830 Anatel vai exigir prova de vida para manter linhas de celular ativas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530275-anatel-vai-exigir-prova-de-vida-para-manter-linhas-de-celular-ativas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:53 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530282-professora-de-100-chama-atencao-ao-falar-de-vinho-seu-relato-sobre-longevidade-nao-comprova-beneficio-do-alcool-para-viver-mais.html Ciência vinho, bem-estar, longevidade 2458 Professora de 100 chama atenção ao falar de vinho: seu relato sobre longevidade não comprova benefício do álcool para viver mais https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530282-professora-de-100-chama-atencao-ao-falar-de-vinho-seu-relato-sobre-longevidade-nao-comprova-beneficio-do-alcool-para-viver-mais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:54 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530285-em-1992-28-mil-patos-de-borracha-caem-de-um-cargueiro-no-pacifico-anos-depois-sua-viagem-pelos-oceanos-ganha-um-papel-inesperado-nas-maos-de-cientistas.html Ciência história, fatos curiosos 2425 Em 1992, 28 mil patos de borracha caem de um cargueiro no Pacífico; anos depois, sua viagem pelos oceanos ganha um papel inesperado nas mãos de cientistas https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530285-em-1992-28-mil-patos-de-borracha-caem-de-um-cargueiro-no-pacifico-anos-depois-sua-viagem-pelos-oceanos-ganha-um-papel-inesperado-nas-maos-de-cientistas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:55 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530283-imigrantes-detidos-apos-entrada-irregular-nos-eua-enfrentam-reves-decisao-por-10-a-7-muda-entendimento-sobre-o-direito-constitucional-a-audiencias-de-fianca.html Internacional estados unidos, prisão, imigrantes 2487 Imigrantes detidos após entrada irregular nos EUA enfrentam revés: decisão por 10 a 7 muda entendimento sobre o direito constitucional a audiências de fiança https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530283-imigrantes-detidos-apos-entrada-irregular-nos-eua-enfrentam-reves-decisao-por-10-a-7-muda-entendimento-sobre-o-direito-constitucional-a-audiencias-de-fianca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:55 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530284-o-acura-nsx-roadster-de-tony-stark-em-os-vingadores-vai-a-leilao-mas-um-detalhe-de-sua-criacao-para-o-filme-faz-dele-uma-peca-fora-do-comum-para-colecionadores.html Cultura tony stark, vingadores, carro 2450 O Acura NSX Roadster de Tony Stark em Os Vingadores vai a leilão, mas um detalhe de sua criação para o filme faz dele uma peça fora do comum para colecionadores https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530284-o-acura-nsx-roadster-de-tony-stark-em-os-vingadores-vai-a-leilao-mas-um-detalhe-de-sua-criacao-para-o-filme-faz-dele-uma-peca-fora-do-comum-para-colecionadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:55 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7530289-fibra-optica-atinge-velocidade-surpreendente-em-pesquisa-chinesa-e-pode-abrir-caminho-para-redes-que-lidam-com-um-volume-de-dados-dificil-de-imaginar-hoje.html Tecnologia fibra óptica, tecnologia, internet 2531 Fibra óptica atinge velocidade surpreendente em pesquisa chinesa e pode abrir caminho para redes que lidam com um volume de dados difícil de imaginar hoje https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7530289-fibra-optica-atinge-velocidade-surpreendente-em-pesquisa-chinesa-e-pode-abrir-caminho-para-redes-que-lidam-com-um-volume-de-dados-dificil-de-imaginar-hoje.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:56 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530287-seu-cachorro-fica-agitado-na-hora-do-passeio-adestradores-apontam-um-detalhe-antes-de-abrir-a-porta-que-pode-mudar-a-rotina-e-deixar-a-saida-mais-tranquila.html Bem viver cachorro, animais 2241 Seu cachorro fica agitado na hora do passeio? Adestradores apontam um detalhe antes de abrir a porta que pode mudar a rotina e deixar a saída mais tranquila https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530287-seu-cachorro-fica-agitado-na-hora-do-passeio-adestradores-apontam-um-detalhe-antes-de-abrir-a-porta-que-pode-mudar-a-rotina-e-deixar-a-saida-mais-tranquila.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:56 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530288-o-que-realmente-melhora-a-qualidade-de-vida-ao-olhar-para-o-paleolitico-antropologo-propoe-uma-resposta-que-vai-alem-do-dinheiro-e-passa-pelo-aprendizado.html Bem viver longevidade, qualidade de vida, bem-estar 2968 O que realmente melhora a qualidade de vida? Ao olhar para o Paleolítico, antropólogo propõe uma resposta que vai além do dinheiro e passa pelo aprendizado https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530288-o-que-realmente-melhora-a-qualidade-de-vida-ao-olhar-para-o-paleolitico-antropologo-propoe-uma-resposta-que-vai-alem-do-dinheiro-e-passa-pelo-aprendizado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:56 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530286-por-que-subir-escadas-cansa-muito-mais-do-que-caminhar-apos-os-70-anos.html Bem viver bem-estar, exercícios, escadas 2161 Por que subir escadas cansa muito mais do que caminhar após os 70 anos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530286-por-que-subir-escadas-cansa-muito-mais-do-que-caminhar-apos-os-70-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:57 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530291-amigos-de-infancia-passam-92-anos-sem-se-ver-mas-se-reencontram-aos-105-e-resgatam-uma-historia-que-comeca-com-uma-tarefa-compartilhada-nas-plantacoes-de-milho.html Internacional internacional, histórias, amigos 3266 Amigos de infância passam 92 anos sem se ver, mas se reencontram aos 105 e resgatam uma história que começa com uma tarefa compartilhada nas plantações de milho https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530291-amigos-de-infancia-passam-92-anos-sem-se-ver-mas-se-reencontram-aos-105-e-resgatam-uma-historia-que-comeca-com-uma-tarefa-compartilhada-nas-plantacoes-de-milho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:57 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530292-uma-musica-de-neil-young-usada-em-campanha-vira-alvo-de-processo-contra-comite-ligado-a-trump-com-cobranca-de-cerca-de-rs-50-milhoes.html Cultura estados unidos, donald trump 2458 Uma música de Neil Young usada em campanha vira alvo de processo contra comitê ligado a Trump, com cobrança de cerca de R$ 50 milhões https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530292-uma-musica-de-neil-young-usada-em-campanha-vira-alvo-de-processo-contra-comite-ligado-a-trump-com-cobranca-de-cerca-de-rs-50-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 14:58 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530293-caminhadas-e-longevidade-por-que-um-pesquisador-chama-a-atencao-para-os-deslocamentos-do-dia-a-dia-mas-evita-tratar-esse-habito-como-garantia-de-vida-longa.html Bem viver saúde, longevidade 3080 Caminhadas e longevidade: por que um pesquisador chama a atenção para os deslocamentos do dia a dia, mas evita tratar esse hábito como garantia de vida longa https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530293-caminhadas-e-longevidade-por-que-um-pesquisador-chama-a-atencao-para-os-deslocamentos-do-dia-a-dia-mas-evita-tratar-esse-habito-como-garantia-de-vida-longa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530267-corredor-mineiro-de-82-anos-celebra-em-bh-a-marca-60-mil-km-percorridos.html Bem viver corrida, Lagoa a Pampulha, idosos, envelhecimento 3248 Corredor mineiro de 82 anos celebra em BH a marca 60 mil km percorridos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530267-corredor-mineiro-de-82-anos-celebra-em-bh-a-marca-60-mil-km-percorridos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:05 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530301-por-que-480-milhoes-de-agulhas-de-cobre-foram-parar-em-orbita-experimento-militar-de-1963-testa-comunicacoes-por-radio-e-deixa-um-legado-de-residuos-no-espaco.html Ciência Projeto West Ford, espaço, estados unidos, agulhas de cobre, lixo espacial 2725 Por que 480 milhões de agulhas de cobre foram parar em órbita? Experimento militar de 1963 testa comunicações por rádio e deixa um legado de resíduos no espaço https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530301-por-que-480-milhoes-de-agulhas-de-cobre-foram-parar-em-orbita-experimento-militar-de-1963-testa-comunicacoes-por-radio-e-deixa-um-legado-de-residuos-no-espaco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:05 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530300-uma-arvore-protegida-em-donana-enfrenta-um-obstaculo-para-se-renovar-e-estudo-revela-o-papel-de-cervos-e-javalis-no-futuro-da-especie-no-parque-espanhol.html Internacional Doñana, espanha, Parque Nacional de Doñana, cervos, javalis, piruétano, peral silvestre, Pyrus bourgaeana 2749 Uma árvore protegida em Doñana enfrenta um obstáculo para se renovar, e estudo revela o papel de cervos e javalis no futuro da espécie no parque espanhol https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530300-uma-arvore-protegida-em-donana-enfrenta-um-obstaculo-para-se-renovar-e-estudo-revela-o-papel-de-cervos-e-javalis-no-futuro-da-especie-no-parque-espanhol.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:06 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530302-quem-sabe-que-voce-faz-terapia-psicologa-relata-um-comportamento-frequente-entre-pacientes-que-restringem-essa-informacao-a-um-circulo-muito-pequeno-de-pessoas.html Bem viver psicologia, terapia, comportamento humano, paciente 2338 Quem sabe que você faz terapia? Psicóloga relata um comportamento frequente entre pacientes que restringem essa informação a um círculo muito pequeno de pessoas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530302-quem-sabe-que-voce-faz-terapia-psicologa-relata-um-comportamento-frequente-entre-pacientes-que-restringem-essa-informacao-a-um-circulo-muito-pequeno-de-pessoas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:06 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7530305-o-capacho-na-entrada-parece-inofensivo-mas-um-detalhe-na-posicao-pode-acumular-umidade-em-dias-de-chuva-e-colocar-uma-parte-da-porta-em-risco-sem-voce-perceber.html Casa e Decoração capacho, porta, proliferação de fungos, umidade 2685 O capacho na entrada parece inofensivo, mas um detalhe na posição pode acumular umidade em dias de chuva e colocar uma parte da porta em risco sem você perceber https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7530305-o-capacho-na-entrada-parece-inofensivo-mas-um-detalhe-na-posicao-pode-acumular-umidade-em-dias-de-chuva-e-colocar-uma-parte-da-porta-em-risco-sem-voce-perceber.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:06 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530303-aposentadoria-feliz-exige-grandes-sonhos-a-psicologia-explica-como-as-prioridades-mudam-com-a-idade-e-por-que-a-satisfacao-pode-estar-onde-menos-se-espera.html Bem viver saúde mental, aposentadoria, lista, mudança comportamental, metas 2601 Aposentadoria feliz exige grandes sonhos? A psicologia explica como as prioridades mudam com a idade e por que a satisfação pode estar onde menos se espera https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530303-aposentadoria-feliz-exige-grandes-sonhos-a-psicologia-explica-como-as-prioridades-mudam-com-a-idade-e-por-que-a-satisfacao-pode-estar-onde-menos-se-espera.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:07 Estúdio de Conteúdo EM https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530306-5-marcas-de-mala-de-viagem-compare-tamanhos-precos-e-garantias.html Empresas 8844 5 marcas de mala de viagem: compare tamanhos, preços e garantias https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530306-5-marcas-de-mala-de-viagem-compare-tamanhos-precos-e-garantias.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:07 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530304-quem-nasce-entre-1945-e-1965-lida-melhor-com-as-emocoes-a-psicologia-explora-a-relacao-com-a-incerteza-mas-o-ano-de-nascimento-nao-conta-toda-a-historia.html Bem viver psicologia, comportamento humano, terceira idade, administrar emoções, maturidade emocional 1116 Quem nasce entre 1945 e 1965 lida melhor com as emoções? A psicologia explora a relação com a incerteza, mas o ano de nascimento não conta toda a história https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530304-quem-nasce-entre-1945-e-1965-lida-melhor-com-as-emocoes-a-psicologia-explora-a-relacao-com-a-incerteza-mas-o-ano-de-nascimento-nao-conta-toda-a-historia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:09 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530310-jaborandi-destaque-em-pesquisas-cientificas-sobre-glaucoma.html Galeria 6 Jaborandi: destaque em pesquisas científicas sobre glaucoma https://www.flipar.com.br/?p=696897&preview=true&preview_id=696897 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:12 Camila Lyrio* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530130-mais-um-policial-militar-e-baleado-durante-tentativa-de-assalto-na-rmbh.html Gerais assalto, PM, polícia, polícia, Região, tentativa 1892 Mais um policial militar é baleado durante tentativa de assalto na RMBH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530130-mais-um-policial-militar-e-baleado-durante-tentativa-de-assalto-na-rmbh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:14 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530236-cemiterios-de-belo-horizonte-terao-missas-celebradas-por-bispos-auxiliares.html Gerais Cemitérios, Das, Missa, Missas 1694 Cemitérios de Belo Horizonte terão missas celebradas por bispos auxiliares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530236-cemiterios-de-belo-horizonte-terao-missas-celebradas-por-bispos-auxiliares.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:17 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530325-dewa-assina-tres-acordos-com-parceiros-globais-durante-a-wetex-2026.html Mundo Corporativo 4466 DEWA assina três acordos com parceiros globais durante a WETEX 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530325-dewa-assina-tres-acordos-com-parceiros-globais-durante-a-wetex-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:18 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530326-premio-fenasan-2026-reconhece-16-empresas-do-saneamento.html Mundo Corporativo 4217 Prêmio Fenasan 2026 reconhece 16 empresas do saneamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530326-premio-fenasan-2026-reconhece-16-empresas-do-saneamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:21 Letícia Passos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530328-influenciador-dedeco-morre-aos-33-anos-semanas-apos-anunciar-que-seria-pai.html Nacional obituário, influenciador, EA Sports, esportes, Dedeco, youtube 2350 Influenciador Dedeco morre aos 33 anos, semanas após anunciar que seria pai https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530328-influenciador-dedeco-morre-aos-33-anos-semanas-apos-anunciar-que-seria-pai.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:29 ISADORA LAVIOLA https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530319-adelia-prado-e-edimilson-pereira-sao-finalistas-do-oceanos-2026.html Cultura Adélia Prado, Finalistas, prêmio, poeta, mineira 2268 Adélia Prado e Edimilson Pereira são finalistas do Oceanos 2026 https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530319-adelia-prado-e-edimilson-pereira-sao-finalistas-do-oceanos-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530339-maior-lago-da-america-do-sul-fica-no-brasil.html Galeria 6 Maior lago da América do Sul fica no Brasil https://www.flipar.com.br/?p=696998&preview=true&preview_id=696998 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530340-hbo-anuncia-atores-que-viverao-os-pais-de-harry-potter-e-irmao-de-rony-veja.html Galeria 6 HBO anuncia atores que viverão os pais de Harry Potter e irmão de Rony; veja! https://www.flipar.com.br/?p=696905 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530341-maior-relogio-do-mundo-fica-na-arabia-saudita-e-pode-ser-visto-a-30-km-de-distancia.html Galeria 6 Maior relógio do mundo fica na Arábia Saudita e pode ser visto a 30 km de distância https://www.flipar.com.br/?p=696997&preview=true&preview_id=696997 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:53 Gustavo Werneck https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530269-basilica-em-bh-tera-iluminacao-permanente-a-partir-de-8-de-dezembro.html Gerais 3672 Basílica em BH terá iluminação permanente a partir de 8 de dezembro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530269-basilica-em-bh-tera-iluminacao-permanente-a-partir-de-8-de-dezembro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:54 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530352-caso-renato-cariani-mp-pede-condenacao-e-pena-pode-passar-de-50-anos.html Nacional cariani, Renato Cariani, tráfico, lavagem de dinheiro, Ministério Público 3034 Caso Renato Cariani: MP pede condenação e pena pode passar de 50 anos https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530352-caso-renato-cariani-mp-pede-condenacao-e-pena-pode-passar-de-50-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 15:59 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530278-finados-bh-tem-operacao-para-receber-mais-de-80-mil-pessoas-nos-cemiterios.html Gerais Finados, Feriado, Cemitério municipal, Belo Horizonte 4860 Finados: BH tem operação para receber mais de 80 mil pessoas nos cemitérios https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530278-finados-bh-tem-operacao-para-receber-mais-de-80-mil-pessoas-nos-cemiterios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530315-dia-mundial-do-avc-condicao-atingira-um-em-cada-quatro-adultos.html Bem viver Atividade física, Dia Mundial do AVC, prevenção, Doenças Cardiovasculares 3689 Dia Mundial do AVC: condição atingirá um em cada quatro adultos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530315-dia-mundial-do-avc-condicao-atingira-um-em-cada-quatro-adultos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530363-retotalizacao-da-vaga-na-camara-de-bh-a-autores-das-acoes-que-cassaram-dois-vereadores.html Política 2356 Retotalização dá vaga na Câmara de BH a autores das ações que cassaram dois vereadores https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530363-retotalizacao-da-vaga-na-camara-de-bh-a-autores-das-acoes-que-cassaram-dois-vereadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:03 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530365-hospitais-com-plantoes-enfrentam-desafio-de-treinar-equipes-em-varios-turnos.html Networking e Negócios 4527 Hospitais com plantões enfrentam desafio de treinar equipes em vários turnos 69395a15-da9e-4ee8-9a1c-c98a23c7d4d3 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:08 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530349-leilao-tem-lotes-com-290-cosmeticos-de-o-boticario-natura-e-lancome.html Gerais Leilão, Região metropolitana, Contagem, Perfumes 1983 Leilão tem lotes com 290 cosméticos de O Boticário, Natura e Lancôme https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530349-leilao-tem-lotes-com-290-cosmeticos-de-o-boticario-natura-e-lancome.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:21 Flor Sette Camara* https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530382-tratamento-de-avc-no-sus-ganha-novas-armas-para-salvar-mais-vidas.html Bem viver Saúde, SUS, AVC, vidas 2171 Tratamento de AVC no SUS ganha novas armas para salvar mais vidas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530382-tratamento-de-avc-no-sus-ganha-novas-armas-para-salvar-mais-vidas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:23 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530383-outubro-rosa-expoe-baixa-cobertura-de-mamografia-no-ceara.html Mundo Corporativo 7246 Outubro Rosa expõe baixa cobertura de mamografia no Ceará https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530383-outubro-rosa-expoe-baixa-cobertura-de-mamografia-no-ceara.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:23 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530384-cetrel-apresenta-estudos-tecnicos-no-37-encontro-tecnico.html Mundo Corporativo 6034 Cetrel apresenta estudos técnicos no 37º Encontro Técnico https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530384-cetrel-apresenta-estudos-tecnicos-no-37-encontro-tecnico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:26 Carlos Palermo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530378-shakira-volta-ao-brasil-com-turne-de-reveillon-e-tres-grandes-shows-veja-locais.html Cultura Shakira, show, Colombiana, Brasil, shows 1528 Shakira volta ao Brasil com turnê de Réveillon e três grandes shows; veja locais https://www.tupi.fm/entretenimento/shakira-volta-ao-brasil-com-turne-de-reveillon-e-tres-grandes-shows-veja-locais/ Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:29 Redação https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7530640-brumadinho-recebe-novo-aparelho-de-raio-x-com-tecnologia-avancada.html Cidades#Brumadinho Raio-x 1486 Brumadinho recebe novo aparelho de raio-X com tecnologia avançada https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7530640-brumadinho-recebe-novo-aparelho-de-raio-x-com-tecnologia-avancada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:31 Augusto Pio https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530388-chico-lobo-lanca-hoje-o-album-autoral-recibo-de-violeiro.html Cultura Chico Lobo, Zeca Baleiro, Disco, Viola, Pato Fu 3685 Chico Lobo lança hoje o álbum autoral 'Recibo de violeiro' https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530388-chico-lobo-lanca-hoje-o-album-autoral-recibo-de-violeiro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:41 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530367-erecao-ao-acordar-o-que-ela-revela-sobre-a-saude-sexual-masculina.html Bem viver ereção, disfunção erétil, saúde sexual masculina, pênis 3284 Ereção ao acordar: o que isso revela sobre a saúde sexual masculina? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530367-erecao-ao-acordar-o-que-ela-revela-sobre-a-saude-sexual-masculina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:44 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530366-policia-prende-ultimo-suspeito-de-grupo-de-agiotagem-e-tortura-na-grande-bh.html Gerais operação, agiotagem, extorsão, Grande BH, RMBH, BH 4038 Polícia prende último suspeito de grupo de agiotagem e tortura na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530366-policia-prende-ultimo-suspeito-de-grupo-de-agiotagem-e-tortura-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:44 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530379-pedacos-de-acrilico-sao-encontrados-em-refeicao-de-universidade-em-mg.html Gerais PoçosdeCaldas, Sul de Minas, IFSULDEMINAS, PCMG 1907 Pedaços de acrílico são encontrados em refeição de universidade em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530379-pedacos-de-acrilico-sao-encontrados-em-refeicao-de-universidade-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 16:51 Joubert Júnior https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530400-idosa-de-105-anos-reencontra-amigo-da-infancia-da-mesma-idade.html Bem viver Entretenimento 2810 Idosa de 105 anos reencontra amigo da infância da mesma idade https://www.tupi.fm/entretenimento/idosa-de-105-anos-reencontra-amigo-da-infancia-da-mesma-idade-e-relembra-epoca-em-que-os-dois-plantavam-milho-106-anos-com-certeza-dizem-sobre-o-futuro/ Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:02 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530423-tati-machado-se-despede-do-saia-justa-e-emociona-ao-falar-de-gravidez-feliz-e-com-medo.html Cultura tati machado, gravidez, perda, gestação, filho 2036 Tati Machado se despede do Saia Justa e emociona ao falar de gravidez: "Feliz e com medo" https://www.tupi.fm/entretenimento/tati-machado-se-despede-do-saia-justa-e-emociona-ao-falar-de-gravidez-feliz-e-com-medo/ Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:03 Eduarda Soares https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530416-banoffee-facil-e-cremosa-aprenda-a-fazer-a-sobremesa-perfeita.html Degusta Entretenimento 1981 Banoffee fácil e cremosa: aprenda a fazer a sobremesa perfeita https://www.tupi.fm/entretenimento/banoffee-facil-e-cremosa-aprenda-a-fazer-a-sobremesa-perfeita/ Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:18 Carlos Altman https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7530426-pelo-2-ano-consecutivo-ile-ifa-recebe-o-premio-cidade-de-vespasiano.html Diversidade cultura, religiões de matriz africana, Vespasiano, Minas, IFA 2852 Pelo 2º ano consecutivo, Ilê Ifá recebe o Prêmio Cidade de Vespasiano https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7530426-pelo-2-ano-consecutivo-ile-ifa-recebe-o-premio-cidade-de-vespasiano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:20 Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530405-medicos-lancam-guia-para-evitar-recusa-de-mamografia-digital.html Bem viver saúde da mulher, mamografia digital, mamografia, câncer de mama 2729 Médicos lançam guia para evitar recusa de mamografia digital https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/medicos-lancam-guia-para-evitar-recusa-de-mamografia-digital Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530452-eig-e-acwa-anunciam-a-plenum-power-uma-parceria-estrategica-para-investir-em-infraestrutura-de-energia-nos-eua.html Mundo Corporativo 11553 EIG e Acwa anunciam a Plenum Power, uma parceria estratégica para investir em infraestrutura de energia nos EUA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530452-eig-e-acwa-anunciam-a-plenum-power-uma-parceria-estrategica-para-investir-em-infraestrutura-de-energia-nos-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530453-murata-lanca-os-menores-conectores-coaxiais-de-rf-micro-ondas-do-mundo-com-chave-reduzindo-em-aproximadamente-40-a-area-de-montagem-na-placa-de-circuito-impresso-pcb.html Mundo Corporativo 4790 Murata lança os menores conectores coaxiais de RF/micro-ondas do mundo com chave, reduzindo em aproximadamente 40% a área de montagem na placa de circuito impresso (PCB) https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530453-murata-lanca-os-menores-conectores-coaxiais-de-rf-micro-ondas-do-mundo-com-chave-reduzindo-em-aproximadamente-40-a-area-de-montagem-na-placa-de-circuito-impresso-pcb.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530454-accertify-formaliza-ecossistema-de-parceiros-a-medida-que-fraude-pagamentos-e-chargebacks-convergem-para-uma-unica-superficie-de-risco.html Mundo Corporativo 5260 Accertify formaliza ecossistema de parceiros à medida que fraude, pagamentos e chargebacks convergem para uma única superfície de risco https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530454-accertify-formaliza-ecossistema-de-parceiros-a-medida-que-fraude-pagamentos-e-chargebacks-convergem-para-uma-unica-superficie-de-risco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530455-transition-industries-assina-contrato-definitivo-de-epc-com-a-siemens-energy-e-a-techint-e-ampc-para-a-unidade-de-eletrolise-de-210-mw-do-projeto-pacifico-mexinol.html Mundo Corporativo 5562 Transition Industries assina contrato definitivo de EPC com a Siemens Energy e a Techint E&C para a unidade de eletrólise de 210 MW do projeto Pacifico Mexinol https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530455-transition-industries-assina-contrato-definitivo-de-epc-com-a-siemens-energy-e-a-techint-e-ampc-para-a-unidade-de-eletrolise-de-210-mw-do-projeto-pacifico-mexinol.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530456-patrus-transportes-se-destaca-em-premio-de-rh.html Mundo Corporativo 2424 Patrus Transportes se destaca em prêmio de RH https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530456-patrus-transportes-se-destaca-em-premio-de-rh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530457-agir-esta-entre-as-melhores-empresas-para-se-trabalhar.html Mundo Corporativo 4062 Agir está entre as melhores empresas para se trabalhar https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530457-agir-esta-entre-as-melhores-empresas-para-se-trabalhar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530458-terracom-saneamento-faz-10-anos-com-salto-no-esgoto-tratado.html Mundo Corporativo 3769 Terracom Saneamento faz 10 anos com salto no esgoto tratado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530458-terracom-saneamento-faz-10-anos-com-salto-no-esgoto-tratado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530460-black-friday-antecipada-nao-aumenta-as-vendas-aponta-estudo.html Mundo Corporativo 1969 Black Friday antecipada não aumenta as vendas, aponta estudo https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530460-black-friday-antecipada-nao-aumenta-as-vendas-aponta-estudo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530461-campanhas-reforcam-importancia-dos-exames-preventivos.html Mundo Corporativo 6053 Campanhas reforçam importância dos exames preventivos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530461-campanhas-reforcam-importancia-dos-exames-preventivos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530462-criminoso-do-zodiaco-policia-americana-levou-cinco-decadas-para-descobrir-identidade-de-serial-killer.html Galeria 6 Criminoso do Zodíaco: Polícia americana levou cinco décadas para descobrir identidade de serial killer https://www.flipar.com.br/?p=696996&preview=true&preview_id=696996 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:43 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530430-crlv-2026-em-mg-passa-a-ser-obrigatorio-para-todos-em-1-de-novembro.html Gerais CRLV, Minas, licenciamento, veículos 5478 CRLV 2026 em MG passa a ser obrigatório para todos em 1º de novembro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530430-crlv-2026-em-mg-passa-a-ser-obrigatorio-para-todos-em-1-de-novembro.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:45 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530445-rodoviaria-de-bh-tera-60-viagens-extras-para-atender-passageiros-no-feriado.html Gerais Feriado, Rodoviária, Belo Horizonte, Finados 2746 Rodoviária de BH terá 60 viagens extras para atender passageiros no feriado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530445-rodoviaria-de-bh-tera-60-viagens-extras-para-atender-passageiros-no-feriado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:49 Joubert Júnior https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530467-morre-patrick-stewart-astro-de-star-trek-aos-86-anos.html Cultura Entretenimento, morte, ator, guerra nas estrelas, cinema, tv 1219 Morre Patrick Stewart, astro de 'Star trek', aos 86 anos https://www.tupi.fm/entretenimento/morre-patrick-stewart-o-eterno-professor-xavier-e-capitao-picard-aos-86-anos/ Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530484-vaga-lumes-brilho-fascinante-esconde-papel-essencial-no-equilibrio-da-natureza.html Galeria 6 Vaga-lumes: brilho fascinante esconde papel essencial no equilíbrio da natureza https://www.flipar.com.br/?p=697018&preview=true&preview_id=697018 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530485-chefchaouen-cidade-no-marrocos-e-famosa-por-ser-a-mais-azul-do-planeta.html Galeria 6 Chefchaouen: cidade no Marrocos é famosa por ser a ‘mais azul do planeta’ https://www.flipar.com.br/?p=696995&preview=true&preview_id=696995 Digital

Estado de Minas 2026-10-29 17:52 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530469-menina-de-13-anos-esta-desaparecida-ha-18-dias-no-barreiro-em-bh.html Gerais Desaparecida, menina, Barreiro, sumiço 1500 Menina de 13 anos está desaparecida há 18 dias no Barreiro, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530469-menina-de-13-anos-esta-desaparecida-ha-18-dias-no-barreiro-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530465-reconhecer-os-sinais-de-avc-pode-salvar-vidas-saiba-como-agir.html Bem viver acidente vascular cerebral, AVC, derrame, samu 2942 Reconhecer os sinais de AVC pode salvar vidas: saiba como agir https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530465-reconhecer-os-sinais-de-avc-pode-salvar-vidas-saiba-como-agir.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:00 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530450-tjmg-determina-prisao-de-grupo-suspeito-de-aplicar-golpes-em-idosos.html Gerais Determina, Golpe, Idosos, Prisão, Tjmg 4521 TJMG determina prisão de grupo suspeito de aplicar golpes em idosos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530450-tjmg-determina-prisao-de-grupo-suspeito-de-aplicar-golpes-em-idosos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:06 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530481-confira-a-programacao-dos-shoppings-de-bh-no-feriado-de-finados.html Gerais Shoppings, Belo Horizonte, Feriado, Finados 3358 Confira a programação dos shoppings de BH no feriado de Finados https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530481-confira-a-programacao-dos-shoppings-de-bh-no-feriado-de-finados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:11 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530493-jovem-pega-celular-de-amigo-para-tirar-foto-e-descobre-ter-sido-estuprada.html Gerais Crime, Estupro, Gerais, Jovem 1264 Jovem pega celular de amigo para tirar foto e descobre ter sido estuprada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530493-jovem-pega-celular-de-amigo-para-tirar-foto-e-descobre-ter-sido-estuprada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:16 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530459-demita-um-petista-campanha-nas-redes-pode-gerar-punicoes-trabalhistas.html Política eleições, assédio, MPT, redes, denúncia 11889 ‘Demita um petista’: campanha nas redes pode gerar punições trabalhistas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530459-demita-um-petista-campanha-nas-redes-pode-gerar-punicoes-trabalhistas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:18 Armando Holanda - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530510-governo-trump-exigiu-que-flavio-recuasse-em-declaracao-golpista-sobre-vitoria-eleitoral.html Política Donald Trump, eleições, Estados Unidos, lula, EUA, flávio bolsonaro 1734 Governo Trump exigiu que Flávio recuasse em declaração golpista sobre vitória eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530510-governo-trump-exigiu-que-flavio-recuasse-em-declaracao-golpista-sobre-vitoria-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:28 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530511-novo-anel-tera-bloqueio-total-de-tres-faixas-durante-a-madrugada-em-bh.html Gerais anel rodoviário, Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte 3128 Novo Anel terá bloqueio total de três faixas durante a madrugada em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530511-novo-anel-tera-bloqueio-total-de-tres-faixas-durante-a-madrugada-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530527-inedito-no-brasil-novo-tecnologo-em-musculacao.html Mundo Corporativo 2349 Inédito no Brasil: novo tecnólogo em Musculação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530527-inedito-no-brasil-novo-tecnologo-em-musculacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:29 Lucas Lanna Resende https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530526-festcurtas-exibe-gratuitamente-96-titulos-divididos-em-14-mostras.html Cultura curtas, Cinema, filmes, festival, BH 4912 Festcurtas exibe gratuitamente 96 títulos divididos em 14 mostras https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530526-festcurtas-exibe-gratuitamente-96-titulos-divididos-em-14-mostras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:29 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530531-pam-saint-gobain-abre-inscricoes-para-programa-de-estagio.html Mundo Corporativo 4118 PAM Saint-Gobain abre inscrições para Programa de Estágio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530531-pam-saint-gobain-abre-inscricoes-para-programa-de-estagio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530532-ia-mapeia-teses-dos-tribunais-e-responde-no-chat-do-advogado.html Mundo Corporativo 5264 IA mapeia teses dos tribunais e responde no chat do advogado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530532-ia-mapeia-teses-dos-tribunais-e-responde-no-chat-do-advogado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530535-unifecaf-renova-com-a-confederacao-brasileira-de-volei.html Mundo Corporativo 3507 UniFECAF renova com a Confederação Brasileira de Vôlei https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530535-unifecaf-renova-com-a-confederacao-brasileira-de-volei.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:35 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530536-vgrid-orienta-seguranca-de-ia-conectada-ao-e-mail.html Mundo Corporativo 6299 VGrid orienta segurança de IA conectada ao e-mail https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530536-vgrid-orienta-seguranca-de-ia-conectada-ao-e-mail.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:35 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530537-golpes-na-internet-ampliam-debate-sobre-privacidade-digital.html Mundo Corporativo 7643 Golpes na internet ampliam debate sobre privacidade digital https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530537-golpes-na-internet-ampliam-debate-sobre-privacidade-digital.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:35 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530538-planejamento-orcamentario-e-essencial-para-2027.html Mundo Corporativo 5443 Planejamento orçamentário é essencial para 2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530538-planejamento-orcamentario-e-essencial-para-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:40 Folhapress https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530539-xuxa-comemora-gravidez-de-sasha.html Cultura Sasha, Xuxa, filha, gravidez, avó 1153 Xuxa comemora gravidez de Sasha https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530539-xuxa-comemora-gravidez-de-sasha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:42 Agência Fapesp https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530505-novo-indicador-metabolico-preve-longevidade-e-risco-de-doencas-cronicas.html Bem viver pesquisa, doenças crônicas, marcadores, envelhecimento saudável 8784 Novo indicador metabólico prevê longevidade e risco de doenças crônicas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530505-novo-indicador-metabolico-preve-longevidade-e-risco-de-doencas-cronicas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:49 Daniel Barbosa https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530548-focus-cia-de-danca-resume-25-anos-de-existencia-em-bodas.html Cultura Cultura, Dança, espetáculo , grupo, BH 5054 Focus Cia. de Dança resume 25 anos de existência em "Bodas" https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530548-focus-cia-de-danca-resume-25-anos-de-existencia-em-bodas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:53 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530547-mega-sena-3078-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-29-10.html Nacional APOSTAS, Caix, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, NÚMEROS 4864 Mega-Sena 3078 e outras loterias: confira os números sorteados (29/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530547-mega-sena-3078-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-29-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:54 Mariana Peixoto https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530555-elvis-in-concert-tem-30-musicos-no-palco-e-o-rei-do-rock-no-telao.html Cultura Elvis, Rock, música, show, BH 3397 "Elvis in concert" tem 30 músicos no palco e o Rei do Rock no telão https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530555-elvis-in-concert-tem-30-musicos-no-palco-e-o-rei-do-rock-no-telao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 18:59 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530559-aquele-com-matthew-perry-narra-com-respeito-a-vida-do-astro-de-friends.html Cultura Friends, série, plataforma, streaming, atormentar 3802 ‘Aquele com Matthew Perry’ narra com respeito a vida do astro de ‘Friends’ https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530559-aquele-com-matthew-perry-narra-com-respeito-a-vida-do-astro-de-friends.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 19:01 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530562-motorista-de-picape-morre-em-acidente-com-caminhao-na-mg-050.html Gerais Acidente, Minas Gerais 697 Motorista de picape morre em acidente com caminhão na MG-050 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530562-motorista-de-picape-morre-em-acidente-com-caminhao-na-mg-050.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 19:05 Raphaela Peixoto - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530566-valdemar-diz-que-flavio-se-despediu-do-pai-e-depois-nega-que-jair-soubesse-de-fuga.html Política carta, eleições, flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro 2219 Valdemar diz que Flávio se despediu do pai e depois nega que Jair soubesse de fuga https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530566-valdemar-diz-que-flavio-se-despediu-do-pai-e-depois-nega-que-jair-soubesse-de-fuga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 19:22 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530579-parse-biosciences-e-nomic-anunciam-conjunto-de-dados-multimodal-de-100-milhoes-de-celulas-pronto-para-ia-voltado-a-biologia-imunologica.html Mundo Corporativo 6327 Parse Biosciences e Nomic anunciam conjunto de dados multimodal de 100 milhões de células, pronto para IA, voltado à biologia imunológica https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530579-parse-biosciences-e-nomic-anunciam-conjunto-de-dados-multimodal-de-100-milhoes-de-celulas-pronto-para-ia-voltado-a-biologia-imunologica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 19:32 Carlos Marcelo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530583-delegado-injeta-humor-e-tipos-cativantes-no-genero-policial.html Cultura série, TV, streaming, nacional, Brasil, policial 4527 "Delegado" injeta humor e tipos cativantes no gênero policial https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530583-delegado-injeta-humor-e-tipos-cativantes-no-genero-policial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 19:37 Carlos Marcelo https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530588-antes-de-chegar-a-tv-delegado-recebeu-aplausos-em-festivais.html Cultura série, TV, streaming, nacional, Brasil, policial 3072 Antes de chegar à TV, "Delegado" recebeu aplausos em festivais https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530588-antes-de-chegar-a-tv-delegado-recebeu-aplausos-em-festivais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 19:52 DANIELA ARCANJO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530597-chefe-de-gabinete-de-milei-defende-atuacao-da-argentina-na-fuga-de-flavio.html Política 4360 Chefe de gabinete de Milei defende atuação da Argentina na fuga de Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530597-chefe-de-gabinete-de-milei-defende-atuacao-da-argentina-na-fuga-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 20:03 Pedro José Borges - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530601-defesa-de-vorcaro-aponta-alteracoes-em-dados-de-celular-apreendido-pela-pf.html Política Daniel Vorcaro, PF, Polícia Federal, stf, Compliance Zero 2056 Defesa de Vorcaro aponta alterações em dados de celular apreendido pela PF https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530601-defesa-de-vorcaro-aponta-alteracoes-em-dados-de-celular-apreendido-pela-pf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 20:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530617-positively-languages-e-lancada-se-expande-com-uma-escola-em-malta-e-inaugura-novas-instalacoes-em-londres.html Mundo Corporativo 3923 Positively Languages é lançada, se expande com uma escola em Malta e inaugura novas instalações em Londres https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530617-positively-languages-e-lancada-se-expande-com-uma-escola-em-malta-e-inaugura-novas-instalacoes-em-londres.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 21:01 MAYARA PAIXÃO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530628-para-receber-flavio-trump-recorre-a-modelo-humanitario-que-destruiu.html Política 5882 Para receber Flávio, Trump recorre a modelo humanitário que destruiu https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530628-para-receber-flavio-trump-recorre-a-modelo-humanitario-que-destruiu.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 21:24 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530618-toscano-troca-mineradora-por-supersecretaria-no-governo-de-cleitinho.html Política Cleitinho, Minas Gerais 2579 Toscano troca mineradora por supersecretaria no governo de Cleitinho https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530618-toscano-troca-mineradora-por-supersecretaria-no-governo-de-cleitinho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 21:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530637-niq-e-google-fecham-parceria-para-avancar-com-comercio-agentico.html Mundo Corporativo 9844 NIQ e Google fecham parceria para avançar com comércio agêntico https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530637-niq-e-google-fecham-parceria-para-avancar-com-comercio-agentico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 21:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530638-a-global-medical-response-amplia-a-frota-da-bell-com-mais-bell-407gxis.html Mundo Corporativo 7460 A Global Medical Response amplia a frota da Bell com mais Bell 407GXis https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530638-a-global-medical-response-amplia-a-frota-da-bell-com-mais-bell-407gxis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 21:33 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530639-belkin-apresenta-infinity-folio-para-ipad-mini-ja-disponivel.html Mundo Corporativo 6290 Belkin apresenta Infinity Folio para iPad mini, já disponível https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530639-belkin-apresenta-infinity-folio-para-ipad-mini-ja-disponivel.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 21:59 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530648-mega-sena-3078-acumula-e-vai-a-rs-6-milhoes-5-mineiros-acertam-a-quina.html Nacional Mega-sena 1360 Mega-Sena 3078 acumula e vai a R$ 6 milhões; 5 mineiros acertam a quina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530648-mega-sena-3078-acumula-e-vai-a-rs-6-milhoes-5-mineiros-acertam-a-quina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 22:29 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530662-fachin-fica-com-inquerito-sobre-master-e-devolve-caso-inss-a-mendonca.html Política fachin, STF 2346 Fachin fica com inquérito sobre Master e devolve caso INSS a Mendonça https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530662-fachin-fica-com-inquerito-sobre-master-e-devolve-caso-inss-a-mendonca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 22:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530667-vmake-labs-lanca-kit-completo-de-ferramentas-para-videos-de-halloween-voltado-a-pequenas-e-medias-empresas.html Mundo Corporativo 4057 Vmake Labs Lança Kit Completo de Ferramentas para Vídeos de Halloween Voltado a Pequenas e Médias Empresas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530667-vmake-labs-lanca-kit-completo-de-ferramentas-para-videos-de-halloween-voltado-a-pequenas-e-medias-empresas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-29 22:33 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530661-juiz-de-fora-jovem-de-27-anos-e-encontrada-apos-tres-dias-desaparecida.html Gerais encontrada, jovem, juiz de fora, Minas Gerais 698 Juiz de Fora: jovem de 27 anos é encontrada após três dias desaparecida https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530661-juiz-de-fora-jovem-de-27-anos-e-encontrada-apos-tres-dias-desaparecida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 00:37 Vivi Pettersen - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7530677-calendario-astrologico-novembro-2026-clareza-e-proposito.html Horóscopo Astrologia, Previsões Mensais Completas 4170 Calendário Astrológico Novembro 2026: clareza e propósito https://www.wemystic.com.br/calendario-astrologico-novembro-2026/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-30 00:37 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7530678-simpatia-das-7-velas-no-halloween.html Horóscopo Simpatias, Simpatias para a Sorte, Velas 3109 Simpatia das 7 velas no Halloween https://www.wemystic.com.br/simpatia-7-velas-halloween/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:00 André Murad https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7528294-nodulos-pulmonares-e-cancer-de-pulmao-parte-2.html Colunistas#André Murad Cirurgia, Câncer, Exames, LEÃO XIV, Leão, Nódulo, Papa 4105 Nódulos pulmonares e câncer de pulmão - parte 2 https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7528294-nodulos-pulmonares-e-cancer-de-pulmao-parte-2.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:00 Augusto Pio https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530398-sergio-hinds-promete-novidades-em-dois-shows-em-bh-neste-fim-de-semana.html Cultura Sérgio Hinds, O Terço, Cláudio Venturini, Belo Horizonte, Bar do Museu Clube da Esquina 4367 Sérgio Hinds promete novidades em dois shows em BH neste fim de semana https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530398-sergio-hinds-promete-novidades-em-dois-shows-em-bh-neste-fim-de-semana.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:00 Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530557-primazia-do-povo.html Opinião 5710 Primazia do povo https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530557-primazia-do-povo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530558-escolha-para-o-stf.html Opinião 950 Escolha para o STF https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530558-escolha-para-o-stf.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530560-estamos-falhando-com-a-natureza.html Opinião 4322 Estamos falhando com a natureza https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530560-estamos-falhando-com-a-natureza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:00 Quinho https://www.em.com.br/charge/2026/10/7530561-discordia-leva-a-derrota.html Charge -1 Discórdia leva a derrota https://www.em.com.br/charge/2026/10/7530561-discordia-leva-a-derrota.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7530581-parar-de-beber-pode-transformar-casamentos-e-amizades.html Colunistas#Anna Marina Bebida, alcoólatra, Saúde , Abstinência , álcool 3565 Parar de beber pode transformar casamentos e amizades https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7530581-parar-de-beber-pode-transformar-casamentos-e-amizades.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7530619-da-fuga-ao-isolamento.html Colunistas#Bertha Maakaroun 6910 Da fuga ao isolamento https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7530619-da-fuga-ao-isolamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:00 LUIZ CARLOS AZEDO https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7530658-trump-mantem-criticas-as-eleicoes-porem-anuncia-que-conversara-com-lula.html Colunistas#Luiz Carlos Azedo Lula, Trump, Flávio Bolsonaro, Fuga 5508 Trump mantém críticas às eleições, porém anuncia que conversará com Lula https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7530658-trump-mantem-criticas-as-eleicoes-porem-anuncia-que-conversara-com-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7530666-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-30-10-2026.html Capa do dia 1 CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 30/10/2026 https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7530666-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-30-10-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 02:55 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530683-pu-prime-destaca-a-educacao-de-traders-e-as-perspectivas-para-a-america-latina-na-fx-expo-medellin-2026.html Mundo Corporativo 4372 PU Prime Destaca a Educação de Traders e as Perspectivas para a América Latina na FX Expo Medellín 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530683-pu-prime-destaca-a-educacao-de-traders-e-as-perspectivas-para-a-america-latina-na-fx-expo-medellin-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 06:00 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530673-video-influencer-bolsonarista-humilha-crianca-vendendo-balas-em-fortaleza.html Nacional Bala 1817 Vídeo: influencer bolsonarista humilha criança vendendo balas em Fortaleza https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530673-video-influencer-bolsonarista-humilha-crianca-vendendo-balas-em-fortaleza.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 07:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/economia/2026/10/7530679-gerdau-e-homenageada-na-almg-pelos-40-anos-da-usina-de-ouro-branco.html Economia 3118 Gerdau é homenageada na ALMG pelos 40 anos da usina de Ouro Branco https://www.em.com.br/economia/2026/10/7530679-gerdau-e-homenageada-na-almg-pelos-40-anos-da-usina-de-ouro-branco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 07:21 João Renato Faria https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530693-bh-amanhece-com-chuva-e-sexta-feira-30-10-tera-pancadas-com-vento-forte.html Gerais Calor, Chuva, Cor, Meteorologi, Meteorologia, Nuvens, Pancadas de chuva 3224 BH amanhece com chuva e sexta-feira (30/10) terá pancadas com vento forte https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530693-bh-amanhece-com-chuva-e-sexta-feira-30-10-tera-pancadas-com-vento-forte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 07:37 João Renato Faria https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530696-barreiro-recebe-quase-metade-da-chuva-do-mes-em-3-horas-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-deslizamentos.html Gerais 3400 Barreiro recebe quase metade da chuva do mês em 3 horas, e Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530696-barreiro-recebe-quase-metade-da-chuva-do-mes-em-3-horas-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-deslizamentos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 08:17 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530704-jennifer-lawrence-confirma-retorno-como-katniss-em-jogos-vorazes-amanhecer-na-colheita.html Galeria 6 Jennifer Lawrence confirma retorno como Katniss em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” https://www.flipar.com.br/?p=697027 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 08:29 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530706-casa-branca-ajudou-flavio-a-fugir-mas-trump-ja-perdeu-a-paciencia.html Política flavio-bolsonaro, donald-trump 4204 Casa Branca ajudou Flávio a fugir, mas Trump já perdeu a paciência https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530706-casa-branca-ajudou-flavio-a-fugir-mas-trump-ja-perdeu-a-paciencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 08:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530717-paulo-gustavo-faria-48-anos-relembre-a-trajetoria-do-humorista.html Galeria 6 Paulo Gustavo faria 48 anos: relembre a trajetória do humorista https://www.flipar.com.br/?p=696933 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 09:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530724-o-plano-secreto-de-alcolumbre-para-salvar-flavio-que-foi-para-o-lixo-com-a-fuga.html Política flavio-bolsonaro 3651 O plano secreto de Alcolumbre para salvar Flávio que foi para o lixo com a fuga https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530724-o-plano-secreto-de-alcolumbre-para-salvar-flavio-que-foi-para-o-lixo-com-a-fuga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 09:08 Leandro Mazzini https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530725-bets-x-lula.html Colunistas#Coluna Esplanada Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas 3062 .Bets x Janja https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530725-bets-x-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 09:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530731-selena-gomez-e-demi-lovato-celebram-amizade-em-campanha-da-rare-beauty.html Galeria 6 Selena Gomez e Demi Lovato celebram amizade em campanha da Rare Beauty https://www.flipar.com.br/?p=697029 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 09:25 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530734-como-reformar-um-estadio-sem-parar-os-jogos-o-metodo-usado-na-obra-da-vila-belmiro.html Networking e Negócios 3253 Como reformar um estádio sem parar os jogos: o método usado na obra da Vila Belmiro 4a94ef68-acd7-4243-a198-9d15875bfd07 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 09:31 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530736-video-eleitores-de-flavio-compraram-fogos-de-artificio-para-celebrar-eleicao.html Política Fogos de artifício 1092 Vídeo: eleitores de Flávio compraram fogos de artifício para celebrar eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530736-video-eleitores-de-flavio-compraram-fogos-de-artificio-para-celebrar-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 10:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530747-hyundai-vence-premio-de-seguranca-e-saude-no-trabalho.html Mundo Corporativo 6470 Hyundai vence prêmio de Segurança e Saúde no Trabalho https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530747-hyundai-vence-premio-de-seguranca-e-saude-no-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 10:11 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530748-expansao-do-consorcio-exige-mais-educacao-no-setor.html Mundo Corporativo 7512 Expansão do consórcio exige mais educação no setor https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530748-expansao-do-consorcio-exige-mais-educacao-no-setor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 10:12 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530749-robotica-industrial-nachi-destaca-eficiencia-energetica.html Mundo Corporativo 2774 Robótica industrial: NACHI destaca eficiência energética https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530749-robotica-industrial-nachi-destaca-eficiencia-energetica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 10:12 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530750-sylvester-stallone-e-samuel-l-jackson-sao-confirmados-na-ccxp26.html Galeria 6 Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson são confirmados na CCXP26 https://www.flipar.com.br/?p=697039 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 10:17 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530754-sul-e-sudeste-tem-a-maior-parcela-de-idosos-do-pais-aponta-ibge.html Networking e Negócios 4281 Sul e Sudeste têm a maior parcela de idosos do país, aponta IBGE 75c8369a-a7c5-4e97-87de-581fc0d3e047 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 10:23 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530711-adolescente-e-assassinado-a-tiros-em-beco-na-grande-bh.html Gerais Adolescente, Anos, Assassinado, Crime, Homicídio, Polícia, Tiros 1765 Adolescente é assassinado a tiros em beco na Grande BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530711-adolescente-e-assassinado-a-tiros-em-beco-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 10:30 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530744-chuva-continua-em-bh-e-cidade-esta-sob-alerta-para-novos-temporais.html Gerais Alagamentos, Alerta, Chuva, Defesa Civil, Enxurradas, Tempo, Temporais 1528 Chuva continua em BH e cidade está sob alerta para novos temporais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530744-chuva-continua-em-bh-e-cidade-esta-sob-alerta-para-novos-temporais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 10:36 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530743-video-assaltante-invade-lanchonete-e-agride-cliente.html Gerais João Monlevade, PMMG, Assalto, região central 1154 Vídeo: assaltante invade lanchonete e agride cliente https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530743-video-assaltante-invade-lanchonete-e-agride-cliente.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 10:51 Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530760-bh-e-mais-794-cidades-estao-com-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas.html Gerais Alerta, Chuva, Chuvas 12971 BH e mais 794 cidades estão com alerta amarelo de chuvas intensas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530760-bh-e-mais-794-cidades-estao-com-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 11:17 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530779-os-grandes-nomes-do-mercado-de-automoveis-no-brasil.html Networking e Negócios 3774 Os grandes nomes do mercado de automóveis no Brasil 5d973058-b1ae-40d9-9804-ed6512ddb569 Digital

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Estado de Minas 2026-10-30 11:21 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530787-televisaunivision-anuncia-resultados-do-terceiro-trimestre-de-2026.html Mundo Corporativo 2627 TelevisaUnivision anuncia resultados do terceiro trimestre de 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530787-televisaunivision-anuncia-resultados-do-terceiro-trimestre-de-2026.html Digital

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Estado de Minas 2026-10-30 11:21 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530789-juros-altos-barram-o-avanco-de-59-das-pmes-aponta-omie.html Mundo Corporativo 4375 Juros altos barram o avanço de 59% das PMEs, aponta Omie https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530789-juros-altos-barram-o-avanco-de-59-das-pmes-aponta-omie.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 11:22 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530790-medico-formado-em-ouro-preto-defende-consulta-como-centro-da-estetica.html Networking e Negócios 5310 Médico formado em Ouro Preto defende consulta como centro da estética f39261bd-309f-4610-b24f-2fd1ffc34959 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 11:30 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530701-ja-ouviu-falar-em-acondroplasia-livro-com-a-turma-da-monica-mostra-o-que-e.html Bem viver livro, Turma da mônica, nanismo, doença rara, Acondroplasia 5646 Já ouviu falar em acondroplasia? Livro com a Turma da Mônica mostra o que é https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530701-ja-ouviu-falar-em-acondroplasia-livro-com-a-turma-da-monica-mostra-o-que-e.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 11:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530799-ian-mckellen-publica-homenagem-emocionante-para-patrick-stewart-que-morreu-aos-86-anos-alguem-para-amar.html Galeria 6 Ian McKellen publica homenagem emocionante para Patrick Stewart, que morreu aos 86 anos: ‘Alguém para amar’ https://www.flipar.com.br/?p=697173 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 11:40 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530761-nikolas-apoia-boicotes-a-comercios-esquerdistas-e-aponta-crise-espiritual.html Política Nikolas Ferreira, Lula, Flávio Bolsonaro 2537 Nikolas apoia boicotes a comércios esquerdistas e aponta "crise espiritual" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530761-nikolas-apoia-boicotes-a-comercios-esquerdistas-e-aponta-crise-espiritual.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 11:40 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530797-video-dois-acidentes-deixam-faixa-interditada-no-tunel-da-lagoinha-em-bh.html Gerais BH, túnel da Lagoinha, acidente 1088 Vídeo: dois acidentes deixam faixa interditada no Túnel da Lagoinha, em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530797-video-dois-acidentes-deixam-faixa-interditada-no-tunel-da-lagoinha-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 11:44 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530804-lula-tenta-evitar-que-caso-flavio-bolsonaro-vire-crise-diplomatica-por-ajuda-de-trump-em-fuga.html Política 5483 Lula tenta evitar que caso Flávio Bolsonaro vire crise diplomática por ajuda de Trump em fuga https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530804-lula-tenta-evitar-que-caso-flavio-bolsonaro-vire-crise-diplomatica-por-ajuda-de-trump-em-fuga.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 11:45 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530807-formada-na-uftm-medica-conduz-primeira-pesquisa-do-brasil-sobre-laser-capilar.html Networking e Negócios 4587 Formada na UFTM, médica conduz primeira pesquisa do Brasil sobre laser capilar 0510052b-a19d-4a83-be81-6f08006658ec Digital

Estado de Minas 2026-10-30 12:10 Bernd Debusmann Jr. e Mike Hills - BBC News https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530814-5-graficos-que-mostram-impacto-do-2-mandato-de-trump-sobre-a-imigracao-nos-eua.html Internacional Trump, eleições, EUA, imigração, impacto 13850 5 gráficos que mostram impacto do 2º mandato de Trump sobre a imigração nos EUA https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm0rl2wwp7pno Digital

Estado de Minas 2026-10-30 12:27 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530836-mohawk-industries-anuncia-estrutura-estrategica-e-de-alocacao-de-capital-e-nova-autorizacao-de-recompra-de-acoes-no-valor-de-uss-500-milhoes.html Mundo Corporativo 11696 Mohawk Industries Anuncia Estrutura Estratégica e de Alocação de Capital e Nova Autorização de Recompra de Ações no Valor de US$ 500 milhões https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530836-mohawk-industries-anuncia-estrutura-estrategica-e-de-alocacao-de-capital-e-nova-autorizacao-de-recompra-de-acoes-no-valor-de-uss-500-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 12:35 Eduarda Soares https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530834-video-confusao-na-assembleia-da-armenia-termina-em-troca-de-socos-e-cadeiradas-entre-deputados.html Internacional Mundo 2487 Vídeo: confusão na Assembleia da Armênia termina em troca de socos e cadeiradas entre deputados https://www.tupi.fm/mundo/video-confusao-na-assembleia-da-armenia-termina-em-troca-de-socos-e-cadeiradas-entre-deputados/ Digital

Estado de Minas 2026-10-30 12:48 Eduarda Soares https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530839-sextou-com-feijoada-veja-como-preparar-a-deliciosa-receita-tradicional.html Degusta Entretenimento 2427 Sextou com feijoada! Veja como preparar a deliciosa receita tradicional https://www.tupi.fm/entretenimento/sextou-com-feijoada-veja-como-preparar-a-deliciosa-receita-tradicional/ Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:03 Murilo Fialho* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530813-pai-e-filho-sao-presos-por-agredir-garcom-em-restaurante-de-bh.html Gerais Belo Horizonte, Santa Efigênia, Agressão, PMMG, PCMG 2483 Pai e filho são presos por agredir garçom em restaurante de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530813-pai-e-filho-sao-presos-por-agredir-garcom-em-restaurante-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:03 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530846-janones-recusa-proposta-de-curso-recebi-de-graca-vou-repassar-de-graca.html Política Janones, curso, algoritmo, Comandante, redes sociais 2267 Janones recusa proposta de curso: "Recebi de graça, vou repassar de graça" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530846-janones-recusa-proposta-de-curso-recebi-de-graca-vou-repassar-de-graca.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:15 Eduarda Soares https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530833-henrique-da-dupla-com-juliano-sofre-queda-de-cavalo-em-vaquejada.html Cultura henrique e juliano, dupla, incidente, queda, cavalo 1110 Henrique, da dupla com Juliano, sofre queda de cavalo em vaquejada https://www.tupi.fm/entretenimento/henrique-da-dupla-com-juliano-sofre-queda-de-cavalo-em-vaquejada/ Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:19 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530859-western-union-amplia-uso-do-whatsapp-como-canal-para-transferencias-internacionais-no-brasil.html Networking e Negócios 4933 Western Union amplia uso do WhatsApp como canal para transferências internacionais no Brasil 9ac9ac77-0564-4739-a6b1-eeb3936f2c6e Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530871-mais-negocios-digitais-lanca-totem-que-vende-cursos-online.html Mundo Corporativo 6267 Mais Negócios Digitais lança totem que vende cursos online https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530871-mais-negocios-digitais-lanca-totem-que-vende-cursos-online.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:29 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530872-investimento-em-ia-bate-recorde-mas-retorno-e-limitado.html Mundo Corporativo 7230 Investimento em IA bate recorde, mas retorno é limitado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530872-investimento-em-ia-bate-recorde-mas-retorno-e-limitado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:29 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530874-entenda-o-diagnostico-de-sindrome-do-piriforme-relatado-por-ze-felipe-dor-que-arrepia-a-alma.html Galeria 6 Entenda o diagnóstico de síndrome do piriforme relatado por Zé Felipe: ‘Dor que arrepia a alma’ https://www.flipar.com.br/?p=697180 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:29 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530873-inadimplencia-da-baixa-renda-sobe-para-388-aponta-cnc.html Mundo Corporativo 7754 Inadimplência da baixa renda sobe para 38,8%, aponta CNC https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530873-inadimplencia-da-baixa-renda-sobe-para-388-aponta-cnc.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:29 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530876-pix-e-parcelamento-influenciam-compras-fora-do-brasil.html Mundo Corporativo 7385 Pix e parcelamento influenciam compras fora do Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530876-pix-e-parcelamento-influenciam-compras-fora-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:29 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530877-governanca-e-compliance-ganham-espaco-na-profissionalizacao.html Mundo Corporativo 6226 Governança e compliance ganham espaço na profissionalização https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530877-governanca-e-compliance-ganham-espaco-na-profissionalizacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:29 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530878-empresa-mineira-leva-sabores-do-estado-para-o-brasil.html Mundo Corporativo 3310 Empresa mineira leva sabores do estado para o Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530878-empresa-mineira-leva-sabores-do-estado-para-o-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:35 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530881-da-assistencia-a-autonomia-os-seis-niveis-que-vao-transformar-o-agro.html Networking e Negócios 6822 Da assistência à autonomia: os seis níveis que vão transformar o agro 51c3eaeb-43f9-420b-b82a-04fdc74b6cf9 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530885-camara-de-bh-tera-seis-novos-vereadores-saiba-quem-sao.html Política 5760 Câmara de BH terá seis novos vereadores; saiba quem são https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530885-camara-de-bh-tera-seis-novos-vereadores-saiba-quem-sao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530888-jacamim-ave-ajuda-a-manter-a-seguranca-em-regioes-isoladas-da-amazonia.html Galeria 6 Jacamim: ave ajuda a manter a segurança em regiões isoladas da Amazônia https://www.flipar.com.br/?p=697163&preview=true&preview_id=697163 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:52 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530889-boa-vista-a-unica-capital-brasileira-que-fica-inteiramente-no-hemisferio-norte.html Galeria 6 Boa Vista: a única capital brasileira que fica inteiramente no Hemisfério Norte https://www.flipar.com.br/?p=697165&preview=true&preview_id=697165 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 13:52 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530890-oxigenio-escuro-no-oceano-profundo-levanta-novas-questoes-sobre-a-origem-da-vida.html Galeria 6 ‘Oxigênio escuro’ no oceano profundo levanta novas questões sobre a origem da vida https://www.flipar.com.br/?p=697164&preview=true&preview_id=697164 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:15 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530894-tjmg-mantem-templo-com-igreja-do-evangelho-apos-disputa-com-pastor.html Gerais igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular 5173 TJMG mantém templo com Igreja do Evangelho após disputa com pastor https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530894-tjmg-mantem-templo-com-igreja-do-evangelho-apos-disputa-com-pastor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530908-balanco-conheca-a-origem-desse-brinquedo-tao-popular.html Galeria 6 Balanço: Conheça a origem desse brinquedo tão popular https://www.flipar.com.br/?p=697162&preview=true&preview_id=697162 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:18 Rafael Silva* https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7530835-parada-lgbt-de-pedro-leopoldo-e-cancelada-frequentadores-lamentam.html Diversidade 2576 Parada LGBT+ de Pedro Leopoldo é cancelada; frequentadores lamentam https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7530835-parada-lgbt-de-pedro-leopoldo-e-cancelada-frequentadores-lamentam.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:18 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530913-a-ilha-que-criou-uma-fronteira-inesperada-entre-argentina-e-uruguai.html Internacional ilha, argentina, uruguai, fronteira 3300 A ilha que criou uma fronteira inesperada entre Argentina e Uruguai https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530913-a-ilha-que-criou-uma-fronteira-inesperada-entre-argentina-e-uruguai.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530920-yyforce-implementa-11-robos-comerciais-de-hospitalidade-no-novotel-e-no-mercure-singapore-on-stevens.html Mundo Corporativo 7937 YYForce Implementa 11 Robôs Comerciais de Hospitalidade no Novotel e no Mercure Singapore on Stevens https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530920-yyforce-implementa-11-robos-comerciais-de-hospitalidade-no-novotel-e-no-mercure-singapore-on-stevens.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530921-rev-ocean-nomeia-paul-baribault-como-ceo-antes-do-inicio-das-operacoes-globais-em-2027.html Mundo Corporativo 6741 REV Ocean nomeia Paul Baribault como CEO antes do início das operações globais em 2027 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530921-rev-ocean-nomeia-paul-baribault-como-ceo-antes-do-inicio-das-operacoes-globais-em-2027.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530922-fim-de-ano-amplia-volume-de-vagas-e-pressiona-o-recrutamento.html Mundo Corporativo 5755 Fim de ano amplia volume de vagas e pressiona o recrutamento https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530922-fim-de-ano-amplia-volume-de-vagas-e-pressiona-o-recrutamento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530923-brasil-tem-mais-de-20-mil-escolas-rurais-conectadas.html Mundo Corporativo 3236 Brasil tem mais de 20 mil escolas rurais conectadas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530923-brasil-tem-mais-de-20-mil-escolas-rurais-conectadas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530924-restauracao-produtiva-remunera-o-produtor-antes-do-carbono.html Mundo Corporativo 6451 Restauração produtiva remunera o produtor antes do carbono https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530924-restauracao-produtiva-remunera-o-produtor-antes-do-carbono.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530925-engaja-brasil-abre-acesso-gratuito-para-investimento-social.html Mundo Corporativo 7373 Engaja Brasil abre acesso gratuito para investimento social https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530925-engaja-brasil-abre-acesso-gratuito-para-investimento-social.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:28 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530926-black-friday-como-enviar-eletronicos-com-bateria-por-aviao.html Mundo Corporativo 2471 Black Friday: como enviar eletrônicos com bateria por avião https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530926-black-friday-como-enviar-eletronicos-com-bateria-por-aviao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:28 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530927-daniel-radcliffe-revela-como-lidava-com-dificuldades-de-michael-gambon-para-decorar-falas-em-harry-potter.html Galeria 6 Daniel Radcliffe revela como lidava com dificuldades de Michael Gambon para decorar falas em ‘Harry Potter’ https://www.flipar.com.br/?p=697188 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:36 Joubert Júnior https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530858-lula-decide-convidar-donald-trump-e-javier-milei-para-sua-posse-em-janeiro.html Política eleições, eleições 2026, Lula, Donald Trump, Javier Milei 2447 Lula decide convidar Donald Trump e Javier Milei para sua posse em janeiro https://www.tupi.fm/brasil/lula-decide-convidar-donald-trump-e-javier-milei-para-sua-posse-em-janeiro/ Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:46 Li Lacerda https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7530938-avaliada-em-10-milhoes-pelo-jogador-richarlison-escritura-registra-venda-de-direitos-sobre-ilha-em-angra-por-rs-600-mil.html Colunistas#Em Contexto Jornalismo jurídico, Estado de Minas., ilha, jornalismo jurídico de entretenimento, Richarlison 2311 Avaliada em 10 milhões pelo jogador Richarlison, escritura registra venda de direitos sobre ilha em Angra por R$ 600 mil https://connect.em.com.br/2026/10/30/avaliada-em-10-milhoes-pelo-jogador-richarlison-escritura-registra-venda-de-direitos-sobre-ilha-em-angra-por-r-600-mil/ Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:48 Marcelo de Assis https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7530947-ale-da-toque-brasileiro-a-i-will-survive-classico-de-gloria-gaynor.html Colunistas#Marcelo de Assis Brasil 3301 Alê dá toque brasileiro a "I Will Survive", clássico de Gloria Gaynor https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7530947-ale-da-toque-brasileiro-a-i-will-survive-classico-de-gloria-gaynor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:56 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530940-sem-metaforas-e-com-presenca-como-falar-sobre-a-morte-com-as-criancas.html Bem viver 4299 Sem metáforas e com presença: como falar sobre a morte com as crianças https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530940-sem-metaforas-e-com-presenca-como-falar-sobre-a-morte-com-as-criancas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 14:59 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530892-mg-adolescente-de-17-anos-morre-prensado-entre-trator-e-arvore.html Gerais Adolescente, Trator, tragédia, morte, vítima, bombeiros, mg, corpo 2003 MG: adolescente de 17 anos morre prensado entre trator e árvore https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530892-mg-adolescente-de-17-anos-morre-prensado-entre-trator-e-arvore.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:01 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530952-daniel-lancaster-confirma-busca-pelo-bi-das-mil-milhas-em-2027.html Networking e Negócios 4442 Daniel Lancaster confirma busca pelo bi das Mil Milhas em 2027 ed2488d4-6742-4459-ab0d-d70b91d1aed2 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:03 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530957-arrepiante-floresta-aokigahara-no-japao-e-cercada-de-lendas-e-misterios.html Galeria 6 Arrepiante: Floresta Aokigahara, no Japão, é cercada de lendas e mistérios https://www.flipar.com.br/?p=697161&preview=true&preview_id=697161 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:05 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530958-trump-rejeita-flavio-e-nao-pretende-reconhece-lo-como-lider-do-brasil-afirma-agencia.html Política flavio-blsonaro 4358 Trump rejeita Flávio e não pretende reconhecê-lo como líder do Brasil, afirma agência https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530958-trump-rejeita-flavio-e-nao-pretende-reconhece-lo-como-lider-do-brasil-afirma-agencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:06 Arthur Colpa* https://www.em.com.br/economia/2026/10/7530844-desemprego-cai-no-terceiro-trimestre-e-vai-a-52.html Economia Desemprego, Emprego, Brasil, IBGE 3023 Desemprego cai no terceiro trimestre e vai a 5,2% https://www.em.com.br/economia/2026/10/7530844-desemprego-cai-no-terceiro-trimestre-e-vai-a-52.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:07 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530944-padilha-diz-que-lula-deve-definir-prioridades-antes-de-escolher-equipe.html Política Lula, PADILHA, saúde, ministeriodasaude 4072 Padilha diz que Lula deve definir prioridades antes de escolher equipe https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530944-padilha-diz-que-lula-deve-definir-prioridades-antes-de-escolher-equipe.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:10 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530965-daniel-lancaster-mira-final-em-brasilia-apos-desempenho-do-carro-22.html Networking e Negócios 5505 Daniel Lancaster mira final em Brasília após desempenho do carro #22 ab68034f-a8c9-4613-804c-b098991ed95b Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:23 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530955-bh-aluna-e-alvo-de-injuria-racial-e-ofensas-sexuais-apos-eleicao.html Gerais injúria racial, Belo Horizonte 2741 BH: aluna é alvo de injúria racial e ofensas sexuais após eleição https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530955-bh-aluna-e-alvo-de-injuria-racial-e-ofensas-sexuais-apos-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:23 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530976-daniel-lancaster-leva-licoes-de-brasilia-a-final-do-endurance-brasil.html Networking e Negócios 5362 Daniel Lancaster leva lições de Brasília à final do Endurance Brasil dab6e510-9c2e-4f71-b140-244e0abf77d4 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530987-ave-de-canto-melodioso-canario-encanta-geracoes-com-beleza-e-serenidade.html Galeria 6 Ave de canto melodioso, canário encanta gerações com beleza e serenidade https://www.flipar.com.br/?p=697159&preview=true&preview_id=697159 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:35 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530988-chale-de-o-amor-nao-tira-ferias-e-fake-conheca-a-historia-de-um-dos-cenarios-mais-iconicos-das-comedias-romanticas.html Galeria 6 Chalé de ‘O Amor Não Tira Férias’ é ‘fake’; conheça a história de um dos cenários mais icônicos das comédias românticas https://www.flipar.com.br/?p=697197 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:36 Sofia Maia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530959-novo-hospital-em-bh-vai-dobrar-atendimento-pelo-sus-anuncia-padilha.html Política SUS, saúde, ministeriodasaude, Padilha, BH 4743 Novo hospital em BH vai dobrar atendimento pelo SUS, anuncia Padilha https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530959-novo-hospital-em-bh-vai-dobrar-atendimento-pelo-sus-anuncia-padilha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:45 Rebecca Thorn - World Service Global Health https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530916-como-tendencia-de-compartilhamento-de-sangue-pode-estar-alimentando-nova-crise-de-hiv.html Bem viver Aids, HIV, drogas, epidemia 8013 Como tendência de compartilhamento de sangue pode estar alimentando nova crise de HIV https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqd09jz8x1llo Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:47 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530995-vivencia-nas-quadras-inspira-criacao-do-pro-torneios.html Mundo Corporativo 6065 Vivência nas quadras inspira criação do Pró Torneios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530995-vivencia-nas-quadras-inspira-criacao-do-pro-torneios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530996-kavak-chega-aos-dez-anos-e-expande-seu-modelo-de-negocios.html Mundo Corporativo 3293 Kavak chega aos dez anos e expande seu modelo de negócios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530996-kavak-chega-aos-dez-anos-e-expande-seu-modelo-de-negocios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530997-mobilidade-eletrica-sustentavel-reduz-a-emissao-de-poluentes.html Mundo Corporativo 3500 Mobilidade elétrica sustentável reduz a emissão de poluentes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530997-mobilidade-eletrica-sustentavel-reduz-a-emissao-de-poluentes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:49 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530999-duplo-diploma-no-ensino-medio-ganha-mais-espaco-no-brasil.html Mundo Corporativo 3017 Duplo diploma no ensino médio ganha mais espaço no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530999-duplo-diploma-no-ensino-medio-ganha-mais-espaco-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:54 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530820-abelhas-ajudam-a-recuperar-areas-atingidas-por-rejeitos-em-minas.html Gerais Brumadinho, Mariana, rompimentodebarragens, Preservação 10081 Abelhas ajudam a recuperar áreas atingidas por rejeitos em Minas? https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530820-abelhas-ajudam-a-recuperar-areas-atingidas-por-rejeitos-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 15:58 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530977-mpf-pede-suspensao-de-mineradora-em-betim-por-impactos-em-aldeias-indigenas.html Gerais Mineradora, MPF, comunidade, indígenas, ambiente 6131 MPF pede suspensão de mineradora em Betim por impactos em aldeias indígenas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530977-mpf-pede-suspensao-de-mineradora-em-betim-por-impactos-em-aldeias-indigenas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:03 Celina Aquino https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531009-conheca-os-vencedores-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda-de-bh.html Galeria -1 Conheça os vencedores do 2º Concurso de Confeitaria e Quitanda de BH https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531009-conheca-os-vencedores-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:07 Celina Aquino https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530970-bh-bolos-de-milho-sao-os-campeoes-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda.html Degusta concurso, confeitaria, quitanda, vencedores, resultado, ganhadores 5235 BH: bolos de milho são os campeões do 2º Concurso de Confeitaria e Quitanda https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530970-bh-bolos-de-milho-sao-os-campeoes-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:07 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531015-daniel-lancaster-retorna-a-brasilia-apos-p4-na-penultima-etapa.html Networking e Negócios 5493 Daniel Lancaster retorna a Brasília após P4 na penúltima etapa 554ebfd2-cf25-482a-b84d-17079d5bfea5 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:09 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531017-cadastro-de-perito-medico-o-que-preparar-antes-de-se-inscrever-no-tribunal.html Networking e Negócios 4493 Cadastro de perito médico: o que preparar antes de se inscrever no tribunal 29b7a411-0bc9-49a2-aba0-7210b378788e Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:10 Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530994-preocupacao-com-bronquiolite-e-virus-sincicial-cresce-entre-gestantes.html Bem viver bronquiolite, vírus sincicial, vacinação gestantes, gravidez 4552 Preocupação com bronquiolite e vírus sincicial cresce entre gestantes https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/preocupacao-com-bronquiolite-e-virus-sincicial-cresce-entre-gestantes Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:11 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531022-daniel-lancaster-prepara-decisao-em-brasilia-com-equipe-do-carro-22.html Networking e Negócios 5455 Daniel Lancaster prepara decisão em Brasília com equipe do carro #22 e8263465-0990-4a29-b740-5f69f278ebd1 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:16 Lara Santana https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531024-conversas-no-discord-podem-ganhar-uma-exposicao-que-vai-muito-alem-da-plataforma-mudanca-prevista-para-servidores-descobriveis-envolve-as-buscas-no-google.html Tecnologia discord, atualizações, google, pesquisas do google, servidor, prévia de conteúdo interno, configurações 2848 Conversas no Discord podem ganhar uma exposição que vai muito além da plataforma: mudança prevista para servidores descobríveis envolve as buscas no Google https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531024-conversas-no-discord-podem-ganhar-uma-exposicao-que-vai-muito-alem-da-plataforma-mudanca-prevista-para-servidores-descobriveis-envolve-as-buscas-no-google.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:17 Lara Santana https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531025-fortnite-confirma-colaboracao-com-one-piece-e-a-temporada-cacadores-de-tesouros-prepara-uma-novidade-que-coloca-personagens-do-anime-no-centro-da-aventura.html Tecnologia games, one piece, anime, fortnite, Epic Games, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Buggy 2468 Fortnite confirma colaboração com One Piece, e a temporada Caçadores de Tesouros prepara uma novidade que coloca personagens do anime no centro da aventura https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531025-fortnite-confirma-colaboracao-com-one-piece-e-a-temporada-cacadores-de-tesouros-prepara-uma-novidade-que-coloca-personagens-do-anime-no-centro-da-aventura.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:17 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531026-a-conexao-entre-sistema-digestivo-e-cerebro-comeca-antes-do-que-voce-imagina-e-uma-gastroenterologista-explica-como-esse-vinculo-se-forma-no-inicio-da-vida.html Ciência sistema digestivo, cérebro, gastroenterologia, setor digestivo, saúde intestinal, saúde digestiva, sistema nervoso central, sistema entérico, processo digestivo, síndrome do intestino irritável, dispepsia funcional, diagnóstico 2498 A conexão entre sistema digestivo e cérebro começa antes do que você imagina, e uma gastroenterologista explica como esse vínculo se forma no início da vida https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531026-a-conexao-entre-sistema-digestivo-e-cerebro-comeca-antes-do-que-voce-imagina-e-uma-gastroenterologista-explica-como-esse-vinculo-se-forma-no-inicio-da-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:17 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531023-ficar-em-silencio-nas-discussoes-familiares-pode-ajudar-a-controlar-as-emocoes-mas-um-detalhe-separa-a-pausa-saudavel-de-uma-atitude-que-bloqueia-o-dialogo.html Bem viver psicologia, comportamento humano, brigas, brigas familiares, autorregulação, regulação emocional 2548 Ficar em silêncio nas discussões familiares pode ajudar a controlar as emoções, mas um detalhe separa a pausa saudável de uma atitude que bloqueia o diálogo https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531023-ficar-em-silencio-nas-discussoes-familiares-pode-ajudar-a-controlar-as-emocoes-mas-um-detalhe-separa-a-pausa-saudavel-de-uma-atitude-que-bloqueia-o-dialogo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:17 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531027-climatizacao-vira-questao-para-as-proximas-ondas-de-calor-o-que-a-projecao-para-o-verao-de-2050-revela-sobre-a-necessidade-de-adaptar-a-vida-ao-calor-extremo.html Ciência aquecimento global, calor extremo, mudanças climáticas, alterações climáticas, ondas de calor, projeções do clima 1804 Climatização vira questão para as próximas ondas de calor: o que a projeção para o verão de 2050 revela sobre a necessidade de adaptar a vida ao calor extremo https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531027-climatizacao-vira-questao-para-as-proximas-ondas-de-calor-o-que-a-projecao-para-o-verao-de-2050-revela-sobre-a-necessidade-de-adaptar-a-vida-ao-calor-extremo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:20 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531030-tumulo-de-pedra-com-55-metros-no-saara-tem-mais-de-4-mil-anos-e-chama-a-atencao-por-um-detalhe-incomum-que-vai-alem-do-tamanho-dessa-antiga-construcao-funeraria.html Internacional arqueologia, Saara Ocidental, tumba de pedra, Sluguilla Lawash, monumento de Sluguilla Lawash, oued, uádi, Saara Atlântico 2622 Túmulo de pedra com 55 metros no Saara tem mais de 4 mil anos e chama a atenção por um detalhe incomum que vai além do tamanho dessa antiga construção funerária https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531030-tumulo-de-pedra-com-55-metros-no-saara-tem-mais-de-4-mil-anos-e-chama-a-atencao-por-um-detalhe-incomum-que-vai-alem-do-tamanho-dessa-antiga-construcao-funeraria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:20 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531031-duas-mortes-em-ensaios-clinicos-de-tratamentos-para-doencas-autoimunes-precedem-uma-decisao-definitiva-da-artiva-therapeutics-sobre-o-futuro-de-suas-atividades.html Internacional mortes, estados unidos, pacientes 1970 Duas mortes em ensaios clínicos de tratamentos para doenças autoimunes precedem uma decisão definitiva da Artiva Therapeutics sobre o futuro de suas atividades https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531031-duas-mortes-em-ensaios-clinicos-de-tratamentos-para-doencas-autoimunes-precedem-uma-decisao-definitiva-da-artiva-therapeutics-sobre-o-futuro-de-suas-atividades.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:20 Flor Sette Câmara https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7531033-dia-do-servidor-veja-concursos-abertos-em-mg-com-vagas-de-ate-rs-13-mil.html Emprego Dia do Servidor, Minas Gerais, Gerais 2500 Dia do Servidor: veja concursos abertos em MG com vagas de até R$ 13 mil https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7531033-dia-do-servidor-veja-concursos-abertos-em-mg-com-vagas-de-ate-rs-13-mil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531035-classico-ou-gourmet-versoes-de-milk-shake-conquistam-pelo-sabor-e-pela-criatividade.html Galeria 6 Clássico ou gourmet: versões de milk-shake conquistam pelo sabor e pela criatividade https://www.flipar.com.br/?p=697160&preview=true&preview_id=697160 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:22 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531034-prefeitura-de-florianopolis-da-graos-de-milho-a-funcionarios-no-dia-do-servidor-publico.html Política Dia do servidor Público, milho, Florianópolis, sindicato, redes sociais 1740 Prefeitura de Florianópolis dá grãos de milho a funcionários no Dia do Servidor Público https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531034-prefeitura-de-florianopolis-da-graos-de-milho-a-funcionarios-no-dia-do-servidor-publico.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:28 Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531003-quem-chega-quem-fica-e-quem-sai-quais-sao-os-nomes-cotados-para-o-governo-lula-4.html Política 9190 Quem chega, quem fica e quem sai: quais são os nomes cotados para o governo Lula 4 https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmde858pg81zo Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:29 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531040-fazenda-de-lazer-ou-condominio-o-que-muda-na-rotina-de-quem-quer-o-campo.html Networking e Negócios 4517 Fazenda de lazer ou condomínio: o que muda na rotina de quem quer o campo a8087c88-ce05-4bce-8282-7e7b74e62327 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531044-lyondellbasell-concorda-em-vender-antiga-refinaria-em-houston.html Mundo Corporativo 4679 LyondellBasell Concorda em Vender Antiga Refinaria em Houston https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531044-lyondellbasell-concorda-em-vender-antiga-refinaria-em-houston.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531045-resultados-dos-relatorios-da-mohawk-industries-do-t3-2026.html Mundo Corporativo 36105 Resultados dos Relatórios da Mohawk Industries do T3 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531045-resultados-dos-relatorios-da-mohawk-industries-do-t3-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:31 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531046-atrair-e-reter-talentos-beneficios-para-alem-do-cliche.html Mundo Corporativo 5612 Atrair e reter talentos? Benefícios para além do clichê https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531046-atrair-e-reter-talentos-beneficios-para-alem-do-cliche.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531048-tim-ultrafibra-oferece-seis-meses-de-noping-na-black-friday.html Mundo Corporativo 4728 TIM Ultrafibra oferece seis meses de NoPing na Black Friday https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531048-tim-ultrafibra-oferece-seis-meses-de-noping-na-black-friday.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531050-ia-avanca-nas-empresas-mas-so-7-a-integram-a-estrategia.html Mundo Corporativo 5682 IA avança nas empresas, mas só 7% a integram à estratégia https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531050-ia-avanca-nas-empresas-mas-so-7-a-integram-a-estrategia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:32 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531051-campos-culturais-transforma-quadra-em-arte-em-santos-dumont.html Mundo Corporativo 5634 Campos Culturais transforma quadra em arte em Santos Dumont https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531051-campos-culturais-transforma-quadra-em-arte-em-santos-dumont.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:34 Lara Santana https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7531052-juntas-de-cimento-parecem-uma-solucao-resistente-para-fachadas-de-pedra-mas-escondem-um-problema-com-a-umidade-que-a-argamassa-de-cal-pode-ajudar-a-evitar.html Casa e Decoração desgaste, construção, Juntas de cimento, fachadas de pedra, cimento, alvenaria, argamassa de cal 2422 Juntas de cimento parecem uma solução resistente para fachadas de pedra, mas escondem um problema com a umidade que a argamassa de cal pode ajudar a evitar https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7531052-juntas-de-cimento-parecem-uma-solucao-resistente-para-fachadas-de-pedra-mas-escondem-um-problema-com-a-umidade-que-a-argamassa-de-cal-pode-ajudar-a-evitar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:34 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7531053-pregos-em-arvores-frutiferas-fazem-os-frutos-surgir-mais-rapido-dica-de-jardineira-chama-atencao-no-tik-tok.html Agropecuário jardinagem, dicas, tik tok 2716 Pregos em árvores frutíferas fazem os frutos surgir mais rápido? Dica de jardineira chama atenção no Tik Tok https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7531053-pregos-em-arvores-frutiferas-fazem-os-frutos-surgir-mais-rapido-dica-de-jardineira-chama-atencao-no-tik-tok.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531054-skincare-no-halloween-como-recuperar-a-pele-apos-a-make.html Mundo Corporativo 6244 Skincare no Halloween: como recuperar a pele após a make https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531054-skincare-no-halloween-como-recuperar-a-pele-apos-a-make.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531063-cemiterio-parque-no-rio-lanca-campanha-contra-feminicidio.html Mundo Corporativo 2530 Cemitério-parque no Rio lança campanha contra feminicídio https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531063-cemiterio-parque-no-rio-lanca-campanha-contra-feminicidio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:34 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531065-abbott-discute-cancer-de-pulmao-de-pequenas-celulas.html Mundo Corporativo 6788 Abbott discute câncer de pulmão de pequenas células https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531065-abbott-discute-cancer-de-pulmao-de-pequenas-celulas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:37 Renato Souza https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531047-itamaraty-convoca-representante-da-argentina-apos-fuga-de-flavio.html Política Argentina, Fuga, Itamaraty, Lula, Flávio Bolsonaro 1598 Itamaraty convoca representante da Argentina após fuga de Flávio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531047-itamaraty-convoca-representante-da-argentina-apos-fuga-de-flavio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:43 Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531049-michelle-diz-que-bolsonaro-pede-uniao-e-rejeita-busca-por-culpados.html Política Bolsonaro, Michelle, Política 2578 Michelle diz que Bolsonaro pede "união" e rejeita busca por "culpados" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531049-michelle-diz-que-bolsonaro-pede-uniao-e-rejeita-busca-por-culpados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:48 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531001-bh-caminhao-desgovernado-atinge-idoso-dentro-de-loja.html Gerais 704 BH: caminhão desgovernado atinge idoso dentro de loja https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531001-bh-caminhao-desgovernado-atinge-idoso-dentro-de-loja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:50 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531032-estimulacao-cognitiva-e-treino-a-receita-da-surfista-campea-aos-62-anos.html Bem viver cérebro, surfe, cognição, esportes 4717 Estimulação cognitiva e treino: a receita da surfista campeã aos 62 anos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531032-estimulacao-cognitiva-e-treino-a-receita-da-surfista-campea-aos-62-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 16:59 Estado de Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531075-nikolas-cinco-dias-apos-vitoria-de-lula-estamos-de-luto.html Política nikolas-ferreira 1328 Nikolas cinco dias após vitória de Lula: "Estamos de luto" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531075-nikolas-cinco-dias-apos-vitoria-de-lula-estamos-de-luto.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:06 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531079-franquias-e-licenciamentos-para-empreender-ainda-em-2026.html Networking e Negócios 5603 Franquias e licenciamentos para empreender ainda em 2026 0323a464-4d25-4bb8-b3b6-b134d4c36c94 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:08 Ana Luiza Soares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531041-bh-e-mg-tem-alerta-para-chuva-a-qualquer-hora-durante-o-feriado.html Gerais Alerta, Chuvas, Inmet 4379 BH e MG têm alerta para chuva a qualquer hora durante o feriado https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531041-bh-e-mg-tem-alerta-para-chuva-a-qualquer-hora-durante-o-feriado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:15 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531083-alckmin-se-dirige-a-fas-do-bts-em-anuncio-hoje-os-armys-tem-dois-motivos-para-comemorar.html Política bts, lula, desemprego, emprego, alckmin 1734 Alckmin se dirige a fãs do BTS em anúncio: "hoje os armys têm dois motivos para comemorar" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531083-alckmin-se-dirige-a-fas-do-bts-em-anuncio-hoje-os-armys-tem-dois-motivos-para-comemorar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:20 Augusto Pio https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531088-celso-adolfo-faz-show-no-clube-de-jazz-cafe-com-letras.html Cultura música, mineira, cantor, show, BH 3609 Celso Adolfo faz show no Clube de Jazz Café com Letras https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531088-celso-adolfo-faz-show-no-clube-de-jazz-cafe-com-letras.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:26 Jéssica Balbino https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7531076-o-medo-que-tomou-o-brasil-por-3-semanas-ja-dura-526-anos-para-os-indigenas.html Colunistas#Jessica Balbino guarani kaiowá, jessica-balbino, Povos Originários, Povos Indígenas 7693 O medo que tomou o Brasil por 3 semanas já dura 526 anos para os indígenas https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7531076-o-medo-que-tomou-o-brasil-por-3-semanas-ja-dura-526-anos-para-os-indigenas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:30 Gabriela Matina https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531094-matteo-bocelli-encerra-turne-brasileira-em-bh-no-palacio-das-artes.html Cultura andrea bocelli, show, música, cantor, italiano 4629 Matteo Bocelli encerra turnê brasileira em BH, no Palácio das Artes https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531094-matteo-bocelli-encerra-turne-brasileira-em-bh-no-palacio-das-artes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:35 Folhapress https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531096-dom-de-iludir-nova-serie-da-netflix-aposta-na-formula-das-novelas.html Cultura Netflix, Marieta Severo, Série, José de Abreu 4071 'Dom de iludir', nova série da Netflix, aposta na fórmula das novelas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531096-dom-de-iludir-nova-serie-da-netflix-aposta-na-formula-das-novelas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:36 Estevam pelo Mundo https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7531101-black-friday-de-passagem-anote-o-preco-para-nao-cair-em-desconto-falso.html Colunistas#Estevam pelo Mundo Alerta, AÇÃO, Black, Black friday, Compra, Consumidor, Economia 4169 Black Friday de passagem: anote o preço para não cair em desconto falso https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7531101-black-friday-de-passagem-anote-o-preco-para-nao-cair-em-desconto-falso.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531104-lebron-james-aprofunda-compromisso-com-a-whoop-expandindo-uma-parceria-de-11-anos.html Mundo Corporativo 7064 LeBron James aprofunda compromisso com a WHOOP, expandindo uma parceria de 11 anos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531104-lebron-james-aprofunda-compromisso-com-a-whoop-expandindo-uma-parceria-de-11-anos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:37 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531105-vida-exames-reune-liderancas-do-setor-para-discutir-negocios.html Mundo Corporativo 2676 Vida Exames reúne lideranças do setor para discutir negócios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531105-vida-exames-reune-liderancas-do-setor-para-discutir-negocios.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:38 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531098-defesa-civil-de-bh-alerta-para-chuva-de-intensidade-moderada-a-forte.html Gerais Alerta, Chuva, Defesa Civil, Forte 1166 Defesa Civil de BH alerta para chuva de intensidade moderada a forte https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531098-defesa-civil-de-bh-alerta-para-chuva-de-intensidade-moderada-a-forte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531108-pitney-bowes-brasil-e-clique-retire-oficializam-parceria.html Mundo Corporativo 5956 Pitney Bowes Brasil e Clique Retire oficializam parceria https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531108-pitney-bowes-brasil-e-clique-retire-oficializam-parceria.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531122-aeroporto-de-foz-do-iguacu-impulsiona-turismo-nas-cataratas.html Mundo Corporativo 5039 Aeroporto de Foz do Iguaçu impulsiona turismo nas Cataratas https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531122-aeroporto-de-foz-do-iguacu-impulsiona-turismo-nas-cataratas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:38 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531127-regispel-lanca-marketing-sensorial-de-cereja-no-royal.html Mundo Corporativo 2145 Regispel lança marketing sensorial de cereja no Royal https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531127-regispel-lanca-marketing-sensorial-de-cereja-no-royal.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531133-novo-site-da-vivaz-amplia-a-experiencia-de-compra.html Mundo Corporativo 3291 Novo site da Vivaz amplia a experiência de compra https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531133-novo-site-da-vivaz-amplia-a-experiencia-de-compra.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531137-expansao-no-servico-de-lockers-aquece-mercado.html Mundo Corporativo 1950 Expansão no serviço de lockers aquece mercado https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531137-expansao-no-servico-de-lockers-aquece-mercado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:39 PulseBrand https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531139-saude-como-ativo-de-gestao-empresarios-buscam-emagrecimento-alem-da-estetica.html Networking e Negócios 7653 Saúde como ativo de gestão: empresários buscam emagrecimento além da estética 89bbd277-186f-4a0b-80aa-aa49463817ab Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531138-wizard-e-escola-da-nuvem-unem-forcas-para-capacitar-jovens.html Mundo Corporativo 6479 Wizard e Escola da Nuvem unem forças para capacitar jovens https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531138-wizard-e-escola-da-nuvem-unem-forcas-para-capacitar-jovens.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:39 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531140-pearson-e-escola-da-nuvem-realizam-hackathon-de-ia.html Mundo Corporativo 4065 Pearson e Escola da Nuvem realizam Hackathon de IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531140-pearson-e-escola-da-nuvem-realizam-hackathon-de-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:40 Lara Santana https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531111-pirarucu-gigante-aparece-em-registro-de-pesca-na-guiana-mas-e-o-que-acontece-com-o-barco-do-pescador-que-chama-a-atencao-nas-imagens-feitas-em-uma-lagoa.html Ciência Pirarucu, pescaria, Guiana, arapaima, pesca esportiva 2502 Pirarucu gigante aparece em registro de pesca na Guiana, mas é o que acontece com o barco do pescador que chama a atenção nas imagens feitas em uma lagoa https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531111-pirarucu-gigante-aparece-em-registro-de-pesca-na-guiana-mas-e-o-que-acontece-com-o-barco-do-pescador-que-chama-a-atencao-nas-imagens-feitas-em-uma-lagoa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:40 Lara Santana https://www.em.com.br/trends/2026/10/7531112-um-proverbio-atribuido-a-tradicao-chinesa-traz-uma-reflexao-sobre-seus-planos-e-deixa-uma-pergunta-o-que-realmente-separa-a-forca-de-vontade-de-um-simples-desejo.html Trends 3231 Um provérbio atribuído à tradição chinesa traz uma reflexão sobre seus planos e deixa uma pergunta: o que realmente separa a força de vontade de um simples desejo? https://www.em.com.br/trends/2026/10/7531112-um-proverbio-atribuido-a-tradicao-chinesa-traz-uma-reflexao-sobre-seus-planos-e-deixa-uma-pergunta-o-que-realmente-separa-a-forca-de-vontade-de-um-simples-desejo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:41 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531113-devolver-o-carrinho-de-supermercado-parece-so-organizacao-mas-esse-habito-levanta-uma-questao-sobre-cooperacao-que-exige-cuidado-antes-de-julgar-alguem.html Bem viver teoria do carrinho de compras, comportamento humano, carrinho de supermercado, psicologia 3244 Devolver o carrinho de supermercado parece só organização, mas esse hábito levanta uma questão sobre cooperação que exige cuidado antes de julgar alguém https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531113-devolver-o-carrinho-de-supermercado-parece-so-organizacao-mas-esse-habito-levanta-uma-questao-sobre-cooperacao-que-exige-cuidado-antes-de-julgar-alguem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:41 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531114-pais-que-fazem-tudo-pelos-filhos-podem-deixar-marcas-que-aparecem-anos-depois-o-efeito-da-superprotecao-na-autonomia-e-na-confianca-para-decidir-na-vida-adulta.html Bem viver psicologia, comportamento humano, superproteção, superproteção parental, superproteção paterna, superproteção materna, proteção excessiva, adulto disfuncional, comportamentos 3267 Pais que fazem tudo pelos filhos podem deixar marcas que aparecem anos depois: o efeito da superproteção na autonomia e na confiança para decidir na vida adulta https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531114-pais-que-fazem-tudo-pelos-filhos-podem-deixar-marcas-que-aparecem-anos-depois-o-efeito-da-superprotecao-na-autonomia-e-na-confianca-para-decidir-na-vida-adulta.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531141-prevencao-da-obesidade-fatores-de-risco-merecem-atencao.html Mundo Corporativo 6391 Prevenção da obesidade: fatores de risco merecem atenção https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531141-prevencao-da-obesidade-fatores-de-risco-merecem-atencao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531151-fisioterapia-ajuda-na-recuperacao-apos-cirurgia-de-prostata.html Mundo Corporativo 2708 Fisioterapia ajuda na recuperação após cirurgia de próstata https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531151-fisioterapia-ajuda-na-recuperacao-apos-cirurgia-de-prostata.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:41 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531153-mercado-de-palestras-cresce-e-exige-nova-preparacao.html Mundo Corporativo 5958 Mercado de palestras cresce e exige nova preparação https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531153-mercado-de-palestras-cresce-e-exige-nova-preparacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531154-noping-explica-como-testar-a-conexao-no-wow-forever.html Mundo Corporativo 2503 NoPing explica como testar a conexão no WoW: Forever https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531154-noping-explica-como-testar-a-conexao-no-wow-forever.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:42 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531130-apostador-guarda-bilhete-da-powerball-na-carteira-por-meses-mas-quando-confere-o-resultado-descobre-que-carrega-um-premio-de-cerca-de-rs-5-milhoes.html Internacional loteria, internacional 2298 Apostador guarda bilhete da Powerball na carteira por meses, mas, quando confere o resultado, descobre que carrega um prêmio de cerca de R$ 5 milhões https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531130-apostador-guarda-bilhete-da-powerball-na-carteira-por-meses-mas-quando-confere-o-resultado-descobre-que-carrega-um-premio-de-cerca-de-rs-5-milhoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:42 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531143-aprendiz-de-confeitaria-com-deficiencia-enfrenta-criticas-de-clientes-mas-patrao-sai-em-sua-defesa-e-uma-onda-de-apoio-muda-como-ela-se-sente-no-trabalho.html Internacional internacional, deficiência física, frança 2636 Aprendiz de confeitaria com deficiência enfrenta críticas de clientes, mas patrão sai em sua defesa e uma onda de apoio muda como ela se sente no trabalho https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531143-aprendiz-de-confeitaria-com-deficiencia-enfrenta-criticas-de-clientes-mas-patrao-sai-em-sua-defesa-e-uma-onda-de-apoio-muda-como-ela-se-sente-no-trabalho.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:42 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531142-participante-ganha-uma-ilha-privada-em-concurso-de-doces-em-2005-mas-20-anos-depois-decide-vender-o-premio-e-anuncia-a-propriedade-por-cerca-de-rs-13-milhao.html Internacional loteria, fatos curiosos 2132 Participante ganha uma ilha privada em concurso de doces em 2005, mas 20 anos depois decide vender o prêmio e anuncia a propriedade por cerca de R$ 1,3 milhão https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531142-participante-ganha-uma-ilha-privada-em-concurso-de-doces-em-2005-mas-20-anos-depois-decide-vender-o-premio-e-anuncia-a-propriedade-por-cerca-de-rs-13-milhao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:42 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531145-espada-de-3-300-anos-e-recuperada-no-fundo-de-um-lago-vulcanico-na-italia-mas-o-que-ela-preserva-apos-tantos-seculos-chama-atencao-na-descoberta-arqueologica.html Ciência história, arqueologia 2319 Espada de 3.300 anos é recuperada no fundo de um lago vulcânico na Itália, mas o que ela preserva após tantos séculos chama atenção na descoberta arqueológica https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531145-espada-de-3-300-anos-e-recuperada-no-fundo-de-um-lago-vulcanico-na-italia-mas-o-que-ela-preserva-apos-tantos-seculos-chama-atencao-na-descoberta-arqueologica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:42 Lara Santana https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531124-batatas-na-geladeira-ou-na-despensa-a-escolha-envolve-mais-do-que-evitar-brotos-e-exige-atencao-a-um-detalhe-que-faz-diferenca-na-hora-de-preparar-o-alimento.html Degusta batatas, broto, broto na batata, erro de armazenamento, mitos, conservação, como guardar, como conservar 2612 Batatas na geladeira ou na despensa? A escolha envolve mais do que evitar brotos e exige atenção a um detalhe que faz diferença na hora de preparar o alimento https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531124-batatas-na-geladeira-ou-na-despensa-a-escolha-envolve-mais-do-que-evitar-brotos-e-exige-atencao-a-um-detalhe-que-faz-diferenca-na-hora-de-preparar-o-alimento.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:42 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531156-livro-aborda-superdotacao-e-alta-sensibilidade-em-adultos.html Mundo Corporativo 2336 Livro aborda superdotação e alta sensibilidade em adultos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531156-livro-aborda-superdotacao-e-alta-sensibilidade-em-adultos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:43 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531158-osteria-di-lucca-conquista-13-lugar-mundial.html Mundo Corporativo 1829 Osteria Di Lucca conquista 13º lugar mundial https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531158-osteria-di-lucca-conquista-13-lugar-mundial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:43 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7531144-voo-da-air-caraibes-decola-da-martinica-rumo-a-paris-mas-mal-estar-de-varios-passageiros-a-bordo-leva-a-uma-mudanca-inesperada-de-rota-antes-do-destino.html Turismo voo internacional, passageiros, frança 2028 Voo da Air Caraïbes decola da Martinica rumo a Paris, mas mal-estar de vários passageiros a bordo leva a uma mudança inesperada de rota antes do destino https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7531144-voo-da-air-caraibes-decola-da-martinica-rumo-a-paris-mas-mal-estar-de-varios-passageiros-a-bordo-leva-a-uma-mudanca-inesperada-de-rota-antes-do-destino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:43 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531147-papa-leao-xiv-recebe-heranca-apos-a-morte-do-pai-mas-escolhe-um-destino-para-o-dinheiro-que-liga-sua-historia-pessoal-a-uma-igreja-em-construcao-no-peru.html Internacional papa Leão XIV, herança 2421 Papa Leão XIV recebe herança após a morte do pai, mas escolhe um destino para o dinheiro que liga sua história pessoal a uma igreja em construção no Peru https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531147-papa-leao-xiv-recebe-heranca-apos-a-morte-do-pai-mas-escolhe-um-destino-para-o-dinheiro-que-liga-sua-historia-pessoal-a-uma-igreja-em-construcao-no-peru.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:43 Lara Santana https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7531155-maquiagem-apos-os-60-um-detalhe-no-acabamento-pode-destacar-rugas-ao-redor-dos-labios-e-a-escolha-da-base-faz-mais-diferenca-do-que-parece-explica-maquiador.html Feminino & Masculino maquiagem, rugas, linhas de expressão, rugas de código de barras, bases, bases fluidas, lápis de boca, lápis labial, batom mate 2106 Maquiagem após os 60: um detalhe no acabamento pode destacar rugas ao redor dos lábios, e a escolha da base faz mais diferença do que parece, explica maquiador https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7531155-maquiagem-apos-os-60-um-detalhe-no-acabamento-pode-destacar-rugas-ao-redor-dos-labios-e-a-escolha-da-base-faz-mais-diferenca-do-que-parece-explica-maquiador.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:44 Lara Santana https://www.em.com.br/economia/2026/10/7531149-aposentado-poupa-cerca-de-rs-27-mil-por-mes-e-alcanca-independencia-financeira-aos-41-anos-mas-sua-estrategia-vai-alem-de-apenas-gastar-menos-do-que-ganha.html Economia independência financeira, aposentadoria, alex trias, salário, dicas financeiras, aposentadoria antecipada 2700 Aposentado poupa cerca de R$ 27 mil por mês e alcança independência financeira aos 41 anos, mas sua estratégia vai além de apenas gastar menos do que ganha https://www.em.com.br/economia/2026/10/7531149-aposentado-poupa-cerca-de-rs-27-mil-por-mes-e-alcanca-independencia-financeira-aos-41-anos-mas-sua-estrategia-vai-alem-de-apenas-gastar-menos-do-que-ganha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:44 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531148-eua-cancelam-entrada-sem-visto-para-chineses-no-pacifico-apos-alertas.html Internacional estados unidos, imigração 2442 EUA cancelam entrada sem visto para chineses no Pacífico após alertas https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531148-eua-cancelam-entrada-sem-visto-para-chineses-no-pacifico-apos-alertas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:44 Lara Santana https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531152-sente-mais-frio-depois-dos-40-anos-medico-explica-o-que-muda-no-corpo-com-o-envelhecimento-e-por-que-a-temperatura-pode-incomodar-mais-nessa-fase-da-vida.html Bem viver frio, envelhecimento, temperatura, metabolismo, mudanças no metabolismo, sensibilidade ao frio, tolerância térmica 2230 Sente mais frio depois dos 40 anos? Médico explica o que muda no corpo com o envelhecimento e por que a temperatura pode incomodar mais nessa fase da vida https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531152-sente-mais-frio-depois-dos-40-anos-medico-explica-o-que-muda-no-corpo-com-o-envelhecimento-e-por-que-a-temperatura-pode-incomodar-mais-nessa-fase-da-vida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:44 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531150-passageiro-com-diabetes-tenta-embarcar-com-cao-treinado-para-detectar-alteracoes-na-glicemia-mas-diz-que-companhia-aerea-impede-a-dupla-de-seguir-viagem.html Internacional cão de suporte, diabetes, Aeroméxico, cão de serviço, Matias Rodriguez 2596 Passageiro com diabetes tenta embarcar com cão treinado para detectar alterações na glicemia, mas diz que companhia aérea impede a dupla de seguir viagem https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531150-passageiro-com-diabetes-tenta-embarcar-com-cao-treinado-para-detectar-alteracoes-na-glicemia-mas-diz-que-companhia-aerea-impede-a-dupla-de-seguir-viagem.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:45 Lara Santana https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531157-armario-encontrado-em-pompeia-guarda-joias-moedas-e-objetos-de-beleza-mas-seus-detalhes-revelam-pistas-de-como-era-o-cotidiano-antes-da-erupcao-do-vesuvio.html Internacional pompeia, vulcão, vulcão Vesúvio, erupção, itens, Cornelius Maximus 2471 Armário encontrado em Pompeia guarda joias, moedas e objetos de beleza, mas seus detalhes revelam pistas de como era o cotidiano antes da erupção do Vesúvio https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531157-armario-encontrado-em-pompeia-guarda-joias-moedas-e-objetos-de-beleza-mas-seus-detalhes-revelam-pistas-de-como-era-o-cotidiano-antes-da-erupcao-do-vesuvio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:45 Larissa Brandes Viçoso https://www.em.com.br/trends/2026/10/7531160-casal-desempregado-recolhe-cerca-de-20-mil-garrafas-de-vidro-durante-quatro-anos-e-o-material-ganha-um-destino-inesperado-em-uma-casa-de-85-metros-quadrados.html Trends fatos curiosos, reciclagem, brasil 2855 Casal desempregado recolhe cerca de 20 mil garrafas de vidro durante quatro anos, e o material ganha um destino inesperado em uma casa de 85 metros quadrados https://www.em.com.br/trends/2026/10/7531160-casal-desempregado-recolhe-cerca-de-20-mil-garrafas-de-vidro-durante-quatro-anos-e-o-material-ganha-um-destino-inesperado-em-uma-casa-de-85-metros-quadrados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531159-bic-art-master-anuncia-vencedores-da-1-edicao-no-brasil.html Mundo Corporativo 4560 BIC Art Master anuncia vencedores da 1ª edição no Brasil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531159-bic-art-master-anuncia-vencedores-da-1-edicao-no-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 17:46 Lara Santana https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531162-ovos-fritos-tem-uma-alternativa-curiosa-receita-reune-pao-amanhecido-leite-e-alho-mas-o-molho-de-paprica-completa-a-combinacao-que-foge-do-preparo-habitual.html Degusta culinária, gastronomia, ovo frito, ovo, pão duro, leite, espanha, huevos tontos, salsa 2296 Ovos fritos têm uma alternativa curiosa: receita reúne pão amanhecido, leite e alho, mas o molho de páprica completa a combinação que foge do preparo habitual https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531162-ovos-fritos-tem-uma-alternativa-curiosa-receita-reune-pao-amanhecido-leite-e-alho-mas-o-molho-de-paprica-completa-a-combinacao-que-foge-do-preparo-habitual.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:02 Cauê Siwek* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531163-metro-de-bh-linha-2-passa-a-funcionar-diariamente-neste-domingo-1-11.html Gerais Linha, Metrô, transporte, segurança, turismo, bh 1459 Metrô de BH: Linha 2 passa a funcionar diariamente neste domingo (1º/11) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531163-metro-de-bh-linha-2-passa-a-funcionar-diariamente-neste-domingo-1-11.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:03 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531103-shopping-de-bh-tera-sessao-de-cinema-voltada-para-familias-com-bebes.html Gerais shopping, cinema, filme, bh 1940 Shopping de BH terá sessão de cinema voltada para famílias com bebês https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531103-shopping-de-bh-tera-sessao-de-cinema-voltada-para-familias-com-bebes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:03 Estado de Minas https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531100-pabllo-vittar-anima-noite-de-halloween-em-bh.html Cultura Halloween, Dia das Bruxas, cantora, BH 1436 Pabllo Vittar anima noite de Halloween em BH https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531100-pabllo-vittar-anima-noite-de-halloween-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531095-meningite-vacina-recebida-na-infancia-e-suficiente-para-a-adolescencia.html Bem viver adolescentes, meningite, vacinação, Infectologia 4304 Meningite: vacina recebida na infância é suficiente para a adolescência? https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531095-meningite-vacina-recebida-na-infancia-e-suficiente-para-a-adolescencia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:10 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531173-mulher-tem-dentes-arrancados-pelo-ex-companheiro-em-mg.html Gerais Polícia 999 Mulher tem dentes arrancados pelo ex-companheiro em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531173-mulher-tem-dentes-arrancados-pelo-ex-companheiro-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:14 Ana Clara Torres* https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531189-concerto-celebra-relacao-entre-arte-e-arquitetura-do-brasil-e-da-china.html Cultura Concerto, música, teatro, BH, China, Brasil, arquitetura 3769 Concerto celebra relação entre arte e arquitetura do Brasil e da China https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531189-concerto-celebra-relacao-entre-arte-e-arquitetura-do-brasil-e-da-china.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:39 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531172-mulheres-de-bh-denunciam-ameacas-por-voto-caso-envolve-promoters-de-festas.html Gerais assédio, eleição, Lula, Bolsonaro, política 8849 Mulheres de BH denunciam ameaças por voto; caso envolve promoters de festas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531172-mulheres-de-bh-denunciam-ameacas-por-voto-caso-envolve-promoters-de-festas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:45 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531219-cipriano-ayala-leva-pauta-do-terceiro-setor-ao-paraguai.html Mundo Corporativo 7363 Cipriano Ayala leva pauta do terceiro setor ao Paraguai https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531219-cipriano-ayala-leva-pauta-do-terceiro-setor-ao-paraguai.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:48 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531220-bh-tera-interdicoes-de-transito-durante-feriado-de-finados-veja-onde.html Gerais trânsito, alteração, belo horizonte, finados 3709 BH terá interdições de trânsito durante feriado de Finados; veja onde https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531220-bh-tera-interdicoes-de-transito-durante-feriado-de-finados-veja-onde.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:52 Ana Clara Moyen* https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531198-janones-sobre-garoto-humilhado-por-bolsonarista-subir-a-rampa-com-lula-estou-agindo.html Política matheus, janones, andre janones, blogueira, humilhado, bolsonarista 1190 Janones sobre garoto humilhado por bolsonarista subir a rampa com Lula: "Estou agindo" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531198-janones-sobre-garoto-humilhado-por-bolsonarista-subir-a-rampa-com-lula-estou-agindo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 18:53 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531225-mega-sena-3079-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-30-10.html Nacional Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina 5610 Mega-Sena 3079 e outras loterias: confira os números sorteados (30/10) https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531225-mega-sena-3079-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-30-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 19:07 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531202-depressao-pos-parto-pode-comecar-ainda-na-gravidez-entenda-os-impactos.html Bem viver depressão, prevenção, depressão pós parto, gravidez 4127 Depressão pós-parto pode começar ainda na gravidez: entenda os impactos https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531202-depressao-pos-parto-pode-comecar-ainda-na-gravidez-entenda-os-impactos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 19:18 Wellton Máximo Repórter da Agência Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531237-justica-manda-meta-excluir-posts-sobre-demissao-por-voto-politico.html Política Meta,eleições 2026,assédio eleitoral,MPT,Justiça do Trabalh 3936 Justiça manda Meta excluir posts sobre demissão por voto político https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/justica-manda-meta-excluir-posts-sobre-demissao-por-voto-politico Digital

Estado de Minas 2026-10-30 19:33 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531241-bh-registra-chuva-forte-na-noite-desta-sexta-feira-30-10.html Gerais chuva forte, Belo Horizonte 1175 BH registra chuva forte na noite desta sexta-feira (30/10) https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531241-bh-registra-chuva-forte-na-noite-desta-sexta-feira-30-10.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 19:52 Agência Estado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531256-mais-de-100-paises-reconheceram-reeleicao-de-lula.html Política 2966 Mais de 100 países reconheceram reeleição de Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531256-mais-de-100-paises-reconheceram-reeleicao-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 19:57 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531262-tradicao-milenar-do-shoyu-sabor-e-cuidados-necessarios-no-consumo-diario.html Galeria 6 Tradição milenar do Shoyu: sabor e cuidados necessários no consumo diário https://www.flipar.com.br/?p=697157&preview=true&preview_id=697157 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 19:57 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531263-terere-bebida-e-um-simbolo-cultural-do-paraguai.html Galeria 6 Tereré: bebida é um símbolo cultural do Paraguai https://www.flipar.com.br/?p=697156&preview=true&preview_id=697156 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 19:59 Gabriel Botelho - Correio Braziliense https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531258-alcolumbre-pauta-pec-da-seguranca-publica-para-proxima-terca-feira-3-11.html Política PEC da Segurança Pública 2065 Alcolumbre pauta PEC da Segurança Pública para próxima terça-feira (3/11) https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531258-alcolumbre-pauta-pec-da-seguranca-publica-para-proxima-terca-feira-3-11.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 20:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531267-europerfusion-2026-eurosets-apresenta-trilly-baby-o-novo-oxigenador-para-circulacao-extracorporea-em-pacientes-de-menor-porte.html Mundo Corporativo 3425 Europerfusion 2026: Eurosets apresenta Trilly Baby, o novo oxigenador para circulação extracorpórea em pacientes de menor porte https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531267-europerfusion-2026-eurosets-apresenta-trilly-baby-o-novo-oxigenador-para-circulacao-extracorporea-em-pacientes-de-menor-porte.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 20:09 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531268-sharjah-apresenta-uruk-uma-nova-geracao-de-cidades-sustentaveis-construidas-para-a-era-pos-ia.html Mundo Corporativo 4343 Sharjah apresenta Uruk: uma nova geração de cidades sustentáveis construídas para a era pós-IA https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531268-sharjah-apresenta-uruk-uma-nova-geracao-de-cidades-sustentaveis-construidas-para-a-era-pos-ia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 20:28 JORGE ABREU https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531277-renato-cariani-nega-relacao-com-trafico-de-drogas-apos-pedido-de-condenacao.html Nacional Justiça, lavagem de dinheiro, PF, Polícia Federal, Renato Cariani, tráfico de drogas 3542 Renato Cariani nega relação com tráfico de drogas após pedido de condenação https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531277-renato-cariani-nega-relacao-com-trafico-de-drogas-apos-pedido-de-condenacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 20:45 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531282-presidente-do-pl-em-mg-reage-a-boicotes-em-massa-a-esquerda-vergonha.html Política Nikolas Ferreira, esquerda, boicote, presidente do PL 2887 Presidente do PL em MG reage a boicotes em massa à esquerda: "Vergonha" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531282-presidente-do-pl-em-mg-reage-a-boicotes-em-massa-a-esquerda-vergonha.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 21:29 Estado de Minas https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531286-fernando-morais-prepara-terceira-parte-da-biografia-de-lula.html Galeria Fernando Morais, Lula, pensar -1 Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531286-fernando-morais-prepara-terceira-parte-da-biografia-de-lula.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 22:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531318-the-estee-lauder-companies-e-microsoft-anunciam-nova-parceria-estrategica-para-impulsionar-a-eficiencia-empresarial-e-o-crescimento-centrado-no-consumidor.html Mundo Corporativo 8872 The Estée Lauder Companies e Microsoft anunciam nova parceria estratégica para impulsionar a eficiência empresarial e o crescimento centrado no consumidor https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531318-the-estee-lauder-companies-e-microsoft-anunciam-nova-parceria-estrategica-para-impulsionar-a-eficiencia-empresarial-e-o-crescimento-centrado-no-consumidor.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 22:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531319-fundacion-reintegra-vence-o-f1-allwyn-global-community-award-no-mexico-por-transformar-a-reintegracao-social-dos-jovens.html Mundo Corporativo 9736 Fundación Reintegra Vence o F1® Allwyn Global Community Award no México por Transformar a Reintegração Social dos Jovens https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531319-fundacion-reintegra-vence-o-f1-allwyn-global-community-award-no-mexico-por-transformar-a-reintegracao-social-dos-jovens.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 22:13 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531320-o-interesse-dos-homens-pela-aparencia-esta-crescendo-36-afirmam-que-estar-com-a-melhor-aparencia-possivel-e-mais-importante-hoje-do-que-ha-cinco-anos-aponta-a-niq.html Mundo Corporativo 13136 O interesse dos homens pela aparência está crescendo: 36% afirmam que estar com a melhor aparência possível é mais importante hoje do que há cinco anos, aponta a NIQ https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531320-o-interesse-dos-homens-pela-aparencia-esta-crescendo-36-afirmam-que-estar-com-a-melhor-aparencia-possivel-e-mais-importante-hoje-do-que-ha-cinco-anos-aponta-a-niq.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 22:18 Estado de Minas https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531325-mega-sena-3079-acumula-e-vai-a-rs-42-milhoes1-aposta-de-mg-acerta-a-quina.html Nacional Mega, Mega-sena, Quina, Sorte 1289 Mega-Sena 3079 acumula e vai a R$ 42 milhões;1 aposta de MG acerta a quina https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531325-mega-sena-3079-acumula-e-vai-a-rs-42-milhoes1-aposta-de-mg-acerta-a-quina.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 22:25 Bruno Luis Barros,Rafael Silva* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531326-policia-civil-investiga-denuncias-de-maus-tratos-a-idosos-em-asilo-de-mg.html Gerais denúncias, idosos, Maus-tratos, polícia civil 2617 Polícia Civil investiga denúncias de maus-tratos a idosos em asilo de MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531326-policia-civil-investiga-denuncias-de-maus-tratos-a-idosos-em-asilo-de-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 22:47 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531333-tamanquare-habilidade-de-locomocao-de-lagarto-amazonico-intriga-cientistas.html Galeria 6 Tamanquaré: habilidade de locomoção de lagarto amazônico intriga cientistas https://www.flipar.com.br/?p=697417&preview=true&preview_id=697417 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 22:47 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531334-dia-dos-mortos-veja-as-cidades-mais-procuradas-para-a-maior-festa-popular-do-mexico.html Galeria 6 Dia dos Mortos: veja as cidades mais procuradas para a maior festa popular do México https://www.flipar.com.br/?p=697421&preview=true&preview_id=697421 Digital

Estado de Minas 2026-10-30 23:14 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531336-depois-de-fugir-flavio-diz-que-tem-coragem-para-disputar-outra-eleicao.html Política Flávio Bolsonaro, PL, Rogério Marinho 6220 Depois de fugir, Flávio diz que tem "coragem" para disputar outra eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531336-depois-de-fugir-flavio-diz-que-tem-coragem-para-disputar-outra-eleicao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-30 23:21 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531338-testmu-ai-lanca-kane-cli-exploration-agente-de-ia-que-mapeia-aplicativo-web-completo-a-partir-de-uma-unica-url-e-o-transforma-em-testes.html Mundo Corporativo 4687 TestMu AI lança Kane CLI Exploration, agente de IA que mapeia aplicativo web completo a partir de uma única URL e o transforma em testes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531338-testmu-ai-lanca-kane-cli-exploration-agente-de-ia-que-mapeia-aplicativo-web-completo-a-partir-de-uma-unica-url-e-o-transforma-em-testes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 00:21 WeMystic - WeMystic https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7531341-dia-das-bruxas-31-de-outubro-mas-por-que.html Horóscopo Consciência Plena, Espiritualidade 3296 Dia das bruxas: 31 de outubro, mas por quê? https://www.wemystic.com.br/dia-das-bruxas-31-de-outubro-mas-por-que/?utm_source=parceiros&utm_medium=em Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Tiago Baumfeld https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7528863-o-corpo-do-atleta-de-45-anos-nao-e-o-mesmo-dos-25.html Colunistas#Tiago Baumfeld atleta, memória, joelhos, articulação, corpo, maturidade 4778 O corpo do atleta de 45 anos não é o mesmo dos 25 https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7528863-o-corpo-do-atleta-de-45-anos-nao-e-o-mesmo-dos-25.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Bebel Soares https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7530546-a-psicologia-das-massas-para-explicar-o-bolsonarismo.html Colunistas#Bebel Soares 3604 A psicologia das massas para explicar o bolsonarismo https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7530546-a-psicologia-das-massas-para-explicar-o-bolsonarismo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Joana El Khouri https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530863-nao-menos-importante.html Feminino & Masculino 7131 Não menos importante https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530863-nao-menos-importante.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Anna Marina https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7530880-baile-de-aniversario-do-automovel-clube.html Colunistas#Anna Marina 5906 Baile de Aniversário do Automóvel Clube https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7530880-baile-de-aniversario-do-automovel-clube.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530883-filadelfia-ganha-mais-projecao-com-prata-no-clube-de-criacao.html Feminino & Masculino 7073 Filadelfia ganha mais projeção com prata no Clube de Criação https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530883-filadelfia-ganha-mais-projecao-com-prata-no-clube-de-criacao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Joana El Khouri https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530887-colecao-e-casa-nova.html Feminino & Masculino 2636 Coleção e casa nova https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530887-colecao-e-casa-nova.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Patrícia Espírito Santo https://www.em.com.br/colunistas/patricia-espirito-santo/2026/10/7530893-queremos-ser-lembrados.html Colunistas#Patrícia Espírito Santo 2001 Queremos ser lembrados https://www.em.com.br/colunistas/patricia-espirito-santo/2026/10/7530893-queremos-ser-lembrados.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Isabela Teixeira da Costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530897-marca-argentina-de-calcados-chega-ao-brasil.html Feminino & Masculino 3229 Marca argentina de calçados chega ao Brasil https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530897-marca-argentina-de-calcados-chega-ao-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Isabela Teixiera da Costa https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530902-dupla-comemoracao.html Feminino & Masculino 4774 Dupla comemoração https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530902-dupla-comemoracao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7530991-fernando-morais-lula-e-um-fenomeno-singular.html Pensar Bolsonaro, Dinheiro, Lula 14731 Fernando Morais: "Lula é um fenômeno singular" https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7530991-fernando-morais-lula-e-um-fenomeno-singular.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7531007-de-olga-a-lula-os-livros-que-marcaram-a-carreira-de-fernando-morais.html Pensar biografia, Lula, história 7963 De Olga a Lula: os livros que marcaram a carreira de Fernando Morais https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7531007-de-olga-a-lula-os-livros-que-marcaram-a-carreira-de-fernando-morais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Marcílio de Moraes https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7531084-festas-de-fim-de-ano-vao-alavancar-vendas-em-minas.html Colunistas#Marcílio de Moraes Supermercados, fim de ano, vendas, empregos 5671 Festas de fim de ano vão alavancar vendas em Minas https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7531084-festas-de-fim-de-ano-vao-alavancar-vendas-em-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Regina Teixeira da Costa https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7531090-brasil-florao-da-america.html Colunistas#Regina Teixeira da Costa coluna , Estado de Minas, psicanálise, saúde 3642 Brasil, florão da América https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7531090-brasil-florao-da-america.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Anna Marina* https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7531194-o-que-dizer-e-o-que-nao-a-quem-esta-passando-por-um-divorcio.html Colunistas#Anna Marina minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunistasaude, Estado de Minas 3516 O que dizer (e o que não) a quem está passando por um divórcio https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7531194-o-que-dizer-e-o-que-nao-a-quem-esta-passando-por-um-divorcio.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531257-yanomami-a-longa-espera-por-justica.html Nacional 8068 Yanomami a longa espera por justiça https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531257-yanomami-a-longa-espera-por-justica.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531287-mulheres-na-ciencia-o-tempo-e-hoje.html Opinião 3691 Mulheres na ciência: o tempo é hoje https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531287-mulheres-na-ciencia-o-tempo-e-hoje.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531288-pragmatismo-acima-das-conjunturas.html Opinião 3605 Pragmatismo acima das conjunturas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531288-pragmatismo-acima-das-conjunturas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Estado de Minas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531289-coisa-de-gangster.html Opinião 1359 'Coisa de gângster' https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531289-coisa-de-gangster.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Quinho https://www.em.com.br/charge/2026/10/7531290-homenagem-a-patrick-stewart.html Charge Patrick Stewart -1 Homenagem a Patrick Stewart https://www.em.com.br/charge/2026/10/7531290-homenagem-a-patrick-stewart.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Júlio Moreira https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531296-aos-90-anos-ele-ainda-tem-muitas-historias-para-contar.html Gerais 90 anos, Clarinetista, Santa Luzia 4607 Aos 90 anos, ele ainda tem muitas histórias para contar https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531296-aos-90-anos-ele-ainda-tem-muitas-historias-para-contar.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 02:00 Bertha Maakaroun https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7531308-o-brasil-dos-intolerantes-e-as-licoes-da-historia-esquecida.html Colunistas#Bertha Maakaroun politica, PT 6994 O Brasil dos intolerantes e as lições da história esquecida https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7531308-o-brasil-dos-intolerantes-e-as-licoes-da-historia-esquecida.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 07:00 Alexandre Carneiro https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525441-bh-tem-1-148-cruzamentos-com-semaforos-quase-um-terco-em-uma-so-regional.html Gerais trânsito, mobilidade 6785 BH tem 1.148 cruzamentos com semáforos; quase um terço em uma só regional https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525441-bh-tem-1-148-cruzamentos-com-semaforos-quase-um-terco-em-uma-so-regional.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 07:00 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531339-mae-denuncia-injuria-racial-contra-filho-em-escola-joga-banana-no-macaco.html Gerais grande bh, racismo, Injúria racial, escola 3178 Mãe denuncia injúria racial contra filho em escola: 'Joga banana no macaco' https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531339-mae-denuncia-injuria-racial-contra-filho-em-escola-joga-banana-no-macaco.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 07:48 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531348-feriadao-com-sol-ou-chuva-veja-a-previsao-do-tempo-para-bh-e-minas.html Gerais Chuva, Previsão do tempo, Regiões, Sol, Tempo 4781 Feriadão com sol ou chuva? Veja a previsão do tempo para BH e Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531348-feriadao-com-sol-ou-chuva-veja-a-previsao-do-tempo-para-bh-e-minas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 08:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531355-maiara-revela-que-ela-e-marilia-mendonca-se-apaixonaram-pelo-mesmo-homem.html Galeria 6 Maiara revela que ela e Marília Mendonça se apaixonaram pelo mesmo homem https://www.flipar.com.br/?p=697337 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 08:30 Folhapress https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531353-fuga-de-flavio-decisao-do-senado-pode-custar-salario-e-mandato-do-senador.html Política bolsonaro, Brasil, carta, Estados Unidos, EUA, Flavio, flávio bolsonaro, eleicoes-2026, trump 4576 Fuga de Flávio: decisão do Senado pode custar salário e mandato do senador https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531353-fuga-de-flavio-decisao-do-senado-pode-custar-salario-e-mandato-do-senador.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 08:57 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531359-juliette-reune-famosos-em-segunda-festa-de-casamento-no-recife.html Galeria 6 Juliette reúne famosos em segunda festa de casamento no Recife https://www.flipar.com.br/?p=697249 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 09:00 Alessandra Mello https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531361-princesinha-do-oeste-agora-e-o-centro-da-politica-mineira.html Política Cleitinho, eleicoes-2026, Divinópolis, minas-gerais, Ana Elisa 8997 ‘Princesinha do Oeste’ agora é o centro da política mineira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531361-princesinha-do-oeste-agora-e-o-centro-da-politica-mineira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 09:19 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531365-anitta-e-confirmada-como-atracao-do-grammy-latino-2026.html Galeria 6 Anitta é confirmada como atração do Grammy Latino 2026 https://www.flipar.com.br/?p=697345 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 09:22 DANIELA ARCANJO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531362-elos-de-milei-em-fuga-de-flavio-bolsonaro-incluem-suspeitas-sobre-jato-e-assessor-entenda-o-que-se-sabe.html Política Argentina, Brasil, Estados Unidos, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula, trump, eua, javier-milei, milei 5642 Elos de Milei em fuga de Flávio Bolsonaro incluem suspeitas sobre jato e assessor; entenda o que se sabe https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531362-elos-de-milei-em-fuga-de-flavio-bolsonaro-incluem-suspeitas-sobre-jato-e-assessor-entenda-o-que-se-sabe.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 09:48 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531367-mg-corrego-e-vasculhado-em-busca-de-possivel-1-vitima-das-chuvas.html Gerais Chuvas, minas-gerais, bombeiros, defesa-civil 5405 MG: córrego é vasculhado em busca de possível 1ª vítima das chuvas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531367-mg-corrego-e-vasculhado-em-busca-de-possivel-1-vitima-das-chuvas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 09:51 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531371-selton-mello-atuara-em-suspense-protagonizado-por-viola-davis.html Galeria 6 Selton Mello atuará em suspense protagonizado por Viola Davis https://www.flipar.com.br/?p=697303 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 10:13 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531380-irma-de-matthew-perry-revela-detalhes-sobre-ultimos-anos-do-ator.html Galeria 6 Irmã de Matthew Perry revela detalhes sobre últimos anos do ator https://www.flipar.com.br/?p=697359 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 10:16 Estado de Minas https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531381-halloween-acende-alerta-para-excesso-de-doces-e-impactos-na-saude-digestiva.html Bem viver Chocolate, Doces, Halloween, excessos, saúde, digestão 4932 Halloween acende alerta para excesso de doces e impactos na saúde digestiva https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531381-halloween-acende-alerta-para-excesso-de-doces-e-impactos-na-saude-digestiva.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 10:25 Gabriel Hernandez dos Santos - Gazeta Press https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531384-efeito-ronaldinho-retorno-aos-gramados-tem-data-marcada-e-impulsiona-negocios-de-clube-italiano.html Esportes 2863 Efeito Ronaldinho: retorno aos gramados tem data marcada e impulsiona negócios de clube italiano https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/31/efeito-ronaldinho-retorno-aos-gramados-tem-data-marcada-e-impulsiona-negocios-de-clube-italiano/ Digital

Estado de Minas 2026-10-31 11:31 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531373-cleitinho-dirige-por-cinco-horas-ate-datas-cidade-maravilhosa.html Política cleitinho, minas-gerais 1359 Cleitinho dirige por cinco horas até Datas: 'Cidade maravilhosa' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531373-cleitinho-dirige-por-cinco-horas-ate-datas-cidade-maravilhosa.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 11:35 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531372-br-381-batida-derrama-oleo-e-bloqueia-parte-da-rodovia-no-sul-de-mg.html Gerais minas-gerais, bombeiros, acidente, acidente-de-transito 2712 BR-381: batida derrama óleo e bloqueia parte da rodovia no Sul de MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531372-br-381-batida-derrama-oleo-e-bloqueia-parte-da-rodovia-no-sul-de-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 11:45 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531397-mosteiros-conventos-e-abadia-centros-de-espiritualidade-estudo-e-retiro.html Galeria 6 Mosteiros, conventos e abadia: centros de espiritualidade, estudo e retiro https://www.flipar.com.br/?p=697414&preview=true&preview_id=697414 Digital

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Estado de Minas 2026-10-31 11:57 No Ataque https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531398-ilha-em-angra-entenda-novos-desdobramentos-da-disputa-entre-richarlison-e-willer-tomaz.html Esportes 8101 Ilha em Angra: entenda novos desdobramentos da disputa entre Richarlison e Willer Tomaz https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/31/ilha-em-angra-entenda-novos-desdobramentos-da-disputa-entre-richarlison-e-willer-tomaz/ Digital

Estado de Minas 2026-10-31 12:02 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531395-mg-batida-entre-carreta-e-caminhonete-deixa-dois-mortos-em-rodovia.html Gerais Acidente, caminhonete, caminhão, MG-410, minas-gerais 1 MG: batida entre carreta e caminhonete deixa dois mortos em rodovia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531395-mg-batida-entre-carreta-e-caminhonete-deixa-dois-mortos-em-rodovia.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 12:07 GUILHERME PIMENTA E RAPHAEL DI CUNTO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531376-governo-lula-e-relator-querem-aprovar-regulacao-concorrencial-das-big-techs-ate-o-fim-do-ano.html Política redes-sociais, lula, camara-dos-deputados, senado, congresso-nacional 4377 Governo Lula e relator querem aprovar regulação concorrencial das big techs até o fim do ano https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531376-governo-lula-e-relator-querem-aprovar-regulacao-concorrencial-das-big-techs-ate-o-fim-do-ano.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 12:21 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531404-novo-e-unico-partido-a-nao-reconhecer-vitoria-de-lula-ilegalidades-do-pt.html Política lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pl, novo, eua, estados-unidos 3441 Novo é único partido a não reconhecer vitória de Lula: 'Ilegalidades do PT' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531404-novo-e-unico-partido-a-nao-reconhecer-vitoria-de-lula-ilegalidades-do-pt.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 12:21 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531405-vietna-praias-unem-beleza-cultura-e-experiencias-que-conquistam-o-mundo.html Galeria 6 Vietnã: praias unem beleza, cultura e experiências que conquistam o mundo https://www.flipar.com.br/?p=697444&preview=true&preview_id=697444 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 12:33 Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531402-mg-sob-alerta-tempestades-ameacam-quase-1-3-do-estado-neste-domingo.html Gerais chuvas, tempestade, alerta, Inmet, minas-gerais, granizo 4270 MG sob alerta: tempestades ameaçam quase 1/3 do estado neste domingo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531402-mg-sob-alerta-tempestades-ameacam-quase-1-3-do-estado-neste-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 12:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531408-simples-e-confiaveis-bussolas-continuam-uteis-em-plena-era-digital.html Galeria 6 Simples e confiáveis, bússolas continuam úteis em plena era digital https://www.flipar.com.br/?p=697447&preview=true&preview_id=697447 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 12:45 Redacao Jogada10 https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531412-com-estevao-de-titular-chelsea-vence-e-amplia-crise-do-united.html Esportes 3133 Com Estêvão de titular, Chelsea vence e amplia crise do United https://noataque.com.br/futebol/campeonato-ingles/noticia/2026/10/31/com-estevao-de-titular-chelsea-vence-e-amplia-crise-do-united/ Digital

Estado de Minas 2026-10-31 12:54 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531409-videos-registram-vazamento-causado-pela-chuva-no-hospital-julia-kubitschek.html Gerais BH, Saúde, chuvas 2393 Vídeos registram vazamento causado pela chuva no Hospital Júlia Kubitschek https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531409-videos-registram-vazamento-causado-pela-chuva-no-hospital-julia-kubitschek.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 13:07 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531414-pantufas-conforto-protecao-e-aconchego-que-exigem-atencao-na-escolha-do-modelo.html Galeria 6 Pantufas: conforto, proteção e aconchego que exigem atenção na escolha do modelo https://www.flipar.com.br/?p=697158&preview=true&preview_id=697158 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 13:07 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531415-floresta-torta-bosque-polones-desafia-as-leis-da-natureza-e-intriga-cientistas.html Galeria 6 Floresta Torta: bosque polonês desafia as leis da natureza e intriga cientistas https://www.flipar.com.br/?p=697415&preview=true&preview_id=697415 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 13:25 Vinícius Prates https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531418-carlos-diz-que-bolsonaro-sente-muita-saudade-de-flavio-apos-ida-aos-eua.html Política carlos-bolsonaro, jair-bolsonaro, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, eua, estados-unidos 2136 Carlos diz que Bolsonaro sente 'muita saudade’ de Flávio após ida aos EUA https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531418-carlos-diz-que-bolsonaro-sente-muita-saudade-de-flavio-apos-ida-aos-eua.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 13:45 Redação https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7531421-brumadinho-recorre-contra-decisao-que-pode-encerrar-auxilio-emergencial.html Cidades#Brumadinho Brumadinho 1722 Brumadinho recorre contra decisão que pode encerrar auxílio emergencial https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7531421-brumadinho-recorre-contra-decisao-que-pode-encerrar-auxilio-emergencial.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 14:06 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531423-corpo-e-encontrado-por-moradores-dentro-de-cacamba-em-bh.html Gerais bh, policia 585 Corpo é encontrado por moradores dentro de caçamba em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531423-corpo-e-encontrado-por-moradores-dentro-de-cacamba-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 14:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531426-rio-reno-curso-estrategico-conecta-nacoes-e-sustenta-regiao-dinamica-da-europa.html Galeria 6 Rio Reno: curso estratégico conecta nações e sustenta região dinâmica da Europa https://www.flipar.com.br/?p=697446&preview=true&preview_id=697446 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 14:26 BBC https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531427-como-metodo-janones-esta-inspirando-a-esquerda-fora-do-brasil.html Política Janones, Exército do Lula, Canal, Repercussão, Lula 6187 Como 'método Janones' está inspirando a esquerda fora do Brasil https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm62yj7vzv48o Digital

Estado de Minas 2026-10-31 14:28 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531429-ministros-de-lula-visitam-aldeias-em-ms-apos-onda-de-ataques-pos-eleicoes.html Política Aldeias Indígenas, Mato Grosso do Sul, governo federal, violência 2877 Ministros de Lula visitam aldeias em MS após onda de ataques pós-eleições https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531429-ministros-de-lula-visitam-aldeias-em-ms-apos-onda-de-ataques-pos-eleicoes.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 14:47 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531430-homem-reage-a-assalto-em-casa-e-mata-um-dos-invasores-em-mg.html Gerais pm, zona-da-mata, minas-gerais, roubo, assalto 1468 Homem reage a assalto em casa e mata um dos invasores em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531430-homem-reage-a-assalto-em-casa-e-mata-um-dos-invasores-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 14:49 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531437-marco-rubio-nega-apoio-dos-eua-a-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.html Política Marco Rubio, Estados Unidos, Flávio Bolsonaro, Donald Trump 2998 Marco Rubio nega apoio dos EUA à fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531437-marco-rubio-nega-apoio-dos-eua-a-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 14:54 MAELI PRADO https://www.em.com.br/economia/2026/10/7531432-expectativas-de-inflacao-para-2027-e-2028-saltam-apos-segundo-turno.html Economia Inflação, Meta, 2027, IPCA 3863 Expectativas de inflação para 2027 e 2028 saltam após segundo turno https://www.em.com.br/economia/2026/10/7531432-expectativas-de-inflacao-para-2027-e-2028-saltam-apos-segundo-turno.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 15:07 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531435-bh-esta-em-alerta-para-pancadas-de-chuva-neste-sabado-31-10-veja.html Gerais Alerta, Chuva, defesa-civil, bh 1955 BH está em alerta para pancadas de chuva neste sábado (31/10); veja https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531435-bh-esta-em-alerta-para-pancadas-de-chuva-neste-sabado-31-10-veja.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 15:12 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531436-homem-tenta-matar-a-ex-namorada-e-esfaqueia-o-filho-dela-em-bh.html Gerais tentativa de feminicídio, violência, BH, polícia 2037 Homem tenta matar a ex-namorada e esfaqueia o filho dela em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531436-homem-tenta-matar-a-ex-namorada-e-esfaqueia-o-filho-dela-em-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 15:15 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531444-titonia-planta-invasora-sufoca-vegetacao-nativa-e-ameaca-o-cerrado.html Galeria 6 Titônia: planta invasora sufoca vegetação nativa e ameaça o Cerrado https://www.flipar.com.br/?p=697445&preview=true&preview_id=697445 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 15:16 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531445-porto-principe-casas-inspiradas-em-biscoitos-de-gengibre-se-tornaram-um-simbolo-do-haiti.html Galeria 6 Porto Príncipe: casas inspiradas em biscoitos de gengibre se tornaram um símbolo do Haiti https://www.flipar.com.br/?p=697416&preview=true&preview_id=697416 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 15:49 Mariana Costa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531443-belvedere-e-outros-37-bairros-de-bh-podem-ficar-sem-agua-ate-domingo.html Gerais BH, água, Copasa, abastecimento 1110 Belvedere e outros 37 bairros de BH podem ficar sem água até domingo https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531443-belvedere-e-outros-37-bairros-de-bh-podem-ficar-sem-agua-ate-domingo.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 15:52 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531446-dupla-invade-secretaria-de-educacao-para-furtar-alimentos-e-gas-em-mg.html Gerais prefeitura, educação, furto, pm, minas-gerais 1613 Dupla invade Secretaria de Educação para furtar alimentos e gás em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531446-dupla-invade-secretaria-de-educacao-para-furtar-alimentos-e-gas-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 16:03 DINO https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531458-pronto-para-trabalhar-mas-travado-no-download-holafly-for-business-revela-diferencas-de-velocidade-dos-wi-fi-dos-aeroportos.html Mundo Corporativo 3892 Pronto para trabalhar mas travado no download: Holafly for Business revela diferenças de velocidade dos Wi-Fi dos aeroportos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531458-pronto-para-trabalhar-mas-travado-no-download-holafly-for-business-revela-diferencas-de-velocidade-dos-wi-fi-dos-aeroportos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 16:16 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531463-descubra-como-preparar-legumes-que-soltam-seiva.html Galeria 6 Descubra como preparar legumes que soltam seiva https://www.flipar.com.br/?p=697443&preview=true&preview_id=697443 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 16:18 Larissa Leone* https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531449-entre-cachoeiras-e-montanhas-conheca-nova-trilha-em-minas-gerais.html Gerais minas-gerais, turismo 6395 Entre cachoeiras e montanhas: conheça nova trilha em Minas Gerais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531449-entre-cachoeiras-e-montanhas-conheca-nova-trilha-em-minas-gerais.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 16:39 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531474-floresta-negra-a-historia-por-tras-dessa-regiao-no-coracao-da-alemanha.html Galeria 6 Floresta Negra: a história por trás dessa região no coração da Alemanha https://www.flipar.com.br/?p=697441&preview=true&preview_id=697441 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 16:52 ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA E JULIANA ARREGUY https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531431-boulos-fala-em-chantagem-do-mercado-sobre-ajuste-fiscal-e-defende-corte-em-desoneracao-e-supersalario.html Política Ajuste, B, Boulos, Fiscal, Guilherme Boulos, Lula, Reforma 7808 Boulos fala em chantagem do mercado sobre ajuste fiscal e defende corte em desoneração e supersalário https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531431-boulos-fala-em-chantagem-do-mercado-sobre-ajuste-fiscal-e-defende-corte-em-desoneracao-e-supersalario.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 17:11 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531482-governos-estaduais-sao-alvo-de-ana-elisa-apos-anuncio-de-alta-nos-combustiveis.html Política Ana Elisa, tributos federais, ICMS , governadores 2900 Governos estaduais são alvo de Ana Elisa após anúncio de alta nos combustíveis https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531482-governos-estaduais-sao-alvo-de-ana-elisa-apos-anuncio-de-alta-nos-combustiveis.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 17:14 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531466-morre-solano-ribeiro-que-produziu-festivais-marcantes-da-mpb-na-televisao.html Cultura morte, produtor, festival, mpb 3120 Morre Solano Ribeiro, que produziu festivais marcantes da MPB na televisão https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531466-morre-solano-ribeiro-que-produziu-festivais-marcantes-da-mpb-na-televisao.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 17:16 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531483-panteao-construido-ha-quase-2-mil-anos-e-uma-das-maiores-obras-da-antiguidade.html Galeria 6 Panteão: construído há quase 2 mil anos, é uma das maiores obras da Antiguidade https://www.flipar.com.br/?p=697442&preview=true&preview_id=697442 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 17:20 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531467-justica-dobra-indenizacao-a-vitima-de-intoxicacao-por-cerveja-da-backer.html Gerais Backer, Belorizontina, Caso Backer, Cerveja, Cervejaria, Contaminação, Dietilenoglicol 6229 Justiça dobra indenização a vítima de intoxicação por cerveja da Backer https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531467-justica-dobra-indenizacao-a-vitima-de-intoxicacao-por-cerveja-da-backer.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 17:31 FELIPE MAIA https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531460-ronnie-wood-dos-rolling-stones-fala-sobre-drogas-cancer-e-rock.html Cultura música, rock, rolling stones, são paulo 5029 Ronnie Wood, dos Rolling Stones, fala sobre drogas, câncer e rock https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531460-ronnie-wood-dos-rolling-stones-fala-sobre-drogas-cancer-e-rock.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 17:36 AUGUSTO TENÓRIO https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531488-governo-recebe-em-tres-dias-4-300-denuncias-de-assedio-eleitoral.html Política assédio, canal de denúncias, LULA, ELEIÇÃO, ESQUERDA, BOLSONARISTAS 3208 Governo recebe em três dias 4.300 denúncias de assédio eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531488-governo-recebe-em-tres-dias-4-300-denuncias-de-assedio-eleitoral.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 17:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531518-affogato-contraste-que-surpreende-entre-cafe-quente-e-sorvete-gelado.html Galeria 6 Affogato: contraste que surpreende entre café quente e sorvete gelado https://www.flipar.com.br/?p=697509&preview=true&preview_id=697509 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 17:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531519-para-alem-do-cafe-cafeterias-belas-e-charmosas-ao-redor-do-mundo.html Galeria 6 Para além do café: cafeterias belas e charmosas ao redor do mundo https://www.flipar.com.br/?p=697507&preview=true&preview_id=697507 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 17:59 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531520-ceviche-prato-peruano-transcende-fronteiras-sem-perder-sua-essencia.html Galeria 6 Ceviche: prato peruano transcende fronteiras sem perder sua essência https://www.flipar.com.br/?p=697440&preview=true&preview_id=697440 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 18:00 Nara Ferreira https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531517-quem-e-o-suplente-que-pode-assumir-o-mandato-de-flavio-bolsonaro-no-senado.html Política Senado, Flávio Bolsonaro, vaga, mandato 2085 Quem é o suplente que pode assumir o mandato de Flávio Bolsonaro no Senado https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531517-quem-e-o-suplente-que-pode-assumir-o-mandato-de-flavio-bolsonaro-no-senado.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 18:15 Jogada10 https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531527-ladroes-invadem-casa-de-eder-militao-e-levam-relogios-joias-e-bolsas.html Esportes 2163 Ladrões invadem casa de Éder Militão e levam relógios, joias e bolsas https://noataque.com.br/futebol/time/real-madrid/noticia/2026/10/31/ladroes-invadem-casa-de-eder-militao-e-levam-relogios-joias-e-bolsas/ Digital

Estado de Minas 2026-10-31 18:26 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531514-tjmg-aumenta-pena-de-homem-que-desviou-dinheiro-dos-pais-idosos.html Gerais Tjmg, idosos, crime, família 4009 TJMG aumenta pena de homem que desviou dinheiro dos pais idosos https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531514-tjmg-aumenta-pena-de-homem-que-desviou-dinheiro-dos-pais-idosos.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 18:29 Folhapress - Notícias https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531516-quase-meio-milhao-de-pessoas-protestam-na-franca-neste-sabado-segundo-organizadores.html Internacional França, protestos, alta de preços, estudantes 4104 Quase meio milhão de pessoas protestam na França neste sábado, segundo organizadores https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531516-quase-meio-milhao-de-pessoas-protestam-na-franca-neste-sabado-segundo-organizadores.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 18:31 Iara Balduino https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531528-so-na-faca-ameaca-assusta-estudantes-apos-eleicoes.html Política Aluno ameaçado,opção política,escola do DF,Violência polític 2166 "Só na faca": ameaça assusta estudantes após eleições https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/aluno-e-ameacado-de-morte-no-df-por-opcao-politica Digital

Estado de Minas 2026-10-31 18:33 Redação Flipar https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531538-perola-natural-da-normandia-falesias-de-etretat-deslumbram-com-imponencia-e-exuberancia.html Galeria 6 Pérola natural da Normandia: falésias de Étretat deslumbram com imponência e exuberância https://www.flipar.com.br/?p=697439&preview=true&preview_id=697439 Digital

Estado de Minas 2026-10-31 18:38 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531537-pm-comenta-possivel-sequestro-de-criancas-em-cidade-mineira.html Gerais Sequestro, criança, minas-gerais, pmmg, manhuaçu, zona da mata 2569 PM comenta possível sequestro de crianças em cidade mineira https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531537-pm-comenta-possivel-sequestro-de-criancas-em-cidade-mineira.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 19:04 Estado de Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531545-acidente-na-br-040-deixa-ao-menos-quatro-feridos-em-juiz-de-fora.html Gerais BR-040, acidente, juiz de fora, cbmmg 1877 Acidente na BR-040 deixa ao menos quatro feridos em Juiz de Fora https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531545-acidente-na-br-040-deixa-ao-menos-quatro-feridos-em-juiz-de-fora.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 19:21 Wellington Barbosa https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531557-dupla-assalta-loterica-em-montes-claros-e-foge.html Gerais loterica, roubo, assalto, PM, Montes-Claros, minas-gerais 1309 Dupla assalta lotérica em Montes Claros e foge https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531557-dupla-assalta-loterica-em-montes-claros-e-foge.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 19:35 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531558-incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-galpao-de-empresa-na-br-040.html Gerais Galpão, Incêndio, ribeirão das neves, cbmmg, br-040 1539 Incêndio de grandes proporções atinge galpão de empresa na BR-040 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531558-incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-galpao-de-empresa-na-br-040.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 19:54 Ana Gabriela Oliveira Lima https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531560-agentes-dos-eua-assumiram-controle-de-parte-de-aeroporto-para-fuga-de-flavio-diz-jornal-argentino.html Política flávio bolsonaro, Estados Unidos, argentina, DonaldTrump, eleições 2026 2507 Agentes dos EUA assumiram controle de parte de aeroporto para fuga de Flávio, diz jornal argentino https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531560-agentes-dos-eua-assumiram-controle-de-parte-de-aeroporto-para-fuga-de-flavio-diz-jornal-argentino.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 20:07 Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531581-muro-desaba-sobre-carro-apos-chuva-forte-em-bairro-de-bh.html Gerais Bombeiros, Chuva, Desabamento, Muro 934 Muro desaba sobre carro após chuva forte em bairro de BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531581-muro-desaba-sobre-carro-apos-chuva-forte-em-bairro-de-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 20:32 Bruno Luis Barros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531584-uso-de-celular-ao-volante-causa-mais-de-460-acidentes-em-minas-em-2026.html Gerais motoristas, cnh, acidentes, sejusp, prf 1867 Uso de celular ao volante causa mais de 460 acidentes em Minas em 2026 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531584-uso-de-celular-ao-volante-causa-mais-de-460-acidentes-em-minas-em-2026.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 20:44 Leandro Couri,Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531590-incendio-na-br-040-combate-as-chamas-em-galpao-deve-durar-horas.html Gerais Bombeiros, Chamas, Fogo, Galpão, Incêndio 2492 Incêndio na BR-040: combate às chamas em galpão deve durar horas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531590-incendio-na-br-040-combate-as-chamas-em-galpao-deve-durar-horas.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 21:02 Estado de Minas https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531592-galeria-de-fotos-incendio-destroi-galpao-de-empresa-na-grande-bh.html Galeria -1 Incêndio destrói galpão de empresa na Grande BH https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531592-galeria-de-fotos-incendio-destroi-galpao-de-empresa-na-grande-bh.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 22:41 Bruno Luis Barros,Sofia Maia https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531599-incendio-na-br-040-vai-mobilizar-bombeiros-durante-a-madrugada.html Gerais incêndio, br-040, cbmmg, ribeirão das neves 2200 Incêndio na BR-040 vai mobilizar bombeiros durante a madrugada https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531599-incendio-na-br-040-vai-mobilizar-bombeiros-durante-a-madrugada.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 23:15 Bruno Luis Barros,Mateus Parreiras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531603-buscas-por-homem-arrastado-por-enxurrada-em-corrego-sao-suspensas-em-mg.html Gerais Alagamento, bombeiros, corpo 3235 Buscas por homem arrastado por enxurrada em córrego são suspensas em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531603-buscas-por-homem-arrastado-por-enxurrada-em-corrego-sao-suspensas-em-mg.html Digital

Estado de Minas 2026-10-31 23:42 ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531606-nikolas-nao-age-como-cristao-ao-zombar-de-quem-votou-em-lula-diz-pastor-de-direita.html Política BOLSONARISMO, Bolsonaro, EVANGÉLICOS, LULA, Nikolas ferreira, VOTO 7411 Nikolas não age como cristão ao zombar de quem votou em Lula, diz pastor de direita https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531606-nikolas-nao-age-como-cristao-ao-zombar-de-quem-votou-em-lula-diz-pastor-de-direita.html Digital