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Estado de Minas2026-10-01 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512133-carnaval-de-bh-2027-estao-abertas-as-inscricoes-para-os-blocos-caricatos.htmlGeraiscarnaval bh, carnaval 2027, bloco caricato, bh2678Carnaval de BH 2027: estão abertas as inscrições para os blocos caricatoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512133-carnaval-de-bh-2027-estao-abertas-as-inscricoes-para-os-blocos-caricatos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512149-bh-defesa-civil-faz-simulado-para-evitar-enchentes-na-bernardo-vasconcelos.htmlGeraisprevenção, enchente, defesa civil, bh, simulação2095BH: Defesa Civil faz simulado para evitar enchentes na Bernardo Vasconceloshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512149-bh-defesa-civil-faz-simulado-para-evitar-enchentes-na-bernardo-vasconcelos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512176-contagem-tera-onibus-de-graca-e-alteracoes-no-transito-no-dia-da-eleicao.htmlGeraiseleições 2026, contagem, mobilidade urbana, democracia, ônibus gratuito2671Contagem terá ônibus de graça e alterações no trânsito no dia da eleiçãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512176-contagem-tera-onibus-de-graca-e-alteracoes-no-transito-no-dia-da-eleicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512198-troca-de-bandeiras-no-epa-e-mineirao-comeca-apos-aprovacao-final-do-cade.htmlEconomiasupermercados bh, epa, supermercado, cade, bh, minas gerais3070Troca de bandeiras no Epa e Mineirão começa após aprovação final do Cadehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512198-troca-de-bandeiras-no-epa-e-mineirao-comeca-apos-aprovacao-final-do-cade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512306-fraude-no-aluguel-justica-condena-imobiliaria-e-seguradora-em-mg.htmlGeraislocação de imóveis, tjmg, indenização, condenação2794Fraude no aluguel: Justiça condena imobiliária e seguradora em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512306-fraude-no-aluguel-justica-condena-imobiliaria-e-seguradora-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512312-operacao-swatting-entenda-o-trote-perigoso-que-mobiliza-a-policia.htmlGeraisoperação, mpmg, bh, ameaça, trote1749Operação Swatting: entenda o trote perigoso que mobiliza a políciahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512312-operacao-swatting-entenda-o-trote-perigoso-que-mobiliza-a-policia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 00:03Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512050-flavio-e-lula-miram-eleitores-de-cury-e-escalam-interlocutores-para-tentar-apoio.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3024Flávio e Lula miram eleitores de Cury e escalam interlocutores para tentar apoiohttps://platobr.com.br/flavio-e-lula-miram-eleitores-de-cury-e-escalam-interlocutores-para-tentar-apoioDigital
Estado de Minas2026-10-01 00:07Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512052-apos-reuniao-brasil-esta-pouco-otimista-com-solucao-rapida-para-tarifaco.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1960Após reunião, Brasil está pouco otimista com solução rápida para tarifaçohttps://platobr.com.br/apos-reuniao-brasil-esta-pouco-otimista-com-solucao-rapida-para-tarifacoDigital
Estado de Minas2026-10-01 00:15Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512054-o-que-pensa-fernando-haddad-sobre-o-fundo-constitucional-do-df.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1584O que pensa Fernando Haddad sobre o Fundo Constitucional do DFhttps://platobr.com.br/o-que-pensa-fernando-haddad-sobre-o-fundo-constitucional-do-dfDigital
Estado de Minas2026-10-01 01:47DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512058-iff-lanca-o-aquascent-tecnologia-avancada-de-fragrancias-a-base-de-agua.htmlMundo Corporativo5449IFF lança o AQUASCENT™: tecnologia avançada de fragrâncias à base de águahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512058-iff-lanca-o-aquascent-tecnologia-avancada-de-fragrancias-a-base-de-agua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 01:47DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512059-china-eastern-airlines-apresenta-avancos-em-tecnologias-digitais-e-inteligentes-na-4-conferencia-de-aviacao-da-cata.htmlMundo Corporativo3676China Eastern Airlines Apresenta Avanços em Tecnologias Digitais e Inteligentes na 4ª Conferência de Aviação da CATAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512059-china-eastern-airlines-apresenta-avancos-em-tecnologias-digitais-e-inteligentes-na-4-conferencia-de-aviacao-da-cata.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00Paulo Galvãohttps://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7511872-antes-das-bets-houve-os-bingos.htmlColunistas#Dois ToquesBets, MP, Apostas, Proibição, Bingos3114Antes das bets, houve os bingoshttps://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7511872-antes-das-bets-houve-os-bingos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00Helvécio Carloshttps://www.em.com.br/colunistas/helvecio-carlos/2026/10/7511903-chef-mineira-festeja-40-anos-de-carreira-reinterpretando-suas-receitas.htmlColunistas#Helvécio Carloscolunista, Estado de Minas, coluna social2876Chef mineira festeja 40 anos de carreira reinterpretando suas receitashttps://www.em.com.br/colunistas/helvecio-carlos/2026/10/7511903-chef-mineira-festeja-40-anos-de-carreira-reinterpretando-suas-receitas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00Anna Marinahttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7511908-ja-escolheu-em-quem-votar-conhece-a-proposta-do-seu-candidato.htmlColunistas#Anna Marinaminas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas3243Já escolheu em quem votar? Conhece a proposta do seu candidato?https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7511908-ja-escolheu-em-quem-votar-conhece-a-proposta-do-seu-candidato.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00Orion Teixeirahttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7511966-debate-preve-2-turno-entre-cleitinho-e-patrus.htmlColunistas#Orion TeixeiraEleíções, Minas, Cleitinho, Patrus3206Debate ‘prevê’ 2º turno entre Cleitinho e Patrushttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7511966-debate-preve-2-turno-entre-cleitinho-e-patrus.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512006-o-dilema-moderno-brasileiro-e-as-eleicoes.htmlOpinião5485O dilema moderno brasileiro e as eleiçõeshttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512006-o-dilema-moderno-brasileiro-e-as-eleicoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512007-cidadao-esta-por-conta-propria-contra-o-crime-organizado.htmlOpinião4295Cidadão está por conta própria contra o crime organizadohttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512007-cidadao-esta-por-conta-propria-contra-o-crime-organizado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512009-flavio-vai-lula-nao-faltar-ao-debate-da-globo-e-decisao-de-alto-risco.htmlColunistas#Luiz Carlos AzedoDebate, Lula, Flávio, eleições5420Flávio vai; Lula, não. Faltar ao debate da Globo é decisão de alto riscohttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512009-flavio-vai-lula-nao-faltar-ao-debate-da-globo-e-decisao-de-alto-risco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512018-amnesia-das-urnas-e-algoritimos-da-colonia.htmlColunistas#Bertha Maakarouneleições, algorítimos, deputados, senadores6283Amnésia das urnas e algoritmos da colôniahttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512018-amnesia-das-urnas-e-algoritimos-da-colonia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512036-restaurantes-populares24-milhoesde-refeicoes-por-ano.htmlGeraispopular, restaurante, bh8768Restaurantes populares:2,4 milhõesde refeições por anohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512036-restaurantes-populares24-milhoesde-refeicoes-por-ano.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512038-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-01-10-2026.htmlCapa do dia-1CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 01/10/2026https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512038-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-01-10-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 02:00ALESSANDRA ARAGÃOhttps://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7512082-o-lugar-dos-amigos-na-vida-adulta.htmlColunistas#Alessandra Aragãoamizade, amigos, vida adulta, infância, conexão 2848O lugar dos amigos na vida adultahttps://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7512082-o-lugar-dos-amigos-na-vida-adulta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 03:00Andrei Megre,Bruno Luis Barros,Luiz Ribeirohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512021-lula-e-flavio-bolsonaro-estarao-em-minas-na-antevespera-da-eleicao.htmlPolíticaELEIÇÕES 2026, Flávio Bolsonaro, Lula, minas-gerais, presidente6059Lula e Flávio Bolsonaro estarão em Minas na antevéspera da eleiçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512021-lula-e-flavio-bolsonaro-estarao-em-minas-na-antevespera-da-eleicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 03:47DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512062-thales-lanca-sentinel-envelope-plus-para-proteger-softwares-contra-engenharia-reversa-assistida-por-ia.htmlMundo Corporativo7749Thales lança Sentinel Envelope Plus para proteger softwares contra engenharia reversa assistida por IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512062-thales-lanca-sentinel-envelope-plus-para-proteger-softwares-contra-engenharia-reversa-assistida-por-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 03:47DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512063-thales-reforca-a-gestao-da-postura-de-seguranca-de-dados-para-lidar-com-os-riscos-emergentes-da-ia.htmlMundo Corporativo8399Thales reforça a gestão da postura de segurança de dados para lidar com os riscos emergentes da IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512063-thales-reforca-a-gestao-da-postura-de-seguranca-de-dados-para-lidar-com-os-riscos-emergentes-da-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 04:00Jaeci Carvalhohttps://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7512000-vergonha-estatal-nao-tem-que-ajudar-o-futebol-brasileiro.htmlColunistas#Jaeci Carvalhofutebol, bets, atlético, cruzeiro3250Vergonha: estatal não tem que ajudar o futebol brasileirohttps://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7512000-vergonha-estatal-nao-tem-que-ajudar-o-futebol-brasileiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 04:00Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512025-bh-nikolas-promete-travar-a-afonso-pena-nesta-quinta-1-10-com-ato.htmlPolíticanikolas-ferreira, eleicoes-2026, pl882BH: Nikolas promete "travar" a Afonso Pena nesta quinta (1/10) com atohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512025-bh-nikolas-promete-travar-a-afonso-pena-nesta-quinta-1-10-com-ato.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 05:30Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512066-linha-3052-ganha-viagens-diretas-e-sem-paradas-a-partir-desta-quinta-em-bh.htmlGeraisônibus, BH, mobilidade, PBH1311Linha 3052 ganha viagens diretas e sem paradas a partir desta quinta em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512066-linha-3052-ganha-viagens-diretas-e-sem-paradas-a-partir-desta-quinta-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 05:45Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512067-bh-pode-ter-calor-recorde-nesta-quinta-1-10-termometros-perto-dos-37-c.htmlGeraisCalor, recorde, previsao-do-tempo, bh, inmet, defesa-civil1709BH pode ter calor recorde nesta quinta (1/10): termômetros perto dos 37°Chttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512067-bh-pode-ter-calor-recorde-nesta-quinta-1-10-termometros-perto-dos-37-c.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 06:00Angela Mathyldehttps://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7511968-a-sociedade-da-dopamina-estamos-viciados-em-prazer-rapido.htmlColunistas#Comportamento e Saúde Mental3498A sociedade da dopamina: Estamos viciados em prazer rápido?https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7511968-a-sociedade-da-dopamina-estamos-viciados-em-prazer-rapido.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 06:00Direito Simples Assimhttps://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7511973-morte-do-locador-ou-do-locatario-quem-assume-o-contrato.htmlColunistas#Direito Simples AssimAluguel, Imóvel5368Morte do locador ou do locatário: quem assume o contrato?https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7511973-morte-do-locador-ou-do-locatario-quem-assume-o-contrato.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 06:00Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7511977-uniao-cede-predios-para-transformacao-em-moradias-populares-em-minas.htmlGeraisImóveis, Moradia popular, SPU, Terrenos5673União cede prédios para transformação em moradias populares em Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7511977-uniao-cede-predios-para-transformacao-em-moradias-populares-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 06:00André Spínolahttps://www.em.com.br/colunistas/trends-talks/2026/10/7511978-empreender-nao-e-ter-a-fabrica-ou-loja.htmlColunistas#Trends Talks3461Empreender não é ter a fábrica ou lojahttps://www.em.com.br/colunistas/trends-talks/2026/10/7511978-empreender-nao-e-ter-a-fabrica-ou-loja.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 06:00Beatriz Bevilaquahttps://www.em.com.br/colunistas/mundo-startup/2026/10/7511997-gigante-mineira-da-tecnologia-amplia-presenca-na-america-latina.htmlColunistas#Mundo Startup3212Gigante mineira da tecnologia amplia presença na América Latina https://www.em.com.br/colunistas/mundo-startup/2026/10/7511997-gigante-mineira-da-tecnologia-amplia-presenca-na-america-latina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 06:00Walter Romanohttps://www.em.com.br/colunistas/walter-romano/2026/10/7512027-o-fim-da-poesia-do-voto-nulo.htmlColunistas#Walter RomanoNulo, Resultado, Urna3062O fim da poesia do voto nulohttps://www.em.com.br/colunistas/walter-romano/2026/10/7512027-o-fim-da-poesia-do-voto-nulo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 06:31Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512071-onde-flavio-bolsonaro-vai-acompanhar-a-apuracao-do-primeiro-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem519Onde Flávio Bolsonaro vai acompanhar a apuração do primeiro turnohttps://platobr.com.br/onde-flavio-bolsonaro-vai-acompanhar-a-apuracao-do-primeiro-turnoDigital
Estado de Minas2026-10-01 06:33DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512073-promega-lanca-o-paradyme-27gy-str-system-minimizando-artefatos-de-gagueira-em-analise-forense-de-dna.htmlMundo Corporativo7518Promega lança o Paradyme™ 27GY STR System, minimizando artefatos de gagueira em análise forense de DNAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512073-promega-lanca-o-paradyme-27gy-str-system-minimizando-artefatos-de-gagueira-em-analise-forense-de-dna.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 06:49Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512076-gritaria-correria-e-tiros-terminam-com-homem-morto-em-bh.htmlGeraishomicídio, bh, pm1683Gritaria, correria e tiros terminam com homem morto em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512076-gritaria-correria-e-tiros-terminam-com-homem-morto-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 07:07Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512080-nikolas-e-vorcaro-tre-mg-nega-direito-de-resposta-a-deputado-por-reportagem-sobre-audio-enviado-a-banqueiro.htmlPolíticaeleicoes-2026, Nikolas, TREMG, jornalismo3943Nikolas e Vorcaro: TRE-MG nega direito de resposta a deputado por reportagem sobre áudio enviado a banqueirohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512080-nikolas-e-vorcaro-tre-mg-nega-direito-de-resposta-a-deputado-por-reportagem-sobre-audio-enviado-a-banqueiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 07:17Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512083-video-flagra-homem-sendo-atropelado-depois-de-discussao-em-mg.htmlGeraisatropelamento, uberlândia, PM1572Vídeo flagra homem sendo atropelado depois de discussão em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512083-video-flagra-homem-sendo-atropelado-depois-de-discussao-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 07:26Paula Laboissière Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512081-mudancas-na-emissao-e-no-controle-de-receitas-medicas-entram-em-vigor.htmlBem viverreceita médica, anvisa, REMÉDIOS5313Mudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigorhttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-09/mudancas-na-emissao-e-no-controle-de-receitas-medicas-entram-em-vigorDigital
Estado de Minas2026-10-01 07:31DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512088-kyowa-kirin-e-knight-therapeutics-assinam-contrato-de-distribuicao-exclusiva-para-poteligeo-mogamulizumabe-para-pacientes-com-linfoma-cutaneo-de-celulas-t-ctcl-em-toda-a-america-latina.htmlMundo Corporativo8741Kyowa Kirin e Knight Therapeutics assinam contrato de distribuição exclusiva para POTELIGEO® (mogamulizumabe) para pacientes com linfoma cutâneo de células T (CTCL) em toda a América Latinahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512088-kyowa-kirin-e-knight-therapeutics-assinam-contrato-de-distribuicao-exclusiva-para-poteligeo-mogamulizumabe-para-pacientes-com-linfoma-cutaneo-de-celulas-t-ctcl-em-toda-a-america-latina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 07:31DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512089-roquette-apresentara-solucoes-farmaceuticas-de-ponta-a-ponta-para-formulacoes-centradas-no-paciente-na-cphi-milao-2026.htmlMundo Corporativo4540Roquette apresentará soluções farmacêuticas de ponta a ponta para formulações centradas no paciente na CPHI Milão 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512089-roquette-apresentara-solucoes-farmaceuticas-de-ponta-a-ponta-para-formulacoes-centradas-no-paciente-na-cphi-milao-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 07:38Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512092-bh-acidente-com-tres-veiculos-trava-o-anel-rodoviario-e-gera-fila-de-7-km.htmlGeraisAnel Rodoviário, acidente-de-transito, bh, bhtrans1000BH: acidente com três veículos trava o Anel Rodoviário e gera fila de 7 kmhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512092-bh-acidente-com-tres-veiculos-trava-o-anel-rodoviario-e-gera-fila-de-7-km.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 07:43Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512096-flavio-bolsonaro-interrompe-campanha-para-acompanhar-apresentacao-da-filha-na-escola.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1084Flávio Bolsonaro interrompe campanha para acompanhar apresentação da filha na escolahttps://platobr.com.br/flavio-bolsonaro-interrompe-campanha-para-acompanhar-apresentacao-da-filha-na-escolaDigital
Estado de Minas2026-10-01 07:51RENATA GALFhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512085-stf-tem-precedente-para-manter-investigacao-sobre-flavio-bolsonaro-caso-ele-seja-eleito.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, stf, eleicoes-20265849STF tem precedente para manter investigação sobre Flávio Bolsonaro caso ele seja eleitohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512085-stf-tem-precedente-para-manter-investigacao-sobre-flavio-bolsonaro-caso-ele-seja-eleito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 08:03Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512100-lula-tem-43-e-flavio-bolsonaro-39-aponta-real-time-big-data.htmlPolíticaLula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pesquisa-eleitoral, zema, renan-santos, ronaldo-caiado1526Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 39%, aponta Real Time Big Datahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512100-lula-tem-43-e-flavio-bolsonaro-39-aponta-real-time-big-data.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 08:03Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512102-carreta-tomba-motorista-morre-e-br-040-segue-parcialmente-interditada.htmlGeraisBr-040, Carreta, Morre, acidente-de-transito, zona da mata1605Carreta tomba, motorista morre e BR-040 segue parcialmente interditadahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512102-carreta-tomba-motorista-morre-e-br-040-segue-parcialmente-interditada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 08:05Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512103-real-time-big-data-flavio-e-lula-empatam-em-segundo-turno.htmlPolíticaLula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, ronaldo-caiado, zema, pesquisa-eleitoral, renan-santos2043Real Time Big Data: Flávio e Lula empatam em segundo turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512103-real-time-big-data-flavio-e-lula-empatam-em-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 08:08Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512087-esqueca-a-regra-de-arrumar-a-cama-logo-cedo-especialistas-revelam-o-segredo-visual-para-manter-o-quarto-organizado-sem-esforco.htmlBem viverCASA, ORGANIZAÇÃO, CONFORTO, HARMONIA3180Esqueça a regra de arrumar a cama logo cedo: especialistas revelam o segredo visual para manter o quarto organizado sem esforçohttps://www.tupi.fm/entretenimento/esqueca-a-regra-de-arrumar-a-cama-logo-cedo-especialistas-revelam-o-segredo-visual-para-manter-o-quarto-organizado-sem-esforco/Digital
Estado de Minas2026-10-01 08:19Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512110-caminhao-e-flagrado-com-105-mil-macos-de-cigarros-contrabandeados.htmlGeraiscaminhão, cigarros, Contrabando, uberaba, PRF, TriânguloMineiro991Caminhão é flagrado com 105 mil maços de cigarros contrabandeadoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512110-caminhao-e-flagrado-com-105-mil-macos-de-cigarros-contrabandeados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 08:19Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512118-otavio-muller-fala-sobre-filhos-enteado-e-carreira-no-encontro.htmlGaleria6Otávio Müller fala sobre filhos, enteado e carreira no “Encontro”https://www.flipar.com.br/?p=689401Digital
Estado de Minas2026-10-01 08:24Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7512119-o-avanco-da-herpes.htmlColunistas#Coluna EsplanadaColuna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas2732O avanço da Herpeshttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7512119-o-avanco-da-herpes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 08:31Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512123-filha-de-ator-de-pretty-little-liars-morre-aos-13-anos-luz-das-nossas-vidas.htmlCulturacelebridades, mundo, tv, séries2586Filha de ator de ‘Pretty Little Liars’ morre aos 13 anos: 'Luz das nossas vidas'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512123-filha-de-ator-de-pretty-little-liars-morre-aos-13-anos-luz-das-nossas-vidas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 08:44Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512131-marjorie-estiano-revela-como-se-apaixonou-por-medico-nos-bastidores-de-sob-pressao.htmlCulturacultura, celebridades, relacionamento2277Marjorie Estiano revela como se apaixonou por médico nos bastidores de 'Sob Pressão'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512131-marjorie-estiano-revela-como-se-apaixonou-por-medico-nos-bastidores-de-sob-pressao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 08:55Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512127-grande-bh-compartimento-secreto-esconde-skunk-e-cocaina-em-carro-na-br-262.htmlGeraisCocaína, trafico-de-drogas, br-262, grande-bh, prf1006Grande BH: compartimento secreto esconde skunk e cocaína em carro na BR-262https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512127-grande-bh-compartimento-secreto-esconde-skunk-e-cocaina-em-carro-na-br-262.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 08:55Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512138-a-trajetoria-de-cid-moreira-voz-que-marcou-a-televisao-brasileira.htmlGaleria6A trajetória de Cid Moreira, voz que marcou a televisão brasileirahttps://www.flipar.com.br/?p=689227Digital
Estado de Minas2026-10-01 08:59Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512140-dal-piva-comemora-vitoria-sobre-nikolas-no-tre-mg-nao-vai-ter-direito-de-resposta-lindao.htmlPolíticanikolas, tremg, eleicoes-2026, daniel-vorcaro88Dal Piva comemora vitória sobre Nikolas no TRE-MG: "Não vai ter direito de resposta, lindão"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512140-dal-piva-comemora-vitoria-sobre-nikolas-no-tre-mg-nao-vai-ter-direito-de-resposta-lindao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:01Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512142-oncas-pintadas-fazem-cabo-de-guerra-com-sucuri-no-pantanal.htmlCulturabrasil, mato grosso, animais1751Onças-pintadas fazem 'cabo de guerra' com sucuri no Pantanalhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512142-oncas-pintadas-fazem-cabo-de-guerra-com-sucuri-no-pantanal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:07Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512147-mingaus-encorpados-e-combinacoes-para-experimentar-conheca-o-preferido-de-diva-do-cinema-americano.htmlGaleria6Mingaus encorpados e combinações para experimentar: conheça o preferido de diva do cinema americanohttps://www.flipar.com.br/?p=689361Digital
Estado de Minas2026-10-01 09:11Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512148-doacao-de-sangue-novas-regras-facilitam-para-quem-tem-tatuagem-e-mais.htmlBem viverbrasil, saúde, bem-estar, doação de sangue, sangue3195Doação de sangue: novas regras facilitam para quem tem tatuagem e maishttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512148-doacao-de-sangue-novas-regras-facilitam-para-quem-tem-tatuagem-e-mais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:19José Cândido Júniorhttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512156-jorge-jesus-foi-a-aeroporto-e-tentou-convencer-cristiano-ronaldo-a-seguir-na-selecao.htmlEsportes4417Jorge Jesus foi a aeroporto e tentou convencer Cristiano Ronaldo a seguir na Seleçãohttps://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/01/jorge-jesus-foi-a-aeroporto-e-tentou-convencer-cristiano-ronaldo-a-seguir-na-selecao/Digital
Estado de Minas2026-10-01 09:19Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512158-isabelle-drummond-volta-a-interpretar-emilia-apos-quase-20-anos.htmlGaleria6Isabelle Drummond volta a interpretar Emília após quase 20 anoshttps://www.flipar.com.br/?p=689411Digital
Estado de Minas2026-10-01 09:21Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512146-renan-santos-chama-kassio-nunes-de-soldadinho-de-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaFlávio Bolsonaro, renan-santos, flavio-bolsonaro, tse, eleicoes-20262370Renan Santos chama Kassio Nunes de "soldadinho de Flávio Bolsonaro"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512146-renan-santos-chama-kassio-nunes-de-soldadinho-de-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:26Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512093-trabalho-noturno-eleva-risco-de-infarto-e-hipertensao-em-vigilantes-alertam-estudos.htmlBem viverhipertensão, infarto, trabalho noturno, vigilante3430Trabalho noturno eleva risco de infarto e hipertensão em vigilantes, alertam estudoshttps://www.tupi.fm/saude/trabalho-noturno-eleva-risco-de-infarto-e-hipertensao-em-vigilantes-alertam-estudos/Digital
Estado de Minas2026-10-01 09:26Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512161-morre-elis-gemea-com-sindrome-da-velhice-precoce-aos-5-anos.htmlNacionalbrasil, roraima, doenças raras3091Morre Elis, gêmea com síndrome da velhice precoce, aos 5 anoshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512161-morre-elis-gemea-com-sindrome-da-velhice-precoce-aos-5-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:36Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512164-fiocruz-e-escolhida-para-coordenar-rede-de-pesquisas-da-bacia-do-rio-doce.htmlGeraisbacia, Bacia do Rio Doce, Rio Doce, rompimento de barragem, barragem de Fundão, minas gerais, espírito santo, fiocruz4648Fiocruz é escolhida para coordenar Rede de Pesquisas da Bacia do Rio Docehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512164-fiocruz-e-escolhida-para-coordenar-rede-de-pesquisas-da-bacia-do-rio-doce.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:37Eduarda Soares - Rádio Tupihttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512104-pm-e-condenado-por-mortes-apos-confundir-macaco-hidraulico-com-arma.htmlNacionalRio1595PM é condenado por mortes após confundir macaco hidráulico com armahttps://www.tupi.fm/rio/pm-e-condenado-por-mortes-na-pavuna-apos-confundir-macaco-hidraulico-com-arma/Digital
Estado de Minas2026-10-01 09:41Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512105-especialistas-em-alergia-concordam-arrumar-a-cama-logo-ao-acordar-piora-crises-de-rinite-e-asma.htmlBem viverSaúde2464Especialistas em alergia concordam: arrumar a cama logo ao acordar piora crises de rinite e asmahttps://www.tupi.fm/saude/especialistas-em-alergia-concordam-arrumar-a-cama-logo-ao-acordar-piora-crises-de-rinite-e-asma/Digital
Estado de Minas2026-10-01 09:45DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512184-biometano-impulsiona-transporte-pesado-de-baixo-carbono.htmlMundo Corporativo5486Biometano impulsiona transporte pesado de baixo carbono  https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512184-biometano-impulsiona-transporte-pesado-de-baixo-carbono.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:49DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512185-citacao-de-jurisprudencia-inventada-por-ia-pode-gerar-multas.htmlMundo Corporativo4226Citação de jurisprudência inventada por IA pode gerar multashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512185-citacao-de-jurisprudencia-inventada-por-ia-pode-gerar-multas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:49Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512188-bolsonarista-defende-projeto-que-tiraria-de-aparecida-titulo-de-padroeira-do-brasil.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, nossa senhora aparecida, eleicoes-2026, Câmara2687Bolsonarista defende projeto que tiraria de Aparecida título de padroeira do Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512188-bolsonarista-defende-projeto-que-tiraria-de-aparecida-titulo-de-padroeira-do-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:49DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512190-saudi-eksab-idb-invest-caf-e-idc-network-lancam-fundo-de-impacto-para-ampliar-o-capital-de-crescimento-no-norte-da-america-latina.htmlMundo Corporativo10784 Saudi Eksab, IDB Invest, CAF e IDC Network lançam fundo de impacto para ampliar o capital de crescimento no norte da América Latinahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512190-saudi-eksab-idb-invest-caf-e-idc-network-lancam-fundo-de-impacto-para-ampliar-o-capital-de-crescimento-no-norte-da-america-latina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:49DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512191-linesight-nomeia-john-butler-como-ceo.htmlMundo Corporativo8943Linesight nomeia John Butler como CEOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512191-linesight-nomeia-john-butler-como-ceo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:49DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512192-relatorio-da-templafy-revela-que-95-dos-profissionais-do-conhecimento-editam-documentos-gerados-por-ia-antes-do-uso-nos-negocios.htmlMundo Corporativo9940Relatório da Templafy Revela que 95% dos Profissionais do Conhecimento Editam Documentos Gerados por IA Antes do Uso nos Negócioshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512192-relatorio-da-templafy-revela-que-95-dos-profissionais-do-conhecimento-editam-documentos-gerados-por-ia-antes-do-uso-nos-negocios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 09:53Carlos Palermo - Redação Rádio Tupihttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512187-cao-apronta-durante-sessao-de-yoga-e-transforma-relaxamento-em-diversao.htmlNacionalAnimais, Pets, Yoga750Cão apronta durante sessão de yoga e transforma relaxamento em diversãohttps://www.tupi.fm/entretenimento/cao-apronta-durante-sessao-de-yoga-e-transforma-momento-de-relaxamento-em-diversao/Digital
Estado de Minas2026-10-01 09:54GUILHERME MATOShttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7512107-leiloes-de-outubro-tem-playstation-5-a-rs-300-e-iphone-17-por-rs-600.htmlEconomiaiPhone, leilão4023Leilões de outubro têm Playstation 5 a R$ 300 e iPhone 17 por R$ 600https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512107-leiloes-de-outubro-tem-playstation-5-a-rs-300-e-iphone-17-por-rs-600.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 10:01AFP FTPhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512108-musk-volta-a-assessorar-o-governo-trump-em-projeto-sobre-o-futuro-da-guerra.htmlInternacionalEUA, tecnologia, Musk, defesa2093Musk volta a assessorar o governo Trump em projeto sobre o futuro da guerrahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512108-musk-volta-a-assessorar-o-governo-trump-em-projeto-sobre-o-futuro-da-guerra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 10:06Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512197-eleicoes-2026-pode-votar-de-bermuda-levar-colinha-e-usar-celular.htmlNacionalEleições 2026, Eleições, Presidente, Vestimenta1491Eleições 2026: Pode votar de bermuda, levar 'colinha' e usar celular?https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512197-eleicoes-2026-pode-votar-de-bermuda-levar-colinha-e-usar-celular.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-01 10:11Sareen Habeshianhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512111-mulher-que-seria-executada-no-tennessee-sobrevive-a-duas-injecoes-letais.htmlInternacional9214Mulher que seria executada no Tennessee sobrevive a duas injeções letaishttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cmqxvxez1exqoDigital
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Estado de Minas2026-10-01 10:42Danandra Rocha - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512204-nunes-marques-sera-relator-de-pedido-de-revisao-da-condenacao-de-bolsonaro.htmlPolíticaBolsonaro, STF1702Nunes Marques será relator de pedido de revisão da condenação de Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512204-nunes-marques-sera-relator-de-pedido-de-revisao-da-condenacao-de-bolsonaro.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-01 10:48Celina Aquinohttps://www.em.com.br/degusta/2026/09/7509998-sucesso-no-delivery-confeiteiro-coloca-sagrada-familia-na-rota-doce-de-bh.htmlDegustadoce, doces, confeitaria, gastronomia, podcast-degusta6038Sucesso no delivery, confeiteiro coloca Sagrada Família na rota doce de BHhttps://www.em.com.br/degusta/2026/09/7509998-sucesso-no-delivery-confeiteiro-coloca-sagrada-familia-na-rota-doce-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 11:05Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512228-a-postura-que-augusto-cury-promete-adotar-em-relacao-a-flavio-no-debate-da-globo.htmlPolítica#PlatôBrReportagem765A postura que Augusto Cury promete adotar em relação a Flávio no debate da Globohttps://platobr.com.br/a-postura-que-augusto-cury-promete-adotar-em-relacao-a-flavio-no-debate-da-globoDigital
Estado de Minas2026-10-01 11:09Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512231-hinduismo-conheca-a-riqueza-de-suas-tradicoes-praticas-espirituais-e-principais-divindades.htmlGaleria6Hinduísmo: conheça a riqueza de suas tradições, práticas espirituais e principais divindadeshttps://www.flipar.com.br/?p=689448Digital
Estado de Minas2026-10-01 11:11Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/09/7511716-condimento-do-momento-em-bh-chili-crunch-promete-elevar-qualquer-prato.htmlDegusta13819Condimento do momento em BH, chili crunch promete elevar qualquer pratohttps://www.em.com.br/degusta/2026/09/7511716-condimento-do-momento-em-bh-chili-crunch-promete-elevar-qualquer-prato.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 11:13Chico Mendonçahttps://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7512234-o-que-precisa-ser.htmlColunistas#Chico Mendonça5740O que precisa serhttps://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7512234-o-que-precisa-ser.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 11:20Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512239-eleicoes-2026-posso-usar-o-celular-como-colinha-na-hora-de-votar.htmlPolíticaEleições, Eleições 20262752Eleições 2026: posso usar o celular como 'colinha' na hora de votar?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512239-eleicoes-2026-posso-usar-o-celular-como-colinha-na-hora-de-votar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 11:30Folhapress - Notíciashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512243-oasis-retira-de-leilao-acervo-inedito-de-gravacoes.htmlCulturaoasis, Música, Rock, Inglaterra1146Oasis retira de leilão acervo inédito de gravaçõeshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512243-oasis-retira-de-leilao-acervo-inedito-de-gravacoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 11:33Edésio Ferreira,Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512201-queda-de-galho-complica-transito-no-nova-granada-em-bh.htmlGeraisQueda de árvore646Queda de galho complica trânsito no Nova Granada, em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512201-queda-de-galho-complica-transito-no-nova-granada-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 11:33Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512253-tse-faz-ajuste-mas-queda-de-braco-com-ala-do-stf-mantem-brasilia-em-alerta.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1451TSE faz ajuste, mas queda de braço com ala do STF mantém Brasília em alertahttps://platobr.com.br/tse-faz-ajuste-mas-queda-de-braco-com-ala-do-stf-mantem-brasilia-em-alertaDigital
Estado de Minas2026-10-01 11:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512254-goishicha-o-cha-japones-fermentado-que-parece-peca-de-jogo.htmlGaleria6Goishicha: o chá japonês fermentado que parece peça de jogohttps://www.flipar.com.br/?p=689380Digital
Estado de Minas2026-10-01 11:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512255-maior-erro-nova-biografia-sobre-tom-brady-faz-analise-sobre-impacto-do-divorcio-com-a-brasileira-gisele-bundchen.htmlGaleria6Maior erro? Nova biografia sobre Tom Brady faz análise sobre impacto do divórcio com a brasileira Gisele Bündchenhttps://www.flipar.com.br/?p=689487Digital
Estado de Minas2026-10-01 11:34Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512095-o-segredo-biologico-dos-introvertidos-que-explica-por-que-mentes-quietas-processam-informacoes-de-maneira-tao-diferente-da-maioria-das-outras-pessoas.htmlBem viverCÉREBRO, INTROVERTIDO, COMPORTAMENTO2569O segredo biológico dos introvertidos que explica por que mentes quietas processam informações de maneira tão diferente da maioria das outras pessoashttps://www.tupi.fm/sentinelas/o-segredo-biologico-dos-introvertidos-que-explica-por-que-mentes-quietas-processam-informacoes-de-maneira-tao-diferente-da-maioria-das-outras-pessoas/Digital
Estado de Minas2026-10-01 11:39ISABELA FAGGIANIhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512113-paul-mccartney-relembra-colapso-mental-apos-fim-dos-beatles.htmlCulturaBanda, Beatles, Documentário, Lennon, Mccartney, Musica, Música2155Paul McCartney relembra colapso mental após fim dos Beatleshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512113-paul-mccartney-relembra-colapso-mental-apos-fim-dos-beatles.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 11:42João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512260-atletico-retira-marca-de-patrocinadora-do-ar.htmlEsportes2368Atlético retira marca de patrocinadora do arhttps://noataque.com.br/futebol/time/atletico-mg/noticia/2026/10/01/atletico-retira-marca-de-patrocinadora-do-ar/Digital
Estado de Minas2026-10-01 11:44Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512114-matthew-perry-de-friends-gastou-rs-36-milhoes-tentando-se-livrar-do-vicio-antes-de-morrer-por-efeitos-da-cetamina.htmlCulturaEntretenimento1805Matthew Perry, de Friends, gastou R$ 36 milhões tentando se livrar do vício antes de morrer por efeitos da cetaminahttps://www.tupi.fm/entretenimento/matthew-perry-astro-de-friends-gastou-cerca-de-r-36-milhoes-tentando-se-livrar-do-vicio-antes-de-morrer-por-efeitos-da-cetamina/Digital
Estado de Minas2026-10-01 11:49Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512209-metro-bh-estacao-amazonas-comeca-a-funcionar-com-cobranca.htmlGeraisCom, Inicia, Metrô, Nesta, Operação2067Metrô BH: Estação Amazonas começa a funcionar com cobrança https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512209-metro-bh-estacao-amazonas-comeca-a-funcionar-com-cobranca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 11:57Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512267-dirigente-do-psb-diz-que-ausencia-de-lula-em-debate-nao-e-atitude-simpatica.htmlPolítica#PlatôBrReportagem694Dirigente do PSB diz que ausência de Lula em debate não é ‘atitude simpática’https://platobr.com.br/dirigente-do-psb-diz-que-ausencia-de-lula-em-debate-nao-e-atitude-simpaticaDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:01Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512269-cafe-com-que-saiba-como-fazer-a-harmonizacao-perfeita-para-curtir-a-bebida.htmlDegustagastronomia, culinária, café, harmonização2718Café com quê? Saiba como fazer a harmonização perfeita para curtir a bebidahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512269-cafe-com-que-saiba-como-fazer-a-harmonizacao-perfeita-para-curtir-a-bebida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:01Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512258-metro-sera-gratuito-e-opera-com-horarios-especiais-neste-domingo-4-10.htmlGeraisdomingo, horário, metrô-bh, eleições 2026, transporte público, mobilidade urbana668Metrô será gratuito e opera com horários especiais neste domingo (4/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512258-metro-sera-gratuito-e-opera-com-horarios-especiais-neste-domingo-4-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:02Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512265-emendas-de-flavio-pagaram-entidades-e-empresas-sob-investigacao.htmlPolíticaInvestigação, senado, emendas, flavio-bolsonaro3327Emendas de Flávio pagaram entidades e empresas sob investigaçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512265-emendas-de-flavio-pagaram-entidades-e-empresas-sob-investigacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:09Paula Laboissière Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512257-anvisa-aprova-regularizacao-de-cosmeticos-artesanais.htmlBem viveranvisa, pele, COSMÉTICOS2169Anvisa aprova regularização de cosméticos artesanaishttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-aprova-regularizacao-de-cosmeticos-artesanaisDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:09Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512274-cafe-gelado-3-receitas-faceis-para-celebrar-a-data-e-fugir-do-calorao.htmlDegustagastronomia, culinária, café3383Café gelado: 3 receitas fáceis para celebrar a data e fugir do calorãohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512274-cafe-gelado-3-receitas-faceis-para-celebrar-a-data-e-fugir-do-calorao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:09Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512276-manteiga-ou-margarina-entenda-as-diferencas-e-saiba-o-que-considerar-na-escolha.htmlGaleria6Manteiga ou margarina? Entenda as diferenças e saiba o que considerar na escolhahttps://www.flipar.com.br/?p=689482Digital
Estado de Minas2026-10-01 12:14Izabella Caixeta,Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512270-br-040-depois-de-16-horas-pista-e-totalmente-liberada-na-zona-da-mata.htmlGeraisBR-040, Zona da Mata, acidente, concessionária EPR Via Mineira1348BR-040: depois de 16 horas, pista é totalmente liberada na Zona da Matahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512270-br-040-depois-de-16-horas-pista-e-totalmente-liberada-na-zona-da-mata.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:15Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512280-cafe-sem-neura-qual-a-dose-segura-e-o-melhor-horario-para-consumir.htmlBem viversaúde, bem-estar, café3290Café sem neura: qual a dose segura e o melhor horário para consumirhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512280-cafe-sem-neura-qual-a-dose-segura-e-o-melhor-horario-para-consumir.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:17Malu Mourahttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512284-portugal-define-novo-camisa-7-apos-saida-de-cristiano-ronaldo.htmlEsportes2782Portugal define novo camisa 7 após saída de Cristiano Ronaldohttps://noataque.com.br/futebol/time/portugal/noticia/2026/10/01/portugal-define-novo-camisa-7-apos-saida-de-cristiano-ronaldo/Digital
Estado de Minas2026-10-01 12:18Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512268-bh-e-649-cidades-de-mg-estao-sob-alerta-de-tempestade-nesta-quinta-1-10.htmlGeraistempestade, chuva, granizo, minas-gerais, BH, defesa-civil10775BH e 649 cidades de MG estão sob alerta de tempestade nesta quinta (1°/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512268-bh-e-649-cidades-de-mg-estao-sob-alerta-de-tempestade-nesta-quinta-1-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:21Maria Reis*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512287-fazenda-de-gloria-pires-vira-condominio-com-lotes-de-rs-1-milhao.htmlCulturaGlória Pires, Terra Vermelha, Fazenda, Orlando de Morais2364Fazenda de Glória Pires vira condomínio com lotes de R$ 1 milhãohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512287-fazenda-de-gloria-pires-vira-condominio-com-lotes-de-rs-1-milhao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:21Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512285-tunel-debaixo-do-mar-reduzira-viagem-de-1-hora-para-5-minutos-veja-projeto.htmlNacionalObras, Nacional, Túnel, Engarrafamento2604Túnel debaixo do mar reduzirá viagem de 1 hora para 5 minutos; veja projetohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512285-tunel-debaixo-do-mar-reduzira-viagem-de-1-hora-para-5-minutos-veja-projeto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:23Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512247-tinder-eleitoral-divulgado-por-huck-e-suspenso-apos-denuncias.htmlPolíticaHuck, eleições, celebridades, política2331'Tinder eleitoral' divulgado por Huck é suspenso após denúnciashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512247-tinder-eleitoral-divulgado-por-huck-e-suspenso-apos-denuncias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:31Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512292-de-jesus-cristo-a-messi-bolos-deformados-viram-febre-nas-redes-sociais-e-fazem-pedidos-de-confeiteira-dispararem.htmlGaleria6De Jesus Cristo a Messi: bolos deformados viram febre nas redes sociais e fazem pedidos de confeiteira dispararemhttps://www.flipar.com.br/?p=689498Digital
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Estado de Minas2026-10-01 12:41Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512298-verity-anne-hathaway-e-dakota-johnson-no-suspense-erotico-do-ano.htmlCulturacinema, filmes, celebridades, cultura1395'Verity': Anne Hathaway e Dakota Johnson no suspense erótico do anohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512298-verity-anne-hathaway-e-dakota-johnson-no-suspense-erotico-do-ano.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 12:41DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512303-aplicativo-lyft-e-lancado-na-europa.htmlMundo Corporativo5002Aplicativo Lyft é lançado na Europahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512303-aplicativo-lyft-e-lancado-na-europa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-01 12:50Alicia Bernardes - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512282-carmen-lucia-nega-recurso-de-renan-santos-para-participar-de-debate-da-globo.htmlPolíticaCarmen Lúcia, stf, eleições 2026, Renan Santos2303Cármen Lúcia nega recurso de Renan Santos para participar de debate da Globohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512282-carmen-lucia-nega-recurso-de-renan-santos-para-participar-de-debate-da-globo.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-01 13:50DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512367-neutrogena-aveeno-e-regaine-apresentam-novas-evidencias-cientificas-demonstrando-como-ingredientes-com-comprovacao-cientifica-favorecem-a-saude-da-pele-e-dos-cabelos.htmlMundo Corporativo9757Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® apresentam novas evidências científicas demonstrando como ingredientes com comprovação científica favorecem a saúde da pele e dos cabeloshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512367-neutrogena-aveeno-e-regaine-apresentam-novas-evidencias-cientificas-demonstrando-como-ingredientes-com-comprovacao-cientifica-favorecem-a-saude-da-pele-e-dos-cabelos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 13:50DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512368-medicina-veterinaria-brasileira-e-destaque-em-evento-global.htmlMundo Corporativo4443Medicina veterinária brasileira é destaque em evento globalhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512368-medicina-veterinaria-brasileira-e-destaque-em-evento-global.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 13:52Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512370-travessia-gastronomica-na-serra-do-espinhaco-une-trekking-e-alta-cozinha.htmlDegustaculinária, gastronomia, turismo, mg2759Travessia gastronômica na Serra do Espinhaço une trekking e alta cozinhahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512370-travessia-gastronomica-na-serra-do-espinhaco-une-trekking-e-alta-cozinha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 13:53DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512369-abcip-lidera-grupo-para-padronizar-dados-de-iluminacao.htmlMundo Corporativo2993ABCIP lidera grupo para padronizar dados de iluminaçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512369-abcip-lidera-grupo-para-padronizar-dados-de-iluminacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 13:55Alexandre Carneiro,Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512337-confira-a-leitura-da-sentenca-do-homem-que-estuprou-e-matou-jovem-na-rmbh.htmlGeraistjmg, RMBH, estupro , jovem , Juatuba, condenação3415Confira a leitura da sentença do homem que estuprou e matou jovem na RMBHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512337-confira-a-leitura-da-sentenca-do-homem-que-estuprou-e-matou-jovem-na-rmbh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 13:56Thiago Pratahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512359-morre-cronos-vocalista-do-venom-e-um-dos-precursores-do-black-metal.htmlCulturaheavy metal, Inglaterra, Música, Black Metal2738Morre Cronos, vocalista do Venom e um dos precursores do black metalhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512359-morre-cronos-vocalista-do-venom-e-um-dos-precursores-do-black-metal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:00Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512374-justica-acelera-bloqueio-de-contas-no-nubank-itau-caixa-e-bb.htmlEconomiaJustiça, Banco, bloqueio, contas, nubank, itaú, caixa, BB2320Justiça acelera bloqueio de contas no Nubank, Itaú, Caixa e BBhttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7512374-justica-acelera-bloqueio-de-contas-no-nubank-itau-caixa-e-bb.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:03Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512344-dia-das-criancas-6-destinos-para-viajar-de-ultima-hora-com-os-filhos.htmlTurismoDia das Crianças, feriado, Passeios, Brasil, fozdoiguaçu, camposdojordao, portodegalinhas6261Dia das Crianças: 6 destinos para viajar de última hora com os filhoshttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512344-dia-das-criancas-6-destinos-para-viajar-de-ultima-hora-com-os-filhos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:03Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512381-almofadas-pequenos-detalhes-que-deixam-a-casa-mais-aconchegante.htmlGaleria6Almofadas: pequenos detalhes que deixam a casa mais aconchegantehttps://www.flipar.com.br/?p=689615Digital
Estado de Minas2026-10-01 14:08Estado de Minashttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7512384-louro-cravo-e-canela-para-que-serve-a-mistura.htmlCasa e DecoraçãoCasa e decoração, Canela, Mofo1847Louro, cravo e canela: para que serve a mistura? https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7512384-louro-cravo-e-canela-para-que-serve-a-mistura.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:12Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512393-tre-determina-suspensao-do-perfil-de-sukita-no-instagram.htmlPolíticaTRE, Tribunal regional Eleitoral, sergipe, instagram, remoção, conta2367TRE determina suspensão do perfil de Sukita no Instagramhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512393-tre-determina-suspensao-do-perfil-de-sukita-no-instagram.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:17Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512397-paulo-cesar-pereio-a-1-exposicao-do-sesc-senac-rio-das-ostras.htmlColunistas#Marcelo de AssisDas, Rio das Ostras5647Paulo Cesar Peréio: a 1ª exposição do Sesc Senac Rio das Ostrashttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512397-paulo-cesar-pereio-a-1-exposicao-do-sesc-senac-rio-das-ostras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:19Isabela Teixeira da costahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7512395-talk-sobre-moda-em-paris.htmlFeminino & Masculino2972Talk sobre moda em Parishttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7512395-talk-sobre-moda-em-paris.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:31Augusto Piohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512360-bar-muda-de-nome-e-mira-em-novo-publico-sem-perder-a-fama-de-comida-boa.htmlDegustabar, restaurante, prato feito, tiragosto, música5448Bar muda de nome e mira em novo público, sem perder a fama de comida boahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512360-bar-muda-de-nome-e-mira-em-novo-publico-sem-perder-a-fama-de-comida-boa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:36Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512413-rio-das-ostras-instrumental-2026-promove-shows-gratuitos.htmlColunistas#Marcelo de AssisShows4621Rio das Ostras Instrumental 2026 promove shows gratuitos https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512413-rio-das-ostras-instrumental-2026-promove-shows-gratuitos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:38Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512414-dona-da-brastemp-lanca-geladeira-que-faz-gelo-de-restaurante-na-porta.htmlNacionallançamento, gelo, casa e decoração, geladeira, cônsul1885Dona da Brastemp lança geladeira que faz 'gelo de restaurante' na portahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512414-dona-da-brastemp-lanca-geladeira-que-faz-gelo-de-restaurante-na-porta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:45Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/09/7511824-mudancas-do-el-nino-reforcam-a-atencao-a-prevencao-da-dengue.htmlBem viveraedes aegypti, Arboviroses, chikungunya, El Niño5485Mudanças do El Niño reforçam a atenção à prevenção da denguehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/09/7511824-mudancas-do-el-nino-reforcam-a-atencao-a-prevencao-da-dengue.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-01 14:50DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512429-comex-acelera-mudancas-e-exige-adaptacao.htmlMundo Corporativo7970Comex acelera mudanças e exige adaptaçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512429-comex-acelera-mudancas-e-exige-adaptacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:51Maria Reis*https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512425-avo-viaja-a-costa-rica-e-compara-caribe-a-cidade-do-interior-de-sp.htmlTurismoCosta Rica, São Paulo, Redes Sociais, Presidente Epitácio2234Avó viaja à Costa Rica e compara Caribe a cidade do interior de SPhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512425-avo-viaja-a-costa-rica-e-compara-caribe-a-cidade-do-interior-de-sp.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:51Folhapress - Notíciashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512415-sean-diddy-combs-leva-vida-de-luxo-na-prisao.htmlCulturaSean Combs, Diddy, prisão, privilégios3098Sean 'Diddy' Combs leva vida de luxo na prisãohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512415-sean-diddy-combs-leva-vida-de-luxo-na-prisao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:52DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512430-grupo-eletrolar-lanca-all-connected-media.htmlMundo Corporativo3547Grupo Eletrolar lança All Connected Mediahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512430-grupo-eletrolar-lanca-all-connected-media.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 14:52DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512435-congresso-ibgc-o-ser-humano-na-lideranca-da-transformacao.htmlMundo Corporativo3402Congresso IBGC: o ser humano na liderança da transformaçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512435-congresso-ibgc-o-ser-humano-na-lideranca-da-transformacao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-01 15:00Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512440-ponte-de-66-anos-construida-por-franceses-sera-demolida-para-obra.htmlNacionalReforma, Obra, Ponte, Nacional1747Ponte de 66 anos construída por franceses será demolida para obrahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512440-ponte-de-66-anos-construida-por-franceses-sera-demolida-para-obra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-01 15:03Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512447-arco-do-triunfo-monumento-simbolo-de-paris-guarda-a-memoria-de-napoleao.htmlGaleria6Arco do Triunfo: monumento símbolo de Paris guarda a memória de Napoleãohttps://www.flipar.com.br/?p=689671&preview=true&preview_id=689671Digital
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Estado de Minas2026-10-01 15:23Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512458-celina-leao-recua-de-lei-seca-em-brasilia-no-primeiro-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1000Celina Leão recua de Lei Seca em Brasília no primeiro turnohttps://platobr.com.br/celina-leao-recua-de-lei-seca-em-brasilia-no-primeiro-turnoDigital
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Estado de Minas2026-10-01 15:34Maria Reis*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512472-justica-marca-audiencia-entre-renato-aragao-e-a-filha-por-cobranca-de-rs-872-48558.htmlCulturaRenato Aragão, Juliana Rangel Aragão, Audiência1769Justiça marca audiência entre Renato Aragão e a filha por cobrança de R$ 872.485,58https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512472-justica-marca-audiencia-entre-renato-aragao-e-a-filha-por-cobranca-de-rs-872-48558.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-02 00:09Victor Fuzeirahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512907-como-a-crise-no-stf-avancou-para-o-tse-as-vesperas-do-primeiro-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3638Como a crise no STF avançou para o TSE às vésperas do primeiro turnohttps://platobr.com.br/como-a-crise-no-stf-respingou-no-tse-as-vesperas-do-primeiro-turnoDigital
Estado de Minas2026-10-02 00:38DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512908-jac-motors-destaca-potencial-de-reducao-do-tco-em-frotas-eletricas-de-distribuicao.htmlMundo Corporativo4636JAC Motors destaca potencial de redução do TCO em frotas elétricas de distribuiçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512908-jac-motors-destaca-potencial-de-reducao-do-tco-em-frotas-eletricas-de-distribuicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 02:00André Muradhttps://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7512524-mutacao-genetica-e-predisposicao-ao-cancer-de-pulmao.htmlColunistas#André MuradCancer, Dados, Genética, Mutação, Pesquisas3748Mutação genética e predisposição ao câncer de pulmão https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7512524-mutacao-genetica-e-predisposicao-ao-cancer-de-pulmao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 02:00Anna Marina*https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7512708-bariatrica-a-partir-dos-14-anos-novos-criterios-e-desafios.htmlColunistas#Anna Marinaminas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas4306Bariátrica a partir dos 14 anos: novos critérios e desafioshttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7512708-bariatrica-a-partir-dos-14-anos-novos-criterios-e-desafios.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-02 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512829-leitor-aponta-pressao-sobre-as-mulheres-vitimas-de-violencia.htmlOpiniãoMulher, Mulheres936LEITOR APONTA 'PRESSÃO' SOBRE AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAhttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512829-leitor-aponta-pressao-sobre-as-mulheres-vitimas-de-violencia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 02:00Quinhohttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7512830-debate-presidencial-2026.htmlCharge-1Debate presidencial 2026https://www.em.com.br/charge/2026/10/7512830-debate-presidencial-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 02:00Marcílio de Moraeshttps://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7512842-mercado-de-trabalho-aquecido-desafia-empresas-e-os-juros.htmlColunistas#Marcílio de MoraesEmprego, Trabalho, juros altos, construção5049 Mercado de trabalho aquecido desafia empresas e os juroshttps://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7512842-mercado-de-trabalho-aquecido-desafia-empresas-e-os-juros.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512846-fator-externo-complica-vida-de-lula-para-oposicao-pode-ser-a-vantagem.htmlColunistas#Luiz Carlos Azedoeleição , Lula, Flávio Bolsonaro6044Fator externo complica vida de Lula; para oposição, pode ser a vantagemhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512846-fator-externo-complica-vida-de-lula-para-oposicao-pode-ser-a-vantagem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512871-retrato-das-pesquisas-algoritmos-e-as-reviravoltas-do-eleitorado.htmlColunistas#Bertha Maakarounpesquisas, eleições, algorítmos, eleicoes-20265972Com frequência, eleições são ganhas e são perdidas na última horahttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512871-retrato-das-pesquisas-algoritmos-e-as-reviravoltas-do-eleitorado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512903-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-02-10-2026.htmlCapa do dia-1CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 02/10/2026https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512903-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-02-10-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 02:31DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512916-emga-da-continuidade-ao-seu-sucesso-no-brasil.htmlMundo Corporativo5297EMGA dá continuidade ao seu sucesso no Brasilhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512916-emga-da-continuidade-ao-seu-sucesso-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 02:37Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512917-ipva-zero-para-sempre-delmasso-quer-manter-beneficio-para-eletricos-e-hibridos-no-df.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2238IPVA zero para sempre: Delmasso quer manter benefício para elétricos e híbridos no DFhttps://platobr.com.br/ipva-zero-para-sempre-delmasso-quer-manter-beneficio-para-eletricos-e-hibridos-no-dfDigital
Estado de Minas2026-10-02 04:00Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512898-nikolas-liga-para-flavio-bolsonaro-durante-ato-no-centro-de-bh.htmlPolíticaBolsonaro, Nikolas, Nikolas ferreira, flavio-bolsonaro, pl, eleicoes-20261116Nikolas liga para Flávio Bolsonaro durante ato no Centro de BHhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512898-nikolas-liga-para-flavio-bolsonaro-durante-ato-no-centro-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 05:37DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512922-andersen-global-aprimora-a-presenca-juridica-no-paquistao-com-nova-firma-membro.htmlMundo Corporativo2948Andersen Global aprimora a presença jurídica no Paquistão com nova firma-membrohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512922-andersen-global-aprimora-a-presenca-juridica-no-paquistao-com-nova-firma-membro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 07:22Ellen Cristiehttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512931-embaixada-dos-eua-suspende-atendimento-no-brasil-entenda-o-motivo.htmlInternacionalBrasil, Estados unidos, EUA, Governo, Visto1659Embaixada dos EUA suspende atendimento no Brasil: entenda o motivohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512931-embaixada-dos-eua-suspende-atendimento-no-brasil-entenda-o-motivo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 07:28Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512929-calor-da-tregua-em-bh-com-alerta-para-chuva-forte-raios-e-granizo.htmlGerais1610Calor dá trégua em BH com alerta para chuva forte, raios e granizohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512929-calor-da-tregua-em-bh-com-alerta-para-chuva-forte-raios-e-granizo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 07:37DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512932-convite-da-mohawk-industries-inc-para-participacao-na-chamada-de-conferencia-de-resultados-do-terceiro-trimestre.htmlMundo Corporativo2543Convite da Mohawk Industries, Inc. Para Participação na Chamada de Conferência de Resultados do Terceiro Trimestrehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512932-convite-da-mohawk-industries-inc-para-participacao-na-chamada-de-conferencia-de-resultados-do-terceiro-trimestre.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 07:41Folhapress - Notíciashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512933-luciana-gimenez-nega-despejo-e-diz-estar-de-mudanca-em-sao-paulo.htmlCulturaLuciana Gimenez, despejo, mudança, apresentadora2023Luciana Gimenez nega despejo e diz estar de mudança em São Paulohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512933-luciana-gimenez-nega-despejo-e-diz-estar-de-mudanca-em-sao-paulo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 07:49LUIS EDUARDO DE SOUSAhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512936-entidades-medicas-pedem-a-anvisa-proibicao-de-chips-da-beleza.htmlBem viverchip, beleza, chip da beleza, estética, alerta, riscos6948Entidades médicas pedem à Anvisa proibição de chips da belezahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512936-entidades-medicas-pedem-a-anvisa-proibicao-de-chips-da-beleza.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 07:50Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512937-vai-ser-mesario-veja-quanto-ganha-e-quais-sao-os-beneficios.htmlPolíticaBrasil, eleições 2026, mesário, urnas, votação3288Vai ser mesário? Veja quanto ganha e quais são os benefícioshttps://www.tupi.fm/brasil/vai-ser-mesario-veja-quanto-ganha-e-quais-sao-os-beneficios/Digital
Estado de Minas2026-10-02 07:58Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512939-vamos-resolver-essa-eleicao-domingo-pede-flavio.htmlPolíticaeleicoes-2026, eleicoes, flavio-bolsonaro3404'Vamos resolver essa eleição domingo', pede Fláviohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512939-vamos-resolver-essa-eleicao-domingo-pede-flavio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 08:00AFP FTPhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512938-trump-promete-atacar-o-ira-com-muita-forca-se-pais-tiver-envolvimento-com-ataque-no-voo-da-flydubai.htmlInternacionalEUA, Irã, política, guerra, aviação, Israel, Donald Trump2857Trump promete atacar o Irã com 'muita força' se país tiver envolvimento com ataque no voo da Flydubaihttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512938-trump-promete-atacar-o-ira-com-muita-forca-se-pais-tiver-envolvimento-com-ataque-no-voo-da-flydubai.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 08:08Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512941-dois-jovens-morrem-apos-carro-bater-contra-poste-no-rio.htmlNacionalrio, Avenida Brasil, acidente, mortos, jovens1276Dois jovens morrem após carro bater contra poste no Rio https://www.tupi.fm/rio/dois-jovens-morrem-apos-carro-bater-contra-poste-na-avenida-brasil/Digital
Estado de Minas2026-10-02 08:13Larissa Brandeshttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7512944-calor-de-40-c-altera-disponibilidade-de-produtos-nos-mercados-confira.htmlEconomiaEconomia2976Calor de 40°C altera disponibilidade de produtos nos mercados: confirahttps://www.tupi.fm/economia/calor-de-40c-altera-disponibilidade-de-produtos-basicos-nos-mercados-confira-a-lista-de-substituicoes-estrategicas-para-driblar-os-efeitos-da-crise-climatica/Digital
Estado de Minas2026-10-02 08:13Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512948-ana-maria-braga-renova-o-visual-para-a-segunda-temporada-do-chef-de-alto-nivel.htmlGaleria6Ana Maria Braga renova o visual para a segunda temporada do “Chef de Alto Nível”https://www.flipar.com.br/?p=689749Digital
Estado de Minas2026-10-02 08:14Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512947-homem-confessa-ter-matado-irmao-por-causa-de-um-celular-na-grande-bh.htmlGeraishomicidio, grande bh, ibirité, furto de celular1783Homem confessa ter matado irmão por causa de um celular na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512947-homem-confessa-ter-matado-irmao-por-causa-de-um-celular-na-grande-bh.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-02 08:20CLAUDINEI QUEIROZhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512946-veja-a-previsao-do-tempo-para-o-domingo-de-eleicao-nas-27-capitais.htmlNacionalchuva, nublado, eleições 2026, domingo, BH, capitais5840Veja a previsão do tempo para o domingo de eleição nas 27 capitaishttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512946-veja-a-previsao-do-tempo-para-o-domingo-de-eleicao-nas-27-capitais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 08:22Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512958-sapo-cururu-vira-paciente-apos-ataque-em-uberlandia.htmlGeraisuberlandia, TriânguloMineiro, sapo cururu2805Sapo-cururu vira paciente após ataque em Uberlândiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512958-sapo-cururu-vira-paciente-apos-ataque-em-uberlandia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 08:25Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512943-agu-pede-investigacao-sobre-possivel-verba-de-trump-para-grupos-no-brasil.htmlPolíticaAdvocacia-Geral da União, AGU, Dinheiro, Donald Trump, Estados Unidos, Eua, Geral, eleições 20264501AGU pede investigação sobre possível verba de Trump para grupos no Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512943-agu-pede-investigacao-sobre-possivel-verba-de-trump-para-grupos-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 08:27Yaya Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512960-datafolha-62-nao-sabem-numero-do-candidato-a-governador-em-mg.htmlPolítica2451Datafolha: 62% não sabem número do candidato a governador em MGhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512960-datafolha-62-nao-sabem-numero-do-candidato-a-governador-em-mg.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-02 09:16Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512987-tem-ate-uma-capivara-no-meio-da-pista-confusao-durante-chuva-quase-leva-pai-a-acionar-bombeiros.htmlNacional1598'Tem até uma capivara no meio da pista': confusão durante chuva quase leva pai a acionar bombeiroshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512987-tem-ate-uma-capivara-no-meio-da-pista-confusao-durante-chuva-quase-leva-pai-a-acionar-bombeiros.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 09:22PATRÍCIA CAMPOS MELLOhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512983-eduardo-bolsonaro-diz-que-corrupcao-de-vorcaro-e-o-de-menos.htmlPolítica8 de janeiro, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Prisão, FLÁVIO BOLSONARO, ELEIÇÕES 20262541Eduardo Bolsonaro diz que corrupção de Vorcaro 'é o de menos' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512983-eduardo-bolsonaro-diz-que-corrupcao-de-vorcaro-e-o-de-menos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 09:22Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512994-entenda-a-lei-que-oficializou-nossa-senhora-aparecida-como-padroeira-do-brasil-ha-mais-de-40-anos.htmlNacional2829Entenda a lei que oficializou Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil há mais de 40 anoshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512994-entenda-a-lei-que-oficializou-nossa-senhora-aparecida-como-padroeira-do-brasil-ha-mais-de-40-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 09:29Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512998-ela-seria-a-primeira-mulher-executada-em-200-anos-mas-sobreviveu-a-injecao-letal.htmlInternacional2531Ela seria a primeira mulher executada em 200 anos, mas sobreviveu à injeção letalhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512998-ela-seria-a-primeira-mulher-executada-em-200-anos-mas-sobreviveu-a-injecao-letal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 09:31Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512999-lasers-gigantes-no-deserto-do-atacama-saiba-por-que-cientistas-criam-estrelas.htmlTurismo3303Lasers gigantes no deserto do Atacama: saiba por que cientistas criam "estrelas"https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512999-lasers-gigantes-no-deserto-do-atacama-saiba-por-que-cientistas-criam-estrelas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 09:34Yaya Souzahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513003-carro-eletrico-causa-mais-enjoo-entenda-a-ciencia-por-tras-do-mal-estar.htmlBem viver1851Carro elétrico causa mais enjoo? Entenda a ciência por trás do mal-estarhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513003-carro-eletrico-causa-mais-enjoo-entenda-a-ciencia-por-tras-do-mal-estar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 09:35TAMARA NASSIFhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512996-datafolha-78-dizem-ser-favoraveis-a-proibicao-das-bets-por-lula.htmlPolíticaAposta, Bets, Brasil, Cassino, Datafolha, Pesquisa, eleições 2026, lula2673Datafolha: 78% dizem ser favoráveis à proibição das bets por Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7512996-datafolha-78-dizem-ser-favoraveis-a-proibicao-das-bets-por-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 09:35Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513007-afetado-por-doenca-rara-influenciador-de-aviacao-lito-sousa-morre-aos-59-anos.htmlGaleria6Afetado por doença rara, influenciador de aviação Lito Sousa morre aos 59 anoshttps://www.flipar.com.br/?p=689832Digital
Estado de Minas2026-10-02 09:36Yaya Souzahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513005-dia-das-criancas-em-bh-mais-de-100-atracoes-gratuitas-em-outubro.htmlCultura3540Dia das Crianças em BH: mais de 100 atrações gratuitas em outubrohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513005-dia-das-criancas-em-bh-mais-de-100-atracoes-gratuitas-em-outubro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 09:38Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513006-stj-autoriza-penhora-de-salario-para-pagar-dividas-veja-as-regras.htmlNacional1649STJ autoriza penhora de salário para pagar dívidas; veja as regrashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513006-stj-autoriza-penhora-de-salario-para-pagar-dividas-veja-as-regras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 09:45Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512986-confira-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-de-minas-nesta-sexta-2-10.htmlPolíticaAgenda, Candidatos, Eleições 2026, Governo de Minas, cleitinho, alexandre Kalil, flávio roscoe, patrus ananias, gabriel azevedo, mateus simões2615Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (2/10)https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512986-confira-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-de-minas-nesta-sexta-2-10.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-02 10:09Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513024-duelo-de-audiencia-lula-10-milhoes-no-flow-x-flavio-5-milhoes-na-live.htmlPolíticaELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, DEBATE NA GLOBO, FLOW1740Duelo de audiência: Lula, 10 milhões no Flow x Flávio, 5 milhões na livehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513024-duelo-de-audiencia-lula-10-milhoes-no-flow-x-flavio-5-milhoes-na-live.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 10:09Giovanna Rodrigues - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513026-australia-segue-eua-e-fecha-embaixada-no-brasil-por-ameaca-de-crimes-violentos.htmlInternacionalEmbaixada, Segurança1755Austrália segue EUA e fecha embaixada no Brasil por "ameaça de crimes violentos"https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513026-australia-segue-eua-e-fecha-embaixada-no-brasil-por-ameaca-de-crimes-violentos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 10:21Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513030-harry-e-meghan-criticam-paparazzi-perto-da-escola-dos-filhos-no-reino-unido.htmlGaleria6Harry e Meghan criticam paparazzi perto da escola dos filhos no Reino Unidohttps://www.flipar.com.br/?p=689777Digital
Estado de Minas2026-10-02 10:32Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513035-pensou-que-fosse-esquilo-morador-encontra-homem-morando-em-seu-sotao.htmlInternacional1409Pensou que fosse esquilo: morador encontra homem 'morando' em seu sótãohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513035-pensou-que-fosse-esquilo-morador-encontra-homem-morando-em-seu-sotao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 10:32Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513038-o-resultado-que-a-campanha-de-flavio-bolsonaro-espera-no-domingo.htmlPolítica#PlatôBrReportagem709O resultado que a campanha de Flávio Bolsonaro espera no domingohttps://platobr.com.br/o-resultado-que-a-campanha-de-flavio-bolsonaro-espera-no-domingoDigital
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Estado de Minas2026-10-02 10:47Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513053-lula-ja-elegeu-um-culpado-por-eventual-derrota.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1087Lula já elegeu um culpado por eventual derrotahttps://platobr.com.br/lula-ja-elegeu-um-culpado-por-eventual-derrotaDigital
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Estado de Minas2026-10-02 11:08Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513070-fechamento-de-embaixadas-e-um-alerta-na-ponta-do-funil-eleitoral-de-2026.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1266Fechamento de embaixadas é um alerta na ponta do funil eleitoral de 2026https://platobr.com.br/fechamento-de-embaixadas-e-um-alerta-na-ponta-do-funil-eleitoral-de-2026Digital
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Estado de Minas2026-10-02 11:51Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513116-idosa-autoriza-amputacao-de-uma-perna-e-acorda-sem-as-duas-ela-processa-hospital.htmlInternacional2521Idosa autoriza amputação de uma perna e acorda sem as duas; ela processa hospitalhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513116-idosa-autoriza-amputacao-de-uma-perna-e-acorda-sem-as-duas-ela-processa-hospital.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 11:53Yaya Souzahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513119-rico-de-esquerda-e-facil-justica-condena-ratinho-a-se-retratar-sobre-fala-contra-chico-buarque.htmlCultura1942'Rico de esquerda é fácil': Justiça condena Ratinho a se retratar sobre fala contra Chico Buarquehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513119-rico-de-esquerda-e-facil-justica-condena-ratinho-a-se-retratar-sobre-fala-contra-chico-buarque.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:01Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513129-pf-ja-teria-sido-acionada-pela-embaixada-americana-policia-militar-reforca-seguranca.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1311PF já teria sido acionada pela embaixada americana. Polícia Militar reforça segurançahttps://platobr.com.br/pf-ja-teria-sido-acionada-pela-embaixada-americana-policia-militar-reforca-segurancaDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:02Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513068-projecao-de-estatistico-aponta-o-resultado-da-eleicao-para-presidente.htmlPolíticaflávio bolsonaro, lula, augusto cury, eleições 2026, cientista político1603Projeção de estatístico aponta o resultado da eleição para presidentehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513068-projecao-de-estatistico-aponta-o-resultado-da-eleicao-para-presidente.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:08Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513125-mais-de-320-cidades-mineiras-estao-sob-risco-de-temporais-e-alagamentos.htmlGeraisAlerta, Chuva, Chuvas6976Mais de 320 cidades mineiras estão sob risco de temporais e alagamentoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513125-mais-de-320-cidades-mineiras-estao-sob-risco-de-temporais-e-alagamentos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:10Yaya Souzahttps://www.em.com.br/educacao/2026/10/7513135-coltec-ufmg-abre-reta-final-para-inscricoes-de-180-vagas-no-ensino-medio-2027.htmlEducação2538Coltec UFMG abre reta final para inscrições de 180 vagas no ensino médio 2027https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7513135-coltec-ufmg-abre-reta-final-para-inscricoes-de-180-vagas-no-ensino-medio-2027.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:11Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513136-vendas-do-dia-das-criancas-em-bh-devem-ser-menores-mas-ticket-medio-sobe-em-2026.htmlGerais2030Vendas do Dia das Crianças em BH devem ser menores, mas ticket médio sobe em 2026https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513136-vendas-do-dia-das-criancas-em-bh-devem-ser-menores-mas-ticket-medio-sobe-em-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:17Agência Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513131-tse-denuncias-eleitorais-pode-ser-feitas-pelo-aplicativo-pardal.htmlPolíticaTSE,denúncias eleitorais,aplicativo parda, eleições 20262167TSE: denúncias eleitorais pode ser feitas pelo aplicativo Pardalhttps://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/tse-denuncias-eleitorais-pode-ser-feitas-pelo-aplicativo-pardalDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:22Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513144-romeu-zema-nao-desistiria-da-candidatura-no-debate-da-globo.htmlPolítica#PlatôBrReportagem655Romeu Zema não desistiria da candidatura no debate da Globohttps://platobr.com.br/romeu-zema-nao-desistiria-da-candidatura-no-debate-da-globoDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:29Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513150-caso-christa-pike-falha-em-execucao-de-mulher-condenada-a-morte-reacende-debate-sobre-injecao-letal-nos-estados-unidos.htmlGaleria6Caso Christa Pike: falha em execução de mulher condenada à morte reacende debate sobre injeção letal nos Estados Unidoshttps://www.flipar.com.br/?p=689843Digital
Estado de Minas2026-10-02 12:31Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513145-homem-e-preso-com-armas-municoes-e-rede-usada-para-caca-ilegal-em-minas.htmlGeraisArmas, Homem, Ilegal, Preso, PrisÃo, Voz1331Homem é preso com armas, munições e rede usada para caça ilegal em Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513145-homem-e-preso-com-armas-municoes-e-rede-usada-para-caca-ilegal-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:35Danandra Rocha - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513142-apos-parte-do-novo-apoiar-flavio-vice-de-zema-afirma-que-nao-vao-desistir.htmlPolíticanovo, PL, eleições 2026, zema, girão, flávio bolsonaro, lula, apoio2671Após parte do Novo apoiar Flávio, vice de Zema afirma que não vão desistirhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513142-apos-parte-do-novo-apoiar-flavio-vice-de-zema-afirma-que-nao-vao-desistir.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:49Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513033-sob-alerta-meteorologico-justica-eleitoral-proibe-windbanners-em-bh.htmlPolíticaJustiça Eleitoral, Eleições, propaganda eleitoral, eleições 2026, clima, previsão do tempo, defesa civil1122Sob alerta meteorológico, Justiça Eleitoral proíbe windbanners em BHhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513033-sob-alerta-meteorologico-justica-eleitoral-proibe-windbanners-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 12:52Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513153-umidade-do-ar-pode-chegar-a-12-em-69-cidades-de-minas.htmlGeraistempo, Inmet, Defesa Civil, Baixa umidade 1773Umidade do ar pode chegar a 12% em 69 cidades de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513153-umidade-do-ar-pode-chegar-a-12-em-69-cidades-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:00Giulia Granchi - Da BBC News Brasil em Londreshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513160-morre-lito-sousa-o-que-e-a-doenca-de-creutzfeldt-jakob-diagnosticada-no-influenciador.htmlBem viverLito Souza, Creutzfeldt-Jakob, doença rara, doença neurodegenerativa9495Morre Lito Sousa: o que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, diagnosticada no influenciadorhttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cx2j8ylddrdoDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:00Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513169-eleicoes-2026-qual-a-porcentagem-para-vencer-ja-no-primeiro-turno.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, Presidente, votos válidos, 1ºturno2315Eleições 2026: qual a porcentagem para vencer já no primeiro turno?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513169-eleicoes-2026-qual-a-porcentagem-para-vencer-ja-no-primeiro-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:01Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513165-carro-e-onibus-colidem-no-dom-bosco-em-bh-e-deixam-2-feridos.htmlGeraisAcidente, Carro, Colisão, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Rua, ônibus861Carro e ônibus colidem no Dom Bosco, em BH, e 2 ficam feridoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513165-carro-e-onibus-colidem-no-dom-bosco-em-bh-e-deixam-2-feridos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:01Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513170-gordura-hidrogenada-por-que-um-tipo-foi-proibido-no-brasil-e-outro-continua-permitido.htmlGaleria6Gordura hidrogenada: por que um tipo foi proibido no Brasil e outro continua permitido?https://www.flipar.com.br/?p=689812Digital
Estado de Minas2026-10-02 13:13Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513183-lula-pode-ganhar-no-1-turno-entenda-o-cenario-eleitoral.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, Lula, Presidente, flávio bolsonaro2032Lula pode ganhar no 1º turno? Entenda o cenário eleitoralhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513183-lula-pode-ganhar-no-1-turno-entenda-o-cenario-eleitoral.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:27Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513189-pesquisa-revela-habitos-comuns-praticados-por-brasileiros-que-estao-associados-ao-risco-de-cancer-de-estomago.htmlGaleria6Pesquisa revela hábitos comuns praticados por brasileiros que estão associados ao risco de câncer de estômagohttps://www.flipar.com.br/?p=689845Digital
Estado de Minas2026-10-02 13:27Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513190-sardenha-praias-paradisiacas-historia-milenar-e-paisagens-surpreendentes.htmlGaleria6Sardenha: praias paradisíacas, história milenar e paisagens surpreendenteshttps://www.flipar.com.br/?p=689350&preview=true&preview_id=689350Digital
Estado de Minas2026-10-02 13:27Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513191-cacau-haxkar-lanca-beijo-no-coracao-seu-1-single-da-carreira.htmlColunistas#Marcelo de AssisBeijo, Single, pop3974Cacau Haxkar lança "Beijo no Coração", seu 1º single da carreirahttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513191-cacau-haxkar-lanca-beijo-no-coracao-seu-1-single-da-carreira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:37Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513193-video-bh-registra-chuva-na-tarde-desta-sexta-feira-2-10.htmlGerais1465Vídeo: BH registra chuva na tarde desta sexta-feira (2/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513193-video-bh-registra-chuva-na-tarde-desta-sexta-feira-2-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:37Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513200-vorcaro-prometeu-a-ronaldo-ajuda-para-emprestimo-ao-cruzeiro-diz-revista.htmlPolíticabanco master, daniel vorcaro3017Vorcaro prometeu a Ronaldo ajuda para empréstimo ao Cruzeiro, diz revistahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513200-vorcaro-prometeu-a-ronaldo-ajuda-para-emprestimo-ao-cruzeiro-diz-revista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:39DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513203-sangramento-na-gengiva-pede-avaliacao-alerta-dentista.htmlMundo Corporativo7626Sangramento na gengiva pede avaliação, alerta dentistahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513203-sangramento-na-gengiva-pede-avaliacao-alerta-dentista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:43PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513208-formacao-profissional-surge-como-nova-fronteira-no-mercado-de-leiloes.htmlNetworking e Negócios10823Formação profissional surge como nova fronteira no mercado de leilões d20fe70b-c471-47a2-8253-1352f56207e3Digital
Estado de Minas2026-10-02 13:44Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513206-eleicoes-algum-presidente-ja-se-elegeu-no-primeiro-turno-no-brasil.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, Lula1657Eleições: algum presidente já se elegeu no primeiro turno no Brasil?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513206-eleicoes-algum-presidente-ja-se-elegeu-no-primeiro-turno-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:46Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513209-previsao-de-vidente-crava-vencedor-das-eleicoes-presidenciais-com-52.htmlPolíticaeleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro1944Previsão de vidente crava vencedor das eleições presidenciais com 52%https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513209-previsao-de-vidente-crava-vencedor-das-eleicoes-presidenciais-com-52.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 13:49Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513186-montadora-e-condenada-em-rs-15-mil-por-homofobia-a-ex-funcionario-em-betim.htmlGeraisindenização, homofobia, preconceito, danos morais, diversidade, trabalho, empresa, betim2051Montadora é condenada em R$ 15 mil por homofobia a ex-funcionário, em Betimhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513186-montadora-e-condenada-em-rs-15-mil-por-homofobia-a-ex-funcionario-em-betim.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-02 14:01Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513229-neve-granizo-geada-e-orvalho-entenda-como-cada-um-se-forma.htmlGaleria6Neve, granizo, geada e orvalho: entenda como cada um se formahttps://www.flipar.com.br/?p=689639Digital
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Estado de Minas2026-10-02 14:11Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513241-asfixia-social-lanca-clipe-de-baiao-de-dois-e-inicia-turne-internacional.htmlColunistas#Marcelo de Assisrock5155Asfixia Social lança clipe de "Baião de Dois" e inicia turnê internacionalhttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513241-asfixia-social-lanca-clipe-de-baiao-de-dois-e-inicia-turne-internacional.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-02 14:48Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513239-eleicoes-2026-nao-votou-no-1-turno-saiba-se-pode-votar-no-2.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, Presidente, Governador2873Eleições 2026: não votou no 1º turno? Saiba se pode votar no 2ºhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513239-eleicoes-2026-nao-votou-no-1-turno-saiba-se-pode-votar-no-2.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-02 16:54Larissa Leone*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513375-ato-no-rio-demora-e-atrasa-caminhada-de-lula-em-bh.htmlPolíticaLula, Rio de Janeiro, BH, comício2040Ato no Rio demora e atrasa caminhada de Lula em BHhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513375-ato-no-rio-demora-e-atrasa-caminhada-de-lula-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 16:57Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513383-dois-chefs-de-mg-vao-participar-da-6-temporada-do-masterchef-profissionais.htmlDegustachef, masterchef, Minas, gastronomia, BH1127Duas chefs de MG vão participar da 6ª temporada do MasterChef Profissionaishttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513383-dois-chefs-de-mg-vao-participar-da-6-temporada-do-masterchef-profissionais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 17:02Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513429-biologo-salva-filhotes-de-quero-quero-de-um-bueiro-conheca-a-ave-que-protege-sua-familia-com-coragem.htmlGaleria6Biólogo salva filhotes de quero-quero de um bueiro: conheça a ave que protege sua família com coragemhttps://www.flipar.com.br/?p=690026Digital
Estado de Minas2026-10-02 17:02Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513422-e-titulo-vale-como-documento-para-votar-veja-as-regras.htmlPolíticaEleições, Justiça Eleitoral, e-Título, eleicoes-20262659e-Título vale como documento para votar? Veja as regrashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513422-e-titulo-vale-como-documento-para-votar-veja-as-regras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 17:03Pedro Naves*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513390-zap-18-celebra-mes-das-criancas-com-programacao-gratuita.htmlCulturateatro, infantil, gratuito, arte3148ZAP 18 celebra mês das crianças com programação gratuita https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513390-zap-18-celebra-mes-das-criancas-com-programacao-gratuita.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 17:03Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513423-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.htmlPolíticaEleições, Justiça Eleitoral, e-Título, Aplicativo4308Como instalar o e-Título? Saiba acessar e usar o aplicativohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513423-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 17:03Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513424-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.htmlPolíticaEleições, e-Título, Justiça Eleitoral, app3810Como instalar o e-Título? Saiba acessar e usar o aplicativohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513424-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 17:07Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513437-planalto-ve-com-desconfianca-fechamento-de-postos-diplomaticos-dos-eua-no-brasil.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3039Planalto vê com desconfiança fechamento de postos diplomáticos dos EUA no Brasilhttps://platobr.com.br/planalto-ve-com-desconfianca-fechamento-de-postos-diplomaticos-dos-eua-no-brasilDigital
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Estado de Minas2026-10-02 17:14Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513438-titulo-de-eleitor-no-celular-saiba-como-baixar-o-e-titulo-antes-da-votacao.htmlNacionale-título, título de eleitor, eleições 2026, votação, voto3005Título de eleitor no celular: saiba como baixar o e-Título antes da votaçãohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513438-titulo-de-eleitor-no-celular-saiba-como-baixar-o-e-titulo-antes-da-votacao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-02 17:20Larissa Leone*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513414-hoje-tenho-minha-casa-para-morar-atraves-do-governo-lula-diz-apoiador.htmlPolíticaLula , BH, eleições 2026, Praça da Liberdade, chuva3042'Hoje, tenho minha casa para morar através do governo Lula', diz apoiadorhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513414-hoje-tenho-minha-casa-para-morar-atraves-do-governo-lula-diz-apoiador.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-02 17:26Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513456-a-vida-pacata-em-lincang-vilarejo-chines-tem-4-seculos-de-historia.htmlGaleria6A vida pacata em Lincang: vilarejo chinês tem 4 séculos de históriahttps://www.flipar.com.br/?p=689956&preview=true&preview_id=689956Digital
Estado de Minas2026-10-02 17:29Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513432-assedio-eleitoral-minas-registra-94-denuncias-as-vesperas-do-1-turno.htmlPolíticaAssédio, Assédio eleitoral, Denúncias, Eleitoral3153Assédio eleitoral: Minas registra 94 denúncias às vésperas do 1º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513432-assedio-eleitoral-minas-registra-94-denuncias-as-vesperas-do-1-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 17:30Larissa Leone*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513446-com-quase-uma-hora-de-atraso-lula-chega-a-ato-em-bh.htmlPolíticaLula, BH, Praça da Liberdade , campanha, eleições 20261926Com quase uma hora de atraso, Lula chega a ato em BHhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513446-com-quase-uma-hora-de-atraso-lula-chega-a-ato-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 17:31DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513462-cyrela-conquista-premio-na-32-edicao-do-abemd.htmlMundo Corporativo2764Cyrela conquista prêmio na 32ª edição do ABEMDhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513462-cyrela-conquista-premio-na-32-edicao-do-abemd.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-02 17:35Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513469-campanha-publicitaria-vira-alvo-de-nova-acao-do-mpe-contra-mandato-de-clecio-luis.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1447Campanha publicitária vira alvo de nova ação do MPE contra mandato de Clécio Luíshttps://platobr.com.br/campanha-publicitaria-vira-alvo-de-nova-acao-do-mpe-contra-mandato-de-clecio-luisDigital
Estado de Minas2026-10-02 17:43Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513475-numero-do-titulo-de-eleitor-veja-como-acessar-informacao-no-site-do-tse.htmlNacionalnúmero título de eleitor, título de eleitor, eleições 20262333Número do título de eleitor: veja como acessar informação no site do TSEhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513475-numero-do-titulo-de-eleitor-veja-como-acessar-informacao-no-site-do-tse.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-03 09:08Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513715-tradicoes-desafios-e-desenvolvimento-do-camboja.htmlGaleria6Tradições, desafios e desenvolvimento do Cambojahttps://www.flipar.com.br/?p=690131&preview=true&preview_id=690131Digital
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Estado de Minas2026-10-03 09:44Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513725-eleicoes-2026-veiculos-de-carga-terao-restricao-nas-brs-neste-domingo-4.htmlGeraiseleições, eleicoes-2026, PRF, minas-gerais, transporte1222Eleições 2026: veículos de carga terão restrição nas BRs neste domingo (4)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513725-eleicoes-2026-veiculos-de-carga-terao-restricao-nas-brs-neste-domingo-4.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-03 09:49Thiago Pratahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513726-kalil-ja-chamou-nikolas-de-crianca-mal-educada-e-brilhante-relembre.htmlPolíticanikolas-ferreira, alexandre-kalil, eleicoes-20261769Kalil já chamou Nikolas de ‘criança mal-educada’ e ‘brilhante’; relembrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513726-kalil-ja-chamou-nikolas-de-crianca-mal-educada-e-brilhante-relembre.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-03 10:02Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513737-livro-dos-recordes-talentos-excentricos-que-renderam-marcas-surpreendentes-em-2025.htmlGaleria6Livro dos Recordes: talentos excêntricos que renderam marcas surpreendentes em 2025https://www.flipar.com.br/?p=690130&preview=true&preview_id=690130Digital
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Estado de Minas2026-10-03 10:14Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513743-mark-harmon-retorna-como-gibbs-na-3-temporada-de-ncis-origins.htmlGaleria6Mark Harmon retorna como Gibbs na 3ª temporada de “NCIS: Origins”https://www.flipar.com.br/?p=690099Digital
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Estado de Minas2026-10-03 11:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513761-do-champignon-as-trufas-conheca-os-cogumelos-comestiveis-seus-nutrientes-e-usos-na-cozinha.htmlGaleria6Do champignon às trufas: conheça os cogumelos comestíveis, seus nutrientes e usos na cozinhahttps://www.flipar.com.br/?p=690129&preview=true&preview_id=690129Digital
Estado de Minas2026-10-03 11:23Pedro José Borges - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513763-poderdata-aya-lula-tem-45-e-flavio-43-dos-votos-validos-no-1-turno.htmlPolíticaBolsonaro, FLÁVIO, Flávio bolsonaro, Luiz inácio lula da silva, Lula1596PoderData/Aya: Lula tem 45% e Flávio 43% dos votos válidos no 1º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513763-poderdata-aya-lula-tem-45-e-flavio-43-dos-votos-validos-no-1-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-03 11:38Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513765-real-time-big-data-cleitinho-chega-a-50-dos-votos-validos-em-minas.htmlPolíticaCleitinho, Real Time Big Data, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026, minas-gerais, mateus-simoes, gabriel-azevedo, alexandre-kalil, patrus-ananias1984Real Time Big Data: Cleitinho chega a 50% dos votos válidos em Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513765-real-time-big-data-cleitinho-chega-a-50-dos-votos-validos-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-03 11:45Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513766-familia-e-alvo-de-tiros-em-plena-br-381-em-betim.htmlGeraisbaleado, Betim, grande-bh, pm1625Família é alvo de tiros em plena BR-381, em Betimhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513766-familia-e-alvo-de-tiros-em-plena-br-381-em-betim.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-03 11:48Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513767-cleitinho-tem-50-contra-42-de-patrus-em-2-turno-diz-real-time.htmlPolíticaCleitinho, patrus-ananias, mateus-simoes, alexandre-kalil, eleicoes-2026, minas-gerais, pesquisa-eleitoral2492Cleitinho tem 50% contra 42% de Patrus em 2º turno, diz Real Timehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513767-cleitinho-tem-50-contra-42-de-patrus-em-2-turno-diz-real-time.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-03 12:00Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513769-real-time-savio-e-viana-tem-20-na-disputa-pelo-senado-em-minas.htmlPolíticaEleições 2026, Senado1774Real Time: Sávio e Viana têm 20% na disputa pelo Senado em Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513769-real-time-savio-e-viana-tem-20-na-disputa-pelo-senado-em-minas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-03 12:07Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513774-real-time-big-data-lula-tem-42-e-flavio-40-em-minas.htmlPolíticaLula, Real Time Big Data, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pesquisa-eleitoral, zema, ronaldo-caiado, renan-santos1709Real Time Big Data: Lula tem 42% e Flávio, 40% em Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7513774-real-time-big-data-lula-tem-42-e-flavio-40-em-minas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 00:38DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513998-agenus-divulga-sobrevida-estimada-de-48-em-tres-anos-com-bot-bal-no-cancer-de-ovario-recorrente-no-igcs-2026.htmlMundo Corporativo15332Agenus divulga sobrevida estimada de 48% em três anos com BOT+BAL no câncer de ovário recorrente no IGCS 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513998-agenus-divulga-sobrevida-estimada-de-48-em-tres-anos-com-bot-bal-no-cancer-de-ovario-recorrente-no-igcs-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 02:00Paulo Delgadohttps://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7514553-eleicoes-para-bilhoes-no-mundo.htmlColunistas#Paulo Delgado4633Eleições para bilhões no mundohttps://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7514553-eleicoes-para-bilhoes-no-mundo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 05:00Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514003-lula-e-flavio-bolsonaro-chegam-ao-dia-da-eleicao-a-base-da-resiliencia.htmlPolítica#PlatôBrReportagem7394Lula e Flávio Bolsonaro chegam ao dia da eleição à base da resiliênciahttps://platobr.com.br/alto-risco-lula-e-flavio-bolsonaro-chegam-a-eleicao-na-base-da-resilienciaDigital
Estado de Minas2026-10-04 07:28Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514014-eleicoes-2026-1587-milhoes-vao-as-urnas-em-decisao-historica.htmlPolíticaeleições 2026, primeiro turno, Justiça Eleitoral, TSE, urnas eletrônica, eleicoes-20264399Eleições 2026: 158,7 milhões vão às urnas em decisão históricahttps://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/cerca-de-158-milhoes-de-eleitores-vao-as-urnas-em-todo-o-paisDigital
Estado de Minas2026-10-04 07:44Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514019-eleicoes-2026-que-horas-comeca-e-termina-a-votacao-do-primeiro-turno.htmlPolíticaAplicativo, Eleitor, Eleições, Eleições 2026, Horário, O globo, Política2300Eleições 2026: que horas começa e termina a votação do primeiro turno?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514019-eleicoes-2026-que-horas-comeca-e-termina-a-votacao-do-primeiro-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 07:57Letícia Passoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514020-lula-vence-na-coreia-do-sul-nova-zelandia-e-australia.htmlPolíticaAustrália, eleições, lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, eleicoes-2026, Nova Zelândia, eleitorado, exterior, Coreia do Sul2910Lula vence na Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austráliahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514020-lula-vence-na-coreia-do-sul-nova-zelandia-e-australia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 08:06Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514025-sao-francisco-de-assis-conheca-a-vida-e-o-legado-do-santo-celebrado-em-4-de-outubro.htmlGaleria6São Francisco de Assis: conheça a vida e o legado do santo celebrado em 4 de outubrohttps://www.flipar.com.br/?p=690353&preview=true&preview_id=690353Digital
Estado de Minas2026-10-04 08:14Agência Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514023-eleicoes-2026-veja-como-consultar-o-local-de-votacao-e-a-secao-eleitoral.htmlPolíticaeleições 2026,TSE,título de eleitor,locais de votaçã1633Eleições 2026: veja como consultar o local de votação e a seção eleitoralhttps://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/veja-como-consultar-o-local-de-votacao-e-secao-eleitoralDigital
Estado de Minas2026-10-04 08:15Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514030-nunes-marques-emite-zeresima-e-vota-em-brasilia.htmlPolíticabrasil, política, eleições, eleicoes-20262829Nunes Marques emite zerésima e vota em Brasíliahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514030-nunes-marques-emite-zeresima-e-vota-em-brasilia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 08:23Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514031-eleicoes-2026-saiba-como-e-quando-fazer-a-justificativa-eleitoral.htmlPolíticabrasil, política, eleições, eleicoes-20262908Eleições 2026: saiba como e quando fazer a justificativa eleitoralhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514031-eleicoes-2026-saiba-como-e-quando-fazer-a-justificativa-eleitoral.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 08:24Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514027-tempo-em-bh-saiba-a-previsao-no-domingo-4-10-de-eleicoes-na-capital.htmlGeraisInme, Previsão do Tempo5436Tempo em BH: saiba a previsão no domingo (4/10) de eleições na capitalhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514027-tempo-em-bh-saiba-a-previsao-no-domingo-4-10-de-eleicoes-na-capital.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 08:32Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514035-multa-por-nao-votar-saiba-o-valor-e-como-pagar-o-debito-eleitoral.htmlPolíticabrasil, política, eleições, eleicoes-20262187Multa por não votar: saiba o valor e como pagar o débito eleitoralhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514035-multa-por-nao-votar-saiba-o-valor-e-como-pagar-o-debito-eleitoral.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 08:40Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514038-como-funcionam-as-urnas-eletronicas-nas-eleicoes-brasileiras.htmlGaleria6Como funcionam as urnas eletrônicas nas eleições brasileirashttps://www.flipar.com.br/?p=690426&preview=true&preview_id=690426Digital
Estado de Minas2026-10-04 08:42Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514037-mae-de-tabata-amaral-sofre-acidente-e-e-internada-na-uti.htmlPolíticapolítica, tabataamaral1150Mãe de Tabata Amaral sofre acidente e é internada na UTIhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514037-mae-de-tabata-amaral-sofre-acidente-e-e-internada-na-uti.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 08:43Agência Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514036-eleicoes-2026-veja-como-votar-na-urna-eletronica.htmlPolíticaeleições 2026,Urna Eletrônica,Ordem de Votaçã1426Eleições 2026: veja como votar na urna eletrônicahttps://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/eleicoes-2026-veja-ordem-de-votacao-na-urna-eletronicaDigital
Estado de Minas2026-10-04 08:57Agência Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514041-eleicoes-2026-pode-entrar-com-celular-na-cabine-de-votacao.htmlPolíticaeleições 2026,colinha,TS1643Eleições 2026: pode entrar com celular na cabine de votação?https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/colinha-em-papel-e-sem-celular-saiba-o-que-pode-entrar-na-cabineDigital
Estado de Minas2026-10-04 09:00Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514046-atriz-brasileira-e-presa-pelo-ice-nos-eua-ao-embarcar-em-viagem-em-familia.htmlInternacionalmundo, estados unidos, brasil, ice2530Atriz brasileira é presa pelo ICE nos EUA ao embarcar em viagem em famíliahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514046-atriz-brasileira-e-presa-pelo-ice-nos-eua-ao-embarcar-em-viagem-em-familia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 09:02Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514050-baked-alaska-sobremesa-desafia-cozinheiros-ao-unir-sorvete-e-altas-temperaturas.htmlGaleria6Baked Alaska: sobremesa desafia cozinheiros ao unir sorvete e altas temperaturashttps://www.flipar.com.br/?p=690342Digital
Estado de Minas2026-10-04 09:04Gustavo Werneckhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514042-eleicoes-2026-ministra-carmen-lucia-vota-em-bh-e-e-aplaudida.htmlPolíticaBELO HORIZONTE, CÁRMEN LÚCIA, Federal, Ministra, STF, Supremo, Tribunal, eleições2026926Eleições 2026: ministra Cármen Lúcia vota em BH e é aplaudida https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514042-eleicoes-2026-ministra-carmen-lucia-vota-em-bh-e-e-aplaudida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 09:15Carlos Palermohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514055-flavio-bolsonaro-vota-no-rio-e-afirma-populacao-vai-dar-um-grito-de-mudanca.htmlPolíticaRio, Flávio Bolsonaro, votação1563Flávio Bolsonaro vota no Rio e afirma: População vai dar um grito de mudançahttps://www.tupi.fm/rio/flavio-bolsonaro-vota-no-rio-e-afirma-populacao-vai-dar-um-grito-de-mudanca/Digital
Estado de Minas2026-10-04 09:20Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514059-cnbb-pede-protecao-de-nossa-senhora-aparecida-nas-eleicoes.htmlPolíticapolítica, eleições, eleicoes-2026, religião2591CNBB pede proteção de Nossa Senhora Aparecida nas eleiçõeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514059-cnbb-pede-protecao-de-nossa-senhora-aparecida-nas-eleicoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 09:20Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514054-bh-eleicoes-comecam-com-movimento-tranquilo-na-pampulha.htmlPolíticaBelo Horizonte, Saúde, bh2673BH: eleições começam com movimento tranquilo na Pampulhahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514054-bh-eleicoes-comecam-com-movimento-tranquilo-na-pampulha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 09:39Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514067-romeu-zema-e-flagrado-com-celular-na-cabine-de-votacao.htmlPolíticamg, brasil, política, eleições, eleicoes-2026, zema, romeu-zema2781Romeu Zema é flagrado com celular na cabine de votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514067-romeu-zema-e-flagrado-com-celular-na-cabine-de-votacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 09:48Jessica Mayarahttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7514071-com-jogadores-de-atletico-e-cruzeiro-brasil-goleia-o-mexico-no-sub-20.htmlEsportes2757Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20https://noataque.com.br/futebol/selecao-brasileira/noticia/2026/10/04/com-jogadores-de-atletico-e-cruzeiro-brasil-goleia-o-mexico-no-sub-20/Digital
Estado de Minas2026-10-04 09:51Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514062-lula-vota-e-diz-que-eleicao-definira-entre-democracia-e-barbarie.htmlPolíticacandidato, lula, votação, voto, eleições 2026, são bernardo do campo1937Lula vota e diz que "Eleição definirá entre democracia e barbárie"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514062-lula-vota-e-diz-que-eleicao-definira-entre-democracia-e-barbarie.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 09:54BBChttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514065-onibus-e-metro-de-graca-nas-eleicoes-veja-as-regras-deste-1-turno.htmlGeraisEleições, Tse11041Ônibus e metrô de graça nas eleições: veja as regras deste 1º turnohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/c75gxk1vlnqoDigital
Estado de Minas2026-10-04 09:59Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514077-quantos-votos-validos-um-candidato-precisa-para-vencer-no-primeiro-turno.htmlPolíticapolítica, eleições, eleicoes-20262936Quantos votos válidos um candidato precisa para vencer no primeiro turno?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514077-quantos-votos-validos-um-candidato-precisa-para-vencer-no-primeiro-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 10:04Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514056-capotamento-deixa-tres-feridos-na-br-354-no-centro-oeste-mineiro.htmlGeraisBr, Capotamento, Centro, Ferido, Feridos, SAMU4292Capotamento deixa três feridos na BR-354 no Centro-Oeste mineirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514056-capotamento-deixa-tres-feridos-na-br-354-no-centro-oeste-mineiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 10:09Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514080-viajando-nas-eleicoes-saiba-como-funciona-o-voto-em-transito.htmlPolíticapolítica, brasil, eleições, eleicoes-20262144Viajando nas eleições? Saiba como funciona o voto em trânsitohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514080-viajando-nas-eleicoes-saiba-como-funciona-o-voto-em-transito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 10:10Joana El Khourihttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514066-gabriel-azevedo-vota-em-bh-ao-lado-de-familiares.htmlPolítica1249Gabriel Azevedo vota em BH ao lado de familiares https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514066-gabriel-azevedo-vota-em-bh-ao-lado-de-familiares.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 10:22Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514086-praias-premiadas-e-natureza-sao-francisco-do-sul-ganha-destaque-no-litoral-catarinense.htmlGaleria6Praias premiadas e natureza: São Francisco do Sul ganha destaque no litoral catarinensehttps://www.flipar.com.br/?p=690358&preview=true&preview_id=690358Digital
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Estado de Minas2026-10-04 11:07Caetano Yamamotohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514109-eleicoes-no-exterior-flavio-bolsonaro-vence-no-japao-e-filipinas.htmlPolíticaexterior, Japão, Filipinas, eleições 2026, flávio bolsonaro, Voto no exterior811Eleições no exterior: Flávio Bolsonaro vence no Japão e Filipinas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514109-eleicoes-no-exterior-flavio-bolsonaro-vence-no-japao-e-filipinas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 11:35Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514131-eleicoes-2026-eleitor-alcoolizado-pode-ser-barrado-entenda-a-regra.htmlPolítica1169Eleições 2026: eleitor alcoolizado pode ser barrado? Entenda a regrahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514131-eleicoes-2026-eleitor-alcoolizado-pode-ser-barrado-entenda-a-regra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 11:36Danandra Rocha - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514127-caiado-vota-em-goias-e-exalta-legado-de-mais-de-40-anos-de-vida-publica.htmlPolíticacaiado, Eleiçõe-20261712Caiado vota em Goiás e exalta legado de mais de 40 anos de vida públicahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514127-caiado-vota-em-goias-e-exalta-legado-de-mais-de-40-anos-de-vida-publica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 11:38Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514132-eleicoes-2026-votacao-na-bahia-tem-empurra-empurra-para-fugir-de-filas.htmlPolíticabrasil, bahia, eleições, eleicoes-20261617Eleições 2026: votação na Bahia tem 'empurra-empurra' para fugir de filashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514132-eleicoes-2026-votacao-na-bahia-tem-empurra-empurra-para-fugir-de-filas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 12:03Danandra Rocha - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514139-renan-santos-vota-e-ataca-estrategia-de-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaMISSÃO, Renan Santos, eleições 2026, presidenciável, São Paulo2484Renan Santos vota e ataca estratégia de Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514139-renan-santos-vota-e-ataca-estrategia-de-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 12:04Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514145-mestres-do-humor-conheca-grandes-comediantes-que-fizeram-e-ainda-fazem-o-brasil-rir.htmlGaleria6Mestres do humor: conheça grandes comediantes que fizeram e ainda fazem o Brasil rirhttps://www.flipar.com.br/?p=690360&preview=true&preview_id=690360Digital
Estado de Minas2026-10-04 12:17Francisco Artur de Lima - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514149-pf-faz-balanco-de-acoes-nas-eleicoes-veja-avaliacao-de-andrei-rodrigues.htmlPolíticaandrei rodrigues, PF, balanço, segurança, crimes eleitorais, eleições 20261837 PF faz balanço de ações nas eleições: veja avaliação de Andrei Rodrigueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514149-pf-faz-balanco-de-acoes-nas-eleicoes-veja-avaliacao-de-andrei-rodrigues.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 12:20Amanda S. Feitoza - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514154-pf-apreende-rs-57-mil-e-investiga-compra-de-votos-no-dia-da-votacao.htmlPolíticaPolítica, polícia, Polícia Federal, eleições, eleicoes-2026, eleições 2026, investigação, votação, Crimes Eleitorais, Crime Eleitoral, prisão, Distrito Federal, bahia, amapá, Paraíba, Rondônia, roraima, Acre1417PF apreende R$ 57 mil e investiga compra de votos no dia da votaçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514154-pf-apreende-rs-57-mil-e-investiga-compra-de-votos-no-dia-da-votacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 12:32Ellen Cristiehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514158-michelle-bolsonaro-rebate-o-inferno-te-espera-e-cena-viraliza-veja.htmlPolíticabolsonaro, Michelle, michelle bolsonaro, PL, PT, vídeo, ofensas2132Michelle Bolsonaro rebate "O inferno te espera" e cena viraliza; vejahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514158-michelle-bolsonaro-rebate-o-inferno-te-espera-e-cena-viraliza-veja.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 12:41Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514162-ninguem-tira-o-titulo-de-nossa-senhora-diz-padre-julio-lancellotti.htmlPolíticabrasil, política, religião, eleições, eleicoes-20262947'Ninguém tira o título de Nossa Senhora', diz padre Júlio Lancellottihttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514162-ninguem-tira-o-titulo-de-nossa-senhora-diz-padre-julio-lancellotti.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 12:54Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514165-pabllo-vittar-responde-internauta-sobre-flavio-bolsonaro-no-inferno.htmlCulturacelebridades, política, brasil, eleições, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula1015Pabllo Vittar responde internauta sobre Flávio Bolsonaro: 'No inferno'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514165-pabllo-vittar-responde-internauta-sobre-flavio-bolsonaro-no-inferno.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 13:12Ellen Cristiehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514181-uso-do-celular-na-cabine-de-votacao-pode-gerar-pena-por-crime-eleitoral.htmlPolíticaCabine de votação, Candidato, Eleicoes, Eleições, Eleições 2026, Justiça, Justiça Eleitoral, Zema3846Uso do celular na cabine de votação pode gerar pena por crime eleitoral?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514181-uso-do-celular-na-cabine-de-votacao-pode-gerar-pena-por-crime-eleitoral.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 13:23Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514166-mg-mais-da-metade-do-estado-tem-alerta-de-tempestade-e-granizo-na-segunda.htmlGeraisAlerta, Granizo, Tempestade, Minas, BH, Minas Gerais, chuva10329MG: mais da metade do estado tem alerta de tempestade e granizo na segundahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514166-mg-mais-da-metade-do-estado-tem-alerta-de-tempestade-e-granizo-na-segunda.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 13:28Larissa Leone*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514163-jarbas-soares-vice-de-patrus-acompanha-candidato-durante-votacao-em-bh.htmlPolíticaSenado4061Jarbas Soares, vice de Patrus, acompanha candidato durante votação em BHhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514163-jarbas-soares-vice-de-patrus-acompanha-candidato-durante-votacao-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 13:41Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514204-nikolas-diz-que-esquerda-vai-alegar-interferencia-americana-se-flavio-vencer.htmlPolíticapolítica, eleições, eleicoes-2026, brasil, nikolas-ferreira, flavio-bolsonaro2593Nikolas diz que esquerda vai alegar interferência americana se Flávio vencerhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514204-nikolas-diz-que-esquerda-vai-alegar-interferencia-americana-se-flavio-vencer.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 16:00Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514280-voto-em-branco-e-nulo-veja-as-diferencas-entre-eles-e-o-impacto-nas-eleicoes.htmlGaleria6Voto em branco e nulo: veja as diferenças entre eles e o impacto nas eleiçõeshttps://www.flipar.com.br/?p=690480&preview=true&preview_id=690480Digital
Estado de Minas2026-10-04 16:12Folhapress - Notíciashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514273-entenda-por-que-vorcaro-e-careca-do-inss-podem-votar-mas-jair-bolsonaro-nao.htmlPolíticaCareca, Careca do INSS, INSS, Vorcaro, Bolsonaro1641Entenda por que Vorcaro e Careca do INSS podem votar, mas Jair Bolsonaro, nãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514273-entenda-por-que-vorcaro-e-careca-do-inss-podem-votar-mas-jair-bolsonaro-nao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 16:14Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514284-defesa-civil-emite-alerta-para-chuva-de-granizo-em-bh-neste-domingo-4-10.htmlGeraisDefesa civil, Chuva, BH, Redes sociais1701Defesa Civil emite alerta para chuva de granizo em BH neste domingo (4/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514284-defesa-civil-emite-alerta-para-chuva-de-granizo-em-bh-neste-domingo-4-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 16:15Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514265-eleitores-voltam-as-urnas-para-segundo-turno-ainda-este-mes-lembre-a-data.htmlPolíticaELEIÇÕES, Estado, Resultado, Segundo turno756Eleitores voltam às urnas para segundo turno ainda este mês; lembre a datahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514265-eleitores-voltam-as-urnas-para-segundo-turno-ainda-este-mes-lembre-a-data.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 16:18Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514252-video-pm-e-filmada-retirando-bandeira-do-pt-de-casa-em-esmeraldas.htmlGeraispmmg, Eleição, PT, eleições 2026, denúncia14Vídeo: PM é filmada retirando bandeira do PT de casa em Esmeraldashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514252-video-pm-e-filmada-retirando-bandeira-do-pt-de-casa-em-esmeraldas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 16:23Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514286-eleitor-na-fila-as-17h-ainda-pode-votar-veja-o-que-diz-a-regra.htmlPolíticaEleições 2026, Voto1415Eleitor na fila às 17h ainda pode votar? Veja o que diz a regrahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514286-eleitor-na-fila-as-17h-ainda-pode-votar-veja-o-que-diz-a-regra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 16:24BBChttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514290-quando-o-resultado-da-eleicao-sera-divulgado-e-onde-acompanhar-a-apuracao-do-tse-em-tempo-real.htmlPolíticaAPURAÇÃO, Eleições, Política, TSE, eleições 20263426Quando o resultado da eleição será divulgado e onde acompanhar a apuração do TSE em tempo realhttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cme3reppxv7zoDigital
Estado de Minas2026-10-04 16:31Rute Pina - Da BBC News Brasil em São Paulohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514289-os-grandes-doadores-que-apostam-nos-dois-lados-da-eleicao.htmlPolítica14188Os grandes doadores que apostam nos dois lados da eleiçãohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cm62449jp7j4oDigital
Estado de Minas2026-10-04 16:39Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514292-chuva-em-minas-derrubou-mais-de-40-arvores-em-24-horas.htmlGeraischuva, minas-gerais, Corpo de Bombeiros2204Chuva em Minas derrubou mais de 40 árvores em 24 horashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514292-chuva-em-minas-derrubou-mais-de-40-arvores-em-24-horas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 16:49BBChttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514300-eleicao-decisiva-para-futuro-da-america-latina-como-imprensa-internacional-noticia-disputa-presidencial-no-brasil.htmlPolíticaeleições 2026, Brasil, América Latina, imprensa6133'Eleição decisiva para futuro da América Latina': como imprensa internacional noticia disputa presidencial no Brasilhttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cred30n2v4edoDigital
Estado de Minas2026-10-04 16:56Sheila Flynn - Da BBC News nos EUAhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514318-presenciei-quase-500-execucoes-de-presos-e-nunca-vi-uma-como-a-de-christa-pike.htmlInternacionalinjeção letal, execução, morte, sobrevivente6986'Presenciei quase 500 execuções de presos – e nunca vi uma como a de Christa Pike'https://www.bbc.com/portuguese/articles/crgj9vp328ploDigital
Estado de Minas2026-10-04 17:00Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514321-raio-mata-rainha-de-rodeio.htmlNacionalTocantins, rodeio1163Raio mata rainha de rodeiohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514321-raio-mata-rainha-de-rodeio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 17:07Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514323-santinhos-em-frente-a-escolas-de-bh-evidenciam-boca-de-urna.htmlGeraisBoca de urna, Eleições, Segurança, bh, boca-de-urna1526Santinhos em frente a escolas de BH evidenciam boca de urnahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514323-santinhos-em-frente-a-escolas-de-bh-evidenciam-boca-de-urna.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 17:21Luiz Ribeirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514343-homem-e-morto-a-tiros-na-area-indigena-xacriaba-na-vespera-da-eleicao.htmlGeraisAssassinado, Homem, Tiros, Área1892Homem é morto a tiros na área indigena xacriabá na véspera da eleiçãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514343-homem-e-morto-a-tiros-na-area-indigena-xacriaba-na-vespera-da-eleicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 17:22Daniel Barbosahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514342-coloquio-sobre-violao-tem-concertos-gratuitos-aulas-e-mesas-redondas.htmlCulturamúsica, shows, violão, BH5456Colóquio sobre violão tem concertos gratuitos, aulas e mesas-redondashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514342-coloquio-sobre-violao-tem-concertos-gratuitos-aulas-e-mesas-redondas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 17:22Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514333-mg-idosa-de-85-anos-pisa-em-santinhos-cai-e-bate-cabeca.htmlGeraisminas-gerais, santinhos, boca-de-urna, Acidente1083MG: idosa de 85 anos pisa em santinhos, cai e bate cabeçahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514333-mg-idosa-de-85-anos-pisa-em-santinhos-cai-e-bate-cabeca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 17:29Ellen Cristiehttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514350-alerta-de-peste-pulmonar-na-russia-apos-morte-em-laboratorio.htmlInternacionalRússia, peste, morte, doença, contagiosa2310Alerta de peste pulmonar na Rússia chama atenção após morte em laboratóriohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514350-alerta-de-peste-pulmonar-na-russia-apos-morte-em-laboratorio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 17:32Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514355-doenca-de-creutzfeldt-jakob-entenda-a-condicao-que-causou-a-morte-de-lito-sousa.htmlBem viverdoença de Creutzfeldt-Jakob, Lito Sousa, Lito3530Doença de Creutzfeldt-Jakob: entenda a condição que causou a morte de Lito Sousahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514355-doenca-de-creutzfeldt-jakob-entenda-a-condicao-que-causou-a-morte-de-lito-sousa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 17:42Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514358-eleitor-passa-mal-e-morre-em-local-de-votacao.htmlPolíticaRio de Janeiro, Eleições 2026, Corpo de Bombeiros1196Eleitor passa mal e morre em local de votaçãohttps://www.tupi.fm/eleicoes/eleitor-de-62-anos-passa-mal-e-morre-em-local-de-votacao-na-barra-da-tijuca/Digital
Estado de Minas2026-10-04 17:51Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514360-mesario-e-preso-suspeito-de-ameacar-ex-durante-votacao-em-juiz-de-fora.htmlGeraisEleições, Mesário, juiz-de-fora, minas-gerais, zona-da-mata, prisão, ameaça, eleições-20261106Mesário é preso suspeito de ameaçar ex durante votação em Juiz de Forahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514360-mesario-e-preso-suspeito-de-ameacar-ex-durante-votacao-em-juiz-de-fora.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 17:55Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514372-e-falso-que-lula-jogou-bandeira-do-brasil-no-chao-apos-votar.htmlPolíticalula, eleicoes-2026, Geraldo Alckmin1310É falso que Lula jogou bandeira do Brasil no chão após votarhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514372-e-falso-que-lula-jogou-bandeira-do-brasil-no-chao-apos-votar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 17:56Alessandra Corrêahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514367-por-que-eleicao-brasileira-e-teste-para-estrategia-de-trump-na-america-latina.htmlPolíticaAmérica Latina, Donald Trump, Eleições, Eua, Internacional, Trump10340Por que eleição brasileira é teste para estratégia de Trump na América Latinahttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cm369n893g50oDigital
Estado de Minas2026-10-04 18:10Maria Reis*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514383-ator-pedro-pascal-posa-com-camiseta-de-lula-em-redes-sociais.htmlCulturaPedro Pascal, Lula, Eleições, eleições 2026, camiseta1789Ator Pedro Pascal posa com camiseta de Lula em redes sociaishttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514383-ator-pedro-pascal-posa-com-camiseta-de-lula-em-redes-sociais.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 18:20LUÍSA MARTINS E ANNA JÚLIA LOPEShttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514386-ministros-do-stf-e-diretor-da-pf-acompanham-juntos-a-apuracao-dos-votos.htmlPolíticaSTF, TSE, Eleições 2026, Polícia1410Ministros do STF e diretor da PF acompanham juntos a apuração dos votoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514386-ministros-do-stf-e-diretor-da-pf-acompanham-juntos-a-apuracao-dos-votos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 18:22Gabriel Botelho - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514396-sarney-registra-ida-a-urna-e-celebra-voto-emocao-muito-especial.htmlPolíticaeleições2026, eleições 20261719Sarney registra ida à urna e celebra voto: "Emoção muito especial"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514396-sarney-registra-ida-a-urna-e-celebra-voto-emocao-muito-especial.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 19:21Roberto Fonseca - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514452-pl-conquista-as-duas-vagas-do-senado-pelo-df-com-michelle-e-bia-kicis.htmlPolíticaBia Kicis, michelle bolsonaro, Senado, Distrito Federal, DF, eleicoes-202682PL conquista as duas vagas do Senado pelo DF com Michelle e Bia Kicishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514452-pl-conquista-as-duas-vagas-do-senado-pelo-df-com-michelle-e-bia-kicis.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:25Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514457-cleitinho-comemora-vitoria-em-minas-de-verdureiro-a-governador.htmlPolíticaCleitinho1203Cleitinho comemora vitória em Minas: ‘De verdureiro a governador’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514457-cleitinho-comemora-vitoria-em-minas-de-verdureiro-a-governador.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:26Izabella Caixeta,Pedro Cerqueirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514440-tre-explica-motivo-das-longas-filas-registradas-durante-votacao-em-minas.htmlPolíticaBelo Horizonte, TRE, eleições 2026, filas524TRE explica motivo das longas filas registradas durante votação em Minas https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514440-tre-explica-motivo-das-longas-filas-registradas-durante-votacao-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:26Larissa Leone*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514451-aos-21-anos-ana-elisa-e-eleita-deputada-federal-mais-jovem-por-minas.htmlPolíticaMinas Gerais, Eleição, Eleição 20264609Aos 21 anos, Ana Elisa é eleita deputada federal mais jovem por Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514451-aos-21-anos-ana-elisa-e-eleita-deputada-federal-mais-jovem-por-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:26João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514461-zucco-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-sul.htmlPolíticaDeputado Estadual, Eduardo leite, Eleições 2026, Governador, Leite, PL2560Zucco vence no 1º turno e é eleito governador do Rio Grande do Sulhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514461-zucco-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-sul.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:28Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514448-bruno-engler-se-reelege-como-deputado-estadual-de-minas.htmlPolíticaBruno Engler, Eleições 2026, ALMG, NIkolas Ferreira904Bruno Engler se reelege como deputado estadual de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514448-bruno-engler-se-reelege-como-deputado-estadual-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:31Giovanna de Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514445-nikolas-supera-proprio-recorde-e-segue-sendo-o-deputado-mais-votado-em-mg.htmlPolíticabolsonaro, Nikolas, eleicoes-2026, nikolas-ferreira2509Nikolas supera próprio recorde e segue sendo o deputado mais votado em MGhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514445-nikolas-supera-proprio-recorde-e-segue-sendo-o-deputado-mais-votado-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:32João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514378-eleicoes-2026-daniel-vilela-e-eleito-governador-de-goias-ja-no-1-turno.htmlPolíticaeleições 2026, Goiá, Política1876Eleições 2026: Daniel Vilela é eleito governador de Goiás já no 1º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514378-eleicoes-2026-daniel-vilela-e-eleito-governador-de-goias-ja-no-1-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:32Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514464-pavanato-supera-25-milhoes-de-votos-e-bate-recorde-de-eduardo-bolsonaro.htmlPolíticaeduardo-bolsonaro, camara-dos-deputados, sao-paulo790Pavanato supera 2,5 milhões de votos e bate recorde de Eduardo Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514464-pavanato-supera-25-milhoes-de-votos-e-bate-recorde-de-eduardo-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:41João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514465-tarcisio-vence-haddad-e-e-reeleito-governador-de-sao-paulo-no-1-turno.htmlPolíticaSão paulo, Tarcísio2408Tarcísio vence Haddad e é reeleito governador de São Paulo no 1º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514465-tarcisio-vence-haddad-e-e-reeleito-governador-de-sao-paulo-no-1-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:42Alessandra Mellohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514466-carol-de-toni-e-carlos-bolsonaro-eleitos-senadores-em-santa-catarina.htmlPolíticaCarlos Bolsonaro, eleições 2026, Santa Catarina446Carol de Toni e Carlos Bolsonaro eleitos senadores em Santa Catarina https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514466-carol-de-toni-e-carlos-bolsonaro-eleitos-senadores-em-santa-catarina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:45Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514359-flavio-bolsonaro-vence-lula-no-primeiro-turno-em-belo-horizonte.htmlPolíticaBolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, eleicoes-2026, pt, pl, bh1314Flávio Bolsonaro vence Lula no primeiro turno em Belo Horizontehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514359-flavio-bolsonaro-vence-lula-no-primeiro-turno-em-belo-horizonte.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:48João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514480-eleicoes-2026-rafael-fonteles-e-reeleito-governador-do-piaui-no-1-turno.htmlPolíticaEleições, Piauí, Rafael Fonteles3006Eleições 2026: Rafael Fonteles é reeleito governador do Piauí no 1º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514480-eleicoes-2026-rafael-fonteles-e-reeleito-governador-do-piaui-no-1-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 19:56João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514483-jorginho-mello-e-reeleito-governador-de-santa-catarina.htmlPolíticaCatarina, Governador, Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, Santa, Santa catarina1871Jorginho Mello é reeleito governador de Santa Catarinahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514483-jorginho-mello-e-reeleito-governador-de-santa-catarina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:02Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514492-erika-hilton-e-reeleita-com-mais-de-1-milhao-de-votos-em-sao-paulo.htmlPolíticaCâmara dos Deputados, deputada, Érika Hilton, psol, São Paulo, camara-dos-deputados, eleicoes-20261095Erika Hilton é reeleita com mais de 1 milhão de votos em São Paulohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514492-erika-hilton-e-reeleita-com-mais-de-1-milhao-de-votos-em-sao-paulo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:04João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514497-fabio-mitidieri-e-reeleito-governador-de-sergipe-no-1-turno-das-eleicoes.htmlPolíticaEleito, Eleições, Fábio, FáBIO MITIDIERI, Governador, Política, SE2387Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1º turno das eleiçõeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514497-fabio-mitidieri-e-reeleito-governador-de-sergipe-no-1-turno-das-eleicoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:07João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514384-eleicoes-2026-otaviano-pivetta-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de.htmlPolíticaEleito, Eleições, Eleições 2026, Governador, Política1982Otaviano Pivetta vence no 1º turno e é eleito governador de Mato Grossohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514384-eleicoes-2026-otaviano-pivetta-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:07Mariana Costahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514493-em-2025-bolsonaro-disse-que-prioridade-do-pl-era-o-senado.htmlPolíticaPL, senado, bolsonaro, eleções 20263067Em 2025, Bolsonaro disse que prioridade do PL era o Senadohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514493-em-2025-bolsonaro-disse-que-prioridade-do-pl-era-o-senado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:07Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514496-domingos-savio-e-eleito-senador-e-garante-cadeira-ao-pl-por-minas.htmlPolíticaPL, Política, SENADO2079Domingos Sávio é eleito senador e garante cadeira do PL por Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514496-domingos-savio-e-eleito-senador-e-garante-cadeira-ao-pl-por-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:10Pedro Buenohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514500-cleitinho-ganha-eleicao-em-belo-horizonte-com-mais-de-40.htmlPolíticacleitinho, minas-gerais, bh, eleicoes-20261940Cleitinho ganha eleição em Belo Horizonte com mais de 40% https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514500-cleitinho-ganha-eleicao-em-belo-horizonte-com-mais-de-40.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:14João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514361-eleicoes-2026-dr-furlan-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-amapa.htmlPolíticaAmap, Amapá, Eleições, Eleições 20261272Eleições 2026: Dr. Furlan vence no 1º turno e é eleito governador do Amapáhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514361-eleicoes-2026-dr-furlan-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-amapa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:22João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514371-celina-leao-e-leandro-grass-vao-ao-2-turno-no-distrito-federal.htmlPolíticaCelina, DF, Eleições, Eleições 2026148Celina Leão e Leandro Grass vão ao 2º turno no Distrito Federalhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514371-celina-leao-e-leandro-grass-vao-ao-2-turno-no-distrito-federal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:26Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514511-muito-grata-mae-de-cleitinho-azevedo-reage-apos-lideranca-nas-urnas-em-minas.htmlPolíticaEleições 2026, Minas Gerais, Cleitinho1929'Muito grata': mãe de Cleitinho Azevedo reage após liderança nas urnas em Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514511-muito-grata-mae-de-cleitinho-azevedo-reage-apos-lideranca-nas-urnas-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:27Pedro Buenohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514510-apos-polemica-com-nossa-senhora-flavio-bolsonaro-vence-em-aparecida-sp.htmlPolíticaBolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, eleicoes-20261207Após polêmica com Nossa Senhora, Flávio Bolsonaro vence em Aparecida (SP)https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514510-apos-polemica-com-nossa-senhora-flavio-bolsonaro-vence-em-aparecida-sp.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:28Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514514-apesar-de-vantagem-celina-leao-vai-ao-segundo-turno-com-leandro-grass-no-df.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1047Apesar de vantagem, Celina Leão vai ao segundo turno com Leandro Grass no DFhttps://platobr.com.br/75876-2Digital
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Estado de Minas2026-10-04 20:30Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514513-flavio-supera-votacao-de-bolsonaro-no-1-turno-de-2022.htmlPolíticaLula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, jair-bolsonaro909Flávio supera votação de Bolsonaro no 1º turno de 2022https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514513-flavio-supera-votacao-de-bolsonaro-no-1-turno-de-2022.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 20:36Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514516-zema-e-recebido-por-apoiadores-em-bar-de-bh-para-acompanhar-apuracao.htmlPolíticavotação, eleicoes-2026, romeu-zema, zema1181Zema é recebido por apoiadores em bar de BH para acompanhar apuração https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514516-zema-e-recebido-por-apoiadores-em-bar-de-bh-para-acompanhar-apuracao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 20:38João Vítor Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514521-marcos-rogerio-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de-rondonia.htmlPolíticaBrasil, Eleições, Eleições 2026, Governador, Marcos Rogério, Política, Primeiro turno2260Marcos Rogério vence no 1º turno e é eleito governador de Rondôniahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514521-marcos-rogerio-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de-rondonia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 21:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514385-lula-e-flavio-bolsonaro-vao-disputar-o-segundo-turno.htmlPolíticaa, bolsonaro, datafolha, Flavio, flávio bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, lula3625Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar o segundo turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514385-lula-e-flavio-bolsonaro-vao-disputar-o-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 21:00Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514502-do-sacolao-ao-governo-quem-e-cleitinho-eleito-governador-de-minas.htmlPolíticaCleitinho, minas-gerais, eleicoes-20264712Do sacolão ao governo: quem é Cleitinho, eleito governador de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514502-do-sacolao-ao-governo-quem-e-cleitinho-eleito-governador-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 21:02Giovanna de Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514475-marilia-campos-e-eleita-senadora-por-minas-gerais.htmlPolíticaMinas Gerais, marilia-campos, Senado, eleicoes-20262312Marília Campos é eleita senadora por Minas Geraishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514475-marilia-campos-e-eleita-senadora-por-minas-gerais.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 21:50Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514581-viana-fica-fora-do-senado-nao-foi-dessa-vez-ficamos-muito-perto.htmlPolíticasenado, carlos-viana, eleicoes-2026415Viana fica fora do Senado: 'Não foi dessa vez, ficamos muito perto'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514581-viana-fica-fora-do-senado-nao-foi-dessa-vez-ficamos-muito-perto.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 22:00Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514562-menina-da-bota-quantos-votos-maria-jose-recebeu-para-deputada-federal.htmlPolíticaCâmara dos Deputados, eleição 2026948Menina da Bota: quantos votos Maria José recebeu para deputada federal?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514562-menina-da-bota-quantos-votos-maria-jose-recebeu-para-deputada-federal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-04 22:18Pedro Buenohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514596-lula-eu-estava-convencido-que-ia-ganhar-no-1-turno.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, primeiro turno, segundo turno, flávio bolsonaro2144Lula: 'Eu estava convencido que ia ganhar no 1º turno'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514596-lula-eu-estava-convencido-que-ia-ganhar-no-1-turno.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-04 22:30Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514600-e-o-fim-da-era-pt-diz-flavio-sobre-vitoria-no-primeiro-turno.htmlPolíticaeleições 2026, flávio bolsonaro, lula, primeiro turno, segundo turno, tse1766'É o fim da Era PT ', diz Flávio sobre vitória no primeiro turno https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514600-e-o-fim-da-era-pt-diz-flavio-sobre-vitoria-no-primeiro-turno.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514733-chuva-em-bh-regiao-oeste-ja-tem-91-do-esperado-para-todo-o-mes.htmlGeraischuva em bh, temporal, Defesa Civil, bh2220Chuva em BH: Região Oeste já tem 91% do esperado para todo o mêshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514733-chuva-em-bh-regiao-oeste-ja-tem-91-do-esperado-para-todo-o-mes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514744-calor-em-bh-fiscalizacao-flagra-ar-condicionado-irregular-em-onibus.htmlGeraistransporte coletivo, transporte público, ônibus em bh, bh, pbh2716Calor em BH: fiscalização flagra ar-condicionado irregular em ônibushttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514744-calor-em-bh-fiscalizacao-flagra-ar-condicionado-irregular-em-onibus.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514775-banco-e-condenado-por-encerrar-conta-de-cliente-sem-aviso.htmlGeraisbanco, santander, conta bancária, muriaé, zona da mata mineira, tjmg2300Banco é condenado por encerrar conta de cliente sem avisohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514775-banco-e-condenado-por-encerrar-conta-de-cliente-sem-aviso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514850-cidade-da-grande-bh-quer-ouvir-populacao-lgbtqia-em-acao-inedita.htmlGeraisdiversidade, inclusão, população lgbtquiapn+, betim, grande bh, rmbh2491Cidade da Grande BH quer ouvir população LGBTQIA+ em ação inéditahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514850-cidade-da-grande-bh-quer-ouvir-populacao-lgbtqia-em-acao-inedita.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 02:32Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514711-o-mapa-de-votos-que-pode-colocar-wellington-luiz-de-novo-no-comando-da-cldf.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1718O mapa de votos que pode colocar Wellington Luiz de novo no comando da CLDFhttps://platobr.com.br/o-mapa-de-votos-que-pode-colocar-wellington-luiz-de-novo-no-comando-da-cldfDigital
Estado de Minas2026-10-05 04:00Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514640-flavio-obteve-500-mil-votos-a-mais-que-jair-bolsonaro-no-1-turno-em-minas.htmlPolíticaBolsonaro, Jair Bolsonaro2716Flávio obteve 500 mil votos a mais que Jair Bolsonaro no 1º turno em Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514640-flavio-obteve-500-mil-votos-a-mais-que-jair-bolsonaro-no-1-turno-em-minas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 05:37DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514714-o-technology-innovation-institute-conclui-sonda-para-pouso-em-asteroide-para-missao-historica-dos-emirados-ao-cinturao-de-asteroides.htmlMundo Corporativo9939O Technology Innovation Institute conclui sonda para pouso em asteroide para missão histórica dos Emirados ao Cinturão de Asteroideshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514714-o-technology-innovation-institute-conclui-sonda-para-pouso-em-asteroide-para-missao-historica-dos-emirados-ao-cinturao-de-asteroides.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 06:00Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514679-flavio-bolsonaro-promete-resgatar-a-democracia-se-for-eleito-presidente.htmlPolíticaFlávio bolsonaro, eleições 20261870Flávio Bolsonaro promete "resgatar a democracia" se for eleito presidente https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514679-flavio-bolsonaro-promete-resgatar-a-democracia-se-for-eleito-presidente.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 09:11Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7514757-enterro-de-veteranos.htmlColunistas#Coluna EsplanadaColuna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas3832Enterro de veteranoshttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7514757-enterro-de-veteranos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 09:12Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514754-flavio-e-favorito-aponta-diretor-da-quaest.htmlPolíticaSEGUNDO TURNO, QUAEST, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, FELIPE NUNES, ELEIÇÕES 20263899'Flávio é favorito', aponta diretor da Quaesthttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514754-flavio-e-favorito-aponta-diretor-da-quaest.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 09:14Ellen Cristiehttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514758-veja-o-ultimo-video-de-lito-de-souza-a-licao-final-do-mestre-da-aviacao.htmlNacionalAcidente, Aviação, Aviões e Músicas, C, Creutzfeldt-Jakob, Data, De2601Veja o último vídeo de Lito Sousa: a lição final do mestre da aviaçãohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514758-veja-o-ultimo-video-de-lito-de-souza-a-licao-final-do-mestre-da-aviacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 09:22Alicia Bernardes - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514760-novo-senado-amplia-forca-do-pl-e-pressiona-stf-e-proximo-governo.htmlPolítica4967Novo Senado amplia força do PL e pressiona STF e próximo governohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514760-novo-senado-amplia-forca-do-pl-e-pressiona-stf-e-proximo-governo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 09:23Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514763-voce-sabia-estes-pratos-tem-nomes-estrangeiros-mas-sao-brasileiros.htmlGaleria6Você sabia? Estes pratos têm nomes estrangeiros, mas são brasileiroshttps://www.flipar.com.br/?p=690133Digital
Estado de Minas2026-10-05 09:24Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514761-defesa-civil-alerta-para-risco-geologico-forte-em-quatro-regionais-de-bh.htmlGeraisalagamentos, alerta, chuva, chuvas, Defesa Civil, tempestade, bh, ALERTA DE RISCO GEOLÓGICO2150Defesa Civil alerta para risco geológico forte em quatro regionais de BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514761-defesa-civil-alerta-para-risco-geologico-forte-em-quatro-regionais-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 09:30Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514703-entre-2022-e-2026-lula-perdeu-mais-de-3-milhoes-de-votos-no-primeiro-turno.htmlPolíticaFlávio Bolsonaro, eleicoes-2026, lula, pt, presidente1615Entre 2022 e 2026, Lula perdeu mais de 3 milhões de votos no primeiro turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514703-entre-2022-e-2026-lula-perdeu-mais-de-3-milhoes-de-votos-no-primeiro-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 09:34BBChttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514764-quando-e-o-2-turno-posso-votar-se-nao-fui-no-1-guia-do-eleitor-com-tudo-o-que-voce-precisa-saber.htmlPolíticaELEICOES-202611312Quando é o 2º turno? Posso votar se não fui no 1º? Guia do eleitor com tudo o que você precisa saberhttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cq5yn5x4z3k4oDigital
Estado de Minas2026-10-05 09:36Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514770-castelo-de-burghausen-conheca-a-fortaleza-medieval-que-se-estende-por-mais-de-1-km-na-alemanha.htmlGaleria6Castelo de Burghausen: conheça a fortaleza medieval que se estende por mais de 1 km na Alemanhahttps://www.flipar.com.br/?p=688724Digital
Estado de Minas2026-10-05 09:43Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514773-renan-randolfe-ciro-nogueira-perdem-o-senado-veja-outros-medalhoes-que-nao-foram-reeleitos.htmlPolíticaELEIÇÕES 2026, SENADO, RENAN CALHEIROS, CIRO NOGUEIRA, CARLOS VIANA, RANDOLFE RODRIGUES2397Renan, Randolfe, Ciro Nogueira perdem o Senado; veja outros medalhões que não foram reeleitoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514773-renan-randolfe-ciro-nogueira-perdem-o-senado-veja-outros-medalhoes-que-nao-foram-reeleitos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 09:44Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514774-em-meio-aos-cacos-o-grande-vitorioso-do-pt-na-noite-de-4-de-outubro.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1631Em meio aos cacos, o grande vitorioso do PT na noite de 4 de outubrohttps://platobr.com.br/em-meio-aos-cacos-o-grande-vitorioso-do-ptDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:10Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514783-clausula-de-barreira-veja-as-siglas-que-podem-sumir-do-mapa.htmlPolíticaclausula de barreira, Fundo Partidário, psol, PDT, missão, eleições 2026, Câmara dos Deputados2276Cláusula de barreira: veja as siglas que podem 'sumir do mapa'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514783-clausula-de-barreira-veja-as-siglas-que-podem-sumir-do-mapa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:10Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514785-forno-soltando-fumaca-veja-as-principais-causas-e-o-que-fazer.htmlGaleria6Forno soltando fumaça? Veja as principais causas e o que fazerhttps://www.flipar.com.br/?p=690144Digital
Estado de Minas2026-10-05 10:11Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514786-pera-fruta-pequena-surpreende-pelos-nutrientes-e-ajuda-na-saciedade.htmlGaleria6Pera: fruta pequena surpreende pelos nutrientes e ajuda na saciedadehttps://www.flipar.com.br/?p=690464&preview=true&preview_id=690464Digital
Estado de Minas2026-10-05 10:16Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514791-possiveis-reacoes-de-dino-deixarao-brasilia-em-alerta-ate-o-segundo-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2235Possíveis reações de Dino deixarão Brasília em alerta até o segundo turnohttps://platobr.com.br/possiveis-reacoes-de-dino-deixarao-brasilia-em-alerta-ate-o-segundo-turnoDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:19Yaya Souzahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514790-uma-garrafa-plastica-no-telhado-pode-mudar-a-iluminacao-de-um-comodo-escuro-entenda-a-tecnica-de-baixo-custo-que-distribui-luz-solar-durante-o-dia.htmlCasa e Decoração3006Uma garrafa plástica no telhado pode mudar a iluminação de um cômodo escuro: entenda a técnica de baixo custo que distribui luz solar durante o diahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514790-uma-garrafa-plastica-no-telhado-pode-mudar-a-iluminacao-de-um-comodo-escuro-entenda-a-tecnica-de-baixo-custo-que-distribui-luz-solar-durante-o-dia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:21Yaya Souzahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514793-4-quadrados-de-retalhos-sao-o-ponto-de-partida-de-uma-tecnica-de-costura-que-transforma-sobras-de-tecido-em-pecas-com-usos-que-vao-alem-da-decoracao.htmlCasa e Decoração27294 quadrados de retalhos são o ponto de partida de uma técnica de costura que transforma sobras de tecido em peças com usos que vão além da decoraçãohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514793-4-quadrados-de-retalhos-sao-o-ponto-de-partida-de-uma-tecnica-de-costura-que-transforma-sobras-de-tecido-em-pecas-com-usos-que-vao-alem-da-decoracao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:24Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514796-uma-rocha-de-1022-quilos-segura-a-porta-de-um-celeiro-por-decadas-mas-sua-identificacao-revela-uma-origem-que-vai-muito-alem-da-fazenda-onde-era-usada.htmlInternacional2464Uma rocha de 10,22 quilos segura a porta de um celeiro por décadas, mas sua identificação revela uma origem que vai muito além da fazenda onde era usadahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514796-uma-rocha-de-1022-quilos-segura-a-porta-de-um-celeiro-por-decadas-mas-sua-identificacao-revela-uma-origem-que-vai-muito-alem-da-fazenda-onde-era-usada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:32DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514803-curia-investe-uss-28-milhoes-na-fabricacao-de-ifas-estereis.htmlMundo Corporativo4016Curia Investe US$ 28 Milhões na Fabricação de IFAs Estéreishttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514803-curia-investe-uss-28-milhoes-na-fabricacao-de-ifas-estereis.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:32DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514804-quectel-apresenta-solucoes-avancadas-de-odm-e-pcba-juntamente-com-seu-portfolio-completo-de-iot-na-futurecom-2026.htmlMundo Corporativo7082Quectel apresenta soluções avançadas de ODM e PCBA juntamente com seu portfólio completo de IoT na Futurecom 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514804-quectel-apresenta-solucoes-avancadas-de-odm-e-pcba-juntamente-com-seu-portfolio-completo-de-iot-na-futurecom-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:32DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514805-formacao-gratuita-para-educadores-aproxima-escola-e-familias.htmlMundo Corporativo4458Formação gratuita para educadores aproxima escola e famíliashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514805-formacao-gratuita-para-educadores-aproxima-escola-e-familias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:33DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514806-dr-alexandre-dantas-poe-natal-na-rota-do-turismo-wellness.htmlMundo Corporativo3877Dr. Alexandre Dantas põe Natal na rota do turismo wellnesshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514806-dr-alexandre-dantas-poe-natal-na-rota-do-turismo-wellness.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:33DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514807-nova-regra-sanitaria-exige-adequacoes-no-varejo.htmlMundo Corporativo5614Nova regra sanitária exige adequações no varejohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514807-nova-regra-sanitaria-exige-adequacoes-no-varejo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514809-singapura-oferece-dinheiro-para-pessoas-trocarem-redes-sociais-por-livros.htmlGaleria6Singapura oferece dinheiro para pessoas trocarem redes sociais por livroshttps://www.flipar.com.br/?p=689029Digital
Estado de Minas2026-10-05 10:33DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514808-ryan-estabelece-presenca-no-brasil-com-aquisicao-da-comtax.htmlMundo Corporativo2882Ryan estabelece presença no Brasil com aquisição da Comtaxhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514808-ryan-estabelece-presenca-no-brasil-com-aquisicao-da-comtax.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:43Yaya Souzahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7514821-eleicao-faz-ibovespa-disparar-e-dolar-opera-abaixo-de-rs-5-veja-o-que-esperar-agora.htmlEconomia2567Eleição faz Ibovespa disparar e dólar opera abaixo de R$ 5; veja o que esperar agorahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7514821-eleicao-faz-ibovespa-disparar-e-dolar-opera-abaixo-de-rs-5-veja-o-que-esperar-agora.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:46Yaya Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514824-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-sao-eleitos-deputados-federais.htmlPolítica1826Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos deputados federaishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514824-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-sao-eleitos-deputados-federais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:48Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514779-ana-elisa-para-nikolas-nos-vemos-na-camara.htmlPolíticaNikolas Ferreira, Câmara do Deputados64Ana Elisa para Nikolas: "Nos vemos na Câmara"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514779-ana-elisa-para-nikolas-nos-vemos-na-camara.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 10:56Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514833-artesanatos-regionais-conheca-as-riquezas-culturais-feitas-a-mao-em-cada-parte-do-brasil.htmlGaleria6Artesanatos regionais: conheça as riquezas culturais feitas à mão em cada parte do Brasilhttps://www.flipar.com.br/?p=690560&preview=true&preview_id=690560Digital
Estado de Minas2026-10-05 10:57Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7514829-moradia-e-duas-refeicoes-por-dia-de-graca-oferta-na-espanha-troca-estadia-por-cuidar-de-caes-resgatados.htmlTurismo2212Moradia e duas refeições por dia de graça: oferta na Espanha troca estadia por cuidar de cães resgatadoshttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7514829-moradia-e-duas-refeicoes-por-dia-de-graca-oferta-na-espanha-troca-estadia-por-cuidar-de-caes-resgatados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 11:03Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7514834-viajante-estaciona-o-trailer-de-frente-para-o-mar-e-passa-a-noite-no-litoral-mas-ao-amanhecer-o-que-interrompe-seu-sono-nao-e-o-barulho-das-ondas-na-praia.htmlTurismo1967Viajante estaciona o trailer de frente para o mar e passa a noite no litoral, mas, ao amanhecer, o que interrompe seu sono não é o barulho das ondas na praiahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7514834-viajante-estaciona-o-trailer-de-frente-para-o-mar-e-passa-a-noite-no-litoral-mas-ao-amanhecer-o-que-interrompe-seu-sono-nao-e-o-barulho-das-ondas-na-praia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 11:06Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514839-bicarbonato-de-sodio-beneficios-usos-e-cuidados-para-evitar-riscos.htmlGaleria6Bicarbonato de sódio: benefícios, usos e cuidados para evitar riscoshttps://www.flipar.com.br/?p=690553&preview=true&preview_id=690553Digital
Estado de Minas2026-10-05 11:08Yaya Souzahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514838-cada-hectare-de-banana-deixa-220-toneladas-de-pseudocaule-no-campo-mas-fabricas-brasileiras-encontram-nesse-descarte-uma-materia-prima-com-destinos-surpreendentes.htmlCasa e Decoração2788Cada hectare de banana deixa 220 toneladas de pseudocaule no campo, mas fábricas brasileiras encontram nesse descarte uma matéria prima com destinos surpreendenteshttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514838-cada-hectare-de-banana-deixa-220-toneladas-de-pseudocaule-no-campo-mas-fabricas-brasileiras-encontram-nesse-descarte-uma-materia-prima-com-destinos-surpreendentes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 11:11Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514823-forte-incendio-atinge-deposito-de-material-reciclavel-em-bh.htmlGeraisBelo Horizonte, BH, incêndio, CBMMG802Incêndio atinge depósito de material reciclável em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514823-forte-incendio-atinge-deposito-de-material-reciclavel-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 11:22Yaya Souzahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7514846-para-uma-ia-servir-um-cafe-ou-esfaquear-alguem-sao-apenas-possibilidades-fisico-brasileiro-cotado-ao-nobel-alerta-sobre-riscos.htmlTecnologia3389'Para uma IA, servir um café ou esfaquear alguém são apenas possibilidades': físico brasileiro cotado ao Nobel alerta sobre riscoshttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7514846-para-uma-ia-servir-um-cafe-ou-esfaquear-alguem-sao-apenas-possibilidades-fisico-brasileiro-cotado-ao-nobel-alerta-sobre-riscos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 11:28João Renato Fariahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514849-mdb-e-psdb-elegem-so-um-deputado-federal-cada-em-minas.htmlPolíticaeleicoes-2026, MDB, PSDB2021MDB e PSDB elegem só um deputado federal cada em Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514849-mdb-e-psdb-elegem-so-um-deputado-federal-cada-em-minas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 11:28Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514853-terror-cobra-de-duas-cabecas-surge-em-ralo-da-pia-de-apartamento-e-assusta-moradora-no-parana.htmlGaleria6Terror! ‘Cobra-de-duas-cabeças’ surge em ralo da pia de apartamento e assusta moradora no Paranáhttps://www.flipar.com.br/?p=690522Digital
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Estado de Minas2026-10-05 13:08Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514938-teresina-capital-do-piaui-e-a-primeira-cidade-planejada-do-brasil.htmlGaleria6Teresina: capital do Piauí é a primeira cidade planejada do Brasilhttps://www.flipar.com.br/?p=690559&preview=true&preview_id=690559Digital
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Estado de Minas2026-10-05 14:22Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514983-prestacao-de-contas-eleitoral-veja-como-consultar-gastos-de-campanha.htmlPolíticaTSE, Eleições, Campanhas, Eleições 2026, prestação de contas3388Prestação de contas eleitoral: veja como consultar gastos de campanhahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514983-prestacao-de-contas-eleitoral-veja-como-consultar-gastos-de-campanha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 14:26Pedro Naves*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514924-em-documentario-na-busca-de-memorias-do-tolkien-erico-borgo-se-encontra.htmlCulturaTolkien, documentário, Senhor dos anéis, Jornalista, pré-estreia, cinemark5482Em documentário na busca de memórias do Tolkien, Érico Borgo se encontrahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514924-em-documentario-na-busca-de-memorias-do-tolkien-erico-borgo-se-encontra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 14:27Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514936-defesa-civil-orienta-populacao-para-periodo-chuvoso-em-bh.htmlGeraisAlagamento, Chuva, Chuvas, Defesa Civil1694Defesa Civil orienta população para período chuvoso em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514936-defesa-civil-orienta-populacao-para-periodo-chuvoso-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 14:28Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515000-paroquia-de-mg-suspende-comentarios-de-video-apos-padre-bonitao-chamar-atencao-de-internautas-vontade-de-ir-pra-missa.htmlGaleria6Paróquia de MG suspende comentários de vídeo após padre ‘bonitão’ chamar atenção de internautas: ‘Vontade de ir pra missa’https://www.flipar.com.br/?p=690542Digital
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Estado de Minas2026-10-05 14:30DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515002-ong-lanca-coalizao-para-transformar-o-tema-da-infancia.htmlMundo Corporativo4979ONG lança coalizão para transformar o tema da infânciahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515002-ong-lanca-coalizao-para-transformar-o-tema-da-infancia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 14:32Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514918-pl-vira-lider-de-cadeiras-na-almg-pt-cai-para-2-mesmo-com-numero-maior.htmlPolíticadeputado, eleito, eleições, estaduais, Minas Gerais6421PL vira líder de cadeiras na ALMG; PT cai para 2º, mesmo com número maiorhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514918-pl-vira-lider-de-cadeiras-na-almg-pt-cai-para-2-mesmo-com-numero-maior.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 14:38Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515019-saiba-como-agir-se-receber-ou-enviar-pix-por-engano.htmlGaleria6Saiba como agir se receber ou enviar pix por enganohttps://www.flipar.com.br/?p=690558&preview=true&preview_id=690558Digital
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Estado de Minas2026-10-05 14:57Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514992-bh-poste-de-energia-tomba-sobre-caminhao-e-tres-pessoas-ficam-presas.htmlGeraisCarreta, Tomba, Cemig, Bombeiros, Novo Glória749BH: poste de energia tomba sobre caminhão e três pessoas ficam presashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514992-bh-poste-de-energia-tomba-sobre-caminhao-e-tres-pessoas-ficam-presas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 15:03Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515029-quando-a-mente-se-fragmenta-entenda-o-transtorno-das-multiplas-identidades.htmlGaleria6Quando a mente se fragmenta: entenda o transtorno das múltiplas identidadeshttps://www.flipar.com.br/?p=690681&preview=true&preview_id=690681Digital
Estado de Minas2026-10-05 15:08Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515031-conversao-de-seguidores-em-votos-nas-urnas-por-que-nem-sempre-da-certo.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, seguidores, votos, urnas4167Conversão de seguidores em votos nas urnas: por que nem sempre dá certo?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515031-conversao-de-seguidores-em-votos-nas-urnas-por-que-nem-sempre-da-certo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 15:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515040-interesse-por-viagem-nacional-e-o-maior-em-quatro-anos.htmlMundo Corporativo2889Interesse por viagem nacional é o maior em quatro anoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515040-interesse-por-viagem-nacional-e-o-maior-em-quatro-anos.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 15:16Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515021-caminhao-perde-os-freios-e-bate-em-quatro-carros-e-um-onibus-na-grande-bh.htmlGeraisCaeté, CBMMG, Acidente, Caminhão, Ônibus791Caminhão perde os freios e bate em quatro carros e um ônibus na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515021-caminhao-perde-os-freios-e-bate-em-quatro-carros-e-um-onibus-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 15:19Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515046-e-de-direita-e-da-esquerda-popular-janones-aponta-cleitinho-como-solucao.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, direita, esquerda, Cleitinho, popular1908'É de direita e da esquerda popular': Janones aponta Cleitinho como soluçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515046-e-de-direita-e-da-esquerda-popular-janones-aponta-cleitinho-como-solucao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 16:07Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515092-trabalhador-morre-apos-ser-atropelado-por-empilhadeira-na-grande-bh.htmlGeraisEmpilhadeira , Bombeiros, Polícia Militar , Samu, Santa Luzia, Grande BH908Trabalhador morre após ser atropelado por empilhadeira na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515092-trabalhador-morre-apos-ser-atropelado-por-empilhadeira-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 16:08Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515111-debate-presidencial-confira-data-e-hora-do-1-encontro-no-2-turno.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, presidente, segundo turno1364Debate presidencial: confira data e hora do 1º encontro no 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515111-debate-presidencial-confira-data-e-hora-do-1-encontro-no-2-turno.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 18:24Educando Seu Bolsohttps://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515615-financas-do-casal-5-dicas-para-organizar-o-dinheiro-a-dois-e-construir-patrimonio.htmlColunistas#Educando seu Bolso11409Cinco combinados financeiros que podem acabar com as brigas entre casaishttps://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515615-financas-do-casal-5-dicas-para-organizar-o-dinheiro-a-dois-e-construir-patrimonio.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 19:29Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515303-zema-anuncia-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-2-turno.htmlPolíticaflávio bolsonaro, romeu zema, segundo turno , eleicoes-20262026Zema anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515303-zema-anuncia-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-2-turno.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 20:34Paola Salgadohttps://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7515340-nos-contra-eles-politica-deixou-explicito-o-que-empresas-sempre-viveram.htmlColunistas#Paola Salgado3848Nós contra eles: política deixou explícito o que empresas sempre viveram https://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7515340-nos-contra-eles-politica-deixou-explicito-o-que-empresas-sempre-viveram.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-05 20:53Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515348-defesa-civil-amplia-alerta-de-risco-geologico-forte-em-bh-apos-chuvas.htmlGeraisMinas Gerais, chuvas3116Defesa Civil amplia alerta de risco geológico forte em BH após chuvashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515348-defesa-civil-amplia-alerta-de-risco-geologico-forte-em-bh-apos-chuvas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-05 23:48DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515401-cidades-estao-integrando-ia-aos-servicos-publicos-sem-um-quadro-comum-para-avaliar-o-grau-de-preparacao-aponta-estudo-da-oxford-insights.htmlMundo Corporativo6262Cidades estão integrando IA aos serviços públicos sem um quadro comum para avaliar o grau de preparação, aponta estudo da Oxford Insightshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515401-cidades-estao-integrando-ia-aos-servicos-publicos-sem-um-quadro-comum-para-avaliar-o-grau-de-preparacao-aponta-estudo-da-oxford-insights.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 02:00Carlos Starlinghttps://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7515039-a-pedra-e-a-bacteria.htmlColunistas#Carlos Starlingbactéria, pedra, medicina, futebol5733A pedra e a bactériahttps://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7515039-a-pedra-e-a-bacteria.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 02:00Anna Marina*https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7515281-a-delicadeza-feminina-ainda-tem-seu-lugar.htmlColunistas#Anna Marinaminas-gerais, anna marina, colunista , estado de minas3558A delicadeza feminina ainda tem seu lugar?https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7515281-a-delicadeza-feminina-ainda-tem-seu-lugar.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515294-eleicoes-2026-o-que-aconteceu.htmlOpinião3788Eleições 2026: o que aconteceu? https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515294-eleicoes-2026-o-que-aconteceu.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 02:00Paulo Rabello de Castrohttps://www.em.com.br/colunistas/paulo-rabello-de-castro/2026/10/7515295-direita-volver.htmlColunistas#Paulo Rabello de Castro5547Direita, volver!https://www.em.com.br/colunistas/paulo-rabello-de-castro/2026/10/7515295-direita-volver.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515307-leitor-comenta-a-renovacao-no-congresso.htmlOpinião385LEITOR COMENTA A RENOVAÇÃO nO CONGRESSOhttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515307-leitor-comenta-a-renovacao-no-congresso.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7515390-lula-perdeu-porque-nao-percebeu-que-a-politica-mudou.htmlColunistas#Bertha MaakarounSedan, Lula7224Lula perdeu porque não percebeu que a política mudouhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7515390-lula-perdeu-porque-nao-percebeu-que-a-politica-mudou.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7515393-a-direita-avanca-o-congresso-muda-e-os-estados-pesam-no-segundo-turno.htmlColunistas#Luiz Carlos AzedoCongresso, direita, Lula, Flávio Bolsonaro5116A direita avança, o Congresso muda e os estados pesam no segundo turnohttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7515393-a-direita-avanca-o-congresso-muda-e-os-estados-pesam-no-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 05:00Pedro Buenohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7514687-flavio-tem-mais-votos-que-bolsonaro-em-mg-lula-derrete.htmlPolíticaBolsonaro, Eleições 2026, Flávio Bolsonaro, Lula, minas-gerais1975Flávio tem mais votos que Bolsonaro em MG; Lula 'derrete'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514687-flavio-tem-mais-votos-que-bolsonaro-em-mg-lula-derrete.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 05:38Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515412-chuva-continua-veja-o-que-esperar-do-tempo-em-bh-nesta-terca-6.htmlGeraischuva, previsão, previsao-do-tempo, Inmet, defesa-civil1686Chuva continua? Veja o que esperar do tempo em BH nesta terça (6)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515412-chuva-continua-veja-o-que-esperar-do-tempo-em-bh-nesta-terca-6.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 06:00Rogério Tobiashttps://www.em.com.br/colunistas/rogerio-tobias/2026/10/7513680-marketing-entre-a-segmentacao-os-nichos-e-a-hiperpersonalizacao.htmlColunistas#Rogério TobiasMarketing5752Marketing: entre a segmentação, os nichos e a hiperpersonalizaçãohttps://www.em.com.br/colunistas/rogerio-tobias/2026/10/7513680-marketing-entre-a-segmentacao-os-nichos-e-a-hiperpersonalizacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 06:07Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515414-dupla-armada-abre-fogo-contra-a-pm-e-morre-em-confronto-na-grande-bh.htmlGeraisconfronto, homicídio, mortos, grande-bh2214Dupla armada abre fogo contra a PM e morre em confronto na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515414-dupla-armada-abre-fogo-contra-a-pm-e-morre-em-confronto-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 06:44Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515417-briga-por-isqueiro-termina-com-homem-morto-com-tiros-na-cabeca-em-mg.htmlGeraisisqueiro, confronto, pm, homicídio, minas-gerais2271Briga por isqueiro termina com homem morto com tiros na cabeça em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515417-briga-por-isqueiro-termina-com-homem-morto-com-tiros-na-cabeca-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 07:02Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515419-quando-sai-a-nova-pesquisa-presidencial-para-o-2-turno-veja-data.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flávio bolsonaro, Segundo Turno, pesquisas1597Quando sai a nova pesquisa presidencial para o 2º turno? Veja datahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515419-quando-sai-a-nova-pesquisa-presidencial-para-o-2-turno-veja-data.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 07:19Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515420-cirurgia-no-nariz-e-viagem-marcada-descubra-se-voar-logo-apos-o-procedimento-e-seguro-ou-se-a-pressao-da-cabine-pode-colocar-sua-recuperacao-em-risco.htmlBem viversimone mendes, rinoplastia, cirurgia plástica2844Cirurgia no nariz e viagem marcada: descubra se voar logo após o procedimento é seguro ou se a pressão da cabine pode colocar sua recuperação em riscohttps://www.tupi.fm/saude/cirurgia-no-nariz-e-viagem-marcada-descubra-se-voar-logo-apos-o-procedimento-e-seguro-ou-se-a-pressao-da-cabine-pode-colocar-sua-recuperacao-em-risco/Digital
Estado de Minas2026-10-06 07:28Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515423-lerdo-nao-consegue-escapar-e-morre-espancado-no-ventosa-em-bh.htmlGeraisVentosa, bh, pm, espancamento, agressão1921"Lerdo" não consegue escapar e morre espancado no Ventosa, em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515423-lerdo-nao-consegue-escapar-e-morre-espancado-no-ventosa-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 07:45Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515426-de-anitta-a-beyonce-fas-se-unem-e-entregam-perfis-para-campanha-de-lula-nas-redes.htmlPolíticalula, eleicoes-2026, musica, cultura, anitta, ariana grande2132De Anitta a Beyoncé: fãs se unem e entregam perfis para campanha de Lula nas redeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515426-de-anitta-a-beyonce-fas-se-unem-e-entregam-perfis-para-campanha-de-lula-nas-redes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 07:47Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515427-micro-onibus-com-pacientes-bate-em-carreta-e-deixa-dez-feridos-na-br-251.htmlGeraisBR-251, carreta, ferido, montes claros1823Micro-ônibus com pacientes bate em carreta e deixa dez feridos na BR-251https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515427-micro-onibus-com-pacientes-bate-em-carreta-e-deixa-dez-feridos-na-br-251.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 07:53Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515424-senado-mantem-debate-sobre-fim-da-6x1-mas-votacao-e-incerta.htmlPolíticaSenado, Escala 6x1, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, davi-alcolumbre, congresso-nacional3466Senado mantém debate sobre fim da 6x1, mas votação é incertahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515424-senado-mantem-debate-sobre-fim-da-6x1-mas-votacao-e-incerta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 08:02Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515428-lula-diz-ser-o-unico-candidato-antissistema.htmlPolíticalula, pt, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, stf, segundo turno2571Lula diz ser o único candidato ‘antissistema’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515428-lula-diz-ser-o-unico-candidato-antissistema.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 08:11Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515421-especialistas-em-psicologia-concordam-pessoas-que-evitam-caixas-de-autoatendimento-no-supermercado-nao-sao-folgadas-elas-podem-estar-buscando-interacao-social.htmlBem viverCaixa, psicologia, supermercado2616Especialistas em psicologia concordam: pessoas que evitam caixas de autoatendimento no supermercado não são folgadas, elas podem estar buscando interação socialhttps://www.tupi.fm/sentinelas/especialistas-em-psicologia-concordam-pessoas-que-evitam-caixas-de-autoatendimento-no-supermercado-nao-sao-folgadas-elas-podem-estar-buscando-interacao-social/Digital
Estado de Minas2026-10-06 08:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515436-robert-pattinson-diz-que-transformers-resume-a-estetica-do-cinema-dos-anos-2000.htmlGaleria6Robert Pattinson diz que “Transformers” resume a estética do cinema dos anos 2000https://www.flipar.com.br/?p=690745Digital
Estado de Minas2026-10-06 08:24Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515434-rapper-oruam-volta-aos-palcos-apos-ter-prisao-revogada.htmlNacionalRio2392Rapper Oruam volta aos palcos após ter prisão revogada https://www.tupi.fm/rio/rapper-oruam-volta-aos-palcos-no-complexo-da-penha-apos-ter-prisao-revogada-pelo-tj-rj/Digital
Estado de Minas2026-10-06 08:26Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515429-cleitinho-quer-continuar-em-casa-em-divinopolis-apos-assumir-governo.htmlPolíticacleitinho, minas-gerais, eleicoes-2026, governador, divinópolis3344Cleitinho quer continuar em casa em Divinópolis após assumir governohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515429-cleitinho-quer-continuar-em-casa-em-divinopolis-apos-assumir-governo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 08:30Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7515443-os-aliados.htmlColunistas#Coluna EsplanadaColuna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas4084Os aliadoshttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7515443-os-aliados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 08:35AFP FTPhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515433-trump-faz-aceno-a-flavio-bolsonaro-que-sai-na-frente-contra-lula.htmlPolíticaBrasil, eleições4568Trump faz aceno a Flávio Bolsonaro, que sai na frente contra Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515433-trump-faz-aceno-a-flavio-bolsonaro-que-sai-na-frente-contra-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 08:37Caetano Yamamoto,Rafaela Bomfimhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515438-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-estao-entre-campeoes-de-votos.htmlPolíticaextrema-direita, bolsonarismo, eleições, congresso, Câmara dos Deputados, Leniel Borel, isabella nardoni3903Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel estão entre campeões de votoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515438-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-estao-entre-campeoes-de-votos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 08:42Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515431-mega-sena-sorteia-rs-92-milhoes-nesta-terca-06-10-em-transmite-ao-vivo.htmlNacionalCaixa, Caixa Econômica Federal, loteria, loterias, Loterias Caixa, mega-sena1723Mega-Sena sorteia R$ 92 milhões nesta terça (06/10); EM transmite ao vivohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515431-mega-sena-sorteia-rs-92-milhoes-nesta-terca-06-10-em-transmite-ao-vivo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 08:58Estado de Minashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515455-joana-balaguer-a-jaque-de-malhacao-impressiona-com-antes-e-depois-de-21-anos-e-redes-surtam.htmlCulturacultura, novela, malhacao2116Joana Balaguer, a Jaque de Malhação, impressiona com antes e depois de 21 anos e redes surtamhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515455-joana-balaguer-a-jaque-de-malhacao-impressiona-com-antes-e-depois-de-21-anos-e-redes-surtam.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 08:58Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515456-tempestade-no-paraguai-granizo-gigante-causa-destruicao-pelo-pais.htmlInternacionalmundo, paraguai, chuva, inundação2799Tempestade no Paraguai: granizo gigante causa destruição pelo paíshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515456-tempestade-no-paraguai-granizo-gigante-causa-destruicao-pelo-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 09:00Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515458-deputados-e-senadores-o-numero-de-cadeiras-o-salario-e-a-funcao-de-cada-parlamentar.htmlGaleria6Deputados e senadores: o número de cadeiras, o salário e a função de cada parlamentarhttps://www.flipar.com.br/?p=690610Digital
Estado de Minas2026-10-06 09:01Edésio Ferreira,Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515445-sinal-em-flash-da-no-no-transito-na-area-hospitalar-de-bh.htmlGeraistransito, congestionamento, bh, bhtrans1071Sinal em flash dá ‘nó’ no trânsito na Área Hospitalar de BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515445-sinal-em-flash-da-no-no-transito-na-area-hospitalar-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 09:03Ellen Cristiehttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7515460-alerta-no-jardim-3-plantas-que-podem-atrair-escorpioes-para-casa.htmlTrendsescorpiões, plantas, alerta, aracnídeo3231Alerta no jardim: 3 plantas que podem atrair escorpiões para casahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7515460-alerta-no-jardim-3-plantas-que-podem-atrair-escorpioes-para-casa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 09:04Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515441-o-que-acontece-quando-a-tecnologia-e-usada-para-acolhimento-e-terapia.htmlBem viverIA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, TERAPIA4793O que acontece quando a tecnologia é usada para acolhimento e terapiahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515441-o-que-acontece-quando-a-tecnologia-e-usada-para-acolhimento-e-terapia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 09:06Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515457-van-escolar-bate-em-poste-e-deixa-13-estudantes-feridos-em-bh.htmlGeraisescolar, van, acidente-de-transito, BH, corpo-de-bombeiros1982Van escolar bate em poste e deixa 13 estudantes feridos em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515457-van-escolar-bate-em-poste-e-deixa-13-estudantes-feridos-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 09:10Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515468-paula-burlamaqui-fala-da-recuperacao-apos-cirurgia-no-ombro-e-comenta-critica-de-marina-lima.htmlGaleria6Paula Burlamaqui fala da recuperação após cirurgia no ombro e comenta crítica de Marina Limahttps://www.flipar.com.br/?p=690754Digital
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Estado de Minas2026-10-06 09:12Humberto Santos,Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515462-cleitinho-ja-pediu-para-instalar-chuveiro-e-cama-em-gabinete-na-assembleia-de-minas.htmlPolíticaALMG, CLEITINHO, ELEIÇÕES 2026, GOVERNO DE MINAS, DIVINÓPOLIS, CIDADE ADMINISTRATIVA, MINAS GERAIS3183Cleitinho já pediu para instalar chuveiro e cama em gabinete na Assembleia de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515462-cleitinho-ja-pediu-para-instalar-chuveiro-e-cama-em-gabinete-na-assembleia-de-minas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 09:33Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515488-arthur-aguiar-e-jheny-santucci-se-separaram.htmlCulturacelebridades, relacionamentos, redes sociais2041Arthur Aguiar e Jheny Santucci se separaram?https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515488-arthur-aguiar-e-jheny-santucci-se-separaram.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 09:39AFP FTPhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515485-morre-aos-86-anos-jim-bakker-o-televangelista-envolvido-em-um-escandalo-sexual.htmlInternacionalEUA, religião, televisão, Bakker, Jim Bakker, Lori Bakker, Tammy Faye1491Morre, aos 86 anos, Jim Bakker, o televangelista envolvido em um escândalo sexualhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515485-morre-aos-86-anos-jim-bakker-o-televangelista-envolvido-em-um-escandalo-sexual.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 09:43DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515500-ouvidoria-da-agir-transforma-escuta-em-melhoria-no-sus.htmlMundo Corporativo5646Ouvidoria da Agir transforma escuta em melhoria no SUShttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515500-ouvidoria-da-agir-transforma-escuta-em-melhoria-no-sus.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 10:01Yolande Knell - Correspondente de Oriente Médio da BBC News; Malak Hassounehhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515482-como-a-guerra-aumentou-a-violencia-sexual-e-os-casamentos-forcados-de-meninas-e-mulheres-em-gaza.htmlInternacionalMeninas, Violência sexual, abuso, violência contra a mulher, mulheres, crimes9335Como a guerra aumentou a violência sexual e os casamentos forçados de meninas e mulheres em Gazahttps://www.bbc.com/portuguese/articles/c8ly4yd5xkkpoDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:02Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515486-pedagio-fica-mais-caro-em-cinco-rodovias-mineiras-a-partir-desta-sexta.htmlGeraisPEDAGIO, rodovia, minas-gerais, sul de minas2245Pedágio fica mais caro em cinco rodovias mineiras a partir desta sextahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515486-pedagio-fica-mais-caro-em-cinco-rodovias-mineiras-a-partir-desta-sexta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:04Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515509-tarcisio-diz-que-enfrentar-stf-nao-deve-ser-prioridade-do-congresso.htmlPolíticaStf, tarcisio-de-freitas, senado, congresso-nacional, flavio-bolsonaro, impeachment, eleições 20263600Tarcísio diz que enfrentar STF não deve ser prioridade do Congressohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515509-tarcisio-diz-que-enfrentar-stf-nao-deve-ser-prioridade-do-congresso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:06AFP FTPhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515483-oms-ve-risco-muito-baixo-para-europa-apos-suspeita-de-peste-na-russia.htmlInternacionalOMS, peste, saúde, pesquisadora, infecção pulmonar1039OMS vê risco 'muito baixo' para Europa após suspeita de peste na Rússiahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515483-oms-ve-risco-muito-baixo-para-europa-apos-suspeita-de-peste-na-russia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:18Mariana Moraishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515517-mae-de-eliza-samudio-se-manifesta-apos-ser-derrotada-nas-eleicoes.htmlPolíticaEliza Samudio, caso Bruno, deputada estadual, Rio de Janeiro2206Mãe de Eliza Samudio se manifesta após ser derrotada nas eleiçõeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515517-mae-de-eliza-samudio-se-manifesta-apos-ser-derrotada-nas-eleicoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:18Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515520-johnny-depp-protagoniza-ebenezer-e-os-fantasmas-do-natal-novo-filme-de-ti-west.htmlGaleria6Johnny Depp protagoniza “Ebenezer e os Fantasmas do Natal”, novo filme de Ti Westhttps://www.flipar.com.br/?p=690774Digital
Estado de Minas2026-10-06 10:23Estado de Minashttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7515524-quem-ganhara-o-nobel-de-literatura-facam-suas-apostas.htmlPensar3854Quem ganhará o Nobel de Literatura? Façam suas apostashttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7515524-quem-ganhara-o-nobel-de-literatura-facam-suas-apostas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:26Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515525-marjorie-estiano-revela-segredo-para-bracos-e-costas-torneados.htmlCulturacultura, celebridades, tv, séries, streaming2829Marjorie Estiano revela segredo para braços e costas torneadoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515525-marjorie-estiano-revela-segredo-para-bracos-e-costas-torneados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:27Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515515-homem-e-filha-morrem-baleados-na-mg-030-em-rio-acima.htmlGeraisGrande BH, Acidente, Polícia, Homicídio2346Homem e filha morrem baleados na MG-030, em Rio Acimahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515515-homem-e-filha-morrem-baleados-na-mg-030-em-rio-acima.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:31DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515528-de-pouso-alegre-ao-brasil-um-encontro-pela-cidadania.htmlMundo Corporativo7330De Pouso Alegre ao Brasil: um encontro pela cidadaniahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515528-de-pouso-alegre-ao-brasil-um-encontro-pela-cidadania.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 10:32DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515536-rochester-electronics-lanca-experiencias-de-e-commerce-nos-principais-mercados-globais.htmlMundo Corporativo5254Rochester Electronics lança experiências de e-commerce nos principais mercados globaishttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515536-rochester-electronics-lanca-experiencias-de-e-commerce-nos-principais-mercados-globais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:34DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515538-ia-ajuda-a-transformar-pequenos-negocios.htmlMundo Corporativo5293IA ajuda a transformar pequenos negócios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515538-ia-ajuda-a-transformar-pequenos-negocios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:34DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515540-assessment-apoia-decisoes-em-cenario-de-alta-rotatividade.htmlMundo Corporativo4742Assessment apoia decisões em cenário de alta rotatividadehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515540-assessment-apoia-decisoes-em-cenario-de-alta-rotatividade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:34Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515541-liza-minnelli-80-anos-uma-vida-de-talento-e-performances-inesqueciveis.htmlGaleria6Liza Minnelli, 80 anos: uma vida de talento e performances inesquecíveishttps://www.flipar.com.br/?p=690726&preview=true&preview_id=690726Digital
Estado de Minas2026-10-06 10:41Estado de Minashttps://www.em.com.br/colunistas/eleonora-cruz-santos/2026/10/7515544-a-narrativa-politica-se-descolou-da-economia.htmlColunistas#Eleonora Cruz Santos7535A narrativa política se descolou da economiahttps://www.em.com.br/colunistas/eleonora-cruz-santos/2026/10/7515544-a-narrativa-politica-se-descolou-da-economia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 10:53Ellen Cristiehttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7515562-eleicao-de-nova-bancada-da-almg-gera-expectativas-sobre-ipva-em-minas.htmlEconomia3489Eleição de nova bancada da ALMG gera expectativas sobre IPVA em Minashttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7515562-eleicao-de-nova-bancada-da-almg-gera-expectativas-sobre-ipva-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 11:00Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515548-juiza-condena-grupo-por-fraude-e-desvio-de-milhoes-de-reais.htmlGeraisassociação criminosa, BH, Justiça, MPMG2427Juíza condena grupo por fraude e desvio de milhões de reaishttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515548-juiza-condena-grupo-por-fraude-e-desvio-de-milhoes-de-reais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 11:05Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515498-eleitores-criticam-superman-e-nikolas-em-disputa-ao-senado-elegeram-o-pt.htmlPolíticasuperman, carlos viana, Nikolas Ferreira, Senado2421Eleitores criticam Superman e Nikolas em disputa ao Senado: 'Elegeram o PT'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515498-eleitores-criticam-superman-e-nikolas-em-disputa-ao-senado-elegeram-o-pt.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 11:06Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515559-antonia-fontenelle-chora-e-mostra-filho-indignado-apos-derrota-eleitoral.htmlPolíticaeleições, eleicoes-2026, internet, redes sociais1445Antônia Fontenelle chora e mostra filho indignado após derrota eleitoralhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515559-antonia-fontenelle-chora-e-mostra-filho-indignado-apos-derrota-eleitoral.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 11:16Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515567-quadrilha-que-roubava-gatos-para-vender-como-carne-e-presa-2-700-animais-foram-vitimas.htmlInternacional1648Quadrilha que roubava gatos para vender como carne é presa; 2.700 animais foram vítimashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515567-quadrilha-que-roubava-gatos-para-vender-como-carne-e-presa-2-700-animais-foram-vitimas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 11:17Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515568-morre-giane-alves-modelo-descoberta-em-posto-de-gasolina.htmlNacionalmoda, beleza, brasil, bahia1582Morre Giane Alves, modelo descoberta em posto de gasolinahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515568-morre-giane-alves-modelo-descoberta-em-posto-de-gasolina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 11:20Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515569-motosserra-martelo-e-moedor-de-carne-ex-marido-pai-e-irmao-sao-acusados-de-matar-modelo.htmlInternacional1994Motosserra, martelo e moedor de carne: ex-marido, pai e irmão são acusados de matar modelohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515569-motosserra-martelo-e-moedor-de-carne-ex-marido-pai-e-irmao-sao-acusados-de-matar-modelo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 11:28PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515574-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-amplia-gestao-urbana.htmlNetworking e Negócios5024Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes amplia gestão urbana 45499ede-1b08-4eac-a023-8e64b318f7ddDigital
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Estado de Minas2026-10-06 11:34Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515578-moraes-autoriza-que-debora-do-batom-cumpra-restante-da-pena-em-semiaberto.htmlPolíticaAlexandre de Moraes, paulo gonet, prisão, 8 de janeiro, stf, estatua da justiça, semiaberto, pena907Moraes autoriza que 'Débora do Batom' cumpra restante da pena em semiabertohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515578-moraes-autoriza-que-debora-do-batom-cumpra-restante-da-pena-em-semiaberto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 11:35BBChttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515432-flavio-bolsonaro-e-lula-as-propostas-dos-candidatos-a-presidencia-que-disputam-o-2-turno.htmlPolítica2º TURNO, A, Bolsonaro, ELEIÇÕES, ELEIÇÕES 2026, FLÁVIO, Flávio Bolsonaro15190Flávio Bolsonaro e Lula: as propostas dos candidatos à Presidência que disputam o 2º turnohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/ckq5ne65q14goDigital
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Estado de Minas2026-10-06 11:39DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515594-vitafor-entra-no-circuito-hyrox-como-suplementacao-oficial.htmlMundo Corporativo4560Vitafor® entra no circuito HYROX como suplementação oficial https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515594-vitafor-entra-no-circuito-hyrox-como-suplementacao-oficial.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 11:40PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515600-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-reforca-gestao-em-sp.htmlNetworking e Negócios5329Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes reforça gestão em SP a0c322f5-6560-4336-b7ba-cdf6151d2e77Digital
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Estado de Minas2026-10-06 12:06Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515628-serra-da-mesa-maior-lago-artificial-do-brasil-nasceu-de-hidreletrica-e-transformou-regiao-de-goias.htmlGaleria6Serra da Mesa: maior lago artificial do Brasil nasceu de hidrelétrica e transformou região de Goiáshttps://www.flipar.com.br/?p=690839&preview=true&preview_id=690839Digital
Estado de Minas2026-10-06 12:07Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515625-piaui-livrou-brasil-do-senador-mais-corrupto-diz-governador-reeleito-sobre-ciro-nogueira.htmlPolíticaCiro Nogueira, Rafael Fonteles, Lula, senado, eleições 20262720"Piauí livrou Brasil do senador mais corrupto", diz governador reeleito sobre Ciro Nogueirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515625-piaui-livrou-brasil-do-senador-mais-corrupto-diz-governador-reeleito-sobre-ciro-nogueira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 12:08Maria Reis*https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515626-brasileiro-e-preso-nos-eua-apos-usar-uniforme-do-ice-para-intimidar-eleitores.htmlInternacionalEleições, ICE, EUA, Votação2271Brasileiro é preso nos EUA após usar uniforme do ICE para intimidar eleitoreshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515626-brasileiro-e-preso-nos-eua-apos-usar-uniforme-do-ice-para-intimidar-eleitores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 12:09Paula Laboissière Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515572-anvisa-proibe-venda-de-insulina-e-tirzepatida-irregulares.htmlBem viveranvisa, canetas emagrecedoras, INSULINA3387Anvisa proíbe venda de insulina e tirzepatida irregulareshttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-proibe-venda-de-insulina-e-tirzepatida-irregularesDigital
Estado de Minas2026-10-06 12:11Quéren Hapuque,Renata Galdinohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515604-venda-nova-semaforos-desligados-causam-transtornos-no-transito.htmlGeraisfurto de cabos, semáforos, bhtrans, mobilidade, vilarinho, Trânsito2093Venda Nova: semáforos desligados causam transtornos no trânsitohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515604-venda-nova-semaforos-desligados-causam-transtornos-no-transito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 12:14Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515631-maquiagem-bordo-como-usar-a-cor-intensa-que-domina-os-looks-da-temporada.htmlFeminino & Masculinomake, maquiagem, beleza, tendência, trends2166Maquiagem bordô: como usar a cor intensa que domina os looks da temporadahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515631-maquiagem-bordo-como-usar-a-cor-intensa-que-domina-os-looks-da-temporada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 12:17Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515630-bolsonaro-pode-subir-a-rampa-do-planalto-com-flavio.htmlPolíticaELEIÇÕES 2026, FLÁVIO BOLSONARO, JAIR BOLSONARO, STF, INDULTO, PALÁCIO DO PLANALTO4142Bolsonaro pode subir a rampa do Planalto com Fláviohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515630-bolsonaro-pode-subir-a-rampa-do-planalto-com-flavio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 12:22Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515636-agua-gelada-no-rosto-para-acalmar-o-coracao-entenda-a-trend-viral.htmlBem viversaúde, bem-estar, truque2897Água gelada no rosto para acalmar o coração? Entenda a trend viralhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515636-agua-gelada-no-rosto-para-acalmar-o-coracao-entenda-a-trend-viral.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 12:22PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515643-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-conecta-rotas-e-campo.htmlNetworking e Negócios5382Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes conecta rotas e campo 56c65585-e426-40c2-bb09-2aba20331af4Digital
Estado de Minas2026-10-06 12:26Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515573-anvisa-aprova-novo-tratamento-para-doenca-do-enxerto-contra-hospedeiro.htmlBem viveranvisa, medicamento, doença do enxerto1556Anvisa aprova novo tratamento para doença do enxerto contra hospedeirohttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-aprova-novo-tratamento-para-doenca-do-enxerto-contra-hospedeiroDigital
Estado de Minas2026-10-06 12:27Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515622-flavio-bolsonaro-vai-a-goiania-em-busca-de-apoio-de-caiado.htmlPolíticabolsonaro, caiado, flávio bolsonaro, eleição 2026, segundo turno, Ronaldo Caiado2547Flávio Bolsonaro vai a Goiânia em busca de apoio de Caiadohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515622-flavio-bolsonaro-vai-a-goiania-em-busca-de-apoio-de-caiado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 12:27Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515652-fiscalizacao-intercepta-praga-quarentenaria-em-360-kg-de-caquis-no-aeroporto-de-guarulhos.htmlGaleria6Fiscalização intercepta praga quarentenária em 360 kg de caquis no aeroporto de Guarulhoshttps://www.flipar.com.br/?p=690838Digital
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Estado de Minas2026-10-06 12:31Cadu Brunohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7515596-agricultora-cultiva-abobrinha-gigante-de-77kg-e-bate-recorde-continental.htmlTrendsMundo2290Agricultora cultiva abobrinha gigante de 77kg e bate recorde continentalhttps://www.tupi.fm/mundo/agricultora-cultiva-abobrinha-gigante-de-77-kg-e-bate-recorde-continental-mas-alem-do-peso-um-outro-detalhe-impressiona/Digital
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Estado de Minas2026-10-06 12:35Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515645-alerta-de-tempestade-para-grande-bh-e-outras-8-regioes.htmlGeraisAlerta, Tempestade, Belo Horizonte , Minas Gerais7554Alerta de tempestade para Grande BH e outras 8 regiõeshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515645-alerta-de-tempestade-para-grande-bh-e-outras-8-regioes.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 12:56Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515673-tio-de-boulos-morre-atropelado-em-discussao-no-transito.htmlPolíticaCarlos Boulos, Guilherme Boulos, Atropelamento, São Paulo2162Tio de Boulos morre atropelado em discussão no trânsitohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515673-tio-de-boulos-morre-atropelado-em-discussao-no-transito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 13:02Yaya Souzahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7515677-suas-lembrancas-podem-virar-um-livro-com-inteligencia-artificial-empresa-francesa-usa-a-tecnologia-para-dar-forma-a-autobiografias-a-partir-de-memorias-pessoais.htmlTecnologia2209Suas lembranças podem virar um livro com inteligência artificial: empresa francesa usa a tecnologia para dar forma a autobiografias a partir de memórias pessoaishttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7515677-suas-lembrancas-podem-virar-um-livro-com-inteligencia-artificial-empresa-francesa-usa-a-tecnologia-para-dar-forma-a-autobiografias-a-partir-de-memorias-pessoais.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 14:33Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515716-operacao-mira-trafico-de-drogas-e-prende-dois-suspeitos-em-vespasiano.htmlGeraisCombate ao Tráfico de Drogas, Vespasiano, Grande BH1663Operação mira tráfico de drogas e prende dois suspeitos em Vespasianohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515716-operacao-mira-trafico-de-drogas-e-prende-dois-suspeitos-em-vespasiano.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 14:36Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515751-dublador-conhecido-no-japao-ganha-processo-apos-ter-voz-clonada-por-ia-em-videos-do-tiktok.htmlGaleria6Dublador conhecido no Japão ganha processo após ter voz clonada por IA em vídeos do TikTokhttps://www.flipar.com.br/?p=690846Digital
Estado de Minas2026-10-06 14:41Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515720-exercito-de-lula-janones-cria-canal-no-whatsapp-em-apoio-a-reeleicao.htmlPolíticaAPOIO, JANONES, LULA, WhatsApp , segundo turno, eleição 20262627'Exército de Lula': Janones cria canal no WhatsApp em apoio à reeleiçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515720-exercito-de-lula-janones-cria-canal-no-whatsapp-em-apoio-a-reeleicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 14:42PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515758-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-redesenha-eficiencia.htmlNetworking e Negócios5111Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes redesenha eficiência 5e11bdd7-9d2b-4ac2-9c96-7392a3f6c931Digital
Estado de Minas2026-10-06 14:45Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513327-bh-congresso-de-pediatria-discute-temas-como-obesidade-e-autoimagem.htmlBem viverAmamentação, Brasil6362BH: congresso de pediatria discute temas como obesidade e autoimagemhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513327-bh-congresso-de-pediatria-discute-temas-como-obesidade-e-autoimagem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 14:45Ellen Cristiehttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515803-misterio-em-salvador-medico-de-sp-morre-apos-sair-correndo-de-motel.htmlNacionalmédico, morte, motel, Salvador, São Paulo, nutrólogo2894Mistério em Salvador: médico de SP morre após sair correndo de motelhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515803-misterio-em-salvador-medico-de-sp-morre-apos-sair-correndo-de-motel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 14:48Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515746-lula-aposta-em-mudanca-de-tom-juventude-e-comunicacao-direta-no-2-turno.htmlPolíticaLula, Segundo turno, eleicoes-2026, PT2721Lula aposta em mudança de tom, juventude e comunicação direta no 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515746-lula-aposta-em-mudanca-de-tom-juventude-e-comunicacao-direta-no-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 14:48DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515773-aeris-e-telna-firmam-parceria-para-eliminar-a-fragmentacao-global-da-conectividade-da-iot-e-ampliar-a-cobertura-do-iot-accelerator-no-brasil.htmlMundo Corporativo6763Aeris e Telna firmam parceria para eliminar a fragmentação global da conectividade da IoT e ampliar a cobertura do IoT Accelerator no Brasilhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515773-aeris-e-telna-firmam-parceria-para-eliminar-a-fragmentacao-global-da-conectividade-da-iot-e-ampliar-a-cobertura-do-iot-accelerator-no-brasil.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 14:50DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515786-congresso-internacional-de-felicidade-reune-25-mil-pessoas.htmlMundo Corporativo4824Congresso Internacional de Felicidade reúne 2,5 mil pessoashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515786-congresso-internacional-de-felicidade-reune-25-mil-pessoas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 14:53Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515788-pesquisa-eleitoral-para-segundo-turno-veja-quando-saem-as-previsoes.htmlPolíticaEleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro, Rio de Janeiro1322Pesquisa Eleitoral para segundo turno: veja quando saem as previsõeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515788-pesquisa-eleitoral-para-segundo-turno-veja-quando-saem-as-previsoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 14:56Maria Reis*https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7515791-semana-do-espaco-5-filmes-imperdiveis-para-viajar-pelo-universo.htmlCiênciaSemana do Espaço, Universo, Audiovisual, Cinema, Dicas3676Semana do Espaço: 5 filmes imperdíveis para viajar pelo universohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7515791-semana-do-espaco-5-filmes-imperdiveis-para-viajar-pelo-universo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 15:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515730-homens-no-consultorio-cirurgia-plastica-masculina-deixa-de-ser-tabu.htmlBem viverCirurgião plástico, Masculina, Saúde6588Homens no consultório: cirurgia plástica masculina deixa de ser tabuhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515730-homens-no-consultorio-cirurgia-plastica-masculina-deixa-de-ser-tabu.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 15:01Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515799-dicas-para-prevenir-a-diabetes-veja-celebridades-que-tem-a-doenca.htmlGaleria6Dicas para prevenir a diabetes: veja celebridades que têm a doençahttps://www.flipar.com.br/?p=690964&preview=true&preview_id=690964Digital
Estado de Minas2026-10-06 15:10Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515807-quem-e-sao-bruno-santo-celebrado-nesta-terca-feira.htmlInternacionalSão, Papa, Religião2854Quem é São Bruno, santo celebrado nesta terça-feira?https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515807-quem-e-sao-bruno-santo-celebrado-nesta-terca-feira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 15:11No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7515813-multicampeao-pelo-cruzeiro-alimenta-polemica-entre-cr7-e-jesus-8216competir-com-messi-8217.htmlEsportes4510Multicampeão pelo Cruzeiro alimenta polêmica entre CR7 e Jesus: ‘Competir com Messi’https://noataque.com.br/noticia/2026/10/06/multicampeao-cruzeiro-alimenta-polemica-cr7-jesus-messi/Digital
Estado de Minas2026-10-06 15:14Carlos Palermo - Redação Rádio Tupihttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515801-gusttavo-lima-e-condenado-por-repreender-e-expulsar-mulher-de-show.htmlCulturaGusttavo Lima, Música, Justiça, Fortaleza1860Gusttavo Lima é condenado por repreender e expulsar mulher de showhttps://www.tupi.fm/entretenimento/gusttavo-lima-e-condenado-apos-repreender-mulher-e-expulsa-la-de-show-veja-valores/Digital
Estado de Minas2026-10-06 15:21PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515822-academia-que-organiza-seus-dados-consegue-antecipar-oscilacoes-de-caixa.htmlNetworking e Negócios4201Academia que organiza seus dados consegue antecipar oscilações de caixa1c210cc6-0f63-47e1-8001-f26279a5d334Digital
Estado de Minas2026-10-06 15:22Rafael Arrudahttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7515826-lionel-mpasi-jogou-a-copa-de-2026-de-forma-irregular-diz-jornal.htmlEsportes3535Lionel Mpasi jogou a Copa de 2026 de forma irregular, diz jornalhttps://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/06/lionel-mpasi-jogou-a-copa-de-2026-de-forma-irregular-diz-jornal/Digital
Estado de Minas2026-10-06 15:23Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515796-janja-ironiza-flavio-crianca-com-arma-e-deputada-com-chicote.htmlPolíticaJanja, Flávio Bolsonaro, segundo turno, Lula , eleição 20261941 Janja ironiza Flávio: ‘Criança com arma’ e ‘deputada com chicote’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515796-janja-ironiza-flavio-crianca-com-arma-e-deputada-com-chicote.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 15:24Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515794-operacao-investiga-suspeita-de-compra-de-votos-no-norte-de-minas.htmlGeraisNorte de Minas, São João das Missões, Januária1474Operação investiga suspeita de compra de votos no Norte de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515794-operacao-investiga-suspeita-de-compra-de-votos-no-norte-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 15:25Giovana Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515756-elvira-komel-foi-a-primeira-mulher-a-votar-em-minas-gerais.htmlPolíticavoto feminino, Código Eleitoral, Getúlio Vargas, Jornal Estado de Minas, Conselho Deliberativo, Justiça Eleitoral, TRE/MG, feminismo6415Elvira Komel foi a primeira mulher a votar em Minas Geraishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515756-elvira-komel-foi-a-primeira-mulher-a-votar-em-minas-gerais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 15:30Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515835-rede-de-hospitais-de-bh-amplia-acesso-a-mamografia.htmlBem viverCâncer de mama, Mamografia, Saúde, SUS3708Rede de hospitais de BH amplia acesso à mamografiahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515835-rede-de-hospitais-de-bh-amplia-acesso-a-mamografia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 15:32Maria Reis*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515834-apostas-on-line-bets-saem-do-ar-nesta-terca-feira.htmlNacionalBets, Apostas, Dinheiro, Economia, Brasil3052Apostas on-line: bets saem do ar nesta terça-feirahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515834-apostas-on-line-bets-saem-do-ar-nesta-terca-feira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 15:34DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515840-posiflex-lanca-quiosque-da-serie-sco-com-tecnologia-de-ia-para-acelerar-o-futuro-do-varejo-de-autoatendimento.htmlMundo Corporativo7269Posiflex lança quiosque da série SCO com tecnologia de IA para acelerar o futuro do varejo de autoatendimentohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515840-posiflex-lanca-quiosque-da-serie-sco-com-tecnologia-de-ia-para-acelerar-o-futuro-do-varejo-de-autoatendimento.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 15:35Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515842-sob-criticas-cupula-da-campanha-de-lula-passa-por-mudancas.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1761Sob críticas, cúpula da campanha de Lula passa por mudançashttps://platobr.com.br/sob-criticas-cupula-da-campanha-de-lula-passa-por-mudancasDigital
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Estado de Minas2026-10-06 15:55Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515815-justica-marca-audiencias-de-sargento-acusado-de-matar-capita-da-pm-em-bh.htmlGeraisfeminicídio, Justiça, PM, Sargento2855Justiça marca audiências de sargento acusado de matar capitã da PM em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515815-justica-marca-audiencias-de-sargento-acusado-de-matar-capita-da-pm-em-bh.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 15:59Carlos Palermohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515855-brasileiro-chega-aos-114-anos-como-o-homem-mais-velho-do-planeta.htmlNacionallongevidade, Aniversário, brasileiro, 114 anos, raridade1504Brasileiro chega aos 114 anos como o homem mais velho do planetahttps://www.tupi.fm/entretenimento/aposentado-chega-aos-114-anos-como-o-homem-mais-velho-do-planeta-e-marca-encontro-inusitado-com-seu-maior-rival/Digital
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Estado de Minas2026-10-06 16:08Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515872-nikolas-publica-cartilha-para-tirar-votos-do-lula.htmlPolíticaeleicoes-2026, nikolas, nikolas-ferreira, flavio-bolsonaro, pl, lula2300Nikolas publica cartilha para 'tirar votos do Lula'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515872-nikolas-publica-cartilha-para-tirar-votos-do-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 16:10Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7515878-harmonizacao-facial-masculina-em-alta-os-riscos-do-procedimento.htmlBem viverHarmonização4408Harmonização facial masculina em alta: os riscos do procedimentohttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7515878-harmonizacao-facial-masculina-em-alta-os-riscos-do-procedimento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 16:13Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515869-ultrassom-microfocado-avanca-no-estimulo-ao-colageno-com-aplicacao-precisa.htmlBem viverColágeno, Efeito, Lifting, Procedimentos4733Ultrassom microfocado avança no estímulo ao colágeno com aplicação precisahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515869-ultrassom-microfocado-avanca-no-estimulo-ao-colageno-com-aplicacao-precisa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 16:28Murilo Fialho*https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7515873-hospitais-de-bh-oferecem-cerca-de-30-vagas-para-residencia-medica-em-2027.htmlEmpregoVagas, residencia medica, Unimed-BH, hospital-evangélico-de-bh4005Hospitais de BH oferecem cerca de 30 vagas para residência médica em 2027https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7515873-hospitais-de-bh-oferecem-cerca-de-30-vagas-para-residencia-medica-em-2027.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 16:50Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515885-zema-ironiza-apoio-de-temer-a-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaAPOIO, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, michel temer, eleição 2026, segundo turno2720Zema ironiza apoio de Temer a Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515885-zema-ironiza-apoio-de-temer-a-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 16:58Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7515863-pao-de-queijo-e-mexido-ganham-toque-especial-em-festival-na-turquia.htmlDegustaQueijo2585Pão de queijo e mexido ganham toque especial em festival na Turquia https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7515863-pao-de-queijo-e-mexido-ganham-toque-especial-em-festival-na-turquia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 16:58Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515923-o-pos-eleicao-da-ex-primeira-dama-do-df-orgulho-derrota-e-uma-autocritica-publica.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1253O pós-eleição da ex-primeira-dama do DF: orgulho, derrota e uma autocrítica públicahttps://platobr.com.br/o-pos-eleicao-de-mayara-orgulho-derrota-e-uma-autocritica-publicaDigital
Estado de Minas2026-10-06 17:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515820-sua-pele-tem-memoria-os-danos-do-sol-que-se-acumulam-ao-longo-da-vida.htmlBem viversaude, sol5353Sua pele tem memória: os danos do sol que se acumulam ao longo da vidahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515820-sua-pele-tem-memoria-os-danos-do-sol-que-se-acumulam-ao-longo-da-vida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 17:15Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515860-militar-de-sp-e-suspeito-da-morte-de-filho-de-2-anos-no-sul-de-minas.htmlGeraisMorte, Pai, PMMG, Poços de Caldas, filho 1598Militar de SP é suspeito da morte de filho de 2 anos no Sul de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515860-militar-de-sp-e-suspeito-da-morte-de-filho-de-2-anos-no-sul-de-minas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 17:34Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515952-zendaya-e-law-roach-aparecem-em-video-diante-de-um-desafio-diferente-da-moda-aprender-a-manusear-nunchakus-coloca-a-dupla-em-uma-atividade-fora-de-seu-universo.htmlCulturaZendaya, Law Roach1625Zendaya e Law Roach aparecem em vídeo diante de um desafio diferente da moda: aprender a manusear nunchakus coloca a dupla em uma atividade fora de seu universohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515952-zendaya-e-law-roach-aparecem-em-video-diante-de-um-desafio-diferente-da-moda-aprender-a-manusear-nunchakus-coloca-a-dupla-em-uma-atividade-fora-de-seu-universo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 17:38Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515929-cleitinho-tenta-barrar-aumento-da-tarifa-de-pedagios-no-sul-de-minas.htmlPolíticaCleitinho Azevedo, governador, Minas Gerais, pedágio, cleitinho, tce-mg, tce3643Cleitinho tenta barrar aumento da tarifa de pedágios no Sul de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7515929-cleitinho-tenta-barrar-aumento-da-tarifa-de-pedagios-no-sul-de-minas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 18:37DIOGO BACHEGA - Folhapresshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516012-turma-de-trainspotting-esta-de-volta-em-homens-apaixonados.htmlCulturaTrainspotting, Literatura, Celular, Vício4421Turma de 'Trainspotting' está de volta no livro 'Homens apaixonados'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516012-turma-de-trainspotting-esta-de-volta-em-homens-apaixonados.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 20:00Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516042-minas-segue-no-topo-da-lista-suja-do-trabalho-escravo-no-pais.htmlGeraisminas-gerais, trabalho-escravo5981Minas segue no topo da lista suja do trabalho escravo no país https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516042-minas-segue-no-topo-da-lista-suja-do-trabalho-escravo-no-pais.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 20:15Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516075-criancas-entram-em-mata-que-costumam-frequentar-e-mobilizam-bombeiros-em-mg.htmlGerais1033Crianças entram em mata que costumam frequentar e mobilizam bombeiros em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516075-criancas-entram-em-mata-que-costumam-frequentar-e-mobilizam-bombeiros-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 20:17Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515932-hospital-de-bh-passa-a-oferecer-nova-tecnologia-para-tratar-avc.htmlGeraisAVC, hospital, tratamento, tecnologia, inovação, bh, pbh, sus, samu2278Hospital de BH passa a oferecer nova tecnologia para tratar AVChttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515932-hospital-de-bh-passa-a-oferecer-nova-tecnologia-para-tratar-avc.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 20:32Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515971-passarela-que-matou-mae-e-filho-em-vargem-tem-icamento-reprogramado.htmlGeraisPassarela, Vargem, Mãe e Filho, Içamento3112Passarela que matou mãe e filho em Vargem tem içamento reprogramadohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515971-passarela-que-matou-mae-e-filho-em-vargem-tem-icamento-reprogramado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 20:36DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516086-a-illumynt-anuncia-o-lancamento-do-talorem-incorporando-rigor-de-engenharia-a-uma-gestao-de-reuso-tecnologico-mais-inteligente.htmlMundo Corporativo5347A illumynt anuncia o lançamento do Talorem®, incorporando rigor de engenharia a uma gestão de reuso tecnológico mais inteligentehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516086-a-illumynt-anuncia-o-lancamento-do-talorem-incorporando-rigor-de-engenharia-a-uma-gestao-de-reuso-tecnologico-mais-inteligente.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 20:40Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516084-uniao-pp-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.htmlPolíticaflávio bolsonaro, PP, União-Brasil, eleicoes-20261756União-PP declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516084-uniao-pp-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 21:16Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516100-alckmin-posta-foto-com-ana-elisa-deputada-federal-mais-jovem-eleita-por-mg.htmlPolíticaAna Elisa, PT, geraldo-alckmin, eleicoes-20261406Alckmin posta foto com Ana Elisa, deputada federal mais jovem eleita por MGhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516100-alckmin-posta-foto-com-ana-elisa-deputada-federal-mais-jovem-eleita-por-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 21:33Junio Silva - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516117-policia-civil-investiga-rodrigo-constantino-por-chamar-bahia-de-cancer.htmlPolítica1955Polícia Civil investiga Rodrigo Constantino por chamar Bahia de "câncer"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516117-policia-civil-investiga-rodrigo-constantino-por-chamar-bahia-de-cancer.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 22:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516056-acordo-com-ministerio-publico-modernizara-fiscalizacao-de-mina-em-mariana.htmlGeraisMariana, Ministério Público6325Acordo com Ministério Público modernizará fiscalização de mina em Marianahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516056-acordo-com-ministerio-publico-modernizara-fiscalizacao-de-mina-em-mariana.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-06 22:14Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516133-video-homem-endividado-e-preso-apos-se-acorrentar-a-porta-de-banco-em-mg.htmlGeraishomem, Lavras, Minas Gerais1182Vídeo: homem endividado é preso após se acorrentar à porta de banco em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516133-video-homem-endividado-e-preso-apos-se-acorrentar-a-porta-de-banco-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 22:19Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516135-tse-explica-que-mensagem-de-falta-no-primeiro-turno-nao-e-erro-do-sistema.htmlPolíticaEleições, Justiça, Justiça Eleitoral, TSE, URNAS1687TSE explica que mensagem de "falta" no primeiro turno não é erro do sistemahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516135-tse-explica-que-mensagem-de-falta-no-primeiro-turno-nao-e-erro-do-sistema.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 22:21Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516137-marina-sena-declara-apoio-a-lula.htmlPolíticalula, presidente, eleicoes-20261606Marina Sena declara apoio a Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516137-marina-sena-declara-apoio-a-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 23:03Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516151-o-efeito-campopiano-buscas-por-feminismo-disparam-apos-eleicao.htmlPolíticaeleições, feminismo1268O efeito Campopiano: buscas por feminismo disparam após eleiçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516151-o-efeito-campopiano-buscas-por-feminismo-disparam-apos-eleicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 23:14Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516157-pp-uniao-confirmam-apoio-a-flavio-virou-o-jogo-virou-a-canoa-do-centrao.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3449PP-União confirmam apoio a Flávio: virou o jogo, virou a canoa do Centrãohttps://platobr.com.br/pp-uniao-confirmam-apoio-a-flavio-virou-o-jogo-virou-a-canoa-do-centraoDigital
Estado de Minas2026-10-06 23:33Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516152-mg-homens-que-tentaram-matar-desafeto-sao-condenados-a-18-anos-de-prisao.htmlGeraisDesafeto2426MG: Homens que tentaram matar desafeto são condenados a 18 anos de prisãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516152-mg-homens-que-tentaram-matar-desafeto-sao-condenados-a-18-anos-de-prisao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-06 23:35WeMystic - WeMystichttps://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7516159-banho-de-erva-doce-paz-interior-e-tranquilidade.htmlHoróscopoBanhos de Descarrego, Loja Online2539Banho de Erva Doce: Paz Interior e Tranquilidadehttps://www.wemystic.com.br/banho-erva-doce/?utm_source=parceiros&utm_medium=emDigital
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Estado de Minas2026-10-07 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516226-banheiros-autolimpantes-de-bh-batem-recorde-com-900-mil-usos-em-2026.htmlGeraisbanheiro autolimpante, pbh, bh, equipamento público2525Banheiros autolimpantes de BH batem recorde com 900 mil usos em 2026https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516226-banheiros-autolimpantes-de-bh-batem-recorde-com-900-mil-usos-em-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516243-quem-e-o-pastor-da-lagoinha-condenado-por-suas-falas-de-odio-contra-mulheres.htmlGeraisIgreja Batista da Lagoinha, bh, discurso de ódio, tjmg, condenação5991Quem é o pastor da Lagoinha condenado por suas falas de ódio contra mulhereshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516243-quem-e-o-pastor-da-lagoinha-condenado-por-suas-falas-de-odio-contra-mulheres.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516259-carnaval-2027-prazo-para-auxilio-a-blocos-de-rua-em-bh-e-prorrogado.htmlGeraiscarnaval 2027, carnaval bh, belotur, blocos de rua2767Carnaval 2027: prazo para auxílio a blocos de rua em BH é prorrogadohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516259-carnaval-2027-prazo-para-auxilio-a-blocos-de-rua-em-bh-e-prorrogado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 00:00Gabriel Felicehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516345-golpe-do-falso-leilao-justica-condena-banco-a-indenizar-consumidor.htmlGeraisgolpe, leilão, banco, minas gerais, tjmg2484Golpe do falso leilão: Justiça condena banco a indenizar consumidorhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516345-golpe-do-falso-leilao-justica-condena-banco-a-indenizar-consumidor.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 00:00Gabriel Felicehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516375-acidente-na-br-040-rotas-alternativas-ajudam-motoristas-a-fugir-do-engarrafamento.htmlGeraisBR-040, acidente, engavetamento, nova lima3167Acidente na BR-040: rotas alternativas ajudam motoristas a fugir do engarrafamentohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516375-acidente-na-br-040-rotas-alternativas-ajudam-motoristas-a-fugir-do-engarrafamento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 00:02Victor Fuzeirahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516160-senado-da-partida-na-6-1-mas-duvidas-sobre-proximos-passos-de-alcolumbre-persistem.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3288Senado dá partida na 6×1, mas dúvidas sobre próximos passos de Alcolumbre persistemhttps://platobr.com.br/senado-da-partida-na-6x1-mas-ainda-ha-duvidas-sobre-os-proximos-passos-de-alcolumbreDigital
Estado de Minas2026-10-07 00:03Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516161-campanha-de-lula-ve-fracasso-de-janja-com-evangelicos-e-reve-tatica.htmlPolítica#PlatôBreleicoes-2026, lula, janja2690Campanha de Lula vê fracasso de Janja com evangélicos e revê táticahttps://platobr.com.br/campanha-de-lula-ve-fracasso-de-janja-com-evangelicos-e-reve-taticaDigital
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Estado de Minas2026-10-07 00:07Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516164-temer-e-escalado-por-flavio-bolsonaro-como-adulto-na-sala-no-2-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1486Temer é escalado por Flávio Bolsonaro como ‘adulto na sala’ no 2º turnohttps://platobr.com.br/temer-e-escalado-por-flavio-bolsonaro-como-adulto-na-sala-no-2o-turnoDigital
Estado de Minas2026-10-07 00:23Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516166-o-df-que-deu-51-a-flavio-tambem-fez-dois-deputados-do-psol-campeoes-de-votos.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1066O DF que deu 51% a Flávio também fez dois deputados do PSOL campeões de votoshttps://platobr.com.br/o-paradoxo-do-df-flavio-leva-o-df-mas-psol-domina-o-topo-das-urnas-proporcionDigital
Estado de Minas2026-10-07 02:00Katiuscia Silvahttps://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7515334-o-preco-da-comunicacao-desalinhada-na-lideranca.htmlColunistas#Katiuscia Silvaempresa, comunicação, liderança, grupos4023O preço da comunicação desalinhada na liderançahttps://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7515334-o-preco-da-comunicacao-desalinhada-na-lideranca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 02:00Jaeci Carvalhohttps://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7515956-cruzeiro-volta-para-a-reta-final-rumo-a-libertadores.htmlColunistas#Jaeci Carvalhofutebol, Copa Libertadores, Mineirão, Cruzeiro, Libertadores3270Cruzeiro volta para a reta final rumo à Libertadoreshttps://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7515956-cruzeiro-volta-para-a-reta-final-rumo-a-libertadores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 02:00Gustavo Nolascohttps://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7516008-dudu-um-amor-centenario-pelo-azul-e-branco.htmlColunistas#Gustavo NolascoFutebol, Cruzeiro, Gustavo Nolasco, Sesiminas3921Dudu: um amor centenário pelo azul e brancohttps://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7516008-dudu-um-amor-centenario-pelo-azul-e-branco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 02:00Lucas Lanna Resendehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516024-banda-lamparina-lanca-a-segunda-parte-do-album-delirio-coletivo.htmlCulturaLamparina, Música, Luta Antimanicomial, Secos e Molhados4968Banda Lamparina lança a segunda parte do álbum 'Delírio coletivo'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516024-banda-lamparina-lanca-a-segunda-parte-do-album-delirio-coletivo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 02:00Anna Marina*https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7516083-outubro-rosa-reforca-atencao-a-sinais-de-alerta-nas-mamas.htmlColunistas#Anna MarinaOutubro Rosa, Saúde, Câncer de mama3624Outubro Rosa reforça atenção a sinais de alerta nas mamashttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7516083-outubro-rosa-reforca-atencao-a-sinais-de-alerta-nas-mamas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7516088-lula-e-flavio-representam-dois-projetos-de-nacao-que-dividem-o-brasil.htmlColunistas#Luiz Carlos AzedoLula, eleições, Flávio Bolsonaro, geopolítica5711Lula e Flávio representam dois projetos de nação que dividem o Brasilhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7516088-lula-e-flavio-representam-dois-projetos-de-nacao-que-dividem-o-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7516102-lynas-avanca-sobre-projeto-de-terras-raras-em-minas.htmlColunistas#Mineirar3846Lynas avança sobre projeto de terras raras em Minashttps://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7516102-lynas-avanca-sobre-projeto-de-terras-raras-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7516131-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-07-10-2026.htmlCapa do dia-1CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 07/10/2026https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7516131-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-07-10-2026.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-07 06:51Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516176-pm-fratura-femur-durante-perseguicao-no-anel-rodoviario-em-bh.htmlGeraisAnel Rodoviário1404PM fratura fêmur durante perseguição no Anel Rodoviário, em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516176-pm-fratura-femur-durante-perseguicao-no-anel-rodoviario-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 07:16Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516178-pl-mobiliza-influenciadores-que-usam-fake-para-derrubar-exercito-do-lula.htmlPolíticajanones, exercito de lula, eleicoes-2026, Lula, flávio bolsonaro2001PL mobiliza influenciadores que usam fake para derrubar "Exército do Lula"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516178-pl-mobiliza-influenciadores-que-usam-fake-para-derrubar-exercito-do-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 07:26Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516179-tem-o-habito-de-esquecer-o-nome-de-pessoas-logo-depois-de-ouvi-lo-veja-por-que-a-ciencia-aponta-a-sobrecarga-mental-como-a-culpada-pelo-constrangimento.htmlBem vivernomes, memória , esquecer1829Tem o hábito de esquecer o nome de pessoas logo depois de ouvi-lo; entendahttps://www.tupi.fm/saude/tem-o-habito-de-esquecer-o-nome-de-pessoas-logo-depois-de-ouvi-lo-veja-por-que-a-ciencia-aponta-a-sobrecarga-mental-como-a-culpada-pelo-constrangimento/Digital
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Estado de Minas2026-10-07 08:00Thiago Pratahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515551-slayer-o-impacto-e-o-legado-dos-40-anos-de-reign-in-blood.htmlCulturaSlayer, BH, Heavy metal, Thrash metal6970Slayer: o impacto e o legado dos 40 anos de ‘Reign in blood’https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515551-slayer-o-impacto-e-o-legado-dos-40-anos-de-reign-in-blood.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 08:10Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516213-sicario-3-tera-retorno-de-emily-blunt-benicio-del-toro-e-josh-brolin.htmlGaleria6“Sicario 3” terá retorno de Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolinhttps://www.flipar.com.br/?p=691057Digital
Estado de Minas2026-10-07 08:13Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516201-tse-julga-caso-garotinho-e-pode-mudar-resultado-da-eleicao-no-rio.htmlPolíticagarotinho, Política, TSE, eduardo-paes, eleicoes-2026, rio-de-janeiro3516TSE julga caso Garotinho e pode mudar resultado da eleição no Riohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516201-tse-julga-caso-garotinho-e-pode-mudar-resultado-da-eleicao-no-rio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 08:17Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516181-reacao-neurologica-ou-desvio-de-carater-por-que-o-cerebro-humano-dispara-um-gatilho-de-furia-incontrolavel-ao-se-sentir-desrespeitado-durante-o-transito-diario.htmlBem viverSaúde, RAIVA, TRÂNSITO2888Reação neurológica ou desvio de caráter: por que o cérebro humano dispara um gatilho de fúria incontrolável ao se sentir desrespeitado durante o trânsito diáriohttps://www.tupi.fm/saude/reacao-neurologica-ou-desvio-de-carater-por-que-o-cerebro-humano-dispara-um-gatilho-de-furia-incontrolavel-ao-se-sentir-desrespeitado-durante-o-transito-diario/Digital
Estado de Minas2026-10-07 08:21Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516208-pgr-da-parecer-favoravel-a-visita-de-flavio-a-bolsonaro-na-prisao.htmlPolíticaprisão domiciliar, jair bolsonaro , flávio bolsonaro, PGR, eleicoes-2026, jair-bolsonaro, flavio-bolsonaro, stf1911PGR dá parecer favorável à visita de Flávio a Bolsonaro na prisãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516208-pgr-da-parecer-favoravel-a-visita-de-flavio-a-bolsonaro-na-prisao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-07 08:29Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7516103-com-tantos-familiares-reeleicao-para-que.htmlColunistas#Bertha Maakaroun7103Com tantos familiares, reeleição para quê?https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7516103-com-tantos-familiares-reeleicao-para-que.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 08:35Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516222-delivery-de-drogas-acaba-com-apreensao-de-12-mil-comprimidos-de-ecstasy.htmlGeraisapreensão, drogas, ecstasy, trafico-de-drogas, minas-gerais1682‘Delivery’ de drogas acaba com apreensão de 1,2 mil comprimidos de ecstasyhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516222-delivery-de-drogas-acaba-com-apreensao-de-12-mil-comprimidos-de-ecstasy.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 08:36AFP FTPhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516212-nobel-de-quimica-premia-processo-que-facilita-fabricacao-de-farmacos.htmlInternacionalJapão, França, farmacéutica, química, Nobel, prêmio2350Nobel de Química premia processo que facilita fabricação de fármacoshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516212-nobel-de-quimica-premia-processo-que-facilita-fabricacao-de-farmacos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 08:37DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516230-gtc-prime-faz-parceria-com-a-centroid-solutions-para-fornecer-liquidez-multiativos-no-cs-360-bridge.htmlMundo Corporativo4629GTC Prime Faz Parceria com a Centroid Solutions Para Fornecer Liquidez Multiativos no CS 360 Bridgehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516230-gtc-prime-faz-parceria-com-a-centroid-solutions-para-fornecer-liquidez-multiativos-no-cs-360-bridge.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 08:40PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516229-brasil-passa-de-1-milhao-de-certificados-digitais-emitidos-por-mes.htmlNetworking e Negócios4353Brasil passa de 1 milhão de certificados digitais emitidos por mêsf8d7dbe9-cc06-48d1-b149-b2a656432c7cDigital
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Estado de Minas2026-10-07 08:46Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516215-governo-inclui-82-empregadores-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.htmlNacionalMinistério do Trabalho e Emprego,MPE,Trabalho Escrav2562Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravohttps://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2026-10/governo-inclui-82-empregadores-na-lista-suja-do-trabalho-escravoDigital
Estado de Minas2026-10-07 08:48Luiz Fernando Toledo - Da BBC News Brasil em Londreshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516219-deputada-mais-votada-de-sp-campopiano-copia-leis-e-erra-a-propria-cidade.htmlPolíticaASSEMBLEIA LEGISLATIVA, Câmara, POLÍTICA, Votação, Eduarda Campopiano, são paulo, alesp10103Deputada mais votada de SP, Campopiano copia leis e erra a própria cidadehttps://www.bbc.com/portuguese/articles/crwyd10307kjoDigital
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Estado de Minas2026-10-07 09:08Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516246-pequenos-mas-poderosos-animais-minusculos-com-habilidades-impressionantes.htmlGaleria6Pequenos, mas poderosos: animais minúsculos com habilidades impressionanteshttps://www.flipar.com.br/?p=691025Digital
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Estado de Minas2026-10-07 09:27Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516183-afinidade-ou-romance-no-trabalho-especialista-explica-por-que-o-seu-cerebro-pode-estar-interpretando-a-parceria-profissional-da-forma-errada-agora.htmlBem viverRELACIONAMENTO AMOROSO, CASAL, TRABALHO2778Afinidade ou romance no trabalho: especialista explica por que o seu cérebro pode estar interpretando a parceria profissional da forma errada agorahttps://www.tupi.fm/entretenimento/afinidade-ou-romance-no-trabalho-especialista-explica-por-que-o-seu-cerebro-pode-estar-interpretando-a-parceria-profissional-da-forma-errada-agora/Digital
Estado de Minas2026-10-07 09:28Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516256-naldo-benny-diz-que-recebeu-ligacao-com-pedido-de-michael-jackson.htmlCulturacultura, música, celebridades, michael jackson2236Naldo Benny diz que recebeu ligação com pedido de Michael Jackson https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516256-naldo-benny-diz-que-recebeu-ligacao-com-pedido-de-michael-jackson.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 09:37Estado de Minashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516261-novo-o-exorcista-tem-scarlett-johansson-como-detetive-veja-1-teaser.htmlCulturacinema, cultura, O Exorcista: Mártires, Scarlett Johansson1457Novo 'O Exorcista' tem Scarlett Johansson como detetive; veja 1º teaserhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516261-novo-o-exorcista-tem-scarlett-johansson-como-detetive-veja-1-teaser.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 09:37Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516232-quatro-sao-presos-com-pistolas-drogas-e-dinheiro-no-centro-oeste-mineiro.htmlGeraisarmas, policia, minas-gerais, divinopolis1333Quatro são presos com pistolas, drogas e dinheiro no Centro-Oeste mineirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516232-quatro-sao-presos-com-pistolas-drogas-e-dinheiro-no-centro-oeste-mineiro.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-07 10:09Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516276-waffle-atravessa-geracoes-e-conquista-paladares-pelo-mundo.htmlGaleria6Waffle atravessa gerações e conquista paladares pelo mundohttps://www.flipar.com.br/?p=691155&preview=true&preview_id=691155Digital
Estado de Minas2026-10-07 10:11Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516280-o-preco-do-acordo-e-se-o-stf-tiver-que-entregar-a-cabeca-de-alexandre-de-moraes.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1993O preço do acordo: e se o STF tiver que ‘entregar a cabeça’ de Alexandre de Moraes?https://platobr.com.br/o-preco-do-acordo-e-se-o-stf-tiver-que-entregar-a-cabeca-de-alexandre-de-moraesDigital
Estado de Minas2026-10-07 10:13Carlos Palermo - Redação Rádio Tupihttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516275-jovem-furta-cordao-de-ouro-de-rs-25-mil-veja-o-que-aconteceu.htmlNacionaltijuca, Furto, Rio de Janeiro, Polícia916Jovem furta cordão de ouro de R$ 2,5 mil; veja o que aconteceuhttps://www.tupi.fm/rio/jovem-furta-cordao-de-ouro-de-r-25-mil-e-acaba-apreendido-na-tijuca/Digital
Estado de Minas2026-10-07 10:20Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516286-paul-anthony-kelly-e-confirmado-em-a-empregada-2.htmlGaleria6Paul Anthony Kelly é confirmado em “A Empregada 2”https://www.flipar.com.br/?p=691079Digital
Estado de Minas2026-10-07 10:25Letícia Passoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516282-congresso-pode-alterar-a-constituicao-entenda-limites-e-exigencias.htmlPolíticaFlávio Bolsonaro , Constituição , Constituição 1988, Congresso Nacional , Política, PEC7165Congresso pode alterar a Constituição? Entenda limites e exigênciashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516282-congresso-pode-alterar-a-constituicao-entenda-limites-e-exigencias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 10:33Giovanna Rodrigues - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516283-partidos-vao-a-justica-contestar-clausula-de-barreira-entenda.htmlPolíticapsol, Rede Sustentabilidade, eleições 2026, Sâmia Bomfim3215Partidos vão à Justiça contestar cláusula de barreira; entendahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516283-partidos-vao-a-justica-contestar-clausula-de-barreira-entenda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 10:43Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516297-engavetamento-com-5-caminhoes-e-20-carros-para-br-040-em-nova-lima.htmlGeraisAcidente, Bombeiros, Br-040, C, Corpo de Bombeiros986Engavetamento com 6 caminhões e 22 carros para BR-040, em Nova Lima https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516297-engavetamento-com-5-caminhoes-e-20-carros-para-br-040-em-nova-lima.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 10:47Maria Reis*https://www.em.com.br/trends/2026/10/7516303-festa-de-mavie-bruna-biancardi-posa-com-filha-de-neymar-e-amanda-kimberlly.htmlTrendsMavie, Neymar, Helena, Bruna Biancardi, Amanda Kimberlly1331Festa de Mavie: Bruna Biancardi posa com filha de Neymar e Amanda Kimberllyhttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7516303-festa-de-mavie-bruna-biancardi-posa-com-filha-de-neymar-e-amanda-kimberlly.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 10:47DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516306-unimed-joao-pessoa-esta-entre-os-50-maiores-do-brasil.htmlMundo Corporativo3998Unimed João Pessoa está entre os 50 maiores do Brasilhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516306-unimed-joao-pessoa-esta-entre-os-50-maiores-do-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 10:47DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516307-com-avanco-da-ia-avaliacoes-reais-ganham-forca.htmlMundo Corporativo7315Com avanço da IA, avaliações reais ganham forçahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516307-com-avanco-da-ia-avaliacoes-reais-ganham-forca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 10:47DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516308-ebc-financial-group-aborda-mercados-tecnologia-e-dialogo-da-industria-na-ifx-expo-asia-2026.htmlMundo Corporativo10350EBC Financial Group Aborda Mercados, Tecnologia e Diálogo da Indústria na iFX EXPO Asia 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516308-ebc-financial-group-aborda-mercados-tecnologia-e-dialogo-da-industria-na-ifx-expo-asia-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 10:51João Renato Fariahttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7516311-jovem-trabalha-em-uma-criacao-de-porcos-no-exterior-mas-decide-voltar-ao-pais-natal-e-relata-por-que-uma-experiencia-unica-nao-sai-como-ele-havia-planejado.htmlAgropecuário2476Jovem trabalha em uma criação de porcos no exterior, mas decide voltar ao país natal e relata por que uma experiência única não sai como ele havia planejadohttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7516311-jovem-trabalha-em-uma-criacao-de-porcos-no-exterior-mas-decide-voltar-ao-pais-natal-e-relata-por-que-uma-experiencia-unica-nao-sai-como-ele-havia-planejado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:11Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516329-embora-seja-assunto-proibido-no-planalto-criticas-a-janja-crescem-no-entorno-de-lula.htmlPolítica#PlatôBrReportagem4761Embora seja assunto proibido no Planalto, críticas a Janja crescem no entorno de Lulahttps://platobr.com.br/embora-seja-assunto-proibido-no-planalto-criticas-a-janja-crescem-no-entorno-de-lulaDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:11Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516326-familia-paga-cerca-de-rs-30-mil-por-ferias-em-resort-hard-rock-e-espera-dias-de-descanso-mas-o-que-frustra-os-planos-nao-e-o-preco-da-viagem.htmlTurismo2435Família paga cerca de R$ 30 mil por férias em resort Hard Rock e espera dias de descanso, mas o que frustra os planos não é o preço da viagemhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516326-familia-paga-cerca-de-rs-30-mil-por-ferias-em-resort-hard-rock-e-espera-dias-de-descanso-mas-o-que-frustra-os-planos-nao-e-o-preco-da-viagem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:15Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516267-deputado-ex-bolsonarista-diz-que-flavio-e-mais-sujo-que-pau-de-galinheiro.htmlPolíticaEleições 2026, STF, Lula, Flávio Bolsonaro3670Deputado ex-bolsonarista diz que Flávio é 'mais sujo que pau de galinheiro'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516267-deputado-ex-bolsonarista-diz-que-flavio-e-mais-sujo-que-pau-de-galinheiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:15PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516337-jovens-transformam-voluntariado-em-acoes-de-arrecadacao-para-pacientes-com-cancer-no-rs.htmlNetworking e Negócios6599Jovens transformam voluntariado em ações de arrecadação para pacientes com câncer no RSd72a9c96-14d0-47f3-a46d-6c996017029aDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:16Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516333-cerca-de-400-pessoas-embarcam-em-cruzeiro-mas-o-que-interrompe-a-viagem-nao-e-uma-parada-prevista-e-sim-uma-onda-gigante.htmlTurismo2002Cerca de 400 pessoas embarcam em cruzeiro, mas o que interrompe a viagem não é uma parada prevista, e sim uma onda gigantehttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516333-cerca-de-400-pessoas-embarcam-em-cruzeiro-mas-o-que-interrompe-a-viagem-nao-e-uma-parada-prevista-e-sim-uma-onda-gigante.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:22Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516338-br040-veja-imagens-do-engavetamento-em-nova-lima.htmlGeraisAcidente, Br, Carro1679BR-040: veja imagens do engavetamento em Nova Limahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516338-br040-veja-imagens-do-engavetamento-em-nova-lima.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:23PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516344-joao-jose-oliveira-de-araujo-conecta-mineracao-campo-e-tecnologia-global.htmlNetworking e Negócios5685João José Oliveira de Araújo conecta mineração, campo e tecnologia globalc40c6924-de63-4af9-9bf9-65fa616c3331Digital
Estado de Minas2026-10-07 11:28Maria Reis*https://www.em.com.br/trends/2026/10/7516348-viih-tube-vira-motivo-de-piada-depois-de-abandonar-as-redes.htmlTrendsViih Tube, Influenciadora, Redes Sociais2326Viih Tube vira motivo de piada depois de abandonar as redeshttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7516348-viih-tube-vira-motivo-de-piada-depois-de-abandonar-as-redes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:28Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516341-netinho-de-paula-e-submetido-a-cirurgia-para-retirada-de-cancer.htmlCulturaNetinho de Paula, Música, Câncer, Hospital1156Netinho de Paula é submetido a cirurgia para retirada de câncerhttps://www.tupi.fm/entretenimento/netinho-de-paula-e-submetido-a-cirurgia-para-retirada-de-cancer/Digital
Estado de Minas2026-10-07 11:29Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516349-caminhada-precisa-durar-30-minutos-para-fazer-efeito-entenda-o-que-muda-os-beneficios-da-atividade-e-por-que-olhar-apenas-para-o-relogio-pode-levar-ao-erro.htmlBem viver1583Caminhada precisa durar 30 minutos para fazer efeito? Entenda o que muda os benefícios da atividade e por que olhar apenas para o relógio pode levar ao errohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516349-caminhada-precisa-durar-30-minutos-para-fazer-efeito-entenda-o-que-muda-os-beneficios-da-atividade-e-por-que-olhar-apenas-para-o-relogio-pode-levar-ao-erro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:30Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516350-alfajor-das-antigas-origens-ao-sucesso-na-argentina.htmlGaleria6Alfajor: das antigas origens ao sucesso na Argentinahttps://www.flipar.com.br/?p=691206&preview=true&preview_id=691206Digital
Estado de Minas2026-10-07 11:35No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7516356-astro-do-barcelona-revela-inspiracao-em-idolo-do-cruzeiro-e-compara-yamal-com-neymar.htmlEsportes2702Astro do Barcelona revela inspiração em ídolo do Cruzeiro e compara Yamal com Neymarhttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/07/astro-barcelona-compara-yamal-neymar-revela-inspiracao-idolo-cruzeiro/Digital
Estado de Minas2026-10-07 11:35PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516357-joao-jose-oliveira-de-araujo-leva-buritirama-da-mineracao-a-tecnologia.htmlNetworking e Negócios5684João José Oliveira de Araújo leva Buritirama da mineração à tecnologia 8a7f3329-dbe9-4ffa-829b-79e8be6e9fd2Digital
Estado de Minas2026-10-07 11:36PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516359-como-usar-os-dados-do-suporte-para-vender-mais-sem-transformar-atendente-em-vendedor.htmlNetworking e Negócios1550Como usar os dados do suporte para vender mais, sem transformar atendente em vendedor263f1686-e017-4398-b22e-efda2c036b9bDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:39Letícia Passoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516343-marcal-se-oferece-para-eventual-governo-flavio-vou-tocar-o-terror-no-stf.htmlPolíticaJustiça, Stf, política , eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, Pablo Marçal, Flávio Bolsonaro2174Marçal se oferece para eventual governo Flávio: "Vou tocar o terror no STF"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516343-marcal-se-oferece-para-eventual-governo-flavio-vou-tocar-o-terror-no-stf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:41PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516367-primeiro-turno-reabre-debate-sobre-como-as-empresas-vao-financiar-a-expansao.htmlNetworking e Negócios4771Primeiro turno reabre debate sobre como as empresas vão financiar a expansãoeafc3587-c184-4af9-b77a-30223e7c3197Digital
Estado de Minas2026-10-07 11:41PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516368-marca-do-sul-de-minas-explica-o-que-observar-antes-de-comprar-uma-semijoia.htmlNetworking e Negócios4131Marca do Sul de Minas explica o que observar antes de comprar uma semijoiaf027eea9-01f5-4015-9d97-4c407fc40221Digital
Estado de Minas2026-10-07 11:44Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516184-psicologos-apontam-adultos-que-nao-receberam-afeto-na-infancia-nem-sempre-se-tornam-frios-mas-podem-desenvolver-estes-5-reflexos.htmlBem viverafeto, crianças, psicologia2449Psicólogos apontam: adultos que não receberam afeto na infância nem sempre se tornam frios, mas podem desenvolver estes 5 reflexoshttps://www.tupi.fm/entretenimento/psicologos-apontam-adultos-que-nao-receberam-afeto-na-infancia-nem-sempre-se-tornam-frios-mas-podem-desenvolver-estes-5-reflexos/Digital
Estado de Minas2026-10-07 11:46DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516376-medisca-e-euroapi-firmam-parceria-estrategica-para-fortalecer-o-acesso-ao-api-insumos-farmaceuticos-ativos-para-a-manipulacao-farmaceutica.htmlMundo Corporativo8390Medisca e EUROAPI firmam parceria estratégica para fortalecer o acesso ao API (Insumos Farmacêuticos Ativos) para a manipulação farmacêuticahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516376-medisca-e-euroapi-firmam-parceria-estrategica-para-fortalecer-o-acesso-ao-api-insumos-farmaceuticos-ativos-para-a-manipulacao-farmaceutica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:49Renato Assishttps://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7516379-anestesia-nao-e-para-amadores.htmlColunistas#Renato Assis7851Anestesia não é para amadoreshttps://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7516379-anestesia-nao-e-para-amadores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 11:52Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516380-plantas-de-verdade-que-parecem-artificiais-e-acabam-surpreendendo.htmlGaleria6Plantas de verdade que parecem artificiais e acabam surpreendendohttps://www.flipar.com.br/?p=691163&preview=true&preview_id=691163Digital
Estado de Minas2026-10-07 11:55PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516385-momento-certo-para-a-pos-sinais-de-que-a-especializacao-vai-fazer-diferenca.htmlNetworking e Negócios4285Momento certo para a pós: sinais de que a especialização vai fazer diferença6965d43d-6bf0-4d00-b359-31b055ec690dDigital
Estado de Minas2026-10-07 12:00Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516316-janones-se-eu-chegar-em-um-canal-de-3-milhoes-viro-a-eleicao-pro-lula.htmlPolíticajanones, lula, segundo turno, whatsapp, eleições 20262057Janones: 'Se eu chegar em um canal de 3 milhões, viro a eleição pro Lula'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516316-janones-se-eu-chegar-em-um-canal-de-3-milhoes-viro-a-eleicao-pro-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 12:03Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516390-anitta-diz-que-nao-vai-fazer-video-para-lula-e-critica-cobranca-dos-fas.htmlPolíticacelebridades, política, eleições, eleicoes-2026, lula4083Anitta diz que não vai fazer vídeo para Lula e critica cobrança dos fãshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516390-anitta-diz-que-nao-vai-fazer-video-para-lula-e-critica-cobranca-dos-fas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 12:03Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516391-sementes-e-plantas-que-rendem-otimos-cosmeticos.htmlGaleria6Sementes e plantas que rendem ótimos cosméticoshttps://www.flipar.com.br/?p=691161&preview=true&preview_id=691161Digital
Estado de Minas2026-10-07 12:06Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516393-alcolumbre-nao-desistiu-de-pacheco-no-stf-e-pec-da-6-1-entra-na-negociacao.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1766Alcolumbre não desistiu de Pacheco no STF e PEC da 6×1 entra na negociaçãohttps://platobr.com.br/alcolumbre-nao-desistiu-de-pacheco-no-stf-e-pec-da-6x1-entra-na-negociacaoDigital
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Estado de Minas2026-10-07 12:22Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516405-minha-tristeza-com-o-atual-tribunal-e-enorme-diz-marco-aurelio-mello.htmlPolítica#PlatôBrReportagem541‘Minha tristeza com o atual tribunal é enorme’, diz Marco Aurélio Mellohttps://platobr.com.br/minha-tristeza-com-o-atual-tribunal-e-enorme-diz-marco-aurelio-melloDigital
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Estado de Minas2026-10-07 12:26Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516406-shake-shack-no-brasil-rede-de-hamburgueria-abre-as-primeiras-lojas-em-2027.htmlDegustabrasil, gastronomia, culinária, fast-food, estados unidos1838Shake Shack no Brasil: rede de hamburgueria abre as primeiras lojas em 2027https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516406-shake-shack-no-brasil-rede-de-hamburgueria-abre-as-primeiras-lojas-em-2027.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 12:26Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516411-apos-disputa-acirrada-com-netflix-paramount-conclui-aquisicao-da-warner-por-uss-110-bilhoes.htmlGaleria6Após disputa acirrada com Netflix, Paramount conclui aquisição da Warner por US$ 110 bilhõeshttps://www.flipar.com.br/?p=691176Digital
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Estado de Minas2026-10-07 12:29Larissa Brandeshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516403-sexo-frequente-faz-bem-a-saude-especialista-lista-principais-beneficios.htmlBem viverSaúde, Sexo3734Sexo frequente faz bem à saúde? Especialista lista principais benefícioshttps://www.tupi.fm/saude/sexo-frequente-faz-bem-ao-coracao-e-a-imunidade-especialista-lista-os-cinco-principais-beneficios-de-incluir-a-pratica-na-rotina-para-a-saude/Digital
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Estado de Minas2026-10-07 12:37Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516418-misterio-em-sao-paulo-cinco-corpos-sao-encontrados-em-sacos-plasticos.htmlNacionalbrasil, são paulo1759Mistério em São Paulo: cinco corpos são encontrados em sacos plásticoshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516418-misterio-em-sao-paulo-cinco-corpos-sao-encontrados-em-sacos-plasticos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 12:39Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516416-mc-carol-revela-como-crise-financeira-a-levou-para-a-carreira-de-atriz-na-globo.htmlCulturaTelevisão, Celebridades, MC Carol, Funk2018MC Carol revela como crise financeira a levou para a carreira de atriz na Globohttps://www.tupi.fm/entretenimento/mc-carol-revela-como-crise-financeira-a-levou-para-a-carreira-de-atriz-na-tv-globo/Digital
Estado de Minas2026-10-07 12:45Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516421-quantas-constituicoes-o-brasil-ja-teve-conheca-a-historia.htmlNacionalConstituição, flávio bolsonaro, José Sarney, Ditadura Militar3132Quantas Constituições o Brasil já teve? Conheça a históriahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516421-quantas-constituicoes-o-brasil-ja-teve-conheca-a-historia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 12:46Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516422-laudo-revela-causa-da-morte-do-cineasta-ricardo-spencer.htmlCulturacultura, tv, são paulo2599Laudo revela causa da morte do cineasta Ricardo Spencerhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516422-laudo-revela-causa-da-morte-do-cineasta-ricardo-spencer.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 12:51Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516431-guirlandas-valor-simbolico-que-vai-alem-da-decoracao.htmlGaleria6Guirlandas: valor simbólico que vai além da decoraçãohttps://www.flipar.com.br/?p=691157&preview=true&preview_id=691157Digital
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Estado de Minas2026-10-07 13:24Isabela Teixeira da costahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516435-colecao-para-criancas.htmlFeminino & Masculino1913Coleção para criançashttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516435-colecao-para-criancas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-07 13:26Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516456-possivel-caso-de-peste-apos-morte-de-pesquisadora-na-siberia-mobiliza-autoridades-e-alimenta-onda-de-rumores-veja-o-que-se-sabe-ate-agora.htmlGaleria6Possível caso de peste após morte de pesquisadora na Sibéria mobiliza autoridades e alimenta onda de rumores; veja o que se sabe até agorahttps://www.flipar.com.br/?p=691186Digital
Estado de Minas2026-10-07 13:28Bruno Calixto - Especial para o EMhttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516370-casa-de-espetaculos-do-rio-homenageia-minas-gerais-no-palco-e-na-mesa.htmlDegustaespetáculo, jantar, rio de janeiro, gastronomia, show, música4122Casa de espetáculos do Rio homenageia Minas Gerais no palco e na mesahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516370-casa-de-espetaculos-do-rio-homenageia-minas-gerais-no-palco-e-na-mesa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 13:32Estado de Minashttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7516457-quais-beneficios-serao-reajustados-com-o-salario-minimo-de-rs-1-741-em-2027.htmlEconomiasalário mínimo, benefícios, reajuste, bolsa família3456Quais benefícios serão reajustados com o salário mínimo de R$ 1.741 em 2027https://www.em.com.br/economia/2026/10/7516457-quais-beneficios-serao-reajustados-com-o-salario-minimo-de-rs-1-741-em-2027.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 13:34Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516461-homem-aranha-vs-aviao-fisica-explica-se-a-teia-poderia-evitar-uma-queda-real.htmlCulturacultura, tv, ciência, herois2684Homem-Aranha vs avião: física explica se a teia poderia evitar uma queda realhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516461-homem-aranha-vs-aviao-fisica-explica-se-a-teia-poderia-evitar-uma-queda-real.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 13:42DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516470-pare-de-esperar-por-uma-ia-segura-e-comece-a-construi-la-rsa-agent-id-preenche-a-lacuna-de-identidade-de-agentes-para-setores-altamente-regulamentados.htmlMundo Corporativo15286Pare de esperar por uma IA segura e comece a construí-la: RSA Agent ID preenche a lacuna de identidade de agentes para setores altamente regulamentadoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516470-pare-de-esperar-por-uma-ia-segura-e-comece-a-construi-la-rsa-agent-id-preenche-a-lacuna-de-identidade-de-agentes-para-setores-altamente-regulamentados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 13:42DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516471-o-observatorio-do-empire-state-building-sedia-a-corrida-anual-de-subida-apresentada-pela-nyu-langone-health-e-patrocinada-pela-merrell.htmlMundo Corporativo6255O Observatório do Empire State Building sedia a Corrida Anual de Subida, apresentada pela NYU Langone Health e patrocinada pela Merrellhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516471-o-observatorio-do-empire-state-building-sedia-a-corrida-anual-de-subida-apresentada-pela-nyu-langone-health-e-patrocinada-pela-merrell.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 13:43Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516467-gordura-no-figado-o-alerta-silencioso-que-pode-levar-ao-transplante.htmlBem viversaúde, bem-estar3135Gordura no fígado: o alerta silencioso que pode levar ao transplantehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516467-gordura-no-figado-o-alerta-silencioso-que-pode-levar-ao-transplante.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 13:48Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516476-praca-da-liberdade-se-transforma-em-cinema-a-ceu-aberto.htmlFeminino & Masculinobh, mg, cinema1864Praça da Liberdade se transforma em cinema a céu abertohttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516476-praca-da-liberdade-se-transforma-em-cinema-a-ceu-aberto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 13:50Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516475-lula-divulga-video-selfie-e-convoca-apoiadores-contra-retrocesso.htmlPolíticalula, eleições, eleicoes-2026, flávio bolsonaro1232Lula divulga vídeo selfie e convoca apoiadores contra "retrocesso"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516475-lula-divulga-video-selfie-e-convoca-apoiadores-contra-retrocesso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 13:55Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516374-pedro-rousseff-diz-que-se-nao-mudar-campanha-lula-perdera-as-eleicoes.htmlPolíticalula, eleições 2026, flávio bolsonaro6217Pedro Rousseff diz que, se não mudar campanha, Lula perderá as eleiçõeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516374-pedro-rousseff-diz-que-se-nao-mudar-campanha-lula-perdera-as-eleicoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:01Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516474-cinco-vitimas-de-acidente-na-br-040-sao-levadas-ao-joao-xxiii.htmlGeraisAcidente, Br, Br-040, C, Vítimas654Cinco vítimas de acidente na BR-040 são levadas ao João XXIIIhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516474-cinco-vitimas-de-acidente-na-br-040-sao-levadas-ao-joao-xxiii.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:06Larissa Leone*,Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516477-br-040-caminhao-veio-lambendo-todo-mundo-diz-motorista-atingido.htmlGeraisAcidente, BR-040, corpo-de-bombeiros2371BR-040: "Caminhão veio lambendo todo mundo", diz motorista atingidohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516477-br-040-caminhao-veio-lambendo-todo-mundo-diz-motorista-atingido.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:16Grigor Atanesian - Da BBC News Rússia; Maria Jevstafjeva - Da Unidade Global de Desinformação da BBChttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516463-peste-peneumonica-o-que-se-sabe-sobre-a-morte-de-pesquisadora-russa.htmlBem viverpeste, Rússia, pneumonia, antibióticos12629Peste peneumônica: o que se sabe sobre a morte de pesquisadora russa https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmqxnw3nxn4voDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:16Estúdio de Conteúdo EMhttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516494-conta-internacional-facilita-a-gestao-de-dinheiro-em-diferentes-moedas.htmlEmpresas5080Conta internacional facilita a gestão de dinheiro em diferentes moedashttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516494-conta-internacional-facilita-a-gestao-de-dinheiro-em-diferentes-moedas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:26Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516506-ganhadora-do-oscar-ja-foi-ate-presa-susan-sarandon-chega-aos-80-anos-com-carreira-marcada-por-cinema-e-ativismo.htmlGaleria6Ganhadora do Oscar já foi até presa: Susan Sarandon chega aos 80 anos com carreira marcada por cinema e ativismohttps://www.flipar.com.br/?p=691188Digital
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Estado de Minas2026-10-07 14:27Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516460-video-veja-imagens-da-carreta-envolvida-no-acidente-da-br-040-em-nova-lima.htmlGeraisacidente, carreta, veículos, trânsito, vítimas, bh, nova lima, br-0401990Vídeo: veja imagens da carreta envolvida no acidente da BR-040 em Nova Limahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516460-video-veja-imagens-da-carreta-envolvida-no-acidente-da-br-040-em-nova-lima.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:30Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516478-com-avanco-do-surto-de-sarna-lagoa-santa-suspende-aulas-nas-escolas.htmlGeraisSARNA, Sarna humana, SP, SURTO5186Com avanço do surto de sarna, Lagoa Santa suspende aulas nas escolashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516478-com-avanco-do-surto-de-sarna-lagoa-santa-suspende-aulas-nas-escolas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-07 14:40Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516513-turista-busca-descanso-em-hotel-mas-o-que-estraga-a-estadia-nao-e-o-quarto-a-disputa-por-espreguicadeiras-acaba-rendendo-indenizacao-de-mais-de-rs-5-mil.htmlTurismo2032Turista busca descanso em hotel, mas o que estraga a estadia não é o quarto: a disputa por espreguiçadeiras acaba rendendo indenização de mais de R$ 5 milhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516513-turista-busca-descanso-em-hotel-mas-o-que-estraga-a-estadia-nao-e-o-quarto-a-disputa-por-espreguicadeiras-acaba-rendendo-indenizacao-de-mais-de-rs-5-mil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:41Alicia Bernardes - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516509-stf-reduz-tom-contra-bolsonarismo-apos-1-turno-e-sinaliza-mudanca-de-postura.htmlPolíticaflávio bolsonaro, STF, eleições 2026, gilmar mendes, alexandre de moraes, primeiro turno, jair bolsonaro2967STF reduz tom contra bolsonarismo após 1º turno e sinaliza mudança de posturahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516509-stf-reduz-tom-contra-bolsonarismo-apos-1-turno-e-sinaliza-mudanca-de-postura.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:45Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516519-nikolas-ferreira-diz-que-campanha-do-pt-e-ultrapassada-e-mentirosa.htmlPolíticaeleição-2026, Nikolas-ferreira, Bolsonaro, entrevista1737Nikolas Ferreira diz que campanha do PT é 'ultrapassada e mentirosa'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516519-nikolas-ferreira-diz-que-campanha-do-pt-e-ultrapassada-e-mentirosa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:51DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516531-agrolend-day-debate-credito-e-futuro-da-distribuicao.htmlMundo Corporativo4234Agrolend Day debate crédito e futuro da distribuiçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516531-agrolend-day-debate-credito-e-futuro-da-distribuicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:51Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516489-joao-xxiii-registra-vazamento-de-oxigenio-em-bloco-cirurgico.htmlGerais1297João XXIII registra vazamento de oxigênio em bloco cirúrgicohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516489-joao-xxiii-registra-vazamento-de-oxigenio-em-bloco-cirurgico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:51DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516532-dia-nacional-de-prevencao-a-obesidade-serve-de-alerta.htmlMundo Corporativo7828Dia Nacional de Prevenção à Obesidade serve de alerta https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516532-dia-nacional-de-prevencao-a-obesidade-serve-de-alerta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:51DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516533-projeto-menina-moca-mulher-promove-evento-de-outubro-rosa.htmlMundo Corporativo5156Projeto Menina Moça Mulher promove evento de Outubro Rosahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516533-projeto-menina-moca-mulher-promove-evento-de-outubro-rosa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:51DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516534-yyforce-inaugura-centro-de-robotica-de-singapura-para-avancar-o-treinamento-de-humanoides-e-a-implementacao-de-robos-de-servico.htmlMundo Corporativo14855YYForce Inaugura Centro de Robótica de Singapura para Avançar o Treinamento de Humanoides e a Implementação de Robôs de Serviçohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516534-yyforce-inaugura-centro-de-robotica-de-singapura-para-avancar-o-treinamento-de-humanoides-e-a-implementacao-de-robos-de-servico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:51DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516535-credito-de-carbono-de-alta-qualidade-sobe-75-diz-msci.htmlMundo Corporativo6448Crédito de carbono de alta qualidade sobe 75%, diz MSCIhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516535-credito-de-carbono-de-alta-qualidade-sobe-75-diz-msci.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:51DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516536-obesidade-e-lipedema-exigem-cuidado-para-alem-da-balanca.htmlMundo Corporativo7564Obesidade e lipedema exigem cuidado para além da balançahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516536-obesidade-e-lipedema-exigem-cuidado-para-alem-da-balanca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:52DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516537-tireoide-pode-estar-por-tras-de-infertilidade-e-lipedema.htmlMundo Corporativo7602Tireoide pode estar por trás de infertilidade e lipedemahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516537-tireoide-pode-estar-por-tras-de-infertilidade-e-lipedema.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:52DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516538-thermas-acqualinda-inicia-venda-de-passaporte-vitalicio.htmlMundo Corporativo7416Thermas Acqualinda inicia venda de passaporte vitalíciohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516538-thermas-acqualinda-inicia-venda-de-passaporte-vitalicio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 14:52DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516539-como-a-dublagem-nasce-e-amplia-o-acesso-ao-audiovisual.htmlMundo Corporativo5033Como a dublagem nasce e amplia o acesso ao audiovisualhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516539-como-a-dublagem-nasce-e-amplia-o-acesso-ao-audiovisual.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:09BBC Geralhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516497-o-que-flavio-e-lula-propoem-sobre-a-jornada-6x1-e-outras-escalas-de-trabalho.htmlPolítica6x1, Câmara dos Deputados, Escala 6x1, fim da escala 6x, lula, flávio bolsonaro, eleicoes-20267592O que Flávio e Lula propõem sobre a jornada 6x1 e outras escalas de trabalhohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516497-o-que-flavio-e-lula-propoem-sobre-a-jornada-6x1-e-outras-escalas-de-trabalho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:09Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516553-nikolas-ferreira-janja-ter-me-chamado-de-pia-de-bosta-foi-a-cereja-do-bolo-agradeco-a-primeira-dama.htmlPolíticaeleição-2026, Nikolas-ferreira, Janja1191Nikolas Ferreira: 'Janja ter me chamado de piá de bosta foi a cereja do bolo, agradeço a primeira-dama'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516553-nikolas-ferreira-janja-ter-me-chamado-de-pia-de-bosta-foi-a-cereja-do-bolo-agradeco-a-primeira-dama.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:12Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7516558-a-mesa-de-jantar-tradicional-ocupa-espaco-demais-alternativas-para-apartamentos-pequenos-propoem-outra-forma-de-organizar-as-refeicoes-sem-apertar-a-sala.htmlCasa e DecoraçãoCasa e Decoração, Casa3408A mesa de jantar tradicional ocupa espaço demais? Alternativas para apartamentos pequenos propõem outra forma de organizar as refeições sem apertar a salahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7516558-a-mesa-de-jantar-tradicional-ocupa-espaco-demais-alternativas-para-apartamentos-pequenos-propoem-outra-forma-de-organizar-as-refeicoes-sem-apertar-a-sala.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:15No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7516560-video-macaco-pula-e-morde-pescoco-de-torcedor-em-jogo-entre-selecoes.htmlEsportes2400Vídeo: macaco pula e morde pescoço de torcedor em jogo entre seleçõeshttps://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/07/video-macaco-pula-torcedor-morde-pescoco-durante-jogo-selecoes/Digital
Estado de Minas2026-10-07 15:24Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516566-clausulas-petreas-o-que-sao-e-como-elas-protegem-os-seus-direitos.htmlPolíticaConstituição, Cláusulas pétreas, Eleições, Leis2936Cláusulas pétreas: o que são e como elas protegem os seus direitoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516566-clausulas-petreas-o-que-sao-e-como-elas-protegem-os-seus-direitos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:27Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516570-nikolas-quer-pautar-impeachment-de-moraes-dino-e-fachin.htmlPolíticanikolas, moraes, fachin, dino, stf1589Nikolas quer pautar impeachment de Moraes, Dino e Fachinhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516570-nikolas-quer-pautar-impeachment-de-moraes-dino-e-fachin.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:27Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516572-mais-de-900-incidentes-bando-de-macacos-agressivos-aterroriza-moradores-e-provoca-caos-em-ruas-de-cidade-do-japao.htmlGaleria6Mais de 900 incidentes: bando de macacos agressivos aterroriza moradores e provoca caos em ruas de cidade do Japãohttps://www.flipar.com.br/?p=691191Digital
Estado de Minas2026-10-07 15:29Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516543-carreta-teria-perdido-os-freios-e-provocado-engavetamento-na-br-040.htmlGeraisAcidente, BR-040, engavetamento, PRF, vítimas , minas gerais, grande bh2085Carreta teria perdido os freios e provocado engavetamento na BR-040 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516543-carreta-teria-perdido-os-freios-e-provocado-engavetamento-na-br-040.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:30Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516459-rompimento-do-prepucio-por-que-isso-pode-acontecer-e-quando-se-preocupar.htmlBem viver4224Rompimento do prepúcio: por que isso pode acontecer e quando se preocupar?https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516459-rompimento-do-prepucio-por-que-isso-pode-acontecer-e-quando-se-preocupar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:33Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516546-o-que-se-sabe-sobre-a-dinamica-do-acidente-na-br-040.htmlGeraisAcidente, Br-0402637O que se sabe sobre a dinâmica do acidente na BR-040https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516546-o-que-se-sabe-sobre-a-dinamica-do-acidente-na-br-040.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:36Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516576-telas-na-infancia-fala-de-medico-sobre-possiveis-alteracoes-no-desenvolvimento-acende-alerta-mas-o-que-as-evidencias-permitem-concluir-exige-atencao.htmlInternacionalcrianças, telas, estudo2224Telas na infância: fala de médico sobre possíveis alterações no desenvolvimento acende alerta, mas o que as evidências permitem concluir exige atençãohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516576-telas-na-infancia-fala-de-medico-sobre-possiveis-alteracoes-no-desenvolvimento-acende-alerta-mas-o-que-as-evidencias-permitem-concluir-exige-atencao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:37PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516582-busco-lanca-rotas-de-sao-paulo-para-joinville-e-itajai-com-operacao-da-catarinense.htmlNetworking e Negócios5744BusCo lança rotas de São Paulo para Joinville e Itajaí com operação da Catarinenseaff1625e-bb88-4bab-b445-9f81d622f56cDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:39Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516578-para-o-povo-trabalhador-protecao-para-o-bandido-prisao-diz-lula.htmlPolíticalula, eleicoes-2026, pt, pec, seguranca-publica1515‘Para o povo trabalhador, proteção; para o bandido, prisão’, diz Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516578-para-o-povo-trabalhador-protecao-para-o-bandido-prisao-diz-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:39Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516585-bucardo-o-animal-extinto-que-voltou-a-vida-por-alguns-minutos.htmlGaleria6Bucardo: o animal extinto que voltou à vida por alguns minutoshttps://www.flipar.com.br/?p=691142&preview=true&preview_id=691142Digital
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Estado de Minas2026-10-07 15:43Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516590-nikolas-nega-mudanca-na-constituicao-mas-faz-ressalva-so-para-o-bem-do-povo.htmlPolíticaBolsonaro, eleição 2026, constituição , Nikolas Ferreira2526Nikolas nega mudança na Constituição, mas faz ressalva: 'só para o bem do povo'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516590-nikolas-nega-mudanca-na-constituicao-mas-faz-ressalva-so-para-o-bem-do-povo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:44Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516565-joia-de-minas-datas-vive-clima-de-euforia-apos-ser-citada-por-cleitinho.htmlTurismoCleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, datas, Turismo4169Joia de Minas: Datas vive clima de euforia após ser citada por Cleitinhohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516565-joia-de-minas-datas-vive-clima-de-euforia-apos-ser-citada-por-cleitinho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:48Larissa Leone*,Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516552-caminhao-guincho-evitou-tragedia-maior-diz-motorista-que-estava-na-br-040.htmlGeraisAcidente, Br-040, Caminhão, Carreta, minas gerais, grande bh1568Caminhão guincho evitou tragédia maior, diz motorista que estava na BR-040 https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516552-caminhao-guincho-evitou-tragedia-maior-diz-motorista-que-estava-na-br-040.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:50Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516601-casal-com-seis-filhos-gasta-ate-7-mil-euros-por-mes-mas-compras-de-ate-400-euros-por-semana-ajudam-a-explicar-por-que-a-familia-ja-comeca-o-mes-no-vermelho.htmlInternacionalinflação, Espanha, Andaluzia, custo de vida2131Casal com seis filhos gasta até 7 mil euros por mês, mas compras de até 400 euros por semana ajudam a explicar por que a família já começa o mês no vermelhohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516601-casal-com-seis-filhos-gasta-ate-7-mil-euros-por-mes-mas-compras-de-ate-400-euros-por-semana-ajudam-a-explicar-por-que-a-familia-ja-comeca-o-mes-no-vermelho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:50Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516602-faculdade-emprego-e-casa-propria-ainda-definem-a-vida-adulta-a-cantora-alaska-questiona-esse-roteiro-e-coloca-as-expectativas-dos-jovens-no-centro-da-conversa.htmlCulturaCultura, Celebridade, Famosos2870Faculdade, emprego e casa própria ainda definem a vida adulta? A cantora Alaska questiona esse roteiro e coloca as expectativas dos jovens no centro da conversahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516602-faculdade-emprego-e-casa-propria-ainda-definem-a-vida-adulta-a-cantora-alaska-questiona-esse-roteiro-e-coloca-as-expectativas-dos-jovens-no-centro-da-conversa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 15:51DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516605-kayak-revela-alternativas-brasileiras-a-destinos-de-famosos.htmlMundo Corporativo6281KAYAK revela alternativas brasileiras a destinos de famososhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516605-kayak-revela-alternativas-brasileiras-a-destinos-de-famosos.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-07 15:55DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516608-acceleronix-e-valid-levam-gestao-de-esim-sgp-32-com-hospedagem-local-ao-brasil.htmlMundo Corporativo4814Acceleronix e Valid levam gestão de eSIM SGP.32 com hospedagem local ao Brasilhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516608-acceleronix-e-valid-levam-gestao-de-esim-sgp-32-com-hospedagem-local-ao-brasil.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-07 15:55DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516610-tecban-inaugura-primeiro-espaco-banco24horas-em-cuiaba.htmlMundo Corporativo3226Tecban inaugura primeiro Espaço Banco24Horas em Cuiabáhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516610-tecban-inaugura-primeiro-espaco-banco24horas-em-cuiaba.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 16:03No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7516612-messi-homenagem-com-drones-tem-erro-bizarro-e-revolta-torcedores.htmlEsportes2877Messi: homenagem com drones tem erro bizarro e revolta torcedoreshttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/07/messi-homenagem-drones-erro-bizarro-revolta-torcedores/Digital
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Estado de Minas2026-10-07 16:15Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516624-marinho-poe-o-comando-do-senado-na-vitrine-mas-o-plano-pode-ser-outro-entenda.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3098Marinho põe o comando do Senado na vitrine, mas o plano pode ser outro. Entendahttps://platobr.com.br/marinho-poe-o-comando-do-senado-na-vitrine-mas-o-plano-pode-ser-outro-entendaDigital
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Estado de Minas2026-10-07 16:22Isabela Teixeira da costahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516583-20-brasileiras-que-brilharam-na-temporada-de-moda-internacional.htmlFeminino & MasculinoModa, Modelos, Fashion week, sucesso, brasileiras1168220 brasileiras que brilharam na temporada de moda internacionalhttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516583-20-brasileiras-que-brilharam-na-temporada-de-moda-internacional.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 16:30Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516633-atras-de-flavio-bolsonaro-lula-admite-falhas-na-campanha-e-avalia-mudancas.htmlPolíticaeleições, Segundo Turno, presidência da República, Lula, campanha, mudança2335Atrás de Flávio Bolsonaro, Lula admite falhas na campanha e avalia mudançashttps://www.tupi.fm/eleicoes/atras-de-flavio-bolsonaro-lula-admite-falhas-na-campanha-e-avalia-mudancas/Digital
Estado de Minas2026-10-07 16:37Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516636-fala-de-flavio-sobre-constituicao-gera-reacao-de-ana-elisa-golpe.htmlPolíticaeleição-2026, Constituição, bolsonaro, Ena-Elisa, ditadura militar:3214Fala de Flávio sobre Constituição gera reação de Ana Elisa: 'Golpe'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516636-fala-de-flavio-sobre-constituicao-gera-reacao-de-ana-elisa-golpe.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-07 16:39Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516639-o-que-flavio-bolsonaro-disse-em-reuniao-com-a-bancada-ruralista.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1636O que Flávio Bolsonaro disse em reunião com a bancada ruralistahttps://platobr.com.br/76186-2Digital
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Estado de Minas2026-10-07 17:53Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516697-br-040-tem-todas-as-faixas-liberadas-apos-acidente-em-nova-lima.htmlGeraisAcidente, Belo, Br, Br-040, Carreta, De, Horizonte1494BR-040 tem todas as faixas liberadas após acidente em Nova Limahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516697-br-040-tem-todas-as-faixas-liberadas-apos-acidente-em-nova-lima.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-07 17:55DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516704-planos-empresariais-avancam-e-bradesco-saude-ganha-espaco.htmlMundo Corporativo7504Planos empresariais avançam e Bradesco Saúde ganha espaçohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516704-planos-empresariais-avancam-e-bradesco-saude-ganha-espaco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 18:03Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516568-outback-aposta-em-menu-coreano-e-vai-sortear-viagens-ao-pais-asiatico.htmlDegustaCoreia do Sul, Outback, Sabores, coreanos, promoção2266Outback aposta em menu coreano e vai sortear viagens ao país asiáticohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516568-outback-aposta-em-menu-coreano-e-vai-sortear-viagens-ao-pais-asiatico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 18:07Lara Santanahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516715-voce-prepara-o-bolo-de-cenoura-do-jeito-errado-entenda-a-tecnica-de-aeracao-capaz-de-transformar-uma-massa-pesada-em-um-resultado-muito-fofo.htmlDegustagastronomia, bolo de cenoura, Segredo3104Você prepara o bolo de cenoura do jeito errado: entenda a técnica de aeração capaz de transformar uma massa pesada em um resultado muito fofohttps://www.tupi.fm/gastronomia/voce-prepara-o-bolo-de-cenoura-do-jeito-errado-entenda-a-tecnica-de-aeracao-capaz-de-transformar-uma-massa-pesada-em-um-resultado-muito-fofo/Digital
Estado de Minas2026-10-07 18:11PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516722-telemedicina-nao-e-plano-de-saude-o-que-a-ans-diz-e-o-que-o-consumidor-deve-checar-antes-de-pagar.htmlNetworking e Negócios3895Telemedicina não é plano de saúde: o que a ANS diz e o que o consumidor deve checar antes de pagarff6604ec-bdd6-4177-8cae-6bd146d52601Digital
Estado de Minas2026-10-07 18:11Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516638-com-241-casos-de-sarna-e-aulas-suspensas-lagoa-santa-alerta-sobre-contagio.htmlGeraisaulas, sarna, suspensão, escola, doença, transmissão, educação, saúde, lagoa santa, bh4378Com 241 casos de sarna e aulas suspensas, Lagoa Santa alerta sobre contágiohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516638-com-241-casos-de-sarna-e-aulas-suspensas-lagoa-santa-alerta-sobre-contagio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 18:15Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516676-mitos-e-verdades-sobre-a-formula-infantil-de-primeira-infancia.htmlBem vivermitos e verdades, aleitamento, fórmula infantil, primeira infância3878Mitos e verdades sobre a fórmula infantil de primeira infânciahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516676-mitos-e-verdades-sobre-a-formula-infantil-de-primeira-infancia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-07 18:21Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516716-debate-sobre-menopausa-na-america-latina-amplia-acesso-a-informacao.htmlBem viverAcesso4474Debate sobre menopausa na América Latina amplia acesso à informaçãohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516716-debate-sobre-menopausa-na-america-latina-amplia-acesso-a-informacao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 06:42Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516916-carreta-sai-da-br-381-e-vai-parar-em-trevo-veja-video.htmlGeraisacidente-de-transito, br-381, tombamento, minas-gerais1219Carreta sai da BR-381 e vai parar em trevo; veja vídeohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516916-carreta-sai-da-br-381-e-vai-parar-em-trevo-veja-video.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 07:00Alessandra Mellohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516778-almg-dos-77-eleitos-20-tem-parentes-na-politica.htmlPolítica4272ALMG: dos 77 eleitos, 20 têm parentes na políticahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516778-almg-dos-77-eleitos-20-tem-parentes-na-politica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 07:23Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516919-agua-em-excesso-ou-falta-especialistas-alertam-por-que-seguir-uma-meta-fixa-de-hidratacao-infantil-ignora-fatores-essenciais-do-dia-a-dia.htmlBem viverÁGUA, HIDRATAÇÃO, CALOR, CRIANÇA4716Água em excesso ou falta: especialistas alertam por que seguir uma meta fixa de hidratação infantil ignora fatores essenciais do dia a diahttps://www.tupi.fm/saude/agua-em-excesso-ou-falta-especialistas-alertam-por-que-seguir-uma-meta-fixa-de-hidratacao-infantil-ignora-fatores-essenciais-do-dia-a-dia/Digital
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Estado de Minas2026-10-08 07:49Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516932-lula-desafia-flavio-bolsonaro-sobre-fim-da-escala-6x1-veja.htmlPolíticafim da escala 6x1, senado, lula, flavio, economia2788Lula desafia Flávio Bolsonaro sobre fim da escala 6x1; vejahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516932-lula-desafia-flavio-bolsonaro-sobre-fim-da-escala-6x1-veja.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 08:10Paula Laboissière Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516918-oms-lanca-guia-para-enfrentar-obesidade-em-criancas-e-adolescentes.htmlBem viverOMS, obesidade, Crianças e Adolescentes3164OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescenteshttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/oms-lanca-guia-para-enfrentar-obesidade-em-criancas-e-adolescentesDigital
Estado de Minas2026-10-08 08:14Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516939-sheron-menezzes-recebe-elogios-por-foto-3-2154-do-rg-nas-redes-sociais.htmlGaleria6Sheron Menezzes recebe elogios por foto 3×4 do RG nas redes sociaishttps://www.flipar.com.br/?p=691324Digital
Estado de Minas2026-10-08 08:21Tâmara Freire - repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516917-melhor-investimento-em-saude-pode-evitar-739-mil-mortes-no-brasil.htmlBem viverprevenção, Investimento em Saúde, envelhecimento7821Melhor investimento em saúde pode evitar 739 mil mortes no Brasilhttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/melhor-investimento-em-saude-pode-evitar-739-mil-mortes-no-brasilDigital
Estado de Minas2026-10-08 08:27Estado de Minashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516949-anne-carson-e-a-ganhadora-do-nobel-de-literatura.htmlCulturaLITERATURA, Nobel, nobel de literatura, cultura, Anne Carson 4874Anne Carson é a ganhadora do Nobel de Literaturahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516949-anne-carson-e-a-ganhadora-do-nobel-de-literatura.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 08:27Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516944-explosao-derruba-laje-e-muro-mata-homem-e-atinge-3-carros-em-bh.htmlGeraisincêndio, bh, morte, corpo-de-bombeiros1703Explosão derruba laje e muro, mata homem e atinge 3 carros em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516944-explosao-derruba-laje-e-muro-mata-homem-e-atinge-3-carros-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 08:35Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516940-incendio-atinge-predio-da-ufpe-e-destroi-equipamentos-de-pesquisa.htmlNacionalIncêndio, Ufpe, brasil, corpo-de-bombeiros, pernambuco3038Incêndio atinge prédio da UFPE e destrói equipamentos de pesquisahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516940-incendio-atinge-predio-da-ufpe-e-destroi-equipamentos-de-pesquisa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 08:59Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516960-fhc-segue-como-unico-presidente-eleito-no-1-turno-relembre-as-disputas-de-1989-para-ca.htmlGaleria6FHC segue como único presidente eleito no 1º turno; relembre as disputas de 1989 para cáhttps://www.flipar.com.br/?p=691241Digital
Estado de Minas2026-10-08 09:00Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516954-dentista-encontra-cranio-infantil-com-conchas-dentro-em-bh.htmlGeraiscrânio, BH, pmmg, alipio de melo, pcmg1214Dentista encontra crânio infantil com conchas dentro em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516954-dentista-encontra-cranio-infantil-com-conchas-dentro-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 09:01PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516963-grupo-escalada-amplia-operacao-apos-crescer-com-vendedores-digitais.htmlNetworking e Negócios5911Grupo Escalada amplia operação após crescer com vendedores digitais79c9208b-fac8-4903-b4bf-a41f5889f4a8Digital
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Estado de Minas2026-10-08 09:11Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7516965-qual-e-a-prioridade-da-janja-aparecer-ou-eleger-o-marido.htmlPolíticaJANJA, KÁTIA ABREU, LULA, ELEIÇÕES 2026, GERALDO ALCKMIN3840Qual é a prioridade da Janja, 'aparecer ou eleger o marido?’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516965-qual-e-a-prioridade-da-janja-aparecer-ou-eleger-o-marido.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 09:11Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516969-tisha-campbell-fala-sobre-descoberta-do-autismo-aos-57-anos.htmlGaleria6Tisha Campbell fala sobre descoberta do autismo aos 57 anoshttps://www.flipar.com.br/?p=691334Digital
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Estado de Minas2026-10-08 09:22Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516920-picada-de-aranha-dentro-de-casa-saiba-identificar-os-sinais-de-alerta-que-indicam-risco-a-saude-e-exigem-ida-urgente-a-um-pronto-socorro.htmlBem viverVENENO, ARANHAS, INTOXICAÇÃO3029Picada de aranha dentro de casa: saiba identificar os sinais de alerta que indicam risco à saúde e exigem ida urgente a um pronto-socorrohttps://www.tupi.fm/saude/picada-de-aranha-dentro-de-casa-saiba-identificar-os-sinais-de-alerta-que-indicam-risco-a-saude-e-exigem-ida-urgente-a-um-pronto-socorro/Digital
Estado de Minas2026-10-08 09:23Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516977-o-ministerio-de-ronaldo-caiado-nao-e-o-da-seguranca-publica.htmlPolítica#PlatôBrReportagem640O ministério de Ronaldo Caiado não é o da Segurança Públicahttps://platobr.com.br/o-ministerio-de-ronaldo-caiado-nao-e-o-da-seguranca-publicaDigital
Estado de Minas2026-10-08 09:28PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516982-treinamento-no-posto-de-trabalho-reduz-resistencia-ao-novo-erp-diz-gestaopro.htmlNetworking e Negócios4319Treinamento no posto de trabalho reduz resistência ao novo ERP, diz GestãoPro1dd25aad-49e6-47db-9d1d-6d22a61af414Digital
Estado de Minas2026-10-08 09:33DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516986-ibn-anuncia-episodio-do-podcast-stock2me-com-luis-goldner-ceo-da-versus-systems-e-equipe-de-lideranca.htmlMundo Corporativo5922IBN anuncia episódio do podcast Stock2Me com Luis Goldner, CEO da Versus Systems, e equipe de liderançahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516986-ibn-anuncia-episodio-do-podcast-stock2me-com-luis-goldner-ceo-da-versus-systems-e-equipe-de-lideranca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 09:33DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516987-a-the-lycra-company-destacara-a-fibra-lycra-renovavel-e-a-circularidade-textil-para-textil-na-textile-exchange-conference-2026.htmlMundo Corporativo5226A The LYCRA Company destacará a fibra LYCRA® renovável e a circularidade "têxtil para têxtil" na Textile Exchange Conference 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516987-a-the-lycra-company-destacara-a-fibra-lycra-renovavel-e-a-circularidade-textil-para-textil-na-textile-exchange-conference-2026.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 09:55Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516998-a-conta-positiva-do-presidente-do-pl-na-paraiba-depois-da-derrota.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1801A conta positiva do presidente do PL na Paraíba depois da derrotahttps://platobr.com.br/a-conta-positiva-do-presidente-do-pl-na-paraiba-depois-da-derrotaDigital
Estado de Minas2026-10-08 10:03Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517007-flavio-melhor-que-jair-na-paraiba-a-conta-positiva-do-presidente-estadual-do-pl.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1801Flávio melhor que Jair na Paraíba: a conta positiva do presidente estadual do PLhttps://platobr.com.br/flavio-melhor-que-jair-na-paraiba-a-conta-positiva-do-presidente-estadual-do-plDigital
Estado de Minas2026-10-08 10:04Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517008-janja-ignora-criticas-de-katia-abreu-e-avisa-continuarei-na-campanha-do-meu-marido.htmlPolíticaJANJA, LULA, ELEIÇÕES 2026, KÁTIA ABREU2853Janja ignora críticas de Kátia Abreu e avisa: 'continuarei na campanha do meu marido'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517008-janja-ignora-criticas-de-katia-abreu-e-avisa-continuarei-na-campanha-do-meu-marido.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 10:45DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517047-metodo-de-infoprodutos-gera-rs-40-milhoes-em-2026.htmlMundo Corporativo5596Método de infoprodutos gera R$ 40 milhões em 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517047-metodo-de-infoprodutos-gera-rs-40-milhoes-em-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 10:57Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517052-deia-freitas-do-nao-inviabilize-e-internada-depois-do-resultado-das-eleicoes-piripaque.htmlCulturacultura, podcast, política, eleições, eleiçoes-20262765Deia Freitas, do 'Não Inviabilize', é internada depois do resultado das eleições: 'Piripaque'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517052-deia-freitas-do-nao-inviabilize-e-internada-depois-do-resultado-das-eleicoes-piripaque.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 11:02Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517056-sucesso-em-quem-ama-cuida-tilde-ganha-perfil-real-nas-redes-sociais.htmlCulturaNovela, Cultura, Famosos, Celebridades, Quem ama cuida2493Sucesso em 'Quem Ama Cuida', Tilde ganha perfil real nas redes sociaishttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517056-sucesso-em-quem-ama-cuida-tilde-ganha-perfil-real-nas-redes-sociais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 11:09Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517064-novela-por-voce-gabriel-agride-junqueira-apos-humilhacao-a-leandra.htmlCulturaNovela, famosos, Televisão2130Novela 'Por você': Gabriel agride Junqueira após humilhação a Leandrahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517064-novela-por-voce-gabriel-agride-junqueira-apos-humilhacao-a-leandra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 11:09Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517066-portugues-pelo-mundo-conheca-os-paises-que-compartilham-o-idioma.htmlGaleria6Português pelo mundo: conheça os países que compartilham o idiomahttps://www.flipar.com.br/?p=690655&preview=true&preview_id=690655Digital
Estado de Minas2026-10-08 11:21Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517012-bombeiros-confirmam-liberacao-de-predio-na-cidade-administrativa-apos-susto.htmlPolíticaBH, Venda Nova, Cidade Administrativa, Incêndio996Bombeiros confirmam liberação de prédio na Cidade Administrativa após sustohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517012-bombeiros-confirmam-liberacao-de-predio-na-cidade-administrativa-apos-susto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 11:21No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517073-goleiro-aplica-substancia-na-trave-e-levanta-suspeita-de-bruxaria-em-jogo-entre-selecoes.htmlEsportes3058Goleiro aplica substância na trave e levanta suspeita de bruxaria em jogo entre seleçõeshttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/08/goleiro-aplica-substancia-trave-levanta-suspeita-bruxaria-jogo-selecoes/Digital
Estado de Minas2026-10-08 11:23Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517071-autor-do-impeachment-de-dilma-apoia-lula-e-ataca-flavio-cuidado-com-o-precipicio.htmlNacionalPolítica, eleições, eleicoes-2026, lula, dilma, flávio bolsonaro2349Autor do impeachment de Dilma apoia Lula e ataca Flávio: 'Cuidado com o precipício'https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517071-autor-do-impeachment-de-dilma-apoia-lula-e-ataca-flavio-cuidado-com-o-precipicio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 11:25Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517074-humorista-frances-paul-cabannes-declara-apoio-a-lula.htmlPolíticaeleicoes-2026, Lula2667Humorista francês Paul Cabannes declara apoio a Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517074-humorista-frances-paul-cabannes-declara-apoio-a-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 11:30Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517054-mega-sena-sorteia-rs-100-milhoes-nesta-quinta-7-10-em-transmite-ao-vivo.htmlNacionalCaixa, Caixa Econômica Federal, loteria, loterias, Loterias Caixa, mega-sena1725Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta quinta (8/10); EM transmite ao vivohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517054-mega-sena-sorteia-rs-100-milhoes-nesta-quinta-7-10-em-transmite-ao-vivo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 11:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517083-henri-kagan-e-kenso-soai-nobel-de-quimica-2026-premia-japones-e-frances-que-explicaram-a-preferencia-por-um-lado-das-moleculas.htmlGaleria6Henri Kagan e Kenso Soai: Nobel de Química 2026 premia japonês e francês que explicaram a ‘preferência’ por um lado das moléculashttps://www.flipar.com.br/?p=691552Digital
Estado de Minas2026-10-08 11:37Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516921-avc-este-habito-que-muitos-tem-enquanto-dormem-esta-associado-a-um-aumento-de-ate-56-no-risco-de-sofrer-um-acidente-vascular-cerebral.htmlBem viverluz, sono, DOENÇAS CARDIOVASCULARES2226AVC: este hábito que muitos têm enquanto dormem está associado a um aumento de até 56% no risco de sofrer um Acidente Vascular Cerebralhttps://www.tupi.fm/saude/avc-este-habito-que-muitos-tem-enquanto-dormem-esta-associado-a-um-aumento-de-ate-56-no-risco-de-sofrer-um-acidente-vascular-cerebral/Digital
Estado de Minas2026-10-08 11:39PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517094-joao-aleixo-mira-100-unidades-com-escola-de-tecnologia-milionaria.htmlNetworking e Negócios7317João Aleixo mira 100 unidades com escola de tecnologia milionária 46c1a666-65cb-4407-b080-c70d3670cad4Digital
Estado de Minas2026-10-08 11:42Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517096-quem-e-dandara-couto-modelo-encontrada-com-vida-apos-dois-dias-desaparecida.htmlNacionalbrasil, são paulo2303Quem é Dandara Couto, modelo encontrada com vida após dois dias desaparecidahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517096-quem-e-dandara-couto-modelo-encontrada-com-vida-apos-dois-dias-desaparecida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 11:45DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517100-senders-chega-a-77-mil-refeicoes-e-mira-novos-horizontes.htmlMundo Corporativo5490Senders chega a 77 mil refeições e mira novos horizonteshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517100-senders-chega-a-77-mil-refeicoes-e-mira-novos-horizontes.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 11:53Ellen Cristiehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517110-pedro-scooby-vira-reu-apos-ex-funcionaria-relatar-dividas-em-seu-nome.htmlCultura3081Pedro Scooby vira réu após ex-funcionária relatar dívidas em seu nomehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517110-pedro-scooby-vira-reu-apos-ex-funcionaria-relatar-dividas-em-seu-nome.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 11:53Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517095-video-homens-atacam-frentista-com-pedras-e-sao-presos-em-bh.htmlGeraisBH, Shopping Del Rey, Flagrante2051Vídeo: homens atacam frentista com pedras e são presos em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517095-video-homens-atacam-frentista-com-pedras-e-sao-presos-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 11:54Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517111-novo-vazamento-de-gta-6-revela-25-minutos-de-gameplay-e-novidades.htmlTecnologiatecnologia, games2402Novo vazamento de GTA 6 revela 25 minutos de gameplay e novidadeshttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517111-novo-vazamento-de-gta-6-revela-25-minutos-de-gameplay-e-novidades.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 12:10Fernanda Strickland - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517098-video-selfie-de-lula-alcanca-mais-de-235-milhoes-de-visualizacoes-em-um-dia.htmlPolíticalula, eleições 2026, vídeo-selfies, internet, Campanha, redes sociais3259Vídeo selfie de Lula alcança mais de 23,5 milhões de visualizações em um diahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517098-video-selfie-de-lula-alcanca-mais-de-235-milhoes-de-visualizacoes-em-um-dia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 13:21Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516698-menu-de-resort-de-luxo-traduz-a-atmosfera-de-sao-miguel-dos-milagres-al.htmlDegusta14667Menu de resort de luxo traduz a atmosfera de São Miguel dos Milagres (AL)https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516698-menu-de-resort-de-luxo-traduz-a-atmosfera-de-sao-miguel-dos-milagres-al.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 13:23Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517160-cleitinho-faz-video-com-nikolas-ferreira-e-flavio-bolsonaro-e-22.htmlPolíticaCleitinho, Nikolas Ferreira, Flávio Bolsonaro904Cleitinho faz vídeo com Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro: 'É 22'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517160-cleitinho-faz-video-com-nikolas-ferreira-e-flavio-bolsonaro-e-22.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 13:24Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517167-dia-das-criancas-ultima-chamada-para-diversao-em-familia.htmlTurismodia das crianças, diadascrianças, feridão, Mians Gerais, Paraíba, crianças, resort, tauá4124Dia das Crianças: última chamada para diversão em famíliahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517167-dia-das-criancas-ultima-chamada-para-diversao-em-familia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 13:27Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517169-viuva-de-lito-sousa-se-emociona-com-homenagem-nas-redes-senti-sua-energia.htmlNacionalLito, morte, legado, homenagem, esposa1756Viúva de Lito Sousa se emociona com homenagem nas redes: "Senti sua energiahttps://www.tupi.fm/entretenimento/viuva-de-lito-sousa-se-emociona-com-homenagem-nas-redes-senti-sua-energia/Digital
Estado de Minas2026-10-08 13:28Maria Reis*https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517177-dia-do-cabelo-maluco-nas-escolas-como-participar-da-tendencia-que-viralizou.htmlTrendsCrianças, Cabelo Maluco, Escolas, Professores, Semana das Crianças3628Dia do Cabelo Maluco nas escolas: como participar da tendência que viralizouhttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7517177-dia-do-cabelo-maluco-nas-escolas-como-participar-da-tendencia-que-viralizou.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 13:33Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516924-voce-esta-exagerando-neuropsicologo-alerta-para-5-frases-tipicas-de-pessoas-que-constantemente-minimizam-suas-emocoes.htmlBem vivercomportamento, neuropsicólogo, psicologia, saúde mental2729Você está exagerando: Neuropsicólogo alerta para 5 frases típicas de pessoas que constantemente minimizam suas emoçõeshttps://www.tupi.fm/entretenimento/voce-esta-exagerando-neuropsicologo-alerta-para-5-frases-tipicas-de-pessoas-que-constantemente-minimizam-suas-emocoes/Digital
Estado de Minas2026-10-08 13:33Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7517181-dona-de-barbearia-nudista-cancela-noivado-por-pressao-para-colocar-silicone.htmlTrendsbrasil, celebridades, silicone, redes sociais2387Dona de barbearia nudista cancela noivado por pressão para colocar siliconehttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7517181-dona-de-barbearia-nudista-cancela-noivado-por-pressao-para-colocar-silicone.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 13:41Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517171-morre-o-professor-e-desembargador-aposentado-antonio-alvares-da-silva.htmlGeraisLuto, desembargador, morte, minas gerais, trt1150Morre o professor e desembargador aposentado Antônio Álvares da Silvahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517171-morre-o-professor-e-desembargador-aposentado-antonio-alvares-da-silva.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 13:44No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517194-jogador-e-suspenso-e-multado-em-rs-66-mil-apos-pegar-torcedor-pelo-pescoco.htmlEsportes1970Jogador é suspenso e multado em R$ 66 mil após pegar torcedor pelo pescoçohttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/08/jogador-suspenso-multado-r-66-mil-pegar-torcedor-pescoco/Digital
Estado de Minas2026-10-08 13:44Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517192-homem-que-teve-penis-amputado-pela-esposa-vai-usar-indenizacao-por-fotos-vazadas-para-casar-de-novo-com-ela.htmlNacional2828Homem que teve pênis amputado pela esposa vai usar indenização por fotos vazadas para casar de novo com elahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517192-homem-que-teve-penis-amputado-pela-esposa-vai-usar-indenizacao-por-fotos-vazadas-para-casar-de-novo-com-ela.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 13:45Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517193-lula-alerta-para-plano-fiscal-de-flavio-que-pode-atingir-programas-sociais.htmlPolíticaeleição-2026, lula, Bolsa-Família, Flávio Bolsonaro2292Lula alerta para plano fiscal de Flávio, que pode atingir programas sociaishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517193-lula-alerta-para-plano-fiscal-de-flavio-que-pode-atingir-programas-sociais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 13:47Yaya Souzahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517195-brincar-na-rua-sem-supervisao-nos-anos-1990-pode-ter-favorecido-a-resiliencia-emocional-mas-resolver-conflitos-sozinho-nao-explica-toda-essa-forca.htmlBem viver2557Brincar na rua sem supervisão nos anos 1990 pode ter favorecido a resiliência emocional, mas resolver conflitos sozinho não explica toda essa forçahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517195-brincar-na-rua-sem-supervisao-nos-anos-1990-pode-ter-favorecido-a-resiliencia-emocional-mas-resolver-conflitos-sozinho-nao-explica-toda-essa-forca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 13:50Yaya Souzahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517198-analise-aponta-quem-passou-a-infancia-sozinho-em-casa-nos-anos-80-pode-ter-desenvolvido-adaptabilidade-mas-essa-experiencia-nao-e-garantia-de-resistencia-emocional.htmlBem viver2661Análise aponta: quem passou a infância sozinho em casa nos anos 80 pode ter desenvolvido adaptabilidade, mas essa experiência não é garantia de resistência emocionalhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517198-analise-aponta-quem-passou-a-infancia-sozinho-em-casa-nos-anos-80-pode-ter-desenvolvido-adaptabilidade-mas-essa-experiencia-nao-e-garantia-de-resistencia-emocional.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 13:57Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517201-luciana-gimenez-passa-por-perrengue-chique-e-faz-cirurgia-no-cabelo.htmlCulturacelebridades, beleza, redes sociais2253Luciana Gimenez passa por perrengue chique e faz 'cirurgia' no cabelohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517201-luciana-gimenez-passa-por-perrengue-chique-e-faz-cirurgia-no-cabelo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:01Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517204-morador-de-32-anos-troca-de-vida-e-vai-para-vila-de-18-habitantes-mas-sao-os-custos-de-vida-que-chamam-atencao.htmlInternacional2342Morador de 32 anos troca de vida e vai para vila de 18 habitantes, mas são os custos de vida que chamam atençãohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517204-morador-de-32-anos-troca-de-vida-e-vai-para-vila-de-18-habitantes-mas-sao-os-custos-de-vida-que-chamam-atencao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:05Larissa Brandeshttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517203-mistura-simples-de-5-minutos-vira-lanche-perfeito-para-o-cafe-da-tarde.htmlDegustaGastronomia, lanche, quitute, delícia1472Mistura simples de 5 minutos vira lanche perfeito para o café da tardehttps://www.tupi.fm/gastronomia/mistura-simples-de-5-minutos-vira-lanche-perfeito-para-o-cafe-da-tarde-bolinho-rustico-surpreende-pela-maciez-e-pelo-preparo-pratico/Digital
Estado de Minas2026-10-08 14:05Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517176-justica-determina-investigacao-de-suposta-agressao-a-medica-que-raptou-bebe.htmlGeraisRapto6463Justiça determina investigação de suposta agressão a médica que raptou bebêhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517176-justica-determina-investigacao-de-suposta-agressao-a-medica-que-raptou-bebe.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:06Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7517210-carta-de-despedida-de-uma-mae-vira-livro-e-inspira-mulheres-a-escrever-mais.htmlTrendslivro, literatura2324Carta de despedida de uma mãe vira livro e inspira mulheres a escrever maishttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7517210-carta-de-despedida-de-uma-mae-vira-livro-e-inspira-mulheres-a-escrever-mais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:10Yaya Souzahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517214-o-pano-de-cozinha-pode-espalhar-justamente-o-que-voce-tenta-limpar-entenda-por-que-profissionais-recomendam-mudar-um-habito-comum-na-rotina-de-limpeza-da-casa.htmlCasa e Decoração3725O pano de cozinha pode espalhar justamente o que você tenta limpar: entenda por que profissionais recomendam mudar um hábito comum na rotina de limpeza da casahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517214-o-pano-de-cozinha-pode-espalhar-justamente-o-que-voce-tenta-limpar-entenda-por-que-profissionais-recomendam-mudar-um-habito-comum-na-rotina-de-limpeza-da-casa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:12Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517184-dez-pessoas-ficam-feridas-em-batida-entre-onibus-e-carreta-em-bh.htmlGeraisAcidente, Carreta, ônibus, bh1016Dez pessoas ficam feridas em batida entre ônibus e carreta em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517184-dez-pessoas-ficam-feridas-em-batida-entre-onibus-e-carreta-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:14Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517220-3-jovens-usam-chatbot-de-ia-para-ajudar-a-planejar-uma-trilha-mas-acabam-em-uma-beirada-de-montanha-e-precisam-de-resgate-para-sair-do-local.htmlInternacional27413 jovens usam chatbot de IA para ajudar a planejar uma trilha, mas acabam em uma beirada de montanha e precisam de resgate para sair do localhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517220-3-jovens-usam-chatbot-de-ia-para-ajudar-a-planejar-uma-trilha-mas-acabam-em-uma-beirada-de-montanha-e-precisam-de-resgate-para-sair-do-local.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:16Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517224-racismo-e-ameacas-de-morte-ana-elisa-santos-silva-aciona-policia-por-ataques.htmlPolíticadenúncia, Política, racismo, ana-elisa, misoginia2155Racismo e ameaças de morte: Ana Elisa aciona Polícia Civil por ataqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517224-racismo-e-ameacas-de-morte-ana-elisa-santos-silva-aciona-policia-por-ataques.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:17Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7517225-como-montar-um-guarda-roupa-consciente-com-pecas-duradouras-e-versateis.htmlFeminino & Masculinomoda, beleza, sustentabilidade2264Como montar um guarda-roupa consciente com peças duradouras e versáteishttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7517225-como-montar-um-guarda-roupa-consciente-com-pecas-duradouras-e-versateis.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:23Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517227-comprador-encontra-playstation-4-por-menos-de-5-euros-em-loja-de-segunda-mao-mas-quando-liga-o-aparelho-em-casa-descobre-o-que-realmente-levou-pelo-preco.htmlInternacional2112Comprador encontra PlayStation 4 por menos de 5 euros em loja de segunda mão, mas, quando liga o aparelho em casa, descobre o que realmente levou pelo preçohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517227-comprador-encontra-playstation-4-por-menos-de-5-euros-em-loja-de-segunda-mao-mas-quando-liga-o-aparelho-em-casa-descobre-o-que-realmente-levou-pelo-preco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:28Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517233-shake-shack-em-bh-chegada-da-rede-no-brasil-vem-acompanhada-de-uma-meta-de-40-restaurantes-pelo-pais.htmlNacional2502Shake Shack em BH? Chegada da rede no Brasil vem acompanhada de uma meta de 40 restaurantes pelo paíshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517233-shake-shack-em-bh-chegada-da-rede-no-brasil-vem-acompanhada-de-uma-meta-de-40-restaurantes-pelo-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:29Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516734-por-que-a-dor-nas-costas-esta-aparecendo-cada-vez-mais-cedo.htmlBem viverdor lombar, inatividade, dor nas costas, sedentarismo5606Por que a dor nas costas está aparecendo cada vez mais cedo?https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516734-por-que-a-dor-nas-costas-esta-aparecendo-cada-vez-mais-cedo.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 14:30Yaya Souzahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517236-psicologia-social-aponta-recolher-a-mesa-depois-de-comer-parece-apenas-educacao-mas-pode-ter-relacao-com-algo-que-vai-alem-de-deixar-pratos-e-talheres-em-ordem.htmlBem viver2327Psicologia social aponta: recolher a mesa depois de comer parece apenas educação, mas pode ter relação com algo que vai além de deixar pratos e talheres em ordemhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517236-psicologia-social-aponta-recolher-a-mesa-depois-de-comer-parece-apenas-educacao-mas-pode-ter-relacao-com-algo-que-vai-alem-de-deixar-pratos-e-talheres-em-ordem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:31Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517241-yardangs-nova-imagem-de-marte-revela-paredao-rochoso-que-pode-guardar-pistas-do-passado.htmlGaleria6‘Yardangs’: nova imagem de Marte revela ‘paredão rochoso’ que pode guardar pistas do passadohttps://www.flipar.com.br/?p=691564Digital
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Estado de Minas2026-10-08 14:31Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517238-eleicoes-no-brasil-por-que-o-sistema-de-votacao-eletronica-e-referencia-internacional.htmlPolíticaEleições, Urna, Justiça Eleitoral, Votos2979Eleições no Brasil: por que o sistema de votação eletrônica é referência internacionalhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517238-eleicoes-no-brasil-por-que-o-sistema-de-votacao-eletronica-e-referencia-internacional.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:32Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7517223-lagoa-santa-celebra-a-semana-crista-com-ritos-da-umbanda.htmlDiversidadereligião, umbanda, lagoa santa, Cristo4753Lagoa Santa celebra a Semana Cristã com ritos da Umbandahttps://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7517223-lagoa-santa-celebra-a-semana-crista-com-ritos-da-umbanda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:33Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517244-o-segredo-raro-de-leonardo-da-vinci-para-criar-madeira-que-nao-queima.htmlCulturamundo, espanha, ciência, cultura3046O segredo raro de Leonardo da Vinci para criar madeira que não queimahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517244-o-segredo-raro-de-leonardo-da-vinci-para-criar-madeira-que-nao-queima.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 14:34Celina Aquinohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517218-padocaria-bh-15-padarias-concorrem-ao-titulo-de-melhor-da-cidade.htmlDegustaBH, padaria, pão, pães, concurso3828Padocaria-BH: 15 padarias concorrem ao título de melhor da cidadehttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517218-padocaria-bh-15-padarias-concorrem-ao-titulo-de-melhor-da-cidade.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 14:35Ana Leitãohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517249-ferver-cravo-e-alecrim-espalha-um-aroma-pela-casa-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-efeito-dessa-mistura-no-ambiente-e-as-promessas-de-beneficios-a-saude.htmlCasa e Decoração2868Ferver cravo e alecrim espalha um aroma pela casa, mas há um limite importante entre o efeito dessa mistura no ambiente e as promessas de benefícios à saúdehttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517249-ferver-cravo-e-alecrim-espalha-um-aroma-pela-casa-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-efeito-dessa-mistura-no-ambiente-e-as-promessas-de-beneficios-a-saude.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:35Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517246-uma-cachoeira-de-100-metros-e-uma-ponte-do-seculo-xvi-dividem-espaco-mas-e-o-endereco-de-uma-igreja-que-torna-o-passeio-incomum.htmlTurismocachoeira, igreja, espanha, catalunha, viagem2338Uma cachoeira de 100 metros e uma ponte do século XVI dividem espaço, mas é o endereço de uma igreja que torna o passeio incomumhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517246-uma-cachoeira-de-100-metros-e-uma-ponte-do-seculo-xvi-dividem-espaco-mas-e-o-endereco-de-uma-igreja-que-torna-o-passeio-incomum.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:36Ana Leitãohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517250-parede-com-umidade-nao-se-resolve-so-com-uma-nova-pintura-o-que-precisa-entrar-no-reparo-antes-do-acabamento-para-enfrentar-o-problema-alem-das-manchas-visiveis.htmlCasa e Decoração2595Parede com umidade não se resolve só com uma nova pintura: o que precisa entrar no reparo antes do acabamento para enfrentar o problema além das manchas visíveishttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517250-parede-com-umidade-nao-se-resolve-so-com-uma-nova-pintura-o-que-precisa-entrar-no-reparo-antes-do-acabamento-para-enfrentar-o-problema-alem-das-manchas-visiveis.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:41Ana Leitãohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517252-sem-herdeiros-morador-de-92-anos-deixa-patrimonio-de-mais-de-rs-10-milhoes-para-a-propria-cidade-em-testamento.htmlInternacional2310Sem herdeiros, morador de 92 anos deixa patrimônio de mais de R$ 10 milhões para a própria cidade em testamentohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517252-sem-herdeiros-morador-de-92-anos-deixa-patrimonio-de-mais-de-rs-10-milhoes-para-a-propria-cidade-em-testamento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:41DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517265-aneel-aprova-novas-regras-para-cortes-de-geracao-de-energia.htmlMundo Corporativo4357ANEEL aprova novas regras para cortes de geração de energiahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517265-aneel-aprova-novas-regras-para-cortes-de-geracao-de-energia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:41DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517266-livro-resgata-sete-decadas-de-credito-e-cartoes-no-brasil.htmlMundo Corporativo7857Livro resgata sete décadas de crédito e cartões no Brasilhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517266-livro-resgata-sete-decadas-de-credito-e-cartoes-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:42Francisco Iglesiashttps://www.em.com.br/colunistas/juventude-reversa/2026/10/7517270-entre-sao-francisco-e-as-urnas-precisamos-reaprender-a-discordar.htmlColunistas#Juventude Reversa2175Entre São Francisco e as urnas, precisamos reaprender a discordarhttps://www.em.com.br/colunistas/juventude-reversa/2026/10/7517270-entre-sao-francisco-e-as-urnas-precisamos-reaprender-a-discordar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:42DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517268-dermatologista-indica-cuidados-para-a-pele-antes-do-verao.htmlMundo Corporativo6359Dermatologista indica cuidados para a pele antes do verãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517268-dermatologista-indica-cuidados-para-a-pele-antes-do-verao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:42DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517269-perda-de-varios-dentes-pede-planejamento-integrado-da-boca.htmlMundo Corporativo5840Perda de vários dentes pede planejamento integrado da bocahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517269-perda-de-varios-dentes-pede-planejamento-integrado-da-boca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:42DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517271-consulta-integrativa-orienta-rejuvenescimento-apos-os-40.htmlMundo Corporativo7577Consulta integrativa orienta rejuvenescimento após os 40https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517271-consulta-integrativa-orienta-rejuvenescimento-apos-os-40.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:42Caroline Senahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517254-whey-protein-isolado-nao-e-igual-as-outras-versoes-entender-o-que-muda-na-composicao-ajuda-a-avaliar-o-suplemento-antes-de-decidir-qual-levar-para-a-sua-rotina.htmlBem viverwheyprotein, proteína, saúde, carboidratos, atividadefísica3913Whey protein isolado não é igual às outras versões: entender o que muda na composição ajuda a avaliar o suplemento antes de decidir qual levar para a sua rotinahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517254-whey-protein-isolado-nao-e-igual-as-outras-versoes-entender-o-que-muda-na-composicao-ajuda-a-avaliar-o-suplemento-antes-de-decidir-qual-levar-para-a-sua-rotina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:42Maria Reis*https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517257-a-madeira-macica-deixa-o-banheiro-acolhedor-mas-a-umidade-pode-trazer-uma-surpresa-o-que-acontece-com-os-moveis-ajuda-a-explicar-por-que-as-portas-emperram.htmlCasa e DecoraçãoDecoração, Casa, Dicas, Umidade, Madeira3531A madeira maciça deixa o banheiro acolhedor, mas a umidade pode trazer uma surpresa: o que acontece com os móveis ajuda a explicar por que as portas emperramhttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517257-a-madeira-macica-deixa-o-banheiro-acolhedor-mas-a-umidade-pode-trazer-uma-surpresa-o-que-acontece-com-os-moveis-ajuda-a-explicar-por-que-as-portas-emperram.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:42DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517273-convenio-com-academia-entra-no-top-10-de-beneficios.htmlMundo Corporativo6283Convênio com academia entra no top 10 de benefícioshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517273-convenio-com-academia-entra-no-top-10-de-beneficios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:42DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517274-samsung-sds-anuncia-parceria-com-anthropic.htmlMundo Corporativo5241Samsung SDS anuncia parceria com Anthropichttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517274-samsung-sds-anuncia-parceria-com-anthropic.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:43PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517272-ia-avanca-nas-pequenas-empresas-e-cuidado-com-dados-de-clientes-ganha-peso.htmlNetworking e Negócios4456IA avança nas pequenas empresas e cuidado com dados de clientes ganha peso5b96b5b7-6b73-4b59-b831-dddc52f75bebDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:46Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517276-escala-6x1-veja-as-propostas-de-lula-e-flavio-para-a-jornada-de-trabalho.htmlPolíticaEscala 6x1, Eleições, Eleições 20263065Escala 6x1: veja as propostas de Lula e Flávio para a jornada de trabalhohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517276-escala-6x1-veja-as-propostas-de-lula-e-flavio-para-a-jornada-de-trabalho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:47Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517209-ofensivas-miram-comunicacao-de-400-mil-atingidos-pela-barragem-de-mariana.htmlGeraisAtingidos, Barragem, Mariana10211Ofensivas miram comunicação de 400 mil atingidos pela barragem de Marianahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517209-ofensivas-miram-comunicacao-de-400-mil-atingidos-pela-barragem-de-mariana.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:48Carlos Palermohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7517237-jovens-adotadas-por-familias-diferentes-se-reconhecem-em-competicao-e-descobrem-que-sao-irmas.htmlTrendsadoção, adotadas, irmãs, coincidência1865Jovens adotadas por famílias diferentes se reconhecem em competição e descobrem que são irmãshttps://www.tupi.fm/entretenimento/jovens-adotadas-por-familias-diferentes-se-reconhecem-em-competicao-e-descobrem-que-sao-irmas/Digital
Estado de Minas2026-10-08 14:48Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517277-minecraft-prepara-um-endereco-fora-das-telas-projeto-perto-de-londres-preve-hotel-inedito-em-2027-e-uma-area-de-atracoes-inspiradas-no-universo-do-jogo.htmlTurismoTurismo, Jogos, Minecraft2288Minecraft prepara um endereço fora das telas: projeto perto de Londres prevê hotel inédito em 2027 e uma área de atrações inspiradas no universo do jogohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517277-minecraft-prepara-um-endereco-fora-das-telas-projeto-perto-de-londres-preve-hotel-inedito-em-2027-e-uma-area-de-atracoes-inspiradas-no-universo-do-jogo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:49Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517279-condenados-do-8-de-janeiro-podem-reduzir-penas-com-estudo-e-trabalho.htmlNacionalRedução de pena, Golpe, Condenação2657Condenados do 8 de janeiro podem reduzir penas com estudo e trabalhohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517279-condenados-do-8-de-janeiro-podem-reduzir-penas-com-estudo-e-trabalho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:50Caroline Senahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517280-arca-de-noe-formacao-de-150-metros-na-turquia-volta-ao-centro-do-debate-apos-mapeamento-mas-ha-um-limite-importante-no-que-os-levantamentos-podem-comprovar.htmlTurismoarcadenoé, sítioarqueológico, turquia, monteararat2706Arca de Noé? Formação de 150 metros na Turquia volta ao centro do debate após mapeamento, mas há um limite importante no que os levantamentos podem comprovarhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517280-arca-de-noe-formacao-de-150-metros-na-turquia-volta-ao-centro-do-debate-apos-mapeamento-mas-ha-um-limite-importante-no-que-os-levantamentos-podem-comprovar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:51Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517232-pbh-reforca-convocacao-por-denuncias-no-combate-a-dengue-e-arboviroses.htmlGeraisArboviroses, Combate à Dengue, Dengue, Estado, Mobilização, Prevenção, Rio4014PBH reforça convocação por denúncias no combate à dengue e arboviroseshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517232-pbh-reforca-convocacao-por-denuncias-no-combate-a-dengue-e-arboviroses.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:52Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517248-oferta-de-mamografias-cresce-185-em-bh-saiba-quando-fazer-o-exame.htmlBem viverCâncer, Câncer de mama, Exame, Exames, Mama, Mamografia, Mulher4652Oferta de mamografias cresce 185% em BH; saiba quando fazer o examehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517248-oferta-de-mamografias-cresce-185-em-bh-saiba-quando-fazer-o-exame.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:53No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517284-time-anuncia-estadio-com-montanha-russa-e-custo-de-rs-2-bilhoes.htmlEsportes2616Time anuncia estádio com montanha-russa e custo de R$ 2 bilhõeshttps://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/08/time-anuncia-estadio-com-montanha-russa-e-custo-de-r-2-bilhoes/Digital
Estado de Minas2026-10-08 14:56Caroline Senahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7517285-investidor-escolhe-renda-fixa-para-facilitar-o-acesso-a-reserva-de-emergencia-e-descobre-uma-condicao-essencial-verificar-a-carencia-e-as-regras-de-resgate-para-ter-o-dinheiro-disponivel-sem-comprometer-sua-seguranca-financeira.htmlEconomiaeconomia, investimento, cdb, lci, lca, tesourodireto, negócios, banco2520Investidor escolhe renda fixa para facilitar o acesso à reserva de emergência e descobre uma condição essencial: verificar a carência e as regras de resgate para ter o dinheiro disponível sem comprometer sua segurança financeirahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7517285-investidor-escolhe-renda-fixa-para-facilitar-o-acesso-a-reserva-de-emergencia-e-descobre-uma-condicao-essencial-verificar-a-carencia-e-as-regras-de-resgate-para-ter-o-dinheiro-disponivel-sem-comprometer-sua-seguranca-financeira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 14:57Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517286-douglas-ruas-quem-e-o-novo-governador-do-rio-apos-decisao-do-tse.htmlPolíticaEleições, Garotinho, Doulgas Ruas, Rio de Janeiro, Governador2210Douglas Ruas: quem é o novo governador do Rio após decisão do TSEhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517286-douglas-ruas-quem-e-o-novo-governador-do-rio-apos-decisao-do-tse.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517215-alimento-que-faz-bem-para-a-saude-brasileiro-consome-300-ovos-por-ano.htmlBem viverCOLESTEROL, CONSUMO DE OVOS, Ovos, Proteína4890Alimento que faz bem para a saúde: brasileiro consome 300 ovos por anohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517215-alimento-que-faz-bem-para-a-saude-brasileiro-consome-300-ovos-por-ano.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:00Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517295-ana-elisa-na-globo-news-bolsonarismo-nao-quer-que-exista-direita-nem-esquerda.htmlPolíticaeleição-2026, ana-elisa, Lula, Bolsonaro, polarização4072Ana Elisa na Globo News: 'Bolsonarismo não quer que exista direita nem esquerda'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517295-ana-elisa-na-globo-news-bolsonarismo-nao-quer-que-exista-direita-nem-esquerda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:00Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517289-lista-do-detran-do-distrito-federal-chama-atencao-para-suspensoes-de-cnh-uma-mesma-conduta-aparece-em-3-958-casos-entre-quase-5-mil-penalidades-publicadas.htmlNacionaldetran, bafometro, cnh, suspensão, multa2523Lista do Detran do Distrito Federal chama atenção para suspensões de CNH: uma mesma conduta aparece em 3.958 casos entre quase 5 mil penalidades publicadashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517289-lista-do-detran-do-distrito-federal-chama-atencao-para-suspensoes-de-cnh-uma-mesma-conduta-aparece-em-3-958-casos-entre-quase-5-mil-penalidades-publicadas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:01Ana Leitãohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517293-lavar-os-pes-com-sal-e-vinagre-parece-um-cuidado-simples-mas-a-mistura-caseira-exige-atencao-as-evidencias-de-beneficio-e-a-um-risco-antes-de-entrar-na-rotina.htmlBem viver2548Lavar os pés com sal e vinagre parece um cuidado simples, mas a mistura caseira exige atenção às evidências de benefício e a um risco antes de entrar na rotinahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517293-lavar-os-pes-com-sal-e-vinagre-parece-um-cuidado-simples-mas-a-mistura-caseira-exige-atencao-as-evidencias-de-beneficio-e-a-um-risco-antes-de-entrar-na-rotina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:03Maria Beatriz Giustihttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517281-medica-que-orientou-nao-dar-alta-a-pacientes-petistas-e-afastada.htmlPolíticamédica, goiânia, afastamento, PT, eleições 2026, Ministério Público, investigação, hospital1949Médica que orientou não dar alta a pacientes "petistas" é afastadahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517281-medica-que-orientou-nao-dar-alta-a-pacientes-petistas-e-afastada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:06Yaya Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517303-uma-possivel-entrevista-de-daniel-vorcaro-entra-no-radar-da-televisao-intermediarios-do-ex-banqueiro-sondam-globo-e-record-em-busca-de-espaco-nas-emissoras.htmlPolítica2655Uma possível entrevista de Daniel Vorcaro entra no radar da televisão: intermediários do ex banqueiro sondam Globo e Record em busca de espaço nas emissorashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517303-uma-possivel-entrevista-de-daniel-vorcaro-entra-no-radar-da-televisao-intermediarios-do-ex-banqueiro-sondam-globo-e-record-em-busca-de-espaco-nas-emissoras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:09Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517305-e-preciso-sair-do-bolsa-familia-antes-de-pedir-o-bpc-regra-preve-uma-excecao-ligada-ao-criterio-de-renda-e-define-quando-o-desligamento-deve-acontecer-nesse-caso.htmlNacional2493É preciso sair do Bolsa Família antes de pedir o BPC? Regra prevê uma exceção ligada ao critério de renda e define quando o desligamento deve acontecer nesse casohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517305-e-preciso-sair-do-bolsa-familia-antes-de-pedir-o-bpc-regra-preve-uma-excecao-ligada-ao-criterio-de-renda-e-define-quando-o-desligamento-deve-acontecer-nesse-caso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:10Ana Leitãohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517308-dar-ao-filho-o-mesmo-nome-de-um-dos-pais-e-so-uma-homenagem-a-escolha-pode-envolver-expectativas-familiares-mas-nao-funciona-como-um-roteiro-para-a-vida-da-crianca.htmlBem viver2552Dar ao filho o mesmo nome de um dos pais é só uma homenagem? A escolha pode envolver expectativas familiares, mas não funciona como um roteiro para a vida da criançahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517308-dar-ao-filho-o-mesmo-nome-de-um-dos-pais-e-so-uma-homenagem-a-escolha-pode-envolver-expectativas-familiares-mas-nao-funciona-como-um-roteiro-para-a-vida-da-crianca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:11Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517309-fala-de-ana-elisa-na-globonews-sobre-ancestralidade-emociona-jornalista.htmlPolíticapolítica, eleições, eleicoes, tv2882Fala de Ana Elisa na GloboNews sobre ancestralidade emociona jornalistahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517309-fala-de-ana-elisa-na-globonews-sobre-ancestralidade-emociona-jornalista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:11PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517312-fraude-interna-leva-cerca-de-5-da-receita-das-empresas-aponta-estudo.htmlNetworking e Negócios5308Fraude interna leva cerca de 5% da receita das empresas, aponta estudo128db565-ec2f-41a6-90bb-b9fcf550f949Digital
Estado de Minas2026-10-08 15:12Caroline Senahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517310-gari-recebe-por-engano-o-equivalente-a-rs-3-milhoes-em-salario-e-nao-devolve-o-dinheiro-mas-o-pagamento-inesperado-termina-em-uma-disputa-que-chega-a-justica.htmlInternacionalaçãotrabalhista, justiça, trabalho, transferência2184Gari recebe por engano o equivalente a R$ 3 milhões em salário e não devolve o dinheiro, mas o pagamento inesperado termina em uma disputa que chega à Justiçahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517310-gari-recebe-por-engano-o-equivalente-a-rs-3-milhoes-em-salario-e-nao-devolve-o-dinheiro-mas-o-pagamento-inesperado-termina-em-uma-disputa-que-chega-a-justica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:14Yaya Souzahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517313-apos-morte-de-rick-cantor-renner-revela-planos-para-retomar-carreira-solo-nos-palcos.htmlCultura2373Após morte de Rick, cantor Renner revela planos para retomar carreira solo nos palcoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517313-apos-morte-de-rick-cantor-renner-revela-planos-para-retomar-carreira-solo-nos-palcos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:16Yaya Souzahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517318-morador-troca-torneira-da-cozinha-por-modelo-com-filtro-mas-so-depois-percebe-uma-exigencia-do-fabricante-que-depende-da-pressao-da-agua-para-funcionar.htmlCasa e Decoração2709Morador troca torneira da cozinha por modelo com filtro, mas só depois percebe uma exigência do fabricante que depende da pressão da água para funcionarhttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517318-morador-troca-torneira-da-cozinha-por-modelo-com-filtro-mas-so-depois-percebe-uma-exigencia-do-fabricante-que-depende-da-pressao-da-agua-para-funcionar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:17Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/09/7508588-canada-se-prepara-para-risco-extremo-de-uma-acao-militar-dos-eua.htmlInternacionalMarkCarney, canadá, conflito, eua, forçasarmadas2666Canadá se prepara para 'risco extremo' de uma ação militar dos EUAhttps://www.em.com.br/internacional/2026/09/7508588-canada-se-prepara-para-risco-extremo-de-uma-acao-militar-dos-eua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:18Ana Leitãohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517320-buscar-a-felicidade-pode-esconder-uma-armadilha-filosofo-espanhol-de-87-anos-questiona-a-promessa-feita-aos-jovens-sobre-o-que-deveria-ser-prioridade-na-vida.htmlBem viver2796Buscar a felicidade pode esconder uma armadilha? Filósofo espanhol de 87 anos questiona a promessa feita aos jovens sobre o que deveria ser prioridade na vidahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517320-buscar-a-felicidade-pode-esconder-uma-armadilha-filosofo-espanhol-de-87-anos-questiona-a-promessa-feita-aos-jovens-sobre-o-que-deveria-ser-prioridade-na-vida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:19Caroline Senahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517321-quando-o-bolsa-familia-cai-em-outubro-calendario-do-programa-reune-as-datas-de-pagamento-e-orienta-beneficiarios-que-querem-se-organizar-para-receber-o-valor.htmlNacionalbolsafamília, benefício, pagamento, bolsafamíliaoutubro, calendáriobolsafamília1978Quando o Bolsa Família cai em outubro? Calendário do programa reúne as datas de pagamento e orienta beneficiários que querem se organizar para receber o valorhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517321-quando-o-bolsa-familia-cai-em-outubro-calendario-do-programa-reune-as-datas-de-pagamento-e-orienta-beneficiarios-que-querem-se-organizar-para-receber-o-valor.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:21Yaya Souzahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517322-patrick-swayze-comprou-um-rancho-em-1984-e-criou-um-refugio-com-16-baias-alem-dos-cavalos-arabes-outra-paixao-do-ator-ganhou-espaco-na-propriedade-californiana.htmlCasa e Decoração2430Patrick Swayze comprou um rancho em 1984 e criou um refúgio com 16 baias: além dos cavalos árabes, outra paixão do ator ganhou espaço na propriedade californianahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517322-patrick-swayze-comprou-um-rancho-em-1984-e-criou-um-refugio-com-16-baias-alem-dos-cavalos-arabes-outra-paixao-do-ator-ganhou-espaco-na-propriedade-californiana.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:28Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517323-bh-airport-espera-receber-mais-de-350-mil-passageiros-no-periodo-do-feriado.htmlTurismoAEROPORTO, Aeroportos, Brasil, BUENOS AIRES, Expectativa, Feriado, Florianópolis5655BH Airport espera receber mais de 350 mil passageiros no período do feriadohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517323-bh-airport-espera-receber-mais-de-350-mil-passageiros-no-periodo-do-feriado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:29Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517335-saiba-quem-era-giane-alves-modelo-baiana-com-carreira-internacional-que-morreu-aos-32-anos-apos-infarto-fulminante.htmlGaleria6Saiba quem era Giane Alves, modelo baiana com carreira internacional que morreu aos 32 anos após infarto fulminantehttps://www.flipar.com.br/?p=691572Digital
Estado de Minas2026-10-08 15:29Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517328-contratos-envolvendo-luciano-huck-e-daniel-vorcaro-entram-no-foco-da-globo-emissora-autoriza-uma-medida-interna-para-examinar-os-acordos-entre-os-dois.htmlNacional2409Contratos envolvendo Luciano Huck e Daniel Vorcaro entram no foco da Globo: emissora autoriza uma medida interna para examinar os acordos entre os doishttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517328-contratos-envolvendo-luciano-huck-e-daniel-vorcaro-entram-no-foco-da-globo-emissora-autoriza-uma-medida-interna-para-examinar-os-acordos-entre-os-dois.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:30Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517267-excesso-de-telas-e-solidao-contato-com-a-natureza-pode-reduzir-a-ansiedade.htmlBem viverjovens, telas, ar livre, Ansiedade7047Excesso de telas e solidão: contato com a natureza pode reduzir a ansiedadehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517267-excesso-de-telas-e-solidao-contato-com-a-natureza-pode-reduzir-a-ansiedade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:32Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517339-ana-elisa-na-globonews-nao-tem-como-ir-contra-voto-feminino-e-ser-votada.htmlPolíticaeleição-2026, ana-elisa, voto-feminino, política2301Ana Elisa na GloboNews: ‘Não tem como ir contra voto feminino e ser votada’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517339-ana-elisa-na-globonews-nao-tem-como-ir-contra-voto-feminino-e-ser-votada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:32Caroline Senahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517338-escolher-o-ar-condicionado-do-quarto-exige-mais-do-que-medir-o-comodo-exposicao-ao-sol-e-outras-fontes-de-calor-entram-na-conta-da-capacidade-em-btus.htmlCasa e Decoraçãoarcondicionado, economia, contadeluz, BTUs2325Escolher o ar condicionado do quarto exige mais do que medir o cômodo: exposição ao sol e outras fontes de calor entram na conta da capacidade em BTUshttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517338-escolher-o-ar-condicionado-do-quarto-exige-mais-do-que-medir-o-comodo-exposicao-ao-sol-e-outras-fontes-de-calor-entram-na-conta-da-capacidade-em-btus.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:32Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517336-o-que-um-uisque-tem-a-ver-com-daniel-vorcaro-mensagens-analisadas-pela-pf-levam-o-macallan-as-perguntas-de-consumidores-em-uma-loja-de-conveniencia-no-rio.htmlNacional2078O que um uísque tem a ver com Daniel Vorcaro? Mensagens analisadas pela PF levam o Macallan às perguntas de consumidores em uma loja de conveniência no Riohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517336-o-que-um-uisque-tem-a-ver-com-daniel-vorcaro-mensagens-analisadas-pela-pf-levam-o-macallan-as-perguntas-de-consumidores-em-uma-loja-de-conveniencia-no-rio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:35Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517207-com-cleitinho-e-nikolas-flavio-promete-rever-divida-de-minas.htmlPolíticaCleitinho2509Com Cleitinho e Nikolas, Flávio promete rever dívida de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517207-com-cleitinho-e-nikolas-flavio-promete-rever-divida-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:41Carlos Palermohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517319-cantor-sorocaba-encontra-jiboia-com-filhotes-embaixo-de-jacuzzi-e-se-surpreende.htmlCulturajiboia em telhado, Fernando e Sorocaba, filhotes, susto1180Cantor Sorocaba encontra jiboia com filhotes embaixo de jacuzzi e se surpreendehttps://www.tupi.fm/entretenimento/cantor-sorocaba-encontra-jiboia-com-filhotes-embaixo-de-jacuzzi-e-se-surpreende/Digital
Estado de Minas2026-10-08 15:42DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517354-sampa-tribal-anuncia-grandes-nomes-de-caprichoso-e-garantido.htmlMundo Corporativo3299Sampa Tribal anuncia grandes nomes de Caprichoso e Garantidohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517354-sampa-tribal-anuncia-grandes-nomes-de-caprichoso-e-garantido.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:43DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517355-andre-youssef-do-piano-aos-palcos-de-ac-dc-e-rolling-stones.htmlMundo Corporativo6268André Youssef: do piano aos palcos de AC/DC e Rolling Stoneshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517355-andre-youssef-do-piano-aos-palcos-de-ac-dc-e-rolling-stones.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:44DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517363-juros-do-emprestimo-sobem-enquanto-valor-solicitado-aumenta.htmlMundo Corporativo3614Juros do empréstimo sobem, enquanto valor solicitado aumentahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517363-juros-do-emprestimo-sobem-enquanto-valor-solicitado-aumenta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:44DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517369-pc-pe-edital-tem-1-315-vagas-e-salarios-de-ate-rs-135-mil.htmlMundo Corporativo3572PC PE: edital tem 1.315 vagas e salários de até R$ 13,5 milhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517369-pc-pe-edital-tem-1-315-vagas-e-salarios-de-ate-rs-135-mil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:45PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517376-s1-comunicacao-agencia-de-sinop-conquista-selo-google-partner.htmlNetworking e Negócios5008S1 Comunicação, agência de Sinop, conquista selo Google Partnera6414334-fa22-429d-af8e-68e37fa9e27bDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:45DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517371-divia-apresenta-nova-marca-e-reforca-foco-em-ia.htmlMundo Corporativo6110DIVIA apresenta nova marca e reforça foco em IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517371-divia-apresenta-nova-marca-e-reforca-foco-em-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:49DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517377-lei-eleitoral-proibe-distribuicao-de-brindes-em-campanhas.htmlMundo Corporativo3311Lei eleitoral proíbe distribuição de brindes em campanhashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517377-lei-eleitoral-proibe-distribuicao-de-brindes-em-campanhas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:49DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517379-medicao-inteligente-amplia-desafios-no-setor-eletrico.htmlMundo Corporativo7428Medição inteligente amplia desafios no setor elétricohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517379-medicao-inteligente-amplia-desafios-no-setor-eletrico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:49DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517381-black-friday-no-varejo-optico-o-que-esperar-em-2026.htmlMundo Corporativo5440Black Friday no varejo óptico: o que esperar em 2026? https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517381-black-friday-no-varejo-optico-o-que-esperar-em-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:53Augusto Piohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517333-gastronomia-promove-desenvolvimento-economico-diz-escritor-em-novo-livro.htmlDegustalivro, gastronomia, festivais, economia, desenvolvimento3710Gastronomia promove desenvolvimento econômico, diz escritor em novo livrohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517333-gastronomia-promove-desenvolvimento-economico-diz-escritor-em-novo-livro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:53Pedro Cerqueirahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7517302-intencao-de-consumo-das-familias-em-bh-melhora-mas-ainda-e-insuficiente.htmlEconomia2%, 4, CN, CNC, Comércio, Consumo, Crédito5288Intenção de consumo das famílias em BH melhora, mas ainda é insuficientehttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7517302-intencao-de-consumo-das-familias-em-bh-melhora-mas-ainda-e-insuficiente.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 15:58Larissa Leone*,Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517255-area-de-escape-sera-construida-na-br-040.htmlGeraisBR-040, carreta, rodovia, caminhão, acidente-de-transito, Nova-Lima, grande-bh, acidente-de-trânsito3463Área de escape será construída na BR-040?https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517255-area-de-escape-sera-construida-na-br-040.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 16:04Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517314-defesa-civil-de-bh-isola-imovel-e-areas-vizinhas-atingidas-por-explosao.htmlGeraisDefesa Civil, explosão, Belo Horizonte, João Pinheiro3459Defesa Civil de BH isola imóvel e áreas vizinhas atingidas por explosãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517314-defesa-civil-de-bh-isola-imovel-e-areas-vizinhas-atingidas-por-explosao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 16:05Caroline Senahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7517396-dividas-podem-levar-ao-bloqueio-judicial-de-dinheiro-no-banco-mas-nem-todo-recurso-recebe-o-mesmo-tratamento-entenda-as-condicoes-da-ordem-e-as-protecoes-legais.htmlEconomiainstituçõesfinanceiras, justiça, sisbajud, bancos, dívidas2378Dívidas podem levar ao bloqueio judicial de dinheiro no banco, mas nem todo recurso recebe o mesmo tratamento: entenda as condições da ordem e as proteções legaishttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7517396-dividas-podem-levar-ao-bloqueio-judicial-de-dinheiro-no-banco-mas-nem-todo-recurso-recebe-o-mesmo-tratamento-entenda-as-condicoes-da-ordem-e-as-protecoes-legais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 16:05Ana Leitãohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7517398-um-nome-feminino-de-origem-arabe-chama-atencao-por-tras-da-escolha-um-significado-ligado-a-natureza-e-a-forca-convida-a-conhecer-melhor-suas-raizes.htmlTrends2360Um nome feminino de origem árabe chama atenção: por trás da escolha, um significado ligado à natureza e à força convida a conhecer melhor suas raízeshttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7517398-um-nome-feminino-de-origem-arabe-chama-atencao-por-tras-da-escolha-um-significado-ligado-a-natureza-e-a-forca-convida-a-conhecer-melhor-suas-raizes.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 16:06Ana Leitãohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517400-a-decoracao-natalina-para-2026-ganha-propostas-que-vao-alem-das-cores-tradicionais-branco-perolado-e-elementos-naturais-apontam-caminhos-para-renovar-a-casa.htmlCasa e Decoração3056A decoração natalina para 2026 ganha propostas que vão além das cores tradicionais: branco perolado e elementos naturais apontam caminhos para renovar a casahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517400-a-decoracao-natalina-para-2026-ganha-propostas-que-vao-alem-das-cores-tradicionais-branco-perolado-e-elementos-naturais-apontam-caminhos-para-renovar-a-casa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 16:21Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517384-minas-ganha-destaque-entre-os-destinos-mais-procurados-no-feriadao.htmlTurismoFeriado, Belo Horizonte, Minas Gerais, Minas, BH, ônibus4088Minas ganha destaque entre os destinos mais procurados no feriadãohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517384-minas-ganha-destaque-entre-os-destinos-mais-procurados-no-feriadao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-08 16:33Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517425-moro-ve-lava-jato-como-peca-da-vitoria-no-parana-e-preve-ocaso-do-pt.htmlPolítica#PlatôBrReportagem5038Moro vê Lava Jato como peça da vitória no Paraná e prevê ocaso do PThttps://platobr.com.br/moro-ve-lava-jato-como-peca-da-vitoria-no-parana-e-preve-ocaso-do-ptDigital
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Estado de Minas2026-10-08 18:58Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517543-mg-academia-e-alvo-de-acao-contra-grupo-que-movimentou-rs-45-milhoes.htmlGerais2286MG: academia é alvo de ação contra grupo que movimentou R$ 4,5 milhõeshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517543-mg-academia-e-alvo-de-acao-contra-grupo-que-movimentou-rs-45-milhoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 19:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517533-trombose-doenca-pode-ser-silenciosa-e-causar-complicacoes-graves.htmlBem viveralerta, complicações, doença, embolia pulmonar, Geral, prevenção3547Trombose: doença pode ser silenciosa e causar complicações graveshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517533-trombose-doenca-pode-ser-silenciosa-e-causar-complicacoes-graves.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 19:04Rafaela Soares - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517572-datafolha-flavio-bolsonaro-tem-52-e-lula-48-no-2-turno.htmlPolíticaa, bolsonaro, datafolha, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa1415Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula, 48% no 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517572-datafolha-flavio-bolsonaro-tem-52-e-lula-48-no-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 19:24Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517574-augusto-cury-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-contra-lula.htmlPolíticaaugusto cury, Flavio, flávio bolsonaro, segundo-turno, lula, eleicoes-20261966Augusto Cury declara apoio a Flávio Bolsonaro contra Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517574-augusto-cury-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-contra-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 19:33Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517596-familia-ligada-ao-trafico-e-ao-crime-organizado-e-presa-em-operacao-em-jf.htmlGeraiscrime organizado1136Família ligada ao tráfico e ao crime organizado é presa em operação em JFhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517596-familia-ligada-ao-trafico-e-ao-crime-organizado-e-presa-em-operacao-em-jf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 19:34Alexandre Carneirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517580-ministerio-publico-oferece-acordo-a-delegada-que-deixou-viatura-com-marido.htmlGerais2205MP oferece acordo a delegada que emprestou viatura ao maridohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517580-ministerio-publico-oferece-acordo-a-delegada-que-deixou-viatura-com-marido.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 19:48Mariana Peixotohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517609-acho-que-ele-sao-todos-loucos-diz-nobel-de-literatura-sobre-os-votantes.htmlCulturanobel de literatura, literatura, Escritora, Nobel5404"Acho que eles são todos loucos", diz Nobel de Literatura sobre os votanteshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517609-acho-que-ele-sao-todos-loucos-diz-nobel-de-literatura-sobre-os-votantes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 19:54Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7517614-o-que-a-fiocruz-encontrou-em-rios-do-rio-de-janeiro-vai-alem-da-poluicao-mais-visivel-pesquisa-identifica-drogas-e-aponta-efeitos-toxicos-na-vida-aquatica.htmlCiênciacocaina, rio de janeiro, drogas, poluição, rios3113O que a Fiocruz encontrou em rios do Rio de Janeiro vai além da poluição mais visível: pesquisa identifica drogas e aponta efeitos tóxicos na vida aquáticahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7517614-o-que-a-fiocruz-encontrou-em-rios-do-rio-de-janeiro-vai-alem-da-poluicao-mais-visivel-pesquisa-identifica-drogas-e-aponta-efeitos-toxicos-na-vida-aquatica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 20:00Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517570-cidade-mineira-ocupa-9-lugar-em-ranking-nacional-de-qualidade-de-saude.htmlGeraisSão João del-Rey, Saúde, Curvelo, Região Central3999Cidade mineira ocupa 9º lugar em ranking nacional de qualidade de saúdehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517570-cidade-mineira-ocupa-9-lugar-em-ranking-nacional-de-qualidade-de-saude.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 20:09Ana Clara Torres*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517624-a-meia-noite-dance-cante-e-veja-o-filme-the-rocky-horror-picture-show.htmlCulturaCine Humberto Mauro, Cinema4488À meia-noite, dance, cante e veja o filme 'The Rocky Horror picture show'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517624-a-meia-noite-dance-cante-e-veja-o-filme-the-rocky-horror-picture-show.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 20:14Ana Clara Torres*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517626-the-moscow-ballet-apresenta-cinderella-em-bh.htmlCulturaCinderela, Balé clássico, Minascentro, Belo Horizonte3362The Moscow Ballet apresenta 'Cinderella' em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517626-the-moscow-ballet-apresenta-cinderella-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 20:21Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517622-pavanato-provoca-boulos-que-rebate-vao-perder-bolsonaristinha-de-merda.htmlPolíticabolsonaro, guilherme-boulos, eleicoes-2026, lucas pavanato1211Pavanato provoca Boulos, que rebate: ‘Vão perder, bolsonaristinha de merda’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517622-pavanato-provoca-boulos-que-rebate-vao-perder-bolsonaristinha-de-merda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 20:24Ana Clara Torres*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517634-peca-o-belo-indiferente-revela-a-violencia-do-silencio-masculino.htmlCulturaTeatro, Violência doméstica, Feminicídio, Joselma Luchini, Peça5319Peça 'O belo indiferente' revela a violência do silêncio masculinohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517634-peca-o-belo-indiferente-revela-a-violencia-do-silencio-masculino.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 20:39DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517650-slb-assina-contrato-de-perfuracao-digital-com-a-totalenergies.htmlMundo Corporativo7519SLB assina contrato de perfuração digital com a TotalEnergieshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517650-slb-assina-contrato-de-perfuracao-digital-com-a-totalenergies.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 20:39DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517651-bacardi-sobe-para-a-32-posicao-entre-as-melhores-empresas-do-mundo-para-mulheres.htmlMundo Corporativo6109Bacardi sobe para a 32ª posição entre as melhores empresas do mundo para mulhereshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517651-bacardi-sobe-para-a-32-posicao-entre-as-melhores-empresas-do-mundo-para-mulheres.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 20:39DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517652-movado-group-inc-firma-acordo-para-vender-participacao-majoritaria-na-ebel.htmlMundo Corporativo11616Movado Group, Inc. firma acordo para vender participação majoritária na EBELhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517652-movado-group-inc-firma-acordo-para-vender-participacao-majoritaria-na-ebel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 20:44Lara Santanahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517647-truque-pratico-para-limpar-a-air-fryer-revoluciona-a-rotina-na-cozinha-ao-remover-gordura-encrustada-em-menos-de-um-minuto-aprenda-o-metodo-infalivel.htmlNacionalEntretenimento2199Truque prático para limpar a air fryer revoluciona a rotina na cozinha ao remover gordura encrustada em menos de um minuto: aprenda o método infalívelhttps://www.tupi.fm/entretenimento/truque-pratico-para-limpar-a-air-fryer-revoluciona-a-rotina-na-cozinha-ao-remover-gordura-encrustada-em-menos-de-um-minuto-aprenda-o-metodo-infalivel/Digital
Estado de Minas2026-10-08 21:28Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517677-jovem-e-preso-apos-dar-voadora-em-imagem-de-nossa-senhora-do-seculo-18.htmlGeraisNossa Senhora, nossa senhora aparecida, Patrimônio, intolerância, Minas Gerais4272Jovem é preso após dar 'voadora' em imagem de Nossa Senhora do século 18https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517677-jovem-e-preso-apos-dar-voadora-em-imagem-de-nossa-senhora-do-seculo-18.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 21:37Alexandre Carneirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517676-homem-e-encontrado-morto-dentro-de-penitenciaria-na-grande-bh.htmlGeraisHomem877Homem é encontrado morto dentro de penitenciária na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517676-homem-e-encontrado-morto-dentro-de-penitenciaria-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 21:39Giovanna de Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517657-estudantes-organizam-atos-pro-lula-nesta-sexta-9-10-em-minas.htmlPolíticaouro-preto, ufop, ufmg, manifestação, bh6853Estudantes organizam atos pró-Lula nesta sexta (9/10) em Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517657-estudantes-organizam-atos-pro-lula-nesta-sexta-9-10-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 21:39DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517683-netdocuments-apresenta-legal-context-graph-mcp-e-inovacoes-em-ia-na-fenalaw-2026.htmlMundo Corporativo6201NetDocuments apresenta Legal Context Graph, MCP e inovações em IA na Fenalaw 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517683-netdocuments-apresenta-legal-context-graph-mcp-e-inovacoes-em-ia-na-fenalaw-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 21:39DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517684-a-ntt-docomo-business-e-a-classiq-firmam-parceria-estrategica-para-acelerar-a-adocao-da-computacao-quantica-por-empresas.htmlMundo Corporativo12399A NTT DOCOMO BUSINESS e a Classiq firmam parceria estratégica para acelerar a adoção da computação quântica por empresashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517684-a-ntt-docomo-business-e-a-classiq-firmam-parceria-estrategica-para-acelerar-a-adocao-da-computacao-quantica-por-empresas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 21:39DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517685-a-meanwhile-apoiada-por-sam-altman-capta-s375-milhoes-a-medida-que-familias-na-asia-na-europa-e-no-oriente-medio-recorrem-aos-seguros-de-vida-com-bitcoin.htmlMundo Corporativo7009A Meanwhile, apoiada por Sam Altman, capta $37,5 milhões à medida que famílias na Ásia, na Europa e no Oriente Médio recorrem aos seguros de vida com bitcoinhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517685-a-meanwhile-apoiada-por-sam-altman-capta-s375-milhoes-a-medida-que-familias-na-asia-na-europa-e-no-oriente-medio-recorrem-aos-seguros-de-vida-com-bitcoin.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 22:13Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517689-ana-elisa-para-nikolas-voce-vai-ter-que-comecar-a-trabalhar.htmlPolíticaana-elisa, nikolas, nikolas-ferreira, eleicoes-20262235Ana Elisa para Nikolas: ‘Você vai ter que começar a trabalhar’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517689-ana-elisa-para-nikolas-voce-vai-ter-que-comecar-a-trabalhar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 22:18Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517700-rodovias-mineiras-trafego-de-veiculos-pesados-sera-restrito-no-feriadao.htmlGerais2064Rodovias mineiras: tráfego de veículos pesados será restrito no feriadãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517700-rodovias-mineiras-trafego-de-veiculos-pesados-sera-restrito-no-feriadao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 22:44Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517714-flavio-pede-para-moraes-renunciar-faca-esse-bem-pela-nacao.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, alexandre-de-moraes, eduardo-bolsonaro1115Flávio pede para Moraes renunciar: ‘Faça esse bem pela Nação’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517714-flavio-pede-para-moraes-renunciar-faca-esse-bem-pela-nacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 22:51Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517713-jovem-que-deu-voadora-em-nossa-senhora-em-igreja-chama-imagem-de-satanas.htmlGerais4587Jovem que deu voadora em Nossa Senhora em igreja chama imagem de 'satanás'https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517713-jovem-que-deu-voadora-em-nossa-senhora-em-igreja-chama-imagem-de-satanas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 23:19Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517725-operacao-nossa-senhora-aparecida-da-policia-rodoviaria-comeca-nesta-sexta.htmlGeraisAparecida, Estradas, Geral, Nossa, Nossa senhora aparecida, Operação, Peregrina2700Operação Nossa Senhora Aparecida da Polícia Rodoviária começa nesta sextahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517725-operacao-nossa-senhora-aparecida-da-policia-rodoviaria-comeca-nesta-sexta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-08 23:25WeMystic - WeMystichttps://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7517734-novena-a-nossa-senhora-aparecida-padroeira-do-brasil.htmlHoróscopoOrações, Outras Religiões6647Novena à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasilhttps://www.wemystic.com.br/oracoes-para-nossa-senhora-aparecida-em-nove-dias/?utm_source=parceiros&utm_medium=emDigital
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Estado de Minas2026-10-09 00:27Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517749-entorno-de-flavio-bolsonaro-fala-em-freio-de-arrumacao-no-congresso-apos-2-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1234Entorno de Flávio Bolsonaro fala em ‘freio de arrumação’ no Congresso após 2º turnohttps://platobr.com.br/entorno-de-flavio-bolsonaro-fala-em-freio-de-arrumacao-no-congresso-apos-2o-turnoDigital
Estado de Minas2026-10-09 01:37DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517752-toluna-anuncia-transicao-planejada-de-ceo-apos-25-anos-fundador-frederic-charles-petit-permanecera-como-membro-do-conselho-consultor-senior-e-acionista.htmlMundo Corporativo5483Toluna anuncia transição planejada de CEO após 25 anos; fundador Frédéric Charles Petit permanecerá como membro do Conselho, consultor sênior e acionistahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517752-toluna-anuncia-transicao-planejada-de-ceo-apos-25-anos-fundador-frederic-charles-petit-permanecera-como-membro-do-conselho-consultor-senior-e-acionista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 01:37DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517753-fujifilm-apresentara-sua-estrategia-de-fabricacao-nos-eua-e-de-solucoes-integradas-na-semicon-west-2026.htmlMundo Corporativo6636Fujifilm apresentará sua estratégia de fabricação nos EUA e de soluções integradas na SEMICON West 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517753-fujifilm-apresentara-sua-estrategia-de-fabricacao-nos-eua-e-de-solucoes-integradas-na-semicon-west-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 01:55Augusto Piohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517754-zule-apresenta-ritmos-colombianos-nesta-sexta-9-10-no-bar-paco-pigalle.htmlCulturaCultura, show, colômbia, paco pigalle2002Zulé apresenta ritmos colombianos, nesta sexta (9/10), no Bar Paco Pigallehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517754-zule-apresenta-ritmos-colombianos-nesta-sexta-9-10-no-bar-paco-pigalle.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-09 02:00Marcílio de Moraeshttps://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7517588-chuvas-aliviam-pressao-sobre-o-custo-da-energia.htmlColunistas#Marcílio de MoraesChuva, hidrelétricas, bandeira verde, energia4535Chuvas aliviam pressão sobre o custo da energiahttps://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7517588-chuvas-aliviam-pressao-sobre-o-custo-da-energia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-09 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517631-leitor-diz-que-a-verdade-tambem-entra-na-urna.htmlOpinião2074LEITOR DIZ QUE ‘A VERDADE TAMBÉM ENTRA NA URNA’https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517631-leitor-diz-que-a-verdade-tambem-entra-na-urna.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-09 02:00Kleberhttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7517633-capitalismo-selvagem.htmlCharge-1Capitalismo Selvagemhttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7517633-capitalismo-selvagem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7517697-flavio-e-favorito-mas-a-bola-segue-em-jogo.htmlColunistas#Bertha MaakarounEleições, Flávio Bolsonaro, Lula, STF 5414Flávio é favorito no segundo turno, mas a bola segue em jogohttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7517697-flavio-e-favorito-mas-a-bola-segue-em-jogo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 02:00Gustavo Werneckhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517698-escola-de-minas-150-anos-como-referencia-nacional.htmlGeraisUFOP, Pedro II, mineralogia, Escola20423Escola de Minas: 150 anos como referência nacionalhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517698-escola-de-minas-150-anos-como-referencia-nacional.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7517703-disputa-do-segundo-turno-se-acirra-na-rua-no-congresso-e-nos-tribunais.htmlColunistas#Luiz Carlos Azedo5011Disputa do segundo turno se acirra na rua, no Congresso e nos tribunaishttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7517703-disputa-do-segundo-turno-se-acirra-na-rua-no-congresso-e-nos-tribunais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7517720-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-9-10-2026.htmlCapa do dia-1Capa impressa do Estado de Minas de 9/10/2026https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7517720-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-9-10-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 02:15Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517757-cartazes-acusacoes-e-tre-celina-e-grass-elevam-temperatura-no-2-turno-do-df.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3324Cartazes, acusações e TRE: Celina e Grass elevam temperatura no 2º turno do DFhttps://platobr.com.br/celina-grass-cartazes-rombo-brb-segundo-turno-dfDigital
Estado de Minas2026-10-09 04:55DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517760-lapmaster-wolters-e-precision-surfacing-solutions-garantem-investimento-minoritario-estrategico-do-the-cynosure-group-e-do-fernweh-group-para-acelerar-o-crescimento.htmlMundo Corporativo8692Lapmaster Wolters e Precision Surfacing Solutions garantem investimento minoritário estratégico do The Cynosure Group e do Fernweh Group para acelerar o crescimentohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517760-lapmaster-wolters-e-precision-surfacing-solutions-garantem-investimento-minoritario-estrategico-do-the-cynosure-group-e-do-fernweh-group-para-acelerar-o-crescimento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 07:29Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517769-previsao-bh-tera-calor-de-34-c-e-pancadas-de-chuva-nesta-sexta-9-10.htmlGerais2962Previsão: BH terá calor de 34 °C e pancadas de chuva nesta sexta (9/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517769-previsao-bh-tera-calor-de-34-c-e-pancadas-de-chuva-nesta-sexta-9-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 07:33Celina Aquinohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517389-chefs-brasileiros-expoem-bastidores-da-cozinha-em-serie-da-apple-tv.htmlDegustachefs, chefs do brasil, gastronomia, série, appleTV, bastidores9410Chefs brasileiros expõem bastidores da cozinha em série da Apple TVhttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517389-chefs-brasileiros-expoem-bastidores-da-cozinha-em-serie-da-apple-tv.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 07:34BBChttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517787-quem-e-navi-pillay-sul-africana-que-ganhou-o-nobel-da-paz-2026-e-julgou-genocidio-em-ruanda.htmlInternacionalAfricano, Israel, Netanyahu, Nobel, Nobel da paz, ONU, Presidente3237Quem é Navi Pillay, sul-africana que ganhou o Nobel da Paz 2026 e julgou genocídio em Ruandahttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cr3wv8p8x6g8oDigital
Estado de Minas2026-10-09 07:39DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517771-a-andersen-consulting-incorpora-o-talentsmarteq-para-promover-a-lideranca-e-a-transformacao-empresarial.htmlMundo Corporativo3945A Andersen Consulting incorpora o TalentSmartEQ para promover a liderança e a transformação empresarialhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517771-a-andersen-consulting-incorpora-o-talentsmarteq-para-promover-a-lideranca-e-a-transformacao-empresarial.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 07:42Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517772-encceja-para-presos-bate-recorde-com-mais-de-16-mil-inscritos-em-minas-gerais.htmlGerais2293Encceja para presos bate recorde com mais de 16 mil inscritos em Minas Geraishttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517772-encceja-para-presos-bate-recorde-com-mais-de-16-mil-inscritos-em-minas-gerais.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-09 07:47Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517775-sus-oferece-atendimento-psicologico-online-e-gratuito-para-mulheres-em-situacao-de-violencia.htmlNacional3157SUS oferece atendimento psicológico online e gratuito para mulheres em situação de violênciahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517775-sus-oferece-atendimento-psicologico-online-e-gratuito-para-mulheres-em-situacao-de-violencia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 07:50Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517776-acidente-no-anel-rodoviario-deixa-casal-e-motociclista-feridos-em-bh.htmlGerais1358Acidente no Anel Rodoviário deixa casal e motociclista feridos em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517776-acidente-no-anel-rodoviario-deixa-casal-e-motociclista-feridos-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 07:55Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517778-nova-vacina-brasileira-para-malaria-comeca-testes-clinicos-no-hospital-da-ufmg.htmlGerais2777Nova vacina brasileira para malária começa testes clínicos no Hospital da UFMGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517778-nova-vacina-brasileira-para-malaria-comeca-testes-clinicos-no-hospital-da-ufmg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 08:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517782-pesquisa-vox-lula-tem-442-e-flavio-bolsonaro-427-no-2-turno.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro1295Pesquisa Vox: Lula tem 44,2% e Flávio Bolsonaro 42,7% no 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517782-pesquisa-vox-lula-tem-442-e-flavio-bolsonaro-427-no-2-turno.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-09 08:06Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517788-inmet-emite-alerta-de-tempestade-para-184-cidades-em-minas-gerais.htmlGerais3192Inmet emite alerta de tempestade para 184 cidades em Minas Geraishttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517788-inmet-emite-alerta-de-tempestade-para-184-cidades-em-minas-gerais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 08:10Educando Seu Bolsohttps://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515700-relatorio-de-investimentos-do-nubank-como-ler-o-rendimento-no-app.htmlColunistas#Educando seu BolsoNubank9418Relatório de investimentos do Nubank: seu dinheiro rendeu mesmo?https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515700-relatorio-de-investimentos-do-nubank-como-ler-o-rendimento-no-app.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 08:12Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7517792-lai-sem-validade.htmlColunistas#Coluna EsplanadaColuna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder3036LAI sem validade https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7517792-lai-sem-validade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 08:16Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517795-shrek-o-musical-ganha-temporada-no-rio-de-janeiro-em-2027.htmlGaleria6“Shrek – O Musical” ganha temporada no Rio de Janeiro em 2027https://www.flipar.com.br/?p=691742Digital
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Estado de Minas2026-10-09 08:43Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517806-devocao-na-cabeca-duas-estudantes-transformam-o-dia-do-cabelo-maluco-em-homenagem-a-padroeira-do-brasil.htmlNacional2470Devoção na cabeça: duas estudantes transformam o Dia do Cabelo Maluco em homenagem à Padroeira do Brasilhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517806-devocao-na-cabeca-duas-estudantes-transformam-o-dia-do-cabelo-maluco-em-homenagem-a-padroeira-do-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 08:49Equipe Visual de Jornalismo da BBC News Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517808-abstencao-capitais-e-a-nova-cara-do-congresso-os-graficos-que-explicam-o-1-turno-de-2026.htmlPolíticaLula, Política, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, primeiro turno, segundo turno4296Abstenção, capitais e a nova cara do Congresso: os gráficos que explicam o 1º turno de 2026https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmkgk75gly4loDigital
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Estado de Minas2026-10-09 10:09No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517855-atacante-da-premier-league-e-multado-por-envolvimento-em-61-apostas.htmlEsportes3082Atacante da Premier League é multado por envolvimento em 61 apostashttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/09/atacante-premier-league-multado-envolvimento-61-apostas/Digital
Estado de Minas2026-10-09 10:13Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517857-evelyn-castro-reprisa-papel-de-burro-em-shrek-o-musical-em-2027.htmlGaleria6Evelyn Castro reprisa papel de Burro em “Shrek – O Musical” em 2027https://www.flipar.com.br/?p=691758Digital
Estado de Minas2026-10-09 10:17Letícia Passoshttps://www.em.com.br/emprego/2026/10/7517844-cgu-lanca-concurso-com-60-vagas-e-salarios-de-ate-rs-20-mil.htmlEmpregoconcurso, CGU, vagas, Controladoria Geral da União, concurso público, Auditoria, TI3479CGU lança concurso com 60 vagas e salários de até R$ 20 milhttps://www.em.com.br/emprego/2026/10/7517844-cgu-lanca-concurso-com-60-vagas-e-salarios-de-ate-rs-20-mil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:22Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517833-ambulancia-bate-em-onibus-e-deixa-tres-pessoas-feridas.htmlGeraisAcidente, ambulancia, Feridos1546Ambulância bate em ônibus e deixa três pessoas feridashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517833-ambulancia-bate-em-onibus-e-deixa-tres-pessoas-feridas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:22Yaya Souzahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517863-nasceu-entre-1951-e-1971-veja-por-que-voce-valoriza-tanto-o-trabalho-duro.htmlBem viver3957Nasceu entre 1951 e 1971? Veja por que você valoriza tanto o trabalho durohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517863-nasceu-entre-1951-e-1971-veja-por-que-voce-valoriza-tanto-o-trabalho-duro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:23Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517865-bispo-de-brasilia-recebe-flavio-que-e-aguardado-em-missa-no-feriado-de-aparecida.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1682Bispo de Brasília recebe Flávio, que é aguardado em missa no feriado de Aparecidahttps://platobr.com.br/bispo-de-brasilia-recebe-flavio-que-e-aguardado-em-missa-no-feriado-de-aparecidaDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:24Yaya Souzahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517864-agua-de-alecrim-contra-queda-de-cabelo-recomendacao-de-cabeleireiros-coloca-ingrediente-em-foco-e-indica-uma-forma-especifica-de-aplicacao-para-cuidar-dos-fios.htmlBem viver4028Água de alecrim contra queda de cabelo? Recomendação de cabeleireiros coloca ingrediente em foco e indica uma forma específica de aplicação para cuidar dos fioshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517864-agua-de-alecrim-contra-queda-de-cabelo-recomendacao-de-cabeleireiros-coloca-ingrediente-em-foco-e-indica-uma-forma-especifica-de-aplicacao-para-cuidar-dos-fios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:26Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517866-vilarejo-de-montanha-com-829-habitantes-atrai-jovens-aposentados-e-chama-atencao-como-refugio-para-essa-fase-da-vida.htmlTurismo2281Vilarejo de montanha com 829 habitantes atrai jovens aposentados e chama atenção como refúgio para essa fase da vidahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517866-vilarejo-de-montanha-com-829-habitantes-atrai-jovens-aposentados-e-chama-atencao-como-refugio-para-essa-fase-da-vida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:27Andrei Soshnikov e equipe de investigações - BBC News Rússiahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517861-os-segredos-da-megarreforma-da-residencia-de-putin-no-mar-negro.htmlInternacionalPutin, reforma, segredos, residência, Mar Negro7857Os segredos da megarreforma da residência de Putin no Mar Negrohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cq78pd9pgljjoDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:30Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517869-plano-para-explodir-canion-historico-vai-parar-na-justica.htmlInternacional2592Plano para explodir cânion histórico vai parar na Justiçahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517869-plano-para-explodir-canion-historico-vai-parar-na-justica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:35DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517871-soldiers-nutrition-avalia-nova-regra-da-anvisa-para-creatina.htmlMundo Corporativo6222Soldiers Nutrition avalia nova regra da Anvisa para creatinahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517871-soldiers-nutrition-avalia-nova-regra-da-anvisa-para-creatina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:35DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517873-manutencao-aeronautica-evolui-com-a-tecnologia-digital.htmlMundo Corporativo7686Manutenção aeronáutica evolui com a tecnologia digitalhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517873-manutencao-aeronautica-evolui-com-a-tecnologia-digital.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:35DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517874-os-desafios-para-industrializar-minerais-criticos.htmlMundo Corporativo7404Os desafios para industrializar minerais críticoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517874-os-desafios-para-industrializar-minerais-criticos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:36Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517872-como-justificar-o-voto-veja-o-passo-a-passo.htmlPolíticaEleições, Justificativa, e-Título, TSE, Eleições 2026, voto, justificar4394Como justificar o voto: veja o passo a passo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517872-como-justificar-o-voto-veja-o-passo-a-passo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:36DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517875-duda-rea-analisa-como-o-esporte-inspira-gestao-e-performance.htmlMundo Corporativo4843Duda Rea analisa como o esporte inspira gestão e performancehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517875-duda-rea-analisa-como-o-esporte-inspira-gestao-e-performance.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:40Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517878-vizinho-instala-piscina-de-2-mil-litros-no-patio-interno-de-condominio-mas-moradores-se-preocupam-e-a-busca-pelo-responsavel-vira-parte-do-problema-no-predio.htmlInternacional2169Vizinho instala piscina de 2 mil litros no pátio interno de condomínio, mas moradores se preocupam e a busca pelo responsável vira parte do problema no prédiohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517878-vizinho-instala-piscina-de-2-mil-litros-no-patio-interno-de-condominio-mas-moradores-se-preocupam-e-a-busca-pelo-responsavel-vira-parte-do-problema-no-predio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:44Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517846-fisioterapia-pode-ser-aliada-no-tratamento-de-disturbios-do-sono-entenda.htmlBem viversono, Distúrbios do sono, fisioterapia3877Fisioterapia pode ser aliada no tratamento de distúrbios do sono: entendahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517846-fisioterapia-pode-ser-aliada-no-tratamento-de-disturbios-do-sono-entenda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:44Yaya Souzahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7517887-parados-por-mais-de-16-anos-100-bitcoins-minerados-em-2010-voltam-a-se-mover-moedas-avaliadas-em-cerca-de-uss-85-milhoes-tem-uma-historia-que-chama-atencao.htmlEconomia2581Parados por mais de 16 anos, 100 bitcoins minerados em 2010 voltam a se mover: moedas avaliadas em cerca de US$ 8,5 milhões têm uma história que chama atençãohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7517887-parados-por-mais-de-16-anos-100-bitcoins-minerados-em-2010-voltam-a-se-mover-moedas-avaliadas-em-cerca-de-uss-85-milhoes-tem-uma-historia-que-chama-atencao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:47Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7517870-aos-61-anos-avo-bate-recorde-mundial-ao-ficar-mais-de-5-horas-na-prancha.htmlTrendsEntretenimento2635Aos 61 anos, avó bate recorde mundial ao ficar mais de 5 horas na pranchahttps://www.tupi.fm/entretenimento/aos-61-anos-avo-bate-recorde-mundial-ao-ficar-mais-de-5-horas-na-prancha/Digital
Estado de Minas2026-10-09 10:48Pedro José Borges - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517891-eduardo-paes-reconhece-derrota-no-rio-e-diz-que-respeitara-decisao-judicial.htmlPolítica1245Eduardo Paes reconhece derrota no Rio e diz que respeitará decisão judicialhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517891-eduardo-paes-reconhece-derrota-no-rio-e-diz-que-respeitara-decisao-judicial.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:49Nathallie Lopeshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517837-estudo-questiona-necessidade-de-jejum-antes-de-exames-de-sangue.htmlBem viverexames de sangue, jejum, revista científica, estudo, exames4256Estudo questiona necessidade de jejum antes de exames de sanguehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517837-estudo-questiona-necessidade-de-jejum-antes-de-exames-de-sangue.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:49Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517895-com-411-quartos-e-nenhum-hospede-em-duas-decadas-hotel-em-praia-protegida-enfrenta-planos-que-podem-encerrar-sua-historia-sem-uma-unica-reserva.htmlTurismo2691Com 411 quartos e nenhum hóspede em duas décadas, hotel em praia protegida enfrenta planos que podem encerrar sua história sem uma única reservahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517895-com-411-quartos-e-nenhum-hospede-em-duas-decadas-hotel-em-praia-protegida-enfrenta-planos-que-podem-encerrar-sua-historia-sem-uma-unica-reserva.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:51Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517835-tse-manda-retirar-publicacoes-de-lula-e-aliados-contra-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaflávio bolsonaro, lula, TSE4254TSE manda retirar publicações de Lula e aliados contra Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517835-tse-manda-retirar-publicacoes-de-lula-e-aliados-contra-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:53Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517893-relatorio-interno-do-pt-levanta-suspeitas-de-desvantagem-a-lula-em-algoritmo-da-meta.htmlPolítica5387Relatório interno do PT levanta suspeitas de desvantagem a Lula em algoritmo da Metahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517893-relatorio-interno-do-pt-levanta-suspeitas-de-desvantagem-a-lula-em-algoritmo-da-meta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:59Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517899-a-diferenca-entre-lula-e-flavio-que-tirou-augusto-cury-da-neutralidade.htmlPolítica#PlatôBrReportagem608A diferença entre Lula e Flávio que tirou Augusto Cury da neutralidadehttps://platobr.com.br/a-diferenca-entre-lula-e-flavio-que-tirou-augusto-cury-da-neutralidadeDigital
Estado de Minas2026-10-09 10:59Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517859-comunicacao-com-400-mil-atingidos-pode-voltar-apos-escritorio-mudar-nome.htmlGeraisBarragem, Mariana, atingidos, desastre, BH, Justiça, Fundão11579Comunicação com 400 mil atingidos pode voltar após escritório mudar nomehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517859-comunicacao-com-400-mil-atingidos-pode-voltar-apos-escritorio-mudar-nome.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 11:00PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517901-quem-pode-fazer-transplante-capilar-na-linha-da-testa-e-o-que-pesa-na-avaliacao.htmlNetworking e Negócios4443Quem pode fazer transplante capilar na linha da testa e o que pesa na avaliação19578c66-cd42-4d67-872a-b8ac56a3c79cDigital
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Estado de Minas2026-10-09 11:21Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517921-inhame-alimento-nutritivo-ganha-destaque-em-pesquisas-sobre-o-cancer.htmlGaleria6Inhame: alimento nutritivo ganha destaque em pesquisas sobre o câncerhttps://www.flipar.com.br/?p=691888Digital
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Estado de Minas2026-10-09 12:28Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517970-cancer-de-mama-saude-mental-e-importante-desde-o-rastreamento.htmlBem viverCâncer de mama, Outubro Rosa, prevenção, "saúde mental"2574Câncer de mama: saúde mental é importante desde o rastreamentohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517970-cancer-de-mama-saude-mental-e-importante-desde-o-rastreamento.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-09 12:44Larissa Brandeshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517908-10-alimentos-que-parecem-saudaveis-mas-podem-ser-ultraprocessados-confira.htmlBem viveralimentos, ultraprocessados, saúde, saudável, alimento662510 alimentos que parecem saudáveis, mas podem ser ultraprocessados; confirahttps://www.tupi.fm/gastronomia/10-alimentos-que-parecem-saudaveis-mas-podem-ser-ultraprocessados-confira/Digital
Estado de Minas2026-10-09 12:53Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518002-video-aeronave-cai-em-patio-de-manutencao-da-estacao-sao-gabriel-de-metro.htmlGeraisCai, Metrô1364Vídeo: aeronave cai em pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrôhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518002-video-aeronave-cai-em-patio-de-manutencao-da-estacao-sao-gabriel-de-metro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-09 13:04Rafaela Bomfimhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517937-bia-kicis-prioriza-impeachment-de-moraes-e-anistia-no-senado-federal.htmlPolíticaAlexandre de Morae, Ato, Bia, Bolsonaro, Flávio, Flávio Bolsonaro, Impeachment2986Bia Kicis prioriza impeachment de Moraes e anistia no Senado Federalhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7517937-bia-kicis-prioriza-impeachment-de-moraes-e-anistia-no-senado-federal.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-09 13:26Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517993-como-fortalecer-a-autoestima-da-crianca-durante-o-tratamento-ortodontico.htmlBem viverautoestima, crianças, dentista, ortodontia7639Como fortalecer a autoestima da criança durante o tratamento ortodôntico?https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517993-como-fortalecer-a-autoestima-da-crianca-durante-o-tratamento-ortodontico.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-10 02:00Tiago Baumfeldhttps://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7517349-artrose-nao-e-sentenca-de-imobilidade.htmlColunistas#Tiago BaumfeldPE, tornozelo, peso, artrose5200Artrose não é sentença de imobilidadehttps://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7517349-artrose-nao-e-sentenca-de-imobilidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 02:00Bebel Soareshttps://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7517358-o-conto-da-aia.htmlColunistas#Bebel Soaresgilead, EUA, streaming4247O conto da Aiahttps://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7517358-o-conto-da-aia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 02:00Carlos Marcelo,Gustavo Werneckhttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518192-o-poeta-e-musico-afro-brasileiro-que-fez-a-corte-portuguesa-dancar.htmlPensarPoeta, literatura, escolas114O poeta e músico afro-brasileiro que fez a Corte portuguesa dançarhttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518192-o-poeta-e-musico-afro-brasileiro-que-fez-a-corte-portuguesa-dancar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 02:00Carlos Marcelo,Gustavo Werneckhttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518194-domingos-caldas-barbosa-um-personagem-singular-na-historia-brasileira.htmlPensarLiteratur, ENTREVISTA, história, Brasil, poeta, pesquisadores14295Domingos Caldas Barbosa: um personagem singular na história brasileirahttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518194-domingos-caldas-barbosa-um-personagem-singular-na-historia-brasileira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518223-o-mar-e-longe-airton-souza-revela-drama-familiar-e-trauma-rural-em-livro.htmlPensarlivro, romanceanittaebrunagriphao, historiasdopoder5788'O mar é longe': Airton Souza revela drama familiar e trauma rural em livrohttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518223-o-mar-e-longe-airton-souza-revela-drama-familiar-e-trauma-rural-em-livro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 02:00Isabela Teixeira da Costa,Joana El Khourihttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518225-maos-na-massa.htmlFeminino & Masculino8031Mãos na massahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518225-maos-na-massa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 02:00Anna Marinahttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518257-entrega-de-trofeus.htmlColunistas#Anna Marina7210Entrega de troféushttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518257-entrega-de-trofeus.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 02:00Joana El Khourihttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518281-descubra-tendencias-e-destaques-da-semana-de-moda-de-paris.htmlFeminino & Masculino1698Descubra tendências e destaques da semana de moda de Parishttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518281-descubra-tendencias-e-destaques-da-semana-de-moda-de-paris.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-10 02:00Júlio Moreirahttps://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518302-o-idolo-que-precisou-explicar-a-propria-voz.htmlEspeciaisbeattles, jornalistas, ambiente, câmeras8387O ídolo que precisou explicar a própria vozhttps://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518302-o-idolo-que-precisou-explicar-a-propria-voz.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 02:00Heloisa Alinehttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518308-brilhante-markito.htmlFeminino & Masculino6078Brilhante Markitohttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518308-brilhante-markito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 02:00Júlio Moreirahttps://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518311-depois-do-estrondo-o-estudio.htmlEspeciaisbeattles, Estados Unidos, público9431Depois do estrondo, o estúdiohttps://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518311-depois-do-estrondo-o-estudio.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-10 02:00Regina Teixeira da Costahttps://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7518339-podemos-discordar.htmlColunistas#Regina Teixeira da Costacoluna , Estado de Minas, psicanálise, saúde3292Podemos discordar?https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7518339-podemos-discordar.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-10 02:00Marcílio de Moraeshttps://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7518404-do-canteiro-de-obras-para-as-plataformas-off-shore.htmlColunistas#Marcílio de Moraesconstrução, equipamentos, diversificacao5954Do canteiro de obras para as plataformas off shorehttps://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7518404-do-canteiro-de-obras-para-as-plataformas-off-shore.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7518482-cleitinho-colheu-votos-de-lula-e-de-flavio.htmlColunistas#Bertha MaakarounCleitinho, Flávio Bolsonaro, Lula6565Cleitinho colheu votos de Lula e de Fláviohttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7518482-cleitinho-colheu-votos-de-lula-e-de-flavio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 05:31Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518507-reeleito-alessandro-vieira-defende-mudanca-no-senado-alcolumbre-nao-tem-condicoes.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1772Reeleito, Alessandro Vieira defende mudança no Senado: ‘Alcolumbre não tem condições’https://platobr.com.br/reeleito-alessandro-vieira-defende-mudanca-no-senado-alcolumbre-nao-tem-condicoesDigital
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Estado de Minas2026-10-10 12:08Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518572-uol-e-mails-indicam-conta-de-flavio-com-suspeito-de-lavar-dinheiro-do-inss.htmlPolíticaBolsonaro, Flávio Bolsonaro, IMP, Investigação, Jair Bolsonaro7543UOL: e-mails indicam conta de Flávio com suspeito de lavar dinheiro do INSShttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518572-uol-e-mails-indicam-conta-de-flavio-com-suspeito-de-lavar-dinheiro-do-inss.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 12:13Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518573-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-passam-por-exames-no-iml-de-bh.htmlGeraisAcidente, Acidente Aéreo, Corpos, IML1925Corpos de policiais mortos em acidente aéreo passam por exames no IML de BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518573-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-passam-por-exames-no-iml-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 12:19Ana Luiza Soares,Jair Amaralhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518577-escola-de-direcao-segura-de-patinetes-eletricos-movimenta-orla-da-pampulha.htmlGeraisJET, Mobilidade, Patinete, Patinetes, PATINETES ELÉTRICOS3708Escola de Direção Segura de Patinetes Elétricos movimenta orla da Pampulhahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518577-escola-de-direcao-segura-de-patinetes-eletricos-movimenta-orla-da-pampulha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 12:19Bruno Henrique Martineli Pinheiro - Gazeta Presshttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518582-cristiano-ronaldo-e-suspenso-apos-deixar-concentracao-da-selecao-de-portugal.htmlEsportes3160Cristiano Ronaldo é suspenso após deixar concentração da Seleção de Portugalhttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/10/cristiano-ronaldo-e-suspenso-apos-deixar-concentracao-da-selecao-de-portugal/Digital
Estado de Minas2026-10-10 12:21Melissa Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518576-mentiroso-contumaz-diz-padilha-sobre-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, Alexandre-Padilha, Saúde, eleicoes-2026, lula2087'Mentiroso contumaz', diz Padilha sobre Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518576-mentiroso-contumaz-diz-padilha-sobre-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 12:31Redacao Jogada10https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518585-neuer-falha-e-bayern-sofre-gol-mais-rapido-da-historia-do-alemao.htmlEsportes2062Neuer falha, e Bayern sofre gol mais rápido da história do Alemãohttps://noataque.com.br/futebol/campeonato-alemao/time/bayern-de-munique/noticia/2026/10/10/neuer-falha-e-bayern-sofre-gol-mais-rapido-da-historia-do-alemao/Digital
Estado de Minas2026-10-10 12:43DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518590-emdoor-information-comemora-18-anos-de-excelencia-em-computacao-robusta-com-capacidades-verticalmente-integradas.htmlMundo Corporativo12097Emdoor Information comemora 18 anos de excelência em computação robusta com capacidades verticalmente integradashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518590-emdoor-information-comemora-18-anos-de-excelencia-em-computacao-robusta-com-capacidades-verticalmente-integradas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 12:47Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518586-ministerio-da-prosperidade-promessa-de-flavio-bolsonaro-anunciada-na-tv.htmlPolíticaBolsonaro, Promessa1695'Ministério da Prosperidade': promessa de Flávio Bolsonaro anunciada na TVhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518586-ministerio-da-prosperidade-promessa-de-flavio-bolsonaro-anunciada-na-tv.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 12:57Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518589-gabriel-sera-secretario-de-cleitinho-estou-a-disposicao.htmlPolíticaCleitinho Azevedo, governador, cleitinho, gabriel-azevedo, minas-gerais2517Gabriel será secretário de Cleitinho: 'Estou à disposição'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518589-gabriel-sera-secretario-de-cleitinho-estou-a-disposicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 13:07Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518593-lavras-novas-o-charme-do-vilarejo-mineiro-entre-montanhas-cachoeiras-e-clima-de-tranquilidade.htmlGaleria6Lavras Novas: o charme do vilarejo mineiro entre montanhas, cachoeiras e clima de tranquilidadehttps://www.flipar.com.br/?p=692187&preview=true&preview_id=692187Digital
Estado de Minas2026-10-10 13:43Celina Aquinohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518574-espaco-kids-e-a-melhoria-mais-pedida-em-restaurantes-aponta-pesquisa.htmlDegustaBares, Bares e restaurante, Bares e Restaurantes, Restaurante, espaço kids, crianças, dia das crianças3209Espaço kids é a melhoria mais pedida em restaurantes, aponta pesquisahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518574-espaco-kids-e-a-melhoria-mais-pedida-em-restaurantes-aponta-pesquisa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 13:51Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518594-ipespe-flavio-bolsonaro-tem-527-contra-473-de-lula-no-segundo-turno.htmlPolíticaflávio bolsonaro, lula, pesquisa, Segundo Turno, eleicoes-2026893Ipespe: Flávio Bolsonaro tem 52,7% contra 47,3% de Lula no segundo turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518594-ipespe-flavio-bolsonaro-tem-527-contra-473-de-lula-no-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 14:15Joana El Khourihttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518595-carro-capota-cai-em-ribanceira-e-tres-pessoas-ficam-feridas-em-mg.htmlGeraisBr, capotamento, acidente857Carro capota, cai em ribanceira e três pessoas ficam feridas em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518595-carro-capota-cai-em-ribanceira-e-tres-pessoas-ficam-feridas-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 14:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518605-cirio-de-nazare-e-outras-celebracoes-outubro-e-mes-de-fe-e-devocao-a-maria.htmlGaleria6Círio de Nazaré e outras celebrações: outubro é mês de fé e devoção a Mariahttps://www.flipar.com.br/?p=692218&preview=true&preview_id=692218Digital
Estado de Minas2026-10-10 14:33Gustavo Werneckhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518599-igrejas-da-grande-bh-tem-programacao-especial-no-dia-da-padroeira-do-brasil.htmlGeraisDia, Dia da Padroeira, Igreja, Padroeira, Padroeira do brasil, Programação2382Igrejas da Grande BH têm programação especial no dia da Padroeira do Brasilhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518599-igrejas-da-grande-bh-tem-programacao-especial-no-dia-da-padroeira-do-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 14:42Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518612-renata-vasconcellos-tem-crise-de-tosse-ao-vivo-no-jornal-nacional.htmlCulturatelevisão, apresentadora, jornal nacional1131Renata Vasconcellos tem crise de tosse ao vivo no Jornal Nacionalhttps://www.tupi.fm/entretenimento/renata-vasconcellos-tem-crise-de-tosse-ao-vivo-no-jornal-nacional-assista/Digital
Estado de Minas2026-10-10 14:49Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518609-bolsonaro-teve-taquicardia-e-dificuldade-para-respirar-diz-boletim-medico.htmlPolíticaJair Bolsonaro, STF, Lula, Saúde916Bolsonaro teve taquicardia e dificuldade para respirar, diz boletim médicohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518609-bolsonaro-teve-taquicardia-e-dificuldade-para-respirar-diz-boletim-medico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 15:01Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518613-megan-fox-gera-onda-de-acessos-e-derruba-site-de-conteudo-adulto.htmlCulturaatriz, redes sociais, fotos, filme2072Megan Fox gera onda de acessos e derruba site de conteúdo adultohttps://www.tupi.fm/entretenimento/megan-fox-gera-onda-de-acessos-e-derruba-site-de-conteudo-adulto-entenda/Digital
Estado de Minas2026-10-10 15:01Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518237-bh-restaurantes-e-cafes-tem-programacao-especial-para-as-criancas.htmlDegustadias das crianças2273BH: restaurantes e cafés têm programação especial para as criançashttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518237-bh-restaurantes-e-cafes-tem-programacao-especial-para-as-criancas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 15:20Ana Luiza Soares,Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518616-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-sao-liberados-pelo-iml.htmlGeraisAcidente aéreo, IML, PMMG1795Corpos de policiais mortos em acidente aéreo são liberados pelo IMLhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518616-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-sao-liberados-pelo-iml.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 15:31Joana El Khourihttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518617-djonga-sobre-flavio-me-recuso-a-ver-esse-playboy-subindo-aquela-rampa.htmlPolíticaLula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Djonga1649Djonga sobre Flávio: 'Me recuso a ver esse playboy subindo aquela rampa'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518617-djonga-sobre-flavio-me-recuso-a-ver-esse-playboy-subindo-aquela-rampa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 15:36Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518618-jose-de-abreu-cobra-selton-mello-e-famosos-sobre-cenario-politico-vao-ficar-parados.htmlCulturaEntretenimento2290José de Abreu cobra Selton Mello e famosos sobre cenário político: ‘Vão ficar parados?’https://www.tupi.fm/entretenimento/jose-de-abreu-cobra-selton-mello-e-famosos-sobre-cenario-politico-vao-ficar-parados/Digital
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Estado de Minas2026-10-10 15:53Ana Luiza Soares,Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518624-policiais-mortos-em-queda-de-aviao-sao-identificados-pela-arcada-dentaria.htmlGeraisAcidente, Polícia, Corpo de Bombeiros, Ipatinga2129Policiais mortos em queda de avião são identificados pela arcada dentáriahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518624-policiais-mortos-em-queda-de-aviao-sao-identificados-pela-arcada-dentaria.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 15:56Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518629-bolsonaristas-atacam-cleitinho-traiu-o-eleitor-de-minas.htmlPolíticaCleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, bolsonarismo, eleicoes-2026212Bolsonaristas atacam Cleitinho: ‘Traiu o eleitor de Minas’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518629-bolsonaristas-atacam-cleitinho-traiu-o-eleitor-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 16:08Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518634-wagner-moura-e-cineastas-assinam-manifesto-sobre-as-eleicoes-no-brasil.htmlCulturaator, cineastas, Brasil, eleições, manifesto2468Wagner Moura e cineastas assinam manifesto sobre as eleições no Brasilhttps://www.tupi.fm/entretenimento/wagner-moura-e-cineastas-unem-forcas-em-manifesto-sobre-as-eleicoes/Digital
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Estado de Minas2026-10-10 21:38Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518724-homem-e-preso-por-debochar-de-pms-mortos-em-queda-de-aviao-no-vale-do-aco.htmlGeraisminasgerais, policiais, acidente, Acidente de avião, tragédia2604Homem é preso por debochar de PMs mortos em queda de avião no Vale do Açohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518724-homem-e-preso-por-debochar-de-pms-mortos-em-queda-de-aviao-no-vale-do-aco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 21:46Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518742-homem-finge-se-afogar-afunda-e-morre-em-balneario-de-minas.htmlGeraisRio, AFOGAMENTO, MINAS-GERAIS, BOMBEIROS833Homem finge se afogar, afunda e morre em balneário de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518742-homem-finge-se-afogar-afunda-e-morre-em-balneario-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 21:52Ronayre Nuneshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518750-tse-da-48-horas-para-meta-explicar-suposta-restricao-a-lula-na-web.htmlPolíticainvestigação, redes sociais, Lulea2975TSE dá 48 horas para Meta explicar suposta restrição a Lula na webhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518750-tse-da-48-horas-para-meta-explicar-suposta-restricao-a-lula-na-web.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 22:04Danandra Rocha - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518754-flavio-bolsonaro-diz-que-pai-lhe-entregara-faixa-presidencial-voces-verao.htmlPolíticaflávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, rio de janeiro, eleições 20261842Flávio Bolsonaro diz que pai lhe entregará faixa presidencial: "Vocês verão"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518754-flavio-bolsonaro-diz-que-pai-lhe-entregara-faixa-presidencial-voces-verao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 22:32George Wright - BBC Newshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518761-ganhadora-do-nobel-da-paz-reage-contra-sancoes-dos-eua-ao-tribunal-penal-internacional-inaceitaveis.htmlInternacionalrestrições, Trump, tribunal, Nobel da Paz4684Ganhadora do Nobel da Paz reage contra sanções dos EUA ao Tribunal Penal Internacional: 'Inaceitáveis'https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqpvgme9pmpkoDigital
Estado de Minas2026-10-10 22:44Sheila Flynn - Da BBC News nos EUAhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518765-por-que-eua-querem-retomar-execucoes-publicas-apos-quase-um-seculo.htmlInternacional7110Por que EUA querem retomar execuções públicas após quase um século?https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmd6d49v8059oDigital
Estado de Minas2026-10-10 22:44Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518759-ratinho-jr-declara-apoio-a-flavio-no-2-turno-vamos-caminhar-juntos.htmlPolíticafláviobolsonaro, segundoturno, eleições1498Ratinho Jr. declara apoio a Flávio no 2º turno: ‘Vamos caminhar juntos’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518759-ratinho-jr-declara-apoio-a-flavio-no-2-turno-vamos-caminhar-juntos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-10 23:25WeMystic - WeMystichttps://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7518769-simpatias-de-nossa-senhora-aparecida-saude-prosperidade-e-para-engravidar.htmlHoróscopoOutras Religiões, Simpatias, Simpatias para a Sorte3964Simpatias de Nossa Senhora Aparecida: Saúde, Prosperidade e para Engravidarhttps://www.wemystic.com.br/simpatias-nossa-senhora-aparecida/?utm_source=parceiros&utm_medium=emDigital
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Estado de Minas2026-10-11 00:09Norberto Paredes - BBC News Mundohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518770-jonas-i-o-autoproclamado-rei-da-suica-que-criou-um-imperio-polemico-ao-se-apropriar-de-terrenos-sem-dono.htmlInternacional10919Jonas I, o autoproclamado rei da Suíça que criou um 'império' polêmico ao se apropriar de terrenos sem donohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cm4g13gjndpzoDigital
Estado de Minas2026-10-11 06:09Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518775-a-direita-novata-de-flavio-vai-repetir-o-caos-daquela-que-tomou-posse-com-jair.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2344A direita novata de Flávio vai repetir o caos daquela que tomou posse com Jair?https://platobr.com.br/a-direita-novata-de-flavio-vai-repetir-o-caos-daquela-que-tomou-posse-com-jairDigital
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Estado de Minas2026-10-11 10:03Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518802-maior-trilha-costeira-do-mundo-tem-mais-de-4-300-km-e-revela-paisagens-incriveis-da-inglaterra.htmlGaleria6Maior trilha costeira do mundo tem mais de 4.300 km e revela paisagens incríveis da Inglaterrahttps://www.flipar.com.br/?p=692346&preview=true&preview_id=692346Digital
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Estado de Minas2026-10-11 10:22Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518805-mg-casal-morre-e-bebe-de-10-meses-fica-ferido-em-acidente.htmlGeraisAcidente1848MG: casal morre e bebê de 10 meses fica ferido em acidentehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518805-mg-casal-morre-e-bebe-de-10-meses-fica-ferido-em-acidente.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-11 15:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518878-batata-doce-conheca-os-beneficios-para-a-saude-e-descubra-diferentes-formas-de-consumo.htmlGaleria6Batata-doce: conheça os benefícios para a saúde e descubra diferentes formas de consumohttps://www.flipar.com.br/?p=692373&preview=true&preview_id=692373Digital
Estado de Minas2026-10-11 15:24Izabella Caixeta,Joana Gontijohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518871-bh-comeca-cortejo-com-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm.htmlGeraisPolícia, Acidente, BH, Mateus Simões5310BH: começa cortejo com corpos de militares mortos em queda de avião da PMhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518871-bh-comeca-cortejo-com-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 15:26Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518879-tragedia-com-helicoptero-dos-bombeiros-de-mg-completa-dois-anos.htmlGeraisAcidente, acidente-aereo, avião, helicóptero, bombeiros, PM, tragedia, minas-gerais, morte3103Tragédia com helicóptero dos bombeiros de MG completa dois anoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518879-tragedia-com-helicoptero-dos-bombeiros-de-mg-completa-dois-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 15:37Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518880-janones-reage-apos-canal-pro-lula-ser-derrubado-nao-vao-nos-calar.htmlPolíticaandre-janones, lula, eleicoes-2026, kassio-nunes-marques2018Janones reage após canal pró-Lula ser derrubado: 'Não vão nos calar’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518880-janones-reage-apos-canal-pro-lula-ser-derrubado-nao-vao-nos-calar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 15:48Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518881-feriado-com-tempestade-e-granizo-315-cidades-de-mg-estao-sob-alerta.htmlGeraisAlerta, Chuva, tempestade, granizo, minas-gerais, feriado, meteorologia6369Feriado com tempestade e granizo: 315 cidades de MG estão sob alertahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518881-feriado-com-tempestade-e-granizo-315-cidades-de-mg-estao-sob-alerta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 15:51Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518883-marmore-origem-natural-e-estilos-que-chamam-atencao-pela-beleza.htmlGaleria6Mármore: origem natural e estilos que chamam atenção pela belezahttps://www.flipar.com.br/?p=692398&preview=true&preview_id=692398Digital
Estado de Minas2026-10-11 17:36Mariana Peixotohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518917-filme-sobre-ezequiel-neves-e-um-falso-documentario-cheio-de-verdades.htmlCulturaCultura, cinema, filme, música, televisão5282Filme sobre Ezequiel Neves é um falso documentário cheio de verdadeshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518917-filme-sobre-ezequiel-neves-e-um-falso-documentario-cheio-de-verdades.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 17:44Luíza Altoé,Ronayre Nuneshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518916-justica-derruba-decisao-de-nunes-marques-e-restabelece-canal-pro-lula.htmlPolíticaeleições2026, Lula, Janones, Justiça3021Justiça derruba decisão de Nunes Marques e restabelece canal pró-Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518916-justica-derruba-decisao-de-nunes-marques-e-restabelece-canal-pro-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 17:50Joana El Khourihttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518889-ato-pro-lula-em-sao-paulo-reune-multidao-na-avenida-paulista.htmlPolíticaLula, São Paulo, Eleições 2026, Geraldo Alckmin1677Ato pró-Lula em São Paulo reúne multidão na Avenida Paulistahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518889-ato-pro-lula-em-sao-paulo-reune-multidao-na-avenida-paulista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 18:00Izabella Caixeta,Joana Gontijohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518893-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm-chegam-a-cemiterio-em-bh.htmlGeraisMinas Gerais, BH, Acidente, Polícia5307Corpos de militares mortos em queda de avião da PM chegam a cemitério em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518893-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm-chegam-a-cemiterio-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 18:04Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518927-carrapatos-conheca-os-principais-tipos-os-perigos-que-oferecem-e-como-se-proteger.htmlGaleria6Carrapatos: conheça os principais tipos, os perigos que oferecem e como se protegerhttps://www.flipar.com.br/?p=692417&preview=true&preview_id=692417Digital
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Estado de Minas2026-10-11 18:16Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518934-muito-antes-da-disney-conheca-a-versao-original-e-mais-sombria-de-a-bela-e-a-fera.htmlGaleria6Muito antes da Disney: conheça a versão original e mais sombria de ‘A Bela e a Fera’https://www.flipar.com.br/?p=692416&preview=true&preview_id=692416Digital
Estado de Minas2026-10-11 18:19Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518922-pms-mortos-em-queda-de-aviao-sao-sepultados-em-bh.htmlGeraisAvião, pm, polícia, morte, acidente-aéreo, acidente, velório2899PMs mortos em queda de avião são sepultados em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518922-pms-mortos-em-queda-de-aviao-sao-sepultados-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 18:27Joana El Khourihttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518925-flavio-bolsonaro-se-encontra-com-prefeitos-e-vereadores-em-sao-paulo.htmlPolíticaflávio bolsonaro, São Paulo, Lula, Eleições 20261744Flávio Bolsonaro se encontra com prefeitos e vereadores em São Paulohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518925-flavio-bolsonaro-se-encontra-com-prefeitos-e-vereadores-em-sao-paulo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 18:28Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518941-de-bunkers-a-tuneis-ocultos-esconderijos-e-passagens-secretas-que-entraram-para-a-historia.htmlGaleria6De bunkers a túneis ocultos: esconderijos e passagens secretas que entraram para a históriahttps://www.flipar.com.br/?p=692348&preview=true&preview_id=692348Digital
Estado de Minas2026-10-11 18:31Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518919-policia-investiga-desaparecimento-de-mulher-na-grande-bh.htmlGeraisgrande-bh, polícia, desaparecimento721Polícia investiga desaparecimento de mulher na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518919-policia-investiga-desaparecimento-de-mulher-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 18:38Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518938-flavio-diz-que-jogo-nao-acabou-e-ataca-lula-joga-sujo-e-pesado.htmlPolíticaLula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026778Flávio diz que 'jogo não acabou' e ataca Lula: 'Joga sujo e pesado'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518938-flavio-diz-que-jogo-nao-acabou-e-ataca-lula-joga-sujo-e-pesado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 18:39Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518945-o-cofre-do-juizo-final-conheca-o-esconderijo-no-artico-que-protege-sementes-do-mundo-inteiro.htmlGaleria6O ‘Cofre do Juízo Final’: conheça o esconderijo no Ártico que protege sementes do mundo inteirohttps://www.flipar.com.br/?p=692423&preview=true&preview_id=692423Digital
Estado de Minas2026-10-11 18:45Izabella Caixeta,Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518944-queda-de-aviao-perda-de-tenentes-traz-muita-dor-diz-comandante-da-pmmg.htmlGeraisAcidente, minas-gerais, polícia, BH3331Queda de avião: ‘Perda de tenentes traz muita dor’, diz comandante da PMMGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518944-queda-de-aviao-perda-de-tenentes-traz-muita-dor-diz-comandante-da-pmmg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 18:54Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518937-homens-encapuzados-invadem-confraternizacao-e-matam-dois-no-norte-de-minas.htmlGeraispolícia, homicídio, Montes Claros, Minas Gerais2275Homens encapuzados invadem confraternização e matam dois no Norte de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518937-homens-encapuzados-invadem-confraternizacao-e-matam-dois-no-norte-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 19:02Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518950-homem-e-morto-com-golpes-de-facao-no-vale-do-rio-doce.htmlGeraisPOLICIA, HOMICIDIO, GOVERNADORVALADARES, MINAS-GERAIS1939Homem é morto com golpes de facão no Vale do Rio Doce https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518950-homem-e-morto-com-golpes-de-facao-no-vale-do-rio-doce.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 19:21Joana El Khourihttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518954-flavio-bolsonaro-superou-lula-em-um-voto-em-municipio-mineiro.htmlPolíticaFlávio Bolsonaro, Lula, Grande BH, Eleições 20261343Flávio Bolsonaro superou Lula em um voto em município mineirohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518954-flavio-bolsonaro-superou-lula-em-um-voto-em-municipio-mineiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 19:22Danandra Rocha - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518957-aos-91-anos-luiza-erundina-participa-de-ato-pro-lula-na-paulista.htmlPolíticaPT, Lula, manifestação, eleições 2026, eleições2026854Aos 91 anos, Luiza Erundina participa de ato pró-Lula na Paulistahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518957-aos-91-anos-luiza-erundina-participa-de-ato-pro-lula-na-paulista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 19:30AFPhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518958-quase-140-migrantes-morrem-em-naufragio-em-embarcacao-com-direcao-ao-iemen.htmlInternacionalDjibuti, Mortos, Naufrágio2075Quase 140 migrantes morrem em naufrágio em embarcação com direção ao Iêmenhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518958-quase-140-migrantes-morrem-em-naufragio-em-embarcacao-com-direcao-ao-iemen.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 19:36AFPhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518959-vitimas-do-terremoto-no-panama-pedem-agilidade-na-ajuda-humanitaria.htmlInternacionalAjuda Humanitária, Terremoto1816Vítimas do terremoto no Panamá pedem agilidade na ajuda humanitáriahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518959-vitimas-do-terremoto-no-panama-pedem-agilidade-na-ajuda-humanitaria.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 19:46Ronayre Nunes - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518967-flavio-bolsonaro-pede-investigacao-contra-diretor-geral-da-policia-federal.htmlPolíticaflávio bolsonaro, eleições2026, Polícia1452Flávio Bolsonaro pede investigação contra diretor-geral da Polícia Federalhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7518967-flavio-bolsonaro-pede-investigacao-contra-diretor-geral-da-policia-federal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-11 19:51BBChttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518965-a-nova-onda-de-protestos-de-jovens-do-movimento-das-baratas-na-india-em-imagens.htmlInternacionalìndia, baratas, jovens, manifestações, Geração Z3595A nova onda de protestos de jovens do movimento das 'baratas' na Índia em imagenshttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cwp9gy84my15oDigital
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Estado de Minas2026-10-12 02:00Mariana Peixotohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518910-o-teatro-de-rogerio-falabella-ocupa-duas-salas-em-bh.htmlCulturateatro, peça, dramaturgo, BH5851"O teatro de Rogério Falabella" ocupa duas salas em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518910-o-teatro-de-rogerio-falabella-ocupa-duas-salas-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 02:00Orion Teixeirahttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7518915-minas-fica-sem-dinheiro-ja-em-janeiro-para-salario.htmlColunistas#Orion TeixeiraFlávio Bolsonaro, Cleitinho5595Minas fica sem dinheiro já em janeiro para saláriohttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7518915-minas-fica-sem-dinheiro-ja-em-janeiro-para-salario.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7518921-toda-crianca-tem-o-direito-de-ser-incrivel.htmlOpinião4513Toda criança tem o direito de ser incrível https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7518921-toda-crianca-tem-o-direito-de-ser-incrivel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7518955-hamilton-madison-e-as-ameacas-a-liberdade-de-imprensa-no-segundo-turno.htmlColunistas#Luiz Carlos AzedoJornalistas, ataques, eleições, censura5481Hamilton, Madison e as ameaças à liberdade de imprensa no segundo turnohttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7518955-hamilton-madison-e-as-ameacas-a-liberdade-de-imprensa-no-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 02:00sérgio abrancheshttps://www.em.com.br/colunistas/sergio-abranches/2026/10/7518956-a-campanha-eleitoral-e-digital-tambem.htmlColunistas#Sérgio Abranchesdigital, campanha, eleições, candidatos5010A campanha eleitoral é digital tambémhttps://www.em.com.br/colunistas/sergio-abranches/2026/10/7518956-a-campanha-eleitoral-e-digital-tambem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 02:00Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519016-o-super-el-nino-chegou-e-previsoes-sao-preocupantes-estamos-preparados.htmlGeraisMeteorologia, Clima, Aquecimento, Minas Gerais, Super El Niño14972O Super El Niño chegou, e previsões são preocupantes. Estamos preparados?https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519016-o-super-el-nino-chegou-e-previsoes-sao-preocupantes-estamos-preparados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 04:00Anna Marinahttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518912-como-cuidar-da-saude-mental-durante-o-tratamento-do-cancer.htmlColunistas#Anna MarinaSaúde, Saúde mental, minas-gerais, Anna Marina, colunista, Estado de Minas3170Como cuidar da saúde mental durante o tratamento do câncer?https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518912-como-cuidar-da-saude-mental-durante-o-tratamento-do-cancer.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 07:45Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519039-confira-a-previsao-do-tempo-para-esta-segunda-feira-12-10-em-bh.htmlGerais1481Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira (12/10) em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519039-confira-a-previsao-do-tempo-para-esta-segunda-feira-12-10-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 07:50Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519040-mg-mais-de-500-cidades-estao-sob-alerta-de-tempestade.htmlGerais2877MG: mais de 500 cidades estão sob alerta de tempestadehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519040-mg-mais-de-500-cidades-estao-sob-alerta-de-tempestade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 08:03Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519041-canal-de-lula-vira-cabo-de-guerra-entre-ministros-do-tse.htmlPolíticaeleições, TSE, Exército do Lula, censura, flávio bolsonaro, canal, Whatsapp, Kassio Nunes Marques5672Canal de Lula vira cabo de guerra entre ministros do TSEhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519041-canal-de-lula-vira-cabo-de-guerra-entre-ministros-do-tse.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-12 08:53Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519052-flavio-gasta-mais-do-que-lula-conforme-dados-do-tse.htmlPolíticaELEIÇÕES 2026, gastos, campanha, TSE, mídias sociais, publicidade, redes, Lula, Flávio bolsonaro5832Flávio gasta mais do que Lula, conforme dados do TSEhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519052-flavio-gasta-mais-do-que-lula-conforme-dados-do-tse.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 08:59Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519054-nossa-senhora-aparecida-conheca-a-historia-da-padroeira-do-brasil.htmlGaleria6Nossa Senhora Aparecida: conheça a história da padroeira do Brasilhttps://www.flipar.com.br/?p=691977Digital
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Estado de Minas2026-10-12 09:22Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519059-andre-marques-muda-rotina-e-passa-mais-tempo-em-sitio-herdado-do-pai.htmlGaleria6André Marques muda rotina e passa mais tempo em sítio herdado do paihttps://www.flipar.com.br/?p=692121Digital
Estado de Minas2026-10-12 09:36BBC News Brasil em Londres e São Paulohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519060-pesquisas-do-2-turno-quando-e-a-2-rodada-e-outras-datas-importantes-da-reta-final-das-eleicoes-de-2026.htmlPolítica2162Pesquisas do 2º turno: quando é a 2ª rodada e outras datas importantes da reta final das eleições de 2026https://www.bbc.com/portuguese/articles/ck20wgq2p6vxoDigital
Estado de Minas2026-10-12 09:43DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519065-medicos-especialistas-em-saude-publica-e-lideres-da-odontologia-defendem-a-inclusao-da-saude-bucal-nos-cuidados-de-saude-cotidianos.htmlMundo Corporativo20010Médicos, especialistas em saúde pública e líderes da odontologia defendem a inclusão da saúde bucal nos cuidados de saúde cotidianoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519065-medicos-especialistas-em-saude-publica-e-lideres-da-odontologia-defendem-a-inclusao-da-saude-bucal-nos-cuidados-de-saude-cotidianos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 09:47Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519066-cleitinho-adesiva-carro-para-segundo-turno-minas-e-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaBolsonaro, Cleitinho, Cleitinho Azevedo, Flávio bolsonaro, eleicoes-2026, minas-gerais1561Cleitinho adesiva carro para segundo turno: ‘Minas é Flávio Bolsonaro’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519066-cleitinho-adesiva-carro-para-segundo-turno-minas-e-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 09:47Nathallie Lopeshttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7519064-nobel-de-economia-premia-descoberta-que-ajuda-a-conter-crises.htmlEconomiaEconomia, Nobel, prêmio, Estados Unidos, modelos econômicos, recessão2540Nobel de Economia premia descoberta que ajuda a conter criseshttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7519064-nobel-de-economia-premia-descoberta-que-ajuda-a-conter-crises.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 09:53Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519063-homem-morre-e-adolescente-fica-ferida-apos-serem-baleados-na-pampulha.htmlGeraisBR1654Homem morre e adolescente fica ferida após serem baleados na Pampulhahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519063-homem-morre-e-adolescente-fica-ferida-apos-serem-baleados-na-pampulha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 10:01Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519069-assessoria-de-luan-santana-sobre-l-em-show-habito-do-artista.htmlPolíticaLUAN SANTANA, eleicoes-2026, lula1055Assessoria de Luan Santana sobre ‘L’ em show: ‘Hábito do artista’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519069-assessoria-de-luan-santana-sobre-l-em-show-habito-do-artista.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-12 13:46Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519143-ben-mendes-acusa-cleitinho-de-trair-bolsonaristas-por-convite-a-gabriel.htmlPolíticaeleicoes-2026, gabriel-azevedo, Cleitinho, minas-gerais2499Ben Mendes acusa Cleitinho de trair bolsonaristas por convite a Gabrielhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519143-ben-mendes-acusa-cleitinho-de-trair-bolsonaristas-por-convite-a-gabriel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 13:59Gabriel Botelho - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519150-tse-nao-encontrou-noticias-falsas-em-canal-pro-lula.htmlPolíticaTSE, Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 20262092TSE não encontrou 'notícias falsas' em canal pró-Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519150-tse-nao-encontrou-noticias-falsas-em-canal-pro-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 14:23Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519165-novo-colirio-aprovado-nos-eua-melhora-a-visao-de-perto-por-ate-10-horas-saiba-como-funciona.htmlGaleria6Novo colírio aprovado nos EUA melhora a visão de perto por até 10 horas; saiba como funcionahttps://www.flipar.com.br/?p=692529&preview=true&preview_id=692529Digital
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Estado de Minas2026-10-12 14:44DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519175-hit-fornece-livros-de-popularizacao-cientifica-aeroespacial-e-cursos-no-metaverso-para-escolas.htmlMundo Corporativo3709HIT Fornece Livros de Popularização Científica Aeroespacial e Cursos no Metaverso para Escolashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519175-hit-fornece-livros-de-popularizacao-cientifica-aeroespacial-e-cursos-no-metaverso-para-escolas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-12 15:45Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519200-mg-idosa-e-encontrada-morta-com-ferimentos-na-cabeca-dentro-da-sua-casa.htmlGeraisCrime, Morte, Polícia, Polícia Civil, pm, minas-gerais2218MG: idosa é encontrada morta com ferimentos na cabeça dentro da sua casahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519200-mg-idosa-e-encontrada-morta-com-ferimentos-na-cabeca-dentro-da-sua-casa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-12 15:54Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519209-dupla-e-presa-com-mais-de-3-mil-papelotes-de-cocaina-em-mg.htmlGeraisCocaína, Drogas, Polícia, tráfico-de-drogas, norte-de-minas, minas-gerais, rodovia1570Dupla é presa com mais de 3 mil papelotes de cocaína em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519209-dupla-e-presa-com-mais-de-3-mil-papelotes-de-cocaina-em-mg.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-12 16:40Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519223-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-rajadas-de-vento-ate-terca-feira-13-10.htmlGeraisChuva, bh, alerta, defesa-civil, meteorologia, clima1526BH pode ter chuva com raios e rajadas de vento até terça-feira (13/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519223-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-rajadas-de-vento-ate-terca-feira-13-10.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-12 20:08Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519327-homem-tenta-matar-esposa-e-cercado-pela-pm-e-atira-contra-a-propria-cabeca.htmlGeraisfemíncidio, minas-gerais, polícia, perseguição, violenciadomestica4396Homem tenta matar esposa, é cercado pela PM e atira contra a própria cabeçahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519327-homem-tenta-matar-esposa-e-cercado-pela-pm-e-atira-contra-a-propria-cabeca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 20:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519349-usina-do-gasometro-conheca-a-historia-de-um-dos-maiores-simbolos-de-porto-alegre.htmlGaleria6Usina do Gasômetro: conheça a história de um dos maiores símbolos de Porto Alegrehttps://www.flipar.com.br/?p=692530&preview=true&preview_id=692530Digital
Estado de Minas2026-10-12 20:17Nardine Saadhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519345-morre-rj-mitte-ator-de-breaking-bad-que-usou-carreira-para-dar-visibilidade-a-pessoas-com-deficiencia.htmlCulturaAtor, BREAKING BAD, Inclusão, LUTO, Morte, Paralisia cerebral, Representatividade3409Morre RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad' que usou carreira para dar visibilidade a pessoas com deficiênciahttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cke8r4yqg9zmoDigital
Estado de Minas2026-10-12 20:27Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519334-idoso-mata-homem-com-um-tiro-apos-discussao-por-rap-e-danca-na-rua.htmlGeraisminas-gerais, polícia, assassinato, violencia2750Idoso mata homem com um tiro após discussão por rap e dança na ruahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519334-idoso-mata-homem-com-um-tiro-apos-discussao-por-rap-e-danca-na-rua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 21:05Pedro Cerqueirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519360-duda-pede-que-mpmg-apure-o-uso-de-criancas-em-video-politico-de-nikolas.htmlPolíticaDuda, DUDA SALABERT, Ferreira, Nikolas, NIKOLAS FERREIRA, Salabert1512Duda pede que MPMG apure o uso de crianças em vídeo político de Nikolashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519360-duda-pede-que-mpmg-apure-o-uso-de-criancas-em-video-politico-de-nikolas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 21:16Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519357-adolescente-e-morto-a-facadas-em-casa-abandonada-por-divida-de-rs-100.htmlGeraispolicia, facada, violencia, suldeminas, varginha2589Adolescente é morto a facadas em casa abandonada por dívida de R$ 100https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519357-adolescente-e-morto-a-facadas-em-casa-abandonada-por-divida-de-rs-100.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 21:48Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519370-mgcaminhao-atinge-trabalhadores-no-acostamento-e-mata-dois-na-br-381.htmlGeraistrabalhadores, br381, caminhão, minas-gerais1299MG: caminhão atinge trabalhadores no acostamento e mata dois na BR-381https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519370-mgcaminhao-atinge-trabalhadores-no-acostamento-e-mata-dois-na-br-381.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 21:56Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519362-homem-agride-e-ameaca-matar-esposa-e-filha-em-festa-de-aniversario.htmlGeraisviolêcia contra a mulher, Betim, grandebh, polícia, mariadapenha1892Homem agride e ameaça matar esposa e filha em festa de aniversáriohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519362-homem-agride-e-ameaca-matar-esposa-e-filha-em-festa-de-aniversario.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 22:11Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519375-como-o-tse-compensa-candidatos-por-falhas-tecnicas-na-tv-eleitoral.htmlPolíticaeleições20263336Como o TSE compensa candidatos por falhas técnicas na TV eleitoralhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519375-como-o-tse-compensa-candidatos-por-falhas-tecnicas-na-tv-eleitoral.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-12 23:34Heloísa Von Ah - WeMystichttps://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7519386-como-encontrar-a-paz-de-espirito-por-meio-das-pedras.htmlHoróscopoTerapia com Cristais2725Como encontrar a paz de espírito por meio das pedrashttps://www.wemystic.com.br/como-encontrar-a-paz-de-espirito-atraves-das-pedras/?utm_source=parceiros&utm_medium=emDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:00Gabriel Felicehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519426-br-381-pericia-da-policia-civil-inicia-apuracao-sobre-colisao-entre-caminhoes.htmlGeraisacidente, br-381, pcmg, perícia, são gonçalo do rio abaixo3717BR-381: perícia da Polícia Civil inicia apuração sobre colisão entre caminhõeshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519426-br-381-pericia-da-policia-civil-inicia-apuracao-sobre-colisao-entre-caminhoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:00Gabriel Felicehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519432-banco-e-multado-por-liberar-emprestimo-consignado-sem-autorizacao.htmlGeraisempréstimo, empréstimo consignado, consignado, aposentado, pensionista, INSS, agibank, mpmg, procon2651Banco é multado por liberar empréstimo consignado sem autorizaçãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519432-banco-e-multado-por-liberar-emprestimo-consignado-sem-autorizacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519434-injuria-racial-em-bar-tjmg-mantem-condenacao-de-cliente-apos-ataque-a-garconete.htmlGeraisinjúria racial, racismo, crime, preconceito, sul de minas, tjmg2569Injúria racial em bar: TJMG mantém condenação de cliente após ataque a garçonetehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519434-injuria-racial-em-bar-tjmg-mantem-condenacao-de-cliente-apos-ataque-a-garconete.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:00Gabriel Felicehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519438-plano-de-saude-deve-pagar-plastica-reparadora-apos-cirurgia-bariatrica.htmlGeraiscirurgia bariátrica, plano de saúde, cirurgia reparadora, montes claros, norte de minas, tjmg2488Plano de saúde deve pagar plástica reparadora após cirurgia bariátricahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519438-plano-de-saude-deve-pagar-plastica-reparadora-apos-cirurgia-bariatrica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519473-condominio-deve-dividir-lucro-de-alugueis-com-moradores-diz-tjmg-em-decisao.htmlGeraiscondomínio, aluguel, tjmg, patos de minas, alto paranaíba2829Condomínio deve dividir lucro de aluguéis com moradores, diz TJMG em decisãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519473-condominio-deve-dividir-lucro-de-alugueis-com-moradores-diz-tjmg-em-decisao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519477-justica-afasta-conselheiro-tutelar-de-betim-apos-omissao-com-bebe.htmlGeraisconselho tutelar, betim, rmbh, ação civil pública, mpmg2177Justiça afasta conselheiro tutelar de Betim após omissão com bebêhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519477-justica-afasta-conselheiro-tutelar-de-betim-apos-omissao-com-bebe.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:03Victor Fuzeirahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519388-a-expectativa-e-os-preparativos-nos-comites-do-pl-e-do-pt-para-os-debates-na-tv.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2751A expectativa (e os preparativos) nos comitês do PL e do PT para os debates na TVhttps://platobr.com.br/a-expectativa-e-os-preparativos-nos-comites-de-lula-e-flavio-para-os-debates-na-tvDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:04Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519389-centrao-quer-influenciar-escolha-de-flavio-bolsonaro-para-a-saude.htmlPolítica#PlatôBrReportagem780Centrão quer influenciar escolha de Flávio Bolsonaro para a Saúdehttps://platobr.com.br/centrao-quer-influenciar-escolha-de-flavio-bolsonaro-para-a-saudeDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:04Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519390-com-a-eleicao-afunilada-a-guerra-entre-ministros-no-tse-se-acirra-ainda-mais.htmlPolítica#PlatôBrReportagem4376Com a eleição afunilada, a guerra entre ministros no TSE se acirra ainda maishttps://platobr.com.br/com-a-eleicao-afunilada-a-guerra-entre-ministros-no-tse-se-acirra-ainda-maisDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:07Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519391-fim-da-6-1-tem-lugar-na-agenda-da-semana-com-ode-de-lula-e-incognita-sobre-flavio.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2211Fim da 6×1 tem lugar na agenda da semana com ode de Lula e incógnita sobre Fláviohttps://platobr.com.br/fim-da-6x1-tem-lugar-na-agenda-da-semana-com-ode-de-lula-e-incognita-sobre-flavioDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:07Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519392-tributacao-de-titulos-incentivados-divide-auxiliares-de-flavio-lula-planeja-taxacao.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2264Tributação de títulos incentivados divide auxiliares de Flávio. Lula planeja taxaçãohttps://platobr.com.br/tributacao-de-titulos-incentivados-divide-auxiliares-de-flavio-lula-planeja-taxacaoDigital
Estado de Minas2026-10-13 00:09Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519378-neto-esfaqueia-avos-e-mata-tres-cachorros-da-familia-no-triangulo-mineiro.htmlGeraisuberlândia, polícia, violência2983Neto esfaqueia avós e mata três cachorros da família no Triângulo Mineirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519378-neto-esfaqueia-avos-e-mata-tres-cachorros-da-familia-no-triangulo-mineiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 02:00Amanda Quintilianohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519117-jovem-negra-e-campea-de-votos-a-trajetoria-de-ana-elisa.htmlPolítica9061Jovem, negra e campeã de votos: a trajetória de Ana Elisahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519117-jovem-negra-e-campea-de-votos-a-trajetoria-de-ana-elisa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 02:00Henrique Portugalhttps://www.em.com.br/colunistas/henrique-portugal/2026/10/7519255-o-que-os-albuns-musicais-tem-a-ver-com-os-livros.htmlColunistas#Henrique Portugalestado de minas, música, tecnologia2647O que os álbuns musicais têm a ver com os livros?https://www.em.com.br/colunistas/henrique-portugal/2026/10/7519255-o-que-os-albuns-musicais-tem-a-ver-com-os-livros.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 02:00Anna Marinahttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7519257-de-volta-ao-passado-a-busca-pelo-que-e-tangivel.htmlColunistas#Anna Marinaminas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas3900De volta ao passado. A busca pelo que é tangívelhttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7519257-de-volta-ao-passado-a-busca-pelo-que-e-tangivel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 02:00Ivan Drummondhttps://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7519262-oscar-heroi-nacional-brasileiro.htmlColunistas#Ivan Drummond2693Oscar, herói nacional brasileirohttps://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7519262-oscar-heroi-nacional-brasileiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 02:00Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519265-extracao-ilegal-de-minerio-nao-e-so-um-problema-economico-alerta-deputada.htmlGeraiscrime, entrevista, Minas Gerais, mineração7683Extração ilegal de minério não é só um problema econômico, alerta deputadahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519265-extracao-ilegal-de-minerio-nao-e-so-um-problema-economico-alerta-deputada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 02:00Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519270-pirataria-na-mineracao-como-quadrilhas-saqueiam-minerio-na-grande-bh.htmlGeraismineração, Belo Horizonte, Crime, Minas Gerais12592Pirataria na mineração: como quadrilhas saqueiam minério na Grande BH?https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519270-pirataria-na-mineracao-como-quadrilhas-saqueiam-minerio-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7519314-quando-o-crime-organizado-entra-na-economia-formal.htmlOpinião6439Quando o crime organizado entra na economia formalhttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7519314-quando-o-crime-organizado-entra-na-economia-formal.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7519367-lula-sai-das-redes-para-as-ruas-e-flavio-tenta-barrar-essa-reacao-no-tse.htmlColunistas#Luiz Carlos Azedobolsonaro, TSE, lula, eleicoes5421Lula sai das redes para as ruas e Flávio tenta barrar essa reação no TSEhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7519367-lula-sai-das-redes-para-as-ruas-e-flavio-tenta-barrar-essa-reacao-no-tse.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7519377-disputa-para-a-presidencia-da-assembleia-ja-comecou.htmlColunistas#Bertha MaakarounCleitinho, Assembleia 6558Disputa para a Presidência da Assembleia já começouhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7519377-disputa-para-a-presidencia-da-assembleia-ja-comecou.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 02:00Carlos Starlinghttps://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7519452-sarna-pra-se-cocar.htmlColunistas#Carlos StarlingSarna, política, coceira, pele, imprensa, ácaro5517Sarna pra se coçarhttps://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7519452-sarna-pra-se-cocar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 05:41Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519397-bh-tera-chuva-para-aliviar-o-calor-nesta-terca-13-veja-previsao-do-tempo.htmlGeraisCalor, Chuva, previsão-do-tempo, bh, inmet, defesa-civil1193BH terá chuva para aliviar o calor nesta terça (13)? Veja previsão do tempohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519397-bh-tera-chuva-para-aliviar-o-calor-nesta-terca-13-veja-previsao-do-tempo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 06:30Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519399-venda-nova-padre-cai-ao-subir-em-viatura-da-guarda-municipal-veja-video.htmlGeraisGuarda Municipal, BH, Padre, religião1228Venda Nova: padre cai ao subir em viatura da Guarda Municipal; veja vídeohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519399-venda-nova-padre-cai-ao-subir-em-viatura-da-guarda-municipal-veja-video.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 07:33Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519411-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-diz-pesquisa-btg-nexus.htmlPolíticaBolsonaro, Datafolha, ELEIÇÕES, Flávio bolsonaro, Levantamento, Lula, Pesquisa2156Flávio tem 52% dos votos válidos, e Lula, 48%, diz pesquisa BTG/Nexushttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519411-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-diz-pesquisa-btg-nexus.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 07:42Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519414-onibus-pega-fogo-na-estacao-oiapoque-e-interdita-avenida-no-centro-de-bh.htmlGeraisônibus, incêndio, bh, centro, move4629Ônibus pega fogo na Estação Oiapoque e interdita avenida no Centro de BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519414-onibus-pega-fogo-na-estacao-oiapoque-e-interdita-avenida-no-centro-de-bh.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 08:22Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519430-lula-empata-com-flavio-bolsonaro-aponta-poderdata-aya.htmlPolíticaeleições 2026, poderdata/aya, lula, flávio bolsonaro1666Lula tem 'empate técnico' com Flávio Bolsonaro, aponta PoderData/Ayahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519430-lula-empata-com-flavio-bolsonaro-aponta-poderdata-aya.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 08:35Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519436-tobey-maguire-de-homem-aranha-celebra-casamento-da-ex-mulher.htmlCulturacultura, celebridades, cinema, relacionamento2352Tobey Maguire, de 'Homem-Aranha', celebra casamento da ex-mulherhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519436-tobey-maguire-de-homem-aranha-celebra-casamento-da-ex-mulher.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 08:45Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519440-gerp-flavio-bolsonaro-abre-vantagemde-9-pontos-percentuais-contra-lula.htmlPolíticaGERP, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, PESQ, PESQUISA, ELEIÇÕES 20261634Gerp: Flávio Bolsonaro abre vantagemde 9 pontos percentuais contra Lula https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519440-gerp-flavio-bolsonaro-abre-vantagemde-9-pontos-percentuais-contra-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 08:47Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519441-posicionamento-de-flavio-sobre-o-fim-da-6-1-provocou-ruidos-no-pl-e-na-campanha.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2263Posicionamento de Flávio sobre o fim da 6×1 provocou ruídos no PL e na campanhahttps://platobr.com.br/posicionamento-de-flavio-sobre-o-fim-da-6x1-provocou-ruidos-no-pl-e-na-campanhaDigital
Estado de Minas2026-10-13 08:56Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519447-mae-de-adolescente-baleado-por-amigo-perdoa-menino-meu-coracao-ja-o-perdoou.htmlNacionalbrasil, santa catarina3275Mãe de adolescente baleado por amigo perdoa menino: 'Meu coração já o perdoou'https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519447-mae-de-adolescente-baleado-por-amigo-perdoa-menino-meu-coracao-ja-o-perdoou.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 08:57Ana Luiza Soares,Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519446-policial-penal-morto-por-militar-da-reserva-e-velado-nesta-terca-13-em-bh.htmlGeraistiroteio, bh, velório, sepultamento2222Policial penal morto por militar da reserva é velado nesta terça (13) em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519446-policial-penal-morto-por-militar-da-reserva-e-velado-nesta-terca-13-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 08:57DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519450-testes-de-separacao-por-transmissao-de-raios-x-com-ia-da-brazil-potash-mostram-potencial-para-aumenta-a-producao-e-estender-a-vida-util-da-mina.htmlMundo Corporativo12721Testes de separação por transmissão de raios X com IA da Brazil Potash mostram potencial para aumenta a produção e estender a vida útil da minahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519450-testes-de-separacao-por-transmissao-de-raios-x-com-ia-da-brazil-potash-mostram-potencial-para-aumenta-a-producao-e-estender-a-vida-util-da-mina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 08:58Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519451-tom-ze-faz-90-anos-a-trajetoria-do-inventivo-compositor-e-cantor-baiano.htmlGaleria6Tom Zé faz 90 anos: a trajetória do inventivo compositor e cantor baianohttps://www.flipar.com.br/?p=692596Digital
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Estado de Minas2026-10-13 09:10Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519457-nem-tudo-vai-a-geladeira-11-alimentos-que-voce-pode-estar-armazenando-de-forma-errada.htmlGaleria6Nem tudo vai à geladeira: 11 alimentos que você pode estar armazenando de forma erradahttps://www.flipar.com.br/?p=692784&preview=true&preview_id=692784Digital
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Estado de Minas2026-10-13 09:22Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519443-nikolas-sobre-video-de-juliette-desespero-da-esquerda.htmlPolíticanossa senhora aparecida, Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira , Juliette , Eleição-2026, eleições 2026, segundo turno3625Nikolas sobre vídeo de Juliette: "Desespero da esquerda"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519443-nikolas-sobre-video-de-juliette-desespero-da-esquerda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 09:22Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519464-hugh-laurie-estrelara-nova-serie-de-espionagem-da-bbc-e-mgm-.htmlGaleria6Hugh Laurie estrelará nova série de espionagem da BBC e MGM+https://www.flipar.com.br/?p=692736Digital
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Estado de Minas2026-10-13 09:36David Cox - BBC Futurehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519405-5-dicas-para-proteger-o-seu-pescoco-do-estresse-e-da-ma-postura.htmlBem viverPESCOÇO, CORPO, ESTRESSE95375 dicas para proteger o seu pescoço do estresse e da má posturahttps://www.bbc.com/portuguese/articles/ckly0205w78yoDigital
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Estado de Minas2026-10-13 09:48Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519475-bryan-cranston-lamenta-morte-de-rj-mitte-de-breaking-bad-e-faz-alerta-profundo-desespero.htmlCulturacultura, tv, séries3467Bryan Cranston lamenta morte de RJ Mitte, de 'Breaking Bad', e faz alerta: 'Profundo desespero'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519475-bryan-cranston-lamenta-morte-de-rj-mitte-de-breaking-bad-e-faz-alerta-profundo-desespero.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 09:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519480-poluicao-em-sao-paulo-aumenta-risco-da-doenca-do-olho-seco.htmlMundo Corporativo4661Poluição em São Paulo aumenta risco da Doença do Olho Secohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519480-poluicao-em-sao-paulo-aumenta-risco-da-doenca-do-olho-seco.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 10:01Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519483-amber-siyavus-ex-participante-do-big-brother-morre-aos-46-anos.htmlCulturacultura, tv, reality show, realities1754Amber Siyavus, ex-participante do 'Big Brother', morre aos 46 anoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519483-amber-siyavus-ex-participante-do-big-brother-morre-aos-46-anos.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 11:34Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519568-de-milla-ao-topo-do-axe-relembre-a-trajetoria-inesquecivel-de-netinho-nos-palcos.htmlCulturamúsica, cultura, celebridades2885De 'Milla' ao topo do axé: a trajetória inesquecível de Netinho nos palcoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519568-de-milla-ao-topo-do-axe-relembre-a-trajetoria-inesquecivel-de-netinho-nos-palcos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 11:35Carlos Palermo - Redação Rádio Tupihttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519566-luto-no-axe-relembre-momentos-da-trajetoria-de-netinho.htmlCulturaNetinho, Música, Bahia, Axé1399Luto no axé: relembre momentos da trajetória de Netinhohttps://www.tupi.fm/sentinelas/quem-era-netinho-conheca-a-trajetoria-do-cantor-baiano-dono-do-hit-milla/Digital
Estado de Minas2026-10-13 11:36Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519559-homem-e-morto-a-tiros-na-porta-de-bar-na-grande-bh.htmlGeraisBar, Betim, Homicídio, Morto, Polícia1541Homem é morto a tiros na porta de bar na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519559-homem-e-morto-a-tiros-na-porta-de-bar-na-grande-bh.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 11:42Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519586-aliados-de-flavio-temem-acomodacao-e-cobram-reacao-da-campanha.htmlPolítica#PlatôBrReportagem890Aliados de Flávio temem acomodação e cobram reação da campanhahttps://platobr.com.br/aliados-de-flavio-temem-acomodacao-e-cobram-reacao-da-campanhaDigital
Estado de Minas2026-10-13 11:46BBC News,Nick Triggle - Repórter de saúdehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519406-os-habitos-ocultos-que-pioram-sua-ansiedade-social-e-como-evita-los.htmlBem viverANSIEDADE, DEPRESSÃO, AMIGOS7009Os hábitos ocultos que pioram sua ansiedade social — e como evitá-loshttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cmn0jd62er0roDigital
Estado de Minas2026-10-13 11:46PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519590-a-semente-parece-parada-a-deterioracao-nao.htmlNetworking e Negócios8896A semente parece parada. A deterioração não.0a6b9c6f-84d6-4215-b2f6-ea1010bdf820Digital
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Estado de Minas2026-10-13 11:50Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519594-famosos-lamentam-morte-de-netinho-dono-do-hit-milla.htmlCulturamúsica, celebridades, axé, Netinho3273Famosos lamentam morte de Netinho, dono do hit 'Milla'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519594-famosos-lamentam-morte-de-netinho-dono-do-hit-milla.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 11:50Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519595-cleitinho-pergunta-em-video-pro-flavio-trabalhadores-estao-com-quem.htmlPolíticaeleição-2026, Cleitinho, minas-gerais, flávio bolsonaro, eleições 20261823Cleitinho pergunta em vídeo pró-Flávio: 'Trabalhadores estão com quem?'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519595-cleitinho-pergunta-em-video-pro-flavio-trabalhadores-estao-com-quem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 11:53PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519600-pedro-silvestrini-aposta-em-solucoes-sob-medida-que-viram-produtos-digitais.htmlNetworking e Negócios4252Pedro Silvestrini aposta em soluções sob medida que viram produtos digitais2eecb0c4-69d4-4128-964e-3debd8574f03Digital
Estado de Minas2026-10-13 11:54DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519601-transpetro-encerra-inscricao-e-confirma-provas-para-dezembro.htmlMundo Corporativo2951Transpetro encerra inscrição e confirma provas para dezembrohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519601-transpetro-encerra-inscricao-e-confirma-provas-para-dezembro.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 11:54DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519603-emagrecimento-acentuado-eleva-procura-por-cirurgia-plastica.htmlMundo Corporativo5033Emagrecimento acentuado eleva procura por cirurgia plásticahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519603-emagrecimento-acentuado-eleva-procura-por-cirurgia-plastica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 11:58Alicia Bernardes - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519596-nunes-marques-impoe-novas-regras-para-reativar-exercito-de-lula.htmlPolíticaAndré Janones, canal, desinformação, eleições 2026, Exército do Lula, lula, flávio bolsonaro3307Nunes Marques impõe novas regras para reativar "Exército de Lula"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519596-nunes-marques-impoe-novas-regras-para-reativar-exercito-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 12:06Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519613-geoglifos-do-acre-desenhos-gigantes-na-amazonia-intrigam-pesquisadores-e-guardam-misterios-milenares.htmlGaleria6Geoglifos do Acre: desenhos gigantes na Amazônia intrigam pesquisadores e guardam mistérios milenareshttps://www.flipar.com.br/?p=692840&preview=true&preview_id=692840Digital
Estado de Minas2026-10-13 12:16Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519618-alexandre-nero-anuncia-que-vai-votar-na-direita-vou-de-alckmin-13.htmlPolíticapolítica, eleições, eleicoes-2026, lula, celebridades, redes sociais2190Alexandre Nero anuncia que "vai votar na direita": "Vou de Alckmin 13"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519618-alexandre-nero-anuncia-que-vai-votar-na-direita-vou-de-alckmin-13.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 12:19Francisco Artur de Lima - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519616-governo-lula-lanca-pacote-para-meis-as-vesperas-do-segundo-turno.htmlPolíticaMEis, Pacote, Lula, eleições 2026, microempreendedores, planalto1482Governo Lula lança pacote para MEIs às vésperas do segundo turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519616-governo-lula-lanca-pacote-para-meis-as-vesperas-do-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 12:21Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519433-precisar-de-tempo-sozinho-apos-socializar-nao-e-frieza-mas-recarga.htmlBem viverSOLIDÃO, SOLITUDE, SILÊNCIO3639Precisar de tempo sozinho após socializar não é frieza, mas recargahttps://www.tupi.fm/entretenimento/precisar-de-tempo-sozinho-apos-socializar-nao-e-frieza-mas-recarga/Digital
Estado de Minas2026-10-13 12:21Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519609-casal-morre-ao-cair-de-cachoeira-de-85-metros-em-minas.htmlGeraiscachoeira, Coronel Fabriciano, Vale do Aço1287Casal morre ao cair de cachoeira de 85 metros em Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519609-casal-morre-ao-cair-de-cachoeira-de-85-metros-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 12:24Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519619-morte-de-netinho-abre-debate-sobre-perigos-do-linfoma-nao-hodgkin.htmlBem viverSaúde, Netinho, Câncer, SUS3815Morte de Netinho abre debate sobre perigos do linfoma não Hodgkinhttps://www.tupi.fm/saude/morte-de-netinho-abre-debate-sobre-perigos-do-linfoma-nao-hodgkin-saiba-diferenciar-inchacos-comuns-de-sinais-que-demandam-investigacao-clinica/Digital
Estado de Minas2026-10-13 12:25Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519614-mulher-e-adolescente-sao-detidas-com-droga-e-rs-200-mil-em-cheques.htmlGeraisPMMG, Vale do Rio Doce, trafico de drogas, corrupção de menores, associação para o tráfico1893Mulher e adolescente são detidas com droga e R$ 200 mil em chequeshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519614-mulher-e-adolescente-sao-detidas-com-droga-e-rs-200-mil-em-cheques.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 12:28Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519625-atriz-de-legalmente-loira-selma-blair-e-detida-em-aeroporto-de-nova-york-apos-denuncia-de-comportamento-agressivo.htmlGaleria6Atriz de ‘Legalmente loira’, Selma Blair é detida em aeroporto de Nova York após denúncia de ‘comportamento agressivo’https://www.flipar.com.br/?p=692814Digital
Estado de Minas2026-10-13 12:35Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519630-ana-elisa-acusa-tse-de-censura-apos-nova-suspensao-de-canal-de-lula-video.htmlPolíticaJanones, Lula, Kassio-Nunes, Eleição-2026, Ana-Elisa, WhatsApp, Justiça Eleitoral5717Ana Elisa acusa TSE de censura após nova suspensão de canal de Lula; vídeohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519630-ana-elisa-acusa-tse-de-censura-apos-nova-suspensao-de-canal-de-lula-video.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 12:36Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519631-eloy-casagrande-do-slipknot-desabafa-sobre-eleicoes-no-brasil-bolsonaro-nunca-mais.htmlPolíticapolítica, cultura, música, celebridades, eleições, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro2772Eloy Casagrande, do Slipknot, desabafa sobre eleições no Brasil: "Bolsonaro nunca mais"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519631-eloy-casagrande-do-slipknot-desabafa-sobre-eleicoes-no-brasil-bolsonaro-nunca-mais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 12:43Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519633-lula-assina-decreto-para-facilitar-bloqueio-de-celulares-em-presidios.htmlPolíticalula, presídios, eleições 2026, celulares, bloqueio celulares2495Lula assina decreto para facilitar bloqueio de celulares em presídioshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519633-lula-assina-decreto-para-facilitar-bloqueio-de-celulares-em-presidios.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 12:54Pedro Cerqueirahttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7519624-remedio-chines-coloca-jumentos-em-risco-no-brasil.htmlAgropecuárioBrasil, jumentos, China7232Remédio chinês coloca jumentos em risco no Brasilhttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7519624-remedio-chines-coloca-jumentos-em-risco-no-brasil.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 14:29Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519684-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-com-rajadas-de-vento-ate-quarta-feira-14-10.htmlGeraisAlagamentos, Alerta, Calor, Chuva, Defesa Civil, Previsão, Primavera2105BH está sob alerta de chuva com rajadas de vento até quarta-feira (14/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519684-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-com-rajadas-de-vento-ate-quarta-feira-14-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 14:35Carlos Palermo - Redação Rádio Tupihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7519683-crepioca-doce-de-banana-receita-rapida-e-saudavel-para-seu-cafe.htmlDegustaBanana, Gastronomia2116Crepioca doce de banana: receita rápida e saudável para seu caféhttps://www.tupi.fm/entretenimento/crepioca-doce-de-banana-receita-rapida-e-saudavel-para-o-seu-cafe/Digital
Estado de Minas2026-10-13 14:45Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519669-na-adolescencia-cuidar-do-peso-nao-significa-declarar-guerra-ao-corpo.htmlBem viverobesade, Obesidade Infantil, adolescência, alimentação saudável5352Na adolescência, cuidar do peso não significa declarar guerra ao corpohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519669-na-adolescencia-cuidar-do-peso-nao-significa-declarar-guerra-ao-corpo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 14:46Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519711-ala-do-pl-antecipa-disputa-com-o-centrao-antes-mesmo-do-2-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1246Ala do PL antecipa disputa com o Centrão antes mesmo do 2º turnohttps://platobr.com.br/ala-do-pl-antecipa-disputa-com-o-centrao-antes-mesmo-do-2o-turnoDigital
Estado de Minas2026-10-13 14:46Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519713-o-que-pesou-na-decisao-de-flavio-bolsonaro-de-apoiar-a-pec-da-6-1.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3206O que pesou na decisão de Flávio Bolsonaro de apoiar a PEC da 6×1https://platobr.com.br/o-que-pesou-na-decisao-de-flavio-em-apoiar-a-pec-do-6x1Digital
Estado de Minas2026-10-13 14:48Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519712-desenrola-3-0-governo-vai-comprar-rs-6-bi-em-dividas-de-meis-com-desconto-de-90.htmlEconomiaDesenrola, Dívidas, Governo federal, Lula, MEIs, MEI, Microempreendedor individual1648Desenrola 3.0: governo vai comprar R$ 6 bi em dívidas de MEIs com desconto de 90%https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519712-desenrola-3-0-governo-vai-comprar-rs-6-bi-em-dividas-de-meis-com-desconto-de-90.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 14:50Beatriz Vasconcelos - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519703-apos-acao-de-lula-meta-remove-sete-perfis-irregulares-e-cita-falha-tecnica.htmlPolíticaInstagram, Lula, Meta, Redes sociais, eleicoes-2026, TSE2070Após ação de Lula, Meta remove sete perfis irregulares e cita falha técnicahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519703-apos-acao-de-lula-meta-remove-sete-perfis-irregulares-e-cita-falha-tecnica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 14:54PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519719-salario-maternidade-sem-carencia-tambem-vale-para-a-imigrante-recem-chegada.htmlNetworking e Negócios5251Salário-maternidade sem carência também vale para a imigrante recém-chegadacb2211df-23b5-4834-abad-07fcd4850c22Digital
Estado de Minas2026-10-13 14:54Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519715-pco-rompe-com-lula-e-orienta-voto-nulo-no-segundo-turno.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, Flávio Bolsonaro2309PCO rompe com Lula e orienta voto nulo no segundo turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519715-pco-rompe-com-lula-e-orienta-voto-nulo-no-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 14:56PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519722-eloizo-gomes-afonso-duraes-transforma-ideia-em-acao-social.htmlNetworking e Negócios5643Eloizo Gomes Afonso Durães transforma ideia em ação social93f52090-2d89-434d-9097-67a4a1da0654Digital
Estado de Minas2026-10-13 14:58Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519731-a-benesse-padrao-trump-anunciada-por-lula-a-12-dias-da-eleicao.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1934A benesse padrão Trump anunciada por Lula a 12 dias da eleiçãohttps://platobr.com.br/em-acao-semelhante-a-trump-lula-promete-r-5-mil-para-microempreendedoresDigital
Estado de Minas2026-10-13 15:02Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7519732-teto-do-mei-pode-subir-de-rs-81-mil-para-rs-140-mil-ate-2028-veja-a-proposta.htmlEconomiaMEI, MEIs, Microempreendedor Individual, Lula1920Teto do MEI pode subir de R$ 81 mil para R$ 140 mil até 2028; veja a propostahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7519732-teto-do-mei-pode-subir-de-rs-81-mil-para-rs-140-mil-ate-2028-veja-a-proposta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 15:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519751-the-best-coffee-amplia-suporte-360-a-franqueados.htmlMundo Corporativo6077The Best Coffee amplia suporte 360º a franqueadoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519751-the-best-coffee-amplia-suporte-360-a-franqueados.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 15:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519755-trap-ganha-espaco-no-streaming-e-inspira-novos-artistas.htmlMundo Corporativo3172Trap ganha espaço no streaming e inspira novos artistashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519755-trap-ganha-espaco-no-streaming-e-inspira-novos-artistas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 15:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519756-cmn-amplia-regras-para-compra-de-creditos-judiciais.htmlMundo Corporativo3966CMN amplia regras para compra de créditos judiciaishttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519756-cmn-amplia-regras-para-compra-de-creditos-judiciais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 15:13Leo Limahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7519757-ea-sports-fc-27-vale-o-preco-ou-a-ea-vende-o-mesmo-jogo-todo-ano.htmlTecnologiagames, tecnologia, jogos, futebol16611"EA Sports FC 27" vale o preço ou a EA vende o mesmo jogo todo ano?https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7519757-ea-sports-fc-27-vale-o-preco-ou-a-ea-vende-o-mesmo-jogo-todo-ano.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 15:19Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7519714-hoteis-vazios-cafes-fechados-video-expoe-risco-de-cortes-na-imigracao.htmlTurismoAustrália, Hotelaria, Imigração, Trabalho, Imigrantes3325Hotéis vazios, cafés fechados: vídeo expõe risco de cortes na imigraçãohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7519714-hoteis-vazios-cafes-fechados-video-expoe-risco-de-cortes-na-imigracao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 15:28Iris Aguiarhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519749-veja-propostas-de-pt-e-pl-para-saude-e-educacao.htmlPolítica14940Veja propostas de PT e PL para saúde e educaçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519749-veja-propostas-de-pt-e-pl-para-saude-e-educacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 15:31PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519772-plataformas-de-crowdfunding-terao-de-mostrar-como-cada-operacao-foi-feita.htmlNetworking e Negócios4952Plataformas de crowdfunding terão de mostrar como cada operação foi feitaaea67d82-1851-4914-845e-40b6dfb84b37Digital
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Estado de Minas2026-10-13 15:42Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519718-menopausa-e-cabelos-finos-o-sinal-silencioso-que-voce-nao-deve-ignorar.htmlBem viverCabelo, Cabelos, Menopausa, Mulher, Queda de cabelo, Saúde, Sintomas5108Menopausa e cabelos finos: o sinal silencioso que você não deve ignorarhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519718-menopausa-e-cabelos-finos-o-sinal-silencioso-que-voce-nao-deve-ignorar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 15:46Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519776-netinho-deixou-mensagem-otimista-de-despedida-para-fas-veja.htmlCulturacantor, morte, câncer2290Netinho deixou mensagem otimista de despedida para fãs; vejahttps://www.tupi.fm/entretenimento/netinho-emociona-com-mensagem-especial-deixada-aos-fas-antes-de-morrer-partirei-feliz/Digital
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Estado de Minas2026-10-13 15:57Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519802-mei-podera-contratar-segundo-funcionario-se-congresso-aprovar-proposta-do-governo.htmlEconomiamei, prospera mei, governo federal, congresso1315MEI poderá contratar segundo funcionário se Congresso aprovar proposta do governohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7519802-mei-podera-contratar-segundo-funcionario-se-congresso-aprovar-proposta-do-governo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 15:59Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519799-cleitinho-anuncia-novos-integrantes-da-equipe-de-transicao.htmlPolíticaCleitinho, Da, Equipe, Governo, Mina, Minas gerais, Política165Cleitinho anuncia novos integrantes da equipe de transiçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519799-cleitinho-anuncia-novos-integrantes-da-equipe-de-transicao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 16:12Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519788-homem-danifica-veiculos-e-comercios-e-causa-tumulto-na-savassi.htmlGeraisSavassi, BH, Confusão2608Homem danifica veículos e comércios e causa tumulto na Savassi https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519788-homem-danifica-veiculos-e-comercios-e-causa-tumulto-na-savassi.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 16:12Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519778-mg-incendio-florestal-avanca-na-terra-indigena-maxakali.htmlGeraisIncêndio, Indígena1416MG: Incêndio florestal avança na Terra Indígena Maxakalihttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519778-mg-incendio-florestal-avanca-na-terra-indigena-maxakali.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 16:45Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7519840-nanoempreendedor-quem-fatura-ate-rs-405-mil-por-ano-nao-precisara-abrir-cnpj-nem-emitir-nota.htmlEconomiaMEI, MEIs, Empreendedor, Microempreendedor Individual2580Nanoempreendedor: quem fatura até R$ 40,5 mil por ano não precisará abrir CNPJ nem emitir notahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7519840-nanoempreendedor-quem-fatura-ate-rs-405-mil-por-ano-nao-precisara-abrir-cnpj-nem-emitir-nota.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 16:46PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519847-julgamento-no-cpsi-tem-criterios-fixados-em-lei-e-habilitacao-no-fim-do-processo.htmlNetworking e Negócios4636Julgamento no CPSI tem critérios fixados em lei e habilitação no fim do processoc4a117c6-592b-41ab-a3f6-d8d226931d90Digital
Estado de Minas2026-10-13 16:48Correio Braziilensehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519843-uma-pequena-grande-surpresa-move-a-trama-do-novo-um-tio-quase-perfeito.htmlCulturaCinema, filme, comédia, nacional, em cartaz3082Uma pequena grande surpresa move a trama do novo "Um tio quase perfeito"https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519843-uma-pequena-grande-surpresa-move-a-trama-do-novo-um-tio-quase-perfeito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 16:55Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519864-acordar-para-urinar-a-noite-esta-atrapalhando-seu-sono-a-frequencia-dos-despertares-merece-atencao-as-causas-e-aos-habitos-que-podem-contribuir-para-o-problema.htmlCiênciasaúde, noctúria, urina, madrugada, despertar noturno4014Acordar para urinar à noite está atrapalhando seu sono? A frequência dos despertares merece atenção às causas e aos hábitos que podem contribuir para o problemahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519864-acordar-para-urinar-a-noite-esta-atrapalhando-seu-sono-a-frequencia-dos-despertares-merece-atencao-as-causas-e-aos-habitos-que-podem-contribuir-para-o-problema.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 16:57Estado de Minashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519870-cirurgia-do-papa-para-retirada-de-nodulo-no-pulmao-e-concluida-com-sucesso.htmlInternacional1493Cirurgia do Papa para retirada de nódulo no pulmão é concluída com sucessohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519870-cirurgia-do-papa-para-retirada-de-nodulo-no-pulmao-e-concluida-com-sucesso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 16:57Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519874-bibimbap-prato-tradicional-coreano-une-estetica-e-variedade-de-ingredientes.htmlGaleria6Bibimbap: prato tradicional coreano une estética e variedade de ingredienteshttps://www.flipar.com.br/?p=693019&preview=true&preview_id=693019Digital
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Estado de Minas2026-10-13 16:57Lara Santanahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519868-o-tang-ficou-ligado-aos-astronautas-e-ao-programa-espacial-americano-mas-a-origem-do-refresco-em-po-conta-uma-historia-diferente-daquela-que-muita-gente-imagina.htmlCulturaTang, suco tang, missões espaciais, estados unidos, programa gemini3119O Tang ficou ligado aos astronautas e ao programa espacial americano, mas a origem do refresco em pó conta uma história diferente daquela que muita gente imaginahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519868-o-tang-ficou-ligado-aos-astronautas-e-ao-programa-espacial-americano-mas-a-origem-do-refresco-em-po-conta-uma-historia-diferente-daquela-que-muita-gente-imagina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 16:57Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519877-graxa-conheca-a-importancia-desse-lubrificante-e-suas-principais-aplicacoes.htmlGaleria6Graxa: conheça a importância desse lubrificante e suas principais aplicaçõeshttps://www.flipar.com.br/?p=693026&preview=true&preview_id=693026Digital
Estado de Minas2026-10-13 16:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519872-mt-130-opera-pedagio-eletronico-free-flow.htmlMundo Corporativo2590MT-130 opera pedágio eletrônico free flowhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519872-mt-130-opera-pedagio-eletronico-free-flow.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 16:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519886-esculturas-e-obras-a-arte-que-nasce-do-rio-sao-francisco.htmlMundo Corporativo6271Esculturas e obras, a arte que nasce do Rio São Franciscohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519886-esculturas-e-obras-a-arte-que-nasce-do-rio-sao-francisco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 17:02Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519849-governo-de-minas-gerais-concede-15-mil-progressoes-e-promocoes-na-educacao.htmlGeraisGoverno de Minas, Servidores da Educação, Minas Gerais, SEE/MG23Governo de Minas Gerais concede 1,5 mil progressões e promoções na Educaçãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519849-governo-de-minas-gerais-concede-15-mil-progressoes-e-promocoes-na-educacao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 17:20Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7519902-o-que-e-nanoempreendedor-e-o-que-muda-para-quem-fatura-ate-rs-3-375-por-mes-em-media.htmlEconomiaMEIs, Microempreendedor Individual, Lula, Nanoempreendedor2882O que é nanoempreendedor e o que muda para quem fatura até R$ 3.375 por mês em médiahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7519902-o-que-e-nanoempreendedor-e-o-que-muda-para-quem-fatura-ate-rs-3-375-por-mes-em-media.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 17:21Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519841-homem-invade-terreiro-ameaca-fieis-de-morte-e-e-preso-em-joao-monlevade.htmlGeraisTerreiro, mg, preconceito, religião, polícia, morte, ameaça, violência2616Homem invade terreiro, ameaça fiéis de morte e é preso em João Monlevadehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519841-homem-invade-terreiro-ameaca-fieis-de-morte-e-e-preso-em-joao-monlevade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 17:23Estado de Minashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519906-papa-leao-14-tem-cancer-no-pulmao-confirmado-apos-cirurgia-em-roma.htmlInternacionalPapa Leão XIV, saúde, cirurgia, câncer 1874Papa Leão 14 tem câncer no pulmão confirmado após cirurgia em Romahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519906-papa-leao-14-tem-cancer-no-pulmao-confirmado-apos-cirurgia-em-roma.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 17:30Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519792-castracao-de-caes-e-gatos-beneficios-vao-alem-do-controle-reprodutivo.htmlBem viverCastração, cães, gatos, Veterinária3718Castração de cães e gatos: benefícios vão além do controle reprodutivohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519792-castracao-de-caes-e-gatos-beneficios-vao-alem-do-controle-reprodutivo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 17:31Chris Mason - Editor de Política da BBC Newshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519887-de-volta-para-o-futuro-por-que-o-brexit-esta-retornando-ao-debate-politico-do-reino-unido.htmlInternacionalAcordo, Brexit, Europa, Inglaterra, Política, Reino Unido, Saída6884'De volta para o futuro'? Por que o Brexit está retornando ao debate político do Reino Unidohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/c6lye2rgw942oDigital
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Estado de Minas2026-10-13 17:55Estado de Minashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519931-adenocarcinoma-pulmonar-entenda-o-cancer-do-papa-leao-xiv.htmlInternacionalCâncer, Pulmão, Papa Leão, não fumantes, sintomas, tratamento3773Adenocarcinoma pulmonar: entenda o câncer do Papa Leão XIVhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519931-adenocarcinoma-pulmonar-entenda-o-cancer-do-papa-leao-xiv.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 17:58PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519945-marca-propria-de-cosmeticos-os-custos-que-ficam-fora-da-conta-inicial.htmlNetworking e Negócios3347Marca própria de cosméticos: os custos que ficam fora da conta iniciale13f7843-7a64-42ac-bc0a-f940b50c5220Digital
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Estado de Minas2026-10-13 19:46Alessandra Mellohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7519995-vice-governador-eleito-diz-que-orientacao-e-garantir-salarios-em-dia.htmlPolítica5526Vice-governador eleito diz que orientação é garantir salários em dia https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519995-vice-governador-eleito-diz-que-orientacao-e-garantir-salarios-em-dia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 20:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520064-ohana-development-anuncia-erling-haaland-como-proprietario-no-manchester-city-yas-residences-by-ohana-durante-o-lancamento-da-fase-2.htmlMundo Corporativo3599Ohana Development anuncia Erling Haaland como proprietário no Manchester City Yas Residences by Ohana durante o lançamento da Fase 2https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520064-ohana-development-anuncia-erling-haaland-como-proprietario-no-manchester-city-yas-residences-by-ohana-durante-o-lancamento-da-fase-2.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-13 21:47Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520113-fachin-diz-a-andrei-que-todas-as-citacoes-a-ministros-devem-ser-enviadas-ao-stf.htmlPolíticafachin, andrei rodrigues, STF, PF, Caso Master2128Fachin diz a Andrei que todas as citações a ministros devem ser enviadas ao STFhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520113-fachin-diz-a-andrei-que-todas-as-citacoes-a-ministros-devem-ser-enviadas-ao-stf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-13 21:52DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520116-o-fundo-saudita-para-o-desenvolvimento-anuncia-o-andamento-do-projeto-rodovia-pristina-mitrovica-no-kosovo.htmlMundo Corporativo4840O Fundo Saudita para o Desenvolvimento anuncia o andamento do projeto Rodovia Pristina–Mitrovica no Kosovohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520116-o-fundo-saudita-para-o-desenvolvimento-anuncia-o-andamento-do-projeto-rodovia-pristina-mitrovica-no-kosovo.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 00:06Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520170-cortejado-por-aliados-de-flavio-e-de-lula-alcolumbre-parece-ter-escolhido-um-lado.htmlPolítica#PlatôBrReportagem4224Cortejado por aliados de Flávio e de Lula, Alcolumbre parece ter escolhido um ladohttps://platobr.com.br/cortejado-por-aliados-de-flavio-e-de-lula-alcolumbre-parece-ter-escolhido-um-ladoDigital
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Estado de Minas2026-10-14 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7520108-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-14-10-2026.htmlCapa do dia-1Capa impressa do Estado de Minas de 14/10/2026https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7520108-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-14-10-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 06:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7520085-cedro-obtem-licenca-ambiental-para-o-porto-do-meio-em-itaguai.htmlColunistas#MineirarBrasil, Geral, Licença, Obra4421Cedro obtém licença ambiental para o Porto do Meio, em Itaguaíhttps://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7520085-cedro-obtem-licenca-ambiental-para-o-porto-do-meio-em-itaguai.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 06:00Direito Simples Assimhttps://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7520099-depois-do-divorcio-eles-querem-continuar-sendo-pais.htmlColunistas#Direito Simples Assim6504Depois do divórcio, eles querem continuar sendo paishttps://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7520099-depois-do-divorcio-eles-querem-continuar-sendo-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 06:06DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520180-kast-nomeia-claire-wells-da-kiln-como-diretora-juridica-clo.htmlMundo Corporativo4071KAST nomeia Claire Wells, da Kiln, como Diretora Jurídica (CLO)https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520180-kast-nomeia-claire-wells-da-kiln-como-diretora-juridica-clo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 07:15Mariana Schreiber - Da BBC News Brasil em Brasíliahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520181-tanto-lula-quanto-flavio-vao-precisar-do-apoio-de-gilmar-mendes-no-stf-para-governar-diz-constitucionalista.htmlPolítica17474Tanto Lula quanto Flávio vão precisar do apoio de Gilmar Mendes no STF para governar, diz constitucionalistahttps://www.bbc.com/portuguese/articles/c5n49my0vz49oDigital
Estado de Minas2026-10-14 07:29Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520184-previsao-do-tempo-em-bh-pancadas-de-chuva-a-qualquer-momento-nesta-quarta-14-10.htmlGeraisChuva, Clima, De, No, Pancadas, Previsão, Previsão do Tempo1387Previsão do tempo em BH: pancadas de chuva a qualquer momento nesta quarta (14/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520184-previsao-do-tempo-em-bh-pancadas-de-chuva-a-qualquer-momento-nesta-quarta-14-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 07:42Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520185-quaest-divulga-primeira-pesquisa-do-2-turno-entre-flavio-e-lula.htmlPolíticaeleicoes-2026, eleições, lula, flavio-bolsonaro1593Quaest divulga primeira pesquisa do 2º turno entre Flávio e Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520185-quaest-divulga-primeira-pesquisa-do-2-turno-entre-flavio-e-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520192-ataques-ddos-de-alta-capacidade-disparam-1-286-no-primeiro-pemestre-de-2026-segundo-relatorio-de-inteligencia-de-ameacas-da-netscout.htmlMundo Corporativo8472Ataques DDoS de Alta Capacidade disparam 1.286% no primeiro pemestre de 2026, segundo Relatório de Inteligência de Ameaças da NETSCOUThttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520192-ataques-ddos-de-alta-capacidade-disparam-1-286-no-primeiro-pemestre-de-2026-segundo-relatorio-de-inteligencia-de-ameacas-da-netscout.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:10Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520194-cnn-cleitinho-negocia-com-flavio-apoio-para-reeleicao-em-2030.htmlPolíticaeleicoes-2026, cleitinho, flavio-bolsonaro2219CNN: Cleitinho negocia com Flávio apoio para reeleição em 2030https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520194-cnn-cleitinho-negocia-com-flavio-apoio-para-reeleicao-em-2030.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:14Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520198-ana-paula-siebert-mostra-detalhes-da-reforma-de-apartamento-de-luxo.htmlGaleria6Ana Paula Siebert mostra detalhes da reforma de apartamento de luxohttps://www.flipar.com.br/?p=692981Digital
Estado de Minas2026-10-14 08:19Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520202-flavio-vai-votar-a-favor-do-fim-da-escala-6x1-mas-promete-a-aliados-mudar-depois.htmlPolíticaeleições 2026, escala 6x1, 6x1, senado, flávio bolsonaro, lula2317Flávio vai votar a favor do fim da escala 6x1, mas promete a aliados mudar depoishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520202-flavio-vai-votar-a-favor-do-fim-da-escala-6x1-mas-promete-a-aliados-mudar-depois.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:23Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520204-alessandro-vieira-sobre-flavio-x-lula-disputa-mediocre-de-rejeicoes.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro2358Alessandro Vieira sobre Flávio x Lula: 'Disputa medíocre de rejeições'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520204-alessandro-vieira-sobre-flavio-x-lula-disputa-mediocre-de-rejeicoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:26Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520206-prf-registra-137-acidentes-e-10-mortes-em-estradas-federais-de-minas-durante-feriadao.htmlGerais2212PRF registra 137 acidentes e 10 mortes em estradas federais de Minas durante feriadãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520206-prf-registra-137-acidentes-e-10-mortes-em-estradas-federais-de-minas-durante-feriadao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:32Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520209-frango-temperado-cafe-e-bombons-pm-prende-suspeito-de-furtar-supermercado-em-uberaba.htmlGerais1139Frango temperado, café e bombons: PM prende suspeito de furtar supermercado em Uberabahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520209-frango-temperado-cafe-e-bombons-pm-prende-suspeito-de-furtar-supermercado-em-uberaba.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:34Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7520214-revolta-silenciosa.htmlColunistas#Coluna EsplanadaEstado de Minas, Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Política, Poder4137Revolta silenciosahttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7520214-revolta-silenciosa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:37Anthony Zurcher - Da BBC News nos EUAhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520210-como-conflitos-globais-viraram-dor-de-cabeca-para-trump-em-eleicoes-de-meio-de-mandato-nos-eua.htmlInternacionalEua, Representantes7613Como conflitos globais viraram dor de cabeça para Trump em eleições de meio de mandato nos EUAhttps://www.bbc.com/portuguese/articles/c6gm083z7gj9oDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:38Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520219-flavio-era-usuario-master-de-conta-ligada-a-jato-de-vorcaro-diz-colunista.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, banco-master, daniel-vorcaro4891Flávio era 'usuário master' de conta ligada a jato de Vorcaro, diz colunistahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520219-flavio-era-usuario-master-de-conta-ligada-a-jato-de-vorcaro-diz-colunista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:38Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520217-incendio-criminoso-termina-com-morte-de-cao-e-prisao-em-venda-nova.htmlGerais1946Incêndio criminoso termina com morte de cão e prisão em Venda Novahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520217-incendio-criminoso-termina-com-morte-de-cao-e-prisao-em-venda-nova.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:40Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520220-lula-lanca-carta-aos-evangelicos-e-diz-que-esta-vivo-por-intervencao-divina.htmlPolíticalula, eleições 2026, evangélicos, bets, 6x1, escala 6x12619Lula lança carta aos evangélicos e diz que está vivo por intervenção divina https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520220-lula-lanca-carta-aos-evangelicos-e-diz-que-esta-vivo-por-intervencao-divina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:50Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520223-ciclista-mineiro-resgata-cachorro-abandonado-sob-37-c-em-estrada-de-terra-e-o-leva-no-colo-por-5-km.htmlGerais1687Ciclista mineiro resgata cachorro abandonado sob 37 ºC em estrada de terra e o leva no colo por 5 kmhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520223-ciclista-mineiro-resgata-cachorro-abandonado-sob-37-c-em-estrada-de-terra-e-o-leva-no-colo-por-5-km.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520225-unpack-27-hoteis-com-revela-as-tendencias-que-moverao-as-viagens-em-2027.htmlMundo Corporativo8722UNPACK ’27: HOTEIS.COM REVELA AS TENDÊNCIAS QUE MOVERÃO AS VIAGENS EM 2027https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520225-unpack-27-hoteis-com-revela-as-tendencias-que-moverao-as-viagens-em-2027.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 08:58Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520226-atriz-laila-garin-estrela-musical-sobre-edith-piaf-no-rio-de-janeiro.htmlGaleria6Atriz Laila Garin estrela musical sobre Édith Piaf no Rio de Janeirohttps://www.flipar.com.br/?p=692883Digital
Estado de Minas2026-10-14 09:06Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520230-desenrola-3-0-para-meis-como-funciona-a-renegociacao-de-dividas-com-bancos-privados.htmlEconomiamei, prospera mei, desenrola, divida1675Desenrola 3.0 para MEIs: como funciona a renegociação de dívidas com bancos privadoshttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7520230-desenrola-3-0-para-meis-como-funciona-a-renegociacao-de-dividas-com-bancos-privados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:09Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520229-policia-faz-operacao-contra-milicia-acusada-de-extorquir-moradores-de-condominio.htmlNacionalrio, polícia, milícia, condomínio, operação 1883Polícia faz operação contra milícia acusada de extorquir moradores de condomínio https://www.tupi.fm/rio/policia-faz-operacao-contra-milicia-acusada-de-extorquir-moradores-de-condominio-em-nova-iguacu/Digital
Estado de Minas2026-10-14 09:09Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520231-denuncia-anonima-leva-pm-a-prender-idoso-suspeito-de-trafico-na-rodoviaria-de-ipatinga.htmlGerais1243Denúncia anônima leva PM a prender idoso suspeito de tráfico na rodoviária de Ipatingahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520231-denuncia-anonima-leva-pm-a-prender-idoso-suspeito-de-trafico-na-rodoviaria-de-ipatinga.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:10Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520237-nicolas-cage-diz-que-nao-deve-voltar-a-trabalhar-com-a-amazon-por-causa-do-uso-de-ia.htmlGaleria6Nicolas Cage diz que não deve voltar a trabalhar com a Amazon por causa do uso de IAhttps://www.flipar.com.br/?p=692992Digital
Estado de Minas2026-10-14 09:10Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520238-panda-vermelho-conheca-as-curiosidades-desse-animal-encantador-e-cheio-de-surpresas.htmlGaleria6Panda-vermelho: conheça as curiosidades desse animal encantador e cheio de surpresashttps://www.flipar.com.br/?p=693106&preview=true&preview_id=693106Digital
Estado de Minas2026-10-14 09:13Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520239-uma-arvore-torta-e-outra-reta-dao-sentido-a-uma-metafora-chinesa-que-coloca-em-xeque-uma-cobranca-familiar-a-de-provar-seu-valor-sendo-util-o-tempo-todo.htmlBem vivertaoismo, Zhuangzi, filosofia chinesa, provérbio chinês2344Uma árvore torta e outra reta dão sentido a uma metáfora chinesa que coloca em xeque uma cobrança familiar: a de provar seu valor sendo útil o tempo todohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520239-uma-arvore-torta-e-outra-reta-dao-sentido-a-uma-metafora-chinesa-que-coloca-em-xeque-uma-cobranca-familiar-a-de-provar-seu-valor-sendo-util-o-tempo-todo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:15Lara Santanahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520240-antonio-banderas-assume-papel-na-conquista-do-mexico-em-projeto-que-envolve-inteligencia-artificial-e-as-produtoras-defendem-uma-condicao-para-seu-uso.htmlCulturaAntonio Banderas, cinema, Cortés, Hernán Cortés, México, Hollywood3415Antonio Banderas assume papel na conquista do México em projeto que envolve inteligência artificial, e as produtoras defendem uma condição para seu usohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520240-antonio-banderas-assume-papel-na-conquista-do-mexico-em-projeto-que-envolve-inteligencia-artificial-e-as-produtoras-defendem-uma-condicao-para-seu-uso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:15Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520235-justica-condena-quatro-homens-a-15-anos-por-estupro-coletivo.htmlNacionalRio, Copacabana, Estupro coletivo, abuso sexual, violência, mulher3142Justiça condena quatro homens a 15 anos por estupro coletivo https://www.tupi.fm/rio/justica-condena-quatro-homens-a-15-anos-por-estupro-coletivo-em-copacabana/Digital
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Estado de Minas2026-10-14 09:19Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520236-o-alerta-urgente-de-jair-bolsonaro-para-flavio-direto-da-prisao.htmlPolíticaflávio bolsonaro, jair bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, prisão domiciliar3201O alerta urgente de Jair Bolsonaro para Flávio direto da prisãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520236-o-alerta-urgente-de-jair-bolsonaro-para-flavio-direto-da-prisao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:21Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520244-professora-de-100-anos-atribui-longevidade-ao-vinho-parte-do-segredo-esta-na-galicia.htmlBem viversaúde, longevidade, 100 anos, María Luisa López Grigera, taça de vinho3545Professora de 100 anos atribui longevidade ao vinho: ‘parte do segredo’ está na Galíciahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520244-professora-de-100-anos-atribui-longevidade-ao-vinho-parte-do-segredo-esta-na-galicia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:22Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520246-o-que-acontece-no-cerebro-durante-exercicios-respiratorios-intensivos-estudo-de-imagem-encontra-associacoes-com-mudancas-no-fluxo-sanguineo-e-nas-redes-neurais.htmlBem viverexercícios respiratórios intensivos, ciência, respiração, estudo3502O que acontece no cérebro durante exercícios respiratórios intensivos? Estudo de imagem encontra associações com mudanças no fluxo sanguíneo e nas redes neuraishttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520246-o-que-acontece-no-cerebro-durante-exercicios-respiratorios-intensivos-estudo-de-imagem-encontra-associacoes-com-mudancas-no-fluxo-sanguineo-e-nas-redes-neurais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:32Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520254-580-mil-km-em-40-anos-casal-viaja-o-mundo-em-uma-royal-enfield-de-1982-e-da-12-voltas-na-terra.htmlTurismoviagem, motocicletas3528580 mil km em 40 anos: casal viaja o mundo em uma Royal Enfield de 1982 e dá 12 voltas na Terrahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520254-580-mil-km-em-40-anos-casal-viaja-o-mundo-em-uma-royal-enfield-de-1982-e-da-12-voltas-na-terra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:35Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520256-por-que-criticar-os-outros-parece-tao-facil-medico-recorre-a-uma-reflexao-atribuida-a-tales-de-mileto-para-discutir-o-desafio-que-o-autoconhecimento-representa.htmlBem viver2324Por que criticar os outros parece tão fácil? Médico recorre a uma reflexão atribuída a Tales de Mileto para discutir o desafio que o autoconhecimento representahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520256-por-que-criticar-os-outros-parece-tao-facil-medico-recorre-a-uma-reflexao-atribuida-a-tales-de-mileto-para-discutir-o-desafio-que-o-autoconhecimento-representa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:38Carlos Palermohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520252-condenado-por-estelionato-e-falsa-medica-sao-flagrados-com-carros-de-luxo.htmlNacionalRio1736Condenado por estelionato e falsa médica são flagrados com carros de luxohttps://www.tupi.fm/rio/condenado-por-estelionato-e-falsa-medica-sao-flagrados-com-carros-de-luxo/Digital
Estado de Minas2026-10-14 09:47Luiz Fernando Toledo,Pedro Martinshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520253-manifestacoes-de-rua-podem-mudar-os-rumos-do-segundo-turno.htmlPolítica12966Manifestações de rua podem mudar os rumos do segundo turno?https://www.bbc.com/portuguese/articles/c9gkvg235r0voDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:49Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520263-brasileiros-sobrevivem-a-ataque-de-drone-russo-em-predio-na-ucrania-video.htmlInternacionalMundo, Ucrânia, brasileiros, guerra, Rússia2523Brasileiros sobrevivem a ataque de drone russo em prédio na Ucrânia; vídeohttps://www.tupi.fm/mundo/brasileiros-sobrevivem-a-ataque-de-drone-russo-em-predio-na-ucrania-video/Digital
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Estado de Minas2026-10-14 09:52Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520269-flavio-confirma-que-vai-ao-debate-da-band-vou-esfregar-a-verdade-na-sua-cara-lula.htmlPolíticaFlávio Bolsonaro, Lula, debate, eleições 2026, band, segundo turno1997Flávio confirma que vai ao debate da Band: "Vou esfregar a verdade na sua cara, Lula"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520269-flavio-confirma-que-vai-ao-debate-da-band-vou-esfregar-a-verdade-na-sua-cara-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:53PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520266-despesas-em-dolar-complicam-o-fechamento-do-mes-trepzy-propoe-conta-unica.htmlNetworking e Negócios4582Despesas em dólar complicam o fechamento do mês; Trepzy propõe conta únicac20527fc-8724-471c-aaf4-f490e7d0553dDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:53Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7520270-doar-patrimonio-aos-70-anos-parece-apenas-uma-decisao-familiar-mas-alerta-abre-discussao-sobre-seguranca-financeira-e-regras-no-brasil.htmlEconomia4768Doar patrimônio aos 70 anos parece apenas uma decisão familiar, mas alerta abre discussão sobre segurança financeira e regras no Brasilhttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7520270-doar-patrimonio-aos-70-anos-parece-apenas-uma-decisao-familiar-mas-alerta-abre-discussao-sobre-seguranca-financeira-e-regras-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:54PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520273-livro-de-advogada-explica-como-executivos-podem-proteger-bonus-e-acoes.htmlNetworking e Negócios5192Livro de advogada explica como executivos podem proteger bônus e ações14965a82-c59a-4b48-bb5b-f0c445755812Digital
Estado de Minas2026-10-14 09:54Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520271-quartos-pequenos-podem-ganhar-circulacao-e-parecer-mais-organizados-sem-moveis-novos-o-detalhe-que-merece-atencao-esta-na-posicao-escolhida-para-a-cama.htmlCasa e Decoração2112Quartos pequenos podem ganhar circulação e parecer mais organizados sem móveis novos: o detalhe que merece atenção está na posição escolhida para a camahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520271-quartos-pequenos-podem-ganhar-circulacao-e-parecer-mais-organizados-sem-moveis-novos-o-detalhe-que-merece-atencao-esta-na-posicao-escolhida-para-a-cama.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520274-coo-da-dataside-orienta-foco-em-poucas-iniciativas-de-ia.htmlMundo Corporativo2937COO da Dataside orienta foco em poucas iniciativas de IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520274-coo-da-dataside-orienta-foco-em-poucas-iniciativas-de-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520276-noping-marca-presenca-no-evento-pichau-arena-2026.htmlMundo Corporativo3194NoPing marca presença no evento Pichau Arena 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520276-noping-marca-presenca-no-evento-pichau-arena-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520277-dataside-fixa-meta-de-rs-10-bilhoes-em-resultados-ate-2031.htmlMundo Corporativo2834Dataside fixa meta de R$ 10 bilhões em resultados até 2031https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520277-dataside-fixa-meta-de-rs-10-bilhoes-em-resultados-ate-2031.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 09:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520278-empresas-brasileiras-modernizam-aplicacoes-com-ia-agentica-governada.htmlMundo Corporativo7857Empresas brasileiras modernizam aplicações com IA agêntica governadahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520278-empresas-brasileiras-modernizam-aplicacoes-com-ia-agentica-governada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:11PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520290-tem-certificado-digital-da-serasa-saiba-o-que-muda-ate-2027.htmlNetworking e Negócios3444Tem certificado digital da Serasa? Saiba o que muda até 2027932dc45b-0f63-41d0-aab6-2af784045fdbDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:12Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520294-debate-da-band-aliados-de-flavio-falam-em-pegadinha-e-petistas-ironizam.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1357Debate da Band: aliados de Flávio falam em ‘pegadinha’ e petistas ironizamhttps://platobr.com.br/debate-da-band-aliados-de-flavio-falam-em-pegadinha-e-petistas-ironizamDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:20Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520296-kenya-sade-se-emociona-ao-falar-sobre-autoestima-no-saia-justa.htmlGaleria6Kenya Sade se emociona ao falar sobre autoestima no “Saia Justa”https://www.flipar.com.br/?p=693010Digital
Estado de Minas2026-10-14 10:25PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520299-whatsapp-fora-do-canal-oficial-expoe-saloes-a-bloqueio-belasis-leva-ia-a-api.htmlNetworking e Negócios4200WhatsApp fora do canal oficial expõe salões a bloqueio; Belasis leva IA à API2f99d118-a373-4cd6-a13b-47e3b8f730c5Digital
Estado de Minas2026-10-14 10:29Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520284-capivaras-passeiam-pela-cidade-administrativa-e-surpreendem-servidores.htmlGeraiscidade adminstrativa, cidade administrativa do governo de MG, Capivara2781Capivaras passeiam pela Cidade Administrativa e surpreendem servidoreshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520284-capivaras-passeiam-pela-cidade-administrativa-e-surpreendem-servidores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:32Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520305-a-turma-do-eu-avisei-cobra-a-conta-da-canetada-de-lula-pelo-fim-das-bets.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1356A turma do ‘eu avisei’ cobra a conta da canetada de Lula pelo fim das betshttps://platobr.com.br/a-turma-do-eu-avisei-cobra-a-conta-da-canetada-de-lula-pelo-fim-das-betsDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:43Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520311-vespas-ameacam-colmeias-e-levam-apicultores-a-uma-medida-de-protecao-que-muda-o-lugar-das-abelhas-diante-da-pressao-dos-ataques.htmlInternacionalvespas, apicultura, clima2314Vespas ameaçam colmeias e levam apicultores a uma medida de proteção que muda o lugar das abelhas diante da pressão dos ataqueshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520311-vespas-ameacam-colmeias-e-levam-apicultores-a-uma-medida-de-protecao-que-muda-o-lugar-das-abelhas-diante-da-pressao-dos-ataques.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:46Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520314-se-voce-encontrar-isto-na-praia-nao-toque-pode-ser-uma-postura-de-ovos-de-polvo.htmlTurismociência, polvo, curiosidades2534Se você encontrar isto na praia, não toque: pode ser uma postura de ovos de polvohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520314-se-voce-encontrar-isto-na-praia-nao-toque-pode-ser-uma-postura-de-ovos-de-polvo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:47Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520316-helen-mirren-mantem-ha-decadas-uma-rotina-de-apenas-12-minutos-e-atribui-a-ela-parte-de-seu-condicionamento-conheca-o-xbx-metodo-que-integra-seus-exercicios.htmlBem viversaúde, treino2816Helen Mirren mantém há décadas uma rotina de apenas 12 minutos e atribui a ela parte de seu condicionamento: conheça o XBX, método que integra seus exercícioshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520316-helen-mirren-mantem-ha-decadas-uma-rotina-de-apenas-12-minutos-e-atribui-a-ela-parte-de-seu-condicionamento-conheca-o-xbx-metodo-que-integra-seus-exercicios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:47Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7520317-kelly-clarkson-acusa-loja-de-trata-la-como-se-nao-tivesse-dinheiro-mas-o-estabelecimento-apresenta-outra-versao-para-o-impasse-envolvendo-o-objeto-desejado.htmlTrends2434Kelly Clarkson acusa loja de tratá-la como se não tivesse dinheiro, mas o estabelecimento apresenta outra versão para o impasse envolvendo o objeto desejadohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7520317-kelly-clarkson-acusa-loja-de-trata-la-como-se-nao-tivesse-dinheiro-mas-o-estabelecimento-apresenta-outra-versao-para-o-impasse-envolvendo-o-objeto-desejado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:48Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520298-pf-prende-quatro-suspeitos-de-abastecer-cv-e-pcc.htmlGeraisCRIME, Operação2019PF prende quatro suspeitos de abastecer CV e PCChttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520298-pf-prende-quatro-suspeitos-de-abastecer-cv-e-pcc.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:49Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7520318-ledger-confirma-descoberta-em-carteira-de-criptomoedas-vendida-por-revendedor-e-relatos-de-perdas-colocam-uma-alteracao-no-hardware-no-centro-das-atencoes.htmlEconomia2580Ledger confirma descoberta em carteira de criptomoedas vendida por revendedor, e relatos de perdas colocam uma alteração no hardware no centro das atençõeshttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7520318-ledger-confirma-descoberta-em-carteira-de-criptomoedas-vendida-por-revendedor-e-relatos-de-perdas-colocam-uma-alteracao-no-hardware-no-centro-das-atencoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:51Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520319-adolescente-de-14-anos-constroi-trator-com-materiais-reciclados-mas-a-historia-nao-termina-na-maquina-uma-fabrica-abre-as-portas-para-uma-nova-etapa-de-aprendizado.htmlInternacional2437Adolescente de 14 anos constrói trator com materiais reciclados, mas a história não termina na máquina: uma fábrica abre as portas para uma nova etapa de aprendizadohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520319-adolescente-de-14-anos-constroi-trator-com-materiais-reciclados-mas-a-historia-nao-termina-na-maquina-uma-fabrica-abre-as-portas-para-uma-nova-etapa-de-aprendizado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:53Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520321-vinagre-diluido-nas-portas-do-carro-antes-de-seguir-a-recomendacao-um-cuidado-com-a-pintura-e-os-materiais-do-veiculo-deve-orientar-a-decisao-de-usar-a-mistura.htmlCasa e Decoraçãodicas, vinagre, carro2273Vinagre diluído nas portas do carro? Antes de seguir a recomendação, um cuidado com a pintura e os materiais do veículo deve orientar a decisão de usar a misturahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520321-vinagre-diluido-nas-portas-do-carro-antes-de-seguir-a-recomendacao-um-cuidado-com-a-pintura-e-os-materiais-do-veiculo-deve-orientar-a-decisao-de-usar-a-mistura.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:54Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520322-hipocrisia-o-que-flavio-disse-sobre-a-pec-do-fim-da-escala-6x1-antes-de-apoiar-a-proposta.htmlPolíticaflavio-bolsonaro3286'Hipocrisia': o que Flávio disse sobre a PEC do fim da escala 6x1 antes de apoiar a propostahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520322-hipocrisia-o-que-flavio-disse-sobre-a-pec-do-fim-da-escala-6x1-antes-de-apoiar-a-proposta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:55Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520323-manuela-davila-acusa-meta-de-parcialidade-disputa-nao-acontece-em-terreno-neutro.htmlPolíticaflávio bolsonaro, lula, meta1891Manuela d'Ávila acusa Meta de parcialidade: "Disputa não acontece em terreno neutro"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520323-manuela-davila-acusa-meta-de-parcialidade-disputa-nao-acontece-em-terreno-neutro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 10:57Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520324-cultivo-de-ameixeira-o-erro-comum-sobre-raizes-que-coloca-seu-piso-em-risco.htmlCasa e Decoraçãoárvore, ameixeira, jardim2264Cultivo de ameixeira: o erro comum sobre raízes que coloca seu piso em riscohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520324-cultivo-de-ameixeira-o-erro-comum-sobre-raizes-que-coloca-seu-piso-em-risco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:01Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520304-alerta-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50-km-h.htmlGeraisAlerta de chuva, Defesa civil, BH, Chuva, Temporal2066Alerta: BH pode ter chuva com raios e ventos de até 50 km/hhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520304-alerta-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50-km-h.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:01Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520327-por-que-a-ex-mulher-de-jeff-bezos-que-doou-uss-7-bilhoes-em-2025-nao-aparece-entre-os-maiores-doadores-do-ano.htmlInternacional2630Por que a ex-mulher de Jeff Bezos, que doou US$ 7 bilhões em 2025, não aparece entre os maiores doadores do anohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520327-por-que-a-ex-mulher-de-jeff-bezos-que-doou-uss-7-bilhoes-em-2025-nao-aparece-entre-os-maiores-doadores-do-ano.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:01Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520329-obras-da-praca-das-aguas-sao-retomadas-para-frear-alagamentos-em-bh.htmlGerais2612Obras da Praça das Águas são retomadas para frear alagamentos em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520329-obras-da-praca-das-aguas-sao-retomadas-para-frear-alagamentos-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:03Carlos Palermohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7520300-banco-central-revela-bilhoes-esquecidos-no-sistema-financeiro-saiba-como-resgatar.htmlEconomiaEconomia, dinheiro, valores, esquecidos, Banco Central2656Banco Central revela bilhões esquecidos no sistema financeiro; saiba como resgatarhttps://www.tupi.fm/economia/banco-central-revela-bilhoes-esquecidos-no-sistema-financeiro-saiba-como-resgatar/Digital
Estado de Minas2026-10-14 11:03Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520335-vestigios-de-chumbo-em-uma-antiga-aldeia-da-espanha-desafiam-a-cronologia-da-metalurgia-na-peninsula-iberica-com-uma-diferenca-que-chega-a-quase-mil-anos.htmlCiência2577Vestígios de chumbo em uma antiga aldeia da Espanha desafiam a cronologia da metalurgia na Península Ibérica, com uma diferença que chega a quase mil anoshttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520335-vestigios-de-chumbo-em-uma-antiga-aldeia-da-espanha-desafiam-a-cronologia-da-metalurgia-na-peninsula-iberica-com-uma-diferenca-que-chega-a-quase-mil-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:05Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520336-a-corrida-pelos-cacas-de-sexta-geracao-coloca-eua-e-china-em-contraste-de-um-lado-anuncios-americanos-do-outro-prototipos-chineses-que-ja-ganham-os-ceus.htmlInternacional2468A corrida pelos caças de sexta geração coloca EUA e China em contraste: de um lado, anúncios americanos; do outro, protótipos chineses que já ganham os céushttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520336-a-corrida-pelos-cacas-de-sexta-geracao-coloca-eua-e-china-em-contraste-de-um-lado-anuncios-americanos-do-outro-prototipos-chineses-que-ja-ganham-os-ceus.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:06DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520341-hyrox-o-desafio-que-impulsiona-o-treino.htmlMundo Corporativo3619HYROX: o desafio que impulsiona o treinohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520341-hyrox-o-desafio-que-impulsiona-o-treino.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:06DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520342-grandes-cineastas-marcam-os-30-anos-do-lab-novas-historias.htmlMundo Corporativo3851Grandes cineastas marcam os 30 anos do Lab Novas Históriashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520342-grandes-cineastas-marcam-os-30-anos-do-lab-novas-historias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:06DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520344-brainchip-lanca-sequora-ia-de-ponta-que-alem-de-reconhecer-tambem-entende-e-responde.htmlMundo Corporativo6279BrainChip Lança Sequora: IA de Ponta Que Além de Reconhecer, Também Entende e Respondehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520344-brainchip-lanca-sequora-ia-de-ponta-que-alem-de-reconhecer-tambem-entende-e-responde.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:06DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520345-ss8-networks-anuncia-contratacao-de-executiva-chave.htmlMundo Corporativo4517SS8 Networks anuncia contratação de executiva-chavehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520345-ss8-networks-anuncia-contratacao-de-executiva-chave.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:07Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520340-mae-de-nove-filhos-recebe-casa-montada-em-15-horas-mas-a-rapidez-nao-e-o-unico-detalhe-incomum-a-construcao-da-um-novo-destino-a-duas-toneladas-de-plastico.htmlNacionalciência, sustentabilidade2229Mãe de nove filhos recebe casa montada em 15 horas, mas a rapidez não é o único detalhe incomum: a construção dá um novo destino a duas toneladas de plásticohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520340-mae-de-nove-filhos-recebe-casa-montada-em-15-horas-mas-a-rapidez-nao-e-o-unico-detalhe-incomum-a-construcao-da-um-novo-destino-a-duas-toneladas-de-plastico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520346-rituais-diarios-ajudam-a-organizar-a-rotina.htmlMundo Corporativo3388Rituais diários ajudam a organizar a rotinahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520346-rituais-diarios-ajudam-a-organizar-a-rotina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520348-black-friday-amplia-demanda-no-varejo-e-exige-planejamento.htmlMundo Corporativo7503Black Friday amplia demanda no varejo e exige planejamentohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520348-black-friday-amplia-demanda-no-varejo-e-exige-planejamento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:08Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520347-rs-225-milhoes-para-a-regiao-do-rio-doce-bndes-orienta-organizacoes-sobre-como-participar-da-chamada-publica.htmlGerais2482R$ 225 milhões para a região do Rio Doce: BNDES orienta organizações sobre como participar da chamada públicahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520347-rs-225-milhoes-para-a-regiao-do-rio-doce-bndes-orienta-organizacoes-sobre-como-participar-da-chamada-publica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:22Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520338-gracyanne-barbosa-celebra-recuperacao-no-joelho-um-ano-apos-cirurgia.htmlCulturagracyanne barbosa, cirurgia, joelho, operação, Dança dos Famosos1049Gracyanne Barbosa celebra recuperação no joelho um ano após cirurgiahttps://www.tupi.fm/entretenimento/gracyanne-barbosa-celebra-recuperacao-no-joelho-um-ano-apos-cirurgia/Digital
Estado de Minas2026-10-14 11:24Fernanda Strickland - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520361-exercito-do-lula-canal-no-whatsapp-e-suspenso-por-decisao-de-nunes-marques.htmlPolíticaCanal, Exército do Lula, Lula, TSE, Whatsapp, redes sociais, eleições 2026, nunes marques, janones, flávio bolsonaro1551Exército do Lula: canal no WhatsApp é suspenso por decisão de Nunes Marqueshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520361-exercito-do-lula-canal-no-whatsapp-e-suspenso-por-decisao-de-nunes-marques.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:32Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520369-netinho-era-dono-de-mansao-a-beira-mar-com-piscina-em-formato-de-violao-e-oito-suites-cantor-morreu-aos-60-anos.htmlGaleria6Netinho era dono de mansão à beira mar com piscina em formato de violão e oito suítes; cantor morreu aos 60 anoshttps://www.flipar.com.br/?p=693112Digital
Estado de Minas2026-10-14 11:32PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520370-dakila-apresenta-multigerador-de-energia-quantica-a-mais-de-mil-pessoas-em-ms.htmlNetworking e Negócios5581Dakila apresenta Multigerador de Energia Quântica a mais de mil pessoas em MSf58c8ef1-01d1-4373-9278-d99193784045Digital
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Estado de Minas2026-10-14 11:37Alexandre Carneiro,Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520363-chuva-em-bh-centro-sul-registra-maior-volume-em-12-horas.htmlGeraistemporal, BH, chuva, alerta2709Chuva em BH: Centro-Sul registra maior volume em 12 horashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520363-chuva-em-bh-centro-sul-registra-maior-volume-em-12-horas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:40Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520376-flavio-x-lula-na-band-formato-regras-e-horario-do-debate.htmlPolíticaELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, DEBATE, BAND, SEGUNDO TURNO2524Flávio x Lula na Band: formato, regras e horário do debatehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520376-flavio-x-lula-na-band-formato-regras-e-horario-do-debate.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:50Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520388-janones-sobre-suspensao-do-canal-exercito-do-lula-duvida-que-voltaremos-ainda-maior.htmlPolíticaJanones, Lula, Nunes Marques, Exército do Lula1552Janones sobre suspensão do canal 'Exército do Lula': "Duvida que voltaremos ainda maior?"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520388-janones-sobre-suspensao-do-canal-exercito-do-lula-duvida-que-voltaremos-ainda-maior.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 11:54Estúdio de Conteúdo EMhttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7520390-loja-eletrica-inicia-nova-fase-com-implantacao-do-sap-s-4hana.htmlEmpresas5920Loja Elétrica inicia nova fase com implantação do SAP S/4HANAhttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7520390-loja-eletrica-inicia-nova-fase-com-implantacao-do-sap-s-4hana.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:02Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520362-fim-da-escala-6x1-governo-lula-reune-56-votos-para-acelerar-pec-no-senado.htmlPolítica6x1, escala, Escala 6x1, fim da escala 6x1, pec, senado, congresso, governo lula, alcolumbre, teresa leitão1727Fim da escala 6x1: governo Lula reúne 56 votos para acelerar PEC no Senadohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520362-fim-da-escala-6x1-governo-lula-reune-56-votos-para-acelerar-pec-no-senado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:02Estúdio de Conteúdo EMhttps://www.em.com.br/patrocinado/reveillonalive/2026/10/7520377-shows-gastronomia-e-open-bar-5-motivos-para-escolher-o-reveillon-alive.htmlPatrocinado#RéveillonAlive4117Shows, gastronomia e open bar: 5 motivos para escolher o Réveillon ALIVEhttps://www.em.com.br/patrocinado/reveillonalive/2026/10/7520377-shows-gastronomia-e-open-bar-5-motivos-para-escolher-o-reveillon-alive.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 12:03DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520402-stallion-planeja-competir-com-quatro-carros-em-2027.htmlMundo Corporativo4901Stallion planeja competir com quatro carros em 2027https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520402-stallion-planeja-competir-com-quatro-carros-em-2027.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 12:03DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520409-governo-cogita-alterar-regras-de-titulos-incentivados.htmlMundo Corporativo2812Governo cogita alterar regras de títulos incentivadoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520409-governo-cogita-alterar-regras-de-titulos-incentivados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520411-cyrela-reconhece-corretores-destaque-em-vendas-no-trimestre.htmlMundo Corporativo4051Cyrela reconhece corretores destaque em vendas no trimestrehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520411-cyrela-reconhece-corretores-destaque-em-vendas-no-trimestre.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520412-reajuste-por-idade-em-plano-antigo-vai-a-conciliacao-no-stf.htmlMundo Corporativo4592Reajuste por idade em plano antigo vai à conciliação no STFhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520412-reajuste-por-idade-em-plano-antigo-vai-a-conciliacao-no-stf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520413-isac-completa-15-anos-com-gestao-de-saude-em-seis-estados.htmlMundo Corporativo6657ISAC completa 15 anos com gestão de saúde em seis estadoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520413-isac-completa-15-anos-com-gestao-de-saude-em-seis-estados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:04Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520414-cidade-submersa-chama-atencao-de-arqueologos-no-quirguistao.htmlGaleria6Cidade submersa chama atenção de arqueólogos no Quirguistãohttps://www.flipar.com.br/?p=693185&preview=true&preview_id=693185Digital
Estado de Minas2026-10-14 12:04Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520416-descubra-por-que-a-caixa-preta-dos-avioes-e-laranja-curiosidades-do-dispositivo-de-seguranca-que-revolucionou-a-aviacao.htmlGaleria6Descubra por que a caixa-preta dos aviões é laranja: curiosidades do dispositivo de segurança que revolucionou a aviaçãohttps://www.flipar.com.br/?p=693181&preview=true&preview_id=693181Digital
Estado de Minas2026-10-14 12:05Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520408-prioridade-do-governo-pec-da-seguranca-e-aprovada-na-ccj-do-senado.htmlPolíticapec da segurança, governo lula, eleições 2026, lula, flávio bolsonaro, segurança pública, senado, ccj2723Prioridade do governo, PEC da Segurança é aprovada na CCJ do Senadohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520408-prioridade-do-governo-pec-da-seguranca-e-aprovada-na-ccj-do-senado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:09Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520424-meta-ai-gera-imagens-de-flavio-bolsonaro-mas-bloqueia-lula-no-whatsapp-entenda.htmlPolíticaEleições, Meta AI, Lula, Flávio Bolsonaro, Campanha Eleitoral, Segundo Turno4382Meta AI gera imagens de Flávio Bolsonaro mas bloqueia Lula no WhatsApp: entendahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520424-meta-ai-gera-imagens-de-flavio-bolsonaro-mas-bloqueia-lula-no-whatsapp-entenda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:10PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520428-como-byel-usa-inteligencia-artificial-para-crescer-e-inovar-no-mercado-digital.htmlNetworking e Negócios4067Como Byel usa inteligência artificial para crescer e inovar no mercado digital50075c28-a82f-4725-9d9f-51497df02babDigital
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Estado de Minas2026-10-14 12:11Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520391-pf-apreende-rs-241-mil-em-dinheiro-e-cheques-durante-operacao-em-minas.htmlGeraisoperação, PF, Polícia Federal, uberaba, TriânguloMineiro1678PF apreende R$ 241 mil em dinheiro e cheques durante operação em Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520391-pf-apreende-rs-241-mil-em-dinheiro-e-cheques-durante-operacao-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:13Educando Seu Bolsohttps://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520435-cartao-de-cripto-vale-a-pena-taxas-cashback-imposto-e-riscos-em-2026.htmlColunistas#Educando seu BolsoBitcoin, cripto, cartão, cartão de crédito12375Cartão de cripto: cashback em bitcoin compensa gastar um ativo volátil?https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520435-cartao-de-cripto-vale-a-pena-taxas-cashback-imposto-e-riscos-em-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:14Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520431-nova-york-tem-areas-com-afundamento-de-ate-600-mm-para-entender-o-fenomeno-e-preciso-olhar-para-o-peso-dos-edificios-e-o-solo-que-existe-sob-as-construcoes.htmlInternacionalNova York, Ciência2675Nova York tem áreas com afundamento de até 600 mm: para entender o fenômeno, é preciso olhar para o peso dos edifícios e o solo que existe sob as construçõeshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520431-nova-york-tem-areas-com-afundamento-de-ate-600-mm-para-entender-o-fenomeno-e-preciso-olhar-para-o-peso-dos-edificios-e-o-solo-que-existe-sob-as-construcoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:16Rafaela Bomfimhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520425-caetano-convoca-ato-no-rio-no-mesmo-dia-de-manifestacao-de-flavio-em-sp.htmlPolíticaCaetano Veloso, Copacabana, manifestação, rio de janeiro, lula, eleições 2026, flávio bolsonaro, São Paulo, segundo turno1983Caetano convoca ato no Rio no mesmo dia de manifestação de Flávio em SPhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520425-caetano-convoca-ato-no-rio-no-mesmo-dia-de-manifestacao-de-flavio-em-sp.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:16Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520433-por-que-voce-deve-deixar-os-tomates-descansarem-com-sal-antes-de-levar-a-mesa.htmlDegustadicas, salada2656Por que você deve deixar os tomates descansarem com sal antes de levar à mesahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520433-por-que-voce-deve-deixar-os-tomates-descansarem-com-sal-antes-de-levar-a-mesa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 12:33Fernanda Strickland - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520446-lula-pode-ir-ao-senado-apos-votacao-da-pec-que-preve-fim-da-escala-6x1.htmlPolítica6x1, Escala 6x1, jornada de trabalho, lula, flávio bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, senado1433Lula pode ir ao Senado após votação da PEC que prevê fim da escala 6x1https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520446-lula-pode-ir-ao-senado-apos-votacao-da-pec-que-preve-fim-da-escala-6x1.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 12:34Carlos Palermohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520453-videos-de-maju-mazalli-sobre-namoro-com-vini-jr-voltam-a-viralizar.htmlCulturaEntretenimento1865Vídeos de Maju Mazalli sobre namoro com Vini Jr voltam a viralizarhttps://www.tupi.fm/entretenimento/videos-de-maju-mazalli-sobre-namoro-com-vini-jr-voltam-a-viralizar/Digital
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Estado de Minas2026-10-14 13:23Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520487-anvisa-proibe-suplementos-alimentares-com-origem-desconhecida-no-pais.htmlBem viverAnvisa, Proibição, Fiscalização, suplementos, alimentação1532Anvisa proíbe suplementos alimentares com origem desconhecida no paíshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520487-anvisa-proibe-suplementos-alimentares-com-origem-desconhecida-no-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:25Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520488-familia-acompanha-jovem-em-estado-vegetativo-ha-14-anos-mas-agora-busca-tornar-publica-a-experiencia-com-um-objetivo-que-vai-alem-de-contar-a-propria-historia.htmlInternacional1099Família acompanha jovem em estado vegetativo há 14 anos, mas agora busca tornar pública a experiência com um objetivo que vai além de contar a própria históriahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520488-familia-acompanha-jovem-em-estado-vegetativo-ha-14-anos-mas-agora-busca-tornar-publica-a-experiencia-com-um-objetivo-que-vai-alem-de-contar-a-propria-historia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:29Maria Reis*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520491-correios-iniciam-coleta-gratuita-de-lixo-eletronico-em-agencias.htmlGeraisMeio Ambiente, Lixo Eletrônico, Circular Brain, Correios4319Correios iniciam coleta gratuita de lixo eletrônico em agênciashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520491-correios-iniciam-coleta-gratuita-de-lixo-eletronico-em-agencias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:34Maria Reis*https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520496-sistema-emas-em-congonhas-a-tecnologia-no-solo-que-evita-desastres-aereos-no-pais.htmlTecnologiaAeroporto, EMAS, Anac, Congonhas, Avião1843Sistema EMAS em Congonhas: a tecnologia no solo que evita desastres aéreos no paíshttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520496-sistema-emas-em-congonhas-a-tecnologia-no-solo-que-evita-desastres-aereos-no-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:34Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520500-tobey-maguire-oficializa-casamento-da-propria-ex-mulher-menos-de-tres-semanas-apos-divorcio.htmlGaleria6Tobey Maguire oficializa casamento da própria ex-mulher menos de três semanas após divórciohttps://www.flipar.com.br/?p=693124Digital
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Estado de Minas2026-10-14 13:35Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7520498-placa-r9-4-conheca-a-regra-de-transito-que-muitos-motoristas-ignoram.htmlTrendsplaca de trânsito, curiosidades3107Placa R9-4: conheça a regra de trânsito que muitos motoristas ignoramhttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7520498-placa-r9-4-conheca-a-regra-de-transito-que-muitos-motoristas-ignoram.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:35Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520499-como-funciona-a-votacao-de-brasileiros-no-exterior.htmlPolíticaEleições, Internacional, Zona Eleitoral, Zona ZZ, e-Título2651Como funciona a votação de brasileiros no exterior?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520499-como-funciona-a-votacao-de-brasileiros-no-exterior.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:36Larissa Leone*,Leandro Courihttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520467-barreiro-segue-sem-luz-apos-temporal-e-tem-ruas-esburacadas-em-bh.htmlGeraisTemporal, Chuva, BH, Barreiro1656Barreiro tem ruas esburacadas após o temporal que atingiu BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520467-barreiro-segue-sem-luz-apos-temporal-e-tem-ruas-esburacadas-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:37Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520502-um-jovem-vendedor-de-frangos-levou-a-coca-cola-para-a-argentina-em-1942-hoje-a-bebida-domina-o-pais.htmlInternacional2455Um jovem vendedor de frangos levou a Coca-Cola para a Argentina em 1942; hoje, a bebida domina o paíshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520502-um-jovem-vendedor-de-frangos-levou-a-coca-cola-para-a-argentina-em-1942-hoje-a-bebida-domina-o-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:38Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520503-galaxy-s27-pode-trazer-uma-mudanca-na-tela-que-vai-alem-da-imagem-relatos-apontam-uma-tecnica-de-controle-de-brilho-com-possivel-efeito-sobre-a-cintilacao.htmlTecnologia2284Galaxy S27 pode trazer uma mudança na tela que vai além da imagem: relatos apontam uma técnica de controle de brilho com possível efeito sobre a cintilaçãohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520503-galaxy-s27-pode-trazer-uma-mudanca-na-tela-que-vai-alem-da-imagem-relatos-apontam-uma-tecnica-de-controle-de-brilho-com-possivel-efeito-sobre-a-cintilacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:40Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520505-fios-soltos-em-bh-novas-regras-geram-mais-de-200-notificacoes-e-multas.htmlGerais2735Fios soltos em BH: novas regras geram mais de 200 notificações e multashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520505-fios-soltos-em-bh-novas-regras-geram-mais-de-200-notificacoes-e-multas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:42Mayara Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520476-homem-viaja-mais-de-2-mil-km-por-mulher-criada-por-inteligencia-artificial.htmlGeraisAI, Artificial, IA, Inteligência, Inteligência artificial, Mit3853Homem viaja mais de 2 mil km por mulher criada por inteligência artificialhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520476-homem-viaja-mais-de-2-mil-km-por-mulher-criada-por-inteligencia-artificial.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 13:44Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520509-nicolas-cage-diz-que-pode-deixar-de-trabalhar-com-a-amazon-e-o-impasse-envolve-uma-clausula-sobre-inteligencia-artificial-no-projeto-em-que-vive-o-homem-aranha.htmlCultura1861Nicolas Cage diz que pode deixar de trabalhar com a Amazon, e o impasse envolve uma cláusula sobre inteligência artificial no projeto em que vive o Homem Aranhahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520509-nicolas-cage-diz-que-pode-deixar-de-trabalhar-com-a-amazon-e-o-impasse-envolve-uma-clausula-sobre-inteligencia-artificial-no-projeto-em-que-vive-o-homem-aranha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:45Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7520510-o-que-a-inteligencia-artificial-tem-a-ver-com-o-risco-de-falencias-bancarias-alerta-do-fmi-aponta-ameacas-digitais-e-cobra-preparacao-para-um-efeito-em-cadeia.htmlEconomia2963O que a inteligência artificial tem a ver com o risco de falências bancárias? Alerta do FMI aponta ameaças digitais e cobra preparação para um efeito em cadeiahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7520510-o-que-a-inteligencia-artificial-tem-a-ver-com-o-risco-de-falencias-bancarias-alerta-do-fmi-aponta-ameacas-digitais-e-cobra-preparacao-para-um-efeito-em-cadeia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:45Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520511-programador-recria-word-excel-e-powerpoint-sem-cobrar-assinatura-mas-suas-alternativas-ao-microsoft-office-trazem-um-diferencial-que-vai-alem-da-gratuidade.htmlTecnologiaword, microsoft2453Programador recria Word, Excel e PowerPoint sem cobrar assinatura, mas suas alternativas ao Microsoft Office trazem um diferencial que vai além da gratuidadehttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520511-programador-recria-word-excel-e-powerpoint-sem-cobrar-assinatura-mas-suas-alternativas-ao-microsoft-office-trazem-um-diferencial-que-vai-alem-da-gratuidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:49Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520513-tratamentos-odontologicos-mais-baratos-atraem-franceses-a-outros-paises-mas-a-economia-exige-olhar-para-dois-cuidados-que-vao-alem-do-orcamento-da-viagem.htmlBem viver2445Tratamentos odontológicos mais baratos atraem franceses a outros países, mas a economia exige olhar para dois cuidados que vão além do orçamento da viagemhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520513-tratamentos-odontologicos-mais-baratos-atraem-franceses-a-outros-paises-mas-a-economia-exige-olhar-para-dois-cuidados-que-vao-alem-do-orcamento-da-viagem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:50Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7520515-carla-bruni-deixa-o-jeans-de-lado-em-producao-destacada-pela-imprensa-francesa-e-chama-atencao-para-uma-alternativa-que-combina-volume-e-textura-no-visual.htmlFeminino & Masculino2186Carla Bruni deixa o jeans de lado em produção destacada pela imprensa francesa e chama atenção para uma alternativa que combina volume e textura no visualhttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7520515-carla-bruni-deixa-o-jeans-de-lado-em-producao-destacada-pela-imprensa-francesa-e-chama-atencao-para-uma-alternativa-que-combina-volume-e-textura-no-visual.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:50Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520514-moradora-de-29-anos-oferece-hospedagem-em-uma-casa-rural-isolada-nas-montanhas-mas-quem-aceita-a-proposta-assume-uma-tarefa-ligada-a-manutencao-do-imovel.htmlTurismo2703Moradora de 29 anos oferece hospedagem em uma casa rural isolada nas montanhas, mas quem aceita a proposta assume uma tarefa ligada à manutenção do imóvelhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520514-moradora-de-29-anos-oferece-hospedagem-em-uma-casa-rural-isolada-nas-montanhas-mas-quem-aceita-a-proposta-assume-uma-tarefa-ligada-a-manutencao-do-imovel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:51Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520516-trocar-os-lencois-toda-semana-resolve-a-higiene-da-roupa-de-cama-depende-de-cuidados-que-vao-alem-do-calendario-e-merecem-atencao-na-hora-de-lavar-e-secar.htmlCasa e Decoração2433Trocar os lençóis toda semana resolve? A higiene da roupa de cama depende de cuidados que vão além do calendário e merecem atenção na hora de lavar e secarhttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520516-trocar-os-lencois-toda-semana-resolve-a-higiene-da-roupa-de-cama-depende-de-cuidados-que-vao-alem-do-calendario-e-merecem-atencao-na-hora-de-lavar-e-secar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:51Jéssica Balbinohttps://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7520493-o-futuro-nao-cabe-num-corpo-so.htmlColunistas#Jessica Balbinojessica-balbino, corpos gordos, futuro, educação15006O futuro não cabe num corpo sóhttps://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7520493-o-futuro-nao-cabe-num-corpo-so.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:52Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520518-o-destino-de-um-rancho-de-54-hectares-comprado-por-clint-eastwood-chama-atencao-ator-toma-decisao-ligada-a-conservacao-de-terras-na-california.htmlCasa e Decoração2485O destino de um rancho de 54 hectares comprado por Clint Eastwood chama atenção: ator toma decisão ligada à conservação de terras na Califórniahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520518-o-destino-de-um-rancho-de-54-hectares-comprado-por-clint-eastwood-chama-atencao-ator-toma-decisao-ligada-a-conservacao-de-terras-na-california.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:54Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520519-regenerar-cartilagem-na-osteoartrite-estudo-testa-estrategia-ligada-a-uma-proteina-do-envelhecimento-mas-ha-uma-distincao-importante-antes-de-falar-em-tratamento.htmlBem viver2573Regenerar cartilagem na osteoartrite? Estudo testa estratégia ligada a uma proteína do envelhecimento, mas há uma distinção importante antes de falar em tratamentohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520519-regenerar-cartilagem-na-osteoartrite-estudo-testa-estrategia-ligada-a-uma-proteina-do-envelhecimento-mas-ha-uma-distincao-importante-antes-de-falar-em-tratamento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 13:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520524-tigo-energy-viabiliza-mais-de-11-mw-em-projetos-de-repotencializacao-solar-em-meio-ao-crescimento-do-mercado-de-servicos-para-sistemas-legados.htmlMundo Corporativo6469Tigo Energy viabiliza mais de 11 MW em projetos de repotencialização solar em meio ao crescimento do mercado de serviços para sistemas legadoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520524-tigo-energy-viabiliza-mais-de-11-mw-em-projetos-de-repotencializacao-solar-em-meio-ao-crescimento-do-mercado-de-servicos-para-sistemas-legados.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 14:40Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520560-pirataria-na-mineracao-a-cadeia-de-crimes-no-furto-de-minerio-na-grande-bh.htmlGeraisBelo Horizonte, crime, Minas Gerais8241Pirataria na mineração: a cadeia de crimes no furto de minério na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520560-pirataria-na-mineracao-a-cadeia-de-crimes-no-furto-de-minerio-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 14:41Maria Reis*https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520581-gol-suspende-voos-para-a-florida-e-altera-rotas-no-brasil.htmlEconomiaGol , companhia aérea, voos, suspensão, rotas4629GOL suspende voos para a Flórida e altera rotas no Brasilhttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7520581-gol-suspende-voos-para-a-florida-e-altera-rotas-no-brasil.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 15:16Estado de Minashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520636-mafia-italiana-pos-preco-de-rs-14-milhao-na-cabeca-de-influenciadora-brasileira-apos-descobrir-traicao-aponta-pf.htmlInternacional3315Máfia italiana pôs preço de R$ 1,4 milhão na cabeça de influenciadora brasileira após descobrir traição, aponta PFhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520636-mafia-italiana-pos-preco-de-rs-14-milhao-na-cabeca-de-influenciadora-brasileira-apos-descobrir-traicao-aponta-pf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 15:20Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520641-nikolas-ironiza-atos-pro-lula-abriram-o-show-agora-a-atracao-principal-vai-comecar.htmlPolíticanikolas ferreira, lula, flávio bolsonaro, eleições 20261413Nikolas ironiza atos pró-Lula: "Abriram o show, agora a atração principal vai começar"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520641-nikolas-ironiza-atos-pro-lula-abriram-o-show-agora-a-atracao-principal-vai-comecar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 15:24Ana Clara Torres*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520603-premio-jabuti-divulga-lista-de-finalistas-com-mineiros-na-disputa.htmlCulturaFINALISTAS, Prêmio Jabuti, concorrentes, disputa, literatura14811Prêmio Jabuti divulga lista de finalistas com mineiros na disputahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520603-premio-jabuti-divulga-lista-de-finalistas-com-mineiros-na-disputa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 16:01Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520684-arak-conheca-a-origem-e-as-curiosidades-do-destilado-tradicional-do-libano.htmlGaleria6Arak: conheça a origem e as curiosidades do destilado tradicional do Líbanohttps://www.flipar.com.br/?p=693227&preview=true&preview_id=693227Digital
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Estado de Minas2026-10-14 16:04Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7520692-personagens-ganham-vida-em-videos-sobre-as-descobertas-de-lagoa-santa.htmlColunistas#Marcelo de Assisarte3056Personagens ganham vida em vídeos sobre as descobertas de Lagoa Santahttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7520692-personagens-ganham-vida-em-videos-sobre-as-descobertas-de-lagoa-santa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 16:58Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520751-ciclista-tem-oito-registros-supostamente-rejeitados-pelo-strava-mas-a-suspeita-de-atividade-motorizada-traz-uma-ressalva-crucial-nao-e-evidencia-de-dopagem.htmlInternacionalPaul Seixas, doping, ciclismo, Christophe Bassons3125Ciclista tem oito registros supostamente rejeitados pelo Strava, mas a suspeita de atividade motorizada traz uma ressalva crucial: não é evidência de dopagemhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520751-ciclista-tem-oito-registros-supostamente-rejeitados-pelo-strava-mas-a-suspeita-de-atividade-motorizada-traz-uma-ressalva-crucial-nao-e-evidencia-de-dopagem.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 17:05PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520761-uso-de-ia-sem-controle-no-trabalho-expoe-dados-e-espalha-custos-nas-empresas.htmlNetworking e Negócios3940Uso de IA sem controle no trabalho expõe dados e espalha custos nas empresasfb2c42d1-a3d5-43bf-9c07-a381d4c8c56dDigital
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Estado de Minas2026-10-14 17:16DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520787-sial-paris-2026-soberania-alimentar-ia-nutricao-personalizada-tres-grandes-debates-que-darao-forma-ao-futuro-da-alimentacao.htmlMundo Corporativo4406SIAL Paris 2026: Soberania Alimentar, IA, Nutrição Personalizada… Três Grandes Debates que Darão Forma ao Futuro da Alimentaçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520787-sial-paris-2026-soberania-alimentar-ia-nutricao-personalizada-tres-grandes-debates-que-darao-forma-ao-futuro-da-alimentacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 17:20Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520790-alckmin-na-tupi-sou-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.htmlPolíticaMaioridade penal, Eleições, Eleições 2026, Alckmin, Lula1620Alckmin na Tupi: 'Sou a favor da redução da maioridade penal'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520790-alckmin-na-tupi-sou-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 17:24Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520768-julgamento-do-acusado-de-matar-o-sargento-roger-dias-e-marcado-em-bh.htmlGeraisassassinato, crime, morte, julgamento, policial, bh, homicídio, roubo, prisão2506Julgamento do acusado de matar o sargento Roger Dias é marcado, em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520768-julgamento-do-acusado-de-matar-o-sargento-roger-dias-e-marcado-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 17:28No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7520794-ex-selecao-admite-traicao-anuncia-separacao-e-confunde-fas-era-casado-com-outra.htmlEsportes3593Ex-seleção admite traição, anuncia separação e confunde fãs: Era casado com outrahttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/14/ex-selecao-admite-traicao-anuncia-separacao-confunde-fas-era-casado-com-outra/Digital
Estado de Minas2026-10-14 17:30Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520746-alimentacao-pode-reduzir-sintomas-da-endometriose-veja-o-que-diz-a-ciencia.htmlBem viverendometriose, tratamento, alimentação, dieta mediterrânea5290Alimentação pode reduzir sintomas da endometriose: veja o que diz a ciênciahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520746-alimentacao-pode-reduzir-sintomas-da-endometriose-veja-o-que-diz-a-ciencia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 17:32Jair Amaralhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7520767-veja-fotos-do-inicio-da-nova-etapa-da-duplicacao-da-br-040-em-congonhas.htmlGaleriaBr-040-1Veja fotos do início da nova etapa da duplicação da BR-040 em Congonhashttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7520767-veja-fotos-do-inicio-da-nova-etapa-da-duplicacao-da-br-040-em-congonhas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 17:52DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520824-yyforce-oferece-robos-humanoides-para-o-setor-de-hospitalidade-em-uma-parceria-historica-com-o-novotel-e-o-mercure-singapore-on-stevens.htmlMundo Corporativo21683YYForce Oferece Robôs Humanoides para o Setor de Hospitalidade em uma Parceria Histórica com o Novotel e o Mercure Singapore on Stevenshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520824-yyforce-oferece-robos-humanoides-para-o-setor-de-hospitalidade-em-uma-parceria-historica-com-o-novotel-e-o-mercure-singapore-on-stevens.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 17:52DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520825-black-friday-exige-antecipacao-da-estrategia-digital.htmlMundo Corporativo5592Black Friday exige antecipação da estratégia digitalhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520825-black-friday-exige-antecipacao-da-estrategia-digital.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-14 17:53DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520827-lider-chinesa-lanca-servico-de-pagamentos-no-chile.htmlMundo Corporativo5540Líder chinesa lança serviço de pagamentos no Chilehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520827-lider-chinesa-lanca-servico-de-pagamentos-no-chile.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 17:53DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520828-outubro-rosa-sempre-e-tempo-de-recomecar-a-cuidar-e-viver.htmlMundo Corporativo3668Outubro Rosa: sempre é tempo de recomeçar a cuidar e viver https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520828-outubro-rosa-sempre-e-tempo-de-recomecar-a-cuidar-e-viver.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 17:53DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520829-quem-cuida-da-mae-nas-primeiras-noites-com-o-bebe.htmlMundo Corporativo3565Quem cuida da mãe nas primeiras noites com o bebê?https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520829-quem-cuida-da-mae-nas-primeiras-noites-com-o-bebe.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 17:57Francisco Artur de Lima - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520823-lula-aciona-oea-contra-meta-por-suposta-interferencia-nas-eleicoes.htmlPolíticaDenúncias, Lula, Meta, eleicoes-20262735Lula aciona OEA contra Meta por suposta interferência nas eleiçõeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520823-lula-aciona-oea-contra-meta-por-suposta-interferencia-nas-eleicoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:00Agência Fapesphttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520802-estimulacao-cerebral-reduz-desejo-por-comida-em-mulheres-com-obesidade.htmlBem viverobesidade, mulheres, estimulação cerebral, alimentação saudável5724Estimulação cerebral reduz desejo por comida em mulheres com obesidadehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520802-estimulacao-cerebral-reduz-desejo-por-comida-em-mulheres-com-obesidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:05Mariana Peixotohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520843-rosebush-pruning-mostra-a-vida-dos-ultra-ricos-e-ultra-detestaveis.htmlCulturaCinema, filme, estreia, BH5829"Rosebush pruning" mostra a vida dos ultra ricos e ultra detestáveis https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520843-rosebush-pruning-mostra-a-vida-dos-ultra-ricos-e-ultra-detestaveis.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:06Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520845-janones-pede-liberacao-imediata-do-canal-exercito-do-lula-no-whatsapp.htmlPolíticaCanal, Exército do Lula, Janones, Lula, eleicoes-2026, whatsapp, TSE1896Janones pede liberação imediata do canal Exército do Lula no WhatsApphttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520845-janones-pede-liberacao-imediata-do-canal-exercito-do-lula-no-whatsapp.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:14Rafaela Soares - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520849-flavio-bolsonaro-quer-reduzir-maioridade-penal-na-pec-da-seguranca.htmlPolíticaBolsonaro, Flávio Bolsonaro, Maioridade penal2806Flávio Bolsonaro quer reduzir maioridade penal na PEC da Segurançahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520849-flavio-bolsonaro-quer-reduzir-maioridade-penal-na-pec-da-seguranca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:18Nathallie Lopes,Paulo Floro - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520851-quaest-flavio-bolsonaro-tem-46-e-lula-44-em-votos-totais-ha-empate-tecnico.htmlPolíticabolsonaro, Eleição, flávio bolsonaro, lula, pesquisa, Segundo Turno, Quaest, eleições 2026, eleições1235Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula 44% em votos totais; há empate técnicohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520851-quaest-flavio-bolsonaro-tem-46-e-lula-44-em-votos-totais-ha-empate-tecnico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:23Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520739-mg-homem-e-condenado-a-75-anos-de-prisao-por-matar-ex.htmlGeraisMPMG, Patos de Minas, Justiça, Minas Gerais, Condenação2327MG: homem é condenado a 75 anos de prisão por matar ex https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520739-mg-homem-e-condenado-a-75-anos-de-prisao-por-matar-ex.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:33Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520854-acordo-preve-aterramento-de-rede-eletrica-no-morro-do-papagaio-em-bh.htmlGeraisTJMG, Urbel, Cemig, Morro do papagaio3545Acordo prevê aterramento de rede elétrica no Morro do Papagaio, em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520854-acordo-preve-aterramento-de-rede-eletrica-no-morro-do-papagaio-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:37Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520860-pesquisa-quaest-flavio-tem-54-de-rejeicao-lula-esta-com-53.htmlPolíticaFlavio, lula, Quaest, rejeição830Pesquisa Quaest: Flávio tem 54% de rejeição; Lula está com 53%https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520860-pesquisa-quaest-flavio-tem-54-de-rejeicao-lula-esta-com-53.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:38PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520871-medicos-formados-no-exterior-ganham-novas-vias-de-licenca-em-24-estados-dos-eua.htmlNetworking e Negócios8857Médicos formados no exterior ganham novas vias de licença em 24 estados dos EUA3b94f2bf-b0d4-4161-84e4-61b7043fa006Digital
Estado de Minas2026-10-14 18:45Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520877-como-calcular-pontos-de-croche-segredos-para-evitar-erros-e-melhorar-seu-acabamento.htmlCasa e Decoração2276Como calcular pontos de crochê: segredos para evitar erros e melhorar seu acabamentohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520877-como-calcular-pontos-de-croche-segredos-para-evitar-erros-e-melhorar-seu-acabamento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:45Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520875-cultivador-dedica-mais-de-50-anos-as-aboboras-gigantes-e-agora-ve-uma-delas-ser-apontada-como-novo-recorde-mundial.htmlInternacionalabóbora, agricultura, reino unido, abóbora mais pesada do mundo3373Cultivador dedica mais de 50 anos às abóboras gigantes e agora vê uma delas ser apontada como novo recorde mundialhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520875-cultivador-dedica-mais-de-50-anos-as-aboboras-gigantes-e-agora-ve-uma-delas-ser-apontada-como-novo-recorde-mundial.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:46Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520878-a-posicao-das-pecas-no-varal-pode-fazer-diferenca-tecnica-apresentada-como-japonesa-aposta-na-circulacao-de-ar-para-tentar-acelerar-a-secagem-das-roupas-em-casa.htmlCasa e Decoraçãosecagem à japonesa, secagem de roupas, dicas2471A posição das peças no varal pode fazer diferença: técnica apresentada como japonesa aposta na circulação de ar para tentar acelerar a secagem das roupas em casahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520878-a-posicao-das-pecas-no-varal-pode-fazer-diferenca-tecnica-apresentada-como-japonesa-aposta-na-circulacao-de-ar-para-tentar-acelerar-a-secagem-das-roupas-em-casa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:48Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520880-aprender-idiomas-pode-envolver-uma-habilidade-que-vai-alem-de-entender-palavras-estudo-aponta-relacao-entre-sons-desconhecidos-da-fala-e-facilidade-no-aprendizado.htmlCiênciaciência, cérebro humano, estudo de idiomas3148Aprender idiomas pode envolver uma habilidade que vai além de entender palavras: estudo aponta relação entre sons desconhecidos da fala e facilidade no aprendizadohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520880-aprender-idiomas-pode-envolver-uma-habilidade-que-vai-alem-de-entender-palavras-estudo-aponta-relacao-entre-sons-desconhecidos-da-fala-e-facilidade-no-aprendizado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:49Lara Santanahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520879-shakira-faz-agradecimento-publico-em-madri-e-traz-um-ex-de-volta-ao-centro-das-atencoes-a-participacao-dele-em-um-projeto-explica-o-reconhecimento-da-cantora.htmlCulturaAntonio de la Rúa, Shakira, Las Mujeres Ya No Lloram World Tour, Macondo Park2944Shakira faz agradecimento público em Madri e traz um ex de volta ao centro das atenções: a participação dele em um projeto explica o reconhecimento da cantorahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520879-shakira-faz-agradecimento-publico-em-madri-e-traz-um-ex-de-volta-ao-centro-das-atencoes-a-participacao-dele-em-um-projeto-explica-o-reconhecimento-da-cantora.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:50Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520881-reclamar-de-tudo-pode-revelar-um-ciclo-de-pensamentos-negativos-entenda-a-relacao-com-a-ruminacao-e-por-que-esse-habito-sozinho-nao-permite-um-diagnostico.htmlBem viverpsicologia, vitimização, ruminação, reclamação, pensamentos negativos2480Reclamar de tudo pode revelar um ciclo de pensamentos negativos: entenda a relação com a ruminação e por que esse hábito, sozinho, não permite um diagnósticohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520881-reclamar-de-tudo-pode-revelar-um-ciclo-de-pensamentos-negativos-entenda-a-relacao-com-a-ruminacao-e-por-que-esse-habito-sozinho-nao-permite-um-diagnostico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:51Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520883-voce-caminha-enquanto-fala-ao-telefone-especialistas-discutem-o-que-esse-movimento-pode-ter-a-ver-com-a-forma-de-processar-informacoes-durante-uma-ligacao.htmlBem viverpsicologia, ligação telefônica, comportamento humano, falar ao telefone, cérebro2480Você caminha enquanto fala ao telefone? Especialistas discutem o que esse movimento pode ter a ver com a forma de processar informações durante uma ligaçãohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520883-voce-caminha-enquanto-fala-ao-telefone-especialistas-discutem-o-que-esse-movimento-pode-ter-a-ver-com-a-forma-de-processar-informacoes-durante-uma-ligacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:52Jair Amaral,Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520760-duplicacao-da-br-040-entra-em-nova-fase-em-congonhas.htmlGeraisBR-040, duplicação, Congonhas5467Duplicação da BR-040 entra em nova fase em Congonhashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520760-duplicacao-da-br-040-entra-em-nova-fase-em-congonhas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:53Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520590-planos-de-saude-ampliam-mamografia-para-mulheres-com-menos-de-40-anos.htmlBem viverOutubro rosa, Câncer, Câncer de Mama, Mulheres, Bem viver, Saúde1910Planos de saúde ampliam mamografia para mulheres com menos de 40 anoshttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7520590-planos-de-saude-ampliam-mamografia-para-mulheres-com-menos-de-40-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:53Alicia Bernardes - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520884-justica-eleitoral-manda-pf-investigar-ana-elisa-apos-acao-de-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaflávio bolsonaro, PF, Ana Elisa, eleicoes-20262485Justiça Eleitoral manda PF investigar Ana Elisa após ação de Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520884-justica-eleitoral-manda-pf-investigar-ana-elisa-apos-acao-de-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:55PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520889-biopark-aposta-em-100-mil-bolsas-para-impulsionar-economia-no-interior-do-pr.htmlNetworking e Negócios11101Biopark aposta em 100 mil bolsas para impulsionar economia no interior do PRa2ee3cee-c2c8-4fde-969e-4ae70fea8034Digital
Estado de Minas2026-10-14 18:55PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520887-erp-nascido-de-demanda-industrial-ganha-programa-de-afiliados-para-crescer.htmlNetworking e Negócios4514ERP nascido de demanda industrial ganha programa de afiliados para crescer0e027124-6198-4c74-8134-0d45684ec4f3Digital
Estado de Minas2026-10-14 18:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520895-proposta-de-lei-de-armas-poe-teste-tecnico-como-criterio.htmlMundo Corporativo3776Proposta de lei de armas põe teste técnico como critériohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520895-proposta-de-lei-de-armas-poe-teste-tecnico-como-criterio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520896-proxy-media-e-afilio-ampliam-negocios-com-afiliacao.htmlMundo Corporativo3488Proxy Media e Afilio ampliam negócios com afiliaçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520896-proxy-media-e-afilio-ampliam-negocios-com-afiliacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:58Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520890-flavio-e-rogerio-marinho-nao-registram-presenca-em-sessao-de-votacao-da-6x1.htmlPolíticafim da escala 6x1, Flávio Bolsonaro, rogério marinho, eleicoes-2026, Lula1492Flávio e Rogério Marinho não registram presença em sessão de votação da 6x1https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520890-flavio-e-rogerio-marinho-nao-registram-presenca-em-sessao-de-votacao-da-6x1.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 18:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520897-eveo-cresce-75-em-receita-no-primeiro-semestre-de-2026.htmlMundo Corporativo6049EVEO cresce 75% em receita no primeiro semestre de 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520897-eveo-cresce-75-em-receita-no-primeiro-semestre-de-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 19:07Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520885-filme-sobre-bolsonaro-tem-estreia-adiada-nos-cinemas-para-2027.htmlCulturacinema, filme, estreia, Bolsonaro2158Filme sobre Bolsonaro tem estreia adiada nos cinemas para 2027https://www.tupi.fm/entretenimento/filme-sobre-bolsonaro-tem-estreia-adiada-nos-cinemas-e-chega-so-em-2027/Digital
Estado de Minas2026-10-14 19:09Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520903-ministro-diz-que-lula-convenceu-flavio-a-fazer-o-l-pelo-fim-da-6x1.htmlPolítica6x1, Lula, flávio bolsonaro, eleicoes-20262569Ministro diz que Lula convenceu Flávio a "fazer o L" pelo fim da 6x1https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520903-ministro-diz-que-lula-convenceu-flavio-a-fazer-o-l-pelo-fim-da-6x1.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 19:20Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520905-mg-pacientes-a-caminho-de-tratamento-de-saude-morrem-em-acidente.htmlGeraisAcidente1198MG: pacientes a caminho de tratamento de saúde morrem em acidentehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520905-mg-pacientes-a-caminho-de-tratamento-de-saude-morrem-em-acidente.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 19:42Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520814-mulher-morre-baleada-na-zona-da-mata-companheiro-e-suspeito.htmlGeraisHomem, Morte, Mulher1120Mulher morre baleada na Zona da Mata; companheiro é suspeitohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520814-mulher-morre-baleada-na-zona-da-mata-companheiro-e-suspeito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 19:56Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520848-video-acidente-com-tres-veiculos-provoca-incendio-em-caminhao-na-br-381.htmlGeraiscarreta, fogo, br-381, Caetés1674Vídeo: acidente com três veículos provoca incêndio em caminhão na BR-381https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520848-video-acidente-com-tres-veiculos-provoca-incendio-em-caminhao-na-br-381.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 19:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520927-reliance-foundation-e-the-estee-lauder-companies-charitable-foundation-lancam-parceria-plurianual-visando-capacitar-um-milhao-de-adolescentes-e-mulheres-jovens-na-india.htmlMundo Corporativo8556Reliance Foundation e The Estée Lauder Companies Charitable Foundation lançam parceria plurianual visando capacitar um milhão de adolescentes e mulheres jovens na Índiahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520927-reliance-foundation-e-the-estee-lauder-companies-charitable-foundation-lancam-parceria-plurianual-visando-capacitar-um-milhao-de-adolescentes-e-mulheres-jovens-na-india.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 20:02Raphaela Peixoto - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520928-erika-hilton-diz-que-fim-da-6x1-nao-para-de-pe-se-flavio-vencer-eleicoes.htmlPolítica6x1, Erika Hilto, Erika Hilton1863Erika Hilton diz que fim da 6x1 ‘não para de pé’ se Flávio vencer eleiçõeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520928-erika-hilton-diz-que-fim-da-6x1-nao-para-de-pe-se-flavio-vencer-eleicoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 20:07Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520058-mega-sena-3070-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-14-10.htmlNacionalAPOSTAS, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, MEGA, Mega-sena3480Mega-Sena 3070 e outras loterias: confira os números sorteados (14/10)https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520058-mega-sena-3070-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-14-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 20:20Cadu Brunohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520938-alckmin-defende-mandato-de-12-anos-no-stf-nao-tem-sentido-ser-vitalicio.htmlPolíticaEleições6597Alckmin defende mandato de 12 anos no STF: "Não tem sentido ser vitalício"https://www.tupi.fm/eleicoes/alckmin-defende-mandato-de-10-a-12-anos-no-stf-e-diz-que-lula-fara-a-reforma-do-judiciario-nao-tem-sentido-ser-vitalicio/Digital
Estado de Minas2026-10-14 20:32Gabriel Botelho - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520945-chuvas-em-sao-paulo-causam-alagamentos-em-metro-tuneis-e-ruas-da-capital.htmlNacionalChuva, São Paulo3255Chuvas em São Paulo causam alagamentos em metrô, túneis e ruas da capitalhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520945-chuvas-em-sao-paulo-causam-alagamentos-em-metro-tuneis-e-ruas-da-capital.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 20:47Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520951-empate-tecnico-na-quaest-acelera-reunioes-e-muda-estrategias-das-campanhas.htmlPolíticaeleições 20263828Empate técnico na Quaest acelera reuniões e muda estratégias das campanhashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520951-empate-tecnico-na-quaest-acelera-reunioes-e-muda-estrategias-das-campanhas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 21:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520974-datavault-ai-nomeia-o-acionista-e-executivo-de-investimentos-jeffrey-tirman-para-o-conselho-de-administracao.htmlMundo Corporativo12790Datavault AI nomeia o acionista e executivo de investimentos Jeffrey Tirman para o Conselho de Administraçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520974-datavault-ai-nomeia-o-acionista-e-executivo-de-investimentos-jeffrey-tirman-para-o-conselho-de-administracao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 21:14Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520954-netanyahu-recorda-posse-de-bolsonaro-e-chama-brasil-de-pais-pequeno.htmlPolíticaNetanyahu, Lula , Bolsonaro2613Netanyahu recorda posse de Bolsonaro e chama Brasil de ‘país pequeno’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520954-netanyahu-recorda-posse-de-bolsonaro-e-chama-brasil-de-pais-pequeno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 21:33Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520985-pec-da-seguranca-votacao-no-plenario-do-senado-fica-para-a-proxima-semana.htmlPolíticaCongresso Nacional, segurança2084PEC da Segurança: votação no Plenário do Senado fica para a próxima semanahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520985-pec-da-seguranca-votacao-no-plenario-do-senado-fica-para-a-proxima-semana.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 21:53Victor Correia - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520996-aliados-divulgam-flaviometro-para-cobrar-empenho-na-campanha.htmlPolíticaFlávio Bolsonaro, Eleições 2026, Campanha, Redes sociais2061Aliados divulgam "Flaviômetro" para cobrar empenho na campanhahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520996-aliados-divulgam-flaviometro-para-cobrar-empenho-na-campanha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 21:54Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520998-senado-aprova-em-1-turno-texto-da-pec-do-fim-da-escala-6x1.htmlPolítica6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, PEC3754Senado aprova em 1° turno texto da PEC do fim da escala 6x1https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520998-senado-aprova-em-1-turno-texto-da-pec-do-fim-da-escala-6x1.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 22:02Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520993-tres-sao-presos-suspeitos-de-executar-mulher-em-ribeirao-das-neves.htmlGerais1440Três são presos suspeitos de executar mulher em Ribeirão das Neveshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520993-tres-sao-presos-suspeitos-de-executar-mulher-em-ribeirao-das-neves.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 22:03Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521000-senado-aprova-fim-da-escala-6x1.htmlPolítica6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, PEC3795Senado aprova fim da escala 6x1https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521000-senado-aprova-fim-da-escala-6x1.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 22:39Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521013-mega-sena-3070-acumula-e-vai-a-rs-170-milhoes-11-mineiros-acertam-a-quina.htmlNacionalDa, Mega, Mega-sena, Quina1398Mega-Sena 3070 acumula e vai a R$ 170 milhões; 11 mineiros acertam a quinahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521013-mega-sena-3070-acumula-e-vai-a-rs-170-milhoes-11-mineiros-acertam-a-quina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 22:42Nathallie Lopeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521014-flavio-bolsonaro-a-favor-mourao-contra-veja-como-votaram-os-senadores.htmlPolíticaSenado, fim da escala 6x1, aprovação, votação, escala 6x1, senadores, flávio bolsonaro2884Flávio Bolsonaro a favor, Mourão contra: veja como votaram os senadoreshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521014-flavio-bolsonaro-a-favor-mourao-contra-veja-como-votaram-os-senadores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 22:47Letícia Passos,Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521017-fim-da-escala-6x1-veja-o-que-muda-e-quando-as-regras-entram-em-vigor.htmlPolítica6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x17355Fim da escala 6x1: veja o que muda e quando as regras entram em vigorhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521017-fim-da-escala-6x1-veja-o-que-muda-e-quando-as-regras-entram-em-vigor.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 22:48Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521016-campanha-de-flavio-pede-cassacao-da-candidatura-de-lula-e-mira-sindicatos.htmlPolíticaFlávio Bolsonaro, Lula2094Campanha de Flávio pede cassação da candidatura de Lula e mira sindicatoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521016-campanha-de-flavio-pede-cassacao-da-candidatura-de-lula-e-mira-sindicatos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-14 22:54Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521020-corrida-pelo-planalto-molda-sessao-que-aprovou-o-fim-da-jornada-6-1.htmlPolítica#PlatôBrReportagem4996Corrida pelo Planalto molda sessão que aprovou o fim da jornada 6×1https://platobr.com.br/disputa-eleitoral-marca-sessao-que-aprovou-pec-que-acabou-com-jornada-6x1Digital
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Estado de Minas2026-10-15 00:21Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521041-janones-convoca-apoiadores-para-vigilia-apos-tse-liberar-exercito-do-lula.htmlPolíticaAndré Janones, canal, Exército do Lula, flávio bolsonaro, Kassio Nunes Marques, lula, liberação 1870Janones convoca apoiadores para vigília após TSE liberar 'Exército do Lula'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521041-janones-convoca-apoiadores-para-vigilia-apos-tse-liberar-exercito-do-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00ALESSANDRA ARAGÃOhttps://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7519484-o-que-significa-sentir-se-realizado.htmlColunistas#Alessandra Aragãofelicidade, feliz, metas, realização5440O que significa sentir-se realizado?https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7519484-o-que-significa-sentir-se-realizado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Anna Marina*https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7520786-feira-nacional-de-artesanato-une-tradicao-e-ia-em-edicao-historica.htmlColunistas#Anna MarinaFeira Nacional de Artesanato, Belo Horizonte, Inteligência Artificial, Expominas3220Feira Nacional de Artesanato une tradição e IA em edição históricahttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7520786-feira-nacional-de-artesanato-une-tradicao-e-ia-em-edicao-historica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520850-o-futuro-do-brasil-se-constroi-com-professores.htmlOpinião5065O futuro do Brasil se constrói com professores https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520850-o-futuro-do-brasil-se-constroi-com-professores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Júlio Moreirahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520921-uma-geracao-sob-ataque.htmlInternacionalEUA, crianças, bombardeios, medo3786Uma geração sob ataquehttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520921-uma-geracao-sob-ataque.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Júlio Moreirahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520925-recrutados-para-lutar.htmlInternacionalguerramundial, crianças, mãe, castigo3555Recrutados para lutarhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520925-recrutados-para-lutar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520936-leitor-pede-mudanca-para-colocar-o-brasil-nos-trilhos.htmlOpinião928Leitor pede mudança para "colocar o Brasil nos trilhos"https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520936-leitor-pede-mudanca-para-colocar-o-brasil-nos-trilhos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520937-riqueza-literaria-em-cartas-de-guimaraes-rosa.htmlOpiniãoCarta, Cultura, Guimarães rosa462Riqueza literária em cartas de Guimarães Rosahttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520937-riqueza-literaria-em-cartas-de-guimaraes-rosa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7520941-o-vai-e-vem-de-flavio-bolsonaro.htmlColunistas#Bertha Maakaroun7414O vai e vem de Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7520941-o-vai-e-vem-de-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520952-chance-de-convencer-o-eleitor-nao-pode-ser-desperdicada.htmlOpinião2893Chance de convencer o eleitor não pode ser desperdiçada https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520952-chance-de-convencer-o-eleitor-nao-pode-ser-desperdicada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Kleberhttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7520953-saudades-do-henfil-e-do-orelana.htmlCharge-1Saudades do Henfil e do Orelanahttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7520953-saudades-do-henfil-e-do-orelana.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Orion Teixeirahttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7520963-simoes-se-vacina-para-nao-virar-vilao-de-cleitinho.htmlColunistas#Orion Teixeira3286Simões se vacina para não virar vilão de Cleitinhohttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7520963-simoes-se-vacina-para-nao-virar-vilao-de-cleitinho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00Paulo Galvãohttps://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7520997-e-dificil-comandar-um-clube-de-futebol.htmlColunistas#Dois ToquesCruzeiro, Athletico-PR, Flamengo, Atlético, Paulinho3345É difícil comandar um clube de futebolhttps://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7520997-e-dificil-comandar-um-clube-de-futebol.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521003-voto-de-assalariados-e-empreendedores-acirra-a-disputa-do-segundo-turno.htmlColunistas#Luiz Carlos AzedoDisputa5512Voto de assalariados e empreendedores acirra a disputa do segundo turnohttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521003-voto-de-assalariados-e-empreendedores-acirra-a-disputa-do-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 04:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521055-ie-business-school-transforma-a-jornada-de-transformacao-do-abb-bank-em-um-estudo-de-caso.htmlMundo Corporativo4779IE Business School Transforma a Jornada de Transformação do ABB Bank em um Estudo de Casohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521055-ie-business-school-transforma-a-jornada-de-transformacao-do-abb-bank-em-um-estudo-de-caso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 06:00Chico Mendonçahttps://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7520932-lorival-e-a-queda-do-ceu.htmlColunistas#Chico Mendonça4824Lorival e a queda do céuhttps://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7520932-lorival-e-a-queda-do-ceu.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 06:00Angela Mathyldehttps://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7520935-a-epidemia-do-cansaco-por-que-estamos-exaustos.htmlColunistas#Comportamento e Saúde Mental3080A epidemia do cansaço: por que estamos exaustos?https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7520935-a-epidemia-do-cansaco-por-que-estamos-exaustos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 06:00Bruno Luis Barros,Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521051-cleitinho-azevedo-diz-que-fim-da-escala-6x1-representa-dignidade.htmlPolíticafim da escala 6x1, Lula, flávio bolsonaro4311Cleitinho Azevedo diz que fim da escala 6x1 representa "dignidade"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521051-cleitinho-azevedo-diz-que-fim-da-escala-6x1-representa-dignidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 06:32Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521061-a-meta-do-pt-e-virar-sobre-flavio-claro-mas-ha-outro-motivo-para-a-mobilizacao.htmlPolítica#PlatôBrReportagem763A meta do PT é virar sobre Flávio, claro, mas há outro motivo para a mobilizaçãohttps://platobr.com.br/a-meta-do-pt-e-virar-sobre-flavio-claro-mas-ha-outro-motivo-para-a-mobilizacaoDigital
Estado de Minas2026-10-15 07:08Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7520973-domingos-savio-vamos-ampliar-a-votacao-do-flavio-em-minas.htmlPolítica5342 Domingos Sávio: 'Vamos ampliar a votação do Flávio em Minas'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520973-domingos-savio-vamos-ampliar-a-votacao-do-flavio-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 07:40João Renato Fariahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521068-ciclone-se-forma-nesta-sexta-e-traz-frio-ao-pais-minas-esta-sob-alerta-de-tempestade.htmlNacionalChuva, Chuvas, Ciclone, Clima, Frente fri, Inmet, Meteorologia4261Ciclone se forma nesta sexta e traz frio ao país; Minas está sob alerta de tempestadehttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521068-ciclone-se-forma-nesta-sexta-e-traz-frio-ao-pais-minas-esta-sob-alerta-de-tempestade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 07:40Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520841-ingredientes-da-cozinha-salgada-ganham-protagonismo-no-mundo-dos-sorvetes.htmlDegustaGanha14101Ingredientes da cozinha salgada ganham protagonismo no mundo dos sorveteshttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520841-ingredientes-da-cozinha-salgada-ganham-protagonismo-no-mundo-dos-sorvetes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 07:41Lara Santanahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521069-resident-evil-alcanca-uma-marca-que-muda-a-disputa-entre-os-filmes-da-saga-producao-supera-uss-320-milhoes-e-ganha-lugar-de-destaque-na-historia-da-franquia.htmlCulturaResident Evil, cinema, filmes, sucesso de bilheteria, mercado internacional2659Resident Evil alcança uma marca que muda a disputa entre os filmes da saga: produção supera US$ 320 milhões e ganha lugar de destaque na história da franquiahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521069-resident-evil-alcanca-uma-marca-que-muda-a-disputa-entre-os-filmes-da-saga-producao-supera-uss-320-milhoes-e-ganha-lugar-de-destaque-na-historia-da-franquia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 07:41Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520660-hamburgueria-de-minas-faz-o-melhor-sanduiche-do-brasil-segundo-ranking.htmlDegustaHAMBURGUER, Hamburgueria, RANKING1354Hamburgueria de Minas faz o melhor sanduíche do Brasil, segundo rankinghttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520660-hamburgueria-de-minas-faz-o-melhor-sanduiche-do-brasil-segundo-ranking.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 07:49Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521073-combustivel-no-aeroporto-da-pampulha-passa-por-pericia-apos-acidentes-fatais-na-mg.htmlGerais3424Combustível no Aeroporto da Pampulha passa por perícia após acidentes fatais na MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521073-combustivel-no-aeroporto-da-pampulha-passa-por-pericia-apos-acidentes-fatais-na-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 07:57Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521075-27-presos-por-vaga-mp-quer-que-justica-faca-estado-cumprir-limite-de-ocupacao-em-presidio-do-sul-de-minas.htmlGerais23382,7 presos por vaga: MP quer que Justiça faça Estado cumprir limite de ocupação em presídio do Sul de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521075-27-presos-por-vaga-mp-quer-que-justica-faca-estado-cumprir-limite-de-ocupacao-em-presidio-do-sul-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 07:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521076-alem-das-fronteiras-juntos-na-elegancia-o-que-esperar-da-primeira-lepas-global-elegant-lifestyle-week.htmlMundo Corporativo5194Além das Fronteiras, Juntos na Elegância: O que esperar da Primeira LEPAS Global Elegant Lifestyle Weekhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521076-alem-das-fronteiras-juntos-na-elegancia-o-que-esperar-da-primeira-lepas-global-elegant-lifestyle-week.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 07:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521077-moncler-re-icons-cher-jennie-e-grace-jones-redefinem-o-que-significa-ser-pioneira.htmlMundo Corporativo6923Moncler Re/Icons: Cher, JENNIE e Grace Jones redefinem o que significa ser pioneirahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521077-moncler-re-icons-cher-jennie-e-grace-jones-redefinem-o-que-significa-ser-pioneira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 08:05Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521079-jovem-de-19-anos-e-sequestrado-em-ribeirao-das-neves-e-familia-paga-rs-30-mil-de-resgate-em-dinheiro.htmlGerais2692Jovem de 19 anos é sequestrado em Ribeirão das Neves e família paga R$ 30 mil de resgate em dinheirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521079-jovem-de-19-anos-e-sequestrado-em-ribeirao-das-neves-e-familia-paga-rs-30-mil-de-resgate-em-dinheiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 08:10Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521084-cleo-pires-fala-sobre-comparacoes-com-a-mae-gloria-pires.htmlGaleria6Cleo Pires fala sobre comparações com a mãe, Glória Pireshttps://www.flipar.com.br/?p=693345Digital
Estado de Minas2026-10-15 08:13João Renato Fariahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521083-alerta-em-bh-calor-de-32-c-antecede-pancadas-fortes-de-chuva-e-vento-nesta-quinta-feira-15-10.htmlGerais3549Alerta em BH: calor de 32 °C antecede pancadas fortes de chuva e vento nesta quinta-feira (15/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521083-alerta-em-bh-calor-de-32-c-antecede-pancadas-fortes-de-chuva-e-vento-nesta-quinta-feira-15-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 08:14Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521087-governo-de-minas-leiloa-imoveis-em-bh-com-lances-a-partir-de-rs-33-mil.htmlGerais2487Governo de Minas leiloa imóveis em BH com lances a partir de R$ 33 milhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521087-governo-de-minas-leiloa-imoveis-em-bh-com-lances-a-partir-de-rs-33-mil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 08:15Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521088-justin-timberlake-e-jessica-biel-levam-a-parceria-para-um-novo-terreno-casal-entra-na-proda-e-faz-sua-estreia-conjunta-no-mercado-de-bebidas-proteicas.htmlCultura2489Justin Timberlake e Jessica Biel levam a parceria para um novo terreno: casal entra na Proda e faz sua estreia conjunta no mercado de bebidas proteicashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521088-justin-timberlake-e-jessica-biel-levam-a-parceria-para-um-novo-terreno-casal-entra-na-proda-e-faz-sua-estreia-conjunta-no-mercado-de-bebidas-proteicas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 08:16Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521089-datafolha-divulga-nova-pesquisa-para-presidente-no-2-turno.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, datafolha2542Datafolha divulga nova pesquisa para presidente no 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521089-datafolha-divulga-nova-pesquisa-para-presidente-no-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 08:16Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7521090-motta-se-articula.htmlColunistas#Coluna EsplanadaEstado de Minas, Leandro Mazzini, Coluna Esplanada, Política, Poder, Minas Gerais, Brasil4051Motta se articulahttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7521090-motta-se-articula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 08:34Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521096-mulher-e-morta-a-tiros-pelo-companheiro-sargento-da-pm-em-academia-de-lajinha-mg-militar-tambem-morre.htmlGerais2334Mulher é morta a tiros pelo companheiro, sargento da PM, em academia de Lajinha (MG); militar também morrehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521096-mulher-e-morta-a-tiros-pelo-companheiro-sargento-da-pm-em-academia-de-lajinha-mg-militar-tambem-morre.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 08:34Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521097-bromelina-a-substancia-do-abacaxi-que-pode-irritar-a-lingua-e-ate-amaciar-carnes.htmlGaleria6Bromelina: a substância do abacaxi que pode irritar a língua e até amaciar carneshttps://www.flipar.com.br/?p=693393Digital
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Estado de Minas2026-10-15 08:51Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521104-mais-uma-pesquisa-registra-empate-tecnico-entre-flavio-e-lula.htmlPolíticaeleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro1119Mais uma pesquisa registra empate técnico entre Flávio e Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521104-mais-uma-pesquisa-registra-empate-tecnico-entre-flavio-e-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 08:52Yaya Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521103-camara-aprova-novo-teto-para-o-mei-e-anistia-de-dividas-com-apoio-de-lula.htmlPolítica2569Câmara aprova novo teto para o MEI e anistia de dívidas com apoio de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521103-camara-aprova-novo-teto-para-o-mei-e-anistia-de-dividas-com-apoio-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 08:58No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521105-ex-atletico-supera-lesao-e-pode-voltar-a-jogar-apos-312-dias.htmlEsportes2822Ex-Atlético supera lesão e pode voltar a jogar após 312 diashttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/ex-atletico-supera-lesao-voltar-jogar-apos-312-dias/Digital
Estado de Minas2026-10-15 08:58Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521106-dani-calabresa-sera-protagonista-de-novela-das-sete-da-globo.htmlGaleria6Dani Calabresa será protagonista de novela das sete da Globohttps://www.flipar.com.br/?p=693180Digital
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Estado de Minas2026-10-15 09:21Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521120-dona-de-confeitaria-e-presa-em-flagrante-apos-cliente-encontrar-rato-morto-dentro-de-bolo.htmlNacional1686Dona de confeitaria é presa em flagrante após cliente encontrar rato morto dentro de bolohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521120-dona-de-confeitaria-e-presa-em-flagrante-apos-cliente-encontrar-rato-morto-dentro-de-bolo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:27Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521127-mecanico-recomenda-hibridos-japoneses-recarregaveis-mas-faz-uma-ressalva-complexidade-tecnica-e-custos-de-manutencao-entram-na-conta-antes-de-escolher-o-carro.htmlTecnologia2431Mecânico recomenda híbridos japoneses recarregáveis, mas faz uma ressalva: complexidade técnica e custos de manutenção entram na conta antes de escolher o carrohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521127-mecanico-recomenda-hibridos-japoneses-recarregaveis-mas-faz-uma-ressalva-complexidade-tecnica-e-custos-de-manutencao-entram-na-conta-antes-de-escolher-o-carro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:29Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521128-o-que-o-cafe-tem-a-ver-com-as-bacterias-do-intestino-pesquisas-destacadas-por-especialista-apontam-uma-associacao-que-exige-cuidado.htmlBem vivercafé, saúde, coração2355O que o café tem a ver com as bactérias do intestino? Pesquisas destacadas por especialista apontam uma associação que exige cuidadohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521128-o-que-o-cafe-tem-a-ver-com-as-bacterias-do-intestino-pesquisas-destacadas-por-especialista-apontam-uma-associacao-que-exige-cuidado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:31Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521130-familia-de-britanico-morto-por-tigre-critica-divulgacao-do-video-do-ataque-compartilhado-ate-por-trump.htmlInternacional2421Família de britânico morto por tigre critica divulgação do vídeo do ataque, compartilhado até por Trumphttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521130-familia-de-britanico-morto-por-tigre-critica-divulgacao-do-video-do-ataque-compartilhado-ate-por-trump.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:33Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521135-mistura-de-kiwi-figo-e-abacaxi-a-fruta-nascida-no-brasil-que-virou-aposta-de-agricultor-frances.htmlInternacional2550Mistura de kiwi, figo e abacaxi: a fruta nascida no Brasil que virou aposta de agricultor francêshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521135-mistura-de-kiwi-figo-e-abacaxi-a-fruta-nascida-no-brasil-que-virou-aposta-de-agricultor-frances.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:35Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521137-cuidadora-e-suspeita-de-dar-medicamentos-a-moradores-de-um-lar-de-idosos-para-rouba-los-mas-o-caso-avanca-e-a-justica-determina-sua-prisao-preventiva.htmlInternacional2390Cuidadora é suspeita de dar medicamentos a moradores de um lar de idosos para roubá los, mas o caso avança e a Justiça determina sua prisão preventivahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521137-cuidadora-e-suspeita-de-dar-medicamentos-a-moradores-de-um-lar-de-idosos-para-rouba-los-mas-o-caso-avanca-e-a-justica-determina-sua-prisao-preventiva.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:42PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521143-grupo-escalada-conquista-premio-de-melhor-consultoria-do-mercado-livre.htmlNetworking e Negócios5134Grupo Escalada conquista prêmio de melhor consultoria do Mercado Livre2f3a1cda-6eb1-4cb3-bd50-f05e7ee0c9cbDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:45Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521142-cacadores-de-tesouros-invadem-bueiros-em-nova-york-em-busca-de-objetos-de-valor-e-sucata-levados-pela-chuva.htmlInternacional2309Caçadores de tesouros invadem bueiros em Nova York em busca de objetos de valor e sucata levados pela chuvahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521142-cacadores-de-tesouros-invadem-bueiros-em-nova-york-em-busca-de-objetos-de-valor-e-sucata-levados-pela-chuva.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:46Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521147-licopeno-conheca-o-pigmento-natural-que-da-cor-aos-alimentos-e-desperta-interesse-da-ciencia.htmlGaleria6Licopeno: conheça o pigmento natural que dá cor aos alimentos e desperta interesse da ciênciahttps://www.flipar.com.br/?p=693413Digital
Estado de Minas2026-10-15 09:48Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521146-quem-comanda-a-igreja-enquanto-o-papa-leao-14-se-recupera-de-cirurgia-no-pulmao.htmlInternacional2453Quem comanda a Igreja enquanto o papa Leão 14 se recupera de cirurgia no pulmão?https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521146-quem-comanda-a-igreja-enquanto-o-papa-leao-14-se-recupera-de-cirurgia-no-pulmao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:53Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521149-parque-de-bh-recebe-nome-de-grupo-musical-famoso.htmlGerais2442Parque de BH recebe nome de grupo musical famosohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521149-parque-de-bh-recebe-nome-de-grupo-musical-famoso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521153-black-friday-comeca-antes-e-a-gestao-da-loja-cabe-no-celular.htmlMundo Corporativo2835Black Friday começa antes e a gestão da loja cabe no celularhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521153-black-friday-comeca-antes-e-a-gestao-da-loja-cabe-no-celular.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521154-brasileiros-voltam-a-cozinhar-em-casa-e-buscam-orientacao.htmlMundo Corporativo7421Brasileiros voltam a cozinhar em casa e buscam orientaçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521154-brasileiros-voltam-a-cozinhar-em-casa-e-buscam-orientacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 09:59Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521152-regras-sobre-cabelo-esmalte-e-saia-governo-peruano-diz-que-visa-combater-violencia-escolar-mas-entidades-discordam.htmlInternacional2726Regras sobre cabelo, esmalte e saia: governo peruano diz que visa combater violência escolar, mas entidades discordamhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521152-regras-sobre-cabelo-esmalte-e-saia-governo-peruano-diz-que-visa-combater-violencia-escolar-mas-entidades-discordam.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 10:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521155-credito-proprio-exige-gestao-mais-rigorosa-da-inadimplencia.htmlMundo Corporativo6468Crédito próprio exige gestão mais rigorosa da inadimplênciahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521155-credito-proprio-exige-gestao-mais-rigorosa-da-inadimplencia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 10:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521161-76-das-empresas-familiares-preveem-gestao-externa.htmlMundo Corporativo740576% das empresas familiares preveem gestão externa https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521161-76-das-empresas-familiares-preveem-gestao-externa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 10:14Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521164-leticia-isnard-critica-falta-de-reconhecimento-das-comedias-nas-premiacoes.htmlGaleria6Letícia Isnard critica falta de reconhecimento das comédias nas premiaçõeshttps://www.flipar.com.br/?p=693366Digital
Estado de Minas2026-10-15 10:30Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521126-lula-e-janones-em-campanha-por-exercito-do-lula-ser-o-maior-do-mundo.htmlPolíticaEleições 2026, Exército do Lula, Lula2014Lula e Janones em campanha por 'Exército do Lula': "Ser o maior do mundo"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521126-lula-e-janones-em-campanha-por-exercito-do-lula-ser-o-maior-do-mundo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 10:32Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521172-medo-da-volta-dos-bolsonaro-e-aposta-do-pt-para-os-10-dias-finais-da-eleicao.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1167‘Medo da volta dos Bolsonaro’ é aposta do PT para os 10 dias finais da eleiçãohttps://platobr.com.br/medo-da-volta-dos-bolsonaro-e-aposta-do-pt-para-os-10-dias-finais-da-eleicaoDigital
Estado de Minas2026-10-15 10:34No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521175-ex-cruzeiro-brilha-e-ajuda-clube-espanhol-a-quebrar-quatro-maldicoes.htmlEsportes2840Ex-Cruzeiro brilha e ajuda clube espanhol a quebrar quatro maldiçõeshttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/ex-cruzeiro-brilha-ajuda-clube-espanhol-quebrar-quatro-maldicoes/Digital
Estado de Minas2026-10-15 10:39Estúdio de Conteúdo EMhttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521180-onde-comprar-malas-de-viagem-pela-internet-10-lojas-para-quem-mora-em-bh.htmlEmpresas11147Onde comprar malas de viagem pela internet: 10 lojas para quem mora em BHhttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521180-onde-comprar-malas-de-viagem-pela-internet-10-lojas-para-quem-mora-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 10:47Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521183-moro-explica-nao-ter-votado-em-pec-do-fim-da-escala-6x1-nao-e-o-momento-adequado.htmlPolíticaSergio Moro, escala 6x1, fim da escala 6x1, senado1305Moro explica não ter votado em PEC do fim da escala 6x1: "Não é o momento adequado"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521183-moro-explica-nao-ter-votado-em-pec-do-fim-da-escala-6x1-nao-e-o-momento-adequado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 10:58No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521189-jogador-de-selecao-e-preso-acusado-de-extorsao-ameaca-de-morte-e-intimidacao.htmlEsportes4320Jogador de seleção é preso acusado de extorsão, ameaça de morte e intimidaçãohttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/jogador-selecao-preso-acusado-extorsao-ameaca-morte-intimidacao/Digital
Estado de Minas2026-10-15 10:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521190-menopausa-muda-o-corpo-e-pede-atencao-a-alimentacao-saudavel.htmlMundo Corporativo5700Menopausa muda o corpo e pede atenção à alimentação saudávelhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521190-menopausa-muda-o-corpo-e-pede-atencao-a-alimentacao-saudavel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 10:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521191-brasil-projeta-rs-96-bilhoes-em-investimentos-portuarios.htmlMundo Corporativo2654Brasil projeta R$ 96 bilhões em investimentos portuárioshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521191-brasil-projeta-rs-96-bilhoes-em-investimentos-portuarios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 11:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521192-pasi-amplia-solucoes-de-protecao-saude-e-bem-estar.htmlMundo Corporativo5136PASI amplia soluções de proteção, saúde e bem-estarhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521192-pasi-amplia-solucoes-de-protecao-saude-e-bem-estar.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-15 11:02Alicia Bernardes - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521184-vorcaro-depoe-a-pf-sobre-transacoes-bilionarias-entre-master-e-brb.htmlPolíticaBanco Master, brb, master, operação, PF, daniel vorcaro, fraude, depoimento2396Vorcaro depõe à PF sobre transações bilionárias entre Master e BRBhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521184-vorcaro-depoe-a-pf-sobre-transacoes-bilionarias-entre-master-e-brb.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 11:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521195-o-que-dar-de-presente-de-casamento-e-incluir-na-lista.htmlMundo Corporativo6428O que dar de presente de casamento e incluir na lista?https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521195-o-que-dar-de-presente-de-casamento-e-incluir-na-lista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 11:04Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521198-casas-cubo-desafiam-a-arquitetura-convencional-e-surpreendem-na-holanda.htmlGaleria6Casas Cubo desafiam a arquitetura convencional e surpreendem na Holandahttps://www.flipar.com.br/?p=693451&preview=true&preview_id=693451Digital
Estado de Minas2026-10-15 11:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521210-filme-flora-retrata-o-seculo-xix-sob-olhar-feminino.htmlMundo Corporativo7223Filme Flora retrata o século XIX sob olhar femininohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521210-filme-flora-retrata-o-seculo-xix-sob-olhar-feminino.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 11:20Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521151-briga-por-guarda-de-filha-termina-em-facada-no-pescoco.htmlGeraisCasal, Mulher, Polícia1498Briga por guarda de filha termina em facada no pescoçohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521151-briga-por-guarda-de-filha-termina-em-facada-no-pescoco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 11:22No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521216-luto-tecnico-eliminado-pelo-brasil-na-copa-do-mundo-morre-aos-83-anos.htmlEsportes2148Luto: técnico eliminado pelo Brasil na Copa do Mundo morre aos 83 anoshttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/tecnico-eliminado-brasil-copa-do-mundo-morre-83-anos/Digital
Estado de Minas2026-10-15 11:27PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521219-contratar-mais-pre-vendedores-nao-resolve-lead-ruim-entenda-por-que.htmlNetworking e Negócios4153Contratar mais pré-vendedores não resolve lead ruim; entenda por quê23128c88-fffc-4d1d-8ab3-6fe06e0afadbDigital
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Estado de Minas2026-10-15 11:46Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521235-preferir-dinheiro-em-especie-nao-e-apenas-questao-de-costume-a-escolha-pode-revelar-uma-relacao-com-os-gastos-que-ajuda-a-entender-o-controle-do-orcamento.htmlBem viverdinheiro, psicologia1953Preferir dinheiro em espécie não é apenas questão de costume: a escolha pode revelar uma relação com os gastos que ajuda a entender o controle do orçamentohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521235-preferir-dinheiro-em-especie-nao-e-apenas-questao-de-costume-a-escolha-pode-revelar-uma-relacao-com-os-gastos-que-ajuda-a-entender-o-controle-do-orcamento.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-15 11:48Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521237-golpe-da-sinalizacao-placa-clandestina-engana-centenas-de-condutores-na-alemanha.htmlInternacionalalemanha, internacional, placa de trânsito2915Golpe da sinalização: placa clandestina engana centenas de condutores na Alemanhahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521237-golpe-da-sinalizacao-placa-clandestina-engana-centenas-de-condutores-na-alemanha.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-15 11:50PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521242-cuorelab-propoe-nova-sala-de-aula-para-a-geracao-da-inteligencia-artificial.htmlNetworking e Negócios6488CuoreLab propõe nova sala de aula para a geração da inteligência artificial1b1609e5-b467-4e9b-94ce-84486993a85aDigital
Estado de Minas2026-10-15 11:52Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7521243-motorista-transforma-um-fiat-panda-para-deixa-lo-mais-estreito-e-a-mudanca-leva-o-carro-ao-guinness-por-uma-caracteristica-que-redefine-suas-proporcoes.htmlTrends1972Motorista transforma um Fiat Panda para deixá-lo mais estreito, e a mudança leva o carro ao Guinness por uma característica que redefine suas proporçõeshttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7521243-motorista-transforma-um-fiat-panda-para-deixa-lo-mais-estreito-e-a-mudanca-leva-o-carro-ao-guinness-por-uma-caracteristica-que-redefine-suas-proporcoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 11:52Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521244-manchas-amarelas-no-vaso-sanitario-nao-pedem-qualquer-produto-veja-como-lidar-com-as-incrustacoes-e-por-que-certas-misturas-devem-ficar-longe-da-limpeza.htmlCasa e DecoraçãoCasa, limpeza, vaso sanitário2311Manchas amarelas no vaso sanitário não pedem qualquer produto: veja como lidar com as incrustações e por que certas misturas devem ficar longe da limpezahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521244-manchas-amarelas-no-vaso-sanitario-nao-pedem-qualquer-produto-veja-como-lidar-com-as-incrustacoes-e-por-que-certas-misturas-devem-ficar-longe-da-limpeza.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 11:53Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521246-estudante-de-17-anos-cria-prototipo-de-extintor-que-apaga-chamas-com-ondas-sonoras-e-o-projeto-chega-a-outro-pais-com-uma-proposta-diferente-de-combater-o-fogo.htmlCiência2298Estudante de 17 anos cria protótipo de extintor que apaga chamas com ondas sonoras, e o projeto chega a outro país com uma proposta diferente de combater o fogohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521246-estudante-de-17-anos-cria-prototipo-de-extintor-que-apaga-chamas-com-ondas-sonoras-e-o-projeto-chega-a-outro-pais-com-uma-proposta-diferente-de-combater-o-fogo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 11:55Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521247-amor-e-felicidade-no-casamento-andam-sempre-juntos-uma-frase-atribuida-a-oscar-wilde-usa-a-ironia-para-colocar-essa-certeza-romantica-sob-uma-luz-incomoda.htmlBem viver2539Amor e felicidade no casamento andam sempre juntos? Uma frase atribuída a Oscar Wilde usa a ironia para colocar essa certeza romântica sob uma luz incômodahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521247-amor-e-felicidade-no-casamento-andam-sempre-juntos-uma-frase-atribuida-a-oscar-wilde-usa-a-ironia-para-colocar-essa-certeza-romantica-sob-uma-luz-incomoda.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-15 13:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521306-camara-abre-inscricao-para-concurso-com-salario-de-rs-32-mil.htmlMundo Corporativo2630Câmara abre inscrição para concurso com salário de R$ 32 milhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521306-camara-abre-inscricao-para-concurso-com-salario-de-rs-32-mil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 13:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521307-axi-lanca-integracao-mcp-para-conexao-de-contas-mt5-ao-claude.htmlMundo Corporativo3450Axi Lança Integração MCP para Conexão de Contas MT5 ao Claudehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521307-axi-lanca-integracao-mcp-para-conexao-de-contas-mt5-ao-claude.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 13:11Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521308-plantas-ideais-para-cultivar-dentro-de-casa-beleza-frescor-e-natureza-na-decoracao.htmlGaleria6Plantas ideais para cultivar dentro de casa: beleza, frescor e natureza na decoraçãohttps://www.flipar.com.br/?p=693455&preview=true&preview_id=693455Digital
Estado de Minas2026-10-15 13:18Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521312-em-quatro-semanas-lula-anuncia-medidas-com-impacto-fiscal-de-rs-60-bilhoes.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2917Em quatro semanas, Lula anuncia medidas com impacto fiscal de R$ 60 bilhõeshttps://platobr.com.br/em-quatro-semanas-lula-anuncia-medidas-com-impacto-fiscal-de-r-60-bilhoesDigital
Estado de Minas2026-10-15 13:25Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521211-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.htmlGeraisAlerta, Alerta amarelo, Alerta de tempestade, Alerta laranja, Chuv, Chuva, Defesa Civil1805Inmet emite alerta de tempestade e granizo para Minas Geraishttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521211-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 13:34Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521319-esculturas-curiosas-e-surpreendentes-que-chamam-a-atencao-pelo-mundo.htmlGaleria6Esculturas curiosas e surpreendentes que chamam a atenção pelo mundohttps://www.flipar.com.br/?p=693500&preview=true&preview_id=693500Digital
Estado de Minas2026-10-15 13:35Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521320-machado-utilizado-por-jack-nicholson-no-filme-o-iluminado-ira-a-leilao-por-valor-milionario-veja-quanto.htmlGaleria6Machado utilizado por Jack Nicholson no filme ‘O Iluminado’ irá a leilão por valor milionário; veja quanto!https://www.flipar.com.br/?p=693448Digital
Estado de Minas2026-10-15 13:37Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521278-pm-apreende-fuzil-pistolas-e-drogas-apos-denuncia-anonima.htmlGeraisApreensão, Arma, Armas, Cocaína, De, Droga, Drogas1593PM apreende fuzil, pistolas e drogas após denúncia anônimahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521278-pm-apreende-fuzil-pistolas-e-drogas-apos-denuncia-anonima.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 13:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521330-lenovo-conquista-diversas-posicoes-de-lideranca-e-o-titulo-de-estrela-em-ascensao-nas-avaliacoes-do-futuro-do-trabalho-de-2026-realizadas-pelo-information-services-group.htmlMundo Corporativo9799Lenovo conquista diversas posições de liderança e o título de Estrela em Ascensão nas avaliações do Futuro do Trabalho de 2026 realizadas pelo Information Services Grouphttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521330-lenovo-conquista-diversas-posicoes-de-lideranca-e-o-titulo-de-estrela-em-ascensao-nas-avaliacoes-do-futuro-do-trabalho-de-2026-realizadas-pelo-information-services-group.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 13:59Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521331-grupo-globo-demite-executivo-flagrado-em-conversas-com-vorcaro.htmlNacional2515Grupo Globo demite executivo flagrado em conversas com Vorcarohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521331-grupo-globo-demite-executivo-flagrado-em-conversas-com-vorcaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521311-outubro-rosa-preservar-a-fertilidade-pode-ser-decisao-desde-o-diagnostico.htmlBem viverfertilidade, Outubro Rosa, reserva ovariana, Câncer de mama3910Outubro Rosa: preservar a fertilidade pode ser decisão desde o diagnósticohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521311-outubro-rosa-preservar-a-fertilidade-pode-ser-decisao-desde-o-diagnostico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:01Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521334-vinagre-na-entrada-de-casa-parece-uma-solucao-simples-de-limpeza-mas-um-detalhe-do-material-pode-mudar-tudo-e-ha-um-limite-importante-que-merece-atencao.htmlCasa e Decoraçãocasa, vinagre, dicas2506Vinagre na entrada de casa parece uma solução simples de limpeza, mas um detalhe do material pode mudar tudo e há um limite importante que merece atençãohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521334-vinagre-na-entrada-de-casa-parece-uma-solucao-simples-de-limpeza-mas-um-detalhe-do-material-pode-mudar-tudo-e-ha-um-limite-importante-que-merece-atencao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:02Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521333-voce-recolhe-o-lixo-que-outras-pessoas-deixam-no-chao-psicologa-explica-o-que-esse-habito-pode-revelar-alem-da-preocupacao-com-a-limpeza-dos-espacos-comuns.htmlBem viver2021Você recolhe o lixo que outras pessoas deixam no chão? Psicóloga explica o que esse hábito pode revelar além da preocupação com a limpeza dos espaços comunshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521333-voce-recolhe-o-lixo-que-outras-pessoas-deixam-no-chao-psicologa-explica-o-que-esse-habito-pode-revelar-alem-da-preocupacao-com-a-limpeza-dos-espacos-comuns.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:06Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521338-suas-toalhas-ficam-asperas-mesmo-depois-de-lavadas-a-explicacao-pode-estar-nos-produtos-e-em-habitos-da-lavagem-e-alguns-ajustes-ajudam-a-recuperar-a-maciez.htmlCasa e Decoração2640Suas toalhas ficam ásperas mesmo depois de lavadas? A explicação pode estar nos produtos e em hábitos da lavagem, e alguns ajustes ajudam a recuperar a maciezhttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521338-suas-toalhas-ficam-asperas-mesmo-depois-de-lavadas-a-explicacao-pode-estar-nos-produtos-e-em-habitos-da-lavagem-e-alguns-ajustes-ajudam-a-recuperar-a-maciez.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:07Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521339-ferver-folhas-de-louro-com-canela-e-cravo-elimina-odores-da-casa.htmlCasa e Decoração2413Ferver folhas de louro com canela e cravo elimina odores da casahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521339-ferver-folhas-de-louro-com-canela-e-cravo-elimina-odores-da-casa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:07Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521340-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.htmlCultura2402Aposentado deixa o trabalho com a expectativa de finalmente descansar, mas a rotina que encontra contraria seus planos e dá outro sentido à aposentadoriahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521340-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-15 14:08Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521345-nem-bicarbonato-nem-vinagre-um-acessorio-e-o-destaque-de-uma-dica-para-limpar-janelas-e-muda-o-foco-de-quem-procura-o-produto-certo-para-deixar-o-vidro-limpo.htmlCasa e Decoração2442Nem bicarbonato nem vinagre: um acessório é o destaque de uma dica para limpar janelas e muda o foco de quem procura o produto certo para deixar o vidro limpohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521345-nem-bicarbonato-nem-vinagre-um-acessorio-e-o-destaque-de-uma-dica-para-limpar-janelas-e-muda-o-foco-de-quem-procura-o-produto-certo-para-deixar-o-vidro-limpo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:08Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521351-conheca-o-mangostao-fruta-exotica-apontada-como-uma-das-melhores-do-mundo-e-seus-beneficios-para-a-saude.htmlGaleria6Conheça o mangostão, fruta exótica apontada como uma das melhores do mundo, e seus benefícios para a saúdehttps://www.flipar.com.br/?p=693499&preview=true&preview_id=693499Digital
Estado de Minas2026-10-15 14:08Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521347-cabeleireiros-recomendam-colocar-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-saiba-por-que-e-para-que-serve.htmlCasa e Decoração2524Cabeleireiros recomendam colocar papel-alumínio no cabelo antes de dormir: saiba por que e para que servehttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521347-cabeleireiros-recomendam-colocar-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-saiba-por-que-e-para-que-serve.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:09Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521346-especialistas-em-psicologia-revelam-criancas-criadas-em-meio-a-discussoes-e-mudancas-de-humor-podem-desenvolver-uma-habilidade-que-outras-nao-possuem.htmlCultura2869Especialistas em psicologia revelam: crianças criadas em meio a discussões e mudanças de humor podem desenvolver uma habilidade que outras não possuemhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521346-especialistas-em-psicologia-revelam-criancas-criadas-em-meio-a-discussoes-e-mudancas-de-humor-podem-desenvolver-uma-habilidade-que-outras-nao-possuem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:09Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521343-por-que-colocar-louro-atras-da-porta-ritual-associa-a-folha-a-prosperidade-e-a-protecao-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-simbolismo-e-os-efeitos-reais.htmlCultura2316Por que colocar louro atrás da porta? Ritual associa a folha à prosperidade e à proteção, mas há um limite importante entre o simbolismo e os efeitos reaishttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521343-por-que-colocar-louro-atras-da-porta-ritual-associa-a-folha-a-prosperidade-e-a-protecao-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-simbolismo-e-os-efeitos-reais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:11Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521352-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.htmlInternacional2402Aposentado deixa o trabalho com a expectativa de finalmente descansar, mas a rotina que encontra contraria seus planos e dá outro sentido à aposentadoriahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521352-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-15 14:18Maria Reis*https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521359-escala-6x1-x-5x2-veja-as-diferencas-e-quantas-horas-voce-vai-trabalhar-agora.htmlEconomiaEscala 5x2, Escala 6x1, Jornada de trabalho2732Escala 6x1 x 5x2: veja as diferenças e quantas horas você vai trabalhar agorahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7521359-escala-6x1-x-5x2-veja-as-diferencas-e-quantas-horas-voce-vai-trabalhar-agora.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:18Maria Reis*https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521360-fim-da-escala-6x1-veja-como-ficam-as-folgas-aos-domingos-e-feriados.htmlEconomiaEscala 6x1, Jornada de Trabalho, PEC2558Fim da escala 6x1: veja como ficam as folgas aos domingos e feriadoshttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7521360-fim-da-escala-6x1-veja-como-ficam-as-folgas-aos-domingos-e-feriados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:20Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521362-pf-prende-suspeito-com-24-mil-imagens-de-abuso-infantil-no-norte-de-minas.htmlGeraisPF, Polícia Federal, Abuso, Minas Gerais, Gerais2302PF prende suspeito com 24 mil imagens de abuso infantil no Norte de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521362-pf-prende-suspeito-com-24-mil-imagens-de-abuso-infantil-no-norte-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:20No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521365-jogador-e-encontrado-morto-com-tiro-no-peito-amigo-e-detido.htmlEsportes2911Jogador é encontrado morto com tiro no peito; amigo é detidohttps://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/15/jogador-e-encontrado-morto-com-tiro-no-peito-amigo-e-detido/Digital
Estado de Minas2026-10-15 14:21Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521363-u2-no-brasil-veja-tudo-o-que-se-sabe-sobre-os-shows-datas-e-local.htmlCulturau2, show, sao paulo, the greatest show on earth1784U2 no Brasil: veja tudo o que se sabe sobre os shows, datas e localhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521363-u2-no-brasil-veja-tudo-o-que-se-sabe-sobre-os-shows-datas-e-local.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:28Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521335-queda-de-cabelo-pode-ter-relacao-com-hormonios-e-deficiencias-nutricionais.htmlBem viverqueda de cabelo, mulheres, alopecia, saúde capilar4392Queda de cabelo pode ter relação com hormônios e deficiências nutricionaishttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521335-queda-de-cabelo-pode-ter-relacao-com-hormonios-e-deficiencias-nutricionais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:32Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521372-hotel-em-formato-de-galo-gigante-entrou-para-o-guinness-e-virou-atracao-turistica-nas-filipinas.htmlGaleria6Hotel em formato de galo gigante entrou para o Guinness e virou atração turística nas Filipinashttps://www.flipar.com.br/?p=693444Digital
Estado de Minas2026-10-15 14:37Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521297-nikolas-publica-video-de-ia-de-flavio-atirando-com-fuzis-em-piscina.htmlPolíticaIA, Nikolas, Flávio Bolsonaro1822Nikolas publica vídeo de IA de Flávio atirando com fuzis em piscinahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521297-nikolas-publica-video-de-ia-de-flavio-atirando-com-fuzis-em-piscina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:50Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/educacao/2026/10/7521382-trilhas-de-futuro-abre-50-mil-vagas-em-cursos-tecnicos-em-mg.htmlEducaçãoMinas Gerais, Educação, Trilhas do Futuro2974Trilhas de Futuro abre 50 mil vagas em cursos técnicos em MGhttps://www.em.com.br/educacao/2026/10/7521382-trilhas-de-futuro-abre-50-mil-vagas-em-cursos-tecnicos-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521386-pensar-cursos-amplia-oferta-e-adota-certificado-com-selo-mec.htmlMundo Corporativo4204Pensar Cursos amplia oferta e adota certificado com Selo MEChttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521386-pensar-cursos-amplia-oferta-e-adota-certificado-com-selo-mec.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521388-agir-conquista-certificacao-em-programa-de-integridade.htmlMundo Corporativo6441Agir conquista certificação em programa de integridadehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521388-agir-conquista-certificacao-em-programa-de-integridade.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-15 14:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521397-venture-global-firma-novos-acordos-para-apoiar-a-expansao-de-sua-rede-de-energia-independente-da-rede-eletrica-publica.htmlMundo Corporativo9753Venture Global firma novos acordos para apoiar a expansão de sua rede de energia independente da rede elétrica públicahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521397-venture-global-firma-novos-acordos-para-apoiar-a-expansao-de-sua-rede-de-energia-independente-da-rede-eletrica-publica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521398-ia-responsavel-para-criancas-ieee-apresenta-formula-de-seguranca-confiavel-para-ajudar-a-proteger-criancas-online.htmlMundo Corporativo9204IA Responsável para Crianças: IEEE Apresenta Fórmula de Segurança Confiável para Ajudar a Proteger Crianças Onlinehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521398-ia-responsavel-para-criancas-ieee-apresenta-formula-de-seguranca-confiavel-para-ajudar-a-proteger-criancas-online.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 14:58Maria Reis*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521385-fim-da-escala-6x1-veja-se-sera-preciso-assinar-novo-contrato-de-trabalho.htmlNacionalEscala 6x1, Senado, Jornada de Trabalho, PEC3500Fim da escala 6x1: veja se será preciso assinar novo contrato de trabalhohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521385-fim-da-escala-6x1-veja-se-sera-preciso-assinar-novo-contrato-de-trabalho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 15:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521399-homogeneizacao-de-conteudo-desafia-marcas-que-usam-ia.htmlMundo Corporativo6759Homogeneização de conteúdo desafia marcas que usam IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521399-homogeneizacao-de-conteudo-desafia-marcas-que-usam-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 15:00Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521356-tres-frentes-frias-devem-intensificar-chuvas-em-bh-ate-o-fim-de-outubro.htmlGeraischuva, água, previsão, calor, bh, clima, tempo, mg, outubro4563Três frentes frias devem intensificar chuvas em BH até o fim de outubrohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521356-tres-frentes-frias-devem-intensificar-chuvas-em-bh-ate-o-fim-de-outubro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 15:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521402-96h-de-protecao-contra-o-suor-o-que-esse-numero-significa.htmlMundo Corporativo363696h de proteção contra o suor: o que esse número significahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521402-96h-de-protecao-contra-o-suor-o-que-esse-numero-significa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 15:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521404-impacto-das-chuvas-sera-discutido-em-evento-em-sao-paulo.htmlMundo Corporativo5570Impacto das chuvas será discutido em evento em São Paulohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521404-impacto-das-chuvas-sera-discutido-em-evento-em-sao-paulo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 15:10Jaeci Carvalhohttps://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7521407-depois-que-saimos-das-copas-a-ingratidao-veio-a-tona.htmlColunistas#Jaeci CarvalhoCruzeiro, Paulinho, Gerson4313"Depois que saímos das copas, a ingratidão veio à tona"https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7521407-depois-que-saimos-das-copas-a-ingratidao-veio-a-tona.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-15 15:26Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521209-estudo-ve-3-370-perfis-falsos-de-lula-e-posts-que-pedem-morte-do-presidente.htmlPolíticafake, news, Política, Lula, inteligência artificial3097Estudo vê 3.370 perfis falsos de Lula e posts que pedem morte do presidentehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521209-estudo-ve-3-370-perfis-falsos-de-lula-e-posts-que-pedem-morte-do-presidente.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-15 16:08Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521472-pessoas-profundamente-infelizes-que-fingem-estar-bem-costumam-usar-estas-11-frases-em-conversas-casuais.htmlBem viver2513Pessoas profundamente infelizes que fingem estar bem costumam usar estas 11 frases em conversas casuaishttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521472-pessoas-profundamente-infelizes-que-fingem-estar-bem-costumam-usar-estas-11-frases-em-conversas-casuais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:08No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521476-nike-adidas-ou-puma-vozinha-fecha-contrato-em-meio-a-possivel-saida-do-colo-colo.htmlEsportes3249Nike, Adidas ou Puma? Vozinha fecha contrato em meio a possível saída do Colo-Colohttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/nike-adidas-puma-vozinha-fecha-contrato-meio-saida-colo-colo/Digital
Estado de Minas2026-10-15 16:09Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521475-u2-ja-tocou-em-bh-relembre-as-passagens-da-banda-pelo-brasil.htmlCulturau2, show, turnê, belo horizonte3579U2 já tocou em BH? Relembre as passagens da banda pelo Brasilhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521475-u2-ja-tocou-em-bh-relembre-as-passagens-da-banda-pelo-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:10Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521479-de-vacas-a-alces-conheca-a-surpreendente-diversidade-de-leites-de-origem-animal-pelo-mundo.htmlGaleria6De vacas a alces: conheça a surpreendente diversidade de leites de origem animal pelo mundohttps://www.flipar.com.br/?p=693572&preview=true&preview_id=693572Digital
Estado de Minas2026-10-15 16:18Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521412-centrais-de-flagrante-stj-determina-novo-julgamento-sobre-superlotacao.htmlGeraisJulgamento, Stj3216Centrais de Flagrantes: STJ determina novo julgamento sobre superlotaçãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521412-centrais-de-flagrante-stj-determina-novo-julgamento-sobre-superlotacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:20Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521420-esclerose-multipla-neurologistas-orientam-o-que-fazer-apos-o-diagnostico.htmlBem viveresclerose múltipla, tratamento, neurologia, dúvidas8314Esclerose múltipla: neurologistas orientam o que fazer após o diagnósticohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521420-esclerose-multipla-neurologistas-orientam-o-que-fazer-apos-o-diagnostico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:22Yaya Souzahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521485-rocktoberfest-monka-celebra-cultura-germanica-com-show-de-rock-na-fabrica.htmlCultura1798Rocktoberfest Monka celebra cultura germânica com show de rock na fábricahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521485-rocktoberfest-monka-celebra-cultura-germanica-com-show-de-rock-na-fabrica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:22PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521491-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-conecta-campo-e-rotas.htmlNetworking e Negócios5576Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes conecta campo e rotas 45f5d64d-6412-499c-87ff-71e01683159aDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:23Yaya Souzahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521488-wine-rock-festival-traz-digao-do-raimundos-em-evento-gratuito-em-bh.htmlCultura1487Wine Rock Festival traz Digão do Raimundos em evento gratuito em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521488-wine-rock-festival-traz-digao-do-raimundos-em-evento-gratuito-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:27Yaya Souzahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521492-hofbrauhaus-bh-celebra-oktoberfest-com-cerveja-inedita-e-festa-alema.htmlCultura1696Hofbräuhaus BH celebra Oktoberfest com cerveja inédita e festa alemãhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521492-hofbrauhaus-bh-celebra-oktoberfest-com-cerveja-inedita-e-festa-alema.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:32No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521498-ladrao-que-assaltou-campeoes-da-copa-do-mundo-e-preso-apos-erro-bizarro.htmlEsportes3563Ladrão que assaltou campeões da Copa do Mundo é preso após erro bizarrohttps://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/15/ladrao-assaltou-campeoes-copa-do-mundo-preso-apos-erro-bizarro/Digital
Estado de Minas2026-10-15 16:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521499-arca-de-noe-estudos-geologicos-buscam-explicar-formacao-que-lembra-um-barco-no-leste-da-turquia.htmlGaleria6Arca de Noé? Estudos geológicos buscam explicar formação que lembra um barco no leste da Turquiahttps://www.flipar.com.br/?p=693463Digital
Estado de Minas2026-10-15 16:34PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521503-vies-retrospectivo-por-que-julgar-uma-decisao-pelo-resultado-atrapalha-a-proxima-crise.htmlNetworking e Negócios3748Viés retrospectivo: por que julgar uma decisão pelo resultado atrapalha a próxima crisee54f4ecf-7c4e-4756-b002-1789c4417209Digital
Estado de Minas2026-10-15 16:46Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521516-o-amigo-que-se-reaproximou-de-lula-no-2-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem464O amigo que se reaproximou de Lula no 2º turnohttps://platobr.com.br/o-amigo-que-se-reaproximou-de-lula-no-2o-turnoDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:48Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521517-renan-santos-deputados-do-pl-nao-gostam-de-trabalhar.htmlPolíticaRenan Santos, PL, Missão, Eleições 2026, Eleições2355Renan Santos: 'Deputados do PL não gostam de trabalhar'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521517-renan-santos-deputados-do-pl-nao-gostam-de-trabalhar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521525-e-commerce-brasileiro-deve-crescer-104-ate-2036.htmlMundo Corporativo5116E-commerce brasileiro deve crescer 104% até 2036https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521525-e-commerce-brasileiro-deve-crescer-104-ate-2036.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521526-lenovo-revela-o-que-ocorre-quando-empreendedores-buscam-apoio-alem-das-fronteiras.htmlMundo Corporativo10282Lenovo revela o que ocorre quando empreendedores buscam apoio além das fronteirashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521526-lenovo-revela-o-que-ocorre-quando-empreendedores-buscam-apoio-alem-das-fronteiras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:57DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521527-pam-saint-gobain-amplia-oferta-de-redes-de-esgoto-na-fenasan.htmlMundo Corporativo5927PAM Saint-Gobain amplia oferta de redes de esgoto na Fenasanhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521527-pam-saint-gobain-amplia-oferta-de-redes-de-esgoto-na-fenasan.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521528-ia-altera-criterios-para-escolher-plataforma-de-cursos.htmlMundo Corporativo6596IA altera critérios para escolher plataforma de cursoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521528-ia-altera-criterios-para-escolher-plataforma-de-cursos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 16:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521529-42-sao-paulo-e-a-1-em-ia-no-premio-destaque-educacao-brasil.htmlMundo Corporativo658242 São Paulo é a 1ª em IA no Prêmio Destaque Educação Brasilhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521529-42-sao-paulo-e-a-1-em-ia-no-premio-destaque-educacao-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:00Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521532-mutirao-gratuito-faz-reconstrucao-com-tatuagem-3d-apos-cancer-de-mama.htmlGeraisOutubro rosa, Câncer, Câncer de mama, Saúde, Bem viver2215Mutirão gratuito faz reconstrução com tatuagem 3D após câncer de mamahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521532-mutirao-gratuito-faz-reconstrucao-com-tatuagem-3d-apos-cancer-de-mama.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:01Maria Fernanda Ziegler (Agência FAPESP)https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521504-marcadores-no-sangue-podem-prever-eficacia-de-imunoterapia-contra-melanoma.htmlBem viverimunoterapia, Melanoma, estudo, câncer de pele6958Marcadores no sangue podem prever eficácia de imunoterapia contra melanomahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521504-marcadores-no-sangue-podem-prever-eficacia-de-imunoterapia-contra-melanoma.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521530-tratar-a-gengiva-ajuda-no-controle-do-diabetes.htmlMundo Corporativo3678Tratar a gengiva ajuda no controle do diabeteshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521530-tratar-a-gengiva-ajuda-no-controle-do-diabetes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:08Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521405-bh-operacao-avanca-contra-trafico-de-drogas-e-armas-no-morro-das-pedras.htmlGeraisoperação, polícia, tráfico, drogas, armas, esquema, crime, celular, bh1499BH: operação avança contra tráfico de drogas e armas no Morro das Pedras https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521405-bh-operacao-avanca-contra-trafico-de-drogas-e-armas-no-morro-das-pedras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:15Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521515-video-icamento-de-passarela-que-caiu-na-br-381-e-concluida.htmlGeraispassarela, br-381, Fernão Dias, Acidente, içamento, Extrema, SP, vargem1852Vídeo: içamento de passarela que caiu na BR-381 é concluídahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521515-video-icamento-de-passarela-que-caiu-na-br-381-e-concluida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:20Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521829-flavio-bolsonaro-presta-homenagem-no-dia-dos-professores-obrigado-por-nao-desistirem.htmlPolíticaFlávio Bolsonaro, Bolsonaro, Eleições, Eleições 20261462Flavio Bolsonaro presta homenagem no Dia dos Professores: 'Obrigado por não desistirem'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521829-flavio-bolsonaro-presta-homenagem-no-dia-dos-professores-obrigado-por-nao-desistirem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:20No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521559-restos-mortais-de-vencedor-da-bola-de-ouro-voltarao-ao-pais-para-despedida.htmlEsportes3347Restos mortais de vencedor da Bola de Ouro voltarão ao país para despedidahttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/restos-mortais-vencedor-bola-de-ouro-voltarao-pais-despedida/Digital
Estado de Minas2026-10-15 17:21Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521560-datafolha-flavio-tem-47-e-lula-45-em-empate-tecnico.htmlPolíticaeleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro2258Datafolha: Flávio tem 47% e Lula, 45%, em empate técnicohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521560-datafolha-flavio-tem-47-e-lula-45-em-empate-tecnico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:24Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521564-do-silvestre-ao-manuka-conheca-os-diferentes-tipos-de-mel-e-suas-caracteristicas-surpreendentes.htmlGaleria6Do silvestre ao manuka: conheça os diferentes tipos de mel e suas características surpreendenteshttps://www.flipar.com.br/?p=693307&preview=true&preview_id=693307Digital
Estado de Minas2026-10-15 17:34Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521574-campos-do-jordao-cidade-mais-alta-do-brasil-encanta-com-clima-de-montanha-e-charme-europeu.htmlGaleria6Campos do Jordão: cidade mais alta do Brasil encanta com clima de montanha e charme europeuhttps://www.flipar.com.br/?p=693595&preview=true&preview_id=693595Digital
Estado de Minas2026-10-15 17:40Agência Fapesphttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521538-vacina-brasileira-contra-malaria-vivax-recebe-aval-para-testes-em-humanos.htmlBem viveranvisa, imunizante, malária, UFMG7895Vacina brasileira contra malária vivax recebe aval para testes em humanoshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521538-vacina-brasileira-contra-malaria-vivax-recebe-aval-para-testes-em-humanos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:47Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521582-u2-tem-musicas-que-marcaram-geracoes-veja-as-10-mais-ouvidas.htmlCulturau2, música, pop, rock, punk4121U2 tem músicas que marcaram gerações; veja as 10 mais ouvidashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521582-u2-tem-musicas-que-marcaram-geracoes-veja-as-10-mais-ouvidas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:47Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521537-delegada-e-esposa-de-reu-por-morte-de-gari-volta-ao-trabalho.htmlGeraisgari, delegada, polícia civil4517Delegada e esposa de réu por morte de gari volta ao trabalhohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521537-delegada-e-esposa-de-reu-por-morte-de-gari-volta-ao-trabalho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:54Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521547-veja-o-que-diz-o-aeroporto-da-pampulha-apos-analise-de-combustivel-da-anp.htmlGeraisavião, queda, combustível, anp, aeroporto, pampulha, metrô, bh, mg3286Veja o que diz o Aeroporto da Pampulha após análise de combustível da ANPhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521547-veja-o-que-diz-o-aeroporto-da-pampulha-apos-analise-de-combustivel-da-anp.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:56No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521589-torcedor-bebe-cinco-cervejas-cai-da-arquibancada-sobre-casal-e-e-julgado-por-agressao-veja-decisao.htmlEsportes3694Torcedor bebe cinco cervejas, cai da arquibancada sobre casal e é julgado por agressão; veja decisãohttps://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/15/torcedor-bebe-cinco-cervejas-cai-arquibancada-sobre-casal-julgado-agressao/Digital
Estado de Minas2026-10-15 17:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521590-estudo-revela-por-que-brasileiros-buscam-protecao-financeira.htmlMundo Corporativo5613Estudo revela por que brasileiros buscam proteção financeirahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521590-estudo-revela-por-que-brasileiros-buscam-protecao-financeira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:57DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521591-campanha-da-lilly-sobre-cancer-de-mama-chega-ao-rio.htmlMundo Corporativo5429Campanha da Lilly sobre câncer de mama chega ao Riohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521591-campanha-da-lilly-sobre-cancer-de-mama-chega-ao-rio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 17:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521592-escola-tecnica-implanta-ia-que-adapta-conteudo-a-cada-aluno.htmlMundo Corporativo5157Escola técnica implanta IA que adapta conteúdo a cada alunohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521592-escola-tecnica-implanta-ia-que-adapta-conteudo-a-cada-aluno.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-15 18:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521597-encontro-debate-odontologia-do-esporte-em-sp.htmlMundo Corporativo2493Encontro debate Odontologia do Esporte em SPhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521597-encontro-debate-odontologia-do-esporte-em-sp.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 18:22Augusto Piohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521622-manu-lafer-lanca-o-disco-outro-mundo-e-acerta-contas-com-o-passado.htmlCulturaMúsica brasileira, Disco, Danilo Caymmi3473Manu Lafer lança o disco 'Outro mundo' e acerta contas com o passadohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521622-manu-lafer-lanca-o-disco-outro-mundo-e-acerta-contas-com-o-passado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 18:23Leandro Prazeres - Da BBC News Brasil em Brasíliahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521607-vorcaro-diz-te-amo-a-gusttavo-lima-e-chama-cantor-de-socio-em-bet.htmlPolíticaApostas, BETS, Daniel Vorcaro, Gusttavo lima14249Vorcaro diz 'te amo' a Gusttavo Lima e chama cantor de sócio em bethttps://www.bbc.com/portuguese/articles/c6m2d4x73dz9oDigital
Estado de Minas2026-10-15 18:36PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521633-periquito-de-ouro-celebra-57-anos-bolao-de-rs-620-mil-e-expansao-digital.htmlNetworking e Negócios9614Periquito de Ouro celebra 57 anos, bolão de R$ 620 mil e expansão digital2ee57f04-6291-4d51-ad5d-a075ff32781bDigital
Estado de Minas2026-10-15 18:37Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521618-contagem-regressiva-faltam-100-dias-para-o-carnaval-de-bh-2027.htmlGeraisBlocos, Carnaval, Carnaval BH, Carnaval 2027, PBH, Belo Horizonte1623Contagem regressiva: faltam 100 dias para o Carnaval de BH 2027https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521618-contagem-regressiva-faltam-100-dias-para-o-carnaval-de-bh-2027.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 18:39Daniel Barbosahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521631-dentro-da-baleia-e-metade-suspense-metade-drama.htmlCulturacinema, filme, em cartaz, BH5204"Dentro da baleia" é metade suspense, metade dramahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521631-dentro-da-baleia-e-metade-suspense-metade-drama.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 18:44Daniel Barbosahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521636-em-gostava-mais-dos-pais-humoristas-riem-de-tudo-inclusive-de-si-mesmos.htmlCulturateatro, BH, comédia, espetáculo, em cartaz5957Em "Gostava mais dos pais" humoristas riem de tudo, inclusive de si mesmoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521636-em-gostava-mais-dos-pais-humoristas-riem-de-tudo-inclusive-de-si-mesmos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 18:49Mariana Peixotohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521641-nova-versao-de-carrie-a-estranha-e-atual-sombria-e-atraente.htmlCulturaCarrie, Cultura, série, streaming, plataforma, terror, suspense3506Nova versão de "Carrie, a estranha" é atual, sombria e atraentehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521641-nova-versao-de-carrie-a-estranha-e-atual-sombria-e-atraente.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 18:53Pedro Naves*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521643-joao-gomes-chega-domingo-18-10-a-inhotim-na-mira-dos-fas.htmlCulturaJoão Gomes, Inhotim, Música, Eleições presidenciais3171João Gomes chega domingo (18/10) a Inhotim, sob a mira dos fãshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521643-joao-gomes-chega-domingo-18-10-a-inhotim-na-mira-dos-fas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 19:06DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521657-como-likes-e-views-viraram-votos-para-o-senado.htmlMundo Corporativo6463Como likes e views viraram votos para o Senadohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521657-como-likes-e-views-viraram-votos-para-o-senado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 19:06DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521661-redacao-enem-2026-temas-dicas-e-erros-para-evitar.htmlMundo Corporativo7766Redação Enem 2026: temas, dicas e erros para evitarhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521661-redacao-enem-2026-temas-dicas-e-erros-para-evitar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 19:12Pedro Naves*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521664-filmes-para-todos-os-gostos-nas-salas-de-bh.htmlCulturaCinema, Belo Horizonte, Karim Ainouz3887Filmes para todos os gostos nas salas de BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521664-filmes-para-todos-os-gostos-nas-salas-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 19:20Raphaela Peixoto - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521662-lula-diz-que-vai-pegar-celular-de-janja-emprestado-para-entrar-em-canal.htmlPolíticaLula, Exército do Lula2056Lula diz que vai pegar celular de Janja emprestado para entrar em canalhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521662-lula-diz-que-vai-pegar-celular-de-janja-emprestado-para-entrar-em-canal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 19:25Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521671-votacao-da-pec-da-seguranca-e-adiada-apos-impasse-sobre-maioridade-penal.htmlPolíticaMaioridade penal, Senado, PEC da Segurança Pública, governo Lula2347Votação da PEC da Segurança é adiada após impasse sobre maioridade penalhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521671-votacao-da-pec-da-seguranca-e-adiada-apos-impasse-sobre-maioridade-penal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 19:35Rafael Silva*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521679-cleitinho-anuncia-auditorias-em-contratos-do-governo-de-minas.htmlPolíticaCleitinho, Governador, Governo, Minas Gerais, Política3925Cleitinho anuncia auditorias em contratos do governo de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521679-cleitinho-anuncia-auditorias-em-contratos-do-governo-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 19:52Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521683-cantor-belo-se-fere-em-cena-de-tiroteio-nas-gravacoes-de-arcanjo-renegado.htmlCulturasérie, cantor, gravação, acidente1301Cantor Belo se fere em cena de tiroteio nas gravações de "Arcanjo Renegado"https://www.tupi.fm/entretenimento/cantor-belo-se-fere-em-cena-de-tiroteio-nas-gravacoes-de-arcanjo-renegado/Digital
Estado de Minas2026-10-15 19:56Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521698-lotofacil-3805-quina-7143-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-15-10.htmlNacionalLotofácil, Quina2371Lotofácil 3805, Quina 7143 e mais: confira os números sorteados (15/10)https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521698-lotofacil-3805-quina-7143-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-15-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 20:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521702-future-health-lanca-desafio-mundial-para-impulsionar-a-inovacao-em-saude-direcionada-a-aplicacao-pratica.htmlMundo Corporativo11195Future Health lança desafio mundial para impulsionar a inovação em saúde direcionada à aplicação práticahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521702-future-health-lanca-desafio-mundial-para-impulsionar-a-inovacao-em-saude-direcionada-a-aplicacao-pratica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 20:12Pedro Naves*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521708-emo-caipira-celebra-o-halloween-nesta-sexta-16-10-em-bh.htmlCulturaHalloween, música, bh5539Emo caipira celebra o Halloween nesta sexta (16/10) em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521708-emo-caipira-celebra-o-halloween-nesta-sexta-16-10-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 20:19Yaya Souzahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521483-forca-do-bem-celebra-18-anos-de-trabalho-voluntario-em-bh-com-edicao-especial-do-baile-do-birico.htmlCultura2433Força do Bem celebra 18 anos de trabalho voluntário em BH com edição especial do Baile do Biricohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521483-forca-do-bem-celebra-18-anos-de-trabalho-voluntario-em-bh-com-edicao-especial-do-baile-do-birico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 20:21Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521665-pbh-lanca-edital-de-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.htmlGeraisEdital, Licitação, Parque, Reforma, pbh2806PBH lança edital de licitação para reforma e manutenção do parque municipalhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521665-pbh-lanca-edital-de-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 20:26Raphaela Peixoto - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521714-datafolha-78-votam-pelo-candidato-e-14-contra-o-rival.htmlPolítica3461Datafolha: 78% votam pelo candidato, e 14% contra o rivalhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521714-datafolha-78-votam-pelo-candidato-e-14-contra-o-rival.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 20:41Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521722-openai-alerta-pf-sobre-plano-para-assassinar-lula-em-conversa-com-chatgpt.htmlPolíticaAI, Chatgpt, Opena, Openai2788OpenAI alerta PF sobre plano para assassinar Lula em conversa com ChatGPThttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521722-openai-alerta-pf-sobre-plano-para-assassinar-lula-em-conversa-com-chatgpt.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 20:49Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521725-cleitinho-se-emociona-e-passa-mal-no-senado.htmlPolíticaCleitinho Azevedo, Escala 6x13030Cleitinho se emociona e passa mal no Senadohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521725-cleitinho-se-emociona-e-passa-mal-no-senado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 20:56Ana Clara Torres*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521728-mimulus-mostra-amago-na-integra-nesta-sexta-feira-16-10.htmlCulturaDança, Mimulus, Francisco Nunes5011Mimulus mostra 'Âmago' na íntegra, nesta sexta-feira (16/10)https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521728-mimulus-mostra-amago-na-integra-nesta-sexta-feira-16-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 21:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521735-hansae-mobility-inaugura-fabrica-no-uzbequistao-solidificando-sua-capacidade-global-de-manufatura-e-de-producao-de-componentes-automotivos.htmlMundo Corporativo5406Hansae Mobility Inaugura Fábrica no Uzbequistão, Solidificando Sua Capacidade Global de Manufatura e de Produção de Componentes Automotivoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521735-hansae-mobility-inaugura-fabrica-no-uzbequistao-solidificando-sua-capacidade-global-de-manufatura-e-de-producao-de-componentes-automotivos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 21:22Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521745-cleitinho-sobre-fim-da-escala-6x1-politico-nao-tem-moral-para-falar.htmlPolíticaEscala 6x1, cleitinho2808Cleitinho sobre fim da escala 6x1: "Político não tem moral para falar"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521745-cleitinho-sobre-fim-da-escala-6x1-politico-nao-tem-moral-para-falar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 21:42Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521755-celina-aposta-na-gestao-critica-politizacao-do-brb-e-preve-melhoras-na-saude-do-df.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3330Celina aposta na gestão, critica politização do BRB e prevê melhoras na saúde do DFhttps://platobr.com.br/celina-aposta-na-gestao-critica-politizacao-do-brb-e-preve-melhoras-na-saude-do-dfDigital
Estado de Minas2026-10-15 21:54Pedro José Borges - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521758-lula-diz-que-eua-precisam-mais-do-brasil-do-que-o-contrario.htmlPolíticaLula, Luiz inacio lula da silva, Estados Unidos, comércio exterior2469Lula diz que EUA precisam mais do Brasil do que o contráriohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521758-lula-diz-que-eua-precisam-mais-do-brasil-do-que-o-contrario.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 22:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521763-the-estee-lauder-companies-anuncia-os-vencedores-do-beauty-ampyou-india-2026-e-celebra-cinco-anos-de-fomento-ao-empreendedorismo-no-setor-de-beleza-na-india.htmlMundo Corporativo11713The Estée Lauder Companies anuncia os vencedores do BEAUTY&YOU India 2026 e celebra cinco anos de fomento ao empreendedorismo no setor de beleza na Índiahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521763-the-estee-lauder-companies-anuncia-os-vencedores-do-beauty-ampyou-india-2026-e-celebra-cinco-anos-de-fomento-ao-empreendedorismo-no-setor-de-beleza-na-india.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 22:23Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521767-lula-defende-reducao-da-maioridade-penal-para-16-anos-em-crimes-hediondos.htmlPolíticaMaioridade penal, Lula, Globo, Flávio Bolsonaro2746Lula defende redução da maioridade penal para 16 anos em crimes hediondoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521767-lula-defende-reducao-da-maioridade-penal-para-16-anos-em-crimes-hediondos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 22:49Pedro José Borges - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521773-lula-defende-reforma-do-judiciario-apos-questionamentos-sobre-ministros-do-stf.htmlPolíticaJudiciário, Justiça, Lula, PT, Reforma do Judiciário, STF, Supremo2203Lula defende reforma do Judiciário após questionamentos sobre ministros do STFhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521773-lula-defende-reforma-do-judiciario-apos-questionamentos-sobre-ministros-do-stf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 22:54Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521777-lula-cede-sobre-maioridade-penal-elogia-diretor-da-pf-e-evita-criticar-moraes.htmlPolítica#PlatôBrReportagem6837Lula cede sobre maioridade penal, elogia diretor da PF e evita criticar Moraeshttps://platobr.com.br/lula-cede-sobre-maioridade-penal-elogia-diretor-da-pf-e-evita-criticar-moraesDigital
Estado de Minas2026-10-15 22:56Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521778-lula-diz-que-nao-sabia-que-o-bolsa-familia-nao-tinha-sido-reajustado.htmlPolíticabolsa família, Lula2408Lula diz que não sabia que o Bolsa Família não tinha sido reajustadohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521778-lula-diz-que-nao-sabia-que-o-bolsa-familia-nao-tinha-sido-reajustado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 23:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521784-da-ia-as-redes-autonomas-o-mobileum-spark-destaca-a-proxima-fronteira-da-inteligencia-em-telecomunicacoes.htmlMundo Corporativo8495Da IA às redes autônomas: o Mobileum Spark destaca a próxima fronteira da inteligência em telecomunicaçõeshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521784-da-ia-as-redes-autonomas-o-mobileum-spark-destaca-a-proxima-fronteira-da-inteligencia-em-telecomunicacoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 23:15Estado de Minashttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7521785-declaracao-de-renan-santos-expoe-divergencias-profundas-na-direita-brasileira.htmlAgropecuárioeleições renan direita3329Declaração de Renan Santos expõe divergências profundas na direita brasileirahttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7521785-declaracao-de-renan-santos-expoe-divergencias-profundas-na-direita-brasileira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 23:25Renato de Fariahttps://www.em.com.br/colunistas/filosofia-explicadinha/2026/10/7521787-o-que-o-professor-faz-e-o-que-ele-desfaz.htmlColunistas#Filosofia Explicadinha3953O que o professor faz e o que ele desfazhttps://www.em.com.br/colunistas/filosofia-explicadinha/2026/10/7521787-o-que-o-professor-faz-e-o-que-ele-desfaz.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 23:36Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521791-dougllas-fernanddo-reune-mais-de-100-convidados-em-aniversario.htmlColunistas#Marcelo de Assispop2750Dougllas Fernanddo reúne mais de 100 convidados em aniversário https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521791-dougllas-fernanddo-reune-mais-de-100-convidados-em-aniversario.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 23:42Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521794-michael-sullivan-e-alma-djem-renovam-me-de-motivo-em-versao-reggae.htmlColunistas#Marcelo de Assisreggae4317Michael Sullivan e Alma Djem renovam "Me Dê Motivo" em versão reggaehttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521794-michael-sullivan-e-alma-djem-renovam-me-de-motivo-em-versao-reggae.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 23:46Junio Silva - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521792-flavio-em-minas-quem-esta-com-saudades-do-bolsonaro-ai.htmlPolíticaBolsonaro, Brasil, Flávio, Flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, Lula, Política1733Flávio em Minas: "Quem está com saudades do Bolsonaro aí?"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521792-flavio-em-minas-quem-esta-com-saudades-do-bolsonaro-ai.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-15 23:58Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521801-flavio-apos-cleitinho-se-emocionar-e-passar-mal-achei-ele-magro.htmlPolíticaflávio bolsonaro, Cleitinho3162Flávio após Cleitinho se emocionar e passar mal: "Achei ele magro"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521801-flavio-apos-cleitinho-se-emocionar-e-passar-mal-achei-ele-magro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 00:00Estúdio de Conteúdo EMhttps://www.em.com.br/patrocinado/eleve-se/2026/10/7521169-flacidez-e-queda-capilar-como-tratar-efeitos-das-canetas-emagrecedoras.htmlPatrocinado#Eleve-seCanetas emagrecedoras4528Flacidez e queda capilar: como tratar efeitos das canetas emagrecedorashttps://www.em.com.br/patrocinado/eleve-se/2026/10/7521169-flacidez-e-queda-capilar-como-tratar-efeitos-das-canetas-emagrecedoras.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 00:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521806-apresentamos-body-of-waves-uma-nova-obra-de-arte-exclusiva-do-teamlab-planets-tokyo.htmlMundo Corporativo7145Apresentamos Body of Waves , uma nova obra de arte exclusiva do teamLab Planets TOKYOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521806-apresentamos-body-of-waves-uma-nova-obra-de-arte-exclusiva-do-teamlab-planets-tokyo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 00:06Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521808-caiado-derrite-tereza-e-o-jogo-de-cadeiras-caso-flavio-venca-a-eleicao.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1923Caiado, Derrite, Tereza e o jogo de cadeiras caso Flávio vença a eleiçãohttps://platobr.com.br/caiado-derrite-tereza-e-o-jogo-de-cadeiras-caso-flavio-venca-a-eleicaoDigital
Estado de Minas2026-10-16 00:22Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521809-o-circuit-breaker-acionado-por-alcolumbre-para-salvar-o-pt-de-um-desgaste-publico.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2560O ‘circuit-breaker’ acionado por Alcolumbre para salvar o PT de um desgaste públicohttps://platobr.com.br/o-circuit-breaker-acionado-por-alcolumbre-parar-salvar-o-pt-de-um-desgaste-publicoDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00André Muradhttps://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7519728-por-que-o-cancer-recidiva-a-biologia-da-recorrencia-parte-2.htmlColunistas#André Muradcâncer, tumor, doença, tratamento, crescimento5389Por que o câncer recidiva? A biologia da recorrência  - parte 2https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7519728-por-que-o-cancer-recidiva-a-biologia-da-recorrencia-parte-2.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Ana Clara Torres*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521609-lagum-em-todo-lugar-estreia-turne-nacional-em-bh-neste-sabado.htmlCulturamúsica, show, BH, banda, mineira5511Turnê nacional "Lagum em todo lugar" estreia em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521609-lagum-em-todo-lugar-estreia-turne-nacional-em-bh-neste-sabado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizontehttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521635-instituicoes-e-pessoas.htmlOpinião5226Instituições e pessoas https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521635-instituicoes-e-pessoas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Anna Marina*https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7521644-beber-menos-uma-nova-relacao-com-o-alcool.htmlColunistas#Anna MarinaBebida alcoólica, Saúde, Alcoolismo3547Beber menos: uma nova relação com o álcoolhttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7521644-beber-menos-uma-nova-relacao-com-o-alcool.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Júlio Moreirahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521692-criancas-nas-maos-das-faccoes.htmlInternacionalcriança, crime, infância3894Crianças nas mãos das facçõeshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521692-criancas-nas-maos-das-faccoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Júlio Moreirahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521703-o-perigo-escondido-sob-a-terra.htmlInternacionalIêmen , guerra, criançs, morte4764O perigo escondido sob a terrahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521703-o-perigo-escondido-sob-a-terra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521749-lula-toma-a-iniciativa-na-seguranca-mas-a-disputa-e-na-praia-de-flavio.htmlColunistas#Luiz Carlos AzedoLula5341Lula toma a iniciativa na segurança, mas a disputa é na praia de Fláviohttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521749-lula-toma-a-iniciativa-na-seguranca-mas-a-disputa-e-na-praia-de-flavio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521750-o-limite-da-barbarie.htmlOpinião2692O limite da barbáriehttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521750-o-limite-da-barbarie.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521752-leitor-cobra-transparencia-do-planalto.htmlOpinião2865Leitor cobra transparência do Planaltohttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521752-leitor-cobra-transparencia-do-planalto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7521753-transicao-em-chamas-entre-rombo-e-atritos.htmlColunistas#Bertha Maakaroun6658Transição Simões-Cleitinho em chamas, entre rombo e atritoshttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7521753-transicao-em-chamas-entre-rombo-e-atritos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Kleberhttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7521754-fim-da-escala-6x1.htmlCharge6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1-1Fim da escala 6x1https://www.em.com.br/charge/2026/10/7521754-fim-da-escala-6x1.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521769-mais-de-1-mil-mineiros-trocaram-de-nome-por-ano-sem-precisar-ir-a-justica.htmlGeraisnova identidade, cartórios, alterar, sobrenome, Nome1Mais de 1 mil mineiros trocaram de nome por ano sem precisar ir à Justiçahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521769-mais-de-1-mil-mineiros-trocaram-de-nome-por-ano-sem-precisar-ir-a-justica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7521772-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-16-10-2026.htmlCapa do dia-1CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 16/10/2026https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7521772-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-16-10-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521814-takeda-apresenta-resultados-do-estudo-de-fase-2-3-iggnite-do-tak-881-subcutaneo-experimental-para-imunodeficiencia-primaria-idp-na-esid-2026.htmlMundo Corporativo12077Takeda apresenta resultados do estudo de fase 2/3 IgGNITE do TAK-881 subcutâneo experimental para imunodeficiência primária (IDP) na ESID 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521814-takeda-apresenta-resultados-do-estudo-de-fase-2-3-iggnite-do-tak-881-subcutaneo-experimental-para-imunodeficiencia-primaria-idp-na-esid-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 02:14Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521815-uma-parada-de-onibus-e-tres-detidos-a-nova-pista-de-cartazes-contra-celina.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2118Uma parada de ônibus e três detidos: a nova pista de cartazes contra Celinahttps://platobr.com.br/uma-parada-de-onibus-e-tres-detidos-a-nova-pista-de-cartazes-contra-celinaDigital
Estado de Minas2026-10-16 03:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521817-andersen-global-amplia-competencias-em-tributacao-para-clientes-particulares-com-a-kta-tax.htmlMundo Corporativo3015Andersen Global amplia competências em tributação para clientes particulares com a KTA Taxhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521817-andersen-global-amplia-competencias-em-tributacao-para-clientes-particulares-com-a-kta-tax.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 06:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521820-lepas-l6-ev-no-lepas-global-elegance-drive-performance-real-dinamica-real.htmlMundo Corporativo5671LEPAS L6 EV no LEPAS Global Elegance Drive: Performance Real, Dinâmica Realhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521820-lepas-l6-ev-no-lepas-global-elegance-drive-performance-real-dinamica-real.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 06:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521821-nekome-nazi-hunter-revela-as-hienas-de-hitler-em-novo-trailer-antes-da-demonstracao-no-steam-next-fest.htmlMundo Corporativo5897Nekome: Nazi Hunter revela as "Hienas de Hitler" em novo trailer antes da demonstração no Steam Next Festhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521821-nekome-nazi-hunter-revela-as-hienas-de-hitler-em-novo-trailer-antes-da-demonstracao-no-steam-next-fest.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:21Lara Santanahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521830-casal-conecta-equipamentos-a-plantas-e-quando-as-variacoes-eletricas-viram-sons-musicais-a-impressao-de-que-uma-arvore-responde-ganha-uma-explicacao-tecnologica.htmlTecnologiamúsica, plantas, árvores, composição de melodias2442Casal conecta equipamentos a plantas, e quando as variações elétricas viram sons musicais, a impressão de que uma árvore responde ganha uma explicação tecnológicahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521830-casal-conecta-equipamentos-a-plantas-e-quando-as-variacoes-eletricas-viram-sons-musicais-a-impressao-de-que-uma-arvore-responde-ganha-uma-explicacao-tecnologica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:22Lara Santanahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521832-o-que-pode-mudar-no-iphone-com-o-ios-27-2-relatos-apontam-novidades-na-siri-no-facetime-e-no-apple-tv-mas-falta-uma-confirmacao-importante-a-da-propria-apple.htmlTecnologialançamento, Apple, iOS 27.2, iphone, iOS 27, Siri AI, FaceTime2856O que pode mudar no iPhone com o iOS 27.2? Relatos apontam novidades na Siri, no FaceTime e no Apple TV, mas falta uma confirmação importante: a da própria Applehttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521832-o-que-pode-mudar-no-iphone-com-o-ios-27-2-relatos-apontam-novidades-na-siri-no-facetime-e-no-apple-tv-mas-falta-uma-confirmacao-importante-a-da-propria-apple.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:22Lara Santanahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521831-o-ovo-flutuou-na-agua-e-hora-de-descartar-entenda-o-que-acontece-dentro-da-casca-e-por-que-esse-teste-popular-nao-basta-para-decidir-se-o-consumo-e-seguro.htmlDegustaovo, copo d'água, ovo estragado, flutuação, dicas2317O ovo flutuou na água: é hora de descartar? Entenda o que acontece dentro da casca e por que esse teste popular não basta para decidir se o consumo é segurohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521831-o-ovo-flutuou-na-agua-e-hora-de-descartar-entenda-o-que-acontece-dentro-da-casca-e-por-que-esse-teste-popular-nao-basta-para-decidir-se-o-consumo-e-seguro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:22Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521833-seu-cachorro-percebe-mais-do-que-carinho-especialista-destaca-sinais-de-tristeza-que-os-caes-podem-captar-nos-tutores-e-chama-atencao-para-essa-capacidade.htmlCiênciacachorros, comportamento canino, tristeza, expressões faciais2379Seu cachorro percebe mais do que carinho? Especialista destaca sinais de tristeza que os cães podem captar nos tutores e chama atenção para essa capacidadehttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521833-seu-cachorro-percebe-mais-do-que-carinho-especialista-destaca-sinais-de-tristeza-que-os-caes-podem-captar-nos-tutores-e-chama-atencao-para-essa-capacidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:22Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521834-o-que-acontece-quando-ovelhas-ocupam-areas-de-paineis-solares-dois-estudos-investigam-uma-combinacao-com-beneficios-para-o-bolso-dos-agricultores-e-o-ambiente.htmlCiênciameio ambiente, ovelhas, abelhas, joaninhas, pesquisas, energia limpa, painel solar2411O que acontece quando ovelhas ocupam áreas de painéis solares? Dois estudos investigam uma combinação com benefícios para o bolso dos agricultores e o ambientehttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521834-o-que-acontece-quando-ovelhas-ocupam-areas-de-paineis-solares-dois-estudos-investigam-uma-combinacao-com-beneficios-para-o-bolso-dos-agricultores-e-o-ambiente.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:23Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521836-poucas-amizades-apos-os-60-anos-sao-sinal-de-isolamento-estudos-sobre-envelhecimento-apontam-outra-explicacao-para-a-mudanca-no-tamanho-do-circulo-social.htmlCiênciabem-estar, terceira idade, psicologia, comportamento humano, isolamento social, envelhecimento2700Poucas amizades após os 60 anos são sinal de isolamento? Estudos sobre envelhecimento apontam outra explicação para a mudança no tamanho do círculo socialhttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521836-poucas-amizades-apos-os-60-anos-sao-sinal-de-isolamento-estudos-sobre-envelhecimento-apontam-outra-explicacao-para-a-mudanca-no-tamanho-do-circulo-social.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:24Lara Santanahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521838-netflix-anuncia-mudanca-que-atinge-6-da-equipe-global-e-a-lista-de-areas-afetadas-revela-o-alcance-de-um-corte-de-aproximadamente-mil-empregos-na-companhia.htmlCulturaNetflix, demissão em massa, desligamento2878Netflix anuncia mudança que atinge 6% da equipe global, e a lista de áreas afetadas revela o alcance de um corte de aproximadamente mil empregos na companhiahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521838-netflix-anuncia-mudanca-que-atinge-6-da-equipe-global-e-a-lista-de-areas-afetadas-revela-o-alcance-de-um-corte-de-aproximadamente-mil-empregos-na-companhia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:24Lara Santanahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521835-bananas-escurecem-rapido-na-sua-cozinha-vendedor-de-frutas-recomenda-trocar-a-fruteira-por-uma-combinacao-de-recipiente-e-local-para-tentar-conserva-las.htmlDegustabanana, banana madura, dicas, amadurecimento, fruteira, como conservar2340Bananas escurecem rápido na sua cozinha? Vendedor de frutas recomenda trocar a fruteira por uma combinação de recipiente e local para tentar conservá-lashttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521835-bananas-escurecem-rapido-na-sua-cozinha-vendedor-de-frutas-recomenda-trocar-a-fruteira-por-uma-combinacao-de-recipiente-e-local-para-tentar-conserva-las.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:24Lara Santanahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521837-o-que-mudou-no-trabalho-das-comissarias-em-80-anos-veteranas-da-iberia-revelam-como-a-seguranca-e-o-preparo-para-emergencias-ganharam-espaco-a-bordo-dos-avioes.htmlTurismosegurança da aviação, aviação, emergências, comissárias de bordo, serviço de bordo2433O que mudou no trabalho das comissárias em 80 anos? Veteranas da Iberia revelam como a segurança e o preparo para emergências ganharam espaço a bordo dos aviõeshttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521837-o-que-mudou-no-trabalho-das-comissarias-em-80-anos-veteranas-da-iberia-revelam-como-a-seguranca-e-o-preparo-para-emergencias-ganharam-espaco-a-bordo-dos-avioes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:25Lara Santanahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521839-um-heroi-da-marvel-ganha-espaco-fora-das-telas-em-nova-york-homenagem-em-uma-esquina-do-queens-cria-um-novo-endereco-simbolico-para-o-famoso-personagem.htmlCulturaHomem-Aranha, Spider-Man, Nova York, Marvel, Peter Parker2454Um herói da Marvel ganha espaço fora das telas em Nova York: homenagem em uma esquina do Queens cria um novo endereço simbólico para o famoso personagemhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521839-um-heroi-da-marvel-ganha-espaco-fora-das-telas-em-nova-york-homenagem-em-uma-esquina-do-queens-cria-um-novo-endereco-simbolico-para-o-famoso-personagem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:31Aline Gouveiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521841-com-presenca-de-lula-congresso-promulga-fim-da-escala-6x1.htmlPolítica6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, Lula1659Com presença de Lula, Congresso promulga fim da escala 6x1https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521841-com-presenca-de-lula-congresso-promulga-fim-da-escala-6x1.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:41Yaya Souzahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521842-iphone-duo-entra-em-pre-venda-brasileira-nesta-sexta-com-preco-exorbitante.htmlTecnologia2359iPhone Duo entra em pré-venda brasileira nesta sexta com preço exorbitantehttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521842-iphone-duo-entra-em-pre-venda-brasileira-nesta-sexta-com-preco-exorbitante.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:50João Renato Fariahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521851-bh-amanhece-com-chuva-nesta-sexta-e-tem-previsao-de-pancadas-ao-longo-do-dia.htmlGeraisAlerta, Chuva, Clima, De, Pancadas, Previsão, Tempo2697BH amanhece com chuva nesta sexta e tem previsão de pancadas ao longo do diahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521851-bh-amanhece-com-chuva-nesta-sexta-e-tem-previsao-de-pancadas-ao-longo-do-dia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:51Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521850-brasileira-de-49-anos-morre-em-capotamento-policia-investiga-se-havia-relacao-sexual-com-o-veiculo-em-movimento.htmlInternacional2121Brasileira de 49 anos morre em capotamento; polícia investiga se havia relação sexual com o veículo em movimentohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521850-brasileira-de-49-anos-morre-em-capotamento-policia-investiga-se-havia-relacao-sexual-com-o-veiculo-em-movimento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 07:57Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521855-fim-da-escala-6x1-o-que-muda-para-quem-trabalha-de-segunda-a-sexta.htmlNacional2181Fim da escala 6x1: o que muda para quem trabalha de segunda a sexta?https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521855-fim-da-escala-6x1-o-que-muda-para-quem-trabalha-de-segunda-a-sexta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:02Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521857-parque-primeiro-de-maio-recebe-mutirao-de-vacinacao-e-atividades-para-criancas-neste-sabado.htmlGerais2150Parque Primeiro de Maio recebe mutirão de vacinação e atividades para crianças neste sábadohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521857-parque-primeiro-de-maio-recebe-mutirao-de-vacinacao-e-atividades-para-criancas-neste-sabado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:07Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521861-carnaval-maratona-e-fan-fest-veja-o-que-ja-esta-marcado-na-praca-da-estacao-em-2027-e-como-agendar-um-evento-em-via-publica.htmlGerais2341Carnaval, Maratona e Fan Fest: veja o que já está marcado na Praça da Estação em 2027 e como agendar um evento em via públicahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521861-carnaval-maratona-e-fan-fest-veja-o-que-ja-esta-marcado-na-praca-da-estacao-em-2027-e-como-agendar-um-evento-em-via-publica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:10Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521862-cnt-mda-divulga-pesquisa-do-2-turno-para-presidente.htmlPolíticaeleicoes, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro2462CNT/MDA divulga pesquisa do 2º turno para presidentehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521862-cnt-mda-divulga-pesquisa-do-2-turno-para-presidente.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:11Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521863-onibus-e-incendiado-em-sete-lagoas-durante-a-noite-veja-o-que-se-sabe-do-ataque.htmlGerais1375Ônibus é incendiado em Sete Lagoas durante a noite: veja o que se sabe do ataquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521863-onibus-e-incendiado-em-sete-lagoas-durante-a-noite-veja-o-que-se-sabe-do-ataque.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:14Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521866-gael-garcia-bernal-lanca-filme-com-debora-nascimento-e-musicas-brasileiras.htmlGaleria6Gael García Bernal lança filme com Débora Nascimento e músicas brasileirashttps://www.flipar.com.br/?p=693613Digital
Estado de Minas2026-10-16 08:20Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521868-justica-mineira-condena-homem-que-tentou-queimar-mulher-e-bebe-a-64-anos-de-prisao.htmlGerais1642Justiça mineira condena homem que tentou queimar mulher e bebê a 64 anos de prisãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521868-justica-mineira-condena-homem-que-tentou-queimar-mulher-e-bebe-a-64-anos-de-prisao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:23Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521870-poderdata-aya-lula-reage-e-empata-com-flavio-bolsonaro.htmlPolíticapoderData, pesquisa, segundo turno, eleições 2026, lula, flávio bolsonaro2765PoderData/Aya: Lula reage e empata com Flávio Bolsonaro https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521870-poderdata-aya-lula-reage-e-empata-com-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:23Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521871-caminhao-cegonha-com-28-veiculos-pega-fogo-na-br-251.htmlGerais1073Caminhão-cegonha com 28 veículos pega fogo na BR-251https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521871-caminhao-cegonha-com-28-veiculos-pega-fogo-na-br-251.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:28Celina Aquinohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521859-das-feiras-para-um-ponto-fixo-dede-paes-artesanais-inaugura-loja-em-bh.htmlDegustaFeira, Paes, pão, padaria, fermentação natural5218Das feiras para um ponto fixo: Dédé Pães Artesanais inaugura loja em BHhttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521859-das-feiras-para-um-ponto-fixo-dede-paes-artesanais-inaugura-loja-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:31Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7521874-por-que-jorge-lorenzo-escolheu-morar-na-suica-aos-39-anos-piloto-explica-como-os-impostos-e-a-busca-por-tranquilidade-pesaram-em-sua-decisao-de-mudar-de-pais.htmlTrends2676Por que Jorge Lorenzo escolheu morar na Suíça? Aos 39 anos, piloto explica como os impostos e a busca por tranquilidade pesaram em sua decisão de mudar de paíshttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7521874-por-que-jorge-lorenzo-escolheu-morar-na-suica-aos-39-anos-piloto-explica-como-os-impostos-e-a-busca-por-tranquilidade-pesaram-em-sua-decisao-de-mudar-de-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:36Estado de Minashttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521877-vic-beaute-chega-a-belo-horizonte-com-primeiro-espaco-na-sephora-do-bh-shopping.htmlFeminino & Masculinomaquiagem, make, beleza, cosmeticos, BH, MG7569Vic Beauté chega a Belo Horizonte com primeiro espaço na Sephora do BH Shoppinghttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521877-vic-beaute-chega-a-belo-horizonte-com-primeiro-espaco-na-sephora-do-bh-shopping.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:36Yaya Souzahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521876-exame-de-sangue-para-detectar-alzheimer-comeca-a-ser-feito-no-brasil.htmlBem viver2208Exame de sangue para detectar Alzheimer começa a ser feito no Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521876-exame-de-sangue-para-detectar-alzheimer-comeca-a-ser-feito-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:39Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521879-professores-que-brilham-nas-telonas-filmes-em-que-os-mestres-sao-protagonistas-de-historias-marcantes.htmlGaleria6Professores que brilham nas telonas: filmes em que os mestres são protagonistas de histórias marcanteshttps://www.flipar.com.br/?p=693716&preview=true&preview_id=693716Digital
Estado de Minas2026-10-16 08:43Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521881-amiga-bateu-a-porta-do-quarto-e-ouviu-esta-tudo-bem-medico-e-preso-suspeito-de-estuprar-jovem-em-cha-de-casa-nova.htmlGerais2403Amiga bateu à porta do quarto e ouviu ‘está tudo bem’: médico é preso suspeito de estuprar jovem em 'chá de casa nova'https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521881-amiga-bateu-a-porta-do-quarto-e-ouviu-esta-tudo-bem-medico-e-preso-suspeito-de-estuprar-jovem-em-cha-de-casa-nova.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:46Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521884-cinemark-promove-temporada-do-terror-com-ingressos-a-partir-de-rs-13.htmlCulturacinema, filmes, cultura2311Cinemark promove Temporada do Terror com ingressos a partir de R$ 13https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521884-cinemark-promove-temporada-do-terror-com-ingressos-a-partir-de-rs-13.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:48Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521885-daniel-kahneman-psicologo-e-vencedor-do-premio-nobel-de-economia-sobre-a-ansiedade-nada-na-vida-e-tao-importante-quanto-parece-enquanto-voce-esta-pensando-nessa-tal-coisa.htmlBem viver2926Daniel Kahneman, psicólogo e vencedor do Prêmio Nobel de Economia, sobre a ansiedade: 'Nada na vida é tão importante quanto parece enquanto você está pensando nessa tal coisa'https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521885-daniel-kahneman-psicologo-e-vencedor-do-premio-nobel-de-economia-sobre-a-ansiedade-nada-na-vida-e-tao-importante-quanto-parece-enquanto-voce-esta-pensando-nessa-tal-coisa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:50Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521887-calcario-no-box-do-banheiro-mistura-com-ingredientes-comuns-pode-ajudar-na-limpeza-mas-um-cuidado-com-os-materiais-precisa-vir-antes-de-qualquer-aplicacao.htmlCasa e Decoração2096Calcário no box do banheiro? Mistura com ingredientes comuns pode ajudar na limpeza, mas um cuidado com os materiais precisa vir antes de qualquer aplicaçãohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521887-calcario-no-box-do-banheiro-mistura-com-ingredientes-comuns-pode-ajudar-na-limpeza-mas-um-cuidado-com-os-materiais-precisa-vir-antes-de-qualquer-aplicacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:50Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521890-o-enredo-do-meu-samba-jorge-aragao-sera-tema-de-musical-biografico.htmlGaleria6‘O Enredo do Meu Samba’: Jorge Aragão será tema de musical biográficohttps://www.flipar.com.br/?p=693464Digital
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Estado de Minas2026-10-16 08:54Estado de Minashttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521892-paris-fashion-week-5-tendencias-que-ja-podem-ser-encontradas-no-brasil.htmlFeminino & Masculinomoda, beleza, tendência, trends4517Paris Fashion Week: 5 tendências que já podem ser encontradas no Brasilhttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521892-paris-fashion-week-5-tendencias-que-ja-podem-ser-encontradas-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 08:59Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521896-parece-um-cenario-da-islandia-mas-nao-e-cachoeira-cristalina-em-reserva-natural-surpreende-pela-beleza-e-trilha-de-facil-acesso.htmlTurismo2517Parece um cenário da Islândia, mas não é: cachoeira cristalina em reserva natural surpreende pela beleza e trilha de fácil acessohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521896-parece-um-cenario-da-islandia-mas-nao-e-cachoeira-cristalina-em-reserva-natural-surpreende-pela-beleza-e-trilha-de-facil-acesso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 09:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/feminino-masculino/2026/10/7521897-spfw-marcas-destacam-o-artesanato-como-expressao-da-moda-contemporanea.htmlFeminino & Masculinomoda, tendência, trends3894SPFW: marcas destacam o artesanato como expressão da moda contemporâneahttps://www.em.com.br/feminino-masculino/2026/10/7521897-spfw-marcas-destacam-o-artesanato-como-expressao-da-moda-contemporanea.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 11:18DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522006-mulheres-40-ampliam-cuidados-com-a-regiao-dos-olhos.htmlMundo Corporativo6715Mulheres 40+ ampliam cuidados com a região dos olhoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522006-mulheres-40-ampliam-cuidados-com-a-regiao-dos-olhos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 11:20Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521980-cancer-colorretal-chances-de-cura-sao-elevadas-com-diagnostico-precoce.htmlBem vivercâncer colorretal, Diagnóstico Precoce, Exame de fezes, rastreamento5421Câncer colorretal: chances de cura são elevadas com diagnóstico precocehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521980-cancer-colorretal-chances-de-cura-sao-elevadas-com-diagnostico-precoce.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 11:29Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522018-homem-que-tentava-tirar-selfie-escorrega-e-fica-preso-por-16-horas-em-precipicio-de-70-metros-no-sudeste-do-tocantins.htmlGaleria6Homem que tentava tirar selfie escorrega e fica preso por 16 horas em precipício de 70 metros no sudeste do Tocantinshttps://www.flipar.com.br/?p=693724Digital
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Estado de Minas2026-10-16 11:40Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522016-grande-bh-dois-homens-sao-presos-com-hilux-clonada-na-br-381.htmlGeraisCarro, Carro clonado, Polícia, PRF, Veículo clonado948Grande BH: dois homens são presos com carro clonado na BR-381https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522016-grande-bh-dois-homens-sao-presos-com-hilux-clonada-na-br-381.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 11:42Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522026-o-que-o-entorno-de-flavio-bolsonaro-espera-do-debate-da-band.htmlPolítica#PlatôBreleições 2026, segundo turno, debate, band, flávio bolsonaro, lula815O que o entorno de Flávio Bolsonaro espera do debate da Bandhttps://platobr.com.br/o-que-o-entorno-de-flavio-bolsonaro-espera-do-debate-da-bandDigital
Estado de Minas2026-10-16 11:46Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521987-boa-noite-cinderela-mulheres-sao-presas-por-suspeita-de-golpe-em-bh.htmlGeraisGolpe, PC, Investigação3103Boa noite, Cinderela? Mulheres são presas por suspeita de golpe em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521987-boa-noite-cinderela-mulheres-sao-presas-por-suspeita-de-golpe-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 11:48Alicia Bernardes - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522023-6x1-congresso-transforma-luta-historica-em-direitos-diz-alcolumbre.htmlPolíticaCongresso Nacional, Davi Alcolumbre, Escala 6x1, pec, lula, Senado, 6x135796x1: 'Congresso transforma luta histórica em direitos', diz Alcolumbrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522023-6x1-congresso-transforma-luta-historica-em-direitos-diz-alcolumbre.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 12:02Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522036-fim-da-escala-6x1-ninguem-quer-que-empresa-quebre-diz-lula.htmlPolíticaescala 6x1, 6x1, senado, congresso, lula, eleições 2026, segundo turno3462Fim da escala 6x1: 'Ninguém quer que empresa quebre', diz Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522036-fim-da-escala-6x1-ninguem-quer-que-empresa-quebre-diz-lula.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 12:13Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521982-flavio-analisa-datafolha-e-afirma-estar-muito-a-frente-de-lula.htmlPolíticadatafolha, eleições 2026, lula, Flávio Bolsonaro1457Flávio analisa DataFolha e afirma estar "muito à frente" de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7521982-flavio-analisa-datafolha-e-afirma-estar-muito-a-frente-de-lula.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 12:26Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522059-apos-acidente-de-moto-e-10-cirurgias-ator-marcos-breda-investe-na-astrologia-e-atende-outros-famosos.htmlGaleria6Após acidente de moto e 10 cirurgias, ator Marcos Breda investe na astrologia e atende outros famososhttps://www.flipar.com.br/?p=693735Digital
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Estado de Minas2026-10-16 12:38Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522065-iphone-duo-chega-as-lojas-estoques-se-esgotam-e-entregas-saltam-para-2027.htmlTecnologia2558iPhone Duo chega às lojas: estoques se esgotam e entregas saltam para 2027https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522065-iphone-duo-chega-as-lojas-estoques-se-esgotam-e-entregas-saltam-para-2027.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 12:39Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522070-nova-projecao-da-nasa-dobra-impacto-do-derretimento-da-geleira-thwaites-na-costa.htmlCiência2797Nova projeção da Nasa dobra impacto do derretimento da geleira Thwaites na costahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522070-nova-projecao-da-nasa-dobra-impacto-do-derretimento-da-geleira-thwaites-na-costa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 12:40Educando Seu Bolsohttps://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520438-pagar-contas-em-dia-quanto-voce-economiza-com-score-alto-e-juros-menores.htmlColunistas#Educando seu Bolso8910 Quanto vale pagar em dia? Muito mais do que a multa de 2% deixa verhttps://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520438-pagar-contas-em-dia-quanto-voce-economiza-com-score-alto-e-juros-menores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 12:40Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522055-chuva-em-bh-seis-regionais-ja-superam-a-media-de-outubro.htmlGeraischuva em bh, tempestade, frente fria5040Chuva em BH: seis regionais já superam a média de outubrohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522055-chuva-em-bh-seis-regionais-ja-superam-a-media-de-outubro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 12:40Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522072-longe-da-rotina-de-hollywood-hugh-grant-encontra-refugio-em-uma-casa-no-sul-da-franca-o-lugar-tem-um-significado-que-vai-alem-de-um-endereco-para-descansar.htmlCultura2532Longe da rotina de Hollywood, Hugh Grant encontra refúgio em uma casa no sul da França: o lugar tem um significado que vai além de um endereço para descansarhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522072-longe-da-rotina-de-hollywood-hugh-grant-encontra-refugio-em-uma-casa-no-sul-da-franca-o-lugar-tem-um-significado-que-vai-alem-de-um-endereco-para-descansar.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 12:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522099-arena-freestyle-estreia-em-pindamonhangaba-neste-sabado.htmlMundo Corporativo2386Arena Freestyle estreia em Pindamonhangaba neste sábadohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522099-arena-freestyle-estreia-em-pindamonhangaba-neste-sabado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 13:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522013-brasil-deve-registrar-786-mil-casos-anuais-de-cancer-de-mama-ate-2028.htmlBem viveroutubro rosa, câncer de mama, mamografia, diagnóstico precoce3277Brasil deve registrar 78,6 mil casos anuais de câncer de mama até 2028https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522013-brasil-deve-registrar-786-mil-casos-anuais-de-cancer-de-mama-ate-2028.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 13:02Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522094-time-do-lula-oposicao-acusa-alcolumbre-de-favorecer-presidente-no-senado.htmlPolíticaAlcolumbre, lula, Senado, eleições 20262239Time do Lula?: Oposição acusa Alcolumbre de favorecer presidente no Senadohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522094-time-do-lula-oposicao-acusa-alcolumbre-de-favorecer-presidente-no-senado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 13:15Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522038-video-torcedor-do-galo-e-furtado-dentro-de-carro-de-app-a-caminho-de-jogo.htmlGeraisCarro, Vídeo, moto, furto, atlético mineiro, Galo3054Vídeo: torcedor do Galo é furtado dentro de carro de app a caminho de jogohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522038-video-torcedor-do-galo-e-furtado-dentro-de-carro-de-app-a-caminho-de-jogo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 13:16PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522111-pousada-ponta-da-asa-pe-na-areia-em-miai-de-cima-no-litoral-sul-de-alagoas.htmlNetworking e Negócios5257Pousada Ponta da Asa: pé na areia em Miaí de Cima, no Litoral Sul De Alagoas3c4e020f-bab2-42a4-909e-a847ee3746e6Digital
Estado de Minas2026-10-16 13:20Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londreshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522107-reducao-da-maioridade-penal-as-diferencas-nas-propostas-de-lula-e-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaCCJ, Flávio Bolsonaro, Maioridade penal, senado, lula, eleições 20266835Redução da maioridade penal: as diferenças nas propostas de Lula e Flávio Bolsonarohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cq4g1ep62pgyoDigital
Estado de Minas2026-10-16 13:29Etiene Martinshttps://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7522106-para-virar-voto-a-gente-serve-para-ser-ministra-do-stf-nao.htmlColunistas#Etiene MartinsEtiene Martins, stf, mulheres negras, racismo7973Para virar voto a gente serve. Para ser ministra do STF, não?https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7522106-para-virar-voto-a-gente-serve-para-ser-ministra-do-stf-nao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 13:32Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521878-bh-copasa-volta-a-fazer-obras-em-rua-afetada-por-adutora.htmlGeraisCopasa, Adutora, Barão Homem de Melo, Região Oeste, Belo Horizonte3375BH: Copasa volta a fazer obras em rua afetada por adutorahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521878-bh-copasa-volta-a-fazer-obras-em-rua-afetada-por-adutora.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 13:34Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522115-eleicoes-de-2026-videntes-revelam-quem-deve-vencer-a-disputa-presidencial.htmlPolíticaLula, Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Eleições, Eleições 20262421Eleições de 2026: videntes revelam quem deve vencer a disputa presidencialhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522115-eleicoes-de-2026-videntes-revelam-quem-deve-vencer-a-disputa-presidencial.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 13:35Maria Reis*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522114-biografia-dos-beatles-mccartney-questiona-escalacao-e-altura-dos-atores.htmlCulturaThe Beatles, Filme, Paul McCartney, Sam Mendes3924Biografia dos Beatles: McCartney questiona escalação e altura dos atoreshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522114-biografia-dos-beatles-mccartney-questiona-escalacao-e-altura-dos-atores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 13:35Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522121-brasil-entre-os-finalistas-fotos-de-animais-em-situacoes-bem-humoradas-disputam-premio-internacional.htmlGaleria6Brasil entre os finalistas! Fotos de animais em situações bem-humoradas disputam prêmio internacionalhttps://www.flipar.com.br/?p=693739Digital
Estado de Minas2026-10-16 13:57Yaya Souzahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522130-camas-inflaveis-e-paredes-lisas-como-sera-a-primeira-estacao-espacial-privada-onde-um-brasileiro-quer-estudar-alzheimer.htmlTecnologia2366Camas infláveis e paredes lisas: como será a primeira estação espacial privada, onde um brasileiro quer estudar Alzheimerhttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522130-camas-inflaveis-e-paredes-lisas-como-sera-a-primeira-estacao-espacial-privada-onde-um-brasileiro-quer-estudar-alzheimer.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 13:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522132-faceres-aponta-estrategias-para-aprovacao-em-medicina.htmlMundo Corporativo4232FACERES aponta estratégias para aprovação em Medicinahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522132-faceres-aponta-estrategias-para-aprovacao-em-medicina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522133-merc-se-destaca-entre-auditorias-mid-tier-no-brasil.htmlMundo Corporativo6200MERC se destaca entre auditorias mid-tier no Brasilhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522133-merc-se-destaca-entre-auditorias-mid-tier-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522136-a-economia-de-resultados-em-acao-nova-pesquisa-da-vertage.htmlMundo Corporativo9421A Economia de Resultados em Ação – Nova Pesquisa da Vertagehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522136-a-economia-de-resultados-em-acao-nova-pesquisa-da-vertage.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:03Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7522135-por-que-a-passarela-das-cataratas-do-iguacu-nao-e-levada-pela-agua.htmlTurismo2285Por que a passarela das Cataratas do Iguaçu não é levada pela água?https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7522135-por-que-a-passarela-das-cataratas-do-iguacu-nao-e-levada-pela-agua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:13Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522145-homem-mais-velho-do-mundo-comemora-114-anos-com-festa-no-ceara.htmlNacional3118Homem mais velho do mundo comemora 114 anos com festa no Cearáhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522145-homem-mais-velho-do-mundo-comemora-114-anos-com-festa-no-ceara.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:30Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522119-tdah-o-psiquiatra-que-passou-anos-com-sintomas-ate-descobrir-o-diagnostico.htmlBem viverhiperatividade, TDAH, psiquiatria, Neurodivergentes5111TDAH: o psiquiatra que passou anos com sintomas até descobrir o diagnósticohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522119-tdah-o-psiquiatra-que-passou-anos-com-sintomas-ate-descobrir-o-diagnostico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:31Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522153-tragedia-no-oregon-jovem-de-16-anos-mata-3-criancas-e-professora-em-escola-infantil.htmlInternacional2162Tragédia no Oregon: jovem de 16 anos mata 3 crianças e professora em escola infantilhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522153-tragedia-no-oregon-jovem-de-16-anos-mata-3-criancas-e-professora-em-escola-infantil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:33PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522160-iv-charger-projeta-faturar-mais-de-rs-2-milhoes.htmlNetworking e Negócios1441IV Charger projeta faturar mais de R$ 2 milhões1b291a8b-c1f7-47dd-a4c5-8ddc3f24883aDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:34Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522164-gala-de-novelas-da-globo-nos-anos-1980-que-hoje-e-professor-marcello-picchi-celebrou-aniversario-de-78-anos-ao-lado-dos-filhos.htmlGaleria6Galã de novelas da Globo nos anos 1980 que hoje é professor, Marcello Picchi celebrou aniversário de 78 anos ao lado dos filhoshttps://www.flipar.com.br/?p=693743Digital
Estado de Minas2026-10-16 14:38PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522168-agronegocio-mais-inteligente-como-produtores-rurais-estao-blindando-suas-fazendas-contra-novas-crises.htmlNetworking e Negócios6715Agronegócio Mais Inteligente: Como Produtores Rurais Estão Blindando Suas Fazendas Contra Novas Crisese2565e84-f1d4-4165-9c31-5b667541176eDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:39Maria Reis*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522167-sequencia-de-a-rede-social-decepciona-nas-bilheterias-e-estreia-com-uss-55-milhoes.htmlCulturaThe Social Reckoning, Verity, Hollywood, Cinema, Audiovisual3375Sequência de 'A rede social' decepciona nas bilheterias e estreia com US$ 5,5 milhõeshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522167-sequencia-de-a-rede-social-decepciona-nas-bilheterias-e-estreia-com-uss-55-milhoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:43Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7522170-dia-das-criancas-vendas-ficam-estaveis-para-maioria-do-varejo-mineiro.htmlEconomiaDia das crianças, Feriado, Minas Gerais, Minas, Gerais2365Dia das Crianças: vendas ficam estáveis para maioria do varejo mineirohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7522170-dia-das-criancas-vendas-ficam-estaveis-para-maioria-do-varejo-mineiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 14:43Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522171-o-que-e-crime-hediondo-entenda-o-que-a-lei-diz-apos-entrevista-de-lula-no-jn.htmlNacionalcrime hediondo, lula, hediondo, jornal nacional, entrevista, crime3010O que é crime hediondo? Entenda o que a lei diz após entrevista de Lula no JNhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522171-o-que-e-crime-hediondo-entenda-o-que-a-lei-diz-apos-entrevista-de-lula-no-jn.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 14:54PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522184-autenticidade-inteligencia-artificial-e-impulsionamento-os-tres-fatores-que-marcaram-a-comunicacao-das-campanhas-de-2026.htmlNetworking e Negócios8578Autenticidade, inteligência artificial e impulsionamento: os três fatores que marcaram a comunicação das campanhas de 2026357cc039-0024-420d-9ac7-0dada136c389Digital
Estado de Minas2026-10-16 14:58DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522187-nevo-de-ota-pode-ser-tratado-com-laser-explica-biomedico.htmlMundo Corporativo7264Nevo de Ota pode ser tratado com laser, explica biomédicohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522187-nevo-de-ota-pode-ser-tratado-com-laser-explica-biomedico.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 15:00Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522155-a-cada-72-segundos-uma-pessoa-morre-por-doenca-cardiovascular-no-pais.htmlBem viverdoença cardiovascular, mortes, Saúde do coração, doença cardíaca3678A cada 72 segundos, uma pessoa morre por doença cardiovascular no paíshttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/cada-72-segundos-uma-pessoa-morre-por-doenca-cardiovascular-no-paisDigital
Estado de Minas2026-10-16 15:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522194-cosmeticos-capilares-brasileiros-ganham-espaco-internacional.htmlMundo Corporativo3575Cosméticos capilares brasileiros ganham espaço internacionalhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522194-cosmeticos-capilares-brasileiros-ganham-espaco-internacional.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 15:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522195-selbetti-aborda-gestao-de-dados-e-ia-no-tech-summit-brasil.htmlMundo Corporativo5317Selbetti aborda gestão de dados e IA no Tech Summit Brasilhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522195-selbetti-aborda-gestao-de-dados-e-ia-no-tech-summit-brasil.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 15:03Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522124-mulher-que-jogou-acido-em-ex-passa-por-audiencia-de-custodia-e-e-liberada.htmlGeraisAudiência de Custódia, Custódia, pescoço, caetés, grande BH2759Mulher que jogou ácido em ex passa por audiência de custódia e é liberadahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522124-mulher-que-jogou-acido-em-ex-passa-por-audiencia-de-custodia-e-e-liberada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 15:06Yaya Souzahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522198-cobras-em-frascos-de-xampu-e-lagartos-dentro-de-meias-passageiro-foi-detido-no-aeroporto-com-mais-de-90-animais-na-bagagem.htmlInternacional2444Cobras em frascos de xampu e lagartos dentro de meias: passageiro foi detido no aeroporto com mais de 90 animais na bagagemhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522198-cobras-em-frascos-de-xampu-e-lagartos-dentro-de-meias-passageiro-foi-detido-no-aeroporto-com-mais-de-90-animais-na-bagagem.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 15:48Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522239-postura-de-renata-lo-prete-em-sabatina-com-lula-viraliza-nas-redes.htmlCulturatelevisão, sabatina, Globo, jornalista, Lula2114Postura de Renata Lo Prete em sabatina com Lula viraliza nas redeshttps://www.tupi.fm/entretenimento/postura-de-renata-lo-prete-em-sabatina-com-lula-viraliza-nas-redes/Digital
Estado de Minas2026-10-16 15:50PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522244-isadora-nogueira-alerta-para-os-aifs-e-os-riscos-dos-alimentos-ditos-saudaveis.htmlNetworking e Negócios8211Isadora Nogueira alerta para os AIFS e os riscos dos alimentos ditos saudáveisb9d50c84-a800-43b0-b8d6-c4d229356c0dDigital
Estado de Minas2026-10-16 15:54Estúdio de Conteúdo EMhttps://www.em.com.br/patrocinado/samarco/2026/10/7522211-dois-anos-apos-o-novo-acordo-indenizacoes-chegam-a-648-mil-pessoas.htmlPatrocinado#SamarcoSamarco4850Dois anos após o Novo Acordo, indenizações chegam a 648 mil pessoashttps://www.em.com.br/patrocinado/samarco/2026/10/7522211-dois-anos-apos-o-novo-acordo-indenizacoes-chegam-a-648-mil-pessoas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 15:58Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522252-o-que-as-uvas-e-o-vinho-tinto-tem-de-especial-conheca-o-resveratrol-e-as-curiosidades-por-tras-da-bebida.htmlGaleria6O que as uvas e o vinho tinto têm de especial? Conheça o resveratrol e as curiosidades por trás da bebidahttps://www.flipar.com.br/?p=693610Digital
Estado de Minas2026-10-16 15:59Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522241-ana-maria-braga-revela-aborto-na-juventude-e-defende-legalizacao.htmlCulturatelevisão, apresentadora, aborto, entrevista1705 Ana Maria Braga revela aborto na juventude e defende legalizaçãohttps://www.tupi.fm/entretenimento/em-entrevista-ana-maria-braga-revela-aborto-na-juventude-e-defende-legalizacao/Digital
Estado de Minas2026-10-16 16:00Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522086-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-todo-o-estado-de-minas.htmlGeraisalerta, Inmet, sexta-feira, tempestade1090Inmet emite alerta de tempestade e granizo para todo o estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522086-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-todo-o-estado-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:02Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522090-metro-de-bh-tera-intervalos-prolongados-entre-trens-ate-o-dia-23-de-outubro.htmlGeraisMetrô BH, Belo Horizonte, Obras, BH1724Metrô de BH terá intervalos prolongados entre trens até o dia 23 de outubrohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522090-metro-de-bh-tera-intervalos-prolongados-entre-trens-ate-o-dia-23-de-outubro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:02Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522253-redes-reagem-a-atuacao-de-renata-lo-prete-na-entrevista-com-lula-superior.htmlNacionalLula, Luiz Inácio Lula da Silva, Eleições, Eleições 20262881Redes reagem à atuação de Renata Lo Prete na entrevista com Lula: 'Superior'https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522253-redes-reagem-a-atuacao-de-renata-lo-prete-na-entrevista-com-lula-superior.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:05Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522125-doze-caes-sao-resgatados-durante-investigacao-de-maus-tratos.htmlGeraisAnimais, Cães, Maus-tratos, Uberlâdia, TriânguloMineiro64Doze cães são resgatados durante investigação de maus-tratoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522125-doze-caes-sao-resgatados-durante-investigacao-de-maus-tratos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:13Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522274-filmes-e-series-impulsionam-viagens-revela-unpack-27.htmlColunistas#Marcelo de Assismercado3777 Filmes e séries impulsionam viagens, revela Unpack’27https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522274-filmes-e-series-impulsionam-viagens-revela-unpack-27.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:13DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522272-shopee-e-ampara-animal-fazem-mutiroes-gratuitos-de-saude-pet.htmlMundo Corporativo4314Shopee e Ampara Animal fazem mutirões gratuitos de saúde pethttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522272-shopee-e-ampara-animal-fazem-mutiroes-gratuitos-de-saude-pet.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:15DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522276-golpes-digitais-avancam-e-uso-de-ia-eleva-riscos-a-lgpd.htmlMundo Corporativo4422Golpes digitais avançam e uso de IA eleva riscos à LGPDhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522276-golpes-digitais-avancam-e-uso-de-ia-eleva-riscos-a-lgpd.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:17DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522277-escassez-de-capital-obriga-empresas-a-decidir-melhor.htmlMundo Corporativo4948Escassez de capital obriga empresas a decidir melhorhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522277-escassez-de-capital-obriga-empresas-a-decidir-melhor.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:17DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522278-dassault-systemes-promove-girls-day-2026-no-vale-do-paraiba.htmlMundo Corporativo4930Dassault Systèmes promove Girls Day 2026 no Vale do Paraíbahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522278-dassault-systemes-promove-girls-day-2026-no-vale-do-paraiba.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:20DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522279-industria-avalia-custo-total-em-projetos-de-automacao.htmlMundo Corporativo3416Indústria avalia custo total em projetos de automaçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522279-industria-avalia-custo-total-em-projetos-de-automacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:22Yaya Souzahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522280-carro-que-voa-novo-tesla-roadster-tem-jatos-da-spacex-para-saltar-e-flutuar-veja-o-video.htmlTecnologia2376Carro que ‘voa’? Novo Tesla Roadster tem jatos da SpaceX para saltar e flutuar; veja o vídeohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522280-carro-que-voa-novo-tesla-roadster-tem-jatos-da-spacex-para-saltar-e-flutuar-veja-o-video.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:38PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522292-urandir-fernandes-de-oliveira-apresenta-multigerador-de-energia-em-ms.htmlNetworking e Negócios5107Urandir Fernandes de Oliveira apresenta multigerador de energia em MS 751f80d4-78f7-4b32-85db-0e8119a7b75eDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:50Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522298-lula-ou-flavio-taro-revela-situacao-dramatica-no-2-turno.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro1663Lula ou Flávio? Tarô revela situação dramática no 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522298-lula-ou-flavio-taro-revela-situacao-dramatica-no-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 16:59Maria Reis*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522301-la-bola-negra-novo-drama-da-netflix-se-destaca-como-favorito-ao-oscar.htmlCulturaLa Bola Negra, Oscar, Netflix2692La Bola Negra: Novo drama da Netflix se destaca como favorito ao Oscarhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522301-la-bola-negra-novo-drama-da-netflix-se-destaca-como-favorito-ao-oscar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:02Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522303-previsao-do-tempo-em-belo-horizonte-alerta-para-temporais-no-fim-de-semana.htmlGeraisPrevisão, Previsão do tempo, Clima, Tempo, Minas Gerais, Gerais, Belo Horizonte1708Previsão do tempo em Belo Horizonte alerta para temporais no fim de semanahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522303-previsao-do-tempo-em-belo-horizonte-alerta-para-temporais-no-fim-de-semana.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:03Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522304-decoracao-com-pedras-tendencia-de-luxo-viraliza-e-substitui-travessas-comuns.htmlCasa e Decoraçãotik tok, decoração, casa2323Decoração com pedras: tendência de luxo viraliza e substitui travessas comunshttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522304-decoracao-com-pedras-tendencia-de-luxo-viraliza-e-substitui-travessas-comuns.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:05Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522312-em-ato-com-domingos-savio-em-minas-flavio-promete-mandato-municipalista.htmlPolíticadomingos savio, flavio bolsonaro, minas gerais, capelinha, nikolas ferreira, vale do jequitinhonha2026Em ato com Domingos Sávio em Minas, Flávio promete mandato 'municipalista'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522312-em-ato-com-domingos-savio-em-minas-flavio-promete-mandato-municipalista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:06Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522313-comprimido-diario-para-cancer-de-pancreas-recebe-recomendacao-de-agencia-europeia-mas-o-perfil-dos-pacientes-estudados-e-essencial-para-entender-esse-avanco.htmlBem viver2834Comprimido diário para câncer de pâncreas recebe recomendação de agência europeia, mas o perfil dos pacientes estudados é essencial para entender esse avançohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522313-comprimido-diario-para-cancer-de-pancreas-recebe-recomendacao-de-agencia-europeia-mas-o-perfil-dos-pacientes-estudados-e-essencial-para-entender-esse-avanco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:06Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7522314-aos-71-anos-pastor-cuida-de-cerca-de-150-ovelhas-a-4-mil-metros-de-altitude-e-conta-o-que-faz-a-vida-isolada-com-parte-da-familia-valer-a-pena.htmlTrendscultura, histórias1817Aos 71 anos, pastor cuida de cerca de 150 ovelhas a 4 mil metros de altitude e conta o que faz a vida isolada com parte da família valer a penahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7522314-aos-71-anos-pastor-cuida-de-cerca-de-150-ovelhas-a-4-mil-metros-de-altitude-e-conta-o-que-faz-a-vida-isolada-com-parte-da-familia-valer-a-pena.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:07Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522288-tse-impoe-registro-de-canais-de-whatsapp-ligados-a-campanhas-eleitorais.htmlPolíticaAndré Janones, Campanha, Canal, Exército do Lula, Flávio bolsonaro, eleições 2026, TSE3243TSE impõe registro de canais de WhatsApp ligados a campanhas eleitoraishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522288-tse-impoe-registro-de-canais-de-whatsapp-ligados-a-campanhas-eleitorais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:07Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522318-varal-de-teto-pode-transformar-a-circulacao-na-lavanderia-pequena-mas-ha-dois-fatores-que-fazem-a-diferenca-quando-o-assunto-e-o-tempo-de-secagem-das-roupas.htmlCasa e Decoraçãocasa, varal, dicas2785Varal de teto pode transformar a circulação na lavanderia pequena, mas há dois fatores que fazem a diferença quando o assunto é o tempo de secagem das roupashttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522318-varal-de-teto-pode-transformar-a-circulacao-na-lavanderia-pequena-mas-ha-dois-fatores-que-fazem-a-diferenca-quando-o-assunto-e-o-tempo-de-secagem-das-roupas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:08Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522316-taylor-swift-doou-6-mil-livros-em-2011-e-a-trajetoria-da-biblioteca-ganha-outro-capitulo-com-mais-de-182-mil-circulacoes-de-itens-registradas.htmlCulturalivros, taylor swift, doação2703Taylor Swift doou 6 mil livros em 2011, e a trajetória da biblioteca ganha outro capítulo com mais de 182 mil circulações de itens registradashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522316-taylor-swift-doou-6-mil-livros-em-2011-e-a-trajetoria-da-biblioteca-ganha-outro-capitulo-com-mais-de-182-mil-circulacoes-de-itens-registradas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:09Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522319-agachamento-profundo-parece-simples-mas-exige-uma-mobilidade-que-nem-todos-tem-exercicios-para-duas-regioes-do-corpo-podem-ajudar-respeitando-os-seus-limites.htmlBem viverexercicíos, pilates, agachamento2764Agachamento profundo parece simples, mas exige uma mobilidade que nem todos têm: exercícios para duas regiões do corpo podem ajudar, respeitando os seus limiteshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522319-agachamento-profundo-parece-simples-mas-exige-uma-mobilidade-que-nem-todos-tem-exercicios-para-duas-regioes-do-corpo-podem-ajudar-respeitando-os-seus-limites.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:10Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522323-prefere-ficar-em-casa-a-sair-o-habito-nem-sempre-significa-isolamento-prejudicial-mas-as-razoes-dessa-escolha-e-seus-vinculos-sociais-fazem-diferenca-no-bem-estar.htmlCiênciacomportamento humano, psicologia, solitude, bem-estar, solidão voluntária, benefícios2505Prefere ficar em casa a sair? O hábito nem sempre significa isolamento prejudicial, mas as razões dessa escolha e seus vínculos sociais fazem diferença no bem-estarhttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522323-prefere-ficar-em-casa-a-sair-o-habito-nem-sempre-significa-isolamento-prejudicial-mas-as-razoes-dessa-escolha-e-seus-vinculos-sociais-fazem-diferenca-no-bem-estar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:11Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522322-o-que-plantar-onde-antes-havia-um-mar-no-antigo-leito-do-mar-de-aral-17-milhao-de-hectares-recebem-arbustos-numa-tentativa-de-enfrentar-um-problema-que-vem-pelo-ar.htmlInternacionalmeio ambiente, mar de aral, o que plantar, deserto de Aralkum, Haloxylon, técnicas de cultivo2561O que plantar onde antes havia um mar? No antigo leito do mar de Aral, 1,7 milhão de hectares recebem arbustos numa tentativa de enfrentar um problema que vem pelo arhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522322-o-que-plantar-onde-antes-havia-um-mar-no-antigo-leito-do-mar-de-aral-17-milhao-de-hectares-recebem-arbustos-numa-tentativa-de-enfrentar-um-problema-que-vem-pelo-ar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:12Lara Santanahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522324-peito-de-frango-ressecado-chefs-recomendam-uma-etapa-de-30-minutos-antes-do-preparo-com-um-ingrediente-comum-que-ajuda-a-reduzir-o-problema-na-hora-de-cozinhar.htmlDegustapeito de frango, frango grelhado, dicas, frango ressecado2575Peito de frango ressecado? Chefs recomendam uma etapa de 30 minutos antes do preparo, com um ingrediente comum que ajuda a reduzir o problema na hora de cozinharhttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522324-peito-de-frango-ressecado-chefs-recomendam-uma-etapa-de-30-minutos-antes-do-preparo-com-um-ingrediente-comum-que-ajuda-a-reduzir-o-problema-na-hora-de-cozinhar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:12Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522327-o-que-uma-palavra-pode-revelar-sobre-as-emocoes-famoso-neurocientista-usa-a-imagem-de-um-bisturi-para-discutir-a-linguagem-e-a-experiencia-humana.htmlCiêncianeurociência, Karl Deisseroth, emoções, emoções humanas, comportamento humano, optogenética, linguagem, comunicação2679O que uma palavra pode revelar sobre as emoções? Famoso neurocientista usa a imagem de um bisturi para discutir a linguagem e a experiência humanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522327-o-que-uma-palavra-pode-revelar-sobre-as-emocoes-famoso-neurocientista-usa-a-imagem-de-um-bisturi-para-discutir-a-linguagem-e-a-experiencia-humana.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522328-planos-de-saude-somam-154-milhoes-de-cancelamentos-em-1-ano.htmlMundo Corporativo6841Planos de saúde somam 15,4 milhões de cancelamentos em 1 anohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522328-planos-de-saude-somam-154-milhoes-de-cancelamentos-em-1-ano.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522334-gtcfx-nomeia-abdulrahman-ahmed-al-ali-como-diretor-geral-consolidando-a-governanca-corporativa.htmlMundo Corporativo4857GTCFX Nomeia Abdulrahman Ahmed Al Ali como Diretor-Geral, Consolidando a Governança Corporativahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522334-gtcfx-nomeia-abdulrahman-ahmed-al-ali-como-diretor-geral-consolidando-a-governanca-corporativa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 17:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522337-am-best-colocou-sob-revisao-com-implicacoes-em-desenvolvimento-as-classificacoes-de-credito-da-austral-participacoes-s-a-e-suas-subsidiarias.htmlMundo Corporativo3869AM Best Colocou Sob Revisão Com Implicações em Desenvolvimento as Classificações de Crédito da Austral Participações S.A. e Suas Subsidiáriashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522337-am-best-colocou-sob-revisao-com-implicacoes-em-desenvolvimento-as-classificacoes-de-credito-da-austral-participacoes-s-a-e-suas-subsidiarias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:18Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522338-cafe-moido-com-bicarbonato-de-sodio-para-que-serve-e-em-quais-casos-a-mistura-e-indicada.htmlCultura2449Café moído com bicarbonato de sódio: para que serve e em quais casos a mistura é indicadahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522338-cafe-moido-com-bicarbonato-de-sodio-para-que-serve-e-em-quais-casos-a-mistura-e-indicada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:19Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522339-dodo-de-volta-apos-mais-de-tres-seculos-estudo-chega-a-95-do-genoma-mas-o-caminho-para-recriar-caracteristicas-da-ave-extinta-depende-de-outra-especie-de-passaro.htmlCiência2550Dodô de volta após mais de três séculos? Estudo chega a 95% do genoma, mas o caminho para recriar características da ave extinta depende de outra espécie de pássarohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522339-dodo-de-volta-apos-mais-de-tres-seculos-estudo-chega-a-95-do-genoma-mas-o-caminho-para-recriar-caracteristicas-da-ave-extinta-depende-de-outra-especie-de-passaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:23Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522346-desviar-o-olhar-durante-uma-conversa-nem-sempre-e-timidez-o-gesto-pode-ter-uma-funcao-ligada-ao-pensamento-e-a-resposta-que-a-pessoa-esta-tentando-formular.htmlCiência2516Desviar o olhar durante uma conversa nem sempre é timidez: o gesto pode ter uma função ligada ao pensamento e à resposta que a pessoa está tentando formularhttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522346-desviar-o-olhar-durante-uma-conversa-nem-sempre-e-timidez-o-gesto-pode-ter-uma-funcao-ligada-ao-pensamento-e-a-resposta-que-a-pessoa-esta-tentando-formular.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:26Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522351-shing02-no-rio-luv-sic-hexalogy-chega-ao-circo-voador.htmlColunistas#Marcelo de AssisCirco Voador, Rio de Janeir3712Shing02 no Rio: ‘Luv(sic) Hexalogy’ chega ao Circo Voadorhttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522351-shing02-no-rio-luv-sic-hexalogy-chega-ao-circo-voador.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:33Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7522353-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-tecnica-promete-manter-mechas-na-posicao-durante-a-noite-mas-ha-uma-ressalva-importante-por-tras-dos-beneficios-alegados.htmlFeminino & Masculinocabelos, papel alumínio, dicas2389Papel alumínio no cabelo antes de dormir: técnica promete manter mechas na posição durante a noite, mas há uma ressalva importante por trás dos benefícios alegadoshttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7522353-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-tecnica-promete-manter-mechas-na-posicao-durante-a-noite-mas-ha-uma-ressalva-importante-por-tras-dos-beneficios-alegados.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 17:52Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522367-lula-para-cleitinho-nao-precisa-me-apoiar-so-tem-que-ficar-quietinho.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula2268Lula para Cleitinho: "Não precisa me apoiar, só tem que ficar quietinho"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522367-lula-para-cleitinho-nao-precisa-me-apoiar-so-tem-que-ficar-quietinho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 17:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522373-fintechs-ampliam-espaco-no-mercado-de-credito.htmlMundo Corporativo3195Fintechs ampliam espaço no mercado de crédito https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522373-fintechs-ampliam-espaco-no-mercado-de-credito.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 18:04Pedro Naves*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522378-inteligencias-ancestrais-sao-tema-de-projeto-no-espaco-do-conhecimento.htmlCulturaprojeto, cultura negra, UFMG, música, audiovisual, exposição3228Inteligências Ancestrais são tema de projeto no Espaço do conhecimentohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522378-inteligencias-ancestrais-sao-tema-de-projeto-no-espaco-do-conhecimento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 18:08Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522370-globo-divulga-nota-sobre-reuniao-com-flavio-bolsonaro-antes-de-sabatina.htmlCulturaEleições, Globo, sabatina, Flávio Bolsonaro, reunião1661Globo divulga nota sobre reunião com Flávio Bolsonaro antes de sabatinahttps://www.tupi.fm/eleicoes/globo-divulga-nota-esclarecendo-reuniao-com-flavio-bolsonaro-antes-de-sabatina/Digital
Estado de Minas2026-10-16 18:18Daniel Barbosahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522394-em-diarios-marco-tulio-resende-expoe-pensamentos-em-forma-de-desenho.htmlCulturaexposição, galeria, artista, obras5360Em "Diários", Marco Tulio Resende expõe pensamentos em forma de desenhohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522394-em-diarios-marco-tulio-resende-expoe-pensamentos-em-forma-de-desenho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 18:35Paulo Renato Mac-Culloch - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522405-flavio-bolsonaro-faz-piada-em-live-e-deixa-aliados-sem-graca.htmlPolíticaBolsonaro, Flávio bolsonaro1938Flávio Bolsonaro faz piada em live e deixa aliados sem graçahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522405-flavio-bolsonaro-faz-piada-em-live-e-deixa-aliados-sem-graca.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 19:22Maria Beatriz Giustihttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522429-moraes-autoriza-bolsonaro-a-receber-convidados-para-aniversario-da-filha.htmlPolíticaAlexandre de Moraes, Jair Bolsonaro, prisão domiciliar, stf1475Moraes autoriza Bolsonaro a receber convidados para aniversário da filhahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522429-moraes-autoriza-bolsonaro-a-receber-convidados-para-aniversario-da-filha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 19:36Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522366-lotofacil-3806-quina-7144-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-16-10.htmlNacionalCaixa, Loteria, Lotofácil, Quina2970Lotofácil 3806, Quina 7144 e mais: confira os números sorteados (16/10)https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522366-lotofacil-3806-quina-7144-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-16-10.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 20:17Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522454-meta-nega-interferencia-politica-na-eleicao-e-diz-que-nao-toma-partido.htmlPolíticaeleições, Lula, Flávio Bolsonaro, meta, TSE, Facebook2965Meta nega interferência política na eleição e diz que "não toma partido"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522454-meta-nega-interferencia-politica-na-eleicao-e-diz-que-nao-toma-partido.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 20:36Folhapresshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522460-punicao-a-lula-por-pacotes-de-bondades-no-periodo-eleitoral-e-remota.htmlPolíticalula, flávio, eleições6357Punição a Lula por pacotes de bondades no período eleitoral é remotahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522460-punicao-a-lula-por-pacotes-de-bondades-no-periodo-eleitoral-e-remota.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 20:40Junio Silva - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522473-tse-forma-maioria-para-que-meta-nao-interfira-nas-eleicoes-brasileiras.htmlPolíticaTse3165TSE forma maioria para que Meta não interfira nas eleições brasileirashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522473-tse-forma-maioria-para-que-meta-nao-interfira-nas-eleicoes-brasileiras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 20:50Nathallie Lopeshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522476-trump-demite-porta-voz-da-casa-branca-apos-cinco-dias-no-cargo.htmlInternacionalporta-voz, casa branca, demissão, eua, donald trump, Katie Zacharia2009Trump demite porta-voz da Casa Branca após cinco dias no cargohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522476-trump-demite-porta-voz-da-casa-branca-apos-cinco-dias-no-cargo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 21:00Nathallie Lopeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522483-gabriela-prioli-nega-contrato-com-master-e-contato-com-vorcaro.htmlPolíticabanco master, daniel vorcaro, gabriela prioli2677Gabriela Prioli nega contrato com Master e contato com Vorcarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522483-gabriela-prioli-nega-contrato-com-master-e-contato-com-vorcaro.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 21:56Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522506-flavio-na-globo-o-maior-ajuste-fiscal-a-ser-feito-e-tirar-o-lula.htmlPolíticaajuste, fiscal, flávio bolsonaro, TV Globo13832Flávio na Globo: "O maior ajuste fiscal a ser feito é tirar o Lula"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522506-flavio-na-globo-o-maior-ajuste-fiscal-a-ser-feito-e-tirar-o-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 22:06Francisco Artur de Lima - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522520-flavio-bolsonaro-chama-moraes-de-articulador-politico-de-lula.htmlPolíticaAlexandre de Moraes, bolsonaro, eleições, Flavio, flávio bolsonaro, golpe de estado, Jair Bolsonaro1430Flávio Bolsonaro chama Moraes de "articulador" político de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522520-flavio-bolsonaro-chama-moraes-de-articulador-politico-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 22:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522524-cgtn-superacao-por-que-a-longa-marcha-ainda-e-importante-para-a-china-e-para-o-mundo.htmlMundo Corporativo4231CGTN: Superação: Por que a Longa Marcha ainda é importante para a China e para o mundohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522524-cgtn-superacao-por-que-a-longa-marcha-ainda-e-importante-para-a-china-e-para-o-mundo.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-16 22:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522526-dubai-culture-dubai-ocupa-o-primeiro-lugar-global-na-atracao-de-novos-projetos-de-investimento-estrangeiro-direto-ied-nas-industrias-culturais-e-criativas-em-2025.htmlMundo Corporativo3895Dubai Culture: Dubai ocupa o primeiro lugar global na atração de novos projetos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) nas indústrias culturais e criativas em 2025https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522526-dubai-culture-dubai-ocupa-o-primeiro-lugar-global-na-atracao-de-novos-projetos-de-investimento-estrangeiro-direto-ied-nas-industrias-culturais-e-criativas-em-2025.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-16 22:52Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522542-flavio-transforma-sabatina-da-globo-em-ensaio-para-duelo-com-lula-nos-debates.htmlPolítica#PlatôBrReportagem7193Flávio transforma sabatina da Globo em ensaio para duelo com Lula nos debateshttps://platobr.com.br/flavio-transforma-sabatina-da-globo-em-ensaio-para-duelo-com-lula-nos-debatesDigital
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Estado de Minas2026-10-17 02:00Bebel Soareshttps://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7521444-solidao-materna.htmlColunistas#Bebel Soaressolidaderiedade, casamento, vida4317Solidão maternahttps://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7521444-solidao-materna.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521534-fecomercio-mg-associa-sesc-e-senac-a-forca-do-mineirao.htmlFeminino & MasculinoComércio, Fecomércio, Senac, Ses, Sesc6716Fecomércio MG associa Sesc e Senac à força do Mineirãohttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521534-fecomercio-mg-associa-sesc-e-senac-a-forca-do-mineirao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 02:00Patrícia Espírito Santohttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521554-quero-um-copo-d-agua.htmlFeminino & Masculino2228Quero um copo d’águahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521554-quero-um-copo-d-agua.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-17 11:31TULIO KRUSEhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522600-70-dos-eleitores-de-lula-apoiam-a-reducao-da-maioridade-penal-flavio-89.htmlPolíticaMaioridade penal, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula582970% dos eleitores de Lula apoiam a redução da maioridade penal; Flávio, 89%https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522600-70-dos-eleitores-de-lula-apoiam-a-reducao-da-maioridade-penal-flavio-89.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 11:47Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522633-operacao-prende-suspeitos-de-roubar-carga-de-medicamentos-avaliada-em-quase-rs-500-mil.htmlNacionalrio de janeiro, roubo de carga, roubo de medicamentos1811Operação prende suspeitos de roubar carga de medicamentos avaliada em quase R$ 500 milhttps://www.tupi.fm/sentinelas/operacao-prende-suspeitos-de-roubar-carga-de-medicamentos-avaliada-em-quase-r-500-mil/Digital
Estado de Minas2026-10-17 11:47Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522640-ilhas-flutuantes-artificiais-e-peixes-isca-revitalizam-lago-nos-estados-unidos.htmlGaleria6Ilhas flutuantes artificiais e peixes-isca revitalizam lago nos Estados Unidoshttps://www.flipar.com.br/?p=694055&preview=true&preview_id=694055Digital
Estado de Minas2026-10-17 11:51Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522636-boca-de-fumo-com-submetralhadoras-e-drogas-e-desmontada-no-vale-do-aco.htmlGeraisDrogas4441Boca de fumo com submetralhadoras e drogas é desmontada no Vale do Açohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522636-boca-de-fumo-com-submetralhadoras-e-drogas-e-desmontada-no-vale-do-aco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 11:59Fernanda Strickland - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522642-flavio-bolsonaro-pede-que-populacao-fotografe-precos-nos-supermercados.htmlPolíticaeleições 2026, Segundo Turno, campanha presidencial, flávio bolsonaro1898Flávio Bolsonaro pede que população fotografe preços nos supermercadoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522642-flavio-bolsonaro-pede-que-populacao-fotografe-precos-nos-supermercados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 12:01Letícia Passoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522643-autoridades-e-famosos-embarcam-em-trend-de-apoio-a-lula-verde-e-amarelo-e-nosso.htmlPolíticaverde e amarelo, camisa do brasil, André Janones, Mobilização, famosos, eleições, lula, eleicoes-2026, chico buarque, Geraldo Alckmin, diogo nogueira, gilsons, Alane Dias, debora bloch, Kleber Mendonça Filho, fernando haddad, Simone Tebet, Ana Elisa, fábio felix, capelli, leila do volei, eleições 2026, bbb, Kátia Abreu, Randolfe Rodrigues, Paulo Betti, O Agente Secreto, janja, flávio bolsonaro, Sâmia Bomfim, Glauber Braga, midia ninja, Janones4890Autoridades e famosos embarcam em trend de apoio a Lula: "Verde e amarelo é nosso"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522643-autoridades-e-famosos-embarcam-em-trend-de-apoio-a-lula-verde-e-amarelo-e-nosso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 12:05Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522641-flavio-ao-pedir-voto-voce-sabe-exatamente-o-que-esta-levando-para-casa.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, pl, presidente1397Flávio ao pedir voto: ‘Você sabe exatamente o que está levando para casa’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522641-flavio-ao-pedir-voto-voce-sabe-exatamente-o-que-esta-levando-para-casa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 12:11Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522648-paulo-de-frontin-a-origem-do-municipio-mais-pacato-do-rio-de-janeiro.htmlGaleria6Paulo de Frontin: A origem do município mais pacato do Rio de Janeirohttps://www.flipar.com.br/?p=694015&preview=true&preview_id=694015Digital
Estado de Minas2026-10-17 12:11Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522649-merengue-o-segredo-por-tras-de-sobremesas-leves-e-visualmente-irresistiveis.htmlGaleria6Merengue: o segredo por trás de sobremesas leves e visualmente irresistíveishttps://www.flipar.com.br/?p=694072&preview=true&preview_id=694072Digital
Estado de Minas2026-10-17 12:25Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522647-carros-batem-de-frente-uma-pessoa-morre-e-7-ficam-feridos-na-mg-238.htmlGeraisMinas gerais, acidente, funilandia, cbmmg3334Carros batem de frente, uma pessoa morre e 7 ficam feridos na MG-238https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522647-carros-batem-de-frente-uma-pessoa-morre-e-7-ficam-feridos-na-mg-238.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 12:35Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522652-monte-kailash-lendas-milenares-e-misterios-no-himalaia.htmlGaleria6Monte Kailash: Lendas milenares e mistérios no Himalaiahttps://www.flipar.com.br/?p=694053&preview=true&preview_id=694053Digital
Estado de Minas2026-10-17 13:14Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522655-simoes-apresenta-projeto-para-reducao-do-ipva-e-pressiona-cleitinho.htmlPolíticaGovernador, mateus-simoes, cleitinho, minas-gerais2449Simões apresenta projeto para redução do IPVA e pressiona Cleitinhohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522655-simoes-apresenta-projeto-para-reducao-do-ipva-e-pressiona-cleitinho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 13:41Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522666-papa-leao-xiv-tem-alta-neste-sabado-apos-cirurgia-e-retorna-ao-vaticano.htmlInternacionalvaticano, papa leão xiv, adenocarcinoma pulmonar2029Papa Leão XIV tem alta neste sábado após cirurgia e retorna ao Vaticanohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522666-papa-leao-xiv-tem-alta-neste-sabado-apos-cirurgia-e-retorna-ao-vaticano.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 13:45Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522668-flavio-descarta-tentar-reeleicao-eu-so-preciso-de-um-mandato.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, PL, presidência, segundo turno, globo1933Flávio descarta tentar reeleição: ‘Eu só preciso de um mandato’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522668-flavio-descarta-tentar-reeleicao-eu-so-preciso-de-um-mandato.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 13:46Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522669-fotografia-leva-a-descoberta-de-nova-especie-de-flor-em-santa-catarina.htmlGaleria6Fotografia leva à descoberta de nova espécie de flor em Santa Catarinahttps://www.flipar.com.br/?p=694052&preview=true&preview_id=694052Digital
Estado de Minas2026-10-17 13:52Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522667-pbh-abre-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.htmlGeraisbh, parque-municipal, PBH, licitação , reforma3166PBH abre licitação para reforma e manutenção do Parque Municipal https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522667-pbh-abre-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 14:31Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522671-flavio-bolsonaro-e-nikolas-levam-multidao-as-ruas-de-vitoria-es.htmlPolíticaBolsonaro, Flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, Nikolas, Nikolas ferreira, PL, eleicoes-2026, segundo turno1265Flávio Bolsonaro e Nikolas levam multidão às ruas de Vitória (ES)https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522671-flavio-bolsonaro-e-nikolas-levam-multidao-as-ruas-de-vitoria-es.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 14:35Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522676-casas-inspiradas-em-biscoitos-de-gengibre-viraram-simbolo-nacional-do-haiti.htmlGaleria6Casas inspiradas em biscoitos de gengibre viraram símbolo nacional do Haitihttps://www.flipar.com.br/?p=694046&preview=true&preview_id=694046Digital
Estado de Minas2026-10-17 14:47Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522680-saiba-que-pesquisa-vai-medir-impacto-do-debate-na-band-e-das-entrevistas-na-globo.htmlPolíticaeleições 2026, segundo turno, lula, flávio bolsonaro, band, debate, globo1539Saiba que pesquisa vai medir impacto do debate na Band e das entrevistas na Globohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522680-saiba-que-pesquisa-vai-medir-impacto-do-debate-na-band-e-das-entrevistas-na-globo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 14:56Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522677-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-245-cidades-em-minas.htmlGeraisalerta, chuva, granizo, Inmet, minas-gerais4443Inmet emite alerta de tempestade e granizo para 245 cidades em Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522677-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-245-cidades-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 15:11Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522687-molinesia-amazona-especie-de-peixe-formada-apenas-por-femeas-desafia-teorias-da-evolucao.htmlGaleria6Molinésia-amazona: espécie de peixe formada apenas por fêmeas desafia teorias da evoluçãohttps://www.flipar.com.br/?p=694045&preview=true&preview_id=694045Digital
Estado de Minas2026-10-17 15:17AUGUSTO TENÓRIO,RAQUEL LOPEShttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522679-derrite-desponta-como-favorito-para-seguranca-em-eventual-governo-flavio.htmlPolíticaDERRITE, TARCÍSIO, flavio-bolsonaro, flavio, eleicoes-2026, segundo turno, lula, segurança pública5380Derrite desponta como favorito para Segurança em eventual governo Fláviohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522679-derrite-desponta-como-favorito-para-seguranca-em-eventual-governo-flavio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 15:30Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522689-batida-entre-dois-carros-deixa-seis-pessoas-feridas-em-rodovia-de-minas.htmlGeraisAcidente, minas-gerais, corpo-de-bombeiros1154Batida entre dois carros deixa seis pessoas feridas em rodovia de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522689-batida-entre-dois-carros-deixa-seis-pessoas-feridas-em-rodovia-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 15:39Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522693-tse-altera-local-de-votacao-de-mais-de-4-mil-secoes-para-o-2-turno.htmlPolíticaSEGUNDO TURNO, ELEIÇÕES 2026, TSE, LOCAIS DE VOTAÇÃO2430TSE altera local de votação de mais de 4 mil seções para o 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522693-tse-altera-local-de-votacao-de-mais-de-4-mil-secoes-para-o-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 16:11Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522699-cobras-espias-ajudam-pesquisadores-a-capturar-pitons-invasoras-na-florida.htmlGaleria6‘Cobras-espiãs’ ajudam pesquisadores a capturar pítons invasoras na Flóridahttps://www.flipar.com.br/?p=694043&preview=true&preview_id=694043Digital
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Estado de Minas2026-10-17 17:23Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522721-aokigahara-com-silencio-arrepiante-floresta-japonesa-e-cercada-de-lendas-e-misterios.htmlGaleria6Aokigahara: Com silêncio arrepiante, floresta japonesa é cercada de lendas e mistérioshttps://www.flipar.com.br/?p=694063&preview=true&preview_id=694063Digital
Estado de Minas2026-10-17 17:36Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522720-mg-tres-pessoas-ficam-feridas-em-batida-frontal-de-carros-na-br-354.htmlGeraisAcidente, Corpo de Bombeiros, minas-gerais, BR-354555MG: três pessoas ficam feridas em batida frontal de carros na BR-354https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522720-mg-tres-pessoas-ficam-feridas-em-batida-frontal-de-carros-na-br-354.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 17:53Mariana Costahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522727-janones-sobre-panelaco-e-chuva-de-posts-duas-pancadas-em-menos-de-24h.htmlPolíticaeleicoes-2026, andre-janones, lula, verde e amarelo, segundo turno1650Janones sobre panelaço e 'chuva' de posts: ‘Duas pancadas em menos de 24h’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522727-janones-sobre-panelaco-e-chuva-de-posts-duas-pancadas-em-menos-de-24h.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 18:08Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522740-frente-a-frente-os-medos-de-lula-e-flavio-para-o-debate-da-band.htmlPolíticaeleições 2026, segundo turno debate, band, flávio bolsonaro, lula2969Frente a frente: os 'medos' de Lula e Flávio para o debate da Bandhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522740-frente-a-frente-os-medos-de-lula-e-flavio-para-o-debate-da-band.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 18:22Letícia Passoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522743-datafolha-mudanca-move-eleitores-de-flavio-e-pauta-social-atrai-os-de-lula.htmlPolíticaLula, Flávio Bolsonaro, pesquisa, pesquisa eleitoral, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, Datafolha, PT, PL, eleitor, medo, legado6735Datafolha: Mudança move eleitores de Flávio, e pauta social atrai os de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522743-datafolha-mudanca-move-eleitores-de-flavio-e-pauta-social-atrai-os-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 18:33Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522745-acidente-entre-moto-e-caminhonete-deixa-dois-feridos-na-br-381.htmlGeraisAcidente, grande-bh, br-381, corpo-de-bombeiros1142Acidente entre moto e caminhonete deixa dois feridos na BR-381https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522745-acidente-entre-moto-e-caminhonete-deixa-dois-feridos-na-br-381.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 18:36Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522748-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-forte-ate-domingo-18-saiba-como-se-proteger.htmlGeraisChuva, Defesa Civil, bh, meteorologia, clima, previsao-do-tempo1865BH está sob alerta de chuva forte até domingo (18); saiba como se protegerhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522748-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-forte-ate-domingo-18-saiba-como-se-proteger.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 18:59Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522756-por-que-os-incendios-se-espalharam-pelo-amazonas-veja-as-principais-causas.htmlNacionalBrasil, Amazonas, El Niño, incêndio3598Por que os incêndios se espalharam pelo Amazonas? Veja as principais causashttps://www.tupi.fm/brasil/por-que-os-incendios-se-espalharam-pelo-amazonas-veja-as-principais-causas/Digital
Estado de Minas2026-10-17 19:12Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522759-casal-e-preso-com-180-kg-de-maconha-na-br-262-no-triangulo-mineiro.htmlGeraisdrogas, maconha, tráfico de drogas, BR-262, minas-gerais, rodovia, polícia, PRF, prisão, TriânguloMineiro977Casal é preso com 180 kg de maconha na BR-262, no Triângulo Mineirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522759-casal-e-preso-com-180-kg-de-maconha-na-br-262-no-triangulo-mineiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-17 19:56Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522765-obra-onde-muro-cedeu-e-tubulacao-rompeu-em-bh-pode-ter-novos-desabamentos.htmlGeraisDefesa Civil, desabamento, bh, copasa, tubulação170Obra onde muro cedeu e tubulação rompeu em BH pode ter novos desabamentoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522765-obra-onde-muro-cedeu-e-tubulacao-rompeu-em-bh-pode-ter-novos-desabamentos.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-17 21:28ANA POMPEUhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522798-amiga-de-lulinha-quer-fazer-delacao-premiada-e-chama-lula-de-mentiroso.htmlPolítica2573 Amiga de Lulinha quer fazer delação premiada e chama Lula de mentirosohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522798-amiga-de-lulinha-quer-fazer-delacao-premiada-e-chama-lula-de-mentiroso.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-17 22:52Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522803-motorista-atropela-aposentado-em-ato-pro-lula-em-bh-e-e-preso.htmlGeraislula, atropelamento, BH, manifestação, prisão, polícia, bombeiros, eleicoes-2026237Motorista atropela aposentado em ato pró-Lula em BH e é presohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522803-motorista-atropela-aposentado-em-ato-pro-lula-em-bh-e-e-preso.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-18 00:04Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522813-lula-versus-flavio-na-tv-os-pontos-fracos-que-os-candidatos-devem-explorar-no-debate.htmlPolítica#PlatôBrLULA, flávio bolsonaro, eleições 2026, debate2693Lula versus Flávio na TV: os pontos fracos que os candidatos devem explorar no debatehttps://platobr.com.br/os-pontos-fracos-a-serem-explorados-no-confronto-entre-flavio-e-lulaDigital
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Estado de Minas2026-10-18 08:05DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522824-cgtn-lanca-portal-do-programa-de-coproducao-de-diretores-do-sul-global-2026.htmlMundo Corporativo5727CGTN Lança Portal do Programa de Coprodução de Diretores do Sul Global 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522824-cgtn-lanca-portal-do-programa-de-coproducao-de-diretores-do-sul-global-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-18 08:05Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522825-polvilho-origem-e-caracteristicas-das-versoes-doce-e-azeda.htmlGaleria6Polvilho: origem e características das versões doce e azedahttps://www.flipar.com.br/?p=694073&preview=true&preview_id=694073Digital
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Estado de Minas2026-10-18 08:35Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522830-com-83-mil-atletas-inscritos-corrida-verdemar-movimenta-a-pampulha.htmlGeraiscorrida, bh, esporte, vida saudável2438Com 8,3 mil atletas inscritos, Corrida Verdemar movimenta a Pampulhahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522830-com-83-mil-atletas-inscritos-corrida-verdemar-movimenta-a-pampulha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-18 09:05Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522831-incendio-destroi-galpao-de-empresa-de-proteina-animal-em-sete-lagoas.htmlGeraisFogo, Galpão, Incêndio5149Incêndio destrói galpão de empresa de proteína animal em Sete Lagoashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522831-incendio-destroi-galpao-de-empresa-de-proteina-animal-em-sete-lagoas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-18 09:05Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522833-na-india-pessoas-ensinam-robos-com-ia-a-cozinhar-e-dobrar-roupas.htmlGaleria6Na Índia, pessoas ensinam robôs com IA a cozinhar e dobrar roupashttps://www.flipar.com.br/?p=694062&preview=true&preview_id=694062Digital
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Estado de Minas2026-10-18 19:02Estado de Minashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522968-surto-de-ebola-avanca-no-congo-e-atinge-a-oitava-provincia-do-pais.htmlInternacionalCasos, Congo, Ebola, Internacional, Morte, Mortes, Oms1036Surto de Ebola avança no Congo e atinge a oitava província do paíshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522968-surto-de-ebola-avanca-no-congo-e-atinge-a-oitava-provincia-do-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-18 19:04Mariana Costahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522957-extrema-direita-nunca-mais-tera-hegemonia-das-redes-diz-janones.htmlPolíticaExtrema direita, andre-janones, eleicoes-2026, lula1708Extrema direita nunca mais terá hegemonia das redes, diz Janoneshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522957-extrema-direita-nunca-mais-tera-hegemonia-das-redes-diz-janones.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-18 19:19Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522969-motorista-dorme-ao-volante-e-invade-casa-no-norte-de-minas.htmlGeraisminas-gerais, norte-de-minas, acidente-de-trânsito, bombeiros, pm1531Motorista dorme ao volante e invade casa no Norte de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522969-motorista-dorme-ao-volante-e-invade-casa-no-norte-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-18 19:31Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522971-quando-saem-as-novas-pesquisas-quaest-e-datafolha.htmlPolíticaDatafolha, Flávio Bolsonaro, Lula, Pesquisa, Quaest, eleicoes-20261401Quando saem as novas pesquisas Quaest e Datafolha?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522971-quando-saem-as-novas-pesquisas-quaest-e-datafolha.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-18 20:40Nathallie Lopeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522994-lula-e-flavio-bolsonaro-discutem-seguranca-publica-em-debate-na-band.htmlPolíticaBand, Bolsonaro, Debate, Flávio Bolsonaro, Lula, eleições 2026, eleições20261890Lula e Flávio Bolsonaro discutem segurança pública em debate na Bandhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522994-lula-e-flavio-bolsonaro-discutem-seguranca-publica-em-debate-na-band.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-18 21:08Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523006-lula-para-flavio-voce-consegue-ser-pior-do-que-seu-pai.htmlPolíticadebate, Segundo Turno, lula, Flavio, Band1903Lula para Flávio: 'Você consegue ser pior do que seu pai'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523006-lula-para-flavio-voce-consegue-ser-pior-do-que-seu-pai.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-18 21:57Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523017-flavio-para-lula-to-esfregando-verdades-na-sua-cara.htmlPolíticaeleições-2026, lula, pt, pl, flávio-bolsonaro1123Flávio para Lula: ‘Tô esfregando verdades na sua cara’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523017-flavio-para-lula-to-esfregando-verdades-na-sua-cara.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-18 22:01Victor Correia - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523022-com-miliciano-quero-distancia-diz-lula-flavio-compara-lula-a-ladrao.htmlPolíticalula, debate, flávio-bolsonaro, pt, pl, eleições-2026936'Com miliciano, quero distância', diz Lula; Flávio compara Lula a ladrãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523022-com-miliciano-quero-distancia-diz-lula-flavio-compara-lula-a-ladrao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-18 22:27Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523040-flavio-sobre-vacina-tem-bolsonaro-dentro-do-lula.htmlPolíticaBolsonaro, FLÁVIO, Lula, debate, vacina, band1047Flávio sobre vacina: ‘Tem Bolsonaro dentro do Lula’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523040-flavio-sobre-vacina-tem-bolsonaro-dentro-do-lula.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-18 22:37Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523045-dias-finais-euforia-na-campanha-petista-e-alerta-ligado-entre-bolsonaristas.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2396Dias finais: euforia na campanha petista e alerta ligado entre bolsonaristashttps://platobr.com.br/euforia-na-campanha-petista-e-alerta-ligado-entre-bolsonaristasDigital
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Estado de Minas2026-10-19 00:11Estado de Minashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523062-te-amo-papai-despede-se-rodrigo-vellozo-de-benito-di-paula.htmlCulturabenito, Benito Di Paula, rodrigo vellozo, morre858'Te amo papai', despede-se Rodrigo Vellozo de Benito di Paulahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523062-te-amo-papai-despede-se-rodrigo-vellozo-de-benito-di-paula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Juraciara Vieira Cardosohttps://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7519763-quando-nao-sei-e-a-melhor-resposta.htmlColunistas#VITALidadehistória, vida, trabalho, fragmentos5459Quando "não sei" é a melhor respostahttps://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7519763-quando-nao-sei-e-a-melhor-resposta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Túlio D'angelohttps://www.em.com.br/colunistas/tulio-d-angelo/2026/10/7522344-o-melhor-bar-do-mundo-para-quem.htmlColunistas#Túlio D angelobar, ranking, prêmio, lista4827O melhor bar do mundo para quem?https://www.em.com.br/colunistas/tulio-d-angelo/2026/10/7522344-o-melhor-bar-do-mundo-para-quem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Daniel Barbosahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522955-veja-de-perto-80-originais-de-picasso-a-partir-de-sabado-24-10-em-bh.htmlCulturaPicasso, Belo Horizonte, Sesc Palladium, Exposição4846Veja de perto 80 originais de Picasso, a partir de sábado (24/10), em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522955-veja-de-perto-80-originais-de-picasso-a-partir-de-sabado-24-10-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Mariana Peixotohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522961-pedro-bandeira-de-84-anos-estreia-na-literatura-para-adultos.htmlCulturacultura, literatura, pedro bandeira, Machado de Assis, Dom Casmurro5500Pedro Bandeira, de 84 anos, estreia na literatura para adultoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522961-pedro-bandeira-de-84-anos-estreia-na-literatura-para-adultos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Paulo Delgadohttps://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7522962-a-politica-da-economia-no-mundo.htmlColunistas#Paulo DelgadoEleições, economia, crescimento, educação4728A política da economia no mundohttps://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7522962-a-politica-da-economia-no-mundo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Anna Marina*https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7522963-um-sonho-embalado-por-roberto-e-erasmo.htmlColunistas#Anna Marinamúsica, Sesiminas, show, Roberto Carlos3864Um sonho embalado por Roberto e Erasmohttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7522963-um-sonho-embalado-por-roberto-e-erasmo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Carolina Saraivahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522970-domingos-savio-defende-o-impeachment-de-ministros-do-stf.htmlPolíticaDomingos Sávio, Reforma do Judiciário, Alexandre de Moraes, Impeachment, Cleitinho11202Domingos Sávio defende o impeachment de ministros do STFhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7522970-domingos-savio-defende-o-impeachment-de-ministros-do-stf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522974-a-franca-em-chamas.htmlOpinião3754A França em chamashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522974-a-franca-em-chamas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522977-o-sus-por-elas.htmlOpinião3562O SUS por elashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522977-o-sus-por-elas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Gustavo Werneckhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522998-uma-voz-pelos-direitos-femininos.htmlGeraiselvira, voto, mulher, feminismo8660Uma voz pelos direitos femininoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522998-uma-voz-pelos-direitos-femininos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7523013-democracia.htmlCharge-1Democraciahttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7523013-democracia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 03:00Orion Teixeirahttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7522995-cleitinho-pode-perder-mais-rs-1-bilhao-com-fim-do-fem.htmlColunistas#Orion Teixeira5261Cleitinho pode perder mais R$ 1 bilhão com fim do FEMhttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7522995-cleitinho-pode-perder-mais-rs-1-bilhao-com-fim-do-fem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 03:07Ângela Fariahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523073-benito-di-paula-criou-o-seu-proprio-samba-romantico-como-ele-so.htmlCulturaBenito di Paula, Cultura, Música, Samba, morreu7258Benito di Paula criou o seu próprio samba, romântico como ele sóhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523073-benito-di-paula-criou-o-seu-proprio-samba-romantico-como-ele-so.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 04:00Paola Salgadohttps://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7522495-a-paranoia-da-produtividade-uma-reflexao-que-todo-lider-deve-ter.htmlColunistas#Paola Salgado4513A paranoia da produtividade: uma reflexão que todo líder deve terhttps://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7522495-a-paranoia-da-produtividade-uma-reflexao-que-todo-lider-deve-ter.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 05:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523075-dco-lanca-segunda-edicao-do-digital-prosperity-awards-para-reconhecer-solucoes-que-constroem-o-futuro-digital.htmlMundo Corporativo4369DCO lança segunda edição do Digital Prosperity Awards para reconhecer soluções que constroem o futuro digitalhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523075-dco-lanca-segunda-edicao-do-digital-prosperity-awards-para-reconhecer-solucoes-que-constroem-o-futuro-digital.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 05:25Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523077-chuva-em-bh-veja-como-fica-o-tempo-nesta-segunda-feira-19-10.htmlGeraischuva, BH, defesa-civil, Inmet1504Chuva em BH? Veja como fica o tempo nesta segunda-feira (19/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523077-chuva-em-bh-veja-como-fica-o-tempo-nesta-segunda-feira-19-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 05:48Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523079-mg-onibus-e-carreta-colidem-na-br-381.htmlGeraisacidente-de-transito, br-381, Polícia, Governador Valadares1483MG: ônibus e carreta colidem na BR-381https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523079-mg-onibus-e-carreta-colidem-na-br-381.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 06:00Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523081-caiaque-vira-e-homem-desaparece-em-represa-em-minas.htmlGeraisminas-gerais, corpo-de-bombeiros, Acidente957Caiaque vira, e homem desaparece em represa em Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523081-caiaque-vira-e-homem-desaparece-em-represa-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 06:23Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523082-br-040-tera-faixa-interditada-por-tres-meses-veja-o-trecho-em-minas.htmlGeraisBR-040, obras, Congonhas, minas-gerais2329BR-040 terá faixa interditada por três meses; veja o trecho em Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523082-br-040-tera-faixa-interditada-por-tres-meses-veja-o-trecho-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 07:08Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523086-mulher-atropela-e-mata-homem-que-empurrava-bicicleta-em-minas.htmlGeraisatropelamento, governador-valadares, minas-gerais, Polícia1745Mulher atropela e mata homem que empurrava bicicleta em Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523086-mulher-atropela-e-mata-homem-que-empurrava-bicicleta-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 07:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523089-boomi-adquire-a-elementary-data-para-levar-dados-confiaveis-e-governados-a-era-da-ia.htmlMundo Corporativo16641Boomi adquire a Elementary Data para levar dados confiáveis ??e governados à era da IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523089-boomi-adquire-a-elementary-data-para-levar-dados-confiaveis-e-governados-a-era-da-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 07:18Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523084-olhos-lacrimejando-e-secrecao-em-bebes-nem-sempre-sao-conjuntivite.htmlBem viverConjuntivite, Olhos, bebê2404Olhos lacrimejando e secreção em bebês nem sempre são conjuntivitehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523084-olhos-lacrimejando-e-secrecao-em-bebes-nem-sempre-sao-conjuntivite.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 07:49Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523097-arthur-aguiar-homenageia-lua-blanco-apos-morte-da-atriz.htmlCulturaCelebridades, Televisão, Música1910Arthur Aguiar homenageia Lua Blanco após morte da atrizhttps://www.tupi.fm/entretenimento/arthur-aguiar-faz-emocionante-homenagem-a-lua-blanco-apos-morte-da-atriz-aos-39-anos/Digital
Estado de Minas2026-10-19 07:53Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523098-flavio-tem-503-dos-votos-validos-contra-497-de-lula-diz-pesquisa.htmlPolíticaLula, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro2461Flávio tem 50,3% dos votos válidos contra 49,7% de Lula, diz pesquisahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523098-flavio-tem-503-dos-votos-validos-contra-497-de-lula-diz-pesquisa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 07:57Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523099-grande-bh-jovem-com-dez-passagens-por-trafico-morre-em-confronto-com-a-pm.htmlGeraisconfronto, PM, trafico-de-drogas, Sarzedo, grande-bh, minas-gerais1603Grande BH: jovem com dez passagens por tráfico morre em confronto com a PMhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523099-grande-bh-jovem-com-dez-passagens-por-trafico-morre-em-confronto-com-a-pm.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 08:00Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521929-eyemaxxing-vizzela-aposta-em-toques-de-cor-para-valorizar-tons-dos-olhos.htmlFeminino & Masculinomoda, beleza, maquiagem, make, tendências, trends13067Eyemaxxing: Vizzela aposta em toques de cor para valorizar tons dos olhoshttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521929-eyemaxxing-vizzela-aposta-em-toques-de-cor-para-valorizar-tons-dos-olhos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 08:01BBChttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523102-caotico-e-tenso-o-que-imprensa-internacional-disse-sobre-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaLula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Debate3916'Caótico' e 'tenso': o que imprensa internacional disse sobre debate entre Lula e Flávio Bolsonarohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cwm241rer242oDigital
Estado de Minas2026-10-19 08:05Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523105-a-frustracao-de-flavio-com-o-apoio-de-ronaldo-caiado-no-2-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem571A frustração de Flávio com o apoio de Ronaldo Caiado no 2º turnohttps://platobr.com.br/a-frustracao-de-flavio-com-o-apoio-de-ronaldo-caiado-no-2o-turnoDigital
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Estado de Minas2026-10-19 08:25Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523111-flavio-promete-comprar-dividas-e-suspender-cobrancas-por-ate-um-ano.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, eleicoes-2026, dívida, lula, debate, segundo turno, band1932Flávio promete comprar dívidas e suspender cobranças por até um anohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523111-flavio-promete-comprar-dividas-e-suspender-cobrancas-por-ate-um-ano.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 08:35Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523121-bhangarh-fortaleza-indiana-ficou-famosa-pelas-historias-sobrenaturais.htmlGaleria6Bhangarh: fortaleza indiana ficou famosa pelas histórias sobrenaturaishttps://www.flipar.com.br/?p=694122&preview=true&preview_id=694122Digital
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Estado de Minas2026-10-19 09:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523138-rodrigo-faro-explica-por-que-nao-consome-bebidas-alcoolicas.htmlGaleria6Rodrigo Faro explica por que não consome bebidas alcoólicashttps://www.flipar.com.br/?p=693963Digital
Estado de Minas2026-10-19 09:12Eduarda Soares - Rádio Tupihttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523131-mulher-procurada-ha-dois-anos-por-torturar-ex-do-marido-e-presa-em-cemiterio.htmlNacionalcemitério do Caju, tortura, Rio de Janeiro, Polícia2131Mulher procurada há dois anos por torturar ex do marido é presa em cemitériohttps://www.tupi.fm/rio/mulher-procurada-ha-dois-anos-por-torturar-ex-do-marido-e-presa-em-cemiterio-no-rio/Digital
Estado de Minas2026-10-19 09:13Larissa Leone*,Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523135-br-381-e-liberada-apos-acidente-que-deixou-um-morto-e-41-feridos.htmlGeraisBr-381, acidente-de-transito, corpo-de-bombeiros, morte, minas-gerais, governador-valadares2118BR-381 é liberada após acidente que deixou um morto e 41 feridoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523135-br-381-e-liberada-apos-acidente-que-deixou-um-morto-e-41-feridos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:16ANA BOTTALLO (Folhapress)https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523136-brasil-chega-a-1-510-cientistas-entre-os-mais-influentes-do-mundo.htmlCiênciaPesquisa e Inovação, cientistas, brasileiros, lista, influentes5042Brasil chega a 1.510 cientistas entre os mais influentes do mundohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523136-brasil-chega-a-1-510-cientistas-entre-os-mais-influentes-do-mundo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:19Paulo Guerrahttps://www.em.com.br/colunistas/caminho-digital/2026/10/7523141-o-carro-que-voa-e-a-pergunta-que-fica-no-chao.htmlColunistas#Caminho Digital3557O carro que voa e a pergunta que fica no chãohttps://www.em.com.br/colunistas/caminho-digital/2026/10/7523141-o-carro-que-voa-e-a-pergunta-que-fica-no-chao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:21Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523140-flavio-bolsonaro-no-cangote-de-lula-em-debate-rende-memes-na-web.htmlPolíticapolítica, internet, redes sociais, memes, flavio bolsonaro, lula, eleições, eleicoes-20263807Flávio Bolsonaro 'no cangote' de Lula em debate rende memes na webhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523140-flavio-bolsonaro-no-cangote-de-lula-em-debate-rende-memes-na-web.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:24Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523096-quando-a-confianca-pode-ser-reconstruida-depois-de-uma-traicao.htmlBem vivertraição, casal, relacionamento3770Quando a confiança pode ser reconstruída depois de uma traiçãohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523096-quando-a-confianca-pode-ser-reconstruida-depois-de-uma-traicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:25Estado de Minashttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7523144-uso-de-simbolos-estrangeiros-em-atos-nacionais-acende-alerta-na-diplomacia.htmlAgropecuárioEleições 2026, Flávio Bolsonaro, São Paulo3776Uso de símbolos estrangeiros em atos nacionais acende alerta na diplomaciahttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7523144-uso-de-simbolos-estrangeiros-em-atos-nacionais-acende-alerta-na-diplomacia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:27Giovanna Rodrigues - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523145-velorio-de-benito-di-paula-sera-aberto-ao-publico-em-sao-paulo.htmlCulturaBenito Di Paula, São Paulo, luto, música, velório1212Velório de Benito di Paula será aberto ao público em São Paulohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523145-velorio-de-benito-di-paula-sera-aberto-ao-publico-em-sao-paulo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:38Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523153-um-iceberg-de-cerca-de-500-metros-deriva-na-costa-da-antartida-mas-nao-esta-vazio-a-bordo-estao-sete-conteineres-que-deveriam-ter-sido-retirados-por-um-barco.htmlInternacionalNeumayer III, antártica, iceberg, mar de Weddell, riscos, meio ambiente, estação alemã Neumayer III2308Um iceberg de cerca de 500 metros deriva na costa da Antártida, mas não está vazio: a bordo estão sete contêineres que deveriam ter sido retirados por um barcohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523153-um-iceberg-de-cerca-de-500-metros-deriva-na-costa-da-antartida-mas-nao-esta-vazio-a-bordo-estao-sete-conteineres-que-deveriam-ter-sido-retirados-por-um-barco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:38Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523154-viajante-caminha-pelo-mundo-desde-1998-e-supera-50-mil-quilometros-mas-so-agora-se-aproxima-do-desfecho-de-uma-jornada-que-ja-atravessa-28-anos-de-sua-vida.htmlInternacionalKarl Bushby, andarilho, reino unido, caminhada, volta ao mundo2331Viajante caminha pelo mundo desde 1998 e supera 50 mil quilômetros, mas só agora se aproxima do desfecho de uma jornada que já atravessa 28 anos de sua vidahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523154-viajante-caminha-pelo-mundo-desde-1998-e-supera-50-mil-quilometros-mas-so-agora-se-aproxima-do-desfecho-de-uma-jornada-que-ja-atravessa-28-anos-de-sua-vida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:39Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523155-um-rio-de-volta-a-idade-media-projeto-no-aronde-quer-recuperar-curvas-apagadas-por-moinhos-e-a-razao-vai-muito-alem-de-mudar-a-paisagem-as-margens-da-agua.htmlInternacionalrio Aronde, idade média, frança, Gournay-sur-Aronde, leito do rio2300Um rio de volta à Idade Média? Projeto no Aronde quer recuperar curvas apagadas por moinhos, e a razão vai muito além de mudar a paisagem às margens da águahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523155-um-rio-de-volta-a-idade-media-projeto-no-aronde-quer-recuperar-curvas-apagadas-por-moinhos-e-a-razao-vai-muito-alem-de-mudar-a-paisagem-as-margens-da-agua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:39Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523156-operaria-desenvolve-fita-para-proteger-municao-da-umidade-em-1942-e-decadas-depois-sua-ideia-ganha-uma-funcao-inesperada-numa-emergencia-com-tres-astronautas.htmlInternacionalVesta Stoudt, fita adesiva, munição, segunda guerra mundial, apollo 13, silver tape2674Operária desenvolve fita para proteger munição da umidade em 1942, e décadas depois sua ideia ganha uma função inesperada numa emergência com três astronautashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523156-operaria-desenvolve-fita-para-proteger-municao-da-umidade-em-1942-e-decadas-depois-sua-ideia-ganha-uma-funcao-inesperada-numa-emergencia-com-tres-astronautas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:39Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523157-colecionador-compra-dois-potes-por-cerca-de-uss-25-mas-uma-avaliacao-revela-a-origem-das-pecas-e-ajuda-a-explicar-a-venda-posterior-por-mais-de-uss-74-mil.htmlInternacionalDinastia Qing, porcelana rara, vasos de porcelana2872Colecionador compra dois potes por cerca de US$ 25, mas uma avaliação revela a origem das peças e ajuda a explicar a venda posterior por mais de US$ 74 milhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523157-colecionador-compra-dois-potes-por-cerca-de-uss-25-mas-uma-avaliacao-revela-a-origem-das-pecas-e-ajuda-a-explicar-a-venda-posterior-por-mais-de-uss-74-mil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:40Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523158-monja-escolhe-a-vida-de-clausura-aos-29-anos-e-quando-explica-sua-chegada-ao-mosteiro-revela-o-que-encontra-numa-rotina-de-oracao-e-trabalhos-comunitarios.htmlInternacionalSor Marta, monja, monja de clausura, espanha, monastério Santa Cruz2326Monja escolhe a vida de clausura aos 29 anos e, quando explica sua chegada ao mosteiro, revela o que encontra numa rotina de oração e trabalhos comunitárioshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523158-monja-escolhe-a-vida-de-clausura-aos-29-anos-e-quando-explica-sua-chegada-ao-mosteiro-revela-o-que-encontra-numa-rotina-de-oracao-e-trabalhos-comunitarios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:41Mariana Moraishttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523148-mae-e-irmao-de-oruam-sao-presos-em-operacao-da-policia-federal.htmlCulturaComando Vermelho, Operação Contenção, Oruam, Polícia civi, Rio de Janeiro2383Mãe e irmão de Oruam são presos em operação da Polícia Federalhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523148-mae-e-irmao-de-oruam-sao-presos-em-operacao-da-policia-federal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:43Eduarda Soares - Rádio Tupihttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523152-guerra-de-faccoes-deixa-entregador-morto-e-outro-ferido.htmlNacionalRio de Janeiro, Polícia, Drogas, Violência2378Guerra de facções deixa entregador morto e outro feridohttps://www.tupi.fm/rio/guerra-de-faccoes-deixa-entregador-morto-e-outro-ferido-em-madureira/Digital
Estado de Minas2026-10-19 09:47Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523164-raja-ampat-por-que-e-um-dos-ecossistemas-marinhos-mais-ricos-do-planeta.htmlGaleria6Raja Ampat: por que é um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planetahttps://www.flipar.com.br/?p=694120&preview=true&preview_id=694120Digital
Estado de Minas2026-10-19 09:48Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523162-soraya-thronicke-revela-ameaca-de-bolsonaro-sobre-segredo-de-seu-filho.htmlPolíticabolsonaro, Soraya Thronicke, ameaça2342Soraya Thronicke revela ameaça de Bolsonaro sobre segredo de seu filhohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523162-soraya-thronicke-revela-ameaca-de-bolsonaro-sobre-segredo-de-seu-filho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:48Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523163-nikolas-ferreira-pede-que-ex-bbb-jonas-sulzbach-tire-a-camisa-durante-ato-pro-flavio-bolsonaro.htmlPolíticapolítica, nikolas, bbb, celebridades, flavio bolsonaro, eleições, eleicoes-20261523Nikolas Ferreira pede que ex-BBB Jonas Sulzbach tire a camisa durante ato pró-Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523163-nikolas-ferreira-pede-que-ex-bbb-jonas-sulzbach-tire-a-camisa-durante-ato-pro-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:54PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523170-shadow-productivity-os-ganhos-com-ia-que-as-empresas-nao-conseguem-enxergar.htmlNetworking e Negócios3254“Shadow Productivity”: os ganhos com IA que as empresas não conseguem enxergar902c95d9-1c8a-4d0c-8813-38a1c40d4e64Digital
Estado de Minas2026-10-19 09:56Izabella Caixeta,Jair Amaralhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523166-bh-restaurante-popular-da-regiao-hospitalar-reabre-as-portas-nesta-segunda.htmlGeraisPBH, Restaurante Popular, bh, refeição4331BH: restaurante popular da região hospitalar reabre as portas nesta segundahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523166-bh-restaurante-popular-da-regiao-hospitalar-reabre-as-portas-nesta-segunda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 09:57Mariana Moraishttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523161-chay-suede-se-manifesta-apos-morte-de-lua-blanco-e-magoa-envolvendo-casamento-vem-a-tona.htmlCulturaChay Suede, família, Laura Neiva, rio de janeiro2490Chay Suede se manifesta após morte de Lua Blanco e mágoa envolvendo casamento vem à tonahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523161-chay-suede-se-manifesta-apos-morte-de-lua-blanco-e-magoa-envolvendo-casamento-vem-a-tona.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:01Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523173-nao-era-so-para-os-cortes-por-que-flavio-foi-papagaio-de-pirata-de-lula.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1266Não era só para os cortes: por que Flávio foi ‘papagaio de pirata’ de Lulahttps://platobr.com.br/nao-era-so-para-o-corte-por-que-flavio-foi-papagaio-de-pirata-de-lulaDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:04Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523174-neymar-ri-de-post-que-ironiza-homenagem-a-marielle-franco.htmlPolíticapolítica, celebridades, neymar, marielle3302Neymar ri de post que ironiza homenagem a Marielle Francohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523174-neymar-ri-de-post-que-ironiza-homenagem-a-marielle-franco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:11Estado de Minashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523177-entenda-a-luta-secreta-de-lua-blanco-contra-o-cancer-de-intestino.htmlCulturaLua Branco, Celebridades, Câncer, Música3414Entenda a luta secreta de Lua Blanco contra o câncer de intestinohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523177-entenda-a-luta-secreta-de-lua-blanco-contra-o-cancer-de-intestino.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:11Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523178-palha-italiana-conheca-a-origem-do-doce-e-aprenda-a-fazer-a-receita.htmlGaleria6Palha italiana: conheça a origem do doce e aprenda a fazer a receitahttps://www.flipar.com.br/?p=693974Digital
Estado de Minas2026-10-19 10:24DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523195-reforma-fiscal-4-em-10-empresas-sem-ibs-cbs.htmlMundo Corporativo5584Reforma Fiscal: 4 em 10 empresas sem IBS/CBShttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523195-reforma-fiscal-4-em-10-empresas-sem-ibs-cbs.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:24DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523196-cnj-e-bc-concluem-nota-tecnica-sobre-precatorios.htmlMundo Corporativo5383CNJ e BC concluem nota técnica sobre precatórios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523196-cnj-e-bc-concluem-nota-tecnica-sobre-precatorios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:24Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523198-malandro-carioca-o-que-leva-petistas-a-avaliarem-que-lula-venceu-o-debate-da-band.htmlPolítica#PlatôBrReportagem809‘Malandro carioca’: o que leva petistas a avaliarem que Lula venceu o debate da Bandhttps://platobr.com.br/malandro-carioca-o-que-leva-petistas-a-avaliarem-que-lula-venceu-o-debate-da-bandDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:25DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523197-qive-lanca-camada-de-inteligencia-artificial.htmlMundo Corporativo3762Qive lança camada de inteligência artificialhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523197-qive-lanca-camada-de-inteligencia-artificial.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:25DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523199-dia-da-menopausa-6-em-cada-10-mulheres-sofrem-com-olho-seco.htmlMundo Corporativo4802Dia da Menopausa: 6 em cada 10 mulheres sofrem com olho secohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523199-dia-da-menopausa-6-em-cada-10-mulheres-sofrem-com-olho-seco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:25DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523200-nova-terapia-para-cancer-de-endometrio-pode-chegar-ao-sus.htmlMundo Corporativo3668Nova terapia para câncer de endométrio pode chegar ao SUShttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523200-nova-terapia-para-cancer-de-endometrio-pode-chegar-ao-sus.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:26Folhapresshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523191-larissa-manoela-e-alice-wegmann-lamentam-morte-da-atriz-lua-blanco.htmlCulturaatriz, larissa, larissa manoela, Novela, morte, câncer1533Larissa Manoela e Alice Wegmann lamentam morte da atriz Lua Blancohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523191-larissa-manoela-e-alice-wegmann-lamentam-morte-da-atriz-lua-blanco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:26Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522254-proibicoes-geram-debate-sobre-presenca-de-influenciadores-em-restaurantes.htmlDegustainfluenciador, influencer, restaurante, bar, influência, Conteúdo21875Proibições geram debate sobre presença de influenciadores em restauranteshttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522254-proibicoes-geram-debate-sobre-presenca-de-influenciadores-em-restaurantes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:29PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523203-fundador-da-verde-ghaia-critica-certificacao-decorativa-e-defende-gestao-pratica.htmlNetworking e Negócios5655Fundador da Verde Ghaia critica certificação decorativa e defende gestão práticad59e52de-1123-4e10-8f0c-8a16a0e225ecDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:37Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523216-rolinho-primavera-conheca-a-origem-as-curiosidades-e-aprenda-a-preparar-essa-delicia-oriental-em-casa.htmlGaleria6Rolinho primavera: conheça a origem, as curiosidades e aprenda a preparar essa delícia oriental em casahttps://www.flipar.com.br/?p=694156Digital
Estado de Minas2026-10-19 10:38Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523211-george-lucas-comprou-uma-propriedade-no-sul-da-franca-ha-quase-10-anos-as-transformacoes-desde-entao-revelam-planos-que-vao-alem-de-um-simples-refugio-pessoal.htmlTurismo2332George Lucas comprou uma propriedade no sul da França há quase 10 anos: as transformações desde então revelam planos que vão além de um simples refúgio pessoalhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523211-george-lucas-comprou-uma-propriedade-no-sul-da-franca-ha-quase-10-anos-as-transformacoes-desde-entao-revelam-planos-que-vao-alem-de-um-simples-refugio-pessoal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:39Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523214-ovos-na-frigideira-com-menos-gordura-adicionada-um-detalhe-no-preparo-usa-o-vapor-e-oferece-outro-caminho-para-cozinhar-sem-depender-tanto-de-oleo-ou-manteiga.htmlDegustaovos, truque, água1889Ovos na frigideira com menos gordura adicionada: um detalhe no preparo usa o vapor e oferece outro caminho para cozinhar sem depender tanto de óleo ou manteigahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523214-ovos-na-frigideira-com-menos-gordura-adicionada-um-detalhe-no-preparo-usa-o-vapor-e-oferece-outro-caminho-para-cozinhar-sem-depender-tanto-de-oleo-ou-manteiga.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:39Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523217-limpar-uma-lampada-no-palacio-real-de-madri-nao-e-uma-tarefa-comum-objetos-historicos-exigem-cuidados-que-vao-muito-alem-de-tirar-a-poeira-e-deixar-tudo-brilhando.htmlCiênciapalácio real de madrid, história, cultura3305Limpar uma lâmpada no Palácio Real de Madri não é uma tarefa comum: objetos históricos exigem cuidados que vão muito além de tirar a poeira e deixar tudo brilhandohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523217-limpar-uma-lampada-no-palacio-real-de-madri-nao-e-uma-tarefa-comum-objetos-historicos-exigem-cuidados-que-vao-muito-alem-de-tirar-a-poeira-e-deixar-tudo-brilhando.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:39Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523215-por-que-algumas-conversas-so-aumentam-a-frustracao-a-inteligencia-emocional-ajuda-a-entender-o-que-trava-o-dialogo-quando-ouvir-o-outro-se-torna-um-desafio.htmlBem viverconflito, psicologia, saúde2344Por que algumas conversas só aumentam a frustração? A inteligência emocional ajuda a entender o que trava o diálogo quando ouvir o outro se torna um desafiohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523215-por-que-algumas-conversas-so-aumentam-a-frustracao-a-inteligencia-emocional-ajuda-a-entender-o-que-trava-o-dialogo-quando-ouvir-o-outro-se-torna-um-desafio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:40Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523219-sinais-discretos-do-cancer-de-prostata-exigem-atencao-masculina-e-exames-precoces.htmlBem viver3487Sinais discretos do câncer de próstata exigem atenção masculina e exames precoceshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523219-sinais-discretos-do-cancer-de-prostata-exigem-atencao-masculina-e-exames-precoces.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:43Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523167-renan-santos-afirma-que-flavio-sofreu-com-lula-em-pior-debate-da-historia.htmlPolíticaRenan Santos, Lula, Flávio Bolsonaro, Debate3621Renan Santos afirma que Flávio sofreu com Lula em 'pior debate da história'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523167-renan-santos-afirma-que-flavio-sofreu-com-lula-em-pior-debate-da-historia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:43Rosana Hessel - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7523201-ajuste-fiscal-e-lacuna-dos-candidatos-dizem-economistas.htmlEconomiaflávio bolsonaro, lula, debate, economia, gasto público8342Ajuste fiscal é lacuna dos candidatos, dizem economistashttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7523201-ajuste-fiscal-e-lacuna-dos-candidatos-dizem-economistas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:45Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523224-protagonista-no-primeiro-turno-stf-ficou-a-margem-do-debate-entre-flavio-e-lula.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1501Protagonista no primeiro turno, STF ficou à margem do debate entre Flávio e Lulahttps://platobr.com.br/protagonista-no-primeiro-turno-stf-ficou-a-margem-do-debate-entre-flavio-e-lulaDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:51Leo Limahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523227-loud-conquista-bicampeonato-mundial-inedito-no-valorant.htmlTecnologiagames, tecnologia, jogos, e-sports2558LOUD conquista bicampeonato mundial inédito no Valoranthttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523227-loud-conquista-bicampeonato-mundial-inedito-no-valorant.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:58Maria Reis*https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523228-victorias-secret-2026-o-protagonismo-brasileiro-na-passarela-de-los-angeles.htmlFeminino & MasculinoAdriana Lima, Alessandra Ambrosio, Carol Trentini, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio, Gisele Bundchen, Victoria’s Secret3585Victoria's Secret 2026: o protagonismo brasileiro na passarela de Los Angeleshttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523228-victorias-secret-2026-o-protagonismo-brasileiro-na-passarela-de-los-angeles.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 10:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523237-dataside-lanca-metodo-de-diagnostico-para-projetos-de-ia.htmlMundo Corporativo2848Dataside lança método de diagnóstico para projetos de IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523237-dataside-lanca-metodo-de-diagnostico-para-projetos-de-ia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 11:01Maria Reis*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523239-lua-blanco-e-sua-ultima-mensagem-nas-redes-antes-de-morrer.htmlCulturaLua Blanco, câncer, Televisão, Música1236Lua Blanco: a última mensagem nas redes antes da morte da atrizhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523239-lua-blanco-e-sua-ultima-mensagem-nas-redes-antes-de-morrer.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 11:06Educando Seu Bolsohttps://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7523229-banco-do-pastor-como-checar-se-um-banco-digital-e-autorizado-pelo-banco-central.htmlColunistas#Educando seu Bolsoigreja, pastor, banco9838"Banco do Pastor": quando a confiança na igreja vira promessa de 10% ao mêshttps://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7523229-banco-do-pastor-como-checar-se-um-banco-digital-e-autorizado-pelo-banco-central.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 11:12Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523247-pecuarista-doa-300-bisoes-em-1993-e-anos-depois-o-rebanho-supera-2-mil-animais-com-um-papel-que-vai-alem-dos-numeros-na-recuperacao-de-um-ecossistema-ameacado.htmlCiência2933Pecuarista doa 300 bisões em 1993, e anos depois o rebanho supera 2 mil animais com um papel que vai além dos números na recuperação de um ecossistema ameaçadohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523247-pecuarista-doa-300-bisoes-em-1993-e-anos-depois-o-rebanho-supera-2-mil-animais-com-um-papel-que-vai-alem-dos-numeros-na-recuperacao-de-um-ecossistema-ameacado.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 11:34Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523103-apos-o-diagnostico-de-autismo-quais-sao-os-proximos-passos.htmlBem viverautismo, diagnostico, TEA4729Após o diagnóstico de autismo, quais são os próximos passoshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523103-apos-o-diagnostico-de-autismo-quais-sao-os-proximos-passos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 11:34Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523236-mineira-passa-57-anos-sem-salario-em-trabalho-analogo-a-escravidao.htmlGeraisEscravidão, Idosa, Trabalhador, Trabalho análogo à escravidã, Trabalho Análogo à Escravidão, Trabalho escravo3211Mineira passa 57 anos sem salário em trabalho análogo à escravidãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523236-mineira-passa-57-anos-sem-salario-em-trabalho-analogo-a-escravidao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 11:35Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523268-nyhavn-o-charmoso-canal-de-casas-coloridas-que-virou-cartao-postal-da-dinamarca.htmlGaleria6Nyhavn: o charmoso canal de casas coloridas que virou cartão-postal da Dinamarcahttps://www.flipar.com.br/?p=694135Digital
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Estado de Minas2026-10-19 11:36Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523272-para-aliados-flavio-foi-gigante-mas-esqueceu-duas-armas-contra-lula-no-debate.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1834Para aliados, Flávio foi ‘gigante’, mas esqueceu duas armas contra Lula no debatehttps://platobr.com.br/para-aliados-flavio-foi-gigante-mas-esqueceu-duas-armas-contra-lula-no-debateDigital
Estado de Minas2026-10-19 11:36PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523270-resgate-tecnico-industrial-como-capacitar-sua-equipe.htmlNetworking e Negócios13410Resgate técnico industrial: como capacitar sua equipedd1ead8d-eaf9-423b-86f8-1e3719d7a250Digital
Estado de Minas2026-10-19 11:42Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523259-janones-e-internado-com-arritmia-cardiaca-apos-acompanhar-lula-em-debate.htmlPolíticaArritmia cardíaca, Internado, Política, Janones57Janones é internado com arritmia cardíaca após acompanhar Lula em debate https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523259-janones-e-internado-com-arritmia-cardiaca-apos-acompanhar-lula-em-debate.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 11:43Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523276-video-deputado-marcelo-aguiar-e-detido-apos-disparos-em-boate-de-sp.htmlPolíticaMarcelo Aguiar, Fred Bruno, São Paulo3249Vídeo: deputado Marcelo Aguiar é detido após disparos em boate de SPhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523276-video-deputado-marcelo-aguiar-e-detido-apos-disparos-em-boate-de-sp.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 11:44Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523278-dois-milhoes-de-pneus-no-mar-para-atrair-peixes-projeto-de-recife-artificial-de-1972-na-florida-toma-um-rumo-que-poe-em-xeque-a-promessa-de-multiplicar-corais.htmlCiênciapneus, ciência1979Dois milhões de pneus no mar para atrair peixes: projeto de recife artificial de 1972 na Flórida toma um rumo que põe em xeque a promessa de multiplicar coraishttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523278-dois-milhoes-de-pneus-no-mar-para-atrair-peixes-projeto-de-recife-artificial-de-1972-na-florida-toma-um-rumo-que-poe-em-xeque-a-promessa-de-multiplicar-corais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 11:46Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523279-multa-de-rs-50-mil-ordem-do-tse-trava-posts-de-nikolas-ferreira-e-pablo-marcal.htmlPolíticaMeta, Nikolas Ferreira, Pablo Marçal, TSE, eleição-2026, eleições 2026, segundo turno2754Multa de R$ 50 mil: ordem do TSE trava posts de Nikolas Ferreira e Pablo Marçalhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523279-multa-de-rs-50-mil-ordem-do-tse-trava-posts-de-nikolas-ferreira-e-pablo-marcal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 11:50Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523282-tse-da-24h-para-meta-provar-equilibrio-nas-campanhas-de-lula-e-flavio.htmlPolíticaMETA, TSE, ELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, REDES SOCIAIS3059TSE dá 24h para Meta provar equilíbrio nas campanhas de Lula e Fláviohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523282-tse-da-24h-para-meta-provar-equilibrio-nas-campanhas-de-lula-e-flavio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 11:50Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523283-neta-de-compositor-da-bossa-nova-e-estrela-de-rebelde-quem-era-lua-blanco.htmlCulturacultura, celebridades, tv, cinema, teatro, música2998Neta de compositor da bossa nova e estrela de 'Rebelde': quem era Lua Blancohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523283-neta-de-compositor-da-bossa-nova-e-estrela-de-rebelde-quem-era-lua-blanco.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 11:57Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523287-gestao-de-conflitos-por-que-a-serenidade-e-a-chave-em-entrevistas-dificeis.htmlBem viver3685Gestão de conflitos: por que a serenidade é a chave em entrevistas difíceishttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523287-gestao-de-conflitos-por-que-a-serenidade-e-a-chave-em-entrevistas-dificeis.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 11:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523293-gree-impulsiona-o-mundo-com-inovacao-compradores-globais-exploram-a-linha-completa-de-eletrodomesticos-premium-da-gree.htmlMundo Corporativo7929GREE Impulsiona o Mundo com Inovação! Compradores Globais Exploram a Linha Completa de Eletrodomésticos Premium da GREEhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523293-gree-impulsiona-o-mundo-com-inovacao-compradores-globais-exploram-a-linha-completa-de-eletrodomesticos-premium-da-gree.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 12:00PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523296-quando-e-a-vindima-na-toscana-e-como-funciona-o-roteiro.htmlNetworking e Negócios2780Quando é a vindima na Toscana e como funciona o roteiro831c9473-294c-4e56-b902-53bc2a8486edDigital
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Estado de Minas2026-10-19 12:03Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523280-grande-bh-carreta-tomba-na-br-040-e-provoca-5-km-de-congestionamento.htmlGeraisAcidente, Br-040, Congestionamento1070Grande BH: caminhão tomba na BR-040 e provoca 5 km de congestionamentohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523280-grande-bh-carreta-tomba-na-br-040-e-provoca-5-km-de-congestionamento.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 12:24Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523317-homem-e-preso-apos-agredir-esposa-com-barra-de-ferro-em-bh.htmlGeraisAgredir, Barra, Esposa, Ferro, Homem, Mulher, Polícia1119Homem é preso após agredir esposa com barra de ferro em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523317-homem-e-preso-apos-agredir-esposa-com-barra-de-ferro-em-bh.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 12:29Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523332-aos-90-anos-carlos-alberto-de-nobrega-tem-suspeita-de-infeccao-e-fica-internado-em-sao-paulo.htmlGaleria6Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega tem suspeita de infecção e fica internado em São Paulohttps://www.flipar.com.br/?p=694370Digital
Estado de Minas2026-10-19 12:32Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523326-damares-colhe-assinaturas-para-cpmi-de-roberta-luchsinger-e-lulinha.htmlPolíticaCPMI, lulinha, damares alves, congresso, INSS, lobista2837Damares colhe assinaturas para CPMI de Roberta Luchsinger e Lulinhahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523326-damares-colhe-assinaturas-para-cpmi-de-roberta-luchsinger-e-lulinha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 12:33Izabella Caixeta,Jair Amaralhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523316-falso-motorista-de-app-e-comparsa-que-saia-de-porta-malas-sao-presos.htmlGeraisPCMG, uber, presos, homens, bh5007Falso motorista de app e comparsa que saía de porta-malas são presoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523316-falso-motorista-de-app-e-comparsa-que-saia-de-porta-malas-sao-presos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 12:34Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523324-justica-concede-liberdade-a-motorista-que-atropelou-idoso-em-manifestacao.htmlGeraisbh, atropelamento, eleicoes-2026, lula, prisão4450Justiça concede liberdade a motorista que atropelou idoso em manifestaçãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523324-justica-concede-liberdade-a-motorista-que-atropelou-idoso-em-manifestacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 12:34Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523335-vorcaro-ironizou-cirurgia-cerebral-de-lula-na-traaaveeeee.htmlPolíticalula, vorcaro, brasil, política1718Vorcaro ironizou cirurgia cerebral de Lula: 'Na traaaveeeee'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523335-vorcaro-ironizou-cirurgia-cerebral-de-lula-na-traaaveeeee.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 12:45Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523344-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro-agitou-redes-mas-sem-impacto-para-campanha.htmlPolíticadebate, band, lula, flávio bolsonaro, redes sociais, eleições 2026, segundo turno5Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro agitou redes mas sem impacto para campanhahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523344-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro-agitou-redes-mas-sem-impacto-para-campanha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 12:48Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523339-tre-mg-esclarece-mudancas-em-locais-de-votacao-para-o-2-turno.htmlPolíticaTre, eleicoes-2026, tse, minas-gerais, flavio-bolsonaro, lula4515TRE-MG esclarece mudanças em locais de votação para o 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523339-tre-mg-esclarece-mudancas-em-locais-de-votacao-para-o-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 12:54Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523331-lula-volta-a-desafiar-flavio-vai-abrir-o-sigilo-bancario-ou-nao.htmlPolíticaflávio bolsonaro, eleição-2026, segundo turno, lula, sigilo bancário2107Lula volta a desafiar Flávio: 'Vai abrir o sigilo bancário ou não?'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523331-lula-volta-a-desafiar-flavio-vai-abrir-o-sigilo-bancario-ou-nao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:01Francisco Artur de Lima - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7523338-governo-lula-paga-bolsa-familia-reajustado-a-partir-desta-segunda-19-10.htmlEconomiabolsa família, programa, reajuste, eleições 2026, Lula, El Niño1228Governo Lula paga Bolsa Família reajustado a partir desta segunda (19/10)https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523338-governo-lula-paga-bolsa-familia-reajustado-a-partir-desta-segunda-19-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:02Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523355-teu-apoio-vem-do-presidente-o-que-advogado-disse-a-vorcaro.htmlPolíticapolítica, lula, vorcaro, banco master5065"Teu apoio vem do presidente": o que advogado disse a Vorcarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523355-teu-apoio-vem-do-presidente-o-que-advogado-disse-a-vorcaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:07Estado de Minashttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7523341-flavio-preve-transicao-de-dois-anos-para-beneficiarios-do-bolsa-familia.htmlEconomiabolsa família, Daniella Marques, flávio bolsonaro, eleicoes-2026, Campanha, eleições 20261532Flávio prevê transição de dois anos para beneficiários do Bolsa Famíliahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7523341-flavio-preve-transicao-de-dois-anos-para-beneficiarios-do-bolsa-familia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:07Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523362-flavio-bolsonaro-defendeu-golpe-ditadura-e-torturador-em-livro.htmlPolíticaeleições 2026, ditadura, flávio bolsonaro, livro, segundo turno4023Flávio Bolsonaro defendeu golpe, ditadura e torturador em livrohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523362-flavio-bolsonaro-defendeu-golpe-ditadura-e-torturador-em-livro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523364-planilhas-ainda-sao-usadas-no-s-ampop-por-81-dos-profissionais.htmlMundo Corporativo5549Planilhas ainda são usadas no S&OP por 81% dos profissionaishttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523364-planilhas-ainda-sao-usadas-no-s-ampop-por-81-dos-profissionais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:16Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523291-campanhas-de-lula-e-flavio-identificam-erros-e-preparam-ajustes-para-confronto-na-globo.htmlPolíticadebate, lula, erros, eleições 2026, Campanha, globo, Band, flávio bolsonaro, segundo turno2630Campanhas de Lula e Flávio identificam erros e preparam ajustes para confronto na Globohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523291-campanhas-de-lula-e-flavio-identificam-erros-e-preparam-ajustes-para-confronto-na-globo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:17Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523366-nikolas-ironiza-internacao-de-janones-exercito-do-lula-precisa-de-voce.htmlPolíticapolítica, nikolas, eleições, eleicoes-2026, janones1868Nikolas ironiza internação de Janones: "Exército do Lula precisa de você"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523366-nikolas-ironiza-internacao-de-janones-exercito-do-lula-precisa-de-voce.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:25Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523368-marco-nanini-e-vaiado-apos-interromper-peca-e-pedir-retirada-de-interpretes-de-libras.htmlCulturacultura, teatro, celebridades2530Marco Nanini é vaiado após interromper peça e pedir retirada de intérpretes de Librashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523368-marco-nanini-e-vaiado-apos-interromper-peca-e-pedir-retirada-de-interpretes-de-libras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:27Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523369-video-bolsonarista-e-filmada-em-ataque-racista-contra-estudante.htmlPolíticaLula, Bolsonaro, Lui1799Vídeo: bolsonarista é filmada em ataque racista contra estudantehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523369-video-bolsonarista-e-filmada-em-ataque-racista-contra-estudante.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:27Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523352-acidente-com-onibus-e-caminhao-na-br-365-deixa-nove-feridos.htmlGeraisAcidente, Bombeiros, Caminhão, Ferida, Feridos, PRF, Trânsito1209Acidente com ônibus e caminhão na BR-365 deixa nove feridoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523352-acidente-com-onibus-e-caminhao-na-br-365-deixa-nove-feridos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:29Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523376-tesla-revela-supercarro-com-tecnologia-da-spacex-capaz-de-flutuar-e-ir-de-zero-a-100-km-h-em-menos-de-um-segundo.htmlGaleria6Tesla revela supercarro com tecnologia da SpaceX capaz de ‘flutuar’ e ir de zero a 100 km/h em menos de um segundohttps://www.flipar.com.br/?p=694374Digital
Estado de Minas2026-10-19 13:29Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523370-seu-cao-da-mordidinhas-suaves-o-gesto-pode-ter-sentidos-diferentes-e-observar-o-restante-do-corpo-e-essencial-para-entender-o-que-ele-tenta-comunicar-a-voce.htmlBem viveranimais, cachorro, bem-estar1910Seu cão dá mordidinhas suaves? O gesto pode ter sentidos diferentes, e observar o restante do corpo é essencial para entender o que ele tenta comunicar a vocêhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523370-seu-cao-da-mordidinhas-suaves-o-gesto-pode-ter-sentidos-diferentes-e-observar-o-restante-do-corpo-e-essencial-para-entender-o-que-ele-tenta-comunicar-a-voce.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:30Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523371-leoes-ovelhas-e-o-poder-de-comandar-a-frase-atribuida-a-alexandre-o-grande-levanta-uma-questao-sobre-lideranca-e-exige-cuidado-ao-investigar-sua-origem.htmlCulturacultura, história2016Leões, ovelhas e o poder de comandar: a frase atribuída a Alexandre, o Grande, levanta uma questão sobre liderança e exige cuidado ao investigar sua origemhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523371-leoes-ovelhas-e-o-poder-de-comandar-a-frase-atribuida-a-alexandre-o-grande-levanta-uma-questao-sobre-lideranca-e-exige-cuidado-ao-investigar-sua-origem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:31Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523373-dua-lipa-reage-a-samsung-em-disputa-de-uss-15-milhoes-o-que-esta-por-tras-da-acao-sobre-sua-imagem-em-caixas-de-tv-e-do-pedido-da-empresa-para-encerrar-o-caso.htmlInternacional2769Dua Lipa reage à Samsung em disputa de US$ 15 milhões: o que está por trás da ação sobre sua imagem em caixas de TV e do pedido da empresa para encerrar o casohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523373-dua-lipa-reage-a-samsung-em-disputa-de-uss-15-milhoes-o-que-esta-por-tras-da-acao-sobre-sua-imagem-em-caixas-de-tv-e-do-pedido-da-empresa-para-encerrar-o-caso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:32Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523378-ator-interpreta-um-menino-no-cinema-e-anos-depois-reencontra-colega-de-elenco-com-uma-nova-carreira-sua-profissao-reune-menos-de-2-000-pessoas.htmlCultura2537Ator interpreta um menino no cinema e, anos depois, reencontra colega de elenco com uma nova carreira: sua profissão reúne menos de 2.000 pessoashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523378-ator-interpreta-um-menino-no-cinema-e-anos-depois-reencontra-colega-de-elenco-com-uma-nova-carreira-sua-profissao-reune-menos-de-2-000-pessoas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:33Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523379-se-fosse-o-tarcisio-nao-teria-sobrado-mais-nada-do-lula.htmlPolítica#PlatôBrReportagem855‘Se fosse o Tarcísio, não teria sobrado mais nada do Lula’https://platobr.com.br/se-fosse-o-tarcisio-nao-teria-sobrado-mais-nada-do-lulaDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:37Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7523384-conheca-o-corte-de-carne-bovina-barato-que-substitui-pecas-nobres.htmlTrendscostela bovina2881Conheça o corte de carne bovina barato que substitui peças nobreshttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7523384-conheca-o-corte-de-carne-bovina-barato-que-substitui-pecas-nobres.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:39Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523386-os-animais-se-parecem-com-quem-cuida-deles-veterinario-explica-como-o-comportamento-das-pessoas-pode-ajudar-a-entender-as-reacoes-que-parecem-dificeis-de-decifrar.htmlBem viveranimais, bem-estar2182Os animais se parecem com quem cuida deles? Veterinário explica como o comportamento das pessoas pode ajudar a entender as reações que parecem difíceis de decifrarhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523386-os-animais-se-parecem-com-quem-cuida-deles-veterinario-explica-como-o-comportamento-das-pessoas-pode-ajudar-a-entender-as-reacoes-que-parecem-dificeis-de-decifrar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:42Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523389-modelo-desfila-com-exemplar-da-constituicao-federal-no-encerramento-da-sao-paulo-fashion-week.htmlFeminino & Masculinopolítica, constituição, moda, desfile3398Modelo desfila com exemplar da Constituição Federal no encerramento da São Paulo Fashion Weekhttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523389-modelo-desfila-com-exemplar-da-constituicao-federal-no-encerramento-da-sao-paulo-fashion-week.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:52Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523391-casal-muda-de-pais-com-3-filhos-e-ve-despesas-cairem-de-rs-13-mil-para-rs-4-mil-por-mes.htmlTurismo2343Casal muda de país com 3 filhos e vê despesas caírem de R$ 13 mil para R$ 4 mil por mêshttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523391-casal-muda-de-pais-com-3-filhos-e-ve-despesas-cairem-de-rs-13-mil-para-rs-4-mil-por-mes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 13:56Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523393-musica-pro-lula-reune-fresno-cpm-22-dead-fish-black-pantera-di-ferrero-e-mais.htmlPolíticacultura, música, política, eleições, eleicoes-2026, lula2446Música pró-Lula reúne Fresno, CPM 22, Dead Fish, Black Pantera, Di Ferrero e maishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523393-musica-pro-lula-reune-fresno-cpm-22-dead-fish-black-pantera-di-ferrero-e-mais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:00Maria Fernanda Ziegler (Agência FAPESP)https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523383-inalacao-controlada-de-ar-rarefeito-pode-atenuar-sintomas-de-parkinson.htmlBem vivermetabolismo, Parkinson, ar rarefeito, inflamação7609Inalação controlada de ar rarefeito pode atenuar sintomas de Parkinsonhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523383-inalacao-controlada-de-ar-rarefeito-pode-atenuar-sintomas-de-parkinson.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:04Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523363-disputa-de-advogados-de-atingidos-deixa-conta-milionaria-em-londres.htmlGeraismariana, rompimento, londres, advogados9348Disputa de advogados de atingidos deixa conta milionária em Londreshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523363-disputa-de-advogados-de-atingidos-deixa-conta-milionaria-em-londres.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:05Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523401-flavio-bolsonaro-e-o-caso-ana-clara-disparam-nas-buscas-apos-debate-entenda-envolvimento.htmlPolíticaRJ, Flávio Bolsonaro, Google Trends, eleição-20263243Flávio Bolsonaro e o caso Ana Clara disparam nas buscas após debatehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523401-flavio-bolsonaro-e-o-caso-ana-clara-disparam-nas-buscas-apos-debate-entenda-envolvimento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:05Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523407-serrania-de-hornocal-o-espetaculo-das-montanhas-coloridas-da-argentina.htmlGaleria6Serranía de Hornocal: o espetáculo das montanhas coloridas da Argentinahttps://www.flipar.com.br/?p=694245Digital
Estado de Minas2026-10-19 14:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523422-agata-turini-participa-de-livro-de-joel-jota-e-dani-martins.htmlMundo Corporativo2148Ágata Turini participa de livro de Joel Jota e Dani Martinshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523422-agata-turini-participa-de-livro-de-joel-jota-e-dani-martins.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:12DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523423-abbott-promove-o-debate-sobre-menopausa-na-america-latina.htmlMundo Corporativo6794Abbott promove o debate sobre menopausa na América Latina https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523423-abbott-promove-o-debate-sobre-menopausa-na-america-latina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:12DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523424-com-72-de-autonomos-advocacia-adota-o-trabalho-em-rede.htmlMundo Corporativo6235Com 72% de autônomos, advocacia adota o trabalho em redehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523424-com-72-de-autonomos-advocacia-adota-o-trabalho-em-rede.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:13DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523425-charlie-for-business-atinge-174-de-crescimento-em-relocation.htmlMundo Corporativo4027Charlie For Business atinge 174% de crescimento em relocationhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523425-charlie-for-business-atinge-174-de-crescimento-em-relocation.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:13DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523427-disfuncao-eretil-pode-indicar-risco-cardiaco-diz-urologista.htmlMundo Corporativo7067Disfunção erétil pode indicar risco cardíaco, diz urologistahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523427-disfuncao-eretil-pode-indicar-risco-cardiaco-diz-urologista.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 14:16DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523429-saude-da-mulher-pede-cuidado-continuo-em-cada-fase-da-vida.htmlMundo Corporativo7568Saúde da mulher pede cuidado contínuo em cada fase da vidahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523429-saude-da-mulher-pede-cuidado-continuo-em-cada-fase-da-vida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:16DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523433-construcao-a-seco-cresce-e-amplia-demanda-por-fixacao.htmlMundo Corporativo7573Construção a seco cresce e amplia demanda por fixaçãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523433-construcao-a-seco-cresce-e-amplia-demanda-por-fixacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:17DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523434-servicos-digitais-ampliam-receita-do-pequeno-varejo.htmlMundo Corporativo7025Serviços digitais ampliam receita do pequeno varejohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523434-servicos-digitais-ampliam-receita-do-pequeno-varejo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:18PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523437-ataque-cibernetico-nao-e-so-problema-de-ti-por-que-crises-exigem-resposta-juridica-coordenada.htmlNetworking e Negócios3221Ataque cibernético não é só problema de TI: por que crises exigem resposta jurídica coordenadab08fcf93-59a9-451a-863e-d051e26cb7bdDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:19Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523394-mg-idoso-de-77-anos-e-resgatado-de-queda-de-10-metros.htmlGeraisIdoso, Queda1132MG: idoso de 77 anos é resgatado de queda de 10 metros https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523394-mg-idoso-de-77-anos-e-resgatado-de-queda-de-10-metros.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 14:20DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523440-duplicata-escritural-impulsiona-o-credito-b2b-em-2027.htmlMundo Corporativo4140Duplicata escritural impulsiona o crédito B2B em 2027https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523440-duplicata-escritural-impulsiona-o-credito-b2b-em-2027.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:20DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523443-condominios-precisam-se-adaptar-aos-carros-eletricos.htmlMundo Corporativo6830Condomínios precisam se adaptar aos carros elétricoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523443-condominios-precisam-se-adaptar-aos-carros-eletricos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:28Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523448-quantas-pessoas-ja-deixaram-o-bolsa-familia.htmlNacionalBolsa família, Benefícios, CadÚnico, Governo, Brasil, Nacional2398Quantas pessoas já deixaram o Bolsa Família? https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523448-quantas-pessoas-ja-deixaram-o-bolsa-familia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:30Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523392-saude-ossea-treinamento-de-forca-ajuda-a-prevenir-osteoporose.htmlBem viverHomens, Impacto, Mulheres, Osteoporose, Saúde, Tratamento4775Saúde óssea: treinamento de força ajuda a prevenir osteoporosehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523392-saude-ossea-treinamento-de-forca-ajuda-a-prevenir-osteoporose.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:31Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523400-adolescente-de-14-anos-morre-afogado-enquanto-pescava-em-rio.htmlGeraisAfogamento, Bombeiros, campo das vertentes, Nazareno1240Adolescente de 14 anos morre afogado enquanto pescava em riohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523400-adolescente-de-14-anos-morre-afogado-enquanto-pescava-em-rio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:31Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523455-novo-fenomeno-conheca-rafael-camara-1-piloto-nordestino-que-estreara-na-formula-1.htmlGaleria6Novo fenômeno: conheça Rafael Câmara, 1º piloto nordestino que estreará na Fórmula 1https://www.flipar.com.br/?p=694379Digital
Estado de Minas2026-10-19 14:33Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523457-silencio-no-debate-da-band-o-stf-conseguiu-amarrar-as-maos-de-flavio-e-lula.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3424Silêncio no debate da Band: o STF conseguiu amarrar as mãos de Flávio e Lulahttps://platobr.com.br/silencio-no-debate-da-band-o-stf-conseguiu-amarrar-as-maos-de-flavio-e-lulaDigital
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Estado de Minas2026-10-19 14:38Leo Limahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523459-gta-vi-chega-em-um-mes-apos-13-anos-de-espera-por-sequencia.htmlTecnologiagames, tecnologia, gta-vi1814GTA VI chega em um mês após 13 anos de espera por sequênciahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523459-gta-vi-chega-em-um-mes-apos-13-anos-de-espera-por-sequencia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 14:49Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523466-silencio-no-debate-e-a-constatacao-de-que-o-stf-amarrou-as-maos-de-flavio-e-lula.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3636Silêncio no debate e a constatação de que o STF amarrou as mãos de Flávio e Lulahttps://platobr.com.br/silencio-no-debate-e-a-constatacao-de-que-o-stf-amarrou-as-maos-de-flavio-e-lulaDigital
Estado de Minas2026-10-19 15:00Estevam pelo Mundohttps://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7523431-visto-americano-agora-voce-so-pode-remarcar-a-entrevista-tres-vezes.htmlColunistas#Estevam pelo MundoEUA, Visto Americano4179Visto americano: agora você só pode remarcar a entrevista três vezeshttps://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7523431-visto-americano-agora-voce-so-pode-remarcar-a-entrevista-tres-vezes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 15:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523452-bronquiolite-79-das-gestantes-tem-duvidas-sobre-a-vacinacao-contra-o-vsr.htmlBem viverbebês, bronquiolite, gestantes, gravidez6926Bronquiolite: 79% das gestantes têm dúvidas sobre a vacinação contra o VSRhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523452-bronquiolite-79-das-gestantes-tem-duvidas-sobre-a-vacinacao-contra-o-vsr.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 15:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523461-estevam-pelo-mundo-um-dos-maiores-criadores-de-conteudo-de-viagem-do-pais-estreia-como-colunista-do-estado-de-minas.htmlTurismoDa4414Estevam Pelo Mundo, um dos maiores criadores de conteúdo de viagem do país, estreia como colunista do Estado de Minashttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523461-estevam-pelo-mundo-um-dos-maiores-criadores-de-conteudo-de-viagem-do-pais-estreia-como-colunista-do-estado-de-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 15:05Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523458-bh-depois-de-dez-anos-restaurante-japones-anuncia-que-vai-fechar.htmlDegustaJaponês, Restaurante969BH: depois de dez anos, restaurante japonês anuncia que vai fecharhttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523458-bh-depois-de-dez-anos-restaurante-japones-anuncia-que-vai-fechar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 15:09PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523478-mercado-imobiliario-de-alto-padrao-cresceu-35-em-2025-o-que-isso-muda-para-o-corretor.htmlNetworking e Negócios3732Mercado imobiliário de alto padrão cresceu 35% em 2025; o que isso muda para o corretorfdc5dc93-0332-4f26-a9e1-156639f5e699Digital
Estado de Minas2026-10-19 15:11Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523372-luchsinger-rebate-lula-depois-de-ser-citada-em-debate-mentiroso-e-voce.htmlPolíticalula, Roberta Luchsinger, lulinha, debate2543Luchsinger rebate Lula depois de ser citada em debate: "Mentiroso é você"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523372-luchsinger-rebate-lula-depois-de-ser-citada-em-debate-mentiroso-e-voce.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 15:12DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523494-fmi-projeta-reducao-do-pib-brasileiro-para-22-em-2026.htmlMundo Corporativo4008FMI projeta redução do PIB brasileiro para 2,2% em 2026 https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523494-fmi-projeta-reducao-do-pib-brasileiro-para-22-em-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 15:12DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523495-duimp-o-que-muda-no-granel-e-na-suframa.htmlMundo Corporativo7913Duimp: o que muda no granel e na Suframahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523495-duimp-o-que-muda-no-granel-e-na-suframa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 20:10Luiz Ribeirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523762-mpmg-denuncia-sete-pessoas-por-abusos-sexuais-em-clinicas-clandestinas.htmlGeraisMinistério Público, Morte, Polícia Civil4054MPMG denuncia sete pessoas por abusos sexuais em clínicas clandestinashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523762-mpmg-denuncia-sete-pessoas-por-abusos-sexuais-em-clinicas-clandestinas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 20:29Raphaela Peixoto - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523784-janones-libera-canal-exercito-de-lula-durante-internacao.htmlPolíticaAndré Janones, lula, eleicoes-2026, Whatsapp1515Janones libera canal "Exército de Lula" durante internaçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523784-janones-libera-canal-exercito-de-lula-durante-internacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 20:33Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense,Raphaela Peixoto - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523787-candidatos-poderao-circular-pelo-palco-durante-debate-da-tv-globo.htmlPolíticaDEBATE, TV GLOBO2140Candidatos poderão circular pelo palco durante debate da TV Globohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523787-candidatos-poderao-circular-pelo-palco-durante-debate-da-tv-globo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-19 20:39Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523793-lula-entregara-ao-tse-autorizacao-para-quebra-de-sigilo-dele-e-dos-filhos.htmlPolíticalula, Quebra, quebra de sigilo, sigilo, Flavio, TSE1560Lula entregará ao TSE autorização para quebra de sigilo dele e dos filhoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523793-lula-entregara-ao-tse-autorizacao-para-quebra-de-sigilo-dele-e-dos-filhos.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 20:56Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523771-grande-bh-incendio-atinge-ferro-velho-e-ameaca-edificacoes-vizinhas.htmlGeraisFerro, Incêndio, Velho989Grande BH: Incêndio atinge ferro-velho e ameaça edificações vizinhashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523771-grande-bh-incendio-atinge-ferro-velho-e-ameaca-edificacoes-vizinhas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-19 21:41Victor Fuzeirahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523820-afinal-qual-candidato-lidera-entre-os-trabalhadores-com-carteira-assinada.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1685Afinal, qual candidato lidera entre os trabalhadores com carteira assinada?https://platobr.com.br/afinal-qual-candidato-lidera-entre-os-trabalhadores-com-carteira-assinadaDigital
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Estado de Minas2026-10-20 02:00Carlos Starlinghttps://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7523538-o-velho-novo-versus-o-novo-velho.htmlColunistas#Carlos StarlingSaúde, sapato, política, ladrão, ciência6059O velho novo versus o novo velhohttps://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7523538-o-velho-novo-versus-o-novo-velho.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 02:00Ana Clara Torres*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523736-academia-mineira-de-letras-entrega-premio-a-francisco-de-morais-mendes.htmlCulturaAcademia, Letras, literatura, prêmio, academia mineira de letras, BH, escritor3427Academia Mineira de Letras entrega prêmio a Francisco de Morais Mendeshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523736-academia-mineira-de-letras-entrega-premio-a-francisco-de-morais-mendes.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 05:09DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523871-murata-desenvolve-o-menor-termistor-ntc-do-mundo-com-dimensoes-de-025-mm-x-0125-mm-para-medicao-de-temperatura-em-espacos-restritos.htmlMundo Corporativo5749Murata desenvolve o menor termistor NTC do mundo, com dimensões de 0,25 mm x 0,125 mm, para medição de temperatura em espaços restritoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523871-murata-desenvolve-o-menor-termistor-ntc-do-mundo-com-dimensoes-de-025-mm-x-0125-mm-para-medicao-de-temperatura-em-espacos-restritos.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 08:00Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523892-desafio-de-matematica-calcule-a-distancia-entre-os-pontos-em-50-segundos.htmlCiênciageometria, matemática, cálculo, triângulo retângulo, calcule a distância2219Desafio de matemática: calcule a distância entre os pontos em 50 segundoshttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523892-desafio-de-matematica-calcule-a-distancia-entre-os-pontos-em-50-segundos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:01Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523894-mulher-e-morta-a-facadas-pelo-ex-marido-na-frente-da-filha-adolescente-suspeito-esta-foragido.htmlGerais2119Mulher é morta a facadas pelo ex-marido na frente da filha adolescente; suspeito está foragidohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523894-mulher-e-morta-a-facadas-pelo-ex-marido-na-frente-da-filha-adolescente-suspeito-esta-foragido.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:04Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523895-adelia-prado-sofre-acidente-domestico-aos-90-anos.htmlGerais1098Adélia Prado sofre acidente doméstico aos 90 anoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523895-adelia-prado-sofre-acidente-domestico-aos-90-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:08Yaya Souzahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523896-minha-melhor-amiga-desbanca-ainda-estou-aqui-e-bate-recorde-nos-cinemas.htmlCultura2203Minha melhor amiga desbanca 'Ainda estou aqui' e bate recorde nos cinemashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523896-minha-melhor-amiga-desbanca-ainda-estou-aqui-e-bate-recorde-nos-cinemas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:09Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523897-32-ocorrencias-e-medida-protetiva-descumprida-filho-e-preso-suspeito-de-agredir-pais-de-81-e-86-anos.htmlGerais145032 ocorrências e medida protetiva descumprida: filho é preso suspeito de agredir pais de 81 e 86 anoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523897-32-ocorrencias-e-medida-protetiva-descumprida-filho-e-preso-suspeito-de-agredir-pais-de-81-e-86-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:19Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523900-zoologico-de-bh-inicia-venda-de-ingressos-online-para-acabar-com-as-filas.htmlGerais2017Zoológico de BH inicia venda de ingressos online para acabar com as filashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523900-zoologico-de-bh-inicia-venda-de-ingressos-online-para-acabar-com-as-filas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:19Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523903-denis-villeneuve-explica-por-que-aceitou-dirigir-novo-filme-de-james-bond.htmlGaleria6Denis Villeneuve explica por que aceitou dirigir novo filme de James Bondhttps://www.flipar.com.br/?p=694572Digital
Estado de Minas2026-10-20 08:23Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523906-carnaval-de-bh-prefeitura-reabre-edital-de-patrocinio-apos-primeira-tentativa-nao-ter-interessados.htmlGerais2225Carnaval de BH: prefeitura reabre edital de patrocínio após primeira tentativa não ter interessadoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523906-carnaval-de-bh-prefeitura-reabre-edital-de-patrocinio-apos-primeira-tentativa-nao-ter-interessados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:26Gabriel Botelho - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523905-familia-de-netinho-se-recusa-a-escrever-que-cantor-morreu-no-dia-13-12-1.htmlPolíticacantor, câncer, linfoma, linfoma não Hodgkin, netinho, salvador1438Família de Netinho se recusa a escrever que cantor morreu no dia 13: "12+1" https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523905-familia-de-netinho-se-recusa-a-escrever-que-cantor-morreu-no-dia-13-12-1.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:29Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523907-faxineira-e-atacada-com-facadas-por-patroa-durante-servico-e-mulher-acaba-presa.htmlGerais2111Faxineira é atacada com facadas por patroa durante serviço e mulher acaba presahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523907-faxineira-e-atacada-com-facadas-por-patroa-durante-servico-e-mulher-acaba-presa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:31Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523909-pamukkale-conheca-o-espetaculo-natural-da-turquia-que-parece-feito-de-algodao.htmlGaleria6Pamukkale: conheça o espetáculo natural da Turquia que parece feito de algodãohttps://www.flipar.com.br/?p=694265Digital
Estado de Minas2026-10-20 08:37João Renato Fariahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523910-real-time-big-data-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-a-cinco-dias-do-2-turno.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro2002Real Time Big Data: Flávio tem 52% dos votos válidos e Lula, 48%, a cinco dias do 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523910-real-time-big-data-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-a-cinco-dias-do-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:37Camilla Veras Mota e Vitor Serrano - Enviados da BBC News Brasil a Camaçari e Salvador - Correio Brahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7523899-efeito-byd-como-brasil-virou-laboratorio-de-empresas-chinesas.htmlEconomia17620Efeito BYD: como Brasil virou 'laboratório' de empresas chinesashttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7523899-efeito-byd-como-brasil-virou-laboratorio-de-empresas-chinesas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:40Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523912-homem-e-preso-em-flagrante-cavando-cova-para-enterrar-a-ex-companheira-que-matou-a-golpes-de-machado.htmlGerais1978Homem é preso em flagrante cavando cova para enterrar a ex-companheira que matou a golpes de machadohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523912-homem-e-preso-em-flagrante-cavando-cova-para-enterrar-a-ex-companheira-que-matou-a-golpes-de-machado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:43Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523914-abono-para-profissionais-de-saude-de-bh-decreto-define-quem-recebe-e-como-sera-calculado-o-valor.htmlGerais2829Abono para profissionais de saúde de BH: decreto define quem recebe e como será calculado o valorhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523914-abono-para-profissionais-de-saude-de-bh-decreto-define-quem-recebe-e-como-sera-calculado-o-valor.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:47Mariana Moraishttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523904-advogado-morre-na-frente-da-esposa-enquanto-rezava-o-santo-terco.htmlNacionaladvogado, morte, terço, esposa, atropelamento1403Advogado morre na frente da esposa enquanto rezava o Santo Terçohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523904-advogado-morre-na-frente-da-esposa-enquanto-rezava-o-santo-terco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:50João Renato Fariahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523922-seu-local-de-votacao-mudou-veja-como-consultar-antes-do-2-turno.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro1812Seu local de votação mudou? Veja como consultar antes do 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523922-seu-local-de-votacao-mudou-veja-como-consultar-antes-do-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:51Brunna Ramos* - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523919-brasileiros-sonham-alto-com-o-premio-de-rs-185-milhoes-da-mega-sena.htmlNacionalCaixa Econômica Federal, loteria, mega-sena5921Brasileiros sonham alto com o prêmio de R$ 185 milhões da Mega-Senahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523919-brasileiros-sonham-alto-com-o-premio-de-rs-185-milhoes-da-mega-sena.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 08:55Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523926-snoop-dogg-completa-55-anos-conheca-a-trajetoria-do-rapper.htmlGaleria6Snoop Dogg completa 55 anos: conheça a trajetória do rapperhttps://www.flipar.com.br/?p=694427Digital
Estado de Minas2026-10-20 09:07Alicia Bernardes - Correio Braziliense,Danandra Rocha - Correio Braziliense,Pedro José Borges - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523928-tse-aperta-cerco-sobre-atuacao-da-meta-na-reta-final-da-eleicao.htmlPolíticaMeta, TSE, Flávio Bolsonaro, Lula, campanha, eleições 20263870TSE aperta cerco sobre atuação da Meta na reta final da eleiçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523928-tse-aperta-cerco-sobre-atuacao-da-meta-na-reta-final-da-eleicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 09:08Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523934-inovacao-no-sus-hospital-das-clinicas-da-ufmg-anuncia-cirurgias-roboticas-e-exibe-exames-a-distancia-e-ia-contra-chagas.htmlGerais1946Inovação no SUS: Hospital das Clínicas da UFMG anuncia cirurgias robóticas e exibe exames à distância e IA contra Chagashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523934-inovacao-no-sus-hospital-das-clinicas-da-ufmg-anuncia-cirurgias-roboticas-e-exibe-exames-a-distancia-e-ia-contra-chagas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 09:19Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523951-antonio-banderas-e-nicolas-cage-serao-protagonistas-da-5-temporada-de-true-detective.htmlGaleria6Antonio Banderas e Nicolas Cage serão protagonistas da 5ª temporada de “True Detective”https://www.flipar.com.br/?p=694577Digital
Estado de Minas2026-10-20 09:21Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7523947-justica-decreta-fim-da-recuperacao-judicial-da-americanas.htmlEconomiaamericanas,recuperação judicia1849Justiça decreta fim da recuperação judicial da Americanashttps://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-10/justica-decreta-fim-da-recuperacao-judicial-da-americanasDigital
Estado de Minas2026-10-20 09:21Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523948-sua-retina-pode-revelar-sua-idade-biologica-e-antecipar-doencas.htmlCiênciamedicina, estudo, retina, olhos, oftalmologia3050Sua retina pode revelar sua idade biológica e antecipar doençashttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523948-sua-retina-pode-revelar-sua-idade-biologica-e-antecipar-doencas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 09:21Lara Santanahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7523949-como-assumir-os-cabelos-brancos-sem-ficar-refem-da-raiz-marcada.htmlTrendscabelo branco, cabelo grisalho, como disfarçar2732Como assumir os cabelos brancos sem ficar refém da raiz marcadahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7523949-como-assumir-os-cabelos-brancos-sem-ficar-refem-da-raiz-marcada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 09:21Lara Santanahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523893-corte-shag-o-estilo-versatil-que-rejuvenesce-e-valoriza-qualquer-idade.htmlFeminino & Masculinocorte shag, shaggy hair, corte de cabelo, dicas2679Corte shag: o estilo versátil que rejuvenesce e valoriza qualquer idadehttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523893-corte-shag-o-estilo-versatil-que-rejuvenesce-e-valoriza-qualquer-idade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 09:22Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523950-morador-de-64-anos-vive-isolado-ha-mais-de-12-anos-em-uma-aldeia-milenar-mas-sua-maneira-de-encarar-a-solidao-contraria-a-ideia-de-que-estar-so-e-sempre-ruim.htmlInternacionalSolanell, Espanha, isolamento, viver isolado, solidão, Montferrer y Castellbó3103Morador de 64 anos vive isolado há mais de 12 anos em uma aldeia milenar, mas sua maneira de encarar a solidão contraria a ideia de que estar só é sempre ruimhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523950-morador-de-64-anos-vive-isolado-ha-mais-de-12-anos-em-uma-aldeia-milenar-mas-sua-maneira-de-encarar-a-solidao-contraria-a-ideia-de-que-estar-so-e-sempre-ruim.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 09:32PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523961-conteudo-pago-vazado-a-prova-precisa-vir-antes-da-denuncia-orienta-advogado.htmlNetworking e Negócios4676Conteúdo pago vazado: a prova precisa vir antes da denúncia, orienta advogadoecb97dda-0956-4824-992d-ad8cad423194Digital
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Estado de Minas2026-10-20 10:01Larissa Brandeshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516995-a-ciencia-por-tras-da-falta-de-atencao-em-rotinas-por-que-cerebros-com-tdah-parecem-desligar-em-tarefas-comuns-mas-brilham-sob-pressao-intensa.htmlBem viverSaúde, TDAH, déficit de atenção, hiperatividade, diagnóstico3142A ciência por trás da falta de atenção em rotinas: por que cérebros com TDAH parecem desligar em tarefas comuns mas brilham sob pressão intensahttps://www.tupi.fm/saude/a-ciencia-por-tras-da-falta-de-atencao-em-rotinas-por-que-cerebros-com-tdah-parecem-desligar-em-tarefas-comuns-mas-brilham-sob-pressao-intensa/Digital
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Estado de Minas2026-10-20 10:15Guilherme Pavarin - De São Paulo (SP) para a BBC News Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7523982-o-que-a-eleicao-de-uma-estreante-deputada-federal-de-24-anos-do-rio-revela-sobre-a-onda-de-direita-no-brasil.htmlPolítica17444O que a eleição de uma estreante deputada federal de 24 anos do Rio revela sobre a onda de direita no Brasilhttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cwq6n967qyqvoDigital
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Estado de Minas2026-10-20 10:22Yaya Souzahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7523979-pagamento-extra-do-13-do-inss-cai-a-partir-de-novembro-saiba-quem-tem-direito.htmlEconomia1895Pagamento extra do 13º do INSS cai a partir de novembro; saiba quem tem direitohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7523979-pagamento-extra-do-13-do-inss-cai-a-partir-de-novembro-saiba-quem-tem-direito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 10:26Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524008-shows-de-gusttavo-lima-e-maiara-maraisa-viram-alvo-de-investigacao-em-sp.htmlNacional2248Shows de Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa viram alvo de investigação em SPhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524008-shows-de-gusttavo-lima-e-maiara-maraisa-viram-alvo-de-investigacao-em-sp.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 10:28Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524010-bh-ganha-nova-lei-de-manejo-integrado-do-fogo-para-prevenir-queimadas.htmlGeraisfogo, manejo, incêndio, florestas, PBH3028BH ganha nova lei de Manejo Integrado do Fogo para prevenir queimadashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524010-bh-ganha-nova-lei-de-manejo-integrado-do-fogo-para-prevenir-queimadas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 10:33Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524015-lula-se-surpreende-com-cenario-para-a-esquerda-no-rs-e-aliados-falam-em-ingratidao.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1387Lula se surpreende com cenário para a esquerda no RS e aliados falam em ‘ingratidão’https://platobr.com.br/lula-se-surpreende-com-cenario-para-a-esquerda-no-rs-e-aliados-falam-em-ingratidaoDigital
Estado de Minas2026-10-20 10:34Yaya Souzahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524011-experiencias-inesqueciveis-sobre-trilhos-5-viagens-de-trem-que-levam-voce-ate-as-estrelas.htmlTurismo2683Experiências inesquecíveis sobre trilhos: 5 viagens de trem que levam você até as estrelashttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524011-experiencias-inesqueciveis-sobre-trilhos-5-viagens-de-trem-que-levam-voce-ate-as-estrelas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 10:37Yaya Souzahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524016-uma-mansao-avaliada-em-rs-1-bilhao-residencia-de-apresentadora-de-44-anos-chama-atencao-em-alphaville.htmlCasa e Decoração2222Uma mansão avaliada em R$ 1 bilhão: residência de apresentadora de 44 anos chama atenção em Alphaville https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524016-uma-mansao-avaliada-em-rs-1-bilhao-residencia-de-apresentadora-de-44-anos-chama-atencao-em-alphaville.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 10:42Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524020-pescador-fisga-gigante-no-rio-paranaiba-e-tem-marca-homologada-como-recorde-brasileiro.htmlGerais2331Pescador fisga ‘gigante’ no Rio Paranaíba e tem marca homologada como recorde brasileirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524020-pescador-fisga-gigante-no-rio-paranaiba-e-tem-marca-homologada-como-recorde-brasileiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 10:50Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524023-camara-de-bh-avanca-com-projeto-que-preve-areas-verdes-no-lugar-de-vagas-de-estacionamento-nas-ruas.htmlGerais2807Câmara de BH avança com projeto que prevê áreas verdes no lugar de vagas de estacionamento nas ruashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524023-camara-de-bh-avanca-com-projeto-que-preve-areas-verdes-no-lugar-de-vagas-de-estacionamento-nas-ruas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524028-luxo-masculino-reune-estilo-sofisticacao-e-negocios.htmlMundo Corporativo4757Luxo masculino reúne estilo, sofisticação e negócios https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524028-luxo-masculino-reune-estilo-sofisticacao-e-negocios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524029-sophos-lanca-ai-defense-para-protecao-de-ia.htmlMundo Corporativo6871Sophos lança AI Defense para proteção de IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524029-sophos-lanca-ai-defense-para-protecao-de-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524031-a-command-alkon-leva-o-batch-na-command-cloud-a-sistemas-de-outros-fabricantes-em-parceria-com-a-gedis.htmlMundo Corporativo6547A Command Alkon leva o Batch na Command Cloud a sistemas de outros fabricantes em parceria com a Gedishttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524031-a-command-alkon-leva-o-batch-na-command-cloud-a-sistemas-de-outros-fabricantes-em-parceria-com-a-gedis.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:03DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524032-agrolend-une-ia-e-gestao-humana-no-agronegocio.htmlMundo Corporativo3443Agrolend une IA e gestão humana no agronegóciohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524032-agrolend-une-ia-e-gestao-humana-no-agronegocio.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 11:07Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524039-raja-ampat-paraiso-da-indonesia-abriga-um-dos-ecossistemas-marinhos-mais-ricos-do-planeta.htmlGaleria6Raja Ampat: paraíso da Indonésia abriga um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planetahttps://www.flipar.com.br/?p=694119&preview=true&preview_id=694119Digital
Estado de Minas2026-10-20 11:11Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524049-centrao-desafiara-flavio-mesmo-com-a-fama-de-mais-habilidoso-que-o-pai.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1319Centrão desafiará Flávio, mesmo com a fama de ‘mais habilidoso’ que o paihttps://platobr.com.br/centrao-desafiara-flavio-mesmo-com-a-fama-de-mais-habilidoso-que-o-paiDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:13PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524052-lipedema-vai-alem-da-estetica-e-exige-uma-abordagem-individualizada.htmlNetworking e Negócios8756Lipedema vai além da estética e exige uma abordagem individualizada5b802995-928f-45d4-bdbd-81dad5beb4f4Digital
Estado de Minas2026-10-20 11:18Cadu Brunohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524025-aos-90-anos-carlos-alberto-de-nobrega-passa-por-cirurgia-de-marcapasso-depois-que-uma-infeccao-viral-virou-inflamacao-no-coracao.htmlBem viversaúde, miocardite, infecção viral, 90 anos, apresentador2098Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega passa por cirurgia de marcapasso depois que uma infecção viral virou inflamação no coraçãohttps://www.tupi.fm/entretenimento/aos-90-anos-carlos-alberto-de-nobrega-passa-por-cirurgia-de-marcapasso-depois-que-uma-infeccao-viral-virou-inflamacao-no-coracao/Digital
Estado de Minas2026-10-20 11:27Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524056-viralizaram-com-cachorro-de-burro-pais-buscam-filha-na-escola-fantasiados-de-shrek-e-fiona.htmlGaleria6Viralizaram! Com cachorro de Burro, pais buscam filha na escola fantasiados de Shrek e Fionahttps://www.flipar.com.br/?p=694663Digital
Estado de Minas2026-10-20 11:32Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524037-idoso-desaparecido-por-dois-dias-e-encontrado-em-mata-na-grande-bh.htmlGeraisCorpo de Bombeiros, Desaparecido, Drone, Idoso desaparecido1167Idoso desaparecido por dois dias é encontrado em mata na grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524037-idoso-desaparecido-por-dois-dias-e-encontrado-em-mata-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:35PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524063-dra-gabriela-scandiucci-aborda-os-avancos-da-dermatologia-estetica-para-o-verao-e-os-cuidados-com-a-pele-apos-o-emagrecimento.htmlNetworking e Negócios10971Dra. Gabriela Scandiucci aborda os avanços da dermatologia estética para o verão e os cuidados com a pele após o emagrecimentobac2aec0-f14e-455e-8658-82a092c3ab06Digital
Estado de Minas2026-10-20 11:36Ellen Cristiehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524060-cnh-tem-validade-prorrogada-detran-mg-orienta-sobre-o-novo-prazo.htmlGeraisDetran-MG, prorrogação, CNH, carteira de habilitação, motoristas3624CNH tem validade prorrogada: Detran-MG orienta sobre o novo prazohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524060-cnh-tem-validade-prorrogada-detran-mg-orienta-sobre-o-novo-prazo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:44Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524026-tres-onibus-eletricos-de-17-milhao-de-euros-tem-destino-inesperado-na-franca-falhas-de-autonomia-e-confiabilidade-levam-a-uma-mudanca-na-escolha-dos-veiculos.htmlTecnologia2338Três ônibus elétricos de 1,7 milhão de euros têm destino inesperado na França: falhas de autonomia e confiabilidade levam a uma mudança na escolha dos veículoshttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524026-tres-onibus-eletricos-de-17-milhao-de-euros-tem-destino-inesperado-na-franca-falhas-de-autonomia-e-confiabilidade-levam-a-uma-mudanca-na-escolha-dos-veiculos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:45Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524067-hoteleiro-abandona-os-negocios-e-comeca-a-plantar-arvores-em-1983-e-43-anos-depois-uma-floresta-de-200-hectares-revela-o-alcance-da-transformacao-da-area-arida.htmlInternacional2623Hoteleiro abandona os negócios e começa a plantar árvores em 1983, e 43 anos depois uma floresta de 200 hectares revela o alcance da transformação da área áridahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524067-hoteleiro-abandona-os-negocios-e-comeca-a-plantar-arvores-em-1983-e-43-anos-depois-uma-floresta-de-200-hectares-revela-o-alcance-da-transformacao-da-area-arida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:45Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524066-comissarios-entram-em-conflito-durante-um-voo-e-o-comandante-pede-intervencao-em-solo-a-disputa-entre-colegas-leva-a-uma-medida-que-vai-alem-da-equipe-de-cabine.htmlTurismo3016Comissários entram em conflito durante um voo, e o comandante pede intervenção em solo: a disputa entre colegas leva a uma medida que vai além da equipe de cabinehttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524066-comissarios-entram-em-conflito-durante-um-voo-e-o-comandante-pede-intervencao-em-solo-a-disputa-entre-colegas-leva-a-uma-medida-que-vai-alem-da-equipe-de-cabine.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:51Maria Reis*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524071-praca-da-estacao-o-papel-da-esplanada-na-vida-cultural-e-democratica-de-bh.htmlGeraisPraça da Estação, BH, Turismo, Festa da Luz, Praia da Estação3629Praça da Estação: o papel da esplanada na vida cultural e democrática de BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524071-praca-da-estacao-o-papel-da-esplanada-na-vida-cultural-e-democratica-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:51Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7524070-como-atrair-jovens-em-uma-regiao-do-japao-que-envelhece-a-tdk-aposta-em-um-beneficio-fora-do-escritorio-para-enfrentar-o-desafio-de-contratar-e-reter-funcionarios.htmlEconomia2751Como atrair jovens em uma região do Japão que envelhece? A TDK aposta em um benefício fora do escritório para enfrentar o desafio de contratar e reter funcionárioshttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7524070-como-atrair-jovens-em-uma-regiao-do-japao-que-envelhece-a-tdk-aposta-em-um-beneficio-fora-do-escritorio-para-enfrentar-o-desafio-de-contratar-e-reter-funcionarios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:52Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524072-reajuste-do-bolsa-familia-entenda-o-impacto-do-aumento.htmlEconomiaBolsa família, Benefícios, Auxílio, Programa social2530Reajuste do Bolsa Família: entenda o impacto do aumento https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524072-reajuste-do-bolsa-familia-entenda-o-impacto-do-aumento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:52Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524073-arritmia-cardiaca-induzida-por-estresse-exige-atencao-aos-sinais-do-corpo.htmlBem viver3697Arritmia cardíaca induzida por estresse exige atenção aos sinais do corpohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524073-arritmia-cardiaca-induzida-por-estresse-exige-atencao-aos-sinais-do-corpo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:52Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524077-robert-de-niro-conta-o-que-muda-em-sua-preparacao-fisica-a-partir-dos-40-anos-a-referencia-que-escolhe-vem-de-uma-atividade-diferente-da-atuacao-no-cinema.htmlCiência2484Robert De Niro conta o que muda em sua preparação física a partir dos 40 anos: a referência que escolhe vem de uma atividade diferente da atuação no cinemahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524077-robert-de-niro-conta-o-que-muda-em-sua-preparacao-fisica-a-partir-dos-40-anos-a-referencia-que-escolhe-vem-de-uma-atividade-diferente-da-atuacao-no-cinema.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 11:53Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524078-smallville-chega-aos-25-anos-e-tom-welling-e-michael-rosenbaum-revisitam-seus-personagens-em-uma-conversa-que-vai-alem-dos-rumores-sobre-uma-continuacao.htmlCultura2452Smallville chega aos 25 anos, e Tom Welling e Michael Rosenbaum revisitam seus personagens em uma conversa que vai além dos rumores sobre uma continuaçãohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524078-smallville-chega-aos-25-anos-e-tom-welling-e-michael-rosenbaum-revisitam-seus-personagens-em-uma-conversa-que-vai-alem-dos-rumores-sobre-uma-continuacao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 11:54Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7524082-o-proverbio-chines-da-arvore-torta-que-ensina-a-arte-de-impor-limites.htmlTrends2721O provérbio chinês da árvore torta que ensina a arte de impor limiteshttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7524082-o-proverbio-chines-da-arvore-torta-que-ensina-a-arte-de-impor-limites.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 11:55Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524083-ucrania-envia-mais-de-700-amostras-de-sementes-a-um-cofre-no-artico-por-tras-do-deposito-em-svalbard-esta-uma-estrategia-para-proteger-seu-patrimonio-na-guerra.htmlInternacional2334Ucrânia envia mais de 700 amostras de sementes a um cofre no Ártico: por trás do depósito em Svalbard está uma estratégia para proteger seu patrimônio na guerrahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524083-ucrania-envia-mais-de-700-amostras-de-sementes-a-um-cofre-no-artico-por-tras-do-deposito-em-svalbard-esta-uma-estrategia-para-proteger-seu-patrimonio-na-guerra.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 14:43Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524222-pai-deixa-toda-a-heranca-para-a-noiva-a-filha-contesta-o-testamento-perde-e-ainda-e-condenada-a-pagar-rs-131-mil-em-honorarios.htmlNacionalpai, noiva, herança, filha2752Pai deixa toda a herança para a noiva, a filha contesta o testamento, perde e ainda é condenada a pagar R$ 131 mil em honorárioshttps://www.tupi.fm/entretenimento/pai-deixa-toda-a-heranca-para-a-noiva-a-filha-contesta-o-testamento-perde-e-ainda-e-condenada-a-pagar-r-131-mil-em-honorarios/Digital
Estado de Minas2026-10-20 14:43Jéssica Balbinohttps://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7524214-minha-mae-tem-78-anos-e-nao-tem-tempo-para-o-fim-do-mundo.htmlColunistas#Jessica Balbinopolítica, ancestralidade, cultura, esperança14732Minha mãe tem 78 anos e não tem tempo para o fim do mundohttps://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7524214-minha-mae-tem-78-anos-e-nao-tem-tempo-para-o-fim-do-mundo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 14:49PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524236-henlau-quimica-transforma-presenca-na-fisp-numa-estrategia-de-inovacao.htmlNetworking e Negócios5531Henlau Química transforma presença na FISP numa estratégia de inovação 65db17b6-ce76-45e4-8d26-a79a2ddd462aDigital
Estado de Minas2026-10-20 14:58Alexandre Guzanshe,Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524179-br-381-motorista-joga-caminhao-em-barranco-e-evita-tragedia.htmlGeraisAcidente, bombeiros, Br, br-381, santa luzia, bh, caminhão, samu1788BR-381: motorista joga caminhão em barranco e evita tragédiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524179-br-381-motorista-joga-caminhao-em-barranco-e-evita-tragedia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 15:00Ana Cristina Campos Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524240-hipertensao-atinge-28-de-criancas-e-adolescentes-mostra-estudo.htmlBem viverhipertensão, obesidade, crianças e adolescentes, saúde cardiovascular1849Hipertensão atinge 28% de crianças e adolescentes, mostra estudohttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/hipertensao-atinge-28-de-criancas-e-adolescentes-mostra-estudoDigital
Estado de Minas2026-10-20 15:01PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524244-salto-do-agro-o-evtol-skyros-apresentado-por-urandir-otimiza-o-tempo-no-campo.htmlNetworking e Negócios3212Salto do agro: o eVTOL Skyros, apresentado por Urandir, otimiza o tempo no campo54296277-643d-418c-9c34-6ae5f00c5b07Digital
Estado de Minas2026-10-20 15:05Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524229-homem-mata-companheira-e-publica-video-do-corpo.htmlGerais1849Homem mata companheira e publica vídeo do corpohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524229-homem-mata-companheira-e-publica-video-do-corpo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 15:07Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524239-bh-lunetas-turisticas-da-pampulha-e-da-rua-sapucai-sao-restauradas.htmlGeraisBelo Horizonte, Pampulha, Turismo2165BH: lunetas turísticas da Pampulha e da Rua Sapucaí são restauradas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524239-bh-lunetas-turisticas-da-pampulha-e-da-rua-sapucai-sao-restauradas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 15:08PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524248-como-reduzir-a-inadimplencia-com-dados-que-a-empresa-ja-tem-e-nao-olha.htmlNetworking e Negócios1799Como reduzir a inadimplência com dados que a empresa já tem, e não olhad3575310-e3bc-41bb-8587-88b7c1dd9542Digital
Estado de Minas2026-10-20 15:09PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524253-comissario-estrangeiro-pode-trabalhar-no-brasil-o-que-diz-a-lei-do-aeronauta.htmlNetworking e Negócios4403Comissário estrangeiro pode trabalhar no Brasil? O que diz a Lei do Aeronautaf3ad8609-7c51-4724-ad80-12339b25a3bbDigital
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Estado de Minas2026-10-20 15:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524265-vert-recebe-o-premio-uqbar-de-transparencia-pelo-segundo-ano.htmlMundo Corporativo7358VERT recebe o Prêmio Uqbar de Transparência pelo segundo anohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524265-vert-recebe-o-premio-uqbar-de-transparencia-pelo-segundo-ano.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 15:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524268-black-friday-2026-acelera-uso-de-ia-na-busca-por-descontos.htmlMundo Corporativo4950Black Friday 2026 acelera uso de IA na busca por descontos https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524268-black-friday-2026-acelera-uso-de-ia-na-busca-por-descontos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 15:19PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524273-alienacao-fiduciaria-carro-em-garantia-segue-em-uso-ate-o-fim-do-contrato.htmlNetworking e Negócios4373Alienação fiduciária: carro em garantia segue em uso até o fim do contrato2e6b31f0-95ec-4e1c-95c4-fac7f376187aDigital
Estado de Minas2026-10-20 15:27Victor Fuzeirahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524276-grass-rebate-celina-acusa-governadora-de-fake-news-e-cobra-presenca-em-debates.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1647Grass rebate Celina, acusa governadora de fake news e cobra presença em debateshttps://platobr.com.br/grass-rebate-celina-acusa-governadora-de-fake-news-e-cobra-presenca-em-debatesDigital
Estado de Minas2026-10-20 15:36Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524286-avanco-de-flavio-nas-pesquisas-deixa-campanha-de-lula-em-alerta-na-reta-final.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro1966Avanço de Flávio nas pesquisas deixa campanha de Lula em alerta na reta finalhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524286-avanco-de-flavio-nas-pesquisas-deixa-campanha-de-lula-em-alerta-na-reta-final.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 15:45Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524228-outubro-rosa-saude-das-mamas-tambem-envolve-autoestima-e-qualidade-de-vida.htmlBem viverCampanha, Câncer, Câncer de mama, De, Mama, Nh, Outubro3116Outubro Rosa: saúde das mamas também envolve autoestima e qualidade de vidahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524228-outubro-rosa-saude-das-mamas-tambem-envolve-autoestima-e-qualidade-de-vida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 15:49Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524304-por-que-nao-enxergamos-o-que-esta-bem-diante-dos-nossos-olhos-a-ciencia-explica.htmlGaleria6Por que não enxergamos o que está bem diante dos nossos olhos? A ciência explicahttps://www.flipar.com.br/?p=694823&preview=true&preview_id=694823Digital
Estado de Minas2026-10-20 16:00Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524280-aos-105-anos-ex-motorista-de-bh-ensina-a-pegar-estrada-sem-acidentes.htmlGeraisrodovias, carreta , Estado de Minas, motorista , ônibus8894Aos 105 anos, ex-motorista de BH ensina a 'pegar estrada' sem acidenteshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524280-aos-105-anos-ex-motorista-de-bh-ensina-a-pegar-estrada-sem-acidentes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:01Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524270-bh-luzes-natalinas-comecam-a-ser-instaladas-no-circuito-liberdade.htmlGeraisAno, De, Fim, Luzes, Natal1463BH: luzes natalinas começam a ser instaladas no Circuito Liberdadehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524270-bh-luzes-natalinas-comecam-a-ser-instaladas-no-circuito-liberdade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:05Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524310-o-que-e-milicia-entenda-o-termo-usado-por-lula-contra-flavio.htmlNacionalMilícia, Eleições, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro, Bolsonaro3209O que é milícia? Entenda o termo usado por Lula contra Fláviohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524310-o-que-e-milicia-entenda-o-termo-usado-por-lula-contra-flavio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:05Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524291-mais-de-110-cidades-de-minas-estao-em-alerta-de-chuvas-intensas.htmlGeraisalerta, chuvas, Defesa Civi, Inmet3903Mais de 110 cidades de Minas estão em alerta de chuvas intensashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524291-mais-de-110-cidades-de-minas-estao-em-alerta-de-chuvas-intensas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:07Celina Aquinohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7524308-aos-47-anos-x-tudo-comemora-seu-aniversario-pela-primeira-vez.htmlDegustasanduiche, xtudo, Aniversário, hambúrguer, festa, desconto, prêmio, presente5293Aos 47 anos, X-Tudo comemora seu aniversário pela primeira vezhttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7524308-aos-47-anos-x-tudo-comemora-seu-aniversario-pela-primeira-vez.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:13DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524322-documentario-da-edicao-inaugural-do-future-health-impact-challenge-e-lancado-enquanto-as-inscricoes-para-a-segunda-edicao-estao-abertas.htmlMundo Corporativo8481Documentário da edição inaugural do Future Health Impact Challenge é lançado enquanto as inscrições para a segunda edição estão abertashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524322-documentario-da-edicao-inaugural-do-future-health-impact-challenge-e-lancado-enquanto-as-inscricoes-para-a-segunda-edicao-estao-abertas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524323-fronteiras-entre-cargos-de-comando-se-dissolvem-no-topo.htmlMundo Corporativo5650Fronteiras entre cargos de comando se dissolvem no topohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524323-fronteiras-entre-cargos-de-comando-se-dissolvem-no-topo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524328-fortrea-finaliza-aquisicao-da-divisao-de-servicos-em-fase-inicial-da-worldwide-clinical-trials.htmlMundo Corporativo11584Fortrea Finaliza Aquisição da Divisão de Serviços em Fase Inicial da Worldwide Clinical Trialshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524328-fortrea-finaliza-aquisicao-da-divisao-de-servicos-em-fase-inicial-da-worldwide-clinical-trials.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524330-feira-do-sebrae-reune-900-expositores-em-sao-paulo.htmlMundo Corporativo4307Feira do Sebrae reúne 900 expositores em São Paulohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524330-feira-do-sebrae-reune-900-expositores-em-sao-paulo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524335-idws-2026-reune-o-mundo-para-acelerar-implementacao-de-solucoes-hidricas.htmlMundo Corporativo4660IDWS 2026 reúne o mundo para acelerar implementação de soluções hídricashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524335-idws-2026-reune-o-mundo-para-acelerar-implementacao-de-solucoes-hidricas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524336-indsh-vence-licitacao-para-gerir-centro-de-autismo-no-pr.htmlMundo Corporativo1814INDSH vence licitação para gerir Centro de Autismo no PR https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524336-indsh-vence-licitacao-para-gerir-centro-de-autismo-no-pr.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:15DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524337-empresas-familiares-so-8-seguirao-geridas-pela-familia.htmlMundo Corporativo4576Empresas familiares: só 8% seguirão geridas pela famíliahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524337-empresas-familiares-so-8-seguirao-geridas-pela-familia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524339-muito-alem-do-calor-e-da-areia-conheca-a-surpreendente-diversidade-dos-desertos-do-planeta.htmlGaleria6Muito além do calor e da areia: conheça a surpreendente diversidade dos desertos do planetahttps://www.flipar.com.br/?p=694822&preview=true&preview_id=694822Digital
Estado de Minas2026-10-20 16:16Tâmara Freire - repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524303-consultas-por-lesoes-pre-cancerigenas-caem-apos-vacina-contra-hpv.htmlBem viverHPV, vacina contra hpv, câncer, adolescentes4661Consultas por lesões pré-cancerígenas caem após vacina contra HPVhttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/consultas-por-lesoes-pre-cancerigenas-caem-apos-vacina-contra-hpvDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:16Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524333-cereais-integrais-reduzem-o-colesterol-e-melhoram-a-saude-do-coracao.htmlCiênciaCereais integrais, saúde, saúde cardíaca, Colesterol, intestino2335Cereais integrais reduzem o colesterol e melhoram a saúde do coraçãohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524333-cereais-integrais-reduzem-o-colesterol-e-melhoram-a-saude-do-coracao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:17Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524327-descubra-quais-sao-os-paises-com-mais-adultos-formados-no-ensino-superior.htmlInternacionalgraduação, ranking mundial, ensino superior, faculdade2587Descubra quais são os países com mais adultos formados no ensino superiorhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524327-descubra-quais-sao-os-paises-com-mais-adultos-formados-no-ensino-superior.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:17Lara Santanahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524324-pais-confundem-bebes-gemeos-e-um-deles-acaba-batizado-duas-vezes-em-sp.htmlNacionalbatizado, gêmeos, padre, troca de bebês3101Pais confundem bebês gêmeos e um deles acaba batizado duas vezes em SPhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524324-pais-confundem-bebes-gemeos-e-um-deles-acaba-batizado-duas-vezes-em-sp.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:18Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524340-ufmg-conquista-o-posto-de-melhor-universidade-federal-do-brasil-em-ranking.htmlGeraisUFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Estudo, Minas Gerais, Educação3426UFMG conquista o posto de melhor universidade federal do Brasil em rankinghttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524340-ufmg-conquista-o-posto-de-melhor-universidade-federal-do-brasil-em-ranking.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 16:19Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523536-globo-e-netflix-fecham-mega-acordo-para-exibir-18-producoes-de-sucesso.htmlCulturaNetflix, Globo, Streaming3052Globo e Netflix fecham mega-acordo para exibir 18 produções de sucessohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523536-globo-e-netflix-fecham-mega-acordo-para-exibir-18-producoes-de-sucesso.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 16:33Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524285-cop31-catadores-de-7-estados-se-reunem-em-bh-para-elaborar-carta-climatica.htmlGeraiscop31, Turquia, catadores, reciclagem, Belo Horizonte6327COP31: catadores de 7 estados se reúnem em BH para elaborar Carta Climáticahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524285-cop31-catadores-de-7-estados-se-reunem-em-bh-para-elaborar-carta-climatica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:37Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524359-florenca-encanta-com-sua-riqueza-artistica-e-arquitetonica-conheca-lugares-imperdiveis.htmlGaleria6Florença encanta com sua riqueza artística e arquitetônica; conheça lugares imperdíveishttps://www.flipar.com.br/?p=694821&preview=true&preview_id=694821Digital
Estado de Minas2026-10-20 16:41Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524356-imagens-registram-perseguicao-e-tiros-que-mataram-secretario-de-queimados.htmlNacionalperseguição, tiros, morte, polícia, Rio de Janeiro2470Imagens registram perseguição e tiros que mataram secretário de Queimadoshttps://www.tupi.fm/rio/imagens-registram-perseguicao-e-tiros-que-mataram-secretario-de-queimados-assista/Digital
Estado de Minas2026-10-20 16:46Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524366-inventora-cria-patinete-gigante-com-tracao-nas-quatro-rodas-e-o-uso-em-terrenos-agricolas-traz-um-resultado-que-ela-resume-assim-trabalho-feito-na-metade-do-tempo.htmlTecnologia3358Inventora cria patinete gigante com tração nas quatro rodas, e o uso em terrenos agrícolas traz um resultado que ela resume assim: trabalho feito na metade do tempohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524366-inventora-cria-patinete-gigante-com-tracao-nas-quatro-rodas-e-o-uso-em-terrenos-agricolas-traz-um-resultado-que-ela-resume-assim-trabalho-feito-na-metade-do-tempo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:48Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7524367-pagamentos-em-dinheiro-vao-mudar-na-uniao-europeia-regra-prevista-para-10-de-julho-de-2027-estabelece-um-limite-e-coloca-compras-de-maior-valor-no-centro-da-mudanca.htmlEconomia2444Pagamentos em dinheiro vão mudar na União Europeia: regra prevista para 10 de julho de 2027 estabelece um limite e coloca compras de maior valor no centro da mudançahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7524367-pagamentos-em-dinheiro-vao-mudar-na-uniao-europeia-regra-prevista-para-10-de-julho-de-2027-estabelece-um-limite-e-coloca-compras-de-maior-valor-no-centro-da-mudanca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:49Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524230-video-detento-pula-cerca-e-foge-de-presidio-em-governador-valadares.htmlGeraisGerais, Presídio, fuga, preso, prisão, valadares, mg, polícia1093Vídeo: detento pula cerca e foge de presídio em Governador Valadares https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524230-video-detento-pula-cerca-e-foge-de-presidio-em-governador-valadares.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:50Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524370-morador-manda-pintar-a-fachada-de-cinza-para-modernizar-a-casa-mas-dois-veroes-depois-um-pedreiro-aponta-problemas-em-uma-parede-e-expoe-cuidados-antes-da-reforma.htmlCasa e Decoração2607Morador manda pintar a fachada de cinza para modernizar a casa, mas dois verões depois um pedreiro aponta problemas em uma parede e expõe cuidados antes da reformahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524370-morador-manda-pintar-a-fachada-de-cinza-para-modernizar-a-casa-mas-dois-veroes-depois-um-pedreiro-aponta-problemas-em-uma-parede-e-expoe-cuidados-antes-da-reforma.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 16:50Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524369-agua-fresca-para-as-flores-ganha-adaptacao-de-jean-pierre-jeunet-a-passagem-do-romance-para-o-cinema-tem-lancamento-anunciado-para-dezembro-e-desperta-curiosidade.htmlCultura2852'Água Fresca Para as Flores' ganha adaptação de Jean-Pierre Jeunet: a passagem do romance para o cinema tem lançamento anunciado para dezembro e desperta curiosidadehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524369-agua-fresca-para-as-flores-ganha-adaptacao-de-jean-pierre-jeunet-a-passagem-do-romance-para-o-cinema-tem-lancamento-anunciado-para-dezembro-e-desperta-curiosidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:53Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524374-nem-comecou-e-ja-mobiliza-uma-multidao-evento-com-lionel-messi-em-oviedo-reune-mais-de-16-mil-pessoas-ao-mesmo-tempo-em-uma-disputa-virtual-por-ingressos.htmlEsportes2310Nem começou e já mobiliza uma multidão: evento com Lionel Messi em Oviedo reúne mais de 16 mil pessoas ao mesmo tempo em uma disputa virtual por ingressoshttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524374-nem-comecou-e-ja-mobiliza-uma-multidao-evento-com-lionel-messi-em-oviedo-reune-mais-de-16-mil-pessoas-ao-mesmo-tempo-em-uma-disputa-virtual-por-ingressos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:54Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524373-idosa-volta-a-morar-em-antiga-escola-onde-se-formou-ha-quase-60-anos.htmlInternacionalCURIOSIDADES2607Idosa volta a morar em antiga escola onde se formou há quase 60 anoshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524373-idosa-volta-a-morar-em-antiga-escola-onde-se-formou-ha-quase-60-anos.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-20 16:54Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524378-um-detalhe-na-pesagem-da-maconha-muda-o-rumo-de-um-processo-por-trafico-na-espanha-tribunal-questiona-a-quantidade-de-droga-e-decide-o-futuro-dos-acusados.htmlInternacional2262Um detalhe na pesagem da maconha muda o rumo de um processo por tráfico na Espanha: tribunal questiona a quantidade de droga e decide o futuro dos acusadoshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524378-um-detalhe-na-pesagem-da-maconha-muda-o-rumo-de-um-processo-por-trafico-na-espanha-tribunal-questiona-a-quantidade-de-droga-e-decide-o-futuro-dos-acusados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:55Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524382-estudante-descobre-inseto-rarissimo-do-gelo-no-parque-yellowstone.htmlCiência2362Estudante descobre inseto raríssimo do gelo no parque Yellowstonehttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524382-estudante-descobre-inseto-rarissimo-do-gelo-no-parque-yellowstone.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:55Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524379-exercicios-de-forca-pela-manha-podem-influenciar-sua-disposicao-no-trabalho-dizem-treinadores-mas-detalhes-da-rotina-ajudam-a-entender-quem-sente-esse-efeito.htmlBem viver2402Exercícios de força pela manhã podem influenciar sua disposição no trabalho, dizem treinadores, mas detalhes da rotina ajudam a entender quem sente esse efeitohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524379-exercicios-de-forca-pela-manha-podem-influenciar-sua-disposicao-no-trabalho-dizem-treinadores-mas-detalhes-da-rotina-ajudam-a-entender-quem-sente-esse-efeito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:55Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524381-uma-crianca-obediente-e-necessariamente-boa-reflexao-de-emilio-duro-sobre-educacao-infantil-questiona-uma-associacao-comum-e-o-espaco-da-familia-na-carreira.htmlInternacional2855Uma criança obediente é necessariamente boa? Reflexão de Emilio Duró sobre educação infantil questiona uma associação comum e o espaço da família na carreirahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524381-uma-crianca-obediente-e-necessariamente-boa-reflexao-de-emilio-duro-sobre-educacao-infantil-questiona-uma-associacao-comum-e-o-espaco-da-familia-na-carreira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 16:55Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524383-perse-flavio-bolsonaro-promete-volta-de-beneficios-fiscais-para-setor-de-eventos.htmlPolíticaperse, shows, eventos, flávio bolsonaro2696Perse: Flávio Bolsonaro promete volta de benefícios fiscais para setor de eventoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524383-perse-flavio-bolsonaro-promete-volta-de-beneficios-fiscais-para-setor-de-eventos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 17:05Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524388-mae-de-virginia-fonseca-relembra-quando-era-faxineira-nos-eua.htmlCulturamãe, Virgínia Fonseca, reality, faxineira, EUA1914Mãe de Virginia Fonseca relembra quando era faxineira nos EUAhttps://www.tupi.fm/entretenimento/mae-de-virginia-fonseca-relembra-quando-era-faxineira-nos-eua-sinto-saudade-daquele-tempo/Digital
Estado de Minas2026-10-20 17:11Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524353-que-tal-um-novo-amigo-shopping-de-bh-promove-evento-de-adocao-de-pets.htmlGeraisAdoção, patio savassi, shopping em BH1920Que tal um novo amigo? Shopping de BH promove evento de adoção de petshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524353-que-tal-um-novo-amigo-shopping-de-bh-promove-evento-de-adocao-de-pets.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 17:16ANNA VIRGINIA BALLOUSSIERhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524397-janones-sai-do-hospital-compara-lula-a-messi-e-diz-que-petista-nao-precisa-usar-redes-sociais.htmlPolíticaAndré Janones, eleições-2026, lula3939Janones sai do hospital, compara Lula a Messi e diz que petista não precisa usar redes sociaishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524397-janones-sai-do-hospital-compara-lula-a-messi-e-diz-que-petista-nao-precisa-usar-redes-sociais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 17:23Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524368-apostas-digitais-lideram-vicios-identificados-por-psicologos-entenda.htmlBem vivertranstorno mental, vício em apostas, bets, psicologia3326Apostas digitais lideram vícios identificados por psicólogos: entendahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524368-apostas-digitais-lideram-vicios-identificados-por-psicologos-entenda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 17:37Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524384-mg-285-batida-entre-caminhoes-de-gado-e-de-sorvete-mata-motorista.htmlGeraisAcidente, morte, gado, animais, bombeiros, Zona da Mata, mg1684MG-285: batida entre caminhões de gado e de sorvete mata motorista https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524384-mg-285-batida-entre-caminhoes-de-gado-e-de-sorvete-mata-motorista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 17:39Leandro Prazeres - Da BBC News Brasil em Brasília; Luiz Fernando Toledo - BBC News Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524400-mensagens-de-vorcaro-mostram-comparacao-entre-banqueiro-e-jeffrey-epstein-jeff-ta-amador-demais.htmlPolíticaBanco Master, contrato, Daniel Vorcaro, criminoso, Epstein10025Mensagens de Vorcaro mostram comparação entre banqueiro e Jeffrey Epstein: 'Jeff tá amador demais'https://www.bbc.com/portuguese/articles/ck4g18721rv2oDigital
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Estado de Minas2026-10-20 17:54Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524404-saude-inicia-oferta-de-novos-medicamentos-oncologicos-no-sus.htmlBem viverSUS, Tratamento do Câncer, medicamentos contra cânce, ONCOLOGIA, medicamento contra câncer6339Saúde inicia oferta de novos medicamentos oncológicos no SUShttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/saude-inicia-oferta-de-novos-medicamentos-oncologicos-no-susDigital
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Estado de Minas2026-10-20 18:08WALTER PORTO - Folhapresshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524464-biblioteca-nacional-premia-adelia-prado.htmlCulturaAdélia Prado, literatura, prêmio, poeta, mineira3019Biblioteca Nacional premia Adélia Pradohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524464-biblioteca-nacional-premia-adelia-prado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 18:12Danandra Rocha - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524468-campanha-de-flavio-rejeita-proposta-de-lula-sobre-quebra-de-sigilos.htmlPolíticaCampanha, lula, flávio bolsonaro, quebra de sigilo, eleicoes-20261842Campanha de Flávio rejeita proposta de Lula sobre quebra de sigiloshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524468-campanha-de-flavio-rejeita-proposta-de-lula-sobre-quebra-de-sigilos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 18:13Pedro Naves*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524472-bh-recebe-a-9-mostra-cinema-dos-quilombos.htmlCulturacinema , filmes, mostra, ciclo, quilombola, BH3829BH recebe a 9ª Mostra Cinema dos Quilomboshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524472-bh-recebe-a-9-mostra-cinema-dos-quilombos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 18:17Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524484-borsch-conheca-a-tradicional-sopa-de-beterraba-que-e-simbolo-da-culinaria-ucraniana.htmlGaleria6Borsch: conheça a tradicional sopa de beterraba que é símbolo da culinária ucranianahttps://www.flipar.com.br/?p=694852&preview=true&preview_id=694852Digital
Estado de Minas2026-10-20 18:18Raphaela Peixoto - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524480-andre-mendonca-e-relator-de-pedido-de-lula-para-quebra-de-sigilos-no-tse.htmlPolíticaAndré mendonça, Lula, Quebra de sigilo, Tse, eleições, eleições2026, Eleições-20261235André Mendonça é relator de pedido de Lula para quebra de sigilos no TSEhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524480-andre-mendonca-e-relator-de-pedido-de-lula-para-quebra-de-sigilos-no-tse.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 18:23Daniel Barbosahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524486-pitty-volta-com-um-admiravel-disco-novo.htmlCulturaPitty, música, cantora, disco, lançamento, crítica, rock5618Pitty volta com um admirável disco novohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524486-pitty-volta-com-um-admiravel-disco-novo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 18:23Victor Correia - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524487-flavio-promete-devolver-parte-de-contas-via-pix-mas-nao-detalha.htmlPolíticaBolsonaro, Economia, Pix1826Flávio promete devolver parte de contas via Pix, mas não detalhahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524487-flavio-promete-devolver-parte-de-contas-via-pix-mas-nao-detalha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 18:28Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524437-cristiano-machado-tera-mudancas-no-transito-a-partir-de-quarta-feira-em-bh.htmlGeraistrânsito, Belo Horizonte3255Cristiano Machado terá mudanças no trânsito a partir de quarta-feira em BH https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524437-cristiano-machado-tera-mudancas-no-transito-a-partir-de-quarta-feira-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 18:30Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524473-mudanca-em-secoes-eleitorais-atinge-26-cidades-mineiras-veja-quais.htmlPolítica2026, Eleitoral, Eleitores, Eleições, Local, Mudança, Pernambuco17337Mudança em seções eleitorais atinge 26 cidades mineiras; veja quaishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524473-mudanca-em-secoes-eleitorais-atinge-26-cidades-mineiras-veja-quais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 18:44Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524499-mega-sena-3072-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-20-10.htmlNacionalAPOSTAS, Caix, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, NÚMEROS3977Mega-Sena 3072 e outras loterias: confira os números sorteados (20/10)https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524499-mega-sena-3072-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-20-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 18:49Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524505-itamaraty-reage-a-milei-e-o-acusa-de-tentar-interferir-nas-eleicoes-brasileiras.htmlPolíticaMilei, eleicoes-2026, diplomacia, itamaraty2257Itamaraty reage a Milei e o acusa de tentar interferir nas eleições brasileirashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524505-itamaraty-reage-a-milei-e-o-acusa-de-tentar-interferir-nas-eleicoes-brasileiras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 19:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524514-99food-chega-a-belem-e-amplia-opcoes-de-delivery.htmlMundo Corporativo330999Food chega a Belém e amplia opções de deliveryhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524514-99food-chega-a-belem-e-amplia-opcoes-de-delivery.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 19:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524517-primeiro-cessna-citation-cj4-gen3-avanca-rumo-a-entrada-em-servico-com-a-saida-da-primeira-unidade-de-producao-da-fabrica.htmlMundo Corporativo8298Primeiro Cessna Citation CJ4 Gen3 avança rumo à entrada em serviço com a saída da primeira unidade de produção da fábricahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524517-primeiro-cessna-citation-cj4-gen3-avanca-rumo-a-entrada-em-servico-com-a-saida-da-primeira-unidade-de-producao-da-fabrica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 19:06Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524500-vereadores-aprovam-uso-de-cameras-nas-areas-externas-das-escolas-de-bh.htmlGeraisEscolas, Vereadores, Belo Horizonte, escolas , câmeras2969Vereadores aprovam uso de câmeras nas áreas externas das escolas de BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524500-vereadores-aprovam-uso-de-cameras-nas-areas-externas-das-escolas-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 19:10Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524409-pbh-fecha-cerco-contra-cacambas-irregulares-confira-as-regras.htmlGeraisPBH, Belo Horizonte, Multa, Caçambas4291PBH fecha cerco contra caçambas irregulares; confira as regrashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524409-pbh-fecha-cerco-contra-cacambas-irregulares-confira-as-regras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 19:25Luíza Altoéhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524527-cpmi-para-investigar-flavio-bolsonaro-tem-mais-da-metade-das-assinaturas-necessarias.htmlPolíticaBolsonaro, CPMI, Flávio Bolsonaro, congresso, senado, lulinha, master, INSS3577CPMI para investigar Flávio Bolsonaro tem mais da metade das assinaturas necessáriashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524527-cpmi-para-investigar-flavio-bolsonaro-tem-mais-da-metade-das-assinaturas-necessarias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 19:32Francisco Artur de Lima - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524538-lula-anuncia-sancao-de-anistia-a-dividas-de-meis-e-envio-da-pec-da-tarifa-zero.htmlPolíticalula, MEI, dívidas, fim da escala 6x1, tarifa zero, eleicoes-20262235Lula anuncia sanção de anistia a dívidas de MEIs e envio da PEC da Tarifa Zerohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524538-lula-anuncia-sancao-de-anistia-a-dividas-de-meis-e-envio-da-pec-da-tarifa-zero.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524552-andersen-consulting-incorpora-empresa-colaboradora-no-uzbequistao.htmlMundo Corporativo3527Andersen Consulting incorpora empresa colaboradora no Uzbequistãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524552-andersen-consulting-incorpora-empresa-colaboradora-no-uzbequistao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524553-a-parse-biosciences-lancou-o-evercode-max-que-permite-que-os-pesquisadores-analisem-mais-celulas-e-amostras-com-maior-flexibilidade.htmlMundo Corporativo4448A Parse Biosciences lançou o Evercode MAX, que permite que os pesquisadores analisem mais células e amostras com maior flexibilidadehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524553-a-parse-biosciences-lancou-o-evercode-max-que-permite-que-os-pesquisadores-analisem-mais-celulas-e-amostras-com-maior-flexibilidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:05Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524547-nikolas-se-enfurece-com-remocao-de-musica-em-video-sobre-nordestinos.htmlPolíticaflávio bolsonaro, Nikolas Ferreira, Nordeste, Lula2699Nikolas se enfurece com remoção de música em vídeo sobre nordestinoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524547-nikolas-se-enfurece-com-remocao-de-musica-em-video-sobre-nordestinos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:07DANIELA ARCANJOhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524558-a-seis-dias-da-eleicao-milei-volta-a-chamar-lula-de-esquerdista-ladrao.htmlPolíticaAtaques, Crise, Eleições, Flávio Bolsonaro, Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula5392A seis dias da eleição, Milei volta a chamar Lula de "esquerdista ladrão"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524558-a-seis-dias-da-eleicao-milei-volta-a-chamar-lula-de-esquerdista-ladrao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:25Junio Silva - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524567-flavio-bolsonaro-recebe-apoio-de-cantores-sertanejos-saiba-quem.htmlPolíticaBolsonaro1874Flávio Bolsonaro recebe apoio de cantores sertanejos; saiba quemhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524567-flavio-bolsonaro-recebe-apoio-de-cantores-sertanejos-saiba-quem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:28Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524569-alem-dos-quadros-e-espelhos-uma-mudanca-nas-paredes-ganha-espaco-na-decoracao-da-sala-e-revela-novas-formas-de-dar-personalidade-ao-ambiente-com-texturas.htmlCasa e Decoração2331Além dos quadros e espelhos: uma mudança nas paredes ganha espaço na decoração da sala e revela novas formas de dar personalidade ao ambiente com texturashttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524569-alem-dos-quadros-e-espelhos-uma-mudanca-nas-paredes-ganha-espaco-na-decoracao-da-sala-e-revela-novas-formas-de-dar-personalidade-ao-ambiente-com-texturas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:29Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524571-o-reservatorio-de-uma-hidreletrica-ocupa-2-360-km-na-amazonia-mas-o-que-acontece-sob-suas-aguas-desafia-a-ideia-de-energia-limpa-e-expoe-um-dilema-climatico.htmlCiênciaUsina Hidrelétrica de Balbina, amazônia brasileira, amazônia, manaus, usina hidrelétrica, gases de efeito estufa2319O reservatório de uma hidrelétrica ocupa 2.360 km² na Amazônia, mas o que acontece sob suas águas desafia a ideia de energia limpa e expõe um dilema climáticohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524571-o-reservatorio-de-uma-hidreletrica-ocupa-2-360-km-na-amazonia-mas-o-que-acontece-sob-suas-aguas-desafia-a-ideia-de-energia-limpa-e-expoe-um-dilema-climatico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:31Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524572-veterano-perde-as-duas-pernas-e-um-braco-mas-encontra-proposito-ao-ajudar-outras-pessoas-e-faz-uma-afirmacao-surpreendente-sobre-sua-vida-depois-das-perdas.htmlInternacionalveterano de guerra, guerra do afeganistão, José Martínez, estados unidos2424Veterano perde as duas pernas e um braço, mas encontra propósito ao ajudar outras pessoas e faz uma afirmação surpreendente sobre sua vida depois das perdashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524572-veterano-perde-as-duas-pernas-e-um-braco-mas-encontra-proposito-ao-ajudar-outras-pessoas-e-faz-uma-afirmacao-surpreendente-sobre-sua-vida-depois-das-perdas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:32Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524573-shaquille-o-neal-leva-a-musculacao-a-serio-aos-54-anos-sua-rotina-de-treinos-no-estilo-fisiculturista-chama-atencao-pela-frequencia-com-que-ele-vai-a-academia.htmlBem viverShaquille O'Neal, musculação, treino2647Shaquille O’Neal leva a musculação a sério aos 54 anos: sua rotina de treinos no estilo fisiculturista chama atenção pela frequência com que ele vai à academiahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524573-shaquille-o-neal-leva-a-musculacao-a-serio-aos-54-anos-sua-rotina-de-treinos-no-estilo-fisiculturista-chama-atencao-pela-frequencia-com-que-ele-vai-a-academia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:34Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524574-colecionador-compra-34-kg-de-lego-usado-por-rs-1-mil-mas-descobre-no-lote-um-navio-de-piratas-do-caribe-que-sozinho-e-avaliado-em-mais-de-rs-5-mil.htmlInternacionallego, Piratas do Caribe, Jack Sparrow, colecionador, 4184 O Pérola Negra3225Colecionador compra 34 kg de LEGO usado por R$ 1 mil, mas descobre no lote um navio de Piratas do Caribe que sozinho é avaliado em mais de R$ 5 milhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524574-colecionador-compra-34-kg-de-lego-usado-por-rs-1-mil-mas-descobre-no-lote-um-navio-de-piratas-do-caribe-que-sozinho-e-avaliado-em-mais-de-rs-5-mil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:34Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524577-aprender-idiomas-na-infancia-tem-uma-janela-que-comeca-antes-das-primeiras-palavras-neurocientista-explica-o-que-acontece-no-cerebro-nesse-periodo-decisivo.htmlCiênciaeducação infantil, plasticidade cerebral, segundo idioma, aprendizado, desenvolvimento bilíngue, bilinguismo infantil2519Aprender idiomas na infância tem uma janela que começa antes das primeiras palavras: neurocientista explica o que acontece no cérebro nesse período decisivohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524577-aprender-idiomas-na-infancia-tem-uma-janela-que-comeca-antes-das-primeiras-palavras-neurocientista-explica-o-que-acontece-no-cerebro-nesse-periodo-decisivo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:36Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524578-azeite-de-oliva-faz-bem-mas-nao-vale-tudo-cardiologista-explica-os-cuidados-no-consumo-e-na-conservacao-que-merecem-atencao-mesmo-em-uma-dieta-saudavel.htmlBem viverazeite extravirgem, dicas, azeite de oliva, como armazenar2597Azeite de oliva faz bem, mas não vale tudo: cardiologista explica os cuidados no consumo e na conservação que merecem atenção mesmo em uma dieta saudávelhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524578-azeite-de-oliva-faz-bem-mas-nao-vale-tudo-cardiologista-explica-os-cuidados-no-consumo-e-na-conservacao-que-merecem-atencao-mesmo-em-uma-dieta-saudavel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:37Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524580-carlos-sobre-bolsonaro-nos-libertaremos-o-senhor.htmlPolíticaBolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eleições, Eleições 20262658Carlos sobre Bolsonaro: 'Nós libertaremos o senhor'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524580-carlos-sobre-bolsonaro-nos-libertaremos-o-senhor.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 20:38Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524581-ciro-gomes-sobre-o-brasil-em-2027-estou-seguro-que-nao-tem-jeito.htmlPolíticaCiro Gomes, Eleições, Política1687Ciro Gomes sobre o Brasil em 2027: “Estou seguro que não tem jeito”https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524581-ciro-gomes-sobre-o-brasil-em-2027-estou-seguro-que-nao-tem-jeito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 21:13DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524597-tru-simulation-apresenta-o-primeiro-dispositivo-de-treinamento-de-voo-da-cessna-grand-caravan-ex-na-plataforma-veris.htmlMundo Corporativo7759TRU Simulation apresenta o primeiro dispositivo de treinamento de voo da Cessna Grand Caravan EX na plataforma Verishttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524597-tru-simulation-apresenta-o-primeiro-dispositivo-de-treinamento-de-voo-da-cessna-grand-caravan-ex-na-plataforma-veris.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 21:13DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524598-wetex-2026-atrai-60-instituicoes-e-empresas-patrocinadoras-dos-emirados-arabes-unidos-e-do-exterior.htmlMundo Corporativo3833WETEX 2026 atrai 60 instituições e empresas patrocinadoras dos Emirados Árabes Unidos e do exteriorhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524598-wetex-2026-atrai-60-instituicoes-e-empresas-patrocinadoras-dos-emirados-arabes-unidos-e-do-exterior.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 22:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524616-92-dos-lideres-de-conformidade-querem-certificacao-externa-sobre-os-agentes-de-ia-nao-existia-nenhuma-para-os-riscos-on-chain-a-elliptic-acabou-de-cria-la-e-e-gratuita.htmlMundo Corporativo518292% dos líderes de conformidade querem certificação externa sobre os agentes de IA. Não existia nenhuma para os riscos on-chain. A Elliptic acabou de criá-la, e é gratuita.https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524616-92-dos-lideres-de-conformidade-querem-certificacao-externa-sobre-os-agentes-de-ia-nao-existia-nenhuma-para-os-riscos-on-chain-a-elliptic-acabou-de-cria-la-e-e-gratuita.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 22:02Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524606-video-cleitinho-pede-ajuda-a-politicos-para-ampliar-votos-de-flavio-em-mg.htmlPolíticaFlávio bolsonaro, Política3914Vídeo: Cleitinho pede ajuda a políticos para ampliar votos de Flávio em MGhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524606-video-cleitinho-pede-ajuda-a-politicos-para-ampliar-votos-de-flavio-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 22:19Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524622-mega-sena-3072-acumula-e-vai-a-rs-200-milhoes-14-mineiros-acertam-a-quina.htmlNacionalAcumula, Da, Mega, Mega-sena, Milhões, Quina, R$1419Mega-Sena 3072 acumula e vai a R$ 200 milhões; 14 mineiros acertam a quinahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524622-mega-sena-3072-acumula-e-vai-a-rs-200-milhoes-14-mineiros-acertam-a-quina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 22:57Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524633-lotofacil-3810-quina-7148-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-21-10.htmlNacionalCaixa, Loteria, Lotofácil, Quina2844Lotofácil 3810, Quina 7148, e mais: confira os números sorteados (21/10)https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524633-lotofacil-3810-quina-7148-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-21-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 23:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524635-flightsafety-international-e-honda-aircraft-company-firmam-parceria-para-oferecer-novo-curso-aos-pilotos-do-ha-420.htmlMundo Corporativo5053FlightSafety International e Honda Aircraft Company firmam parceria para oferecer novo curso aos pilotos do HA-420https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524635-flightsafety-international-e-honda-aircraft-company-firmam-parceria-para-oferecer-novo-curso-aos-pilotos-do-ha-420.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-20 23:37WeMystic - WeMystichttps://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7524642-assobiar-dentro-de-casa-pode-trazer-maus-espiritos.htmlHoróscopoConsciência Plena, Espiritualidade, Umbanda2602Assobiar dentro de casa pode trazer maus espíritos?https://www.wemystic.com.br/assobiar-dentro-casa-maus-espiritos/?utm_source=parceiros&utm_medium=emDigital
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Estado de Minas2026-10-21 00:28Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524646-por-onde-anda-um-dos-generais-mais-proximos-de-jair-bolsonaro.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1293Por onde anda um dos generais mais próximos de Jair Bolsonaro?https://platobr.com.br/por-onde-anda-um-dos-generais-mais-proximos-de-jair-bolsonaroDigital
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Estado de Minas2026-10-21 02:00Jaeci Carvalhohttps://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7524361-galo-na-final-da-sula-pelo-segundo-ano-consecutivo.htmlColunistas#Jaeci CarvalhoAtlético, semifinais3751Galo na final da Sula pelo segundo ano consecutivohttps://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7524361-galo-na-final-da-sula-pelo-segundo-ano-consecutivo.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524570-reforma-tributaria-cancelar-e-improvavelmudar-ainda-e-possivel.htmlOpiniãoCâmara, Política, Reforma tributária, Senado2712Reforma tributária: cancelar é improvável,mudar ainda é possívelhttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524570-reforma-tributaria-cancelar-e-improvavelmudar-ainda-e-possivel.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 04:07DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524654-proximo-passo-proximo-horizonte-conferencia-de-parcerias-mundiais-do-grupo-shacman-e-globefest-em-xian.htmlMundo Corporativo5206Próximo Passo, Próximo Horizonte | Conferência de Parcerias Mundiais do Grupo SHACMAN e GlobeFest em Xi'anhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524654-proximo-passo-proximo-horizonte-conferencia-de-parcerias-mundiais-do-grupo-shacman-e-globefest-em-xian.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 06:04Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524658-caminhao-derruba-poste-e-enxame-de-abelhas-atrapalha-resgate-na-pampulha.htmlGeraisBH, Pampulha, Acidente, Corpo de Bombeiros853Caminhão derruba poste, e enxame de abelhas atrapalha resgate, na Pampulhahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524658-caminhao-derruba-poste-e-enxame-de-abelhas-atrapalha-resgate-na-pampulha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 06:10Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524659-mg-suspeito-de-cometer-abuso-sexual-infantil-na-internet-e-preso.htmlGeraisnorte-de-minas, minas-gerais, abuso-sexual, Polícia1074MG: suspeito de cometer abuso sexual infantil na internet é presohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524659-mg-suspeito-de-cometer-abuso-sexual-infantil-na-internet-e-preso.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 07:20DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524670-robos-humanoides-da-yyforce-serao-treinados-como-camareiros-no-novotel-hotel.htmlMundo Corporativo8264Robôs Humanoides da YYForce Serão Treinados Como Camareiros no Novotel Hotelhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524670-robos-humanoides-da-yyforce-serao-treinados-como-camareiros-no-novotel-hotel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 07:24Alexandre Carneiro,Jair Amaral,Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524661-obras-na-avenida-cristiano-machado-alteram-transito-a-partir-desta-quarta.htmlGeraisBH, Trânsito, Obras, PBH5434Obras na Avenida Cristiano Machado alteram trânsito a partir desta quartahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524661-obras-na-avenida-cristiano-machado-alteram-transito-a-partir-desta-quarta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 07:28BBC News,Stephen McDonell - Correspondente na Chinahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524666-industria-da-solidao-os-servicos-que-oferecem-companhia-a-chineses-solitarios.htmlBem viverSOLIDÃO, CHINA, ENVELHECIMENTO, IDOSOS9186Indústria da solidão: os serviços que oferecem companhia a chineses solitárioshttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cjn5vq4p0pdloDigital
Estado de Minas2026-10-21 07:44Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524673-meio-ideia-flavio-tem-511-e-lula-489-dos-votos-validos.htmlPolíticaLula, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral, eleicoes-20261145Meio/Ideia: Flávio tem 51,1%, e Lula, 48,9% dos votos válidoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524673-meio-ideia-flavio-tem-511-e-lula-489-dos-votos-validos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 07:50Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524675-motorista-e-preso-com-1-tonelada-de-maconha-em-carreta-de-minerio-na-br-262.htmlGeraisBR-262, trafico-de-drogas, Polícia, Minas Gerais670Motorista é preso com 1 tonelada de maconha em carreta de minério na BR-262https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524675-motorista-e-preso-com-1-tonelada-de-maconha-em-carreta-de-minerio-na-br-262.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 08:00Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521943-pierre-cosmeticos-lanca-skincare-focado-em-pele-madura-em-foco-veja-o-que-vale-a-pena.htmlFeminino & Masculinoskincare, cuidado com a pele12488Pierre Cosméticos lança skincare focado em pele madura em foco; veja o que vale a penahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521943-pierre-cosmeticos-lanca-skincare-focado-em-pele-madura-em-foco-veja-o-que-vale-a-pena.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 08:03Giulia Granchi - Da BBC News Brasil em Londreshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524676-o-que-faz-um-vice-presidente-quando-o-presidente-esta-no-cargo.htmlPolíticaCongresso, Brasília, Geraldo Alckmin, Lula14068O que faz um vice-presidente quando o presidente está no cargo?https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm4g1x5ng0jkoDigital
Estado de Minas2026-10-21 08:12Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524680-janones-sobre-acoes-pro-lula-ate-domingo-sera-epico.htmlPolíticaJANONES, lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, segundo turno3377Janones sobre ações pró-Lula: ‘Até domingo será épico’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524680-janones-sobre-acoes-pro-lula-ate-domingo-sera-epico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 08:13Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7524686-memorial-da-lingua.htmlColunistas#Coluna EsplanadaLeandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder, Coluna Esplanada3230Memorial da Língua https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7524686-memorial-da-lingua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 08:16Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524668-quase-90-de-conteudos-virais-sobre-saude-sao-falsos-diz-agencia-lupa.htmlBem viverdesinformação, conteúdos falsos, saúde4560Quase 90% de conteúdos virais sobre saúde são falsos, diz Agência Lupahttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/quase-90-de-conteudos-virais-sobre-saude-sao-falsos-diz-agencia-lupaDigital
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Estado de Minas2026-10-21 09:50Luiz Fernando Toledo - BBC News Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524725-mulheres-de-ia-na-politica-o-golpe-que-lucra-com-lula-e-bolsonaro.htmlPolíticaELEIÇÕES 2026, Eleições, Flávio, Flávio Bolsonaro, IA, Instagram, Lula7905Mulheres de IA na política: O golpe que lucra com Lula e Bolsonarohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cmgr8qz1095joDigital
Estado de Minas2026-10-21 09:53Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524734-causa-da-morte-da-atriz-eva-marie-saint-e-revelada.htmlCulturacultura, celebridades, cinema, tv, séries2710Causa da morte da atriz Eva Marie Saint é reveladahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524734-causa-da-morte-da-atriz-eva-marie-saint-e-revelada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 09:55Estevam pelo Mundohttps://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7524739-cidade-do-cabo-no-verao-voo-direto-ou-por-joanesburgo-e-o-que-levar.htmlColunistas#Estevam pelo Mundo4134Cidade do Cabo no verão: voo direto ou por Joanesburgo, e o que levarhttps://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7524739-cidade-do-cabo-no-verao-voo-direto-ou-por-joanesburgo-e-o-que-levar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 10:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524746-lepas-abre-primeira-global-elegant-lifestyle-week-e-recebe-usuarios-de-todo-o-mundo-em-wuhu.htmlMundo Corporativo5884LEPAS Abre Primeira “Global Elegant Lifestyle Week” e Recebe Usuários de Todo o Mundo em Wuhuhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524746-lepas-abre-primeira-global-elegant-lifestyle-week-e-recebe-usuarios-de-todo-o-mundo-em-wuhu.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 10:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524745-expansao-de-grandes-redes-no-brasil-impulsiona-strip-malls.htmlMundo Corporativo3556Expansão de grandes redes no Brasil impulsiona strip mallshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524745-expansao-de-grandes-redes-no-brasil-impulsiona-strip-malls.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 10:04Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524750-antes-de-assumir-cleitinho-ja-enfrenta-desconfianca-dentro-do-proprio-grupo.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1479Antes de assumir, Cleitinho já enfrenta desconfiança dentro do próprio grupohttps://platobr.com.br/antes-de-assumir-cleitinho-ja-enfrenta-desconfianca-dentro-do-proprio-grupoDigital
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Estado de Minas2026-10-21 10:12Estado de Minashttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7524762-veja-fotos-do-incendio-em-acervo-de-sebo-em-bh.htmlGaleriaincêndio, BH, Corpo de Bombeiros320Veja fotos do incêndio em acervo de sebo em BHhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7524762-veja-fotos-do-incendio-em-acervo-de-sebo-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 10:15Carlos Marcelohttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7524774-terminar-um-livro-e-melhor-do-que-escrever-diz-ivan-angelo.htmlPensar3267"Terminar um livro é melhor do que escrever", diz Ivan Angelohttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7524774-terminar-um-livro-e-melhor-do-que-escrever-diz-ivan-angelo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 10:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524775-paul-bettany-sucesso-de-visionquest-e-casamento-com-jennifer-connelly.htmlGaleria6Paul Bettany: Sucesso de “VisionQuest” e casamento com Jennifer Connellyhttps://www.flipar.com.br/?p=694912Digital
Estado de Minas2026-10-21 10:16Danandra Rocha - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524763-exercito-do-lula-alcanca-7-milhoes-de-inscritos.htmlPolíticaAndré Janones, eleições 2026, redes sociais, Lula1447'Exército do Lula' alcança 7 milhões de inscritoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524763-exercito-do-lula-alcanca-7-milhoes-de-inscritos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 10:24Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524766-a-conta-que-preocupa-campanhas-de-lula-e-flavio-na-reta-final-do-2-turno.htmlPolíticalula, eleições 2026, flávio bolsonaro3492A conta que preocupa campanhas de Lula e Flávio na reta final do 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524766-a-conta-que-preocupa-campanhas-de-lula-e-flavio-na-reta-final-do-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 10:26Isabela Teixiera da Costahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513266-sonho-realizado.htmlFeminino & MasculinoModa, lançamento, marca, minas3939Sonho realizado https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513266-sonho-realizado.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 10:44Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524792-quaest-flavio-tem-45-e-lula-44-a-quatro-dias-do-2-turno.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro1653Quaest: Flávio tem 45% e Lula, 44%, a quatro dias do 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524792-quaest-flavio-tem-45-e-lula-44-a-quatro-dias-do-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 10:49Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524798-as-unicas-quatro-mulheres-que-disputam-o-2-turno-e-as-chances-de-serem-eleitas.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1331As únicas quatro mulheres que disputam o 2º turno e as chances de serem eleitashttps://platobr.com.br/as-unicas-quatro-mulheres-que-disputam-o-2o-turno-e-as-chances-de-serem-eleitasDigital
Estado de Minas2026-10-21 10:51Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7524796-como-funciona-o-mercado-de-brinquedos-raros-e-colecionaveis-no-brasil.htmlEconomia3380Como funciona o mercado de brinquedos raros e colecionáveis no Brasilhttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7524796-como-funciona-o-mercado-de-brinquedos-raros-e-colecionaveis-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 10:54Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524797-diferenca-entre-timidez-e-fobia-social-veja-os-sinais-que-exigem-ajuda-medica.htmlBem viver3781Diferença entre timidez e fobia social: veja os sinais que exigem ajuda médicahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524797-diferenca-entre-timidez-e-fobia-social-veja-os-sinais-que-exigem-ajuda-medica.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 12:02Leo Limahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524864-jogo-de-delivery-mostra-a-rotina-e-os-desafios-dos-entregadores.htmlTecnologiagames, jogos, tecnologia, delivery6339Jogo de delivery mostra a rotina e os desafios dos entregadoreshttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524864-jogo-de-delivery-mostra-a-rotina-e-os-desafios-dos-entregadores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 12:02Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524865-quaest-rejeicao-de-lula-diminui-e-a-de-flavio-aumenta.htmlPolíticaELEIÇÕES 2026, PESQUISA, PESQUISA QUAEST, REJEIÇÃO, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, SEGUNDO TURNO, QUAEST2499Quaest: Rejeição de Lula diminui, e a de Flávio aumentahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524865-quaest-rejeicao-de-lula-diminui-e-a-de-flavio-aumenta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 12:09Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524869-janones-faz-o-que-a-campanha-de-lula-nao-conseguiu-e-e-celebrado-pelo-pt.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1775Janones faz o que a campanha de Lula não conseguiu e é celebrado pelo PThttps://platobr.com.br/janones-faz-o-que-a-campanha-de-lula-nao-conseguiu-e-e-celebrado-pelo-ptDigital
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Estado de Minas2026-10-21 12:13No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524873-conhecido-como-messi-tecnico-e-banido-ate-2048-apos-ignorar-suspensao-por-crime-grave.htmlEsportes3448Conhecido como Messi, técnico é banido até 2048 após ignorar suspensão por crime gravehttps://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/21/messi-tecnico-banido-ate-2048-ignorar-suspensao-crime-grave/Digital
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Estado de Minas2026-10-21 12:24Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524723-ministro-da-fazenda-sobre-promessa-de-flavio-impossivel.htmlPolíticaLula, Flávio Bolsonaro, Durigan, Economia2864Ministro da Fazenda sobre promessa de Flávio: "Impossível"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524723-ministro-da-fazenda-sobre-promessa-de-flavio-impossivel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 12:25Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524895-mais-antigo-do-mundo-naufragio-de-quase-5-mil-anos-e-descoberto-na-costa-da-turquia.htmlGaleria6Mais antigo do mundo: naufrágio de quase 5 mil anos é descoberto na costa da Turquiahttps://www.flipar.com.br/?p=694971Digital
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Estado de Minas2026-10-21 12:31Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524875-sinpro-minas-repudia-colegio-apos-morte-de-professora-em-bh.htmlGeraisEscola, Sinpro4068Sinpro Minas repudia colégio após morte de professora em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524875-sinpro-minas-repudia-colegio-apos-morte-de-professora-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 12:40Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524905-teleton-2026-traz-encontro-de-xuxa-eliana-e-angelica-e-volta-de-virginia-ao-sbt.htmlCulturatv, cultura, celebridades2734Teleton 2026 traz encontro de Xuxa, Eliana e Angélica e volta de Virginia ao SBThttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524905-teleton-2026-traz-encontro-de-xuxa-eliana-e-angelica-e-volta-de-virginia-ao-sbt.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 12:49Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524900-lula-em-bh-ato-no-centro-altera-transito-e-exige-atencao-dos-motoristas.htmlGeraisAto, Lula1394Lula em BH: ato no Centro altera trânsito e exige atenção dos motoristashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524900-lula-em-bh-ato-no-centro-altera-transito-e-exige-atencao-dos-motoristas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 12:52Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524888-medo-de-volta-dos-bolsonaro-supera-o-da-reeleicao-de-lula-diz-quaest.htmlPolíticaBolsonaro, Lula, Quaest, Flávio Bolsonaro, pesquisa, pesquisa quaest, segundo turno, eleições 20261652Medo de volta dos Bolsonaro supera o da reeleição de Lula, diz Quaesthttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524888-medo-de-volta-dos-bolsonaro-supera-o-da-reeleicao-de-lula-diz-quaest.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 13:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524880-gripe-ou-poluicao-saiba-o-que-a-tosse-constante-pode-revelar.htmlBem viverCalor, Doenças Respiratórias, Gripe, Saúde4239Gripe ou poluição? Saiba o que a tosse constante pode revelar https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524880-gripe-ou-poluicao-saiba-o-que-a-tosse-constante-pode-revelar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 13:00Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524920-minas-gerais-lidera-pre-venda-de-passagens-rodoviarias-para-o-segundo-turno.htmlGeraisminas gerais, mg, eleições, eleicoes-20261981Minas Gerais lidera pré-venda de passagens rodoviárias para o segundo turnohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524920-minas-gerais-lidera-pre-venda-de-passagens-rodoviarias-para-o-segundo-turno.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 13:17Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524933-mulher-tem-falencia-hepatica-tres-paradas-cardiacas-e-danos-cerebrais-apos-usar-suplemento-viral-do-tiktok.htmlInternacionalmundo, reino unido2801Mulher tem falência hepática, três paradas cardíacas e danos cerebrais após usar suplemento viral do TikTokhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524933-mulher-tem-falencia-hepatica-tres-paradas-cardiacas-e-danos-cerebrais-apos-usar-suplemento-viral-do-tiktok.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 13:23Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7524936-ana-castela-se-une-a-rommanel-e-lanca-colecao-de-joias-da-boiadeira.htmlFeminino & Masculinomoda, acessórios, celebridades1822Ana Castela se une à Rommanel e lança coleção de joias da Boiadeirahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7524936-ana-castela-se-une-a-rommanel-e-lanca-colecao-de-joias-da-boiadeira.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 14:00Jenny Rees - Correspondente de saúde da BBC,no País de Galeshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524932-comecei-a-usar-cetamina-aos-14-anos-e-aos-22-precisei-de-fraldas.htmlBem vivercetamina, droga cetamina, Incontinência Urinária, escetamina11528'Comecei a usar cetamina aos 14 anos e aos 22 precisei de fraldas'https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm8xz1llkr54oDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:00Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524961-stf-deve-buscar-equilibrio-e-evitar-governo-dos-juizes-defende-fachin.htmlPolíticaEdson Fachin, STF, debate político, equilíbrio , código de ética 2975STF deve buscar equilíbrio e evitar 'governo dos juízes', defende Fachinhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524961-stf-deve-buscar-equilibrio-e-evitar-governo-dos-juizes-defende-fachin.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524964-vou-de-busao-amplia-compra-digital-de-passagens-no-nordeste.htmlMundo Corporativo6246Vou de Busão amplia compra digital de passagens no Nordestehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524964-vou-de-busao-amplia-compra-digital-de-passagens-no-nordeste.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524971-instituto-capim-santo-forma-56-alunos-em-pernambuco.htmlMundo Corporativo2030Instituto Capim Santo forma 56 alunos em Pernambucohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524971-instituto-capim-santo-forma-56-alunos-em-pernambuco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:09Victor Fuzeira e Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524973-a-aposta-de-renan-santos-sobre-para-onde-vai-o-seu-eleitorado-no-domingo.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1708A aposta de Renan Santos sobre para onde vai o seu eleitorado no domingohttps://platobr.com.br/a-aposta-de-renan-santos-sobre-para-onde-vai-o-seu-eleitorado-no-domingoDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:10Luiz Ribeirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524957-justica-condena-17-integrantes-de-organizacao-criminosa-do-jogo-do-bicho.htmlGeraisazar, dinheiro, Jogos, jogos de azar, lavagem, lavagem de dinheiro, jogo do bicho1973Justiça condena 17 integrantes de organização criminosa do jogo do bichohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524957-justica-condena-17-integrantes-de-organizacao-criminosa-do-jogo-do-bicho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:15Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7524978-angelica-revela-voto-sei-que-muita-gente-pensa-diferente-de-mim.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro2432Angélica revela voto: 'Sei que muita gente pensa diferente de mim'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524978-angelica-revela-voto-sei-que-muita-gente-pensa-diferente-de-mim.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:30Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524929-pmmg-ironiza-video-de-felca-recebe-criticas-e-volta-atras.htmlGeraispmmg, bullyng, polícia, felca, cyberbulying, "redes sociais"8905PMMG ironiza vídeo de Felca, recebe críticas e volta atráshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524929-pmmg-ironiza-video-de-felca-recebe-criticas-e-volta-atras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524985-desenvolvido-por-startup-conheca-o-z4-aeronave-com-asas-integradas-que-pode-transformar-a-aviacao-comercial.htmlGaleria6Desenvolvido por startup: conheça o Z4, aeronave com ‘asas integradas’ que pode transformar a aviação comercialhttps://www.flipar.com.br/?p=694977Digital
Estado de Minas2026-10-21 14:43PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524998-ate-45-das-licencas-avulsas-de-ia-ficam-quase-sem-uso-nas-empresas.htmlNetworking e Negócios4413Até 45% das licenças avulsas de IA ficam quase sem uso nas empresas809ac99c-9149-44af-8311-2f086683886aDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:45Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524999-quindim-conheca-a-origem-e-as-curiosidades-de-um-dos-doces-mais-populares-da-culinaria-afro-brasileira.htmlGaleria6Quindim: conheça a origem e as curiosidades de um dos doces mais populares da culinária afro-brasileirahttps://www.flipar.com.br/?p=694863&preview=true&preview_id=694863Digital
Estado de Minas2026-10-21 14:51Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7525004-fobia-social-entenda-condicao-que-afeta-rotina-e-gera-isolamento.htmlAgropecuárioFobia social, Ansiedade, Felca3189Fobia social: entenda condição que afeta rotina e gera isolamentohttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7525004-fobia-social-entenda-condicao-que-afeta-rotina-e-gera-isolamento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:53Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525009-tensao-final-a-ladainha-da-quebra-dos-sigilos-e-as-ameacas-misteriosas.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1501Tensão final: a ladainha da quebra dos sigilos e as ameaças misteriosashttps://platobr.com.br/tensao-final-a-ladainha-da-quebra-dos-sigilos-e-as-ameacas-misteriosasDigital
Estado de Minas2026-10-21 14:55Izabella Caixetahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524956-juiza-lanca-livro-sobre-o-silenciamento-de-mulheres-em-processos-de-guarda.htmlGerais6601Juíza lança livro sobre o silenciamento de mulheres em processos de guardahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524956-juiza-lanca-livro-sobre-o-silenciamento-de-mulheres-em-processos-de-guarda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:00Agência Fapesp,Fernanda Bassettehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524975-idosos-mais-ativos-tem-cerebro-preservado-em-areas-de-memoria-e-raciocinio.htmlBem viveridosos, atividade física, declínio cognitivo, saúde do cérebro6575Idosos mais ativos têm cérebro preservado em áreas de memória e raciocíniohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524975-idosos-mais-ativos-tem-cerebro-preservado-em-areas-de-memoria-e-raciocinio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:07Maria Reis*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525023-serie-musical-glee-vai-ganhar-reboot-inedito-apos-mais-de-uma-decada.htmlCulturaGlee, Ryan Murphy, Série, Reboot, Disneyplus3353Série musical 'Glee' vai ganhar reboot inédito após mais de uma décadahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525023-serie-musical-glee-vai-ganhar-reboot-inedito-apos-mais-de-uma-decada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:07DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525036-cirurgia-da-endometriose-evolui-com-mais-precisao.htmlMundo Corporativo7435Cirurgia da endometriose evolui com mais precisãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525036-cirurgia-da-endometriose-evolui-com-mais-precisao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:07DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525037-tecnologia-e-exercicio-mudam-a-rotina-de-cuidado-do-idoso.htmlMundo Corporativo7655Tecnologia e exercício mudam a rotina de cuidado do idoso https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525037-tecnologia-e-exercicio-mudam-a-rotina-de-cuidado-do-idoso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525038-black-friday-comprador-decide-cedo-e-vendedor-precisa-agir.htmlMundo Corporativo5825Black Friday: comprador decide cedo e vendedor precisa agirhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525038-black-friday-comprador-decide-cedo-e-vendedor-precisa-agir.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525039-99food-chega-a-teresina-e-amplia-a-concorrencia-no-delivery.htmlMundo Corporativo316899Food chega a Teresina e amplia a concorrência no delivery https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525039-99food-chega-a-teresina-e-amplia-a-concorrencia-no-delivery.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525040-zoom-avanca-estrategia-de-ia-com-nova-camada-de-contexto-unificada-que-ajuda-a-transformar-conversas-de-reunioes-em-trabalho-concluido.htmlMundo Corporativo15479Zoom Avança Estratégia de IA com Nova Camada de Contexto Unificada que Ajuda a Transformar Conversas de Reuniões em Trabalho Concluídohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525040-zoom-avanca-estrategia-de-ia-com-nova-camada-de-contexto-unificada-que-ajuda-a-transformar-conversas-de-reunioes-em-trabalho-concluido.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525041-grafana-labs-traz-busca-de-texto-completo-mais-rapida-e-otimizacao-de-dados-mais-inteligente-para-o-grafana-cloud-no-observabilitycon-2026.htmlMundo Corporativo9429Grafana Labs traz busca de texto completo mais rápida e otimização de dados mais inteligente para o Grafana Cloud no ObservabilityCON 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525041-grafana-labs-traz-busca-de-texto-completo-mais-rapida-e-otimizacao-de-dados-mais-inteligente-para-o-grafana-cloud-no-observabilitycon-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525042-visto-americano-abrir-redes-sociais-e-indicado-no-turismo.htmlMundo Corporativo4137Visto americano: abrir redes sociais é indicado no turismohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525042-visto-americano-abrir-redes-sociais-e-indicado-no-turismo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:15Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525045-casagrande-a-flavio-abra-o-sigilo-como-lula-qual-o-medo.htmlPolíticaflávio bolsonaro, lula, Casagrande, sigilo bancario, sigilo1855Casagrande a Flávio: 'Abra o sigilo como Lula, qual o medo?'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525045-casagrande-a-flavio-abra-o-sigilo-como-lula-qual-o-medo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:16Angela Mathyldehttps://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7525047-desvalorizacao-do-professor-compromete-saude-mental.htmlColunistas#Comportamento e Saúde Mental3179Desvalorização do professor compromete saúde mentalhttps://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7525047-desvalorizacao-do-professor-compromete-saude-mental.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:29Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525006-araras-azuis-sao-resgatadas-em-porta-malas-durante-fiscalizacao-na-br-381.htmlGerais1855Araras-azuis são resgatadas em porta-malas durante fiscalização na BR-381https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525006-araras-azuis-sao-resgatadas-em-porta-malas-durante-fiscalizacao-na-br-381.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:36Pedro Cerqueirahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7525021-chance-de-efetivacao-para-trabalhadores-temporarios-e-alta-diz-cdl-bh.htmlEconomiaEconomia1974Chance de efetivação para trabalhadores temporários é alta, diz CDL/BHhttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7525021-chance-de-efetivacao-para-trabalhadores-temporarios-e-alta-diz-cdl-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:41PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525075-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-lidera-a-rede-paz-ja.htmlNetworking e Negócios5550Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes lidera a Rede Paz já!20b9fcae-c0be-4e38-80f5-3bb9a77df6abDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:45Paula Laboissière Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525018-pediatras-alertam-para-riscos-de-brinquedos-com-ia.htmlBem viverinteligência artificial, Brinquedos com IA, pediatra, crianças5436Pediatras alertam para riscos de brinquedos com IAhttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/pediatras-alertam-para-riscos-de-brinquedos-com-iaDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:47PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525079-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-impulsiona-a-rede-paz.htmlNetworking e Negócios5392Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes impulsiona a Rede Paz 43ab2bc9-4a73-42ef-ae26-d2bc5217c396Digital
Estado de Minas2026-10-21 15:53Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525049-incendio-em-juiz-de-fora-imagem-de-nossa-senhora-fica-intacta-apos-chamas.htmlGeraisIncêndio, Juiz de Fora, Zona da Mata, Nossa Senhora, Crime, PMMG1431Incêndio em Juiz de Fora: imagem de Nossa Senhora fica intacta após chamashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525049-incendio-em-juiz-de-fora-imagem-de-nossa-senhora-fica-intacta-apos-chamas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:53PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525091-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-investe-em-eficiencia.htmlNetworking e Negócios5516Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes investe em eficiência 2d2b5e71-c68f-452b-a550-70e9c530bab0Digital
Estado de Minas2026-10-21 15:56PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525094-neurogenetica-e-terapias-genicas-avancos-cientificos-com-dignidade-humana.htmlNetworking e Negócios7354Neurogenética e terapias gênicas: avanços científicos com dignidade humana3d9bc0cb-b545-4c16-bc1c-13b2c15defadDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:58Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525055-flavio-bolsonaro-impoe-condicoes-a-lula-para-abrir-sigilo.htmlPolíticaEleições 2026, Flávio Bolsonaro, lula, flávio, pt, pl, marcola1924Flávio Bolsonaro impõe condições a Lula para abrir sigilohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525055-flavio-bolsonaro-impoe-condicoes-a-lula-para-abrir-sigilo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 15:58PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525097-canetas-emagrecedoras-e-lipedema-exigem-atencao-medica-e-cuidado-individualizado.htmlNetworking e Negócios6428Canetas emagrecedoras e lipedema exigem atenção médica e cuidado individualizadobb8256ae-10fe-4ca7-9bbb-8f2544233b3cDigital
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Estado de Minas2026-10-21 16:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525111-top-brasil-forma-mais-de-1-200-consultores-na-jornada-top.htmlMundo Corporativo7405Top Brasil forma mais de 1.200 consultores na Jornada Tophttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525111-top-brasil-forma-mais-de-1-200-consultores-na-jornada-top.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 16:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525121-so-18-dos-brasileiros-tem-seguro-de-vida-revela-pesquisa.htmlMundo Corporativo7517Só 18% dos brasileiros têm seguro de vida, revela pesquisahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525121-so-18-dos-brasileiros-tem-seguro-de-vida-revela-pesquisa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 16:11PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525136-expatriado-deve-garantir-por-escrito-o-cargo-que-tera-na-volta-ao-brasil.htmlNetworking e Negócios5010Expatriado deve garantir por escrito o cargo que terá na volta ao Brasilea4e35fb-b872-4604-9655-4c2c3859184bDigital
Estado de Minas2026-10-21 16:12Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525123-pedreiro-autonomo-revela-ganhos-reais-e-rotina-na-construcao-civil-mas-faz-alertas-para-futuro-na-profissao.htmlInternacionalpedreiro, autônomo, profissional, internacional2448Pedreiro autônomo revela ganhos reais e rotina na construção civil, mas faz alertas para futuro na profissãohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525123-pedreiro-autonomo-revela-ganhos-reais-e-rotina-na-construcao-civil-mas-faz-alertas-para-futuro-na-profissao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 16:12Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525124-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.htmlInternacionalBiodiversidade, Natureza, Bem viver2868O que há no fundo do Atlântico? Uma nova expedição investiga vazamentos na área que recebeu cerca de 200 mil barris de resíduos radioativos entre 1950 e 1990https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525124-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 16:12Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525131-ultimo-debate-antes-da-votacao-tera-checagem-de-informacoes-ao-vivo.htmlPolíticaEleições 2026, Eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, Flávio3827Último debate antes da votação terá checagem de informações ao vivo?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525131-ultimo-debate-antes-da-votacao-tera-checagem-de-informacoes-ao-vivo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 16:12Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525126-homem-compra-saco-de-bijuterias-por-cerca-de-rs-5-em-brecho-mas-identifica-no-lote-pecas-que-aparentam-ser-de-prata-de-lei.htmlInternacionalbrechó, prata de lei, ouro 14 quilates, testar peças2626Homem compra saco de bijuterias por cerca de R$ 5 em brechó, mas identifica no lote peças que aparentam ser de prata de leihttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525126-homem-compra-saco-de-bijuterias-por-cerca-de-rs-5-em-brecho-mas-identifica-no-lote-pecas-que-aparentam-ser-de-prata-de-lei.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 16:12Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525125-uma-moeda-de-ouro-no-meio-das-bijuterias-comprador-encontra-possivel-american-gold-eagle-de-1987-em-caixa-comprada-em-brecho.htmlInternacionalbrechó, American Gold Eagle, American Gold Eagle de 1987, estados unidos, item raro2335Uma moeda de ouro no meio das bijuterias: comprador encontra possível American Gold Eagle de 1987 em caixa comprada em brechóhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525125-uma-moeda-de-ouro-no-meio-das-bijuterias-comprador-encontra-possivel-american-gold-eagle-de-1987-em-caixa-comprada-em-brecho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 16:13Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525129-diesel-em-alta-nos-estados-unidos-acende-alerta-para-os-alimentos-como-o-custo-que-comeca-no-campo-percorre-a-cadeia-e-acaba-pesando-no-bolso-do-consumidor.htmlEconomiaestados unidos, combustiveis, petroleo, diesel, preço2137Diesel em alta nos Estados Unidos acende alerta para os alimentos: como o custo que começa no campo percorre a cadeia e acaba pesando no bolso do consumidorhttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7525129-diesel-em-alta-nos-estados-unidos-acende-alerta-para-os-alimentos-como-o-custo-que-comeca-no-campo-percorre-a-cadeia-e-acaba-pesando-no-bolso-do-consumidor.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 16:13Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525133-cheiro-de-casa-limpa-fervura-de-gengibre-e-limao-e-a-nova-tendencia-natural.htmlCasa e Decoração2103Cheiro de casa limpa: fervura de gengibre e limão é a nova tendência naturalhttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525133-cheiro-de-casa-limpa-fervura-de-gengibre-e-limao-e-a-nova-tendencia-natural.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 17:47Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525171-apos-21-anos-do-crime-mandante-de-morte-da-esposa-em-vicosa-e-preso.htmlGeraisassassinato, crime, esposa, SP, morte, prisão, zona da mata, justiça, mg2074Após 21 anos do crime, mandante de morte da esposa em Viçosa é presohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525171-apos-21-anos-do-crime-mandante-de-morte-da-esposa-em-vicosa-e-preso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 17:54Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525223-montadora-de-mg-e-condenada-por-demitir-empregada-com-transtorno-bipolar.htmlGeraisSaúde, Transtorno Bipolar, Montadora, TRT-MG3307Montadora de MG é condenada por demitir empregada com transtorno bipolarhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525223-montadora-de-mg-e-condenada-por-demitir-empregada-com-transtorno-bipolar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 17:57PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525240-do-brete-ao-celular-pecfort-aposta-em-tecnologia-que-automatiza-a-identificacao-animal-e-transforma-o-manejo-no-campo.htmlNetworking e Negócios12945Do brete ao celular: PecFort aposta em tecnologia que automatiza a identificação animal e transforma o manejo no campo.fc28cce3-5de0-4230-9316-c61d3b0c6e1bDigital
Estado de Minas2026-10-21 17:58Leo Limahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525236-gostosao-da-paulista-em-bh-homem-lembra-viral-em-ato-de-lula.htmlPolíticaELEICOES-2026, LULA, BH, BELO-HORIZONTE1031Gostosão da Paulista em BH? Homem lembra viral em ato de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525236-gostosao-da-paulista-em-bh-homem-lembra-viral-em-ato-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 18:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525246-consorcio-une-estrategia-financeira-e-expansao-dos-negocios.htmlMundo Corporativo3492Consórcio une estratégia financeira e expansão dos negócioshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525246-consorcio-une-estrategia-financeira-e-expansao-dos-negocios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 18:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525248-esmeralda-aposta-em-reveillon-tematico-do-egito-antigo.htmlMundo Corporativo4156Esmeralda aposta em Réveillon temático do Egito Antigohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525248-esmeralda-aposta-em-reveillon-tematico-do-egito-antigo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 18:03Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525250-casas-trogloditas-conheca-as-moradias-escavadas-na-rocha-e-descubra-onde-existem.htmlGaleria6Casas trogloditas: conheça as moradias escavadas na rocha e descubra onde existemhttps://www.flipar.com.br/?p=695084&preview=true&preview_id=695084Digital
Estado de Minas2026-10-21 18:11Gabriela Matinahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525257-morte-de-patriarca-desenterra-segredos-de-familia-em-ao-sabor-das-cinzas.htmlCulturacinema, filme, estreia, BH, em cartaz4938Morte de patriarca desenterra segredos de família em "Ao sabor das cinzas"https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525257-morte-de-patriarca-desenterra-segredos-de-familia-em-ao-sabor-das-cinzas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 18:22Ana Clara Torres*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525262-amor-de-mozart-pela-mulher-constanze-inspira-espetaculo-da-orquestra-415.htmlCulturaMozart, Música Clássica, Ópera, Orquestra 4153185Amor de Mozart pela mulher, Constanze, inspira espetáculo da Orquestra 415https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525262-amor-de-mozart-pela-mulher-constanze-inspira-espetaculo-da-orquestra-415.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 18:24Leo Limahttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525268-com-sapo-natal-e-jutai-minotauro-destaca-talentos-mineiros-do-mma.htmlEsportesmma, ufc, esportes1860Com Sapo Natal e Jutai, Minotauro destaca talentos mineiros do MMAhttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525268-com-sapo-natal-e-jutai-minotauro-destaca-talentos-mineiros-do-mma.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 18:24Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525269-lula-lidera-ato-em-bh-com-milhares-de-apoiadores.htmlPolíticalula, bh, eleicoes-2026, minas-gerais4338Lula lota o Centro de BH a quatro dias da eleição https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525269-lula-lidera-ato-em-bh-com-milhares-de-apoiadores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 18:26IVAN FINOTTIhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525270-overman-o-super-heroi-desempregado-brasileiro-estreia-hoje-nos-cinemas.htmlCulturaCinema, Laerte, Caco Ciocler, Filme5159"Overman", o super-herói desempregado brasileiro, chega aos cinemashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525270-overman-o-super-heroi-desempregado-brasileiro-estreia-hoje-nos-cinemas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 18:45Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525287-com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-caminho-para-conter-a-forca-do-pl-na-camara.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2094Com alianças à esquerda, Motta avança no caminho para conter a força do PL na Câmarahttps://platobr.com.br/com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-caminho-para-conter-a-forca-do-pl-na-camaraDigital
Estado de Minas2026-10-21 18:46Estado de Minashttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525242-ato-em-apoio-a-lula-reune-apoiadores-em-bh-veja-foto.htmlGaleria-1Ato em apoio a Lula reúne apoiadores em BH; veja fotoshttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525242-ato-em-apoio-a-lula-reune-apoiadores-em-bh-veja-foto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 18:54Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525289-lula-aceita-todas-as-condicoes-de-flavio-para-abertura-de-sigilos.htmlPolíticaa, Flavio, io, lula, Quebra, sigilo1395Lula aceita todas as condições de Flávio para abertura de sigiloshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525289-lula-aceita-todas-as-condicoes-de-flavio-para-abertura-de-sigilos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 19:09Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525302-com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-plano-para-conter-a-forca-do-pl-na-camara.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2094Com alianças à esquerda, Motta avança no plano para conter a força do PL na Câmarahttps://platobr.com.br/com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-plano-para-conter-a-forca-do-pl-na-camaraDigital
Estado de Minas2026-10-21 19:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525303-ltm-lanca-blueverse-valuemesh-para-ajudar-empresas-a-escalar-a-ia-em-transformacoes-baseadas-em-oracle.htmlMundo Corporativo5558LTM lança BlueVerse™ ValueMesh™ para ajudar empresas a escalar a IA em transformações baseadas em Oraclehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525303-ltm-lanca-blueverse-valuemesh-para-ajudar-empresas-a-escalar-a-ia-em-transformacoes-baseadas-em-oracle.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 19:15Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525288-tre-mg-anuncia-secoes-eleitorais-e-locais-de-votacao-alterados.htmlPolíticaLocais de votação, Política, Tre, Votação2245TRE-MG anuncia seções eleitorais e locais de votação alterados https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525288-tre-mg-anuncia-secoes-eleitorais-e-locais-de-votacao-alterados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 19:19Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525310-lula-diz-que-aceita-desafio-de-flavio-e-compara-com-truco-eu-to-com-zap.htmlPolíticaLula1114Lula diz que aceita desafio de Flávio e compara com truco: ‘Eu tô com zap’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525310-lula-diz-que-aceita-desafio-de-flavio-e-compara-com-truco-eu-to-com-zap.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 19:21Estado de Minashttps://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7525530-agroecologia-e-mobilizacao-comunitaria-700-mudas-transformam-ibirite-mg.htmlDiversidadeAgroecologia, mobilização, comunidade 5730Agroecologia e mobilização comunitária: 700 mudas transformam Ibirité (MG)https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7525530-agroecologia-e-mobilizacao-comunitaria-700-mudas-transformam-ibirite-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 19:26Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525314-casal-oferece-hospedagem-gratis-em-aldeia-de-20-habitantes-mas-quem-aceita-precisa-assumir-uma-tarefa-ligada-aos-peregrinos-que-passam-pelo-caminho-de-santiago.htmlTurismoturismo, espanha, workaway, voluntariado rural, trabalho, viagem3155Casal oferece hospedagem grátis em aldeia de 20 habitantes, mas quem aceita precisa assumir uma tarefa ligada aos peregrinos que passam pelo Caminho de Santiagohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525314-casal-oferece-hospedagem-gratis-em-aldeia-de-20-habitantes-mas-quem-aceita-precisa-assumir-uma-tarefa-ligada-aos-peregrinos-que-passam-pelo-caminho-de-santiago.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 19:28Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525318-cataratas-do-iguacu-alta-do-rio-transforma-a-paisagem-mas-e-o-impacto-no-acesso-pelo-lado-argentino-que-exige-atencao-de-quem-planeja-visitar-o-destino.htmlInternacionalCataratas do Iguaçu, Turismo2789Cataratas do Iguaçu: alta do rio transforma a paisagem, mas é o impacto no acesso pelo lado argentino que exige atenção de quem planeja visitar o destinohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525318-cataratas-do-iguacu-alta-do-rio-transforma-a-paisagem-mas-e-o-impacto-no-acesso-pelo-lado-argentino-que-exige-atencao-de-quem-planeja-visitar-o-destino.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 19:37Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525245-rapper-djonga-marca-presenca-em-ato-com-lula-em-bh.htmlPolíticaLula, Manifestação, Belo Horizonte , Djonga735Rapper Djonga marca presença em ato com Lula em BHhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525245-rapper-djonga-marca-presenca-em-ato-com-lula-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 19:39Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525301-empresario-e-indiciado-por-matar-outro-incendiado-dentro-de-carro-em-mg.htmlGeraisEmpresário, Gerais, Queimado2877Empresário é indiciado por matar outro incendiado dentro de carro em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525301-empresario-e-indiciado-por-matar-outro-incendiado-dentro-de-carro-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 19:51Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525330-lotofacil-3810-quina-7148-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados.htmlNacionalLoteria, Loterias, Lotofácil, NÚMEROS, Quina, SORTE5648Lotofácil 3810, Quina 7148 e outras loterias: confira os números sorteados https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525330-lotofacil-3810-quina-7148-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 20:03Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525338-mulher-compra-anel-por-cerca-de-rs-250-em-brecho-e-ouve-que-ele-nao-vale-nada-mas-recebe-oferta-de-quase-rs-2-mil-pela-peca-de-ouro-macico.htmlInternacionalanel de ouro maciço, joias, Alexis McBride, compra de brechó3544Mulher compra anel por cerca de R$ 250 em brechó e ouve que ele não vale nada, mas recebe oferta de quase R$ 2 mil pela peça de ouro maciçohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525338-mulher-compra-anel-por-cerca-de-rs-250-em-brecho-e-ouve-que-ele-nao-vale-nada-mas-recebe-oferta-de-quase-rs-2-mil-pela-peca-de-ouro-macico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 20:05Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525340-metade-vai-para-o-imposto-pedreiro-que-fatura-ate-rs-22-mil-por-mes-revela-a-realidade-financeira-da-profissao.htmlInternacionalpedreiro, construção civil, trabalho autônomo, empreendedorismo2464Metade vai para o imposto: pedreiro que fatura até R$ 22 mil por mês revela a realidade financeira da profissãohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525340-metade-vai-para-o-imposto-pedreiro-que-fatura-ate-rs-22-mil-por-mes-revela-a-realidade-financeira-da-profissao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 20:06Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525343-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.htmlCiênciaoceano atlântico, lixo nuclear, barris radioativos, mar, vazamento de material radioativo, contaminação, descarte atômico, projeto Nodssum, Frota Oceanográfica Francesa3269O que há no fundo do Atlântico? Uma nova expedição investiga vazamentos na área que recebeu cerca de 200 mil barris de resíduos radioativos entre 1950 e 1990https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525343-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 20:06Lara Santanahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525341-frase-atribuida-a-denzel-washington-faz-um-alerta-sobre-sonhos-e-metas-e-convida-voce-a-olhar-para-um-habito-diario-que-pode-deixar-seus-planos-apenas-no-papel.htmlCulturaDenzel Washington, discurso, conselho, sonhos, Universidade Dillard, Luisiana2542Frase atribuída a Denzel Washington faz um alerta sobre sonhos e metas e convida você a olhar para um hábito diário que pode deixar seus planos apenas no papelhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525341-frase-atribuida-a-denzel-washington-faz-um-alerta-sobre-sonhos-e-metas-e-convida-voce-a-olhar-para-um-habito-diario-que-pode-deixar-seus-planos-apenas-no-papel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 20:06Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525342-casal-deixa-filhos-de-13-e-16-anos-seguirem-sozinhos-em-trilha-a-2-300-m-de-altitude-mas-um-imprevisto-no-destino-leva-os-pais-a-acionar-resgate-no-meio-da-noite.htmlInternacionalmontanhas Dolomitas, adolescentes, irmãos, Alpes italianos, resgate2927Casal deixa filhos de 13 e 16 anos seguirem sozinhos em trilha a 2.300 m de altitude, mas um imprevisto no destino leva os pais a acionar resgate no meio da noitehttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525342-casal-deixa-filhos-de-13-e-16-anos-seguirem-sozinhos-em-trilha-a-2-300-m-de-altitude-mas-um-imprevisto-no-destino-leva-os-pais-a-acionar-resgate-no-meio-da-noite.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 20:08Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525344-uma-filha-jogou-fora-o-colchao-da-mae-mas-ele-nao-estava-vazio-cerca-de-rs-5-milhoes-estavam-escondidos-ali-e-agora-ela-busca-recupera-lo-em-depositos-de-lixo.htmlInternacionalTel Aviv, colchão, dinheiro, dinheiro escondido no colchão, israel, lixo1992Uma filha jogou fora o colchão da mãe, mas ele não estava vazio: cerca de R$ 5 milhões estavam escondidos ali, e agora ela busca recuperá-lo em depósitos de lixohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525344-uma-filha-jogou-fora-o-colchao-da-mae-mas-ele-nao-estava-vazio-cerca-de-rs-5-milhoes-estavam-escondidos-ali-e-agora-ela-busca-recupera-lo-em-depositos-de-lixo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 20:08Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525346-um-deslizamento-de-rochas-e-gelo-deixou-escombros-mas-o-risco-vai-alem-cerca-de-150-mil-litros-de-oleo-de-aquecimento-e-combustivel-ficaram-soterrados.htmlInternacionalBlatten, meio ambiente, deslizamento de terra, suíça, perigo ambiental, vilarejo de Blatten2546Um deslizamento de rochas e gelo deixou escombros, mas o risco vai além: cerca de 150 mil litros de óleo de aquecimento e combustível ficaram soterradoshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525346-um-deslizamento-de-rochas-e-gelo-deixou-escombros-mas-o-risco-vai-alem-cerca-de-150-mil-litros-de-oleo-de-aquecimento-e-combustivel-ficaram-soterrados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 20:09Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525347-gordura-de-pato-no-pure-por-que-o-substituto-da-manteiga-virou-a-nova-tendencia.htmlDegustagordura de pato, cozinha, purê de batata, dica2374Gordura de pato no purê: por que o substituto da manteiga virou a nova tendênciahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525347-gordura-de-pato-no-pure-por-que-o-substituto-da-manteiga-virou-a-nova-tendencia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-21 20:23Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525320-universidade-federal-de-uberlandia-tera-curso-de-medicina-em-2027.htmlGeraiscurso de medicina, MEC, medicina, ministro, universidade1144Universidade Federal de Uberlândia terá curso de medicina em 2027https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525320-universidade-federal-de-uberlandia-tera-curso-de-medicina-em-2027.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 20:27Estado de Minashttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525337-galeria-de-fotos-lula-conduz-multidao-em-bh-segurando-bandeira-do-brasil.htmlGaleria-1Galeria de fotos: Lula conduz multidão em BH segurando Bandeira do Brasil https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525337-galeria-de-fotos-lula-conduz-multidao-em-bh-segurando-bandeira-do-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-21 20:51Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525352-mg-virus-em-aves-resulta-em-suspensao-de-atendimento-a-animais.htmlGeraisAves, Vírus, Patos de Minas, IEF, Região Sudeste 1844MG: vírus em aves resulta em suspensão de atendimento à animaishttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525352-mg-virus-em-aves-resulta-em-suspensao-de-atendimento-a-animais.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 08:40Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525495-dois-jovens-de-19-e-23-anos-morrem-afogados-em-cachoeira-mineira-apos-pularem-de-pedra-amigo-conseguiu-se-salvar.htmlGerais2119Dois jovens de 19 e 23 anos morrem afogados em cachoeira mineira após pularem de pedra; amigo conseguiu se salvar https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525495-dois-jovens-de-19-e-23-anos-morrem-afogados-em-cachoeira-mineira-apos-pularem-de-pedra-amigo-conseguiu-se-salvar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 08:44Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525497-depoimento-de-cunhado-de-vorcaro-a-pf-e-adiado-para-29-de-outubro-policia-nao-explica-o-motivo.htmlNacional2338Depoimento de cunhado de Vorcaro à PF é adiado para 29 de outubro; polícia não explica o motivohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525497-depoimento-de-cunhado-de-vorcaro-a-pf-e-adiado-para-29-de-outubro-policia-nao-explica-o-motivo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 08:45Osmond Chia - Repórter de negócioshttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525479-o-que-e-php-e-a-falha-grave-de-seguranca-detectada-por-ia-que-tirou-sites-do-ar.htmlTecnologiaAtaque, Cibersegurança, Hackers, IA, Internet, PHP, Segurança7294O que é PHP e a falha grave de segurança detectada por IA que tirou sites do arhttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cqzjxp10r901oDigital
Estado de Minas2026-10-22 08:51Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525502-giulia-gam-revela-efeitos-de-excesso-de-medicacao-e-fala-em-renascimento.htmlGaleria6Giulia Gam revela efeitos de excesso de medicação e fala em renascimentohttps://www.flipar.com.br/?p=695037Digital
Estado de Minas2026-10-22 08:54Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525503-golpe-do-amor-em-minas-mulher-e-investigada-por-prejuizo-de-rs-400-mil-a-idoso.htmlGerais2190Golpe do amor em Minas: mulher é investigada por prejuízo de R$ 400 mil a idosohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525503-golpe-do-amor-em-minas-mulher-e-investigada-por-prejuizo-de-rs-400-mil-a-idoso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 08:55Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525475-clinica-de-estetica-e-investigada-por-realizar-cirurgias-plasticas-sem-autorizacao.htmlNacionalrio, clinica de estetica, morte, investigação2049Clínica de estética é investigada por realizar cirurgias plásticas sem autorização https://www.tupi.fm/rio/clinica-de-estetica-e-investigada-por-realizar-cirurgias-plasticas-sem-autorizacao-em-nova-iguacu/Digital
Estado de Minas2026-10-22 08:59Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525506-meses-apos-o-desabamento-rua-em-bh-recebe-o-nome-do-dono-do-lar-de-idosos-que-estava-entre-as-vitimas.htmlGerais1193Meses após o desabamento, rua em BH recebe o nome do dono do lar de idosos que estava entre as vítimashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525506-meses-apos-o-desabamento-rua-em-bh-recebe-o-nome-do-dono-do-lar-de-idosos-que-estava-entre-as-vitimas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 09:02Folhapresshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525509-vorcaro-disse-a-assessora-que-se-dava-muito-bem-com-nikolas-e-pediu-que-ela-falasse-com-marcal-apos-post.htmlPolíticanikolas-ferreira5982Vorcaro disse a assessora que se dava 'muito bem' com Nikolas e pediu que ela falasse com Marçal após posthttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525509-vorcaro-disse-a-assessora-que-se-dava-muito-bem-com-nikolas-e-pediu-que-ela-falasse-com-marcal-apos-post.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 09:14Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525518-william-bonner-faz-tatuagem-em-homenagem-aos-filhos-trigemeos.htmlGaleria6William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeoshttps://www.flipar.com.br/?p=695145Digital
Estado de Minas2026-10-22 09:23Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londreshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525521-a-batalha-de-flavio-e-lula-pelo-voto-grisalho-por-que-eleitores-70-podem-decidir-eleicao-para-presidente.htmlPolítica2026, A, Bolsonaro, Candidatos, Datafolha, Eleições, FLÁVIO15314A batalha de Flávio e Lula pelo voto grisalho: por que eleitores 70+ podem decidir eleição para presidentehttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cj62yn475xrwoDigital
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Estado de Minas2026-10-22 09:35Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525531-pastor-investigado-por-morte-de-homem-que-estava-com-ele-em-motel-tem-historico-de-agressao-a-esposa-e-porte-de-arma.htmlNacional2888Pastor investigado por morte de homem que estava com ele em motel tem histórico de agressão à esposa e porte de armahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525531-pastor-investigado-por-morte-de-homem-que-estava-com-ele-em-motel-tem-historico-de-agressao-a-esposa-e-porte-de-arma.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 09:36Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525514-bruna-biancardi-revela-desejos-durante-a-gravidez-e-surpreende-nas-redes.htmlCulturagravidez, gestante, Bruna Biancardi, filha, Neymar Jr.2211Bruna Biancardi revela desejos durante a gravidez e surpreende nas redeshttps://www.tupi.fm/entretenimento/bruna-biancardi-revela-desejos-durante-a-gravidez-e-surpreende-nas-redes/Digital
Estado de Minas2026-10-22 09:40Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525534-pedro-do-flamengo-e-acionado-na-justica-por-casal-que-quer-retomar-casa-que-ele-comprou-em-leilao.htmlNacional1807Pedro, do Flamengo, é acionado na Justiça por casal que quer retomar casa que ele comprou em leilãohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525534-pedro-do-flamengo-e-acionado-na-justica-por-casal-que-quer-retomar-casa-que-ele-comprou-em-leilao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 09:48Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525517-diretora-de-presidio-e-exonerada-apos-comida-ser-achada-em-porta-malas.htmlNacionalRio, presídio, diretora, comida2498Diretora de presídio é exonerada após comida ser achada em porta-malashttps://www.tupi.fm/rio/diretora-de-presidio-no-rio-e-exonerada-apos-comida-ser-achada-em-porta-malas/Digital
Estado de Minas2026-10-22 09:50Yaya Souzahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525535-sandy-e-junior-preparam-temporada-de-shows-em-2027-e-os-planos-para-o-reencontro-ja-indicam-um-palco-grandioso.htmlCultura2249Sandy e Junior preparam temporada de shows em 2027 e os planos para o reencontro já indicam um palco grandioso https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525535-sandy-e-junior-preparam-temporada-de-shows-em-2027-e-os-planos-para-o-reencontro-ja-indicam-um-palco-grandioso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 09:53Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525537-policiais-encontram-menino-perdido-que-so-fala-frances-mas-o-uso-do-chatgpt-para-traduzir-a-conversa-abre-um-caminho-para-localizar-a-familia-da-crianca.htmlNacional2035Policiais encontram menino perdido que só fala francês, mas o uso do ChatGPT para traduzir a conversa abre um caminho para localizar a família da criançahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525537-policiais-encontram-menino-perdido-que-so-fala-frances-mas-o-uso-do-chatgpt-para-traduzir-a-conversa-abre-um-caminho-para-localizar-a-familia-da-crianca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 09:53Yaya Souzahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525538-uma-fazenda-com-praia-artificial-pista-de-vaquejada-jet-ski-propriedade-de-cantor-de-38-anos-chama-atencao-no-interior-do-ceara.htmlCasa e Decoração2358Uma fazenda com praia artificial, pista de vaquejada, jet ski: propriedade de cantor de 38 anos chama atenção no interior do Cearáhttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525538-uma-fazenda-com-praia-artificial-pista-de-vaquejada-jet-ski-propriedade-de-cantor-de-38-anos-chama-atencao-no-interior-do-ceara.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 11:13Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525598-os-dois-anos-de-paz-que-uma-ala-do-stf-ainda-espera-em-davi-alcolumbre.htmlPolítica#PlatôBrReportagem934Os ‘dois anos de paz’ que uma ala do STF ainda espera em Davi Alcolumbrehttps://platobr.com.br/os-dois-anos-de-paz-que-uma-ala-do-stf-ainda-espera-em-davi-alcolumbreDigital
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Estado de Minas2026-10-22 11:25Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525607-aquario-com-mais-de-400-tubaroes-e-show-de-luzes-conheca-o-dubai-mall-shopping-que-virou-atracao-nos-emirados-arabes-unidos.htmlGaleria6Aquário com mais de 400 tubarões e show de luzes: conheça o Dubai Mall, shopping que virou atração nos Emirados Árabes Unidoshttps://www.flipar.com.br/?p=695217Digital
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Estado de Minas2026-10-22 11:28Maria Reis*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525610-alerta-leva-policia-federal-a-carro-estacionado-em-estabelecimento-comercial-e-descoberta-de-rs-815-mil-abre-investigacao-sobre-possivel-ligacao-com-o-trafico.htmlNacionalPolícia Federal, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Dinheiro, Crime2251Alerta leva Polícia Federal a carro estacionado em estabelecimento comercial, e descoberta de R$ 815 mil abre investigação sobre possível ligação com o tráficohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525610-alerta-leva-policia-federal-a-carro-estacionado-em-estabelecimento-comercial-e-descoberta-de-rs-815-mil-abre-investigacao-sobre-possivel-ligacao-com-o-trafico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 11:31Danandra Rocha - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525606-flavio-visita-bolsonaro-a-tres-dias-do-segundo-turno-contra-lula.htmlPolíticaflávio bolsonaro, eleições 2026, jair bolsonaro, prisão domiciliar1440Flávio visita Bolsonaro a três dias do segundo turno contra Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525606-flavio-visita-bolsonaro-a-tres-dias-do-segundo-turno-contra-lula.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 12:29Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525648-jihan-dimack-tanzaniana-faz-historia-ao-se-tornar-a-1-africana-a-vencer-o-miss-grand-international.htmlGaleria6Jihan Dimack: tanzaniana faz história ao se tornar a 1ª africana a vencer o Miss Grand Internationalhttps://www.flipar.com.br/?p=695221Digital
Estado de Minas2026-10-22 12:29Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525649-astrologia-descubra-o-que-os-astros-revelam-sobre-cada-signo-do-zodiaco.htmlGaleria6Astrologia: descubra o que os astros revelam sobre cada signo do zodíacohttps://www.flipar.com.br/?p=695237&preview=true&preview_id=695237Digital
Estado de Minas2026-10-22 12:30Maria Reis*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525645-renovacao-da-cnh-em-2026-preve-restricao-para-motoristas-acima-de-50-anos-mas-criterios-de-aplicacao-exigem-atencao-redobrada-para-entender-quem-sera-afetado.htmlNacionalCNH, Legislação, renovação automática2484Renovação da CNH em 2026 prevê restrição para motoristas acima de 50 anos, mas critérios de aplicação exigem atenção redobrada para entender quem será afetadohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525645-renovacao-da-cnh-em-2026-preve-restricao-para-motoristas-acima-de-50-anos-mas-criterios-de-aplicacao-exigem-atencao-redobrada-para-entender-quem-sera-afetado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 12:39Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525666-copasa-adia-manutencao-e-abastecimento-segue-normal-no-barreiro.htmlGeraisCopasa, Manutenção, BH, Belo Horizonte, Minas Gerais1506Copasa adia manutenção e abastecimento segue normal no Barreirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525666-copasa-adia-manutencao-e-abastecimento-segue-normal-no-barreiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 12:39No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525659-astro-de-duas-copas-do-mundo-pode-apagar-tatuagens-por-causa-de-investigacao.htmlEsportes3519Astro de duas Copas do Mundo pode apagar tatuagens por causa de investigaçãohttps://noataque.com.br/noticia/2026/10/22/astro-duas-copas-mundo-apagar-tatuagens-causa-investigacao/Digital
Estado de Minas2026-10-22 12:40Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525660-lago-e-lagoa-diferencas-entre-os-corpos-d-agua-e-exemplos-no-brasil-e-no-mundo.htmlGaleria6Lago e lagoa: diferenças entre os corpos d’água e exemplos no Brasil e no mundohttps://www.flipar.com.br/?p=695239&preview=true&preview_id=695239Digital
Estado de Minas2026-10-22 12:54Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525661-chef-suspeito-de-importunacao-sexual-contra-funcionaria-e-solto-em-bh.htmlGeraisImportunação Sexual, Paladino, Chef, Prisão, PCMG, Preso, liberdade provisória2769Chef suspeito de importunação sexual contra funcionária é solto em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525661-chef-suspeito-de-importunacao-sexual-contra-funcionaria-e-solto-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 13:03Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525669-campanha-de-flavio-so-vai-liberar-sigilos-depois-de-analisar-documentos-entregues-por-lula.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro2601Campanha de Flávio só vai liberar sigilos depois de analisar documentos entregues por Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525669-campanha-de-flavio-so-vai-liberar-sigilos-depois-de-analisar-documentos-entregues-por-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 13:03Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525672-monumentos-da-china-revelam-seculos-de-historia-e-riqueza-cultural.htmlGaleria6Monumentos da China revelam séculos de história e riqueza culturalhttps://www.flipar.com.br/?p=695298&preview=true&preview_id=695298Digital
Estado de Minas2026-10-22 13:04PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525673-medica-brumma-celebra-aniversario-em-noronha-com-giulia-be-e-kennedy.htmlNetworking e Negócios772Médica Brumma celebra aniversário em Noronha com Giulia Be e Kennedy 5259a8f5-15b5-4d5a-91fd-6ed4f52cfd9cDigital
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Estado de Minas2026-10-22 13:22Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525684-uruguai-o-pequeno-vizinho-gigante-que-faz-o-brasil-morrer-de-inveja.htmlTurismoTurismo, Uruguai, Maconha, Aborto, casamento LGBTQIA+10072Uruguai: o pequeno vizinho gigante que faz o Brasil 'morrer de inveja'https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525684-uruguai-o-pequeno-vizinho-gigante-que-faz-o-brasil-morrer-de-inveja.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 13:37Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525707-primeira-peca-de-quentin-tarantino-tera-sacha-baron-cohen-de-borat-como-protagonista.htmlGaleria6Primeira peça de Quentin Tarantino terá Sacha Baron Cohen, de ‘Borat’, como protagonistahttps://www.flipar.com.br/?p=695227Digital
Estado de Minas2026-10-22 13:37Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525706-moussaka-prato-e-tradicional-nas-culinarias-grega-e-turca.htmlGaleria6Moussaka: prato é tradicional nas culinárias grega e turcahttps://www.flipar.com.br/?p=695234&preview=true&preview_id=695234Digital
Estado de Minas2026-10-22 13:45Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525713-borracheiro-guarda-moedas-de-rs-1-durante-oito-anos-mas-o-que-parece-apenas-um-habito-financeiro-acaba-se-transformando-na-compra-dos-sonhos.htmlNacional1990Borracheiro guarda moedas de R$ 1 durante oito anos, mas o que parece apenas um hábito financeiro acaba se transformando na compra dos sonhoshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525713-borracheiro-guarda-moedas-de-rs-1-durante-oito-anos-mas-o-que-parece-apenas-um-habito-financeiro-acaba-se-transformando-na-compra-dos-sonhos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 13:49Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525718-flavio-x-lula-na-globo-as-regras-e-o-horario-do-debate.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro2908Flávio x Lula na Globo: as regras e o horário do debatehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525718-flavio-x-lula-na-globo-as-regras-e-o-horario-do-debate.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 13:50Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525716-deck-escadaria-e-areia-sobre-manguezal-empresaria-e-condenada-por-degradar-area-de-preservacao-para-aumentar-a-area-de-lazer-da-sua-mansao.htmlNacional2612Deck, escadaria e areia sobre manguezal: empresária é condenada por degradar área de preservação para aumentar a área de lazer da sua mansãohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525716-deck-escadaria-e-areia-sobre-manguezal-empresaria-e-condenada-por-degradar-area-de-preservacao-para-aumentar-a-area-de-lazer-da-sua-mansao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 13:55Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525711-irmao-de-mulher-encontrada-morta-na-grande-bh-revela-testes-de-gravidez.htmlGeraisBeatriz , morte, feminicídio, jaboticatubas3569Irmão de mulher encontrada morta na Grande BH revela testes de gravidezhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525711-irmao-de-mulher-encontrada-morta-na-grande-bh-revela-testes-de-gravidez.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 13:56PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525723-bdm-digital-articula-parcerias-na-china-e-macau.htmlNetworking e Negócios6769BDM Digital articula parcerias na China e Macaua30d0f73-275a-4bf2-ab17-d43cda16202cDigital
Estado de Minas2026-10-22 13:58Yaya Souzahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525722-funcionario-destroi-100-hectares-de-milho-e-causa-prejuizo-de-quase-rs-1-milhao-mas-demissao-e-ressarcimento-tem-desfechos-diferentes-em-decisao-da-justica.htmlNacional4454Funcionário destrói 100 hectares de milho e causa prejuízo de quase R$ 1 milhão, mas demissão e ressarcimento têm desfechos diferentes em decisão da Justiçahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525722-funcionario-destroi-100-hectares-de-milho-e-causa-prejuizo-de-quase-rs-1-milhao-mas-demissao-e-ressarcimento-tem-desfechos-diferentes-em-decisao-da-justica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 13:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525729-picsart-lanca-o-marketing-studio-para-ajudar-empresas-a-criar-testar-e-executar-campanhas-no-google-ads.htmlMundo Corporativo7632Picsart lança o Marketing Studio para ajudar empresas a criar, testar e executar campanhas no Google Ads https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525729-picsart-lanca-o-marketing-studio-para-ajudar-empresas-a-criar-testar-e-executar-campanhas-no-google-ads.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:00Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525714-e-um-caso-asqueroso-diz-delegado-sobre-morte-de-beatriz-vitoria.htmlGerais3051"É um caso asqueroso", diz delegado sobre morte de Beatriz Vitóriahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525714-e-um-caso-asqueroso-diz-delegado-sobre-morte-de-beatriz-vitoria.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:01Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525697-canjiquinha-se-reinventa-apos-fazer-fama-em-forma-caldosa-com-costelinha.htmlDegusta16258Canjiquinha se reinventa após fazer fama em forma caldosa com costelinhahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525697-canjiquinha-se-reinventa-apos-fazer-fama-em-forma-caldosa-com-costelinha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:01Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525728-casa-a-beira-de-um-lago-comprada-por-kirsten-dunst-por-cerca-de-rs-13-milhoes-muda-de-maos-18-anos-depois-e-chama-atencao-pelo-prazo-da-venda-e-pela-nova-dona.htmlCasa e Decoração2684Casa à beira de um lago comprada por Kirsten Dunst por cerca de R$ 13 milhões muda de mãos 18 anos depois e chama atenção pelo prazo da venda e pela nova donahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525728-casa-a-beira-de-um-lago-comprada-por-kirsten-dunst-por-cerca-de-rs-13-milhoes-muda-de-maos-18-anos-depois-e-chama-atencao-pelo-prazo-da-venda-e-pela-nova-dona.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:02PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525734-daten-leva-solucoes-para-automacao-comercial-e-modernizacao-do-varejo-ao-forum-de-canais-e-inovacao-afrac-2026.htmlNetworking e Negócios14888Daten leva soluções para automação comercial e modernização do varejo ao Fórum de Canais e Inovação AFRAC 202694c77ba3-3163-48e8-bd56-4ef70cdf769fDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:02Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7525732-recife-artificial-com-50-toneladas-de-blocos-de-cinzas-de-carvao-vai-ao-fundo-do-mar-em-1989-e-em-apenas-tres-semanas-ganha-moradores-que-chamam-a-atencao.htmlTrends2796Recife artificial com 50 toneladas de blocos de cinzas de carvão vai ao fundo do mar em 1989 e, em apenas três semanas, ganha "moradores" que chamam a atençãohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7525732-recife-artificial-com-50-toneladas-de-blocos-de-cinzas-de-carvao-vai-ao-fundo-do-mar-em-1989-e-em-apenas-tres-semanas-ganha-moradores-que-chamam-a-atencao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:03Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525731-seguir-o-tempo-da-embalagem-do-macarrao-pode-nao-ser-o-melhor-caminho-cozinheiros-italianos-e-espanhois-indicam-um-ajuste-para-acertar-a-textura-no-molho.htmlDegustamacarrão, dicas, cozinha2666Seguir o tempo da embalagem do macarrão pode não ser o melhor caminho: cozinheiros italianos e espanhóis indicam um ajuste para acertar a textura no molhohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525731-seguir-o-tempo-da-embalagem-do-macarrao-pode-nao-ser-o-melhor-caminho-cozinheiros-italianos-e-espanhois-indicam-um-ajuste-para-acertar-a-textura-no-molho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:05Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525738-flavio-vai-abrir-o-sigilo-entenda-o-que-significa-e-o-que-pode-ser-revelado.htmlPolíticaEleições 2026, Eleições, Lula, Bolsonaro2171Flávio vai abrir o sigilo? Entenda o que significa e o que pode ser reveladohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525738-flavio-vai-abrir-o-sigilo-entenda-o-que-significa-e-o-que-pode-ser-revelado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:08Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525736-caverna-bloqueada-por-cerca-de-16-800-anos-guarda-mais-de-4-600-objetos-mas-e-uma-area-preservada-em-seu-interior-que-abre-uma-rara-janela-para-a-idade-da-pedra.htmlTurismo2521Caverna bloqueada por cerca de 16.800 anos guarda mais de 4.600 objetos, mas é uma área preservada em seu interior que abre uma rara janela para a Idade da Pedrahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525736-caverna-bloqueada-por-cerca-de-16-800-anos-guarda-mais-de-4-600-objetos-mas-e-uma-area-preservada-em-seu-interior-que-abre-uma-rara-janela-para-a-idade-da-pedra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:08Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7525739-usar-mais-mascaras-capilares-parece-um-atalho-para-cabelos-saudaveis-mas-especialista-em-tricologia-faz-um-alerta-que-coloca-essa-rotina-de-cuidados-em-xeque.htmlFeminino & Masculino2459Usar mais máscaras capilares parece um atalho para cabelos saudáveis, mas especialista em tricologia faz um alerta que coloca essa rotina de cuidados em xequehttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7525739-usar-mais-mascaras-capilares-parece-um-atalho-para-cabelos-saudaveis-mas-especialista-em-tricologia-faz-um-alerta-que-coloca-essa-rotina-de-cuidados-em-xeque.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:10Katarina Zimmer - BBC Futurehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525709-a-agua-viva-imortal-que-pode-inspirar-tratamentos-para-doencas-ligadas-ao-envelhecimento.htmlBem viverenvelhecimento, rejuvenescimento, doenças neurodegenerativas, Água-viva9944A água-viva imortal que pode inspirar tratamentos para doenças ligadas ao envelhecimentohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cmp3gqwe13wzoDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:12Lara Santanahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7525744-oleo-do-motor-escuro-preocupa-motoristas-mas-a-cor-pode-enganar-entenda-o-que-voce-realmente-precisa-avaliar-antes-de-decidir-se-chegou-a-hora-de-fazer-a-troca.htmlTrendsdicas, óleo de motor, óleo de motor escuro, quando trocar o óleo, troca de óleo, manutenção, lubrificante2502Óleo do motor escuro preocupa motoristas, mas a cor pode enganar: entenda o que você realmente precisa avaliar antes de decidir se chegou a hora de fazer a trocahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7525744-oleo-do-motor-escuro-preocupa-motoristas-mas-a-cor-pode-enganar-entenda-o-que-voce-realmente-precisa-avaliar-antes-de-decidir-se-chegou-a-hora-de-fazer-a-troca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:16Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525745-cereais-integrais-e-leguminosas-o-que-ha-nesses-alimentos-que-interessa-a-saude-intestinal-e-por-que-o-modo-de-preparo-merece-atencao-na-sua-rotina-alimentar.htmlBem viveralimentação, leguminosas, saudável2629Cereais integrais e leguminosas: o que há nesses alimentos que interessa à saúde intestinal e por que o modo de preparo merece atenção na sua rotina alimentarhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525745-cereais-integrais-e-leguminosas-o-que-ha-nesses-alimentos-que-interessa-a-saude-intestinal-e-por-que-o-modo-de-preparo-merece-atencao-na-sua-rotina-alimentar.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 14:21Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525748-subir-escadas-fica-mais-dificil-com-a-idade-o-fortalecimento-das-pernas-pode-ajudar-idosos-mas-um-detalhe-na-escolha-dos-exercicios-faz-diferenca-na-rotina.htmlBem viverexercícios, idosos, mobilidade2669Subir escadas fica mais difícil com a idade? O fortalecimento das pernas pode ajudar idosos, mas um detalhe na escolha dos exercícios faz diferença na rotinahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525748-subir-escadas-fica-mais-dificil-com-a-idade-o-fortalecimento-das-pernas-pode-ajudar-idosos-mas-um-detalhe-na-escolha-dos-exercicios-faz-diferenca-na-rotina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:23Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525737-suspeitos-da-morte-de-beatriz-vitoria-apresentaram-versoes-contraditorias.htmlGerais4538Suspeitos da morte de Beatriz Vitória apresentaram versões contraditóriashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525737-suspeitos-da-morte-de-beatriz-vitoria-apresentaram-versoes-contraditorias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:25Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7525756-empreendedor-comeca-vendendo-cafe-e-pao-em-um-carrinho-e-16-anos-depois-ganha-um-patrocinador-de-peso-que-leva-sua-historia-a-uma-campanha-de-gigante-dos-alimentos.htmlEconomia2493Empreendedor começa vendendo café e pão em um carrinho e, 16 anos depois, ganha um patrocinador de peso que leva sua história a uma campanha de gigante dos alimentoshttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7525756-empreendedor-comeca-vendendo-cafe-e-pao-em-um-carrinho-e-16-anos-depois-ganha-um-patrocinador-de-peso-que-leva-sua-historia-a-uma-campanha-de-gigante-dos-alimentos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:26Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/emprego/2026/10/7525758-garcom-ganha-cerca-de-rs-8-mil-por-mes-na-espanha-e-tem-duas-folgas-por-semana-mas-o-que-acontece-ao-fazer-horas-extras-ajuda-a-explicar-sua-satisfacao-com-o-emprego.htmlEmprego2305Garçom ganha cerca de R$ 8 mil por mês na Espanha e tem duas folgas por semana, mas o que acontece ao fazer horas extras ajuda a explicar sua satisfação com o empregohttps://www.em.com.br/emprego/2026/10/7525758-garcom-ganha-cerca-de-rs-8-mil-por-mes-na-espanha-e-tem-duas-folgas-por-semana-mas-o-que-acontece-ao-fazer-horas-extras-ajuda-a-explicar-sua-satisfacao-com-o-emprego.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:28Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525683-mc-cabelinho-para-flavio-bolsonaro-cade-tua-carteira-de-trabalho.htmlPolíticaMC CABELINHO, flávio bolsonaro, bolsonaro2846MC Cabelinho para Flávio Bolsonaro: "Cadê tua carteira de trabalho?"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525683-mc-cabelinho-para-flavio-bolsonaro-cade-tua-carteira-de-trabalho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:29Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525760-estatua-de-lara-croft-com-27-metros-vai-passar-por-um-museu-antes-de-ganhar-endereco-definitivo-e-o-destino-tem-ligacao-direta-com-a-origem-de-tomb-raider.htmlCultura2406Estátua de Lara Croft com 2,7 metros vai passar por um museu antes de ganhar endereço definitivo, e o destino tem ligação direta com a origem de Tomb Raiderhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525760-estatua-de-lara-croft-com-27-metros-vai-passar-por-um-museu-antes-de-ganhar-endereco-definitivo-e-o-destino-tem-ligacao-direta-com-a-origem-de-tomb-raider.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:30Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525762-paul-newman-doou-3-hectares-em-1997-mas-o-destino-do-terreno-14-anos-depois-revela-um-legado-ambiental-que-vai-alem-do-cinema.htmlCultura3025Paul Newman doou 3 hectares em 1997, mas o destino do terreno 14 anos depois revela um legado ambiental que vai além do cinema https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525762-paul-newman-doou-3-hectares-em-1997-mas-o-destino-do-terreno-14-anos-depois-revela-um-legado-ambiental-que-vai-alem-do-cinema.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:36Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525769-shoppings-deslumbrantes-que-vao-muito-alem-das-compras-e-ja-viraram-atracoes-turisticas.htmlGaleria6Shoppings deslumbrantes que vão muito além das compras e já viraram atrações turísticashttps://www.flipar.com.br/?p=695235&preview=true&preview_id=695235Digital
Estado de Minas2026-10-22 14:36Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525771-exploradores-encontram-garrafa-com-bilhete-em-deserto-do-egito-e-ajudam-familia-a-descobrir-historia-de-parente-apos-quase-50-anos.htmlGaleria6Exploradores encontram garrafa com bilhete em deserto do Egito e ajudam família a descobrir história de parente após quase 50 anoshttps://www.flipar.com.br/?p=695229Digital
Estado de Minas2026-10-22 14:37Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525700-adolescente-de-15-anos-indicou-local-onde-corpo-de-beatriz-vitoria-estava.htmlGeraisAdolescente, Polícia, Polícia civil, desaparecida, feminicídio5044Adolescente de 15 anos indicou local onde corpo de Beatriz Vitória estavahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525700-adolescente-de-15-anos-indicou-local-onde-corpo-de-beatriz-vitoria-estava.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:37Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7525767-carl-jung-e-o-segredo-para-viver-a-segunda-metade-da-vida-com-proposito.htmlTrendsCarl Jung, reflexão, psicologia2789Carl Jung e o segredo para viver a segunda metade da vida com propósitohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7525767-carl-jung-e-o-segredo-para-viver-a-segunda-metade-da-vida-com-proposito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:37Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525770-usar-bicarbonato-nos-trilhos-das-janelas-parece-simples-mas-exige-atencao-a-detalhes-que-vao-alem-da-sujeira-e-podem-passar-despercebidos-durante-a-limpeza.htmlCasa e Decoraçãocasa, dicas, bicarbonato de sódio2770Usar bicarbonato nos trilhos das janelas parece simples, mas exige atenção a detalhes que vão além da sujeira e podem passar despercebidos durante a limpezahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525770-usar-bicarbonato-nos-trilhos-das-janelas-parece-simples-mas-exige-atencao-a-detalhes-que-vao-alem-da-sujeira-e-podem-passar-despercebidos-durante-a-limpeza.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:38Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525772-estudante-cria-projeto-de-extintor-que-usa-ondas-sonoras-para-apagar-fogo-e-quando-participa-de-uma-competicao-internacional-conquista-uma-medalha-de-ouro.htmlTecnologia2688Estudante cria projeto de extintor que usa ondas sonoras para apagar fogo e, quando participa de uma competição internacional, conquista uma medalha de ourohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525772-estudante-cria-projeto-de-extintor-que-usa-ondas-sonoras-para-apagar-fogo-e-quando-participa-de-uma-competicao-internacional-conquista-uma-medalha-de-ouro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:38Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525768-aos-83-anos-comissaria-faz-o-ultimo-voo-apos-63-anos-e-meio-de-carreira-e-se-despede-com-salva-de-jatos-de-agua.htmlTurismocuriosidades, carreira2518Aos 83 anos, comissária faz o último voo após 63 anos e meio de carreira e se despede com salva de jatos de águahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525768-aos-83-anos-comissaria-faz-o-ultimo-voo-apos-63-anos-e-meio-de-carreira-e-se-despede-com-salva-de-jatos-de-agua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:40Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525166-perimenopausa-por-que-mulheres-confundem-sinais-com-estresse-e-burnout.htmlBem viverburnout, estresse, menopausa, perimenopausa2290Perimenopausa: por que mulheres confundem sinais com estresse e burnout?https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525166-perimenopausa-por-que-mulheres-confundem-sinais-com-estresse-e-burnout.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 14:44Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525777-elon-musk-elogia-exigencia-europeia-para-o-conector-usb-tipo-c-e-o-motivo-coloca-em-destaque-uma-mudanca-que-pode-fazer-diferenca-na-rotina-dos-consumidores.htmlTecnologia2146Elon Musk elogia exigência europeia para o conector USB tipo C, e o motivo coloca em destaque uma mudança que pode fazer diferença na rotina dos consumidoreshttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525777-elon-musk-elogia-exigencia-europeia-para-o-conector-usb-tipo-c-e-o-motivo-coloca-em-destaque-uma-mudanca-que-pode-fazer-diferenca-na-rotina-dos-consumidores.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 14:46Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525779-escandalo-cambridge-analytica-volta-a-assombrar-a-meta-e-decisao-judicial-sobre-dados-de-usuarios-traz-uma-conta-de-cerca-de-rs-125-bilhoes-para-a-empresa.htmlTecnologia2322Escândalo Cambridge Analytica volta a assombrar a Meta, e decisão judicial sobre dados de usuários traz uma conta de cerca de R$ 125 bilhões para a empresahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525779-escandalo-cambridge-analytica-volta-a-assombrar-a-meta-e-decisao-judicial-sobre-dados-de-usuarios-traz-uma-conta-de-cerca-de-rs-125-bilhoes-para-a-empresa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:47Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525761-inmet-alerta-para-tempestade-e-granizo-em-527-municipios-de-mg.htmlGeraisalerta, granizo, Inmet, tempestade, mg, chuva, vento, zona da mata, umidade9818Inmet alerta para tempestade e granizo em 527 municípios de MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525761-inmet-alerta-para-tempestade-e-granizo-em-527-municipios-de-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 14:56PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525789-daniel-de-brites-reune-jovens-empreendedores-da-periferia-ao-mercado-digital.htmlNetworking e Negócios5216Daniel de Brites reúne jovens empreendedores da periferia ao mercado digital1d2e86c4-c3b3-44b7-8828-bcb0b33bdfc5Digital
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Estado de Minas2026-10-22 15:06Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525710-ney-matogrosso-anuncia-pausa-em-shows-mas-tranquiliza-fas-nada-grave.htmlCulturaNey Matogrosso, palcos, saúde, cirurgia, shows1995Ney Matogrosso anuncia pausa em shows, mas tranquiliza fãs: ‘Nada grave’https://www.tupi.fm/entretenimento/ney-matogrosso-anuncia-pausa-em-shows-mas-tranquiliza-fas-nada-grave/Digital
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Estado de Minas2026-10-22 15:08Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525811-caixa-preta-do-helicoptero-do-cantor-rick-nao-gravou-acidente-diz-cenipa.htmlNacionalrick, rick e renner, caixa preta, acidente, helicoptero2503Caixa-preta do helicóptero do cantor Rick não gravou acidente, diz Cenipahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525811-caixa-preta-do-helicoptero-do-cantor-rick-nao-gravou-acidente-diz-cenipa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 15:09DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525816-fim-da-escala-6x1-pressiona-custos-e-escalas-do-varejo.htmlMundo Corporativo6602Fim da escala 6x1 pressiona custos e escalas do varejohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525816-fim-da-escala-6x1-pressiona-custos-e-escalas-do-varejo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 15:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525817-filtrify-ultrapassa-rs-160-milhoes-em-vendas-em-tres-anos.htmlMundo Corporativo6915Filtrify ultrapassa R$ 160 milhões em vendas em três anoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525817-filtrify-ultrapassa-rs-160-milhoes-em-vendas-em-tres-anos.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 15:10Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525774-caso-beatriz-vitoria-e-tratado-como-feminicidio-diz-pcmg.htmlGerais2566Caso Beatriz Vitória é tratado como feminicídio, diz PCMGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525774-caso-beatriz-vitoria-e-tratado-como-feminicidio-diz-pcmg.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 15:10Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525826-khanom-chan-conheca-o-doce-tailandes-de-camadas-coloridas-que-simboliza-prosperidade.htmlGaleria6Khanom Chan: conheça o doce tailandês de camadas coloridas que simboliza prosperidadehttps://www.flipar.com.br/?p=695340Digital
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Estado de Minas2026-10-22 15:15Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525786-homem-e-indiciado-por-tentar-matar-vizinho-a-facadas-em-lagoa-da-prata.htmlGeraisAgressão, Facada, Justiça, Prisão, Tentativa de homicídio, Violência, Vizinho1257Homem é indiciado por tentar matar vizinho a facadas em Lagoa da Pratahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525786-homem-e-indiciado-por-tentar-matar-vizinho-a-facadas-em-lagoa-da-prata.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 15:26PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525842-daniel-lancaster-acompanha-estreia-do-filho-no-kart-e-celebra-1-podio.htmlNetworking e Negócios5428Daniel Lancaster acompanha estreia do filho no kart e celebra 1º pódioefd68773-9705-45d9-b8a2-7cd2fad50dd3Digital
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Estado de Minas2026-10-22 15:45Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525861-melancia-nutritiva-e-refrescante-fruta-e-opcao-saudavel-que-ajuda-na-hidratacao.htmlGaleria6Melancia: Nutritiva e refrescante, fruta é opção saudável que ajuda na hidrataçãohttps://www.flipar.com.br/?p=695301&preview=true&preview_id=695301Digital
Estado de Minas2026-10-22 15:57Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525834-beatriz-vitoria-foi-amarrada-e-enterrada-em-cova-rasa-na-grande-bh.htmlGeraisCova, Cova rasa, Rasa3615Beatriz Vitória foi amarrada e enterrada em cova rasa na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525834-beatriz-vitoria-foi-amarrada-e-enterrada-em-cova-rasa-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525873-questionario-orienta-duvidas-sobre-meia-entrada-estudantil.htmlMundo Corporativo2388Questionário orienta dúvidas sobre meia-entrada estudantil https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525873-questionario-orienta-duvidas-sobre-meia-entrada-estudantil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525874-hablla-e-selecionada-como-linkedin-top-startups-2026.htmlMundo Corporativo4163Hablla é selecionada como LinkedIn Top Startups 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525874-hablla-e-selecionada-como-linkedin-top-startups-2026.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 16:04DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525877-ia-transforma-escolha-de-fornecedores-b2b.htmlMundo Corporativo3824IA transforma escolha de fornecedores B2Bhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525877-ia-transforma-escolha-de-fornecedores-b2b.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:05Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525879-sementes-na-alimentacao-como-ajudam-a-manter-a-saude-dos-cabelos.htmlGaleria6Sementes na alimentação: como ajudam a manter a saúde dos cabeloshttps://www.flipar.com.br/?p=695300&preview=true&preview_id=695300Digital
Estado de Minas2026-10-22 16:06Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525871-bh-tem-alerta-de-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50km-h.htmlGeraisAlagamentos, Alerta, Chuva, Defesa Civil, Granizo, Instabilidade2308BH tem alerta de chuva com raios e ventos de até 50km/hhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525871-bh-tem-alerta-de-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50km-h.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:11Alicia Bernardes - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525870-campanhas-de-lula-e-flavio-dizem-ter-chegado-a-acordo-para-abrir-sigilos.htmlPolíticalula, sigilo, flávio bolsonaro, eleições 2026, camilo santana, TSE, André Mendonça1876Campanhas de Lula e Flávio dizem ter chegado a acordo para abrir sigiloshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525870-campanhas-de-lula-e-flavio-dizem-ter-chegado-a-acordo-para-abrir-sigilos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:19Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525864-diarista-re-por-matar-idosos-tem-pedido-de-liberdade-negado-pelo-stj.htmlGeraisSTJ, TJMG, Casal de idosos, Belo Horizonte3660Diarista ré por matar idosos tem pedido de liberdade negado pelo STJhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525864-diarista-re-por-matar-idosos-tem-pedido-de-liberdade-negado-pelo-stj.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:23Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525854-suspeito-de-tentar-matar-companheira-em-bh-e-preso-no-rio.htmlGeraisHomem, Matar, Preso4028Suspeito de tentar matar companheira em BH é preso no Riohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525854-suspeito-de-tentar-matar-companheira-em-bh-e-preso-no-rio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:31Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525900-lula-ou-flavio-bolsonaro-quem-esta-na-frente-para-presidente-no-segundo-turno.htmlPolíticaEleições 2026, Eleições, Lula, Bolsonaro2328Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente para presidente no segundo turno?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525900-lula-ou-flavio-bolsonaro-quem-esta-na-frente-para-presidente-no-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:32Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525902-pode-ir-votar-de-camisa-do-brasil-veja-as-restricoes-para-vestimenta-nas-secoes-eleitorais.htmlPolíticaeleições 2026, seção eleitoral, zona eleitoral, camisa do brasil2366Pode ir votar de camisa do Brasil? Veja as restrições para vestimenta nas seções eleitorais https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525902-pode-ir-votar-de-camisa-do-brasil-veja-as-restricoes-para-vestimenta-nas-secoes-eleitorais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:38PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525912-gestao-estrategica-e-inovacao-o-crescimento-da-raasa-advogados-para-2027.htmlNetworking e Negócios4995Gestão Estratégica e Inovação: O Crescimento da RAASA Advogados para 2027c3537a83-882e-4f49-89a3-9ecb26d4c4adDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:43Giovanna Rodrigues - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525905-pt-aponta-manipulacao-em-caso-de-presos-pela-pm-sp-com-camisetas-pro-lula.htmlPolíticaJovens, PM, Presos, São Paulo, partido , manipulação , redes sociais , camisas 3458PT aponta 'manipulação' em caso de presos pela PM-SP com camisetas pró-Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525905-pt-aponta-manipulacao-em-caso-de-presos-pela-pm-sp-com-camisetas-pro-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 16:50Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525837-estudo-associa-ultraprocessados-com-doencas-inflamatorias-intestinais.htmlBem viverDoenças Inflamatórias Intestinais, intestinais, Ultraprocessados, microbiota5482Estudo associa ultraprocessados com doenças inflamatórias intestinaishttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525837-estudo-associa-ultraprocessados-com-doencas-inflamatorias-intestinais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 17:02Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525928-oscar-dos-videogames-conheca-os-vencedores-ano-a-ano-de-1997-a-2026.htmlGaleria6“Oscar dos videogames”: conheça os vencedores, ano a ano, de 1997 a 2026https://www.flipar.com.br/?p=695299&preview=true&preview_id=695299Digital
Estado de Minas2026-10-22 17:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525939-niq-expande-programa-connectai-charter-com-mars-snacking.htmlMundo Corporativo9584NIQ expande programa ConnectAI Charter com Mars Snackinghttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525939-niq-expande-programa-connectai-charter-com-mars-snacking.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 17:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525940-mercado-de-leiloes-cresce-com-juros-altos-e-precos-elevados.htmlMundo Corporativo4625 Mercado de leilões cresce com juros altos e preços elevadoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525940-mercado-de-leiloes-cresce-com-juros-altos-e-precos-elevados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 17:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525941-congresso-torna-enamed-obrigatorio-para-exercer-medicina.htmlMundo Corporativo5038Congresso torna Enamed obrigatório para exercer medicinahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525941-congresso-torna-enamed-obrigatorio-para-exercer-medicina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 17:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525942-lenovo-amplia-sua-biblioteca-de-ia-com-casos-de-uso-comprovados-e-validados-para-acelerar-os-resultados-dos-negocios-e-gerar-mais-valor-por-token.htmlMundo Corporativo16264Lenovo amplia sua biblioteca de IA com casos de uso comprovados e validados para acelerar os resultados dos negócios e gerar mais valor por tokenhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525942-lenovo-amplia-sua-biblioteca-de-ia-com-casos-de-uso-comprovados-e-validados-para-acelerar-os-resultados-dos-negocios-e-gerar-mais-valor-por-token.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 17:21Estado de Minashttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7525943-telegrafo-morse-e-telefone-do-seculo-19-leilao-reune-raridades-de-antigas-ferrovias.htmlEconomia1614Telégrafo, Morse e telefone do século 19: leilão reúne raridades de antigas ferroviashttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7525943-telegrafo-morse-e-telefone-do-seculo-19-leilao-reune-raridades-de-antigas-ferrovias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 17:24Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525947-quem-nao-fez-biometria-pode-votar-saiba-como-proceder-antes-do-segundo-turno.htmlPolíticabiometria, eleições, segundo turno, votação1624Quem não fez biometria pode votar? Saiba como proceder antes do segundo turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7525947-quem-nao-fez-biometria-pode-votar-saiba-como-proceder-antes-do-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 17:26Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525948-eleicoes-2026-como-votar-em-transito-no-segundo-turno.htmlPolíticaEleições 2026, Eleições2461Eleições 2026: como votar em trânsito no segundo turno?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525948-eleicoes-2026-como-votar-em-transito-no-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 17:33Estado de Minashttps://www.em.com.br/educacao/2026/10/7525956-unibh-vai-incorporar-conteudos-do-einstein-ao-curso-de-medicina.htmlEducação1865UniBH vai incorporar conteúdos do Einstein ao curso de Medicinahttps://www.em.com.br/educacao/2026/10/7525956-unibh-vai-incorporar-conteudos-do-einstein-ao-curso-de-medicina.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 18:11Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525975-chuva-atinge-bh-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-alagamentos.htmlGeraisChuva, Chuvas, alerta, BH1691Chuva atinge BH, e Defesa Civil alerta para risco de alagamentoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525975-chuva-atinge-bh-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-alagamentos.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 18:19Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525961-tiktok-e-condenado-a-pagar-rs-10-mil-a-mineira-que-teve-conta-hackeada.htmlGeraishackeada, tjmg, Sul de Minas, brasópolis3272TikTok é condenado a pagar R$ 10 mil a mineira que teve conta hackeadahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525961-tiktok-e-condenado-a-pagar-rs-10-mil-a-mineira-que-teve-conta-hackeada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:24Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526010-nunes-marques-da-24-horas-para-meta-explicar-atuacao-do-exercito-do-lula.htmlPolíticabolsonaro, Campanha, canal, Exército do Lula, flávio bolsonaro, eleições 2026, Lula, Janones, Nunes Marques2255Nunes Marques dá 24 horas para Meta explicar atuação do "Exército do Lula"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526010-nunes-marques-da-24-horas-para-meta-explicar-atuacao-do-exercito-do-lula.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-22 18:30Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525978-anvisa-aprova-novo-medicamento-para-cancer-de-pulmao-avancado.htmlBem viveranvisa, medicamento, câncer de pulmão, oncologia2843Anvisa aprova novo medicamento para câncer de pulmão avançadohttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-aprova-novo-medicamento-para-cancer-de-pulmao-avancadoDigital
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Estado de Minas2026-10-22 18:32Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526018-eleicoes-2026-renan-santos-apoia-quem-no-segundo-turno.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, Renan Santos2209Eleições 2026: Renan Santos apoia quem no segundo turno?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526018-eleicoes-2026-renan-santos-apoia-quem-no-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:33Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526019-eleicoes-2026-vai-ter-outro-debate-no-segundo-turno.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro1767Eleições 2026: vai ter outro debate no segundo turno?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526019-eleicoes-2026-vai-ter-outro-debate-no-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:34Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525782-restaurant-week-homenageia-o-brasil-na-30-edicao-em-bh.htmlDegustaRestaurant Week3518Restaurant Week homenageia o Brasil na 30ª edição em BH https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525782-restaurant-week-homenageia-o-brasil-na-30-edicao-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:34Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526022-cascas-de-laranja-no-vinagre-branco-parecem-um-truque-simples-para-limpar-a-casa-mas-ha-um-cuidado-importante-antes-de-usar-a-mistura-em-qualquer-superficie.htmlCasa e Decoraçãodicas, dicas de casa, perfume, limpador caseiro, remoção de manchas, modo de preparo, como preparar, cascas de laranja, vinagre branco2597Cascas de laranja no vinagre branco parecem um truque simples para limpar a casa, mas há um cuidado importante antes de usar a mistura em qualquer superfíciehttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526022-cascas-de-laranja-no-vinagre-branco-parecem-um-truque-simples-para-limpar-a-casa-mas-ha-um-cuidado-importante-antes-de-usar-a-mistura-em-qualquer-superficie.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:34Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526023-feng-shui-por-que-uma-praticante-recomenda-sal-e-vinagre-na-porta-de-entrada-da-casa-e-o-que-saber-sobre-o-ritual-de-prosperidade-sem-comprovacao-cientifica.htmlCasa e DecoraçãoFeng Shui, ritual de prosperidade, abundância, higienização, dicas2695Feng Shui: por que uma praticante recomenda sal e vinagre na porta de entrada da casa e o que saber sobre o ritual de prosperidade sem comprovação científicahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526023-feng-shui-por-que-uma-praticante-recomenda-sal-e-vinagre-na-porta-de-entrada-da-casa-e-o-que-saber-sobre-o-ritual-de-prosperidade-sem-comprovacao-cientifica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:34Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526025-limpeza-de-colchao-com-sabao-agua-oxigenada-e-ferro-de-passar-chama-atencao-mas-um-detalhe-do-tecido-e-os-riscos-do-calor-exigem-cuidado-antes-de-testar.htmlCasa e Decoraçãolimpeza de colchão, passo a passo, sujeira, sabão neutro, água oxigenada, ferro de passar, calor, limpeza, dicas2397Limpeza de colchão com sabão, água oxigenada e ferro de passar chama atenção, mas um detalhe do tecido e os riscos do calor exigem cuidado antes de testarhttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526025-limpeza-de-colchao-com-sabao-agua-oxigenada-e-ferro-de-passar-chama-atencao-mas-um-detalhe-do-tecido-e-os-riscos-do-calor-exigem-cuidado-antes-de-testar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:35Gabriela Matinahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526024-estudantes-de-musica-fazem-show-gratuito-no-parque-municipal-em-bh.htmlCulturaGratuito, Show, música, recital, BH, Centro, Parque, teatro3128Estudantes de música fazem show gratuito no Parque Municipal, em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526024-estudantes-de-musica-fazem-show-gratuito-no-parque-municipal-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:35Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526027-amostras-esquecidas-de-uma-base-da-guerra-fria-revelam-pistas-sobre-a-groenlandia-sem-gelo-e-ajudam-a-desvendar-como-eram-os-veroes-nesse-passado-distante.htmlCiênciaGroenlândia, Camp Century, guerra fria, gelo, verão, aquecimento global3039Amostras esquecidas de uma base da Guerra Fria revelam pistas sobre a Groenlândia sem gelo e ajudam a desvendar como eram os verões nesse passado distantehttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526027-amostras-esquecidas-de-uma-base-da-guerra-fria-revelam-pistas-sobre-a-groenlandia-sem-gelo-e-ajudam-a-desvendar-como-eram-os-veroes-nesse-passado-distante.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:36Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526026-irma-de-carla-zambelli-declara-voto-em-lula-essa-zambelli-vota-13.htmlPolíticaCarla Zambelli, eleições, eleições 2026, eleições20263035Irmã de Carla Zambelli declara voto em Lula: 'Essa Zambelli vota 13'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526026-irma-de-carla-zambelli-declara-voto-em-lula-essa-zambelli-vota-13.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:36Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526029-pessoas-profundamente-gentis-podem-se-revelar-diante-de-um-pedido-que-muitos-evitam-pesquisa-atribuida-a-oxford-aponta-uma-pista-para-reconhecer-a-gentileza.htmlCiênciaatos de gentileza, estudo, pesquisa, como reconhecer2312Pessoas profundamente gentis podem se revelar diante de um pedido que muitos evitam: pesquisa atribuída a Oxford aponta uma pista para reconhecer a gentilezahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526029-pessoas-profundamente-gentis-podem-se-revelar-diante-de-um-pedido-que-muitos-evitam-pesquisa-atribuida-a-oxford-aponta-uma-pista-para-reconhecer-a-gentileza.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:36Lara Santanahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7526030-o-conselho-de-steve-jobs-sobre-felicidade-provoca-uma-pergunta-incomoda-quanto-das-suas-escolhas-ainda-depende-daquilo-que-as-outras-pessoas-esperam-de-voce.htmlTrendsSteve Jobs, conselho, fundador da Apple, Apple, discurso, Universidade de Stanford2668O conselho de Steve Jobs sobre felicidade provoca uma pergunta incômoda: quanto das suas escolhas ainda depende daquilo que as outras pessoas esperam de você?https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526030-o-conselho-de-steve-jobs-sobre-felicidade-provoca-uma-pergunta-incomoda-quanto-das-suas-escolhas-ainda-depende-daquilo-que-as-outras-pessoas-esperam-de-voce.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:37Ana Luiza Soares,Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526014-caso-beatriz-vitoria-carla-declara-sua-inocencia-diz-advogada.htmlGeraisfeminicídio, grande bh5934Caso Beatriz Vitória: "Carla declara sua inocência", diz advogadahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526014-caso-beatriz-vitoria-carla-declara-sua-inocencia-diz-advogada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:38Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526031-dois-estudantes-tentam-sacar-cerca-de-rs-77-mil-para-obter-residencia-no-exterior-mas-recebem-rs-720-mil-por-engano-e-dao-um-destino-inesperado-ao-dinheiro.htmlInternacionalSalzburger Sparkasse, Gnigl, Áustria, Giorgi Bolkvadze, Giorgi Shavadze, saque de dinheiro, banco, transação bancária2879Dois estudantes tentam sacar cerca de R$ 77 mil para obter residência no exterior, mas recebem R$ 720 mil por engano e dão um destino inesperado ao dinheirohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526031-dois-estudantes-tentam-sacar-cerca-de-rs-77-mil-para-obter-residencia-no-exterior-mas-recebem-rs-720-mil-por-engano-e-dao-um-destino-inesperado-ao-dinheiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:38Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526032-elon-musk-teria-ordenado-mudanca-no-starshield-servico-da-spacex-usado-pelo-exercito-ucraniano-wall-street-journal-aponta-reducao-na-velocidade-da-rede.htmlInternacionalElon Musk, Ucrânia, guerra da ucrânia, satélites Starshield, exército ucraniano, SpaceX, drones, kiev, rússia2850Elon Musk teria ordenado mudança no Starshield, serviço da SpaceX usado pelo Exército ucraniano; Wall Street Journal aponta redução na velocidade da redehttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526032-elon-musk-teria-ordenado-mudanca-no-starshield-servico-da-spacex-usado-pelo-exercito-ucraniano-wall-street-journal-aponta-reducao-na-velocidade-da-rede.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:39Mariana Peixotohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526034-youth-tem-protagonista-vivendo-a-tempestade-perfeita-da-menopausa.htmlCulturasérie, plataforma, serviço, streaming3329"Youth" tem protagonista vivendo a tempestade perfeita da menopausahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526034-youth-tem-protagonista-vivendo-a-tempestade-perfeita-da-menopausa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:41Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525952-mg-samba-e-cachaca-agora-sao-patrimonio-casa-de-dona-beja-e-tombada.htmlGeraiscultura, Patrimônio Cultural, samba, história, preservação, turismo, patrimônio4948MG: samba e cachaça agora são patrimônio; Casa de Dona Beja é tombadahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525952-mg-samba-e-cachaca-agora-sao-patrimonio-casa-de-dona-beja-e-tombada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:45Folhapresshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526038-chico-buarque-em-ritmo-de-rap.htmlCulturaChico Buarque , Rap, Música brasileira, Disco4498Chico Buarque em ritmo de raphttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526038-chico-buarque-em-ritmo-de-rap.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:56Maria Beatriz Giustihttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526043-alckmin-defende-transparencia-de-sigilos-de-presidentes-e-critica-flavio.htmlPolíticaAlckmin, flávio bolsonaro, lula, quebra de sigilo, eleicoes-2026, CB Poder1826Alckmin defende transparência de sigilos de presidentes e critica Fláviohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526043-alckmin-defende-transparencia-de-sigilos-de-presidentes-e-critica-flavio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526049-megaport-expande-conectividade-com-a-aws-por-meio-do-aws-interconnect-simplificando-a-forma-como-os-clientes-conectam-sua-infraestrutura.htmlMundo Corporativo4316Megaport expande conectividade com a AWS por meio do AWS Interconnect, simplificando a forma como os clientes conectam sua infraestruturahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526049-megaport-expande-conectividade-com-a-aws-por-meio-do-aws-interconnect-simplificando-a-forma-como-os-clientes-conectam-sua-infraestrutura.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 18:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526050-datavault-ai-assina-uma-carta-de-intencoes-nao-vinculativa-para-adquirir-199-das-acoes-da-datameds-ai-em-troca-de-uma-licenca-ampliada-de-tecnologia.htmlMundo Corporativo22626Datavault AI assina uma carta de intenções não vinculativa para adquirir 19,9% das ações da DataMEDS AI, em troca de uma licença ampliada de tecnologiahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526050-datavault-ai-assina-uma-carta-de-intencoes-nao-vinculativa-para-adquirir-199-das-acoes-da-datameds-ai-em-troca-de-uma-licenca-ampliada-de-tecnologia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 19:07Isabela Berrogainhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526055-a-democracia-precisa-ser-cuidada-todos-os-dias-diz-leci-brandao.htmlCulturaLeci Brandão, Grammy Latino, Samba, Democracia6803'A democracia precisa ser cuidada todos os dias', diz Leci Brandãohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526055-a-democracia-precisa-ser-cuidada-todos-os-dias-diz-leci-brandao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 19:13Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526063-datafolha-flavio-e-lula-empatam-em-votos-validos.htmlPolíticaa, bolsonaro, datafolha, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa1081Datafolha: Flávio e Lula empatam em votos válidoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526063-datafolha-flavio-e-lula-empatam-em-votos-validos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 19:17Augusto Piohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526066-entre-no-tunel-do-tempo-com-mauricio-manieri.htmlCulturaMaurício Manieri, Música, Minascentro, Show4308Entre no túnel do tempo com Maurício Manierihttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526066-entre-no-tunel-do-tempo-com-mauricio-manieri.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 19:24Pedro Naves*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526069-lamparina-planeja-novidades-para-o-show-desta-sexta-23-10-na-autentica.htmlCulturaLamparina, Música, Show, Belo Horizonte4527Lamparina planeja novidades para o show desta sexta (23/10), na Autênticahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526069-lamparina-planeja-novidades-para-o-show-desta-sexta-23-10-na-autentica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 19:28Ana Luiza Soares,Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526056-morte-de-beatriz-juiz-mantem-prisao-de-casal-e-aponta-materialidade.htmlGeraisPrisão Preventiva, feminicídio5413Morte de Beatriz: juiz mantém prisão de casal e aponta "materialidade"https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526056-morte-de-beatriz-juiz-mantem-prisao-de-casal-e-aponta-materialidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 19:38Amanda S. Feitoza - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526075-datafolha-lula-tem-49-de-aprovacao-melhor-indice-desde-julho.htmlPolíticaaprovação, datafolha, desaprovação, lula, eleições, eleicoes-20261880Datafolha: Lula tem 49% de aprovação, melhor índice desde julhohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526075-datafolha-lula-tem-49-de-aprovacao-melhor-indice-desde-julho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 19:47Pedro José Borges - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526078-tse-da-12-horas-para-meta-explicar-alcance-de-video-de-nikolas-ferreira.htmlPolíticaflávio bolsonaro, lula, Nikolas Ferreira, TSE, eleicoes-2026, Meta1421TSE dá 12 horas para Meta explicar alcance de vídeo de Nikolas Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526078-tse-da-12-horas-para-meta-explicar-alcance-de-video-de-nikolas-ferreira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 19:56Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526082-datafolha-46-rejeitam-flavio-enquanto-45-rejeitam-lula.htmlPolíticaa, datafolha, Flavio, lula1840Datafolha: 46% rejeitam Flávio, enquanto 45% rejeitam Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526082-datafolha-46-rejeitam-flavio-enquanto-45-rejeitam-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525438-mega-sena-3073-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-22-10.htmlNacionalLOTERIAS, MEGA, NÚMEROS, NÚMEROS SORTEADOS, SORTE4115Mega-Sena 3073 e outras loterias: confira os números sorteados (22/10)https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525438-mega-sena-3073-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-22-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:07DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526093-sbc-medical-inicia-o-desenvolvimento-de-um-teste-de-metilacao-do-dna-para-estimar-a-idade-biologica.htmlMundo Corporativo12218SBC Medical inicia o desenvolvimento de um teste de metilação do DNA para estimar a idade biológicahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526093-sbc-medical-inicia-o-desenvolvimento-de-um-teste-de-metilacao-do-dna-para-estimar-a-idade-biologica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:07DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526094-governante-de-ras-al-khaimah-inaugura-a-primeira-consultoria-empresarial-de-ras-al-khaimah-na-china-fortalecendo-os-lacos-com-guangdong.htmlMundo Corporativo4263Governante de Ras Al Khaimah inaugura a primeira consultoria empresarial de Ras Al Khaimah na China, fortalecendo os laços com Guangdonghttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526094-governante-de-ras-al-khaimah-inaugura-a-primeira-consultoria-empresarial-de-ras-al-khaimah-na-china-fortalecendo-os-lacos-com-guangdong.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526095-suor-fisico-x-suor-emocional-entenda-as-diferencas.htmlMundo Corporativo3444Suor físico X suor emocional: entenda as diferençashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526095-suor-fisico-x-suor-emocional-entenda-as-diferencas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526096-o-que-a-entrevista-de-desligamento-de-emprego-nao-revela.htmlMundo Corporativo4246O que a entrevista de desligamento de emprego não revelahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526096-o-que-a-entrevista-de-desligamento-de-emprego-nao-revela.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:23Rafaela Soares - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526104-mendonca-diz-que-abertura-dos-sigilos-de-lula-e-flavio-independe-do-tse.htmlPolíticaBolsonaro, FLÁVIO, Flávio Bolsonaro, Lula, PL, TSE1975Mendonça diz que abertura dos sigilos de Lula e Flávio independe do TSEhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526104-mendonca-diz-que-abertura-dos-sigilos-de-lula-e-flavio-independe-do-tse.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:40Agência Brasilhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526106-caixa-antecipa-sorteios-das-loterias-por-causa-das-eleicoes.htmlNacionalMega-Sena,loterias,Caixa,sorteios,Lotofácil,Quina,Milionária,timemani1283Caixa antecipa sorteios das loterias por causa das eleiçõeshttps://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-10/caixa-loterias-anuncia-antecipacao-de-sorteios-para-sabadoDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:41Bruno Luis Barros,Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526109-cleitinho-se-reune-com-presidente-do-tjmg-antes-de-transicao-de-governo.htmlPolíticaCleitinho, Minas Gerais, Mateus Simões6439Cleitinho se reúne com presidente do TJMG antes de transição de governohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526109-cleitinho-se-reune-com-presidente-do-tjmg-antes-de-transicao-de-governo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:43Nathallie Lopeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526110-em-caso-de-empate-em-numero-de-votos-quem-vence-a-eleicao-presidencial.htmlPolíticaeleições, empate, lula, flávio bolsonaro, eleições2026, eleições 20262108Em caso de empate em número de votos: quem vence a eleição presidencial?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526110-em-caso-de-empate-em-numero-de-votos-quem-vence-a-eleicao-presidencial.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:54Pedro José Borges - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526114-live-de-lula-com-janones-reune-mais-de-15-milhao-de-espectadores-simultaneos.htmlPolíticaJANONES, Live, LULA, André Janones, Presidente Lula976Live de Lula com Janones reúne mais de 1,5 milhão de espectadores simultâneoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526114-live-de-lula-com-janones-reune-mais-de-15-milhao-de-espectadores-simultaneos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 20:58Junio Silva - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526122-joice-hasselmann-declara-voto-em-lula-no-2-turno-falo-o-que-vi-e-vivi.htmlPolíticabolsonaro, Brasil, eleições, flávio bolsonaro, Joice Hasselmann, lula, eleições 2026, eleições20263386Joice Hasselmann declara voto em Lula no 2º turno: "Falo o que vi e vivi"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526122-joice-hasselmann-declara-voto-em-lula-no-2-turno-falo-o-que-vi-e-vivi.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 21:03DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526132-mesa-redonda-ministerial-debate-mobilizacao-de-investimentos-em-ecologia-para-uma-economia-mundial-resiliente-e-inclusiva.htmlMundo Corporativo4097Mesa Redonda Ministerial Debate Mobilização de Investimentos em Ecologia para uma Economia Mundial Resiliente e Inclusivahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526132-mesa-redonda-ministerial-debate-mobilizacao-de-investimentos-em-ecologia-para-uma-economia-mundial-resiliente-e-inclusiva.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-22 21:21Junio Silva - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526136-flavio-aciona-tse-por-suposto-uso-do-gov-br-em-mensagens-eleitorais-de-lula.htmlPolíticaBolsonar, Bolsonaro, CANDIDATO, Chapa, Eleições, Eleições 2026, Flávio2623Flávio aciona TSE por suposto uso do Gov.br em mensagens eleitorais de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526136-flavio-aciona-tse-por-suposto-uso-do-gov-br-em-mensagens-eleitorais-de-lula.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 06:00Direito Simples Assimhttps://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7526054-afinal-preso-pode-exercer-o-direito-ao-voto.htmlColunistas#Direito Simples Assim5221Afinal, preso pode exercer o direito ao voto?https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7526054-afinal-preso-pode-exercer-o-direito-ao-voto.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 07:17João Renato Fariahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526204-bh-tera-chuva-forte-raios-e-rajadas-de-vento-a-qualquer-hora-nesta-sexta-feira-23-10.htmlGeraischuva1366BH terá chuva forte, raios e rajadas de vento a qualquer hora nesta sexta-feira (23/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526204-bh-tera-chuva-forte-raios-e-rajadas-de-vento-a-qualquer-hora-nesta-sexta-feira-23-10.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 07:40Yaya Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526210-eleicao-em-bh-tera-transporte-gratuito-de-onibus-e-4-mil-viagens-extras.htmlGerais2490Eleição em BH terá transporte gratuito de ônibus e 4 mil viagens extrashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526210-eleicao-em-bh-tera-transporte-gratuito-de-onibus-e-4-mil-viagens-extras.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 08:46Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526240-janones-e-bolsonaristas-ameacam-soltar-bombas-as-vesperas-do-debate-da-globo.htmlPolíticaeleicao-2026, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro4115Janones e bolsonaristas ameaçam soltar 'bombas' às vésperas do debate da Globohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526240-janones-e-bolsonaristas-ameacam-soltar-bombas-as-vesperas-do-debate-da-globo.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 09:00Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526245-fmi-projeta-brasil-como-8-maior-economia-do-mundo-em-2027.htmlGaleria6FMI projeta Brasil como 8ª maior economia do mundo em 2027https://www.flipar.com.br/?p=695305Digital
Estado de Minas2026-10-23 09:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526253-daisy-ridley-estrelara-remake-de-viagem-ao-fundo-do-mar-para-a-paramount-.htmlGaleria6Daisy Ridley estrelará remake de “Viagem ao Fundo do Mar” para a Paramount+https://www.flipar.com.br/?p=695405Digital
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Estado de Minas2026-10-23 10:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526279-axi-inova-ao-oferecer-futuros-perpetuos-para-mercados-tradicionais.htmlMundo Corporativo4602Axi Inova ao Oferecer Futuros Perpétuos para Mercados Tradicionaishttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526279-axi-inova-ao-oferecer-futuros-perpetuos-para-mercados-tradicionais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 10:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526280-xpel-anuncia-expansao-no-brasil-com-inauguracao-de-sede-centro-de-distribuicao-e-centro-de-treinamento-em-sao-paulo.htmlMundo Corporativo5953XPEL Anuncia Expansão no Brasil com Inauguração de Sede, Centro de Distribuição e Centro de Treinamento em São Paulohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526280-xpel-anuncia-expansao-no-brasil-com-inauguracao-de-sede-centro-de-distribuicao-e-centro-de-treinamento-em-sao-paulo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 10:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526281-seco-aftermarket-celebra-60-anos-de-qualidade-e-confiabilidade-em-pecas-de-reposicao-automotivas.htmlMundo Corporativo3917SECO Aftermarket celebra 60 anos de qualidade e confiabilidade em peças de reposição automotivashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526281-seco-aftermarket-celebra-60-anos-de-qualidade-e-confiabilidade-em-pecas-de-reposicao-automotivas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 10:05Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526290-alcolumbre-preve-virada-de-lula-e-articula-vaga-de-pacheco-no-stf.htmlPolíticaELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, LULA, ALCOLUMBRE, RODRIGO PACHECO, SENADO3129Alcolumbre prevê virada de Lula e articula vaga de Pacheco no STFhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526290-alcolumbre-preve-virada-de-lula-e-articula-vaga-de-pacheco-no-stf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 10:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526295-patricia-franca-voltara-a-globo-em-2027-na-novela-paraiso-perdido-do-globoplay.htmlGaleria6Patrícia França voltará à Globo em 2027 na novela “Paraíso Perdido” do Globoplayhttps://www.flipar.com.br/?p=695413Digital
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Estado de Minas2026-10-23 11:03Maria Lúcia Passoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526327-esquina-do-clube-da-esquina-e-alvo-de-vandalismo-em-bh.htmlGerais2856Esquina do Clube da Esquina é alvo de vandalismo em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526327-esquina-do-clube-da-esquina-e-alvo-de-vandalismo-em-bh.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 11:28Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526360-semaforos-inteligentes-aumentam-velocidade-dos-onibus-em-ate-30-em-bh.htmlGeraissemáforos inteligentes, Trânsito, Belo Horizonte3611Semáforos inteligentes aumentam velocidade dos ônibus em 30% em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526360-semaforos-inteligentes-aumentam-velocidade-dos-onibus-em-ate-30-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 11:36Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526370-lula-vira-ou-nao-o-que-dizem-as-campanhas-a-dois-dias-do-desfecho-das-eleicoes-2026.htmlPolítica#PlatôBrReportagem818Lula vira ou não? O que dizem as campanhas a dois dias do desfecho das eleições 2026https://platobr.com.br/lula-vira-ou-nao-o-que-dizem-as-campanhas-a-dois-dias-do-desfecho-das-eleicoes-2026Digital
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Estado de Minas2026-10-23 11:51Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526374-pesquisa-ipespe-mostra-flavio-bolsonaro-e-lula-empatados-no-2-turno.htmlPolíticaIESPE, PESQUISA IESPE, LULA, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, FLÁVIO BOLSONARO3090Pesquisa Ipespe mostra Flávio Bolsonaro e Lula empatados no 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526374-pesquisa-ipespe-mostra-flavio-bolsonaro-e-lula-empatados-no-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:05Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526324-copasa-pagara-rs-300-milhoes-a-bh-para-recuperar-ruas-ate-2028.htmlGeraisBelo Horizonte, Copasa, PBH, Obras3711Copasa pagará R$ 300 milhões a BH para recuperar ruas até 2028https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526324-copasa-pagara-rs-300-milhoes-a-bh-para-recuperar-ruas-ate-2028.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526385-congresso-maritimo-e-logistico-da-arabia-saudita-destaca-a-integracao-no-setor-maritimo-e-as-oportunidades-de-crescimento-comercial-e-de-investimentos-no-reino.htmlMundo Corporativo5128Congresso Marítimo e Logístico da Arábia Saudita destaca a integração no setor marítimo e as oportunidades de crescimento comercial e de investimentos no Reinohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526385-congresso-maritimo-e-logistico-da-arabia-saudita-destaca-a-integracao-no-setor-maritimo-e-as-oportunidades-de-crescimento-comercial-e-de-investimentos-no-reino.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526386-a-tigo-energy-amplia-as-opcoes-dos-instaladores-por-meio-da-compatibilidade-com-a-linha-de-produtos-ts4-da-fronius.htmlMundo Corporativo5948A Tigo Energy amplia as opções dos instaladores por meio da compatibilidade com a linha de produtos TS4 da Froniushttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526386-a-tigo-energy-amplia-as-opcoes-dos-instaladores-por-meio-da-compatibilidade-com-a-linha-de-produtos-ts4-da-fronius.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:12DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526388-sistema-para-cantinas-escolares-facilita-a-gestao.htmlMundo Corporativo3991 Sistema para cantinas escolares facilita a gestãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526388-sistema-para-cantinas-escolares-facilita-a-gestao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:12DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526391-leilao-da-sede-da-dataprev-sera-realizado-em-30-de-outubro.htmlMundo Corporativo2448Leilão da sede da Dataprev será realizado em 30 de outubrohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526391-leilao-da-sede-da-dataprev-sera-realizado-em-30-de-outubro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:12DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526393-north-bund-international-aviation-forum-2026-reune-lideres-em-xangai-para-impulsionar-ecossistema-global-aberto-e-colaborativo.htmlMundo Corporativo6734North Bund International Aviation Forum 2026 Reúne Líderes em Xangai para Impulsionar Ecossistema Global, Aberto e Colaborativohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526393-north-bund-international-aviation-forum-2026-reune-lideres-em-xangai-para-impulsionar-ecossistema-global-aberto-e-colaborativo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:13Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526353-especialista-alerta-10-problemas-de-saude-causados-pela-obesidade.htmlBem viverdiabetes, obesidade, peso, gordura abdominal5052Especialista alerta 10 problemas de saúde causados pela obesidadehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526353-especialista-alerta-10-problemas-de-saude-causados-pela-obesidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:16Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526394-bloco-do-22-mobiliza-multidao-no-nordeste-em-apoio-a-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaeleições 2026, segundo turno, flávio bolsonaro, nikolas ferreira, nikolas, nordeste3222Bloco do 22 mobiliza multidão no Nordeste em apoio a Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526394-bloco-do-22-mobiliza-multidao-no-nordeste-em-apoio-a-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:18Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526396-tabu-no-pt-o-culto-a-lula-e-uma-avaliacao-que-o-partido-nao-quer-fazer-agora.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1345Tabu no PT: o ‘culto a Lula’ e uma avaliação que o partido não quer fazer agorahttps://platobr.com.br/tabu-no-pt-o-culto-a-lula-e-uma-avaliacao-que-o-partido-nao-quer-fazer-agoraDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:29Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526366-duas-novas-vitimas-denunciam-chef-de-restaurante-de-bh-por-importunacao.htmlGeraisMinistério Público4740Duas novas vítimas denunciam chef de restaurante de BH por importunação https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526366-duas-novas-vitimas-denunciam-chef-de-restaurante-de-bh-por-importunacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 12:36Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526410-apos-fim-de-casamento-de-14-anos-nivea-stelmann-faz-revelacao-sobre-seus-beijos-em-novelas-aproveitava.htmlGaleria6Após fim de casamento de 14 anos, Nívea Stelmann faz revelação sobre seus beijos em novelas: ‘Aproveitava’https://www.flipar.com.br/?p=695470Digital
Estado de Minas2026-10-23 13:03Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526419-secretario-de-seguranca-perde-o-cargo-apos-ter-audio-vazado-mandando-pm-prender-petistas-no-2-turno.htmlPolíticaeleições 2026, secretário de segurança, áudio, Segundo Turno4378Secretário de Segurança perde o cargo após ter áudio vazado mandando PM prender petistas no 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526419-secretario-de-seguranca-perde-o-cargo-apos-ter-audio-vazado-mandando-pm-prender-petistas-no-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:04Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526397-faculdade-de-bh-fara-avaliacao-gratuita-das-mamas-de-pets-neste-sabado.htmlBem viverAnimais, Cadela, Câncer de mama, Cães, Gata, Gato, Gatos4643Faculdade de BH fará avaliação gratuita das mamas de pets neste sábadohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526397-faculdade-de-bh-fara-avaliacao-gratuita-das-mamas-de-pets-neste-sabado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:08Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526379-janones-crava-reeleicao-de-lula-onda-que-vai-varrer-a-extrema-direita.htmlPolíticaLula, Janones, Eleições, eleições 2026, segundo turno, flávio bolsonaro2997Janones crava reeleição de Lula: 'Onda que vai varrer a extrema direita'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526379-janones-crava-reeleicao-de-lula-onda-que-vai-varrer-a-extrema-direita.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:16Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526431-meta-cobrou-ate-43-mais-de-lula-do-que-de-flavio-bolsonaro.htmlPolíticameta, eleições 2026, segundo turno, lula, flávio bolsonaro2868Meta cobrou até 43% mais de Lula do que de Flávio Bolsonaro por anúncioshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526431-meta-cobrou-ate-43-mais-de-lula-do-que-de-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:24DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526439-antalpha-aumenta-investimento-na-aurelion-com-subscricao-de-acoes-de-uss-2-milhoes.htmlMundo Corporativo6226Antalpha Aumenta Investimento na Aurelion com Subscrição de Ações de US$ 2 milhõeshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526439-antalpha-aumenta-investimento-na-aurelion-com-subscricao-de-acoes-de-uss-2-milhoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:24DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526440-creator-economy-cresce-e-eleva-peso-da-landing-page.htmlMundo Corporativo5149Creator Economy cresce e eleva peso da landing pagehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526440-creator-economy-cresce-e-eleva-peso-da-landing-page.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:26Maria Reis*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526442-mpf-busca-concluir-revitalizacao-do-perimetro-irrigado-do-gorutuba.htmlGeraisBarragem, Irrigação, Nova Porteirinha, Água3604MPF busca concluir revitalização do Perímetro Irrigado do Gorutubahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526442-mpf-busca-concluir-revitalizacao-do-perimetro-irrigado-do-gorutuba.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:42Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526427-tontura-confusao-e-quedas-podem-ter-relacao-ao-uso-de-varios-medicamentos.htmlBem viver5970Tontura, confusão e quedas podem ter relação ao uso de vários medicamentoshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526427-tontura-confusao-e-quedas-podem-ter-relacao-ao-uso-de-varios-medicamentos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:42Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526426-minas-tem-741-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-sexta-feira.htmlGeraisAlerta, Granizo, Sexta-feira, Tempestade, Minas Gerais, Inmet12869Minas tem 741 cidades em alerta de tempestade e granizo nesta sexta-feirahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526426-minas-tem-741-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-sexta-feira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:44Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526423-bh-tera-passeio-noturno-para-contemplar-a-paisagem-da-cidade.htmlGeraisPBH, Serra do Curral, Belo Horizonte2053BH terá passeio noturno para contemplar a paisagem da cidadehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526423-bh-tera-passeio-noturno-para-contemplar-a-paisagem-da-cidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:48Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526329-video-apartamento-e-atingido-por-incendio-no-bairro-sao-lucas-em-bh.htmlGeraisIncêndio, CBMMG, São Lucas, Belo Horizonte891Vídeo: apartamento é atingido por incêndio no Bairro São Lucas, em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526329-video-apartamento-e-atingido-por-incendio-no-bairro-sao-lucas-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:50Isabela Teixeira da costahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526451-luxo-para-os-pes-masculinos.htmlFeminino & Masculinosapatos, argentina, couro, moda3467Luxo para os pés masculinoshttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526451-luxo-para-os-pes-masculinos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:52Carlos Palermohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526450-felca-desabafa-sobre-fobia-social-apos-criticas-e-emociona-seguidores.htmlCulturaFelca, desabafo, fobia, crítica2742Felca desabafa sobre fobia social após críticas e emociona seguidoreshttps://www.tupi.fm/entretenimento/felca-desabafa-sobre-fobia-social-apos-criticas-e-emociona-seguidores/Digital
Estado de Minas2026-10-23 13:53Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526406-pbh-abre-concessao-de-jazigos-perpetuos-em-quatro-cemiterios-publicos.htmlGeraisCemitério, Jazigos, PBH, Finados65PBH abre concessão de jazigos perpétuos em quatro cemitérios públicoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526406-pbh-abre-concessao-de-jazigos-perpetuos-em-quatro-cemiterios-publicos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 13:53Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526454-enfim-em-comunhao-com-a-cnbb-bispos-catolicos-poem-as-digitais-no-apoio-a-lula.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1457Enfim, ’em comunhão com a CNBB’, bispos católicos põem as digitais no apoio a Lulahttps://platobr.com.br/enfim-em-comunhao-com-a-cnbb-bispos-catolicos-poem-as-digitais-no-apoio-a-lulaDigital
Estado de Minas2026-10-23 14:04Isabela Teixeira da costahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526457-relogios-com-referencias-classicas.htmlFeminino & Masculino1929Relógios com referências clássicashttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526457-relogios-com-referencias-classicas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 14:24DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526483-colaboracao-entre-fortrea-e-omico-impulsiona-desenvolvimento-de-medicamentos-oncologicos-guiados-por-biomarcadores.htmlMundo Corporativo7892Colaboração Entre Fortrea e Omico Impulsiona Desenvolvimento de Medicamentos Oncológicos Guiados por Biomarcadoreshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526483-colaboracao-entre-fortrea-e-omico-impulsiona-desenvolvimento-de-medicamentos-oncologicos-guiados-por-biomarcadores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 14:25Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526482-exames-medicos-na-cnh-para-condutores-acima-de-50-anos-exigem-atencao.htmlNacionalCNH, Carteira Nacional de Habilitação, prazo, exames médicos, condutores, motoristas4235Exames médicos na CNH para condutores acima de 50 anos exigem atençãohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526482-exames-medicos-na-cnh-para-condutores-acima-de-50-anos-exigem-atencao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 14:25DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526484-lux-lanca-promocao-com-bolsas-de-carol-burgo-e-rs-200-mil.htmlMundo Corporativo4853LUX lança promoção com bolsas de Carol Burgo e R$ 200 milhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526484-lux-lanca-promocao-com-bolsas-de-carol-burgo-e-rs-200-mil.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 14:30Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526501-iniciativa-inedita-helicoptero-espalha-26-milhoes-de-sementes-para-acelerar-reflorestamento-da-mata-atlantica-no-es.htmlGaleria6Iniciativa inédita: helicóptero espalha 2,6 milhões de sementes para acelerar reflorestamento da Mata Atlântica no EShttps://www.flipar.com.br/?p=695475Digital
Estado de Minas2026-10-23 14:32Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526247-agente-da-copasa-e-atacado-por-pitbulls-e-fica-ferido.htmlGeraisCopasa, Pitbulls, Araxá, Bombeiros1214Agente da Copasa é atacado por pitbulls e fica ferido https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526247-agente-da-copasa-e-atacado-por-pitbulls-e-fica-ferido.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 14:32Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526502-amoedo-votara-em-lula-pelo-risco-que-representa-um-governo-bolsonaro.htmlPolíticaeleicoes-2026, eleicao-2026, amoedo, lula, flávio-bolsonaro4752Amoêdo votará em Lula pelo "risco que representa um governo Bolsonaro"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526502-amoedo-votara-em-lula-pelo-risco-que-representa-um-governo-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 14:35Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526506-transporte-publico-em-minas-gerais-sera-gratuito-no-segundo-turno-das-eleicoes.htmlGeraisminas gerais, transporte público, eleições 2026, segundo turno2441Transporte público em Minas Gerais será gratuito no segundo turno das eleiçõeshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526506-transporte-publico-em-minas-gerais-sera-gratuito-no-segundo-turno-das-eleicoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 14:36No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526507-tecnico-do-bayern-de-munique-vincent-kompany-passa-mal-em-treino-e-e-internado.htmlEsportes3894Técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany passa mal em treino e é internadohttps://noataque.com.br/futebol/campeonato-alemao/time/bayern-de-munique/noticia/2026/10/23/tecnico-do-bayern-de-munique-vincent-kompany-passa-mal-em-treino-e-e-internado/Digital
Estado de Minas2026-10-23 14:36Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526438-venda-nova-homem-e-preso-suspeito-de-matar-vitima-com-facadas-nas-costas.htmlGeraisCrime, Facadas, Assassinato, BH, Venda Nova1689Venda Nova: homem é preso suspeito de matar vítima com facadas nas costashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526438-venda-nova-homem-e-preso-suspeito-de-matar-vitima-com-facadas-nas-costas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 14:52PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526517-cap-ampcare-lanca-a-goma-beauty-e-desperta-expectativa-feminina.htmlNetworking e Negócios5981cap&care lança a goma Beauty e desperta expectativa feminina664ab6bf-4e07-4fb0-b2ec-f60d8fba20c0Digital
Estado de Minas2026-10-23 14:54Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7526518-a-verdade-depende-da-cultura-filosofo-desafia-uma-ideia-da-filosofia-atual-e-defende-o-pensamento-critico-e-a-argumentacao-na-hora-de-avaliar-opinioes.htmlTrendsreflexão, filosofia, ideias3019A verdade depende da cultura? Filósofo desafia uma ideia da filosofia atual e defende o pensamento crítico e a argumentação na hora de avaliar opiniõeshttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7526518-a-verdade-depende-da-cultura-filosofo-desafia-uma-ideia-da-filosofia-atual-e-defende-o-pensamento-critico-e-a-argumentacao-na-hora-de-avaliar-opinioes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 14:54Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526519-poco-cientifico-chega-a-7-018-metros-na-china-quatro-anos-de-perfuracao-miram-algo-que-nao-e-petroleo-e-pode-revelar-pistas-sobre-a-epoca-dos-dinossauros.htmlCiênciaciência, china2261Poço científico chega a 7.018 metros na China: quatro anos de perfuração miram algo que não é petróleo e pode revelar pistas sobre a época dos dinossauroshttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526519-poco-cientifico-chega-a-7-018-metros-na-china-quatro-anos-de-perfuracao-miram-algo-que-nao-e-petroleo-e-pode-revelar-pistas-sobre-a-epoca-dos-dinossauros.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 14:55Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526521-com-chegada-das-chuvas-dispositivo-ajuda-a-proteger-eletrodomesticos-contra-raios.htmlGeraisCemig, Gerais, Minas Gerais, Chuvas3235Com chegada das chuvas, dispositivo ajuda a proteger eletrodomésticos contra raioshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526521-com-chegada-das-chuvas-dispositivo-ajuda-a-proteger-eletrodomesticos-contra-raios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526527-beneficios-de-saude-nao-bastam-para-cumprir-a-nr-1.htmlMundo Corporativo5737Benefícios de saúde não bastam para cumprir a NR-1https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526527-beneficios-de-saude-nao-bastam-para-cumprir-a-nr-1.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:01Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526525-um-centro-de-dados-e-69-turbinas-a-gas-a-disputa-por-suposta-poluicao-que-envolve-a-xai-de-elon-musk-ganha-um-novo-capitulo-na-justica-dos-estados-unidos.htmlInternacionalelon musk, estados unidos, xIA2644Um centro de dados e 69 turbinas a gás: a disputa por suposta poluição que envolve a xAI de Elon Musk ganha um novo capítulo na Justiça dos Estados Unidoshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526525-um-centro-de-dados-e-69-turbinas-a-gas-a-disputa-por-suposta-poluicao-que-envolve-a-xai-de-elon-musk-ganha-um-novo-capitulo-na-justica-dos-estados-unidos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526528-juros-altos-retrofit-com-luz-natural-reduz-custo-industrial.htmlMundo Corporativo3024Juros altos: retrofit com luz natural reduz custo industrialhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526528-juros-altos-retrofit-com-luz-natural-reduz-custo-industrial.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:04PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526544-do-burnout-a-rede-triunfo-maior-rede-propria-de-lavanderias.htmlNetworking e Negócios5183Do burnout à Rede Triunfo, maior rede própria de lavanderias88c4d7ca-942b-47e6-aade-0748f7c8d1bdDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:04Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526537-a-fuligem-nos-dutos-da-lareira-pode-ter-uma-origem-que-passa-despercebida-um-detalhe-na-escolha-da-lenha-faz-diferenca-tambem-para-quem-usa-fogao-a-lenha.htmlCasa e Decoração2220A fuligem nos dutos da lareira pode ter uma origem que passa despercebida: um detalhe na escolha da lenha faz diferença também para quem usa fogão a lenhahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526537-a-fuligem-nos-dutos-da-lareira-pode-ter-uma-origem-que-passa-despercebida-um-detalhe-na-escolha-da-lenha-faz-diferenca-tambem-para-quem-usa-fogao-a-lenha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:05Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526529-conheca-o-raro-sauim-de-coleira-em-acao-especial-no-zoologico-de-bh.htmlGeraiszoológico, animais, BH, sauim-de-coleira3000Conheça o raro sauim-de-coleira em ação especial no Zoológico de BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526529-conheca-o-raro-sauim-de-coleira-em-acao-especial-no-zoologico-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:05Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526536-apos-kfc-trocar-de-fornecedora-nos-estados-unidos-taco-bell-define-futuro-da-parceria-com-a-pepsico-e-revela-caminhos-distintos-na-disputa-com-a-coca-cola.htmlInternacional2662Após KFC trocar de fornecedora nos Estados Unidos, Taco Bell define futuro da parceria com a PepsiCo e revela caminhos distintos na disputa com a Coca-Colahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526536-apos-kfc-trocar-de-fornecedora-nos-estados-unidos-taco-bell-define-futuro-da-parceria-com-a-pepsico-e-revela-caminhos-distintos-na-disputa-com-a-coca-cola.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:05Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526538-terremoto-de-magnitude-75-no-panama-deixa-marcas-alem-do-tremor-e-avaliacoes-do-solo-revelam-mudancas-surpreendentes-que-dimensionam-a-forca-do-abalo-no-pais.htmlInternacional2711Terremoto de magnitude 7,5 no Panamá deixa marcas além do tremor, e avaliações do solo revelam mudanças surpreendentes que dimensionam a força do abalo no paíshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526538-terremoto-de-magnitude-75-no-panama-deixa-marcas-alem-do-tremor-e-avaliacoes-do-solo-revelam-mudancas-surpreendentes-que-dimensionam-a-forca-do-abalo-no-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:05DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526534-medicos-adotam-estrategias-para-organizar-suas-financas.htmlMundo Corporativo5141Médicos adotam estratégias para organizar suas finançashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526534-medicos-adotam-estrategias-para-organizar-suas-financas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:05DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526548-the-brainz-mira-rs-500-milhoes-em-social-commerce-para-2026.htmlMundo Corporativo4622The Brainz mira R$ 500 milhões em social commerce para 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526548-the-brainz-mira-rs-500-milhoes-em-social-commerce-para-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:05Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526549-polyvox-lanca-caixa-amplificada-com-preco-acessivel-em-formato-compacto.htmlColunistas#Marcelo de Assismercado4105Polyvox lança caixa amplificada com preço acessível em formato compactohttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526549-polyvox-lanca-caixa-amplificada-com-preco-acessivel-em-formato-compacto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:06Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526542-harrison-ford-toma-decisao-sobre-mais-de-150-hectares-de-seu-rancho-em-wyoming-e-o-destino-da-area-envolve-a-fauna-local-e-a-pressao-do-mercado-imobiliario.htmlCultura2555Harrison Ford toma decisão sobre mais de 150 hectares de seu rancho em Wyoming, e o destino da área envolve a fauna local e a pressão do mercado imobiliáriohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526542-harrison-ford-toma-decisao-sobre-mais-de-150-hectares-de-seu-rancho-em-wyoming-e-o-destino-da-area-envolve-a-fauna-local-e-a-pressao-do-mercado-imobiliario.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:09Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526551-leilao-movimenta-cerca-de-rs-3-milhoes-mas-o-que-muda-de-maos-nao-e-um-bem-comum-sao-os-direitos-de-exploracao-da-historia-de-vida-do-empresario-musical-damon-dash.htmlCultura2174Leilão movimenta cerca de R$ 3 milhões, mas o que muda de mãos não é um bem comum: são os direitos de exploração da história de vida do empresário musical Damon Dashhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526551-leilao-movimenta-cerca-de-rs-3-milhoes-mas-o-que-muda-de-maos-nao-e-um-bem-comum-sao-os-direitos-de-exploracao-da-historia-de-vida-do-empresario-musical-damon-dash.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:09Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526553-marrocos-ergue-107-pontes-e-viadutos-para-ampliar-trem-de-alta-velocidade-e-uma-cidade-turistica-esta-no-centro-dos-planos-para-a-copa-do-mundo-de-2030.htmlInternacional2406Marrocos ergue 107 pontes e viadutos para ampliar trem de alta velocidade, e uma cidade turística está no centro dos planos para a Copa do Mundo de 2030https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526553-marrocos-ergue-107-pontes-e-viadutos-para-ampliar-trem-de-alta-velocidade-e-uma-cidade-turistica-esta-no-centro-dos-planos-para-a-copa-do-mundo-de-2030.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:09Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526555-bancario-compra-motorhome-aos-58-anos-e-quando-soma-mais-de-60-vilas-visitadas-revela-o-que-essa-escolha-representa-para-sua-felicidade-longe-do-trabalho.htmlTurismo2448Bancário compra motorhome aos 58 anos e, quando soma mais de 60 vilas visitadas, revela o que essa escolha representa para sua felicidade longe do trabalhohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526555-bancario-compra-motorhome-aos-58-anos-e-quando-soma-mais-de-60-vilas-visitadas-revela-o-que-essa-escolha-representa-para-sua-felicidade-longe-do-trabalho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:09Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526552-principe-vitaliano-xi-borromeo-morre-aos-66-anos-por-tras-do-titulo-de-nobreza-uma-trajetoria-ligada-ao-destino-de-um-patrimonio-familiar-nas-ilhas-italianas.htmlInternacional2340Príncipe Vitaliano XI Borromeo morre aos 66 anos: por trás do título de nobreza, uma trajetória ligada ao destino de um patrimônio familiar nas ilhas italianashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526552-principe-vitaliano-xi-borromeo-morre-aos-66-anos-por-tras-do-titulo-de-nobreza-uma-trajetoria-ligada-ao-destino-de-um-patrimonio-familiar-nas-ilhas-italianas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:10Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526513-metade-dos-cruzamentos-de-bh-tera-semaforos-inteligentes-ate-dezembro.htmlGeraisInteligente, Semáforo, Trânsito, BH8134Metade dos cruzamentos de BH terá semáforos inteligentes até dezembrohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526513-metade-dos-cruzamentos-de-bh-tera-semaforos-inteligentes-ate-dezembro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:10PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526559-jeniffer-setti-concorre-a-premio-de-melhor-atriz-coadjuvante-em-los-angeles.htmlNetworking e Negócios2710Jeniffer Setti concorre a prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Los Angelesaad8e474-fedc-4db3-85ca-9590669b1c6bDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:10PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526560-daniel-lancaster-revela-o-cockpit-do-ligier-antes-de-prova-em-brasilia.htmlNetworking e Negócios5367 Daniel Lancaster revela o cockpit do Ligier antes de prova em Brasília 3292b33a-1251-4efa-b8b5-bac04968fedeDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:10Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526556-putin-diz-estar-disposto-a-um-acordo-com-a-ucrania-mas-aponta-uma-discussao-mais-ampla-sobre-seguranca-que-envolve-os-dois-paises-e-tambem-o-futuro-da-europa.htmlInternacional2368Putin diz estar disposto a um acordo com a Ucrânia, mas aponta uma discussão mais ampla sobre segurança que envolve os dois países e também o futuro da Europahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526556-putin-diz-estar-disposto-a-um-acordo-com-a-ucrania-mas-aponta-uma-discussao-mais-ampla-sobre-seguranca-que-envolve-os-dois-paises-e-tambem-o-futuro-da-europa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:11Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526564-as-mais-recentes-pesquisas-da-disputa-flavio-x-lula.htmlPolíticaeleicoes-2026, eleicao-2026, lula, flavio-bolsonaro2575As mais recentes pesquisas da disputa Flávio x Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526564-as-mais-recentes-pesquisas-da-disputa-flavio-x-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:14Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526554-alerta-de-chuva-em-bh-previsao-inclui-raios-e-ventos-fortes-ate-sabado.htmlGeraisAlerta, Chuva, BH1806Alerta de chuva em BH: previsão inclui raios e ventos fortes até sábadohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526554-alerta-de-chuva-em-bh-previsao-inclui-raios-e-ventos-fortes-ate-sabado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:15Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7526568-frase-atribuida-a-albert-einstein-sobre-maturidade-apos-os-60-anos-sugere-que-envelhecer-nao-basta-mas-ha-um-detalhe-importante-sobre-a-autoria-da-reflexao.htmlTrendsreflexão, Albert Einstein2586Frase atribuída a Albert Einstein sobre maturidade após os 60 anos sugere que envelhecer não basta, mas há um detalhe importante sobre a autoria da reflexãohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7526568-frase-atribuida-a-albert-einstein-sobre-maturidade-apos-os-60-anos-sugere-que-envelhecer-nao-basta-mas-ha-um-detalhe-importante-sobre-a-autoria-da-reflexao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:16Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526570-karim-benzema-nao-cantava-o-hino-frances-antes-dos-jogos-da-selecao-seu-ex-agente-defende-a-decisao-e-explica-o-que-estava-por-tras-da-postura-do-atacante.htmlEsportesKarim Benzema, futebol, frança2137Karim Benzema não cantava o hino francês antes dos jogos da seleção; seu ex-agente defende a decisão e explica o que estava por trás da postura do atacantehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526570-karim-benzema-nao-cantava-o-hino-frances-antes-dos-jogos-da-selecao-seu-ex-agente-defende-a-decisao-e-explica-o-que-estava-por-tras-da-postura-do-atacante.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:16Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526569-o-senhor-dos-aneis-prepara-uma-mudanca-em-aragorn-e-jamie-dornan-comenta-a-responsabilidade-de-assumir-o-papel-que-marcou-a-trajetoria-de-viggo-mortensen.htmlCultura2456O Senhor dos Anéis prepara uma mudança em Aragorn, e Jamie Dornan comenta a responsabilidade de assumir o papel que marcou a trajetória de Viggo Mortensenhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526569-o-senhor-dos-aneis-prepara-uma-mudanca-em-aragorn-e-jamie-dornan-comenta-a-responsabilidade-de-assumir-o-papel-que-marcou-a-trajetoria-de-viggo-mortensen.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:16Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526567-apos-22-anos-de-obras-destino-dos-residuos-nucleares-ganha-capitulo-historico-na-finlandia-mas-uma-pergunta-sobre-o-deposito-definitivo-segue-sem-resposta.htmlInternacional2639Após 22 anos de obras, destino dos resíduos nucleares ganha capítulo histórico na Finlândia, mas uma pergunta sobre o depósito definitivo segue sem respostahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526567-apos-22-anos-de-obras-destino-dos-residuos-nucleares-ganha-capitulo-historico-na-finlandia-mas-uma-pergunta-sobre-o-deposito-definitivo-segue-sem-resposta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:16Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526571-tumba-de-pedra-com-duas-antenas-no-saara-ocidental-ganha-primeira-datacao-firme-e-resultado-oferece-uma-pista-sobre-monumentos-erguidos-ha-mais-de-4-mil-anos.htmlCiênciaarqueólogos, tumba, história2692Tumba de pedra com duas “antenas” no Saara Ocidental ganha primeira datação firme, e resultado oferece uma pista sobre monumentos erguidos há mais de 4 mil anoshttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526571-tumba-de-pedra-com-duas-antenas-no-saara-ocidental-ganha-primeira-datacao-firme-e-resultado-oferece-uma-pista-sobre-monumentos-erguidos-ha-mais-de-4-mil-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:18PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526580-daniel-lancaster-revela-seu-cockpit-antes-da-etapa-do-endurance-brasil.htmlNetworking e Negócios5486Daniel Lancaster revela seu cockpit antes da etapa do Endurance Brasil24ff323b-042a-44d0-9abf-c353c791e554Digital
Estado de Minas2026-10-23 15:19Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7526576-estudante-testa-nova-posicao-para-sensores-de-terremotos-e-quando-inclui-so-cinco-dispositivos-a-mais-amplia-a-cobertura-simulada-em-167-com-modelo-matematico.htmlTecnologia3165Estudante testa nova posição para sensores de terremotos e, quando inclui só cinco dispositivos a mais, amplia a cobertura simulada em 16,7% com modelo matemáticohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7526576-estudante-testa-nova-posicao-para-sensores-de-terremotos-e-quando-inclui-so-cinco-dispositivos-a-mais-amplia-a-cobertura-simulada-em-167-com-modelo-matematico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:19Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526577-bicarbonato-com-agua-ou-sabao-liquido-engenheiro-quimico-explica-o-que-essa-mistura-pode-fazer-na-limpeza-de-paredes-e-tenis-e-quais-sao-suas-limitacoes.htmlCasa e Decoração2604Bicarbonato com água ou sabão líquido: engenheiro químico explica o que essa mistura pode fazer na limpeza de paredes e tênis e quais são suas limitaçõeshttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526577-bicarbonato-com-agua-ou-sabao-liquido-engenheiro-quimico-explica-o-que-essa-mistura-pode-fazer-na-limpeza-de-paredes-e-tenis-e-quais-sao-suas-limitacoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:19Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526574-airbnb-muda-regras-para-reservas-a-partir-de-20-de-novembro-e-uma-exigencia-de-limpeza-que-pesa-sobre-os-hospedes-passa-a-ter-limites-veja-o-que-muda-na-estadia.htmlTurismoviagem, airbnb, turismo2555Airbnb muda regras para reservas a partir de 20 de novembro, e uma exigência de limpeza que pesa sobre os hóspedes passa a ter limites: veja o que muda na estadiahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526574-airbnb-muda-regras-para-reservas-a-partir-de-20-de-novembro-e-uma-exigencia-de-limpeza-que-pesa-sobre-os-hospedes-passa-a-ter-limites-veja-o-que-muda-na-estadia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:19Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526573-hermes-ve-sinal-de-alerta-no-mercado-de-luxo-alem-do-tombo-de-40-na-bolsa-um-movimento-com-as-birkin-usadas-expoe-a-pressao-da-demanda-mais-fraca-na-china.htmlInternacionalhermès, birkin, bolsa2468Hermès vê sinal de alerta no mercado de luxo: além do tombo de 40% na bolsa, um movimento com as Birkin usadas expõe a pressão da demanda mais fraca na Chinahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526573-hermes-ve-sinal-de-alerta-no-mercado-de-luxo-alem-do-tombo-de-40-na-bolsa-um-movimento-com-as-birkin-usadas-expoe-a-pressao-da-demanda-mais-fraca-na-china.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:20PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526586-daniel-lancaster-mostra-cockpit-e-estrategia-para-etapa-em-brasilia-df.htmlNetworking e Negócios5495Daniel Lancaster mostra cockpit e estratégia para etapa em Brasília DF 40323092-76a0-40ef-9185-aace66d512b5Digital
Estado de Minas2026-10-23 15:20Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526578-passagem-de-fauna-apresentada-como-a-maior-da-america-do-norte-tem-resultado-surpreendente-nas-colisoes-com-animais-em-menos-de-um-ano-apos-ficar-pronta.htmlInternacional2488Passagem de fauna apresentada como a maior da América do Norte tem resultado surpreendente nas colisões com animais em menos de um ano após ficar prontahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526578-passagem-de-fauna-apresentada-como-a-maior-da-america-do-norte-tem-resultado-surpreendente-nas-colisoes-com-animais-em-menos-de-um-ano-apos-ficar-pronta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:21Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526581-aposentado-guarda-cartas-pokemon-no-sotao-por-15-anos-mas-quando-leva-a-colecao-a-leilao-o-tesouro-esquecido-surpreende-e-rende-cerca-de-rs-11-milhoes.htmlInternacional2326Aposentado guarda cartas Pokémon no sótão por 15 anos, mas, quando leva a coleção a leilão, o tesouro esquecido surpreende e rende cerca de R$ 11 milhõeshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526581-aposentado-guarda-cartas-pokemon-no-sotao-por-15-anos-mas-quando-leva-a-colecao-a-leilao-o-tesouro-esquecido-surpreende-e-rende-cerca-de-rs-11-milhoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:21Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526582-motorista-de-23-anos-dirige-ate-exame-para-recuperar-a-habilitacao-apos-perder-todos-os-pontos-mas-a-ida-ao-local-coloca-o-jovem-na-mira-de-investigacao.htmlNacional2263Motorista de 23 anos dirige até exame para recuperar a habilitação após perder todos os pontos, mas a ida ao local coloca o jovem na mira de investigaçãohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526582-motorista-de-23-anos-dirige-ate-exame-para-recuperar-a-habilitacao-apos-perder-todos-os-pontos-mas-a-ida-ao-local-coloca-o-jovem-na-mira-de-investigacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:22Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526583-uma-carga-avaliada-em-cerca-de-rs-5-milhoes-chama-atencao-apos-roubo-em-caminhao-da-fedex-na-california-o-alvo-sao-cartas-colecionaveis-de-valor-surpreendente.htmlInternacional2732Uma carga avaliada em cerca de R$ 5 milhões chama atenção após roubo em caminhão da FedEx na Califórnia: o alvo são cartas colecionáveis de valor surpreendentehttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526583-uma-carga-avaliada-em-cerca-de-rs-5-milhoes-chama-atencao-apos-roubo-em-caminhao-da-fedex-na-california-o-alvo-sao-cartas-colecionaveis-de-valor-surpreendente.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:22Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526585-familia-prepara-viagem-de-quatro-meses-com-os-filhos-mas-o-plano-vai-alem-do-turismo-a-meta-e-ajudar-a-reconstruir-uma-escola-durante-a-jornada-no-nepal.htmlInternacional2163Família prepara viagem de quatro meses com os filhos, mas o plano vai além do turismo: a meta é ajudar a reconstruir uma escola durante a jornada no Nepalhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526585-familia-prepara-viagem-de-quatro-meses-com-os-filhos-mas-o-plano-vai-alem-do-turismo-a-meta-e-ajudar-a-reconstruir-uma-escola-durante-a-jornada-no-nepal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:27Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526590-ministro-do-tse-atende-a-campanha-do-pt-e-impede-suspensao-de-canal-exercito-do-lula-as-vesperas-da-eleicao.htmlPolíticaeleicoes-2026, eleicao-2026, lula, andre-janones2122Ministro do TSE atende a campanha do PT e impede suspensão de canal 'Exército do Lula' às vésperas da eleiçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526590-ministro-do-tse-atende-a-campanha-do-pt-e-impede-suspensao-de-canal-exercito-do-lula-as-vesperas-da-eleicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 15:27Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526592-ataque-cibernetico-eleva-temperatura-de-geladeiras-e-causa-prejuizos-em-mais-de-500-supermercados-na-franca.htmlGaleria6Ataque cibernético eleva temperatura de geladeiras e causa prejuízos em mais de 500 supermercados na Françahttps://www.flipar.com.br/?p=695480Digital
Estado de Minas2026-10-23 15:30PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526593-daniel-lancaster-revela-cockpit-e-estrategia-para-etapa-em-brasilia-ja.htmlNetworking e Negócios5471Daniel Lancaster revela cockpit e estratégia para etapa em Brasília já d12ae801-e21f-4527-8553-678448c49087Digital
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Estado de Minas2026-10-23 15:48PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526617-daniel-lancaster-exibe-cockpit-antes-da-etapa-de-brasilia-no-endurance.htmlNetworking e Negócios5443Daniel Lancaster exibe cockpit antes da etapa de Brasília no Endurance7222969c-8732-4074-b071-509ff1d76556Digital
Estado de Minas2026-10-23 16:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526626-cnj-destaca-a-transformacao-digital-do-poder-judiciario.htmlMundo Corporativo5194CNJ destaca a transformação digital do Poder Judiciáriohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526626-cnj-destaca-a-transformacao-digital-do-poder-judiciario.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 16:16Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526644-doria-justifica-voto-em-flavio-quero-muito-bem-ao-brasil.htmlPolíticaFlávio Bolsonaro, Doria, justificativa, voto, eleições 20262408Doria justifica voto em Flávio: "Quero muito bem ao Brasil"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526644-doria-justifica-voto-em-flavio-quero-muito-bem-ao-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 16:33Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526656-metro-bh-muda-horarios-e-circulacao-para-obras.htmlGeraisMetrô, Metrô BH, ônibus, BH, intervalo, circulação 2500Metrô BH muda horários e circulação para obrashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526656-metro-bh-muda-horarios-e-circulacao-para-obras.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 16:42PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526668-sob-gestao-de-tres-mulheres-fm-ampv-advocacia-aposta-em-expansao-internacional.htmlNetworking e Negócios3737Sob gestão de três mulheres, FM&V Advocacia aposta em expansão internacional7d9f4b78-3fb4-48ef-a363-f09e5935bf31Digital
Estado de Minas2026-10-23 17:00Folhapresshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526676-anotacoes-de-flavio-para-debate-revelam-estrategia-de-falar-para-elas.htmlPolíticaanotações, Flávio Bolsonaro, debate, estratégias3311Anotações de Flávio para debate revelam estratégia de 'falar para elas' https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526676-anotacoes-de-flavio-para-debate-revelam-estrategia-de-falar-para-elas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 17:04Maria Lúcia Passoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526669-ataque-ao-clube-da-esquina-nao-podemos-ficar-calados-afirma-damiao.htmlGeraisVandalismo5518Ataque ao Clube da Esquina: "Não podemos ficar calados", afirma Damiãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526669-ataque-ao-clube-da-esquina-nao-podemos-ficar-calados-afirma-damiao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 17:06Mariana Peixotohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526687-violinista-mineira-conquista-lugar-de-destaque-em-orquestra-de-viena.htmlCulturaOrquestra, música, clássica, violinista, mineira, Viena5222Violinista mineira conquista lugar de destaque em orquestra de Vienahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526687-violinista-mineira-conquista-lugar-de-destaque-em-orquestra-de-viena.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 17:11Daniel Barbosahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526693-comeca-a-exposicao-de-picasso-em-bh.htmlCulturaCultura, Exposição, Picasso, mostra, BH, artistaslocais3879Começa a exposição de Picasso em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526693-comeca-a-exposicao-de-picasso-em-bh.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 18:17DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526775-alphaville-recebe-novas-tendencias-em-imoveis-de-alto-padrao.htmlMundo Corporativo4488Alphaville recebe novas tendências em imóveis de alto padrãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526775-alphaville-recebe-novas-tendencias-em-imoveis-de-alto-padrao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:17DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526776-equipamentos-cientificos-brasileiros-50-anos-em-20-paises.htmlMundo Corporativo3896Equipamentos científicos brasileiros: 50 anos, em +20 paíseshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526776-equipamentos-cientificos-brasileiros-50-anos-em-20-paises.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:17DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526777-judiciario-tem-755-milhoes-de-processos-pendentes.htmlMundo Corporativo3512Judiciário tem 75,5 milhões de processos pendentes https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526777-judiciario-tem-755-milhoes-de-processos-pendentes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:22Carlos Palermohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526770-obra-de-monet-e-leiloada-por-rs-282-milhoes-e-quebra-recorde-na-franca.htmlCulturatelas, pintura, Claude Monet, obra, leilão2002Obra de Monet é leiloada por R$ 282 milhões e quebra recorde na Françahttps://www.tupi.fm/entretenimento/obra-de-monet-e-leiloada-por-r-282-milhoes-e-quebra-recorde-na-franca/Digital
Estado de Minas2026-10-23 18:26Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526686-transicao-em-minas-saude-apresenta-prioridades-para-governo-cleitinho.htmlPolíticaPolítica5530Transição em Minas: Saúde apresenta prioridades para governo Cleitinhohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526686-transicao-em-minas-saude-apresenta-prioridades-para-governo-cleitinho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:30Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526737-velorio-de-beatriz-vitoria-dura-apenas-30-minutos-em-jaboticatubas.htmlGeraisBeatriz, crime, velório, morte, assassinato, BH2773Velório de Beatriz Vitória dura apenas 30 minutos em Jaboticatubashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526737-velorio-de-beatriz-vitoria-dura-apenas-30-minutos-em-jaboticatubas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:32Francisco Artur de Lima - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526783-sidonio-diz-que-flavio-nao-podera-ficar-atras-de-lula-no-debate-da-globo.htmlPolíticaDebate, Globo, Lula, flávio bolsonaro, eleicoes-20262115Sidônio diz que Flávio não poderá ficar atrás de Lula no debate da Globohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526783-sidonio-diz-que-flavio-nao-podera-ficar-atras-de-lula-no-debate-da-globo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:39Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526789-pf-inicia-investigacao-sobre-ilha-alvo-de-disputa-entre-richarlison-e-willer.htmlPolíticaIlha, Richarlison, Justiça, Willer Tomaz, Tottenham1945PF inicia investigação sobre ilha alvo de disputa entre Richarlison e Willerhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526789-pf-inicia-investigacao-sobre-ilha-alvo-de-disputa-entre-richarlison-e-willer.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:43Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526794-joice-hasselmann-quem-e-a-ex-lider-do-governo-bolsonaro-que-declarou-voto-em-lula.htmlPolíticajoice hasselmann, bolsonaro, lula, eleições 2026, voto, votação3465Joice Hasselmann: quem é a ex-líder do governo Bolsonaro que declarou voto em Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526794-joice-hasselmann-quem-e-a-ex-lider-do-governo-bolsonaro-que-declarou-voto-em-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:47Francisco Artur de Lima - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526793-campanha-de-lula-ve-com-estranheza-condicao-de-flavio-para-abrir-sigilos-ao-tse.htmlPolíticacamilo santana, flávio bolsonaro, lula, sigilo, TSE, eleicoes-20261308Campanha de Lula vê com estranheza condição de Flávio para abrir sigilos ao TSEhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526793-campanha-de-lula-ve-com-estranheza-condicao-de-flavio-para-abrir-sigilos-ao-tse.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:48Maria Lúcia Passoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526785-clube-da-esquina-moradores-artistas-e-politicos-lamentam-vandalismo.htmlGerais9239Moradores, artistas e políticos lamentam vandalismo no Clube da Esquinahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526785-clube-da-esquina-moradores-artistas-e-politicos-lamentam-vandalismo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:50Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526799-musica-e-dinheiro-o-papel-das-financas-entre-shows-e-streaming.htmlColunistas#Marcelo de AssisStreaming8413Música e dinheiro: o papel das finanças entre shows e streaminghttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526799-musica-e-dinheiro-o-papel-das-financas-entre-shows-e-streaming.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 18:58Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7526740-manoel-beato-minas-para-mim-tem-gosto-de-casa.htmlDegustaFasano4932Manoel Beato: "Minas, para mim, tem gosto de casa"https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7526740-manoel-beato-minas-para-mim-tem-gosto-de-casa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 18:59Marcelo de Assishttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526809-axty-faz-da-dor-materia-prima-de-album-e-leva-show-integral-ao-newcore.htmlColunistas#Marcelo de AssisShow2869AXTY faz da dor matéria-prima de álbum e leva show integral ao Newcorehttps://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526809-axty-faz-da-dor-materia-prima-de-album-e-leva-show-integral-ao-newcore.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 19:01Estado de Minashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526675-guillermo-colombo-lanca-o-livro-agir-para-conquistar.htmlCulturalivro, lançamento, literatura, autor, BH3052Guillermo Colombo lança o livro "Agir para conquistar"https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526675-guillermo-colombo-lanca-o-livro-agir-para-conquistar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 19:02Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526810-vidente-dos-famosos-tira-as-cartas-e-crava-novo-presidente-da-republica.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flávio bolsonaro, vidente dos famosos, Podcast2876"Vidente dos famosos" tira as cartas e crava novo presidente da Repúblicahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526810-vidente-dos-famosos-tira-as-cartas-e-crava-novo-presidente-da-republica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 19:06Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526808-canal-exercito-do-lula-chega-a-10-milhoes-de-inscritos-no-whatsapp.htmlPolíticaCANAL, Exército do Lula, Lula2965Canal Exército do Lula chega a 10 milhões de inscritos no WhatsApphttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526808-canal-exercito-do-lula-chega-a-10-milhoes-de-inscritos-no-whatsapp.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 19:12Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526818-corretora-transfere-rs-50-milhoes-por-engano-apos-cliente-pedir-estorno-de-rs-500-mulher-comprou-mansao-e-agora-tera-de-devolver-todo-o-montante-a-empresa.htmlInternacionalcorretora, Pix, transferência, milhões, engano2196Corretora transfere R$ 50 milhões por engano após cliente pedir estorno de R$ 500; mulher comprou mansão e agora terá de devolver todo o montante à empresahttps://www.tupi.fm/entretenimento/corretora-transfere-r-50-milhoes-por-engano-apos-cliente-pedir-estorno-de-r-500-mulher-comprou-mansao-e-agora-tera-de-devolver-todo-o-montante-a-empresa/Digital
Estado de Minas2026-10-23 19:12DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526819-xtransfer-estreia-na-money20-20-usa-acelerando-expansao-para-mercados-da-america-latina.htmlMundo Corporativo3611XTransfer Estreia na Money20/20 USA, Acelerando Expansão para Mercados da América Latinahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526819-xtransfer-estreia-na-money20-20-usa-acelerando-expansao-para-mercados-da-america-latina.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 19:20DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526843-periodontite-eleva-risco-de-artrite-reumatoide.htmlMundo Corporativo3167Periodontite eleva risco de artrite reumatoidehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526843-periodontite-eleva-risco-de-artrite-reumatoide.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 19:26Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526848-eduardo-bolsonaro-defende-que-flavio-deixe-o-pais-caso-perca-a-eleicao.htmlPolítica2590Eduardo Bolsonaro defende que Flávio deixe o país caso perca a eleiçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526848-eduardo-bolsonaro-defende-que-flavio-deixe-o-pais-caso-perca-a-eleicao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 19:29Amanda S. Feitoza - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526851-filho-de-cissa-guimaraes-denuncia-comentario-que-exalta-morte-do-irmao.htmlPolíticaCissa Guimarães, Filho, Morte, ataque3942Filho de Cissa Guimarães denuncia comentário que exalta morte do irmãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526851-filho-de-cissa-guimaraes-denuncia-comentario-que-exalta-morte-do-irmao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 19:43Anna Júlia Castrohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526858-acidente-entre-moto-e-caminhao-mata-amigos-que-tinham-ido-assistir-jogo.htmlNacionalAcidente, Goiás, morte3042Acidente entre moto e caminhão mata amigos que tinham ido assistir jogohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526858-acidente-entre-moto-e-caminhao-mata-amigos-que-tinham-ido-assistir-jogo.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 20:01Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526871-lotofacil-3812-quina-7150-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-23-10.htmlNacionalCaixa, Loteria, Lotofácil, Quina3079Lotofácil 3812, Quina 7150 e mais: confira os números sorteados (23/10)https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526871-lotofacil-3812-quina-7150-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-23-10.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-23 20:19Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7526884-vinho-perde-espaco-entre-consumidores-e-diretor-de-vinicola-espanhola-analisa-a-queda-inesperada-que-traz-as-mudancas-de-preferencia-para-o-centro-do-debate.htmlTrends2248Vinho perde espaço entre consumidores, e diretor de vinícola espanhola analisa a queda inesperada que traz as mudanças de preferência para o centro do debatehttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7526884-vinho-perde-espaco-entre-consumidores-e-diretor-de-vinicola-espanhola-analisa-a-queda-inesperada-que-traz-as-mudancas-de-preferencia-para-o-centro-do-debate.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:21Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526886-chocolate-e-colesterol-alto-cardiologista-explica-por-que-um-detalhe-na-quantidade-consumida-pode-pesar-mais-do-que-a-decisao-de-comer-o-doce-todos-os-dias.htmlCiênciachocolate, colesterol, saúde cardíaca, coração, saúde cardiovascular2395Chocolate e colesterol alto: cardiologista explica por que um detalhe na quantidade consumida pode pesar mais do que a decisão de comer o doce todos os diashttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526886-chocolate-e-colesterol-alto-cardiologista-explica-por-que-um-detalhe-na-quantidade-consumida-pode-pesar-mais-do-que-a-decisao-de-comer-o-doce-todos-os-dias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:21Lucas Cardosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526885-treino-de-forca-para-corredores-treinadores-explicam-por-que-acumular-quilometros-nao-basta-e-o-que-precisa-mudar-na-preparacao-de-quem-quer-correr-melhor.htmlBem viver2886Treino de força para corredores: treinadores explicam por que acumular quilômetros não basta e o que precisa mudar na preparação de quem quer correr melhorhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526885-treino-de-forca-para-corredores-treinadores-explicam-por-que-acumular-quilometros-nao-basta-e-o-que-precisa-mudar-na-preparacao-de-quem-quer-correr-melhor.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:24Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526888-agricultor-diz-que-recusa-mais-de-rs-55-milhoes-por-fazenda-mas-protege-parte-das-terras-por-999-anos-contra-a-urbanizacao.htmlInternacionalservidão de conservação, Ontário, fazenda, fazenda Wilmot Orchards, Toronto, Canadá, Ontario Farmland Trust, urbanização2509Agricultor diz que recusa mais de R$ 55 milhões por fazenda, mas protege parte das terras por 999 anos contra a urbanização https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526888-agricultor-diz-que-recusa-mais-de-rs-55-milhoes-por-fazenda-mas-protege-parte-das-terras-por-999-anos-contra-a-urbanizacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:25Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526889-artrose-do-joelho-a-dor-pode-levar-voce-a-evitar-exercicios-mas-ha-um-cuidado-na-escolha-das-atividades-que-faz-diferenca-para-manter-o-movimento-com-seguranca.htmlBem viverArtrose do joelho, artrose, exercícios físicos, Atividades recomendadas, caminhada, natação, sintomas2281Artrose do joelho: a dor pode levar você a evitar exercícios, mas há um cuidado na escolha das atividades que faz diferença para manter o movimento com segurançahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526889-artrose-do-joelho-a-dor-pode-levar-voce-a-evitar-exercicios-mas-ha-um-cuidado-na-escolha-das-atividades-que-faz-diferenca-para-manter-o-movimento-com-seguranca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:25Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526890-almoco-apos-os-60-anos-especialistas-em-nutricao-indicam-uma-combinacao-de-alimentos-para-equilibrar-o-prato-e-a-escolha-vai-alem-da-fonte-de-proteina.htmlBem viveralimentação saudável, dieta, proteína, grãos integrais, vegetais, carboidratos, nutrição, almoço2710Almoço após os 60 anos: especialistas em nutrição indicam uma combinação de alimentos para equilibrar o prato, e a escolha vai além da fonte de proteínahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526890-almoco-apos-os-60-anos-especialistas-em-nutricao-indicam-uma-combinacao-de-alimentos-para-equilibrar-o-prato-e-a-escolha-vai-alem-da-fonte-de-proteina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:26Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526891-jovem-de-23-anos-administra-bar-em-povoado-de-apenas-100-habitantes-mas-sua-ideia-de-sucesso-vai-alem-do-lucro-e-revela-o-que-o-prende-a-aldeia-dos-avos.htmlInternacionalprovíncia de Cuenca, espanha, mario pérez, Celtibéria conquense, Celtibéria, Bar Haro1962Jovem de 23 anos administra bar em povoado de apenas 100 habitantes, mas sua ideia de sucesso vai além do lucro e revela o que o prende à aldeia dos avóshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526891-jovem-de-23-anos-administra-bar-em-povoado-de-apenas-100-habitantes-mas-sua-ideia-de-sucesso-vai-alem-do-lucro-e-revela-o-que-o-prende-a-aldeia-dos-avos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:27Lara Santanahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526892-uma-pista-no-ceu-de-a-noite-estrelada-leva-estudo-a-propor-outra-data-para-a-obra-de-van-gogh.htmlCulturaA Noite Estrelada, van gogh, pesquisa, estudo, configuração astronômica, astronomia, Vincent van Gogh2307Uma pista no céu de 'A Noite Estrelada' leva estudo a propor outra data para a obra de Van Goghhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526892-uma-pista-no-ceu-de-a-noite-estrelada-leva-estudo-a-propor-outra-data-para-a-obra-de-van-gogh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:28Lara Santanahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526894-principe-harry-relembra-em-entrevista-a-ultima-conversa-com-diana-e-expoe-o-impacto-da-perda-da-mae-em-sua-vida-eu-preciso-aprender-a-viver-com-isso.htmlCulturaPríncipe Harry, Princesa Diana, Lady Diana, Duque de Sussex, última conversa2051Príncipe Harry relembra em entrevista a última conversa com Diana e expõe o impacto da perda da mãe em sua vida: 'Eu preciso aprender a viver com isso'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526894-principe-harry-relembra-em-entrevista-a-ultima-conversa-com-diana-e-expoe-o-impacto-da-perda-da-mae-em-sua-vida-eu-preciso-aprender-a-viver-com-isso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:29Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526896-comprada-por-ozzy-e-sharon-osbourne-em-2015-mansao-centenaria-volta-ao-mercado-apos-a-morte-do-musico-e-chama-atencao-pelo-preco.htmlCasa e Decoraçãoozzy Osbourne, sharon Osbourne, mansão, Hancock Park, los angeles2219Comprada por Ozzy e Sharon Osbourne em 2015, mansão centenária volta ao mercado após a morte do músico e chama atenção pelo preçohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526896-comprada-por-ozzy-e-sharon-osbourne-em-2015-mansao-centenaria-volta-ao-mercado-apos-a-morte-do-musico-e-chama-atencao-pelo-preco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:31Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526899-tubaroes-brancos-deixam-as-aguas-onde-se-alimentam-e-mergulham-nas-profundezas-escuras-do-oceano-o-motivo-dessas-misteriosas-incursoes-ainda-intriga-os-cientistas.htmlCiênciatubarão branco, zona mesopelágica, zona crepuscular, mergulho, zona da meia-noite, tubarões-brancos, atum, istioforídeos, camada de dispersão profunda2199Tubarões brancos deixam as águas onde se alimentam e mergulham nas profundezas escuras do oceano: o motivo dessas misteriosas incursões ainda intriga os cientistashttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526899-tubaroes-brancos-deixam-as-aguas-onde-se-alimentam-e-mergulham-nas-profundezas-escuras-do-oceano-o-motivo-dessas-misteriosas-incursoes-ainda-intriga-os-cientistas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:31Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526897-leao-xiv-cancela-visita-a-assis-apos-cirurgia-e-orientacao-dos-medicos-sobre-um-detalhe-do-transporte-ajuda-a-explicar-a-precaucao-na-recuperacao-do-papa.htmlInternacionalLeão XIV, papa Leão XIV, vaticano, itália, assis, cirurgia, agenda papal, tumor pulmonar2528Leão XIV cancela visita a Assis após cirurgia, e orientação dos médicos sobre um detalhe do transporte ajuda a explicar a precaução na recuperação do Papahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526897-leao-xiv-cancela-visita-a-assis-apos-cirurgia-e-orientacao-dos-medicos-sobre-um-detalhe-do-transporte-ajuda-a-explicar-a-precaucao-na-recuperacao-do-papa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:37Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526904-evangelicos-em-bh-defendem-liberdade-de-voto.htmlGeraisPolítica, Evangélicos, Lula, Bolsonaro, Eleições 20262845Evangélicos em BH defendem liberdade de votohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526904-evangelicos-em-bh-defendem-liberdade-de-voto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:40Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526898-lula-aposta-em-propostas-e-flavio-busca-tom-moderado-no-ultimo-debate.htmlPolíticaDebate, FLÁVIO, Lula, eleição, Globo5031Lula aposta em propostas e Flávio busca tom moderado no último debatehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526898-lula-aposta-em-propostas-e-flavio-busca-tom-moderado-no-ultimo-debate.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 20:45Raphaela Peixoto - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526907-michelle-posta-foto-com-bolsonaro-usando-tornozeleira-ao-fundo.htmlPolíticaJair bolsonaro, MICHELLE BOLSONARO, redes sociais 1070Michelle posta foto com Bolsonaro usando tornozeleira ao fundohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526907-michelle-posta-foto-com-bolsonaro-usando-tornozeleira-ao-fundo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 21:13Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526919-no-cabo-de-guerra-no-tse-a-horas-da-eleicao-ministro-limita-poderes-de-nunes-marques.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2502No cabo de guerra no TSE a horas da eleição, ministro limita poderes de Nunes Marqueshttps://platobr.com.br/no-cabo-de-guerra-no-tse-a-horas-da-eleicao-ministro-limita-poderes-de-nunes-marquesDigital
Estado de Minas2026-10-23 21:42VICTOR LACOMBEhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526937-campanha-de-lula-leva-mae-de-menina-morta-por-pm-a-debate-com-flavio.htmlPolíticaAdvogado, Ana Clara, André Mendonça, Eleições 2026, Flávio Bolsonaro, Política, TSE1113Campanha de Lula leva mãe de menina morta por PM a debate com Fláviohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526937-campanha-de-lula-leva-mae-de-menina-morta-por-pm-a-debate-com-flavio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 21:46Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526914-lula-e-flavio-mostram-descontracao-ao-chegar-para-o-debate.htmlPolíticaA, Debate, FLÁVIO, Lula1115Lula e Flávio mostram descontração ao chegar para o debatehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526914-lula-e-flavio-mostram-descontracao-ao-chegar-para-o-debate.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 21:48Rafael Arrudahttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526940-uruguai-divulga-lista-de-42-pre-convocados-com-atletas-de-flamengo-palmeiras-fluminense-e-coritiba.htmlEsportes4504Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritibahttps://noataque.com.br/futebol/amistosos-mundiais/time/uruguay/noticia/2026/10/23/uruguai-divulga-lista-de-42-pre-convocados-com-atletas-de-flamengo-palmeiras-fluminense-e-coritiba/Digital
Estado de Minas2026-10-23 22:12Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526946-lula-para-flavio-consegue-decorar-mas-nao-consegue-aprender.htmlPolíticaeleicoes 2026, eleicao 2026, lula, flavio bolsonaro2751Lula para Flávio: 'Consegue decorar mas não consegue aprender'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526946-lula-para-flavio-consegue-decorar-mas-nao-consegue-aprender.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 22:24Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526950-flavio-para-lula-por-que-voce-endividou-o-povo-brasileiro.htmlPolíticaLula, Flávio Bolsonaro, eleicao 2026, eleicoes 20264162Flávio para Lula: "Por que você endividou o povo brasileiro?"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526950-flavio-para-lula-por-que-voce-endividou-o-povo-brasileiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 22:26Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526952-lula-sobre-flavio-ele-nao-sabe-o-que-e-passar-fome.htmlPolítica1286Lula sobre Flávio: 'Ele não sabe o que é passar fome'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526952-lula-sobre-flavio-ele-nao-sabe-o-que-e-passar-fome.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 22:37Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526955-lula-sobre-flavio-nao-conhece-o-brasil.htmlPolítica2115Lula sobre Flávio: 'Não conhece o Brasil'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526955-lula-sobre-flavio-nao-conhece-o-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 22:55Victor Correia - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526959-minimo-seria-de-rs-900-sem-reajuste-diz-lula-flavio-promete-manter-aumento.htmlPolíticalula, Flávio Bolsonaro, Debate, Eleições1571Mínimo seria de R$ 900 sem reajuste, diz Lula; Flávio promete manter aumentohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526959-minimo-seria-de-rs-900-sem-reajuste-diz-lula-flavio-promete-manter-aumento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 22:59Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526960-lula-para-flavio-nao-vou-permitir-que-um-miliciano-me-chame-de-9-dedos.htmlPolíticadebate, Flavio, lula, Eleição2113Lula para Flávio: 'Não vou permitir que um miliciano me chame de 9 dedos'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526960-lula-para-flavio-nao-vou-permitir-que-um-miliciano-me-chame-de-9-dedos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 23:09Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526963-flavio-para-lula-tudo-pergunta-para-o-google-nao-sabe-responder-nada.htmlPolíticaeleição, flávio, lula, debate2138Flávio para Lula: 'Tudo pergunta para o Google, não sabe responder nada'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526963-flavio-para-lula-tudo-pergunta-para-o-google-nao-sabe-responder-nada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 23:24WeMystic - WeMystichttps://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7526970-magias-wicca-para-protecao-e-prosperidade.htmlHoróscopoMagias e Rituais, Simpatias3147Magias Wicca para proteção e prosperidadehttps://www.wemystic.com.br/magias-wicca-para-protecao-e-prosperidade/?utm_source=parceiros&utm_medium=emDigital
Estado de Minas2026-10-23 23:25Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526969-lula-reutiliza-resposta-dada-a-collor-e-cutuca-flavio-beijinho-beijinho.htmlPolítica2126Lula reutiliza resposta dada a Collor e cutuca Flávio: "Beijinho, beijinho"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526969-lula-reutiliza-resposta-dada-a-collor-e-cutuca-flavio-beijinho-beijinho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 23:27Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526968-flavio-para-lula-parou-no-tempo-as-ideias-dele-nao-funcionam.htmlPolítica1385Flávio para Lula: 'Parou no tempo. As ideias dele não funcionam'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526968-flavio-para-lula-parou-no-tempo-as-ideias-dele-nao-funcionam.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 23:33Rafaela Bomfimhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526971-lula-diz-que-flavio-nao-gosta-do-nordeste-que-rebate-carioca-mais-nordestino.htmlPolíticaLula, Flávio Bolsonaro, eleições2026, eleições 20262620Lula diz que Flávio "não gosta do Nordeste", que rebate: "Carioca mais nordestino"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526971-lula-diz-que-flavio-nao-gosta-do-nordeste-que-rebate-carioca-mais-nordestino.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-23 23:47Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526972-lula-para-flavio-por-que-defende-policial-que-matou-menina-de-fuzil.htmlPolíticaAna Clara, debate, Flavio, lula, eleição, eleicao-2026, eleicoes 20262022Lula para Flávio: "Por que defende policial que matou menina de fuzil?"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526972-lula-para-flavio-por-que-defende-policial-que-matou-menina-de-fuzil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-24 00:01Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526974-flavio-para-lula-voce-esta-enrolando-o-povo-brasileiro-com-seu-desenrola.htmlPolíticaeleição, flávio, lula, debate2266Flávio para Lula: 'Você está enrolando o povo brasileiro com seu desenrola'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526974-flavio-para-lula-voce-esta-enrolando-o-povo-brasileiro-com-seu-desenrola.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-24 00:01Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526976-aliados-reunem-16-votos-para-manter-wellington-luiz-na-presidencia-da-cldf.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3527Aliados reúnem 16 votos para manter Wellington Luiz na presidência da CLDFhttps://platobr.com.br/aliados-reunem-16-votos-para-manter-wellington-luiz-na-presidencia-da-cldfDigital
Estado de Minas2026-10-24 00:05Victor Fuzeirahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526978-entre-marqueteiros-e-paramarqueteiros-as-cabecas-por-tras-de-lula-e-flavio.htmlPolítica#PlatôBrReportagem5963Entre marqueteiros e ‘paramarqueteiros’: as cabeças por trás de Lula e Fláviohttps://platobr.com.br/entre-marqueteiros-e-paramarqueteiros-as-cabecas-por-tras-de-lula-e-flavioDigital
Estado de Minas2026-10-24 00:10Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526980-proximo-presidente-tem-crise-contratada-com-risco-de-alta-no-preco-no-diesel.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3226Próximo presidente tem crise contratada com risco de alta no preço no dieselhttps://platobr.com.br/proximo-presidente-tem-crise-contratada-com-risco-de-alta-no-preco-no-dieselDigital
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Estado de Minas2026-10-24 00:21Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526982-lula-como-e-que-tomaram-a-ilha-do-pai-do-bebe.htmlPolítica1511Lula: 'Como é que tomaram a ilha do Pai do Bebê?'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526982-lula-como-e-que-tomaram-a-ilha-do-pai-do-bebe.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-24 01:02Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526983-mais-propostas-e-menos-ataques-no-ultimo-debate.htmlPolítica4037Mais propostas e menos ataques no último debatehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7526983-mais-propostas-e-menos-ataques-no-ultimo-debate.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-24 11:36Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527073-entenda-a-engenharia-que-mantem-de-pe-a-passarela-das-cataratas-do-iguacu-mesmo-com-a-forca-de-cheias-extremas.htmlGaleria6Entenda a engenharia que mantém de pé a passarela das Cataratas do Iguaçu mesmo com a força de cheias extremashttps://www.flipar.com.br/?p=694796Digital
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Estado de Minas2026-10-24 11:57Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7527075-marca-mineira-lanca-lencos-com-lucro-revertido-para-o-outubro-rosa.htmlFeminino & Masculinomoda, saúde, outubro rosa2006Marca mineira lança lenços com lucro revertido para o Outubro Rosahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7527075-marca-mineira-lanca-lencos-com-lucro-revertido-para-o-outubro-rosa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-24 12:48Alexandre Ribeiro de Barros - Gazeta Presshttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7527092-haaland-marca-mas-city-perde-para-o-aston-villa-e-sofre-primeira-derrota-no-ingles.htmlEsportes2049Haaland marca, mas City perde para o Aston Villa e sofre primeira derrota no Inglêshttps://noataque.com.br/futebol/campeonato-ingles/noticia/2026/10/24/haaland-marca-mas-city-perde-para-o-aston-villa-e-sofre-primeira-derrota-no-ingles/Digital
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Estado de Minas2026-10-24 23:15Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527244-gol-desmente-publicacao-viral-de-crime-eleitoral-apos-voo-cancelado.htmlNacionalBrasil, Cancelamento, Gol, Voo, Voo cancelado1989Gol desmente publicação viral de crime eleitoral após voo canceladohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527244-gol-desmente-publicacao-viral-de-crime-eleitoral-apos-voo-cancelado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-24 23:36Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527245-video-homem-negro-aparece-acorrentado-em-ato-de-apoio-a-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaAto, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Política1545Vídeo: homem negro aparece acorrentado em ato de apoio a Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527245-video-homem-negro-aparece-acorrentado-em-ato-de-apoio-a-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 00:04Victor Fuzeirahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527251-os-mapas-da-vitoria-das-campanhas-de-flavio-e-lula-no-segundo-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3579Os ‘mapas da vitória’ das campanhas de Flávio e Lula no segundo turnohttps://platobr.com.br/os-mapas-da-vitoria-das-campanhas-de-flavio-e-lula-no-segundo-turnoDigital
Estado de Minas2026-10-25 00:04Antonio Temóteohttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527252-brasil-elege-presidente-sem-debater-a-economia-e-quem-vencer-tera-de-cortar-gasto.htmlPolítica#PlatôBrReportagem6011Brasil elege presidente sem debater a economia e quem vencer terá de cortar gastohttps://platobr.com.br/brasil-elege-o-presidente-sem-debater-a-economia-e-quem-vencer-tera-de-cortar-gastoDigital
Estado de Minas2026-10-25 00:04Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527253-flavio-ou-lula-o-fim-de-uma-eleicao-marcada-por-rejeicao-de-novo-e-desconfianca.htmlPolítica#PlatôBrReportagem6667Flávio ou Lula: o fim de uma eleição marcada por rejeição (de novo) e desconfiançahttps://platobr.com.br/flavio-ou-lula-o-fim-de-uma-eleicao-marcada-por-rejeicao-de-novo-e-desconfiancaDigital
Estado de Minas2026-10-25 00:04Caio Barbierihttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527254-lider-nas-pesquisas-celina-evita-festa-antecipada-e-escolhe-apuracao-reservada-no-df.htmlPolítica#PlatôBrReportagem3109Líder nas pesquisas, Celina evita festa antecipada e escolhe apuração reservada no DFhttps://platobr.com.br/lider-nas-pesquisas-celina-evita-festa-antecipada-e-escolhe-apuracao-reservada-no-dfDigital
Estado de Minas2026-10-25 00:08Luciana Limahttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527256-o-que-o-vencedor-da-eleicao-tera-que-fazer-na-relacao-com-o-congresso.htmlPolítica#PlatôBrReportagem7613O que o vencedor da eleição terá que fazer na relação com o Congressohttps://platobr.com.br/lara-mesquita-flavio-ou-lula-terao-que-atender-centrao-se-quiserem-maioriaDigital
Estado de Minas2026-10-25 00:32WeMystic - WeMystichttps://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527258-bruxas-do-amor-quem-sao.htmlHoróscopoBate-papo místico, Consciência Plena, Horóscopo3401Bruxas do amor: quem são?https://www.wemystic.com.br/bruxas-do-amor/?utm_source=parceiros&utm_medium=emDigital
Estado de Minas2026-10-25 02:06DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527261-beone-apresenta-dados-convincentes-sobre-tipos-de-cancer-de-figado-e-pulmao-de-dificil-tratamento-na-esmo-2026.htmlMundo Corporativo18013BeOne apresenta dados convincentes sobre tipos de câncer de fígado e pulmão de difícil tratamento na ESMO 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527261-beone-apresenta-dados-convincentes-sobre-tipos-de-cancer-de-figado-e-pulmao-de-dificil-tratamento-na-esmo-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 06:00Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527248-pesquisas-da-vespera-mostram-disputa-acirrada-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaa, bolsonaro, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa5719Pesquisas da véspera mostram disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527248-pesquisas-da-vespera-mostram-disputa-acirrada-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 07:59Letícia Passoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527271-vereadora-do-pt-e-atingida-por-tijolo-na-cabeca-em-ataque-a-ato-pro-lula.htmlPolíticaMinas Gerais, Montes Claros, vereadora, PT, Lula, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, agressão, violência5716Vereadora do PT é atingida por tijolo na cabeça em ataque a ato pró-Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527271-vereadora-do-pt-e-atingida-por-tijolo-na-cabeca-em-ataque-a-ato-pro-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 08:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527286-urnas-eletronicas-como-funciona-esse-sistema-nas-eleicoes-brasileiras.htmlGaleria6Urnas eletrônicas: Como funciona esse sistema nas eleições brasileirashttps://www.flipar.com.br/?p=695882&preview=true&preview_id=695882Digital
Estado de Minas2026-10-25 08:12Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527273-qual-e-o-melhor-horario-para-votar-em-bh-e-nao-pegar-chuva.htmlGeraisBelo horizonte4535Qual é o melhor horário para votar em BH e não pegar chuva?https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527273-qual-e-o-melhor-horario-para-votar-em-bh-e-nao-pegar-chuva.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 08:16Agência Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527284-consulte-o-local-de-votacao-antes-de-sair-de-casa-saiba-como.htmlPolíticaeleições 2026,eleiçõe, política, eleições, eleicoes-20261874Consulte o local de votação antes de sair de casa; saiba comohttps://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/consulte-o-local-de-votacao-antes-de-sair-de-casa-saiba-comoDigital
Estado de Minas2026-10-25 08:31Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527283-saiba-quais-as-condutas-consideradas-crime-eleitoral-no-dia-da-votacao.htmlPolíticaeleições 2026,crimes eleitorais,boca de urn5235Saiba quais as condutas consideradas crime eleitoral no dia da votaçãohttps://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/saiba-quais-condutas-consideradas-crime-eleitoral-no-dia-da-votacaoDigital
Estado de Minas2026-10-25 08:32Giovanna Rodrigues - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527270-veja-votos-de-flavio-e-lula-em-paises-onde-2-turno-ja-comecou.htmlPolíticaExterior, Nova Zelândia, Política, Turno, coreia do sul, eleições 2026898Veja votos de Flávio e Lula em países onde 2º turno já começouhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527270-veja-votos-de-flavio-e-lula-em-paises-onde-2-turno-ja-comecou.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 08:52Carlos Palermohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527282-o-que-faz-o-presidente-da-republica-confira-funcoes-salario-e-poderes.htmlPolíticaEleições, presidente3173O que faz o presidente da República? Confira funções, salário e podereshttps://www.tupi.fm/eleicoes/o-que-faz-o-presidente-da-republica-conheca-funcoes-salario-e-poderes/Digital
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Estado de Minas2026-10-25 09:08Maria Dulce Miranda,Vitor de Araújohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527304-bella-goncalves-denuncia-agressao-contra-dilma-rousseff.htmlPolíticaDilma Rousseff919Bella Gonçalves denuncia agressão contra Dilma Rousseffhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527304-bella-goncalves-denuncia-agressao-contra-dilma-rousseff.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 09:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527309-trastevere-bairro-boemio-virou-simbolo-da-vida-noturna-em-roma.htmlGaleria6Trastevere: bairro boêmio virou símbolo da vida noturna em Romahttps://www.flipar.com.br/?p=695883&preview=true&preview_id=695883Digital
Estado de Minas2026-10-25 09:18Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527311-andre-janones-convoca-exercito-do-lula-para-ultima-missao-nas-urnas.htmlPolíticapolítica, eleições, eleicoes-2026, lula, janones2793André Janones convoca 'Exército do Lula' para última missão nas urnashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527311-andre-janones-convoca-exercito-do-lula-para-ultima-missao-nas-urnas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 09:36Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527315-alfred-hitchcock-veja-a-trajetoria-do-mestre-do-suspense-que-nunca-recebeu-oscar.htmlGaleria6Alfred Hitchcock: veja a trajetória do Mestre do Suspense que nunca recebeu Oscarhttps://www.flipar.com.br/?p=695887&preview=true&preview_id=695887Digital
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Estado de Minas2026-10-25 09:51Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527320-jovem-morre-em-carreata-pro-flavio-bolsonaro.htmlNacionalBrasil, goiás, eleições2170Jovem morre ao descer de caminhão em carreata política em GOhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527320-jovem-morre-em-carreata-pro-flavio-bolsonaro.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 13:45Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527406-defesa-civil-alerta-para-granizo-e-chuva-forte-em-domingo-de-eleicao.htmlGeraisAlerta, Chuva, Defesa Civil, GRANIZO2362Defesa Civil alerta para granizo e chuva forte em domingo de eleiçãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527406-defesa-civil-alerta-para-granizo-e-chuva-forte-em-domingo-de-eleicao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 13:59Vitor de Araújohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527420-domingos-savio-vota-critica-stf-e-aponta-seguranca-como-prioridade.htmlPolítica2897Domingos Sávio vota, critica STF e aponta segurança como prioridadehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527420-domingos-savio-vota-critica-stf-e-aponta-seguranca-como-prioridade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 14:00Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527418-ventos-derrubam-arvores-e-telhado-em-tempestade-nas-eleicoes-em-bh.htmlGeraisAlerta, Chuva, Defesa civil, Energia, Região, SP, Tempestade2943Ventos derrubam árvores e telhado em tempestade nas eleições em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527418-ventos-derrubam-arvores-e-telhado-em-tempestade-nas-eleicoes-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 14:13Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527423-estrada-da-serra-do-corvo-branco-impressiona-com-paredoes-de-ate-90-metros.htmlGaleria6Estrada da Serra do Corvo Branco impressiona com paredões de até 90 metroshttps://www.flipar.com.br/?p=695881&preview=true&preview_id=695881Digital
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Estado de Minas2026-10-25 14:48Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527439-tomatillo-como-usar-e-por-que-ele-atrai-os-chefs.htmlGaleria6Tomatillo: como usar e por que ele atrai os chefshttps://www.flipar.com.br/?p=695869&preview=true&preview_id=695869Digital
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Estado de Minas2026-10-25 18:33Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527533-tse-orienta-que-apenas-secoes-ainda-abertas-funcionem-ate-as-19h.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, pt, stf1559TSE orienta que apenas seções ainda abertas funcionem até as 19hhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527533-tse-orienta-que-apenas-secoes-ainda-abertas-funcionem-ate-as-19h.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 18:34Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527532-prorrogacao-do-horario-de-votacao-e-inedita-no-brasil.htmlPolíticaeleicoes-2026, Flávio Bolsonaro, Lula, STF2794Prorrogação do horário de votação é inédita no Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527532-prorrogacao-do-horario-de-votacao-e-inedita-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 18:39Pedro Cerqueirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527539-tre-mg-ainda-nao-foi-notificado-sobre-prorrogacao-do-horario-de-votacao.htmlPolíticaTRE, TSE, Eleições 2026, Zanin727TRE-MG ainda não foi notificado sobre prorrogação do horário de votaçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527539-tre-mg-ainda-nao-foi-notificado-sobre-prorrogacao-do-horario-de-votacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 18:51Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527555-janones-preve-vitoria-de-lula.htmlPolíticaeleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, andre-janones, presidente1297Janones prevê vitória de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527555-janones-preve-vitoria-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 18:54Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527558-nikolas-apos-prorrogacao-da-votacao-ou-a-gente-ganha-ou-a-gente-ganha.htmlPolíticanikolas-ferreira, pl, lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, tse2002Nikolas após prorrogação da votação: 'Ou a gente ganha, ou a gente ganha'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527558-nikolas-apos-prorrogacao-da-votacao-ou-a-gente-ganha-ou-a-gente-ganha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 19:03Fernanda Strickland - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527561-lula-e-flavio-pediram-ao-tse-prorrogacao-da-votacao.htmlPolíticalula, TSE, eleições 2026, Flávio Bolsonaro2080Lula e Flávio pediram ao TSE prorrogação da votaçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527561-lula-e-flavio-pediram-ao-tse-prorrogacao-da-votacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 19:05Folhapresshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527568-golpe-judiciario-diz-coordenador-de-campanha-de-flavio-sobre-prorrogacao.htmlPolíticaBolsonaro, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, tse, Cristiano Zanin, ROGÉRIO MARINHO4365'Golpe judiciário', diz coordenador de campanha de Flávio sobre prorrogaçãohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527568-golpe-judiciario-diz-coordenador-de-campanha-de-flavio-sobre-prorrogacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 19:32Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527581-escolas-de-bh-fecham-antes-de-prorrogacao-da-votacao-ate-as-19h.htmlPolíticaSegundo Turno, TSE, eleição 2026, BH2142Escolas de BH fecham antes de prorrogação da votação até as 19hhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527581-escolas-de-bh-fecham-antes-de-prorrogacao-da-votacao-ate-as-19h.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 19:32Bruno Luis Barros,Pedro Cerqueirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527577-tre-mg-orientou-secoes-abertas-a-funcionar-ate-as-19h-apos-decisao-do-stf.htmlPolíticaTRE-MG, stf, Cristiano Zanin1154TRE-MG orientou seções abertas a funcionar até as 19h após decisão do STFhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527577-tre-mg-orientou-secoes-abertas-a-funcionar-ate-as-19h-apos-decisao-do-stf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 19:34Folhapresshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527587-prorrogacao-da-votacao-causa-confusao-com-urnas-fechadas-e-secoes-apuradas.htmlPolíticatse, eleições 2026, segundo turno5523Prorrogação da votação causa confusão com urnas fechadas e seções apuradashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527587-prorrogacao-da-votacao-causa-confusao-com-urnas-fechadas-e-secoes-apuradas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 19:52Ana Luiza Soares,Rafael Silva*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527586-eleitor-chega-para-votar-apos-prorrogacao-e-encontra-secao-fechada-em-bh.htmlPolíticaEleitor15Eleitor chega para votar após prorrogação e encontra seção fechada em BHhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527586-eleitor-chega-para-votar-apos-prorrogacao-e-encontra-secao-fechada-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 20:02Folhapresshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527602-campanha-de-lula-acusa-kassio-de-demorar-para-estender-horario-de-votacao.htmlPolíticaLula, Votação, tse, eleições 2026, kassio nunes marques, segundo turno2967Campanha de Lula acusa Kassio de demorar para estender horário de votação https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527602-campanha-de-lula-acusa-kassio-de-demorar-para-estender-horario-de-votacao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 20:12Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527606-ceo-da-atlasintel-crava-vitoria-de-lula-ganhou.htmlPolíticalula, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral, eleicoes-20262443CEO da AtlasIntel crava vitória de Lula: 'Ganhou'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527606-ceo-da-atlasintel-crava-vitoria-de-lula-ganhou.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 20:18Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527565-idosa-agredida-pela-filha-consegue-protecao-pela-lei-maria-da-penha.htmlGeraisLei Maria da Penha, Agressão, Rio Paranaíba, Alto Paranaíba, minas gerais, idosa2605Idosa agredida pela filha consegue proteção pela Lei Maria da Penhahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527565-idosa-agredida-pela-filha-consegue-protecao-pela-lei-maria-da-penha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-25 20:28Mariana Costahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527509-mailza-assis-e-reeleita-governadora-do-acre.htmlPolíticaAcre, Eleições 2026, Mailza Assis424Mailza Assis é reeleita governadora do Acre  https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527509-mailza-assis-e-reeleita-governadora-do-acre.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 20:48Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527625-pf-abre-inquerito-apos-vereadora-do-pt-ser-agredida-com-tijolo-em-mg.htmlPolíticaBrasil, Eleições3032PF abre inquérito após vereadora do PT ser agredida com tijolo em MGhttps://www.tupi.fm/brasil/pf-abre-inquerito-para-investigar-agressao-contra-vereadora-do-em-minas-gerais/Digital
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Estado de Minas2026-10-25 20:58Mariana Costahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527551-lorenzo-pazolini-e-eleito-governador-do-espirito-santo.htmlPolíticaeleições 2026, Espírito Santo, brasil487Lorenzo Pazolini é eleito governador do Espírito Santo https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527551-lorenzo-pazolini-e-eleito-governador-do-espirito-santo.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 21:10Mariana Costahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527543-cadu-de-lula-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-norte.htmlPolíticaeleicoes-2026, brasil , rio grande do norte, segundo turno399Cadu de Lula é eleito governador do Rio Grande do Norte https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527543-cadu-de-lula-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-norte.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 22:35Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527672-so-um-instituto-previu-vitoria-de-lula-na-vespera-do-2-turno.htmlPolíticaPesquisa1728Só um instituto previu vitória de Lula na véspera do 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527672-so-um-instituto-previu-vitoria-de-lula-na-vespera-do-2-turno.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-25 23:57Marcos Vieirahttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7527738-apoiadores-de-lula-comemoram-reeleicao-em-bh-veja-fotos.htmlGaleriaApoiadores de Lula, Bh, Lula-1Apoiadores de Lula comemoram reeleição em BH; veja fotoshttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7527738-apoiadores-de-lula-comemoram-reeleicao-em-bh-veja-fotos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 00:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527819-temporal-historico-em-mg-saiba-como-pedir-ressarcimento-na-cemig-por-aparelho-queimado.htmlGeraiscemig, temporal, temporal em bh, ressarcimento3619Temporal histórico em MG: saiba como pedir ressarcimento na Cemig por aparelho queimadohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527819-temporal-historico-em-mg-saiba-como-pedir-ressarcimento-na-cemig-por-aparelho-queimado.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 02:00Pedro Cerqueirahttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7527530-minas-gerais-expande-a-producao-de-macadamia.htmlAgropecuárioagropecuário, macadâmia, nozes, produção, Minas Gerais7054Minas Gerais expande a produção de macadâmiahttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7527530-minas-gerais-expande-a-producao-de-macadamia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 02:00Orion Teixeirahttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7527661-sem-conchavos-cleitinho-cortara-cargos-politicos.htmlColunistas#Orion Teixeirapolítica, brasil6286Sem conchavos, Cleitinho cortará cargos políticoshttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7527661-sem-conchavos-cleitinho-cortara-cargos-politicos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 02:00Gustavo Werneckhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527734-praca-de-memorias.htmlGeraishistória, religião, BH, cultura8341Praça de memóriashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527734-praca-de-memorias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7527746-a-licao-de-cleitinho.htmlOpinião4908A lição de Cleitinhohttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7527746-a-licao-de-cleitinho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 02:00Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527785-mais-votacao-entre-mineiros.htmlPolíticavotação, Lula, Flávio2894Mais votação entre mineiros https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527785-mais-votacao-entre-mineiros.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 05:21Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527804-chuva-volta-a-bh-nesta-segunda-26-veja-o-que-diz-o-inmet.htmlGeraisChuva, Inmet, bh, previsao-do-tempo1137Chuva volta a BH nesta segunda (26/10)? Veja o que diz o Inmethttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527804-chuva-volta-a-bh-nesta-segunda-26-veja-o-que-diz-o-inmet.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 05:36Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527805-venda-nova-homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-carro-em-bh.htmlGeraisHomem, Morto, homicídio, bh, venda-nova1181Venda Nova: homem é morto a tiros dentro de carro em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527805-venda-nova-homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-carro-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 06:00Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527806-motociclista-e-morto-com-quatro-tiros-na-cabeca-durante-entrega-em-bh.htmlGeraishomicídio, morto, BH, motociclista, trafico-de-drogas, PM2121Motociclista é morto com quatro tiros na cabeça durante entrega em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527806-motociclista-e-morto-com-quatro-tiros-na-cabeca-durante-entrega-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 06:48Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527807-todas-as-cidades-de-mg-estao-em-alerta-para-chuva-de-granizo-nesta-segunda.htmlGeraisChuva, Chuva de granizo, Granizo1705Todas as cidades de MG estão em alerta para chuva de granizo nesta segundahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527807-todas-as-cidades-de-mg-estao-em-alerta-para-chuva-de-granizo-nesta-segunda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 07:00Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527783-nikolas-criticou-pesquisas-mas-agora-as-usa-para-sustentar-tese-de-fraude.htmlPolíticanikolas, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula, nikolas-ferreira1407Nikolas criticou pesquisas, mas agora as usa para sustentar tese de fraudehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527783-nikolas-criticou-pesquisas-mas-agora-as-usa-para-sustentar-tese-de-fraude.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 07:52Larissa Leone*,Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527811-temporal-historico-deixa-230-mil-clientes-ainda-sem-energia-em-mg.htmlGeraisTemporal, luz, bh, grande-bh, minas-gerais, cemig2675Temporal histórico deixa 230 mil clientes ainda sem energia em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527811-temporal-historico-deixa-230-mil-clientes-ainda-sem-energia-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 07:57Tâmara Freire - repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527810-mudancas-climaticas-ja-causam-aumento-de-doencas-infecciosas-no-pais.htmlBem viverDengue,mudanças climáticas,febre do Oropouche,aquecimento global,desmatamento,chuva8007Mudanças climáticas já causam aumento de doenças infecciosas no paíshttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/mudancas-climaticas-ja-causam-aumento-de-doencas-infecciosas-no-paisDigital
Estado de Minas2026-10-26 08:00Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521969-cabelos-mais-encorpados-linha-volumao-da-lola-from-rio-promete-efeito-de-40-mil-fios-extras.htmlFeminino & Masculinocabelo, resenhas, beleza9236Cabelos mais encorpados: linha Volumão da Lola From Rio promete efeito de 40 mil fios extras https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521969-cabelos-mais-encorpados-linha-volumao-da-lola-from-rio-promete-efeito-de-40-mil-fios-extras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 08:06Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527813-temporal-em-bh-gera-196-chamados-por-quedas-e-riscos-de-arvores-em-24h.htmlGeraisQueda, Quedas, Risco, Temporal1542Temporal em BH gera 196 chamados por quedas e riscos de árvores em 24hhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527813-temporal-em-bh-gera-196-chamados-por-quedas-e-riscos-de-arvores-em-24h.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 08:13Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7527816-virada-historica.htmlColunistas#Coluna EsplanadaColuna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder3513Virada históricahttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7527816-virada-historica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 08:14Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527817-orgulho-e-preconceito-conheca-a-historia-de-jane-austen-e-as-adaptacoes-do-romance.htmlGaleria6“Orgulho e Preconceito”: conheça a história de Jane Austen e as adaptações do romancehttps://www.flipar.com.br/?p=695626Digital
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Estado de Minas2026-10-26 08:38Italo Nogueira,VITOR ANTONIOhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527822-abstencao-e-a-menor-em-20-anos-e-atrai-3-milhoes-a-mais-de-eleitores.htmlPolíticaabstenção, eleições 2026, recorde4565Abstenção é a menor em 20 anos e atrai 3 milhões a mais de eleitoreshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527822-abstencao-e-a-menor-em-20-anos-e-atrai-3-milhoes-a-mais-de-eleitores.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 10:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527894-aboboras-de-halloween-descubra-a-origem-de-uma-das-tradicoes-mais-famosas-da-festa.htmlGaleria6Abóboras de Halloween: descubra a origem de uma das tradições mais famosas da festahttps://www.flipar.com.br/?p=695646Digital
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Estado de Minas2026-10-26 10:20Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527900-governador-aliado-de-lula-nikolas-foi-a-carla-zambelli-desta-eleicao.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1934Governador aliado de Lula: ‘Nikolas foi a Carla Zambelli desta eleição’https://platobr.com.br/governador-aliado-de-lula-nikolas-foi-a-carla-zambelli-desta-eleicaoDigital
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Estado de Minas2026-10-26 11:15Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527935-o-que-fara-o-governador-que-se-tornou-peca-chave-de-lula-no-2-turno.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1723O que fará o governador que se tornou peça-chave de Lula no 2º turnohttps://platobr.com.br/o-que-fara-o-governador-que-se-tornou-peca-chave-de-lula-no-2o-turnoDigital
Estado de Minas2026-10-26 11:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527936-alimentos-que-aliviam-os-desconfortos-na-barriga.htmlGaleria6Alimentos que aliviam os desconfortos na barrigahttps://www.flipar.com.br/?p=695866&preview=true&preview_id=695866Digital
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Estado de Minas2026-10-26 11:22Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527939-duda-agradece-nikolas-pela-vitoria-de-lula-video-no-nordeste-foi-fundamental.htmlPolíticaNikolas Ferreira, Duda Salabert, Lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno1520Duda "agradece" Nikolas pela vitória de Lula: 'Vídeo no Nordeste foi fundamental'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527939-duda-agradece-nikolas-pela-vitoria-de-lula-video-no-nordeste-foi-fundamental.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 12:08Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527963-governador-do-piaui-cravou-vitoria-de-lula-com-menos-de-2-das-urnas-apurad.htmlPolíticalula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, segundo turno, Rafael Fonteles1620Governador cravou vitória de Lula com menos de 2% das urnas apuradashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527963-governador-do-piaui-cravou-vitoria-de-lula-com-menos-de-2-das-urnas-apurad.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 12:08Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527902-motorista-morre-preso-as-ferragens-e-tres-pessoas-ficam-feridas-na-br-458.htmlGeraisbombeiros, valedoaco, acidente de trânsito, cbmmg1008Motorista morre preso às ferragens e três pessoas ficam feridas na BR-458https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527902-motorista-morre-preso-as-ferragens-e-tres-pessoas-ficam-feridas-na-br-458.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:12Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527975-com-lula-eleito-video-sobre-o-nordeste-poe-nikolas-na-mira-o-atraso-esta-no-olhar.htmlPolítica#PlatôBrReportagem1963Com Lula eleito, vídeo sobre o Nordeste põe Nikolas na mira: ‘O atraso está no olhar’https://platobr.com.br/com-lula-eleito-video-sobre-o-nordeste-poe-nikolas-na-mira-o-atraso-esta-no-olharDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527976-tonga-peculiaridades-desse-pais-vulcanico-que-fica-na-oceania.htmlGaleria6Tonga: peculiaridades desse país vulcânico que fica na Oceaniahttps://www.flipar.com.br/?p=695865&preview=true&preview_id=695865Digital
Estado de Minas2026-10-26 12:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527977-agree-lanca-escola-de-ia-voltada-ao-agronegocio.htmlMundo Corporativo2012Agree lança escola de IA voltada ao agronegóciohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527977-agree-lanca-escola-de-ia-voltada-ao-agronegocio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527978-concurso-da-pm-de-sc-abre-inscricoes-para-500-vagas.htmlMundo Corporativo3858Concurso da PM de SC abre inscrições para 500 vagashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527978-concurso-da-pm-de-sc-abre-inscricoes-para-500-vagas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:14Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527947-crianca-de-2-anos-fica-com-dedo-preso-em-ralo-de-ferro-em-minas.htmlGeraisbombeiros, criança, minas-gerais, hospital773Criança de 2 anos fica com dedo preso em ralo de ferro em Minas https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527947-crianca-de-2-anos-fica-com-dedo-preso-em-ralo-de-ferro-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527979-agir-fortalece-pesquisa-e-lanca-revista-cientifica-em-saude.htmlMundo Corporativo5053Agir fortalece pesquisa e lança revista científica em saúdehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527979-agir-fortalece-pesquisa-e-lanca-revista-cientifica-em-saude.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:19Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527985-governador-mais-votado-do-pais-e-cotado-para-o-ministerio-da-fazenda-de-lula-4.htmlPolíticaRAFAEL FONTELES, LULA, MINISTÉRIO DA FAZENDA, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO2384Governador mais votado do país é cotado para o Ministério da Fazenda de Lula 4https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527985-governador-mais-votado-do-pais-e-cotado-para-o-ministerio-da-fazenda-de-lula-4.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:23Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527960-bh-vigia-que-caiu-no-corrego-do-onca-saiu-sozinho-da-agua.htmlGeraiscristianomachado, bh, bombeiros, sudecap, chuva1404BH: vigia que caiu no Córrego do Onça saiu sozinho da águahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527960-bh-vigia-que-caiu-no-corrego-do-onca-saiu-sozinho-da-agua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:25Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527997-depois-da-vitoria-de-lula-redes-cobram-rico-melquiades-por-promessa-de-deixar-o-brasil.htmlCulturacultura, celebridades, política, eleições, eleicoes-20263151Depois da vitória de Lula, redes cobram Rico Melquiades por promessa de deixar o Brasilhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527997-depois-da-vitoria-de-lula-redes-cobram-rico-melquiades-por-promessa-de-deixar-o-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:36Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528002-eduardo-bolsonaro-publica-video-em-ingles-e-contesta-vitoria-de-lula-nao-reconhecam.htmlPolíticaEleições, eleições 2026, eduardo bolsonaro, vídeo, inglês, eua2745Eduardo Bolsonaro publica vídeo em inglês e contesta vitória de Lula: "Não reconheçam"https://www.tupi.fm/eleicoes/eduardo-bolsonaro-publica-video-em-ingles-e-contesta-vitoria-de-lula-nao-reconhecam/Digital
Estado de Minas2026-10-26 12:36Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528005-avanco-do-mexilhao-dourado-surpreende-cientistas-causa-prejuizos-ao-setor-eletrico-e-ameaca-ecossistemas-na-amazonia.htmlGaleria6Avanço do mexilhão-dourado surpreende cientistas, causa prejuízos ao setor elétrico e ameaça ecossistemas na Amazôniahttps://www.flipar.com.br/?p=696077Digital
Estado de Minas2026-10-26 12:36Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527962-idoso-morre-apos-carro-cair-em-corrego-na-grande-bh.htmlGeraiscontagem, bombeiros, acidente, idoso, grandebh855Idoso morre após carro cair em córrego na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527962-idoso-morre-apos-carro-cair-em-corrego-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:38Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528004-tom-morello-do-rage-against-the-machine-celebra-vitoria-de-lula.htmlCulturamúsica, redes sociais, eleicoes-2026, lula2068Tom Morello, do Rage Against the Machine, celebra vitória de Lula https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528004-tom-morello-do-rage-against-the-machine-celebra-vitoria-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:52Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528010-eleicao-roubada-senador-norte-americano-ataca-stf-e-proclama-flavio-bolsonaro-como-presidente.htmlPolíticaTRUMP, EUA, BRASIL, LULA, SENADOR, FLÁVIO BOLSONARO, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO3217'Eleição roubada': Senador norte-americano ataca STF e 'proclama' Flávio Bolsonaro como presidentehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528010-eleicao-roubada-senador-norte-americano-ataca-stf-e-proclama-flavio-bolsonaro-como-presidente.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:54Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528012-tv-argentina-chama-flavio-bolsonaro-de-perdedor-e-diz-que-questionar-resultado-das-eleicoes-e-tradicao-familiar.htmlCulturacultura, tv, política, eleições, eleicoes-20262621TV argentina chama Flávio Bolsonaro de perdedor e diz que questionar resultado das eleições é "tradição familiar"https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528012-tv-argentina-chama-flavio-bolsonaro-de-perdedor-e-diz-que-questionar-resultado-das-eleicoes-e-tradicao-familiar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 12:58Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528015-se-preocupassem-menos-com-banheiro-trans-tinham-conseguido-se-eleger-diz-ana-elisa.htmlPolíticaAna Elisa, lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 20263132'Se preocupassem menos com banheiro trans, tinham conseguido se eleger', diz Ana Elisahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528015-se-preocupassem-menos-com-banheiro-trans-tinham-conseguido-se-eleger-diz-ana-elisa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 13:04Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527956-deputados-pedem-apreensao-de-passaporte-de-flavio-bolsonaro-apos-derrota.htmlPolíticaapreensão de passaporte, bolsonaro, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno3363Deputados pedem apreensão de passaporte de Flávio Bolsonaro após derrotahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7527956-deputados-pedem-apreensao-de-passaporte-de-flavio-bolsonaro-apos-derrota.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 13:04Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527999-trabalhador-morre-preso-em-maquina-de-gelo-na-grande-bh.htmlGerais1043Trabalhador morre preso em máquina de gelo na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527999-trabalhador-morre-preso-em-maquina-de-gelo-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 13:08MARINA COSTAhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528019-eduardo-pede-que-comunidade-internacional-nao-aceite-vitoria-de-lula.htmlPolíticaEduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, Eleições 20264502Eduardo pede que comunidade internacional não aceite vitória de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528019-eduardo-pede-que-comunidade-internacional-nao-aceite-vitoria-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 13:09Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528024-taylor-swift-e-pt-entenda-a-teoria-que-liga-lancamentos-da-loirinha-a-vitorias-eleitorais-do-brasileiro.htmlCulturacultura, música, eleições, redes sociais, celebridades, lula2564Taylor Swift e PT: entenda a teoria que liga lançamentos da loirinha a vitórias eleitorais do brasileirohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528024-taylor-swift-e-pt-entenda-a-teoria-que-liga-lancamentos-da-loirinha-a-vitorias-eleitorais-do-brasileiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 13:10Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527967-cancer-de-mama-quando-o-historico-familiar-indica-um-teste-genetico.htmlBem viverCâncer de mama, Outubro Rosa, testes genéticos, hereditariedade5523Câncer de mama: quando o histórico familiar indica um teste genético?https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527967-cancer-de-mama-quando-o-historico-familiar-indica-um-teste-genetico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 13:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528027-marco-do-descobrimento-monumento-na-bahia-guarda-primeiros-sinais-da-presenca-portuguesa-no-brasil.htmlGaleria6Marco do Descobrimento: monumento na Bahia guarda primeiros sinais da presença portuguesa no Brasilhttps://www.flipar.com.br/?p=695864&preview=true&preview_id=695864Digital
Estado de Minas2026-10-26 13:19Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528029-as-5-cidades-onde-a-eleicao-foi-decidida-por-apenas-um-voto.htmlPolíticaELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, LULA, FLÁVIO BOLSONARO2357As 5 cidades onde a eleição foi decidida por apenas um votohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528029-as-5-cidades-onde-a-eleicao-foi-decidida-por-apenas-um-voto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 13:20PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528038-o-que-o-importador-precisa-alinhar-antes-de-1-de-dezembro-quando-a-importacao-por-rodovia-passa-a-exigir-cct-e-duimp.htmlNetworking e Negócios5149O que o importador precisa alinhar antes de 1º de dezembro, quando a importação por rodovia passa a exigir CCT e Duimpa95d7c99-11ac-4fec-9376-83109435bf68Digital
Estado de Minas2026-10-26 13:26PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528042-ia-que-acelera-tarefas-rende-menos-as-empresas-do-que-a-que-melhora-decisoes.htmlNetworking e Negócios4172IA que acelera tarefas rende menos às empresas do que a que melhora decisõese1b08083-f7ed-4085-a10d-b66c39605335Digital
Estado de Minas2026-10-26 13:28Diego Amorimhttps://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7528044-eleicao-acabou-mas-cnbb-tem-acusacoes-de-falsidade-ideologica-pro-lula-para-resolver.htmlPolítica#PlatôBrReportagem2093Eleição acabou, mas CNBB tem acusações de falsidade ideológica pró-Lula para resolverhttps://platobr.com.br/eleicao-acabou-mas-cnbb-tem-acusacoes-de-falsidade-ideologica-pro-lula-para-resolverDigital
Estado de Minas2026-10-26 13:36Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528046-oscar-2027-pode-ter-disputa-inedita-entre-mae-e-filha-samantha-morton-e-esme-creed-miles-estao-cotadas.htmlGaleria6Oscar 2027 pode ter disputa inédita entre mãe e filha; Samantha Morton e Esmé Creed-Miles estão cotadashttps://www.flipar.com.br/?p=696082Digital
Estado de Minas2026-10-26 13:43BRUNO RIBEIROhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528047-ricardo-nunes-deseja-que-novo-governo-acerte-e-recupere-a-economia.htmlPolíticaRicardo Nunes, Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 20262439Ricardo Nunes deseja que novo governo 'acerte e recupere a economia'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528047-ricardo-nunes-deseja-que-novo-governo-acerte-e-recupere-a-economia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 13:45Agência Fapesphttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528030-excesso-de-treino-afeta-a-regulacao-quimica-do-cerebro-mostra-estudo.htmlBem vivercérebro, estudo, experimento, Overtraining5345Excesso de treino afeta a regulação química do cérebro, mostra estudohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528030-excesso-de-treino-afeta-a-regulacao-quimica-do-cerebro-mostra-estudo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 14:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528058-falsificacao-de-gps-desafia-centrais-de-rastreamento.htmlMundo Corporativo7385Falsificação de GPS desafia centrais de rastreamentohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528058-falsificacao-de-gps-desafia-centrais-de-rastreamento.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 14:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528060-econverse-lanca-sistema-agent-first-para-e-commerce.htmlMundo Corporativo4295Econverse lança sistema agent-first para e-commercehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528060-econverse-lanca-sistema-agent-first-para-e-commerce.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 14:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528061-the-stargazers-um-drama-original-da-hit-recria-um-retrato-coletivo-espiritual-com-beleza-artistica.htmlMundo Corporativo2968The Stargazers: Um Drama Original da HIT Recria um Retrato Coletivo Espiritual com Beleza Artísticahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528061-the-stargazers-um-drama-original-da-hit-recria-um-retrato-coletivo-espiritual-com-beleza-artistica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 14:01Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528057-video-viatura-da-pm-atinge-entregador-de-ifood-apos-comemoracao-de-vitoria-de-lula.htmlNacionalLula, Violência, Polícia, Flávio Bolsonaro2157Viatura da PM atinge entregador de iFood após comemoração de vitória de Lulahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528057-video-viatura-da-pm-atinge-entregador-de-ifood-apos-comemoracao-de-vitoria-de-lula.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 14:37Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528055-estetica-masculina-tres-cuidados-indicados-para-peles-negras.htmlBem viverskincare, Estética masculina, barba, pele negra3619Estética masculina: três cuidados indicados para peles negrashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528055-estetica-masculina-tres-cuidados-indicados-para-peles-negras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 14:38Estado de Minashttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528090-chef-thomas-troisgros-revela-7-erros-comuns-ao-preparar-hamburguer-em-casa.htmlDegustaHamburguer2695Chef Thomas Troisgros revela 7 erros comuns ao preparar hambúrguer em casahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528090-chef-thomas-troisgros-revela-7-erros-comuns-ao-preparar-hamburguer-em-casa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 14:38PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528095-compliance-360-debate-em-sao-paulo-riscos-que-passam-despercebidos-nas-empresas.htmlNetworking e Negócios4681Compliance 360° debate em São Paulo riscos que passam despercebidos nas empresas3f9c3a23-ea7c-4836-9d47-d700831b945dDigital
Estado de Minas2026-10-26 14:45PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528098-vai-contratar-um-projeto-de-inteligencia-artificial-crosoften-lista-o-que-precisa-estar-no-contrato.htmlNetworking e Negócios4397Vai contratar um projeto de inteligência artificial? Crosoften lista o que precisa estar no contratoee90dba1-43d3-4827-bd9a-9ba43f0588b8Digital
Estado de Minas2026-10-26 14:54Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528088-momento-historico-ministro-do-turismo-celebra-reeleicao-de-lula.htmlTurismoLula, Turismo, Viagens, Paraíba, Brasil1294'Momento histórico': Ministro do Turismo celebra reeleição de Lula https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528088-momento-historico-ministro-do-turismo-celebra-reeleicao-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 14:54Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528097-grande-bh-caminhao-carregado-de-oleo-tomba-e-bloqueia-br-262.htmlGeraisCaminhão, Tomba1035Grande BH: caminhão carregado de óleo tomba e bloqueia BR-262https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528097-grande-bh-caminhao-carregado-de-oleo-tomba-e-bloqueia-br-262.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 14:59Estúdio de Conteúdo EMhttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7528109-empresa-de-bh-investe-em-equipamentos-modernos-para-construcao-civil.htmlEmpresas18Empresa de BH investe em equipamentos modernos para construção civilhttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7528109-empresa-de-bh-investe-em-equipamentos-modernos-para-construcao-civil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528083-brasil-potencia-da-cirurgia-plastica-o-que-se-busca-na-beleza.htmlBem viver7000Brasil, potência da cirurgia plástica: o que se busca na beleza?https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528083-brasil-potencia-da-cirurgia-plastica-o-que-se-busca-na-beleza.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528136-earthdaily-fecha-contrato-de-uss-3-milhoes-com-a-nasa-para-integrar-a-observacao-comercial-da-terra-com-o-programa-landsat.htmlMundo Corporativo9333EarthDaily Fecha Contrato de US$ 3 milhões com a NASA para Integrar a Observação Comercial da Terra com o Programa Landsathttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528136-earthdaily-fecha-contrato-de-uss-3-milhoes-com-a-nasa-para-integrar-a-observacao-comercial-da-terra-com-o-programa-landsat.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:08DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528137-rendix-amplia-operacoes-internacionais-com-parcelamento.htmlMundo Corporativo4677Rendix amplia operações internacionais com parcelamentohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528137-rendix-amplia-operacoes-internacionais-com-parcelamento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:09DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528138-logistica-integra-ti-e-compliance-para-governar-ia.htmlMundo Corporativo7202Logística integra TI e compliance para governar IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528138-logistica-integra-ti-e-compliance-para-governar-ia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 15:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528143-tolki-capta-52-mil-pacientes-e-poupa-rs-8-milhoes-a-clinicas.htmlMundo Corporativo7321Tolki capta 52 mil pacientes e poupa R$ 8 milhões a clínicashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528143-tolki-capta-52-mil-pacientes-e-poupa-rs-8-milhoes-a-clinicas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528144-tradicao-familiar-acompanha-origem-e-expansao-da-hile.htmlMundo Corporativo6218Tradição familiar acompanha origem e expansão da Hilêhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528144-tradicao-familiar-acompanha-origem-e-expansao-da-hile.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:10DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528145-cirurgias-de-catarata-e-facorrefrativa-melhoram-a-visao.htmlMundo Corporativo7106Cirurgias de catarata e facorrefrativa melhoram a visãohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528145-cirurgias-de-catarata-e-facorrefrativa-melhoram-a-visao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528146-84-dos-cfos-devem-ampliar-investimentos-em-ia.htmlMundo Corporativo462784% dos CFOs devem ampliar investimentos em IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528146-84-dos-cfos-devem-ampliar-investimentos-em-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:22Alessandra Mellohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528104-nikolas-e-chamado-de-carla-zambelli-de-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaBolsonaro, BRASIL, CARLA ZAMBELLI, FLáVIO BOLSONARO, Nikolas Ferreira, Zambelli2762Nikolas é chamado de 'Carla Zambelli' de Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528104-nikolas-e-chamado-de-carla-zambelli-de-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:22Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528157-luas-misteriosas-os-pequenos-satelites-que-orbitam-outros-planetas.htmlGaleria6Luas misteriosas: os pequenos satélites que orbitam outros planetashttps://www.flipar.com.br/?p=695863&preview=true&preview_id=695863Digital
Estado de Minas2026-10-26 15:24Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528079-minas-tem-608-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-segunda-feira.htmlGeraisalerta, granizo, tempestade, MG, chuva, Inmet10876Minas tem 608 cidades em alerta de tempestade e granizo nesta segunda-feirahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528079-minas-tem-608-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-segunda-feira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:24PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528159-king-koil-lanca-conceito-para-destacar-tecnologia-em-colchoes-premium.htmlNetworking e Negócios2230King Koil lança conceito para destacar tecnologia em colchões premiumbe5881b7-bb6c-4d75-aeef-f5d55db0d41eDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:26Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528167-flavio-bolsonaro-pode-deixar-o-pais-entenda-os-pedidos-para-barrar-viagem.htmlPolíticaeleições 2026, Flávio Bolsonaro, passaporte, EUA, país3598Flávio Bolsonaro pode deixar o país? Entenda os pedidos para barrar viagemhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528167-flavio-bolsonaro-pode-deixar-o-pais-entenda-os-pedidos-para-barrar-viagem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:28PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528162-pagode-da-realeza-conquista-o-publico-e-movimenta-os-sabados-paulistanos.htmlNetworking e Negócios2105Pagode da Realeza conquista o público e movimenta os sábados paulistanos1c35ba39-98cd-4c75-b8fd-8ef7c850542cDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:29Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528117-escritorio-de-contabilidade-fecha-em-protesto-apos-vitoria-de-lula.htmlPolíticaCarga tributária, PIB, Eleição-2026, patos de minas4083Escritório de contabilidade fecha em protesto após vitória de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528117-escritorio-de-contabilidade-fecha-em-protesto-apos-vitoria-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:30Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528110-diagnostico-de-cancer-nao-precisa-encerrar-o-sonho-da-maternidade-entenda.htmlBem vivercongelamento de óvulos, oncologia, fertilidade, MATERNIDADE3942Diagnóstico de câncer não precisa encerrar o sonho da maternidade: entendahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528110-diagnostico-de-cancer-nao-precisa-encerrar-o-sonho-da-maternidade-entenda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:35Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528163-lula-vence-em-528-cidades-de-minas-no-segundo-turno.htmlPolíticaLula, eleicoes-2026, minas-gerais, grande-bh, flavio-bolsonaro2278Lula vence em 528 cidades de Minas no segundo turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528163-lula-vence-em-528-cidades-de-minas-no-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:39Camila Lyrio*,Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528135-cemig-diz-que-depende-da-retirada-de-arvores-para-normalizar-energia.htmlGeraisCemig, Energia, Minas Gerais4333Cemig diz que depende da retirada de árvores para normalizar energiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528135-cemig-diz-que-depende-da-retirada-de-arvores-para-normalizar-energia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 15:52Estevam pelo Mundohttps://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7528182-dolar-agitado-depois-da-eleicao-a-conta-para-quem-tem-viagem-marcada.htmlColunistas#Estevam pelo Mundo4850Dólar agitado depois da eleição: a conta para quem tem viagem marcadahttps://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7528182-dolar-agitado-depois-da-eleicao-a-conta-para-quem-tem-viagem-marcada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:53Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528181-cronologia-das-eleicoes-entenda-como-a-votacao-foi-estendida-no-2-turno.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, Lula, Flávio2504Cronologia das eleições: entenda como a votação foi estendida no 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528181-cronologia-das-eleicoes-entenda-como-a-votacao-foi-estendida-no-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 15:54Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528183-posse-de-lula-sera-em-5-de-janeiro-mudanca-altera-tradicao-de-decadas.htmlPolíticaLula, Posse, mandato , presidencia , eleição-20262912Posse de Lula será em 5 de janeiro: mudança altera tradição de décadashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528183-posse-de-lula-sera-em-5-de-janeiro-mudanca-altera-tradicao-de-decadas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 16:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528150-minha-menstruacao-mudou-devo-me-preocupar.htmlBem vivermenstruação5218Minha menstruação mudou: devo me preocupar?https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528150-minha-menstruacao-mudou-devo-me-preocupar.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 16:11Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528192-apos-eleicoes-renan-santos-propoe-dialogo-brigar-para-poder-crescer.htmlPolíticarenan santos, mbl, lula, eleições 2026, economia3018Após eleições, Renan Santos propõe diálogo: 'Brigar para poder crescer'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528192-apos-eleicoes-renan-santos-propoe-dialogo-brigar-para-poder-crescer.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 16:48Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528229-joao-barone-se-emociona-com-vitoria-de-lula-isso-e-pra-quem-queria-me-ver-chorando.htmlCulturajoao barone, paralamas do sucesso, lula, eleições 20261273João Barone se emociona com vitória de Lula: 'isso é pra quem queria me ver chorando'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528229-joao-barone-se-emociona-com-vitoria-de-lula-isso-e-pra-quem-queria-me-ver-chorando.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 16:59Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528235-presidente-do-mexico-faz-o-l-ao-vivo-para-celebrar-reeleicao-de-lula.htmlPolíticaEleições 2026, Eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva2951Presidente do México faz o L ao vivo para celebrar reeleição de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528235-presidente-do-mexico-faz-o-l-ao-vivo-para-celebrar-reeleicao-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528196-plantas-dentro-de-casa-podem-agravar-alergias-veja-cuidados-na-primavera.htmlBem viverAlergia, Alerta, Cor, DOENÇAS, Doenças respiratórias, Plantas, Primavera3674Plantas dentro de casa podem agravar alergias? Veja cuidados na primaverahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528196-plantas-dentro-de-casa-podem-agravar-alergias-veja-cuidados-na-primavera.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:00Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528243-nikolas-ferreira-desaconselha-protestos-pro-flavio-chance-praticamente-nula.htmlPolíticanikolas ferreira, eleições 2026, lula, flávio bolsonaro2134Nikolas Ferreira desaconselha protestos pró-Flávio: 'chance praticamente nula'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528243-nikolas-ferreira-desaconselha-protestos-pro-flavio-chance-praticamente-nula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:01Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528244-prorrogacao-das-urnas-ate-19h-no-segundo-turno-modifica-prazo-para-justificativa-de-voto.htmlPolíticaEleições 2026, Eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, Voto3563Prorrogação das urnas até 19h no segundo turno modifica prazo para justificativa de votohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528244-prorrogacao-das-urnas-ate-19h-no-segundo-turno-modifica-prazo-para-justificativa-de-voto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:14Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528255-obras-de-metro-abrem-uma-janela-inesperada-para-o-passado-escavacoes-revelam-tumulos-dos-seculos-ii-a-iv-com-restos-de-mais-de-mil-pessoas-da-epoca-romana.htmlInternacionalespanha, escavações, cemitério2567Obras de metrô abrem uma janela inesperada para o passado: escavações revelam túmulos dos séculos II a IV com restos de mais de mil pessoas da época romanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528255-obras-de-metro-abrem-uma-janela-inesperada-para-o-passado-escavacoes-revelam-tumulos-dos-seculos-ii-a-iv-com-restos-de-mais-de-mil-pessoas-da-epoca-romana.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:15Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528219-minas-registrou-60-mil-raios-durante-temporais-desse-domingo-diz-cemig.htmlGeraisRaios, Tempo, Cemig, Tempestades, Energia elétrica1959Minas registrou 60 mil raios durante temporais desse domingo, diz Cemighttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528219-minas-registrou-60-mil-raios-durante-temporais-desse-domingo-diz-cemig.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:16Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528261-flavio-bolsonaro-e-intimado-pela-pf-e-fica-proibido-de-deixar-o-pais.htmlPolíticaflávio bolsonaro, eleições 2026, passaportes, PolíciaFederal2515Flávio Bolsonaro é intimado pela PF e fica proibido de deixar o paíshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528261-flavio-bolsonaro-e-intimado-pela-pf-e-fica-proibido-de-deixar-o-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:16Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528260-hot-wheels-roubados-de-um-trem-sao-recuperados-pela-policia-mas-o-que-chama-a-atencao-nas-350-caixas-de-miniaturas-e-o-valor-estimado-cerca-de-rs-270-mil.htmlInternacionalroubo, Hot Wheels, internacional2093Hot Wheels roubados de um trem são recuperados pela polícia, mas o que chama a atenção nas 350 caixas de miniaturas é o valor estimado: cerca de R$ 270 milhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528260-hot-wheels-roubados-de-um-trem-sao-recuperados-pela-policia-mas-o-que-chama-a-atencao-nas-350-caixas-de-miniaturas-e-o-valor-estimado-cerca-de-rs-270-mil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:16Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528262-fornos-de-tijolos-mais-limpos-reduzem-poluicao-e-gasto-com-combustivel-mas-uma-pesquisa-em-bangladesh-revela-quem-fica-de-fora-dos-ganhos-com-as-melhorias.htmlCiênciameio ambiente, poluição, ciência2203Fornos de tijolos mais limpos reduzem poluição e gasto com combustível, mas uma pesquisa em Bangladesh revela quem fica de fora dos ganhos com as melhoriashttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528262-fornos-de-tijolos-mais-limpos-reduzem-poluicao-e-gasto-com-combustivel-mas-uma-pesquisa-em-bangladesh-revela-quem-fica-de-fora-dos-ganhos-com-as-melhorias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:17Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528264-gemeos-nascem-em-sequencia-mas-o-segundo-recebe-um-horario-anterior-ao-do-irmao-um-detalhe-no-relogio-explica-a-aparente-contradicao-nos-registros.htmlInternacionalcuriosidades, estados unidos2043Gêmeos nascem em sequência mas o segundo recebe um horário anterior ao do irmão: um detalhe no relógio explica a aparente contradição nos registroshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528264-gemeos-nascem-em-sequencia-mas-o-segundo-recebe-um-horario-anterior-ao-do-irmao-um-detalhe-no-relogio-explica-a-aparente-contradicao-nos-registros.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:17Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528263-jovem-compra-cabana-de-pastores-com-mais-de-200-anos-mas-conta-com-ajuda-do-antigo-dono-para-preservar-tradicao-que-ve-construcoes-cairem-de-60-para-35-ou-40.htmlInternacional2630Jovem compra cabana de pastores com mais de 200 anos, mas conta com ajuda do antigo dono para preservar tradição que vê construções caírem de 60 para 35 ou 40https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528263-jovem-compra-cabana-de-pastores-com-mais-de-200-anos-mas-conta-com-ajuda-do-antigo-dono-para-preservar-tradicao-que-ve-construcoes-cairem-de-60-para-35-ou-40.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:18Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528265-falhas-de-memoria-nem-sempre-tem-a-causa-que-voce-imagina-a-deficiencia-de-vitamina-b12-pode-estar-envolvida-mas-ha-um-cuidado-essencial-na-investigacao.htmlBem vivermemória, saúde, bem-estar2447Falhas de memória nem sempre têm a causa que você imagina: a deficiência de vitamina B12 pode estar envolvida, mas há um cuidado essencial na investigaçãohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528265-falhas-de-memoria-nem-sempre-tem-a-causa-que-voce-imagina-a-deficiencia-de-vitamina-b12-pode-estar-envolvida-mas-ha-um-cuidado-essencial-na-investigacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:18DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528269-o-agent-assurance-da-testmu-ai-ja-esta-disponivel-para-o-publico-em-geral-permitindo-que-as-equipes-testem-o-que-seus-agentes-de-ia-realmente-alteram.htmlMundo Corporativo10856O Agent Assurance da TestMu AI já está disponível para o público em geral, permitindo que as equipes testem o que seus agentes de IA realmente alteramhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528269-o-agent-assurance-da-testmu-ai-ja-esta-disponivel-para-o-publico-em-geral-permitindo-que-as-equipes-testem-o-que-seus-agentes-de-ia-realmente-alteram.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:18DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528270-recuperacao-judicial-em-alta-e-alerta-a-empresas-familiares.htmlMundo Corporativo6515Recuperação judicial em alta é alerta a empresas familiareshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528270-recuperacao-judicial-em-alta-e-alerta-a-empresas-familiares.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:19Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528274-moela-de-frango-ingrediente-economico-e-nutritivo-que-surpreende-na-cozinha.htmlGaleria6Moela de frango: ingrediente econômico e nutritivo que surpreende na cozinhahttps://www.flipar.com.br/?p=695862&preview=true&preview_id=695862Digital
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Estado de Minas2026-10-26 17:29Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528280-ozempic-e-wegovy-ganham-espaco-nos-estados-unidos-mas-o-avanco-desses-medicamentos-revela-uma-mudanca-que-vai-alem-do-peso-e-chega-as-compras-de-alimentos.htmlCiênciaozempic, Wegovy, saúde2656Ozempic e Wegovy ganham espaço nos Estados Unidos, mas o avanço desses medicamentos revela uma mudança que vai além do peso e chega às compras de alimentoshttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528280-ozempic-e-wegovy-ganham-espaco-nos-estados-unidos-mas-o-avanco-desses-medicamentos-revela-uma-mudanca-que-vai-alem-do-peso-e-chega-as-compras-de-alimentos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:30Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528283-de-apenas-94-a-mais-de-2-600-o-que-a-recuperacao-dos-linces-ibericos-revela-sobre-um-projeto-mundialmente-conhecido-e-os-desafios-para-proteger-a-especie.htmlCiênciameio-ambiente, ciência, lince-ibérico2434De apenas 94 a mais de 2.600: o que a recuperação dos linces ibéricos revela sobre um projeto mundialmente conhecido e os desafios para proteger a espéciehttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528283-de-apenas-94-a-mais-de-2-600-o-que-a-recuperacao-dos-linces-ibericos-revela-sobre-um-projeto-mundialmente-conhecido-e-os-desafios-para-proteger-a-especie.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:30Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528284-jovem-de-23-anos-encara-o-primeiro-dia-de-trabalho-mas-rejeita-rotina-de-40-horas-de-segunda-a-sabado-e-toma-decisao-que-expoe-sua-insatisfacao-com-o-emprego.htmlEmpregotrabalho, demissão2195Jovem de 23 anos encara o primeiro dia de trabalho, mas rejeita rotina de 40 horas de segunda a sábado e toma decisão que expõe sua insatisfação com o empregohttps://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528284-jovem-de-23-anos-encara-o-primeiro-dia-de-trabalho-mas-rejeita-rotina-de-40-horas-de-segunda-a-sabado-e-toma-decisao-que-expoe-sua-insatisfacao-com-o-emprego.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:30Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528279-uma-montanha-de-60-mil-toneladas-de-roupas-no-deserto-do-atacama-revela-um-lado-pouco-visto-do-consumo-textil-e-o-impacto-vai-alem-das-pecas-que-ninguem-usou.htmlTurismodeserto do Atacama, meio ambiente2647Uma montanha de 60 mil toneladas de roupas no deserto do Atacama revela um lado pouco visto do consumo têxtil, e o impacto vai além das peças que ninguém usouhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528279-uma-montanha-de-60-mil-toneladas-de-roupas-no-deserto-do-atacama-revela-um-lado-pouco-visto-do-consumo-textil-e-o-impacto-vai-alem-das-pecas-que-ninguem-usou.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:30Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528281-dois-escaladores-passam-a-noite-presos-em-uma-parede-rochosa-a-400-metros-de-altura-mas-a-chegada-dos-bombeiros-muda-o-desfecho-da-longa-espera-nas-alturas.htmlInternacionalacidente, internacional1993Dois escaladores passam a noite presos em uma parede rochosa a 400 metros de altura, mas a chegada dos bombeiros muda o desfecho da longa espera nas alturashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528281-dois-escaladores-passam-a-noite-presos-em-uma-parede-rochosa-a-400-metros-de-altura-mas-a-chegada-dos-bombeiros-muda-o-desfecho-da-longa-espera-nas-alturas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:32Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528288-limpar-a-tela-da-televisao-parece-uma-tarefa-simples-mas-a-escolha-de-materiais-e-produtos-exige-cuidados-para-evitar-danos-e-preservar-a-aparencia-do-aparelho.htmlCasa e Decoraçãolimpar, limpeza, limpar tv, televisão, como limpar, produtos certos, pano de microfibra macio2468Limpar a tela da televisão parece uma tarefa simples, mas a escolha de materiais e produtos exige cuidados para evitar danos e preservar a aparência do aparelhohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528288-limpar-a-tela-da-televisao-parece-uma-tarefa-simples-mas-a-escolha-de-materiais-e-produtos-exige-cuidados-para-evitar-danos-e-preservar-a-aparencia-do-aparelho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:32Lara Santanahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7528289-a-luz-de-falha-do-motor-acendeu-os-sinais-que-aparecem-junto-com-o-alerta-ajudam-a-entender-se-e-hora-de-parar-o-carro-ou-se-voce-pode-seguir-dirigindo.htmlTrendscarros, motor de carro, luz de falha do motor, Check Engine, sistema de diagnóstico a bordo2220A luz de falha do motor acendeu? Os sinais que aparecem junto com o alerta ajudam a entender se é hora de parar o carro ou se você pode seguir dirigindohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7528289-a-luz-de-falha-do-motor-acendeu-os-sinais-que-aparecem-junto-com-o-alerta-ajudam-a-entender-se-e-hora-de-parar-o-carro-ou-se-voce-pode-seguir-dirigindo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:32Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528290-sofa-de-cerca-de-rs-24-mil-nao-assusta-mas-manutencao-vira-resistencia-eletricista-alerta-para-instalacoes-eletricas-antigas-em-casas-com-muitos-aparelhos.htmlCasa e Decoraçãoinstalações elétricas, residências hiperconectadas, infraestrutura elétrica, eletricistas2688Sofá de cerca de R$ 24 mil não assusta, mas manutenção vira resistência: eletricista alerta para instalações elétricas antigas em casas com muitos aparelhoshttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528290-sofa-de-cerca-de-rs-24-mil-nao-assusta-mas-manutencao-vira-resistencia-eletricista-alerta-para-instalacoes-eletricas-antigas-em-casas-com-muitos-aparelhos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:33Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528291-apos-cerca-de-30-anos-em-um-zoologico-tartaruga-volta-as-galapagos-e-deixa-uma-marca-surpreendente-no-programa-criado-para-recuperar-sua-especie-ameacada.htmlCiênciaChelonoidis hoodensis, tartaruga diego, tartarugas, San Diego Zoo Wildlife Alliance, diversidade genética, programa de recuperação de espécie, conservação, Direção do Parque Nacional de Galápagos, Galápagos Conservancy, Galápagos3107Após cerca de 30 anos em um zoológico, tartaruga volta às Galápagos e deixa uma marca surpreendente no programa criado para recuperar sua espécie ameaçadahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528291-apos-cerca-de-30-anos-em-um-zoologico-tartaruga-volta-as-galapagos-e-deixa-uma-marca-surpreendente-no-programa-criado-para-recuperar-sua-especie-ameacada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:33Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528287-estudante-reprova-duas-vezes-na-selecao-de-medicina-mas-passa-em-outra-com-apenas-14-dias-de-preparacao-e-um-detalhe-sobre-o-idioma-local-chama-a-atencao.htmlInternacionalElysée Garrigues, Universidade Vasile Goldi? do Oeste, Arad, Romênia, medicina, faculdade de medicina2451Estudante reprova duas vezes na seleção de medicina, mas passa em outra com apenas 14 dias de preparação e um detalhe sobre o idioma local chama a atençãohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528287-estudante-reprova-duas-vezes-na-selecao-de-medicina-mas-passa-em-outra-com-apenas-14-dias-de-preparacao-e-um-detalhe-sobre-o-idioma-local-chama-a-atencao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 17:33Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528292-a-tinta-impermeabilizante-pode-nao-aderir-bem-por-um-detalhe-na-superficie-especialistas-alertam-para-um-cuidado-essencial-que-vem-antes-de-comecar-a-aplicacao.htmlCasa e Decoraçãocasa, dicas2762A tinta impermeabilizante pode não aderir bem por um detalhe na superfície: especialistas alertam para um cuidado essencial que vem antes de começar a aplicaçãohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528292-a-tinta-impermeabilizante-pode-nao-aderir-bem-por-um-detalhe-na-superficie-especialistas-alertam-para-um-cuidado-essencial-que-vem-antes-de-comecar-a-aplicacao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 18:17Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528239-ong-pode-perder-1t-de-carne-por-estar-mais-de-24-horas-sem-energia.htmlGeraisraios, temporal, chuva, mg, animais, energia, cemig2809ONG pode perder 1t de carne por estar mais de 24 horas sem energiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528239-ong-pode-perder-1t-de-carne-por-estar-mais-de-24-horas-sem-energia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 18:22Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528314-mestres-do-samba-comandam-oficinas-gratuitas-de-percussao-em-bh.htmlGeraisPercussão, Belo Horizonte, Samba, Oficinas2854Mestres do samba comandam oficinas gratuitas de percussão em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528314-mestres-do-samba-comandam-oficinas-gratuitas-de-percussao-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 18:28Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528230-ong-oferece-curso-de-ingles-e-bolsas-de-intercambio-para-jovens-baixa-renda.htmlGeraisBaixa renda, Bolsa, Brasil, Formação, Inglês, Jovens, ONG8304ONG oferece curso de inglês e bolsas de intercâmbio para jovens baixa rendahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528230-ong-oferece-curso-de-ingles-e-bolsas-de-intercambio-para-jovens-baixa-renda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 18:28Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528295-lula-cresce-em-todas-regioes-de-minas-mas-so-vira-em-uma.htmlPolíticalula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, minas-gerais4528Lula cresce em todas regiões de Minas, mas só vira em umahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528295-lula-cresce-em-todas-regioes-de-minas-mas-so-vira-em-uma.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 18:49Alessandra Mellohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528328-ana-elisa-diz-que-novo-governo-lula-nao-vai-criar-gabinete-digital-do-odio.htmlPolíticaA, Ana Elisa, Bolsonaro, Eleições 2026, FLÁVIO, Flávio Bolsonaro, Gabinete do ódio2623Ana Elisa diz que novo governo Lula não vai criar gabinete digital do ódio https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528328-ana-elisa-diz-que-novo-governo-lula-nao-vai-criar-gabinete-digital-do-odio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-26 19:02DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528374-comunicado-a-imprensa-allianz-beach-arena-para-os-jogos-olimpicos-e-paralimpicos-de-la28-passa-a-integrar-a-familia-de-estadios-allianz.htmlMundo Corporativo10794Comunicado à imprensa: Allianz Beach Arena, para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de LA28, passa a integrar a Família de Estádios Allianzhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528374-comunicado-a-imprensa-allianz-beach-arena-para-os-jogos-olimpicos-e-paralimpicos-de-la28-passa-a-integrar-a-familia-de-estadios-allianz.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-26 19:09Marcos Vieira,Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528320-peixes-mortos-sao-encontrados-na-lagoa-da-pampulha-pbh-investiga-causas.htmlGeraisLago, Lagoa, Mortos, Peixes, Pampulha , Prefeitura de Belo Horizonte 2661Peixes mortos são encontrados na Lagoa da Pampulha; PBH investiga causashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528320-peixes-mortos-sao-encontrados-na-lagoa-da-pampulha-pbh-investiga-causas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-27 07:22Paloma Olivetohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528494-estudos-revelam-avancos-no-tratamento-de-cancer-de-pulmao-e-melanoma.htmlBem vivercâncer, tumor, endométrio, sistema reprodutor feminino, oncologia, câncer colorretal10323Estudos revelam avanços no tratamento de câncer de pulmão e melanomahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528494-estudos-revelam-avancos-no-tratamento-de-cancer-de-pulmao-e-melanoma.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 07:25Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528500-trump-sobre-eleicoes-no-brasil-eu-nao-tomei-partido-mas-pareceu-fraudada.htmlPolíticatrump, lula, eleições 20261481Trump sobre eleições no Brasil: 'eu não tomei partido, mas pareceu fraudada'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528500-trump-sobre-eleicoes-no-brasil-eu-nao-tomei-partido-mas-pareceu-fraudada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 07:29Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528501-reeleito-lula-articula-com-motta-e-alcolumbre-reeleicao-no-congresso-para-conter-avanco-do-pl.htmlPolíticalula2622Reeleito, Lula articula com Motta e Alcolumbre reeleição no Congresso para conter avanço do PLhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528501-reeleito-lula-articula-com-motta-e-alcolumbre-reeleicao-no-congresso-para-conter-avanco-do-pl.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 07:38Rachel Clun - Repórter de negócioshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528499-por-que-o-uso-de-canetas-emagrecedoras-esta-afetando-as-vendas-de-produtos-de-beleza-segundo-a-loreal.htmlBem vivercanetas emagrecedoras, emagrecimento, obesidade, efeitos colaterais, beleza2691Por que o uso de canetas emagrecedoras está afetando as vendas de produtos de beleza, segundo a L'Orealhttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cmvgx59k2kploDigital
Estado de Minas2026-10-27 07:53João Renato Fariahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528508-bh-tem-madrugada-fria-e-previsao-de-chuva-nesta-terca-feira-27-10.htmlGeraisCalor, Chuva, Clima, Defesa Civil, Frio, Inme, SC2200BH tem madrugada fria e previsão de chuva nesta terça-feira (27/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528508-bh-tem-madrugada-fria-e-previsao-de-chuva-nesta-terca-feira-27-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 08:09Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528510-cemig-religa-energia-de-95-de-afetados-mas-32-mil-seguem-sem-luz-em-minas.htmlGeraisCemig, Cliente, Consumidor, Elétrica, Energia, Estado, Luz2879Cemig religa energia de 95% de afetados, mas 32 mil seguem sem luz em Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528510-cemig-religa-energia-de-95-de-afetados-mas-32-mil-seguem-sem-luz-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 08:15Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528430-cosmetologa-oferece-dois-cursos-de-autocuidado-em-bh-nesta-quarta-feira.htmlBem viversaúde, beleza, pele, tratamento, cosmetologia1251Cosmetóloga oferece dois cursos de autocuidado em BH nesta quarta-feirahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528430-cosmetologa-oferece-dois-cursos-de-autocuidado-em-bh-nesta-quarta-feira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 08:18Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528516-chico-buarque-e-marieta-severo-comemoram-juntos-reeleicao-de-lula.htmlGaleria6Chico Buarque e Marieta Severo comemoram juntos reeleição de Lulahttps://www.flipar.com.br/?p=696236Digital
Estado de Minas2026-10-27 08:26Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7528519-bets-pagaram-rs-11-bi-ao-tesouro-e-ja-demitiram-4-mil.htmlColunistas#Coluna EsplanadaColuna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas2489Bets pagaram R$ 11 bi ao Tesouro e já demitiram 4 milhttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7528519-bets-pagaram-rs-11-bi-ao-tesouro-e-ja-demitiram-4-mil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 08:28BBC Geralhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528511-flavio-muda-a-rota-e-agora-fala-em-cassar-a-chapa-lula-alckmin.htmlPolíticaFlávio Bolsonaro, política, eleições 2026, segundo turno, tse6638Flávio muda a rota e agora fala em cassar a chapa Lula-Alckminhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528511-flavio-muda-a-rota-e-agora-fala-em-cassar-a-chapa-lula-alckmin.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 08:30Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528522-crateras-gigantes-marcas-impressionantes-de-colisoes-com-corpos-celestes.htmlGaleria6Crateras gigantes: marcas impressionantes de colisões com corpos celesteshttps://www.flipar.com.br/?p=696067&preview=true&preview_id=696067Digital
Estado de Minas2026-10-27 08:37Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528517-casal-resgata-bebe-abandonada-em-saco-de-lixo-mulher-tenta-adocao.htmlNacionalrecém-nascido, bebê, infanticídio, morte2416Casal resgata bebê abandonada em saco de lixo; mulher tenta adoçãohttps://www.tupi.fm/rio/casal-resgata-bebe-abandonada-em-saco-de-lixo-na-zona-norte-do-rio-mulher-tenta-adocao/Digital
Estado de Minas2026-10-27 08:43Luíza Altoé,Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528521-fux-marca-audiencia-para-debater-impacto-economico-da-proibicao-das-bets.htmlPolíticaAGU, Aposta, Apostas, Audiência, Audiência pública, BET, Bets2887Fux marca audiência para debater impacto ecônomico da proibição das betshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528521-fux-marca-audiencia-para-debater-impacto-economico-da-proibicao-das-bets.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 08:45Tâmara Freire - repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528455-dengue-3-milhoes-de-adolescentes-estao-com-vacinacao-incompleta.htmlBem vivervacina, dengue, Instituto Butantan, ministério da saúde, Programa Nacional de Imunizações, Sistema Único de Saúde, SUS3586Dengue: 3 milhões de adolescentes estão com vacinação incompletahttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/dengue-3-milhoes-de-adolescentes-estao-com-vacinacao-incompletaDigital
Estado de Minas2026-10-27 08:50Tom Bennett - Da BBC News em Jerusalémhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528512-israel-vai-as-urnas-e-legado-do-7-de-outubro-pode-definir-se-netanyahu-tera-seu-setimo-mandato.htmlInternacionaleleições, Israel, EUA, Netanyahu, legado, urnas10450Israel vai às urnas, e legado do 7 de outubro pode definir se Netanyahu terá seu sétimo mandatohttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cm4g1qpnkv11oDigital
Estado de Minas2026-10-27 08:52Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528527-lula-completa-81-anos-apos-nova-vitoria-nas-urnas-veja-a-trajetoria-do-presidente-reeleito.htmlGaleria6Lula completa 81 anos após nova vitória nas urnas; veja a trajetória do presidente reeleitohttps://www.flipar.com.br/?p=696134Digital
Estado de Minas2026-10-27 09:02SBT Newshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528530-eric-bauza-voz-do-pernalonga-e-patolino-morre-aos-46-anos.htmlCulturaPatolino, Pernalonga, Voz, morte, dublador3648Eric Bauza, voz do Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528530-eric-bauza-voz-do-pernalonga-e-patolino-morre-aos-46-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 09:09Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528526-gil-do-vigor-rebate-criticas-a-capacidade-academica-e-destaca-conquistas-na-economia.htmlCulturaGil do Vigor, críticas, economista, experiência, bbb2096Gil do Vigor rebate críticas à capacidade acadêmica e destaca conquistas na economiahttps://www.tupi.fm/entretenimento/gil-do-vigor-rebate-criticas-a-capacidade-academica-e-destaca-conquistas-na-economia/Digital
Estado de Minas2026-10-27 09:15BBChttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528525-centrao-sera-peca-chave-para-contrapor-oposicao-fortalecida-no-congresso-dizem-especialistas.htmlPolíticaBolsonaro, CONGRESSO, Governo, Lula, OPOSIçãO, Senado8611Centrão será peça-chave para contrapor oposição fortalecida no Congresso, dizem especialistashttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cr5ynvyx0ev9oDigital
Estado de Minas2026-10-27 09:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528533-netinho-de-paula-anuncia-cura-de-cancer-na-tireoide.htmlGaleria6Netinho de Paula anuncia cura de câncer na tireoidehttps://www.flipar.com.br/?p=696248Digital
Estado de Minas2026-10-27 09:16PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528535-analise-da-anvisa-para-remedio-importado-pode-chegar-a-60-dias.htmlNetworking e Negócios4549Análise da Anvisa para remédio importado pode chegar a 60 diasa9b07978-8065-424d-bae3-986b7073bdfeDigital
Estado de Minas2026-10-27 09:19PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528537-integracao-entre-marketing-e-vendas-ajuda-industria-a-recuperar-negocios.htmlNetworking e Negócios4594Integração entre marketing e vendas ajuda indústria a recuperar negóciosa839af3e-e509-4270-949b-353929198ea5Digital
Estado de Minas2026-10-27 09:24Folhapresshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528540-jovem-embriagado-e-sem-cnh-e-preso-apos-acidente-que-matou-familia-no-pr.htmlNacionalAcidente, Cnh, Morte, Motorista1679Jovem embriagado e sem CNH é preso após acidente que matou família no PRhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528540-jovem-embriagado-e-sem-cnh-e-preso-apos-acidente-que-matou-familia-no-pr.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 09:27Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528545-flavio-bolsonaro-teria-deixado-o-brasil-rumo-aos-eua-diz-site-argentino-marinho-nega.htmlPolíticaflavio-bolsonaro3091Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil rumo aos EUA, diz site argentino; Marinho negahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528545-flavio-bolsonaro-teria-deixado-o-brasil-rumo-aos-eua-diz-site-argentino-marinho-nega.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 09:33Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528547-janones-e-convidado-para-atuar-na-campanha-de-pedro-sanchez-na-espanha.htmlPolíticajanones, Pedro Sánchez, espanha212Janones é convidado para atuar na campanha de Pedro Sánchez na Espanhahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528547-janones-e-convidado-para-atuar-na-campanha-de-pedro-sanchez-na-espanha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 09:35Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528532-pm-apreende-arma-e-municoes-em-ocorrencia-de-violencia-domestica-em-lajinha.htmlGeraisarma, homem, mulher, munições, PM, ameaças1097PM apreende arma e munições em ocorrência de violência doméstica em Lajinhahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528532-pm-apreende-arma-e-municoes-em-ocorrencia-de-violencia-domestica-em-lajinha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 09:39Li Lacerdahttps://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528115-zagallo-utilizou-conta-bancaria-com-saldo-de-rs-84-milhoes-para-doacoes-milionarias-ao-filho-cacula.htmlColunistas#Em Contexto#BastidoresDoEntretenimento, #DireitoSucessório, #DisputaJudicial, #DoaçõesMilionárias, #Herança, #HerançaDeZagallo, #InventárioDeZagallo, #JornalismoInvestigativo, #JornalismoJurídico, #JornalismoJurídicoDeEntretenimento, #LiLacerda, #MárioCésarZagallo, #Zagallo, #ZagalloNaJustiça3901Zagallo utilizou conta bancária com saldo de R$ 8,4 milhões para doações milionárias ao filho caçulahttps://connect.em.com.br/2026/10/26/zagallo-utilizou-conta-bancaria-com-saldo-de-r-84-milhoes-para-doacoes-milionarias-ao-filho-cacula/Digital
Estado de Minas2026-10-27 09:44Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528551-como-flavio-bolsonaro-contou-ao-pai-que-perdeu-a-eleicao-para-lula.htmlPolíticajair bolsonaro, flávio bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, lula, alexandre de moraes, passaporte2089Como Flávio Bolsonaro contou ao pai que perdeu a eleição para Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528551-como-flavio-bolsonaro-contou-ao-pai-que-perdeu-a-eleicao-para-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 09:46PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528554-representar-o-produtor-rural-exige-dialogo-e-cobranca.htmlNetworking e Negócios3445Representar o produtor rural exige diálogo e cobrançaf4dd6f7e-39af-492a-8891-a591daf62625Digital
Estado de Minas2026-10-27 09:50Giovanna Rodrigues - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528546-camila-kfouri-filha-do-jornalista-juca-kfouri-morre-aos-48-anos.htmlNacionalJuca Kfouri, luto, Jornalista, psicóloga, sequelas, despedida, texto1469Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anoshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528546-camila-kfouri-filha-do-jornalista-juca-kfouri-morre-aos-48-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 10:00Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528542-video-bolsonarista-paga-aposta-e-anda-de-calcinha-apos-vitoria-de-lula.htmlPolíticaLula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Aposta1536Vídeo: Bolsonarista paga aposta e anda de calcinha após vitória de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528542-video-bolsonarista-paga-aposta-e-anda-de-calcinha-apos-vitoria-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 10:02Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528560-jardim-dos-venenos-plantas-perigosas-atraem-visitantes-na-inglaterra.htmlGaleria6Jardim dos Venenos: plantas perigosas atraem visitantes na Inglaterrahttps://www.flipar.com.br/?p=696066&preview=true&preview_id=696066Digital
Estado de Minas2026-10-27 10:02Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528561-kashi-vishwanath-templo-dourado-de-shiva-move-multidoes.htmlGaleria6Kashi Vishwanath: templo dourado de Shiva move multidõeshttps://www.flipar.com.br/?p=696069&preview=true&preview_id=696069Digital
Estado de Minas2026-10-27 10:08Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528565-cidades-que-receberam-bloco-do-22-com-flavio-e-nikolas-ampliaram-a-votacao-de-lula.htmlPolíticaflávio bolsonaro, lula, nikolas, eleições 2026, segundo turno2371Cidades que receberam 'Bloco do 22' com Flávio e Nikolas ampliaram a votação de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528565-cidades-que-receberam-bloco-do-22-com-flavio-e-nikolas-ampliaram-a-votacao-de-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 10:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528568-escola-de-papai-noel-do-brasil-prepara-profissionais-para-a-temporada-de-natal.htmlGaleria6Escola de Papai Noel do Brasil prepara profissionais para a temporada de Natalhttps://www.flipar.com.br/?p=696250Digital
Estado de Minas2026-10-27 10:15Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528459-anvisa-proibe-venda-de-picole-com-melatonina-e-suplemento-de-proteina.htmlBem viveranvisa, suplementos, melatonina, picolé, proibição1409Anvisa proíbe venda de picolé com melatonina e suplemento de proteínahttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-proibe-venda-de-picole-com-melatonina-e-suplemento-de-proteinaDigital
Estado de Minas2026-10-27 10:27Letícia Passoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528564-justica-italiana-decide-nesta-terca-se-extradita-carla-zambelli-ao-brasil.htmlPolíticaBrasil, Carla Zambelli, Itália, extradição, crime, deputada, eleições, Justiça5157Justiça italiana decide nesta terça se extradita Carla Zambelli ao Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528564-justica-italiana-decide-nesta-terca-se-extradita-carla-zambelli-ao-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 10:34Letícia Passoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528577-noah-wyle-e-eleito-o-homem-mais-sexy-do-mundo-de-2026.htmlCulturageorge clooney, people, The Pitt, famosos, tv, Hollywood, homem mais sexy do mundo, EUA, Series, Plantão Médico2148Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo de 2026https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528577-noah-wyle-e-eleito-o-homem-mais-sexy-do-mundo-de-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 10:38DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528584-nordeste-concentra-40-dos-videos-do-kwai-na-black-friday.htmlMundo Corporativo2964Nordeste concentra 40% dos vídeos do Kwai na Black Fridayhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528584-nordeste-concentra-40-dos-videos-do-kwai-na-black-friday.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-27 10:45GEOVANA OLIVEIRAhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528485-tempo-ate-diagnostico-do-cancer-de-mama-altera-chance-de-sobrevida.htmlBem viveracesso, autoexame, Brasil, câncer, Câncer de mama7840Tempo até diagnóstico do câncer de mama altera chance de sobrevidahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528485-tempo-ate-diagnostico-do-cancer-de-mama-altera-chance-de-sobrevida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 10:48NATHALIA GARCIA - Folhapresshttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7528586-dividas-sem-perspectiva-de-pagamento-atingem-maior-nivel-desde-2012.htmlEconomiaDívidas, economia, famílias, empresas, endividamento2897Dívidas sem perspectiva de pagamento atingem maior nível desde 2012https://www.em.com.br/economia/2026/10/7528586-dividas-sem-perspectiva-de-pagamento-atingem-maior-nivel-desde-2012.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 10:51Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528593-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.htmlGeraisalerta, chuva, granizo, Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, meteorologia1325Inmet emite alerta de tempestade e granizo para Minas Geraishttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528593-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-27 11:11Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528592-mineiro-e-preso-suspeito-de-publicar-conteudo-xenofobico-contra-nordestinos.htmlGeraisCrime, Xenofobia, Norte de Minas, Espinosa2256Mineiro é preso suspeito de publicar conteúdo xenofóbico contra nordestinoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528592-mineiro-e-preso-suspeito-de-publicar-conteudo-xenofobico-contra-nordestinos.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-27 14:52Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528746-comerciantes-de-bh-acumulam-prejuizos-apos-48-horas-sem-energia.htmlGeraisTemporal, Falta de energia, Caos, BH6451Comerciantes de BH acumulam prejuízos após 48 horas sem energiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528746-comerciantes-de-bh-acumulam-prejuizos-apos-48-horas-sem-energia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-27 14:58Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528787-o-que-mais-de-200-musicas-de-elvis-presley-tem-a-ver-com-inteligencia-artificial-acusacao-da-familia-contra-a-anthropic-leva-disputa-de-direitos-a-justica.htmlCulturaElvis, Catálogo, disputa judicial, IA2166O que mais de 200 músicas de Elvis Presley têm a ver com inteligência artificial? Acusação da família contra a Anthropic leva disputa de direitos à Justiçahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528787-o-que-mais-de-200-musicas-de-elvis-presley-tem-a-ver-com-inteligencia-artificial-acusacao-da-familia-contra-a-anthropic-leva-disputa-de-direitos-a-justica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 15:05Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528753-regina-duarte-diz-estar-abalada-e-contesta-reeleicao-de-lula-vai-ficar-por-isso.htmlPolíticaEntretenimento2232Regina Duarte diz estar abalada e contesta reeleição de Lula: ‘Vai ficar por isso’https://www.tupi.fm/entretenimento/regina-duarte-diz-estar-abalada-e-contesta-reeleicao-de-lula-vai-ficar-por-isso/Digital
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Estado de Minas2026-10-27 15:25PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528814-origo-aposta-em-ativos-digitais-para-inovar-no-mercado-de-garantias.htmlNetworking e Negócios5750ÓRIGO APOSTA EM ATIVOS DIGITAIS PARA INOVAR NO MERCADO DE GARANTIAS7e10074b-9244-4f49-9bbd-06487e87b972Digital
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Estado de Minas2026-10-27 16:11Letícia Passoshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528854-justica-italiana-adia-para-novembro-decisao-sobre-extradicao-de-zambelli.htmlPolíticaBrasil, eleições, Justiça, Carla Zambelli, Itália, extradição, crime6337Justiça italiana adia para novembro decisão sobre extradição de Zambellihttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528854-justica-italiana-adia-para-novembro-decisao-sobre-extradicao-de-zambelli.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-27 16:16Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528848-mais-de-24-mil-clientes-seguem-sem-energia-em-minas-apos-temporal.htmlGeraisEnergia, Luz, Temporal, Falta de energia , Minas Gerais2417Mais de 24 mil clientes seguem sem energia em Minas após temporalhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528848-mais-de-24-mil-clientes-seguem-sem-energia-em-minas-apos-temporal.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-27 16:24Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528851-ultrassom-de-alta-resolucao-amplia-investigacao-de-lesoes-e-tumores-na-pele.htmlBem vivertumores, lesões na pele, câncer de pele, ultrassonografia2657Ultrassom de alta resolução amplia investigação de lesões e tumores na pelehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528851-ultrassom-de-alta-resolucao-amplia-investigacao-de-lesoes-e-tumores-na-pele.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:25Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528864-bh-suspeito-de-tentar-matar-militares-da-rotam-e-preso.htmlGeraisAr, Militar, Preso1547BH: suspeito de tentar matar militares da Rotam é presohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528864-bh-suspeito-de-tentar-matar-militares-da-rotam-e-preso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:31Li Lacerdahttps://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528114-filha-de-volpi-ira-examinar-obras-de-abilio-diniz-em-disputa-judicial.htmlColunistas#Em Contextoabílio diniz, Alfredo Volpi, autenticidade de obras de arte, disputa judicial, Eugênia Volpi Pinto, falsificação de obras de arte, Galeria Pintura Brasileira, Geyze Marchesi Diniz, Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna, Justiça de São Paulo, mercado de arte, perícia judicial3403Filha de Volpi irá examinar obras de Abilio Diniz em disputa judicialhttps://connect.em.com.br/2026/10/26/filha-de-volpi-ira-examinar-obras-de-abilio-diniz-em-disputa-judicial/Digital
Estado de Minas2026-10-27 16:33Li Lacerdahttps://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528113-legado-e-imagem-de-zagallo-em-documentario-da-netflix-pode-ter-sido-produzido-sem-autorizacao-dos-herdeiros.htmlColunistas#Em ContextoSem categoria, #JornalismoJurídicoDeEntretenimento, #LiLacerda, #Zagallo, ColunistaLiLacerda, Direitos de imagem, Documentário sobre Zagallo, Herdeiros de Zagallo, Inventário de Zagallo, JusticaEArtistas, Netflix, O2 Filmes, ProcessosFamosos2351Legado e imagem de Zagallo em documentário da Netflix pode ter sido produzido sem autorização dos herdeiroshttps://connect.em.com.br/2026/10/26/legado-e-imagem-de-zagallo-em-documentario-da-netflix-pode-ter-sido-produzido-sem-autorizacao-dos-herdeiros/Digital
Estado de Minas2026-10-27 16:34Li Lacerdahttps://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528112-testamento-de-luiz-carlos-barreto-preve-receitas-de-filmes-as-netas-filhas-do-diretor-de-o-quatrilho.htmlColunistas#Em ContextoSem categoria, bastidores do entretenimento, celebridades e Justiça, cinema brasileiro, direitos autorais, direitos sobre filmes, Fábio Barreto, filhos de Fábio Barreto, herança da família Barreto, indústria cinematográfica, investigação judicial, jornalismo de entretenimento, jornalismo investigativo, jornalismo jurídico, jornalismo jurídico de entretenimento, jornalista Li Lacerda, Júlia Barreto, Li Lacerda, Lucy Barreto, Luiz Carlos Barreto, Mariana Barreto Borges, O Quatrilho, processos judiciais, sucessão familiar, testamento de Luiz Carlos Barreto2694Testamento de Luiz Carlos Barreto prevê receitas de filmes as netas, filhas do diretor de O Quatrilhohttps://connect.em.com.br/2026/10/26/testamento-de-luiz-carlos-barreto-preve-receitas-de-filmes-as-netas-filhas-do-diretor-de-o-quatrilho/Digital
Estado de Minas2026-10-27 16:36Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528846-mulher-acusada-de-matar-cinco-filhos-sera-julgada-em-timoteo.htmlGeraisjulgamento, juri, matar, polícia, crime, mãe2384Mulher acusada de matar cinco filhos será julgada em Timóteohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528846-mulher-acusada-de-matar-cinco-filhos-sera-julgada-em-timoteo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:37Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7528883-cabeleireiro-recomenda-30-segundos-de-ar-frio-ao-terminar-a-secagem-mas-um-cuidado-com-duas-ou-tres-gotas-completa-a-estrategia-para-reduzir-o-frizz-em-casa.htmlFeminino & Masculinocabelo, frizz2613Cabeleireiro recomenda 30 segundos de ar frio ao terminar a secagem, mas um cuidado com duas ou três gotas completa a estratégia para reduzir o frizz em casahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7528883-cabeleireiro-recomenda-30-segundos-de-ar-frio-ao-terminar-a-secagem-mas-um-cuidado-com-duas-ou-tres-gotas-completa-a-estrategia-para-reduzir-o-frizz-em-casa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:38Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528885-profissoes-mais-e-menos-confiaveis-em-2026-ranking-compara-politicos-medicos-e-influenciadores.htmlEmpregoprofissões, médicos, políticos2330Profissões mais e menos confiáveis em 2026: ranking compara políticos, médicos e influenciadoreshttps://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528885-profissoes-mais-e-menos-confiaveis-em-2026-ranking-compara-politicos-medicos-e-influenciadores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:38Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528884-veiculo-da-byd-mostra-um-recurso-incomum-da-suspensao-e-um-detalhe-nas-rodas-revela-como-a-tecnologia-permite-continuar-em-movimento-em-uma-situacao-inusitada.htmlInternacional2136Veículo da BYD mostra um recurso incomum da suspensão, e um detalhe nas rodas revela como a tecnologia permite continuar em movimento em uma situação inusitadahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528884-veiculo-da-byd-mostra-um-recurso-incomum-da-suspensao-e-um-detalhe-nas-rodas-revela-como-a-tecnologia-permite-continuar-em-movimento-em-uma-situacao-inusitada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:38Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7528886-o-que-muda-quando-voce-deixa-de-viver-no-piloto-automatico-reflexao-atribuida-a-uma-poeta-espanhola-liga-a-felicidade-a-uma-escolha-que-a-rotina-pode-esconder.htmlTrendsbem-estar, reflexão2215O que muda quando você deixa de viver no piloto automático? Reflexão atribuída a uma poeta espanhola liga a felicidade a uma escolha que a rotina pode esconderhttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7528886-o-que-muda-quando-voce-deixa-de-viver-no-piloto-automatico-reflexao-atribuida-a-uma-poeta-espanhola-liga-a-felicidade-a-uma-escolha-que-a-rotina-pode-esconder.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:39Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528888-casal-enfrenta-gravidez-apos-vasectomia-mas-falta-de-informacao-sobre-o-risco-leva-a-uma-virada-no-tribunal-justica-reconhece-direito-a-indenizacao-da-mulher.htmlInternacionalgravidez, casal, vasectomia2572Casal enfrenta gravidez após vasectomia, mas falta de informação sobre o risco leva a uma virada no tribunal: Justiça reconhece direito à indenização da mulherhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528888-casal-enfrenta-gravidez-apos-vasectomia-mas-falta-de-informacao-sobre-o-risco-leva-a-uma-virada-no-tribunal-justica-reconhece-direito-a-indenizacao-da-mulher.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:39Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528890-segredo-caseiro-para-limpar-portas-e-evitar-que-fiquem-amarelas.htmlCasa e Decoraçãocasa, limpeza1844Segredo caseiro para limpar portas e evitar que fiquem amarelashttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528890-segredo-caseiro-para-limpar-portas-e-evitar-que-fiquem-amarelas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:40Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7528892-religiao-e-so-uma-escolha-privada-professor-questiona-visao-de-parte-dos-jovens-e-aponta-uma-dimensao-da-fe-que-vai-muito-alem-da-experiencia-individual.htmlTrendsreligião, reflexão2568Religião é só uma escolha privada? Professor questiona visão de parte dos jovens e aponta uma dimensão da fé que vai muito além da experiência individualhttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7528892-religiao-e-so-uma-escolha-privada-professor-questiona-visao-de-parte-dos-jovens-e-aponta-uma-dimensao-da-fe-que-vai-muito-alem-da-experiencia-individual.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:44Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528893-ar-condicionado-um-cuidado-com-os-filtros-a-cada-15-ou-30-dias-no-verao-pode-evitar-uma-perda-de-eficiencia-que-pesa-no-funcionamento-e-no-consumo-de-energia.htmlBem viverar-condicionado, limpeza2522Ar condicionado: um cuidado com os filtros a cada 15 ou 30 dias no verão pode evitar uma perda de eficiência que pesa no funcionamento e no consumo de energiahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528893-ar-condicionado-um-cuidado-com-os-filtros-a-cada-15-ou-30-dias-no-verao-pode-evitar-uma-perda-de-eficiencia-que-pesa-no-funcionamento-e-no-consumo-de-energia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:44Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528894-soldado-grava-43-minutos-de-audio-para-a-familia-em-1969-mas-a-mensagem-vai-alem-de-uma-carta-e-preserva-relatos-pessoais-de-quem-vive-a-guerra-de-perto.htmlCiênciahistória, soldado, guerra2495Soldado grava 43 minutos de áudio para a família em 1969, mas a mensagem vai além de uma carta e preserva relatos pessoais de quem vive a guerra de pertohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528894-soldado-grava-43-minutos-de-audio-para-a-familia-em-1969-mas-a-mensagem-vai-alem-de-uma-carta-e-preserva-relatos-pessoais-de-quem-vive-a-guerra-de-perto.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:46Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528900-flavio-um-dia-antes-de-sair-do-pais-nunca-pensei-em-sair-do-pais.htmlPolíticaflavio bolsonaro, policia federal, alexandre de moraes, eleições 20261589Flávio, um dia antes de sair do país: 'Nunca pensei em sair do país'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528900-flavio-um-dia-antes-de-sair-do-pais-nunca-pensei-em-sair-do-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:46Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528901-el-nino-tem-pico-de-intensidade-previsto-para-dezembro-mas-projecoes-citadas-no-exterior-levantam-uma-preocupacao-que-vai-alem-dos-efeitos-ja-discutidos-no-brasil.htmlCiênciaclima, el niño, temperatura, previsões, Oceano Pacífico equatorial, meteorologia2285El Niño tem pico de intensidade previsto para dezembro, mas projeções citadas no exterior levantam uma preocupação que vai além dos efeitos já discutidos no Brasilhttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528901-el-nino-tem-pico-de-intensidade-previsto-para-dezembro-mas-projecoes-citadas-no-exterior-levantam-uma-preocupacao-que-vai-alem-dos-efeitos-ja-discutidos-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:46Lara Santanahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7528902-o-que-fazer-quando-ajudar-causa-repulsa-reflexao-atribuida-a-madre-teresa-de-calcuta-traz-uma-resposta-que-desafia-a-forma-de-enxergar-a-fe-e-a-dedicacao.htmlTrendsMadre Teresa de Calcutá, conselhos, reflexão, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu3230O que fazer quando ajudar causa repulsa? Reflexão atribuída a Madre Teresa de Calcutá traz uma resposta que desafia a forma de enxergar a fé e a dedicaçãohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7528902-o-que-fazer-quando-ajudar-causa-repulsa-reflexao-atribuida-a-madre-teresa-de-calcuta-traz-uma-resposta-que-desafia-a-forma-de-enxergar-a-fe-e-a-dedicacao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:48Lara Santanahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528903-sharon-stone-aposta-em-exercicios-curtos-aos-68-anos-o-detalhe-de-sua-rotina-que-transforma-tarefas-do-dia-a-dia-em-oportunidades-para-movimentar-o-corpo.htmlCulturaSharon Stone, bem-estar, exercícios físicos2651Sharon Stone aposta em exercícios curtos aos 68 anos: o detalhe de sua rotina que transforma tarefas do dia a dia em oportunidades para movimentar o corpohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528903-sharon-stone-aposta-em-exercicios-curtos-aos-68-anos-o-detalhe-de-sua-rotina-que-transforma-tarefas-do-dia-a-dia-em-oportunidades-para-movimentar-o-corpo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:48Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528904-flavio-bolsonaro-nao-foi-o-unico-veja-bolsonaristas-que-deixaram-o-pais.htmlPolíticaBolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Eleições4220Flávio Bolsonaro não foi o único: veja bolsonaristas que deixaram o paíshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528904-flavio-bolsonaro-nao-foi-o-unico-veja-bolsonaristas-que-deixaram-o-pais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:56PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528913-da-busca-no-google-as-recomendacoes-das-ias-o-que-muda-para-as-empresas.htmlNetworking e Negócios10378Da busca no Google às recomendações das IAs, o que muda para as empresas553bf6cb-c08f-447a-b3fa-644d756bf7ecDigital
Estado de Minas2026-10-27 16:58THAÍSA OLIVEIRA - Folhapresshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528910-segurancas-de-flavio-dizem-que-ele-nao-fez-contato-e-omitiu-agenda.htmlPolítica2039Seguranças de Flávio dizem que ele não fez contato e omitiu agendahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528910-segurancas-de-flavio-dizem-que-ele-nao-fez-contato-e-omitiu-agenda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 17:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528919-ceo-da-ufit-recompra-rs-65-milhoes-em-cotas-de-38-socios.htmlMundo Corporativo3231CEO da UFit recompra R$ 6,5 milhões em cotas de 38 sócioshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528919-ceo-da-ufit-recompra-rs-65-milhoes-em-cotas-de-38-socios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 17:08Maria Fernanda Ziegler (Agência FAPESP)https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528879-ia-detecta-infarto-grave-e-localiza-arteria-bloqueada-com-alta-precisao.htmlBem viverinfarto, eletrocardiograma, InteligênciaArtificial7653IA detecta infarto grave e localiza artéria bloqueada com alta precisãohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528879-ia-detecta-infarto-grave-e-localiza-arteria-bloqueada-com-alta-precisao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 17:08PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528930-reporte-q-esg-da-laqi-orienta-pequena-empresa-a-reduzir-atrasos-e-retrabalho.htmlNetworking e Negócios4620Reporte Q-ESG da LAQI orienta pequena empresa a reduzir atrasos e retrabalho96db9634-3b29-4362-b61f-4cfe47409d1dDigital
Estado de Minas2026-10-27 17:12Rafael Arrudahttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7528934-jovem-que-rendeu-quase-rs-90-milhoes-ao-galo-da-show-com-gol-assistencia-e-expulsao-provocada.htmlEsportes4021Jovem que rendeu quase R$ 90 milhões ao Galo dá show com gol, assistência e expulsão provocadahttps://noataque.com.br/futebol/time/atletico-mg/noticia/2026/10/27/jovem-que-rendeu-quase-r-90-milhoes-ao-galo-da-show-com-gol-assistencia-e-expulsao-provocada/Digital
Estado de Minas2026-10-27 17:13Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528889-loja-e-condenada-a-pagar-rs-7-mil-a-vendedora-por-videos-constrangedores.htmlGeraisIndenização, TRT, Minas Gerais, Vale do Aço2821Loja é condenada a pagar R$ 7 mil a vendedora por vídeos constrangedoreshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528889-loja-e-condenada-a-pagar-rs-7-mil-a-vendedora-por-videos-constrangedores.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-27 17:16Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528880-gov-br-envia-alerta-sobre-mamografia-a-mulheres-de-50-a-74-anos.htmlGeraisMamografia, OutubroRosa, câncer, BH, MG, Gov3332Gov.br envia alerta sobre mamografia a mulheres de 50 a 74 anoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528880-gov-br-envia-alerta-sobre-mamografia-a-mulheres-de-50-a-74-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 17:18Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528916-video-militar-de-folga-e-alvo-de-ataque-a-tiros-em-bh.htmlGerais1359Vídeo: militar de folga é alvo de ataque a tiros em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528916-video-militar-de-folga-e-alvo-de-ataque-a-tiros-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 17:23Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528938-aliado-de-trump-confirma-operacao-dos-eua-para-garantir-a-seguranca-de-flavio.htmlPolíticaAlexandre de Moraes, Aliados, Bolsonaro, Brasil, Estados Unidos, EUA, Flávio Bolsonaro, fuga, eleições 20262186Aliado de Trump confirma operação dos EUA para garantir a segurança de Fláviohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528938-aliado-de-trump-confirma-operacao-dos-eua-para-garantir-a-seguranca-de-flavio.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-27 17:39ANNA JÚLIA LOPES,CAROLINA LINHARES,LUÍSA MARTINS,Thaísa Oliveirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528949-cupula-da-campanha-de-flavio-bolsonaro-fala-em-surpresa-com-fuga.htmlPolíticaFlavio, flávio bolsonaro, fuga, Política3960Cúpula da campanha de Flávio Bolsonaro fala em surpresa com fuga https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528949-cupula-da-campanha-de-flavio-bolsonaro-fala-em-surpresa-com-fuga.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 17:57Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528977-flavio-bolsonaro-chega-aos-eua-em-operacao-que-teria-sido-liderada-por-rubio.htmlPolíticaAlexandre de Moraes, bolsonaro, Estados Unidos, EUA, flávio bolsonaro, fuga, Marco Rubio, PF1712Flávio Bolsonaro chega aos EUA em operação que teria sido liderada por Rubiohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7528977-flavio-bolsonaro-chega-aos-eua-em-operacao-que-teria-sido-liderada-por-rubio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528985-brainz-group-lanca-sync-flow-para-unificar-a-jornada-do-ead.htmlMundo Corporativo7160Brainz Group lança Sync Flow para unificar a jornada do EADhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528985-brainz-group-lanca-sync-flow-para-unificar-a-jornada-do-ead.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:00DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528987-vozes-pela-protecao-rompe-silencio-sobre-violencia-sexual.htmlMundo Corporativo7723Vozes pela Proteção rompe silêncio sobre violência sexualhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528987-vozes-pela-protecao-rompe-silencio-sobre-violencia-sexual.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528990-pesquisa-revela-alto-indice-de-fake-news-sobre-saude.htmlMundo Corporativo3956Pesquisa revela alto índice de fake news sobre saúde https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528990-pesquisa-revela-alto-indice-de-fake-news-sobre-saude.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:01DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528991-encontro-da-febraeda-debate-o-futuro-da-socioaprendizagem.htmlMundo Corporativo6652Encontro da Febraeda debate o futuro da socioaprendizagemhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528991-encontro-da-febraeda-debate-o-futuro-da-socioaprendizagem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:05Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528939-por-que-o-avc-acontece-durante-o-sono-e-como-agir-na-incerteza.htmlBem viveravc, acidente vascular cerebral, Dia Mundial do AVC, Doenças Cardiovasculares4882Por que o AVC acontece durante o sono e como agir na incerteza?https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528939-por-que-o-avc-acontece-durante-o-sono-e-como-agir-na-incerteza.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:11Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528988-africa-logo-ali-minas-ganha-uma-savana-com-leoes-girafas-e-elefantes.htmlTurismoÁfrica, apresenta, elefante, Elefantes, girafa, girafas, safári6235África logo ali: Minas ganha uma savana com leões, girafas e elefanteshttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528988-africa-logo-ali-minas-ganha-uma-savana-com-leoes-girafas-e-elefantes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:25Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529008-flavio-vai-nos-representar-em-um-pais-livre-diz-deputado-aliado-de-bolsonaro.htmlPolíticaflávio bolsonaro, eleições 2026, maurício marcon, estados unidos1558"Flávio vai nos representar em um país livre", diz deputado aliado de Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529008-flavio-vai-nos-representar-em-um-pais-livre-diz-deputado-aliado-de-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:30Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528941-bar-une-influencias-da-asia-europa-e-brasil-em-menu-com-apenas-13-itens.htmlDegusta5754Bar une influências da Ásia, Europa e Brasil em menu com apenas 13 itenshttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528941-bar-une-influencias-da-asia-europa-e-brasil-em-menu-com-apenas-13-itens.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:30BRUNO RIBEIROhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529006-com-flavio-a-caminho-dos-eua-tarcisio-diz-que-eleicao-passou.htmlPolíticaASILO, ESTADOS UNIDOS, FLÁVIO BOLSONARO4195Com Flávio a caminho dos EUA, Tarcísio diz que eleição passouhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529006-com-flavio-a-caminho-dos-eua-tarcisio-diz-que-eleicao-passou.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:31Francisco Artur de Lima - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529011-boulos-classifica-saida-de-flavio-do-pais-como-episodio-vergonhoso.htmlPolíticaflávio bolsonaro, fuga , EUA, eleicoes-2026968Boulos classifica saída de Flávio do país como "episódio vergonhoso"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529011-boulos-classifica-saida-de-flavio-do-pais-como-episodio-vergonhoso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:33Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529002-mega-sena-3076-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-27-10.htmlNacionalAposta, APOSTAS, CAIXA, Dupla sena, Loteria, LOTERIAS, MEGA3935Mega-Sena 3076 e outras loterias: confira os números sorteados (27/10)https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529002-mega-sena-3076-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-27-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:35Danandra Rocha - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529015-ex-aliado-acusa-flavio-de-fugir-do-brasil-para-escapar-de-investigacoes.htmlPolíticaflávio bolsonaro, fuga, EUA, eleicoes-20261874Ex-aliado acusa Flávio de fugir do Brasil para escapar de investigaçõeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529015-ex-aliado-acusa-flavio-de-fugir-do-brasil-para-escapar-de-investigacoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:42Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529025-eua-vao-conceder-visto-a-flavio-bolsonaro-e-familiares.htmlPolíticaVisto, flávio bolsonaro, fuga, EUA, eleicoes-20261722EUA vão conceder visto a Flávio Bolsonaro e familiareshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529025-eua-vao-conceder-visto-a-flavio-bolsonaro-e-familiares.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:52Folhapresshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529029-lucas-pavanato-xinga-caetano-veloso-e-cantor-processa-deputado-eleito.htmlPolíticaCaetano Veloso, GilbertoGil, lucas pavanato, Lei Rouanet698Lucas Pavanato xinga Caetano Veloso, e cantor processa deputado eleitohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529029-lucas-pavanato-xinga-caetano-veloso-e-cantor-processa-deputado-eleito.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:54Mariana Peixotohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529037-festival-de-cinema-frances-traz-a-bh-filme-monumental-sobre-de-gaulle.htmlCulturaCinema, cinema francês, cultura, festival, filme, França, Em Belo Horizonte5661Festival de Cinema Francês traz a BH filme monumental sobre De Gaullehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529037-festival-de-cinema-frances-traz-a-bh-filme-monumental-sobre-de-gaulle.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:54PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529039-first-move-e-iv-charger-levam-recarga-eletrica-a-vila-olimpia.htmlNetworking e Negócios2218First Move e IV Charger levam recarga elétrica à Vila Olímpia210bbad4-694b-4099-aab2-c209c657d923Digital
Estado de Minas2026-10-27 18:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529041-aci-worldwide-e-circle-cooperam-para-levar-a-liquidacao-de-usdc-a-infraestrutura-de-pagamentos-existente-na-america-latina.htmlMundo Corporativo6965ACI Worldwide e Circle cooperam para levar a liquidação de USDC à infraestrutura de pagamentos existente na América Latinahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529041-aci-worldwide-e-circle-cooperam-para-levar-a-liquidacao-de-usdc-a-infraestrutura-de-pagamentos-existente-na-america-latina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529042-ahf-especialistas-juridicos-alertam-que-acordo-proposto-para-a-pandemia-prejudica-a-equidade.htmlMundo Corporativo6834AHF: Especialistas jurídicos alertam que acordo proposto para a pandemia prejudica a equidadehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529042-ahf-especialistas-juridicos-alertam-que-acordo-proposto-para-a-pandemia-prejudica-a-equidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529043-tetramem-avanca-na-computacao-analogica-in-memory-com-o-tapeout-de-um-novo-soc-de-ia-de-12-nm.htmlMundo Corporativo4630TetraMem avança na computação analógica in-memory com o tapeout de um novo SoC de IA de 12 nmhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529043-tetramem-avanca-na-computacao-analogica-in-memory-com-o-tapeout-de-um-novo-soc-de-ia-de-12-nm.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529044-dubai-chambers-lanca-o-primeiro-marketplace-de-ia-agentica-do-mundo-criado-por-uma-camara-de-comercio.htmlMundo Corporativo3900Dubai Chambers lança o primeiro marketplace de IA Agêntica do mundo criado por uma câmara de comérciohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529044-dubai-chambers-lanca-o-primeiro-marketplace-de-ia-agentica-do-mundo-criado-por-uma-camara-de-comercio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:56DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529045-ex-executivo-senior-da-nokia-technologies-ingressa-na-sisvel-para-liderar-a-criacao-da-unidade-de-novos-empreendimentos.htmlMundo Corporativo3634Ex-executivo sênior da Nokia Technologies ingressa na Sisvel para liderar a criação da unidade de novos empreendimentoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529045-ex-executivo-senior-da-nokia-technologies-ingressa-na-sisvel-para-liderar-a-criacao-da-unidade-de-novos-empreendimentos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 18:59DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529046-vgrid-aplica-iso-42001-a-governanca-de-ia-nas-empresas.htmlMundo Corporativo6487VGrid aplica ISO 42001 à governança de IA nas empresashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529046-vgrid-aplica-iso-42001-a-governanca-de-ia-nas-empresas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 19:00Ana Clara Torres*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529047-peca-mulheres-em-chama-brinca-com-as-dores-e-delicias-da-menopausa.htmlCulturaMenopausa, Fogacho, Comédia, Teatro3657Peça 'Mulheres em chamas' brinca com as dores e delícias da menopausahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529047-peca-mulheres-em-chama-brinca-com-as-dores-e-delicias-da-menopausa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 19:05Daniel Barbosahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529059-carmen-tragedia-cada-vez-mais-atual-esta-de-volta-ao-palco.htmlCulturaCarmen, Feminicídio, Bizet, Cia de Dança do Palácio das Artes3637'Carmen', tragédia cada vez mais atual, está de volta ao palcohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529059-carmen-tragedia-cada-vez-mais-atual-esta-de-volta-ao-palco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 19:13Lucas Lanna Resendehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529068-flitabira-debate-a-presenca-do-negro-na-literatura-brasileira.htmlCulturaItabira, Literatura, Flitabira, Mazza, Conceição Evaristo, Leda Maria Martins5483Flitabira debate a presença do negro na literatura brasileirahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529068-flitabira-debate-a-presenca-do-negro-na-literatura-brasileira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 19:17VICTOR LACOMBE E GUILHERME BOTACINIhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529071-trump-volta-a-dizer-sem-provas-que-eleicoes-brasileiras-foram-fraudadas.htmlPolíticaBrasil, Donald Trump, Eleições, ESTADOS UNIDOS, EUA, Lula, TARIFA1370Trump volta a dizer, sem provas, que eleições brasileiras foram fraudadashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529071-trump-volta-a-dizer-sem-provas-que-eleicoes-brasileiras-foram-fraudadas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 19:20Francisco Artur de Lima - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529075-lula-diz-que-flavio-deve-alguma-coisa-ou-tem-medo-da-democracia.htmlPolíticaLula, flávio bolsonaro, fuga, EUA, eleicoes-20261161Lula diz que Flávio "deve alguma coisa" ou "tem medo da democracia"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529075-lula-diz-que-flavio-deve-alguma-coisa-ou-tem-medo-da-democracia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 19:32Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529073-lula-ganhou-moraes-voltou-diz-nikolas-apos-derrota-de-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaAlexandre de moraes, Bolsonaro, Eduardo bolsonaro, Eleição, Eleição presidencial, Flávio bolsonaro, IDADE4442‘Lula ganhou, Moraes voltou’, diz Nikolas após derrota de Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529073-lula-ganhou-moraes-voltou-diz-nikolas-apos-derrota-de-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 19:54Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529094-rogerio-marinho-diz-que-nao-sabia-que-flavio-iria-fugir-para-os-eua.htmlPolíticaEUA, Flávio, MARINHO, fuga, PF1884Rogério Marinho diz que não sabia que Flávio iria fugir para os EUAhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529094-rogerio-marinho-diz-que-nao-sabia-que-flavio-iria-fugir-para-os-eua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 20:01MARIANA BRASIL E CATIA SEABRAhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529097-lula-diz-que-fuga-de-flavio-e-vergonhosa-mas-reprova-decisao-de-moraes.htmlPolíticaAlexandre de Moraes, Bolsonaro, Brasil, Flávio, Flávio Bolsonaro, Lula, Passaporte2697Lula diz que fuga de Flávio é vergonhosa, mas reprova decisão de Moraeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529097-lula-diz-que-fuga-de-flavio-e-vergonhosa-mas-reprova-decisao-de-moraes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-27 20:09Redacao Jogada10https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7529108-bruno-guimaraes-perde-penalti-e-arsenal-e-eliminado-por-time-da-4-divisao-na-inglaterra.htmlEsportes3973Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal é eliminado por time da 4ª divisão na Inglaterrahttps://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/27/bruno-guimaraes-perde-penalti-e-arsenal-e-eliminado-por-time-da-4a-divisao-na-inglaterra/Digital
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Estado de Minas2026-10-28 09:10Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529250-pedra-na-vesicula-os-sinais-de-alerta-que-ninguem-deve-ignorar.htmlBem vivercirurgia, pedras na vesícula, vesícula3820Pedra na vesícula: os sinais de alerta que ninguém deve ignorarhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529250-pedra-na-vesicula-os-sinais-de-alerta-que-ninguem-deve-ignorar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 09:10Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529257-justica-anula-justa-causa-de-operario-demitido-por-tirar-fotos-em-usina.htmlGeraisjustiça, direito trabalhista, trt, minas gerais, ouro branco2637Justiça anula justa causa de operário demitido por tirar fotos em usinahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529257-justica-anula-justa-causa-de-operario-demitido-por-tirar-fotos-em-usina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 09:12Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529261-alinne-moraes-critica-etarismo-na-tv-e-recusa-papeis-de-mulheres-mais-velhas.htmlGaleria6Alinne Moraes critica etarismo na TV e recusa papéis de mulheres mais velhashttps://www.flipar.com.br/?p=696513Digital
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Estado de Minas2026-10-28 09:28Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529271-a-cronologia-da-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.htmlPolíticaFUGA, FLÁVIO BOLSONARO, ELEIÇÕES 2026, EUA, ARGENTINA2595A cronologia da fuga de Flávio Bolsonaro do Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529271-a-cronologia-da-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 09:28ROGÉRIO PAGNAN - Folhapresshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529267-soldado-da-pm-vai-a-julgamento-por-nao-lavar-banheiro-de-quartel.htmlNacionalSão Paulo, Polícia, Justiça4624Soldado da PM vai a julgamento por não lavar banheiro de quartelhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529267-soldado-da-pm-vai-a-julgamento-por-nao-lavar-banheiro-de-quartel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 09:31Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529253-almg-esquerda-apoia-doorgal-que-deve-ter-candidatura-unica-a-presidencia.htmlPolíticaALMG, minas-gerais, eleicoes-20264088ALMG: esquerda apoia Doorgal, que deve ter candidatura única à presidênciahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529253-almg-esquerda-apoia-doorgal-que-deve-ter-candidatura-unica-a-presidencia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 09:36Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529277-umbu-direto-do-sertao-fruta-oferece-beneficios-importantes-ao-organismo.htmlGaleria6Umbu: Direto do sertão, fruta oferece benefícios importantes ao organismohttps://www.flipar.com.br/?p=696310&preview=true&preview_id=696310Digital
Estado de Minas2026-10-28 09:42Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529278-l-de-lula-vira-simbolo-de-mobilizacao-da-esquerda-internacional.htmlPolíticapolítica, eleições, eleicoes-2026, lula8540'L' de Lula vira símbolo de mobilização da esquerda internacionalhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529278-l-de-lula-vira-simbolo-de-mobilizacao-da-esquerda-internacional.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 09:47Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529275-demita-um-esquerdista-mg-tem-25-denuncias-de-assedio-apos-2-turno.htmlPolíticaASSÉDIO ELEITORAL, DENÚNCIAS, esquerdista, lula, eleições 2026, segundo turno5117'Demita um esquerdista': MG tem 25 denúncias de assédio após 2º turnohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529275-demita-um-esquerdista-mg-tem-25-denuncias-de-assedio-apos-2-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 09:53Eduarda Soares - Rádio Tupihttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529282-dupla-finge-ser-de-clinica-da-familia-e-furta-rs-25-mil-de-idosa.htmlNacionalPolícia, Rio de Janeiro, Furto2338Dupla finge ser de clínica da família e furta R$ 25 mil de idosahttps://www.tupi.fm/sentinelas/dupla-finge-ser-de-clinica-da-familia-e-furta-r-25-mil-de-idosa-em-guaratiba/Digital
Estado de Minas2026-10-28 09:56Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529264-pm-e-filmado-agredindo-idosa-durante-abordagem-no-santa-ines-em-bh.htmlGeraisPM, abordagem, idosa, BH, prisão2463PM é filmado agredindo idosa durante abordagem no Santa Inês, em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529264-pm-e-filmado-agredindo-idosa-durante-abordagem-no-santa-ines-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 10:03RAPHAEL DI CUNTOhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529286-o-plano-de-alcolumbre-liberdade-de-bolsonaro-em-troca-de-apoio-no-senado.htmlPolítica8 de janeiro, Alcolumbre, Anistia, Atos golpistas, Bolsonaro, Indulto, senado, jair bolsonaro, lula, stf, impeachment alexandre de moraes5702O plano de Alcolumbre: liberdade de Bolsonaro em troca de apoio no Senadohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529286-o-plano-de-alcolumbre-liberdade-de-bolsonaro-em-troca-de-apoio-no-senado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 10:12Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529290-pedro-rousseff-e-criticado-nas-redes-por-pedir-apreensao-do-passaporte-de-nikolas.htmlPolíticapolítica, redes sociais, internet, nikolas3925Pedro Rousseff é criticado nas redes por pedir apreensão do passaporte de Nikolashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529290-pedro-rousseff-e-criticado-nas-redes-por-pedir-apreensao-do-passaporte-de-nikolas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 10:22PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529305-urandir-fernandes-de-oliveira-apresenta-energia-quantica-e-skyros.htmlNetworking e Negócios4379Urandir Fernandes de Oliveira apresenta energia quântica e Skyrosa91c4cf6-de50-4478-9df8-dd5455060dd0Digital
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Estado de Minas2026-10-28 12:26DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529406-taktile-lanca-insights-baseados-em-ia-para-acelerar-o-aprendizado-de-bancos-e-seguradoras-a-partir-de-suas-decisoes.htmlMundo Corporativo6692Taktile lança insights baseados em IA para acelerar o aprendizado de bancos e seguradoras a partir de suas decisõeshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529406-taktile-lanca-insights-baseados-em-ia-para-acelerar-o-aprendizado-de-bancos-e-seguradoras-a-partir-de-suas-decisoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 12:26Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529412-retrato-funerario-do-seculo-ii-e-restaurado-no-egito-apos-danos-causados-por-cupins-obra-sera-exibida-pela-1-vez.htmlGaleria6Retrato funerário do século II é restaurado no Egito após danos causados por cupins; obra será exibida pela 1ª vezhttps://www.flipar.com.br/?p=696593Digital
Estado de Minas2026-10-28 12:31PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529415-cuidado-domiciliar-permite-que-idosos-envelhecam-em-casa-com-acompanhamento.htmlNetworking e Negócios3209Cuidado domiciliar permite que idosos envelheçam em casa com acompanhamentobc06e680-1d74-4e39-bb30-5663d68870efDigital
Estado de Minas2026-10-28 12:32Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529414-mae-de-santo-previu-que-flavio-bolsonaro-perderia-eleicao-e-deixaria-o-brasil.htmlPolíticapolítica, eleições, redes sociais, flavio bolsonaro2429Mãe de santo previu que Flávio Bolsonaro perderia eleição e deixaria o Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529414-mae-de-santo-previu-que-flavio-bolsonaro-perderia-eleicao-e-deixaria-o-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 12:34Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529397-cidade-de-video-de-nikolas-da-ao-pt-maior-votacao-desde-2018.htmlPolíticaPT, nikolas-ferreira, nordeste, lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, jair-bolsonaro, fernando-haddad3670Cidade de vídeo de Nikolas dá ao PT maior votação desde 2018https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529397-cidade-de-video-de-nikolas-da-ao-pt-maior-votacao-desde-2018.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 12:37Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529394-suspeito-de-integrar-o-tcp-e-preso-com-fuzil-na-escola-do-filho.htmlGeraisgrande-bh, polícia, trafico-de-drogas2082Suspeito de integrar o TCP é preso com fuzil na escola do filhohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529394-suspeito-de-integrar-o-tcp-e-preso-com-fuzil-na-escola-do-filho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 12:40Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529425-andre-janones-aponta-estrategia-de-flavio-bolsonaro-no-exterior-apos-derrota-eleitoral.htmlPolíticaAndré janones, Deputado federal, Eleições, Exército do Lula, Flávio bolsonaro, eleições 20264001André Janones aponta estratégia de Flávio Bolsonaro no exterior após derrota eleitoralhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529425-andre-janones-aponta-estrategia-de-flavio-bolsonaro-no-exterior-apos-derrota-eleitoral.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 12:47Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529422-aliado-diz-que-flavio-bolsonaro-esta-seguro-e-confirma-coletiva-nos-eua.htmlPolíticaestados-unidos, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, stf, trump, eua4440Aliado diz que Flávio Bolsonaro está seguro e confirma coletiva nos EUAhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529422-aliado-diz-que-flavio-bolsonaro-esta-seguro-e-confirma-coletiva-nos-eua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 12:47Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529428-j-hope-do-bts-surpreende-fas-ao-dancar-funk-antes-de-show-no-brasil.htmlCulturacultura, música, celebridades, show2499J-Hope do BTS surpreende fãs ao dançar funk antes de show no Brasilhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529428-j-hope-do-bts-surpreende-fas-ao-dancar-funk-antes-de-show-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 12:53Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529430-lei-contra-motos-barulhentas-em-bh-e-publicada-nesta-quarta-28-10.htmlGeraisbh, lei, trânsito, moto, prefeitura-de-bh5244Lei contra motos barulhentas em BH é publicada nesta quarta (28/10)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529430-lei-contra-motos-barulhentas-em-bh-e-publicada-nesta-quarta-28-10.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:05Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529373-super-el-nino-acende-alerta-para-epidemia-de-dengue-em-minas-em-2027.htmlGeraisdengue, minas-gerais, elniño, GovernodeMG, chuva, calor, epidemia7806Super El Niño acende alerta para epidemia de dengue em Minas em 2027https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529373-super-el-nino-acende-alerta-para-epidemia-de-dengue-em-minas-em-2027.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:08Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529440-ufmg-tera-concurso-de-sosias-do-gostoso-da-paulista.htmlGeraiseleições, bh, mg, redes sociais, memes2243UFMG terá concurso de sósias do 'Gostoso da Paulista' https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529440-ufmg-tera-concurso-de-sosias-do-gostoso-da-paulista.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:20Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529445-mago-do-kremlin-quem-e-santiago-caputo-assessor-de-milei-que-ajudou-flavio-na-fronteira.htmlPolíticaFLÁVIO BOLSONARO, SANTIAGO CAPUTO, JAVIER MILEI, ELEIÇÕES 2026, ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS, FUGA3721'Mago do Kremlin' : quem é Santiago Caputo, assessor de Milei que ajudou Flávio na fronteirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529445-mago-do-kremlin-quem-e-santiago-caputo-assessor-de-milei-que-ajudou-flavio-na-fronteira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:23Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529446-inss-nega-que-vai-bloquear-aposentadoria-de-quem-nao-tiver-documento-com-biometria.htmlNacionalbrasil, golpe, fraude2727INSS nega que vai bloquear aposentadoria de quem não tiver documento com biometriahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529446-inss-nega-que-vai-bloquear-aposentadoria-de-quem-nao-tiver-documento-com-biometria.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:24DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529447-kfsh-entre-os-4-melhores-hospitais-inteligentes-do-mundo-em-maturidade-digital-e-ia-na-newsweek.htmlMundo Corporativo2804KFSH Entre os 4% Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em Maturidade Digital e IA na Newsweekhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529447-kfsh-entre-os-4-melhores-hospitais-inteligentes-do-mundo-em-maturidade-digital-e-ia-na-newsweek.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:25PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529448-escala-5x2-chega-em-15-de-dezembro-por-onde-a-pequena-empresa-deve-comecar.htmlNetworking e Negócios4467Escala 5x2 chega em 15 de dezembro: por onde a pequena empresa deve começare09118d3-27a3-4366-8b5d-d4c9da0026ccDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:28Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529435-bh-discussao-entre-policial-e-comerciante-no-lourdes-termina-com-tiro.htmlGeraistiro, pm, polícia, bh, briga, lourdes, bairro805BH: discussão entre policial e comerciante no Lourdes termina com tirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529435-bh-discussao-entre-policial-e-comerciante-no-lourdes-termina-com-tiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:31Lara Santanahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529452-a-boeing-precisava-testar-o-wifi-nos-avioes-em-2012-mas-encontrou-uma-forma-inesperada-de-simular-passageiros-usando-nove-toneladas-de-um-alimento-comum.htmlTecnologiaaviões, wi-fi, teste de wi-fi, avião boeing, batatas, projeto SPUDS2560A Boeing precisava testar o wifi nos aviões em 2012, mas encontrou uma forma inesperada de simular passageiros usando nove toneladas de um alimento comumhttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529452-a-boeing-precisava-testar-o-wifi-nos-avioes-em-2012-mas-encontrou-uma-forma-inesperada-de-simular-passageiros-usando-nove-toneladas-de-um-alimento-comum.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:31Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529455-cancer-de-prostata-com-metastases-estudo-aponta-ganho-de-sobrevida-com-hormonoterapia-de-segunda-geracao-e-o-tempo-adicional-dos-pacientes-chama-atencao.htmlCiênciaCâncer de próstata, câncer de próstata com metástase, saúde, Sociedade Europeia de Oncologia Médica, Esmo, hormonoterapia de segunda geração, tratamento complementar2495Câncer de próstata com metástases: estudo aponta ganho de sobrevida com hormonoterapia de segunda geração, e o tempo adicional dos pacientes chama atençãohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529455-cancer-de-prostata-com-metastases-estudo-aponta-ganho-de-sobrevida-com-hormonoterapia-de-segunda-geracao-e-o-tempo-adicional-dos-pacientes-chama-atencao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:32Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529456-caminhar-com-as-maos-nas-costas-pode-sugerir-calma-e-reflexao-mas-ha-um-limite-importante-no-que-esse-gesto-revela-sobre-o-estado-emocional-de-uma-pessoa.htmlCiênciapsicologia, comportamento humano, Caminhar com as mãos nas costas, estado mental, estado emocional, introspecção2413Caminhar com as mãos nas costas pode sugerir calma e reflexão, mas há um limite importante no que esse gesto revela sobre o estado emocional de uma pessoahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529456-caminhar-com-as-maos-nas-costas-pode-sugerir-calma-e-reflexao-mas-ha-um-limite-importante-no-que-esse-gesto-revela-sobre-o-estado-emocional-de-uma-pessoa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:32Maria Dulce Mirandahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529460-oculos-de-estrela-vermelha-usado-por-lula-vira-febre-e-esgota.htmlPolíticapolítica, lula, moda, redes sociais1279Óculos de estrela vermelha usado por Lula vira febre e esgotahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529460-oculos-de-estrela-vermelha-usado-por-lula-vira-febre-e-esgota.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:32Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529457-uma-meia-velha-com-bicarbonato-no-armario-sob-a-pia-a-dica-de-um-site-frances-para-outubro-chama-atencao-pela-combinacao-de-dois-itens-tao-comuns-em-casa.htmlCasa e Decoraçãomau cheiro, bicarbonato de sódio, meia com bicarbonato de sódio, pia, umidade2186Uma meia velha com bicarbonato no armário sob a pia? A dica de um site francês para outubro chama atenção pela combinação de dois itens tão comuns em casahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529457-uma-meia-velha-com-bicarbonato-no-armario-sob-a-pia-a-dica-de-um-site-frances-para-outubro-chama-atencao-pela-combinacao-de-dois-itens-tao-comuns-em-casa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:32Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529454-saude-medica-revela-qual-bom-habito-escolheria-se-tivesse-que-priorizar-apenas-um-e-destaca-a-importancia-de-incorporar-uma-mudanca-a-rotina-do-dia-a-dia.htmlBem viversedentarismo, exercício físico, atividade física, saúde cardiovascular, prevenção de doenças2073Saúde: médica revela qual bom hábito escolheria se tivesse que priorizar apenas um e destaca a importância de incorporar uma mudança à rotina do dia a diahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529454-saude-medica-revela-qual-bom-habito-escolheria-se-tivesse-que-priorizar-apenas-um-e-destaca-a-importancia-de-incorporar-uma-mudanca-a-rotina-do-dia-a-dia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:32Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529458-louro-atras-da-porta-de-entrada-o-que-esta-por-tras-desse-costume-popular-e-por-que-a-promessa-que-acompanha-a-folha-seca-nao-tem-comprovacao-cientifica.htmlCasa e Decoraçãofeng shui, folha de louro, proteção, prosperidade, crenças populares2470Louro atrás da porta de entrada: o que está por trás desse costume popular e por que a promessa que acompanha a folha seca não tem comprovação científicahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529458-louro-atras-da-porta-de-entrada-o-que-esta-por-tras-desse-costume-popular-e-por-que-a-promessa-que-acompanha-a-folha-seca-nao-tem-comprovacao-cientifica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:32Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529459-luz-solar-a-noite-startup-americana-quer-iluminar-a-terra-a-partir-do-espaco-mas-o-projeto-desperta-criticas-de-cientistas-e-ambientalistas-e-levanta-duvidas.htmlCiênciasol, Reflect Orbital, satélites, espelhos espaciais2706Luz solar à noite: startup americana quer iluminar a Terra a partir do espaço, mas o projeto desperta críticas de cientistas e ambientalistas e levanta dúvidashttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529459-luz-solar-a-noite-startup-americana-quer-iluminar-a-terra-a-partir-do-espaco-mas-o-projeto-desperta-criticas-de-cientistas-e-ambientalistas-e-levanta-duvidas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:37Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529464-designer-transforma-garrafa-de-refrigerante-em-115-metros-de-filamento-3d-e-agora-recebe-rs-14-milhoes-para-impulsionar-seu-projeto-de-reciclagem.htmlTecnologiatecnologia, reciclagem, impressora 3d2275Designer transforma garrafa de refrigerante em 11,5 metros de filamento 3D, e agora recebe R$ 14 milhões para impulsionar seu projeto de reciclagem https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529464-designer-transforma-garrafa-de-refrigerante-em-115-metros-de-filamento-3d-e-agora-recebe-rs-14-milhoes-para-impulsionar-seu-projeto-de-reciclagem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:38Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529465-parkinson-antes-dos-tremores-mudancas-no-intestino-na-urina-e-no-olfato-chamam-atencao-mas-ha-um-cuidado-essencial-ao-interpretar-esses-possiveis-sinais.htmlBem viverdoença de Parkinson, saúde2247Parkinson antes dos tremores? Mudanças no intestino, na urina e no olfato chamam atenção, mas há um cuidado essencial ao interpretar esses possíveis sinaishttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529465-parkinson-antes-dos-tremores-mudancas-no-intestino-na-urina-e-no-olfato-chamam-atencao-mas-ha-um-cuidado-essencial-ao-interpretar-esses-possiveis-sinais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:38Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529466-guardar-sacolas-dentro-de-outras-sacolas-parece-so-economia-mas-o-habito-pode-ter-outras-funcoes-no-dia-a-dia-e-nao-revela-tudo-sobre-a-sua-personalidade.htmlCasa e Decoraçãodicas, casa, sacolas2300Guardar sacolas dentro de outras sacolas parece só economia, mas o hábito pode ter outras funções no dia a dia e não revela tudo sobre a sua personalidadehttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529466-guardar-sacolas-dentro-de-outras-sacolas-parece-so-economia-mas-o-habito-pode-ter-outras-funcoes-no-dia-a-dia-e-nao-revela-tudo-sobre-a-sua-personalidade.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:39Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7529467-mbappe-pede-desculpas-apos-polemica-com-memes-sobre-dirigente-chines-mas-decisao-dos-jogos-pes-e-fc-online-abre-um-novo-capitulo-para-o-atacante-fora-dos-gramados.htmlEsportesMbappé, esporte2152Mbappé pede desculpas após polêmica com memes sobre dirigente chinês, mas decisão dos jogos PES e FC Online abre um novo capítulo para o atacante fora dos gramadoshttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7529467-mbappe-pede-desculpas-apos-polemica-com-memes-sobre-dirigente-chines-mas-decisao-dos-jogos-pes-e-fc-online-abre-um-novo-capitulo-para-o-atacante-fora-dos-gramados.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 13:40Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529470-embrulhar-dinheiro-em-papel-aluminio-parece-uma-forma-de-proteger-as-notas-mas-o-habito-levanta-uma-duvida-importante-sobre-a-conservacao-das-cedulas-em-casa.htmlCasa e Decoraçãodinheiro, papel-alumínio2716Embrulhar dinheiro em papel alumínio parece uma forma de proteger as notas, mas o hábito levanta uma dúvida importante sobre a conservação das cédulas em casahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529470-embrulhar-dinheiro-em-papel-aluminio-parece-uma-forma-de-proteger-as-notas-mas-o-habito-levanta-uma-duvida-importante-sobre-a-conservacao-das-cedulas-em-casa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:41Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529471-chuveiro-com-pouca-agua-o-calcario-nos-furos-pode-estar-por-tras-do-problema-mas-um-detalhe-da-peca-define-como-limpar-e-recuperar-a-vazao-sem-causar-danos.htmlCasa e Decoraçãochuveiro, truque, dicas2681Chuveiro com pouca água? O calcário nos furos pode estar por trás do problema, mas um detalhe da peça define como limpar e recuperar a vazão sem causar danoshttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529471-chuveiro-com-pouca-agua-o-calcario-nos-furos-pode-estar-por-tras-do-problema-mas-um-detalhe-da-peca-define-como-limpar-e-recuperar-a-vazao-sem-causar-danos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:42Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529473-menino-de-5-anos-monta-com-a-mae-um-gabinete-de-computador-de-lego-para-presentear-o-pai-mas-um-detalhe-da-construcao-vai-alem-da-aparencia-de-brinquedo.htmlTecnologialego, curiosidades, tecnologia2249Menino de 5 anos monta com a mãe um gabinete de computador de LEGO para presentear o pai, mas um detalhe da construção vai além da aparência de brinquedohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529473-menino-de-5-anos-monta-com-a-mae-um-gabinete-de-computador-de-lego-para-presentear-o-pai-mas-um-detalhe-da-construcao-vai-alem-da-aparencia-de-brinquedo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:43Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529474-uma-mudanca-de-carreira-nos-estados-unidos-aproxima-antigos-policiais-e-veteranos-militares-do-transporte-de-cannabis-com-a-seguranca-no-centro-dessa-escolha.htmlInternacionalcannabis, EUA2823Uma mudança de carreira nos Estados Unidos aproxima antigos policiais e veteranos militares do transporte de cannabis, com a segurança no centro dessa escolhahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529474-uma-mudanca-de-carreira-nos-estados-unidos-aproxima-antigos-policiais-e-veteranos-militares-do-transporte-de-cannabis-com-a-seguranca-no-centro-dessa-escolha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:44Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529475-pai-e-filho-revelam-estrutura-militar-da-segunda-guerra-mundial-mas-vao-ao-banco-dos-reus-por-escavacoes-que-autoridades-consideram-ilegais.htmlInternacionalinternacional, justiça, história2239Pai e filho revelam estrutura militar da Segunda Guerra Mundial, mas vão ao banco dos réus por escavações que autoridades consideram ilegaishttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529475-pai-e-filho-revelam-estrutura-militar-da-segunda-guerra-mundial-mas-vao-ao-banco-dos-reus-por-escavacoes-que-autoridades-consideram-ilegais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:45Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529477-ana-elisa-denuncia-perseguicao-pos-eleicao-e-compara-boicotes-ao-nazismo.htmlPolíticaAna Elisa, Bolsonaro, PT, Bolsonarismo, boicote, eleição-20263443Ana Elisa denuncia perseguição pós-eleição e compara boicotes ao nazismohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529477-ana-elisa-denuncia-perseguicao-pos-eleicao-e-compara-boicotes-ao-nazismo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:48Melissa Souzahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529444-mg-tempestade-de-granizo-pode-afetar-151-cidades-em-minas-hoje-veja-quais.htmlGeraisAlerta, Chuva, Tempestade, minas-gerais, clima, meteorologia4214MG: tempestade de granizo pode afetar 151 cidades em Minas hoje; veja quaishttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529444-mg-tempestade-de-granizo-pode-afetar-151-cidades-em-minas-hoje-veja-quais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:51Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529441-mae-de-flavio-bolsonaro-lamenta-ida-do-filho-aos-eua-coracao-sangra.htmlPolíticaMãe, flavio-bolsonaro, estados-unidos, eleicoes-2026, lula2597Mãe de Flávio Bolsonaro lamenta ida do filho aos EUA: 'Coração sangra'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529441-mae-de-flavio-bolsonaro-lamenta-ida-do-filho-aos-eua-coracao-sangra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 13:56Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529370-homem-e-ameacado-por-bolsonaristas-apos-vitoria-de-lula-no-vila-da-serra.htmlPolíticaBolsonaristas, Homem, Lula, Flávio Bolsonaro2125Homem é ameaçado por bolsonaristas após vitória de Lula no Vila da Serrahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529370-homem-e-ameacado-por-bolsonaristas-apos-vitoria-de-lula-no-vila-da-serra.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:01Maria Reis*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529482-assedio-eleitoral-dispara-apos-eleicoes-e-mpt-reforca-apoio-ao-trabalhador.htmlPolíticaMPT, Assédio Eleitoral, Trabalho, Denúncias, Empresas, Eleições3348Assédio eleitoral dispara após eleições e MPT reforça apoio ao trabalhadorhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529482-assedio-eleitoral-dispara-apos-eleicoes-e-mpt-reforca-apoio-ao-trabalhador.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:01Quéren Hapuquehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529423-minas-reforca-acoes-de-prevencao-para-enfrentar-periodo-chuvoso.htmlGeraisjuizdefora, uba, defesacivil, elniño, GovernodeMG, chuva, calor8224Minas reforça ações de prevenção para enfrentar período chuvosohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529423-minas-reforca-acoes-de-prevencao-para-enfrentar-periodo-chuvoso.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:02Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529483-dia-do-servidor-publico-quantos-servidores-publicos-existem-no-brasil.htmlNacionalFeriado, Ponto Facultativo, Dia do servidor público2118Dia do Servidor Público: quantos servidores públicos existem no Brasil?https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529483-dia-do-servidor-publico-quantos-servidores-publicos-existem-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:14Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529461-acidente-com-quatro-veiculos-provoca-fila-de-2-km-em-contagem.htmlGeraisAcidente, contagem, Trânsito, grande bh, congestiomento905Acidente com quatro veículos provoca fila de 2 km em Contagemhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529461-acidente-com-quatro-veiculos-provoca-fila-de-2-km-em-contagem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:24Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7529489-peca-licenca-antes-de-pisar-o-solo-sagrado-de-fernando-de-noronha.htmlTurismoAto, Economia, Energia, Fernando, Fernando de Noronha, Noronha10245Peça licença antes de pisar o solo sagrado de Fernando de Noronhahttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7529489-peca-licenca-antes-de-pisar-o-solo-sagrado-de-fernando-de-noronha.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:27Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529487-janones-defende-uniao-mundial-da-esquerda-para-varrer-a-extrema-direita.htmlPolíticaesquerda, extrema direita, Janones, LULA1280Janones defende união mundial da esquerda "para varrer a extrema direita"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529487-janones-defende-uniao-mundial-da-esquerda-para-varrer-a-extrema-direita.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:38Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529521-carlos-bolsonaro-visita-jair-desculpa-pai-a-gente-falhou.htmlPolíticacarlos bolsonaro , Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, visita, golpe 2319Carlos Bolsonaro visita Jair: "Desculpa, pai, a gente falhou"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529521-carlos-bolsonaro-visita-jair-desculpa-pai-a-gente-falhou.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:38DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529522-hitachi-apresenta-a-hitachi-digital-uma-nova-empresa-global-de-servicos-digitais-que-transforma-nuvem-dados-e-ia-em-resultados-de-negocios-mensuraveis.htmlMundo Corporativo11223Hitachi apresenta a Hitachi Digital, uma nova empresa global de serviços digitais que transforma nuvem, dados e IA em resultados de negócios mensuráveishttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529522-hitachi-apresenta-a-hitachi-digital-uma-nova-empresa-global-de-servicos-digitais-que-transforma-nuvem-dados-e-ia-em-resultados-de-negocios-mensuraveis.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:38DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529523-festival-nacional-de-t-bol-taca-yakult-reune-31-equipes.htmlMundo Corporativo6975Festival Nacional de T-Bol – Taça Yakult reúne 31 equipeshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529523-festival-nacional-de-t-bol-taca-yakult-reune-31-equipes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:38DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529524-estetica-in-nordeste-une-inovacao-saude-e-bem-estar.htmlMundo Corporativo3977Estética In Nordeste une inovação, saúde e bem-estarhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529524-estetica-in-nordeste-une-inovacao-saude-e-bem-estar.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 14:38DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529528-intercambistas-buscam-unir-estudo-trabalho-e-turismo.htmlMundo Corporativo6840Intercambistas buscam unir estudo, trabalho e turismohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529528-intercambistas-buscam-unir-estudo-trabalho-e-turismo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:38Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529530-veterano-da-segunda-guerra-mundial-que-completou-107-anos-surpreende-ao-revelar-sua-refeicao-favorita.htmlGaleria6Veterano da Segunda Guerra Mundial que completou 107 anos surpreende ao revelar sua refeição favoritahttps://www.flipar.com.br/?p=696601Digital
Estado de Minas2026-10-28 14:38DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529529-fim-da-escala-6x1-faz-varejo-redesenhar-turnos.htmlMundo Corporativo6763Fim da escala 6x1 faz varejo redesenhar turnoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529529-fim-da-escala-6x1-faz-varejo-redesenhar-turnos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 14:38DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529531-virada-da-cbs-em-2027-muda-o-planejamento-orcamentario.htmlMundo Corporativo6600Virada da CBS em 2027 muda o planejamento orçamentáriohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529531-virada-da-cbs-em-2027-muda-o-planejamento-orcamentario.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 14:49Paula Laboissière Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529491-retinopatia-doenca-ocular-afeta-um-em-cada-tres-diabeticos.htmlBem viverretinopatia diabética, oftalmologia, açúcar no sangue, glicemia5427Retinopatia: doença ocular afeta um em cada três diabéticoshttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/retinopatia-doenca-ocular-afeta-um-em-cada-tres-diabeticosDigital
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Estado de Minas2026-10-28 14:53Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529478-bebe-de-quatro-meses-morre-por-meningite-tipo-c-no-sul-de-minas.htmlGeraisMeningite, Pouso Alegre, Minas Gerais, Vacinação, SES-MG3632Bebê de quatro meses morre por meningite tipo C no Sul de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529478-bebe-de-quatro-meses-morre-por-meningite-tipo-c-no-sul-de-minas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 15:11Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529562-lula-planeja-dar-mais-espaco-a-minas-gerais-e-frear-peso-de-sao-paulo.htmlPolíticaEleições, Eleições 2026, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva2577Lula planeja dar mais espaço a Minas Gerais e frear peso de São Paulohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529562-lula-planeja-dar-mais-espaco-a-minas-gerais-e-frear-peso-de-sao-paulo.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 15:22Mariana Costa,Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529545-pm-filmado-agredindo-idosa-em-bh-e-investigado-por-homicidio.htmlGeraisPM, BH, homicídio, idosa5034PM filmado agredindo idosa em BH é investigado por homicídiohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529545-pm-filmado-agredindo-idosa-em-bh-e-investigado-por-homicidio.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 15:26Estevam pelo Mundohttps://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7529577-o-mar-de-san-andres-compensa-a-lotacao-que-quase-ninguem-conta.htmlColunistas#Estevam pelo Mundo3291O mar de San Andrés compensa? A lotação que quase ninguém contahttps://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7529577-o-mar-de-san-andres-compensa-a-lotacao-que-quase-ninguem-conta.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 15:34Augusto Piohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529540-ex-garcons-com-historias-parecidas-assumem-restaurante-que-sabe-receber-bem.htmlDegustarestaurante4735Ex-garçons com histórias parecidas assumem restaurante que sabe receber bemhttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529540-ex-garcons-com-historias-parecidas-assumem-restaurante-que-sabe-receber-bem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 15:34DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529596-missao-camiliana-leva-saude-as-comunidades-ribeirinhas.htmlMundo Corporativo7218Missão Camiliana leva saúde às comunidades ribeirinhashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529596-missao-camiliana-leva-saude-as-comunidades-ribeirinhas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 15:34DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529597-regulamentacao-do-sac-estabelece-limites-para-o-uso-de-ia.htmlMundo Corporativo6156Regulamentação do SAC estabelece limites para o uso de IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529597-regulamentacao-do-sac-estabelece-limites-para-o-uso-de-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 15:34DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529598-corpora-lanca-site-de-captacao-de-pacientes-para-psicologos.htmlMundo Corporativo3600Corpora lança site de captação de pacientes para psicólogoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529598-corpora-lanca-site-de-captacao-de-pacientes-para-psicologos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 15:34Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529600-acusacoes-contra-pai-de-meghan-markle-reacendem-crise-familiar-iniciada-em-2018-entenda.htmlGaleria6Acusações contra pai de Meghan Markle reacendem crise familiar iniciada em 2018; entendahttps://www.flipar.com.br/?p=696609Digital
Estado de Minas2026-10-28 15:35Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529498-golpe-contra-idosos-envolvia-promessa-de-reducao-de-descontos-em-pagamento.htmlGeraisgolpe, idosos, grande bh, fraude4772Golpe contra idosos envolvia promessa de redução de descontos em pagamentohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529498-golpe-contra-idosos-envolvia-promessa-de-reducao-de-descontos-em-pagamento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 15:36Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529480-jovem-apresenta-documentos-falsos-para-matricula-em-universidade-federal.htmlGeraisEnsino superior, Falso, Matricula, Matrícula, Prazo, Sisu, Universidade3891Jovem apresenta documentos falsos para matrícula em universidade federalhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529480-jovem-apresenta-documentos-falsos-para-matricula-em-universidade-federal.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 15:47Renato Assishttps://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7529619-sua-clinica-pode-ser-fechada-pelo-instagram.htmlColunistas#Renato Assis7258Sua clínica pode ser fechada pelo Instagramhttps://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7529619-sua-clinica-pode-ser-fechada-pelo-instagram.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 15:48Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529551-a-cada-cinco-casos-de-cancer-de-mama-quatro-surgem-apos-os-50-anos.htmlBem viverCâncer de mama, mamografia, Outubro Rosa, mastologia4464A cada cinco casos de câncer de mama, quatro surgem após os 50 anoshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529551-a-cada-cinco-casos-de-cancer-de-mama-quatro-surgem-apos-os-50-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 15:49Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529608-tdah-pode-levar-quatro-anos-a-mais-para-ser-diagnosticado-em-mulheres.htmlBem viverEstudo, Pesquisa, Tdah, mulheres , menopausa3964TDAH pode levar quatro anos a mais para ser diagnosticado em mulhereshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529608-tdah-pode-levar-quatro-anos-a-mais-para-ser-diagnosticado-em-mulheres.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 15:51Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529622-duda-salabert-aciona-pf-apos-ameacas-de-envenenamento-contra-indigenas.htmlPolíticapovo indigena, ameaça, eleição-2026, Guarani, Kaiowá 3511Duda Salabert aciona PF após ameaças de envenenamento contra indígenashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529622-duda-salabert-aciona-pf-apos-ameacas-de-envenenamento-contra-indigenas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 15:59Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529634-flavio-bolsonaro-fugiu-para-os-eua-com-passaporte-cancelado-pelo-stf.htmlPolíticaEleições 2026, Eleições, Flávio Bolsonaro, Flávio, Bolsonaro, Estados Unidos2384Flávio Bolsonaro fugiu para os EUA com passaporte cancelado pelo STFhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529634-flavio-bolsonaro-fugiu-para-os-eua-com-passaporte-cancelado-pelo-stf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 16:03Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529533-corpo-de-homem-desaparecido-em-barragem-no-norte-de-minas-e-encontrado.htmlGeraisEncontrado, Homem desaparecido, Bocaiuva, Norte de Minas, CBMMG1639Corpo de homem desaparecido em barragem no Norte de Minas é encontradohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529533-corpo-de-homem-desaparecido-em-barragem-no-norte-de-minas-e-encontrado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 16:10Joubert Júnior,Redação Tupihttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529624-sindrome-do-piriforme-entenda-a-doenca-diagnosticada-em-ze-felipe.htmlBem viverZé Felipe, movimentos-repetitivos, nervo-ciatico, síndrome1241Síndrome do piriforme: entenda a doença diagnosticada em Zé Felipehttps://www.tupi.fm/entretenimento/ze-felipe-revela-diagnostico-de-sindrome-apos-sentir-fortes-dores-entenda/Digital
Estado de Minas2026-10-28 16:11Leo Limahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529648-cade-flavio-game-faz-satira-da-saida-do-senador-do-brasil.htmlPolíticagames, tecnologia, politica, eleicoes-20266423‘Cadê Flávio?’: game faz sátira da saída do senador do Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529648-cade-flavio-game-faz-satira-da-saida-do-senador-do-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 16:15Alessandra Mellohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529557-governo-de-mg-aumenta-vale-alimentacao-e-estabelece-reajuste-automatico.htmlPolíticaFuncionalismo, POLÍTICA, Reajuste, SERVIDORES PÚBLICOS, VALE-ALIMENTAÇÃO3299Governo de MG aumenta vale-alimentação e estabelece reajuste automático https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529557-governo-de-mg-aumenta-vale-alimentacao-e-estabelece-reajuste-automatico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 16:17Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529636-vacina-para-adultos-o-que-a-ciencia-diz-sobre-a-protecao-contra-o-hpv.htmlBem viverAdultos, Homens, Hpv, Mulheres, Vacina, Vacinação, Vírus5838Vacina para adultos: o que a ciência diz sobre a proteção contra o HPVhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529636-vacina-para-adultos-o-que-a-ciencia-diz-sobre-a-protecao-contra-o-hpv.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 16:36Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529665-salada-e-abacate-parecem-escolhas-ideais-mas-podem-deixar-uma-lacuna-na-alimentacao-de-quem-treina-nutricionista-explica-o-que-o-prato-saudavel-nao-garante.htmlBem vivernutrição, atividades físicas, calorias, nutrição esportiva, carboidrato, recuperação muscular, planejamento alimentar2324Salada e abacate parecem escolhas ideais, mas podem deixar uma lacuna na alimentação de quem treina: nutricionista explica o que o prato saudável não garantehttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529665-salada-e-abacate-parecem-escolhas-ideais-mas-podem-deixar-uma-lacuna-na-alimentacao-de-quem-treina-nutricionista-explica-o-que-o-prato-saudavel-nao-garante.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 16:40Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529672-fossil-de-um-parente-carnivoro-do-t-rex-de-cerca-de-67-milhoes-de-anos-ganha-novo-dono-em-leilao-em-nova-york-pela-impressionante-cifra-de-cerca-de-rs-250-milhoes.htmlCiênciat-rex, fóssil, leilão, leilão millionário, nova york, Tyrannosaurus rex, dinossauro carnívoro, jodi, Nanotyrannus, período Cretáceo2712Fóssil de um parente carnívoro do T. rex, de cerca de 67 milhões de anos, ganha novo dono em leilão em Nova York pela impressionante cifra de cerca de R$ 250 milhõeshttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529672-fossil-de-um-parente-carnivoro-do-t-rex-de-cerca-de-67-milhoes-de-anos-ganha-novo-dono-em-leilao-em-nova-york-pela-impressionante-cifra-de-cerca-de-rs-250-milhoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 16:40DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529684-sparxity-anuncia-implantacao-multimilionaria-de-computacao-nativa-esparsa-no-julich-supercomputing-centre.htmlMundo Corporativo6988Sparxity anuncia implantação multimilionária de computação nativa esparsa no Jülich Supercomputing Centrehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529684-sparxity-anuncia-implantacao-multimilionaria-de-computacao-nativa-esparsa-no-julich-supercomputing-centre.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 16:43Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7529688-carmen-lucia-participa-de-conversa-na-ufmg-sobre-seu-ultimo-livro-nesta-sexta-30.htmlEducaçãocarmen lucia, stf, ufmg, livro1239Cármen Lúcia participa de conversa na UFMG sobre seu último livro nesta sexta (30)https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7529688-carmen-lucia-participa-de-conversa-na-ufmg-sobre-seu-ultimo-livro-nesta-sexta-30.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 16:59Pedro Cerqueirahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7529637-sic-2026-celebra-os-300-anos-do-cafe-no-brasil-de-olho-no-futuro-do-setor.htmlEconomiaBrasil, Café4104SIC 2026 celebra os 300 anos do café no Brasil de olho no futuro do setorhttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7529637-sic-2026-celebra-os-300-anos-do-cafe-no-brasil-de-olho-no-futuro-do-setor.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 17:07Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529495-homem-agride-mulher-usa-mae-como-escudo-e-e-preso-em-bh.htmlGeraishomem, preso, violência doméstica, joao pinheiro, Região Noroeste1062Homem agride mulher, usa mãe como escudo e é preso em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529495-homem-agride-mulher-usa-mae-como-escudo-e-e-preso-em-bh.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 17:11Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529711-em-carta-flavio-diz-ser-o-verdadeiro-presidente-do-brasil.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, eleicoes-2026, presidente10722Em carta, Flávio diz ser o 'verdadeiro presidente do Brasil'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529711-em-carta-flavio-diz-ser-o-verdadeiro-presidente-do-brasil.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 17:51Pedro Naves*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529426-2-encontro-da-musica-mineira-tem-ingressos-solidarios-a-precos-populares.htmlCulturasesc Minas, Vander Lee, show32912º Encontro da Música Mineira tem ingressos solidários a preços populares https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529426-2-encontro-da-musica-mineira-tem-ingressos-solidarios-a-precos-populares.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 17:51DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529755-slb-anuncia-os-resultados-do-terceiro-trimestre-de-2026.htmlMundo Corporativo107113SLB anuncia os resultados do terceiro trimestre de 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529755-slb-anuncia-os-resultados-do-terceiro-trimestre-de-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 17:58Li Lacerdahttps://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7529208-justica-determina-avaliacao-e-penhora-de-mansao-de-rs-18-milhoes-de-renato-aragao-em-execucao-fiscal-no-rio.htmlColunistas#Em ContextoSem categoria, Asterisco, celebridades e Justiça, Didi, dívida de IPTU, Estado de Minas., execução fiscal, jornalismo investigativo, jornalismo jurídico de entretenimento, Li Lacerda, mansão de Renato Aragão, patrimônio de famosos, penhora de imóvel, Prefeitura do Rio de Janeiro, processos judiciais de famosos, Renato Aragão1352Justiça determina avaliação e penhora de mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão em execução fiscal no Riohttps://connect.em.com.br/2026/10/28/justica-determina-avaliacao-e-penhora-de-mansao-de-r-18-milhoes-de-renato-aragao-em-execucao-fiscal-no-rio/Digital
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Estado de Minas2026-10-28 18:12Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529734-criancas-sumidas-apos-subir-em-caminhao-sao-encontradas-a-300-km-de-casa.htmlGeraiscrianças, mg, desaparecimento, caminhão, polícia militar, governador valadares, família1658Crianças sumidas após subir em caminhão são encontradas a 300 km de casahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529734-criancas-sumidas-apos-subir-em-caminhao-sao-encontradas-a-300-km-de-casa.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 18:20Mariana Peixotohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529786-diretor-de-a-terra-do-meu-pai-compara-o-pos-guerra-a-polarizacao-atual.htmlCulturacinema, filme, estreia, em cartaz5794Diretor de "A terra do meu pai" compara o pós-guerra à polarização atualhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529786-diretor-de-a-terra-do-meu-pai-compara-o-pos-guerra-a-polarizacao-atual.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 18:25Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529770-idosa-e-morta-e-outro-fica-em-estado-grave-apos-assalto-no-sul-de-mg.htmlGeraisIdoso, Morte, Polícia, Veículo, Sul de MInas, Pedralva1981Idosa é morta e outro fica em estado grave após assalto no Sul de MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529770-idosa-e-morta-e-outro-fica-em-estado-grave-apos-assalto-no-sul-de-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 18:35Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529802-flavio-recua-e-se-diz-lider-em-vez-de-verdadeiro-presidente-do-brasil.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, eleicoes-2026, presidente, lider, lula30Flávio recua e se diz líder em vez de 'verdadeiro presidente do Brasil'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529802-flavio-recua-e-se-diz-lider-em-vez-de-verdadeiro-presidente-do-brasil.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 18:53Andrei Megrehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7529819-trump-sobre-carta-de-flavio-nao-vou-me-envolver-nisso.htmlPolíticaflavio-bolsonaro, donald-trump, eleicoes-20262598Trump sobre carta de Flávio: ‘Não vou me envolver nisso’https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529819-trump-sobre-carta-de-flavio-nao-vou-me-envolver-nisso.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 19:30Maria Lúcia Passoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529821-ze-luiz-mazziotti-homenageia-tom-jobim-em-show-gratuito-em-bh.htmlCulturaCultura, Jobim, Tom, Tom jobim, show, BH, gratuito3661Zé Luiz Mazziotti homenageia Tom Jobim em show gratuito em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529821-ze-luiz-mazziotti-homenageia-tom-jobim-em-show-gratuito-em-bh.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-28 22:54DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529949-comunicado-a-imprensa-em-ascensao-allianz-atinge-o-maior-valor-de-marca-de-todos-os-tempos-uss-307-bilhoes.htmlMundo Corporativo10685Comunicado à imprensa: Em ascensão – Allianz atinge o maior valor de marca de todos os tempos: US$ 30,7 bilhõeshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529949-comunicado-a-imprensa-em-ascensao-allianz-atinge-o-maior-valor-de-marca-de-todos-os-tempos-uss-307-bilhoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 23:12Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529960-morte-de-beatriz-justica-nega-hc-a-namorada-de-suspeito-de-execucao-em-mg.htmlGeraisHabeas Corpus5897Morte de Beatriz: Justiça nega HC a namorada de suspeito de execução em MG https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529960-morte-de-beatriz-justica-nega-hc-a-namorada-de-suspeito-de-execucao-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-28 23:54DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529974-yyforce-preve-crescimento-de-100-na-malasia-atingindo-uss-20-milhoes-no-af2027.htmlMundo Corporativo9533YYForce Prevê Crescimento de 100% na Malásia, Atingindo US$ 20 Milhões no AF2027https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529974-yyforce-preve-crescimento-de-100-na-malasia-atingindo-uss-20-milhoes-no-af2027.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 00:31Heloísa Von Ah - WeMystichttps://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529979-simpatia-de-dia-das-bruxas-para-arrumar-um-namorado.htmlHoróscopoSimpatias, Simpatias Para o Amor2859Simpatia de Dia das Bruxas para arrumar um namoradohttps://www.wemystic.com.br/simpatia-de-dia-das-bruxas-para-arrumar-um-namorado/?utm_source=parceiros&utm_medium=emDigital
Estado de Minas2026-10-29 02:00ALESSANDRA ARAGÃOhttps://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7528858-desculpa-mas-eu-nao-dou-conta.htmlColunistas#Alessandra Aragãomulher, rua, sociedade , homem4777Desculpa, mas eu não dou contahttps://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7528858-desculpa-mas-eu-nao-dou-conta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 02:00Anna Marina*https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7529793-reduzir-o-consumo-de-ultraprocessados-alivia-a-depressao.htmlColunistas#Anna Marinaultraprocessados, alimentos, depressão, saúde mental, dieta3451Reduzir o consumo de ultraprocessados alivia a depressãohttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7529793-reduzir-o-consumo-de-ultraprocessados-alivia-a-depressao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 02:00Paulo Galvãohttps://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7529796-posso-garantir-e-que-sera-um-classico-de-quinta.htmlColunistas#Dois ToquesAtlético, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Brasileiro3166Posso garantir é que será um clássico de quintahttps://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7529796-posso-garantir-e-que-sera-um-classico-de-quinta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 02:00Orion Teixeirahttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7529869-flavio-e-aliados-culpam-cleitinho-por-derrota-em-minas.htmlColunistas#Orion TeixeiraCleitinho, Cleitinho Azevedo, Governador, Minas3774Flávio e aliados culpam Cleitinho por derrota em Minashttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7529869-flavio-e-aliados-culpam-cleitinho-por-derrota-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 02:00Pedro Naves*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529878-tem-mineiro-no-time-de-o-bosque-selvagem-que-estreia-hoje-em-bh.htmlCulturaAnimação , filme, Estreia, Oscar5398Tem mineiro no time de 'O bosque selvagem', que estreia hoje em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529878-tem-mineiro-no-time-de-o-bosque-selvagem-que-estreia-hoje-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7529894-o-trajeto-para-miami-e-a-geopolitica-da-derrota.htmlColunistas#Bertha MaakarounFlávio Bolsonaro, Lula, EUA, Trump5786O trajeto para Miami e a geopolítica da derrota de Flávio Bolsonarohttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7529894-o-trajeto-para-miami-e-a-geopolitica-da-derrota.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-29 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7529912-lula-tira-por-menos-a-fuga-de-flavio-mas-subestimar-bolsonaro-e-um-erro.htmlColunistas#Luiz Carlos AzedoBolsonaro, Donald Trump, Estados Unidos, Flávio Bolsonaro, Fuga, Lula, Rio de Janeiro, eleições5513Lula tira por menos a fuga de Flávio, mas subestimar Bolsonaro é um errohttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7529912-lula-tira-por-menos-a-fuga-de-flavio-mas-subestimar-bolsonaro-e-um-erro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529914-mobilizacao-pelos-idosos-nao-pode-acabar-na-eleicao.htmlHoróscopo3039Mobilização pelos idosos não pode acabar na eleiçãohttps://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529914-mobilizacao-pelos-idosos-nao-pode-acabar-na-eleicao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-29 05:20DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529984-alushibe-holding-group-levara-12-marcas-globais-de-alimentos-e-bebidas-para-a-libia-ate-2028.htmlMundo Corporativo3994Alushibe Holding Group levará 12 marcas globais de alimentos e bebidas para a Líbia até 2028https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529984-alushibe-holding-group-levara-12-marcas-globais-de-alimentos-e-bebidas-para-a-libia-ate-2028.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-29 07:45João Renato Fariahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529994-previsao-do-tempo-em-bh-quinta-feira-29-10-tera-calor-e-pancadas-de-chuva.htmlGerais2588Previsão do tempo em BH: quinta-feira (29/10) terá calor e pancadas de chuvahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529994-previsao-do-tempo-em-bh-quinta-feira-29-10-tera-calor-e-pancadas-de-chuva.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 08:07Estúdio de Conteúdo EMhttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530001-eletrodomesticos-como-escolher-os-modelos-ideais-para-cada-residencia.htmlEmpresasEletrodomésticos11341Eletrodomésticos: como escolher os modelos ideais para cada residênciahttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530001-eletrodomesticos-como-escolher-os-modelos-ideais-para-cada-residencia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 08:13Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530004-flavio-perdeu-de-novo.htmlColunistas#Coluna EsplanadaColuna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas3923Flávio perdeu. De novohttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530004-flavio-perdeu-de-novo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 08:19Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530007-thais-carla-fala-sobre-criar-as-filhas-a-distancia-apos-o-fim-do-casamento.htmlGaleria6Thais Carla fala sobre criar as filhas à distância após o fim do casamentohttps://www.flipar.com.br/?p=696768Digital
Estado de Minas2026-10-29 08:42THAÍSA OLIVEIRA E CAROLINA LINHAREShttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530019-vacuo-de-poder-quem-lidera-a-oposicao-com-a-fuga-de-flavio-bolsonaro.htmlPolíticaflávio bolsonaro, fuga, direita, eua, tarcísio de freitas, eleições 20267075Vácuo de poder: quem lidera a oposição com a fuga de Flávio Bolsonaro?https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530019-vacuo-de-poder-quem-lidera-a-oposicao-com-a-fuga-de-flavio-bolsonaro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 08:51Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530017-tres-dias-apos-temporal-cemig-restabelece-energia-para-todos-os-clientes.htmlGeraisLuz, Temporal, Cemig, Energia2494Três dias após temporal, Cemig restabelece energia para todos os clienteshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530017-tres-dias-apos-temporal-cemig-restabelece-energia-para-todos-os-clientes.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-29 10:32Rodrigo Craveirohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530044-formacao-de-novo-governo-de-israel-vai-depender-de-aliancas.htmlInternacionalIsrael, oriente médio, eleições7008Formação de novo governo de Israel vai depender de alianças https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530044-formacao-de-novo-governo-de-israel-vai-depender-de-aliancas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 10:43Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530043-perseguicao-termina-com-homem-preso-e-6-mil-pinos-de-cocaina-apreendidos.htmlGeraisperseguição policial, Leopoldina, Zona da Mata, PM, pmmg1581Perseguição termina com homem preso e 6 mil pinos de cocaína apreendidoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530043-perseguicao-termina-com-homem-preso-e-6-mil-pinos-de-cocaina-apreendidos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 10:43Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530095-malu-gaspar-flavio-bolsonaro-submete-direita-a-vexame.htmlPolíticaflavio-bolsonaro1707Malu Gaspar: Flávio Bolsonaro submete direita a vexamehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530095-malu-gaspar-flavio-bolsonaro-submete-direita-a-vexame.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-29 11:03DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530114-saude-digital-avanca-mas-experiencia-do-paciente-e-desafio.htmlMundo Corporativo6206Saúde digital avança, mas experiência do paciente é desafiohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530114-saude-digital-avanca-mas-experiencia-do-paciente-e-desafio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 11:03Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530115-ervilhas-reunem-proteinas-fibras-e-nutrientes-importantes-saiba.htmlGaleria6Ervilhas reúnem proteínas, fibras e nutrientes importantes; saibahttps://www.flipar.com.br/?p=696898&preview=true&preview_id=696898Digital
Estado de Minas2026-10-29 11:14Arthur Colpa*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530055-tarcisio-admite-chance-de-disputar-a-presidencia-em-2030.htmlPolíticaTarcísio, Flávio Bolsonaro, 20302188Tarcísio admite chance de disputar a Presidência em 2030https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530055-tarcisio-admite-chance-de-disputar-a-presidencia-em-2030.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 11:49CAROLINA LINHAREShttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530136-valdemar-costa-neto-diz-que-nao-gostou-de-carta-golpista-de-flavio.htmlPolíticacarta, carta golpista, Flavio, golpista, valdemar, valdemar costa neto, pl, flávio bolsonaro1294Valdemar Costa Neto diz que não gostou de carta golpista de Fláviohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530136-valdemar-costa-neto-diz-que-nao-gostou-de-carta-golpista-de-flavio.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-29 12:12Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530049-ponto-facultativo-e-feriado-de-finados-veja-o-que-abre-e-fecha.htmlGeraisAbre, Fecha, Feriado, Finados4898Ponto facultativo e feriado de Finados: veja o que abre e fechahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530049-ponto-facultativo-e-feriado-de-finados-veja-o-que-abre-e-fecha.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-29 12:32Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530158-idosa-morre-carbonizada-apos-explosao-de-botijao.htmlGerais1339Idosa morre carbonizada após explosão de botijãohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530158-idosa-morre-carbonizada-apos-explosao-de-botijao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 12:32Folhapresshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530153-morre-barbara-barrie-atriz-indicada-ao-oscar-e-ao-emmy-aos-95-anos.htmlCultura95 anos, cinem, Cinema, emmy, morte, Oscar1606Morre Barbara Barrie, atriz indicada ao Oscar e ao Emmy, aos 95 anoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530153-morre-barbara-barrie-atriz-indicada-ao-oscar-e-ao-emmy-aos-95-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 12:33Paola Churchill - De São Paulo para a BBC News Brasilhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530159-as-fas-de-bts-que-conheceram-o-grupo-depois-dos-60-anos-morri-de-vergonha-mas-fui.htmlCulturashow, São Paulo, BTS, Brasil, fãs10759As fãs de BTS que conheceram o grupo depois dos 60 anos: 'Morri de vergonha, mas fui'https://www.bbc.com/portuguese/articles/c370pdnl9vx9oDigital
Estado de Minas2026-10-29 12:41Carlos Marcelohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530162-zema-apos-reuniao-com-cleitinho-passei-um-pouco-da-minha-experiencia.htmlPolíticacleitinho, zema, minas gerais, governo de minas , transição2317Zema após reunião com Cleitinho: 'Passei um pouco da minha experiência'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530162-zema-apos-reuniao-com-cleitinho-passei-um-pouco-da-minha-experiencia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 12:43Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530157-acidente-entre-dois-carros-na-br-116-deixa-uma-pessoa-morta.htmlGeraisAcidente, BR-116, Teófilo Otoni, Vale do Mucuri721Acidente entre dois carros na BR-116 deixa uma pessoa morta https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530157-acidente-entre-dois-carros-na-br-116-deixa-uma-pessoa-morta.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 12:46Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530165-em-video-benjamin-netanyahu-aponta-suposta-fraude-nas-eleicoes-de-israel.htmlInternacionalisrael, netanyahu, eleições, benjamin netanyahu2033Em vídeo, Benjamin Netanyahu aponta suposta fraude nas eleições de Israelhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530165-em-video-benjamin-netanyahu-aponta-suposta-fraude-nas-eleicoes-de-israel.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 12:49Maria Reis*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530169-filha-de-xuxa-sasha-meneghel-anuncia-a-primeira-gravidez.htmlNacionalSasha Meneghel, Xuxa, João Lucas, Gravidez2758Filha de Xuxa, Sasha Meneghel anuncia a primeira gravidezhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530169-filha-de-xuxa-sasha-meneghel-anuncia-a-primeira-gravidez.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-29 12:54Carlos Palermohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530166-mansao-de-renato-aragao-avaliada-em-rs-18-milhoes-tem-penhora-da-justica.htmlCulturaRenato Aragão, processo, justiça, mansão, Penhora2589Mansão de Renato Aragão avaliada em R$ 18 milhões tem penhora da Justiçahttps://www.tupi.fm/entretenimento/mansao-de-renato-aragao-avaliada-em-r-18-milhoes-tem-penhora-da-justica/Digital
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Estado de Minas2026-10-29 13:47Maria Reis*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530213-ze-felipe-revela-diagnostico-de-sindrome-apos-sentir-dores-nos-gluteos.htmlCulturaZé Felipe, Síndrome do Piriforme, Síndrome, Sertanejo2122Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após sentir dores nos glúteoshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530213-ze-felipe-revela-diagnostico-de-sindrome-apos-sentir-dores-nos-gluteos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 13:54Joana El Khourihttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529838-feito-para-comer-em-qualquer-lugar-bolinho-de-arroz-japones-e-febre-em-bh.htmlDegusta13982Feito para comer em qualquer lugar, bolinho de arroz japonês é febre em BHhttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529838-feito-para-comer-em-qualquer-lugar-bolinho-de-arroz-japones-e-febre-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 13:59Maria Reis*https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530230-estresse-e-ansiedade-em-aglomeracoes-urbanas-entenda-o-impacto-no-corpo.htmlBem viverShows, Manifestações, públicos, Aglomerações, ansiedade, fobia social, Saúde Mental3669Estresse e ansiedade em aglomerações urbanas: entenda o impacto no corpohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530230-estresse-e-ansiedade-em-aglomeracoes-urbanas-entenda-o-impacto-no-corpo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:03Li Lacerdahttps://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7530134-richarlison-obtem-vitoria-na-justica-em-disputa-envolvendo-ilha-em-angra-dos-reis.htmlColunistas#Em Contextoangra dos reis, Asterisco, censura prévia, direito e celebridades, disputa imobiliária, disputa judicial, entretenimento e Justiça, Estado de Minas., Ilha Comprida, Jornalismo Investigativo, jornalismo jurídico de entretenimento, judiciário, Justiça do Distrito Federal, Li Lacerda, liberdade de expressão, processo judicial, redes sociais, remoção de publicações, Richarlison, Richarlison na Justiça, tutela de urgência, willer tomaz, WT Administração de Imóveis e Bens S/A2511Richarlison obtém vitória na Justiça em disputa envolvendo ilha em Angra dos Reishttps://connect.em.com.br/2026/10/29/richarlison-obtem-vitoria-na-justica-em-disputa-envolvendo-ilha-em-angra-dos-reis/Digital
Estado de Minas2026-10-29 14:06Gustavo Werneckhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530227-imagem-de-nossa-senhora-de-nazare-chega-na-sexta-feira-30-para-visitar-bh.htmlGeraisBelém, Comunidade, Círio de Nazaré, Imagem, Nossa, Nossa Senhora de Nazaré, Peregrina2749Imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega na sexta-feira (30) para visitar BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530227-imagem-de-nossa-senhora-de-nazare-chega-na-sexta-feira-30-para-visitar-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530244-mondial-e-a-marca-de-air-fryer-vencedora-do-top-of-mind-2026.htmlMundo Corporativo2414Mondial é a marca de Air Fryer vencedora do Top of Mind 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530244-mondial-e-a-marca-de-air-fryer-vencedora-do-top-of-mind-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:11Orion Teixeirahttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7530248-orion-teixeira-cleitinho-tera-dois-supersecretarios.htmlColunistas#Orion Teixeira2996Orion Teixeira: Cleitinho terá dois supersecretárioshttps://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7530248-orion-teixeira-cleitinho-tera-dois-supersecretarios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:11DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530245-ai-r-amplia-visibilidade-e-controle-de-acesso-a-nuvem.htmlMundo Corporativo4306AI/R amplia visibilidade e controle de acesso à nuvemhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530245-ai-r-amplia-visibilidade-e-controle-de-acesso-a-nuvem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530246-bares-e-restaurantes-sao-o-2-setor-que-mais-contrata-jovens.htmlMundo Corporativo3625Bares e restaurantes são o 2º setor que mais contrata jovenshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530246-bares-e-restaurantes-sao-o-2-setor-que-mais-contrata-jovens.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:14DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530252-violencia-domestica-afeta-trabalho-e-mobiliza-empresas.htmlMundo Corporativo3460Violência doméstica afeta trabalho e mobiliza empresashttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530252-violencia-domestica-afeta-trabalho-e-mobiliza-empresas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:15DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530253-sucesso-faz-empresas-ignorarem-sinais-de-declinio-diz-lider.htmlMundo Corporativo6517Sucesso faz empresas ignorarem sinais de declínio, diz líderhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530253-sucesso-faz-empresas-ignorarem-sinais-de-declinio-diz-lider.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:16DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530255-gm-tendas-galpoes-instala-galpoes-lonados-na-cop15.htmlMundo Corporativo6688GM Tendas Galpões instala galpões lonados na COP15https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530255-gm-tendas-galpoes-instala-galpoes-lonados-na-cop15.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:16Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530258-tecnologia-usa-sacos-gigantes-de-areia-para-conter-a-erosao-marinha.htmlGaleria6Tecnologia usa sacos gigantes de areia para conter a erosão marinhahttps://www.flipar.com.br/?p=696896&preview=true&preview_id=696896Digital
Estado de Minas2026-10-29 14:16Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530259-mesbla-do-auge-a-falencia-a-trajetoria-da-empresa-simbolo-de-uma-era-no-varejo-brasileiro.htmlGaleria6Mesbla: do auge à falência, a trajetória da empresa, símbolo de uma era no varejo brasileirohttps://www.flipar.com.br/?p=696895&preview=true&preview_id=696895Digital
Estado de Minas2026-10-29 14:19PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530265-engetron-apresenta-solucoes-para-eficiencia-energetica-e-continuidade-de-data-centers-no-dcd-connect-brasil-2026.htmlNetworking e Negócios4265Engetron apresenta soluções para eficiência energética e continuidade de data centers no DCD Connect Brasil 2026bdc51d1f-2fc7-4733-bf8f-b92a53f016e6Digital
Estado de Minas2026-10-29 14:26Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530272-cientista-se-torna-o-1-brasileiro-a-vencer-premio-por-divulgar-ciencia-nas-redes-sociais.htmlGaleria6Cientista se torna o 1º brasileiro a vencer prêmio por divulgar ciência nas redes sociaishttps://www.flipar.com.br/?p=696880Digital
Estado de Minas2026-10-29 14:41Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530275-anatel-vai-exigir-prova-de-vida-para-manter-linhas-de-celular-ativas.htmlNacionalAnatel, Nacional1830Anatel vai exigir prova de vida para manter linhas de celular ativashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530275-anatel-vai-exigir-prova-de-vida-para-manter-linhas-de-celular-ativas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:53Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530282-professora-de-100-chama-atencao-ao-falar-de-vinho-seu-relato-sobre-longevidade-nao-comprova-beneficio-do-alcool-para-viver-mais.htmlCiênciavinho, bem-estar, longevidade2458Professora de 100 chama atenção ao falar de vinho: seu relato sobre longevidade não comprova benefício do álcool para viver maishttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530282-professora-de-100-chama-atencao-ao-falar-de-vinho-seu-relato-sobre-longevidade-nao-comprova-beneficio-do-alcool-para-viver-mais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:54Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530285-em-1992-28-mil-patos-de-borracha-caem-de-um-cargueiro-no-pacifico-anos-depois-sua-viagem-pelos-oceanos-ganha-um-papel-inesperado-nas-maos-de-cientistas.htmlCiênciahistória, fatos curiosos2425Em 1992, 28 mil patos de borracha caem de um cargueiro no Pacífico; anos depois, sua viagem pelos oceanos ganha um papel inesperado nas mãos de cientistashttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530285-em-1992-28-mil-patos-de-borracha-caem-de-um-cargueiro-no-pacifico-anos-depois-sua-viagem-pelos-oceanos-ganha-um-papel-inesperado-nas-maos-de-cientistas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:55Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530283-imigrantes-detidos-apos-entrada-irregular-nos-eua-enfrentam-reves-decisao-por-10-a-7-muda-entendimento-sobre-o-direito-constitucional-a-audiencias-de-fianca.htmlInternacionalestados unidos, prisão, imigrantes2487Imigrantes detidos após entrada irregular nos EUA enfrentam revés: decisão por 10 a 7 muda entendimento sobre o direito constitucional a audiências de fiançahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530283-imigrantes-detidos-apos-entrada-irregular-nos-eua-enfrentam-reves-decisao-por-10-a-7-muda-entendimento-sobre-o-direito-constitucional-a-audiencias-de-fianca.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:55Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530284-o-acura-nsx-roadster-de-tony-stark-em-os-vingadores-vai-a-leilao-mas-um-detalhe-de-sua-criacao-para-o-filme-faz-dele-uma-peca-fora-do-comum-para-colecionadores.htmlCulturatony stark, vingadores, carro2450O Acura NSX Roadster de Tony Stark em Os Vingadores vai a leilão, mas um detalhe de sua criação para o filme faz dele uma peça fora do comum para colecionadoreshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530284-o-acura-nsx-roadster-de-tony-stark-em-os-vingadores-vai-a-leilao-mas-um-detalhe-de-sua-criacao-para-o-filme-faz-dele-uma-peca-fora-do-comum-para-colecionadores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:55Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7530289-fibra-optica-atinge-velocidade-surpreendente-em-pesquisa-chinesa-e-pode-abrir-caminho-para-redes-que-lidam-com-um-volume-de-dados-dificil-de-imaginar-hoje.htmlTecnologiafibra óptica, tecnologia, internet2531Fibra óptica atinge velocidade surpreendente em pesquisa chinesa e pode abrir caminho para redes que lidam com um volume de dados difícil de imaginar hojehttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7530289-fibra-optica-atinge-velocidade-surpreendente-em-pesquisa-chinesa-e-pode-abrir-caminho-para-redes-que-lidam-com-um-volume-de-dados-dificil-de-imaginar-hoje.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:56Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530287-seu-cachorro-fica-agitado-na-hora-do-passeio-adestradores-apontam-um-detalhe-antes-de-abrir-a-porta-que-pode-mudar-a-rotina-e-deixar-a-saida-mais-tranquila.htmlBem vivercachorro, animais2241Seu cachorro fica agitado na hora do passeio? Adestradores apontam um detalhe antes de abrir a porta que pode mudar a rotina e deixar a saída mais tranquilahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530287-seu-cachorro-fica-agitado-na-hora-do-passeio-adestradores-apontam-um-detalhe-antes-de-abrir-a-porta-que-pode-mudar-a-rotina-e-deixar-a-saida-mais-tranquila.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:56Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530288-o-que-realmente-melhora-a-qualidade-de-vida-ao-olhar-para-o-paleolitico-antropologo-propoe-uma-resposta-que-vai-alem-do-dinheiro-e-passa-pelo-aprendizado.htmlBem viverlongevidade, qualidade de vida, bem-estar2968O que realmente melhora a qualidade de vida? Ao olhar para o Paleolítico, antropólogo propõe uma resposta que vai além do dinheiro e passa pelo aprendizadohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530288-o-que-realmente-melhora-a-qualidade-de-vida-ao-olhar-para-o-paleolitico-antropologo-propoe-uma-resposta-que-vai-alem-do-dinheiro-e-passa-pelo-aprendizado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:56Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530286-por-que-subir-escadas-cansa-muito-mais-do-que-caminhar-apos-os-70-anos.htmlBem viverbem-estar, exercícios, escadas2161Por que subir escadas cansa muito mais do que caminhar após os 70 anoshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530286-por-que-subir-escadas-cansa-muito-mais-do-que-caminhar-apos-os-70-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:57Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530291-amigos-de-infancia-passam-92-anos-sem-se-ver-mas-se-reencontram-aos-105-e-resgatam-uma-historia-que-comeca-com-uma-tarefa-compartilhada-nas-plantacoes-de-milho.htmlInternacionalinternacional, histórias, amigos3266Amigos de infância passam 92 anos sem se ver, mas se reencontram aos 105 e resgatam uma história que começa com uma tarefa compartilhada nas plantações de milhohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530291-amigos-de-infancia-passam-92-anos-sem-se-ver-mas-se-reencontram-aos-105-e-resgatam-uma-historia-que-comeca-com-uma-tarefa-compartilhada-nas-plantacoes-de-milho.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:57Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530292-uma-musica-de-neil-young-usada-em-campanha-vira-alvo-de-processo-contra-comite-ligado-a-trump-com-cobranca-de-cerca-de-rs-50-milhoes.htmlCulturaestados unidos, donald trump2458Uma música de Neil Young usada em campanha vira alvo de processo contra comitê ligado a Trump, com cobrança de cerca de R$ 50 milhõeshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530292-uma-musica-de-neil-young-usada-em-campanha-vira-alvo-de-processo-contra-comite-ligado-a-trump-com-cobranca-de-cerca-de-rs-50-milhoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 14:58Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530293-caminhadas-e-longevidade-por-que-um-pesquisador-chama-a-atencao-para-os-deslocamentos-do-dia-a-dia-mas-evita-tratar-esse-habito-como-garantia-de-vida-longa.htmlBem viversaúde, longevidade3080Caminhadas e longevidade: por que um pesquisador chama a atenção para os deslocamentos do dia a dia, mas evita tratar esse hábito como garantia de vida longahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530293-caminhadas-e-longevidade-por-que-um-pesquisador-chama-a-atencao-para-os-deslocamentos-do-dia-a-dia-mas-evita-tratar-esse-habito-como-garantia-de-vida-longa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530267-corredor-mineiro-de-82-anos-celebra-em-bh-a-marca-60-mil-km-percorridos.htmlBem vivercorrida, Lagoa a Pampulha, idosos, envelhecimento3248Corredor mineiro de 82 anos celebra em BH a marca 60 mil km percorridoshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530267-corredor-mineiro-de-82-anos-celebra-em-bh-a-marca-60-mil-km-percorridos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:05Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530301-por-que-480-milhoes-de-agulhas-de-cobre-foram-parar-em-orbita-experimento-militar-de-1963-testa-comunicacoes-por-radio-e-deixa-um-legado-de-residuos-no-espaco.htmlCiênciaProjeto West Ford, espaço, estados unidos, agulhas de cobre, lixo espacial2725Por que 480 milhões de agulhas de cobre foram parar em órbita? Experimento militar de 1963 testa comunicações por rádio e deixa um legado de resíduos no espaçohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530301-por-que-480-milhoes-de-agulhas-de-cobre-foram-parar-em-orbita-experimento-militar-de-1963-testa-comunicacoes-por-radio-e-deixa-um-legado-de-residuos-no-espaco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:05Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530300-uma-arvore-protegida-em-donana-enfrenta-um-obstaculo-para-se-renovar-e-estudo-revela-o-papel-de-cervos-e-javalis-no-futuro-da-especie-no-parque-espanhol.htmlInternacionalDoñana, espanha, Parque Nacional de Doñana, cervos, javalis, piruétano, peral silvestre, Pyrus bourgaeana2749Uma árvore protegida em Doñana enfrenta um obstáculo para se renovar, e estudo revela o papel de cervos e javalis no futuro da espécie no parque espanholhttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530300-uma-arvore-protegida-em-donana-enfrenta-um-obstaculo-para-se-renovar-e-estudo-revela-o-papel-de-cervos-e-javalis-no-futuro-da-especie-no-parque-espanhol.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:06Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530302-quem-sabe-que-voce-faz-terapia-psicologa-relata-um-comportamento-frequente-entre-pacientes-que-restringem-essa-informacao-a-um-circulo-muito-pequeno-de-pessoas.htmlBem viverpsicologia, terapia, comportamento humano, paciente2338Quem sabe que você faz terapia? Psicóloga relata um comportamento frequente entre pacientes que restringem essa informação a um círculo muito pequeno de pessoashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530302-quem-sabe-que-voce-faz-terapia-psicologa-relata-um-comportamento-frequente-entre-pacientes-que-restringem-essa-informacao-a-um-circulo-muito-pequeno-de-pessoas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:06Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7530305-o-capacho-na-entrada-parece-inofensivo-mas-um-detalhe-na-posicao-pode-acumular-umidade-em-dias-de-chuva-e-colocar-uma-parte-da-porta-em-risco-sem-voce-perceber.htmlCasa e Decoraçãocapacho, porta, proliferação de fungos, umidade2685O capacho na entrada parece inofensivo, mas um detalhe na posição pode acumular umidade em dias de chuva e colocar uma parte da porta em risco sem você perceberhttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7530305-o-capacho-na-entrada-parece-inofensivo-mas-um-detalhe-na-posicao-pode-acumular-umidade-em-dias-de-chuva-e-colocar-uma-parte-da-porta-em-risco-sem-voce-perceber.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:06Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530303-aposentadoria-feliz-exige-grandes-sonhos-a-psicologia-explica-como-as-prioridades-mudam-com-a-idade-e-por-que-a-satisfacao-pode-estar-onde-menos-se-espera.htmlBem viversaúde mental, aposentadoria, lista, mudança comportamental, metas2601Aposentadoria feliz exige grandes sonhos? A psicologia explica como as prioridades mudam com a idade e por que a satisfação pode estar onde menos se esperahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530303-aposentadoria-feliz-exige-grandes-sonhos-a-psicologia-explica-como-as-prioridades-mudam-com-a-idade-e-por-que-a-satisfacao-pode-estar-onde-menos-se-espera.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:07Estúdio de Conteúdo EMhttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530306-5-marcas-de-mala-de-viagem-compare-tamanhos-precos-e-garantias.htmlEmpresas88445 marcas de mala de viagem: compare tamanhos, preços e garantiashttps://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530306-5-marcas-de-mala-de-viagem-compare-tamanhos-precos-e-garantias.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:07Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530304-quem-nasce-entre-1945-e-1965-lida-melhor-com-as-emocoes-a-psicologia-explora-a-relacao-com-a-incerteza-mas-o-ano-de-nascimento-nao-conta-toda-a-historia.htmlBem viverpsicologia, comportamento humano, terceira idade, administrar emoções, maturidade emocional1116Quem nasce entre 1945 e 1965 lida melhor com as emoções? A psicologia explora a relação com a incerteza, mas o ano de nascimento não conta toda a históriahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530304-quem-nasce-entre-1945-e-1965-lida-melhor-com-as-emocoes-a-psicologia-explora-a-relacao-com-a-incerteza-mas-o-ano-de-nascimento-nao-conta-toda-a-historia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:09Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530310-jaborandi-destaque-em-pesquisas-cientificas-sobre-glaucoma.htmlGaleria6Jaborandi: destaque em pesquisas científicas sobre glaucomahttps://www.flipar.com.br/?p=696897&preview=true&preview_id=696897Digital
Estado de Minas2026-10-29 15:12Camila Lyrio*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530130-mais-um-policial-militar-e-baleado-durante-tentativa-de-assalto-na-rmbh.htmlGeraisassalto, PM, polícia, polícia, Região, tentativa1892Mais um policial militar é baleado durante tentativa de assalto na RMBHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530130-mais-um-policial-militar-e-baleado-durante-tentativa-de-assalto-na-rmbh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:14Gustavo Werneckhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530236-cemiterios-de-belo-horizonte-terao-missas-celebradas-por-bispos-auxiliares.htmlGeraisCemitérios, Das, Missa, Missas1694Cemitérios de Belo Horizonte terão missas celebradas por bispos auxiliareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530236-cemiterios-de-belo-horizonte-terao-missas-celebradas-por-bispos-auxiliares.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:17DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530325-dewa-assina-tres-acordos-com-parceiros-globais-durante-a-wetex-2026.htmlMundo Corporativo4466DEWA assina três acordos com parceiros globais durante a WETEX 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530325-dewa-assina-tres-acordos-com-parceiros-globais-durante-a-wetex-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:18DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530326-premio-fenasan-2026-reconhece-16-empresas-do-saneamento.htmlMundo Corporativo4217Prêmio Fenasan 2026 reconhece 16 empresas do saneamentohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530326-premio-fenasan-2026-reconhece-16-empresas-do-saneamento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:21Letícia Passoshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530328-influenciador-dedeco-morre-aos-33-anos-semanas-apos-anunciar-que-seria-pai.htmlNacionalobituário, influenciador, EA Sports, esportes, Dedeco, youtube2350Influenciador Dedeco morre aos 33 anos, semanas após anunciar que seria paihttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530328-influenciador-dedeco-morre-aos-33-anos-semanas-apos-anunciar-que-seria-pai.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:29ISADORA LAVIOLAhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530319-adelia-prado-e-edimilson-pereira-sao-finalistas-do-oceanos-2026.htmlCulturaAdélia Prado, Finalistas, prêmio, poeta, mineira2268Adélia Prado e Edimilson Pereira são finalistas do Oceanos 2026https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530319-adelia-prado-e-edimilson-pereira-sao-finalistas-do-oceanos-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530339-maior-lago-da-america-do-sul-fica-no-brasil.htmlGaleria6Maior lago da América do Sul fica no Brasilhttps://www.flipar.com.br/?p=696998&preview=true&preview_id=696998Digital
Estado de Minas2026-10-29 15:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530340-hbo-anuncia-atores-que-viverao-os-pais-de-harry-potter-e-irmao-de-rony-veja.htmlGaleria6HBO anuncia atores que viverão os pais de Harry Potter e irmão de Rony; veja!https://www.flipar.com.br/?p=696905Digital
Estado de Minas2026-10-29 15:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530341-maior-relogio-do-mundo-fica-na-arabia-saudita-e-pode-ser-visto-a-30-km-de-distancia.htmlGaleria6Maior relógio do mundo fica na Arábia Saudita e pode ser visto a 30 km de distânciahttps://www.flipar.com.br/?p=696997&preview=true&preview_id=696997Digital
Estado de Minas2026-10-29 15:53Gustavo Werneckhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530269-basilica-em-bh-tera-iluminacao-permanente-a-partir-de-8-de-dezembro.htmlGerais3672Basílica em BH terá iluminação permanente a partir de 8 de dezembrohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530269-basilica-em-bh-tera-iluminacao-permanente-a-partir-de-8-de-dezembro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:54Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530352-caso-renato-cariani-mp-pede-condenacao-e-pena-pode-passar-de-50-anos.htmlNacionalcariani, Renato Cariani, tráfico, lavagem de dinheiro, Ministério Público3034Caso Renato Cariani: MP pede condenação e pena pode passar de 50 anoshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530352-caso-renato-cariani-mp-pede-condenacao-e-pena-pode-passar-de-50-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 15:59Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530278-finados-bh-tem-operacao-para-receber-mais-de-80-mil-pessoas-nos-cemiterios.htmlGeraisFinados, Feriado, Cemitério municipal, Belo Horizonte4860Finados: BH tem operação para receber mais de 80 mil pessoas nos cemitérioshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530278-finados-bh-tem-operacao-para-receber-mais-de-80-mil-pessoas-nos-cemiterios.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530315-dia-mundial-do-avc-condicao-atingira-um-em-cada-quatro-adultos.htmlBem viverAtividade física, Dia Mundial do AVC, prevenção, Doenças Cardiovasculares3689Dia Mundial do AVC: condição atingirá um em cada quatro adultoshttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530315-dia-mundial-do-avc-condicao-atingira-um-em-cada-quatro-adultos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530363-retotalizacao-da-vaga-na-camara-de-bh-a-autores-das-acoes-que-cassaram-dois-vereadores.htmlPolítica2356Retotalização dá vaga na Câmara de BH a autores das ações que cassaram dois vereadoreshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530363-retotalizacao-da-vaga-na-camara-de-bh-a-autores-das-acoes-que-cassaram-dois-vereadores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:03PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530365-hospitais-com-plantoes-enfrentam-desafio-de-treinar-equipes-em-varios-turnos.htmlNetworking e Negócios4527Hospitais com plantões enfrentam desafio de treinar equipes em vários turnos69395a15-da9e-4ee8-9a1c-c98a23c7d4d3Digital
Estado de Minas2026-10-29 16:08Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530349-leilao-tem-lotes-com-290-cosmeticos-de-o-boticario-natura-e-lancome.htmlGeraisLeilão, Região metropolitana, Contagem, Perfumes 1983Leilão tem lotes com 290 cosméticos de O Boticário, Natura e Lancôme https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530349-leilao-tem-lotes-com-290-cosmeticos-de-o-boticario-natura-e-lancome.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:21Flor Sette Camara*https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530382-tratamento-de-avc-no-sus-ganha-novas-armas-para-salvar-mais-vidas.htmlBem viverSaúde, SUS, AVC, vidas2171Tratamento de AVC no SUS ganha novas armas para salvar mais vidashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530382-tratamento-de-avc-no-sus-ganha-novas-armas-para-salvar-mais-vidas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:23DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530383-outubro-rosa-expoe-baixa-cobertura-de-mamografia-no-ceara.htmlMundo Corporativo7246Outubro Rosa expõe baixa cobertura de mamografia no Cearáhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530383-outubro-rosa-expoe-baixa-cobertura-de-mamografia-no-ceara.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:23DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530384-cetrel-apresenta-estudos-tecnicos-no-37-encontro-tecnico.htmlMundo Corporativo6034Cetrel apresenta estudos técnicos no 37º Encontro Técnicohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530384-cetrel-apresenta-estudos-tecnicos-no-37-encontro-tecnico.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:26Carlos Palermohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530378-shakira-volta-ao-brasil-com-turne-de-reveillon-e-tres-grandes-shows-veja-locais.htmlCulturaShakira, show, Colombiana, Brasil, shows1528Shakira volta ao Brasil com turnê de Réveillon e três grandes shows; veja locaishttps://www.tupi.fm/entretenimento/shakira-volta-ao-brasil-com-turne-de-reveillon-e-tres-grandes-shows-veja-locais/Digital
Estado de Minas2026-10-29 16:29Redaçãohttps://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7530640-brumadinho-recebe-novo-aparelho-de-raio-x-com-tecnologia-avancada.htmlCidades#BrumadinhoRaio-x1486Brumadinho recebe novo aparelho de raio-X com tecnologia avançadahttps://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7530640-brumadinho-recebe-novo-aparelho-de-raio-x-com-tecnologia-avancada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:31Augusto Piohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530388-chico-lobo-lanca-hoje-o-album-autoral-recibo-de-violeiro.htmlCulturaChico Lobo, Zeca Baleiro, Disco, Viola, Pato Fu3685Chico Lobo lança hoje o álbum autoral 'Recibo de violeiro'https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530388-chico-lobo-lanca-hoje-o-album-autoral-recibo-de-violeiro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:41Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530367-erecao-ao-acordar-o-que-ela-revela-sobre-a-saude-sexual-masculina.htmlBem viverereção, disfunção erétil, saúde sexual masculina, pênis3284Ereção ao acordar: o que isso revela sobre a saúde sexual masculina?https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530367-erecao-ao-acordar-o-que-ela-revela-sobre-a-saude-sexual-masculina.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:44Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530366-policia-prende-ultimo-suspeito-de-grupo-de-agiotagem-e-tortura-na-grande-bh.htmlGeraisoperação, agiotagem, extorsão, Grande BH, RMBH, BH4038Polícia prende último suspeito de grupo de agiotagem e tortura na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530366-policia-prende-ultimo-suspeito-de-grupo-de-agiotagem-e-tortura-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:44Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530379-pedacos-de-acrilico-sao-encontrados-em-refeicao-de-universidade-em-mg.htmlGeraisPoçosdeCaldas, Sul de Minas, IFSULDEMINAS, PCMG1907Pedaços de acrílico são encontrados em refeição de universidade em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530379-pedacos-de-acrilico-sao-encontrados-em-refeicao-de-universidade-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 16:51Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530400-idosa-de-105-anos-reencontra-amigo-da-infancia-da-mesma-idade.htmlBem viverEntretenimento2810Idosa de 105 anos reencontra amigo da infância da mesma idadehttps://www.tupi.fm/entretenimento/idosa-de-105-anos-reencontra-amigo-da-infancia-da-mesma-idade-e-relembra-epoca-em-que-os-dois-plantavam-milho-106-anos-com-certeza-dizem-sobre-o-futuro/Digital
Estado de Minas2026-10-29 17:02Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530423-tati-machado-se-despede-do-saia-justa-e-emociona-ao-falar-de-gravidez-feliz-e-com-medo.htmlCulturatati machado, gravidez, perda, gestação, filho2036Tati Machado se despede do Saia Justa e emociona ao falar de gravidez: "Feliz e com medo"https://www.tupi.fm/entretenimento/tati-machado-se-despede-do-saia-justa-e-emociona-ao-falar-de-gravidez-feliz-e-com-medo/Digital
Estado de Minas2026-10-29 17:03Eduarda Soareshttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530416-banoffee-facil-e-cremosa-aprenda-a-fazer-a-sobremesa-perfeita.htmlDegustaEntretenimento1981Banoffee fácil e cremosa: aprenda a fazer a sobremesa perfeitahttps://www.tupi.fm/entretenimento/banoffee-facil-e-cremosa-aprenda-a-fazer-a-sobremesa-perfeita/Digital
Estado de Minas2026-10-29 17:18Carlos Altmanhttps://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7530426-pelo-2-ano-consecutivo-ile-ifa-recebe-o-premio-cidade-de-vespasiano.htmlDiversidadecultura, religiões de matriz africana, Vespasiano, Minas, IFA2852Pelo 2º ano consecutivo, Ilê Ifá recebe o Prêmio Cidade de Vespasianohttps://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7530426-pelo-2-ano-consecutivo-ile-ifa-recebe-o-premio-cidade-de-vespasiano.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:20Paula Laboissière Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530405-medicos-lancam-guia-para-evitar-recusa-de-mamografia-digital.htmlBem viversaúde da mulher, mamografia digital, mamografia, câncer de mama2729Médicos lançam guia para evitar recusa de mamografia digitalhttps://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/medicos-lancam-guia-para-evitar-recusa-de-mamografia-digitalDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:27DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530452-eig-e-acwa-anunciam-a-plenum-power-uma-parceria-estrategica-para-investir-em-infraestrutura-de-energia-nos-eua.htmlMundo Corporativo11553EIG e Acwa anunciam a Plenum Power, uma parceria estratégica para investir em infraestrutura de energia nos EUAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530452-eig-e-acwa-anunciam-a-plenum-power-uma-parceria-estrategica-para-investir-em-infraestrutura-de-energia-nos-eua.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:27DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530453-murata-lanca-os-menores-conectores-coaxiais-de-rf-micro-ondas-do-mundo-com-chave-reduzindo-em-aproximadamente-40-a-area-de-montagem-na-placa-de-circuito-impresso-pcb.htmlMundo Corporativo4790Murata lança os menores conectores coaxiais de RF/micro-ondas do mundo com chave, reduzindo em aproximadamente 40% a área de montagem na placa de circuito impresso (PCB)https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530453-murata-lanca-os-menores-conectores-coaxiais-de-rf-micro-ondas-do-mundo-com-chave-reduzindo-em-aproximadamente-40-a-area-de-montagem-na-placa-de-circuito-impresso-pcb.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:27DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530454-accertify-formaliza-ecossistema-de-parceiros-a-medida-que-fraude-pagamentos-e-chargebacks-convergem-para-uma-unica-superficie-de-risco.htmlMundo Corporativo5260Accertify formaliza ecossistema de parceiros à medida que fraude, pagamentos e chargebacks convergem para uma única superfície de riscohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530454-accertify-formaliza-ecossistema-de-parceiros-a-medida-que-fraude-pagamentos-e-chargebacks-convergem-para-uma-unica-superficie-de-risco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:27DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530455-transition-industries-assina-contrato-definitivo-de-epc-com-a-siemens-energy-e-a-techint-e-ampc-para-a-unidade-de-eletrolise-de-210-mw-do-projeto-pacifico-mexinol.htmlMundo Corporativo5562Transition Industries assina contrato definitivo de EPC com a Siemens Energy e a Techint E&C para a unidade de eletrólise de 210 MW do projeto Pacifico Mexinolhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530455-transition-industries-assina-contrato-definitivo-de-epc-com-a-siemens-energy-e-a-techint-e-ampc-para-a-unidade-de-eletrolise-de-210-mw-do-projeto-pacifico-mexinol.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:27DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530456-patrus-transportes-se-destaca-em-premio-de-rh.htmlMundo Corporativo2424Patrus Transportes se destaca em prêmio de RHhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530456-patrus-transportes-se-destaca-em-premio-de-rh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:27DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530457-agir-esta-entre-as-melhores-empresas-para-se-trabalhar.htmlMundo Corporativo4062Agir está entre as melhores empresas para se trabalharhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530457-agir-esta-entre-as-melhores-empresas-para-se-trabalhar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:27DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530458-terracom-saneamento-faz-10-anos-com-salto-no-esgoto-tratado.htmlMundo Corporativo3769Terracom Saneamento faz 10 anos com salto no esgoto tratadohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530458-terracom-saneamento-faz-10-anos-com-salto-no-esgoto-tratado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:27DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530460-black-friday-antecipada-nao-aumenta-as-vendas-aponta-estudo.htmlMundo Corporativo1969Black Friday antecipada não aumenta as vendas, aponta estudohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530460-black-friday-antecipada-nao-aumenta-as-vendas-aponta-estudo.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-29 17:28Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530462-criminoso-do-zodiaco-policia-americana-levou-cinco-decadas-para-descobrir-identidade-de-serial-killer.htmlGaleria6Criminoso do Zodíaco: Polícia americana levou cinco décadas para descobrir identidade de serial killerhttps://www.flipar.com.br/?p=696996&preview=true&preview_id=696996Digital
Estado de Minas2026-10-29 17:43Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530430-crlv-2026-em-mg-passa-a-ser-obrigatorio-para-todos-em-1-de-novembro.htmlGeraisCRLV, Minas, licenciamento, veículos5478CRLV 2026 em MG passa a ser obrigatório para todos em 1º de novembrohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530430-crlv-2026-em-mg-passa-a-ser-obrigatorio-para-todos-em-1-de-novembro.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:45Murilo Fialho*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530445-rodoviaria-de-bh-tera-60-viagens-extras-para-atender-passageiros-no-feriado.htmlGeraisFeriado, Rodoviária, Belo Horizonte, Finados2746Rodoviária de BH terá 60 viagens extras para atender passageiros no feriadohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530445-rodoviaria-de-bh-tera-60-viagens-extras-para-atender-passageiros-no-feriado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 17:49Joubert Júniorhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530467-morre-patrick-stewart-astro-de-star-trek-aos-86-anos.htmlCulturaEntretenimento, morte, ator, guerra nas estrelas, cinema, tv1219Morre Patrick Stewart, astro de 'Star trek', aos 86 anoshttps://www.tupi.fm/entretenimento/morre-patrick-stewart-o-eterno-professor-xavier-e-capitao-picard-aos-86-anos/Digital
Estado de Minas2026-10-29 17:51Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530484-vaga-lumes-brilho-fascinante-esconde-papel-essencial-no-equilibrio-da-natureza.htmlGaleria6Vaga-lumes: brilho fascinante esconde papel essencial no equilíbrio da naturezahttps://www.flipar.com.br/?p=697018&preview=true&preview_id=697018Digital
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Estado de Minas2026-10-29 17:52Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530469-menina-de-13-anos-esta-desaparecida-ha-18-dias-no-barreiro-em-bh.htmlGeraisDesaparecida, menina, Barreiro, sumiço1500Menina de 13 anos está desaparecida há 18 dias no Barreiro, em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530469-menina-de-13-anos-esta-desaparecida-ha-18-dias-no-barreiro-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 18:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530465-reconhecer-os-sinais-de-avc-pode-salvar-vidas-saiba-como-agir.htmlBem viveracidente vascular cerebral, AVC, derrame, samu2942Reconhecer os sinais de AVC pode salvar vidas: saiba como agirhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530465-reconhecer-os-sinais-de-avc-pode-salvar-vidas-saiba-como-agir.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 18:00Rafael Silva*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530450-tjmg-determina-prisao-de-grupo-suspeito-de-aplicar-golpes-em-idosos.htmlGeraisDetermina, Golpe, Idosos, Prisão, Tjmg4521TJMG determina prisão de grupo suspeito de aplicar golpes em idososhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530450-tjmg-determina-prisao-de-grupo-suspeito-de-aplicar-golpes-em-idosos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 18:06Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530481-confira-a-programacao-dos-shoppings-de-bh-no-feriado-de-finados.htmlGeraisShoppings, Belo Horizonte, Feriado, Finados3358Confira a programação dos shoppings de BH no feriado de Finadoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530481-confira-a-programacao-dos-shoppings-de-bh-no-feriado-de-finados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 18:11Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530493-jovem-pega-celular-de-amigo-para-tirar-foto-e-descobre-ter-sido-estuprada.htmlGeraisCrime, Estupro, Gerais, Jovem1264Jovem pega celular de amigo para tirar foto e descobre ter sido estupradahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530493-jovem-pega-celular-de-amigo-para-tirar-foto-e-descobre-ter-sido-estuprada.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 18:16Sofia Maiahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530459-demita-um-petista-campanha-nas-redes-pode-gerar-punicoes-trabalhistas.htmlPolíticaeleições, assédio, MPT, redes, denúncia11889‘Demita um petista’: campanha nas redes pode gerar punições trabalhistashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530459-demita-um-petista-campanha-nas-redes-pode-gerar-punicoes-trabalhistas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-29 18:18Armando Holanda - Correio Braziliensehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530510-governo-trump-exigiu-que-flavio-recuasse-em-declaracao-golpista-sobre-vitoria-eleitoral.htmlPolíticaDonald Trump, eleições, Estados Unidos, lula, EUA, flávio bolsonaro1734Governo Trump exigiu que Flávio recuasse em declaração golpista sobre vitória eleitoralhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7530510-governo-trump-exigiu-que-flavio-recuasse-em-declaracao-golpista-sobre-vitoria-eleitoral.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-29 18:29Lucas Lanna Resendehttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530526-festcurtas-exibe-gratuitamente-96-titulos-divididos-em-14-mostras.htmlCulturacurtas, Cinema, filmes, festival, BH4912Festcurtas exibe gratuitamente 96 títulos divididos em 14 mostras https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530526-festcurtas-exibe-gratuitamente-96-titulos-divididos-em-14-mostras.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530558-escolha-para-o-stf.htmlOpinião950Escolha para o STFhttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530558-escolha-para-o-stf.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530560-estamos-falhando-com-a-natureza.htmlOpinião4322Estamos falhando com a naturezahttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530560-estamos-falhando-com-a-natureza.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 02:00Quinhohttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7530561-discordia-leva-a-derrota.htmlCharge-1Discórdia leva a derrotahttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7530561-discordia-leva-a-derrota.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 02:00Anna Marina*https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7530581-parar-de-beber-pode-transformar-casamentos-e-amizades.htmlColunistas#Anna MarinaBebida, alcoólatra, Saúde , Abstinência , álcool3565Parar de beber pode transformar casamentos e amizadeshttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7530581-parar-de-beber-pode-transformar-casamentos-e-amizades.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7530619-da-fuga-ao-isolamento.htmlColunistas#Bertha Maakaroun6910Da fuga ao isolamentohttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7530619-da-fuga-ao-isolamento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 02:00LUIZ CARLOS AZEDOhttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7530658-trump-mantem-criticas-as-eleicoes-porem-anuncia-que-conversara-com-lula.htmlColunistas#Luiz Carlos AzedoLula, Trump, Flávio Bolsonaro, Fuga5508Trump mantém críticas às eleições, porém anuncia que conversará com Lulahttps://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7530658-trump-mantem-criticas-as-eleicoes-porem-anuncia-que-conversara-com-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7530666-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-30-10-2026.htmlCapa do dia1CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 30/10/2026https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7530666-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-30-10-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 02:55DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530683-pu-prime-destaca-a-educacao-de-traders-e-as-perspectivas-para-a-america-latina-na-fx-expo-medellin-2026.htmlMundo Corporativo4372PU Prime Destaca a Educação de Traders e as Perspectivas para a América Latina na FX Expo Medellín 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530683-pu-prime-destaca-a-educacao-de-traders-e-as-perspectivas-para-a-america-latina-na-fx-expo-medellin-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 06:00Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530673-video-influencer-bolsonarista-humilha-crianca-vendendo-balas-em-fortaleza.htmlNacionalBala1817Vídeo: influencer bolsonarista humilha criança vendendo balas em Fortalezahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530673-video-influencer-bolsonarista-humilha-crianca-vendendo-balas-em-fortaleza.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 07:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7530679-gerdau-e-homenageada-na-almg-pelos-40-anos-da-usina-de-ouro-branco.htmlEconomia3118Gerdau é homenageada na ALMG pelos 40 anos da usina de Ouro Brancohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7530679-gerdau-e-homenageada-na-almg-pelos-40-anos-da-usina-de-ouro-branco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 07:21João Renato Fariahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530693-bh-amanhece-com-chuva-e-sexta-feira-30-10-tera-pancadas-com-vento-forte.htmlGeraisCalor, Chuva, Cor, Meteorologi, Meteorologia, Nuvens, Pancadas de chuva3224BH amanhece com chuva e sexta-feira (30/10) terá pancadas com vento fortehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530693-bh-amanhece-com-chuva-e-sexta-feira-30-10-tera-pancadas-com-vento-forte.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 07:37João Renato Fariahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530696-barreiro-recebe-quase-metade-da-chuva-do-mes-em-3-horas-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-deslizamentos.htmlGerais3400Barreiro recebe quase metade da chuva do mês em 3 horas, e Defesa Civil alerta para risco de deslizamentoshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530696-barreiro-recebe-quase-metade-da-chuva-do-mes-em-3-horas-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-deslizamentos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 08:17Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530704-jennifer-lawrence-confirma-retorno-como-katniss-em-jogos-vorazes-amanhecer-na-colheita.htmlGaleria6Jennifer Lawrence confirma retorno como Katniss em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”https://www.flipar.com.br/?p=697027Digital
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Estado de Minas2026-10-30 09:08Leandro Mazzinihttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530725-bets-x-lula.htmlColunistas#Coluna EsplanadaColuna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas3062.Bets x Janjahttps://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530725-bets-x-lula.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 09:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530731-selena-gomez-e-demi-lovato-celebram-amizade-em-campanha-da-rare-beauty.htmlGaleria6Selena Gomez e Demi Lovato celebram amizade em campanha da Rare Beautyhttps://www.flipar.com.br/?p=697029Digital
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Estado de Minas2026-10-30 10:12DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530749-robotica-industrial-nachi-destaca-eficiencia-energetica.htmlMundo Corporativo2774Robótica industrial: NACHI destaca eficiência energéticahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530749-robotica-industrial-nachi-destaca-eficiencia-energetica.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 10:17PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530754-sul-e-sudeste-tem-a-maior-parcela-de-idosos-do-pais-aponta-ibge.htmlNetworking e Negócios4281Sul e Sudeste têm a maior parcela de idosos do país, aponta IBGE75c8369a-a7c5-4e97-87de-581fc0d3e047Digital
Estado de Minas2026-10-30 10:23Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530711-adolescente-e-assassinado-a-tiros-em-beco-na-grande-bh.htmlGeraisAdolescente, Anos, Assassinado, Crime, Homicídio, Polícia, Tiros1765Adolescente é assassinado a tiros em beco na Grande BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530711-adolescente-e-assassinado-a-tiros-em-beco-na-grande-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 10:30Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530744-chuva-continua-em-bh-e-cidade-esta-sob-alerta-para-novos-temporais.htmlGeraisAlagamentos, Alerta, Chuva, Defesa Civil, Enxurradas, Tempo, Temporais1528Chuva continua em BH e cidade está sob alerta para novos temporaishttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530744-chuva-continua-em-bh-e-cidade-esta-sob-alerta-para-novos-temporais.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 11:21DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530789-juros-altos-barram-o-avanco-de-59-das-pmes-aponta-omie.htmlMundo Corporativo4375Juros altos barram o avanço de 59% das PMEs, aponta Omiehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530789-juros-altos-barram-o-avanco-de-59-das-pmes-aponta-omie.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 11:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530799-ian-mckellen-publica-homenagem-emocionante-para-patrick-stewart-que-morreu-aos-86-anos-alguem-para-amar.htmlGaleria6Ian McKellen publica homenagem emocionante para Patrick Stewart, que morreu aos 86 anos: ‘Alguém para amar’https://www.flipar.com.br/?p=697173Digital
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Estado de Minas2026-10-30 16:03Celina Aquinohttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531009-conheca-os-vencedores-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda-de-bh.htmlGaleria-1Conheça os vencedores do 2º Concurso de Confeitaria e Quitanda de BHhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531009-conheca-os-vencedores-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:07Celina Aquinohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530970-bh-bolos-de-milho-sao-os-campeoes-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda.htmlDegustaconcurso, confeitaria, quitanda, vencedores, resultado, ganhadores5235BH: bolos de milho são os campeões do 2º Concurso de Confeitaria e Quitandahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530970-bh-bolos-de-milho-sao-os-campeoes-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:07PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531015-daniel-lancaster-retorna-a-brasilia-apos-p4-na-penultima-etapa.htmlNetworking e Negócios5493Daniel Lancaster retorna a Brasília após P4 na penúltima etapa 554ebfd2-cf25-482a-b84d-17079d5bfea5Digital
Estado de Minas2026-10-30 16:09PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531017-cadastro-de-perito-medico-o-que-preparar-antes-de-se-inscrever-no-tribunal.htmlNetworking e Negócios4493Cadastro de perito médico: o que preparar antes de se inscrever no tribunal29b7a411-0bc9-49a2-aba0-7210b378788eDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:10Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530994-preocupacao-com-bronquiolite-e-virus-sincicial-cresce-entre-gestantes.htmlBem viverbronquiolite, vírus sincicial, vacinação gestantes, gravidez4552Preocupação com bronquiolite e vírus sincicial cresce entre gestantes https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/preocupacao-com-bronquiolite-e-virus-sincicial-cresce-entre-gestantesDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:11PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531022-daniel-lancaster-prepara-decisao-em-brasilia-com-equipe-do-carro-22.htmlNetworking e Negócios5455Daniel Lancaster prepara decisão em Brasília com equipe do carro #22e8263465-0990-4a29-b740-5f69f278ebd1Digital
Estado de Minas2026-10-30 16:16Lara Santanahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531024-conversas-no-discord-podem-ganhar-uma-exposicao-que-vai-muito-alem-da-plataforma-mudanca-prevista-para-servidores-descobriveis-envolve-as-buscas-no-google.htmlTecnologiadiscord, atualizações, google, pesquisas do google, servidor, prévia de conteúdo interno, configurações2848Conversas no Discord podem ganhar uma exposição que vai muito além da plataforma: mudança prevista para servidores descobríveis envolve as buscas no Googlehttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531024-conversas-no-discord-podem-ganhar-uma-exposicao-que-vai-muito-alem-da-plataforma-mudanca-prevista-para-servidores-descobriveis-envolve-as-buscas-no-google.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:17Lara Santanahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531025-fortnite-confirma-colaboracao-com-one-piece-e-a-temporada-cacadores-de-tesouros-prepara-uma-novidade-que-coloca-personagens-do-anime-no-centro-da-aventura.htmlTecnologiagames, one piece, anime, fortnite, Epic Games, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Buggy2468Fortnite confirma colaboração com One Piece, e a temporada Caçadores de Tesouros prepara uma novidade que coloca personagens do anime no centro da aventurahttps://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531025-fortnite-confirma-colaboracao-com-one-piece-e-a-temporada-cacadores-de-tesouros-prepara-uma-novidade-que-coloca-personagens-do-anime-no-centro-da-aventura.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:17Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531026-a-conexao-entre-sistema-digestivo-e-cerebro-comeca-antes-do-que-voce-imagina-e-uma-gastroenterologista-explica-como-esse-vinculo-se-forma-no-inicio-da-vida.htmlCiênciasistema digestivo, cérebro, gastroenterologia, setor digestivo, saúde intestinal, saúde digestiva, sistema nervoso central, sistema entérico, processo digestivo, síndrome do intestino irritável, dispepsia funcional, diagnóstico2498A conexão entre sistema digestivo e cérebro começa antes do que você imagina, e uma gastroenterologista explica como esse vínculo se forma no início da vidahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531026-a-conexao-entre-sistema-digestivo-e-cerebro-comeca-antes-do-que-voce-imagina-e-uma-gastroenterologista-explica-como-esse-vinculo-se-forma-no-inicio-da-vida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:17Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531023-ficar-em-silencio-nas-discussoes-familiares-pode-ajudar-a-controlar-as-emocoes-mas-um-detalhe-separa-a-pausa-saudavel-de-uma-atitude-que-bloqueia-o-dialogo.htmlBem viverpsicologia, comportamento humano, brigas, brigas familiares, autorregulação, regulação emocional2548Ficar em silêncio nas discussões familiares pode ajudar a controlar as emoções, mas um detalhe separa a pausa saudável de uma atitude que bloqueia o diálogohttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531023-ficar-em-silencio-nas-discussoes-familiares-pode-ajudar-a-controlar-as-emocoes-mas-um-detalhe-separa-a-pausa-saudavel-de-uma-atitude-que-bloqueia-o-dialogo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:17Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531027-climatizacao-vira-questao-para-as-proximas-ondas-de-calor-o-que-a-projecao-para-o-verao-de-2050-revela-sobre-a-necessidade-de-adaptar-a-vida-ao-calor-extremo.htmlCiênciaaquecimento global, calor extremo, mudanças climáticas, alterações climáticas, ondas de calor, projeções do clima1804Climatização vira questão para as próximas ondas de calor: o que a projeção para o verão de 2050 revela sobre a necessidade de adaptar a vida ao calor extremohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531027-climatizacao-vira-questao-para-as-proximas-ondas-de-calor-o-que-a-projecao-para-o-verao-de-2050-revela-sobre-a-necessidade-de-adaptar-a-vida-ao-calor-extremo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:20Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531030-tumulo-de-pedra-com-55-metros-no-saara-tem-mais-de-4-mil-anos-e-chama-a-atencao-por-um-detalhe-incomum-que-vai-alem-do-tamanho-dessa-antiga-construcao-funeraria.htmlInternacionalarqueologia, Saara Ocidental, tumba de pedra, Sluguilla Lawash, monumento de Sluguilla Lawash, oued, uádi, Saara Atlântico2622Túmulo de pedra com 55 metros no Saara tem mais de 4 mil anos e chama a atenção por um detalhe incomum que vai além do tamanho dessa antiga construção funeráriahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531030-tumulo-de-pedra-com-55-metros-no-saara-tem-mais-de-4-mil-anos-e-chama-a-atencao-por-um-detalhe-incomum-que-vai-alem-do-tamanho-dessa-antiga-construcao-funeraria.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:20Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531031-duas-mortes-em-ensaios-clinicos-de-tratamentos-para-doencas-autoimunes-precedem-uma-decisao-definitiva-da-artiva-therapeutics-sobre-o-futuro-de-suas-atividades.htmlInternacionalmortes, estados unidos, pacientes1970Duas mortes em ensaios clínicos de tratamentos para doenças autoimunes precedem uma decisão definitiva da Artiva Therapeutics sobre o futuro de suas atividadeshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531031-duas-mortes-em-ensaios-clinicos-de-tratamentos-para-doencas-autoimunes-precedem-uma-decisao-definitiva-da-artiva-therapeutics-sobre-o-futuro-de-suas-atividades.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:20Flor Sette Câmarahttps://www.em.com.br/emprego/2026/10/7531033-dia-do-servidor-veja-concursos-abertos-em-mg-com-vagas-de-ate-rs-13-mil.htmlEmpregoDia do Servidor, Minas Gerais, Gerais2500Dia do Servidor: veja concursos abertos em MG com vagas de até R$ 13 milhttps://www.em.com.br/emprego/2026/10/7531033-dia-do-servidor-veja-concursos-abertos-em-mg-com-vagas-de-ate-rs-13-mil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:21Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531035-classico-ou-gourmet-versoes-de-milk-shake-conquistam-pelo-sabor-e-pela-criatividade.htmlGaleria6Clássico ou gourmet: versões de milk-shake conquistam pelo sabor e pela criatividadehttps://www.flipar.com.br/?p=697160&preview=true&preview_id=697160Digital
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Estado de Minas2026-10-30 16:28Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531003-quem-chega-quem-fica-e-quem-sai-quais-sao-os-nomes-cotados-para-o-governo-lula-4.htmlPolítica9190Quem chega, quem fica e quem sai: quais são os nomes cotados para o governo Lula 4https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmde858pg81zoDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:29PulseBrandhttps://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531040-fazenda-de-lazer-ou-condominio-o-que-muda-na-rotina-de-quem-quer-o-campo.htmlNetworking e Negócios4517Fazenda de lazer ou condomínio: o que muda na rotina de quem quer o campoa8087c88-ce05-4bce-8282-7e7b74e62327Digital
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Estado de Minas2026-10-30 16:31DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531045-resultados-dos-relatorios-da-mohawk-industries-do-t3-2026.htmlMundo Corporativo36105Resultados dos Relatórios da Mohawk Industries do T3 2026https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531045-resultados-dos-relatorios-da-mohawk-industries-do-t3-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:31DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531046-atrair-e-reter-talentos-beneficios-para-alem-do-cliche.htmlMundo Corporativo5612Atrair e reter talentos? Benefícios para além do clichêhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531046-atrair-e-reter-talentos-beneficios-para-alem-do-cliche.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 16:32DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531050-ia-avanca-nas-empresas-mas-so-7-a-integram-a-estrategia.htmlMundo Corporativo5682IA avança nas empresas, mas só 7% a integram à estratégiahttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531050-ia-avanca-nas-empresas-mas-so-7-a-integram-a-estrategia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:32DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531051-campos-culturais-transforma-quadra-em-arte-em-santos-dumont.htmlMundo Corporativo5634Campos Culturais transforma quadra em arte em Santos Dumonthttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531051-campos-culturais-transforma-quadra-em-arte-em-santos-dumont.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:34Lara Santanahttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7531052-juntas-de-cimento-parecem-uma-solucao-resistente-para-fachadas-de-pedra-mas-escondem-um-problema-com-a-umidade-que-a-argamassa-de-cal-pode-ajudar-a-evitar.htmlCasa e Decoraçãodesgaste, construção, Juntas de cimento, fachadas de pedra, cimento, alvenaria, argamassa de cal2422Juntas de cimento parecem uma solução resistente para fachadas de pedra, mas escondem um problema com a umidade que a argamassa de cal pode ajudar a evitarhttps://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7531052-juntas-de-cimento-parecem-uma-solucao-resistente-para-fachadas-de-pedra-mas-escondem-um-problema-com-a-umidade-que-a-argamassa-de-cal-pode-ajudar-a-evitar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:34Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7531053-pregos-em-arvores-frutiferas-fazem-os-frutos-surgir-mais-rapido-dica-de-jardineira-chama-atencao-no-tik-tok.htmlAgropecuáriojardinagem, dicas, tik tok2716Pregos em árvores frutíferas fazem os frutos surgir mais rápido? Dica de jardineira chama atenção no Tik Tokhttps://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7531053-pregos-em-arvores-frutiferas-fazem-os-frutos-surgir-mais-rapido-dica-de-jardineira-chama-atencao-no-tik-tok.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:34DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531054-skincare-no-halloween-como-recuperar-a-pele-apos-a-make.htmlMundo Corporativo6244Skincare no Halloween: como recuperar a pele após a makehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531054-skincare-no-halloween-como-recuperar-a-pele-apos-a-make.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 16:34DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531063-cemiterio-parque-no-rio-lanca-campanha-contra-feminicidio.htmlMundo Corporativo2530Cemitério-parque no Rio lança campanha contra feminicídiohttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531063-cemiterio-parque-no-rio-lanca-campanha-contra-feminicidio.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 16:37Renato Souzahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531047-itamaraty-convoca-representante-da-argentina-apos-fuga-de-flavio.htmlPolíticaArgentina, Fuga, Itamaraty, Lula, Flávio Bolsonaro1598Itamaraty convoca representante da Argentina após fuga de Fláviohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531047-itamaraty-convoca-representante-da-argentina-apos-fuga-de-flavio.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 16:48Ana Luiza Soareshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531001-bh-caminhao-desgovernado-atinge-idoso-dentro-de-loja.htmlGerais704BH: caminhão desgovernado atinge idoso dentro de lojahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531001-bh-caminhao-desgovernado-atinge-idoso-dentro-de-loja.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 17:15Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531083-alckmin-se-dirige-a-fas-do-bts-em-anuncio-hoje-os-armys-tem-dois-motivos-para-comemorar.htmlPolíticabts, lula, desemprego, emprego, alckmin1734Alckmin se dirige a fãs do BTS em anúncio: "hoje os armys têm dois motivos para comemorar"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531083-alckmin-se-dirige-a-fas-do-bts-em-anuncio-hoje-os-armys-tem-dois-motivos-para-comemorar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:20Augusto Piohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531088-celso-adolfo-faz-show-no-clube-de-jazz-cafe-com-letras.htmlCulturamúsica, mineira, cantor, show, BH3609Celso Adolfo faz show no Clube de Jazz Café com Letrashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531088-celso-adolfo-faz-show-no-clube-de-jazz-cafe-com-letras.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:26Jéssica Balbinohttps://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7531076-o-medo-que-tomou-o-brasil-por-3-semanas-ja-dura-526-anos-para-os-indigenas.htmlColunistas#Jessica Balbinoguarani kaiowá, jessica-balbino, Povos Originários, Povos Indígenas7693O medo que tomou o Brasil por 3 semanas já dura 526 anos para os indígenashttps://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7531076-o-medo-que-tomou-o-brasil-por-3-semanas-ja-dura-526-anos-para-os-indigenas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:30Gabriela Matinahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531094-matteo-bocelli-encerra-turne-brasileira-em-bh-no-palacio-das-artes.htmlCulturaandrea bocelli, show, música, cantor, italiano4629Matteo Bocelli encerra turnê brasileira em BH, no Palácio das Arteshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531094-matteo-bocelli-encerra-turne-brasileira-em-bh-no-palacio-das-artes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:35Folhapresshttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531096-dom-de-iludir-nova-serie-da-netflix-aposta-na-formula-das-novelas.htmlCulturaNetflix, Marieta Severo, Série, José de Abreu4071'Dom de iludir', nova série da Netflix, aposta na fórmula das novelashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531096-dom-de-iludir-nova-serie-da-netflix-aposta-na-formula-das-novelas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 17:37DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531104-lebron-james-aprofunda-compromisso-com-a-whoop-expandindo-uma-parceria-de-11-anos.htmlMundo Corporativo7064LeBron James aprofunda compromisso com a WHOOP, expandindo uma parceria de 11 anoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531104-lebron-james-aprofunda-compromisso-com-a-whoop-expandindo-uma-parceria-de-11-anos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:37DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531105-vida-exames-reune-liderancas-do-setor-para-discutir-negocios.htmlMundo Corporativo2676Vida Exames reúne lideranças do setor para discutir negócioshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531105-vida-exames-reune-liderancas-do-setor-para-discutir-negocios.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 17:39DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531140-pearson-e-escola-da-nuvem-realizam-hackathon-de-ia.htmlMundo Corporativo4065Pearson e Escola da Nuvem realizam Hackathon de IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531140-pearson-e-escola-da-nuvem-realizam-hackathon-de-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:40Lara Santanahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531111-pirarucu-gigante-aparece-em-registro-de-pesca-na-guiana-mas-e-o-que-acontece-com-o-barco-do-pescador-que-chama-a-atencao-nas-imagens-feitas-em-uma-lagoa.htmlCiênciaPirarucu, pescaria, Guiana, arapaima, pesca esportiva2502Pirarucu gigante aparece em registro de pesca na Guiana, mas é o que acontece com o barco do pescador que chama a atenção nas imagens feitas em uma lagoahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531111-pirarucu-gigante-aparece-em-registro-de-pesca-na-guiana-mas-e-o-que-acontece-com-o-barco-do-pescador-que-chama-a-atencao-nas-imagens-feitas-em-uma-lagoa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:40Lara Santanahttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7531112-um-proverbio-atribuido-a-tradicao-chinesa-traz-uma-reflexao-sobre-seus-planos-e-deixa-uma-pergunta-o-que-realmente-separa-a-forca-de-vontade-de-um-simples-desejo.htmlTrends3231Um provérbio atribuído à tradição chinesa traz uma reflexão sobre seus planos e deixa uma pergunta: o que realmente separa a força de vontade de um simples desejo?https://www.em.com.br/trends/2026/10/7531112-um-proverbio-atribuido-a-tradicao-chinesa-traz-uma-reflexao-sobre-seus-planos-e-deixa-uma-pergunta-o-que-realmente-separa-a-forca-de-vontade-de-um-simples-desejo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:41Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531113-devolver-o-carrinho-de-supermercado-parece-so-organizacao-mas-esse-habito-levanta-uma-questao-sobre-cooperacao-que-exige-cuidado-antes-de-julgar-alguem.htmlBem viverteoria do carrinho de compras, comportamento humano, carrinho de supermercado, psicologia3244Devolver o carrinho de supermercado parece só organização, mas esse hábito levanta uma questão sobre cooperação que exige cuidado antes de julgar alguémhttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531113-devolver-o-carrinho-de-supermercado-parece-so-organizacao-mas-esse-habito-levanta-uma-questao-sobre-cooperacao-que-exige-cuidado-antes-de-julgar-alguem.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:41Lara Santanahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531114-pais-que-fazem-tudo-pelos-filhos-podem-deixar-marcas-que-aparecem-anos-depois-o-efeito-da-superprotecao-na-autonomia-e-na-confianca-para-decidir-na-vida-adulta.htmlBem viverpsicologia, comportamento humano, superproteção, superproteção parental, superproteção paterna, superproteção materna, proteção excessiva, adulto disfuncional, comportamentos3267Pais que fazem tudo pelos filhos podem deixar marcas que aparecem anos depois: o efeito da superproteção na autonomia e na confiança para decidir na vida adultahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531114-pais-que-fazem-tudo-pelos-filhos-podem-deixar-marcas-que-aparecem-anos-depois-o-efeito-da-superprotecao-na-autonomia-e-na-confianca-para-decidir-na-vida-adulta.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 17:42DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531154-noping-explica-como-testar-a-conexao-no-wow-forever.htmlMundo Corporativo2503NoPing explica como testar a conexão no WoW: Foreverhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531154-noping-explica-como-testar-a-conexao-no-wow-forever.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:42Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531130-apostador-guarda-bilhete-da-powerball-na-carteira-por-meses-mas-quando-confere-o-resultado-descobre-que-carrega-um-premio-de-cerca-de-rs-5-milhoes.htmlInternacionalloteria, internacional2298Apostador guarda bilhete da Powerball na carteira por meses, mas, quando confere o resultado, descobre que carrega um prêmio de cerca de R$ 5 milhõeshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531130-apostador-guarda-bilhete-da-powerball-na-carteira-por-meses-mas-quando-confere-o-resultado-descobre-que-carrega-um-premio-de-cerca-de-rs-5-milhoes.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 17:42Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531142-participante-ganha-uma-ilha-privada-em-concurso-de-doces-em-2005-mas-20-anos-depois-decide-vender-o-premio-e-anuncia-a-propriedade-por-cerca-de-rs-13-milhao.htmlInternacionalloteria, fatos curiosos2132Participante ganha uma ilha privada em concurso de doces em 2005, mas 20 anos depois decide vender o prêmio e anuncia a propriedade por cerca de R$ 1,3 milhãohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531142-participante-ganha-uma-ilha-privada-em-concurso-de-doces-em-2005-mas-20-anos-depois-decide-vender-o-premio-e-anuncia-a-propriedade-por-cerca-de-rs-13-milhao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:42Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531145-espada-de-3-300-anos-e-recuperada-no-fundo-de-um-lago-vulcanico-na-italia-mas-o-que-ela-preserva-apos-tantos-seculos-chama-atencao-na-descoberta-arqueologica.htmlCiênciahistória, arqueologia2319Espada de 3.300 anos é recuperada no fundo de um lago vulcânico na Itália, mas o que ela preserva após tantos séculos chama atenção na descoberta arqueológicahttps://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531145-espada-de-3-300-anos-e-recuperada-no-fundo-de-um-lago-vulcanico-na-italia-mas-o-que-ela-preserva-apos-tantos-seculos-chama-atencao-na-descoberta-arqueologica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:42Lara Santanahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531124-batatas-na-geladeira-ou-na-despensa-a-escolha-envolve-mais-do-que-evitar-brotos-e-exige-atencao-a-um-detalhe-que-faz-diferenca-na-hora-de-preparar-o-alimento.htmlDegustabatatas, broto, broto na batata, erro de armazenamento, mitos, conservação, como guardar, como conservar2612Batatas na geladeira ou na despensa? A escolha envolve mais do que evitar brotos e exige atenção a um detalhe que faz diferença na hora de preparar o alimentohttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531124-batatas-na-geladeira-ou-na-despensa-a-escolha-envolve-mais-do-que-evitar-brotos-e-exige-atencao-a-um-detalhe-que-faz-diferenca-na-hora-de-preparar-o-alimento.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:42DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531156-livro-aborda-superdotacao-e-alta-sensibilidade-em-adultos.htmlMundo Corporativo2336Livro aborda superdotação e alta sensibilidade em adultoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531156-livro-aborda-superdotacao-e-alta-sensibilidade-em-adultos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:43DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531158-osteria-di-lucca-conquista-13-lugar-mundial.htmlMundo Corporativo1829Osteria Di Lucca conquista 13º lugar mundialhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531158-osteria-di-lucca-conquista-13-lugar-mundial.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:43Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7531144-voo-da-air-caraibes-decola-da-martinica-rumo-a-paris-mas-mal-estar-de-varios-passageiros-a-bordo-leva-a-uma-mudanca-inesperada-de-rota-antes-do-destino.htmlTurismovoo internacional, passageiros, frança2028Voo da Air Caraïbes decola da Martinica rumo a Paris, mas mal-estar de vários passageiros a bordo leva a uma mudança inesperada de rota antes do destinohttps://www.em.com.br/turismo/2026/10/7531144-voo-da-air-caraibes-decola-da-martinica-rumo-a-paris-mas-mal-estar-de-varios-passageiros-a-bordo-leva-a-uma-mudanca-inesperada-de-rota-antes-do-destino.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 17:43Lara Santanahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7531155-maquiagem-apos-os-60-um-detalhe-no-acabamento-pode-destacar-rugas-ao-redor-dos-labios-e-a-escolha-da-base-faz-mais-diferenca-do-que-parece-explica-maquiador.htmlFeminino & Masculinomaquiagem, rugas, linhas de expressão, rugas de código de barras, bases, bases fluidas, lápis de boca, lápis labial, batom mate2106Maquiagem após os 60: um detalhe no acabamento pode destacar rugas ao redor dos lábios, e a escolha da base faz mais diferença do que parece, explica maquiadorhttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7531155-maquiagem-apos-os-60-um-detalhe-no-acabamento-pode-destacar-rugas-ao-redor-dos-labios-e-a-escolha-da-base-faz-mais-diferenca-do-que-parece-explica-maquiador.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:44Lara Santanahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7531149-aposentado-poupa-cerca-de-rs-27-mil-por-mes-e-alcanca-independencia-financeira-aos-41-anos-mas-sua-estrategia-vai-alem-de-apenas-gastar-menos-do-que-ganha.htmlEconomiaindependência financeira, aposentadoria, alex trias, salário, dicas financeiras, aposentadoria antecipada2700Aposentado poupa cerca de R$ 27 mil por mês e alcança independência financeira aos 41 anos, mas sua estratégia vai além de apenas gastar menos do que ganhahttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7531149-aposentado-poupa-cerca-de-rs-27-mil-por-mes-e-alcanca-independencia-financeira-aos-41-anos-mas-sua-estrategia-vai-alem-de-apenas-gastar-menos-do-que-ganha.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 17:45Lara Santanahttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531157-armario-encontrado-em-pompeia-guarda-joias-moedas-e-objetos-de-beleza-mas-seus-detalhes-revelam-pistas-de-como-era-o-cotidiano-antes-da-erupcao-do-vesuvio.htmlInternacionalpompeia, vulcão, vulcão Vesúvio, erupção, itens, Cornelius Maximus2471Armário encontrado em Pompeia guarda joias, moedas e objetos de beleza, mas seus detalhes revelam pistas de como era o cotidiano antes da erupção do Vesúviohttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531157-armario-encontrado-em-pompeia-guarda-joias-moedas-e-objetos-de-beleza-mas-seus-detalhes-revelam-pistas-de-como-era-o-cotidiano-antes-da-erupcao-do-vesuvio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:45Larissa Brandes Viçosohttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7531160-casal-desempregado-recolhe-cerca-de-20-mil-garrafas-de-vidro-durante-quatro-anos-e-o-material-ganha-um-destino-inesperado-em-uma-casa-de-85-metros-quadrados.htmlTrendsfatos curiosos, reciclagem, brasil2855Casal desempregado recolhe cerca de 20 mil garrafas de vidro durante quatro anos, e o material ganha um destino inesperado em uma casa de 85 metros quadradoshttps://www.em.com.br/trends/2026/10/7531160-casal-desempregado-recolhe-cerca-de-20-mil-garrafas-de-vidro-durante-quatro-anos-e-o-material-ganha-um-destino-inesperado-em-uma-casa-de-85-metros-quadrados.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:45DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531159-bic-art-master-anuncia-vencedores-da-1-edicao-no-brasil.htmlMundo Corporativo4560BIC Art Master anuncia vencedores da 1ª edição no Brasilhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531159-bic-art-master-anuncia-vencedores-da-1-edicao-no-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 17:46Lara Santanahttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531162-ovos-fritos-tem-uma-alternativa-curiosa-receita-reune-pao-amanhecido-leite-e-alho-mas-o-molho-de-paprica-completa-a-combinacao-que-foge-do-preparo-habitual.htmlDegustaculinária, gastronomia, ovo frito, ovo, pão duro, leite, espanha, huevos tontos, salsa2296Ovos fritos têm uma alternativa curiosa: receita reúne pão amanhecido, leite e alho, mas o molho de páprica completa a combinação que foge do preparo habitualhttps://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531162-ovos-fritos-tem-uma-alternativa-curiosa-receita-reune-pao-amanhecido-leite-e-alho-mas-o-molho-de-paprica-completa-a-combinacao-que-foge-do-preparo-habitual.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 18:02Cauê Siwek*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531163-metro-de-bh-linha-2-passa-a-funcionar-diariamente-neste-domingo-1-11.htmlGeraisLinha, Metrô, transporte, segurança, turismo, bh1459Metrô de BH: Linha 2 passa a funcionar diariamente neste domingo (1º/11)https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531163-metro-de-bh-linha-2-passa-a-funcionar-diariamente-neste-domingo-1-11.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 18:03Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531103-shopping-de-bh-tera-sessao-de-cinema-voltada-para-familias-com-bebes.htmlGeraisshopping, cinema, filme, bh1940Shopping de BH terá sessão de cinema voltada para famílias com bebêshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531103-shopping-de-bh-tera-sessao-de-cinema-voltada-para-familias-com-bebes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 18:03Estado de Minashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531100-pabllo-vittar-anima-noite-de-halloween-em-bh.htmlCulturaHalloween, Dia das Bruxas, cantora, BH1436Pabllo Vittar anima noite de Halloween em BHhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531100-pabllo-vittar-anima-noite-de-halloween-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 18:10Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531095-meningite-vacina-recebida-na-infancia-e-suficiente-para-a-adolescencia.htmlBem viveradolescentes, meningite, vacinação, Infectologia4304Meningite: vacina recebida na infância é suficiente para a adolescência?https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531095-meningite-vacina-recebida-na-infancia-e-suficiente-para-a-adolescencia.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 18:14Ana Clara Torres*https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531189-concerto-celebra-relacao-entre-arte-e-arquitetura-do-brasil-e-da-china.htmlCulturaConcerto, música, teatro, BH, China, Brasil, arquitetura3769Concerto celebra relação entre arte e arquitetura do Brasil e  da Chinahttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531189-concerto-celebra-relacao-entre-arte-e-arquitetura-do-brasil-e-da-china.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 18:45DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531219-cipriano-ayala-leva-pauta-do-terceiro-setor-ao-paraguai.htmlMundo Corporativo7363Cipriano Ayala leva pauta do terceiro setor ao Paraguaihttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531219-cipriano-ayala-leva-pauta-do-terceiro-setor-ao-paraguai.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 18:48Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531220-bh-tera-interdicoes-de-transito-durante-feriado-de-finados-veja-onde.htmlGeraistrânsito, alteração, belo horizonte, finados3709BH terá interdições de trânsito durante feriado de Finados; veja ondehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531220-bh-tera-interdicoes-de-transito-durante-feriado-de-finados-veja-onde.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 18:52Ana Clara Moyen*https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531198-janones-sobre-garoto-humilhado-por-bolsonarista-subir-a-rampa-com-lula-estou-agindo.htmlPolíticamatheus, janones, andre janones, blogueira, humilhado, bolsonarista1190Janones sobre garoto humilhado por bolsonarista subir a rampa com Lula: "Estou agindo"https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531198-janones-sobre-garoto-humilhado-por-bolsonarista-subir-a-rampa-com-lula-estou-agindo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 18:53Estado de Minashttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531225-mega-sena-3079-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-30-10.htmlNacionalCaixa, Loteria, Lotofácil, Quina5610Mega-Sena 3079 e outras loterias: confira os números sorteados (30/10)https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531225-mega-sena-3079-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-30-10.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 19:18Wellton Máximo Repórter da Agência Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531237-justica-manda-meta-excluir-posts-sobre-demissao-por-voto-politico.htmlPolíticaMeta,eleições 2026,assédio eleitoral,MPT,Justiça do Trabalh3936Justiça manda Meta excluir posts sobre demissão por voto políticohttps://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/justica-manda-meta-excluir-posts-sobre-demissao-por-voto-politicoDigital
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Estado de Minas2026-10-30 19:52Agência Estadohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531256-mais-de-100-paises-reconheceram-reeleicao-de-lula.htmlPolítica2966Mais de 100 países reconheceram reeleição de Lulahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531256-mais-de-100-paises-reconheceram-reeleicao-de-lula.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-30 20:09DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531267-europerfusion-2026-eurosets-apresenta-trilly-baby-o-novo-oxigenador-para-circulacao-extracorporea-em-pacientes-de-menor-porte.htmlMundo Corporativo3425Europerfusion 2026: Eurosets apresenta Trilly Baby, o novo oxigenador para circulação extracorpórea em pacientes de menor portehttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531267-europerfusion-2026-eurosets-apresenta-trilly-baby-o-novo-oxigenador-para-circulacao-extracorporea-em-pacientes-de-menor-porte.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 20:09DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531268-sharjah-apresenta-uruk-uma-nova-geracao-de-cidades-sustentaveis-construidas-para-a-era-pos-ia.htmlMundo Corporativo4343Sharjah apresenta Uruk: uma nova geração de cidades sustentáveis construídas para a era pós-IAhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531268-sharjah-apresenta-uruk-uma-nova-geracao-de-cidades-sustentaveis-construidas-para-a-era-pos-ia.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-30 20:28JORGE ABREUhttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531277-renato-cariani-nega-relacao-com-trafico-de-drogas-apos-pedido-de-condenacao.htmlNacionalJustiça, lavagem de dinheiro, PF, Polícia Federal, Renato Cariani, tráfico de drogas3542Renato Cariani nega relação com tráfico de drogas após pedido de condenaçãohttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531277-renato-cariani-nega-relacao-com-trafico-de-drogas-apos-pedido-de-condenacao.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-31 02:00Isabela Teixeira da Costahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530897-marca-argentina-de-calcados-chega-ao-brasil.htmlFeminino & Masculino3229Marca argentina de calçados chega ao Brasilhttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530897-marca-argentina-de-calcados-chega-ao-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Isabela Teixiera da Costahttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530902-dupla-comemoracao.htmlFeminino & Masculino4774Dupla comemoraçãohttps://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530902-dupla-comemoracao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Júlio Moreirahttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7530991-fernando-morais-lula-e-um-fenomeno-singular.htmlPensarBolsonaro, Dinheiro, Lula14731Fernando Morais: "Lula é um fenômeno singular"https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7530991-fernando-morais-lula-e-um-fenomeno-singular.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Júlio Moreirahttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7531007-de-olga-a-lula-os-livros-que-marcaram-a-carreira-de-fernando-morais.htmlPensarbiografia, Lula, história7963De Olga a Lula: os livros que marcaram a carreira de Fernando Moraishttps://www.em.com.br/pensar/2026/10/7531007-de-olga-a-lula-os-livros-que-marcaram-a-carreira-de-fernando-morais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Marcílio de Moraeshttps://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7531084-festas-de-fim-de-ano-vao-alavancar-vendas-em-minas.htmlColunistas#Marcílio de MoraesSupermercados, fim de ano, vendas, empregos5671Festas de fim de ano vão alavancar vendas em Minashttps://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7531084-festas-de-fim-de-ano-vao-alavancar-vendas-em-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Regina Teixeira da Costahttps://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7531090-brasil-florao-da-america.htmlColunistas#Regina Teixeira da Costacoluna , Estado de Minas, psicanálise, saúde3642Brasil, florão da Américahttps://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7531090-brasil-florao-da-america.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Anna Marina*https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7531194-o-que-dizer-e-o-que-nao-a-quem-esta-passando-por-um-divorcio.htmlColunistas#Anna Marinaminas-gerais, saúde, Anna Marina, colunistasaude, Estado de Minas3516O que dizer (e o que não) a quem está passando por um divórciohttps://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7531194-o-que-dizer-e-o-que-nao-a-quem-esta-passando-por-um-divorcio.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Júlio Moreirahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531257-yanomami-a-longa-espera-por-justica.htmlNacional8068Yanomami a longa espera por justiçahttps://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531257-yanomami-a-longa-espera-por-justica.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531287-mulheres-na-ciencia-o-tempo-e-hoje.htmlOpinião3691Mulheres na ciência: o tempo é hojehttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531287-mulheres-na-ciencia-o-tempo-e-hoje.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Estado de Minashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531288-pragmatismo-acima-das-conjunturas.htmlOpinião3605Pragmatismo acima das conjunturashttps://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531288-pragmatismo-acima-das-conjunturas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-31 02:00Quinhohttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7531290-homenagem-a-patrick-stewart.htmlChargePatrick Stewart-1Homenagem a Patrick Stewarthttps://www.em.com.br/charge/2026/10/7531290-homenagem-a-patrick-stewart.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Júlio Moreirahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531296-aos-90-anos-ele-ainda-tem-muitas-historias-para-contar.htmlGerais90 anos, Clarinetista, Santa Luzia4607Aos 90 anos, ele ainda tem muitas histórias para contarhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531296-aos-90-anos-ele-ainda-tem-muitas-historias-para-contar.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 02:00Bertha Maakarounhttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7531308-o-brasil-dos-intolerantes-e-as-licoes-da-historia-esquecida.htmlColunistas#Bertha Maakarounpolitica, PT6994O Brasil dos intolerantes e as lições da história esquecidahttps://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7531308-o-brasil-dos-intolerantes-e-as-licoes-da-historia-esquecida.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 07:00Alexandre Carneirohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525441-bh-tem-1-148-cruzamentos-com-semaforos-quase-um-terco-em-uma-so-regional.htmlGeraistrânsito, mobilidade6785BH tem 1.148 cruzamentos com semáforos; quase um terço em uma só regionalhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525441-bh-tem-1-148-cruzamentos-com-semaforos-quase-um-terco-em-uma-so-regional.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 07:00Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531339-mae-denuncia-injuria-racial-contra-filho-em-escola-joga-banana-no-macaco.htmlGeraisgrande bh, racismo, Injúria racial, escola3178Mãe denuncia injúria racial contra filho em escola: 'Joga banana no macaco'https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531339-mae-denuncia-injuria-racial-contra-filho-em-escola-joga-banana-no-macaco.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 07:48Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531348-feriadao-com-sol-ou-chuva-veja-a-previsao-do-tempo-para-bh-e-minas.htmlGeraisChuva, Previsão do tempo, Regiões, Sol, Tempo4781Feriadão com sol ou chuva? Veja a previsão do tempo para BH e Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531348-feriadao-com-sol-ou-chuva-veja-a-previsao-do-tempo-para-bh-e-minas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 08:21Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531355-maiara-revela-que-ela-e-marilia-mendonca-se-apaixonaram-pelo-mesmo-homem.htmlGaleria6Maiara revela que ela e Marília Mendonça se apaixonaram pelo mesmo homemhttps://www.flipar.com.br/?p=697337Digital
Estado de Minas2026-10-31 08:30Folhapresshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531353-fuga-de-flavio-decisao-do-senado-pode-custar-salario-e-mandato-do-senador.htmlPolíticabolsonaro, Brasil, carta, Estados Unidos, EUA, Flavio, flávio bolsonaro, eleicoes-2026, trump4576Fuga de Flávio: decisão do Senado pode custar salário e mandato do senadorhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531353-fuga-de-flavio-decisao-do-senado-pode-custar-salario-e-mandato-do-senador.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 08:57Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531359-juliette-reune-famosos-em-segunda-festa-de-casamento-no-recife.htmlGaleria6Juliette reúne famosos em segunda festa de casamento no Recifehttps://www.flipar.com.br/?p=697249Digital
Estado de Minas2026-10-31 09:00Alessandra Mellohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531361-princesinha-do-oeste-agora-e-o-centro-da-politica-mineira.htmlPolíticaCleitinho, eleicoes-2026, Divinópolis, minas-gerais, Ana Elisa8997‘Princesinha do Oeste’ agora é o centro da política mineirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531361-princesinha-do-oeste-agora-e-o-centro-da-politica-mineira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 09:19Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531365-anitta-e-confirmada-como-atracao-do-grammy-latino-2026.htmlGaleria6Anitta é confirmada como atração do Grammy Latino 2026https://www.flipar.com.br/?p=697345Digital
Estado de Minas2026-10-31 09:22DANIELA ARCANJOhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531362-elos-de-milei-em-fuga-de-flavio-bolsonaro-incluem-suspeitas-sobre-jato-e-assessor-entenda-o-que-se-sabe.htmlPolíticaArgentina, Brasil, Estados Unidos, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula, trump, eua, javier-milei, milei5642Elos de Milei em fuga de Flávio Bolsonaro incluem suspeitas sobre jato e assessor; entenda o que se sabehttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531362-elos-de-milei-em-fuga-de-flavio-bolsonaro-incluem-suspeitas-sobre-jato-e-assessor-entenda-o-que-se-sabe.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 09:48Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531367-mg-corrego-e-vasculhado-em-busca-de-possivel-1-vitima-das-chuvas.htmlGeraisChuvas, minas-gerais, bombeiros, defesa-civil5405MG: córrego é vasculhado em busca de possível 1ª vítima das chuvashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531367-mg-corrego-e-vasculhado-em-busca-de-possivel-1-vitima-das-chuvas.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 09:51Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531371-selton-mello-atuara-em-suspense-protagonizado-por-viola-davis.htmlGaleria6Selton Mello atuará em suspense protagonizado por Viola Davishttps://www.flipar.com.br/?p=697303Digital
Estado de Minas2026-10-31 10:13Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531380-irma-de-matthew-perry-revela-detalhes-sobre-ultimos-anos-do-ator.htmlGaleria6Irmã de Matthew Perry revela detalhes sobre últimos anos do atorhttps://www.flipar.com.br/?p=697359Digital
Estado de Minas2026-10-31 10:16Estado de Minashttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531381-halloween-acende-alerta-para-excesso-de-doces-e-impactos-na-saude-digestiva.htmlBem viverChocolate, Doces, Halloween, excessos, saúde, digestão4932Halloween acende alerta para excesso de doces e impactos na saúde digestivahttps://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531381-halloween-acende-alerta-para-excesso-de-doces-e-impactos-na-saude-digestiva.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 10:25Gabriel Hernandez dos Santos - Gazeta Presshttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531384-efeito-ronaldinho-retorno-aos-gramados-tem-data-marcada-e-impulsiona-negocios-de-clube-italiano.htmlEsportes2863Efeito Ronaldinho: retorno aos gramados tem data marcada e impulsiona negócios de clube italianohttps://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/31/efeito-ronaldinho-retorno-aos-gramados-tem-data-marcada-e-impulsiona-negocios-de-clube-italiano/Digital
Estado de Minas2026-10-31 11:31Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531373-cleitinho-dirige-por-cinco-horas-ate-datas-cidade-maravilhosa.htmlPolíticacleitinho, minas-gerais1359Cleitinho dirige por cinco horas até Datas: 'Cidade maravilhosa'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531373-cleitinho-dirige-por-cinco-horas-ate-datas-cidade-maravilhosa.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 11:35Mateus Parreirashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531372-br-381-batida-derrama-oleo-e-bloqueia-parte-da-rodovia-no-sul-de-mg.htmlGeraisminas-gerais, bombeiros, acidente, acidente-de-transito2712BR-381: batida derrama óleo e bloqueia parte da rodovia no Sul de MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531372-br-381-batida-derrama-oleo-e-bloqueia-parte-da-rodovia-no-sul-de-mg.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-31 11:57No Ataquehttps://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531398-ilha-em-angra-entenda-novos-desdobramentos-da-disputa-entre-richarlison-e-willer-tomaz.htmlEsportes8101Ilha em Angra: entenda novos desdobramentos da disputa entre Richarlison e Willer Tomazhttps://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/31/ilha-em-angra-entenda-novos-desdobramentos-da-disputa-entre-richarlison-e-willer-tomaz/Digital
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Estado de Minas2026-10-31 12:07GUILHERME PIMENTA E RAPHAEL DI CUNTOhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531376-governo-lula-e-relator-querem-aprovar-regulacao-concorrencial-das-big-techs-ate-o-fim-do-ano.htmlPolíticaredes-sociais, lula, camara-dos-deputados, senado, congresso-nacional4377Governo Lula e relator querem aprovar regulação concorrencial das big techs até o fim do anohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531376-governo-lula-e-relator-querem-aprovar-regulacao-concorrencial-das-big-techs-ate-o-fim-do-ano.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 12:21Vinícius Prateshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531404-novo-e-unico-partido-a-nao-reconhecer-vitoria-de-lula-ilegalidades-do-pt.htmlPolíticalula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pl, novo, eua, estados-unidos3441Novo é único partido a não reconhecer vitória de Lula: 'Ilegalidades do PT'https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531404-novo-e-unico-partido-a-nao-reconhecer-vitoria-de-lula-ilegalidades-do-pt.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-31 14:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531426-rio-reno-curso-estrategico-conecta-nacoes-e-sustenta-regiao-dinamica-da-europa.htmlGaleria6Rio Reno: curso estratégico conecta nações e sustenta região dinâmica da Europahttps://www.flipar.com.br/?p=697446&preview=true&preview_id=697446Digital
Estado de Minas2026-10-31 14:26BBChttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531427-como-metodo-janones-esta-inspirando-a-esquerda-fora-do-brasil.htmlPolíticaJanones, Exército do Lula, Canal, Repercussão, Lula6187Como 'método Janones' está inspirando a esquerda fora do Brasilhttps://www.bbc.com/portuguese/articles/cm62yj7vzv48oDigital
Estado de Minas2026-10-31 14:28Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531429-ministros-de-lula-visitam-aldeias-em-ms-apos-onda-de-ataques-pos-eleicoes.htmlPolíticaAldeias Indígenas, Mato Grosso do Sul, governo federal, violência2877Ministros de Lula visitam aldeias em MS após onda de ataques pós-eleiçõeshttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531429-ministros-de-lula-visitam-aldeias-em-ms-apos-onda-de-ataques-pos-eleicoes.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 14:47Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531430-homem-reage-a-assalto-em-casa-e-mata-um-dos-invasores-em-mg.htmlGeraispm, zona-da-mata, minas-gerais, roubo, assalto1468Homem reage a assalto em casa e mata um dos invasores em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531430-homem-reage-a-assalto-em-casa-e-mata-um-dos-invasores-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 14:49Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531437-marco-rubio-nega-apoio-dos-eua-a-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.htmlPolíticaMarco Rubio, Estados Unidos, Flávio Bolsonaro, Donald Trump2998Marco Rubio nega apoio dos EUA à fuga de Flávio Bolsonaro do Brasilhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531437-marco-rubio-nega-apoio-dos-eua-a-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 14:54MAELI PRADOhttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7531432-expectativas-de-inflacao-para-2027-e-2028-saltam-apos-segundo-turno.htmlEconomiaInflação, Meta, 2027, IPCA3863Expectativas de inflação para 2027 e 2028 saltam após segundo turnohttps://www.em.com.br/economia/2026/10/7531432-expectativas-de-inflacao-para-2027-e-2028-saltam-apos-segundo-turno.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 15:07Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531435-bh-esta-em-alerta-para-pancadas-de-chuva-neste-sabado-31-10-veja.htmlGeraisAlerta, Chuva, defesa-civil, bh1955BH está em alerta para pancadas de chuva neste sábado (31/10); vejahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531435-bh-esta-em-alerta-para-pancadas-de-chuva-neste-sabado-31-10-veja.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 15:12Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531436-homem-tenta-matar-a-ex-namorada-e-esfaqueia-o-filho-dela-em-bh.htmlGeraistentativa de feminicídio, violência, BH, polícia2037Homem tenta matar a ex-namorada e esfaqueia o filho dela em BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531436-homem-tenta-matar-a-ex-namorada-e-esfaqueia-o-filho-dela-em-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 15:15Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531444-titonia-planta-invasora-sufoca-vegetacao-nativa-e-ameaca-o-cerrado.htmlGaleria6Titônia: planta invasora sufoca vegetação nativa e ameaça o Cerradohttps://www.flipar.com.br/?p=697445&preview=true&preview_id=697445Digital
Estado de Minas2026-10-31 15:16Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531445-porto-principe-casas-inspiradas-em-biscoitos-de-gengibre-se-tornaram-um-simbolo-do-haiti.htmlGaleria6Porto Príncipe: casas inspiradas em biscoitos de gengibre se tornaram um símbolo do Haitihttps://www.flipar.com.br/?p=697416&preview=true&preview_id=697416Digital
Estado de Minas2026-10-31 15:49Mariana Costahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531443-belvedere-e-outros-37-bairros-de-bh-podem-ficar-sem-agua-ate-domingo.htmlGeraisBH, água, Copasa, abastecimento1110Belvedere e outros 37 bairros de BH podem ficar sem água até domingohttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531443-belvedere-e-outros-37-bairros-de-bh-podem-ficar-sem-agua-ate-domingo.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 15:52Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531446-dupla-invade-secretaria-de-educacao-para-furtar-alimentos-e-gas-em-mg.htmlGeraisprefeitura, educação, furto, pm, minas-gerais1613Dupla invade Secretaria de Educação para furtar alimentos e gás em MGhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531446-dupla-invade-secretaria-de-educacao-para-furtar-alimentos-e-gas-em-mg.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 16:03DINOhttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531458-pronto-para-trabalhar-mas-travado-no-download-holafly-for-business-revela-diferencas-de-velocidade-dos-wi-fi-dos-aeroportos.htmlMundo Corporativo3892Pronto para trabalhar mas travado no download: Holafly for Business revela diferenças de velocidade dos Wi-Fi dos aeroportoshttps://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531458-pronto-para-trabalhar-mas-travado-no-download-holafly-for-business-revela-diferencas-de-velocidade-dos-wi-fi-dos-aeroportos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 16:16Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531463-descubra-como-preparar-legumes-que-soltam-seiva.htmlGaleria6Descubra como preparar legumes que soltam seivahttps://www.flipar.com.br/?p=697443&preview=true&preview_id=697443Digital
Estado de Minas2026-10-31 16:18Larissa Leone*https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531449-entre-cachoeiras-e-montanhas-conheca-nova-trilha-em-minas-gerais.htmlGeraisminas-gerais, turismo6395Entre cachoeiras e montanhas: conheça nova trilha em Minas Gerais https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531449-entre-cachoeiras-e-montanhas-conheca-nova-trilha-em-minas-gerais.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 16:39Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531474-floresta-negra-a-historia-por-tras-dessa-regiao-no-coracao-da-alemanha.htmlGaleria6Floresta Negra: a história por trás dessa região no coração da Alemanhahttps://www.flipar.com.br/?p=697441&preview=true&preview_id=697441Digital
Estado de Minas2026-10-31 16:52ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA E JULIANA ARREGUYhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531431-boulos-fala-em-chantagem-do-mercado-sobre-ajuste-fiscal-e-defende-corte-em-desoneracao-e-supersalario.htmlPolíticaAjuste, B, Boulos, Fiscal, Guilherme Boulos, Lula, Reforma7808Boulos fala em chantagem do mercado sobre ajuste fiscal e defende corte em desoneração e supersaláriohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531431-boulos-fala-em-chantagem-do-mercado-sobre-ajuste-fiscal-e-defende-corte-em-desoneracao-e-supersalario.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 17:11Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531482-governos-estaduais-sao-alvo-de-ana-elisa-apos-anuncio-de-alta-nos-combustiveis.htmlPolíticaAna Elisa, tributos federais, ICMS , governadores2900Governos estaduais são alvo de Ana Elisa após anúncio de alta nos combustíveishttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531482-governos-estaduais-sao-alvo-de-ana-elisa-apos-anuncio-de-alta-nos-combustiveis.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 17:14Folhapress - Notíciashttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531466-morre-solano-ribeiro-que-produziu-festivais-marcantes-da-mpb-na-televisao.htmlCulturamorte, produtor, festival, mpb3120Morre Solano Ribeiro, que produziu festivais marcantes da MPB na televisãohttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531466-morre-solano-ribeiro-que-produziu-festivais-marcantes-da-mpb-na-televisao.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 17:16Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531483-panteao-construido-ha-quase-2-mil-anos-e-uma-das-maiores-obras-da-antiguidade.htmlGaleria6Panteão: construído há quase 2 mil anos, é uma das maiores obras da Antiguidadehttps://www.flipar.com.br/?p=697442&preview=true&preview_id=697442Digital
Estado de Minas2026-10-31 17:20Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531467-justica-dobra-indenizacao-a-vitima-de-intoxicacao-por-cerveja-da-backer.htmlGeraisBacker, Belorizontina, Caso Backer, Cerveja, Cervejaria, Contaminação, Dietilenoglicol6229Justiça dobra indenização a vítima de intoxicação por cerveja da Backerhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531467-justica-dobra-indenizacao-a-vitima-de-intoxicacao-por-cerveja-da-backer.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 17:31FELIPE MAIAhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531460-ronnie-wood-dos-rolling-stones-fala-sobre-drogas-cancer-e-rock.htmlCulturamúsica, rock, rolling stones, são paulo5029Ronnie Wood, dos Rolling Stones, fala sobre drogas, câncer e rockhttps://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531460-ronnie-wood-dos-rolling-stones-fala-sobre-drogas-cancer-e-rock.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 17:36AUGUSTO TENÓRIOhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531488-governo-recebe-em-tres-dias-4-300-denuncias-de-assedio-eleitoral.htmlPolíticaassédio, canal de denúncias, LULA, ELEIÇÃO, ESQUERDA, BOLSONARISTAS3208Governo recebe em três dias 4.300 denúncias de assédio eleitoral https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531488-governo-recebe-em-tres-dias-4-300-denuncias-de-assedio-eleitoral.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 17:59Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531518-affogato-contraste-que-surpreende-entre-cafe-quente-e-sorvete-gelado.htmlGaleria6Affogato: contraste que surpreende entre café quente e sorvete geladohttps://www.flipar.com.br/?p=697509&preview=true&preview_id=697509Digital
Estado de Minas2026-10-31 17:59Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531519-para-alem-do-cafe-cafeterias-belas-e-charmosas-ao-redor-do-mundo.htmlGaleria6Para além do café: cafeterias belas e charmosas ao redor do mundohttps://www.flipar.com.br/?p=697507&preview=true&preview_id=697507Digital
Estado de Minas2026-10-31 17:59Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531520-ceviche-prato-peruano-transcende-fronteiras-sem-perder-sua-essencia.htmlGaleria6Ceviche: prato peruano transcende fronteiras sem perder sua essênciahttps://www.flipar.com.br/?p=697440&preview=true&preview_id=697440Digital
Estado de Minas2026-10-31 18:00Nara Ferreirahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531517-quem-e-o-suplente-que-pode-assumir-o-mandato-de-flavio-bolsonaro-no-senado.htmlPolíticaSenado, Flávio Bolsonaro, vaga, mandato 2085Quem é o suplente que pode assumir o mandato de Flávio Bolsonaro no Senadohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531517-quem-e-o-suplente-que-pode-assumir-o-mandato-de-flavio-bolsonaro-no-senado.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 18:15Jogada10https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531527-ladroes-invadem-casa-de-eder-militao-e-levam-relogios-joias-e-bolsas.htmlEsportes2163Ladrões invadem casa de Éder Militão e levam relógios, joias e bolsashttps://noataque.com.br/futebol/time/real-madrid/noticia/2026/10/31/ladroes-invadem-casa-de-eder-militao-e-levam-relogios-joias-e-bolsas/Digital
Estado de Minas2026-10-31 18:26Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531514-tjmg-aumenta-pena-de-homem-que-desviou-dinheiro-dos-pais-idosos.htmlGeraisTjmg, idosos, crime, família4009TJMG aumenta pena de homem que desviou dinheiro dos pais idososhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531514-tjmg-aumenta-pena-de-homem-que-desviou-dinheiro-dos-pais-idosos.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 18:29Folhapress - Notíciashttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531516-quase-meio-milhao-de-pessoas-protestam-na-franca-neste-sabado-segundo-organizadores.htmlInternacionalFrança, protestos, alta de preços, estudantes4104Quase meio milhão de pessoas protestam na França neste sábado, segundo organizadoreshttps://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531516-quase-meio-milhao-de-pessoas-protestam-na-franca-neste-sabado-segundo-organizadores.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 18:31Iara Balduinohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531528-so-na-faca-ameaca-assusta-estudantes-apos-eleicoes.htmlPolíticaAluno ameaçado,opção política,escola do DF,Violência polític2166 "Só na faca": ameaça assusta estudantes após eleiçõeshttps://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/aluno-e-ameacado-de-morte-no-df-por-opcao-politicaDigital
Estado de Minas2026-10-31 18:33Redação Fliparhttps://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531538-perola-natural-da-normandia-falesias-de-etretat-deslumbram-com-imponencia-e-exuberancia.htmlGaleria6Pérola natural da Normandia: falésias de Étretat deslumbram com imponência e exuberânciahttps://www.flipar.com.br/?p=697439&preview=true&preview_id=697439Digital
Estado de Minas2026-10-31 18:38Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531537-pm-comenta-possivel-sequestro-de-criancas-em-cidade-mineira.htmlGeraisSequestro, criança, minas-gerais, pmmg, manhuaçu, zona da mata2569PM comenta possível sequestro de crianças em cidade mineirahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531537-pm-comenta-possivel-sequestro-de-criancas-em-cidade-mineira.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 19:04Estado de Minashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531545-acidente-na-br-040-deixa-ao-menos-quatro-feridos-em-juiz-de-fora.htmlGeraisBR-040, acidente, juiz de fora, cbmmg1877Acidente na BR-040 deixa ao menos quatro feridos em Juiz de Forahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531545-acidente-na-br-040-deixa-ao-menos-quatro-feridos-em-juiz-de-fora.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 19:21Wellington Barbosahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531557-dupla-assalta-loterica-em-montes-claros-e-foge.htmlGeraisloterica, roubo, assalto, PM, Montes-Claros, minas-gerais1309Dupla assalta lotérica em Montes Claros e fogehttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531557-dupla-assalta-loterica-em-montes-claros-e-foge.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 19:35Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531558-incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-galpao-de-empresa-na-br-040.htmlGeraisGalpão, Incêndio, ribeirão das neves, cbmmg, br-0401539Incêndio de grandes proporções atinge galpão de empresa na BR-040https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531558-incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-galpao-de-empresa-na-br-040.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 19:54Ana Gabriela Oliveira Limahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531560-agentes-dos-eua-assumiram-controle-de-parte-de-aeroporto-para-fuga-de-flavio-diz-jornal-argentino.htmlPolíticaflávio bolsonaro, Estados Unidos, argentina, DonaldTrump, eleições 20262507Agentes dos EUA assumiram controle de parte de aeroporto para fuga de Flávio, diz jornal argentinohttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531560-agentes-dos-eua-assumiram-controle-de-parte-de-aeroporto-para-fuga-de-flavio-diz-jornal-argentino.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 20:07Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531581-muro-desaba-sobre-carro-apos-chuva-forte-em-bairro-de-bh.htmlGeraisBombeiros, Chuva, Desabamento, Muro934Muro desaba sobre carro após chuva forte em bairro de BHhttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531581-muro-desaba-sobre-carro-apos-chuva-forte-em-bairro-de-bh.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 20:32Bruno Luis Barroshttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531584-uso-de-celular-ao-volante-causa-mais-de-460-acidentes-em-minas-em-2026.htmlGeraismotoristas, cnh, acidentes, sejusp, prf1867Uso de celular ao volante causa mais de 460 acidentes em Minas em 2026https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531584-uso-de-celular-ao-volante-causa-mais-de-460-acidentes-em-minas-em-2026.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 20:44Leandro Couri,Sofia Maiahttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531590-incendio-na-br-040-combate-as-chamas-em-galpao-deve-durar-horas.htmlGeraisBombeiros, Chamas, Fogo, Galpão, Incêndio2492Incêndio na BR-040: combate às chamas em galpão deve durar horashttps://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531590-incendio-na-br-040-combate-as-chamas-em-galpao-deve-durar-horas.htmlDigital
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Estado de Minas2026-10-31 23:42ANNA VIRGINIA BALLOUSSIERhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531606-nikolas-nao-age-como-cristao-ao-zombar-de-quem-votou-em-lula-diz-pastor-de-direita.htmlPolíticaBOLSONARISMO, Bolsonaro, EVANGÉLICOS, LULA, Nikolas ferreira, VOTO7411Nikolas não age como cristão ao zombar de quem votou em Lula, diz pastor de direitahttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531606-nikolas-nao-age-como-cristao-ao-zombar-de-quem-votou-em-lula-diz-pastor-de-direita.htmlDigital
Estado de Minas2026-10-31 23:47Folhapress - Notíciashttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531607-trump-diz-nao-ter-plano-de-encontrar-flavio-mas-que-senador-pode-ficar-quanto-quiser-nos-eua.htmlPolíticaAmericano, Bolsonaro, Brasil, Donald Trump, Estados Unidos, EUA, Flávio1613Trump diz não ter plano de encontrar Flávio, mas que senador pode ficar quanto quiser nos EUAhttps://www.em.com.br/politica/2026/10/7531607-trump-diz-nao-ter-plano-de-encontrar-flavio-mas-que-senador-pode-ficar-quanto-quiser-nos-eua.htmlDigital