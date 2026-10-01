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|Estado de Minas
|2026-10-01 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512133-carnaval-de-bh-2027-estao-abertas-as-inscricoes-para-os-blocos-caricatos.html
|Gerais
|carnaval bh, carnaval 2027, bloco caricato, bh
|2678
|Carnaval de BH 2027: estão abertas as inscrições para os blocos caricatos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512133-carnaval-de-bh-2027-estao-abertas-as-inscricoes-para-os-blocos-caricatos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512149-bh-defesa-civil-faz-simulado-para-evitar-enchentes-na-bernardo-vasconcelos.html
|Gerais
|prevenção, enchente, defesa civil, bh, simulação
|2095
|BH: Defesa Civil faz simulado para evitar enchentes na Bernardo Vasconcelos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512149-bh-defesa-civil-faz-simulado-para-evitar-enchentes-na-bernardo-vasconcelos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512176-contagem-tera-onibus-de-graca-e-alteracoes-no-transito-no-dia-da-eleicao.html
|Gerais
|eleições 2026, contagem, mobilidade urbana, democracia, ônibus gratuito
|2671
|Contagem terá ônibus de graça e alterações no trânsito no dia da eleição
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512176-contagem-tera-onibus-de-graca-e-alteracoes-no-transito-no-dia-da-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512198-troca-de-bandeiras-no-epa-e-mineirao-comeca-apos-aprovacao-final-do-cade.html
|Economia
|supermercados bh, epa, supermercado, cade, bh, minas gerais
|3070
|Troca de bandeiras no Epa e Mineirão começa após aprovação final do Cade
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512198-troca-de-bandeiras-no-epa-e-mineirao-comeca-apos-aprovacao-final-do-cade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512306-fraude-no-aluguel-justica-condena-imobiliaria-e-seguradora-em-mg.html
|Gerais
|locação de imóveis, tjmg, indenização, condenação
|2794
|Fraude no aluguel: Justiça condena imobiliária e seguradora em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512306-fraude-no-aluguel-justica-condena-imobiliaria-e-seguradora-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512312-operacao-swatting-entenda-o-trote-perigoso-que-mobiliza-a-policia.html
|Gerais
|operação, mpmg, bh, ameaça, trote
|1749
|Operação Swatting: entenda o trote perigoso que mobiliza a polícia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512312-operacao-swatting-entenda-o-trote-perigoso-que-mobiliza-a-policia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 00:03
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512050-flavio-e-lula-miram-eleitores-de-cury-e-escalam-interlocutores-para-tentar-apoio.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3024
|Flávio e Lula miram eleitores de Cury e escalam interlocutores para tentar apoio
|https://platobr.com.br/flavio-e-lula-miram-eleitores-de-cury-e-escalam-interlocutores-para-tentar-apoio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 00:07
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512052-apos-reuniao-brasil-esta-pouco-otimista-com-solucao-rapida-para-tarifaco.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1960
|Após reunião, Brasil está pouco otimista com solução rápida para tarifaço
|https://platobr.com.br/apos-reuniao-brasil-esta-pouco-otimista-com-solucao-rapida-para-tarifaco
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 00:15
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512054-o-que-pensa-fernando-haddad-sobre-o-fundo-constitucional-do-df.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1584
|O que pensa Fernando Haddad sobre o Fundo Constitucional do DF
|https://platobr.com.br/o-que-pensa-fernando-haddad-sobre-o-fundo-constitucional-do-df
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 01:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512058-iff-lanca-o-aquascent-tecnologia-avancada-de-fragrancias-a-base-de-agua.html
|Mundo Corporativo
|5449
|IFF lança o AQUASCENT™: tecnologia avançada de fragrâncias à base de água
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512058-iff-lanca-o-aquascent-tecnologia-avancada-de-fragrancias-a-base-de-agua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 01:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512059-china-eastern-airlines-apresenta-avancos-em-tecnologias-digitais-e-inteligentes-na-4-conferencia-de-aviacao-da-cata.html
|Mundo Corporativo
|3676
|China Eastern Airlines Apresenta Avanços em Tecnologias Digitais e Inteligentes na 4ª Conferência de Aviação da CATA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512059-china-eastern-airlines-apresenta-avancos-em-tecnologias-digitais-e-inteligentes-na-4-conferencia-de-aviacao-da-cata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|Paulo Galvão
|https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7511872-antes-das-bets-houve-os-bingos.html
|Colunistas#Dois Toques
|Bets, MP, Apostas, Proibição, Bingos
|3114
|Antes das bets, houve os bingos
|https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7511872-antes-das-bets-houve-os-bingos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|Helvécio Carlos
|https://www.em.com.br/colunistas/helvecio-carlos/2026/10/7511903-chef-mineira-festeja-40-anos-de-carreira-reinterpretando-suas-receitas.html
|Colunistas#Helvécio Carlos
|colunista, Estado de Minas, coluna social
|2876
|Chef mineira festeja 40 anos de carreira reinterpretando suas receitas
|https://www.em.com.br/colunistas/helvecio-carlos/2026/10/7511903-chef-mineira-festeja-40-anos-de-carreira-reinterpretando-suas-receitas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|Anna Marina
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7511908-ja-escolheu-em-quem-votar-conhece-a-proposta-do-seu-candidato.html
|Colunistas#Anna Marina
|minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas
|3243
|Já escolheu em quem votar? Conhece a proposta do seu candidato?
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7511908-ja-escolheu-em-quem-votar-conhece-a-proposta-do-seu-candidato.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|Orion Teixeira
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7511966-debate-preve-2-turno-entre-cleitinho-e-patrus.html
|Colunistas#Orion Teixeira
|Eleíções,
Minas,
Cleitinho, Patrus
|3206
|Debate ‘prevê’ 2º turno entre Cleitinho e Patrus
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7511966-debate-preve-2-turno-entre-cleitinho-e-patrus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512006-o-dilema-moderno-brasileiro-e-as-eleicoes.html
|Opinião
|5485
|O dilema moderno brasileiro e as eleições
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512006-o-dilema-moderno-brasileiro-e-as-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512007-cidadao-esta-por-conta-propria-contra-o-crime-organizado.html
|Opinião
|4295
|Cidadão está por conta própria contra o crime organizado
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512007-cidadao-esta-por-conta-propria-contra-o-crime-organizado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512009-flavio-vai-lula-nao-faltar-ao-debate-da-globo-e-decisao-de-alto-risco.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Debate, Lula, Flávio,
eleições
|5420
|Flávio vai; Lula, não. Faltar ao debate da Globo é decisão de alto risco
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512009-flavio-vai-lula-nao-faltar-ao-debate-da-globo-e-decisao-de-alto-risco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512018-amnesia-das-urnas-e-algoritimos-da-colonia.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|eleições, algorítimos,
deputados, senadores
|6283
|Amnésia das urnas e algoritmos da colônia
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512018-amnesia-das-urnas-e-algoritimos-da-colonia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512036-restaurantes-populares24-milhoesde-refeicoes-por-ano.html
|Gerais
|popular, restaurante, bh
|8768
|Restaurantes populares:2,4 milhõesde refeições por ano
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512036-restaurantes-populares24-milhoesde-refeicoes-por-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512038-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-01-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 01/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512038-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-01-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 02:00
|ALESSANDRA ARAGÃO
|https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7512082-o-lugar-dos-amigos-na-vida-adulta.html
|Colunistas#Alessandra Aragão
|amizade, amigos, vida adulta, infância, conexão
|2848
|O lugar dos amigos na vida adulta
|https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7512082-o-lugar-dos-amigos-na-vida-adulta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 03:00
|Andrei Megre,Bruno Luis Barros,Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512021-lula-e-flavio-bolsonaro-estarao-em-minas-na-antevespera-da-eleicao.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, Flávio Bolsonaro, Lula, minas-gerais, presidente
|6059
|Lula e Flávio Bolsonaro estarão em Minas na antevéspera da eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512021-lula-e-flavio-bolsonaro-estarao-em-minas-na-antevespera-da-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 03:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512062-thales-lanca-sentinel-envelope-plus-para-proteger-softwares-contra-engenharia-reversa-assistida-por-ia.html
|Mundo Corporativo
|7749
|Thales lança Sentinel Envelope Plus para proteger softwares contra engenharia reversa assistida por IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512062-thales-lanca-sentinel-envelope-plus-para-proteger-softwares-contra-engenharia-reversa-assistida-por-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 03:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512063-thales-reforca-a-gestao-da-postura-de-seguranca-de-dados-para-lidar-com-os-riscos-emergentes-da-ia.html
|Mundo Corporativo
|8399
|Thales reforça a gestão da postura de segurança de dados para lidar com os riscos emergentes da IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512063-thales-reforca-a-gestao-da-postura-de-seguranca-de-dados-para-lidar-com-os-riscos-emergentes-da-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 04:00
|Jaeci Carvalho
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7512000-vergonha-estatal-nao-tem-que-ajudar-o-futebol-brasileiro.html
|Colunistas#Jaeci Carvalho
|futebol, bets, atlético, cruzeiro
|3250
|Vergonha: estatal não tem que ajudar o futebol brasileiro
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7512000-vergonha-estatal-nao-tem-que-ajudar-o-futebol-brasileiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 04:00
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512025-bh-nikolas-promete-travar-a-afonso-pena-nesta-quinta-1-10-com-ato.html
|Política
|nikolas-ferreira, eleicoes-2026, pl
|882
|BH: Nikolas promete "travar" a Afonso Pena nesta quinta (1/10) com ato
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512025-bh-nikolas-promete-travar-a-afonso-pena-nesta-quinta-1-10-com-ato.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 05:30
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512066-linha-3052-ganha-viagens-diretas-e-sem-paradas-a-partir-desta-quinta-em-bh.html
|Gerais
|ônibus, BH, mobilidade, PBH
|1311
|Linha 3052 ganha viagens diretas e sem paradas a partir desta quinta em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512066-linha-3052-ganha-viagens-diretas-e-sem-paradas-a-partir-desta-quinta-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 05:45
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512067-bh-pode-ter-calor-recorde-nesta-quinta-1-10-termometros-perto-dos-37-c.html
|Gerais
|Calor, recorde, previsao-do-tempo, bh, inmet, defesa-civil
|1709
|BH pode ter calor recorde nesta quinta (1/10): termômetros perto dos 37°C
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512067-bh-pode-ter-calor-recorde-nesta-quinta-1-10-termometros-perto-dos-37-c.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 06:00
|Angela Mathylde
|https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7511968-a-sociedade-da-dopamina-estamos-viciados-em-prazer-rapido.html
|Colunistas#Comportamento e Saúde Mental
|3498
|A sociedade da dopamina: Estamos viciados em prazer rápido?
|https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7511968-a-sociedade-da-dopamina-estamos-viciados-em-prazer-rapido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 06:00
|Direito Simples Assim
|https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7511973-morte-do-locador-ou-do-locatario-quem-assume-o-contrato.html
|Colunistas#Direito Simples Assim
|Aluguel, Imóvel
|5368
|Morte do locador ou do locatário: quem assume o contrato?
|https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7511973-morte-do-locador-ou-do-locatario-quem-assume-o-contrato.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 06:00
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7511977-uniao-cede-predios-para-transformacao-em-moradias-populares-em-minas.html
|Gerais
|Imóveis, Moradia popular, SPU, Terrenos
|5673
|União cede prédios para transformação em moradias populares em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7511977-uniao-cede-predios-para-transformacao-em-moradias-populares-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 06:00
|André Spínola
|https://www.em.com.br/colunistas/trends-talks/2026/10/7511978-empreender-nao-e-ter-a-fabrica-ou-loja.html
|Colunistas#Trends Talks
|3461
|Empreender não é ter a fábrica ou loja
|https://www.em.com.br/colunistas/trends-talks/2026/10/7511978-empreender-nao-e-ter-a-fabrica-ou-loja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 06:00
|Beatriz Bevilaqua
|https://www.em.com.br/colunistas/mundo-startup/2026/10/7511997-gigante-mineira-da-tecnologia-amplia-presenca-na-america-latina.html
|Colunistas#Mundo Startup
|3212
|Gigante mineira da tecnologia amplia presença na América Latina
|https://www.em.com.br/colunistas/mundo-startup/2026/10/7511997-gigante-mineira-da-tecnologia-amplia-presenca-na-america-latina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 06:00
|Walter Romano
|https://www.em.com.br/colunistas/walter-romano/2026/10/7512027-o-fim-da-poesia-do-voto-nulo.html
|Colunistas#Walter Romano
|Nulo, Resultado, Urna
|3062
|O fim da poesia do voto nulo
|https://www.em.com.br/colunistas/walter-romano/2026/10/7512027-o-fim-da-poesia-do-voto-nulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 06:31
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512071-onde-flavio-bolsonaro-vai-acompanhar-a-apuracao-do-primeiro-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|519
|Onde Flávio Bolsonaro vai acompanhar a apuração do primeiro turno
|https://platobr.com.br/onde-flavio-bolsonaro-vai-acompanhar-a-apuracao-do-primeiro-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 06:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512073-promega-lanca-o-paradyme-27gy-str-system-minimizando-artefatos-de-gagueira-em-analise-forense-de-dna.html
|Mundo Corporativo
|7518
|Promega lança o Paradyme™ 27GY STR System, minimizando artefatos de gagueira em análise forense de DNA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512073-promega-lanca-o-paradyme-27gy-str-system-minimizando-artefatos-de-gagueira-em-analise-forense-de-dna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 06:49
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512076-gritaria-correria-e-tiros-terminam-com-homem-morto-em-bh.html
|Gerais
|homicídio, bh, pm
|1683
|Gritaria, correria e tiros terminam com homem morto em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512076-gritaria-correria-e-tiros-terminam-com-homem-morto-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 07:07
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512080-nikolas-e-vorcaro-tre-mg-nega-direito-de-resposta-a-deputado-por-reportagem-sobre-audio-enviado-a-banqueiro.html
|Política
|eleicoes-2026, Nikolas, TREMG, jornalismo
|3943
|Nikolas e Vorcaro: TRE-MG nega direito de resposta a deputado por reportagem sobre áudio enviado a banqueiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512080-nikolas-e-vorcaro-tre-mg-nega-direito-de-resposta-a-deputado-por-reportagem-sobre-audio-enviado-a-banqueiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 07:17
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512083-video-flagra-homem-sendo-atropelado-depois-de-discussao-em-mg.html
|Gerais
|atropelamento, uberlândia, PM
|1572
|Vídeo flagra homem sendo atropelado depois de discussão em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512083-video-flagra-homem-sendo-atropelado-depois-de-discussao-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 07:26
|Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512081-mudancas-na-emissao-e-no-controle-de-receitas-medicas-entram-em-vigor.html
|Bem viver
|receita médica, anvisa, REMÉDIOS
|5313
|Mudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigor
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-09/mudancas-na-emissao-e-no-controle-de-receitas-medicas-entram-em-vigor
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 07:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512088-kyowa-kirin-e-knight-therapeutics-assinam-contrato-de-distribuicao-exclusiva-para-poteligeo-mogamulizumabe-para-pacientes-com-linfoma-cutaneo-de-celulas-t-ctcl-em-toda-a-america-latina.html
|Mundo Corporativo
|8741
|Kyowa Kirin e Knight Therapeutics assinam contrato de distribuição exclusiva para POTELIGEO® (mogamulizumabe) para pacientes com linfoma cutâneo de células T (CTCL) em toda a América Latina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512088-kyowa-kirin-e-knight-therapeutics-assinam-contrato-de-distribuicao-exclusiva-para-poteligeo-mogamulizumabe-para-pacientes-com-linfoma-cutaneo-de-celulas-t-ctcl-em-toda-a-america-latina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 07:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512089-roquette-apresentara-solucoes-farmaceuticas-de-ponta-a-ponta-para-formulacoes-centradas-no-paciente-na-cphi-milao-2026.html
|Mundo Corporativo
|4540
|Roquette apresentará soluções farmacêuticas de ponta a ponta para formulações centradas no paciente na CPHI Milão 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512089-roquette-apresentara-solucoes-farmaceuticas-de-ponta-a-ponta-para-formulacoes-centradas-no-paciente-na-cphi-milao-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 07:38
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512092-bh-acidente-com-tres-veiculos-trava-o-anel-rodoviario-e-gera-fila-de-7-km.html
|Gerais
|Anel Rodoviário, acidente-de-transito, bh, bhtrans
|1000
|BH: acidente com três veículos trava o Anel Rodoviário e gera fila de 7 km
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512092-bh-acidente-com-tres-veiculos-trava-o-anel-rodoviario-e-gera-fila-de-7-km.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 07:43
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512096-flavio-bolsonaro-interrompe-campanha-para-acompanhar-apresentacao-da-filha-na-escola.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1084
|Flávio Bolsonaro interrompe campanha para acompanhar apresentação da filha na escola
|https://platobr.com.br/flavio-bolsonaro-interrompe-campanha-para-acompanhar-apresentacao-da-filha-na-escola
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 07:51
|RENATA GALF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512085-stf-tem-precedente-para-manter-investigacao-sobre-flavio-bolsonaro-caso-ele-seja-eleito.html
|Política
|flavio-bolsonaro, stf, eleicoes-2026
|5849
|STF tem precedente para manter investigação sobre Flávio Bolsonaro caso ele seja eleito
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512085-stf-tem-precedente-para-manter-investigacao-sobre-flavio-bolsonaro-caso-ele-seja-eleito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:03
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512100-lula-tem-43-e-flavio-bolsonaro-39-aponta-real-time-big-data.html
|Política
|Lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pesquisa-eleitoral, zema, renan-santos, ronaldo-caiado
|1526
|Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 39%, aponta Real Time Big Data
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512100-lula-tem-43-e-flavio-bolsonaro-39-aponta-real-time-big-data.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:03
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512102-carreta-tomba-motorista-morre-e-br-040-segue-parcialmente-interditada.html
|Gerais
|Br-040, Carreta, Morre, acidente-de-transito, zona da mata
|1605
|Carreta tomba, motorista morre e BR-040 segue parcialmente interditada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512102-carreta-tomba-motorista-morre-e-br-040-segue-parcialmente-interditada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:05
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512103-real-time-big-data-flavio-e-lula-empatam-em-segundo-turno.html
|Política
|Lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, ronaldo-caiado, zema, pesquisa-eleitoral, renan-santos
|2043
|Real Time Big Data: Flávio e Lula empatam em segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512103-real-time-big-data-flavio-e-lula-empatam-em-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:08
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512087-esqueca-a-regra-de-arrumar-a-cama-logo-cedo-especialistas-revelam-o-segredo-visual-para-manter-o-quarto-organizado-sem-esforco.html
|Bem viver
|CASA, ORGANIZAÇÃO, CONFORTO, HARMONIA
|3180
|Esqueça a regra de arrumar a cama logo cedo: especialistas revelam o segredo visual para manter o quarto organizado sem esforço
|https://www.tupi.fm/entretenimento/esqueca-a-regra-de-arrumar-a-cama-logo-cedo-especialistas-revelam-o-segredo-visual-para-manter-o-quarto-organizado-sem-esforco/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:19
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512110-caminhao-e-flagrado-com-105-mil-macos-de-cigarros-contrabandeados.html
|Gerais
|caminhão, cigarros, Contrabando, uberaba, PRF, TriânguloMineiro
|991
|Caminhão é flagrado com 105 mil maços de cigarros contrabandeados
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512110-caminhao-e-flagrado-com-105-mil-macos-de-cigarros-contrabandeados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:19
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512118-otavio-muller-fala-sobre-filhos-enteado-e-carreira-no-encontro.html
|Galeria
|6
|Otávio Müller fala sobre filhos, enteado e carreira no “Encontro”
|https://www.flipar.com.br/?p=689401
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:24
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7512119-o-avanco-da-herpes.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas
|2732
|O avanço da Herpes
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7512119-o-avanco-da-herpes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:31
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512123-filha-de-ator-de-pretty-little-liars-morre-aos-13-anos-luz-das-nossas-vidas.html
|Cultura
|celebridades, mundo, tv, séries
|2586
|Filha de ator de ‘Pretty Little Liars’ morre aos 13 anos: 'Luz das nossas vidas'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512123-filha-de-ator-de-pretty-little-liars-morre-aos-13-anos-luz-das-nossas-vidas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:44
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512131-marjorie-estiano-revela-como-se-apaixonou-por-medico-nos-bastidores-de-sob-pressao.html
|Cultura
|cultura, celebridades, relacionamento
|2277
|Marjorie Estiano revela como se apaixonou por médico nos bastidores de 'Sob Pressão'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512131-marjorie-estiano-revela-como-se-apaixonou-por-medico-nos-bastidores-de-sob-pressao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:55
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512127-grande-bh-compartimento-secreto-esconde-skunk-e-cocaina-em-carro-na-br-262.html
|Gerais
|Cocaína, trafico-de-drogas, br-262, grande-bh, prf
|1006
|Grande BH: compartimento secreto esconde skunk e cocaína em carro na BR-262
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512127-grande-bh-compartimento-secreto-esconde-skunk-e-cocaina-em-carro-na-br-262.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:55
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512138-a-trajetoria-de-cid-moreira-voz-que-marcou-a-televisao-brasileira.html
|Galeria
|6
|A trajetória de Cid Moreira, voz que marcou a televisão brasileira
|https://www.flipar.com.br/?p=689227
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 08:59
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512140-dal-piva-comemora-vitoria-sobre-nikolas-no-tre-mg-nao-vai-ter-direito-de-resposta-lindao.html
|Política
|nikolas, tremg, eleicoes-2026, daniel-vorcaro
|88
|Dal Piva comemora vitória sobre Nikolas no TRE-MG: "Não vai ter direito de resposta, lindão"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512140-dal-piva-comemora-vitoria-sobre-nikolas-no-tre-mg-nao-vai-ter-direito-de-resposta-lindao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:01
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512142-oncas-pintadas-fazem-cabo-de-guerra-com-sucuri-no-pantanal.html
|Cultura
|brasil, mato grosso, animais
|1751
|Onças-pintadas fazem 'cabo de guerra' com sucuri no Pantanal
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512142-oncas-pintadas-fazem-cabo-de-guerra-com-sucuri-no-pantanal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:07
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512147-mingaus-encorpados-e-combinacoes-para-experimentar-conheca-o-preferido-de-diva-do-cinema-americano.html
|Galeria
|6
|Mingaus encorpados e combinações para experimentar: conheça o preferido de diva do cinema americano
|https://www.flipar.com.br/?p=689361
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:11
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512148-doacao-de-sangue-novas-regras-facilitam-para-quem-tem-tatuagem-e-mais.html
|Bem viver
|brasil, saúde, bem-estar, doação de sangue, sangue
|3195
|Doação de sangue: novas regras facilitam para quem tem tatuagem e mais
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512148-doacao-de-sangue-novas-regras-facilitam-para-quem-tem-tatuagem-e-mais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:19
|José Cândido Júnior
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512156-jorge-jesus-foi-a-aeroporto-e-tentou-convencer-cristiano-ronaldo-a-seguir-na-selecao.html
|Esportes
|4417
|Jorge Jesus foi a aeroporto e tentou convencer Cristiano Ronaldo a seguir na Seleção
|https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/01/jorge-jesus-foi-a-aeroporto-e-tentou-convencer-cristiano-ronaldo-a-seguir-na-selecao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:19
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512158-isabelle-drummond-volta-a-interpretar-emilia-apos-quase-20-anos.html
|Galeria
|6
|Isabelle Drummond volta a interpretar Emília após quase 20 anos
|https://www.flipar.com.br/?p=689411
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:21
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512146-renan-santos-chama-kassio-nunes-de-soldadinho-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, renan-santos, flavio-bolsonaro, tse, eleicoes-2026
|2370
|Renan Santos chama Kassio Nunes de "soldadinho de Flávio Bolsonaro"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512146-renan-santos-chama-kassio-nunes-de-soldadinho-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:26
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512093-trabalho-noturno-eleva-risco-de-infarto-e-hipertensao-em-vigilantes-alertam-estudos.html
|Bem viver
|hipertensão, infarto, trabalho noturno, vigilante
|3430
|Trabalho noturno eleva risco de infarto e hipertensão em vigilantes, alertam estudos
|https://www.tupi.fm/saude/trabalho-noturno-eleva-risco-de-infarto-e-hipertensao-em-vigilantes-alertam-estudos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:26
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512161-morre-elis-gemea-com-sindrome-da-velhice-precoce-aos-5-anos.html
|Nacional
|brasil, roraima, doenças raras
|3091
|Morre Elis, gêmea com síndrome da velhice precoce, aos 5 anos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512161-morre-elis-gemea-com-sindrome-da-velhice-precoce-aos-5-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:36
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512164-fiocruz-e-escolhida-para-coordenar-rede-de-pesquisas-da-bacia-do-rio-doce.html
|Gerais
|bacia, Bacia do Rio Doce, Rio Doce, rompimento de barragem, barragem de Fundão, minas gerais, espírito santo, fiocruz
|4648
|Fiocruz é escolhida para coordenar Rede de Pesquisas da Bacia do Rio Doce
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512164-fiocruz-e-escolhida-para-coordenar-rede-de-pesquisas-da-bacia-do-rio-doce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:37
|Eduarda Soares - Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512104-pm-e-condenado-por-mortes-apos-confundir-macaco-hidraulico-com-arma.html
|Nacional
|Rio
|1595
|PM é condenado por mortes após confundir macaco hidráulico com arma
|https://www.tupi.fm/rio/pm-e-condenado-por-mortes-na-pavuna-apos-confundir-macaco-hidraulico-com-arma/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:41
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512105-especialistas-em-alergia-concordam-arrumar-a-cama-logo-ao-acordar-piora-crises-de-rinite-e-asma.html
|Bem viver
|Saúde
|2464
|Especialistas em alergia concordam: arrumar a cama logo ao acordar piora crises de rinite e asma
|https://www.tupi.fm/saude/especialistas-em-alergia-concordam-arrumar-a-cama-logo-ao-acordar-piora-crises-de-rinite-e-asma/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512184-biometano-impulsiona-transporte-pesado-de-baixo-carbono.html
|Mundo Corporativo
|5486
|Biometano impulsiona transporte pesado de baixo carbono
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512184-biometano-impulsiona-transporte-pesado-de-baixo-carbono.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512185-citacao-de-jurisprudencia-inventada-por-ia-pode-gerar-multas.html
|Mundo Corporativo
|4226
|Citação de jurisprudência inventada por IA pode gerar multas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512185-citacao-de-jurisprudencia-inventada-por-ia-pode-gerar-multas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:49
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512188-bolsonarista-defende-projeto-que-tiraria-de-aparecida-titulo-de-padroeira-do-brasil.html
|Política
|flavio-bolsonaro, nossa senhora aparecida, eleicoes-2026, Câmara
|2687
|Bolsonarista defende projeto que tiraria de Aparecida título de padroeira do Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512188-bolsonarista-defende-projeto-que-tiraria-de-aparecida-titulo-de-padroeira-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512190-saudi-eksab-idb-invest-caf-e-idc-network-lancam-fundo-de-impacto-para-ampliar-o-capital-de-crescimento-no-norte-da-america-latina.html
|Mundo Corporativo
|10784
| Saudi Eksab, IDB Invest, CAF e IDC Network lançam fundo de impacto para ampliar o capital de crescimento no norte da América Latina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512190-saudi-eksab-idb-invest-caf-e-idc-network-lancam-fundo-de-impacto-para-ampliar-o-capital-de-crescimento-no-norte-da-america-latina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512191-linesight-nomeia-john-butler-como-ceo.html
|Mundo Corporativo
|8943
|Linesight nomeia John Butler como CEO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512191-linesight-nomeia-john-butler-como-ceo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512192-relatorio-da-templafy-revela-que-95-dos-profissionais-do-conhecimento-editam-documentos-gerados-por-ia-antes-do-uso-nos-negocios.html
|Mundo Corporativo
|9940
|Relatório da Templafy Revela que 95% dos Profissionais do Conhecimento Editam Documentos Gerados por IA Antes do Uso nos Negócios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512192-relatorio-da-templafy-revela-que-95-dos-profissionais-do-conhecimento-editam-documentos-gerados-por-ia-antes-do-uso-nos-negocios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:53
|Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512187-cao-apronta-durante-sessao-de-yoga-e-transforma-relaxamento-em-diversao.html
|Nacional
|Animais, Pets, Yoga
|750
|Cão apronta durante sessão de yoga e transforma relaxamento em diversão
|https://www.tupi.fm/entretenimento/cao-apronta-durante-sessao-de-yoga-e-transforma-momento-de-relaxamento-em-diversao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 09:54
|GUILHERME MATOS
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512107-leiloes-de-outubro-tem-playstation-5-a-rs-300-e-iphone-17-por-rs-600.html
|Economia
|iPhone, leilão
|4023
|Leilões de outubro têm Playstation 5 a R$ 300 e iPhone 17 por R$ 600
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512107-leiloes-de-outubro-tem-playstation-5-a-rs-300-e-iphone-17-por-rs-600.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 10:01
|AFP FTP
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512108-musk-volta-a-assessorar-o-governo-trump-em-projeto-sobre-o-futuro-da-guerra.html
|Internacional
|EUA, tecnologia, Musk, defesa
|2093
|Musk volta a assessorar o governo Trump em projeto sobre o futuro da guerra
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512108-musk-volta-a-assessorar-o-governo-trump-em-projeto-sobre-o-futuro-da-guerra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 10:06
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512197-eleicoes-2026-pode-votar-de-bermuda-levar-colinha-e-usar-celular.html
|Nacional
|Eleições 2026, Eleições, Presidente, Vestimenta
|1491
|Eleições 2026: Pode votar de bermuda, levar 'colinha' e usar celular?
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512197-eleicoes-2026-pode-votar-de-bermuda-levar-colinha-e-usar-celular.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 10:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512202-isabelle-drummond-volta-a-viver-emilia-na-tv-veja-quem-ja-interpretou-o-papel.html
|Galeria
|6
|Isabelle Drummond volta a viver Emília na TV; veja quem já interpretou o papel
|https://www.flipar.com.br/?p=689421
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 10:11
|Sareen Habeshian
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512111-mulher-que-seria-executada-no-tennessee-sobrevive-a-duas-injecoes-letais.html
|Internacional
|9214
|Mulher que seria executada no Tennessee sobrevive a duas injeções letais
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmqxvxez1exqo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 10:13
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512205-a-globo-armou-um-circo-para-o-flavio-bolsonaro-diz-renan-santos.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1312
|‘A Globo armou um circo para o Flávio Bolsonaro’, diz Renan Santos
|https://platobr.com.br/a-globo-armou-um-circo-para-o-flavio-bolsonaro-diz-renan-santos
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 10:35
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512207-defesa-de-bolsonaro-pede-ao-stf-anulacao-da-condenacao-a-27-anos-de-prisao.html
|Política
|condenação, golpe de estado, Jair Bolsonaro, trama golpista, STF
|483
|Defesa de Bolsonaro pede ao STF anulação da condenação a 27 anos de prisão
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512207-defesa-de-bolsonaro-pede-ao-stf-anulacao-da-condenacao-a-27-anos-de-prisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 10:38
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512150-confira-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-de-minas-nesta-quinta-1-10.html
|Política
|Agenda, Candidatos, Eleições, Eleições 2026, Governo de Minas, Política
|2052
|Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta (1/10)
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512150-confira-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-de-minas-nesta-quinta-1-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 10:42
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512204-nunes-marques-sera-relator-de-pedido-de-revisao-da-condenacao-de-bolsonaro.html
|Política
|Bolsonaro, STF
|1702
|Nunes Marques será relator de pedido de revisão da condenação de Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512204-nunes-marques-sera-relator-de-pedido-de-revisao-da-condenacao-de-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 10:45
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512217-ele-ja-disse-que-nao-ir-a-debate-e-roubar-a-esperanca-agora-silencia-sobre-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1259
|Ele já disse que não ir a debate é ‘roubar a esperança’. Agora, silencia sobre Lula
|https://platobr.com.br/ele-ja-disse-que-nao-ir-a-debate-e-roubar-a-esperanca-agora-silencia-sobre-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 10:48
|Celina Aquino
|https://www.em.com.br/degusta/2026/09/7509998-sucesso-no-delivery-confeiteiro-coloca-sagrada-familia-na-rota-doce-de-bh.html
|Degusta
|doce, doces, confeitaria, gastronomia, podcast-degusta
|6038
|Sucesso no delivery, confeiteiro coloca Sagrada Família na rota doce de BH
|https://www.em.com.br/degusta/2026/09/7509998-sucesso-no-delivery-confeiteiro-coloca-sagrada-familia-na-rota-doce-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:05
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512228-a-postura-que-augusto-cury-promete-adotar-em-relacao-a-flavio-no-debate-da-globo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|765
|A postura que Augusto Cury promete adotar em relação a Flávio no debate da Globo
|https://platobr.com.br/a-postura-que-augusto-cury-promete-adotar-em-relacao-a-flavio-no-debate-da-globo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:09
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512231-hinduismo-conheca-a-riqueza-de-suas-tradicoes-praticas-espirituais-e-principais-divindades.html
|Galeria
|6
|Hinduísmo: conheça a riqueza de suas tradições, práticas espirituais e principais divindades
|https://www.flipar.com.br/?p=689448
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:11
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/09/7511716-condimento-do-momento-em-bh-chili-crunch-promete-elevar-qualquer-prato.html
|Degusta
|13819
|Condimento do momento em BH, chili crunch promete elevar qualquer prato
|https://www.em.com.br/degusta/2026/09/7511716-condimento-do-momento-em-bh-chili-crunch-promete-elevar-qualquer-prato.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:13
|Chico Mendonça
|https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7512234-o-que-precisa-ser.html
|Colunistas#Chico Mendonça
|5740
|O que precisa ser
|https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7512234-o-que-precisa-ser.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:20
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512239-eleicoes-2026-posso-usar-o-celular-como-colinha-na-hora-de-votar.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026
|2752
|Eleições 2026: posso usar o celular como 'colinha' na hora de votar?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512239-eleicoes-2026-posso-usar-o-celular-como-colinha-na-hora-de-votar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:30
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512243-oasis-retira-de-leilao-acervo-inedito-de-gravacoes.html
|Cultura
|oasis, Música, Rock, Inglaterra
|1146
|Oasis retira de leilão acervo inédito de gravações
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512243-oasis-retira-de-leilao-acervo-inedito-de-gravacoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:33
|Edésio Ferreira,Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512201-queda-de-galho-complica-transito-no-nova-granada-em-bh.html
|Gerais
|Queda de árvore
|646
|Queda de galho complica trânsito no Nova Granada, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512201-queda-de-galho-complica-transito-no-nova-granada-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:33
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512253-tse-faz-ajuste-mas-queda-de-braco-com-ala-do-stf-mantem-brasilia-em-alerta.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1451
|TSE faz ajuste, mas queda de braço com ala do STF mantém Brasília em alerta
|https://platobr.com.br/tse-faz-ajuste-mas-queda-de-braco-com-ala-do-stf-mantem-brasilia-em-alerta
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512254-goishicha-o-cha-japones-fermentado-que-parece-peca-de-jogo.html
|Galeria
|6
|Goishicha: o chá japonês fermentado que parece peça de jogo
|https://www.flipar.com.br/?p=689380
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512255-maior-erro-nova-biografia-sobre-tom-brady-faz-analise-sobre-impacto-do-divorcio-com-a-brasileira-gisele-bundchen.html
|Galeria
|6
|Maior erro? Nova biografia sobre Tom Brady faz análise sobre impacto do divórcio com a brasileira Gisele Bündchen
|https://www.flipar.com.br/?p=689487
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:34
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512095-o-segredo-biologico-dos-introvertidos-que-explica-por-que-mentes-quietas-processam-informacoes-de-maneira-tao-diferente-da-maioria-das-outras-pessoas.html
|Bem viver
|CÉREBRO, INTROVERTIDO, COMPORTAMENTO
|2569
|O segredo biológico dos introvertidos que explica por que mentes quietas processam informações de maneira tão diferente da maioria das outras pessoas
|https://www.tupi.fm/sentinelas/o-segredo-biologico-dos-introvertidos-que-explica-por-que-mentes-quietas-processam-informacoes-de-maneira-tao-diferente-da-maioria-das-outras-pessoas/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:39
|ISABELA FAGGIANI
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512113-paul-mccartney-relembra-colapso-mental-apos-fim-dos-beatles.html
|Cultura
|Banda, Beatles, Documentário, Lennon, Mccartney, Musica, Música
|2155
|Paul McCartney relembra colapso mental após fim dos Beatles
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512113-paul-mccartney-relembra-colapso-mental-apos-fim-dos-beatles.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:42
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512260-atletico-retira-marca-de-patrocinadora-do-ar.html
|Esportes
|2368
|Atlético retira marca de patrocinadora do ar
|https://noataque.com.br/futebol/time/atletico-mg/noticia/2026/10/01/atletico-retira-marca-de-patrocinadora-do-ar/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:44
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512114-matthew-perry-de-friends-gastou-rs-36-milhoes-tentando-se-livrar-do-vicio-antes-de-morrer-por-efeitos-da-cetamina.html
|Cultura
|Entretenimento
|1805
|Matthew Perry, de Friends, gastou R$ 36 milhões tentando se livrar do vício antes de morrer por efeitos da cetamina
|https://www.tupi.fm/entretenimento/matthew-perry-astro-de-friends-gastou-cerca-de-r-36-milhoes-tentando-se-livrar-do-vicio-antes-de-morrer-por-efeitos-da-cetamina/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:49
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512209-metro-bh-estacao-amazonas-comeca-a-funcionar-com-cobranca.html
|Gerais
|Com, Inicia, Metrô, Nesta, Operação
|2067
|Metrô BH: Estação Amazonas começa a funcionar com cobrança
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512209-metro-bh-estacao-amazonas-comeca-a-funcionar-com-cobranca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 11:57
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512267-dirigente-do-psb-diz-que-ausencia-de-lula-em-debate-nao-e-atitude-simpatica.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|694
|Dirigente do PSB diz que ausência de Lula em debate não é ‘atitude simpática’
|https://platobr.com.br/dirigente-do-psb-diz-que-ausencia-de-lula-em-debate-nao-e-atitude-simpatica
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:01
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512269-cafe-com-que-saiba-como-fazer-a-harmonizacao-perfeita-para-curtir-a-bebida.html
|Degusta
|gastronomia, culinária, café, harmonização
|2718
|Café com quê? Saiba como fazer a harmonização perfeita para curtir a bebida
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512269-cafe-com-que-saiba-como-fazer-a-harmonizacao-perfeita-para-curtir-a-bebida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512258-metro-sera-gratuito-e-opera-com-horarios-especiais-neste-domingo-4-10.html
|Gerais
|domingo, horário, metrô-bh, eleições 2026, transporte público, mobilidade urbana
|668
|Metrô será gratuito e opera com horários especiais neste domingo (4/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512258-metro-sera-gratuito-e-opera-com-horarios-especiais-neste-domingo-4-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:02
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512265-emendas-de-flavio-pagaram-entidades-e-empresas-sob-investigacao.html
|Política
|Investigação, senado, emendas, flavio-bolsonaro
|3327
|Emendas de Flávio pagaram entidades e empresas sob investigação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512265-emendas-de-flavio-pagaram-entidades-e-empresas-sob-investigacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:09
|Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512257-anvisa-aprova-regularizacao-de-cosmeticos-artesanais.html
|Bem viver
|anvisa, pele, COSMÉTICOS
|2169
|Anvisa aprova regularização de cosméticos artesanais
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-aprova-regularizacao-de-cosmeticos-artesanais
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:09
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512274-cafe-gelado-3-receitas-faceis-para-celebrar-a-data-e-fugir-do-calorao.html
|Degusta
|gastronomia, culinária, café
|3383
|Café gelado: 3 receitas fáceis para celebrar a data e fugir do calorão
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512274-cafe-gelado-3-receitas-faceis-para-celebrar-a-data-e-fugir-do-calorao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:09
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512276-manteiga-ou-margarina-entenda-as-diferencas-e-saiba-o-que-considerar-na-escolha.html
|Galeria
|6
|Manteiga ou margarina? Entenda as diferenças e saiba o que considerar na escolha
|https://www.flipar.com.br/?p=689482
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:14
|Izabella Caixeta,Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512270-br-040-depois-de-16-horas-pista-e-totalmente-liberada-na-zona-da-mata.html
|Gerais
|BR-040, Zona da Mata, acidente, concessionária EPR Via Mineira
|1348
|BR-040: depois de 16 horas, pista é totalmente liberada na Zona da Mata
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512270-br-040-depois-de-16-horas-pista-e-totalmente-liberada-na-zona-da-mata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512280-cafe-sem-neura-qual-a-dose-segura-e-o-melhor-horario-para-consumir.html
|Bem viver
|saúde, bem-estar, café
|3290
|Café sem neura: qual a dose segura e o melhor horário para consumir
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512280-cafe-sem-neura-qual-a-dose-segura-e-o-melhor-horario-para-consumir.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:17
|Malu Moura
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512284-portugal-define-novo-camisa-7-apos-saida-de-cristiano-ronaldo.html
|Esportes
|2782
|Portugal define novo camisa 7 após saída de Cristiano Ronaldo
|https://noataque.com.br/futebol/time/portugal/noticia/2026/10/01/portugal-define-novo-camisa-7-apos-saida-de-cristiano-ronaldo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:18
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512268-bh-e-649-cidades-de-mg-estao-sob-alerta-de-tempestade-nesta-quinta-1-10.html
|Gerais
|tempestade, chuva, granizo, minas-gerais, BH, defesa-civil
|10775
|BH e 649 cidades de MG estão sob alerta de tempestade nesta quinta (1°/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512268-bh-e-649-cidades-de-mg-estao-sob-alerta-de-tempestade-nesta-quinta-1-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:21
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512287-fazenda-de-gloria-pires-vira-condominio-com-lotes-de-rs-1-milhao.html
|Cultura
|Glória Pires, Terra Vermelha, Fazenda, Orlando de Morais
|2364
|Fazenda de Glória Pires vira condomínio com lotes de R$ 1 milhão
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512287-fazenda-de-gloria-pires-vira-condominio-com-lotes-de-rs-1-milhao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:21
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512285-tunel-debaixo-do-mar-reduzira-viagem-de-1-hora-para-5-minutos-veja-projeto.html
|Nacional
|Obras, Nacional, Túnel, Engarrafamento
|2604
|Túnel debaixo do mar reduzirá viagem de 1 hora para 5 minutos; veja projeto
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512285-tunel-debaixo-do-mar-reduzira-viagem-de-1-hora-para-5-minutos-veja-projeto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:23
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512247-tinder-eleitoral-divulgado-por-huck-e-suspenso-apos-denuncias.html
|Política
|Huck, eleições, celebridades, política
|2331
|'Tinder eleitoral' divulgado por Huck é suspenso após denúncias
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512247-tinder-eleitoral-divulgado-por-huck-e-suspenso-apos-denuncias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:31
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512292-de-jesus-cristo-a-messi-bolos-deformados-viram-febre-nas-redes-sociais-e-fazem-pedidos-de-confeiteira-dispararem.html
|Galeria
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|De Jesus Cristo a Messi: bolos deformados viram febre nas redes sociais e fazem pedidos de confeiteira dispararem
|https://www.flipar.com.br/?p=689498
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:35
|Iris Aguiar
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512293-e-titulo-para-eleicoes-2026-veja-o-que-muda-para-baixar-e-votar.html
|Política
|política, eleição, título de eleitor, e-título
|2128
|e-Título para Eleições 2026: veja o que muda para baixar e votar
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512293-e-titulo-para-eleicoes-2026-veja-o-que-muda-para-baixar-e-votar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:41
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512298-verity-anne-hathaway-e-dakota-johnson-no-suspense-erotico-do-ano.html
|Cultura
|cinema, filmes, celebridades, cultura
|1395
|'Verity': Anne Hathaway e Dakota Johnson no suspense erótico do ano
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512298-verity-anne-hathaway-e-dakota-johnson-no-suspense-erotico-do-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512303-aplicativo-lyft-e-lancado-na-europa.html
|Mundo Corporativo
|5002
|Aplicativo Lyft é lançado na Europa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512303-aplicativo-lyft-e-lancado-na-europa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512304-135-lideres-globais-de-pensamento-tomadores-de-decisao-e-especialistas-falarao-na-cupula-mundial-da-economia-verde-2026.html
|Mundo Corporativo
|3947
|135 líderes globais de pensamento, tomadores de decisão e especialistas falarão na Cúpula Mundial da Economia Verde 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512304-135-lideres-globais-de-pensamento-tomadores-de-decisao-e-especialistas-falarao-na-cupula-mundial-da-economia-verde-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512305-niq-expande-relacao-com-a-google-por-meio-da-integracao-da-meridian-no-niq-cadence.html
|Mundo Corporativo
|5782
|NIQ expande relação com a Google por meio da integração da Meridian no NIQ Cadence™
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512305-niq-expande-relacao-com-a-google-por-meio-da-integracao-da-meridian-no-niq-cadence.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 12:50
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512282-carmen-lucia-nega-recurso-de-renan-santos-para-participar-de-debate-da-globo.html
|Política
|Carmen Lúcia, stf, eleições 2026, Renan Santos
|2303
|Cármen Lúcia nega recurso de Renan Santos para participar de debate da Globo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512282-carmen-lucia-nega-recurso-de-renan-santos-para-participar-de-debate-da-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:02
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512317-anne-hathaway-em-2026-alem-de-verity-atriz-lancou-outros-quatro-filmes.html
|Cultura
|atriz, cinema, filmes, streaming, tv, cultura, celebridades
|3047
|Anne Hathaway em 2026: além de 'Verity', atriz lançou outros quatro filmes
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512317-anne-hathaway-em-2026-alem-de-verity-atriz-lancou-outros-quatro-filmes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:13
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7512326-influenciadora-perde-piercing-intimo-e-tem-prejuizo-de-rs-22-mil.html
|Trends
|internet, redes sociais
|1486
|Influenciadora perde piercing 'íntimo' e tem prejuízo de R$ 22 mil
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7512326-influenciadora-perde-piercing-intimo-e-tem-prejuizo-de-rs-22-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512327-iogurte-ou-bebida-lactea-entenda-as-diferencas-antes-de-comprar.html
|Galeria
|6
|Iogurte ou bebida láctea? Entenda as diferenças antes de comprar
|https://www.flipar.com.br/?p=689604
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:25
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512338-castelo-de-clipe-de-taylor-swift-vai-a-leilao-sem-lance-minimo.html
|Internacional
|mundo, estados unidos, imóvel, celebridades
|2852
|Castelo de clipe de Taylor Swift vai a leilão sem lance mínimo
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512338-castelo-de-clipe-de-taylor-swift-vai-a-leilao-sem-lance-minimo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:31
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7512340-inteligencia-artificial-pode-nos-extinguir-especialista-aponta-o-risco-real.html
|Tecnologia
|tecnologia, inteligência artificial, ia
|3625
|Inteligência artificial pode nos extinguir? Especialista aponta o risco real
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7512340-inteligencia-artificial-pode-nos-extinguir-especialista-aponta-o-risco-real.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:42
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512348-street-fighter-chega-aos-cinemas-saiba-como-garantir-seu-ingresso.html
|Cultura
|cultura, filmes, games, cinema
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|'Street Fighter' chega aos cinemas: saiba como garantir seu ingresso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512348-street-fighter-chega-aos-cinemas-saiba-como-garantir-seu-ingresso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:48
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512334-trump-destina-uss-1-milhao-a-projeto-contra-censura-no-brasil.html
|Política
|Brasil, Censura, Trump, mundo, stf, alexandre-de-moraes
|2017
|Trump destina US$ 1 milhão a projeto contra 'censura' no Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512334-trump-destina-uss-1-milhao-a-projeto-contra-censura-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512363-seminario-debate-relacoes-entre-infancia-teatro-e-educacao.html
|Mundo Corporativo
|7390
|Seminário debate relações entre infância, teatro e educação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512363-seminario-debate-relacoes-entre-infancia-teatro-e-educacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512365-champs-open-reune-mais-de-600-atletas-de-beach-tennis-em-sp.html
|Mundo Corporativo
|2293
|Champs Open reúne mais de 600 atletas de beach tennis em SP
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512365-champs-open-reune-mais-de-600-atletas-de-beach-tennis-em-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512366-nimble-conduz-migracao-critica-da-yssy-sem-interrupcoes.html
|Mundo Corporativo
|4911
|Nimble conduz migração crítica da YSSY sem interrupções
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512366-nimble-conduz-migracao-critica-da-yssy-sem-interrupcoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512367-neutrogena-aveeno-e-regaine-apresentam-novas-evidencias-cientificas-demonstrando-como-ingredientes-com-comprovacao-cientifica-favorecem-a-saude-da-pele-e-dos-cabelos.html
|Mundo Corporativo
|9757
|Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® apresentam novas evidências científicas demonstrando como ingredientes com comprovação científica favorecem a saúde da pele e dos cabelos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512367-neutrogena-aveeno-e-regaine-apresentam-novas-evidencias-cientificas-demonstrando-como-ingredientes-com-comprovacao-cientifica-favorecem-a-saude-da-pele-e-dos-cabelos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512368-medicina-veterinaria-brasileira-e-destaque-em-evento-global.html
|Mundo Corporativo
|4443
|Medicina veterinária brasileira é destaque em evento global
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512368-medicina-veterinaria-brasileira-e-destaque-em-evento-global.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:52
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512370-travessia-gastronomica-na-serra-do-espinhaco-une-trekking-e-alta-cozinha.html
|Degusta
|culinária, gastronomia, turismo, mg
|2759
|Travessia gastronômica na Serra do Espinhaço une trekking e alta cozinha
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512370-travessia-gastronomica-na-serra-do-espinhaco-une-trekking-e-alta-cozinha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:53
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512369-abcip-lidera-grupo-para-padronizar-dados-de-iluminacao.html
|Mundo Corporativo
|2993
|ABCIP lidera grupo para padronizar dados de iluminação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512369-abcip-lidera-grupo-para-padronizar-dados-de-iluminacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:55
|Alexandre Carneiro,Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512337-confira-a-leitura-da-sentenca-do-homem-que-estuprou-e-matou-jovem-na-rmbh.html
|Gerais
|tjmg, RMBH, estupro , jovem , Juatuba, condenação
|3415
|Confira a leitura da sentença do homem que estuprou e matou jovem na RMBH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512337-confira-a-leitura-da-sentenca-do-homem-que-estuprou-e-matou-jovem-na-rmbh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 13:56
|Thiago Prata
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512359-morre-cronos-vocalista-do-venom-e-um-dos-precursores-do-black-metal.html
|Cultura
|heavy metal, Inglaterra, Música, Black Metal
|2738
|Morre Cronos, vocalista do Venom e um dos precursores do black metal
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512359-morre-cronos-vocalista-do-venom-e-um-dos-precursores-do-black-metal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:00
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512374-justica-acelera-bloqueio-de-contas-no-nubank-itau-caixa-e-bb.html
|Economia
|Justiça, Banco, bloqueio, contas, nubank, itaú, caixa, BB
|2320
|Justiça acelera bloqueio de contas no Nubank, Itaú, Caixa e BB
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512374-justica-acelera-bloqueio-de-contas-no-nubank-itau-caixa-e-bb.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:03
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512344-dia-das-criancas-6-destinos-para-viajar-de-ultima-hora-com-os-filhos.html
|Turismo
|Dia das Crianças, feriado, Passeios, Brasil, fozdoiguaçu, camposdojordao, portodegalinhas
|6261
|Dia das Crianças: 6 destinos para viajar de última hora com os filhos
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512344-dia-das-criancas-6-destinos-para-viajar-de-ultima-hora-com-os-filhos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512381-almofadas-pequenos-detalhes-que-deixam-a-casa-mais-aconchegante.html
|Galeria
|6
|Almofadas: pequenos detalhes que deixam a casa mais aconchegante
|https://www.flipar.com.br/?p=689615
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:08
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7512384-louro-cravo-e-canela-para-que-serve-a-mistura.html
|Casa e Decoração
|Casa e decoração, Canela, Mofo
|1847
|Louro, cravo e canela: para que serve a mistura?
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7512384-louro-cravo-e-canela-para-que-serve-a-mistura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:12
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512393-tre-determina-suspensao-do-perfil-de-sukita-no-instagram.html
|Política
|TRE, Tribunal regional Eleitoral, sergipe, instagram, remoção, conta
|2367
|TRE determina suspensão do perfil de Sukita no Instagram
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512393-tre-determina-suspensao-do-perfil-de-sukita-no-instagram.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:17
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512397-paulo-cesar-pereio-a-1-exposicao-do-sesc-senac-rio-das-ostras.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Das, Rio das Ostras
|5647
|Paulo Cesar Peréio: a 1ª exposição do Sesc Senac Rio das Ostras
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512397-paulo-cesar-pereio-a-1-exposicao-do-sesc-senac-rio-das-ostras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:19
|Isabela Teixeira da costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7512395-talk-sobre-moda-em-paris.html
|Feminino & Masculino
|2972
|Talk sobre moda em Paris
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7512395-talk-sobre-moda-em-paris.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:31
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512360-bar-muda-de-nome-e-mira-em-novo-publico-sem-perder-a-fama-de-comida-boa.html
|Degusta
|bar, restaurante, prato feito, tiragosto, música
|5448
|Bar muda de nome e mira em novo público, sem perder a fama de comida boa
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512360-bar-muda-de-nome-e-mira-em-novo-publico-sem-perder-a-fama-de-comida-boa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:36
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512413-rio-das-ostras-instrumental-2026-promove-shows-gratuitos.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Shows
|4621
|Rio das Ostras Instrumental 2026 promove shows gratuitos
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512413-rio-das-ostras-instrumental-2026-promove-shows-gratuitos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:38
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512414-dona-da-brastemp-lanca-geladeira-que-faz-gelo-de-restaurante-na-porta.html
|Nacional
|lançamento, gelo, casa e decoração, geladeira, cônsul
|1885
|Dona da Brastemp lança geladeira que faz 'gelo de restaurante' na porta
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512414-dona-da-brastemp-lanca-geladeira-que-faz-gelo-de-restaurante-na-porta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/09/7511824-mudancas-do-el-nino-reforcam-a-atencao-a-prevencao-da-dengue.html
|Bem viver
|aedes aegypti, Arboviroses, chikungunya, El Niño
|5485
|Mudanças do El Niño reforçam a atenção à prevenção da dengue
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/09/7511824-mudancas-do-el-nino-reforcam-a-atencao-a-prevencao-da-dengue.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512426-febrava-rio-reune-100-expositores-e-espera-10-mil-visitantes.html
|Mundo Corporativo
|2775
|Febrava Rio reúne 100 expositores e espera 10 mil visitantes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512426-febrava-rio-reune-100-expositores-e-espera-10-mil-visitantes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512427-empresas-de-zhejiang-buscam-parceiros-de-negocios-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|2977
|Empresas de Zhejiang buscam parceiros de negócios no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512427-empresas-de-zhejiang-buscam-parceiros-de-negocios-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512429-comex-acelera-mudancas-e-exige-adaptacao.html
|Mundo Corporativo
|7970
|Comex acelera mudanças e exige adaptação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512429-comex-acelera-mudancas-e-exige-adaptacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:51
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512425-avo-viaja-a-costa-rica-e-compara-caribe-a-cidade-do-interior-de-sp.html
|Turismo
|Costa Rica, São Paulo, Redes Sociais, Presidente Epitácio
|2234
|Avó viaja à Costa Rica e compara Caribe a cidade do interior de SP
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512425-avo-viaja-a-costa-rica-e-compara-caribe-a-cidade-do-interior-de-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:51
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512415-sean-diddy-combs-leva-vida-de-luxo-na-prisao.html
|Cultura
|Sean Combs, Diddy, prisão, privilégios
|3098
|Sean 'Diddy' Combs leva vida de luxo na prisão
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512415-sean-diddy-combs-leva-vida-de-luxo-na-prisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512430-grupo-eletrolar-lanca-all-connected-media.html
|Mundo Corporativo
|3547
|Grupo Eletrolar lança All Connected Media
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512430-grupo-eletrolar-lanca-all-connected-media.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512435-congresso-ibgc-o-ser-humano-na-lideranca-da-transformacao.html
|Mundo Corporativo
|3402
|Congresso IBGC: o ser humano na liderança da transformação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512435-congresso-ibgc-o-ser-humano-na-lideranca-da-transformacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 14:53
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512436-e-commerce-de-moda-o-que-levou-o-clean-girl-club-a-zerar-trocas-e-devolucoes.html
|Networking e Negócios
|5039
|E-commerce de moda: o que levou o Clean Girl Club a zerar trocas e devoluções
|7d20d7ef-bf8f-4259-a763-37dd678e7ab8
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:00
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512440-ponte-de-66-anos-construida-por-franceses-sera-demolida-para-obra.html
|Nacional
|Reforma, Obra, Ponte, Nacional
|1747
|Ponte de 66 anos construída por franceses será demolida para obra
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512440-ponte-de-66-anos-construida-por-franceses-sera-demolida-para-obra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512447-arco-do-triunfo-monumento-simbolo-de-paris-guarda-a-memoria-de-napoleao.html
|Galeria
|6
|Arco do Triunfo: monumento símbolo de Paris guarda a memória de Napoleão
|https://www.flipar.com.br/?p=689671&preview=true&preview_id=689671
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:08
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512398-forca-tarefa-na-protecao-do-eleitor-mineiro-e-da-urna.html
|Política
|tre-mg, eleicoes-2026, urna, segurança
|12109
|Força-tarefa na proteção do eleitor mineiro e da urna
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512398-forca-tarefa-na-protecao-do-eleitor-mineiro-e-da-urna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:08
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512423-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-possibilidade-de-granizo.html
|Gerais
|alerta, Belo Horizonte, chuva, Defesa Civil, dó, granizo
|898
|BH: Defesa Civil emite alerta de possibilidade de granizo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512423-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-possibilidade-de-granizo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:18
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512410-trumps-parecem-bonzinhos-perto-dos-bolsonaros-diz-revista-alema.html
|Política
|cla, bolsonaro, revista, família, Política, alemã
|3835
|Trumps parecem 'bonzinhos' perto dos Bolsonaros, diz revista alemã
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512410-trumps-parecem-bonzinhos-perto-dos-bolsonaros-diz-revista-alema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:23
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512458-celina-leao-recua-de-lei-seca-em-brasilia-no-primeiro-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1000
|Celina Leão recua de Lei Seca em Brasília no primeiro turno
|https://platobr.com.br/celina-leao-recua-de-lei-seca-em-brasilia-no-primeiro-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:24
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512459-ia-entra-em-nova-fase-exigindo-escala-integracao-e-governanca.html
|Networking e Negócios
|12797
|IA entra em nova fase, exigindo escala, integração e governança
|5e1b7dd4-3099-436f-a138-a14243ff4c5a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:24
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512451-minas-esta-cara-demais-para-o-turista-o-que-explica-o-preco-das-diarias.html
|Turismo
|Minas, minasgeiras, Hospedagem, Preços, Turismo
|13080
|Minas está cara demais para o turista? O que explica o preço das diárias
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512451-minas-esta-cara-demais-para-o-turista-o-que-explica-o-preco-das-diarias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:25
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512445-servidor-de-caps-e-denunciado-por-abuso-sexual-em-troca-de-comida.html
|Gerais
|Abuso sexual
|2064
|Servidor de CAPS é denunciado por abuso sexual em troca de comida
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512445-servidor-de-caps-e-denunciado-por-abuso-sexual-em-troca-de-comida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512462-filha-de-robin-williams-repudia-uso-da-imagem-do-pai-em-conteudo-criado-por-ia-tenha-vergonha-na-cara.html
|Galeria
|6
|Filha de Robin Williams repudia uso da imagem do pai em conteúdo criado por IA: ‘Tenha vergonha na cara’
|https://www.flipar.com.br/?p=689501
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:29
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512411-jogos-ilegais-e-cartao-clonado-sao-apreendidos-em-casino-no-belvedere.html
|Gerais
|jogos
|2604
|Jogos ilegais e cartão clonado são apreendidos em casino no Belvedere
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512411-jogos-ilegais-e-cartao-clonado-sao-apreendidos-em-casino-no-belvedere.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512439-etarismo-medico-sintomas-no-climaterio-sao-tratados-como-coisa-da-idade.html
|Bem viver
|etarismo, climatério, menopausa, mulheres
|3691
|Etarismo médico: sintomas no climatério são tratados como "coisa da idade"
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512439-etarismo-medico-sintomas-no-climaterio-sao-tratados-como-coisa-da-idade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512474-cyrela-promove-mes-da-inovacao-e-transformacao-interna.html
|Mundo Corporativo
|3000
|Cyrela promove Mês da Inovação e transformação interna
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512474-cyrela-promove-mes-da-inovacao-e-transformacao-interna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512475-34-dos-consumidores-globais-dizem-que-estao-piores-financeiramente-do-que-ha-um-ano-a-medida-que-as-familias-se-adaptam-a-uma-nova-era-de-incerteza-permanente-descobriu-a-niq.html
|Mundo Corporativo
|10097
|34% dos consumidores globais dizem que estão piores financeiramente do que há um ano à medida que as famílias se adaptam a uma nova era de incerteza permanente, descobriu a NIQ
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512475-34-dos-consumidores-globais-dizem-que-estao-piores-financeiramente-do-que-ha-um-ano-a-medida-que-as-familias-se-adaptam-a-uma-nova-era-de-incerteza-permanente-descobriu-a-niq.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:34
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512472-justica-marca-audiencia-entre-renato-aragao-e-a-filha-por-cobranca-de-rs-872-48558.html
|Cultura
|Renato Aragão, Juliana Rangel Aragão, Audiência
|1769
|Justiça marca audiência entre Renato Aragão e a filha por cobrança de R$ 872.485,58
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512472-justica-marca-audiencia-entre-renato-aragao-e-a-filha-por-cobranca-de-rs-872-48558.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:37
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512437-kenye-west-tem-shows-cancelados-na-russia-apos-semanas-de-impasse.html
|Cultura
|Kanye West, shows, Rússia, cancelamento
|2325
|Kenye West tem shows cancelados na Rússia após semanas de impasse
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512437-kenye-west-tem-shows-cancelados-na-russia-apos-semanas-de-impasse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512476-ia-amplia-demanda-por-dados-meteorologicos-confiaveis.html
|Mundo Corporativo
|7038
|IA amplia demanda por dados meteorológicos confiáveis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512476-ia-amplia-demanda-por-dados-meteorologicos-confiaveis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512480-tradicao-expansao-e-novos-negocios-movimentam-o-rs.html
|Mundo Corporativo
|4731
|Tradição, expansão e novos negócios movimentam o RS
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512480-tradicao-expansao-e-novos-negocios-movimentam-o-rs.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512481-agencia-nagase-amplia-seu-ecossistema-digital-em-2026.html
|Mundo Corporativo
|6786
|Agência Nagase amplia seu ecossistema digital em 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512481-agencia-nagase-amplia-seu-ecossistema-digital-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512482-cozinhas-premium-apostam-em-luxo-discreto-e-funcionalidade.html
|Mundo Corporativo
|6712
|Cozinhas premium apostam em luxo discreto e funcionalidade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512482-cozinhas-premium-apostam-em-luxo-discreto-e-funcionalidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512486-eventos-extremos-reforcam-busca-por-resiliencia-energetica.html
|Mundo Corporativo
|3886
|Eventos extremos reforçam busca por resiliência energética
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512486-eventos-extremos-reforcam-busca-por-resiliencia-energetica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:43
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512479-morre-aos-100-anos-peppino-mazzullo-a-voz-do-ratinho-topo-gigio.html
|Cultura
|dublador, luto, italiano, personagem
|1835
|Morre, aos 100 anos, Peppino Mazzullo, a voz do ratinho Topo Gigio
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512479-morre-aos-100-anos-peppino-mazzullo-a-voz-do-ratinho-topo-gigio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:43
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7512489-de-30-mil-para-52-mil-lugares-campeao-europeu-planeja-investimento-de-rs-55-bilhoes-em-ampliacao-de-estadio.html
|Esportes
|4358
|De 30 mil para 52 mil lugares: campeão europeu planeja investimento de R$ 5,5 bilhões em ampliação de estádio
|https://noataque.com.br/futebol/campeonato-ingles/noticia/2026/10/01/de-30-mil-para-52-mil-lugares-campeao-europeu-planeja-investimento-de-r-55-bilhoes-em-ampliacao-de-estadio/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:45
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/09/7511840-ventania-derruba-estatua-de-mausoleu-de-olegario-maciel-no-bonfim.html
|Gerais
|Estátua, Olegário Maciel, Cemitério do Bonfim, Belo Horizonte, derrubada
|2940
|Ventania derruba estátua de mausoléu de Olegário Maciel no Bonfim
|https://www.em.com.br/gerais/2026/09/7511840-ventania-derruba-estatua-de-mausoleu-de-olegario-maciel-no-bonfim.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:47
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7512494-lei-maria-da-penha-tem-novas-regras-para-medidas-protetivas-e-defesa.html
|Empresas
|lei, lei maria da penha
|13600
|Lei Maria da Penha tem novas regras para medidas protetivas e defesa
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7512494-lei-maria-da-penha-tem-novas-regras-para-medidas-protetivas-e-defesa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:53
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512497-coliseu-exposicao-imersiva-no-diamondmall-segue-ate-dezembro.html
|Cultura
|EXPOSICAO, Diamond Mall, coliseu, cultura
|3318
|Coliseu: exposição imersiva no DiamondMall segue até dezembro
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512497-coliseu-exposicao-imersiva-no-diamondmall-segue-ate-dezembro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:55
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512377-simulado-testa-resposta-a-emergencias-na-br-040.html
|Gerais
|BR-040, ACIDENTE, RODOVIA, prevenção
|5180
|Simulado testa resposta a emergências na BR-040
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512377-simulado-testa-resposta-a-emergencias-na-br-040.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 15:57
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7512505-estrangeiros-presos-no-brasil-quais-sao-os-direitos-garantidos.html
|Empresas
|13493
|Estrangeiros presos no Brasil: quais são os direitos garantidos?
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7512505-estrangeiros-presos-no-brasil-quais-sao-os-direitos-garantidos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:03
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512512-o-que-o-mercado-quer-saber-ao-final-do-primeiro-turno-das-eleicoes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1850
|O que o mercado quer saber ao final do primeiro turno das eleições
|https://platobr.com.br/o-que-o-mercado-quer-saber-ao-fim-do-primeiro-turno-das-eleicoes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512513-tecnologia-revela-figuras-escondidas-sob-a-superficie-de-quadros-famosos.html
|Galeria
|6
|Tecnologia revela figuras escondidas sob a superfície de quadros famosos
|https://www.flipar.com.br/?p=689669&preview=true&preview_id=689669
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:04
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512450-video-gordin-pichador-e-localizado-e-obrigado-a-limpar-assinatura-em-bh.html
|Gerais
|1503
|Vídeo: ‘gordin pichador’ é localizado e obrigado a limpar assinatura em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512450-video-gordin-pichador-e-localizado-e-obrigado-a-limpar-assinatura-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:11
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512521-camisa-de-michael-jordan-em-the-last-dance-bate-recorde-em-leilao.html
|Internacional
|michael jordan, leilão, camisa, basquete
|2091
|Camisa de Michael Jordan em 'The last dance' bate recorde em leilão
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512521-camisa-de-michael-jordan-em-the-last-dance-bate-recorde-em-leilao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:19
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512529-por-que-o-presidente-do-pdt-apoia-decisao-de-lula-de-nao-ir-ao-debate.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|799
|Por que o presidente do PDT apoia decisão de Lula de não ir ao debate
|https://platobr.com.br/por-que-o-presidente-do-pdt-apoia-decisao-de-lula-de-nao-ir-ao-debate
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:25
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512536-mais-seco-do-mundo-deserto-do-atacama-pode-ter-uma-das-maiores-floracoes-de-sua-historia-apos-chuvas-acima-da-media.html
|Galeria
|6
|Mais seco do mundo, Deserto do Atacama pode ter uma das maiores florações de sua história após chuvas acima da média
|https://www.flipar.com.br/?p=689505
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:27
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512454-santa-luzia-reforca-seguranca-no-conselho-tutelar-apos-agressao-de-pai.html
|Gerais
|Agressão, Conselho, Conselho Tutelar, Pai, segurança, guarda municipal, santa luzia
|2554
|Santa Luzia reforça segurança no Conselho Tutelar após agressão de pai
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512454-santa-luzia-reforca-seguranca-no-conselho-tutelar-apos-agressao-de-pai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512492-cancer-de-mama-quais-cuidados-a-mulher-deve-ter-apos-a-remissao.html
|Bem viver
|sintomas, tratamento, câncer de mama, Outubro Rosa
|5823
|Câncer de mama: quais cuidados a mulher deve ter após a remissão?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512492-cancer-de-mama-quais-cuidados-a-mulher-deve-ter-apos-a-remissao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512542-textron-aviation-constroi-a-forca-de-trabalho-do-futuro-com-o-primeiro-programa-de-aprendizagem-para-jovens-na-area-de-aviacao-do-kansas.html
|Mundo Corporativo
|8338
|Textron Aviation constrói a força de trabalho do futuro com o primeiro programa de aprendizagem para jovens na área de aviação do Kansas.
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512542-textron-aviation-constroi-a-forca-de-trabalho-do-futuro-com-o-primeiro-programa-de-aprendizagem-para-jovens-na-area-de-aviacao-do-kansas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512543-exame-de-ultrassom-avalia-as-trompas-sem-uso-de-radiacao.html
|Mundo Corporativo
|6549
|Exame de ultrassom avalia as trompas sem uso de radiação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512543-exame-de-ultrassom-avalia-as-trompas-sem-uso-de-radiacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512545-rede-planeja-abrir-1-milhao-de-sorrisos-em-2027.html
|Mundo Corporativo
|7355
|Rede planeja abrir 1 milhão de sorrisos em 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512545-rede-planeja-abrir-1-milhao-de-sorrisos-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512546-3f-conecta-regulacao-mercado-e-sustentabilidade.html
|Mundo Corporativo
|7081
|3F conecta regulação, mercado e sustentabilidade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512546-3f-conecta-regulacao-mercado-e-sustentabilidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512547-viagens-familiares-sao-tendencia-no-turismo.html
|Mundo Corporativo
|4944
|Viagens familiares são tendência no turismo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512547-viagens-familiares-sao-tendencia-no-turismo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512548-um-ambiente-de-trabalho-que-merece-um-brinde-bacardi-continua-sua-ascensao-na-lista-da-forbes-de-melhores-empregadores-do-mundo.html
|Mundo Corporativo
|5059
|Um ambiente de trabalho que merece um brinde: Bacardi continua sua ascensão na lista da Forbes de Melhores Empregadores do Mundo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512548-um-ambiente-de-trabalho-que-merece-um-brinde-bacardi-continua-sua-ascensao-na-lista-da-forbes-de-melhores-empregadores-do-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512549-a-boomi-e-reconhecida-como-lider-no-gartner-magic-quadrant-de-2026-para-gerenciamento-de-api.html
|Mundo Corporativo
|7226
|A Boomi é reconhecida como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Gerenciamento de API
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512549-a-boomi-e-reconhecida-como-lider-no-gartner-magic-quadrant-de-2026-para-gerenciamento-de-api.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512550-cirurgia-metabolica-avanca-no-controle-do-diabetes-tipo-2.html
|Mundo Corporativo
|5936
|Cirurgia metabólica avança no controle do diabetes tipo 2
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512550-cirurgia-metabolica-avanca-no-controle-do-diabetes-tipo-2.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:33
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512540-estrategia-inusitada-salva-bar-e-moradores-tem-cerveja-garantida-por-10-anos.html
|Internacional
|pub, bar, inglaterra
|2602
|Estratégia inusitada salva bar e moradores têm cerveja garantida por 10 anos
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512540-estrategia-inusitada-salva-bar-e-moradores-tem-cerveja-garantida-por-10-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:37
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512562-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-avanca-na-rede-paz-sp.html
|Networking e Negócios
|5522
|Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes avança na Rede Paz SP
|06628f8c-eb02-4f8b-ab99-ee5c8717f7bd
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:39
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512495-municipio-mineiro-investiga-16-casos-suspeitos-de-sarna-em-escolas.html
|Gerais
|SP
|3425
|Município mineiro investiga 16 casos suspeitos de sarna em escolas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512495-municipio-mineiro-investiga-16-casos-suspeitos-de-sarna-em-escolas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:41
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512538-bh-tem-alerta-para-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-60km-h.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, Vento
|2258
|BH tem alerta para chuva com raios e ventos de até 60km/h
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512538-bh-tem-alerta-para-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-60km-h.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:45
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512568-vicios-e-tratamento-clinicas-de-reabilitacao-apoiam-na-recuperacao-de-vidas.html
|Networking e Negócios
|14944
|Vícios e tratamento: clínicas de reabilitação apoiam na recuperação de vidas
|04a477df-5713-407c-9aa3-19da764b6b2a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:48
|Juliana Lima
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512572-eleicoes-com-chuva-e-frio-temperatura-despenca-12-c-no-fim-de-semana.html
|Gerais
|Calor, Chuva, Clima, Domingo, Eleições, Fim de semana, Frente fria
|1441
|Eleições com chuva e frio: temperatura despenca 12°C no fim de semana
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512572-eleicoes-com-chuva-e-frio-temperatura-despenca-12-c-no-fim-de-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 16:53
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512588-o-pe-e-o-chao-especialistas-explicam-impactos-no-cerebro-da-nova-geracao.html
|Networking e Negócios
|10604
|O pé e o chão: especialistas explicam impactos no cérebro da nova geração
|3846d44c-f24b-42fc-b7eb-456d2496f6ab
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512573-musculacao-para-iniciantes-como-sair-do-sedentarismo-com-seguranca.html
|Bem viver
|sedentarismo, exercício físico, personal-trainer, academia
|3475
|Musculação para iniciantes: como sair do sedentarismo com segurança?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512573-musculacao-para-iniciantes-como-sair-do-sedentarismo-com-seguranca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:01
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512592-gandhi-o-lider-que-fez-da-resistencia-sem-violencia-um-simbolo-mundial-de-paz.html
|Galeria
|6
|Gandhi: o líder que fez da resistência sem violência um símbolo mundial de paz
|https://www.flipar.com.br/?p=689670&preview=true&preview_id=689670
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:01
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512593-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-redesenha-postos-sp.html
|Networking e Negócios
|5570
|Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes redesenha postos SP
|315c5d16-e7fb-4c5e-8e96-ca3b8ee5343d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:11
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512602-a-disputa-entre-bia-kicis-e-leila-do-volei-chega-a-justica-eleitoral.html
|Política#PlatôBr
|Da Redação
|1605
|A disputa entre Bia Kicis e Leila do Vôlei chega à Justiça Eleitoral
|https://platobr.com.br/a-disputa-entre-bia-kicis-e-leila-do-volei-chega-a-justica-eleitoral
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:11
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512603-o-novo-pedido-para-salvar-bolsonaro-e-a-moeda-de-troca-com-o-stf-no-pos-eleicao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2668
|O novo pedido para salvar Bolsonaro é a moeda de troca com o STF no pós-eleição
|https://platobr.com.br/o-novo-pedido-para-salvar-bolsonaro-e-a-moeda-de-troca-com-o-stf-no-pos-eleicao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:15
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512608-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-amplia-inovacao-em-sp.html
|Networking e Negócios
|5502
|Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes amplia inovação em SP
|44fe3018-5cc3-4a90-9777-51261b045406
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:24
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512463-maria-fumaca-entre-sao-joao-del-rei-e-tiradentes-ganha-nova-operadora.html
|Gerais
|Tiradentes, Maria Fumaça, São João Del-Rei, VLI
|1989
|Maria Fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes ganha nova operadora
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512463-maria-fumaca-entre-sao-joao-del-rei-e-tiradentes-ganha-nova-operadora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:25
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512620-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-inova-em-postos-de-sp.html
|Networking e Negócios
|5568
|Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes inova em postos de SP
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:27
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512587-bateu-desespero-nesse-pessoal-diz-cleitinho-sobre-ataques-de-adversarios.html
|Política
|4817
|"Bateu desespero nesse pessoal", diz Cleitinho sobre ataques de adversários
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512587-bateu-desespero-nesse-pessoal-diz-cleitinho-sobre-ataques-de-adversarios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:31
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512634-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-expande-energia-em-sp.html
|Networking e Negócios
|5467
|Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes expande energia em SP
|51b169fe-4d22-4af1-a7c2-490980b5410c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:35
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512637-celina-sobe-grass-oscila-e-paula-cresce-na-nova-pesquisa-datafolha.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1155
|Celina sobe, Grass oscila e Paula cresce na nova pesquisa Datafolha
|https://platobr.com.br/celina-sobe-grass-oscila-e-paula-cresce-na-nova-pesquisa-datafolha
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:37
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512641-persianas-automatizadas-ganham-espaco-em-projetos-de-casas-inteligentes-em-bh.html
|Networking e Negócios
|4934
|Persianas automatizadas ganham espaço em projetos de casas inteligentes em BH
|c0a5f6e1-7647-443a-9730-2dc565869b05
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:38
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512577-brigas-de-transito-escalam-para-acusacoes-de-homicidio-e-levam-autores-direto-para-a-prisao.html
|Nacional
|Transportes, violência no trânsito, violência, Brasil, mortes
|3621
|Brigas de trânsito escalam para acusações de homicídio e levam autores direto para a prisão
|https://www.tupi.fm/transportes/brigas-de-transito-escalam-para-acusacoes-de-homicidio-e-levam-autores-direto-para-a-prisao-o-alerta-urgente-sobre-a-violencia-que-pode-mudar-uma-vida/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:40
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512511-venda-nova-registrou-7-dos-10-dias-mais-quentes-do-ano-em-bh.html
|Gerais
|Calor, Quente, Temperatura, previsão do tempo, venda nova, bh
|2335
|Venda Nova registrou 7 dos 10 dias mais quentes do ano em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512511-venda-nova-registrou-7-dos-10-dias-mais-quentes-do-ano-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:43
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7512651-elis-lima-carneiro-morre-aos-5-anos-gemea-com-rara-sindrome-de-envelhecimento.html
|Trends
|elis lima carneiro, Hutchinson-Gilford, síndrome
|1949
|Elis Lima Carneiro: morre aos 5 anos gêmea com rara síndrome de envelhecimento
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7512651-elis-lima-carneiro-morre-aos-5-anos-gemea-com-rara-sindrome-de-envelhecimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512649-cargocenter-investe-em-capacitacao-e-aumenta-eficiencia.html
|Mundo Corporativo
|5639
|Cargocenter investe em capacitação e aumenta eficiência
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512649-cargocenter-investe-em-capacitacao-e-aumenta-eficiencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512652-solo-network-e-escolhida-integradora-de-tecnologia-de-2026.html
|Mundo Corporativo
|3978
|Solo Network é escolhida integradora de tecnologia de 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512652-solo-network-e-escolhida-integradora-de-tecnologia-de-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512653-adocao-de-ia-avanca-mas-governanca-ainda-e-ponto-cego.html
|Mundo Corporativo
|3233
|Adoção de IA avança, mas governança ainda é ponto cego
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512653-adocao-de-ia-avanca-mas-governanca-ainda-e-ponto-cego.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512656-elliptic-eleva-o-padrao-de-engenharia-para-gestao-de-riscos-on-chain-com-o-artigo-built-for-compliance-em-meio-a-entrada-em-vigor-de-novas-regras-e-ao-lancamento-de-uma-stablecoin-conjunta-por-bancos.html
|Mundo Corporativo
|7221
|Elliptic eleva o padrão de engenharia para gestão de riscos on-chain com o artigo “Built for Compliance”, em meio à entrada em vigor de novas regras e ao lançamento de uma stablecoin conjunta por bancos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512656-elliptic-eleva-o-padrao-de-engenharia-para-gestao-de-riscos-on-chain-com-o-artigo-built-for-compliance-em-meio-a-entrada-em-vigor-de-novas-regras-e-ao-lancamento-de-uma-stablecoin-conjunta-por-bancos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512657-boomi-es-reconocida-como-lider-en-el-gartner-magic-quadrant-2026-de-gestion-de-api.html
|Mundo Corporativo
|6828
|Boomi es reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 de gestión de API
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512657-boomi-es-reconocida-como-lider-en-el-gartner-magic-quadrant-2026-de-gestion-de-api.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:49
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512658-decimo-terceiro-segunda-parcela-sera-paga-antes-do-prazo-saiba-a-data.html
|Nacional
|Décimo Terceiro, Pagamento, Salário
|2448
|Décimo terceiro: segunda parcela será paga antes do prazo; saiba a data
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512658-decimo-terceiro-segunda-parcela-sera-paga-antes-do-prazo-saiba-a-data.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:49
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512660-lula-perde-chance-de-falar-a-desengajados-e-espera-reverter-dano-no-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1262
|Lula perde chance de falar a ‘desengajados’ e espera reverter dano no 2º turno
|https://platobr.com.br/lula-deixa-de-falar-a-desengajados-e-espera-reverter-dano-no-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:52
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512662-gift-concierge-aponta-tendencias-do-mercado-de-eventos-corporativos-para-2027.html
|Networking e Negócios
|8576
|Gift Concierge aponta tendências do mercado de eventos corporativos para 2027
|245c1f88-d7b2-4187-a78e-2526e6f4e80b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:53
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512589-gabriel-azevedo-esta-confiante-em-reviravolta-nas-pesquisas-eleitorais.html
|Política
|eleições 2026, Governodeminas, gabrielazevedo, campanha, Norte de Minas
|2676
|Gabriel Azevedo está confiante em 'reviravolta' nas pesquisas eleitorais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512589-gabriel-azevedo-esta-confiante-em-reviravolta-nas-pesquisas-eleitorais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:55
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512666-cleitinho-perto-de-vencer-no-primeiro-turno-aponta-datafolha.html
|Política
|Datafolha, Pesquisa, Segundo turno
|2784
|Cleitinho a um ponto de vencer no primeiro turno, aponta Datafolha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512666-cleitinho-perto-de-vencer-no-primeiro-turno-aponta-datafolha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 17:58
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512670-sistema-proprio-ou-assinatura-a-conta-que-decidia-essa-escolha-mudou-nos-dois-lados.html
|Networking e Negócios
|4303
|Sistema próprio ou assinatura: a conta que decidia essa escolha mudou nos dois lados
|f9ef26c2-7a9f-440d-8e5d-f699c9f6b63c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:02
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7512681-como-o-perito-judicial-recebe-do-deposito-da-parte-ao-pagamento-pelo-estado.html
|Networking e Negócios
|2349
|Como o perito judicial recebe: do depósito da parte ao pagamento pelo Estado
|a30341b7-6f31-4786-9c82-a26352cc19b3
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:05
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512688-festa-retro-2mil-estreia-com-dead-fish-pe-lanza-e-hevo84.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Pe Lanza
|4254
|Festa Retrô 2Mil estreia com Dead Fish, Pe Lanza e HEVO84
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7512688-festa-retro-2mil-estreia-com-dead-fish-pe-lanza-e-hevo84.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:07
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512693-da-origem-a-evolucao-da-hipnose-conheca-a-pratica-e-os-famosos-que-recorreram-ao-tratamento.html
|Galeria
|6
|Da origem à evolução da hipnose: conheça a prática e os famosos que recorreram ao tratamento
|https://www.flipar.com.br/?p=689668&preview=true&preview_id=689668
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:10
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512498-bh-vai-sediar-evento-que-reune-cidades-criativas-da-gastronomia.html
|Degusta
|Cidades
|4488
|BH vai sediar evento que reúne Cidades Criativas da Gastronomia
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7512498-bh-vai-sediar-evento-que-reune-cidades-criativas-da-gastronomia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:10
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512690-grupo-corpo-danca-lecuona-queridinha-do-publico-e-sonho-de-bailarinos.html
|Cultura
|dança, grupo Corpo, espetáculo, Palácio das Artes, temporada
|5493
|Grupo Corpo dança "Lecuona", queridinha do público e sonho de bailarinos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512690-grupo-corpo-danca-lecuona-queridinha-do-publico-e-sonho-de-bailarinos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:12
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512695-sensitiva-aponta-o-vencedor-da-eleicao-presidencial.html
|Política
|Eleições-2026, Lene Sensitiva, Flávio Bolsonaro
|1684
|Sensitiva aponta o vencedor da eleição presidencial
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512695-sensitiva-aponta-o-vencedor-da-eleicao-presidencial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:14
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512698-lecuona-e-emotiva-engracada-e-dramatica-diz-rodrigo-pederneiras.html
|Cultura
|dança, grupo Corpo, espetáculo, Palácio das Artes, temporada
|3730
|"Lecuona" é "emotiva, engraçada e dramática", diz Rodrigo Pederneiras
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512698-lecuona-e-emotiva-engracada-e-dramatica-diz-rodrigo-pederneiras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:19
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512703-museu-inima-de-paula-abre-tres-exposicoes-ineditas.html
|Cultura
|artes visuais, exposição, galeria, BH, em cartaz
|5054
|Museu Inimá de Paula abre três exposições inéditas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512703-museu-inima-de-paula-abre-tres-exposicoes-ineditas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:21
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512606-sindrome-do-tunel-do-carpo-afeta-mais-mulheres-e-comeca-com-formigamentos.html
|Bem viver
|mãos, ortopedia, Síndrome do túnel do carpo, formigamento
|5227
|Síndrome do túnel do carpo afeta mais mulheres e começa com formigamentos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512606-sindrome-do-tunel-do-carpo-afeta-mais-mulheres-e-comeca-com-formigamentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:23
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512707-tubarao-bukangi-vira-celebridade-e-atrai-600-mil-pessoas-na-coreia-do-sul.html
|Internacional
|tubarão, coreia do sul, busan
|1793
|Tubarão 'Bukangi' vira celebridade e atrai 600 mil pessoas na Coreia do Sul
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512707-tubarao-bukangi-vira-celebridade-e-atrai-600-mil-pessoas-na-coreia-do-sul.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:29
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512713-american-hostage-reproduz-sequestro-que-virou-espetaculo-midiatico.html
|Cultura
|série, plataforma
|3810
|"American hostage" reproduz sequestro que virou ‘espetáculo’ midiático
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512713-american-hostage-reproduz-sequestro-que-virou-espetaculo-midiatico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:31
|Melissa Souza,Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512566-falta-de-seringas-de-insulina-afeta-abastecimento-na-rede-publica-em-mg.html
|Gerais
|insulina, saúde pública, SUS, diabates
|13363
|Falta de seringas de insulina afeta abastecimento na rede pública em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512566-falta-de-seringas-de-insulina-afeta-abastecimento-na-rede-publica-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:34
|Gabriela Matina
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512722-peca-poe-a-plateia-de-frente-para-o-crime-da-violencia-contra-a-mulher.html
|Cultura
|Teatro, Feminicídio, Violência contra a mulher, CCBB-BH
|3934
|Peça põe a plateia de frente para o crime da violência contra a mulher
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512722-peca-poe-a-plateia-de-frente-para-o-crime-da-violencia-contra-a-mulher.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:41
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512731-operacao-apreende-rs-185-mi-e-investiga-uso-eleitoral-de-beneficios-sociais-no-amapa.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1482
|Operação apreende R$ 1,85 mi e investiga uso eleitoral de benefícios sociais no Amapá
|https://platobr.com.br/operacao-apreende-r-185-mi-e-investiga-uso-eleitoral-de-programa-social-no-amapa
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:47
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/09/7511761-bh-deve-ganhar-16-novos-banheiros-autolimpantes.html
|Gerais
|prefeitura, Pampulha, BH, tecnologia, Inovação, inauguração, banheiro
|5757
|BH deve ganhar 16 novos banheiros autolimpantes
|https://www.em.com.br/gerais/2026/09/7511761-bh-deve-ganhar-16-novos-banheiros-autolimpantes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512742-moody-s-analytics-e-allvue-lancam-modelo-de-risco-de-credito-para-identificar-os-primeiros-sinais-de-estresse-nos-devedores-de-credito-privado.html
|Mundo Corporativo
|10067
|Moody’s Analytics e Allvue lançam modelo de risco de crédito para identificar os primeiros sinais de estresse nos devedores de crédito privado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512742-moody-s-analytics-e-allvue-lancam-modelo-de-risco-de-credito-para-identificar-os-primeiros-sinais-de-estresse-nos-devedores-de-credito-privado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512743-galpoes-lonados-conquistam-espaco-nas-empresas.html
|Mundo Corporativo
|3196
|Galpões lonados conquistam espaço nas empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512743-galpoes-lonados-conquistam-espaco-nas-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512744-desgaste-de-tambor-de-freio-a-tambor-compromete-seguranca.html
|Mundo Corporativo
|3268
|Desgaste de tambor de freio a tambor compromete segurança
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512744-desgaste-de-tambor-de-freio-a-tambor-compromete-seguranca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512745-midocean-conclui-captacao-de-recursos-para-2026-garantindo-mais-de-uss-4-bilhoes-em-compromissos-de-capital-para-acelerar-sua-estrategia-global-de-crescimento-no-setor-de-gnl.html
|Mundo Corporativo
|5863
|MidOcean conclui captação de recursos para 2026, garantindo mais de US$ 4 bilhões em compromissos de capital para acelerar sua estratégia global de crescimento no setor de GNL
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512745-midocean-conclui-captacao-de-recursos-para-2026-garantindo-mais-de-uss-4-bilhoes-em-compromissos-de-capital-para-acelerar-sua-estrategia-global-de-crescimento-no-setor-de-gnl.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:48
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512746-rhb-inicia-novo-ciclo-de-crescimento-por-meio-de-aquisicoes.html
|Mundo Corporativo
|2411
|RHB inicia novo ciclo de crescimento por meio de aquisições
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512746-rhb-inicia-novo-ciclo-de-crescimento-por-meio-de-aquisicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:49
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512697-risco-de-tempestade-prefeito-de-bh-grava-video-para-alertar-populacao.html
|Gerais
|alerta, tempestade, risco, Damião
|2666
|Risco de tempestade: prefeito de BH grava vídeo para alertar população
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512697-risco-de-tempestade-prefeito-de-bh-grava-video-para-alertar-populacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:51
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512741-morre-lito-souza-aos-59-anos.html
|Nacional
|Lito Souza
|2301
|Morre Lito Souza, aos 59 anos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512741-morre-lito-souza-aos-59-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 18:52
|Lucas Lanna Resende
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512747-circo-monta-a-lona-no-shopping-del-rey.html
|Cultura
|Circo, Cultura, Belo Horizonte, Shopping Del Rey
|4355
|Circo monta a lona neste outubro no estacionamento do Shopping Del Rey
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512747-circo-monta-a-lona-no-shopping-del-rey.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 19:00
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512671-bh-registra-segundo-dia-mais-quente-do-ano-com-364-c.html
|Gerais
|Calor, Meteorologia, previsão do tempo
|1940
|BH registra segundo dia mais quente do ano com 36,4°C
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512671-bh-registra-segundo-dia-mais-quente-do-ano-com-364-c.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 19:04
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512714-datafolha-para-o-senado-em-mg-marilia-tem-13-aecio-e-viana-11.html
|Política
|minas-gerais, eleições2026
|3409
|Datafolha para o Senado em MG: Marília tem 13%, Aécio e Viana, 11%
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512714-datafolha-para-o-senado-em-mg-marilia-tem-13-aecio-e-viana-11.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 19:17
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512685-em-fuga-bundinha-abre-as-algemas-e-pula-de-viaduto-para-escapar-da-pm.html
|Gerais
|Polícia, PMMG, Tráfico de Drogas, Vespasiano
|1568
|Em fuga, 'Bundinha' abre as algemas e pula de viaduto para escapar da PM
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512685-em-fuga-bundinha-abre-as-algemas-e-pula-de-viaduto-para-escapar-da-pm.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 19:30
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512721-outubro-comeca-com-chuva-e-temperaturas-elevadas-em-bh.html
|Gerais
|Capital, Temperatura, Tempo
|2951
|Outubro começa com chuva e temperaturas elevadas em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512721-outubro-comeca-com-chuva-e-temperaturas-elevadas-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 19:38
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512771-mega-sena-3065-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-1-10.html
|Nacional
|APOSTAS, Caix, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, Lotofácil
|2648
|Mega-Sena 3065 e outras loterias: confira os números sorteados (1º/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512771-mega-sena-3065-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-1-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 19:42
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512774-quem-era-lito-sousa-especialista-em-aviacao-que-morreu-aos-59-anos.html
|Nacional
|Entretenimento
|1529
|Quem era Lito Sousa, especialista em aviação que morreu aos 59 anos
|https://www.tupi.fm/entretenimento/quem-era-lito-sousa-especialista-em-aviacao-que-morreu-aos-59-anos-apos-luta-contra-doenca-rara/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 19:44
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512779-flavio-bolsonaro-desiste-de-participar-do-debate-na-tv-globo.html
|Política
|Bolsonaro, Debate, Eleições, Flávio Bolsonaro, TV Globo
|779
|Flávio Bolsonaro desiste de participar do debate na TV Globo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512779-flavio-bolsonaro-desiste-de-participar-do-debate-na-tv-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 19:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512783-umios-e-wah-kong-concluem-consorcio-estrategica-no-setor-de-alimentos-para-animais-de-estimacao-no-sudeste-asiatico-japan-corporate-advisory-institute-atuou-como-consultor-na-transacao.html
|Mundo Corporativo
|5915
|Umios e Wah Kong concluem consórcio estratégica no setor de alimentos para animais de estimação no Sudeste Asiático; Japan Corporate Advisory Institute atuou como consultor na transação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512783-umios-e-wah-kong-concluem-consorcio-estrategica-no-setor-de-alimentos-para-animais-de-estimacao-no-sudeste-asiatico-japan-corporate-advisory-institute-atuou-como-consultor-na-transacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 19:48
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512780-mae-raiz-leva-as-dores-e-delicias-da-maternidade-ao-cine-theatro-brasil.html
|Cultura
|Maternidade, Nutella, Teatro, Belo Horizonte
|3941
|'Mãe raiz' leva as dores e delícias da maternidade ao Cine Theatro Brasil
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512780-mae-raiz-leva-as-dores-e-delicias-da-maternidade-ao-cine-theatro-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 19:54
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512755-campus-smart-da-ufmg-sera-o-primeiro-entre-universidades-publicas-do-brasil.html
|Gerais
|Brasil, UFMG, Reitor, Ministério da Educação
|6389
|Campus smart da UFMG será o primeiro entre universidades públicas do Brasil
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512755-campus-smart-da-ufmg-sera-o-primeiro-entre-universidades-publicas-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 20:00
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512793-chuva-forte-causa-destruicao-e-quedas-de-arvores-e-energia-em-juiz-de-fora.html
|Gerais
|Alagamentos, Chuva forte, Chuvas, Defesa Civi, SP, árvores
|1820
|Chuva forte causa destruição e quedas de árvores e energia em Juiz de Fora
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512793-chuva-forte-causa-destruicao-e-quedas-de-arvores-e-energia-em-juiz-de-fora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 20:01
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512788-gilmar-mendes-determina-que-globo-inclua-renan-santos-no-debate.html
|Política
|stf, gilmar-mendes, renan-santos, eleicoes-2026
|791
|Gilmar Mendes determina que Globo inclua Renan Santos no debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512788-gilmar-mendes-determina-que-globo-inclua-renan-santos-no-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 20:06
|Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512785-morre-lito-sousa-a-historia-do-youtuber-que-conquistou-a-internet-e-enfrentou-doenca-rara.html
|Nacional
|Acidente, Amigos, Apoio, Ato, Aviação, Aviões e Músicas, C
|7423
|Morre Lito Sousa: a história do YouTuber que conquistou a internet e enfrentou doença rara
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqz0z0epzdrxo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 20:08
|Paulo Floro - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512795-datafolha-lula-tem-42-e-flavio-bolsonaro-38-no-primeiro-turno-cury-tem-4.html
|Política
|Datafolha, Lula, Pesquisa, eleições 2026, eleições-2026, eleições, Flávio Bolsonaro
|2567
|Datafolha: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 38% no primeiro turno; Cury tem 4%
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512795-datafolha-lula-tem-42-e-flavio-bolsonaro-38-no-primeiro-turno-cury-tem-4.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 20:19
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512796-janones-chama-flavio-bolsonaro-de-cagao-por-desistir-de-ir-a-debate.html
|Política
|eleições 2026, flávio bolsonaro, janones, lula
|559
|Janones chama Flávio Bolsonaro de cagão por desistir de ir a debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512796-janones-chama-flavio-bolsonaro-de-cagao-por-desistir-de-ir-a-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 20:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512807-composecure-inaugura-centro-de-design-em-londres-para-atender-a-crescente-demanda-internacional-por-cartoes-de-metal-premium.html
|Mundo Corporativo
|6474
|CompoSecure Inaugura Centro de Design em Londres para Atender à Crescente Demanda Internacional por Cartões de Metal Premium
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512807-composecure-inaugura-centro-de-design-em-londres-para-atender-a-crescente-demanda-internacional-por-cartoes-de-metal-premium.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 20:33
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512808-reviravoltas-na-globo-debate-se-transforma-em-retrato-da-turbulencia-pre-eleitoral.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2312
|Reviravoltas na Globo: debate se transforma em retrato da turbulência pré-eleitoral
|https://platobr.com.br/reviravoltas-na-globo-debate-se-transforma-em-retrato-da-turbulencia-pre-eleitoral
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 20:38
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512806-renan-santos-vai-ao-debate-da-globo-e-pede-flavio-nao-fuja.html
|Política
|bolsonaro, candidatos, debate, Flavio, flávio bolsonaro, lula
|1058
|Renan Santos vai ao debate da Globo e pede: "Flávio, não fuja"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512806-renan-santos-vai-ao-debate-da-globo-e-pede-flavio-nao-fuja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 20:38
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512809-isidoro-heroi-negro-excluido-da-historia-do-brasil-volta-ao-palco-em-bh.html
|Cultura
|Brasil, Teatro, Escravidão, Diamantina, Evandro Passos
|4860
|Isidoro, herói negro excluído da história do Brasil, volta ao palco em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512809-isidoro-heroi-negro-excluido-da-historia-do-brasil-volta-ao-palco-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 20:59
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512812-quatro-homens-sao-presos-por-sequestro-de-prefeito-no-interior-de-minas.html
|Gerais
|Chefe, Crime, Polícia, Prefeito, Sequestro
|1554
|Polícia prende quatro suspeitos de sequestrar prefeito dentro de casa em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512812-quatro-homens-sao-presos-por-sequestro-de-prefeito-no-interior-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 21:01
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512820-globo-cancela-debate-apos-inclusao-de-renan-e-ausencia-de-flavio.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, debate
|2554
|Globo cancela debate após decisão e desistência de Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512820-globo-cancela-debate-apos-inclusao-de-renan-e-ausencia-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 21:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512821-nao-gosto-desse-tipo-de-debate-diz-lula-em-entrevista-no-flow.html
|Política
|772
|'Não gosto desse tipo de debate', diz Lula, em entrevista no Flow
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512821-nao-gosto-desse-tipo-de-debate-diz-lula-em-entrevista-no-flow.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 21:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512834-nunca-trabalhou-na-vida-diz-lula-sobre-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, Política
|2764
|'Nunca trabalhou na vida', diz Lula sobre Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512834-nunca-trabalhou-na-vida-diz-lula-sobre-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 21:29
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512839-netapp-reconhece-os-vencedores-do-north-america-partner-award.html
|Mundo Corporativo
|12437
|NetApp reconhece os vencedores do North America Partner Award
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512839-netapp-reconhece-os-vencedores-do-north-america-partner-award.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 21:34
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512838-acho-que-as-eleicoes-vao-ser-decididas-no-domingo-diz-lula.html
|Política
|2715
|"Acho que as eleições vão ser decididas no domingo", diz Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512838-acho-que-as-eleicoes-vao-ser-decididas-no-domingo-diz-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 21:42
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512837-flavio-arregao-gritam-apoiadores-de-renan-santos-apos-desistencia.html
|Política
|flávio bolsonaro, Renan Santos, eleicoes-2026
|531
|‘Flávio arregão’: gritam apoiadores de Renan Santos após desistência
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512837-flavio-arregao-gritam-apoiadores-de-renan-santos-apos-desistencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 21:52
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512847-no-flow-lula-diz-que-flavio-tem-relacao-amorosa-com-vorcaro.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, eleicoes-2026
|3790
|No Flow, Lula diz que Flávio tem "relação amorosa" com Vorcaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512847-no-flow-lula-diz-que-flavio-tem-relacao-amorosa-com-vorcaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512852-jovem-condenado-por-roubo-de-celular-em-minas-e-extraditado-de-portugal.html
|Gerais
|Justiça, Minas Gerais, Portugal, roubo
|1390
|Jovem condenado por roubo de celular em Minas é extraditado de Portugal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512852-jovem-condenado-por-roubo-de-celular-em-minas-e-extraditado-de-portugal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512853-lula-no-flow-nao-fosse-eu-pra-enfrentar-os-fascistas-eles-ganhariam.html
|Política
|Lula
|2734
|Lula no Flow: 'Não fosse eu pra enfrentar os fascistas, eles ganhariam'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512853-lula-no-flow-nao-fosse-eu-pra-enfrentar-os-fascistas-eles-ganhariam.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512858-lula-cita-huck-usava-aviao-do-vorcaro-pra-baratear-producao-do-programa.html
|Política
|3062
|Lula cita Huck: 'Usava avião do Vorcaro pra baratear produção do programa'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512858-lula-cita-huck-usava-aviao-do-vorcaro-pra-baratear-producao-do-programa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:27
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512865-nikolas-transforma-praca-sete-em-palanque.html
|Política
|Nikolas, nikolas-ferreira, PL, eleicoes-2026, BH
|1611
|Nikolas transforma Praça Sete em palanque
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512865-nikolas-transforma-praca-sete-em-palanque.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512878-listerine-lanca-oral-care-counts-neste-world-smile-day-os-casos-de-doencas-bucais-chegam-a-373-bilhoes.html
|Mundo Corporativo
|13910
|LISTERINE® lança Oral Care Counts - Neste World Smile Day, os casos de doenças bucais chegam a 3,73 bilhões
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512878-listerine-lanca-oral-care-counts-neste-world-smile-day-os-casos-de-doencas-bucais-chegam-a-373-bilhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512879-a-samsung-bioepis-e-a-teva-expandem-a-parceria-estrategica-para-avancar-com-ate-seis-potenciais-candidatos-a-biossimilares.html
|Mundo Corporativo
|8095
|A Samsung Bioepis e a Teva expandem a parceria estratégica para avançar com até seis potenciais candidatos a biossimilares
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512879-a-samsung-bioepis-e-a-teva-expandem-a-parceria-estrategica-para-avancar-com-ate-seis-potenciais-candidatos-a-biossimilares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:39
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512870-lula-sobre-lulinha-tera-que-prestar-contas-a-sociedade.html
|Política
|3143
|Lula sobre Lulinha: 'Terá que prestar contas à sociedade'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512870-lula-sobre-lulinha-tera-que-prestar-contas-a-sociedade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:42
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512845-meu-adversario-e-um-vira-lata-disse-lula-sobre-flavio-bolsonaro.html
|Política
|A, FLÁVIO, Lula
|2808
|'Meu adversário é um vira-lata', disse Lula sobre Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512845-meu-adversario-e-um-vira-lata-disse-lula-sobre-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:42
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512881-zema-critica-judiciario-apos-cancelamento-de-debate-da-globo.html
|Política
|Política, Romeu-Zema, eleicoes-2026
|1745
|Zema critica Judiciário após cancelamento de debate da Globo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512881-zema-critica-judiciario-apos-cancelamento-de-debate-da-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:45
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512887-o-debate-que-nao-houve-expoe-o-fim-de-uma-campanha-deprimente.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|5526
|O debate que não houve expõe o fim de uma campanha deprimente
|https://platobr.com.br/o-debate-que-nao-houve-expoe-o-fim-de-uma-campanha-deprimente
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 22:54
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512885-lula-no-flow-to-achando-que-vou-ser-eleito-domingo.html
|Política
|2951
|Lula no Flow: 'Tô achando que vou ser eleito domingo'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512885-lula-no-flow-to-achando-que-vou-ser-eleito-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 23:09
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512889-nikolas-quero-ver-se-lula-vai-botar-mais-gente-na-rua-que-o-pia-de-bosta.html
|Política
|Lula, Nikolas Ferreira, nikolas, eleicoes-2026, pt, pl
|1643
|Nikolas: ‘Quero ver se Lula vai botar mais gente na rua que o piá de bosta’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512889-nikolas-quero-ver-se-lula-vai-botar-mais-gente-na-rua-que-o-pia-de-bosta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 23:13
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7512896-oracao-do-anjo-da-guarda-de-cada-signo-descubra-a-sua.html
|Horóscopo
|Anjos da Guarda, Espiritualidade, Orações
|4882
|Oração do anjo da guarda de cada signo: descubra a sua
|https://www.wemystic.com.br/oracao-do-anjo-da-guarda-de-cada-signo/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 23:25
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512810-homem-esfrega-as-proprias-fezes-nas-portas-de-salao-de-eventos.html
|Gerais
|2030
|Homem esfrega as próprias fezes nas portas de salão de eventos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512810-homem-esfrega-as-proprias-fezes-nas-portas-de-salao-de-eventos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 23:25
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7512895-bh-nikolas-reune-apoiadores-e-aliados-na-praca-sete-veja-fotos-do-evento.html
|Galeria
|BH, Nikolas, eleicoes-2026
|-1
|BH: Nikolas reúne apoiadores e aliados na Praça Sete; veja fotos do evento
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7512895-bh-nikolas-reune-apoiadores-e-aliados-na-praca-sete-veja-fotos-do-evento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-01 23:35
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512866-lula-diz-que-brasil-vai-criar-inteligencia-artificial-em-portugues.html
|Política
|2945
|Lula diz que Brasil vai criar 'Inteligência Artificial em português'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512866-lula-diz-que-brasil-vai-criar-inteligencia-artificial-em-portugues.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:00
|Bruno Luis Barros,Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512901-apos-debate-cancelado-na-globo-flavio-chama-lula-de-covarde-em-live.html
|Política
|Debate, Globo, IO, Lula, Política
|3233
|Após debate cancelado na Globo, Flávio chama Lula de covarde em live
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512901-apos-debate-cancelado-na-globo-flavio-chama-lula-de-covarde-em-live.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512977-crise-no-mercado-de-almenara-mpmg-investiga-omissao-da-prefeitura.html
|Gerais
|almenara, mpmg, procon, precariedade, mercado municipal
|3033
|Crise no Mercado de Almenara: MPMG investiga omissão da prefeitura
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512977-crise-no-mercado-de-almenara-mpmg-investiga-omissao-da-prefeitura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512990-entrega-da-nova-carteira-de-identidade-em-minas-pode-ser-feita-pelos-correios.html
|Gerais
|carteira de identidade, cin, rg, minas gerais, correios
|4093
|Entrega da nova Carteira de Identidade em Minas pode ser feita pelos Correios
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512990-entrega-da-nova-carteira-de-identidade-em-minas-pode-ser-feita-pelos-correios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513019-justica-autoriza-retificar-certidao-de-obito-com-uniao-estavel-falsa.html
|Gerais
|certidão de óbito, bh, tjmg
|1919
|Justiça autoriza retificar certidão de óbito com união estável falsa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513019-justica-autoriza-retificar-certidao-de-obito-com-uniao-estavel-falsa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513032-homem-baleado-em-praca-de-bh-sobrevive-a-ataque-surpresa.html
|Gerais
|ataque criminoso, tentativa de homicídio, bh, pmmg
|944
|Homem baleado em praça de BH sobrevive a ataque surpresa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513032-homem-baleado-em-praca-de-bh-sobrevive-a-ataque-surpresa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513069-pbh-aprova-isencao-de-iptu-para-novas-categorias-conheca-a-alteracao.html
|Gerais
|IPTU, isenção de IPTU, pbh, bh
|1089
|PBH aprova isenção de IPTU para novas categorias: conheça a alteração
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513069-pbh-aprova-isencao-de-iptu-para-novas-categorias-conheca-a-alteracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513103-homem-suspeito-de-matar-a-ex-em-nova-lima-e-se-esconder-em-igreja-e-denunciado-pelo-mpmg.html
|Gerais
|feminicidio, tentativa de homicídio, nova lima, mpmg
|2473
|Homem suspeito de matar a ex em Nova Lima e se esconder em igreja é denunciado pelo MPMG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513103-homem-suspeito-de-matar-a-ex-em-nova-lima-e-se-esconder-em-igreja-e-denunciado-pelo-mpmg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513154-mulher-acusada-de-matar-crianca-em-acidente-de-transito-vai-a-juri-popular.html
|Gerais
|tjmg, juiz de fora, homicidio, acidente de transito, zona da mata, júri popular
|1996
|Mulher acusada de matar criança em acidente de trânsito vai a júri popular
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513154-mulher-acusada-de-matar-crianca-em-acidente-de-transito-vai-a-juri-popular.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:05
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512904-governo-intensifica-monitoramento-de-tentativas-de-interferencia-nas-eleicoes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1765
|Governo intensifica monitoramento de tentativas de interferência nas eleições
|https://platobr.com.br/governo-intensifica-monitoramento-de-tentativas-de-interferencia-nas-eleicoes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:05
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512905-pacote-eleitoral-lula-ja-impacta-o-orcamento-de-2027-em-rs-517-bilhoes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1872
|Pacote eleitoral Lula já impacta o orçamento de 2027 em R$ 51,7 bilhões
|https://platobr.com.br/pacote-eleitoral-lula-ja-impacta-o-orcamento-de-2027-em-r-517-bilhoes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:05
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512906-deixa-para-depois-centrao-fica-a-espreita-esperando-o-desempate-entre-lula-e-flavio.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4456
|Deixa para depois: Centrão fica à espreita, esperando o desempate entre Lula e Flávio
|https://platobr.com.br/um-centrao-a-espera-do-desempate-entre-lula-e-flavio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:09
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512907-como-a-crise-no-stf-avancou-para-o-tse-as-vesperas-do-primeiro-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3638
|Como a crise no STF avançou para o TSE às vésperas do primeiro turno
|https://platobr.com.br/como-a-crise-no-stf-respingou-no-tse-as-vesperas-do-primeiro-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 00:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512908-jac-motors-destaca-potencial-de-reducao-do-tco-em-frotas-eletricas-de-distribuicao.html
|Mundo Corporativo
|4636
|JAC Motors destaca potencial de redução do TCO em frotas elétricas de distribuição
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512908-jac-motors-destaca-potencial-de-reducao-do-tco-em-frotas-eletricas-de-distribuicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:00
|André Murad
|https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7512524-mutacao-genetica-e-predisposicao-ao-cancer-de-pulmao.html
|Colunistas#André Murad
|Cancer, Dados, Genética, Mutação, Pesquisas
|3748
|Mutação genética e predisposição ao câncer de pulmão
|https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7512524-mutacao-genetica-e-predisposicao-ao-cancer-de-pulmao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7512708-bariatrica-a-partir-dos-14-anos-novos-criterios-e-desafios.html
|Colunistas#Anna Marina
|minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas
|4306
|Bariátrica a partir dos 14 anos: novos critérios e desafios
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7512708-bariatrica-a-partir-dos-14-anos-novos-criterios-e-desafios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:00
|Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512717-desafio-eleitoral.html
|Opinião
|5792
|Desafio eleitoral
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512717-desafio-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512829-leitor-aponta-pressao-sobre-as-mulheres-vitimas-de-violencia.html
|Opinião
|Mulher, Mulheres
|936
|LEITOR APONTA 'PRESSÃO' SOBRE AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7512829-leitor-aponta-pressao-sobre-as-mulheres-vitimas-de-violencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:00
|Quinho
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7512830-debate-presidencial-2026.html
|Charge
|-1
|Debate presidencial 2026
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7512830-debate-presidencial-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:00
|Marcílio de Moraes
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7512842-mercado-de-trabalho-aquecido-desafia-empresas-e-os-juros.html
|Colunistas#Marcílio de Moraes
|Emprego, Trabalho, juros altos, construção
|5049
| Mercado de trabalho aquecido desafia empresas e os juros
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7512842-mercado-de-trabalho-aquecido-desafia-empresas-e-os-juros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512846-fator-externo-complica-vida-de-lula-para-oposicao-pode-ser-a-vantagem.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|eleição , Lula, Flávio Bolsonaro
|6044
|Fator externo complica vida de Lula; para oposição, pode ser a vantagem
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7512846-fator-externo-complica-vida-de-lula-para-oposicao-pode-ser-a-vantagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512871-retrato-das-pesquisas-algoritmos-e-as-reviravoltas-do-eleitorado.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|pesquisas, eleições, algorítmos, eleicoes-2026
|5972
|Com frequência, eleições são ganhas e são perdidas na última hora
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7512871-retrato-das-pesquisas-algoritmos-e-as-reviravoltas-do-eleitorado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512903-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-02-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 02/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7512903-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-02-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512916-emga-da-continuidade-ao-seu-sucesso-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|5297
|EMGA dá continuidade ao seu sucesso no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512916-emga-da-continuidade-ao-seu-sucesso-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 02:37
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7512917-ipva-zero-para-sempre-delmasso-quer-manter-beneficio-para-eletricos-e-hibridos-no-df.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2238
|IPVA zero para sempre: Delmasso quer manter benefício para elétricos e híbridos no DF
|https://platobr.com.br/ipva-zero-para-sempre-delmasso-quer-manter-beneficio-para-eletricos-e-hibridos-no-df
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 04:00
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512898-nikolas-liga-para-flavio-bolsonaro-durante-ato-no-centro-de-bh.html
|Política
|Bolsonaro, Nikolas, Nikolas ferreira, flavio-bolsonaro, pl, eleicoes-2026
|1116
|Nikolas liga para Flávio Bolsonaro durante ato no Centro de BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512898-nikolas-liga-para-flavio-bolsonaro-durante-ato-no-centro-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 05:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512922-andersen-global-aprimora-a-presenca-juridica-no-paquistao-com-nova-firma-membro.html
|Mundo Corporativo
|2948
|Andersen Global aprimora a presença jurídica no Paquistão com nova firma-membro
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512922-andersen-global-aprimora-a-presenca-juridica-no-paquistao-com-nova-firma-membro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 07:22
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512931-embaixada-dos-eua-suspende-atendimento-no-brasil-entenda-o-motivo.html
|Internacional
|Brasil, Estados unidos, EUA, Governo, Visto
|1659
|Embaixada dos EUA suspende atendimento no Brasil: entenda o motivo
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512931-embaixada-dos-eua-suspende-atendimento-no-brasil-entenda-o-motivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 07:28
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512929-calor-da-tregua-em-bh-com-alerta-para-chuva-forte-raios-e-granizo.html
|Gerais
|1610
|Calor dá trégua em BH com alerta para chuva forte, raios e granizo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512929-calor-da-tregua-em-bh-com-alerta-para-chuva-forte-raios-e-granizo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 07:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512932-convite-da-mohawk-industries-inc-para-participacao-na-chamada-de-conferencia-de-resultados-do-terceiro-trimestre.html
|Mundo Corporativo
|2543
|Convite da Mohawk Industries, Inc. Para Participação na Chamada de Conferência de Resultados do Terceiro Trimestre
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512932-convite-da-mohawk-industries-inc-para-participacao-na-chamada-de-conferencia-de-resultados-do-terceiro-trimestre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 07:41
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512933-luciana-gimenez-nega-despejo-e-diz-estar-de-mudanca-em-sao-paulo.html
|Cultura
|Luciana Gimenez, despejo, mudança, apresentadora
|2023
|Luciana Gimenez nega despejo e diz estar de mudança em São Paulo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512933-luciana-gimenez-nega-despejo-e-diz-estar-de-mudanca-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 07:49
|LUIS EDUARDO DE SOUSA
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512936-entidades-medicas-pedem-a-anvisa-proibicao-de-chips-da-beleza.html
|Bem viver
|chip, beleza, chip da beleza, estética, alerta, riscos
|6948
|Entidades médicas pedem à Anvisa proibição de chips da beleza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512936-entidades-medicas-pedem-a-anvisa-proibicao-de-chips-da-beleza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 07:50
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512937-vai-ser-mesario-veja-quanto-ganha-e-quais-sao-os-beneficios.html
|Política
|Brasil, eleições 2026, mesário, urnas, votação
|3288
|Vai ser mesário? Veja quanto ganha e quais são os benefícios
|https://www.tupi.fm/brasil/vai-ser-mesario-veja-quanto-ganha-e-quais-sao-os-beneficios/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 07:58
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512939-vamos-resolver-essa-eleicao-domingo-pede-flavio.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicoes, flavio-bolsonaro
|3404
|'Vamos resolver essa eleição domingo', pede Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512939-vamos-resolver-essa-eleicao-domingo-pede-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:00
|AFP FTP
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512938-trump-promete-atacar-o-ira-com-muita-forca-se-pais-tiver-envolvimento-com-ataque-no-voo-da-flydubai.html
|Internacional
|EUA, Irã, política, guerra, aviação, Israel, Donald Trump
|2857
|Trump promete atacar o Irã com 'muita força' se país tiver envolvimento com ataque no voo da Flydubai
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512938-trump-promete-atacar-o-ira-com-muita-forca-se-pais-tiver-envolvimento-com-ataque-no-voo-da-flydubai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:08
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512941-dois-jovens-morrem-apos-carro-bater-contra-poste-no-rio.html
|Nacional
|rio, Avenida Brasil, acidente, mortos, jovens
|1276
|Dois jovens morrem após carro bater contra poste no Rio
|https://www.tupi.fm/rio/dois-jovens-morrem-apos-carro-bater-contra-poste-na-avenida-brasil/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:13
|Larissa Brandes
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7512944-calor-de-40-c-altera-disponibilidade-de-produtos-nos-mercados-confira.html
|Economia
|Economia
|2976
|Calor de 40°C altera disponibilidade de produtos nos mercados: confira
|https://www.tupi.fm/economia/calor-de-40c-altera-disponibilidade-de-produtos-basicos-nos-mercados-confira-a-lista-de-substituicoes-estrategicas-para-driblar-os-efeitos-da-crise-climatica/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:13
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512948-ana-maria-braga-renova-o-visual-para-a-segunda-temporada-do-chef-de-alto-nivel.html
|Galeria
|6
|Ana Maria Braga renova o visual para a segunda temporada do “Chef de Alto Nível”
|https://www.flipar.com.br/?p=689749
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:14
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512947-homem-confessa-ter-matado-irmao-por-causa-de-um-celular-na-grande-bh.html
|Gerais
|homicidio, grande bh, ibirité, furto de celular
|1783
|Homem confessa ter matado irmão por causa de um celular na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512947-homem-confessa-ter-matado-irmao-por-causa-de-um-celular-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:17
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512952-obras-do-brt-amazonas-avancam-com-decreto-de-desapropriacao-na-regiao-da-gameleira.html
|Gerais
|brt, bh, mobilidade urbana
|2270
|Obras do BRT Amazonas avançam com decreto de desapropriação na região da Gameleira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512952-obras-do-brt-amazonas-avancam-com-decreto-de-desapropriacao-na-regiao-da-gameleira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:20
|CLAUDINEI QUEIROZ
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512946-veja-a-previsao-do-tempo-para-o-domingo-de-eleicao-nas-27-capitais.html
|Nacional
|chuva, nublado, eleições 2026, domingo, BH, capitais
|5840
|Veja a previsão do tempo para o domingo de eleição nas 27 capitais
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512946-veja-a-previsao-do-tempo-para-o-domingo-de-eleicao-nas-27-capitais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:22
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512958-sapo-cururu-vira-paciente-apos-ataque-em-uberlandia.html
|Gerais
|uberlandia, TriânguloMineiro, sapo cururu
|2805
|Sapo-cururu vira paciente após ataque em Uberlândia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512958-sapo-cururu-vira-paciente-apos-ataque-em-uberlandia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:25
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512943-agu-pede-investigacao-sobre-possivel-verba-de-trump-para-grupos-no-brasil.html
|Política
|Advocacia-Geral da União, AGU, Dinheiro, Donald Trump, Estados Unidos, Eua, Geral, eleições 2026
|4501
|AGU pede investigação sobre possível verba de Trump para grupos no Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512943-agu-pede-investigacao-sobre-possivel-verba-de-trump-para-grupos-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:27
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512960-datafolha-62-nao-sabem-numero-do-candidato-a-governador-em-mg.html
|Política
|2451
|Datafolha: 62% não sabem número do candidato a governador em MG
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512960-datafolha-62-nao-sabem-numero-do-candidato-a-governador-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:31
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512962-mulher-de-65-anos-e-presa-no-galeao-com-40-frascos-de-remedio-emagrecedor.html
|Nacional
|canetas emagrecedoras, falsificação, Galeão, presa
|1933
|Mulher de 65 anos é presa no Galeão com 40 frascos de remédio emagrecedor
|https://www.tupi.fm/rio/mulher-de-65-anos-e-presa-no-galeao-com-40-frascos-de-remedio-emagrecedor/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:32
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512963-leilao-da-receita-tem-camaro-por-rs-54-mil-e-iphone-por-rs-35-mil.html
|Nacional
|2512
|Leilão da Receita tem Camaro por R$ 54 mil e iPhone por R$ 3,5 mil
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512963-leilao-da-receita-tem-camaro-por-rs-54-mil-e-iphone-por-rs-35-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:35
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512964-policia-civil-fecha-farmacia-clandestina-que-vendia-anabolizantes-em-bh.html
|Gerais
|Anabolizante, Anabolizantes, Operação, Polícia, Polícia civil
|1453
|Polícia Civil fecha farmácia clandestina que vendia anabolizantes em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512964-policia-civil-fecha-farmacia-clandestina-que-vendia-anabolizantes-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:38
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512970-confessou-o-crime-por-audio-e-tentou-se-matar-homem-e-condenado-a-37-anos-por-feminicidio.html
|Gerais
|Assassinato, Condenado, Crime, Feminicídio, Homem, Justiça
|2111
|Confessou o crime por áudio e tentou se matar: homem é condenado a 37 anos por feminicídio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7512970-confessou-o-crime-por-audio-e-tentou-se-matar-homem-e-condenado-a-37-anos-por-feminicidio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512972-venture-global-e-conocophillips-anunciam-contrato-de-compra-e-venda-de-gnl-de-20-anos.html
|Mundo Corporativo
|3925
|Venture Global e ConocoPhillips anunciam contrato de compra e venda de GNL de 20 anos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7512972-venture-global-e-conocophillips-anunciam-contrato-de-compra-e-venda-de-gnl-de-20-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:40
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7512965-heranca-de-lito-sousa-saiba-quem-fica-com-a-fortuna-milionaria.html
|Cultura
|Entretenimento
|1210
|Herança de Lito Sousa: saiba quem fica com a fortuna milionária
|https://www.tupi.fm/entretenimento/heranca-de-lito-sousa-saiba-quem-fica-com-a-fortuna-milionaria/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512974-crise-sem-fim-dino-pode-afastar-kassio-nunes-de-relatorias-no-tse.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, kassio nunes marques, flávio dino, tse, stf
|3415
|Crise sem fim: Dino pode afastar Kassio Nunes de relatorias no TSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512974-crise-sem-fim-dino-pode-afastar-kassio-nunes-de-relatorias-no-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:45
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512973-entenda-a-briga-judicial-entre-renato-aragao-e-a-filha-por-rs-1-milhao.html
|Nacional
|2479
|Entenda a briga judicial entre Renato Aragão e a filha por R$ 1 milhão
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512973-entenda-a-briga-judicial-entre-renato-aragao-e-a-filha-por-rs-1-milhao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 08:52
|Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512976-velorio-de-lito-sousa-sera-aberto-ao-publico-nesta-sexta-feira-2.html
|Nacional
|Lito Souza, influenciador , doença, Creutzfeldt-Jakob, luto, despedida, publico
|1951
|Velório de Lito Sousa será aberto ao público nesta sexta-feira (2)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512976-velorio-de-lito-sousa-sera-aberto-ao-publico-nesta-sexta-feira-2.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512979-para-ganhar-votos-flavio-promete-acabar-com-amarras-ambientais.html
|Política
|eleições 2026, meio ambiente, flávio bolsonaro, pauta ambiental
|3313
|Para ganhar votos, Flávio promete acabar com 'amarras ambientais'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512979-para-ganhar-votos-flavio-promete-acabar-com-amarras-ambientais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:02
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512981-paul-mccartney-compara-fim-dos-beatles-a-ser-demitido-comecei-a-beber.html
|Galeria
|6
|Paul McCartney compara fim dos Beatles a ser demitido: ‘Comecei a beber’
|https://www.flipar.com.br/?p=689610
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:13
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7512988-sobre-viciados.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas
|3627
|Sobre viciados
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7512988-sobre-viciados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:13
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7512989-tallulah-willis-publica-foto-rara-ao-lado-do-pai-bruce-willis.html
|Galeria
|6
|Tallulah Willis publica foto rara ao lado do pai, Bruce Willis
|https://www.flipar.com.br/?p=689768
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:16
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512987-tem-ate-uma-capivara-no-meio-da-pista-confusao-durante-chuva-quase-leva-pai-a-acionar-bombeiros.html
|Nacional
|1598
|'Tem até uma capivara no meio da pista': confusão durante chuva quase leva pai a acionar bombeiros
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512987-tem-ate-uma-capivara-no-meio-da-pista-confusao-durante-chuva-quase-leva-pai-a-acionar-bombeiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:22
|PATRÍCIA CAMPOS MELLO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512983-eduardo-bolsonaro-diz-que-corrupcao-de-vorcaro-e-o-de-menos.html
|Política
|8 de janeiro, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Prisão, FLÁVIO BOLSONARO, ELEIÇÕES 2026
|2541
|Eduardo Bolsonaro diz que corrupção de Vorcaro 'é o de menos'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512983-eduardo-bolsonaro-diz-que-corrupcao-de-vorcaro-e-o-de-menos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:22
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512994-entenda-a-lei-que-oficializou-nossa-senhora-aparecida-como-padroeira-do-brasil-ha-mais-de-40-anos.html
|Nacional
|2829
|Entenda a lei que oficializou Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil há mais de 40 anos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7512994-entenda-a-lei-que-oficializou-nossa-senhora-aparecida-como-padroeira-do-brasil-ha-mais-de-40-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:29
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512998-ela-seria-a-primeira-mulher-executada-em-200-anos-mas-sobreviveu-a-injecao-letal.html
|Internacional
|2531
|Ela seria a primeira mulher executada em 200 anos, mas sobreviveu à injeção letal
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7512998-ela-seria-a-primeira-mulher-executada-em-200-anos-mas-sobreviveu-a-injecao-letal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:31
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512999-lasers-gigantes-no-deserto-do-atacama-saiba-por-que-cientistas-criam-estrelas.html
|Turismo
|3303
|Lasers gigantes no deserto do Atacama: saiba por que cientistas criam "estrelas"
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7512999-lasers-gigantes-no-deserto-do-atacama-saiba-por-que-cientistas-criam-estrelas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:34
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513003-carro-eletrico-causa-mais-enjoo-entenda-a-ciencia-por-tras-do-mal-estar.html
|Bem viver
|1851
|Carro elétrico causa mais enjoo? Entenda a ciência por trás do mal-estar
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513003-carro-eletrico-causa-mais-enjoo-entenda-a-ciencia-por-tras-do-mal-estar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:35
|TAMARA NASSIF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512996-datafolha-78-dizem-ser-favoraveis-a-proibicao-das-bets-por-lula.html
|Política
|Aposta, Bets, Brasil, Cassino, Datafolha, Pesquisa, eleições 2026, lula
|2673
|Datafolha: 78% dizem ser favoráveis à proibição das bets por Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512996-datafolha-78-dizem-ser-favoraveis-a-proibicao-das-bets-por-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513007-afetado-por-doenca-rara-influenciador-de-aviacao-lito-sousa-morre-aos-59-anos.html
|Galeria
|6
|Afetado por doença rara, influenciador de aviação Lito Sousa morre aos 59 anos
|https://www.flipar.com.br/?p=689832
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:36
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513005-dia-das-criancas-em-bh-mais-de-100-atracoes-gratuitas-em-outubro.html
|Cultura
|3540
|Dia das Crianças em BH: mais de 100 atrações gratuitas em outubro
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513005-dia-das-criancas-em-bh-mais-de-100-atracoes-gratuitas-em-outubro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:38
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513006-stj-autoriza-penhora-de-salario-para-pagar-dividas-veja-as-regras.html
|Nacional
|1649
|STJ autoriza penhora de salário para pagar dívidas; veja as regras
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513006-stj-autoriza-penhora-de-salario-para-pagar-dividas-veja-as-regras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:45
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512986-confira-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-de-minas-nesta-sexta-2-10.html
|Política
|Agenda, Candidatos, Eleições 2026, Governo de Minas, cleitinho, alexandre Kalil, flávio roscoe, patrus ananias, gabriel azevedo, mateus simões
|2615
|Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (2/10)
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512986-confira-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-de-minas-nesta-sexta-2-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 09:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513013-imovel-no-paraguai-pode-render-uss-10-mil-a-corretor.html
|Mundo Corporativo
|3160
|Imóvel no Paraguai pode render US$ 10 mil a corretor
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513013-imovel-no-paraguai-pode-render-uss-10-mil-a-corretor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:02
|Carlos Marcelo
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7512604-abranches-congresso-tomou-poder-e-rompeu-com-presidencialismo-de-coalizao.html
|Pensar
|abranches, bolsonaro, cientista político, democracia, presidencialismo, sérgio
|4587
|Abranches: Congresso tomou poder e rompeu com presidencialismo de coalizão
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7512604-abranches-congresso-tomou-poder-e-rompeu-com-presidencialismo-de-coalizao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:09
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513024-duelo-de-audiencia-lula-10-milhoes-no-flow-x-flavio-5-milhoes-na-live.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, DEBATE NA GLOBO, FLOW
|1740
|Duelo de audiência: Lula, 10 milhões no Flow x Flávio, 5 milhões na live
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513024-duelo-de-audiencia-lula-10-milhoes-no-flow-x-flavio-5-milhoes-na-live.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:09
|Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513026-australia-segue-eua-e-fecha-embaixada-no-brasil-por-ameaca-de-crimes-violentos.html
|Internacional
|Embaixada, Segurança
|1755
|Austrália segue EUA e fecha embaixada no Brasil por "ameaça de crimes violentos"
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513026-australia-segue-eua-e-fecha-embaixada-no-brasil-por-ameaca-de-crimes-violentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513030-harry-e-meghan-criticam-paparazzi-perto-da-escola-dos-filhos-no-reino-unido.html
|Galeria
|6
|Harry e Meghan criticam paparazzi perto da escola dos filhos no Reino Unido
|https://www.flipar.com.br/?p=689777
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:32
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513035-pensou-que-fosse-esquilo-morador-encontra-homem-morando-em-seu-sotao.html
|Internacional
|1409
|Pensou que fosse esquilo: morador encontra homem 'morando' em seu sótão
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513035-pensou-que-fosse-esquilo-morador-encontra-homem-morando-em-seu-sotao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:32
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513038-o-resultado-que-a-campanha-de-flavio-bolsonaro-espera-no-domingo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|709
|O resultado que a campanha de Flávio Bolsonaro espera no domingo
|https://platobr.com.br/o-resultado-que-a-campanha-de-flavio-bolsonaro-espera-no-domingo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:36
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7513039-dos-uss-10-bilhoes-prometidos-por-bezos-para-protecao-climatica-mais-de-uss-7-bilhoes-ainda-nao-sairam-do-papel.html
|Trends
|2385
|Dos US$ 10 bilhões prometidos por Bezos para proteção climática, mais de US$ 7 bilhões ainda não saíram do papel
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7513039-dos-uss-10-bilhoes-prometidos-por-bezos-para-protecao-climatica-mais-de-uss-7-bilhoes-ainda-nao-sairam-do-papel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:41
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513042-brasilia-ganha-projecao-nacional-com-modelo-pioneiro-de-reabilitacao.html
|Networking e Negócios
|7193
|Brasília ganha projeção nacional com modelo pioneiro de reabilitação
|bc9c7250-3f54-44f8-af38-c72141159b7c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:43
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7513041-demitida-de-multinacional-aos-59-anos-mulher-muda-de-vida-e-vai-morar-na-antartica.html
|Trends
|2787
|Demitida de multinacional aos 59 anos, mulher muda de vida e vai morar na Antártica
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7513041-demitida-de-multinacional-aos-59-anos-mulher-muda-de-vida-e-vai-morar-na-antartica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513046-99-e-nova-patrocinadora-oficial-do-time-brasil.html
|Mundo Corporativo
|4860
|99 é nova patrocinadora oficial do Time Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513046-99-e-nova-patrocinadora-oficial-do-time-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513047-sair-das-dividas-especialista-explica-o-primeiro-passo.html
|Mundo Corporativo
|7384
|Sair das dívidas: especialista explica o primeiro passo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513047-sair-das-dividas-especialista-explica-o-primeiro-passo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:47
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513053-lula-ja-elegeu-um-culpado-por-eventual-derrota.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1087
|Lula já elegeu um culpado por eventual derrota
|https://platobr.com.br/lula-ja-elegeu-um-culpado-por-eventual-derrota
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513055-por-apoio-a-flavio-marcal-pede-desistencia-de-caiado-zema-e-cury.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicoes, flavio-bolsonaro, pablo-marcal
|2449
|Por apoio a Flávio, Marçal pede desistência de Caiado, Zema e Cury
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513055-por-apoio-a-flavio-marcal-pede-desistencia-de-caiado-zema-e-cury.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:54
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7513058-jogar-pilha-no-lixo-pode-causar-incendio-veja-onde-descartar-corretamente.html
|Casa e Decoração
|1531
|Jogar pilha no lixo pode causar incêndio: veja onde descartar corretamente
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7513058-jogar-pilha-no-lixo-pode-causar-incendio-veja-onde-descartar-corretamente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 10:56
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7513059-quem-e-smit-machchhar-o-piloto-heroi-que-salvou-voo-para-israel.html
|Trends
|2602
|Quem é Smit Machchhar, o piloto herói que salvou voo para Israel
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7513059-quem-e-smit-machchhar-o-piloto-heroi-que-salvou-voo-para-israel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:08
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513070-fechamento-de-embaixadas-e-um-alerta-na-ponta-do-funil-eleitoral-de-2026.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1266
|Fechamento de embaixadas é um alerta na ponta do funil eleitoral de 2026
|https://platobr.com.br/fechamento-de-embaixadas-e-um-alerta-na-ponta-do-funil-eleitoral-de-2026
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:14
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513073-pejotizacao-cresce-e-reacende-debate-sobre-vinculo-de-emprego.html
|Networking e Negócios
|5216
|Pejotização cresce e reacende debate sobre vínculo de emprego
|cab7451b-4a0c-4a40-a9ee-61ae4cd15727
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:16
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513057-corpo-em-decomposicao-e-encontrado-em-predio-no-centro-de-bh.html
|Gerais
|Cadáver, Belo Horizonte, pmmg, IML, Centro, PCMG
|1545
|Corpo em decomposição é encontrado em prédio no Centro de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513057-corpo-em-decomposicao-e-encontrado-em-predio-no-centro-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:21
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513080-empresas-tem-ate-10-de-novembro-para-corrigir-creditos-de-pis-e-cofins-apontados-pela-receita.html
|Networking e Negócios
|6894
|Empresas têm até 10 de novembro para corrigir créditos de PIS e Cofins apontados pela Receita
|007a25ff-4b8f-40d9-ae64-22bdf3cf1ca9
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:22
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513056-venda-nova-o-que-e-o-alagado-urbano-que-esta-sendo-construido-na-regiao.html
|Gerais
|Belo Horizonte, Venda Nova, cidade-esponja, Chuvas
|2899
|Venda Nova: o que é o 'alagado urbano' que está sendo construído na região?
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513056-venda-nova-o-que-e-o-alagado-urbano-que-esta-sendo-construido-na-regiao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:28
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513067-br-381-acidente-entre-caminhao-e-caminhonete-deixa-um-morto.html
|Gerais
|Acidente, Br, Caminhão, Carreta, Minas, Minas gerais, Prf
|1085
|BR-381: acidente entre caminhão e caminhonete deixa um morto
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513067-br-381-acidente-entre-caminhao-e-caminhonete-deixa-um-morto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513086-porto-alegre-recebe-a-34-edicao-do-festival-animextreme.html
|Mundo Corporativo
|4225
|Porto Alegre recebe a 34ª edição do festival Animextreme
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513086-porto-alegre-recebe-a-34-edicao-do-festival-animextreme.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513087-taghaus-imobiliaria-lanca-busca-imobiliaria-com-ia-da-openai.html
|Mundo Corporativo
|7157
|Taghaus Imobiliária lança busca imobiliária com IA da OpenAI
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513087-taghaus-imobiliaria-lanca-busca-imobiliaria-com-ia-da-openai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:33
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513088-orcamento-de-marketing-de-2027-separe-o-que-cria-demanda-do-que-so-colhe.html
|Networking e Negócios
|4143
|Orçamento de marketing de 2027: separe o que cria demanda do que só colhe
|00484295-720e-4a4e-bb8f-a035fa681508
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513089-estudio-we-arch-amplia-atuacao-no-norte-catarinense.html
|Mundo Corporativo
|1836
|Estúdio we.arch amplia atuação no norte catarinense
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513089-estudio-we-arch-amplia-atuacao-no-norte-catarinense.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513092-yyforce-implementa-robo-de-servicos-de-hotelaria-no-aloft-by-marriott-langkawi-pantai-tengah-na-malasia.html
|Mundo Corporativo
|7810
|YYForce Implementa Robô de Serviços de Hotelaria no Aloft by Marriott Langkawi Pantai Tengah, na Malásia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513092-yyforce-implementa-robo-de-servicos-de-hotelaria-no-aloft-by-marriott-langkawi-pantai-tengah-na-malasia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513093-ia-pode-reduzir-atrasos-na-jornada-de-pacientes-com-cancer.html
|Mundo Corporativo
|5401
|IA pode reduzir atrasos na jornada de pacientes com câncer
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513093-ia-pode-reduzir-atrasos-na-jornada-de-pacientes-com-cancer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:41
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512357-prefeitura-apaga-post-de-aeroporto-apos-polemica-com-numero-de-flavio.html
|Política
|polêmica, Flávio Bolsonaro, Varginha
|1736
|Prefeitura apaga post de aeroporto após polêmica com número de Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7512357-prefeitura-apaga-post-de-aeroporto-apos-polemica-com-numero-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:43
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513104-propaganda-eleitoral-saiba-o-que-ainda-e-permitido-fazer.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, TSE, BOCA DE URNA, PROPAGANDA ELEITORAL
|2813
|Propaganda eleitoral: saiba o que ainda é permitido fazer
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513104-propaganda-eleitoral-saiba-o-que-ainda-e-permitido-fazer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:43
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513106-acordo-mercosul-e-ue-ciberseguranca-tambem-sera-competitividade.html
|Networking e Negócios
|4825
|Acordo Mercosul e UE: cibersegurança também será competitividade
|1f571b9e-7220-4d58-955d-18436b35cf74
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:47
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513107-anvisa-suspende-venda-de-hidratante-intimo-e-antitranspirante-falsificados-veja-lotes.html
|Nacional
|2094
|Anvisa suspende venda de hidratante íntimo e antitranspirante falsificados; veja lotes
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513107-anvisa-suspende-venda-de-hidratante-intimo-e-antitranspirante-falsificados-veja-lotes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:49
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513014-duda-apos-ato-de-nikolas-em-bh-vazio.html
|Política
|Nikolas, duda salabert, bh, eleições 2026
|795
|Duda após ato de Nikolas em BH: "Vazio"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513014-duda-apos-ato-de-nikolas-em-bh-vazio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:50
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513117-francisca-rodrigues-une-psicanalise-fe-e-proposito-em-sua-atuacao-profissional.html
|Networking e Negócios
|5313
|Francisca Rodrigues une psicanálise, fé e propósito em sua atuação profissional
|1acfba6c-16ef-4809-9ebb-299215566564
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:51
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513116-idosa-autoriza-amputacao-de-uma-perna-e-acorda-sem-as-duas-ela-processa-hospital.html
|Internacional
|2521
|Idosa autoriza amputação de uma perna e acorda sem as duas; ela processa hospital
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7513116-idosa-autoriza-amputacao-de-uma-perna-e-acorda-sem-as-duas-ela-processa-hospital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 11:53
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513119-rico-de-esquerda-e-facil-justica-condena-ratinho-a-se-retratar-sobre-fala-contra-chico-buarque.html
|Cultura
|1942
|'Rico de esquerda é fácil': Justiça condena Ratinho a se retratar sobre fala contra Chico Buarque
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513119-rico-de-esquerda-e-facil-justica-condena-ratinho-a-se-retratar-sobre-fala-contra-chico-buarque.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:01
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513129-pf-ja-teria-sido-acionada-pela-embaixada-americana-policia-militar-reforca-seguranca.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1311
|PF já teria sido acionada pela embaixada americana. Polícia Militar reforça segurança
|https://platobr.com.br/pf-ja-teria-sido-acionada-pela-embaixada-americana-policia-militar-reforca-seguranca
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:02
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513068-projecao-de-estatistico-aponta-o-resultado-da-eleicao-para-presidente.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, augusto cury, eleições 2026, cientista político
|1603
|Projeção de estatístico aponta o resultado da eleição para presidente
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513068-projecao-de-estatistico-aponta-o-resultado-da-eleicao-para-presidente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:08
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513125-mais-de-320-cidades-mineiras-estao-sob-risco-de-temporais-e-alagamentos.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, Chuvas
|6976
|Mais de 320 cidades mineiras estão sob risco de temporais e alagamentos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513125-mais-de-320-cidades-mineiras-estao-sob-risco-de-temporais-e-alagamentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:10
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7513135-coltec-ufmg-abre-reta-final-para-inscricoes-de-180-vagas-no-ensino-medio-2027.html
|Educação
|2538
|Coltec UFMG abre reta final para inscrições de 180 vagas no ensino médio 2027
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7513135-coltec-ufmg-abre-reta-final-para-inscricoes-de-180-vagas-no-ensino-medio-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:11
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513136-vendas-do-dia-das-criancas-em-bh-devem-ser-menores-mas-ticket-medio-sobe-em-2026.html
|Gerais
|2030
|Vendas do Dia das Crianças em BH devem ser menores, mas ticket médio sobe em 2026
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513136-vendas-do-dia-das-criancas-em-bh-devem-ser-menores-mas-ticket-medio-sobe-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:17
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513131-tse-denuncias-eleitorais-pode-ser-feitas-pelo-aplicativo-pardal.html
|Política
|TSE,denúncias eleitorais,aplicativo parda, eleições 2026
|2167
|TSE: denúncias eleitorais pode ser feitas pelo aplicativo Pardal
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/tse-denuncias-eleitorais-pode-ser-feitas-pelo-aplicativo-pardal
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:22
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513144-romeu-zema-nao-desistiria-da-candidatura-no-debate-da-globo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|655
|Romeu Zema não desistiria da candidatura no debate da Globo
|https://platobr.com.br/romeu-zema-nao-desistiria-da-candidatura-no-debate-da-globo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513150-caso-christa-pike-falha-em-execucao-de-mulher-condenada-a-morte-reacende-debate-sobre-injecao-letal-nos-estados-unidos.html
|Galeria
|6
|Caso Christa Pike: falha em execução de mulher condenada à morte reacende debate sobre injeção letal nos Estados Unidos
|https://www.flipar.com.br/?p=689843
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:31
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513145-homem-e-preso-com-armas-municoes-e-rede-usada-para-caca-ilegal-em-minas.html
|Gerais
|Armas, Homem, Ilegal, Preso, PrisÃo, Voz
|1331
|Homem é preso com armas, munições e rede usada para caça ilegal em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513145-homem-e-preso-com-armas-municoes-e-rede-usada-para-caca-ilegal-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:35
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513142-apos-parte-do-novo-apoiar-flavio-vice-de-zema-afirma-que-nao-vao-desistir.html
|Política
|novo, PL, eleições 2026, zema, girão, flávio bolsonaro, lula, apoio
|2671
|Após parte do Novo apoiar Flávio, vice de Zema afirma que não vão desistir
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513142-apos-parte-do-novo-apoiar-flavio-vice-de-zema-afirma-que-nao-vao-desistir.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:49
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513033-sob-alerta-meteorologico-justica-eleitoral-proibe-windbanners-em-bh.html
|Política
|Justiça Eleitoral, Eleições, propaganda eleitoral, eleições 2026, clima, previsão do tempo, defesa civil
|1122
|Sob alerta meteorológico, Justiça Eleitoral proíbe windbanners em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513033-sob-alerta-meteorologico-justica-eleitoral-proibe-windbanners-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 12:52
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513153-umidade-do-ar-pode-chegar-a-12-em-69-cidades-de-minas.html
|Gerais
|tempo, Inmet, Defesa Civil, Baixa umidade
|1773
|Umidade do ar pode chegar a 12% em 69 cidades de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513153-umidade-do-ar-pode-chegar-a-12-em-69-cidades-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:00
|Giulia Granchi - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513160-morre-lito-sousa-o-que-e-a-doenca-de-creutzfeldt-jakob-diagnosticada-no-influenciador.html
|Bem viver
|Lito Souza, Creutzfeldt-Jakob, doença rara, doença neurodegenerativa
|9495
|Morre Lito Sousa: o que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, diagnosticada no influenciador
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx2j8ylddrdo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:00
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513169-eleicoes-2026-qual-a-porcentagem-para-vencer-ja-no-primeiro-turno.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Presidente, votos válidos, 1ºturno
|2315
|Eleições 2026: qual a porcentagem para vencer já no primeiro turno?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513169-eleicoes-2026-qual-a-porcentagem-para-vencer-ja-no-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:01
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513165-carro-e-onibus-colidem-no-dom-bosco-em-bh-e-deixam-2-feridos.html
|Gerais
|Acidente, Carro, Colisão, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Rua, ônibus
|861
|Carro e ônibus colidem no Dom Bosco, em BH, e 2 ficam feridos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513165-carro-e-onibus-colidem-no-dom-bosco-em-bh-e-deixam-2-feridos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:01
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513170-gordura-hidrogenada-por-que-um-tipo-foi-proibido-no-brasil-e-outro-continua-permitido.html
|Galeria
|6
|Gordura hidrogenada: por que um tipo foi proibido no Brasil e outro continua permitido?
|https://www.flipar.com.br/?p=689812
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:13
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513183-lula-pode-ganhar-no-1-turno-entenda-o-cenario-eleitoral.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Lula, Presidente, flávio bolsonaro
|2032
|Lula pode ganhar no 1º turno? Entenda o cenário eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513183-lula-pode-ganhar-no-1-turno-entenda-o-cenario-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513189-pesquisa-revela-habitos-comuns-praticados-por-brasileiros-que-estao-associados-ao-risco-de-cancer-de-estomago.html
|Galeria
|6
|Pesquisa revela hábitos comuns praticados por brasileiros que estão associados ao risco de câncer de estômago
|https://www.flipar.com.br/?p=689845
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513190-sardenha-praias-paradisiacas-historia-milenar-e-paisagens-surpreendentes.html
|Galeria
|6
|Sardenha: praias paradisíacas, história milenar e paisagens surpreendentes
|https://www.flipar.com.br/?p=689350&preview=true&preview_id=689350
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:27
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513191-cacau-haxkar-lanca-beijo-no-coracao-seu-1-single-da-carreira.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Beijo, Single, pop
|3974
|Cacau Haxkar lança "Beijo no Coração", seu 1º single da carreira
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513191-cacau-haxkar-lanca-beijo-no-coracao-seu-1-single-da-carreira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:37
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513193-video-bh-registra-chuva-na-tarde-desta-sexta-feira-2-10.html
|Gerais
|1465
|Vídeo: BH registra chuva na tarde desta sexta-feira (2/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513193-video-bh-registra-chuva-na-tarde-desta-sexta-feira-2-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:37
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513200-vorcaro-prometeu-a-ronaldo-ajuda-para-emprestimo-ao-cruzeiro-diz-revista.html
|Política
|banco master, daniel vorcaro
|3017
|Vorcaro prometeu a Ronaldo ajuda para empréstimo ao Cruzeiro, diz revista
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513200-vorcaro-prometeu-a-ronaldo-ajuda-para-emprestimo-ao-cruzeiro-diz-revista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513203-sangramento-na-gengiva-pede-avaliacao-alerta-dentista.html
|Mundo Corporativo
|7626
|Sangramento na gengiva pede avaliação, alerta dentista
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513203-sangramento-na-gengiva-pede-avaliacao-alerta-dentista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:43
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513208-formacao-profissional-surge-como-nova-fronteira-no-mercado-de-leiloes.html
|Networking e Negócios
|10823
|Formação profissional surge como nova fronteira no mercado de leilões
|d20fe70b-c471-47a2-8253-1352f56207e3
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:44
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513206-eleicoes-algum-presidente-ja-se-elegeu-no-primeiro-turno-no-brasil.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Lula
|1657
|Eleições: algum presidente já se elegeu no primeiro turno no Brasil?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513206-eleicoes-algum-presidente-ja-se-elegeu-no-primeiro-turno-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:46
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513209-previsao-de-vidente-crava-vencedor-das-eleicoes-presidenciais-com-52.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro
|1944
|Previsão de vidente crava vencedor das eleições presidenciais com 52%
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513209-previsao-de-vidente-crava-vencedor-das-eleicoes-presidenciais-com-52.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:49
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513186-montadora-e-condenada-em-rs-15-mil-por-homofobia-a-ex-funcionario-em-betim.html
|Gerais
|indenização, homofobia, preconceito, danos morais, diversidade, trabalho, empresa, betim
|2051
|Montadora é condenada em R$ 15 mil por homofobia a ex-funcionário, em Betim
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513186-montadora-e-condenada-em-rs-15-mil-por-homofobia-a-ex-funcionario-em-betim.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512715-creatina-alem-do-treino-o-que-explica-o-aumento-do-uso-do-suplemento.html
|Bem viver
|alimentação, Creatina, suplementação, massa muscular
|4778
|Creatina além do treino: o que explica o aumento do uso do suplemento
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7512715-creatina-alem-do-treino-o-que-explica-o-aumento-do-uso-do-suplemento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 13:57
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513220-eleicoes-2026-saiba-se-falta-no-primeiro-turno-impede-voto-no-segundo.html
|Política
|Eleições, eleições 2026, turno, voto, ausência
|2039
|Eleições 2026: saiba se falta no primeiro turno impede voto no segundo
|https://www.tupi.fm/eleicoes/eleicoes-2026-saiba-se-falta-no-primeiro-turno-impede-voto-no-segundo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:01
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513229-neve-granizo-geada-e-orvalho-entenda-como-cada-um-se-forma.html
|Galeria
|6
|Neve, granizo, geada e orvalho: entenda como cada um se forma
|https://www.flipar.com.br/?p=689639
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:02
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513231-sindico-acompanha-em-um-so-painel-os-gastos-da-obra-do-condominio.html
|Networking e Negócios
|4289
|Síndico acompanha em um só painel os gastos da obra do condomínio
|e1d4d9e1-9fa6-445e-a499-8db8ef64b61f
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:07
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513226-metro-em-bh-tera-intervalos-maiores-na-proxima-semana-confira.html
|Gerais
|BH, Metrô, Metrô BH, Obras, trasnporte público, Mobilidadeurbana
|1772
|Metrô em BH terá intervalos maiores na próxima semana; confira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513226-metro-em-bh-tera-intervalos-maiores-na-proxima-semana-confira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:09
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513214-bh-e-mais-761-cidades-de-mg-estao-sob-alerta-amarelo-de-granizo.html
|Gerais
|Alerta, Alerta amarelo
|12462
|BH e mais 761 cidades de MG estão sob alerta amarelo de granizo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513214-bh-e-mais-761-cidades-de-mg-estao-sob-alerta-amarelo-de-granizo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:11
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513241-asfixia-social-lanca-clipe-de-baiao-de-dois-e-inicia-turne-internacional.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|rock
|5155
|Asfixia Social lança clipe de "Baião de Dois" e inicia turnê internacional
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513241-asfixia-social-lanca-clipe-de-baiao-de-dois-e-inicia-turne-internacional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:15
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513245-as-perguntas-que-renan-santos-faria-a-flavio-bolsonaro-no-debate-da-globo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1011
|As perguntas que Renan Santos faria a Flávio Bolsonaro no debate da Globo
|https://platobr.com.br/as-perguntas-que-renan-santos-faria-a-flavio-bolsonaro-no-debate-da-globo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:25
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513253-campeao-do-largados-e-pelados-brasil-revela-estrategia-para-sobreviver-sem-roupa-na-natureza.html
|Galeria
|6
|Campeão do ‘Largados e Pelados Brasil’ revela estratégia para sobreviver sem roupa na natureza
|https://www.flipar.com.br/?p=689852
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:30
|Agência Fapesp,Fernanda Bassette
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513223-exposicao-precoce-ao-fumo-passivo-altera-composicao-do-esmalte-dentario.html
|Bem viver
|fumo passivo, dentes, saúde bucal, estudo brasileiro
|8051
|Exposição precoce ao fumo passivo altera composição do esmalte dentário
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513223-exposicao-precoce-ao-fumo-passivo-altera-composicao-do-esmalte-dentario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:32
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513258-o-que-havia-dentro-da-mochila-que-foi-parar-em-cima-da-parada-de-onibus-do-stf.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1547
|O que havia dentro da mochila que foi parar em cima da parada de ônibus do STF
|https://platobr.com.br/o-que-havia-dentro-da-mochila-que-foi-parar-em-cima-da-parada-de-onibus-do-stf
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:39
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513233-bh-esta-sob-alerta-de-granizo-nesta-sexta-feira-2-10.html
|Gerais
|Alerta, GRANIZO, Sexta-feira
|778
|BH está sob alerta de granizo nesta sexta-feira (2/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513233-bh-esta-sob-alerta-de-granizo-nesta-sexta-feira-2-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:39
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513263-banda-geriatricus-lanca-projeto-audiovisual-geriatricus-ao-vivo-em-sp.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|pop
|3422
|Banda Geriatricus lança projeto audiovisual "Geriatricus Ao Vivo em SP'
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513263-banda-geriatricus-lanca-projeto-audiovisual-geriatricus-ao-vivo-em-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:47
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513276-vorcaro-bancou-aviao-e-festa-para-yasmin-brunet-e-monitorou-modelo-no-bbb-diz-revista.html
|Política
|3132
|Vorcaro bancou avião e festa para Yasmin Brunet e monitorou modelo no BBB, diz revista
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513276-vorcaro-bancou-aviao-e-festa-para-yasmin-brunet-e-monitorou-modelo-no-bbb-diz-revista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:48
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513239-eleicoes-2026-nao-votou-no-1-turno-saiba-se-pode-votar-no-2.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Presidente, Governador
|2873
|Eleições 2026: não votou no 1º turno? Saiba se pode votar no 2º
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513239-eleicoes-2026-nao-votou-no-1-turno-saiba-se-pode-votar-no-2.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:48
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513252-video-chove-extremamente-forte-na-regiao-centro-sul-de-bh.html
|Gerais
|958
|Vídeo: chove extremamente forte na Região Centro-Sul de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513252-video-chove-extremamente-forte-na-regiao-centro-sul-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:48
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513275-pagos-reune-setor-de-pagamentos-para-debater-novos-rumos.html
|Mundo Corporativo
|5815
|PAGOS reúne setor de pagamentos para debater novos rumos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513275-pagos-reune-setor-de-pagamentos-para-debater-novos-rumos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:48
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513279-google-passa-a-medir-presenca-de-sites-em-respostas-de-ia.html
|Mundo Corporativo
|7373
|Google passa a medir presença de sites em respostas de IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513279-google-passa-a-medir-presenca-de-sites-em-respostas-de-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:48
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513280-quartzito-e-lancado-para-uso-em-pisos-elevados.html
|Mundo Corporativo
|6890
|Quartzito é lançado para uso em pisos elevados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513280-quartzito-e-lancado-para-uso-em-pisos-elevados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:48
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513281-jdp-med-cria-forma-de-gerir-e-aumentar-o-lucro-de-clinicas.html
|Mundo Corporativo
|7712
|JDP Med cria forma de gerir e aumentar o lucro de clínicas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513281-jdp-med-cria-forma-de-gerir-e-aumentar-o-lucro-de-clinicas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:48
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513282-desktops-mantem-vantagem-sobre-notebooks-em-postos-fixos.html
|Mundo Corporativo
|6194
|Desktops mantêm vantagem sobre notebooks em postos fixos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513282-desktops-mantem-vantagem-sobre-notebooks-em-postos-fixos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:49
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513247-ele-nao-tinha-medo-da-morte-esposa-de-lito-sousa-fala-em-velorio.html
|Nacional
|Entretenimento, lito sousa, velório
|1767
|‘Ele não tinha medo da morte’: esposa de Lito Sousa fala em velório
|https://www.tupi.fm/entretenimento/ele-nao-tinha-medo-da-morte-esposa-de-lito-sousa-fala-em-velorio/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:50
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513283-idania-valdes-do-buena-vista-social-club-estreia-show-no-brasil.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Buena Vista, Show
|4065
| Idania Valdés, do Buena Vista Social Club, estreia show no Brasil
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513283-idania-valdes-do-buena-vista-social-club-estreia-show-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:55
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513288-fala-sobre-mandado-de-seguranca-para-adiar-eleicao-foi-desabafo-de-augusto-cury.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1163
|Fala sobre mandado de segurança para adiar eleição foi ‘desabafo’ de Augusto Cury
|https://platobr.com.br/fala-sobre-mandado-de-seguranca-para-adiar-eleicao-foi-desabafo-de-augusto-cury
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:59
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513268-homem-vai-a-padaria-e-perseguido-e-baleado-por-suspeito-encapuzado-em-bh.html
|Gerais
|Padaria
|1290
|Homem vai a padaria e é baleado por suspeito encapuzado em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513268-homem-vai-a-padaria-e-perseguido-e-baleado-por-suspeito-encapuzado-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 14:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513291-sem-olhos-e-dedos-cientistas-pesquisam-deformidades-que-afetam-quase-metade-dos-sapos-em-fernando-de-noronha.html
|Galeria
|6
|Sem olhos e dedos: Cientistas pesquisam deformidades que afetam quase metade dos sapos em Fernando de Noronha
|https://www.flipar.com.br/?p=689959&preview=true&preview_id=689959
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:01
|Giovana Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513202-voto-feminino-foi-conquistado-por-mulheres-pioneiras.html
|Política
|voto feminino, TRE/MG, eleições2026, Celina Guimarães, Código Eleitoral, Rio Grande do Norte, Eleiçõe-2026
|7765
|Voto feminino foi conquistado por mulheres pioneiras
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513202-voto-feminino-foi-conquistado-por-mulheres-pioneiras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:06
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513297-heranca-de-samuel-klein-entenda-a-disputa-de-10-anos-encerrada-por-teste-de-dna.html
|Nacional
|Casas Bahia, Samuel Klein, DNA, Herança
|2045
|Herança de Samuel Klein: entenda a disputa de 10 anos encerrada por teste de DNA
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513297-heranca-de-samuel-klein-entenda-a-disputa-de-10-anos-encerrada-por-teste-de-dna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:07
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513300-ronaldo-caiado-resiste-as-pressoes-e-nao-vai-desistir-para-apoiar-flavio.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|901
|Ronaldo Caiado resiste às pressões e não vai desistir para apoiar Flávio
|https://platobr.com.br/ronaldo-caiado-resiste-as-pressoes-e-nao-vai-desistir-para-apoiar-flavio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:15
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513304-eleicao-no-primeiro-turno-saiba-como-a-vitoria-e-definida-nas-urnas.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026
|2718
|Eleição no primeiro turno: saiba como a vitória é definida nas urnas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513304-eleicao-no-primeiro-turno-saiba-como-a-vitoria-e-definida-nas-urnas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:18
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513306-titulo-de-eleitor-como-tirar-pela-internet-de-forma-simples-e-rapida.html
|Nacional
|título de eleitor, eleições 2026, como tirar título de eleitor
|3208
|Título de eleitor: como tirar pela internet de forma simples e rápida
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513306-titulo-de-eleitor-como-tirar-pela-internet-de-forma-simples-e-rapida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:20
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513311-a-fuga-de-empresarios-as-vesperas-da-eleicao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1141
|A ‘fuga’ de empresários às vésperas da eleição
|https://platobr.com.br/a-fuga-de-empresarios-as-vesperas-da-eleicao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:27
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513313-flavio-bolsonaro-pode-ganhar-no-1-turno-entenda-o-cenario-eleitoral.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Flávio Bolsonaro, primeiro turno
|1881
|Flávio Bolsonaro pode ganhar no 1º turno? Entenda o cenário eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513313-flavio-bolsonaro-pode-ganhar-no-1-turno-entenda-o-cenario-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513274-nem-toda-paciente-com-cancer-de-mama-precisa-de-quimioterapia-entenda.html
|Bem viver
|Câncer de mama, outubro rosa, tratamentos, oncologia
|6872
|Nem toda paciente com câncer de mama precisa de quimioterapia: entenda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513274-nem-toda-paciente-com-cancer-de-mama-precisa-de-quimioterapia-entenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:32
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513318-predio-bule-gigante-esta-no-livro-dos-recordes-e-vira-atracao-turistica-na-china.html
|Galeria
|6
|‘Prédio-bule’ gigante está no Livro dos Recordes e vira atração turística na China
|https://www.flipar.com.br/?p=689957&preview=true&preview_id=689957
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:38
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513308-bh-caminhonete-invade-contramao-bate-em-3-carros-e-capota-na-via-expressa.html
|Gerais
|Acidente, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar
|940
|BH: caminhonete invade contramão, bate em 3 carros e capota na Via Expressa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513308-bh-caminhonete-invade-contramao-bate-em-3-carros-e-capota-na-via-expressa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:43
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513330-laura-peartree-leva-o-piseiro-de-nova-york-ao-brasil-em-sua-estreia-solo.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|pop
|3273
|Laura Peartree leva o piseiro de Nova York ao Brasil em sua estreia solo
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7513330-laura-peartree-leva-o-piseiro-de-nova-york-ao-brasil-em-sua-estreia-solo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:45
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513331-titulo-irregular-saiba-como-regularizar-a-situacao-apos-as-eleicoes.html
|Política
|título de eleitor, regularizar título de eleitor, eleições 2026, voto, votação
|2521
|Título irregular? Saiba como regularizar a situação após as eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513331-titulo-irregular-saiba-como-regularizar-a-situacao-apos-as-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513339-red-bull-e-realme-levam-gaming-mobile-as-universidades.html
|Mundo Corporativo
|4543
|Red Bull e realme levam gaming mobile às universidades
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513339-red-bull-e-realme-levam-gaming-mobile-as-universidades.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513340-niq-traz-novos-recursos-de-ia-e-automacao-para-o-planejamento-de-espaco-e-merchandising-no-varejo.html
|Mundo Corporativo
|12517
|NIQ traz novos recursos de IA e automação para o planejamento de espaço e merchandising no varejo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513340-niq-traz-novos-recursos-de-ia-e-automacao-para-o-planejamento-de-espaco-e-merchandising-no-varejo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513341-milvus-faz-as-contas-service-desk-em-dolar-pesa-no-bolso.html
|Mundo Corporativo
|6895
|Milvus faz as contas: Service Desk em dólar pesa no bolso
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513341-milvus-faz-as-contas-service-desk-em-dolar-pesa-no-bolso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513342-perfume-nacional-ganha-destaque-nas-redes-sociais.html
|Mundo Corporativo
|4494
|Perfume nacional ganha destaque nas redes sociais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513342-perfume-nacional-ganha-destaque-nas-redes-sociais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:57
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513326-quem-e-a-mineira-que-vai-participar-do-chef-de-alto-nivel-2026.html
|Degusta
|1000
|Quem é a mineira que vai participar do ‘Chef de Alto Nível’ 2026?
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513326-quem-e-a-mineira-que-vai-participar-do-chef-de-alto-nivel-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 15:57
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513351-cirurgia-plastica-pos-gestacao-por-que-o-mommy-makeover-ganhou-espaco.html
|Networking e Negócios
|14064
|Cirurgia plástica pós-gestação: por que o “mommy makeover” ganhou espaço
|8c216d50-a053-441b-8fed-8b0cdc3f23b4
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:09
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513352-chuva-nao-dispersa-apoiadores-de-lula-antes-de-ato-em-bh.html
|Política
|Apoiadores de Lula, Bh, Chuva, Lula
|2739
|Chuva não dispersa apoiadores de Lula antes de ato em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513352-chuva-nao-dispersa-apoiadores-de-lula-antes-de-ato-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:21
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513364-m-ampa-deixa-de-ser-exclusividade-de-grandes-grupos-e-avanca-sobre-a-empresa-media.html
|Networking e Negócios
|9294
|M&A deixa de ser exclusividade de grandes grupos e avança sobre a empresa média
|9341347b-dbef-4308-b05e-e98321cb173a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:25
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513328-torcedores-transplantados-de-cornea-vivem-experiencia-com-time-de-futebol.html
|Bem viver
|córnea, transplante de córnea, visão, olhos
|1907
|Torcedores transplantados de córnea vivem experiência com time de futebol
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513328-torcedores-transplantados-de-cornea-vivem-experiencia-com-time-de-futebol.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:27
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513377-caravana-da-crianca-celebra-10-anos-com-arte-nas-escolas-do-df.html
|Networking e Negócios
|7915
|Caravana da Criança celebra 10 anos com arte nas escolas do DF
|bbd837ed-6ea3-4cf3-bd4f-d4d93407e6ae
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:28
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513373-bolsonaro-venceu-no-1-turno-em-2018-relembre-o-resultado-da-eleicao.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Jair Bolsonaro, Bolsonaro
|761
|Bolsonaro venceu no 1º turno em 2018? Relembre o resultado da eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513373-bolsonaro-venceu-no-1-turno-em-2018-relembre-o-resultado-da-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:30
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7513378-adega-subterranea-spa-e-cinema-como-sao-as-tres-casas-de-vorcaro.html
|Casa e Decoração
|3080
|Adega subterrânea, spa e cinema: como são as três casas de Vorcaro
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7513378-adega-subterranea-spa-e-cinema-como-sao-as-tres-casas-de-vorcaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:33
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513211-renata-araujo-faz-show-com-releituras-de-cancoes-de-roberto-e-erasmo-carlos.html
|Cultura
|show, Sesiminas, roberto carlos, erasmo, cantora, BH
|2512
|Renata Araújo faz show com releituras de canções de Roberto e Erasmo Carlos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513211-renata-araujo-faz-show-com-releituras-de-cancoes-de-roberto-e-erasmo-carlos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:33
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513389-com-160-lojas-igor-moraes-prepara-nova-fase-de-expansao-da-kings.html
|Networking e Negócios
|5622
|Com 160 lojas, Igor Moraes prepara nova fase de expansão da Kings
|d79d4ff7-3a1d-44c5-8987-710229006ce7
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:35
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513393-lideres-globais-de-saude-se-reunirao-no-abu-dhabi-future-health-summit-2026.html
|Mundo Corporativo
|10511
|Líderes globais de saúde se reunirão no Abu Dhabi Future Health Summit 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513393-lideres-globais-de-saude-se-reunirao-no-abu-dhabi-future-health-summit-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:36
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513397-quem-e-o-favorito-para-a-chefia-de-gabinete-da-presidencia-se-lula-for-reeleito.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1483
|Quem é o favorito para a chefia de gabinete da Presidência se Lula for reeleito
|https://platobr.com.br/quem-e-o-favorito-para-a-chefia-de-gabinete-da-presidencia-se-lula-for-reeleito
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513394-lgpd-reforca-importancia-da-privacidade-desde-a-concepcao.html
|Mundo Corporativo
|4425
|LGPD reforça importância da privacidade desde a concepção
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513394-lgpd-reforca-importancia-da-privacidade-desde-a-concepcao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513400-tecnologia-extrapola-area-de-ti-e-desafia-empresas.html
|Mundo Corporativo
|4109
|Tecnologia extrapola área de TI e desafia empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513400-tecnologia-extrapola-area-de-ti-e-desafia-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513402-peixe-do-juizo-final-especie-tem-fama-de-mau-pressagio.html
|Galeria
|6
|‘Peixe do juízo final’: espécie tem fama de mau presságio
|https://www.flipar.com.br/?p=689958&preview=true&preview_id=689958
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:42
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513403-exposicao-centenarios-traz-retratos-de-32-pessoas-que-ultrapassaram-os-10.html
|Cultura
|fotografia, exposição, BH, idosos
|4927
|Mostra "Centenários" traz retratos de oito pessoas acima dos 100 anos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513403-exposicao-centenarios-traz-retratos-de-32-pessoas-que-ultrapassaram-os-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:43
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513409-mudou-de-cidade-saiba-como-transferir-seu-titulo-de-eleitor.html
|Nacional
|título de eleitor, eleições 2026, transferência de título, como transferir título
|3267
|Mudou de cidade? Saiba como transferir seu título de eleitor
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513409-mudou-de-cidade-saiba-como-transferir-seu-titulo-de-eleitor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:45
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513411-situacao-eleitoral-2026-veja-como-verificar-se-seu-titulo-esta-regular-ou-nao.html
|Nacional
|eleições 2026, título de eleitor, consulta título de eleitor, situação regular
|2276
|Situação eleitoral 2026: veja como verificar se seu título está regular ou não
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513411-situacao-eleitoral-2026-veja-como-verificar-se-seu-titulo-esta-regular-ou-nao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:52
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513415-eleicoes-2026-saiba-como-justificar-seu-voto-pelo-e-titulo.html
|Política
|e-Título, Eleições, Justificar, Justiça Eleitoral
|2508
|Eleições 2026: saiba como justificar seu voto pelo e-Título
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513415-eleicoes-2026-saiba-como-justificar-seu-voto-pelo-e-titulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:52
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513417-para-que-serve-o-aplicativo-e-titulo.html
|Política
|e-Título, Justiça Eleitoral, Eleições, eleicoes-2026
|3918
|Para que serve o aplicativo e-Título?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513417-para-que-serve-o-aplicativo-e-titulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:53
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513405-justica-afasta-servidora-do-der-mg-e-suspende-acordo-de-obra-em-uberlandia.html
|Gerais
|2733
|Justiça afasta servidora do DER-MG e suspende acordo de obra em Uberlândia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513405-justica-afasta-servidora-do-der-mg-e-suspende-acordo-de-obra-em-uberlandia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:54
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513375-ato-no-rio-demora-e-atrasa-caminhada-de-lula-em-bh.html
|Política
|Lula, Rio de Janeiro, BH, comício
|2040
|Ato no Rio demora e atrasa caminhada de Lula em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513375-ato-no-rio-demora-e-atrasa-caminhada-de-lula-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 16:57
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513383-dois-chefs-de-mg-vao-participar-da-6-temporada-do-masterchef-profissionais.html
|Degusta
|chef, masterchef, Minas, gastronomia, BH
|1127
|Duas chefs de MG vão participar da 6ª temporada do MasterChef Profissionais
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513383-dois-chefs-de-mg-vao-participar-da-6-temporada-do-masterchef-profissionais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:02
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513429-biologo-salva-filhotes-de-quero-quero-de-um-bueiro-conheca-a-ave-que-protege-sua-familia-com-coragem.html
|Galeria
|6
|Biólogo salva filhotes de quero-quero de um bueiro: conheça a ave que protege sua família com coragem
|https://www.flipar.com.br/?p=690026
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:02
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513422-e-titulo-vale-como-documento-para-votar-veja-as-regras.html
|Política
|Eleições, Justiça Eleitoral, e-Título, eleicoes-2026
|2659
|e-Título vale como documento para votar? Veja as regras
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513422-e-titulo-vale-como-documento-para-votar-veja-as-regras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:03
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513390-zap-18-celebra-mes-das-criancas-com-programacao-gratuita.html
|Cultura
|teatro, infantil, gratuito, arte
|3148
|ZAP 18 celebra mês das crianças com programação gratuita
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513390-zap-18-celebra-mes-das-criancas-com-programacao-gratuita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:03
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513423-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.html
|Política
|Eleições, Justiça Eleitoral, e-Título, Aplicativo
|4308
|Como instalar o e-Título? Saiba acessar e usar o aplicativo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513423-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:03
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513424-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.html
|Política
|Eleições, e-Título, Justiça Eleitoral, app
|3810
|Como instalar o e-Título? Saiba acessar e usar o aplicativo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513424-como-instalar-o-e-titulo-saiba-acessar-e-usar-o-aplicativo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:07
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513437-planalto-ve-com-desconfianca-fechamento-de-postos-diplomaticos-dos-eua-no-brasil.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3039
|Planalto vê com desconfiança fechamento de postos diplomáticos dos EUA no Brasil
|https://platobr.com.br/planalto-ve-com-desconfianca-fechamento-de-postos-diplomaticos-dos-eua-no-brasil
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:10
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513430-abin-e-pf-alertam-governo-de-intervencao-dos-eua-apos-fechamento-de-embaixada.html
|Política
|Abin, EUA, governo, PF, embaixada, consulado, executivo, diplomacia
|1011
|Abin e PF alertam governo de intervenção dos EUA após fechamento de embaixada
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513430-abin-e-pf-alertam-governo-de-intervencao-dos-eua-apos-fechamento-de-embaixada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:11
|Etiene Martins
|https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7513398-em-quantas-mulheres-negras-voce-vai-votar-no-domingo.html
|Colunistas#Etiene Martins
|eleições 2026, mulheres negras
|6399
|Em quantas mulheres negras você vai votar no domingo?
|https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7513398-em-quantas-mulheres-negras-voce-vai-votar-no-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:14
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513438-titulo-de-eleitor-no-celular-saiba-como-baixar-o-e-titulo-antes-da-votacao.html
|Nacional
|e-título, título de eleitor, eleições 2026, votação, voto
|3005
|Título de eleitor no celular: saiba como baixar o e-Título antes da votação
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513438-titulo-de-eleitor-no-celular-saiba-como-baixar-o-e-titulo-antes-da-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:16
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513443-justificou-no-primeiro-turno-entenda-se-voce-pode-votar-no-segundo.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026
|2534
|Justificou no primeiro turno? Entenda se você pode votar no segundo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513443-justificou-no-primeiro-turno-entenda-se-voce-pode-votar-no-segundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:20
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513414-hoje-tenho-minha-casa-para-morar-atraves-do-governo-lula-diz-apoiador.html
|Política
|Lula , BH, eleições 2026, Praça da Liberdade, chuva
|3042
|'Hoje, tenho minha casa para morar através do governo Lula', diz apoiador
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513414-hoje-tenho-minha-casa-para-morar-atraves-do-governo-lula-diz-apoiador.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:23
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513421-se-hoje-estou-na-universidade-publica-e-por-causa-do-lula-diz-apoiadora.html
|Política
|apoio, Lula, BH, praçadaliberdade
|1691
|'Se hoje estou na universidade pública, é por causa do Lula', diz apoiadora
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513421-se-hoje-estou-na-universidade-publica-e-por-causa-do-lula-diz-apoiadora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:25
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513453-cnn-brasil-bate-a-globonews-e-se-torna-o-canal-de-noticias-mais-visto.html
|Cultura
|2942
|CNN Brasil bate a GloboNews e se torna o canal de notícias mais visto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513453-cnn-brasil-bate-a-globonews-e-se-torna-o-canal-de-noticias-mais-visto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513456-a-vida-pacata-em-lincang-vilarejo-chines-tem-4-seculos-de-historia.html
|Galeria
|6
|A vida pacata em Lincang: vilarejo chinês tem 4 séculos de história
|https://www.flipar.com.br/?p=689956&preview=true&preview_id=689956
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:29
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513432-assedio-eleitoral-minas-registra-94-denuncias-as-vesperas-do-1-turno.html
|Política
|Assédio, Assédio eleitoral, Denúncias, Eleitoral
|3153
|Assédio eleitoral: Minas registra 94 denúncias às vésperas do 1º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513432-assedio-eleitoral-minas-registra-94-denuncias-as-vesperas-do-1-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:30
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513446-com-quase-uma-hora-de-atraso-lula-chega-a-ato-em-bh.html
|Política
|Lula, BH, Praça da Liberdade , campanha, eleições 2026
|1926
|Com quase uma hora de atraso, Lula chega a ato em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513446-com-quase-uma-hora-de-atraso-lula-chega-a-ato-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513462-cyrela-conquista-premio-na-32-edicao-do-abemd.html
|Mundo Corporativo
|2764
|Cyrela conquista prêmio na 32ª edição do ABEMD
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513462-cyrela-conquista-premio-na-32-edicao-do-abemd.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:35
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513469-campanha-publicitaria-vira-alvo-de-nova-acao-do-mpe-contra-mandato-de-clecio-luis.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1447
|Campanha publicitária vira alvo de nova ação do MPE contra mandato de Clécio Luís
|https://platobr.com.br/campanha-publicitaria-vira-alvo-de-nova-acao-do-mpe-contra-mandato-de-clecio-luis
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:43
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513475-numero-do-titulo-de-eleitor-veja-como-acessar-informacao-no-site-do-tse.html
|Nacional
|número título de eleitor, título de eleitor, eleições 2026
|2333
|Número do título de eleitor: veja como acessar informação no site do TSE
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513475-numero-do-titulo-de-eleitor-veja-como-acessar-informacao-no-site-do-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:43
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513486-assistente-tecnico-em-pericia-medica-quando-indicar-o-prazo-e-como-encontrar-um-profissional.html
|Networking e Negócios
|2128
|Assistente técnico em perícia médica: quando indicar, o prazo e como encontrar um profissional
|5a5ef0e1-9c3f-41a8-b430-1c0eff539789
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513489-damares-se-a-gente-nao-ganhar-a-eleicao-bolsonaro-vai-morrer-na-cadeia.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicoes, jair-bolsonaro, damares-alves
|2629
|Damares: 'Se a gente não ganhar a eleição, Bolsonaro vai morrer na cadeia'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513489-damares-se-a-gente-nao-ganhar-a-eleicao-bolsonaro-vai-morrer-na-cadeia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:45
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7513488-receita-digital-validador-gratuito-confirma-se-o-documento-e-autentico.html
|Networking e Negócios
|5272
|Receita digital: validador gratuito confirma se o documento é autêntico
|81a98c32-235b-492c-ad1d-8898059b3386
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 17:59
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513483-lula-foi-o-primeiro-que-viu-os-pobres-com-dignidade-diz-apoiadora.html
|Política
|Lula, ato, BH, praçadaliberdade, eleições 2026
|2232
|'Lula foi o primeiro que viu os pobres com dignidade', diz apoiadora
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513483-lula-foi-o-primeiro-que-viu-os-pobres-com-dignidade-diz-apoiadora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:17
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513500-justica-determina-realizacao-de-concurso-publico-em-pedro-leopoldo.html
|Gerais
|Justiça, determinação, Pedro Leopoldo, concursopúblico, trabalho
|2669
|Justiça determina realização de concurso público em Pedro Leopoldo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513500-justica-determina-realizacao-de-concurso-publico-em-pedro-leopoldo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:22
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513487-pampulha-idosa-e-feita-refem-durante-roubo-a-casa.html
|Gerais
|Refém
|1328
|Pampulha: idosa é feita refém durante roubo à casa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513487-pampulha-idosa-e-feita-refem-durante-roubo-a-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513516-carro-derrapa-em-pista-molhada-e-capota-em-bairro-de-bh.html
|Gerais
|Br, Capota, Carro, E
|1085
|Carro derrapa em pista molhada e capota em bairro de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513516-carro-derrapa-em-pista-molhada-e-capota-em-bairro-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513529-datafolha-em-minas-lula-tem-42-e-flavio-bolsonaro-36-a-dois-dias-do-1-turno.html
|Política
|eleicoes, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2791
|Datafolha em Minas: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 36%, a dois dias do 1º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513529-datafolha-em-minas-lula-tem-42-e-flavio-bolsonaro-36-a-dois-dias-do-1-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:28
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513524-chuva-da-tregua-e-caminhada-de-lula-em-bh-e-acompanhada-por-multidao.html
|Política
|1522
|Chuva dá trégua e caminhada de Lula em BH é acompanhada por multidão
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513524-chuva-da-tregua-e-caminhada-de-lula-em-bh-e-acompanhada-por-multidao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513536-nuklio-viagens-ia-transforma-fotos-e-audios-em-fotolivro.html
|Mundo Corporativo
|3237
|Nuklio Viagens: IA transforma fotos e áudios em fotolivro
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513536-nuklio-viagens-ia-transforma-fotos-e-audios-em-fotolivro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513540-4-forum-coexistir-coloca-inclusao-no-centro-do-debate.html
|Mundo Corporativo
|7178
|4º Fórum Coexistir coloca inclusão no centro do debate
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513540-4-forum-coexistir-coloca-inclusao-no-centro-do-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513545-madart-festival-reune-gastronomia-e-lazer-na-vila-madalena.html
|Mundo Corporativo
|5507
|Madart Festival reúne gastronomia e lazer na Vila Madalena
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513545-madart-festival-reune-gastronomia-e-lazer-na-vila-madalena.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513548-nec-renova-contrato-com-instituto-de-identificacao-de-goias.html
|Mundo Corporativo
|3853
|NEC renova contrato com Instituto de Identificação de Goiás
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513548-nec-renova-contrato-com-instituto-de-identificacao-de-goias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513549-ferramentas-gratuitas-apoiam-a-gestao-financeira-de-meis.html
|Mundo Corporativo
|7683
|Ferramentas gratuitas apoiam a gestão financeira de MEIs
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513549-ferramentas-gratuitas-apoiam-a-gestao-financeira-de-meis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513550-expolux-2026-reune-conteudo-e-tecnologia-em-iluminacao.html
|Mundo Corporativo
|5246
|Expolux 2026 reúne conteúdo e tecnologia em iluminação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513550-expolux-2026-reune-conteudo-e-tecnologia-em-iluminacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513552-eua-x-china-pode-motivar-ciberespionagem-na-america-latina.html
|Mundo Corporativo
|6227
|EUA x China pode motivar ciberespionagem na América Latina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513552-eua-x-china-pode-motivar-ciberespionagem-na-america-latina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513553-emnify-designa-sacha-herrmann-como-diretor-financeiro-e-christian-friis-como-diretor-de-receitas.html
|Mundo Corporativo
|5769
|emnify designa Sacha Herrmann como Diretor Financeiro e Christian Friis como Diretor de Receitas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513553-emnify-designa-sacha-herrmann-como-diretor-financeiro-e-christian-friis-como-diretor-de-receitas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:43
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513527-vice-defende-zema-e-conclama-alternativa-a-polarizacao-na-reta-final.html
|Política
|Eduardo Girão, Eleições, Minas Gerais, Novo, PL, Política, Presidência
|6689
|Vice defende Zema e conclama alternativa à polarização na reta final
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513527-vice-defende-zema-e-conclama-alternativa-a-polarizacao-na-reta-final.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 18:52
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513491-confira-a-agenda-gastronomica-de-bh-deste-fim-de-semana-3-e-4-10.html
|Degusta
|3256
|Confira a agenda gastronômica de BH deste fim de semana (3 e 4/10)
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513491-confira-a-agenda-gastronomica-de-bh-deste-fim-de-semana-3-e-4-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 19:07
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513555-lula-defende-fim-da-escala-6x1-e-aumento-do-salario-minimo-em-bh.html
|Política
|6X1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Lula
|2035
|Lula defende fim da escala 6x1 e aumento do salário mínimo em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513555-lula-defende-fim-da-escala-6x1-e-aumento-do-salario-minimo-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 19:08
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513557-apos-lula-dar-tchau-apoiadores-seguem-fazendo-festa-em-bh.html
|Política
|Bh
|2162
|Após Lula dar 'tchau', apoiadores seguem fazendo festa em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513557-apos-lula-dar-tchau-apoiadores-seguem-fazendo-festa-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 19:20
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513562-nao-aceitem-nenhuma-provocacao-da-extrema-direita-diz-lula-em-bh.html
|Política
|1745
|'Não aceitem nenhuma provocação da extrema direita', diz Lula em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513562-nao-aceitem-nenhuma-provocacao-da-extrema-direita-diz-lula-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 19:22
|Bruno Luis Barros,Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513576-apoiadores-aguardam-flavio-bolsonaro-e-nikolas-ferreira-em-montes-claros.html
|Política
|Bolsonaro, Campanha, Eleições, Flávio bolsonaro, Lula, Nikolas, Nikolas ferreira
|2057
|Apoiadores aguardam Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira em Montes Claros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513576-apoiadores-aguardam-flavio-bolsonaro-e-nikolas-ferreira-em-montes-claros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 19:37
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513583-adelia-prado-entra-no-radar-de-casas-de-apostas-para-o-nobel.html
|Pensar
|Adélia Prado
|1606
|Adélia Prado entra no radar de casas de apostas para o Nobel
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513583-adelia-prado-entra-no-radar-de-casas-de-apostas-para-o-nobel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 19:53
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513587-lotofacil-3795-quina-7133-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-2-10.html
|Nacional
|Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina
|5412
|Lotofácil 3795, Quina 7133 e mais: confira os números sorteados (2/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513587-lotofacil-3795-quina-7133-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-2-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 19:53
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7513579-feira-gratuita-ajuda-jovens-a-conhecer-profissoes-em-bh.html
|Educação
|Educação, oportuinidade, Estudo, BH, Grande BH, Contagem
|2781
|Feira gratuita ajuda jovens a conhecer profissões em BH
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7513579-feira-gratuita-ajuda-jovens-a-conhecer-profissoes-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 20:02
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513592-esqueceu-o-titulo-de-eleitor-descubra-como-votar-sem-o-documento.html
|Nacional
|título de eleitor, eleições 2026
|2408
|Esqueceu o título de eleitor? Descubra como votar sem o documento
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513592-esqueceu-o-titulo-de-eleitor-descubra-como-votar-sem-o-documento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 20:04
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513596-multa-do-titulo-de-eleitor-veja-o-guia-para-quitar-o-debito-virtualmente.html
|Nacional
|título de eleitor, multa, eleições 2026
|3012
|Multa do título de eleitor: veja o guia para quitar o débito virtualmente
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513596-multa-do-titulo-de-eleitor-veja-o-guia-para-quitar-o-debito-virtualmente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 20:13
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513607-florestas-sob-pressao-mundo-perdeu-43-milhoes-de-hectares-de-matas-tropicais-primarias-em-2025.html
|Galeria
|6
|Florestas sob pressão: mundo perdeu 4,3 milhões de hectares de matas tropicais primárias em 2025
|https://www.flipar.com.br/?p=690047
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 20:15
|Raphael Pati
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513608-luiz-fux-da-72-horas-para-governo-lula-explicar-mp-que-proibe-bets.html
|Política
|apostas, bets, stf
|1641
|Luiz Fux dá 72 horas para governo Lula explicar MP que proíbe bets
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513608-luiz-fux-da-72-horas-para-governo-lula-explicar-mp-que-proibe-bets.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 20:19
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513612-bia-e-victor-enfrentam-desafios-na-nova-temporada-de-amor-da-minha-vida.html
|Cultura
|bruna marquezine, série, disney
|4564
|Bia e Victor enfrentam desafios na nova temporada de ‘Amor da minha vida’
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513612-bia-e-victor-enfrentam-desafios-na-nova-temporada-de-amor-da-minha-vida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 20:22
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7513610-galeria-de-fotos-lula-leva-multidao-as-ruas-de-belo-horizonte.html
|Galeria
|Belo, Belo horizonte, Horizonte
|-1
|Galeria de fotos: Lula leva multidão às ruas de Belo Horizonte
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7513610-galeria-de-fotos-lula-leva-multidao-as-ruas-de-belo-horizonte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 20:23
|Ronayre Nunes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513615-tse-revoga-liminar-e-garotinho-tera-votos-considerados-nulos-recurso-segue-em-analise.html
|Política
|eleições 2026, eleições2026
|1658
|TSE revoga liminar e Garotinho terá votos considerados nulos; recurso segue em análise
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513615-tse-revoga-liminar-e-garotinho-tera-votos-considerados-nulos-recurso-segue-em-analise.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 20:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513627-thales-apresenta-estrutura-global-para-proteger-organizacoes-criticas-contra-ataques-de-ia-de-fronteira.html
|Mundo Corporativo
|6038
|Thales apresenta estrutura global para proteger organizações críticas contra ataques de IA de fronteira
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513627-thales-apresenta-estrutura-global-para-proteger-organizacoes-criticas-contra-ataques-de-ia-de-fronteira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 21:48
|Bruno Luis Barros,Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513642-video-flavio-e-nikolas-puxam-batida-de-funk-em-jingle-contra-lula-em-mg.html
|Política
|A, FLÁVIO, Lula, Política
|2263
|Vídeo: Flávio e Nikolas puxam batida de funk em jingle contra Lula em MG
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513642-video-flavio-e-nikolas-puxam-batida-de-funk-em-jingle-contra-lula-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 22:12
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513667-justica-manda-simoes-excluir-video-sobre-cleitinho-e-seguranca-publica.html
|Política
|1142
|Justiça manda Simões excluir vídeo sobre Cleitinho e segurança pública
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513667-justica-manda-simoes-excluir-video-sobre-cleitinho-e-seguranca-publica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 23:09
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513679-trump-evita-falar-de-apoio-a-flavio-e-reforca-acompanhar-pleito-de-perto.html
|Política
|Trump
|3112
|Trump evita falar de apoio a Flávio e reforça acompanhar pleito "de perto"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513679-trump-evita-falar-de-apoio-a-flavio-e-reforca-acompanhar-pleito-de-perto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-02 23:34
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7513683-oracoes-para-o-mes-de-outubro-8211-mes-das-missoes.html
|Horóscopo
|Orações, Outras Religiões
|7113
|Orações para o mês de outubro – Mês das Missões
|https://www.wemystic.com.br/oracoes-para-outubro/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 00:05
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513685-tucana-surpreende-ao-pedir-votos-para-candidata-petista-no-df.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1341
|Tucana surpreende ao pedir votos para candidata petista no DF
|https://platobr.com.br/75815-2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 00:08
|Bruno Luis Barros,Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513684-flavio-chama-mineiros-de-amigos-temos-chances-de-vitoria-video.html
|Política
|2448
|Flávio chama mineiros de amigos: "Temos chances de vitória"; VÍDEO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513684-flavio-chama-mineiros-de-amigos-temos-chances-de-vitoria-video.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 00:09
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513686-eleicao-em-numeros-a-megaestrutura-mobilizada-para-este-domingo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2682
|Eleição em números: a megaestrutura mobilizada para este domingo
|https://platobr.com.br/eleicao-em-numeros-a-megaestrutura-mobilizada-para-este-domingo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 00:18
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513687-guerra-santa-farras-corrupcao-stf-o-que-movimentou-o-1-turno-e-o-que-vem-por-ai.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2830
|Guerra santa, farras, corrupção, STF: o que movimentou o 1º turno e o que vem por aí
|https://platobr.com.br/guerra-santa-farras-corrupcao-o-que-movimentou-o-1o-turno-e-o-que-vem-por-ai
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Tiago Baumfeld
|https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7510271-o-futuro-das-proteses-articulares.html
|Colunistas#Tiago Baumfeld
|5020
|O futuro das próteses articulares
|https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7510271-o-futuro-das-proteses-articulares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Bebel Soares
|https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7512534-estupro-na-universidade.html
|Colunistas#Bebel Soares
|estupro, estupro coletivo, EUA, abuso sexual, misoginia
|3536
|Estupro na universidade
|https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7512534-estupro-na-universidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513076-um-pulo-na-europa.html
|Feminino & Masculino
|4639
|Um pulo na Europa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513076-um-pulo-na-europa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513225-brasil84-fatura-cinco-trofeus-em-washington-e-espera-mais.html
|Feminino & Masculino
|6074
|Brasil84 fatura cinco troféus em Washington e espera mais
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513225-brasil84-fatura-cinco-trofeus-em-washington-e-espera-mais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Anna Marina
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7513277-chefs-contra-o-cancer.html
|Colunistas#Anna Marina
|6431
|Chefs contra o câncer
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7513277-chefs-contra-o-cancer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Patrícia Espírito Santo
|https://www.em.com.br/colunistas/patricia-espirito-santo/2026/10/7513285-de-que-lado-estou.html
|Colunistas#Patrícia Espírito Santo
|2073
|De que lado estou?
|https://www.em.com.br/colunistas/patricia-espirito-santo/2026/10/7513285-de-que-lado-estou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Isabela Teixiera da Costa
|https://www.em.com.br/colunistas/isabela-teixeira/2026/10/7513287-pais-e-filhos.html
|Colunistas#Isabela Teixeira
|2540
|Pais e filhos
|https://www.em.com.br/colunistas/isabela-teixeira/2026/10/7513287-pais-e-filhos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Regina Teixeira da Costa
|https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7513388-o-outro-que-nao-vemos.html
|Colunistas#Regina Teixeira da Costa
|Grupo Galpão, Psicanálise, José Saramago, Teatro, Ensaio sobre a cegueira
|3665
|O outro que não vemos
|https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7513388-o-outro-que-nao-vemos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7513467-comecar-a-pensar-e-comecar-a-ser-atormentado.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|6408
|"Começar a pensar é começar a ser atormentado"
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7513467-comecar-a-pensar-e-comecar-a-ser-atormentado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Folhapress,GUILHERME LUIS
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513490-dakota-johnson-estrela-o-filme-erotico-verity-em-cartaz-em-bh.html
|Cultura
|dakota johnson, filme, Cinema, erotismo
|5176
|Dakota Johnson estrela o filme erótico 'Verity', em cartaz em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513490-dakota-johnson-estrela-o-filme-erotico-verity-em-cartaz-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7513497-consumidor-brasileiro-rejeita-a-influencia-de-celebridades.html
|Colunistas#Anna Marina
|Moda, Celebridade, Brasil, Pesquisa
|2922
|Consumidor brasileiro rejeita a influência de celebridades
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7513497-consumidor-brasileiro-rejeita-a-influencia-de-celebridades.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513503-qual-e-a-minas-de-cada-candidato-ao-governo.html
|Política
|politica, minas-gerais, eleicoes-2026
|6749
|Qual é a Minas de cada candidato ao governo?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513503-qual-e-a-minas-de-cada-candidato-ao-governo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7513518-a-eleicao-termina-no-domingo-a-cidadania-nao.html
|Opinião
|4432
|A eleição termina no domingo. A cidadania, não
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7513518-a-eleicao-termina-no-domingo-a-cidadania-nao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Jaeci Carvalho
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7513561-a-data-fifa-prejudica-os-clubes-e-as-competicoes.html
|Colunistas#Jaeci Carvalho
|futebol, Seleção Brasileira
|3144
|A Data Fifa prejudica os clubes e as competições
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7513561-a-data-fifa-prejudica-os-clubes-e-as-competicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Alessandra Mello,Andrei Megre,Bertha Maakaroun,Orion Teixeira,Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513613-o-maior-problema-de-minas-e-como-eles-pretendem-resolve-lo.html
|Política
|8487
|O maior problema de Minas e como eles pretendem resolvê-lo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513613-o-maior-problema-de-minas-e-como-eles-pretendem-resolve-lo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/espaco-do-leitor/2026/10/7513621-leitor-diz-que-lider-nao-e-quem-manda.html
|Espaço do Leitor
|2153
|LEITOR DIZ QUE ‘LÍDER NÃO É QUEM MANDA’
|https://www.em.com.br/espaco-do-leitor/2026/10/7513621-leitor-diz-que-lider-nao-e-quem-manda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513629-alem-da-nota-o-que-faz-as-campeas-do-ideb-na-rede-municipal-de-bh-brilhare.html
|Gerais
|Educação, ensino fundamental, escola, Ideb, MEC, ensino, rede municipal de bh, BH
|9999
|Além da nota: o segredo das campeãs do Ideb na rede municipal de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513629-alem-da-nota-o-que-faz-as-campeas-do-ideb-na-rede-municipal-de-bh-brilhare.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7513673-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-3-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|Capa impressa do Estado de Minas de 3/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7513673-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-3-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 03:42
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513689-sem-discutir-o-brasil-brasileiros-vao-as-urnas-agarrados-a-lula-e-ao-cla-bolsonaro.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|5052
|Sem discutir o Brasil, brasileiros vão às urnas agarrados a Lula e ao clã Bolsonaro
|https://platobr.com.br/sem-discutir-o-brasil-brasileiros-vao-as-urnas-agarrados-a-lula-e-ao-cla-bolsonaro
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 04:00
|Carlos Marcelo
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513513-campanha-foi-fria-e-faltou-visoes-de-futuro-avalia-cientista-politico.html
|Pensar
|eleicoes-2026
|2432
|Campanha foi fria e faltou visões de futuro, avalia cientista político
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513513-campanha-foi-fria-e-faltou-visoes-de-futuro-avalia-cientista-politico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 04:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7513620-a-eleicao-pertence-aos-brasileiros.html
|Opinião
|3770
|A eleição pertence aos brasileiros
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7513620-a-eleicao-pertence-aos-brasileiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 04:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513703-primeira-leitura-imaginarios-emergentes-e-mulheres-negras-representacao-visibilidade-e-formas-de-gestar-o-impossivel-de-rosane-borges.html
|Pensar
|4685
|Primeira leitura: ‘Imaginários emergentes e mulheres negras: Representação, visibilidade e formas de gestar o impossível', de Rosane Borges
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513703-primeira-leitura-imaginarios-emergentes-e-mulheres-negras-representacao-visibilidade-e-formas-de-gestar-o-impossivel-de-rosane-borges.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 04:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513710-leia-trechos-da-apresentacao-e-da-conclusao-de-carmen-lucia-para-o-livro-pela-mao-do-povo.html
|Pensar
|15863
|Leia trechos da apresentação e da conclusão de Cármen Lúcia para o livro 'Pela mão do povo'
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7513710-leia-trechos-da-apresentacao-e-da-conclusao-de-carmen-lucia-para-o-livro-pela-mao-do-povo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 05:00
|Carlos Marcelo
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7512569-sergio-abranches-vivemos-um-momento-critico-para-nossas-escolhas-coletivas.html
|Pensar
|19218
|Sérgio Abranches: ‘Vivemos um momento crítico para nossas escolhas coletivas’
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7512569-sergio-abranches-vivemos-um-momento-critico-para-nossas-escolhas-coletivas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 07:54
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513694-chuva-atinge-todas-as-regioes-de-bh-neste-sabado-ha-risco-de-granizo.html
|Gerais
|Chuva, Granizo, BH, defesa-civil, inmet
|1398
|Chuva atinge todas as regiões de BH neste sábado; há risco de granizo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513694-chuva-atinge-todas-as-regioes-de-bh-neste-sabado-ha-risco-de-granizo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 08:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513698-dom-de-iludir-netflix-divulga-trailer-e-data-de-estreia-da-serie.html
|Galeria
|6
|“Dom de Iludir”: Netflix divulga trailer e data de estreia da série
|https://www.flipar.com.br/?p=690072
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 08:17
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513699-homem-e-assassinado-com-tiro-no-pescoco-na-regiao-leste-de-bh.html
|Gerais
|Assassinado, Homem, homicídio, bh, pm
|1407
|Homem é assassinado com tiro no pescoço na Região Leste de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513699-homem-e-assassinado-com-tiro-no-pescoco-na-regiao-leste-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 08:36
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513702-acidente-com-corolla-hilux-e-carreta-termina-com-morte-na-br-262.html
|Gerais
|Corolla, Hilux, br-262, acidente-de-transito, minas-gerais, prf
|1013
|Acidente com Corolla, Hilux e carreta termina com morte na BR-262
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513702-acidente-com-corolla-hilux-e-carreta-termina-com-morte-na-br-262.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 08:42
|Jessica Mayara
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7513705-em-qual-canal-vai-passar-croacia-x-inglaterra-pela-liga-das-nacoes-hoje-3-10.html
|Esportes
|1890
|Em qual canal vai passar Croácia x Inglaterra pela Liga das Nações hoje (3/10)?
|https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/03/em-qual-canal-vai-passar-croacia-x-inglaterra-pela-liga-das-nacoes-hoje-3-10/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 08:43
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513704-vorcaro-sobre-haddad-um-de-meus-maiores-opositores.html
|Política
|daniel-vorcaro, fernando-haddad
|2272
|Vorcaro sobre Haddad: ‘Um de meus maiores opositores’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513704-vorcaro-sobre-haddad-um-de-meus-maiores-opositores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 08:51
|Armando Holanda - Correio Braziliense,Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense,Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513706-lula-pede-investigacao-de-interferencia-apos-fechamento-de-embaixadas.html
|Política
|Brasil, Embaixada, Governo
|5766
|Lula pede investigação de interferência após fechamento de embaixadas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513706-lula-pede-investigacao-de-interferencia-apos-fechamento-de-embaixadas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 08:57
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513709-allan-kardec-222-anos-do-nascimento-do-codificador-do-espiritismo.html
|Galeria
|6
|Allan Kardec: 222 anos do nascimento do codificador do espiritismo
|https://www.flipar.com.br/?p=689886
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:04
|Jessica Mayara
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7513713-em-qual-canal-vai-passar-espanha-x-republica-tcheca-pela-liga-das-nacoes-hoje-3-10.html
|Esportes
|2031
|Em qual canal vai passar Espanha x República Tcheca pela Liga das Nações hoje (3/10)?
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/03/em-qual-canal-vai-passar-espanha-x-republica-tcheca-pela-liga-das-nacoes-hoje-3-10/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:08
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513715-tradicoes-desafios-e-desenvolvimento-do-camboja.html
|Galeria
|6
|Tradições, desafios e desenvolvimento do Camboja
|https://www.flipar.com.br/?p=690131&preview=true&preview_id=690131
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:09
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513716-venda-nova-morador-e-encontrado-carbonizado-dentro-de-casa-em-bh.html
|Gerais
|incêndio, carbonizado, corpo-de-bombeiros, bh
|1253
|Venda Nova: morador é encontrado carbonizado dentro de casa em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513716-venda-nova-morador-e-encontrado-carbonizado-dentro-de-casa-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:09
|Danandra Rocha - Correio Braziliense,Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513714-dino-defende-decisoes-judiciais-sobre-debate-da-globo-legitimas.html
|Política
|Dino, Stf
|4631
|Dino defende decisões judiciais sobre debate da Globo : "legítimas"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513714-dino-defende-decisoes-judiciais-sobre-debate-da-globo-legitimas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:13
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513717-lito-sousa-gravou-tres-videos-com-licoes-de-vida-para-o-filho-assistir-nos-aniversarios-de-9-14-e-18-anos.html
|Nacional
|Entretenimento
|2104
|Lito Sousa gravou três vídeos com lições de vida para o filho assistir nos aniversários de 9, 14 e 18 anos
|https://www.tupi.fm/entretenimento/lito-sousa-gravou-tres-videos-com-licoes-de-vida-para-o-filho-assistir-nos-aniversarios-de-9-14-e-18-anos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:20
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513719-ben-affleck-revela-uso-de-inteligencia-artificial-em-novo-filme-da-netflix.html
|Galeria
|6
|Ben Affleck revela uso de inteligência artificial em novo filme da Netflix
|https://www.flipar.com.br/?p=690082
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513721-confira-as-pesquisas-eleitorais-que-serao-divulgadas-neste-sabado-3-10.html
|Política
|Pesquisa, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026
|2133
|Confira as pesquisas eleitorais que serão divulgadas neste sábado (3/10)
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513721-confira-as-pesquisas-eleitorais-que-serao-divulgadas-neste-sabado-3-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:25
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513720-morre-a-influenciadora-fernanda-fialho-aos-29-anos.html
|Nacional
|Influenciadora
|1253
|Morre a influenciadora Fernanda Fialho, aos 29 anos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513720-morre-a-influenciadora-fernanda-fialho-aos-29-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:44
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513725-eleicoes-2026-veiculos-de-carga-terao-restricao-nas-brs-neste-domingo-4.html
|Gerais
|eleições, eleicoes-2026, PRF, minas-gerais, transporte
|1222
|Eleições 2026: veículos de carga terão restrição nas BRs neste domingo (4)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513725-eleicoes-2026-veiculos-de-carga-terao-restricao-nas-brs-neste-domingo-4.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:49
|Thiago Prata
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513726-kalil-ja-chamou-nikolas-de-crianca-mal-educada-e-brilhante-relembre.html
|Política
|nikolas-ferreira, alexandre-kalil, eleicoes-2026
|1769
|Kalil já chamou Nikolas de ‘criança mal-educada’ e ‘brilhante’; relembre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513726-kalil-ja-chamou-nikolas-de-crianca-mal-educada-e-brilhante-relembre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 09:54
|Thiago Prata
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513734-futebol-e-politica-relembre-previsoes-e-apreensoes-de-nikolas-no-ano.html
|Política
|nikolas-ferreira, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, camara-dos-deputados, esporte, futebol
|2481
|Futebol e política: relembre previsões e apreensões de Nikolas no ano
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513734-futebol-e-politica-relembre-previsoes-e-apreensoes-de-nikolas-no-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 10:02
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513737-livro-dos-recordes-talentos-excentricos-que-renderam-marcas-surpreendentes-em-2025.html
|Galeria
|6
|Livro dos Recordes: talentos excêntricos que renderam marcas surpreendentes em 2025
|https://www.flipar.com.br/?p=690130&preview=true&preview_id=690130
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 10:04
|Vinícius Prates,Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513736-chuva-faz-candidatos-ao-governo-de-minas-cancelarem-agendas-em-bh.html
|Política
|alexandre-kalil, patrus-ananias, eleicoes-2026, bh, chuva, minas-gerais
|2956
|Chuva faz candidatos ao governo de Minas cancelarem agendas em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513736-chuva-faz-candidatos-ao-governo-de-minas-cancelarem-agendas-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 10:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513743-mark-harmon-retorna-como-gibbs-na-3-temporada-de-ncis-origins.html
|Galeria
|6
|Mark Harmon retorna como Gibbs na 3ª temporada de “NCIS: Origins”
|https://www.flipar.com.br/?p=690099
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 10:38
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513749-altura-de-sobra-descubra-quanto-medem-musicos-e-atores-famosos-com-mais-de-190-m.html
|Galeria
|6
|Altura de sobra: descubra quanto medem músicos e atores famosos com mais de 1,90 m
|https://www.flipar.com.br/?p=690121&preview=true&preview_id=690121
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 10:45
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513750-victor-fasano-declara-voto-em-flavio-e-ganha-curtida-de-gloria-peres.html
|Cultura
|Fasano
|1438
|Victor Fasano declara voto em Flávio e ganha curtida de Gloria Peres
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513750-victor-fasano-declara-voto-em-flavio-e-ganha-curtida-de-gloria-peres.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 10:53
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513751-nova-lima-bicame-e-interditado-depois-de-chuva-forte-na-cidade.html
|Gerais
|Chuvas
|3026
|Nova Lima: Bicame é interditado depois de chuva forte na cidade
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513751-nova-lima-bicame-e-interditado-depois-de-chuva-forte-na-cidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 11:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513761-do-champignon-as-trufas-conheca-os-cogumelos-comestiveis-seus-nutrientes-e-usos-na-cozinha.html
|Galeria
|6
|Do champignon às trufas: conheça os cogumelos comestíveis, seus nutrientes e usos na cozinha
|https://www.flipar.com.br/?p=690129&preview=true&preview_id=690129
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 11:23
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513763-poderdata-aya-lula-tem-45-e-flavio-43-dos-votos-validos-no-1-turno.html
|Política
|Bolsonaro, FLÁVIO, Flávio bolsonaro, Luiz inácio lula da silva, Lula
|1596
|PoderData/Aya: Lula tem 45% e Flávio 43% dos votos válidos no 1º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513763-poderdata-aya-lula-tem-45-e-flavio-43-dos-votos-validos-no-1-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 11:38
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513765-real-time-big-data-cleitinho-chega-a-50-dos-votos-validos-em-minas.html
|Política
|Cleitinho, Real Time Big Data, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026, minas-gerais, mateus-simoes, gabriel-azevedo, alexandre-kalil, patrus-ananias
|1984
|Real Time Big Data: Cleitinho chega a 50% dos votos válidos em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513765-real-time-big-data-cleitinho-chega-a-50-dos-votos-validos-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 11:45
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513766-familia-e-alvo-de-tiros-em-plena-br-381-em-betim.html
|Gerais
|baleado, Betim, grande-bh, pm
|1625
|Família é alvo de tiros em plena BR-381, em Betim
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513766-familia-e-alvo-de-tiros-em-plena-br-381-em-betim.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 11:48
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513767-cleitinho-tem-50-contra-42-de-patrus-em-2-turno-diz-real-time.html
|Política
|Cleitinho, patrus-ananias, mateus-simoes, alexandre-kalil, eleicoes-2026, minas-gerais, pesquisa-eleitoral
|2492
|Cleitinho tem 50% contra 42% de Patrus em 2º turno, diz Real Time
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513767-cleitinho-tem-50-contra-42-de-patrus-em-2-turno-diz-real-time.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 12:00
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513769-real-time-savio-e-viana-tem-20-na-disputa-pelo-senado-em-minas.html
|Política
|Eleições 2026, Senado
|1774
|Real Time: Sávio e Viana têm 20% na disputa pelo Senado em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513769-real-time-savio-e-viana-tem-20-na-disputa-pelo-senado-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 12:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513771-viuva-de-lito-sousa-assume-legado-do-canal-avioes-e-musicas-e-protege-heranca-do-filho.html
|Nacional
|lito, aviação
|2593
|Viúva de Lito Sousa assume legado do canal Aviões e Músicas e protege herança do filho
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513771-viuva-de-lito-sousa-assume-legado-do-canal-avioes-e-musicas-e-protege-heranca-do-filho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 12:07
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513774-real-time-big-data-lula-tem-42-e-flavio-40-em-minas.html
|Política
|Lula, Real Time Big Data, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pesquisa-eleitoral, zema, ronaldo-caiado, renan-santos
|1709
|Real Time Big Data: Lula tem 42% e Flávio, 40% em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513774-real-time-big-data-lula-tem-42-e-flavio-40-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 12:08
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513773-bh-e-570-cidades-de-mg-estao-em-alerta-para-chuva-de-ate-100mm-neste-sabado.html
|Gerais
|Chuva, tempestade, bh, minas-gerais, alerta, inmet
|8697
|BH e 570 cidades de MG estão em alerta para chuva de até 100mm neste sábado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513773-bh-e-570-cidades-de-mg-estao-em-alerta-para-chuva-de-ate-100mm-neste-sabado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 12:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513775-mais-antiga-que-a-grande-piramide-canoa-de-5-200-anos-esta-entre-16-descobertas-no-lago-mendota.html
|Galeria
|6
|Mais antiga que a Grande Pirâmide: canoa de 5.200 anos está entre 16 descobertas no lago Mendota
|https://www.flipar.com.br/?p=690127&preview=true&preview_id=690127
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 12:29
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513781-cnt-mda-lula-tem-478-dos-votos-validos-flavio-bolsonaro-421.html
|Política
|Cnt, Lula, Mda, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral, renan-santos, zema, ronaldo-caiado
|1691
|CNT/MDA: Lula tem 47,8% dos votos válidos; Flávio Bolsonaro, 42,1%
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513781-cnt-mda-lula-tem-478-dos-votos-validos-flavio-bolsonaro-421.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 12:44
|Redacao Jogada10
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7513789-cristiano-ronaldo-curte-critica-de-felipe-melo-e-8216alimenta-8217-crise-em-portugal.html
|Esportes
|2345
|Cristiano Ronaldo curte crítica de Felipe Melo e ‘alimenta’ crise em Portugal
|https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/03/cristiano-ronaldo-curte-critica-de-felipe-melo-e-alimenta-crise-em-portugal/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 12:45
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513786-lula-tem-473-e-flavio-431-no-2-turno-diz-cnt-mda.html
|Política
|Cnt, CNT/MDA, Lula, Mda, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026, brasil, ronaldo-caiado, zema, renan-santos
|2005
|Lula tem 47,3% e Flávio, 43,1% no 2º turno, diz CNT/MDA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513786-lula-tem-473-e-flavio-431-no-2-turno-diz-cnt-mda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 13:08
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513788-vai-chover-no-horario-da-votacao-confira-a-previsao-do-tempo.html
|Gerais
|clima, previsão do tempo, Belo Horizonte
|1967
|Vai chover no horário da votação? Confira a previsão do tempo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513788-vai-chover-no-horario-da-votacao-confira-a-previsao-do-tempo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 13:08
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513797-carpatos-montanhas-de-paisagens-imponentes-mantem-viva-a-lenda-de-dracula.html
|Galeria
|6
|Cárpatos: montanhas de paisagens imponentes mantêm viva a lenda de Drácula
|https://www.flipar.com.br/?p=690120&preview=true&preview_id=690120
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 13:25
|Eduarda Esposito
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513803-lula-e-flavio-bolsonaro-encerram-campanhas-do-primeiro-turno-em-sao-paulo.html
|Política
|Bolsonaro, ELEIÇÕES, ELEIÇÕES 2026, Flávio Bolsonaro, Lula, Política
|3157
|Lula e Flávio Bolsonaro encerram campanhas do primeiro turno em São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513803-lula-e-flavio-bolsonaro-encerram-campanhas-do-primeiro-turno-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 13:30
|Jessica Mayara
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7513806-por-que-jogadores-da-selecao-nao-comemoraram-gols-contra-a-india.html
|Esportes
|2352
|Por que jogadores da Seleção não comemoraram gols contra a Índia?
|https://noataque.com.br/futebol/selecao-brasileira/noticia/2026/10/03/por-que-jogadores-da-selecao-nao-comemoraram-gols-contra-a-india/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 13:34
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513792-sem-tempo-para-treinar-anitta-conta-como-se-prepara-para-o-carnaval.html
|Cultura
|Entretenimento, Anitta, carnaval
|1165
|Sem tempo para treinar, Anitta conta como se prepara para o carnaval
|https://www.tupi.fm/entretenimento/rainha-da-grande-rio-anitta-desabafa-sobre-falta-de-tempo-para-cuidar-do-corpo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 13:41
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513804-bh-motociclista-sem-habilitacao-morre-em-acidente-na-br-381.html
|Gerais
|Acidente, Br, E, Morre, Moto, Motociclista, Trânsito
|936
|BH: motociclista sem habilitação morre em acidente na BR-381
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513804-bh-motociclista-sem-habilitacao-morre-em-acidente-na-br-381.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 13:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513812-henley-amp-partners-argentina-lanca-novo-programa-de-cidadania-por-investimento.html
|Mundo Corporativo
|6300
|Henley & Partners — Argentina Lança Novo Programa de Cidadania por Investimento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513812-henley-amp-partners-argentina-lanca-novo-programa-de-cidadania-por-investimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 13:51
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513805-maestro-roberto-tibirica-morre-aos-72-anos-em-sao-paulo.html
|Cultura
|maestro, morte, música clássica, regente, orquestra
|5413
|Maestro Roberto Tibiriçá morre aos 72 anos em São Paulo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513805-maestro-roberto-tibirica-morre-aos-72-anos-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 14:09
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513815-video-mostra-ciro-nogueira-dancando-com-daniel-vorcaro-em-viagem-aos-alpes.html
|Política
|BR, Ciro nogueira, Daniel Vorcaro, Investigação
|2064
|Vídeo mostra Ciro Nogueira dançando com Daniel Vorcaro em viagem aos Alpes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513815-video-mostra-ciro-nogueira-dancando-com-daniel-vorcaro-em-viagem-aos-alpes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 14:15
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513802-slash-do-guns-n-roses-anuncia-quatro-shows-no-brasil.html
|Cultura
|Show, Turnê, Rio de Janeiro, SP
|1443
|Slash, do Guns N' Roses, anuncia quatro shows no Brasil
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513802-slash-do-guns-n-roses-anuncia-quatro-shows-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 14:25
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513801-trecho-perdido-da-odisseia-e-descoberto-em-livro-na-holanda.html
|Cultura
|Literatura, Homero, Odisseia
|2314
|Trecho perdido da ‘Odisseia’ é descoberto em livro na Holanda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7513801-trecho-perdido-da-odisseia-e-descoberto-em-livro-na-holanda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 14:40
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513816-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-risco-geologico-para-tres-regionais.html
|Gerais
|Defesa civil, Belo Horizonte, chuva
|2110
|BH: Defesa Civil emite alerta de risco geológico para três regionais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513816-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-risco-geologico-para-tres-regionais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 14:51
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513829-bh-tera-mutirao-com-16-mil-exames-de-ultrassom-mamario-e-endovaginal.html
|Gerais
|Exame, Saúde, Ultrassom
|1728
|BH terá mutirão com 1,6 mil exames de ultrassom mamário e endovaginal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513829-bh-tera-mutirao-com-16-mil-exames-de-ultrassom-mamario-e-endovaginal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 14:55
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513831-bh-tera-onibus-gratuito-e-linhas-reforcadas-neste-domingo-de-eleicao-4-10.html
|Gerais
|domingo, linhas, ônibus, eleição
|822
|BH terá ônibus gratuito e linhas reforçadas neste domingo de eleição (4/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513831-bh-tera-onibus-gratuito-e-linhas-reforcadas-neste-domingo-de-eleicao-4-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 15:29
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513839-adolescente-e-morto-com-sete-tiros-em-frente-a-sua-casa-em-sabara.html
|Gerais
|Sabará, PMMG, RMBH, PCMG
|2507
|Adolescente é morto com sete tiros em frente a sua casa em Sabará
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513839-adolescente-e-morto-com-sete-tiros-em-frente-a-sua-casa-em-sabara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 15:35
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513843-viana-e-superman-acirram-disputa-pelo-voto-da-direita-ao-senado-em-minas.html
|Política
|senado, carlos-viana, eleicoes-2026, minas-gerais
|4811
|Viana e Superman acirram disputa pelo voto da direita ao Senado em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513843-viana-e-superman-acirram-disputa-pelo-voto-da-direita-ao-senado-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 15:37
|Thiago Prata
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513845-alexandre-frota-em-apoio-a-lula-levar-logo-no-primeiro-turno.html
|Política
|lula, Alexandre Frota, Eleições 2026, São Paulo
|1464
|Alexandre Frota em apoio a Lula: ‘Levar logo no primeiro turno’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513845-alexandre-frota-em-apoio-a-lula-levar-logo-no-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 15:43
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513851-pavlova-conheca-a-curiosa-historia-do-doce-inspirado-em-uma-bailarina-e-disputado-por-dois-paises.html
|Galeria
|6
|Pavlova: conheça a curiosa história do doce inspirado em uma bailarina e disputado por dois países
|https://www.flipar.com.br/?p=690292
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 15:54
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513857-espelhos-misterios-e-supersticoes-conheca-as-lendas-que-atravessam-seculos.html
|Galeria
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|Espelhos, mistérios e superstições: conheça as lendas que atravessam séculos
|https://www.flipar.com.br/?p=690262
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 16:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513844-mc-daniel-ironiza-vorcaro-em-video-depois-de-mensagens-sobre-yasmin-brunet.html
|Política
|Banco Maste, Banco Master, BR, Brasil, Daniel Vorcar, Daniel Vorcaro, DATA
|2278
|MC Daniel ironiza Vorcaro em vídeo depois de mensagens sobre Yasmin Brunet
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513844-mc-daniel-ironiza-vorcaro-em-video-depois-de-mensagens-sobre-yasmin-brunet.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 16:13
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513846-acidente-deixa-casal-morto-e-filhos-feridos-na-mgc-251-em-unai.html
|Gerais
|Acidente, C, Ferido, Gerais
|1880
|Acidente deixa casal morto e filhos feridos na MGC-251, em Unaí
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513846-acidente-deixa-casal-morto-e-filhos-feridos-na-mgc-251-em-unai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 16:50
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513873-cidades-da-colombia-destinos-onde-historia-e-cultura-se-encontram.html
|Galeria
|6
|Cidades da Colômbia: destinos onde história e cultura se encontram
|https://www.flipar.com.br/?p=690316&preview=true&preview_id=690316
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 16:56
|Eduarda Esposito
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513870-lula-afirma-que-enfrentara-chefe-de-quadrilha-na-eleicao-deste-domingo.html
|Política
|1346
|Lula afirma que enfrentará "chefe de quadrilha" na eleição deste domingo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513870-lula-afirma-que-enfrentara-chefe-de-quadrilha-na-eleicao-deste-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 17:11
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513871-senado-comeca-a-votar-na-terca-a-pec-do-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|6x1, Ccj, Câmara dos Deputados, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x
|2167
|Senado começa a votar na terça a PEC do fim da escala 6X1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513871-senado-comeca-a-votar-na-terca-a-pec-do-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 17:31
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513883-qual-sera-a-ordem-de-votacao-dos-candidatos-confira-e-nao-erre.html
|Política
|Brasil, colinha, eleitor, eleições 2026, eleições, urna, votação
|2727
|Qual será a ordem de votação dos candidatos? Confira e não erre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513883-qual-sera-a-ordem-de-votacao-dos-candidatos-confira-e-nao-erre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 17:48
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513881-nikolas-ferreira-e-elogiado-por-michelle-pia-do-nosso-coracao.html
|Política
|Nikolas, Nikolas Ferreira, PolÍtica
|1727
|Nikolas Ferreira é elogiado por Michelle: "piá do nosso coração"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513881-nikolas-ferreira-e-elogiado-por-michelle-pia-do-nosso-coracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 17:59
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513790-carreta-com-cosmeticos-tomba-e-trava-pista-da-fernao-dias-em-itapeva.html
|Gerais
|Acidente, Carreta, Corpo de Bombeiros, Pista, SAMU
|1310
|Carreta com cosméticos tomba e trava pista da Fernão Dias em Itapeva
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513790-carreta-com-cosmeticos-tomba-e-trava-pista-da-fernao-dias-em-itapeva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 18:07
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513886-nikolas-exclui-carlos-bolsonaro-de-cola-de-apoiados-por-ele-em-sc.html
|Política
|Bolsonaro, Eduardo bolsonaro, Nikolas, Nikolas ferreira
|1157
|Nikolas exclui Carlos Bolsonaro de cola de apoiados por ele em SC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513886-nikolas-exclui-carlos-bolsonaro-de-cola-de-apoiados-por-ele-em-sc.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 18:09
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513894-quaest-aponta-cleitinho-eleito-no-primeiro-turno-com-54-dos-votos-validos.html
|Política
|Pesquisa, Pesquisa Quaest, QUAEST, SC, Votos válidos
|1105
|Quaest aponta Cleitinho eleito no primeiro turno com 54% dos votos válidos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513894-quaest-aponta-cleitinho-eleito-no-primeiro-turno-com-54-dos-votos-validos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 18:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7513899-clara-de-ovo-veja-maneiras-deliciosas-e-praticas-de-aproveita-la-na-cozinha.html
|Galeria
|6
|Clara de ovo: veja maneiras deliciosas e práticas de aproveitá-la na cozinha
|https://www.flipar.com.br/?p=690322
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 18:43
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513906-quaest-aponta-empate-tecnico-na-disputa-pelo-senado-em-minas.html
|Política
|Aécio Neves, Carlos Viana, Marília Campos, Domingos Sávio
|3370
|Quaest aponta empate técnico na disputa pelo Senado em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513906-quaest-aponta-empate-tecnico-na-disputa-pelo-senado-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 18:45
|Amanda Quintiliano - Especial para o EM
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513898-carreata-pro-lula-e-realizada-na-cidade-natal-de-cleitinho.html
|Política
|lula, Cleitinho, eleições 2026, Divinópolis
|3625
|Carreata pró-Lula é realizada na cidade natal de Cleitinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513898-carreata-pro-lula-e-realizada-na-cidade-natal-de-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 18:56
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513903-mulher-e-filho-morrem-em-acidente-envolvendo-quatro-veiculos-em-itauna.html
|Gerais
|Acidente, Itaúna, Polícia, Corpo de Bombeiros
|926
|Mulher e filho morrem em acidente envolvendo quatro veículos em Itaúna
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513903-mulher-e-filho-morrem-em-acidente-envolvendo-quatro-veiculos-em-itauna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 19:03
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513920-confira-petiscos-praticos-para-receber-amigos-durante-a-apuracao-das-urnas.html
|Degusta
|Apuração dos votos
|3461
|Confira petiscos práticos para receber amigos durante a apuração das urnas
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513920-confira-petiscos-praticos-para-receber-amigos-durante-a-apuracao-das-urnas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 19:06
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513913-datafolha-aponta-vitoria-de-cleitinho-azevedo-no-primeiro-turno.html
|Política
|alexandre kalil, Cleitinho, datafolha, Patrus Ananias
|1429
|Datafolha aponta vitória de Cleitinho Azevedo no primeiro turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513913-datafolha-aponta-vitoria-de-cleitinho-azevedo-no-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 19:29
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513917-hospital-julia-kubitschek-fica-alagado-durante-chuva-em-bh.html
|Gerais
|hospital, Saúde, BH, chuva
|3749
|Hospital Júlia Kubitschek fica alagado durante chuva em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513917-hospital-julia-kubitschek-fica-alagado-durante-chuva-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 19:45
|LEONARDO VIECELI
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513935-flavio-bolsonaro-fecha-campanha-do-1-turno-em-carreata-em-frente-a-igreja-catolica.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Lula, Rio de Janeiro, Eleições 2026
|2386
|Flávio Bolsonaro fecha campanha do 1° turno em carreata em frente a igreja católica
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513935-flavio-bolsonaro-fecha-campanha-do-1-turno-em-carreata-em-frente-a-igreja-catolica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 19:56
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513929-cleitinho-se-emociona-da-para-ganhar-no-primeiro-turno-veja-o-video.html
|Política
|Cleitinho, eleições 2026, Senado, Minas Gerais
|1397
|Cleitinho se emociona: 'Dá para ganhar no primeiro turno'; veja o vídeo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513929-cleitinho-se-emociona-da-para-ganhar-no-primeiro-turno-veja-o-video.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 20:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513682-mega-sena-3066-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-3-10.html
|Nacional
|APOSTAS, CAIXA, LOTERIAS, Mega-sena, NÚMEROS, NÚMEROS SORTEADOS, PRÊMIO
|2808
|Mega-Sena 3066 e outras loterias: confira os números sorteados (3/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513682-mega-sena-3066-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-3-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 20:06
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513927-mg-tempestade-alaga-ruas-e-derruba-muro-de-escola-em-montes-claros.html
|Gerais
|tempestade, chuva, Montes Claros, Corpo de Bombeiros
|1856
|MG: tempestade alaga ruas e derruba muro de escola em Montes Claros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513927-mg-tempestade-alaga-ruas-e-derruba-muro-de-escola-em-montes-claros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 20:42
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513948-datafolha-lula-tem-45-dos-votos-validos-e-flavio-42.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, Datafolha, Eleições 2026
|1423
|Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos, e Flávio, 42%
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513948-datafolha-lula-tem-45-dos-votos-validos-e-flavio-42.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 20:47
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513949-datafolha-lula-tem-47-e-flavio-46-no-segundo-turno.html
|Política
|datafolha, flávio bolsonaro, lula, pesquisa
|1584
|Datafolha: Lula tem 47%, e Flávio, 46%, no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513949-datafolha-lula-tem-47-e-flavio-46-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 21:52
|Rafaela Soares - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513969-flavio-afirma-que-nao-disputara-reeleicao-so-preciso-de-um-mandato.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, STF, São Paulo
|1481
|Flávio afirma que não disputará reeleição: 'Só preciso de um mandato'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513969-flavio-afirma-que-nao-disputara-reeleicao-so-preciso-de-um-mandato.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 22:01
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513962-cliente-ameaca-comerciante-apos-alegar-dano-em-para-brisa-de-carro-em-bh.html
|Gerais
|barreiro, BH, polícia
|2191
|Cliente ameaça comerciante após alegar dano em para-brisa de carro em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7513962-cliente-ameaca-comerciante-apos-alegar-dano-em-para-brisa-de-carro-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 22:18
|JOSÉ MARQUES
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513979-presidente-do-tse-diz-nao-haver-ameaca-internacional-nas-eleicoes.html
|Política
|Eleições, Justiça, Justiça Eleitoral, TSE
|2574
|Presidente do TSE diz não haver ameaça internacional nas eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513979-presidente-do-tse-diz-nao-haver-ameaca-internacional-nas-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 22:40
|Isabela Berrogain
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513982-bispo-pede-ajuda-de-nossa-senhora-aparecida-para-salvar-brasil-do-comunismo.html
|Nacional
|religião, Brasília
|1482
|Bispo pede ajuda de Nossa Senhora Aparecida para salvar Brasil do comunismo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7513982-bispo-pede-ajuda-de-nossa-senhora-aparecida-para-salvar-brasil-do-comunismo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 22:57
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513985-carlos-bolsonaro-exclui-irmao-jair-renan-de-sua-colinha-de-votos.html
|Política
|Jair Renan, Carlos Bolsonaro, Senado, Santa Catarina
|1440
|Carlos Bolsonaro exclui irmão Jair Renan de sua 'colinha' de votos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513985-carlos-bolsonaro-exclui-irmao-jair-renan-de-sua-colinha-de-votos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 23:13
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513984-atlas-lula-tem-47-dos-votos-validos-e-flavio-441-no-primeiro-turno.html
|Política
|lula, flávio bolsonaro, Eleições 2026, Pesquisa
|1731
|Atlas: Lula tem 47% dos votos válidos, e Flávio, 44,1%, no primeiro turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513984-atlas-lula-tem-47-dos-votos-validos-e-flavio-441-no-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 23:20
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7513988-oracao-poderosa-a-sao-francisco-de-assis-para-enfrentar-dificuldades.html
|Horóscopo
|Orações, Outras Religiões
|4417
|Oração Poderosa a São Francisco de Assis para enfrentar dificuldades
|https://www.wemystic.com.br/oracao-poderosa-a-sao-francisco-de-assis/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 23:39
|Renato Souza - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513990-tse-ministro-barra-candidatura-de-deltan-e-determina-anulacao-de-votos.html
|Política
|TSE, Deltan, Senado, eleições 2026
|2960
|TSE: ministro barra candidatura de Deltan e determina anulação de votos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513990-tse-ministro-barra-candidatura-de-deltan-e-determina-anulacao-de-votos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-03 23:52
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513992-goleira-campea-brasileira-bolsonaro-nunca-mais-no-poder-p.html
|Política
|Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, São Paulo
|1222
|Goleira campeã brasileira: 'Bolsonaro nunca mais no poder, p****'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7513992-goleira-campea-brasileira-bolsonaro-nunca-mais-no-poder-p.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 00:04
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513993-as-duas-faces-provaveis-do-novo-congresso-e-como-elas-tendem-a-lidar-com-o-planalto.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3180
|As duas faces prováveis do novo Congresso e como elas tendem a lidar com o Planalto
|https://platobr.com.br/as-duas-faces-provaveis-do-novo-congresso-e-como-elas-tendem-a-lidar-com-o-planalto
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 00:08
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513994-pela-terceira-vez-brasil-chega-as-urnas-dividido-entre-o-lulismo-e-o-bolsonarismo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4782
|Pela terceira vez, Brasil chega às urnas dividido entre o lulismo e o bolsonarismo
|https://platobr.com.br/pela-terceira-vez-brasil-chega-as-urnas-dividido-entre-o-lulismo-e-o-bolsonarismo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 00:08
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513995-os-problemas-economicos-no-caminho-do-proximo-presidente.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3179
|Os problemas econômicos no caminho do próximo presidente
|https://platobr.com.br/os-problemas-economicos-no-caminho-do-proximo-presidente
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 00:24
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7513997-onde-os-buritizaveis-acompanharao-a-apuracao-dos-votos-neste-domingo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1638
|Onde os buritizáveis acompanharão a apuração dos votos neste domingo
|https://platobr.com.br/onde-os-buritizaveis-acompanharao-a-apuracao-dos-votos-neste-domingo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 00:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513998-agenus-divulga-sobrevida-estimada-de-48-em-tres-anos-com-bot-bal-no-cancer-de-ovario-recorrente-no-igcs-2026.html
|Mundo Corporativo
|15332
|Agenus divulga sobrevida estimada de 48% em três anos com BOT+BAL no câncer de ovário recorrente no IGCS 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7513998-agenus-divulga-sobrevida-estimada-de-48-em-tres-anos-com-bot-bal-no-cancer-de-ovario-recorrente-no-igcs-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 02:00
|Paulo Delgado
|https://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7514553-eleicoes-para-bilhoes-no-mundo.html
|Colunistas#Paulo Delgado
|4633
|Eleições para bilhões no mundo
|https://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7514553-eleicoes-para-bilhoes-no-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 05:00
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514003-lula-e-flavio-bolsonaro-chegam-ao-dia-da-eleicao-a-base-da-resiliencia.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|7394
|Lula e Flávio Bolsonaro chegam ao dia da eleição à base da resiliência
|https://platobr.com.br/alto-risco-lula-e-flavio-bolsonaro-chegam-a-eleicao-na-base-da-resiliencia
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 07:28
|Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514014-eleicoes-2026-1587-milhoes-vao-as-urnas-em-decisao-historica.html
|Política
|eleições 2026, primeiro turno, Justiça Eleitoral, TSE, urnas eletrônica, eleicoes-2026
|4399
|Eleições 2026: 158,7 milhões vão às urnas em decisão histórica
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/cerca-de-158-milhoes-de-eleitores-vao-as-urnas-em-todo-o-pais
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 07:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514019-eleicoes-2026-que-horas-comeca-e-termina-a-votacao-do-primeiro-turno.html
|Política
|Aplicativo, Eleitor, Eleições, Eleições 2026, Horário, O globo, Política
|2300
|Eleições 2026: que horas começa e termina a votação do primeiro turno?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514019-eleicoes-2026-que-horas-comeca-e-termina-a-votacao-do-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 07:57
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514020-lula-vence-na-coreia-do-sul-nova-zelandia-e-australia.html
|Política
|Austrália, eleições, lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, eleicoes-2026, Nova Zelândia, eleitorado, exterior, Coreia do Sul
|2910
|Lula vence na Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514020-lula-vence-na-coreia-do-sul-nova-zelandia-e-australia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 08:06
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514025-sao-francisco-de-assis-conheca-a-vida-e-o-legado-do-santo-celebrado-em-4-de-outubro.html
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|São Francisco de Assis: conheça a vida e o legado do santo celebrado em 4 de outubro
|https://www.flipar.com.br/?p=690353&preview=true&preview_id=690353
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 08:14
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514023-eleicoes-2026-veja-como-consultar-o-local-de-votacao-e-a-secao-eleitoral.html
|Política
|eleições 2026,TSE,título de eleitor,locais de votaçã
|1633
|Eleições 2026: veja como consultar o local de votação e a seção eleitoral
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/veja-como-consultar-o-local-de-votacao-e-secao-eleitoral
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 08:15
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514030-nunes-marques-emite-zeresima-e-vota-em-brasilia.html
|Política
|brasil, política, eleições, eleicoes-2026
|2829
|Nunes Marques emite zerésima e vota em Brasília
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514030-nunes-marques-emite-zeresima-e-vota-em-brasilia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 08:23
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514031-eleicoes-2026-saiba-como-e-quando-fazer-a-justificativa-eleitoral.html
|Política
|brasil, política, eleições, eleicoes-2026
|2908
|Eleições 2026: saiba como e quando fazer a justificativa eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514031-eleicoes-2026-saiba-como-e-quando-fazer-a-justificativa-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 08:24
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514027-tempo-em-bh-saiba-a-previsao-no-domingo-4-10-de-eleicoes-na-capital.html
|Gerais
|Inme, Previsão do Tempo
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|Tempo em BH: saiba a previsão no domingo (4/10) de eleições na capital
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514027-tempo-em-bh-saiba-a-previsao-no-domingo-4-10-de-eleicoes-na-capital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 08:32
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514035-multa-por-nao-votar-saiba-o-valor-e-como-pagar-o-debito-eleitoral.html
|Política
|brasil, política, eleições, eleicoes-2026
|2187
|Multa por não votar: saiba o valor e como pagar o débito eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514035-multa-por-nao-votar-saiba-o-valor-e-como-pagar-o-debito-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 08:40
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514038-como-funcionam-as-urnas-eletronicas-nas-eleicoes-brasileiras.html
|Galeria
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|Como funcionam as urnas eletrônicas nas eleições brasileiras
|https://www.flipar.com.br/?p=690426&preview=true&preview_id=690426
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 08:42
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514037-mae-de-tabata-amaral-sofre-acidente-e-e-internada-na-uti.html
|Política
|política, tabataamaral
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|Mãe de Tabata Amaral sofre acidente e é internada na UTI
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514037-mae-de-tabata-amaral-sofre-acidente-e-e-internada-na-uti.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 08:43
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514036-eleicoes-2026-veja-como-votar-na-urna-eletronica.html
|Política
|eleições 2026,Urna Eletrônica,Ordem de Votaçã
|1426
|Eleições 2026: veja como votar na urna eletrônica
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/eleicoes-2026-veja-ordem-de-votacao-na-urna-eletronica
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 08:57
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514041-eleicoes-2026-pode-entrar-com-celular-na-cabine-de-votacao.html
|Política
|eleições 2026,colinha,TS
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|Eleições 2026: pode entrar com celular na cabine de votação?
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/colinha-em-papel-e-sem-celular-saiba-o-que-pode-entrar-na-cabine
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:00
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514046-atriz-brasileira-e-presa-pelo-ice-nos-eua-ao-embarcar-em-viagem-em-familia.html
|Internacional
|mundo, estados unidos, brasil, ice
|2530
|Atriz brasileira é presa pelo ICE nos EUA ao embarcar em viagem em família
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514046-atriz-brasileira-e-presa-pelo-ice-nos-eua-ao-embarcar-em-viagem-em-familia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:02
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514050-baked-alaska-sobremesa-desafia-cozinheiros-ao-unir-sorvete-e-altas-temperaturas.html
|Galeria
|6
|Baked Alaska: sobremesa desafia cozinheiros ao unir sorvete e altas temperaturas
|https://www.flipar.com.br/?p=690342
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:04
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514042-eleicoes-2026-ministra-carmen-lucia-vota-em-bh-e-e-aplaudida.html
|Política
|BELO HORIZONTE, CÁRMEN LÚCIA, Federal, Ministra, STF, Supremo, Tribunal, eleições2026
|926
|Eleições 2026: ministra Cármen Lúcia vota em BH e é aplaudida
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514042-eleicoes-2026-ministra-carmen-lucia-vota-em-bh-e-e-aplaudida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:15
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514055-flavio-bolsonaro-vota-no-rio-e-afirma-populacao-vai-dar-um-grito-de-mudanca.html
|Política
|Rio, Flávio Bolsonaro, votação
|1563
|Flávio Bolsonaro vota no Rio e afirma: População vai dar um grito de mudança
|https://www.tupi.fm/rio/flavio-bolsonaro-vota-no-rio-e-afirma-populacao-vai-dar-um-grito-de-mudanca/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:20
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514059-cnbb-pede-protecao-de-nossa-senhora-aparecida-nas-eleicoes.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, religião
|2591
|CNBB pede proteção de Nossa Senhora Aparecida nas eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514059-cnbb-pede-protecao-de-nossa-senhora-aparecida-nas-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:20
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514054-bh-eleicoes-comecam-com-movimento-tranquilo-na-pampulha.html
|Política
|Belo Horizonte, Saúde, bh
|2673
|BH: eleições começam com movimento tranquilo na Pampulha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514054-bh-eleicoes-comecam-com-movimento-tranquilo-na-pampulha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:39
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514067-romeu-zema-e-flagrado-com-celular-na-cabine-de-votacao.html
|Política
|mg, brasil, política, eleições, eleicoes-2026, zema, romeu-zema
|2781
|Romeu Zema é flagrado com celular na cabine de votação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514067-romeu-zema-e-flagrado-com-celular-na-cabine-de-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:48
|Jessica Mayara
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7514071-com-jogadores-de-atletico-e-cruzeiro-brasil-goleia-o-mexico-no-sub-20.html
|Esportes
|2757
|Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20
|https://noataque.com.br/futebol/selecao-brasileira/noticia/2026/10/04/com-jogadores-de-atletico-e-cruzeiro-brasil-goleia-o-mexico-no-sub-20/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:51
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514062-lula-vota-e-diz-que-eleicao-definira-entre-democracia-e-barbarie.html
|Política
|candidato, lula, votação, voto, eleições 2026, são bernardo do campo
|1937
|Lula vota e diz que "Eleição definirá entre democracia e barbárie"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514062-lula-vota-e-diz-que-eleicao-definira-entre-democracia-e-barbarie.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:54
|BBC
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514065-onibus-e-metro-de-graca-nas-eleicoes-veja-as-regras-deste-1-turno.html
|Gerais
|Eleições, Tse
|11041
|Ônibus e metrô de graça nas eleições: veja as regras deste 1º turno
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c75gxk1vlnqo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 09:59
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514077-quantos-votos-validos-um-candidato-precisa-para-vencer-no-primeiro-turno.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026
|2936
|Quantos votos válidos um candidato precisa para vencer no primeiro turno?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514077-quantos-votos-validos-um-candidato-precisa-para-vencer-no-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 10:04
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514056-capotamento-deixa-tres-feridos-na-br-354-no-centro-oeste-mineiro.html
|Gerais
|Br, Capotamento, Centro, Ferido, Feridos, SAMU
|4292
|Capotamento deixa três feridos na BR-354 no Centro-Oeste mineiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514056-capotamento-deixa-tres-feridos-na-br-354-no-centro-oeste-mineiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 10:09
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514080-viajando-nas-eleicoes-saiba-como-funciona-o-voto-em-transito.html
|Política
|política, brasil, eleições, eleicoes-2026
|2144
|Viajando nas eleições? Saiba como funciona o voto em trânsito
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514080-viajando-nas-eleicoes-saiba-como-funciona-o-voto-em-transito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 10:10
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514066-gabriel-azevedo-vota-em-bh-ao-lado-de-familiares.html
|Política
|1249
|Gabriel Azevedo vota em BH ao lado de familiares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514066-gabriel-azevedo-vota-em-bh-ao-lado-de-familiares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 10:22
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514086-praias-premiadas-e-natureza-sao-francisco-do-sul-ganha-destaque-no-litoral-catarinense.html
|Galeria
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|Praias premiadas e natureza: São Francisco do Sul ganha destaque no litoral catarinense
|https://www.flipar.com.br/?p=690358&preview=true&preview_id=690358
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 10:26
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514089-nunes-marques-suspende-veto-e-libera-candidatura-de-deltan-dallagnol.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, brasil, paraná
|2548
|Nunes Marques suspende veto e libera candidatura de Deltan Dallagnol
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514089-nunes-marques-suspende-veto-e-libera-candidatura-de-deltan-dallagnol.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 10:32
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514095-o-segredo-da-urna-entenda-por-que-o-voto-comeca-com-deputado-federal.html
|Política
|eleicoes-2026
|2138
|O segredo da urna: entenda por que o voto começa com deputado federal
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514095-o-segredo-da-urna-entenda-por-que-o-voto-comeca-com-deputado-federal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 10:39
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514098-papa-fala-em-operario-e-pede-paz-no-dia-da-eleicao-no-brasil.html
|Política
|Papa, Paz, eleições 2026, operário, Lula, católicos
|1966
|Papa fala em "operário" e pede paz no dia da eleição no Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514098-papa-fala-em-operario-e-pede-paz-no-dia-da-eleicao-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 10:46
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514101-presidente-do-tre-pede-apuracao-sobre-zema-usar-o-celular-na-votacao-candidato-alega-esquecimento.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, romeu-zema
|3462
|Presidente do TRE pede apuração sobre Zema usar o celular na votação; candidato alega esquecimento
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514101-presidente-do-tre-pede-apuracao-sobre-zema-usar-o-celular-na-votacao-candidato-alega-esquecimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 10:51
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514073-vaca-cai-de-desnivel-de-5-metros-e-mobiliza-bombeiros-no-norte-de-minas.html
|Gerais
|Bombeiros, Vaca
|2850
|Vaca cai de desnível de 5 metros e mobiliza bombeiros no Norte de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514073-vaca-cai-de-desnivel-de-5-metros-e-mobiliza-bombeiros-no-norte-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 11:03
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514115-lei-seca-nas-eleicoes-2026-bares-vao-poder-funcionar-em-minas.html
|Política
|eleicoes-2026
|2679
|Lei Seca nas Eleições 2026: bares vão poder funcionar em Minas?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514115-lei-seca-nas-eleicoes-2026-bares-vao-poder-funcionar-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 11:07
|Caetano Yamamoto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514109-eleicoes-no-exterior-flavio-bolsonaro-vence-no-japao-e-filipinas.html
|Política
|exterior, Japão, Filipinas, eleições 2026, flávio bolsonaro, Voto no exterior
|811
|Eleições no exterior: Flávio Bolsonaro vence no Japão e Filipinas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514109-eleicoes-no-exterior-flavio-bolsonaro-vence-no-japao-e-filipinas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 11:08
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514120-biblioteca-de-tianjin-olho-gigante-e-estantes-onduladas-ate-o-teto-criaram-um-icone-da-arquitetura.html
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|Biblioteca de Tianjin: “olho gigante” e estantes onduladas até o teto criaram um ícone da arquitetura
|https://www.flipar.com.br/?p=690387&preview=true&preview_id=690387
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 11:08
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514121-contagem-tradicao-industria-e-natureza-se-encontram-em-uma-das-maiores-cidades-de-minas-gerais.html
|Galeria
|6
|Contagem: tradição, indústria e natureza se encontram em uma das maiores cidades de Minas Gerais
|https://www.flipar.com.br/?p=690356&preview=true&preview_id=690356
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 11:13
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514123-padre-marcelo-rossi-faz-o-l-e-brinca-nem-minha-mae-sabe-o-voto.html
|Política
|eleições, política, eleicoes-2026
|1690
|Padre Marcelo Rossi faz o 'L' e brinca: 'Nem minha mãe sabe o voto'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514123-padre-marcelo-rossi-faz-o-l-e-brinca-nem-minha-mae-sabe-o-voto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 11:23
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514070-nikolas-chega-para-votacao-em-bh-e-aposta-em-virada-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Bolsonaro, Campanha, Candidatura, Câmara, Eleição, Eleições, Eleições 2026
|3211
|Nikolas chega para votação em BH e aposta em virada de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514070-nikolas-chega-para-votacao-em-bh-e-aposta-em-virada-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 11:31
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514087-nikolas-vota-em-bh-e-mira-novo-recorde-espero-que-minas-surpreenda.html
|Política
|Eleições, Minas gerais, Nikolas ferreira
|4200
|Nikolas vota em BH e mira novo recorde: ‘espero que Minas surpreenda’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514087-nikolas-vota-em-bh-e-mira-novo-recorde-espero-que-minas-surpreenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 11:35
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514131-eleicoes-2026-eleitor-alcoolizado-pode-ser-barrado-entenda-a-regra.html
|Política
|1169
|Eleições 2026: eleitor alcoolizado pode ser barrado? Entenda a regra
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514131-eleicoes-2026-eleitor-alcoolizado-pode-ser-barrado-entenda-a-regra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 11:36
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514127-caiado-vota-em-goias-e-exalta-legado-de-mais-de-40-anos-de-vida-publica.html
|Política
|caiado, Eleiçõe-2026
|1712
|Caiado vota em Goiás e exalta legado de mais de 40 anos de vida pública
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514127-caiado-vota-em-goias-e-exalta-legado-de-mais-de-40-anos-de-vida-publica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 11:38
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514132-eleicoes-2026-votacao-na-bahia-tem-empurra-empurra-para-fugir-de-filas.html
|Política
|brasil, bahia, eleições, eleicoes-2026
|1617
|Eleições 2026: votação na Bahia tem 'empurra-empurra' para fugir de filas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514132-eleicoes-2026-votacao-na-bahia-tem-empurra-empurra-para-fugir-de-filas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 12:03
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514139-renan-santos-vota-e-ataca-estrategia-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|MISSÃO, Renan Santos, eleições 2026, presidenciável, São Paulo
|2484
|Renan Santos vota e ataca estratégia de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514139-renan-santos-vota-e-ataca-estrategia-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 12:04
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514145-mestres-do-humor-conheca-grandes-comediantes-que-fizeram-e-ainda-fazem-o-brasil-rir.html
|Galeria
|6
|Mestres do humor: conheça grandes comediantes que fizeram e ainda fazem o Brasil rir
|https://www.flipar.com.br/?p=690360&preview=true&preview_id=690360
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 12:17
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514149-pf-faz-balanco-de-acoes-nas-eleicoes-veja-avaliacao-de-andrei-rodrigues.html
|Política
|andrei rodrigues, PF, balanço, segurança, crimes eleitorais, eleições 2026
|1837
| PF faz balanço de ações nas eleições: veja avaliação de Andrei Rodrigues
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514149-pf-faz-balanco-de-acoes-nas-eleicoes-veja-avaliacao-de-andrei-rodrigues.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 12:20
|Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514154-pf-apreende-rs-57-mil-e-investiga-compra-de-votos-no-dia-da-votacao.html
|Política
|Política, polícia, Polícia Federal, eleições, eleicoes-2026, eleições 2026, investigação, votação, Crimes Eleitorais, Crime Eleitoral, prisão, Distrito Federal, bahia, amapá, Paraíba, Rondônia, roraima, Acre
|1417
|PF apreende R$ 57 mil e investiga compra de votos no dia da votação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514154-pf-apreende-rs-57-mil-e-investiga-compra-de-votos-no-dia-da-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 12:32
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514158-michelle-bolsonaro-rebate-o-inferno-te-espera-e-cena-viraliza-veja.html
|Política
|bolsonaro, Michelle, michelle bolsonaro, PL, PT, vídeo, ofensas
|2132
|Michelle Bolsonaro rebate "O inferno te espera" e cena viraliza; veja
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514158-michelle-bolsonaro-rebate-o-inferno-te-espera-e-cena-viraliza-veja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 12:38
|Juliana Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514161-lud-falcao-denuncia-cola-fraudulenta-com-candidatos-que-nao-apoia.html
|Política
|santinhos, patos de minas, lud falcão, cleitinho
|1107
|Lud Falcão denuncia 'cola' fraudulenta com candidatos que não apoia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514161-lud-falcao-denuncia-cola-fraudulenta-com-candidatos-que-nao-apoia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 12:41
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514162-ninguem-tira-o-titulo-de-nossa-senhora-diz-padre-julio-lancellotti.html
|Política
|brasil, política, religião, eleições, eleicoes-2026
|2947
|'Ninguém tira o título de Nossa Senhora', diz padre Júlio Lancellotti
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514162-ninguem-tira-o-titulo-de-nossa-senhora-diz-padre-julio-lancellotti.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 12:54
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514165-pabllo-vittar-responde-internauta-sobre-flavio-bolsonaro-no-inferno.html
|Cultura
|celebridades, política, brasil, eleições, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula
|1015
|Pabllo Vittar responde internauta sobre Flávio Bolsonaro: 'No inferno'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514165-pabllo-vittar-responde-internauta-sobre-flavio-bolsonaro-no-inferno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 12:56
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514147-flavio-roscoe-vota-em-belo-horizonte-acompanhado-da-familia.html
|Política
|1435
|Flávio Roscoe vota em Belo Horizonte acompanhado da família
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514147-flavio-roscoe-vota-em-belo-horizonte-acompanhado-da-familia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:09
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514159-depois-de-40-minutos-na-fila-kalil-vota-em-bh.html
|Política
|Alexandre Kalil, Belo Horizonte, Política, Prefeito, Prefeitura, Segundo turno
|2763
|Depois de 40 minutos na fila, Kalil vota em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514159-depois-de-40-minutos-na-fila-kalil-vota-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:12
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514181-uso-do-celular-na-cabine-de-votacao-pode-gerar-pena-por-crime-eleitoral.html
|Política
|Cabine de votação, Candidato, Eleicoes, Eleições, Eleições 2026, Justiça, Justiça Eleitoral, Zema
|3846
|Uso do celular na cabine de votação pode gerar pena por crime eleitoral?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514181-uso-do-celular-na-cabine-de-votacao-pode-gerar-pena-por-crime-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:16
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514183-eleicoes-2026-entenda-como-a-votacao-no-exterior-pode-impactar-o-dolar-e-o-mercado.html
|Economia
|Dólar, eleições2026, economial global
|3497
|Eleições 2026: como votação no exterior pode impactar o dólar e o mercado
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514183-eleicoes-2026-entenda-como-a-votacao-no-exterior-pode-impactar-o-dolar-e-o-mercado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:16
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514184-gilmar-mendes-usou-celular-na-cabine-de-votacao.html
|Política
|brasil, eleições, política, eleicoes-2026, gilmar-mendes
|3465
|Gilmar Mendes usou celular na cabine de votação?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514184-gilmar-mendes-usou-celular-na-cabine-de-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:23
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514166-mg-mais-da-metade-do-estado-tem-alerta-de-tempestade-e-granizo-na-segunda.html
|Gerais
|Alerta, Granizo, Tempestade, Minas, BH, Minas Gerais, chuva
|10329
|MG: mais da metade do estado tem alerta de tempestade e granizo na segunda
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514166-mg-mais-da-metade-do-estado-tem-alerta-de-tempestade-e-granizo-na-segunda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:27
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514193-urna-e-substituida-por-suspeita-de-tecla-3-colada.html
|Política
|política, eleições, brasil, rio grande do sul, eleicoes-2026
|1501
|Urna é substituída por suspeita de tecla '3' colada
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514193-urna-e-substituida-por-suspeita-de-tecla-3-colada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:28
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514163-jarbas-soares-vice-de-patrus-acompanha-candidato-durante-votacao-em-bh.html
|Política
|Senado
|4061
|Jarbas Soares, vice de Patrus, acompanha candidato durante votação em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514163-jarbas-soares-vice-de-patrus-acompanha-candidato-durante-votacao-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:41
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514204-nikolas-diz-que-esquerda-vai-alegar-interferencia-americana-se-flavio-vencer.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, brasil, nikolas-ferreira, flavio-bolsonaro
|2593
|Nikolas diz que esquerda vai alegar interferência americana se Flávio vencer
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514204-nikolas-diz-que-esquerda-vai-alegar-interferencia-americana-se-flavio-vencer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:44
|Tupi
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514206-pf-apreende-rs-769-mil-em-bens-e-valores-nas-primeiras-horas-das-eleicoes.html
|Política
|PF, eleições2026
|1535
|PF apreende R$ 769 mil em bens e valores nas primeiras horas das eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514206-pf-apreende-rs-769-mil-em-bens-e-valores-nas-primeiras-horas-das-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:47
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514205-mortes-sao-registradas-durante-votacao-em-tres-estados.html
|Nacional
|pernambuco, Amazonas, manaus, Mato Grosso do Sul, samu, morte, eleições, eleições 2026
|2450
|Mortes são registradas durante votação em três estados
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514205-mortes-sao-registradas-durante-votacao-em-tres-estados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:48
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514210-malmo-cidade-sueca-une-patrimonio-historico-com-inovacao-sustentavel.html
|Galeria
|6
|Malmö: cidade sueca une patrimônio histórico com inovação sustentável
|https://www.flipar.com.br/?p=690386&preview=true&preview_id=690386
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:58
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514190-mg-escola-que-sedia-votacao-e-furtada-e-sofre-incendio.html
|Gerais
|4226
|MG: escola que sedia votação é furtada e sofre incêndio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514190-mg-escola-que-sedia-votacao-e-furtada-e-sofre-incendio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 13:58
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514213-cidades-da-africa-que-recebem-cruzeiros-com-frequencia.html
|Galeria
|6
|Cidades da África que recebem cruzeiros com frequência
|https://www.flipar.com.br/?p=690458&preview=true&preview_id=690458
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:00
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514201-exercicio-democratico-cumprido-diz-patrus-depois-de-votar-em-bh.html
|Política
|Votacao
|1541
|"Exercício democrático cumprido", diz Patrus depois de votar em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514201-exercicio-democratico-cumprido-diz-patrus-depois-de-votar-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:01
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514214-mae-de-tabata-amaral-segue-na-uti-apos-acidente-em-agenda-de-campanha.html
|Nacional
|Deputada, Política, Psb, São Paulo, Tabata Amaral
|2783
|Mãe de Tabata Amaral segue na UTI após acidente em agenda de campanha
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514214-mae-de-tabata-amaral-segue-na-uti-apos-acidente-em-agenda-de-campanha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:04
|Juliana Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514215-nao-vai-votar-veja-como-justificar-ausencia-pelo-e-titulo.html
|Política
|justicativa, e-título, Eleições-2026
|2641
|Não vai votar? Veja como justificar ausência pelo e-Título
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514215-nao-vai-votar-veja-como-justificar-ausencia-pelo-e-titulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514221-gato-felix-conheca-a-historia-do-felino-que-se-tornou-um-icone-da-animacao.html
|Galeria
|6
|Gato Félix: conheça a história do felino que se tornou um ícone da animação
|https://www.flipar.com.br/?p=690122&preview=true&preview_id=690122
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514222-tallinn-cidade-medieval-e-uma-perola-da-estonia-e-encanta-com-historia-e-beleza.html
|Galeria
|6
|Tallinn: cidade medieval é uma pérola da Estônia e encanta com história e beleza
|https://www.flipar.com.br/?p=690264&preview=true&preview_id=690264
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:19
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514208-video-dilma-rousseff-e-vaiada-durante-votacao-em-bh.html
|Política
|Brics, China, Dilma Rousseff, Impeachment, BH
|1969
|Vídeo: Dilma Rousseff é vaiada durante votação em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514208-video-dilma-rousseff-e-vaiada-durante-votacao-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:26
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514224-bh-pode-ter-chuva-forte-com-raios-e-rajadas-de-vento-na-tarde-deste-domingo.html
|Gerais
|chuva, BH, ventos, previsao-do-tempo, meteorologia, clima, alerta, defesa-civil
|1835
|BH pode ter chuva forte com raios e rajadas de vento na tarde deste domingo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514224-bh-pode-ter-chuva-forte-com-raios-e-rajadas-de-vento-na-tarde-deste-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514230-eleicoes-2026-saiba-como-funciona-o-senado-federal-e-quais-sao-suas-atribuicoes.html
|Galeria
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|Eleições 2026: saiba como funciona o Senado Federal e quais são suas atribuições
|https://www.flipar.com.br/?p=690466&preview=true&preview_id=690466
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514231-eleicoes-2026-descubra-como-funciona-a-camara-dos-deputados.html
|Galeria
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|Eleições 2026: descubra como funciona a Câmara dos Deputados
|https://www.flipar.com.br/?p=690465&preview=true&preview_id=690465
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:37
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514228-bh-mateus-simoes-vota-depois-de-mais-de-duas-horas-na-fila.html
|Política
|2186
|BH: Mateus Simões vota depois de mais de duas horas na fila
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514228-bh-mateus-simoes-vota-depois-de-mais-de-duas-horas-na-fila.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:44
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514241-eleicoes-2026-entenda-as-regras-com-as-principais-obrigacoes-do-eleitor.html
|Galeria
|6
|Eleições 2026: entenda as regras com as principais obrigações do eleitor
|https://www.flipar.com.br/?p=690473&preview=true&preview_id=690473
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:45
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514239-grande-bh-suspeito-manda-clientes-de-bar-se-afastarem-e-mata-homem-a-tiros.html
|Gerais
|Bar, grande-bh, pm, polícia, tiros, homicídio
|1352
|Grande BH: suspeito manda clientes de bar se afastarem e mata homem a tiros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514239-grande-bh-suspeito-manda-clientes-de-bar-se-afastarem-e-mata-homem-a-tiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:48
|Amanda Quintiliano - Especial para o EM
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514232-cleitinho-vota-e-defende-pacificacao-vou-governar-para-todos.html
|Política
|3136
|Cleitinho vota e defende pacificação: ‘Vou governar para todos'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514232-cleitinho-vota-e-defende-pacificacao-vou-governar-para-todos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 14:55
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514246-veja-os-locais-onde-lula-e-flavio-ganharam-na-asia-e-oceania.html
|Política
|Austrália, eleições, lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, eleicoes-2026, Nova Zelândia, eleitorado, exterior, Coreia do Sul
|5411
|Veja os locais onde Lula e Flávio ganharam na Ásia e Oceania
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514246-veja-os-locais-onde-lula-e-flavio-ganharam-na-asia-e-oceania.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 15:00
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514249-michelle-bolsonaro-recorre-a-biblia-apos-hostilidade-em-local-de-votacao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1546
|Michelle Bolsonaro recorre à Bíblia após hostilidade em local de votação
|https://platobr.com.br/michelle-bolsonaro-recorre-a-biblia-apos-hostilidade-em-local-de-votacao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 15:06
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514242-depois-de-mais-de-duas-horas-na-fila-patrus-vota-em-bh.html
|Política
|3750
|Depois de mais de duas horas na fila, Patrus vota em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514242-depois-de-mais-de-duas-horas-na-fila-patrus-vota-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 15:22
|LUÍSA MARTINS E ANNA JÚLIA LOPES
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514253-kassio-diz-que-tse-nao-identificou-nenhum-risco-de-interferencia-internacional-nas-eleicoes.html
|Política
|Agência, Brasil, Estados Unidos, Interferência, Internacional, Nunes Marques, TSE
|1522
|Kassio diz que TSE não identificou 'nenhum risco' de interferência internacional nas eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514253-kassio-diz-que-tse-nao-identificou-nenhum-risco-de-interferencia-internacional-nas-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 15:37
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514257-engavetamento-entre-tres-veiculos-em-avenida-de-bh-deixa-feridos.html
|Gerais
|Acidente, engavetamento, Trânsito, acidente-de-transito, BH, PM, samu
|971
|Engavetamento entre três veículos em avenida de BH deixa feridos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514257-engavetamento-entre-tres-veiculos-em-avenida-de-bh-deixa-feridos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 15:45
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514271-tiroteio-deixa-tres-feridos-durante-a-noite-em-bh.html
|Gerais
|Tiroteio, tiros, arma, polícia, bh
|1808
|Tiroteio deixa três feridos durante a noite em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514271-tiroteio-deixa-tres-feridos-durante-a-noite-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 15:53
|Rogério Tobias
|https://www.em.com.br/colunistas/rogerio-tobias/2026/10/7514275-marketing-entre-a-segmentacao-os-nichos-e-a-hiperpersonalizacao.html
|Colunistas#Rogério Tobias
|5905
|Marketing: entre a segmentação, os nichos e a hiperpersonalização
|https://www.em.com.br/colunistas/rogerio-tobias/2026/10/7514275-marketing-entre-a-segmentacao-os-nichos-e-a-hiperpersonalizacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:00
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514278-eleicoes-2026-entenda-o-que-e-domicilio-eleitoral-e-como-funciona-o-voto-em-transito.html
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|Eleições 2026: entenda o que é domicílio eleitoral e como funciona o voto em trânsito
|https://www.flipar.com.br/?p=690481&preview=true&preview_id=690481
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:00
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514279-eleicoes-2026-descubra-por-que-um-candidato-com-muitos-votos-pode-ajudar-a-eleger-outro.html
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|Eleições 2026: descubra por que um candidato com muitos votos pode ajudar a eleger outro
|https://www.flipar.com.br/?p=690479&preview=true&preview_id=690479
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:00
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514280-voto-em-branco-e-nulo-veja-as-diferencas-entre-eles-e-o-impacto-nas-eleicoes.html
|Galeria
|6
|Voto em branco e nulo: veja as diferenças entre eles e o impacto nas eleições
|https://www.flipar.com.br/?p=690480&preview=true&preview_id=690480
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:12
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514273-entenda-por-que-vorcaro-e-careca-do-inss-podem-votar-mas-jair-bolsonaro-nao.html
|Política
|Careca, Careca do INSS, INSS, Vorcaro, Bolsonaro
|1641
|Entenda por que Vorcaro e Careca do INSS podem votar, mas Jair Bolsonaro, não
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514273-entenda-por-que-vorcaro-e-careca-do-inss-podem-votar-mas-jair-bolsonaro-nao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:14
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514284-defesa-civil-emite-alerta-para-chuva-de-granizo-em-bh-neste-domingo-4-10.html
|Gerais
|Defesa civil, Chuva, BH, Redes sociais
|1701
|Defesa Civil emite alerta para chuva de granizo em BH neste domingo (4/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514284-defesa-civil-emite-alerta-para-chuva-de-granizo-em-bh-neste-domingo-4-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:15
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514265-eleitores-voltam-as-urnas-para-segundo-turno-ainda-este-mes-lembre-a-data.html
|Política
|ELEIÇÕES, Estado, Resultado, Segundo turno
|756
|Eleitores voltam às urnas para segundo turno ainda este mês; lembre a data
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514265-eleitores-voltam-as-urnas-para-segundo-turno-ainda-este-mes-lembre-a-data.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:18
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514252-video-pm-e-filmada-retirando-bandeira-do-pt-de-casa-em-esmeraldas.html
|Gerais
|pmmg, Eleição, PT, eleições 2026, denúncia
|14
|Vídeo: PM é filmada retirando bandeira do PT de casa em Esmeraldas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514252-video-pm-e-filmada-retirando-bandeira-do-pt-de-casa-em-esmeraldas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:23
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514286-eleitor-na-fila-as-17h-ainda-pode-votar-veja-o-que-diz-a-regra.html
|Política
|Eleições 2026, Voto
|1415
|Eleitor na fila às 17h ainda pode votar? Veja o que diz a regra
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514286-eleitor-na-fila-as-17h-ainda-pode-votar-veja-o-que-diz-a-regra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:24
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514290-quando-o-resultado-da-eleicao-sera-divulgado-e-onde-acompanhar-a-apuracao-do-tse-em-tempo-real.html
|Política
|APURAÇÃO, Eleições, Política, TSE, eleições 2026
|3426
|Quando o resultado da eleição será divulgado e onde acompanhar a apuração do TSE em tempo real
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cme3reppxv7zo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:31
|Rute Pina - Da BBC News Brasil em São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514289-os-grandes-doadores-que-apostam-nos-dois-lados-da-eleicao.html
|Política
|14188
|Os grandes doadores que apostam nos dois lados da eleição
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm62449jp7j4o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:39
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514292-chuva-em-minas-derrubou-mais-de-40-arvores-em-24-horas.html
|Gerais
|chuva, minas-gerais, Corpo de Bombeiros
|2204
|Chuva em Minas derrubou mais de 40 árvores em 24 horas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514292-chuva-em-minas-derrubou-mais-de-40-arvores-em-24-horas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:49
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514300-eleicao-decisiva-para-futuro-da-america-latina-como-imprensa-internacional-noticia-disputa-presidencial-no-brasil.html
|Política
|eleições 2026, Brasil, América Latina, imprensa
|6133
|'Eleição decisiva para futuro da América Latina': como imprensa internacional noticia disputa presidencial no Brasil
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cred30n2v4edo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 16:56
|Sheila Flynn - Da BBC News nos EUA
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514318-presenciei-quase-500-execucoes-de-presos-e-nunca-vi-uma-como-a-de-christa-pike.html
|Internacional
|injeção letal, execução, morte, sobrevivente
|6986
|'Presenciei quase 500 execuções de presos – e nunca vi uma como a de Christa Pike'
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/crgj9vp328plo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:00
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514321-raio-mata-rainha-de-rodeio.html
|Nacional
|Tocantins, rodeio
|1163
|Raio mata rainha de rodeio
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514321-raio-mata-rainha-de-rodeio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:07
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514323-santinhos-em-frente-a-escolas-de-bh-evidenciam-boca-de-urna.html
|Gerais
|Boca de urna, Eleições, Segurança, bh, boca-de-urna
|1526
|Santinhos em frente a escolas de BH evidenciam boca de urna
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514323-santinhos-em-frente-a-escolas-de-bh-evidenciam-boca-de-urna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:21
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514343-homem-e-morto-a-tiros-na-area-indigena-xacriaba-na-vespera-da-eleicao.html
|Gerais
|Assassinado, Homem, Tiros, Área
|1892
|Homem é morto a tiros na área indigena xacriabá na véspera da eleição
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514343-homem-e-morto-a-tiros-na-area-indigena-xacriaba-na-vespera-da-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:22
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514342-coloquio-sobre-violao-tem-concertos-gratuitos-aulas-e-mesas-redondas.html
|Cultura
|música, shows, violão, BH
|5456
|Colóquio sobre violão tem concertos gratuitos, aulas e mesas-redondas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514342-coloquio-sobre-violao-tem-concertos-gratuitos-aulas-e-mesas-redondas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:22
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514333-mg-idosa-de-85-anos-pisa-em-santinhos-cai-e-bate-cabeca.html
|Gerais
|minas-gerais, santinhos, boca-de-urna, Acidente
|1083
|MG: idosa de 85 anos pisa em santinhos, cai e bate cabeça
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514333-mg-idosa-de-85-anos-pisa-em-santinhos-cai-e-bate-cabeca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:29
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514350-alerta-de-peste-pulmonar-na-russia-apos-morte-em-laboratorio.html
|Internacional
|Rússia, peste, morte, doença, contagiosa
|2310
|Alerta de peste pulmonar na Rússia chama atenção após morte em laboratório
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514350-alerta-de-peste-pulmonar-na-russia-apos-morte-em-laboratorio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:32
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514355-doenca-de-creutzfeldt-jakob-entenda-a-condicao-que-causou-a-morte-de-lito-sousa.html
|Bem viver
|doença de Creutzfeldt-Jakob, Lito Sousa, Lito
|3530
|Doença de Creutzfeldt-Jakob: entenda a condição que causou a morte de Lito Sousa
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514355-doenca-de-creutzfeldt-jakob-entenda-a-condicao-que-causou-a-morte-de-lito-sousa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:42
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514358-eleitor-passa-mal-e-morre-em-local-de-votacao.html
|Política
|Rio de Janeiro, Eleições 2026, Corpo de Bombeiros
|1196
|Eleitor passa mal e morre em local de votação
|https://www.tupi.fm/eleicoes/eleitor-de-62-anos-passa-mal-e-morre-em-local-de-votacao-na-barra-da-tijuca/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:51
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514360-mesario-e-preso-suspeito-de-ameacar-ex-durante-votacao-em-juiz-de-fora.html
|Gerais
|Eleições, Mesário, juiz-de-fora, minas-gerais, zona-da-mata, prisão, ameaça, eleições-2026
|1106
|Mesário é preso suspeito de ameaçar ex durante votação em Juiz de Fora
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514360-mesario-e-preso-suspeito-de-ameacar-ex-durante-votacao-em-juiz-de-fora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:55
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514372-e-falso-que-lula-jogou-bandeira-do-brasil-no-chao-apos-votar.html
|Política
|lula, eleicoes-2026, Geraldo Alckmin
|1310
|É falso que Lula jogou bandeira do Brasil no chão após votar
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514372-e-falso-que-lula-jogou-bandeira-do-brasil-no-chao-apos-votar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 17:56
|Alessandra Corrêa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514367-por-que-eleicao-brasileira-e-teste-para-estrategia-de-trump-na-america-latina.html
|Política
|América Latina, Donald Trump, Eleições, Eua, Internacional, Trump
|10340
|Por que eleição brasileira é teste para estratégia de Trump na América Latina
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm369n893g50o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:10
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514383-ator-pedro-pascal-posa-com-camiseta-de-lula-em-redes-sociais.html
|Cultura
|Pedro Pascal, Lula, Eleições, eleições 2026, camiseta
|1789
|Ator Pedro Pascal posa com camiseta de Lula em redes sociais
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514383-ator-pedro-pascal-posa-com-camiseta-de-lula-em-redes-sociais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:16
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514388-viuva-de-lito-sousa-revela-reacao-da-familia-a-proposta-de-homenagem-em-guarulhos.html
|Nacional
|Entretenimento
|1515
|Viúva de Lito Sousa revela reação da família à proposta de homenagem em Guarulhos
|https://www.tupi.fm/entretenimento/viuva-de-lito-sousa-revela-reacao-da-familia-a-proposta-de-homenagem-em-guarulhos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:16
|Eduarda Esposito
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514389-lula-e-flavio-fizeram-boca-de-urna-especialistas-analisam-declaracoes.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, boca de urna, eleicoes-2026
|3964
|Lula e Flávio fizeram boca de urna? Especialistas analisam declarações
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514389-lula-e-flavio-fizeram-boca-de-urna-especialistas-analisam-declaracoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:18
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514395-engracado-zema-ataca-o-tse-apos-ser-pego-com-celular-na-urna.html
|Política
|Romeu Zema, Celular, TRE-MG, Justiça Eleitoral, eleições 2026
|3204
|'Engraçado': Zema ataca o TSE após ser pego com celular na urna
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514395-engracado-zema-ataca-o-tse-apos-ser-pego-com-celular-na-urna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:20
|LUÍSA MARTINS E ANNA JÚLIA LOPES
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514386-ministros-do-stf-e-diretor-da-pf-acompanham-juntos-a-apuracao-dos-votos.html
|Política
|STF, TSE, Eleições 2026, Polícia
|1410
|Ministros do STF e diretor da PF acompanham juntos a apuração dos votos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514386-ministros-do-stf-e-diretor-da-pf-acompanham-juntos-a-apuracao-dos-votos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:22
|Gabriel Botelho - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514396-sarney-registra-ida-a-urna-e-celebra-voto-emocao-muito-especial.html
|Política
|eleições2026, eleições 2026
|1719
|Sarney registra ida à urna e celebra voto: "Emoção muito especial"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514396-sarney-registra-ida-a-urna-e-celebra-voto-emocao-muito-especial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:32
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514379-michelle-bolsonaro-e-eleita-senadora-pelo-distrito-federal.html
|Política
|Distrito Federal, Michelle, michelle bolsonaro, PL, Senado, eleições 2026
|442
|Michelle Bolsonaro é eleita senadora pelo Distrito Federal
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514379-michelle-bolsonaro-e-eleita-senadora-pelo-distrito-federal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:36
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514382-eduardo-riedel-vence-no-1-turno-e-e-reeleito-em-mato-grosso-do-sul.html
|Política
|Eduardo Riedel, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
|1940
|Eduardo Riedel vence no 1º turno e é reeleito em Mato Grosso do Sul
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514382-eduardo-riedel-vence-no-1-turno-e-e-reeleito-em-mato-grosso-do-sul.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:36
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514406-neymar-em-post-de-nikolas-ferreira-bora-meu-presidente.html
|Política
|ELEICOES-2026, nikolas-ferreira, neymar, flavio-bolsonaro, bolsonaro
|1068
|Neymar em post de Nikolas Ferreira: 'Bora, meu presidente'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514406-neymar-em-post-de-nikolas-ferreira-bora-meu-presidente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514410-marina-sena-vota-em-sao-paulo-usando-verde-e-amarelo.html
|Cultura
|eleições 2026, Marina Sena, voto, São Paulo, verde e amarelo
|1421
|Marina Sena vota em São Paulo usando verde e amarelo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514410-marina-sena-vota-em-sao-paulo-usando-verde-e-amarelo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:50
|Pedro Bueno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514419-reeleito-nikolas-ferreira-e-o-deputado-mais-votado-de-minas-gerais.html
|Política
|eleicoes-2026, nikolas-ferreira, minas-gerais
|2769
|Reeleito, Nikolas Ferreira é o deputado mais votado de Minas Gerais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514419-reeleito-nikolas-ferreira-e-o-deputado-mais-votado-de-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:56
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514412-giovanna-lancellotti-presencia-morte-de-eleitor-durante-votacao-horrivel.html
|Cultura
|famosos, celebridades, Giovanna Lancellotti, morte
|1940
|Giovanna Lancellotti presencia morte de eleitor durante votação: 'horrível'
|https://www.tupi.fm/entretenimento/atriz-giovanna-lancellotti-presencia-morte-de-eleitor-durante-votacao-no-rio/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 18:59
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514431-datafolha-projeta-eleicao-de-cleitinho-para-o-governo-de-minas.html
|Política
|Cleitinho, governo de Minas, Minas Gerais, eleições 2026
|474
|Datafolha projeta eleição de Cleitinho para o governo de Minas no 1º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514431-datafolha-projeta-eleicao-de-cleitinho-para-o-governo-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:02
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514429-homem-passa-mal-e-morre-em-bh-logo-apos-votar.html
|Gerais
|BH, morte, samu, infarto
|756
|Homem passa mal e morre em BH logo após votar
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514429-homem-passa-mal-e-morre-em-bh-logo-apos-votar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:06
|Carlos Starling
|https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7514433-espiritos-votam.html
|Colunistas#Carlos Starling
|5342
|Espíritos votam?
|https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7514433-espiritos-votam.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:10
|Alexandre Guzanshe,Maria Lúcia Passos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514434-ha-20-anos-grupo-usa-motos-para-recolher-dados-das-urnas-em-mg.html
|Gerais
|2678
|Há 20 anos, grupo usa motos para recolher dados das urnas em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514434-ha-20-anos-grupo-usa-motos-para-recolher-dados-das-urnas-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:11
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514437-lucas-ribeiro-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-da-paraiba-eleicoes.html
|Política
|Brasil, Eleito, Eleições, Governador, João, João Azevêdo, Paraíba
|2603
|Lucas Ribeiro vence no 1º turno e é eleito governador da Paraíba - Eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514437-lucas-ribeiro-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-da-paraiba-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:13
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514414-thais-fersoza-vira-alvo-de-haters-apos-publicar-foto-usando-vermelho.html
|Cultura
|famosos, celebridades, Eleições 2026
|1303
|Thais Fersoza vira alvo de ‘haters’ após publicar foto usando vermelho
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514414-thais-fersoza-vira-alvo-de-haters-apos-publicar-foto-usando-vermelho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:15
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514439-zema-acompanha-apuracao-de-votos-em-bar-de-bh.html
|Política
|Romeu Zema, Eleições, Apuração
|1152
|Zema acompanha apuração de votos em bar de BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514439-zema-acompanha-apuracao-de-votos-em-bar-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:17
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514444-arthur-henrique-e-eleito-governador-de-roraima-no-1-turno.html
|Política
|Arthur Henrique, Boa Vista, Eleito, Federal, Governador, Prefeito, Roraima
|2863
|Arthur Henrique é eleito governador de Roraima no 1º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514444-arthur-henrique-e-eleito-governador-de-roraima-no-1-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:19
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514443-datafolha-projeta-segundo-turno-entre-lula-e-bolsonaro.html
|Política
|datafolha, eleições 2026, lula, Flávio Bolsonaro
|280
|Datafolha projeta segundo turno entre Lula e Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514443-datafolha-projeta-segundo-turno-entre-lula-e-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:20
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514449-respeitar-a-decisao-das-urnas-falcao-acompanha-apuracao-junto-a-cleitinho.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Cleitinho
|1484
|"Respeitar a decisão das urnas": Falcão acompanha apuração junto a Cleitinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514449-respeitar-a-decisao-das-urnas-falcao-acompanha-apuracao-junto-a-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:21
|Roberto Fonseca - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514452-pl-conquista-as-duas-vagas-do-senado-pelo-df-com-michelle-e-bia-kicis.html
|Política
|Bia Kicis, michelle bolsonaro, Senado, Distrito Federal, DF, eleicoes-2026
|82
|PL conquista as duas vagas do Senado pelo DF com Michelle e Bia Kicis
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514452-pl-conquista-as-duas-vagas-do-senado-pelo-df-com-michelle-e-bia-kicis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:25
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514457-cleitinho-comemora-vitoria-em-minas-de-verdureiro-a-governador.html
|Política
|Cleitinho
|1203
|Cleitinho comemora vitória em Minas: ‘De verdureiro a governador’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514457-cleitinho-comemora-vitoria-em-minas-de-verdureiro-a-governador.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:26
|Izabella Caixeta,Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514440-tre-explica-motivo-das-longas-filas-registradas-durante-votacao-em-minas.html
|Política
|Belo Horizonte, TRE, eleições 2026, filas
|524
|TRE explica motivo das longas filas registradas durante votação em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514440-tre-explica-motivo-das-longas-filas-registradas-durante-votacao-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:26
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514451-aos-21-anos-ana-elisa-e-eleita-deputada-federal-mais-jovem-por-minas.html
|Política
|Minas Gerais, Eleição, Eleição 2026
|4609
|Aos 21 anos, Ana Elisa é eleita deputada federal mais jovem por Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514451-aos-21-anos-ana-elisa-e-eleita-deputada-federal-mais-jovem-por-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:26
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514461-zucco-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-sul.html
|Política
|Deputado Estadual, Eduardo leite, Eleições 2026, Governador, Leite, PL
|2560
|Zucco vence no 1º turno e é eleito governador do Rio Grande do Sul
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514461-zucco-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-sul.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:28
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514448-bruno-engler-se-reelege-como-deputado-estadual-de-minas.html
|Política
|Bruno Engler, Eleições 2026, ALMG, NIkolas Ferreira
|904
|Bruno Engler se reelege como deputado estadual de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514448-bruno-engler-se-reelege-como-deputado-estadual-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:31
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514445-nikolas-supera-proprio-recorde-e-segue-sendo-o-deputado-mais-votado-em-mg.html
|Política
|bolsonaro, Nikolas, eleicoes-2026, nikolas-ferreira
|2509
|Nikolas supera próprio recorde e segue sendo o deputado mais votado em MG
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514445-nikolas-supera-proprio-recorde-e-segue-sendo-o-deputado-mais-votado-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:32
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514378-eleicoes-2026-daniel-vilela-e-eleito-governador-de-goias-ja-no-1-turno.html
|Política
|eleições 2026, Goiá, Política
|1876
|Eleições 2026: Daniel Vilela é eleito governador de Goiás já no 1º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514378-eleicoes-2026-daniel-vilela-e-eleito-governador-de-goias-ja-no-1-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:32
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514464-pavanato-supera-25-milhoes-de-votos-e-bate-recorde-de-eduardo-bolsonaro.html
|Política
|eduardo-bolsonaro, camara-dos-deputados, sao-paulo
|790
|Pavanato supera 2,5 milhões de votos e bate recorde de Eduardo Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514464-pavanato-supera-25-milhoes-de-votos-e-bate-recorde-de-eduardo-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:41
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514465-tarcisio-vence-haddad-e-e-reeleito-governador-de-sao-paulo-no-1-turno.html
|Política
|São paulo, Tarcísio
|2408
|Tarcísio vence Haddad e é reeleito governador de São Paulo no 1º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514465-tarcisio-vence-haddad-e-e-reeleito-governador-de-sao-paulo-no-1-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:42
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514466-carol-de-toni-e-carlos-bolsonaro-eleitos-senadores-em-santa-catarina.html
|Política
|Carlos Bolsonaro, eleições 2026, Santa Catarina
|446
|Carol de Toni e Carlos Bolsonaro eleitos senadores em Santa Catarina
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514466-carol-de-toni-e-carlos-bolsonaro-eleitos-senadores-em-santa-catarina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:45
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514359-flavio-bolsonaro-vence-lula-no-primeiro-turno-em-belo-horizonte.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, eleicoes-2026, pt, pl, bh
|1314
|Flávio Bolsonaro vence Lula no primeiro turno em Belo Horizonte
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514359-flavio-bolsonaro-vence-lula-no-primeiro-turno-em-belo-horizonte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:48
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514480-eleicoes-2026-rafael-fonteles-e-reeleito-governador-do-piaui-no-1-turno.html
|Política
|Eleições, Piauí, Rafael Fonteles
|3006
|Eleições 2026: Rafael Fonteles é reeleito governador do Piauí no 1º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514480-eleicoes-2026-rafael-fonteles-e-reeleito-governador-do-piaui-no-1-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 19:56
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514483-jorginho-mello-e-reeleito-governador-de-santa-catarina.html
|Política
|Catarina, Governador, Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, Santa, Santa catarina
|1871
|Jorginho Mello é reeleito governador de Santa Catarina
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514483-jorginho-mello-e-reeleito-governador-de-santa-catarina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:02
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514492-erika-hilton-e-reeleita-com-mais-de-1-milhao-de-votos-em-sao-paulo.html
|Política
|Câmara dos Deputados, deputada, Érika Hilton, psol, São Paulo, camara-dos-deputados, eleicoes-2026
|1095
|Erika Hilton é reeleita com mais de 1 milhão de votos em São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514492-erika-hilton-e-reeleita-com-mais-de-1-milhao-de-votos-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:04
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514497-fabio-mitidieri-e-reeleito-governador-de-sergipe-no-1-turno-das-eleicoes.html
|Política
|Eleito, Eleições, Fábio, FáBIO MITIDIERI, Governador, Política, SE
|2387
|Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1º turno das eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514497-fabio-mitidieri-e-reeleito-governador-de-sergipe-no-1-turno-das-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:07
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514384-eleicoes-2026-otaviano-pivetta-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de.html
|Política
|Eleito, Eleições, Eleições 2026, Governador, Política
|1982
|Otaviano Pivetta vence no 1º turno e é eleito governador de Mato Grosso
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514384-eleicoes-2026-otaviano-pivetta-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:07
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514493-em-2025-bolsonaro-disse-que-prioridade-do-pl-era-o-senado.html
|Política
|PL, senado, bolsonaro, eleções 2026
|3067
|Em 2025, Bolsonaro disse que prioridade do PL era o Senado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514493-em-2025-bolsonaro-disse-que-prioridade-do-pl-era-o-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:07
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514496-domingos-savio-e-eleito-senador-e-garante-cadeira-ao-pl-por-minas.html
|Política
|PL, Política, SENADO
|2079
|Domingos Sávio é eleito senador e garante cadeira do PL por Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514496-domingos-savio-e-eleito-senador-e-garante-cadeira-ao-pl-por-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:10
|Pedro Bueno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514500-cleitinho-ganha-eleicao-em-belo-horizonte-com-mais-de-40.html
|Política
|cleitinho, minas-gerais, bh, eleicoes-2026
|1940
|Cleitinho ganha eleição em Belo Horizonte com mais de 40%
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514500-cleitinho-ganha-eleicao-em-belo-horizonte-com-mais-de-40.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:14
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514361-eleicoes-2026-dr-furlan-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-amapa.html
|Política
|Amap, Amapá, Eleições, Eleições 2026
|1272
|Eleições 2026: Dr. Furlan vence no 1º turno e é eleito governador do Amapá
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514361-eleicoes-2026-dr-furlan-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-amapa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:22
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514371-celina-leao-e-leandro-grass-vao-ao-2-turno-no-distrito-federal.html
|Política
|Celina, DF, Eleições, Eleições 2026
|148
|Celina Leão e Leandro Grass vão ao 2º turno no Distrito Federal
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514371-celina-leao-e-leandro-grass-vao-ao-2-turno-no-distrito-federal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:26
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514511-muito-grata-mae-de-cleitinho-azevedo-reage-apos-lideranca-nas-urnas-em-minas.html
|Política
|Eleições 2026, Minas Gerais, Cleitinho
|1929
|'Muito grata': mãe de Cleitinho Azevedo reage após liderança nas urnas em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514511-muito-grata-mae-de-cleitinho-azevedo-reage-apos-lideranca-nas-urnas-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:27
|Pedro Bueno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514510-apos-polemica-com-nossa-senhora-flavio-bolsonaro-vence-em-aparecida-sp.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, eleicoes-2026
|1207
|Após polêmica com Nossa Senhora, Flávio Bolsonaro vence em Aparecida (SP)
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514510-apos-polemica-com-nossa-senhora-flavio-bolsonaro-vence-em-aparecida-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:28
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514514-apesar-de-vantagem-celina-leao-vai-ao-segundo-turno-com-leandro-grass-no-df.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1047
|Apesar de vantagem, Celina Leão vai ao segundo turno com Leandro Grass no DF
|https://platobr.com.br/75876-2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:29
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514375-lorenzo-pazolini-e-ricardo-ferraco-vao-ao-2-turno-no-espirito-santo.html
|Política
|Ricardo Ferraço
|2377
|Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão ao 2º turno no Espírito Santo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514375-lorenzo-pazolini-e-ricardo-ferraco-vao-ao-2-turno-no-espirito-santo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:30
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514513-flavio-supera-votacao-de-bolsonaro-no-1-turno-de-2022.html
|Política
|Lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, jair-bolsonaro
|909
|Flávio supera votação de Bolsonaro no 1º turno de 2022
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514513-flavio-supera-votacao-de-bolsonaro-no-1-turno-de-2022.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:32
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514517-apesar-de-vantagem-celina-leao-vai-ao-2-turno-com-leandro-grass-no-df.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1047
|Apesar de vantagem, Celina Leão vai ao 2º turno com Leandro Grass no DF
|https://platobr.com.br/apesar-de-vantagem-celina-leao-vai-ao-2o-turno-com-leandro-grass-no-df
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:36
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514516-zema-e-recebido-por-apoiadores-em-bar-de-bh-para-acompanhar-apuracao.html
|Política
|votação, eleicoes-2026, romeu-zema, zema
|1181
|Zema é recebido por apoiadores em bar de BH para acompanhar apuração
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514516-zema-e-recebido-por-apoiadores-em-bar-de-bh-para-acompanhar-apuracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:38
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514521-marcos-rogerio-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de-rondonia.html
|Política
|Brasil, Eleições, Eleições 2026, Governador, Marcos Rogério, Política, Primeiro turno
|2260
|Marcos Rogério vence no 1º turno e é eleito governador de Rondônia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514521-marcos-rogerio-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de-rondonia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:39
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514498-circulando-nas-redes-xuxa-foi-barrada-na-secao-eleitoral-neste-domingo.html
|Nacional
|1828
|Circulando nas redes: Xuxa foi barrada na seção eleitoral neste domingo?
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514498-circulando-nas-redes-xuxa-foi-barrada-na-secao-eleitoral-neste-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:42
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514453-luiza-brunet-quebra-o-silencio-sobre-yasmin-apos-mensagens-com-vorcaro.html
|Cultura
|BBB, LUIZA BRUNET, YASMIN BRUNET, Famosos, Brasil
|1644
|Luiza Brunet quebra o silêncio sobre Yasmin após mensagens com Vorcaro
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514453-luiza-brunet-quebra-o-silencio-sobre-yasmin-apos-mensagens-com-vorcaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:44
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514527-eleicoes-2026-dorinha-e-vicentinho-vao-ao-2-turno-no-tocantins.html
|Política
|Eleições 2026, Política, Tocantins
|2771
|Eleições 2026: Dorinha e Vicentinho vão ao 2º turno no Tocantins
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514527-eleicoes-2026-dorinha-e-vicentinho-vao-ao-2-turno-no-tocantins.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:44
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514526-a-urna-preservou-17-deputados-distritais-e-trocou-sete-cadeiras-na-cldf.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1450
|A urna preservou 17 deputados distritais e trocou sete cadeiras na CLDF
|https://platobr.com.br/a-urna-preservou-17-deputados-distritais-e-trocou-sete-cadeiras-na-cldf
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:47
|Pedro Bueno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514523-zema-decepciona-e-tem-467-em-araxa-cidade-em-que-nasceu.html
|Política
|romeu zema, Zema, eleicoes-2026, minas-gerais, Araxá, presidência
|1169
|Zema decepciona e tem 4,67% em Araxá, cidade em que nasceu
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514523-zema-decepciona-e-tem-467-em-araxa-cidade-em-que-nasceu.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:53
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514346-eleicoes-2026-mailza-assis-e-alan-rick-vao-ao-2-turno-no-acre.html
|Política
|Acr, Eleições 2026
|1370
|Eleições 2026: Mailza Assis e Alan Rick vão ao 2º turno no Acre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514346-eleicoes-2026-mailza-assis-e-alan-rick-vao-ao-2-turno-no-acre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:55
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514503-sergio-moro-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-parana.html
|Política
|MORO
|2515
|Sergio Moro vence no 1º turno e é eleito governador do Paraná
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514503-sergio-moro-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-parana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:56
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514324-cleitinho-e-eleito-governador-de-minas-no-primeiro-turno.html
|Política
|A, Cleitinho
|2537
|Cleitinho é eleito governador de Minas no primeiro turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514324-cleitinho-e-eleito-governador-de-minas-no-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:58
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514529-diogo-nogueira-sofre-ataque-de-bolsonaristas-em-votacao-e-faz-desabafo.html
|Nacional
|Flávio Bolsonaro, Diogo Nogueira
|1580
|Diogo Nogueira sofre ataque de bolsonaristas em votação e faz desabafo
|https://www.tupi.fm/sentinelas/diogo-nogueira-sofre-ataque-de-bolsonaristas-em-votacao-e-faz-forte-desabafo-na-web/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 20:59
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514532-dia-historico-irmao-de-cleitinho-celebra-vitoria-do-candidato-em-minas.html
|Política
|Cleitinho, Eduardo Azevedo, Governador, Minas Gerais
|1282
|‘Dia histórico’: irmão de Cleitinho celebra vitória do candidato em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514532-dia-historico-irmao-de-cleitinho-celebra-vitoria-do-candidato-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:00
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514335-empresario-supermercadista-vai-assumir-a-vaga-de-cleitinho-no-senado.html
|Política
|eleições 2026, senado , suplente, cleitinho, minas gerais
|1231
|Empresário supermercadista vai assumir a vaga de Cleitinho no Senado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514335-empresario-supermercadista-vai-assumir-a-vaga-de-cleitinho-no-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514385-lula-e-flavio-bolsonaro-vao-disputar-o-segundo-turno.html
|Política
|a, bolsonaro, datafolha, Flavio, flávio bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, lula
|3625
|Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar o segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514385-lula-e-flavio-bolsonaro-vao-disputar-o-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:00
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514502-do-sacolao-ao-governo-quem-e-cleitinho-eleito-governador-de-minas.html
|Política
|Cleitinho, minas-gerais, eleicoes-2026
|4712
|Do sacolão ao governo: quem é Cleitinho, eleito governador de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514502-do-sacolao-ao-governo-quem-e-cleitinho-eleito-governador-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:02
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514475-marilia-campos-e-eleita-senadora-por-minas-gerais.html
|Política
|Minas Gerais, marilia-campos, Senado, eleicoes-2026
|2312
|Marília Campos é eleita senadora por Minas Gerais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514475-marilia-campos-e-eleita-senadora-por-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:06
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514540-ruas-lidera-e-enfrenta-paes-no-2-turno-no-rio-de-janeiro.html
|Política
|2º, 2º TURNO, A, B, De, Paes, Rio
|3595
|Ruas lidera e enfrenta Paes no 2º turno no Rio de Janeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514540-ruas-lidera-e-enfrenta-paes-no-2-turno-no-rio-de-janeiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:08
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514544-bancada-do-df-na-camara-tera-quatro-reeleitos-e-quatro-novidades.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1258
|Bancada do DF na Câmara terá quatro reeleitos e quatro novidades
|https://platobr.com.br/bancada-do-df-na-camara-dos-deputados-mistura-continuidade-retornos-e-uma-estreia
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:08
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514539-zema-em-6-lugar-muito-satisfeito-com-os-resultados-da-eleicao.html
|Política
|2300
|Zema em 6º lugar: 'muito satisfeito com os resultados da eleição'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514539-zema-em-6-lugar-muito-satisfeito-com-os-resultados-da-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:09
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514364-jeronimo-vence-acm-neto-no-1-turno-e-e-reeleito-governador-da-bahia.html
|Política
|ACM NETO, BA, JERôNIMO
|1919
|Jerônimo vence ACM Neto no 1º turno e é reeleito governador da Bahia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514364-jeronimo-vence-acm-neto-no-1-turno-e-e-reeleito-governador-da-bahia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:13
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514369-elmano-vence-ciro-no-1-turno-e-e-reeleito-governador-do-ceara.html
|Política
|Ceará, Ciro, Eleições
|1988
|Elmano vence Ciro no 1º turno e é reeleito governador do Ceará
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514369-elmano-vence-ciro-no-1-turno-e-e-reeleito-governador-do-ceara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:15
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514546-domingos-savio-apos-eleito-senador-nao-da-pra-prometer-mil-coisas.html
|Política
|PL, eleicoes-2026, Senado, Domingos Sávio
|2252
|Domingos Sávio após eleito senador: ‘Não dá pra prometer mil coisas’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514546-domingos-savio-apos-eleito-senador-nao-da-pra-prometer-mil-coisas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:15
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514547-cleitinho-convida-simoes-roscoe-e-gabriel-para-integrar-governo.html
|Política
|Política, cleitinho, mateus-simoes, flavio-roscoe, gabriel-azevedo, eleicoes-2026
|1235
|Cleitinho convida Simões, Roscoe e Gabriel para integrar governo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514547-cleitinho-convida-simoes-roscoe-e-gabriel-para-integrar-governo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:19
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514353-amazonas-disputa-apertada-leva-omar-aziz-e-maria-do-carmo-ao-2-turno.html
|Política
|Amazonas, Eleições, Omar aziz
|1705
|Amazonas: disputa apertada leva Omar Aziz e Maria do Carmo ao 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514353-amazonas-disputa-apertada-leva-omar-aziz-e-maria-do-carmo-ao-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:24
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514558-raquel-lyra-desbanca-joao-campos-e-e-reeleita-governadora-de-pernambuco.html
|Política
|Eleições, Governadora, João Campos, Lyra, Pernambuco, Política, Raquel Lyra
|2884
|Raquel Lyra desbanca João Campos e é reeleita governadora de Pernambuco
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514558-raquel-lyra-desbanca-joao-campos-e-e-reeleita-governadora-de-pernambuco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:28
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514548-bruno-engler-bate-proprio-recorde-de-votos-conheca-sua-trajetoria.html
|Política
|Bruno Engler, Nikolas ferreira, Cleitinho Azevedo, PL, Assembleia legislativa , eleições 2026, mais votado
|3108
|Bruno Engler bate próprio recorde de votos; conheça sua trajetória
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514548-bruno-engler-bate-proprio-recorde-de-votos-conheca-sua-trajetoria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:29
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514561-eduardo-braide-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-maranhao.html
|Política
|Maranhão, Política
|2474
|Eduardo Braide vence no 1º turno e é eleito governador do Maranhão
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514561-eduardo-braide-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-maranhao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:34
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514564-dr-daniel-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-para.html
|Política
|Eleições 2026, Governador
|2865
|Dr. Daniel vence no 1º turno e é eleito governador do Pará
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514564-dr-daniel-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-do-para.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:36
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514550-tabata-amaral-e-reeleita-para-a-camara-e-joao-campos-perde-o-governo-de-pe.html
|Política
|joão campos, PSB, eleicoes-2026, tabata-amaral
|688
|Tabata Amaral é reeleita para a Câmara e João Campos perde o governo de PE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514550-tabata-amaral-e-reeleita-para-a-camara-e-joao-campos-perde-o-governo-de-pe.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:37
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514563-nikolas-comemora-eleicao-com-danca-e-videochamada-com-michelle-bolsonaro.html
|Política
|Michelle, Senado, michelle-bolsonaro, nikolas-ferreira, eleicoes-2026, camara-dos-deputados
|1209
|Nikolas comemora eleição com dança e videochamada com Michelle Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514563-nikolas-comemora-eleicao-com-danca-e-videochamada-com-michelle-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:39
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514570-em-disputa-ferrenha-allyson-e-cadu-de-lula-vao-ao-2-turno-no-rn.html
|Política
|2º TURNO, A, Eleições 2026, Lula, Turno
|2519
|Em disputa ferrenha, Allyson e Cadu de Lula vão ao 2º turno no RN
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514570-em-disputa-ferrenha-allyson-e-cadu-de-lula-vao-ao-2-turno-no-rn.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:41
|João Vítor Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514357-jhc-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de-alagoas-eleicoes-2026.html
|Política
|Alagoa, Eleições, Eleições 2026, Política
|1474
|JHC vence no 1º turno e é eleito governador de Alagoas - Eleições 2026
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514357-jhc-vence-no-1-turno-e-e-eleito-governador-de-alagoas-eleicoes-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:45
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514299-relembre-o-grupo-de-pagode-de-cleitinho-novo-governador-de-minas-gerais.html
|Política
|Cleitinho, Minas Gerais, Eleições 2026, Música
|1695
|Relembre o grupo de pagode de Cleitinho, novo governador de Minas Gerais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514299-relembre-o-grupo-de-pagode-de-cleitinho-novo-governador-de-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:50
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514581-viana-fica-fora-do-senado-nao-foi-dessa-vez-ficamos-muito-perto.html
|Política
|senado, carlos-viana, eleicoes-2026
|415
|Viana fica fora do Senado: 'Não foi dessa vez, ficamos muito perto'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514581-viana-fica-fora-do-senado-nao-foi-dessa-vez-ficamos-muito-perto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:52
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514512-confira-os-15-candidatos-mais-bem-votados-para-a-assembleia-legislativa.html
|Política
|Câmara, Eduardo, Minas Gerais
|2262
|Confira os 15 candidatos mais bem votados para a Assembleia Legislativa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514512-confira-os-15-candidatos-mais-bem-votados-para-a-assembleia-legislativa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 21:57
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514582-zema-tem-menos-de-1-dos-votos-validos-em-minas.html
|Política
|Minas Gerais, Novo, Romeu Zema, eleicoes-2026, presidente
|1543
|Zema tem menos de 1% dos votos válidos em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514582-zema-tem-menos-de-1-dos-votos-validos-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:00
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514562-menina-da-bota-quantos-votos-maria-jose-recebeu-para-deputada-federal.html
|Política
|Câmara dos Deputados, eleição 2026
|948
|Menina da Bota: quantos votos Maria José recebeu para deputada federal?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514562-menina-da-bota-quantos-votos-maria-jose-recebeu-para-deputada-federal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:18
|Pedro Bueno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514596-lula-eu-estava-convencido-que-ia-ganhar-no-1-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, primeiro turno, segundo turno, flávio bolsonaro
|2144
|Lula: 'Eu estava convencido que ia ganhar no 1º turno'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514596-lula-eu-estava-convencido-que-ia-ganhar-no-1-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:24
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514599-deputada-petista-e-a-segunda-mais-votada-para-a-assembleia.html
|Política
|ALMG, beatriz cerqueira, eleições 2026
|791
|Deputada petista é a segunda mais votada para a Assembleia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514599-deputada-petista-e-a-segunda-mais-votada-para-a-assembleia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:29
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514607-marilia-defende-dialogo-com-cleitinho-governador-eleito-em-minas.html
|Política
|Cleitinho, Senado, marilia-campos, eleicoes-2026
|2406
|Marília defende diálogo com Cleitinho, governador eleito em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514607-marilia-defende-dialogo-com-cleitinho-governador-eleito-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:30
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514600-e-o-fim-da-era-pt-diz-flavio-sobre-vitoria-no-primeiro-turno.html
|Política
|eleições 2026, flávio bolsonaro, lula, primeiro turno, segundo turno, tse
|1766
|'É o fim da Era PT ', diz Flávio sobre vitória no primeiro turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514600-e-o-fim-da-era-pt-diz-flavio-sobre-vitoria-no-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:31
|Pedro Bueno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514610-lula-bolsonaristas-se-preparem-porque-nos-vamos-derrota-los.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|1986
|Lula: "Bolsonaristas se preparem, porque nós vamos derrotá-los"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514610-lula-bolsonaristas-se-preparem-porque-nos-vamos-derrota-los.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:40
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514628-curva-a-direita-empurra-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno-contra-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4710
|Curva à direita empurra Flávio Bolsonaro no segundo turno contra Lula
|https://platobr.com.br/curva-a-direita-empurra-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno-contra-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:40
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514630-o-balde-de-agua-fria-que-levou-a-turma-do-ja-ganhou-no-primeiro-turno-das-eleicoes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2324
|O balde de água fria que levou a turma do ‘já ganhou’ no primeiro turno das eleições
|https://platobr.com.br/o-balde-de-agua-fria-que-levou-a-turma-do-ja-ganhou-no-primeiro-turno-das-eleicoes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:48
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514632-confira-os-20-candidatos-mineiros-mais-bem-votados-para-a-camara.html
|Política
|Candidatos, Eleições, Política, Votos
|2419
|Confira os 20 candidatos mineiros mais bem votados para a Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514632-confira-os-20-candidatos-mineiros-mais-bem-votados-para-a-camara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:48
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514629-lula-chama-biografia-de-flavio-de-tenebrosa-apos-resultado-das-urnas.html
|Política
|Lula, Segundo turno
|1576
|Lula chama biografia de Flávio de "tenebrosa" após resultado das urnas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514629-lula-chama-biografia-de-flavio-de-tenebrosa-apos-resultado-das-urnas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 22:52
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514620-nunca-subestime-o-pia-nikolas-e-reeleito-com-mais-de-3-milhoes-de-votos.html
|Política
|Nikolas, Nikolas Ferreira, eleições 2026, câmara dos deputados
|4703
|'Nunca subestime o piá': Nikolas é reeleito com mais de 3 milhões de votos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514620-nunca-subestime-o-pia-nikolas-e-reeleito-com-mais-de-3-milhoes-de-votos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:00
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514638-fiquei-muito-feliz-diz-flavio-sobre-resultado-do-primeiro-turno.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, PT
|1549
|"Fiquei muito feliz", diz Flávio sobre resultado do primeiro turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514638-fiquei-muito-feliz-diz-flavio-sobre-resultado-do-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:09
|TAMARA NASSIF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514644-condenado-na-lava-jato-eduardo-cunha-fracassa-em-voltar-a-camara-por-mg.html
|Política
|eleicoes-2026, eleições
|3986
|Condenado na Lava Jato, Eduardo Cunha fracassa em voltar à Câmara por MG
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514644-condenado-na-lava-jato-eduardo-cunha-fracassa-em-voltar-a-camara-por-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:12
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514657-resultado-do-primeiro-turno-deve-derrubar-o-dolar-e-provocar-um-rally-na-bolsa.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1662
|Resultado do primeiro turno deve derrubar o dólar e provocar um rally na bolsa
|https://platobr.com.br/resultado-do-primeiro-turno-deve-derrubar-o-dolar-e-provocar-um-rally-na-bolsa
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:21
|MATHEUS TUPINA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514648-fim-de-uma-era-renan-calheiros-sofre-derrota-historica-em-alagoas.html
|Política
|Alagoa, Alagoas, Arthur, Arthur Lira, Casa, Governo, Jhc, senado, renan calheiros
|3876
|Fim de uma era: Renan Calheiros sofre derrota histórica em Alagoas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514648-fim-de-uma-era-renan-calheiros-sofre-derrota-historica-em-alagoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:26
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514646-nikolas-se-emociona-vou-continuar-lutando-contra-os-poderosos.html
|Política
|eleições2026, minas-gerais, PL, nikolas, câmara dos deputados
|1350
|Nikolas se emociona com apoiadores após votação histórica em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514646-nikolas-se-emociona-vou-continuar-lutando-contra-os-poderosos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:31
|EDUARDO MOURA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514663-lula-tem-pior-percentual-de-votos-em-1-turno-desde-1998.html
|Política
|eleicoes, eleicoes-2026, lula
|1471
|Lula tem pior percentual de votos em 1º turno desde 1998
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514663-lula-tem-pior-percentual-de-votos-em-1-turno-desde-1998.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:32
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7514667-o-orixa-ossaim-no-candomble-o-mestre-das-ervas.html
|Horóscopo
|Espiritualidade, Outras Religiões
|4041
|O Orixá Ossaim no Candomblé: O Mestre das Ervas
|https://www.wemystic.com.br/orixa-ossaim/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:32
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514668-mudanca-stf-e-reeleicao-os-recados-de-flavio-bolsonaro-apos-o-primeiro-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2399
|Mudança, STF e reeleição: os recados de Flávio Bolsonaro após o primeiro turno
|https://platobr.com.br/mudanca-stf-e-reeleicao-os-recados-de-flavio-bolsonaro-apos-o-primeiro-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:40
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514673-o-fim-da-era-calheiros-em-alagoas.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1000
|O fim da era Calheiros em Alagoas
|https://platobr.com.br/o-fim-da-era-calheiros-em-alagoas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:41
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514672-cleitinho-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html
|Política
|Bolsonaro, Cleitinho Azevedo, ELEIÇÕES 2026, Flávio Bolsonaro, Governador
|1620
|Cleitinho declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514672-cleitinho-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:45
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514671-pl-tera-maior-bancada-do-senado.html
|Política
|Pl, Senado, pt, eleições 2026
|949
|PL terá maior bancada do Senado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514671-pl-tera-maior-bancada-do-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-04 23:53
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514676-bruno-engler-celebra-recorde-de-votos-vamos-varrer-o-pt-do-nosso-pais.html
|Política
|bolsonaro, Bruno Engler, Minas Gerais, ALMG, flávio bolsonaro, segundo turno
|1106
|Bruno Engler celebra recorde de votos: ‘Vamos varrer o PT do nosso país’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514676-bruno-engler-celebra-recorde-de-votos-vamos-varrer-o-pt-do-nosso-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:00
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/patrocinado/colegio-loyola/2026/10/7513257-generosidade-tambem-se-aprende-o-papel-das-relacoes-cotidianas.html
|Patrocinado#Colégio Loyola
|6061
|Generosidade também se aprende: o papel das relações cotidianas
|https://www.em.com.br/patrocinado/colegio-loyola/2026/10/7513257-generosidade-tambem-se-aprende-o-papel-das-relacoes-cotidianas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514733-chuva-em-bh-regiao-oeste-ja-tem-91-do-esperado-para-todo-o-mes.html
|Gerais
|chuva em bh, temporal, Defesa Civil, bh
|2220
|Chuva em BH: Região Oeste já tem 91% do esperado para todo o mês
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514733-chuva-em-bh-regiao-oeste-ja-tem-91-do-esperado-para-todo-o-mes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514744-calor-em-bh-fiscalizacao-flagra-ar-condicionado-irregular-em-onibus.html
|Gerais
|transporte coletivo, transporte público, ônibus em bh, bh, pbh
|2716
|Calor em BH: fiscalização flagra ar-condicionado irregular em ônibus
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514744-calor-em-bh-fiscalizacao-flagra-ar-condicionado-irregular-em-onibus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514775-banco-e-condenado-por-encerrar-conta-de-cliente-sem-aviso.html
|Gerais
|banco, santander, conta bancária, muriaé, zona da mata mineira, tjmg
|2300
|Banco é condenado por encerrar conta de cliente sem aviso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514775-banco-e-condenado-por-encerrar-conta-de-cliente-sem-aviso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514850-cidade-da-grande-bh-quer-ouvir-populacao-lgbtqia-em-acao-inedita.html
|Gerais
|diversidade, inclusão, população lgbtquiapn+, betim, grande bh, rmbh
|2491
|Cidade da Grande BH quer ouvir população LGBTQIA+ em ação inédita
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514850-cidade-da-grande-bh-quer-ouvir-populacao-lgbtqia-em-acao-inedita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514886-el-nino-em-bh-defesa-civil-se-prepara-para-chuvas-intensas-e-picos-de-calor.html
|Gerais
|el niño, emergência climática, onda de calor, tempestade, pbh, bh
|3081
|El Niño em BH: Defesa Civil se prepara para chuvas intensas e picos de calor
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514886-el-nino-em-bh-defesa-civil-se-prepara-para-chuvas-intensas-e-picos-de-calor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514892-mutirao-do-grupo-fleury-tem-30-vagas-pcd-em-bh-sem-exigir-experiencia.html
|Gerais
|pcd, inclusão, vagas de trabalho, oportunidade, emprego, bh
|2160
|Mutirão tem 30 vagas para PcD em BH sem exigir experiência
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514892-mutirao-do-grupo-fleury-tem-30-vagas-pcd-em-bh-sem-exigir-experiencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514903-produtora-de-ouro-abre-inscricoes-para-programa-de-trainee-2027-em-minas.html
|Gerais
|oportunidade, programa de trainee, trainee, emprego, mineração, paracatu, minas gerais
|2587
|Produtora de ouro abre inscrições para Programa de Trainee 2027 em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514903-produtora-de-ouro-abre-inscricoes-para-programa-de-trainee-2027-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:42
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514696-mapa-dos-governos-estaduais-indica-o-tamanho-da-dificuldade-de-lula-para-virar-o-jogo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3617
|Mapa dos governos estaduais indica o tamanho da dificuldade de Lula para virar o jogo
|https://platobr.com.br/mapa-dos-governos-estaduais-indica-o-tamanho-da-dificuldade-de-lula-para-virar-o-jogo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:46
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514697-strike-do-pl-muda-composicao-de-forcas-no-congresso.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2360
|Strike do PL muda composição de forças no Congresso
|https://platobr.com.br/strike-do-pl-muda-composicao-de-forcas-no-congresso-que-vira-ainda-mais-a-direita
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:50
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514699-kassio-rechaca-ataque-hacker-e-afasta-suspeita-de-interferencia-estrangeira.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1859
|Kassio rechaça ataque hacker e afasta suspeita de interferência estrangeira
|https://platobr.com.br/kassio-rechaca-ataque-hacker-e-afasta-suspeita-de-interferencia-estrangeira
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 00:58
|Caio Barbieri e Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514702-na-prorrogacao-lula-aposta-no-mata-mata-para-tentar-virada-inedita.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1934
|Na prorrogação, Lula aposta no ‘mata-mata’ para tentar virada inédita
|https://platobr.com.br/na-prorrogacao-lula-aposta-no-mata-mata-para-tentar-virada-inedita
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 02:00
|Juraciara Vieira Cardoso
|https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7513700-o-afeto-que-os-homens-aprendem-a-esconder.html
|Colunistas#VITALidade
|afeto, infância, amizade, amigos, mulheres, meninos, meninas
|4184
|O afeto que os homens aprendem a esconder
|https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7513700-o-afeto-que-os-homens-aprendem-a-esconder.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 02:00
|Anna Marina
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7514347-o-que-voce-quer-ser-quando-crescer.html
|Colunistas#Anna Marina
|minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista, Estado de Minas
|3313
|O que você quer ser quando crescer?
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7514347-o-que-voce-quer-ser-quando-crescer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514354-como-diferentes-vozes-podem-fortalecer-a-democracia.html
|Opinião
|2845
|Como diferentes vozes podem fortalecer a democracia?
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514354-como-diferentes-vozes-podem-fortalecer-a-democracia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 02:00
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514446-entenda-a-batalha-paralela-bilionaria-entre-advogados-em-acao-na-inglaterra.html
|Gerais
|Mariana, Tragédia, Mineração, Indenização, Justiça
|32482
|Entenda a batalha paralela bilionária entre advogados em ação na Inglaterra
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514446-entenda-a-batalha-paralela-bilionaria-entre-advogados-em-acao-na-inglaterra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 02:00
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514482-batalha-bilionaria-entre-advogados-vai-parar-na-oab-do-reino-unido.html
|Gerais
|Geral, Reino Unido, Mariana, Tragédia, Mineração, Indenização, Justiça
|33370
|Batalha bilionária entre advogados vai parar na 'OAB' do Reino Unido
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514482-batalha-bilionaria-entre-advogados-vai-parar-na-oab-do-reino-unido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 02:00
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514552-arquidiocese-de-mariana-inaugura-reserva-tecnica-de-acervos-em-casarao.html
|Gerais
|6831
|Arquidiocese de Mariana inaugura Reserva Técnica de Acervos em casarão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514552-arquidiocese-de-mariana-inaugura-reserva-tecnica-de-acervos-em-casarao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514572-leitor-fala-sobre-o-uso-da-palavra-amizade.html
|Opinião
|817
|LEITOR FALA SOBRE O USO DA PALAVRA AMIZADE
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514572-leitor-fala-sobre-o-uso-da-palavra-amizade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514580-o-brasil-votou-e-o-dia-seguinte.html
|Opinião
|2589
|O Brasil votou. E o dia seguinte?
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7514580-o-brasil-votou-e-o-dia-seguinte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 02:32
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514711-o-mapa-de-votos-que-pode-colocar-wellington-luiz-de-novo-no-comando-da-cldf.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1718
|O mapa de votos que pode colocar Wellington Luiz de novo no comando da CLDF
|https://platobr.com.br/o-mapa-de-votos-que-pode-colocar-wellington-luiz-de-novo-no-comando-da-cldf
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 04:00
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514640-flavio-obteve-500-mil-votos-a-mais-que-jair-bolsonaro-no-1-turno-em-minas.html
|Política
|Bolsonaro, Jair Bolsonaro
|2716
|Flávio obteve 500 mil votos a mais que Jair Bolsonaro no 1º turno em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514640-flavio-obteve-500-mil-votos-a-mais-que-jair-bolsonaro-no-1-turno-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 04:00
|Amanda Quintiliano - Especial para o EM,Andrei Megre,Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514675-cleitinho-promete-governar-para-todos-vou-honrar-voces-ate-a-minha-morte.html
|Política
|cleitinho, minas-gerais, eleicoes-2026, mateus-simoes, gabriel-azevedo, patrus-ananias, governo de minas
|73
|Cleitinho promete governar para todos: 'Vou honrar vocês até a minha morte'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514675-cleitinho-promete-governar-para-todos-vou-honrar-voces-ate-a-minha-morte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 05:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514714-o-technology-innovation-institute-conclui-sonda-para-pouso-em-asteroide-para-missao-historica-dos-emirados-ao-cinturao-de-asteroides.html
|Mundo Corporativo
|9939
|O Technology Innovation Institute conclui sonda para pouso em asteroide para missão histórica dos Emirados ao Cinturão de Asteroides
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514714-o-technology-innovation-institute-conclui-sonda-para-pouso-em-asteroide-para-missao-historica-dos-emirados-ao-cinturao-de-asteroides.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 06:00
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514679-flavio-bolsonaro-promete-resgatar-a-democracia-se-for-eleito-presidente.html
|Política
|Flávio bolsonaro, eleições 2026
|1870
|Flávio Bolsonaro promete "resgatar a democracia" se for eleito presidente
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514679-flavio-bolsonaro-promete-resgatar-a-democracia-se-for-eleito-presidente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 07:19
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514718-bh-tem-dia-de-chuva-e-risco-de-temporais-nesta-segunda-feira-5-10.html
|Gerais
|Chuva, Tempo, Temporais
|3976
|BH tem dia de chuva e risco de temporais nesta segunda-feira (5/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514718-bh-tem-dia-de-chuva-e-risco-de-temporais-nesta-segunda-feira-5-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 07:48
|Carolina Saraiva
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514605-quero-fazer-o-brasileiro-tomar-o-cafe-que-ele-merece.html
|Economia
|12786
|"Quero fazer o brasileiro tomar o café que ele merece"
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514605-quero-fazer-o-brasileiro-tomar-o-cafe-que-ele-merece.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:00
|Pedro Bueno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514686-lula-sobre-o-segundo-turno-o-jogo-vai-comecar.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2064
|Lula sobre o segundo turno: 'O jogo vai começar'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514686-lula-sobre-o-segundo-turno-o-jogo-vai-comecar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:06
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514721-alerta-da-defesa-civil-toca-de-madrugada-e-acorda-bh-no-susto.html
|Gerais
|1612
|Alerta da Defesa Civil toca de madrugada e acorda BH no susto
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514721-alerta-da-defesa-civil-toca-de-madrugada-e-acorda-bh-no-susto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:15
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514724-famosos-nas-eleicoes-a-lista-de-quem-se-elegeu-e-quem-ficou-de-fora.html
|Política
|Eleições
|2969
|Famosos nas eleições: a lista de quem se elegeu e quem ficou de fora
|https://www.tupi.fm/eleicoes/famosos-nas-eleicoes-a-lista-de-quem-se-elegeu-e-quem-ficou-de-fora/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514727-paulinho-vilhena-relembra-primeiro-teste-para-a-tv-e-volta-as-novelas-apos-oito-anos.html
|Galeria
|6
|Paulinho Vilhena relembra primeiro teste para a TV e volta às novelas após oito anos
|https://www.flipar.com.br/?p=690113
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:20
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514729-liderancas-do-pl-falam-em-hugo-motta-rifado-do-comando-da-camara.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|918
|Lideranças do PL falam em Hugo Motta ‘rifado’ do comando da Câmara
|https://platobr.com.br/liderancas-do-pl-falam-em-hugo-motta-rifado-do-comando-da-camara
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:21
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514704-confira-o-perfil-dos-77-eleitos-para-a-assembleia-legislativa-de-mg.html
|Política
|assembleia legislativa, deputado estadual, eleitos, eleições 2026
|12127
|Confira o perfil dos 77 eleitos para a Assembleia Legislativa de MG
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514704-confira-o-perfil-dos-77-eleitos-para-a-assembleia-legislativa-de-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:22
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7514730-ex-jogador-de-selecao-da-detalhes-de-agressao-sexual-o-agredi-e-ele-caiu.html
|Esportes
|3353
|Ex-jogador de seleção dá detalhes de agressão sexual: O agredi e ele caiu
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/05/jogador-selecao-detalhes-agressao-sexual-agredi-ele-caiu/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514732-o-que-e-ube-conheca-o-tuberculo-roxo-que-virou-tendencia-na-gastronomia-e-ate-decoracao.html
|Galeria
|6
|O que é ube? Conheça o tubérculo roxo que virou tendência na gastronomia e até decoração
|https://www.flipar.com.br/?p=688701
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:34
|LUIS EDUARDO DE SOUSA
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514728-popular-nas-redes-mistura-de-produtos-de-limpeza-causa-danos-respiratorios-e-a-pele-saiba-como-evitar.html
|Bem viver
|Anvisa, Limpeza, Produtos de limpeza, Saúde, água sanitária
|7896
|Popular nas redes, mistura de produtos de limpeza causa danos respiratórios e à pele; saiba como evitar
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514728-popular-nas-redes-mistura-de-produtos-de-limpeza-causa-danos-respiratorios-e-a-pele-saiba-como-evitar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:36
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514735-nada-grudou-em-flavio-porque-a-crise-no-stf-grudou-em-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|928
|Nada grudou em Flávio porque a crise no STF grudou em Lula
|https://platobr.com.br/nada-grudou-em-flavio-porque-a-crise-no-stf-grudou-em-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:40
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514737-fim-das-bets-prazo-para-sacar-seu-dinheiro-termina-hoje-saiba-o-que-fazer.html
|Economia
|2258
|Fim das bets: prazo para sacar seu dinheiro termina hoje; saiba o que fazer
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514737-fim-das-bets-prazo-para-sacar-seu-dinheiro-termina-hoje-saiba-o-que-fazer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:42
|ANNA JÚLIA LOPES E ISADORA ALBERNAZ,AUGUSTO TENÓRIO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514736-senado-tera-ao-menos-51-congressistas-a-favor-de-impeachment-no-stf-3-abaixo-do-minimo.html
|Política
|senado, eleições 2026, bolsonaristas, STF, lulistas
|5135
|Senado terá ao menos 51 congressistas a favor de impeachment no STF, 3 abaixo do mínimo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514736-senado-tera-ao-menos-51-congressistas-a-favor-de-impeachment-no-stf-3-abaixo-do-minimo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:45
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514738-tragedia-em-houston-mae-brasileira-mata-filha-apos-decisao-judicial.html
|Internacional
|1787
|Tragédia em Houston: mãe brasileira mata filha após decisão judicial
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514738-tragedia-em-houston-mae-brasileira-mata-filha-apos-decisao-judicial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:47
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514725-tse-muda-regras-para-pesquisas-apos-o-primeiro-turno.html
|Política
|eleições 2026, TSE, Kássio Nunes Marque, pesquisas, transparência
|3817
|TSE muda regras para pesquisas após o primeiro turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514725-tse-muda-regras-para-pesquisas-apos-o-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:56
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514743-resultado-na-papuda-lula-e-flavio-bolsonaro-tem-disputa-acirrada-no-1-turno-de-2026.html
|Política
|eleições 2026, lula, flávio bolsonaro, michelle bolsonaro
|3340
|Resultado na Papuda: Lula e Flávio Bolsonaro têm disputa acirrada no 1º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514743-resultado-na-papuda-lula-e-flavio-bolsonaro-tem-disputa-acirrada-no-1-turno-de-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 08:58
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514747-tocantins-completa-38-anos-a-historia-do-estado-mais-jovem-do-brasil.html
|Galeria
|6
|Tocantins completa 38 anos: a história do Estado mais jovem do Brasil
|https://www.flipar.com.br/?p=689973
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:00
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514695-divinopolis-vira-protagonista-da-politica-mineira.html
|Política
|eleicoes-2026, centro-oeste, minas-gerais, Divinópolis
|1682
|Divinópolis vira protagonista da política mineira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514695-divinopolis-vira-protagonista-da-politica-mineira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:08
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514752-pt-comeca-a-lavar-a-roupa-suja-e-poe-o-proprio-lula-no-centro-das-criticas.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1131
|PT começa a lavar a roupa suja e põe o próprio Lula no centro das críticas
|https://platobr.com.br/pt-comeca-a-lavar-a-roupa-suja-e-poe-o-proprio-lula-no-centro-das-criticas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514755-baarle-conheca-a-cidade-onde-a-fronteira-entre-dois-paises-passa-por-dentro-das-casas.html
|Galeria
|6
|Baarle: conheça a cidade onde a fronteira entre dois países passa por dentro das casas
|https://www.flipar.com.br/?p=690495
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:11
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7514757-enterro-de-veteranos.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas
|3832
|Enterro de veteranos
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7514757-enterro-de-veteranos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:12
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514754-flavio-e-favorito-aponta-diretor-da-quaest.html
|Política
|SEGUNDO TURNO, QUAEST, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, FELIPE NUNES, ELEIÇÕES 2026
|3899
|'Flávio é favorito', aponta diretor da Quaest
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514754-flavio-e-favorito-aponta-diretor-da-quaest.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:14
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514758-veja-o-ultimo-video-de-lito-de-souza-a-licao-final-do-mestre-da-aviacao.html
|Nacional
|Acidente, Aviação, Aviões e Músicas, C, Creutzfeldt-Jakob, Data, De
|2601
|Veja o último vídeo de Lito Sousa: a lição final do mestre da aviação
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514758-veja-o-ultimo-video-de-lito-de-souza-a-licao-final-do-mestre-da-aviacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:22
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514760-novo-senado-amplia-forca-do-pl-e-pressiona-stf-e-proximo-governo.html
|Política
|4967
|Novo Senado amplia força do PL e pressiona STF e próximo governo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514760-novo-senado-amplia-forca-do-pl-e-pressiona-stf-e-proximo-governo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:23
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514763-voce-sabia-estes-pratos-tem-nomes-estrangeiros-mas-sao-brasileiros.html
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|Você sabia? Estes pratos têm nomes estrangeiros, mas são brasileiros
|https://www.flipar.com.br/?p=690133
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:24
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514761-defesa-civil-alerta-para-risco-geologico-forte-em-quatro-regionais-de-bh.html
|Gerais
|alagamentos, alerta, chuva, chuvas, Defesa Civil, tempestade, bh, ALERTA DE RISCO GEOLÓGICO
|2150
|Defesa Civil alerta para risco geológico forte em quatro regionais de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514761-defesa-civil-alerta-para-risco-geologico-forte-em-quatro-regionais-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:30
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514703-entre-2022-e-2026-lula-perdeu-mais-de-3-milhoes-de-votos-no-primeiro-turno.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, eleicoes-2026, lula, pt, presidente
|1615
|Entre 2022 e 2026, Lula perdeu mais de 3 milhões de votos no primeiro turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514703-entre-2022-e-2026-lula-perdeu-mais-de-3-milhoes-de-votos-no-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:34
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514764-quando-e-o-2-turno-posso-votar-se-nao-fui-no-1-guia-do-eleitor-com-tudo-o-que-voce-precisa-saber.html
|Política
|ELEICOES-2026
|11312
|Quando é o 2º turno? Posso votar se não fui no 1º? Guia do eleitor com tudo o que você precisa saber
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq5yn5x4z3k4o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514770-castelo-de-burghausen-conheca-a-fortaleza-medieval-que-se-estende-por-mais-de-1-km-na-alemanha.html
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|Castelo de Burghausen: conheça a fortaleza medieval que se estende por mais de 1 km na Alemanha
|https://www.flipar.com.br/?p=688724
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:43
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514773-renan-randolfe-ciro-nogueira-perdem-o-senado-veja-outros-medalhoes-que-nao-foram-reeleitos.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, SENADO, RENAN CALHEIROS, CIRO NOGUEIRA, CARLOS VIANA, RANDOLFE RODRIGUES
|2397
|Renan, Randolfe, Ciro Nogueira perdem o Senado; veja outros medalhões que não foram reeleitos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514773-renan-randolfe-ciro-nogueira-perdem-o-senado-veja-outros-medalhoes-que-nao-foram-reeleitos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 09:44
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514774-em-meio-aos-cacos-o-grande-vitorioso-do-pt-na-noite-de-4-de-outubro.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1631
|Em meio aos cacos, o grande vitorioso do PT na noite de 4 de outubro
|https://platobr.com.br/em-meio-aos-cacos-o-grande-vitorioso-do-pt
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514783-clausula-de-barreira-veja-as-siglas-que-podem-sumir-do-mapa.html
|Política
|clausula de barreira, Fundo Partidário, psol, PDT, missão, eleições 2026, Câmara dos Deputados
|2276
|Cláusula de barreira: veja as siglas que podem 'sumir do mapa'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514783-clausula-de-barreira-veja-as-siglas-que-podem-sumir-do-mapa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514785-forno-soltando-fumaca-veja-as-principais-causas-e-o-que-fazer.html
|Galeria
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|Forno soltando fumaça? Veja as principais causas e o que fazer
|https://www.flipar.com.br/?p=690144
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514786-pera-fruta-pequena-surpreende-pelos-nutrientes-e-ajuda-na-saciedade.html
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|Pera: fruta pequena surpreende pelos nutrientes e ajuda na saciedade
|https://www.flipar.com.br/?p=690464&preview=true&preview_id=690464
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:16
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514791-possiveis-reacoes-de-dino-deixarao-brasilia-em-alerta-ate-o-segundo-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2235
|Possíveis reações de Dino deixarão Brasília em alerta até o segundo turno
|https://platobr.com.br/possiveis-reacoes-de-dino-deixarao-brasilia-em-alerta-ate-o-segundo-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:19
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514790-uma-garrafa-plastica-no-telhado-pode-mudar-a-iluminacao-de-um-comodo-escuro-entenda-a-tecnica-de-baixo-custo-que-distribui-luz-solar-durante-o-dia.html
|Casa e Decoração
|3006
|Uma garrafa plástica no telhado pode mudar a iluminação de um cômodo escuro: entenda a técnica de baixo custo que distribui luz solar durante o dia
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514790-uma-garrafa-plastica-no-telhado-pode-mudar-a-iluminacao-de-um-comodo-escuro-entenda-a-tecnica-de-baixo-custo-que-distribui-luz-solar-durante-o-dia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:21
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514793-4-quadrados-de-retalhos-sao-o-ponto-de-partida-de-uma-tecnica-de-costura-que-transforma-sobras-de-tecido-em-pecas-com-usos-que-vao-alem-da-decoracao.html
|Casa e Decoração
|2729
|4 quadrados de retalhos são o ponto de partida de uma técnica de costura que transforma sobras de tecido em peças com usos que vão além da decoração
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514793-4-quadrados-de-retalhos-sao-o-ponto-de-partida-de-uma-tecnica-de-costura-que-transforma-sobras-de-tecido-em-pecas-com-usos-que-vao-alem-da-decoracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:24
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514796-uma-rocha-de-1022-quilos-segura-a-porta-de-um-celeiro-por-decadas-mas-sua-identificacao-revela-uma-origem-que-vai-muito-alem-da-fazenda-onde-era-usada.html
|Internacional
|2464
|Uma rocha de 10,22 quilos segura a porta de um celeiro por décadas, mas sua identificação revela uma origem que vai muito além da fazenda onde era usada
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514796-uma-rocha-de-1022-quilos-segura-a-porta-de-um-celeiro-por-decadas-mas-sua-identificacao-revela-uma-origem-que-vai-muito-alem-da-fazenda-onde-era-usada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514803-curia-investe-uss-28-milhoes-na-fabricacao-de-ifas-estereis.html
|Mundo Corporativo
|4016
|Curia Investe US$ 28 Milhões na Fabricação de IFAs Estéreis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514803-curia-investe-uss-28-milhoes-na-fabricacao-de-ifas-estereis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514804-quectel-apresenta-solucoes-avancadas-de-odm-e-pcba-juntamente-com-seu-portfolio-completo-de-iot-na-futurecom-2026.html
|Mundo Corporativo
|7082
|Quectel apresenta soluções avançadas de ODM e PCBA juntamente com seu portfólio completo de IoT na Futurecom 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514804-quectel-apresenta-solucoes-avancadas-de-odm-e-pcba-juntamente-com-seu-portfolio-completo-de-iot-na-futurecom-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514805-formacao-gratuita-para-educadores-aproxima-escola-e-familias.html
|Mundo Corporativo
|4458
|Formação gratuita para educadores aproxima escola e famílias
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514805-formacao-gratuita-para-educadores-aproxima-escola-e-familias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514806-dr-alexandre-dantas-poe-natal-na-rota-do-turismo-wellness.html
|Mundo Corporativo
|3877
|Dr. Alexandre Dantas põe Natal na rota do turismo wellness
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514806-dr-alexandre-dantas-poe-natal-na-rota-do-turismo-wellness.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514807-nova-regra-sanitaria-exige-adequacoes-no-varejo.html
|Mundo Corporativo
|5614
|Nova regra sanitária exige adequações no varejo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514807-nova-regra-sanitaria-exige-adequacoes-no-varejo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514809-singapura-oferece-dinheiro-para-pessoas-trocarem-redes-sociais-por-livros.html
|Galeria
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|Singapura oferece dinheiro para pessoas trocarem redes sociais por livros
|https://www.flipar.com.br/?p=689029
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514808-ryan-estabelece-presenca-no-brasil-com-aquisicao-da-comtax.html
|Mundo Corporativo
|2882
|Ryan estabelece presença no Brasil com aquisição da Comtax
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514808-ryan-estabelece-presenca-no-brasil-com-aquisicao-da-comtax.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:43
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514821-eleicao-faz-ibovespa-disparar-e-dolar-opera-abaixo-de-rs-5-veja-o-que-esperar-agora.html
|Economia
|2567
|Eleição faz Ibovespa disparar e dólar opera abaixo de R$ 5; veja o que esperar agora
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7514821-eleicao-faz-ibovespa-disparar-e-dolar-opera-abaixo-de-rs-5-veja-o-que-esperar-agora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:46
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514824-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-sao-eleitos-deputados-federais.html
|Política
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|Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos deputados federais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514824-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-sao-eleitos-deputados-federais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:48
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514779-ana-elisa-para-nikolas-nos-vemos-na-camara.html
|Política
|Nikolas Ferreira, Câmara do Deputados
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|Ana Elisa para Nikolas: "Nos vemos na Câmara"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514779-ana-elisa-para-nikolas-nos-vemos-na-camara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:56
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514833-artesanatos-regionais-conheca-as-riquezas-culturais-feitas-a-mao-em-cada-parte-do-brasil.html
|Galeria
|6
|Artesanatos regionais: conheça as riquezas culturais feitas à mão em cada parte do Brasil
|https://www.flipar.com.br/?p=690560&preview=true&preview_id=690560
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 10:57
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7514829-moradia-e-duas-refeicoes-por-dia-de-graca-oferta-na-espanha-troca-estadia-por-cuidar-de-caes-resgatados.html
|Turismo
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|Moradia e duas refeições por dia de graça: oferta na Espanha troca estadia por cuidar de cães resgatados
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7514829-moradia-e-duas-refeicoes-por-dia-de-graca-oferta-na-espanha-troca-estadia-por-cuidar-de-caes-resgatados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:03
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7514834-viajante-estaciona-o-trailer-de-frente-para-o-mar-e-passa-a-noite-no-litoral-mas-ao-amanhecer-o-que-interrompe-seu-sono-nao-e-o-barulho-das-ondas-na-praia.html
|Turismo
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|Viajante estaciona o trailer de frente para o mar e passa a noite no litoral, mas, ao amanhecer, o que interrompe seu sono não é o barulho das ondas na praia
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7514834-viajante-estaciona-o-trailer-de-frente-para-o-mar-e-passa-a-noite-no-litoral-mas-ao-amanhecer-o-que-interrompe-seu-sono-nao-e-o-barulho-das-ondas-na-praia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:06
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514839-bicarbonato-de-sodio-beneficios-usos-e-cuidados-para-evitar-riscos.html
|Galeria
|6
|Bicarbonato de sódio: benefícios, usos e cuidados para evitar riscos
|https://www.flipar.com.br/?p=690553&preview=true&preview_id=690553
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:08
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514838-cada-hectare-de-banana-deixa-220-toneladas-de-pseudocaule-no-campo-mas-fabricas-brasileiras-encontram-nesse-descarte-uma-materia-prima-com-destinos-surpreendentes.html
|Casa e Decoração
|2788
|Cada hectare de banana deixa 220 toneladas de pseudocaule no campo, mas fábricas brasileiras encontram nesse descarte uma matéria prima com destinos surpreendentes
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514838-cada-hectare-de-banana-deixa-220-toneladas-de-pseudocaule-no-campo-mas-fabricas-brasileiras-encontram-nesse-descarte-uma-materia-prima-com-destinos-surpreendentes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:11
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514823-forte-incendio-atinge-deposito-de-material-reciclavel-em-bh.html
|Gerais
|Belo Horizonte, BH, incêndio, CBMMG
|802
|Incêndio atinge depósito de material reciclável em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514823-forte-incendio-atinge-deposito-de-material-reciclavel-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:22
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7514846-para-uma-ia-servir-um-cafe-ou-esfaquear-alguem-sao-apenas-possibilidades-fisico-brasileiro-cotado-ao-nobel-alerta-sobre-riscos.html
|Tecnologia
|3389
|'Para uma IA, servir um café ou esfaquear alguém são apenas possibilidades': físico brasileiro cotado ao Nobel alerta sobre riscos
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7514846-para-uma-ia-servir-um-cafe-ou-esfaquear-alguem-sao-apenas-possibilidades-fisico-brasileiro-cotado-ao-nobel-alerta-sobre-riscos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:28
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514849-mdb-e-psdb-elegem-so-um-deputado-federal-cada-em-minas.html
|Política
|eleicoes-2026, MDB, PSDB
|2021
|MDB e PSDB elegem só um deputado federal cada em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514849-mdb-e-psdb-elegem-so-um-deputado-federal-cada-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:28
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514847-tropecos-frequentes-ao-envelhecer-merecem-atencao-uma-mudanca-nos-pes-e-tornozelos-pode-ajudar-a-explicar-por-que-caminhar-passa-a-exigir-mais-cuidado-com-os-anos.html
|Bem viver
|3355
|Tropeços frequentes ao envelhecer merecem atenção: uma mudança nos pés e tornozelos pode ajudar a explicar por que caminhar passa a exigir mais cuidado com os anos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514847-tropecos-frequentes-ao-envelhecer-merecem-atencao-uma-mudanca-nos-pes-e-tornozelos-pode-ajudar-a-explicar-por-que-caminhar-passa-a-exigir-mais-cuidado-com-os-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514853-terror-cobra-de-duas-cabecas-surge-em-ralo-da-pia-de-apartamento-e-assusta-moradora-no-parana.html
|Galeria
|6
|Terror! ‘Cobra-de-duas-cabeças’ surge em ralo da pia de apartamento e assusta moradora no Paraná
|https://www.flipar.com.br/?p=690522
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:32
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514860-o-primeiro-turno-e-a-perda-de-influencia-de-uma-ala-da-cnbb.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1817
|O primeiro turno e a perda de influência de uma ala da CNBB
|https://platobr.com.br/o-primeiro-turno-e-a-perda-de-influencia-de-uma-ala-da-cnbb
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:35
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514859-mulher-descobre-pedido-de-casamento-escondido-em-palavras-cruzadas-do-new-york-times.html
|Internacional
|2158
|Mulher descobre pedido de casamento escondido em palavras cruzadas do New York Times
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514859-mulher-descobre-pedido-de-casamento-escondido-em-palavras-cruzadas-do-new-york-times.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:38
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514802-confira-os-deputados-federais-eleitos-em-minas-gerais.html
|Política
|deputados federais, eleito, eleições, Minas Gerais, câmara dos deputados
|4812
|Confira os deputados federais eleitos em Minas Gerais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514802-confira-os-deputados-federais-eleitos-em-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514864-estresse-do-vestibular-pode-afetar-a-saude-digestiva.html
|Mundo Corporativo
|3379
|Estresse do vestibular pode afetar a saúde digestiva
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514864-estresse-do-vestibular-pode-afetar-a-saude-digestiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514865-nova-escola-em-sp-aposta-em-mentoria-alem-das-notas.html
|Mundo Corporativo
|2781
|Nova escola em SP aposta em mentoria além das notas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514865-nova-escola-em-sp-aposta-em-mentoria-alem-das-notas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514870-discussao-na-cupula-solera-byd-e-cits-tracam-o-futuro-da-industria-nev-da-china.html
|Mundo Corporativo
|10663
|Discussão na Cúpula: Solera, BYD e CITS Traçam o Futuro da Indústria NEV da China
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514870-discussao-na-cupula-solera-byd-e-cits-tracam-o-futuro-da-industria-nev-da-china.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514871-feira-in-cosmetics-latin-america-2026-impulsiona-inovacao.html
|Mundo Corporativo
|5650
|Feira in-cosmetics Latin America 2026 impulsiona inovação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514871-feira-in-cosmetics-latin-america-2026-impulsiona-inovacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:43
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514873-nikolas-elege-bancada-de-24-deputados-em-todo-o-brasil.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, NIKOLAS, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL
|2112
|Nikolas elege 'bancada' de 24 deputados em todo o Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514873-nikolas-elege-bancada-de-24-deputados-em-todo-o-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 11:50
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7514874-idolo-do-cruzeiro-tem-recorde-ameacado-por-lamine-yamal.html
|Esportes
|2747
|Ídolo do Cruzeiro tem recorde ameaçado por Lamine Yamal
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/05/idolo-cruzeiro-recorde-ameacado-lamine-yamal/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514877-abstencao-recorde-por-que-33-milhoes-de-eleitores-faltaram-no-1-turno.html
|Política
|eleições 2026, abstenção, tse, brancos e nulos
|2765
|Abstenção recorde: por que 33 milhões de eleitores faltaram no 1º turno?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514877-abstencao-recorde-por-que-33-milhoes-de-eleitores-faltaram-no-1-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:02
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514882-nova-ferramenta-do-google-usa-video-selfie-para-verificar-identidade-do-usuario-veja-como-funciona.html
|Galeria
|6
|Nova ferramenta do Google usa ‘vídeo selfie’ para verificar identidade do usuário; veja como funciona
|https://www.flipar.com.br/?p=689055
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:09
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514862-nikolas-promete-cpi-dos-institutos-de-pesquisa.html
|Política
|Eleições, Pesquisa, Política, nikolas ferreira
|1386
|Nikolas promete CPI dos institutos de pesquisa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514862-nikolas-promete-cpi-dos-institutos-de-pesquisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:22
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7514893-joia-do-cruzeiro-brilha-com-cavadinha-mas-nao-evita-derrota-de-selecao.html
|Esportes
|2446
|Joia do Cruzeiro brilha com cavadinha, mas não evita derrota de seleção
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/05/joia-cruzeiro-brilha-cavadinha-nao-evita-derrota-selecao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514897-luisa-sonza-leva-parceria-com-roberto-menescal-para-o-festival-estilo-brasil-em-brasilia.html
|Galeria
|6
|Luísa Sonza leva parceria com Roberto Menescal para o ‘Festival Estilo Brasil’ em Brasília
|https://www.flipar.com.br/?p=690530
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514895-lista-explosiva-13-eleitos-tem-ligacao-com-escandalo-do-banco-master.html
|Política
|daniel vorcaro, banco master, tarcísio de freitas, nikolas, flávio bolsonaro, jacques wagner, eleições 2026, hugo mota, ciro nogueira
|3414
|Lista explosiva: 13 eleitos têm ligação com escândalo do Banco Master
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514895-lista-explosiva-13-eleitos-tem-ligacao-com-escandalo-do-banco-master.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:29
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514896-copiloto-acusado-de-tentar-derrubar-aviao-com-180-pessoas-defendia-violencia-contra-mulheres-e-odiava-judeus-e-gays.html
|Internacional
|2101
|Copiloto acusado de tentar derrubar avião com 180 pessoas defendia violência contra mulheres e odiava judeus e gays
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514896-copiloto-acusado-de-tentar-derrubar-aviao-com-180-pessoas-defendia-violencia-contra-mulheres-e-odiava-judeus-e-gays.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:33
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514899-embaixada-dos-eua-retoma-operacoes-no-brasil-apos-ameaca-de-atentado-em-rede-social.html
|Nacional
|2294
|Embaixada dos EUA retoma operações no Brasil após ameaça de atentado em rede social
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7514899-embaixada-dos-eua-retoma-operacoes-no-brasil-apos-ameaca-de-atentado-em-rede-social.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:44
|Etiene Martins
|https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7514858-deputadas-negras-eleitas-reeleitas-e-com-a-bancada-ampliada-em-mg.html
|Colunistas#Etiene Martins
|assembleia legislativa, eleições, votos, mulheres negras
|4782
|Deputadas negras: eleitas, reeleitas e com a bancada ampliada em MG
|https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7514858-deputadas-negras-eleitas-reeleitas-e-com-a-bancada-ampliada-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:44
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514889-bh-tera-chuvas-acima-da-media-ventos-e-picos-de-calor-em-periodo-chuvoso.html
|Gerais
|El Niño, emergência climática, bh, meio ambiente
|3628
|BH terá chuvas acima da média, ventos e picos de calor em período chuvoso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514889-bh-tera-chuvas-acima-da-media-ventos-e-picos-de-calor-em-periodo-chuvoso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:44
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514914-o-que-diz-a-cartilha-do-pt-para-orientar-militancia-na-busca-por-votos-no-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2203
|O que diz a cartilha do PT para orientar militância na busca por votos no 2º turno
|https://platobr.com.br/o-que-diz-a-cartilha-do-pt-para-orientar-militancia-na-busca-por-votos-no-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:47
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514916-tratado-como-popstar-e-isolado-petistas-reclamam-de-entorno-da-campanha-de-lula.html
|Política
|eleições 2026, lula, janja, pt, campanha
|3678
|Tratado como 'popstar' e isolado: petistas reclamam de entorno da campanha de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514916-tratado-como-popstar-e-isolado-petistas-reclamam-de-entorno-da-campanha-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514919-mindwave-innovations-fecha-acordo-nos-eua-com-a-blockassure-para-o-desenvolvimento-e-operacao-da-assurechain-uma-rede-completa-de-seguros-e-resseguros.html
|Mundo Corporativo
|8510
|MindWave Innovations Fecha Acordo nos EUA com a BlockAssure para o desenvolvimento e operação da AssureChain, uma Rede Completa de Seguros e Resseguros
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514919-mindwave-innovations-fecha-acordo-nos-eua-com-a-blockassure-para-o-desenvolvimento-e-operacao-da-assurechain-uma-rede-completa-de-seguros-e-resseguros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514920-advogada-critica-filme-de-terror-que-usa-personagens-cristas.html
|Mundo Corporativo
|4014
|Advogada critica filme de terror que usa personagens cristãs
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514920-advogada-critica-filme-de-terror-que-usa-personagens-cristas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514921-pais-e-avos-deixam-valores-e-historias-alem-do-testamento.html
|Mundo Corporativo
|5180
|Pais e avós deixam valores e histórias, além do testamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514921-pais-e-avos-deixam-valores-e-historias-alem-do-testamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514922-fitch-reafirma-ratings-de-aa-e-f1-do-banco-rendimento.html
|Mundo Corporativo
|3452
|Fitch reafirma ratings de ‘AA-’ e ‘F1+’ do Banco Rendimento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514922-fitch-reafirma-ratings-de-aa-e-f1-do-banco-rendimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:53
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514923-ia-agentica-amplia-inteligencia-nas-compras-de-rs-1-trilhao.html
|Mundo Corporativo
|5456
|IA agêntica amplia inteligência nas compras de R$ 1 trilhão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514923-ia-agentica-amplia-inteligencia-nas-compras-de-rs-1-trilhao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:55
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514929-dolar-tem-queda-e-bolsa-decola-com-mercado-a-espera-da-agenda-fiscal-de-flavio.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2016
|Dólar tem queda e bolsa decola, com mercado à espera da agenda fiscal de Flávio
|https://platobr.com.br/dolar-tem-queda-e-bolsa-decola-com-mercado-a-espera-da-agenda-fiscal-de-flavio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 12:57
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514928-bancos-podem-responder-por-fraudes-mesmo-com-uso-de-senha.html
|Mundo Corporativo
|7028
|Bancos podem responder por fraudes mesmo com uso de senha
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514928-bancos-podem-responder-por-fraudes-mesmo-com-uso-de-senha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:01
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514930-bruce-willis-teve-um-complexo-de-luxo-de-tres-hectares-no-caribe-e-a-trajetoria-da-propriedade-inclui-uma-negociacao-de-uss-27-milhoes-nas-ilhas-turcas-e-caicos.html
|Casa e Decoração
|2003
|Bruce Willis teve um complexo de luxo de três hectares no Caribe, e a trajetória da propriedade inclui uma negociação de US$ 27 milhões nas Ilhas Turcas e Caicos
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7514930-bruce-willis-teve-um-complexo-de-luxo-de-tres-hectares-no-caribe-e-a-trajetoria-da-propriedade-inclui-uma-negociacao-de-uss-27-milhoes-nas-ilhas-turcas-e-caicos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:08
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514938-teresina-capital-do-piaui-e-a-primeira-cidade-planejada-do-brasil.html
|Galeria
|6
|Teresina: capital do Piauí é a primeira cidade planejada do Brasil
|https://www.flipar.com.br/?p=690559&preview=true&preview_id=690559
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:13
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514941-mais-velha-que-lula-candidata-de-91-anos-e-eleita-para-a-assembleia-de-sp.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, LUIZA ERUNDINA, ALESP, SÃO PAULO, SUPLICY, LULA
|2071
|Mais velha que Lula: candidata de 91 anos é eleita para a Assembleia de SP
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514941-mais-velha-que-lula-candidata-de-91-anos-e-eleita-para-a-assembleia-de-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:20
|Agência Fapesp,Fernanda Bassette
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514925-inteligencia-artificial-pode-prever-complicacoes-apos-cirurgia-de-tireoide.html
|Bem viver
|IA, inteligência artificial, tireoide, calcio
|7723
|Inteligência artificial pode prever complicações após cirurgia de tireoide
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514925-inteligencia-artificial-pode-prever-complicacoes-apos-cirurgia-de-tireoide.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514944-virada-para-ganhar-de-flavio-lula-precisa-de-feito-que-nunca-ocorreu-na-historia-do-segundo-turno.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, SEGUNDO TURNO, PRESIDÊNCIA
|2536
|Virada? Para ganhar de Flávio, Lula precisa de feito que nunca ocorreu na história do segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514944-virada-para-ganhar-de-flavio-lula-precisa-de-feito-que-nunca-ocorreu-na-historia-do-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:30
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7514947-menina-de-12-anos-sofre-sangramentos-nasais-e-descobre-sanguessuga-alojada-na-garganta.html
|Galeria
|6
|Menina de 12 anos sofre sangramentos nasais e descobre sanguessuga alojada na garganta
|https://www.flipar.com.br/?p=690534
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:35
|Jéssica Balbino
|https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7514949-depois-de-ana-paula-renault-quem-e-a-proxima-mulher-que-precisa-ser-destruida.html
|Colunistas#Jessica Balbino
|13990
|Depois de Ana Paula Renault, quem é a próxima mulher que precisa ser "destruída"?
|https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7514949-depois-de-ana-paula-renault-quem-e-a-proxima-mulher-que-precisa-ser-destruida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:46
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514959-reforma-tributaria-requer-revisao-integrada-de-processos.html
|Mundo Corporativo
|3347
|Reforma tributária requer revisão integrada de processos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514959-reforma-tributaria-requer-revisao-integrada-de-processos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:46
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514960-ltm-lanca-blueverse-agentraceiq.html
|Mundo Corporativo
|6537
|LTM Lança BlueVerse™ AgenTraceIQ
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7514960-ltm-lanca-blueverse-agentraceiq.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:47
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7514962-filhos-sao-o-maior-legado-de-um-homem-diante-da-passagem-do-tempo.html
|Networking e Negócios
|8445
|Filhos são o maior legado de um homem diante da passagem do tempo
|48fe7e92-88d2-4415-b168-cb502b597f62
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:53
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514964-g7-recorre-a-reservas-estrategicas-diante-da-pressao-sobre-os-combustiveis-e-uma-operacao-de-ate-100-milhoes-de-barris-poe-o-efeito-nos-precos-em-discussao.html
|Internacional
|2394
|G7 recorre a reservas estratégicas diante da pressão sobre os combustíveis, e uma operação de até 100 milhões de barris põe o efeito nos preços em discussão
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514964-g7-recorre-a-reservas-estrategicas-diante-da-pressao-sobre-os-combustiveis-e-uma-operacao-de-ate-100-milhoes-de-barris-poe-o-efeito-nos-precos-em-discussao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 13:59
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514967-caminhada-apos-os-70-anos-treinador-aponta-uma-rotina-de-20-a-30-minutos-mas-um-cuidado-individual-importa-tanto-quanto-o-tempo-para-aproveitar-os-beneficios.html
|Bem viver
|2722
|Caminhada após os 70 anos: treinador aponta uma rotina de 20 a 30 minutos, mas um cuidado individual importa tanto quanto o tempo para aproveitar os benefícios
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514967-caminhada-apos-os-70-anos-treinador-aponta-uma-rotina-de-20-a-30-minutos-mas-um-cuidado-individual-importa-tanto-quanto-o-tempo-para-aproveitar-os-beneficios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:00
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514968-como-um-deputado-com-menos-votos-pode-ser-eleito-entenda-o-quociente-eleitoral.html
|Política
|Eleições, Deputados, Quociente eleitoral, Urna, Eleições 2026
|4022
|Como um deputado com menos votos pode ser eleito? Entenda o quociente eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514968-como-um-deputado-com-menos-votos-pode-ser-eleito-entenda-o-quociente-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514969-lula-x-flavio-o-que-farao-cury-renan-caiado-e-zema-no-2-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicoes, Lula, flavio-bolsonaro
|1558
|Lula x Flávio: o que farão Cury, Renan, Caiado e Zema no 2° turno?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514969-lula-x-flavio-o-que-farao-cury-renan-caiado-e-zema-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:07
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514973-olivia-rodrigo-reage-ao-uso-de-suas-musicas-pelo-governo-trump-e-faz-uma-advertencia-com-palavras-duras-sobre-a-propaganda-que-motivou-seu-protesto-publico.html
|Internacional
|3113
|Olivia Rodrigo reage ao uso de suas músicas pelo governo Trump e faz uma advertência com palavras duras sobre a propaganda que motivou seu protesto público
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514973-olivia-rodrigo-reage-ao-uso-de-suas-musicas-pelo-governo-trump-e-faz-uma-advertencia-com-palavras-duras-sobre-a-propaganda-que-motivou-seu-protesto-publico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:10
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514982-saiba-como-fiscalizar-os-deputados-federais-eleitos-por-minas-gerais.html
|Política
|Deputados, Minas Gerais, Eleições, Câmara dos Deputados, Candidatos
|3228
|Saiba como fiscalizar os deputados federais eleitos por Minas Gerais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514982-saiba-como-fiscalizar-os-deputados-federais-eleitos-por-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514946-meningite-exige-vacinacao-em-dia-e-diagnostico-rapido-alerta-especialista.html
|Bem viver
|meningite, vacina, vacinação, diagnostico
|4306
|Meningite exige vacinação em dia e diagnóstico rápido, alerta especialista
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7514946-meningite-exige-vacinacao-em-dia-e-diagnostico-rapido-alerta-especialista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:16
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514984-quem-e-doria-ragland-a-mae-de-meghan-markle-um-olhar-sobre-sua-trajetoria-familiar-apresenta-a-mulher-que-ja-foi-comparada-a-rainha-elizabeth-e-sua-historia.html
|Internacional
|2854
|Quem é Doria Ragland, a mãe de Meghan Markle? Um olhar sobre sua trajetória familiar apresenta a mulher que já foi comparada à rainha Elizabeth e sua história
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7514984-quem-e-doria-ragland-a-mae-de-meghan-markle-um-olhar-sobre-sua-trajetoria-familiar-apresenta-a-mulher-que-ja-foi-comparada-a-rainha-elizabeth-e-sua-historia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:16
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7514987-so-mais-72-horas-para-impeachment-de-ministro-do-stf.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1901
|Só mais ’72 horas’ para impeachment de ministro do STF
|https://platobr.com.br/so-mais-72-horas-para-impeachment-de-ministro-do-stf
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:17
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7514988-a-doenca-invisivel-que-afeta-milhoes-de-brasileiras-e-e-confundida-com-obesidade.html
|Networking e Negócios
|5277
|A doença invisível que afeta milhões de brasileiras e é confundida com obesidade
|59ef302f-ee24-4be4-abfd-e6a31ca99693
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:22
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514983-prestacao-de-contas-eleitoral-veja-como-consultar-gastos-de-campanha.html
|Política
|TSE, Eleições, Campanhas, Eleições 2026, prestação de contas
|3388
|Prestação de contas eleitoral: veja como consultar gastos de campanha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514983-prestacao-de-contas-eleitoral-veja-como-consultar-gastos-de-campanha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:26
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514924-em-documentario-na-busca-de-memorias-do-tolkien-erico-borgo-se-encontra.html
|Cultura
|Tolkien, documentário, Senhor dos anéis, Jornalista, pré-estreia, cinemark
|5482
|Em documentário na busca de memórias do Tolkien, Érico Borgo se encontra
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7514924-em-documentario-na-busca-de-memorias-do-tolkien-erico-borgo-se-encontra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:27
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514936-defesa-civil-orienta-populacao-para-periodo-chuvoso-em-bh.html
|Gerais
|Alagamento, Chuva, Chuvas, Defesa Civil
|1694
|Defesa Civil orienta população para período chuvoso em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514936-defesa-civil-orienta-populacao-para-periodo-chuvoso-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515000-paroquia-de-mg-suspende-comentarios-de-video-apos-padre-bonitao-chamar-atencao-de-internautas-vontade-de-ir-pra-missa.html
|Galeria
|6
|Paróquia de MG suspende comentários de vídeo após padre ‘bonitão’ chamar atenção de internautas: ‘Vontade de ir pra missa’
|https://www.flipar.com.br/?p=690542
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:30
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515001-o-que-realmente-e-permitido-levar-para-a-cabine-no-momento-do-voto.html
|Política
|Urnas, TSE, Celular, Eleições
|2941
|O que realmente é permitido levar para a cabine no momento do voto?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515001-o-que-realmente-e-permitido-levar-para-a-cabine-no-momento-do-voto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:30
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515002-ong-lanca-coalizao-para-transformar-o-tema-da-infancia.html
|Mundo Corporativo
|4979
|ONG lança coalizão para transformar o tema da infância
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515002-ong-lanca-coalizao-para-transformar-o-tema-da-infancia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515003-etecs-de-sao-paulo-superam-media-da-ocde-no-pisa-2025.html
|Mundo Corporativo
|3328
|Etecs de São Paulo superam média da OCDE no Pisa 2025
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515003-etecs-de-sao-paulo-superam-media-da-ocde-no-pisa-2025.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515004-aem-expande-a-plataforma-elements-para-oferecer-resiliencia-ambiental-em-todo-o-espectro.html
|Mundo Corporativo
|6711
|AEM expande a plataforma Elements para oferecer resiliência ambiental em todo o espectro
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515004-aem-expande-a-plataforma-elements-para-oferecer-resiliencia-ambiental-em-todo-o-espectro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:32
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514918-pl-vira-lider-de-cadeiras-na-almg-pt-cai-para-2-mesmo-com-numero-maior.html
|Política
|deputado, eleito, eleições, estaduais, Minas Gerais
|6421
|PL vira líder de cadeiras na ALMG; PT cai para 2º, mesmo com número maior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514918-pl-vira-lider-de-cadeiras-na-almg-pt-cai-para-2-mesmo-com-numero-maior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515005-prompt-injection-em-peticoes-deflagra-multas-a-advogados.html
|Mundo Corporativo
|5119
|Prompt injection em petições deflagra multas a advogados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515005-prompt-injection-em-peticoes-deflagra-multas-a-advogados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515007-nova-lei-altera-o-ctn-e-amplia-solucoes-tributarias.html
|Mundo Corporativo
|2612
|Nova lei altera o CTN e amplia soluções tributárias
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515007-nova-lei-altera-o-ctn-e-amplia-solucoes-tributarias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:34
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515009-db-creative-participa-a-convite-da-meta-de-encontro-sobre-ia-e-performance.html
|Networking e Negócios
|2632
|DB Creative participa, a convite da Meta, de encontro sobre IA e performance
|3956c585-f685-4b3b-84d9-7111bf3e1b7e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515008-lipoaspiracao-de-pernas-auxilia-no-tratamento-do-lipedema.html
|Mundo Corporativo
|2852
|Lipoaspiração de pernas auxilia no tratamento do lipedema
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515008-lipoaspiracao-de-pernas-auxilia-no-tratamento-do-lipedema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:38
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515019-saiba-como-agir-se-receber-ou-enviar-pix-por-engano.html
|Galeria
|6
|Saiba como agir se receber ou enviar pix por engano
|https://www.flipar.com.br/?p=690558&preview=true&preview_id=690558
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:41
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515020-ana-elisa-eleita-em-mg-qual-a-idade-minima-para-entrar-no-congresso.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Ana Elisa, Minas Gerais
|3529
|Ana Elisa eleita em MG: qual a idade mínima para entrar no Congresso?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515020-ana-elisa-eleita-em-mg-qual-a-idade-minima-para-entrar-no-congresso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:45
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514953-periodo-chuvoso-em-bh-obras-contra-enchentes-sao-retomadas.html
|Gerais
|Belo Horizont, Enchentes
|4463
|Período chuvoso em BH: obras contra enchentes são retomadas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514953-periodo-chuvoso-em-bh-obras-contra-enchentes-sao-retomadas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 14:57
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514992-bh-poste-de-energia-tomba-sobre-caminhao-e-tres-pessoas-ficam-presas.html
|Gerais
|Carreta, Tomba, Cemig, Bombeiros, Novo Glória
|749
|BH: poste de energia tomba sobre caminhão e três pessoas ficam presas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7514992-bh-poste-de-energia-tomba-sobre-caminhao-e-tres-pessoas-ficam-presas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515029-quando-a-mente-se-fragmenta-entenda-o-transtorno-das-multiplas-identidades.html
|Galeria
|6
|Quando a mente se fragmenta: entenda o transtorno das múltiplas identidades
|https://www.flipar.com.br/?p=690681&preview=true&preview_id=690681
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:08
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515031-conversao-de-seguidores-em-votos-nas-urnas-por-que-nem-sempre-da-certo.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, seguidores, votos, urnas
|4167
|Conversão de seguidores em votos nas urnas: por que nem sempre dá certo?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515031-conversao-de-seguidores-em-votos-nas-urnas-por-que-nem-sempre-da-certo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515040-interesse-por-viagem-nacional-e-o-maior-em-quatro-anos.html
|Mundo Corporativo
|2889
|Interesse por viagem nacional é o maior em quatro anos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515040-interesse-por-viagem-nacional-e-o-maior-em-quatro-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515006-sete-mitos-sobre-doencas-cronicas-que-podem-prejudicar-a-qualidade-de-vida.html
|Bem viver
|mitos e verdades, doenças crônicas, diabetes, hipertensão
|4373
|Sete mitos sobre doenças crônicas que podem prejudicar a qualidade de vida
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515006-sete-mitos-sobre-doencas-cronicas-que-podem-prejudicar-a-qualidade-de-vida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:16
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515021-caminhao-perde-os-freios-e-bate-em-quatro-carros-e-um-onibus-na-grande-bh.html
|Gerais
|Caeté, CBMMG, Acidente, Caminhão, Ônibus
|791
|Caminhão perde os freios e bate em quatro carros e um ônibus na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515021-caminhao-perde-os-freios-e-bate-em-quatro-carros-e-um-onibus-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:19
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515046-e-de-direita-e-da-esquerda-popular-janones-aponta-cleitinho-como-solucao.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, direita, esquerda, Cleitinho, popular
|1908
|'É de direita e da esquerda popular': Janones aponta Cleitinho como solução
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515046-e-de-direita-e-da-esquerda-popular-janones-aponta-cleitinho-como-solucao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:20
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515048-como-funciona-o-seguro-viagem-para-quem-tem-mais-de-60-anos.html
|Networking e Negócios
|3103
|Como funciona o seguro viagem para quem tem mais de 60 anos
|70e57830-8ccd-4860-8441-bc5b42d0a831
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:30
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515065-limite-de-estrangeiros-cai-ate-2030-o-que-muda-para-o-jogador-brasileiro.html
|Networking e Negócios
|4567
|Limite de estrangeiros cai até 2030: o que muda para o jogador brasileiro
|f7d3cc25-a439-491b-9e32-3f615497b65d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:32
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515066-vozes-da-constituicao-evento-reune-criadores-da-carta-magna-de-88.html
|Política
|1306
|Vozes da Constituição: evento reúne criadores da Carta Magna de 88
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515066-vozes-da-constituicao-evento-reune-criadores-da-carta-magna-de-88.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515071-fator-humano-integra-a-gestao-de-riscos-no-transporte.html
|Mundo Corporativo
|7402
|Fator humano integra a gestão de riscos no transporte
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515071-fator-humano-integra-a-gestao-de-riscos-no-transporte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515073-imobmeet-estrutura-migracao-de-crm-para-incorporadoras.html
|Mundo Corporativo
|7515
|IMOBMEET estrutura migração de CRM para incorporadoras
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515073-imobmeet-estrutura-migracao-de-crm-para-incorporadoras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515074-comeca-a-colheita-dos-cranberries-nos-estados-unidos.html
|Mundo Corporativo
|4269
|Começa a colheita dos cranberries nos Estados Unidos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515074-comeca-a-colheita-dos-cranberries-nos-estados-unidos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515075-metabolismo-influencia-dor-articular-e-requer-visao-ampliada.html
|Mundo Corporativo
|7690
|Metabolismo influencia dor articular e requer visão ampliada
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515075-metabolismo-influencia-dor-articular-e-requer-visao-ampliada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515076-cirurgia-robotica-amplia-precisao-e-seguranca-na-urologia.html
|Mundo Corporativo
|6734
|Cirurgia robótica amplia precisão e segurança na Urologia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515076-cirurgia-robotica-amplia-precisao-e-seguranca-na-urologia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515077-paraguai-precisa-formar-profissionais-para-nova-economia.html
|Mundo Corporativo
|7143
|Paraguai precisa formar profissionais para nova economia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515077-paraguai-precisa-formar-profissionais-para-nova-economia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515078-jeol-lancamento-comercial-do-haxis-o-novo-microscopio-eletronico-de-varredura-com-fresagem-ionica-de-baixo-angulo.html
|Mundo Corporativo
|4895
|JEOL – Lançamento comercial do HAXIS: o novo microscópio eletrônico de varredura com fresagem iônica de baixo ângulo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515078-jeol-lancamento-comercial-do-haxis-o-novo-microscopio-eletronico-de-varredura-com-fresagem-ionica-de-baixo-angulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515070-cirurgia-ao-vivo-e-destaque-do-neuro-university-summit-2026.html
|Mundo Corporativo
|4052
|Cirurgia ao vivo é destaque do Neuro University Summit 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515070-cirurgia-ao-vivo-e-destaque-do-neuro-university-summit-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:41
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515081-como-acompanhar-os-deputados-recem-eleitos-para-a-almg-atraves-de-ferramentas-digitais.html
|Política
|Eleições, ALMG, Deputados
|3446
|Como acompanhar os deputados recém-eleitos para a ALMG através de ferramentas digitais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515081-como-acompanhar-os-deputados-recem-eleitos-para-a-almg-atraves-de-ferramentas-digitais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 15:50
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7515096-credito-imobiliario-avanca-no-digital-e-murilo-arjona-amplia-atuacao.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|mercado
|7461
|Crédito imobiliário avança no digital e Murilo Arjona amplia atuação
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7515096-credito-imobiliario-avanca-no-digital-e-murilo-arjona-amplia-atuacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:04
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7515109-david-bowie-80-aniversario-tera-homenagens-globais-em-2027.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|David bowie
|2437
|David Bowie: 80º aniversário terá homenagens globais em 2027
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7515109-david-bowie-80-aniversario-tera-homenagens-globais-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:07
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515092-trabalhador-morre-apos-ser-atropelado-por-empilhadeira-na-grande-bh.html
|Gerais
|Empilhadeira , Bombeiros, Polícia Militar , Samu, Santa Luzia, Grande BH
|908
|Trabalhador morre após ser atropelado por empilhadeira na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515092-trabalhador-morre-apos-ser-atropelado-por-empilhadeira-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:08
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515111-debate-presidencial-confira-data-e-hora-do-1-encontro-no-2-turno.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, presidente, segundo turno
|1364
|Debate presidencial: confira data e hora do 1º encontro no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515111-debate-presidencial-confira-data-e-hora-do-1-encontro-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515072-o-problema-da-sua-insonia-pode-estar-no-colchao-entenda.html
|Bem viver
|colchão, qualidade do sono, "saúde mental", insônia
|3111
|O problema da sua insônia pode estar no colchão: entenda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515072-o-problema-da-sua-insonia-pode-estar-no-colchao-entenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:18
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515115-autocred-anuncia-recorde-de-mais-de-rs-60-milhoes-em-setembro.html
|Networking e Negócios
|1689
|Autocred anuncia recorde de mais de R$ 60 milhões em setembro
|19483027-1875-4cc1-97ac-0fe0d35f32cc
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:19
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515114-sub-judice-entenda-estado-das-candidaturas-de-garotinho-e-dallagnol.html
|Política
|sub judice, anthony garotinho, deltan dallagnol, eleições 2026
|2455
|'Sub judice': entenda estado das candidaturas de Garotinho e Dallagnol
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515114-sub-judice-entenda-estado-das-candidaturas-de-garotinho-e-dallagnol.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515127-competencias-que-profissionais-de-csc-precisam-desenvolver.html
|Mundo Corporativo
|6534
|Competências que profissionais de CSC precisam desenvolver
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515127-competencias-que-profissionais-de-csc-precisam-desenvolver.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:34
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515122-valdemar-diz-que-flavio-vai-liberar-bolsonaro-e-projeta-ex-presidente-candidato-em-2030.html
|Política
|2334
|Valdemar diz que Flávio vai "liberar" Bolsonaro e projeta ex-presidente candidato em 2030
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515122-valdemar-diz-que-flavio-vai-liberar-bolsonaro-e-projeta-ex-presidente-candidato-em-2030.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515128-startup-mineira-lanca-hub-de-marketing-com-ia-para-empresas.html
|Mundo Corporativo
|4127
|Startup mineira lança hub de marketing com IA para empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515128-startup-mineira-lanca-hub-de-marketing-com-ia-para-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515134-drones-ampliam-o-olhar-dos-municipios-contra-a-dengue.html
|Mundo Corporativo
|6832
|Drones ampliam o olhar dos municípios contra a dengue
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515134-drones-ampliam-o-olhar-dos-municipios-contra-a-dengue.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:35
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515147-sistemas-mais-simples-e-baratos-aproximam-pequenos-saloes-da-gestao-digital.html
|Networking e Negócios
|4538
|Sistemas mais simples e baratos aproximam pequenos salões da gestão digital
|4f4f4086-55ac-47ff-98c3-78b0ccd86be6
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515144-bio-ritmo-inaugura-primeira-unidade-no-centro-oeste.html
|Mundo Corporativo
|2684
|BIO RITMO inaugura primeira unidade no Centro-Oeste
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515144-bio-ritmo-inaugura-primeira-unidade-no-centro-oeste.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515148-sebrae-participa-da-festa-de-flores-e-morangos-de-atibaia.html
|Mundo Corporativo
|4752
|Sebrae participa da Festa de Flores e Morangos de Atibaia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515148-sebrae-participa-da-festa-de-flores-e-morangos-de-atibaia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515150-industria-alagoana-apoia-conservacao-da-fauna-marinha.html
|Mundo Corporativo
|5462
|Indústria alagoana apoia conservação da fauna marinha
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515150-industria-alagoana-apoia-conservacao-da-fauna-marinha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515151-ryan-estabelece-presenca-no-brasil-com-a-aquisicao-da-empresa-de-tecnologia-tributaria-comtax.html
|Mundo Corporativo
|5717
|Ryan estabelece presença no Brasil com a aquisição da empresa de tecnologia tributária Comtax
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515151-ryan-estabelece-presenca-no-brasil-com-a-aquisicao-da-empresa-de-tecnologia-tributaria-comtax.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515152-dispositivo-de-treinamento-de-voo-em-realidade-virtual-cessna-skyhawk-veris-fara-sua-estreia-na-feira-nbaa-bace-em-las-vegas.html
|Mundo Corporativo
|8477
|Dispositivo de Treinamento de Voo em Realidade Virtual Cessna Skyhawk Veris fará sua estreia na feira NBAA-BACE em Las Vegas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515152-dispositivo-de-treinamento-de-voo-em-realidade-virtual-cessna-skyhawk-veris-fara-sua-estreia-na-feira-nbaa-bace-em-las-vegas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515153-mary-kay-lanca-a-colecao-k-beauty-texture-edit.html
|Mundo Corporativo
|10137
|Mary Kay lança a coleção K-Beauty Texture Edit
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515153-mary-kay-lanca-a-colecao-k-beauty-texture-edit.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515154-vo-alzira-lanca-mes-das-criancas-com-brinde-tematico.html
|Mundo Corporativo
|3293
|Vó Alzira lança Mês das Crianças com brinde temático
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515154-vo-alzira-lanca-mes-das-criancas-com-brinde-tematico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515155-atendimento-gratuito-com-caes-para-criancas-neurodivergentes.html
|Mundo Corporativo
|4365
|Atendimento gratuito com cães para crianças neurodivergentes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515155-atendimento-gratuito-com-caes-para-criancas-neurodivergentes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515156-treinao-pela-vida-de-hospital-arrecada-182-brinquedos.html
|Mundo Corporativo
|2694
|‘Treinão Pela Vida’ de hospital arrecada 182 brinquedos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515156-treinao-pela-vida-de-hospital-arrecada-182-brinquedos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515158-bbb-27-tera-comentarios-do-influenciador-eldo-gomes.html
|Mundo Corporativo
|1493
|BBB 27 terá comentários do influenciador Eldo Gomes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515158-bbb-27-tera-comentarios-do-influenciador-eldo-gomes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515161-9-festival-ka-ora-celebra-mulheres-na-canoa-havaiana.html
|Mundo Corporativo
|3837
|9º Festival Ka.Ora celebra mulheres na canoa havaiana
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515161-9-festival-ka-ora-celebra-mulheres-na-canoa-havaiana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:51
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515157-regionais-de-bh-registram-chuvas-extremamente-fortes-nesta-segunda-5.html
|Gerais
|Belo Horizonte, Chuva, Chuvas
|912
|Regionais de BH registram chuvas extremamente fortes nesta segunda (5)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515157-regionais-de-bh-registram-chuvas-extremamente-fortes-nesta-segunda-5.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:55
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515168-fechar-as-portas-nao-encerra-a-empresa-entenda-o-risco-da-baixa-irregular.html
|Networking e Negócios
|4611
|Fechar as portas não encerra a empresa: entenda o risco da baixa irregular
|cdfab338-1e44-497a-9978-f4ad79f691db
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 16:56
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515167-como-consultar-a-votacao-de-deputados-por-municipio-no-site-do-tse.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, votação, deputados, TSE
|3050
|Como consultar a votação de deputados por município no site do TSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515167-como-consultar-a-votacao-de-deputados-por-municipio-no-site-do-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:02
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515174-5-deputados-federais-mais-votados-se-dividem-entre-pl-e-psol-saiba-quem-sao.html
|Política
|lucas pavanato, nikolas ferreira, érika hilton, sâmia bomfim, andré fernandes, deputado federal, eleições 2026
|2517
|5 deputados federais mais votados se dividem entre PL e PSOL; saiba quem são
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515174-5-deputados-federais-mais-votados-se-dividem-entre-pl-e-psol-saiba-quem-sao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:02
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515176-na-comparacao-com-2022-lula-derreteu-em-cidades-pequenas-do-interior-do-brasil.html
|Política#PlatôBr
|Da Redação
|2843
|Na comparação com 2022, Lula derreteu em cidades pequenas do interior do Brasil
|https://platobr.com.br/na-comparacao-com-2022-lula-derreteu-em-cidades-pequenas-do-interior-do-brasil
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:07
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515178-defesa-civil-emite-alerta-para-risco-de-inundacao-na-av-francisco-sa.html
|Gerais
|Alerta, Defesa Civil, Risco de inundação, Região Oeste de BH
|714
|Defesa Civil emite alerta para risco de inundação na Av. Francisco Sá
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515178-defesa-civil-emite-alerta-para-risco-de-inundacao-na-av-francisco-sa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:14
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515183-redes-sociais-sao-estrategicas-ana-elisa-faz-apelo-a-esquerda.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026
|1777
|'Redes sociais são estratégicas': Ana Elisa faz apelo à esquerda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515183-redes-sociais-sao-estrategicas-ana-elisa-faz-apelo-a-esquerda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:14
|Marcos Vieira
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7515172-veja-fotos-do-temporal-desta-tarde-em-bh.html
|Galeria
|-1
|Veja fotos do temporal desta tarde em BH
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7515172-veja-fotos-do-temporal-desta-tarde-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:19
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515191-reestruturacao-facial-com-naturalidade-dra-daiany-rodrigues-freire-e-referencia-no-litoral-norte.html
|Networking e Negócios
|6321
|Reestruturação facial com naturalidade: Dra. Daiany Rodrigues Freire é referência no Litoral Norte
|44b2ecaf-f368-4ca9-a219-96f0839a8b94
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:20
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515119-canetas-emagrecedoras-o-que-se-sabe-sobre-o-uso-de-glp-1-e-a-saude-ossea.html
|Bem viver
|canetas emagrecedoras, medicamentos, tirzepatida, ossos
|3454
|Canetas emagrecedoras: o que se sabe sobre o uso de GLP-1 e a saúde óssea?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515119-canetas-emagrecedoras-o-que-se-sabe-sobre-o-uso-de-glp-1-e-a-saude-ossea.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:21
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515192-roscoe-deixa-futuro-em-aberto-apos-terceiro-lugar-ao-governo-de-minas.html
|Política
|eleicoes-2026, flavio-roscoe
|6953
|Roscoe deixa futuro em aberto após terceiro lugar ao governo de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515192-roscoe-deixa-futuro-em-aberto-apos-terceiro-lugar-ao-governo-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:32
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515197-temer-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, temer
|2285
|Temer declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515197-temer-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515212-ape-smart-studios-lanca-moradia-mensal-na-vila-buarque.html
|Mundo Corporativo
|6102
|Apê Smart Studios lança moradia mensal na Vila Buarque
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515212-ape-smart-studios-lanca-moradia-mensal-na-vila-buarque.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515213-apps-facilitam-controle-de-caixa-de-pmes-e-meis-sem-planilhas.html
|Mundo Corporativo
|6475
|Apps facilitam controle de caixa de PMEs e MEIs sem planilhas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515213-apps-facilitam-controle-de-caixa-de-pmes-e-meis-sem-planilhas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515214-transmaas-integra-inteligencia-artificial-a-operacao.html
|Mundo Corporativo
|7581
|Transmaas integra inteligência artificial à operação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515214-transmaas-integra-inteligencia-artificial-a-operacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515215-nova-cobranca-da-meta-redefine-a-comunicacao-das-empresas.html
|Mundo Corporativo
|5288
|Nova cobrança da Meta redefine a comunicação das empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515215-nova-cobranca-da-meta-redefine-a-comunicacao-das-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515216-edital-da-camara-dos-deputados-184-vagas-e-rs-338-mil.html
|Mundo Corporativo
|2802
|Edital da Câmara dos Deputados: 184 vagas e R$ 33,8 mil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515216-edital-da-camara-dos-deputados-184-vagas-e-rs-338-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515217-projeto-endoair-viaja-o-brasil-para-tratar-a-endometriose.html
|Mundo Corporativo
|6000
|Projeto EndoAir viaja o Brasil para tratar a endometriose
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515217-projeto-endoair-viaja-o-brasil-para-tratar-a-endometriose.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515218-mattel-lanca-linha-de-brinquedos-para-o-dia-das-criancas.html
|Mundo Corporativo
|4854
|Mattel lança linha de brinquedos para o Dia das Crianças
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515218-mattel-lanca-linha-de-brinquedos-para-o-dia-das-criancas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:52
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515223-bh-recebe-obras-da-bienal-inspiradas-em-conceicao-evaristo.html
|Cultura
|Conceição Evaristo, Cultura, artes visuais, exposição, obras, mostra, Palácio das Artes, Bienal
|5836
|BH recebe obras da Bienal inspiradas em Conceição Evaristo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515223-bh-recebe-obras-da-bienal-inspiradas-em-conceicao-evaristo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:56
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515227-espaco-comum-luiz-estrela-recebe-uma-noite-para-nossas-avos.html
|Cultura
|3629
|Espaço Comum Luiz Estrela recebe "Uma noite para nossas avós"
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515227-espaco-comum-luiz-estrela-recebe-uma-noite-para-nossas-avos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 17:58
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515230-jack-lemmon-ha-101-anos-nascia-um-dos-atores-mais-versateis-do-cinema-americano.html
|Galeria
|6
|Jack Lemmon: há 101 anos nascia um dos atores mais versáteis do cinema americano
|https://www.flipar.com.br/?p=690680&preview=true&preview_id=690680
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:10
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515196-mulher-de-48-anos-morre-atropelada-por-onibus-em-uberaba.html
|Gerais
|Uberaba, Ônibus, Atropelamento, TriânguloMineiro
|960
|Mulher de 48 anos morre atropelada por ônibus em Uberaba
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515196-mulher-de-48-anos-morre-atropelada-por-onibus-em-uberaba.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:22
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515210-morre-segunda-crianca-que-se-afogou-na-lagoa-varzea-das-flores.html
|Gerais
|Afogamento
|1499
|Morre segunda criança que se afogou na Lagoa Várzea das Flores
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515210-morre-segunda-crianca-que-se-afogou-na-lagoa-varzea-das-flores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:24
|Educando Seu Bolso
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515615-financas-do-casal-5-dicas-para-organizar-o-dinheiro-a-dois-e-construir-patrimonio.html
|Colunistas#Educando seu Bolso
|11409
|Cinco combinados financeiros que podem acabar com as brigas entre casais
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515615-financas-do-casal-5-dicas-para-organizar-o-dinheiro-a-dois-e-construir-patrimonio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:27
|Cauê Siwek*,Gladyston Rodrigues
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515189-video-bh-tem-vias-alagadas-durante-chuva-nesta-segunda-feira-5-10.html
|Gerais
|Caminhão, carro, alagamento, chuva, tempestade, alerta, defesa civil, enchentes, bh
|2632
|Vídeo: BH tem vias alagadas durante chuva nesta segunda-feira (5/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515189-video-bh-tem-vias-alagadas-durante-chuva-nesta-segunda-feira-5-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:36
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515253-garotinho-desiste-de-recurso-no-tse-e-2-turno-no-rj-pode-ser-cancelado.html
|Política
|garotinho, anthony garotinho, eleições 2026, rio de janeiro
|2481
|Garotinho desiste de recurso no TSE, e 2º turno no RJ pode ser cancelado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515253-garotinho-desiste-de-recurso-no-tse-e-2-turno-no-rj-pode-ser-cancelado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515257-brasil-segue-enfrentando-desafios-na-destinacao-de-residuos.html
|Mundo Corporativo
|3159
|Brasil segue enfrentando desafios na destinação de resíduos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515257-brasil-segue-enfrentando-desafios-na-destinacao-de-residuos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515262-vivaz-completa-oito-anos-e-amplia-comunicacao-da-marca.html
|Mundo Corporativo
|4478
|Vivaz completa oito anos e amplia comunicação da marca
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515262-vivaz-completa-oito-anos-e-amplia-comunicacao-da-marca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515265-19-conparh-debate-as-pessoas-e-o-futuro-do-trabalho.html
|Mundo Corporativo
|6151
|19º CONPARH debate as pessoas e o futuro do trabalho
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515265-19-conparh-debate-as-pessoas-e-o-futuro-do-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515268-consorcios-crescem-242-e-expoem-falta-de-consultores.html
|Mundo Corporativo
|7561
|Consórcios crescem 24,2% e expõem falta de consultores
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515268-consorcios-crescem-242-e-expoem-falta-de-consultores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515272-fundador-do-canaltech-hoje-comanda-a-plataforma-maisfy.html
|Mundo Corporativo
|6727
|Fundador do Canaltech hoje comanda a plataforma Maisfy
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515272-fundador-do-canaltech-hoje-comanda-a-plataforma-maisfy.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:48
|Armando Holanda - Correio Braziliense,Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515270-2-turno-caiado-deve-anunciar-apoio-a-flavio-nesta-terca-feira-6.html
|Política
|eleicoes-2026, Caiado, flávio bolsonaro, segundo turno
|1622
|2° turno: Caiado deve anunciar apoio a Flávio nesta terça-feira (6)
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515270-2-turno-caiado-deve-anunciar-apoio-a-flavio-nesta-terca-feira-6.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:49
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515259-serie-cartografias-do-corpo-estreia-no-centro-cultural-ufmg.html
|Cultura
|artes visuais, mostra, exposição, BH
|3947
|Série "Cartografias do corpo" estreia no Centro Cultural UFMG
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515259-serie-cartografias-do-corpo-estreia-no-centro-cultural-ufmg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 18:52
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515251-tres-regioes-de-bh-registraram-chuva-acima-do-esperado-para-o-mes-veja.html
|Gerais
|chuva, Minas Gerais
|1180
|Três regiões de BH registraram chuva acima do esperado para o mês; veja
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515251-tres-regioes-de-bh-registraram-chuva-acima-do-esperado-para-o-mes-veja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 19:06
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515292-lotofacil-3797-quina-7135-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-5-10.html
|Nacional
|Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina
|5100
|Lotofácil 3797, Quina 7135 e mais: confira os números sorteados (5/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515292-lotofacil-3797-quina-7135-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-5-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 19:11
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515288-nova-lima-registra-chuvas-e-alagamentos-nesta-tarde-de-segunda-5.html
|Gerais
|Alagamento, chuvas, Nova Lima, Grande BH
|696
|Nova Lima registra chuvas e alagamentos nesta tarde de segunda (5)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515288-nova-lima-registra-chuvas-e-alagamentos-nesta-tarde-de-segunda-5.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 19:23
|ANA PAULA BRANCO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515299-quatro-candidatos-a-governo-ficaram-a-menos-de-1-ponto-de-vencer-no-primeiro-turno-veja-quais.html
|Política
|Acre, Distrito Federal, Eduardo, Espírito Santo, Governador, Governadores, Primeiro
|2389
|Quatro candidatos a governo ficaram a menos de 1 ponto de vencer no primeiro turno; veja quais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515299-quatro-candidatos-a-governo-ficaram-a-menos-de-1-ponto-de-vencer-no-primeiro-turno-veja-quais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 19:29
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515303-zema-anuncia-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-2-turno.html
|Política
|flávio bolsonaro, romeu zema, segundo turno , eleicoes-2026
|2026
|Zema anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515303-zema-anuncia-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 19:55
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515316-doenca-que-matou-lito-sousa-conheca-os-sinais-precoces-da-condicao-rara.html
|Nacional
|3320
|Doença que matou Lito Sousa: conheça os sinais precoces da condição rara
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515316-doenca-que-matou-lito-sousa-conheca-os-sinais-precoces-da-condicao-rara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 20:07
|Gabriel Botelho - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515327-aviao-tem-motor-em-chamas-apos-colisao-com-passaro-na-grande-recife.html
|Nacional
|Avião colide com pássaro, Colisão com pássaro
|1717
|Avião tem motor em chamas após colisão com pássaro na Grande Recife
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515327-aviao-tem-motor-em-chamas-apos-colisao-com-passaro-na-grande-recife.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 20:34
|Paola Salgado
|https://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7515340-nos-contra-eles-politica-deixou-explicito-o-que-empresas-sempre-viveram.html
|Colunistas#Paola Salgado
|3848
|Nós contra eles: política deixou explícito o que empresas sempre viveram
|https://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7515340-nos-contra-eles-politica-deixou-explicito-o-que-empresas-sempre-viveram.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 20:53
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515348-defesa-civil-amplia-alerta-de-risco-geologico-forte-em-bh-apos-chuvas.html
|Gerais
|Minas Gerais, chuvas
|3116
|Defesa Civil amplia alerta de risco geológico forte em BH após chuvas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515348-defesa-civil-amplia-alerta-de-risco-geologico-forte-em-bh-apos-chuvas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 21:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515352-vitoria-de-cleitinho-em-mg-reacende-analise-de-janones-e-gera-tensao-politica.html
|Política
|eleições
|3595
|Vitória de Cleitinho em MG reacende análise de Janones e gera tensão política
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515352-vitoria-de-cleitinho-em-mg-reacende-analise-de-janones-e-gera-tensao-politica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 21:20
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515359-pt-diz-que-esta-carregando-nas-costas-a-promiscuidade-do-stf.html
|Política
|Lula , flávio bolsonaro
|3256
|PT diz que está carregando nas costas a "promiscuidade" do STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515359-pt-diz-que-esta-carregando-nas-costas-a-promiscuidade-do-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 21:56
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515377-lula-diz-nao-ver-nenhuma-razao-para-nao-ser-reeleito-no-segundo-turno.html
|Política
|Candidatos, Nenhum, Pt, Segundo, Turno
|2756
|Lula diz não ver "nenhuma razão" para não ser reeleito no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515377-lula-diz-nao-ver-nenhuma-razao-para-nao-ser-reeleito-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 22:35
|Agence France-Presse - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515383-peca-criada-por-salvador-dali-e-roubada-de-museu-na-franca.html
|Internacional
|cultura, pintura, Roubo, Paris
|1294
|Peça criada por Salvador Dalí é roubada de museu na França
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515383-peca-criada-por-salvador-dali-e-roubada-de-museu-na-franca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 23:14
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7515398-o-valor-de-um-sorriso-como-ele-transforma-a-sua-vida.html
|Horóscopo
|Autoconhecimento, Espiritualidade
|4031
|O valor de um sorriso: como ele transforma a sua vida?
|https://www.wemystic.com.br/o-valor-de-um-sorriso/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 23:38
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515399-cleitinho-planeja-reduzir-ipva-de-4-para-3-em-1-de-janeiro.html
|Política
|Política
|5209
|Cleitinho planeja reduzir IPVA de 4% para 3% em 1º de janeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515399-cleitinho-planeja-reduzir-ipva-de-4-para-3-em-1-de-janeiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-05 23:48
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515401-cidades-estao-integrando-ia-aos-servicos-publicos-sem-um-quadro-comum-para-avaliar-o-grau-de-preparacao-aponta-estudo-da-oxford-insights.html
|Mundo Corporativo
|6262
|Cidades estão integrando IA aos serviços públicos sem um quadro comum para avaliar o grau de preparação, aponta estudo da Oxford Insights
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515401-cidades-estao-integrando-ia-aos-servicos-publicos-sem-um-quadro-comum-para-avaliar-o-grau-de-preparacao-aponta-estudo-da-oxford-insights.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515437-tjmg-garante-moradia-a-familia-que-ocupa-imovel-ha-40-anos-em-betim.html
|Gerais
|tjmg, betim, justiça
|2565
|TJMG garante moradia a família que ocupa imóvel há 40 anos em Betim
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515437-tjmg-garante-moradia-a-familia-que-ocupa-imovel-ha-40-anos-em-betim.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515440-grupo-ligado-ao-pcc-e-condenado-a-460-anos-por-trafico-de-drogas-em-minas.html
|Gerais
|tráfico de drogas, unaí, mpmg
|1922
|Grupo ligado ao PCC é condenado a 460 anos por tráfico de drogas em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515440-grupo-ligado-ao-pcc-e-condenado-a-460-anos-por-trafico-de-drogas-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515480-pedagio-na-br-040-motociclistas-tem-passagem-mais-rapida-e-segura.html
|Gerais
|BR-040, motocicleta, pedágio, bh, juiz de fora
|2115
|Pedágio na BR-040: Motociclistas têm passagem mais rápida e segura
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515480-pedagio-na-br-040-motociclistas-tem-passagem-mais-rapida-e-segura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515487-idosa-vence-banco-na-justica-apos-ter-descontos-indevidos-na-pensao.html
|Gerais
|tjmg, desconto indevido, seguro, título de capitalização
|2801
|Idosa vence banco na Justiça após ter descontos indevidos na pensão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515487-idosa-vence-banco-na-justica-apos-ter-descontos-indevidos-na-pensao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 00:04
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515403-debates-apoios-e-olho-nas-abstencoes-os-planos-de-flavio-e-lula-para-o-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4937
|Debates, apoios e olho nas abstenções: os planos de Flávio e Lula para o 2º turno
|https://platobr.com.br/debates-apoios-e-olho-nas-abstencoes-os-planos-de-flavio-e-lula-para-o-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 00:04
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515404-os-3-milhoes-de-votos-de-pavanato-a-campanha-de-flavio-e-o-desempenho-do-pt.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1382
|Os 3 milhões de votos de Pavanato, a campanha de Flávio e o desempenho do PT
|https://platobr.com.br/76041-2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 00:12
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515405-os-pontos-centrais-da-reforma-do-judiciario-que-lula-quer-propor.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1450
|Os pontos centrais da reforma do Judiciário que Lula quer propor
|https://platobr.com.br/os-pontos-centrais-da-reforma-do-judiciario-que-lula-quer-propor
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 00:13
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515406-jornada-6-1-volta-a-pauta-e-testa-o-jogo-de-alcolumbre-apos-resultado-de-domingo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3338
|Jornada 6×1 volta à pauta e testa o jogo de Alcolumbre após resultado de domingo
|https://platobr.com.br/jornada-6x1-volta-a-pauta-e-testa-o-jogo-de-alcolumbre-apos-resultado-de-domingo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 00:32
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515407-apos-o-1-turno-nem-um-pio-sobre-a-confiabilidade-das-urnas-eletronicas.html
|Política#PlatôBr
|eleicoes-2026, urnas eletrônicas
|1398
|Após o 1º turno, nem um pio sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas
|https://platobr.com.br/apos-o-primeiro-turno-nem-um-pio-sobre-a-confiabilidade-das-urnas-eletronicas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Renato Quintino
|https://www.em.com.br/colunistas/renato-quintino/2026/10/7513168-paris-e-uma-festa.html
|Colunistas#Renato Quintino
|paris, gastronomia, hemingway, Ernest Hemingway
|3739
|Paris é uma festa
|https://www.em.com.br/colunistas/renato-quintino/2026/10/7513168-paris-e-uma-festa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Carlos Starling
|https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7515039-a-pedra-e-a-bacteria.html
|Colunistas#Carlos Starling
|bactéria, pedra, medicina, futebol
|5733
|A pedra e a bactéria
|https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7515039-a-pedra-e-a-bacteria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/mundo-juridico/2026/10/7515258-os-96-anos-de-um-santo.html
|Direito & Justiça Minas#Mundo Jurídico
|Jurista, lei, procurador-geral, projeto
|4687
|OS 96 ANOS DE UM SANTO
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/mundo-juridico/2026/10/7515258-os-96-anos-de-um-santo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7515281-a-delicadeza-feminina-ainda-tem-seu-lugar.html
|Colunistas#Anna Marina
|minas-gerais, anna marina, colunista , estado de minas
|3558
|A delicadeza feminina ainda tem seu lugar?
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7515281-a-delicadeza-feminina-ainda-tem-seu-lugar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7515289-quando-o-estado-rasga-o-contrato.html
|Direito & Justiça Minas
|convite, Brasil
|5600
|QUANDO O ESTADO RASGA O CONTRATO
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7515289-quando-o-estado-rasga-o-contrato.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515294-eleicoes-2026-o-que-aconteceu.html
|Opinião
|3788
|Eleições 2026: o que aconteceu?
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515294-eleicoes-2026-o-que-aconteceu.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Paulo Rabello de Castro
|https://www.em.com.br/colunistas/paulo-rabello-de-castro/2026/10/7515295-direita-volver.html
|Colunistas#Paulo Rabello de Castro
|5547
|Direita, volver!
|https://www.em.com.br/colunistas/paulo-rabello-de-castro/2026/10/7515295-direita-volver.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515307-leitor-comenta-a-renovacao-no-congresso.html
|Opinião
|385
|LEITOR COMENTA A RENOVAÇÃO nO CONGRESSO
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515307-leitor-comenta-a-renovacao-no-congresso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Quinho
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7515309-democracia-como-ideal-politico.html
|Charge
|-1
|Democracia como ideal político
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7515309-democracia-como-ideal-politico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/judiciario-em-foco/2026/10/7515315-filtro-de-relevancia-mediacao-e-justica-restaurativa.html
|Direito & Justiça Minas#Judiciário em Foco
|Direito, Justiça
|3499
|FILTRO DE RELEVÂNCIA, MEDIAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/judiciario-em-foco/2026/10/7515315-filtro-de-relevancia-mediacao-e-justica-restaurativa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7515318-moderna-interpretacao-do-direito-do-trabalho.html
|Direito & Justiça Minas#Entrevista
|magistratura, trabalho, justiça
|8733
|Moderna interpretação do direito do trabalho
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7515318-moderna-interpretacao-do-direito-do-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/tribuna-da-advocacia/2026/10/7515329-raio-x-da-advocacia-por-quem-entende.html
|Direito & Justiça Minas#Tribuna da Advocacia
| inteligência artificial, gestão, direito, justiça
|6080
|Raio-X da advocacia por quem entende
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/tribuna-da-advocacia/2026/10/7515329-raio-x-da-advocacia-por-quem-entende.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/sem-atoga/2026/10/7515333-o-peso-da-decisao.html
|Direito & Justiça Minas#Sem Toga
| DECISÃO, livro, perspectiva
|3518
|O peso da decisão
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/sem-atoga/2026/10/7515333-o-peso-da-decisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/voz-ado-amp/2026/10/7515339-rio-grande-em-boas-maos.html
|Direito & Justiça Minas#Voz do MP
|advogado , crime, direito
|5584
|Rio Grande em boas mãos
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/voz-ado-amp/2026/10/7515339-rio-grande-em-boas-maos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Orion Teixeira
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7515358-transicao-mineira-cleitinho-e-a-pedra-que-virou-vidraca.html
|Colunistas#Orion Teixeira
|Cleitinho, eleicoesbr, minas gerais
|5369
|Transição mineira: Cleitinho é a pedra que virou vidraça
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7515358-transicao-mineira-cleitinho-e-a-pedra-que-virou-vidraca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515360-voto-consciente-precisa-do-debate-de-ideias.html
|Opinião
|3029
|Voto consciente precisa do debate de ideias
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7515360-voto-consciente-precisa-do-debate-de-ideias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Ivan Drummond
|https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7515369-quando-oscar-quase-veio-jogar-aqui-no-ginastico.html
|Colunistas#Ivan Drummond
|basquete, Ginástico, Minas, Oscar
|4404
|Quando Oscar quase veio jogar aqui, no Ginástico
|https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7515369-quando-oscar-quase-veio-jogar-aqui-no-ginastico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Amanda Quintiliano - Especial para o EM
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515388-praca-do-santuario-em-divinopolis-palco-da-vitoria-de-cleitinho.html
|Política
|5500
| Praça do Santuário, em Divinópolis, palco da vitória de Cleitinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515388-praca-do-santuario-em-divinopolis-palco-da-vitoria-de-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7515389-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-06-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 06/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7515389-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-06-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7515390-lula-perdeu-porque-nao-percebeu-que-a-politica-mudou.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|Sedan, Lula
|7224
|Lula perdeu porque não percebeu que a política mudou
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7515390-lula-perdeu-porque-nao-percebeu-que-a-politica-mudou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7515393-a-direita-avanca-o-congresso-muda-e-os-estados-pesam-no-segundo-turno.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Congresso, direita, Lula, Flávio Bolsonaro
|5116
|A direita avança, o Congresso muda e os estados pesam no segundo turno
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7515393-a-direita-avanca-o-congresso-muda-e-os-estados-pesam-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 05:00
|Pedro Bueno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514687-flavio-tem-mais-votos-que-bolsonaro-em-mg-lula-derrete.html
|Política
|Bolsonaro, Eleições 2026, Flávio Bolsonaro, Lula, minas-gerais
|1975
|Flávio tem mais votos que Bolsonaro em MG; Lula 'derrete'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7514687-flavio-tem-mais-votos-que-bolsonaro-em-mg-lula-derrete.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 05:38
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515412-chuva-continua-veja-o-que-esperar-do-tempo-em-bh-nesta-terca-6.html
|Gerais
|chuva, previsão, previsao-do-tempo, Inmet, defesa-civil
|1686
|Chuva continua? Veja o que esperar do tempo em BH nesta terça (6)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515412-chuva-continua-veja-o-que-esperar-do-tempo-em-bh-nesta-terca-6.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 06:00
|Rogério Tobias
|https://www.em.com.br/colunistas/rogerio-tobias/2026/10/7513680-marketing-entre-a-segmentacao-os-nichos-e-a-hiperpersonalizacao.html
|Colunistas#Rogério Tobias
|Marketing
|5752
|Marketing: entre a segmentação, os nichos e a hiperpersonalização
|https://www.em.com.br/colunistas/rogerio-tobias/2026/10/7513680-marketing-entre-a-segmentacao-os-nichos-e-a-hiperpersonalizacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 06:07
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515414-dupla-armada-abre-fogo-contra-a-pm-e-morre-em-confronto-na-grande-bh.html
|Gerais
|confronto, homicídio, mortos, grande-bh
|2214
|Dupla armada abre fogo contra a PM e morre em confronto na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515414-dupla-armada-abre-fogo-contra-a-pm-e-morre-em-confronto-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 06:44
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515417-briga-por-isqueiro-termina-com-homem-morto-com-tiros-na-cabeca-em-mg.html
|Gerais
|isqueiro, confronto, pm, homicídio, minas-gerais
|2271
|Briga por isqueiro termina com homem morto com tiros na cabeça em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515417-briga-por-isqueiro-termina-com-homem-morto-com-tiros-na-cabeca-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 07:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515419-quando-sai-a-nova-pesquisa-presidencial-para-o-2-turno-veja-data.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flávio bolsonaro, Segundo Turno, pesquisas
|1597
|Quando sai a nova pesquisa presidencial para o 2º turno? Veja data
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515419-quando-sai-a-nova-pesquisa-presidencial-para-o-2-turno-veja-data.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 07:19
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515420-cirurgia-no-nariz-e-viagem-marcada-descubra-se-voar-logo-apos-o-procedimento-e-seguro-ou-se-a-pressao-da-cabine-pode-colocar-sua-recuperacao-em-risco.html
|Bem viver
|simone mendes, rinoplastia, cirurgia plástica
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|Cirurgia no nariz e viagem marcada: descubra se voar logo após o procedimento é seguro ou se a pressão da cabine pode colocar sua recuperação em risco
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 07:28
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515423-lerdo-nao-consegue-escapar-e-morre-espancado-no-ventosa-em-bh.html
|Gerais
|Ventosa, bh, pm, espancamento, agressão
|1921
|"Lerdo" não consegue escapar e morre espancado no Ventosa, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515423-lerdo-nao-consegue-escapar-e-morre-espancado-no-ventosa-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 07:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515426-de-anitta-a-beyonce-fas-se-unem-e-entregam-perfis-para-campanha-de-lula-nas-redes.html
|Política
|lula, eleicoes-2026, musica, cultura, anitta, ariana grande
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|De Anitta a Beyoncé: fãs se unem e entregam perfis para campanha de Lula nas redes
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 07:47
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515427-micro-onibus-com-pacientes-bate-em-carreta-e-deixa-dez-feridos-na-br-251.html
|Gerais
|BR-251, carreta, ferido, montes claros
|1823
|Micro-ônibus com pacientes bate em carreta e deixa dez feridos na BR-251
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 07:53
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515424-senado-mantem-debate-sobre-fim-da-6x1-mas-votacao-e-incerta.html
|Política
|Senado, Escala 6x1, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, davi-alcolumbre, congresso-nacional
|3466
|Senado mantém debate sobre fim da 6x1, mas votação é incerta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515424-senado-mantem-debate-sobre-fim-da-6x1-mas-votacao-e-incerta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:02
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515428-lula-diz-ser-o-unico-candidato-antissistema.html
|Política
|lula, pt, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, stf, segundo turno
|2571
|Lula diz ser o único candidato ‘antissistema’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515428-lula-diz-ser-o-unico-candidato-antissistema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:11
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515421-especialistas-em-psicologia-concordam-pessoas-que-evitam-caixas-de-autoatendimento-no-supermercado-nao-sao-folgadas-elas-podem-estar-buscando-interacao-social.html
|Bem viver
|Caixa, psicologia, supermercado
|2616
|Especialistas em psicologia concordam: pessoas que evitam caixas de autoatendimento no supermercado não são folgadas, elas podem estar buscando interação social
|https://www.tupi.fm/sentinelas/especialistas-em-psicologia-concordam-pessoas-que-evitam-caixas-de-autoatendimento-no-supermercado-nao-sao-folgadas-elas-podem-estar-buscando-interacao-social/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515436-robert-pattinson-diz-que-transformers-resume-a-estetica-do-cinema-dos-anos-2000.html
|Galeria
|6
|Robert Pattinson diz que “Transformers” resume a estética do cinema dos anos 2000
|https://www.flipar.com.br/?p=690745
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:24
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515434-rapper-oruam-volta-aos-palcos-apos-ter-prisao-revogada.html
|Nacional
|Rio
|2392
|Rapper Oruam volta aos palcos após ter prisão revogada
|https://www.tupi.fm/rio/rapper-oruam-volta-aos-palcos-no-complexo-da-penha-apos-ter-prisao-revogada-pelo-tj-rj/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:26
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515429-cleitinho-quer-continuar-em-casa-em-divinopolis-apos-assumir-governo.html
|Política
|cleitinho, minas-gerais, eleicoes-2026, governador, divinópolis
|3344
|Cleitinho quer continuar em casa em Divinópolis após assumir governo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515429-cleitinho-quer-continuar-em-casa-em-divinopolis-apos-assumir-governo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:30
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7515443-os-aliados.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas
|4084
|Os aliados
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7515443-os-aliados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:35
|AFP FTP
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515433-trump-faz-aceno-a-flavio-bolsonaro-que-sai-na-frente-contra-lula.html
|Política
|Brasil, eleições
|4568
|Trump faz aceno a Flávio Bolsonaro, que sai na frente contra Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515433-trump-faz-aceno-a-flavio-bolsonaro-que-sai-na-frente-contra-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:37
|Caetano Yamamoto,Rafaela Bomfim
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515438-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-estao-entre-campeoes-de-votos.html
|Política
|extrema-direita, bolsonarismo, eleições, congresso, Câmara dos Deputados, Leniel Borel, isabella nardoni
|3903
|Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel estão entre campeões de votos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515438-mae-de-isabella-nardoni-e-pai-de-henry-borel-estao-entre-campeoes-de-votos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:42
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515431-mega-sena-sorteia-rs-92-milhoes-nesta-terca-06-10-em-transmite-ao-vivo.html
|Nacional
|Caixa, Caixa Econômica Federal, loteria, loterias, Loterias Caixa, mega-sena
|1723
|Mega-Sena sorteia R$ 92 milhões nesta terça (06/10); EM transmite ao vivo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515431-mega-sena-sorteia-rs-92-milhoes-nesta-terca-06-10-em-transmite-ao-vivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:58
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515455-joana-balaguer-a-jaque-de-malhacao-impressiona-com-antes-e-depois-de-21-anos-e-redes-surtam.html
|Cultura
|cultura, novela, malhacao
|2116
|Joana Balaguer, a Jaque de Malhação, impressiona com antes e depois de 21 anos e redes surtam
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515455-joana-balaguer-a-jaque-de-malhacao-impressiona-com-antes-e-depois-de-21-anos-e-redes-surtam.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 08:58
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515456-tempestade-no-paraguai-granizo-gigante-causa-destruicao-pelo-pais.html
|Internacional
|mundo, paraguai, chuva, inundação
|2799
|Tempestade no Paraguai: granizo gigante causa destruição pelo país
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515456-tempestade-no-paraguai-granizo-gigante-causa-destruicao-pelo-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:00
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515458-deputados-e-senadores-o-numero-de-cadeiras-o-salario-e-a-funcao-de-cada-parlamentar.html
|Galeria
|6
|Deputados e senadores: o número de cadeiras, o salário e a função de cada parlamentar
|https://www.flipar.com.br/?p=690610
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:01
|Edésio Ferreira,Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515445-sinal-em-flash-da-no-no-transito-na-area-hospitalar-de-bh.html
|Gerais
|transito, congestionamento, bh, bhtrans
|1071
|Sinal em flash dá ‘nó’ no trânsito na Área Hospitalar de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515445-sinal-em-flash-da-no-no-transito-na-area-hospitalar-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:03
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7515460-alerta-no-jardim-3-plantas-que-podem-atrair-escorpioes-para-casa.html
|Trends
|escorpiões, plantas, alerta, aracnídeo
|3231
|Alerta no jardim: 3 plantas que podem atrair escorpiões para casa
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7515460-alerta-no-jardim-3-plantas-que-podem-atrair-escorpioes-para-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515441-o-que-acontece-quando-a-tecnologia-e-usada-para-acolhimento-e-terapia.html
|Bem viver
|IA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, TERAPIA
|4793
|O que acontece quando a tecnologia é usada para acolhimento e terapia
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515441-o-que-acontece-quando-a-tecnologia-e-usada-para-acolhimento-e-terapia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:06
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515457-van-escolar-bate-em-poste-e-deixa-13-estudantes-feridos-em-bh.html
|Gerais
|escolar, van, acidente-de-transito, BH, corpo-de-bombeiros
|1982
|Van escolar bate em poste e deixa 13 estudantes feridos em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515457-van-escolar-bate-em-poste-e-deixa-13-estudantes-feridos-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515468-paula-burlamaqui-fala-da-recuperacao-apos-cirurgia-no-ombro-e-comenta-critica-de-marina-lima.html
|Galeria
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|Paula Burlamaqui fala da recuperação após cirurgia no ombro e comenta crítica de Marina Lima
|https://www.flipar.com.br/?p=690754
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515469-circulos-de-fadas-fenomeno-misterioso-ainda-desafia-os-cientistas.html
|Galeria
|6
|Círculos de fadas: fenômeno misterioso ainda desafia os cientistas
|https://www.flipar.com.br/?p=690797&preview=true&preview_id=690797
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:12
|Humberto Santos,Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515462-cleitinho-ja-pediu-para-instalar-chuveiro-e-cama-em-gabinete-na-assembleia-de-minas.html
|Política
|ALMG, CLEITINHO, ELEIÇÕES 2026, GOVERNO DE MINAS, DIVINÓPOLIS, CIDADE ADMINISTRATIVA, MINAS GERAIS
|3183
|Cleitinho já pediu para instalar chuveiro e cama em gabinete na Assembleia de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515462-cleitinho-ja-pediu-para-instalar-chuveiro-e-cama-em-gabinete-na-assembleia-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:12
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515472-alan-honjoya-o-advogado-que-levou-vendas-para-a-advocacia-e-dentro-da-oab.html
|Networking e Negócios
|5153
|Alan Honjoya, o advogado que levou vendas para a advocacia e dentro da OAB
|7f7dd313-8143-4cc9-9725-a14399e77d55
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:14
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515470-caso-henry-borel-pai-pede-ao-cnj-que-investigue-conduta-de-juiza.html
|Nacional
|brasil, rio de janeiro
|2654
|Caso Henry Borel: pai pede ao CNJ que investigue conduta de juíza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515470-caso-henry-borel-pai-pede-ao-cnj-que-investigue-conduta-de-juiza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:15
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515473-maquina-cnc-parada-para-programacao-vira-gargalo-e-ia-encurta-esse-tempo.html
|Networking e Negócios
|5505
|Máquina CNC parada para programação vira gargalo e IA encurta esse tempo
|dd0d9ddc-983a-4c7d-a05d-273410485784
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:22
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515479-espanha-antecipa-eleicoes-durante-crise-habitacional.html
|Internacional
|mundo, espanha, eleições
|2512
|Espanha antecipa eleições durante crise habitacional
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515479-espanha-antecipa-eleicoes-durante-crise-habitacional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:23
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515466-natuza-sobre-ana-elisa-nas-redes-ta-dando-aula-pra-turma-do-pt.html
|Política
|pt, lula, eleicoes-2026
|2277
|Natuza sobre Ana Elisa nas redes: ‘Tá dando aula pra turma do PT’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515466-natuza-sobre-ana-elisa-nas-redes-ta-dando-aula-pra-turma-do-pt.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:33
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515488-arthur-aguiar-e-jheny-santucci-se-separaram.html
|Cultura
|celebridades, relacionamentos, redes sociais
|2041
|Arthur Aguiar e Jheny Santucci se separaram?
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515488-arthur-aguiar-e-jheny-santucci-se-separaram.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515490-charme-europeu-no-brasil-conheca-cidades-que-parecem-cenario-de-outro-continente.html
|Galeria
|6
|Charme europeu no Brasil: conheça cidades que parecem cenário de outro continente
|https://www.flipar.com.br/?p=690825&preview=true&preview_id=690825
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:39
|AFP FTP
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515485-morre-aos-86-anos-jim-bakker-o-televangelista-envolvido-em-um-escandalo-sexual.html
|Internacional
|EUA, religião, televisão, Bakker, Jim Bakker, Lori Bakker, Tammy Faye
|1491
|Morre, aos 86 anos, Jim Bakker, o televangelista envolvido em um escândalo sexual
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515485-morre-aos-86-anos-jim-bakker-o-televangelista-envolvido-em-um-escandalo-sexual.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515500-ouvidoria-da-agir-transforma-escuta-em-melhoria-no-sus.html
|Mundo Corporativo
|5646
|Ouvidoria da Agir transforma escuta em melhoria no SUS
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515500-ouvidoria-da-agir-transforma-escuta-em-melhoria-no-sus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515501-agentes-jeppesen-foreflight-airflow-lancados-para-a-aviacao-comercial-com-foco-na-inteligencia-operacional-e-flexibilidade-da-adocao.html
|Mundo Corporativo
|7927
|Agentes Jeppesen ForeFlight Airflow™ Lançados para a Aviação Comercial com Foco na Inteligência Operacional e Flexibilidade da Adoção
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515501-agentes-jeppesen-foreflight-airflow-lancados-para-a-aviacao-comercial-com-foco-na-inteligencia-operacional-e-flexibilidade-da-adocao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 09:44
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515499-peste-pneumonica-o-misterio-da-morte-de-tecnica-de-laboratorio-que-pos-a-russia-em-alerta.html
|Internacional
|mundo, rússia, saúde, pneumonia
|2873
|Peste pneumônica: o mistério da morte de técnica de laboratório que pôs a Rússia em alerta
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515499-peste-pneumonica-o-misterio-da-morte-de-tecnica-de-laboratorio-que-pos-a-russia-em-alerta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:00
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515511-advogado-amigo-de-flavio-articula-aprovacao-da-anistia-junto-com-o-fim-da-6-1.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1021
|Advogado amigo de Flávio articula aprovação da anistia junto com o fim da 6×1
|https://platobr.com.br/advogado-amigo-de-flavio-articula-aprovacao-da-anistia-junto-com-o-fim-da-6x1
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:01
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515510-gisele-bundchen-nao-guarda-ressentimentos-sobre-tom-brady.html
|Cultura
|celebridades, relacionamento
|2992
|Gisele Bündchen não guarda ressentimentos sobre Tom Brady
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515510-gisele-bundchen-nao-guarda-ressentimentos-sobre-tom-brady.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:01
|Yolande Knell - Correspondente de Oriente Médio da BBC News; Malak Hassouneh
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515482-como-a-guerra-aumentou-a-violencia-sexual-e-os-casamentos-forcados-de-meninas-e-mulheres-em-gaza.html
|Internacional
|Meninas, Violência sexual, abuso, violência contra a mulher, mulheres, crimes
|9335
|Como a guerra aumentou a violência sexual e os casamentos forçados de meninas e mulheres em Gaza
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c8ly4yd5xkkpo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:02
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515486-pedagio-fica-mais-caro-em-cinco-rodovias-mineiras-a-partir-desta-sexta.html
|Gerais
|PEDAGIO, rodovia, minas-gerais, sul de minas
|2245
|Pedágio fica mais caro em cinco rodovias mineiras a partir desta sexta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515486-pedagio-fica-mais-caro-em-cinco-rodovias-mineiras-a-partir-desta-sexta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:04
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515509-tarcisio-diz-que-enfrentar-stf-nao-deve-ser-prioridade-do-congresso.html
|Política
|Stf, tarcisio-de-freitas, senado, congresso-nacional, flavio-bolsonaro, impeachment, eleições 2026
|3600
|Tarcísio diz que enfrentar STF não deve ser prioridade do Congresso
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515509-tarcisio-diz-que-enfrentar-stf-nao-deve-ser-prioridade-do-congresso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:06
|AFP FTP
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515483-oms-ve-risco-muito-baixo-para-europa-apos-suspeita-de-peste-na-russia.html
|Internacional
|OMS, peste, saúde, pesquisadora, infecção pulmonar
|1039
|OMS vê risco 'muito baixo' para Europa após suspeita de peste na Rússia
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515483-oms-ve-risco-muito-baixo-para-europa-apos-suspeita-de-peste-na-russia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:18
|Mariana Morais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515517-mae-de-eliza-samudio-se-manifesta-apos-ser-derrotada-nas-eleicoes.html
|Política
|Eliza Samudio, caso Bruno, deputada estadual, Rio de Janeiro
|2206
|Mãe de Eliza Samudio se manifesta após ser derrotada nas eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515517-mae-de-eliza-samudio-se-manifesta-apos-ser-derrotada-nas-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:18
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515520-johnny-depp-protagoniza-ebenezer-e-os-fantasmas-do-natal-novo-filme-de-ti-west.html
|Galeria
|6
|Johnny Depp protagoniza “Ebenezer e os Fantasmas do Natal”, novo filme de Ti West
|https://www.flipar.com.br/?p=690774
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7515524-quem-ganhara-o-nobel-de-literatura-facam-suas-apostas.html
|Pensar
|3854
|Quem ganhará o Nobel de Literatura? Façam suas apostas
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7515524-quem-ganhara-o-nobel-de-literatura-facam-suas-apostas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:26
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515525-marjorie-estiano-revela-segredo-para-bracos-e-costas-torneados.html
|Cultura
|cultura, celebridades, tv, séries, streaming
|2829
|Marjorie Estiano revela segredo para braços e costas torneados
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515525-marjorie-estiano-revela-segredo-para-bracos-e-costas-torneados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:27
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515515-homem-e-filha-morrem-baleados-na-mg-030-em-rio-acima.html
|Gerais
|Grande BH, Acidente, Polícia, Homicídio
|2346
|Homem e filha morrem baleados na MG-030, em Rio Acima
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515515-homem-e-filha-morrem-baleados-na-mg-030-em-rio-acima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515528-de-pouso-alegre-ao-brasil-um-encontro-pela-cidadania.html
|Mundo Corporativo
|7330
|De Pouso Alegre ao Brasil: um encontro pela cidadania
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515528-de-pouso-alegre-ao-brasil-um-encontro-pela-cidadania.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515530-reputacao-do-ceo-representa-quase-metade-do-valor-de-mercado.html
|Mundo Corporativo
|2106
|Reputação do CEO representa quase metade do valor de mercado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515530-reputacao-do-ceo-representa-quase-metade-do-valor-de-mercado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515536-rochester-electronics-lanca-experiencias-de-e-commerce-nos-principais-mercados-globais.html
|Mundo Corporativo
|5254
|Rochester Electronics lança experiências de e-commerce nos principais mercados globais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515536-rochester-electronics-lanca-experiencias-de-e-commerce-nos-principais-mercados-globais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515538-ia-ajuda-a-transformar-pequenos-negocios.html
|Mundo Corporativo
|5293
|IA ajuda a transformar pequenos negócios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515538-ia-ajuda-a-transformar-pequenos-negocios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515540-assessment-apoia-decisoes-em-cenario-de-alta-rotatividade.html
|Mundo Corporativo
|4742
|Assessment apoia decisões em cenário de alta rotatividade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515540-assessment-apoia-decisoes-em-cenario-de-alta-rotatividade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515541-liza-minnelli-80-anos-uma-vida-de-talento-e-performances-inesqueciveis.html
|Galeria
|6
|Liza Minnelli, 80 anos: uma vida de talento e performances inesquecíveis
|https://www.flipar.com.br/?p=690726&preview=true&preview_id=690726
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:41
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/colunistas/eleonora-cruz-santos/2026/10/7515544-a-narrativa-politica-se-descolou-da-economia.html
|Colunistas#Eleonora Cruz Santos
|7535
|A narrativa política se descolou da economia
|https://www.em.com.br/colunistas/eleonora-cruz-santos/2026/10/7515544-a-narrativa-politica-se-descolou-da-economia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 10:53
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515562-eleicao-de-nova-bancada-da-almg-gera-expectativas-sobre-ipva-em-minas.html
|Economia
|3489
|Eleição de nova bancada da ALMG gera expectativas sobre IPVA em Minas
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515562-eleicao-de-nova-bancada-da-almg-gera-expectativas-sobre-ipva-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:00
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515548-juiza-condena-grupo-por-fraude-e-desvio-de-milhoes-de-reais.html
|Gerais
|associação criminosa, BH, Justiça, MPMG
|2427
|Juíza condena grupo por fraude e desvio de milhões de reais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515548-juiza-condena-grupo-por-fraude-e-desvio-de-milhoes-de-reais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:05
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515498-eleitores-criticam-superman-e-nikolas-em-disputa-ao-senado-elegeram-o-pt.html
|Política
|superman, carlos viana, Nikolas Ferreira, Senado
|2421
|Eleitores criticam Superman e Nikolas em disputa ao Senado: 'Elegeram o PT'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515498-eleitores-criticam-superman-e-nikolas-em-disputa-ao-senado-elegeram-o-pt.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:06
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515559-antonia-fontenelle-chora-e-mostra-filho-indignado-apos-derrota-eleitoral.html
|Política
|eleições, eleicoes-2026, internet, redes sociais
|1445
|Antônia Fontenelle chora e mostra filho indignado após derrota eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515559-antonia-fontenelle-chora-e-mostra-filho-indignado-apos-derrota-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:06
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515561-uso-de-ia-sem-revisao-ja-gera-multa-em-minas-e-alphajuris-lanca-a-jenni.html
|Networking e Negócios
|4770
|Uso de IA sem revisão já gera multa em Minas, e AlphaJuris lança a Jenni
|f97cc160-bbfa-43c5-a335-438d3b0d1c43
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:08
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515565-sabores-do-mundo-bebidas-que-viraram-simbolos-de-seus-paises.html
|Galeria
|6
|Sabores do mundo: bebidas que viraram símbolos de seus países
|https://www.flipar.com.br/?p=690827&preview=true&preview_id=690827
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:09
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515566-caninopolis-lanca-single-com-fitdance-kids-em-festa-do-milhao-em-brasilia.html
|Networking e Negócios
|2336
|Caninópolis lança single com FitDance Kids em festa do milhão em Brasília
|0adf6384-ea1d-42b7-9d6a-6ac0ac64c3c2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:16
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515567-quadrilha-que-roubava-gatos-para-vender-como-carne-e-presa-2-700-animais-foram-vitimas.html
|Internacional
|1648
|Quadrilha que roubava gatos para vender como carne é presa; 2.700 animais foram vítimas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515567-quadrilha-que-roubava-gatos-para-vender-como-carne-e-presa-2-700-animais-foram-vitimas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:17
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515568-morre-giane-alves-modelo-descoberta-em-posto-de-gasolina.html
|Nacional
|moda, beleza, brasil, bahia
|1582
|Morre Giane Alves, modelo descoberta em posto de gasolina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515568-morre-giane-alves-modelo-descoberta-em-posto-de-gasolina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:20
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515569-motosserra-martelo-e-moedor-de-carne-ex-marido-pai-e-irmao-sao-acusados-de-matar-modelo.html
|Internacional
|1994
|Motosserra, martelo e moedor de carne: ex-marido, pai e irmão são acusados de matar modelo
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515569-motosserra-martelo-e-moedor-de-carne-ex-marido-pai-e-irmao-sao-acusados-de-matar-modelo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:28
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515574-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-amplia-gestao-urbana.html
|Networking e Negócios
|5024
|Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes amplia gestão urbana
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:30
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515582-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-faz-ativos-renderem.html
|Networking e Negócios
|5306
|Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes faz ativos renderem
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:32
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515584-imagens-mentais-para-dormir-melhor-conheca-tecnica-que-pode-melhorar-a-qualidade-do-sono.html
|Galeria
|6
|Imagens mentais para dormir melhor: conheça técnica que pode melhorar a qualidade do sono
|https://www.flipar.com.br/?p=690843&preview=true&preview_id=690843
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:32
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515585-homenagem-de-evandro-mesquita-faz-serginho-groisman-se-emocionar-no-altas-horas.html
|Galeria
|6
|Homenagem de Evandro Mesquita faz Serginho Groisman se emocionar no ‘Altas Horas’
|https://www.flipar.com.br/?p=690832
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:34
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515578-moraes-autoriza-que-debora-do-batom-cumpra-restante-da-pena-em-semiaberto.html
|Política
|Alexandre de Moraes, paulo gonet, prisão, 8 de janeiro, stf, estatua da justiça, semiaberto, pena
|907
|Moraes autoriza que 'Débora do Batom' cumpra restante da pena em semiaberto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515578-moraes-autoriza-que-debora-do-batom-cumpra-restante-da-pena-em-semiaberto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:35
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515432-flavio-bolsonaro-e-lula-as-propostas-dos-candidatos-a-presidencia-que-disputam-o-2-turno.html
|Política
|2º TURNO, A, Bolsonaro, ELEIÇÕES, ELEIÇÕES 2026, FLÁVIO, Flávio Bolsonaro
|15190
|Flávio Bolsonaro e Lula: as propostas dos candidatos à Presidência que disputam o 2º turno
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckq5ne65q14go
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:36
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515422-especialistas-em-psicologia-alertam-8-frases-nunca-deveriam-ser-ditas-a-uma-crianca-mesmo-quando-ela-te-irrita.html
|Bem viver
|criança, Educação, psicologia
|3449
|Especialistas em psicologia alertam: 8 frases nunca deveriam ser ditas a uma criança, mesmo quando ela te irrita
|https://www.tupi.fm/entretenimento/especialistas-em-psicologia-alertam-estas-8-frases-nunca-deveriam-ser-ditas-a-uma-crianca-mesmo-quando-ela-te-irrita/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515593-imersao-luxo-imobiliario-reune-especialistas-no-rosewood.html
|Mundo Corporativo
|4197
|Imersão Luxo Imobiliário reúne especialistas no Rosewood
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515593-imersao-luxo-imobiliario-reune-especialistas-no-rosewood.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515594-vitafor-entra-no-circuito-hyrox-como-suplementacao-oficial.html
|Mundo Corporativo
|4560
|Vitafor® entra no circuito HYROX como suplementação oficial
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515594-vitafor-entra-no-circuito-hyrox-como-suplementacao-oficial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515595-obesidade-e-falta-de-vitamina-d-aumentam-risco-de-morte.html
|Mundo Corporativo
|6630
|Obesidade e falta de vitamina D aumentam risco de morte
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515595-obesidade-e-falta-de-vitamina-d-aumentam-risco-de-morte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:40
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515600-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-reforca-gestao-em-sp.html
|Networking e Negócios
|5329
|Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes reforça gestão em SP
|a0c322f5-6560-4336-b7ba-cdf6151d2e77
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:41
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense,Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515579-kassio-nunes-marques-avalia-rever-prisao-de-bolsonaro-apos-o-2-turno.html
|Política
|bolsonaro, trama golpista, nunes marques, STF, eleições 2026
|2065
|Kássio Nunes Marques avalia rever prisão de Bolsonaro após o 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515579-kassio-nunes-marques-avalia-rever-prisao-de-bolsonaro-apos-o-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:41
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515601-maisa-e-natalia-gouveia-celebram-sucesso-de-criacoes-na-paris-fashion-week.html
|Networking e Negócios
|3488
|Maísa e Natália Gouveia celebram sucesso de criações na Paris Fashion Week
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:46
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515599-mulher-tenta-apartar-discussao-em-bar-e-morre-apos-ser-atingida-por-taco-de-sinuca.html
|Nacional
|discussão, briga, homicídio, morte, violência
|1058
|Mulher tenta apartar discussão em bar e morre após ser atingida por taco de sinuca
|https://www.tupi.fm/brasil/mulher-tenta-apartar-discussao-em-bar-e-morre-apos-ser-atingida-por-taco-de-sinuca/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:48
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515608-pulada-de-cerca-inteligencia-artificial-vira-cumplice-em-casos-de-traicao-amorosa.html
|Bem viver
|relacionamentos, tecnologia, inteligência artificial
|2178
|Pulada de cerca: Inteligência Artificial vira cúmplice em casos de traição amorosa
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515608-pulada-de-cerca-inteligencia-artificial-vira-cumplice-em-casos-de-traicao-amorosa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:51
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515611-pressionado-para-declarar-apoio-no-2-turno-cury-viaja-para-a-europa.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|724
|Pressionado para declarar apoio no 2º turno, Cury viaja para a Europa
|https://platobr.com.br/pressionado-para-declarar-apoio-no-2o-turno-cury-viaja-para-a-europa
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 11:55
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515592-lula-vence-em-64-paises-com-destaque-para-argentina-e-europa-flavio-leva-36-incluindo-os-eua.html
|Política
|eleições, flávio bolsonaro, lula, dados, TSE
|4375
|Lula vence em 64 países, com destaque para Argentina e Europa; Flávio leva 36, incluindo os EUA
|https://www.tupi.fm/mundo/lula-vence-em-64-paises-com-destaque-para-argentina-e-europa-flavio-leva-36-incluindo-os-eua/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:02
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515618-especial-halloween-8-livros-assustadores-para-entrar-no-clima-de-terror.html
|Cultura
|cultura, livros, literatura
|3448
|Especial Halloween: 8 livros assustadores para entrar no clima de terror
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515618-especial-halloween-8-livros-assustadores-para-entrar-no-clima-de-terror.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:04
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7515591-pizza-fit-de-frigideira-a-receita-saudavel-e-deliciosa-para-fazer-em-15-minutos.html
|Degusta
|gastronimia, pizza, fit, alimentação saudável, nutrição
|1845
|Pizza fit de frigideira: a receita saudável e deliciosa para fazer em 15 minutos
|https://www.tupi.fm/entretenimento/pizza-fit-de-frigideira-a-receita-saudavel-e-deliciosa-para-fazer-em-15-minutos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:06
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515628-serra-da-mesa-maior-lago-artificial-do-brasil-nasceu-de-hidreletrica-e-transformou-regiao-de-goias.html
|Galeria
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|Serra da Mesa: maior lago artificial do Brasil nasceu de hidrelétrica e transformou região de Goiás
|https://www.flipar.com.br/?p=690839&preview=true&preview_id=690839
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:07
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515625-piaui-livrou-brasil-do-senador-mais-corrupto-diz-governador-reeleito-sobre-ciro-nogueira.html
|Política
|Ciro Nogueira, Rafael Fonteles, Lula, senado, eleições 2026
|2720
|"Piauí livrou Brasil do senador mais corrupto", diz governador reeleito sobre Ciro Nogueira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515625-piaui-livrou-brasil-do-senador-mais-corrupto-diz-governador-reeleito-sobre-ciro-nogueira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:08
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515626-brasileiro-e-preso-nos-eua-apos-usar-uniforme-do-ice-para-intimidar-eleitores.html
|Internacional
|Eleições, ICE, EUA, Votação
|2271
|Brasileiro é preso nos EUA após usar uniforme do ICE para intimidar eleitores
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515626-brasileiro-e-preso-nos-eua-apos-usar-uniforme-do-ice-para-intimidar-eleitores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:09
|Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515572-anvisa-proibe-venda-de-insulina-e-tirzepatida-irregulares.html
|Bem viver
|anvisa, canetas emagrecedoras, INSULINA
|3387
|Anvisa proíbe venda de insulina e tirzepatida irregulares
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-proibe-venda-de-insulina-e-tirzepatida-irregulares
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:11
|Quéren Hapuque,Renata Galdino
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515604-venda-nova-semaforos-desligados-causam-transtornos-no-transito.html
|Gerais
|furto de cabos, semáforos, bhtrans, mobilidade, vilarinho, Trânsito
|2093
|Venda Nova: semáforos desligados causam transtornos no trânsito
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515604-venda-nova-semaforos-desligados-causam-transtornos-no-transito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:14
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515631-maquiagem-bordo-como-usar-a-cor-intensa-que-domina-os-looks-da-temporada.html
|Feminino & Masculino
|make, maquiagem, beleza, tendência, trends
|2166
|Maquiagem bordô: como usar a cor intensa que domina os looks da temporada
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515631-maquiagem-bordo-como-usar-a-cor-intensa-que-domina-os-looks-da-temporada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:17
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515630-bolsonaro-pode-subir-a-rampa-do-planalto-com-flavio.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, FLÁVIO BOLSONARO, JAIR BOLSONARO, STF, INDULTO, PALÁCIO DO PLANALTO
|4142
|Bolsonaro pode subir a rampa do Planalto com Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515630-bolsonaro-pode-subir-a-rampa-do-planalto-com-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:22
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515636-agua-gelada-no-rosto-para-acalmar-o-coracao-entenda-a-trend-viral.html
|Bem viver
|saúde, bem-estar, truque
|2897
|Água gelada no rosto para acalmar o coração? Entenda a trend viral
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515636-agua-gelada-no-rosto-para-acalmar-o-coracao-entenda-a-trend-viral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:22
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515643-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-conecta-rotas-e-campo.html
|Networking e Negócios
|5382
|Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes conecta rotas e campo
|56c65585-e426-40c2-bb09-2aba20331af4
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:26
|Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515573-anvisa-aprova-novo-tratamento-para-doenca-do-enxerto-contra-hospedeiro.html
|Bem viver
|anvisa, medicamento, doença do enxerto
|1556
|Anvisa aprova novo tratamento para doença do enxerto contra hospedeiro
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-aprova-novo-tratamento-para-doenca-do-enxerto-contra-hospedeiro
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:27
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515622-flavio-bolsonaro-vai-a-goiania-em-busca-de-apoio-de-caiado.html
|Política
|bolsonaro, caiado, flávio bolsonaro, eleição 2026, segundo turno, Ronaldo Caiado
|2547
|Flávio Bolsonaro vai a Goiânia em busca de apoio de Caiado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515622-flavio-bolsonaro-vai-a-goiania-em-busca-de-apoio-de-caiado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515652-fiscalizacao-intercepta-praga-quarentenaria-em-360-kg-de-caquis-no-aeroporto-de-guarulhos.html
|Galeria
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|Fiscalização intercepta praga quarentenária em 360 kg de caquis no aeroporto de Guarulhos
|https://www.flipar.com.br/?p=690838
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:27
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515653-aviso-de-atraso-antes-da-apreensao-do-carro-o-que-a-justica-exige-do-credor.html
|Networking e Negócios
|4119
|Aviso de atraso antes da apreensão do carro: o que a Justiça exige do credor
|ce60ec91-3ac5-4b1a-8642-bd8d680ab5b3
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:29
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7515654-ventilador-de-teto-ligado-a-noite-inteira-pesa-na-conta-de-luz-consumo-de-cerca-de-04-kwh-da-uma-pista-mas-tres-fatores-definem-quanto-voce-paga-pela-energia.html
|Casa e Decoração
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|Ventilador de teto ligado a noite inteira pesa na conta de luz? Consumo de cerca de 0,4 kWh dá uma pista, mas três fatores definem quanto você paga pela energia
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:31
|Cadu Bruno
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7515596-agricultora-cultiva-abobrinha-gigante-de-77kg-e-bate-recorde-continental.html
|Trends
|Mundo
|2290
|Agricultora cultiva abobrinha gigante de 77kg e bate recorde continental
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:35
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515642-cleitinho-faz-procedimento-estetico-apos-ser-eleito-governador-de-minas.html
|Política
|Cleitinho, Governador, eleicoes-2026, estética, minas-gerais, procedimento estético
|2217
|Cleitinho faz procedimento estético após ser eleito governador de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515642-cleitinho-faz-procedimento-estetico-apos-ser-eleito-governador-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:35
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515645-alerta-de-tempestade-para-grande-bh-e-outras-8-regioes.html
|Gerais
|Alerta, Tempestade, Belo Horizonte , Minas Gerais
|7554
|Alerta de tempestade para Grande BH e outras 8 regiões
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515645-alerta-de-tempestade-para-grande-bh-e-outras-8-regioes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:36
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515661-pedro-ramalho-transforma-o-the-eye-motel-em-fenomeno-de-marketing-e-experiencia.html
|Networking e Negócios
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|Pedro Ramalho transforma o The Eye Motel em fenômeno de marketing e experiência
|398edef5-2056-42b4-9d8c-21417c0ee4da
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515664-suica-investe-bilhoes-com-bateria-subterranea-gigante-capaz-de-liberar-12-gw-em-milissegundos.html
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|Suíça investe bilhões com bateria subterrânea gigante capaz de liberar 1,2 GW em milissegundos
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:40
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515647-video-onibus-escolar-volta-de-re-bate-em-ponte-e-cai-em-rio.html
|Gerais
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|Vídeo: ônibus escolar volta de ré, bate em ponte e cai em rio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515647-video-onibus-escolar-volta-de-re-bate-em-ponte-e-cai-em-rio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:42
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515665-boca-rosa-lanca-base-liquida-com-50-tons-para-a-pele-brasileira.html
|Feminino & Masculino
|make, maquiagem, beleza, celebridades, tendências, trends
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|Boca Rosa lança base líquida com 50 tons para a pele brasileira
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515665-boca-rosa-lanca-base-liquida-com-50-tons-para-a-pele-brasileira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:48
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515650-simoes-chora-em-reuniao-de-transicao-elogia-servidores-e-e-aplaudido-de-pe.html
|Política
|mateus-simoes, minas-gerais, cleitinho, servidores, eleições 2026, governo de minas
|6752
|Simões chora em reunião de transição, elogia servidores e é aplaudido de pé
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:50
|Eduarda Soares - Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515633-video-zanatta-gera-polemica-ao-celebrar-vitoria-nas-eleicoes-com-chicote.html
|Política
|Eleições 2026, Santa Catarina
|1685
|Vídeo: Zanatta gera polêmica ao celebrar vitória nas eleições com chicote
|https://www.tupi.fm/eleicoes/video-zanatta-gera-polemica-apos-video-com-chicote-durante-comemoracao-da-vitoria-viralizar/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:54
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515667-ana-elisa-vai-encontrar-lula-para-discutir-campanha-digital-do-pt.html
|Política
|minas-gerais, eleicoes-2026, lula, PT, Ana Elisa
|1180
|Ana Elisa vai encontrar Lula para discutir campanha digital do PT
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515667-ana-elisa-vai-encontrar-lula-para-discutir-campanha-digital-do-pt.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:54
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515671-menopausa-na-periferia-envelhecimento-e-marcado-por-desinformacao-e-falta-de-atendimento-especializado.html
|Feminino & Masculino
|saúde, bem-estar, menopausa
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|Menopausa na periferia: envelhecimento é marcado por desinformação e falta de atendimento especializado
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515671-menopausa-na-periferia-envelhecimento-e-marcado-por-desinformacao-e-falta-de-atendimento-especializado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 12:56
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515673-tio-de-boulos-morre-atropelado-em-discussao-no-transito.html
|Política
|Carlos Boulos, Guilherme Boulos, Atropelamento, São Paulo
|2162
|Tio de Boulos morre atropelado em discussão no trânsito
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515673-tio-de-boulos-morre-atropelado-em-discussao-no-transito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:02
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7515677-suas-lembrancas-podem-virar-um-livro-com-inteligencia-artificial-empresa-francesa-usa-a-tecnologia-para-dar-forma-a-autobiografias-a-partir-de-memorias-pessoais.html
|Tecnologia
|2209
|Suas lembranças podem virar um livro com inteligência artificial: empresa francesa usa a tecnologia para dar forma a autobiografias a partir de memórias pessoais
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7515677-suas-lembrancas-podem-virar-um-livro-com-inteligencia-artificial-empresa-francesa-usa-a-tecnologia-para-dar-forma-a-autobiografias-a-partir-de-memorias-pessoais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:04
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515674-jovem-morre-apos-invadir-contramao-e-bater-em-carreta-na-br-116.html
|Gerais
|Acidente, Carreta, Colisão, Em, Morre, Moto, Na
|1506
|Jovem morre após invadir contramão e bater em carreta na BR-116
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515674-jovem-morre-apos-invadir-contramao-e-bater-em-carreta-na-br-116.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:18
|Mariana Morais
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515679-policia-investiga-celulares-de-rick-e-bruno-avelar-e-motivo-vem-a-tona.html
|Nacional
|Polícia, Rick, Bruno Avelar, queda, helicóptero, investigação
|1544
|Polícia investiga celulares de Rick e Bruno Avelar e motivo vem à tona
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515679-policia-investiga-celulares-de-rick-e-bruno-avelar-e-motivo-vem-a-tona.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:22
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515461-casal-evita-conflitos-para-manter-a-paz-no-relacionamento-mas-habito-silencioso-esconde-risco-grave-a-saude-mental-que-poucos-casais-conseguem-identificar.html
|Bem viver
|CASAL, RELACIONAMENTO AMOROSO, COMPORTAMENTO
|2573
|Casal evita conflitos para manter a paz no relacionamento, mas hábito silencioso esconde risco grave à saúde mental que poucos casais conseguem identificar
|https://www.tupi.fm/cultura/casal-evita-conflitos-para-manter-a-paz-no-relacionamento-mas-habito-silencioso-esconde-risco-grave-a-saude-mental-que-poucos-casais-conseguem-identificar/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:22
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515691-super-flavio-world-jogo-satiriza-escandalos-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, flaviobolsonaro, games
|3367
|'Super Flávio World': jogo satiriza escândalos de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515691-super-flavio-world-jogo-satiriza-escandalos-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:25
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515693-cirurgia-plastica-pos-gestacao-o-corpo-muda-e-o-planejamento-e-alem-da-estetica.html
|Networking e Negócios
|14116
|Cirurgia plástica pós-gestação: o corpo muda e o planejamento é além da estética
|3d305eb6-1b0c-4849-ba2d-bd44689a616e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:29
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515694-circo-rolima-e-magica-agitam-o-dia-das-criancas-no-parque-do-palacio.html
|Gerais
|bh, mg, crianças
|2001
|Circo, rolimã e mágica agitam o Dia das Crianças no Parque do Palácio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515694-circo-rolima-e-magica-agitam-o-dia-das-criancas-no-parque-do-palacio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:35
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515701-renner-lanca-personal-stylist-digital-criada-com-ia.html
|Feminino & Masculino
|moda, beleza, trends, inteligênciaartificial
|2261
|Renner lança personal stylist digital, criada com IA
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7515701-renner-lanca-personal-stylist-digital-criada-com-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515704-tratamento-remove-flacidez-do-braco-com-tecnologia-associada.html
|Mundo Corporativo
|3359
|Tratamento remove flacidez do braço com tecnologia associada
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515704-tratamento-remove-flacidez-do-braco-com-tecnologia-associada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515705-acceleronix-iboi-e-quectel-lancam-nova-geracao-de-brinco-bovino-com-gps-esim-e-integracao-a-plataforma-iot-para-acesso-ao-credito-pecuario.html
|Mundo Corporativo
|7605
|Acceleronix, iBOI e Quectel lançam nova geração de brinco bovino com GPS, eSIM e integração à plataforma IoT para acesso ao crédito pecuário
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515705-acceleronix-iboi-e-quectel-lancam-nova-geracao-de-brinco-bovino-com-gps-esim-e-integracao-a-plataforma-iot-para-acesso-ao-credito-pecuario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:37
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515706-tadeu-schmidt-faz-desabafo-sobre-vicio-em-celular-e-excesso-de-redes-sociais-faz-mal.html
|Galeria
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|Tadeu Schmidt faz desabafo sobre vício em celular e excesso de redes sociais: ‘Faz mal’
|https://www.flipar.com.br/?p=690841
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:44
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515710-proposta-do-governador-eleito-de-reduzir-ipva-em-minas-pode-alterar-orcamento-de-motoristas-em-2027.html
|Economia
|IPVA 2027, imposto, veículos, governador, MG, mudanças
|3740
|Proposta do governador eleito de reduzir IPVA em Minas pode alterar orçamento de motoristas em 2027
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515710-proposta-do-governador-eleito-de-reduzir-ipva-em-minas-pode-alterar-orcamento-de-motoristas-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:45
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515688-escala-6x1-cleitinho-pede-que-flavio-nao-ouca-rogerio-marinho.html
|Política
|6x1, bolsonaro, Eleição, escala, flávio bolsonaro, Flavio, Marinho
|3226
|Escala 6x1: Cleitinho pede que Flávio não ouça Rogério Marinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515688-escala-6x1-cleitinho-pede-que-flavio-nao-ouca-rogerio-marinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:53
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515715-agora-apoiador-caiado-ja-desferiu-fortes-criticas-e-ofensas-a-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Flávio Bolsonaro, Caiado
|2321
|Agora apoiador, Caiado já desferiu fortes críticas e ofensas a Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515715-agora-apoiador-caiado-ja-desferiu-fortes-criticas-e-ofensas-a-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 13:55
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515666-gay-de-direita-muda-de-lado-e-declara-voto-em-lula.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, Direita
|2243
|'Gay de direita' muda de lado e declara voto em Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515666-gay-de-direita-muda-de-lado-e-declara-voto-em-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:02
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515721-flavio-critica-fim-da-6x1-e-defende-liberdade-na-jornada.html
|Política
|fim da escala 6x1, flávio bolsonaro, eleicoes-2026
|1855
|Flávio critica fim da 6x1 e defende liberdade na jornada
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515721-flavio-critica-fim-da-6x1-e-defende-liberdade-na-jornada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:07
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515725-apos-crescimento-da-direita-nas-urnas-moraes-movimenta-processos-do-8-de-janeiro.html
|Política
|eleições 2026, STF, Alexandre de Moraes, 8 de janeiro
|1960
|Após crescimento da direita nas urnas, Moraes movimenta processos do 8 de janeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515725-apos-crescimento-da-direita-nas-urnas-moraes-movimenta-processos-do-8-de-janeiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:17
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515707-renan-santos-apoia-lula-gosto-da-cortina-vermelha.html
|Política
|lula, Renan Santos, eleicoes-2026, pt
|2978
|Renan Santos apoia Lula? "Gosto da cortina vermelha"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515707-renan-santos-apoia-lula-gosto-da-cortina-vermelha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:26
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515736-resultado-do-1-turno-e-momento-mais-dificil-da-vida-de-lula-diz-aliado.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|812
|Resultado do 1º turno é ‘momento mais difícil da vida’ de Lula, diz aliado
|https://platobr.com.br/resultado-do-1o-turno-e-momento-mais-dificil-da-vida-de-lula-diz-aliado
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:32
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515744-grupo-escalada-e-eleito-melhor-consultoria-do-mercado-livre-em-2026.html
|Networking e Negócios
|5502
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|518e3bd7-b5b1-4a31-b336-2c50e8ddf8d6
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:33
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515716-operacao-mira-trafico-de-drogas-e-prende-dois-suspeitos-em-vespasiano.html
|Gerais
|Combate ao Tráfico de Drogas, Vespasiano, Grande BH
|1663
|Operação mira tráfico de drogas e prende dois suspeitos em Vespasiano
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515716-operacao-mira-trafico-de-drogas-e-prende-dois-suspeitos-em-vespasiano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515751-dublador-conhecido-no-japao-ganha-processo-apos-ter-voz-clonada-por-ia-em-videos-do-tiktok.html
|Galeria
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|Dublador conhecido no Japão ganha processo após ter voz clonada por IA em vídeos do TikTok
|https://www.flipar.com.br/?p=690846
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:41
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515720-exercito-de-lula-janones-cria-canal-no-whatsapp-em-apoio-a-reeleicao.html
|Política
|APOIO, JANONES, LULA, WhatsApp , segundo turno, eleição 2026
|2627
|'Exército de Lula': Janones cria canal no WhatsApp em apoio à reeleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515720-exercito-de-lula-janones-cria-canal-no-whatsapp-em-apoio-a-reeleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:42
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515758-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-redesenha-eficiencia.html
|Networking e Negócios
|5111
|Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes redesenha eficiência
|5e11bdd7-9d2b-4ac2-9c96-7392a3f6c931
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513327-bh-congresso-de-pediatria-discute-temas-como-obesidade-e-autoimagem.html
|Bem viver
|Amamentação, Brasil
|6362
|BH: congresso de pediatria discute temas como obesidade e autoimagem
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7513327-bh-congresso-de-pediatria-discute-temas-como-obesidade-e-autoimagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:45
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515803-misterio-em-salvador-medico-de-sp-morre-apos-sair-correndo-de-motel.html
|Nacional
|médico, morte, motel, Salvador, São Paulo, nutrólogo
|2894
|Mistério em Salvador: médico de SP morre após sair correndo de motel
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515803-misterio-em-salvador-medico-de-sp-morre-apos-sair-correndo-de-motel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:48
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515746-lula-aposta-em-mudanca-de-tom-juventude-e-comunicacao-direta-no-2-turno.html
|Política
|Lula, Segundo turno, eleicoes-2026, PT
|2721
|Lula aposta em mudança de tom, juventude e comunicação direta no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515746-lula-aposta-em-mudanca-de-tom-juventude-e-comunicacao-direta-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:48
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515773-aeris-e-telna-firmam-parceria-para-eliminar-a-fragmentacao-global-da-conectividade-da-iot-e-ampliar-a-cobertura-do-iot-accelerator-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|6763
|Aeris e Telna firmam parceria para eliminar a fragmentação global da conectividade da IoT e ampliar a cobertura do IoT Accelerator no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515773-aeris-e-telna-firmam-parceria-para-eliminar-a-fragmentacao-global-da-conectividade-da-iot-e-ampliar-a-cobertura-do-iot-accelerator-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:48
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515774-remocao-de-tatuagem-cresce-e-muda-perfil-de-quem-procura.html
|Mundo Corporativo
|7309
|Remoção de tatuagem cresce e muda perfil de quem procura
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515774-remocao-de-tatuagem-cresce-e-muda-perfil-de-quem-procura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515775-praias-com-arranha-ceus-proibidos-tem-imoveis-de-rs-33-mi.html
|Mundo Corporativo
|3711
|Praias com arranha-céus proibidos têm imóveis de R$ 33 mi
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515775-praias-com-arranha-ceus-proibidos-tem-imoveis-de-rs-33-mi.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515776-itajuba-recebe-mkt-experience-com-foco-em-vendas-digitais.html
|Mundo Corporativo
|5954
|Itajubá recebe MKT Experience com foco em vendas digitais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515776-itajuba-recebe-mkt-experience-com-foco-em-vendas-digitais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515778-ecopay-mede-reputacao-ambiental-com-base-em-documentos.html
|Mundo Corporativo
|7027
|EcoPay mede reputação ambiental com base em documentos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515778-ecopay-mede-reputacao-ambiental-com-base-em-documentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515780-briv-expande-portfolio-para-17-produtos-em-seis-meses.html
|Mundo Corporativo
|3700
|BRIV expande portfólio para 17 produtos em seis meses
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515780-briv-expande-portfolio-para-17-produtos-em-seis-meses.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515782-satelite-redesenha-rastreamento-em-80-do-brasil.html
|Mundo Corporativo
|6780
|Satélite redesenha rastreamento em 80% do Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515782-satelite-redesenha-rastreamento-em-80-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515783-nodulos-na-tireoide-exigem-avaliacao-de-forma-e-funcao.html
|Mundo Corporativo
|7455
|Nódulos na tireoide exigem avaliação de forma e função
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515783-nodulos-na-tireoide-exigem-avaliacao-de-forma-e-funcao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515784-emagrecer-nao-deveria-ser-uma-luta-contra-o-proprio-corpo.html
|Mundo Corporativo
|6781
|Emagrecer não deveria ser uma luta contra o próprio corpo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515784-emagrecer-nao-deveria-ser-uma-luta-contra-o-proprio-corpo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515785-centros-de-distribuicao-ganham-protagonismo-no-e-commerce.html
|Mundo Corporativo
|6152
|Centros de distribuição ganham protagonismo no e-commerce
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515785-centros-de-distribuicao-ganham-protagonismo-no-e-commerce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515786-congresso-internacional-de-felicidade-reune-25-mil-pessoas.html
|Mundo Corporativo
|4824
|Congresso Internacional de Felicidade reúne 2,5 mil pessoas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515786-congresso-internacional-de-felicidade-reune-25-mil-pessoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:53
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515788-pesquisa-eleitoral-para-segundo-turno-veja-quando-saem-as-previsoes.html
|Política
|Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro, Rio de Janeiro
|1322
|Pesquisa Eleitoral para segundo turno: veja quando saem as previsões
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515788-pesquisa-eleitoral-para-segundo-turno-veja-quando-saem-as-previsoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 14:56
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7515791-semana-do-espaco-5-filmes-imperdiveis-para-viajar-pelo-universo.html
|Ciência
|Semana do Espaço, Universo, Audiovisual, Cinema, Dicas
|3676
|Semana do Espaço: 5 filmes imperdíveis para viajar pelo universo
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7515791-semana-do-espaco-5-filmes-imperdiveis-para-viajar-pelo-universo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515730-homens-no-consultorio-cirurgia-plastica-masculina-deixa-de-ser-tabu.html
|Bem viver
|Cirurgião plástico, Masculina, Saúde
|6588
|Homens no consultório: cirurgia plástica masculina deixa de ser tabu
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515730-homens-no-consultorio-cirurgia-plastica-masculina-deixa-de-ser-tabu.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:01
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515799-dicas-para-prevenir-a-diabetes-veja-celebridades-que-tem-a-doenca.html
|Galeria
|6
|Dicas para prevenir a diabetes: veja celebridades que têm a doença
|https://www.flipar.com.br/?p=690964&preview=true&preview_id=690964
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:10
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515807-quem-e-sao-bruno-santo-celebrado-nesta-terca-feira.html
|Internacional
|São, Papa, Religião
|2854
|Quem é São Bruno, santo celebrado nesta terça-feira?
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515807-quem-e-sao-bruno-santo-celebrado-nesta-terca-feira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:11
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7515813-multicampeao-pelo-cruzeiro-alimenta-polemica-entre-cr7-e-jesus-8216competir-com-messi-8217.html
|Esportes
|4510
|Multicampeão pelo Cruzeiro alimenta polêmica entre CR7 e Jesus: ‘Competir com Messi’
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/06/multicampeao-cruzeiro-alimenta-polemica-cr7-jesus-messi/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:14
|Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515801-gusttavo-lima-e-condenado-por-repreender-e-expulsar-mulher-de-show.html
|Cultura
|Gusttavo Lima, Música, Justiça, Fortaleza
|1860
|Gusttavo Lima é condenado por repreender e expulsar mulher de show
|https://www.tupi.fm/entretenimento/gusttavo-lima-e-condenado-apos-repreender-mulher-e-expulsa-la-de-show-veja-valores/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:21
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515822-academia-que-organiza-seus-dados-consegue-antecipar-oscilacoes-de-caixa.html
|Networking e Negócios
|4201
|Academia que organiza seus dados consegue antecipar oscilações de caixa
|1c210cc6-0f63-47e1-8001-f26279a5d334
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:22
|Rafael Arruda
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7515826-lionel-mpasi-jogou-a-copa-de-2026-de-forma-irregular-diz-jornal.html
|Esportes
|3535
|Lionel Mpasi jogou a Copa de 2026 de forma irregular, diz jornal
|https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/06/lionel-mpasi-jogou-a-copa-de-2026-de-forma-irregular-diz-jornal/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:23
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515796-janja-ironiza-flavio-crianca-com-arma-e-deputada-com-chicote.html
|Política
|Janja, Flávio Bolsonaro, segundo turno, Lula , eleição 2026
|1941
| Janja ironiza Flávio: ‘Criança com arma’ e ‘deputada com chicote’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515796-janja-ironiza-flavio-crianca-com-arma-e-deputada-com-chicote.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:24
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515794-operacao-investiga-suspeita-de-compra-de-votos-no-norte-de-minas.html
|Gerais
|Norte de Minas, São João das Missões, Januária
|1474
|Operação investiga suspeita de compra de votos no Norte de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515794-operacao-investiga-suspeita-de-compra-de-votos-no-norte-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:25
|Giovana Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515756-elvira-komel-foi-a-primeira-mulher-a-votar-em-minas-gerais.html
|Política
|voto feminino, Código Eleitoral, Getúlio Vargas, Jornal Estado de Minas, Conselho Deliberativo, Justiça Eleitoral, TRE/MG, feminismo
|6415
|Elvira Komel foi a primeira mulher a votar em Minas Gerais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515756-elvira-komel-foi-a-primeira-mulher-a-votar-em-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515835-rede-de-hospitais-de-bh-amplia-acesso-a-mamografia.html
|Bem viver
|Câncer de mama, Mamografia, Saúde, SUS
|3708
|Rede de hospitais de BH amplia acesso à mamografia
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515835-rede-de-hospitais-de-bh-amplia-acesso-a-mamografia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:32
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515834-apostas-on-line-bets-saem-do-ar-nesta-terca-feira.html
|Nacional
|Bets, Apostas, Dinheiro, Economia, Brasil
|3052
|Apostas on-line: bets saem do ar nesta terça-feira
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515834-apostas-on-line-bets-saem-do-ar-nesta-terca-feira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515840-posiflex-lanca-quiosque-da-serie-sco-com-tecnologia-de-ia-para-acelerar-o-futuro-do-varejo-de-autoatendimento.html
|Mundo Corporativo
|7269
|Posiflex lança quiosque da série SCO com tecnologia de IA para acelerar o futuro do varejo de autoatendimento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515840-posiflex-lanca-quiosque-da-serie-sco-com-tecnologia-de-ia-para-acelerar-o-futuro-do-varejo-de-autoatendimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:35
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515841-meta-cobra-novos-valores-para-mensagem-com-ia-para-advogados.html
|Mundo Corporativo
|4380
|Meta cobra novos valores para mensagem com IA para advogados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515841-meta-cobra-novos-valores-para-mensagem-com-ia-para-advogados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:35
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515842-sob-criticas-cupula-da-campanha-de-lula-passa-por-mudancas.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1761
|Sob críticas, cúpula da campanha de Lula passa por mudanças
|https://platobr.com.br/sob-criticas-cupula-da-campanha-de-lula-passa-por-mudancas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:37
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515819-mulher-e-presa-apos-tentar-atacar-a-propria-mae-com-faca-em-minas.html
|Gerais
|Homicídio, Mulher, Mãe, Polícia, Prisão, Tentativa de homicídio
|1456
|Mulher é presa após tentar atacar a própria mãe com faca em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515819-mulher-e-presa-apos-tentar-atacar-a-propria-mae-com-faca-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:42
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515851-de-olho-em-votos-do-rio-planalto-quer-que-alcolumbre-tambem-a-pec-da-seguranca.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1417
|De olho em votos do Rio, Planalto quer que Alcolumbre também a PEC da Segurança
|https://platobr.com.br/lula-pressiona-alcolumbre-por-pec-da-seguranca-de-olho-no-voto-do-rj
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:43
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515852-joao-jose-oliveira-de-araujo-avanca-em-tecnologia-no-mercado-britanico.html
|Networking e Negócios
|5760
|João José Oliveira de Araújo avança em tecnologia no mercado britânico
|34e049e4-46f8-4f29-b6f6-590fb6e708f0
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:45
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515812-com-impacto-da-gasolina-inflacao-de-setembro-tem-alta-de-021-em-bh.html
|Economia
|Gasolina, InflaÇÃo, Ipca, Setembro
|2739
|Com impacto da gasolina, inflação de setembro tem alta de 0,21% em BH
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515812-com-impacto-da-gasolina-inflacao-de-setembro-tem-alta-de-021-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:52
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515839-cesta-basica-em-bh-tem-alta-de-144-em-setembro-confira-tendencia.html
|Economia
|Cesta, Cesta Básica
|1783
|Cesta básica em BH tem alta de 1,44% em setembro; confira tendência
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515839-cesta-basica-em-bh-tem-alta-de-144-em-setembro-confira-tendencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:52
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515866-joao-jose-oliveira-de-araujo-leva-estrategia-da-mineracao-a-tecnologia.html
|Networking e Negócios
|5711
|João José Oliveira de Araújo leva estratégia da mineração à tecnologia
|ec4d2898-87c2-4d55-9558-00d729d4976a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:55
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515868-quem-e-debora-do-batom-condenada-do-8-de-janeiro-que-vai-para-o-semiaberto.html
|Política
|debora do batom, alexandre de moraes, 8 de janeiro, semiaberto
|3746
|Quem é 'Débora do Batom', condenada do 8 de janeiro que vai para o semiaberto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515868-quem-e-debora-do-batom-condenada-do-8-de-janeiro-que-vai-para-o-semiaberto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:55
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515815-justica-marca-audiencias-de-sargento-acusado-de-matar-capita-da-pm-em-bh.html
|Gerais
|feminicídio, Justiça, PM, Sargento
|2855
|Justiça marca audiências de sargento acusado de matar capitã da PM em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515815-justica-marca-audiencias-de-sargento-acusado-de-matar-capita-da-pm-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:58
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7515871-joao-jose-oliveira-de-araujo-leva-mineracao-a-inteligencia-artificial.html
|Networking e Negócios
|5750
|João José Oliveira de Araújo leva mineração à inteligência artificial
|6996d26e-4fd4-4da1-87ca-502664f8cb72
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 15:59
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7515855-brasileiro-chega-aos-114-anos-como-o-homem-mais-velho-do-planeta.html
|Nacional
|longevidade, Aniversário, brasileiro, 114 anos, raridade
|1504
|Brasileiro chega aos 114 anos como o homem mais velho do planeta
|https://www.tupi.fm/entretenimento/aposentado-chega-aos-114-anos-como-o-homem-mais-velho-do-planeta-e-marca-encontro-inusitado-com-seu-maior-rival/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515754-com-riscos-para-mae-e-bebe-calor-exige-cuidados-redobrados-pelas-gestantes.html
|Bem viver
|Calor, Cuidado, Cuidados, Febre, Temperatura
|4796
|Com riscos para mãe e bebê, calor exige cuidados redobrados pelas gestantes
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515754-com-riscos-para-mae-e-bebe-calor-exige-cuidados-redobrados-pelas-gestantes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:03
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515853-movimento-estudantil-faz-ato-contra-flavio-bolsonaro-em-bh.html
|Política
|segundo turno, BH, Lula, Flávio Bolsonaro, manifestação
|2780
|Movimento estudantil faz ato contra Flávio Bolsonaro em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515853-movimento-estudantil-faz-ato-contra-flavio-bolsonaro-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:08
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515872-nikolas-publica-cartilha-para-tirar-votos-do-lula.html
|Política
|eleicoes-2026, nikolas, nikolas-ferreira, flavio-bolsonaro, pl, lula
|2300
|Nikolas publica cartilha para 'tirar votos do Lula'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515872-nikolas-publica-cartilha-para-tirar-votos-do-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:10
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7515878-harmonizacao-facial-masculina-em-alta-os-riscos-do-procedimento.html
|Bem viver
|Harmonização
|4408
|Harmonização facial masculina em alta: os riscos do procedimento
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7515878-harmonizacao-facial-masculina-em-alta-os-riscos-do-procedimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:13
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515869-ultrassom-microfocado-avanca-no-estimulo-ao-colageno-com-aplicacao-precisa.html
|Bem viver
|Colágeno, Efeito, Lifting, Procedimentos
|4733
|Ultrassom microfocado avança no estímulo ao colágeno com aplicação precisa
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515869-ultrassom-microfocado-avanca-no-estimulo-ao-colageno-com-aplicacao-precisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:28
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7515873-hospitais-de-bh-oferecem-cerca-de-30-vagas-para-residencia-medica-em-2027.html
|Emprego
|Vagas, residencia medica, Unimed-BH, hospital-evangélico-de-bh
|4005
|Hospitais de BH oferecem cerca de 30 vagas para residência médica em 2027
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7515873-hospitais-de-bh-oferecem-cerca-de-30-vagas-para-residencia-medica-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515795-fazer-acupuntura-durante-a-quimioterapia-pode-ajudar-entenda.html
|Bem viver
|Acupuntura, Agulha, Dor
|5387
|Fazer acupuntura durante a quimioterapia pode ajudar? Entenda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515795-fazer-acupuntura-durante-a-quimioterapia-pode-ajudar-entenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:30
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515893-invivoscribe-amplia-portfolio-de-testes-de-clonalidade-molecular-com-a-abrangente-suite-lymphotrack-flex-suite.html
|Mundo Corporativo
|6368
|Invivoscribe® amplia portfólio de testes de clonalidade molecular com a abrangente suíte LymphoTrack® Flex Suite
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515893-invivoscribe-amplia-portfolio-de-testes-de-clonalidade-molecular-com-a-abrangente-suite-lymphotrack-flex-suite.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515894-reforma-tributaria-exige-adaptacao-das-transportadoras.html
|Mundo Corporativo
|7703
|Reforma Tributária exige adaptação das transportadoras
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515894-reforma-tributaria-exige-adaptacao-das-transportadoras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515896-opex-corporation-oferece-uma-solucao-simplificada-de-digitalizacao-de-documentos-usando-apenas-um-toque-com-o-lancamento-do-axis.html
|Mundo Corporativo
|6942
|OPEX® Corporation oferece uma solução simplificada de digitalização de documentos usando apenas um toque com o lançamento do Axis™
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515896-opex-corporation-oferece-uma-solucao-simplificada-de-digitalizacao-de-documentos-usando-apenas-um-toque-com-o-lancamento-do-axis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:50
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515885-zema-ironiza-apoio-de-temer-a-flavio-bolsonaro.html
|Política
|APOIO, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, michel temer, eleição 2026, segundo turno
|2720
|Zema ironiza apoio de Temer a Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515885-zema-ironiza-apoio-de-temer-a-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:58
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7515863-pao-de-queijo-e-mexido-ganham-toque-especial-em-festival-na-turquia.html
|Degusta
|Queijo
|2585
|Pão de queijo e mexido ganham toque especial em festival na Turquia
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7515863-pao-de-queijo-e-mexido-ganham-toque-especial-em-festival-na-turquia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 16:58
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7515923-o-pos-eleicao-da-ex-primeira-dama-do-df-orgulho-derrota-e-uma-autocritica-publica.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1253
|O pós-eleição da ex-primeira-dama do DF: orgulho, derrota e uma autocrítica pública
|https://platobr.com.br/o-pos-eleicao-de-mayara-orgulho-derrota-e-uma-autocritica-publica
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515820-sua-pele-tem-memoria-os-danos-do-sol-que-se-acumulam-ao-longo-da-vida.html
|Bem viver
|saude, sol
|5353
|Sua pele tem memória: os danos do sol que se acumulam ao longo da vida
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515820-sua-pele-tem-memoria-os-danos-do-sol-que-se-acumulam-ao-longo-da-vida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:15
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515860-militar-de-sp-e-suspeito-da-morte-de-filho-de-2-anos-no-sul-de-minas.html
|Gerais
|Morte, Pai, PMMG, Poços de Caldas, filho
|1598
|Militar de SP é suspeito da morte de filho de 2 anos no Sul de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515860-militar-de-sp-e-suspeito-da-morte-de-filho-de-2-anos-no-sul-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:17
|Cristiane Gercina
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515920-pagamento-do-13-salario-tem-parcela-antecipada-em-2026-veja-datas.html
|Economia
|13º salário, benefício, CLT
|6124
|Pagamento do 13º salário tem parcela antecipada em 2026; veja datas
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7515920-pagamento-do-13-salario-tem-parcela-antecipada-em-2026-veja-datas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:22
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515897-copasa-e-condenada-a-indenizar-vitimas-de-crimes-sexuais-de-ex-funcionario.html
|Gerais
|Condenação
|3168
|Copasa é condenada a indenizar vítimas de crimes sexuais de ex-funcionário
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515897-copasa-e-condenada-a-indenizar-vitimas-de-crimes-sexuais-de-ex-funcionario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515925-cancer-de-mama-mais-mulheres-desconhecem-formas-de-prevencao-diz-pesquisa.html
|Bem viver
|Câncer de mama, Outubro Rosa
|3929
|Câncer de mama: mais mulheres desconhecem formas de prevenção, diz pesquisa
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515925-cancer-de-mama-mais-mulheres-desconhecem-formas-de-prevencao-diz-pesquisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:30
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515939-justica-concede-perdao-a-namorado-de-estudante-que-morreu-em-acidente-em-bh.html
|Gerais
|justiça , bh, acidente-de-transito
|3508
|Justiça concede perdão a namorado de estudante que morreu em acidente em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515939-justica-concede-perdao-a-namorado-de-estudante-que-morreu-em-acidente-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:34
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515952-zendaya-e-law-roach-aparecem-em-video-diante-de-um-desafio-diferente-da-moda-aprender-a-manusear-nunchakus-coloca-a-dupla-em-uma-atividade-fora-de-seu-universo.html
|Cultura
|Zendaya, Law Roach
|1625
|Zendaya e Law Roach aparecem em vídeo diante de um desafio diferente da moda: aprender a manusear nunchakus coloca a dupla em uma atividade fora de seu universo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515952-zendaya-e-law-roach-aparecem-em-video-diante-de-um-desafio-diferente-da-moda-aprender-a-manusear-nunchakus-coloca-a-dupla-em-uma-atividade-fora-de-seu-universo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:38
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515929-cleitinho-tenta-barrar-aumento-da-tarifa-de-pedagios-no-sul-de-minas.html
|Política
|Cleitinho Azevedo, governador, Minas Gerais, pedágio, cleitinho, tce-mg, tce
|3643
|Cleitinho tenta barrar aumento da tarifa de pedágios no Sul de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515929-cleitinho-tenta-barrar-aumento-da-tarifa-de-pedagios-no-sul-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515960-huawei-band-10-e-freebuds-se-2-sao-destaques-no-10-10.html
|Mundo Corporativo
|2459
|HUAWEI Band 10 e FreeBuds SE 2 são destaques no 10.10
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7515960-huawei-band-10-e-freebuds-se-2-sao-destaques-no-10-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:41
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7515961-e-fruta-ou-castanha-peculiaridades-do-caju.html
|Galeria
|6
|É fruta ou castanha? Peculiaridades do caju
|https://www.flipar.com.br/?p=690826&preview=true&preview_id=690826
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:53
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7515911-datas-a-cidade-mineira-que-conquistou-o-governador-eleito-cleitinho.html
|Turismo
|Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais
|9726
|Datas: a cidade mineira que conquistou o governador eleito Cleitinho
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7515911-datas-a-cidade-mineira-que-conquistou-o-governador-eleito-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:53
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515967-6x1-jaques-cobra-posicao-de-aliados-de-flavio-quem-e-contra-que-mostre-a-cara-e-vote-contra.html
|Política
|6x1, Davi Alcolumbre, Escala 6x1, jornada de trabalho, lula
|1726
|6x1: Jaques cobra posição de aliados de Flávio: "Quem é contra que mostre a cara e vote contra"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515967-6x1-jaques-cobra-posicao-de-aliados-de-flavio-quem-e-contra-que-mostre-a-cara-e-vote-contra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:56
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515849-juiza-condena-igreja-da-lagoinha-e-pastor-por-falas-de-odio-contra-mulheres.html
|Gerais
|condenação, religião, Evangélicos, violência sexual contra crianças
|5026
|Juíza condena Igreja da Lagoinha e pastor por falas de ódio contra mulheres
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515849-juiza-condena-igreja-da-lagoinha-e-pastor-por-falas-de-odio-contra-mulheres.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:57
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515968-vice-governador-eleito-vai-comandar-transicao.html
|Política
|Equipe, Governo, Transição
|2093
|Vice-governador eleito vai comandar transição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515968-vice-governador-eleito-vai-comandar-transicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 17:58
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515973-crise-de-moradia-sanchez-convoca-eleicoes-antecipadas-na-espanha.html
|Internacional
|espanha, pedro sanchez
|2829
|Crise de moradia: Sánchez convoca eleições antecipadas na Espanha
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7515973-crise-de-moradia-sanchez-convoca-eleicoes-antecipadas-na-espanha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 18:07
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515982-canal-de-janones-para-campanha-de-lula-chega-a-1-milhao-de-inscritos.html
|Política
|JANONES, LULA, campanha, eleicoes-2026
|1834
|Canal de Janones para campanha de Lula chega a 1 milhão de inscritos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515982-canal-de-janones-para-campanha-de-lula-chega-a-1-milhao-de-inscritos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 18:18
|Andrei Megre,Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515988-caiado-apos-criticar-ligacao-de-flavio-a-vorcaro-e-milicia-me-excedi.html
|Política
|FLÁVIO, flavio-bolsonaro, ronaldo-caiado, caiado, eleicoes-2026
|2769
|Caiado, após criticar ligação de Flávio a Vorcaro e milícia: 'Me excedi'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7515988-caiado-apos-criticar-ligacao-de-flavio-a-vorcaro-e-milicia-me-excedi.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 18:29
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515844-pcc-grupo-que-lavou-rs-1-bi-tem-penas-que-chegam-a-23-anos-de-prisao.html
|Gerais
|facções, PCC, trf, lavagem de dinheiro, esquema
|3198
|PCC: grupo que lavou R$ 1 bi tem penas que chegam a 23 anos de prisão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515844-pcc-grupo-que-lavou-rs-1-bi-tem-penas-que-chegam-a-23-anos-de-prisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 18:30
|Agência Fapesp
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515964-proteina-pouco-conhecida-e-potencial-alvo-contra-a-doenca-de-chagas.html
|Bem viver
|barbeiro, doença de chagas, parasitas, proteína
|7692
|Proteína pouco conhecida é potencial alvo contra a doença de Chagas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7515964-proteina-pouco-conhecida-e-potencial-alvo-contra-a-doenca-de-chagas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 18:37
|DIOGO BACHEGA - Folhapress
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516012-turma-de-trainspotting-esta-de-volta-em-homens-apaixonados.html
|Cultura
|Trainspotting, Literatura, Celular, Vício
|4421
|Turma de 'Trainspotting' está de volta no livro 'Homens apaixonados'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516012-turma-de-trainspotting-esta-de-volta-em-homens-apaixonados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 18:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516016-duosystem-leva-inovacao-em-saude-digital-ao-cbis-2026.html
|Mundo Corporativo
|3796
|Duosystem leva inovação em Saúde Digital ao CBIS 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516016-duosystem-leva-inovacao-em-saude-digital-ao-cbis-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 18:42
|Gabriela Matina
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516019-fique-pertinho-da-orquestra.html
|Cultura
|Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
, Concerto, Mozart, Teatro João Ceschiatti, Belo Horizonte
|3247
|Fique pertinho da orquestra em dois concertos especiais no João Ceschiatti
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516019-fique-pertinho-da-orquestra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 18:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516027-curiosidades-sobre-idiomas-pelo-mundo.html
|Galeria
|6
|Curiosidades sobre idiomas pelo mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=690656&preview=true&preview_id=690656
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 19:02
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516025-globo-adia-sabatinas-com-flavio-bolsonaro-e-lula.html
|Política
|FLáVIO BOLSONARO, LULA, eleicoes-2026, sabatina
|1008
|Globo adia sabatinas com Flávio Bolsonaro e Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516025-globo-adia-sabatinas-com-flavio-bolsonaro-e-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 19:13
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516030-mais-de-60-radares-vao-comecar-a-multar-na-br-381-veja-data-e-cidades.html
|Gerais
|BR-381, Brasil, Radar, Rodovia, Trânsito
|4128
|Mais de 60 radares vão começar a multar na BR-381; veja data e cidades
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516030-mais-de-60-radares-vao-comecar-a-multar-na-br-381-veja-data-e-cidades.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 19:24
|Izabella Caixeta,Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515946-familia-divulga-data-e-local-do-velorio-de-crianca-morta-na-mg-030.html
|Gerais
|PMMG, criança, Grande BH, Rio Acima
|4563
|Família divulga data e local do velório de criança morta na MG-030
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515946-familia-divulga-data-e-local-do-velorio-de-crianca-morta-na-mg-030.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 19:38
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515991-homem-se-passa-por-investidor-e-aplica-golpe-de-rs-3-milhoes-em-amigos.html
|Gerais
|PCMG, PMMG, estelionato, golpe, amigos , minas gerais
|10449
|Homem se passa por investidor e aplica golpe de R$ 3 milhões em amigos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515991-homem-se-passa-por-investidor-e-aplica-golpe-de-rs-3-milhoes-em-amigos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 19:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516059-mega-sena-3067-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-6-10.html
|Nacional
|APOSTAS, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, Mega-sena, NÚMEROS
|4492
|Mega-Sena 3067 e outras loterias: confira os números sorteados (6/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516059-mega-sena-3067-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-6-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 19:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516064-exagrid-e-finalista-do-premio-msp-channel-insights-awards-2026.html
|Mundo Corporativo
|6492
|ExaGrid é finalista do prêmio MSP Channel Insights Awards 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516064-exagrid-e-finalista-do-premio-msp-channel-insights-awards-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 19:56
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516061-flavio-diz-que-pode-mudar-a-constituicao-com-maioria-no-congresso.html
|Política
|flavio-bolsonaro, eleicoes-2026
|1071
|Flávio diz que pode 'mudar a Constituição' com maioria no Congresso
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516061-flavio-diz-que-pode-mudar-a-constituicao-com-maioria-no-congresso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 19:59
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515969-br-040-obras-provocam-interdicoes-e-mudancas-no-transito-nesta-semana.html
|Gerais
|Br-040, Obras, Trânsito
|3951
|BR-040: obras provocam interdições e mudanças no trânsito nesta semana
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515969-br-040-obras-provocam-interdicoes-e-mudancas-no-transito-nesta-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 20:00
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516042-minas-segue-no-topo-da-lista-suja-do-trabalho-escravo-no-pais.html
|Gerais
|minas-gerais, trabalho-escravo
|5981
|Minas segue no topo da lista suja do trabalho escravo no país
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516042-minas-segue-no-topo-da-lista-suja-do-trabalho-escravo-no-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 20:07
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515959-adolescente-e-a-primeira-menor-de-idade-a-fazer-tratamento-com-polilaminina.html
|Gerais
|Polilaminina, Tratamento
|5244
|Adolescente é a primeira menor de idade a fazer tratamento com polilaminina
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515959-adolescente-e-a-primeira-menor-de-idade-a-fazer-tratamento-com-polilaminina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 20:15
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516075-criancas-entram-em-mata-que-costumam-frequentar-e-mobilizam-bombeiros-em-mg.html
|Gerais
|1033
|Crianças entram em mata que costumam frequentar e mobilizam bombeiros em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516075-criancas-entram-em-mata-que-costumam-frequentar-e-mobilizam-bombeiros-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 20:17
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515932-hospital-de-bh-passa-a-oferecer-nova-tecnologia-para-tratar-avc.html
|Gerais
|AVC, hospital, tratamento, tecnologia, inovação, bh, pbh, sus, samu
|2278
|Hospital de BH passa a oferecer nova tecnologia para tratar AVC
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515932-hospital-de-bh-passa-a-oferecer-nova-tecnologia-para-tratar-avc.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 20:32
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515971-passarela-que-matou-mae-e-filho-em-vargem-tem-icamento-reprogramado.html
|Gerais
|Passarela, Vargem, Mãe e Filho, Içamento
|3112
|Passarela que matou mãe e filho em Vargem tem içamento reprogramado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7515971-passarela-que-matou-mae-e-filho-em-vargem-tem-icamento-reprogramado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 20:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516086-a-illumynt-anuncia-o-lancamento-do-talorem-incorporando-rigor-de-engenharia-a-uma-gestao-de-reuso-tecnologico-mais-inteligente.html
|Mundo Corporativo
|5347
|A illumynt anuncia o lançamento do Talorem®, incorporando rigor de engenharia a uma gestão de reuso tecnológico mais inteligente
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516086-a-illumynt-anuncia-o-lancamento-do-talorem-incorporando-rigor-de-engenharia-a-uma-gestao-de-reuso-tecnologico-mais-inteligente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 20:40
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516084-uniao-pp-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html
|Política
|flávio bolsonaro, PP, União-Brasil, eleicoes-2026
|1756
|União-PP declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516084-uniao-pp-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 20:56
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516098-joao-donato-esta-entre-nos.html
|Cultura
|João Donato, Marcos Valle, Gilberto Gil, Disco, Música
|3056
|João Donato, morto em 2023, continua entre nós
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516098-joao-donato-esta-entre-nos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 21:16
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516100-alckmin-posta-foto-com-ana-elisa-deputada-federal-mais-jovem-eleita-por-mg.html
|Política
|Ana Elisa, PT, geraldo-alckmin, eleicoes-2026
|1406
|Alckmin posta foto com Ana Elisa, deputada federal mais jovem eleita por MG
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516100-alckmin-posta-foto-com-ana-elisa-deputada-federal-mais-jovem-eleita-por-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 21:33
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516117-policia-civil-investiga-rodrigo-constantino-por-chamar-bahia-de-cancer.html
|Política
|1955
|Polícia Civil investiga Rodrigo Constantino por chamar Bahia de "câncer"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516117-policia-civil-investiga-rodrigo-constantino-por-chamar-bahia-de-cancer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 21:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516120-iff-identifica-insights-sobre-as-fases-da-vida-que-moldam-o-futuro-do-setor-de-laticinios.html
|Mundo Corporativo
|8179
|IFF identifica insights sobre as fases da vida que moldam o futuro do setor de laticínios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516120-iff-identifica-insights-sobre-as-fases-da-vida-que-moldam-o-futuro-do-setor-de-laticinios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 22:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516056-acordo-com-ministerio-publico-modernizara-fiscalizacao-de-mina-em-mariana.html
|Gerais
|Mariana, Ministério Público
|6325
|Acordo com Ministério Público modernizará fiscalização de mina em Mariana
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516056-acordo-com-ministerio-publico-modernizara-fiscalizacao-de-mina-em-mariana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 22:11
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516132-mega-sena-3067-acumula-e-vai-a-rs-100-milhoes-8-mineiros-acertam-a-quina.html
|Nacional
|Da, Mega, Mega-sena, Quina
|1591
|Mega-Sena 3067 acumula e vai a R$ 100 milhões; 8 mineiros acertam a quina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516132-mega-sena-3067-acumula-e-vai-a-rs-100-milhoes-8-mineiros-acertam-a-quina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 22:14
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516133-video-homem-endividado-e-preso-apos-se-acorrentar-a-porta-de-banco-em-mg.html
|Gerais
|homem, Lavras, Minas Gerais
|1182
|Vídeo: homem endividado é preso após se acorrentar à porta de banco em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516133-video-homem-endividado-e-preso-apos-se-acorrentar-a-porta-de-banco-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 22:19
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516135-tse-explica-que-mensagem-de-falta-no-primeiro-turno-nao-e-erro-do-sistema.html
|Política
|Eleições, Justiça, Justiça Eleitoral, TSE, URNAS
|1687
|TSE explica que mensagem de "falta" no primeiro turno não é erro do sistema
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516135-tse-explica-que-mensagem-de-falta-no-primeiro-turno-nao-e-erro-do-sistema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 22:21
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516137-marina-sena-declara-apoio-a-lula.html
|Política
|lula, presidente, eleicoes-2026
|1606
|Marina Sena declara apoio a Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516137-marina-sena-declara-apoio-a-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 23:03
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516151-o-efeito-campopiano-buscas-por-feminismo-disparam-apos-eleicao.html
|Política
|eleições, feminismo
|1268
|O efeito Campopiano: buscas por feminismo disparam após eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516151-o-efeito-campopiano-buscas-por-feminismo-disparam-apos-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 23:14
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516157-pp-uniao-confirmam-apoio-a-flavio-virou-o-jogo-virou-a-canoa-do-centrao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3449
|PP-União confirmam apoio a Flávio: virou o jogo, virou a canoa do Centrão
|https://platobr.com.br/pp-uniao-confirmam-apoio-a-flavio-virou-o-jogo-virou-a-canoa-do-centrao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 23:33
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516152-mg-homens-que-tentaram-matar-desafeto-sao-condenados-a-18-anos-de-prisao.html
|Gerais
|Desafeto
|2426
|MG: Homens que tentaram matar desafeto são condenados a 18 anos de prisão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516152-mg-homens-que-tentaram-matar-desafeto-sao-condenados-a-18-anos-de-prisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 23:35
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7516159-banho-de-erva-doce-paz-interior-e-tranquilidade.html
|Horóscopo
|Banhos de Descarrego, Loja Online
|2539
|Banho de Erva Doce: Paz Interior e Tranquilidade
|https://www.wemystic.com.br/banho-erva-doce/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-06 23:39
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516158-tre-pede-a-meta-rastreio-do-documento-falso-da-pf-divulgado-por-nikolas.html
|Política
|Nikolas Ferreira, Minas Gerais, Daniel Vorcaro
|7552
|TRE pede à Meta rastreio do documento falso da PF divulgado por Nikolas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516158-tre-pede-a-meta-rastreio-do-documento-falso-da-pf-divulgado-por-nikolas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516226-banheiros-autolimpantes-de-bh-batem-recorde-com-900-mil-usos-em-2026.html
|Gerais
|banheiro autolimpante, pbh, bh, equipamento público
|2525
|Banheiros autolimpantes de BH batem recorde com 900 mil usos em 2026
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516226-banheiros-autolimpantes-de-bh-batem-recorde-com-900-mil-usos-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516243-quem-e-o-pastor-da-lagoinha-condenado-por-suas-falas-de-odio-contra-mulheres.html
|Gerais
|Igreja Batista da Lagoinha, bh, discurso de ódio, tjmg, condenação
|5991
|Quem é o pastor da Lagoinha condenado por suas falas de ódio contra mulheres
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516243-quem-e-o-pastor-da-lagoinha-condenado-por-suas-falas-de-odio-contra-mulheres.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516259-carnaval-2027-prazo-para-auxilio-a-blocos-de-rua-em-bh-e-prorrogado.html
|Gerais
|carnaval 2027, carnaval bh, belotur, blocos de rua
|2767
|Carnaval 2027: prazo para auxílio a blocos de rua em BH é prorrogado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516259-carnaval-2027-prazo-para-auxilio-a-blocos-de-rua-em-bh-e-prorrogado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516345-golpe-do-falso-leilao-justica-condena-banco-a-indenizar-consumidor.html
|Gerais
|golpe, leilão, banco, minas gerais, tjmg
|2484
|Golpe do falso leilão: Justiça condena banco a indenizar consumidor
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516345-golpe-do-falso-leilao-justica-condena-banco-a-indenizar-consumidor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516375-acidente-na-br-040-rotas-alternativas-ajudam-motoristas-a-fugir-do-engarrafamento.html
|Gerais
|BR-040, acidente, engavetamento, nova lima
|3167
|Acidente na BR-040: rotas alternativas ajudam motoristas a fugir do engarrafamento
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516375-acidente-na-br-040-rotas-alternativas-ajudam-motoristas-a-fugir-do-engarrafamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 00:02
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516160-senado-da-partida-na-6-1-mas-duvidas-sobre-proximos-passos-de-alcolumbre-persistem.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3288
|Senado dá partida na 6×1, mas dúvidas sobre próximos passos de Alcolumbre persistem
|https://platobr.com.br/senado-da-partida-na-6x1-mas-ainda-ha-duvidas-sobre-os-proximos-passos-de-alcolumbre
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 00:03
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516161-campanha-de-lula-ve-fracasso-de-janja-com-evangelicos-e-reve-tatica.html
|Política#PlatôBr
|eleicoes-2026, lula, janja
|2690
|Campanha de Lula vê fracasso de Janja com evangélicos e revê tática
|https://platobr.com.br/campanha-de-lula-ve-fracasso-de-janja-com-evangelicos-e-reve-tatica
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 00:06
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516163-rogerio-marinho-ja-se-movimenta-abertamente-para-comandar-o-senado-a-partir-de-2027.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3014
|Rogério Marinho já se movimenta abertamente para comandar o Senado a partir de 2027
|https://platobr.com.br/rogerio-marinho-ja-se-movimenta-abertamente-para-comandar-o-senado-a-partir-de-2027
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 00:07
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516164-temer-e-escalado-por-flavio-bolsonaro-como-adulto-na-sala-no-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1486
|Temer é escalado por Flávio Bolsonaro como ‘adulto na sala’ no 2º turno
|https://platobr.com.br/temer-e-escalado-por-flavio-bolsonaro-como-adulto-na-sala-no-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 00:23
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516166-o-df-que-deu-51-a-flavio-tambem-fez-dois-deputados-do-psol-campeoes-de-votos.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1066
|O DF que deu 51% a Flávio também fez dois deputados do PSOL campeões de votos
|https://platobr.com.br/o-paradoxo-do-df-flavio-leva-o-df-mas-psol-domina-o-topo-das-urnas-proporcion
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 02:00
|Katiuscia Silva
|https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7515334-o-preco-da-comunicacao-desalinhada-na-lideranca.html
|Colunistas#Katiuscia Silva
|empresa, comunicação, liderança, grupos
|4023
|O preço da comunicação desalinhada na liderança
|https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7515334-o-preco-da-comunicacao-desalinhada-na-lideranca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 02:00
|Jaeci Carvalho
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7515956-cruzeiro-volta-para-a-reta-final-rumo-a-libertadores.html
|Colunistas#Jaeci Carvalho
|futebol, Copa Libertadores, Mineirão, Cruzeiro, Libertadores
|3270
|Cruzeiro volta para a reta final rumo à Libertadores
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7515956-cruzeiro-volta-para-a-reta-final-rumo-a-libertadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 02:00
|Gustavo Nolasco
|https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7516008-dudu-um-amor-centenario-pelo-azul-e-branco.html
|Colunistas#Gustavo Nolasco
|Futebol, Cruzeiro, Gustavo Nolasco, Sesiminas
|3921
|Dudu: um amor centenário pelo azul e branco
|https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7516008-dudu-um-amor-centenario-pelo-azul-e-branco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 02:00
|Lucas Lanna Resende
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516024-banda-lamparina-lanca-a-segunda-parte-do-album-delirio-coletivo.html
|Cultura
|Lamparina, Música, Luta Antimanicomial, Secos e Molhados
|4968
|Banda Lamparina lança a segunda parte do álbum 'Delírio coletivo'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516024-banda-lamparina-lanca-a-segunda-parte-do-album-delirio-coletivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7516083-outubro-rosa-reforca-atencao-a-sinais-de-alerta-nas-mamas.html
|Colunistas#Anna Marina
|Outubro Rosa, Saúde, Câncer de mama
|3624
|Outubro Rosa reforça atenção a sinais de alerta nas mamas
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7516083-outubro-rosa-reforca-atencao-a-sinais-de-alerta-nas-mamas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7516088-lula-e-flavio-representam-dois-projetos-de-nacao-que-dividem-o-brasil.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Lula, eleições, Flávio Bolsonaro, geopolítica
|5711
|Lula e Flávio representam dois projetos de nação que dividem o Brasil
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7516088-lula-e-flavio-representam-dois-projetos-de-nacao-que-dividem-o-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7516102-lynas-avanca-sobre-projeto-de-terras-raras-em-minas.html
|Colunistas#Mineirar
|3846
|Lynas avança sobre projeto de terras raras em Minas
|https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7516102-lynas-avanca-sobre-projeto-de-terras-raras-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7516131-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-07-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 07/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7516131-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-07-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 05:33
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516172-tempo-em-bh-confira-a-previsao-na-capital-para-esta-quarta-7-10.html
|Gerais
|Tempo, chuva, bh, previsão, inmet, defesa-civil
|1883
|Tempo em BH: confira a previsão na capital para esta quarta (7/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516172-tempo-em-bh-confira-a-previsao-na-capital-para-esta-quarta-7-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 06:00
|Direito Simples Assim
|https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7515321-medida-protetiva-impede-a-guarda-compartilhada.html
|Colunistas#Direito Simples Assim
|Medida protetiva
|8143
|Medida protetiva impede a guarda compartilhada?
|https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7515321-medida-protetiva-impede-a-guarda-compartilhada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 06:00
|Angela Mathylde
|https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7516105-o-que-perdemos-no-presente-que-talvez-nao-recuperemos-no-futuro.html
|Colunistas#Comportamento e Saúde Mental
|3525
|O que perdemos no presente que talvez não recuperemos no futuro
|https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7516105-o-que-perdemos-no-presente-que-talvez-nao-recuperemos-no-futuro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 06:51
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516176-pm-fratura-femur-durante-perseguicao-no-anel-rodoviario-em-bh.html
|Gerais
|Anel Rodoviário
|1404
|PM fratura fêmur durante perseguição no Anel Rodoviário, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516176-pm-fratura-femur-durante-perseguicao-no-anel-rodoviario-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 07:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516178-pl-mobiliza-influenciadores-que-usam-fake-para-derrubar-exercito-do-lula.html
|Política
|janones, exercito de lula, eleicoes-2026, Lula, flávio bolsonaro
|2001
|PL mobiliza influenciadores que usam fake para derrubar "Exército do Lula"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516178-pl-mobiliza-influenciadores-que-usam-fake-para-derrubar-exercito-do-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 07:26
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516179-tem-o-habito-de-esquecer-o-nome-de-pessoas-logo-depois-de-ouvi-lo-veja-por-que-a-ciencia-aponta-a-sobrecarga-mental-como-a-culpada-pelo-constrangimento.html
|Bem viver
|nomes, memória , esquecer
|1829
|Tem o hábito de esquecer o nome de pessoas logo depois de ouvi-lo; entenda
|https://www.tupi.fm/saude/tem-o-habito-de-esquecer-o-nome-de-pessoas-logo-depois-de-ouvi-lo-veja-por-que-a-ciencia-aponta-a-sobrecarga-mental-como-a-culpada-pelo-constrangimento/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 07:27
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516180-idoso-tenta-salvar-filho-de-atiradores-e-morre-baleado-na-grande-bh.html
|Gerais
|homicídio, vespasiano, grande-bh, pm
|1944
|Idoso tenta salvar filho de atiradores e morre baleado na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516180-idoso-tenta-salvar-filho-de-atiradores-e-morre-baleado-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 07:32
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516188-carolina-garcia-marques-representa-o-teatro-de-animacao-brasileiro-na-china.html
|Networking e Negócios
|6949
|Carolina Garcia Marques representa o teatro de animação brasileiro na China
|3986bd55-1ad7-46d8-8a43-ac0b9a6af6ae
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 07:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516187-clientes-ainda-procuram-agencias-quando-a-crise-ja-comecou.html
|Mundo Corporativo
|6343
|Clientes ainda procuram agências quando a crise já começou
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516187-clientes-ainda-procuram-agencias-quando-a-crise-ja-comecou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 07:35
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516192-reputacao-deixa-de-ser-comunicacao-e-vira-tema-de-negocio.html
|Mundo Corporativo
|6287
|Reputação deixa de ser comunicação e vira tema de negócio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516192-reputacao-deixa-de-ser-comunicacao-e-vira-tema-de-negocio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 07:41
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516195-obesidade-infantil-esperar-a-crianca-crescer-pode-atrasar-o-tratamento.html
|Networking e Negócios
|6125
|Obesidade infantil: esperar a criança crescer pode atrasar o tratamento
|66b3f90d-40a7-4a5c-a4cf-f4e8e86f5e10
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 07:45
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516197-cocaina-da-bolivia-operacao-em-mg-mira-esquema-milionario-do-trafico.html
|Gerais
|cocaína, operação, Bolívia, minas-gerais, polícia-federal
|2588
|Cocaína da Bolívia: operação em MG mira esquema milionário do tráfico
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516197-cocaina-da-bolivia-operacao-em-mg-mira-esquema-milionario-do-trafico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 07:57
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516199-e-falso-que-exercito-do-lula-divulgou-que-flavio-bolsonaro-vai-acabar-com-o-voto-feminino.html
|Política
|janones, Lula, flávio bolsonaro, eleicoes-2026
|1933
|É falso que ‘Exército do Lula’ divulgou que Flávio Bolsonaro vai acabar com o voto feminino
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516199-e-falso-que-exercito-do-lula-divulgou-que-flavio-bolsonaro-vai-acabar-com-o-voto-feminino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:00
|Thiago Prata
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515551-slayer-o-impacto-e-o-legado-dos-40-anos-de-reign-in-blood.html
|Cultura
|Slayer, BH, Heavy metal, Thrash metal
|6970
|Slayer: o impacto e o legado dos 40 anos de ‘Reign in blood’
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7515551-slayer-o-impacto-e-o-legado-dos-40-anos-de-reign-in-blood.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516213-sicario-3-tera-retorno-de-emily-blunt-benicio-del-toro-e-josh-brolin.html
|Galeria
|6
|“Sicario 3” terá retorno de Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin
|https://www.flipar.com.br/?p=691057
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:13
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516201-tse-julga-caso-garotinho-e-pode-mudar-resultado-da-eleicao-no-rio.html
|Política
|garotinho, Política, TSE, eduardo-paes, eleicoes-2026, rio-de-janeiro
|3516
|TSE julga caso Garotinho e pode mudar resultado da eleição no Rio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516201-tse-julga-caso-garotinho-e-pode-mudar-resultado-da-eleicao-no-rio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:17
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516181-reacao-neurologica-ou-desvio-de-carater-por-que-o-cerebro-humano-dispara-um-gatilho-de-furia-incontrolavel-ao-se-sentir-desrespeitado-durante-o-transito-diario.html
|Bem viver
|Saúde, RAIVA, TRÂNSITO
|2888
|Reação neurológica ou desvio de caráter: por que o cérebro humano dispara um gatilho de fúria incontrolável ao se sentir desrespeitado durante o trânsito diário
|https://www.tupi.fm/saude/reacao-neurologica-ou-desvio-de-carater-por-que-o-cerebro-humano-dispara-um-gatilho-de-furia-incontrolavel-ao-se-sentir-desrespeitado-durante-o-transito-diario/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:21
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516208-pgr-da-parecer-favoravel-a-visita-de-flavio-a-bolsonaro-na-prisao.html
|Política
|prisão domiciliar, jair bolsonaro , flávio bolsonaro, PGR, eleicoes-2026, jair-bolsonaro, flavio-bolsonaro, stf
|1911
|PGR dá parecer favorável à visita de Flávio a Bolsonaro na prisão
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516208-pgr-da-parecer-favoravel-a-visita-de-flavio-a-bolsonaro-na-prisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:26
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7516225-corrida-do-poder.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas
|3652
|Corrida do Poder
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7516225-corrida-do-poder.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:27
|Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516211-pf-investiga-ligacao-de-policiais-com-faccao-criminosa.html
|Nacional
|Polícia Federal,PF,operação,Policiais,Facção Criminos, brasil, rio de janeiro
|1992
|PF investiga ligação de policiais com facção criminosa
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-10/pf-investiga-ligacao-de-policiais-com-faccao-criminosa
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:29
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7516103-com-tantos-familiares-reeleicao-para-que.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|7103
|Com tantos familiares, reeleição para quê?
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7516103-com-tantos-familiares-reeleicao-para-que.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:35
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516222-delivery-de-drogas-acaba-com-apreensao-de-12-mil-comprimidos-de-ecstasy.html
|Gerais
|apreensão, drogas, ecstasy, trafico-de-drogas, minas-gerais
|1682
|‘Delivery’ de drogas acaba com apreensão de 1,2 mil comprimidos de ecstasy
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516222-delivery-de-drogas-acaba-com-apreensao-de-12-mil-comprimidos-de-ecstasy.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:36
|AFP FTP
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516212-nobel-de-quimica-premia-processo-que-facilita-fabricacao-de-farmacos.html
|Internacional
|Japão, França, farmacéutica, química, Nobel, prêmio
|2350
|Nobel de Química premia processo que facilita fabricação de fármacos
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516212-nobel-de-quimica-premia-processo-que-facilita-fabricacao-de-farmacos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516230-gtc-prime-faz-parceria-com-a-centroid-solutions-para-fornecer-liquidez-multiativos-no-cs-360-bridge.html
|Mundo Corporativo
|4629
|GTC Prime Faz Parceria com a Centroid Solutions Para Fornecer Liquidez Multiativos no CS 360 Bridge
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516230-gtc-prime-faz-parceria-com-a-centroid-solutions-para-fornecer-liquidez-multiativos-no-cs-360-bridge.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:40
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516229-brasil-passa-de-1-milhao-de-certificados-digitais-emitidos-por-mes.html
|Networking e Negócios
|4353
|Brasil passa de 1 milhão de certificados digitais emitidos por mês
|f8d7dbe9-cc06-48d1-b149-b2a656432c7c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:41
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516214-pais-sao-presos-por-morte-de-bebe-de-16-dias-laudo-revela-agressoes.html
|Nacional
|Rio
|1967
|Pais são presos por morte de bebê de 16 dias; laudo revela agressões
|https://www.tupi.fm/rio/pais-sao-presos-por-morte-de-recem-nascido-de-16-dias-laudo-revela-agressoes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:46
|Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516215-governo-inclui-82-empregadores-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.html
|Nacional
|Ministério do Trabalho e Emprego,MPE,Trabalho Escrav
|2562
|Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2026-10/governo-inclui-82-empregadores-na-lista-suja-do-trabalho-escravo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:48
|Luiz Fernando Toledo - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516219-deputada-mais-votada-de-sp-campopiano-copia-leis-e-erra-a-propria-cidade.html
|Política
|ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, Câmara, POLÍTICA, Votação, Eduarda Campopiano, são paulo, alesp
|10103
|Deputada mais votada de SP, Campopiano copia leis e erra a própria cidade
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/crwyd10307kjo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:49
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516216-tisha-campbell-de-eu-a-patroa-e-as-criancas-revela-que-tem-autismo.html
|Cultura
|Entretenimento
|1010
|Tisha Campbell, de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’, revela que tem autismo
|https://www.tupi.fm/entretenimento/tisha-campbell-de-eu-a-patroa-e-as-criancas-revela-diagnostico-de-autismo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 08:56
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516237-fabio-jr-relembra-acidente-na-novela-roque-santeiro-que-volta-ao-ar-na-globo.html
|Galeria
|6
|Fábio Jr. relembra acidente na novela ‘Roque Santeiro’, que volta ao ar na Globo
|https://www.flipar.com.br/?p=690893
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:02
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516234-flavio-criticou-moraes-em-conversa-secreta-com-gilmar-mendes-diz-colunista.html
|Política
|stf, alexandre-de-moraes, jair-bolsonaro, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026
|1953
|Flávio criticou Moraes em conversa secreta com Gilmar Mendes, diz colunista
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516234-flavio-criticou-moraes-em-conversa-secreta-com-gilmar-mendes-diz-colunista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:08
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516246-pequenos-mas-poderosos-animais-minusculos-com-habilidades-impressionantes.html
|Galeria
|6
|Pequenos, mas poderosos: animais minúsculos com habilidades impressionantes
|https://www.flipar.com.br/?p=691025
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:09
|Fan Wang - BBC News
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516239-o-professor-que-causa-furor-entre-os-adolescentes-chineses-e-a-razao-do-seu-sucesso.html
|Internacional
|10036
|O professor que causa furor entre os adolescentes chineses (e a razão do seu sucesso)
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjx2z2wgwg1lo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:09
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516244-papa-sauda-brasileiros-no-vaticano-que-nossa-senhora-aparecida-os-proteja-sempre.html
|Internacional
|mundo, papa, brasil
|2723
|Papa saúda brasileiros no Vaticano: 'Que Nossa Senhora Aparecida os proteja sempre'
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516244-papa-sauda-brasileiros-no-vaticano-que-nossa-senhora-aparecida-os-proteja-sempre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:16
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516241-batida-entre-carro-e-carreta-interdita-av-cardeal-eugenio-pacelli.html
|Gerais
|acidente-de-transito, Transcon, contagem, grande-bh, Avenida Cardeal Eugênio Pacelli
|1083
|Batida entre carro e carreta interdita Av. Cardeal Eugênio Pacelli
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516241-batida-entre-carro-e-carreta-interdita-av-cardeal-eugenio-pacelli.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:20
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516253-giovanna-lancellotti-sera-carmen-miranda-em-cinebiografia-dirigida-por-esmir-filho.html
|Galeria
|6
|Giovanna Lancellotti será Carmen Miranda em cinebiografia dirigida por Esmir Filho
|https://www.flipar.com.br/?p=691069
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516254-menos-janja-mais-alckmin-ex-ministra-de-dilma-e-aplaudida-em-reuniao-da-campanha-de-lula.html
|Política
|lula, janja, pt, segundo turno, eleições 2026, kátia abreu, geraldo alckmin
|2827
|'Menos Janja, mais Alckmin': ex-ministra de Dilma é aplaudida em reunião da campanha de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516254-menos-janja-mais-alckmin-ex-ministra-de-dilma-e-aplaudida-em-reuniao-da-campanha-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:27
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516183-afinidade-ou-romance-no-trabalho-especialista-explica-por-que-o-seu-cerebro-pode-estar-interpretando-a-parceria-profissional-da-forma-errada-agora.html
|Bem viver
|RELACIONAMENTO AMOROSO, CASAL, TRABALHO
|2778
|Afinidade ou romance no trabalho: especialista explica por que o seu cérebro pode estar interpretando a parceria profissional da forma errada agora
|https://www.tupi.fm/entretenimento/afinidade-ou-romance-no-trabalho-especialista-explica-por-que-o-seu-cerebro-pode-estar-interpretando-a-parceria-profissional-da-forma-errada-agora/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:28
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516256-naldo-benny-diz-que-recebeu-ligacao-com-pedido-de-michael-jackson.html
|Cultura
|cultura, música, celebridades, michael jackson
|2236
|Naldo Benny diz que recebeu ligação com pedido de Michael Jackson
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516256-naldo-benny-diz-que-recebeu-ligacao-com-pedido-de-michael-jackson.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:37
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516261-novo-o-exorcista-tem-scarlett-johansson-como-detetive-veja-1-teaser.html
|Cultura
|cinema, cultura, O Exorcista: Mártires, Scarlett Johansson
|1457
|Novo 'O Exorcista' tem Scarlett Johansson como detetive; veja 1º teaser
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516261-novo-o-exorcista-tem-scarlett-johansson-como-detetive-veja-1-teaser.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:37
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516232-quatro-sao-presos-com-pistolas-drogas-e-dinheiro-no-centro-oeste-mineiro.html
|Gerais
|armas, policia, minas-gerais, divinopolis
|1333
|Quatro são presos com pistolas, drogas e dinheiro no Centro-Oeste mineiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516232-quatro-sao-presos-com-pistolas-drogas-e-dinheiro-no-centro-oeste-mineiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:45
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516240-homem-e-preso-suspeito-de-matar-companheira-dentro-de-casa-em-minas.html
|Gerais
|feminicídio, violência, minas-gerais, polícia
|3641
|Homem é preso suspeito de matar companheira dentro de casa em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516240-homem-e-preso-suspeito-de-matar-companheira-dentro-de-casa-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:46
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516266-o-futuro-do-queen-brian-may-diz-que-nao-quer-mais-fazer-turnes.html
|Cultura
|cultura, música, shows, celebridades
|2444
|O futuro do Queen: Brian May diz que não quer mais fazer turnês
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516266-o-futuro-do-queen-brian-may-diz-que-nao-quer-mais-fazer-turnes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:47
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516268-mudar-a-constituicao-aliados-tentam-minimizar-fala-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, FLÁVIO BOLSONARO, CONSTITUIÇÃO, SEGUNDO TURNO, CONGRESSO
|2778
|‘Mudar a Constituição’: aliados tentam minimizar fala de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516268-mudar-a-constituicao-aliados-tentam-minimizar-fala-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 09:55
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516270-christa-pike-mulher-que-sobreviveu-a-duas-injecoes-letais-acorda-e-esta-algemada-em-hospital.html
|Internacional
|mundo, estados unidos
|2724
|Christa Pike: mulher que sobreviveu a duas injeções letais acorda e está algemada em hospital
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516270-christa-pike-mulher-que-sobreviveu-a-duas-injecoes-letais-acorda-e-esta-algemada-em-hospital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516272-eua-enviam-drones-militares-a-colombia-e-ao-equador-diz-new-york-times.html
|Internacional
|trump, mundo
|2673
|EUA enviam drones militares à Colômbia e ao Equador, diz New York Times
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516272-eua-enviam-drones-militares-a-colombia-e-ao-equador-diz-new-york-times.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:02
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516263-ladroes-rendem-moradores-e-roubam-casa-durante-manutencao-de-portao-em-bh.html
|Gerais
|roubo, reféns, BH, polícia, roubos a residências, pmmg
|2073
|Ladrões rendem moradores e roubam casa durante manutenção de portão em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516263-ladroes-rendem-moradores-e-roubam-casa-durante-manutencao-de-portao-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:07
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516274-com-46-milhoes-de-seguidores-viih-tube-deixa-redes-sociais-e-revela-novo-rumo-na-carreira.html
|Cultura
|cultura, redes sociais, internet, celebridades
|1756
|Com 46 milhões de seguidores, Viih Tube deixa redes sociais e revela novo rumo na carreira
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516274-com-46-milhoes-de-seguidores-viih-tube-deixa-redes-sociais-e-revela-novo-rumo-na-carreira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:09
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516276-waffle-atravessa-geracoes-e-conquista-paladares-pelo-mundo.html
|Galeria
|6
|Waffle atravessa gerações e conquista paladares pelo mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=691155&preview=true&preview_id=691155
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:11
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516280-o-preco-do-acordo-e-se-o-stf-tiver-que-entregar-a-cabeca-de-alexandre-de-moraes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1993
|O preço do acordo: e se o STF tiver que ‘entregar a cabeça’ de Alexandre de Moraes?
|https://platobr.com.br/o-preco-do-acordo-e-se-o-stf-tiver-que-entregar-a-cabeca-de-alexandre-de-moraes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:13
|Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516275-jovem-furta-cordao-de-ouro-de-rs-25-mil-veja-o-que-aconteceu.html
|Nacional
|tijuca, Furto, Rio de Janeiro, Polícia
|916
|Jovem furta cordão de ouro de R$ 2,5 mil; veja o que aconteceu
|https://www.tupi.fm/rio/jovem-furta-cordao-de-ouro-de-r-25-mil-e-acaba-apreendido-na-tijuca/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:20
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516286-paul-anthony-kelly-e-confirmado-em-a-empregada-2.html
|Galeria
|6
|Paul Anthony Kelly é confirmado em “A Empregada 2”
|https://www.flipar.com.br/?p=691079
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:25
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516282-congresso-pode-alterar-a-constituicao-entenda-limites-e-exigencias.html
|Política
|Flávio Bolsonaro , Constituição , Constituição 1988, Congresso Nacional , Política, PEC
|7165
|Congresso pode alterar a Constituição? Entenda limites e exigências
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516282-congresso-pode-alterar-a-constituicao-entenda-limites-e-exigencias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:33
|Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516283-partidos-vao-a-justica-contestar-clausula-de-barreira-entenda.html
|Política
|psol, Rede Sustentabilidade, eleições 2026, Sâmia Bomfim
|3215
|Partidos vão à Justiça contestar cláusula de barreira; entenda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516283-partidos-vao-a-justica-contestar-clausula-de-barreira-entenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:43
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516297-engavetamento-com-5-caminhoes-e-20-carros-para-br-040-em-nova-lima.html
|Gerais
|Acidente, Bombeiros, Br-040, C, Corpo de Bombeiros
|986
|Engavetamento com 6 caminhões e 22 carros para BR-040, em Nova Lima
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516297-engavetamento-com-5-caminhoes-e-20-carros-para-br-040-em-nova-lima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:47
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7516303-festa-de-mavie-bruna-biancardi-posa-com-filha-de-neymar-e-amanda-kimberlly.html
|Trends
|Mavie, Neymar, Helena, Bruna Biancardi, Amanda Kimberlly
|1331
|Festa de Mavie: Bruna Biancardi posa com filha de Neymar e Amanda Kimberlly
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7516303-festa-de-mavie-bruna-biancardi-posa-com-filha-de-neymar-e-amanda-kimberlly.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516306-unimed-joao-pessoa-esta-entre-os-50-maiores-do-brasil.html
|Mundo Corporativo
|3998
|Unimed João Pessoa está entre os 50 maiores do Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516306-unimed-joao-pessoa-esta-entre-os-50-maiores-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516307-com-avanco-da-ia-avaliacoes-reais-ganham-forca.html
|Mundo Corporativo
|7315
|Com avanço da IA, avaliações reais ganham força
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516307-com-avanco-da-ia-avaliacoes-reais-ganham-forca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516308-ebc-financial-group-aborda-mercados-tecnologia-e-dialogo-da-industria-na-ifx-expo-asia-2026.html
|Mundo Corporativo
|10350
|EBC Financial Group Aborda Mercados, Tecnologia e Diálogo da Indústria na iFX EXPO Asia 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516308-ebc-financial-group-aborda-mercados-tecnologia-e-dialogo-da-industria-na-ifx-expo-asia-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 10:51
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7516311-jovem-trabalha-em-uma-criacao-de-porcos-no-exterior-mas-decide-voltar-ao-pais-natal-e-relata-por-que-uma-experiencia-unica-nao-sai-como-ele-havia-planejado.html
|Agropecuário
|2476
|Jovem trabalha em uma criação de porcos no exterior, mas decide voltar ao país natal e relata por que uma experiência única não sai como ele havia planejado
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7516311-jovem-trabalha-em-uma-criacao-de-porcos-no-exterior-mas-decide-voltar-ao-pais-natal-e-relata-por-que-uma-experiencia-unica-nao-sai-como-ele-havia-planejado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:11
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516329-embora-seja-assunto-proibido-no-planalto-criticas-a-janja-crescem-no-entorno-de-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4761
|Embora seja assunto proibido no Planalto, críticas a Janja crescem no entorno de Lula
|https://platobr.com.br/embora-seja-assunto-proibido-no-planalto-criticas-a-janja-crescem-no-entorno-de-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:11
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516326-familia-paga-cerca-de-rs-30-mil-por-ferias-em-resort-hard-rock-e-espera-dias-de-descanso-mas-o-que-frustra-os-planos-nao-e-o-preco-da-viagem.html
|Turismo
|2435
|Família paga cerca de R$ 30 mil por férias em resort Hard Rock e espera dias de descanso, mas o que frustra os planos não é o preço da viagem
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516326-familia-paga-cerca-de-rs-30-mil-por-ferias-em-resort-hard-rock-e-espera-dias-de-descanso-mas-o-que-frustra-os-planos-nao-e-o-preco-da-viagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:15
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516267-deputado-ex-bolsonarista-diz-que-flavio-e-mais-sujo-que-pau-de-galinheiro.html
|Política
|Eleições 2026, STF, Lula, Flávio Bolsonaro
|3670
|Deputado ex-bolsonarista diz que Flávio é 'mais sujo que pau de galinheiro'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516267-deputado-ex-bolsonarista-diz-que-flavio-e-mais-sujo-que-pau-de-galinheiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:15
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516337-jovens-transformam-voluntariado-em-acoes-de-arrecadacao-para-pacientes-com-cancer-no-rs.html
|Networking e Negócios
|6599
|Jovens transformam voluntariado em ações de arrecadação para pacientes com câncer no RS
|d72a9c96-14d0-47f3-a46d-6c996017029a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:16
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516333-cerca-de-400-pessoas-embarcam-em-cruzeiro-mas-o-que-interrompe-a-viagem-nao-e-uma-parada-prevista-e-sim-uma-onda-gigante.html
|Turismo
|2002
|Cerca de 400 pessoas embarcam em cruzeiro, mas o que interrompe a viagem não é uma parada prevista, e sim uma onda gigante
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516333-cerca-de-400-pessoas-embarcam-em-cruzeiro-mas-o-que-interrompe-a-viagem-nao-e-uma-parada-prevista-e-sim-uma-onda-gigante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:22
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516338-br040-veja-imagens-do-engavetamento-em-nova-lima.html
|Gerais
|Acidente, Br, Carro
|1679
|BR-040: veja imagens do engavetamento em Nova Lima
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516338-br040-veja-imagens-do-engavetamento-em-nova-lima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:23
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516344-joao-jose-oliveira-de-araujo-conecta-mineracao-campo-e-tecnologia-global.html
|Networking e Negócios
|5685
|João José Oliveira de Araújo conecta mineração, campo e tecnologia global
|c40c6924-de63-4af9-9bf9-65fa616c3331
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:28
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7516348-viih-tube-vira-motivo-de-piada-depois-de-abandonar-as-redes.html
|Trends
|Viih Tube, Influenciadora, Redes Sociais
|2326
|Viih Tube vira motivo de piada depois de abandonar as redes
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7516348-viih-tube-vira-motivo-de-piada-depois-de-abandonar-as-redes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:28
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516341-netinho-de-paula-e-submetido-a-cirurgia-para-retirada-de-cancer.html
|Cultura
|Netinho de Paula, Música, Câncer, Hospital
|1156
|Netinho de Paula é submetido a cirurgia para retirada de câncer
|https://www.tupi.fm/entretenimento/netinho-de-paula-e-submetido-a-cirurgia-para-retirada-de-cancer/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:29
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516349-caminhada-precisa-durar-30-minutos-para-fazer-efeito-entenda-o-que-muda-os-beneficios-da-atividade-e-por-que-olhar-apenas-para-o-relogio-pode-levar-ao-erro.html
|Bem viver
|1583
|Caminhada precisa durar 30 minutos para fazer efeito? Entenda o que muda os benefícios da atividade e por que olhar apenas para o relógio pode levar ao erro
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516349-caminhada-precisa-durar-30-minutos-para-fazer-efeito-entenda-o-que-muda-os-beneficios-da-atividade-e-por-que-olhar-apenas-para-o-relogio-pode-levar-ao-erro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:30
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516350-alfajor-das-antigas-origens-ao-sucesso-na-argentina.html
|Galeria
|6
|Alfajor: das antigas origens ao sucesso na Argentina
|https://www.flipar.com.br/?p=691206&preview=true&preview_id=691206
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:35
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7516356-astro-do-barcelona-revela-inspiracao-em-idolo-do-cruzeiro-e-compara-yamal-com-neymar.html
|Esportes
|2702
|Astro do Barcelona revela inspiração em ídolo do Cruzeiro e compara Yamal com Neymar
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/07/astro-barcelona-compara-yamal-neymar-revela-inspiracao-idolo-cruzeiro/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:35
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516357-joao-jose-oliveira-de-araujo-leva-buritirama-da-mineracao-a-tecnologia.html
|Networking e Negócios
|5684
|João José Oliveira de Araújo leva Buritirama da mineração à tecnologia
|8a7f3329-dbe9-4ffa-829b-79e8be6e9fd2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:36
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516359-como-usar-os-dados-do-suporte-para-vender-mais-sem-transformar-atendente-em-vendedor.html
|Networking e Negócios
|1550
|Como usar os dados do suporte para vender mais, sem transformar atendente em vendedor
|263f1686-e017-4398-b22e-efda2c036b9b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:39
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516343-marcal-se-oferece-para-eventual-governo-flavio-vou-tocar-o-terror-no-stf.html
|Política
|Justiça, Stf, política , eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, Pablo Marçal, Flávio Bolsonaro
|2174
|Marçal se oferece para eventual governo Flávio: "Vou tocar o terror no STF"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516343-marcal-se-oferece-para-eventual-governo-flavio-vou-tocar-o-terror-no-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:41
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516367-primeiro-turno-reabre-debate-sobre-como-as-empresas-vao-financiar-a-expansao.html
|Networking e Negócios
|4771
|Primeiro turno reabre debate sobre como as empresas vão financiar a expansão
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:41
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516368-marca-do-sul-de-minas-explica-o-que-observar-antes-de-comprar-uma-semijoia.html
|Networking e Negócios
|4131
|Marca do Sul de Minas explica o que observar antes de comprar uma semijoia
|f027eea9-01f5-4015-9d97-4c407fc40221
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:44
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516184-psicologos-apontam-adultos-que-nao-receberam-afeto-na-infancia-nem-sempre-se-tornam-frios-mas-podem-desenvolver-estes-5-reflexos.html
|Bem viver
|afeto, crianças, psicologia
|2449
|Psicólogos apontam: adultos que não receberam afeto na infância nem sempre se tornam frios, mas podem desenvolver estes 5 reflexos
|https://www.tupi.fm/entretenimento/psicologos-apontam-adultos-que-nao-receberam-afeto-na-infancia-nem-sempre-se-tornam-frios-mas-podem-desenvolver-estes-5-reflexos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:46
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516376-medisca-e-euroapi-firmam-parceria-estrategica-para-fortalecer-o-acesso-ao-api-insumos-farmaceuticos-ativos-para-a-manipulacao-farmaceutica.html
|Mundo Corporativo
|8390
|Medisca e EUROAPI firmam parceria estratégica para fortalecer o acesso ao API (Insumos Farmacêuticos Ativos) para a manipulação farmacêutica
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516376-medisca-e-euroapi-firmam-parceria-estrategica-para-fortalecer-o-acesso-ao-api-insumos-farmaceuticos-ativos-para-a-manipulacao-farmaceutica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:49
|Renato Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7516379-anestesia-nao-e-para-amadores.html
|Colunistas#Renato Assis
|7851
|Anestesia não é para amadores
|https://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7516379-anestesia-nao-e-para-amadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:52
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516380-plantas-de-verdade-que-parecem-artificiais-e-acabam-surpreendendo.html
|Galeria
|6
|Plantas de verdade que parecem artificiais e acabam surpreendendo
|https://www.flipar.com.br/?p=691163&preview=true&preview_id=691163
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 11:55
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516385-momento-certo-para-a-pos-sinais-de-que-a-especializacao-vai-fazer-diferenca.html
|Networking e Negócios
|4285
|Momento certo para a pós: sinais de que a especialização vai fazer diferença
|6965d43d-6bf0-4d00-b359-31b055ec690d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:00
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516316-janones-se-eu-chegar-em-um-canal-de-3-milhoes-viro-a-eleicao-pro-lula.html
|Política
|janones, lula, segundo turno, whatsapp, eleições 2026
|2057
|Janones: 'Se eu chegar em um canal de 3 milhões, viro a eleição pro Lula'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516316-janones-se-eu-chegar-em-um-canal-de-3-milhoes-viro-a-eleicao-pro-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:03
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516390-anitta-diz-que-nao-vai-fazer-video-para-lula-e-critica-cobranca-dos-fas.html
|Política
|celebridades, política, eleições, eleicoes-2026, lula
|4083
|Anitta diz que não vai fazer vídeo para Lula e critica cobrança dos fãs
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516390-anitta-diz-que-nao-vai-fazer-video-para-lula-e-critica-cobranca-dos-fas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516391-sementes-e-plantas-que-rendem-otimos-cosmeticos.html
|Galeria
|6
|Sementes e plantas que rendem ótimos cosméticos
|https://www.flipar.com.br/?p=691161&preview=true&preview_id=691161
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:06
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516393-alcolumbre-nao-desistiu-de-pacheco-no-stf-e-pec-da-6-1-entra-na-negociacao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1766
|Alcolumbre não desistiu de Pacheco no STF e PEC da 6×1 entra na negociação
|https://platobr.com.br/alcolumbre-nao-desistiu-de-pacheco-no-stf-e-pec-da-6x1-entra-na-negociacao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:07
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516389-suspeito-de-matar-pai-e-filha-tem-prisao-convertida-em-preventiva.html
|Gerais
|Preventiva, Prisão
|2658
|Suspeito de matar pai e filha tem prisão convertida em preventiva
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516389-suspeito-de-matar-pai-e-filha-tem-prisao-convertida-em-preventiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:14
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516397-streetwear-gamer-e-skins-virtuais-revelam-novas-formas-de-estilo.html
|Empresas
|4532
|Streetwear gamer e skins virtuais revelam novas formas de estilo
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516397-streetwear-gamer-e-skins-virtuais-revelam-novas-formas-de-estilo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:17
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516401-caso-susiele-mulher-e-encontrada-morta-em-matagal-suspeita-e-de-feminicidio.html
|Nacional
|brasil, rio grande do sul, violência contra a mulher, feminicídio
|1585
|Caso Susiele: mulher é encontrada morta em matagal; suspeita é de feminicídio
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516401-caso-susiele-mulher-e-encontrada-morta-em-matagal-suspeita-e-de-feminicidio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:22
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516396-renan-santos-nega-apoio-a-lula-odeio-o-pt.html
|Política
|Lula, renan-santos, eleicoes-2026, pt, antipetismo, missão, segundo turno, cortinas
|2334
|Renan Santos nega apoio a Lula: ‘Odeio o PT’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516396-renan-santos-nega-apoio-a-lula-odeio-o-pt.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:22
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516405-minha-tristeza-com-o-atual-tribunal-e-enorme-diz-marco-aurelio-mello.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|541
|‘Minha tristeza com o atual tribunal é enorme’, diz Marco Aurélio Mello
|https://platobr.com.br/minha-tristeza-com-o-atual-tribunal-e-enorme-diz-marco-aurelio-mello
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:23
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516186-oncogeriatra-do-sirio-libanes-alerta-para-sinais-de-cancer-em-idosos-que-familias-normalizam-como-envelhecimento-natural.html
|Bem viver
|idosos, envelhecimento, doença
|3106
|Oncogeriatra do Sírio-Libanês alerta para sinais de câncer em idosos que famílias normalizam como envelhecimento natural
|https://www.tupi.fm/cultura/oncogeriatra-do-sirio-libanes-alerta-para-sinais-de-cancer-em-idosos-que-familias-normalizam-como-envelhecimento-natural/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:24
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516408-como-as-culturas-regionais-influenciam-a-maneira-de-jogar.html
|Empresas
|4524
|Como as culturas regionais influenciam a maneira de jogar
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516408-como-as-culturas-regionais-influenciam-a-maneira-de-jogar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:26
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516406-shake-shack-no-brasil-rede-de-hamburgueria-abre-as-primeiras-lojas-em-2027.html
|Degusta
|brasil, gastronomia, culinária, fast-food, estados unidos
|1838
|Shake Shack no Brasil: rede de hamburgueria abre as primeiras lojas em 2027
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516406-shake-shack-no-brasil-rede-de-hamburgueria-abre-as-primeiras-lojas-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516411-apos-disputa-acirrada-com-netflix-paramount-conclui-aquisicao-da-warner-por-uss-110-bilhoes.html
|Galeria
|6
|Após disputa acirrada com Netflix, Paramount conclui aquisição da Warner por US$ 110 bilhões
|https://www.flipar.com.br/?p=691176
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:29
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516414-como-manter-sua-conta-de-games-acessivel-durante-viagens-ao-exterior.html
|Empresas
|5239
|Como manter sua conta de games acessível durante viagens ao exterior
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516414-como-manter-sua-conta-de-games-acessivel-durante-viagens-ao-exterior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:29
|Larissa Brandes
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516403-sexo-frequente-faz-bem-a-saude-especialista-lista-principais-beneficios.html
|Bem viver
|Saúde, Sexo
|3734
|Sexo frequente faz bem à saúde? Especialista lista principais benefícios
|https://www.tupi.fm/saude/sexo-frequente-faz-bem-ao-coracao-e-a-imunidade-especialista-lista-os-cinco-principais-beneficios-de-incluir-a-pratica-na-rotina-para-a-saude/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:31
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516400-br-040-8-vitimas-sao-resgatadas-em-engavetamento-3-em-estado-grave.html
|Gerais
|Acidente, Bombeiros, Carros, Engavetamento, Hospital, Vítima
|2106
|BR-040: 8 vítimas são resgatadas em engavetamento: 3 em estado grave
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516400-br-040-8-vitimas-sao-resgatadas-em-engavetamento-3-em-estado-grave.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:37
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516418-misterio-em-sao-paulo-cinco-corpos-sao-encontrados-em-sacos-plasticos.html
|Nacional
|brasil, são paulo
|1759
|Mistério em São Paulo: cinco corpos são encontrados em sacos plásticos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516418-misterio-em-sao-paulo-cinco-corpos-sao-encontrados-em-sacos-plasticos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:39
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516416-mc-carol-revela-como-crise-financeira-a-levou-para-a-carreira-de-atriz-na-globo.html
|Cultura
|Televisão, Celebridades, MC Carol, Funk
|2018
|MC Carol revela como crise financeira a levou para a carreira de atriz na Globo
|https://www.tupi.fm/entretenimento/mc-carol-revela-como-crise-financeira-a-levou-para-a-carreira-de-atriz-na-tv-globo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:45
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516421-quantas-constituicoes-o-brasil-ja-teve-conheca-a-historia.html
|Nacional
|Constituição, flávio bolsonaro, José Sarney, Ditadura Militar
|3132
|Quantas Constituições o Brasil já teve? Conheça a história
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516421-quantas-constituicoes-o-brasil-ja-teve-conheca-a-historia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:46
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516422-laudo-revela-causa-da-morte-do-cineasta-ricardo-spencer.html
|Cultura
|cultura, tv, são paulo
|2599
|Laudo revela causa da morte do cineasta Ricardo Spencer
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516422-laudo-revela-causa-da-morte-do-cineasta-ricardo-spencer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516431-guirlandas-valor-simbolico-que-vai-alem-da-decoracao.html
|Galeria
|6
|Guirlandas: valor simbólico que vai além da decoração
|https://www.flipar.com.br/?p=691157&preview=true&preview_id=691157
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516433-shah-rukh-khan-e-rizwan-sajan-se-reunem-para-o-projeto-shahrukhz-residences-by-danube-com-coberturas-projetadas-por-gauri-khan.html
|Mundo Corporativo
|4002
|Shah Rukh Khan e Rizwan Sajan se reúnem para o projeto Shahrukhz Residences by Danube, com coberturas projetadas por Gauri Khan
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516433-shah-rukh-khan-e-rizwan-sajan-se-reunem-para-o-projeto-shahrukhz-residences-by-danube-com-coberturas-projetadas-por-gauri-khan.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:55
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516434-opera-capital-celebra-cinco-anos-e-mais-de-rs12-bi-operados.html
|Mundo Corporativo
|4618
|Opera Capital celebra cinco anos e mais de R$12 bi operados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516434-opera-capital-celebra-cinco-anos-e-mais-de-rs12-bi-operados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:55
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516419-br-040-congestionamento-chega-a-8-quilometros-no-sentido-bh.html
|Gerais
|Acidente, Br-040, Congestionamento, Em, Engavetamento, Lentidão, Na
|1253
|BR-040: congestionamento chega a 8 quilômetros no sentido BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516419-br-040-congestionamento-chega-a-8-quilometros-no-sentido-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 12:57
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516436-morre-o-artista-plastico-juarez-machado.html
|Cultura
|cultura, artes plásticas
|1916
|Morre o artista plástico Juarez Machado
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516436-morre-o-artista-plastico-juarez-machado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:05
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516440-brasil-e-o-2-pais-mais-simpatico-e-o-que-mais-se-considera-educado.html
|Nacional
|brasil, mundo
|2177
|Brasil é o 2º país mais simpático e o que mais se considera educado
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516440-brasil-e-o-2-pais-mais-simpatico-e-o-que-mais-se-considera-educado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:06
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516427-como-fica-a-bancada-mineira-no-senado-veja-o-perfil-dos-mandatos.html
|Política
|Minas Gerais, Senado, eleições 2026, Domingos Sávio, Cleitinho, marília campos
|5412
|Como fica a bancada mineira no Senado? Veja o perfil dos mandatos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516427-como-fica-a-bancada-mineira-no-senado-veja-o-perfil-dos-mandatos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:11
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516424-apos-propor-mudanca-flavio-bolsonaro-diz-respeitar-constituicao.html
|Política
|bolsonaro, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, golpe de estado, constituição, presidência
|5338
|Após propor mudança, Flávio Bolsonaro diz respeitar Constituição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516424-apos-propor-mudanca-flavio-bolsonaro-diz-respeitar-constituicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:11
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516445-lipedema-ou-gordura-localizada-4-sinais-para-observar-no-emagrecimento.html
|Bem viver
|saúde, bem-estar, emagrecimento
|3044
|Lipedema ou gordura localizada? 4 sinais para observar no emagrecimento
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516445-lipedema-ou-gordura-localizada-4-sinais-para-observar-no-emagrecimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:15
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516448-sem-controle-de-oxigenio-produto-artesanal-perde-qualidade-antes-da-validade.html
|Networking e Negócios
|4818
|Sem controle de oxigênio, produto artesanal perde qualidade antes da validade
|4a9650cd-fafb-49f0-952b-2527514f4fc6
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:18
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516451-vai-comprar-ingresso-5-dicas-para-nao-cair-em-golpes-na-internet.html
|Cultura
|cultura, show, internet, golpe
|3269
|Vai comprar ingresso? 5 dicas para não cair em golpes na internet
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516451-vai-comprar-ingresso-5-dicas-para-nao-cair-em-golpes-na-internet.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:22
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516453-filha-de-fux-e-um-dos-nomes-de-flavio-bolsonaro-para-o-stf.html
|Política
|eleições 2026, flávio bolsonaro, stf, luiz fux
|2586
|Filha de Fux é um dos nomes de Flávio Bolsonaro para o STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516453-filha-de-fux-e-um-dos-nomes-de-flavio-bolsonaro-para-o-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:24
|Isabela Teixeira da costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516435-colecao-para-criancas.html
|Feminino & Masculino
|1913
|Coleção para crianças
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516435-colecao-para-criancas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:25
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516454-mundo-fandom-engajamento-vai-alem-da-estreia-para-as-marcas.html
|Cultura
|cultura, séries, filmes, música, tv, celebridades, fãs
|2754
|Mundo fandom: engajamento vai além da estreia para as marcas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516454-mundo-fandom-engajamento-vai-alem-da-estreia-para-as-marcas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516456-possivel-caso-de-peste-apos-morte-de-pesquisadora-na-siberia-mobiliza-autoridades-e-alimenta-onda-de-rumores-veja-o-que-se-sabe-ate-agora.html
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|Possível caso de peste após morte de pesquisadora na Sibéria mobiliza autoridades e alimenta onda de rumores; veja o que se sabe até agora
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:28
|Bruno Calixto - Especial para o EM
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516370-casa-de-espetaculos-do-rio-homenageia-minas-gerais-no-palco-e-na-mesa.html
|Degusta
|espetáculo, jantar, rio de janeiro, gastronomia, show, música
|4122
|Casa de espetáculos do Rio homenageia Minas Gerais no palco e na mesa
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516370-casa-de-espetaculos-do-rio-homenageia-minas-gerais-no-palco-e-na-mesa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:32
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7516457-quais-beneficios-serao-reajustados-com-o-salario-minimo-de-rs-1-741-em-2027.html
|Economia
|salário mínimo, benefícios, reajuste, bolsa família
|3456
|Quais benefícios serão reajustados com o salário mínimo de R$ 1.741 em 2027
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7516457-quais-beneficios-serao-reajustados-com-o-salario-minimo-de-rs-1-741-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:34
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516461-homem-aranha-vs-aviao-fisica-explica-se-a-teia-poderia-evitar-uma-queda-real.html
|Cultura
|cultura, tv, ciência, herois
|2684
|Homem-Aranha vs avião: física explica se a teia poderia evitar uma queda real
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516461-homem-aranha-vs-aviao-fisica-explica-se-a-teia-poderia-evitar-uma-queda-real.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516470-pare-de-esperar-por-uma-ia-segura-e-comece-a-construi-la-rsa-agent-id-preenche-a-lacuna-de-identidade-de-agentes-para-setores-altamente-regulamentados.html
|Mundo Corporativo
|15286
|Pare de esperar por uma IA segura e comece a construí-la: RSA Agent ID preenche a lacuna de identidade de agentes para setores altamente regulamentados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516470-pare-de-esperar-por-uma-ia-segura-e-comece-a-construi-la-rsa-agent-id-preenche-a-lacuna-de-identidade-de-agentes-para-setores-altamente-regulamentados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516471-o-observatorio-do-empire-state-building-sedia-a-corrida-anual-de-subida-apresentada-pela-nyu-langone-health-e-patrocinada-pela-merrell.html
|Mundo Corporativo
|6255
|O Observatório do Empire State Building sedia a Corrida Anual de Subida, apresentada pela NYU Langone Health e patrocinada pela Merrell
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516471-o-observatorio-do-empire-state-building-sedia-a-corrida-anual-de-subida-apresentada-pela-nyu-langone-health-e-patrocinada-pela-merrell.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:43
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516467-gordura-no-figado-o-alerta-silencioso-que-pode-levar-ao-transplante.html
|Bem viver
|saúde, bem-estar
|3135
|Gordura no fígado: o alerta silencioso que pode levar ao transplante
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516467-gordura-no-figado-o-alerta-silencioso-que-pode-levar-ao-transplante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:48
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516476-praca-da-liberdade-se-transforma-em-cinema-a-ceu-aberto.html
|Feminino & Masculino
|bh, mg, cinema
|1864
|Praça da Liberdade se transforma em cinema a céu aberto
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516476-praca-da-liberdade-se-transforma-em-cinema-a-ceu-aberto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:50
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516475-lula-divulga-video-selfie-e-convoca-apoiadores-contra-retrocesso.html
|Política
|lula, eleições, eleicoes-2026, flávio bolsonaro
|1232
|Lula divulga vídeo selfie e convoca apoiadores contra "retrocesso"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516475-lula-divulga-video-selfie-e-convoca-apoiadores-contra-retrocesso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 13:55
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516374-pedro-rousseff-diz-que-se-nao-mudar-campanha-lula-perdera-as-eleicoes.html
|Política
|lula, eleições 2026, flávio bolsonaro
|6217
|Pedro Rousseff diz que, se não mudar campanha, Lula perderá as eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516374-pedro-rousseff-diz-que-se-nao-mudar-campanha-lula-perdera-as-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:01
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516474-cinco-vitimas-de-acidente-na-br-040-sao-levadas-ao-joao-xxiii.html
|Gerais
|Acidente, Br, Br-040, C, Vítimas
|654
|Cinco vítimas de acidente na BR-040 são levadas ao João XXIII
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516474-cinco-vitimas-de-acidente-na-br-040-sao-levadas-ao-joao-xxiii.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:06
|Larissa Leone*,Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516477-br-040-caminhao-veio-lambendo-todo-mundo-diz-motorista-atingido.html
|Gerais
|Acidente, BR-040, corpo-de-bombeiros
|2371
|BR-040: "Caminhão veio lambendo todo mundo", diz motorista atingido
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516477-br-040-caminhao-veio-lambendo-todo-mundo-diz-motorista-atingido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:16
|Grigor Atanesian - Da BBC News Rússia; Maria Jevstafjeva - Da Unidade Global de Desinformação da BBC
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516463-peste-peneumonica-o-que-se-sabe-sobre-a-morte-de-pesquisadora-russa.html
|Bem viver
|peste, Rússia, pneumonia, antibióticos
|12629
|Peste peneumônica: o que se sabe sobre a morte de pesquisadora russa
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmqxnw3nxn4vo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:16
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516494-conta-internacional-facilita-a-gestao-de-dinheiro-em-diferentes-moedas.html
|Empresas
|5080
|Conta internacional facilita a gestão de dinheiro em diferentes moedas
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7516494-conta-internacional-facilita-a-gestao-de-dinheiro-em-diferentes-moedas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516506-ganhadora-do-oscar-ja-foi-ate-presa-susan-sarandon-chega-aos-80-anos-com-carreira-marcada-por-cinema-e-ativismo.html
|Galeria
|6
|Ganhadora do Oscar já foi até presa: Susan Sarandon chega aos 80 anos com carreira marcada por cinema e ativismo
|https://www.flipar.com.br/?p=691188
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:27
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516501-uma-estatua-de-20-metros-para-uma-lesma-rosa-cidade-australiana-planeja-homenagem-gigante-a-um-animal-com-uma-particularidade-rara-ate-no-mundo-da-natureza.html
|Internacional
|lesma, australia, lesma gigante, estátua
|2598
|Uma estátua de 20 metros para uma lesma rosa? Cidade australiana planeja homenagem gigante a um animal com uma particularidade rara até no mundo da natureza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516501-uma-estatua-de-20-metros-para-uma-lesma-rosa-cidade-australiana-planeja-homenagem-gigante-a-um-animal-com-uma-particularidade-rara-ate-no-mundo-da-natureza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:27
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516460-video-veja-imagens-da-carreta-envolvida-no-acidente-da-br-040-em-nova-lima.html
|Gerais
|acidente, carreta, veículos, trânsito, vítimas, bh, nova lima, br-040
|1990
|Vídeo: veja imagens da carreta envolvida no acidente da BR-040 em Nova Lima
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516460-video-veja-imagens-da-carreta-envolvida-no-acidente-da-br-040-em-nova-lima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:30
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516478-com-avanco-do-surto-de-sarna-lagoa-santa-suspende-aulas-nas-escolas.html
|Gerais
|SARNA, Sarna humana, SP, SURTO
|5186
|Com avanço do surto de sarna, Lagoa Santa suspende aulas nas escolas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516478-com-avanco-do-surto-de-sarna-lagoa-santa-suspende-aulas-nas-escolas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:32
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516508-analista-aceita-emprego-dos-sonhos-com-salario-10-mil-abaixo-do-atual-apos-oferta-ser-reduzida-duas-vezes.html
|Internacional
|3002
|Analista aceita emprego dos sonhos com salário 10 mil abaixo do atual após oferta ser reduzida duas vezes
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516508-analista-aceita-emprego-dos-sonhos-com-salario-10-mil-abaixo-do-atual-apos-oferta-ser-reduzida-duas-vezes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:39
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516515-vida-util-da-semijoia-depende-do-banho-e-do-uso-explica-diretor-da-rahra.html
|Networking e Negócios
|3117
|Vida útil da semijoia depende do banho e do uso, explica diretor da Rahra
|240145a1-6796-48a9-9c8f-754a6e96821b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:40
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516513-turista-busca-descanso-em-hotel-mas-o-que-estraga-a-estadia-nao-e-o-quarto-a-disputa-por-espreguicadeiras-acaba-rendendo-indenizacao-de-mais-de-rs-5-mil.html
|Turismo
|2032
|Turista busca descanso em hotel, mas o que estraga a estadia não é o quarto: a disputa por espreguiçadeiras acaba rendendo indenização de mais de R$ 5 mil
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516513-turista-busca-descanso-em-hotel-mas-o-que-estraga-a-estadia-nao-e-o-quarto-a-disputa-por-espreguicadeiras-acaba-rendendo-indenizacao-de-mais-de-rs-5-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:41
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516509-stf-reduz-tom-contra-bolsonarismo-apos-1-turno-e-sinaliza-mudanca-de-postura.html
|Política
|flávio bolsonaro, STF, eleições 2026, gilmar mendes, alexandre de moraes, primeiro turno, jair bolsonaro
|2967
|STF reduz tom contra bolsonarismo após 1º turno e sinaliza mudança de postura
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516509-stf-reduz-tom-contra-bolsonarismo-apos-1-turno-e-sinaliza-mudanca-de-postura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:45
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516519-nikolas-ferreira-diz-que-campanha-do-pt-e-ultrapassada-e-mentirosa.html
|Política
|eleição-2026, Nikolas-ferreira, Bolsonaro, entrevista
|1737
|Nikolas Ferreira diz que campanha do PT é 'ultrapassada e mentirosa'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516519-nikolas-ferreira-diz-que-campanha-do-pt-e-ultrapassada-e-mentirosa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516531-agrolend-day-debate-credito-e-futuro-da-distribuicao.html
|Mundo Corporativo
|4234
|Agrolend Day debate crédito e futuro da distribuição
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516531-agrolend-day-debate-credito-e-futuro-da-distribuicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:51
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516489-joao-xxiii-registra-vazamento-de-oxigenio-em-bloco-cirurgico.html
|Gerais
|1297
|João XXIII registra vazamento de oxigênio em bloco cirúrgico
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516489-joao-xxiii-registra-vazamento-de-oxigenio-em-bloco-cirurgico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516532-dia-nacional-de-prevencao-a-obesidade-serve-de-alerta.html
|Mundo Corporativo
|7828
|Dia Nacional de Prevenção à Obesidade serve de alerta
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516532-dia-nacional-de-prevencao-a-obesidade-serve-de-alerta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516533-projeto-menina-moca-mulher-promove-evento-de-outubro-rosa.html
|Mundo Corporativo
|5156
|Projeto Menina Moça Mulher promove evento de Outubro Rosa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516533-projeto-menina-moca-mulher-promove-evento-de-outubro-rosa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516534-yyforce-inaugura-centro-de-robotica-de-singapura-para-avancar-o-treinamento-de-humanoides-e-a-implementacao-de-robos-de-servico.html
|Mundo Corporativo
|14855
|YYForce Inaugura Centro de Robótica de Singapura para Avançar o Treinamento de Humanoides e a Implementação de Robôs de Serviço
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516534-yyforce-inaugura-centro-de-robotica-de-singapura-para-avancar-o-treinamento-de-humanoides-e-a-implementacao-de-robos-de-servico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516535-credito-de-carbono-de-alta-qualidade-sobe-75-diz-msci.html
|Mundo Corporativo
|6448
|Crédito de carbono de alta qualidade sobe 75%, diz MSCI
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516535-credito-de-carbono-de-alta-qualidade-sobe-75-diz-msci.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516536-obesidade-e-lipedema-exigem-cuidado-para-alem-da-balanca.html
|Mundo Corporativo
|7564
|Obesidade e lipedema exigem cuidado para além da balança
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516536-obesidade-e-lipedema-exigem-cuidado-para-alem-da-balanca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516537-tireoide-pode-estar-por-tras-de-infertilidade-e-lipedema.html
|Mundo Corporativo
|7602
|Tireoide pode estar por trás de infertilidade e lipedema
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516537-tireoide-pode-estar-por-tras-de-infertilidade-e-lipedema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516538-thermas-acqualinda-inicia-venda-de-passaporte-vitalicio.html
|Mundo Corporativo
|7416
|Thermas Acqualinda inicia venda de passaporte vitalício
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516538-thermas-acqualinda-inicia-venda-de-passaporte-vitalicio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 14:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516539-como-a-dublagem-nasce-e-amplia-o-acesso-ao-audiovisual.html
|Mundo Corporativo
|5033
|Como a dublagem nasce e amplia o acesso ao audiovisual
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516539-como-a-dublagem-nasce-e-amplia-o-acesso-ao-audiovisual.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:09
|BBC Geral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516497-o-que-flavio-e-lula-propoem-sobre-a-jornada-6x1-e-outras-escalas-de-trabalho.html
|Política
|6x1, Câmara dos Deputados, Escala 6x1, fim da escala 6x, lula, flávio bolsonaro, eleicoes-2026
|7592
|O que Flávio e Lula propõem sobre a jornada 6x1 e outras escalas de trabalho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516497-o-que-flavio-e-lula-propoem-sobre-a-jornada-6x1-e-outras-escalas-de-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:09
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516553-nikolas-ferreira-janja-ter-me-chamado-de-pia-de-bosta-foi-a-cereja-do-bolo-agradeco-a-primeira-dama.html
|Política
|eleição-2026, Nikolas-ferreira, Janja
|1191
|Nikolas Ferreira: 'Janja ter me chamado de piá de bosta foi a cereja do bolo, agradeço a primeira-dama'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516553-nikolas-ferreira-janja-ter-me-chamado-de-pia-de-bosta-foi-a-cereja-do-bolo-agradeco-a-primeira-dama.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:12
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7516558-a-mesa-de-jantar-tradicional-ocupa-espaco-demais-alternativas-para-apartamentos-pequenos-propoem-outra-forma-de-organizar-as-refeicoes-sem-apertar-a-sala.html
|Casa e Decoração
|Casa e Decoração, Casa
|3408
|A mesa de jantar tradicional ocupa espaço demais? Alternativas para apartamentos pequenos propõem outra forma de organizar as refeições sem apertar a sala
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7516558-a-mesa-de-jantar-tradicional-ocupa-espaco-demais-alternativas-para-apartamentos-pequenos-propoem-outra-forma-de-organizar-as-refeicoes-sem-apertar-a-sala.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:15
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7516560-video-macaco-pula-e-morde-pescoco-de-torcedor-em-jogo-entre-selecoes.html
|Esportes
|2400
|Vídeo: macaco pula e morde pescoço de torcedor em jogo entre seleções
|https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/07/video-macaco-pula-torcedor-morde-pescoco-durante-jogo-selecoes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:24
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516566-clausulas-petreas-o-que-sao-e-como-elas-protegem-os-seus-direitos.html
|Política
|Constituição, Cláusulas pétreas, Eleições, Leis
|2936
|Cláusulas pétreas: o que são e como elas protegem os seus direitos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516566-clausulas-petreas-o-que-sao-e-como-elas-protegem-os-seus-direitos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:27
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516570-nikolas-quer-pautar-impeachment-de-moraes-dino-e-fachin.html
|Política
|nikolas, moraes, fachin, dino, stf
|1589
|Nikolas quer pautar impeachment de Moraes, Dino e Fachin
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516570-nikolas-quer-pautar-impeachment-de-moraes-dino-e-fachin.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516572-mais-de-900-incidentes-bando-de-macacos-agressivos-aterroriza-moradores-e-provoca-caos-em-ruas-de-cidade-do-japao.html
|Galeria
|6
|Mais de 900 incidentes: bando de macacos agressivos aterroriza moradores e provoca caos em ruas de cidade do Japão
|https://www.flipar.com.br/?p=691191
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:29
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516543-carreta-teria-perdido-os-freios-e-provocado-engavetamento-na-br-040.html
|Gerais
|Acidente, BR-040, engavetamento, PRF, vítimas , minas gerais, grande bh
|2085
|Carreta teria perdido os freios e provocado engavetamento na BR-040
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516543-carreta-teria-perdido-os-freios-e-provocado-engavetamento-na-br-040.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516459-rompimento-do-prepucio-por-que-isso-pode-acontecer-e-quando-se-preocupar.html
|Bem viver
|4224
|Rompimento do prepúcio: por que isso pode acontecer e quando se preocupar?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516459-rompimento-do-prepucio-por-que-isso-pode-acontecer-e-quando-se-preocupar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:33
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516546-o-que-se-sabe-sobre-a-dinamica-do-acidente-na-br-040.html
|Gerais
|Acidente, Br-040
|2637
|O que se sabe sobre a dinâmica do acidente na BR-040
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516546-o-que-se-sabe-sobre-a-dinamica-do-acidente-na-br-040.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:36
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516576-telas-na-infancia-fala-de-medico-sobre-possiveis-alteracoes-no-desenvolvimento-acende-alerta-mas-o-que-as-evidencias-permitem-concluir-exige-atencao.html
|Internacional
|crianças, telas, estudo
|2224
|Telas na infância: fala de médico sobre possíveis alterações no desenvolvimento acende alerta, mas o que as evidências permitem concluir exige atenção
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516576-telas-na-infancia-fala-de-medico-sobre-possiveis-alteracoes-no-desenvolvimento-acende-alerta-mas-o-que-as-evidencias-permitem-concluir-exige-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:37
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516582-busco-lanca-rotas-de-sao-paulo-para-joinville-e-itajai-com-operacao-da-catarinense.html
|Networking e Negócios
|5744
|BusCo lança rotas de São Paulo para Joinville e Itajaí com operação da Catarinense
|aff1625e-bb88-4bab-b445-9f81d622f56c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:39
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516578-para-o-povo-trabalhador-protecao-para-o-bandido-prisao-diz-lula.html
|Política
|lula, eleicoes-2026, pt, pec, seguranca-publica
|1515
|‘Para o povo trabalhador, proteção; para o bandido, prisão’, diz Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516578-para-o-povo-trabalhador-protecao-para-o-bandido-prisao-diz-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516585-bucardo-o-animal-extinto-que-voltou-a-vida-por-alguns-minutos.html
|Galeria
|6
|Bucardo: o animal extinto que voltou à vida por alguns minutos
|https://www.flipar.com.br/?p=691142&preview=true&preview_id=691142
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516586-marca-de-sucesso-yopa-deixou-saudade-conheca-sua-historia.html
|Galeria
|6
|Marca de sucesso, Yopa deixou saudade: conheça sua história
|https://www.flipar.com.br/?p=691159&preview=true&preview_id=691159
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:43
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516590-nikolas-nega-mudanca-na-constituicao-mas-faz-ressalva-so-para-o-bem-do-povo.html
|Política
|Bolsonaro, eleição 2026, constituição , Nikolas Ferreira
|2526
|Nikolas nega mudança na Constituição, mas faz ressalva: 'só para o bem do povo'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516590-nikolas-nega-mudanca-na-constituicao-mas-faz-ressalva-so-para-o-bem-do-povo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:44
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516565-joia-de-minas-datas-vive-clima-de-euforia-apos-ser-citada-por-cleitinho.html
|Turismo
|Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, datas, Turismo
|4169
|Joia de Minas: Datas vive clima de euforia após ser citada por Cleitinho
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7516565-joia-de-minas-datas-vive-clima-de-euforia-apos-ser-citada-por-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:48
|Larissa Leone*,Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516552-caminhao-guincho-evitou-tragedia-maior-diz-motorista-que-estava-na-br-040.html
|Gerais
|Acidente, Br-040, Caminhão, Carreta, minas gerais, grande bh
|1568
|Caminhão guincho evitou tragédia maior, diz motorista que estava na BR-040
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516552-caminhao-guincho-evitou-tragedia-maior-diz-motorista-que-estava-na-br-040.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:50
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516601-casal-com-seis-filhos-gasta-ate-7-mil-euros-por-mes-mas-compras-de-ate-400-euros-por-semana-ajudam-a-explicar-por-que-a-familia-ja-comeca-o-mes-no-vermelho.html
|Internacional
|inflação, Espanha, Andaluzia, custo de vida
|2131
|Casal com seis filhos gasta até 7 mil euros por mês, mas compras de até 400 euros por semana ajudam a explicar por que a família já começa o mês no vermelho
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7516601-casal-com-seis-filhos-gasta-ate-7-mil-euros-por-mes-mas-compras-de-ate-400-euros-por-semana-ajudam-a-explicar-por-que-a-familia-ja-comeca-o-mes-no-vermelho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:50
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516602-faculdade-emprego-e-casa-propria-ainda-definem-a-vida-adulta-a-cantora-alaska-questiona-esse-roteiro-e-coloca-as-expectativas-dos-jovens-no-centro-da-conversa.html
|Cultura
|Cultura, Celebridade, Famosos
|2870
|Faculdade, emprego e casa própria ainda definem a vida adulta? A cantora Alaska questiona esse roteiro e coloca as expectativas dos jovens no centro da conversa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516602-faculdade-emprego-e-casa-propria-ainda-definem-a-vida-adulta-a-cantora-alaska-questiona-esse-roteiro-e-coloca-as-expectativas-dos-jovens-no-centro-da-conversa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516605-kayak-revela-alternativas-brasileiras-a-destinos-de-famosos.html
|Mundo Corporativo
|6281
|KAYAK revela alternativas brasileiras a destinos de famosos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516605-kayak-revela-alternativas-brasileiras-a-destinos-de-famosos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:55
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516606-leila-ferreira-fala-sobre-cartas-no-dia-mundial-dos-correios.html
|Mundo Corporativo
|1749
|Leila Ferreira fala sobre cartas no Dia Mundial dos Correios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516606-leila-ferreira-fala-sobre-cartas-no-dia-mundial-dos-correios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:55
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516607-feres-chaddad-promove-o-neuro-university-summit-2026.html
|Mundo Corporativo
|5690
|Feres Chaddad promove o Neuro University Summit 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516607-feres-chaddad-promove-o-neuro-university-summit-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:55
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516608-acceleronix-e-valid-levam-gestao-de-esim-sgp-32-com-hospedagem-local-ao-brasil.html
|Mundo Corporativo
|4814
|Acceleronix e Valid levam gestão de eSIM SGP.32 com hospedagem local ao Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516608-acceleronix-e-valid-levam-gestao-de-esim-sgp-32-com-hospedagem-local-ao-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:55
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516609-mercado-de-ensino-experiencial-crescera-185-ate-2032.html
|Mundo Corporativo
|4936
|Mercado de ensino experiencial crescerá 18,5% até 2032
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516609-mercado-de-ensino-experiencial-crescera-185-ate-2032.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 15:55
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516610-tecban-inaugura-primeiro-espaco-banco24horas-em-cuiaba.html
|Mundo Corporativo
|3226
|Tecban inaugura primeiro Espaço Banco24Horas em Cuiabá
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516610-tecban-inaugura-primeiro-espaco-banco24horas-em-cuiaba.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:03
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7516612-messi-homenagem-com-drones-tem-erro-bizarro-e-revolta-torcedores.html
|Esportes
|2877
|Messi: homenagem com drones tem erro bizarro e revolta torcedores
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/07/messi-homenagem-drones-erro-bizarro-revolta-torcedores/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:15
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7516623-despedida-de-messi-jovem-e-flagrada-pelas-cameras-e-atitude-viraliza-nas-redes.html
|Esportes
|2602
|Despedida de Messi: jovem é flagrada pelas câmeras e atitude viraliza nas redes
|https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/07/despedida-messi-jovem-flagrada-cameras-cena-viraliza-redes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:15
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516624-marinho-poe-o-comando-do-senado-na-vitrine-mas-o-plano-pode-ser-outro-entenda.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3098
|Marinho põe o comando do Senado na vitrine, mas o plano pode ser outro. Entenda
|https://platobr.com.br/marinho-poe-o-comando-do-senado-na-vitrine-mas-o-plano-pode-ser-outro-entenda
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:19
|Melissa Hogenboom - BBC Future
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516591-bela-e-poderosa-por-que-todos-nos-precisamos-da-gordura-corporal.html
|Bem viver
|Gordura Corporal
|11808
|'Bela e poderosa': por que todos nós precisamos da gordura corporal
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckddv8vgqp78o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:22
|Isabela Teixeira da costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516583-20-brasileiras-que-brilharam-na-temporada-de-moda-internacional.html
|Feminino & Masculino
|Moda, Modelos, Fashion week, sucesso, brasileiras
|11682
|20 brasileiras que brilharam na temporada de moda internacional
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7516583-20-brasileiras-que-brilharam-na-temporada-de-moda-internacional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:30
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516633-atras-de-flavio-bolsonaro-lula-admite-falhas-na-campanha-e-avalia-mudancas.html
|Política
|eleições, Segundo Turno, presidência da República, Lula, campanha, mudança
|2335
|Atrás de Flávio Bolsonaro, Lula admite falhas na campanha e avalia mudanças
|https://www.tupi.fm/eleicoes/atras-de-flavio-bolsonaro-lula-admite-falhas-na-campanha-e-avalia-mudancas/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:37
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516636-fala-de-flavio-sobre-constituicao-gera-reacao-de-ana-elisa-golpe.html
|Política
|eleição-2026, Constituição, bolsonaro, Ena-Elisa, ditadura militar:
|3214
|Fala de Flávio sobre Constituição gera reação de Ana Elisa: 'Golpe'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516636-fala-de-flavio-sobre-constituicao-gera-reacao-de-ana-elisa-golpe.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:37
|Cauê Siwek*,Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516499-acidente-na-br-040-testemunha-diz-que-carreta-estava-a-mais-de-100-km-h.html
|Gerais
|carreta, acidente, br-040, fé, veículo, rodovia, nova lima, bh
|2141
|Acidente na BR-040: testemunha diz que carreta estava a mais de 100 km/h
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516499-acidente-na-br-040-testemunha-diz-que-carreta-estava-a-mais-de-100-km-h.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:39
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516639-o-que-flavio-bolsonaro-disse-em-reuniao-com-a-bancada-ruralista.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1636
|O que Flávio Bolsonaro disse em reunião com a bancada ruralista
|https://platobr.com.br/76186-2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:46
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516642-canais-do-whatsapp-como-a-ferramenta-molda-a-politica-brasileira.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, WhatsApp
|3140
|Canais do WhatsApp: como a ferramenta molda a política brasileira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516642-canais-do-whatsapp-como-a-ferramenta-molda-a-politica-brasileira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 16:49
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516649-eleicoes-2026-mapa-inedito-revela-cidades-decisivas-para-lula-e-flavio-bolsonaro-e-mapeia-votos-brancos-nulos-abstencoes-e-eleitores-de-candidatos-derrotados-no-1-turno.html
|Política
|voto, branco, nulo, eleições 2026, onde dá pra conversar
|64
|Eleições 2026: mapa inédito revela cidades decisivas para Lula e Flávio Bolsonaro e mapeia votos brancos, nulos, abstenções e eleitores de candidatos derrotados no 1º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516649-eleicoes-2026-mapa-inedito-revela-cidades-decisivas-para-lula-e-flavio-bolsonaro-e-mapeia-votos-brancos-nulos-abstencoes-e-eleitores-de-candidatos-derrotados-no-1-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516620-transtornos-alimentares-em-jovens-o-corpo-diz-o-que-as-palavras-nao-podem.html
|Bem viver
|Adolescência, Alimentação, Corpo, Transtornos alimentares
|5002
|Transtornos alimentares em jovens: o corpo diz o que as palavras não podem
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516620-transtornos-alimentares-em-jovens-o-corpo-diz-o-que-as-palavras-nao-podem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:08
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516645-tce-mg-suspende-aumento-de-pedagio-a-pedido-de-cleitinho.html
|Política
|Contrato, Pedágio, Rodovias
|2159
|TCE-MG suspende aumento de pedágio a pedido de Cleitinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516645-tce-mg-suspende-aumento-de-pedagio-a-pedido-de-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:09
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516665-iv-charger-transforma-vagas-em-negocio-com-recarga-eletrica.html
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|IV Charger transforma vagas em negócio com recarga elétrica
|082f2d3d-3580-445b-a743-26db3f84f863
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:15
|Agência Fapesp
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516631-mecanismo-da-energia-rapida-a-celulas-de-defesa-no-inicio-de-infeccoes.html
|Bem viver
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|Mecanismo dá energia rápida a células de defesa no início de infecções
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516631-mecanismo-da-energia-rapida-a-celulas-de-defesa-no-inicio-de-infeccoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:17
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516674-dolar-a-rs-5-depois-da-eleicao-o-importador-deve-comprar-agora-ou-esperar-o-segundo-turno.html
|Networking e Negócios
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|Dólar a R$ 5 depois da eleição: o importador deve comprar agora ou esperar o segundo turno?
|7fa61051-87be-4871-ae0b-188ecf62d707
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:29
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516683-a-minas-de-cleitinho-tem-adelia-prado-datas-e-arroz-com-ovo.html
|Política
|Política, cleitinho-azevedo, eleicoes-2026, Divinópolis
|3547
|A Minas de Cleitinho tem Adélia Prado, Datas e arroz com ovo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516683-a-minas-de-cleitinho-tem-adelia-prado-datas-e-arroz-com-ovo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:35
|Raphael Pati
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516685-senado-retoma-segunda-sessao-para-discutir-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|Escala 6x1, Senado, pec, eleicoes-2026
|2219
|Senado retoma segunda sessão para discutir fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516685-senado-retoma-segunda-sessao-para-discutir-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516700-com-avanco-da-ia-copyleaks-expande-sua-atuacao-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|7602
|Com avanço da IA, Copyleaks expande sua atuação no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516700-com-avanco-da-ia-copyleaks-expande-sua-atuacao-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:53
|Raphael Pati
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516693-em-video-lula-ironiza-posicao-de-flavio-sobre-6x1-como-ele-vai-votar.html
|Política
|Escala 6x1, pec, lula, jornada de trabalho, flávio bolsonaro, eleicoes-2026
|2356
|Em vídeo, Lula ironiza posição de Flávio sobre 6x1: 'Como ele vai votar?'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516693-em-video-lula-ironiza-posicao-de-flavio-sobre-6x1-como-ele-vai-votar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:53
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516697-br-040-tem-todas-as-faixas-liberadas-apos-acidente-em-nova-lima.html
|Gerais
|Acidente, Belo, Br, Br-040, Carreta, De, Horizonte
|1494
|BR-040 tem todas as faixas liberadas após acidente em Nova Lima
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516697-br-040-tem-todas-as-faixas-liberadas-apos-acidente-em-nova-lima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516701-terceirizacao-impulsiona-o-futuro-da-prospeccao-sdr.html
|Mundo Corporativo
|3868
|Terceirização impulsiona o futuro da prospecção SDR
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516701-terceirizacao-impulsiona-o-futuro-da-prospeccao-sdr.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516703-rivercell-inicia-projeto-com-investimento-de-uss-25-milhoes-para-desenvolver-plataformas-de-dados-e-modelos-de-ia-que-preveem-como-as-celulas-humanas-respondem-ao-tratamento.html
|Mundo Corporativo
|10286
|Rivercell inicia projeto com investimento de US$ 25 milhões para desenvolver plataformas de dados e modelos de IA que preveem como as células humanas respondem ao tratamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516703-rivercell-inicia-projeto-com-investimento-de-uss-25-milhoes-para-desenvolver-plataformas-de-dados-e-modelos-de-ia-que-preveem-como-as-celulas-humanas-respondem-ao-tratamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 17:55
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516704-planos-empresariais-avancam-e-bradesco-saude-ganha-espaco.html
|Mundo Corporativo
|7504
|Planos empresariais avançam e Bradesco Saúde ganha espaço
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516704-planos-empresariais-avancam-e-bradesco-saude-ganha-espaco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 18:03
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516568-outback-aposta-em-menu-coreano-e-vai-sortear-viagens-ao-pais-asiatico.html
|Degusta
|Coreia do Sul, Outback, Sabores, coreanos, promoção
|2266
|Outback aposta em menu coreano e vai sortear viagens ao país asiático
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516568-outback-aposta-em-menu-coreano-e-vai-sortear-viagens-ao-pais-asiatico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 18:07
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516715-voce-prepara-o-bolo-de-cenoura-do-jeito-errado-entenda-a-tecnica-de-aeracao-capaz-de-transformar-uma-massa-pesada-em-um-resultado-muito-fofo.html
|Degusta
|gastronomia, bolo de cenoura, Segredo
|3104
|Você prepara o bolo de cenoura do jeito errado: entenda a técnica de aeração capaz de transformar uma massa pesada em um resultado muito fofo
|https://www.tupi.fm/gastronomia/voce-prepara-o-bolo-de-cenoura-do-jeito-errado-entenda-a-tecnica-de-aeracao-capaz-de-transformar-uma-massa-pesada-em-um-resultado-muito-fofo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 18:11
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516722-telemedicina-nao-e-plano-de-saude-o-que-a-ans-diz-e-o-que-o-consumidor-deve-checar-antes-de-pagar.html
|Networking e Negócios
|3895
|Telemedicina não é plano de saúde: o que a ANS diz e o que o consumidor deve checar antes de pagar
|ff6604ec-bdd6-4177-8cae-6bd146d52601
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 18:11
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516638-com-241-casos-de-sarna-e-aulas-suspensas-lagoa-santa-alerta-sobre-contagio.html
|Gerais
|aulas, sarna, suspensão, escola, doença, transmissão, educação, saúde, lagoa santa, bh
|4378
|Com 241 casos de sarna e aulas suspensas, Lagoa Santa alerta sobre contágio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516638-com-241-casos-de-sarna-e-aulas-suspensas-lagoa-santa-alerta-sobre-contagio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 18:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516676-mitos-e-verdades-sobre-a-formula-infantil-de-primeira-infancia.html
|Bem viver
|mitos e verdades, aleitamento, fórmula infantil, primeira infância
|3878
|Mitos e verdades sobre a fórmula infantil de primeira infância
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516676-mitos-e-verdades-sobre-a-formula-infantil-de-primeira-infancia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 18:21
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516716-debate-sobre-menopausa-na-america-latina-amplia-acesso-a-informacao.html
|Bem viver
|Acesso
|4474
|Debate sobre menopausa na América Latina amplia acesso à informação
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516716-debate-sobre-menopausa-na-america-latina-amplia-acesso-a-informacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 18:22
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516712-como-vai-ser-a-transicao-entre-os-governos-simoes-e-cleitinho.html
|Política
|Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, mateus-simoes
|4585
|Como vai ser a transição entre os governos Simões e Cleitinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516712-como-vai-ser-a-transicao-entre-os-governos-simoes-e-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 18:47
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516750-com-ana-elisa-lula-promete-ampliar-campanha-digital-e-vencer-flavio-em-mg.html
|Política
|Ana Elisa, Lula, PT, minas-gerais, eleicoes-2026
|1256
|Com Ana Elisa, Lula promete ampliar campanha digital e vencer Flávio em MG
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516750-com-ana-elisa-lula-promete-ampliar-campanha-digital-e-vencer-flavio-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:03
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516759-transicao-para-a-menopausa-terapia-hormonal-impacta-saude-cardiovascular.html
|Bem viver
|Brasil, Estudo, Ginecologia, Medicina, Menopausa, Mulheres, Ondas de calor
|2323
|Transição para a menopausa: terapia hormonal impacta saúde cardiovascular
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516759-transicao-para-a-menopausa-terapia-hormonal-impacta-saude-cardiovascular.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:11
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516767-nunes-marques-julgara-revisao-da-condenacao-de-jair-bolsonaro-apos-segundo-turno-para-evitar-interferencia-no-processo-eleitoral.html
|Política
|nunes marques, stf, jair bolsonaro, defesa, suspensão, pena
|1975
|Nunes Marques julgará revisão da condenação de Jair Bolsonaro após segundo turno para evitar interferência no processo eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516767-nunes-marques-julgara-revisao-da-condenacao-de-jair-bolsonaro-apos-segundo-turno-para-evitar-interferencia-no-processo-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:13
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516763-flavio-sobre-bolsonaro-vai-subir-a-rampa-e-colocar-a-faixa-no-filho-dele.html
|Política
|flavio-bolsonaro, jair-bolsonaro, bolsonaro, eleicoes-2026, palacio-do-planalto
|1329
|Flávio sobre Bolsonaro: 'Vai subir a rampa e colocar a faixa no filho dele'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516763-flavio-sobre-bolsonaro-vai-subir-a-rampa-e-colocar-a-faixa-no-filho-dele.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:15
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516769-luiz-carlos-sa-estreia-na-carreira-solo-as-vesperas-de-completar-81-anos.html
|Cultura
|Caçador de Mim, música
|5521
|Luiz Carlos Sá estreia na carreira solo às vésperas de completar 81 anos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516769-luiz-carlos-sa-estreia-na-carreira-solo-as-vesperas-de-completar-81-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:18
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516719-vacina-mineira-contra-a-malaria-tem-testes-em-humanos-aprovados-pela-anvisa.html
|Gerais
|Autorização, Humano, País, vacina, anvisa
|5306
|Vacina mineira contra a malária tem testes em humanos aprovados pela Anvisa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516719-vacina-mineira-contra-a-malaria-tem-testes-em-humanos-aprovados-pela-anvisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:24
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516772-celina-leao-e-a-campanha-com-bolsonaristas-pelo-voto-certo-na-urna.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1846
|Celina Leão e a campanha com bolsonaristas pelo voto ‘certo’ na urna
|https://platobr.com.br/celina-leao-e-a-campanha-com-bolsonaristas-pelo-voto-certo-na-urna
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:30
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516721-belotur-expande-experiencias-do-menuuh-em-bh-confira-as-novidades.html
|Gerais
|Belotur, Sebrae, Turismo, empreendedores, gastronomia
|22
|Belotur expande experiências do Menuuh em BH; confira as novidades
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516721-belotur-expande-experiencias-do-menuuh-em-bh-confira-as-novidades.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516765-bh-professor-confessa-que-pediu-video-intimo-a-aluno-de-escola-no-barreiro.html
|Gerais
|assédio sexual, Minas Gerais
|1533
|BH: professor confessa que pediu vídeo íntimo a aluno de escola no Barreiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516765-bh-professor-confessa-que-pediu-video-intimo-a-aluno-de-escola-no-barreiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:31
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516773-globo-define-datas-de-entrevistas-com-lula-e-flavio-e-confirma-debate.html
|Política
|Debate, Flávio Bolsonaro, lula, eleicoes-2026, globo
|920
|Globo define datas de entrevistas com Lula e Flávio e confirma debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516773-globo-define-datas-de-entrevistas-com-lula-e-flavio-e-confirma-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:36
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516779-lotofacil-3799-quina-7137-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-7-10.html
|Nacional
|Caixa, Dia de sorte, Loteria, Loterias, Lotofácil, Quina
|6171
|Lotofácil 3799, Quina 7137, e mais: confira os números sorteados (7/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516779-lotofacil-3799-quina-7137-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-7-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:37
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516782-nova-temporada-de-dragon-ball-estreia-no-brasil-veja-onde-assistir.html
|Cultura
|6067
|Nova temporada de Dragon Ball estreia no Brasil; veja onde assistir
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516782-nova-temporada-de-dragon-ball-estreia-no-brasil-veja-onde-assistir.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516784-ltm-ampliou-sua-colaboracao-com-o-google-cloud-para-ajudar-a-acelerar-a-adocao-em-larga-escala-do-gemini-enterprise.html
|Mundo Corporativo
|5371
|LTM ampliou sua colaboração com o Google Cloud para ajudar a acelerar a adoção em larga escala do Gemini Enterprise
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516784-ltm-ampliou-sua-colaboracao-com-o-google-cloud-para-ajudar-a-acelerar-a-adocao-em-larga-escala-do-gemini-enterprise.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:41
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516786-macadamia-pequena-noz-reune-beneficios-para-a-saude-e-a-beleza.html
|Galeria
|6
|Macadâmia: pequena noz reúne benefícios para a saúde e a beleza
|https://www.flipar.com.br/?p=691158&preview=true&preview_id=691158
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:54
|Thiago Prata
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516496-video-musicos-mineiros-falam-da-importancia-de-reign-in-blood-do-slayer.html
|Cultura
|Slayer, BH, metal
|1443
|Vídeo: músicos mineiros falam da importância de 'Reign in blood', do Slayer
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516496-video-musicos-mineiros-falam-da-importancia-de-reign-in-blood-do-slayer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 19:57
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516794-partido-de-cleitinho-republicanos-declara-apoio-a-flavio-no-segundo-turno.html
|Política
|Cleitinho Azevedo, Flávio, Flávio Bolsonaro, republicanos, eleicoes-2026
|410
|Partido de Cleitinho, Republicanos declara apoio a Flávio no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516794-partido-de-cleitinho-republicanos-declara-apoio-a-flavio-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 20:11
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516804-se-eu-fosse-voce-3-estreia-com-o-desafio-de-manter-o-sucesso-da-franquia.html
|Cultura
|Glória Pires, Se eu fosse você, tony ramos, cleo pires, Cinema
|4667
|'Se eu fosse você 3' estreia com o desafio de manter o sucesso da franquia
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516804-se-eu-fosse-voce-3-estreia-com-o-desafio-de-manter-o-sucesso-da-franquia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 20:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516816-em-plena-metropole-sao-paulo-guarda-o-maior-cafezal-urbano-do-planeta-urbano-do-mundo-fica-no-brasil.html
|Galeria
|6
|Em plena metrópole, São Paulo guarda o maior cafezal urbano do planeta urbano do mundo fica no Brasil
|https://www.flipar.com.br/?p=691045&preview=true&preview_id=691045
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 20:38
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516807-reitor-da-unimontes-e-reconduzido-para-segundo-mandato.html
|Gerais
|REITOR
|3423
|Reitor da Unimontes é reconduzido para segundo mandato
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516807-reitor-da-unimontes-e-reconduzido-para-segundo-mandato.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 20:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516822-alta-conscientizacao-baixa-adocao-uma-nova-pesquisa-mostra-que-quase-metade-dos-profissionais-de-seguranca-ainda-depende-de-senhas.html
|Mundo Corporativo
|9133
|Alta conscientização, baixa adoção: uma nova pesquisa mostra que quase metade dos profissionais de segurança ainda depende de senhas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516822-alta-conscientizacao-baixa-adocao-uma-nova-pesquisa-mostra-que-quase-metade-dos-profissionais-de-seguranca-ainda-depende-de-senhas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 20:54
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516823-cleitinho-vou-ate-o-fim-contra-a-escala-6x1.html
|Política
|Escala 6x1, fim da escala 6x1, cleitinho, senado
|2258
|Cleitinho: ‘Vou até o fim contra a escala 6x1’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516823-cleitinho-vou-ate-o-fim-contra-a-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 21:15
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516805-surto-de-sarna-faz-cidade-mineira-suspender-festa-de-dia-das-criancas.html
|Gerais
|SARNA, SAÚDE, SURTO
|3731
|Surto de sarna faz cidade mineira suspender festa de Dia das Crianças
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516805-surto-de-sarna-faz-cidade-mineira-suspender-festa-de-dia-das-criancas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 21:36
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516840-nikolas-debocha-de-video-de-lula-faz-mais.html
|Política
|Lula, Nikolas Ferreira, nikolas, eleicoes-2026, pt, pl
|1559
|Nikolas debocha de vídeo de Lula: ‘Faz mais’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516840-nikolas-debocha-de-video-de-lula-faz-mais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 21:47
|Gabriel Botelho - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516834-filho-diz-que-joga-bola-com-seu-chico-e-mae-descobre-ser-chico-buarque.html
|Cultura
|CHICO BUARQUE
|70
|Filho diz que joga bola com "Seu Chico", e mãe descobre ser Chico Buarque
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516834-filho-diz-que-joga-bola-com-seu-chico-e-mae-descobre-ser-chico-buarque.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 21:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516852-forca-aerea-do-paraguai-adota-cessna-skycourier-para-operacoes-multimissao.html
|Mundo Corporativo
|7708
|Força Aérea do Paraguai adota Cessna SkyCourier para Operações Multimissão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516852-forca-aerea-do-paraguai-adota-cessna-skycourier-para-operacoes-multimissao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 22:20
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516860-agencia-justifica-reajuste-de-pedagio-procedimento-padrao.html
|Política
|Reajuste
|3628
|Agência justifica reajuste de pedágio em Minas: "Procedimento padrão"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516860-agencia-justifica-reajuste-de-pedagio-procedimento-padrao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 22:46
|Gabriela Matina
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516869-mexicana-e-chinesa-lideram-apostas-do-nobel-que-sai-nesta-quinta-8-10.html
|Cultura
|literatura, Nobel, Academia Sueca
|2981
|Mexicana e chinesa lideram apostas do Nobel, que sai nesta quinta (8/10)
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516869-mexicana-e-chinesa-lideram-apostas-do-nobel-que-sai-nesta-quinta-8-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 22:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516876-testmu-ai-adiciona-pacotes-de-evidencias-ao-kane-cli-transformando-cada-execucao-de-teste-de-ia-em-um-arquivo-unico-portatil-e-compartilhavel.html
|Mundo Corporativo
|5702
|TestMu AI adiciona pacotes de evidências ao Kane CLI, transformando cada execução de teste de IA em um arquivo único, portátil e compartilhável
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516876-testmu-ai-adiciona-pacotes-de-evidencias-ao-kane-cli-transformando-cada-execucao-de-teste-de-ia-em-um-arquivo-unico-portatil-e-compartilhavel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 22:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516877-lenovo-anuncia-o-tech-world-na-ces-2027-definindo-a-proxima-era-da-ia-hibrida.html
|Mundo Corporativo
|8306
|Lenovo anuncia o Tech World na CES 2027: Definindo a próxima era da IA ??Híbrida
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516877-lenovo-anuncia-o-tech-world-na-ces-2027-definindo-a-proxima-era-da-ia-hibrida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 22:51
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516872-denunciado-por-estupro-ex-monitor-de-escola-civico-militar-em-mg-e-preso.html
|Gerais
|Crime, Estupro, Polícia
|2194
|Denunciado por estupro, ex-monitor de escola cívico-militar em MG é preso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516872-denunciado-por-estupro-ex-monitor-de-escola-civico-militar-em-mg-e-preso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 23:11
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516886-mega-sena-3068-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-8-10.html
|Nacional
|APOSTAS, Caix, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, MEGA
|3903
|Mega-Sena 3068 e outras loterias: confira os números sorteados (8/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516886-mega-sena-3068-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-8-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 23:23
|Heloísa Von Ah - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7516889-11-cristais-que-voce-deve-evitar-utilizar-em-colares.html
|Horóscopo
|Jóias e Amuletos, Terapia com Cristais, Terapias alternativas
|12327
|11 cristais que você deve evitar utilizar em colares
|https://www.wemystic.com.br/11-cristais-que-voce-deve-evitar-utilizar-em-colares/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-07 23:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516888-mg-idoso-e-preso-acusado-de-estuprar-neta-familia-faz-outras-denuncias.html
|Gerais
|estupro, idoso, neta, Minas Gerais
|763
|MG: idoso é preso acusado de estuprar neta; família faz outras denúncias
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516888-mg-idoso-e-preso-acusado-de-estuprar-neta-familia-faz-outras-denuncias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516943-nova-lei-em-bh-garante-mais-seguranca-aos-profissionais-de-limpeza-urbana.html
|Gerais
|gari, limpeza urbana, segurança, pbh, bh
|2373
|Nova lei em BH garante mais segurança aos profissionais de limpeza urbana
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516943-nova-lei-em-bh-garante-mais-seguranca-aos-profissionais-de-limpeza-urbana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516947-carnaval-de-bh-inscricoes-para-a-corte-momesca-sao-prorrogadas.html
|Gerais
|carnaval 2027, carnaval, bh, corte momesca
|2712
|Carnaval de BH: inscrições para a Corte Momesca são prorrogadas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516947-carnaval-de-bh-inscricoes-para-a-corte-momesca-sao-prorrogadas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516978-justica-garante-indenizacao-a-motociclista-que-bateu-em-caminhao-parado.html
|Gerais
|justiça, tjmg, conselheiro lafaiete, lmg-844, minas gerais, indenização
|3009
|Justiça garante indenização a motociclista que bateu em caminhão parado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516978-justica-garante-indenizacao-a-motociclista-que-bateu-em-caminhao-parado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517010-rodoviaria-de-bh-tera-400-viagens-extras-para-receber-270-mil-pessoas-no-feriadao.html
|Gerais
|feriado, nossa senhora aparecida, semana das crianças, rodoviária bh, bh
|2664
|Rodoviária de BH terá 400 viagens extras para receber 270 mil pessoas no feriadão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517010-rodoviaria-de-bh-tera-400-viagens-extras-para-receber-270-mil-pessoas-no-feriadao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517084-diamantina-cria-memorial-da-musica-para-eternizar-seculos-de-tradicao.html
|Gerais
|diamantina, cultura, música, vesperata, minas gerais
|2489
|Diamantina cria Memorial da Música para eternizar séculos de tradição
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517084-diamantina-cria-memorial-da-musica-para-eternizar-seculos-de-tradicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517120-obras-alteram-transito-e-onibus-na-estacao-metro-eldorado-no-feriado.html
|Gerais
|estação eldorado, mobilidade urbana, transporte coletivo, copasa, contagem
|2052
|Obras alteram trânsito e ônibus na Estação Metrô Eldorado no feriado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517120-obras-alteram-transito-e-onibus-na-estacao-metro-eldorado-no-feriado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517139-prf-reforca-fiscalizacao-em-rodovias-de-minas-durante-feriado-prolongado.html
|Gerais
|feriado, nossa senhora aparecida, prf, minas gerais
|3321
|PRF reforça fiscalização em rodovias de Minas durante feriado prolongado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517139-prf-reforca-fiscalizacao-em-rodovias-de-minas-durante-feriado-prolongado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517153-justica-mantem-pena-de-345-anos-de-reclusao-para-autor-de-abusos-em-familia.html
|Gerais
|estupro de vulnerável, estupro, violência familiar, minas gerais
|2751
|Justiça mantém pena de 345 anos de reclusão para autor de abusos em família
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517153-justica-mantem-pena-de-345-anos-de-reclusao-para-autor-de-abusos-em-familia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:04
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516894-o-pedido-da-cupula-do-pl-para-flavio-ter-mais-cuidado-com-o-que-fala-na-reta-final.html
|Política#PlatôBr
|eleicoes-2026, flavio-bolsonaro
|2683
|O pedido da cúpula do PL para Flávio ter mais cuidado com o que fala na reta final
|https://platobr.com.br/apos-fala-sobre-mudanca-na-constituicao-pl-pede-que-flavio-se-contenha-no-discurso
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:05
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516895-ao-tentar-corrigir-rumos-campanha-de-lula-volta-a-falhar-e-a-irritar-petistas.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4159
|Ao tentar corrigir rumos, campanha de Lula volta a falhar e a irritar petistas
|https://platobr.com.br/o-olhar-de-lula-sobre-a-propria-campanha
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:09
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516898-o-indicador-economico-que-sera-uma-pedra-no-sapato-do-proximo-presidente.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2386
|O indicador econômico que será uma pedra no sapato do próximo presidente
|https://platobr.com.br/o-indicador-economico-que-sera-uma-pedra-no-sapato-do-proximo-presidente
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 00:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516900-bentley-systems-anuncia-os-vencedores-do-premio-year-in-infrastructure-2026.html
|Mundo Corporativo
|9318
|Bentley Systems anuncia os vencedores do Prêmio Year in Infrastructure 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516900-bentley-systems-anuncia-os-vencedores-do-premio-year-in-infrastructure-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 01:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516904-guia-michelin-dubai-comemora-5-edicao-com-selecao-quase-duas-vezes-maior-desde-o-seu-lancamento.html
|Mundo Corporativo
|12184
|Guia MICHELIN Dubai Comemora 5ª Edição com Seleção Quase Duas Vezes Maior Desde o Seu Lançamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516904-guia-michelin-dubai-comemora-5-edicao-com-selecao-quase-duas-vezes-maior-desde-o-seu-lancamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 02:00
|ALESSANDRA ARAGÃO
|https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7515337-quando-me-tornei-invisivel.html
|Colunistas#Alessandra Aragão
|invisível, escolhas, responsabilidade
|5247
|Quando me tornei invisível
|https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7515337-quando-me-tornei-invisivel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 02:00
|Paulo Galvão
|https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7516768-ocasos-distintos-de-dois-genios-do-futebol.html
|Colunistas#Dois Toques
|CR7, Messi, Bola de ouro, Portugal, Argentina
|3158
|Ocasos distintos de dois gênios do futebol
|https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7516768-ocasos-distintos-de-dois-genios-do-futebol.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 02:00
|Jaeci Carvalho
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7516777-messi-se-despede-da-selecao-e-a-bola-e-o-mundo-ficam-mais-tristes.html
|Colunistas#Jaeci Carvalho
|ARGENTINA, Copa, Copa do mundo, Despedida, Di, Jogador, Maradona
|3358
|Messi se despede da seleção e a bola e o mundo ficam mais tristes
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7516777-messi-se-despede-da-selecao-e-a-bola-e-o-mundo-ficam-mais-tristes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7516808-caes-ajudam-a-detectar-e-prevenir-o-cancer-de-mama.html
|Colunistas#Anna Marina
|Câncer de Mama, Mama, Outubro Rosa, Cão, Saúde
|2965
|Cães ajudam a detectar e prevenir o câncer de mama
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7516808-caes-ajudam-a-detectar-e-prevenir-o-cancer-de-mama.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7516853-campanha-de-bolsonaro-vive-euforia-enquanto-lula-organiza-contraofensiva.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|eleições, Presidência, Lula, Flávio
|5256
|Campanha de Bolsonaro vive euforia enquanto Lula organiza contraofensiva
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7516853-campanha-de-bolsonaro-vive-euforia-enquanto-lula-organiza-contraofensiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 02:00
|Orion Teixeira
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7516857-cleitinho-vai-a-flavio-cobrar-apoio-na-divida.html
|Colunistas#Orion Teixeira
|Cleitinho, Flávio Bolsonaro
|3700
|Cleitinho vai a Flávio cobrar apoio na dívida
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7516857-cleitinho-vai-a-flavio-cobrar-apoio-na-divida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7516874-governadores-vitoriosos-e-derrotados-em-2026.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|governadores, Cleitinho, Minas
|6928
|Governadores vitoriosos e derrotados em 2026
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7516874-governadores-vitoriosos-e-derrotados-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7516897-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-08-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|Confira a capa do Estado de Minas do dia 08/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7516897-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-08-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 04:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516908-claronav-kolahi-inc-anuncia-certificacao-mdr-da-ue-para-o-sistema-de-navegacao-cirurgica-navient.html
|Mundo Corporativo
|4993
|ClaroNav Kolahi Inc. anuncia certificação MDR da UE para o Sistema de Navegação Cirúrgica Navient
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516908-claronav-kolahi-inc-anuncia-certificacao-mdr-da-ue-para-o-sistema-de-navegacao-cirurgica-navient.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 05:42
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516909-adolescente-de-14-anos-e-baleado-ao-sair-de-padaria-em-bh.html
|Gerais
|BH, adolescente, PM
|2737
|Adolescente de 14 anos é baleado ao sair de padaria em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516909-adolescente-de-14-anos-e-baleado-ao-sair-de-padaria-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 05:58
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516911-fim-da-chuva-em-bh-confira-a-previsao-do-tempo-para-esta-quinta-8.html
|Gerais
|Previsão do Tempo, chuva, calor, bh, defesa-civil, inmet
|1591
|Fim da chuva em BH? Confira a previsão do tempo para esta quinta (8)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516911-fim-da-chuva-em-bh-confira-a-previsao-do-tempo-para-esta-quinta-8.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 06:00
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516881-carrinhos-e-brincadeiras-amenizam-a-tensao-nas-cirurgias-infantis.html
|Gerais
|saúde, hospital, pediatria
|5832
|Carrinhos e brincadeiras amenizam a tensão nas cirurgias infantis
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516881-carrinhos-e-brincadeiras-amenizam-a-tensao-nas-cirurgias-infantis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 06:17
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516912-bh-quase-4-mil-pinos-de-cocaina-sao-encontrados-dentro-de-casa.html
|Gerais
|tráfico-de-drogas, bh, pm, cocaína, maconha, crack
|1237
|BH: quase 4 mil pinos de cocaína são encontrados dentro de casa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516912-bh-quase-4-mil-pinos-de-cocaina-sao-encontrados-dentro-de-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 06:33
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516915-a-fala-de-katia-abreu-que-expos-o-incomodo-no-pt-com-o-esquecimento-de-alckmin.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1539
|A fala de Kátia Abreu que expôs o incômodo no PT com o ‘esquecimento’ de Alckmin
|https://platobr.com.br/a-fala-de-katia-abreu-que-expos-o-incomodo-no-pt-com-o-esquecimento-de-alckmin
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 06:42
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516916-carreta-sai-da-br-381-e-vai-parar-em-trevo-veja-video.html
|Gerais
|acidente-de-transito, br-381, tombamento, minas-gerais
|1219
|Carreta sai da BR-381 e vai parar em trevo; veja vídeo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516916-carreta-sai-da-br-381-e-vai-parar-em-trevo-veja-video.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 07:00
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516778-almg-dos-77-eleitos-20-tem-parentes-na-politica.html
|Política
|4272
|ALMG: dos 77 eleitos, 20 têm parentes na política
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516778-almg-dos-77-eleitos-20-tem-parentes-na-politica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 07:23
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516919-agua-em-excesso-ou-falta-especialistas-alertam-por-que-seguir-uma-meta-fixa-de-hidratacao-infantil-ignora-fatores-essenciais-do-dia-a-dia.html
|Bem viver
|ÁGUA, HIDRATAÇÃO, CALOR, CRIANÇA
|4716
|Água em excesso ou falta: especialistas alertam por que seguir uma meta fixa de hidratação infantil ignora fatores essenciais do dia a dia
|https://www.tupi.fm/saude/agua-em-excesso-ou-falta-especialistas-alertam-por-que-seguir-uma-meta-fixa-de-hidratacao-infantil-ignora-fatores-essenciais-do-dia-a-dia/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 07:28
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516925-oficial-de-justica-e-atropelado-ao-cumprir-mandado-no-santa-lucia-em-bh.html
|Gerais
|Justiça, mandado, atropelamento, BH, PM
|1303
|Oficial de Justiça é atropelado ao cumprir mandado no Santa Lúcia, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516925-oficial-de-justica-e-atropelado-ao-cumprir-mandado-no-santa-lucia-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 07:49
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516932-lula-desafia-flavio-bolsonaro-sobre-fim-da-escala-6x1-veja.html
|Política
|fim da escala 6x1, senado, lula, flavio, economia
|2788
|Lula desafia Flávio Bolsonaro sobre fim da escala 6x1; veja
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516932-lula-desafia-flavio-bolsonaro-sobre-fim-da-escala-6x1-veja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 08:02
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516936-mg-falso-brinde-vira-golpe-e-vitimas-tem-carros-financiados-em-seus-nomes.html
|Gerais
|golpe, polícia-federal, uberlândia, operação
|2073
|MG: falso brinde vira golpe e vítimas têm carros financiados em seus nomes
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516936-mg-falso-brinde-vira-golpe-e-vitimas-tem-carros-financiados-em-seus-nomes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 08:10
|Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516918-oms-lanca-guia-para-enfrentar-obesidade-em-criancas-e-adolescentes.html
|Bem viver
|OMS, obesidade, Crianças e Adolescentes
|3164
|OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/oms-lanca-guia-para-enfrentar-obesidade-em-criancas-e-adolescentes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 08:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516939-sheron-menezzes-recebe-elogios-por-foto-3-2154-do-rg-nas-redes-sociais.html
|Galeria
|6
|Sheron Menezzes recebe elogios por foto 3×4 do RG nas redes sociais
|https://www.flipar.com.br/?p=691324
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 08:21
|Tâmara Freire - repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516917-melhor-investimento-em-saude-pode-evitar-739-mil-mortes-no-brasil.html
|Bem viver
|prevenção, Investimento em Saúde, envelhecimento
|7821
|Melhor investimento em saúde pode evitar 739 mil mortes no Brasil
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/melhor-investimento-em-saude-pode-evitar-739-mil-mortes-no-brasil
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 08:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516949-anne-carson-e-a-ganhadora-do-nobel-de-literatura.html
|Cultura
|LITERATURA, Nobel, nobel de literatura, cultura, Anne Carson
|4874
|Anne Carson é a ganhadora do Nobel de Literatura
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7516949-anne-carson-e-a-ganhadora-do-nobel-de-literatura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 08:27
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516944-explosao-derruba-laje-e-muro-mata-homem-e-atinge-3-carros-em-bh.html
|Gerais
|incêndio, bh, morte, corpo-de-bombeiros
|1703
|Explosão derruba laje e muro, mata homem e atinge 3 carros em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516944-explosao-derruba-laje-e-muro-mata-homem-e-atinge-3-carros-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 08:35
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516940-incendio-atinge-predio-da-ufpe-e-destroi-equipamentos-de-pesquisa.html
|Nacional
|Incêndio, Ufpe, brasil, corpo-de-bombeiros, pernambuco
|3038
|Incêndio atinge prédio da UFPE e destrói equipamentos de pesquisa
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7516940-incendio-atinge-predio-da-ufpe-e-destroi-equipamentos-de-pesquisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 08:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516960-fhc-segue-como-unico-presidente-eleito-no-1-turno-relembre-as-disputas-de-1989-para-ca.html
|Galeria
|6
|FHC segue como único presidente eleito no 1º turno; relembre as disputas de 1989 para cá
|https://www.flipar.com.br/?p=691241
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:00
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516954-dentista-encontra-cranio-infantil-com-conchas-dentro-em-bh.html
|Gerais
|crânio, BH, pmmg, alipio de melo, pcmg
|1214
|Dentista encontra crânio infantil com conchas dentro em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7516954-dentista-encontra-cranio-infantil-com-conchas-dentro-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:01
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516963-grupo-escalada-amplia-operacao-apos-crescer-com-vendedores-digitais.html
|Networking e Negócios
|5911
|Grupo Escalada amplia operação após crescer com vendedores digitais
|79c9208b-fac8-4903-b4bf-a41f5889f4a8
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:06
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516962-flavio-tem-53-dos-votos-validos-contra-47-de-lula-diz-poderdata.html
|Política
|Lula, PODERDATA, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral, eleições 2026, segundo turno
|2015
|Flávio tem 53% dos votos válidos contra 47% de Lula, diz PoderData/Aya
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516962-flavio-tem-53-dos-votos-validos-contra-47-de-lula-diz-poderdata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:11
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516965-qual-e-a-prioridade-da-janja-aparecer-ou-eleger-o-marido.html
|Política
|JANJA, KÁTIA ABREU, LULA, ELEIÇÕES 2026, GERALDO ALCKMIN
|3840
|Qual é a prioridade da Janja, 'aparecer ou eleger o marido?’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516965-qual-e-a-prioridade-da-janja-aparecer-ou-eleger-o-marido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516969-tisha-campbell-fala-sobre-descoberta-do-autismo-aos-57-anos.html
|Galeria
|6
|Tisha Campbell fala sobre descoberta do autismo aos 57 anos
|https://www.flipar.com.br/?p=691334
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7516970-plantas-que-trazem-bem-estar-e-deixam-a-casa-mais-leve-e-acolhedora.html
|Galeria
|6
|Plantas que trazem bem-estar e deixam a casa mais leve e acolhedora
|https://www.flipar.com.br/?p=691162&preview=true&preview_id=691162
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:16
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7516973-fim-da-reeleicao.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder
|3423
|Fim da Reeleição
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7516973-fim-da-reeleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:17
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7516972-enem-2026-confira-as-datas-das-provas-regras-e-novidades-do-exame.html
|Educação
|enem, educacao
|3064
|Enem 2026: confira as datas das provas, regras e novidades do exame
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7516972-enem-2026-confira-as-datas-das-provas-regras-e-novidades-do-exame.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:22
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516920-picada-de-aranha-dentro-de-casa-saiba-identificar-os-sinais-de-alerta-que-indicam-risco-a-saude-e-exigem-ida-urgente-a-um-pronto-socorro.html
|Bem viver
|VENENO, ARANHAS, INTOXICAÇÃO
|3029
|Picada de aranha dentro de casa: saiba identificar os sinais de alerta que indicam risco à saúde e exigem ida urgente a um pronto-socorro
|https://www.tupi.fm/saude/picada-de-aranha-dentro-de-casa-saiba-identificar-os-sinais-de-alerta-que-indicam-risco-a-saude-e-exigem-ida-urgente-a-um-pronto-socorro/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:23
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516977-o-ministerio-de-ronaldo-caiado-nao-e-o-da-seguranca-publica.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|640
|O ministério de Ronaldo Caiado não é o da Segurança Pública
|https://platobr.com.br/o-ministerio-de-ronaldo-caiado-nao-e-o-da-seguranca-publica
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:28
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7516982-treinamento-no-posto-de-trabalho-reduz-resistencia-ao-novo-erp-diz-gestaopro.html
|Networking e Negócios
|4319
|Treinamento no posto de trabalho reduz resistência ao novo ERP, diz GestãoPro
|1dd25aad-49e6-47db-9d1d-6d22a61af414
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516986-ibn-anuncia-episodio-do-podcast-stock2me-com-luis-goldner-ceo-da-versus-systems-e-equipe-de-lideranca.html
|Mundo Corporativo
|5922
|IBN anuncia episódio do podcast Stock2Me com Luis Goldner, CEO da Versus Systems, e equipe de liderança
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516986-ibn-anuncia-episodio-do-podcast-stock2me-com-luis-goldner-ceo-da-versus-systems-e-equipe-de-lideranca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516987-a-the-lycra-company-destacara-a-fibra-lycra-renovavel-e-a-circularidade-textil-para-textil-na-textile-exchange-conference-2026.html
|Mundo Corporativo
|5226
|A The LYCRA Company destacará a fibra LYCRA® renovável e a circularidade "têxtil para têxtil" na Textile Exchange Conference 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7516987-a-the-lycra-company-destacara-a-fibra-lycra-renovavel-e-a-circularidade-textil-para-textil-na-textile-exchange-conference-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7516992-epic-games-store-libera-dois-novos-jogos-de-graca-a-partir-desta-quinta.html
|Tecnologia
|games, tecnologia
|2297
|Epic Games Store libera dois novos jogos de graça a partir desta quinta
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7516992-epic-games-store-libera-dois-novos-jogos-de-graca-a-partir-desta-quinta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:50
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516985-flavio-considera-limitar-reajuste-de-aposentadorias-e-bpc.html
|Política
|eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula, economia, segundo turno, aposentadorias, bcp
|4962
|Flávio considera limitar reajuste de aposentadorias e BPC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516985-flavio-considera-limitar-reajuste-de-aposentadorias-e-bpc.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:54
|Alessandra Mello,Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516996-predio-da-cidade-administrativa-e-evacuado-pelos-bombeiros.html
|Política
|corpo-de-bombeiros, minas-gerais, cidade administrativa
|2205
|Prédio da Cidade Administrativa é evacuado pelos Bombeiros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7516996-predio-da-cidade-administrativa-e-evacuado-pelos-bombeiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 09:55
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7516998-a-conta-positiva-do-presidente-do-pl-na-paraiba-depois-da-derrota.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1801
|A conta positiva do presidente do PL na Paraíba depois da derrota
|https://platobr.com.br/a-conta-positiva-do-presidente-do-pl-na-paraiba-depois-da-derrota
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:03
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517007-flavio-melhor-que-jair-na-paraiba-a-conta-positiva-do-presidente-estadual-do-pl.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1801
|Flávio melhor que Jair na Paraíba: a conta positiva do presidente estadual do PL
|https://platobr.com.br/flavio-melhor-que-jair-na-paraiba-a-conta-positiva-do-presidente-estadual-do-pl
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517008-janja-ignora-criticas-de-katia-abreu-e-avisa-continuarei-na-campanha-do-meu-marido.html
|Política
|JANJA, LULA, ELEIÇÕES 2026, KÁTIA ABREU
|2853
|Janja ignora críticas de Kátia Abreu e avisa: 'continuarei na campanha do meu marido'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517008-janja-ignora-criticas-de-katia-abreu-e-avisa-continuarei-na-campanha-do-meu-marido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:08
|Cadu Bruno
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517000-mae-vai-assistir-ao-filho-jogar-bola-e-descobre-que-o-seu-chico-das-peladas-era-chico-buarque.html
|Cultura
|Cultura
|1409
|Mãe vai assistir ao filho jogar bola e descobre que o "Seu Chico" das peladas era Chico Buarque
|https://www.tupi.fm/cultura/mae-vai-assistir-ao-filho-jogar-bola-no-condominio-e-descobre-que-o-seu-chico-das-peladas-era-chico-buarque/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:09
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517013-entre-o-mar-e-a-cidade-pieres-que-se-tornaram-cartoes-postais-pelo-mundo.html
|Galeria
|6
|Entre o mar e a cidade: píeres que se tornaram cartões-postais pelo mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=691160&preview=true&preview_id=691160
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:16
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517001-influencer-encontra-buraco-oculto-em-quarto-de-motel-e-fica-aterrorizado-ao-descobrir-o-que-havia-atras-da-parede.html
|Internacional
|mundo, grécia, redes sociais, turismo
|4404
|Influencer encontra buraco oculto em quarto de motel e fica aterrorizado ao descobrir o que havia atrás da parede
|https://www.tupi.fm/entretenimento/influencer-encontra-buraco-oculto-em-quarto-de-motel-e-fica-aterrorizado-ao-descobrir-o-que-havia-atras-da-parede/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517018-lucy-alves-e-escalada-para-apresentar-serie-documental-do-canal-futura-e-globoplay.html
|Galeria
|6
|Lucy Alves é escalada para apresentar série documental do Canal Futura e Globoplay
|https://www.flipar.com.br/?p=691342
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:23
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517002-esposa-denuncia-marido-em-forum-da-web-apos-filho-autista-invadir-piscina-do-vizinho-e-nao-ser-resgatado-pelo-pai-chegou-e-comecou-a-gritar-comigo.html
|Internacional
|Entretenimento, autismo, Filho, mãe, pai, Piscina, relato
|2809
|Esposa denuncia marido em fórum da web após filho autista invadir piscina do vizinho e não ser resgatado pelo pai: Chegou e começou a gritar comigo
|https://www.tupi.fm/entretenimento/pai-se-recusa-a-tirar-filho-autista-de-piscina-e-caso-gera-debate-na-web/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:28
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517023-a-fazenda-quem-vence-a-terceira-roca-e-segue-na-disputa-milionaria.html
|Cultura
|A Fazenda, Record, Roça, reality
|2756
|A Fazenda: quem vence a terceira roça e segue na disputa milionária
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517023-a-fazenda-quem-vence-a-terceira-roca-e-segue-na-disputa-milionaria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:30
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517003-passageira-fica-presa-em-taxi-que-dirige-sozinho-e-precisa-ligar-para-o-sac-para-poder-sair-do-veiculo-grave-violacao-de-seguranca.html
|Internacional
|mundo, estados unidos
|2978
|Passageira fica presa em táxi que dirige sozinho e precisa ligar para o SAC para poder sair do veículo: "Grave violação de segurança"
|https://www.tupi.fm/entretenimento/passageira-fica-presa-em-taxi-que-dirige-sozinho-e-precisa-ligar-para-o-sac-para-poder-sair-do-veiculo-grave-violacao-de-seguranca/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517027-san-juan-historia-cores-e-fortalezas-em-uma-das-joias-do-caribe.html
|Galeria
|6
|San Juan: história, cores e fortalezas em uma das joias do Caribe
|https://www.flipar.com.br/?p=690265&preview=true&preview_id=690265
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:38
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517035-florida-quer-barrar-menores-no-instagram-e-impor-novo-limite-diario-a-meta.html
|Internacional
|Meta, Internacional, Instagram, crianças, regras
|2607
|Flórida quer barrar menores no Instagram e impor novo limite diário à Meta
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517035-florida-quer-barrar-menores-no-instagram-e-impor-novo-limite-diario-a-meta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517043-com-2-maior-frota-do-mundo-aviacao-geral-cresce-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|4119
|Com 2ª maior frota do mundo, Aviação Geral cresce no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517043-com-2-maior-frota-do-mundo-aviacao-geral-cresce-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517044-planejar-a-propria-despedida-entra-em-debate-no-pais.html
|Mundo Corporativo
|5747
|Planejar a própria despedida entra em debate no país
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517044-planejar-a-propria-despedida-entra-em-debate-no-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517045-enem-ppl-2026-inscricoes-estao-abertas-ate-23-de-outubro.html
|Mundo Corporativo
|2814
|Enem PPL 2026: inscrições estão abertas até 23 de outubro
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517045-enem-ppl-2026-inscricoes-estao-abertas-ate-23-de-outubro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517046-chiesi-e-eleita-uma-das-melhores-empresas-para-trabalhar.html
|Mundo Corporativo
|2588
|Chiesi é eleita uma das melhores empresas para trabalhar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517046-chiesi-e-eleita-uma-das-melhores-empresas-para-trabalhar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517047-metodo-de-infoprodutos-gera-rs-40-milhoes-em-2026.html
|Mundo Corporativo
|5596
|Método de infoprodutos gera R$ 40 milhões em 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517047-metodo-de-infoprodutos-gera-rs-40-milhoes-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 10:57
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517052-deia-freitas-do-nao-inviabilize-e-internada-depois-do-resultado-das-eleicoes-piripaque.html
|Cultura
|cultura, podcast, política, eleições, eleiçoes-2026
|2765
|Deia Freitas, do 'Não Inviabilize', é internada depois do resultado das eleições: 'Piripaque'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517052-deia-freitas-do-nao-inviabilize-e-internada-depois-do-resultado-das-eleicoes-piripaque.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:02
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517056-sucesso-em-quem-ama-cuida-tilde-ganha-perfil-real-nas-redes-sociais.html
|Cultura
|Novela, Cultura, Famosos, Celebridades, Quem ama cuida
|2493
|Sucesso em 'Quem Ama Cuida', Tilde ganha perfil real nas redes sociais
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517056-sucesso-em-quem-ama-cuida-tilde-ganha-perfil-real-nas-redes-sociais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:09
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517064-novela-por-voce-gabriel-agride-junqueira-apos-humilhacao-a-leandra.html
|Cultura
|Novela, famosos, Televisão
|2130
|Novela 'Por você': Gabriel agride Junqueira após humilhação a Leandra
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517064-novela-por-voce-gabriel-agride-junqueira-apos-humilhacao-a-leandra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:09
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517066-portugues-pelo-mundo-conheca-os-paises-que-compartilham-o-idioma.html
|Galeria
|6
|Português pelo mundo: conheça os países que compartilham o idioma
|https://www.flipar.com.br/?p=690655&preview=true&preview_id=690655
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:21
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517012-bombeiros-confirmam-liberacao-de-predio-na-cidade-administrativa-apos-susto.html
|Política
|BH, Venda Nova, Cidade Administrativa, Incêndio
|996
|Bombeiros confirmam liberação de prédio na Cidade Administrativa após susto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517012-bombeiros-confirmam-liberacao-de-predio-na-cidade-administrativa-apos-susto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:21
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517073-goleiro-aplica-substancia-na-trave-e-levanta-suspeita-de-bruxaria-em-jogo-entre-selecoes.html
|Esportes
|3058
|Goleiro aplica substância na trave e levanta suspeita de bruxaria em jogo entre seleções
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/08/goleiro-aplica-substancia-trave-levanta-suspeita-bruxaria-jogo-selecoes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:23
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517071-autor-do-impeachment-de-dilma-apoia-lula-e-ataca-flavio-cuidado-com-o-precipicio.html
|Nacional
|Política, eleições, eleicoes-2026, lula, dilma, flávio bolsonaro
|2349
|Autor do impeachment de Dilma apoia Lula e ataca Flávio: 'Cuidado com o precipício'
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517071-autor-do-impeachment-de-dilma-apoia-lula-e-ataca-flavio-cuidado-com-o-precipicio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:25
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517074-humorista-frances-paul-cabannes-declara-apoio-a-lula.html
|Política
|eleicoes-2026, Lula
|2667
|Humorista francês Paul Cabannes declara apoio a Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517074-humorista-frances-paul-cabannes-declara-apoio-a-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517054-mega-sena-sorteia-rs-100-milhoes-nesta-quinta-7-10-em-transmite-ao-vivo.html
|Nacional
|Caixa, Caixa Econômica Federal, loteria, loterias, Loterias Caixa, mega-sena
|1725
|Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta quinta (8/10); EM transmite ao vivo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517054-mega-sena-sorteia-rs-100-milhoes-nesta-quinta-7-10-em-transmite-ao-vivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517083-henri-kagan-e-kenso-soai-nobel-de-quimica-2026-premia-japones-e-frances-que-explicaram-a-preferencia-por-um-lado-das-moleculas.html
|Galeria
|6
|Henri Kagan e Kenso Soai: Nobel de Química 2026 premia japonês e francês que explicaram a ‘preferência’ por um lado das moléculas
|https://www.flipar.com.br/?p=691552
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:37
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516921-avc-este-habito-que-muitos-tem-enquanto-dormem-esta-associado-a-um-aumento-de-ate-56-no-risco-de-sofrer-um-acidente-vascular-cerebral.html
|Bem viver
|luz, sono, DOENÇAS CARDIOVASCULARES
|2226
|AVC: este hábito que muitos têm enquanto dormem está associado a um aumento de até 56% no risco de sofrer um Acidente Vascular Cerebral
|https://www.tupi.fm/saude/avc-este-habito-que-muitos-tem-enquanto-dormem-esta-associado-a-um-aumento-de-ate-56-no-risco-de-sofrer-um-acidente-vascular-cerebral/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:39
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517094-joao-aleixo-mira-100-unidades-com-escola-de-tecnologia-milionaria.html
|Networking e Negócios
|7317
|João Aleixo mira 100 unidades com escola de tecnologia milionária
|46c1a666-65cb-4407-b080-c70d3670cad4
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:42
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517096-quem-e-dandara-couto-modelo-encontrada-com-vida-apos-dois-dias-desaparecida.html
|Nacional
|brasil, são paulo
|2303
|Quem é Dandara Couto, modelo encontrada com vida após dois dias desaparecida
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517096-quem-e-dandara-couto-modelo-encontrada-com-vida-apos-dois-dias-desaparecida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517100-senders-chega-a-77-mil-refeicoes-e-mira-novos-horizontes.html
|Mundo Corporativo
|5490
|Senders chega a 77 mil refeições e mira novos horizontes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517100-senders-chega-a-77-mil-refeicoes-e-mira-novos-horizontes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517101-limites-de-velocidade-influenciam-a-percepcao-nas-ruas.html
|Mundo Corporativo
|7297
|Limites de velocidade influenciam a percepção nas ruas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517101-limites-de-velocidade-influenciam-a-percepcao-nas-ruas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517102-ricardo-cavalcanti-recebe-homenagem-em-capri.html
|Mundo Corporativo
|1739
|Ricardo Cavalcanti recebe homenagem em Capri
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517102-ricardo-cavalcanti-recebe-homenagem-em-capri.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517103-iqmetrix-lanca-integracao-de-estoque-gerenciado-pelo-fornecedor-com-a-valor-communication.html
|Mundo Corporativo
|8169
|iQmetrix lança integração de estoque gerenciado pelo fornecedor com a Valor Communication
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517103-iqmetrix-lanca-integracao-de-estoque-gerenciado-pelo-fornecedor-com-a-valor-communication.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517104-marco-do-saneamento-exige-avanco-na-infraestrutura.html
|Mundo Corporativo
|6593
|Marco do saneamento exige avanço na infraestrutura
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517104-marco-do-saneamento-exige-avanco-na-infraestrutura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:53
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517110-pedro-scooby-vira-reu-apos-ex-funcionaria-relatar-dividas-em-seu-nome.html
|Cultura
|3081
|Pedro Scooby vira réu após ex-funcionária relatar dívidas em seu nome
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517110-pedro-scooby-vira-reu-apos-ex-funcionaria-relatar-dividas-em-seu-nome.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:53
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517095-video-homens-atacam-frentista-com-pedras-e-sao-presos-em-bh.html
|Gerais
|BH, Shopping Del Rey, Flagrante
|2051
|Vídeo: homens atacam frentista com pedras e são presos em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517095-video-homens-atacam-frentista-com-pedras-e-sao-presos-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:54
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517111-novo-vazamento-de-gta-6-revela-25-minutos-de-gameplay-e-novidades.html
|Tecnologia
|tecnologia, games
|2402
|Novo vazamento de GTA 6 revela 25 minutos de gameplay e novidades
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517111-novo-vazamento-de-gta-6-revela-25-minutos-de-gameplay-e-novidades.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 11:59
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517099-podemos-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html
|Política
|apoio, flávio bolsonaro, Podemos, segundo turno
|2693
|Podemos declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517099-podemos-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:06
|Matheus Crobelatti* Agência Brasil
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517112-juiz-e-encontrado-morto-dentro-de-carro-em-chamas.html
|Nacional
|juiz, São Paulo, Corpo de Bombeiros, Polícia
|982
|Juiz é encontrado morto dentro de carro em chamas
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-10/juiz-e-encontrado-morto-dentro-de-veiculo-em-chamas-no-interior-de-sp
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:08
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516922-voce-desabafa-com-o-chatgpt-sobre-coisas-que-nao-conta-a-ninguem-o-que-esse-habito-diz-sobre-seu-relacionamento-com-os-outros.html
|Bem viver
|ChatGPT, IA, inteligência artificial
|2467
|Você desabafa com o ChatGPT sobre coisas que não conta a ninguém? O que esse hábito diz sobre seu relacionamento com os outros
|https://www.tupi.fm/entretenimento/voce-desabafa-com-o-chatgpt-sobre-coisas-que-nao-conta-a-ninguem-o-que-esse-habito-diz-sobre-seu-relacionamento-com-os-outros/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:10
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517098-video-selfie-de-lula-alcanca-mais-de-235-milhoes-de-visualizacoes-em-um-dia.html
|Política
|lula, eleições 2026, vídeo-selfies, internet, Campanha, redes sociais
|3259
|Vídeo selfie de Lula alcança mais de 23,5 milhões de visualizações em um dia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517098-video-selfie-de-lula-alcanca-mais-de-235-milhoes-de-visualizacoes-em-um-dia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:11
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517125-orkut-vai-voltar-criador-publica-peticao-para-rede-social-focada-em-conexoes-reais.html
|Tecnologia
|tecnologia, redes sociais, internet
|3144
|Orkut vai voltar? Criador publica petição para rede social focada em conexões reais
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517125-orkut-vai-voltar-criador-publica-peticao-para-rede-social-focada-em-conexoes-reais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:17
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517116-cleitinho-rebate-cobranca-de-apoio-a-lula-nao-sou-obrigado.html
|Política
|lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, minas-gerais, cleitinho, escala 6x1
|2265
|Cleitinho rebate cobrança de apoio a Lula: 'Não sou obrigado'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517116-cleitinho-rebate-cobranca-de-apoio-a-lula-nao-sou-obrigado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517137-doha-encanta-com-arquitetura-futurista-e-uma-das-baias-mais-deslumbrantes-do-mundo.html
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|Doha encanta com arquitetura futurista e uma das baías mais deslumbrantes do mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=690555&preview=true&preview_id=690555
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:25
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517119-chamado-de-esquerdista-cleitinho-rebate-existe-um-so-povo.html
|Política
|lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, minas-gerais, cleitinho, escala 6x1
|3409
|Chamado de esquerdista, Cleitinho rebate: 'Existe um só povo'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517119-chamado-de-esquerdista-cleitinho-rebate-existe-um-so-povo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517146-depois-de-ser-visto-em-viaduto-movimentado-do-rj-emu-e-resgatado-e-encaminhado-ao-bioparque.html
|Galeria
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|Depois de ser visto em viaduto movimentado do RJ, emu é resgatado e encaminhado ao BioParque
|https://www.flipar.com.br/?p=691558
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:34
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517143-margaret-hamilton-morre-aos-90-anos-a-mulher-que-levou-o-homem-a-lua.html
|Internacional
|mundo, estados unidos, ciência, aeronáutica
|2871
|Margaret Hamilton morre aos 90 anos: a mulher que levou o homem à Lua
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517143-margaret-hamilton-morre-aos-90-anos-a-mulher-que-levou-o-homem-a-lua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:34
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517144-estudantes-parlamentares-e-artistas-farao-manifestacao-contra-flavio-em-bh.html
|Política
|eleições 2026, BH, FBC, Flávio Bolsonaro
|1589
|Estudantes, parlamentares e artistas farão manifestação contra Flávio em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517144-estudantes-parlamentares-e-artistas-farao-manifestacao-contra-flavio-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:40
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517107-cleitinho-sobre-venda-da-cemig-por-que-venderia-empresa-que-da-lucro.html
|Política
|cleitinho, 6x1, escala, eleicoes-2026, minas-gerais, cemig
|3143
|Cleitinho sobre venda da Cemig: 'Por que venderia empresa que dá lucro?'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517107-cleitinho-sobre-venda-da-cemig-por-que-venderia-empresa-que-da-lucro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:45
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517149-preco-por-ficar-em-cima-do-muro-a-troca-de-farpas-entre-viana-e-nikolas.html
|Política
|eleição-2026, nikolas-ferreira, carlos-viana, senado
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|'Preço por ficar em cima do muro': a troca de farpas entre Viana e Nikolas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517149-preco-por-ficar-em-cima-do-muro-a-troca-de-farpas-entre-viana-e-nikolas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:46
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517154-tabernas-deserto-europeu-abrigou-faroeste-de-hollywood-e-lembra-cenarios-alienigenas.html
|Galeria
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|Tabernas: deserto europeu abrigou faroeste de Hollywood e lembra cenários alienígenas
|https://www.flipar.com.br/?p=690557&preview=true&preview_id=690557
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:53
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517132-quanto-e-o-salario-do-presidente-do-brasil-veja-o-valor-e-os-descontos.html
|Política
|Eleições, eleições 2026, salário, presidente, valor, reajuste
|2220
|Quanto é o salário do presidente do Brasil? Veja o valor e os descontos
|https://www.tupi.fm/eleicoes/quanto-e-o-salario-do-presidente-do-brasil-veja-o-valor-e-os-descontos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 12:59
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516923-especialistas-em-psicologia-alertam-para-5-tipos-de-pessoas-que-podem-sugar-sua-energia-e-deixar-voce-exausto.html
|Bem viver
|PSICOPATA, PERSONALIDADE, AMIZADE
|3956
|Especialistas em psicologia alertam para 5 tipos de pessoas que podem sugar sua energia e deixar você exausto
|https://www.tupi.fm/entretenimento/especialistas-em-psicologia-alertam-para-5-tipos-de-pessoas-que-podem-sugar-sua-energia-e-deixar-voce-exausto/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:04
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517113-lula-muda-coordenacao-e-critica-campanha-menos-organizada-desde-1989.html
|Política
|lula, PT, janja, eleições 2026
|3280
|Lula muda coordenação e critica campanha: 'Menos organizada desde 1989'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517113-lula-muda-coordenacao-e-critica-campanha-menos-organizada-desde-1989.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:07
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517162-formanda-viraliza-ao-erguer-cartaz-pro-lula-em-colacao-de-grau.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, lula, brasil, pernambuco
|1974
|Formanda viraliza ao erguer cartaz pró-Lula em colação de grau
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517162-formanda-viraliza-ao-erguer-cartaz-pro-lula-em-colacao-de-grau.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:10
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517122-cansaco-vira-o-principal-obstaculo-para-a-vida-sexual-dos-casais.html
|Bem viver
|vida sexual, sexo, intimidade, comportamento, relacionamento
|3194
|Cansaço vira o principal obstáculo para a vida sexual dos casais
|https://www.tupi.fm/entretenimento/cansaco-vira-o-principal-obstaculo-para-a-vida-sexual-dos-casais/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:14
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517173-tse-anula-votos-de-garotinho-e-douglas-ruas-e-eleito-governador-do-rio.html
|Política
|RIO DE JANEIRTO, GAROTINHO, ELEIÇÕES 2026, TSE, DOUGLAS RUAS, EDUARDO PAES
|2627
|TSE anula votos de Garotinho e Douglas Ruas é eleito governador do Rio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517173-tse-anula-votos-de-garotinho-e-douglas-ruas-e-eleito-governador-do-rio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:15
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517114-confira-o-line-up-do-lollapalooza-brasil-2027.html
|Cultura
|Festival, Line-up, Lollapalooza, Música
|2809
|Confira o line-up do Lollapalooza Brasil 2027
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517114-confira-o-line-up-do-lollapalooza-brasil-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:19
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517170-flavio-bolsonaro-contradiz-equipe-economica-e-nega-corte-em-aposentadorias.html
|Política
|eleição-2026, aposentadoria, Flávio Bolsonaro
|2831
|Flávio Bolsonaro contradiz equipe econômica e nega corte em aposentadorias
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517170-flavio-bolsonaro-contradiz-equipe-economica-e-nega-corte-em-aposentadorias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:21
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516698-menu-de-resort-de-luxo-traduz-a-atmosfera-de-sao-miguel-dos-milagres-al.html
|Degusta
|14667
|Menu de resort de luxo traduz a atmosfera de São Miguel dos Milagres (AL)
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7516698-menu-de-resort-de-luxo-traduz-a-atmosfera-de-sao-miguel-dos-milagres-al.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:23
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517160-cleitinho-faz-video-com-nikolas-ferreira-e-flavio-bolsonaro-e-22.html
|Política
|Cleitinho, Nikolas Ferreira, Flávio Bolsonaro
|904
|Cleitinho faz vídeo com Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro: 'É 22'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517160-cleitinho-faz-video-com-nikolas-ferreira-e-flavio-bolsonaro-e-22.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:24
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517167-dia-das-criancas-ultima-chamada-para-diversao-em-familia.html
|Turismo
|dia das crianças, diadascrianças, feridão, Mians Gerais, Paraíba, crianças, resort, tauá
|4124
|Dia das Crianças: última chamada para diversão em família
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517167-dia-das-criancas-ultima-chamada-para-diversao-em-familia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:27
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517169-viuva-de-lito-sousa-se-emociona-com-homenagem-nas-redes-senti-sua-energia.html
|Nacional
|Lito, morte, legado, homenagem, esposa
|1756
|Viúva de Lito Sousa se emociona com homenagem nas redes: "Senti sua energia
|https://www.tupi.fm/entretenimento/viuva-de-lito-sousa-se-emociona-com-homenagem-nas-redes-senti-sua-energia/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:28
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517177-dia-do-cabelo-maluco-nas-escolas-como-participar-da-tendencia-que-viralizou.html
|Trends
|Crianças, Cabelo Maluco, Escolas, Professores, Semana das Crianças
|3628
|Dia do Cabelo Maluco nas escolas: como participar da tendência que viralizou
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517177-dia-do-cabelo-maluco-nas-escolas-como-participar-da-tendencia-que-viralizou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:33
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516924-voce-esta-exagerando-neuropsicologo-alerta-para-5-frases-tipicas-de-pessoas-que-constantemente-minimizam-suas-emocoes.html
|Bem viver
|comportamento, neuropsicólogo, psicologia, saúde mental
|2729
|Você está exagerando: Neuropsicólogo alerta para 5 frases típicas de pessoas que constantemente minimizam suas emoções
|https://www.tupi.fm/entretenimento/voce-esta-exagerando-neuropsicologo-alerta-para-5-frases-tipicas-de-pessoas-que-constantemente-minimizam-suas-emocoes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:33
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517181-dona-de-barbearia-nudista-cancela-noivado-por-pressao-para-colocar-silicone.html
|Trends
|brasil, celebridades, silicone, redes sociais
|2387
|Dona de barbearia nudista cancela noivado por pressão para colocar silicone
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517181-dona-de-barbearia-nudista-cancela-noivado-por-pressao-para-colocar-silicone.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:41
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517171-morre-o-professor-e-desembargador-aposentado-antonio-alvares-da-silva.html
|Gerais
|Luto, desembargador, morte, minas gerais, trt
|1150
|Morre o professor e desembargador aposentado Antônio Álvares da Silva
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517171-morre-o-professor-e-desembargador-aposentado-antonio-alvares-da-silva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:44
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517194-jogador-e-suspenso-e-multado-em-rs-66-mil-apos-pegar-torcedor-pelo-pescoco.html
|Esportes
|1970
|Jogador é suspenso e multado em R$ 66 mil após pegar torcedor pelo pescoço
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/08/jogador-suspenso-multado-r-66-mil-pegar-torcedor-pescoco/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:44
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517192-homem-que-teve-penis-amputado-pela-esposa-vai-usar-indenizacao-por-fotos-vazadas-para-casar-de-novo-com-ela.html
|Nacional
|2828
|Homem que teve pênis amputado pela esposa vai usar indenização por fotos vazadas para casar de novo com ela
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517192-homem-que-teve-penis-amputado-pela-esposa-vai-usar-indenizacao-por-fotos-vazadas-para-casar-de-novo-com-ela.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:45
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517193-lula-alerta-para-plano-fiscal-de-flavio-que-pode-atingir-programas-sociais.html
|Política
|eleição-2026, lula, Bolsa-Família, Flávio Bolsonaro
|2292
|Lula alerta para plano fiscal de Flávio, que pode atingir programas sociais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517193-lula-alerta-para-plano-fiscal-de-flavio-que-pode-atingir-programas-sociais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:47
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517195-brincar-na-rua-sem-supervisao-nos-anos-1990-pode-ter-favorecido-a-resiliencia-emocional-mas-resolver-conflitos-sozinho-nao-explica-toda-essa-forca.html
|Bem viver
|2557
|Brincar na rua sem supervisão nos anos 1990 pode ter favorecido a resiliência emocional, mas resolver conflitos sozinho não explica toda essa força
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517195-brincar-na-rua-sem-supervisao-nos-anos-1990-pode-ter-favorecido-a-resiliencia-emocional-mas-resolver-conflitos-sozinho-nao-explica-toda-essa-forca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:50
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517198-analise-aponta-quem-passou-a-infancia-sozinho-em-casa-nos-anos-80-pode-ter-desenvolvido-adaptabilidade-mas-essa-experiencia-nao-e-garantia-de-resistencia-emocional.html
|Bem viver
|2661
|Análise aponta: quem passou a infância sozinho em casa nos anos 80 pode ter desenvolvido adaptabilidade, mas essa experiência não é garantia de resistência emocional
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517198-analise-aponta-quem-passou-a-infancia-sozinho-em-casa-nos-anos-80-pode-ter-desenvolvido-adaptabilidade-mas-essa-experiencia-nao-e-garantia-de-resistencia-emocional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 13:57
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517201-luciana-gimenez-passa-por-perrengue-chique-e-faz-cirurgia-no-cabelo.html
|Cultura
|celebridades, beleza, redes sociais
|2253
|Luciana Gimenez passa por perrengue chique e faz 'cirurgia' no cabelo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517201-luciana-gimenez-passa-por-perrengue-chique-e-faz-cirurgia-no-cabelo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:01
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517204-morador-de-32-anos-troca-de-vida-e-vai-para-vila-de-18-habitantes-mas-sao-os-custos-de-vida-que-chamam-atencao.html
|Internacional
|2342
|Morador de 32 anos troca de vida e vai para vila de 18 habitantes, mas são os custos de vida que chamam atenção
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517204-morador-de-32-anos-troca-de-vida-e-vai-para-vila-de-18-habitantes-mas-sao-os-custos-de-vida-que-chamam-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:05
|Larissa Brandes
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517203-mistura-simples-de-5-minutos-vira-lanche-perfeito-para-o-cafe-da-tarde.html
|Degusta
|Gastronomia, lanche, quitute, delícia
|1472
|Mistura simples de 5 minutos vira lanche perfeito para o café da tarde
|https://www.tupi.fm/gastronomia/mistura-simples-de-5-minutos-vira-lanche-perfeito-para-o-cafe-da-tarde-bolinho-rustico-surpreende-pela-maciez-e-pelo-preparo-pratico/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:05
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517176-justica-determina-investigacao-de-suposta-agressao-a-medica-que-raptou-bebe.html
|Gerais
|Rapto
|6463
|Justiça determina investigação de suposta agressão a médica que raptou bebê
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517176-justica-determina-investigacao-de-suposta-agressao-a-medica-que-raptou-bebe.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:06
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517210-carta-de-despedida-de-uma-mae-vira-livro-e-inspira-mulheres-a-escrever-mais.html
|Trends
|livro, literatura
|2324
|Carta de despedida de uma mãe vira livro e inspira mulheres a escrever mais
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517210-carta-de-despedida-de-uma-mae-vira-livro-e-inspira-mulheres-a-escrever-mais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:10
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517214-o-pano-de-cozinha-pode-espalhar-justamente-o-que-voce-tenta-limpar-entenda-por-que-profissionais-recomendam-mudar-um-habito-comum-na-rotina-de-limpeza-da-casa.html
|Casa e Decoração
|3725
|O pano de cozinha pode espalhar justamente o que você tenta limpar: entenda por que profissionais recomendam mudar um hábito comum na rotina de limpeza da casa
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517214-o-pano-de-cozinha-pode-espalhar-justamente-o-que-voce-tenta-limpar-entenda-por-que-profissionais-recomendam-mudar-um-habito-comum-na-rotina-de-limpeza-da-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:12
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517184-dez-pessoas-ficam-feridas-em-batida-entre-onibus-e-carreta-em-bh.html
|Gerais
|Acidente, Carreta, ônibus, bh
|1016
|Dez pessoas ficam feridas em batida entre ônibus e carreta em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517184-dez-pessoas-ficam-feridas-em-batida-entre-onibus-e-carreta-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:14
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517220-3-jovens-usam-chatbot-de-ia-para-ajudar-a-planejar-uma-trilha-mas-acabam-em-uma-beirada-de-montanha-e-precisam-de-resgate-para-sair-do-local.html
|Internacional
|2741
|3 jovens usam chatbot de IA para ajudar a planejar uma trilha, mas acabam em uma beirada de montanha e precisam de resgate para sair do local
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517220-3-jovens-usam-chatbot-de-ia-para-ajudar-a-planejar-uma-trilha-mas-acabam-em-uma-beirada-de-montanha-e-precisam-de-resgate-para-sair-do-local.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:16
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517224-racismo-e-ameacas-de-morte-ana-elisa-santos-silva-aciona-policia-por-ataques.html
|Política
|denúncia, Política, racismo, ana-elisa, misoginia
|2155
|Racismo e ameaças de morte: Ana Elisa aciona Polícia Civil por ataques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517224-racismo-e-ameacas-de-morte-ana-elisa-santos-silva-aciona-policia-por-ataques.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:17
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7517225-como-montar-um-guarda-roupa-consciente-com-pecas-duradouras-e-versateis.html
|Feminino & Masculino
|moda, beleza, sustentabilidade
|2264
|Como montar um guarda-roupa consciente com peças duradouras e versáteis
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7517225-como-montar-um-guarda-roupa-consciente-com-pecas-duradouras-e-versateis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:23
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517227-comprador-encontra-playstation-4-por-menos-de-5-euros-em-loja-de-segunda-mao-mas-quando-liga-o-aparelho-em-casa-descobre-o-que-realmente-levou-pelo-preco.html
|Internacional
|2112
|Comprador encontra PlayStation 4 por menos de 5 euros em loja de segunda mão, mas, quando liga o aparelho em casa, descobre o que realmente levou pelo preço
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517227-comprador-encontra-playstation-4-por-menos-de-5-euros-em-loja-de-segunda-mao-mas-quando-liga-o-aparelho-em-casa-descobre-o-que-realmente-levou-pelo-preco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:28
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517233-shake-shack-em-bh-chegada-da-rede-no-brasil-vem-acompanhada-de-uma-meta-de-40-restaurantes-pelo-pais.html
|Nacional
|2502
|Shake Shack em BH? Chegada da rede no Brasil vem acompanhada de uma meta de 40 restaurantes pelo país
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517233-shake-shack-em-bh-chegada-da-rede-no-brasil-vem-acompanhada-de-uma-meta-de-40-restaurantes-pelo-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:29
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516734-por-que-a-dor-nas-costas-esta-aparecendo-cada-vez-mais-cedo.html
|Bem viver
|dor lombar, inatividade, dor nas costas, sedentarismo
|5606
|Por que a dor nas costas está aparecendo cada vez mais cedo?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516734-por-que-a-dor-nas-costas-esta-aparecendo-cada-vez-mais-cedo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:30
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517219-incendio-na-ufpe-destroi-pesquisas-de-20-anos-e-causa-prejuizo-de-rs-100-milhoes.html
|Nacional
|incêndio, pernambuco, universidade, perda, acervo
|3297
|Incêndio na UFPE destrói pesquisas de 20 anos e causa prejuízo de R$ 100 milhões
|https://www.tupi.fm/brasil/incendio-na-ufpe-destroi-pesquisas-de-20-anos-e-causa-prejuizo-de-r-100-milhoes-estudantes-relatam-ameacas/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:30
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517236-psicologia-social-aponta-recolher-a-mesa-depois-de-comer-parece-apenas-educacao-mas-pode-ter-relacao-com-algo-que-vai-alem-de-deixar-pratos-e-talheres-em-ordem.html
|Bem viver
|2327
|Psicologia social aponta: recolher a mesa depois de comer parece apenas educação, mas pode ter relação com algo que vai além de deixar pratos e talheres em ordem
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517236-psicologia-social-aponta-recolher-a-mesa-depois-de-comer-parece-apenas-educacao-mas-pode-ter-relacao-com-algo-que-vai-alem-de-deixar-pratos-e-talheres-em-ordem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:31
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517241-yardangs-nova-imagem-de-marte-revela-paredao-rochoso-que-pode-guardar-pistas-do-passado.html
|Galeria
|6
|‘Yardangs’: nova imagem de Marte revela ‘paredão rochoso’ que pode guardar pistas do passado
|https://www.flipar.com.br/?p=691564
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:31
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7517242-terra-celta-mistura-novos-sons-em-single-e-mira-carreira-fora-do-brasil.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Mistura, Sons
|6384
|Terra Celta mistura novos sons em single e mira carreira fora do Brasil
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7517242-terra-celta-mistura-novos-sons-em-single-e-mira-carreira-fora-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:31
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517238-eleicoes-no-brasil-por-que-o-sistema-de-votacao-eletronica-e-referencia-internacional.html
|Política
|Eleições, Urna, Justiça Eleitoral, Votos
|2979
|Eleições no Brasil: por que o sistema de votação eletrônica é referência internacional
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517238-eleicoes-no-brasil-por-que-o-sistema-de-votacao-eletronica-e-referencia-internacional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:32
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7517223-lagoa-santa-celebra-a-semana-crista-com-ritos-da-umbanda.html
|Diversidade
|religião, umbanda, lagoa santa, Cristo
|4753
|Lagoa Santa celebra a Semana Cristã com ritos da Umbanda
|https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7517223-lagoa-santa-celebra-a-semana-crista-com-ritos-da-umbanda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:33
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517244-o-segredo-raro-de-leonardo-da-vinci-para-criar-madeira-que-nao-queima.html
|Cultura
|mundo, espanha, ciência, cultura
|3046
|O segredo raro de Leonardo da Vinci para criar madeira que não queima
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517244-o-segredo-raro-de-leonardo-da-vinci-para-criar-madeira-que-nao-queima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:33
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517239-por-que-algumas-pessoas-caminham-com-as-maos-atras-das-costas-o-gesto-abre-uma-discussao-sobre-postura-e-emocoes-mas-nao-admite-uma-unica-leitura-psicologica.html
|Bem viver
|Comportamento, Bem Viver
|2139
|Por que algumas pessoas caminham com as mãos atrás das costas? O gesto abre uma discussão sobre postura e emoções, mas não admite uma única leitura psicológica
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517239-por-que-algumas-pessoas-caminham-com-as-maos-atras-das-costas-o-gesto-abre-uma-discussao-sobre-postura-e-emocoes-mas-nao-admite-uma-unica-leitura-psicologica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:34
|Celina Aquino
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517218-padocaria-bh-15-padarias-concorrem-ao-titulo-de-melhor-da-cidade.html
|Degusta
|BH, padaria, pão, pães, concurso
|3828
|Padocaria-BH: 15 padarias concorrem ao título de melhor da cidade
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517218-padocaria-bh-15-padarias-concorrem-ao-titulo-de-melhor-da-cidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:34
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517245-menina-de-10-anos-levada-pelo-pai-pisca-para-um-policial-e-um-sinal-discreto-marca-a-virada-do-caso-que-termina-com-o-resgate-da-crianca-no-litoral.html
|Nacional
|Sequestro, Violência, Polícia Militar, Vítima, Agressão
|3383
|Menina de 10 anos levada pelo pai pisca para um policial, e um sinal discreto marca a virada do caso que termina com o resgate da criança no litoral
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517245-menina-de-10-anos-levada-pelo-pai-pisca-para-um-policial-e-um-sinal-discreto-marca-a-virada-do-caso-que-termina-com-o-resgate-da-crianca-no-litoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:35
|Ana Leitão
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517249-ferver-cravo-e-alecrim-espalha-um-aroma-pela-casa-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-efeito-dessa-mistura-no-ambiente-e-as-promessas-de-beneficios-a-saude.html
|Casa e Decoração
|2868
|Ferver cravo e alecrim espalha um aroma pela casa, mas há um limite importante entre o efeito dessa mistura no ambiente e as promessas de benefícios à saúde
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517249-ferver-cravo-e-alecrim-espalha-um-aroma-pela-casa-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-efeito-dessa-mistura-no-ambiente-e-as-promessas-de-beneficios-a-saude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:35
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517246-uma-cachoeira-de-100-metros-e-uma-ponte-do-seculo-xvi-dividem-espaco-mas-e-o-endereco-de-uma-igreja-que-torna-o-passeio-incomum.html
|Turismo
|cachoeira, igreja, espanha, catalunha, viagem
|2338
|Uma cachoeira de 100 metros e uma ponte do século XVI dividem espaço, mas é o endereço de uma igreja que torna o passeio incomum
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517246-uma-cachoeira-de-100-metros-e-uma-ponte-do-seculo-xvi-dividem-espaco-mas-e-o-endereco-de-uma-igreja-que-torna-o-passeio-incomum.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:36
|Ana Leitão
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517250-parede-com-umidade-nao-se-resolve-so-com-uma-nova-pintura-o-que-precisa-entrar-no-reparo-antes-do-acabamento-para-enfrentar-o-problema-alem-das-manchas-visiveis.html
|Casa e Decoração
|2595
|Parede com umidade não se resolve só com uma nova pintura: o que precisa entrar no reparo antes do acabamento para enfrentar o problema além das manchas visíveis
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517250-parede-com-umidade-nao-se-resolve-so-com-uma-nova-pintura-o-que-precisa-entrar-no-reparo-antes-do-acabamento-para-enfrentar-o-problema-alem-das-manchas-visiveis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:41
|Ana Leitão
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517252-sem-herdeiros-morador-de-92-anos-deixa-patrimonio-de-mais-de-rs-10-milhoes-para-a-propria-cidade-em-testamento.html
|Internacional
|2310
|Sem herdeiros, morador de 92 anos deixa patrimônio de mais de R$ 10 milhões para a própria cidade em testamento
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517252-sem-herdeiros-morador-de-92-anos-deixa-patrimonio-de-mais-de-rs-10-milhoes-para-a-propria-cidade-em-testamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517265-aneel-aprova-novas-regras-para-cortes-de-geracao-de-energia.html
|Mundo Corporativo
|4357
|ANEEL aprova novas regras para cortes de geração de energia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517265-aneel-aprova-novas-regras-para-cortes-de-geracao-de-energia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517266-livro-resgata-sete-decadas-de-credito-e-cartoes-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|7857
|Livro resgata sete décadas de crédito e cartões no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517266-livro-resgata-sete-decadas-de-credito-e-cartoes-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:42
|Francisco Iglesias
|https://www.em.com.br/colunistas/juventude-reversa/2026/10/7517270-entre-sao-francisco-e-as-urnas-precisamos-reaprender-a-discordar.html
|Colunistas#Juventude Reversa
|2175
|Entre São Francisco e as urnas, precisamos reaprender a discordar
|https://www.em.com.br/colunistas/juventude-reversa/2026/10/7517270-entre-sao-francisco-e-as-urnas-precisamos-reaprender-a-discordar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517268-dermatologista-indica-cuidados-para-a-pele-antes-do-verao.html
|Mundo Corporativo
|6359
|Dermatologista indica cuidados para a pele antes do verão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517268-dermatologista-indica-cuidados-para-a-pele-antes-do-verao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517269-perda-de-varios-dentes-pede-planejamento-integrado-da-boca.html
|Mundo Corporativo
|5840
|Perda de vários dentes pede planejamento integrado da boca
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517269-perda-de-varios-dentes-pede-planejamento-integrado-da-boca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517271-consulta-integrativa-orienta-rejuvenescimento-apos-os-40.html
|Mundo Corporativo
|7577
|Consulta integrativa orienta rejuvenescimento após os 40
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517271-consulta-integrativa-orienta-rejuvenescimento-apos-os-40.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:42
|Caroline Sena
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517254-whey-protein-isolado-nao-e-igual-as-outras-versoes-entender-o-que-muda-na-composicao-ajuda-a-avaliar-o-suplemento-antes-de-decidir-qual-levar-para-a-sua-rotina.html
|Bem viver
|wheyprotein, proteína, saúde, carboidratos, atividadefísica
|3913
|Whey protein isolado não é igual às outras versões: entender o que muda na composição ajuda a avaliar o suplemento antes de decidir qual levar para a sua rotina
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517254-whey-protein-isolado-nao-e-igual-as-outras-versoes-entender-o-que-muda-na-composicao-ajuda-a-avaliar-o-suplemento-antes-de-decidir-qual-levar-para-a-sua-rotina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:42
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517257-a-madeira-macica-deixa-o-banheiro-acolhedor-mas-a-umidade-pode-trazer-uma-surpresa-o-que-acontece-com-os-moveis-ajuda-a-explicar-por-que-as-portas-emperram.html
|Casa e Decoração
|Decoração, Casa, Dicas, Umidade, Madeira
|3531
|A madeira maciça deixa o banheiro acolhedor, mas a umidade pode trazer uma surpresa: o que acontece com os móveis ajuda a explicar por que as portas emperram
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517257-a-madeira-macica-deixa-o-banheiro-acolhedor-mas-a-umidade-pode-trazer-uma-surpresa-o-que-acontece-com-os-moveis-ajuda-a-explicar-por-que-as-portas-emperram.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517273-convenio-com-academia-entra-no-top-10-de-beneficios.html
|Mundo Corporativo
|6283
|Convênio com academia entra no top 10 de benefícios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517273-convenio-com-academia-entra-no-top-10-de-beneficios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517274-samsung-sds-anuncia-parceria-com-anthropic.html
|Mundo Corporativo
|5241
|Samsung SDS anuncia parceria com Anthropic
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517274-samsung-sds-anuncia-parceria-com-anthropic.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:43
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517272-ia-avanca-nas-pequenas-empresas-e-cuidado-com-dados-de-clientes-ganha-peso.html
|Networking e Negócios
|4456
|IA avança nas pequenas empresas e cuidado com dados de clientes ganha peso
|5b96b5b7-6b73-4b59-b831-dddc52f75beb
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:46
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517276-escala-6x1-veja-as-propostas-de-lula-e-flavio-para-a-jornada-de-trabalho.html
|Política
|Escala 6x1, Eleições, Eleições 2026
|3065
|Escala 6x1: veja as propostas de Lula e Flávio para a jornada de trabalho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517276-escala-6x1-veja-as-propostas-de-lula-e-flavio-para-a-jornada-de-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:47
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517209-ofensivas-miram-comunicacao-de-400-mil-atingidos-pela-barragem-de-mariana.html
|Gerais
|Atingidos, Barragem, Mariana
|10211
|Ofensivas miram comunicação de 400 mil atingidos pela barragem de Mariana
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517209-ofensivas-miram-comunicacao-de-400-mil-atingidos-pela-barragem-de-mariana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:48
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517237-jovens-adotadas-por-familias-diferentes-se-reconhecem-em-competicao-e-descobrem-que-sao-irmas.html
|Trends
|adoção, adotadas, irmãs, coincidência
|1865
|Jovens adotadas por famílias diferentes se reconhecem em competição e descobrem que são irmãs
|https://www.tupi.fm/entretenimento/jovens-adotadas-por-familias-diferentes-se-reconhecem-em-competicao-e-descobrem-que-sao-irmas/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:48
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517277-minecraft-prepara-um-endereco-fora-das-telas-projeto-perto-de-londres-preve-hotel-inedito-em-2027-e-uma-area-de-atracoes-inspiradas-no-universo-do-jogo.html
|Turismo
|Turismo, Jogos, Minecraft
|2288
|Minecraft prepara um endereço fora das telas: projeto perto de Londres prevê hotel inédito em 2027 e uma área de atrações inspiradas no universo do jogo
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517277-minecraft-prepara-um-endereco-fora-das-telas-projeto-perto-de-londres-preve-hotel-inedito-em-2027-e-uma-area-de-atracoes-inspiradas-no-universo-do-jogo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:49
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517279-condenados-do-8-de-janeiro-podem-reduzir-penas-com-estudo-e-trabalho.html
|Nacional
|Redução de pena, Golpe, Condenação
|2657
|Condenados do 8 de janeiro podem reduzir penas com estudo e trabalho
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517279-condenados-do-8-de-janeiro-podem-reduzir-penas-com-estudo-e-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:50
|Caroline Sena
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517280-arca-de-noe-formacao-de-150-metros-na-turquia-volta-ao-centro-do-debate-apos-mapeamento-mas-ha-um-limite-importante-no-que-os-levantamentos-podem-comprovar.html
|Turismo
|arcadenoé, sítioarqueológico, turquia, monteararat
|2706
|Arca de Noé? Formação de 150 metros na Turquia volta ao centro do debate após mapeamento, mas há um limite importante no que os levantamentos podem comprovar
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517280-arca-de-noe-formacao-de-150-metros-na-turquia-volta-ao-centro-do-debate-apos-mapeamento-mas-ha-um-limite-importante-no-que-os-levantamentos-podem-comprovar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:51
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517232-pbh-reforca-convocacao-por-denuncias-no-combate-a-dengue-e-arboviroses.html
|Gerais
|Arboviroses, Combate à Dengue, Dengue, Estado, Mobilização, Prevenção, Rio
|4014
|PBH reforça convocação por denúncias no combate à dengue e arboviroses
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517232-pbh-reforca-convocacao-por-denuncias-no-combate-a-dengue-e-arboviroses.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:52
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517248-oferta-de-mamografias-cresce-185-em-bh-saiba-quando-fazer-o-exame.html
|Bem viver
|Câncer, Câncer de mama, Exame, Exames, Mama, Mamografia, Mulher
|4652
|Oferta de mamografias cresce 185% em BH; saiba quando fazer o exame
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517248-oferta-de-mamografias-cresce-185-em-bh-saiba-quando-fazer-o-exame.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:53
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517284-time-anuncia-estadio-com-montanha-russa-e-custo-de-rs-2-bilhoes.html
|Esportes
|2616
|Time anuncia estádio com montanha-russa e custo de R$ 2 bilhões
|https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/08/time-anuncia-estadio-com-montanha-russa-e-custo-de-r-2-bilhoes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:56
|Caroline Sena
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517285-investidor-escolhe-renda-fixa-para-facilitar-o-acesso-a-reserva-de-emergencia-e-descobre-uma-condicao-essencial-verificar-a-carencia-e-as-regras-de-resgate-para-ter-o-dinheiro-disponivel-sem-comprometer-sua-seguranca-financeira.html
|Economia
|economia, investimento, cdb, lci, lca, tesourodireto, negócios, banco
|2520
|Investidor escolhe renda fixa para facilitar o acesso à reserva de emergência e descobre uma condição essencial: verificar a carência e as regras de resgate para ter o dinheiro disponível sem comprometer sua segurança financeira
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517285-investidor-escolhe-renda-fixa-para-facilitar-o-acesso-a-reserva-de-emergencia-e-descobre-uma-condicao-essencial-verificar-a-carencia-e-as-regras-de-resgate-para-ter-o-dinheiro-disponivel-sem-comprometer-sua-seguranca-financeira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 14:57
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517286-douglas-ruas-quem-e-o-novo-governador-do-rio-apos-decisao-do-tse.html
|Política
|Eleições, Garotinho, Doulgas Ruas, Rio de Janeiro, Governador
|2210
|Douglas Ruas: quem é o novo governador do Rio após decisão do TSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517286-douglas-ruas-quem-e-o-novo-governador-do-rio-apos-decisao-do-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517215-alimento-que-faz-bem-para-a-saude-brasileiro-consome-300-ovos-por-ano.html
|Bem viver
|COLESTEROL, CONSUMO DE OVOS, Ovos, Proteína
|4890
|Alimento que faz bem para a saúde: brasileiro consome 300 ovos por ano
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517215-alimento-que-faz-bem-para-a-saude-brasileiro-consome-300-ovos-por-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:00
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517295-ana-elisa-na-globo-news-bolsonarismo-nao-quer-que-exista-direita-nem-esquerda.html
|Política
|eleição-2026, ana-elisa, Lula, Bolsonaro, polarização
|4072
|Ana Elisa na Globo News: 'Bolsonarismo não quer que exista direita nem esquerda'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517295-ana-elisa-na-globo-news-bolsonarismo-nao-quer-que-exista-direita-nem-esquerda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:00
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517289-lista-do-detran-do-distrito-federal-chama-atencao-para-suspensoes-de-cnh-uma-mesma-conduta-aparece-em-3-958-casos-entre-quase-5-mil-penalidades-publicadas.html
|Nacional
|detran, bafometro, cnh, suspensão, multa
|2523
|Lista do Detran do Distrito Federal chama atenção para suspensões de CNH: uma mesma conduta aparece em 3.958 casos entre quase 5 mil penalidades publicadas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517289-lista-do-detran-do-distrito-federal-chama-atencao-para-suspensoes-de-cnh-uma-mesma-conduta-aparece-em-3-958-casos-entre-quase-5-mil-penalidades-publicadas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:01
|Ana Leitão
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517293-lavar-os-pes-com-sal-e-vinagre-parece-um-cuidado-simples-mas-a-mistura-caseira-exige-atencao-as-evidencias-de-beneficio-e-a-um-risco-antes-de-entrar-na-rotina.html
|Bem viver
|2548
|Lavar os pés com sal e vinagre parece um cuidado simples, mas a mistura caseira exige atenção às evidências de benefício e a um risco antes de entrar na rotina
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517293-lavar-os-pes-com-sal-e-vinagre-parece-um-cuidado-simples-mas-a-mistura-caseira-exige-atencao-as-evidencias-de-beneficio-e-a-um-risco-antes-de-entrar-na-rotina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:03
|Maria Beatriz Giusti
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517281-medica-que-orientou-nao-dar-alta-a-pacientes-petistas-e-afastada.html
|Política
|médica, goiânia, afastamento, PT, eleições 2026, Ministério Público, investigação, hospital
|1949
|Médica que orientou não dar alta a pacientes "petistas" é afastada
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517281-medica-que-orientou-nao-dar-alta-a-pacientes-petistas-e-afastada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:06
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517303-uma-possivel-entrevista-de-daniel-vorcaro-entra-no-radar-da-televisao-intermediarios-do-ex-banqueiro-sondam-globo-e-record-em-busca-de-espaco-nas-emissoras.html
|Política
|2655
|Uma possível entrevista de Daniel Vorcaro entra no radar da televisão: intermediários do ex banqueiro sondam Globo e Record em busca de espaço nas emissoras
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517303-uma-possivel-entrevista-de-daniel-vorcaro-entra-no-radar-da-televisao-intermediarios-do-ex-banqueiro-sondam-globo-e-record-em-busca-de-espaco-nas-emissoras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:09
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517305-e-preciso-sair-do-bolsa-familia-antes-de-pedir-o-bpc-regra-preve-uma-excecao-ligada-ao-criterio-de-renda-e-define-quando-o-desligamento-deve-acontecer-nesse-caso.html
|Nacional
|2493
|É preciso sair do Bolsa Família antes de pedir o BPC? Regra prevê uma exceção ligada ao critério de renda e define quando o desligamento deve acontecer nesse caso
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517305-e-preciso-sair-do-bolsa-familia-antes-de-pedir-o-bpc-regra-preve-uma-excecao-ligada-ao-criterio-de-renda-e-define-quando-o-desligamento-deve-acontecer-nesse-caso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:10
|Ana Leitão
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517308-dar-ao-filho-o-mesmo-nome-de-um-dos-pais-e-so-uma-homenagem-a-escolha-pode-envolver-expectativas-familiares-mas-nao-funciona-como-um-roteiro-para-a-vida-da-crianca.html
|Bem viver
|2552
|Dar ao filho o mesmo nome de um dos pais é só uma homenagem? A escolha pode envolver expectativas familiares, mas não funciona como um roteiro para a vida da criança
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517308-dar-ao-filho-o-mesmo-nome-de-um-dos-pais-e-so-uma-homenagem-a-escolha-pode-envolver-expectativas-familiares-mas-nao-funciona-como-um-roteiro-para-a-vida-da-crianca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:11
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517309-fala-de-ana-elisa-na-globonews-sobre-ancestralidade-emociona-jornalista.html
|Política
|política, eleições, eleicoes, tv
|2882
|Fala de Ana Elisa na GloboNews sobre ancestralidade emociona jornalista
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517309-fala-de-ana-elisa-na-globonews-sobre-ancestralidade-emociona-jornalista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:11
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517312-fraude-interna-leva-cerca-de-5-da-receita-das-empresas-aponta-estudo.html
|Networking e Negócios
|5308
|Fraude interna leva cerca de 5% da receita das empresas, aponta estudo
|128db565-ec2f-41a6-90bb-b9fcf550f949
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:12
|Caroline Sena
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517310-gari-recebe-por-engano-o-equivalente-a-rs-3-milhoes-em-salario-e-nao-devolve-o-dinheiro-mas-o-pagamento-inesperado-termina-em-uma-disputa-que-chega-a-justica.html
|Internacional
|açãotrabalhista, justiça, trabalho, transferência
|2184
|Gari recebe por engano o equivalente a R$ 3 milhões em salário e não devolve o dinheiro, mas o pagamento inesperado termina em uma disputa que chega à Justiça
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517310-gari-recebe-por-engano-o-equivalente-a-rs-3-milhoes-em-salario-e-nao-devolve-o-dinheiro-mas-o-pagamento-inesperado-termina-em-uma-disputa-que-chega-a-justica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:14
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517313-apos-morte-de-rick-cantor-renner-revela-planos-para-retomar-carreira-solo-nos-palcos.html
|Cultura
|2373
|Após morte de Rick, cantor Renner revela planos para retomar carreira solo nos palcos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517313-apos-morte-de-rick-cantor-renner-revela-planos-para-retomar-carreira-solo-nos-palcos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:16
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517318-morador-troca-torneira-da-cozinha-por-modelo-com-filtro-mas-so-depois-percebe-uma-exigencia-do-fabricante-que-depende-da-pressao-da-agua-para-funcionar.html
|Casa e Decoração
|2709
|Morador troca torneira da cozinha por modelo com filtro, mas só depois percebe uma exigência do fabricante que depende da pressão da água para funcionar
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517318-morador-troca-torneira-da-cozinha-por-modelo-com-filtro-mas-so-depois-percebe-uma-exigencia-do-fabricante-que-depende-da-pressao-da-agua-para-funcionar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:17
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/09/7508588-canada-se-prepara-para-risco-extremo-de-uma-acao-militar-dos-eua.html
|Internacional
|MarkCarney, canadá, conflito, eua, forçasarmadas
|2666
|Canadá se prepara para 'risco extremo' de uma ação militar dos EUA
|https://www.em.com.br/internacional/2026/09/7508588-canada-se-prepara-para-risco-extremo-de-uma-acao-militar-dos-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:18
|Ana Leitão
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517320-buscar-a-felicidade-pode-esconder-uma-armadilha-filosofo-espanhol-de-87-anos-questiona-a-promessa-feita-aos-jovens-sobre-o-que-deveria-ser-prioridade-na-vida.html
|Bem viver
|2796
|Buscar a felicidade pode esconder uma armadilha? Filósofo espanhol de 87 anos questiona a promessa feita aos jovens sobre o que deveria ser prioridade na vida
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517320-buscar-a-felicidade-pode-esconder-uma-armadilha-filosofo-espanhol-de-87-anos-questiona-a-promessa-feita-aos-jovens-sobre-o-que-deveria-ser-prioridade-na-vida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:19
|Caroline Sena
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517321-quando-o-bolsa-familia-cai-em-outubro-calendario-do-programa-reune-as-datas-de-pagamento-e-orienta-beneficiarios-que-querem-se-organizar-para-receber-o-valor.html
|Nacional
|bolsafamília, benefício, pagamento, bolsafamíliaoutubro, calendáriobolsafamília
|1978
|Quando o Bolsa Família cai em outubro? Calendário do programa reúne as datas de pagamento e orienta beneficiários que querem se organizar para receber o valor
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517321-quando-o-bolsa-familia-cai-em-outubro-calendario-do-programa-reune-as-datas-de-pagamento-e-orienta-beneficiarios-que-querem-se-organizar-para-receber-o-valor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:21
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517322-patrick-swayze-comprou-um-rancho-em-1984-e-criou-um-refugio-com-16-baias-alem-dos-cavalos-arabes-outra-paixao-do-ator-ganhou-espaco-na-propriedade-californiana.html
|Casa e Decoração
|2430
|Patrick Swayze comprou um rancho em 1984 e criou um refúgio com 16 baias: além dos cavalos árabes, outra paixão do ator ganhou espaço na propriedade californiana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517322-patrick-swayze-comprou-um-rancho-em-1984-e-criou-um-refugio-com-16-baias-alem-dos-cavalos-arabes-outra-paixao-do-ator-ganhou-espaco-na-propriedade-californiana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:28
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517323-bh-airport-espera-receber-mais-de-350-mil-passageiros-no-periodo-do-feriado.html
|Turismo
|AEROPORTO, Aeroportos, Brasil, BUENOS AIRES, Expectativa, Feriado, Florianópolis
|5655
|BH Airport espera receber mais de 350 mil passageiros no período do feriado
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517323-bh-airport-espera-receber-mais-de-350-mil-passageiros-no-periodo-do-feriado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517335-saiba-quem-era-giane-alves-modelo-baiana-com-carreira-internacional-que-morreu-aos-32-anos-apos-infarto-fulminante.html
|Galeria
|6
|Saiba quem era Giane Alves, modelo baiana com carreira internacional que morreu aos 32 anos após infarto fulminante
|https://www.flipar.com.br/?p=691572
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:29
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517328-contratos-envolvendo-luciano-huck-e-daniel-vorcaro-entram-no-foco-da-globo-emissora-autoriza-uma-medida-interna-para-examinar-os-acordos-entre-os-dois.html
|Nacional
|2409
|Contratos envolvendo Luciano Huck e Daniel Vorcaro entram no foco da Globo: emissora autoriza uma medida interna para examinar os acordos entre os dois
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517328-contratos-envolvendo-luciano-huck-e-daniel-vorcaro-entram-no-foco-da-globo-emissora-autoriza-uma-medida-interna-para-examinar-os-acordos-entre-os-dois.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517267-excesso-de-telas-e-solidao-contato-com-a-natureza-pode-reduzir-a-ansiedade.html
|Bem viver
|jovens, telas, ar livre, Ansiedade
|7047
|Excesso de telas e solidão: contato com a natureza pode reduzir a ansiedade
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517267-excesso-de-telas-e-solidao-contato-com-a-natureza-pode-reduzir-a-ansiedade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:32
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517339-ana-elisa-na-globonews-nao-tem-como-ir-contra-voto-feminino-e-ser-votada.html
|Política
|eleição-2026, ana-elisa, voto-feminino, política
|2301
|Ana Elisa na GloboNews: ‘Não tem como ir contra voto feminino e ser votada’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517339-ana-elisa-na-globonews-nao-tem-como-ir-contra-voto-feminino-e-ser-votada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:32
|Caroline Sena
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517338-escolher-o-ar-condicionado-do-quarto-exige-mais-do-que-medir-o-comodo-exposicao-ao-sol-e-outras-fontes-de-calor-entram-na-conta-da-capacidade-em-btus.html
|Casa e Decoração
|arcondicionado, economia, contadeluz, BTUs
|2325
|Escolher o ar condicionado do quarto exige mais do que medir o cômodo: exposição ao sol e outras fontes de calor entram na conta da capacidade em BTUs
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517338-escolher-o-ar-condicionado-do-quarto-exige-mais-do-que-medir-o-comodo-exposicao-ao-sol-e-outras-fontes-de-calor-entram-na-conta-da-capacidade-em-btus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:32
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517336-o-que-um-uisque-tem-a-ver-com-daniel-vorcaro-mensagens-analisadas-pela-pf-levam-o-macallan-as-perguntas-de-consumidores-em-uma-loja-de-conveniencia-no-rio.html
|Nacional
|2078
|O que um uísque tem a ver com Daniel Vorcaro? Mensagens analisadas pela PF levam o Macallan às perguntas de consumidores em uma loja de conveniência no Rio
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517336-o-que-um-uisque-tem-a-ver-com-daniel-vorcaro-mensagens-analisadas-pela-pf-levam-o-macallan-as-perguntas-de-consumidores-em-uma-loja-de-conveniencia-no-rio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:35
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517207-com-cleitinho-e-nikolas-flavio-promete-rever-divida-de-minas.html
|Política
|Cleitinho
|2509
|Com Cleitinho e Nikolas, Flávio promete rever dívida de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517207-com-cleitinho-e-nikolas-flavio-promete-rever-divida-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:41
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517319-cantor-sorocaba-encontra-jiboia-com-filhotes-embaixo-de-jacuzzi-e-se-surpreende.html
|Cultura
|jiboia em telhado, Fernando e Sorocaba, filhotes, susto
|1180
|Cantor Sorocaba encontra jiboia com filhotes embaixo de jacuzzi e se surpreende
|https://www.tupi.fm/entretenimento/cantor-sorocaba-encontra-jiboia-com-filhotes-embaixo-de-jacuzzi-e-se-surpreende/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517354-sampa-tribal-anuncia-grandes-nomes-de-caprichoso-e-garantido.html
|Mundo Corporativo
|3299
|Sampa Tribal anuncia grandes nomes de Caprichoso e Garantido
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517354-sampa-tribal-anuncia-grandes-nomes-de-caprichoso-e-garantido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517355-andre-youssef-do-piano-aos-palcos-de-ac-dc-e-rolling-stones.html
|Mundo Corporativo
|6268
|André Youssef: do piano aos palcos de AC/DC e Rolling Stones
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517355-andre-youssef-do-piano-aos-palcos-de-ac-dc-e-rolling-stones.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517363-juros-do-emprestimo-sobem-enquanto-valor-solicitado-aumenta.html
|Mundo Corporativo
|3614
|Juros do empréstimo sobem, enquanto valor solicitado aumenta
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517363-juros-do-emprestimo-sobem-enquanto-valor-solicitado-aumenta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517369-pc-pe-edital-tem-1-315-vagas-e-salarios-de-ate-rs-135-mil.html
|Mundo Corporativo
|3572
|PC PE: edital tem 1.315 vagas e salários de até R$ 13,5 mil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517369-pc-pe-edital-tem-1-315-vagas-e-salarios-de-ate-rs-135-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:45
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517376-s1-comunicacao-agencia-de-sinop-conquista-selo-google-partner.html
|Networking e Negócios
|5008
|S1 Comunicação, agência de Sinop, conquista selo Google Partner
|a6414334-fa22-429d-af8e-68e37fa9e27b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517371-divia-apresenta-nova-marca-e-reforca-foco-em-ia.html
|Mundo Corporativo
|6110
|DIVIA apresenta nova marca e reforça foco em IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517371-divia-apresenta-nova-marca-e-reforca-foco-em-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517377-lei-eleitoral-proibe-distribuicao-de-brindes-em-campanhas.html
|Mundo Corporativo
|3311
|Lei eleitoral proíbe distribuição de brindes em campanhas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517377-lei-eleitoral-proibe-distribuicao-de-brindes-em-campanhas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517379-medicao-inteligente-amplia-desafios-no-setor-eletrico.html
|Mundo Corporativo
|7428
|Medição inteligente amplia desafios no setor elétrico
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517379-medicao-inteligente-amplia-desafios-no-setor-eletrico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517381-black-friday-no-varejo-optico-o-que-esperar-em-2026.html
|Mundo Corporativo
|5440
|Black Friday no varejo óptico: o que esperar em 2026?
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517381-black-friday-no-varejo-optico-o-que-esperar-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:53
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517333-gastronomia-promove-desenvolvimento-economico-diz-escritor-em-novo-livro.html
|Degusta
|livro, gastronomia, festivais, economia, desenvolvimento
|3710
|Gastronomia promove desenvolvimento econômico, diz escritor em novo livro
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517333-gastronomia-promove-desenvolvimento-economico-diz-escritor-em-novo-livro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:53
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517302-intencao-de-consumo-das-familias-em-bh-melhora-mas-ainda-e-insuficiente.html
|Economia
|2%, 4, CN, CNC, Comércio, Consumo, Crédito
|5288
|Intenção de consumo das famílias em BH melhora, mas ainda é insuficiente
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517302-intencao-de-consumo-das-familias-em-bh-melhora-mas-ainda-e-insuficiente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 15:58
|Larissa Leone*,Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517255-area-de-escape-sera-construida-na-br-040.html
|Gerais
|BR-040, carreta, rodovia, caminhão, acidente-de-transito, Nova-Lima, grande-bh, acidente-de-trânsito
|3463
|Área de escape será construída na BR-040?
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517255-area-de-escape-sera-construida-na-br-040.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:04
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517314-defesa-civil-de-bh-isola-imovel-e-areas-vizinhas-atingidas-por-explosao.html
|Gerais
|Defesa Civil, explosão, Belo Horizonte, João Pinheiro
|3459
|Defesa Civil de BH isola imóvel e áreas vizinhas atingidas por explosão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517314-defesa-civil-de-bh-isola-imovel-e-areas-vizinhas-atingidas-por-explosao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:05
|Caroline Sena
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517396-dividas-podem-levar-ao-bloqueio-judicial-de-dinheiro-no-banco-mas-nem-todo-recurso-recebe-o-mesmo-tratamento-entenda-as-condicoes-da-ordem-e-as-protecoes-legais.html
|Economia
|instituçõesfinanceiras, justiça, sisbajud, bancos, dívidas
|2378
|Dívidas podem levar ao bloqueio judicial de dinheiro no banco, mas nem todo recurso recebe o mesmo tratamento: entenda as condições da ordem e as proteções legais
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517396-dividas-podem-levar-ao-bloqueio-judicial-de-dinheiro-no-banco-mas-nem-todo-recurso-recebe-o-mesmo-tratamento-entenda-as-condicoes-da-ordem-e-as-protecoes-legais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:05
|Ana Leitão
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517398-um-nome-feminino-de-origem-arabe-chama-atencao-por-tras-da-escolha-um-significado-ligado-a-natureza-e-a-forca-convida-a-conhecer-melhor-suas-raizes.html
|Trends
|2360
|Um nome feminino de origem árabe chama atenção: por trás da escolha, um significado ligado à natureza e à força convida a conhecer melhor suas raízes
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517398-um-nome-feminino-de-origem-arabe-chama-atencao-por-tras-da-escolha-um-significado-ligado-a-natureza-e-a-forca-convida-a-conhecer-melhor-suas-raizes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:05
|Ana Leitão
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517399-o-sofa-sem-as-classicas-almofadas-entra-na-conversa-sobre-decoracao-uma-tendencia-propoe-substituir-esses-acessorios-na-busca-por-um-ambiente-mais-elegante.html
|Casa e Decoração
|2317
|O sofá sem as clássicas almofadas entra na conversa sobre decoração: uma tendência propõe substituir esses acessórios na busca por um ambiente mais elegante
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517399-o-sofa-sem-as-classicas-almofadas-entra-na-conversa-sobre-decoracao-uma-tendencia-propoe-substituir-esses-acessorios-na-busca-por-um-ambiente-mais-elegante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:06
|Ana Leitão
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517400-a-decoracao-natalina-para-2026-ganha-propostas-que-vao-alem-das-cores-tradicionais-branco-perolado-e-elementos-naturais-apontam-caminhos-para-renovar-a-casa.html
|Casa e Decoração
|3056
|A decoração natalina para 2026 ganha propostas que vão além das cores tradicionais: branco perolado e elementos naturais apontam caminhos para renovar a casa
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7517400-a-decoracao-natalina-para-2026-ganha-propostas-que-vao-alem-das-cores-tradicionais-branco-perolado-e-elementos-naturais-apontam-caminhos-para-renovar-a-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:15
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517410-torcedor-se-irrita-e-leva-organizada-a-supermercado-para-cobrar-troca-de-tv-com-defeito.html
|Esportes
|3164
|Torcedor se irrita e leva organizada a supermercado para cobrar troca de TV com defeito
|https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/08/torcedor-irrita-leva-organizada-supermercado-cobrar-troca-tv-defeito/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:16
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517395-defesa-civil-de-bh-emite-alerta-de-chuvas-para-esta-quinta-8.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, Chuvas, Defesa civil
|1436
|Defesa Civil de BH emite alerta de chuvas para esta quinta (8)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517395-defesa-civil-de-bh-emite-alerta-de-chuvas-para-esta-quinta-8.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:21
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517384-minas-ganha-destaque-entre-os-destinos-mais-procurados-no-feriadao.html
|Turismo
|Feriado, Belo Horizonte, Minas Gerais, Minas, BH, ônibus
|4088
|Minas ganha destaque entre os destinos mais procurados no feriadão
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517384-minas-ganha-destaque-entre-os-destinos-mais-procurados-no-feriadao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:25
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517418-anderson-bernal-explica-como-ansiedade-afeta-a-saude-oral-e-a-performance.html
|Networking e Negócios
|3813
|Anderson Bernal explica como ansiedade afeta a saúde oral e a performance
|62a244fa-45cc-4e8d-93ca-c0e972efb881
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:25
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517304-jovem-morre-apos-receber-descarga-eletrica-em-janauba.html
|Gerais
|acident, descarga, descarga elétrica, Elétrica, homem, morre
|1176
|Jovem morre após receber descarga elétrica em Janaúba
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517304-jovem-morre-apos-receber-descarga-eletrica-em-janauba.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:30
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517350-suspeito-de-matar-motorista-de-aplicativo-em-ouro-preto-e-preso.html
|Gerais
|Homicídio, crime, violência, polícia, minas-gerais, prisão
|2012
|Suspeito de matar motorista de aplicativo em Ouro Preto é preso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517350-suspeito-de-matar-motorista-de-aplicativo-em-ouro-preto-e-preso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:33
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517425-moro-ve-lava-jato-como-peca-da-vitoria-no-parana-e-preve-ocaso-do-pt.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|5038
|Moro vê Lava Jato como peça da vitória no Paraná e prevê ocaso do PT
|https://platobr.com.br/moro-ve-lava-jato-como-peca-da-vitoria-no-parana-e-preve-ocaso-do-pt
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:44
|André Richter - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517412-moraes-manda-pf-prender-eduardo-bolsonaro.html
|Política
|stf, Alexandre de Moraes, eduardo bolsonaro, prisao
|1866
|Moraes manda PF prender Eduardo Bolsonaro
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/moraes-determina-emissao-de-mandado-de-prisao-contra-eduardo-bolsonaro
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:44
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517407-mae-que-perdeu-filhos-em-brumadinho-lanca-livro-contra-o-esquecimento.html
|Gerais
|Brumadinho, Minas Gerais
|5318
|Mãe que perdeu filhos em Brumadinho lança livro contra o esquecimento
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517407-mae-que-perdeu-filhos-em-brumadinho-lanca-livro-contra-o-esquecimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:45
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517433-carreiras-mais-longas-e-sucessao-lenta-travam-a-ascensao-de-quem-vem-atras.html
|Networking e Negócios
|5091
|Carreiras mais longas e sucessão lenta travam a ascensão de quem vem atrás
|b5c48e5f-b7fb-4358-87fc-f91a66969f77
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:45
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517393-engavetamento-na-br-040-uma-das-vitimas-segue-internada-no-joao-xxiii.html
|Gerais
|BR-040, engavetamento, tragedia, acidente-de-transito, grande-bh, Nova-Lima, rodovia, BH
|1751
|Engavetamento na BR-040: uma das vítimas segue internada no João XXIII
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517393-engavetamento-na-br-040-uma-das-vitimas-segue-internada-no-joao-xxiii.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517441-desafios-e-solucoes-para-o-saneamento-em-debate-na-fenasan.html
|Mundo Corporativo
|5070
|Desafios e soluções para o saneamento em debate na Fenasan
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517441-desafios-e-solucoes-para-o-saneamento-em-debate-na-fenasan.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:53
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517442-webmotors-escala-caio-castro-como-novo-embaixador-da-marca.html
|Mundo Corporativo
|6530
|Webmotors escala Caio Castro como novo embaixador da marca
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517442-webmotors-escala-caio-castro-como-novo-embaixador-da-marca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:53
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517444-novo-sensor-para-diabetes-tipo-2-inova-com-predicao.html
|Mundo Corporativo
|7218
|Novo sensor para diabetes tipo 2 inova com predição
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517444-novo-sensor-para-diabetes-tipo-2-inova-com-predicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:53
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517445-pistaches-oferecem-beneficios-para-a-saude.html
|Mundo Corporativo
|2565
|Pistaches oferecem benefícios para a saúde
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517445-pistaches-oferecem-beneficios-para-a-saude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 16:57
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517414-ex-advogado-que-atuava-de-forma-irregular-pode-responder-por-tres-crimes.html
|Gerais
|6098
|Ex-advogado que atuava de forma irregular pode responder por três crimes
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517414-ex-advogado-que-atuava-de-forma-irregular-pode-responder-por-tres-crimes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517409-reabilitacao-pos-avc-angiologista-explica-novas-abordagens.html
|Bem viver
|Avc, Médico, Reabilitação, Recuperação
|5517
|Reabilitação pós-AVC: angiologista explica novas abordagens
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517409-reabilitacao-pos-avc-angiologista-explica-novas-abordagens.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:19
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517462-especulacoes-sobre-ministeriaveis-de-flavio-chama-atencao-e-acende-alerta.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1277
|Especulações sobre ‘ministeriáveis’ de Flávio chama atenção e acende alerta
|https://platobr.com.br/especulacoes-sobre-ministeriaveis-de-flavio-chama-atencao-e-acende-alerta
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:23
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517467-neutralidade-dificil-de-sustentar-ala-do-mdb-fara-ato-de-apoio-a-flavio-bolsonaro.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1417
|Neutralidade difícil de sustentar: ala do MDB fará ato de apoio a Flávio Bolsonaro
|https://platobr.com.br/neutralidade-dificil-de-sustentar-ala-do-mdb-fara-ato-de-apoio-a-flavio-bolsonaro
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:29
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517457-homem-denuncia-agressoes-sofridas-em-bar-na-pampulha-no-domingo-de-eleicao.html
|Gerais
|3968
|Homem denuncia agressões sofridas em bar na Pampulha no domingo de eleição
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517457-homem-denuncia-agressoes-sofridas-em-bar-na-pampulha-no-domingo-de-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:31
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517471-sua-empresa-aparece-quando-o-cliente-pergunta-a-ia-veja-como-fazer-o-teste.html
|Networking e Negócios
|4254
|Sua empresa aparece quando o cliente pergunta à IA? Veja como fazer o teste
|9e124bd1-6ef6-433a-b30a-94b38fb9f013
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:35
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517402-psdb-declara-neutralidade-no-2-turno-e-libera-apoio-a-lula-ou-flavio.html
|Política
|Segundo Turno, psdb, lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, aecio-neves
|1534
|PSDB declara neutralidade no 2º turno e libera apoio a Lula ou Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517402-psdb-declara-neutralidade-no-2-turno-e-libera-apoio-a-lula-ou-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:37
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517475-curso-de-comissario-presencial-ou-a-distancia-o-que-muda-e-o-que-continua-igual.html
|Networking e Negócios
|4353
|Curso de comissário presencial ou a distância? O que muda e o que continua igual
|140dc191-9711-472a-9dc5-27ebf8e1ac5a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:40
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517478-como-o-serpro-pretende-usar-o-reconhecimento-facial-para-revolucionar-o-embarque-nos-aeroportos-do-brasil.html
|Nacional
|aeroporto, biometria, reconhecimento facial, serpro
|2498
|Como o Serpro pretende usar o reconhecimento facial para revolucionar o embarque nos aeroportos do Brasil
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517478-como-o-serpro-pretende-usar-o-reconhecimento-facial-para-revolucionar-o-embarque-nos-aeroportos-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:41
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517479-youtube-aposta-em-ia-para-editar-videos-e-combater-deepfakes.html
|Tecnologia
|tecnologia, inteligênciaartificial
|8334
|YouTube aposta em IA para editar vídeos e combater deepfakes
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7517479-youtube-aposta-em-ia-para-editar-videos-e-combater-deepfakes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517495-noping-lanca-tradutor-para-jogos-online-em-nova-versao.html
|Mundo Corporativo
|3235
|NoPing lança tradutor para jogos online em nova versão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517495-noping-lanca-tradutor-para-jogos-online-em-nova-versao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517497-iqmetrix-designa-beniamin-longodor-como-vice-presidente-de-crescimento-global.html
|Mundo Corporativo
|4097
|iQmetrix designa Beniamin Longodor como Vice-Presidente de Crescimento Global
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517497-iqmetrix-designa-beniamin-longodor-como-vice-presidente-de-crescimento-global.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517498-armenia-concede-as-primeiras-autorizacoes-de-comercializacao-do-bot-bal-da-agenus-para-cancer-colorretal-metastatico-com-microssatelite-estavel-previamente-tratado.html
|Mundo Corporativo
|12656
|Armênia concede as primeiras autorizações de comercialização do BOT+BAL da Agenus para câncer colorretal metastático com microssatélite estável previamente tratado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517498-armenia-concede-as-primeiras-autorizacoes-de-comercializacao-do-bot-bal-da-agenus-para-cancer-colorretal-metastatico-com-microssatelite-estavel-previamente-tratado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517499-gaetane-baudry-designada-vice-presidente-senior-diretora-geral-global-da-bobbi-brown.html
|Mundo Corporativo
|5116
|Gaétane Baudry designada Vice-Presidente Sênior / Diretora Geral Global da Bobbi Brown
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517499-gaetane-baudry-designada-vice-presidente-senior-diretora-geral-global-da-bobbi-brown.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517500-niq-atinge-marco-importante-na-aquisicao-da-the-u-group-fortalecendo-a-inteligencia-confiavel-e-o-the-full-view.html
|Mundo Corporativo
|5113
|NIQ atinge marco importante na aquisição da The U Group, fortalecendo a inteligência confiável e o The Full View™
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517500-niq-atinge-marco-importante-na-aquisicao-da-the-u-group-fortalecendo-a-inteligencia-confiavel-e-o-the-full-view.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517501-projeto-amplia-seguranca-e-renda-para-entregadores.html
|Mundo Corporativo
|5213
|Projeto amplia segurança e renda para entregadores
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517501-projeto-amplia-seguranca-e-renda-para-entregadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517502-black-sp-retorna-ao-future-in-black-2026-com-show-ao-vivo.html
|Mundo Corporativo
|5958
| Black SP retorna ao Future In Black 2026 com show ao vivo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517502-black-sp-retorna-ao-future-in-black-2026-com-show-ao-vivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517503-9-mitos-e-verdades-para-entender-sobre-protecao-veicular.html
|Mundo Corporativo
|7443
|9 mitos e verdades para entender sobre proteção veicular
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517503-9-mitos-e-verdades-para-entender-sobre-protecao-veicular.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517504-o-pais-que-o-proximo-presidente-vai-encontrar.html
|Mundo Corporativo
|7497
|O país que o próximo presidente vai encontrar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517504-o-pais-que-o-proximo-presidente-vai-encontrar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517505-abb-aplica-ia-no-rh-com-abordagem-humanizada.html
|Mundo Corporativo
|5247
|ABB aplica IA no RH com abordagem humanizada
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517505-abb-aplica-ia-no-rh-com-abordagem-humanizada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517506-secpower-entra-na-lista-de-fabricantes-do-lrcap-2026.html
|Mundo Corporativo
|4470
|SecPower entra na lista de fabricantes do LRCAP 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517506-secpower-entra-na-lista-de-fabricantes-do-lrcap-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:57
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517513-aves-exoticas-especies-curiosas-e-encantadoras-pelo-mundo.html
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|6
|Aves exóticas: espécies curiosas e encantadoras pelo mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=690463&preview=true&preview_id=690463
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:57
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517515-nova-zelandia-encanta-com-construcoes-que-unem-historia-cultura-e-beleza-arquitetonica.html
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|6
|Nova Zelândia encanta com construções que unem história, cultura e beleza arquitetônica
|https://www.flipar.com.br/?p=691726&preview=true&preview_id=691726
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 17:59
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517517-m-ampa-internacional-conecta-empresas-medias-do-brasil-eua-e-europa.html
|Networking e Negócios
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|M&A Internacional conecta empresas médias do Brasil , EUA e Europa
|ab32fede-25c8-4fbd-bb09-83cd87b8d3da
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517460-obesidade-triplicou-no-brasil-desde-1990-saiba-os-riscos-e-como-prevenir.html
|Bem viver
|Brasileiros, Estudo, Obesidade, Risco cardiovascular, Saúde, Sobrepeso
|4635
|Obesidade triplicou no Brasil desde 1990: saiba os riscos e como prevenir
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517460-obesidade-triplicou-no-brasil-desde-1990-saiba-os-riscos-e-como-prevenir.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517510-gatilhos-mentais-em-vendas-10-principios-para-vender-melhor.html
|Mundo Corporativo
|7617
|Gatilhos mentais em vendas: 10 princípios para vender melhor
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517510-gatilhos-mentais-em-vendas-10-principios-para-vender-melhor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:00
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517520-fiordes-espetaculares-maravilhas-da-natureza-entre-montanhas-e-aguas-profundas.html
|Galeria
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|Fiordes espetaculares: maravilhas da natureza entre montanhas e águas profundas
|https://www.flipar.com.br/?p=691728&preview=true&preview_id=691728
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:03
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517522-vitoria-de-ruas-pode-dar-a-flavio-reforco-importante-contra-lula-no-rio.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1264
|Vitória de Ruas pode dar a Flávio reforço importante contra Lula no Rio
|https://platobr.com.br/vitoria-de-ruas-pode-dar-a-flavio-reforco-importante-contra-lula-no-rio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:12
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517530-homem-que-se-dizia-imperador-das-forcas-armadas-e-impedido-de-entrar-no-stf.html
|Política
|Forças Armadas, stf
|982
|Homem que se dizia "imperador das Forças Armadas" é impedido de entrar no STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517530-homem-que-se-dizia-imperador-das-forcas-armadas-e-impedido-de-entrar-no-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:16
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517534-bh-tem-programacao-voltada-para-as-criancas-neste-fim-de-semana.html
|Cultura
|teatro, agenda, cultural, BH, parque
|6551
|BH tem programação voltada para as crianças neste fim de semana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517534-bh-tem-programacao-voltada-para-as-criancas-neste-fim-de-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517546-cite-de-carcassonne-encanto-medieval-transforma-cidade-francesa-em-atracao-turistica.html
|Galeria
|6
|Cité de Carcassonne: encanto medieval transforma cidade francesa em atração turística
|https://www.flipar.com.br/?p=691736&preview=true&preview_id=691736
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:22
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517548-a-feiticeira-curiosidades-do-seriado-que-marcou-geracoes-e-segue-vivo-no-streaming.html
|Galeria
|6
|‘A Feiticeira’: curiosidades do seriado que marcou gerações e segue vivo no streaming
|https://www.flipar.com.br/?p=691730&preview=true&preview_id=691730
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:25
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517547-guerra-foca-em-batalha-judicial-que-expoe-os-podres-dos-ricos.html
|Cultura
|streaming, série, plataforma
|4394
|"Guerra" foca em batalha judicial que expõe os podres dos ricos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517547-guerra-foca-em-batalha-judicial-que-expoe-os-podres-dos-ricos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:29
|Isabela Teixeira da Costa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517551-humorista-diogo-almeida-brinca-com-o-professor-em-alunos-em-modo-aviao.html
|Cultura
|Diogo Almeida, Humor, Professor, Stand up
|3326
|Humorista Diogo Almeida brinca com professores em 'Alunos em modo avião'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517551-humorista-diogo-almeida-brinca-com-o-professor-em-alunos-em-modo-aviao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:36
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517552-lula-volta-a-cobrar-flavio-para-de-lorota-e-vamos-votar-a-escala-6x1.html
|Política
|lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, 6x1
|1154
|Lula volta a cobrar Flávio: 'Para de lorota e vamos votar a escala 6x1'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517552-lula-volta-a-cobrar-flavio-para-de-lorota-e-vamos-votar-a-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:43
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517563-celina-abre-18-pontos-sobre-leandro-grass-e-garante-apoio-de-antiga-aliada-no-df.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1014
|Celina abre 18 pontos sobre Leandro Grass e garante apoio de antiga aliada no DF
|https://platobr.com.br/celina-abre-18-pontos-sobre-leandro-grass-e-garante-apoio-de-antiga-aliada
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:51
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517532-oncologia-estudo-aponta-estrategia-para-prevenir-a-perda-muscular.html
|Bem viver
|câncer, oncologia, estudo, tratamentoprecoce
|3167
|Oncologia: estudo aponta estratégia para prevenir a perda muscular
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517532-oncologia-estudo-aponta-estrategia-para-prevenir-a-perda-muscular.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517568-cursos-de-inteligencia-emocional-atraem-mais-trabalhadores.html
|Mundo Corporativo
|6259
|Cursos de inteligência emocional atraem mais trabalhadores
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517568-cursos-de-inteligencia-emocional-atraem-mais-trabalhadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 18:58
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517543-mg-academia-e-alvo-de-acao-contra-grupo-que-movimentou-rs-45-milhoes.html
|Gerais
|2286
|MG: academia é alvo de ação contra grupo que movimentou R$ 4,5 milhões
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517543-mg-academia-e-alvo-de-acao-contra-grupo-que-movimentou-rs-45-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 19:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517533-trombose-doenca-pode-ser-silenciosa-e-causar-complicacoes-graves.html
|Bem viver
|alerta, complicações, doença, embolia pulmonar, Geral, prevenção
|3547
|Trombose: doença pode ser silenciosa e causar complicações graves
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517533-trombose-doenca-pode-ser-silenciosa-e-causar-complicacoes-graves.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 19:04
|Rafaela Soares - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517572-datafolha-flavio-bolsonaro-tem-52-e-lula-48-no-2-turno.html
|Política
|a, bolsonaro, datafolha, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa
|1415
|Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula, 48% no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517572-datafolha-flavio-bolsonaro-tem-52-e-lula-48-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 19:24
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517574-augusto-cury-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-contra-lula.html
|Política
|augusto cury, Flavio, flávio bolsonaro, segundo-turno, lula, eleicoes-2026
|1966
|Augusto Cury declara apoio a Flávio Bolsonaro contra Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517574-augusto-cury-declara-apoio-a-flavio-bolsonaro-contra-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 19:33
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517596-familia-ligada-ao-trafico-e-ao-crime-organizado-e-presa-em-operacao-em-jf.html
|Gerais
|crime organizado
|1136
|Família ligada ao tráfico e ao crime organizado é presa em operação em JF
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517596-familia-ligada-ao-trafico-e-ao-crime-organizado-e-presa-em-operacao-em-jf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 19:34
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517580-ministerio-publico-oferece-acordo-a-delegada-que-deixou-viatura-com-marido.html
|Gerais
|2205
|MP oferece acordo a delegada que emprestou viatura ao marido
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517580-ministerio-publico-oferece-acordo-a-delegada-que-deixou-viatura-com-marido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 19:48
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517609-acho-que-ele-sao-todos-loucos-diz-nobel-de-literatura-sobre-os-votantes.html
|Cultura
|nobel de literatura, literatura, Escritora, Nobel
|5404
|"Acho que eles são todos loucos", diz Nobel de Literatura sobre os votantes
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517609-acho-que-ele-sao-todos-loucos-diz-nobel-de-literatura-sobre-os-votantes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 19:54
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7517614-o-que-a-fiocruz-encontrou-em-rios-do-rio-de-janeiro-vai-alem-da-poluicao-mais-visivel-pesquisa-identifica-drogas-e-aponta-efeitos-toxicos-na-vida-aquatica.html
|Ciência
|cocaina, rio de janeiro, drogas, poluição, rios
|3113
|O que a Fiocruz encontrou em rios do Rio de Janeiro vai além da poluição mais visível: pesquisa identifica drogas e aponta efeitos tóxicos na vida aquática
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7517614-o-que-a-fiocruz-encontrou-em-rios-do-rio-de-janeiro-vai-alem-da-poluicao-mais-visivel-pesquisa-identifica-drogas-e-aponta-efeitos-toxicos-na-vida-aquatica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 20:00
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517570-cidade-mineira-ocupa-9-lugar-em-ranking-nacional-de-qualidade-de-saude.html
|Gerais
|São João del-Rey, Saúde, Curvelo, Região Central
|3999
|Cidade mineira ocupa 9º lugar em ranking nacional de qualidade de saúde
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517570-cidade-mineira-ocupa-9-lugar-em-ranking-nacional-de-qualidade-de-saude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 20:09
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517624-a-meia-noite-dance-cante-e-veja-o-filme-the-rocky-horror-picture-show.html
|Cultura
|Cine Humberto Mauro, Cinema
|4488
|À meia-noite, dance, cante e veja o filme 'The Rocky Horror picture show'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517624-a-meia-noite-dance-cante-e-veja-o-filme-the-rocky-horror-picture-show.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 20:14
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517626-the-moscow-ballet-apresenta-cinderella-em-bh.html
|Cultura
|Cinderela, Balé clássico, Minascentro, Belo Horizonte
|3362
|The Moscow Ballet apresenta 'Cinderella' em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517626-the-moscow-ballet-apresenta-cinderella-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 20:21
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517622-pavanato-provoca-boulos-que-rebate-vao-perder-bolsonaristinha-de-merda.html
|Política
|bolsonaro, guilherme-boulos, eleicoes-2026, lucas pavanato
|1211
|Pavanato provoca Boulos, que rebate: ‘Vão perder, bolsonaristinha de merda’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517622-pavanato-provoca-boulos-que-rebate-vao-perder-bolsonaristinha-de-merda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 20:24
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517634-peca-o-belo-indiferente-revela-a-violencia-do-silencio-masculino.html
|Cultura
|Teatro, Violência doméstica, Feminicídio, Joselma Luchini, Peça
|5319
|Peça 'O belo indiferente' revela a violência do silêncio masculino
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517634-peca-o-belo-indiferente-revela-a-violencia-do-silencio-masculino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 20:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517650-slb-assina-contrato-de-perfuracao-digital-com-a-totalenergies.html
|Mundo Corporativo
|7519
|SLB assina contrato de perfuração digital com a TotalEnergies
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517650-slb-assina-contrato-de-perfuracao-digital-com-a-totalenergies.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 20:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517651-bacardi-sobe-para-a-32-posicao-entre-as-melhores-empresas-do-mundo-para-mulheres.html
|Mundo Corporativo
|6109
|Bacardi sobe para a 32ª posição entre as melhores empresas do mundo para mulheres
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517651-bacardi-sobe-para-a-32-posicao-entre-as-melhores-empresas-do-mundo-para-mulheres.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 20:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517652-movado-group-inc-firma-acordo-para-vender-participacao-majoritaria-na-ebel.html
|Mundo Corporativo
|11616
|Movado Group, Inc. firma acordo para vender participação majoritária na EBEL
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517652-movado-group-inc-firma-acordo-para-vender-participacao-majoritaria-na-ebel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 20:44
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517647-truque-pratico-para-limpar-a-air-fryer-revoluciona-a-rotina-na-cozinha-ao-remover-gordura-encrustada-em-menos-de-um-minuto-aprenda-o-metodo-infalivel.html
|Nacional
|Entretenimento
|2199
|Truque prático para limpar a air fryer revoluciona a rotina na cozinha ao remover gordura encrustada em menos de um minuto: aprenda o método infalível
|https://www.tupi.fm/entretenimento/truque-pratico-para-limpar-a-air-fryer-revoluciona-a-rotina-na-cozinha-ao-remover-gordura-encrustada-em-menos-de-um-minuto-aprenda-o-metodo-infalivel/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 21:28
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517677-jovem-e-preso-apos-dar-voadora-em-imagem-de-nossa-senhora-do-seculo-18.html
|Gerais
|Nossa Senhora, nossa senhora aparecida, Patrimônio, intolerância, Minas Gerais
|4272
|Jovem é preso após dar 'voadora' em imagem de Nossa Senhora do século 18
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517677-jovem-e-preso-apos-dar-voadora-em-imagem-de-nossa-senhora-do-seculo-18.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 21:37
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517676-homem-e-encontrado-morto-dentro-de-penitenciaria-na-grande-bh.html
|Gerais
|Homem
|877
|Homem é encontrado morto dentro de penitenciária na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517676-homem-e-encontrado-morto-dentro-de-penitenciaria-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 21:39
|Giovanna de Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517657-estudantes-organizam-atos-pro-lula-nesta-sexta-9-10-em-minas.html
|Política
|ouro-preto, ufop, ufmg, manifestação, bh
|6853
|Estudantes organizam atos pró-Lula nesta sexta (9/10) em Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517657-estudantes-organizam-atos-pro-lula-nesta-sexta-9-10-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 21:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517683-netdocuments-apresenta-legal-context-graph-mcp-e-inovacoes-em-ia-na-fenalaw-2026.html
|Mundo Corporativo
|6201
|NetDocuments apresenta Legal Context Graph, MCP e inovações em IA na Fenalaw 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517683-netdocuments-apresenta-legal-context-graph-mcp-e-inovacoes-em-ia-na-fenalaw-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 21:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517684-a-ntt-docomo-business-e-a-classiq-firmam-parceria-estrategica-para-acelerar-a-adocao-da-computacao-quantica-por-empresas.html
|Mundo Corporativo
|12399
|A NTT DOCOMO BUSINESS e a Classiq firmam parceria estratégica para acelerar a adoção da computação quântica por empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517684-a-ntt-docomo-business-e-a-classiq-firmam-parceria-estrategica-para-acelerar-a-adocao-da-computacao-quantica-por-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 21:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517685-a-meanwhile-apoiada-por-sam-altman-capta-s375-milhoes-a-medida-que-familias-na-asia-na-europa-e-no-oriente-medio-recorrem-aos-seguros-de-vida-com-bitcoin.html
|Mundo Corporativo
|7009
|A Meanwhile, apoiada por Sam Altman, capta $37,5 milhões à medida que famílias na Ásia, na Europa e no Oriente Médio recorrem aos seguros de vida com bitcoin
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517685-a-meanwhile-apoiada-por-sam-altman-capta-s375-milhoes-a-medida-que-familias-na-asia-na-europa-e-no-oriente-medio-recorrem-aos-seguros-de-vida-com-bitcoin.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 22:13
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517689-ana-elisa-para-nikolas-voce-vai-ter-que-comecar-a-trabalhar.html
|Política
|ana-elisa, nikolas, nikolas-ferreira, eleicoes-2026
|2235
|Ana Elisa para Nikolas: ‘Você vai ter que começar a trabalhar’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517689-ana-elisa-para-nikolas-voce-vai-ter-que-comecar-a-trabalhar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 22:18
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517700-rodovias-mineiras-trafego-de-veiculos-pesados-sera-restrito-no-feriadao.html
|Gerais
|2064
|Rodovias mineiras: tráfego de veículos pesados será restrito no feriadão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517700-rodovias-mineiras-trafego-de-veiculos-pesados-sera-restrito-no-feriadao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 22:44
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517714-flavio-pede-para-moraes-renunciar-faca-esse-bem-pela-nacao.html
|Política
|flavio-bolsonaro, alexandre-de-moraes, eduardo-bolsonaro
|1115
|Flávio pede para Moraes renunciar: ‘Faça esse bem pela Nação’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517714-flavio-pede-para-moraes-renunciar-faca-esse-bem-pela-nacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 22:51
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517713-jovem-que-deu-voadora-em-nossa-senhora-em-igreja-chama-imagem-de-satanas.html
|Gerais
|4587
|Jovem que deu voadora em Nossa Senhora em igreja chama imagem de 'satanás'
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517713-jovem-que-deu-voadora-em-nossa-senhora-em-igreja-chama-imagem-de-satanas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 23:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517725-operacao-nossa-senhora-aparecida-da-policia-rodoviaria-comeca-nesta-sexta.html
|Gerais
|Aparecida, Estradas, Geral, Nossa, Nossa senhora aparecida, Operação, Peregrina
|2700
|Operação Nossa Senhora Aparecida da Polícia Rodoviária começa nesta sexta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517725-operacao-nossa-senhora-aparecida-da-policia-rodoviaria-comeca-nesta-sexta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-08 23:25
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7517734-novena-a-nossa-senhora-aparecida-padroeira-do-brasil.html
|Horóscopo
|Orações, Outras Religiões
|6647
|Novena à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil
|https://www.wemystic.com.br/oracoes-para-nossa-senhora-aparecida-em-nove-dias/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 00:07
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517744-como-a-escolha-do-proximo-presidente-afetara-a-curva-da-selic.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2490
|Como a escolha do próximo presidente afetará a curva da Selic
|https://platobr.com.br/como-a-escolha-do-proximo-presidente-afetara-o-processo-de-queda-da-selic
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 00:07
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517745-os-poucos-metros-que-vao-separar-os-desafetos-michelle-e-carlos-bolsonaro-no-senado.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2383
|Os poucos metros que vão separar os desafetos Michelle e Carlos Bolsonaro no Senado
|https://platobr.com.br/os-poucos-metros-que-vao-separar-os-desafetos-michelle-e-carlos-bolsonaro-no-senado
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 00:07
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517746-campanhas-de-flavio-e-lula-preparam-batalha-na-regiao-com-maior-abstencao-no-pais.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2831
|Campanhas de Flávio e Lula preparam batalha na região com maior abstenção no país
|https://platobr.com.br/campanhas-de-flavio-e-lula-planejam-batalha-na-regiao-com-maior-abstencao-no-pais
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 00:15
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517747-apos-votacao-historica-erika-hilton-avisa-nao-sou-do-tipo-de-ficar-calada.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2907
|Após votação histórica, Erika Hilton avisa: ‘Não sou do tipo de ficar calada’
|https://platobr.com.br/apos-votacao-historica-erika-hilton-avisa-nao-sou-do-tipo-de-ficar-calada
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 00:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517748-mega-sena-acumula-e-vai-a-rs-112-milhoes-4-mineiros-acertam-a-quina.html
|Nacional
|Caixa, Da, Loteria, Loterias, Mega, Mega-sena, Prêmio
|1569
|Mega-Sena acumula e vai a R$ 112 milhões; 4 mineiros acertam a quina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517748-mega-sena-acumula-e-vai-a-rs-112-milhoes-4-mineiros-acertam-a-quina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 00:27
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517749-entorno-de-flavio-bolsonaro-fala-em-freio-de-arrumacao-no-congresso-apos-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1234
|Entorno de Flávio Bolsonaro fala em ‘freio de arrumação’ no Congresso após 2º turno
|https://platobr.com.br/entorno-de-flavio-bolsonaro-fala-em-freio-de-arrumacao-no-congresso-apos-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 01:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517752-toluna-anuncia-transicao-planejada-de-ceo-apos-25-anos-fundador-frederic-charles-petit-permanecera-como-membro-do-conselho-consultor-senior-e-acionista.html
|Mundo Corporativo
|5483
|Toluna anuncia transição planejada de CEO após 25 anos; fundador Frédéric Charles Petit permanecerá como membro do Conselho, consultor sênior e acionista
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517752-toluna-anuncia-transicao-planejada-de-ceo-apos-25-anos-fundador-frederic-charles-petit-permanecera-como-membro-do-conselho-consultor-senior-e-acionista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 01:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517753-fujifilm-apresentara-sua-estrategia-de-fabricacao-nos-eua-e-de-solucoes-integradas-na-semicon-west-2026.html
|Mundo Corporativo
|6636
|Fujifilm apresentará sua estratégia de fabricação nos EUA e de soluções integradas na SEMICON West 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517753-fujifilm-apresentara-sua-estrategia-de-fabricacao-nos-eua-e-de-solucoes-integradas-na-semicon-west-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 01:55
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517754-zule-apresenta-ritmos-colombianos-nesta-sexta-9-10-no-bar-paco-pigalle.html
|Cultura
|Cultura, show, colômbia, paco pigalle
|2002
|Zulé apresenta ritmos colombianos, nesta sexta (9/10), no Bar Paco Pigalle
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7517754-zule-apresenta-ritmos-colombianos-nesta-sexta-9-10-no-bar-paco-pigalle.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|André Murad
|https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7517450-por-que-o-cancer-recidiva-a-biologia-da-recorrencia-parte-1.html
|Colunistas#André Murad
|câncer, tratamento, prevenção, Células
|5120
|Por que o câncer recidiva? A biologia da recorrência - parte 1
|https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7517450-por-que-o-cancer-recidiva-a-biologia-da-recorrencia-parte-1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517557-primazia-do-bem.html
|Opinião
|5167
|Primazia do bem
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517557-primazia-do-bem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|Marcílio de Moraes
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7517588-chuvas-aliviam-pressao-sobre-o-custo-da-energia.html
|Colunistas#Marcílio de Moraes
|Chuva, hidrelétricas, bandeira verde, energia
|4535
|Chuvas aliviam pressão sobre o custo da energia
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7517588-chuvas-aliviam-pressao-sobre-o-custo-da-energia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517602-bh-anuncia-acoes-para-enfrentar-ameacas-climaticas.html
|Gerais
|8601
|BH anuncia ações para enfrentar ameaças climáticas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517602-bh-anuncia-acoes-para-enfrentar-ameacas-climaticas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7517620-outubro-rosa-seis-duvidas-sobre-tratamento-do-cancer-de-mama.html
|Colunistas#Anna Marina
|Câncer de mama, Outubro rosa, Tratamento, saúde
|3093
|Outubro Rosa: seis dúvidas sobre tratamento do câncer de mama
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7517620-outubro-rosa-seis-duvidas-sobre-tratamento-do-cancer-de-mama.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517631-leitor-diz-que-a-verdade-tambem-entra-na-urna.html
|Opinião
|2074
|LEITOR DIZ QUE ‘A VERDADE TAMBÉM ENTRA NA URNA’
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517631-leitor-diz-que-a-verdade-tambem-entra-na-urna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517632-queimamos-mais-uma-alexandria.html
|Opinião
|3111
|Queimamos mais uma Alexandria
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7517632-queimamos-mais-uma-alexandria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|Kleber
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7517633-capitalismo-selvagem.html
|Charge
|-1
|Capitalismo Selvagem
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7517633-capitalismo-selvagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7517697-flavio-e-favorito-mas-a-bola-segue-em-jogo.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|Eleições, Flávio Bolsonaro, Lula, STF
|5414
|Flávio é favorito no segundo turno, mas a bola segue em jogo
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7517697-flavio-e-favorito-mas-a-bola-segue-em-jogo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517698-escola-de-minas-150-anos-como-referencia-nacional.html
|Gerais
|UFOP, Pedro II, mineralogia, Escola
|20423
|Escola de Minas: 150 anos como referência nacional
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517698-escola-de-minas-150-anos-como-referencia-nacional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7517703-disputa-do-segundo-turno-se-acirra-na-rua-no-congresso-e-nos-tribunais.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|5011
|Disputa do segundo turno se acirra na rua, no Congresso e nos tribunais
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7517703-disputa-do-segundo-turno-se-acirra-na-rua-no-congresso-e-nos-tribunais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7517720-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-9-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|Capa impressa do Estado de Minas de 9/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7517720-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-9-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 02:15
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517757-cartazes-acusacoes-e-tre-celina-e-grass-elevam-temperatura-no-2-turno-do-df.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3324
|Cartazes, acusações e TRE: Celina e Grass elevam temperatura no 2º turno do DF
|https://platobr.com.br/celina-grass-cartazes-rombo-brb-segundo-turno-df
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 04:55
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517760-lapmaster-wolters-e-precision-surfacing-solutions-garantem-investimento-minoritario-estrategico-do-the-cynosure-group-e-do-fernweh-group-para-acelerar-o-crescimento.html
|Mundo Corporativo
|8692
|Lapmaster Wolters e Precision Surfacing Solutions garantem investimento minoritário estratégico do The Cynosure Group e do Fernweh Group para acelerar o crescimento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517760-lapmaster-wolters-e-precision-surfacing-solutions-garantem-investimento-minoritario-estrategico-do-the-cynosure-group-e-do-fernweh-group-para-acelerar-o-crescimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 07:29
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517769-previsao-bh-tera-calor-de-34-c-e-pancadas-de-chuva-nesta-sexta-9-10.html
|Gerais
|2962
|Previsão: BH terá calor de 34 °C e pancadas de chuva nesta sexta (9/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517769-previsao-bh-tera-calor-de-34-c-e-pancadas-de-chuva-nesta-sexta-9-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 07:33
|Celina Aquino
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517389-chefs-brasileiros-expoem-bastidores-da-cozinha-em-serie-da-apple-tv.html
|Degusta
|chefs, chefs do brasil, gastronomia, série, appleTV, bastidores
|9410
|Chefs brasileiros expõem bastidores da cozinha em série da Apple TV
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7517389-chefs-brasileiros-expoem-bastidores-da-cozinha-em-serie-da-apple-tv.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 07:34
|BBC
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517787-quem-e-navi-pillay-sul-africana-que-ganhou-o-nobel-da-paz-2026-e-julgou-genocidio-em-ruanda.html
|Internacional
|Africano, Israel, Netanyahu, Nobel, Nobel da paz, ONU, Presidente
|3237
|Quem é Navi Pillay, sul-africana que ganhou o Nobel da Paz 2026 e julgou genocídio em Ruanda
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cr3wv8p8x6g8o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 07:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517771-a-andersen-consulting-incorpora-o-talentsmarteq-para-promover-a-lideranca-e-a-transformacao-empresarial.html
|Mundo Corporativo
|3945
|A Andersen Consulting incorpora o TalentSmartEQ para promover a liderança e a transformação empresarial
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517771-a-andersen-consulting-incorpora-o-talentsmarteq-para-promover-a-lideranca-e-a-transformacao-empresarial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 07:42
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517772-encceja-para-presos-bate-recorde-com-mais-de-16-mil-inscritos-em-minas-gerais.html
|Gerais
|2293
|Encceja para presos bate recorde com mais de 16 mil inscritos em Minas Gerais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517772-encceja-para-presos-bate-recorde-com-mais-de-16-mil-inscritos-em-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 07:46
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517774-nobel-da-paz-consagra-navi-pillay-por-atuacao-historica-contra-crimes-de-guerra.html
|Internacional
|1566
|Nobel da Paz consagra Navi Pillay por atuação histórica contra crimes de guerra
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517774-nobel-da-paz-consagra-navi-pillay-por-atuacao-historica-contra-crimes-de-guerra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 07:47
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517775-sus-oferece-atendimento-psicologico-online-e-gratuito-para-mulheres-em-situacao-de-violencia.html
|Nacional
|3157
|SUS oferece atendimento psicológico online e gratuito para mulheres em situação de violência
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517775-sus-oferece-atendimento-psicologico-online-e-gratuito-para-mulheres-em-situacao-de-violencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 07:50
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517776-acidente-no-anel-rodoviario-deixa-casal-e-motociclista-feridos-em-bh.html
|Gerais
|1358
|Acidente no Anel Rodoviário deixa casal e motociclista feridos em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517776-acidente-no-anel-rodoviario-deixa-casal-e-motociclista-feridos-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 07:55
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517778-nova-vacina-brasileira-para-malaria-comeca-testes-clinicos-no-hospital-da-ufmg.html
|Gerais
|2777
|Nova vacina brasileira para malária começa testes clínicos no Hospital da UFMG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517778-nova-vacina-brasileira-para-malaria-comeca-testes-clinicos-no-hospital-da-ufmg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517782-pesquisa-vox-lula-tem-442-e-flavio-bolsonaro-427-no-2-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|1295
|Pesquisa Vox: Lula tem 44,2% e Flávio Bolsonaro 42,7% no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517782-pesquisa-vox-lula-tem-442-e-flavio-bolsonaro-427-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517785-mais-de-150-animais-silvestres-sao-resgatados-de-esquema-em-vespasiano.html
|Gerais
|1737
|Mais de 150 animais silvestres são resgatados de esquema em Vespasiano
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517785-mais-de-150-animais-silvestres-sao-resgatados-de-esquema-em-vespasiano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:06
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517788-inmet-emite-alerta-de-tempestade-para-184-cidades-em-minas-gerais.html
|Gerais
|3192
|Inmet emite alerta de tempestade para 184 cidades em Minas Gerais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517788-inmet-emite-alerta-de-tempestade-para-184-cidades-em-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:10
|Educando Seu Bolso
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515700-relatorio-de-investimentos-do-nubank-como-ler-o-rendimento-no-app.html
|Colunistas#Educando seu Bolso
|Nubank
|9418
|Relatório de investimentos do Nubank: seu dinheiro rendeu mesmo?
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7515700-relatorio-de-investimentos-do-nubank-como-ler-o-rendimento-no-app.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:12
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7517792-lai-sem-validade.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder
|3036
|LAI sem validade
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7517792-lai-sem-validade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:16
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517795-shrek-o-musical-ganha-temporada-no-rio-de-janeiro-em-2027.html
|Galeria
|6
|“Shrek – O Musical” ganha temporada no Rio de Janeiro em 2027
|https://www.flipar.com.br/?p=691742
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:20
|Sareen Habeshian - BBC News
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517780-fuzilamento-de-ex-militar-condenado-a-morte-sera-transmitido-ao-vivo-nos-eua-anuncia-pentagono.html
|Internacional
|ao vivo, fuzilamento, execução, morte, EUA
|2988
|Fuzilamento de ex-militar condenado à morte será transmitido ao vivo nos EUA, anuncia Pentágono
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6wydpqexn5do
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:21
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517796-transito-na-br-381-e-bloqueado-por-carreta-atravessada-em-santa-luzia.html
|Gerais
|1518
|Trânsito na BR-381 é bloqueado por carreta atravessada em Santa Luzia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517796-transito-na-br-381-e-bloqueado-por-carreta-atravessada-em-santa-luzia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:25
|Pedro Martins e Giulia Granchi - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517783-o-que-se-sabe-sobre-os-tres-incendios-que-aconteceram-na-ufpe-em-oito-dias.html
|Nacional
|UFPE, incêndio, universidade, fogo, prédio, acervo
|5670
|O que se sabe sobre os três incêndios que aconteceram na UFPE em oito dias
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cje36lx0qz5qo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:30
|Vanessa Buschschlüter - Latin America online editor
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517798-eua-acusam-maduro-de-comandar-tortura-na-venezuela-entenda-processo.html
|Internacional
|2641
|EUA acusam Maduro de comandar tortura na Venezuela: entenda processo
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwly3xvgnj3vo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:31
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517802-pesquisa-atlas-flavio-bolsonaro-tem-511-e-lula-457-no-2-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2851
|Pesquisa Atlas: Flávio Bolsonaro tem 51,1% e Lula, 45,7% no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517802-pesquisa-atlas-flavio-bolsonaro-tem-511-e-lula-457-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:35
|Olivia Ireland - BBC News
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517801-casa-dos-horrores-o-casal-acusado-de-abusar-na-sua-mansao-na-california-de-pelo-menos-14-criancas-nascidas-de-barriga-de-aluguel.html
|Internacional
|4589
|'Casa dos horrores': o casal acusado de abusar na sua mansão na Califórnia de pelo menos 14 crianças nascidas de barriga de aluguel
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm86zwwg3l5qo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:40
|James FitzGerald
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517804-christa-pike-ja-consegue-caminhar-apos-sobreviver-a-execucao-fracassada-diz-advogado.html
|Internacional
|condenada à morte, Estados Unidos, execução, injeção letal, fuzilamento, fracasso
|5812
|Christa Pike já consegue caminhar após sobreviver a execução fracassada, diz advogado
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw1460px63gno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:43
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517806-devocao-na-cabeca-duas-estudantes-transformam-o-dia-do-cabelo-maluco-em-homenagem-a-padroeira-do-brasil.html
|Nacional
|2470
|Devoção na cabeça: duas estudantes transformam o Dia do Cabelo Maluco em homenagem à Padroeira do Brasil
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7517806-devocao-na-cabeca-duas-estudantes-transformam-o-dia-do-cabelo-maluco-em-homenagem-a-padroeira-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:49
|Equipe Visual de Jornalismo da BBC News Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517808-abstencao-capitais-e-a-nova-cara-do-congresso-os-graficos-que-explicam-o-1-turno-de-2026.html
|Política
|Lula, Política, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, primeiro turno, segundo turno
|4296
|Abstenção, capitais e a nova cara do Congresso: os gráficos que explicam o 1º turno de 2026
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmkgk75gly4lo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517812-morre-margaret-hamilton-engenheira-de-software-que-ajudou-a-levar-o-homem-a-lua.html
|Galeria
|6
|Morre Margaret Hamilton, engenheira de software que ajudou a levar o homem à Lua
|https://www.flipar.com.br/?p=691629
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:56
|Thais Carrança - Da BBC News Brasil em São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517814-lula-x-flavio-no-2-turno-para-onde-vao-os-votos-de-cury-renan-e-caiado.html
|Política
|eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro, 2º turno, eleitor
|8109
|Lula x Flávio no 2º turno: para onde vão os votos de Cury, Renan e Caiado?
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm209062n3wgo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 08:57
|Henri Astier - BBC News
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517813-a-furia-de-estudantes-que-ocupam-as-ruas-da-franca-em-protesto-ficamos-sem-professores-por-semanas.html
|Internacional
|França, estudantes, protestos, escolas
|8671
|A fúria de estudantes que ocupam as ruas da França em protesto: 'Ficamos sem professores por semanas'
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6m24vx9x2ydo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 09:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517819-kakapo-o-papagaio-que-nao-voa-e-luta-para-escapar-da-extincao.html
|Galeria
|6
|Kakapo: o papagaio que não voa e luta para escapar da extinção
|https://www.flipar.com.br/?p=691789&preview=true&preview_id=691789
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 09:07
|Sareen Habeshian
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517815-quem-e-e-qual-o-crime-do-primeiro-militar-que-vai-ser-executado-nos-eua-desde-a-segunda-guerra-mundial.html
|Internacional
|Estados Unidos, EUA, execução, fuzilamento, ao vivo, militar, major
|3476
|Quem é e qual o crime do primeiro militar que vai ser executado nos EUA desde a Segunda Guerra Mundial
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq70p4p76j2ro
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 09:14
|João Fellet - Da BBC News Brasil em São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517822-bolsonarismo-se-fortaleceu-tanto-que-nao-precisa-mais-dos-militares-diz-especialista-em-forcas-armadas.html
|Política
|Jair Bolsonaro, bolsonarismo, militares, apoio
|15061
|Bolsonarismo se fortaleceu tanto que não precisa mais dos militares, diz especialista em Forças Armadas
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmqxn8w7l3ryo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 09:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517826-tiago-abravanel-volta-como-shrek-em-temporada-carioca-do-musical-em-2027.html
|Galeria
|6
|Tiago Abravanel volta como Shrek em temporada carioca do musical em 2027
|https://www.flipar.com.br/?p=691750
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 09:21
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517829-ex-jogador-de-selecao-tem-morte-confirmada-aos-73-anos.html
|Esportes
|2835
|Ex-jogador de seleção tem morte confirmada aos 73 anos
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/09/ex-jogador-de-selecao-tem-morte-confirmada-aos-73-anos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 09:29
|AFP FTP
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517828-onu-denuncia-como-tortura-a-execucao-ao-vivo-anunciada-nos-eua.html
|Internacional
|EUA, execução, ONU, direitos, fuzilamento, militar, major
|1629
|ONU denuncia como 'tortura' a execução ao vivo anunciada nos EUA
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517828-onu-denuncia-como-tortura-a-execucao-ao-vivo-anunciada-nos-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 09:43
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517839-como-as-campanhas-de-lula-e-flavio-reagiram-as-primeiras-pesquisas-do-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1266
|Como as campanhas de Lula e Flávio reagiram às primeiras pesquisas do 2º turno
|https://platobr.com.br/como-as-campanhas-de-lula-e-flavio-reagiram-as-primeiras-pesquisas-do-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 09:47
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517821-estado-de-minas-e-finalista-do-premio-cnt-com-serie-cargas-de-risco.html
|Gerais
|CNT
|5742
|Estado de Minas é finalista do Prêmio CNT com série 'Cargas de Risco'
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517821-estado-de-minas-e-finalista-do-premio-cnt-com-serie-cargas-de-risco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 09:49
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517836-caes-grandes-envelhecem-mais-rapido-revela-estudo-sobre-dna.html
|Bem viver
|cães, envelhecimento, mutação, DNA
|3774
|Cães grandes envelhecem mais rápido, revela estudo sobre DNA
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517836-caes-grandes-envelhecem-mais-rapido-revela-estudo-sobre-dna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 09:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517842-brasil-sobe-para-13-no-mundo-em-eventos-internacionais.html
|Mundo Corporativo
|3475
|Brasil sobe para 13º no mundo em eventos internacionais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517842-brasil-sobe-para-13-no-mundo-em-eventos-internacionais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:01
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517848-occitania-regiao-francesa-reune-cidades-medievais-monumentos-grandiosos-e-paisagens-de-tirar-o-folego.html
|Galeria
|6
|Occitânia: região francesa reúne cidades medievais, monumentos grandiosos e paisagens de tirar o fôlego
|https://www.flipar.com.br/?p=691738
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:03
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517849-bispo-de-brasilia-recebe-flavio-em-casa-e-candidato-e-aguardado-em-missa-de-aparecida.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1682
|Bispo de Brasília recebe Flávio em casa e candidato é aguardado em missa de Aparecida
|https://platobr.com.br/bispo-de-brasilia-recebe-flavio-em-casa-e-candidato-e-aguardado-em-missa-de-aparecida
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:09
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7517855-atacante-da-premier-league-e-multado-por-envolvimento-em-61-apostas.html
|Esportes
|3082
|Atacante da Premier League é multado por envolvimento em 61 apostas
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/09/atacante-premier-league-multado-envolvimento-61-apostas/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:13
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517857-evelyn-castro-reprisa-papel-de-burro-em-shrek-o-musical-em-2027.html
|Galeria
|6
|Evelyn Castro reprisa papel de Burro em “Shrek – O Musical” em 2027
|https://www.flipar.com.br/?p=691758
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:17
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7517844-cgu-lanca-concurso-com-60-vagas-e-salarios-de-ate-rs-20-mil.html
|Emprego
|concurso, CGU, vagas, Controladoria Geral da União, concurso público, Auditoria, TI
|3479
|CGU lança concurso com 60 vagas e salários de até R$ 20 mil
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7517844-cgu-lanca-concurso-com-60-vagas-e-salarios-de-ate-rs-20-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:22
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517833-ambulancia-bate-em-onibus-e-deixa-tres-pessoas-feridas.html
|Gerais
|Acidente, ambulancia, Feridos
|1546
|Ambulância bate em ônibus e deixa três pessoas feridas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517833-ambulancia-bate-em-onibus-e-deixa-tres-pessoas-feridas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:22
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517863-nasceu-entre-1951-e-1971-veja-por-que-voce-valoriza-tanto-o-trabalho-duro.html
|Bem viver
|3957
|Nasceu entre 1951 e 1971? Veja por que você valoriza tanto o trabalho duro
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517863-nasceu-entre-1951-e-1971-veja-por-que-voce-valoriza-tanto-o-trabalho-duro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:23
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517865-bispo-de-brasilia-recebe-flavio-que-e-aguardado-em-missa-no-feriado-de-aparecida.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1682
|Bispo de Brasília recebe Flávio, que é aguardado em missa no feriado de Aparecida
|https://platobr.com.br/bispo-de-brasilia-recebe-flavio-que-e-aguardado-em-missa-no-feriado-de-aparecida
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:24
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517864-agua-de-alecrim-contra-queda-de-cabelo-recomendacao-de-cabeleireiros-coloca-ingrediente-em-foco-e-indica-uma-forma-especifica-de-aplicacao-para-cuidar-dos-fios.html
|Bem viver
|4028
|Água de alecrim contra queda de cabelo? Recomendação de cabeleireiros coloca ingrediente em foco e indica uma forma específica de aplicação para cuidar dos fios
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517864-agua-de-alecrim-contra-queda-de-cabelo-recomendacao-de-cabeleireiros-coloca-ingrediente-em-foco-e-indica-uma-forma-especifica-de-aplicacao-para-cuidar-dos-fios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:26
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517866-vilarejo-de-montanha-com-829-habitantes-atrai-jovens-aposentados-e-chama-atencao-como-refugio-para-essa-fase-da-vida.html
|Turismo
|2281
|Vilarejo de montanha com 829 habitantes atrai jovens aposentados e chama atenção como refúgio para essa fase da vida
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517866-vilarejo-de-montanha-com-829-habitantes-atrai-jovens-aposentados-e-chama-atencao-como-refugio-para-essa-fase-da-vida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:27
|Andrei Soshnikov e equipe de investigações - BBC News Rússia
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517861-os-segredos-da-megarreforma-da-residencia-de-putin-no-mar-negro.html
|Internacional
|Putin, reforma, segredos, residência, Mar Negro
|7857
|Os segredos da megarreforma da residência de Putin no Mar Negro
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq78pd9pgljjo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:30
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517869-plano-para-explodir-canion-historico-vai-parar-na-justica.html
|Internacional
|2592
|Plano para explodir cânion histórico vai parar na Justiça
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517869-plano-para-explodir-canion-historico-vai-parar-na-justica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:35
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517871-soldiers-nutrition-avalia-nova-regra-da-anvisa-para-creatina.html
|Mundo Corporativo
|6222
|Soldiers Nutrition avalia nova regra da Anvisa para creatina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517871-soldiers-nutrition-avalia-nova-regra-da-anvisa-para-creatina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:35
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517873-manutencao-aeronautica-evolui-com-a-tecnologia-digital.html
|Mundo Corporativo
|7686
|Manutenção aeronáutica evolui com a tecnologia digital
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517873-manutencao-aeronautica-evolui-com-a-tecnologia-digital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:35
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517874-os-desafios-para-industrializar-minerais-criticos.html
|Mundo Corporativo
|7404
|Os desafios para industrializar minerais críticos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517874-os-desafios-para-industrializar-minerais-criticos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:36
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517872-como-justificar-o-voto-veja-o-passo-a-passo.html
|Política
|Eleições, Justificativa, e-Título, TSE, Eleições 2026, voto, justificar
|4394
|Como justificar o voto: veja o passo a passo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517872-como-justificar-o-voto-veja-o-passo-a-passo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517875-duda-rea-analisa-como-o-esporte-inspira-gestao-e-performance.html
|Mundo Corporativo
|4843
|Duda Rea analisa como o esporte inspira gestão e performance
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517875-duda-rea-analisa-como-o-esporte-inspira-gestao-e-performance.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:40
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517878-vizinho-instala-piscina-de-2-mil-litros-no-patio-interno-de-condominio-mas-moradores-se-preocupam-e-a-busca-pelo-responsavel-vira-parte-do-problema-no-predio.html
|Internacional
|2169
|Vizinho instala piscina de 2 mil litros no pátio interno de condomínio, mas moradores se preocupam e a busca pelo responsável vira parte do problema no prédio
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7517878-vizinho-instala-piscina-de-2-mil-litros-no-patio-interno-de-condominio-mas-moradores-se-preocupam-e-a-busca-pelo-responsavel-vira-parte-do-problema-no-predio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517846-fisioterapia-pode-ser-aliada-no-tratamento-de-disturbios-do-sono-entenda.html
|Bem viver
|sono, Distúrbios do sono, fisioterapia
|3877
|Fisioterapia pode ser aliada no tratamento de distúrbios do sono: entenda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517846-fisioterapia-pode-ser-aliada-no-tratamento-de-disturbios-do-sono-entenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:44
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517887-parados-por-mais-de-16-anos-100-bitcoins-minerados-em-2010-voltam-a-se-mover-moedas-avaliadas-em-cerca-de-uss-85-milhoes-tem-uma-historia-que-chama-atencao.html
|Economia
|2581
|Parados por mais de 16 anos, 100 bitcoins minerados em 2010 voltam a se mover: moedas avaliadas em cerca de US$ 8,5 milhões têm uma história que chama atenção
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7517887-parados-por-mais-de-16-anos-100-bitcoins-minerados-em-2010-voltam-a-se-mover-moedas-avaliadas-em-cerca-de-uss-85-milhoes-tem-uma-historia-que-chama-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:47
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7517870-aos-61-anos-avo-bate-recorde-mundial-ao-ficar-mais-de-5-horas-na-prancha.html
|Trends
|Entretenimento
|2635
|Aos 61 anos, avó bate recorde mundial ao ficar mais de 5 horas na prancha
|https://www.tupi.fm/entretenimento/aos-61-anos-avo-bate-recorde-mundial-ao-ficar-mais-de-5-horas-na-prancha/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:48
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517891-eduardo-paes-reconhece-derrota-no-rio-e-diz-que-respeitara-decisao-judicial.html
|Política
|1245
|Eduardo Paes reconhece derrota no Rio e diz que respeitará decisão judicial
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517891-eduardo-paes-reconhece-derrota-no-rio-e-diz-que-respeitara-decisao-judicial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:49
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517837-estudo-questiona-necessidade-de-jejum-antes-de-exames-de-sangue.html
|Bem viver
|exames de sangue, jejum, revista científica, estudo, exames
|4256
|Estudo questiona necessidade de jejum antes de exames de sangue
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517837-estudo-questiona-necessidade-de-jejum-antes-de-exames-de-sangue.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:49
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517895-com-411-quartos-e-nenhum-hospede-em-duas-decadas-hotel-em-praia-protegida-enfrenta-planos-que-podem-encerrar-sua-historia-sem-uma-unica-reserva.html
|Turismo
|2691
|Com 411 quartos e nenhum hóspede em duas décadas, hotel em praia protegida enfrenta planos que podem encerrar sua história sem uma única reserva
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7517895-com-411-quartos-e-nenhum-hospede-em-duas-decadas-hotel-em-praia-protegida-enfrenta-planos-que-podem-encerrar-sua-historia-sem-uma-unica-reserva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:51
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517835-tse-manda-retirar-publicacoes-de-lula-e-aliados-contra-flavio-bolsonaro.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, TSE
|4254
|TSE manda retirar publicações de Lula e aliados contra Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517835-tse-manda-retirar-publicacoes-de-lula-e-aliados-contra-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:53
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517893-relatorio-interno-do-pt-levanta-suspeitas-de-desvantagem-a-lula-em-algoritmo-da-meta.html
|Política
|5387
|Relatório interno do PT levanta suspeitas de desvantagem a Lula em algoritmo da Meta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517893-relatorio-interno-do-pt-levanta-suspeitas-de-desvantagem-a-lula-em-algoritmo-da-meta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:59
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517899-a-diferenca-entre-lula-e-flavio-que-tirou-augusto-cury-da-neutralidade.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|608
|A diferença entre Lula e Flávio que tirou Augusto Cury da neutralidade
|https://platobr.com.br/a-diferenca-entre-lula-e-flavio-que-tirou-augusto-cury-da-neutralidade
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 10:59
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517859-comunicacao-com-400-mil-atingidos-pode-voltar-apos-escritorio-mudar-nome.html
|Gerais
|Barragem, Mariana, atingidos, desastre, BH, Justiça, Fundão
|11579
|Comunicação com 400 mil atingidos pode voltar após escritório mudar nome
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517859-comunicacao-com-400-mil-atingidos-pode-voltar-apos-escritorio-mudar-nome.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:00
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517901-quem-pode-fazer-transplante-capilar-na-linha-da-testa-e-o-que-pesa-na-avaliacao.html
|Networking e Negócios
|4443
|Quem pode fazer transplante capilar na linha da testa e o que pesa na avaliação
|19578c66-cd42-4d67-872a-b8ac56a3c79c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:09
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517916-ouricos-do-mar-criaturas-espinhosas-que-escondem-curiosidades-surpreendentes.html
|Galeria
|6
|Ouriços-do-mar: criaturas espinhosas que escondem curiosidades surpreendentes
|https://www.flipar.com.br/?p=691787&preview=true&preview_id=691787
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:18
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517914-defesa-civil-onda-de-calor-em-bh-vai-aumentar-temperaturas-em-ate-5c.html
|Gerais
|Alagamento, Alagamentos, Alerta, Calor, Chuva, Chuvas, Civil
|2594
|Defesa Civil: onda de calor em BH vai aumentar temperaturas em até 5ºC
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517914-defesa-civil-onda-de-calor-em-bh-vai-aumentar-temperaturas-em-ate-5c.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517921-inhame-alimento-nutritivo-ganha-destaque-em-pesquisas-sobre-o-cancer.html
|Galeria
|6
|Inhame: alimento nutritivo ganha destaque em pesquisas sobre o câncer
|https://www.flipar.com.br/?p=691888
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:31
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7517930-vice-de-flavio-chama-visita-a-cardeal-de-gesto-de-respeito-aos-catolicos.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|873
|Vice de Flávio chama visita a cardeal de ‘gesto de respeito aos católicos’
|https://platobr.com.br/vice-de-flavio-chama-visita-a-cardeal-de-gesto-de-respeito-aos-catolicos
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:31
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517931-netinho-de-paula-recebe-alta-e-agradece-apoio-apos-cirurgia-para-tratar-cancer-nem-sei-se-mereco-tanto.html
|Galeria
|6
|Netinho de Paula recebe alta e agradece apoio após cirurgia para tratar câncer: ‘Nem sei se mereço tanto’
|https://www.flipar.com.br/?p=691878
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:38
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517903-dia-das-criancas-saiba-como-o-riso-infantil-pode-fazer-bem.html
|Bem viver
|Dia das Crianças, alegria, riso, felicidade
|3802
|Dia das Crianças: saiba como o riso infantil pode fazer bem
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517903-dia-das-criancas-saiba-como-o-riso-infantil-pode-fazer-bem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517939-ativua-lanca-1-app-de-gestao-e-negocio-de-tecnologia-medica.html
|Mundo Corporativo
|6498
|ATIVUA lança 1º app de gestão e negócio de tecnologia médica
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517939-ativua-lanca-1-app-de-gestao-e-negocio-de-tecnologia-medica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517940-alta-do-turismo-pressiona-a-formacao-de-mao-de-obra.html
|Mundo Corporativo
|4689
|Alta do turismo pressiona a formação de mão de obra
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517940-alta-do-turismo-pressiona-a-formacao-de-mao-de-obra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517941-granlote-lanca-complexo-residencial-de-alto-padrao-em-boituva.html
|Mundo Corporativo
|4971
|Granlote lança complexo residencial de alto padrão em Boituva
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517941-granlote-lanca-complexo-residencial-de-alto-padrao-em-boituva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517942-dia-das-criancas-reforca-busca-por-brincadeiras-offline.html
|Mundo Corporativo
|5652
|Dia das Crianças reforça busca por brincadeiras offline
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517942-dia-das-criancas-reforca-busca-por-brincadeiras-offline.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517943-cyrela-abre-selecao-para-engenheiros-civis.html
|Mundo Corporativo
|2583
|Cyrela abre seleção para engenheiros civis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517943-cyrela-abre-selecao-para-engenheiros-civis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517948-dia-das-criancas-novos-interesses-tambem-mudam-os-presentes.html
|Mundo Corporativo
|3127
|Dia das Crianças: novos interesses também mudam os presentes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517948-dia-das-criancas-novos-interesses-tambem-mudam-os-presentes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517952-cirurgias-de-alta-precisao-tambem-sobrecarregam-o-corpo.html
|Mundo Corporativo
|5518
|Cirurgias de alta precisão também sobrecarregam o corpo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517952-cirurgias-de-alta-precisao-tambem-sobrecarregam-o-corpo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517956-pmerj-contrata-cesgranrio-e-edital-de-oficiais-se-aproxima.html
|Mundo Corporativo
|2670
|PMERJ contrata Cesgranrio e edital de oficiais se aproxima
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7517956-pmerj-contrata-cesgranrio-e-edital-de-oficiais-se-aproxima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:52
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517904-praca-da-liberdade-tem-arte-ciencia-e-lazer-na-semana-das-criancas-em-bh.html
|Gerais
|9620
|Praça da Liberdade tem arte, ciência e lazer na semana das crianças, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517904-praca-da-liberdade-tem-arte-ciencia-e-lazer-na-semana-das-criancas-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 11:58
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517935-flavio-dino-denuncia-ameacas-de-morte-e-diz-que-nao-mudara-atuacao-no-stf.html
|Política
|flávio dino, lula, Senado, stf, supremo tribunal federal, ameaça, judiciário
|2580
|Flávio Dino denuncia ameaças de morte e diz que não mudará atuação no STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517935-flavio-dino-denuncia-ameacas-de-morte-e-diz-que-nao-mudara-atuacao-no-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:01
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517965-monomotor-cai-em-patio-de-metro-da-estacao-sao-gabriel.html
|Gerais
|1685
|Monomotor cai em pátio de metrô da Estação São Gabriel
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517965-monomotor-cai-em-patio-de-metro-da-estacao-sao-gabriel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:01
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517967-quantos-filhos-bolsonaro-tem-conheca-cada-um-deles.html
|Política
|Eleições, Família Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, eleições 2026
|4269
|Quantos filhos Bolsonaro tem? Conheça cada um deles
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517967-quantos-filhos-bolsonaro-tem-conheca-cada-um-deles.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:07
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517974-variedades-de-maca-descubra-os-sabores-e-as-melhores-combinacoes-na-cozinha.html
|Galeria
|6
|Variedades de maçã: descubra os sabores e as melhores combinações na cozinha
|https://www.flipar.com.br/?p=691718&preview=true&preview_id=691718
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:15
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517979-votar-substitui-a-prova-de-vida-do-inss-regras-explicam-o-papel-do-registro-de-votacao-na-comprovacao-e-o-que-os-beneficiarios-precisam-saber-sobre-seu-uso.html
|Política
|2148
|Votar substitui a prova de vida do INSS? Regras explicam o papel do registro de votação na comprovação e o que os beneficiários precisam saber sobre seu uso
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517979-votar-substitui-a-prova-de-vida-do-inss-regras-explicam-o-papel-do-registro-de-votacao-na-comprovacao-e-o-que-os-beneficiarios-precisam-saber-sobre-seu-uso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:21
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517986-entre-presenca-e-poder-formar-mulheres-para-liderar-e-o-desafio-das-empresas.html
|Networking e Negócios
|18151
|Entre presença e poder: formar mulheres para liderar é o desafio das empresas
|d1d6a251-d12b-464a-8090-81d3d9c19ea2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:25
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517900-redes-resgatam-criticas-de-pavanato-a-bolsonaro-veja-video.html
|Política
|4205
|Redes resgatam críticas de Pavanato a Bolsonaro; veja vídeo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517900-redes-resgatam-criticas-de-pavanato-a-bolsonaro-veja-video.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:28
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517970-cancer-de-mama-saude-mental-e-importante-desde-o-rastreamento.html
|Bem viver
|Câncer de mama, Outubro Rosa, prevenção, "saúde mental"
|2574
|Câncer de mama: saúde mental é importante desde o rastreamento
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517970-cancer-de-mama-saude-mental-e-importante-desde-o-rastreamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7517991-w-t-punga-programa-de-conservacao-ajuda-a-recuperar-populacao-de-inseto-gigante-nativo-da-nova-zelandia.html
|Galeria
|6
|W?t?punga: programa de conservação ajuda a recuperar população de inseto gigante nativo da Nova Zelândia
|https://www.flipar.com.br/?p=691891
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:31
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517980-queda-de-aviao-em-bh-morte-de-piloto-de-monomotor-e-confirmada.html
|Gerais
|Monomotor
|1643
|Queda de avião em BH: morte de piloto de monomotor é confirmada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517980-queda-de-aviao-em-bh-morte-de-piloto-de-monomotor-e-confirmada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:31
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7517992-astrologia-e-inteligencia-artificial-o-que-cinco-decadas-ensinam-sobre-o-oficio.html
|Networking e Negócios
|5411
|Astrologia e inteligência artificial: o que cinco décadas ensinam sobre o ofício
|66339b71-d8a0-4943-a9ac-47a8884a9776
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:38
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517999-conheca-os-detalhes-do-embraer-corisco-ii-turbo-monomotor-que-caiu-em-bh.html
|Gerais
|avião, monomotor, metrô, BH, queda, acidente
|4329
|Conheça os detalhes do Embraer Corisco II Turbo, monomotor que caiu em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517999-conheca-os-detalhes-do-embraer-corisco-ii-turbo-monomotor-que-caiu-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:39
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518000-advogado-de-vorcaro-diz-que-nao-ha-depoimento-recente-citando-lula.html
|Política
|Banco Master, Daniel Vorcaro, PT, eleições 2026
|1543
|Advogado de Vorcaro diz que não há depoimento recente citando Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518000-advogado-de-vorcaro-diz-que-nao-ha-depoimento-recente-citando-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518004-champs-open-reune-mais-de-600-atletas-em-sao-paulo.html
|Mundo Corporativo
|1746
|Champs Open reúne mais de 600 atletas em São Paulo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518004-champs-open-reune-mais-de-600-atletas-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518005-grupo-gazin-top-3-melhores-empresas-para-trabalhar.html
|Mundo Corporativo
|4551
|Grupo Gazin: TOP 3 melhores empresas para trabalhar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518005-grupo-gazin-top-3-melhores-empresas-para-trabalhar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:40
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518007-cafe-curiosidades-tradicoes-e-segredos-da-bebida-que-conquistou-o-mundo.html
|Galeria
|6
|Café: curiosidades, tradições e segredos da bebida que conquistou o mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=690725&preview=true&preview_id=690725
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:41
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518008-alem-da-cura-medicina-mente-e-dignidade-diante-da-doenca.html
|Networking e Negócios
|16491
|Além da cura: medicina, mente e dignidade diante da doença
|a062055c-e21e-44c1-8035-dd6f3c05d124
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518006-abb-e-novenco-se-unem-para-otimizar-ventiladores-industriais.html
|Mundo Corporativo
|3983
|ABB e NOVENCO se unem para otimizar ventiladores industriais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518006-abb-e-novenco-se-unem-para-otimizar-ventiladores-industriais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518009-eucatex-lanca-mdf-neo-touch-com-acabamento-ultrafosco.html
|Mundo Corporativo
|5562
|Eucatex lança MDF Neo Touch com acabamento ultrafosco
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518009-eucatex-lanca-mdf-neo-touch-com-acabamento-ultrafosco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:44
|Larissa Brandes
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517908-10-alimentos-que-parecem-saudaveis-mas-podem-ser-ultraprocessados-confira.html
|Bem viver
|alimentos, ultraprocessados, saúde, saudável, alimento
|6625
|10 alimentos que parecem saudáveis, mas podem ser ultraprocessados; confira
|https://www.tupi.fm/gastronomia/10-alimentos-que-parecem-saudaveis-mas-podem-ser-ultraprocessados-confira/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 12:53
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518002-video-aeronave-cai-em-patio-de-manutencao-da-estacao-sao-gabriel-de-metro.html
|Gerais
|Cai, Metrô
|1364
|Vídeo: aeronave cai em pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518002-video-aeronave-cai-em-patio-de-manutencao-da-estacao-sao-gabriel-de-metro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:04
|Rafaela Bomfim
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517937-bia-kicis-prioriza-impeachment-de-moraes-e-anistia-no-senado-federal.html
|Política
|Alexandre de Morae, Ato, Bia, Bolsonaro, Flávio, Flávio Bolsonaro, Impeachment
|2986
|Bia Kicis prioriza impeachment de Moraes e anistia no Senado Federal
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517937-bia-kicis-prioriza-impeachment-de-moraes-e-anistia-no-senado-federal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:15
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517936-nikolas-acusa-esquerda-de-terrorismo-eleitoral-contra-flavio.html
|Política
|Bolsonaro, Nikolas, Nikolas Ferreira
|2309
|Nikolas acusa esquerda de "terrorismo eleitoral" contra Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517936-nikolas-acusa-esquerda-de-terrorismo-eleitoral-contra-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7518023-acidente-com-aviao-veja-fotos-do-local-da-queda-na-estacao-do-metro-em-bh.html
|Galeria
|Metrô
|-1
|Acidente com avião: veja fotos do local da queda na estação do Metrô em BH
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7518023-acidente-com-aviao-veja-fotos-do-local-da-queda-na-estacao-do-metro-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:22
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518040-o-que-significa-mayday-e-como-funciona-a-comunicacao-aerea-nas-emergencias.html
|Nacional
|Avião, Mayday, Segurança aérea, Fraseologia
|3875
|O que significa 'Mayday' e como funciona a comunicação aérea nas emergências
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518040-o-que-significa-mayday-e-como-funciona-a-comunicacao-aerea-nas-emergencias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:26
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517993-como-fortalecer-a-autoestima-da-crianca-durante-o-tratamento-ortodontico.html
|Bem viver
|autoestima, crianças, dentista, ortodontia
|7639
|Como fortalecer a autoestima da criança durante o tratamento ortodôntico?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7517993-como-fortalecer-a-autoestima-da-crianca-durante-o-tratamento-ortodontico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:27
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518050-lula-ou-bolsonaro-craque-do-barcelona-surpreende-e-critica-escala-6x1.html
|Esportes
|2997
|Lula ou Bolsonaro? Craque do Barcelona surpreende e critica escala 6X1
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/09/lula-bolsonaro-barcelona-surpreende-critica-escala-6x1/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518051-conheca-o-shake-shack-rede-de-hamburgueres-que-chegara-ao-brasil-em-2027-e-sera-operada-por-mesmo-grupo-do-outback.html
|Galeria
|6
|Conheça o Shake Shack, rede de hambúrgueres que chegará ao Brasil em 2027 e será operada por mesmo grupo do Outback
|https://www.flipar.com.br/?p=691893
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:28
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518048-um-visitante-incomum-aparece-na-calcada-da-rua-e-as-cameras-registram-cena-inusitada.html
|Nacional
|2154
|Um visitante incomum aparece na calçada da rua e as câmeras registram cena inusitada
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518048-um-visitante-incomum-aparece-na-calcada-da-rua-e-as-cameras-registram-cena-inusitada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:31
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518052-avioes-de-pequeno-porte-sao-seguros-o-que-os-dados-de-acidentes-no-brasil-mostram.html
|Nacional
|Acidentes Aéreos, Minas Gerais, monomotor, avião, queda, BH
|3084
|Aviões de pequeno porte são seguros? O que os dados de acidentes no Brasil mostram
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518052-avioes-de-pequeno-porte-sao-seguros-o-que-os-dados-de-acidentes-no-brasil-mostram.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:36
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517938-vai-passear-no-dia-das-criancas-veja-os-horarios-dos-shoppings-de-bh.html
|Gerais
|Belo Horizonte, Feriado, Shoppings, Onde ir
|3123
|Vai passear no Dia das Crianças? Veja os horários dos shoppings de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517938-vai-passear-no-dia-das-criancas-veja-os-horarios-dos-shoppings-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:36
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518056-segunda-queda-de-aviao-em-bh-em-2026-o-que-liga-os-acidentes-de-maio-e-outubro.html
|Gerais
|Gerais, Minas Gerais, Acidente
|2516
|Segunda queda de avião em BH em 2026: o que liga os acidentes de maio e outubro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518056-segunda-queda-de-aviao-em-bh-em-2026-o-que-liga-os-acidentes-de-maio-e-outubro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:48
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518058-foi-assustador-diz-funcionario-que-estava-perto-de-aviao-que-caiu.html
|Gerais
|Acidente, aeronave, avião, aviao caiu, caiu, corpo de bombeiro, queda de avião
|3149
|"Foi assustador", diz funcionário que estava perto de avião que caiu
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518058-foi-assustador-diz-funcionario-que-estava-perto-de-aviao-que-caiu.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:49
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518059-aluno-de-6-anos-atira-em-professora-e-ameaca-policiais-e-funcionarios-de-escola-nos-estados-unidos.html
|Internacional
|Mundo
|6781
|Aluno de 6 anos atira em professora e ameaça policiais e funcionários de escola nos Estados Unidos
|https://www.tupi.fm/mundo/aluno-de-6-anos-atira-em-professora-e-ameaca-policiais-e-funcionarios-de-escola-nos-estados-unidos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:51
|Camila Lyrio*,Larissa Leone*,Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518042-metro-de-bh-funciona-normalmente-apos-monomotor-cair-em-patio-de-manutencao.html
|Gerais
|Metrô, Queda
|2135
|Metrô de BH funciona normalmente após monomotor cair em pátio de manutenção
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518042-metro-de-bh-funciona-normalmente-apos-monomotor-cair-em-patio-de-manutencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518067-leatt-lanca-colecao-moto-junior-2027-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|4916
|Leatt lança coleção Moto Junior 2027 no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518067-leatt-lanca-colecao-moto-junior-2027-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518068-branding-influencia-citacoes-de-marcas-em-ias.html
|Mundo Corporativo
|5573
|Branding influencia citações de marcas em IAs
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518068-branding-influencia-citacoes-de-marcas-em-ias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518069-aice-leva-rota-da-felicidade-a-cinco-cidades-brasileiras.html
|Mundo Corporativo
|6035
|AICE leva Rota da Felicidade a cinco cidades brasileiras
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518069-aice-leva-rota-da-felicidade-a-cinco-cidades-brasileiras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518070-dubai-lanca-o-campeonato-global-create-ai-agents-com-premios-que-ultrapassam-25-milhoes-de-aed.html
|Mundo Corporativo
|3882
|Dubai lança o campeonato global Create AI Agents, com prêmios que ultrapassam 2,5 milhões de AED
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518070-dubai-lanca-o-campeonato-global-create-ai-agents-com-premios-que-ultrapassam-25-milhoes-de-aed.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 13:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518071-brasil-supera-62-mil-academias-em-dez-anos-de-expansao.html
|Mundo Corporativo
|6594
|Brasil supera 62 mil academias em dez anos de expansão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518071-brasil-supera-62-mil-academias-em-dez-anos-de-expansao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:04
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518076-taxi-aereo-e-aviao-particular-saiba-a-diferenca-e-como-a-anac-fiscaliza-cada-voo.html
|Nacional
|ANAC, taxi aéreo, voo particular
|4748
|Táxi aéreo e avião particular: saiba a diferença e como a Anac fiscaliza cada voo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518076-taxi-aereo-e-aviao-particular-saiba-a-diferenca-e-como-a-anac-fiscaliza-cada-voo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:05
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518072-corpo-de-piloto-morto-em-queda-de-aviao-e-retirado-pela-policia-civil-em-bh.html
|Gerais
|Acidente, Aeronave, Avião, Corpo de Bombeiro, Corpo de Bombeiros, Queda, Queda de Avião
|1453
|Corpo de piloto morto em queda de avião é retirado pela Polícia Civil em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518072-corpo-de-piloto-morto-em-queda-de-aviao-e-retirado-pela-policia-civil-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:11
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518049-semana-das-criancas-5-dicas-para-manter-o-sono-em-dia-entre-festas.html
|Bem viver
|sono, Semana da Criança, dia das crianças, dormir
|4002
|Semana das Crianças: 5 dicas para manter o sono em dia entre festas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518049-semana-das-criancas-5-dicas-para-manter-o-sono-em-dia-entre-festas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:13
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518078-aviao-que-caiu-em-bh-seguiria-para-juatuba-antes-de-retornar-a-pampulha.html
|Gerais
|Metrô
|1711
|Avião que caiu em BH seguiria para Juatuba antes de retornar à Pampulha
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518078-aviao-que-caiu-em-bh-seguiria-para-juatuba-antes-de-retornar-a-pampulha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:23
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518088-empresas-americanas-precisam-contratar-americanos-vance-anuncia-suspensao-de-gigantes-de-tecnologia-de-programa-de-green-card.html
|Internacional
|2596
|‘Empresas americanas precisam contratar americanos’: Vance anuncia suspensão de gigantes de tecnologia de programa de green card
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518088-empresas-americanas-precisam-contratar-americanos-vance-anuncia-suspensao-de-gigantes-de-tecnologia-de-programa-de-green-card.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:26
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518084-brumadinho-tera-tres-dias-de-festival-com-comida-brindes-e-musica.html
|Degusta
|Feriado, Festival, Gastronomia
|4309
|Brumadinho terá três dias de festival com comida, brindes e música
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518084-brumadinho-tera-tres-dias-de-festival-com-comida-brindes-e-musica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518097-astro-do-k-pop-e-condenado-a-prisao-por-violar-regras-do-servico-militar-na-coreia-do-sul.html
|Galeria
|6
|Astro do K-pop é condenado à prisão por violar regras do serviço militar na Coreia do Sul
|https://www.flipar.com.br/?p=691896
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:30
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7518101-como-jogos-multiplayer-transformam-partidas-em-encontros-sociais.html
|Empresas
|3315
|Como jogos multiplayer transformam partidas em encontros sociais
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7518101-como-jogos-multiplayer-transformam-partidas-em-encontros-sociais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:31
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518046-anitta-publica-video-de-apoio-a-lula-apos-criticas-de-fas.html
|Política
|Anitta, Lula, militância, eleições 2026
|3560
|Anitta publica vídeo de apoio a Lula após críticas de fãs
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518046-anitta-publica-video-de-apoio-a-lula-apos-criticas-de-fas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:32
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518098-chegava-antes-do-horario-e-saia-com-lagostas-o-caso-do-funcionario-de-hotel-de-luxo-preso-por-furtar-mais-de-rs-42-mil-em-comida.html
|Internacional
|2232
|Chegava antes do horário e saía com lagostas: o caso do funcionário de hotel de luxo preso por furtar mais de R$ 42 mil em comida
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518098-chegava-antes-do-horario-e-saia-com-lagostas-o-caso-do-funcionario-de-hotel-de-luxo-preso-por-furtar-mais-de-rs-42-mil-em-comida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:33
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518104-faturar-em-euro-sem-sair-do-brasil-a-estrategia-de-diversificacao-defendida-por-investidor-alemao.html
|Networking e Negócios
|4033
|Faturar em euro sem sair do Brasil: a estratégia de diversificação defendida por investidor alemão
|3f619712-141a-45fe-ba26-5a102fda9e9d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:37
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518105-preso-aos-22-anos-jovem-suspeito-de-ameacar-de-morte-professores-e-ex-colegas-de-escola-tambem-assustava-a-propria-mae.html
|Nacional
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|Preso aos 22 anos, jovem suspeito de ameaçar de morte professores e ex-colegas de escola também assustava a própria mãe
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518105-preso-aos-22-anos-jovem-suspeito-de-ameacar-de-morte-professores-e-ex-colegas-de-escola-tambem-assustava-a-propria-mae.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:43
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518112-voce-pode-opinar-anvisa-quer-sugestoes-sobre-novas-mensagens-de-alerta-em-macos-de-cigarro.html
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|Você pode opinar: Anvisa quer sugestões sobre novas mensagens de alerta em maços de cigarro
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:45
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518120-pensao-alimenticia-no-exterior-entenda-como-funciona-a-cobranca-internacional.html
|Networking e Negócios
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|Pensão alimentícia no exterior: entenda como funciona a cobrança internacional
|122372ec-90ad-4b91-9e8d-a00d96aab24d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:46
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518115-por-que-o-aeroporto-carlos-prates-foi-fechado-e-para-onde-foram-os-voos.html
|Gerais
|Acidente, Aéreo, Avião, Minas Gerais, Belo Horizonte, BH
|2403
|fab inicia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518115-por-que-o-aeroporto-carlos-prates-foi-fechado-e-para-onde-foram-os-voos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:46
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518121-queda-de-aviao-em-bh-relembre-tragedias-aereas-em-minas.html
|Gerais
|Minas Gerais, Tragédia, Acidente
|3116
|Queda de avião em BH: relembre tragédias aéreas em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518121-queda-de-aviao-em-bh-relembre-tragedias-aereas-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:51
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517984-feriado-de-nossa-senhora-aparecida-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-bh.html
|Gerais
|Abre, Aparecida, Atendimento, Comércio, Crianças, Das, Dia
|3822
|Feriado de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e o que fecha em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7517984-feriado-de-nossa-senhora-aparecida-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:51
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518127-renda-fixa-em-alta-onde-estao-os-melhores-retornos-em-2026.html
|Mundo Corporativo
|4992
|Renda fixa em alta: onde estão os melhores retornos em 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518127-renda-fixa-em-alta-onde-estao-os-melhores-retornos-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:52
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518123-tdah-infantil-veja-os-sintomas-sutis-que-passam-despercebidos-na-escola.html
|Bem viver
|3742
|TDAH infantil: veja os sintomas sutis que passam despercebidos na escola
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518123-tdah-infantil-veja-os-sintomas-sutis-que-passam-despercebidos-na-escola.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518128-planejamento-estrategico-faz-frente-a-incerteza-em-2027.html
|Mundo Corporativo
|6300
|Planejamento estratégico faz frente à incerteza em 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518128-planejamento-estrategico-faz-frente-a-incerteza-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518130-celeiro-cerrado-articula-vocacoes-do-norte-de-goias.html
|Mundo Corporativo
|6257
|Celeiro Cerrado articula vocações do Norte de Goiás
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518130-celeiro-cerrado-articula-vocacoes-do-norte-de-goias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:55
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518131-yyforce-expande-o-24ifm-com-publicidade-de-marketplace-e-lifestyle.html
|Mundo Corporativo
|12591
|YYForce Expande o 24iFM com Publicidade de Marketplace e Lifestyle
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518131-yyforce-expande-o-24ifm-com-publicidade-de-marketplace-e-lifestyle.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 14:58
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518129-uma-mesma-casa-de-repouso-reune-moradoras-cujas-idades-surpreendem-quando-somadas-juntas-elas-chegam-a-604-anos.html
|Internacional
|1962
|Uma mesma casa de repouso reúne moradoras cujas idades surpreendem quando somadas: juntas, elas chegam a 604 anos
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518129-uma-mesma-casa-de-repouso-reune-moradoras-cujas-idades-surpreendem-quando-somadas-juntas-elas-chegam-a-604-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:00
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518132-dois-centros-de-dados-do-google-entram-no-centro-de-uma-disputa-na-finlandia-relatos-sobre-330-hectares-de-floresta-protegida-levam-autoridades-a-agir-nas-obras.html
|Internacional
|2625
|Dois centros de dados do Google entram no centro de uma disputa na Finlândia: relatos sobre 330 hectares de floresta protegida levam autoridades a agir nas obras
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518132-dois-centros-de-dados-do-google-entram-no-centro-de-uma-disputa-na-finlandia-relatos-sobre-330-hectares-de-floresta-protegida-levam-autoridades-a-agir-nas-obras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:05
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518137-extintos-nos-ultimos-seculos-animais-que-desapareceram-do-planeta-e-as-causas-de-sua-extincao.html
|Galeria
|6
|Extintos nos últimos séculos: animais que desapareceram do planeta e as causas de sua extinção
|https://www.flipar.com.br/?p=692002&preview=true&preview_id=692002
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:06
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518111-queda-de-aviao-em-bh-aeronave-fica-completamente-queimada.html
|Gerais
|Aeronave, Monomotor, Queda, avião, metrô, acidente, incêndio, chamas, explosão, bombeiros, bh
|3782
|Queda de avião em BH: aeronave fica completamente queimada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518111-queda-de-aviao-em-bh-aeronave-fica-completamente-queimada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518149-artistas-que-surpreenderam-ao-interpretar-personagens-de-outro-genero-e-brilharam-em-cena.html
|Galeria
|6
|Artistas que surpreenderam ao interpretar personagens de outro gênero e brilharam em cena
|https://www.flipar.com.br/?p=692000&preview=true&preview_id=692000
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:17
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518151-gabriel-sammour-a-tecnologia-de-fundacao-que-viabiliza-predios-mais-altos.html
|Networking e Negócios
|7697
|Gabriel Sammour: a tecnologia de fundação que viabiliza prédios mais altos
|e6759cec-8cd1-4f58-84f4-e82144ea4867
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:19
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518125-fab-inicia-investigacao-sobre-queda-de-monomotor-em-patio-do-metro-de-bh.html
|Gerais
|Fab, Metrô, Monomotor, Queda
|2055
|FAB inicia investigação sobre queda de monomotor em pátio do metrô de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518125-fab-inicia-investigacao-sobre-queda-de-monomotor-em-patio-do-metro-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:37
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518165-cleitinho-diz-que-flavio-vai-votar-a-favor-do-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|4503
|Cleitinho diz que Flávio vai votar a favor do fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518165-cleitinho-diz-que-flavio-vai-votar-a-favor-do-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518175-jadlog-amplia-automacao-da-triagem-com-sorter-pitney-bowes.html
|Mundo Corporativo
|3256
|Jadlog amplia automação da triagem com sorter Pitney Bowes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518175-jadlog-amplia-automacao-da-triagem-com-sorter-pitney-bowes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518176-cubomix-lanca-lava-tenis-de-500-ml-para-limpeza-de-calcados.html
|Mundo Corporativo
|4084
|CuboMix lança Lava Tênis de 500?ml para limpeza de calçados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518176-cubomix-lanca-lava-tenis-de-500-ml-para-limpeza-de-calcados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518178-tecno-it-mira-em-crescimento-e-novos-negocios-em-2027.html
|Mundo Corporativo
|3693
|Tecno it mira em crescimento e novos negócios em 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518178-tecno-it-mira-em-crescimento-e-novos-negocios-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518180-modelagem-patenteada-que-dispensa-sutia-projeta-rs-8-milhoes.html
|Mundo Corporativo
|2602
|Modelagem patenteada que dispensa sutiã projeta R$ 8 milhões
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518180-modelagem-patenteada-que-dispensa-sutia-projeta-rs-8-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518181-katia-cubel-fala-sobre-reputacao-na-infraestrutura.html
|Mundo Corporativo
|2999
|Kátia Cubel fala sobre reputação na infraestrutura
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518181-katia-cubel-fala-sobre-reputacao-na-infraestrutura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518182-bancos-elevam-orcamento-de-tecnologia-a-rs-504-bi-em-2026.html
|Mundo Corporativo
|5509
|Bancos elevam orçamento de tecnologia a R$ 50,4 bi em 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518182-bancos-elevam-orcamento-de-tecnologia-a-rs-504-bi-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518183-bruxismo-provoca-dores-e-exige-tratamento-especializado.html
|Mundo Corporativo
|7939
|Bruxismo provoca dores e exige tratamento especializado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518183-bruxismo-provoca-dores-e-exige-tratamento-especializado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:47
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518185-aviao-que-caiu-em-patio-do-metro-de-bh-tinha-situacao-cadastral-normal.html
|Gerais
|Aeronave, Corpo de Bombeiro, Piloto
|3110
|Avião que caiu em pátio do metrô de BH tinha situação cadastral "normal"
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518185-aviao-que-caiu-em-patio-do-metro-de-bh-tinha-situacao-cadastral-normal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:49
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518188-argentino-especulado-no-cruzeiro-segue-internado-e-revela-quase-morte-por-causa-de-carie.html
|Esportes
|3275
|Argentino especulado no Cruzeiro segue internado e revela quase morte por causa de cárie
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/09/argentino-especulado-cruzeiro-segue-internado-revela-quase-morte-carie/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:52
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518191-dia-das-criancas-estudo-da-gestaoclick-aponta-alta-de-ate-12-nos-eletronicos.html
|Networking e Negócios
|3938
|Dia das Crianças: estudo da GestãoClick aponta alta de até 12% nos eletrônicos
|6f0070e2-32be-4945-a155-330779460e94
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:57
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518186-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-chuvas-para-esta-sexta-9-10.html
|Gerais
|alerta, chuva, chuvas, Defesa Civil
|890
|BH: Defesa Civil emite alerta de chuvas para esta sexta (9/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518186-bh-defesa-civil-emite-alerta-de-chuvas-para-esta-sexta-9-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 15:59
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518154-confira-a-agenda-gastronomica-deste-fim-de-semana-em-bh-e-regiao.html
|Degusta
|3145
|Confira a agenda gastronômica deste fim de semana em BH e região
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518154-confira-a-agenda-gastronomica-deste-fim-de-semana-em-bh-e-regiao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:07
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518200-falta-de-preparo-de-herdeiros-desafia-35-das-empresas-familiares-diz-pesquisa.html
|Networking e Negócios
|10557
|Falta de preparo de herdeiros desafia 35% das empresas familiares, diz pesquisa
|a063f3ba-da13-4ac9-a04a-8746d0dfa2a1
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518210-entre-lagos-e-montanhas-queenstown-e-uma-joia-da-nova-zelandia.html
|Galeria
|6
|Entre lagos e montanhas, Queenstown é uma joia da Nova Zelândia
|https://www.flipar.com.br/?p=691725&preview=true&preview_id=691725
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:34
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518229-cleitinho-vou-procurar-o-lula-se-ele-for-reeleito.html
|Política
|cleitinho
|4194
|Cleitinho: vou procurar o Lula se ele for reeleito
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518229-cleitinho-vou-procurar-o-lula-se-ele-for-reeleito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:37
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518240-mecca-royal-clock-tower-maior-relogio-do-mundo-pode-ser-visto-a-30-km-de-distancia.html
|Galeria
|6
|Mecca Royal Clock Tower: maior relógio do mundo pode ser visto a 30 km de distância
|https://www.flipar.com.br/?p=690561&preview=true&preview_id=690561
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:41
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518246-uso-de-influencers-petistas-recem-eleitos-nao-e-consenso-entre-aliados-de-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1025
|Uso de influencers petistas recém-eleitos não é consenso entre aliados de Lula
|https://platobr.com.br/uso-de-influencers-petistas-recem-eleitos-nao-e-consenso-entre-aliados-de-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518252-payot-adota-alta-direcao-criativa-da-agencia-zero11.html
|Mundo Corporativo
|4951
|Payot adota Alta Direção Criativa da agência Zero11
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518252-payot-adota-alta-direcao-criativa-da-agencia-zero11.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518254-abac-avalia-possivel-desempenho-dos-consorcios-em-2027.html
|Mundo Corporativo
|6098
|ABAC avalia possível desempenho dos consórcios em 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518254-abac-avalia-possivel-desempenho-dos-consorcios-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518255-especialista-alerta-a-protecao-vai-alem-da-marca.html
|Mundo Corporativo
|6754
|Especialista alerta: a proteção vai além da marca
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518255-especialista-alerta-a-protecao-vai-alem-da-marca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518256-ada-conquista-a-competencia-aws-em-viagens-e-hospitalidade-por-resolver-problemas-de-viajantes-em-larga-escala.html
|Mundo Corporativo
|6432
|Ada conquista a Competência AWS em Viagens e Hospitalidade por resolver problemas de viajantes em larga escala
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518256-ada-conquista-a-competencia-aws-em-viagens-e-hospitalidade-por-resolver-problemas-de-viajantes-em-larga-escala.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:54
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518260-por-que-um-empresario-do-digital-apostou-em-apps-de-assinatura-mensal.html
|Networking e Negócios
|4170
|Por que um empresário do digital apostou em apps de assinatura mensal
|84255108-c38e-4688-9799-1d30c5e273e6
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:55
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518259-o-que-fazer-se-um-aviao-cair-perto-da-sua-casa-orientacoes-de-seguranca.html
|Nacional
|acidente aereo, aviao, queda de aviao, casa, segurança
|3671
|O que fazer se um avião cair perto da sua casa: orientações de segurança
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518259-o-que-fazer-se-um-aviao-cair-perto-da-sua-casa-orientacoes-de-seguranca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:55
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7518261-caixa-preta-o-que-e-o-que-ela-grava-e-por-que-avioes-pequenos-nem-sempre-tem-uma.html
|Tecnologia
|caixa-preta, acidente aereo, aviao
|3228
|Caixa-preta: o que é, o que ela grava e por que aviões pequenos nem sempre têm uma?
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7518261-caixa-preta-o-que-e-o-que-ela-grava-e-por-que-avioes-pequenos-nem-sempre-tem-uma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:56
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518264-aeroporto-da-pampulha-a-historia-do-primeiro-grande-aeroporto-de-belo-horizonte.html
|Gerais
|aeroporto da pampulha, aeroporto, pampulha
|2995
|Aeroporto da Pampulha: a história do primeiro grande aeroporto de Belo Horizonte
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518264-aeroporto-da-pampulha-a-historia-do-primeiro-grande-aeroporto-de-belo-horizonte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 16:57
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518266-acidente-aereo-quem-paga-os-danos-quando-um-aviao-cai-sobre-casas-e-predios.html
|Nacional
|Avião, Acidente, Acidente aéreo
|2475
|Acidente aéreo: quem paga os danos quando um avião cai sobre casas e prédios?
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518266-acidente-aereo-quem-paga-os-danos-quando-um-aviao-cai-sobre-casas-e-predios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:07
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518278-cleitinho-sobre-isencoes-fiscais-vou-rever-uma-por-uma.html
|Política
|cleitinho
|4005
|Cleitinho sobre isenções fiscais: vou rever uma por uma
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518278-cleitinho-sobre-isencoes-fiscais-vou-rever-uma-por-uma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:12
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518272-equipe-de-transicao-para-o-governo-de-cleitinho-azevedo-tem-21-nomes-veja.html
|Política
|Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, Política, PT, Republicanos, TransiÇÃo
|7603
|Equipe de transição para o governo de Cleitinho Azevedo tem 21 nomes; veja
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518272-equipe-de-transicao-para-o-governo-de-cleitinho-azevedo-tem-21-nomes-veja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:12
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518275-aviao-cai-proximo-ao-aeroporto-regional-do-vale-do-aco.html
|Gerais
|Aeroporto
|1057
|Avião cai próximo ao Aeroporto Regional do Vale do Aço
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518275-aviao-cai-proximo-ao-aeroporto-regional-do-vale-do-aco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:19
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518288-antes-de-reformar-o-restaurante-defina-como-o-espaco-vai-funcionar-orienta-andria-tagliari.html
|Networking e Negócios
|3154
|Antes de reformar o restaurante, defina como o espaço vai funcionar, orienta Andria Tagliari
|b914c8a7-161c-4df9-9cc0-ad598601e9d8
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:24
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518206-gato-e-morto-e-outro-e-ferido-por-tiros-de-chumbinho-em-venda-nova.html
|Gerais
|Gato, Venda Nova, Chumbinho, Belo Horizonte
|920
|Gato é morto e outro é ferido por tiros de chumbinho em Venda Nova
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518206-gato-e-morto-e-outro-e-ferido-por-tiros-de-chumbinho-em-venda-nova.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:25
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518291-cleitinho-minas-vai-ser-exemplo-de-pacificacao.html
|Política
|Cleitinho
|3351
|Cleitinho: Minas vai ser exemplo de pacificação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518291-cleitinho-minas-vai-ser-exemplo-de-pacificacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:28
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518298-como-o-cenipa-investiga-um-acidente-aereo-e-quanto-tempo-leva-o-relatorio-final.html
|Nacional
|Voo, Acidente aéreo
|2366
|Como o Cenipa investiga um acidente aéreo e quanto tempo leva o relatório final
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518298-como-o-cenipa-investiga-um-acidente-aereo-e-quanto-tempo-leva-o-relatorio-final.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:29
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7518299-como-funciona-uma-decolagem-e-por-que-os-primeiros-minutos-sao-os-mais-criticos.html
|Ciência
|decolagem, aviao, acidente aereo
|2719
|Como funciona uma decolagem e por que os primeiros minutos são os mais críticos?
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7518299-como-funciona-uma-decolagem-e-por-que-os-primeiros-minutos-sao-os-mais-criticos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:29
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518303-antes-de-abrir-uma-franquia-de-perfumaria-entenda-quem-responde-pelo-que.html
|Networking e Negócios
|4452
|Antes de abrir uma franquia de perfumaria, entenda quem responde pelo quê
|95c20bac-2cc2-49fa-adbc-49d9f1e26c7e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:31
|Folhapress,Vitor Moreno
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518301-lizzie-borden-a-famosa-assassina-dos-eua-e-tema-de-serie-da-netflix.html
|Cultura
|netflix, série, série da netflix, monstro
|4858
|Lizzie Borden, a famosa assassina dos EUA, é tema de série da Netflix
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518301-lizzie-borden-a-famosa-assassina-dos-eua-e-tema-de-serie-da-netflix.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:42
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518313-pianista-portugues-faz-recital-em-homenagem-a-professor-brasileiro.html
|Cultura
|Cultura, Pianista, Recital, música, piano, BH
|4089
|Pianista português faz recital em homenagem a professor brasileiro
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518313-pianista-portugues-faz-recital-em-homenagem-a-professor-brasileiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518332-industrializacao-e-ia-transformam-construcao-civil.html
|Mundo Corporativo
|7494
|Industrialização e IA transformam construção civil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518332-industrializacao-e-ia-transformam-construcao-civil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518333-empresas-medem-satisfacao-mas-nao-sabem-quanto-ela-vale.html
|Mundo Corporativo
|5929
|Empresas medem satisfação, mas não sabem quanto ela vale
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518333-empresas-medem-satisfacao-mas-nao-sabem-quanto-ela-vale.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518335-unilever-abre-inscricoes-para-o-programa-de-trainee-2027.html
|Mundo Corporativo
|3325
|Unilever abre inscrições para o Programa de Trainee 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518335-unilever-abre-inscricoes-para-o-programa-de-trainee-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518336-fap-2027-e-divulgado-e-abre-alerta-para-custos-das-empresas.html
|Mundo Corporativo
|7193
|FAP 2027 é divulgado e abre alerta para custos das empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518336-fap-2027-e-divulgado-e-abre-alerta-para-custos-das-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:51
|Gabriela Matina
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518331-experiencia-genealogicos-estreia-em-bh-com-dois-espetaculos-interligados.html
|Cultura
|teatro, peça, espetáculo, BH, temporada
|4665
|'Experiência genealógicos' estreia em BH com dois espetáculos interligados
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518331-experiencia-genealogicos-estreia-em-bh-com-dois-espetaculos-interligados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:51
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518271-tombamento-de-duas-carretas-interdita-br-381.html
|Gerais
|carreta, br-381, Fernão Dias, Pouso Alegre, sul de minas, Acidente
|986
|Tombamento de duas carretas interdita BR-381
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518271-tombamento-de-duas-carretas-interdita-br-381.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:54
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518330-acidente-com-aviao-da-pm-deixa-tres-mortos-no-vale-do-aco.html
|Gerais
|Acidente, Avião, Polícia Militar
|1272
|Acidente com avião da PM deixa três mortos no Vale do Aço
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518330-acidente-com-aviao-da-pm-deixa-tres-mortos-no-vale-do-aco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 17:57
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7518342-bruxismo-pode-comprometer-lentes-dentais-dra-andrea-melo-alerta-sobre-riscos.html
|Networking e Negócios
|4981
|Bruxismo pode comprometer lentes dentais? Dra. Andréa Melo alerta sobre riscos
|e4c2a197-a8a0-48fe-8326-77ab9b5851a0
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 18:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518346-mg-homem-que-esfaqueou-mulher-no-pescoco-por-causa-de-mensagem-e-condenado.html
|Gerais
|Homem, Mulher, feminicídio
|1419
|MG: homem que esfaqueou mulher no pescoço por causa de mensagem é condenado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518346-mg-homem-que-esfaqueou-mulher-no-pescoco-por-causa-de-mensagem-e-condenado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 18:20
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518356-juiz-pernambucano-denuncia-preconceito-por-sotaque-em-restaurante-no-rs.html
|Nacional
|xenofobia, Pernanbuco, Rio Grande do Sul
|2935
|Juiz pernambucano denuncia preconceito por sotaque em restaurante no RS
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518356-juiz-pernambucano-denuncia-preconceito-por-sotaque-em-restaurante-no-rs.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 18:33
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518287-dia-das-criancas-veja-onde-curtir-feriado-com-os-pequenos-em-bh.html
|Gerais
|BH, Onde ir, Dia das Crianças, Feriado de Nossa Senhora Aparecida
|12415
|Dia das Crianças: veja onde curtir o feriado com os pequenos em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518287-dia-das-criancas-veja-onde-curtir-feriado-com-os-pequenos-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 18:35
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518369-lotofacil-3801-quina-7139-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-9-10.html
|Nacional
|Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina
|5407
|Lotofácil 3801, Quina 7139 e mais: confira os números sorteados (9/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518369-lotofacil-3801-quina-7139-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-9-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 18:47
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518211-mostra-no-cine-humberto-mauro-reve-obra-de-hector-babenco.html
|Cultura
|arte, Brasil, carandiru, Cinema, cultura, diretor, héctor babenco
|3037
|Mostra no Cine Humberto Mauro revê obra de Hector Babenco
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518211-mostra-no-cine-humberto-mauro-reve-obra-de-hector-babenco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 19:08
|Maria Lúcia Passos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518357-exposicoes-no-ccbb-bh-se-despedem-em-ritmo-de-carnaval-neste-fim-de-semana.html
|Cultura
|Bloco, Blocos, Carnaval, exposição, Praça da Liberdade
|5860
|Exposições no CCBB-BH se despedem em ritmo de Carnaval neste fim de semana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518357-exposicoes-no-ccbb-bh-se-despedem-em-ritmo-de-carnaval-neste-fim-de-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 19:15
|Carlos Marcelo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518405-cancoes-de-renato-russo-ainda-traduzem-o-brasil-30-anos-apos-sua-morte.html
|Cultura
|Brasil, Cultura, Renato russo, Legião Urbana, rock, morte, aniversário
|4810
|Canções de Renato Russo ainda traduzem o Brasil, 30 anos após sua morte
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518405-cancoes-de-renato-russo-ainda-traduzem-o-brasil-30-anos-apos-sua-morte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 19:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518388-tenente-da-pm-que-voltou-da-licenca-maternidade-morre-em-queda-de-aviao.html
|Gerais
|Acidente
|1693
|Tenente da PM que voltou da licença-maternidade morre em queda de avião
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518388-tenente-da-pm-que-voltou-da-licenca-maternidade-morre-em-queda-de-aviao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 19:28
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518415-governo-de-minas-decreta-luto-de-tres-dias-por-policiais-mortos-em-acidente.html
|Gerais
|Acidente, Governo estadual, Luto, Luto oficia, Luto oficial, Morte
|1006
|Governo de Minas decreta luto de três dias por policiais mortos em acidente
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518415-governo-de-minas-decreta-luto-de-tres-dias-por-policiais-mortos-em-acidente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 19:32
|Alexandre Guzanshe,Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518407-manifestacao-pro-lula-reune-multidao-de-jovens-no-centro-de-bh.html
|Política
|apoio, Centro, lula, belo horizonte
|2939
|Manifestação pró-Lula reúne multidão de jovens no Centro de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518407-manifestacao-pro-lula-reune-multidao-de-jovens-no-centro-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 19:57
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518435-tecnotree-nomeada-visionaria-no-inaugural-gartner-magic-quadrant-de-2026-para-solucoes-de-marketing-e-vendas-habilitadas-por-ia-para-provedores-de-servicos-de-comunicacao.html
|Mundo Corporativo
|7449
|Tecnotree nomeada Visionária no inaugural Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Soluções de Marketing e Vendas habilitadas por IA para Provedores de Serviços de Comunicação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518435-tecnotree-nomeada-visionaria-no-inaugural-gartner-magic-quadrant-de-2026-para-solucoes-de-marketing-e-vendas-habilitadas-por-ia-para-provedores-de-servicos-de-comunicacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 20:07
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518436-quem-sao-os-tres-policiais-mortos-em-acidente-aereo-no-vale-do-aco.html
|Gerais
|145
|Quem são os três policiais mortos em acidente aéreo no Vale do Aço
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518436-quem-sao-os-tres-policiais-mortos-em-acidente-aereo-no-vale-do-aco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 20:26
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518442-com-cleitinho-alcolumbre-anuncia-votacao-da-pec-do-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|6x1, Davi Alcolumbre, Economia, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x
|2211
|Com Cleitinho, Alcolumbre anuncia votação da PEC do fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518442-com-cleitinho-alcolumbre-anuncia-votacao-da-pec-do-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 20:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518445-menopausa-no-mundo-animal-descoberta-sobre-gorilas-surpreende-cientistas.html
|Galeria
|6
|Menopausa no mundo animal: descoberta sobre gorilas surpreende cientistas
|https://www.flipar.com.br/?p=692042&preview=true&preview_id=692042
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 20:46
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518450-renan-santos-critica-pressao-por-apoio-a-flavio-ninguem-me-conduz.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Renan Santos, segundo turno, eleições , eleições2026, eleições 2026
|2430
|Renan Santos critica pressão por apoio a Flávio: 'Ninguém me conduz'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518450-renan-santos-critica-pressao-por-apoio-a-flavio-ninguem-me-conduz.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 20:51
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518453-o-xadrez-de-lula-para-melhorar-a-campanha-sem-melindrar-edinho-e-sidonio.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2867
|O xadrez de Lula para melhorar a campanha sem melindrar Edinho e Sidônio
|https://platobr.com.br/o-xadrez-de-lula-para-melhorar-a-campanha-sem-melindrar-edinho-e-sidonio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 21:05
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518451-ases-indomaveis-diz-coronel-apos-morte-de-militares-em-queda-de-aviao.html
|Gerais
|Acidente, Acidente Aéreo, Aeronave, Aeroporto da pampulha, Belo Horizonte, Corpo de Bombeiro, Minas Gerais
|2799
|"Ases indomáveis", diz coronel após morte de militares em queda de avião
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518451-ases-indomaveis-diz-coronel-apos-morte-de-militares-em-queda-de-aviao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 21:12
|Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518463-record-cancela-debate-presidencial-apos-falta-de-confirmacoes.html
|Política
|Debate, Debate presidencial, Política, eleições, eleições-2026, eleições 2026
|1598
|Record cancela debate presidencial após falta de confirmações
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518463-record-cancela-debate-presidencial-apos-falta-de-confirmacoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 22:11
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518481-assista-de-cima-multidao-de-jovens-passa-por-avenida-de-bh-em-ato-pro-lula.html
|Política
|Ato, Bolsonaro, Lula, Manifestação, Oposição, Pm, Política
|2972
|Assista de cima: multidão de jovens passa por avenida de BH em ato pró-Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518481-assista-de-cima-multidao-de-jovens-passa-por-avenida-de-bh-em-ato-pro-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-09 23:19
|Heloísa Von Ah - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7518501-oracao-a-nossa-senhora-aparecida-para-alcancar-uma-graca.html
|Horóscopo
|Orações, Outras Religiões
|9421
|Oração a Nossa Senhora Aparecida para alcançar uma graça
|https://www.wemystic.com.br/oracao-nossa-senhora-aparecida/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 00:03
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518503-desconfianca-com-arcabouco-mercado-nao-cre-em-cumprimento-das-metas-fiscais-ate-2030.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3015
|Desconfiança com arcabouço: mercado não crê em cumprimento das metas fiscais até 2030
|https://platobr.com.br/desconfianca-com-arcabouco-mercado-nao-cre-em-cumprimento-das-metas-fiscais-ate-2030
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 00:07
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518504-os-lances-da-campanha-que-devem-ser-cruciais-no-2-turno-da-corrida-pelo-planalto.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3741
|Os lances da campanha que devem ser cruciais no 2º turno da corrida pelo Planalto
|https://platobr.com.br/os-lances-da-campanha-que-devem-ser-cruciais-no-2o-turno-da-corrida-pelo-planalto
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 01:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518269-somos-mais-populares-que-jesus-a-frase-que-incendiou-o-mundo.html
|Especiais
|Beatles, Londres, Estados Unidos, Jesus
|9054
|‘‘Somos mais populares que Jesus’’, a frase que incendiou o mundo
|https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518269-somos-mais-populares-que-jesus-a-frase-que-incendiou-o-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Tiago Baumfeld
|https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7517349-artrose-nao-e-sentenca-de-imobilidade.html
|Colunistas#Tiago Baumfeld
|PE, tornozelo, peso, artrose
|5200
|Artrose não é sentença de imobilidade
|https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7517349-artrose-nao-e-sentenca-de-imobilidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Bebel Soares
|https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7517358-o-conto-da-aia.html
|Colunistas#Bebel Soares
|gilead, EUA, streaming
|4247
|O conto da Aia
|https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7517358-o-conto-da-aia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Carlos Marcelo,Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518192-o-poeta-e-musico-afro-brasileiro-que-fez-a-corte-portuguesa-dancar.html
|Pensar
|Poeta, literatura, escolas
|114
|O poeta e músico afro-brasileiro que fez a Corte portuguesa dançar
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518192-o-poeta-e-musico-afro-brasileiro-que-fez-a-corte-portuguesa-dancar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Carlos Marcelo,Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518194-domingos-caldas-barbosa-um-personagem-singular-na-historia-brasileira.html
|Pensar
|Literatur, ENTREVISTA, história, Brasil, poeta, pesquisadores
|14295
|Domingos Caldas Barbosa: um personagem singular na história brasileira
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518194-domingos-caldas-barbosa-um-personagem-singular-na-historia-brasileira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518223-o-mar-e-longe-airton-souza-revela-drama-familiar-e-trauma-rural-em-livro.html
|Pensar
|livro, romanceanittaebrunagriphao, historiasdopoder
|5788
|'O mar é longe': Airton Souza revela drama familiar e trauma rural em livro
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7518223-o-mar-e-longe-airton-souza-revela-drama-familiar-e-trauma-rural-em-livro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Isabela Teixeira da Costa,Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518225-maos-na-massa.html
|Feminino & Masculino
|8031
|Mãos na massa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518225-maos-na-massa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Anna Marina
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518257-entrega-de-trofeus.html
|Colunistas#Anna Marina
|7210
|Entrega de troféus
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518257-entrega-de-trofeus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518281-descubra-tendencias-e-destaques-da-semana-de-moda-de-paris.html
|Feminino & Masculino
|1698
|Descubra tendências e destaques da semana de moda de Paris
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518281-descubra-tendencias-e-destaques-da-semana-de-moda-de-paris.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518296-cumbucca-amplia-mapa-da-gastronomia-mineira.html
|Feminino & Masculino
|4127
|Cumbucca amplia mapa da gastronomia mineira
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518296-cumbucca-amplia-mapa-da-gastronomia-mineira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518302-o-idolo-que-precisou-explicar-a-propria-voz.html
|Especiais
|beattles, jornalistas, ambiente, câmeras
|8387
|O ídolo que precisou explicar a própria voz
|https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518302-o-idolo-que-precisou-explicar-a-propria-voz.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Heloisa Aline
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518308-brilhante-markito.html
|Feminino & Masculino
|6078
|Brilhante Markito
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7518308-brilhante-markito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518311-depois-do-estrondo-o-estudio.html
|Especiais
|beattles, Estados Unidos, público
|9431
|Depois do estrondo, o estúdio
|https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518311-depois-do-estrondo-o-estudio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518323-crianca-precisa-e-de-brincar.html
|Colunistas#Anna Marina
|minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas
|4523
|Criança precisa é de brincar
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518323-crianca-precisa-e-de-brincar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Regina Teixeira da Costa
|https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7518339-podemos-discordar.html
|Colunistas#Regina Teixeira da Costa
|coluna , Estado de Minas, psicanálise, saúde
|3292
|Podemos discordar?
|https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7518339-podemos-discordar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518344-o-cristianismo-ainda-persiste-na-europa-que-e-o-ambiente-da-morte-de-deus.html
|Especiais
|cristianismo, beatles, modernidade, história
|5057
|"O cristianismo ainda persiste na Europa, que é o ambiente da morte de Deus
|https://www.em.com.br/especiais/2026/10/7518344-o-cristianismo-ainda-persiste-na-europa-que-e-o-ambiente-da-morte-de-deus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Marcílio de Moraes
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7518404-do-canteiro-de-obras-para-as-plataformas-off-shore.html
|Colunistas#Marcílio de Moraes
|construção, equipamentos, diversificacao
|5954
|Do canteiro de obras para as plataformas off shore
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7518404-do-canteiro-de-obras-para-as-plataformas-off-shore.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7518482-cleitinho-colheu-votos-de-lula-e-de-flavio.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|Cleitinho, Flávio Bolsonaro, Lula
|6565
|Cleitinho colheu votos de Lula e de Flávio
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7518482-cleitinho-colheu-votos-de-lula-e-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 05:31
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518507-reeleito-alessandro-vieira-defende-mudanca-no-senado-alcolumbre-nao-tem-condicoes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1772
|Reeleito, Alessandro Vieira defende mudança no Senado: ‘Alcolumbre não tem condições’
|https://platobr.com.br/reeleito-alessandro-vieira-defende-mudanca-no-senado-alcolumbre-nao-tem-condicoes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 07:43
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518512-sarney-e-internado-com-dor-abdominal-e-passa-por-cirurgia-em-sao-luis.html
|Política
|Hospital Sírio-Libanês, José Sarney, Pneumoni, Pneumonia
|1049
|Sarney é internado com dor abdominal e passa por cirurgia em São Luís
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518512-sarney-e-internado-com-dor-abdominal-e-passa-por-cirurgia-em-sao-luis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 07:47
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518509-piloto-morto-em-queda-de-aviao-em-bh-e-identificado.html
|Gerais
|Avião, Queda de avião
|3133
|Piloto morto em queda de avião em BH é identificado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518509-piloto-morto-em-queda-de-aviao-em-bh-e-identificado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 07:59
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518508-calorao-em-bh-confira-a-previsao-do-tempo-para-este-sabado-10-10.html
|Gerais
|2861
|Calorão em BH: confira a previsão do tempo para este sábado (10/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518508-calorao-em-bh-confira-a-previsao-do-tempo-para-este-sabado-10-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 08:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518514-dan-reynolds-e-minka-kelly-terminam-namoro-de-quatro-anos.html
|Galeria
|6
|Dan Reynolds e Minka Kelly terminam namoro de quatro anos
|https://www.flipar.com.br/?p=692087
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 08:25
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense,Raphael Pati
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518517-fachin-aciona-pf-para-investigar-ameacas-de-morte-contra-dino.html
|Política
|Alexandre de Moraes, Edson Fachin, flávio dino, Polícia Federal, stf
|3448
|Fachin aciona PF para investigar ameaças de morte contra Dino
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518517-fachin-aciona-pf-para-investigar-ameacas-de-morte-contra-dino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 08:29
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518518-mg-cao-e-resgatado-por-bombeiros-apos-ficar-preso-em-paredao-de-pedra.html
|Gerais
|Bombeiros, Br, Cão, De
|1399
|MG: cão é resgatado por bombeiros após ficar preso em paredão de pedra
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518518-mg-cao-e-resgatado-por-bombeiros-apos-ficar-preso-em-paredao-de-pedra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 08:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518521-terra-dos-monolitos-conheca-quixada-cidade-cearense-onde-foi-filmado-feito-pipa-filme-escolhido-para-representar-o-brasil-no-oscar-2027.html
|Galeria
|6
|‘Terra dos Monólitos’: conheça Quixadá, cidade cearense onde foi filmado ‘Feito Pipa’, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027
|https://www.flipar.com.br/?p=690646
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 08:39
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518520-grande-bh-carro-capota-e-homem-sofre-corte-na-cabeca.html
|Gerais
|BR, Capota, Carro, Carro capota, De, E, Ferido
|828
|Grande BH: carro capota e homem sofre corte na cabeça
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518520-grande-bh-carro-capota-e-homem-sofre-corte-na-cabeca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 09:07
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518523-grande-bh-perseguicao-termina-com-homem-preso-e-carro-recuperado.html
|Gerais
|Carro, Homem, Perseguição
|754
|Grande BH: perseguição termina com homem preso e carro recuperado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518523-grande-bh-perseguicao-termina-com-homem-preso-e-carro-recuperado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 09:09
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518526-classicos-que-definem-nacoes-obras-que-marcaram-a-identidade-de-paises-e-a-historia-da-literatura-mundial.html
|Galeria
|6
|Clássicos que definem nações: obras que marcaram a identidade de países e a história da literatura mundial
|https://www.flipar.com.br/?p=692041&preview=true&preview_id=692041
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 09:13
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518527-ipespe-divulga-neste-sabado-levantamento-do-2-turno-entre-lula-e-flavio.html
|Política
|ipespe, pesquisa eleitoral, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, Lula, Flávio Bolsonaro, PT , PL, TSE
|2164
|Ipespe divulga neste sábado levantamento do 2º turno entre Lula e Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518527-ipespe-divulga-neste-sabado-levantamento-do-2-turno-entre-lula-e-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 09:16
|Armando Holanda - Correio Braziliense,Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Pedro José Borges - Correio Braziliense,Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518531-lula-e-flavio-bolsonaro-montam-tropas-digitais-para-disputa-no-2-turno.html
|Política
|4745
|Lula e Flávio Bolsonaro montam tropas digitais para disputa no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518531-lula-e-flavio-bolsonaro-montam-tropas-digitais-para-disputa-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 09:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518534-musical-wicked-bate-recorde-de-publico-na-cidade-das-artes-no-rio-de-janeiro.html
|Galeria
|6
|Musical “Wicked” bate recorde de público na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro
|https://www.flipar.com.br/?p=692097
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 09:25
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518525-bh-tres-sao-presos-suspeitos-de-espancar-idoso-ate-a-morte-em-onibus.html
|Gerais
|Morte, Preso, ônibus
|1653
|BH: três são presos suspeitos de espancar idoso até a morte em ônibus
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518525-bh-tres-sao-presos-suspeitos-de-espancar-idoso-ate-a-morte-em-onibus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 09:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518536-mais-altos-que-uma-motosserra-aves-brasileiras-com-cantos-acima-de-120-decibeis-intrigam-cientistas.html
|Galeria
|6
|Mais altos que uma motosserra: aves brasileiras com cantos acima de 120 decibéis intrigam cientistas
|https://www.flipar.com.br/?p=690675
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 09:43
|Vinícius S. Mendes* - Da BBC News Brasil em São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518537-como-jair-bolsonaro-quase-conseguiu-em-2022-a-virada-que-lula-almeja-no-2-turno.html
|Política
|Bolsonaro, Brasil, Eleição, Eleições, Eleições Presidenciais, Flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro
|18331
|Como Jair Bolsonaro quase conseguiu em 2022 a virada que Lula almeja no 2º turno
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw23dnmk9v9po
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 09:50
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518539-retotalizacao-dos-votos-ao-governo-do-rio-confirma-vitoria-de-douglas-ruas-no-1-turno-neste-sabado.html
|Política
|Rio
|3112
|Retotalização dos votos ao Governo do Rio confirma vitória de Douglas Ruas no 1º turno neste sábado
|https://www.tupi.fm/rio/retotalizacao-dos-votos-ao-governo-do-rio-confirma-vitoria-de-douglas-ruas-no-1o-turno-neste-sabado/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 10:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7518538-veja-fotos-do-ato-pro-lula-em-bh.html
|Galeria
|-1
|Veja fotos do ato pró-Lula em BH
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7518538-veja-fotos-do-ato-pro-lula-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 10:07
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518543-descoberta-na-alemanha-revela-como-neandertais-extraiam-gordura-de-animais-ha-125-mil-anos.html
|Galeria
|6
|Descoberta na Alemanha revela como neandertais extraíam gordura de animais há 125 mil anos
|https://www.flipar.com.br/?p=692178&preview=true&preview_id=692178
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 10:18
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518544-bh-carro-bate-em-muro-mata-uma-pessoa-e-outra-fica-ferida.html
|Gerais
|Br, Carro, Muro
|758
|BH: carro bate em muro, mata uma pessoa e outra fica ferida
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518544-bh-carro-bate-em-muro-mata-uma-pessoa-e-outra-fica-ferida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 10:19
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518548-isaiah-washington-revela-morte-da-esposa-apos-manter-perda-em-sigilo-por-16-meses.html
|Galeria
|6
|Isaiah Washington revela morte da esposa após manter perda em sigilo por 16 meses
|https://www.flipar.com.br/?p=692104
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 10:31
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518549-araca-vermelho-havai-recorre-a-drones-e-inseto-predador-para-tentar-conter-avanco-de-arvore-brasileira-invasora.html
|Galeria
|6
|Araçá-vermelho: Havaí recorre a drones e inseto predador para tentar conter avanço de árvore brasileira invasora
|https://www.flipar.com.br/?p=690939
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 10:35
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518550-cenipa-investiga-queda-de-aviao-da-pmmg-no-vale-do-aco.html
|Gerais
|acidente, vale do aço, ipatinga
|3038
|Cenipa investiga queda de avião da PMMG no Vale do Aço
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518550-cenipa-investiga-queda-de-aviao-da-pmmg-no-vale-do-aco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 10:42
|Pedro Martins - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518553-as-propostas-de-lula-e-flavio-bolsonaro-para-a-cultura.html
|Política
|11760
|As propostas de Lula e Flávio Bolsonaro para a Cultura
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3zxjrxjr0gqo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 10:55
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518561-grecia-volta-a-pressionar-reino-unido-para-recuperar-marmores-do-partenon.html
|Galeria
|6
|Grécia volta a pressionar Reino Unido para recuperar Mármores do Partenon
|https://www.flipar.com.br/?p=691952
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 11:19
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518563-vacina-brasileira-contra-malaria-avanca-e-ministro-defende-ciencia-na-ufmg.html
|Gerais
|malária, Saúde, UFMG, USP
|5663
|Vacina brasileira contra malária avança, e ministro defende ciência na UFMG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518563-vacina-brasileira-contra-malaria-avanca-e-ministro-defende-ciencia-na-ufmg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 11:26
|Ana Luiza Soares,Jair Amaral
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518551-navegacao-na-lagoa-da-pampulha-e-retomada-neste-sabado-10-10.html
|Gerais
|pampulha, lagoa da pampulha, barco, passeio, turismo
|3017
|Navegação na Lagoa da Pampulha é retomada neste sábado (10/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518551-navegacao-na-lagoa-da-pampulha-e-retomada-neste-sabado-10-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 11:31
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518568-anne-hathaway-recebe-presente-especial-de-og-anunoby-do-new-york-knicks-em-2024-atriz-viveu-historia-curiosa-com-jogador.html
|Galeria
|6
|Anne Hathaway recebe presente especial de OG Anunoby, do New York Knicks; em 2024, atriz viveu história curiosa com jogador
|https://www.flipar.com.br/?p=690957
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:07
|Bruno Henrique Martineli Pinheiro - Gazeta Press
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518578-cristiano-ronaldo-e-suspenso-apos-deixar-concentracao-da-selecao-portuguesa.html
|Esportes
|3158
|Cristiano Ronaldo é suspenso após deixar concentração da seleção portuguesa
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/10/cristiano-ronaldo-e-suspenso-apos-deixar-concentracao-da-selecao-portuguesa/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:07
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518579-minhocas-gongolos-e-lacraias-conheca-as-diferencas-entre-esses-animais-que-muita-gente-confunde.html
|Galeria
|6
|Minhocas, gongolos e lacraias: conheça as diferenças entre esses animais que muita gente confunde
|https://www.flipar.com.br/?p=692184&preview=true&preview_id=692184
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:08
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518572-uol-e-mails-indicam-conta-de-flavio-com-suspeito-de-lavar-dinheiro-do-inss.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, IMP, Investigação, Jair Bolsonaro
|7543
|UOL: e-mails indicam conta de Flávio com suspeito de lavar dinheiro do INSS
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518572-uol-e-mails-indicam-conta-de-flavio-com-suspeito-de-lavar-dinheiro-do-inss.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:13
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518573-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-passam-por-exames-no-iml-de-bh.html
|Gerais
|Acidente, Acidente Aéreo, Corpos, IML
|1925
|Corpos de policiais mortos em acidente aéreo passam por exames no IML de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518573-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-passam-por-exames-no-iml-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:19
|Ana Luiza Soares,Jair Amaral
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518577-escola-de-direcao-segura-de-patinetes-eletricos-movimenta-orla-da-pampulha.html
|Gerais
|JET, Mobilidade, Patinete, Patinetes, PATINETES ELÉTRICOS
|3708
|Escola de Direção Segura de Patinetes Elétricos movimenta orla da Pampulha
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518577-escola-de-direcao-segura-de-patinetes-eletricos-movimenta-orla-da-pampulha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:19
|Bruno Henrique Martineli Pinheiro - Gazeta Press
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518582-cristiano-ronaldo-e-suspenso-apos-deixar-concentracao-da-selecao-de-portugal.html
|Esportes
|3160
|Cristiano Ronaldo é suspenso após deixar concentração da Seleção de Portugal
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/10/cristiano-ronaldo-e-suspenso-apos-deixar-concentracao-da-selecao-de-portugal/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:21
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518576-mentiroso-contumaz-diz-padilha-sobre-flavio-bolsonaro.html
|Política
|flavio-bolsonaro, Alexandre-Padilha, Saúde, eleicoes-2026, lula
|2087
|'Mentiroso contumaz', diz Padilha sobre Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518576-mentiroso-contumaz-diz-padilha-sobre-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:31
|Redacao Jogada10
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7518585-neuer-falha-e-bayern-sofre-gol-mais-rapido-da-historia-do-alemao.html
|Esportes
|2062
|Neuer falha, e Bayern sofre gol mais rápido da história do Alemão
|https://noataque.com.br/futebol/campeonato-alemao/time/bayern-de-munique/noticia/2026/10/10/neuer-falha-e-bayern-sofre-gol-mais-rapido-da-historia-do-alemao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518590-emdoor-information-comemora-18-anos-de-excelencia-em-computacao-robusta-com-capacidades-verticalmente-integradas.html
|Mundo Corporativo
|12097
|Emdoor Information comemora 18 anos de excelência em computação robusta com capacidades verticalmente integradas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518590-emdoor-information-comemora-18-anos-de-excelencia-em-computacao-robusta-com-capacidades-verticalmente-integradas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:47
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518586-ministerio-da-prosperidade-promessa-de-flavio-bolsonaro-anunciada-na-tv.html
|Política
|Bolsonaro, Promessa
|1695
|'Ministério da Prosperidade': promessa de Flávio Bolsonaro anunciada na TV
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518586-ministerio-da-prosperidade-promessa-de-flavio-bolsonaro-anunciada-na-tv.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 12:57
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518589-gabriel-sera-secretario-de-cleitinho-estou-a-disposicao.html
|Política
|Cleitinho Azevedo, governador, cleitinho, gabriel-azevedo, minas-gerais
|2517
|Gabriel será secretário de Cleitinho: 'Estou à disposição'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518589-gabriel-sera-secretario-de-cleitinho-estou-a-disposicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 13:07
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518593-lavras-novas-o-charme-do-vilarejo-mineiro-entre-montanhas-cachoeiras-e-clima-de-tranquilidade.html
|Galeria
|6
|Lavras Novas: o charme do vilarejo mineiro entre montanhas, cachoeiras e clima de tranquilidade
|https://www.flipar.com.br/?p=692187&preview=true&preview_id=692187
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 13:43
|Celina Aquino
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518574-espaco-kids-e-a-melhoria-mais-pedida-em-restaurantes-aponta-pesquisa.html
|Degusta
|Bares, Bares e restaurante, Bares e Restaurantes, Restaurante, espaço kids, crianças, dia das crianças
|3209
|Espaço kids é a melhoria mais pedida em restaurantes, aponta pesquisa
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518574-espaco-kids-e-a-melhoria-mais-pedida-em-restaurantes-aponta-pesquisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 13:51
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518594-ipespe-flavio-bolsonaro-tem-527-contra-473-de-lula-no-segundo-turno.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, pesquisa, Segundo Turno, eleicoes-2026
|893
|Ipespe: Flávio Bolsonaro tem 52,7% contra 47,3% de Lula no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518594-ipespe-flavio-bolsonaro-tem-527-contra-473-de-lula-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 14:15
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518595-carro-capota-cai-em-ribanceira-e-tres-pessoas-ficam-feridas-em-mg.html
|Gerais
|Br, capotamento, acidente
|857
|Carro capota, cai em ribanceira e três pessoas ficam feridas em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518595-carro-capota-cai-em-ribanceira-e-tres-pessoas-ficam-feridas-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 14:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518605-cirio-de-nazare-e-outras-celebracoes-outubro-e-mes-de-fe-e-devocao-a-maria.html
|Galeria
|6
|Círio de Nazaré e outras celebrações: outubro é mês de fé e devoção a Maria
|https://www.flipar.com.br/?p=692218&preview=true&preview_id=692218
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 14:33
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518599-igrejas-da-grande-bh-tem-programacao-especial-no-dia-da-padroeira-do-brasil.html
|Gerais
|Dia, Dia da Padroeira, Igreja, Padroeira, Padroeira do brasil, Programação
|2382
|Igrejas da Grande BH têm programação especial no dia da Padroeira do Brasil
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518599-igrejas-da-grande-bh-tem-programacao-especial-no-dia-da-padroeira-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 14:42
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518612-renata-vasconcellos-tem-crise-de-tosse-ao-vivo-no-jornal-nacional.html
|Cultura
|televisão, apresentadora, jornal nacional
|1131
|Renata Vasconcellos tem crise de tosse ao vivo no Jornal Nacional
|https://www.tupi.fm/entretenimento/renata-vasconcellos-tem-crise-de-tosse-ao-vivo-no-jornal-nacional-assista/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 14:49
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518609-bolsonaro-teve-taquicardia-e-dificuldade-para-respirar-diz-boletim-medico.html
|Política
|Jair Bolsonaro, STF, Lula, Saúde
|916
|Bolsonaro teve taquicardia e dificuldade para respirar, diz boletim médico
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518609-bolsonaro-teve-taquicardia-e-dificuldade-para-respirar-diz-boletim-medico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 15:01
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518613-megan-fox-gera-onda-de-acessos-e-derruba-site-de-conteudo-adulto.html
|Cultura
|atriz, redes sociais, fotos, filme
|2072
|Megan Fox gera onda de acessos e derruba site de conteúdo adulto
|https://www.tupi.fm/entretenimento/megan-fox-gera-onda-de-acessos-e-derruba-site-de-conteudo-adulto-entenda/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 15:01
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518237-bh-restaurantes-e-cafes-tem-programacao-especial-para-as-criancas.html
|Degusta
|dias das crianças
|2273
|BH: restaurantes e cafés têm programação especial para as crianças
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518237-bh-restaurantes-e-cafes-tem-programacao-especial-para-as-criancas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 15:20
|Ana Luiza Soares,Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518616-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-sao-liberados-pelo-iml.html
|Gerais
|Acidente aéreo, IML, PMMG
|1795
|Corpos de policiais mortos em acidente aéreo são liberados pelo IML
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518616-corpos-de-policiais-mortos-em-acidente-aereo-sao-liberados-pelo-iml.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 15:31
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518617-djonga-sobre-flavio-me-recuso-a-ver-esse-playboy-subindo-aquela-rampa.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Djonga
|1649
|Djonga sobre Flávio: 'Me recuso a ver esse playboy subindo aquela rampa'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518617-djonga-sobre-flavio-me-recuso-a-ver-esse-playboy-subindo-aquela-rampa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 15:36
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518618-jose-de-abreu-cobra-selton-mello-e-famosos-sobre-cenario-politico-vao-ficar-parados.html
|Cultura
|Entretenimento
|2290
|José de Abreu cobra Selton Mello e famosos sobre cenário político: ‘Vão ficar parados?’
|https://www.tupi.fm/entretenimento/jose-de-abreu-cobra-selton-mello-e-famosos-sobre-cenario-politico-vao-ficar-parados/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 15:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518621-de-porto-rico-para-o-mundo-famosos-que-nasceram-na-ilha-e-conquistaram-o-sucesso-internacional.html
|Galeria
|6
|De Porto Rico para o mundo: famosos que nasceram na ilha e conquistaram o sucesso internacional
|https://www.flipar.com.br/?p=690630&preview=true&preview_id=690630
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 15:53
|Ana Luiza Soares,Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518624-policiais-mortos-em-queda-de-aviao-sao-identificados-pela-arcada-dentaria.html
|Gerais
|Acidente, Polícia, Corpo de Bombeiros, Ipatinga
|2129
|Policiais mortos em queda de avião são identificados pela arcada dentária
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518624-policiais-mortos-em-queda-de-aviao-sao-identificados-pela-arcada-dentaria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 15:56
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518629-bolsonaristas-atacam-cleitinho-traiu-o-eleitor-de-minas.html
|Política
|Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, bolsonarismo, eleicoes-2026
|212
|Bolsonaristas atacam Cleitinho: ‘Traiu o eleitor de Minas’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518629-bolsonaristas-atacam-cleitinho-traiu-o-eleitor-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 16:08
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518634-wagner-moura-e-cineastas-assinam-manifesto-sobre-as-eleicoes-no-brasil.html
|Cultura
|ator, cineastas, Brasil, eleições, manifesto
|2468
|Wagner Moura e cineastas assinam manifesto sobre as eleições no Brasil
|https://www.tupi.fm/entretenimento/wagner-moura-e-cineastas-unem-forcas-em-manifesto-sobre-as-eleicoes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 16:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518638-da-irlanda-para-hollywood-atores-e-atrizes-que-conquistaram-o-cinema-mundial.html
|Galeria
|6
|Da Irlanda para Hollywood: atores e atrizes que conquistaram o cinema mundial
|https://www.flipar.com.br/?p=690318&preview=true&preview_id=690318
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 16:39
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518642-marina-ruy-barbosa-e-a-estrela-de-obsessao-que-se-inspira-em-euphoria.html
|Cultura
|streaming, série, atriz, plataforma
|1222
|Marina Ruy Barbosa é a estrela de "Obsessão", que se inspira em "Euphoria"
|https://www.tupi.fm/entretenimento/marina-ruy-barbosa-e-marco-pigossi-estrelam-nova-producao-no-prime-video/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 16:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518644-estrelas-do-cinema-americano-que-carregam-raizes-italianas-na-familia.html
|Galeria
|6
|Estrelas do cinema americano que carregam raízes italianas na família
|https://www.flipar.com.br/?p=690317&preview=true&preview_id=690317
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 17:31
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518650-rodrigo-simas-grava-quem-ama-cuida-ao-lado-da-esposa-agatha-moreira.html
|Cultura
|eleições, ator, novela, Globo
|1985
|Rodrigo Simas grava "Quem ama cuida", ao lado da esposa Agatha Moreira
|https://www.tupi.fm/entretenimento/rodrigo-simas-entra-em-novela-das-21h-ao-lado-da-esposa-agatha-moreira/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 17:36
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518652-lula-cobra-que-flavio-detalhe-corte-de-rs-250-bi-de-onde-vai-tirar.html
|Política
|lula, eleições2026, Flávio Bolsonaro
|1407
|Lula cobra que Flávio detalhe corte de R$ 250 bi: 'De onde vai tirar?'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518652-lula-cobra-que-flavio-detalhe-corte-de-rs-250-bi-de-onde-vai-tirar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 17:46
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518653-justica-italiana-marca-nova-audiencia-sobre-extradicao-de-carla-zambelli.html
|Política
|Carla Zambelli, Itália, Justiça, Alexandre de Moraes
|2586
|Justiça italiana marca nova audiência sobre extradição de Carla Zambelli
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518653-justica-italiana-marca-nova-audiencia-sobre-extradicao-de-carla-zambelli.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 18:07
|Ronayre Nunes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518669-hospital-atualiza-estado-de-saude-de-sarney-apos-cirurgia.html
|Política
|Saúde, Sarney, Maranhão, Hospital
|1349
|Hospital atualiza estado de saúde de Sarney após cirurgia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518669-hospital-atualiza-estado-de-saude-de-sarney-apos-cirurgia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 18:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518683-presunto-ou-apresuntado-entenda-as-diferencas-de-preco-sabor-e-qualidade.html
|Galeria
|6
|Presunto ou apresuntado? Entenda as diferenças de preço, sabor e qualidade
|https://www.flipar.com.br/?p=692260&preview=true&preview_id=692260
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 18:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518684-sao-miguel-dos-milagres-entra-na-lista-das-praias-mais-iconicas-do-mundo.html
|Galeria
|6
|São Miguel dos Milagres entra na lista das praias mais icônicas do mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=692258&preview=true&preview_id=692258
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 18:29
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518673-cinco-mineiros-da-mesma-familia-morrem-em-grave-acidente-no-rio-de-janeiro.html
|Gerais
|Acidente, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Polícia
|1945
|Cinco mineiros da mesma família morrem em grave acidente no Rio de Janeiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518673-cinco-mineiros-da-mesma-familia-morrem-em-grave-acidente-no-rio-de-janeiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 18:38
|Izabella Caixeta,Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518672-velorio-de-policiais-que-morreram-em-queda-de-aviao-sera-neste-domingo.html
|Gerais
|Acidente, Polícia, BH, Juiz de Fora
|1569
|Velório de policiais que morreram em queda de avião será neste domingo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518672-velorio-de-policiais-que-morreram-em-queda-de-aviao-sera-neste-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 18:57
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518686-festival-psiu-poetico-celebra-40-anos-em-montes-claros.html
|Cultura
|Montes Claros, Minas Gerais, Literatura, BH
|5876
|Festival Psiu Poético celebra 40 anos em Montes Claros
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518686-festival-psiu-poetico-celebra-40-anos-em-montes-claros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 19:04
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518693-em-alusao-a-cantico-do-galo-manifestantes-pro-lula-gritam-eu-acredito.html
|Gerais
|lula, BH, multidão, galo, Eu Acredito, manifestação
|1519
|Em alusão a cântico do Galo, manifestantes pró-Lula gritam 'Eu acredito'
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518693-em-alusao-a-cantico-do-galo-manifestantes-pro-lula-gritam-eu-acredito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 19:12
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518688-mg-motorista-fica-preso-as-ferragens-em-acidente-com-caminhao-na-br-381.html
|Gerais
|CAMINHAO, BR381, MINAS-GERAIS, BOMBEIROS, ACIDENTE
|1053
|MG: motorista fica preso às ferragens em acidente com caminhão na BR-381
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518688-mg-motorista-fica-preso-as-ferragens-em-acidente-com-caminhao-na-br-381.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 19:27
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518698-homem-e-assassinado-a-tiros-na-grande-bh-e-ex-de-companheira-e-suspeito.html
|Gerais
|polícia, contagem, Grande BH, Homicídio
|1555
|Homem é assassinado a tiros na Grande BH, e ex de companheira é suspeito
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518698-homem-e-assassinado-a-tiros-na-grande-bh-e-ex-de-companheira-e-suspeito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 19:45
|Sayonara Moreno - Rerpórter da Rádio Nacional
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518704-deputada-eleita-ana-elisa-recebera-protecao-especial-apos-ameacas.html
|Política
|polícia, lula, Minas Gerais, Ana Elisa
|2293
|Deputada eleita Ana Elisa receberá proteção 'especial' após ameaças
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/apos-ameacas-de-morte-deputada-eleita-ana-elisa-recebera-protecao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 20:44
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518705-acusado-de-matar-gari-em-bh-rene-lamenta-morte-da-mae-de-criacao.html
|Gerais
|BH, gari, homicídio
|1398
|Acusado de matar gari em BH, Renê lamenta morte da mãe de criação
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518705-acusado-de-matar-gari-em-bh-rene-lamenta-morte-da-mae-de-criacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 20:56
|Ana Luiza Soares,Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518720-corpo-de-piloto-morto-em-queda-de-aviao-em-bh-sera-velado-na-bahia.html
|Gerais
|BH, bahia, piloto, avião, queda
|1555
|Corpo de piloto morto em queda de avião em BH será velado na Bahia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518720-corpo-de-piloto-morto-em-queda-de-aviao-em-bh-sera-velado-na-bahia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 21:38
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518724-homem-e-preso-por-debochar-de-pms-mortos-em-queda-de-aviao-no-vale-do-aco.html
|Gerais
|minasgerais, policiais, acidente, Acidente de avião, tragédia
|2604
|Homem é preso por debochar de PMs mortos em queda de avião no Vale do Aço
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518724-homem-e-preso-por-debochar-de-pms-mortos-em-queda-de-aviao-no-vale-do-aco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 21:46
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518742-homem-finge-se-afogar-afunda-e-morre-em-balneario-de-minas.html
|Gerais
|Rio, AFOGAMENTO, MINAS-GERAIS, BOMBEIROS
|833
|Homem finge se afogar, afunda e morre em balneário de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518742-homem-finge-se-afogar-afunda-e-morre-em-balneario-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 21:52
|Ronayre Nunes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518750-tse-da-48-horas-para-meta-explicar-suposta-restricao-a-lula-na-web.html
|Política
|investigação, redes sociais, Lulea
|2975
|TSE dá 48 horas para Meta explicar suposta restrição a Lula na web
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518750-tse-da-48-horas-para-meta-explicar-suposta-restricao-a-lula-na-web.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 22:04
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518754-flavio-bolsonaro-diz-que-pai-lhe-entregara-faixa-presidencial-voces-verao.html
|Política
|flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, rio de janeiro, eleições 2026
|1842
|Flávio Bolsonaro diz que pai lhe entregará faixa presidencial: "Vocês verão"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518754-flavio-bolsonaro-diz-que-pai-lhe-entregara-faixa-presidencial-voces-verao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 22:32
|George Wright - BBC News
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518761-ganhadora-do-nobel-da-paz-reage-contra-sancoes-dos-eua-ao-tribunal-penal-internacional-inaceitaveis.html
|Internacional
|restrições, Trump, tribunal, Nobel da Paz
|4684
|Ganhadora do Nobel da Paz reage contra sanções dos EUA ao Tribunal Penal Internacional: 'Inaceitáveis'
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqpvgme9pmpko
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 22:44
|Sheila Flynn - Da BBC News nos EUA
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518765-por-que-eua-querem-retomar-execucoes-publicas-apos-quase-um-seculo.html
|Internacional
|7110
|Por que EUA querem retomar execuções públicas após quase um século?
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmd6d49v8059o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 22:44
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518759-ratinho-jr-declara-apoio-a-flavio-no-2-turno-vamos-caminhar-juntos.html
|Política
|fláviobolsonaro, segundoturno, eleições
|1498
|Ratinho Jr. declara apoio a Flávio no 2º turno: ‘Vamos caminhar juntos’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518759-ratinho-jr-declara-apoio-a-flavio-no-2-turno-vamos-caminhar-juntos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-10 23:25
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7518769-simpatias-de-nossa-senhora-aparecida-saude-prosperidade-e-para-engravidar.html
|Horóscopo
|Outras Religiões, Simpatias, Simpatias para a Sorte
|3964
|Simpatias de Nossa Senhora Aparecida: Saúde, Prosperidade e para Engravidar
|https://www.wemystic.com.br/simpatias-nossa-senhora-aparecida/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 00:05
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518771-fim-da-6-1-e-reforma-tributaria-entram-no-debate-eleitoral-e-serao-problema-para-2027.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3623
|Fim da 6×1 e reforma tributária entram no debate eleitoral e serão problema para 2027
|https://platobr.com.br/fim-da-6x1-e-reforma-tributaria-entram-no-debate-eleitoral-e-serao-problema-para-2027
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 00:09
|Norberto Paredes - BBC News Mundo
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518770-jonas-i-o-autoproclamado-rei-da-suica-que-criou-um-imperio-polemico-ao-se-apropriar-de-terrenos-sem-dono.html
|Internacional
|10919
|Jonas I, o autoproclamado rei da Suíça que criou um 'império' polêmico ao se apropriar de terrenos sem dono
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm4g13gjndpzo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 06:09
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7518775-a-direita-novata-de-flavio-vai-repetir-o-caos-daquela-que-tomou-posse-com-jair.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2344
|A direita novata de Flávio vai repetir o caos daquela que tomou posse com Jair?
|https://platobr.com.br/a-direita-novata-de-flavio-vai-repetir-o-caos-daquela-que-tomou-posse-com-jair
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 07:11
|Luíza Altoé,Maria Beatriz Giusti
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518778-flavio-pede-derrubada-de-canal-pro-lula-tse-cobra-esclarecimentos.html
|Política
|eleições, eleições 2026, eleições2026
|4603
|Flávio pede derrubada de canal pró-Lula; TSE cobra esclarecimentos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518778-flavio-pede-derrubada-de-canal-pro-lula-tse-cobra-esclarecimentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 07:28
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518779-confira-a-previsao-do-tempo-para-o-domingo-11-10-em-bh.html
|Gerais
|1448
|Confira a previsão do tempo para o domingo (11/10) em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518779-confira-a-previsao-do-tempo-para-o-domingo-11-10-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 07:43
|Gabriel Botelho - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518781-delegado-reage-apos-episodio-de-preconceito-contra-juiz.html
|Nacional
|2174
|Delegado reage após episódio de preconceito contra juiz
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518781-delegado-reage-apos-episodio-de-preconceito-contra-juiz.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 08:04
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518782-mineiros-mortos-no-rj-vitima-de-13-anos-era-competidor-de-hipismo.html
|Gerais
|Hipismo
|1717
|Mineiros mortos no RJ: vítima de 13 anos era competidor de hipismo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518782-mineiros-mortos-no-rj-vitima-de-13-anos-era-competidor-de-hipismo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 08:46
|Mariana Niederauer
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518786-papa-leao-xiv-passara-por-cirurgia-para-retirar-nodulo-no-pulmao.html
|Internacional
|papa, Vaticano, Leão XIV, religião
|1892
|Papa Leão XIV passará por cirurgia para retirar nódulo no pulmão
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518786-papa-leao-xiv-passara-por-cirurgia-para-retirar-nodulo-no-pulmao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 08:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518789-falta-de-ferro-no-organismo-conheca-os-sinais-de-alerta-que-podem-passar-despercebidos.html
|Galeria
|6
|Falta de ferro no organismo: conheça os sinais de alerta que podem passar despercebidos
|https://www.flipar.com.br/?p=651706
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 08:55
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518787-homem-e-morto-a-facadas-pela-companheira-na-grande-bh.html
|Gerais
|Feriado
|1025
|Homem é morto a facadas pela companheira na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518787-homem-e-morto-a-facadas-pela-companheira-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 09:04
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518792-do-glamour-a-prisao-famosos-que-tiveram-problemas-com-a-justica-e-acabaram-atras-das-grades.html
|Galeria
|6
|Do glamour à prisão: famosos que tiveram problemas com a Justiça e acabaram atrás das grades
|https://www.flipar.com.br/?p=657233&preview=true&preview_id=657233
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 09:27
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518794-atacado-cleitinho-explica-video-com-alcolumbre-luta-de-3-anos.html
|Política
|Davi Alcolumbre, Escala 6x1, Senado, cleitinho
|3285
|Atacado, Cleitinho explica vídeo com Alcolumbre: ‘Luta de 3 anos’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518794-atacado-cleitinho-explica-video-com-alcolumbre-luta-de-3-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 09:28
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518795-meta-nega-interferencia-eleitoral-apos-acusacoes-da-campanha-de-lula.html
|Política
|eleições 2026
|2244
|Meta nega interferência eleitoral após acusações da campanha de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518795-meta-nega-interferencia-eleitoral-apos-acusacoes-da-campanha-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 09:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518797-cgtn-como-a-china-usa-a-tecnologia-digital-para-empoderar-as-mulheres-em-todo-o-mundo.html
|Mundo Corporativo
|5305
|CGTN: Como a China usa a tecnologia digital para empoderar as mulheres em todo o mundo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7518797-cgtn-como-a-china-usa-a-tecnologia-digital-para-empoderar-as-mulheres-em-todo-o-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 09:50
|Maria Carolina* - Correio Braziliense,Mariana Reginato
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518799-trinta-anos-apos-morte-musica-de-renato-russo-ainda-ecoa-pelo-brasil.html
|Cultura
|1, Artista, Bandas, Brasil, Brasíli, Brasília, Cantor
|11101
|Trinta anos após morte, música de Renato Russo ainda ecoa pelo Brasil
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518799-trinta-anos-apos-morte-musica-de-renato-russo-ainda-ecoa-pelo-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 09:57
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518798-trt-mg-mantem-indenizacao-a-tecnico-que-presenciou-tiros-em-presidio.html
|Gerais
|Condenação, Indenização, Justiça, Segurança, Trabalho
|2527
|TRT-MG mantém indenização a técnico que presenciou tiros em presídio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518798-trt-mg-mantem-indenizacao-a-tecnico-que-presenciou-tiros-em-presidio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 10:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518802-maior-trilha-costeira-do-mundo-tem-mais-de-4-300-km-e-revela-paisagens-incriveis-da-inglaterra.html
|Galeria
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|Maior trilha costeira do mundo tem mais de 4.300 km e revela paisagens incríveis da Inglaterra
|https://www.flipar.com.br/?p=692346&preview=true&preview_id=692346
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 10:09
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518801-bolsonaro-vai-indicar-ministros-de-eventual-governo-flavio-diz-eduardo.html
|Política
|flavio-bolsonaro, jair-bolsonaro, eduardo-bolsonaro, eleicoes-2026
|1116
|Bolsonaro vai indicar ministros de eventual governo Flávio, diz Eduardo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518801-bolsonaro-vai-indicar-ministros-de-eventual-governo-flavio-diz-eduardo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 10:22
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518805-mg-casal-morre-e-bebe-de-10-meses-fica-ferido-em-acidente.html
|Gerais
|Acidente
|1848
|MG: casal morre e bebê de 10 meses fica ferido em acidente
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518805-mg-casal-morre-e-bebe-de-10-meses-fica-ferido-em-acidente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 10:52
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518811-mega-sena-3069-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-11-10.html
|Nacional
|APOSTAS, CAIXA, Loteria, LOTERIAS, Mega-sena, NÚMEROS, NÚMEROS SORTEADOS
|4945
|Mega-Sena 3069 e outras loterias: confira os números sorteados (11/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518811-mega-sena-3069-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-11-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 11:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518813-nao-e-istambul-conheca-ancara-a-verdadeira-capital-da-turquia-e-suas-atracoes.html
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|Não é Istambul! Conheça Ancara, a verdadeira capital da Turquia e suas atrações
|https://www.flipar.com.br/?p=692349&preview=true&preview_id=692349
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 11:19
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518814-morre-aos-95-o-ator-e-dublador-edson-silva-o-heitor-de-lacos-de-familia.html
|Cultura
|Entretenimento
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|Morre aos 95 o ator e dublador Edson Silva, o Heitor de "Laços de Família"
|https://www.tupi.fm/entretenimento/morre-aos-95-anos-o-ator-e-dublador-edson-silva-o-heitor-de-lacos-de-familia/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 11:26
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518817-tse-suspende-propaganda-de-lula-que-associa-flavio-bolsonaro-ao-caso-master.html
|Política
|bolsonaro, c, eleições, flávio bolsonaro, lula, marquês, Nunes Marques
|4010
|TSE suspende propaganda de Lula que associa Flávio Bolsonaro ao caso Master
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518817-tse-suspende-propaganda-de-lula-que-associa-flavio-bolsonaro-ao-caso-master.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 11:48
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518819-fim-de-semana-prolongado-acidentes-deixam-feridos-em-estradas-de-mg.html
|Gerais
|Batida, Br, Carro, Ferido
|2128
|Fim de semana prolongado: acidentes deixam feridos em estradas de MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518819-fim-de-semana-prolongado-acidentes-deixam-feridos-em-estradas-de-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 11:56
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518823-venda-nova-dupla-e-presa-suspeita-de-delivery-de-drogas-gourmet.html
|Gerais
|Drogas
|1223
|Venda Nova: dupla é presa suspeita de delivery de 'drogas gourmet'
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518823-venda-nova-dupla-e-presa-suspeita-de-delivery-de-drogas-gourmet.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 12:08
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518827-mega-sena-3069-acumula-e-vai-a-rs-150-milhoes-16-mineiros-acertam-a-quina.html
|Nacional
|Acumula, Da, Mega, Mega-sena, Milhões, Quina, R$
|1449
|Mega-Sena 3069 acumula e vai a R$ 150 milhões; 16 mineiros acertam a quina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7518827-mega-sena-3069-acumula-e-vai-a-rs-150-milhoes-16-mineiros-acertam-a-quina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 12:18
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518828-viuva-de-lito-sousa-desabafa-sobre-primeira-viagem-de-aviao-apos-morte-dele.html
|Cultura
|influenciador, morte, luto, avião
|2017
|Viúva de Lito Sousa desabafa sobre primeira viagem de avião após morte dele
|https://www.tupi.fm/entretenimento/mila-seidl-viuva-de-lito-sousa-desabafa-sobre-primeira-viagem-de-aviao-apos-morte-do-influenciador/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 12:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518836-batata-frita-conheca-as-teorias-sobre-sua-origem-e-as-curiosidades-desse-sucesso-mundial.html
|Galeria
|6
|Batata frita: conheça as teorias sobre sua origem e as curiosidades desse sucesso mundial
|https://www.flipar.com.br/?p=692364&preview=true&preview_id=692364
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 12:46
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518832-nossa-senhora-do-rosario-quilombo-em-mg-celebra-com-congado-e-missas.html
|Gerais
|Da, Dos, Nossa, Rainha, Senhora
|2963
|Nossa Senhora do Rosário: quilombo em MG celebra com congado e missas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518832-nossa-senhora-do-rosario-quilombo-em-mg-celebra-com-congado-e-missas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 12:52
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518837-michelle-sobre-bolsonaro-a-gente-precisa-libertar-nosso-capitao.html
|Política
|michelle-bolsonaro, jair-bolsonaro, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro
|1259
|Michelle sobre Bolsonaro: 'A gente precisa libertar nosso capitão'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518837-michelle-sobre-bolsonaro-a-gente-precisa-libertar-nosso-capitao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 13:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518831-carlos-bolsonaro-relata-fraqueza-muscular-do-pai-em-prisao-domiciliar.html
|Política
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|Carlos Bolsonaro relata fraqueza muscular do pai em prisão domiciliar
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518831-carlos-bolsonaro-relata-fraqueza-muscular-do-pai-em-prisao-domiciliar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 13:20
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518850-kassio-manda-derrubar-exercito-do-lula-de-janones-apos-pedido-de-flavio.html
|Política
|Bolsonaro, FLÁVIO, FLáVIO BOLSONARO, Kassio Nunes Marques, LULA, janones, eleicoes-2026
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|Kassio manda derrubar ‘Exército do Lula’ de Janones após pedido de Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518850-kassio-manda-derrubar-exercito-do-lula-de-janones-apos-pedido-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 13:34
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518839-simoes-nos-despedimos-hoje-de-parte-do-coracao-do-nosso-comando-aereo.html
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|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518839-simoes-nos-despedimos-hoje-de-parte-do-coracao-do-nosso-comando-aereo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 14:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518858-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm-sao-velados-em-belo-horizonte.html
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|ACIDENTE, Aeronave, Aeroporto da pampulha, Avião, Belo horizonte, Bimoto, Bombeiro
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|Militares mortos em queda de avião da PM são velados em Belo Horizonte
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518858-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm-sao-velados-em-belo-horizonte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 15:01
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518869-virginia-fonseca-e-vini-jr-encerram-namoro-pela-2-vez-sem-conflitos.html
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|Virginia Fonseca e Vini Jr encerram namoro pela 2ª vez: 'Sem conflitos'
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 15:01
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518867-lula-cobra-eleicoes-sem-interferencia-da-justica-apos-suspensao-de-canal.html
|Política
|André Janones, flávio bolsonaro, lula, TSE, kassio-nunes-marques, eleicoes-2026
|1320
|Lula cobra eleições 'sem interferência da Justiça' após suspensão de canal
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518867-lula-cobra-eleicoes-sem-interferencia-da-justica-apos-suspensao-de-canal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 15:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518878-batata-doce-conheca-os-beneficios-para-a-saude-e-descubra-diferentes-formas-de-consumo.html
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|Batata-doce: conheça os benefícios para a saúde e descubra diferentes formas de consumo
|https://www.flipar.com.br/?p=692373&preview=true&preview_id=692373
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 15:24
|Izabella Caixeta,Joana Gontijo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518871-bh-comeca-cortejo-com-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm.html
|Gerais
|Polícia, Acidente, BH, Mateus Simões
|5310
|BH: começa cortejo com corpos de militares mortos em queda de avião da PM
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518871-bh-comeca-cortejo-com-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 15:26
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518879-tragedia-com-helicoptero-dos-bombeiros-de-mg-completa-dois-anos.html
|Gerais
|Acidente, acidente-aereo, avião, helicóptero, bombeiros, PM, tragedia, minas-gerais, morte
|3103
|Tragédia com helicóptero dos bombeiros de MG completa dois anos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518879-tragedia-com-helicoptero-dos-bombeiros-de-mg-completa-dois-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 15:37
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518880-janones-reage-apos-canal-pro-lula-ser-derrubado-nao-vao-nos-calar.html
|Política
|andre-janones, lula, eleicoes-2026, kassio-nunes-marques
|2018
|Janones reage após canal pró-Lula ser derrubado: 'Não vão nos calar’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518880-janones-reage-apos-canal-pro-lula-ser-derrubado-nao-vao-nos-calar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 15:48
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518881-feriado-com-tempestade-e-granizo-315-cidades-de-mg-estao-sob-alerta.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, tempestade, granizo, minas-gerais, feriado, meteorologia
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|Feriado com tempestade e granizo: 315 cidades de MG estão sob alerta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518881-feriado-com-tempestade-e-granizo-315-cidades-de-mg-estao-sob-alerta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 15:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518883-marmore-origem-natural-e-estilos-que-chamam-atencao-pela-beleza.html
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|Mármore: origem natural e estilos que chamam atenção pela beleza
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|Estado de Minas
|2026-10-11 17:36
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518917-filme-sobre-ezequiel-neves-e-um-falso-documentario-cheio-de-verdades.html
|Cultura
|Cultura, cinema, filme, música, televisão
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|Filme sobre Ezequiel Neves é um falso documentário cheio de verdades
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518917-filme-sobre-ezequiel-neves-e-um-falso-documentario-cheio-de-verdades.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 17:44
|Luíza Altoé,Ronayre Nunes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518916-justica-derruba-decisao-de-nunes-marques-e-restabelece-canal-pro-lula.html
|Política
|eleições2026, Lula, Janones, Justiça
|3021
|Justiça derruba decisão de Nunes Marques e restabelece canal pró-Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518916-justica-derruba-decisao-de-nunes-marques-e-restabelece-canal-pro-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 17:50
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518889-ato-pro-lula-em-sao-paulo-reune-multidao-na-avenida-paulista.html
|Política
|Lula, São Paulo, Eleições 2026, Geraldo Alckmin
|1677
|Ato pró-Lula em São Paulo reúne multidão na Avenida Paulista
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518889-ato-pro-lula-em-sao-paulo-reune-multidao-na-avenida-paulista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:00
|Izabella Caixeta,Joana Gontijo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518893-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm-chegam-a-cemiterio-em-bh.html
|Gerais
|Minas Gerais, BH, Acidente, Polícia
|5307
|Corpos de militares mortos em queda de avião da PM chegam a cemitério em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518893-corpos-de-militares-mortos-em-queda-de-aviao-da-pm-chegam-a-cemiterio-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:04
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518927-carrapatos-conheca-os-principais-tipos-os-perigos-que-oferecem-e-como-se-proteger.html
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|Carrapatos: conheça os principais tipos, os perigos que oferecem e como se proteger
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:06
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518898-renan-santos-sobre-ministerio-da-prosperidade-coach-virando-ministro.html
|Política
|Eleições 2026, Renan Santos, Flávio Bolsonaro
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|Renan Santos sobre Ministério da Prosperidade: ‘Coach virando ministro’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518898-renan-santos-sobre-ministerio-da-prosperidade-coach-virando-ministro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:16
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518934-muito-antes-da-disney-conheca-a-versao-original-e-mais-sombria-de-a-bela-e-a-fera.html
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|Muito antes da Disney: conheça a versão original e mais sombria de ‘A Bela e a Fera’
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:19
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518922-pms-mortos-em-queda-de-aviao-sao-sepultados-em-bh.html
|Gerais
|Avião, pm, polícia, morte, acidente-aéreo, acidente, velório
|2899
|PMs mortos em queda de avião são sepultados em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518922-pms-mortos-em-queda-de-aviao-sao-sepultados-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:27
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518925-flavio-bolsonaro-se-encontra-com-prefeitos-e-vereadores-em-sao-paulo.html
|Política
|flávio bolsonaro, São Paulo, Lula, Eleições 2026
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|Flávio Bolsonaro se encontra com prefeitos e vereadores em São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518925-flavio-bolsonaro-se-encontra-com-prefeitos-e-vereadores-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518941-de-bunkers-a-tuneis-ocultos-esconderijos-e-passagens-secretas-que-entraram-para-a-historia.html
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|De bunkers a túneis ocultos: esconderijos e passagens secretas que entraram para a história
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:31
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518919-policia-investiga-desaparecimento-de-mulher-na-grande-bh.html
|Gerais
|grande-bh, polícia, desaparecimento
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|Polícia investiga desaparecimento de mulher na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518919-policia-investiga-desaparecimento-de-mulher-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:38
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518938-flavio-diz-que-jogo-nao-acabou-e-ataca-lula-joga-sujo-e-pesado.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026
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|Flávio diz que 'jogo não acabou' e ataca Lula: 'Joga sujo e pesado'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518938-flavio-diz-que-jogo-nao-acabou-e-ataca-lula-joga-sujo-e-pesado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7518945-o-cofre-do-juizo-final-conheca-o-esconderijo-no-artico-que-protege-sementes-do-mundo-inteiro.html
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|O ‘Cofre do Juízo Final’: conheça o esconderijo no Ártico que protege sementes do mundo inteiro
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:45
|Izabella Caixeta,Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518944-queda-de-aviao-perda-de-tenentes-traz-muita-dor-diz-comandante-da-pmmg.html
|Gerais
|Acidente, minas-gerais, polícia, BH
|3331
|Queda de avião: ‘Perda de tenentes traz muita dor’, diz comandante da PMMG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518944-queda-de-aviao-perda-de-tenentes-traz-muita-dor-diz-comandante-da-pmmg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 18:54
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518937-homens-encapuzados-invadem-confraternizacao-e-matam-dois-no-norte-de-minas.html
|Gerais
|polícia, homicídio, Montes Claros, Minas Gerais
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|Homens encapuzados invadem confraternização e matam dois no Norte de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518937-homens-encapuzados-invadem-confraternizacao-e-matam-dois-no-norte-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 19:02
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518950-homem-e-morto-com-golpes-de-facao-no-vale-do-rio-doce.html
|Gerais
|POLICIA, HOMICIDIO, GOVERNADORVALADARES, MINAS-GERAIS
|1939
|Homem é morto com golpes de facão no Vale do Rio Doce
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518950-homem-e-morto-com-golpes-de-facao-no-vale-do-rio-doce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 19:21
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518954-flavio-bolsonaro-superou-lula-em-um-voto-em-municipio-mineiro.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Lula, Grande BH, Eleições 2026
|1343
|Flávio Bolsonaro superou Lula em um voto em município mineiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518954-flavio-bolsonaro-superou-lula-em-um-voto-em-municipio-mineiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 19:22
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518957-aos-91-anos-luiza-erundina-participa-de-ato-pro-lula-na-paulista.html
|Política
|PT, Lula, manifestação, eleições 2026, eleições2026
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|Aos 91 anos, Luiza Erundina participa de ato pró-Lula na Paulista
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518957-aos-91-anos-luiza-erundina-participa-de-ato-pro-lula-na-paulista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 19:30
|AFP
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518958-quase-140-migrantes-morrem-em-naufragio-em-embarcacao-com-direcao-ao-iemen.html
|Internacional
|Djibuti, Mortos, Naufrágio
|2075
|Quase 140 migrantes morrem em naufrágio em embarcação com direção ao Iêmen
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518958-quase-140-migrantes-morrem-em-naufragio-em-embarcacao-com-direcao-ao-iemen.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 19:36
|AFP
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518959-vitimas-do-terremoto-no-panama-pedem-agilidade-na-ajuda-humanitaria.html
|Internacional
|Ajuda Humanitária, Terremoto
|1816
|Vítimas do terremoto no Panamá pedem agilidade na ajuda humanitária
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518959-vitimas-do-terremoto-no-panama-pedem-agilidade-na-ajuda-humanitaria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 19:46
|Ronayre Nunes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518967-flavio-bolsonaro-pede-investigacao-contra-diretor-geral-da-policia-federal.html
|Política
|flávio bolsonaro, eleições2026, Polícia
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|Flávio Bolsonaro pede investigação contra diretor-geral da Polícia Federal
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518967-flavio-bolsonaro-pede-investigacao-contra-diretor-geral-da-policia-federal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 19:51
|BBC
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7518965-a-nova-onda-de-protestos-de-jovens-do-movimento-das-baratas-na-india-em-imagens.html
|Internacional
|ìndia, baratas, jovens, manifestações, Geração Z
|3595
|A nova onda de protestos de jovens do movimento das 'baratas' na Índia em imagens
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwp9gy84my15o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 19:54
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518963-jovem-e-baleado-na-cabeca-e-quatro-suspeitos-sao-presos-no-sul-de-minas.html
|Gerais
|polícia, suldeminas, drogas, armas
|2838
|Jovem é baleado na cabeça, e quatro suspeitos são presos no Sul de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518963-jovem-e-baleado-na-cabeca-e-quatro-suspeitos-sao-presos-no-sul-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 20:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518974-luan-santana-faz-l-em-show-e-gesto-repercute-nas-redes.html
|Política
|Luan santana, Show
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|Luan Santana faz ‘L’ em show e gesto repercute nas redes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7518974-luan-santana-faz-l-em-show-e-gesto-repercute-nas-redes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 20:20
|Oussama El Ghaouri* - Repórter da Rádio Nacional
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7518966-interpretacao-e-a-base-da-prova-de-linguagens-do-enem-veja-dicas.html
|Educação
|Enem,Literatura,língua portuguesa,Inglês,Espanhol,ME
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 20:57
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518994-homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-bar-na-grande-bh.html
|Gerais
|homem, tiros, grandebh, ibirite
|1700
|Homem é morto a tiros dentro de bar na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518994-homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-bar-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 21:27
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519000-lula-vem-a-minas-antes-do-segundo-turno-saiba-onde.html
|Política
|lula, eleições2026, juizdefora, ZonadaMata, Minas Gerais
|1917
|Lula vem a Minas antes do segundo turno; saiba onde
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519000-lula-vem-a-minas-antes-do-segundo-turno-saiba-onde.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 22:00
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519003-casa-usada-para-consumo-de-drogas-pega-fogo-na-zona-da-mata.html
|Gerais
|bombeiros, zonadamata, incdêndios, minas-gerais
|1282
|Casa usada para consumo de drogas pega fogo na Zona da Mata
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519003-casa-usada-para-consumo-de-drogas-pega-fogo-na-zona-da-mata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 22:28
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519021-homem-e-preso-por-agredir-companheira-apos-briga-por-ciumes-na-zona-da-mata.html
|Gerais
|AGRESSAO, JUIZDEFORA, ZONADAMATA, POLICIA
|1993
|Homem é preso por agredir companheira após briga por ciúmes na Zona da Mata
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519021-homem-e-preso-por-agredir-companheira-apos-briga-por-ciumes-na-zona-da-mata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 23:15
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7519028-poderoso-ritual-de-oracao-com-vela-a-nossa-senhora-aparecida.html
|Horóscopo
|Bate-papo místico, Consciência Plena, Espiritualidade
|7090
|Poderoso ritual de oração com vela a Nossa Senhora Aparecida
|https://www.wemystic.com.br/ritual-oracao-vela-nossa-senhora-aparecida/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 23:17
|Mônica Vasconcelos - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519024-a-escritora-que-quer-reimaginar-a-historia-brasileira-com-mulheres-negras-no-centro-da-narrativa.html
|Cultura
|11032
|A escritora que quer reimaginar a história brasileira com mulheres negras no centro da narrativa
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c20yl5z9xego
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-11 23:25
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519012-grande-bh-idoso-de-66-anos-morre-afogado-em-piscina-no-distrito-de-ravena.html
|Gerais
|afogamento, sabará, grandebh, bombeiros
|2092
|Grande BH: idoso de 66 anos morre afogado em piscina no distrito de Ravena
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519012-grande-bh-idoso-de-66-anos-morre-afogado-em-piscina-no-distrito-de-ravena.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 00:05
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519030-o-caminho-de-arthur-lira-no-senado.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|857
|O caminho de Arthur Lira no Senado
|https://platobr.com.br/o-caminho-de-arthur-lira-no-senado
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 00:05
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519031-as-medidas-economicas-que-o-time-de-flavio-cogita-em-meio-ao-temor-de-dano-eleitoral.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3526
|As medidas econômicas que o time de Flávio cogita em meio ao temor de dano eleitoral
|https://platobr.com.br/as-medidas-economicas-que-o-time-de-flavio-cogita-em-meio-ao-temor-de-dano-eleitoral
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 00:10
|Joana Gontijo
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513315-mais-que-beleza-flores-levam-perfumes-texturas-e-sabores-para-a-mesa.html
|Degusta
|Flor, Perfume
|22811
|Mais que beleza, flores levam perfumes, texturas e sabores para a mesa
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7513315-mais-que-beleza-flores-levam-perfumes-texturas-e-sabores-para-a-mesa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 00:11
|Celina Aquino
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518818-dona-lucinha-sera-homenageada-com-livro-infantojuvenil-escrito-pela-filha.html
|Degusta
|livro, podcast-degusta, lançamento, dona lucinha
|6876
|Dona Lucinha será homenageada com livro infantojuvenil escrito pela filha
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7518818-dona-lucinha-sera-homenageada-com-livro-infantojuvenil-escrito-pela-filha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 00:13
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519032-flavio-e-lula-recalculam-estrategia-sobre-o-stf-e-as-suspeitas-contra-ministros.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2603
|Flávio e Lula recalculam estratégia sobre o STF e as suspeitas contra ministros
|https://platobr.com.br/flavio-e-lula-recalculam-estrategia-sobre-o-stf-e-as-suspeitas-contra-ministros
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 02:00
|Juraciara Vieira Cardoso
|https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7517331-o-preco-de-caber.html
|Colunistas#VITALidade
|casamento, vida, amor, separação, traição
|4077
|O preço de caber
|https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7517331-o-preco-de-caber.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 02:00
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518861-a-imagem-de-aparecida-pioneira-das-gerais.html
|Gerais
|Gustavo Werneck, colunista, história, patrimônio, Nossa Senhora Aparecida, padroeira
|7531
|A imagem de Aparecida pioneira das Gerais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7518861-a-imagem-de-aparecida-pioneira-das-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 02:00
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518910-o-teatro-de-rogerio-falabella-ocupa-duas-salas-em-bh.html
|Cultura
|teatro, peça, dramaturgo, BH
|5851
|"O teatro de Rogério Falabella" ocupa duas salas em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7518910-o-teatro-de-rogerio-falabella-ocupa-duas-salas-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 02:00
|Orion Teixeira
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7518915-minas-fica-sem-dinheiro-ja-em-janeiro-para-salario.html
|Colunistas#Orion Teixeira
|Flávio Bolsonaro, Cleitinho
|5595
|Minas fica sem dinheiro já em janeiro para salário
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7518915-minas-fica-sem-dinheiro-ja-em-janeiro-para-salario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7518921-toda-crianca-tem-o-direito-de-ser-incrivel.html
|Opinião
|4513
|Toda criança tem o direito de ser incrível
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7518921-toda-crianca-tem-o-direito-de-ser-incrivel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7518955-hamilton-madison-e-as-ameacas-a-liberdade-de-imprensa-no-segundo-turno.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Jornalistas, ataques, eleições, censura
|5481
|Hamilton, Madison e as ameaças à liberdade de imprensa no segundo turno
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7518955-hamilton-madison-e-as-ameacas-a-liberdade-de-imprensa-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 02:00
|sérgio abranches
|https://www.em.com.br/colunistas/sergio-abranches/2026/10/7518956-a-campanha-eleitoral-e-digital-tambem.html
|Colunistas#Sérgio Abranches
|digital, campanha, eleições, candidatos
|5010
|A campanha eleitoral é digital também
|https://www.em.com.br/colunistas/sergio-abranches/2026/10/7518956-a-campanha-eleitoral-e-digital-tambem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 02:00
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519016-o-super-el-nino-chegou-e-previsoes-sao-preocupantes-estamos-preparados.html
|Gerais
|Meteorologia, Clima, Aquecimento, Minas Gerais, Super El Niño
|14972
|O Super El Niño chegou, e previsões são preocupantes. Estamos preparados?
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519016-o-super-el-nino-chegou-e-previsoes-sao-preocupantes-estamos-preparados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 04:00
|Anna Marina
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518912-como-cuidar-da-saude-mental-durante-o-tratamento-do-cancer.html
|Colunistas#Anna Marina
|Saúde, Saúde mental, minas-gerais, Anna Marina, colunista, Estado de Minas
|3170
|Como cuidar da saúde mental durante o tratamento do câncer?
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7518912-como-cuidar-da-saude-mental-durante-o-tratamento-do-cancer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 07:45
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519039-confira-a-previsao-do-tempo-para-esta-segunda-feira-12-10-em-bh.html
|Gerais
|1481
|Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira (12/10) em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519039-confira-a-previsao-do-tempo-para-esta-segunda-feira-12-10-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 07:50
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519040-mg-mais-de-500-cidades-estao-sob-alerta-de-tempestade.html
|Gerais
|2877
|MG: mais de 500 cidades estão sob alerta de tempestade
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519040-mg-mais-de-500-cidades-estao-sob-alerta-de-tempestade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 08:03
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519041-canal-de-lula-vira-cabo-de-guerra-entre-ministros-do-tse.html
|Política
|eleições, TSE, Exército do Lula, censura, flávio bolsonaro, canal, Whatsapp, Kassio Nunes Marques
|5672
|Canal de Lula vira cabo de guerra entre ministros do TSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519041-canal-de-lula-vira-cabo-de-guerra-entre-ministros-do-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 08:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519045-hbo-anuncia-serie-de-podres-de-ricos-com-retorno-do-elenco-original.html
|Galeria
|6
|HBO anuncia série de “Podres de Ricos” com retorno do elenco original
|https://www.flipar.com.br/?p=692138
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 08:34
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519046-bh-homem-e-morto-a-tiros-ao-sair-de-festa-para-buscar-a-mae.html
|Gerais
|952
|BH: homem é morto a tiros ao sair de festa para buscar a mãe
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519046-bh-homem-e-morto-a-tiros-ao-sair-de-festa-para-buscar-a-mae.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 08:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519049-mg-mulher-morre-atropelada-por-ambulancia.html
|Gerais
|Ambulância, Morte, Mulher
|1432
|MG: mulher morre atropelada por ambulância
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519049-mg-mulher-morre-atropelada-por-ambulancia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 08:45
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519050-as-chances-de-a-jogatina-ser-liberada-apos-o-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|6234
|As chances de a jogatina ser liberada após o 2º turno
|https://platobr.com.br/as-chances-de-a-jogatina-ser-liberada-apos-o-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 08:53
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519052-flavio-gasta-mais-do-que-lula-conforme-dados-do-tse.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, gastos, campanha, TSE, mídias sociais, publicidade, redes, Lula, Flávio bolsonaro
|5832
|Flávio gasta mais do que Lula, conforme dados do TSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519052-flavio-gasta-mais-do-que-lula-conforme-dados-do-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 08:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519054-nossa-senhora-aparecida-conheca-a-historia-da-padroeira-do-brasil.html
|Galeria
|6
|Nossa Senhora Aparecida: conheça a história da padroeira do Brasil
|https://www.flipar.com.br/?p=691977
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 09:21
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519058-o-alerta-sobre-a-aposta-do-pt-na-virada-em-2-turno-esperam-que-lula-resolva-tudo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1886
|O alerta sobre a aposta do PT na virada em 2º turno: ‘Esperam que Lula resolva tudo’
|https://platobr.com.br/o-alerta-sobre-a-aposta-do-pt-na-virada-em-2o-turno-esperam-que-lula-resolva-tudo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 09:22
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519059-andre-marques-muda-rotina-e-passa-mais-tempo-em-sitio-herdado-do-pai.html
|Galeria
|6
|André Marques muda rotina e passa mais tempo em sítio herdado do pai
|https://www.flipar.com.br/?p=692121
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 09:36
|BBC News Brasil em Londres e São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519060-pesquisas-do-2-turno-quando-e-a-2-rodada-e-outras-datas-importantes-da-reta-final-das-eleicoes-de-2026.html
|Política
|2162
|Pesquisas do 2º turno: quando é a 2ª rodada e outras datas importantes da reta final das eleições de 2026
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/ck20wgq2p6vxo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 09:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519065-medicos-especialistas-em-saude-publica-e-lideres-da-odontologia-defendem-a-inclusao-da-saude-bucal-nos-cuidados-de-saude-cotidianos.html
|Mundo Corporativo
|20010
|Médicos, especialistas em saúde pública e líderes da odontologia defendem a inclusão da saúde bucal nos cuidados de saúde cotidianos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519065-medicos-especialistas-em-saude-publica-e-lideres-da-odontologia-defendem-a-inclusao-da-saude-bucal-nos-cuidados-de-saude-cotidianos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 09:47
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519066-cleitinho-adesiva-carro-para-segundo-turno-minas-e-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Bolsonaro, Cleitinho, Cleitinho Azevedo, Flávio bolsonaro, eleicoes-2026, minas-gerais
|1561
|Cleitinho adesiva carro para segundo turno: ‘Minas é Flávio Bolsonaro’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519066-cleitinho-adesiva-carro-para-segundo-turno-minas-e-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 09:47
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519064-nobel-de-economia-premia-descoberta-que-ajuda-a-conter-crises.html
|Economia
|Economia, Nobel, prêmio, Estados Unidos, modelos econômicos, recessão
|2540
|Nobel de Economia premia descoberta que ajuda a conter crises
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519064-nobel-de-economia-premia-descoberta-que-ajuda-a-conter-crises.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 09:53
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519063-homem-morre-e-adolescente-fica-ferida-apos-serem-baleados-na-pampulha.html
|Gerais
|BR
|1654
|Homem morre e adolescente fica ferida após serem baleados na Pampulha
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519063-homem-morre-e-adolescente-fica-ferida-apos-serem-baleados-na-pampulha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 10:01
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519069-assessoria-de-luan-santana-sobre-l-em-show-habito-do-artista.html
|Política
|LUAN SANTANA, eleicoes-2026, lula
|1055
|Assessoria de Luan Santana sobre ‘L’ em show: ‘Hábito do artista’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519069-assessoria-de-luan-santana-sobre-l-em-show-habito-do-artista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 10:09
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519072-em-meio-a-disputa-pelo-voto-catolico-lula-participa-de-missa-no-alvorada.html
|Política
|Aparecida, Nossa, Nossa senhora aparecida, Senhora
|872
|Em meio à disputa pelo voto católico, Lula participa de missa no Alvorada
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519072-em-meio-a-disputa-pelo-voto-catolico-lula-participa-de-missa-no-alvorada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 10:19
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519074-frank-aguiar-tem-sitio-com-piscina-e-vista-para-represa-no-interior-de-sp.html
|Galeria
|6
|Frank Aguiar tem sítio com piscina e vista para represa no interior de SP
|https://www.flipar.com.br/?p=692112
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 10:35
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519076-militar-da-reserva-e-suspeito-de-matar-policial-penal-em-bar-de-bh.html
|Gerais
|Policial
|1541
|Militar da reserva é suspeito de matar policial penal em bar de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519076-militar-da-reserva-e-suspeito-de-matar-policial-penal-em-bar-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 10:39
|Luiz Felipe - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519080-moraes-autoriza-retomada-de-visitas-de-flavio-a-jair-bolsonaro.html
|Política
|Bolsonaro, Jair Bolsonar, Jair Bolsonaro, Moraes, Política
|1633
|Moraes autoriza retomada de visitas de Flávio a Jair Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519080-moraes-autoriza-retomada-de-visitas-de-flavio-a-jair-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 10:43
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519077-exercito-do-lula-nunes-marques-pede-apuracao-por-suspeita-de-desinformacao.html
|Política
|André Janones, Bolsonaro, Canal, Exército do Lula, Flávio Bolsonaro, Janones, Lula
|5331
|Exército do Lula: Nunes Marques pede apuração por suspeita de desinformação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519077-exercito-do-lula-nunes-marques-pede-apuracao-por-suspeita-de-desinformacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 10:43
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519084-12-de-outubro-entenda-a-ligacao-entre-o-dia-das-criancas-e-o-dia-de-nossa-senhora-aparecida.html
|Galeria
|6
|12 de outubro: entenda a ligação entre o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida
|https://www.flipar.com.br/?p=692558&preview=true&preview_id=692558
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 10:44
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519085-cobras-da-pre-historia-especie-gigante-viveu-na-america-latina-e-devorava-crocodilos.html
|Galeria
|6
|Cobras da pré-história: espécie gigante viveu na América Latina e devorava crocodilos
|https://www.flipar.com.br/?p=692535&preview=true&preview_id=692535
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 10:50
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519081-idoso-morre-apos-ser-ejetado-de-carro-e-cair-em-corrego-em-bh.html
|Gerais
|Br, Carro, Morre
|781
|Idoso morre após ser ejetado de carro e cair em córrego em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519081-idoso-morre-apos-ser-ejetado-de-carro-e-cair-em-corrego-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 10:55
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519089-crocodilos-assustadores-conheca-curiosidades-impressionantes-sobre-esses-predadores.html
|Galeria
|6
|Crocodilos assustadores: conheça curiosidades impressionantes sobre esses predadores
|https://www.flipar.com.br/?p=692533&preview=true&preview_id=692533
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 11:03
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519088-policia-encontra-drogas-em-descarga-de-banheiro-e-apreende-adolescente.html
|Gerais
|drogas, Polícia, Minas Gerais, Ipatinga
|1598
|Polícia encontra drogas em descarga de banheiro e apreende adolescente
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519088-policia-encontra-drogas-em-descarga-de-banheiro-e-apreende-adolescente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 11:10
|Pedro Martins - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519091-por-que-alexandre-de-moraes-decidiu-autorizar-visitas-de-flavio-a-jair-bolsonaro-apos-3-meses-de-proibicao.html
|Política
|2410
|Por que Alexandre de Moraes decidiu autorizar visitas de Flávio a Jair Bolsonaro após 3 meses de proibição
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjly0z0kldqxo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 11:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519095-george-clooney-comenta-sobre-morte-de-presley-gerber-filho-da-supermodelo-cindy-crawford-que-lutava-contra-problemas-de-saude-mental.html
|Galeria
|6
|George Clooney comenta sobre morte de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford que lutava contra problemas de saúde mental
|https://www.flipar.com.br/?p=692538
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 11:31
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519093-mg-missas-procissao-e-carreatas-homenageiam-a-padroeira-do-brasil.html
|Gerais
|nossa senhora aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Grande BH, Contagem
|3236
|MG: missas, procissão e carreatas homenageiam a padroeira do Brasil
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519093-mg-missas-procissao-e-carreatas-homenageiam-a-padroeira-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 11:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519097-ja-worldwide-e-hp-lancam-colaboracao-global-para-preparar-os-jovens-para-um-futuro-orientado-pela-tecnologia.html
|Mundo Corporativo
|9355
|JA Worldwide e HP Lançam Colaboração Global para Preparar os Jovens para um Futuro Orientado pela Tecnologia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519097-ja-worldwide-e-hp-lancam-colaboracao-global-para-preparar-os-jovens-para-um-futuro-orientado-pela-tecnologia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 12:07
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519101-juliette-sobre-nossa-senhora-por-que-uma-santa-desperta-tanto-odio.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Lula, Nossa Senhora, Eleições 2026
|3907
|Juliette sobre Nossa Senhora: 'Por que uma Santa desperta tanto ódio?'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519101-juliette-sobre-nossa-senhora-por-que-uma-santa-desperta-tanto-odio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 12:20
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519103-flavio-bolsonaro-participa-de-missa-no-dia-de-nossa-senhora-aparecida.html
|Política
|Feriado, flávio bolsonaro, Nossa Senhora, nossa senhora aparecida
|2444
|Flávio Bolsonaro participa de missa no Dia de Nossa Senhora Aparecida
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519103-flavio-bolsonaro-participa-de-missa-no-dia-de-nossa-senhora-aparecida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 12:24
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519105-cleitinho-rebate-simoes-sobre-falta-de-recurso-para-salarios-em-janeiro.html
|Política
|Cleitinho, mateus-simoes, eleicoes-2026, minas-gerais
|2459
|Cleitinho rebate Simões sobre falta de recurso para salários em janeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519105-cleitinho-rebate-simoes-sobre-falta-de-recurso-para-salarios-em-janeiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 12:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519114-pedro-bial-fala-sobre-lancamento-de-filme-e-luta-contra-o-tabagismo-minha-vida-e-feita-de-arrependimento.html
|Galeria
|6
|Pedro Bial fala sobre lançamento de filme e luta contra o tabagismo: ‘Minha vida é feita de arrependimento’
|https://www.flipar.com.br/?p=692544
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 12:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519118-pasta-de-amendoim-sabor-e-energia-em-um-alimento-versatil.html
|Galeria
|6
|Pasta de amendoim: sabor e energia em um alimento versátil
|https://www.flipar.com.br/?p=692531&preview=true&preview_id=692531
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 12:44
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519109-flavio-x-lula-saiba-os-dias-das-sabatinas-e-dos-debates.html
|Política
|debate, flávio bolsonaro, lula, eleicoes-2026
|1128
|Flávio x Lula: saiba os dias das sabatinas e dos debates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519109-flavio-x-lula-saiba-os-dias-das-sabatinas-e-dos-debates.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 13:24
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519136-lula-prega-respeito-a-fe-apos-missa-por-nossa-senhora-aparecida.html
|Política
|lula, nossa senhora aparecida, religião, Eleições 2026
|1208
|Lula prega respeito à fé após missa por Nossa Senhora Aparecida
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519136-lula-prega-respeito-a-fe-apos-missa-por-nossa-senhora-aparecida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 13:25
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519139-rio-amplia-lista-de-praias-certificadas-pelo-selo-internacional-bandeira-azul-e-mantem-2-lugar-no-ranking-nacional.html
|Galeria
|6
|Rio amplia lista de praias certificadas pelo selo internacional Bandeira Azul e mantém 2º lugar no ranking nacional
|https://www.flipar.com.br/?p=692547
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 13:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519144-zona-de-desenvolvimento-economico-de-yuhang-parque-industrial-diversificado-impulsiona-o-futuro-da-manufatura-inteligente.html
|Mundo Corporativo
|8860
|Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang: Parque Industrial Diversificado Impulsiona o Futuro da Manufatura Inteligente
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519144-zona-de-desenvolvimento-economico-de-yuhang-parque-industrial-diversificado-impulsiona-o-futuro-da-manufatura-inteligente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 13:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519145-megaport-expande-sua-plataforma-global-de-infraestrutura-automatizada-para-portugal.html
|Mundo Corporativo
|3690
|Megaport expande sua plataforma global de infraestrutura automatizada para Portugal
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519145-megaport-expande-sua-plataforma-global-de-infraestrutura-automatizada-para-portugal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 13:46
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519143-ben-mendes-acusa-cleitinho-de-trair-bolsonaristas-por-convite-a-gabriel.html
|Política
|eleicoes-2026, gabriel-azevedo, Cleitinho, minas-gerais
|2499
|Ben Mendes acusa Cleitinho de trair bolsonaristas por convite a Gabriel
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519143-ben-mendes-acusa-cleitinho-de-trair-bolsonaristas-por-convite-a-gabriel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 13:59
|Gabriel Botelho - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519150-tse-nao-encontrou-noticias-falsas-em-canal-pro-lula.html
|Política
|TSE, Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026
|2092
|TSE não encontrou 'notícias falsas' em canal pró-Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519150-tse-nao-encontrou-noticias-falsas-em-canal-pro-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 14:23
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519165-novo-colirio-aprovado-nos-eua-melhora-a-visao-de-perto-por-ate-10-horas-saiba-como-funciona.html
|Galeria
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|Novo colírio aprovado nos EUA melhora a visão de perto por até 10 horas; saiba como funciona
|https://www.flipar.com.br/?p=692529&preview=true&preview_id=692529
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 14:25
|Rede de Notícias LB
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7519167-cooktops-ganham-espaco-nas-cozinhas-modernas-veja-vantagens.html
|Empresas
|3744
|Cooktops ganham espaço nas cozinhas modernas; veja vantagens
|72
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 14:31
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519157-justica-inglesa-mantem-escritorio-em-acao-bilionaria-da-tragedia-de-mariana.html
|Gerais
|Justiça, Mariana, Tragédia de Mariana, Inglaterra
|6514
|Justiça inglesa mantém escritório em ação bilionária da tragédia de Mariana
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519157-justica-inglesa-mantem-escritorio-em-acao-bilionaria-da-tragedia-de-mariana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 14:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519170-gari-ha-18-anos-homem-e-aprovado-na-oab-e-abre-escritorio-de-advocacia-em-goiania.html
|Galeria
|6
|Gari há 18 anos, homem é aprovado na OAB e abre escritório de advocacia em Goiânia
|https://www.flipar.com.br/?p=692553
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 14:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519175-hit-fornece-livros-de-popularizacao-cientifica-aeroespacial-e-cursos-no-metaverso-para-escolas.html
|Mundo Corporativo
|3709
|HIT Fornece Livros de Popularização Científica Aeroespacial e Cursos no Metaverso para Escolas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519175-hit-fornece-livros-de-popularizacao-cientifica-aeroespacial-e-cursos-no-metaverso-para-escolas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 14:44
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519176-opensignal-lanca-o-primeiro-mapa-interativo-de-conexoes-d2d-do-mundo.html
|Mundo Corporativo
|5029
|Opensignal lança o primeiro mapa interativo de conexões D2D do mundo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519176-opensignal-lanca-o-primeiro-mapa-interativo-de-conexoes-d2d-do-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 15:11
|Nathallie Lopes - Correio Braziliense - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519191-em-video-nikolas-ferreira-usa-criancas-para-criticar-lula-e-lulinha.html
|Política
|dia das crianças, Nikolas Ferreira, lula, redes sociais
|1925
|Em vídeo, Nikolas Ferreira usa crianças para criticar Lula e Lulinha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519191-em-video-nikolas-ferreira-usa-criancas-para-criticar-lula-e-lulinha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 15:14
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519188-homem-envolvido-com-o-trafico-e-morto-a-tiros-em-bh-apos-discussao.html
|Gerais
|homicídio, PM, polícia, crime, trafico-de-drogas, BH
|1931
|Homem envolvido com o tráfico é morto a tiros em BH após discussão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519188-homem-envolvido-com-o-trafico-e-morto-a-tiros-em-bh-apos-discussao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 15:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519194-motoristas-nao-aceitam-corrida-para-cidade-egipcia-por-causa-do-cheiro-pavoroso.html
|Galeria
|6
|Motoristas não aceitam corrida para cidade egípcia por causa do cheiro pavoroso
|https://www.flipar.com.br/?p=692528&preview=true&preview_id=692528
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 15:34
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519193-irmao-de-cleitinho-para-ana-elisa-lave-a-boca-pra-falar-da-minha-familia.html
|Política
|Cleitinho, ana-elisa, eleicoes-2026, eduardo azevedo
|2155
|Irmão de Cleitinho para Ana Elisa: 'Lave a boca pra falar da minha família'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519193-irmao-de-cleitinho-para-ana-elisa-lave-a-boca-pra-falar-da-minha-familia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 15:35
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519199-novas-imagens-de-marte-revelam-desafios-para-futuras-missoes-da-nasa.html
|Ciência
|Nasa, Marte
|3215
|Novas imagens de Marte revelam desafios para futuras missões da Nasa
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519199-novas-imagens-de-marte-revelam-desafios-para-futuras-missoes-da-nasa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 15:45
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519200-mg-idosa-e-encontrada-morta-com-ferimentos-na-cabeca-dentro-da-sua-casa.html
|Gerais
|Crime, Morte, Polícia, Polícia Civil, pm, minas-gerais
|2218
|MG: idosa é encontrada morta com ferimentos na cabeça dentro da sua casa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519200-mg-idosa-e-encontrada-morta-com-ferimentos-na-cabeca-dentro-da-sua-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 15:48
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7519207-suar-a-camisa.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro mazzini, Estado de Minas, Política, Poder
|2745
|Suar a camisa
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7519207-suar-a-camisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 15:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519208-carta-obtem-autorizacao-para-atuar-como-administradora-de-fundos-e-agente-de-transferencia-em-luxemburgo.html
|Mundo Corporativo
|6940
|Carta obtém autorização para atuar como administradora de fundos e agente de transferência em Luxemburgo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519208-carta-obtem-autorizacao-para-atuar-como-administradora-de-fundos-e-agente-de-transferencia-em-luxemburgo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 15:54
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519209-dupla-e-presa-com-mais-de-3-mil-papelotes-de-cocaina-em-mg.html
|Gerais
|Cocaína, Drogas, Polícia, tráfico-de-drogas, norte-de-minas, minas-gerais, rodovia
|1570
|Dupla é presa com mais de 3 mil papelotes de cocaína em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519209-dupla-e-presa-com-mais-de-3-mil-papelotes-de-cocaina-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 16:09
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519215-mulheres-sao-presas-com-drone-cameras-e-drogas-em-bh-menor-e-apreendido.html
|Gerais
|Drogas, bh, pm, tráfico-de-drogas, prisão, polícia
|1758
|Mulheres são presas com drone, câmeras e drogas em BH; menor é apreendido
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519215-mulheres-sao-presas-com-drone-cameras-e-drogas-em-bh-menor-e-apreendido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 16:27
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519216-avenida-brasil-2-globo-anuncia-atores-confirmados.html
|Cultura
|1726
|‘Avenida Brasil 2’: Globo anuncia atores confirmados
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519216-avenida-brasil-2-globo-anuncia-atores-confirmados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 16:38
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519238-olhar-para-o-sol-causa-mesmo-tercol-ou-e-so-um-mito.html
|Galeria
|6
|Olhar para o sol causa mesmo terçol ou é só um mito?
|https://www.flipar.com.br/?p=692523&preview=true&preview_id=692523
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 16:38
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519239-strelitzia-reginae-descubra-a-flor-encantadora-que-lembra-um-passaro.html
|Galeria
|6
|Strelitzia reginae: descubra a flor encantadora que lembra um pássaro
|https://www.flipar.com.br/?p=692524&preview=true&preview_id=692524
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 16:40
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519223-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-rajadas-de-vento-ate-terca-feira-13-10.html
|Gerais
|Chuva, bh, alerta, defesa-civil, meteorologia, clima
|1526
|BH pode ter chuva com raios e rajadas de vento até terça-feira (13/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519223-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-rajadas-de-vento-ate-terca-feira-13-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 16:49
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7519240-aprenda-a-receita-de-picole-de-amendoim-da-chef-manu-buffara.html
|Degusta
|receita, picolé, calor, refresco
|1969
|Aprenda a receita de picolé de amendoim da chef Manu Buffara
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7519240-aprenda-a-receita-de-picole-de-amendoim-da-chef-manu-buffara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 17:02
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519252-forum-das-letras-se-concentra-no-legado-de-guimaraes-rosa.html
|Cultura
|Guimarães Rosa, festival, Ouro Preto, literatura, letras
|5439
|Fórum das Letras se concentra no legado de Guimarães Rosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519252-forum-das-letras-se-concentra-no-legado-de-guimaraes-rosa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 17:15
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519260-cine-humberto-mauro-recebe-o-ciclo-china-em-perspectiva.html
|Cultura
|cultura, festival, BH, China
|3589
|Cine Humberto Mauro recebe o Ciclo China em Perspectiva
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519260-cine-humberto-mauro-recebe-o-ciclo-china-em-perspectiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 17:19
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519261-coletiva-a-espessura-do-tempo-expande-o-conceito-de-pintura.html
|Cultura
|artes visuais, exposição, artistas, BH
|4787
|Coletiva "A espessura do tempo" expande o conceito de pintura
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519261-coletiva-a-espessura-do-tempo-expande-o-conceito-de-pintura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 17:36
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519263-incendio-em-apartamento-em-bh-deixa-feridos-veja-video.html
|Gerais
|Belo Horizonte, Bombeiros, Fogo, Incêndio, BH, pm, samu
|1819
|Incêndio em apartamento em BH deixa feridos; veja vídeo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519263-incendio-em-apartamento-em-bh-deixa-feridos-veja-video.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 17:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519283-gtcfx-pr-5-a-gtcprime-encerra-participacao-na-ifx-expo-hong-kong-2026-apos-dois-dias-de-insights-e-conexoes.html
|Mundo Corporativo
|2737
|GTCFX-PR 5-A GTCPrime Encerra Participação na iFX Expo Hong Kong 2026 Após Dois Dias de Insights e Conexões
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519283-gtcfx-pr-5-a-gtcprime-encerra-participacao-na-ifx-expo-hong-kong-2026-apos-dois-dias-de-insights-e-conexoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 18:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519289-batom-atraves-dos-tempos-tendencias-simbolismos-e-polemicas-que-marcaram-geracoes.html
|Galeria
|6
|Batom através dos tempos: tendências, simbolismos e polêmicas que marcaram gerações
|https://www.flipar.com.br/?p=692526&preview=true&preview_id=692526
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 18:17
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519288-suspeita-de-veneno-em-bolo-de-dia-das-criancas-mobiliza-policia-no-rio.html
|Nacional
|rio, suspeita, prisão, bolo, chumbinho
|2261
|Suspeita de veneno em bolo de Dia das Crianças mobiliza polícia no Rio
|https://www.tupi.fm/rio/suspeita-de-veneno-em-bolo-de-dia-das-criancas-mobiliza-policia-no-rio/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 18:18
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519295-ato-em-apoio-a-lula-ocupa-sete-quarteiroes-em-copacabana.html
|Política
|Eleições
|992
|Ato em apoio a Lula ocupa sete quarteirões em Copacabana
|https://www.tupi.fm/eleicoes/ato-em-apoio-a-lula-ocupa-sete-quarteiroes-em-copacabana/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 18:20
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519296-bolhas-de-sabao-sao-objeto-de-estudo-cientifico.html
|Galeria
|6
|Bolhas de sabão são objeto de estudo científico
|https://www.flipar.com.br/?p=692527&preview=true&preview_id=692527
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 18:31
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519299-ebc-nega-responsabilidade-por-falha-de-audio-em-propaganda-do-pl.html
|Política
|1843
|EBC nega responsabilidade por falha de áudio em propaganda do PL
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519299-ebc-nega-responsabilidade-por-falha-de-audio-em-propaganda-do-pl.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 18:42
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519300-campanha-de-flavio-encaminhara-ao-tse-novo-relatorio-tecnico-sobre-o-canal-pro-lula-no-whatsapp.html
|Política
|a, eleições 2026, Flavio, lula, TSE, Whatsapp
|2569
|Campanha de Flávio encaminhará ao TSE novo relatório técnico sobre o canal pró-Lula no WhatsApp
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519300-campanha-de-flavio-encaminhara-ao-tse-novo-relatorio-tecnico-sobre-o-canal-pro-lula-no-whatsapp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 19:01
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519315-apos-polemica-candidatos-vao-a-missa-no-feriado-de-nossa-senhora-aparecida.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2268
|Após polêmica, candidatos vão à missa no feriado de Nossa Senhora Aparecida
|https://platobr.com.br/polemica-no-1o-turno-leva-lula-e-flavio-a-renderem-homenagens-a-padroeira
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 19:11
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519316-embarcacao-com-cerca-de-20-pessoas-a-bordo-naufraga-no-interior-de-minas.html
|Gerais
|naufrágio, rio, minas-gerais, bombeiros, TriânguloMineiro
|2193
|Embarcação com cerca de 20 pessoas a bordo naufraga no interior de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519316-embarcacao-com-cerca-de-20-pessoas-a-bordo-naufraga-no-interior-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 19:16
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519308-devota-se-veste-de-nossa-senhora-aparecida-ha-13-anos-no-dia-da-padroeira.html
|Gerais
|Aparecida, Nossa, Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira
|2279
|Devota se veste de Nossa Senhora Aparecida há 13 anos no dia da padroeira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519308-devota-se-veste-de-nossa-senhora-aparecida-ha-13-anos-no-dia-da-padroeira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 19:21
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519325-os-dois-lados-veem-pragmatismo-de-moraes-ao-liberar-visitas-de-flavio-ao-pai.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2226
|Os dois lados veem pragmatismo de Moraes ao liberar visitas de Flávio ao pai
|https://platobr.com.br/campanhas-veem-pragmatismo-em-decisao-de-moraes-que-libera-visitas-de-flavio-ao-pai
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 19:33
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519323-policia-investiga-assedio-sexual-envolvendo-robo-com-bigode-e-corrente.html
|Internacional
|Assédio, Assédio sexual, Sexual, robô
|1032
|Polícia investiga assédio sexual envolvendo robô com bigode e corrente
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519323-policia-investiga-assedio-sexual-envolvendo-robo-com-bigode-e-corrente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 19:37
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519319-preco-medio-das-carnes-aumenta-em-bh-com-destaque-para-os-cortes-bovinos.html
|Economia
|carne, preço, BH, inflaçãoembh
|5021
|Preço médio das carnes aumenta em BH, com destaque para os cortes bovinos
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519319-preco-medio-das-carnes-aumenta-em-bh-com-destaque-para-os-cortes-bovinos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 19:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519332-sharjah-innovation-park-lanca-advanced-ai-industrial-accelerator-para-a-era-da-superinteligencia.html
|Mundo Corporativo
|4447
|Sharjah Innovation Park lança Advanced AI Industrial Accelerator para a era da superinteligência
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519332-sharjah-innovation-park-lanca-advanced-ai-industrial-accelerator-para-a-era-da-superinteligencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 19:47
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519322-motorista-em-fuga-e-preso-na-br-381-com-carro-roubado-e-sem-cnh.html
|Gerais
|Perseguição, Polícia, br-381, rodovia, prf, prisão, cnh, trânsito, roubo, grande-bh
|989
|Motorista em fuga é preso na BR-381 com carro roubado e sem CNH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519322-motorista-em-fuga-e-preso-na-br-381-com-carro-roubado-e-sem-cnh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 19:53
|Margarita Rodríguez - BBC News Mundo
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519326-por-que-so-minha-irma-tem-esquizofrenia-se-herdamos-os-mesmos-genes-e-crescemos-juntas.html
|Internacional
|20446
|'Por que só minha irmã tem esquizofrenia se herdamos os mesmos genes e crescemos juntas?'
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjly02ppxz07o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 20:04
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519346-fossil-de-caranguejo-de-85-milhoes-de-anos-revela-passado-surpreendente-da-antartica.html
|Galeria
|6
|Fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos revela passado surpreendente da Antártica
|https://www.flipar.com.br/?p=692532&preview=true&preview_id=692532
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 20:08
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519327-homem-tenta-matar-esposa-e-cercado-pela-pm-e-atira-contra-a-propria-cabeca.html
|Gerais
|femíncidio, minas-gerais, polícia, perseguição, violenciadomestica
|4396
|Homem tenta matar esposa, é cercado pela PM e atira contra a própria cabeça
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519327-homem-tenta-matar-esposa-e-cercado-pela-pm-e-atira-contra-a-propria-cabeca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 20:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519349-usina-do-gasometro-conheca-a-historia-de-um-dos-maiores-simbolos-de-porto-alegre.html
|Galeria
|6
|Usina do Gasômetro: conheça a história de um dos maiores símbolos de Porto Alegre
|https://www.flipar.com.br/?p=692530&preview=true&preview_id=692530
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 20:17
|Nardine Saad
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519345-morre-rj-mitte-ator-de-breaking-bad-que-usou-carreira-para-dar-visibilidade-a-pessoas-com-deficiencia.html
|Cultura
|Ator, BREAKING BAD, Inclusão, LUTO, Morte, Paralisia cerebral, Representatividade
|3409
|Morre RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad' que usou carreira para dar visibilidade a pessoas com deficiência
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cke8r4yqg9zmo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 20:27
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519334-idoso-mata-homem-com-um-tiro-apos-discussao-por-rap-e-danca-na-rua.html
|Gerais
|minas-gerais, polícia, assassinato, violencia
|2750
|Idoso mata homem com um tiro após discussão por rap e dança na rua
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519334-idoso-mata-homem-com-um-tiro-apos-discussao-por-rap-e-danca-na-rua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 21:05
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519360-duda-pede-que-mpmg-apure-o-uso-de-criancas-em-video-politico-de-nikolas.html
|Política
|Duda, DUDA SALABERT, Ferreira, Nikolas, NIKOLAS FERREIRA, Salabert
|1512
|Duda pede que MPMG apure o uso de crianças em vídeo político de Nikolas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519360-duda-pede-que-mpmg-apure-o-uso-de-criancas-em-video-politico-de-nikolas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 21:16
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519357-adolescente-e-morto-a-facadas-em-casa-abandonada-por-divida-de-rs-100.html
|Gerais
|policia, facada, violencia, suldeminas, varginha
|2589
|Adolescente é morto a facadas em casa abandonada por dívida de R$ 100
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519357-adolescente-e-morto-a-facadas-em-casa-abandonada-por-divida-de-rs-100.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 21:48
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519370-mgcaminhao-atinge-trabalhadores-no-acostamento-e-mata-dois-na-br-381.html
|Gerais
|trabalhadores, br381, caminhão, minas-gerais
|1299
|MG: caminhão atinge trabalhadores no acostamento e mata dois na BR-381
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519370-mgcaminhao-atinge-trabalhadores-no-acostamento-e-mata-dois-na-br-381.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 21:56
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519362-homem-agride-e-ameaca-matar-esposa-e-filha-em-festa-de-aniversario.html
|Gerais
|violêcia contra a mulher, Betim, grandebh, polícia, mariadapenha
|1892
|Homem agride e ameaça matar esposa e filha em festa de aniversário
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519362-homem-agride-e-ameaca-matar-esposa-e-filha-em-festa-de-aniversario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 22:11
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519375-como-o-tse-compensa-candidatos-por-falhas-tecnicas-na-tv-eleitoral.html
|Política
|eleições2026
|3336
|Como o TSE compensa candidatos por falhas técnicas na TV eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519375-como-o-tse-compensa-candidatos-por-falhas-tecnicas-na-tv-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-12 23:34
|Heloísa Von Ah - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7519386-como-encontrar-a-paz-de-espirito-por-meio-das-pedras.html
|Horóscopo
|Terapia com Cristais
|2725
|Como encontrar a paz de espírito por meio das pedras
|https://www.wemystic.com.br/como-encontrar-a-paz-de-espirito-atraves-das-pedras/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519426-br-381-pericia-da-policia-civil-inicia-apuracao-sobre-colisao-entre-caminhoes.html
|Gerais
|acidente, br-381, pcmg, perícia, são gonçalo do rio abaixo
|3717
|BR-381: perícia da Polícia Civil inicia apuração sobre colisão entre caminhões
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519426-br-381-pericia-da-policia-civil-inicia-apuracao-sobre-colisao-entre-caminhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519432-banco-e-multado-por-liberar-emprestimo-consignado-sem-autorizacao.html
|Gerais
|empréstimo, empréstimo consignado, consignado, aposentado, pensionista, INSS, agibank, mpmg, procon
|2651
|Banco é multado por liberar empréstimo consignado sem autorização
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519432-banco-e-multado-por-liberar-emprestimo-consignado-sem-autorizacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519434-injuria-racial-em-bar-tjmg-mantem-condenacao-de-cliente-apos-ataque-a-garconete.html
|Gerais
|injúria racial, racismo, crime, preconceito, sul de minas, tjmg
|2569
|Injúria racial em bar: TJMG mantém condenação de cliente após ataque a garçonete
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519434-injuria-racial-em-bar-tjmg-mantem-condenacao-de-cliente-apos-ataque-a-garconete.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519438-plano-de-saude-deve-pagar-plastica-reparadora-apos-cirurgia-bariatrica.html
|Gerais
|cirurgia bariátrica, plano de saúde, cirurgia reparadora, montes claros, norte de minas, tjmg
|2488
|Plano de saúde deve pagar plástica reparadora após cirurgia bariátrica
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519438-plano-de-saude-deve-pagar-plastica-reparadora-apos-cirurgia-bariatrica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519473-condominio-deve-dividir-lucro-de-alugueis-com-moradores-diz-tjmg-em-decisao.html
|Gerais
|condomínio, aluguel, tjmg, patos de minas, alto paranaíba
|2829
|Condomínio deve dividir lucro de aluguéis com moradores, diz TJMG em decisão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519473-condominio-deve-dividir-lucro-de-alugueis-com-moradores-diz-tjmg-em-decisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519477-justica-afasta-conselheiro-tutelar-de-betim-apos-omissao-com-bebe.html
|Gerais
|conselho tutelar, betim, rmbh, ação civil pública, mpmg
|2177
|Justiça afasta conselheiro tutelar de Betim após omissão com bebê
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519477-justica-afasta-conselheiro-tutelar-de-betim-apos-omissao-com-bebe.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:03
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519388-a-expectativa-e-os-preparativos-nos-comites-do-pl-e-do-pt-para-os-debates-na-tv.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2751
|A expectativa (e os preparativos) nos comitês do PL e do PT para os debates na TV
|https://platobr.com.br/a-expectativa-e-os-preparativos-nos-comites-de-lula-e-flavio-para-os-debates-na-tv
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:04
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519389-centrao-quer-influenciar-escolha-de-flavio-bolsonaro-para-a-saude.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|780
|Centrão quer influenciar escolha de Flávio Bolsonaro para a Saúde
|https://platobr.com.br/centrao-quer-influenciar-escolha-de-flavio-bolsonaro-para-a-saude
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:04
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519390-com-a-eleicao-afunilada-a-guerra-entre-ministros-no-tse-se-acirra-ainda-mais.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4376
|Com a eleição afunilada, a guerra entre ministros no TSE se acirra ainda mais
|https://platobr.com.br/com-a-eleicao-afunilada-a-guerra-entre-ministros-no-tse-se-acirra-ainda-mais
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:07
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519391-fim-da-6-1-tem-lugar-na-agenda-da-semana-com-ode-de-lula-e-incognita-sobre-flavio.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2211
|Fim da 6×1 tem lugar na agenda da semana com ode de Lula e incógnita sobre Flávio
|https://platobr.com.br/fim-da-6x1-tem-lugar-na-agenda-da-semana-com-ode-de-lula-e-incognita-sobre-flavio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:07
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519392-tributacao-de-titulos-incentivados-divide-auxiliares-de-flavio-lula-planeja-taxacao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2264
|Tributação de títulos incentivados divide auxiliares de Flávio. Lula planeja taxação
|https://platobr.com.br/tributacao-de-titulos-incentivados-divide-auxiliares-de-flavio-lula-planeja-taxacao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 00:09
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519378-neto-esfaqueia-avos-e-mata-tres-cachorros-da-familia-no-triangulo-mineiro.html
|Gerais
|uberlândia, polícia, violência
|2983
|Neto esfaqueia avós e mata três cachorros da família no Triângulo Mineiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519378-neto-esfaqueia-avos-e-mata-tres-cachorros-da-familia-no-triangulo-mineiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|Amanda Quintiliano
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519117-jovem-negra-e-campea-de-votos-a-trajetoria-de-ana-elisa.html
|Política
|9061
|Jovem, negra e campeã de votos: a trajetória de Ana Elisa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519117-jovem-negra-e-campea-de-votos-a-trajetoria-de-ana-elisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|Henrique Portugal
|https://www.em.com.br/colunistas/henrique-portugal/2026/10/7519255-o-que-os-albuns-musicais-tem-a-ver-com-os-livros.html
|Colunistas#Henrique Portugal
|estado de minas, música, tecnologia
|2647
|O que os álbuns musicais têm a ver com os livros?
|https://www.em.com.br/colunistas/henrique-portugal/2026/10/7519255-o-que-os-albuns-musicais-tem-a-ver-com-os-livros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|Anna Marina
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7519257-de-volta-ao-passado-a-busca-pelo-que-e-tangivel.html
|Colunistas#Anna Marina
|minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas
|3900
|De volta ao passado. A busca pelo que é tangível
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7519257-de-volta-ao-passado-a-busca-pelo-que-e-tangivel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|Ivan Drummond
|https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7519262-oscar-heroi-nacional-brasileiro.html
|Colunistas#Ivan Drummond
|2693
|Oscar, herói nacional brasileiro
|https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7519262-oscar-heroi-nacional-brasileiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519265-extracao-ilegal-de-minerio-nao-e-so-um-problema-economico-alerta-deputada.html
|Gerais
|crime, entrevista, Minas Gerais, mineração
|7683
|Extração ilegal de minério não é só um problema econômico, alerta deputada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519265-extracao-ilegal-de-minerio-nao-e-so-um-problema-economico-alerta-deputada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519270-pirataria-na-mineracao-como-quadrilhas-saqueiam-minerio-na-grande-bh.html
|Gerais
|mineração, Belo Horizonte, Crime, Minas Gerais
|12592
|Pirataria na mineração: como quadrilhas saqueiam minério na Grande BH?
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519270-pirataria-na-mineracao-como-quadrilhas-saqueiam-minerio-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7519314-quando-o-crime-organizado-entra-na-economia-formal.html
|Opinião
|6439
|Quando o crime organizado entra na economia formal
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7519314-quando-o-crime-organizado-entra-na-economia-formal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7519340-batalha-de-decisoes-joga-contra-a-democracia.html
|Opinião
|1881
|Batalha de decisões joga contra a democracia
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7519340-batalha-de-decisoes-joga-contra-a-democracia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7519367-lula-sai-das-redes-para-as-ruas-e-flavio-tenta-barrar-essa-reacao-no-tse.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|bolsonaro, TSE, lula, eleicoes
|5421
|Lula sai das redes para as ruas e Flávio tenta barrar essa reação no TSE
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7519367-lula-sai-das-redes-para-as-ruas-e-flavio-tenta-barrar-essa-reacao-no-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7519377-disputa-para-a-presidencia-da-assembleia-ja-comecou.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|Cleitinho, Assembleia
|6558
|Disputa para a Presidência da Assembleia já começou
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7519377-disputa-para-a-presidencia-da-assembleia-ja-comecou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 02:00
|Carlos Starling
|https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7519452-sarna-pra-se-cocar.html
|Colunistas#Carlos Starling
|Sarna, política, coceira, pele, imprensa, ácaro
|5517
|Sarna pra se coçar
|https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7519452-sarna-pra-se-cocar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 05:41
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519397-bh-tera-chuva-para-aliviar-o-calor-nesta-terca-13-veja-previsao-do-tempo.html
|Gerais
|Calor, Chuva, previsão-do-tempo, bh, inmet, defesa-civil
|1193
|BH terá chuva para aliviar o calor nesta terça (13)? Veja previsão do tempo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519397-bh-tera-chuva-para-aliviar-o-calor-nesta-terca-13-veja-previsao-do-tempo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 06:30
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519399-venda-nova-padre-cai-ao-subir-em-viatura-da-guarda-municipal-veja-video.html
|Gerais
|Guarda Municipal, BH, Padre, religião
|1228
|Venda Nova: padre cai ao subir em viatura da Guarda Municipal; veja vídeo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519399-venda-nova-padre-cai-ao-subir-em-viatura-da-guarda-municipal-veja-video.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 06:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519400-holafly-lanca-ultra-para-suporte-de-saude-e-bem-estar-com-a-assinatura-global-de-esim.html
|Mundo Corporativo
|3370
|Holafly lança Ultra, para suporte de saúde e bem-estar com a assinatura global de eSIM
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519400-holafly-lanca-ultra-para-suporte-de-saude-e-bem-estar-com-a-assinatura-global-de-esim.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 07:07
|Rebecca Thorn; Salma Nurmohamed - Newshour,Serviço Mundial
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519403-congelei-tecido-dos-meus-ovarios-aos-17-anos-por-causa-de-um-cancer-agora-aos-44-sou-mae.html
|Bem viver
|7000
|'Congelei tecido dos meus ovários aos 17 anos por causa de um câncer. Agora, aos 44, sou mãe'
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c38xz8p48jnjo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 07:09
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519409-mulher-acamada-e-estuprada-por-usuario-de-crack-em-bh.html
|Gerais
|estupro, bh, pm, violencia-contra-a-mulher
|1948
|Mulher acamada é estuprada por usuário de crack em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519409-mulher-acamada-e-estuprada-por-usuario-de-crack-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 07:33
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519411-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-diz-pesquisa-btg-nexus.html
|Política
|Bolsonaro, Datafolha, ELEIÇÕES, Flávio bolsonaro, Levantamento, Lula, Pesquisa
|2156
|Flávio tem 52% dos votos válidos, e Lula, 48%, diz pesquisa BTG/Nexus
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519411-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-diz-pesquisa-btg-nexus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 07:42
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519414-onibus-pega-fogo-na-estacao-oiapoque-e-interdita-avenida-no-centro-de-bh.html
|Gerais
|ônibus, incêndio, bh, centro, move
|4629
|Ônibus pega fogo na Estação Oiapoque e interdita avenida no Centro de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519414-onibus-pega-fogo-na-estacao-oiapoque-e-interdita-avenida-no-centro-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 07:52
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7519421-medicao-de-forcas.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, leandro mazzini, estado de minas, Política, Poder
|2940
|Medição de forças
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7519421-medicao-de-forcas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 07:56
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519422-pesquisa-nexus-deputado-do-pt-diz-que-flavio-nao-cresce-e-ve-espaco-para-virada.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1527
|Pesquisa Nexus: deputado do PT diz que ‘Flávio não cresce’ e vê espaço para virada
|https://platobr.com.br/pesquisa-nexus-deputado-do-pt-diz-que-flavio-nao-cresce-e-ve-espaco-para-virada
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:00
|Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519420-por-que-tse-mandou-flavio-bolsonaro-apagar-video-que-associa-uso-de-drogas-a-ato-pro-lula-na-paulista.html
|Política
|Avenida paulista, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, LULA, Marçal, Política, cocaína, tse, eleições 2026
|4387
|Por que TSE mandou Flávio Bolsonaro apagar vídeo que associa uso de drogas a ato pró-Lula na Paulista
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c95yngxzd73no
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519427-mckenna-grace-recria-look-de-katniss-em-evento-de-jogos-vorazes.html
|Galeria
|6
|Mckenna Grace recria look de Katniss em evento de “Jogos Vorazes”
|https://www.flipar.com.br/?p=692716
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:19
|Isabel Shaw - Saúde Global,Serviço Mundial da BBC
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519404-feliz-por-fora-triste-por-dentro-o-que-e-a-depressao-sorridente-e-como-identifica-la.html
|Bem viver
|depressão, feliz, saúde mental
|8848
|'Feliz por fora, triste por dentro': o que é a depressão sorridente e como identificá-la
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c69wz5rzjvdno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519429-sao-paulo-em-alerta-pancadas-fortes-de-chuva-trazem-risco-de-alagamento.html
|Nacional
|sao-paulo, previsao-do-tempo
|2419
|São Paulo em alerta: pancadas fortes de chuva trazem risco de alagamento
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519429-sao-paulo-em-alerta-pancadas-fortes-de-chuva-trazem-risco-de-alagamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:22
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519430-lula-empata-com-flavio-bolsonaro-aponta-poderdata-aya.html
|Política
|eleições 2026, poderdata/aya, lula, flávio bolsonaro
|1666
|Lula tem 'empate técnico' com Flávio Bolsonaro, aponta PoderData/Aya
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519430-lula-empata-com-flavio-bolsonaro-aponta-poderdata-aya.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:35
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519436-tobey-maguire-de-homem-aranha-celebra-casamento-da-ex-mulher.html
|Cultura
|cultura, celebridades, cinema, relacionamento
|2352
|Tobey Maguire, de 'Homem-Aranha', celebra casamento da ex-mulher
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519436-tobey-maguire-de-homem-aranha-celebra-casamento-da-ex-mulher.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519440-gerp-flavio-bolsonaro-abre-vantagemde-9-pontos-percentuais-contra-lula.html
|Política
|GERP, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, PESQ, PESQUISA, ELEIÇÕES 2026
|1634
|Gerp: Flávio Bolsonaro abre vantagemde 9 pontos percentuais contra Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519440-gerp-flavio-bolsonaro-abre-vantagemde-9-pontos-percentuais-contra-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:47
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519441-posicionamento-de-flavio-sobre-o-fim-da-6-1-provocou-ruidos-no-pl-e-na-campanha.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2263
|Posicionamento de Flávio sobre o fim da 6×1 provocou ruídos no PL e na campanha
|https://platobr.com.br/posicionamento-de-flavio-sobre-o-fim-da-6x1-provocou-ruidos-no-pl-e-na-campanha
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:56
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519447-mae-de-adolescente-baleado-por-amigo-perdoa-menino-meu-coracao-ja-o-perdoou.html
|Nacional
|brasil, santa catarina
|3275
|Mãe de adolescente baleado por amigo perdoa menino: 'Meu coração já o perdoou'
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519447-mae-de-adolescente-baleado-por-amigo-perdoa-menino-meu-coracao-ja-o-perdoou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:57
|Ana Luiza Soares,Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519446-policial-penal-morto-por-militar-da-reserva-e-velado-nesta-terca-13-em-bh.html
|Gerais
|tiroteio, bh, velório, sepultamento
|2222
|Policial penal morto por militar da reserva é velado nesta terça (13) em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519446-policial-penal-morto-por-militar-da-reserva-e-velado-nesta-terca-13-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:57
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519450-testes-de-separacao-por-transmissao-de-raios-x-com-ia-da-brazil-potash-mostram-potencial-para-aumenta-a-producao-e-estender-a-vida-util-da-mina.html
|Mundo Corporativo
|12721
|Testes de separação por transmissão de raios X com IA da Brazil Potash mostram potencial para aumenta a produção e estender a vida útil da mina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519450-testes-de-separacao-por-transmissao-de-raios-x-com-ia-da-brazil-potash-mostram-potencial-para-aumenta-a-producao-e-estender-a-vida-util-da-mina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 08:58
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519451-tom-ze-faz-90-anos-a-trajetoria-do-inventivo-compositor-e-cantor-baiano.html
|Galeria
|6
|Tom Zé faz 90 anos: a trajetória do inventivo compositor e cantor baiano
|https://www.flipar.com.br/?p=692596
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:01
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519453-teste-neuropsicologico-sozinho-nao-fecha-diagnostico-explica-especialista.html
|Networking e Negócios
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|Teste neuropsicológico sozinho não fecha diagnóstico, explica especialista
|62389e31-d0da-4c66-aa01-5b708aba25fd
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:06
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519455-tigre-que-matou-homem-em-zoologico-nao-sera-sacrificado.html
|Internacional
|mundo, inglaterra, animais
|2034
|Tigre que matou homem em zoológico não será sacrificado
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519455-tigre-que-matou-homem-em-zoologico-nao-sera-sacrificado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519457-nem-tudo-vai-a-geladeira-11-alimentos-que-voce-pode-estar-armazenando-de-forma-errada.html
|Galeria
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|Nem tudo vai à geladeira: 11 alimentos que você pode estar armazenando de forma errada
|https://www.flipar.com.br/?p=692784&preview=true&preview_id=692784
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:14
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519445-nunes-marques-convoca-campanhas-em-meio-a-disparada-de-acoes-judiciais.html
|Política
|André Janones, Exército do Lula, eleições 2026, Flávio Bolsonaro, TSE, judicialização, reunião, fake news, Nunes Marques
|5413
|Nunes Marques convoca campanhas em meio à disparada de ações judiciais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519445-nunes-marques-convoca-campanhas-em-meio-a-disparada-de-acoes-judiciais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:19
|Jair Amaral,Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519458-imagens-mostram-como-ficou-onibus-que-pegou-fogo-na-estacao-oiapoque.html
|Gerais
|incêndio, bh, oiapoque, corpo-de-bombeiros, transporte, ônibus
|4624
|Imagens mostram como ficou ônibus que pegou fogo na Estação Oiapoque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519458-imagens-mostram-como-ficou-onibus-que-pegou-fogo-na-estacao-oiapoque.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:19
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519463-homem-morre-apos-ser-arremessado-de-carro-em-acidente-quatro-ficam-feridos.html
|Nacional
|brasil, espírito santo
|1897
|Homem morre após ser arremessado de carro em acidente; quatro ficam feridos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519463-homem-morre-apos-ser-arremessado-de-carro-em-acidente-quatro-ficam-feridos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:22
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519443-nikolas-sobre-video-de-juliette-desespero-da-esquerda.html
|Política
|nossa senhora aparecida, Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira , Juliette , Eleição-2026, eleições 2026, segundo turno
|3625
|Nikolas sobre vídeo de Juliette: "Desespero da esquerda"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519443-nikolas-sobre-video-de-juliette-desespero-da-esquerda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:22
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519464-hugh-laurie-estrelara-nova-serie-de-espionagem-da-bbc-e-mgm-.html
|Galeria
|6
|Hugh Laurie estrelará nova série de espionagem da BBC e MGM+
|https://www.flipar.com.br/?p=692736
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:30
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519465-terremoto-no-panama-mobiliza-ajuda-humanitaria-para-cidades-isoladas.html
|Internacional
|mundo, terremoto, panamá
|2506
|Terremoto no Panamá mobiliza ajuda humanitária para cidades isoladas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519465-terremoto-no-panama-mobiliza-ajuda-humanitaria-para-cidades-isoladas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:36
|David Cox - BBC Future
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519405-5-dicas-para-proteger-o-seu-pescoco-do-estresse-e-da-ma-postura.html
|Bem viver
|PESCOÇO, CORPO, ESTRESSE
|9537
|5 dicas para proteger o seu pescoço do estresse e da má postura
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckly0205w78yo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:42
|Melissa Souza,Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519462-incendio-em-apartamento-no-prado-em-bh-pode-ter-comecado-em-escritorio.html
|Gerais
|bh, incendio, joãoxxiii, bombeiros, defesacivil
|2464
|Incêndio em apartamento no Prado, em BH, pode ter começado em escritório
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519462-incendio-em-apartamento-no-prado-em-bh-pode-ter-comecado-em-escritorio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:43
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519471-vaza-analise-interna-do-pl-e-clima-e-de-alerta-total-para-flavio.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, PL, FLÁVIO BOLSONARO, LULA, DATAFOLHA, QUAEST
|1882
|Vaza análise interna do PL e clima é de alerta total para Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519471-vaza-analise-interna-do-pl-e-clima-e-de-alerta-total-para-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:48
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519475-bryan-cranston-lamenta-morte-de-rj-mitte-de-breaking-bad-e-faz-alerta-profundo-desespero.html
|Cultura
|cultura, tv, séries
|3467
|Bryan Cranston lamenta morte de RJ Mitte, de 'Breaking Bad', e faz alerta: 'Profundo desespero'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519475-bryan-cranston-lamenta-morte-de-rj-mitte-de-breaking-bad-e-faz-alerta-profundo-desespero.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:56
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519478-venda-da-folha-ao-itau-por-rs-218-bilhoes-reforca-caixa-de-minas-para-transicao-de-governo.html
|Política
|transição, governo de minas, servidores, 13º, salários, contas públicas, minas gerais
|3146
|Venda da folha ao Itaú por R$ 2,18 bilhões reforça caixa de Minas para transição de governo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519478-venda-da-folha-ao-itau-por-rs-218-bilhoes-reforca-caixa-de-minas-para-transicao-de-governo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:56
|Eduarda Soares - Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519474-homem-tenta-engolir-carteira-policial-em-blitz.html
|Nacional
|Rio de Janeiro, Polícia, Carteira
|2121
|Homem tenta engolir carteira policial em blitz
|https://www.tupi.fm/rio/homem-tenta-engolir-carteira-policial-em-blitz-da-lei-seca-em-copacabana/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:58
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519479-exercito-do-lula-gera-memes-nas-redes-sociais-e-presidente-reage-veja.html
|Política
|eleições, janones, Exército do Lula, redes-sociais, Exército do Lula, Lula
|3321
|‘Exército do Lula’ gera memes nas redes sociais e presidente reage; veja
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519479-exercito-do-lula-gera-memes-nas-redes-sociais-e-presidente-reage-veja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519480-poluicao-em-sao-paulo-aumenta-risco-da-doenca-do-olho-seco.html
|Mundo Corporativo
|4661
|Poluição em São Paulo aumenta risco da Doença do Olho Seco
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519480-poluicao-em-sao-paulo-aumenta-risco-da-doenca-do-olho-seco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519481-empresario-do-morumbi-disputa-conselho-participativo-de-sp.html
|Mundo Corporativo
|3871
|Empresário do Morumbi disputa Conselho Participativo de SP
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519481-empresario-do-morumbi-disputa-conselho-participativo-de-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 09:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519482-do-oceano-ao-bem-estar-animal-acadian-lanca-tasco-a-tecnologia-de-racao-otimizada-desenvolvida-para-o-aumento-da-resiliencia-e-da-produtividade.html
|Mundo Corporativo
|2961
|Do Oceano ao Bem-Estar Animal: Acadian Lança Tasco®, a Tecnologia de Ração Otimizada Desenvolvida para o Aumento da Resiliência e da Produtividade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519482-do-oceano-ao-bem-estar-animal-acadian-lanca-tasco-a-tecnologia-de-racao-otimizada-desenvolvida-para-o-aumento-da-resiliencia-e-da-produtividade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 10:01
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519483-amber-siyavus-ex-participante-do-big-brother-morre-aos-46-anos.html
|Cultura
|cultura, tv, reality show, realities
|1754
|Amber Siyavus, ex-participante do 'Big Brother', morre aos 46 anos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519483-amber-siyavus-ex-participante-do-big-brother-morre-aos-46-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 10:04
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519488-simoes-responde-cleitinho-sobre-salario-de-servidor-joga-para-a-plateia.html
|Política
|Minas Gerais, Cleitinho, Mateus Simões, governo , governo de minas, contas públicas
|2895
|Simões responde Cleitinho sobre salário de servidor: 'Joga para a plateia'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519488-simoes-responde-cleitinho-sobre-salario-de-servidor-joga-para-a-plateia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 10:22
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519500-grupo-bancorbras-encerra-abav-expo-2026-com-novas-conexoes.html
|Mundo Corporativo
|3656
|Grupo Bancorbrás encerra ABAV Expo 2026 com novas conexões
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519500-grupo-bancorbras-encerra-abav-expo-2026-com-novas-conexoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 10:22
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519502-laser-de-co2-neoxel-na-proctologia-gera-muitos-beneficios.html
|Mundo Corporativo
|4749
|Laser de CO2 Neoxel na proctologia gera muitos benefícios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519502-laser-de-co2-neoxel-na-proctologia-gera-muitos-beneficios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 10:22
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519504-gigante-das-aguas-bacia-amazonica-lidera-o-mundo-em-volume-de-agua-doce-nos-rios-segundo-estudo-da-nasa.html
|Galeria
|6
|Gigante das águas: Bacia Amazônica lidera o mundo em volume de água doce nos rios, segundo estudo da NASA
|https://www.flipar.com.br/?p=692785&preview=true&preview_id=692785
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 10:22
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519505-orlando-bloom-contou-que-aceitaria-fazer-o-senhor-dos-aneis-novamente-por-metade-do-que-recebeu.html
|Galeria
|6
|Orlando Bloom contou que aceitaria fazer “O Senhor dos Anéis” novamente por metade do que recebeu
|https://www.flipar.com.br/?p=692746
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 10:34
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7519515-tecnico-comanda-goleada-historica-por-13-a-0-e-ganha-demissao-de-presente.html
|Esportes
|3378
|Técnico comanda goleada histórica por 13 a 0 e ganha demissão de presente
|https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/13/tecnico-comanda-goleada-historica-13-a-0-ganha-demissao-presente/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 10:34
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519516-a-nova-aposta-do-psd-para-voos-nacionais.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1264
|A nova aposta do PSD para voos nacionais
|https://platobr.com.br/a-nova-aposta-do-psd-para-voos-nacionais
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 10:58
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7519538-video-duas-bolas-entram-no-gol-quase-ao-mesmo-tempo-e-arbitro-surpreende-com-decisao.html
|Esportes
|3406
|Vídeo: duas bolas entram no gol quase ao mesmo tempo, e árbitro surpreende com decisão
|https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/13/video-duas-bolas-gol-mesmo-tempo-arbitro-surpreende-decisao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:05
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519545-fim-da-6-1-que-se-virem-com-flavio-diz-renan-santos-a-empresarios.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1033
|Fim da 6×1: ‘Que se virem com Flávio’, diz Renan Santos a empresários
|https://platobr.com.br/fim-da-6x1-que-se-virem-com-flavio-diz-renan-santos-a-empresarios
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519548-com-menor-litoral-do-brasil-piaui-se-destaca-pela-beleza-das-praias.html
|Galeria
|6
|Com menor litoral do Brasil, Piauí se destaca pela beleza das praias
|https://www.flipar.com.br/?p=582970&preview=true&preview_id=582970
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:14
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519549-netinho-dono-do-hit-milla-morre-aos-60-anos.html
|Cultura
|cultura, música, celebridades
|4155
|Netinho, dono do hit 'Milla', morre aos 60 anos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519549-netinho-dono-do-hit-milla-morre-aos-60-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519569-dia-do-saque-destaca-saber-japones-reconhecido-pela-unesco.html
|Mundo Corporativo
|4738
|Dia do Saquê destaca saber japonês reconhecido pela UNESCO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519569-dia-do-saque-destaca-saber-japones-reconhecido-pela-unesco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519570-holep-alia-recuperacao-e-resultados-de-longo-prazo.html
|Mundo Corporativo
|4685
|HoLEP alia recuperação e resultados de longo prazo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519570-holep-alia-recuperacao-e-resultados-de-longo-prazo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519571-lubrizol-lanca-a-familia-de-produtos-zyra-para-tecnologias-de-formulacao-agricola-para-o-cuidado-de-cultivos.html
|Mundo Corporativo
|7528
|Lubrizol lança a família de produtos ZYRA™ para tecnologias de formulação agrícola para o cuidado de cultivos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519571-lubrizol-lanca-a-familia-de-produtos-zyra-para-tecnologias-de-formulacao-agricola-para-o-cuidado-de-cultivos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519572-turismo-impulsiona-bares-e-restaurantes-em-2026.html
|Mundo Corporativo
|3555
|Turismo impulsiona bares e restaurantes em 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519572-turismo-impulsiona-bares-e-restaurantes-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:32
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519573-com-obras-de-grandes-mestres-italianos-castello-sforzesco-e-icone-em-milao.html
|Galeria
|6
|Com obras de grandes mestres italianos, Castello Sforzesco é ícone em Milão
|https://www.flipar.com.br/?p=692783&preview=true&preview_id=692783
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:32
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519574-bryan-cranston-fala-sobre-morte-de-rj-mitte-seu-filho-em-breaking-bad-e-revela-ultima-conversa-que-tiveram.html
|Galeria
|6
|Bryan Cranston fala sobre morte de RJ Mitte, seu filho em ‘Breaking Bad’, e revela última conversa que tiveram
|https://www.flipar.com.br/?p=692806
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:33
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519575-quem-somos-na-era-digital-exposicao-na-fundacao-paulo-coelho-e-christina-oiticica-reune-duas-decadas-de-investigacao-artistica-de-gabriel-wickbold.html
|Networking e Negócios
|5952
|Quem somos na era digital? Exposição na Fundação Paulo Coelho e Christina Oiticica reúne duas décadas de investigação artística de Gabriel Wickbold
|f319a719-0a2d-4bc4-a890-1413cfc4c125
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:34
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519568-de-milla-ao-topo-do-axe-relembre-a-trajetoria-inesquecivel-de-netinho-nos-palcos.html
|Cultura
|música, cultura, celebridades
|2885
|De 'Milla' ao topo do axé: a trajetória inesquecível de Netinho nos palcos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519568-de-milla-ao-topo-do-axe-relembre-a-trajetoria-inesquecivel-de-netinho-nos-palcos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:35
|Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519566-luto-no-axe-relembre-momentos-da-trajetoria-de-netinho.html
|Cultura
|Netinho, Música, Bahia, Axé
|1399
|Luto no axé: relembre momentos da trajetória de Netinho
|https://www.tupi.fm/sentinelas/quem-era-netinho-conheca-a-trajetoria-do-cantor-baiano-dono-do-hit-milla/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:36
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519559-homem-e-morto-a-tiros-na-porta-de-bar-na-grande-bh.html
|Gerais
|Bar, Betim, Homicídio, Morto, Polícia
|1541
|Homem é morto a tiros na porta de bar na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519559-homem-e-morto-a-tiros-na-porta-de-bar-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:40
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519582-do-preco-anunciado-ao-dinheiro-na-conta-o-que-a-compra-da-warner-ensina-a-quem-vende-uma-empresa.html
|Networking e Negócios
|6863
|Do preço anunciado ao dinheiro na conta: o que a compra da Warner ensina a quem vende uma empresa
|78c72980-4618-4443-8ba9-dfd0e447e00f
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:42
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519586-aliados-de-flavio-temem-acomodacao-e-cobram-reacao-da-campanha.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|890
|Aliados de Flávio temem acomodação e cobram reação da campanha
|https://platobr.com.br/aliados-de-flavio-temem-acomodacao-e-cobram-reacao-da-campanha
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:46
|BBC News,Nick Triggle - Repórter de saúde
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519406-os-habitos-ocultos-que-pioram-sua-ansiedade-social-e-como-evita-los.html
|Bem viver
|ANSIEDADE, DEPRESSÃO, AMIGOS
|7009
|Os hábitos ocultos que pioram sua ansiedade social — e como evitá-los
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmn0jd62er0ro
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:46
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519590-a-semente-parece-parada-a-deterioracao-nao.html
|Networking e Negócios
|8896
|A semente parece parada. A deterioração não.
|0a6b9c6f-84d6-4215-b2f6-ea1010bdf820
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:47
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519585-flavio-bolsonaro-recua-e-diz-que-votara-a-favor-do-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|6x1, Escala, Escala 6x1, Fim da escala 6x1, Senado, flávio bolsonaro, Lula, votação, eleições 2026
|852
|Flávio Bolsonaro recua e diz que votará a favor do fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519585-flavio-bolsonaro-recua-e-diz-que-votara-a-favor-do-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:50
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519594-famosos-lamentam-morte-de-netinho-dono-do-hit-milla.html
|Cultura
|música, celebridades, axé, Netinho
|3273
|Famosos lamentam morte de Netinho, dono do hit 'Milla'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519594-famosos-lamentam-morte-de-netinho-dono-do-hit-milla.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:50
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519595-cleitinho-pergunta-em-video-pro-flavio-trabalhadores-estao-com-quem.html
|Política
|eleição-2026, Cleitinho, minas-gerais, flávio bolsonaro, eleições 2026
|1823
|Cleitinho pergunta em vídeo pró-Flávio: 'Trabalhadores estão com quem?'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519595-cleitinho-pergunta-em-video-pro-flavio-trabalhadores-estao-com-quem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:53
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519600-pedro-silvestrini-aposta-em-solucoes-sob-medida-que-viram-produtos-digitais.html
|Networking e Negócios
|4252
|Pedro Silvestrini aposta em soluções sob medida que viram produtos digitais
|2eecb0c4-69d4-4128-964e-3debd8574f03
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519601-transpetro-encerra-inscricao-e-confirma-provas-para-dezembro.html
|Mundo Corporativo
|2951
|Transpetro encerra inscrição e confirma provas para dezembro
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519601-transpetro-encerra-inscricao-e-confirma-provas-para-dezembro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519602-pagamentos-instantaneos-avancam-e-moldam-a-black-friday.html
|Mundo Corporativo
|3009
|Pagamentos instantâneos avançam e moldam a Black Friday
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519602-pagamentos-instantaneos-avancam-e-moldam-a-black-friday.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519603-emagrecimento-acentuado-eleva-procura-por-cirurgia-plastica.html
|Mundo Corporativo
|5033
|Emagrecimento acentuado eleva procura por cirurgia plástica
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519603-emagrecimento-acentuado-eleva-procura-por-cirurgia-plastica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 11:58
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519596-nunes-marques-impoe-novas-regras-para-reativar-exercito-de-lula.html
|Política
|André Janones, canal, desinformação, eleições 2026, Exército do Lula, lula, flávio bolsonaro
|3307
|Nunes Marques impõe novas regras para reativar "Exército de Lula"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519596-nunes-marques-impoe-novas-regras-para-reativar-exercito-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:06
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519613-geoglifos-do-acre-desenhos-gigantes-na-amazonia-intrigam-pesquisadores-e-guardam-misterios-milenares.html
|Galeria
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|Geoglifos do Acre: desenhos gigantes na Amazônia intrigam pesquisadores e guardam mistérios milenares
|https://www.flipar.com.br/?p=692840&preview=true&preview_id=692840
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:16
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519618-alexandre-nero-anuncia-que-vai-votar-na-direita-vou-de-alckmin-13.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, lula, celebridades, redes sociais
|2190
|Alexandre Nero anuncia que "vai votar na direita": "Vou de Alckmin 13"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519618-alexandre-nero-anuncia-que-vai-votar-na-direita-vou-de-alckmin-13.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:19
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519616-governo-lula-lanca-pacote-para-meis-as-vesperas-do-segundo-turno.html
|Política
|MEis, Pacote, Lula, eleições 2026, microempreendedores, planalto
|1482
|Governo Lula lança pacote para MEIs às vésperas do segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519616-governo-lula-lanca-pacote-para-meis-as-vesperas-do-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:21
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519433-precisar-de-tempo-sozinho-apos-socializar-nao-e-frieza-mas-recarga.html
|Bem viver
|SOLIDÃO, SOLITUDE, SILÊNCIO
|3639
|Precisar de tempo sozinho após socializar não é frieza, mas recarga
|https://www.tupi.fm/entretenimento/precisar-de-tempo-sozinho-apos-socializar-nao-e-frieza-mas-recarga/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:21
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519609-casal-morre-ao-cair-de-cachoeira-de-85-metros-em-minas.html
|Gerais
|cachoeira, Coronel Fabriciano, Vale do Aço
|1287
|Casal morre ao cair de cachoeira de 85 metros em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519609-casal-morre-ao-cair-de-cachoeira-de-85-metros-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:24
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519619-morte-de-netinho-abre-debate-sobre-perigos-do-linfoma-nao-hodgkin.html
|Bem viver
|Saúde, Netinho, Câncer, SUS
|3815
|Morte de Netinho abre debate sobre perigos do linfoma não Hodgkin
|https://www.tupi.fm/saude/morte-de-netinho-abre-debate-sobre-perigos-do-linfoma-nao-hodgkin-saiba-diferenciar-inchacos-comuns-de-sinais-que-demandam-investigacao-clinica/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:25
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519614-mulher-e-adolescente-sao-detidas-com-droga-e-rs-200-mil-em-cheques.html
|Gerais
|PMMG, Vale do Rio Doce, trafico de drogas, corrupção de menores, associação para o tráfico
|1893
|Mulher e adolescente são detidas com droga e R$ 200 mil em cheques
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519614-mulher-e-adolescente-sao-detidas-com-droga-e-rs-200-mil-em-cheques.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519625-atriz-de-legalmente-loira-selma-blair-e-detida-em-aeroporto-de-nova-york-apos-denuncia-de-comportamento-agressivo.html
|Galeria
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|Atriz de ‘Legalmente loira’, Selma Blair é detida em aeroporto de Nova York após denúncia de ‘comportamento agressivo’
|https://www.flipar.com.br/?p=692814
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:35
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519630-ana-elisa-acusa-tse-de-censura-apos-nova-suspensao-de-canal-de-lula-video.html
|Política
|Janones, Lula, Kassio-Nunes, Eleição-2026, Ana-Elisa, WhatsApp, Justiça Eleitoral
|5717
|Ana Elisa acusa TSE de censura após nova suspensão de canal de Lula; vídeo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519630-ana-elisa-acusa-tse-de-censura-apos-nova-suspensao-de-canal-de-lula-video.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:36
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519631-eloy-casagrande-do-slipknot-desabafa-sobre-eleicoes-no-brasil-bolsonaro-nunca-mais.html
|Política
|política, cultura, música, celebridades, eleições, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2772
|Eloy Casagrande, do Slipknot, desabafa sobre eleições no Brasil: "Bolsonaro nunca mais"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519631-eloy-casagrande-do-slipknot-desabafa-sobre-eleicoes-no-brasil-bolsonaro-nunca-mais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:43
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519633-lula-assina-decreto-para-facilitar-bloqueio-de-celulares-em-presidios.html
|Política
|lula, presídios, eleições 2026, celulares, bloqueio celulares
|2495
|Lula assina decreto para facilitar bloqueio de celulares em presídios
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519633-lula-assina-decreto-para-facilitar-bloqueio-de-celulares-em-presidios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:43
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519626-inmet-emite-alerta-para-queda-de-granizo-e-temporal-para-12-regioes-de-mg.html
|Gerais
|alerta, alerta de chuva, chuva, chuvas, Defesa Civil, Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, queda de granizo
|1166
|Inmet emite alerta para queda de granizo e temporal para 12 regiões de MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519626-inmet-emite-alerta-para-queda-de-granizo-e-temporal-para-12-regioes-de-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:54
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7519624-remedio-chines-coloca-jumentos-em-risco-no-brasil.html
|Agropecuário
|Brasil, jumentos, China
|7232
|Remédio chinês coloca jumentos em risco no Brasil
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7519624-remedio-chines-coloca-jumentos-em-risco-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 12:57
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519634-vendaval-derruba-cobertura-de-quadra-sobre-casas-e-deixa-desalojados.html
|Gerais
|Defesa Civil, Vendaval, chuva, grande-bh, bombeiros, desabamento, desalojados
|972
|Vendaval derruba cobertura de quadra sobre casas e deixa desalojados
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519634-vendaval-derruba-cobertura-de-quadra-sobre-casas-e-deixa-desalojados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519640-flavio-nega-salto-alto-e-clima-de-ja-ganhou-e-cobra-mobilizacao-de-apoiadores.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, flávio bolsonaro, jair bolsonaro, segundo turno
|2902
|Flávio nega 'salto alto' e clima de 'já ganhou' e cobra mobilização de apoiadores
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519640-flavio-nega-salto-alto-e-clima-de-ja-ganhou-e-cobra-mobilizacao-de-apoiadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519643-data-science-summit-destaca-ia-nos-negocios.html
|Mundo Corporativo
|5657
|Data Science Summit destaca IA nos negócios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519643-data-science-summit-destaca-ia-nos-negocios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:05
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519642-lula-anuncia-projeto-de-lei-que-preve-perdao-da-divida-dos-meis.html
|Política
|lula, eleições 2026, MEI, Flávio Bolsonaro
|2631
|Lula anuncia projeto de lei que prevê perdão da divida dos MEIs
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519642-lula-anuncia-projeto-de-lei-que-preve-perdao-da-divida-dos-meis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519645-brasil-it-leva-20-empresas-ao-gartner-2026-em-orlando.html
|Mundo Corporativo
|4573
|Brasil IT+ leva 20 empresas ao Gartner 2026 em Orlando
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519645-brasil-it-leva-20-empresas-ao-gartner-2026-em-orlando.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519646-fdc-celebra-50-anos-de-historia-na-pos-graduacao.html
|Mundo Corporativo
|4384
|FDC celebra 50 anos de história na Pós-Graduação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519646-fdc-celebra-50-anos-de-historia-na-pos-graduacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:05
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519647-viu-essa-pepino-gigante-surpreendeu-agricultor-em-sc-conheca-os-beneficios-do-vegetal-para-a-saude.html
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|Viu essa? Pepino gigante surpreendeu agricultor em SC; conheça os benefícios do vegetal para a saúde
|https://www.flipar.com.br/?p=692839&preview=true&preview_id=692839
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:10
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519650-quem-e-o-gostoso-da-paulista-que-viralizou-em-ato-e-ganhou-mais-de-200-mil-seguidores.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, redes sociais, memes, lula
|2972
|Quem é o 'gostoso da Paulista' que viralizou em ato e ganhou mais de 200 mil seguidores
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519650-quem-e-o-gostoso-da-paulista-que-viralizou-em-ato-e-ganhou-mais-de-200-mil-seguidores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519657-ator-de-lacos-de-familia-e-mulheres-apaixonadas-edson-silva-morre-aos-95-anos.html
|Galeria
|6
|Ator de ‘Laços de Família’ e ‘Mulheres Apaixonadas’, Edson Silva morre aos 95 anos
|https://www.flipar.com.br/?p=692816
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:31
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519658-convidados-de-festa-no-copacabana-palace-fazem-o-22-durante-ato-pro-lula.html
|Política
|política, eleições, rio de janeiro, eleicoes-2026
|2449
|Convidados de festa no Copacabana Palace fazem o '22' durante ato pró-Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519658-convidados-de-festa-no-copacabana-palace-fazem-o-22-durante-ato-pro-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:42
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519662-ataque-hacker-desliga-geladeiras-e-congeladores-de-supermercados.html
|Internacional
|mundo, frança
|4184
|Ataque hacker desliga geladeiras e congeladores de supermercados
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519662-ataque-hacker-desliga-geladeiras-e-congeladores-de-supermercados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:49
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519664-pacotaco-para-os-meis-saiba-o-que-muda-com-as-cinco-medidas-anunciadas-pelo-governo-lula.html
|Política
|MEI, MEIs, Microempreendedor Individual, Lula, Eleições 2026
|1987
|Pacotaço para os MEIs: saiba o que muda com as cinco medidas anunciadas pelo governo Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519664-pacotaco-para-os-meis-saiba-o-que-muda-com-as-cinco-medidas-anunciadas-pelo-governo-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518090-meu-filho-caiu-quando-a-queda-exige-atendimento-de-emergencia.html
|Bem viver
|traumatismo craniano, crianças, lesões cerebrais, quedas
|4176
|Meu filho caiu: quando a queda exige atendimento de emergência?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7518090-meu-filho-caiu-quando-a-queda-exige-atendimento-de-emergencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 13:52
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519666-pequenas-no-tamanho-grandes-nos-beneficios-o-poder-das-nozes-avelas-e-amendoas.html
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|Pequenas no tamanho, grandes nos benefícios: o poder das nozes, avelãs e amêndoas
|https://www.flipar.com.br/?p=692803&preview=true&preview_id=692803
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519673-webinario-debate-avanco-da-litigancia-climatica.html
|Mundo Corporativo
|4606
|Webinário debate avanço da litigância climática
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519673-webinario-debate-avanco-da-litigancia-climatica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:03
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519671-empresas-que-negociam-com-a-europa-ganham-conexao-mais-estavel-com-nova-rota-da-huge-networks.html
|Networking e Negócios
|4688
|Empresas que negociam com a Europa ganham conexão mais estável com nova rota da Huge Networks
|f49d7747-aa8c-4b94-8969-e8996b7641fe
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519691-apos-deboche-de-mauricio-mattar-alexandre-frota-expoe-magoa-com-ator-estendi-as-maos-para-ele-varias-vezes.html
|Galeria
|6
|Após deboche de Maurício Mattar, Alexandre Frota expõe mágoa com ator: ‘Estendi as mãos para ele várias vezes’
|https://www.flipar.com.br/?p=692820
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:29
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519684-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-com-rajadas-de-vento-ate-quarta-feira-14-10.html
|Gerais
|Alagamentos, Alerta, Calor, Chuva, Defesa Civil, Previsão, Primavera
|2105
|BH está sob alerta de chuva com rajadas de vento até quarta-feira (14/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519684-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-com-rajadas-de-vento-ate-quarta-feira-14-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:35
|Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7519683-crepioca-doce-de-banana-receita-rapida-e-saudavel-para-seu-cafe.html
|Degusta
|Banana, Gastronomia
|2116
|Crepioca doce de banana: receita rápida e saudável para seu café
|https://www.tupi.fm/entretenimento/crepioca-doce-de-banana-receita-rapida-e-saudavel-para-o-seu-cafe/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519669-na-adolescencia-cuidar-do-peso-nao-significa-declarar-guerra-ao-corpo.html
|Bem viver
|obesade, Obesidade Infantil, adolescência, alimentação saudável
|5352
|Na adolescência, cuidar do peso não significa declarar guerra ao corpo
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519669-na-adolescencia-cuidar-do-peso-nao-significa-declarar-guerra-ao-corpo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:46
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519711-ala-do-pl-antecipa-disputa-com-o-centrao-antes-mesmo-do-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1246
|Ala do PL antecipa disputa com o Centrão antes mesmo do 2º turno
|https://platobr.com.br/ala-do-pl-antecipa-disputa-com-o-centrao-antes-mesmo-do-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:46
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519713-o-que-pesou-na-decisao-de-flavio-bolsonaro-de-apoiar-a-pec-da-6-1.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3206
|O que pesou na decisão de Flávio Bolsonaro de apoiar a PEC da 6×1
|https://platobr.com.br/o-que-pesou-na-decisao-de-flavio-em-apoiar-a-pec-do-6x1
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:48
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519712-desenrola-3-0-governo-vai-comprar-rs-6-bi-em-dividas-de-meis-com-desconto-de-90.html
|Economia
|Desenrola, Dívidas, Governo federal, Lula, MEIs, MEI, Microempreendedor individual
|1648
|Desenrola 3.0: governo vai comprar R$ 6 bi em dívidas de MEIs com desconto de 90%
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519712-desenrola-3-0-governo-vai-comprar-rs-6-bi-em-dividas-de-meis-com-desconto-de-90.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:50
|Beatriz Vasconcelos - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519703-apos-acao-de-lula-meta-remove-sete-perfis-irregulares-e-cita-falha-tecnica.html
|Política
|Instagram, Lula, Meta, Redes sociais, eleicoes-2026, TSE
|2070
|Após ação de Lula, Meta remove sete perfis irregulares e cita falha técnica
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519703-apos-acao-de-lula-meta-remove-sete-perfis-irregulares-e-cita-falha-tecnica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:54
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519719-salario-maternidade-sem-carencia-tambem-vale-para-a-imigrante-recem-chegada.html
|Networking e Negócios
|5251
|Salário-maternidade sem carência também vale para a imigrante recém-chegada
|cb2211df-23b5-4834-abad-07fcd4850c22
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:54
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519715-pco-rompe-com-lula-e-orienta-voto-nulo-no-segundo-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, Flávio Bolsonaro
|2309
|PCO rompe com Lula e orienta voto nulo no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519715-pco-rompe-com-lula-e-orienta-voto-nulo-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:56
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519722-eloizo-gomes-afonso-duraes-transforma-ideia-em-acao-social.html
|Networking e Negócios
|5643
|Eloizo Gomes Afonso Durães transforma ideia em ação social
|93f52090-2d89-434d-9097-67a4a1da0654
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 14:58
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7519731-a-benesse-padrao-trump-anunciada-por-lula-a-12-dias-da-eleicao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1934
|A benesse padrão Trump anunciada por Lula a 12 dias da eleição
|https://platobr.com.br/em-acao-semelhante-a-trump-lula-promete-r-5-mil-para-microempreendedores
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:02
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519732-teto-do-mei-pode-subir-de-rs-81-mil-para-rs-140-mil-ate-2028-veja-a-proposta.html
|Economia
|MEI, MEIs, Microempreendedor Individual, Lula
|1920
|Teto do MEI pode subir de R$ 81 mil para R$ 140 mil até 2028; veja a proposta
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519732-teto-do-mei-pode-subir-de-rs-81-mil-para-rs-140-mil-ate-2028-veja-a-proposta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519751-the-best-coffee-amplia-suporte-360-a-franqueados.html
|Mundo Corporativo
|6077
|The Best Coffee amplia suporte 360º a franqueados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519751-the-best-coffee-amplia-suporte-360-a-franqueados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519752-fila-de-precatorios-reune-mais-de-270-mil-beneficiarios.html
|Mundo Corporativo
|4424
|Fila de precatórios reúne mais de 270 mil beneficiários
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519752-fila-de-precatorios-reune-mais-de-270-mil-beneficiarios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519753-recorde-de-processos-expoe-limites-da-justica-digital.html
|Mundo Corporativo
|7378
|Recorde de processos expõe limites da Justiça digital
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519753-recorde-de-processos-expoe-limites-da-justica-digital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519754-projeto-verao-pressa-pode-comprometer-resultados.html
|Mundo Corporativo
|4364
|Projeto Verão: pressa pode comprometer resultados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519754-projeto-verao-pressa-pode-comprometer-resultados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519755-trap-ganha-espaco-no-streaming-e-inspira-novos-artistas.html
|Mundo Corporativo
|3172
|Trap ganha espaço no streaming e inspira novos artistas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519755-trap-ganha-espaco-no-streaming-e-inspira-novos-artistas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519756-cmn-amplia-regras-para-compra-de-creditos-judiciais.html
|Mundo Corporativo
|3966
|CMN amplia regras para compra de créditos judiciais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519756-cmn-amplia-regras-para-compra-de-creditos-judiciais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:13
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7519757-ea-sports-fc-27-vale-o-preco-ou-a-ea-vende-o-mesmo-jogo-todo-ano.html
|Tecnologia
|games, tecnologia, jogos, futebol
|16611
|"EA Sports FC 27" vale o preço ou a EA vende o mesmo jogo todo ano?
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7519757-ea-sports-fc-27-vale-o-preco-ou-a-ea-vende-o-mesmo-jogo-todo-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:19
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7519714-hoteis-vazios-cafes-fechados-video-expoe-risco-de-cortes-na-imigracao.html
|Turismo
|Austrália, Hotelaria, Imigração, Trabalho, Imigrantes
|3325
|Hotéis vazios, cafés fechados: vídeo expõe risco de cortes na imigração
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7519714-hoteis-vazios-cafes-fechados-video-expoe-risco-de-cortes-na-imigracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:28
|Iris Aguiar
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519749-veja-propostas-de-pt-e-pl-para-saude-e-educacao.html
|Política
|14940
|Veja propostas de PT e PL para saúde e educação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519749-veja-propostas-de-pt-e-pl-para-saude-e-educacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:31
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519772-plataformas-de-crowdfunding-terao-de-mostrar-como-cada-operacao-foi-feita.html
|Networking e Negócios
|4952
|Plataformas de crowdfunding terão de mostrar como cada operação foi feita
|aea67d82-1851-4914-845e-40b6dfb84b37
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:35
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519777-perdao-de-dividas-dos-meis-quem-tem-direito-e-quando-a-medida-passa-a-valer.html
|Economia
|prospera mei, MEI, perdão, dívida
|2496
|Perdão de dívidas dos MEIs: quem tem direito e quando a medida passa a valer
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519777-perdao-de-dividas-dos-meis-quem-tem-direito-e-quando-a-medida-passa-a-valer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:42
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519718-menopausa-e-cabelos-finos-o-sinal-silencioso-que-voce-nao-deve-ignorar.html
|Bem viver
|Cabelo, Cabelos, Menopausa, Mulher, Queda de cabelo, Saúde, Sintomas
|5108
|Menopausa e cabelos finos: o sinal silencioso que você não deve ignorar
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519718-menopausa-e-cabelos-finos-o-sinal-silencioso-que-voce-nao-deve-ignorar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:46
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519776-netinho-deixou-mensagem-otimista-de-despedida-para-fas-veja.html
|Cultura
|cantor, morte, câncer
|2290
|Netinho deixou mensagem otimista de despedida para fãs; veja
|https://www.tupi.fm/entretenimento/netinho-emociona-com-mensagem-especial-deixada-aos-fas-antes-de-morrer-partirei-feliz/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:46
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519796-comunicacao-clara-muda-a-experiencia-de-quem-viaja-a-trabalho-diz-maac-travel.html
|Networking e Negócios
|5056
|Comunicação clara muda a experiência de quem viaja a trabalho, diz MAAC Travel
|3c84288f-9128-4e79-94c3-907397e59d19
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:53
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519800-pix-mei-governo-preve-ate-rs-5-mil-a-microempreendedores-sem-necessidade-de-devolucao.html
|Economia
|Pix, MEI, Microempreendedor Individual, Lula
|1730
|Pix MEI: governo prevê até R$ 5 mil a microempreendedores sem necessidade de devolução
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519800-pix-mei-governo-preve-ate-rs-5-mil-a-microempreendedores-sem-necessidade-de-devolucao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:57
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519802-mei-podera-contratar-segundo-funcionario-se-congresso-aprovar-proposta-do-governo.html
|Economia
|mei, prospera mei, governo federal, congresso
|1315
|MEI poderá contratar segundo funcionário se Congresso aprovar proposta do governo
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519802-mei-podera-contratar-segundo-funcionario-se-congresso-aprovar-proposta-do-governo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 15:59
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519799-cleitinho-anuncia-novos-integrantes-da-equipe-de-transicao.html
|Política
|Cleitinho, Da, Equipe, Governo, Mina, Minas gerais, Política
|165
|Cleitinho anuncia novos integrantes da equipe de transição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519799-cleitinho-anuncia-novos-integrantes-da-equipe-de-transicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:00
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519807-o-prodigio-da-matematica-que-monta-empresas-como-quem-diversifica-uma-carteira.html
|Networking e Negócios
|7696
|O prodígio da matemática que monta empresas como quem diversifica uma carteira
|942b85ec-a323-4799-9bee-4caffba58d77
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:00
|Nardine Saad
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519794-policia-investiga-atriz-acusada-de-agredir-tripulantes-em-voo.html
|Cultura
|atriz, agressão, voo, processo
|4820
|Polícia investiga atriz acusada de agredir tripulantes em voo
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6y93vnyxgglo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:05
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7519809-polyvox-mira-publico-infantil-com-limite-de-volume-nos-fones.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|pop
|3153
|Polyvox mira público infantil com limite de volume nos fones
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7519809-polyvox-mira-publico-infantil-com-limite-de-volume-nos-fones.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519815-vedacit-faz-90-anos-e-lanca-filme-com-ia.html
|Mundo Corporativo
|1762
|Vedacit faz 90 anos e lança filme com IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519815-vedacit-faz-90-anos-e-lanca-filme-com-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519816-ia-transforma-o-varejo-de-flores-e-otimiza-operacoes.html
|Mundo Corporativo
|4272
|IA transforma o varejo de flores e otimiza operações
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519816-ia-transforma-o-varejo-de-flores-e-otimiza-operacoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519817-startup-curitibana-nnyagency-registra-59-milhoes-de-votos.html
|Mundo Corporativo
|1907
|Startup curitibana NNYAGENCY registra 59?milhões de votos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519817-startup-curitibana-nnyagency-registra-59-milhoes-de-votos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:12
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519788-homem-danifica-veiculos-e-comercios-e-causa-tumulto-na-savassi.html
|Gerais
|Savassi, BH, Confusão
|2608
|Homem danifica veículos e comércios e causa tumulto na Savassi
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519788-homem-danifica-veiculos-e-comercios-e-causa-tumulto-na-savassi.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:12
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519778-mg-incendio-florestal-avanca-na-terra-indigena-maxakali.html
|Gerais
|Incêndio, Indígena
|1416
|MG: Incêndio florestal avança na Terra Indígena Maxakali
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519778-mg-incendio-florestal-avanca-na-terra-indigena-maxakali.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:24
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519824-meis-ficarao-dispensados-de-emitir-nota-fiscal-em-vendas-para-pessoas-fisicas.html
|Economia
|MEI, MEIs, Microempreendedor Individual, Lula
|1442
|MEIs ficarão dispensados de emitir nota fiscal em vendas para pessoas físicas
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519824-meis-ficarao-dispensados-de-emitir-nota-fiscal-em-vendas-para-pessoas-fisicas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:27
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519803-defesa-civil-identifica-danos-parciais-em-rede-eletrica-na-estacao-do-move.html
|Gerais
|Defesa Civil, Gerais, Incêndio, Vistoria
|1853
|Defesa Civil identifica danos parciais em rede elétrica na Estação do Move
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519803-defesa-civil-identifica-danos-parciais-em-rede-eletrica-na-estacao-do-move.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:32
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519805-menino-com-doenca-renal-desde-os-2-anos-tem-nova-perspectiva-de-tratamento.html
|Bem viver
|da, dialise, Renal, transplante, tratamento
|4304
|Menino com doença renal desde os 2 anos tem nova perspectiva de tratamento
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519805-menino-com-doenca-renal-desde-os-2-anos-tem-nova-perspectiva-de-tratamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:35
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519793-com-alta-de-92-minas-registra-660-novos-processos-de-racismo-em-2026.html
|Gerais
|8778
|Com alta de 92%, Minas registra 660 novos processos de racismo em 2026
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519793-com-alta-de-92-minas-registra-660-novos-processos-de-racismo-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:36
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519827-kassio-nunes-libera-canal-exercito-de-lula-apos-regularizacao-no-tse.html
|Política
|PT, TSE, Justiça Eleitoral, Kassio Nunes Marques, WhatsApp, Janones, André Janones, Flávio Bolsonaro, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026
|3565
|Kássio Nunes libera canal "Exército de Lula" após regularização no TSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519827-kassio-nunes-libera-canal-exercito-de-lula-apos-regularizacao-no-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:45
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519828-lula-ironiza-recuo-do-pl-de-flavio-sobre-fim-da-escala-6x1-pressao-da-sociedade.html
|Política
|6x1, lula, PL, escala 6x1, flávio bolsonaro, PEC, jornada de trabalho
|1750
|Lula ironiza recuo do PL de Flávio sobre fim da escala 6x1: "Pressão da sociedade"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519828-lula-ironiza-recuo-do-pl-de-flavio-sobre-fim-da-escala-6x1-pressao-da-sociedade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:45
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519840-nanoempreendedor-quem-fatura-ate-rs-405-mil-por-ano-nao-precisara-abrir-cnpj-nem-emitir-nota.html
|Economia
|MEI, MEIs, Empreendedor, Microempreendedor Individual
|2580
|Nanoempreendedor: quem fatura até R$ 40,5 mil por ano não precisará abrir CNPJ nem emitir nota
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519840-nanoempreendedor-quem-fatura-ate-rs-405-mil-por-ano-nao-precisara-abrir-cnpj-nem-emitir-nota.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:46
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519847-julgamento-no-cpsi-tem-criterios-fixados-em-lei-e-habilitacao-no-fim-do-processo.html
|Networking e Negócios
|4636
|Julgamento no CPSI tem critérios fixados em lei e habilitação no fim do processo
|c4a117c6-592b-41ab-a3f6-d8d226931d90
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:48
|Correio Braziilense
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519843-uma-pequena-grande-surpresa-move-a-trama-do-novo-um-tio-quase-perfeito.html
|Cultura
|Cinema, filme, comédia, nacional, em cartaz
|3082
|Uma pequena grande surpresa move a trama do novo "Um tio quase perfeito"
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519843-uma-pequena-grande-surpresa-move-a-trama-do-novo-um-tio-quase-perfeito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:55
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519864-acordar-para-urinar-a-noite-esta-atrapalhando-seu-sono-a-frequencia-dos-despertares-merece-atencao-as-causas-e-aos-habitos-que-podem-contribuir-para-o-problema.html
|Ciência
|saúde, noctúria, urina, madrugada, despertar noturno
|4014
|Acordar para urinar à noite está atrapalhando seu sono? A frequência dos despertares merece atenção às causas e aos hábitos que podem contribuir para o problema
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519864-acordar-para-urinar-a-noite-esta-atrapalhando-seu-sono-a-frequencia-dos-despertares-merece-atencao-as-causas-e-aos-habitos-que-podem-contribuir-para-o-problema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:57
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519870-cirurgia-do-papa-para-retirada-de-nodulo-no-pulmao-e-concluida-com-sucesso.html
|Internacional
|1493
|Cirurgia do Papa para retirada de nódulo no pulmão é concluída com sucesso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519870-cirurgia-do-papa-para-retirada-de-nodulo-no-pulmao-e-concluida-com-sucesso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:57
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519874-bibimbap-prato-tradicional-coreano-une-estetica-e-variedade-de-ingredientes.html
|Galeria
|6
|Bibimbap: prato tradicional coreano une estética e variedade de ingredientes
|https://www.flipar.com.br/?p=693019&preview=true&preview_id=693019
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:57
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519875-cordas-que-encantam-a-importancia-do-violino-na-aprendizagem-musical.html
|Galeria
|6
|Cordas que encantam: a importância do violino na aprendizagem musical
|https://www.flipar.com.br/?p=693025&preview=true&preview_id=693025
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:57
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519876-fusos-horarios-entenda-como-funcionam-e-por-que-as-horas-sao-diferentes-pelo-mundo.html
|Galeria
|6
|Fusos horários: entenda como funcionam e por que as horas são diferentes pelo mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=693024&preview=true&preview_id=693024
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:57
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519868-o-tang-ficou-ligado-aos-astronautas-e-ao-programa-espacial-americano-mas-a-origem-do-refresco-em-po-conta-uma-historia-diferente-daquela-que-muita-gente-imagina.html
|Cultura
|Tang, suco tang, missões espaciais, estados unidos, programa gemini
|3119
|O Tang ficou ligado aos astronautas e ao programa espacial americano, mas a origem do refresco em pó conta uma história diferente daquela que muita gente imagina
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519868-o-tang-ficou-ligado-aos-astronautas-e-ao-programa-espacial-americano-mas-a-origem-do-refresco-em-po-conta-uma-historia-diferente-daquela-que-muita-gente-imagina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:57
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7519877-graxa-conheca-a-importancia-desse-lubrificante-e-suas-principais-aplicacoes.html
|Galeria
|6
|Graxa: conheça a importância desse lubrificante e suas principais aplicações
|https://www.flipar.com.br/?p=693026&preview=true&preview_id=693026
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519872-mt-130-opera-pedagio-eletronico-free-flow.html
|Mundo Corporativo
|2590
|MT-130 opera pedágio eletrônico free flow
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519872-mt-130-opera-pedagio-eletronico-free-flow.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 16:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519886-esculturas-e-obras-a-arte-que-nasce-do-rio-sao-francisco.html
|Mundo Corporativo
|6271
|Esculturas e obras, a arte que nasce do Rio São Francisco
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519886-esculturas-e-obras-a-arte-que-nasce-do-rio-sao-francisco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:02
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519849-governo-de-minas-gerais-concede-15-mil-progressoes-e-promocoes-na-educacao.html
|Gerais
|Governo de Minas, Servidores da Educação, Minas Gerais, SEE/MG
|23
|Governo de Minas Gerais concede 1,5 mil progressões e promoções na Educação
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519849-governo-de-minas-gerais-concede-15-mil-progressoes-e-promocoes-na-educacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:09
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519892-meu-mei-esta-na-divida-ativa-da-uniao-veja-como-consultar-e-se-tera-a-divida-perdoada.html
|Economia
|mei, prospera mei, divida, microempreendedor individual
|2772
|Meu MEI está na dívida ativa da União? Veja como consultar e se terá a dívida perdoada
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519892-meu-mei-esta-na-divida-ativa-da-uniao-veja-como-consultar-e-se-tera-a-divida-perdoada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:20
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519902-o-que-e-nanoempreendedor-e-o-que-muda-para-quem-fatura-ate-rs-3-375-por-mes-em-media.html
|Economia
|MEIs, Microempreendedor Individual, Lula, Nanoempreendedor
|2882
|O que é nanoempreendedor e o que muda para quem fatura até R$ 3.375 por mês em média
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7519902-o-que-e-nanoempreendedor-e-o-que-muda-para-quem-fatura-ate-rs-3-375-por-mes-em-media.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:21
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519841-homem-invade-terreiro-ameaca-fieis-de-morte-e-e-preso-em-joao-monlevade.html
|Gerais
|Terreiro, mg, preconceito, religião, polícia, morte, ameaça, violência
|2616
|Homem invade terreiro, ameaça fiéis de morte e é preso em João Monlevade
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519841-homem-invade-terreiro-ameaca-fieis-de-morte-e-e-preso-em-joao-monlevade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519906-papa-leao-14-tem-cancer-no-pulmao-confirmado-apos-cirurgia-em-roma.html
|Internacional
|Papa Leão XIV, saúde, cirurgia, câncer
|1874
|Papa Leão 14 tem câncer no pulmão confirmado após cirurgia em Roma
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519906-papa-leao-14-tem-cancer-no-pulmao-confirmado-apos-cirurgia-em-roma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:24
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519905-decadas-de-bastidores-do-cartoon-network-vem-a-tona-em-vazamento-que-inclui-arquivos-de-gumball-e-as-meninas-superpoderosas-com-material-de-producao-das-animacoes.html
|Internacional
|Cartoon Network, animações, vazamento de animações
|3909
|Décadas de bastidores do Cartoon Network vêm à tona em vazamento que inclui arquivos de Gumball e As Meninas Superpoderosas, com material de produção das animações
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519905-decadas-de-bastidores-do-cartoon-network-vem-a-tona-em-vazamento-que-inclui-arquivos-de-gumball-e-as-meninas-superpoderosas-com-material-de-producao-das-animacoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519792-castracao-de-caes-e-gatos-beneficios-vao-alem-do-controle-reprodutivo.html
|Bem viver
|Castração, cães, gatos, Veterinária
|3718
|Castração de cães e gatos: benefícios vão além do controle reprodutivo
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519792-castracao-de-caes-e-gatos-beneficios-vao-alem-do-controle-reprodutivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:31
|Chris Mason - Editor de Política da BBC News
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519887-de-volta-para-o-futuro-por-que-o-brexit-esta-retornando-ao-debate-politico-do-reino-unido.html
|Internacional
|Acordo, Brexit, Europa, Inglaterra, Política, Reino Unido, Saída
|6884
|'De volta para o futuro'? Por que o Brexit está retornando ao debate político do Reino Unido
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6lye2rgw942o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:35
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519913-revista-razao-mostra-a-contabilidade-pelo-olhar-de-quem-vive-a-profissao.html
|Networking e Negócios
|1892
|Revista Razão mostra a contabilidade pelo olhar de quem vive a profissão
|b2fdbe34-2365-4b95-9903-8ab6f0801d90
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:42
|Rede de Notícias LB
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7519922-aprenda-4-truques-simples-que-fazem-a-casa-parecer-mais-organizada.html
|Empresas
|3674
|Aprenda 4 truques simples que fazem a casa parecer mais organizada
|73
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:46
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519924-nas-montanhas-entre-africa-do-sul-e-lesoto-o-futuro-de-um-abutre-ameacado-de-extincao-regional-passa-por-uma-missao-de-conservacao-focada-em-ovos-e-filhotes.html
|Ciência
|quebra-ossos, meio ambiente, preservação, Abutre-barbudo, pássaro
|4981
|Nas montanhas entre África do Sul e Lesoto, o futuro de um abutre ameaçado de extinção regional passa por uma missão de conservação focada em ovos e filhotes
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7519924-nas-montanhas-entre-africa-do-sul-e-lesoto-o-futuro-de-um-abutre-ameacado-de-extincao-regional-passa-por-uma-missao-de-conservacao-focada-em-ovos-e-filhotes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:55
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519931-adenocarcinoma-pulmonar-entenda-o-cancer-do-papa-leao-xiv.html
|Internacional
|Câncer, Pulmão, Papa Leão, não fumantes, sintomas, tratamento
|3773
|Adenocarcinoma pulmonar: entenda o câncer do Papa Leão XIV
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7519931-adenocarcinoma-pulmonar-entenda-o-cancer-do-papa-leao-xiv.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:58
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519945-marca-propria-de-cosmeticos-os-custos-que-ficam-fora-da-conta-inicial.html
|Networking e Negócios
|3347
|Marca própria de cosméticos: os custos que ficam fora da conta inicial
|e13f7843-7a64-42ac-bc0a-f940b50c5220
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 17:58
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519946-o-efeito-prensa-a-assustadora-crise-de-engajamento-da-lideranca.html
|Networking e Negócios
|5192
|O efeito prensa: a assustadora crise de engajamento da liderança
|46b15e5e-dd8d-4391-b78d-aa1544f093ef
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:00
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519950-eloizo-gomes-afonso-duraes-une-gestao-e-investimento-social-no-brasil.html
|Networking e Negócios
|5820
|Eloizo Gomes Afonso Durães une gestão e investimento social no Brasil
|506af748-e118-4d99-bdf7-7f35865184fc
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519951-giuliana-flores-lanca-colecao-de-primavera.html
|Mundo Corporativo
|3571
|Giuliana Flores lança coleção de Primavera
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519951-giuliana-flores-lanca-colecao-de-primavera.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519952-kinaxis-inc-realizara-teleconferencia-sobre-resultados-financeiros-do-terceiro-trimestre-de-2026-em-5-de-novembro-de-2026.html
|Mundo Corporativo
|2401
|Kinaxis Inc. realizará teleconferência sobre resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026 em 5 de novembro de 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519952-kinaxis-inc-realizara-teleconferencia-sobre-resultados-financeiros-do-terceiro-trimestre-de-2026-em-5-de-novembro-de-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519953-empresas-conectam-perfil-do-cliente-e-experiencia-desejada.html
|Mundo Corporativo
|7590
|Empresas conectam perfil do cliente e experiência desejada
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519953-empresas-conectam-perfil-do-cliente-e-experiencia-desejada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519955-exagrid-anuncia-recorde-de-reservas-e-receitas-do-trimestre.html
|Mundo Corporativo
|6697
|ExaGrid anuncia recorde de Reservas e Receitas do Trimestre
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519955-exagrid-anuncia-recorde-de-reservas-e-receitas-do-trimestre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519956-schema-markup-vira-peca-chave-para-sites-serem-lidos-por-ias.html
|Mundo Corporativo
|7228
|Schema Markup vira peça-chave para sites serem lidos por IAs
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519956-schema-markup-vira-peca-chave-para-sites-serem-lidos-por-ias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519957-urologista-explica-sobre-implante-de-testosterona-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|7784
|Urologista explica sobre implante de Testosterona no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519957-urologista-explica-sobre-implante-de-testosterona-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519959-fraude-de-identidade-sobe-329-e-expoe-canais-das-empresas.html
|Mundo Corporativo
|7375
|Fraude de identidade sobe 32,9% e expõe canais das empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7519959-fraude-de-identidade-sobe-329-e-expoe-canais-das-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:10
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519969-eloizo-gomes-afonso-duraes-e-a-historia-pouco-conhecida-da-acao-social.html
|Networking e Negócios
|4808
| Eloizo Gomes Afonso Durães e a história pouco conhecida da ação social
|78db35b9-8276-4f34-96f4-92592a48e384
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:11
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519926-mg-tio-de-44-anos-e-preso-por-suspeita-de-abuso-contra-menina-de-4-anos.html
|Gerais
|ABUSO, Abuso sexual, Crianças, Estupro, Homem, Polícia, Polícia civil
|1424
|MG: tio de 44 anos é preso por suspeita de abuso contra menina de 4 anos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519926-mg-tio-de-44-anos-e-preso-por-suspeita-de-abuso-contra-menina-de-4-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519918-o-efeito-minha-melhor-amiga-quando-a-menopausa-vira-tema-da-conversa.html
|Bem viver
|menopausa, mulheres, pós-menopausa, sono, amizade
|5004
|O efeito "Minha Melhor Amiga": quando a menopausa vira tema da conversa
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7519918-o-efeito-minha-melhor-amiga-quando-a-menopausa-vira-tema-da-conversa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:18
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519978-eloizo-gomes-afonso-duraes-revela-trajetoria-alem-dos-negocios-no-pais.html
|Networking e Negócios
|5689
|Eloizo Gomes Afonso Duraes revela trajetória além dos negócios no país
|3b456015-29c4-44fb-996b-d9744e48dd74
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:18
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7519979-eloizo-gomes-afonso-duraes-conecta-campo-e-acao-social.html
|Networking e Negócios
|5606
| Eloizo Gomes Afonso Durães conecta campo e ação social
|c2a63a3c-e69c-4c7c-8a18-5b4cf095bc09
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:30
|Gustavo Werneck,Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519891-mes-das-criancas-licoes-de-preservacao-e-protecao.html
|Gerais
|dia das crianças, mes das crianças, outubro
|13694
|Mês das crianças: lições de preservação e proteção
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519891-mes-das-criancas-licoes-de-preservacao-e-protecao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:58
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7519998-ex-jogador-e-apontado-como-novo-romance-de-shakira.html
|Cultura
|cantora, atleta, romance, namoro
|1591
|Ex-jogador é apontado como novo romance de Shakira
|https://www.tupi.fm/entretenimento/ex-jogador-da-nba-e-apontado-como-novo-romance-de-shakira-conheca-o-atleta/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 18:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520008-abes-sp-debate-inovacao-e-seguranca-hidrica-na-fenasan-2026.html
|Mundo Corporativo
|4500
|ABES-SP debate inovação e segurança hídrica na Fenasan 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520008-abes-sp-debate-inovacao-e-seguranca-hidrica-na-fenasan-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 19:12
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520013-dia-das-criancas-menino-morre-ao-entrar-pela-3-vez-em-piscina-fechada.html
|Gerais
|Afogamento, Criança, Dia das Crianças, Menina, Menino, Morre, Piscina
|1806
|Dia das crianças: menino morre ao entrar pela 3ª vez em piscina fechada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520013-dia-das-criancas-menino-morre-ao-entrar-pela-3-vez-em-piscina-fechada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 19:18
|Victor Correia - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520019-flavio-nao-vai-a-debate-na-band-mas-lula-confirma-presenca.html
|Política
|debate, Flavio, lula, eleicoes-2026
|1976
|Flávio não vai a debate na Band, mas Lula confirma presença
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520019-flavio-nao-vai-a-debate-na-band-mas-lula-confirma-presenca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 19:25
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520011-governo-de-mg-garante-pagamento-em-dia-do-13-e-do-salario-de-janeiro.html
|Política
|Governo, Janeiro, Pagamento, Rio, Rio de Janeiro, Salário, Salários
|1004
|Governo de MG garante pagamento em dia do 13° e do salário de janeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520011-governo-de-mg-garante-pagamento-em-dia-do-13-e-do-salario-de-janeiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 19:32
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519989-chuva-chega-a-bh-e-deve-derrubar-as-temperaturas-a-partir-de-quarta-13-10.html
|Gerais
|CALOR, Temperatura
|1866
|Chuva chega a BH e deve derrubar as temperaturas a partir de quarta (13/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7519989-chuva-chega-a-bh-e-deve-derrubar-as-temperaturas-a-partir-de-quarta-13-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 19:33
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520029-peca-encruzilhada-do-grupo-trama-dialoga-com-as-eleicoes-no-brasil.html
|Cultura
|Eleições 2026, Teatro, Belo Horizonte, Galpão Cine Horto
|3432
|Peça 'Encruzilhada', do Grupo Trama, dialoga com as eleições no Brasil
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520029-peca-encruzilhada-do-grupo-trama-dialoga-com-as-eleicoes-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 19:45
|Gabriela Matina
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520042-shows-de-musica-atraem-mais-brasileiros-em-2026.html
|Cultura
|show, Brasil, pesquisa
|4885
|Shows de música atraem mais brasileiros em 2026
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520042-shows-de-musica-atraem-mais-brasileiros-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 19:46
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519995-vice-governador-eleito-diz-que-orientacao-e-garantir-salarios-em-dia.html
|Política
|5526
|Vice-governador eleito diz que orientação é garantir salários em dia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7519995-vice-governador-eleito-diz-que-orientacao-e-garantir-salarios-em-dia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 19:51
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520044-chuva-forte-em-bh-defesa-civil-volta-a-alertar-para-risco-de-alagamentos.html
|Gerais
|Alagamento, Alerta, Alerta de chuva, Chuva, Chuvas, Chuvas intensas, Defesa civil
|1225
|Chuva forte em BH: Defesa Civil volta a alertar para risco de alagamentos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520044-chuva-forte-em-bh-defesa-civil-volta-a-alertar-para-risco-de-alagamentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 20:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520050-pl-rebate-critico-da-campanha-de-flavio-estamos-aguardando-seu-curriculo.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, lula
|2997
|PL rebate crítico da campanha de Flávio: "Estamos aguardando seu currículo"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520050-pl-rebate-critico-da-campanha-de-flavio-estamos-aguardando-seu-curriculo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 20:05
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7519970-festival-resgata-historia-e-valoriza-a-palhacaria-negra-em-minas-gerais.html
|Diversidade
|Palhaçaria, Minas Gerais., Em Belo Horizonte, Divinópolis, Benjamin de Oliveira, Evento
|8326
|Festival resgata história e valoriza a palhaçaria negra em Minas Gerais
|https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7519970-festival-resgata-historia-e-valoriza-a-palhacaria-negra-em-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 20:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520064-ohana-development-anuncia-erling-haaland-como-proprietario-no-manchester-city-yas-residences-by-ohana-durante-o-lancamento-da-fase-2.html
|Mundo Corporativo
|3599
|Ohana Development anuncia Erling Haaland como proprietário no Manchester City Yas Residences by Ohana durante o lançamento da Fase 2
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520064-ohana-development-anuncia-erling-haaland-como-proprietario-no-manchester-city-yas-residences-by-ohana-durante-o-lancamento-da-fase-2.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 20:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520062-regiao-centro-sul-de-bh-registra-apagao-durante-temporal.html
|Gerais
|apaga, temporal
|1395
|Região Centro-Sul de BH registra 'apagão' durante temporal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520062-regiao-centro-sul-de-bh-registra-apagao-durante-temporal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 20:24
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520043-sargento-da-pm-e-indiciado-pela-morte-de-conselheira-tutelar-trans.html
|Gerais
|morte, PM, Sargento, Transfobia, transfeminicidio
|3624
|Sargento da PM é indiciado pela morte de conselheira tutelar trans
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520043-sargento-da-pm-e-indiciado-pela-morte-de-conselheira-tutelar-trans.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 20:27
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520075-campanha-registra-canal-de-whatsapp-tropa-do-flavio-no-tse.html
|Política
|canal, TSE, Whatsapp, flávio bolsonaro, eleicoes-2026
|1452
|Campanha registra canal de WhatsApp "Tropa do Flávio" no TSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520075-campanha-registra-canal-de-whatsapp-tropa-do-flavio-no-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 20:33
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520069-lula-promete-pe-de-meia-de-rs-700-mensais-para-universitarios.html
|Política
|lula, pe-de-meia, eleicoes-2026, pt
|2059
|Lula promete Pé-de-Meia de R$ 700 mensais para universitários
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520069-lula-promete-pe-de-meia-de-rs-700-mensais-para-universitarios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 20:52
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520087-band-mantem-debate-com-lula-e-pulpito-vazio-para-flavio-bolsonaro.html
|Política
|debate presidencial, tv band, lula, flávio bolsonaro, púlpito vazio
|865
|Band mantém debate com Lula e púlpito vazio para Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520087-band-mantem-debate-com-lula-e-pulpito-vazio-para-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 20:53
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520079-bh-regionais-registram-ventania-e-mais-de-20-da-chuva-prevista-para-o-mes.html
|Gerais
|Chuva
|1799
|BH: Regionais registram ventania e mais de 20% da chuva prevista para o mês
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520079-bh-regionais-registram-ventania-e-mais-de-20-da-chuva-prevista-para-o-mes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 21:05
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520021-incendio-destroi-quase-um-quinto-da-terra-indigena-maxakali-em-minas.html
|Gerais
|Indígena, Maxakali
|3776
|Incêndio destrói quase um quinto da Terra Indígena Maxakali em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520021-incendio-destroi-quase-um-quinto-da-terra-indigena-maxakali-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 21:07
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520097-cinema-negro-mineiro-exibe-sua-forca-ate-domingo-18-10-em-bh.html
|Cultura
|16
|Cinema negro mineiro exibe sua força até domingo (18/10) em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520097-cinema-negro-mineiro-exibe-sua-forca-ate-domingo-18-10-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 21:13
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520089-rede-de-fast-food-tera-de-pagar-rs-4-mil-a-funcionaria-por-lanches-diarios.html
|Gerais
|Lanche, juiz de fora, Minas Gerais, indenização
|3240
|Rede de fast-food terá de pagar R$ 4 mil a funcionária por lanches diários
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520089-rede-de-fast-food-tera-de-pagar-rs-4-mil-a-funcionaria-por-lanches-diarios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 21:21
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520101-el-salvador-e-pouco-flavio-bolsonaro-promete-radicalismo-na-seguranca.html
|Política
|el-salvador, flavio-bolsonaro, seguranca-publica, pl, eleicoes-2026
|2165
|'El Salvador é pouco': Flávio Bolsonaro promete radicalismo na segurança
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520101-el-salvador-e-pouco-flavio-bolsonaro-promete-radicalismo-na-seguranca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 21:24
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520105-adenocarcinoma-pulmonar-descoberto-no-papa-tem-alta-chance-de-cura-precoce.html
|Bem viver
|papa, saúde
|4446
|Adenocarcinoma pulmonar descoberto no Papa tem alta chance de cura precoce
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520105-adenocarcinoma-pulmonar-descoberto-no-papa-tem-alta-chance-de-cura-precoce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 21:47
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520113-fachin-diz-a-andrei-que-todas-as-citacoes-a-ministros-devem-ser-enviadas-ao-stf.html
|Política
|fachin, andrei rodrigues, STF, PF, Caso Master
|2128
|Fachin diz a Andrei que todas as citações a ministros devem ser enviadas ao STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520113-fachin-diz-a-andrei-que-todas-as-citacoes-a-ministros-devem-ser-enviadas-ao-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 21:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520116-o-fundo-saudita-para-o-desenvolvimento-anuncia-o-andamento-do-projeto-rodovia-pristina-mitrovica-no-kosovo.html
|Mundo Corporativo
|4840
|O Fundo Saudita para o Desenvolvimento anuncia o andamento do projeto Rodovia Pristina–Mitrovica no Kosovo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520116-o-fundo-saudita-para-o-desenvolvimento-anuncia-o-andamento-do-projeto-rodovia-pristina-mitrovica-no-kosovo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 22:07
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520123-tse-manda-nikolas-e-flavio-removerem-video-com-criancas-contra-lula.html
|Política
|Lula, TSE, Nikolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, crianças
|2760
|TSE manda Nikolas e Flávio removerem vídeo com crianças contra Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520123-tse-manda-nikolas-e-flavio-removerem-video-com-criancas-contra-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 22:15
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520130-flavio-bolsonaro-promete-revogar-mil-normas-para-destravar-negocios.html
|Política
|ELEIÇÕES
|2410
|Flávio Bolsonaro promete revogar mil normas para destravar negócios
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520130-flavio-bolsonaro-promete-revogar-mil-normas-para-destravar-negocios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 22:36
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520120-prefeito-interino-e-empossado-em-francisco-sa-apos-cassacao-de-prefeita.html
|Política
|Cassação, Política, Prefeito
|3281
|Prefeito interino é empossado em Francisco Sá após cassação de prefeita
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520120-prefeito-interino-e-empossado-em-francisco-sa-apos-cassacao-de-prefeita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 22:49
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520127-azul-investigara-decolagem-de-aviao-que-seguia-para-confins.html
|Gerais
|Avião, Decolagem
|1639
|Azul investigará decolagem de avião que seguia para Confins
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520127-azul-investigara-decolagem-de-aviao-que-seguia-para-confins.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 22:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520144-seequent-lanca-analise-de-imagens-da-imago-alimentada-por-ia-para-acelerar-a-perfilagem-de-testemunhos-geologicos.html
|Mundo Corporativo
|6935
|Seequent lança análise de imagens da Imago alimentada por IA para acelerar a perfilagem de testemunhos geológicos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520144-seequent-lanca-analise-de-imagens-da-imago-alimentada-por-ia-para-acelerar-a-perfilagem-de-testemunhos-geologicos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 23:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520154-mulher-se-deita-na-rua-e-morre-atropelada-no-santa-efigenia-em-bh.html
|Gerais
|Acidente, Morte, ônibus
|1399
|Mulher se deita na rua e morre atropelada no Santa Efigênia, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520154-mulher-se-deita-na-rua-e-morre-atropelada-no-santa-efigenia-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 23:16
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7520158-defumacao-quebra-demanda-protecao-e-libertacao-de-energias-negativas.html
|Horóscopo
|Incensos, Loja Online, art_box
|7124
|Defumação Quebra Demanda: proteção e libertação de energias negativas
|https://www.wemystic.com.br/defumacao-quebra-demanda/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 23:36
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520156-avenida-de-bh-comeca-a-operar-trecho-em-mao-inglesa-nesta-quarta-14-10.html
|Gerais
|1342
|Avenida de BH começa a operar trecho em mão inglesa nesta quarta (14/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520156-avenida-de-bh-comeca-a-operar-trecho-em-mao-inglesa-nesta-quarta-14-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 23:41
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520166-alcolumbre-preve-votacao-decisiva-sobre-fim-da-escala-6x1-nesta-quarta.html
|Política
|senado, davi alcolumbre, votação, fim da escala 6x1, escala 6x1, PEC
|1106
|Alcolumbre prevê votação decisiva sobre fim da escala 6x1 nesta quarta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520166-alcolumbre-preve-votacao-decisiva-sobre-fim-da-escala-6x1-nesta-quarta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-13 23:55
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520169-grande-bh-chuva-desta-terca-13-chegou-a-deixar-320-mil-imoveis-sem-luz.html
|Gerais
|Luz, Sem luz, Temporal
|1431
|Grande BH: Chuva desta terça (13) chegou a deixar 320 mil imóveis sem luz
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520169-grande-bh-chuva-desta-terca-13-chegou-a-deixar-320-mil-imoveis-sem-luz.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 00:06
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520170-cortejado-por-aliados-de-flavio-e-de-lula-alcolumbre-parece-ter-escolhido-um-lado.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4224
|Cortejado por aliados de Flávio e de Lula, Alcolumbre parece ter escolhido um lado
|https://platobr.com.br/cortejado-por-aliados-de-flavio-e-de-lula-alcolumbre-parece-ter-escolhido-um-lado
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 00:10
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520171-o-erro-de-calculo-do-pl-que-da-folego-a-motta-na-briga-pelo-comando-da-camara.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2956
|O ‘erro de cálculo’ do PL que dá fôlego a Motta na briga pelo comando da Câmara
|https://platobr.com.br/o-erro-de-calculo-do-pl-que-da-folego-a-motta-na-briga-pelo-comando-da-camara
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 00:50
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520172-campanha-de-flavio-prepara-contra-ataque-aos-atos-de-rua-do-pt.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1142
|Campanha de Flávio prepara contra-ataque aos atos de rua do PT
|https://platobr.com.br/campanha-de-flavio-prepara-contra-ataque-aos-atos-de-rua-do-pt
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519424-mega-sena-sorteia-rs-150-milhoes-nesta-quarta-14-10-em-transmite-ao-vivo.html
|Nacional
|Caixa, Caixa Econômica Federal, loteria, loterias, Loterias Caixa, mega-sena
|1729
|Mega-Sena sorteia R$ 150 milhões nesta quarta (14/10); EM transmite ao vivo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7519424-mega-sena-sorteia-rs-150-milhoes-nesta-quarta-14-10-em-transmite-ao-vivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Katiuscia Silva
|https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7519468-quando-os-lucros-escondem-algo-sobre-a-equipe.html
|Colunistas#Katiuscia Silva
|lucros, empresas, equipe, vendas, resultados
|4085
|Quando os lucros escondem algo sobre a equipe
|https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7519468-quando-os-lucros-escondem-algo-sobre-a-equipe.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Gustavo Nolasco
|https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7519980-o-covarde-silencio-de-um-cruzeiro-empilhador-de-vexames.html
|Colunistas#Gustavo Nolasco
|Futebol, Cruzeiro, Campeonato Brasileiro
|3908
|O covarde silêncio de um Cruzeiro empilhador de vexames
|https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7519980-o-covarde-silencio-de-um-cruzeiro-empilhador-de-vexames.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Jaeci Carvalho
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7519984-gerson-peca-rescisao-de-contrato-e-indenize-o-cruzeiro.html
|Colunistas#Jaeci Carvalho
|Futebol, Cruzeiro
|3644
|Gerson, peça rescisão de contrato e indenize o Cruzeiro
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7519984-gerson-peca-rescisao-de-contrato-e-indenize-o-cruzeiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520026-por-que-ainda-acreditamos-na-educacao.html
|Opinião
|3048
|Por que ainda acreditamos na educação?
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520026-por-que-ainda-acreditamos-na-educacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7520038-faca-uma-canja-e-se-surpreenda.html
|Colunistas#Anna Marina
|canja, Saúde
|4143
|Faça uma canja e se surpreenda
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7520038-faca-uma-canja-e-se-surpreenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Defensora Pública do Estado de Minas Gerais - Unidade de Ponte Nova
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520047-leitor-critica-medida-de-lula-abuso-eleitoral.html
|Opinião
|1512
|Leitor critica medida de Lula: "abuso eleitoral"
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520047-leitor-critica-medida-de-lula-abuso-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7520074-eleicao-tem-neste-momento-um-favorito-mas-esta-longe-de-ser-encerrada.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|eleições, Flavio, Lula, pesquisas
|6854
|Eleição tem neste momento um favorito, mas está longe de ser encerrada
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7520074-eleicao-tem-neste-momento-um-favorito-mas-esta-longe-de-ser-encerrada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7520088-lula-faz-uma-guerra-de-movimento-e-flavio-aposta-na-guerra-de-posicoes.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Eleições, Lula, Flávio, guerra política
|5377
|Lula faz uma "guerra de movimento" e Flávio aposta na "guerra de posições"
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7520088-lula-faz-uma-guerra-de-movimento-e-flavio-aposta-na-guerra-de-posicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520098-velocidade-do-digital-impoe-incoerencia-ao-tse.html
|Opinião
|3679
|Velocidade do digital impõe incoerência ao TSE
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520098-velocidade-do-digital-impoe-incoerencia-ao-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7520100-decoracao-pra-halloween.html
|Charge
|-1
|Decoração pra Halloween
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7520100-decoracao-pra-halloween.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7520108-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-14-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|Capa impressa do Estado de Minas de 14/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7520108-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-14-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 06:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7520085-cedro-obtem-licenca-ambiental-para-o-porto-do-meio-em-itaguai.html
|Colunistas#Mineirar
|Brasil, Geral, Licença, Obra
|4421
|Cedro obtém licença ambiental para o Porto do Meio, em Itaguaí
|https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7520085-cedro-obtem-licenca-ambiental-para-o-porto-do-meio-em-itaguai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 06:00
|Direito Simples Assim
|https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7520099-depois-do-divorcio-eles-querem-continuar-sendo-pais.html
|Colunistas#Direito Simples Assim
|6504
|Depois do divórcio, eles querem continuar sendo pais
|https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7520099-depois-do-divorcio-eles-querem-continuar-sendo-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 06:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520180-kast-nomeia-claire-wells-da-kiln-como-diretora-juridica-clo.html
|Mundo Corporativo
|4071
|KAST nomeia Claire Wells, da Kiln, como Diretora Jurídica (CLO)
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520180-kast-nomeia-claire-wells-da-kiln-como-diretora-juridica-clo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 07:15
|Mariana Schreiber - Da BBC News Brasil em Brasília
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520181-tanto-lula-quanto-flavio-vao-precisar-do-apoio-de-gilmar-mendes-no-stf-para-governar-diz-constitucionalista.html
|Política
|17474
|Tanto Lula quanto Flávio vão precisar do apoio de Gilmar Mendes no STF para governar, diz constitucionalista
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c5n49my0vz49o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 07:29
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520184-previsao-do-tempo-em-bh-pancadas-de-chuva-a-qualquer-momento-nesta-quarta-14-10.html
|Gerais
|Chuva, Clima, De, No, Pancadas, Previsão, Previsão do Tempo
|1387
|Previsão do tempo em BH: pancadas de chuva a qualquer momento nesta quarta (14/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520184-previsao-do-tempo-em-bh-pancadas-de-chuva-a-qualquer-momento-nesta-quarta-14-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 07:42
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520185-quaest-divulga-primeira-pesquisa-do-2-turno-entre-flavio-e-lula.html
|Política
|eleicoes-2026, eleições, lula, flavio-bolsonaro
|1593
|Quaest divulga primeira pesquisa do 2º turno entre Flávio e Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520185-quaest-divulga-primeira-pesquisa-do-2-turno-entre-flavio-e-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520192-ataques-ddos-de-alta-capacidade-disparam-1-286-no-primeiro-pemestre-de-2026-segundo-relatorio-de-inteligencia-de-ameacas-da-netscout.html
|Mundo Corporativo
|8472
|Ataques DDoS de Alta Capacidade disparam 1.286% no primeiro pemestre de 2026, segundo Relatório de Inteligência de Ameaças da NETSCOUT
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520192-ataques-ddos-de-alta-capacidade-disparam-1-286-no-primeiro-pemestre-de-2026-segundo-relatorio-de-inteligencia-de-ameacas-da-netscout.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520194-cnn-cleitinho-negocia-com-flavio-apoio-para-reeleicao-em-2030.html
|Política
|eleicoes-2026, cleitinho, flavio-bolsonaro
|2219
|CNN: Cleitinho negocia com Flávio apoio para reeleição em 2030
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520194-cnn-cleitinho-negocia-com-flavio-apoio-para-reeleicao-em-2030.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520198-ana-paula-siebert-mostra-detalhes-da-reforma-de-apartamento-de-luxo.html
|Galeria
|6
|Ana Paula Siebert mostra detalhes da reforma de apartamento de luxo
|https://www.flipar.com.br/?p=692981
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520202-flavio-vai-votar-a-favor-do-fim-da-escala-6x1-mas-promete-a-aliados-mudar-depois.html
|Política
|eleições 2026, escala 6x1, 6x1, senado, flávio bolsonaro, lula
|2317
|Flávio vai votar a favor do fim da escala 6x1, mas promete a aliados mudar depois
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520202-flavio-vai-votar-a-favor-do-fim-da-escala-6x1-mas-promete-a-aliados-mudar-depois.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520204-alessandro-vieira-sobre-flavio-x-lula-disputa-mediocre-de-rejeicoes.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2358
|Alessandro Vieira sobre Flávio x Lula: 'Disputa medíocre de rejeições'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520204-alessandro-vieira-sobre-flavio-x-lula-disputa-mediocre-de-rejeicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:26
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520206-prf-registra-137-acidentes-e-10-mortes-em-estradas-federais-de-minas-durante-feriadao.html
|Gerais
|2212
|PRF registra 137 acidentes e 10 mortes em estradas federais de Minas durante feriadão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520206-prf-registra-137-acidentes-e-10-mortes-em-estradas-federais-de-minas-durante-feriadao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:32
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520209-frango-temperado-cafe-e-bombons-pm-prende-suspeito-de-furtar-supermercado-em-uberaba.html
|Gerais
|1139
|Frango temperado, café e bombons: PM prende suspeito de furtar supermercado em Uberaba
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520209-frango-temperado-cafe-e-bombons-pm-prende-suspeito-de-furtar-supermercado-em-uberaba.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:34
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7520214-revolta-silenciosa.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Estado de Minas, Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Política, Poder
|4137
|Revolta silenciosa
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7520214-revolta-silenciosa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:37
|Anthony Zurcher - Da BBC News nos EUA
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520210-como-conflitos-globais-viraram-dor-de-cabeca-para-trump-em-eleicoes-de-meio-de-mandato-nos-eua.html
|Internacional
|Eua, Representantes
|7613
|Como conflitos globais viraram dor de cabeça para Trump em eleições de meio de mandato nos EUA
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6gm083z7gj9o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:38
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520219-flavio-era-usuario-master-de-conta-ligada-a-jato-de-vorcaro-diz-colunista.html
|Política
|flavio-bolsonaro, banco-master, daniel-vorcaro
|4891
|Flávio era 'usuário master' de conta ligada a jato de Vorcaro, diz colunista
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520219-flavio-era-usuario-master-de-conta-ligada-a-jato-de-vorcaro-diz-colunista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:38
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520217-incendio-criminoso-termina-com-morte-de-cao-e-prisao-em-venda-nova.html
|Gerais
|1946
|Incêndio criminoso termina com morte de cão e prisão em Venda Nova
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520217-incendio-criminoso-termina-com-morte-de-cao-e-prisao-em-venda-nova.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:40
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520220-lula-lanca-carta-aos-evangelicos-e-diz-que-esta-vivo-por-intervencao-divina.html
|Política
|lula, eleições 2026, evangélicos, bets, 6x1, escala 6x1
|2619
|Lula lança carta aos evangélicos e diz que está vivo por intervenção divina
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520220-lula-lanca-carta-aos-evangelicos-e-diz-que-esta-vivo-por-intervencao-divina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:50
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520223-ciclista-mineiro-resgata-cachorro-abandonado-sob-37-c-em-estrada-de-terra-e-o-leva-no-colo-por-5-km.html
|Gerais
|1687
|Ciclista mineiro resgata cachorro abandonado sob 37 ºC em estrada de terra e o leva no colo por 5 km
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520223-ciclista-mineiro-resgata-cachorro-abandonado-sob-37-c-em-estrada-de-terra-e-o-leva-no-colo-por-5-km.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520225-unpack-27-hoteis-com-revela-as-tendencias-que-moverao-as-viagens-em-2027.html
|Mundo Corporativo
|8722
|UNPACK ’27: HOTEIS.COM REVELA AS TENDÊNCIAS QUE MOVERÃO AS VIAGENS EM 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520225-unpack-27-hoteis-com-revela-as-tendencias-que-moverao-as-viagens-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 08:58
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520226-atriz-laila-garin-estrela-musical-sobre-edith-piaf-no-rio-de-janeiro.html
|Galeria
|6
|Atriz Laila Garin estrela musical sobre Édith Piaf no Rio de Janeiro
|https://www.flipar.com.br/?p=692883
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:06
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520230-desenrola-3-0-para-meis-como-funciona-a-renegociacao-de-dividas-com-bancos-privados.html
|Economia
|mei, prospera mei, desenrola, divida
|1675
|Desenrola 3.0 para MEIs: como funciona a renegociação de dívidas com bancos privados
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520230-desenrola-3-0-para-meis-como-funciona-a-renegociacao-de-dividas-com-bancos-privados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:09
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520229-policia-faz-operacao-contra-milicia-acusada-de-extorquir-moradores-de-condominio.html
|Nacional
|rio, polícia, milícia, condomínio, operação
|1883
|Polícia faz operação contra milícia acusada de extorquir moradores de condomínio
|https://www.tupi.fm/rio/policia-faz-operacao-contra-milicia-acusada-de-extorquir-moradores-de-condominio-em-nova-iguacu/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:09
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520231-denuncia-anonima-leva-pm-a-prender-idoso-suspeito-de-trafico-na-rodoviaria-de-ipatinga.html
|Gerais
|1243
|Denúncia anônima leva PM a prender idoso suspeito de tráfico na rodoviária de Ipatinga
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520231-denuncia-anonima-leva-pm-a-prender-idoso-suspeito-de-trafico-na-rodoviaria-de-ipatinga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520237-nicolas-cage-diz-que-nao-deve-voltar-a-trabalhar-com-a-amazon-por-causa-do-uso-de-ia.html
|Galeria
|6
|Nicolas Cage diz que não deve voltar a trabalhar com a Amazon por causa do uso de IA
|https://www.flipar.com.br/?p=692992
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520238-panda-vermelho-conheca-as-curiosidades-desse-animal-encantador-e-cheio-de-surpresas.html
|Galeria
|6
|Panda-vermelho: conheça as curiosidades desse animal encantador e cheio de surpresas
|https://www.flipar.com.br/?p=693106&preview=true&preview_id=693106
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:13
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520239-uma-arvore-torta-e-outra-reta-dao-sentido-a-uma-metafora-chinesa-que-coloca-em-xeque-uma-cobranca-familiar-a-de-provar-seu-valor-sendo-util-o-tempo-todo.html
|Bem viver
|taoismo, Zhuangzi, filosofia chinesa, provérbio chinês
|2344
|Uma árvore torta e outra reta dão sentido a uma metáfora chinesa que coloca em xeque uma cobrança familiar: a de provar seu valor sendo útil o tempo todo
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520239-uma-arvore-torta-e-outra-reta-dao-sentido-a-uma-metafora-chinesa-que-coloca-em-xeque-uma-cobranca-familiar-a-de-provar-seu-valor-sendo-util-o-tempo-todo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:15
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520240-antonio-banderas-assume-papel-na-conquista-do-mexico-em-projeto-que-envolve-inteligencia-artificial-e-as-produtoras-defendem-uma-condicao-para-seu-uso.html
|Cultura
|Antonio Banderas, cinema, Cortés, Hernán Cortés, México, Hollywood
|3415
|Antonio Banderas assume papel na conquista do México em projeto que envolve inteligência artificial, e as produtoras defendem uma condição para seu uso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520240-antonio-banderas-assume-papel-na-conquista-do-mexico-em-projeto-que-envolve-inteligencia-artificial-e-as-produtoras-defendem-uma-condicao-para-seu-uso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:15
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520235-justica-condena-quatro-homens-a-15-anos-por-estupro-coletivo.html
|Nacional
|Rio, Copacabana, Estupro coletivo, abuso sexual, violência, mulher
|3142
|Justiça condena quatro homens a 15 anos por estupro coletivo
|https://www.tupi.fm/rio/justica-condena-quatro-homens-a-15-anos-por-estupro-coletivo-em-copacabana/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:16
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520242-o-heroi-de-eternia-prepara-seu-retorno-aos-videogames-com-uma-aposta-retro-a-nova-adaptacao-de-he-man-mira-a-memoria-afetiva-de-quem-cresceu-nos-anos-1980.html
|Cultura
|He-Man, She-Ta, videogame, He-Man e os Mestres do Universo
|2678
|O herói de Eternia prepara seu retorno aos videogames com uma aposta retrô: a nova adaptação de He Man mira a memória afetiva de quem cresceu nos anos 1980
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520242-o-heroi-de-eternia-prepara-seu-retorno-aos-videogames-com-uma-aposta-retro-a-nova-adaptacao-de-he-man-mira-a-memoria-afetiva-de-quem-cresceu-nos-anos-1980.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520236-o-alerta-urgente-de-jair-bolsonaro-para-flavio-direto-da-prisao.html
|Política
|flávio bolsonaro, jair bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, prisão domiciliar
|3201
|O alerta urgente de Jair Bolsonaro para Flávio direto da prisão
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520236-o-alerta-urgente-de-jair-bolsonaro-para-flavio-direto-da-prisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:21
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520244-professora-de-100-anos-atribui-longevidade-ao-vinho-parte-do-segredo-esta-na-galicia.html
|Bem viver
|saúde, longevidade, 100 anos, María Luisa López Grigera, taça de vinho
|3545
|Professora de 100 anos atribui longevidade ao vinho: ‘parte do segredo’ está na Galícia
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520244-professora-de-100-anos-atribui-longevidade-ao-vinho-parte-do-segredo-esta-na-galicia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:22
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520246-o-que-acontece-no-cerebro-durante-exercicios-respiratorios-intensivos-estudo-de-imagem-encontra-associacoes-com-mudancas-no-fluxo-sanguineo-e-nas-redes-neurais.html
|Bem viver
|exercícios respiratórios intensivos, ciência, respiração, estudo
|3502
|O que acontece no cérebro durante exercícios respiratórios intensivos? Estudo de imagem encontra associações com mudanças no fluxo sanguíneo e nas redes neurais
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520246-o-que-acontece-no-cerebro-durante-exercicios-respiratorios-intensivos-estudo-de-imagem-encontra-associacoes-com-mudancas-no-fluxo-sanguineo-e-nas-redes-neurais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:32
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520254-580-mil-km-em-40-anos-casal-viaja-o-mundo-em-uma-royal-enfield-de-1982-e-da-12-voltas-na-terra.html
|Turismo
|viagem, motocicletas
|3528
|580 mil km em 40 anos: casal viaja o mundo em uma Royal Enfield de 1982 e dá 12 voltas na Terra
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520254-580-mil-km-em-40-anos-casal-viaja-o-mundo-em-uma-royal-enfield-de-1982-e-da-12-voltas-na-terra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:35
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520256-por-que-criticar-os-outros-parece-tao-facil-medico-recorre-a-uma-reflexao-atribuida-a-tales-de-mileto-para-discutir-o-desafio-que-o-autoconhecimento-representa.html
|Bem viver
|2324
|Por que criticar os outros parece tão fácil? Médico recorre a uma reflexão atribuída a Tales de Mileto para discutir o desafio que o autoconhecimento representa
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520256-por-que-criticar-os-outros-parece-tao-facil-medico-recorre-a-uma-reflexao-atribuida-a-tales-de-mileto-para-discutir-o-desafio-que-o-autoconhecimento-representa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:38
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520252-condenado-por-estelionato-e-falsa-medica-sao-flagrados-com-carros-de-luxo.html
|Nacional
|Rio
|1736
|Condenado por estelionato e falsa médica são flagrados com carros de luxo
|https://www.tupi.fm/rio/condenado-por-estelionato-e-falsa-medica-sao-flagrados-com-carros-de-luxo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:47
|Luiz Fernando Toledo,Pedro Martins
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520253-manifestacoes-de-rua-podem-mudar-os-rumos-do-segundo-turno.html
|Política
|12966
|Manifestações de rua podem mudar os rumos do segundo turno?
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c9gkvg235r0vo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:49
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520263-brasileiros-sobrevivem-a-ataque-de-drone-russo-em-predio-na-ucrania-video.html
|Internacional
|Mundo, Ucrânia, brasileiros, guerra, Rússia
|2523
|Brasileiros sobrevivem a ataque de drone russo em prédio na Ucrânia; vídeo
|https://www.tupi.fm/mundo/brasileiros-sobrevivem-a-ataque-de-drone-russo-em-predio-na-ucrania-video/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:50
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520265-apos-ficar-de-fora-da-camara-candidata-de-nikolas-no-df-defende-mudanca-nas-regras.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2349
|Após ficar de fora da Câmara, candidata de Nikolas no DF defende mudança nas regras
|https://platobr.com.br/apos-ficar-de-fora-da-camara-candidata-de-nikolas-no-df-defende-mudanca-nas-regras
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:52
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520269-flavio-confirma-que-vai-ao-debate-da-band-vou-esfregar-a-verdade-na-sua-cara-lula.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Lula, debate, eleições 2026, band, segundo turno
|1997
|Flávio confirma que vai ao debate da Band: "Vou esfregar a verdade na sua cara, Lula"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520269-flavio-confirma-que-vai-ao-debate-da-band-vou-esfregar-a-verdade-na-sua-cara-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:53
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520266-despesas-em-dolar-complicam-o-fechamento-do-mes-trepzy-propoe-conta-unica.html
|Networking e Negócios
|4582
|Despesas em dólar complicam o fechamento do mês; Trepzy propõe conta única
|c20527fc-8724-471c-aaf4-f490e7d0553d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:53
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520270-doar-patrimonio-aos-70-anos-parece-apenas-uma-decisao-familiar-mas-alerta-abre-discussao-sobre-seguranca-financeira-e-regras-no-brasil.html
|Economia
|4768
|Doar patrimônio aos 70 anos parece apenas uma decisão familiar, mas alerta abre discussão sobre segurança financeira e regras no Brasil
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520270-doar-patrimonio-aos-70-anos-parece-apenas-uma-decisao-familiar-mas-alerta-abre-discussao-sobre-seguranca-financeira-e-regras-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:54
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520273-livro-de-advogada-explica-como-executivos-podem-proteger-bonus-e-acoes.html
|Networking e Negócios
|5192
|Livro de advogada explica como executivos podem proteger bônus e ações
|14965a82-c59a-4b48-bb5b-f0c445755812
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:54
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520271-quartos-pequenos-podem-ganhar-circulacao-e-parecer-mais-organizados-sem-moveis-novos-o-detalhe-que-merece-atencao-esta-na-posicao-escolhida-para-a-cama.html
|Casa e Decoração
|2112
|Quartos pequenos podem ganhar circulação e parecer mais organizados sem móveis novos: o detalhe que merece atenção está na posição escolhida para a cama
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520271-quartos-pequenos-podem-ganhar-circulacao-e-parecer-mais-organizados-sem-moveis-novos-o-detalhe-que-merece-atencao-esta-na-posicao-escolhida-para-a-cama.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520274-coo-da-dataside-orienta-foco-em-poucas-iniciativas-de-ia.html
|Mundo Corporativo
|2937
|COO da Dataside orienta foco em poucas iniciativas de IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520274-coo-da-dataside-orienta-foco-em-poucas-iniciativas-de-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520276-noping-marca-presenca-no-evento-pichau-arena-2026.html
|Mundo Corporativo
|3194
|NoPing marca presença no evento Pichau Arena 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520276-noping-marca-presenca-no-evento-pichau-arena-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520277-dataside-fixa-meta-de-rs-10-bilhoes-em-resultados-ate-2031.html
|Mundo Corporativo
|2834
|Dataside fixa meta de R$ 10 bilhões em resultados até 2031
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520277-dataside-fixa-meta-de-rs-10-bilhoes-em-resultados-ate-2031.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 09:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520278-empresas-brasileiras-modernizam-aplicacoes-com-ia-agentica-governada.html
|Mundo Corporativo
|7857
|Empresas brasileiras modernizam aplicações com IA agêntica governada
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520278-empresas-brasileiras-modernizam-aplicacoes-com-ia-agentica-governada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:11
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520290-tem-certificado-digital-da-serasa-saiba-o-que-muda-ate-2027.html
|Networking e Negócios
|3444
|Tem certificado digital da Serasa? Saiba o que muda até 2027
|932dc45b-0f63-41d0-aab6-2af784045fdb
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:12
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520294-debate-da-band-aliados-de-flavio-falam-em-pegadinha-e-petistas-ironizam.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1357
|Debate da Band: aliados de Flávio falam em ‘pegadinha’ e petistas ironizam
|https://platobr.com.br/debate-da-band-aliados-de-flavio-falam-em-pegadinha-e-petistas-ironizam
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:20
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520296-kenya-sade-se-emociona-ao-falar-sobre-autoestima-no-saia-justa.html
|Galeria
|6
|Kenya Sade se emociona ao falar sobre autoestima no “Saia Justa”
|https://www.flipar.com.br/?p=693010
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:25
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520299-whatsapp-fora-do-canal-oficial-expoe-saloes-a-bloqueio-belasis-leva-ia-a-api.html
|Networking e Negócios
|4200
|WhatsApp fora do canal oficial expõe salões a bloqueio; Belasis leva IA à API
|2f99d118-a373-4cd6-a13b-47e3b8f730c5
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:29
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520284-capivaras-passeiam-pela-cidade-administrativa-e-surpreendem-servidores.html
|Gerais
|cidade adminstrativa, cidade administrativa do governo de MG, Capivara
|2781
|Capivaras passeiam pela Cidade Administrativa e surpreendem servidores
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520284-capivaras-passeiam-pela-cidade-administrativa-e-surpreendem-servidores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:32
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520305-a-turma-do-eu-avisei-cobra-a-conta-da-canetada-de-lula-pelo-fim-das-bets.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1356
|A turma do ‘eu avisei’ cobra a conta da canetada de Lula pelo fim das bets
|https://platobr.com.br/a-turma-do-eu-avisei-cobra-a-conta-da-canetada-de-lula-pelo-fim-das-bets
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:43
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520311-vespas-ameacam-colmeias-e-levam-apicultores-a-uma-medida-de-protecao-que-muda-o-lugar-das-abelhas-diante-da-pressao-dos-ataques.html
|Internacional
|vespas, apicultura, clima
|2314
|Vespas ameaçam colmeias e levam apicultores a uma medida de proteção que muda o lugar das abelhas diante da pressão dos ataques
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520311-vespas-ameacam-colmeias-e-levam-apicultores-a-uma-medida-de-protecao-que-muda-o-lugar-das-abelhas-diante-da-pressao-dos-ataques.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:46
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520314-se-voce-encontrar-isto-na-praia-nao-toque-pode-ser-uma-postura-de-ovos-de-polvo.html
|Turismo
|ciência, polvo, curiosidades
|2534
|Se você encontrar isto na praia, não toque: pode ser uma postura de ovos de polvo
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520314-se-voce-encontrar-isto-na-praia-nao-toque-pode-ser-uma-postura-de-ovos-de-polvo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:47
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520316-helen-mirren-mantem-ha-decadas-uma-rotina-de-apenas-12-minutos-e-atribui-a-ela-parte-de-seu-condicionamento-conheca-o-xbx-metodo-que-integra-seus-exercicios.html
|Bem viver
|saúde, treino
|2816
|Helen Mirren mantém há décadas uma rotina de apenas 12 minutos e atribui a ela parte de seu condicionamento: conheça o XBX, método que integra seus exercícios
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520316-helen-mirren-mantem-ha-decadas-uma-rotina-de-apenas-12-minutos-e-atribui-a-ela-parte-de-seu-condicionamento-conheca-o-xbx-metodo-que-integra-seus-exercicios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:47
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7520317-kelly-clarkson-acusa-loja-de-trata-la-como-se-nao-tivesse-dinheiro-mas-o-estabelecimento-apresenta-outra-versao-para-o-impasse-envolvendo-o-objeto-desejado.html
|Trends
|2434
|Kelly Clarkson acusa loja de tratá-la como se não tivesse dinheiro, mas o estabelecimento apresenta outra versão para o impasse envolvendo o objeto desejado
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7520317-kelly-clarkson-acusa-loja-de-trata-la-como-se-nao-tivesse-dinheiro-mas-o-estabelecimento-apresenta-outra-versao-para-o-impasse-envolvendo-o-objeto-desejado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:48
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520298-pf-prende-quatro-suspeitos-de-abastecer-cv-e-pcc.html
|Gerais
|CRIME, Operação
|2019
|PF prende quatro suspeitos de abastecer CV e PCC
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520298-pf-prende-quatro-suspeitos-de-abastecer-cv-e-pcc.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:49
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520318-ledger-confirma-descoberta-em-carteira-de-criptomoedas-vendida-por-revendedor-e-relatos-de-perdas-colocam-uma-alteracao-no-hardware-no-centro-das-atencoes.html
|Economia
|2580
|Ledger confirma descoberta em carteira de criptomoedas vendida por revendedor, e relatos de perdas colocam uma alteração no hardware no centro das atenções
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520318-ledger-confirma-descoberta-em-carteira-de-criptomoedas-vendida-por-revendedor-e-relatos-de-perdas-colocam-uma-alteracao-no-hardware-no-centro-das-atencoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:51
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520319-adolescente-de-14-anos-constroi-trator-com-materiais-reciclados-mas-a-historia-nao-termina-na-maquina-uma-fabrica-abre-as-portas-para-uma-nova-etapa-de-aprendizado.html
|Internacional
|2437
|Adolescente de 14 anos constrói trator com materiais reciclados, mas a história não termina na máquina: uma fábrica abre as portas para uma nova etapa de aprendizado
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520319-adolescente-de-14-anos-constroi-trator-com-materiais-reciclados-mas-a-historia-nao-termina-na-maquina-uma-fabrica-abre-as-portas-para-uma-nova-etapa-de-aprendizado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:53
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520321-vinagre-diluido-nas-portas-do-carro-antes-de-seguir-a-recomendacao-um-cuidado-com-a-pintura-e-os-materiais-do-veiculo-deve-orientar-a-decisao-de-usar-a-mistura.html
|Casa e Decoração
|dicas, vinagre, carro
|2273
|Vinagre diluído nas portas do carro? Antes de seguir a recomendação, um cuidado com a pintura e os materiais do veículo deve orientar a decisão de usar a mistura
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520321-vinagre-diluido-nas-portas-do-carro-antes-de-seguir-a-recomendacao-um-cuidado-com-a-pintura-e-os-materiais-do-veiculo-deve-orientar-a-decisao-de-usar-a-mistura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:54
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520322-hipocrisia-o-que-flavio-disse-sobre-a-pec-do-fim-da-escala-6x1-antes-de-apoiar-a-proposta.html
|Política
|flavio-bolsonaro
|3286
|'Hipocrisia': o que Flávio disse sobre a PEC do fim da escala 6x1 antes de apoiar a proposta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520322-hipocrisia-o-que-flavio-disse-sobre-a-pec-do-fim-da-escala-6x1-antes-de-apoiar-a-proposta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:55
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520323-manuela-davila-acusa-meta-de-parcialidade-disputa-nao-acontece-em-terreno-neutro.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, meta
|1891
|Manuela d'Ávila acusa Meta de parcialidade: "Disputa não acontece em terreno neutro"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520323-manuela-davila-acusa-meta-de-parcialidade-disputa-nao-acontece-em-terreno-neutro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 10:57
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520324-cultivo-de-ameixeira-o-erro-comum-sobre-raizes-que-coloca-seu-piso-em-risco.html
|Casa e Decoração
|árvore, ameixeira, jardim
|2264
|Cultivo de ameixeira: o erro comum sobre raízes que coloca seu piso em risco
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520324-cultivo-de-ameixeira-o-erro-comum-sobre-raizes-que-coloca-seu-piso-em-risco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:01
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520304-alerta-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50-km-h.html
|Gerais
|Alerta de chuva, Defesa civil, BH, Chuva, Temporal
|2066
|Alerta: BH pode ter chuva com raios e ventos de até 50 km/h
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520304-alerta-bh-pode-ter-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50-km-h.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:01
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520327-por-que-a-ex-mulher-de-jeff-bezos-que-doou-uss-7-bilhoes-em-2025-nao-aparece-entre-os-maiores-doadores-do-ano.html
|Internacional
|2630
|Por que a ex-mulher de Jeff Bezos, que doou US$ 7 bilhões em 2025, não aparece entre os maiores doadores do ano
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520327-por-que-a-ex-mulher-de-jeff-bezos-que-doou-uss-7-bilhoes-em-2025-nao-aparece-entre-os-maiores-doadores-do-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:01
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520329-obras-da-praca-das-aguas-sao-retomadas-para-frear-alagamentos-em-bh.html
|Gerais
|2612
|Obras da Praça das Águas são retomadas para frear alagamentos em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520329-obras-da-praca-das-aguas-sao-retomadas-para-frear-alagamentos-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:03
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520300-banco-central-revela-bilhoes-esquecidos-no-sistema-financeiro-saiba-como-resgatar.html
|Economia
|Economia, dinheiro, valores, esquecidos, Banco Central
|2656
|Banco Central revela bilhões esquecidos no sistema financeiro; saiba como resgatar
|https://www.tupi.fm/economia/banco-central-revela-bilhoes-esquecidos-no-sistema-financeiro-saiba-como-resgatar/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:03
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520335-vestigios-de-chumbo-em-uma-antiga-aldeia-da-espanha-desafiam-a-cronologia-da-metalurgia-na-peninsula-iberica-com-uma-diferenca-que-chega-a-quase-mil-anos.html
|Ciência
|2577
|Vestígios de chumbo em uma antiga aldeia da Espanha desafiam a cronologia da metalurgia na Península Ibérica, com uma diferença que chega a quase mil anos
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520335-vestigios-de-chumbo-em-uma-antiga-aldeia-da-espanha-desafiam-a-cronologia-da-metalurgia-na-peninsula-iberica-com-uma-diferenca-que-chega-a-quase-mil-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:05
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520336-a-corrida-pelos-cacas-de-sexta-geracao-coloca-eua-e-china-em-contraste-de-um-lado-anuncios-americanos-do-outro-prototipos-chineses-que-ja-ganham-os-ceus.html
|Internacional
|2468
|A corrida pelos caças de sexta geração coloca EUA e China em contraste: de um lado, anúncios americanos; do outro, protótipos chineses que já ganham os céus
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520336-a-corrida-pelos-cacas-de-sexta-geracao-coloca-eua-e-china-em-contraste-de-um-lado-anuncios-americanos-do-outro-prototipos-chineses-que-ja-ganham-os-ceus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520341-hyrox-o-desafio-que-impulsiona-o-treino.html
|Mundo Corporativo
|3619
|HYROX: o desafio que impulsiona o treino
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520341-hyrox-o-desafio-que-impulsiona-o-treino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520342-grandes-cineastas-marcam-os-30-anos-do-lab-novas-historias.html
|Mundo Corporativo
|3851
|Grandes cineastas marcam os 30 anos do Lab Novas Histórias
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520342-grandes-cineastas-marcam-os-30-anos-do-lab-novas-historias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520344-brainchip-lanca-sequora-ia-de-ponta-que-alem-de-reconhecer-tambem-entende-e-responde.html
|Mundo Corporativo
|6279
|BrainChip Lança Sequora: IA de Ponta Que Além de Reconhecer, Também Entende e Responde
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520344-brainchip-lanca-sequora-ia-de-ponta-que-alem-de-reconhecer-tambem-entende-e-responde.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520345-ss8-networks-anuncia-contratacao-de-executiva-chave.html
|Mundo Corporativo
|4517
|SS8 Networks anuncia contratação de executiva-chave
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520345-ss8-networks-anuncia-contratacao-de-executiva-chave.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:07
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520340-mae-de-nove-filhos-recebe-casa-montada-em-15-horas-mas-a-rapidez-nao-e-o-unico-detalhe-incomum-a-construcao-da-um-novo-destino-a-duas-toneladas-de-plastico.html
|Nacional
|ciência, sustentabilidade
|2229
|Mãe de nove filhos recebe casa montada em 15 horas, mas a rapidez não é o único detalhe incomum: a construção dá um novo destino a duas toneladas de plástico
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520340-mae-de-nove-filhos-recebe-casa-montada-em-15-horas-mas-a-rapidez-nao-e-o-unico-detalhe-incomum-a-construcao-da-um-novo-destino-a-duas-toneladas-de-plastico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520346-rituais-diarios-ajudam-a-organizar-a-rotina.html
|Mundo Corporativo
|3388
|Rituais diários ajudam a organizar a rotina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520346-rituais-diarios-ajudam-a-organizar-a-rotina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520348-black-friday-amplia-demanda-no-varejo-e-exige-planejamento.html
|Mundo Corporativo
|7503
|Black Friday amplia demanda no varejo e exige planejamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520348-black-friday-amplia-demanda-no-varejo-e-exige-planejamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:08
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520347-rs-225-milhoes-para-a-regiao-do-rio-doce-bndes-orienta-organizacoes-sobre-como-participar-da-chamada-publica.html
|Gerais
|2482
|R$ 225 milhões para a região do Rio Doce: BNDES orienta organizações sobre como participar da chamada pública
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520347-rs-225-milhoes-para-a-regiao-do-rio-doce-bndes-orienta-organizacoes-sobre-como-participar-da-chamada-publica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:22
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520338-gracyanne-barbosa-celebra-recuperacao-no-joelho-um-ano-apos-cirurgia.html
|Cultura
|gracyanne barbosa, cirurgia, joelho, operação, Dança dos Famosos
|1049
|Gracyanne Barbosa celebra recuperação no joelho um ano após cirurgia
|https://www.tupi.fm/entretenimento/gracyanne-barbosa-celebra-recuperacao-no-joelho-um-ano-apos-cirurgia/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:24
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520361-exercito-do-lula-canal-no-whatsapp-e-suspenso-por-decisao-de-nunes-marques.html
|Política
|Canal, Exército do Lula, Lula, TSE, Whatsapp, redes sociais, eleições 2026, nunes marques, janones, flávio bolsonaro
|1551
|Exército do Lula: canal no WhatsApp é suspenso por decisão de Nunes Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520361-exercito-do-lula-canal-no-whatsapp-e-suspenso-por-decisao-de-nunes-marques.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:32
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520369-netinho-era-dono-de-mansao-a-beira-mar-com-piscina-em-formato-de-violao-e-oito-suites-cantor-morreu-aos-60-anos.html
|Galeria
|6
|Netinho era dono de mansão à beira mar com piscina em formato de violão e oito suítes; cantor morreu aos 60 anos
|https://www.flipar.com.br/?p=693112
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:32
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520370-dakila-apresenta-multigerador-de-energia-quantica-a-mais-de-mil-pessoas-em-ms.html
|Networking e Negócios
|5581
|Dakila apresenta Multigerador de Energia Quântica a mais de mil pessoas em MS
|f58c8ef1-01d1-4373-9278-d99193784045
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:32
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520371-casamento-de-murillo-conventi-e-luiza-malavazzi-tera-luxo-e-intimismo.html
|Networking e Negócios
|4512
|Casamento de Murillo Conventi e Luiza Malavazzi terá luxo e intimismo
|b0fb6b36-9ecb-4284-b628-c4738b10df03
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:37
|Alexandre Carneiro,Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520363-chuva-em-bh-centro-sul-registra-maior-volume-em-12-horas.html
|Gerais
|temporal, BH, chuva, alerta
|2709
|Chuva em BH: Centro-Sul registra maior volume em 12 horas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520363-chuva-em-bh-centro-sul-registra-maior-volume-em-12-horas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:40
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520376-flavio-x-lula-na-band-formato-regras-e-horario-do-debate.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, DEBATE, BAND, SEGUNDO TURNO
|2524
|Flávio x Lula na Band: formato, regras e horário do debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520376-flavio-x-lula-na-band-formato-regras-e-horario-do-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:50
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520388-janones-sobre-suspensao-do-canal-exercito-do-lula-duvida-que-voltaremos-ainda-maior.html
|Política
|Janones, Lula, Nunes Marques, Exército do Lula
|1552
|Janones sobre suspensão do canal 'Exército do Lula': "Duvida que voltaremos ainda maior?"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520388-janones-sobre-suspensao-do-canal-exercito-do-lula-duvida-que-voltaremos-ainda-maior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 11:54
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7520390-loja-eletrica-inicia-nova-fase-com-implantacao-do-sap-s-4hana.html
|Empresas
|5920
|Loja Elétrica inicia nova fase com implantação do SAP S/4HANA
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7520390-loja-eletrica-inicia-nova-fase-com-implantacao-do-sap-s-4hana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:02
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520362-fim-da-escala-6x1-governo-lula-reune-56-votos-para-acelerar-pec-no-senado.html
|Política
|6x1, escala, Escala 6x1, fim da escala 6x1, pec, senado, congresso, governo lula, alcolumbre, teresa leitão
|1727
|Fim da escala 6x1: governo Lula reúne 56 votos para acelerar PEC no Senado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520362-fim-da-escala-6x1-governo-lula-reune-56-votos-para-acelerar-pec-no-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:02
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/patrocinado/reveillonalive/2026/10/7520377-shows-gastronomia-e-open-bar-5-motivos-para-escolher-o-reveillon-alive.html
|Patrocinado#RéveillonAlive
|4117
|Shows, gastronomia e open bar: 5 motivos para escolher o Réveillon ALIVE
|https://www.em.com.br/patrocinado/reveillonalive/2026/10/7520377-shows-gastronomia-e-open-bar-5-motivos-para-escolher-o-reveillon-alive.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520396-brasileiro-reserva-praia-com-ate-110-dias-de-antecedencia.html
|Mundo Corporativo
|3580
|Brasileiro reserva praia com até 110 dias de antecedência
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520396-brasileiro-reserva-praia-com-ate-110-dias-de-antecedencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520397-dor-de-garganta-medico-explica-causas-virais-e-bacterianas.html
|Mundo Corporativo
|5681
|Dor de garganta: médico explica causas virais e bacterianas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520397-dor-de-garganta-medico-explica-causas-virais-e-bacterianas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520402-stallion-planeja-competir-com-quatro-carros-em-2027.html
|Mundo Corporativo
|4901
|Stallion planeja competir com quatro carros em 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520402-stallion-planeja-competir-com-quatro-carros-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520405-professor-segue-insubstituivel-na-era-da-atencao.html
|Mundo Corporativo
|5369
|Professor segue insubstituível na era da atenção
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520405-professor-segue-insubstituivel-na-era-da-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520409-governo-cogita-alterar-regras-de-titulos-incentivados.html
|Mundo Corporativo
|2812
|Governo cogita alterar regras de títulos incentivados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520409-governo-cogita-alterar-regras-de-titulos-incentivados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520411-cyrela-reconhece-corretores-destaque-em-vendas-no-trimestre.html
|Mundo Corporativo
|4051
|Cyrela reconhece corretores destaque em vendas no trimestre
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520411-cyrela-reconhece-corretores-destaque-em-vendas-no-trimestre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520412-reajuste-por-idade-em-plano-antigo-vai-a-conciliacao-no-stf.html
|Mundo Corporativo
|4592
|Reajuste por idade em plano antigo vai à conciliação no STF
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520412-reajuste-por-idade-em-plano-antigo-vai-a-conciliacao-no-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520413-isac-completa-15-anos-com-gestao-de-saude-em-seis-estados.html
|Mundo Corporativo
|6657
|ISAC completa 15 anos com gestão de saúde em seis estados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520413-isac-completa-15-anos-com-gestao-de-saude-em-seis-estados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:04
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520414-cidade-submersa-chama-atencao-de-arqueologos-no-quirguistao.html
|Galeria
|6
|Cidade submersa chama atenção de arqueólogos no Quirguistão
|https://www.flipar.com.br/?p=693185&preview=true&preview_id=693185
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:04
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520416-descubra-por-que-a-caixa-preta-dos-avioes-e-laranja-curiosidades-do-dispositivo-de-seguranca-que-revolucionou-a-aviacao.html
|Galeria
|6
|Descubra por que a caixa-preta dos aviões é laranja: curiosidades do dispositivo de segurança que revolucionou a aviação
|https://www.flipar.com.br/?p=693181&preview=true&preview_id=693181
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:05
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520408-prioridade-do-governo-pec-da-seguranca-e-aprovada-na-ccj-do-senado.html
|Política
|pec da segurança, governo lula, eleições 2026, lula, flávio bolsonaro, segurança pública, senado, ccj
|2723
|Prioridade do governo, PEC da Segurança é aprovada na CCJ do Senado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520408-prioridade-do-governo-pec-da-seguranca-e-aprovada-na-ccj-do-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:09
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520424-meta-ai-gera-imagens-de-flavio-bolsonaro-mas-bloqueia-lula-no-whatsapp-entenda.html
|Política
|Eleições, Meta AI, Lula, Flávio Bolsonaro, Campanha Eleitoral, Segundo Turno
|4382
|Meta AI gera imagens de Flávio Bolsonaro mas bloqueia Lula no WhatsApp: entenda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520424-meta-ai-gera-imagens-de-flavio-bolsonaro-mas-bloqueia-lula-no-whatsapp-entenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:10
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520428-como-byel-usa-inteligencia-artificial-para-crescer-e-inovar-no-mercado-digital.html
|Networking e Negócios
|4067
|Como Byel usa inteligência artificial para crescer e inovar no mercado digital
|50075c28-a82f-4725-9d9f-51497df02bab
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:10
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520430-facetas-em-resina-ganham-espaco-na-odontologia-estetica-em-londrina.html
|Networking e Negócios
|3838
|Facetas em resina ganham espaço na odontologia estética em Londrina
|b524cd39-0f5c-46f8-884b-6866b879ead7
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:11
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520391-pf-apreende-rs-241-mil-em-dinheiro-e-cheques-durante-operacao-em-minas.html
|Gerais
|operação, PF, Polícia Federal, uberaba, TriânguloMineiro
|1678
|PF apreende R$ 241 mil em dinheiro e cheques durante operação em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520391-pf-apreende-rs-241-mil-em-dinheiro-e-cheques-durante-operacao-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:13
|Educando Seu Bolso
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520435-cartao-de-cripto-vale-a-pena-taxas-cashback-imposto-e-riscos-em-2026.html
|Colunistas#Educando seu Bolso
|Bitcoin, cripto, cartão, cartão de crédito
|12375
|Cartão de cripto: cashback em bitcoin compensa gastar um ativo volátil?
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520435-cartao-de-cripto-vale-a-pena-taxas-cashback-imposto-e-riscos-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:14
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520431-nova-york-tem-areas-com-afundamento-de-ate-600-mm-para-entender-o-fenomeno-e-preciso-olhar-para-o-peso-dos-edificios-e-o-solo-que-existe-sob-as-construcoes.html
|Internacional
|Nova York, Ciência
|2675
|Nova York tem áreas com afundamento de até 600 mm: para entender o fenômeno, é preciso olhar para o peso dos edifícios e o solo que existe sob as construções
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520431-nova-york-tem-areas-com-afundamento-de-ate-600-mm-para-entender-o-fenomeno-e-preciso-olhar-para-o-peso-dos-edificios-e-o-solo-que-existe-sob-as-construcoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:16
|Rafaela Bomfim
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520425-caetano-convoca-ato-no-rio-no-mesmo-dia-de-manifestacao-de-flavio-em-sp.html
|Política
|Caetano Veloso, Copacabana, manifestação, rio de janeiro, lula, eleições 2026, flávio bolsonaro, São Paulo, segundo turno
|1983
|Caetano convoca ato no Rio no mesmo dia de manifestação de Flávio em SP
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520425-caetano-convoca-ato-no-rio-no-mesmo-dia-de-manifestacao-de-flavio-em-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:16
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520433-por-que-voce-deve-deixar-os-tomates-descansarem-com-sal-antes-de-levar-a-mesa.html
|Degusta
|dicas, salada
|2656
|Por que você deve deixar os tomates descansarem com sal antes de levar à mesa
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520433-por-que-voce-deve-deixar-os-tomates-descansarem-com-sal-antes-de-levar-a-mesa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:16
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520437-tequila-a-trajetoria-e-as-curiosidades-da-bebida-mexicana-que-conquistou-o-mundo.html
|Galeria
|6
|Tequila: a trajetória e as curiosidades da bebida mexicana que conquistou o mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=693201&preview=true&preview_id=693201
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520442-barcelona-investe-em-drenagem-sustentavel-urbana-para-reduzir-alagamentos-e-amenizar-temperaturas.html
|Galeria
|6
|Barcelona investe em drenagem sustentável urbana para reduzir alagamentos e amenizar temperaturas
|https://www.flipar.com.br/?p=692651
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520443-crustaceo-de-aparencia-alienigena-que-vive-nas-profundezas-do-oceano-pode-passar-mais-de-cinco-anos-sem-se-alimentar.html
|Galeria
|6
|Crustáceo de aparência alienígena que vive nas profundezas do oceano pode passar mais de cinco anos sem se alimentar
|https://www.flipar.com.br/?p=692675
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:24
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520444-cubomix-lanca-lava-tenis-de-500-ml-para-limpeza-de-calcados.html
|Mundo Corporativo
|3501
|CuboMix lança Lava Tênis de 500 ml para limpeza de calçados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520444-cubomix-lanca-lava-tenis-de-500-ml-para-limpeza-de-calcados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:32
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520454-colecao-de-paranaense-reune-pecas-raras-de-campanhas-eleitorais-dos-ultimos-100-anos-no-brasil.html
|Galeria
|6
|Coleção de paranaense reúne peças raras de campanhas eleitorais dos últimos 100 anos no Brasil
|https://www.flipar.com.br/?p=692926
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:32
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520455-apos-grave-lesao-cervical-por-conta-de-golpe-proibido-atleta-de-jiu-jitsu-inicia-recuperacao-em-casa.html
|Galeria
|6
|Após grave lesão cervical por conta de golpe proibido, atleta de jiu-jítsu inicia recuperação em casa
|https://www.flipar.com.br/?p=693120
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:33
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520446-lula-pode-ir-ao-senado-apos-votacao-da-pec-que-preve-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|6x1, Escala 6x1, jornada de trabalho, lula, flávio bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, senado
|1433
|Lula pode ir ao Senado após votação da PEC que prevê fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520446-lula-pode-ir-ao-senado-apos-votacao-da-pec-que-preve-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:34
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520453-videos-de-maju-mazalli-sobre-namoro-com-vini-jr-voltam-a-viralizar.html
|Cultura
|Entretenimento
|1865
|Vídeos de Maju Mazalli sobre namoro com Vini Jr voltam a viralizar
|https://www.tupi.fm/entretenimento/videos-de-maju-mazalli-sobre-namoro-com-vini-jr-voltam-a-viralizar/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:48
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520461-polvo-misterioso-das-profundezas-do-pacifico-surpreende-pesquisadores-em-registro-raro.html
|Galeria
|6
|Polvo misterioso das profundezas do Pacífico surpreende pesquisadores em registro raro
|https://www.flipar.com.br/?p=693105&preview=true&preview_id=693105
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 12:51
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520463-lula-aciona-tse-e-acusa-ia-da-meta-de-favorecer-flavio-bolsonaro.html
|Política
|lula, eleições 2026, meta, ia, segundo turno, flávio bolsonaro, tse
|2592
|Lula aciona TSE e acusa IA da Meta de favorecer Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520463-lula-aciona-tse-e-acusa-ia-da-meta-de-favorecer-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520474-bia-ferrer-apresenta-exposicao-de-stencil-neon-em-sao-paulo.html
|Mundo Corporativo
|5002
|Bia Ferrer apresenta exposição de stencil neon em São Paulo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520474-bia-ferrer-apresenta-exposicao-de-stencil-neon-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520475-netbox-labs-faz-parceria-com-a-nvidia-e-a-grafana-labs-e-anuncia-novas-adicoes-a-plataforma-de-inteligencia-de-infraestrutura-netbox-para-agregar-a-camada-de-inteligencia-para-data-centers-de-ia-e-criacao-de-infraestrutura-corporativa.html
|Mundo Corporativo
|10592
|Netbox Labs Faz Parceria com a NVIDIA e a Grafana Labs e Anuncia Novas Adições à Plataforma de Inteligência de Infraestrutura NetBox para Agregar a Camada de Inteligência para Data Centers de IA e Criação de Infraestrutura Corporativa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520475-netbox-labs-faz-parceria-com-a-nvidia-e-a-grafana-labs-e-anuncia-novas-adicoes-a-plataforma-de-inteligencia-de-infraestrutura-netbox-para-agregar-a-camada-de-inteligencia-para-data-centers-de-ia-e-criacao-de-infraestrutura-corporativa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:08
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520466-workshop-em-bh-ensina-empresarios-e-gestores-a-criar-agentes-de-ia.html
|Tecnologia
|inteligência artificial, inovação, workshop, BH, empresários, gestores
|5377
|Workshop em BH ensina empresários e gestores a criar agentes de IA
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520466-workshop-em-bh-ensina-empresarios-e-gestores-a-criar-agentes-de-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:14
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520485-vibra-brasil-leva-cachaca-do-cerrado-mineiro-ao-mercado-internacional.html
|Networking e Negócios
|5461
|Vibra Brasil leva cachaça do Cerrado Mineiro ao mercado internacional
|e7e8eaed-5fdc-4896-97af-e30ac5fe3973
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:18
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520486-petista-aciona-stf-para-investigar-nunes-marques-apos-caso-do-exercito-do-lula.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, FLÁVIO BOLSONARO, STF, TSE, KASSIO NUNES MARQUES, LULA
|2808
|Petista aciona STF para investigar Nunes Marques após caso do 'Exército do Lula'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520486-petista-aciona-stf-para-investigar-nunes-marques-apos-caso-do-exercito-do-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:23
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520487-anvisa-proibe-suplementos-alimentares-com-origem-desconhecida-no-pais.html
|Bem viver
|Anvisa, Proibição, Fiscalização, suplementos, alimentação
|1532
|Anvisa proíbe suplementos alimentares com origem desconhecida no país
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520487-anvisa-proibe-suplementos-alimentares-com-origem-desconhecida-no-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:25
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520488-familia-acompanha-jovem-em-estado-vegetativo-ha-14-anos-mas-agora-busca-tornar-publica-a-experiencia-com-um-objetivo-que-vai-alem-de-contar-a-propria-historia.html
|Internacional
|1099
|Família acompanha jovem em estado vegetativo há 14 anos, mas agora busca tornar pública a experiência com um objetivo que vai além de contar a própria história
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520488-familia-acompanha-jovem-em-estado-vegetativo-ha-14-anos-mas-agora-busca-tornar-publica-a-experiencia-com-um-objetivo-que-vai-alem-de-contar-a-propria-historia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:29
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520491-correios-iniciam-coleta-gratuita-de-lixo-eletronico-em-agencias.html
|Gerais
|Meio Ambiente, Lixo Eletrônico, Circular Brain, Correios
|4319
|Correios iniciam coleta gratuita de lixo eletrônico em agências
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520491-correios-iniciam-coleta-gratuita-de-lixo-eletronico-em-agencias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:34
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520496-sistema-emas-em-congonhas-a-tecnologia-no-solo-que-evita-desastres-aereos-no-pais.html
|Tecnologia
|Aeroporto, EMAS, Anac, Congonhas, Avião
|1843
|Sistema EMAS em Congonhas: a tecnologia no solo que evita desastres aéreos no país
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520496-sistema-emas-em-congonhas-a-tecnologia-no-solo-que-evita-desastres-aereos-no-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520500-tobey-maguire-oficializa-casamento-da-propria-ex-mulher-menos-de-tres-semanas-apos-divorcio.html
|Galeria
|6
|Tobey Maguire oficializa casamento da própria ex-mulher menos de três semanas após divórcio
|https://www.flipar.com.br/?p=693124
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520501-alem-de-orlando-brasil-pode-ganhar-parque-tematico-da-mattel-dona-da-barbie-e-hot-wheels.html
|Galeria
|6
|Além de Orlando, Brasil pode ganhar parque temático da Mattel, dona da Barbie e Hot Wheels
|https://www.flipar.com.br/?p=692945
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:35
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7520498-placa-r9-4-conheca-a-regra-de-transito-que-muitos-motoristas-ignoram.html
|Trends
|placa de trânsito, curiosidades
|3107
|Placa R9-4: conheça a regra de trânsito que muitos motoristas ignoram
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7520498-placa-r9-4-conheca-a-regra-de-transito-que-muitos-motoristas-ignoram.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:35
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520499-como-funciona-a-votacao-de-brasileiros-no-exterior.html
|Política
|Eleições, Internacional, Zona Eleitoral, Zona ZZ, e-Título
|2651
|Como funciona a votação de brasileiros no exterior?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520499-como-funciona-a-votacao-de-brasileiros-no-exterior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:36
|Larissa Leone*,Leandro Couri
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520467-barreiro-segue-sem-luz-apos-temporal-e-tem-ruas-esburacadas-em-bh.html
|Gerais
|Temporal, Chuva, BH, Barreiro
|1656
|Barreiro tem ruas esburacadas após o temporal que atingiu BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520467-barreiro-segue-sem-luz-apos-temporal-e-tem-ruas-esburacadas-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:37
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520502-um-jovem-vendedor-de-frangos-levou-a-coca-cola-para-a-argentina-em-1942-hoje-a-bebida-domina-o-pais.html
|Internacional
|2455
|Um jovem vendedor de frangos levou a Coca-Cola para a Argentina em 1942; hoje, a bebida domina o país
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520502-um-jovem-vendedor-de-frangos-levou-a-coca-cola-para-a-argentina-em-1942-hoje-a-bebida-domina-o-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:38
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520503-galaxy-s27-pode-trazer-uma-mudanca-na-tela-que-vai-alem-da-imagem-relatos-apontam-uma-tecnica-de-controle-de-brilho-com-possivel-efeito-sobre-a-cintilacao.html
|Tecnologia
|2284
|Galaxy S27 pode trazer uma mudança na tela que vai além da imagem: relatos apontam uma técnica de controle de brilho com possível efeito sobre a cintilação
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520503-galaxy-s27-pode-trazer-uma-mudanca-na-tela-que-vai-alem-da-imagem-relatos-apontam-uma-tecnica-de-controle-de-brilho-com-possivel-efeito-sobre-a-cintilacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:40
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520505-fios-soltos-em-bh-novas-regras-geram-mais-de-200-notificacoes-e-multas.html
|Gerais
|2735
|Fios soltos em BH: novas regras geram mais de 200 notificações e multas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520505-fios-soltos-em-bh-novas-regras-geram-mais-de-200-notificacoes-e-multas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:42
|Mayara Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520476-homem-viaja-mais-de-2-mil-km-por-mulher-criada-por-inteligencia-artificial.html
|Gerais
|AI, Artificial, IA, Inteligência, Inteligência artificial, Mit
|3853
|Homem viaja mais de 2 mil km por mulher criada por inteligência artificial
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520476-homem-viaja-mais-de-2-mil-km-por-mulher-criada-por-inteligencia-artificial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:42
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520506-drone-de-combate-valkyrie-chega-a-um-marco-europeu-com-airbus-e-kratos-mas-sua-proposta-vai-alem-de-voar-sozinho-e-envolve-uma-parceria-no-ceu-com-pilotos.html
|Tecnologia
|2379
|Drone de combate Valkyrie chega a um marco europeu com Airbus e Kratos, mas sua proposta vai além de voar sozinho e envolve uma parceria no céu com pilotos
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520506-drone-de-combate-valkyrie-chega-a-um-marco-europeu-com-airbus-e-kratos-mas-sua-proposta-vai-alem-de-voar-sozinho-e-envolve-uma-parceria-no-ceu-com-pilotos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:44
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520509-nicolas-cage-diz-que-pode-deixar-de-trabalhar-com-a-amazon-e-o-impasse-envolve-uma-clausula-sobre-inteligencia-artificial-no-projeto-em-que-vive-o-homem-aranha.html
|Cultura
|1861
|Nicolas Cage diz que pode deixar de trabalhar com a Amazon, e o impasse envolve uma cláusula sobre inteligência artificial no projeto em que vive o Homem Aranha
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520509-nicolas-cage-diz-que-pode-deixar-de-trabalhar-com-a-amazon-e-o-impasse-envolve-uma-clausula-sobre-inteligencia-artificial-no-projeto-em-que-vive-o-homem-aranha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:45
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520510-o-que-a-inteligencia-artificial-tem-a-ver-com-o-risco-de-falencias-bancarias-alerta-do-fmi-aponta-ameacas-digitais-e-cobra-preparacao-para-um-efeito-em-cadeia.html
|Economia
|2963
|O que a inteligência artificial tem a ver com o risco de falências bancárias? Alerta do FMI aponta ameaças digitais e cobra preparação para um efeito em cadeia
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520510-o-que-a-inteligencia-artificial-tem-a-ver-com-o-risco-de-falencias-bancarias-alerta-do-fmi-aponta-ameacas-digitais-e-cobra-preparacao-para-um-efeito-em-cadeia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:45
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520511-programador-recria-word-excel-e-powerpoint-sem-cobrar-assinatura-mas-suas-alternativas-ao-microsoft-office-trazem-um-diferencial-que-vai-alem-da-gratuidade.html
|Tecnologia
|word, microsoft
|2453
|Programador recria Word, Excel e PowerPoint sem cobrar assinatura, mas suas alternativas ao Microsoft Office trazem um diferencial que vai além da gratuidade
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7520511-programador-recria-word-excel-e-powerpoint-sem-cobrar-assinatura-mas-suas-alternativas-ao-microsoft-office-trazem-um-diferencial-que-vai-alem-da-gratuidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:49
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520513-tratamentos-odontologicos-mais-baratos-atraem-franceses-a-outros-paises-mas-a-economia-exige-olhar-para-dois-cuidados-que-vao-alem-do-orcamento-da-viagem.html
|Bem viver
|2445
|Tratamentos odontológicos mais baratos atraem franceses a outros países, mas a economia exige olhar para dois cuidados que vão além do orçamento da viagem
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520513-tratamentos-odontologicos-mais-baratos-atraem-franceses-a-outros-paises-mas-a-economia-exige-olhar-para-dois-cuidados-que-vao-alem-do-orcamento-da-viagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:50
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7520515-carla-bruni-deixa-o-jeans-de-lado-em-producao-destacada-pela-imprensa-francesa-e-chama-atencao-para-uma-alternativa-que-combina-volume-e-textura-no-visual.html
|Feminino & Masculino
|2186
|Carla Bruni deixa o jeans de lado em produção destacada pela imprensa francesa e chama atenção para uma alternativa que combina volume e textura no visual
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7520515-carla-bruni-deixa-o-jeans-de-lado-em-producao-destacada-pela-imprensa-francesa-e-chama-atencao-para-uma-alternativa-que-combina-volume-e-textura-no-visual.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:50
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520514-moradora-de-29-anos-oferece-hospedagem-em-uma-casa-rural-isolada-nas-montanhas-mas-quem-aceita-a-proposta-assume-uma-tarefa-ligada-a-manutencao-do-imovel.html
|Turismo
|2703
|Moradora de 29 anos oferece hospedagem em uma casa rural isolada nas montanhas, mas quem aceita a proposta assume uma tarefa ligada à manutenção do imóvel
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520514-moradora-de-29-anos-oferece-hospedagem-em-uma-casa-rural-isolada-nas-montanhas-mas-quem-aceita-a-proposta-assume-uma-tarefa-ligada-a-manutencao-do-imovel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:51
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520516-trocar-os-lencois-toda-semana-resolve-a-higiene-da-roupa-de-cama-depende-de-cuidados-que-vao-alem-do-calendario-e-merecem-atencao-na-hora-de-lavar-e-secar.html
|Casa e Decoração
|2433
|Trocar os lençóis toda semana resolve? A higiene da roupa de cama depende de cuidados que vão além do calendário e merecem atenção na hora de lavar e secar
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:51
|Jéssica Balbino
|https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7520493-o-futuro-nao-cabe-num-corpo-so.html
|Colunistas#Jessica Balbino
|jessica-balbino, corpos gordos, futuro, educação
|15006
|O futuro não cabe num corpo só
|https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7520493-o-futuro-nao-cabe-num-corpo-so.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:52
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520518-o-destino-de-um-rancho-de-54-hectares-comprado-por-clint-eastwood-chama-atencao-ator-toma-decisao-ligada-a-conservacao-de-terras-na-california.html
|Casa e Decoração
|2485
|O destino de um rancho de 54 hectares comprado por Clint Eastwood chama atenção: ator toma decisão ligada à conservação de terras na Califórnia
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520518-o-destino-de-um-rancho-de-54-hectares-comprado-por-clint-eastwood-chama-atencao-ator-toma-decisao-ligada-a-conservacao-de-terras-na-california.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:54
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520519-regenerar-cartilagem-na-osteoartrite-estudo-testa-estrategia-ligada-a-uma-proteina-do-envelhecimento-mas-ha-uma-distincao-importante-antes-de-falar-em-tratamento.html
|Bem viver
|2573
|Regenerar cartilagem na osteoartrite? Estudo testa estratégia ligada a uma proteína do envelhecimento, mas há uma distinção importante antes de falar em tratamento
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520519-regenerar-cartilagem-na-osteoartrite-estudo-testa-estrategia-ligada-a-uma-proteina-do-envelhecimento-mas-ha-uma-distincao-importante-antes-de-falar-em-tratamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 13:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520524-tigo-energy-viabiliza-mais-de-11-mw-em-projetos-de-repotencializacao-solar-em-meio-ao-crescimento-do-mercado-de-servicos-para-sistemas-legados.html
|Mundo Corporativo
|6469
|Tigo Energy viabiliza mais de 11 MW em projetos de repotencialização solar em meio ao crescimento do mercado de serviços para sistemas legados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520524-tigo-energy-viabiliza-mais-de-11-mw-em-projetos-de-repotencializacao-solar-em-meio-ao-crescimento-do-mercado-de-servicos-para-sistemas-legados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520525-garantias-sao-aceitas-por-79-das-fintechs-de-credito.html
|Mundo Corporativo
|2675
|Garantias são aceitas por 79% das fintechs de crédito
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520525-garantias-sao-aceitas-por-79-das-fintechs-de-credito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520531-empresa-organiza-diversas-acoes-no-mes-do-eletricista.html
|Mundo Corporativo
|7960
|Empresa organiza diversas ações no mês do eletricista
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520531-empresa-organiza-diversas-acoes-no-mes-do-eletricista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520532-hospital-paulistano-conquista-selo-diamante-do-qmentum.html
|Mundo Corporativo
|1774
|Hospital Paulistano conquista selo Diamante do Qmentum
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520532-hospital-paulistano-conquista-selo-diamante-do-qmentum.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520533-interactive-brokers-expande-oferta-de-ativos-digitais-com-staking-de-criptomoedas.html
|Mundo Corporativo
|5875
|Interactive Brokers expande oferta de ativos digitais com staking de criptomoedas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520533-interactive-brokers-expande-oferta-de-ativos-digitais-com-staking-de-criptomoedas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:01
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520534-a-maravilha-de-abu-simbel-conheca-os-templos-esculpidos-na-rocha-do-egito-antigo.html
|Galeria
|6
|A maravilha de Abu Simbel: conheça os templos esculpidos na rocha do Egito Antigo
|https://www.flipar.com.br/?p=693205&preview=true&preview_id=693205
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:03
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520530-aplicativo-pardal-bate-recorde-de-denuncias-eleitorais-em-minas-gerais.html
|Política
|2677
|Aplicativo Pardal bate recorde de denúncias eleitorais em Minas Gerais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520530-aplicativo-pardal-bate-recorde-de-denuncias-eleitorais-em-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:04
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520535-canetas-emagrecedoras-sob-mira-da-anvisa-orgao-ordena-retirada-de-produtos-do-ar.html
|Bem viver
|Anvisa, Canetas emagrecedoras, Vigilância Sanitária
|2986
|Canetas emagrecedoras sob mira da Anvisa: órgão ordena retirada de produtos do ar
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520535-canetas-emagrecedoras-sob-mira-da-anvisa-orgao-ordena-retirada-de-produtos-do-ar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:05
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520544-governo-de-portugal-oficializa-entrada-da-lufthansa-no-controle-operacional-da-tap.html
|Turismo
|2388
|Governo de Portugal oficializa entrada da Lufthansa no controle operacional da TAP
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7520544-governo-de-portugal-oficializa-entrada-da-lufthansa-no-controle-operacional-da-tap.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:08
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520545-embraer-investe-rs-27-milhoes-na-india-e-mira-venda-de-avioes-militares.html
|Economia
|2070
|Embraer investe R$ 27 milhões na Índia e mira venda de aviões militares
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520545-embraer-investe-rs-27-milhoes-na-india-e-mira-venda-de-avioes-militares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:12
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520553-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-muda-postos-urbanos.html
|Networking e Negócios
|4401
|Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes muda postos urbanos
|76439ee5-5855-469b-96ca-e6b37c65e907
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:15
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520555-acao-da-pm-no-aglomerado-da-serra-resulta-em-grande-apreensao-de-drogas.html
|Gerais
|apreensão, operação, drogas, Aglomerado da Serra, BH
|2233
|Ação da PM no Aglomerado da Serra resulta em grande apreensão de drogas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520555-acao-da-pm-no-aglomerado-da-serra-resulta-em-grande-apreensao-de-drogas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:16
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520558-capitao-roberto-farina-ensina-como-preparar-equipes-para-emergencias.html
|Networking e Negócios
|4983
|Capitão Roberto Farina ensina como preparar equipes para emergências
|7aba9010-2f28-44f3-bea3-573c70cac946
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:18
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520556-turista-e-resgatado-apos-11-horas-preso-em-penhasco-de-70-metros-no-to.html
|Nacional
|2569
|Turista é resgatado após 11 horas preso em penhasco de 70 metros no TO
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520556-turista-e-resgatado-apos-11-horas-preso-em-penhasco-de-70-metros-no-to.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:20
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520520-flavio-atua-para-acalmar-mercado-apos-polemica-sobre-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|6x1, Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, empresários, campanha, redução de jornada, eleições 2026
|1406
|Flávio atua para acalmar mercado após polêmica sobre fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520520-flavio-atua-para-acalmar-mercado-apos-polemica-sobre-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:26
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520563-falhas-no-manejo-de-bovinos-podem-gerar-prejuizos-de-milhares-a-pecuaristas.html
|Networking e Negócios
|4624
|Falhas no manejo de bovinos podem gerar prejuízos de milhares a pecuaristas
|d23fbf80-dfbf-44c3-913d-6637328df768
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:27
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520561-bebe-nasce-em-parto-de-emergencia-na-br-381-em-sabara.html
|Gerais
|Sabará, Minas Gerais, Bebê, Nascimento, BR-381
|3126
|Bebê nasce em parto de emergência na BR-381, em Sabará
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520561-bebe-nasce-em-parto-de-emergencia-na-br-381-em-sabara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:32
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520567-chega-ao-brasil-teste-de-urina-que-pode-revelar-em-10-minutos-sinais-ligados-ao-alzheimer.html
|Networking e Negócios
|5494
|Chega ao Brasil teste de urina que pode revelar em 10 minutos sinais ligados ao Alzheimer
|1019e8a5-9b9c-4cfd-bcd0-7ee539bb0199
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:34
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520527-acidente-na-br-040-via-e-liberada-apos-remocao-de-carretas-no-km-295.html
|Gerais
|Acidente, Acidente na BR-040, Br-040, Carreta, Liberação, PRF
|1059
|Acidente na BR-040: via é liberada após remoção de carretas no km 295
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520527-acidente-na-br-040-via-e-liberada-apos-remocao-de-carretas-no-km-295.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520574-kingston-a-cidade-onde-pulsa-o-ritmo-jamaicano.html
|Galeria
|6
|Kingston: a cidade onde pulsa o ritmo jamaicano
|https://www.flipar.com.br/?p=693231&preview=true&preview_id=693231
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520575-atleta-de-61-anos-supera-marca-pessoal-e-bate-proprio-recorde-mundial-ao-ficar-5-horas-em-posicao-de-prancha.html
|Galeria
|6
|Atleta de 61 anos supera marca pessoal e bate próprio recorde mundial ao ficar 5 horas em posição de prancha
|https://www.flipar.com.br/?p=693127
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:38
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520579-a-divida-que-a-humanidade-jamais-conseguira-pagar-as-criancas.html
|Networking e Negócios
|13186
|A dívida que a humanidade jamais conseguirá pagar às crianças
|410cbdd9-8e49-49a0-b2e3-25e8c12b97f2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:40
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520523-bh-mutirao-fara-reconstrucao-de-mamas-de-mulheres-em-tratamento-de-cancer.html
|Bem viver
|Câncer de mama, mastectomia, mutirão, Outubro Rosa
|3231
|BH: mutirão fará reconstrução de mamas de mulheres em tratamento de câncer
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520523-bh-mutirao-fara-reconstrucao-de-mamas-de-mulheres-em-tratamento-de-cancer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:40
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520560-pirataria-na-mineracao-a-cadeia-de-crimes-no-furto-de-minerio-na-grande-bh.html
|Gerais
|Belo Horizonte, crime, Minas Gerais
|8241
|Pirataria na mineração: a cadeia de crimes no furto de minério na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520560-pirataria-na-mineracao-a-cadeia-de-crimes-no-furto-de-minerio-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 14:41
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520581-gol-suspende-voos-para-a-florida-e-altera-rotas-no-brasil.html
|Economia
|Gol , companhia aérea, voos, suspensão, rotas
|4629
|GOL suspende voos para a Flórida e altera rotas no Brasil
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520581-gol-suspende-voos-para-a-florida-e-altera-rotas-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:02
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520601-como-uma-agencia-de-viagens-personalizada-planeja-expandir-para-5-paises.html
|Networking e Negócios
|2157
|Como uma agência de viagens personalizada planeja expandir para 5 países
|b376d8f0-b24d-4063-b6c2-f4dfac125f39
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:08
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520594-mulher-mata-marido-e-filho-em-resort-e-faz-apelo-inacreditavel-a-policia.html
|Internacional
|2717
|Mulher mata marido e filho em resort e faz apelo inacreditável à polícia
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520594-mulher-mata-marido-e-filho-em-resort-e-faz-apelo-inacreditavel-a-policia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:08
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520623-o-que-avaliar-antes-de-contratar-ia-na-empresa-a-pergunta-que-vem-antes-do-fornecedor.html
|Networking e Negócios
|1648
|O que avaliar antes de contratar IA na empresa: a pergunta que vem antes do fornecedor
|8740f268-ca10-4e16-9008-f978f0536881
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520619-intercambio-de-dados-de-iluminacao-e-foco-de-gt-da-abcip.html
|Mundo Corporativo
|1939
|Intercâmbio de dados de iluminação é foco de GT da ABCIP
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520619-intercambio-de-dados-de-iluminacao-e-foco-de-gt-da-abcip.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520626-villa-rental-apresenta-villa-vision-ia-para-eventos.html
|Mundo Corporativo
|2724
|Villa Rental apresenta Villa Vision, IA para eventos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520626-villa-rental-apresenta-villa-vision-ia-para-eventos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520627-brasil-ganha-espaco-na-corrida-global-por-data-centers-e-ia.html
|Mundo Corporativo
|5724
|Brasil ganha espaço na corrida global por data centers e IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520627-brasil-ganha-espaco-na-corrida-global-por-data-centers-e-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520628-magazine-medica-e-finalista-do-premio-reclame-aqui-2026.html
|Mundo Corporativo
|7736
|Magazine Médica é finalista do Prêmio Reclame AQUI 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520628-magazine-medica-e-finalista-do-premio-reclame-aqui-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520629-somente-25-dos-brasileiros-possuem-plano-de-saude.html
|Mundo Corporativo
|6086
|Somente 25% dos brasileiros possuem plano de saúde
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520629-somente-25-dos-brasileiros-possuem-plano-de-saude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520630-ide-technologies-e-web-bonaire-firmam-parceria-plurianual-para-apoiar-a-expansao-da-infraestrutura-hidrica-de-bonaire.html
|Mundo Corporativo
|4672
|IDE Technologies e WEB Bonaire firmam parceria plurianual para apoiar a expansão da infraestrutura hídrica de Bonaire
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520630-ide-technologies-e-web-bonaire-firmam-parceria-plurianual-para-apoiar-a-expansao-da-infraestrutura-hidrica-de-bonaire.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520631-como-ler-de-forma-mais-confortavel-no-celular-e-tablet.html
|Mundo Corporativo
|5415
|Como ler de forma mais confortável no celular e tablet
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520631-como-ler-de-forma-mais-confortavel-no-celular-e-tablet.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520633-cidade-do-cabo-descubra-as-paisagens-deslumbrantes-de-um-dos-destinos-mais-belos-da-africa-do-sul.html
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|Cidade do Cabo: descubra as paisagens deslumbrantes de um dos destinos mais belos da África do Sul
|https://www.flipar.com.br/?p=693228&preview=true&preview_id=693228
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520634-onicofagia-conheca-os-riscos-de-roer-unhas-e-saiba-como-abandonar-esse-habito.html
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|6
|Onicofagia: conheça os riscos de roer unhas e saiba como abandonar esse hábito
|https://www.flipar.com.br/?p=693229&preview=true&preview_id=693229
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:12
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520586-alerta-laranja-406-cidades-de-mg-tem-risco-de-tempestades-e-granizo.html
|Gerais
|Alerta, Granizo, Tempestade, mg, bh, vento, umidade, chuva
|6943
|Alerta laranja: 406 cidades de MG têm risco de tempestades e granizo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520586-alerta-laranja-406-cidades-de-mg-tem-risco-de-tempestades-e-granizo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520632-moonflag-faz-6-anos-e-ja-gerou-rs-3-milhoes-para-contadores.html
|Mundo Corporativo
|5927
|Moonflag faz 6 anos e já gerou R$ 3 milhões para contadores
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520632-moonflag-faz-6-anos-e-ja-gerou-rs-3-milhoes-para-contadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:16
|BBC
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520490-papa-leao-14-com-cancer-de-pulmao-o-que-e-adenocarcinoma-pulmonar-cinco-perguntas-respondidas.html
|Bem viver
|adenocarcinoma pulmonar, cirurgia, Papa Leão XIV, câncer de pulmão
|5868
|Papa Leão 14 com câncer de pulmão: o que é adenocarcinoma pulmonar? Cinco perguntas respondidas
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3kgq59npk0zo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:16
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520591-justica-nega-habeas-corpus-a-diarista-acusada-de-matar-casal-de-idosos.html
|Gerais
|Corpus, Habeas, Habeas corpus
|3833
|Justiça nega habeas corpus a diarista acusada de matar casal de idosos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520591-justica-nega-habeas-corpus-a-diarista-acusada-de-matar-casal-de-idosos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520636-mafia-italiana-pos-preco-de-rs-14-milhao-na-cabeca-de-influenciadora-brasileira-apos-descobrir-traicao-aponta-pf.html
|Internacional
|3315
|Máfia italiana pôs preço de R$ 1,4 milhão na cabeça de influenciadora brasileira após descobrir traição, aponta PF
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520636-mafia-italiana-pos-preco-de-rs-14-milhao-na-cabeca-de-influenciadora-brasileira-apos-descobrir-traicao-aponta-pf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:20
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520641-nikolas-ironiza-atos-pro-lula-abriram-o-show-agora-a-atracao-principal-vai-comecar.html
|Política
|nikolas ferreira, lula, flávio bolsonaro, eleições 2026
|1413
|Nikolas ironiza atos pró-Lula: "Abriram o show, agora a atração principal vai começar"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520641-nikolas-ironiza-atos-pro-lula-abriram-o-show-agora-a-atracao-principal-vai-comecar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:24
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520603-premio-jabuti-divulga-lista-de-finalistas-com-mineiros-na-disputa.html
|Cultura
|FINALISTAS, Prêmio Jabuti, concorrentes, disputa, literatura
|14811
|Prêmio Jabuti divulga lista de finalistas com mineiros na disputa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520603-premio-jabuti-divulga-lista-de-finalistas-com-mineiros-na-disputa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:24
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7520652-empresarios-preveem-um-ano-de-namoro-com-flavio-bolsonaro.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|924
|Empresários preveem ‘um ano de namoro’ com Flávio Bolsonaro
|https://platobr.com.br/empresarios-preveem-um-ano-de-namoro-com-flavio-bolsonaro
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:25
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520599-bh-registra-22-ocorrencias-de-danos-e-desabamentos-apos-temporal.html
|Gerais
|Temporal, Chuva, BH
|2295
|BH registra 22 ocorrências de danos e desabamentos após temporal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520599-bh-registra-22-ocorrencias-de-danos-e-desabamentos-apos-temporal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 15:55
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520647-avanco-do-sarampo-nas-americas-exige-vigilancia-reforcada-no-brasil.html
|Bem viver
|américas, sarampo, infecção, infectologista
|2487
|Avanço do sarampo nas Américas exige vigilância reforçada no Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520647-avanco-do-sarampo-nas-americas-exige-vigilancia-reforcada-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:01
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520684-arak-conheca-a-origem-e-as-curiosidades-do-destilado-tradicional-do-libano.html
|Galeria
|6
|Arak: conheça a origem e as curiosidades do destilado tradicional do Líbano
|https://www.flipar.com.br/?p=693227&preview=true&preview_id=693227
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:01
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520685-arak-conheca-a-origem-e-as-curiosidades-do-destilado-tradicional-do-libano.html
|Galeria
|6
|Arak: conheça a origem e as curiosidades do destilado tradicional do Líbano
|https://www.flipar.com.br/?p=693227&preview=true&preview_id=693227
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:01
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520686-importador-deve-fechar-o-cambio-de-novembro-e-dezembro-antes-do-segundo-turno.html
|Networking e Negócios
|2366
|Importador deve fechar o câmbio de novembro e dezembro antes do segundo turno?
|e6e50029-605e-4832-89b3-77e5a77b5671
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:04
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7520692-personagens-ganham-vida-em-videos-sobre-as-descobertas-de-lagoa-santa.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|arte
|3056
|Personagens ganham vida em vídeos sobre as descobertas de Lagoa Santa
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7520692-personagens-ganham-vida-em-videos-sobre-as-descobertas-de-lagoa-santa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:07
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520638-bh-recebe-primeira-ordenacao-em-rito-maronita-na-arquidiocese.html
|Gerais
|Belo Horizonte, religião, Igreja Católica
|1711
|BH recebe a primeira ordenação em rito maronita na Arquidiocese; entenda
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520638-bh-recebe-primeira-ordenacao-em-rito-maronita-na-arquidiocese.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:09
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520693-the-strokes-declaram-apoio-a-lula-banda-posta-arte-politica-em-rede-social.html
|Cultura
|Lula, The Strokes, Famosos, Celebridades, Cultura
|1864
|The Strokes declaram apoio a Lula: banda posta arte política em rede social
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520693-the-strokes-declaram-apoio-a-lula-banda-posta-arte-politica-em-rede-social.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:12
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520674-imagem-do-seculo-18-desaparecida-ha-mais-de-60-anos-volta-a-igreja-mineira.html
|Gerais
|Igreja, feriado, mg, bh, padroeira, capela, patrimônio, religião
|5832
|Imagem do século 18 desaparecida há mais de 60 anos volta a igreja mineira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520674-imagem-do-seculo-18-desaparecida-ha-mais-de-60-anos-volta-a-igreja-mineira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520705-uberlandia-recebe-curso-de-capacitacao-em-qmentum-global.html
|Mundo Corporativo
|2314
|Uberlândia recebe curso de capacitação em Qmentum Global
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520705-uberlandia-recebe-curso-de-capacitacao-em-qmentum-global.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520706-materiais-graficos-sao-estrategicos-para-a-black-friday-2026.html
|Mundo Corporativo
|4108
|Materiais gráficos são estratégicos para a Black Friday 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520706-materiais-graficos-sao-estrategicos-para-a-black-friday-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520708-anamaco-lanca-em-campinas-o-circuito-nacional-da-qualidade.html
|Mundo Corporativo
|7069
|Anamaco lança em Campinas o Circuito Nacional da Qualidade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520708-anamaco-lanca-em-campinas-o-circuito-nacional-da-qualidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520709-setor-de-imoveis-de-luxo-cresce-13-e-enfatiza-exclusividade.html
|Mundo Corporativo
|5897
|Setor de imóveis de luxo cresce 13% e enfatiza exclusividade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520709-setor-de-imoveis-de-luxo-cresce-13-e-enfatiza-exclusividade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:14
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520712-2027-nao-vai-perdoar-empresarios-presos-no-operacional.html
|Networking e Negócios
|7222
|2027 não vai perdoar empresários presos no operacional
|7d8d8dfd-8faa-40a1-a226-949b986c33c9
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:40
|Agência Fapesp,Fernanda Bassette
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520695-biorrepositorio-pode-ajudar-a-personalizar-a-prevencao-do-cancer-no-sus.html
|Bem viver
|Saúde, SUS, hereditário, genética
|9894
|Biorrepositório pode ajudar a personalizar a prevenção do câncer no SUS
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520695-biorrepositorio-pode-ajudar-a-personalizar-a-prevencao-do-cancer-no-sus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:48
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520741-praca-considerada-a-mais-bela-do-rio-grande-do-sul-reune-mais-de-200-esculturas-feitas-por-jardineiro-quase-nonagenario.html
|Galeria
|6
|Praça considerada a mais bela do Rio Grande do Sul reúne mais de 200 esculturas feitas por jardineiro quase nonagenário
|https://www.flipar.com.br/?p=693050&preview=true&preview_id=693050
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:52
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520743-lollapalooza-brasil-2027-divulga-line-up-por-dia-veja-quem-toca-em-cada-data.html
|Cultura
|lollapalooza, lollapalooza 2027, lolla day, festival
|2810
|Lollapalooza Brasil 2027 divulga line-up por dia; veja quem toca em cada data
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520743-lollapalooza-brasil-2027-divulga-line-up-por-dia-veja-quem-toca-em-cada-data.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:52
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520745-aos-48-anos-mulher-conquista-aposentadoria-de-rs-73mil-com-orientacao-previdenciaria-de-dra-ana-almeida.html
|Networking e Negócios
|4551
|Aos 48 anos, MULHER conquista aposentadoria de R$ 7,3mil com orientação previdenciária de Dra. Ana Almeida
|ec650164-7444-4d06-8e7c-840184472985
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:56
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520752-aviao-desviado-por-emergencia-medica-com-que-frequencia-acontece-e-quem-decide.html
|Networking e Negócios
|4075
|Avião desviado por emergência médica: com que frequência acontece e quem decide
|b84f41fa-12d8-4e6c-97e9-a573d375ad88
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 16:58
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520751-ciclista-tem-oito-registros-supostamente-rejeitados-pelo-strava-mas-a-suspeita-de-atividade-motorizada-traz-uma-ressalva-crucial-nao-e-evidencia-de-dopagem.html
|Internacional
|Paul Seixas, doping, ciclismo, Christophe Bassons
|3125
|Ciclista tem oito registros supostamente rejeitados pelo Strava, mas a suspeita de atividade motorizada traz uma ressalva crucial: não é evidência de dopagem
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520751-ciclista-tem-oito-registros-supostamente-rejeitados-pelo-strava-mas-a-suspeita-de-atividade-motorizada-traz-uma-ressalva-crucial-nao-e-evidencia-de-dopagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520758-pm-da-reserva-suspeito-de-matar-policial-penal-continuara-preso.html
|Gerais
|Policial, Prisão
|1560
|PM da reserva suspeito de matar policial penal continuará preso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520758-pm-da-reserva-suspeito-de-matar-policial-penal-continuara-preso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:05
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520761-uso-de-ia-sem-controle-no-trabalho-expoe-dados-e-espalha-custos-nas-empresas.html
|Networking e Negócios
|3940
|Uso de IA sem controle no trabalho expõe dados e espalha custos nas empresas
|fb2c42d1-a3d5-43bf-9c07-a381d4c8c56d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:13
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520775-michel-alcoforado-traz-a-bh-o-monologo-coisa-de-rico-outras-historias.html
|Cultura
|teatro, monólogo, livro, rico, BH
|6036
|Michel Alcoforado traz a BH o monólogo "Coisa de rico: outras histórias"
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520775-michel-alcoforado-traz-a-bh-o-monologo-coisa-de-rico-outras-historias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520787-sial-paris-2026-soberania-alimentar-ia-nutricao-personalizada-tres-grandes-debates-que-darao-forma-ao-futuro-da-alimentacao.html
|Mundo Corporativo
|4406
|SIAL Paris 2026: Soberania Alimentar, IA, Nutrição Personalizada… Três Grandes Debates que Darão Forma ao Futuro da Alimentação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520787-sial-paris-2026-soberania-alimentar-ia-nutricao-personalizada-tres-grandes-debates-que-darao-forma-ao-futuro-da-alimentacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:20
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520790-alckmin-na-tupi-sou-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.html
|Política
|Maioridade penal, Eleições, Eleições 2026, Alckmin, Lula
|1620
|Alckmin na Tupi: 'Sou a favor da redução da maioridade penal'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520790-alckmin-na-tupi-sou-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:24
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520768-julgamento-do-acusado-de-matar-o-sargento-roger-dias-e-marcado-em-bh.html
|Gerais
|assassinato, crime, morte, julgamento, policial, bh, homicídio, roubo, prisão
|2506
|Julgamento do acusado de matar o sargento Roger Dias é marcado, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520768-julgamento-do-acusado-de-matar-o-sargento-roger-dias-e-marcado-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:28
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7520794-ex-selecao-admite-traicao-anuncia-separacao-e-confunde-fas-era-casado-com-outra.html
|Esportes
|3593
|Ex-seleção admite traição, anuncia separação e confunde fãs: Era casado com outra
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/14/ex-selecao-admite-traicao-anuncia-separacao-confunde-fas-era-casado-com-outra/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520746-alimentacao-pode-reduzir-sintomas-da-endometriose-veja-o-que-diz-a-ciencia.html
|Bem viver
|endometriose, tratamento, alimentação, dieta mediterrânea
|5290
|Alimentação pode reduzir sintomas da endometriose: veja o que diz a ciência
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520746-alimentacao-pode-reduzir-sintomas-da-endometriose-veja-o-que-diz-a-ciencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:32
|Jair Amaral
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7520767-veja-fotos-do-inicio-da-nova-etapa-da-duplicacao-da-br-040-em-congonhas.html
|Galeria
|Br-040
|-1
|Veja fotos do início da nova etapa da duplicação da BR-040 em Congonhas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7520767-veja-fotos-do-inicio-da-nova-etapa-da-duplicacao-da-br-040-em-congonhas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7520799-la-rinconada-veja-como-e-a-vida-na-cidade-mais-alta-do-mundo.html
|Galeria
|6
|La Rinconada: veja como é a vida na cidade mais alta do mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=693308&preview=true&preview_id=693308
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:36
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520800-paulo-roberto-ultrapassa-1-milhao-de-visualizacoes-em-seu-novo-videoclipe.html
|Networking e Negócios
|4870
|Paulo Roberto ultrapassa 1 milhão de visualizações em seu novo videoclipe
|a6ea4ffe-3834-413d-ab9c-59462503d1ae
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:36
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520801-como-fazer-a-produtividade.html
|Networking e Negócios
|4917
|Como fazer a produtividade.
|5544ecdc-08e9-4646-b81b-316f221687bf
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:40
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520806-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-diversifica-negocios.html
|Networking e Negócios
|4357
|Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes diversifica negócios
|4418cb8c-12c4-4ff3-8d24-66eee403a8a1
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:47
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520813-os-15-primeiros-dias-o-que-a-empresa-paga-quando-o-funcionario-e-afastado-por-saude-mental.html
|Networking e Negócios
|4129
|Os 15 primeiros dias: o que a empresa paga quando o funcionário é afastado por saúde mental
|ecde995d-3ea7-4323-94f4-aab45f23dd3e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:52
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520819-prf-intercepta-carro-na-br-381-com-rs-870-mil-e-motorista-cita-politica.html
|Gerais
|carro, Minas Gerais, motorista, PRF
|737
|PRF intercepta carro na BR-381 com R$ 870 mil e motorista cita "política"
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520819-prf-intercepta-carro-na-br-381-com-rs-870-mil-e-motorista-cita-politica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520820-goodstorage-amplia-investimento-em-cultura.html
|Mundo Corporativo
|2917
|GoodStorage amplia investimento em cultura
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520820-goodstorage-amplia-investimento-em-cultura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520821-inteligencia-artificial-muda-o-combate-ao-cibercrime.html
|Mundo Corporativo
|4076
|Inteligência artificial muda o combate ao cibercrime
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520821-inteligencia-artificial-muda-o-combate-ao-cibercrime.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520822-diamantina-recebe-3-festival-de-circo-do-alto-vale.html
|Mundo Corporativo
|5848
|Diamantina recebe 3º Festival de Circo do Alto Vale
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520822-diamantina-recebe-3-festival-de-circo-do-alto-vale.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520824-yyforce-oferece-robos-humanoides-para-o-setor-de-hospitalidade-em-uma-parceria-historica-com-o-novotel-e-o-mercure-singapore-on-stevens.html
|Mundo Corporativo
|21683
|YYForce Oferece Robôs Humanoides para o Setor de Hospitalidade em uma Parceria Histórica com o Novotel e o Mercure Singapore on Stevens
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520824-yyforce-oferece-robos-humanoides-para-o-setor-de-hospitalidade-em-uma-parceria-historica-com-o-novotel-e-o-mercure-singapore-on-stevens.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520825-black-friday-exige-antecipacao-da-estrategia-digital.html
|Mundo Corporativo
|5592
|Black Friday exige antecipação da estratégia digital
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520825-black-friday-exige-antecipacao-da-estrategia-digital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:53
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520826-cyrela-e-reconhecida-por-inovacao-e-gestao-juridica.html
|Mundo Corporativo
|3520
|Cyrela é reconhecida por inovação e gestão jurídica
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520826-cyrela-e-reconhecida-por-inovacao-e-gestao-juridica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:53
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520827-lider-chinesa-lanca-servico-de-pagamentos-no-chile.html
|Mundo Corporativo
|5540
|Líder chinesa lança serviço de pagamentos no Chile
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520827-lider-chinesa-lanca-servico-de-pagamentos-no-chile.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:53
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520828-outubro-rosa-sempre-e-tempo-de-recomecar-a-cuidar-e-viver.html
|Mundo Corporativo
|3668
|Outubro Rosa: sempre é tempo de recomeçar a cuidar e viver
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520828-outubro-rosa-sempre-e-tempo-de-recomecar-a-cuidar-e-viver.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:53
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520829-quem-cuida-da-mae-nas-primeiras-noites-com-o-bebe.html
|Mundo Corporativo
|3565
|Quem cuida da mãe nas primeiras noites com o bebê?
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520829-quem-cuida-da-mae-nas-primeiras-noites-com-o-bebe.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 17:57
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520823-lula-aciona-oea-contra-meta-por-suposta-interferencia-nas-eleicoes.html
|Política
|Denúncias, Lula, Meta, eleicoes-2026
|2735
|Lula aciona OEA contra Meta por suposta interferência nas eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520823-lula-aciona-oea-contra-meta-por-suposta-interferencia-nas-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:00
|Agência Fapesp
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520802-estimulacao-cerebral-reduz-desejo-por-comida-em-mulheres-com-obesidade.html
|Bem viver
|obesidade, mulheres, estimulação cerebral, alimentação saudável
|5724
|Estimulação cerebral reduz desejo por comida em mulheres com obesidade
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520802-estimulacao-cerebral-reduz-desejo-por-comida-em-mulheres-com-obesidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:05
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520843-rosebush-pruning-mostra-a-vida-dos-ultra-ricos-e-ultra-detestaveis.html
|Cultura
|Cinema, filme, estreia, BH
|5829
|"Rosebush pruning" mostra a vida dos ultra ricos e ultra detestáveis
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520843-rosebush-pruning-mostra-a-vida-dos-ultra-ricos-e-ultra-detestaveis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:06
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520845-janones-pede-liberacao-imediata-do-canal-exercito-do-lula-no-whatsapp.html
|Política
|Canal, Exército do Lula, Janones, Lula, eleicoes-2026, whatsapp, TSE
|1896
|Janones pede liberação imediata do canal Exército do Lula no WhatsApp
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520845-janones-pede-liberacao-imediata-do-canal-exercito-do-lula-no-whatsapp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:14
|Rafaela Soares - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520849-flavio-bolsonaro-quer-reduzir-maioridade-penal-na-pec-da-seguranca.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Maioridade penal
|2806
|Flávio Bolsonaro quer reduzir maioridade penal na PEC da Segurança
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520849-flavio-bolsonaro-quer-reduzir-maioridade-penal-na-pec-da-seguranca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:18
|Nathallie Lopes,Paulo Floro - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520851-quaest-flavio-bolsonaro-tem-46-e-lula-44-em-votos-totais-ha-empate-tecnico.html
|Política
|bolsonaro, Eleição, flávio bolsonaro, lula, pesquisa, Segundo Turno, Quaest, eleições 2026, eleições
|1235
|Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula 44% em votos totais; há empate técnico
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520851-quaest-flavio-bolsonaro-tem-46-e-lula-44-em-votos-totais-ha-empate-tecnico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:23
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520739-mg-homem-e-condenado-a-75-anos-de-prisao-por-matar-ex.html
|Gerais
|MPMG, Patos de Minas, Justiça, Minas Gerais, Condenação
|2327
|MG: homem é condenado a 75 anos de prisão por matar ex
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520739-mg-homem-e-condenado-a-75-anos-de-prisao-por-matar-ex.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:33
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520854-acordo-preve-aterramento-de-rede-eletrica-no-morro-do-papagaio-em-bh.html
|Gerais
|TJMG, Urbel, Cemig, Morro do papagaio
|3545
|Acordo prevê aterramento de rede elétrica no Morro do Papagaio, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520854-acordo-preve-aterramento-de-rede-eletrica-no-morro-do-papagaio-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:37
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520860-pesquisa-quaest-flavio-tem-54-de-rejeicao-lula-esta-com-53.html
|Política
|Flavio, lula, Quaest, rejeição
|830
|Pesquisa Quaest: Flávio tem 54% de rejeição; Lula está com 53%
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520860-pesquisa-quaest-flavio-tem-54-de-rejeicao-lula-esta-com-53.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:38
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520871-medicos-formados-no-exterior-ganham-novas-vias-de-licenca-em-24-estados-dos-eua.html
|Networking e Negócios
|8857
|Médicos formados no exterior ganham novas vias de licença em 24 estados dos EUA
|3b94f2bf-b0d4-4161-84e4-61b7043fa006
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:45
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520877-como-calcular-pontos-de-croche-segredos-para-evitar-erros-e-melhorar-seu-acabamento.html
|Casa e Decoração
|2276
|Como calcular pontos de crochê: segredos para evitar erros e melhorar seu acabamento
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520877-como-calcular-pontos-de-croche-segredos-para-evitar-erros-e-melhorar-seu-acabamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:45
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520875-cultivador-dedica-mais-de-50-anos-as-aboboras-gigantes-e-agora-ve-uma-delas-ser-apontada-como-novo-recorde-mundial.html
|Internacional
|abóbora, agricultura, reino unido, abóbora mais pesada do mundo
|3373
|Cultivador dedica mais de 50 anos às abóboras gigantes e agora vê uma delas ser apontada como novo recorde mundial
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520875-cultivador-dedica-mais-de-50-anos-as-aboboras-gigantes-e-agora-ve-uma-delas-ser-apontada-como-novo-recorde-mundial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:46
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520878-a-posicao-das-pecas-no-varal-pode-fazer-diferenca-tecnica-apresentada-como-japonesa-aposta-na-circulacao-de-ar-para-tentar-acelerar-a-secagem-das-roupas-em-casa.html
|Casa e Decoração
|secagem à japonesa, secagem de roupas, dicas
|2471
|A posição das peças no varal pode fazer diferença: técnica apresentada como japonesa aposta na circulação de ar para tentar acelerar a secagem das roupas em casa
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7520878-a-posicao-das-pecas-no-varal-pode-fazer-diferenca-tecnica-apresentada-como-japonesa-aposta-na-circulacao-de-ar-para-tentar-acelerar-a-secagem-das-roupas-em-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:48
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520880-aprender-idiomas-pode-envolver-uma-habilidade-que-vai-alem-de-entender-palavras-estudo-aponta-relacao-entre-sons-desconhecidos-da-fala-e-facilidade-no-aprendizado.html
|Ciência
|ciência, cérebro humano, estudo de idiomas
|3148
|Aprender idiomas pode envolver uma habilidade que vai além de entender palavras: estudo aponta relação entre sons desconhecidos da fala e facilidade no aprendizado
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7520880-aprender-idiomas-pode-envolver-uma-habilidade-que-vai-alem-de-entender-palavras-estudo-aponta-relacao-entre-sons-desconhecidos-da-fala-e-facilidade-no-aprendizado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:49
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520879-shakira-faz-agradecimento-publico-em-madri-e-traz-um-ex-de-volta-ao-centro-das-atencoes-a-participacao-dele-em-um-projeto-explica-o-reconhecimento-da-cantora.html
|Cultura
|Antonio de la Rúa, Shakira, Las Mujeres Ya No Lloram World Tour, Macondo Park
|2944
|Shakira faz agradecimento público em Madri e traz um ex de volta ao centro das atenções: a participação dele em um projeto explica o reconhecimento da cantora
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520879-shakira-faz-agradecimento-publico-em-madri-e-traz-um-ex-de-volta-ao-centro-das-atencoes-a-participacao-dele-em-um-projeto-explica-o-reconhecimento-da-cantora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:50
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520881-reclamar-de-tudo-pode-revelar-um-ciclo-de-pensamentos-negativos-entenda-a-relacao-com-a-ruminacao-e-por-que-esse-habito-sozinho-nao-permite-um-diagnostico.html
|Bem viver
|psicologia, vitimização, ruminação, reclamação, pensamentos negativos
|2480
|Reclamar de tudo pode revelar um ciclo de pensamentos negativos: entenda a relação com a ruminação e por que esse hábito, sozinho, não permite um diagnóstico
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520881-reclamar-de-tudo-pode-revelar-um-ciclo-de-pensamentos-negativos-entenda-a-relacao-com-a-ruminacao-e-por-que-esse-habito-sozinho-nao-permite-um-diagnostico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:51
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520883-voce-caminha-enquanto-fala-ao-telefone-especialistas-discutem-o-que-esse-movimento-pode-ter-a-ver-com-a-forma-de-processar-informacoes-durante-uma-ligacao.html
|Bem viver
|psicologia, ligação telefônica, comportamento humano, falar ao telefone, cérebro
|2480
|Você caminha enquanto fala ao telefone? Especialistas discutem o que esse movimento pode ter a ver com a forma de processar informações durante uma ligação
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7520883-voce-caminha-enquanto-fala-ao-telefone-especialistas-discutem-o-que-esse-movimento-pode-ter-a-ver-com-a-forma-de-processar-informacoes-durante-uma-ligacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:52
|Jair Amaral,Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520760-duplicacao-da-br-040-entra-em-nova-fase-em-congonhas.html
|Gerais
|BR-040, duplicação, Congonhas
|5467
|Duplicação da BR-040 entra em nova fase em Congonhas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520760-duplicacao-da-br-040-entra-em-nova-fase-em-congonhas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:53
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520590-planos-de-saude-ampliam-mamografia-para-mulheres-com-menos-de-40-anos.html
|Bem viver
|Outubro rosa, Câncer, Câncer de Mama, Mulheres, Bem viver, Saúde
|1910
|Planos de saúde ampliam mamografia para mulheres com menos de 40 anos
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7520590-planos-de-saude-ampliam-mamografia-para-mulheres-com-menos-de-40-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:53
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520884-justica-eleitoral-manda-pf-investigar-ana-elisa-apos-acao-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|flávio bolsonaro, PF, Ana Elisa, eleicoes-2026
|2485
|Justiça Eleitoral manda PF investigar Ana Elisa após ação de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520884-justica-eleitoral-manda-pf-investigar-ana-elisa-apos-acao-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:55
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520889-biopark-aposta-em-100-mil-bolsas-para-impulsionar-economia-no-interior-do-pr.html
|Networking e Negócios
|11101
|Biopark aposta em 100 mil bolsas para impulsionar economia no interior do PR
|a2ee3cee-c2c8-4fde-969e-4ae70fea8034
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:55
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7520887-erp-nascido-de-demanda-industrial-ganha-programa-de-afiliados-para-crescer.html
|Networking e Negócios
|4514
|ERP nascido de demanda industrial ganha programa de afiliados para crescer
|0e027124-6198-4c74-8134-0d45684ec4f3
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520895-proposta-de-lei-de-armas-poe-teste-tecnico-como-criterio.html
|Mundo Corporativo
|3776
|Proposta de lei de armas põe teste técnico como critério
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520895-proposta-de-lei-de-armas-poe-teste-tecnico-como-criterio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520896-proxy-media-e-afilio-ampliam-negocios-com-afiliacao.html
|Mundo Corporativo
|3488
|Proxy Media e Afilio ampliam negócios com afiliação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520896-proxy-media-e-afilio-ampliam-negocios-com-afiliacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:58
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520890-flavio-e-rogerio-marinho-nao-registram-presenca-em-sessao-de-votacao-da-6x1.html
|Política
|fim da escala 6x1, Flávio Bolsonaro, rogério marinho, eleicoes-2026, Lula
|1492
|Flávio e Rogério Marinho não registram presença em sessão de votação da 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520890-flavio-e-rogerio-marinho-nao-registram-presenca-em-sessao-de-votacao-da-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 18:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520897-eveo-cresce-75-em-receita-no-primeiro-semestre-de-2026.html
|Mundo Corporativo
|6049
|EVEO cresce 75% em receita no primeiro semestre de 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520897-eveo-cresce-75-em-receita-no-primeiro-semestre-de-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 19:07
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7520885-filme-sobre-bolsonaro-tem-estreia-adiada-nos-cinemas-para-2027.html
|Cultura
|cinema, filme, estreia, Bolsonaro
|2158
|Filme sobre Bolsonaro tem estreia adiada nos cinemas para 2027
|https://www.tupi.fm/entretenimento/filme-sobre-bolsonaro-tem-estreia-adiada-nos-cinemas-e-chega-so-em-2027/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 19:09
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520903-ministro-diz-que-lula-convenceu-flavio-a-fazer-o-l-pelo-fim-da-6x1.html
|Política
|6x1, Lula, flávio bolsonaro, eleicoes-2026
|2569
|Ministro diz que Lula convenceu Flávio a "fazer o L" pelo fim da 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520903-ministro-diz-que-lula-convenceu-flavio-a-fazer-o-l-pelo-fim-da-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 19:20
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520905-mg-pacientes-a-caminho-de-tratamento-de-saude-morrem-em-acidente.html
|Gerais
|Acidente
|1198
|MG: pacientes a caminho de tratamento de saúde morrem em acidente
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520905-mg-pacientes-a-caminho-de-tratamento-de-saude-morrem-em-acidente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 19:42
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520814-mulher-morre-baleada-na-zona-da-mata-companheiro-e-suspeito.html
|Gerais
|Homem, Morte, Mulher
|1120
|Mulher morre baleada na Zona da Mata; companheiro é suspeito
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520814-mulher-morre-baleada-na-zona-da-mata-companheiro-e-suspeito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 19:56
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520848-video-acidente-com-tres-veiculos-provoca-incendio-em-caminhao-na-br-381.html
|Gerais
|carreta, fogo, br-381, Caetés
|1674
|Vídeo: acidente com três veículos provoca incêndio em caminhão na BR-381
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520848-video-acidente-com-tres-veiculos-provoca-incendio-em-caminhao-na-br-381.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 19:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520927-reliance-foundation-e-the-estee-lauder-companies-charitable-foundation-lancam-parceria-plurianual-visando-capacitar-um-milhao-de-adolescentes-e-mulheres-jovens-na-india.html
|Mundo Corporativo
|8556
|Reliance Foundation e The Estée Lauder Companies Charitable Foundation lançam parceria plurianual visando capacitar um milhão de adolescentes e mulheres jovens na Índia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520927-reliance-foundation-e-the-estee-lauder-companies-charitable-foundation-lancam-parceria-plurianual-visando-capacitar-um-milhao-de-adolescentes-e-mulheres-jovens-na-india.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 20:02
|Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520928-erika-hilton-diz-que-fim-da-6x1-nao-para-de-pe-se-flavio-vencer-eleicoes.html
|Política
|6x1, Erika Hilto, Erika Hilton
|1863
|Erika Hilton diz que fim da 6x1 ‘não para de pé’ se Flávio vencer eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520928-erika-hilton-diz-que-fim-da-6x1-nao-para-de-pe-se-flavio-vencer-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 20:07
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520058-mega-sena-3070-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-14-10.html
|Nacional
|APOSTAS, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, MEGA, Mega-sena
|3480
|Mega-Sena 3070 e outras loterias: confira os números sorteados (14/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520058-mega-sena-3070-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-14-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 20:20
|Cadu Bruno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520938-alckmin-defende-mandato-de-12-anos-no-stf-nao-tem-sentido-ser-vitalicio.html
|Política
|Eleições
|6597
|Alckmin defende mandato de 12 anos no STF: "Não tem sentido ser vitalício"
|https://www.tupi.fm/eleicoes/alckmin-defende-mandato-de-10-a-12-anos-no-stf-e-diz-que-lula-fara-a-reforma-do-judiciario-nao-tem-sentido-ser-vitalicio/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 20:32
|Gabriel Botelho - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520945-chuvas-em-sao-paulo-causam-alagamentos-em-metro-tuneis-e-ruas-da-capital.html
|Nacional
|Chuva, São Paulo
|3255
|Chuvas em São Paulo causam alagamentos em metrô, túneis e ruas da capital
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7520945-chuvas-em-sao-paulo-causam-alagamentos-em-metro-tuneis-e-ruas-da-capital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 20:47
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520951-empate-tecnico-na-quaest-acelera-reunioes-e-muda-estrategias-das-campanhas.html
|Política
|eleições 2026
|3828
|Empate técnico na Quaest acelera reuniões e muda estratégias das campanhas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520951-empate-tecnico-na-quaest-acelera-reunioes-e-muda-estrategias-das-campanhas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 21:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520974-datavault-ai-nomeia-o-acionista-e-executivo-de-investimentos-jeffrey-tirman-para-o-conselho-de-administracao.html
|Mundo Corporativo
|12790
|Datavault AI nomeia o acionista e executivo de investimentos Jeffrey Tirman para o Conselho de Administração
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7520974-datavault-ai-nomeia-o-acionista-e-executivo-de-investimentos-jeffrey-tirman-para-o-conselho-de-administracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 21:14
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520954-netanyahu-recorda-posse-de-bolsonaro-e-chama-brasil-de-pais-pequeno.html
|Política
|Netanyahu, Lula , Bolsonaro
|2613
|Netanyahu recorda posse de Bolsonaro e chama Brasil de ‘país pequeno’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520954-netanyahu-recorda-posse-de-bolsonaro-e-chama-brasil-de-pais-pequeno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 21:33
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520985-pec-da-seguranca-votacao-no-plenario-do-senado-fica-para-a-proxima-semana.html
|Política
|Congresso Nacional, segurança
|2084
|PEC da Segurança: votação no Plenário do Senado fica para a próxima semana
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520985-pec-da-seguranca-votacao-no-plenario-do-senado-fica-para-a-proxima-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 21:53
|Victor Correia - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520996-aliados-divulgam-flaviometro-para-cobrar-empenho-na-campanha.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Campanha, Redes sociais
|2061
|Aliados divulgam "Flaviômetro" para cobrar empenho na campanha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520996-aliados-divulgam-flaviometro-para-cobrar-empenho-na-campanha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 21:54
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520998-senado-aprova-em-1-turno-texto-da-pec-do-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, PEC
|3754
|Senado aprova em 1° turno texto da PEC do fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520998-senado-aprova-em-1-turno-texto-da-pec-do-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 22:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520993-tres-sao-presos-suspeitos-de-executar-mulher-em-ribeirao-das-neves.html
|Gerais
|1440
|Três são presos suspeitos de executar mulher em Ribeirão das Neves
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7520993-tres-sao-presos-suspeitos-de-executar-mulher-em-ribeirao-das-neves.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 22:03
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521000-senado-aprova-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, PEC
|3795
|Senado aprova fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521000-senado-aprova-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 22:39
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521013-mega-sena-3070-acumula-e-vai-a-rs-170-milhoes-11-mineiros-acertam-a-quina.html
|Nacional
|Da, Mega, Mega-sena, Quina
|1398
|Mega-Sena 3070 acumula e vai a R$ 170 milhões; 11 mineiros acertam a quina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521013-mega-sena-3070-acumula-e-vai-a-rs-170-milhoes-11-mineiros-acertam-a-quina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 22:42
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521014-flavio-bolsonaro-a-favor-mourao-contra-veja-como-votaram-os-senadores.html
|Política
|Senado, fim da escala 6x1, aprovação, votação, escala 6x1, senadores, flávio bolsonaro
|2884
|Flávio Bolsonaro a favor, Mourão contra: veja como votaram os senadores
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521014-flavio-bolsonaro-a-favor-mourao-contra-veja-como-votaram-os-senadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 22:47
|Letícia Passos,Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521017-fim-da-escala-6x1-veja-o-que-muda-e-quando-as-regras-entram-em-vigor.html
|Política
|6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1
|7355
|Fim da escala 6x1: veja o que muda e quando as regras entram em vigor
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521017-fim-da-escala-6x1-veja-o-que-muda-e-quando-as-regras-entram-em-vigor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 22:48
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521016-campanha-de-flavio-pede-cassacao-da-candidatura-de-lula-e-mira-sindicatos.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Lula
|2094
|Campanha de Flávio pede cassação da candidatura de Lula e mira sindicatos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521016-campanha-de-flavio-pede-cassacao-da-candidatura-de-lula-e-mira-sindicatos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 22:54
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521020-corrida-pelo-planalto-molda-sessao-que-aprovou-o-fim-da-jornada-6-1.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4996
|Corrida pelo Planalto molda sessão que aprovou o fim da jornada 6×1
|https://platobr.com.br/disputa-eleitoral-marca-sessao-que-aprovou-pec-que-acabou-com-jornada-6x1
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 22:58
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521022-fim-da-6-1-elevara-custos-em-rs-267-bi-e-precos-ao-consumidor-em-62-estima-cni.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1583
|Fim da 6×1 elevará custos em R$ 267 bi e preços ao consumidor em 6,2%, estima CNI
|https://platobr.com.br/fim-da-6x1-elevara-custos-em-r-267-bi-e-precos-ao-consumidor-em-62-estima-cni
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 23:26
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7521030-banho-de-palo-santo-ritual-de-purificacao-no-seu-corpo.html
|Horóscopo
|Banhos de Descarrego, Loja Online
|3643
|Banho de Palo Santo: Ritual de Purificação no seu Corpo
|https://www.wemystic.com.br/banho-palo-santo/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 23:29
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521031-lula-celebra-aprovacao-do-fim-da-escala-6x1-jamais-sera-revogada.html
|Política
|6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, Lula
|2288
|Lula celebra aprovação do fim da escala 6x1: "Jamais será revogada"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521031-lula-celebra-aprovacao-do-fim-da-escala-6x1-jamais-sera-revogada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-14 23:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521039-toluna-nomeia-amy-fenton-como-ceo.html
|Mundo Corporativo
|6704
|Toluna nomeia Amy Fenton como CEO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521039-toluna-nomeia-amy-fenton-como-ceo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 00:06
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521043-as-brechas-legais-usadas-por-lula-para-prometer-pix-de-rs-5-mil-a-microempreendedores.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|5288
|As brechas legais usadas por Lula para prometer Pix de R$ 5 mil a microempreendedores
|https://platobr.com.br/lula-usa-brechas-legais-para-prometer-pix-de-r-5-mil-a-meis-mas-so-1-em-17-recebera
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 00:11
|Redacao Jogada10
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521045-tecnico-do-torque-cita-8216garra-uruguaia-8217-para-crer-em-reviravolta-contra-o-atletico.html
|Esportes
|3042
|Técnico do Torque cita ‘garra uruguaia’ para crer em reviravolta contra o Atlético
|https://noataque.com.br/futebol/copa-sul-americana/noticia/2026/10/14/tecnico-do-torque-cita-garra-uruguaia-para-crer-em-reviravolta-contra-o-atletico/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 00:11
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521046-o-que-diz-pablo-marcal-sobre-ser-ministro-de-um-eventual-governo-de-flavio-bolsonaro.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1960
|O que diz Pablo Marçal sobre ser ministro de um eventual governo de Flávio Bolsonaro
|https://platobr.com.br/o-que-diz-pablo-marcal-sobre-ser-ministro-de-um-eventual-governo-de-flavio-bolsonaro
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 00:21
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521041-janones-convoca-apoiadores-para-vigilia-apos-tse-liberar-exercito-do-lula.html
|Política
|André Janones, canal, Exército do Lula, flávio bolsonaro, Kassio Nunes Marques, lula, liberação
|1870
|Janones convoca apoiadores para vigília após TSE liberar 'Exército do Lula'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521041-janones-convoca-apoiadores-para-vigilia-apos-tse-liberar-exercito-do-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|ALESSANDRA ARAGÃO
|https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7519484-o-que-significa-sentir-se-realizado.html
|Colunistas#Alessandra Aragão
|felicidade, feliz, metas, realização
|5440
|O que significa sentir-se realizado?
|https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7519484-o-que-significa-sentir-se-realizado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7520786-feira-nacional-de-artesanato-une-tradicao-e-ia-em-edicao-historica.html
|Colunistas#Anna Marina
|Feira Nacional de Artesanato, Belo Horizonte, Inteligência Artificial, Expominas
|3220
|Feira Nacional de Artesanato une tradição e IA em edição histórica
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7520786-feira-nacional-de-artesanato-une-tradicao-e-ia-em-edicao-historica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520850-o-futuro-do-brasil-se-constroi-com-professores.html
|Opinião
|5065
|O futuro do Brasil se constrói com professores
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520850-o-futuro-do-brasil-se-constroi-com-professores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520921-uma-geracao-sob-ataque.html
|Internacional
|EUA, crianças, bombardeios, medo
|3786
|Uma geração sob ataque
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520921-uma-geracao-sob-ataque.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520925-recrutados-para-lutar.html
|Internacional
|guerramundial, crianças, mãe, castigo
|3555
|Recrutados para lutar
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7520925-recrutados-para-lutar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520936-leitor-pede-mudanca-para-colocar-o-brasil-nos-trilhos.html
|Opinião
|928
|Leitor pede mudança para "colocar o Brasil nos trilhos"
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520936-leitor-pede-mudanca-para-colocar-o-brasil-nos-trilhos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520937-riqueza-literaria-em-cartas-de-guimaraes-rosa.html
|Opinião
|Carta, Cultura, Guimarães rosa
|462
|Riqueza literária em cartas de Guimarães Rosa
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520937-riqueza-literaria-em-cartas-de-guimaraes-rosa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7520941-o-vai-e-vem-de-flavio-bolsonaro.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|7414
|O vai e vem de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7520941-o-vai-e-vem-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520952-chance-de-convencer-o-eleitor-nao-pode-ser-desperdicada.html
|Opinião
|2893
|Chance de convencer o eleitor não pode ser desperdiçada
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7520952-chance-de-convencer-o-eleitor-nao-pode-ser-desperdicada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Kleber
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7520953-saudades-do-henfil-e-do-orelana.html
|Charge
|-1
|Saudades do Henfil e do Orelana
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7520953-saudades-do-henfil-e-do-orelana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Orion Teixeira
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7520963-simoes-se-vacina-para-nao-virar-vilao-de-cleitinho.html
|Colunistas#Orion Teixeira
|3286
|Simões se vacina para não virar vilão de Cleitinho
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7520963-simoes-se-vacina-para-nao-virar-vilao-de-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|Paulo Galvão
|https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7520997-e-dificil-comandar-um-clube-de-futebol.html
|Colunistas#Dois Toques
|Cruzeiro, Athletico-PR, Flamengo, Atlético, Paulinho
|3345
|É difícil comandar um clube de futebol
|https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7520997-e-dificil-comandar-um-clube-de-futebol.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521003-voto-de-assalariados-e-empreendedores-acirra-a-disputa-do-segundo-turno.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Disputa
|5512
|Voto de assalariados e empreendedores acirra a disputa do segundo turno
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521003-voto-de-assalariados-e-empreendedores-acirra-a-disputa-do-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 04:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521055-ie-business-school-transforma-a-jornada-de-transformacao-do-abb-bank-em-um-estudo-de-caso.html
|Mundo Corporativo
|4779
|IE Business School Transforma a Jornada de Transformação do ABB Bank em um Estudo de Caso
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521055-ie-business-school-transforma-a-jornada-de-transformacao-do-abb-bank-em-um-estudo-de-caso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 06:00
|Chico Mendonça
|https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7520932-lorival-e-a-queda-do-ceu.html
|Colunistas#Chico Mendonça
|4824
|Lorival e a queda do céu
|https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7520932-lorival-e-a-queda-do-ceu.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 06:00
|Angela Mathylde
|https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7520935-a-epidemia-do-cansaco-por-que-estamos-exaustos.html
|Colunistas#Comportamento e Saúde Mental
|3080
|A epidemia do cansaço: por que estamos exaustos?
|https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7520935-a-epidemia-do-cansaco-por-que-estamos-exaustos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 06:00
|Bruno Luis Barros,Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521051-cleitinho-azevedo-diz-que-fim-da-escala-6x1-representa-dignidade.html
|Política
|fim da escala 6x1, Lula, flávio bolsonaro
|4311
|Cleitinho Azevedo diz que fim da escala 6x1 representa "dignidade"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521051-cleitinho-azevedo-diz-que-fim-da-escala-6x1-representa-dignidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 06:32
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521061-a-meta-do-pt-e-virar-sobre-flavio-claro-mas-ha-outro-motivo-para-a-mobilizacao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|763
|A meta do PT é virar sobre Flávio, claro, mas há outro motivo para a mobilização
|https://platobr.com.br/a-meta-do-pt-e-virar-sobre-flavio-claro-mas-ha-outro-motivo-para-a-mobilizacao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 07:08
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520973-domingos-savio-vamos-ampliar-a-votacao-do-flavio-em-minas.html
|Política
|5342
| Domingos Sávio: 'Vamos ampliar a votação do Flávio em Minas'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7520973-domingos-savio-vamos-ampliar-a-votacao-do-flavio-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 07:40
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521068-ciclone-se-forma-nesta-sexta-e-traz-frio-ao-pais-minas-esta-sob-alerta-de-tempestade.html
|Nacional
|Chuva, Chuvas, Ciclone, Clima, Frente fri, Inmet, Meteorologia
|4261
|Ciclone se forma nesta sexta e traz frio ao país; Minas está sob alerta de tempestade
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521068-ciclone-se-forma-nesta-sexta-e-traz-frio-ao-pais-minas-esta-sob-alerta-de-tempestade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 07:40
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520841-ingredientes-da-cozinha-salgada-ganham-protagonismo-no-mundo-dos-sorvetes.html
|Degusta
|Ganha
|14101
|Ingredientes da cozinha salgada ganham protagonismo no mundo dos sorvetes
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520841-ingredientes-da-cozinha-salgada-ganham-protagonismo-no-mundo-dos-sorvetes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 07:41
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521069-resident-evil-alcanca-uma-marca-que-muda-a-disputa-entre-os-filmes-da-saga-producao-supera-uss-320-milhoes-e-ganha-lugar-de-destaque-na-historia-da-franquia.html
|Cultura
|Resident Evil, cinema, filmes, sucesso de bilheteria, mercado internacional
|2659
|Resident Evil alcança uma marca que muda a disputa entre os filmes da saga: produção supera US$ 320 milhões e ganha lugar de destaque na história da franquia
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521069-resident-evil-alcanca-uma-marca-que-muda-a-disputa-entre-os-filmes-da-saga-producao-supera-uss-320-milhoes-e-ganha-lugar-de-destaque-na-historia-da-franquia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 07:41
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520660-hamburgueria-de-minas-faz-o-melhor-sanduiche-do-brasil-segundo-ranking.html
|Degusta
|HAMBURGUER, Hamburgueria, RANKING
|1354
|Hamburgueria de Minas faz o melhor sanduíche do Brasil, segundo ranking
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7520660-hamburgueria-de-minas-faz-o-melhor-sanduiche-do-brasil-segundo-ranking.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 07:49
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521073-combustivel-no-aeroporto-da-pampulha-passa-por-pericia-apos-acidentes-fatais-na-mg.html
|Gerais
|3424
|Combustível no Aeroporto da Pampulha passa por perícia após acidentes fatais na MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521073-combustivel-no-aeroporto-da-pampulha-passa-por-pericia-apos-acidentes-fatais-na-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 07:57
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521075-27-presos-por-vaga-mp-quer-que-justica-faca-estado-cumprir-limite-de-ocupacao-em-presidio-do-sul-de-minas.html
|Gerais
|2338
|2,7 presos por vaga: MP quer que Justiça faça Estado cumprir limite de ocupação em presídio do Sul de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521075-27-presos-por-vaga-mp-quer-que-justica-faca-estado-cumprir-limite-de-ocupacao-em-presidio-do-sul-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 07:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521076-alem-das-fronteiras-juntos-na-elegancia-o-que-esperar-da-primeira-lepas-global-elegant-lifestyle-week.html
|Mundo Corporativo
|5194
|Além das Fronteiras, Juntos na Elegância: O que esperar da Primeira LEPAS Global Elegant Lifestyle Week
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521076-alem-das-fronteiras-juntos-na-elegancia-o-que-esperar-da-primeira-lepas-global-elegant-lifestyle-week.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 07:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521077-moncler-re-icons-cher-jennie-e-grace-jones-redefinem-o-que-significa-ser-pioneira.html
|Mundo Corporativo
|6923
|Moncler Re/Icons: Cher, JENNIE e Grace Jones redefinem o que significa ser pioneira
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521077-moncler-re-icons-cher-jennie-e-grace-jones-redefinem-o-que-significa-ser-pioneira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:05
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521079-jovem-de-19-anos-e-sequestrado-em-ribeirao-das-neves-e-familia-paga-rs-30-mil-de-resgate-em-dinheiro.html
|Gerais
|2692
|Jovem de 19 anos é sequestrado em Ribeirão das Neves e família paga R$ 30 mil de resgate em dinheiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521079-jovem-de-19-anos-e-sequestrado-em-ribeirao-das-neves-e-familia-paga-rs-30-mil-de-resgate-em-dinheiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521084-cleo-pires-fala-sobre-comparacoes-com-a-mae-gloria-pires.html
|Galeria
|6
|Cleo Pires fala sobre comparações com a mãe, Glória Pires
|https://www.flipar.com.br/?p=693345
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:13
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521083-alerta-em-bh-calor-de-32-c-antecede-pancadas-fortes-de-chuva-e-vento-nesta-quinta-feira-15-10.html
|Gerais
|3549
|Alerta em BH: calor de 32 °C antecede pancadas fortes de chuva e vento nesta quinta-feira (15/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521083-alerta-em-bh-calor-de-32-c-antecede-pancadas-fortes-de-chuva-e-vento-nesta-quinta-feira-15-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:14
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521087-governo-de-minas-leiloa-imoveis-em-bh-com-lances-a-partir-de-rs-33-mil.html
|Gerais
|2487
|Governo de Minas leiloa imóveis em BH com lances a partir de R$ 33 mil
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521087-governo-de-minas-leiloa-imoveis-em-bh-com-lances-a-partir-de-rs-33-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:15
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521088-justin-timberlake-e-jessica-biel-levam-a-parceria-para-um-novo-terreno-casal-entra-na-proda-e-faz-sua-estreia-conjunta-no-mercado-de-bebidas-proteicas.html
|Cultura
|2489
|Justin Timberlake e Jessica Biel levam a parceria para um novo terreno: casal entra na Proda e faz sua estreia conjunta no mercado de bebidas proteicas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521088-justin-timberlake-e-jessica-biel-levam-a-parceria-para-um-novo-terreno-casal-entra-na-proda-e-faz-sua-estreia-conjunta-no-mercado-de-bebidas-proteicas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521089-datafolha-divulga-nova-pesquisa-para-presidente-no-2-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, datafolha
|2542
|Datafolha divulga nova pesquisa para presidente no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521089-datafolha-divulga-nova-pesquisa-para-presidente-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:16
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7521090-motta-se-articula.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Estado de Minas, Leandro Mazzini, Coluna Esplanada, Política, Poder, Minas Gerais, Brasil
|4051
|Motta se articula
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7521090-motta-se-articula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:34
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521096-mulher-e-morta-a-tiros-pelo-companheiro-sargento-da-pm-em-academia-de-lajinha-mg-militar-tambem-morre.html
|Gerais
|2334
|Mulher é morta a tiros pelo companheiro, sargento da PM, em academia de Lajinha (MG); militar também morre
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521096-mulher-e-morta-a-tiros-pelo-companheiro-sargento-da-pm-em-academia-de-lajinha-mg-militar-tambem-morre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521097-bromelina-a-substancia-do-abacaxi-que-pode-irritar-a-lingua-e-ate-amaciar-carnes.html
|Galeria
|6
|Bromelina: a substância do abacaxi que pode irritar a língua e até amaciar carnes
|https://www.flipar.com.br/?p=693393
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:49
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521100-pastor-foi-absolvido-por-conselho-de-13-homens-da-igreja-mas-acabou-preso-por-suspeita-de-abuso-sexual-apos-denuncias-de-12-mulheres.html
|Nacional
|2383
|Pastor foi ‘absolvido’ por conselho de 13 homens da igreja, mas acabou preso por suspeita de abuso sexual após denúncias de 12 mulheres
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521100-pastor-foi-absolvido-por-conselho-de-13-homens-da-igreja-mas-acabou-preso-por-suspeita-de-abuso-sexual-apos-denuncias-de-12-mulheres.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:51
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521104-mais-uma-pesquisa-registra-empate-tecnico-entre-flavio-e-lula.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro
|1119
|Mais uma pesquisa registra empate técnico entre Flávio e Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521104-mais-uma-pesquisa-registra-empate-tecnico-entre-flavio-e-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:52
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521103-camara-aprova-novo-teto-para-o-mei-e-anistia-de-dividas-com-apoio-de-lula.html
|Política
|2569
|Câmara aprova novo teto para o MEI e anistia de dívidas com apoio de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521103-camara-aprova-novo-teto-para-o-mei-e-anistia-de-dividas-com-apoio-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:58
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521105-ex-atletico-supera-lesao-e-pode-voltar-a-jogar-apos-312-dias.html
|Esportes
|2822
|Ex-Atlético supera lesão e pode voltar a jogar após 312 dias
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/ex-atletico-supera-lesao-voltar-jogar-apos-312-dias/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 08:58
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521106-dani-calabresa-sera-protagonista-de-novela-das-sete-da-globo.html
|Galeria
|6
|Dani Calabresa será protagonista de novela das sete da Globo
|https://www.flipar.com.br/?p=693180
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:08
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521111-ninguem-procurou-renan-santos-no-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|506
|Ninguém procurou Renan Santos no 2º turno
|https://platobr.com.br/ninguem-procurou-renan-santos-no-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521114-lara-rodrigues-a-narizinho-de-sitio-do-picapau-amarelo-fala-sobre-possivel-retorno-a-atuacao.html
|Galeria
|6
|Lara Rodrigues, a Narizinho de “Sítio do Picapau Amarelo”, fala sobre possível retorno à atuação
|https://www.flipar.com.br/?p=693355
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521115-substancias-escondidas-nos-alimentos-explicam-cores-sabores-e-sensacoes-surpreendentes.html
|Galeria
|6
|Substâncias escondidas nos alimentos explicam cores, sabores e sensações surpreendentes
|https://www.flipar.com.br/?p=693425
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:20
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521124-o-que-diz-o-unico-senador-que-votou-contra-o-fim-da-escala-6-1.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1029
|O que diz o único senador que votou contra o fim da escala 6×1
|https://platobr.com.br/o-que-diz-o-unico-senador-que-votou-contra-o-fim-da-escala-6x1
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:21
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521120-dona-de-confeitaria-e-presa-em-flagrante-apos-cliente-encontrar-rato-morto-dentro-de-bolo.html
|Nacional
|1686
|Dona de confeitaria é presa em flagrante após cliente encontrar rato morto dentro de bolo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521120-dona-de-confeitaria-e-presa-em-flagrante-apos-cliente-encontrar-rato-morto-dentro-de-bolo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:27
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521127-mecanico-recomenda-hibridos-japoneses-recarregaveis-mas-faz-uma-ressalva-complexidade-tecnica-e-custos-de-manutencao-entram-na-conta-antes-de-escolher-o-carro.html
|Tecnologia
|2431
|Mecânico recomenda híbridos japoneses recarregáveis, mas faz uma ressalva: complexidade técnica e custos de manutenção entram na conta antes de escolher o carro
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521127-mecanico-recomenda-hibridos-japoneses-recarregaveis-mas-faz-uma-ressalva-complexidade-tecnica-e-custos-de-manutencao-entram-na-conta-antes-de-escolher-o-carro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:29
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521128-o-que-o-cafe-tem-a-ver-com-as-bacterias-do-intestino-pesquisas-destacadas-por-especialista-apontam-uma-associacao-que-exige-cuidado.html
|Bem viver
|café, saúde, coração
|2355
|O que o café tem a ver com as bactérias do intestino? Pesquisas destacadas por especialista apontam uma associação que exige cuidado
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521128-o-que-o-cafe-tem-a-ver-com-as-bacterias-do-intestino-pesquisas-destacadas-por-especialista-apontam-uma-associacao-que-exige-cuidado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:31
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521130-familia-de-britanico-morto-por-tigre-critica-divulgacao-do-video-do-ataque-compartilhado-ate-por-trump.html
|Internacional
|2421
|Família de britânico morto por tigre critica divulgação do vídeo do ataque, compartilhado até por Trump
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521130-familia-de-britanico-morto-por-tigre-critica-divulgacao-do-video-do-ataque-compartilhado-ate-por-trump.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:33
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521135-mistura-de-kiwi-figo-e-abacaxi-a-fruta-nascida-no-brasil-que-virou-aposta-de-agricultor-frances.html
|Internacional
|2550
|Mistura de kiwi, figo e abacaxi: a fruta nascida no Brasil que virou aposta de agricultor francês
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521135-mistura-de-kiwi-figo-e-abacaxi-a-fruta-nascida-no-brasil-que-virou-aposta-de-agricultor-frances.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:35
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521137-cuidadora-e-suspeita-de-dar-medicamentos-a-moradores-de-um-lar-de-idosos-para-rouba-los-mas-o-caso-avanca-e-a-justica-determina-sua-prisao-preventiva.html
|Internacional
|2390
|Cuidadora é suspeita de dar medicamentos a moradores de um lar de idosos para roubá los, mas o caso avança e a Justiça determina sua prisão preventiva
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521137-cuidadora-e-suspeita-de-dar-medicamentos-a-moradores-de-um-lar-de-idosos-para-rouba-los-mas-o-caso-avanca-e-a-justica-determina-sua-prisao-preventiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:42
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521143-grupo-escalada-conquista-premio-de-melhor-consultoria-do-mercado-livre.html
|Networking e Negócios
|5134
|Grupo Escalada conquista prêmio de melhor consultoria do Mercado Livre
|2f3a1cda-6eb1-4cb3-bd50-f05e7ee0c9cb
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:45
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521142-cacadores-de-tesouros-invadem-bueiros-em-nova-york-em-busca-de-objetos-de-valor-e-sucata-levados-pela-chuva.html
|Internacional
|2309
|Caçadores de tesouros invadem bueiros em Nova York em busca de objetos de valor e sucata levados pela chuva
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521142-cacadores-de-tesouros-invadem-bueiros-em-nova-york-em-busca-de-objetos-de-valor-e-sucata-levados-pela-chuva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:46
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521147-licopeno-conheca-o-pigmento-natural-que-da-cor-aos-alimentos-e-desperta-interesse-da-ciencia.html
|Galeria
|6
|Licopeno: conheça o pigmento natural que dá cor aos alimentos e desperta interesse da ciência
|https://www.flipar.com.br/?p=693413
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:48
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521146-quem-comanda-a-igreja-enquanto-o-papa-leao-14-se-recupera-de-cirurgia-no-pulmao.html
|Internacional
|2453
|Quem comanda a Igreja enquanto o papa Leão 14 se recupera de cirurgia no pulmão?
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521146-quem-comanda-a-igreja-enquanto-o-papa-leao-14-se-recupera-de-cirurgia-no-pulmao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:53
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521149-parque-de-bh-recebe-nome-de-grupo-musical-famoso.html
|Gerais
|2442
|Parque de BH recebe nome de grupo musical famoso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521149-parque-de-bh-recebe-nome-de-grupo-musical-famoso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521153-black-friday-comeca-antes-e-a-gestao-da-loja-cabe-no-celular.html
|Mundo Corporativo
|2835
|Black Friday começa antes e a gestão da loja cabe no celular
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521153-black-friday-comeca-antes-e-a-gestao-da-loja-cabe-no-celular.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521154-brasileiros-voltam-a-cozinhar-em-casa-e-buscam-orientacao.html
|Mundo Corporativo
|7421
|Brasileiros voltam a cozinhar em casa e buscam orientação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521154-brasileiros-voltam-a-cozinhar-em-casa-e-buscam-orientacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 09:59
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521152-regras-sobre-cabelo-esmalte-e-saia-governo-peruano-diz-que-visa-combater-violencia-escolar-mas-entidades-discordam.html
|Internacional
|2726
|Regras sobre cabelo, esmalte e saia: governo peruano diz que visa combater violência escolar, mas entidades discordam
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521152-regras-sobre-cabelo-esmalte-e-saia-governo-peruano-diz-que-visa-combater-violencia-escolar-mas-entidades-discordam.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521155-credito-proprio-exige-gestao-mais-rigorosa-da-inadimplencia.html
|Mundo Corporativo
|6468
|Crédito próprio exige gestão mais rigorosa da inadimplência
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521155-credito-proprio-exige-gestao-mais-rigorosa-da-inadimplencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521161-76-das-empresas-familiares-preveem-gestao-externa.html
|Mundo Corporativo
|7405
|76% das empresas familiares preveem gestão externa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521161-76-das-empresas-familiares-preveem-gestao-externa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521164-leticia-isnard-critica-falta-de-reconhecimento-das-comedias-nas-premiacoes.html
|Galeria
|6
|Letícia Isnard critica falta de reconhecimento das comédias nas premiações
|https://www.flipar.com.br/?p=693366
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:30
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521126-lula-e-janones-em-campanha-por-exercito-do-lula-ser-o-maior-do-mundo.html
|Política
|Eleições 2026, Exército do Lula, Lula
|2014
|Lula e Janones em campanha por 'Exército do Lula': "Ser o maior do mundo"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521126-lula-e-janones-em-campanha-por-exercito-do-lula-ser-o-maior-do-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:32
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521172-medo-da-volta-dos-bolsonaro-e-aposta-do-pt-para-os-10-dias-finais-da-eleicao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1167
|‘Medo da volta dos Bolsonaro’ é aposta do PT para os 10 dias finais da eleição
|https://platobr.com.br/medo-da-volta-dos-bolsonaro-e-aposta-do-pt-para-os-10-dias-finais-da-eleicao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:34
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521175-ex-cruzeiro-brilha-e-ajuda-clube-espanhol-a-quebrar-quatro-maldicoes.html
|Esportes
|2840
|Ex-Cruzeiro brilha e ajuda clube espanhol a quebrar quatro maldições
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/ex-cruzeiro-brilha-ajuda-clube-espanhol-quebrar-quatro-maldicoes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:39
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521180-onde-comprar-malas-de-viagem-pela-internet-10-lojas-para-quem-mora-em-bh.html
|Empresas
|11147
|Onde comprar malas de viagem pela internet: 10 lojas para quem mora em BH
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521180-onde-comprar-malas-de-viagem-pela-internet-10-lojas-para-quem-mora-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:47
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521183-moro-explica-nao-ter-votado-em-pec-do-fim-da-escala-6x1-nao-e-o-momento-adequado.html
|Política
|Sergio Moro, escala 6x1, fim da escala 6x1, senado
|1305
|Moro explica não ter votado em PEC do fim da escala 6x1: "Não é o momento adequado"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521183-moro-explica-nao-ter-votado-em-pec-do-fim-da-escala-6x1-nao-e-o-momento-adequado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:58
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521189-jogador-de-selecao-e-preso-acusado-de-extorsao-ameaca-de-morte-e-intimidacao.html
|Esportes
|4320
|Jogador de seleção é preso acusado de extorsão, ameaça de morte e intimidação
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/jogador-selecao-preso-acusado-extorsao-ameaca-morte-intimidacao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521190-menopausa-muda-o-corpo-e-pede-atencao-a-alimentacao-saudavel.html
|Mundo Corporativo
|5700
|Menopausa muda o corpo e pede atenção à alimentação saudável
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521190-menopausa-muda-o-corpo-e-pede-atencao-a-alimentacao-saudavel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 10:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521191-brasil-projeta-rs-96-bilhoes-em-investimentos-portuarios.html
|Mundo Corporativo
|2654
|Brasil projeta R$ 96 bilhões em investimentos portuários
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521191-brasil-projeta-rs-96-bilhoes-em-investimentos-portuarios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521192-pasi-amplia-solucoes-de-protecao-saude-e-bem-estar.html
|Mundo Corporativo
|5136
|PASI amplia soluções de proteção, saúde e bem-estar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521192-pasi-amplia-solucoes-de-protecao-saude-e-bem-estar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521194-matriculas-2027-exigem-foco-em-rematricula-e-captacao.html
|Mundo Corporativo
|4170
|Matrículas 2027 exigem foco em rematrícula e captação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521194-matriculas-2027-exigem-foco-em-rematricula-e-captacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:02
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521184-vorcaro-depoe-a-pf-sobre-transacoes-bilionarias-entre-master-e-brb.html
|Política
|Banco Master, brb, master, operação, PF, daniel vorcaro, fraude, depoimento
|2396
|Vorcaro depõe à PF sobre transações bilionárias entre Master e BRB
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521184-vorcaro-depoe-a-pf-sobre-transacoes-bilionarias-entre-master-e-brb.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521195-o-que-dar-de-presente-de-casamento-e-incluir-na-lista.html
|Mundo Corporativo
|6428
|O que dar de presente de casamento e incluir na lista?
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521195-o-que-dar-de-presente-de-casamento-e-incluir-na-lista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:04
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521198-casas-cubo-desafiam-a-arquitetura-convencional-e-surpreendem-na-holanda.html
|Galeria
|6
|Casas Cubo desafiam a arquitetura convencional e surpreendem na Holanda
|https://www.flipar.com.br/?p=693451&preview=true&preview_id=693451
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521210-filme-flora-retrata-o-seculo-xix-sob-olhar-feminino.html
|Mundo Corporativo
|7223
|Filme Flora retrata o século XIX sob olhar feminino
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521210-filme-flora-retrata-o-seculo-xix-sob-olhar-feminino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:20
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521151-briga-por-guarda-de-filha-termina-em-facada-no-pescoco.html
|Gerais
|Casal, Mulher, Polícia
|1498
|Briga por guarda de filha termina em facada no pescoço
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521151-briga-por-guarda-de-filha-termina-em-facada-no-pescoco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:22
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521216-luto-tecnico-eliminado-pelo-brasil-na-copa-do-mundo-morre-aos-83-anos.html
|Esportes
|2148
|Luto: técnico eliminado pelo Brasil na Copa do Mundo morre aos 83 anos
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/tecnico-eliminado-brasil-copa-do-mundo-morre-83-anos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:27
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521219-contratar-mais-pre-vendedores-nao-resolve-lead-ruim-entenda-por-que.html
|Networking e Negócios
|4153
|Contratar mais pré-vendedores não resolve lead ruim; entenda por quê
|23128c88-fffc-4d1d-8ab3-6fe06e0afadb
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:27
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521223-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-foca-gestao-e-lucro.html
|Networking e Negócios
|4398
|Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes foca gestão e lucro
|64a53f2b-191a-4ba9-af8e-084ab57f952c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:27
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521225-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-planeja-energia-em-sp.html
|Networking e Negócios
|4484
|Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes planeja energia em SP
|30293f11-6117-4ffe-a0ca-a5e5d1387f93
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:37
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521231-indexa-flavio-bolsonaro-tem-44-e-lula-42-em-empate-tecnico-no-2-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2884
|Indexa: Flávio Bolsonaro tem 44% e Lula, 42%, em empate técnico no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521231-indexa-flavio-bolsonaro-tem-44-e-lula-42-em-empate-tecnico-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:46
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521235-preferir-dinheiro-em-especie-nao-e-apenas-questao-de-costume-a-escolha-pode-revelar-uma-relacao-com-os-gastos-que-ajuda-a-entender-o-controle-do-orcamento.html
|Bem viver
|dinheiro, psicologia
|1953
|Preferir dinheiro em espécie não é apenas questão de costume: a escolha pode revelar uma relação com os gastos que ajuda a entender o controle do orçamento
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521235-preferir-dinheiro-em-especie-nao-e-apenas-questao-de-costume-a-escolha-pode-revelar-uma-relacao-com-os-gastos-que-ajuda-a-entender-o-controle-do-orcamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:47
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521236-batatas-assadas-podem-ganhar-um-sabor-diferente-com-um-tempero-aplicado-antes-de-ir-ao-forno-a-combinacao-reune-notas-que-vao-alem-da-picancia-no-resultado.html
|Degusta
|batatas assadas, truque, receitas
|2108
|Batatas assadas podem ganhar um sabor diferente com um tempero aplicado antes de ir ao forno: a combinação reúne notas que vão além da picância no resultado
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521236-batatas-assadas-podem-ganhar-um-sabor-diferente-com-um-tempero-aplicado-antes-de-ir-ao-forno-a-combinacao-reune-notas-que-vao-alem-da-picancia-no-resultado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:48
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521237-golpe-da-sinalizacao-placa-clandestina-engana-centenas-de-condutores-na-alemanha.html
|Internacional
|alemanha, internacional, placa de trânsito
|2915
|Golpe da sinalização: placa clandestina engana centenas de condutores na Alemanha
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521237-golpe-da-sinalizacao-placa-clandestina-engana-centenas-de-condutores-na-alemanha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:48
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521239-a-limpeza-da-maquina-de-lavar-nao-termina-no-tambor-residuos-na-borracha-pedem-atencao-e-a-escolha-dos-produtos-exige-um-cuidado-que-comeca-no-fabricante.html
|Casa e Decoração
|casa, dicas, máquina de lavar
|2618
|A limpeza da máquina de lavar não termina no tambor: resíduos na borracha pedem atenção, e a escolha dos produtos exige um cuidado que começa no fabricante
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521239-a-limpeza-da-maquina-de-lavar-nao-termina-no-tambor-residuos-na-borracha-pedem-atencao-e-a-escolha-dos-produtos-exige-um-cuidado-que-comeca-no-fabricante.html
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|Estado de Minas
|2026-10-15 11:49
|Larissa Brandes Viçoso
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|A ponta do papel higiênico fica para qual lado na sua casa? A posição no suporte tem uma função prática que vai além da preferência na organização do banheiro
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:49
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521241-olhos-castanhos-podem-ganhar-destaque-com-uma-escolha-de-maquiagem-especialistas-explicam-como-o-contraste-de-cores-ajuda-a-realcar-seus-reflexos-naturais.html
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|Olhos castanhos podem ganhar destaque com uma escolha de maquiagem: especialistas explicam como o contraste de cores ajuda a realçar seus reflexos naturais
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:50
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|CuoreLab propõe nova sala de aula para a geração da inteligência artificial
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|2026-10-15 11:52
|Lucas Cardoso
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:52
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521244-manchas-amarelas-no-vaso-sanitario-nao-pedem-qualquer-produto-veja-como-lidar-com-as-incrustacoes-e-por-que-certas-misturas-devem-ficar-longe-da-limpeza.html
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|2311
|Manchas amarelas no vaso sanitário não pedem qualquer produto: veja como lidar com as incrustações e por que certas misturas devem ficar longe da limpeza
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:53
|Lucas Cardoso
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|Ciência
|2298
|Estudante de 17 anos cria protótipo de extintor que apaga chamas com ondas sonoras, e o projeto chega a outro país com uma proposta diferente de combater o fogo
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521246-estudante-de-17-anos-cria-prototipo-de-extintor-que-apaga-chamas-com-ondas-sonoras-e-o-projeto-chega-a-outro-pais-com-uma-proposta-diferente-de-combater-o-fogo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:55
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521247-amor-e-felicidade-no-casamento-andam-sempre-juntos-uma-frase-atribuida-a-oscar-wilde-usa-a-ironia-para-colocar-essa-certeza-romantica-sob-uma-luz-incomoda.html
|Bem viver
|2539
|Amor e felicidade no casamento andam sempre juntos? Uma frase atribuída a Oscar Wilde usa a ironia para colocar essa certeza romântica sob uma luz incômoda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521247-amor-e-felicidade-no-casamento-andam-sempre-juntos-uma-frase-atribuida-a-oscar-wilde-usa-a-ironia-para-colocar-essa-certeza-romantica-sob-uma-luz-incomoda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 11:58
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521250-a-estrategia-do-centrao-para-tentar-frear-o-crescimento-da-bancada-tiktok.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1822
|A estratégia do Centrão para tentar frear o crescimento da ‘bancada TikTok’
|https://platobr.com.br/a-estrategia-do-centrao-para-tentar-frear-o-crescimento-da-bancada-tiktok
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 12:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521259-gestao-e-sobrevivencia-dos-pequenos-negocios-em-2026.html
|Mundo Corporativo
|6947
|Gestão e sobrevivência dos pequenos negócios em 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521259-gestao-e-sobrevivencia-dos-pequenos-negocios-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 12:19
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521264-entenda-por-que-a-experiencia-gamer-varia-tanto-entre-paises.html
|Empresas
|4718
|Entenda por que a experiência gamer varia tanto entre países
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521264-entenda-por-que-a-experiencia-gamer-varia-tanto-entre-paises.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 12:24
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521273-proteger-a-conta-gamer-exige-cuidados-que-vao-alem-do-jogo-escolhido.html
|Empresas
|4844
|Proteger a conta gamer exige cuidados que vão além do jogo escolhido
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7521273-proteger-a-conta-gamer-exige-cuidados-que-vao-alem-do-jogo-escolhido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 12:46
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521290-a-distancia-que-separa-celina-leao-e-leandro-grass-a-dez-dias-do-segundo-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1867
|A distância que separa Celina Leão e Leandro Grass a dez dias do segundo turno
|https://platobr.com.br/a-distancia-que-separa-celina-leao-e-leandro-grass-a-dez-dias-do-segundo-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521304-unipac-reafirma-reconhecimento-prata-na-ecovadis.html
|Mundo Corporativo
|3848
|Unipac reafirma reconhecimento Prata na EcoVadis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521304-unipac-reafirma-reconhecimento-prata-na-ecovadis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521305-yyforce-lanca-yolara-ai-workforce-intelligence-platform-em-singapura.html
|Mundo Corporativo
|14022
|YYForce Lança Yolara AI Workforce Intelligence Platform em Singapura
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521305-yyforce-lanca-yolara-ai-workforce-intelligence-platform-em-singapura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521306-camara-abre-inscricao-para-concurso-com-salario-de-rs-32-mil.html
|Mundo Corporativo
|2630
|Câmara abre inscrição para concurso com salário de R$ 32 mil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521306-camara-abre-inscricao-para-concurso-com-salario-de-rs-32-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521307-axi-lanca-integracao-mcp-para-conexao-de-contas-mt5-ao-claude.html
|Mundo Corporativo
|3450
|Axi Lança Integração MCP para Conexão de Contas MT5 ao Claude
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521307-axi-lanca-integracao-mcp-para-conexao-de-contas-mt5-ao-claude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521308-plantas-ideais-para-cultivar-dentro-de-casa-beleza-frescor-e-natureza-na-decoracao.html
|Galeria
|6
|Plantas ideais para cultivar dentro de casa: beleza, frescor e natureza na decoração
|https://www.flipar.com.br/?p=693455&preview=true&preview_id=693455
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:18
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521312-em-quatro-semanas-lula-anuncia-medidas-com-impacto-fiscal-de-rs-60-bilhoes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2917
|Em quatro semanas, Lula anuncia medidas com impacto fiscal de R$ 60 bilhões
|https://platobr.com.br/em-quatro-semanas-lula-anuncia-medidas-com-impacto-fiscal-de-r-60-bilhoes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:25
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521211-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.html
|Gerais
|Alerta, Alerta amarelo, Alerta de tempestade, Alerta laranja, Chuv, Chuva, Defesa Civil
|1805
|Inmet emite alerta de tempestade e granizo para Minas Gerais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521211-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521319-esculturas-curiosas-e-surpreendentes-que-chamam-a-atencao-pelo-mundo.html
|Galeria
|6
|Esculturas curiosas e surpreendentes que chamam a atenção pelo mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=693500&preview=true&preview_id=693500
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521320-machado-utilizado-por-jack-nicholson-no-filme-o-iluminado-ira-a-leilao-por-valor-milionario-veja-quanto.html
|Galeria
|6
|Machado utilizado por Jack Nicholson no filme ‘O Iluminado’ irá a leilão por valor milionário; veja quanto!
|https://www.flipar.com.br/?p=693448
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:37
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521278-pm-apreende-fuzil-pistolas-e-drogas-apos-denuncia-anonima.html
|Gerais
|Apreensão, Arma, Armas, Cocaína, De, Droga, Drogas
|1593
|PM apreende fuzil, pistolas e drogas após denúncia anônima
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521278-pm-apreende-fuzil-pistolas-e-drogas-apos-denuncia-anonima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521330-lenovo-conquista-diversas-posicoes-de-lideranca-e-o-titulo-de-estrela-em-ascensao-nas-avaliacoes-do-futuro-do-trabalho-de-2026-realizadas-pelo-information-services-group.html
|Mundo Corporativo
|9799
|Lenovo conquista diversas posições de liderança e o título de Estrela em Ascensão nas avaliações do Futuro do Trabalho de 2026 realizadas pelo Information Services Group
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521330-lenovo-conquista-diversas-posicoes-de-lideranca-e-o-titulo-de-estrela-em-ascensao-nas-avaliacoes-do-futuro-do-trabalho-de-2026-realizadas-pelo-information-services-group.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 13:59
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521331-grupo-globo-demite-executivo-flagrado-em-conversas-com-vorcaro.html
|Nacional
|2515
|Grupo Globo demite executivo flagrado em conversas com Vorcaro
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521331-grupo-globo-demite-executivo-flagrado-em-conversas-com-vorcaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521311-outubro-rosa-preservar-a-fertilidade-pode-ser-decisao-desde-o-diagnostico.html
|Bem viver
|fertilidade, Outubro Rosa, reserva ovariana, Câncer de mama
|3910
|Outubro Rosa: preservar a fertilidade pode ser decisão desde o diagnóstico
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521311-outubro-rosa-preservar-a-fertilidade-pode-ser-decisao-desde-o-diagnostico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:01
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521334-vinagre-na-entrada-de-casa-parece-uma-solucao-simples-de-limpeza-mas-um-detalhe-do-material-pode-mudar-tudo-e-ha-um-limite-importante-que-merece-atencao.html
|Casa e Decoração
|casa, vinagre, dicas
|2506
|Vinagre na entrada de casa parece uma solução simples de limpeza, mas um detalhe do material pode mudar tudo e há um limite importante que merece atenção
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521334-vinagre-na-entrada-de-casa-parece-uma-solucao-simples-de-limpeza-mas-um-detalhe-do-material-pode-mudar-tudo-e-ha-um-limite-importante-que-merece-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:02
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521333-voce-recolhe-o-lixo-que-outras-pessoas-deixam-no-chao-psicologa-explica-o-que-esse-habito-pode-revelar-alem-da-preocupacao-com-a-limpeza-dos-espacos-comuns.html
|Bem viver
|2021
|Você recolhe o lixo que outras pessoas deixam no chão? Psicóloga explica o que esse hábito pode revelar além da preocupação com a limpeza dos espaços comuns
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521333-voce-recolhe-o-lixo-que-outras-pessoas-deixam-no-chao-psicologa-explica-o-que-esse-habito-pode-revelar-alem-da-preocupacao-com-a-limpeza-dos-espacos-comuns.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:06
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521338-suas-toalhas-ficam-asperas-mesmo-depois-de-lavadas-a-explicacao-pode-estar-nos-produtos-e-em-habitos-da-lavagem-e-alguns-ajustes-ajudam-a-recuperar-a-maciez.html
|Casa e Decoração
|2640
|Suas toalhas ficam ásperas mesmo depois de lavadas? A explicação pode estar nos produtos e em hábitos da lavagem, e alguns ajustes ajudam a recuperar a maciez
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521338-suas-toalhas-ficam-asperas-mesmo-depois-de-lavadas-a-explicacao-pode-estar-nos-produtos-e-em-habitos-da-lavagem-e-alguns-ajustes-ajudam-a-recuperar-a-maciez.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:07
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521339-ferver-folhas-de-louro-com-canela-e-cravo-elimina-odores-da-casa.html
|Casa e Decoração
|2413
|Ferver folhas de louro com canela e cravo elimina odores da casa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521339-ferver-folhas-de-louro-com-canela-e-cravo-elimina-odores-da-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:07
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521340-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.html
|Cultura
|2402
|Aposentado deixa o trabalho com a expectativa de finalmente descansar, mas a rotina que encontra contraria seus planos e dá outro sentido à aposentadoria
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521340-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:07
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521341-funcionaria-e-acusada-de-usar-escaneamento-de-olhos-e-identidades-alheias-para-mover-dinheiro-ilicito-mas-questoes-de-saude-levam-a-justica-a-conceder-prisao-domiciliar.html
|Internacional
|2762
|Funcionária é acusada de usar escaneamento de olhos e identidades alheias para mover dinheiro ilícito, mas questões de saúde levam a Justiça a conceder prisão domiciliar
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521341-funcionaria-e-acusada-de-usar-escaneamento-de-olhos-e-identidades-alheias-para-mover-dinheiro-ilicito-mas-questoes-de-saude-levam-a-justica-a-conceder-prisao-domiciliar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:08
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521345-nem-bicarbonato-nem-vinagre-um-acessorio-e-o-destaque-de-uma-dica-para-limpar-janelas-e-muda-o-foco-de-quem-procura-o-produto-certo-para-deixar-o-vidro-limpo.html
|Casa e Decoração
|2442
|Nem bicarbonato nem vinagre: um acessório é o destaque de uma dica para limpar janelas e muda o foco de quem procura o produto certo para deixar o vidro limpo
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521345-nem-bicarbonato-nem-vinagre-um-acessorio-e-o-destaque-de-uma-dica-para-limpar-janelas-e-muda-o-foco-de-quem-procura-o-produto-certo-para-deixar-o-vidro-limpo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:08
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521351-conheca-o-mangostao-fruta-exotica-apontada-como-uma-das-melhores-do-mundo-e-seus-beneficios-para-a-saude.html
|Galeria
|6
|Conheça o mangostão, fruta exótica apontada como uma das melhores do mundo, e seus benefícios para a saúde
|https://www.flipar.com.br/?p=693499&preview=true&preview_id=693499
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:08
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521347-cabeleireiros-recomendam-colocar-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-saiba-por-que-e-para-que-serve.html
|Casa e Decoração
|2524
|Cabeleireiros recomendam colocar papel-alumínio no cabelo antes de dormir: saiba por que e para que serve
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521347-cabeleireiros-recomendam-colocar-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-saiba-por-que-e-para-que-serve.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:09
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521346-especialistas-em-psicologia-revelam-criancas-criadas-em-meio-a-discussoes-e-mudancas-de-humor-podem-desenvolver-uma-habilidade-que-outras-nao-possuem.html
|Cultura
|2869
|Especialistas em psicologia revelam: crianças criadas em meio a discussões e mudanças de humor podem desenvolver uma habilidade que outras não possuem
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521346-especialistas-em-psicologia-revelam-criancas-criadas-em-meio-a-discussoes-e-mudancas-de-humor-podem-desenvolver-uma-habilidade-que-outras-nao-possuem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:09
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521343-por-que-colocar-louro-atras-da-porta-ritual-associa-a-folha-a-prosperidade-e-a-protecao-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-simbolismo-e-os-efeitos-reais.html
|Cultura
|2316
|Por que colocar louro atrás da porta? Ritual associa a folha à prosperidade e à proteção, mas há um limite importante entre o simbolismo e os efeitos reais
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521343-por-que-colocar-louro-atras-da-porta-ritual-associa-a-folha-a-prosperidade-e-a-protecao-mas-ha-um-limite-importante-entre-o-simbolismo-e-os-efeitos-reais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:11
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521352-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.html
|Internacional
|2402
|Aposentado deixa o trabalho com a expectativa de finalmente descansar, mas a rotina que encontra contraria seus planos e dá outro sentido à aposentadoria
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521352-aposentado-deixa-o-trabalho-com-a-expectativa-de-finalmente-descansar-mas-a-rotina-que-encontra-contraria-seus-planos-e-da-outro-sentido-a-aposentadoria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:15
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521355-fim-da-escala-6x1-aprovado-entenda-o-que-muda-para-o-trabalhador.html
|Economia
|Escala 6x1, Trabalhador, Carteira Assinada, PEC
|7063
|Fim da escala 6x1 aprovado: entenda o que muda para o trabalhador
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521355-fim-da-escala-6x1-aprovado-entenda-o-que-muda-para-o-trabalhador.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:16
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521357-escala-5x2-como-fica-sua-jornada-semanal-apos-a-aprovacao-da-pec.html
|Economia
|Escala 6x1, PEC, Senado, Escala 5x2
|2621
|Escala 5x2: como fica sua jornada semanal após a aprovação da PEC
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521357-escala-5x2-como-fica-sua-jornada-semanal-apos-a-aprovacao-da-pec.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:17
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521358-fim-da-6x1-o-salario-pode-ser-reduzido-entenda-as-novas-regras.html
|Economia
|Escala 6x1, Escala 5x2, Salário, PEC
|3186
|Fim da 6x1: o salário pode ser reduzido? Entenda as novas regras
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521358-fim-da-6x1-o-salario-pode-ser-reduzido-entenda-as-novas-regras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:18
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521359-escala-6x1-x-5x2-veja-as-diferencas-e-quantas-horas-voce-vai-trabalhar-agora.html
|Economia
|Escala 5x2, Escala 6x1, Jornada de trabalho
|2732
|Escala 6x1 x 5x2: veja as diferenças e quantas horas você vai trabalhar agora
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521359-escala-6x1-x-5x2-veja-as-diferencas-e-quantas-horas-voce-vai-trabalhar-agora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:18
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521360-fim-da-escala-6x1-veja-como-ficam-as-folgas-aos-domingos-e-feriados.html
|Economia
|Escala 6x1, Jornada de Trabalho, PEC
|2558
|Fim da escala 6x1: veja como ficam as folgas aos domingos e feriados
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521360-fim-da-escala-6x1-veja-como-ficam-as-folgas-aos-domingos-e-feriados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:20
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521362-pf-prende-suspeito-com-24-mil-imagens-de-abuso-infantil-no-norte-de-minas.html
|Gerais
|PF, Polícia Federal, Abuso, Minas Gerais, Gerais
|2302
|PF prende suspeito com 24 mil imagens de abuso infantil no Norte de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521362-pf-prende-suspeito-com-24-mil-imagens-de-abuso-infantil-no-norte-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:20
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521365-jogador-e-encontrado-morto-com-tiro-no-peito-amigo-e-detido.html
|Esportes
|2911
|Jogador é encontrado morto com tiro no peito; amigo é detido
|https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/15/jogador-e-encontrado-morto-com-tiro-no-peito-amigo-e-detido/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:21
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521363-u2-no-brasil-veja-tudo-o-que-se-sabe-sobre-os-shows-datas-e-local.html
|Cultura
|u2, show, sao paulo, the greatest show on earth
|1784
|U2 no Brasil: veja tudo o que se sabe sobre os shows, datas e local
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521363-u2-no-brasil-veja-tudo-o-que-se-sabe-sobre-os-shows-datas-e-local.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:28
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521335-queda-de-cabelo-pode-ter-relacao-com-hormonios-e-deficiencias-nutricionais.html
|Bem viver
|queda de cabelo, mulheres, alopecia, saúde capilar
|4392
|Queda de cabelo pode ter relação com hormônios e deficiências nutricionais
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521335-queda-de-cabelo-pode-ter-relacao-com-hormonios-e-deficiencias-nutricionais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:32
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521372-hotel-em-formato-de-galo-gigante-entrou-para-o-guinness-e-virou-atracao-turistica-nas-filipinas.html
|Galeria
|6
|Hotel em formato de galo gigante entrou para o Guinness e virou atração turística nas Filipinas
|https://www.flipar.com.br/?p=693444
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:37
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521297-nikolas-publica-video-de-ia-de-flavio-atirando-com-fuzis-em-piscina.html
|Política
|IA, Nikolas, Flávio Bolsonaro
|1822
|Nikolas publica vídeo de IA de Flávio atirando com fuzis em piscina
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521297-nikolas-publica-video-de-ia-de-flavio-atirando-com-fuzis-em-piscina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:50
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7521382-trilhas-de-futuro-abre-50-mil-vagas-em-cursos-tecnicos-em-mg.html
|Educação
|Minas Gerais, Educação, Trilhas do Futuro
|2974
|Trilhas de Futuro abre 50 mil vagas em cursos técnicos em MG
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7521382-trilhas-de-futuro-abre-50-mil-vagas-em-cursos-tecnicos-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521386-pensar-cursos-amplia-oferta-e-adota-certificado-com-selo-mec.html
|Mundo Corporativo
|4204
|Pensar Cursos amplia oferta e adota certificado com Selo MEC
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521386-pensar-cursos-amplia-oferta-e-adota-certificado-com-selo-mec.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521388-agir-conquista-certificacao-em-programa-de-integridade.html
|Mundo Corporativo
|6441
|Agir conquista certificação em programa de integridade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521388-agir-conquista-certificacao-em-programa-de-integridade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521396-xsolla-firma-parceria-com-a-gamejamplus-para-apoiar-estudios-emergentes-durante-o-periodo-de-2026-2027.html
|Mundo Corporativo
|5619
|Xsolla firma parceria com a GameJamPlus para apoiar estúdios emergentes durante o período de 2026-2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521396-xsolla-firma-parceria-com-a-gamejamplus-para-apoiar-estudios-emergentes-durante-o-periodo-de-2026-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521397-venture-global-firma-novos-acordos-para-apoiar-a-expansao-de-sua-rede-de-energia-independente-da-rede-eletrica-publica.html
|Mundo Corporativo
|9753
|Venture Global firma novos acordos para apoiar a expansão de sua rede de energia independente da rede elétrica pública
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521397-venture-global-firma-novos-acordos-para-apoiar-a-expansao-de-sua-rede-de-energia-independente-da-rede-eletrica-publica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521398-ia-responsavel-para-criancas-ieee-apresenta-formula-de-seguranca-confiavel-para-ajudar-a-proteger-criancas-online.html
|Mundo Corporativo
|9204
|IA Responsável para Crianças: IEEE Apresenta Fórmula de Segurança Confiável para Ajudar a Proteger Crianças Online
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521398-ia-responsavel-para-criancas-ieee-apresenta-formula-de-seguranca-confiavel-para-ajudar-a-proteger-criancas-online.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 14:58
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521385-fim-da-escala-6x1-veja-se-sera-preciso-assinar-novo-contrato-de-trabalho.html
|Nacional
|Escala 6x1, Senado, Jornada de Trabalho, PEC
|3500
|Fim da escala 6x1: veja se será preciso assinar novo contrato de trabalho
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521385-fim-da-escala-6x1-veja-se-sera-preciso-assinar-novo-contrato-de-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521399-homogeneizacao-de-conteudo-desafia-marcas-que-usam-ia.html
|Mundo Corporativo
|6759
|Homogeneização de conteúdo desafia marcas que usam IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521399-homogeneizacao-de-conteudo-desafia-marcas-que-usam-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:00
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521356-tres-frentes-frias-devem-intensificar-chuvas-em-bh-ate-o-fim-de-outubro.html
|Gerais
|chuva, água, previsão, calor, bh, clima, tempo, mg, outubro
|4563
|Três frentes frias devem intensificar chuvas em BH até o fim de outubro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521356-tres-frentes-frias-devem-intensificar-chuvas-em-bh-ate-o-fim-de-outubro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521402-96h-de-protecao-contra-o-suor-o-que-esse-numero-significa.html
|Mundo Corporativo
|3636
|96h de proteção contra o suor: o que esse número significa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521402-96h-de-protecao-contra-o-suor-o-que-esse-numero-significa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521404-impacto-das-chuvas-sera-discutido-em-evento-em-sao-paulo.html
|Mundo Corporativo
|5570
|Impacto das chuvas será discutido em evento em São Paulo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521404-impacto-das-chuvas-sera-discutido-em-evento-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:10
|Jaeci Carvalho
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7521407-depois-que-saimos-das-copas-a-ingratidao-veio-a-tona.html
|Colunistas#Jaeci Carvalho
|Cruzeiro, Paulinho, Gerson
|4313
|"Depois que saímos das copas, a ingratidão veio à tona"
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7521407-depois-que-saimos-das-copas-a-ingratidao-veio-a-tona.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521373-fome-e-desperdicio-de-alimentos-acendem-alerta-para-saude-saiba-os-riscos.html
|Bem viver
|desnutrição, dia mundial da alimentação, Fome, alimentação saudável
|4848
|Fome e desperdício de alimentos acendem alerta para saúde: saiba os riscos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521373-fome-e-desperdicio-de-alimentos-acendem-alerta-para-saude-saiba-os-riscos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:26
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521209-estudo-ve-3-370-perfis-falsos-de-lula-e-posts-que-pedem-morte-do-presidente.html
|Política
|fake, news, Política, Lula, inteligência artificial
|3097
|Estudo vê 3.370 perfis falsos de Lula e posts que pedem morte do presidente
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521209-estudo-ve-3-370-perfis-falsos-de-lula-e-posts-que-pedem-morte-do-presidente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:28
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521422-a-primeira-prova-de-fogo-de-um-senador-estreante.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1641
|A primeira prova de fogo de um senador estreante
|https://platobr.com.br/a-primeira-prova-de-fogo-de-um-senador-estreante
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:28
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521375-investigado-por-homicidio-em-betim-e-preso-em-sp-apos-oito-anos-foragido.html
|Gerais
|Foragido, Homicídio, Preso, MPMG, Betim, São Paulo
|2101
|Investigado por homicídio em Betim é preso em SP após oito anos foragido
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521375-investigado-por-homicidio-em-betim-e-preso-em-sp-apos-oito-anos-foragido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:30
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521424-o-modelo-de-licenciamento-da-5w-english-oferece-a-professores-de-ingles-metodo-material-marca-e-suporte-sem-o-formato-de-franquia.html
|Networking e Negócios
|5323
|O modelo de licenciamento da 5W English oferece a professores de inglês método, material, marca e suporte, sem o formato de franquia
|d3b3aa7e-7e05-4151-b28e-5d3ee42538b0
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521430-pouco-lembrada-vitoria-se-destaca-entre-as-cidades-brasileiras-com-melhor-qualidade-de-vida.html
|Galeria
|6
|Pouco lembrada, Vitória se destaca entre as cidades brasileiras com melhor qualidade de vida
|https://www.flipar.com.br/?p=693561&preview=true&preview_id=693561
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521431-goiania-planeja-revitalizar-bosque-dos-buritis-com-paisagismo-inspirado-em-burle-marx.html
|Galeria
|6
|Goiânia planeja revitalizar Bosque dos Buritis com paisagismo inspirado em Burle Marx
|https://www.flipar.com.br/?p=693453
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521432-santos-conheca-os-encantos-e-a-riqueza-historica-de-uma-das-cidades-mais-famosas-do-litoral-paulista.html
|Galeria
|6
|Santos: conheça os encantos e a riqueza histórica de uma das cidades mais famosas do litoral paulista
|https://www.flipar.com.br/?p=693492&preview=true&preview_id=693492
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:38
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521400-capela-velorio-do-barreiro-reabrira-as-portas-apos-reforma.html
|Gerais
|barreiro, velórios, PBH, reforma
|1049
|Capela Velório do Barreiro reabrirá as portas após reforma
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521400-capela-velorio-do-barreiro-reabrira-as-portas-apos-reforma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:49
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521433-dia-do-professor-familias-celebram-as-alegrias-e-os-desafios-do-oficio.html
|Gerais
|professor, educação, família, homenagem
|10489
|Dia do Professor: famílias celebram as alegrias e os desafios do ofício
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521433-dia-do-professor-familias-celebram-as-alegrias-e-os-desafios-do-oficio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521446-novo-estudo-leva-a-terapia-cetogenica-para-transtorno-bipolar-diretamente-as-residencias-na-zona-rural-do-alabama.html
|Mundo Corporativo
|6587
|Novo estudo leva a terapia cetogênica para transtorno bipolar diretamente às residências na zona rural do Alabama
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521446-novo-estudo-leva-a-terapia-cetogenica-para-transtorno-bipolar-diretamente-as-residencias-na-zona-rural-do-alabama.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521447-iqmetrix-e-stratus-hr-firmam-parceria-para-oferecer-as-lojas-de-telefonia-movel-um-departamento-de-rh-completo-e-terceirizado.html
|Mundo Corporativo
|5856
|iQmetrix e Stratus HR firmam parceria para oferecer às lojas de telefonia móvel um departamento de RH completo e terceirizado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521447-iqmetrix-e-stratus-hr-firmam-parceria-para-oferecer-as-lojas-de-telefonia-movel-um-departamento-de-rh-completo-e-terceirizado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521448-lancamento-do-em-client-11-uma-alternativa-poderosa-ao-outlook-com-liberdade-de-ia-e-produtividade-da-proxima-geracao.html
|Mundo Corporativo
|4936
|Lançamento do eM Client 11: uma alternativa poderosa ao Outlook com liberdade de IA e produtividade da próxima geração
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521448-lancamento-do-em-client-11-uma-alternativa-poderosa-ao-outlook-com-liberdade-de-ia-e-produtividade-da-proxima-geracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521449-construcao-a-seco-cria-nicho-para-ferramentas-mais-leves.html
|Mundo Corporativo
|7123
|Construção a seco cria nicho para ferramentas mais leves
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521449-construcao-a-seco-cria-nicho-para-ferramentas-mais-leves.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:57
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521450-di-paolo-projeta-faturar-mais-de-rs-200-milhoes-em-2026.html
|Mundo Corporativo
|5163
|Di Paolo projeta faturar mais de R$ 200 milhões em 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521450-di-paolo-projeta-faturar-mais-de-rs-200-milhoes-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:57
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521451-magazine-medica-tera-sorteio-de-nove-premios.html
|Mundo Corporativo
|7172
|Magazine Médica terá sorteio de nove prêmios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521451-magazine-medica-tera-sorteio-de-nove-premios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521452-totvs-divulga-destaques-do-top-100-personalidades-do-rh-2026.html
|Mundo Corporativo
|3138
|TOTVS divulga destaques do TOP 100 Personalidades do RH 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521452-totvs-divulga-destaques-do-top-100-personalidades-do-rh-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521454-flightsafety-international-entregara-novo-simulador-de-voo-completo-do-embraer-e190-e2-a-azul-brazilian-airlines.html
|Mundo Corporativo
|4748
|FlightSafety International entregará novo simulador de voo completo do Embraer E190-E2 à Azul Brazilian Airlines
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521454-flightsafety-international-entregara-novo-simulador-de-voo-completo-do-embraer-e190-e2-a-azul-brazilian-airlines.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521455-hitachi-energy-e-rockwell-automation-unem-energia-e-automacao-para-ajudar-as-industrias-a-acelerar-a-eletrificacao.html
|Mundo Corporativo
|9998
|Hitachi Energy e Rockwell Automation unem energia e automação para ajudar as indústrias a acelerar a eletrificação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521455-hitachi-energy-e-rockwell-automation-unem-energia-e-automacao-para-ajudar-as-industrias-a-acelerar-a-eletrificacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 15:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521456-cresce-a-busca-por-empreendimentos-child-friendly.html
|Mundo Corporativo
|6919
|Cresce a busca por empreendimentos child-friendly
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521456-cresce-a-busca-por-empreendimentos-child-friendly.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:01
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521457-limpeza-de-hotel-truque-simples-deixa-o-box-do-chuveiro-brilhando-em-um-minuto.html
|Casa e Decoração
|2124
|Limpeza de hotel: truque simples deixa o box do chuveiro brilhando em um minuto
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521457-limpeza-de-hotel-truque-simples-deixa-o-box-do-chuveiro-brilhando-em-um-minuto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:06
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521469-especialistas-em-psicologia-apontam-pessoas-que-se-aposentam-sem-um-plano-definido-mas-conseguem-prosperar-geralmente-compartilham-estes-7-tracos-de-personalidade.html
|Bem viver
|2481
|Especialistas em psicologia apontam: pessoas que se aposentam sem um plano definido, mas conseguem prosperar, geralmente compartilham estes 7 traços de personalidade
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521469-especialistas-em-psicologia-apontam-pessoas-que-se-aposentam-sem-um-plano-definido-mas-conseguem-prosperar-geralmente-compartilham-estes-7-tracos-de-personalidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:07
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521468-uma-quer-conversar-agora-o-outro-precisa-de-horas-de-silencio-o-que-explica-o-ciclo-de-brigas-de-casais.html
|Bem viver
|2304
|Uma quer conversar agora, o outro precisa de horas de silêncio: o que explica o ciclo de brigas de casais
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521468-uma-quer-conversar-agora-o-outro-precisa-de-horas-de-silencio-o-que-explica-o-ciclo-de-brigas-de-casais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:07
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521471-pessoas-que-nao-tem-mais-energia-para-amizades-falsas-geralmente-deixam-de-tolerar-estas-8-coisas-que-antes-aceitavam-apenas-para-manter-a-paz.html
|Bem viver
|2721
|Pessoas que não têm mais energia para amizades falsas geralmente deixam de tolerar estas 8 coisas que antes aceitavam apenas para manter a paz
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521471-pessoas-que-nao-tem-mais-energia-para-amizades-falsas-geralmente-deixam-de-tolerar-estas-8-coisas-que-antes-aceitavam-apenas-para-manter-a-paz.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:08
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521472-pessoas-profundamente-infelizes-que-fingem-estar-bem-costumam-usar-estas-11-frases-em-conversas-casuais.html
|Bem viver
|2513
|Pessoas profundamente infelizes que fingem estar bem costumam usar estas 11 frases em conversas casuais
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521472-pessoas-profundamente-infelizes-que-fingem-estar-bem-costumam-usar-estas-11-frases-em-conversas-casuais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:08
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521476-nike-adidas-ou-puma-vozinha-fecha-contrato-em-meio-a-possivel-saida-do-colo-colo.html
|Esportes
|3249
|Nike, Adidas ou Puma? Vozinha fecha contrato em meio a possível saída do Colo-Colo
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/nike-adidas-puma-vozinha-fecha-contrato-meio-saida-colo-colo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:09
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521475-u2-ja-tocou-em-bh-relembre-as-passagens-da-banda-pelo-brasil.html
|Cultura
|u2, show, turnê, belo horizonte
|3579
|U2 já tocou em BH? Relembre as passagens da banda pelo Brasil
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521475-u2-ja-tocou-em-bh-relembre-as-passagens-da-banda-pelo-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521479-de-vacas-a-alces-conheca-a-surpreendente-diversidade-de-leites-de-origem-animal-pelo-mundo.html
|Galeria
|6
|De vacas a alces: conheça a surpreendente diversidade de leites de origem animal pelo mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=693572&preview=true&preview_id=693572
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:18
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521412-centrais-de-flagrante-stj-determina-novo-julgamento-sobre-superlotacao.html
|Gerais
|Julgamento, Stj
|3216
|Centrais de Flagrantes: STJ determina novo julgamento sobre superlotação
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521412-centrais-de-flagrante-stj-determina-novo-julgamento-sobre-superlotacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:20
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521420-esclerose-multipla-neurologistas-orientam-o-que-fazer-apos-o-diagnostico.html
|Bem viver
|esclerose múltipla, tratamento, neurologia, dúvidas
|8314
|Esclerose múltipla: neurologistas orientam o que fazer após o diagnóstico
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521420-esclerose-multipla-neurologistas-orientam-o-que-fazer-apos-o-diagnostico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:22
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521485-rocktoberfest-monka-celebra-cultura-germanica-com-show-de-rock-na-fabrica.html
|Cultura
|1798
|Rocktoberfest Monka celebra cultura germânica com show de rock na fábrica
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521485-rocktoberfest-monka-celebra-cultura-germanica-com-show-de-rock-na-fabrica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:22
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521491-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-conecta-campo-e-rotas.html
|Networking e Negócios
|5576
|Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes conecta campo e rotas
|45f5d64d-6412-499c-87ff-71e01683159a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:23
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521488-wine-rock-festival-traz-digao-do-raimundos-em-evento-gratuito-em-bh.html
|Cultura
|1487
|Wine Rock Festival traz Digão do Raimundos em evento gratuito em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521488-wine-rock-festival-traz-digao-do-raimundos-em-evento-gratuito-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:27
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521492-hofbrauhaus-bh-celebra-oktoberfest-com-cerveja-inedita-e-festa-alema.html
|Cultura
|1696
|Hofbräuhaus BH celebra Oktoberfest com cerveja inédita e festa alemã
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521492-hofbrauhaus-bh-celebra-oktoberfest-com-cerveja-inedita-e-festa-alema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:32
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521498-ladrao-que-assaltou-campeoes-da-copa-do-mundo-e-preso-apos-erro-bizarro.html
|Esportes
|3563
|Ladrão que assaltou campeões da Copa do Mundo é preso após erro bizarro
|https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/15/ladrao-assaltou-campeoes-copa-do-mundo-preso-apos-erro-bizarro/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521499-arca-de-noe-estudos-geologicos-buscam-explicar-formacao-que-lembra-um-barco-no-leste-da-turquia.html
|Galeria
|6
|Arca de Noé? Estudos geológicos buscam explicar formação que lembra um barco no leste da Turquia
|https://www.flipar.com.br/?p=693463
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:34
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521503-vies-retrospectivo-por-que-julgar-uma-decisao-pelo-resultado-atrapalha-a-proxima-crise.html
|Networking e Negócios
|3748
|Viés retrospectivo: por que julgar uma decisão pelo resultado atrapalha a próxima crise
|e54f4ecf-7c4e-4756-b002-1789c4417209
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:46
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521516-o-amigo-que-se-reaproximou-de-lula-no-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|464
|O amigo que se reaproximou de Lula no 2º turno
|https://platobr.com.br/o-amigo-que-se-reaproximou-de-lula-no-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:48
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521517-renan-santos-deputados-do-pl-nao-gostam-de-trabalhar.html
|Política
|Renan Santos, PL, Missão, Eleições 2026, Eleições
|2355
|Renan Santos: 'Deputados do PL não gostam de trabalhar'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521517-renan-santos-deputados-do-pl-nao-gostam-de-trabalhar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521525-e-commerce-brasileiro-deve-crescer-104-ate-2036.html
|Mundo Corporativo
|5116
|E-commerce brasileiro deve crescer 104% até 2036
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521525-e-commerce-brasileiro-deve-crescer-104-ate-2036.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521526-lenovo-revela-o-que-ocorre-quando-empreendedores-buscam-apoio-alem-das-fronteiras.html
|Mundo Corporativo
|10282
|Lenovo revela o que ocorre quando empreendedores buscam apoio além das fronteiras
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521526-lenovo-revela-o-que-ocorre-quando-empreendedores-buscam-apoio-alem-das-fronteiras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:57
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521527-pam-saint-gobain-amplia-oferta-de-redes-de-esgoto-na-fenasan.html
|Mundo Corporativo
|5927
|PAM Saint-Gobain amplia oferta de redes de esgoto na Fenasan
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521527-pam-saint-gobain-amplia-oferta-de-redes-de-esgoto-na-fenasan.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521528-ia-altera-criterios-para-escolher-plataforma-de-cursos.html
|Mundo Corporativo
|6596
|IA altera critérios para escolher plataforma de cursos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521528-ia-altera-criterios-para-escolher-plataforma-de-cursos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 16:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521529-42-sao-paulo-e-a-1-em-ia-no-premio-destaque-educacao-brasil.html
|Mundo Corporativo
|6582
|42 São Paulo é a 1ª em IA no Prêmio Destaque Educação Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521529-42-sao-paulo-e-a-1-em-ia-no-premio-destaque-educacao-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:00
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521532-mutirao-gratuito-faz-reconstrucao-com-tatuagem-3d-apos-cancer-de-mama.html
|Gerais
|Outubro rosa, Câncer, Câncer de mama, Saúde, Bem viver
|2215
|Mutirão gratuito faz reconstrução com tatuagem 3D após câncer de mama
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521532-mutirao-gratuito-faz-reconstrucao-com-tatuagem-3d-apos-cancer-de-mama.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:01
|Maria Fernanda Ziegler (Agência FAPESP)
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521504-marcadores-no-sangue-podem-prever-eficacia-de-imunoterapia-contra-melanoma.html
|Bem viver
|imunoterapia, Melanoma, estudo, câncer de pele
|6958
|Marcadores no sangue podem prever eficácia de imunoterapia contra melanoma
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521504-marcadores-no-sangue-podem-prever-eficacia-de-imunoterapia-contra-melanoma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521530-tratar-a-gengiva-ajuda-no-controle-do-diabetes.html
|Mundo Corporativo
|3678
|Tratar a gengiva ajuda no controle do diabetes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521530-tratar-a-gengiva-ajuda-no-controle-do-diabetes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:08
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521405-bh-operacao-avanca-contra-trafico-de-drogas-e-armas-no-morro-das-pedras.html
|Gerais
|operação, polícia, tráfico, drogas, armas, esquema, crime, celular, bh
|1499
|BH: operação avança contra tráfico de drogas e armas no Morro das Pedras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521405-bh-operacao-avanca-contra-trafico-de-drogas-e-armas-no-morro-das-pedras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:15
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521515-video-icamento-de-passarela-que-caiu-na-br-381-e-concluida.html
|Gerais
|passarela, br-381, Fernão Dias, Acidente, içamento, Extrema, SP, vargem
|1852
|Vídeo: içamento de passarela que caiu na BR-381 é concluída
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521515-video-icamento-de-passarela-que-caiu-na-br-381-e-concluida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:20
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521829-flavio-bolsonaro-presta-homenagem-no-dia-dos-professores-obrigado-por-nao-desistirem.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Bolsonaro, Eleições, Eleições 2026
|1462
|Flavio Bolsonaro presta homenagem no Dia dos Professores: 'Obrigado por não desistirem'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521829-flavio-bolsonaro-presta-homenagem-no-dia-dos-professores-obrigado-por-nao-desistirem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:20
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521559-restos-mortais-de-vencedor-da-bola-de-ouro-voltarao-ao-pais-para-despedida.html
|Esportes
|3347
|Restos mortais de vencedor da Bola de Ouro voltarão ao país para despedida
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/15/restos-mortais-vencedor-bola-de-ouro-voltarao-pais-despedida/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:21
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521560-datafolha-flavio-tem-47-e-lula-45-em-empate-tecnico.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro
|2258
|Datafolha: Flávio tem 47% e Lula, 45%, em empate técnico
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521560-datafolha-flavio-tem-47-e-lula-45-em-empate-tecnico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:24
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521564-do-silvestre-ao-manuka-conheca-os-diferentes-tipos-de-mel-e-suas-caracteristicas-surpreendentes.html
|Galeria
|6
|Do silvestre ao manuka: conheça os diferentes tipos de mel e suas características surpreendentes
|https://www.flipar.com.br/?p=693307&preview=true&preview_id=693307
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521574-campos-do-jordao-cidade-mais-alta-do-brasil-encanta-com-clima-de-montanha-e-charme-europeu.html
|Galeria
|6
|Campos do Jordão: cidade mais alta do Brasil encanta com clima de montanha e charme europeu
|https://www.flipar.com.br/?p=693595&preview=true&preview_id=693595
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:40
|Agência Fapesp
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521538-vacina-brasileira-contra-malaria-vivax-recebe-aval-para-testes-em-humanos.html
|Bem viver
|anvisa, imunizante, malária, UFMG
|7895
|Vacina brasileira contra malária vivax recebe aval para testes em humanos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521538-vacina-brasileira-contra-malaria-vivax-recebe-aval-para-testes-em-humanos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:47
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521582-u2-tem-musicas-que-marcaram-geracoes-veja-as-10-mais-ouvidas.html
|Cultura
|u2, música, pop, rock, punk
|4121
|U2 tem músicas que marcaram gerações; veja as 10 mais ouvidas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521582-u2-tem-musicas-que-marcaram-geracoes-veja-as-10-mais-ouvidas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:47
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521537-delegada-e-esposa-de-reu-por-morte-de-gari-volta-ao-trabalho.html
|Gerais
|gari, delegada, polícia civil
|4517
|Delegada e esposa de réu por morte de gari volta ao trabalho
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521537-delegada-e-esposa-de-reu-por-morte-de-gari-volta-ao-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:54
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521547-veja-o-que-diz-o-aeroporto-da-pampulha-apos-analise-de-combustivel-da-anp.html
|Gerais
|avião, queda, combustível, anp, aeroporto, pampulha, metrô, bh, mg
|3286
|Veja o que diz o Aeroporto da Pampulha após análise de combustível da ANP
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521547-veja-o-que-diz-o-aeroporto-da-pampulha-apos-analise-de-combustivel-da-anp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:56
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7521589-torcedor-bebe-cinco-cervejas-cai-da-arquibancada-sobre-casal-e-e-julgado-por-agressao-veja-decisao.html
|Esportes
|3694
|Torcedor bebe cinco cervejas, cai da arquibancada sobre casal e é julgado por agressão; veja decisão
|https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/15/torcedor-bebe-cinco-cervejas-cai-arquibancada-sobre-casal-julgado-agressao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521590-estudo-revela-por-que-brasileiros-buscam-protecao-financeira.html
|Mundo Corporativo
|5613
|Estudo revela por que brasileiros buscam proteção financeira
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521590-estudo-revela-por-que-brasileiros-buscam-protecao-financeira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:57
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521591-campanha-da-lilly-sobre-cancer-de-mama-chega-ao-rio.html
|Mundo Corporativo
|5429
|Campanha da Lilly sobre câncer de mama chega ao Rio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521591-campanha-da-lilly-sobre-cancer-de-mama-chega-ao-rio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 17:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521592-escola-tecnica-implanta-ia-que-adapta-conteudo-a-cada-aluno.html
|Mundo Corporativo
|5157
|Escola técnica implanta IA que adapta conteúdo a cada aluno
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521592-escola-tecnica-implanta-ia-que-adapta-conteudo-a-cada-aluno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 18:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521594-sistema-bag-in-bag-out-aumenta-seguranca-industrial.html
|Mundo Corporativo
|6390
|Sistema Bag In Bag Out aumenta segurança industrial
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521594-sistema-bag-in-bag-out-aumenta-seguranca-industrial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 18:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521597-encontro-debate-odontologia-do-esporte-em-sp.html
|Mundo Corporativo
|2493
|Encontro debate Odontologia do Esporte em SP
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521597-encontro-debate-odontologia-do-esporte-em-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 18:22
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521622-manu-lafer-lanca-o-disco-outro-mundo-e-acerta-contas-com-o-passado.html
|Cultura
|Música brasileira, Disco, Danilo Caymmi
|3473
|Manu Lafer lança o disco 'Outro mundo' e acerta contas com o passado
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521622-manu-lafer-lanca-o-disco-outro-mundo-e-acerta-contas-com-o-passado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 18:23
|Leandro Prazeres - Da BBC News Brasil em Brasília
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521607-vorcaro-diz-te-amo-a-gusttavo-lima-e-chama-cantor-de-socio-em-bet.html
|Política
|Apostas, BETS, Daniel Vorcaro, Gusttavo lima
|14249
|Vorcaro diz 'te amo' a Gusttavo Lima e chama cantor de sócio em bet
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6m2d4x73dz9o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 18:36
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521633-periquito-de-ouro-celebra-57-anos-bolao-de-rs-620-mil-e-expansao-digital.html
|Networking e Negócios
|9614
|Periquito de Ouro celebra 57 anos, bolão de R$ 620 mil e expansão digital
|2ee57f04-6291-4d51-ad5d-a075ff32781b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 18:37
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521618-contagem-regressiva-faltam-100-dias-para-o-carnaval-de-bh-2027.html
|Gerais
|Blocos, Carnaval, Carnaval BH, Carnaval 2027, PBH, Belo Horizonte
|1623
|Contagem regressiva: faltam 100 dias para o Carnaval de BH 2027
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521618-contagem-regressiva-faltam-100-dias-para-o-carnaval-de-bh-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 18:39
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521631-dentro-da-baleia-e-metade-suspense-metade-drama.html
|Cultura
|cinema, filme, em cartaz, BH
|5204
|"Dentro da baleia" é metade suspense, metade drama
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521631-dentro-da-baleia-e-metade-suspense-metade-drama.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 18:44
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521636-em-gostava-mais-dos-pais-humoristas-riem-de-tudo-inclusive-de-si-mesmos.html
|Cultura
|teatro, BH, comédia, espetáculo, em cartaz
|5957
|Em "Gostava mais dos pais" humoristas riem de tudo, inclusive de si mesmos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521636-em-gostava-mais-dos-pais-humoristas-riem-de-tudo-inclusive-de-si-mesmos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 18:49
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521641-nova-versao-de-carrie-a-estranha-e-atual-sombria-e-atraente.html
|Cultura
|Carrie, Cultura, série, streaming, plataforma, terror, suspense
|3506
|Nova versão de "Carrie, a estranha" é atual, sombria e atraente
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521641-nova-versao-de-carrie-a-estranha-e-atual-sombria-e-atraente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 18:53
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521643-joao-gomes-chega-domingo-18-10-a-inhotim-na-mira-dos-fas.html
|Cultura
|João Gomes, Inhotim, Música, Eleições presidenciais
|3171
|João Gomes chega domingo (18/10) a Inhotim, sob a mira dos fãs
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521643-joao-gomes-chega-domingo-18-10-a-inhotim-na-mira-dos-fas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 19:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521657-como-likes-e-views-viraram-votos-para-o-senado.html
|Mundo Corporativo
|6463
|Como likes e views viraram votos para o Senado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521657-como-likes-e-views-viraram-votos-para-o-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 19:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521661-redacao-enem-2026-temas-dicas-e-erros-para-evitar.html
|Mundo Corporativo
|7766
|Redação Enem 2026: temas, dicas e erros para evitar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521661-redacao-enem-2026-temas-dicas-e-erros-para-evitar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 19:12
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521664-filmes-para-todos-os-gostos-nas-salas-de-bh.html
|Cultura
|Cinema, Belo Horizonte, Karim Ainouz
|3887
|Filmes para todos os gostos nas salas de BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521664-filmes-para-todos-os-gostos-nas-salas-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 19:20
|Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521662-lula-diz-que-vai-pegar-celular-de-janja-emprestado-para-entrar-em-canal.html
|Política
|Lula, Exército do Lula
|2056
|Lula diz que vai pegar celular de Janja emprestado para entrar em canal
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521662-lula-diz-que-vai-pegar-celular-de-janja-emprestado-para-entrar-em-canal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 19:25
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521671-votacao-da-pec-da-seguranca-e-adiada-apos-impasse-sobre-maioridade-penal.html
|Política
|Maioridade penal, Senado, PEC da Segurança Pública, governo Lula
|2347
|Votação da PEC da Segurança é adiada após impasse sobre maioridade penal
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521671-votacao-da-pec-da-seguranca-e-adiada-apos-impasse-sobre-maioridade-penal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 19:35
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521679-cleitinho-anuncia-auditorias-em-contratos-do-governo-de-minas.html
|Política
|Cleitinho, Governador, Governo, Minas Gerais, Política
|3925
|Cleitinho anuncia auditorias em contratos do governo de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521679-cleitinho-anuncia-auditorias-em-contratos-do-governo-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 19:52
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521683-cantor-belo-se-fere-em-cena-de-tiroteio-nas-gravacoes-de-arcanjo-renegado.html
|Cultura
|série, cantor, gravação, acidente
|1301
|Cantor Belo se fere em cena de tiroteio nas gravações de "Arcanjo Renegado"
|https://www.tupi.fm/entretenimento/cantor-belo-se-fere-em-cena-de-tiroteio-nas-gravacoes-de-arcanjo-renegado/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 19:56
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521698-lotofacil-3805-quina-7143-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-15-10.html
|Nacional
|Lotofácil, Quina
|2371
|Lotofácil 3805, Quina 7143 e mais: confira os números sorteados (15/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521698-lotofacil-3805-quina-7143-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-15-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 20:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521702-future-health-lanca-desafio-mundial-para-impulsionar-a-inovacao-em-saude-direcionada-a-aplicacao-pratica.html
|Mundo Corporativo
|11195
|Future Health lança desafio mundial para impulsionar a inovação em saúde direcionada à aplicação prática
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521702-future-health-lanca-desafio-mundial-para-impulsionar-a-inovacao-em-saude-direcionada-a-aplicacao-pratica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 20:12
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521708-emo-caipira-celebra-o-halloween-nesta-sexta-16-10-em-bh.html
|Cultura
|Halloween, música, bh
|5539
|Emo caipira celebra o Halloween nesta sexta (16/10) em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521708-emo-caipira-celebra-o-halloween-nesta-sexta-16-10-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 20:19
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521483-forca-do-bem-celebra-18-anos-de-trabalho-voluntario-em-bh-com-edicao-especial-do-baile-do-birico.html
|Cultura
|2433
|Força do Bem celebra 18 anos de trabalho voluntário em BH com edição especial do Baile do Birico
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521483-forca-do-bem-celebra-18-anos-de-trabalho-voluntario-em-bh-com-edicao-especial-do-baile-do-birico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 20:21
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521665-pbh-lanca-edital-de-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.html
|Gerais
|Edital, Licitação, Parque, Reforma, pbh
|2806
|PBH lança edital de licitação para reforma e manutenção do parque municipal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521665-pbh-lanca-edital-de-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 20:26
|Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521714-datafolha-78-votam-pelo-candidato-e-14-contra-o-rival.html
|Política
|3461
|Datafolha: 78% votam pelo candidato, e 14% contra o rival
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521714-datafolha-78-votam-pelo-candidato-e-14-contra-o-rival.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 20:41
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense,Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521722-openai-alerta-pf-sobre-plano-para-assassinar-lula-em-conversa-com-chatgpt.html
|Política
|AI, Chatgpt, Opena, Openai
|2788
|OpenAI alerta PF sobre plano para assassinar Lula em conversa com ChatGPT
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521722-openai-alerta-pf-sobre-plano-para-assassinar-lula-em-conversa-com-chatgpt.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 20:49
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521725-cleitinho-se-emociona-e-passa-mal-no-senado.html
|Política
|Cleitinho Azevedo, Escala 6x1
|3030
|Cleitinho se emociona e passa mal no Senado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521725-cleitinho-se-emociona-e-passa-mal-no-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 20:56
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521728-mimulus-mostra-amago-na-integra-nesta-sexta-feira-16-10.html
|Cultura
|Dança, Mimulus, Francisco Nunes
|5011
|Mimulus mostra 'Âmago' na íntegra, nesta sexta-feira (16/10)
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521728-mimulus-mostra-amago-na-integra-nesta-sexta-feira-16-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 21:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521735-hansae-mobility-inaugura-fabrica-no-uzbequistao-solidificando-sua-capacidade-global-de-manufatura-e-de-producao-de-componentes-automotivos.html
|Mundo Corporativo
|5406
|Hansae Mobility Inaugura Fábrica no Uzbequistão, Solidificando Sua Capacidade Global de Manufatura e de Produção de Componentes Automotivos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521735-hansae-mobility-inaugura-fabrica-no-uzbequistao-solidificando-sua-capacidade-global-de-manufatura-e-de-producao-de-componentes-automotivos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 21:22
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521745-cleitinho-sobre-fim-da-escala-6x1-politico-nao-tem-moral-para-falar.html
|Política
|Escala 6x1, cleitinho
|2808
|Cleitinho sobre fim da escala 6x1: "Político não tem moral para falar"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521745-cleitinho-sobre-fim-da-escala-6x1-politico-nao-tem-moral-para-falar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 21:42
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521755-celina-aposta-na-gestao-critica-politizacao-do-brb-e-preve-melhoras-na-saude-do-df.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3330
|Celina aposta na gestão, critica politização do BRB e prevê melhoras na saúde do DF
|https://platobr.com.br/celina-aposta-na-gestao-critica-politizacao-do-brb-e-preve-melhoras-na-saude-do-df
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 21:54
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521758-lula-diz-que-eua-precisam-mais-do-brasil-do-que-o-contrario.html
|Política
|Lula, Luiz inacio lula da silva, Estados Unidos, comércio exterior
|2469
|Lula diz que EUA precisam mais do Brasil do que o contrário
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521758-lula-diz-que-eua-precisam-mais-do-brasil-do-que-o-contrario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 22:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521763-the-estee-lauder-companies-anuncia-os-vencedores-do-beauty-ampyou-india-2026-e-celebra-cinco-anos-de-fomento-ao-empreendedorismo-no-setor-de-beleza-na-india.html
|Mundo Corporativo
|11713
|The Estée Lauder Companies anuncia os vencedores do BEAUTY&YOU India 2026 e celebra cinco anos de fomento ao empreendedorismo no setor de beleza na Índia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521763-the-estee-lauder-companies-anuncia-os-vencedores-do-beauty-ampyou-india-2026-e-celebra-cinco-anos-de-fomento-ao-empreendedorismo-no-setor-de-beleza-na-india.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 22:23
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521767-lula-defende-reducao-da-maioridade-penal-para-16-anos-em-crimes-hediondos.html
|Política
|Maioridade penal, Lula, Globo, Flávio Bolsonaro
|2746
|Lula defende redução da maioridade penal para 16 anos em crimes hediondos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521767-lula-defende-reducao-da-maioridade-penal-para-16-anos-em-crimes-hediondos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 22:49
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521773-lula-defende-reforma-do-judiciario-apos-questionamentos-sobre-ministros-do-stf.html
|Política
|Judiciário, Justiça, Lula, PT, Reforma do Judiciário, STF, Supremo
|2203
|Lula defende reforma do Judiciário após questionamentos sobre ministros do STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521773-lula-defende-reforma-do-judiciario-apos-questionamentos-sobre-ministros-do-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 22:54
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521777-lula-cede-sobre-maioridade-penal-elogia-diretor-da-pf-e-evita-criticar-moraes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|6837
|Lula cede sobre maioridade penal, elogia diretor da PF e evita criticar Moraes
|https://platobr.com.br/lula-cede-sobre-maioridade-penal-elogia-diretor-da-pf-e-evita-criticar-moraes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 22:56
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521778-lula-diz-que-nao-sabia-que-o-bolsa-familia-nao-tinha-sido-reajustado.html
|Política
|bolsa família, Lula
|2408
|Lula diz que não sabia que o Bolsa Família não tinha sido reajustado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521778-lula-diz-que-nao-sabia-que-o-bolsa-familia-nao-tinha-sido-reajustado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 23:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521784-da-ia-as-redes-autonomas-o-mobileum-spark-destaca-a-proxima-fronteira-da-inteligencia-em-telecomunicacoes.html
|Mundo Corporativo
|8495
|Da IA às redes autônomas: o Mobileum Spark destaca a próxima fronteira da inteligência em telecomunicações
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521784-da-ia-as-redes-autonomas-o-mobileum-spark-destaca-a-proxima-fronteira-da-inteligencia-em-telecomunicacoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 23:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7521785-declaracao-de-renan-santos-expoe-divergencias-profundas-na-direita-brasileira.html
|Agropecuário
|eleições renan direita
|3329
|Declaração de Renan Santos expõe divergências profundas na direita brasileira
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7521785-declaracao-de-renan-santos-expoe-divergencias-profundas-na-direita-brasileira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 23:25
|Renato de Faria
|https://www.em.com.br/colunistas/filosofia-explicadinha/2026/10/7521787-o-que-o-professor-faz-e-o-que-ele-desfaz.html
|Colunistas#Filosofia Explicadinha
|3953
|O que o professor faz e o que ele desfaz
|https://www.em.com.br/colunistas/filosofia-explicadinha/2026/10/7521787-o-que-o-professor-faz-e-o-que-ele-desfaz.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 23:36
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521791-dougllas-fernanddo-reune-mais-de-100-convidados-em-aniversario.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|pop
|2750
|Dougllas Fernanddo reúne mais de 100 convidados em aniversário
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521791-dougllas-fernanddo-reune-mais-de-100-convidados-em-aniversario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 23:42
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521794-michael-sullivan-e-alma-djem-renovam-me-de-motivo-em-versao-reggae.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|reggae
|4317
|Michael Sullivan e Alma Djem renovam "Me Dê Motivo" em versão reggae
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521794-michael-sullivan-e-alma-djem-renovam-me-de-motivo-em-versao-reggae.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 23:46
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521792-flavio-em-minas-quem-esta-com-saudades-do-bolsonaro-ai.html
|Política
|Bolsonaro, Brasil, Flávio, Flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, Lula, Política
|1733
|Flávio em Minas: "Quem está com saudades do Bolsonaro aí?"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521792-flavio-em-minas-quem-esta-com-saudades-do-bolsonaro-ai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-15 23:58
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521801-flavio-apos-cleitinho-se-emocionar-e-passar-mal-achei-ele-magro.html
|Política
|flávio bolsonaro, Cleitinho
|3162
|Flávio após Cleitinho se emocionar e passar mal: "Achei ele magro"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521801-flavio-apos-cleitinho-se-emocionar-e-passar-mal-achei-ele-magro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 00:00
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/patrocinado/eleve-se/2026/10/7521169-flacidez-e-queda-capilar-como-tratar-efeitos-das-canetas-emagrecedoras.html
|Patrocinado#Eleve-se
|Canetas emagrecedoras
|4528
|Flacidez e queda capilar: como tratar efeitos das canetas emagrecedoras
|https://www.em.com.br/patrocinado/eleve-se/2026/10/7521169-flacidez-e-queda-capilar-como-tratar-efeitos-das-canetas-emagrecedoras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 00:00
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/patrocinado/alloyal/2026/10/7521536-nova-geracao-busca-conexao-emocional-com-as-marcas.html
|Patrocinado#Alloyal
|12570
|Nova geração busca conexão emocional com as marcas
|https://www.em.com.br/patrocinado/alloyal/2026/10/7521536-nova-geracao-busca-conexao-emocional-com-as-marcas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 00:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521806-apresentamos-body-of-waves-uma-nova-obra-de-arte-exclusiva-do-teamlab-planets-tokyo.html
|Mundo Corporativo
|7145
|Apresentamos Body of Waves , uma nova obra de arte exclusiva do teamLab Planets TOKYO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521806-apresentamos-body-of-waves-uma-nova-obra-de-arte-exclusiva-do-teamlab-planets-tokyo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 00:06
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521808-caiado-derrite-tereza-e-o-jogo-de-cadeiras-caso-flavio-venca-a-eleicao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1923
|Caiado, Derrite, Tereza e o jogo de cadeiras caso Flávio vença a eleição
|https://platobr.com.br/caiado-derrite-tereza-e-o-jogo-de-cadeiras-caso-flavio-venca-a-eleicao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 00:22
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521809-o-circuit-breaker-acionado-por-alcolumbre-para-salvar-o-pt-de-um-desgaste-publico.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2560
|O ‘circuit-breaker’ acionado por Alcolumbre para salvar o PT de um desgaste público
|https://platobr.com.br/o-circuit-breaker-acionado-por-alcolumbre-parar-salvar-o-pt-de-um-desgaste-publico
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|André Murad
|https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7519728-por-que-o-cancer-recidiva-a-biologia-da-recorrencia-parte-2.html
|Colunistas#André Murad
|câncer, tumor, doença, tratamento, crescimento
|5389
|Por que o câncer recidiva? A biologia da recorrência - parte 2
|https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7519728-por-que-o-cancer-recidiva-a-biologia-da-recorrencia-parte-2.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521609-lagum-em-todo-lugar-estreia-turne-nacional-em-bh-neste-sabado.html
|Cultura
|música, show, BH, banda, mineira
|5511
|Turnê nacional "Lagum em todo lugar" estreia em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521609-lagum-em-todo-lugar-estreia-turne-nacional-em-bh-neste-sabado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521635-instituicoes-e-pessoas.html
|Opinião
|5226
|Instituições e pessoas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521635-instituicoes-e-pessoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7521644-beber-menos-uma-nova-relacao-com-o-alcool.html
|Colunistas#Anna Marina
|Bebida alcoólica, Saúde, Alcoolismo
|3547
|Beber menos: uma nova relação com o álcool
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7521644-beber-menos-uma-nova-relacao-com-o-alcool.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521692-criancas-nas-maos-das-faccoes.html
|Internacional
|criança, crime, infância
|3894
|Crianças nas mãos das facções
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521692-criancas-nas-maos-das-faccoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521703-o-perigo-escondido-sob-a-terra.html
|Internacional
|Iêmen , guerra, criançs, morte
|4764
|O perigo escondido sob a terra
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521703-o-perigo-escondido-sob-a-terra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521749-lula-toma-a-iniciativa-na-seguranca-mas-a-disputa-e-na-praia-de-flavio.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Lula
|5341
|Lula toma a iniciativa na segurança, mas a disputa é na praia de Flávio
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7521749-lula-toma-a-iniciativa-na-seguranca-mas-a-disputa-e-na-praia-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521750-o-limite-da-barbarie.html
|Opinião
|2692
|O limite da barbárie
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521750-o-limite-da-barbarie.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521752-leitor-cobra-transparencia-do-planalto.html
|Opinião
|2865
|Leitor cobra transparência do Planalto
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7521752-leitor-cobra-transparencia-do-planalto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7521753-transicao-em-chamas-entre-rombo-e-atritos.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|6658
|Transição Simões-Cleitinho em chamas, entre rombo e atritos
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7521753-transicao-em-chamas-entre-rombo-e-atritos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Kleber
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7521754-fim-da-escala-6x1.html
|Charge
|6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1
|-1
|Fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7521754-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521769-mais-de-1-mil-mineiros-trocaram-de-nome-por-ano-sem-precisar-ir-a-justica.html
|Gerais
|nova identidade, cartórios, alterar, sobrenome, Nome
|1
|Mais de 1 mil mineiros trocaram de nome por ano sem precisar ir à Justiça
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521769-mais-de-1-mil-mineiros-trocaram-de-nome-por-ano-sem-precisar-ir-a-justica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7521772-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-16-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 16/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7521772-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-16-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521814-takeda-apresenta-resultados-do-estudo-de-fase-2-3-iggnite-do-tak-881-subcutaneo-experimental-para-imunodeficiencia-primaria-idp-na-esid-2026.html
|Mundo Corporativo
|12077
|Takeda apresenta resultados do estudo de fase 2/3 IgGNITE do TAK-881 subcutâneo experimental para imunodeficiência primária (IDP) na ESID 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521814-takeda-apresenta-resultados-do-estudo-de-fase-2-3-iggnite-do-tak-881-subcutaneo-experimental-para-imunodeficiencia-primaria-idp-na-esid-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 02:14
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521815-uma-parada-de-onibus-e-tres-detidos-a-nova-pista-de-cartazes-contra-celina.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2118
|Uma parada de ônibus e três detidos: a nova pista de cartazes contra Celina
|https://platobr.com.br/uma-parada-de-onibus-e-tres-detidos-a-nova-pista-de-cartazes-contra-celina
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 03:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521817-andersen-global-amplia-competencias-em-tributacao-para-clientes-particulares-com-a-kta-tax.html
|Mundo Corporativo
|3015
|Andersen Global amplia competências em tributação para clientes particulares com a KTA Tax
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521817-andersen-global-amplia-competencias-em-tributacao-para-clientes-particulares-com-a-kta-tax.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 06:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521820-lepas-l6-ev-no-lepas-global-elegance-drive-performance-real-dinamica-real.html
|Mundo Corporativo
|5671
|LEPAS L6 EV no LEPAS Global Elegance Drive: Performance Real, Dinâmica Real
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521820-lepas-l6-ev-no-lepas-global-elegance-drive-performance-real-dinamica-real.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 06:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521821-nekome-nazi-hunter-revela-as-hienas-de-hitler-em-novo-trailer-antes-da-demonstracao-no-steam-next-fest.html
|Mundo Corporativo
|5897
|Nekome: Nazi Hunter revela as "Hienas de Hitler" em novo trailer antes da demonstração no Steam Next Fest
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521821-nekome-nazi-hunter-revela-as-hienas-de-hitler-em-novo-trailer-antes-da-demonstracao-no-steam-next-fest.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:21
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521830-casal-conecta-equipamentos-a-plantas-e-quando-as-variacoes-eletricas-viram-sons-musicais-a-impressao-de-que-uma-arvore-responde-ganha-uma-explicacao-tecnologica.html
|Tecnologia
|música, plantas, árvores, composição de melodias
|2442
|Casal conecta equipamentos a plantas, e quando as variações elétricas viram sons musicais, a impressão de que uma árvore responde ganha uma explicação tecnológica
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521830-casal-conecta-equipamentos-a-plantas-e-quando-as-variacoes-eletricas-viram-sons-musicais-a-impressao-de-que-uma-arvore-responde-ganha-uma-explicacao-tecnologica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:22
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521832-o-que-pode-mudar-no-iphone-com-o-ios-27-2-relatos-apontam-novidades-na-siri-no-facetime-e-no-apple-tv-mas-falta-uma-confirmacao-importante-a-da-propria-apple.html
|Tecnologia
|lançamento, Apple, iOS 27.2, iphone, iOS 27, Siri AI, FaceTime
|2856
|O que pode mudar no iPhone com o iOS 27.2? Relatos apontam novidades na Siri, no FaceTime e no Apple TV, mas falta uma confirmação importante: a da própria Apple
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521832-o-que-pode-mudar-no-iphone-com-o-ios-27-2-relatos-apontam-novidades-na-siri-no-facetime-e-no-apple-tv-mas-falta-uma-confirmacao-importante-a-da-propria-apple.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:22
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521831-o-ovo-flutuou-na-agua-e-hora-de-descartar-entenda-o-que-acontece-dentro-da-casca-e-por-que-esse-teste-popular-nao-basta-para-decidir-se-o-consumo-e-seguro.html
|Degusta
|ovo, copo d'água, ovo estragado, flutuação, dicas
|2317
|O ovo flutuou na água: é hora de descartar? Entenda o que acontece dentro da casca e por que esse teste popular não basta para decidir se o consumo é seguro
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521831-o-ovo-flutuou-na-agua-e-hora-de-descartar-entenda-o-que-acontece-dentro-da-casca-e-por-que-esse-teste-popular-nao-basta-para-decidir-se-o-consumo-e-seguro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:22
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521833-seu-cachorro-percebe-mais-do-que-carinho-especialista-destaca-sinais-de-tristeza-que-os-caes-podem-captar-nos-tutores-e-chama-atencao-para-essa-capacidade.html
|Ciência
|cachorros, comportamento canino, tristeza, expressões faciais
|2379
|Seu cachorro percebe mais do que carinho? Especialista destaca sinais de tristeza que os cães podem captar nos tutores e chama atenção para essa capacidade
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521833-seu-cachorro-percebe-mais-do-que-carinho-especialista-destaca-sinais-de-tristeza-que-os-caes-podem-captar-nos-tutores-e-chama-atencao-para-essa-capacidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:22
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521834-o-que-acontece-quando-ovelhas-ocupam-areas-de-paineis-solares-dois-estudos-investigam-uma-combinacao-com-beneficios-para-o-bolso-dos-agricultores-e-o-ambiente.html
|Ciência
|meio ambiente, ovelhas, abelhas, joaninhas, pesquisas, energia limpa, painel solar
|2411
|O que acontece quando ovelhas ocupam áreas de painéis solares? Dois estudos investigam uma combinação com benefícios para o bolso dos agricultores e o ambiente
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521834-o-que-acontece-quando-ovelhas-ocupam-areas-de-paineis-solares-dois-estudos-investigam-uma-combinacao-com-beneficios-para-o-bolso-dos-agricultores-e-o-ambiente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:23
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521836-poucas-amizades-apos-os-60-anos-sao-sinal-de-isolamento-estudos-sobre-envelhecimento-apontam-outra-explicacao-para-a-mudanca-no-tamanho-do-circulo-social.html
|Ciência
|bem-estar, terceira idade, psicologia, comportamento humano, isolamento social, envelhecimento
|2700
|Poucas amizades após os 60 anos são sinal de isolamento? Estudos sobre envelhecimento apontam outra explicação para a mudança no tamanho do círculo social
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7521836-poucas-amizades-apos-os-60-anos-sao-sinal-de-isolamento-estudos-sobre-envelhecimento-apontam-outra-explicacao-para-a-mudanca-no-tamanho-do-circulo-social.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:24
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521838-netflix-anuncia-mudanca-que-atinge-6-da-equipe-global-e-a-lista-de-areas-afetadas-revela-o-alcance-de-um-corte-de-aproximadamente-mil-empregos-na-companhia.html
|Cultura
|Netflix, demissão em massa, desligamento
|2878
|Netflix anuncia mudança que atinge 6% da equipe global, e a lista de áreas afetadas revela o alcance de um corte de aproximadamente mil empregos na companhia
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521838-netflix-anuncia-mudanca-que-atinge-6-da-equipe-global-e-a-lista-de-areas-afetadas-revela-o-alcance-de-um-corte-de-aproximadamente-mil-empregos-na-companhia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:24
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521835-bananas-escurecem-rapido-na-sua-cozinha-vendedor-de-frutas-recomenda-trocar-a-fruteira-por-uma-combinacao-de-recipiente-e-local-para-tentar-conserva-las.html
|Degusta
|banana, banana madura, dicas, amadurecimento, fruteira, como conservar
|2340
|Bananas escurecem rápido na sua cozinha? Vendedor de frutas recomenda trocar a fruteira por uma combinação de recipiente e local para tentar conservá-las
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521835-bananas-escurecem-rapido-na-sua-cozinha-vendedor-de-frutas-recomenda-trocar-a-fruteira-por-uma-combinacao-de-recipiente-e-local-para-tentar-conserva-las.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:24
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521837-o-que-mudou-no-trabalho-das-comissarias-em-80-anos-veteranas-da-iberia-revelam-como-a-seguranca-e-o-preparo-para-emergencias-ganharam-espaco-a-bordo-dos-avioes.html
|Turismo
|segurança da aviação, aviação, emergências, comissárias de bordo, serviço de bordo
|2433
|O que mudou no trabalho das comissárias em 80 anos? Veteranas da Iberia revelam como a segurança e o preparo para emergências ganharam espaço a bordo dos aviões
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521837-o-que-mudou-no-trabalho-das-comissarias-em-80-anos-veteranas-da-iberia-revelam-como-a-seguranca-e-o-preparo-para-emergencias-ganharam-espaco-a-bordo-dos-avioes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:25
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521839-um-heroi-da-marvel-ganha-espaco-fora-das-telas-em-nova-york-homenagem-em-uma-esquina-do-queens-cria-um-novo-endereco-simbolico-para-o-famoso-personagem.html
|Cultura
|Homem-Aranha, Spider-Man, Nova York, Marvel, Peter Parker
|2454
|Um herói da Marvel ganha espaço fora das telas em Nova York: homenagem em uma esquina do Queens cria um novo endereço simbólico para o famoso personagem
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521839-um-heroi-da-marvel-ganha-espaco-fora-das-telas-em-nova-york-homenagem-em-uma-esquina-do-queens-cria-um-novo-endereco-simbolico-para-o-famoso-personagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:31
|Aline Gouveia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521841-com-presenca-de-lula-congresso-promulga-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|6x1, Escala, Escala 6x, Escala 6x1, Fim da escala 6x, Fim da escala 6x1, Lula
|1659
|Com presença de Lula, Congresso promulga fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521841-com-presenca-de-lula-congresso-promulga-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:41
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521842-iphone-duo-entra-em-pre-venda-brasileira-nesta-sexta-com-preco-exorbitante.html
|Tecnologia
|2359
|iPhone Duo entra em pré-venda brasileira nesta sexta com preço exorbitante
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521842-iphone-duo-entra-em-pre-venda-brasileira-nesta-sexta-com-preco-exorbitante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:50
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521851-bh-amanhece-com-chuva-nesta-sexta-e-tem-previsao-de-pancadas-ao-longo-do-dia.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, Clima, De, Pancadas, Previsão, Tempo
|2697
|BH amanhece com chuva nesta sexta e tem previsão de pancadas ao longo do dia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521851-bh-amanhece-com-chuva-nesta-sexta-e-tem-previsao-de-pancadas-ao-longo-do-dia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:51
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521850-brasileira-de-49-anos-morre-em-capotamento-policia-investiga-se-havia-relacao-sexual-com-o-veiculo-em-movimento.html
|Internacional
|2121
|Brasileira de 49 anos morre em capotamento; polícia investiga se havia relação sexual com o veículo em movimento
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521850-brasileira-de-49-anos-morre-em-capotamento-policia-investiga-se-havia-relacao-sexual-com-o-veiculo-em-movimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 07:57
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521855-fim-da-escala-6x1-o-que-muda-para-quem-trabalha-de-segunda-a-sexta.html
|Nacional
|2181
|Fim da escala 6x1: o que muda para quem trabalha de segunda a sexta?
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7521855-fim-da-escala-6x1-o-que-muda-para-quem-trabalha-de-segunda-a-sexta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:02
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521857-parque-primeiro-de-maio-recebe-mutirao-de-vacinacao-e-atividades-para-criancas-neste-sabado.html
|Gerais
|2150
|Parque Primeiro de Maio recebe mutirão de vacinação e atividades para crianças neste sábado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521857-parque-primeiro-de-maio-recebe-mutirao-de-vacinacao-e-atividades-para-criancas-neste-sabado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:07
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521861-carnaval-maratona-e-fan-fest-veja-o-que-ja-esta-marcado-na-praca-da-estacao-em-2027-e-como-agendar-um-evento-em-via-publica.html
|Gerais
|2341
|Carnaval, Maratona e Fan Fest: veja o que já está marcado na Praça da Estação em 2027 e como agendar um evento em via pública
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521861-carnaval-maratona-e-fan-fest-veja-o-que-ja-esta-marcado-na-praca-da-estacao-em-2027-e-como-agendar-um-evento-em-via-publica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521862-cnt-mda-divulga-pesquisa-do-2-turno-para-presidente.html
|Política
|eleicoes, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2462
|CNT/MDA divulga pesquisa do 2º turno para presidente
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521862-cnt-mda-divulga-pesquisa-do-2-turno-para-presidente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:11
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521863-onibus-e-incendiado-em-sete-lagoas-durante-a-noite-veja-o-que-se-sabe-do-ataque.html
|Gerais
|1375
|Ônibus é incendiado em Sete Lagoas durante a noite: veja o que se sabe do ataque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521863-onibus-e-incendiado-em-sete-lagoas-durante-a-noite-veja-o-que-se-sabe-do-ataque.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521866-gael-garcia-bernal-lanca-filme-com-debora-nascimento-e-musicas-brasileiras.html
|Galeria
|6
|Gael García Bernal lança filme com Débora Nascimento e músicas brasileiras
|https://www.flipar.com.br/?p=693613
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:20
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521868-justica-mineira-condena-homem-que-tentou-queimar-mulher-e-bebe-a-64-anos-de-prisao.html
|Gerais
|1642
|Justiça mineira condena homem que tentou queimar mulher e bebê a 64 anos de prisão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521868-justica-mineira-condena-homem-que-tentou-queimar-mulher-e-bebe-a-64-anos-de-prisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521870-poderdata-aya-lula-reage-e-empata-com-flavio-bolsonaro.html
|Política
|poderData, pesquisa, segundo turno, eleições 2026, lula, flávio bolsonaro
|2765
|PoderData/Aya: Lula reage e empata com Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521870-poderdata-aya-lula-reage-e-empata-com-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:23
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521871-caminhao-cegonha-com-28-veiculos-pega-fogo-na-br-251.html
|Gerais
|1073
|Caminhão-cegonha com 28 veículos pega fogo na BR-251
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521871-caminhao-cegonha-com-28-veiculos-pega-fogo-na-br-251.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:28
|Celina Aquino
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521859-das-feiras-para-um-ponto-fixo-dede-paes-artesanais-inaugura-loja-em-bh.html
|Degusta
|Feira, Paes, pão, padaria, fermentação natural
|5218
|Das feiras para um ponto fixo: Dédé Pães Artesanais inaugura loja em BH
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7521859-das-feiras-para-um-ponto-fixo-dede-paes-artesanais-inaugura-loja-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:31
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7521874-por-que-jorge-lorenzo-escolheu-morar-na-suica-aos-39-anos-piloto-explica-como-os-impostos-e-a-busca-por-tranquilidade-pesaram-em-sua-decisao-de-mudar-de-pais.html
|Trends
|2676
|Por que Jorge Lorenzo escolheu morar na Suíça? Aos 39 anos, piloto explica como os impostos e a busca por tranquilidade pesaram em sua decisão de mudar de país
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7521874-por-que-jorge-lorenzo-escolheu-morar-na-suica-aos-39-anos-piloto-explica-como-os-impostos-e-a-busca-por-tranquilidade-pesaram-em-sua-decisao-de-mudar-de-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:36
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521877-vic-beaute-chega-a-belo-horizonte-com-primeiro-espaco-na-sephora-do-bh-shopping.html
|Feminino & Masculino
|maquiagem, make, beleza, cosmeticos, BH, MG
|7569
|Vic Beauté chega a Belo Horizonte com primeiro espaço na Sephora do BH Shopping
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521877-vic-beaute-chega-a-belo-horizonte-com-primeiro-espaco-na-sephora-do-bh-shopping.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:36
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521876-exame-de-sangue-para-detectar-alzheimer-comeca-a-ser-feito-no-brasil.html
|Bem viver
|2208
|Exame de sangue para detectar Alzheimer começa a ser feito no Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521876-exame-de-sangue-para-detectar-alzheimer-comeca-a-ser-feito-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521879-professores-que-brilham-nas-telonas-filmes-em-que-os-mestres-sao-protagonistas-de-historias-marcantes.html
|Galeria
|6
|Professores que brilham nas telonas: filmes em que os mestres são protagonistas de histórias marcantes
|https://www.flipar.com.br/?p=693716&preview=true&preview_id=693716
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:43
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521881-amiga-bateu-a-porta-do-quarto-e-ouviu-esta-tudo-bem-medico-e-preso-suspeito-de-estuprar-jovem-em-cha-de-casa-nova.html
|Gerais
|2403
|Amiga bateu à porta do quarto e ouviu ‘está tudo bem’: médico é preso suspeito de estuprar jovem em 'chá de casa nova'
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521881-amiga-bateu-a-porta-do-quarto-e-ouviu-esta-tudo-bem-medico-e-preso-suspeito-de-estuprar-jovem-em-cha-de-casa-nova.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:46
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521884-cinemark-promove-temporada-do-terror-com-ingressos-a-partir-de-rs-13.html
|Cultura
|cinema, filmes, cultura
|2311
|Cinemark promove Temporada do Terror com ingressos a partir de R$ 13
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7521884-cinemark-promove-temporada-do-terror-com-ingressos-a-partir-de-rs-13.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:48
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521885-daniel-kahneman-psicologo-e-vencedor-do-premio-nobel-de-economia-sobre-a-ansiedade-nada-na-vida-e-tao-importante-quanto-parece-enquanto-voce-esta-pensando-nessa-tal-coisa.html
|Bem viver
|2926
|Daniel Kahneman, psicólogo e vencedor do Prêmio Nobel de Economia, sobre a ansiedade: 'Nada na vida é tão importante quanto parece enquanto você está pensando nessa tal coisa'
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521885-daniel-kahneman-psicologo-e-vencedor-do-premio-nobel-de-economia-sobre-a-ansiedade-nada-na-vida-e-tao-importante-quanto-parece-enquanto-voce-esta-pensando-nessa-tal-coisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:50
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521887-calcario-no-box-do-banheiro-mistura-com-ingredientes-comuns-pode-ajudar-na-limpeza-mas-um-cuidado-com-os-materiais-precisa-vir-antes-de-qualquer-aplicacao.html
|Casa e Decoração
|2096
|Calcário no box do banheiro? Mistura com ingredientes comuns pode ajudar na limpeza, mas um cuidado com os materiais precisa vir antes de qualquer aplicação
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7521887-calcario-no-box-do-banheiro-mistura-com-ingredientes-comuns-pode-ajudar-na-limpeza-mas-um-cuidado-com-os-materiais-precisa-vir-antes-de-qualquer-aplicacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:50
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521890-o-enredo-do-meu-samba-jorge-aragao-sera-tema-de-musical-biografico.html
|Galeria
|6
|‘O Enredo do Meu Samba’: Jorge Aragão será tema de musical biográfico
|https://www.flipar.com.br/?p=693464
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:50
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521891-16-de-outubro-e-dia-do-pao-descubra-os-diferentes-nomes-do-tradicional-paozinho-pelo-brasil.html
|Galeria
|6
|16 de outubro é Dia do Pão: descubra os diferentes nomes do tradicional pãozinho pelo Brasil
|https://www.flipar.com.br/?p=693706&preview=true&preview_id=693706
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:52
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521889-mensagens-revelam-bastidores-de-festa-organizada-por-vorcaro-para-nunes-marques.html
|Política
|DANIEL VORCARO, STF, TSE, KASSIO NUNES MARQUES, BANCO MASTER, VORCARO
|2514
|Mensagens revelam bastidores de festa organizada por Vorcaro para Nunes Marques
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521889-mensagens-revelam-bastidores-de-festa-organizada-por-vorcaro-para-nunes-marques.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:54
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521892-paris-fashion-week-5-tendencias-que-ja-podem-ser-encontradas-no-brasil.html
|Feminino & Masculino
|moda, beleza, tendência, trends
|4517
|Paris Fashion Week: 5 tendências que já podem ser encontradas no Brasil
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521892-paris-fashion-week-5-tendencias-que-ja-podem-ser-encontradas-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 08:59
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521896-parece-um-cenario-da-islandia-mas-nao-e-cachoeira-cristalina-em-reserva-natural-surpreende-pela-beleza-e-trilha-de-facil-acesso.html
|Turismo
|2517
|Parece um cenário da Islândia, mas não é: cachoeira cristalina em reserva natural surpreende pela beleza e trilha de fácil acesso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7521896-parece-um-cenario-da-islandia-mas-nao-e-cachoeira-cristalina-em-reserva-natural-surpreende-pela-beleza-e-trilha-de-facil-acesso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-masculino/2026/10/7521897-spfw-marcas-destacam-o-artesanato-como-expressao-da-moda-contemporanea.html
|Feminino & Masculino
|moda, tendência, trends
|3894
|SPFW: marcas destacam o artesanato como expressão da moda contemporânea
|https://www.em.com.br/feminino-masculino/2026/10/7521897-spfw-marcas-destacam-o-artesanato-como-expressao-da-moda-contemporanea.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:01
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521898-engenheiro-da-openia-e-preso-apos-instalacao-de-dispositivo-de-gravacao-na-empresa-e-o-caso-reacende-um-debate-sobre-seguranca-interna-e-riscos-de-espionagem-na-tecnologia.html
|Tecnologia
|2699
|Engenheiro da OpenIA é preso após instalação de dispositivo de gravação na empresa, e o caso reacende um debate sobre segurança interna e riscos de espionagem na tecnologia
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7521898-engenheiro-da-openia-e-preso-apos-instalacao-de-dispositivo-de-gravacao-na-empresa-e-o-caso-reacende-um-debate-sobre-seguranca-interna-e-riscos-de-espionagem-na-tecnologia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:02
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521899-das-unhas-de-gel-as-de-porcelana-conheca-as-tecnicas-tendencias-e-procedimentos-que-transformam-o-visual-das-maos.html
|Galeria
|6
|Das unhas de gel às de porcelana: conheça as técnicas, tendências e procedimentos que transformam o visual das mãos
|https://www.flipar.com.br/?p=693600&preview=true&preview_id=693600
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:05
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521900-passageira-enfrenta-barreiras-para-embarcar-em-onibus-mas-reage-com-a-propria-cadeira-de-rodas.html
|Internacional
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|Passageira enfrenta barreiras para embarcar em ônibus, mas reage com a própria cadeira de rodas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521900-passageira-enfrenta-barreiras-para-embarcar-em-onibus-mas-reage-com-a-propria-cadeira-de-rodas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:09
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521906-avon-renew-lanca-linha-de-cuidados-para-a-pele-na-menopausa.html
|Feminino & Masculino
|cuidado com a pele, skincare, lançamento
|3448
|Avon Renew lança linha de cuidados para a pele na menopausa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521906-avon-renew-lanca-linha-de-cuidados-para-a-pele-na-menopausa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:09
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521903-jovem-comeca-negocio-de-impressao-3d-no-porao-dos-pais-mas-aos-19-anos-ja-comanda-uma-empresa-de-rs-4-milhoes-por-ano-como-ele-chega-la.html
|Internacional
|3207
|Jovem começa negócio de impressão 3D no porão dos pais, mas aos 19 anos já comanda uma empresa de R$ 4 milhões por ano: como ele chega lá?
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521903-jovem-comeca-negocio-de-impressao-3d-no-porao-dos-pais-mas-aos-19-anos-ja-comanda-uma-empresa-de-rs-4-milhoes-por-ano-como-ele-chega-la.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521910-christopher-walken-explica-por-que-e-tao-diferente-dos-viloes-que-interpreta.html
|Galeria
|6
|Christopher Walken explica por que é tão diferente dos vilões que interpreta
|https://www.flipar.com.br/?p=693628
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521909-mercado-pet-cresce-128-e-ganha-espaco-nas-compras-de-supermercado.html
|Economia
|brasil, consumo, animais
|2559
|Mercado pet cresce 12,8% e ganha espaço nas compras de supermercado
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7521909-mercado-pet-cresce-128-e-ganha-espaco-nas-compras-de-supermercado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521913-pf-descobre-voos-de-flavio-bolsonaro-pagos-por-dono-de-bet-que-e-investigado-por-fraudes-no-inss.html
|Política
|WILLER TOMAZ, FLÁVIO BOLSONARO, BET, ELEIÇÕES 2026, PF, INSS
|3099
|PF descobre voos de Flávio Bolsonaro pagos por dono de bet que é investigado por fraudes no INSS
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521913-pf-descobre-voos-de-flavio-bolsonaro-pagos-por-dono-de-bet-que-e-investigado-por-fraudes-no-inss.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:17
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521908-nao-deu-passagem-a-ambulancia-por-6-km-motorista-e-multado-em-rs-80-mil-e-tem-carteira-suspensa-por-dois-anos.html
|Internacional
|1992
|Não deu passagem à ambulância por 6 km: motorista é multado em R$ 80 mil e tem carteira suspensa por dois anos
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7521908-nao-deu-passagem-a-ambulancia-por-6-km-motorista-e-multado-em-rs-80-mil-e-tem-carteira-suspensa-por-dois-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521917-primavera-como-adaptar-o-skincare-as-mudancas-de-temperatura.html
|Feminino & Masculino
|cuidado com a pele, skincare, bem-estar
|4906
|Primavera: como adaptar o skincare às mudanças de temperatura
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521917-primavera-como-adaptar-o-skincare-as-mudancas-de-temperatura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:29
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521918-halloween-como-fazer-uma-maquiagem-dark-e-sofisticada.html
|Feminino & Masculino
|maquiagem, make, halloween
|2766
|Halloween: como fazer uma maquiagem dark e sofisticada
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521918-halloween-como-fazer-uma-maquiagem-dark-e-sofisticada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:34
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521926-rodrigo-de-queiroz-moreira-lanca-projeto-imobiliario-hibrido-em-macapa.html
|Networking e Negócios
|5415
|Rodrigo de Queiroz Moreira lança projeto imobiliário híbrido em Macapá
|5e8e5339-178e-4d3a-85e2-239c422a9f89
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:35
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521923-natura-da-desconto-a-quem-devolver-embalagens-vazias-de-cosmeticos.html
|Feminino & Masculino
|sustentabilidade, reciclagem, beleza
|2562
|Natura dá desconto a quem devolver embalagens vazias de cosméticos
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521923-natura-da-desconto-a-quem-devolver-embalagens-vazias-de-cosmeticos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 09:55
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521920-lula-na-globo-o-que-disse-o-candidato-a-presidencia-na-entrevista.html
|Política
|Lula, eleições 2026, globo, jornal nacional, segundo turno
|18569
|Lula na Globo: o que disse o candidato à Presidência na entrevista
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq4g161xg3d3o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521940-tac-tacs-chega-a-novas-plataformas-de-streaming.html
|Mundo Corporativo
|1384
|Tac Tacs chega a novas plataformas de streaming
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521940-tac-tacs-chega-a-novas-plataformas-de-streaming.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521941-contas-laranja-desafiam-modelos-de-prevencao-a-fraudes.html
|Mundo Corporativo
|4818
|Contas laranja desafiam modelos de prevenção a fraudes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521941-contas-laranja-desafiam-modelos-de-prevencao-a-fraudes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521944-o-que-da-cor-aos-alimentos-conheca-os-pigmentos-naturais-que-transformam-o-nosso-prato.html
|Galeria
|6
|O que dá cor aos alimentos? Conheça os pigmentos naturais que transformam o nosso prato
|https://www.flipar.com.br/?p=693692
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521942-periodontite-por-10-anos-eleva-risco-de-alzheimer-17-vezes.html
|Mundo Corporativo
|3799
|Periodontite por 10 anos eleva risco de Alzheimer 1,7 vezes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521942-periodontite-por-10-anos-eleva-risco-de-alzheimer-17-vezes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:07
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521945-periodontite-eleva-risco-de-doenca-coronaria-em-ate-24.html
|Mundo Corporativo
|3537
|Periodontite eleva risco de doença coronária em até 24%
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521945-periodontite-eleva-risco-de-doenca-coronaria-em-ate-24.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:13
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521955-inadimplencia-e-caixa-como-a-tecnologia-ajuda-no-controle-financeiro-da-academia.html
|Networking e Negócios
|16561
|Inadimplência e caixa: como a tecnologia ajuda no controle financeiro da academia
|a5645173-90be-41cc-acac-fb21ca58a740
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:18
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521962-a-dificuldade-de-preparar-lula-para-debates.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|747
|A dificuldade de preparar Lula para debates
|https://platobr.com.br/a-dificuldade-de-preparar-lula-para-debates
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:18
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7521964-aos-62-anos-russell-crowe-recupera-a-forma-fisica-para-novos-papeis.html
|Galeria
|6
|Aos 62 anos, Russell Crowe recupera a forma física para novos papéis
|https://www.flipar.com.br/?p=693639
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:25
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7521967-canetas-emagrecedoras-ampliam-o-papel-das-academias-na-saude.html
|Networking e Negócios
|8564
|Canetas emagrecedoras ampliam o papel das academias na saúde
|b74c34be-508a-4eaa-8a7b-5f4d6a4949bd
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:36
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521931-video-mais-um-onibus-e-incendiado-na-grande-bh-em-menos-de-12-horas.html
|Gerais
|Belo Horizonte, Sete Lagoas, Grande BH, Incêndio
|3561
|Vídeo: mais um ônibus é incendiado na Grande BH em menos de 12 horas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521931-video-mais-um-onibus-e-incendiado-na-grande-bh-em-menos-de-12-horas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:38
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7521975-acredito-na-virada-de-lula-diz-o-governador-mais-jovem-do-brasil.html
|Política#PlatôBr
|Entrevista
|3730
|‘Acredito na virada de Lula’, diz o governador mais jovem do Brasil
|https://platobr.com.br/acredito-na-virada-de-lula-diz-o-governador-mais-jovem-do-brasil
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 10:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521953-obesidade-pode-ser-prevenida-entenda-o-que-esta-ao-alcance-de-cada-pessoa.html
|Bem viver
|metabolismo, obesidade, peso, nutrólogo
|4220
|Obesidade pode ser prevenida? Entenda o que está ao alcance de cada pessoa
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521953-obesidade-pode-ser-prevenida-entenda-o-que-esta-ao-alcance-de-cada-pessoa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:03
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521970-dupla-e-presa-com-submetralhadora-em-casa-onde-tramava-ataque-contra-rivais.html
|Gerais
|Armas de fogo, Drogas, Ipatinga, PMMG
|1337
|Dupla é presa com submetralhadora em casa onde tramava ataque contra rivais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521970-dupla-e-presa-com-submetralhadora-em-casa-onde-tramava-ataque-contra-rivais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:07
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521991-mineira-cynthia-luz-se-une-a-adonai-em-novo-single-de-reggae-pop.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Single, pop
|3650
|Mineira, Cynthia Luz se une a Adonai em novo single de reggae pop
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7521991-mineira-cynthia-luz-se-une-a-adonai-em-novo-single-de-reggae-pop.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521999-hoya-vision-care-lanca-miyosmart-iq-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|6240
|HOYA Vision Care lança MiYOSMART iQ no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7521999-hoya-vision-care-lanca-miyosmart-iq-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522000-congresso-baps-reune-debates-sobre-gestao-e-posicionamento.html
|Mundo Corporativo
|5256
|Congresso BAPS reúne debates sobre gestão e posicionamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522000-congresso-baps-reune-debates-sobre-gestao-e-posicionamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522003-com-avanco-da-ia-empresas-migram-do-seo-para-o-geo.html
|Mundo Corporativo
|3549
|Com avanço da IA, empresas migram do SEO para o GEO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522003-com-avanco-da-ia-empresas-migram-do-seo-para-o-geo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:17
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522005-revendas-e-cooperativas-sem-politica-de-credito-ficam-mais-expostas-na-safra.html
|Networking e Negócios
|3785
|Revendas e cooperativas sem política de crédito ficam mais expostas na safra
|616319ad-30d1-4c34-a7e3-ee7f47c42f4d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522004-mes-do-medico-desafios-da-geracao-de-profissionais-da-saude.html
|Mundo Corporativo
|2148
|Mês do Médico: desafios da geração de profissionais da saúde
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522004-mes-do-medico-desafios-da-geracao-de-profissionais-da-saude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522006-mulheres-40-ampliam-cuidados-com-a-regiao-dos-olhos.html
|Mundo Corporativo
|6715
|Mulheres 40+ ampliam cuidados com a região dos olhos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522006-mulheres-40-ampliam-cuidados-com-a-regiao-dos-olhos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:20
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521980-cancer-colorretal-chances-de-cura-sao-elevadas-com-diagnostico-precoce.html
|Bem viver
|câncer colorretal, Diagnóstico Precoce, Exame de fezes, rastreamento
|5421
|Câncer colorretal: chances de cura são elevadas com diagnóstico precoce
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7521980-cancer-colorretal-chances-de-cura-sao-elevadas-com-diagnostico-precoce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522018-homem-que-tentava-tirar-selfie-escorrega-e-fica-preso-por-16-horas-em-precipicio-de-70-metros-no-sudeste-do-tocantins.html
|Galeria
|6
|Homem que tentava tirar selfie escorrega e fica preso por 16 horas em precipício de 70 metros no sudeste do Tocantins
|https://www.flipar.com.br/?p=693724
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:37
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522022-aplicativo-e-titulo-libera-consulta-rapida-de-local-de-votacao-do-2-turno.html
|Política
|Eleições, e-Título, Segundo Turno
|3433
|Aplicativo e-Título libera consulta rápida de local de votação do 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522022-aplicativo-e-titulo-libera-consulta-rapida-de-local-de-votacao-do-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:38
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522021-escala-6x1-chega-ao-fim-entenda-como-sera-a-transicao-para-o-modelo-de-5x2.html
|Economia
|Escala 6x1, Escala 5x2, PEC, Senado
|3566
|Escala 6x1 chega ao fim: entenda como será a transição para o modelo de 5x2
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522021-escala-6x1-chega-ao-fim-entenda-como-sera-a-transicao-para-o-modelo-de-5x2.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:40
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522016-grande-bh-dois-homens-sao-presos-com-hilux-clonada-na-br-381.html
|Gerais
|Carro, Carro clonado, Polícia, PRF, Veículo clonado
|948
|Grande BH: dois homens são presos com carro clonado na BR-381
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522016-grande-bh-dois-homens-sao-presos-com-hilux-clonada-na-br-381.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:42
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522026-o-que-o-entorno-de-flavio-bolsonaro-espera-do-debate-da-band.html
|Política#PlatôBr
|eleições 2026, segundo turno, debate, band, flávio bolsonaro, lula
|815
|O que o entorno de Flávio Bolsonaro espera do debate da Band
|https://platobr.com.br/o-que-o-entorno-de-flavio-bolsonaro-espera-do-debate-da-band
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:46
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521987-boa-noite-cinderela-mulheres-sao-presas-por-suspeita-de-golpe-em-bh.html
|Gerais
|Golpe, PC, Investigação
|3103
|Boa noite, Cinderela? Mulheres são presas por suspeita de golpe em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521987-boa-noite-cinderela-mulheres-sao-presas-por-suspeita-de-golpe-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 11:48
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522023-6x1-congresso-transforma-luta-historica-em-direitos-diz-alcolumbre.html
|Política
|Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Escala 6x1, pec, lula, Senado, 6x1
|3579
|6x1: 'Congresso transforma luta histórica em direitos', diz Alcolumbre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522023-6x1-congresso-transforma-luta-historica-em-direitos-diz-alcolumbre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522036-fim-da-escala-6x1-ninguem-quer-que-empresa-quebre-diz-lula.html
|Política
|escala 6x1, 6x1, senado, congresso, lula, eleições 2026, segundo turno
|3462
|Fim da escala 6x1: 'Ninguém quer que empresa quebre', diz Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522036-fim-da-escala-6x1-ninguem-quer-que-empresa-quebre-diz-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:04
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521939-lula-e-flavio-em-empate-tecnico-no-segundo-turno-diz-futura.html
|Política
|FLÁVIO, Lula, Política
|1526
|Lula e Flávio em empate técnico no segundo turno, diz Futura
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521939-lula-e-flavio-em-empate-tecnico-no-segundo-turno-diz-futura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522042-ifi-projeta-deficit-de-rs-861-bilhoes-em-2027.html
|Mundo Corporativo
|4024
|IFI projeta déficit de R$ 86,1 bilhões em 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522042-ifi-projeta-deficit-de-rs-861-bilhoes-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522043-o-que-ja-se-sabe-sobre-canetas-emagrecedoras-e-ovulos.html
|Mundo Corporativo
|7766
|O que já se sabe sobre canetas emagrecedoras e óvulos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522043-o-que-ja-se-sabe-sobre-canetas-emagrecedoras-e-ovulos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522044-relatorio-da-oab-sp-estuda-reforma-do-judiciario.html
|Mundo Corporativo
|4816
|Relatório da OAB SP estuda reforma do Judiciário
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522044-relatorio-da-oab-sp-estuda-reforma-do-judiciario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:13
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521982-flavio-analisa-datafolha-e-afirma-estar-muito-a-frente-de-lula.html
|Política
|datafolha, eleições 2026, lula, Flávio Bolsonaro
|1457
|Flávio analisa DataFolha e afirma estar "muito à frente" de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7521982-flavio-analisa-datafolha-e-afirma-estar-muito-a-frente-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522045-chargeback-pode-custar-mais-do-que-o-valor-contestado.html
|Mundo Corporativo
|6129
|Chargeback pode custar mais do que o valor contestado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522045-chargeback-pode-custar-mais-do-que-o-valor-contestado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522048-dia-da-menopausa-amplia-debate-sobre-cuidados-na-maturidade.html
|Mundo Corporativo
|3292
|Dia da Menopausa amplia debate sobre cuidados na maturidade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522048-dia-da-menopausa-amplia-debate-sobre-cuidados-na-maturidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522059-apos-acidente-de-moto-e-10-cirurgias-ator-marcos-breda-investe-na-astrologia-e-atende-outros-famosos.html
|Galeria
|6
|Após acidente de moto e 10 cirurgias, ator Marcos Breda investe na astrologia e atende outros famosos
|https://www.flipar.com.br/?p=693735
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:32
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522054-povo-foi-as-ruas-nos-cobrar-diz-lula-sobre-o-fim-da-escala-6x1.html
|Política
|6x1, Escala 6x1, lula, Senado, eleições 2026, congresso
|3190
|'Povo foi às ruas nos cobrar', diz Lula sobre o fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522054-povo-foi-as-ruas-nos-cobrar-diz-lula-sobre-o-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:38
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522065-iphone-duo-chega-as-lojas-estoques-se-esgotam-e-entregas-saltam-para-2027.html
|Tecnologia
|2558
|iPhone Duo chega às lojas: estoques se esgotam e entregas saltam para 2027
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522065-iphone-duo-chega-as-lojas-estoques-se-esgotam-e-entregas-saltam-para-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:38
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522067-leilao-da-receita-federal-novos-lotes-trazem-chuva-de-iphones-17-pro-para-arremate.html
|Tecnologia
|2212
|Leilão da Receita Federal: novos lotes trazem chuva de iPhones 17 Pro para arremate
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522067-leilao-da-receita-federal-novos-lotes-trazem-chuva-de-iphones-17-pro-para-arremate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:38
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522068-papelao-contra-ervas-daninhas-experimento-financiado-nos-eua-testa-a-ideia-em-canteiros-e-encontra-uma-diferenca-expressiva-ja-na-segunda-temporada-de-cultivo.html
|Ciência
|3211
|Papelão contra ervas daninhas? Experimento financiado nos EUA testa a ideia em canteiros e encontra uma diferença expressiva já na segunda temporada de cultivo
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522068-papelao-contra-ervas-daninhas-experimento-financiado-nos-eua-testa-a-ideia-em-canteiros-e-encontra-uma-diferenca-expressiva-ja-na-segunda-temporada-de-cultivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:39
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522069-estudo-do-cnrs-aponta-aumento-da-atividade-pesqueira-na-maioria-das-areas-marinhas-protegidas-analisadas-ao-redor-do-mundo.html
|Ciência
|2338
|Estudo do CNRS aponta aumento da atividade pesqueira na maioria das áreas marinhas protegidas analisadas ao redor do mundo
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522069-estudo-do-cnrs-aponta-aumento-da-atividade-pesqueira-na-maioria-das-areas-marinhas-protegidas-analisadas-ao-redor-do-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:39
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522070-nova-projecao-da-nasa-dobra-impacto-do-derretimento-da-geleira-thwaites-na-costa.html
|Ciência
|2797
|Nova projeção da Nasa dobra impacto do derretimento da geleira Thwaites na costa
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522070-nova-projecao-da-nasa-dobra-impacto-do-derretimento-da-geleira-thwaites-na-costa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:39
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522071-nova-descoberta-em-corais-cientistas-conseguem-reverter-branqueamento-em-laboratorio.html
|Ciência
|2671
|Nova descoberta em corais: cientistas conseguem reverter branqueamento em laboratório
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522071-nova-descoberta-em-corais-cientistas-conseguem-reverter-branqueamento-em-laboratorio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:40
|Educando Seu Bolso
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520438-pagar-contas-em-dia-quanto-voce-economiza-com-score-alto-e-juros-menores.html
|Colunistas#Educando seu Bolso
|8910
| Quanto vale pagar em dia? Muito mais do que a multa de 2% deixa ver
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7520438-pagar-contas-em-dia-quanto-voce-economiza-com-score-alto-e-juros-menores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:40
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522055-chuva-em-bh-seis-regionais-ja-superam-a-media-de-outubro.html
|Gerais
|chuva em bh, tempestade, frente fria
|5040
|Chuva em BH: seis regionais já superam a média de outubro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522055-chuva-em-bh-seis-regionais-ja-superam-a-media-de-outubro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:40
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522072-longe-da-rotina-de-hollywood-hugh-grant-encontra-refugio-em-uma-casa-no-sul-da-franca-o-lugar-tem-um-significado-que-vai-alem-de-um-endereco-para-descansar.html
|Cultura
|2532
|Longe da rotina de Hollywood, Hugh Grant encontra refúgio em uma casa no sul da França: o lugar tem um significado que vai além de um endereço para descansar
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522072-longe-da-rotina-de-hollywood-hugh-grant-encontra-refugio-em-uma-casa-no-sul-da-franca-o-lugar-tem-um-significado-que-vai-alem-de-um-endereco-para-descansar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:41
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522075-menina-de-6-anos-ganha-destaque-como-a-dj-mais-jovem-do-mundo-mas-seus-planos-para-festivais-internacionais-revelam-uma-ambicao-que-vai-alem-de-animar-a-pista.html
|Cultura
|2643
|Menina de 6 anos ganha destaque como a DJ mais jovem do mundo, mas seus planos para festivais internacionais revelam uma ambição que vai além de animar a pista
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522075-menina-de-6-anos-ganha-destaque-como-a-dj-mais-jovem-do-mundo-mas-seus-planos-para-festivais-internacionais-revelam-uma-ambicao-que-vai-alem-de-animar-a-pista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:41
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522076-tomates-com-gosto-de-carne-estudante-de-miami-patenteia-tecnologia-inovadora.html
|Degusta
|2848
|Tomates com gosto de carne: estudante de Miami patenteia tecnologia inovadora
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522076-tomates-com-gosto-de-carne-estudante-de-miami-patenteia-tecnologia-inovadora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:42
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7522081-lebron-james-e-mercedes-maybach-unem-esporte-e-luxo-em-parceria-mas-a-ligacao-com-a-comunidade-de-akron-revela-uma-dimensao-que-vai-alem-dos-negocios-do-jogador.html
|Esportes
|2407
|LeBron James e Mercedes Maybach unem esporte e luxo em parceria, mas a ligação com a comunidade de Akron revela uma dimensão que vai além dos negócios do jogador
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7522081-lebron-james-e-mercedes-maybach-unem-esporte-e-luxo-em-parceria-mas-a-ligacao-com-a-comunidade-de-akron-revela-uma-dimensao-que-vai-alem-dos-negocios-do-jogador.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:42
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522079-cliente-vai-retirar-uma-encomenda-e-compra-um-bilhete-de-loteria-mas-a-situacao-ganha-outro-significado-quando-ele-descobre-um-premio-de-13-milhoes-de-euros.html
|Internacional
|2097
|Cliente vai retirar uma encomenda e compra um bilhete de loteria, mas a situação ganha outro significado quando ele descobre um prêmio de 13 milhões de euros
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522079-cliente-vai-retirar-uma-encomenda-e-compra-um-bilhete-de-loteria-mas-a-situacao-ganha-outro-significado-quando-ele-descobre-um-premio-de-13-milhoes-de-euros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:42
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522082-apos-retorno-a-2-200-c-escudo-termico-da-orion-passa-por-analise-da-nasa-comparacao-dos-danos-entre-artemis-ii-e-artemis-i-revela-uma-diferenca-expressiva.html
|Ciência
|2515
|Após retorno a 2.200 °C, escudo térmico da Orion passa por análise da NASA: comparação dos danos entre Artemis II e Artemis I revela uma diferença expressiva
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522082-apos-retorno-a-2-200-c-escudo-termico-da-orion-passa-por-analise-da-nasa-comparacao-dos-danos-entre-artemis-ii-e-artemis-i-revela-uma-diferenca-expressiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:42
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7522083-fisiculturista-marianne-von-gierke-morre-aos-40-anos-apos-o-mr-olympia.html
|Esportes
|2776
|Fisiculturista Marianne Von Gierke morre aos 40 anos após o Mr. Olympia
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7522083-fisiculturista-marianne-von-gierke-morre-aos-40-anos-apos-o-mr-olympia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:43
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522085-um-acordo-de-uss-22-bilhoes-coloca-fox-e-roku-no-centro-de-uma-movimentacao-no-streaming-aprovacao-dos-acionistas-abre-caminho-para-ampliar-a-atuacao-do-grupo.html
|Tecnologia
|fox, roku, streaming
|2085
|Um acordo de US$ 22 bilhões coloca FOX e Roku no centro de uma movimentação no streaming: aprovação dos acionistas abre caminho para ampliar a atuação do grupo
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522085-um-acordo-de-uss-22-bilhoes-coloca-fox-e-roku-no-centro-de-uma-movimentacao-no-streaming-aprovacao-dos-acionistas-abre-caminho-para-ampliar-a-atuacao-do-grupo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:43
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522064-jair-bolsonaro-pede-autorizacao-a-moraes-para-almoco-de-aniversario-da-filha.html
|Política
|jair bolsonaro, alexandre de moraes, stf, prisão domiciliar
|1376
|Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para almoço de aniversário da filha
|https://www.tupi.fm/brasil/jair-bolsonaro-pede-autorizacao-a-moraes-para-almoco-de-aniversario-da-filha/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:44
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7522084-o-que-ler-e-viajar-tem-em-comum-uma-reflexao-de-miguel-de-cervantes-aproxima-essas-duas-experiencias-e-convida-a-pensar-em-como-ampliamos-nosso-conhecimento.html
|Turismo
|3136
|O que ler e viajar têm em comum? Uma reflexão de Miguel de Cervantes aproxima essas duas experiências e convida a pensar em como ampliamos nosso conhecimento
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7522084-o-que-ler-e-viajar-tem-em-comum-uma-reflexao-de-miguel-de-cervantes-aproxima-essas-duas-experiencias-e-convida-a-pensar-em-como-ampliamos-nosso-conhecimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:45
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522087-o-cheiro-agradavel-da-casa-merece-atencao-medica-faz-alerta-sobre-velas-perfumadas-e-outros-produtos-comuns-por-preocupacao-com-a-exposicao-a-substancias.html
|Casa e Decoração
|velas, casa
|2881
|O cheiro agradável da casa merece atenção? Médica faz alerta sobre velas perfumadas e outros produtos comuns por preocupação com a exposição a substâncias
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522087-o-cheiro-agradavel-da-casa-merece-atencao-medica-faz-alerta-sobre-velas-perfumadas-e-outros-produtos-comuns-por-preocupacao-com-a-exposicao-a-substancias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522098-curitiba-tera-maior-evento-de-bonsai-do-brasil.html
|Mundo Corporativo
|4043
|Curitiba terá maior evento de bonsai do Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522098-curitiba-tera-maior-evento-de-bonsai-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 12:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522099-arena-freestyle-estreia-em-pindamonhangaba-neste-sabado.html
|Mundo Corporativo
|2386
|Arena Freestyle estreia em Pindamonhangaba neste sábado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522099-arena-freestyle-estreia-em-pindamonhangaba-neste-sabado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522013-brasil-deve-registrar-786-mil-casos-anuais-de-cancer-de-mama-ate-2028.html
|Bem viver
|outubro rosa, câncer de mama, mamografia, diagnóstico precoce
|3277
|Brasil deve registrar 78,6 mil casos anuais de câncer de mama até 2028
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522013-brasil-deve-registrar-786-mil-casos-anuais-de-cancer-de-mama-ate-2028.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:02
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522094-time-do-lula-oposicao-acusa-alcolumbre-de-favorecer-presidente-no-senado.html
|Política
|Alcolumbre, lula, Senado, eleições 2026
|2239
|Time do Lula?: Oposição acusa Alcolumbre de favorecer presidente no Senado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522094-time-do-lula-oposicao-acusa-alcolumbre-de-favorecer-presidente-no-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:15
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522038-video-torcedor-do-galo-e-furtado-dentro-de-carro-de-app-a-caminho-de-jogo.html
|Gerais
|Carro, Vídeo, moto, furto, atlético mineiro, Galo
|3054
|Vídeo: torcedor do Galo é furtado dentro de carro de app a caminho de jogo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522038-video-torcedor-do-galo-e-furtado-dentro-de-carro-de-app-a-caminho-de-jogo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:16
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522111-pousada-ponta-da-asa-pe-na-areia-em-miai-de-cima-no-litoral-sul-de-alagoas.html
|Networking e Negócios
|5257
|Pousada Ponta da Asa: pé na areia em Miaí de Cima, no Litoral Sul De Alagoas
|3c4e020f-bab2-42a4-909e-a847ee3746e6
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:20
|Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522107-reducao-da-maioridade-penal-as-diferencas-nas-propostas-de-lula-e-flavio-bolsonaro.html
|Política
|CCJ, Flávio Bolsonaro, Maioridade penal, senado, lula, eleições 2026
|6835
|Redução da maioridade penal: as diferenças nas propostas de Lula e Flávio Bolsonaro
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq4g1ep62pgyo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:29
|Etiene Martins
|https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7522106-para-virar-voto-a-gente-serve-para-ser-ministra-do-stf-nao.html
|Colunistas#Etiene Martins
|Etiene Martins, stf, mulheres negras, racismo
|7973
|Para virar voto a gente serve. Para ser ministra do STF, não?
|https://www.em.com.br/colunistas/etiene-martins/2026/10/7522106-para-virar-voto-a-gente-serve-para-ser-ministra-do-stf-nao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:32
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521878-bh-copasa-volta-a-fazer-obras-em-rua-afetada-por-adutora.html
|Gerais
|Copasa, Adutora, Barão Homem de Melo, Região Oeste, Belo Horizonte
|3375
|BH: Copasa volta a fazer obras em rua afetada por adutora
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7521878-bh-copasa-volta-a-fazer-obras-em-rua-afetada-por-adutora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:34
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522115-eleicoes-de-2026-videntes-revelam-quem-deve-vencer-a-disputa-presidencial.html
|Política
|Lula, Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Eleições, Eleições 2026
|2421
|Eleições de 2026: videntes revelam quem deve vencer a disputa presidencial
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522115-eleicoes-de-2026-videntes-revelam-quem-deve-vencer-a-disputa-presidencial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:35
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522114-biografia-dos-beatles-mccartney-questiona-escalacao-e-altura-dos-atores.html
|Cultura
|The Beatles, Filme, Paul McCartney, Sam Mendes
|3924
|Biografia dos Beatles: McCartney questiona escalação e altura dos atores
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522114-biografia-dos-beatles-mccartney-questiona-escalacao-e-altura-dos-atores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522121-brasil-entre-os-finalistas-fotos-de-animais-em-situacoes-bem-humoradas-disputam-premio-internacional.html
|Galeria
|6
|Brasil entre os finalistas! Fotos de animais em situações bem-humoradas disputam prêmio internacional
|https://www.flipar.com.br/?p=693739
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:57
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522130-camas-inflaveis-e-paredes-lisas-como-sera-a-primeira-estacao-espacial-privada-onde-um-brasileiro-quer-estudar-alzheimer.html
|Tecnologia
|2366
|Camas infláveis e paredes lisas: como será a primeira estação espacial privada, onde um brasileiro quer estudar Alzheimer
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522130-camas-inflaveis-e-paredes-lisas-como-sera-a-primeira-estacao-espacial-privada-onde-um-brasileiro-quer-estudar-alzheimer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 13:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522132-faceres-aponta-estrategias-para-aprovacao-em-medicina.html
|Mundo Corporativo
|4232
|FACERES aponta estratégias para aprovação em Medicina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522132-faceres-aponta-estrategias-para-aprovacao-em-medicina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522133-merc-se-destaca-entre-auditorias-mid-tier-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|6200
|MERC se destaca entre auditorias mid-tier no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522133-merc-se-destaca-entre-auditorias-mid-tier-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522136-a-economia-de-resultados-em-acao-nova-pesquisa-da-vertage.html
|Mundo Corporativo
|9421
|A Economia de Resultados em Ação – Nova Pesquisa da Vertage
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522136-a-economia-de-resultados-em-acao-nova-pesquisa-da-vertage.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:03
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7522135-por-que-a-passarela-das-cataratas-do-iguacu-nao-e-levada-pela-agua.html
|Turismo
|2285
|Por que a passarela das Cataratas do Iguaçu não é levada pela água?
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7522135-por-que-a-passarela-das-cataratas-do-iguacu-nao-e-levada-pela-agua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:13
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522145-homem-mais-velho-do-mundo-comemora-114-anos-com-festa-no-ceara.html
|Nacional
|3118
|Homem mais velho do mundo comemora 114 anos com festa no Ceará
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522145-homem-mais-velho-do-mundo-comemora-114-anos-com-festa-no-ceara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522119-tdah-o-psiquiatra-que-passou-anos-com-sintomas-ate-descobrir-o-diagnostico.html
|Bem viver
|hiperatividade, TDAH, psiquiatria, Neurodivergentes
|5111
|TDAH: o psiquiatra que passou anos com sintomas até descobrir o diagnóstico
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522119-tdah-o-psiquiatra-que-passou-anos-com-sintomas-ate-descobrir-o-diagnostico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:31
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522153-tragedia-no-oregon-jovem-de-16-anos-mata-3-criancas-e-professora-em-escola-infantil.html
|Internacional
|2162
|Tragédia no Oregon: jovem de 16 anos mata 3 crianças e professora em escola infantil
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522153-tragedia-no-oregon-jovem-de-16-anos-mata-3-criancas-e-professora-em-escola-infantil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:33
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522160-iv-charger-projeta-faturar-mais-de-rs-2-milhoes.html
|Networking e Negócios
|1441
|IV Charger projeta faturar mais de R$ 2 milhões
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522164-gala-de-novelas-da-globo-nos-anos-1980-que-hoje-e-professor-marcello-picchi-celebrou-aniversario-de-78-anos-ao-lado-dos-filhos.html
|Galeria
|6
|Galã de novelas da Globo nos anos 1980 que hoje é professor, Marcello Picchi celebrou aniversário de 78 anos ao lado dos filhos
|https://www.flipar.com.br/?p=693743
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:38
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522168-agronegocio-mais-inteligente-como-produtores-rurais-estao-blindando-suas-fazendas-contra-novas-crises.html
|Networking e Negócios
|6715
|Agronegócio Mais Inteligente: Como Produtores Rurais Estão Blindando Suas Fazendas Contra Novas Crises
|e2565e84-f1d4-4165-9c31-5b667541176e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:39
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522167-sequencia-de-a-rede-social-decepciona-nas-bilheterias-e-estreia-com-uss-55-milhoes.html
|Cultura
|The Social Reckoning, Verity, Hollywood, Cinema, Audiovisual
|3375
|Sequência de 'A rede social' decepciona nas bilheterias e estreia com US$ 5,5 milhões
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522167-sequencia-de-a-rede-social-decepciona-nas-bilheterias-e-estreia-com-uss-55-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:43
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522170-dia-das-criancas-vendas-ficam-estaveis-para-maioria-do-varejo-mineiro.html
|Economia
|Dia das crianças, Feriado, Minas Gerais, Minas, Gerais
|2365
|Dia das Crianças: vendas ficam estáveis para maioria do varejo mineiro
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522170-dia-das-criancas-vendas-ficam-estaveis-para-maioria-do-varejo-mineiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:43
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522171-o-que-e-crime-hediondo-entenda-o-que-a-lei-diz-apos-entrevista-de-lula-no-jn.html
|Nacional
|crime hediondo, lula, hediondo, jornal nacional, entrevista, crime
|3010
|O que é crime hediondo? Entenda o que a lei diz após entrevista de Lula no JN
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522171-o-que-e-crime-hediondo-entenda-o-que-a-lei-diz-apos-entrevista-de-lula-no-jn.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:47
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|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522175-uma-foto-vira-vitrine-app-usa-ia-para-ajudar-artesas-a-vender-nas-redes-sociais.html
|Networking e Negócios
|5630
|Uma foto vira vitrine: app usa IA para ajudar artesãs a vender nas redes sociais
|a237f1df-dec3-4429-bce0-50865dfb732b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:48
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|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522177-do-maior-complexo-western-da-america-latina-a-moda-agro-o-empresario-que-transformou-o-campo-em-estilo-de-vida.html
|Networking e Negócios
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|Do maior complexo western da América Latina à moda agro: o empresário que transformou o campo em estilo de vida
|49b20c36-a9f6-4d06-8b74-eea4c8a129ad
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:54
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522184-autenticidade-inteligencia-artificial-e-impulsionamento-os-tres-fatores-que-marcaram-a-comunicacao-das-campanhas-de-2026.html
|Networking e Negócios
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|Autenticidade, inteligência artificial e impulsionamento: os três fatores que marcaram a comunicação das campanhas de 2026
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:58
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522187-nevo-de-ota-pode-ser-tratado-com-laser-explica-biomedico.html
|Mundo Corporativo
|7264
|Nevo de Ota pode ser tratado com laser, explica biomédico
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522187-nevo-de-ota-pode-ser-tratado-com-laser-explica-biomedico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522188-fusao-afya-yduqs-pode-exigir-venda-de-cursos-de-medicina.html
|Mundo Corporativo
|5907
|Fusão Afya-Yduqs pode exigir venda de cursos de medicina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522188-fusao-afya-yduqs-pode-exigir-venda-de-cursos-de-medicina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522189-bahia-recebe-138-mil-estrangeiros-e-lidera-o-nordeste.html
|Mundo Corporativo
|6702
|Bahia recebe 138 mil estrangeiros e lidera o Nordeste
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522189-bahia-recebe-138-mil-estrangeiros-e-lidera-o-nordeste.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522190-skincare-coreano-chega-as-axilas-virilha-e-cotovelos.html
|Mundo Corporativo
|6951
|Skincare coreano chega às axilas, virilha e cotovelos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522190-skincare-coreano-chega-as-axilas-virilha-e-cotovelos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522191-brasil-busca-rotas-para-elevar-inovacao-ao-nivel-global.html
|Mundo Corporativo
|7813
|Brasil busca rotas para elevar inovação ao nível global
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522191-brasil-busca-rotas-para-elevar-inovacao-ao-nivel-global.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 14:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522193-ia-transforma-empresas-e-encurta-prazo-de-adaptacao.html
|Mundo Corporativo
|5168
|IA transforma empresas e encurta prazo de adaptação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522193-ia-transforma-empresas-e-encurta-prazo-de-adaptacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:00
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522155-a-cada-72-segundos-uma-pessoa-morre-por-doenca-cardiovascular-no-pais.html
|Bem viver
|doença cardiovascular, mortes, Saúde do coração, doença cardíaca
|3678
|A cada 72 segundos, uma pessoa morre por doença cardiovascular no país
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/cada-72-segundos-uma-pessoa-morre-por-doenca-cardiovascular-no-pais
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522194-cosmeticos-capilares-brasileiros-ganham-espaco-internacional.html
|Mundo Corporativo
|3575
|Cosméticos capilares brasileiros ganham espaço internacional
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522194-cosmeticos-capilares-brasileiros-ganham-espaco-internacional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522195-selbetti-aborda-gestao-de-dados-e-ia-no-tech-summit-brasil.html
|Mundo Corporativo
|5317
|Selbetti aborda gestão de dados e IA no Tech Summit Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522195-selbetti-aborda-gestao-de-dados-e-ia-no-tech-summit-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522196-brasil-supera-media-global-em-investimento-em-tecnologia.html
|Mundo Corporativo
|6814
|Brasil supera média global em investimento em tecnologia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522196-brasil-supera-media-global-em-investimento-em-tecnologia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522197-mercado-brasileiro-de-fidelidade-atrai-empresas-estrangeiras.html
|Mundo Corporativo
|6666
|Mercado brasileiro de fidelidade atrai empresas estrangeiras
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522197-mercado-brasileiro-de-fidelidade-atrai-empresas-estrangeiras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:03
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522124-mulher-que-jogou-acido-em-ex-passa-por-audiencia-de-custodia-e-e-liberada.html
|Gerais
|Audiência de Custódia, Custódia, pescoço, caetés, grande BH
|2759
|Mulher que jogou ácido em ex passa por audiência de custódia e é liberada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522124-mulher-que-jogou-acido-em-ex-passa-por-audiencia-de-custodia-e-e-liberada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:06
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522198-cobras-em-frascos-de-xampu-e-lagartos-dentro-de-meias-passageiro-foi-detido-no-aeroporto-com-mais-de-90-animais-na-bagagem.html
|Internacional
|2444
|Cobras em frascos de xampu e lagartos dentro de meias: passageiro foi detido no aeroporto com mais de 90 animais na bagagem
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522198-cobras-em-frascos-de-xampu-e-lagartos-dentro-de-meias-passageiro-foi-detido-no-aeroporto-com-mais-de-90-animais-na-bagagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:11
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522213-carreata-de-lula-lota-o-centro-de-juiz-de-fora-nesta-sexta.html
|Política
|juiz de fora, lula
|2163
|Carreata de Lula lota o Centro de Juiz de Fora nesta sexta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522213-carreata-de-lula-lota-o-centro-de-juiz-de-fora-nesta-sexta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:18
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522221-lula-engata-anuncios-de-medidas-e-aliados-temem-dispersao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|854
|Lula engata anúncios de medidas, e aliados temem dispersão
|https://platobr.com.br/lula-engata-anuncios-de-medidas-e-aliados-temem-dispersao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:39
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522178-restaurante-pacato-celebra-5-anos-com-presenca-de-grandes-chefs-do-pais.html
|Degusta
|3271
|Restaurante Pacato celebra 5 anos com presença de grandes chefs do país
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522178-restaurante-pacato-celebra-5-anos-com-presenca-de-grandes-chefs-do-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:48
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522239-postura-de-renata-lo-prete-em-sabatina-com-lula-viraliza-nas-redes.html
|Cultura
|televisão, sabatina, Globo, jornalista, Lula
|2114
|Postura de Renata Lo Prete em sabatina com Lula viraliza nas redes
|https://www.tupi.fm/entretenimento/postura-de-renata-lo-prete-em-sabatina-com-lula-viraliza-nas-redes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:50
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522244-isadora-nogueira-alerta-para-os-aifs-e-os-riscos-dos-alimentos-ditos-saudaveis.html
|Networking e Negócios
|8211
|Isadora Nogueira alerta para os AIFS e os riscos dos alimentos ditos saudáveis
|b9d50c84-a800-43b0-b8d6-c4d229356c0d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:54
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/patrocinado/samarco/2026/10/7522211-dois-anos-apos-o-novo-acordo-indenizacoes-chegam-a-648-mil-pessoas.html
|Patrocinado#Samarco
|Samarco
|4850
|Dois anos após o Novo Acordo, indenizações chegam a 648 mil pessoas
|https://www.em.com.br/patrocinado/samarco/2026/10/7522211-dois-anos-apos-o-novo-acordo-indenizacoes-chegam-a-648-mil-pessoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:58
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522252-o-que-as-uvas-e-o-vinho-tinto-tem-de-especial-conheca-o-resveratrol-e-as-curiosidades-por-tras-da-bebida.html
|Galeria
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|O que as uvas e o vinho tinto têm de especial? Conheça o resveratrol e as curiosidades por trás da bebida
|https://www.flipar.com.br/?p=693610
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 15:59
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522241-ana-maria-braga-revela-aborto-na-juventude-e-defende-legalizacao.html
|Cultura
|televisão, apresentadora, aborto, entrevista
|1705
| Ana Maria Braga revela aborto na juventude e defende legalização
|https://www.tupi.fm/entretenimento/em-entrevista-ana-maria-braga-revela-aborto-na-juventude-e-defende-legalizacao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:00
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522086-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-todo-o-estado-de-minas.html
|Gerais
|alerta, Inmet, sexta-feira, tempestade
|1090
|Inmet emite alerta de tempestade e granizo para todo o estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522086-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-todo-o-estado-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:02
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522090-metro-de-bh-tera-intervalos-prolongados-entre-trens-ate-o-dia-23-de-outubro.html
|Gerais
|Metrô BH, Belo Horizonte, Obras, BH
|1724
|Metrô de BH terá intervalos prolongados entre trens até o dia 23 de outubro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522090-metro-de-bh-tera-intervalos-prolongados-entre-trens-ate-o-dia-23-de-outubro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:02
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522253-redes-reagem-a-atuacao-de-renata-lo-prete-na-entrevista-com-lula-superior.html
|Nacional
|Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, Eleições, Eleições 2026
|2881
|Redes reagem à atuação de Renata Lo Prete na entrevista com Lula: 'Superior'
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522253-redes-reagem-a-atuacao-de-renata-lo-prete-na-entrevista-com-lula-superior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:05
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522125-doze-caes-sao-resgatados-durante-investigacao-de-maus-tratos.html
|Gerais
|Animais, Cães, Maus-tratos, Uberlâdia, TriânguloMineiro
|64
|Doze cães são resgatados durante investigação de maus-tratos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522125-doze-caes-sao-resgatados-durante-investigacao-de-maus-tratos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:13
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522274-filmes-e-series-impulsionam-viagens-revela-unpack-27.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|mercado
|3777
| Filmes e séries impulsionam viagens, revela Unpack’27
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522274-filmes-e-series-impulsionam-viagens-revela-unpack-27.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522272-shopee-e-ampara-animal-fazem-mutiroes-gratuitos-de-saude-pet.html
|Mundo Corporativo
|4314
|Shopee e Ampara Animal fazem mutirões gratuitos de saúde pet
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522272-shopee-e-ampara-animal-fazem-mutiroes-gratuitos-de-saude-pet.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522276-golpes-digitais-avancam-e-uso-de-ia-eleva-riscos-a-lgpd.html
|Mundo Corporativo
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|Golpes digitais avançam e uso de IA eleva riscos à LGPD
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522276-golpes-digitais-avancam-e-uso-de-ia-eleva-riscos-a-lgpd.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522277-escassez-de-capital-obriga-empresas-a-decidir-melhor.html
|Mundo Corporativo
|4948
|Escassez de capital obriga empresas a decidir melhor
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522277-escassez-de-capital-obriga-empresas-a-decidir-melhor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522278-dassault-systemes-promove-girls-day-2026-no-vale-do-paraiba.html
|Mundo Corporativo
|4930
|Dassault Systèmes promove Girls Day 2026 no Vale do Paraíba
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522278-dassault-systemes-promove-girls-day-2026-no-vale-do-paraiba.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:20
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522279-industria-avalia-custo-total-em-projetos-de-automacao.html
|Mundo Corporativo
|3416
|Indústria avalia custo total em projetos de automação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522279-industria-avalia-custo-total-em-projetos-de-automacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:22
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522280-carro-que-voa-novo-tesla-roadster-tem-jatos-da-spacex-para-saltar-e-flutuar-veja-o-video.html
|Tecnologia
|2376
|Carro que ‘voa’? Novo Tesla Roadster tem jatos da SpaceX para saltar e flutuar; veja o vídeo
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7522280-carro-que-voa-novo-tesla-roadster-tem-jatos-da-spacex-para-saltar-e-flutuar-veja-o-video.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:38
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522292-urandir-fernandes-de-oliveira-apresenta-multigerador-de-energia-em-ms.html
|Networking e Negócios
|5107
|Urandir Fernandes de Oliveira apresenta multigerador de energia em MS
|751f80d4-78f7-4b32-85db-0e8119a7b75e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522298-lula-ou-flavio-taro-revela-situacao-dramatica-no-2-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|1663
|Lula ou Flávio? Tarô revela situação dramática no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522298-lula-ou-flavio-taro-revela-situacao-dramatica-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 16:59
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522301-la-bola-negra-novo-drama-da-netflix-se-destaca-como-favorito-ao-oscar.html
|Cultura
|La Bola Negra, Oscar, Netflix
|2692
|La Bola Negra: Novo drama da Netflix se destaca como favorito ao Oscar
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522301-la-bola-negra-novo-drama-da-netflix-se-destaca-como-favorito-ao-oscar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:02
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522303-previsao-do-tempo-em-belo-horizonte-alerta-para-temporais-no-fim-de-semana.html
|Gerais
|Previsão, Previsão do tempo, Clima, Tempo, Minas Gerais, Gerais, Belo Horizonte
|1708
|Previsão do tempo em Belo Horizonte alerta para temporais no fim de semana
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522303-previsao-do-tempo-em-belo-horizonte-alerta-para-temporais-no-fim-de-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:03
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522304-decoracao-com-pedras-tendencia-de-luxo-viraliza-e-substitui-travessas-comuns.html
|Casa e Decoração
|tik tok, decoração, casa
|2323
|Decoração com pedras: tendência de luxo viraliza e substitui travessas comuns
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522304-decoracao-com-pedras-tendencia-de-luxo-viraliza-e-substitui-travessas-comuns.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:05
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522312-em-ato-com-domingos-savio-em-minas-flavio-promete-mandato-municipalista.html
|Política
|domingos savio, flavio bolsonaro, minas gerais, capelinha, nikolas ferreira, vale do jequitinhonha
|2026
|Em ato com Domingos Sávio em Minas, Flávio promete mandato 'municipalista'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522312-em-ato-com-domingos-savio-em-minas-flavio-promete-mandato-municipalista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:06
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522313-comprimido-diario-para-cancer-de-pancreas-recebe-recomendacao-de-agencia-europeia-mas-o-perfil-dos-pacientes-estudados-e-essencial-para-entender-esse-avanco.html
|Bem viver
|2834
|Comprimido diário para câncer de pâncreas recebe recomendação de agência europeia, mas o perfil dos pacientes estudados é essencial para entender esse avanço
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522313-comprimido-diario-para-cancer-de-pancreas-recebe-recomendacao-de-agencia-europeia-mas-o-perfil-dos-pacientes-estudados-e-essencial-para-entender-esse-avanco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:06
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7522314-aos-71-anos-pastor-cuida-de-cerca-de-150-ovelhas-a-4-mil-metros-de-altitude-e-conta-o-que-faz-a-vida-isolada-com-parte-da-familia-valer-a-pena.html
|Trends
|cultura, histórias
|1817
|Aos 71 anos, pastor cuida de cerca de 150 ovelhas a 4 mil metros de altitude e conta o que faz a vida isolada com parte da família valer a pena
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7522314-aos-71-anos-pastor-cuida-de-cerca-de-150-ovelhas-a-4-mil-metros-de-altitude-e-conta-o-que-faz-a-vida-isolada-com-parte-da-familia-valer-a-pena.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:07
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522288-tse-impoe-registro-de-canais-de-whatsapp-ligados-a-campanhas-eleitorais.html
|Política
|André Janones, Campanha, Canal, Exército do Lula, Flávio bolsonaro, eleições 2026, TSE
|3243
|TSE impõe registro de canais de WhatsApp ligados a campanhas eleitorais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522288-tse-impoe-registro-de-canais-de-whatsapp-ligados-a-campanhas-eleitorais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:07
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522318-varal-de-teto-pode-transformar-a-circulacao-na-lavanderia-pequena-mas-ha-dois-fatores-que-fazem-a-diferenca-quando-o-assunto-e-o-tempo-de-secagem-das-roupas.html
|Casa e Decoração
|casa, varal, dicas
|2785
|Varal de teto pode transformar a circulação na lavanderia pequena, mas há dois fatores que fazem a diferença quando o assunto é o tempo de secagem das roupas
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7522318-varal-de-teto-pode-transformar-a-circulacao-na-lavanderia-pequena-mas-ha-dois-fatores-que-fazem-a-diferenca-quando-o-assunto-e-o-tempo-de-secagem-das-roupas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:08
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522316-taylor-swift-doou-6-mil-livros-em-2011-e-a-trajetoria-da-biblioteca-ganha-outro-capitulo-com-mais-de-182-mil-circulacoes-de-itens-registradas.html
|Cultura
|livros, taylor swift, doação
|2703
|Taylor Swift doou 6 mil livros em 2011, e a trajetória da biblioteca ganha outro capítulo com mais de 182 mil circulações de itens registradas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522316-taylor-swift-doou-6-mil-livros-em-2011-e-a-trajetoria-da-biblioteca-ganha-outro-capitulo-com-mais-de-182-mil-circulacoes-de-itens-registradas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:09
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522319-agachamento-profundo-parece-simples-mas-exige-uma-mobilidade-que-nem-todos-tem-exercicios-para-duas-regioes-do-corpo-podem-ajudar-respeitando-os-seus-limites.html
|Bem viver
|exercicíos, pilates, agachamento
|2764
|Agachamento profundo parece simples, mas exige uma mobilidade que nem todos têm: exercícios para duas regiões do corpo podem ajudar, respeitando os seus limites
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7522319-agachamento-profundo-parece-simples-mas-exige-uma-mobilidade-que-nem-todos-tem-exercicios-para-duas-regioes-do-corpo-podem-ajudar-respeitando-os-seus-limites.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:10
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522323-prefere-ficar-em-casa-a-sair-o-habito-nem-sempre-significa-isolamento-prejudicial-mas-as-razoes-dessa-escolha-e-seus-vinculos-sociais-fazem-diferenca-no-bem-estar.html
|Ciência
|comportamento humano, psicologia, solitude, bem-estar, solidão voluntária, benefícios
|2505
|Prefere ficar em casa a sair? O hábito nem sempre significa isolamento prejudicial, mas as razões dessa escolha e seus vínculos sociais fazem diferença no bem-estar
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522323-prefere-ficar-em-casa-a-sair-o-habito-nem-sempre-significa-isolamento-prejudicial-mas-as-razoes-dessa-escolha-e-seus-vinculos-sociais-fazem-diferenca-no-bem-estar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:11
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522322-o-que-plantar-onde-antes-havia-um-mar-no-antigo-leito-do-mar-de-aral-17-milhao-de-hectares-recebem-arbustos-numa-tentativa-de-enfrentar-um-problema-que-vem-pelo-ar.html
|Internacional
|meio ambiente, mar de aral, o que plantar, deserto de Aralkum, Haloxylon, técnicas de cultivo
|2561
|O que plantar onde antes havia um mar? No antigo leito do mar de Aral, 1,7 milhão de hectares recebem arbustos numa tentativa de enfrentar um problema que vem pelo ar
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522322-o-que-plantar-onde-antes-havia-um-mar-no-antigo-leito-do-mar-de-aral-17-milhao-de-hectares-recebem-arbustos-numa-tentativa-de-enfrentar-um-problema-que-vem-pelo-ar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:12
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522324-peito-de-frango-ressecado-chefs-recomendam-uma-etapa-de-30-minutos-antes-do-preparo-com-um-ingrediente-comum-que-ajuda-a-reduzir-o-problema-na-hora-de-cozinhar.html
|Degusta
|peito de frango, frango grelhado, dicas, frango ressecado
|2575
|Peito de frango ressecado? Chefs recomendam uma etapa de 30 minutos antes do preparo, com um ingrediente comum que ajuda a reduzir o problema na hora de cozinhar
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522324-peito-de-frango-ressecado-chefs-recomendam-uma-etapa-de-30-minutos-antes-do-preparo-com-um-ingrediente-comum-que-ajuda-a-reduzir-o-problema-na-hora-de-cozinhar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:12
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522327-o-que-uma-palavra-pode-revelar-sobre-as-emocoes-famoso-neurocientista-usa-a-imagem-de-um-bisturi-para-discutir-a-linguagem-e-a-experiencia-humana.html
|Ciência
|neurociência, Karl Deisseroth, emoções, emoções humanas, comportamento humano, optogenética, linguagem, comunicação
|2679
|O que uma palavra pode revelar sobre as emoções? Famoso neurocientista usa a imagem de um bisturi para discutir a linguagem e a experiência humana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522327-o-que-uma-palavra-pode-revelar-sobre-as-emocoes-famoso-neurocientista-usa-a-imagem-de-um-bisturi-para-discutir-a-linguagem-e-a-experiencia-humana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522328-planos-de-saude-somam-154-milhoes-de-cancelamentos-em-1-ano.html
|Mundo Corporativo
|6841
|Planos de saúde somam 15,4 milhões de cancelamentos em 1 ano
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522328-planos-de-saude-somam-154-milhoes-de-cancelamentos-em-1-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522334-gtcfx-nomeia-abdulrahman-ahmed-al-ali-como-diretor-geral-consolidando-a-governanca-corporativa.html
|Mundo Corporativo
|4857
|GTCFX Nomeia Abdulrahman Ahmed Al Ali como Diretor-Geral, Consolidando a Governança Corporativa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522334-gtcfx-nomeia-abdulrahman-ahmed-al-ali-como-diretor-geral-consolidando-a-governanca-corporativa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522335-desafios-do-ensino-medio-comecam-no-fundamental.html
|Mundo Corporativo
|7115
|Desafios do Ensino Médio começam no Fundamental
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522335-desafios-do-ensino-medio-comecam-no-fundamental.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522336-am-best-revisa-perspectivas-a-positivas-e-afirma-classificacoes-de-credito-de-btg-pactual-resseguradora-s-a-e-btg-pactual-seguros-s-a.html
|Mundo Corporativo
|7028
|AM Best Revisa Perspectivas a Positivas e Afirma Classificações de Crédito de BTG Pactual Resseguradora S.A. e BTG Pactual Seguros S.A.
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522336-am-best-revisa-perspectivas-a-positivas-e-afirma-classificacoes-de-credito-de-btg-pactual-resseguradora-s-a-e-btg-pactual-seguros-s-a.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522337-am-best-colocou-sob-revisao-com-implicacoes-em-desenvolvimento-as-classificacoes-de-credito-da-austral-participacoes-s-a-e-suas-subsidiarias.html
|Mundo Corporativo
|3869
|AM Best Colocou Sob Revisão Com Implicações em Desenvolvimento as Classificações de Crédito da Austral Participações S.A. e Suas Subsidiárias
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522337-am-best-colocou-sob-revisao-com-implicacoes-em-desenvolvimento-as-classificacoes-de-credito-da-austral-participacoes-s-a-e-suas-subsidiarias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:18
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522338-cafe-moido-com-bicarbonato-de-sodio-para-que-serve-e-em-quais-casos-a-mistura-e-indicada.html
|Cultura
|2449
|Café moído com bicarbonato de sódio: para que serve e em quais casos a mistura é indicada
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522338-cafe-moido-com-bicarbonato-de-sodio-para-que-serve-e-em-quais-casos-a-mistura-e-indicada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:19
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522339-dodo-de-volta-apos-mais-de-tres-seculos-estudo-chega-a-95-do-genoma-mas-o-caminho-para-recriar-caracteristicas-da-ave-extinta-depende-de-outra-especie-de-passaro.html
|Ciência
|2550
|Dodô de volta após mais de três séculos? Estudo chega a 95% do genoma, mas o caminho para recriar características da ave extinta depende de outra espécie de pássaro
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522339-dodo-de-volta-apos-mais-de-tres-seculos-estudo-chega-a-95-do-genoma-mas-o-caminho-para-recriar-caracteristicas-da-ave-extinta-depende-de-outra-especie-de-passaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:23
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522346-desviar-o-olhar-durante-uma-conversa-nem-sempre-e-timidez-o-gesto-pode-ter-uma-funcao-ligada-ao-pensamento-e-a-resposta-que-a-pessoa-esta-tentando-formular.html
|Ciência
|2516
|Desviar o olhar durante uma conversa nem sempre é timidez: o gesto pode ter uma função ligada ao pensamento e à resposta que a pessoa está tentando formular
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7522346-desviar-o-olhar-durante-uma-conversa-nem-sempre-e-timidez-o-gesto-pode-ter-uma-funcao-ligada-ao-pensamento-e-a-resposta-que-a-pessoa-esta-tentando-formular.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:26
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522351-shing02-no-rio-luv-sic-hexalogy-chega-ao-circo-voador.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Circo Voador, Rio de Janeir
|3712
|Shing02 no Rio: ‘Luv(sic) Hexalogy’ chega ao Circo Voador
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7522351-shing02-no-rio-luv-sic-hexalogy-chega-ao-circo-voador.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:33
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7522353-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-tecnica-promete-manter-mechas-na-posicao-durante-a-noite-mas-ha-uma-ressalva-importante-por-tras-dos-beneficios-alegados.html
|Feminino & Masculino
|cabelos, papel alumínio, dicas
|2389
|Papel alumínio no cabelo antes de dormir: técnica promete manter mechas na posição durante a noite, mas há uma ressalva importante por trás dos benefícios alegados
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7522353-papel-aluminio-no-cabelo-antes-de-dormir-tecnica-promete-manter-mechas-na-posicao-durante-a-noite-mas-ha-uma-ressalva-importante-por-tras-dos-beneficios-alegados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:41
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7522358-plano-de-marketing-o-que-a-empresa-deve-definir-antes-de-pagar-por-anuncios.html
|Networking e Negócios
|7680
|Plano de marketing: o que a empresa deve definir antes de pagar por anúncios
|1c0064e5-6298-45dd-a196-31d4037ec4f1
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:43
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522359-juiz-de-fora-lula-celebra-fim-da-6x1-em-carreata.html
|Política
|6x1, Agenda, Eleições, Escala, Escala 6x1, Fim da escala 6x1, Flávio Bolsonaro
|3437
|Juiz de Fora: Lula celebra fim da 6x1 em carreata
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522359-juiz-de-fora-lula-celebra-fim-da-6x1-em-carreata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:52
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522367-lula-para-cleitinho-nao-precisa-me-apoiar-so-tem-que-ficar-quietinho.html
|Política
|eleicoes-2026, lula
|2268
|Lula para Cleitinho: "Não precisa me apoiar, só tem que ficar quietinho"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522367-lula-para-cleitinho-nao-precisa-me-apoiar-so-tem-que-ficar-quietinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522373-fintechs-ampliam-espaco-no-mercado-de-credito.html
|Mundo Corporativo
|3195
|Fintechs ampliam espaço no mercado de crédito
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522373-fintechs-ampliam-espaco-no-mercado-de-credito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522374-ia-no-mercado-imobiliario-onde-e-o-que-construir.html
|Mundo Corporativo
|2809
|IA no mercado imobiliário: onde e o que construir?
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522374-ia-no-mercado-imobiliario-onde-e-o-que-construir.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 17:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522375-greenplac-mdf-testa-nova-prensa-e-reforca-investimentos.html
|Mundo Corporativo
|5994
|Greenplac MDF testa nova prensa e reforça investimentos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522375-greenplac-mdf-testa-nova-prensa-e-reforca-investimentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 18:04
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522378-inteligencias-ancestrais-sao-tema-de-projeto-no-espaco-do-conhecimento.html
|Cultura
|projeto, cultura negra, UFMG, música, audiovisual, exposição
|3228
|Inteligências Ancestrais são tema de projeto no Espaço do conhecimento
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522378-inteligencias-ancestrais-sao-tema-de-projeto-no-espaco-do-conhecimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 18:08
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522370-globo-divulga-nota-sobre-reuniao-com-flavio-bolsonaro-antes-de-sabatina.html
|Cultura
|Eleições, Globo, sabatina, Flávio Bolsonaro, reunião
|1661
|Globo divulga nota sobre reunião com Flávio Bolsonaro antes de sabatina
|https://www.tupi.fm/eleicoes/globo-divulga-nota-esclarecendo-reuniao-com-flavio-bolsonaro-antes-de-sabatina/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 18:18
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522394-em-diarios-marco-tulio-resende-expoe-pensamentos-em-forma-de-desenho.html
|Cultura
|exposição, galeria, artista, obras
|5360
|Em "Diários", Marco Tulio Resende expõe pensamentos em forma de desenho
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522394-em-diarios-marco-tulio-resende-expoe-pensamentos-em-forma-de-desenho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 18:35
|Paulo Renato Mac-Culloch - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522405-flavio-bolsonaro-faz-piada-em-live-e-deixa-aliados-sem-graca.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio bolsonaro
|1938
|Flávio Bolsonaro faz piada em live e deixa aliados sem graça
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522405-flavio-bolsonaro-faz-piada-em-live-e-deixa-aliados-sem-graca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 18:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522416-globo-se-manifesta-sobre-almoco-com-flavio-bolsonaro-antes-de-sabatina.html
|Política
|eleições flavio, lula, globo
|1992
|Globo se manifesta sobre almoço com Flávio Bolsonaro antes de sabatina
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522416-globo-se-manifesta-sobre-almoco-com-flavio-bolsonaro-antes-de-sabatina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 19:22
|Maria Beatriz Giusti
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522429-moraes-autoriza-bolsonaro-a-receber-convidados-para-aniversario-da-filha.html
|Política
|Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro, prisão domiciliar, stf
|1475
|Moraes autoriza Bolsonaro a receber convidados para aniversário da filha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522429-moraes-autoriza-bolsonaro-a-receber-convidados-para-aniversario-da-filha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 19:36
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522366-lotofacil-3806-quina-7144-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-16-10.html
|Nacional
|Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina
|2970
|Lotofácil 3806, Quina 7144 e mais: confira os números sorteados (16/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522366-lotofacil-3806-quina-7144-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-16-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 19:39
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522438-campanha-de-lula-anuncia-envio-de-pec-da-tarifa-zero-ao-congresso.html
|Política
|lula, transporte público, tarifa zero, eleicoes-2026
|1140
|Campanha de Lula anuncia envio de PEC da tarifa zero ao Congresso
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522438-campanha-de-lula-anuncia-envio-de-pec-da-tarifa-zero-ao-congresso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 19:40
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7522421-o-ataque-oficial.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|3141
|O ataque oficial
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7522421-o-ataque-oficial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 19:51
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522444-a-globo-ta-com-raiva-de-mim-diz-lula-sobre-almoco-de-flavio-com-emissora.html
|Política
|bolsonaro, candidatos, flávio bolsonaro, lula
|2668
|"A Globo tá com raiva de mim", diz Lula sobre almoço de Flávio com emissora
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522444-a-globo-ta-com-raiva-de-mim-diz-lula-sobre-almoco-de-flavio-com-emissora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 20:17
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522454-meta-nega-interferencia-politica-na-eleicao-e-diz-que-nao-toma-partido.html
|Política
|eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, meta, TSE, Facebook
|2965
|Meta nega interferência política na eleição e diz que "não toma partido"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522454-meta-nega-interferencia-politica-na-eleicao-e-diz-que-nao-toma-partido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 20:36
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522460-punicao-a-lula-por-pacotes-de-bondades-no-periodo-eleitoral-e-remota.html
|Política
|lula, flávio, eleições
|6357
|Punição a Lula por pacotes de bondades no período eleitoral é remota
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522460-punicao-a-lula-por-pacotes-de-bondades-no-periodo-eleitoral-e-remota.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 20:40
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522473-tse-forma-maioria-para-que-meta-nao-interfira-nas-eleicoes-brasileiras.html
|Política
|Tse
|3165
|TSE forma maioria para que Meta não interfira nas eleições brasileiras
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522473-tse-forma-maioria-para-que-meta-nao-interfira-nas-eleicoes-brasileiras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 20:50
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522476-trump-demite-porta-voz-da-casa-branca-apos-cinco-dias-no-cargo.html
|Internacional
|porta-voz, casa branca, demissão, eua, donald trump, Katie Zacharia
|2009
|Trump demite porta-voz da Casa Branca após cinco dias no cargo
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522476-trump-demite-porta-voz-da-casa-branca-apos-cinco-dias-no-cargo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 21:00
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522483-gabriela-prioli-nega-contrato-com-master-e-contato-com-vorcaro.html
|Política
|banco master, daniel vorcaro, gabriela prioli
|2677
|Gabriela Prioli nega contrato com Master e contato com Vorcaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522483-gabriela-prioli-nega-contrato-com-master-e-contato-com-vorcaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 21:47
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522507-flavio-tesouraco-vira-diminuicao-de-ministerios-e-venda-de-imoveis-da-uniao.html
|Política
|Venda de imóveis, Venda de imóveis da União
|1167
|Flávio: "tesouraço" virá diminuição de ministérios e venda de imóveis da União
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522507-flavio-tesouraco-vira-diminuicao-de-ministerios-e-venda-de-imoveis-da-uniao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 21:56
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522506-flavio-na-globo-o-maior-ajuste-fiscal-a-ser-feito-e-tirar-o-lula.html
|Política
|ajuste, fiscal, flávio bolsonaro, TV Globo
|13832
|Flávio na Globo: "O maior ajuste fiscal a ser feito é tirar o Lula"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522506-flavio-na-globo-o-maior-ajuste-fiscal-a-ser-feito-e-tirar-o-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 22:06
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522520-flavio-bolsonaro-chama-moraes-de-articulador-politico-de-lula.html
|Política
|Alexandre de Moraes, bolsonaro, eleições, Flavio, flávio bolsonaro, golpe de estado, Jair Bolsonaro
|1430
|Flávio Bolsonaro chama Moraes de "articulador" político de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522520-flavio-bolsonaro-chama-moraes-de-articulador-politico-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 22:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522524-cgtn-superacao-por-que-a-longa-marcha-ainda-e-importante-para-a-china-e-para-o-mundo.html
|Mundo Corporativo
|4231
|CGTN: Superação: Por que a Longa Marcha ainda é importante para a China e para o mundo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522524-cgtn-superacao-por-que-a-longa-marcha-ainda-e-importante-para-a-china-e-para-o-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 22:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522525-msci-inicia-consulta-sobre-proposta-de-reclassificacao-da-indonesia-de-mercado-emergente-para-mercado-independente-standalone-market.html
|Mundo Corporativo
|25506
|MSCI inicia consulta sobre proposta de reclassificação da Indonésia: de Mercado Emergente para Mercado Independente (Standalone Market)
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522525-msci-inicia-consulta-sobre-proposta-de-reclassificacao-da-indonesia-de-mercado-emergente-para-mercado-independente-standalone-market.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 22:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522526-dubai-culture-dubai-ocupa-o-primeiro-lugar-global-na-atracao-de-novos-projetos-de-investimento-estrangeiro-direto-ied-nas-industrias-culturais-e-criativas-em-2025.html
|Mundo Corporativo
|3895
|Dubai Culture: Dubai ocupa o primeiro lugar global na atração de novos projetos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) nas indústrias culturais e criativas em 2025
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522526-dubai-culture-dubai-ocupa-o-primeiro-lugar-global-na-atracao-de-novos-projetos-de-investimento-estrangeiro-direto-ied-nas-industrias-culturais-e-criativas-em-2025.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 22:52
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522542-flavio-transforma-sabatina-da-globo-em-ensaio-para-duelo-com-lula-nos-debates.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|7193
|Flávio transforma sabatina da Globo em ensaio para duelo com Lula nos debates
|https://platobr.com.br/flavio-transforma-sabatina-da-globo-em-ensaio-para-duelo-com-lula-nos-debates
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 23:03
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522543-renata-lo-prete-para-flavio-na-globo-fiquei-sem-resposta.html
|Política
|Ao, Bolsonaro, Globo, Renata Lo Prete
|1815
|Renata Lo Prete para Flávio na Globo: "Fiquei sem resposta"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522543-renata-lo-prete-para-flavio-na-globo-fiquei-sem-resposta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 23:20
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522546-flavio-bolsonaro-nega-irregularidades-em-relacao-com-vorcaro.html
|Política
|debate, flávio bolsonaro, globo, daniel vorcaro
|1936
|Flávio Bolsonaro nega irregularidades em relação com Vorcaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522546-flavio-bolsonaro-nega-irregularidades-em-relacao-com-vorcaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 23:26
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522550-flavio-nega-eduardo-chanceler-e-diz-que-nao-esta-no-radar-nomear-jair.html
|Política
|Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Eleições, Flávio Bolsonaro, Trump
|6529
|Flávio nega Eduardo chanceler e diz que 'não está no radar' nomear Jair
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522550-flavio-nega-eduardo-chanceler-e-diz-que-nao-esta-no-radar-nomear-jair.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 23:34
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522549-flavio-cita-globo-e-huck-apos-pergunta-sobre-dinheiro-recebido-de-vorcaro.html
|Política
|globo, Flávio Bolsonaro
|5430
|Flávio cita Globo e Huck após pergunta sobre dinheiro recebido de Vorcaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522549-flavio-cita-globo-e-huck-apos-pergunta-sobre-dinheiro-recebido-de-vorcaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-16 23:35
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7522551-sera-que-estou-sendo-vitima-de-algum-feitico.html
|Horóscopo
|Bate-papo místico, Espiritualidade
|4605
|Será que estou sendo vítima de algum feitiço?
|https://www.wemystic.com.br/sera-que-estou-sendo-vitima-de-algum-feitico/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522569-belo-horizonte-integra-taxis-com-confins-e-lagoa-santa-apos-20-anos.html
|Gerais
|taxi, BH, Confins, lagoa santa, transporte público, mobilidade urbana
|2920
|Belo Horizonte integra táxis com Confins e Lagoa Santa após 20 anos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522569-belo-horizonte-integra-taxis-com-confins-e-lagoa-santa-apos-20-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522582-transito-em-bh-muda-com-esquema-especial-para-eventos-neste-fim-de-semana.html
|Gerais
|trânsito, pampulha, bh, bhtrans
|2906
|Trânsito em BH muda com esquema especial para eventos neste fim de semana
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522582-transito-em-bh-muda-com-esquema-especial-para-eventos-neste-fim-de-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522597-mgc-356-tera-interdicao-em-alca-para-nova-lima-neste-sabado-veja-desvio.html
|Gerais
|MGC-356, nova lima, bh, mineração, desvio no trânsito, der-mg
|2116
|MGC-356 terá interdição em alça para Nova Lima neste sábado; veja desvio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522597-mgc-356-tera-interdicao-em-alca-para-nova-lima-neste-sabado-veja-desvio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 00:08
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522556-as-impressoes-de-um-dos-maiores-bancos-do-mundo-sobre-o-2-turno-das-eleicoes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1802
|As impressões de um dos maiores bancos do mundo sobre o 2º turno das eleições
|https://platobr.com.br/as-impressoes-de-um-dos-maiores-bancos-do-mundo-sobre-o-2o-turno-das-eleicoes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 00:08
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522557-pec-da-6-1-7-figuras-que-protagonizaram-a-aprovacao-da-proposta-pelo-senado.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4383
|PEC da 6×1: 7 figuras que protagonizaram a aprovação da proposta pelo Senado
|https://platobr.com.br/pec-da-6x1-7-figuras-que-protagonizaram-a-aprovacao-da-proposta-pelo-senado
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 00:16
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522559-grass-promete-tarifa-zero-tirar-comando-da-saude-do-iges-e-faz-mea-culpa-por-agnelo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2859
|Grass promete tarifa zero, tirar comando da saúde do Iges e faz mea culpa por Agnelo
|https://platobr.com.br/77027-2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 00:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522558-cleitinho-responde-a-lula-que-apoia-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html
|Política
|Flavio, flávio bolsonaro, lula, Segundo Turno, cleitinho
|1854
|Cleitinho responde a Lula que apoia Flávio Bolsonaro no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522558-cleitinho-responde-a-lula-que-apoia-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Tiago Baumfeld
|https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7519681-por-que-perdemos-mobilidade-com-a-idade.html
|Colunistas#Tiago Baumfeld
|envelhecimento, caminhar, mobilidade, idade, medicina
|4927
|Por que perdemos mobilidade com a idade
|https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7519681-por-que-perdemos-mobilidade-com-a-idade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Bebel Soares
|https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7521444-solidao-materna.html
|Colunistas#Bebel Soares
|solidaderiedade, casamento, vida
|4317
|Solidão materna
|https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7521444-solidao-materna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521534-fecomercio-mg-associa-sesc-e-senac-a-forca-do-mineirao.html
|Feminino & Masculino
|Comércio, Fecomércio, Senac, Ses, Sesc
|6716
|Fecomércio MG associa Sesc e Senac à força do Mineirão
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521534-fecomercio-mg-associa-sesc-e-senac-a-forca-do-mineirao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Patrícia Espírito Santo
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521554-quero-um-copo-d-agua.html
|Feminino & Masculino
|2228
|Quero um copo d’água
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521554-quero-um-copo-d-agua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Isabela Teixiera da Costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521555-primavera-e-verao.html
|Feminino & Masculino
|2480
|Primavera e verão
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521555-primavera-e-verao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Isabela Teixeira da Costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521569-o-luxo-de-marrakech.html
|Feminino & Masculino
|2362
|O luxo de Marrakech
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521569-o-luxo-de-marrakech.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Isabela Teixiera da Costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521588-opiniao-com-estilo.html
|Feminino & Masculino
|6553
|Opinião com Estilo
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521588-opiniao-com-estilo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Anna Marina
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521598-filarmonica-2027.html
|Feminino & Masculino
|6356
|Filarmônica 2027
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521598-filarmonica-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Carlos Marcelo
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522147-a-festa-de-ivan-angelo-nao-tem-data-para-acabar.html
|Pensar
|livrecomércio, festa, romance, leitura
|15018
|‘A festa’ de Ivan Angelo não tem data para acabar
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522147-a-festa-de-ivan-angelo-nao-tem-data-para-acabar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Carlos Marcelo
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522151-por-que-a-festa-de-ivan-angelo-e-um-marco-na-literatura-brasileira.html
|Pensar
|literatura, livro, festa
|12123
|Por que 'A festa', de Ivan Angelo, é um marco na literatura brasileira
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522151-por-que-a-festa-de-ivan-angelo-e-um-marco-na-literatura-brasileira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522165-livro-xxxv-e-um-presente-do-acaso-para-os-leitores-de-silviano-santiago.html
|Pensar
|apartamento, aniversário, história
|7647
|Livro "XXXV" é um ‘presente do acaso’ para os leitores de Silviano Santiago
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522165-livro-xxxv-e-um-presente-do-acaso-para-os-leitores-de-silviano-santiago.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522182-leitura-selecionada-a-festa-edicao-especial-50-anos.html
|Pensar
|livro, criança, filho
|5170
|Leitura selecionada: 'A festa' – edição especial 50 anos
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7522182-leitura-selecionada-a-festa-edicao-especial-50-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522364-seu-voto-e-secreto-mas-seus-dados-podem-revelar-em-quem-voce-vota.html
|Opinião
|Eleições, Política, Voto
|3782
|Seu voto é secreto, mas seus dados podem revelar em quem você vota?
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522364-seu-voto-e-secreto-mas-seus-dados-podem-revelar-em-quem-voce-vota.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Regina Teixeira da Costa
|https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7522368-ultima-chance.html
|Colunistas#Regina Teixeira da Costa
|Brasil, Flávio Bolsonaro, Fascismo, Democracia, Psicanálise
|4358
|Última chance
|https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7522368-ultima-chance.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7522385-a-obsessao-da-geracao-z-por-2016.html
|Colunistas#Anna Marina
|Geração Z, Nostalgia, Comportamento, Internet
|3748
|A obsessão da geração Z por 2016
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7522385-a-obsessao-da-geracao-z-por-2016.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522458-do-inferno-ao-padre-de-quermesse.html
|Política
|debate, brasil
|4458
|Do inferno ao padre de quermesse
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522458-do-inferno-ao-padre-de-quermesse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522459-a-democracia-e-uma-delicia.html
|Política
|debate, brasil
|4010
|A democracia é uma delícia...
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522459-a-democracia-e-uma-delicia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522461-embates-sem-papas-na-lingua.html
|Política
|debate, brasil
|4102
|Embates sem papas na língua
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522461-embates-sem-papas-na-lingua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522468-do-aviao-a-alianca-eleitoral.html
|Política
|debate, brasil
|3872
|Do avião à aliança eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522468-do-aviao-a-alianca-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522475-insultos-na-corrida-ao-planalto.html
|Política
|debate, brasil
|4322
|Insultos na corrida ao Planalto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522475-insultos-na-corrida-ao-planalto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7522487-o-brasil-diante-de-uma-encruzilhada-existencial.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|8372
|O Brasil diante de uma encruzilhada existencial
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7522487-o-brasil-diante-de-uma-encruzilhada-existencial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522489-seguranca-exige-ordem-democratica.html
|Opinião
|3734
|Segurança exige ordem democrática
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522489-seguranca-exige-ordem-democratica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522492-demagogia-sem-limites.html
|Opinião
|832
|"Demagogia sem limites"
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522492-demagogia-sem-limites.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522494-desrespeito-a-democracia.html
|Opinião
|752
|"Desrespeito à democracia"
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522494-desrespeito-a-democracia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Kleber
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7522496-vorcaro.html
|Charge
|-1
|Vorcaro
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7522496-vorcaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522497-debates-presidenciais.html
|Política
|2624
|Debates presidenciais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522497-debates-presidenciais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522518-meis-por-que-eles-ganharam-holofotes-nas-campanhas-de-lula-e-flavio.html
|Economia
|A, FLÁVIO, Lula, Eleições, Economia, MEI
|5343
|MEIs: Por que eles ganharam holofotes nas campanhas de Lula e Flávio?
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522518-meis-por-que-eles-ganharam-holofotes-nas-campanhas-de-lula-e-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 02:00
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522521-meis-o-que-os-planos-de-governo-propoem-para-conquistar-os-votos-deles.html
|Economia
|11994
|MEIs: o que os planos de governo propõem para conquistar os votos deles?
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7522521-meis-o-que-os-planos-de-governo-propoem-para-conquistar-os-votos-deles.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 08:00
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522568-chuva-continua-em-bh-neste-fim-de-semana-confira-a-previsao.html
|Gerais
|Belo horizonte, Calor, Fim de semana
|3683
|Chuva continua em BH neste fim de semana? Confira a previsão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522568-chuva-continua-em-bh-neste-fim-de-semana-confira-a-previsao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 08:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522574-china-eastern-airlines-decolou-como-parceira-oficial-da-worldskills-xangai-2026.html
|Mundo Corporativo
|2949
|China Eastern Airlines Decolou como Parceira Oficial da WorldSkills Xangai 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522574-china-eastern-airlines-decolou-como-parceira-oficial-da-worldskills-xangai-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 08:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522575-testmu-ai-traz-testes-em-dispositivos-reais-para-a-kane-cli-permitindo-que-desenvolvedores-testem-aplicativos-moveis-em-aparelhos-reais-a-partir-de-qualquer-terminal.html
|Mundo Corporativo
|4747
|TestMu AI traz testes em dispositivos reais para a Kane CLI, permitindo que desenvolvedores testem aplicativos móveis em aparelhos reais a partir de qualquer terminal
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522575-testmu-ai-traz-testes-em-dispositivos-reais-para-a-kane-cli-permitindo-que-desenvolvedores-testem-aplicativos-moveis-em-aparelhos-reais-a-partir-de-qualquer-terminal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 08:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522576-steven-soderbergh-assume-filmagens-de-batman-parte-2-apos-afastamento-de-matt-reeves.html
|Galeria
|6
|Steven Soderbergh assume filmagens de “Batman: Parte 2” após afastamento de Matt Reeves
|https://www.flipar.com.br/?p=693918
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 08:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522577-arqueologos-encontram-centenas-de-anforas-em-naufragio-de-2-300-anos-na-grecia.html
|Galeria
|6
|Arqueólogos encontram centenas de ânforas em naufrágio de 2.300 anos na Grécia
|https://www.flipar.com.br/?p=694020&preview=true&preview_id=694020
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 08:31
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522579-br-381e-interditada-apos-tombamento-de-carreta.html
|Gerais
|Acidente, carreta, rodovia, br-381, joão monlevade, bela vista de minas, cbmmg
|3565
|BR-381é interditada após tombamento de carreta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522579-br-381e-interditada-apos-tombamento-de-carreta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 08:53
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522584-colisao-entre-carretas-deixa-dois-motoristas-feridos-e-interdita-br-251.html
|Gerais
|Br, Br-251, Carreta, Colisão, Ferido, Feridos, Gerais
|3500
|Colisão entre carretas deixa dois motoristas feridos e interdita BR-251
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522584-colisao-entre-carretas-deixa-dois-motoristas-feridos-e-interdita-br-251.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 08:57
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522586-defesa-de-vorcaro-pede-investigacao-sobre-vazamento-de-conversas.html
|Política
|stf,Daniel Vorcaro,Banco Master,Operação Compliance Zer
|1656
|Defesa de Vorcaro pede investigação sobre vazamento de conversas
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/defesa-de-vorcaro-pede-investigacao-sobre-vazamento-de-conversas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 08:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522588-apos-dez-anos-banda-irlandesa-u2-anuncia-retorno-ao-brasil-com-dois-shows.html
|Galeria
|6
|Após dez anos, banda irlandesa U2 anuncia retorno ao Brasil com dois shows
|https://www.flipar.com.br/?p=693829
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 09:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522592-quarta-asa-esther-mcgregor-e-emilio-sakraya-serao-protagonistas-de-serie-do-prime-video.html
|Galeria
|6
|“Quarta Asa”: Esther McGregor e Emilio Sakraya serão protagonistas de série do Prime Video
|https://www.flipar.com.br/?p=693928
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 09:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522593-sewell-cidade-nos-andes-criada-para-atender-a-maior-mina-de-cobre-do-mundo-tinha-urbanismo-surpreendente.html
|Galeria
|6
|Sewell: cidade nos Andes criada para atender a maior mina de cobre do mundo tinha urbanismo surpreendente
|https://www.flipar.com.br/?p=694019&preview=true&preview_id=694019
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 09:20
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522591-ja-choveu-quase-o-dobro-do-esperado-para-outubro-em-bh.html
|Gerais
|chuva, bh, previsão do tempo
|3527
|Já choveu quase o dobro do esperado para outubro em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522591-ja-choveu-quase-o-dobro-do-esperado-para-outubro-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 09:23
|André Richter - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522589-pf-pede-prorrogacao-de-inquerito-sobre-financiamento-do-dark-horse.html
|Política
|Polícia Federal, stf, André Mendonça, Dark Horse, Jair Bolsonaro, flávio bolsonaro, Banco Master, daniel-vorcaro
|1702
|PF pede prorrogação de inquérito sobre financiamento do Dark Horse
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/pf-pede-prorrogacao-de-inquerito-sobre-financiamento-do-dark-horse
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 09:51
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522598-o-verde-e-amarelo-e-nosso-janones-puxa-chuva-de-posts-em-apoio-a-lula.html
|Política
|JANONES, andre-janones, brasil, eleicoes-2026, lula
|1404
|‘O verde e amarelo é nosso’: Janones puxa chuva de posts em apoio a Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522598-o-verde-e-amarelo-e-nosso-janones-puxa-chuva-de-posts-em-apoio-a-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 10:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522605-ticiane-pinheiro-apresentara-reality-sobre-filhos-de-famosos-no-globoplay.html
|Galeria
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|Ticiane Pinheiro apresentará reality sobre filhos de famosos no Globoplay
|https://www.flipar.com.br/?p=693937
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 10:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522606-longan-fruta-chamada-de-olho-de-dragao-tem-chamado-atencao-de-produtores-brasileiros.html
|Galeria
|6
|Longan: fruta chamada de ‘Olho de dragão’ tem chamado atenção de produtores brasileiros
|https://www.flipar.com.br/?p=694016&preview=true&preview_id=694016
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 10:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522607-ica-deserto-peruano-virou-potencia-agricola-mundial-mas-enfrenta-crise-de-falta-d-agua.html
|Galeria
|6
|Ica: deserto peruano virou potência agrícola mundial, mas enfrenta crise de falta d’água
|https://www.flipar.com.br/?p=694018&preview=true&preview_id=694018
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 10:23
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522610-maior-iate-do-mundo-megaprojeto-do-rev-ocean-foi-criado-para-explorar-os-oceanos.html
|Galeria
|6
|Maior iate do mundo: megaprojeto do REV Ocean foi criado para explorar os oceanos
|https://www.flipar.com.br/?p=694012&preview=true&preview_id=694012
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 10:42
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522616-fanguu-cidades-artificiais-encantam-turistas-na-china.html
|Galeria
|6
|Fanguu: cidades artificiais encantam turistas na China
|https://www.flipar.com.br/?p=694017&preview=true&preview_id=694017
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 10:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522619-pesquisa-na-espanha-mostra-como-pequenas-mudancas-podem-aliviar-o-calor-para-pedestres.html
|Galeria
|6
|Pesquisa na Espanha mostra como pequenas mudanças podem aliviar o calor para pedestres
|https://www.flipar.com.br/?p=694042&preview=true&preview_id=694042
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 10:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522620-artista-viveu-dentro-de-ovo-flutuante-para-acompanhar-mudancas-climaticas.html
|Galeria
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|Artista viveu dentro de ovo flutuante para acompanhar mudanças climáticas
|https://www.flipar.com.br/?p=694044&preview=true&preview_id=694044
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 11:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522626-o-que-muda-no-oscar-2027-novas-regras-para-atores-filmes-estrangeiros-e-uso-da-ia.html
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|O que muda no Oscar 2027: novas regras para atores, filmes estrangeiros e uso da IA
|https://www.flipar.com.br/?p=694013&preview=true&preview_id=694013
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 11:31
|TULIO KRUSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522600-70-dos-eleitores-de-lula-apoiam-a-reducao-da-maioridade-penal-flavio-89.html
|Política
|Maioridade penal, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula
|5829
|70% dos eleitores de Lula apoiam a redução da maioridade penal; Flávio, 89%
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522600-70-dos-eleitores-de-lula-apoiam-a-reducao-da-maioridade-penal-flavio-89.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 11:47
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522633-operacao-prende-suspeitos-de-roubar-carga-de-medicamentos-avaliada-em-quase-rs-500-mil.html
|Nacional
|rio de janeiro, roubo de carga, roubo de medicamentos
|1811
|Operação prende suspeitos de roubar carga de medicamentos avaliada em quase R$ 500 mil
|https://www.tupi.fm/sentinelas/operacao-prende-suspeitos-de-roubar-carga-de-medicamentos-avaliada-em-quase-r-500-mil/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 11:47
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522640-ilhas-flutuantes-artificiais-e-peixes-isca-revitalizam-lago-nos-estados-unidos.html
|Galeria
|6
|Ilhas flutuantes artificiais e peixes-isca revitalizam lago nos Estados Unidos
|https://www.flipar.com.br/?p=694055&preview=true&preview_id=694055
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 11:51
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522636-boca-de-fumo-com-submetralhadoras-e-drogas-e-desmontada-no-vale-do-aco.html
|Gerais
|Drogas
|4441
|Boca de fumo com submetralhadoras e drogas é desmontada no Vale do Aço
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522636-boca-de-fumo-com-submetralhadoras-e-drogas-e-desmontada-no-vale-do-aco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 11:59
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522642-flavio-bolsonaro-pede-que-populacao-fotografe-precos-nos-supermercados.html
|Política
|eleições 2026, Segundo Turno, campanha presidencial, flávio bolsonaro
|1898
|Flávio Bolsonaro pede que população fotografe preços nos supermercados
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522642-flavio-bolsonaro-pede-que-populacao-fotografe-precos-nos-supermercados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 12:01
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522643-autoridades-e-famosos-embarcam-em-trend-de-apoio-a-lula-verde-e-amarelo-e-nosso.html
|Política
|verde e amarelo, camisa do brasil, André Janones, Mobilização, famosos, eleições, lula, eleicoes-2026, chico buarque, Geraldo Alckmin, diogo nogueira, gilsons, Alane Dias, debora bloch, Kleber Mendonça Filho, fernando haddad, Simone Tebet, Ana Elisa, fábio felix, capelli, leila do volei, eleições 2026, bbb, Kátia Abreu, Randolfe Rodrigues, Paulo Betti, O Agente Secreto, janja, flávio bolsonaro, Sâmia Bomfim, Glauber Braga, midia ninja, Janones
|4890
|Autoridades e famosos embarcam em trend de apoio a Lula: "Verde e amarelo é nosso"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522643-autoridades-e-famosos-embarcam-em-trend-de-apoio-a-lula-verde-e-amarelo-e-nosso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 12:05
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522641-flavio-ao-pedir-voto-voce-sabe-exatamente-o-que-esta-levando-para-casa.html
|Política
|flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, pl, presidente
|1397
|Flávio ao pedir voto: ‘Você sabe exatamente o que está levando para casa’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522641-flavio-ao-pedir-voto-voce-sabe-exatamente-o-que-esta-levando-para-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 12:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522648-paulo-de-frontin-a-origem-do-municipio-mais-pacato-do-rio-de-janeiro.html
|Galeria
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|Paulo de Frontin: A origem do município mais pacato do Rio de Janeiro
|https://www.flipar.com.br/?p=694015&preview=true&preview_id=694015
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 12:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522649-merengue-o-segredo-por-tras-de-sobremesas-leves-e-visualmente-irresistiveis.html
|Galeria
|6
|Merengue: o segredo por trás de sobremesas leves e visualmente irresistíveis
|https://www.flipar.com.br/?p=694072&preview=true&preview_id=694072
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 12:25
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522647-carros-batem-de-frente-uma-pessoa-morre-e-7-ficam-feridos-na-mg-238.html
|Gerais
|Minas gerais, acidente, funilandia, cbmmg
|3334
|Carros batem de frente, uma pessoa morre e 7 ficam feridos na MG-238
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522647-carros-batem-de-frente-uma-pessoa-morre-e-7-ficam-feridos-na-mg-238.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 12:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522652-monte-kailash-lendas-milenares-e-misterios-no-himalaia.html
|Galeria
|6
|Monte Kailash: Lendas milenares e mistérios no Himalaia
|https://www.flipar.com.br/?p=694053&preview=true&preview_id=694053
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 13:14
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522655-simoes-apresenta-projeto-para-reducao-do-ipva-e-pressiona-cleitinho.html
|Política
|Governador, mateus-simoes, cleitinho, minas-gerais
|2449
|Simões apresenta projeto para redução do IPVA e pressiona Cleitinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522655-simoes-apresenta-projeto-para-reducao-do-ipva-e-pressiona-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 13:41
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522666-papa-leao-xiv-tem-alta-neste-sabado-apos-cirurgia-e-retorna-ao-vaticano.html
|Internacional
|vaticano, papa leão xiv, adenocarcinoma pulmonar
|2029
|Papa Leão XIV tem alta neste sábado após cirurgia e retorna ao Vaticano
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522666-papa-leao-xiv-tem-alta-neste-sabado-apos-cirurgia-e-retorna-ao-vaticano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 13:45
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522668-flavio-descarta-tentar-reeleicao-eu-so-preciso-de-um-mandato.html
|Política
|flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, PL, presidência, segundo turno, globo
|1933
|Flávio descarta tentar reeleição: ‘Eu só preciso de um mandato’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522668-flavio-descarta-tentar-reeleicao-eu-so-preciso-de-um-mandato.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 13:46
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522669-fotografia-leva-a-descoberta-de-nova-especie-de-flor-em-santa-catarina.html
|Galeria
|6
|Fotografia leva à descoberta de nova espécie de flor em Santa Catarina
|https://www.flipar.com.br/?p=694052&preview=true&preview_id=694052
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 13:52
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522667-pbh-abre-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.html
|Gerais
|bh, parque-municipal, PBH, licitação , reforma
|3166
|PBH abre licitação para reforma e manutenção do Parque Municipal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522667-pbh-abre-licitacao-para-reforma-e-manutencao-do-parque-municipal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 14:31
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522671-flavio-bolsonaro-e-nikolas-levam-multidao-as-ruas-de-vitoria-es.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, Nikolas, Nikolas ferreira, PL, eleicoes-2026, segundo turno
|1265
|Flávio Bolsonaro e Nikolas levam multidão às ruas de Vitória (ES)
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522671-flavio-bolsonaro-e-nikolas-levam-multidao-as-ruas-de-vitoria-es.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 14:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522676-casas-inspiradas-em-biscoitos-de-gengibre-viraram-simbolo-nacional-do-haiti.html
|Galeria
|6
|Casas inspiradas em biscoitos de gengibre viraram símbolo nacional do Haiti
|https://www.flipar.com.br/?p=694046&preview=true&preview_id=694046
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 14:47
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522680-saiba-que-pesquisa-vai-medir-impacto-do-debate-na-band-e-das-entrevistas-na-globo.html
|Política
|eleições 2026, segundo turno, lula, flávio bolsonaro, band, debate, globo
|1539
|Saiba que pesquisa vai medir impacto do debate na Band e das entrevistas na Globo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522680-saiba-que-pesquisa-vai-medir-impacto-do-debate-na-band-e-das-entrevistas-na-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 14:56
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522677-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-245-cidades-em-minas.html
|Gerais
|alerta, chuva, granizo, Inmet, minas-gerais
|4443
|Inmet emite alerta de tempestade e granizo para 245 cidades em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522677-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-245-cidades-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 15:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522687-molinesia-amazona-especie-de-peixe-formada-apenas-por-femeas-desafia-teorias-da-evolucao.html
|Galeria
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|Molinésia-amazona: espécie de peixe formada apenas por fêmeas desafia teorias da evolução
|https://www.flipar.com.br/?p=694045&preview=true&preview_id=694045
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 15:17
|AUGUSTO TENÓRIO,RAQUEL LOPES
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522679-derrite-desponta-como-favorito-para-seguranca-em-eventual-governo-flavio.html
|Política
|DERRITE, TARCÍSIO, flavio-bolsonaro, flavio, eleicoes-2026, segundo turno, lula, segurança pública
|5380
|Derrite desponta como favorito para Segurança em eventual governo Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522679-derrite-desponta-como-favorito-para-seguranca-em-eventual-governo-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 15:30
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522689-batida-entre-dois-carros-deixa-seis-pessoas-feridas-em-rodovia-de-minas.html
|Gerais
|Acidente, minas-gerais, corpo-de-bombeiros
|1154
|Batida entre dois carros deixa seis pessoas feridas em rodovia de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522689-batida-entre-dois-carros-deixa-seis-pessoas-feridas-em-rodovia-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 15:39
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522693-tse-altera-local-de-votacao-de-mais-de-4-mil-secoes-para-o-2-turno.html
|Política
|SEGUNDO TURNO, ELEIÇÕES 2026, TSE, LOCAIS DE VOTAÇÃO
|2430
|TSE altera local de votação de mais de 4 mil seções para o 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522693-tse-altera-local-de-votacao-de-mais-de-4-mil-secoes-para-o-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 16:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522699-cobras-espias-ajudam-pesquisadores-a-capturar-pitons-invasoras-na-florida.html
|Galeria
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|‘Cobras-espiãs’ ajudam pesquisadores a capturar pítons invasoras na Flórida
|https://www.flipar.com.br/?p=694043&preview=true&preview_id=694043
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 16:23
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522706-ave-sentinela-jacamim-ajuda-a-manter-a-seguranca-em-regioes-isoladas-da-amazonia.html
|Galeria
|6
|Ave ‘sentinela’: jacamim ajuda a manter a segurança em regiões isoladas da Amazônia
|https://www.flipar.com.br/?p=694064&preview=true&preview_id=694064
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 16:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522709-shoyu-tradicao-milenar-e-cuidados-no-consumo-diario.html
|Galeria
|6
|Shoyu: tradição milenar e cuidados no consumo diário
|https://www.flipar.com.br/?p=694074&preview=true&preview_id=694074
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 17:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522718-pra-nao-errar-saiba-o-que-realmente-precisa-ficar-na-geladeira.html
|Galeria
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|Pra não errar: saiba o que realmente precisa ficar na geladeira
|https://www.flipar.com.br/?p=694054&preview=true&preview_id=694054
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 17:23
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522721-aokigahara-com-silencio-arrepiante-floresta-japonesa-e-cercada-de-lendas-e-misterios.html
|Galeria
|6
|Aokigahara: Com silêncio arrepiante, floresta japonesa é cercada de lendas e mistérios
|https://www.flipar.com.br/?p=694063&preview=true&preview_id=694063
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 17:36
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522720-mg-tres-pessoas-ficam-feridas-em-batida-frontal-de-carros-na-br-354.html
|Gerais
|Acidente, Corpo de Bombeiros, minas-gerais, BR-354
|555
|MG: três pessoas ficam feridas em batida frontal de carros na BR-354
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522720-mg-tres-pessoas-ficam-feridas-em-batida-frontal-de-carros-na-br-354.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 17:53
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522727-janones-sobre-panelaco-e-chuva-de-posts-duas-pancadas-em-menos-de-24h.html
|Política
|eleicoes-2026, andre-janones, lula, verde e amarelo, segundo turno
|1650
|Janones sobre panelaço e 'chuva' de posts: ‘Duas pancadas em menos de 24h’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522727-janones-sobre-panelaco-e-chuva-de-posts-duas-pancadas-em-menos-de-24h.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 18:08
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522740-frente-a-frente-os-medos-de-lula-e-flavio-para-o-debate-da-band.html
|Política
|eleições 2026, segundo turno debate, band, flávio bolsonaro, lula
|2969
|Frente a frente: os 'medos' de Lula e Flávio para o debate da Band
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522740-frente-a-frente-os-medos-de-lula-e-flavio-para-o-debate-da-band.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 18:22
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522743-datafolha-mudanca-move-eleitores-de-flavio-e-pauta-social-atrai-os-de-lula.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, pesquisa, pesquisa eleitoral, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, Datafolha, PT, PL, eleitor, medo, legado
|6735
|Datafolha: Mudança move eleitores de Flávio, e pauta social atrai os de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522743-datafolha-mudanca-move-eleitores-de-flavio-e-pauta-social-atrai-os-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 18:33
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522745-acidente-entre-moto-e-caminhonete-deixa-dois-feridos-na-br-381.html
|Gerais
|Acidente, grande-bh, br-381, corpo-de-bombeiros
|1142
|Acidente entre moto e caminhonete deixa dois feridos na BR-381
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522745-acidente-entre-moto-e-caminhonete-deixa-dois-feridos-na-br-381.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 18:36
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522748-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-forte-ate-domingo-18-saiba-como-se-proteger.html
|Gerais
|Chuva, Defesa Civil, bh, meteorologia, clima, previsao-do-tempo
|1865
|BH está sob alerta de chuva forte até domingo (18); saiba como se proteger
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522748-bh-esta-sob-alerta-de-chuva-forte-ate-domingo-18-saiba-como-se-proteger.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 18:59
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522756-por-que-os-incendios-se-espalharam-pelo-amazonas-veja-as-principais-causas.html
|Nacional
|Brasil, Amazonas, El Niño, incêndio
|3598
|Por que os incêndios se espalharam pelo Amazonas? Veja as principais causas
|https://www.tupi.fm/brasil/por-que-os-incendios-se-espalharam-pelo-amazonas-veja-as-principais-causas/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 19:12
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522759-casal-e-preso-com-180-kg-de-maconha-na-br-262-no-triangulo-mineiro.html
|Gerais
|drogas, maconha, tráfico de drogas, BR-262, minas-gerais, rodovia, polícia, PRF, prisão, TriânguloMineiro
|977
|Casal é preso com 180 kg de maconha na BR-262, no Triângulo Mineiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522759-casal-e-preso-com-180-kg-de-maconha-na-br-262-no-triangulo-mineiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 19:56
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522765-obra-onde-muro-cedeu-e-tubulacao-rompeu-em-bh-pode-ter-novos-desabamentos.html
|Gerais
|Defesa Civil, desabamento, bh, copasa, tubulação
|170
|Obra onde muro cedeu e tubulação rompeu em BH pode ter novos desabamentos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522765-obra-onde-muro-cedeu-e-tubulacao-rompeu-em-bh-pode-ter-novos-desabamentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 20:12
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522770-briga-por-cerveja-no-interior-de-minas-termina-com-facada.html
|Gerais
|Polícia, Prisão, pm, minas-gerais, zona-da-mata, facada, violência
|1115
|Briga por cerveja no interior de Minas termina com facada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522770-briga-por-cerveja-no-interior-de-minas-termina-com-facada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 20:46
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522779-coligacao-de-lula-aciona-onu-pge-e-pf-por-supostas-vantagens-de-flavio-na-meta.html
|Política
|Bolsonaro, Campanha, Flávio Bolsonaro, Inquérit, Lula, Onu, TSE
|6020
|Coligação de Lula aciona ONU, PGE e PF por supostas vantagens de Flávio na Meta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522779-coligacao-de-lula-aciona-onu-pge-e-pf-por-supostas-vantagens-de-flavio-na-meta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 21:28
|ANA POMPEU
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522798-amiga-de-lulinha-quer-fazer-delacao-premiada-e-chama-lula-de-mentiroso.html
|Política
|2573
| Amiga de Lulinha quer fazer delação premiada e chama Lula de mentiroso
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522798-amiga-de-lulinha-quer-fazer-delacao-premiada-e-chama-lula-de-mentiroso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 21:56
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522776-falta-de-energia-pode-deixar-bairros-de-bh-sem-agua-ate-domingo-18-10.html
|Gerais
|Energia, água, copasa, bh, abastecimento
|854
|Falta de energia pode deixar bairros de BH sem água até domingo (18/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522776-falta-de-energia-pode-deixar-bairros-de-bh-sem-agua-ate-domingo-18-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 22:52
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522803-motorista-atropela-aposentado-em-ato-pro-lula-em-bh-e-e-preso.html
|Gerais
|lula, atropelamento, BH, manifestação, prisão, polícia, bombeiros, eleicoes-2026
|237
|Motorista atropela aposentado em ato pró-Lula em BH e é preso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522803-motorista-atropela-aposentado-em-ato-pro-lula-em-bh-e-e-preso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-17 23:23
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7522810-meditacao-para-criancas-os-pequenos-tambem-devem-meditar.html
|Horóscopo
|Espiritualidade, Maternidade, Meditação
|10984
|Meditação para crianças os pequenos também devem meditar?
|https://www.wemystic.com.br/meditacao-para-criancas-os-pequenos-tambem-devem-meditar/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522802-mega-sena-3071-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-18-10.html
|Nacional
|LOTERIAS, MEGA, NÚMEROS, NÚMEROS SORTEADOS, SORTE
|4837
|Mega-Sena 3071 e outras loterias: confira os números sorteados (18/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522802-mega-sena-3071-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-18-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522820-ipva-em-minas-conheca-projeto-que-pode-reduzir-aliquotas-em-ate-75.html
|Política
|ipva, minas gerais, cleitinho, mateus simões, governo de minas
|3931
|IPVA em Minas: conheça projeto que pode reduzir alíquotas em até 75%
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522820-ipva-em-minas-conheca-projeto-que-pode-reduzir-aliquotas-em-ate-75.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522821-bolada-da-mega-sena-permite-comprar-mansoes-e-imoveis-de-luxo-no-brasil.html
|Nacional
|mega-sena, loteria, caixa
|3526
|Bolada da Mega-Sena permite comprar mansões e imóveis de luxo no Brasil
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7522821-bolada-da-mega-sena-permite-comprar-mansoes-e-imoveis-de-luxo-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 00:04
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522813-lula-versus-flavio-na-tv-os-pontos-fracos-que-os-candidatos-devem-explorar-no-debate.html
|Política#PlatôBr
|LULA, flávio bolsonaro, eleições 2026, debate
|2693
|Lula versus Flávio na TV: os pontos fracos que os candidatos devem explorar no debate
|https://platobr.com.br/os-pontos-fracos-a-serem-explorados-no-confronto-entre-flavio-e-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 02:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522815-abu-dhabi-lanca-a-tamm-global-para-levar-ao-mundo-sua-plataforma-governamental-nativa-em-ia.html
|Mundo Corporativo
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|Abu Dhabi lança a TAMM Global para levar ao mundo sua plataforma governamental nativa em IA
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 06:33
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7522818-festas-e-traicoes-quando-o-poder-abala-casamentos-e-mandatos-na-capital-da-tentacao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
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|Festas e traições: quando o poder abala casamentos e mandatos na capital da tentação
|https://platobr.com.br/festas-e-traicoes-quando-o-poder-abala-casamentos-e-mandatos-na-capital-da-tentacao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 08:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522824-cgtn-lanca-portal-do-programa-de-coproducao-de-diretores-do-sul-global-2026.html
|Mundo Corporativo
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|CGTN Lança Portal do Programa de Coprodução de Diretores do Sul Global 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522824-cgtn-lanca-portal-do-programa-de-coproducao-de-diretores-do-sul-global-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 08:05
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522825-polvilho-origem-e-caracteristicas-das-versoes-doce-e-azeda.html
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|Polvilho: origem e características das versões doce e azeda
|https://www.flipar.com.br/?p=694073&preview=true&preview_id=694073
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 08:22
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522823-vai-chover-em-bh-neste-domingo-18-10-confira-a-previsao.html
|Gerais
|Calor, Chuva, previsão do tempo, bh, minas gerais, inmet, meteorologia
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|Vai chover em BH neste domingo (18/10)? Confira a previsão
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 08:35
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522830-com-83-mil-atletas-inscritos-corrida-verdemar-movimenta-a-pampulha.html
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|Com 8,3 mil atletas inscritos, Corrida Verdemar movimenta a Pampulha
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 09:05
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522831-incendio-destroi-galpao-de-empresa-de-proteina-animal-em-sete-lagoas.html
|Gerais
|Fogo, Galpão, Incêndio
|5149
|Incêndio destrói galpão de empresa de proteína animal em Sete Lagoas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522831-incendio-destroi-galpao-de-empresa-de-proteina-animal-em-sete-lagoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 09:05
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522833-na-india-pessoas-ensinam-robos-com-ia-a-cozinhar-e-dobrar-roupas.html
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|Na Índia, pessoas ensinam robôs com IA a cozinhar e dobrar roupas
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 09:41
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522839-baratas-com-trajes-de-mergulho-podem-ser-usadas-em-missoes-de-resgate-e-exploracao-em-marte.html
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|Baratas com ‘trajes de mergulho’ podem ser usadas em missões de resgate e exploração em Marte
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 09:42
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522838-autor-do-impeachment-de-dilma-faz-o-l-e-engaja-mobilizacao-por-lula.html
|Política
|impeachment, Dilma Rousseff, Lula, verde e amarelo, Miguel Reale, impeachmentdadilma, André Janones, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026
|2823
|Autor do impeachment de Dilma 'faz o L' e engaja mobilização por Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522838-autor-do-impeachment-de-dilma-faz-o-l-e-engaja-mobilizacao-por-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 10:02
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522841-mg-familia-e-expulsa-de-casa-por-incendio-que-pode-ser-criminoso.html
|Gerais
|salinas, norte de minas, incêndio em residência, CBMMG
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|MG: família é expulsa de casa por incêndio, que pode ser criminoso
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 10:06
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522844-fios-de-ovos-delicia-em-diversas-sobremesas-do-convento-as-mesas-de-festa.html
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|Fios de ovos: delícia em diversas sobremesas, do convento às mesas de festa
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 11:05
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522854-inventiva-e-economica-tecnologia-usa-sacos-gigantes-de-areia-para-conter-erosao.html
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|Inventiva e econômica: tecnologia usa sacos gigantes de areia para conter erosão
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 11:41
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522865-arquivo-nacional-brasil-tem-mais-de-900-registros-oficiais-de-objetos-voadores-nao-identificados.html
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|Arquivo Nacional: Brasil tem mais de 900 registros oficiais de objetos voadores não identificados
|https://www.flipar.com.br/?p=694093&preview=true&preview_id=694093
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 12:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522867-video-padre-morre-atingido-por-cruz-que-caiu-do-altar-durante-missa.html
|Internacional
|PADRE, equador, Igreja Católica
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|Vídeo: padre morre atingido por cruz que caiu do altar durante missa
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 12:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522870-lucena-cidade-na-paraiba-conquista-turistas-com-charme-colonial-praias-calmas-e-bons-precos.html
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|Lucena: cidade na Paraíba conquista turistas com charme colonial, praias calmas e bons preços
|https://www.flipar.com.br/?p=694088&preview=true&preview_id=694088
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 12:31
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522868-br-040-obras-de-duplicacao-interditam-faixa-por-90-dias-em-congonhas.html
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|Br-040, Duplicação, Obras
|3949
|BR-040: obras de duplicação interditam faixa por 90 dias em Congonhas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522868-br-040-obras-de-duplicacao-interditam-faixa-por-90-dias-em-congonhas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 12:31
|Folhapress
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522863-franca-tem-1-morto-500-policiais-feridos-e-1-800-presos-apos-protestos.html
|Internacional
|Protestos, frança
|3763
|França tem 1 morto, 500 policiais feridos e 1.800 presos após protestos
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522863-franca-tem-1-morto-500-policiais-feridos-e-1-800-presos-apos-protestos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 12:58
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522877-flavio-bolsonaro-reune-apoiadores-na-paulista-para-manifestacao.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, PAULISTA, eleições 2026, segundo turno
|1980
|Flávio Bolsonaro reúne apoiadores na Paulista para manifestação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522877-flavio-bolsonaro-reune-apoiadores-na-paulista-para-manifestacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 13:01
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522872-mg-fofao-escorrega-em-acrobacia-e-e-socorrido-pelos-bombeiros.html
|Gerais
|fofão, bombeiros, minas gerais
|2473
|MG: Fofão escorrega em acrobacia e é socorrido pelos bombeiros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522872-mg-fofao-escorrega-em-acrobacia-e-e-socorrido-pelos-bombeiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 13:29
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522883-organizadores-de-ato-de-flavio-na-paulista-pedem-que-apoiadores-escondam-bandeiras-dos-eua-e-israel.html
|Política
|eleições 2026, flávio bolsonaro, segundo turno, avenida paulista, bandeiras, eua, israel
|2777
|Organizadores de ato de Flávio pedem que apoiadores recolham bandeiras
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522883-organizadores-de-ato-de-flavio-na-paulista-pedem-que-apoiadores-escondam-bandeiras-dos-eua-e-israel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 13:36
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522879-sobrinho-e-suspeito-de-matar-o-tio-com-facada-nas-costas-em-sete-lagoas.html
|Gerais
|Crime, Facada, Sobrinho, Tio
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|Sobrinho é suspeito de matar o tio com facada nas costas em Sete Lagoas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522879-sobrinho-e-suspeito-de-matar-o-tio-com-facada-nas-costas-em-sete-lagoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 13:41
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522884-carlos-pede-eleicao-do-irmao-para-se-fazer-justica-a-bolsonaro.html
|Política
|Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, eleicoes-2026, segundo turno
|2196
|Carlos pede eleição do irmão para se fazer justiça a Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522884-carlos-pede-eleicao-do-irmao-para-se-fazer-justica-a-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 13:41
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522886-milk-shake-classico-ou-gourmet-geladinho-conquista-por-sabor-e-criatividade.html
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|Milk-shake: clássico ou gourmet, geladinho conquista por sabor e criatividade
|https://www.flipar.com.br/?p=694075&preview=true&preview_id=694075
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 14:08
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522890-apos-cobrancas-joao-gomes-le-carta-em-show-e-defende-a-democracia.html
|Cultura
|João Gomes, Mestrinho, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, posicionamento, famosos, Ary Mirelle, música
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|Após cobranças, João Gomes lê carta em show e defende a democracia
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 14:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522894-repolho-esculpido-de-18-centimetros-atrai-multidoes-e-virou-simbolo-de-museu-em-taiwan.html
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|Repolho esculpido de 18 centímetros atrai multidões e virou símbolo de museu em Taiwan
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 14:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522895-esses-alimentos-contribuem-para-o-funcionamento-dos-rins-segundo-especialistas.html
|Galeria
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|Esses alimentos contribuem para o funcionamento dos rins, segundo especialistas
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 14:35
|IDIANA TOMAZELLI E GUILHERME PIMENTA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522889-pacote-eleitoral-de-lula-atinge-rs-290-bi-e-pressiona-a-divida-publica.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, segundo turno
|7198
|Pacote eleitoral de Lula atinge R$ 290 bi e pressiona a dívida pública
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522889-pacote-eleitoral-de-lula-atinge-rs-290-bi-e-pressiona-a-divida-publica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 14:37
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522891-minas-tem-174-cidades-em-alerta-para-tempestade-e-granizo-veja-lista.html
|Gerais
|alerta, chuva, granizo, Inmet, minas-gerais
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|Minas tem 174 cidades em alerta para tempestade e granizo; veja lista
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522891-minas-tem-174-cidades-em-alerta-para-tempestade-e-granizo-veja-lista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 14:53
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522899-nikolas-sobre-ato-pro-flavio-na-avenida-paulista-novo-rumo-para-o-brasil.html
|Política
|flávio bolsonaro, Nikolas Ferreira, Avenida Paulista, eleicoes-2026
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|Nikolas sobre ato pró-Flávio na Avenida Paulista: ‘Novo rumo para o Brasil’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522899-nikolas-sobre-ato-pro-flavio-na-avenida-paulista-novo-rumo-para-o-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 15:21
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522903-flavio-na-paulista-brasil-esta-sem-presidente-mas-e-por-pouco-tempo.html
|Política
|Alexandre de Moraes, APOIADORES, ATO, Avenida paulista, BOLSONARO, Flávio Bolsonaro, Golpe de Estado
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|Flávio na Paulista: 'Brasil está sem presidente, mas é por pouco tempo'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522903-flavio-na-paulista-brasil-esta-sem-presidente-mas-e-por-pouco-tempo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 15:37
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522904-ato-pro-flavio-tem-missil-inflavel-trump-jogue-bombas-no-brasil.html
|Política
|eleicoes-2026, Flávio Bolsonaro, Donald Trump, eua, segundo turno, avenida paulista
|1443
|Ato pró-Flávio tem míssil inflável: ‘Trump, jogue bombas no Brasil’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522904-ato-pro-flavio-tem-missil-inflavel-trump-jogue-bombas-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 15:46
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522906-lua-blanco-atriz-de-rebelde-morre-aos-39-anos.html
|Cultura
|luto, atriz, rebelde
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|Lua Blanco, atriz de "Rebelde", morre aos 39 anos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522906-lua-blanco-atriz-de-rebelde-morre-aos-39-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 16:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522915-cgtn-da-capital-da-batata-a-cidade-dos-tokens-como-uma-cidade-do-norte-da-china-esta-se-transformando.html
|Mundo Corporativo
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|CGTN: Da “capital da batata” à “cidade dos tokens”: como uma cidade do norte da China está se transformando
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522915-cgtn-da-capital-da-batata-a-cidade-dos-tokens-como-uma-cidade-do-norte-da-china-esta-se-transformando.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 17:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522941-560-estatuetas-necropole-no-egito-revela-detalhes-sobre-rituais-funerarios.html
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|560 estatuetas: Necrópole no Egito revela detalhes sobre rituais funerários
|https://www.flipar.com.br/?p=694097&preview=true&preview_id=694097
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 17:34
|Leandro Couri,Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522926-manifestacao-em-apoio-a-lula-leva-multidao-as-ruas-do-centro-de-bh.html
|Política
|bh, eleicoes-2026, lula, segundo turno
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|Manifestação em apoio a Lula leva multidão às ruas do Centro de BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522926-manifestacao-em-apoio-a-lula-leva-multidao-as-ruas-do-centro-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 17:56
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522946-capitais-tem-atos-pro-lula-uma-semana-antes-do-segundo-turno.html
|Política
|Capitais, Lula, Segundo turno, eleições 2026
|3105
|Capitais têm atos pró-Lula uma semana antes do segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522946-capitais-tem-atos-pro-lula-uma-semana-antes-do-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 17:59
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7522943-veja-fotos-da-manifestacao-em-apoio-a-lula-no-centro-de-bh-neste-domingo.html
|Galeria
|Lula, bh, eleicoes-2026, segundo turno
|-1
|Veja fotos da manifestação em apoio a Lula no Centro de BH, neste domingo
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7522943-veja-fotos-da-manifestacao-em-apoio-a-lula-no-centro-de-bh-neste-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 18:01
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522944-simoes-nao-comunicou-sobre-projeto-para-reduzir-ipva-diz-cleitinho.html
|Política
|Governador, mateus-simoes, cleitinho, cleitinho-azevedo, ipva, minas-gerais
|1920
|Simões não comunicou sobre projeto para reduzir IPVA, diz Cleitinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522944-simoes-nao-comunicou-sobre-projeto-para-reduzir-ipva-diz-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 18:16
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522953-apos-tse-mudar-secoes-eleitorais-pt-pede-mais-divulgacao-e-transporte.html
|Política
|TSE, Votação, eleições 2026, segundo turno
|3851
|Após TSE mudar seções eleitorais, PT pede mais divulgação e transporte
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522953-apos-tse-mudar-secoes-eleitorais-pt-pede-mais-divulgacao-e-transporte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 18:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7522956-brasil-apresenta-trigo-inedito-que-une-alta-produtividade-e-resistencia-a-doencas.html
|Galeria
|6
|Brasil apresenta trigo inédito que une alta produtividade e resistência a doenças
|https://www.flipar.com.br/?p=694100&preview=true&preview_id=694100
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 19:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522968-surto-de-ebola-avanca-no-congo-e-atinge-a-oitava-provincia-do-pais.html
|Internacional
|Casos, Congo, Ebola, Internacional, Morte, Mortes, Oms
|1036
|Surto de Ebola avança no Congo e atinge a oitava província do país
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7522968-surto-de-ebola-avanca-no-congo-e-atinge-a-oitava-provincia-do-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 19:04
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522957-extrema-direita-nunca-mais-tera-hegemonia-das-redes-diz-janones.html
|Política
|Extrema direita, andre-janones, eleicoes-2026, lula
|1708
|Extrema direita nunca mais terá hegemonia das redes, diz Janones
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522957-extrema-direita-nunca-mais-tera-hegemonia-das-redes-diz-janones.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 19:13
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522964-trem-bate-em-carro-e-deixa-um-morto-e-motorista-em-estado-grave-em-minas.html
|Gerais
|Acidente, Trem, juiz-de-fora, zona-da-mata, minas-gerais, bombeiros
|1362
|Trem bate em carro e deixa um morto e motorista em estado grave em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522964-trem-bate-em-carro-e-deixa-um-morto-e-motorista-em-estado-grave-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 19:16
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522966-falta-de-agua-em-bh-bairros-podem-ser-afetados-neste-domingo-18-10.html
|Gerais
|água, bh, abastecimento, copasa
|928
|Falta de água em BH: bairros podem ser afetados neste domingo (18/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522966-falta-de-agua-em-bh-bairros-podem-ser-afetados-neste-domingo-18-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 19:19
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522969-motorista-dorme-ao-volante-e-invade-casa-no-norte-de-minas.html
|Gerais
|minas-gerais, norte-de-minas, acidente-de-trânsito, bombeiros, pm
|1531
|Motorista dorme ao volante e invade casa no Norte de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522969-motorista-dorme-ao-volante-e-invade-casa-no-norte-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 19:31
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522971-quando-saem-as-novas-pesquisas-quaest-e-datafolha.html
|Política
|Datafolha, Flávio Bolsonaro, Lula, Pesquisa, Quaest, eleicoes-2026
|1401
|Quando saem as novas pesquisas Quaest e Datafolha?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522971-quando-saem-as-novas-pesquisas-quaest-e-datafolha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 19:58
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522981-caminhao-tanque-explode-no-norte-de-minas-e-interdita-br-251.html
|Gerais
|Acidente, Br-251, Caminhão-tanque, bombeiros, prf, norte-de-minas, salinas, minas-gerais, explosão
|1128
|Caminhão-tanque explode no Norte de Minas e interdita BR-251
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522981-caminhao-tanque-explode-no-norte-de-minas-e-interdita-br-251.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 20:07
|Ronayre Nunes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522986-debate-entre-lula-e-flavio-na-band-atrasara.html
|Política
|Band, flávio bolsonaro, Lula, eleições2026, eleições 2026
|265
|Debate entre Lula e Flávio na Band atrasará
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522986-debate-entre-lula-e-flavio-na-band-atrasara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 20:25
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522990-atraso-no-inicio-do-debate-flavio-x-lula-na-band.html
|Política
|A, Band, Bolsonaro, Candidatos, Debate, FLÁVIO, Flávio Bolsonaro
|1198
|Atraso no início do debate Flávio x Lula na Band
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522990-atraso-no-inicio-do-debate-flavio-x-lula-na-band.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 20:40
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522994-lula-e-flavio-bolsonaro-discutem-seguranca-publica-em-debate-na-band.html
|Política
|Band, Bolsonaro, Debate, Flávio Bolsonaro, Lula, eleições 2026, eleições2026
|1890
|Lula e Flávio Bolsonaro discutem segurança pública em debate na Band
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522994-lula-e-flavio-bolsonaro-discutem-seguranca-publica-em-debate-na-band.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 20:58
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523001-lula-sobre-lobista-roberta-luchsinger-e-um-problema-da-policia-federal.html
|Política
|Lobista, Lula
|1754
|Lula sobre lobista Roberta Luchsinger: "É um problema da Polícia Federal"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523001-lula-sobre-lobista-roberta-luchsinger-e-um-problema-da-policia-federal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 21:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523003-fracasso-retumbante-de-digger-ja-soma-uss-250-milhoes.html
|Cultura
|Cinema, Fracasso, Tom Cruise
|3260
|Fracasso retumbante de 'Digger' já soma US$ 250 milhões
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523003-fracasso-retumbante-de-digger-ja-soma-uss-250-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 21:08
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523006-lula-para-flavio-voce-consegue-ser-pior-do-que-seu-pai.html
|Política
|debate, Segundo Turno, lula, Flavio, Band
|1903
|Lula para Flávio: 'Você consegue ser pior do que seu pai'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523006-lula-para-flavio-voce-consegue-ser-pior-do-que-seu-pai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 21:11
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523004-debate-na-band-quem-acompanhou-flavio-e-lula.html
|Política
|Bolsonaro, flávio-bolsonaro, lula, pt, pl, eleições-2026
|1712
|Debate na Band: quem acompanhou Flávio e Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523004-debate-na-band-quem-acompanhou-flavio-e-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 21:33
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523014-lula-em-debate-na-band-bolsonaro-vote-em-mim-voce-conhece-o-seu-filho.html
|Política
|Band, Bolsonaro, DEBATE, Lula
|697
|Lula em debate na Band: ‘Bolsonaro, vote em mim. Você conhece o seu filho’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523014-lula-em-debate-na-band-bolsonaro-vote-em-mim-voce-conhece-o-seu-filho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 21:47
|Folhapress,Vitor Moreno
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522959-o-terror-e-desafiador-diz-a-nova-mae-de-jason-de-sexta-feira-13.html
|Cultura
|Sexta-feira 13
, Série, Jason, streaming
|3344
|'O terror é desafiador', diz a nova mãe de Jason, de 'Sexta-feira 13'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522959-o-terror-e-desafiador-diz-a-nova-mae-de-jason-de-sexta-feira-13.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 21:50
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523019-flavio-vou-te-dar-uma-cortesia-para-assistir-ao-filme-do-bolsonaro.html
|Política
|filme, Dark Horse, PolíciaFederal, Lula, Flavio, debate, Band
|1285
|Flávio: ‘Vou te dar uma cortesia para assistir ao filme do Bolsonaro'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523019-flavio-vou-te-dar-uma-cortesia-para-assistir-ao-filme-do-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 21:57
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523017-flavio-para-lula-to-esfregando-verdades-na-sua-cara.html
|Política
|eleições-2026, lula, pt, pl, flávio-bolsonaro
|1123
|Flávio para Lula: ‘Tô esfregando verdades na sua cara’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523017-flavio-para-lula-to-esfregando-verdades-na-sua-cara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 21:59
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523020-flavio-em-debate-na-band-vou-adotar-padrao-einstein-no-sus.html
|Política
|lula, flávio-bolsonaro, pt, pl, eleições-2026
|1365
|Flávio em debate na Band: ‘Vou adotar padrão Einstein no SUS’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523020-flavio-em-debate-na-band-vou-adotar-padrao-einstein-no-sus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 22:01
|Victor Correia - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523022-com-miliciano-quero-distancia-diz-lula-flavio-compara-lula-a-ladrao.html
|Política
|lula, debate, flávio-bolsonaro, pt, pl, eleições-2026
|936
|'Com miliciano, quero distância', diz Lula; Flávio compara Lula a ladrão
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523022-com-miliciano-quero-distancia-diz-lula-flavio-compara-lula-a-ladrao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 22:08
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523035-lula-sobre-flavio-nunca-andou-de-onibus-nunca-trabalhou.html
|Política
|Debate, eleição, Lula, Flávio, Band
|1088
|Lula sobre Flávio: ‘Nunca andou de ônibus, nunca trabalhou’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523035-lula-sobre-flavio-nunca-andou-de-onibus-nunca-trabalhou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 22:13
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523023-lula-e-flavio-trocam-acusacoes-sobre-lulinha-e-eduardo-bolsonaro-em-debate.html
|Política
|lula, flavio-bolsonaro, PT, PL, eleicoes-2026, eleições 2026, debate, band
|2770
|Lula e Flávio trocam acusações sobre Lulinha e Eduardo Bolsonaro em debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523023-lula-e-flavio-trocam-acusacoes-sobre-lulinha-e-eduardo-bolsonaro-em-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 22:18
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523038-nikolas-sobre-debate-lula-nervoso-e-flavio-calmo-respondendo.html
|Política
|Lula, nikolas-ferreira, pt, pl, flávio-bolsonaro, eleições-2026
|874
|Nikolas sobre debate: ‘Lula nervoso e Flávio calmo, respondendo’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523038-nikolas-sobre-debate-lula-nervoso-e-flavio-calmo-respondendo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 22:27
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523040-flavio-sobre-vacina-tem-bolsonaro-dentro-do-lula.html
|Política
|Bolsonaro, FLÁVIO, Lula, debate, vacina, band
|1047
|Flávio sobre vacina: ‘Tem Bolsonaro dentro do Lula’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523040-flavio-sobre-vacina-tem-bolsonaro-dentro-do-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 22:32
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523021-mulher-entra-armada-em-igreja-e-dispara-contra-objetos-em-minas.html
|Gerais
|minas-gerais, pm, polícia, tiros, samu
|1429
|Mulher entra armada em igreja e dispara contra objetos em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523021-mulher-entra-armada-em-igreja-e-dispara-contra-objetos-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 22:37
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523045-dias-finais-euforia-na-campanha-petista-e-alerta-ligado-entre-bolsonaristas.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2396
|Dias finais: euforia na campanha petista e alerta ligado entre bolsonaristas
|https://platobr.com.br/euforia-na-campanha-petista-e-alerta-ligado-entre-bolsonaristas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 22:48
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523042-lula-acusa-flavio-de-mentir-e-cita-43-declaracoes-falsas-em-debate.html
|Política
|debate, band, Lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, eleições2026
|1135
|Lula acusa Flávio de mentir e cita 43 declarações falsas em debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523042-lula-acusa-flavio-de-mentir-e-cita-43-declaracoes-falsas-em-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 22:51
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523043-lula-questiona-flavio-sobre-terras-raras-e-desafia-senador-a-abrir-sigilos.html
|Política
|debate, TV Band, eleições 2026, flávio bolsonaro, Lula, eleições2026
|1997
|Lula questiona Flávio sobre terras raras e desafia senador a abrir sigilos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523043-lula-questiona-flavio-sobre-terras-raras-e-desafia-senador-a-abrir-sigilos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 22:57
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523046-flavio-em-debate-seu-dinheiro-e-por-fora-sempre-lula.html
|Política
|lula, PT, PL, eleicoes-2026, fláviobolsonaro
|1127
|Flávio em debate: ‘Seu dinheiro é por fora sempre, Lula’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523046-flavio-em-debate-seu-dinheiro-e-por-fora-sempre-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 23:14
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523048-cantor-e-icone-da-mpb-benito-di-paula-morre-aos-84-anos.html
|Cultura
|80, Anos, Benito, Benito di paula, Cantor, Di, Morre
|1955
|Cantor e ícone da MPB, Benito di Paula morre aos 84 anos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523048-cantor-e-icone-da-mpb-benito-di-paula-morre-aos-84-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 23:25
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523050-me-atenda-apresentadora-pede-que-flavio-nao-ande-atras-de-lula.html
|Política
|lula, flavio-bolsonaro, PL, PT, eleicoes-2026
|1461
|‘Me atenda’: apresentadora pede que Flávio não ande atrás de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523050-me-atenda-apresentadora-pede-que-flavio-nao-ande-atras-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 23:29
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7523052-obsidiana-nevada-protecao-contra-energias-negativas.html
|Horóscopo
|Loja Online, Terapia com Cristais
|3405
|Obsidiana Nevada: Proteção Contra Energias Negativas
|https://www.wemystic.com.br/pedra-obsidiana-nevada/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 23:40
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523054-entregador-e-encontrado-morto-em-campo-de-futebol-na-grande-bh.html
|Gerais
|homicídio, crime, grande-bh, contagem, pm, violência
|1588
|Entregador é encontrado morto em campo de futebol na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523054-entregador-e-encontrado-morto-em-campo-de-futebol-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-18 23:46
|Ronayre Nunes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523058-esquadrao-antibomba-investiga-area-da-band-apos-debate.html
|Política
|bomba, explosivos, eleições 2026, debate, band, suspeita, segurança
|741
|Esquadrão antibomba investiga área da Band após debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523058-esquadrao-antibomba-investiga-area-da-band-apos-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523112-simulacao-do-novo-ipva-em-minas-mostra-economia-de-ate-rs-900-com-reducao-para-3.html
|Gerais
|IPVA, governo de minas, imposto
|3526
|Simulação do novo IPVA em Minas mostra economia de até R$ 900 com redução para 3%
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523112-simulacao-do-novo-ipva-em-minas-mostra-economia-de-ate-rs-900-com-reducao-para-3.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523132-concurso-em-contagem-abre-272-vagas-com-salarios-de-ate-rs-13-mil-inscricoes-comecam-nesta-segunda.html
|Gerais
|concurso, prefeitura de contagem, contagem, carreira pública, emprego
|2486
|Concurso em Contagem abre 272 vagas com salários de até R$ 13 mil; inscrições começam nesta segunda
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523132-concurso-em-contagem-abre-272-vagas-com-salarios-de-ate-rs-13-mil-inscricoes-comecam-nesta-segunda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:00
|Gabriel Felice
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523143-justica-aumenta-indenizacao-que-banco-deve-pagar-para-aposentada-por-fraude-em-cartao.html
|Gerais
|aposentado, pensionista, consignado, cartão de crédito, tjmg, inss
|2637
|Justiça aumenta indenização que banco deve pagar para aposentada por fraude em cartão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523143-justica-aumenta-indenizacao-que-banco-deve-pagar-para-aposentada-por-fraude-em-cartao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523160-operacao-renascer-lagoinha-combate-crime-organizado-em-uberlandia.html
|Gerais
|crime organizado, tráfico de drogas, MPMG, uberlândia, Triângulo Mineiro, lavagem de dinheiro
|2013
|Operação Renascer Lagoinha combate crime organizado em Uberlândia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523160-operacao-renascer-lagoinha-combate-crime-organizado-em-uberlandia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523277-tragedia-na-br-381-reforca-alertas-sobre-trechos-criticos-na-rodovia.html
|Gerais
|BR-381, rodovia da morte, acidente de trânsito
|4304
|Tragédia na BR-381 reforça alertas sobre trechos críticos na rodovia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523277-tragedia-na-br-381-reforca-alertas-sobre-trechos-criticos-na-rodovia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523351-minascentro-entra-no-circuito-liberdade-com-novas-atracoes.html
|Gerais
|minascentro, circuito liberdade, bh
|2855
|Minascentro entra no Circuito Liberdade com novas atrações
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523351-minascentro-entra-no-circuito-liberdade-com-novas-atracoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:01
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523060-no-ringue-da-band-guerra-de-lama-flavio-e-lula-fazem-um-debate-a-imagem-da-campanha.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|9766
|No ringue da Band, guerra de lama: Flávio e Lula fazem um debate à imagem da campanha
|https://platobr.com.br/no-ringue-da-band-guerra-de-lama-flavio-e-lula-fazem-um-debate-a-imagem-da-campanha
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:05
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523063-como-motta-e-alcolumbre-se-movem-para-tentar-ficar-no-comando-do-congresso.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3394
|Como Motta e Alcolumbre se movem para tentar ficar no comando do Congresso
|https://platobr.com.br/como-motta-e-alcolumbre-se-movem-para-tentar-ficar-no-comando-do-congresso
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:05
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523064-se-der-flavio-o-cargo-alem-da-fazenda-que-tem-suscitado-a-curiosidade-do-mercado.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1820
|Se der Flávio: o cargo além da Fazenda que tem suscitado a curiosidade do mercado
|https://platobr.com.br/alem-da-fazenda-o-cargo-que-mais-desperta-curiosidade-num-eventual-governo-flavio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:10
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523059-debate-entre-flavio-e-lula-e-marcado-por-agressividade-e-poucas-propostas.html
|Política
|flavio-bolsonaro, lula, eleicoes-2026, debate
|5748
|Debate entre Flávio e Lula é marcado por agressividade e poucas propostas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523059-debate-entre-flavio-e-lula-e-marcado-por-agressividade-e-poucas-propostas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 00:11
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523062-te-amo-papai-despede-se-rodrigo-vellozo-de-benito-di-paula.html
|Cultura
|benito, Benito Di Paula, rodrigo vellozo, morre
|858
|'Te amo papai', despede-se Rodrigo Vellozo de Benito di Paula
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523062-te-amo-papai-despede-se-rodrigo-vellozo-de-benito-di-paula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Juraciara Vieira Cardoso
|https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7519763-quando-nao-sei-e-a-melhor-resposta.html
|Colunistas#VITALidade
|história, vida, trabalho, fragmentos
|5459
|Quando "não sei" é a melhor resposta
|https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7519763-quando-nao-sei-e-a-melhor-resposta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Túlio D'angelo
|https://www.em.com.br/colunistas/tulio-d-angelo/2026/10/7522344-o-melhor-bar-do-mundo-para-quem.html
|Colunistas#Túlio D angelo
|bar, ranking, prêmio, lista
|4827
|O melhor bar do mundo para quem?
|https://www.em.com.br/colunistas/tulio-d-angelo/2026/10/7522344-o-melhor-bar-do-mundo-para-quem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522955-veja-de-perto-80-originais-de-picasso-a-partir-de-sabado-24-10-em-bh.html
|Cultura
|Picasso, Belo Horizonte,
Sesc Palladium, Exposição
|4846
|Veja de perto 80 originais de Picasso, a partir de sábado (24/10), em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522955-veja-de-perto-80-originais-de-picasso-a-partir-de-sabado-24-10-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522961-pedro-bandeira-de-84-anos-estreia-na-literatura-para-adultos.html
|Cultura
|cultura, literatura, pedro bandeira, Machado de Assis, Dom Casmurro
|5500
|Pedro Bandeira, de 84 anos, estreia na literatura para adultos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7522961-pedro-bandeira-de-84-anos-estreia-na-literatura-para-adultos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Paulo Delgado
|https://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7522962-a-politica-da-economia-no-mundo.html
|Colunistas#Paulo Delgado
|Eleições, economia, crescimento, educação
|4728
|A política da economia no mundo
|https://www.em.com.br/colunistas/paulo-delgado/2026/10/7522962-a-politica-da-economia-no-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7522963-um-sonho-embalado-por-roberto-e-erasmo.html
|Colunistas#Anna Marina
|música, Sesiminas, show, Roberto Carlos
|3864
|Um sonho embalado por Roberto e Erasmo
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7522963-um-sonho-embalado-por-roberto-e-erasmo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Carolina Saraiva
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522970-domingos-savio-defende-o-impeachment-de-ministros-do-stf.html
|Política
|Domingos Sávio, Reforma do Judiciário, Alexandre de Moraes, Impeachment, Cleitinho
|11202
|Domingos Sávio defende o impeachment de ministros do STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7522970-domingos-savio-defende-o-impeachment-de-ministros-do-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522974-a-franca-em-chamas.html
|Opinião
|3754
|A França em chamas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522974-a-franca-em-chamas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522977-o-sus-por-elas.html
|Opinião
|3562
|O SUS por elas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7522977-o-sus-por-elas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522998-uma-voz-pelos-direitos-femininos.html
|Gerais
|elvira, voto, mulher, feminismo
|8660
|Uma voz pelos direitos femininos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7522998-uma-voz-pelos-direitos-femininos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7523013-democracia.html
|Charge
|-1
|Democracia
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7523013-democracia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 03:00
|Orion Teixeira
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7522995-cleitinho-pode-perder-mais-rs-1-bilhao-com-fim-do-fem.html
|Colunistas#Orion Teixeira
|5261
|Cleitinho pode perder mais R$ 1 bilhão com fim do FEM
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7522995-cleitinho-pode-perder-mais-rs-1-bilhao-com-fim-do-fem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 03:07
|Ângela Faria
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523073-benito-di-paula-criou-o-seu-proprio-samba-romantico-como-ele-so.html
|Cultura
|Benito di Paula, Cultura, Música, Samba, morreu
|7258
|Benito di Paula criou o seu próprio samba, romântico como ele só
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523073-benito-di-paula-criou-o-seu-proprio-samba-romantico-como-ele-so.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 04:00
|Paola Salgado
|https://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7522495-a-paranoia-da-produtividade-uma-reflexao-que-todo-lider-deve-ter.html
|Colunistas#Paola Salgado
|4513
|A paranoia da produtividade: uma reflexão que todo líder deve ter
|https://www.em.com.br/colunistas/paola-salgado/2026/10/7522495-a-paranoia-da-produtividade-uma-reflexao-que-todo-lider-deve-ter.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 05:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523075-dco-lanca-segunda-edicao-do-digital-prosperity-awards-para-reconhecer-solucoes-que-constroem-o-futuro-digital.html
|Mundo Corporativo
|4369
|DCO lança segunda edição do Digital Prosperity Awards para reconhecer soluções que constroem o futuro digital
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523075-dco-lanca-segunda-edicao-do-digital-prosperity-awards-para-reconhecer-solucoes-que-constroem-o-futuro-digital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 05:25
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523077-chuva-em-bh-veja-como-fica-o-tempo-nesta-segunda-feira-19-10.html
|Gerais
|chuva, BH, defesa-civil, Inmet
|1504
|Chuva em BH? Veja como fica o tempo nesta segunda-feira (19/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523077-chuva-em-bh-veja-como-fica-o-tempo-nesta-segunda-feira-19-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 05:48
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523079-mg-onibus-e-carreta-colidem-na-br-381.html
|Gerais
|acidente-de-transito, br-381, Polícia, Governador Valadares
|1483
|MG: ônibus e carreta colidem na BR-381
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523079-mg-onibus-e-carreta-colidem-na-br-381.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 06:00
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523081-caiaque-vira-e-homem-desaparece-em-represa-em-minas.html
|Gerais
|minas-gerais, corpo-de-bombeiros, Acidente
|957
|Caiaque vira, e homem desaparece em represa em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523081-caiaque-vira-e-homem-desaparece-em-represa-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 06:23
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523082-br-040-tera-faixa-interditada-por-tres-meses-veja-o-trecho-em-minas.html
|Gerais
|BR-040, obras, Congonhas, minas-gerais
|2329
|BR-040 terá faixa interditada por três meses; veja o trecho em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523082-br-040-tera-faixa-interditada-por-tres-meses-veja-o-trecho-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 07:08
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523086-mulher-atropela-e-mata-homem-que-empurrava-bicicleta-em-minas.html
|Gerais
|atropelamento, governador-valadares, minas-gerais, Polícia
|1745
|Mulher atropela e mata homem que empurrava bicicleta em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523086-mulher-atropela-e-mata-homem-que-empurrava-bicicleta-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 07:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523089-boomi-adquire-a-elementary-data-para-levar-dados-confiaveis-e-governados-a-era-da-ia.html
|Mundo Corporativo
|16641
|Boomi adquire a Elementary Data para levar dados confiáveis ??e governados à era da IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523089-boomi-adquire-a-elementary-data-para-levar-dados-confiaveis-e-governados-a-era-da-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 07:18
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523084-olhos-lacrimejando-e-secrecao-em-bebes-nem-sempre-sao-conjuntivite.html
|Bem viver
|Conjuntivite, Olhos, bebê
|2404
|Olhos lacrimejando e secreção em bebês nem sempre são conjuntivite
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523084-olhos-lacrimejando-e-secrecao-em-bebes-nem-sempre-sao-conjuntivite.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 07:49
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523097-arthur-aguiar-homenageia-lua-blanco-apos-morte-da-atriz.html
|Cultura
|Celebridades, Televisão, Música
|1910
|Arthur Aguiar homenageia Lua Blanco após morte da atriz
|https://www.tupi.fm/entretenimento/arthur-aguiar-faz-emocionante-homenagem-a-lua-blanco-apos-morte-da-atriz-aos-39-anos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 07:53
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523098-flavio-tem-503-dos-votos-validos-contra-497-de-lula-diz-pesquisa.html
|Política
|Lula, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro
|2461
|Flávio tem 50,3% dos votos válidos contra 49,7% de Lula, diz pesquisa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523098-flavio-tem-503-dos-votos-validos-contra-497-de-lula-diz-pesquisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 07:57
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523099-grande-bh-jovem-com-dez-passagens-por-trafico-morre-em-confronto-com-a-pm.html
|Gerais
|confronto, PM, trafico-de-drogas, Sarzedo, grande-bh, minas-gerais
|1603
|Grande BH: jovem com dez passagens por tráfico morre em confronto com a PM
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523099-grande-bh-jovem-com-dez-passagens-por-trafico-morre-em-confronto-com-a-pm.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:00
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521929-eyemaxxing-vizzela-aposta-em-toques-de-cor-para-valorizar-tons-dos-olhos.html
|Feminino & Masculino
|moda, beleza, maquiagem, make, tendências, trends
|13067
|Eyemaxxing: Vizzela aposta em toques de cor para valorizar tons dos olhos
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521929-eyemaxxing-vizzela-aposta-em-toques-de-cor-para-valorizar-tons-dos-olhos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:01
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523102-caotico-e-tenso-o-que-imprensa-internacional-disse-sobre-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Debate
|3916
|'Caótico' e 'tenso': o que imprensa internacional disse sobre debate entre Lula e Flávio Bolsonaro
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwm241rer242o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:05
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523105-a-frustracao-de-flavio-com-o-apoio-de-ronaldo-caiado-no-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|571
|A frustração de Flávio com o apoio de Ronaldo Caiado no 2º turno
|https://platobr.com.br/a-frustracao-de-flavio-com-o-apoio-de-ronaldo-caiado-no-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:07
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523090-fisioterapia-ganha-espaco-no-tratamento-dos-disturbios-do-sono.html
|Bem viver
|cansaço, distúrbios, sono
|4211
|Fisioterapia ganha espaço no tratamento dos distúrbios do sono
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523090-fisioterapia-ganha-espaco-no-tratamento-dos-disturbios-do-sono.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523109-estudios-da-warner-bros-na-inglaterra-ampliam-faturamento-em-2025.html
|Galeria
|6
|Estúdios da Warner Bros. na Inglaterra ampliam faturamento em 2025
|https://www.flipar.com.br/?p=693947
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:13
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523104-debate-flavio-bolsonaro-x-lula-na-globo-data-horario-e-como-ver-on-line.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, Debate, Eleições 2026
|3061
|Debate Flávio Bolsonaro x Lula na Globo: data, horário e como ver on-line
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckreyvyvell8o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:25
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523111-flavio-promete-comprar-dividas-e-suspender-cobrancas-por-ate-um-ano.html
|Política
|flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, dívida, lula, debate, segundo turno, band
|1932
|Flávio promete comprar dívidas e suspender cobranças por até um ano
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523111-flavio-promete-comprar-dividas-e-suspender-cobrancas-por-ate-um-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:28
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7523115-lives-e-cortes-de-videos-nas-eleicoes-conheca-as-regras-do-tse.html
|Agropecuário
|Eleições 2026, TSE, Justiça, redes sociais
|4146
|Lives e cortes de vídeos nas eleições: conheça as regras do TSE
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7523115-lives-e-cortes-de-videos-nas-eleicoes-conheca-as-regras-do-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:34
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523117-flavio-bolsonaro-abre-vantagem-sobre-lula-aponta-poderdata-aya.html
|Política
|Lula, PODERDATA, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pesquisa-eleitoral, segundo turno
|2099
|Flávio Bolsonaro abre vantagem sobre Lula, aponta PoderData/Aya
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523117-flavio-bolsonaro-abre-vantagem-sobre-lula-aponta-poderdata-aya.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523121-bhangarh-fortaleza-indiana-ficou-famosa-pelas-historias-sobrenaturais.html
|Galeria
|6
|Bhangarh: fortaleza indiana ficou famosa pelas histórias sobrenaturais
|https://www.flipar.com.br/?p=694122&preview=true&preview_id=694122
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:40
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523122-redes-reagem-a-provocacao-de-nikolas-a-haddad-e-tebet.html
|Política
|política, redes sociais, nikolas ferreira, haddad
|2741
|Redes reagem à provocação de Nikolas a Haddad e Tebet
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523122-redes-reagem-a-provocacao-de-nikolas-a-haddad-e-tebet.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:43
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523977-pediatra-tem-papel-estrategico-no-diagnostico-e-tratamento-do-tdah.html
|Bem viver
|Atenção, Crianças, Diagnóstico, Escola, Hiperatividade, Ministério da saúde, Saúde
|4711
|Pediatra tem papel estratégico no diagnóstico e tratamento do TDAH
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523977-pediatra-tem-papel-estrategico-no-diagnostico-e-tratamento-do-tdah.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:43
|Laezia Bezerra - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523119-forca-tarefa-amplia-combate-a-queimadas-no-amazonas.html
|Nacional
|manaus, Incêndio, Amazonas
|3762
|Força-tarefa amplia combate a queimadas no Amazonas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523119-forca-tarefa-amplia-combate-a-queimadas-no-amazonas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:49
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523118-br-381-morto-em-acidente-era-motorista-reserva-de-onibus-que-saiu-de-bh.html
|Gerais
|acidente-de-transito, br-381, corpo-de-bombeiros, minas-gerais
|2314
|BR-381: morto em acidente era motorista reserva de ônibus que saiu de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523118-br-381-morto-em-acidente-era-motorista-reserva-de-onibus-que-saiu-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:51
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523125-lula-diminui-vantagem-mas-flavio-ainda-lidera-com-folga-aponta-atlas.html
|Política
|Lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral
|2178
|Lula diminui vantagem, mas Flávio ainda lidera, aponta Atlas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523125-lula-diminui-vantagem-mas-flavio-ainda-lidera-com-folga-aponta-atlas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:52
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523127-pavanato-apos-haddad-reagir-a-provocacao-poe-a-mao-em-mim-nao.html
|Política
|política, redes sociais, lula, flávio, haddad, tebet
|1632
|Pavanato após Haddad reagir à provocação: "Põe a mão em mim não"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523127-pavanato-apos-haddad-reagir-a-provocacao-poe-a-mao-em-mim-nao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:57
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523129-nikolas-marcal-e-inspiracao-em-trump-flavio-treinou-ficar-atras-de-lula-para-fazer-cortes-pras-redes.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, FLÁVIO BOLSONARO, LULA, DEBATE, BAND, NIKOLAS, PABLO MARÇAL, TRUMP
|3110
|Nikolas, Marçal e inspiração em Trump: Flávio treinou ficar atrás de Lula para fazer cortes pras redes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523129-nikolas-marcal-e-inspiracao-em-trump-flavio-treinou-ficar-atras-de-lula-para-fazer-cortes-pras-redes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 08:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523134-jean-claude-van-damme-completa-66-anos-relembre-a-trajetoria-do-ator.html
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|Jean-Claude Van Damme completa 66 anos; relembre a trajetória do ator
|https://www.flipar.com.br/?p=693874
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523138-rodrigo-faro-explica-por-que-nao-consome-bebidas-alcoolicas.html
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|Rodrigo Faro explica por que não consome bebidas alcoólicas
|https://www.flipar.com.br/?p=693963
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:12
|Eduarda Soares - Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523131-mulher-procurada-ha-dois-anos-por-torturar-ex-do-marido-e-presa-em-cemiterio.html
|Nacional
|cemitério do Caju, tortura, Rio de Janeiro, Polícia
|2131
|Mulher procurada há dois anos por torturar ex do marido é presa em cemitério
|https://www.tupi.fm/rio/mulher-procurada-ha-dois-anos-por-torturar-ex-do-marido-e-presa-em-cemiterio-no-rio/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:13
|Larissa Leone*,Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523135-br-381-e-liberada-apos-acidente-que-deixou-um-morto-e-41-feridos.html
|Gerais
|Br-381, acidente-de-transito, corpo-de-bombeiros, morte, minas-gerais, governador-valadares
|2118
|BR-381 é liberada após acidente que deixou um morto e 41 feridos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523135-br-381-e-liberada-apos-acidente-que-deixou-um-morto-e-41-feridos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:16
|ANA BOTTALLO (Folhapress)
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523136-brasil-chega-a-1-510-cientistas-entre-os-mais-influentes-do-mundo.html
|Ciência
|Pesquisa e Inovação, cientistas, brasileiros, lista, influentes
|5042
|Brasil chega a 1.510 cientistas entre os mais influentes do mundo
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523136-brasil-chega-a-1-510-cientistas-entre-os-mais-influentes-do-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:19
|Paulo Guerra
|https://www.em.com.br/colunistas/caminho-digital/2026/10/7523141-o-carro-que-voa-e-a-pergunta-que-fica-no-chao.html
|Colunistas#Caminho Digital
|3557
|O carro que voa e a pergunta que fica no chão
|https://www.em.com.br/colunistas/caminho-digital/2026/10/7523141-o-carro-que-voa-e-a-pergunta-que-fica-no-chao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:21
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523140-flavio-bolsonaro-no-cangote-de-lula-em-debate-rende-memes-na-web.html
|Política
|política, internet, redes sociais, memes, flavio bolsonaro, lula, eleições, eleicoes-2026
|3807
|Flávio Bolsonaro 'no cangote' de Lula em debate rende memes na web
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523140-flavio-bolsonaro-no-cangote-de-lula-em-debate-rende-memes-na-web.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:24
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523096-quando-a-confianca-pode-ser-reconstruida-depois-de-uma-traicao.html
|Bem viver
|traição, casal, relacionamento
|3770
|Quando a confiança pode ser reconstruída depois de uma traição
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523096-quando-a-confianca-pode-ser-reconstruida-depois-de-uma-traicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:25
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7523144-uso-de-simbolos-estrangeiros-em-atos-nacionais-acende-alerta-na-diplomacia.html
|Agropecuário
|Eleições 2026, Flávio Bolsonaro, São Paulo
|3776
|Uso de símbolos estrangeiros em atos nacionais acende alerta na diplomacia
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7523144-uso-de-simbolos-estrangeiros-em-atos-nacionais-acende-alerta-na-diplomacia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:27
|Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523145-velorio-de-benito-di-paula-sera-aberto-ao-publico-em-sao-paulo.html
|Cultura
|Benito Di Paula, São Paulo, luto, música, velório
|1212
|Velório de Benito di Paula será aberto ao público em São Paulo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523145-velorio-de-benito-di-paula-sera-aberto-ao-publico-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:38
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523153-um-iceberg-de-cerca-de-500-metros-deriva-na-costa-da-antartida-mas-nao-esta-vazio-a-bordo-estao-sete-conteineres-que-deveriam-ter-sido-retirados-por-um-barco.html
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|Neumayer III, antártica, iceberg, mar de Weddell, riscos, meio ambiente, estação alemã Neumayer III
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|Um iceberg de cerca de 500 metros deriva na costa da Antártida, mas não está vazio: a bordo estão sete contêineres que deveriam ter sido retirados por um barco
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523153-um-iceberg-de-cerca-de-500-metros-deriva-na-costa-da-antartida-mas-nao-esta-vazio-a-bordo-estao-sete-conteineres-que-deveriam-ter-sido-retirados-por-um-barco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:38
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523154-viajante-caminha-pelo-mundo-desde-1998-e-supera-50-mil-quilometros-mas-so-agora-se-aproxima-do-desfecho-de-uma-jornada-que-ja-atravessa-28-anos-de-sua-vida.html
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|Karl Bushby, andarilho, reino unido, caminhada, volta ao mundo
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|Viajante caminha pelo mundo desde 1998 e supera 50 mil quilômetros, mas só agora se aproxima do desfecho de uma jornada que já atravessa 28 anos de sua vida
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:39
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523155-um-rio-de-volta-a-idade-media-projeto-no-aronde-quer-recuperar-curvas-apagadas-por-moinhos-e-a-razao-vai-muito-alem-de-mudar-a-paisagem-as-margens-da-agua.html
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|Um rio de volta à Idade Média? Projeto no Aronde quer recuperar curvas apagadas por moinhos, e a razão vai muito além de mudar a paisagem às margens da água
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:39
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523156-operaria-desenvolve-fita-para-proteger-municao-da-umidade-em-1942-e-decadas-depois-sua-ideia-ganha-uma-funcao-inesperada-numa-emergencia-com-tres-astronautas.html
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|Vesta Stoudt, fita adesiva, munição, segunda guerra mundial, apollo 13, silver tape
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|Operária desenvolve fita para proteger munição da umidade em 1942, e décadas depois sua ideia ganha uma função inesperada numa emergência com três astronautas
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:39
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523157-colecionador-compra-dois-potes-por-cerca-de-uss-25-mas-uma-avaliacao-revela-a-origem-das-pecas-e-ajuda-a-explicar-a-venda-posterior-por-mais-de-uss-74-mil.html
|Internacional
|Dinastia Qing, porcelana rara, vasos de porcelana
|2872
|Colecionador compra dois potes por cerca de US$ 25, mas uma avaliação revela a origem das peças e ajuda a explicar a venda posterior por mais de US$ 74 mil
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523157-colecionador-compra-dois-potes-por-cerca-de-uss-25-mas-uma-avaliacao-revela-a-origem-das-pecas-e-ajuda-a-explicar-a-venda-posterior-por-mais-de-uss-74-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:40
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523158-monja-escolhe-a-vida-de-clausura-aos-29-anos-e-quando-explica-sua-chegada-ao-mosteiro-revela-o-que-encontra-numa-rotina-de-oracao-e-trabalhos-comunitarios.html
|Internacional
|Sor Marta, monja, monja de clausura, espanha, monastério Santa Cruz
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|Monja escolhe a vida de clausura aos 29 anos e, quando explica sua chegada ao mosteiro, revela o que encontra numa rotina de oração e trabalhos comunitários
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:41
|Mariana Morais
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523148-mae-e-irmao-de-oruam-sao-presos-em-operacao-da-policia-federal.html
|Cultura
|Comando Vermelho, Operação Contenção, Oruam, Polícia civi, Rio de Janeiro
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|Mãe e irmão de Oruam são presos em operação da Polícia Federal
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523148-mae-e-irmao-de-oruam-sao-presos-em-operacao-da-policia-federal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:43
|Eduarda Soares - Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523152-guerra-de-faccoes-deixa-entregador-morto-e-outro-ferido.html
|Nacional
|Rio de Janeiro, Polícia, Drogas, Violência
|2378
|Guerra de facções deixa entregador morto e outro ferido
|https://www.tupi.fm/rio/guerra-de-faccoes-deixa-entregador-morto-e-outro-ferido-em-madureira/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:47
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523164-raja-ampat-por-que-e-um-dos-ecossistemas-marinhos-mais-ricos-do-planeta.html
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|Raja Ampat: por que é um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planeta
|https://www.flipar.com.br/?p=694120&preview=true&preview_id=694120
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|Estado de Minas
|2026-10-19 09:48
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523162-soraya-thronicke-revela-ameaca-de-bolsonaro-sobre-segredo-de-seu-filho.html
|Política
|bolsonaro, Soraya Thronicke, ameaça
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|Soraya Thronicke revela ameaça de Bolsonaro sobre segredo de seu filho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523162-soraya-thronicke-revela-ameaca-de-bolsonaro-sobre-segredo-de-seu-filho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:48
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523163-nikolas-ferreira-pede-que-ex-bbb-jonas-sulzbach-tire-a-camisa-durante-ato-pro-flavio-bolsonaro.html
|Política
|política, nikolas, bbb, celebridades, flavio bolsonaro, eleições, eleicoes-2026
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|Nikolas Ferreira pede que ex-BBB Jonas Sulzbach tire a camisa durante ato pró-Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523163-nikolas-ferreira-pede-que-ex-bbb-jonas-sulzbach-tire-a-camisa-durante-ato-pro-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:54
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523170-shadow-productivity-os-ganhos-com-ia-que-as-empresas-nao-conseguem-enxergar.html
|Networking e Negócios
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|“Shadow Productivity”: os ganhos com IA que as empresas não conseguem enxergar
|902c95d9-1c8a-4d0c-8813-38a1c40d4e64
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:56
|Izabella Caixeta,Jair Amaral
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523166-bh-restaurante-popular-da-regiao-hospitalar-reabre-as-portas-nesta-segunda.html
|Gerais
|PBH, Restaurante Popular, bh, refeição
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|BH: restaurante popular da região hospitalar reabre as portas nesta segunda
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523166-bh-restaurante-popular-da-regiao-hospitalar-reabre-as-portas-nesta-segunda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 09:57
|Mariana Morais
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523161-chay-suede-se-manifesta-apos-morte-de-lua-blanco-e-magoa-envolvendo-casamento-vem-a-tona.html
|Cultura
|Chay Suede, família, Laura Neiva, rio de janeiro
|2490
|Chay Suede se manifesta após morte de Lua Blanco e mágoa envolvendo casamento vem à tona
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523161-chay-suede-se-manifesta-apos-morte-de-lua-blanco-e-magoa-envolvendo-casamento-vem-a-tona.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:01
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523173-nao-era-so-para-os-cortes-por-que-flavio-foi-papagaio-de-pirata-de-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1266
|Não era só para os cortes: por que Flávio foi ‘papagaio de pirata’ de Lula
|https://platobr.com.br/nao-era-so-para-o-corte-por-que-flavio-foi-papagaio-de-pirata-de-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:04
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523174-neymar-ri-de-post-que-ironiza-homenagem-a-marielle-franco.html
|Política
|política, celebridades, neymar, marielle
|3302
|Neymar ri de post que ironiza homenagem a Marielle Franco
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523174-neymar-ri-de-post-que-ironiza-homenagem-a-marielle-franco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:11
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523177-entenda-a-luta-secreta-de-lua-blanco-contra-o-cancer-de-intestino.html
|Cultura
|Lua Branco, Celebridades, Câncer, Música
|3414
|Entenda a luta secreta de Lua Blanco contra o câncer de intestino
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523177-entenda-a-luta-secreta-de-lua-blanco-contra-o-cancer-de-intestino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523178-palha-italiana-conheca-a-origem-do-doce-e-aprenda-a-fazer-a-receita.html
|Galeria
|6
|Palha italiana: conheça a origem do doce e aprenda a fazer a receita
|https://www.flipar.com.br/?p=693974
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:24
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523195-reforma-fiscal-4-em-10-empresas-sem-ibs-cbs.html
|Mundo Corporativo
|5584
|Reforma Fiscal: 4 em 10 empresas sem IBS/CBS
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523195-reforma-fiscal-4-em-10-empresas-sem-ibs-cbs.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:24
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523196-cnj-e-bc-concluem-nota-tecnica-sobre-precatorios.html
|Mundo Corporativo
|5383
|CNJ e BC concluem nota técnica sobre precatórios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523196-cnj-e-bc-concluem-nota-tecnica-sobre-precatorios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:24
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523198-malandro-carioca-o-que-leva-petistas-a-avaliarem-que-lula-venceu-o-debate-da-band.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|809
|‘Malandro carioca’: o que leva petistas a avaliarem que Lula venceu o debate da Band
|https://platobr.com.br/malandro-carioca-o-que-leva-petistas-a-avaliarem-que-lula-venceu-o-debate-da-band
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:25
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523197-qive-lanca-camada-de-inteligencia-artificial.html
|Mundo Corporativo
|3762
|Qive lança camada de inteligência artificial
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523197-qive-lanca-camada-de-inteligencia-artificial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:25
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523199-dia-da-menopausa-6-em-cada-10-mulheres-sofrem-com-olho-seco.html
|Mundo Corporativo
|4802
|Dia da Menopausa: 6 em cada 10 mulheres sofrem com olho seco
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523199-dia-da-menopausa-6-em-cada-10-mulheres-sofrem-com-olho-seco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:25
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523200-nova-terapia-para-cancer-de-endometrio-pode-chegar-ao-sus.html
|Mundo Corporativo
|3668
|Nova terapia para câncer de endométrio pode chegar ao SUS
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523200-nova-terapia-para-cancer-de-endometrio-pode-chegar-ao-sus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:26
|Folhapress
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523191-larissa-manoela-e-alice-wegmann-lamentam-morte-da-atriz-lua-blanco.html
|Cultura
|atriz, larissa, larissa manoela, Novela, morte, câncer
|1533
|Larissa Manoela e Alice Wegmann lamentam morte da atriz Lua Blanco
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523191-larissa-manoela-e-alice-wegmann-lamentam-morte-da-atriz-lua-blanco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:26
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522254-proibicoes-geram-debate-sobre-presenca-de-influenciadores-em-restaurantes.html
|Degusta
|influenciador, influencer, restaurante, bar, influência, Conteúdo
|21875
|Proibições geram debate sobre presença de influenciadores em restaurantes
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7522254-proibicoes-geram-debate-sobre-presenca-de-influenciadores-em-restaurantes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:29
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523203-fundador-da-verde-ghaia-critica-certificacao-decorativa-e-defende-gestao-pratica.html
|Networking e Negócios
|5655
|Fundador da Verde Ghaia critica certificação decorativa e defende gestão prática
|d59e52de-1123-4e10-8f0c-8a16a0e225ec
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:37
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523216-rolinho-primavera-conheca-a-origem-as-curiosidades-e-aprenda-a-preparar-essa-delicia-oriental-em-casa.html
|Galeria
|6
|Rolinho primavera: conheça a origem, as curiosidades e aprenda a preparar essa delícia oriental em casa
|https://www.flipar.com.br/?p=694156
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:38
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523211-george-lucas-comprou-uma-propriedade-no-sul-da-franca-ha-quase-10-anos-as-transformacoes-desde-entao-revelam-planos-que-vao-alem-de-um-simples-refugio-pessoal.html
|Turismo
|2332
|George Lucas comprou uma propriedade no sul da França há quase 10 anos: as transformações desde então revelam planos que vão além de um simples refúgio pessoal
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523211-george-lucas-comprou-uma-propriedade-no-sul-da-franca-ha-quase-10-anos-as-transformacoes-desde-entao-revelam-planos-que-vao-alem-de-um-simples-refugio-pessoal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:39
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523214-ovos-na-frigideira-com-menos-gordura-adicionada-um-detalhe-no-preparo-usa-o-vapor-e-oferece-outro-caminho-para-cozinhar-sem-depender-tanto-de-oleo-ou-manteiga.html
|Degusta
|ovos, truque, água
|1889
|Ovos na frigideira com menos gordura adicionada: um detalhe no preparo usa o vapor e oferece outro caminho para cozinhar sem depender tanto de óleo ou manteiga
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523214-ovos-na-frigideira-com-menos-gordura-adicionada-um-detalhe-no-preparo-usa-o-vapor-e-oferece-outro-caminho-para-cozinhar-sem-depender-tanto-de-oleo-ou-manteiga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:39
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523217-limpar-uma-lampada-no-palacio-real-de-madri-nao-e-uma-tarefa-comum-objetos-historicos-exigem-cuidados-que-vao-muito-alem-de-tirar-a-poeira-e-deixar-tudo-brilhando.html
|Ciência
|palácio real de madrid, história, cultura
|3305
|Limpar uma lâmpada no Palácio Real de Madri não é uma tarefa comum: objetos históricos exigem cuidados que vão muito além de tirar a poeira e deixar tudo brilhando
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523217-limpar-uma-lampada-no-palacio-real-de-madri-nao-e-uma-tarefa-comum-objetos-historicos-exigem-cuidados-que-vao-muito-alem-de-tirar-a-poeira-e-deixar-tudo-brilhando.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:39
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523215-por-que-algumas-conversas-so-aumentam-a-frustracao-a-inteligencia-emocional-ajuda-a-entender-o-que-trava-o-dialogo-quando-ouvir-o-outro-se-torna-um-desafio.html
|Bem viver
|conflito, psicologia, saúde
|2344
|Por que algumas conversas só aumentam a frustração? A inteligência emocional ajuda a entender o que trava o diálogo quando ouvir o outro se torna um desafio
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523215-por-que-algumas-conversas-so-aumentam-a-frustracao-a-inteligencia-emocional-ajuda-a-entender-o-que-trava-o-dialogo-quando-ouvir-o-outro-se-torna-um-desafio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:40
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523219-sinais-discretos-do-cancer-de-prostata-exigem-atencao-masculina-e-exames-precoces.html
|Bem viver
|3487
|Sinais discretos do câncer de próstata exigem atenção masculina e exames precoces
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523219-sinais-discretos-do-cancer-de-prostata-exigem-atencao-masculina-e-exames-precoces.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:43
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523167-renan-santos-afirma-que-flavio-sofreu-com-lula-em-pior-debate-da-historia.html
|Política
|Renan Santos, Lula, Flávio Bolsonaro, Debate
|3621
|Renan Santos afirma que Flávio sofreu com Lula em 'pior debate da história'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523167-renan-santos-afirma-que-flavio-sofreu-com-lula-em-pior-debate-da-historia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:43
|Rosana Hessel - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523201-ajuste-fiscal-e-lacuna-dos-candidatos-dizem-economistas.html
|Economia
|flávio bolsonaro, lula, debate, economia, gasto público
|8342
|Ajuste fiscal é lacuna dos candidatos, dizem economistas
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523201-ajuste-fiscal-e-lacuna-dos-candidatos-dizem-economistas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:45
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523224-protagonista-no-primeiro-turno-stf-ficou-a-margem-do-debate-entre-flavio-e-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1501
|Protagonista no primeiro turno, STF ficou à margem do debate entre Flávio e Lula
|https://platobr.com.br/protagonista-no-primeiro-turno-stf-ficou-a-margem-do-debate-entre-flavio-e-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:51
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523227-loud-conquista-bicampeonato-mundial-inedito-no-valorant.html
|Tecnologia
|games, tecnologia, jogos, e-sports
|2558
|LOUD conquista bicampeonato mundial inédito no Valorant
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523227-loud-conquista-bicampeonato-mundial-inedito-no-valorant.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:58
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523228-victorias-secret-2026-o-protagonismo-brasileiro-na-passarela-de-los-angeles.html
|Feminino & Masculino
|Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Carol Trentini, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio, Gisele Bundchen, Victoria’s Secret
|3585
|Victoria's Secret 2026: o protagonismo brasileiro na passarela de Los Angeles
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523228-victorias-secret-2026-o-protagonismo-brasileiro-na-passarela-de-los-angeles.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 10:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523237-dataside-lanca-metodo-de-diagnostico-para-projetos-de-ia.html
|Mundo Corporativo
|2848
|Dataside lança método de diagnóstico para projetos de IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523237-dataside-lanca-metodo-de-diagnostico-para-projetos-de-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523238-abes-sp-debate-ia-na-fiscalizacao-do-saneamento.html
|Mundo Corporativo
|3881
|ABES-SP debate IA na fiscalização do saneamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523238-abes-sp-debate-ia-na-fiscalizacao-do-saneamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523240-medicos-brasileiros-ampliam-busca-por-carreira-nos-eua.html
|Mundo Corporativo
|6675
|Médicos brasileiros ampliam busca por carreira nos EUA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523240-medicos-brasileiros-ampliam-busca-por-carreira-nos-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:01
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523239-lua-blanco-e-sua-ultima-mensagem-nas-redes-antes-de-morrer.html
|Cultura
|Lua Blanco, câncer, Televisão, Música
|1236
|Lua Blanco: a última mensagem nas redes antes da morte da atriz
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523239-lua-blanco-e-sua-ultima-mensagem-nas-redes-antes-de-morrer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:06
|Educando Seu Bolso
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7523229-banco-do-pastor-como-checar-se-um-banco-digital-e-autorizado-pelo-banco-central.html
|Colunistas#Educando seu Bolso
|igreja, pastor, banco
|9838
|"Banco do Pastor": quando a confiança na igreja vira promessa de 10% ao mês
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7523229-banco-do-pastor-como-checar-se-um-banco-digital-e-autorizado-pelo-banco-central.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:11
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523248-cabine-com-telefone-sem-linha-foi-criada-no-japao-para-ajudar-pessoas-no-luto.html
|Galeria
|6
|Cabine com telefone sem linha foi criada no Japão para ajudar pessoas no luto
|https://www.flipar.com.br/?p=694099&preview=true&preview_id=694099
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:12
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523247-pecuarista-doa-300-bisoes-em-1993-e-anos-depois-o-rebanho-supera-2-mil-animais-com-um-papel-que-vai-alem-dos-numeros-na-recuperacao-de-um-ecossistema-ameacado.html
|Ciência
|2933
|Pecuarista doa 300 bisões em 1993, e anos depois o rebanho supera 2 mil animais com um papel que vai além dos números na recuperação de um ecossistema ameaçado
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523247-pecuarista-doa-300-bisoes-em-1993-e-anos-depois-o-rebanho-supera-2-mil-animais-com-um-papel-que-vai-alem-dos-numeros-na-recuperacao-de-um-ecossistema-ameacado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:15
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7520251-video-mae-faz-fiscalizacao-surpresa-na-casa-da-filha-para-recuperar-potes-e-viraliza.html
|Trends
|mãe, flagrante, geladeira, filha, fiscalização
|1232
|Vídeo: mãe faz fiscalização surpresa na casa da filha para recuperar potes e viraliza
|https://www.tupi.fm/entretenimento/video-mae-faz-fiscalizacao-surpresa-na-casa-da-filha-para-recuperar-potes-e-viraliza/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:34
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523103-apos-o-diagnostico-de-autismo-quais-sao-os-proximos-passos.html
|Bem viver
|autismo, diagnostico, TEA
|4729
|Após o diagnóstico de autismo, quais são os próximos passos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523103-apos-o-diagnostico-de-autismo-quais-sao-os-proximos-passos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:34
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523236-mineira-passa-57-anos-sem-salario-em-trabalho-analogo-a-escravidao.html
|Gerais
|Escravidão, Idosa, Trabalhador, Trabalho análogo à escravidã, Trabalho Análogo à Escravidão, Trabalho escravo
|3211
|Mineira passa 57 anos sem salário em trabalho análogo à escravidão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523236-mineira-passa-57-anos-sem-salario-em-trabalho-analogo-a-escravidao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523268-nyhavn-o-charmoso-canal-de-casas-coloridas-que-virou-cartao-postal-da-dinamarca.html
|Galeria
|6
|Nyhavn: o charmoso canal de casas coloridas que virou cartão-postal da Dinamarca
|https://www.flipar.com.br/?p=694135
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523269-um-dos-grandes-nomes-da-musica-popular-brasileira-benito-di-paula-morre-aos-84-anos-conheca-sua-trajetoria.html
|Galeria
|6
|Um dos grandes nomes da música popular brasileira, Benito di Paula morre aos 84 anos; conheça sua trajetória
|https://www.flipar.com.br/?p=694363
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:36
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523272-para-aliados-flavio-foi-gigante-mas-esqueceu-duas-armas-contra-lula-no-debate.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1834
|Para aliados, Flávio foi ‘gigante’, mas esqueceu duas armas contra Lula no debate
|https://platobr.com.br/para-aliados-flavio-foi-gigante-mas-esqueceu-duas-armas-contra-lula-no-debate
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:36
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523270-resgate-tecnico-industrial-como-capacitar-sua-equipe.html
|Networking e Negócios
|13410
|Resgate técnico industrial: como capacitar sua equipe
|dd1ead8d-eaf9-423b-86f8-1e3719d7a250
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:42
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523259-janones-e-internado-com-arritmia-cardiaca-apos-acompanhar-lula-em-debate.html
|Política
|Arritmia cardíaca, Internado, Política, Janones
|57
|Janones é internado com arritmia cardíaca após acompanhar Lula em debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523259-janones-e-internado-com-arritmia-cardiaca-apos-acompanhar-lula-em-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:43
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523276-video-deputado-marcelo-aguiar-e-detido-apos-disparos-em-boate-de-sp.html
|Política
|Marcelo Aguiar, Fred Bruno, São Paulo
|3249
|Vídeo: deputado Marcelo Aguiar é detido após disparos em boate de SP
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523276-video-deputado-marcelo-aguiar-e-detido-apos-disparos-em-boate-de-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:44
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523278-dois-milhoes-de-pneus-no-mar-para-atrair-peixes-projeto-de-recife-artificial-de-1972-na-florida-toma-um-rumo-que-poe-em-xeque-a-promessa-de-multiplicar-corais.html
|Ciência
|pneus, ciência
|1979
|Dois milhões de pneus no mar para atrair peixes: projeto de recife artificial de 1972 na Flórida toma um rumo que põe em xeque a promessa de multiplicar corais
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523278-dois-milhoes-de-pneus-no-mar-para-atrair-peixes-projeto-de-recife-artificial-de-1972-na-florida-toma-um-rumo-que-poe-em-xeque-a-promessa-de-multiplicar-corais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:46
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523279-multa-de-rs-50-mil-ordem-do-tse-trava-posts-de-nikolas-ferreira-e-pablo-marcal.html
|Política
|Meta, Nikolas Ferreira, Pablo Marçal, TSE, eleição-2026, eleições 2026, segundo turno
|2754
|Multa de R$ 50 mil: ordem do TSE trava posts de Nikolas Ferreira e Pablo Marçal
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523279-multa-de-rs-50-mil-ordem-do-tse-trava-posts-de-nikolas-ferreira-e-pablo-marcal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523282-tse-da-24h-para-meta-provar-equilibrio-nas-campanhas-de-lula-e-flavio.html
|Política
|META, TSE, ELEIÇÕES 2026, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, REDES SOCIAIS
|3059
|TSE dá 24h para Meta provar equilíbrio nas campanhas de Lula e Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523282-tse-da-24h-para-meta-provar-equilibrio-nas-campanhas-de-lula-e-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:50
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523283-neta-de-compositor-da-bossa-nova-e-estrela-de-rebelde-quem-era-lua-blanco.html
|Cultura
|cultura, celebridades, tv, cinema, teatro, música
|2998
|Neta de compositor da bossa nova e estrela de 'Rebelde': quem era Lua Blanco
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523283-neta-de-compositor-da-bossa-nova-e-estrela-de-rebelde-quem-era-lua-blanco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:55
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523286-rir-em-um-funeral-parece-falta-de-respeito-mas-a-psicologia-aponta-uma-reacao-involuntaria-que-muda-a-forma-de-entender-esse-comportamento-tao-desconcertante.html
|Bem viver
|riso, psicologia
|2301
|Rir em um funeral parece falta de respeito, mas a psicologia aponta uma reação involuntária que muda a forma de entender esse comportamento tão desconcertante
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523286-rir-em-um-funeral-parece-falta-de-respeito-mas-a-psicologia-aponta-uma-reacao-involuntaria-que-muda-a-forma-de-entender-esse-comportamento-tao-desconcertante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:57
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523287-gestao-de-conflitos-por-que-a-serenidade-e-a-chave-em-entrevistas-dificeis.html
|Bem viver
|3685
|Gestão de conflitos: por que a serenidade é a chave em entrevistas difíceis
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523287-gestao-de-conflitos-por-que-a-serenidade-e-a-chave-em-entrevistas-dificeis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 11:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523293-gree-impulsiona-o-mundo-com-inovacao-compradores-globais-exploram-a-linha-completa-de-eletrodomesticos-premium-da-gree.html
|Mundo Corporativo
|7929
|GREE Impulsiona o Mundo com Inovação! Compradores Globais Exploram a Linha Completa de Eletrodomésticos Premium da GREE
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523293-gree-impulsiona-o-mundo-com-inovacao-compradores-globais-exploram-a-linha-completa-de-eletrodomesticos-premium-da-gree.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:00
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523296-quando-e-a-vindima-na-toscana-e-como-funciona-o-roteiro.html
|Networking e Negócios
|2780
|Quando é a vindima na Toscana e como funciona o roteiro
|831c9473-294c-4e56-b902-53bc2a8486ed
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523294-periodontite-eleva-risco-56-de-cancer-pancreatico.html
|Mundo Corporativo
|2961
|Periodontite eleva risco 56% de câncer pancreático
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523294-periodontite-eleva-risco-56-de-cancer-pancreatico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523302-ia-avanca-nas-empresas-brasileiras-uso-em-rh-ainda-e-baixo.html
|Mundo Corporativo
|3908
|IA avança nas empresas brasileiras, uso em RH ainda é baixo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523302-ia-avanca-nas-empresas-brasileiras-uso-em-rh-ainda-e-baixo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:03
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523280-grande-bh-carreta-tomba-na-br-040-e-provoca-5-km-de-congestionamento.html
|Gerais
|Acidente, Br-040, Congestionamento
|1070
|Grande BH: caminhão tomba na BR-040 e provoca 5 km de congestionamento
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523280-grande-bh-carreta-tomba-na-br-040-e-provoca-5-km-de-congestionamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523305-estudo-mostra-relacao-entre-periodontite-e-cancer-colorretal.html
|Mundo Corporativo
|2790
|Estudo mostra relação entre periodontite e câncer colorretal
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523305-estudo-mostra-relacao-entre-periodontite-e-cancer-colorretal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523307-ia-ganha-funcoes-diferentes-na-locacao-de-maquinas.html
|Mundo Corporativo
|7546
|IA ganha funções diferentes na locação de máquinas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523307-ia-ganha-funcoes-diferentes-na-locacao-de-maquinas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523308-dataside-e-microsoft-realizam-hackathon-de-ia-generativa.html
|Mundo Corporativo
|1834
|Dataside e Microsoft realizam hackathon de IA generativa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523308-dataside-e-microsoft-realizam-hackathon-de-ia-generativa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:07
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7523271-gavetas-cheias-de-doces-no-trabalho-viralizam-e-geram-identificacao-nas-redes.html
|Trends
|empresa, Viralizou, vídeo, trabalho
|1506
|Gavetas cheias de doces no trabalho viralizam e geram identificação nas redes
|https://www.tupi.fm/entretenimento/gavetas-cheias-de-doces-no-trabalho-viralizam-e-geram-identificacao-nas-redes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:07
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523309-victorias-secret-tem-sutia-milionario-e-possivel-despedida-de-adriana-lima.html
|Feminino & Masculino
|moda, desfile, celebridades, lançamentos, trends
|3792
|Victoria's Secret tem sutiã milionário e possível despedida de Adriana Lima
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523309-victorias-secret-tem-sutia-milionario-e-possivel-despedida-de-adriana-lima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:11
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523113-dor-na-bexiga-e-vontade-frequente-de-urinar-nem-sempre-significam-infeccao.html
|Bem viver
|xixi, urina, dor pélvica
|3873
|Dor na bexiga e vontade frequente de urinar nem sempre significam infecção
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523113-dor-na-bexiga-e-vontade-frequente-de-urinar-nem-sempre-significam-infeccao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:13
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523314-cara-de-velorio-de-janja-apos-o-debate-da-band-irrita-petistas.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1171
|‘Cara de velório’ de Janja após o debate da Band irrita petistas
|https://platobr.com.br/cara-de-velorio-de-janja-apos-o-debate-da-band-irrita-petistas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:24
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523317-homem-e-preso-apos-agredir-esposa-com-barra-de-ferro-em-bh.html
|Gerais
|Agredir, Barra, Esposa, Ferro, Homem, Mulher, Polícia
|1119
|Homem é preso após agredir esposa com barra de ferro em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523317-homem-e-preso-apos-agredir-esposa-com-barra-de-ferro-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:27
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523318-chuva-forte-e-ventos-de-60-km-h-colocam-114-cidades-mineiras-em-alerta.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, Inmet, Norte de Minas, Noroeste de Minas, vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha
|2630
|Chuva forte e ventos de 60 km/h colocam 114 cidades mineiras em alerta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523318-chuva-forte-e-ventos-de-60-km-h-colocam-114-cidades-mineiras-em-alerta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523332-aos-90-anos-carlos-alberto-de-nobrega-tem-suspeita-de-infeccao-e-fica-internado-em-sao-paulo.html
|Galeria
|6
|Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega tem suspeita de infecção e fica internado em São Paulo
|https://www.flipar.com.br/?p=694370
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:32
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523326-damares-colhe-assinaturas-para-cpmi-de-roberta-luchsinger-e-lulinha.html
|Política
|CPMI, lulinha, damares alves, congresso, INSS, lobista
|2837
|Damares colhe assinaturas para CPMI de Roberta Luchsinger e Lulinha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523326-damares-colhe-assinaturas-para-cpmi-de-roberta-luchsinger-e-lulinha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:33
|Izabella Caixeta,Jair Amaral
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523316-falso-motorista-de-app-e-comparsa-que-saia-de-porta-malas-sao-presos.html
|Gerais
|PCMG, uber, presos, homens, bh
|5007
|Falso motorista de app e comparsa que saía de porta-malas são presos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523316-falso-motorista-de-app-e-comparsa-que-saia-de-porta-malas-sao-presos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:34
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523324-justica-concede-liberdade-a-motorista-que-atropelou-idoso-em-manifestacao.html
|Gerais
|bh, atropelamento, eleicoes-2026, lula, prisão
|4450
|Justiça concede liberdade a motorista que atropelou idoso em manifestação
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523324-justica-concede-liberdade-a-motorista-que-atropelou-idoso-em-manifestacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:34
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523335-vorcaro-ironizou-cirurgia-cerebral-de-lula-na-traaaveeeee.html
|Política
|lula, vorcaro, brasil, política
|1718
|Vorcaro ironizou cirurgia cerebral de Lula: 'Na traaaveeeee'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523335-vorcaro-ironizou-cirurgia-cerebral-de-lula-na-traaaveeeee.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523344-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro-agitou-redes-mas-sem-impacto-para-campanha.html
|Política
|debate, band, lula, flávio bolsonaro, redes sociais, eleições 2026, segundo turno
|5
|Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro agitou redes mas sem impacto para campanha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523344-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro-agitou-redes-mas-sem-impacto-para-campanha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:48
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523339-tre-mg-esclarece-mudancas-em-locais-de-votacao-para-o-2-turno.html
|Política
|Tre, eleicoes-2026, tse, minas-gerais, flavio-bolsonaro, lula
|4515
|TRE-MG esclarece mudanças em locais de votação para o 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523339-tre-mg-esclarece-mudancas-em-locais-de-votacao-para-o-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 12:54
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523331-lula-volta-a-desafiar-flavio-vai-abrir-o-sigilo-bancario-ou-nao.html
|Política
|flávio bolsonaro, eleição-2026, segundo turno, lula, sigilo bancário
|2107
|Lula volta a desafiar Flávio: 'Vai abrir o sigilo bancário ou não?'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523331-lula-volta-a-desafiar-flavio-vai-abrir-o-sigilo-bancario-ou-nao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:01
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523338-governo-lula-paga-bolsa-familia-reajustado-a-partir-desta-segunda-19-10.html
|Economia
|bolsa família, programa, reajuste, eleições 2026, Lula, El Niño
|1228
|Governo Lula paga Bolsa Família reajustado a partir desta segunda (19/10)
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523338-governo-lula-paga-bolsa-familia-reajustado-a-partir-desta-segunda-19-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523355-teu-apoio-vem-do-presidente-o-que-advogado-disse-a-vorcaro.html
|Política
|política, lula, vorcaro, banco master
|5065
|"Teu apoio vem do presidente": o que advogado disse a Vorcaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523355-teu-apoio-vem-do-presidente-o-que-advogado-disse-a-vorcaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:07
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523341-flavio-preve-transicao-de-dois-anos-para-beneficiarios-do-bolsa-familia.html
|Economia
|bolsa família, Daniella Marques, flávio bolsonaro, eleicoes-2026, Campanha, eleições 2026
|1532
|Flávio prevê transição de dois anos para beneficiários do Bolsa Família
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523341-flavio-preve-transicao-de-dois-anos-para-beneficiarios-do-bolsa-familia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:07
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523362-flavio-bolsonaro-defendeu-golpe-ditadura-e-torturador-em-livro.html
|Política
|eleições 2026, ditadura, flávio bolsonaro, livro, segundo turno
|4023
|Flávio Bolsonaro defendeu golpe, ditadura e torturador em livro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523362-flavio-bolsonaro-defendeu-golpe-ditadura-e-torturador-em-livro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523364-planilhas-ainda-sao-usadas-no-s-ampop-por-81-dos-profissionais.html
|Mundo Corporativo
|5549
|Planilhas ainda são usadas no S&OP por 81% dos profissionais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523364-planilhas-ainda-sao-usadas-no-s-ampop-por-81-dos-profissionais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:16
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523291-campanhas-de-lula-e-flavio-identificam-erros-e-preparam-ajustes-para-confronto-na-globo.html
|Política
|debate, lula, erros, eleições 2026, Campanha, globo, Band, flávio bolsonaro, segundo turno
|2630
|Campanhas de Lula e Flávio identificam erros e preparam ajustes para confronto na Globo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523291-campanhas-de-lula-e-flavio-identificam-erros-e-preparam-ajustes-para-confronto-na-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:17
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523366-nikolas-ironiza-internacao-de-janones-exercito-do-lula-precisa-de-voce.html
|Política
|política, nikolas, eleições, eleicoes-2026, janones
|1868
|Nikolas ironiza internação de Janones: "Exército do Lula precisa de você"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523366-nikolas-ironiza-internacao-de-janones-exercito-do-lula-precisa-de-voce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:25
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523368-marco-nanini-e-vaiado-apos-interromper-peca-e-pedir-retirada-de-interpretes-de-libras.html
|Cultura
|cultura, teatro, celebridades
|2530
|Marco Nanini é vaiado após interromper peça e pedir retirada de intérpretes de Libras
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523368-marco-nanini-e-vaiado-apos-interromper-peca-e-pedir-retirada-de-interpretes-de-libras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:27
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523369-video-bolsonarista-e-filmada-em-ataque-racista-contra-estudante.html
|Política
|Lula, Bolsonaro, Lui
|1799
|Vídeo: bolsonarista é filmada em ataque racista contra estudante
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523369-video-bolsonarista-e-filmada-em-ataque-racista-contra-estudante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:27
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523352-acidente-com-onibus-e-caminhao-na-br-365-deixa-nove-feridos.html
|Gerais
|Acidente, Bombeiros, Caminhão, Ferida, Feridos, PRF, Trânsito
|1209
|Acidente com ônibus e caminhão na BR-365 deixa nove feridos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523352-acidente-com-onibus-e-caminhao-na-br-365-deixa-nove-feridos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523376-tesla-revela-supercarro-com-tecnologia-da-spacex-capaz-de-flutuar-e-ir-de-zero-a-100-km-h-em-menos-de-um-segundo.html
|Galeria
|6
|Tesla revela supercarro com tecnologia da SpaceX capaz de ‘flutuar’ e ir de zero a 100 km/h em menos de um segundo
|https://www.flipar.com.br/?p=694374
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:29
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523370-seu-cao-da-mordidinhas-suaves-o-gesto-pode-ter-sentidos-diferentes-e-observar-o-restante-do-corpo-e-essencial-para-entender-o-que-ele-tenta-comunicar-a-voce.html
|Bem viver
|animais, cachorro, bem-estar
|1910
|Seu cão dá mordidinhas suaves? O gesto pode ter sentidos diferentes, e observar o restante do corpo é essencial para entender o que ele tenta comunicar a você
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523370-seu-cao-da-mordidinhas-suaves-o-gesto-pode-ter-sentidos-diferentes-e-observar-o-restante-do-corpo-e-essencial-para-entender-o-que-ele-tenta-comunicar-a-voce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:30
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523371-leoes-ovelhas-e-o-poder-de-comandar-a-frase-atribuida-a-alexandre-o-grande-levanta-uma-questao-sobre-lideranca-e-exige-cuidado-ao-investigar-sua-origem.html
|Cultura
|cultura, história
|2016
|Leões, ovelhas e o poder de comandar: a frase atribuída a Alexandre, o Grande, levanta uma questão sobre liderança e exige cuidado ao investigar sua origem
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523371-leoes-ovelhas-e-o-poder-de-comandar-a-frase-atribuida-a-alexandre-o-grande-levanta-uma-questao-sobre-lideranca-e-exige-cuidado-ao-investigar-sua-origem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:31
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523373-dua-lipa-reage-a-samsung-em-disputa-de-uss-15-milhoes-o-que-esta-por-tras-da-acao-sobre-sua-imagem-em-caixas-de-tv-e-do-pedido-da-empresa-para-encerrar-o-caso.html
|Internacional
|2769
|Dua Lipa reage à Samsung em disputa de US$ 15 milhões: o que está por trás da ação sobre sua imagem em caixas de TV e do pedido da empresa para encerrar o caso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523373-dua-lipa-reage-a-samsung-em-disputa-de-uss-15-milhoes-o-que-esta-por-tras-da-acao-sobre-sua-imagem-em-caixas-de-tv-e-do-pedido-da-empresa-para-encerrar-o-caso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:32
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523378-ator-interpreta-um-menino-no-cinema-e-anos-depois-reencontra-colega-de-elenco-com-uma-nova-carreira-sua-profissao-reune-menos-de-2-000-pessoas.html
|Cultura
|2537
|Ator interpreta um menino no cinema e, anos depois, reencontra colega de elenco com uma nova carreira: sua profissão reúne menos de 2.000 pessoas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523378-ator-interpreta-um-menino-no-cinema-e-anos-depois-reencontra-colega-de-elenco-com-uma-nova-carreira-sua-profissao-reune-menos-de-2-000-pessoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:33
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523379-se-fosse-o-tarcisio-nao-teria-sobrado-mais-nada-do-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|855
|‘Se fosse o Tarcísio, não teria sobrado mais nada do Lula’
|https://platobr.com.br/se-fosse-o-tarcisio-nao-teria-sobrado-mais-nada-do-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:37
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7523384-conheca-o-corte-de-carne-bovina-barato-que-substitui-pecas-nobres.html
|Trends
|costela bovina
|2881
|Conheça o corte de carne bovina barato que substitui peças nobres
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7523384-conheca-o-corte-de-carne-bovina-barato-que-substitui-pecas-nobres.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:39
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523386-os-animais-se-parecem-com-quem-cuida-deles-veterinario-explica-como-o-comportamento-das-pessoas-pode-ajudar-a-entender-as-reacoes-que-parecem-dificeis-de-decifrar.html
|Bem viver
|animais, bem-estar
|2182
|Os animais se parecem com quem cuida deles? Veterinário explica como o comportamento das pessoas pode ajudar a entender as reações que parecem difíceis de decifrar
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523386-os-animais-se-parecem-com-quem-cuida-deles-veterinario-explica-como-o-comportamento-das-pessoas-pode-ajudar-a-entender-as-reacoes-que-parecem-dificeis-de-decifrar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:42
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523389-modelo-desfila-com-exemplar-da-constituicao-federal-no-encerramento-da-sao-paulo-fashion-week.html
|Feminino & Masculino
|política, constituição, moda, desfile
|3398
|Modelo desfila com exemplar da Constituição Federal no encerramento da São Paulo Fashion Week
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523389-modelo-desfila-com-exemplar-da-constituicao-federal-no-encerramento-da-sao-paulo-fashion-week.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:52
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523391-casal-muda-de-pais-com-3-filhos-e-ve-despesas-cairem-de-rs-13-mil-para-rs-4-mil-por-mes.html
|Turismo
|2343
|Casal muda de país com 3 filhos e vê despesas caírem de R$ 13 mil para R$ 4 mil por mês
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523391-casal-muda-de-pais-com-3-filhos-e-ve-despesas-cairem-de-rs-13-mil-para-rs-4-mil-por-mes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 13:56
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523393-musica-pro-lula-reune-fresno-cpm-22-dead-fish-black-pantera-di-ferrero-e-mais.html
|Política
|cultura, música, política, eleições, eleicoes-2026, lula
|2446
|Música pró-Lula reúne Fresno, CPM 22, Dead Fish, Black Pantera, Di Ferrero e mais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523393-musica-pro-lula-reune-fresno-cpm-22-dead-fish-black-pantera-di-ferrero-e-mais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:00
|Maria Fernanda Ziegler (Agência FAPESP)
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523383-inalacao-controlada-de-ar-rarefeito-pode-atenuar-sintomas-de-parkinson.html
|Bem viver
|metabolismo, Parkinson, ar rarefeito, inflamação
|7609
|Inalação controlada de ar rarefeito pode atenuar sintomas de Parkinson
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523383-inalacao-controlada-de-ar-rarefeito-pode-atenuar-sintomas-de-parkinson.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:04
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523363-disputa-de-advogados-de-atingidos-deixa-conta-milionaria-em-londres.html
|Gerais
|mariana, rompimento, londres, advogados
|9348
|Disputa de advogados de atingidos deixa conta milionária em Londres
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523363-disputa-de-advogados-de-atingidos-deixa-conta-milionaria-em-londres.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:05
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523401-flavio-bolsonaro-e-o-caso-ana-clara-disparam-nas-buscas-apos-debate-entenda-envolvimento.html
|Política
|RJ, Flávio Bolsonaro, Google Trends, eleição-2026
|3243
|Flávio Bolsonaro e o caso Ana Clara disparam nas buscas após debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523401-flavio-bolsonaro-e-o-caso-ana-clara-disparam-nas-buscas-apos-debate-entenda-envolvimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:05
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523407-serrania-de-hornocal-o-espetaculo-das-montanhas-coloridas-da-argentina.html
|Galeria
|6
|Serranía de Hornocal: o espetáculo das montanhas coloridas da Argentina
|https://www.flipar.com.br/?p=694245
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523422-agata-turini-participa-de-livro-de-joel-jota-e-dani-martins.html
|Mundo Corporativo
|2148
|Ágata Turini participa de livro de Joel Jota e Dani Martins
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523422-agata-turini-participa-de-livro-de-joel-jota-e-dani-martins.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523423-abbott-promove-o-debate-sobre-menopausa-na-america-latina.html
|Mundo Corporativo
|6794
|Abbott promove o debate sobre menopausa na América Latina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523423-abbott-promove-o-debate-sobre-menopausa-na-america-latina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523424-com-72-de-autonomos-advocacia-adota-o-trabalho-em-rede.html
|Mundo Corporativo
|6235
|Com 72% de autônomos, advocacia adota o trabalho em rede
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523424-com-72-de-autonomos-advocacia-adota-o-trabalho-em-rede.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523425-charlie-for-business-atinge-174-de-crescimento-em-relocation.html
|Mundo Corporativo
|4027
|Charlie For Business atinge 174% de crescimento em relocation
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523425-charlie-for-business-atinge-174-de-crescimento-em-relocation.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523427-disfuncao-eretil-pode-indicar-risco-cardiaco-diz-urologista.html
|Mundo Corporativo
|7067
|Disfunção erétil pode indicar risco cardíaco, diz urologista
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523427-disfuncao-eretil-pode-indicar-risco-cardiaco-diz-urologista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523428-procura-por-proteina-e-creatina-impulsiona-formatos-2-em-1.html
|Mundo Corporativo
|5580
|Procura por proteína e creatina impulsiona formatos 2 em 1
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523428-procura-por-proteina-e-creatina-impulsiona-formatos-2-em-1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523429-saude-da-mulher-pede-cuidado-continuo-em-cada-fase-da-vida.html
|Mundo Corporativo
|7568
|Saúde da mulher pede cuidado contínuo em cada fase da vida
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523429-saude-da-mulher-pede-cuidado-continuo-em-cada-fase-da-vida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523433-construcao-a-seco-cresce-e-amplia-demanda-por-fixacao.html
|Mundo Corporativo
|7573
|Construção a seco cresce e amplia demanda por fixação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523433-construcao-a-seco-cresce-e-amplia-demanda-por-fixacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523434-servicos-digitais-ampliam-receita-do-pequeno-varejo.html
|Mundo Corporativo
|7025
|Serviços digitais ampliam receita do pequeno varejo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523434-servicos-digitais-ampliam-receita-do-pequeno-varejo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:18
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523437-ataque-cibernetico-nao-e-so-problema-de-ti-por-que-crises-exigem-resposta-juridica-coordenada.html
|Networking e Negócios
|3221
|Ataque cibernético não é só problema de TI: por que crises exigem resposta jurídica coordenada
|b08fcf93-59a9-451a-863e-d051e26cb7bd
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:19
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523394-mg-idoso-de-77-anos-e-resgatado-de-queda-de-10-metros.html
|Gerais
|Idoso, Queda
|1132
|MG: idoso de 77 anos é resgatado de queda de 10 metros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523394-mg-idoso-de-77-anos-e-resgatado-de-queda-de-10-metros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:19
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523435-como-fazer-a-ia-recomendar-sua-marca-e-gerar-visibilidade.html
|Mundo Corporativo
|6417
|Como fazer a IA recomendar sua marca e gerar visibilidade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523435-como-fazer-a-ia-recomendar-sua-marca-e-gerar-visibilidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:20
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523440-duplicata-escritural-impulsiona-o-credito-b2b-em-2027.html
|Mundo Corporativo
|4140
|Duplicata escritural impulsiona o crédito B2B em 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523440-duplicata-escritural-impulsiona-o-credito-b2b-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:20
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523443-condominios-precisam-se-adaptar-aos-carros-eletricos.html
|Mundo Corporativo
|6830
|Condomínios precisam se adaptar aos carros elétricos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523443-condominios-precisam-se-adaptar-aos-carros-eletricos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:28
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523448-quantas-pessoas-ja-deixaram-o-bolsa-familia.html
|Nacional
|Bolsa família, Benefícios, CadÚnico, Governo, Brasil, Nacional
|2398
|Quantas pessoas já deixaram o Bolsa Família?
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523448-quantas-pessoas-ja-deixaram-o-bolsa-familia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523392-saude-ossea-treinamento-de-forca-ajuda-a-prevenir-osteoporose.html
|Bem viver
|Homens, Impacto, Mulheres, Osteoporose, Saúde, Tratamento
|4775
|Saúde óssea: treinamento de força ajuda a prevenir osteoporose
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523392-saude-ossea-treinamento-de-forca-ajuda-a-prevenir-osteoporose.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:31
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523400-adolescente-de-14-anos-morre-afogado-enquanto-pescava-em-rio.html
|Gerais
|Afogamento, Bombeiros, campo das vertentes, Nazareno
|1240
|Adolescente de 14 anos morre afogado enquanto pescava em rio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523400-adolescente-de-14-anos-morre-afogado-enquanto-pescava-em-rio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:31
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523455-novo-fenomeno-conheca-rafael-camara-1-piloto-nordestino-que-estreara-na-formula-1.html
|Galeria
|6
|Novo fenômeno: conheça Rafael Câmara, 1º piloto nordestino que estreará na Fórmula 1
|https://www.flipar.com.br/?p=694379
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:33
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523457-silencio-no-debate-da-band-o-stf-conseguiu-amarrar-as-maos-de-flavio-e-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3424
|Silêncio no debate da Band: o STF conseguiu amarrar as mãos de Flávio e Lula
|https://platobr.com.br/silencio-no-debate-da-band-o-stf-conseguiu-amarrar-as-maos-de-flavio-e-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:37
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523460-silencio-no-debate-da-band-stf-conseguiu-amarrar-as-maos-de-flavio-e-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3436
|Silêncio no debate da Band: STF conseguiu amarrar as mãos de Flávio e Lula?
|https://platobr.com.br/silencio-no-debate-da-band-stf-conseguiu-amarrar-as-maos-de-flavio-e-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:38
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523459-gta-vi-chega-em-um-mes-apos-13-anos-de-espera-por-sequencia.html
|Tecnologia
|games, tecnologia, gta-vi
|1814
|GTA VI chega em um mês após 13 anos de espera por sequência
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523459-gta-vi-chega-em-um-mes-apos-13-anos-de-espera-por-sequencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 14:49
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523466-silencio-no-debate-e-a-constatacao-de-que-o-stf-amarrou-as-maos-de-flavio-e-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3636
|Silêncio no debate e a constatação de que o STF amarrou as mãos de Flávio e Lula
|https://platobr.com.br/silencio-no-debate-e-a-constatacao-de-que-o-stf-amarrou-as-maos-de-flavio-e-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:00
|Estevam pelo Mundo
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7523431-visto-americano-agora-voce-so-pode-remarcar-a-entrevista-tres-vezes.html
|Colunistas#Estevam pelo Mundo
|EUA, Visto Americano
|4179
|Visto americano: agora você só pode remarcar a entrevista três vezes
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7523431-visto-americano-agora-voce-so-pode-remarcar-a-entrevista-tres-vezes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523452-bronquiolite-79-das-gestantes-tem-duvidas-sobre-a-vacinacao-contra-o-vsr.html
|Bem viver
|bebês, bronquiolite, gestantes, gravidez
|6926
|Bronquiolite: 79% das gestantes têm dúvidas sobre a vacinação contra o VSR
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523452-bronquiolite-79-das-gestantes-tem-duvidas-sobre-a-vacinacao-contra-o-vsr.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523461-estevam-pelo-mundo-um-dos-maiores-criadores-de-conteudo-de-viagem-do-pais-estreia-como-colunista-do-estado-de-minas.html
|Turismo
|Da
|4414
|Estevam Pelo Mundo, um dos maiores criadores de conteúdo de viagem do país, estreia como colunista do Estado de Minas
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7523461-estevam-pelo-mundo-um-dos-maiores-criadores-de-conteudo-de-viagem-do-pais-estreia-como-colunista-do-estado-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:05
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523458-bh-depois-de-dez-anos-restaurante-japones-anuncia-que-vai-fechar.html
|Degusta
|Japonês, Restaurante
|969
|BH: depois de dez anos, restaurante japonês anuncia que vai fechar
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7523458-bh-depois-de-dez-anos-restaurante-japones-anuncia-que-vai-fechar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:09
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523478-mercado-imobiliario-de-alto-padrao-cresceu-35-em-2025-o-que-isso-muda-para-o-corretor.html
|Networking e Negócios
|3732
|Mercado imobiliário de alto padrão cresceu 35% em 2025; o que isso muda para o corretor
|fdc5dc93-0332-4f26-a9e1-156639f5e699
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:11
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523372-luchsinger-rebate-lula-depois-de-ser-citada-em-debate-mentiroso-e-voce.html
|Política
|lula, Roberta Luchsinger, lulinha, debate
|2543
|Luchsinger rebate Lula depois de ser citada em debate: "Mentiroso é você"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523372-luchsinger-rebate-lula-depois-de-ser-citada-em-debate-mentiroso-e-voce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523494-fmi-projeta-reducao-do-pib-brasileiro-para-22-em-2026.html
|Mundo Corporativo
|4008
|FMI projeta redução do PIB brasileiro para 2,2% em 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523494-fmi-projeta-reducao-do-pib-brasileiro-para-22-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523495-duimp-o-que-muda-no-granel-e-na-suframa.html
|Mundo Corporativo
|7913
|Duimp: o que muda no granel e na Suframa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523495-duimp-o-que-muda-no-granel-e-na-suframa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523496-rede-total-care-abre-vagas-para-8-programas-de-residencia.html
|Mundo Corporativo
|3842
|Rede Total Care abre vagas para 8 programas de Residência
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523496-rede-total-care-abre-vagas-para-8-programas-de-residencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523497-mostra-50-anos-de-humor-grafico-termina-em-18-de-outubro.html
|Mundo Corporativo
|1984
|Mostra “50 Anos de Humor Gráfico” termina em 18 de outubro
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523497-mostra-50-anos-de-humor-grafico-termina-em-18-de-outubro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523498-chatbot-nao-e-agente-de-ia-entenda-a-diferenca.html
|Mundo Corporativo
|2423
|Chatbot não é agente de IA: entenda a diferença
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523498-chatbot-nao-e-agente-de-ia-entenda-a-diferenca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523499-fundada-em-lages-ndd-chega-a-mais-de-40-paises.html
|Mundo Corporativo
|3998
|Fundada em Lages, NDD chega a mais de 40 países
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523499-fundada-em-lages-ndd-chega-a-mais-de-40-paises.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523500-inter-firma-parceria-com-data-hackers-sobre-dados-e-ia.html
|Mundo Corporativo
|7419
|Inter firma parceria com Data Hackers sobre dados e IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523500-inter-firma-parceria-com-data-hackers-sobre-dados-e-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523501-conecta-imobi-debate-qualificacao-e-novas-demandas-do-setor.html
|Mundo Corporativo
|6098
|Conecta Imobi debate qualificação e novas demandas do setor
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523501-conecta-imobi-debate-qualificacao-e-novas-demandas-do-setor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523502-portohaus-acelera-obras-e-anuncia-projetos-em-porto-belo.html
|Mundo Corporativo
|5347
|Portohaus acelera obras e anuncia projetos em Porto Belo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523502-portohaus-acelera-obras-e-anuncia-projetos-em-porto-belo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523503-onsv-lanca-programa-que-une-empresas-a-seguranca-viaria.html
|Mundo Corporativo
|6095
|ONSV lança programa que une empresas à segurança viária
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523503-onsv-lanca-programa-que-une-empresas-a-seguranca-viaria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523504-beone-medicines-ressalta-rapida-expansao-de-sua-linha-de-medicamentos-para-tumores-solidos-no-esmo-2026.html
|Mundo Corporativo
|17131
|BeOne Medicines ressalta rápida expansão de sua linha de medicamentos para tumores sólidos no ESMO 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523504-beone-medicines-ressalta-rapida-expansao-de-sua-linha-de-medicamentos-para-tumores-solidos-no-esmo-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523505-clube-reune-sellers-que-importam-para-ampliar-margens.html
|Mundo Corporativo
|7609
|Clube reúne sellers que importam para ampliar margens
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523505-clube-reune-sellers-que-importam-para-ampliar-margens.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:14
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523470-grande-bh-homem-e-morto-a-tiros-apos-desentendimento-cinco-sao-presos.html
|Gerais
|baleado, ferimento, homicídio, tiros, CRIME , GRANDE BH
|2312
|Grande BH: homem é morto a tiros após desentendimento; cinco são presos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523470-grande-bh-homem-e-morto-a-tiros-apos-desentendimento-cinco-sao-presos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523506-tags-de-modelo-white-label-crescem-com-bancos-e-marcas.html
|Mundo Corporativo
|3226
|Tags de modelo white label crescem com bancos e marcas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523506-tags-de-modelo-white-label-crescem-com-bancos-e-marcas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:20
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523511-tata-werneck-sobre-influenciadores-que-nao-se-posicionam-preocupacao-e-o-proprio-dinheiro.html
|Nacional
|tata werneck, política, lula, bolsonaro, paulo gustavo
|1525
|Tata Werneck sobre influenciadores que não se posicionam: 'Preocupação é o próprio dinheiro'
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523511-tata-werneck-sobre-influenciadores-que-nao-se-posicionam-preocupacao-e-o-proprio-dinheiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:31
|Janaine Fernandes
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523471-o-que-assistir-na-netflix-nesta-semana-veja-5-estreias-de-19-a-25-de-outubro.html
|Cultura
|Cultura & Entretenimento, cultura, edicase, entretenimento, filmes, Series
|4965
|O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 19 a 25 de outubro
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523471-o-que-assistir-na-netflix-nesta-semana-veja-5-estreias-de-19-a-25-de-outubro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:33
|Isabela Teixeira da costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523519-desfile-da-apartamento-03-na-spfw.html
|Feminino & Masculino
|Desfile, Moda, Spfw, São paulo, São paulo fashion week
|2027
|Desfile da Apartamento 03 na SPFW
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523519-desfile-da-apartamento-03-na-spfw.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:37
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523526-patrimonio-mundial-conheca-angkor-wat-o-maior-monumento-religioso-do-planeta.html
|Galeria
|6
|Patrimônio mundial: conheça Angkor Wat, o maior monumento religioso do planeta
|https://www.flipar.com.br/?p=694481&preview=true&preview_id=694481
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:39
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523527-lula-sobre-flavio-me-senti-incomodado-de-debater-com-miliciano.html
|Política
|eleição-2026, Lula, Flávio-Bolsonaro, debate, Brasil
|2442
|Lula sobre Flávio: 'Me senti incomodado de debater com miliciano'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523527-lula-sobre-flavio-me-senti-incomodado-de-debater-com-miliciano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:40
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523472-prf-prende-6-suspeitos-e-recupera-caminhao-clonado-com-bebidas-na-br-262.html
|Gerais
|Prf, bebidas, br-262, bh, caminhão, prisão
|1990
|PRF prende 6 suspeitos e recupera caminhão clonado com bebidas na BR-262
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523472-prf-prende-6-suspeitos-e-recupera-caminhao-clonado-com-bebidas-na-br-262.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:49
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523537-o-mais-cotado-para-comandar-o-ministerio-da-infraestrutura-se-flavio-for-eleito.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1169
|O mais cotado para comandar o Ministério da Infraestrutura se Flávio for eleito
|https://platobr.com.br/o-mais-cotado-para-comandar-o-ministerio-da-infraestrutura-se-flavio-for-eleito
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:51
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523540-transportadora-do-simples-tem-ate-30-de-outubro-para-decidir-como-recolhe-ibs-e-cbs-em-2027.html
|Networking e Negócios
|4302
|Transportadora do Simples tem até 30 de outubro para decidir como recolhe IBS e CBS em 2027
|05f5a3c4-cd72-461c-8384-cb3c3e3364ec
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:55
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523516-teto-de-vidro-o-motivo-de-flavio-para-evitar-ataques-a-ministros-do-stf.html
|Política
|debate, flávio bolsonaro, stf, eleicoes-2026, Nunes marques
|2105
|"Teto de vidro": o motivo de Flávio para evitar ataques a ministros do STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523516-teto-de-vidro-o-motivo-de-flavio-para-evitar-ataques-a-ministros-do-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:59
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523477-br-040-tera-obras-entre-ribeirao-das-neves-e-contagem-veja-trechos.html
|Gerais
|Br-040, obras, trechos, bh, goiás
|3545
|BR-040 terá obras entre Ribeirão das Neves e Contagem; veja trechos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523477-br-040-tera-obras-entre-ribeirao-das-neves-e-contagem-veja-trechos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523550-projeta-cultura-lanca-nova-versao-do-robozin.html
|Mundo Corporativo
|5307
|Projeta Cultura lança nova versão do ROBOZIN
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523550-projeta-cultura-lanca-nova-versao-do-robozin.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 15:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523551-nova-lei-estabelece-criterios-de-rotulagem-para-produtos.html
|Mundo Corporativo
|6721
|Nova lei estabelece critérios de rotulagem para produtos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523551-nova-lei-estabelece-criterios-de-rotulagem-para-produtos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523552-encontro-em-sp-debate-futuro-das-empresas-familiares.html
|Mundo Corporativo
|7852
|Encontro em SP debate futuro das empresas familiares
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523552-encontro-em-sp-debate-futuro-das-empresas-familiares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523554-ype-e-destaque-no-ranking-merco-talento-brasil-2026.html
|Mundo Corporativo
|4308
|Ypê é destaque no ranking Merco Talento Brasil 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523554-ype-e-destaque-no-ranking-merco-talento-brasil-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523555-tratamento-da-dependencia-quimica-vai-alem-da-abstinencia.html
|Mundo Corporativo
|5891
|Tratamento da dependência química vai além da abstinência
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523555-tratamento-da-dependencia-quimica-vai-alem-da-abstinencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523557-roquette-apresenta-um-amplo-portfolio-de-solucoes-em-excipientes-e-expertise-tecnica-na-aaps-pharmsci-360-2026.html
|Mundo Corporativo
|6185
|Roquette apresenta um amplo portfólio de soluções em excipientes e expertise técnica na AAPS PharmSci 360 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523557-roquette-apresenta-um-amplo-portfolio-de-solucoes-em-excipientes-e-expertise-tecnica-na-aaps-pharmsci-360-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523558-lumu-integra-solucao-ao-crowdstrike-falcon-next-gen-siem.html
|Mundo Corporativo
|3340
|Lumu integra solução ao CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523558-lumu-integra-solucao-ao-crowdstrike-falcon-next-gen-siem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523567-dia-nacional-da-inovacao-ressalta-o-valor-da-criatividade.html
|Mundo Corporativo
|3050
|Dia Nacional da Inovação ressalta o valor da criatividade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523567-dia-nacional-da-inovacao-ressalta-o-valor-da-criatividade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:11
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523571-de-novo-em-linha-com-o-planalto-alcolumbre-desiste-de-convocar-sessoes-do-senado.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2214
|De novo em linha com o Planalto, Alcolumbre desiste de convocar sessões do Senado
|https://platobr.com.br/os-motivos-da-desistencia-de-alcolumbre-e-governo-em-votar-a-pec-da-seguranca
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:13
|Isabela Teixeira da costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523546-pura-poesia-na-passarela.html
|Feminino & Masculino
|moda, ronaldo fraga, desfile, moda autoral
|3393
|Pura poesia na passarela
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523546-pura-poesia-na-passarela.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:17
|Isabela Teixeira da costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523532-ammi-estreia-no-sao-paulo-fashion-week.html
|Feminino & Masculino
|Aposta, Desfile, Fashion, Moda, Modelo, Mulher, SPFW
|4601
|Ammi estreia no São Paulo Fashion Week
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523532-ammi-estreia-no-sao-paulo-fashion-week.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:17
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523578-licenciamento-ou-franquia-modelo-da-5w-english-mostra-outra-forma-de-estruturar-o-ensino-de-ingles.html
|Networking e Negócios
|4841
|Licenciamento ou franquia? Modelo da 5W English mostra outra forma de estruturar o ensino de inglês
|375c8a30-4a32-4c09-86dc-987c63e2f3f3
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:31
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523590-como-saber-se-um-clube-de-beneficios-e-confiavel-quatro-perguntas-para-fazer-antes-de-comprar-pontos-do-pix-do-milhao.html
|Networking e Negócios
|4803
|Como saber se um clube de benefícios é confiável: quatro perguntas para fazer antes de comprar pontos do Pix do Milhão
|566b572f-acff-4342-8494-e1c811404392
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:35
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523575-pai-e-filho-suspeitos-de-homicidio-morrem-apos-confronto-com-a-pm.html
|Gerais
|1, Polícia
|1507
|Pai e filho suspeitos de homicídio morrem após confronto com a PM
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523575-pai-e-filho-suspeitos-de-homicidio-morrem-apos-confronto-com-a-pm.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:40
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523510-canetas-emagrecedoras-as-7-queixas-mais-comuns-e-como-evita-las.html
|Bem viver
|GLP-1, medicamento, SUS, canetas emagracedoras
|5487
|Canetas emagrecedoras: as 7 queixas mais comuns (e como evitá-las)
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523510-canetas-emagrecedoras-as-7-queixas-mais-comuns-e-como-evita-las.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:44
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523535-bolsa-familia-saiba-o-que-lula-e-flavio-planejam-mudar.html
|Política
|Bolsa Família, Lula, Flávio Bolsonaro
|2874
|Bolsa Família: saiba o que Lula e Flávio planejam mudar
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523535-bolsa-familia-saiba-o-que-lula-e-flavio-planejam-mudar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:44
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523544-homem-morre-afogado-apos-ser-arrastado-pela-correnteza-em-rio.html
|Gerais
|afogamento, Corpo de Bombeiros, santana do riacho, serradocipó
|706
|Homem morre afogado após ser arrastado pela correnteza em rio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523544-homem-morre-afogado-apos-ser-arrastado-pela-correnteza-em-rio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:48
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523507-reciclagem-transforma-vidas-e-gera-renda-para-familias-mineiras.html
|Gerais
|Itabira, Vale, Reciclagem
|3959
|Reciclagem transforma vidas e gera renda para famílias mineiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523507-reciclagem-transforma-vidas-e-gera-renda-para-familias-mineiras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:54
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523468-sua-presenca-faz-diferenca-diz-ana-elisa-em-apoio-a-janones.html
|Política
|JANONES, Lula, Eleição 2026, Ana Elisa
|1666
|'Sua presença faz diferença', diz Ana Elisa em apoio a Janones
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523468-sua-presenca-faz-diferenca-diz-ana-elisa-em-apoio-a-janones.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:59
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523573-contagem-recebe-11-edicao-de-corrida-com-provas-para-toda-a-familia.html
|Gerais
|Contagem, itaúpower shopping, Corrida, Corrida de rua
|2618
|Contagem recebe 11ª edição de corrida com provas para toda a família
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523573-contagem-recebe-11-edicao-de-corrida-com-provas-para-toda-a-familia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 16:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523612-beawst-promove-feira-online-de-intercambio.html
|Mundo Corporativo
|5671
|?Beawst promove feira online de intercâmbio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523612-beawst-promove-feira-online-de-intercambio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523547-enxaqueca-let-down-a-crise-que-surge-justamente-quando-o-estresse-acaba.html
|Bem viver
|Dor de Cabeça, Enxaqueca crônica, Saúde
|5694
|Enxaqueca let-down: a crise que surge justamente quando o estresse acaba
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523547-enxaqueca-let-down-a-crise-que-surge-justamente-quando-o-estresse-acaba.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523613-fim-da-escala-6x1-cinco-decisoes-para-as-empresas.html
|Mundo Corporativo
|7117
|Fim da escala 6x1: cinco decisões para as empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523613-fim-da-escala-6x1-cinco-decisoes-para-as-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523614-lenovo-conquista-reconhecimento-de-dupla-lideranca-em-sustentabilidade-de-ti-nos-mais-recentes-relatorios-de-sustentabilidade-digital-do-isg-provider-lens.html
|Mundo Corporativo
|12122
|Lenovo conquista reconhecimento de dupla liderança em sustentabilidade de TI nos mais recentes relatórios de Sustentabilidade Digital do ISG Provider Lens®
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523614-lenovo-conquista-reconhecimento-de-dupla-lideranca-em-sustentabilidade-de-ti-nos-mais-recentes-relatorios-de-sustentabilidade-digital-do-isg-provider-lens.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:03
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523586-pbh-abre-nesta-terca-feira-20-o-cadastro-escolar-do-ano-letivo-de-2027.html
|Gerais
|escola, educação, ensino, bh, pbh, rede municipal, cadastro, 2027, estudante
|3024
|PBH abre nesta terça-feira (20) o Cadastro Escolar do ano letivo de 2027
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523586-pbh-abre-nesta-terca-feira-20-o-cadastro-escolar-do-ano-letivo-de-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:07
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523622-celina-leao-acusa-leandro-grass-de-promover-campanha-do-medo-na-reta-final.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2034
|Celina Leão acusa Leandro Grass de promover campanha do medo na reta final
|https://platobr.com.br/celina-leao-acusa-leandro-grass-de-promover-campanha-do-medo-na-reta-final
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:13
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7523626-capital-ou-interior-entenda-qual-a-melhor-opcao-para-cursar-medicina-em-mg.html
|Empresas
|4691
|Capital ou interior: entenda qual a melhor opção para cursar medicina em MG
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7523626-capital-ou-interior-entenda-qual-a-melhor-opcao-para-cursar-medicina-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:33
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523607-andre-janones-pode-ter-alta-em-48h-afirma-boletim-medico.html
|Política
|CASO, JANONES
|1160
|André Janones pode ter alta em 48h, afirma boletim médico
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523607-andre-janones-pode-ter-alta-em-48h-afirma-boletim-medico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:37
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523611-mulher-e-presa-por-esfaquear-companheiro-em-ipatinga.html
|Gerais
|Agressão, Casa, Homem, Mulher, Pm, Polícia, Vítima
|1809
|Mulher é presa por esfaquear companheiro em Ipatinga
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523611-mulher-e-presa-por-esfaquear-companheiro-em-ipatinga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523602-brasil-apresenta-diferencas-regionais-na-predisposicao-a-doencas-entenda.html
|Bem viver
|predisposição, hereditariedade, genética, mapeamento
|10024
|Brasil apresenta diferenças regionais na predisposição a doenças: entenda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523602-brasil-apresenta-diferencas-regionais-na-predisposicao-a-doencas-entenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:51
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523671-sicflux-submete-a-propria-sede-a-verificacao-de-qualidade-do-ar-e-recebe-selo.html
|Networking e Negócios
|3709
|Sicflux submete a própria sede à verificação de qualidade do ar e recebe selo
|cd67fcfa-5a0e-4824-b80a-81b91f9f9844
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 17:57
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523633-bh-altera-itinerarios-das-linhas-de-onibus-5033-e-sc01-r-saiba-o-que-mudou.html
|Gerais
|itinerario, ônibus, TRANSPORTE, pbh, bh, savassi, população, alteração
|2488
|BH altera itinerários das linhas de ônibus 5033 e SC01 R; saiba o que mudou
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523633-bh-altera-itinerarios-das-linhas-de-onibus-5033-e-sc01-r-saiba-o-que-mudou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523693-moura-e-sebrae-lancam-programa-de-formacao-de-fornecedores.html
|Mundo Corporativo
|2316
|Moura e Sebrae lançam programa de formação de fornecedores
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523693-moura-e-sebrae-lancam-programa-de-formacao-de-fornecedores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523694-ia-e-saude-emocional-ampliam-desafios-para-o-rh.html
|Mundo Corporativo
|4660
|IA e saúde emocional ampliam desafios para o RH
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523694-ia-e-saude-emocional-ampliam-desafios-para-o-rh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523695-doenca-ultrarrara-pode-afetar-figado-coracao-e-ossos.html
|Mundo Corporativo
|4859
|Doença ultrarrara pode afetar fígado, coração e ossos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523695-doenca-ultrarrara-pode-afetar-figado-coracao-e-ossos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523696-chef-hiro-ozono-coorganiza-o-campeonato-brasileiro-de-sushi.html
|Mundo Corporativo
|4312
|Chef Hiro Ozono coorganiza o Campeonato Brasileiro de Sushi
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523696-chef-hiro-ozono-coorganiza-o-campeonato-brasileiro-de-sushi.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523698-trf1-analisa-pedido-de-suspensao-da-regra-de-ia-na-medicina.html
|Mundo Corporativo
|3748
|TRF1 analisa pedido de suspensão da regra de IA na medicina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523698-trf1-analisa-pedido-de-suspensao-da-regra-de-ia-na-medicina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523700-fisp-e-fire-show-sinalizam-expansao-do-mercado-de-seguranca.html
|Mundo Corporativo
|6357
|FISP e Fire Show sinalizam expansão do mercado de segurança
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523700-fisp-e-fire-show-sinalizam-expansao-do-mercado-de-seguranca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:17
|Mônica Vasconcelos - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7523667-menopausa-por-que-medicos-dizem-que-o-medo-da-terapia-hormonal-e-maior-que-o-risco-real.html
|Bem viver
|menopausa, terapia hormonal, endocrinologia, hormônios
|22618
|Menopausa: por que médicos dizem que o medo da terapia hormonal é maior que o risco real
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c98vzgy2vjzo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:36
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523713-nuno-ramos-questiona-conduta-da-esquerda-na-exposicao-jolly-chimp.html
|Cultura
|galeria, Artista, BH, Minas Tênis, Macacos, instalação, exposição
|3440
|Nuno Ramos questiona conduta da esquerda na exposição "Jolly chimp"
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523713-nuno-ramos-questiona-conduta-da-esquerda-na-exposicao-jolly-chimp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:40
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523717-cine-humberto-mauro-faz-esquenta-para-o-halloween-com-ciclo-de-roger-corman.html
|Cultura
|Cinema, cultura, mostra, filmes, BH, terror, horror, Suspensãodecontrato
|3605
|Cine Humberto Mauro faz esquenta para o Halloween com ciclo de Roger Corman
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523717-cine-humberto-mauro-faz-esquenta-para-o-halloween-com-ciclo-de-roger-corman.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:40
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523692-consumidor-de-bh-ganha-rs-50-mil-em-sorteio-da-nota-fiscal-mineira.html
|Gerais
|Sorte, SORTEIO
|2404
|Consumidor de BH ganha R$ 50 mil em sorteio da Nota Fiscal Mineira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523692-consumidor-de-bh-ganha-rs-50-mil-em-sorteio-da-nota-fiscal-mineira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 18:57
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523712-pc-quer-medida-protetiva-para-mulher-agredida-com-barra-de-ferro-por-marido.html
|Gerais
|Medida protetiva, Mulher, feminicídio, violenciadomestica
|3199
|PC quer medida protetiva para mulher agredida com barra de ferro por marido
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523712-pc-quer-medida-protetiva-para-mulher-agredida-com-barra-de-ferro-por-marido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 19:04
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523734-pulseiras-inteligentes-vao-monitorar-sono-de-estudantes-de-medicina.html
|Tecnologia
|Estudantes, Estudo, Monitoramento, Pulseira, Sono
|5236
|Pulseiras inteligentes vão monitorar sono de estudantes de medicina
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7523734-pulseiras-inteligentes-vao-monitorar-sono-de-estudantes-de-medicina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 19:05
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523730-lula-no-sbt-saiba-que-horas-comeca-e-onde-assistir-a-sabatina-ao-vivo.html
|Política
|lula, sabatina, sbt, tv alterosa
|1445
|Lula no SBT: saiba que horas começa e onde assistir à sabatina ao vivo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523730-lula-no-sbt-saiba-que-horas-comeca-e-onde-assistir-a-sabatina-ao-vivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 19:23
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523746-viagens-de-trem-revelam-paisagens-deslumbrantes-e-cenarios-inesqueciveis-pelo-mundo.html
|Galeria
|6
|Viagens de trem revelam paisagens deslumbrantes e cenários inesquecíveis pelo mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=694557&preview=true&preview_id=694557
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 19:23
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523748-quimono-atravessa-seculos-e-mantem-vivas-as-tradicoes-e-a-identidade-cultural-do-japao.html
|Galeria
|6
|Quimono atravessa séculos e mantém vivas as tradições e a identidade cultural do Japão
|https://www.flipar.com.br/?p=694558&preview=true&preview_id=694558
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 19:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523747-lotofacil-3808-quina-7146-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-19-10.html
|Nacional
|Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina
|4956
|Lotofácil 3808, Quina 7146 e mais: confira os números sorteados (19/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523747-lotofacil-3808-quina-7146-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-19-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 19:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523758-arritmia-cardiaca-conheca-os-sintomas-tratamentos-e-riscos-a-saude.html
|Galeria
|6
|Arritmia cardíaca: conheça os sintomas, tratamentos e riscos à saúde
|https://www.flipar.com.br/?p=694556&preview=true&preview_id=694556
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 19:37
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523759-pt-explora-noticia-sobre-bolsa-familia-e-campanha-de-flavio-reage-as-pressas.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1268
|PT explora notícia sobre Bolsa Família, e campanha de Flávio reage às pressas
|https://platobr.com.br/pt-explora-noticia-sobre-bolsa-familia-e-campanha-de-flavio-reage-as-pressas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 20:00
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523725-brumadinho-acordo-financiara-centros-de-atendimento-a-mulher-no-paraopeba.html
|Gerais
|MPMG, Brumadinho, Grande Belo Horizonte, Córrego do Feijão
|3030
|Brumadinho: acordo financiará centros de atendimento à mulher no Paraopeba
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523725-brumadinho-acordo-financiara-centros-de-atendimento-a-mulher-no-paraopeba.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 20:10
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523762-mpmg-denuncia-sete-pessoas-por-abusos-sexuais-em-clinicas-clandestinas.html
|Gerais
|Ministério Público, Morte, Polícia Civil
|4054
|MPMG denuncia sete pessoas por abusos sexuais em clínicas clandestinas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523762-mpmg-denuncia-sete-pessoas-por-abusos-sexuais-em-clinicas-clandestinas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 20:29
|Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523784-janones-libera-canal-exercito-de-lula-durante-internacao.html
|Política
|André Janones, lula, eleicoes-2026, Whatsapp
|1515
|Janones libera canal "Exército de Lula" durante internação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523784-janones-libera-canal-exercito-de-lula-durante-internacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 20:33
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense,Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523787-candidatos-poderao-circular-pelo-palco-durante-debate-da-tv-globo.html
|Política
|DEBATE, TV GLOBO
|2140
|Candidatos poderão circular pelo palco durante debate da TV Globo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523787-candidatos-poderao-circular-pelo-palco-durante-debate-da-tv-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 20:39
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523793-lula-entregara-ao-tse-autorizacao-para-quebra-de-sigilo-dele-e-dos-filhos.html
|Política
|lula, Quebra, quebra de sigilo, sigilo, Flavio, TSE
|1560
|Lula entregará ao TSE autorização para quebra de sigilo dele e dos filhos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523793-lula-entregara-ao-tse-autorizacao-para-quebra-de-sigilo-dele-e-dos-filhos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 20:47
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523794-projetos-nao-entraram-ontem-diz-lula-sobre-pautas-prioritarias-no-congresso.html
|Política
|Câmara dos Deputados, lula, eleições 2026, eleições2026
|1524
|"Projetos não entraram ontem", diz Lula sobre pautas prioritárias no Congresso
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523794-projetos-nao-entraram-ontem-diz-lula-sobre-pautas-prioritarias-no-congresso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 20:51
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523797-lula-aposta-em-mobilizacao-e-diz-estar-convencido-de-vitoria-no-2-turno.html
|Política
|Apoio, Bolsonaro, Eleições, Flávio Bolsonaro, Governo, Lula, Pesquisa
|3357
|Lula aposta em mobilização e diz estar convencido de vitória no 2° turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523797-lula-aposta-em-mobilizacao-e-diz-estar-convencido-de-vitoria-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 20:56
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523771-grande-bh-incendio-atinge-ferro-velho-e-ameaca-edificacoes-vizinhas.html
|Gerais
|Ferro, Incêndio, Velho
|989
|Grande BH: Incêndio atinge ferro-velho e ameaça edificações vizinhas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523771-grande-bh-incendio-atinge-ferro-velho-e-ameaca-edificacoes-vizinhas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 20:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523804-erros-ao-lavar-e-guardar-alface-podem-favorecer-contaminacoes-saiba-como-evitar.html
|Galeria
|6
|Erros ao lavar e guardar alface podem favorecer contaminações; saiba como evitar
|https://www.flipar.com.br/?p=694121&preview=true&preview_id=694121
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 21:26
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523814-lula-sobre-diminuicao-da-maioridade-penal-capacidade-de-mudar-de-opiniao.html
|Política
|Lula, Maioridade penal, sabatina, eleições2026, eleições 2026
|2273
|Lula sobre diminuição da maioridade penal: "Capacidade de mudar de opinião"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523814-lula-sobre-diminuicao-da-maioridade-penal-capacidade-de-mudar-de-opiniao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 21:41
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523820-afinal-qual-candidato-lidera-entre-os-trabalhadores-com-carteira-assinada.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1685
|Afinal, qual candidato lidera entre os trabalhadores com carteira assinada?
|https://platobr.com.br/afinal-qual-candidato-lidera-entre-os-trabalhadores-com-carteira-assinada
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 21:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523825-fortanix-anuncia-confidential-ai-para-cargas-de-trabalho-kubernetes-de-nivel-empresarial-utilizando-a-tecnologia-cncf-confidential-containers-coco.html
|Mundo Corporativo
|12813
|Fortanix anuncia Confidential AI para cargas de trabalho Kubernetes de nível empresarial, utilizando a tecnologia CNCF® Confidential Containers (CoCo)
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523825-fortanix-anuncia-confidential-ai-para-cargas-de-trabalho-kubernetes-de-nivel-empresarial-utilizando-a-tecnologia-cncf-confidential-containers-coco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 22:17
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523835-lula-promete-pec-para-garantir-transporte-publico-gratuito-nos-fins-de-semana.html
|Política
|eleições, eleições 2026, lula, transporte público, eleições2026
|3951
|Lula promete PEC para garantir transporte público gratuito nos fins de semana
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523835-lula-promete-pec-para-garantir-transporte-publico-gratuito-nos-fins-de-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-19 23:23
|Heloísa Von Ah - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7523850-os-5-sinais-da-presenca-de-obsessores-em-sua-vida.html
|Horóscopo
|Espiritismo, Espiritualidade, Mediunidade
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|Os 5 sinais da presença de obsessores em sua vida
|https://www.wemystic.com.br/os-5-sinais-da-presenca-de-obsessores-em-sua-vida/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 00:05
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523859-centrao-corre-para-conter-efeito-nikolas-enquanto-ainda-tem-maioria-na-camara.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4075
|Centrão corre para conter ‘efeito Nikolas’ enquanto ainda tem maioria na Câmara
|https://platobr.com.br/centrao-corre-para-conter-efeito-nikolas-enquanto-ainda-tem-maioria-na-camara
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 00:05
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523860-acm-neto-flavio-bolsonaro-e-o-possivel-fruto-da-aproximacao-entre-os-dois.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1447
|ACM Neto, Flávio Bolsonaro e o possível ‘fruto’ da aproximação entre os dois
|https://platobr.com.br/acm-neto-flavio-bolsonaro-e-o-possivel-fruto-da-aproximacao-entre-os-dois
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 01:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523866-byd-energy-storage-acelera-expansao-da-rede-global-bess-pos-venda.html
|Mundo Corporativo
|3511
|BYD Energy Storage Acelera Expansão da Rede Global BESS Pós-Venda
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523866-byd-energy-storage-acelera-expansao-da-rede-global-bess-pos-venda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Carlos Starling
|https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7523538-o-velho-novo-versus-o-novo-velho.html
|Colunistas#Carlos Starling
|Saúde, sapato, política, ladrão, ciência
|6059
|O velho novo versus o novo velho
|https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7523538-o-velho-novo-versus-o-novo-velho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Ivan Drummond
|https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7523606-os-ultimos-instantes-de-oscar-nos-jogos-olimpicos.html
|Colunistas#Ivan Drummond
|Olimpíadas, Basquete, Oscar Schmidt
|3791
|Os últimos instantes de Oscar nos Jogos Olímpicos
|https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7523606-os-ultimos-instantes-de-oscar-nos-jogos-olimpicos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523736-academia-mineira-de-letras-entrega-premio-a-francisco-de-morais-mendes.html
|Cultura
|Academia, Letras, literatura, prêmio, academia mineira de letras, BH, escritor
|3427
|Academia Mineira de Letras entrega prêmio a Francisco de Morais Mendes
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523736-academia-mineira-de-letras-entrega-premio-a-francisco-de-morais-mendes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Paulo Rabello de Castro
|https://www.em.com.br/colunistas/paulo-rabello-de-castro/2026/10/7523738-a-reforma-tributaria-entre-o-ceu-e-o-inferno.html
|Colunistas#Paulo Rabello de Castro
|impostos, reforma tributária, transição, simplificação, imposto do pecado
|5365
| A Reforma Tributária, entre o céu e o inferno
|https://www.em.com.br/colunistas/paulo-rabello-de-castro/2026/10/7523738-a-reforma-tributaria-entre-o-ceu-e-o-inferno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7523741-por-que-voce-continua-checando-as-redes-sociais-do-seu-ex.html
|Colunistas#Anna Marina
|minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas
|2962
|Por que você continua checando as redes sociais do seu ex?
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7523741-por-que-voce-continua-checando-as-redes-sociais-do-seu-ex.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7523742-sob-a-sombra-do-stfo-debate-de-horrores.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|6606
|Debate dos presidenciáveis na TV foi um show de horrores
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7523742-sob-a-sombra-do-stfo-debate-de-horrores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7523752-quanto-vale-uma-eleicao.html
|Direito & Justiça Minas
|Direito, país, rede
|4706
|QUANTO VALE UMA ELEIÇÃO?
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7523752-quanto-vale-uma-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/mundo-juridico/2026/10/7523755-no-topo-do-sistema.html
|Direito & Justiça Minas#Mundo Jurídico
|5467
|NO TOPO DO SISTEMA
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/mundo-juridico/2026/10/7523755-no-topo-do-sistema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7523761-lideranca-feminina-no-cnj.html
|Direito & Justiça Minas
|Justiça , Poder, sistema
|7273
|LIDERANÇA FEMININA NO CNJ
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/2026/10/7523761-lideranca-feminina-no-cnj.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7523763-nova-missao-no-tcu.html
|Direito & Justiça Minas#Entrevista
|Ministro, Tribunal, independência
|5055
|NOVA MISSÃO NO TCU
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7523763-nova-missao-no-tcu.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7523768-a-livre-iniciativa-fraterna-ministros-do-stj-lancam-importante-obra.html
|Direito & Justiça Minas#Entrevista
|MInistro, fraternidade
|6921
|A LIVRE INICIATIVA FRATERNA: Ministros do STJ lançam importante obra
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/entrevista/2026/10/7523768-a-livre-iniciativa-fraterna-ministros-do-stj-lancam-importante-obra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/judiciario-em-foco/2026/10/7523773-vocacionado-para-a-magistratura.html
|Direito & Justiça Minas#Judiciário em Foco
|advocacia, Juiz, Poder, Direito
|5205
|VOCACIONADO PARA A MAGISTRATURA
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/judiciario-em-foco/2026/10/7523773-vocacionado-para-a-magistratura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/voz-ado-amp/2026/10/7523786-combate-ao-crime-organizado-e-um-balanco-do-cnpg.html
|Direito & Justiça Minas#Voz do MP
|crime, justiça, Direito, mandato
|5136
|COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E UM BALANÇO DO CNPG
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/voz-ado-amp/2026/10/7523786-combate-ao-crime-organizado-e-um-balanco-do-cnpg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7523801-isonomia-e-condicao-para-eleicao-democratica.html
|Opinião
|3834
|Isonomia é condição para eleição democrática
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7523801-isonomia-e-condicao-para-eleicao-democratica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7523802-o-pib-e-o-pobre.html
|Opinião
|1596
|"O PIB e o pobre"
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7523802-o-pib-e-o-pobre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Quinho
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7523805-desaprovacao-recorde-do-governo-trump.html
|Charge
|-1
|Desaprovação recorde do Governo Trump
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7523805-desaprovacao-recorde-do-governo-trump.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/fique-com-por-dentro/2026/10/7523809-10-anos-de-trf-1.html
|Direito & Justiça Minas#Fique com por dentro
|8595
|10 ANOS DE TRF-1
|https://www.em.com.br/direito-e-justica-minas/fique-com-por-dentro/2026/10/7523809-10-anos-de-trf-1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 05:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523871-murata-desenvolve-o-menor-termistor-ntc-do-mundo-com-dimensoes-de-025-mm-x-0125-mm-para-medicao-de-temperatura-em-espacos-restritos.html
|Mundo Corporativo
|5749
|Murata desenvolve o menor termistor NTC do mundo, com dimensões de 0,25 mm x 0,125 mm, para medição de temperatura em espaços restritos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523871-murata-desenvolve-o-menor-termistor-ntc-do-mundo-com-dimensoes-de-025-mm-x-0125-mm-para-medicao-de-temperatura-em-espacos-restritos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 06:09
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7523873-senador-aliado-de-lula-defende-debate-sobre-stf-com-seriedade-ninguem-acima-da-lei.html
|Política#PlatôBr
|Entrevista
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|Senador aliado de Lula defende debate sobre STF com seriedade: ‘Ninguém acima da lei’
|https://platobr.com.br/senador-aliado-de-lula-defende-debate-sobre-stf-com-seriedade-ninguem-acima-da-lei
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 07:26
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523878-previsao-do-tempo-bh-tera-sol-calor-de-30-c-e-alerta-de-chuva-nesta-terca-feira-20-10.html
|Gerais
|2614
|Previsão do tempo: BH terá sol, calor de 30°C e alerta de chuva nesta terça-feira (20/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523878-previsao-do-tempo-bh-tera-sol-calor-de-30-c-e-alerta-de-chuva-nesta-terca-feira-20-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 07:48
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523883-eu-me-escondi-por-tempo-demais-felca-volta-as-redes-com-revelacao-que-ninguem-esperava.html
|Nacional
|1741
|'Eu me escondi por tempo demais': Felca volta às redes com revelação que ninguém esperava
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523883-eu-me-escondi-por-tempo-demais-felca-volta-as-redes-com-revelacao-que-ninguem-esperava.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 07:54
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523884-pelo-buraco-do-hidrometro-o-pedido-de-socorro-de-menino-de-7-anos-deixado-sozinho-em-casa-por-cerca-de-8-horas-em-mg.html
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 07:56
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523885-seis-homens-sao-presos-pela-prf-por-transporte-de-bebidas-furtadas-na-br-262-em-mg.html
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|Estado de Minas
|2026-10-20 07:57
|Lara Santana
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|Estado de Minas
|2026-10-20 07:57
|Lara Santana
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|Estado de Minas
|2026-10-20 07:58
|Lara Santana
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|Estado de Minas
|2026-10-20 07:59
|Lara Santana
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|Estado de Minas
|2026-10-20 07:59
|Lara Santana
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|2026-10-20 08:00
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|Estado de Minas
|2026-10-20 08:01
|Yaya Souza
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:04
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523895-adelia-prado-sofre-acidente-domestico-aos-90-anos.html
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|Estado de Minas
|2026-10-20 08:08
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523896-minha-melhor-amiga-desbanca-ainda-estou-aqui-e-bate-recorde-nos-cinemas.html
|Cultura
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:09
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523897-32-ocorrencias-e-medida-protetiva-descumprida-filho-e-preso-suspeito-de-agredir-pais-de-81-e-86-anos.html
|Gerais
|1450
|32 ocorrências e medida protetiva descumprida: filho é preso suspeito de agredir pais de 81 e 86 anos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523897-32-ocorrencias-e-medida-protetiva-descumprida-filho-e-preso-suspeito-de-agredir-pais-de-81-e-86-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:19
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523900-zoologico-de-bh-inicia-venda-de-ingressos-online-para-acabar-com-as-filas.html
|Gerais
|2017
|Zoológico de BH inicia venda de ingressos online para acabar com as filas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523900-zoologico-de-bh-inicia-venda-de-ingressos-online-para-acabar-com-as-filas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:19
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523903-denis-villeneuve-explica-por-que-aceitou-dirigir-novo-filme-de-james-bond.html
|Galeria
|6
|Denis Villeneuve explica por que aceitou dirigir novo filme de James Bond
|https://www.flipar.com.br/?p=694572
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:23
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523906-carnaval-de-bh-prefeitura-reabre-edital-de-patrocinio-apos-primeira-tentativa-nao-ter-interessados.html
|Gerais
|2225
|Carnaval de BH: prefeitura reabre edital de patrocínio após primeira tentativa não ter interessados
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523906-carnaval-de-bh-prefeitura-reabre-edital-de-patrocinio-apos-primeira-tentativa-nao-ter-interessados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:26
|Gabriel Botelho - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523905-familia-de-netinho-se-recusa-a-escrever-que-cantor-morreu-no-dia-13-12-1.html
|Política
|cantor, câncer, linfoma, linfoma não Hodgkin, netinho, salvador
|1438
|Família de Netinho se recusa a escrever que cantor morreu no dia 13: "12+1"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523905-familia-de-netinho-se-recusa-a-escrever-que-cantor-morreu-no-dia-13-12-1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:29
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523907-faxineira-e-atacada-com-facadas-por-patroa-durante-servico-e-mulher-acaba-presa.html
|Gerais
|2111
|Faxineira é atacada com facadas por patroa durante serviço e mulher acaba presa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523907-faxineira-e-atacada-com-facadas-por-patroa-durante-servico-e-mulher-acaba-presa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:31
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523909-pamukkale-conheca-o-espetaculo-natural-da-turquia-que-parece-feito-de-algodao.html
|Galeria
|6
|Pamukkale: conheça o espetáculo natural da Turquia que parece feito de algodão
|https://www.flipar.com.br/?p=694265
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:37
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523910-real-time-big-data-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-a-cinco-dias-do-2-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2002
|Real Time Big Data: Flávio tem 52% dos votos válidos e Lula, 48%, a cinco dias do 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523910-real-time-big-data-flavio-tem-52-dos-votos-validos-e-lula-48-a-cinco-dias-do-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:37
|Camilla Veras Mota e Vitor Serrano - Enviados da BBC News Brasil a Camaçari e Salvador - Correio Bra
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523899-efeito-byd-como-brasil-virou-laboratorio-de-empresas-chinesas.html
|Economia
|17620
|Efeito BYD: como Brasil virou 'laboratório' de empresas chinesas
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523899-efeito-byd-como-brasil-virou-laboratorio-de-empresas-chinesas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:40
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523912-homem-e-preso-em-flagrante-cavando-cova-para-enterrar-a-ex-companheira-que-matou-a-golpes-de-machado.html
|Gerais
|1978
|Homem é preso em flagrante cavando cova para enterrar a ex-companheira que matou a golpes de machado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523912-homem-e-preso-em-flagrante-cavando-cova-para-enterrar-a-ex-companheira-que-matou-a-golpes-de-machado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:43
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523914-abono-para-profissionais-de-saude-de-bh-decreto-define-quem-recebe-e-como-sera-calculado-o-valor.html
|Gerais
|2829
|Abono para profissionais de saúde de BH: decreto define quem recebe e como será calculado o valor
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523914-abono-para-profissionais-de-saude-de-bh-decreto-define-quem-recebe-e-como-sera-calculado-o-valor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:47
|Mariana Morais
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523904-advogado-morre-na-frente-da-esposa-enquanto-rezava-o-santo-terco.html
|Nacional
|advogado, morte, terço, esposa, atropelamento
|1403
|Advogado morre na frente da esposa enquanto rezava o Santo Terço
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523904-advogado-morre-na-frente-da-esposa-enquanto-rezava-o-santo-terco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:50
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523922-seu-local-de-votacao-mudou-veja-como-consultar-antes-do-2-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|1812
|Seu local de votação mudou? Veja como consultar antes do 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523922-seu-local-de-votacao-mudou-veja-como-consultar-antes-do-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:51
|Brunna Ramos* - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523919-brasileiros-sonham-alto-com-o-premio-de-rs-185-milhoes-da-mega-sena.html
|Nacional
|Caixa Econômica Federal, loteria, mega-sena
|5921
|Brasileiros sonham alto com o prêmio de R$ 185 milhões da Mega-Sena
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523919-brasileiros-sonham-alto-com-o-premio-de-rs-185-milhoes-da-mega-sena.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 08:55
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523926-snoop-dogg-completa-55-anos-conheca-a-trajetoria-do-rapper.html
|Galeria
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|Snoop Dogg completa 55 anos: conheça a trajetória do rapper
|https://www.flipar.com.br/?p=694427
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:07
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense,Danandra Rocha - Correio Braziliense,Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523928-tse-aperta-cerco-sobre-atuacao-da-meta-na-reta-final-da-eleicao.html
|Política
|Meta, TSE, Flávio Bolsonaro, Lula, campanha, eleições 2026
|3870
|TSE aperta cerco sobre atuação da Meta na reta final da eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523928-tse-aperta-cerco-sobre-atuacao-da-meta-na-reta-final-da-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:08
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523934-inovacao-no-sus-hospital-das-clinicas-da-ufmg-anuncia-cirurgias-roboticas-e-exibe-exames-a-distancia-e-ia-contra-chagas.html
|Gerais
|1946
|Inovação no SUS: Hospital das Clínicas da UFMG anuncia cirurgias robóticas e exibe exames à distância e IA contra Chagas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7523934-inovacao-no-sus-hospital-das-clinicas-da-ufmg-anuncia-cirurgias-roboticas-e-exibe-exames-a-distancia-e-ia-contra-chagas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:19
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523951-antonio-banderas-e-nicolas-cage-serao-protagonistas-da-5-temporada-de-true-detective.html
|Galeria
|6
|Antonio Banderas e Nicolas Cage serão protagonistas da 5ª temporada de “True Detective”
|https://www.flipar.com.br/?p=694577
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:21
|Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523947-justica-decreta-fim-da-recuperacao-judicial-da-americanas.html
|Economia
|americanas,recuperação judicia
|1849
|Justiça decreta fim da recuperação judicial da Americanas
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-10/justica-decreta-fim-da-recuperacao-judicial-da-americanas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:21
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523948-sua-retina-pode-revelar-sua-idade-biologica-e-antecipar-doencas.html
|Ciência
|medicina, estudo, retina, olhos, oftalmologia
|3050
|Sua retina pode revelar sua idade biológica e antecipar doenças
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7523948-sua-retina-pode-revelar-sua-idade-biologica-e-antecipar-doencas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:21
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7523949-como-assumir-os-cabelos-brancos-sem-ficar-refem-da-raiz-marcada.html
|Trends
|cabelo branco, cabelo grisalho, como disfarçar
|2732
|Como assumir os cabelos brancos sem ficar refém da raiz marcada
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7523949-como-assumir-os-cabelos-brancos-sem-ficar-refem-da-raiz-marcada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:21
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523893-corte-shag-o-estilo-versatil-que-rejuvenesce-e-valoriza-qualquer-idade.html
|Feminino & Masculino
|corte shag, shaggy hair, corte de cabelo, dicas
|2679
|Corte shag: o estilo versátil que rejuvenesce e valoriza qualquer idade
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7523893-corte-shag-o-estilo-versatil-que-rejuvenesce-e-valoriza-qualquer-idade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:22
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523950-morador-de-64-anos-vive-isolado-ha-mais-de-12-anos-em-uma-aldeia-milenar-mas-sua-maneira-de-encarar-a-solidao-contraria-a-ideia-de-que-estar-so-e-sempre-ruim.html
|Internacional
|Solanell, Espanha, isolamento, viver isolado, solidão, Montferrer y Castellbó
|3103
|Morador de 64 anos vive isolado há mais de 12 anos em uma aldeia milenar, mas sua maneira de encarar a solidão contraria a ideia de que estar só é sempre ruim
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523950-morador-de-64-anos-vive-isolado-ha-mais-de-12-anos-em-uma-aldeia-milenar-mas-sua-maneira-de-encarar-a-solidao-contraria-a-ideia-de-que-estar-so-e-sempre-ruim.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:32
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523961-conteudo-pago-vazado-a-prova-precisa-vir-antes-da-denuncia-orienta-advogado.html
|Networking e Negócios
|4676
|Conteúdo pago vazado: a prova precisa vir antes da denúncia, orienta advogado
|ecb97dda-0956-4824-992d-ad8cad423194
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:39
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523964-fft5-transforma-experiencia-de-mulheres-50-em-negocio-autoridade-e-legado.html
|Networking e Negócios
|9895
|FFT5 transforma experiência de mulheres 50+ em negócio, autoridade e legado
|9dd7f022-0d32-4861-b262-66a252e0609c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:41
|Cadu Bruno
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7523959-mulher-simula-o-proprio-sequestro-com-ajuda-da-filha-de-7-anos-cobra-rs-3-500-da-mae-para-pagar-agiotas-e-e-condenada-por-extorsao.html
|Nacional
|Brasil, sequestro, mãe, filha, simulação, farsa
|2929
|Mulher simula o próprio sequestro com ajuda da filha de 7 anos, cobra R$ 3.500 da mãe para pagar agiotas e é condenada por extorsão
|https://www.tupi.fm/brasil/mulher-simula-o-proprio-sequestro-com-ajuda-da-filha-de-7-anos-cobra-r-3-500-da-mae-para-pagar-agiotas-e-e-condenada-por-extorsao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:47
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7523968-erros-no-historico-do-inss-podem-mudar-data-e-valor-da-aposentadoria.html
|Networking e Negócios
|4951
|Erros no histórico do INSS podem mudar data e valor da aposentadoria
|bd313798-abe8-4dcc-9322-080391c6122f
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:50
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523972-premie-mais-jovem-da-historia-da-holanda-espera-o-primeiro-filho-com-jogador-de-hoquei-argentino.html
|Internacional
|2187
|Premiê mais jovem da história da Holanda espera o primeiro filho com jogador de hóquei argentino
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523972-premie-mais-jovem-da-historia-da-holanda-espera-o-primeiro-filho-com-jogador-de-hoquei-argentino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:52
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523973-aviao-da-latam-pega-fogo-em-pista-de-aeroporto-antes-de-decolagem.html
|Internacional
|2122
|Avião da Latam pega fogo em pista de aeroporto antes de decolagem
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523973-aviao-da-latam-pega-fogo-em-pista-de-aeroporto-antes-de-decolagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 09:57
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523976-manifestacao-la-fora-drinks-aqui-dentro-video-mostra-casal-bebendo-em-bar-de-paris-em-meio-aos-protestos.html
|Internacional
|2312
|Manifestação lá fora, drinks aqui dentro: vídeo mostra casal bebendo em bar de Paris em meio aos protestos
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7523976-manifestacao-la-fora-drinks-aqui-dentro-video-mostra-casal-bebendo-em-bar-de-paris-em-meio-aos-protestos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:01
|Larissa Brandes
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7516995-a-ciencia-por-tras-da-falta-de-atencao-em-rotinas-por-que-cerebros-com-tdah-parecem-desligar-em-tarefas-comuns-mas-brilham-sob-pressao-intensa.html
|Bem viver
|Saúde, TDAH, déficit de atenção, hiperatividade, diagnóstico
|3142
|A ciência por trás da falta de atenção em rotinas: por que cérebros com TDAH parecem desligar em tarefas comuns mas brilham sob pressão intensa
|https://www.tupi.fm/saude/a-ciencia-por-tras-da-falta-de-atencao-em-rotinas-por-que-cerebros-com-tdah-parecem-desligar-em-tarefas-comuns-mas-brilham-sob-pressao-intensa/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:02
|Cadu Bruno
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523967-viih-tube-baixa-em-rs-15-milhao-o-preco-da-cobertura-em-que-gastou-rs-25-milhoes-so-de-reforma-e-admite-ja-saio-no-prejuizo.html
|Cultura
|Viih Tube, Ex-bbb, reforma, luxo, casa
|2167
|Viih Tube baixa em R$ 1,5 milhão o preço da cobertura em que gastou R$ 2,5 milhões só de reforma e admite: Já saio no prejuízo
|https://www.tupi.fm/entretenimento/viih-tube-baixa-em-r-15-milhao-o-preco-da-cobertura-em-que-gastou-r-25-milhoes-so-de-reforma-e-admite-ja-saio-no-prejuizo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523983-definicao-em-foco-a-evolucao-da-lipoaspiracao-masculina.html
|Mundo Corporativo
|2440
|Definição em foco: a evolução da lipoaspiração masculina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523983-definicao-em-foco-a-evolucao-da-lipoaspiracao-masculina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523984-frizz-quebra-e-ressecamento-como-cuidar-dos-fios.html
|Mundo Corporativo
|6045
|Frizz, quebra e ressecamento: como cuidar dos fios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7523984-frizz-quebra-e-ressecamento-como-cuidar-dos-fios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:06
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523981-janones-deixa-uti-com-recado-misterioso-e-promete-batalha-final.html
|Política
|eleicoes-2026, janones, lula, flavio-bolsonaro
|2360
|Janones deixa UTI com recado misterioso e promete 'batalha final'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523981-janones-deixa-uti-com-recado-misterioso-e-promete-batalha-final.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:06
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7523985-kv-fjordkake-conheca-o-bolo-noruegues-que-ganhou-fama-de-ser-o-melhor-do-mundo.html
|Galeria
|6
|Kvæfjordkake: conheça o bolo norueguês que ganhou fama de ser o melhor do mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=694596
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:08
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523568-flavio-ou-lula-astrologia-aponta-vitoria-apertada-no-dia-das-eleicoes.html
|Política
|astrologia, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|6392
|Flávio ou Lula? Astrologia aponta vitória apertada no dia das eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523568-flavio-ou-lula-astrologia-aponta-vitoria-apertada-no-dia-das-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:15
|Guilherme Pavarin - De São Paulo (SP) para a BBC News Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7523982-o-que-a-eleicao-de-uma-estreante-deputada-federal-de-24-anos-do-rio-revela-sobre-a-onda-de-direita-no-brasil.html
|Política
|17444
|O que a eleição de uma estreante deputada federal de 24 anos do Rio revela sobre a onda de direita no Brasil
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwq6n967qyqvo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524003-leticia-spiller-estreia-como-dubladora-em-nova-animacao-da-disney.html
|Galeria
|6
|Letícia Spiller estreia como dubladora em nova animação da Disney
|https://www.flipar.com.br/?p=694584
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:22
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523979-pagamento-extra-do-13-do-inss-cai-a-partir-de-novembro-saiba-quem-tem-direito.html
|Economia
|1895
|Pagamento extra do 13º do INSS cai a partir de novembro; saiba quem tem direito
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7523979-pagamento-extra-do-13-do-inss-cai-a-partir-de-novembro-saiba-quem-tem-direito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:26
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524008-shows-de-gusttavo-lima-e-maiara-maraisa-viram-alvo-de-investigacao-em-sp.html
|Nacional
|2248
|Shows de Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa viram alvo de investigação em SP
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524008-shows-de-gusttavo-lima-e-maiara-maraisa-viram-alvo-de-investigacao-em-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:28
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524010-bh-ganha-nova-lei-de-manejo-integrado-do-fogo-para-prevenir-queimadas.html
|Gerais
|fogo, manejo, incêndio, florestas, PBH
|3028
|BH ganha nova lei de Manejo Integrado do Fogo para prevenir queimadas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524010-bh-ganha-nova-lei-de-manejo-integrado-do-fogo-para-prevenir-queimadas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:33
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524015-lula-se-surpreende-com-cenario-para-a-esquerda-no-rs-e-aliados-falam-em-ingratidao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1387
|Lula se surpreende com cenário para a esquerda no RS e aliados falam em ‘ingratidão’
|https://platobr.com.br/lula-se-surpreende-com-cenario-para-a-esquerda-no-rs-e-aliados-falam-em-ingratidao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:34
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524011-experiencias-inesqueciveis-sobre-trilhos-5-viagens-de-trem-que-levam-voce-ate-as-estrelas.html
|Turismo
|2683
|Experiências inesquecíveis sobre trilhos: 5 viagens de trem que levam você até as estrelas
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524011-experiencias-inesqueciveis-sobre-trilhos-5-viagens-de-trem-que-levam-voce-ate-as-estrelas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:37
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524016-uma-mansao-avaliada-em-rs-1-bilhao-residencia-de-apresentadora-de-44-anos-chama-atencao-em-alphaville.html
|Casa e Decoração
|2222
|Uma mansão avaliada em R$ 1 bilhão: residência de apresentadora de 44 anos chama atenção em Alphaville
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524016-uma-mansao-avaliada-em-rs-1-bilhao-residencia-de-apresentadora-de-44-anos-chama-atencao-em-alphaville.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:42
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524020-pescador-fisga-gigante-no-rio-paranaiba-e-tem-marca-homologada-como-recorde-brasileiro.html
|Gerais
|2331
|Pescador fisga ‘gigante’ no Rio Paranaíba e tem marca homologada como recorde brasileiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524020-pescador-fisga-gigante-no-rio-paranaiba-e-tem-marca-homologada-como-recorde-brasileiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 10:50
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524023-camara-de-bh-avanca-com-projeto-que-preve-areas-verdes-no-lugar-de-vagas-de-estacionamento-nas-ruas.html
|Gerais
|2807
|Câmara de BH avança com projeto que prevê áreas verdes no lugar de vagas de estacionamento nas ruas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524023-camara-de-bh-avanca-com-projeto-que-preve-areas-verdes-no-lugar-de-vagas-de-estacionamento-nas-ruas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524028-luxo-masculino-reune-estilo-sofisticacao-e-negocios.html
|Mundo Corporativo
|4757
|Luxo masculino reúne estilo, sofisticação e negócios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524028-luxo-masculino-reune-estilo-sofisticacao-e-negocios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524029-sophos-lanca-ai-defense-para-protecao-de-ia.html
|Mundo Corporativo
|6871
|Sophos lança AI Defense para proteção de IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524029-sophos-lanca-ai-defense-para-protecao-de-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524031-a-command-alkon-leva-o-batch-na-command-cloud-a-sistemas-de-outros-fabricantes-em-parceria-com-a-gedis.html
|Mundo Corporativo
|6547
|A Command Alkon leva o Batch na Command Cloud a sistemas de outros fabricantes em parceria com a Gedis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524031-a-command-alkon-leva-o-batch-na-command-cloud-a-sistemas-de-outros-fabricantes-em-parceria-com-a-gedis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524032-agrolend-une-ia-e-gestao-humana-no-agronegocio.html
|Mundo Corporativo
|3443
|Agrolend une IA e gestão humana no agronegócio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524032-agrolend-une-ia-e-gestao-humana-no-agronegocio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524033-veterinario-online-amplia-acesso-a-orientacao-para-pets.html
|Mundo Corporativo
|6942
|Veterinário online amplia acesso à orientação para pets
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524033-veterinario-online-amplia-acesso-a-orientacao-para-pets.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524034-analise-de-pele-com-ia-pode-elevar-faturamento-de-clinicas.html
|Mundo Corporativo
|4840
|Análise de pele com IA pode elevar faturamento de clínicas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524034-analise-de-pele-com-ia-pode-elevar-faturamento-de-clinicas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524038-economistas-analisam-como-ajuste-fiscal-impacta-os-meis.html
|Mundo Corporativo
|4124
|Economistas analisam como ajuste fiscal impacta os MEIs
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524038-economistas-analisam-como-ajuste-fiscal-impacta-os-meis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:07
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524039-raja-ampat-paraiso-da-indonesia-abriga-um-dos-ecossistemas-marinhos-mais-ricos-do-planeta.html
|Galeria
|6
|Raja Ampat: paraíso da Indonésia abriga um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planeta
|https://www.flipar.com.br/?p=694119&preview=true&preview_id=694119
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:11
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524049-centrao-desafiara-flavio-mesmo-com-a-fama-de-mais-habilidoso-que-o-pai.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1319
|Centrão desafiará Flávio, mesmo com a fama de ‘mais habilidoso’ que o pai
|https://platobr.com.br/centrao-desafiara-flavio-mesmo-com-a-fama-de-mais-habilidoso-que-o-pai
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:13
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524052-lipedema-vai-alem-da-estetica-e-exige-uma-abordagem-individualizada.html
|Networking e Negócios
|8756
|Lipedema vai além da estética e exige uma abordagem individualizada
|5b802995-928f-45d4-bdbd-81dad5beb4f4
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:18
|Cadu Bruno
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524025-aos-90-anos-carlos-alberto-de-nobrega-passa-por-cirurgia-de-marcapasso-depois-que-uma-infeccao-viral-virou-inflamacao-no-coracao.html
|Bem viver
|saúde, miocardite, infecção viral, 90 anos, apresentador
|2098
|Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega passa por cirurgia de marcapasso depois que uma infecção viral virou inflamação no coração
|https://www.tupi.fm/entretenimento/aos-90-anos-carlos-alberto-de-nobrega-passa-por-cirurgia-de-marcapasso-depois-que-uma-infeccao-viral-virou-inflamacao-no-coracao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524056-viralizaram-com-cachorro-de-burro-pais-buscam-filha-na-escola-fantasiados-de-shrek-e-fiona.html
|Galeria
|6
|Viralizaram! Com cachorro de Burro, pais buscam filha na escola fantasiados de Shrek e Fiona
|https://www.flipar.com.br/?p=694663
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:32
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524037-idoso-desaparecido-por-dois-dias-e-encontrado-em-mata-na-grande-bh.html
|Gerais
|Corpo de Bombeiros, Desaparecido, Drone, Idoso desaparecido
|1167
|Idoso desaparecido por dois dias é encontrado em mata na grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524037-idoso-desaparecido-por-dois-dias-e-encontrado-em-mata-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:35
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524063-dra-gabriela-scandiucci-aborda-os-avancos-da-dermatologia-estetica-para-o-verao-e-os-cuidados-com-a-pele-apos-o-emagrecimento.html
|Networking e Negócios
|10971
|Dra. Gabriela Scandiucci aborda os avanços da dermatologia estética para o verão e os cuidados com a pele após o emagrecimento
|bac2aec0-f14e-455e-8658-82a092c3ab06
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:36
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524060-cnh-tem-validade-prorrogada-detran-mg-orienta-sobre-o-novo-prazo.html
|Gerais
|Detran-MG, prorrogação, CNH, carteira de habilitação, motoristas
|3624
|CNH tem validade prorrogada: Detran-MG orienta sobre o novo prazo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524060-cnh-tem-validade-prorrogada-detran-mg-orienta-sobre-o-novo-prazo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:44
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524026-tres-onibus-eletricos-de-17-milhao-de-euros-tem-destino-inesperado-na-franca-falhas-de-autonomia-e-confiabilidade-levam-a-uma-mudanca-na-escolha-dos-veiculos.html
|Tecnologia
|2338
|Três ônibus elétricos de 1,7 milhão de euros têm destino inesperado na França: falhas de autonomia e confiabilidade levam a uma mudança na escolha dos veículos
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524026-tres-onibus-eletricos-de-17-milhao-de-euros-tem-destino-inesperado-na-franca-falhas-de-autonomia-e-confiabilidade-levam-a-uma-mudanca-na-escolha-dos-veiculos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:45
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524067-hoteleiro-abandona-os-negocios-e-comeca-a-plantar-arvores-em-1983-e-43-anos-depois-uma-floresta-de-200-hectares-revela-o-alcance-da-transformacao-da-area-arida.html
|Internacional
|2623
|Hoteleiro abandona os negócios e começa a plantar árvores em 1983, e 43 anos depois uma floresta de 200 hectares revela o alcance da transformação da área árida
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524067-hoteleiro-abandona-os-negocios-e-comeca-a-plantar-arvores-em-1983-e-43-anos-depois-uma-floresta-de-200-hectares-revela-o-alcance-da-transformacao-da-area-arida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:45
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524066-comissarios-entram-em-conflito-durante-um-voo-e-o-comandante-pede-intervencao-em-solo-a-disputa-entre-colegas-leva-a-uma-medida-que-vai-alem-da-equipe-de-cabine.html
|Turismo
|3016
|Comissários entram em conflito durante um voo, e o comandante pede intervenção em solo: a disputa entre colegas leva a uma medida que vai além da equipe de cabine
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524066-comissarios-entram-em-conflito-durante-um-voo-e-o-comandante-pede-intervencao-em-solo-a-disputa-entre-colegas-leva-a-uma-medida-que-vai-alem-da-equipe-de-cabine.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:51
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524071-praca-da-estacao-o-papel-da-esplanada-na-vida-cultural-e-democratica-de-bh.html
|Gerais
|Praça da Estação, BH, Turismo, Festa da Luz, Praia da Estação
|3629
|Praça da Estação: o papel da esplanada na vida cultural e democrática de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524071-praca-da-estacao-o-papel-da-esplanada-na-vida-cultural-e-democratica-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:51
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524070-como-atrair-jovens-em-uma-regiao-do-japao-que-envelhece-a-tdk-aposta-em-um-beneficio-fora-do-escritorio-para-enfrentar-o-desafio-de-contratar-e-reter-funcionarios.html
|Economia
|2751
|Como atrair jovens em uma região do Japão que envelhece? A TDK aposta em um benefício fora do escritório para enfrentar o desafio de contratar e reter funcionários
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524070-como-atrair-jovens-em-uma-regiao-do-japao-que-envelhece-a-tdk-aposta-em-um-beneficio-fora-do-escritorio-para-enfrentar-o-desafio-de-contratar-e-reter-funcionarios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:52
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524072-reajuste-do-bolsa-familia-entenda-o-impacto-do-aumento.html
|Economia
|Bolsa família, Benefícios, Auxílio, Programa social
|2530
|Reajuste do Bolsa Família: entenda o impacto do aumento
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524072-reajuste-do-bolsa-familia-entenda-o-impacto-do-aumento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:52
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524073-arritmia-cardiaca-induzida-por-estresse-exige-atencao-aos-sinais-do-corpo.html
|Bem viver
|3697
|Arritmia cardíaca induzida por estresse exige atenção aos sinais do corpo
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524073-arritmia-cardiaca-induzida-por-estresse-exige-atencao-aos-sinais-do-corpo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:52
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524077-robert-de-niro-conta-o-que-muda-em-sua-preparacao-fisica-a-partir-dos-40-anos-a-referencia-que-escolhe-vem-de-uma-atividade-diferente-da-atuacao-no-cinema.html
|Ciência
|2484
|Robert De Niro conta o que muda em sua preparação física a partir dos 40 anos: a referência que escolhe vem de uma atividade diferente da atuação no cinema
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524077-robert-de-niro-conta-o-que-muda-em-sua-preparacao-fisica-a-partir-dos-40-anos-a-referencia-que-escolhe-vem-de-uma-atividade-diferente-da-atuacao-no-cinema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:53
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524074-apoio-psicologico-imediato-reduz-danos-do-trauma-apos-agressoes-verbais.html
|Bem viver
|3486
|Apoio psicológico imediato reduz danos do trauma após agressões verbais
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524074-apoio-psicologico-imediato-reduz-danos-do-trauma-apos-agressoes-verbais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:53
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524075-criancas-que-percebem-cada-mudanca-de-humor-dos-outros-nem-sempre-demonstram-apenas-empatia-conflitos-na-infancia-podem-ajudar-a-explicar-essa-atencao-intensa.html
|Bem viver
|bem-estar, crianças, psicologia
|2369
|Crianças que percebem cada mudança de humor dos outros nem sempre demonstram apenas empatia: conflitos na infância podem ajudar a explicar essa atenção intensa
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524075-criancas-que-percebem-cada-mudanca-de-humor-dos-outros-nem-sempre-demonstram-apenas-empatia-conflitos-na-infancia-podem-ajudar-a-explicar-essa-atencao-intensa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:53
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524076-fortalecer-o-joelho-apos-os-60-anos-pode-comecar-com-um-movimento-simples-entenda-o-papel-da-elevacao-da-perna-estendida-e-os-cuidados-para-adaptar-a-pratica.html
|Bem viver
|bem-estar, exercícios, 60 anos
|2366
|Fortalecer o joelho após os 60 anos pode começar com um movimento simples: entenda o papel da elevação da perna estendida e os cuidados para adaptar a prática
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524076-fortalecer-o-joelho-apos-os-60-anos-pode-comecar-com-um-movimento-simples-entenda-o-papel-da-elevacao-da-perna-estendida-e-os-cuidados-para-adaptar-a-pratica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:53
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524079-morador-prolonga-a-calha-com-um-tubo-ate-a-cerca-do-jardim-mas-dois-invernos-depois-o-vizinho-chama-um-especialista-e-a-mudanca-vira-motivo-de-conflito-entre-eles.html
|Casa e Decoração
|2639
|Morador prolonga a calha com um tubo até a cerca do jardim, mas dois invernos depois o vizinho chama um especialista e a mudança vira motivo de conflito entre eles
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524079-morador-prolonga-a-calha-com-um-tubo-ate-a-cerca-do-jardim-mas-dois-invernos-depois-o-vizinho-chama-um-especialista-e-a-mudanca-vira-motivo-de-conflito-entre-eles.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:53
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524078-smallville-chega-aos-25-anos-e-tom-welling-e-michael-rosenbaum-revisitam-seus-personagens-em-uma-conversa-que-vai-alem-dos-rumores-sobre-uma-continuacao.html
|Cultura
|2452
|Smallville chega aos 25 anos, e Tom Welling e Michael Rosenbaum revisitam seus personagens em uma conversa que vai além dos rumores sobre uma continuação
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524078-smallville-chega-aos-25-anos-e-tom-welling-e-michael-rosenbaum-revisitam-seus-personagens-em-uma-conversa-que-vai-alem-dos-rumores-sobre-uma-continuacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:53
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524080-antes-de-jogar-fora-as-bandejas-plasticas-de-frutas-veja-como-detalhes-dessas-embalagens-podem-ajudar-a-colocar-ordem-nos-pequenos-objetos-da-sua-casa.html
|Casa e Decoração
|dicas, casa
|3083
|Antes de jogar fora as bandejas plásticas de frutas, veja como detalhes dessas embalagens podem ajudar a colocar ordem nos pequenos objetos da sua casa
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524080-antes-de-jogar-fora-as-bandejas-plasticas-de-frutas-veja-como-detalhes-dessas-embalagens-podem-ajudar-a-colocar-ordem-nos-pequenos-objetos-da-sua-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:53
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524081-alces-voltam-ao-kentucky-em-programa-iniciado-em-1997-agora-com-mais-de-13-mil-animais-a-reintroducao-traz-novos-desafios-para-a-conservacao-na-regiao.html
|Ciência
|2397
|Alces voltam ao Kentucky em programa iniciado em 1997: agora, com mais de 13 mil animais, a reintrodução traz novos desafios para a conservação na região
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524081-alces-voltam-ao-kentucky-em-programa-iniciado-em-1997-agora-com-mais-de-13-mil-animais-a-reintroducao-traz-novos-desafios-para-a-conservacao-na-regiao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:54
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524082-o-proverbio-chines-da-arvore-torta-que-ensina-a-arte-de-impor-limites.html
|Trends
|2721
|O provérbio chinês da árvore torta que ensina a arte de impor limites
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524082-o-proverbio-chines-da-arvore-torta-que-ensina-a-arte-de-impor-limites.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:55
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524083-ucrania-envia-mais-de-700-amostras-de-sementes-a-um-cofre-no-artico-por-tras-do-deposito-em-svalbard-esta-uma-estrategia-para-proteger-seu-patrimonio-na-guerra.html
|Internacional
|2334
|Ucrânia envia mais de 700 amostras de sementes a um cofre no Ártico: por trás do depósito em Svalbard está uma estratégia para proteger seu patrimônio na guerra
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524083-ucrania-envia-mais-de-700-amostras-de-sementes-a-um-cofre-no-artico-por-tras-do-deposito-em-svalbard-esta-uma-estrategia-para-proteger-seu-patrimonio-na-guerra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 11:59
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524089-shark-especialistas-prepara-expansao-apos-faturar-rs-6-milhoes-por-unidade.html
|Networking e Negócios
|4783
|Shark Especialistas prepara expansão após faturar R$ 6 milhões por unidade
|5ff380a2-51ce-4695-a027-a5e13a25bc1d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:01
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524090-uso-do-botao-do-panico-dobra-e-amplia-protecao-a-mulheres-em-minas-gerais.html
|Gerais
|Violência Doméstica, Botão do Pânico, UPRs, Polícia
|3325
|Uso do botão do pânico dobra e amplia proteção a mulheres em Minas Gerais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524090-uso-do-botao-do-panico-dobra-e-amplia-protecao-a-mulheres-em-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524091-desbloqueando-uma-oportunidade-de-uss-700-bilhoes-no-mercado-de-ouro-digital.html
|Mundo Corporativo
|7988
|Desbloqueando uma oportunidade de US$ 700 bilhões no mercado de ouro digital
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524091-desbloqueando-uma-oportunidade-de-uss-700-bilhoes-no-mercado-de-ouro-digital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524092-preferencia-por-video-e-cinco-vezes-maior-que-por-texto.html
|Mundo Corporativo
|7423
|Preferência por vídeo é cinco vezes maior que por texto
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524092-preferencia-por-video-e-cinco-vezes-maior-que-por-texto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524093-mudancas-climaticas-impulsionam-busca-por-seguro-residencial.html
|Mundo Corporativo
|3030
|Mudanças climáticas impulsionam busca por seguro residencial
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524093-mudancas-climaticas-impulsionam-busca-por-seguro-residencial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524094-viaje-mais-barato-cresce-50-e-mira-dobrar-receita-em-2027.html
|Mundo Corporativo
|5582
|Viaje Mais Barato cresce 50% e mira dobrar receita em 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524094-viaje-mais-barato-cresce-50-e-mira-dobrar-receita-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524102-empresas-precisam-se-adaptar-ao-fim-da-escala-6x1.html
|Mundo Corporativo
|6180
|Empresas precisam se adaptar ao fim da escala 6x1
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524102-empresas-precisam-se-adaptar-ao-fim-da-escala-6x1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:04
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524109-vicio-em-apostas-afastamentos-do-trabalho-disparam-441-e-acendem-alerta.html
|Economia
|3928
|Vício em apostas: afastamentos do trabalho disparam 441% e acendem alerta
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524109-vicio-em-apostas-afastamentos-do-trabalho-disparam-441-e-acendem-alerta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:12
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524110-certificado-digital-venceu-o-passo-a-passo-para-voltar-a-emitir-nota.html
|Networking e Negócios
|4048
|Certificado digital venceu? O passo a passo para voltar a emitir nota
|0b82d167-3330-44c4-99af-831a38487eb8
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:13
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524111-bubbles-conheca-a-trajetoria-do-chimpanze-de-michael-jackson-da-fama-a-vida-em-um-santuario.html
|Galeria
|6
|Bubbles: conheça a trajetória do chimpanzé de Michael Jackson, da fama à vida em um santuário
|https://www.flipar.com.br/?p=694655&preview=true&preview_id=694655
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:31
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524125-elaine-taboada-propoe-romper-ciclos-familiares-que-passam-de-geracao-em-geracao.html
|Networking e Negócios
|6619
|Elaine Taboada propõe romper ciclos familiares que passam de geração em geração
|a3c63d52-ba41-43e2-94cc-e92c2c70b0a4
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:33
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524127-raquel-lyra-e-muito-dificil-ser-mulher-no-brasil-e-fazer-politica.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|5468
|Raquel Lyra: ‘É muito difícil ser mulher no Brasil e fazer política’
|https://platobr.com.br/raquel-lyra-e-muito-dificil-ser-mulher-no-brasil-e-fazer-politica
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524131-policia-investiga-morte-de-reitor-da-puc-pr-durante-visita-guiada-nos-estados-unidos-ele-teria-sido-atingido-por-objeto-arrancado-pelo-vento.html
|Galeria
|6
|Polícia investiga morte de reitor da PUC-PR durante visita guiada nos Estados Unidos; ele teria sido atingido por objeto arrancado pelo vento
|https://www.flipar.com.br/?p=694668
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:36
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524132-rs-083-por-dia-como-a-consulta-pelo-celular-entra-no-orcamento-de-quem-ganha-pouco.html
|Networking e Negócios
|4365
|R$ 0,83 por dia: como a consulta pelo celular entra no orçamento de quem ganha pouco
|84e617bc-13d8-46cb-8458-0f865e692175
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:46
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524138-ia-faz-empresas-reverem-a-escolha-entre-nuvem-e-servidor-proprio.html
|Networking e Negócios
|4719
|IA faz empresas reverem a escolha entre nuvem e servidor próprio
|7a66fcd7-4e59-4cc0-a1f5-f78e0992fdba
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 12:53
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524141-imposto-pago-a-mais-prazo-de-cinco-anos-para-recuperar-corre-mes-a-mes.html
|Networking e Negócios
|4534
|Imposto pago a mais: prazo de cinco anos para recuperar corre mês a mês
|f4144bf9-0221-4e59-bd6b-6359614f5ce8
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524147-decreto-impoe-prazo-de-duas-horas-contra-deepfakes-intimos.html
|Mundo Corporativo
|7310
|Decreto impõe prazo de duas horas contra deepfakes íntimos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524147-decreto-impoe-prazo-de-duas-horas-contra-deepfakes-intimos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524148-obesidade-favorece-refluxo-gastrite-e-gordura-no-figado.html
|Mundo Corporativo
|6541
|Obesidade favorece refluxo, gastrite e gordura no fígado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524148-obesidade-favorece-refluxo-gastrite-e-gordura-no-figado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524149-metalon-aproxima-o-aco-do-publico-com-conteudo-no-instagram.html
|Mundo Corporativo
|7527
|Metalon aproxima o aço do público com conteúdo no Instagram
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524149-metalon-aproxima-o-aco-do-publico-com-conteudo-no-instagram.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524150-controles-de-fronteira-mudam-viagem-de-brasileiros-a-europa.html
|Mundo Corporativo
|6087
|Controles de fronteira mudam viagem de brasileiros à Europa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524150-controles-de-fronteira-mudam-viagem-de-brasileiros-a-europa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524151-royalton-hotels-amp-resorts-destaca-mais-de-62-mil-m-de-experiencias-aquaticas-do-seu-portfolio-antes-da-temporada-de-inverno.html
|Mundo Corporativo
|7242
|Royalton Hotels & Resorts Destaca mais de 62 mil m² de Experiências Aquáticas do seu Portfólio Antes da Temporada de Inverno
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524151-royalton-hotels-amp-resorts-destaca-mais-de-62-mil-m-de-experiencias-aquaticas-do-seu-portfolio-antes-da-temporada-de-inverno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524152-gtcfx-nomeia-charbel-raffoul-como-novo-ceo-para-consolidar-sua-lideranca-e-expansao-global.html
|Mundo Corporativo
|4077
|GTCFX Nomeia Charbel Raffoul como Novo CEO para Consolidar Sua Liderança e Expansão Global
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524152-gtcfx-nomeia-charbel-raffoul-como-novo-ceo-para-consolidar-sua-lideranca-e-expansao-global.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524153-pesquisa-com-reitores-da-aacsb-revela-que-ia-e-financas-sao-as-maiores-preocupacoes-do-setor.html
|Mundo Corporativo
|3485
|Pesquisa com Reitores da AACSB Revela que IA e Finanças são as Maiores Preocupações do Setor
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524153-pesquisa-com-reitores-da-aacsb-revela-que-ia-e-financas-sao-as-maiores-preocupacoes-do-setor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524154-fluid-feeder-leva-controle-de-cianobacterias-a-fenasan-2026.html
|Mundo Corporativo
|4644
|Fluid Feeder leva controle de cianobactérias à Fenasan 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524154-fluid-feeder-leva-controle-de-cianobacterias-a-fenasan-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:19
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524170-entre-redes-mares-e-tradicoes-mulheres-fortalecem-a-pesca-artesanal-no-litoral-baiano.html
|Networking e Negócios
|6208
|Entre redes, marés e tradições, mulheres fortalecem a pesca artesanal no litoral baiano
|caf62ed1-1726-4c4b-b7ca-919f3fd47a30
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524174-quadros-de-renoir-avaliados-em-mais-de-rs-20-milhoes-sao-recuperados-apos-roubo-na-franca.html
|Galeria
|6
|Quadros de Renoir avaliados em mais de R$ 20 milhões são recuperados após roubo na França
|https://www.flipar.com.br/?p=694672
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:47
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524126-seca-calor-e-temporais-super-el-nino-coloca-minas-em-alerta.html
|Gerais
|alagamentos, aquecimento, calor, chuvas, Efeitos do el niño, El Niño
|12531
|Seca, calor e temporais: Super El Niño coloca Minas em alerta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524126-seca-calor-e-temporais-super-el-nino-coloca-minas-em-alerta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:48
|Melissa Hogenboom - Correspondente sênior de saúde da BBC Global
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524166-como-incluir-dezenas-de-frutas-e-vegetais-na-sua-dieta-semanal-e-e-menos-dificil-do-que-parece.html
|Bem viver
|dieta, estudo, Fibra, alimentacaosaudavel
|10204
|Como incluir dezenas de frutas e vegetais na sua dieta semanal - e é menos difícil do que parece
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6kg7lnn849vo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 13:56
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7524188-ala-bolsonarista-se-preocupa-com-clima-de-ja-ganhou-de-flavio.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas
|3020
|Ala bolsonarista se preocupa com clima de já ganhou de Flávio
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7524188-ala-bolsonarista-se-preocupa-com-clima-de-ja-ganhou-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:00
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524189-felipe-neto-causa-polemica-com-postagem-agressiva-apos-relato-pessoal-de-felca.html
|Nacional
|Felipe Neto, Felca, Vídeo, Youtube, Eleições
|64
|Felipe Neto causa polêmica com postagem agressiva após relato pessoal de Felca
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524189-felipe-neto-causa-polemica-com-postagem-agressiva-apos-relato-pessoal-de-felca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524192-kavak-brasil-lanca-seguro-para-automoveis.html
|Mundo Corporativo
|5920
|Kavak Brasil lança seguro para automóveis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524192-kavak-brasil-lanca-seguro-para-automoveis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524195-nova-plataforma-de-telemetria-bosch-amplia-gestao-de-frotas.html
|Mundo Corporativo
|4854
|Nova plataforma de Telemetria Bosch amplia gestão de frotas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524195-nova-plataforma-de-telemetria-bosch-amplia-gestao-de-frotas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524196-proximidade-das-dunas-redefine-hospedagem-nos-lencois.html
|Mundo Corporativo
|5120
|Proximidade das dunas redefine hospedagem nos Lençóis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524196-proximidade-das-dunas-redefine-hospedagem-nos-lencois.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524197-ritz-lagoa-da-anta-adota-o-conceito-hotel-amp-wellness.html
|Mundo Corporativo
|5978
|Ritz Lagoa da Anta adota o conceito Hotel & Wellness
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524197-ritz-lagoa-da-anta-adota-o-conceito-hotel-amp-wellness.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524199-bahia-espera-180-mil-turistas-na-temporada-de-cruzeiros.html
|Mundo Corporativo
|7389
|Bahia espera 180 mil turistas na temporada de cruzeiros
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524199-bahia-espera-180-mil-turistas-na-temporada-de-cruzeiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:17
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524167-tjmg-mantem-condenacao-do-der-mg-por-acidente-com-arvore-caida.html
|Gerais
|Tjmg, acidente
|2336
|TJMG mantém condenação do DER-MG por acidente com árvore caída
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524167-tjmg-mantem-condenacao-do-der-mg-por-acidente-com-arvore-caida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:18
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524209-dois-novos-campi-de-institutos-federais-serao-inaugurados-em-mg-nesta-quarta.html
|Gerais
|MEC, Ministério da Educação, IF, Instituto Federal, Governo, Governo Federal
|2317
|Dois novos campi de Institutos Federais serão inaugurados em MG nesta quarta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524209-dois-novos-campi-de-institutos-federais-serao-inaugurados-em-mg-nesta-quarta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:19
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524211-a-teologia-que-entrou-na-campanha-de-flavio-bolsonaro-e-virou-promessa-de-ministerio.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3556
|A teologia que entrou na campanha de Flávio Bolsonaro e virou promessa de ministério
|https://platobr.com.br/a-teologia-que-entrou-na-campanha-de-flavio-bolsonaro-e-virou-promessa-de-ministerio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:19
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524212-como-o-algoritmo-da-meta-foi-parar-no-centro-da-disputa-entre-flavio-bolsonaro-e-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4428
|Como o algoritmo da Meta foi parar no centro da disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula
|https://platobr.com.br/como-o-algoritmo-da-meta-foi-parar-no-centro-da-disputa-entre-flavio-bolsonaro-e-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:24
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524182-suspeito-de-tentar-matar-a-esposa-com-barra-de-ferro-em-bh-continuara-preso.html
|Gerais
|Barra, Feminicídio, Ferro, Homem, Justiça, Matar, Morte
|2962
|Suspeito de tentar matar a esposa com barra de ferro em BH continuará preso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524182-suspeito-de-tentar-matar-a-esposa-com-barra-de-ferro-em-bh-continuara-preso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:25
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524217-adolescente-precisa-ser-resgatado-em-montanha-no-canada-apos-planejar-trilha-com-ajuda-de-inteligencia-artificial.html
|Galeria
|6
|Adolescente precisa ser resgatado em montanha no Canadá após planejar trilha com ajuda de inteligência artificial
|https://www.flipar.com.br/?p=694676
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:31
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524207-operacao-na-grande-bh-tem-cinco-presos-e-bloqueio-de-rs-15-milhoes.html
|Gerais
|Belo Horizonte, Drogas, Tráfico
|1439
|Operação na Grande BH tem cinco presos e bloqueio de R$ 15 milhões
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524207-operacao-na-grande-bh-tem-cinco-presos-e-bloqueio-de-rs-15-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:31
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524223-enquanto-os-candidatos-se-digladiam-na-campanha-investidores-debatem-o-brasil-no-fmi.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2641
|Enquanto os candidatos se digladiam na campanha, investidores debatem o Brasil no FMI
|https://platobr.com.br/enquanto-flavio-e-lula-se-digladiam-em-campanha-investidores-debatem-o-brasil-no-fmi
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:33
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524169-adolescente-gravida-e-resgatada-de-carcere-privado-em-minas.html
|Gerais
|Cárcere privado
|1916
|Adolescente grávida é resgatada de cárcere privado em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524169-adolescente-gravida-e-resgatada-de-carcere-privado-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:39
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524224-como-avaliar-uma-proposta-de-inteligencia-artificial-pelo-lado-financeiro-as-tres-perguntas-que-a-demonstracao-nao-responde.html
|Networking e Negócios
|4529
|Como avaliar uma proposta de inteligência artificial pelo lado financeiro: as três perguntas que a demonstração não responde
|a6bb98ff-de19-4a2e-8283-7a012b75ed0f
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:43
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524222-pai-deixa-toda-a-heranca-para-a-noiva-a-filha-contesta-o-testamento-perde-e-ainda-e-condenada-a-pagar-rs-131-mil-em-honorarios.html
|Nacional
|pai, noiva, herança, filha
|2752
|Pai deixa toda a herança para a noiva, a filha contesta o testamento, perde e ainda é condenada a pagar R$ 131 mil em honorários
|https://www.tupi.fm/entretenimento/pai-deixa-toda-a-heranca-para-a-noiva-a-filha-contesta-o-testamento-perde-e-ainda-e-condenada-a-pagar-r-131-mil-em-honorarios/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:43
|Jéssica Balbino
|https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7524214-minha-mae-tem-78-anos-e-nao-tem-tempo-para-o-fim-do-mundo.html
|Colunistas#Jessica Balbino
|política, ancestralidade, cultura, esperança
|14732
|Minha mãe tem 78 anos e não tem tempo para o fim do mundo
|https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7524214-minha-mae-tem-78-anos-e-nao-tem-tempo-para-o-fim-do-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:49
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524236-henlau-quimica-transforma-presenca-na-fisp-numa-estrategia-de-inovacao.html
|Networking e Negócios
|5531
|Henlau Química transforma presença na FISP numa estratégia de inovação
|65db17b6-ce76-45e4-8d26-a79a2ddd462a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 14:58
|Alexandre Guzanshe,Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524179-br-381-motorista-joga-caminhao-em-barranco-e-evita-tragedia.html
|Gerais
|Acidente, bombeiros, Br, br-381, santa luzia, bh, caminhão, samu
|1788
|BR-381: motorista joga caminhão em barranco e evita tragédia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524179-br-381-motorista-joga-caminhao-em-barranco-e-evita-tragedia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:00
|Ana Cristina Campos Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524240-hipertensao-atinge-28-de-criancas-e-adolescentes-mostra-estudo.html
|Bem viver
|hipertensão, obesidade, crianças e adolescentes, saúde cardiovascular
|1849
|Hipertensão atinge 28% de crianças e adolescentes, mostra estudo
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/hipertensao-atinge-28-de-criancas-e-adolescentes-mostra-estudo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:01
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524244-salto-do-agro-o-evtol-skyros-apresentado-por-urandir-otimiza-o-tempo-no-campo.html
|Networking e Negócios
|3212
|Salto do agro: o eVTOL Skyros, apresentado por Urandir, otimiza o tempo no campo
|54296277-643d-418c-9c34-6ae5f00c5b07
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:05
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524229-homem-mata-companheira-e-publica-video-do-corpo.html
|Gerais
|1849
|Homem mata companheira e publica vídeo do corpo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524229-homem-mata-companheira-e-publica-video-do-corpo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:07
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524239-bh-lunetas-turisticas-da-pampulha-e-da-rua-sapucai-sao-restauradas.html
|Gerais
|Belo Horizonte, Pampulha, Turismo
|2165
|BH: lunetas turísticas da Pampulha e da Rua Sapucaí são restauradas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524239-bh-lunetas-turisticas-da-pampulha-e-da-rua-sapucai-sao-restauradas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:08
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524248-como-reduzir-a-inadimplencia-com-dados-que-a-empresa-ja-tem-e-nao-olha.html
|Networking e Negócios
|1799
|Como reduzir a inadimplência com dados que a empresa já tem, e não olha
|d3575310-e3bc-41bb-8587-88b7c1dd9542
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:09
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524253-comissario-estrangeiro-pode-trabalhar-no-brasil-o-que-diz-a-lei-do-aeronauta.html
|Networking e Negócios
|4403
|Comissário estrangeiro pode trabalhar no Brasil? O que diz a Lei do Aeronauta
|f3ad8609-7c51-4724-ad80-12339b25a3bb
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524264-fiserv-simplifica-o-comercio-entre-paises-com-o-commerce-hub.html
|Mundo Corporativo
|4393
|Fiserv simplifica o comércio entre países com o Commerce Hub
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524264-fiserv-simplifica-o-comercio-entre-paises-com-o-commerce-hub.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524265-vert-recebe-o-premio-uqbar-de-transparencia-pelo-segundo-ano.html
|Mundo Corporativo
|7358
|VERT recebe o Prêmio Uqbar de Transparência pelo segundo ano
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524265-vert-recebe-o-premio-uqbar-de-transparencia-pelo-segundo-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524266-doenca-de-crohn-exame-nao-invasivo-e-incluido-no-sus.html
|Mundo Corporativo
|4927
|Doença de Crohn: exame não invasivo é incluído no SUS
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524266-doenca-de-crohn-exame-nao-invasivo-e-incluido-no-sus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524267-educar-com-limites-ajuda-a-crianca-a-crescer.html
|Mundo Corporativo
|6647
|Educar com limites ajuda a criança a crescer
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524267-educar-com-limites-ajuda-a-crianca-a-crescer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524268-black-friday-2026-acelera-uso-de-ia-na-busca-por-descontos.html
|Mundo Corporativo
|4950
|Black Friday 2026 acelera uso de IA na busca por descontos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524268-black-friday-2026-acelera-uso-de-ia-na-busca-por-descontos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:19
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524273-alienacao-fiduciaria-carro-em-garantia-segue-em-uso-ate-o-fim-do-contrato.html
|Networking e Negócios
|4373
|Alienação fiduciária: carro em garantia segue em uso até o fim do contrato
|2e6b31f0-95ec-4e1c-95c4-fac7f376187a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:27
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524276-grass-rebate-celina-acusa-governadora-de-fake-news-e-cobra-presenca-em-debates.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1647
|Grass rebate Celina, acusa governadora de fake news e cobra presença em debates
|https://platobr.com.br/grass-rebate-celina-acusa-governadora-de-fake-news-e-cobra-presenca-em-debates
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:36
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524286-avanco-de-flavio-nas-pesquisas-deixa-campanha-de-lula-em-alerta-na-reta-final.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|1966
|Avanço de Flávio nas pesquisas deixa campanha de Lula em alerta na reta final
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524286-avanco-de-flavio-nas-pesquisas-deixa-campanha-de-lula-em-alerta-na-reta-final.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524228-outubro-rosa-saude-das-mamas-tambem-envolve-autoestima-e-qualidade-de-vida.html
|Bem viver
|Campanha, Câncer, Câncer de mama, De, Mama, Nh, Outubro
|3116
|Outubro Rosa: saúde das mamas também envolve autoestima e qualidade de vida
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524228-outubro-rosa-saude-das-mamas-tambem-envolve-autoestima-e-qualidade-de-vida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 15:49
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524304-por-que-nao-enxergamos-o-que-esta-bem-diante-dos-nossos-olhos-a-ciencia-explica.html
|Galeria
|6
|Por que não enxergamos o que está bem diante dos nossos olhos? A ciência explica
|https://www.flipar.com.br/?p=694823&preview=true&preview_id=694823
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:00
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524280-aos-105-anos-ex-motorista-de-bh-ensina-a-pegar-estrada-sem-acidentes.html
|Gerais
|rodovias, carreta , Estado de Minas, motorista , ônibus
|8894
|Aos 105 anos, ex-motorista de BH ensina a 'pegar estrada' sem acidentes
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524280-aos-105-anos-ex-motorista-de-bh-ensina-a-pegar-estrada-sem-acidentes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:01
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524270-bh-luzes-natalinas-comecam-a-ser-instaladas-no-circuito-liberdade.html
|Gerais
|Ano, De, Fim, Luzes, Natal
|1463
|BH: luzes natalinas começam a ser instaladas no Circuito Liberdade
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524270-bh-luzes-natalinas-comecam-a-ser-instaladas-no-circuito-liberdade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:05
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524310-o-que-e-milicia-entenda-o-termo-usado-por-lula-contra-flavio.html
|Nacional
|Milícia, Eleições, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro, Bolsonaro
|3209
|O que é milícia? Entenda o termo usado por Lula contra Flávio
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524310-o-que-e-milicia-entenda-o-termo-usado-por-lula-contra-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:05
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524291-mais-de-110-cidades-de-minas-estao-em-alerta-de-chuvas-intensas.html
|Gerais
|alerta, chuvas, Defesa Civi, Inmet
|3903
|Mais de 110 cidades de Minas estão em alerta de chuvas intensas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524291-mais-de-110-cidades-de-minas-estao-em-alerta-de-chuvas-intensas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:07
|Celina Aquino
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7524308-aos-47-anos-x-tudo-comemora-seu-aniversario-pela-primeira-vez.html
|Degusta
|sanduiche, xtudo, Aniversário, hambúrguer, festa, desconto, prêmio, presente
|5293
|Aos 47 anos, X-Tudo comemora seu aniversário pela primeira vez
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7524308-aos-47-anos-x-tudo-comemora-seu-aniversario-pela-primeira-vez.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524322-documentario-da-edicao-inaugural-do-future-health-impact-challenge-e-lancado-enquanto-as-inscricoes-para-a-segunda-edicao-estao-abertas.html
|Mundo Corporativo
|8481
|Documentário da edição inaugural do Future Health Impact Challenge é lançado enquanto as inscrições para a segunda edição estão abertas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524322-documentario-da-edicao-inaugural-do-future-health-impact-challenge-e-lancado-enquanto-as-inscricoes-para-a-segunda-edicao-estao-abertas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524323-fronteiras-entre-cargos-de-comando-se-dissolvem-no-topo.html
|Mundo Corporativo
|5650
|Fronteiras entre cargos de comando se dissolvem no topo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524323-fronteiras-entre-cargos-de-comando-se-dissolvem-no-topo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524328-fortrea-finaliza-aquisicao-da-divisao-de-servicos-em-fase-inicial-da-worldwide-clinical-trials.html
|Mundo Corporativo
|11584
|Fortrea Finaliza Aquisição da Divisão de Serviços em Fase Inicial da Worldwide Clinical Trials
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524328-fortrea-finaliza-aquisicao-da-divisao-de-servicos-em-fase-inicial-da-worldwide-clinical-trials.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524330-feira-do-sebrae-reune-900-expositores-em-sao-paulo.html
|Mundo Corporativo
|4307
|Feira do Sebrae reúne 900 expositores em São Paulo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524330-feira-do-sebrae-reune-900-expositores-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524335-idws-2026-reune-o-mundo-para-acelerar-implementacao-de-solucoes-hidricas.html
|Mundo Corporativo
|4660
|IDWS 2026 reúne o mundo para acelerar implementação de soluções hídricas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524335-idws-2026-reune-o-mundo-para-acelerar-implementacao-de-solucoes-hidricas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524336-indsh-vence-licitacao-para-gerir-centro-de-autismo-no-pr.html
|Mundo Corporativo
|1814
|INDSH vence licitação para gerir Centro de Autismo no PR
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524336-indsh-vence-licitacao-para-gerir-centro-de-autismo-no-pr.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524337-empresas-familiares-so-8-seguirao-geridas-pela-familia.html
|Mundo Corporativo
|4576
|Empresas familiares: só 8% seguirão geridas pela família
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524337-empresas-familiares-so-8-seguirao-geridas-pela-familia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524339-muito-alem-do-calor-e-da-areia-conheca-a-surpreendente-diversidade-dos-desertos-do-planeta.html
|Galeria
|6
|Muito além do calor e da areia: conheça a surpreendente diversidade dos desertos do planeta
|https://www.flipar.com.br/?p=694822&preview=true&preview_id=694822
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:16
|Tâmara Freire - repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524303-consultas-por-lesoes-pre-cancerigenas-caem-apos-vacina-contra-hpv.html
|Bem viver
|HPV, vacina contra hpv, câncer, adolescentes
|4661
|Consultas por lesões pré-cancerígenas caem após vacina contra HPV
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/consultas-por-lesoes-pre-cancerigenas-caem-apos-vacina-contra-hpv
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:16
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524333-cereais-integrais-reduzem-o-colesterol-e-melhoram-a-saude-do-coracao.html
|Ciência
|Cereais integrais, saúde, saúde cardíaca, Colesterol, intestino
|2335
|Cereais integrais reduzem o colesterol e melhoram a saúde do coração
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524333-cereais-integrais-reduzem-o-colesterol-e-melhoram-a-saude-do-coracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:17
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524327-descubra-quais-sao-os-paises-com-mais-adultos-formados-no-ensino-superior.html
|Internacional
|graduação, ranking mundial, ensino superior, faculdade
|2587
|Descubra quais são os países com mais adultos formados no ensino superior
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524327-descubra-quais-sao-os-paises-com-mais-adultos-formados-no-ensino-superior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:17
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524324-pais-confundem-bebes-gemeos-e-um-deles-acaba-batizado-duas-vezes-em-sp.html
|Nacional
|batizado, gêmeos, padre, troca de bebês
|3101
|Pais confundem bebês gêmeos e um deles acaba batizado duas vezes em SP
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524324-pais-confundem-bebes-gemeos-e-um-deles-acaba-batizado-duas-vezes-em-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:18
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524340-ufmg-conquista-o-posto-de-melhor-universidade-federal-do-brasil-em-ranking.html
|Gerais
|UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Estudo, Minas Gerais, Educação
|3426
|UFMG conquista o posto de melhor universidade federal do Brasil em ranking
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524340-ufmg-conquista-o-posto-de-melhor-universidade-federal-do-brasil-em-ranking.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:18
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524341-fecomercio-mg-abre-mais-de-11-mil-vagas-gratuitas-em-cursos-na-grande-bh.html
|Gerais
|sesc, fecomercio, cursos
|2767
|Fecomércio MG abre mais de 1,1 mil vagas gratuitas em cursos na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524341-fecomercio-mg-abre-mais-de-11-mil-vagas-gratuitas-em-cursos-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:19
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523536-globo-e-netflix-fecham-mega-acordo-para-exibir-18-producoes-de-sucesso.html
|Cultura
|Netflix, Globo, Streaming
|3052
|Globo e Netflix fecham mega-acordo para exibir 18 produções de sucesso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7523536-globo-e-netflix-fecham-mega-acordo-para-exibir-18-producoes-de-sucesso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:21
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524346-aviacao-brasileira-bate-recorde-com-quase-100-milhoes-de-passageiros-nos-ultimos-9-meses.html
|Turismo
|aviacao, turismo, recorde, passageiros, viagem
|2292
|Aviação brasileira bate recorde com quase 100 milhões de passageiros nos últimos 9 meses
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524346-aviacao-brasileira-bate-recorde-com-quase-100-milhoes-de-passageiros-nos-ultimos-9-meses.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:21
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524348-sinais-nao-verbais-de-perigo-ensinados-as-criancas-salvam-vidas-em-emergencias.html
|Nacional
|Violência, Abuso Infantil, Praia Grande, Agressão, Proteção
|3924
|Sinais não verbais de perigo ensinados às crianças salvam vidas em emergências
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524348-sinais-nao-verbais-de-perigo-ensinados-as-criancas-salvam-vidas-em-emergencias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:26
|Cadu Bruno
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524311-ze-felipe-aluga-por-rs-120-mil-por-mes-uma-mansao-de-rs-24-milhoes-em-goiania-com-seis-suites-cinema-e-piscina-com-telao.html
|Cultura
|Entretenimento
|1494
|Zé Felipe aluga por R$ 120 mil por mês uma mansão de R$ 24 milhões em Goiânia, com seis suítes, cinema e piscina com telão
|https://www.tupi.fm/entretenimento/ze-felipe-aluga-por-r-120-mil-por-mes-uma-mansao-de-r-24-milhoes-em-goiania-com-seis-suites-cinema-e-piscina-com-telao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:33
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524285-cop31-catadores-de-7-estados-se-reunem-em-bh-para-elaborar-carta-climatica.html
|Gerais
|cop31, Turquia, catadores, reciclagem, Belo Horizonte
|6327
|COP31: catadores de 7 estados se reúnem em BH para elaborar Carta Climática
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524285-cop31-catadores-de-7-estados-se-reunem-em-bh-para-elaborar-carta-climatica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:37
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524359-florenca-encanta-com-sua-riqueza-artistica-e-arquitetonica-conheca-lugares-imperdiveis.html
|Galeria
|6
|Florença encanta com sua riqueza artística e arquitetônica; conheça lugares imperdíveis
|https://www.flipar.com.br/?p=694821&preview=true&preview_id=694821
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:41
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524356-imagens-registram-perseguicao-e-tiros-que-mataram-secretario-de-queimados.html
|Nacional
|perseguição, tiros, morte, polícia, Rio de Janeiro
|2470
|Imagens registram perseguição e tiros que mataram secretário de Queimados
|https://www.tupi.fm/rio/imagens-registram-perseguicao-e-tiros-que-mataram-secretario-de-queimados-assista/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:46
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524366-inventora-cria-patinete-gigante-com-tracao-nas-quatro-rodas-e-o-uso-em-terrenos-agricolas-traz-um-resultado-que-ela-resume-assim-trabalho-feito-na-metade-do-tempo.html
|Tecnologia
|3358
|Inventora cria patinete gigante com tração nas quatro rodas, e o uso em terrenos agrícolas traz um resultado que ela resume assim: trabalho feito na metade do tempo
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524366-inventora-cria-patinete-gigante-com-tracao-nas-quatro-rodas-e-o-uso-em-terrenos-agricolas-traz-um-resultado-que-ela-resume-assim-trabalho-feito-na-metade-do-tempo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:48
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524367-pagamentos-em-dinheiro-vao-mudar-na-uniao-europeia-regra-prevista-para-10-de-julho-de-2027-estabelece-um-limite-e-coloca-compras-de-maior-valor-no-centro-da-mudanca.html
|Economia
|2444
|Pagamentos em dinheiro vão mudar na União Europeia: regra prevista para 10 de julho de 2027 estabelece um limite e coloca compras de maior valor no centro da mudança
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524367-pagamentos-em-dinheiro-vao-mudar-na-uniao-europeia-regra-prevista-para-10-de-julho-de-2027-estabelece-um-limite-e-coloca-compras-de-maior-valor-no-centro-da-mudanca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:49
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524230-video-detento-pula-cerca-e-foge-de-presidio-em-governador-valadares.html
|Gerais
|Gerais, Presídio, fuga, preso, prisão, valadares, mg, polícia
|1093
|Vídeo: detento pula cerca e foge de presídio em Governador Valadares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524230-video-detento-pula-cerca-e-foge-de-presidio-em-governador-valadares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:50
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524370-morador-manda-pintar-a-fachada-de-cinza-para-modernizar-a-casa-mas-dois-veroes-depois-um-pedreiro-aponta-problemas-em-uma-parede-e-expoe-cuidados-antes-da-reforma.html
|Casa e Decoração
|2607
|Morador manda pintar a fachada de cinza para modernizar a casa, mas dois verões depois um pedreiro aponta problemas em uma parede e expõe cuidados antes da reforma
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524370-morador-manda-pintar-a-fachada-de-cinza-para-modernizar-a-casa-mas-dois-veroes-depois-um-pedreiro-aponta-problemas-em-uma-parede-e-expoe-cuidados-antes-da-reforma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:50
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524371-centenas-de-milhares-de-livros-feitos-com-inteligencia-artificial-alerta-de-editor-frances-expoe-uma-transformacao-que-pode-mexer-com-todo-o-mercado-editorial.html
|Tecnologia
|2219
|Centenas de milhares de livros feitos com inteligência artificial: alerta de editor francês expõe uma transformação que pode mexer com todo o mercado editorial
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524371-centenas-de-milhares-de-livros-feitos-com-inteligencia-artificial-alerta-de-editor-frances-expoe-uma-transformacao-que-pode-mexer-com-todo-o-mercado-editorial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:50
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524369-agua-fresca-para-as-flores-ganha-adaptacao-de-jean-pierre-jeunet-a-passagem-do-romance-para-o-cinema-tem-lancamento-anunciado-para-dezembro-e-desperta-curiosidade.html
|Cultura
|2852
|'Água Fresca Para as Flores' ganha adaptação de Jean-Pierre Jeunet: a passagem do romance para o cinema tem lançamento anunciado para dezembro e desperta curiosidade
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524369-agua-fresca-para-as-flores-ganha-adaptacao-de-jean-pierre-jeunet-a-passagem-do-romance-para-o-cinema-tem-lancamento-anunciado-para-dezembro-e-desperta-curiosidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:53
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524374-nem-comecou-e-ja-mobiliza-uma-multidao-evento-com-lionel-messi-em-oviedo-reune-mais-de-16-mil-pessoas-ao-mesmo-tempo-em-uma-disputa-virtual-por-ingressos.html
|Esportes
|2310
|Nem começou e já mobiliza uma multidão: evento com Lionel Messi em Oviedo reúne mais de 16 mil pessoas ao mesmo tempo em uma disputa virtual por ingressos
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524374-nem-comecou-e-ja-mobiliza-uma-multidao-evento-com-lionel-messi-em-oviedo-reune-mais-de-16-mil-pessoas-ao-mesmo-tempo-em-uma-disputa-virtual-por-ingressos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:54
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524373-idosa-volta-a-morar-em-antiga-escola-onde-se-formou-ha-quase-60-anos.html
|Internacional
|CURIOSIDADES
|2607
|Idosa volta a morar em antiga escola onde se formou há quase 60 anos
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524373-idosa-volta-a-morar-em-antiga-escola-onde-se-formou-ha-quase-60-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:54
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524376-novas-regras-para-embalagens-na-europa-miram-um-habito-comum-nos-restaurantes-e-abrem-espaco-para-uma-mudanca-no-que-os-clientes-podem-levar-de-casa-a-mesa.html
|Internacional
|2769
|Novas regras para embalagens na Europa miram um hábito comum nos restaurantes e abrem espaço para uma mudança no que os clientes podem levar de casa à mesa
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524376-novas-regras-para-embalagens-na-europa-miram-um-habito-comum-nos-restaurantes-e-abrem-espaco-para-uma-mudanca-no-que-os-clientes-podem-levar-de-casa-a-mesa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:54
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524375-a-poucos-metros-de-um-satelite-da-iceye-autoridade-militar-francesa-relata-manobras-de-espaconave-russa-e-descreve-uma-aproximacao-incomum-em-plena-orbita.html
|Internacional
|2734
|A poucos metros de um satélite da ICEYE: autoridade militar francesa relata manobras de espaçonave russa e descreve uma aproximação incomum em plena órbita
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524375-a-poucos-metros-de-um-satelite-da-iceye-autoridade-militar-francesa-relata-manobras-de-espaconave-russa-e-descreve-uma-aproximacao-incomum-em-plena-orbita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:54
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524378-um-detalhe-na-pesagem-da-maconha-muda-o-rumo-de-um-processo-por-trafico-na-espanha-tribunal-questiona-a-quantidade-de-droga-e-decide-o-futuro-dos-acusados.html
|Internacional
|2262
|Um detalhe na pesagem da maconha muda o rumo de um processo por tráfico na Espanha: tribunal questiona a quantidade de droga e decide o futuro dos acusados
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524378-um-detalhe-na-pesagem-da-maconha-muda-o-rumo-de-um-processo-por-trafico-na-espanha-tribunal-questiona-a-quantidade-de-droga-e-decide-o-futuro-dos-acusados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:55
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524382-estudante-descobre-inseto-rarissimo-do-gelo-no-parque-yellowstone.html
|Ciência
|2362
|Estudante descobre inseto raríssimo do gelo no parque Yellowstone
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524382-estudante-descobre-inseto-rarissimo-do-gelo-no-parque-yellowstone.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:55
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524379-exercicios-de-forca-pela-manha-podem-influenciar-sua-disposicao-no-trabalho-dizem-treinadores-mas-detalhes-da-rotina-ajudam-a-entender-quem-sente-esse-efeito.html
|Bem viver
|2402
|Exercícios de força pela manhã podem influenciar sua disposição no trabalho, dizem treinadores, mas detalhes da rotina ajudam a entender quem sente esse efeito
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524379-exercicios-de-forca-pela-manha-podem-influenciar-sua-disposicao-no-trabalho-dizem-treinadores-mas-detalhes-da-rotina-ajudam-a-entender-quem-sente-esse-efeito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:55
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524381-uma-crianca-obediente-e-necessariamente-boa-reflexao-de-emilio-duro-sobre-educacao-infantil-questiona-uma-associacao-comum-e-o-espaco-da-familia-na-carreira.html
|Internacional
|2855
|Uma criança obediente é necessariamente boa? Reflexão de Emilio Duró sobre educação infantil questiona uma associação comum e o espaço da família na carreira
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524381-uma-crianca-obediente-e-necessariamente-boa-reflexao-de-emilio-duro-sobre-educacao-infantil-questiona-uma-associacao-comum-e-o-espaco-da-familia-na-carreira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 16:55
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524383-perse-flavio-bolsonaro-promete-volta-de-beneficios-fiscais-para-setor-de-eventos.html
|Política
|perse, shows, eventos, flávio bolsonaro
|2696
|Perse: Flávio Bolsonaro promete volta de benefícios fiscais para setor de eventos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524383-perse-flavio-bolsonaro-promete-volta-de-beneficios-fiscais-para-setor-de-eventos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:05
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524388-mae-de-virginia-fonseca-relembra-quando-era-faxineira-nos-eua.html
|Cultura
|mãe, Virgínia Fonseca, reality, faxineira, EUA
|1914
|Mãe de Virginia Fonseca relembra quando era faxineira nos EUA
|https://www.tupi.fm/entretenimento/mae-de-virginia-fonseca-relembra-quando-era-faxineira-nos-eua-sinto-saudade-daquele-tempo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:11
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524353-que-tal-um-novo-amigo-shopping-de-bh-promove-evento-de-adocao-de-pets.html
|Gerais
|Adoção, patio savassi, shopping em BH
|1920
|Que tal um novo amigo? Shopping de BH promove evento de adoção de pets
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524353-que-tal-um-novo-amigo-shopping-de-bh-promove-evento-de-adocao-de-pets.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:16
|ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524397-janones-sai-do-hospital-compara-lula-a-messi-e-diz-que-petista-nao-precisa-usar-redes-sociais.html
|Política
|André Janones, eleições-2026, lula
|3939
|Janones sai do hospital, compara Lula a Messi e diz que petista não precisa usar redes sociais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524397-janones-sai-do-hospital-compara-lula-a-messi-e-diz-que-petista-nao-precisa-usar-redes-sociais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524368-apostas-digitais-lideram-vicios-identificados-por-psicologos-entenda.html
|Bem viver
|transtorno mental, vício em apostas, bets, psicologia
|3326
|Apostas digitais lideram vícios identificados por psicólogos: entenda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524368-apostas-digitais-lideram-vicios-identificados-por-psicologos-entenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:37
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524384-mg-285-batida-entre-caminhoes-de-gado-e-de-sorvete-mata-motorista.html
|Gerais
|Acidente, morte, gado, animais, bombeiros, Zona da Mata, mg
|1684
|MG-285: batida entre caminhões de gado e de sorvete mata motorista
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524384-mg-285-batida-entre-caminhoes-de-gado-e-de-sorvete-mata-motorista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:39
|Leandro Prazeres - Da BBC News Brasil em Brasília; Luiz Fernando Toledo - BBC News Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524400-mensagens-de-vorcaro-mostram-comparacao-entre-banqueiro-e-jeffrey-epstein-jeff-ta-amador-demais.html
|Política
|Banco Master, contrato, Daniel Vorcaro, criminoso, Epstein
|10025
|Mensagens de Vorcaro mostram comparação entre banqueiro e Jeffrey Epstein: 'Jeff tá amador demais'
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/ck4g18721rv2o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:40
|Anna Júlia Castro,Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524418-nikolas-sobre-video-de-felca-um-pouco-sem-nocao.html
|Política
|Felca, Nikolas, NIKOLAS FERREIRA, PolÍtica, VÍDEO
|3572
|Nikolas sobre vídeo de Felca: 'Um pouco sem noção'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524418-nikolas-sobre-video-de-felca-um-pouco-sem-nocao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:45
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524430-expansao-das-redes-de-esgoto-coloca-pocos-de-visita-em-pead-no-radar-do-setor.html
|Networking e Negócios
|4346
|Expansão das redes de esgoto coloca poços de visita em PEAD no radar do setor
|1b79cd03-8eab-4f9f-8b1c-31dadd895d65
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:49
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524433-das-origens-aos-diferentes-estilos-conheca-a-historia-das-chamines-pelo-mundo.html
|Galeria
|6
|Das origens aos diferentes estilos: conheça a história das chaminés pelo mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=694820&preview=true&preview_id=694820
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:49
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524434-musgo-pequeno-na-aparencia-gigante-na-importancia-para-o-equilibrio-dos-ecossistemas.html
|Galeria
|6
|Musgo: pequeno na aparência, gigante na importância para o equilíbrio dos ecossistemas
|https://www.flipar.com.br/?p=694854&preview=true&preview_id=694854
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:50
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524435-educacao-corporativa-como-funciona-a-capacitacao-continua-de-equipes.html
|Networking e Negócios
|4367
|Educação corporativa: como funciona a capacitação contínua de equipes
|710917f1-b8be-4896-8ec9-44c22c41d26f
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:50
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524436-maracuja-sabor-marcante-e-propriedades-medicinais-valorizadas-ha-geracoes.html
|Galeria
|6
|Maracujá: sabor marcante e propriedades medicinais valorizadas há gerações
|https://www.flipar.com.br/?p=694853&preview=true&preview_id=694853
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 17:54
|Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524404-saude-inicia-oferta-de-novos-medicamentos-oncologicos-no-sus.html
|Bem viver
|SUS, Tratamento do Câncer, medicamentos contra cânce, ONCOLOGIA, medicamento contra câncer
|6339
|Saúde inicia oferta de novos medicamentos oncológicos no SUS
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/saude-inicia-oferta-de-novos-medicamentos-oncologicos-no-sus
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:01
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524444-encontro-internacional-do-piano-contemporaneo-promove-recitais-gratuitos.html
|Cultura
|Cultura, Piano, música
, clássica, festival, BH
|6357
|Encontro Internacional do Piano Contemporâneo promove recitais gratuitos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524444-encontro-internacional-do-piano-contemporaneo-promove-recitais-gratuitos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524455-12-congresso-vitafor-science-sera-em-fortaleza.html
|Mundo Corporativo
|3589
|12º Congresso Vitafor Science será em Fortaleza
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524455-12-congresso-vitafor-science-sera-em-fortaleza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524456-aliexpress-devolve-diferenca-se-cliente-achar-preco-menor.html
|Mundo Corporativo
|1340
|AliExpress devolve diferença se cliente achar preço menor
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524456-aliexpress-devolve-diferenca-se-cliente-achar-preco-menor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524457-alta-performance-no-bale-e-um-alerta-para-jovens-bailarinos.html
|Mundo Corporativo
|6560
|Alta performance no balé é um alerta para jovens bailarinos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524457-alta-performance-no-bale-e-um-alerta-para-jovens-bailarinos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524459-cresce-uso-de-trade-in-e-upgrade-para-renovar-smartphones.html
|Mundo Corporativo
|4737
|Cresce uso de trade-in e upgrade para renovar smartphones
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524459-cresce-uso-de-trade-in-e-upgrade-para-renovar-smartphones.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524460-sicoob-crediauc-usa-agente-de-ia-no-novo-desenrola.html
|Mundo Corporativo
|4443
|Sicoob Crediauc usa agente de IA no Novo Desenrola
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524460-sicoob-crediauc-usa-agente-de-ia-no-novo-desenrola.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524461-ensino-de-ingles-integra-aulas-ao-vivo-ia-e-storytelling.html
|Mundo Corporativo
|6202
|Ensino de inglês integra aulas ao vivo, IA e storytelling
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524461-ensino-de-ingles-integra-aulas-ao-vivo-ia-e-storytelling.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524465-unimed-nomeia-sune-svenningsen-como-diretor-executivo.html
|Mundo Corporativo
|3993
|Unimed nomeia Sune Svenningsen como Diretor Executivo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524465-unimed-nomeia-sune-svenningsen-como-diretor-executivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524466-oito-em-cada-10-profissionais-entrevistados-afirmam-que-a-ia-impulsionara-a-eficiencia-da-reestruturacao-mas-ainda-existem-lacunas-na-execucao.html
|Mundo Corporativo
|8773
|Oito em cada 10 profissionais entrevistados afirmam que a IA impulsionará a eficiência da reestruturação, mas ainda existem lacunas na execução
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524466-oito-em-cada-10-profissionais-entrevistados-afirmam-que-a-ia-impulsionara-a-eficiencia-da-reestruturacao-mas-ainda-existem-lacunas-na-execucao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:08
|WALTER PORTO - Folhapress
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524464-biblioteca-nacional-premia-adelia-prado.html
|Cultura
|Adélia Prado, literatura, prêmio, poeta, mineira
|3019
|Biblioteca Nacional premia Adélia Prado
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524464-biblioteca-nacional-premia-adelia-prado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:12
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524468-campanha-de-flavio-rejeita-proposta-de-lula-sobre-quebra-de-sigilos.html
|Política
|Campanha, lula, flávio bolsonaro, quebra de sigilo, eleicoes-2026
|1842
|Campanha de Flávio rejeita proposta de Lula sobre quebra de sigilos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524468-campanha-de-flavio-rejeita-proposta-de-lula-sobre-quebra-de-sigilos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:13
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524472-bh-recebe-a-9-mostra-cinema-dos-quilombos.html
|Cultura
|cinema
, filmes, mostra, ciclo, quilombola, BH
|3829
|BH recebe a 9ª Mostra Cinema dos Quilombos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524472-bh-recebe-a-9-mostra-cinema-dos-quilombos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524484-borsch-conheca-a-tradicional-sopa-de-beterraba-que-e-simbolo-da-culinaria-ucraniana.html
|Galeria
|6
|Borsch: conheça a tradicional sopa de beterraba que é símbolo da culinária ucraniana
|https://www.flipar.com.br/?p=694852&preview=true&preview_id=694852
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:18
|Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524480-andre-mendonca-e-relator-de-pedido-de-lula-para-quebra-de-sigilos-no-tse.html
|Política
|André mendonça, Lula, Quebra de sigilo, Tse, eleições, eleições2026, Eleições-2026
|1235
|André Mendonça é relator de pedido de Lula para quebra de sigilos no TSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524480-andre-mendonca-e-relator-de-pedido-de-lula-para-quebra-de-sigilos-no-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:23
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524486-pitty-volta-com-um-admiravel-disco-novo.html
|Cultura
|Pitty, música, cantora, disco, lançamento, crítica, rock
|5618
|Pitty volta com um admirável disco novo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524486-pitty-volta-com-um-admiravel-disco-novo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:23
|Victor Correia - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524487-flavio-promete-devolver-parte-de-contas-via-pix-mas-nao-detalha.html
|Política
|Bolsonaro, Economia, Pix
|1826
|Flávio promete devolver parte de contas via Pix, mas não detalha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524487-flavio-promete-devolver-parte-de-contas-via-pix-mas-nao-detalha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:28
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524437-cristiano-machado-tera-mudancas-no-transito-a-partir-de-quarta-feira-em-bh.html
|Gerais
|trânsito, Belo Horizonte
|3255
|Cristiano Machado terá mudanças no trânsito a partir de quarta-feira em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524437-cristiano-machado-tera-mudancas-no-transito-a-partir-de-quarta-feira-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:30
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524473-mudanca-em-secoes-eleitorais-atinge-26-cidades-mineiras-veja-quais.html
|Política
|2026, Eleitoral, Eleitores, Eleições, Local, Mudança, Pernambuco
|17337
|Mudança em seções eleitorais atinge 26 cidades mineiras; veja quais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524473-mudanca-em-secoes-eleitorais-atinge-26-cidades-mineiras-veja-quais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524499-mega-sena-3072-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-20-10.html
|Nacional
|APOSTAS, Caix, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, NÚMEROS
|3977
|Mega-Sena 3072 e outras loterias: confira os números sorteados (20/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524499-mega-sena-3072-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-20-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 18:49
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524505-itamaraty-reage-a-milei-e-o-acusa-de-tentar-interferir-nas-eleicoes-brasileiras.html
|Política
|Milei, eleicoes-2026, diplomacia, itamaraty
|2257
|Itamaraty reage a Milei e o acusa de tentar interferir nas eleições brasileiras
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524505-itamaraty-reage-a-milei-e-o-acusa-de-tentar-interferir-nas-eleicoes-brasileiras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 19:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524514-99food-chega-a-belem-e-amplia-opcoes-de-delivery.html
|Mundo Corporativo
|3309
|99Food chega a Belém e amplia opções de delivery
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524514-99food-chega-a-belem-e-amplia-opcoes-de-delivery.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 19:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524517-primeiro-cessna-citation-cj4-gen3-avanca-rumo-a-entrada-em-servico-com-a-saida-da-primeira-unidade-de-producao-da-fabrica.html
|Mundo Corporativo
|8298
|Primeiro Cessna Citation CJ4 Gen3 avança rumo à entrada em serviço com a saída da primeira unidade de produção da fábrica
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524517-primeiro-cessna-citation-cj4-gen3-avanca-rumo-a-entrada-em-servico-com-a-saida-da-primeira-unidade-de-producao-da-fabrica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 19:06
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524500-vereadores-aprovam-uso-de-cameras-nas-areas-externas-das-escolas-de-bh.html
|Gerais
|Escolas, Vereadores, Belo Horizonte, escolas , câmeras
|2969
|Vereadores aprovam uso de câmeras nas áreas externas das escolas de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524500-vereadores-aprovam-uso-de-cameras-nas-areas-externas-das-escolas-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 19:10
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524409-pbh-fecha-cerco-contra-cacambas-irregulares-confira-as-regras.html
|Gerais
|PBH, Belo Horizonte, Multa, Caçambas
|4291
|PBH fecha cerco contra caçambas irregulares; confira as regras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524409-pbh-fecha-cerco-contra-cacambas-irregulares-confira-as-regras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 19:25
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524527-cpmi-para-investigar-flavio-bolsonaro-tem-mais-da-metade-das-assinaturas-necessarias.html
|Política
|Bolsonaro, CPMI, Flávio Bolsonaro, congresso, senado, lulinha, master, INSS
|3577
|CPMI para investigar Flávio Bolsonaro tem mais da metade das assinaturas necessárias
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524527-cpmi-para-investigar-flavio-bolsonaro-tem-mais-da-metade-das-assinaturas-necessarias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 19:32
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524538-lula-anuncia-sancao-de-anistia-a-dividas-de-meis-e-envio-da-pec-da-tarifa-zero.html
|Política
|lula, MEI, dívidas, fim da escala 6x1, tarifa zero, eleicoes-2026
|2235
|Lula anuncia sanção de anistia a dívidas de MEIs e envio da PEC da Tarifa Zero
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524538-lula-anuncia-sancao-de-anistia-a-dividas-de-meis-e-envio-da-pec-da-tarifa-zero.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524552-andersen-consulting-incorpora-empresa-colaboradora-no-uzbequistao.html
|Mundo Corporativo
|3527
|Andersen Consulting incorpora empresa colaboradora no Uzbequistão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524552-andersen-consulting-incorpora-empresa-colaboradora-no-uzbequistao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524553-a-parse-biosciences-lancou-o-evercode-max-que-permite-que-os-pesquisadores-analisem-mais-celulas-e-amostras-com-maior-flexibilidade.html
|Mundo Corporativo
|4448
|A Parse Biosciences lançou o Evercode MAX, que permite que os pesquisadores analisem mais células e amostras com maior flexibilidade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524553-a-parse-biosciences-lancou-o-evercode-max-que-permite-que-os-pesquisadores-analisem-mais-celulas-e-amostras-com-maior-flexibilidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:05
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524547-nikolas-se-enfurece-com-remocao-de-musica-em-video-sobre-nordestinos.html
|Política
|flávio bolsonaro, Nikolas Ferreira, Nordeste, Lula
|2699
|Nikolas se enfurece com remoção de música em vídeo sobre nordestinos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524547-nikolas-se-enfurece-com-remocao-de-musica-em-video-sobre-nordestinos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:07
|DANIELA ARCANJO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524558-a-seis-dias-da-eleicao-milei-volta-a-chamar-lula-de-esquerdista-ladrao.html
|Política
|Ataques, Crise, Eleições, Flávio Bolsonaro, Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula
|5392
|A seis dias da eleição, Milei volta a chamar Lula de "esquerdista ladrão"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524558-a-seis-dias-da-eleicao-milei-volta-a-chamar-lula-de-esquerdista-ladrao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:25
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524567-flavio-bolsonaro-recebe-apoio-de-cantores-sertanejos-saiba-quem.html
|Política
|Bolsonaro
|1874
|Flávio Bolsonaro recebe apoio de cantores sertanejos; saiba quem
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524567-flavio-bolsonaro-recebe-apoio-de-cantores-sertanejos-saiba-quem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:28
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524569-alem-dos-quadros-e-espelhos-uma-mudanca-nas-paredes-ganha-espaco-na-decoracao-da-sala-e-revela-novas-formas-de-dar-personalidade-ao-ambiente-com-texturas.html
|Casa e Decoração
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|Além dos quadros e espelhos: uma mudança nas paredes ganha espaço na decoração da sala e revela novas formas de dar personalidade ao ambiente com texturas
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524569-alem-dos-quadros-e-espelhos-uma-mudanca-nas-paredes-ganha-espaco-na-decoracao-da-sala-e-revela-novas-formas-de-dar-personalidade-ao-ambiente-com-texturas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:29
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524571-o-reservatorio-de-uma-hidreletrica-ocupa-2-360-km-na-amazonia-mas-o-que-acontece-sob-suas-aguas-desafia-a-ideia-de-energia-limpa-e-expoe-um-dilema-climatico.html
|Ciência
|Usina Hidrelétrica de Balbina, amazônia brasileira, amazônia, manaus, usina hidrelétrica, gases de efeito estufa
|2319
|O reservatório de uma hidrelétrica ocupa 2.360 km² na Amazônia, mas o que acontece sob suas águas desafia a ideia de energia limpa e expõe um dilema climático
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:31
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524572-veterano-perde-as-duas-pernas-e-um-braco-mas-encontra-proposito-ao-ajudar-outras-pessoas-e-faz-uma-afirmacao-surpreendente-sobre-sua-vida-depois-das-perdas.html
|Internacional
|veterano de guerra, guerra do afeganistão, José Martínez, estados unidos
|2424
|Veterano perde as duas pernas e um braço, mas encontra propósito ao ajudar outras pessoas e faz uma afirmação surpreendente sobre sua vida depois das perdas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524572-veterano-perde-as-duas-pernas-e-um-braco-mas-encontra-proposito-ao-ajudar-outras-pessoas-e-faz-uma-afirmacao-surpreendente-sobre-sua-vida-depois-das-perdas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:32
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524573-shaquille-o-neal-leva-a-musculacao-a-serio-aos-54-anos-sua-rotina-de-treinos-no-estilo-fisiculturista-chama-atencao-pela-frequencia-com-que-ele-vai-a-academia.html
|Bem viver
|Shaquille O'Neal, musculação, treino
|2647
|Shaquille O’Neal leva a musculação a sério aos 54 anos: sua rotina de treinos no estilo fisiculturista chama atenção pela frequência com que ele vai à academia
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524573-shaquille-o-neal-leva-a-musculacao-a-serio-aos-54-anos-sua-rotina-de-treinos-no-estilo-fisiculturista-chama-atencao-pela-frequencia-com-que-ele-vai-a-academia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:34
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524574-colecionador-compra-34-kg-de-lego-usado-por-rs-1-mil-mas-descobre-no-lote-um-navio-de-piratas-do-caribe-que-sozinho-e-avaliado-em-mais-de-rs-5-mil.html
|Internacional
|lego, Piratas do Caribe, Jack Sparrow, colecionador, 4184 O Pérola Negra
|3225
|Colecionador compra 34 kg de LEGO usado por R$ 1 mil, mas descobre no lote um navio de Piratas do Caribe que sozinho é avaliado em mais de R$ 5 mil
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524574-colecionador-compra-34-kg-de-lego-usado-por-rs-1-mil-mas-descobre-no-lote-um-navio-de-piratas-do-caribe-que-sozinho-e-avaliado-em-mais-de-rs-5-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:34
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524577-aprender-idiomas-na-infancia-tem-uma-janela-que-comeca-antes-das-primeiras-palavras-neurocientista-explica-o-que-acontece-no-cerebro-nesse-periodo-decisivo.html
|Ciência
|educação infantil, plasticidade cerebral, segundo idioma, aprendizado, desenvolvimento bilíngue, bilinguismo infantil
|2519
|Aprender idiomas na infância tem uma janela que começa antes das primeiras palavras: neurocientista explica o que acontece no cérebro nesse período decisivo
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524577-aprender-idiomas-na-infancia-tem-uma-janela-que-comeca-antes-das-primeiras-palavras-neurocientista-explica-o-que-acontece-no-cerebro-nesse-periodo-decisivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:36
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524578-azeite-de-oliva-faz-bem-mas-nao-vale-tudo-cardiologista-explica-os-cuidados-no-consumo-e-na-conservacao-que-merecem-atencao-mesmo-em-uma-dieta-saudavel.html
|Bem viver
|azeite extravirgem, dicas, azeite de oliva, como armazenar
|2597
|Azeite de oliva faz bem, mas não vale tudo: cardiologista explica os cuidados no consumo e na conservação que merecem atenção mesmo em uma dieta saudável
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524578-azeite-de-oliva-faz-bem-mas-nao-vale-tudo-cardiologista-explica-os-cuidados-no-consumo-e-na-conservacao-que-merecem-atencao-mesmo-em-uma-dieta-saudavel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:37
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524580-carlos-sobre-bolsonaro-nos-libertaremos-o-senhor.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eleições, Eleições 2026
|2658
|Carlos sobre Bolsonaro: 'Nós libertaremos o senhor'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524580-carlos-sobre-bolsonaro-nos-libertaremos-o-senhor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 20:38
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524581-ciro-gomes-sobre-o-brasil-em-2027-estou-seguro-que-nao-tem-jeito.html
|Política
|Ciro Gomes, Eleições, Política
|1687
|Ciro Gomes sobre o Brasil em 2027: “Estou seguro que não tem jeito”
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524581-ciro-gomes-sobre-o-brasil-em-2027-estou-seguro-que-nao-tem-jeito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 21:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524597-tru-simulation-apresenta-o-primeiro-dispositivo-de-treinamento-de-voo-da-cessna-grand-caravan-ex-na-plataforma-veris.html
|Mundo Corporativo
|7759
|TRU Simulation apresenta o primeiro dispositivo de treinamento de voo da Cessna Grand Caravan EX na plataforma Veris
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524597-tru-simulation-apresenta-o-primeiro-dispositivo-de-treinamento-de-voo-da-cessna-grand-caravan-ex-na-plataforma-veris.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 21:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524598-wetex-2026-atrai-60-instituicoes-e-empresas-patrocinadoras-dos-emirados-arabes-unidos-e-do-exterior.html
|Mundo Corporativo
|3833
|WETEX 2026 atrai 60 instituições e empresas patrocinadoras dos Emirados Árabes Unidos e do exterior
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524598-wetex-2026-atrai-60-instituicoes-e-empresas-patrocinadoras-dos-emirados-arabes-unidos-e-do-exterior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 22:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524616-92-dos-lideres-de-conformidade-querem-certificacao-externa-sobre-os-agentes-de-ia-nao-existia-nenhuma-para-os-riscos-on-chain-a-elliptic-acabou-de-cria-la-e-e-gratuita.html
|Mundo Corporativo
|5182
|92% dos líderes de conformidade querem certificação externa sobre os agentes de IA. Não existia nenhuma para os riscos on-chain. A Elliptic acabou de criá-la, e é gratuita.
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524616-92-dos-lideres-de-conformidade-querem-certificacao-externa-sobre-os-agentes-de-ia-nao-existia-nenhuma-para-os-riscos-on-chain-a-elliptic-acabou-de-cria-la-e-e-gratuita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 22:02
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524606-video-cleitinho-pede-ajuda-a-politicos-para-ampliar-votos-de-flavio-em-mg.html
|Política
|Flávio bolsonaro, Política
|3914
|Vídeo: Cleitinho pede ajuda a políticos para ampliar votos de Flávio em MG
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524606-video-cleitinho-pede-ajuda-a-politicos-para-ampliar-votos-de-flavio-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 22:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524622-mega-sena-3072-acumula-e-vai-a-rs-200-milhoes-14-mineiros-acertam-a-quina.html
|Nacional
|Acumula, Da, Mega, Mega-sena, Milhões, Quina, R$
|1419
|Mega-Sena 3072 acumula e vai a R$ 200 milhões; 14 mineiros acertam a quina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524622-mega-sena-3072-acumula-e-vai-a-rs-200-milhoes-14-mineiros-acertam-a-quina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 22:57
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524633-lotofacil-3810-quina-7148-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-21-10.html
|Nacional
|Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina
|2844
|Lotofácil 3810, Quina 7148, e mais: confira os números sorteados (21/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524633-lotofacil-3810-quina-7148-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-21-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 23:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524635-flightsafety-international-e-honda-aircraft-company-firmam-parceria-para-oferecer-novo-curso-aos-pilotos-do-ha-420.html
|Mundo Corporativo
|5053
|FlightSafety International e Honda Aircraft Company firmam parceria para oferecer novo curso aos pilotos do HA-420
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524635-flightsafety-international-e-honda-aircraft-company-firmam-parceria-para-oferecer-novo-curso-aos-pilotos-do-ha-420.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-20 23:37
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7524642-assobiar-dentro-de-casa-pode-trazer-maus-espiritos.html
|Horóscopo
|Consciência Plena, Espiritualidade, Umbanda
|2602
|Assobiar dentro de casa pode trazer maus espíritos?
|https://www.wemystic.com.br/assobiar-dentro-casa-maus-espiritos/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 00:15
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524643-natalia-boulos-e-o-novo-congresso-democracia-nao-pode-ter-pensamento-unico.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3068
|Natália Boulos e o novo Congresso: Democracia não pode ter pensamento único
|https://platobr.com.br/natalia-boulos-e-o-novo-congresso-democracia-nao-pode-ter-pensamento-unico
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 00:23
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524644-pt-quer-explorar-polemica-da-meta-para-desgastar-flavio-e-pl-prega-distancia.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2954
|PT quer explorar polêmica da Meta para desgastar Flávio e PL prega ‘distância’
|https://platobr.com.br/pt-quer-explorar-caso-meta-para-desgastar-flavio-e-pl-prega-distancia
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 00:27
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524645-os-sinais-contraditorios-emitidos-por-flavio-bolsonaro-no-front-fiscal.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1861
|Os sinais contraditórios emitidos por Flávio Bolsonaro no front fiscal
|https://platobr.com.br/os-sinais-trocados-emitidos-por-flavio-bolsonaro-no-front-fiscal
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 00:28
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524646-por-onde-anda-um-dos-generais-mais-proximos-de-jair-bolsonaro.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1293
|Por onde anda um dos generais mais próximos de Jair Bolsonaro?
|https://platobr.com.br/por-onde-anda-um-dos-generais-mais-proximos-de-jair-bolsonaro
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 02:00
|Katiuscia Silva
|https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7523676-na-boa-relacao-entre-medico-e-farmaceutico-quem-ganha-e-o-paciente.html
|Colunistas#Katiuscia Silva
|Farmacêuticos, Medicamentos, Paciente, Prescrição, Remédios
|4079
|Na boa relação entre médico e farmacêutico quem ganha é o paciente
|https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7523676-na-boa-relacao-entre-medico-e-farmaceutico-quem-ganha-e-o-paciente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 02:00
|Jaeci Carvalho
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7524361-galo-na-final-da-sula-pelo-segundo-ano-consecutivo.html
|Colunistas#Jaeci Carvalho
|Atlético, semifinais
|3751
|Galo na final da Sula pelo segundo ano consecutivo
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7524361-galo-na-final-da-sula-pelo-segundo-ano-consecutivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7524477-uso-de-medicamentos-entre-idosos-acende-alerta.html
|Colunistas#Anna Marina
|minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunista , Estado de Minas
|60
|Uso de medicamentos entre idosos acende alerta
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7524477-uso-de-medicamentos-entre-idosos-acende-alerta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524534-de-olho-no-coracao-dos-brasileiros.html
|Opinião
|Brasil, Coração, Brasileiros
|3096
|De olho no coração dos brasileiros
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524534-de-olho-no-coracao-dos-brasileiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 02:00
|Quinho
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524544-charge-do-jornal-estado-de-minas.html
|Opinião
|-1
|Charge do Jornal Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524544-charge-do-jornal-estado-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7524555-sucessao-na-assembleia-antecipa-acerto-para-2026.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|7547
|Sucessão na Assembleia antecipa acerto para 2026
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7524555-sucessao-na-assembleia-antecipa-acerto-para-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524570-reforma-tributaria-cancelar-e-improvavelmudar-ainda-e-possivel.html
|Opinião
|Câmara, Política, Reforma tributária, Senado
|2712
|Reforma tributária: cancelar é improvável,mudar ainda é possível
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7524570-reforma-tributaria-cancelar-e-improvavelmudar-ainda-e-possivel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7524584-o-velho-iberismo-na-encruzilhada-da-historia-que-pauta-lula-e-flavio.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Luiz Carlos Azedo, Lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026
|5606
|O velho iberismo na encruzilhada da história que pauta Lula e Flávio
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7524584-o-velho-iberismo-na-encruzilhada-da-historia-que-pauta-lula-e-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 04:07
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524654-proximo-passo-proximo-horizonte-conferencia-de-parcerias-mundiais-do-grupo-shacman-e-globefest-em-xian.html
|Mundo Corporativo
|5206
|Próximo Passo, Próximo Horizonte | Conferência de Parcerias Mundiais do Grupo SHACMAN e GlobeFest em Xi'an
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524654-proximo-passo-proximo-horizonte-conferencia-de-parcerias-mundiais-do-grupo-shacman-e-globefest-em-xian.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 05:53
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524656-mg-homem-mata-companheira-a-facadas-na-zona-da-mata.html
|Gerais
|violencia-contra-mulher, minas-gerais, Polícia
|631
|MG: homem mata companheira a facadas na Zona da Mata
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524656-mg-homem-mata-companheira-a-facadas-na-zona-da-mata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 05:58
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524657-video-carro-bate-em-moto-e-atropela-mulher-em-avenida-de-bh.html
|Gerais
|BH, Acidente, Corpo de Bombeiros, Barreiro
|743
|Vídeo: carro bate em moto e atropela mulher em avenida de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524657-video-carro-bate-em-moto-e-atropela-mulher-em-avenida-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 06:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7524588-minerais-estrategicos-destacam-cidades-mineiras-no-emprego-nacional.html
|Colunistas#Mineirar
|3583
|Minerais estratégicos destacam cidades mineiras no emprego nacional
|https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7524588-minerais-estrategicos-destacam-cidades-mineiras-no-emprego-nacional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 06:04
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524658-caminhao-derruba-poste-e-enxame-de-abelhas-atrapalha-resgate-na-pampulha.html
|Gerais
|BH, Pampulha, Acidente, Corpo de Bombeiros
|853
|Caminhão derruba poste, e enxame de abelhas atrapalha resgate, na Pampulha
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524658-caminhao-derruba-poste-e-enxame-de-abelhas-atrapalha-resgate-na-pampulha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 06:10
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524659-mg-suspeito-de-cometer-abuso-sexual-infantil-na-internet-e-preso.html
|Gerais
|norte-de-minas, minas-gerais, abuso-sexual, Polícia
|1074
|MG: suspeito de cometer abuso sexual infantil na internet é preso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524659-mg-suspeito-de-cometer-abuso-sexual-infantil-na-internet-e-preso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 06:34
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524660-vai-chover-em-bh-nesta-quarta-feira-21-10-confira-a-previsao.html
|Gerais
|chuva, BH, previsao-do-tempo, clima
|1304
|Vai chover em BH nesta quarta-feira (21/10)? Confira a previsão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524660-vai-chover-em-bh-nesta-quarta-feira-21-10-confira-a-previsao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 07:20
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524670-robos-humanoides-da-yyforce-serao-treinados-como-camareiros-no-novotel-hotel.html
|Mundo Corporativo
|8264
|Robôs Humanoides da YYForce Serão Treinados Como Camareiros no Novotel Hotel
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524670-robos-humanoides-da-yyforce-serao-treinados-como-camareiros-no-novotel-hotel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 07:24
|Alexandre Carneiro,Jair Amaral,Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524661-obras-na-avenida-cristiano-machado-alteram-transito-a-partir-desta-quarta.html
|Gerais
|BH, Trânsito, Obras, PBH
|5434
|Obras na Avenida Cristiano Machado alteram trânsito a partir desta quarta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524661-obras-na-avenida-cristiano-machado-alteram-transito-a-partir-desta-quarta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 07:28
|BBC News,Stephen McDonell - Correspondente na China
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524666-industria-da-solidao-os-servicos-que-oferecem-companhia-a-chineses-solitarios.html
|Bem viver
|SOLIDÃO, CHINA, ENVELHECIMENTO, IDOSOS
|9186
|Indústria da solidão: os serviços que oferecem companhia a chineses solitários
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjn5vq4p0pdlo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 07:44
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524673-meio-ideia-flavio-tem-511-e-lula-489-dos-votos-validos.html
|Política
|Lula, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026
|1145
|Meio/Ideia: Flávio tem 51,1%, e Lula, 48,9% dos votos válidos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524673-meio-ideia-flavio-tem-511-e-lula-489-dos-votos-validos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 07:50
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524675-motorista-e-preso-com-1-tonelada-de-maconha-em-carreta-de-minerio-na-br-262.html
|Gerais
|BR-262, trafico-de-drogas, Polícia, Minas Gerais
|670
|Motorista é preso com 1 tonelada de maconha em carreta de minério na BR-262
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524675-motorista-e-preso-com-1-tonelada-de-maconha-em-carreta-de-minerio-na-br-262.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:00
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521943-pierre-cosmeticos-lanca-skincare-focado-em-pele-madura-em-foco-veja-o-que-vale-a-pena.html
|Feminino & Masculino
|skincare, cuidado com a pele
|12488
|Pierre Cosméticos lança skincare focado em pele madura em foco; veja o que vale a pena
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521943-pierre-cosmeticos-lanca-skincare-focado-em-pele-madura-em-foco-veja-o-que-vale-a-pena.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:03
|Giulia Granchi - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524676-o-que-faz-um-vice-presidente-quando-o-presidente-esta-no-cargo.html
|Política
|Congresso, Brasília, Geraldo Alckmin, Lula
|14068
|O que faz um vice-presidente quando o presidente está no cargo?
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm4g1x5ng0jko
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:12
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524680-janones-sobre-acoes-pro-lula-ate-domingo-sera-epico.html
|Política
|JANONES, lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, segundo turno
|3377
|Janones sobre ações pró-Lula: ‘Até domingo será épico’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524680-janones-sobre-acoes-pro-lula-ate-domingo-sera-epico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:13
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7524686-memorial-da-lingua.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Leandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder, Coluna Esplanada
|3230
|Memorial da Língua
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7524686-memorial-da-lingua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:16
|Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524668-quase-90-de-conteudos-virais-sobre-saude-sao-falsos-diz-agencia-lupa.html
|Bem viver
|desinformação, conteúdos falsos, saúde
|4560
|Quase 90% de conteúdos virais sobre saúde são falsos, diz Agência Lupa
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/quase-90-de-conteudos-virais-sobre-saude-sao-falsos-diz-agencia-lupa
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:17
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524690-e-titulo-auxilia-na-localizacao-para-votacao-de-domingo-25-10-veja-onde-votar.html
|Política
|Eleições 2026, TRE, Minas Gerais, TSE
|3470
|E-Título auxilia na localização para votação de domingo (25/10); veja onde votar
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524690-e-titulo-auxilia-na-localizacao-para-votacao-de-domingo-25-10-veja-onde-votar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524691-james-spader-revela-perguntas-frequentes-sobre-possivel-retorno-de-ultron.html
|Galeria
|6
|James Spader revela perguntas frequentes sobre possível retorno de Ultron
|https://www.flipar.com.br/?p=694888
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:32
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524694-estou-morrendo-diz-vitima-de-violencia-domestica-ao-pedir-socorro-em-bh.html
|Gerais
|violencia-domestica, violencia-contra-mulher, BH, Polícia
|1095
|'Estou morrendo', diz vítima de violência doméstica ao pedir socorro em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524694-estou-morrendo-diz-vitima-de-violencia-domestica-ao-pedir-socorro-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:40
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524697-palver-flavio-tem-50-e-lula-48-em-empate-tecnico.html
|Política
|eleições, lula, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, segundo turno, Palver
|1227
|Palver: Flávio tem 50% e Lula, 48%, em empate técnico
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524697-palver-flavio-tem-50-e-lula-48-em-empate-tecnico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:42
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524700-dallol-espetaculo-de-arte-natural-em-constante-transformacao-na-depressao-de-danakil.html
|Galeria
|6
|Dallol: espetáculo de arte natural em constante transformação na Depressão de Danakil
|https://www.flipar.com.br/?p=694288&preview=true&preview_id=694288
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:48
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524701-flavio-ou-lula-para-quem-torcem-os-ministros-alinhados-a-moraes-e-mendonca.html
|Política
|segundo turno, eleições 2026, alexandre de moraes, stf, andré mendonça, lula, flávio bolsonaro
|2579
|Flávio ou Lula? Para quem torcem os ministros alinhados a Moraes e Mendonça
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524701-flavio-ou-lula-para-quem-torcem-os-ministros-alinhados-a-moraes-e-mendonca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:53
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524707-geraldo-azevedo-canta-dia-branco-e-emociona-caetano-veloso-em-copacabana.html
|Galeria
|6
|Geraldo Azevedo canta ‘Dia Branco’ e emociona Caetano Veloso em Copacabana
|https://www.flipar.com.br/?p=694733
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 08:56
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524706-tse-vai-presentear-estudante-que-pediu-broche-usado-por-kassio-nunes.html
|Política
|eleições 2026, Justiça, Kássio Nunes, stf
|4415
|TSE vai presentear estudante que pediu broche usado por Kassio Nunes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524706-tse-vai-presentear-estudante-que-pediu-broche-usado-por-kassio-nunes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:12
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524681-8-habitos-simples-que-ajudam-a-proteger-a-saude-das-mamas.html
|Bem viver
|prevenção, Saúde, câncer de mama
|3666
|8 hábitos simples que ajudam a proteger a saúde das mamas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524681-8-habitos-simples-que-ajudam-a-proteger-a-saude-das-mamas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:12
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524714-crm-chegou-ao-agro-mas-a-gestao-em-volta-dele-ainda-nao.html
|Networking e Negócios
|4802
|CRM chegou ao agro, mas a gestão em volta dele ainda não
|5ff6662c-37f6-4ed9-bbce-88127184fa0c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:14
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524715-malevola-alves-e-presa-no-egito-influenciadora-responde-por-atos-obscenos-locais.html
|Trends
|redes sociais, internet, celebridades, Egito
|6156
|Malévola Alves é presa no Egito: influenciadora responde por atos obscenos locais
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524715-malevola-alves-e-presa-no-egito-influenciadora-responde-por-atos-obscenos-locais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524717-jeff-daniels-e-confirmado-em-bannerman-nova-serie-da-amc-e-da-netflix.html
|Galeria
|6
|Jeff Daniels é confirmado em “Bannerman”, nova série da AMC e da Netflix
|https://www.flipar.com.br/?p=694898
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:18
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524711-damares-sobre-nikolas-a-maior-lideranca-politica-em-liberdade.html
|Política
|Nikolas, senado, nikolas-ferreira, eleicoes-2026, camara-dos-deputados, sergipe, segundo turno
|2330
|Damares sobre Nikolas: ‘A maior liderança política em liberdade’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524711-damares-sobre-nikolas-a-maior-lideranca-politica-em-liberdade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:30
|Jair Amaral,Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524710-bh-incendio-em-casa-atinge-acervo-de-sebo-on-line.html
|Gerais
|incêndio, BH, Corpo de Bombeiros
|3651
|BH: incêndio em casa atinge acervo de sebo on-line
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524710-bh-incendio-em-casa-atinge-acervo-de-sebo-on-line.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:34
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524713-punta-del-este-a-riviera-da-america-do-sul-mais-perto-dos-mineiros.html
|Turismo
|Uruguai, verão, Férias, punta del este, Viagem, Turismo
|10326
|Punta del Este: a 'Riviera da América do Sul' mais perto dos mineiros
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524713-punta-del-este-a-riviera-da-america-do-sul-mais-perto-dos-mineiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:46
|Eduarda Soares - Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524726-video-bebe-de-4-meses-cai-na-risada-ao-tomar-vacina-e-encanta-web.html
|Nacional
|Bebê, Saúde, redes sociais
|762
|Vídeo: bebê de 4 meses cai na risada ao tomar vacina e encanta web
|https://www.tupi.fm/entretenimento/bebe-de-4-meses-cai-na-risada-ao-tomar-vacina-e-encanta-a-web-com-reacao-video/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:50
|Luiz Fernando Toledo - BBC News Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524725-mulheres-de-ia-na-politica-o-golpe-que-lucra-com-lula-e-bolsonaro.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, Eleições, Flávio, Flávio Bolsonaro, IA, Instagram, Lula
|7905
|Mulheres de IA na política: O golpe que lucra com Lula e Bolsonaro
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmgr8qz1095jo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:53
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524734-causa-da-morte-da-atriz-eva-marie-saint-e-revelada.html
|Cultura
|cultura, celebridades, cinema, tv, séries
|2710
|Causa da morte da atriz Eva Marie Saint é revelada
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524734-causa-da-morte-da-atriz-eva-marie-saint-e-revelada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 09:55
|Estevam pelo Mundo
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7524739-cidade-do-cabo-no-verao-voo-direto-ou-por-joanesburgo-e-o-que-levar.html
|Colunistas#Estevam pelo Mundo
|4134
|Cidade do Cabo no verão: voo direto ou por Joanesburgo, e o que levar
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7524739-cidade-do-cabo-no-verao-voo-direto-ou-por-joanesburgo-e-o-que-levar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524746-lepas-abre-primeira-global-elegant-lifestyle-week-e-recebe-usuarios-de-todo-o-mundo-em-wuhu.html
|Mundo Corporativo
|5884
|LEPAS Abre Primeira “Global Elegant Lifestyle Week” e Recebe Usuários de Todo o Mundo em Wuhu
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524746-lepas-abre-primeira-global-elegant-lifestyle-week-e-recebe-usuarios-de-todo-o-mundo-em-wuhu.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524745-expansao-de-grandes-redes-no-brasil-impulsiona-strip-malls.html
|Mundo Corporativo
|3556
|Expansão de grandes redes no Brasil impulsiona strip malls
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524745-expansao-de-grandes-redes-no-brasil-impulsiona-strip-malls.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524748-fim-da-escala-6x1-como-ficam-acordos-coletivos-e-contratos.html
|Mundo Corporativo
|6068
|Fim da escala 6x1: como ficam acordos coletivos e contratos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524748-fim-da-escala-6x1-como-ficam-acordos-coletivos-e-contratos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524749-empresas-brasileiras-modernizam-a-supply-chain-em-busca-de-resiliencia.html
|Mundo Corporativo
|7643
|Empresas brasileiras modernizam a supply chain em busca de resiliência
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524749-empresas-brasileiras-modernizam-a-supply-chain-em-busca-de-resiliencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524747-gestao-de-ambulantes-do-estoque-a-venda.html
|Mundo Corporativo
|5773
|Gestão de ambulantes: do estoque à venda
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524747-gestao-de-ambulantes-do-estoque-a-venda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:04
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524750-antes-de-assumir-cleitinho-ja-enfrenta-desconfianca-dentro-do-proprio-grupo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1479
|Antes de assumir, Cleitinho já enfrenta desconfiança dentro do próprio grupo
|https://platobr.com.br/antes-de-assumir-cleitinho-ja-enfrenta-desconfianca-dentro-do-proprio-grupo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:05
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524744-soldado-do-exercito-que-fugiu-com-fuzil-e-preso.html
|Nacional
|nacional, pernambuco
|2984
|Soldado do Exército que fugiu com fuzil é preso
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524744-soldado-do-exercito-que-fugiu-com-fuzil-e-preso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:10
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524752-ataques-ao-sistema-do-pix-expoem-limites-da-seguranca-tradicional.html
|Networking e Negócios
|5305
|Ataques ao sistema do Pix expõem limites da segurança tradicional
|4548eed2-1453-419b-8392-144fc2cec31c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:12
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7524762-veja-fotos-do-incendio-em-acervo-de-sebo-em-bh.html
|Galeria
|incêndio, BH, Corpo de Bombeiros
|320
|Veja fotos do incêndio em acervo de sebo em BH
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7524762-veja-fotos-do-incendio-em-acervo-de-sebo-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:15
|Carlos Marcelo
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7524774-terminar-um-livro-e-melhor-do-que-escrever-diz-ivan-angelo.html
|Pensar
|3267
|"Terminar um livro é melhor do que escrever", diz Ivan Angelo
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7524774-terminar-um-livro-e-melhor-do-que-escrever-diz-ivan-angelo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524775-paul-bettany-sucesso-de-visionquest-e-casamento-com-jennifer-connelly.html
|Galeria
|6
|Paul Bettany: Sucesso de “VisionQuest” e casamento com Jennifer Connelly
|https://www.flipar.com.br/?p=694912
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:16
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524763-exercito-do-lula-alcanca-7-milhoes-de-inscritos.html
|Política
|André Janones, eleições 2026, redes sociais, Lula
|1447
|'Exército do Lula' alcança 7 milhões de inscritos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524763-exercito-do-lula-alcanca-7-milhoes-de-inscritos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:24
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524766-a-conta-que-preocupa-campanhas-de-lula-e-flavio-na-reta-final-do-2-turno.html
|Política
|lula, eleições 2026, flávio bolsonaro
|3492
|A conta que preocupa campanhas de Lula e Flávio na reta final do 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524766-a-conta-que-preocupa-campanhas-de-lula-e-flavio-na-reta-final-do-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:26
|Isabela Teixiera da Costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513266-sonho-realizado.html
|Feminino & Masculino
|Moda, lançamento, marca, minas
|3939
|Sonho realizado
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7513266-sonho-realizado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:35
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524786-daniel-lancaster-acompanha-estreia-do-filho-aos-7-no-kart-em-sao-paulo.html
|Networking e Negócios
|5465
|Daniel Lancaster acompanha estreia do filho aos 7 no kart em São Paulo
|25c749af-5458-48b0-a30e-a4da8513053e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524792-quaest-flavio-tem-45-e-lula-44-a-quatro-dias-do-2-turno.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|1653
|Quaest: Flávio tem 45% e Lula, 44%, a quatro dias do 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524792-quaest-flavio-tem-45-e-lula-44-a-quatro-dias-do-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:49
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524798-as-unicas-quatro-mulheres-que-disputam-o-2-turno-e-as-chances-de-serem-eleitas.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1331
|As únicas quatro mulheres que disputam o 2º turno e as chances de serem eleitas
|https://platobr.com.br/as-unicas-quatro-mulheres-que-disputam-o-2o-turno-e-as-chances-de-serem-eleitas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:51
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524796-como-funciona-o-mercado-de-brinquedos-raros-e-colecionaveis-no-brasil.html
|Economia
|3380
|Como funciona o mercado de brinquedos raros e colecionáveis no Brasil
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7524796-como-funciona-o-mercado-de-brinquedos-raros-e-colecionaveis-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:54
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524797-diferenca-entre-timidez-e-fobia-social-veja-os-sinais-que-exigem-ajuda-medica.html
|Bem viver
|3781
|Diferença entre timidez e fobia social: veja os sinais que exigem ajuda médica
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524797-diferenca-entre-timidez-e-fobia-social-veja-os-sinais-que-exigem-ajuda-medica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:55
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7524799-uso-de-astrologia-nas-eleicoes-brasileiras-de-2026-chama-atencao-no-exterior.html
|Horóscopo
|3936
|Uso de astrologia nas eleições brasileiras de 2026 chama atenção no exterior
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7524799-uso-de-astrologia-nas-eleicoes-brasileiras-de-2026-chama-atencao-no-exterior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:55
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524800-nanodiamantes-a-partir-de-plastico-laser-transforma-residuos-em-material-valioso.html
|Ciência
|2658
|Nanodiamantes a partir de plástico: laser transforma resíduos em material valioso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524800-nanodiamantes-a-partir-de-plastico-laser-transforma-residuos-em-material-valioso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 10:55
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524801-ferva-casca-de-laranja-com-canela-e-deixe-a-casa-perfumada-por-horas.html
|Casa e Decoração
|2360
|Ferva casca de laranja com canela e deixe a casa perfumada por horas
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524801-ferva-casca-de-laranja-com-canela-e-deixe-a-casa-perfumada-por-horas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:08
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524809-renove-panelas-e-torneiras-com-papel-aluminio-veja-como-eliminar-manchas-dificeis.html
|Casa e Decoração
|2432
|Renove panelas e torneiras com papel alumínio: veja como eliminar manchas difíceis
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7524809-renove-panelas-e-torneiras-com-papel-aluminio-veja-como-eliminar-manchas-dificeis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:09
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524761-ministro-do-turismo-brasil-bateu-recordes-e-virou-a-chave-do-crescimento.html
|Turismo
|embratur, Turismo, Brasil, Minas Gerais, Turistas, Ministério do Turismo
|15089
|Ministro do Turismo: 'Brasil bateu recordes e virou a chave do crescimento"
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524761-ministro-do-turismo-brasil-bateu-recordes-e-virou-a-chave-do-crescimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:09
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524810-a-chance-de-psd-e-mdb-formarem-uma-federacao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|749
|A chance de PSD e MDB formarem uma federação
|https://platobr.com.br/a-chance-de-psd-e-mdb-formarem-uma-federacao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524821-solar-coca-cola-leva-educacao-a-dependentes-de-colaboradores.html
|Mundo Corporativo
|6619
|Solar Coca-Cola leva educação a dependentes de colaboradores
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524821-solar-coca-cola-leva-educacao-a-dependentes-de-colaboradores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524822-hospital-ana-costa-amplia-pronto-atendimento-em-cubatao.html
|Mundo Corporativo
|1574
|Hospital Ana Costa amplia pronto atendimento em Cubatão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524822-hospital-ana-costa-amplia-pronto-atendimento-em-cubatao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524823-ceo-da-enwave-carlyle-coutinho-e-eleito-lider-do-ano-de-2026-pela-ontario-energy-association-um-feito-inedito-para-o-setor-de-energia-distrital.html
|Mundo Corporativo
|6064
|CEO da Enwave, Carlyle Coutinho, é eleito Líder do Ano de 2026 pela Ontario Energy Association, um feito inédito para o setor de energia distrital
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524823-ceo-da-enwave-carlyle-coutinho-e-eleito-lider-do-ano-de-2026-pela-ontario-energy-association-um-feito-inedito-para-o-setor-de-energia-distrital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524824-festa-literaria-de-ilheus-impulsiona-turismo-cultural.html
|Mundo Corporativo
|3120
|Festa Literária de Ilhéus impulsiona turismo cultural
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524824-festa-literaria-de-ilheus-impulsiona-turismo-cultural.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524825-cyrela-promove-outubro-rosa-com-acoes-de-prevencao.html
|Mundo Corporativo
|2951
|Cyrela promove Outubro Rosa com ações de prevenção
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524825-cyrela-promove-outubro-rosa-com-acoes-de-prevencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524826-j-ampt-express-investe-rs-75-milhoes-em-novo-centro-logistico.html
|Mundo Corporativo
|3930
|J&T Express investe R$ 75 milhões em novo centro logístico
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524826-j-ampt-express-investe-rs-75-milhoes-em-novo-centro-logistico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524827-projeto-percorre-os-brasis-de-darcy-ribeiro-no-df.html
|Mundo Corporativo
|7451
|Projeto percorre os “brasis” de Darcy Ribeiro no DF
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524827-projeto-percorre-os-brasis-de-darcy-ribeiro-no-df.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:19
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524829-socrates-e-o-segredo-da-amizade-por-que-o-filosofo-compara-amigos-ao-dinheiro.html
|Trends
|reflexão, cultura, sócrates
|2295
|Sócrates e o segredo da amizade: por que o filósofo compara amigos ao dinheiro
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524829-socrates-e-o-segredo-da-amizade-por-que-o-filosofo-compara-amigos-ao-dinheiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:20
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524828-avalanche-no-alasca-cadela-sobrevive-apos-50-horas-perdida-na-neve-profunda.html
|Internacional
|2587
|Avalanche no Alasca: cadela sobrevive após 50 horas perdida na neve profunda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524828-avalanche-no-alasca-cadela-sobrevive-apos-50-horas-perdida-na-neve-profunda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:24
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524831-de-fabrica-a-santuario-a-incrivel-historia-do-monterey-bay-aquarium.html
|Turismo
|turismo, história, cultura
|2412
|De fábrica a santuário: a incrível história do Monterey Bay Aquarium
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7524831-de-fabrica-a-santuario-a-incrivel-historia-do-monterey-bay-aquarium.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:25
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524833-cartas-raras-revelam-a-tocante-amizade-entre-marie-curie-e-albert-einstein.html
|Ciência
|albert einstein, marie curie, cultura
|2625
|Cartas raras revelam a tocante amizade entre Marie Curie e Albert Einstein
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7524833-cartas-raras-revelam-a-tocante-amizade-entre-marie-curie-e-albert-einstein.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:25
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524832-todos-sao-dispensaveis-a-reflexao-de-robert-de-niro-sobre-a-carreira.html
|Cultura
|robert de niro, reflexão
|2850
|"Todos são dispensáveis": a reflexão de Robert De Niro sobre a carreira
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524832-todos-sao-dispensaveis-a-reflexao-de-robert-de-niro-sobre-a-carreira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:26
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524834-segredo-de-van-damme-por-que-o-bale-foi-crucial-para-o-sucesso-do-astro-belga.html
|Cultura
|2683
|Segredo de Van Damme: por que o balé foi crucial para o sucesso do astro belga
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524834-segredo-de-van-damme-por-que-o-bale-foi-crucial-para-o-sucesso-do-astro-belga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:26
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524836-casal-deixa-cidade-grande-para-viver-em-uma-vila-o-custo-de-vida-surpreendente-na-espanha.html
|Internacional
|2691
|Casal deixa cidade grande para viver em uma vila: o custo de vida surpreendente na Espanha
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524836-casal-deixa-cidade-grande-para-viver-em-uma-vila-o-custo-de-vida-surpreendente-na-espanha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:26
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524835-psicologia-e-afeto-por-que-algumas-amizades-ficam-e-outras-seguem-o-seu-rumo.html
|Bem viver
|2672
|Psicologia e afeto: por que algumas amizades ficam e outras seguem o seu rumo
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524835-psicologia-e-afeto-por-que-algumas-amizades-ficam-e-outras-seguem-o-seu-rumo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524842-garoto-de-14-anos-transforma-sucata-em-trator-funcional-e-ganha-reconhecimento-de-multinacional.html
|Galeria
|6
|Garoto de 14 anos transforma sucata em trator funcional e ganha reconhecimento de multinacional
|https://www.flipar.com.br/?p=694965
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:31
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524843-faco-muito-menos-cardio-fernando-alonso-expoe-mudanca-no-treino-na-f1.html
|Esportes
|2267
|"Faço muito menos cardio": Fernando Alonso expõe mudança no treino na F1
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524843-faco-muito-menos-cardio-fernando-alonso-expoe-mudanca-no-treino-na-f1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:40
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524850-formada-em-1937-mulher-mais-longeva-de-leon-recebe-diploma-aos-110-anos.html
|Trends
|histórias, educação
|2027
|Formada em 1937: mulher mais longeva de León recebe diploma aos 110 anos
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7524850-formada-em-1937-mulher-mais-longeva-de-leon-recebe-diploma-aos-110-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:43
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524793-renan-orienta-eleitores-a-nao-votarem-em-flavio-disposto-a-pagar-mico.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Pablo Marçal
|57
|Renan orienta eleitores a não votarem em Flávio: "Disposto a pagar mico?"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524793-renan-orienta-eleitores-a-nao-votarem-em-flavio-disposto-a-pagar-mico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:48
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524856-gari-e-estudante-de-medicina-morre-atropelado-por-caminhao-de-lixo.html
|Nacional
|brasil, mato grosso do sul
|2037
|Gari e estudante de medicina morre atropelado por caminhão de lixo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7524856-gari-e-estudante-de-medicina-morre-atropelado-por-caminhao-de-lixo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 11:59
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524862-corrida-das-blogueiras-tera-evento-com-fas-em-bh-veja-data-e-ingressos.html
|Cultura
|cultura, reality show, realities, bh, mg
|3680
|'Corrida das Blogueiras' terá evento com fãs em BH; veja data e ingressos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524862-corrida-das-blogueiras-tera-evento-com-fas-em-bh-veja-data-e-ingressos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:02
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524864-jogo-de-delivery-mostra-a-rotina-e-os-desafios-dos-entregadores.html
|Tecnologia
|games, jogos, tecnologia, delivery
|6339
|Jogo de delivery mostra a rotina e os desafios dos entregadores
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7524864-jogo-de-delivery-mostra-a-rotina-e-os-desafios-dos-entregadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524865-quaest-rejeicao-de-lula-diminui-e-a-de-flavio-aumenta.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, PESQUISA, PESQUISA QUAEST, REJEIÇÃO, LULA, FLÁVIO BOLSONARO, SEGUNDO TURNO, QUAEST
|2499
|Quaest: Rejeição de Lula diminui, e a de Flávio aumenta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524865-quaest-rejeicao-de-lula-diminui-e-a-de-flavio-aumenta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:09
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524869-janones-faz-o-que-a-campanha-de-lula-nao-conseguiu-e-e-celebrado-pelo-pt.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1775
|Janones faz o que a campanha de Lula não conseguiu e é celebrado pelo PT
|https://platobr.com.br/janones-faz-o-que-a-campanha-de-lula-nao-conseguiu-e-e-celebrado-pelo-pt
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:11
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524870-disputa-acirrada-em-bh-atos-de-lula-e-flavio-mobilizam-a-capital.html
|Política
|eleições 2026, bh, lula, flávio bolsonaro, segundo turno
|2136
|Disputa acirrada em BH: atos de Lula e Flávio mobilizam a capital
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524870-disputa-acirrada-em-bh-atos-de-lula-e-flavio-mobilizam-a-capital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:13
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7524873-conhecido-como-messi-tecnico-e-banido-ate-2048-apos-ignorar-suspensao-por-crime-grave.html
|Esportes
|3448
|Conhecido como Messi, técnico é banido até 2048 após ignorar suspensão por crime grave
|https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/21/messi-tecnico-banido-ate-2048-ignorar-suspensao-crime-grave/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524874-skincare-em-dias-de-mudancas-drasticas-no-clima.html
|Mundo Corporativo
|5367
|Skincare em dias de mudanças drásticas no clima
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524874-skincare-em-dias-de-mudancas-drasticas-no-clima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524876-ouro-na-medicina-como-o-metal-e-usado-para-tratar-doencas.html
|Mundo Corporativo
|6787
|Ouro na medicina: como o metal é usado para tratar doenças
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524876-ouro-na-medicina-como-o-metal-e-usado-para-tratar-doencas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524878-de-campea-dos-suvs-boxy-a-lider-global-em-estilo-de-vida-jetour-apresenta-a-tecnologia-travel-.html
|Mundo Corporativo
|4297
|De Campeã dos SUVs Boxy a Líder Global em Estilo de Vida: JETOUR Apresenta a Tecnologia “Travel+”
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524878-de-campea-dos-suvs-boxy-a-lider-global-em-estilo-de-vida-jetour-apresenta-a-tecnologia-travel-.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524879-a-patrulha-aerea-civil-encomenda-21-novas-aeronaves-cessna-para-reforcar-missoes-de-salvamento-e-comunitarias.html
|Mundo Corporativo
|9370
|A Patrulha Aérea Civil encomenda 21 novas aeronaves Cessna para reforçar missões de salvamento e comunitárias
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524879-a-patrulha-aerea-civil-encomenda-21-novas-aeronaves-cessna-para-reforcar-missoes-de-salvamento-e-comunitarias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:15
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524872-bruna-drews-reporter-que-acusou-datena-de-assedio-sexual-lanca-livro-sobre-feminismo.html
|Cultura
|cultura, livro, feminismo, literatura
|3834
|Bruna Drews, repórter que acusou Datena de assédio sexual, lança livro sobre feminismo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524872-bruna-drews-reporter-que-acusou-datena-de-assedio-sexual-lanca-livro-sobre-feminismo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:17
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524852-mg-deve-registrar-8-430-novos-casos-de-cancer-de-mama-em-2026-estima-inca.html
|Bem viver
|Câncer de mama, Inca, mamografia
|2858
|MG deve registrar 8.430 novos casos de câncer de mama em 2026, estima INCA
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524852-mg-deve-registrar-8-430-novos-casos-de-cancer-de-mama-em-2026-estima-inca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524887-tse-cogitou-bloquear-canais-de-whatsapp-de-lula-e-flavio-kassio-recuou-apos-divulgacao.html
|Política
|eleições 2026, segundo turno, tse, kassio nunes marques, andré mendonça, lula, flávio bolsonaro, tropa do flávio, exército do lula, janones
|2882
|TSE cogitou bloquear canais de WhatsApp de Lula e Flávio; Kassio recuou após divulgação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524887-tse-cogitou-bloquear-canais-de-whatsapp-de-lula-e-flavio-kassio-recuou-apos-divulgacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:19
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524889-janones-faz-o-que-a-campanha-de-lula-nao-conseguiu-e-e-celebrado-por-parte-do-pt.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1913
|Janones faz o que a campanha de Lula não conseguiu e é celebrado por parte do PT
|https://platobr.com.br/janones-faz-o-que-a-campanha-de-lula-nao-conseguiu-e-e-celebrado-por-parte-do-pt
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:24
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524723-ministro-da-fazenda-sobre-promessa-de-flavio-impossivel.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, Durigan, Economia
|2864
|Ministro da Fazenda sobre promessa de Flávio: "Impossível"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524723-ministro-da-fazenda-sobre-promessa-de-flavio-impossivel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:25
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524895-mais-antigo-do-mundo-naufragio-de-quase-5-mil-anos-e-descoberto-na-costa-da-turquia.html
|Galeria
|6
|Mais antigo do mundo: naufrágio de quase 5 mil anos é descoberto na costa da Turquia
|https://www.flipar.com.br/?p=694971
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:26
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524894-isabel-teixeira-revela-por-que-retirou-as-mamas-de-forma-preventiva.html
|Cultura
|cultura, saúde, celebridades
|2614
|Isabel Teixeira revela por que retirou as mamas de forma preventiva
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524894-isabel-teixeira-revela-por-que-retirou-as-mamas-de-forma-preventiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:31
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524875-sinpro-minas-repudia-colegio-apos-morte-de-professora-em-bh.html
|Gerais
|Escola, Sinpro
|4068
|Sinpro Minas repudia colégio após morte de professora em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524875-sinpro-minas-repudia-colegio-apos-morte-de-professora-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:40
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524905-teleton-2026-traz-encontro-de-xuxa-eliana-e-angelica-e-volta-de-virginia-ao-sbt.html
|Cultura
|tv, cultura, celebridades
|2734
|Teleton 2026 traz encontro de Xuxa, Eliana e Angélica e volta de Virginia ao SBT
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7524905-teleton-2026-traz-encontro-de-xuxa-eliana-e-angelica-e-volta-de-virginia-ao-sbt.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:49
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524900-lula-em-bh-ato-no-centro-altera-transito-e-exige-atencao-dos-motoristas.html
|Gerais
|Ato, Lula
|1394
|Lula em BH: ato no Centro altera trânsito e exige atenção dos motoristas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524900-lula-em-bh-ato-no-centro-altera-transito-e-exige-atencao-dos-motoristas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:49
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524911-laksa-conheca-a-sopa-tradicional-que-reune-sabores-e-influencias-culturais-da-asia.html
|Galeria
|6
|Laksa: conheça a sopa tradicional que reúne sabores e influências culturais da Ásia
|https://www.flipar.com.br/?p=694862&preview=true&preview_id=694862
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:49
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524912-mochilas-praticas-e-espacosas-atravessam-geracoes-e-conquistam-diferentes-usos-conheca-sua-origem.html
|Galeria
|6
|Mochilas: Práticas e espaçosas, atravessam gerações e conquistam diferentes usos; conheça sua origem
|https://www.flipar.com.br/?p=694864&preview=true&preview_id=694864
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 12:52
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524888-medo-de-volta-dos-bolsonaro-supera-o-da-reeleicao-de-lula-diz-quaest.html
|Política
|Bolsonaro, Lula, Quaest, Flávio Bolsonaro, pesquisa, pesquisa quaest, segundo turno, eleições 2026
|1652
|Medo de volta dos Bolsonaro supera o da reeleição de Lula, diz Quaest
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524888-medo-de-volta-dos-bolsonaro-supera-o-da-reeleicao-de-lula-diz-quaest.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524880-gripe-ou-poluicao-saiba-o-que-a-tosse-constante-pode-revelar.html
|Bem viver
|Calor, Doenças Respiratórias, Gripe, Saúde
|4239
|Gripe ou poluição? Saiba o que a tosse constante pode revelar
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524880-gripe-ou-poluicao-saiba-o-que-a-tosse-constante-pode-revelar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:00
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524920-minas-gerais-lidera-pre-venda-de-passagens-rodoviarias-para-o-segundo-turno.html
|Gerais
|minas gerais, mg, eleições, eleicoes-2026
|1981
|Minas Gerais lidera pré-venda de passagens rodoviárias para o segundo turno
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524920-minas-gerais-lidera-pre-venda-de-passagens-rodoviarias-para-o-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524924-eventos-climaticos-exigem-atencao-as-instalacoes-eletricas.html
|Mundo Corporativo
|3395
|Eventos climáticos exigem atenção às instalações elétricas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524924-eventos-climaticos-exigem-atencao-as-instalacoes-eletricas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:02
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524923-saude-pauta-primeiro-encontro-de-cleitinho-com-equipe-de-mateus-simoes.html
|Política
|Minas Gerais , Mateus Simões, Cleitinho Azevedo, transição
|2913
|Saúde pauta primeiro encontro de Cleitinho com equipe de Mateus Simões
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524923-saude-pauta-primeiro-encontro-de-cleitinho-com-equipe-de-mateus-simoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:03
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524925-entorno-de-lula-ve-jogo-zerado-e-aliados-de-flavio-falam-em-decadas-de-direita.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1141
|Entorno de Lula vê ‘jogo zerado’ e aliados de Flávio falam em ‘décadas de direita’
|https://platobr.com.br/entorno-de-lula-ve-jogo-zerado-e-aliados-de-flavio-falam-em-decadas-de-direita
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:17
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524910-diretor-da-quaest-sobre-flavio-x-lula-eleicao-mais-acirrada-da-historia.html
|Política
|lula, Quaest, Flávio Bolsonaro, eleições, segundo turno, pesquisa quaest
|1614
|Diretor da Quaest sobre Flávio x Lula: 'Eleição mais acirrada da história'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524910-diretor-da-quaest-sobre-flavio-x-lula-eleicao-mais-acirrada-da-historia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:17
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524933-mulher-tem-falencia-hepatica-tres-paradas-cardiacas-e-danos-cerebrais-apos-usar-suplemento-viral-do-tiktok.html
|Internacional
|mundo, reino unido
|2801
|Mulher tem falência hepática, três paradas cardíacas e danos cerebrais após usar suplemento viral do TikTok
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7524933-mulher-tem-falencia-hepatica-tres-paradas-cardiacas-e-danos-cerebrais-apos-usar-suplemento-viral-do-tiktok.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524935-quaest-revela-salto-de-indecisos-e-empate-direto-entre-lula-e-flavio.html
|Política
|LULA, FLÁVIO BOLSONARO, INDECISOS, PESQUISA, PESQUISA QUAEST, QUAEST, SEGUNDO TURNO, ELEIÇÕES 2026
|2223
|Quaest revela salto de indecisos e empate direto entre Lula e Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524935-quaest-revela-salto-de-indecisos-e-empate-direto-entre-lula-e-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:23
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7524936-ana-castela-se-une-a-rommanel-e-lanca-colecao-de-joias-da-boiadeira.html
|Feminino & Masculino
|moda, acessórios, celebridades
|1822
|Ana Castela se une à Rommanel e lança coleção de joias da Boiadeira
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7524936-ana-castela-se-une-a-rommanel-e-lanca-colecao-de-joias-da-boiadeira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:25
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524937-jose-de-abreu-ironiza-critica-de-maria-zilda-bethlem-sobre-seu-bafo-durante-gravacoes-me-beijava-na-boca-como-louca.html
|Galeria
|6
|José de Abreu ironiza crítica de Maria Zilda Bethlem sobre seu bafo durante gravações: ‘Me beijava na boca como louca!’
|https://www.flipar.com.br/?p=694974
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:25
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524938-surpreenda-se-com-espirais-curiosas-e-veja-onde-elas-aparecem-no-mundo-real.html
|Galeria
|6
|Surpreenda-se com espirais curiosas e veja onde elas aparecem no mundo real
|https://www.flipar.com.br/?p=694861&preview=true&preview_id=694861
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:29
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7524940-beleza-do-victorias-secret-aprenda-a-recriar-o-visual-glow-do-desfile.html
|Feminino & Masculino
|moda, beleza, maquiagem, tendência, trend
|3083
|Beleza do Victoria's Secret: aprenda a recriar o visual glow do desfile
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7524940-beleza-do-victorias-secret-aprenda-a-recriar-o-visual-glow-do-desfile.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:33
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524942-daniel-lancaster-leva-licoes-da-montanha-a-rotina-no-endurance-brasil.html
|Networking e Negócios
|5313
|Daniel Lancaster leva lições da montanha à rotina no Endurance Brasil!
|710ca743-4f8d-45b4-9e0f-e92573d02c3b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:34
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524896-quer-aprender-a-usar-o-gov-br-pbh-abre-200-vagas-para-oficina-gratuita.html
|Gerais
|curso, vagas, PBH, gov , como usar
|2673
|Quer aprender a usar o gov.br? PBH abre 200 vagas para oficina gratuita
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524896-quer-aprender-a-usar-o-gov-br-pbh-abre-200-vagas-para-oficina-gratuita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:35
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524945-daniel-lancaster-encontra-na-montanha-licoes-de-lideranca-e-uniao-real.html
|Networking e Negócios
|5336
|Daniel Lancaster encontra na montanha lições de liderança e união real
|312000a9-fdfa-4701-bce3-77845239140d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:36
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524947-daniel-lancaster-troca-pistas-pelas-montanhas-e-redescobre-prioridades.html
|Networking e Negócios
|5233
|Daniel Lancaster troca pistas pelas montanhas e redescobre prioridades
|aeefc994-890a-4f38-a75e-c25136d6ce87
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:37
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524946-ia-assume-a-producao-do-site-e-libera-o-empresario-para-focar-os-resultados.html
|Networking e Negócios
|4241
|IA assume a produção do site e libera o empresário para focar os resultados
|144257fa-4ed8-4001-aef2-f6beb27e7c30
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:42
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524914-tempo-seco-baixa-umidade-coloca-236-cidades-de-minas-sob-alerta.html
|Gerais
|Alerta, BAIXA UMIDADE, Calor, Clima, Inmet
|64
|Tempo seco: baixa umidade coloca 236 cidades de Minas sob alerta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524914-tempo-seco-baixa-umidade-coloca-236-cidades-de-minas-sob-alerta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524962-99food-inicia-operacoes-de-delivery-em-joao-pessoa.html
|Mundo Corporativo
|3018
|99Food inicia operações de delivery em João Pessoa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524962-99food-inicia-operacoes-de-delivery-em-joao-pessoa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 13:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524963-grafana-labs-traca-caminho-para-operacoes-agentivas-com-watchers-pages-e-agent-observability-na-observabilitycon-2026.html
|Mundo Corporativo
|9680
|Grafana Labs traça caminho para operações agentivas com Watchers, Pages e Agent Observability na ObservabilityCON 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524963-grafana-labs-traca-caminho-para-operacoes-agentivas-com-watchers-pages-e-agent-observability-na-observabilitycon-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:00
|Jenny Rees - Correspondente de saúde da BBC,no País de Gales
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524932-comecei-a-usar-cetamina-aos-14-anos-e-aos-22-precisei-de-fraldas.html
|Bem viver
|cetamina, droga cetamina, Incontinência Urinária, escetamina
|11528
|'Comecei a usar cetamina aos 14 anos e aos 22 precisei de fraldas'
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm8xz1llkr54o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:00
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524961-stf-deve-buscar-equilibrio-e-evitar-governo-dos-juizes-defende-fachin.html
|Política
|Edson Fachin, STF, debate político, equilíbrio , código de ética
|2975
|STF deve buscar equilíbrio e evitar 'governo dos juízes', defende Fachin
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524961-stf-deve-buscar-equilibrio-e-evitar-governo-dos-juizes-defende-fachin.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524964-vou-de-busao-amplia-compra-digital-de-passagens-no-nordeste.html
|Mundo Corporativo
|6246
|Vou de Busão amplia compra digital de passagens no Nordeste
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524964-vou-de-busao-amplia-compra-digital-de-passagens-no-nordeste.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524971-instituto-capim-santo-forma-56-alunos-em-pernambuco.html
|Mundo Corporativo
|2030
|Instituto Capim Santo forma 56 alunos em Pernambuco
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7524971-instituto-capim-santo-forma-56-alunos-em-pernambuco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:09
|Victor Fuzeira
e
Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7524973-a-aposta-de-renan-santos-sobre-para-onde-vai-o-seu-eleitorado-no-domingo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1708
|A aposta de Renan Santos sobre para onde vai o seu eleitorado no domingo
|https://platobr.com.br/a-aposta-de-renan-santos-sobre-para-onde-vai-o-seu-eleitorado-no-domingo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:10
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524957-justica-condena-17-integrantes-de-organizacao-criminosa-do-jogo-do-bicho.html
|Gerais
|azar, dinheiro, Jogos, jogos de azar, lavagem, lavagem de dinheiro, jogo do bicho
|1973
|Justiça condena 17 integrantes de organização criminosa do jogo do bicho
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524957-justica-condena-17-integrantes-de-organizacao-criminosa-do-jogo-do-bicho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524978-angelica-revela-voto-sei-que-muita-gente-pensa-diferente-de-mim.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2432
|Angélica revela voto: 'Sei que muita gente pensa diferente de mim'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7524978-angelica-revela-voto-sei-que-muita-gente-pensa-diferente-de-mim.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:30
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524929-pmmg-ironiza-video-de-felca-recebe-criticas-e-volta-atras.html
|Gerais
|pmmg, bullyng, polícia, felca, cyberbulying, "redes sociais"
|8905
|PMMG ironiza vídeo de Felca, recebe críticas e volta atrás
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524929-pmmg-ironiza-video-de-felca-recebe-criticas-e-volta-atras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524985-desenvolvido-por-startup-conheca-o-z4-aeronave-com-asas-integradas-que-pode-transformar-a-aviacao-comercial.html
|Galeria
|6
|Desenvolvido por startup: conheça o Z4, aeronave com ‘asas integradas’ que pode transformar a aviação comercial
|https://www.flipar.com.br/?p=694977
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:43
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7524998-ate-45-das-licencas-avulsas-de-ia-ficam-quase-sem-uso-nas-empresas.html
|Networking e Negócios
|4413
|Até 45% das licenças avulsas de IA ficam quase sem uso nas empresas
|809ac99c-9149-44af-8311-2f086683886a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:45
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7524999-quindim-conheca-a-origem-e-as-curiosidades-de-um-dos-doces-mais-populares-da-culinaria-afro-brasileira.html
|Galeria
|6
|Quindim: conheça a origem e as curiosidades de um dos doces mais populares da culinária afro-brasileira
|https://www.flipar.com.br/?p=694863&preview=true&preview_id=694863
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:51
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7525004-fobia-social-entenda-condicao-que-afeta-rotina-e-gera-isolamento.html
|Agropecuário
|Fobia social, Ansiedade, Felca
|3189
|Fobia social: entenda condição que afeta rotina e gera isolamento
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7525004-fobia-social-entenda-condicao-que-afeta-rotina-e-gera-isolamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:53
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525009-tensao-final-a-ladainha-da-quebra-dos-sigilos-e-as-ameacas-misteriosas.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1501
|Tensão final: a ladainha da quebra dos sigilos e as ameaças misteriosas
|https://platobr.com.br/tensao-final-a-ladainha-da-quebra-dos-sigilos-e-as-ameacas-misteriosas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 14:55
|Izabella Caixeta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524956-juiza-lanca-livro-sobre-o-silenciamento-de-mulheres-em-processos-de-guarda.html
|Gerais
|6601
|Juíza lança livro sobre o silenciamento de mulheres em processos de guarda
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524956-juiza-lanca-livro-sobre-o-silenciamento-de-mulheres-em-processos-de-guarda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:00
|Agência Fapesp,Fernanda Bassette
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524975-idosos-mais-ativos-tem-cerebro-preservado-em-areas-de-memoria-e-raciocinio.html
|Bem viver
|idosos, atividade física, declínio cognitivo, saúde do cérebro
|6575
|Idosos mais ativos têm cérebro preservado em áreas de memória e raciocínio
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7524975-idosos-mais-ativos-tem-cerebro-preservado-em-areas-de-memoria-e-raciocinio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:07
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525023-serie-musical-glee-vai-ganhar-reboot-inedito-apos-mais-de-uma-decada.html
|Cultura
|Glee, Ryan Murphy, Série, Reboot, Disneyplus
|3353
|Série musical 'Glee' vai ganhar reboot inédito após mais de uma década
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525023-serie-musical-glee-vai-ganhar-reboot-inedito-apos-mais-de-uma-decada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:07
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525036-cirurgia-da-endometriose-evolui-com-mais-precisao.html
|Mundo Corporativo
|7435
|Cirurgia da endometriose evolui com mais precisão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525036-cirurgia-da-endometriose-evolui-com-mais-precisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:07
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525037-tecnologia-e-exercicio-mudam-a-rotina-de-cuidado-do-idoso.html
|Mundo Corporativo
|7655
|Tecnologia e exercício mudam a rotina de cuidado do idoso
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525037-tecnologia-e-exercicio-mudam-a-rotina-de-cuidado-do-idoso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525038-black-friday-comprador-decide-cedo-e-vendedor-precisa-agir.html
|Mundo Corporativo
|5825
|Black Friday: comprador decide cedo e vendedor precisa agir
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525038-black-friday-comprador-decide-cedo-e-vendedor-precisa-agir.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525039-99food-chega-a-teresina-e-amplia-a-concorrencia-no-delivery.html
|Mundo Corporativo
|3168
|99Food chega a Teresina e amplia a concorrência no delivery
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525039-99food-chega-a-teresina-e-amplia-a-concorrencia-no-delivery.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525040-zoom-avanca-estrategia-de-ia-com-nova-camada-de-contexto-unificada-que-ajuda-a-transformar-conversas-de-reunioes-em-trabalho-concluido.html
|Mundo Corporativo
|15479
|Zoom Avança Estratégia de IA com Nova Camada de Contexto Unificada que Ajuda a Transformar Conversas de Reuniões em Trabalho Concluído
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525040-zoom-avanca-estrategia-de-ia-com-nova-camada-de-contexto-unificada-que-ajuda-a-transformar-conversas-de-reunioes-em-trabalho-concluido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525041-grafana-labs-traz-busca-de-texto-completo-mais-rapida-e-otimizacao-de-dados-mais-inteligente-para-o-grafana-cloud-no-observabilitycon-2026.html
|Mundo Corporativo
|9429
|Grafana Labs traz busca de texto completo mais rápida e otimização de dados mais inteligente para o Grafana Cloud no ObservabilityCON 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525041-grafana-labs-traz-busca-de-texto-completo-mais-rapida-e-otimizacao-de-dados-mais-inteligente-para-o-grafana-cloud-no-observabilitycon-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525042-visto-americano-abrir-redes-sociais-e-indicado-no-turismo.html
|Mundo Corporativo
|4137
|Visto americano: abrir redes sociais é indicado no turismo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525042-visto-americano-abrir-redes-sociais-e-indicado-no-turismo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:15
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525045-casagrande-a-flavio-abra-o-sigilo-como-lula-qual-o-medo.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, Casagrande, sigilo bancario, sigilo
|1855
|Casagrande a Flávio: 'Abra o sigilo como Lula, qual o medo?'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525045-casagrande-a-flavio-abra-o-sigilo-como-lula-qual-o-medo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:16
|Angela Mathylde
|https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7525047-desvalorizacao-do-professor-compromete-saude-mental.html
|Colunistas#Comportamento e Saúde Mental
|3179
|Desvalorização do professor compromete saúde mental
|https://www.em.com.br/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2026/10/7525047-desvalorizacao-do-professor-compromete-saude-mental.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:29
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525006-araras-azuis-sao-resgatadas-em-porta-malas-durante-fiscalizacao-na-br-381.html
|Gerais
|1855
|Araras-azuis são resgatadas em porta-malas durante fiscalização na BR-381
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525006-araras-azuis-sao-resgatadas-em-porta-malas-durante-fiscalizacao-na-br-381.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:36
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525021-chance-de-efetivacao-para-trabalhadores-temporarios-e-alta-diz-cdl-bh.html
|Economia
|Economia
|1974
|Chance de efetivação para trabalhadores temporários é alta, diz CDL/BH
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525021-chance-de-efetivacao-para-trabalhadores-temporarios-e-alta-diz-cdl-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:41
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525075-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-lidera-a-rede-paz-ja.html
|Networking e Negócios
|5550
|Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes lidera a Rede Paz já!
|20b9fcae-c0be-4e38-80f5-3bb9a77df6ab
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:45
|Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525018-pediatras-alertam-para-riscos-de-brinquedos-com-ia.html
|Bem viver
|inteligência artificial, Brinquedos com IA, pediatra, crianças
|5436
|Pediatras alertam para riscos de brinquedos com IA
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/pediatras-alertam-para-riscos-de-brinquedos-com-ia
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:47
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525079-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-impulsiona-a-rede-paz.html
|Networking e Negócios
|5392
|Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes impulsiona a Rede Paz
|43ab2bc9-4a73-42ef-ae26-d2bc5217c396
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:53
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525049-incendio-em-juiz-de-fora-imagem-de-nossa-senhora-fica-intacta-apos-chamas.html
|Gerais
|Incêndio, Juiz de Fora, Zona da Mata, Nossa Senhora, Crime, PMMG
|1431
|Incêndio em Juiz de Fora: imagem de Nossa Senhora fica intacta após chamas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525049-incendio-em-juiz-de-fora-imagem-de-nossa-senhora-fica-intacta-apos-chamas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:53
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525091-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-investe-em-eficiencia.html
|Networking e Negócios
|5516
|Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes investe em eficiência
|2d2b5e71-c68f-452b-a550-70e9c530bab0
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:56
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525094-neurogenetica-e-terapias-genicas-avancos-cientificos-com-dignidade-humana.html
|Networking e Negócios
|7354
|Neurogenética e terapias gênicas: avanços científicos com dignidade humana
|3d9bc0cb-b545-4c16-bc1c-13b2c15defad
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:58
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525055-flavio-bolsonaro-impoe-condicoes-a-lula-para-abrir-sigilo.html
|Política
|Eleições 2026, Flávio Bolsonaro, lula, flávio, pt, pl, marcola
|1924
|Flávio Bolsonaro impõe condições a Lula para abrir sigilo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525055-flavio-bolsonaro-impoe-condicoes-a-lula-para-abrir-sigilo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:58
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525097-canetas-emagrecedoras-e-lipedema-exigem-atencao-medica-e-cuidado-individualizado.html
|Networking e Negócios
|6428
|Canetas emagrecedoras e lipedema exigem atenção médica e cuidado individualizado
|bb8256ae-10fe-4ca7-9bbb-8f2544233b3c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 15:59
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525101-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-e-o-futuro-dos-postos.html
|Networking e Negócios
|5685
|Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes e o futuro dos postos
|71a256b4-00be-40dd-9bd0-5cc28d28fe00
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:04
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525103-reposicao-hormonal-na-menopausa-exige-avaliacao-medica-e-cuidados-individuais.html
|Networking e Negócios
|6315
|Reposição hormonal na menopausa exige avaliação médica e cuidados individuais
|a8caaf3f-6537-4be6-9559-93ff6c0c6fa6
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:07
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525105-arena-freestyle-atrai-3-mil-pessoas-em-pindamonhangaba.html
|Mundo Corporativo
|3229
|Arena Freestyle atrai 3 mil pessoas em Pindamonhangaba
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525105-arena-freestyle-atrai-3-mil-pessoas-em-pindamonhangaba.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:07
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525106-ia-avanca-no-atendimento-mas-so-31-percebem-melhora.html
|Mundo Corporativo
|5354
|IA avança no atendimento, mas só 31% percebem melhora
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525106-ia-avanca-no-atendimento-mas-so-31-percebem-melhora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525107-perdas-na-industria-podem-esconder-fraudes-e-ciberataques.html
|Mundo Corporativo
|7212
|Perdas na indústria podem esconder fraudes e ciberataques
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525107-perdas-na-industria-podem-esconder-fraudes-e-ciberataques.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525108-colombia-integra-gestao-funeraria-em-regra-pioneira.html
|Mundo Corporativo
|6999
|Colômbia integra gestão funerária em regra pioneira
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525108-colombia-integra-gestao-funeraria-em-regra-pioneira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525109-grupo-riopae-prepara-programacao-especial-para-finados.html
|Mundo Corporativo
|7023
|Grupo Riopae prepara programação especial para Finados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525109-grupo-riopae-prepara-programacao-especial-para-finados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:08
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525119-luiz-felipe-do-valle-silva-do-quental-de-menezes-integra-campo-e-redes.html
|Networking e Negócios
|5527
|Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes integra campo e redes
|85a0431e-aa69-4ebc-a0bb-e615ffec98b9
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525111-top-brasil-forma-mais-de-1-200-consultores-na-jornada-top.html
|Mundo Corporativo
|7405
|Top Brasil forma mais de 1.200 consultores na Jornada Top
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525111-top-brasil-forma-mais-de-1-200-consultores-na-jornada-top.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525121-so-18-dos-brasileiros-tem-seguro-de-vida-revela-pesquisa.html
|Mundo Corporativo
|7517
|Só 18% dos brasileiros têm seguro de vida, revela pesquisa
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525121-so-18-dos-brasileiros-tem-seguro-de-vida-revela-pesquisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:11
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525136-expatriado-deve-garantir-por-escrito-o-cargo-que-tera-na-volta-ao-brasil.html
|Networking e Negócios
|5010
|Expatriado deve garantir por escrito o cargo que terá na volta ao Brasil
|ea4e35fb-b872-4604-9655-4c2c3859184b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:12
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525123-pedreiro-autonomo-revela-ganhos-reais-e-rotina-na-construcao-civil-mas-faz-alertas-para-futuro-na-profissao.html
|Internacional
|pedreiro, autônomo, profissional, internacional
|2448
|Pedreiro autônomo revela ganhos reais e rotina na construção civil, mas faz alertas para futuro na profissão
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525123-pedreiro-autonomo-revela-ganhos-reais-e-rotina-na-construcao-civil-mas-faz-alertas-para-futuro-na-profissao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:12
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525124-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.html
|Internacional
|Biodiversidade, Natureza, Bem viver
|2868
|O que há no fundo do Atlântico? Uma nova expedição investiga vazamentos na área que recebeu cerca de 200 mil barris de resíduos radioativos entre 1950 e 1990
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525124-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:12
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525131-ultimo-debate-antes-da-votacao-tera-checagem-de-informacoes-ao-vivo.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, Flávio
|3827
|Último debate antes da votação terá checagem de informações ao vivo?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525131-ultimo-debate-antes-da-votacao-tera-checagem-de-informacoes-ao-vivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:12
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525126-homem-compra-saco-de-bijuterias-por-cerca-de-rs-5-em-brecho-mas-identifica-no-lote-pecas-que-aparentam-ser-de-prata-de-lei.html
|Internacional
|brechó, prata de lei, ouro 14 quilates, testar peças
|2626
|Homem compra saco de bijuterias por cerca de R$ 5 em brechó, mas identifica no lote peças que aparentam ser de prata de lei
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525126-homem-compra-saco-de-bijuterias-por-cerca-de-rs-5-em-brecho-mas-identifica-no-lote-pecas-que-aparentam-ser-de-prata-de-lei.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:12
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525125-uma-moeda-de-ouro-no-meio-das-bijuterias-comprador-encontra-possivel-american-gold-eagle-de-1987-em-caixa-comprada-em-brecho.html
|Internacional
|brechó, American Gold Eagle, American Gold Eagle de 1987, estados unidos, item raro
|2335
|Uma moeda de ouro no meio das bijuterias: comprador encontra possível American Gold Eagle de 1987 em caixa comprada em brechó
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525125-uma-moeda-de-ouro-no-meio-das-bijuterias-comprador-encontra-possivel-american-gold-eagle-de-1987-em-caixa-comprada-em-brecho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:13
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525129-diesel-em-alta-nos-estados-unidos-acende-alerta-para-os-alimentos-como-o-custo-que-comeca-no-campo-percorre-a-cadeia-e-acaba-pesando-no-bolso-do-consumidor.html
|Economia
|estados unidos, combustiveis, petroleo, diesel, preço
|2137
|Diesel em alta nos Estados Unidos acende alerta para os alimentos: como o custo que começa no campo percorre a cadeia e acaba pesando no bolso do consumidor
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525129-diesel-em-alta-nos-estados-unidos-acende-alerta-para-os-alimentos-como-o-custo-que-comeca-no-campo-percorre-a-cadeia-e-acaba-pesando-no-bolso-do-consumidor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:13
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525130-eleicoes-2026-veja-quais-famosos-declararam-apoio-a-lula-e-flavio.html
|Cultura
|Famosos, Celebridades, Eleições, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro
|2618
|Eleições 2026: veja quais famosos declararam apoio a Lula e Flávio
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525130-eleicoes-2026-veja-quais-famosos-declararam-apoio-a-lula-e-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:13
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525127-empresaria-compra-brinco-por-cerca-de-rs-16-em-brecho-mas-se-surpreende-com-o-verdadeiro-valor-da-peca-apos-avaliacao-profissional.html
|Internacional
|brechó, estados unidos, jóias Coco Chanel, Archimede Seguso, brincos Archimede Seguso e Coco Chanel
|1979
|Empresária compra brinco por cerca de R$ 16 em brechó, mas se surpreende com o verdadeiro valor da peça após avaliação profissional
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525127-empresaria-compra-brinco-por-cerca-de-rs-16-em-brecho-mas-se-surpreende-com-o-verdadeiro-valor-da-peca-apos-avaliacao-profissional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:13
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525133-cheiro-de-casa-limpa-fervura-de-gengibre-e-limao-e-a-nova-tendencia-natural.html
|Casa e Decoração
|2103
|Cheiro de casa limpa: fervura de gengibre e limão é a nova tendência natural
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525133-cheiro-de-casa-limpa-fervura-de-gengibre-e-limao-e-a-nova-tendencia-natural.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:14
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525132-sinais-de-estresse-extremo-no-trabalho-exigem-atencao-com-a-saude-mental.html
|Bem viver
|3636
|Sinais de estresse extremo no trabalho exigem atenção com a saúde mental
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525132-sinais-de-estresse-extremo-no-trabalho-exigem-atencao-com-a-saude-mental.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:15
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525140-mae-homenageia-medico-e-da-seu-nome-ao-filho-apos-tratamento-de-fertilidade.html
|Networking e Negócios
|4234
|Mãe homenageia médico e dá seu nome ao filho após tratamento de fertilidade
|a3f4efa4-da61-4da5-9746-d305a0a46640
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:23
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525145-segundo-turno-presidencial-em-mg-confira-seu-local-de-votacao-para-domingo-25-10.html
|Política
|Eleições, Zona Eleitoral, TRE-MG, e-Título, Urna Eletrônica
|3118
|Segundo turno presidencial em MG: confira seu local de votação para domingo (25/10)
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525145-segundo-turno-presidencial-em-mg-confira-seu-local-de-votacao-para-domingo-25-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:23
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525146-cuidados-na-rotina-de-idosos-ajudam-a-prevenir-fraturas-e-quedas-dentro-de-casa.html
|Casa e Decoração
|Residência, Decoração, Acidentes, Terceira Idade
|3730
|Cuidados na rotina de idosos ajudam a prevenir fraturas e quedas dentro de casa
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525146-cuidados-na-rotina-de-idosos-ajudam-a-prevenir-fraturas-e-quedas-dentro-de-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:23
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525143-jeff-bezos-projeta-um-futuro-com-humanos-vivendo-no-espaco-mas-e-a-escala-dessa-ocupacao-nas-proximas-duas-decadas-que-mais-chama-atencao-em-sua-previsao.html
|Ciência
|ciência, planeta, Jeff Bezos
|2297
|Jeff Bezos projeta um futuro com humanos vivendo no espaço, mas é a escala dessa ocupação nas próximas duas décadas que mais chama atenção em sua previsão
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525143-jeff-bezos-projeta-um-futuro-com-humanos-vivendo-no-espaco-mas-e-a-escala-dessa-ocupacao-nas-proximas-duas-decadas-que-mais-chama-atencao-em-sua-previsao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:23
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525153-no-pl-o-pedido-para-evitar-a-exploracao-da-idade-de-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2527
|No PL, o pedido para evitar a exploração da idade de Lula
|https://platobr.com.br/no-pl-o-pedido-para-evitar-a-exploracao-da-idade-de-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:24
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525151-plano-de-seguranca-do-tse-nas-eleicoes-como-funcionou-o-esquema-contra-riscos.html
|Política
|Segurança, Eleições, Justiça Eleitoral, Urnas Eletrônicas, Força-tarefa, TSE
|2718
|Plano de segurança do TSE nas eleições: como funcionou o esquema contra riscos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525151-plano-de-seguranca-do-tse-nas-eleicoes-como-funcionou-o-esquema-contra-riscos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:24
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525150-nao-conte-para-a-mamae-saiba-por-que-criancas-criam-pactos-de-silencio-em-casa.html
|Ciência
|3189
|'Não conte para a mamãe': saiba por que crianças criam pactos de silêncio em casa
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525150-nao-conte-para-a-mamae-saiba-por-que-criancas-criam-pactos-de-silencio-em-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:24
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525144-fobia-social-e-bullying-afetam-saude-mental-de-jovens-veja-onde-buscar-ajuda.html
|Bem viver
|Felca, Saúde Mental, Fobia Social, Bullying, Psicologia
|3422
|Fobia social e bullying afetam saúde mental de jovens; veja onde buscar ajuda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525144-fobia-social-e-bullying-afetam-saude-mental-de-jovens-veja-onde-buscar-ajuda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:25
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525148-cuidar-de-irmaos-mais-novos-estudo-revela-impacto-real-na-maturidade-das-criancas.html
|Bem viver
|2764
|Cuidar de irmãos mais novos: estudo revela impacto real na maturidade das crianças
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525148-cuidar-de-irmaos-mais-novos-estudo-revela-impacto-real-na-maturidade-das-criancas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525161-ayurveda-sistema-milenar-busca-equilibrio-entre-corpo-e-mente.html
|Galeria
|6
|Ayurveda: sistema milenar busca equilíbrio entre corpo e mente
|https://www.flipar.com.br/?p=695086&preview=true&preview_id=695086
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525092-outubro-rosa-universidade-oferece-avaliacao-clinica-gratuita-durante-o-mes.html
|Bem viver
|Campanha, Câncer de mama, Outubro Rosa, mamografia
|3522
|Outubro Rosa: universidade oferece avaliação clínica gratuita durante o mês
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525092-outubro-rosa-universidade-oferece-avaliacao-clinica-gratuita-durante-o-mes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:37
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525160-corpo-de-beatriz-vitoria-e-encontrado-em-area-de-mata-em-jaboticatubas.html
|Gerais
|2417
|Corpo de Beatriz Vitória é encontrado em área de mata em Jaboticatubas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525160-corpo-de-beatriz-vitoria-e-encontrado-em-area-de-mata-em-jaboticatubas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:40
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525066-presidente-do-tjmg-deve-assumir-governo-de-minas-e-se-reunir-com-cleitinho.html
|Política
|Cleitinho Azevedo, governador, governo, governo de Minas, Minas Gerais
|3937
|Presidente do TJMG deve assumir governo de Minas e se reunir com Cleitinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525066-presidente-do-tjmg-deve-assumir-governo-de-minas-e-se-reunir-com-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:43
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525174-a-queda-da-abstencao-no-2-turno-pode-mudar-a-eleicao-o-btg-tem-sua-aposta.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3853
|A queda da abstenção no 2º turno pode mudar a eleição? O BTG tem sua aposta
|https://platobr.com.br/a-queda-da-abstencao-no-2o-turno-pode-mudar-a-eleicao-o-btg-tem-sua-aposta
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:50
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525063-abrigo-amigo-projeto-garante-seguranca-a-passageiros-em-pontos-de-onibus.html
|Gerais
|ônibus
|6726
|Abrigo Amigo: projeto garante segurança a passageiros em pontos de ônibus
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525063-abrigo-amigo-projeto-garante-seguranca-a-passageiros-em-pontos-de-onibus.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:51
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525182-nova-nr-10-2027-o-que-muda-na-pratica-como-as-empresas-devem-se-preparar-desde-agora.html
|Networking e Negócios
|16690
|Nova NR-10 2027: o que muda na prática? Como as empresas devem se preparar desde agora
|9de15c8b-ac17-4c69-a5d2-0c66a6780e32
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 16:56
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525185-acessibilidade-no-videogame-amplia-as-formas-de-jogar-e-interagir.html
|Empresas
|6658
|Acessibilidade no videogame amplia as formas de jogar e interagir
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525185-acessibilidade-no-videogame-amplia-as-formas-de-jogar-e-interagir.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:03
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525186-como-a-cultura-regional-influencia-os-habitos-de-quem-joga-videogame.html
|Empresas
|4891
|Como a cultura regional influencia os hábitos de quem joga videogame
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525186-como-a-cultura-regional-influencia-os-habitos-de-quem-joga-videogame.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:06
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525190-daniel-lancaster-encara-100-km-nos-andes-e-reforca-preparo-nas-pistas.html
|Networking e Negócios
|5405
|Daniel Lancaster encara 100 km nos Andes e reforça preparo nas pistas!
|040c443a-a37c-4304-b307-8bcf22813034
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:08
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525195-como-jogar-on-line-com-amigos-fortalece-os-vinculos-e-aproxima-pessoas.html
|Empresas
|3994
|Como jogar on-line com amigos fortalece os vínculos e aproxima pessoas
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525195-como-jogar-on-line-com-amigos-fortalece-os-vinculos-e-aproxima-pessoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:09
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525156-angelica-revela-voto-em-lula-e-faz-apelo-por-harmonia-penso-no-pais.html
|Cultura
|apresentadora, televisão, eleição, voto, Lula
|2065
|Angélica revela voto em Lula e faz apelo por harmonia: "Penso no país"
|https://www.tupi.fm/entretenimento/angelica-revela-voto-em-lula-no-segundo-turno-e-faz-apelo-por-harmonia-penso-no-pais/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:10
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525191-ex-de-beatriz-vitoria-e-atual-namorada-sao-presos-suspeitos-de-matar-jovem.html
|Gerais
|Beatriz, Polícia
|2340
|Ex de Beatriz Vitória e atual namorada são presos suspeitos de matar jovem
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525191-ex-de-beatriz-vitoria-e-atual-namorada-sao-presos-suspeitos-de-matar-jovem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:13
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525199-looks-inspirados-em-games-como-levar-referencias-dos-personagens-ao-dia-a.html
|Empresas
|Look, Moda
|5326
|Looks inspirados em games: como levar referências dos personagens ao dia a
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525199-looks-inspirados-em-games-como-levar-referencias-dos-personagens-ao-dia-a.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:15
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524954-grande-bh-pc-mudou-comando-de-investigacao-de-desaparecimento-de-jovem.html
|Gerais
|1443
|Grande BH: PC mudou comando de investigação de desaparecimento de jovem
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7524954-grande-bh-pc-mudou-comando-de-investigacao-de-desaparecimento-de-jovem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:17
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525162-beatriz-vitoria-recebeu-telefonemas-antes-de-desaparecer-diz-irma.html
|Gerais
|2083
|Beatriz Vitória recebeu telefonemas antes de desaparecer, diz irmã
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525162-beatriz-vitoria-recebeu-telefonemas-antes-de-desaparecer-diz-irma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525202-escola-de-bauru-inaugura-predio-com-passarela-e-teatro.html
|Mundo Corporativo
|7571
|Escola de Bauru inaugura prédio com passarela e teatro
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525202-escola-de-bauru-inaugura-predio-com-passarela-e-teatro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525203-outubro-rosa-alem-do-diagnostico-acesso-e-recidiva.html
|Mundo Corporativo
|6233
|Outubro Rosa: além do diagnóstico, acesso e recidiva
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525203-outubro-rosa-alem-do-diagnostico-acesso-e-recidiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525204-rede-global-para-o-avanco-da-psiquiatria-metabolica-metpsy-e-lancada-com-investimento-de-uss-20-milhoes-em-atendimento-clinico-educacao-e-pesquisa-no-mclean-hospital.html
|Mundo Corporativo
|8666
|Rede Global para o Avanço da Psiquiatria Metabólica (MetPsy) é lançada com investimento de US$ 20 milhões em atendimento clínico, educação e pesquisa no McLean Hospital
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525204-rede-global-para-o-avanco-da-psiquiatria-metabolica-metpsy-e-lancada-com-investimento-de-uss-20-milhoes-em-atendimento-clinico-educacao-e-pesquisa-no-mclean-hospital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:25
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525159-biografia-de-helena-antipoff-e-tema-de-peca-em-cartaz-em-bh.html
|Cultura
|teatro, educação, centro cultural ufmg, peça, BH, em cartaz
|4024
|Biografia de Helena Antipoff é tema de peça em cartaz em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525159-biografia-de-helena-antipoff-e-tema-de-peca-em-cartaz-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:27
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525170-video-homem-e-preso-em-bh-por-manter-esposa-e-filha-em-carcere-privado.html
|Gerais
|Cárcere privado, Preso, Guarda Municipal, Belo Horizonte
|1125
|Vídeo: Homem é preso em BH por manter esposa e filha em cárcere privado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525170-video-homem-e-preso-em-bh-por-manter-esposa-e-filha-em-carcere-privado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:30
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525215-matheus-calil-do-amor-pela-musica-sertaneja-aos-grandes-negocios-que-conectam-o-agro-e-o-entretenimento.html
|Networking e Negócios
|7779
|Matheus Calil: do amor pela música sertaneja aos grandes negócios que conectam o agro e o entretenimento
|ad46dd16-9d2c-4b91-9974-37a814c7fa3e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:33
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525218-brasileiros-querem-viajar-em-2027-mas-planejam-ajustar-o-orcamento.html
|Turismo
|turismo, viagens, economia
|2174
|Brasileiros querem viajar em 2027, mas planejam ajustar o orçamento
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525218-brasileiros-querem-viajar-em-2027-mas-planejam-ajustar-o-orcamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:47
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525171-apos-21-anos-do-crime-mandante-de-morte-da-esposa-em-vicosa-e-preso.html
|Gerais
|assassinato, crime, esposa, SP, morte, prisão, zona da mata, justiça, mg
|2074
|Após 21 anos do crime, mandante de morte da esposa em Viçosa é preso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525171-apos-21-anos-do-crime-mandante-de-morte-da-esposa-em-vicosa-e-preso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:54
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525223-montadora-de-mg-e-condenada-por-demitir-empregada-com-transtorno-bipolar.html
|Gerais
|Saúde, Transtorno Bipolar, Montadora, TRT-MG
|3307
|Montadora de MG é condenada por demitir empregada com transtorno bipolar
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525223-montadora-de-mg-e-condenada-por-demitir-empregada-com-transtorno-bipolar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:57
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525240-do-brete-ao-celular-pecfort-aposta-em-tecnologia-que-automatiza-a-identificacao-animal-e-transforma-o-manejo-no-campo.html
|Networking e Negócios
|12945
|Do brete ao celular: PecFort aposta em tecnologia que automatiza a identificação animal e transforma o manejo no campo.
|fc28cce3-5de0-4230-9316-c61d3b0c6e1b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 17:58
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525236-gostosao-da-paulista-em-bh-homem-lembra-viral-em-ato-de-lula.html
|Política
|ELEICOES-2026, LULA, BH, BELO-HORIZONTE
|1031
|Gostosão da Paulista em BH? Homem lembra viral em ato de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525236-gostosao-da-paulista-em-bh-homem-lembra-viral-em-ato-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525246-consorcio-une-estrategia-financeira-e-expansao-dos-negocios.html
|Mundo Corporativo
|3492
|Consórcio une estratégia financeira e expansão dos negócios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525246-consorcio-une-estrategia-financeira-e-expansao-dos-negocios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525248-esmeralda-aposta-em-reveillon-tematico-do-egito-antigo.html
|Mundo Corporativo
|4156
|Esmeralda aposta em Réveillon temático do Egito Antigo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525248-esmeralda-aposta-em-reveillon-tematico-do-egito-antigo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525250-casas-trogloditas-conheca-as-moradias-escavadas-na-rocha-e-descubra-onde-existem.html
|Galeria
|6
|Casas trogloditas: conheça as moradias escavadas na rocha e descubra onde existem
|https://www.flipar.com.br/?p=695084&preview=true&preview_id=695084
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:11
|Gabriela Matina
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525257-morte-de-patriarca-desenterra-segredos-de-familia-em-ao-sabor-das-cinzas.html
|Cultura
|cinema, filme, estreia, BH, em cartaz
|4938
|Morte de patriarca desenterra segredos de família em "Ao sabor das cinzas"
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525257-morte-de-patriarca-desenterra-segredos-de-familia-em-ao-sabor-das-cinzas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:22
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525262-amor-de-mozart-pela-mulher-constanze-inspira-espetaculo-da-orquestra-415.html
|Cultura
|Mozart, Música Clássica, Ópera, Orquestra 415
|3185
|Amor de Mozart pela mulher, Constanze, inspira espetáculo da Orquestra 415
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525262-amor-de-mozart-pela-mulher-constanze-inspira-espetaculo-da-orquestra-415.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:24
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525268-com-sapo-natal-e-jutai-minotauro-destaca-talentos-mineiros-do-mma.html
|Esportes
|mma, ufc, esportes
|1860
|Com Sapo Natal e Jutai, Minotauro destaca talentos mineiros do MMA
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525268-com-sapo-natal-e-jutai-minotauro-destaca-talentos-mineiros-do-mma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:24
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525269-lula-lidera-ato-em-bh-com-milhares-de-apoiadores.html
|Política
|lula, bh, eleicoes-2026, minas-gerais
|4338
|Lula lota o Centro de BH a quatro dias da eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525269-lula-lidera-ato-em-bh-com-milhares-de-apoiadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:26
|IVAN FINOTTI
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525270-overman-o-super-heroi-desempregado-brasileiro-estreia-hoje-nos-cinemas.html
|Cultura
|Cinema, Laerte, Caco Ciocler, Filme
|5159
|"Overman", o super-herói desempregado brasileiro, chega aos cinemas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525270-overman-o-super-heroi-desempregado-brasileiro-estreia-hoje-nos-cinemas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:45
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525287-com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-caminho-para-conter-a-forca-do-pl-na-camara.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2094
|Com alianças à esquerda, Motta avança no caminho para conter a força do PL na Câmara
|https://platobr.com.br/com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-caminho-para-conter-a-forca-do-pl-na-camara
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:46
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525242-ato-em-apoio-a-lula-reune-apoiadores-em-bh-veja-foto.html
|Galeria
|-1
|Ato em apoio a Lula reúne apoiadores em BH; veja fotos
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525242-ato-em-apoio-a-lula-reune-apoiadores-em-bh-veja-foto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 18:54
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525289-lula-aceita-todas-as-condicoes-de-flavio-para-abertura-de-sigilos.html
|Política
|a, Flavio, io, lula, Quebra, sigilo
|1395
|Lula aceita todas as condições de Flávio para abertura de sigilos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525289-lula-aceita-todas-as-condicoes-de-flavio-para-abertura-de-sigilos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 19:09
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525302-com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-plano-para-conter-a-forca-do-pl-na-camara.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2094
|Com alianças à esquerda, Motta avança no plano para conter a força do PL na Câmara
|https://platobr.com.br/com-aliancas-a-esquerda-motta-avanca-no-plano-para-conter-a-forca-do-pl-na-camara
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 19:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525303-ltm-lanca-blueverse-valuemesh-para-ajudar-empresas-a-escalar-a-ia-em-transformacoes-baseadas-em-oracle.html
|Mundo Corporativo
|5558
|LTM lança BlueVerse™ ValueMesh™ para ajudar empresas a escalar a IA em transformações baseadas em Oracle
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525303-ltm-lanca-blueverse-valuemesh-para-ajudar-empresas-a-escalar-a-ia-em-transformacoes-baseadas-em-oracle.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 19:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525288-tre-mg-anuncia-secoes-eleitorais-e-locais-de-votacao-alterados.html
|Política
|Locais de votação, Política, Tre, Votação
|2245
|TRE-MG anuncia seções eleitorais e locais de votação alterados
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525288-tre-mg-anuncia-secoes-eleitorais-e-locais-de-votacao-alterados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 19:19
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525310-lula-diz-que-aceita-desafio-de-flavio-e-compara-com-truco-eu-to-com-zap.html
|Política
|Lula
|1114
|Lula diz que aceita desafio de Flávio e compara com truco: ‘Eu tô com zap’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525310-lula-diz-que-aceita-desafio-de-flavio-e-compara-com-truco-eu-to-com-zap.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 19:21
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7525530-agroecologia-e-mobilizacao-comunitaria-700-mudas-transformam-ibirite-mg.html
|Diversidade
|Agroecologia, mobilização, comunidade
|5730
|Agroecologia e mobilização comunitária: 700 mudas transformam Ibirité (MG)
|https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7525530-agroecologia-e-mobilizacao-comunitaria-700-mudas-transformam-ibirite-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 19:26
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525314-casal-oferece-hospedagem-gratis-em-aldeia-de-20-habitantes-mas-quem-aceita-precisa-assumir-uma-tarefa-ligada-aos-peregrinos-que-passam-pelo-caminho-de-santiago.html
|Turismo
|turismo, espanha, workaway, voluntariado rural, trabalho, viagem
|3155
|Casal oferece hospedagem grátis em aldeia de 20 habitantes, mas quem aceita precisa assumir uma tarefa ligada aos peregrinos que passam pelo Caminho de Santiago
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525314-casal-oferece-hospedagem-gratis-em-aldeia-de-20-habitantes-mas-quem-aceita-precisa-assumir-uma-tarefa-ligada-aos-peregrinos-que-passam-pelo-caminho-de-santiago.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 19:28
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525318-cataratas-do-iguacu-alta-do-rio-transforma-a-paisagem-mas-e-o-impacto-no-acesso-pelo-lado-argentino-que-exige-atencao-de-quem-planeja-visitar-o-destino.html
|Internacional
|Cataratas do Iguaçu, Turismo
|2789
|Cataratas do Iguaçu: alta do rio transforma a paisagem, mas é o impacto no acesso pelo lado argentino que exige atenção de quem planeja visitar o destino
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525318-cataratas-do-iguacu-alta-do-rio-transforma-a-paisagem-mas-e-o-impacto-no-acesso-pelo-lado-argentino-que-exige-atencao-de-quem-planeja-visitar-o-destino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 19:37
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525245-rapper-djonga-marca-presenca-em-ato-com-lula-em-bh.html
|Política
|Lula, Manifestação, Belo Horizonte , Djonga
|735
|Rapper Djonga marca presença em ato com Lula em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525245-rapper-djonga-marca-presenca-em-ato-com-lula-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 19:39
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525301-empresario-e-indiciado-por-matar-outro-incendiado-dentro-de-carro-em-mg.html
|Gerais
|Empresário, Gerais, Queimado
|2877
|Empresário é indiciado por matar outro incendiado dentro de carro em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525301-empresario-e-indiciado-por-matar-outro-incendiado-dentro-de-carro-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 19:51
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525330-lotofacil-3810-quina-7148-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados.html
|Nacional
|Loteria, Loterias, Lotofácil, NÚMEROS, Quina, SORTE
|5648
|Lotofácil 3810, Quina 7148 e outras loterias: confira os números sorteados
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525330-lotofacil-3810-quina-7148-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:03
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525338-mulher-compra-anel-por-cerca-de-rs-250-em-brecho-e-ouve-que-ele-nao-vale-nada-mas-recebe-oferta-de-quase-rs-2-mil-pela-peca-de-ouro-macico.html
|Internacional
|anel de ouro maciço, joias, Alexis McBride, compra de brechó
|3544
|Mulher compra anel por cerca de R$ 250 em brechó e ouve que ele não vale nada, mas recebe oferta de quase R$ 2 mil pela peça de ouro maciço
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525338-mulher-compra-anel-por-cerca-de-rs-250-em-brecho-e-ouve-que-ele-nao-vale-nada-mas-recebe-oferta-de-quase-rs-2-mil-pela-peca-de-ouro-macico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:05
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525340-metade-vai-para-o-imposto-pedreiro-que-fatura-ate-rs-22-mil-por-mes-revela-a-realidade-financeira-da-profissao.html
|Internacional
|pedreiro, construção civil, trabalho autônomo, empreendedorismo
|2464
|Metade vai para o imposto: pedreiro que fatura até R$ 22 mil por mês revela a realidade financeira da profissão
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525340-metade-vai-para-o-imposto-pedreiro-que-fatura-ate-rs-22-mil-por-mes-revela-a-realidade-financeira-da-profissao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:06
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525343-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.html
|Ciência
|oceano atlântico, lixo nuclear, barris radioativos, mar, vazamento de material radioativo, contaminação, descarte atômico, projeto Nodssum, Frota Oceanográfica Francesa
|3269
|O que há no fundo do Atlântico? Uma nova expedição investiga vazamentos na área que recebeu cerca de 200 mil barris de resíduos radioativos entre 1950 e 1990
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7525343-o-que-ha-no-fundo-do-atlantico-uma-nova-expedicao-investiga-vazamentos-na-area-que-recebeu-cerca-de-200-mil-barris-de-residuos-radioativos-entre-1950-e-1990.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:06
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525341-frase-atribuida-a-denzel-washington-faz-um-alerta-sobre-sonhos-e-metas-e-convida-voce-a-olhar-para-um-habito-diario-que-pode-deixar-seus-planos-apenas-no-papel.html
|Cultura
|Denzel Washington, discurso, conselho, sonhos, Universidade Dillard, Luisiana
|2542
|Frase atribuída a Denzel Washington faz um alerta sobre sonhos e metas e convida você a olhar para um hábito diário que pode deixar seus planos apenas no papel
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525341-frase-atribuida-a-denzel-washington-faz-um-alerta-sobre-sonhos-e-metas-e-convida-voce-a-olhar-para-um-habito-diario-que-pode-deixar-seus-planos-apenas-no-papel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:06
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525342-casal-deixa-filhos-de-13-e-16-anos-seguirem-sozinhos-em-trilha-a-2-300-m-de-altitude-mas-um-imprevisto-no-destino-leva-os-pais-a-acionar-resgate-no-meio-da-noite.html
|Internacional
|montanhas Dolomitas, adolescentes, irmãos, Alpes italianos, resgate
|2927
|Casal deixa filhos de 13 e 16 anos seguirem sozinhos em trilha a 2.300 m de altitude, mas um imprevisto no destino leva os pais a acionar resgate no meio da noite
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525342-casal-deixa-filhos-de-13-e-16-anos-seguirem-sozinhos-em-trilha-a-2-300-m-de-altitude-mas-um-imprevisto-no-destino-leva-os-pais-a-acionar-resgate-no-meio-da-noite.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:08
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525344-uma-filha-jogou-fora-o-colchao-da-mae-mas-ele-nao-estava-vazio-cerca-de-rs-5-milhoes-estavam-escondidos-ali-e-agora-ela-busca-recupera-lo-em-depositos-de-lixo.html
|Internacional
|Tel Aviv, colchão, dinheiro, dinheiro escondido no colchão, israel, lixo
|1992
|Uma filha jogou fora o colchão da mãe, mas ele não estava vazio: cerca de R$ 5 milhões estavam escondidos ali, e agora ela busca recuperá-lo em depósitos de lixo
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525344-uma-filha-jogou-fora-o-colchao-da-mae-mas-ele-nao-estava-vazio-cerca-de-rs-5-milhoes-estavam-escondidos-ali-e-agora-ela-busca-recupera-lo-em-depositos-de-lixo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:08
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525346-um-deslizamento-de-rochas-e-gelo-deixou-escombros-mas-o-risco-vai-alem-cerca-de-150-mil-litros-de-oleo-de-aquecimento-e-combustivel-ficaram-soterrados.html
|Internacional
|Blatten, meio ambiente, deslizamento de terra, suíça, perigo ambiental, vilarejo de Blatten
|2546
|Um deslizamento de rochas e gelo deixou escombros, mas o risco vai além: cerca de 150 mil litros de óleo de aquecimento e combustível ficaram soterrados
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525346-um-deslizamento-de-rochas-e-gelo-deixou-escombros-mas-o-risco-vai-alem-cerca-de-150-mil-litros-de-oleo-de-aquecimento-e-combustivel-ficaram-soterrados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:09
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525347-gordura-de-pato-no-pure-por-que-o-substituto-da-manteiga-virou-a-nova-tendencia.html
|Degusta
|gordura de pato, cozinha, purê de batata, dica
|2374
|Gordura de pato no purê: por que o substituto da manteiga virou a nova tendência
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525347-gordura-de-pato-no-pure-por-que-o-substituto-da-manteiga-virou-a-nova-tendencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:14
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525304-campus-do-instituto-federal-e-inaugurado-em-sete-lagoas.html
|Gerais
|Inaugurado, Instituto, Sete Lagoas, IFMG
|6760
|Campus do Instituto Federal é inaugurado em Sete Lagoas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525304-campus-do-instituto-federal-e-inaugurado-em-sete-lagoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:23
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525320-universidade-federal-de-uberlandia-tera-curso-de-medicina-em-2027.html
|Gerais
|curso de medicina, MEC, medicina, ministro, universidade
|1144
|Universidade Federal de Uberlândia terá curso de medicina em 2027
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525320-universidade-federal-de-uberlandia-tera-curso-de-medicina-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525337-galeria-de-fotos-lula-conduz-multidao-em-bh-segurando-bandeira-do-brasil.html
|Galeria
|-1
|Galeria de fotos: Lula conduz multidão em BH segurando Bandeira do Brasil
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7525337-galeria-de-fotos-lula-conduz-multidao-em-bh-segurando-bandeira-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 20:51
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525352-mg-virus-em-aves-resulta-em-suspensao-de-atendimento-a-animais.html
|Gerais
|Aves, Vírus, Patos de Minas, IEF, Região Sudeste
|1844
|MG: vírus em aves resulta em suspensão de atendimento à animais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525352-mg-virus-em-aves-resulta-em-suspensao-de-atendimento-a-animais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 21:21
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525384-the-estee-lauder-companies-inc-transmitira-online-apresentacoes-do-evento-capital-markets-experience-china-ecosystem-immersion-no-dia-4-de-novembro-de-2026.html
|Mundo Corporativo
|3040
|The Estée Lauder Companies Inc. transmitirá online apresentações do evento "Capital Markets Experience: China Ecosystem Immersion" no dia 4 de novembro de 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525384-the-estee-lauder-companies-inc-transmitira-online-apresentacoes-do-evento-capital-markets-experience-china-ecosystem-immersion-no-dia-4-de-novembro-de-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 21:21
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525385-cognite-recebe-o-premio-de-fornecedor-corporativo-do-ano-da-marathon-petroleum-corporation.html
|Mundo Corporativo
|3850
|Cognite recebe o prêmio de Fornecedor Corporativo do Ano da Marathon Petroleum Corporation
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525385-cognite-recebe-o-premio-de-fornecedor-corporativo-do-ano-da-marathon-petroleum-corporation.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 21:33
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525373-lula-ganha-celular-e-diz-que-vai-entrar-para-o-exercito-de-janones.html
|Política
|André Janones, Exército do Lula, Flávio Bolsonaro, Lula, eleicoes-2026
|1499
|Lula ganha celular e diz que vai entrar para o 'Exército' de Janones
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525373-lula-ganha-celular-e-diz-que-vai-entrar-para-o-exercito-de-janones.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 22:08
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525404-entenda-como-sera-o-debate-presidencial-da-globo-na-sexta-feira-23-10.html
|Política
|debate, globo, lula, flávio bolsonaro, segundo turno, eleições 2026
|1753
|Entenda como será o debate presidencial da Globo na sexta-feira (23/10)
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525404-entenda-como-sera-o-debate-presidencial-da-globo-na-sexta-feira-23-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 22:09
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525401-adolescente-paraguaia-desaparecida-e-encontrada-em-contagem-pela-policia.html
|Gerais
|desaparecimento, polícia, paraguai, Minas Gerais
|1792
|Adolescente paraguaia desaparecida é encontrada em Contagem pela polícia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525401-adolescente-paraguaia-desaparecida-e-encontrada-em-contagem-pela-policia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 22:24
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525413-nunes-marques-suspende-postagens-ilegais-contra-campanha-de-lula.html
|Política
|eleições 2026,TSE,redes sociais,I
|1768
|Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/nunes-marques-suspende-postagens-ilegais-contra-campanha-de-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 22:48
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525426-carolina-dieckmann-defende-checagem-de-fatos-ao-vivo-durante-debate-na-tv-globo.html
|Política
|Entretenimento
|2216
|Carolina Dieckmann defende checagem de fatos ao vivo durante debate na TV Globo
|https://www.tupi.fm/entretenimento/carolina-dieckmann-defende-checagem-de-fatos-ao-vivo-durante-debate-na-tv-globo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 23:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525435-andersen-global-amplia-seus-servicos-juridicos-na-argentina-por-meio-de-colaboracao-com-a-mhr.html
|Mundo Corporativo
|3771
|Andersen Global amplia seus serviços jurídicos na Argentina por meio de colaboração com a MHR
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525435-andersen-global-amplia-seus-servicos-juridicos-na-argentina-por-meio-de-colaboracao-com-a-mhr.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 23:17
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7525437-aprenda-a-fazer-uma-vassoura-de-ervas.html
|Horóscopo
|Loja Online, Simpatias, Simpatias para a Sorte
|2913
|Aprenda a fazer uma vassoura de ervas
|https://www.wemystic.com.br/aprenda-a-fazer-uma-vassoura-de-ervas/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-21 23:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525415-integrantes-de-esquema-de-corrupcao-em-orgao-de-transito-sao-condanados.html
|Gerais
|Corrupção
|2503
|Integrantes de esquema de corrupção em órgão de trânsito são condanados
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525415-integrantes-de-esquema-de-corrupcao-em-orgao-de-transito-sao-condanados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 00:03
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525434-nordestino-em-video-de-nikolas-tem-casa-de-luxo-e-hilux-diz-deputado.html
|Política
|IDADE, Lula, NIKOLAS FERREIRA, PRESIDÊNCIA
|4815
|Nordestino em vídeo de Nikolas tem casa de luxo e Hilux, diz deputado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525434-nordestino-em-video-de-nikolas-tem-casa-de-luxo-e-hilux-diz-deputado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 00:05
|Victor Fuzeira
e
Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525443-o-culpado-de-renan-santos-pelo-quarto-lugar-no-primeiro-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2261
|O culpado de Renan Santos pelo quarto lugar no primeiro turno
|https://platobr.com.br/o-culpado-de-renan-santos-pelo-quarto-lugar-no-primeiro-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 00:05
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525444-por-que-deputados-e-senadores-estao-em-alerta-com-a-proposta-da-tarifa-zero.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2595
|Por que deputados e senadores estão em alerta com a proposta da ‘tarifa zero’
|https://platobr.com.br/deputados-e-senadores-acendem-alerta-sobre-financiamento-da-pec-da-tarifa-zero
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 00:06
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525445-o-diagnostico-comum-nas-campanhas-de-flavio-e-lula-sobre-o-bpc.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2587
|O diagnóstico comum nas campanhas de Flávio e Lula sobre o BPC
|https://platobr.com.br/o-diagnostico-comum-nas-campanhas-de-flavio-e-lula-sobre-o-bpc
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|ALESSANDRA ARAGÃO
|https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7524307-esteja.html
|Colunistas#Alessandra Aragão
|celular, cachorro, processos, realidade
|5578
|Esteja!
|https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7524307-esteja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Jaeci Carvalho
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7525247-estao-mais-calmos-agora-cruzeirenses.html
|Colunistas#Jaeci Carvalho
|Cruzeiro, Campeonato Brasileiro
|4081
|"Estão mais calmos agora, cruzeirenses?"
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7525247-estao-mais-calmos-agora-cruzeirenses.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7525267-cancer-de-mama-entenda-como-se-comprova-a-incapacidade-para-o-trabalho.html
|Colunistas#Anna Marina
|Câncer de mama, Inca, Mama, outubro rosa, saúde
|3009
|Câncer de mama: entenda como se comprova a incapacidade para o trabalho
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7525267-cancer-de-mama-entenda-como-se-comprova-a-incapacidade-para-o-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Paulo Galvão
|https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7525353-posicao-ingrata-onde-nem-grama-nasce.html
|Colunistas#Dois Toques
|Vasco, Internacional, Boca Juniors
|3348
|Posição ingrata, onde nem grama nasce
|https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7525353-posicao-ingrata-onde-nem-grama-nasce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Paulo Delgado
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7525362-tudo-e-politica-mas-a-politica-nao-e-tudo.html
|Opinião
|4021
|"TUDO É POLITICA, MAS A POLÍTICA NÃO É TUDO"
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7525362-tudo-e-politica-mas-a-politica-nao-e-tudo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7525380-volatilidade-do-voto-aumenta-e-tse-discute-proibir-canais-do-wathsapp.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|5390
|Volatilidade do voto aumenta e TSE discute proibir canais do WathSapp
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7525380-volatilidade-do-voto-aumenta-e-tse-discute-proibir-canais-do-wathsapp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7525390-sinal-de-alerta-vem-da-europa.html
|Opinião
|3563
|Sinal de alerta vem da Europa
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7525390-sinal-de-alerta-vem-da-europa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7525391-leitora-aponta-o-desgaste-emocional-desta-eleicao.html
|Opinião
|2427
|LEITORA APONTA O ‘DESGASTE EMOCIONAL’ DESTA ELEIÇÃO
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7525391-leitora-aponta-o-desgaste-emocional-desta-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525392-mg-samba-cachaca-e-dona-beja-na-pauta-do-conselho-de-patrimonio.html
|Gerais
|PRESERVAÇÃO, Patrimônio Cultural, bens culturais
|4461
|MG: samba, cachaça e Dona Beja na pauta do conselho de patrimônio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525392-mg-samba-cachaca-e-dona-beja-na-pauta-do-conselho-de-patrimonio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Quinho
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7525393-vergonha-de-nao-lutar.html
|Charge
|-1
|Vergonha de não lutar
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7525393-vergonha-de-nao-lutar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7525395-eleicao-na-assembleia-converge-para-doorgal.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|Eleição
|5893
|Eleição na Assembleia de Minas converge para Doorgal Andrada
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7525395-eleicao-na-assembleia-converge-para-doorgal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Orion Teixeira
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7525396-cleitinho-ouve-lula-e-fica-quietinho-no-2-turno.html
|Colunistas#Orion Teixeira
|Cleitinho, Lula,
eleições, segundo turno
|3578
|Cleitinho ouve Lula e fica ‘quietinho’ no 2º turno
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7525396-cleitinho-ouve-lula-e-fica-quietinho-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7525409-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-22-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 22/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7525409-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-22-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 03:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525450-lepas-entra-no-oriente-medio-com-sua-visao-de-mobilidade-elegante.html
|Mundo Corporativo
|6809
|LEPAS Entra no Oriente Médio com Sua Visão de Mobilidade Elegante
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525450-lepas-entra-no-oriente-medio-com-sua-visao-de-mobilidade-elegante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 03:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525451-novo-estudo-eggnest-e-decisao-no-texas-consolidam-aceitacao-de-fluxos-de-trabalho-sem-aventais-em-laboratorios-intervencionistas.html
|Mundo Corporativo
|4021
|Novo Estudo EggNest® e Decisão no Texas Consolidam Aceitação de Fluxos de Trabalho Sem Aventais em Laboratórios Intervencionistas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525451-novo-estudo-eggnest-e-decisao-no-texas-consolidam-aceitacao-de-fluxos-de-trabalho-sem-aventais-em-laboratorios-intervencionistas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 04:00
|Francisco Iglesias
|https://www.em.com.br/colunistas/juventude-reversa/2026/10/7524858-o-brasil-que-envelhece-e-a-escolha-do-proximo-presidente-da-republica.html
|Colunistas#Juventude Reversa
|3394
|O Brasil que envelhece e a escolha do próximo presidente da República
|https://www.em.com.br/colunistas/juventude-reversa/2026/10/7524858-o-brasil-que-envelhece-e-a-escolha-do-proximo-presidente-da-republica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 04:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525456-de-contemplar-a-elegancia-a-vivencia-la-lepas-l6-ev-finaliza-o-primeiro-lepas-global-elegance-drive.html
|Mundo Corporativo
|5059
|De Contemplar a Elegância a Vivenciá-la: LEPAS L6 EV Finaliza o Primeiro LEPAS Global Elegance Drive
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525456-de-contemplar-a-elegancia-a-vivencia-la-lepas-l6-ev-finaliza-o-primeiro-lepas-global-elegance-drive.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 06:07
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525460-a-copia-de-modelo-americano-que-irritou-aliados-do-pt-na-campanha.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1326
|A cópia de modelo americano que irritou aliados do PT na campanha
|https://platobr.com.br/a-copia-de-modelo-americano-que-irritou-aliados-do-pt-na-campanha
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 06:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525461-yyforce-revela-workforce-os-nova-arquitetura-de-robotica-impulsionada-por-ia-fisica-da-nvidia.html
|Mundo Corporativo
|13121
|YYForce Revela "Workforce OS", Nova Arquitetura de Robótica Impulsionada por IA Física da NVIDIA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525461-yyforce-revela-workforce-os-nova-arquitetura-de-robotica-impulsionada-por-ia-fisica-da-nvidia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 07:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525469-datafolha-divulga-pesquisa-do-2-turno-entre-lula-e-flavio.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicoes, lula, flavio-bolsonaro
|1438
|Datafolha divulga pesquisa do 2º turno entre Lula e Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525469-datafolha-divulga-pesquisa-do-2-turno-entre-lula-e-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 07:59
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525471-previsao-do-tempo-em-bh-quinta-feira-22-10-tem-calor-de-28-c-e-chance-de-chuva-com-raios-a-tarde.html
|Gerais
|1453
|Previsão do tempo em BH: quinta-feira (22/10) tem calor de 28 °C e chance de chuva com raios à tarde
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525471-previsao-do-tempo-em-bh-quinta-feira-22-10-tem-calor-de-28-c-e-chance-de-chuva-com-raios-a-tarde.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:01
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525472-quase-seis-anos-depois-juri-condena-homem-que-matou-jovem-a-tiros-em-festa-em-sitio.html
|Gerais
|2271
|Quase seis anos depois, júri condena homem que matou jovem a tiros em festa em sítio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525472-quase-seis-anos-depois-juri-condena-homem-que-matou-jovem-a-tiros-em-festa-em-sitio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:08
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525474-com-arma-de-isopor-homem-tenta-roubar-carro-de-casal-em-posto-da-br-040-ele-ja-tinha-mandado-de-prisao-em-aberto.html
|Gerais
|1753
|Com arma de isopor, homem tenta roubar carro de casal em posto da BR-040; ele já tinha mandado de prisão em aberto
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525474-com-arma-de-isopor-homem-tenta-roubar-carro-de-casal-em-posto-da-br-040-ele-ja-tinha-mandado-de-prisao-em-aberto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:13
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525481-perseguicao-na-ufmg-termina-com-prisoes-apos-criminosos-invadirem-campus-pampulha.html
|Gerais
|1561
|Perseguição na UFMG termina com prisões após criminosos invadirem campus Pampulha
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525481-perseguicao-na-ufmg-termina-com-prisoes-apos-criminosos-invadirem-campus-pampulha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525487-apos-11-anos-glee-ganhara-reboot-no-disney-e-no-hulu.html
|Galeria
|6
|Após 11 anos, “Glee” ganhará reboot no Disney+ e no Hulu
|https://www.flipar.com.br/?p=695132
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:16
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7525488-mapas-sem-mapa.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Leandro Mazzini, Coluna Esplanada, Estado de Minas, Política, POder
|3801
|Dados sem mapa
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7525488-mapas-sem-mapa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:23
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525489-jovens-sao-detidos-apos-colarem-cartazes-contra-flavio-bolsonaro-em-mg.html
|Gerais
|4485
|Jovens são detidos após colarem cartazes contra Flávio Bolsonaro em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525489-jovens-sao-detidos-apos-colarem-cartazes-contra-flavio-bolsonaro-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:28
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525483-economist-questiona-se-lula-agora-azarao-ainda-tem-uma-ultima-carta-na-manga.html
|Política
|the economist, lula, eleições 2026, votação, urnas
|2939
|Economist questiona se Lula, 'agora azarão', ainda tem 'uma última carta na manga'
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq98znj6rgk8o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:28
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525490-mulher-de-18-anos-denuncia-violencia-sexual-durante-corrida-de-aplicativo-motorista-de-41-anos-nao-foi-preso.html
|Gerais
|1809
|Mulher de 18 anos denuncia violência sexual durante corrida de aplicativo; motorista de 41 anos não foi preso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525490-mulher-de-18-anos-denuncia-violencia-sexual-durante-corrida-de-aplicativo-motorista-de-41-anos-nao-foi-preso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:33
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525492-metade-dos-carros-parados-nas-ruas-de-bh-ficou-sem-combustivel-pane-seca-rende-multa-de-rs-130.html
|Gerais
|1463
|Metade dos carros parados nas ruas de BH ficou sem combustível; pane seca rende multa de R$ 130
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525492-metade-dos-carros-parados-nas-ruas-de-bh-ficou-sem-combustivel-pane-seca-rende-multa-de-rs-130.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:34
|Alvise Armellini - Repórter da Reuters*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525482-papa-nao-precisara-de-mais-tratamento-contra-o-cancer-dizem-medicos.html
|Internacional
|Papa Leão XIV,Recuperação,Cirurgia,Câncer,Médico
|1689
|Papa não precisará de mais tratamento contra o câncer, dizem médicos
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2026-10/papa-nao-precisara-de-mais-tratamento-contra-o-cancer-dizem-medicos
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:37
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525493-mulher-e-atacada-com-facao-por-ex-namorado-na-frente-do-filho-de-dois-anos.html
|Gerais
|2571
|Mulher é atacada com facão por ex-namorado na frente do filho de dois anos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525493-mulher-e-atacada-com-facao-por-ex-namorado-na-frente-do-filho-de-dois-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525496-tsingy-de-bemaraha-a-impressionante-floresta-de-pedras-de-madagascar.html
|Galeria
|6
|Tsingy de Bemaraha: a impressionante floresta de pedras de Madagascar
|https://www.flipar.com.br/?p=694296
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:40
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525495-dois-jovens-de-19-e-23-anos-morrem-afogados-em-cachoeira-mineira-apos-pularem-de-pedra-amigo-conseguiu-se-salvar.html
|Gerais
|2119
|Dois jovens de 19 e 23 anos morrem afogados em cachoeira mineira após pularem de pedra; amigo conseguiu se salvar
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525495-dois-jovens-de-19-e-23-anos-morrem-afogados-em-cachoeira-mineira-apos-pularem-de-pedra-amigo-conseguiu-se-salvar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:44
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525497-depoimento-de-cunhado-de-vorcaro-a-pf-e-adiado-para-29-de-outubro-policia-nao-explica-o-motivo.html
|Nacional
|2338
|Depoimento de cunhado de Vorcaro à PF é adiado para 29 de outubro; polícia não explica o motivo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525497-depoimento-de-cunhado-de-vorcaro-a-pf-e-adiado-para-29-de-outubro-policia-nao-explica-o-motivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:45
|Osmond Chia - Repórter de negócios
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525479-o-que-e-php-e-a-falha-grave-de-seguranca-detectada-por-ia-que-tirou-sites-do-ar.html
|Tecnologia
|Ataque, Cibersegurança, Hackers, IA, Internet, PHP, Segurança
|7294
|O que é PHP e a falha grave de segurança detectada por IA que tirou sites do ar
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqzjxp10r901o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525502-giulia-gam-revela-efeitos-de-excesso-de-medicacao-e-fala-em-renascimento.html
|Galeria
|6
|Giulia Gam revela efeitos de excesso de medicação e fala em renascimento
|https://www.flipar.com.br/?p=695037
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:54
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525503-golpe-do-amor-em-minas-mulher-e-investigada-por-prejuizo-de-rs-400-mil-a-idoso.html
|Gerais
|2190
|Golpe do amor em Minas: mulher é investigada por prejuízo de R$ 400 mil a idoso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525503-golpe-do-amor-em-minas-mulher-e-investigada-por-prejuizo-de-rs-400-mil-a-idoso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:55
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525475-clinica-de-estetica-e-investigada-por-realizar-cirurgias-plasticas-sem-autorizacao.html
|Nacional
|rio, clinica de estetica, morte, investigação
|2049
|Clínica de estética é investigada por realizar cirurgias plásticas sem autorização
|https://www.tupi.fm/rio/clinica-de-estetica-e-investigada-por-realizar-cirurgias-plasticas-sem-autorizacao-em-nova-iguacu/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 08:59
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525506-meses-apos-o-desabamento-rua-em-bh-recebe-o-nome-do-dono-do-lar-de-idosos-que-estava-entre-as-vitimas.html
|Gerais
|1193
|Meses após o desabamento, rua em BH recebe o nome do dono do lar de idosos que estava entre as vítimas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525506-meses-apos-o-desabamento-rua-em-bh-recebe-o-nome-do-dono-do-lar-de-idosos-que-estava-entre-as-vitimas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:02
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525509-vorcaro-disse-a-assessora-que-se-dava-muito-bem-com-nikolas-e-pediu-que-ela-falasse-com-marcal-apos-post.html
|Política
|nikolas-ferreira
|5982
|Vorcaro disse a assessora que se dava 'muito bem' com Nikolas e pediu que ela falasse com Marçal após post
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525509-vorcaro-disse-a-assessora-que-se-dava-muito-bem-com-nikolas-e-pediu-que-ela-falasse-com-marcal-apos-post.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:06
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525476-cachorro-e-resgatado-com-vida-apos-5-dias-sob-escombros.html
|Nacional
|Rio, Cachorro, Corpo de Bombeiros, Niterói, Resgate
|1669
|Cachorro é resgatado com vida após 5 dias sob escombros
|https://www.tupi.fm/rio/cachorro-e-resgatado-com-vida-apos-5-dias-sob-escombros-em-niteroi/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525518-william-bonner-faz-tatuagem-em-homenagem-aos-filhos-trigemeos.html
|Galeria
|6
|William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos
|https://www.flipar.com.br/?p=695145
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:23
|Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525521-a-batalha-de-flavio-e-lula-pelo-voto-grisalho-por-que-eleitores-70-podem-decidir-eleicao-para-presidente.html
|Política
|2026, A, Bolsonaro, Candidatos, Datafolha, Eleições, FLÁVIO
|15314
|A batalha de Flávio e Lula pelo voto grisalho: por que eleitores 70+ podem decidir eleição para presidente
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cj62yn475xrwo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:25
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525528-ex-capitao-de-selecao-morre-aos-54-anos-e-deixa-o-futebol-de-luto.html
|Esportes
|2402
|Ex-capitão de seleção morre aos 54 anos e deixa o futebol de luto
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/22/ex-capitao-selecao-morre-54-anos-deixa-futebol-luto/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:35
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525531-pastor-investigado-por-morte-de-homem-que-estava-com-ele-em-motel-tem-historico-de-agressao-a-esposa-e-porte-de-arma.html
|Nacional
|2888
|Pastor investigado por morte de homem que estava com ele em motel tem histórico de agressão à esposa e porte de arma
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525531-pastor-investigado-por-morte-de-homem-que-estava-com-ele-em-motel-tem-historico-de-agressao-a-esposa-e-porte-de-arma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:36
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525514-bruna-biancardi-revela-desejos-durante-a-gravidez-e-surpreende-nas-redes.html
|Cultura
|gravidez, gestante, Bruna Biancardi, filha, Neymar Jr.
|2211
|Bruna Biancardi revela desejos durante a gravidez e surpreende nas redes
|https://www.tupi.fm/entretenimento/bruna-biancardi-revela-desejos-durante-a-gravidez-e-surpreende-nas-redes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:40
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525534-pedro-do-flamengo-e-acionado-na-justica-por-casal-que-quer-retomar-casa-que-ele-comprou-em-leilao.html
|Nacional
|1807
|Pedro, do Flamengo, é acionado na Justiça por casal que quer retomar casa que ele comprou em leilão
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525534-pedro-do-flamengo-e-acionado-na-justica-por-casal-que-quer-retomar-casa-que-ele-comprou-em-leilao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:48
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525517-diretora-de-presidio-e-exonerada-apos-comida-ser-achada-em-porta-malas.html
|Nacional
|Rio, presídio, diretora, comida
|2498
|Diretora de presídio é exonerada após comida ser achada em porta-malas
|https://www.tupi.fm/rio/diretora-de-presidio-no-rio-e-exonerada-apos-comida-ser-achada-em-porta-malas/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:50
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525535-sandy-e-junior-preparam-temporada-de-shows-em-2027-e-os-planos-para-o-reencontro-ja-indicam-um-palco-grandioso.html
|Cultura
|2249
|Sandy e Junior preparam temporada de shows em 2027 e os planos para o reencontro já indicam um palco grandioso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525535-sandy-e-junior-preparam-temporada-de-shows-em-2027-e-os-planos-para-o-reencontro-ja-indicam-um-palco-grandioso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:53
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525537-policiais-encontram-menino-perdido-que-so-fala-frances-mas-o-uso-do-chatgpt-para-traduzir-a-conversa-abre-um-caminho-para-localizar-a-familia-da-crianca.html
|Nacional
|2035
|Policiais encontram menino perdido que só fala francês, mas o uso do ChatGPT para traduzir a conversa abre um caminho para localizar a família da criança
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525537-policiais-encontram-menino-perdido-que-so-fala-frances-mas-o-uso-do-chatgpt-para-traduzir-a-conversa-abre-um-caminho-para-localizar-a-familia-da-crianca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 09:53
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525538-uma-fazenda-com-praia-artificial-pista-de-vaquejada-jet-ski-propriedade-de-cantor-de-38-anos-chama-atencao-no-interior-do-ceara.html
|Casa e Decoração
|2358
|Uma fazenda com praia artificial, pista de vaquejada, jet ski: propriedade de cantor de 38 anos chama atenção no interior do Ceará
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525538-uma-fazenda-com-praia-artificial-pista-de-vaquejada-jet-ski-propriedade-de-cantor-de-38-anos-chama-atencao-no-interior-do-ceara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 10:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525546-mpd-engenharia-entrega-flora-em-alphaville.html
|Mundo Corporativo
|7600
|MPD Engenharia entrega Florà, em Alphaville
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525546-mpd-engenharia-entrega-flora-em-alphaville.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 10:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525547-sync-ibirapuera-chega-ao-paraiso-com-foco-em-bem-estar.html
|Mundo Corporativo
|6777
|Sync Ibirapuera chega ao Paraíso com foco em bem-estar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525547-sync-ibirapuera-chega-ao-paraiso-com-foco-em-bem-estar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 10:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525548-templafy-lanca-templafy-team-para-que-profissionais-criem-e-compartilhem-seus-proprios-agentes-de-documentos.html
|Mundo Corporativo
|6143
|Templafy Lança Templafy Team, para que Profissionais Criem e Compartilhem Seus Próprios Agentes de Documentos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525548-templafy-lanca-templafy-team-para-que-profissionais-criem-e-compartilhem-seus-proprios-agentes-de-documentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 10:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525550-placas-do-mercosul-tem-diferencas-entre-paises-conheca-os-detalhes-e-o-projeto-que-pode-mudar-o-modelo-brasileiro.html
|Galeria
|6
|Placas do Mercosul têm diferenças entre países; conheça os detalhes e o projeto que pode mudar o modelo brasileiro
|https://www.flipar.com.br/?p=695241&preview=true&preview_id=695241
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 10:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525551-john-leguizamo-sera-homenageado-na-mostra-internacional-de-cinema-de-sao-paulo.html
|Galeria
|6
|John Leguizamo será homenageado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
|https://www.flipar.com.br/?p=695160
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 10:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525549-sustentabilidade-ja-influencia-negocios-e-investimentos.html
|Mundo Corporativo
|3965
|Sustentabilidade já influencia negócios e investimentos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525549-sustentabilidade-ja-influencia-negocios-e-investimentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 10:46
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525574-defi-staking-amplia-suporte-a-quatro-criptomoedas-e-redes-distintas.html
|Empresas
|DeFi Staking, Staking DeFi, Rede DeFi
|12
|DeFi Staking amplia suporte a quatro criptomoedas e redes distintas
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7525574-defi-staking-amplia-suporte-a-quatro-criptomoedas-e-redes-distintas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 10:49
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525576-melhores-frutas-do-mundo-e-por-que-sao-especiais.html
|Galeria
|6
|Melhores frutas do mundo e por que são especiais
|https://www.flipar.com.br/?p=695236&preview=true&preview_id=695236
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 10:53
|Redação
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525577-flavio-bateu-boca-com-tebet-para-defender-empresa-que-bancou-festinha-na-lancha.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2231
|Flávio bateu boca com Tebet para defender empresa que bancou festinha na lancha
|https://platobr.com.br/flavio-bateu-boca-com-tebet-para-defender-empresa-que-bancou-festinha-na-lancha
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 10:54
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525536-onibus-do-move-bate-em-poste-no-bairro-dona-clara-em-bh.html
|Gerais
|Belo Horizonte, move, Cemig, CBMMG
|1452
|Ônibus do Move bate em poste no Bairro Dona Clara, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525536-onibus-do-move-bate-em-poste-no-bairro-dona-clara-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:06
|Sophie Hardach - BBC Future
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525520-as-licoes-chocantes-de-um-experimento-infame-sobre-obediencia.html
|Bem viver
|experimento, psicologia, pesquisa, universidade, comportamento
|16950
|As lições chocantes de um experimento infame sobre obediência
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cke8r0jzvlgeo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:07
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525585-dewa-international-assina-4-memorandos-de-entendimento-com-parceiros-globais-durante-a-wetex-2026.html
|Mundo Corporativo
|4272
|DEWA International assina 4 memorandos de entendimento com parceiros globais durante a WETEX 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525585-dewa-international-assina-4-memorandos-de-entendimento-com-parceiros-globais-durante-a-wetex-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525586-tecnologia-personaliza-monitoramento-de-pacientes.html
|Mundo Corporativo
|4797
|Tecnologia personaliza monitoramento de pacientes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525586-tecnologia-personaliza-monitoramento-de-pacientes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525587-body-health-escolhe-sp-para-estreia-mundial-do-unyque-day.html
|Mundo Corporativo
|6754
|Body Health escolhe SP para estreia mundial do Unyque Day
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525587-body-health-escolhe-sp-para-estreia-mundial-do-unyque-day.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:13
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525598-os-dois-anos-de-paz-que-uma-ala-do-stf-ainda-espera-em-davi-alcolumbre.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|934
|Os ‘dois anos de paz’ que uma ala do STF ainda espera em Davi Alcolumbre
|https://platobr.com.br/os-dois-anos-de-paz-que-uma-ala-do-stf-ainda-espera-em-davi-alcolumbre
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:18
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525602-flavio-bolsonaro-pede-apoio-a-publico-lgbtqia-em-ato-no-ce-e-diz-que-serao-sempre-bem-vindos.html
|Política
|eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula
|3215
|Flávio Bolsonaro pede apoio a público LGBTQIA+ em ato no CE e diz que 'serão sempre bem-vindos'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525602-flavio-bolsonaro-pede-apoio-a-publico-lgbtqia-em-ato-no-ce-e-diz-que-serao-sempre-bem-vindos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:25
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525607-aquario-com-mais-de-400-tubaroes-e-show-de-luzes-conheca-o-dubai-mall-shopping-que-virou-atracao-nos-emirados-arabes-unidos.html
|Galeria
|6
|Aquário com mais de 400 tubarões e show de luzes: conheça o Dubai Mall, shopping que virou atração nos Emirados Árabes Unidos
|https://www.flipar.com.br/?p=695217
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:25
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525608-luxor-e-karnak-conheca-os-templos-monumentais-que-revelam-a-grandiosidade-do-egito-antigo.html
|Galeria
|6
|Luxor e Karnak: conheça os templos monumentais que revelam a grandiosidade do Egito Antigo
|https://www.flipar.com.br/?p=695240&preview=true&preview_id=695240
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:28
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525610-alerta-leva-policia-federal-a-carro-estacionado-em-estabelecimento-comercial-e-descoberta-de-rs-815-mil-abre-investigacao-sobre-possivel-ligacao-com-o-trafico.html
|Nacional
|Polícia Federal, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Dinheiro, Crime
|2251
|Alerta leva Polícia Federal a carro estacionado em estabelecimento comercial, e descoberta de R$ 815 mil abre investigação sobre possível ligação com o tráfico
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525610-alerta-leva-policia-federal-a-carro-estacionado-em-estabelecimento-comercial-e-descoberta-de-rs-815-mil-abre-investigacao-sobre-possivel-ligacao-com-o-trafico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:31
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525606-flavio-visita-bolsonaro-a-tres-dias-do-segundo-turno-contra-lula.html
|Política
|flávio bolsonaro, eleições 2026, jair bolsonaro, prisão domiciliar
|1440
|Flávio visita Bolsonaro a três dias do segundo turno contra Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525606-flavio-visita-bolsonaro-a-tres-dias-do-segundo-turno-contra-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:41
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525621-clube-de-futebol-pede-desculpas-apos-festa-com-striptease-gerar-polemica.html
|Esportes
|2696
|Clube de futebol pede desculpas após festa com striptease gerar polêmica
|https://noataque.com.br/fora-da-curva/noticia/2026/10/22/clube-futebol-pede-desculpas-festa-striptease-gerar-polemica/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 11:47
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525601-poderdata-flavio-tem-51-contra-49-de-lula-nos-votos-validos.html
|Política
|data, lula, Flávio Bolsonaro, pesquisa
|1819
|PoderData: Flávio tem 51% contra 49% de Lula, nos votos válidos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525601-poderdata-flavio-tem-51-contra-49-de-lula-nos-votos-validos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 12:12
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525636-advocacia-ambiental-preventiva-reduz-conflitos-e-facilita-regularizacao.html
|Networking e Negócios
|4270
|Advocacia ambiental preventiva reduz conflitos e facilita regularização
|56b0e5ac-3c89-41e4-93a6-dce78d2c8aec
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 12:17
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525639-operacao-epicentro-mira-fraudes-e-bloqueia-rs-250-milhoes-em-minas.html
|Gerais
|Operação Epicentro, Zona da Mata, Ubá, Minas Gerais
|2927
|Operação Epicentro mira fraudes e bloqueia R$ 250 milhões em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525639-operacao-epicentro-mira-fraudes-e-bloqueia-rs-250-milhoes-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 12:21
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525641-falta-de-agua-em-bh-veja-bairros-afetados-nesta-quinta-feira-22-10.html
|Gerais
|Copasa, Falta de água, Minas Gerais, Belo Horizonte, Caminhão-pipa
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|Falta de água em BH: veja bairros afetados nesta quinta-feira (22/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525641-falta-de-agua-em-bh-veja-bairros-afetados-nesta-quinta-feira-22-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 12:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525648-jihan-dimack-tanzaniana-faz-historia-ao-se-tornar-a-1-africana-a-vencer-o-miss-grand-international.html
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|Jihan Dimack: tanzaniana faz história ao se tornar a 1ª africana a vencer o Miss Grand International
|https://www.flipar.com.br/?p=695221
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 12:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525649-astrologia-descubra-o-que-os-astros-revelam-sobre-cada-signo-do-zodiaco.html
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|Astrologia: descubra o que os astros revelam sobre cada signo do zodíaco
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 12:30
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525645-renovacao-da-cnh-em-2026-preve-restricao-para-motoristas-acima-de-50-anos-mas-criterios-de-aplicacao-exigem-atencao-redobrada-para-entender-quem-sera-afetado.html
|Nacional
|CNH, Legislação, renovação automática
|2484
|Renovação da CNH em 2026 prevê restrição para motoristas acima de 50 anos, mas critérios de aplicação exigem atenção redobrada para entender quem será afetado
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525645-renovacao-da-cnh-em-2026-preve-restricao-para-motoristas-acima-de-50-anos-mas-criterios-de-aplicacao-exigem-atencao-redobrada-para-entender-quem-sera-afetado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 12:39
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525666-copasa-adia-manutencao-e-abastecimento-segue-normal-no-barreiro.html
|Gerais
|Copasa, Manutenção, BH, Belo Horizonte, Minas Gerais
|1506
|Copasa adia manutenção e abastecimento segue normal no Barreiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525666-copasa-adia-manutencao-e-abastecimento-segue-normal-no-barreiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 12:39
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7525659-astro-de-duas-copas-do-mundo-pode-apagar-tatuagens-por-causa-de-investigacao.html
|Esportes
|3519
|Astro de duas Copas do Mundo pode apagar tatuagens por causa de investigação
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/22/astro-duas-copas-mundo-apagar-tatuagens-causa-investigacao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 12:40
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525660-lago-e-lagoa-diferencas-entre-os-corpos-d-agua-e-exemplos-no-brasil-e-no-mundo.html
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|Lago e lagoa: diferenças entre os corpos d’água e exemplos no Brasil e no mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=695239&preview=true&preview_id=695239
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 12:54
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525661-chef-suspeito-de-importunacao-sexual-contra-funcionaria-e-solto-em-bh.html
|Gerais
|Importunação Sexual, Paladino, Chef, Prisão, PCMG, Preso, liberdade provisória
|2769
|Chef suspeito de importunação sexual contra funcionária é solto em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525661-chef-suspeito-de-importunacao-sexual-contra-funcionaria-e-solto-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:03
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525669-campanha-de-flavio-so-vai-liberar-sigilos-depois-de-analisar-documentos-entregues-por-lula.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2601
|Campanha de Flávio só vai liberar sigilos depois de analisar documentos entregues por Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525669-campanha-de-flavio-so-vai-liberar-sigilos-depois-de-analisar-documentos-entregues-por-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525672-monumentos-da-china-revelam-seculos-de-historia-e-riqueza-cultural.html
|Galeria
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|Monumentos da China revelam séculos de história e riqueza cultural
|https://www.flipar.com.br/?p=695298&preview=true&preview_id=695298
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:04
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525673-medica-brumma-celebra-aniversario-em-noronha-com-giulia-be-e-kennedy.html
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|Médica Brumma celebra aniversário em Noronha com Giulia Be e Kennedy
|5259a8f5-15b5-4d5a-91fd-6ed4f52cfd9c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:14
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525685-a-confianca-que-o-brasil-precisa-construir-depois-das-urnas.html
|Networking e Negócios
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|A confiança que o Brasil precisa construir depois das urnas
|5f59852b-ae1c-429a-83b1-ab0f61df424a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:16
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525687-giovanna-verissimo-escolhe-look-de-camila-vieira-para-o-metodo-cis.html
|Networking e Negócios
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|Giovanna Veríssimo escolhe look de Camila Vieira para o Método CIS
|14210cb9-5256-4762-8b40-ef46095b7416
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|Estado de Minas
|2026-10-22 13:22
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525684-uruguai-o-pequeno-vizinho-gigante-que-faz-o-brasil-morrer-de-inveja.html
|Turismo
|Turismo, Uruguai, Maconha, Aborto, casamento LGBTQIA+
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|Uruguai: o pequeno vizinho gigante que faz o Brasil 'morrer de inveja'
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525684-uruguai-o-pequeno-vizinho-gigante-que-faz-o-brasil-morrer-de-inveja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:22
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525691-quatro-erros-que-fazem-o-cac-parecer-menor-do-que-e.html
|Networking e Negócios
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|Quatro erros que fazem o CAC parecer menor do que é
|963bd7d4-20c4-41c2-a93c-05f34903ade5
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:37
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525707-primeira-peca-de-quentin-tarantino-tera-sacha-baron-cohen-de-borat-como-protagonista.html
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|Primeira peça de Quentin Tarantino terá Sacha Baron Cohen, de ‘Borat’, como protagonista
|https://www.flipar.com.br/?p=695227
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:37
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525706-moussaka-prato-e-tradicional-nas-culinarias-grega-e-turca.html
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|Moussaka: prato é tradicional nas culinárias grega e turca
|https://www.flipar.com.br/?p=695234&preview=true&preview_id=695234
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:45
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525713-borracheiro-guarda-moedas-de-rs-1-durante-oito-anos-mas-o-que-parece-apenas-um-habito-financeiro-acaba-se-transformando-na-compra-dos-sonhos.html
|Nacional
|1990
|Borracheiro guarda moedas de R$ 1 durante oito anos, mas o que parece apenas um hábito financeiro acaba se transformando na compra dos sonhos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525713-borracheiro-guarda-moedas-de-rs-1-durante-oito-anos-mas-o-que-parece-apenas-um-habito-financeiro-acaba-se-transformando-na-compra-dos-sonhos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:49
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525718-flavio-x-lula-na-globo-as-regras-e-o-horario-do-debate.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2908
|Flávio x Lula na Globo: as regras e o horário do debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525718-flavio-x-lula-na-globo-as-regras-e-o-horario-do-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:50
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525716-deck-escadaria-e-areia-sobre-manguezal-empresaria-e-condenada-por-degradar-area-de-preservacao-para-aumentar-a-area-de-lazer-da-sua-mansao.html
|Nacional
|2612
|Deck, escadaria e areia sobre manguezal: empresária é condenada por degradar área de preservação para aumentar a área de lazer da sua mansão
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525716-deck-escadaria-e-areia-sobre-manguezal-empresaria-e-condenada-por-degradar-area-de-preservacao-para-aumentar-a-area-de-lazer-da-sua-mansao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:55
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525711-irmao-de-mulher-encontrada-morta-na-grande-bh-revela-testes-de-gravidez.html
|Gerais
|Beatriz , morte, feminicídio, jaboticatubas
|3569
|Irmão de mulher encontrada morta na Grande BH revela testes de gravidez
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525711-irmao-de-mulher-encontrada-morta-na-grande-bh-revela-testes-de-gravidez.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:56
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525723-bdm-digital-articula-parcerias-na-china-e-macau.html
|Networking e Negócios
|6769
|BDM Digital articula parcerias na China e Macau
|a30d0f73-275a-4bf2-ab17-d43cda16202c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:58
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525722-funcionario-destroi-100-hectares-de-milho-e-causa-prejuizo-de-quase-rs-1-milhao-mas-demissao-e-ressarcimento-tem-desfechos-diferentes-em-decisao-da-justica.html
|Nacional
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|Funcionário destrói 100 hectares de milho e causa prejuízo de quase R$ 1 milhão, mas demissão e ressarcimento têm desfechos diferentes em decisão da Justiça
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525722-funcionario-destroi-100-hectares-de-milho-e-causa-prejuizo-de-quase-rs-1-milhao-mas-demissao-e-ressarcimento-tem-desfechos-diferentes-em-decisao-da-justica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 13:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525729-picsart-lanca-o-marketing-studio-para-ajudar-empresas-a-criar-testar-e-executar-campanhas-no-google-ads.html
|Mundo Corporativo
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|Picsart lança o Marketing Studio para ajudar empresas a criar, testar e executar campanhas no Google Ads
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525729-picsart-lanca-o-marketing-studio-para-ajudar-empresas-a-criar-testar-e-executar-campanhas-no-google-ads.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:00
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525714-e-um-caso-asqueroso-diz-delegado-sobre-morte-de-beatriz-vitoria.html
|Gerais
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|"É um caso asqueroso", diz delegado sobre morte de Beatriz Vitória
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525714-e-um-caso-asqueroso-diz-delegado-sobre-morte-de-beatriz-vitoria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:01
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525697-canjiquinha-se-reinventa-apos-fazer-fama-em-forma-caldosa-com-costelinha.html
|Degusta
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|Canjiquinha se reinventa após fazer fama em forma caldosa com costelinha
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525697-canjiquinha-se-reinventa-apos-fazer-fama-em-forma-caldosa-com-costelinha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:01
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525728-casa-a-beira-de-um-lago-comprada-por-kirsten-dunst-por-cerca-de-rs-13-milhoes-muda-de-maos-18-anos-depois-e-chama-atencao-pelo-prazo-da-venda-e-pela-nova-dona.html
|Casa e Decoração
|2684
|Casa à beira de um lago comprada por Kirsten Dunst por cerca de R$ 13 milhões muda de mãos 18 anos depois e chama atenção pelo prazo da venda e pela nova dona
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:02
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525734-daten-leva-solucoes-para-automacao-comercial-e-modernizacao-do-varejo-ao-forum-de-canais-e-inovacao-afrac-2026.html
|Networking e Negócios
|14888
|Daten leva soluções para automação comercial e modernização do varejo ao Fórum de Canais e Inovação AFRAC 2026
|94c77ba3-3163-48e8-bd56-4ef70cdf769f
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:02
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525732-recife-artificial-com-50-toneladas-de-blocos-de-cinzas-de-carvao-vai-ao-fundo-do-mar-em-1989-e-em-apenas-tres-semanas-ganha-moradores-que-chamam-a-atencao.html
|Trends
|2796
|Recife artificial com 50 toneladas de blocos de cinzas de carvão vai ao fundo do mar em 1989 e, em apenas três semanas, ganha "moradores" que chamam a atenção
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525732-recife-artificial-com-50-toneladas-de-blocos-de-cinzas-de-carvao-vai-ao-fundo-do-mar-em-1989-e-em-apenas-tres-semanas-ganha-moradores-que-chamam-a-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:03
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525731-seguir-o-tempo-da-embalagem-do-macarrao-pode-nao-ser-o-melhor-caminho-cozinheiros-italianos-e-espanhois-indicam-um-ajuste-para-acertar-a-textura-no-molho.html
|Degusta
|macarrão, dicas, cozinha
|2666
|Seguir o tempo da embalagem do macarrão pode não ser o melhor caminho: cozinheiros italianos e espanhóis indicam um ajuste para acertar a textura no molho
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525731-seguir-o-tempo-da-embalagem-do-macarrao-pode-nao-ser-o-melhor-caminho-cozinheiros-italianos-e-espanhois-indicam-um-ajuste-para-acertar-a-textura-no-molho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:05
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525738-flavio-vai-abrir-o-sigilo-entenda-o-que-significa-e-o-que-pode-ser-revelado.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Lula, Bolsonaro
|2171
|Flávio vai abrir o sigilo? Entenda o que significa e o que pode ser revelado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525738-flavio-vai-abrir-o-sigilo-entenda-o-que-significa-e-o-que-pode-ser-revelado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:08
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525736-caverna-bloqueada-por-cerca-de-16-800-anos-guarda-mais-de-4-600-objetos-mas-e-uma-area-preservada-em-seu-interior-que-abre-uma-rara-janela-para-a-idade-da-pedra.html
|Turismo
|2521
|Caverna bloqueada por cerca de 16.800 anos guarda mais de 4.600 objetos, mas é uma área preservada em seu interior que abre uma rara janela para a Idade da Pedra
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525736-caverna-bloqueada-por-cerca-de-16-800-anos-guarda-mais-de-4-600-objetos-mas-e-uma-area-preservada-em-seu-interior-que-abre-uma-rara-janela-para-a-idade-da-pedra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:08
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7525739-usar-mais-mascaras-capilares-parece-um-atalho-para-cabelos-saudaveis-mas-especialista-em-tricologia-faz-um-alerta-que-coloca-essa-rotina-de-cuidados-em-xeque.html
|Feminino & Masculino
|2459
|Usar mais máscaras capilares parece um atalho para cabelos saudáveis, mas especialista em tricologia faz um alerta que coloca essa rotina de cuidados em xeque
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7525739-usar-mais-mascaras-capilares-parece-um-atalho-para-cabelos-saudaveis-mas-especialista-em-tricologia-faz-um-alerta-que-coloca-essa-rotina-de-cuidados-em-xeque.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:10
|Katarina Zimmer - BBC Future
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525709-a-agua-viva-imortal-que-pode-inspirar-tratamentos-para-doencas-ligadas-ao-envelhecimento.html
|Bem viver
|envelhecimento, rejuvenescimento, doenças neurodegenerativas, Água-viva
|9944
|A água-viva imortal que pode inspirar tratamentos para doenças ligadas ao envelhecimento
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmp3gqwe13wzo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:12
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525744-oleo-do-motor-escuro-preocupa-motoristas-mas-a-cor-pode-enganar-entenda-o-que-voce-realmente-precisa-avaliar-antes-de-decidir-se-chegou-a-hora-de-fazer-a-troca.html
|Trends
|dicas, óleo de motor, óleo de motor escuro, quando trocar o óleo, troca de óleo, manutenção, lubrificante
|2502
|Óleo do motor escuro preocupa motoristas, mas a cor pode enganar: entenda o que você realmente precisa avaliar antes de decidir se chegou a hora de fazer a troca
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525744-oleo-do-motor-escuro-preocupa-motoristas-mas-a-cor-pode-enganar-entenda-o-que-voce-realmente-precisa-avaliar-antes-de-decidir-se-chegou-a-hora-de-fazer-a-troca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:16
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525745-cereais-integrais-e-leguminosas-o-que-ha-nesses-alimentos-que-interessa-a-saude-intestinal-e-por-que-o-modo-de-preparo-merece-atencao-na-sua-rotina-alimentar.html
|Bem viver
|alimentação, leguminosas, saudável
|2629
|Cereais integrais e leguminosas: o que há nesses alimentos que interessa à saúde intestinal e por que o modo de preparo merece atenção na sua rotina alimentar
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525745-cereais-integrais-e-leguminosas-o-que-ha-nesses-alimentos-que-interessa-a-saude-intestinal-e-por-que-o-modo-de-preparo-merece-atencao-na-sua-rotina-alimentar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:17
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525747-fotografo-renomado-planta-mais-de-2-milhoes-de-arvores-em-fazenda-da-familia-e-28-anos-depois-ve-a-floresta-ganhar-novos-habitantes-que-revelam-o-alcance-da-recuperacao.html
|Casa e Decoração
|sebastião salgado, ciência, meio ambiente
|2357
|Fotógrafo renomado planta mais de 2 milhões de árvores em fazenda da família e, 28 anos depois, vê a floresta ganhar novos habitantes que revelam o alcance da recuperação
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525747-fotografo-renomado-planta-mais-de-2-milhoes-de-arvores-em-fazenda-da-familia-e-28-anos-depois-ve-a-floresta-ganhar-novos-habitantes-que-revelam-o-alcance-da-recuperacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:20
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525740-pequenos-prazeres-grandes-descobertas-viva-montevideu-sem-pressa.html
|Turismo
|Montevidéu
|6165
|Pequenos prazeres, grandes descobertas: viva Montevidéu sem pressa
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525740-pequenos-prazeres-grandes-descobertas-viva-montevideu-sem-pressa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:21
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525748-subir-escadas-fica-mais-dificil-com-a-idade-o-fortalecimento-das-pernas-pode-ajudar-idosos-mas-um-detalhe-na-escolha-dos-exercicios-faz-diferenca-na-rotina.html
|Bem viver
|exercícios, idosos, mobilidade
|2669
|Subir escadas fica mais difícil com a idade? O fortalecimento das pernas pode ajudar idosos, mas um detalhe na escolha dos exercícios faz diferença na rotina
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525748-subir-escadas-fica-mais-dificil-com-a-idade-o-fortalecimento-das-pernas-pode-ajudar-idosos-mas-um-detalhe-na-escolha-dos-exercicios-faz-diferenca-na-rotina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:23
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525737-suspeitos-da-morte-de-beatriz-vitoria-apresentaram-versoes-contraditorias.html
|Gerais
|4538
|Suspeitos da morte de Beatriz Vitória apresentaram versões contraditórias
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525737-suspeitos-da-morte-de-beatriz-vitoria-apresentaram-versoes-contraditorias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:25
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525756-empreendedor-comeca-vendendo-cafe-e-pao-em-um-carrinho-e-16-anos-depois-ganha-um-patrocinador-de-peso-que-leva-sua-historia-a-uma-campanha-de-gigante-dos-alimentos.html
|Economia
|2493
|Empreendedor começa vendendo café e pão em um carrinho e, 16 anos depois, ganha um patrocinador de peso que leva sua história a uma campanha de gigante dos alimentos
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525756-empreendedor-comeca-vendendo-cafe-e-pao-em-um-carrinho-e-16-anos-depois-ganha-um-patrocinador-de-peso-que-leva-sua-historia-a-uma-campanha-de-gigante-dos-alimentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:26
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7525758-garcom-ganha-cerca-de-rs-8-mil-por-mes-na-espanha-e-tem-duas-folgas-por-semana-mas-o-que-acontece-ao-fazer-horas-extras-ajuda-a-explicar-sua-satisfacao-com-o-emprego.html
|Emprego
|2305
|Garçom ganha cerca de R$ 8 mil por mês na Espanha e tem duas folgas por semana, mas o que acontece ao fazer horas extras ajuda a explicar sua satisfação com o emprego
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7525758-garcom-ganha-cerca-de-rs-8-mil-por-mes-na-espanha-e-tem-duas-folgas-por-semana-mas-o-que-acontece-ao-fazer-horas-extras-ajuda-a-explicar-sua-satisfacao-com-o-emprego.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:28
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525683-mc-cabelinho-para-flavio-bolsonaro-cade-tua-carteira-de-trabalho.html
|Política
|MC CABELINHO, flávio bolsonaro, bolsonaro
|2846
|MC Cabelinho para Flávio Bolsonaro: "Cadê tua carteira de trabalho?"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525683-mc-cabelinho-para-flavio-bolsonaro-cade-tua-carteira-de-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:29
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525760-estatua-de-lara-croft-com-27-metros-vai-passar-por-um-museu-antes-de-ganhar-endereco-definitivo-e-o-destino-tem-ligacao-direta-com-a-origem-de-tomb-raider.html
|Cultura
|2406
|Estátua de Lara Croft com 2,7 metros vai passar por um museu antes de ganhar endereço definitivo, e o destino tem ligação direta com a origem de Tomb Raider
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525760-estatua-de-lara-croft-com-27-metros-vai-passar-por-um-museu-antes-de-ganhar-endereco-definitivo-e-o-destino-tem-ligacao-direta-com-a-origem-de-tomb-raider.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:30
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525762-paul-newman-doou-3-hectares-em-1997-mas-o-destino-do-terreno-14-anos-depois-revela-um-legado-ambiental-que-vai-alem-do-cinema.html
|Cultura
|3025
|Paul Newman doou 3 hectares em 1997, mas o destino do terreno 14 anos depois revela um legado ambiental que vai além do cinema
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525762-paul-newman-doou-3-hectares-em-1997-mas-o-destino-do-terreno-14-anos-depois-revela-um-legado-ambiental-que-vai-alem-do-cinema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525769-shoppings-deslumbrantes-que-vao-muito-alem-das-compras-e-ja-viraram-atracoes-turisticas.html
|Galeria
|6
|Shoppings deslumbrantes que vão muito além das compras e já viraram atrações turísticas
|https://www.flipar.com.br/?p=695235&preview=true&preview_id=695235
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525771-exploradores-encontram-garrafa-com-bilhete-em-deserto-do-egito-e-ajudam-familia-a-descobrir-historia-de-parente-apos-quase-50-anos.html
|Galeria
|6
|Exploradores encontram garrafa com bilhete em deserto do Egito e ajudam família a descobrir história de parente após quase 50 anos
|https://www.flipar.com.br/?p=695229
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:37
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525700-adolescente-de-15-anos-indicou-local-onde-corpo-de-beatriz-vitoria-estava.html
|Gerais
|Adolescente, Polícia, Polícia civil, desaparecida, feminicídio
|5044
|Adolescente de 15 anos indicou local onde corpo de Beatriz Vitória estava
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525700-adolescente-de-15-anos-indicou-local-onde-corpo-de-beatriz-vitoria-estava.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:37
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525767-carl-jung-e-o-segredo-para-viver-a-segunda-metade-da-vida-com-proposito.html
|Trends
|Carl Jung, reflexão, psicologia
|2789
|Carl Jung e o segredo para viver a segunda metade da vida com propósito
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7525767-carl-jung-e-o-segredo-para-viver-a-segunda-metade-da-vida-com-proposito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:37
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525770-usar-bicarbonato-nos-trilhos-das-janelas-parece-simples-mas-exige-atencao-a-detalhes-que-vao-alem-da-sujeira-e-podem-passar-despercebidos-durante-a-limpeza.html
|Casa e Decoração
|casa, dicas, bicarbonato de sódio
|2770
|Usar bicarbonato nos trilhos das janelas parece simples, mas exige atenção a detalhes que vão além da sujeira e podem passar despercebidos durante a limpeza
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7525770-usar-bicarbonato-nos-trilhos-das-janelas-parece-simples-mas-exige-atencao-a-detalhes-que-vao-alem-da-sujeira-e-podem-passar-despercebidos-durante-a-limpeza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:38
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525772-estudante-cria-projeto-de-extintor-que-usa-ondas-sonoras-para-apagar-fogo-e-quando-participa-de-uma-competicao-internacional-conquista-uma-medalha-de-ouro.html
|Tecnologia
|2688
|Estudante cria projeto de extintor que usa ondas sonoras para apagar fogo e, quando participa de uma competição internacional, conquista uma medalha de ouro
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525772-estudante-cria-projeto-de-extintor-que-usa-ondas-sonoras-para-apagar-fogo-e-quando-participa-de-uma-competicao-internacional-conquista-uma-medalha-de-ouro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:38
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525768-aos-83-anos-comissaria-faz-o-ultimo-voo-apos-63-anos-e-meio-de-carreira-e-se-despede-com-salva-de-jatos-de-agua.html
|Turismo
|curiosidades, carreira
|2518
|Aos 83 anos, comissária faz o último voo após 63 anos e meio de carreira e se despede com salva de jatos de água
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7525768-aos-83-anos-comissaria-faz-o-ultimo-voo-apos-63-anos-e-meio-de-carreira-e-se-despede-com-salva-de-jatos-de-agua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:40
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525166-perimenopausa-por-que-mulheres-confundem-sinais-com-estresse-e-burnout.html
|Bem viver
|burnout, estresse, menopausa, perimenopausa
|2290
|Perimenopausa: por que mulheres confundem sinais com estresse e burnout?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525166-perimenopausa-por-que-mulheres-confundem-sinais-com-estresse-e-burnout.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:40
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525773-encomenda-para-o-reino-unido-tem-viagem-interrompida-no-aeroporto-da-cidade-do-mexico-e-revela-seis-pecas-arqueologicas-com-origem-no-estado-de-veracruz.html
|Internacional
|3026
|Encomenda para o Reino Unido tem viagem interrompida no aeroporto da Cidade do México e revela seis peças arqueológicas com origem no estado de Veracruz
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7525773-encomenda-para-o-reino-unido-tem-viagem-interrompida-no-aeroporto-da-cidade-do-mexico-e-revela-seis-pecas-arqueologicas-com-origem-no-estado-de-veracruz.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:44
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525777-elon-musk-elogia-exigencia-europeia-para-o-conector-usb-tipo-c-e-o-motivo-coloca-em-destaque-uma-mudanca-que-pode-fazer-diferenca-na-rotina-dos-consumidores.html
|Tecnologia
|2146
|Elon Musk elogia exigência europeia para o conector USB tipo C, e o motivo coloca em destaque uma mudança que pode fazer diferença na rotina dos consumidores
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525777-elon-musk-elogia-exigencia-europeia-para-o-conector-usb-tipo-c-e-o-motivo-coloca-em-destaque-uma-mudanca-que-pode-fazer-diferenca-na-rotina-dos-consumidores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:45
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525778-peixe-grudando-na-frigideira-um-detalhe-no-uso-do-papel-manteiga-pode-mudar-o-preparo-mas-o-truque-exige-um-cuidado-com-a-temperatura-que-nao-da-para-ignorar.html
|Degusta
|cozinha, peixe, dicas
|2432
|Peixe grudando na frigideira? Um detalhe no uso do papel manteiga pode mudar o preparo, mas o truque exige um cuidado com a temperatura que não dá para ignorar
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525778-peixe-grudando-na-frigideira-um-detalhe-no-uso-do-papel-manteiga-pode-mudar-o-preparo-mas-o-truque-exige-um-cuidado-com-a-temperatura-que-nao-da-para-ignorar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:46
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525779-escandalo-cambridge-analytica-volta-a-assombrar-a-meta-e-decisao-judicial-sobre-dados-de-usuarios-traz-uma-conta-de-cerca-de-rs-125-bilhoes-para-a-empresa.html
|Tecnologia
|2322
|Escândalo Cambridge Analytica volta a assombrar a Meta, e decisão judicial sobre dados de usuários traz uma conta de cerca de R$ 125 bilhões para a empresa
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7525779-escandalo-cambridge-analytica-volta-a-assombrar-a-meta-e-decisao-judicial-sobre-dados-de-usuarios-traz-uma-conta-de-cerca-de-rs-125-bilhoes-para-a-empresa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:47
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525761-inmet-alerta-para-tempestade-e-granizo-em-527-municipios-de-mg.html
|Gerais
|alerta, granizo, Inmet, tempestade, mg, chuva, vento, zona da mata, umidade
|9818
|Inmet alerta para tempestade e granizo em 527 municípios de MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525761-inmet-alerta-para-tempestade-e-granizo-em-527-municipios-de-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 14:56
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525789-daniel-de-brites-reune-jovens-empreendedores-da-periferia-ao-mercado-digital.html
|Networking e Negócios
|5216
|Daniel de Brites reúne jovens empreendedores da periferia ao mercado digital
|1d2e86c4-c3b3-44b7-8828-bcb0b33bdfc5
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:03
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525764-banco-tera-de-pagar-15-salarios-por-descontos-indevidos-em-aposentadoria.html
|Gerais
|aposentado, aposentadoria, descontos
|3233
|Banco terá de pagar 15 salários por descontos indevidos em aposentadoria
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525764-banco-tera-de-pagar-15-salarios-por-descontos-indevidos-em-aposentadoria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:06
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7525710-ney-matogrosso-anuncia-pausa-em-shows-mas-tranquiliza-fas-nada-grave.html
|Cultura
|Ney Matogrosso, palcos, saúde, cirurgia, shows
|1995
|Ney Matogrosso anuncia pausa em shows, mas tranquiliza fãs: ‘Nada grave’
|https://www.tupi.fm/entretenimento/ney-matogrosso-anuncia-pausa-em-shows-mas-tranquiliza-fas-nada-grave/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:08
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525812-dia-nacional-da-saude-bucal-os-cuidados-simples-que-transformam-o-sorriso.html
|Bem viver
|Saúde, Bem viver, Saúde bucal
|2790
|Dia Nacional da Saúde Bucal: os cuidados simples que transformam o sorriso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525812-dia-nacional-da-saude-bucal-os-cuidados-simples-que-transformam-o-sorriso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:08
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525813-dia-mundial-de-combate-a-poliomielite-como-proteger-o-futuro-dos-pequenos.html
|Bem viver
|Poliomielite, Saúde, Bem viver
|3675
|Dia mundial de combate à poliomielite: como proteger o futuro dos pequenos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525813-dia-mundial-de-combate-a-poliomielite-como-proteger-o-futuro-dos-pequenos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:08
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525811-caixa-preta-do-helicoptero-do-cantor-rick-nao-gravou-acidente-diz-cenipa.html
|Nacional
|rick, rick e renner, caixa preta, acidente, helicoptero
|2503
|Caixa-preta do helicóptero do cantor Rick não gravou acidente, diz Cenipa
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525811-caixa-preta-do-helicoptero-do-cantor-rick-nao-gravou-acidente-diz-cenipa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525816-fim-da-escala-6x1-pressiona-custos-e-escalas-do-varejo.html
|Mundo Corporativo
|6602
|Fim da escala 6x1 pressiona custos e escalas do varejo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525816-fim-da-escala-6x1-pressiona-custos-e-escalas-do-varejo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525817-filtrify-ultrapassa-rs-160-milhoes-em-vendas-em-tres-anos.html
|Mundo Corporativo
|6915
|Filtrify ultrapassa R$ 160 milhões em vendas em três anos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525817-filtrify-ultrapassa-rs-160-milhoes-em-vendas-em-tres-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525818-future-health-e-bridge-for-billions-lancam-programa-para-fortalecer-o-empreendedorismo-na-area-da-saude-em-mercados-emergentes.html
|Mundo Corporativo
|8219
|Future Health e Bridge for Billions lançam programa para fortalecer o empreendedorismo na área da saúde em mercados emergentes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525818-future-health-e-bridge-for-billions-lancam-programa-para-fortalecer-o-empreendedorismo-na-area-da-saude-em-mercados-emergentes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525774-caso-beatriz-vitoria-e-tratado-como-feminicidio-diz-pcmg.html
|Gerais
|2566
|Caso Beatriz Vitória é tratado como feminicídio, diz PCMG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525774-caso-beatriz-vitoria-e-tratado-como-feminicidio-diz-pcmg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525819-pisos-elevados-brasil-palestra-em-workshop-da-petrobras.html
|Mundo Corporativo
|7382
|Pisos Elevados Brasil palestra em workshop da Petrobras
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525819-pisos-elevados-brasil-palestra-em-workshop-da-petrobras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525820-grupo-zelo-detalha-opcoes-de-despedida-para-pets.html
|Mundo Corporativo
|6412
|Grupo Zelo detalha opções de despedida para pets
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525820-grupo-zelo-detalha-opcoes-de-despedida-para-pets.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525821-interactive-brokers-apresenta-negociacao-autonoma.html
|Mundo Corporativo
|8586
|Interactive Brokers apresenta negociação autônoma
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525821-interactive-brokers-apresenta-negociacao-autonoma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525822-hospital-caieiras-recebe-rs-37-mi-e-amplia-uti.html
|Mundo Corporativo
|1979
|Hospital Caieiras recebe R$ 3,7 mi e amplia UTI
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525822-hospital-caieiras-recebe-rs-37-mi-e-amplia-uti.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525823-seminario-de-economia-da-cultura-mobiliza-paracatu-mg.html
|Mundo Corporativo
|7319
|Seminário de Economia da Cultura mobiliza Paracatu (MG)
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525823-seminario-de-economia-da-cultura-mobiliza-paracatu-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525824-i2c-comemora-um-ano-de-impulso-impulsionando-instituicoes-financeiras-e-fintechs-na-corrida-pela-modernizacao.html
|Mundo Corporativo
|14789
|i2c comemora um ano de impulso, impulsionando instituições financeiras e fintechs na corrida pela modernização
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525824-i2c-comemora-um-ano-de-impulso-impulsionando-instituicoes-financeiras-e-fintechs-na-corrida-pela-modernizacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525825-lux-renova-linha-de-sabonetes-liquidos-com-novas-fragrancias.html
|Mundo Corporativo
|5010
|LUX renova linha de sabonetes líquidos com novas fragrâncias
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525825-lux-renova-linha-de-sabonetes-liquidos-com-novas-fragrancias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:10
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525826-khanom-chan-conheca-o-doce-tailandes-de-camadas-coloridas-que-simboliza-prosperidade.html
|Galeria
|6
|Khanom Chan: conheça o doce tailandês de camadas coloridas que simboliza prosperidade
|https://www.flipar.com.br/?p=695340
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:13
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525794-caso-beatriz-vitoria-policia-diz-que-crime-foi-premeditado.html
|Gerais
|3948
|Caso Beatriz Vitória: polícia diz que crime foi premeditado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525794-caso-beatriz-vitoria-policia-diz-que-crime-foi-premeditado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:15
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525786-homem-e-indiciado-por-tentar-matar-vizinho-a-facadas-em-lagoa-da-prata.html
|Gerais
|Agressão, Facada, Justiça, Prisão, Tentativa de homicídio, Violência, Vizinho
|1257
|Homem é indiciado por tentar matar vizinho a facadas em Lagoa da Prata
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525786-homem-e-indiciado-por-tentar-matar-vizinho-a-facadas-em-lagoa-da-prata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:21
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7525833-com-aposta-alta-lula-perdeu-soldados-no-congresso.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1136
|Com aposta alta, Lula perdeu ‘soldados’ no Congresso
|https://platobr.com.br/com-aposta-alta-lula-perdeu-soldados-no-congresso
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:22
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525780-campanha-em-bh-arrecada-meias-calcas-para-confeccionar-orteses.html
|Bem viver
|órtese, doação, reabilitação, deficiência física
|1266
|Campanha em BH arrecada meias-calças para confeccionar órteses
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525780-campanha-em-bh-arrecada-meias-calcas-para-confeccionar-orteses.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:26
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525842-daniel-lancaster-acompanha-estreia-do-filho-no-kart-e-celebra-1-podio.html
|Networking e Negócios
|5428
|Daniel Lancaster acompanha estreia do filho no kart e celebra 1º pódio
|efd68773-9705-45d9-b8a2-7cd2fad50dd3
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:32
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525846-daniel-lancaster-acompanha-a-estreia-do-filho-joao-no-kart-aos-7-anos.html
|Networking e Negócios
|5475
|Daniel Lancaster acompanha a estreia do filho João no kart aos 7 anos!
|03425609-2c09-4130-b007-f565b9944fbc
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:35
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525851-daniel-lancaster-acompanha-estreia-do-filho-joao-no-kart-aos-7-anos-sp.html
|Networking e Negócios
|5479
|Daniel Lancaster acompanha estreia do filho João no kart aos 7 anos SP
|d32d1e37-7dac-4ec7-8685-a8d973432335
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:43
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525858-lucro-presumido-vai-ter-credito-de-cbs-nas-compras-a-resposta-muda-o-criterio-de-escolha-de-fornecedores-em-2027.html
|Networking e Negócios
|3606
|Lucro Presumido vai ter crédito de CBS nas compras? A resposta muda o critério de escolha de fornecedores em 2027
|6983429e-50f9-4b01-925d-f4ef89793931
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:45
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525861-melancia-nutritiva-e-refrescante-fruta-e-opcao-saudavel-que-ajuda-na-hidratacao.html
|Galeria
|6
|Melancia: Nutritiva e refrescante, fruta é opção saudável que ajuda na hidratação
|https://www.flipar.com.br/?p=695301&preview=true&preview_id=695301
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 15:57
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525834-beatriz-vitoria-foi-amarrada-e-enterrada-em-cova-rasa-na-grande-bh.html
|Gerais
|Cova, Cova rasa, Rasa
|3615
|Beatriz Vitória foi amarrada e enterrada em cova rasa na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525834-beatriz-vitoria-foi-amarrada-e-enterrada-em-cova-rasa-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525873-questionario-orienta-duvidas-sobre-meia-entrada-estudantil.html
|Mundo Corporativo
|2388
|Questionário orienta dúvidas sobre meia-entrada estudantil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525873-questionario-orienta-duvidas-sobre-meia-entrada-estudantil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525874-hablla-e-selecionada-como-linkedin-top-startups-2026.html
|Mundo Corporativo
|4163
|Hablla é selecionada como LinkedIn Top Startups 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525874-hablla-e-selecionada-como-linkedin-top-startups-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525875-novo-estudo-consultivo-da-tourise-e-da-lions-revela-como-a-criatividade-gera-uma-vantagem-comercial-para-o-crescimento-dos-destinos.html
|Mundo Corporativo
|7816
|Novo estudo consultivo da TOURISE e da LIONS revela como a criatividade gera uma vantagem comercial para o crescimento dos destinos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525875-novo-estudo-consultivo-da-tourise-e-da-lions-revela-como-a-criatividade-gera-uma-vantagem-comercial-para-o-crescimento-dos-destinos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525876-curta-estadia-movimenta-rs-113-bi-e-muda-gestao-dos-imoveis.html
|Mundo Corporativo
|6045
|Curta estadia movimenta R$ 113 bi e muda gestão dos imóveis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525876-curta-estadia-movimenta-rs-113-bi-e-muda-gestao-dos-imoveis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525877-ia-transforma-escolha-de-fornecedores-b2b.html
|Mundo Corporativo
|3824
|IA transforma escolha de fornecedores B2B
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525877-ia-transforma-escolha-de-fornecedores-b2b.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:05
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525879-sementes-na-alimentacao-como-ajudam-a-manter-a-saude-dos-cabelos.html
|Galeria
|6
|Sementes na alimentação: como ajudam a manter a saúde dos cabelos
|https://www.flipar.com.br/?p=695300&preview=true&preview_id=695300
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:06
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525871-bh-tem-alerta-de-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50km-h.html
|Gerais
|Alagamentos, Alerta, Chuva, Defesa Civil, Granizo, Instabilidade
|2308
|BH tem alerta de chuva com raios e ventos de até 50km/h
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525871-bh-tem-alerta-de-chuva-com-raios-e-ventos-de-ate-50km-h.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:11
|Alicia Bernardes - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525870-campanhas-de-lula-e-flavio-dizem-ter-chegado-a-acordo-para-abrir-sigilos.html
|Política
|lula, sigilo, flávio bolsonaro, eleições 2026, camilo santana, TSE, André Mendonça
|1876
|Campanhas de Lula e Flávio dizem ter chegado a acordo para abrir sigilos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525870-campanhas-de-lula-e-flavio-dizem-ter-chegado-a-acordo-para-abrir-sigilos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:19
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525864-diarista-re-por-matar-idosos-tem-pedido-de-liberdade-negado-pelo-stj.html
|Gerais
|STJ, TJMG, Casal de idosos, Belo Horizonte
|3660
|Diarista ré por matar idosos tem pedido de liberdade negado pelo STJ
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525864-diarista-re-por-matar-idosos-tem-pedido-de-liberdade-negado-pelo-stj.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:23
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525854-suspeito-de-tentar-matar-companheira-em-bh-e-preso-no-rio.html
|Gerais
|Homem, Matar, Preso
|4028
|Suspeito de tentar matar companheira em BH é preso no Rio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525854-suspeito-de-tentar-matar-companheira-em-bh-e-preso-no-rio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:31
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525900-lula-ou-flavio-bolsonaro-quem-esta-na-frente-para-presidente-no-segundo-turno.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Lula, Bolsonaro
|2328
|Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente para presidente no segundo turno?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525900-lula-ou-flavio-bolsonaro-quem-esta-na-frente-para-presidente-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:32
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525902-pode-ir-votar-de-camisa-do-brasil-veja-as-restricoes-para-vestimenta-nas-secoes-eleitorais.html
|Política
|eleições 2026, seção eleitoral, zona eleitoral, camisa do brasil
|2366
|Pode ir votar de camisa do Brasil? Veja as restrições para vestimenta nas seções eleitorais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525902-pode-ir-votar-de-camisa-do-brasil-veja-as-restricoes-para-vestimenta-nas-secoes-eleitorais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:38
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7525912-gestao-estrategica-e-inovacao-o-crescimento-da-raasa-advogados-para-2027.html
|Networking e Negócios
|4995
|Gestão Estratégica e Inovação: O Crescimento da RAASA Advogados para 2027
|c3537a83-882e-4f49-89a3-9ecb26d4c4ad
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:43
|Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525905-pt-aponta-manipulacao-em-caso-de-presos-pela-pm-sp-com-camisetas-pro-lula.html
|Política
|Jovens, PM, Presos, São Paulo, partido , manipulação , redes sociais , camisas
|3458
|PT aponta 'manipulação' em caso de presos pela PM-SP com camisetas pró-Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525905-pt-aponta-manipulacao-em-caso-de-presos-pela-pm-sp-com-camisetas-pro-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 16:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525837-estudo-associa-ultraprocessados-com-doencas-inflamatorias-intestinais.html
|Bem viver
|Doenças Inflamatórias Intestinais, intestinais, Ultraprocessados, microbiota
|5482
|Estudo associa ultraprocessados com doenças inflamatórias intestinais
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525837-estudo-associa-ultraprocessados-com-doencas-inflamatorias-intestinais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:02
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525928-oscar-dos-videogames-conheca-os-vencedores-ano-a-ano-de-1997-a-2026.html
|Galeria
|6
|“Oscar dos videogames”: conheça os vencedores, ano a ano, de 1997 a 2026
|https://www.flipar.com.br/?p=695299&preview=true&preview_id=695299
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525939-niq-expande-programa-connectai-charter-com-mars-snacking.html
|Mundo Corporativo
|9584
|NIQ expande programa ConnectAI Charter com Mars Snacking
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525939-niq-expande-programa-connectai-charter-com-mars-snacking.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525940-mercado-de-leiloes-cresce-com-juros-altos-e-precos-elevados.html
|Mundo Corporativo
|4625
| Mercado de leilões cresce com juros altos e preços elevados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525940-mercado-de-leiloes-cresce-com-juros-altos-e-precos-elevados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525941-congresso-torna-enamed-obrigatorio-para-exercer-medicina.html
|Mundo Corporativo
|5038
|Congresso torna Enamed obrigatório para exercer medicina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525941-congresso-torna-enamed-obrigatorio-para-exercer-medicina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525942-lenovo-amplia-sua-biblioteca-de-ia-com-casos-de-uso-comprovados-e-validados-para-acelerar-os-resultados-dos-negocios-e-gerar-mais-valor-por-token.html
|Mundo Corporativo
|16264
|Lenovo amplia sua biblioteca de IA com casos de uso comprovados e validados para acelerar os resultados dos negócios e gerar mais valor por token
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525942-lenovo-amplia-sua-biblioteca-de-ia-com-casos-de-uso-comprovados-e-validados-para-acelerar-os-resultados-dos-negocios-e-gerar-mais-valor-por-token.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:21
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525943-telegrafo-morse-e-telefone-do-seculo-19-leilao-reune-raridades-de-antigas-ferrovias.html
|Economia
|1614
|Telégrafo, Morse e telefone do século 19: leilão reúne raridades de antigas ferrovias
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7525943-telegrafo-morse-e-telefone-do-seculo-19-leilao-reune-raridades-de-antigas-ferrovias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:24
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525947-quem-nao-fez-biometria-pode-votar-saiba-como-proceder-antes-do-segundo-turno.html
|Política
|biometria, eleições, segundo turno, votação
|1624
|Quem não fez biometria pode votar? Saiba como proceder antes do segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525947-quem-nao-fez-biometria-pode-votar-saiba-como-proceder-antes-do-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:26
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525948-eleicoes-2026-como-votar-em-transito-no-segundo-turno.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições
|2461
|Eleições 2026: como votar em trânsito no segundo turno?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7525948-eleicoes-2026-como-votar-em-transito-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:33
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7525956-unibh-vai-incorporar-conteudos-do-einstein-ao-curso-de-medicina.html
|Educação
|1865
|UniBH vai incorporar conteúdos do Einstein ao curso de Medicina
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7525956-unibh-vai-incorporar-conteudos-do-einstein-ao-curso-de-medicina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525923-e-coisa-da-idade-7-mudancas-em-caes-e-gatos-idosos-que-merecem-atencao.html
|Bem viver
|animais idosos, cães, gatos, veterinário
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|É coisa da idade? 7 mudanças em cães e gatos idosos que merecem atenção
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525923-e-coisa-da-idade-7-mudancas-em-caes-e-gatos-idosos-que-merecem-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 17:50
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7525972-complexo-subterraneo-escavado-a-mao-por-imigrante-vira-patrimonio-historico-na-california.html
|Galeria
|6
|Complexo subterrâneo escavado à mão por imigrante vira patrimônio histórico na Califórnia
|https://www.flipar.com.br/?p=695297&preview=true&preview_id=695297
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:11
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525975-chuva-atinge-bh-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-alagamentos.html
|Gerais
|Chuva, Chuvas, alerta, BH
|1691
|Chuva atinge BH, e Defesa Civil alerta para risco de alagamentos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525975-chuva-atinge-bh-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-alagamentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525999-andersen-consulting-incorpora-a-empresa-parceira-techsparq.html
|Mundo Corporativo
|3480
|Andersen Consulting incorpora a empresa parceira TechSparq
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7525999-andersen-consulting-incorpora-a-empresa-parceira-techsparq.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526000-doenca-cardiopulmonar-e-desconhecida-por-62-dos-brasileiros.html
|Mundo Corporativo
|5457
|Doença cardiopulmonar é desconhecida por 62% dos brasileiros
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526000-doenca-cardiopulmonar-e-desconhecida-por-62-dos-brasileiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:19
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525961-tiktok-e-condenado-a-pagar-rs-10-mil-a-mineira-que-teve-conta-hackeada.html
|Gerais
|hackeada, tjmg, Sul de Minas, brasópolis
|3272
|TikTok é condenado a pagar R$ 10 mil a mineira que teve conta hackeada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525961-tiktok-e-condenado-a-pagar-rs-10-mil-a-mineira-que-teve-conta-hackeada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:24
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526010-nunes-marques-da-24-horas-para-meta-explicar-atuacao-do-exercito-do-lula.html
|Política
|bolsonaro, Campanha, canal, Exército do Lula, flávio bolsonaro, eleições 2026, Lula, Janones, Nunes Marques
|2255
|Nunes Marques dá 24 horas para Meta explicar atuação do "Exército do Lula"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526010-nunes-marques-da-24-horas-para-meta-explicar-atuacao-do-exercito-do-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:25
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526012-psicologa-segundo-meu-psiquiatra-mostra-terapeutas-em-crise.html
|Cultura
|teatro, peça, BH, em cartaz, espetáculo
|5098
|"Psicóloga segundo meu psiquiatra" mostra terapeutas em crise
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526012-psicologa-segundo-meu-psiquiatra-mostra-terapeutas-em-crise.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:30
|Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7525978-anvisa-aprova-novo-medicamento-para-cancer-de-pulmao-avancado.html
|Bem viver
|anvisa, medicamento, câncer de pulmão, oncologia
|2843
|Anvisa aprova novo medicamento para câncer de pulmão avançado
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-aprova-novo-medicamento-para-cancer-de-pulmao-avancado
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:31
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526013-festival-em-bh-promete-muito-rock-regado-a-cerveja.html
|Cultura
|Cerveja, Cultura, Festival, Rock, música, show, BH
|4384
|Festival em BH promete muito rock regado a cerveja
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526013-festival-em-bh-promete-muito-rock-regado-a-cerveja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:31
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526015-pode-votar-nulo-ou-branco-no-segundo-turno-veja-como-funciona-na-urna.html
|Política
|nulo, branco, eleições 2026, segundo turno
|2680
|Pode votar nulo ou branco no segundo turno? Veja como funciona na urna
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526015-pode-votar-nulo-ou-branco-no-segundo-turno-veja-como-funciona-na-urna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:31
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526016-eleicoes-2026-votar-no-segundo-turno-e-obrigatorio.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Lula, Flávio
|2737
|Eleições 2026: votar no segundo turno é obrigatório?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526016-eleicoes-2026-votar-no-segundo-turno-e-obrigatorio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:32
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526017-eleicoes-2026-o-que-acontece-se-empatar-no-segundo-turno.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Flávio Bolsonaro, Lula
|1726
|Eleições 2026: o que acontece se empatar no segundo turno?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526017-eleicoes-2026-o-que-acontece-se-empatar-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:32
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526018-eleicoes-2026-renan-santos-apoia-quem-no-segundo-turno.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Renan Santos
|2209
|Eleições 2026: Renan Santos apoia quem no segundo turno?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526018-eleicoes-2026-renan-santos-apoia-quem-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:33
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526019-eleicoes-2026-vai-ter-outro-debate-no-segundo-turno.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro
|1767
|Eleições 2026: vai ter outro debate no segundo turno?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526019-eleicoes-2026-vai-ter-outro-debate-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:34
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525782-restaurant-week-homenageia-o-brasil-na-30-edicao-em-bh.html
|Degusta
|Restaurant Week
|3518
|Restaurant Week homenageia o Brasil na 30ª edição em BH
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7525782-restaurant-week-homenageia-o-brasil-na-30-edicao-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:34
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526022-cascas-de-laranja-no-vinagre-branco-parecem-um-truque-simples-para-limpar-a-casa-mas-ha-um-cuidado-importante-antes-de-usar-a-mistura-em-qualquer-superficie.html
|Casa e Decoração
|dicas, dicas de casa, perfume, limpador caseiro, remoção de manchas, modo de preparo, como preparar, cascas de laranja, vinagre branco
|2597
|Cascas de laranja no vinagre branco parecem um truque simples para limpar a casa, mas há um cuidado importante antes de usar a mistura em qualquer superfície
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526022-cascas-de-laranja-no-vinagre-branco-parecem-um-truque-simples-para-limpar-a-casa-mas-ha-um-cuidado-importante-antes-de-usar-a-mistura-em-qualquer-superficie.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:34
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526023-feng-shui-por-que-uma-praticante-recomenda-sal-e-vinagre-na-porta-de-entrada-da-casa-e-o-que-saber-sobre-o-ritual-de-prosperidade-sem-comprovacao-cientifica.html
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|Feng Shui, ritual de prosperidade, abundância, higienização, dicas
|2695
|Feng Shui: por que uma praticante recomenda sal e vinagre na porta de entrada da casa e o que saber sobre o ritual de prosperidade sem comprovação científica
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526023-feng-shui-por-que-uma-praticante-recomenda-sal-e-vinagre-na-porta-de-entrada-da-casa-e-o-que-saber-sobre-o-ritual-de-prosperidade-sem-comprovacao-cientifica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:34
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526025-limpeza-de-colchao-com-sabao-agua-oxigenada-e-ferro-de-passar-chama-atencao-mas-um-detalhe-do-tecido-e-os-riscos-do-calor-exigem-cuidado-antes-de-testar.html
|Casa e Decoração
|limpeza de colchão, passo a passo, sujeira, sabão neutro, água oxigenada, ferro de passar, calor, limpeza, dicas
|2397
|Limpeza de colchão com sabão, água oxigenada e ferro de passar chama atenção, mas um detalhe do tecido e os riscos do calor exigem cuidado antes de testar
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526025-limpeza-de-colchao-com-sabao-agua-oxigenada-e-ferro-de-passar-chama-atencao-mas-um-detalhe-do-tecido-e-os-riscos-do-calor-exigem-cuidado-antes-de-testar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:35
|Gabriela Matina
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526024-estudantes-de-musica-fazem-show-gratuito-no-parque-municipal-em-bh.html
|Cultura
|Gratuito, Show, música, recital, BH, Centro, Parque, teatro
|3128
|Estudantes de música fazem show gratuito no Parque Municipal, em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526024-estudantes-de-musica-fazem-show-gratuito-no-parque-municipal-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:35
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526027-amostras-esquecidas-de-uma-base-da-guerra-fria-revelam-pistas-sobre-a-groenlandia-sem-gelo-e-ajudam-a-desvendar-como-eram-os-veroes-nesse-passado-distante.html
|Ciência
|Groenlândia, Camp Century, guerra fria, gelo, verão, aquecimento global
|3039
|Amostras esquecidas de uma base da Guerra Fria revelam pistas sobre a Groenlândia sem gelo e ajudam a desvendar como eram os verões nesse passado distante
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526027-amostras-esquecidas-de-uma-base-da-guerra-fria-revelam-pistas-sobre-a-groenlandia-sem-gelo-e-ajudam-a-desvendar-como-eram-os-veroes-nesse-passado-distante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:36
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526026-irma-de-carla-zambelli-declara-voto-em-lula-essa-zambelli-vota-13.html
|Política
|Carla Zambelli, eleições, eleições 2026, eleições2026
|3035
|Irmã de Carla Zambelli declara voto em Lula: 'Essa Zambelli vota 13'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526026-irma-de-carla-zambelli-declara-voto-em-lula-essa-zambelli-vota-13.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:36
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526029-pessoas-profundamente-gentis-podem-se-revelar-diante-de-um-pedido-que-muitos-evitam-pesquisa-atribuida-a-oxford-aponta-uma-pista-para-reconhecer-a-gentileza.html
|Ciência
|atos de gentileza, estudo, pesquisa, como reconhecer
|2312
|Pessoas profundamente gentis podem se revelar diante de um pedido que muitos evitam: pesquisa atribuída a Oxford aponta uma pista para reconhecer a gentileza
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526029-pessoas-profundamente-gentis-podem-se-revelar-diante-de-um-pedido-que-muitos-evitam-pesquisa-atribuida-a-oxford-aponta-uma-pista-para-reconhecer-a-gentileza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:36
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526030-o-conselho-de-steve-jobs-sobre-felicidade-provoca-uma-pergunta-incomoda-quanto-das-suas-escolhas-ainda-depende-daquilo-que-as-outras-pessoas-esperam-de-voce.html
|Trends
|Steve Jobs, conselho, fundador da Apple, Apple, discurso, Universidade de Stanford
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|O conselho de Steve Jobs sobre felicidade provoca uma pergunta incômoda: quanto das suas escolhas ainda depende daquilo que as outras pessoas esperam de você?
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:37
|Ana Luiza Soares,Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526014-caso-beatriz-vitoria-carla-declara-sua-inocencia-diz-advogada.html
|Gerais
|feminicídio, grande bh
|5934
|Caso Beatriz Vitória: "Carla declara sua inocência", diz advogada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526014-caso-beatriz-vitoria-carla-declara-sua-inocencia-diz-advogada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:38
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526031-dois-estudantes-tentam-sacar-cerca-de-rs-77-mil-para-obter-residencia-no-exterior-mas-recebem-rs-720-mil-por-engano-e-dao-um-destino-inesperado-ao-dinheiro.html
|Internacional
|Salzburger Sparkasse, Gnigl, Áustria, Giorgi Bolkvadze, Giorgi Shavadze, saque de dinheiro, banco, transação bancária
|2879
|Dois estudantes tentam sacar cerca de R$ 77 mil para obter residência no exterior, mas recebem R$ 720 mil por engano e dão um destino inesperado ao dinheiro
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526031-dois-estudantes-tentam-sacar-cerca-de-rs-77-mil-para-obter-residencia-no-exterior-mas-recebem-rs-720-mil-por-engano-e-dao-um-destino-inesperado-ao-dinheiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:38
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526032-elon-musk-teria-ordenado-mudanca-no-starshield-servico-da-spacex-usado-pelo-exercito-ucraniano-wall-street-journal-aponta-reducao-na-velocidade-da-rede.html
|Internacional
|Elon Musk, Ucrânia, guerra da ucrânia, satélites Starshield, exército ucraniano, SpaceX, drones, kiev, rússia
|2850
|Elon Musk teria ordenado mudança no Starshield, serviço da SpaceX usado pelo Exército ucraniano; Wall Street Journal aponta redução na velocidade da rede
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526032-elon-musk-teria-ordenado-mudanca-no-starshield-servico-da-spacex-usado-pelo-exercito-ucraniano-wall-street-journal-aponta-reducao-na-velocidade-da-rede.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:39
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526034-youth-tem-protagonista-vivendo-a-tempestade-perfeita-da-menopausa.html
|Cultura
|série, plataforma, serviço, streaming
|3329
|"Youth" tem protagonista vivendo a tempestade perfeita da menopausa
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:41
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525952-mg-samba-e-cachaca-agora-sao-patrimonio-casa-de-dona-beja-e-tombada.html
|Gerais
|cultura, Patrimônio Cultural, samba, história, preservação, turismo, patrimônio
|4948
|MG: samba e cachaça agora são patrimônio; Casa de Dona Beja é tombada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525952-mg-samba-e-cachaca-agora-sao-patrimonio-casa-de-dona-beja-e-tombada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:45
|Folhapress
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526038-chico-buarque-em-ritmo-de-rap.html
|Cultura
|Chico Buarque
, Rap, Música brasileira, Disco
|4498
|Chico Buarque em ritmo de rap
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526038-chico-buarque-em-ritmo-de-rap.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:56
|Maria Beatriz Giusti
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526043-alckmin-defende-transparencia-de-sigilos-de-presidentes-e-critica-flavio.html
|Política
|Alckmin, flávio bolsonaro, lula, quebra de sigilo, eleicoes-2026, CB Poder
|1826
|Alckmin defende transparência de sigilos de presidentes e critica Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526043-alckmin-defende-transparencia-de-sigilos-de-presidentes-e-critica-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526049-megaport-expande-conectividade-com-a-aws-por-meio-do-aws-interconnect-simplificando-a-forma-como-os-clientes-conectam-sua-infraestrutura.html
|Mundo Corporativo
|4316
|Megaport expande conectividade com a AWS por meio do AWS Interconnect, simplificando a forma como os clientes conectam sua infraestrutura
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526049-megaport-expande-conectividade-com-a-aws-por-meio-do-aws-interconnect-simplificando-a-forma-como-os-clientes-conectam-sua-infraestrutura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 18:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526050-datavault-ai-assina-uma-carta-de-intencoes-nao-vinculativa-para-adquirir-199-das-acoes-da-datameds-ai-em-troca-de-uma-licenca-ampliada-de-tecnologia.html
|Mundo Corporativo
|22626
|Datavault AI assina uma carta de intenções não vinculativa para adquirir 19,9% das ações da DataMEDS AI, em troca de uma licença ampliada de tecnologia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526050-datavault-ai-assina-uma-carta-de-intencoes-nao-vinculativa-para-adquirir-199-das-acoes-da-datameds-ai-em-troca-de-uma-licenca-ampliada-de-tecnologia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 19:07
|Isabela Berrogain
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526055-a-democracia-precisa-ser-cuidada-todos-os-dias-diz-leci-brandao.html
|Cultura
|Leci Brandão, Grammy Latino, Samba, Democracia
|6803
|'A democracia precisa ser cuidada todos os dias', diz Leci Brandão
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526055-a-democracia-precisa-ser-cuidada-todos-os-dias-diz-leci-brandao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 19:13
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526063-datafolha-flavio-e-lula-empatam-em-votos-validos.html
|Política
|a, bolsonaro, datafolha, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa
|1081
|Datafolha: Flávio e Lula empatam em votos válidos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526063-datafolha-flavio-e-lula-empatam-em-votos-validos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 19:17
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526066-entre-no-tunel-do-tempo-com-mauricio-manieri.html
|Cultura
|Maurício Manieri, Música, Minascentro, Show
|4308
|Entre no túnel do tempo com Maurício Manieri
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526066-entre-no-tunel-do-tempo-com-mauricio-manieri.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 19:24
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526069-lamparina-planeja-novidades-para-o-show-desta-sexta-23-10-na-autentica.html
|Cultura
|Lamparina, Música, Show, Belo Horizonte
|4527
|Lamparina planeja novidades para o show desta sexta (23/10), na Autêntica
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526069-lamparina-planeja-novidades-para-o-show-desta-sexta-23-10-na-autentica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 19:28
|Ana Luiza Soares,Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526056-morte-de-beatriz-juiz-mantem-prisao-de-casal-e-aponta-materialidade.html
|Gerais
|Prisão Preventiva, feminicídio
|5413
|Morte de Beatriz: juiz mantém prisão de casal e aponta "materialidade"
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526056-morte-de-beatriz-juiz-mantem-prisao-de-casal-e-aponta-materialidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 19:38
|Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526075-datafolha-lula-tem-49-de-aprovacao-melhor-indice-desde-julho.html
|Política
|aprovação, datafolha, desaprovação, lula, eleições, eleicoes-2026
|1880
|Datafolha: Lula tem 49% de aprovação, melhor índice desde julho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526075-datafolha-lula-tem-49-de-aprovacao-melhor-indice-desde-julho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 19:47
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526078-tse-da-12-horas-para-meta-explicar-alcance-de-video-de-nikolas-ferreira.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, Nikolas Ferreira, TSE, eleicoes-2026, Meta
|1421
|TSE dá 12 horas para Meta explicar alcance de vídeo de Nikolas Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526078-tse-da-12-horas-para-meta-explicar-alcance-de-video-de-nikolas-ferreira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 19:56
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526082-datafolha-46-rejeitam-flavio-enquanto-45-rejeitam-lula.html
|Política
|a, datafolha, Flavio, lula
|1840
|Datafolha: 46% rejeitam Flávio, enquanto 45% rejeitam Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526082-datafolha-46-rejeitam-flavio-enquanto-45-rejeitam-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525438-mega-sena-3073-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-22-10.html
|Nacional
|LOTERIAS, MEGA, NÚMEROS, NÚMEROS SORTEADOS, SORTE
|4115
|Mega-Sena 3073 e outras loterias: confira os números sorteados (22/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7525438-mega-sena-3073-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-22-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:07
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526093-sbc-medical-inicia-o-desenvolvimento-de-um-teste-de-metilacao-do-dna-para-estimar-a-idade-biologica.html
|Mundo Corporativo
|12218
|SBC Medical inicia o desenvolvimento de um teste de metilação do DNA para estimar a idade biológica
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526093-sbc-medical-inicia-o-desenvolvimento-de-um-teste-de-metilacao-do-dna-para-estimar-a-idade-biologica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:07
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526094-governante-de-ras-al-khaimah-inaugura-a-primeira-consultoria-empresarial-de-ras-al-khaimah-na-china-fortalecendo-os-lacos-com-guangdong.html
|Mundo Corporativo
|4263
|Governante de Ras Al Khaimah inaugura a primeira consultoria empresarial de Ras Al Khaimah na China, fortalecendo os laços com Guangdong
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526094-governante-de-ras-al-khaimah-inaugura-a-primeira-consultoria-empresarial-de-ras-al-khaimah-na-china-fortalecendo-os-lacos-com-guangdong.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526095-suor-fisico-x-suor-emocional-entenda-as-diferencas.html
|Mundo Corporativo
|3444
|Suor físico X suor emocional: entenda as diferenças
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526095-suor-fisico-x-suor-emocional-entenda-as-diferencas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526096-o-que-a-entrevista-de-desligamento-de-emprego-nao-revela.html
|Mundo Corporativo
|4246
|O que a entrevista de desligamento de emprego não revela
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526096-o-que-a-entrevista-de-desligamento-de-emprego-nao-revela.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:23
|Rafaela Soares - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526104-mendonca-diz-que-abertura-dos-sigilos-de-lula-e-flavio-independe-do-tse.html
|Política
|Bolsonaro, FLÁVIO, Flávio Bolsonaro, Lula, PL, TSE
|1975
|Mendonça diz que abertura dos sigilos de Lula e Flávio independe do TSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526104-mendonca-diz-que-abertura-dos-sigilos-de-lula-e-flavio-independe-do-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:40
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526106-caixa-antecipa-sorteios-das-loterias-por-causa-das-eleicoes.html
|Nacional
|Mega-Sena,loterias,Caixa,sorteios,Lotofácil,Quina,Milionária,timemani
|1283
|Caixa antecipa sorteios das loterias por causa das eleições
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-10/caixa-loterias-anuncia-antecipacao-de-sorteios-para-sabado
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:41
|Bruno Luis Barros,Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526109-cleitinho-se-reune-com-presidente-do-tjmg-antes-de-transicao-de-governo.html
|Política
|Cleitinho, Minas Gerais, Mateus Simões
|6439
|Cleitinho se reúne com presidente do TJMG antes de transição de governo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526109-cleitinho-se-reune-com-presidente-do-tjmg-antes-de-transicao-de-governo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:43
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526110-em-caso-de-empate-em-numero-de-votos-quem-vence-a-eleicao-presidencial.html
|Política
|eleições, empate, lula, flávio bolsonaro, eleições2026, eleições 2026
|2108
|Em caso de empate em número de votos: quem vence a eleição presidencial?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526110-em-caso-de-empate-em-numero-de-votos-quem-vence-a-eleicao-presidencial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:54
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526114-live-de-lula-com-janones-reune-mais-de-15-milhao-de-espectadores-simultaneos.html
|Política
|JANONES, Live, LULA, André Janones, Presidente Lula
|976
|Live de Lula com Janones reúne mais de 1,5 milhão de espectadores simultâneos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526114-live-de-lula-com-janones-reune-mais-de-15-milhao-de-espectadores-simultaneos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 20:58
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526122-joice-hasselmann-declara-voto-em-lula-no-2-turno-falo-o-que-vi-e-vivi.html
|Política
|bolsonaro, Brasil, eleições, flávio bolsonaro, Joice Hasselmann, lula, eleições 2026, eleições2026
|3386
|Joice Hasselmann declara voto em Lula no 2º turno: "Falo o que vi e vivi"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526122-joice-hasselmann-declara-voto-em-lula-no-2-turno-falo-o-que-vi-e-vivi.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 21:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526132-mesa-redonda-ministerial-debate-mobilizacao-de-investimentos-em-ecologia-para-uma-economia-mundial-resiliente-e-inclusiva.html
|Mundo Corporativo
|4097
|Mesa Redonda Ministerial Debate Mobilização de Investimentos em Ecologia para uma Economia Mundial Resiliente e Inclusiva
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526132-mesa-redonda-ministerial-debate-mobilizacao-de-investimentos-em-ecologia-para-uma-economia-mundial-resiliente-e-inclusiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 21:21
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526136-flavio-aciona-tse-por-suposto-uso-do-gov-br-em-mensagens-eleitorais-de-lula.html
|Política
|Bolsonar, Bolsonaro, CANDIDATO, Chapa, Eleições, Eleições 2026, Flávio
|2623
|Flávio aciona TSE por suposto uso do Gov.br em mensagens eleitorais de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526136-flavio-aciona-tse-por-suposto-uso-do-gov-br-em-mensagens-eleitorais-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 21:49
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526146-joice-hasselmann-fui-a-primeira-a-denunciar-a-minuta-do-golpe.html
|Política
|Bolsonaro, Joice, Joice Hasselmann, Lula, Política, Pt
|4244
|Joice Hasselmann: "Fui a primeira a denunciar a minuta do golpe"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526146-joice-hasselmann-fui-a-primeira-a-denunciar-a-minuta-do-golpe.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 21:54
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526154-mega-sena-3073-acumula-e-vai-a-rs-230-milhoes-15-mineiros-acertam-a-quina.html
|Nacional
|Da, Mega, Mega-sena, Quina
|1413
|Mega-Sena 3073 acumula e vai a R$ 230 milhões; 15 mineiros acertam a quina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526154-mega-sena-3073-acumula-e-vai-a-rs-230-milhoes-15-mineiros-acertam-a-quina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 22:15
|JULIANA ARREGUY
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526160-live-de-lula-tem-reacao-de-janones-ao-datafolha-e-criticas-a-flavio.html
|Política
|2026, A, André Janones, Bolsonaro, DATAFOLHA, Deputado, Exército do Lula
|4578
|Live de Lula tem reação de Janones ao Datafolha e críticas a Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526160-live-de-lula-tem-reacao-de-janones-ao-datafolha-e-criticas-a-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 22:25
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526161-grande-bh-funcionario-e-suspeito-de-desviar-rs-200-mil-em-vale-alimentacao.html
|Gerais
|Nova Lima, Grande BH
|1205
|Grande BH: funcionário é suspeito de desviar R$ 200 mil em vale-alimentação
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526161-grande-bh-funcionario-e-suspeito-de-desviar-rs-200-mil-em-vale-alimentacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 22:30
|EDUARDO MOURA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526163-flavio-bolsonaro-cancela-live-e-equipe-cita-aniversario-da-esposa.html
|Política
|Bolsonaro, FLÁVIO BOLSONARO
|2410
|Flávio Bolsonaro cancela live, e equipe cita aniversário da esposa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526163-flavio-bolsonaro-cancela-live-e-equipe-cita-aniversario-da-esposa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 22:34
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525951-nova-lima-nao-tem-mais-barragens-da-vale-em-nivel-de-emergencia.html
|Gerais
|Barragens, Nova Lima, Vale
|2809
|Nova Lima não tem mais barragens da Vale em nível de emergência
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525951-nova-lima-nao-tem-mais-barragens-da-vale-em-nivel-de-emergencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 22:42
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526035-mg-reus-pegam-ate-28-anos-por-desvio-no-bb-e-na-caixa.html
|Gerais
|Desvio, Organização criminosa, TRT, Caixa , Banco do Brasil
|2828
|MG: Réus pegam até 28 anos por desvio no BB e na Caixa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526035-mg-reus-pegam-ate-28-anos-por-desvio-no-bb-e-na-caixa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 23:08
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526167-nikolas-nao-conhece-de-verdade-o-nordeste-diz-deputado-de-pernambuco.html
|Política
|Nikolas Ferreira, deputado, nordestinos
|6134
|"Nikolas não conhece de verdade o Nordeste", diz deputado de Pernambuco
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526167-nikolas-nao-conhece-de-verdade-o-nordeste-diz-deputado-de-pernambuco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 23:17
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526179-eduardo-bolsonaro-defende-possivel-saida-do-brasil-dos-brics.html
|Política
|China, Eduardo Bolsonaro, País, Brics, relações internacionais
|2123
|Eduardo Bolsonaro defende possível saída do Brasil dos Brics
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526179-eduardo-bolsonaro-defende-possivel-saida-do-brasil-dos-brics.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-22 23:38
|Heloísa Von Ah - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7526181-cristal-fume-pe-no-chao-e-protecao-contra-energias-negativas.html
|Horóscopo
|Loja Online, Terapia com Cristais, Terapias alternativas, art_box
|5883
|Cristal Fumê: pé no chão e proteção contra energias negativas
|https://www.wemystic.com.br/cristal-fume/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 00:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526186-mundipharma-anuncia-novos-resultados-do-estudo-de-fase-iii-respect-apresentados-em-sessao-oral-de-ultima-hora-no-idweek-2026.html
|Mundo Corporativo
|13991
|Mundipharma anuncia novos resultados do estudo de Fase III ReSPECT, apresentados em sessão oral de última hora no IDWeek 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526186-mundipharma-anuncia-novos-resultados-do-estudo-de-fase-iii-respect-apresentados-em-sessao-oral-de-ultima-hora-no-idweek-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 00:11
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526187-dor-do-agro-e-real-mas-nao-foi-causada-pelo-governo-lula-diz-ministra.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2067
|Dor do agro é real, mas não foi causada pelo governo Lula, diz ministra
|https://platobr.com.br/dor-do-agro-e-real-mas-nao-foi-causada-pelo-governo-lula-diz-ministra
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 00:23
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526190-datafolha-acende-esperancas-de-lula-e-nao-convence-aliados-de-flavio.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2181
|Datafolha acende esperanças de Lula e não convence aliados de Flávio
|https://platobr.com.br/datafolha-acende-esperancas-de-lula-e-nao-convence-aliados-de-flavio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 00:23
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526191-flavio-e-nikolas-dois-candidatos-ao-mesmo-tempo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1079
|Flávio e Nikolas: ‘dois candidatos’ ao mesmo tempo
|https://platobr.com.br/flavio-e-nikolas-dois-candidatos-ao-mesmo-tempo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|André Murad
|https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7523819-nodulos-pulmonares-e-cancer-de-pulmao-parte-1.html
|Colunistas#André Murad
|câncer, genética, mutação, papa, Leão XIV
|3254
|Nódulos pulmonares e câncer de pulmão - parte 1
|https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7523819-nodulos-pulmonares-e-cancer-de-pulmao-parte-1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526047-cancer-de-mama-quando-tenho-direito-ao-beneficio-do-inss.html
|Colunistas#Anna Marina
|Câncer, Câncer de mama, Mama, saúde, colunista
|4247
|Câncer de mama: quando tenho direito ao benefício do INSS?
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526047-cancer-de-mama-quando-tenho-direito-ao-beneficio-do-inss.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7526113-eleicao-ja-tem-um-ganhador-e-nao-e-quem-voce-pensa.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|Opinião, eleição 2026
|6666
|Eleição já tem um ganhador. E não é quem você pensa
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7526113-eleicao-ja-tem-um-ganhador-e-nao-e-quem-voce-pensa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526117-leitor-diz-que-galo-levou-a-fisica-quantica-para-o-campo.html
|Opinião
|1410
|LEITOR DIZ QUE GALO LEVOU A FÍSICA QUÂNTICA PARA O CAMPO
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526117-leitor-diz-que-galo-levou-a-fisica-quantica-para-o-campo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526118-os-sonhos-dela-foram-interrompidos.html
|Gerais
|10609
|"Os sonhos dela foram interrompidos"
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526118-os-sonhos-dela-foram-interrompidos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526119-disparidades.html
|Opinião
|4395
|Disparidades
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526119-disparidades.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|Marcílio de Moraes
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7526125-energias-renovaveis-a-espera-de-mudancas.html
|Colunistas#Marcílio de Moraes
|Mudanças, Energia, renováveis, eólica, solar, eleições
|4593
|Energias renováveis à espera de mudanças
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7526125-energias-renovaveis-a-espera-de-mudancas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|Kleber
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7526127-o-que-tira-a-paz.html
|Charge
|-1
|O que tira a paz
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7526127-o-que-tira-a-paz.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526131-ppps-transformam-saude-e-educacao-em-bh.html
|Gerais
|10501
|PPPs transformam saúde e educação em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526131-ppps-transformam-saude-e-educacao-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7526133-o-que-sera-o-amanha-depois-do-debate-entre-lula-e-flavio-na-globo.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|debate, Flavio, lula, eleições 2026, segundo turno, flávio bolsonaro, globo
|5439
|O que será o amanhã depois do debate entre Lula e Flávio na Globo
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7526133-o-que-sera-o-amanha-depois-do-debate-entre-lula-e-flavio-na-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526135-a-amazonia-sufocada.html
|Opinião
|4067
|A Amazônia sufocada
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526135-a-amazonia-sufocada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 05:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526196-yyforce-prepara-setor-de-hospitalidade-para-a-era-da-superinteligencia-com-plataforma-unificada-de-humanos-robos-e-iot.html
|Mundo Corporativo
|10372
|YYForce Prepara Setor de Hospitalidade para a Era da Superinteligência com Plataforma Unificada de Humanos, Robôs e IoT
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526196-yyforce-prepara-setor-de-hospitalidade-para-a-era-da-superinteligencia-com-plataforma-unificada-de-humanos-robos-e-iot.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 06:00
|Direito Simples Assim
|https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7526054-afinal-preso-pode-exercer-o-direito-ao-voto.html
|Colunistas#Direito Simples Assim
|5221
|Afinal, preso pode exercer o direito ao voto?
|https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7526054-afinal-preso-pode-exercer-o-direito-ao-voto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 06:58
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7526200-lunus-2-0-a-furada.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|3865
|Lunus 2.0? A furada
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7526200-lunus-2-0-a-furada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 07:17
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526204-bh-tera-chuva-forte-raios-e-rajadas-de-vento-a-qualquer-hora-nesta-sexta-feira-23-10.html
|Gerais
|chuva
|1366
|BH terá chuva forte, raios e rajadas de vento a qualquer hora nesta sexta-feira (23/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526204-bh-tera-chuva-forte-raios-e-rajadas-de-vento-a-qualquer-hora-nesta-sexta-feira-23-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 07:33
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526208-agradecer-ao-motorista-de-onibus-pode-dizer-algo-sobre-suas-interacoes-mas-ha-um-detalhe-que-impede-tirar-conclusoes-sobre-a-empatia-de-quem-faz-esse-gesto.html
|Ciência
|comportamento humano, motorista de ônibus, agradecer, gentileza, estudo, microamabilidades, psicologia
|2452
|Agradecer ao motorista de ônibus pode dizer algo sobre suas interações, mas há um detalhe que impede tirar conclusões sobre a empatia de quem faz esse gesto
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526208-agradecer-ao-motorista-de-onibus-pode-dizer-algo-sobre-suas-interacoes-mas-ha-um-detalhe-que-impede-tirar-conclusoes-sobre-a-empatia-de-quem-faz-esse-gesto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 07:34
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526209-recolher-lixo-que-outras-pessoas-deixam-no-chao-parece-so-uma-questao-de-limpeza-mas-esse-habito-abre-uma-discussao-sobre-algo-que-vai-alem-da-personalidade.html
|Ciência
|comportamento humano, personalidade, consciência ambiental, empatia, lixo, recolhimento de lixo, responsabilidade social
|2653
|Recolher lixo que outras pessoas deixam no chão parece só uma questão de limpeza, mas esse hábito abre uma discussão sobre algo que vai além da personalidade
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526209-recolher-lixo-que-outras-pessoas-deixam-no-chao-parece-so-uma-questao-de-limpeza-mas-esse-habito-abre-uma-discussao-sobre-algo-que-vai-alem-da-personalidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 07:40
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526210-eleicao-em-bh-tera-transporte-gratuito-de-onibus-e-4-mil-viagens-extras.html
|Gerais
|2490
|Eleição em BH terá transporte gratuito de ônibus e 4 mil viagens extras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526210-eleicao-em-bh-tera-transporte-gratuito-de-onibus-e-4-mil-viagens-extras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 07:47
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526212-preso-por-dois-meses-e-demitido-por-abandono-de-emprego-justica-julga-o-caso-de-trabalhador-mineiro.html
|Gerais
|2277
|Preso por dois meses e demitido por abandono de emprego: Justiça julga o caso de trabalhador mineiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526212-preso-por-dois-meses-e-demitido-por-abandono-de-emprego-justica-julga-o-caso-de-trabalhador-mineiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 07:51
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526214-nova-lei-em-bh-libera-venda-de-espetinhos-e-hamburgueres-em-food-trucks.html
|Gerais
|2431
|Nova lei em BH libera venda de espetinhos e hambúrgueres em food trucks
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526214-nova-lei-em-bh-libera-venda-de-espetinhos-e-hamburgueres-em-food-trucks.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 07:58
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526215-venda-de-bebidas-alcoolicas-no-2-turno-em-mg-veja-o-que-muda-no-proximo-domingo.html
|Política
|1625
|Venda de bebidas alcoólicas no 2º turno em MG: veja o que muda no próximo domingo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526215-venda-de-bebidas-alcoolicas-no-2-turno-em-mg-veja-o-que-muda-no-proximo-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:00
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521956-do-cabelo-solto-ao-coque-de-festa-conheca-os-finalizadores-da-rigolim-hair-co.html
|Feminino & Masculino
|cabelo, resenhas, beleza
|18333
|Do cabelo solto ao coque de festa: conheça os finalizadores da Rigolim Hair & Co.
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521956-do-cabelo-solto-ao-coque-de-festa-conheca-os-finalizadores-da-rigolim-hair-co.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:01
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526218-romeu-zema-tera-que-depor-novamente-apos-flagra-com-celular-em-votacao.html
|Política
|2236
|Romeu Zema terá que depor novamente após flagra com celular em votação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526218-romeu-zema-tera-que-depor-novamente-apos-flagra-com-celular-em-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526221-real-time-big-data-divulga-ultima-pesquisa-antes-do-2-turno.html
|Política
|eleicoes-20206, eleicao-2026, lula, flavio-bolsonaro
|1809
|Real Time Big Data divulga última pesquisa antes do 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526221-real-time-big-data-divulga-ultima-pesquisa-antes-do-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:11
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526223-morte-de-bebe-de-7-meses-pm-prende-homem-de-24-anos-condenado-por-homicidio.html
|Gerais
|1733
|Morte de bebê de 7 meses: PM prende homem de 24 anos condenado por homicídio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526223-morte-de-bebe-de-7-meses-pm-prende-homem-de-24-anos-condenado-por-homicidio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526224-julia-stiles-homenageia-heath-ledger-em-apresentacao-emocionante-no-dancing-with-the-stars.html
|Galeria
|6
|Julia Stiles homenageia Heath Ledger em apresentação emocionante no “Dancing with the Stars”
|https://www.flipar.com.br/?p=695395
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:16
|Carlos Alexandre de Souza,Denise Rothenburg,Maria Beatriz Giusti
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526219-eleicao-e-comparacao-nos-defendemos-a-democracia-diz-alckmin.html
|Política
|eleições 2026, segundo turno, alckmin
|18252
|'Eleição é comparação. Nós defendemos a democracia', diz Alckmin
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526219-eleicao-e-comparacao-nos-defendemos-a-democracia-diz-alckmin.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:17
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526225-mulher-e-condenada-a-15-anos-de-prisao-por-matar-e-carbonizar-homem-dentro-de-carro.html
|Gerais
|1250
|Mulher é condenada a 15 anos de prisão por matar e carbonizar homem dentro de carro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526225-mulher-e-condenada-a-15-anos-de-prisao-por-matar-e-carbonizar-homem-dentro-de-carro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:24
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526228-gratuito-contagem-oferece-curso-de-defesa-pessoal-para-mulheres-veja-como-participar.html
|Gerais
|2676
|Gratuito: Contagem oferece curso de defesa pessoal para mulheres; veja como participar
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526228-gratuito-contagem-oferece-curso-de-defesa-pessoal-para-mulheres-veja-como-participar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:28
|Yaya Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526231-caminhao-tomba-em-subida-ingreme-e-mobiliza-bombeiros.html
|Gerais
|829
|Caminhão tomba em subida íngreme e mobiliza bombeiros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526231-caminhao-tomba-em-subida-ingreme-e-mobiliza-bombeiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526236-rodovia-sinuosa-na-china-impressiona-pela-beleza-da-paisagem-e-pelo-perigo-das-curvas.html
|Galeria
|6
|Rodovia sinuosa na China impressiona pela beleza da paisagem e pelo perigo das curvas
|https://www.flipar.com.br/?p=695296&preview=true&preview_id=695296
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526237-lago-kaindy-conheca-a-misteriosa-floresta-submersa-do-cazaquistao.html
|Galeria
|6
|Lago Kaindy: conheça a misteriosa floresta submersa do Cazaquistão
|https://www.flipar.com.br/?p=694316
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:46
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526240-janones-e-bolsonaristas-ameacam-soltar-bombas-as-vesperas-do-debate-da-globo.html
|Política
|eleicao-2026, eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro
|4115
|Janones e bolsonaristas ameaçam soltar 'bombas' às vésperas do debate da Globo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526240-janones-e-bolsonaristas-ameacam-soltar-bombas-as-vesperas-do-debate-da-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 08:54
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526243-flavio-bolsonaro-pode-desistir-do-impeachment-de-moraes.html
|Política
|eleições 2026, segundo turno, stf, alexandre de moraes, impeachment Moraes, flávio bolsonaro
|2409
|Flávio Bolsonaro pode desistir do impeachment de Moraes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526243-flavio-bolsonaro-pode-desistir-do-impeachment-de-moraes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 09:00
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526245-fmi-projeta-brasil-como-8-maior-economia-do-mundo-em-2027.html
|Galeria
|6
|FMI projeta Brasil como 8ª maior economia do mundo em 2027
|https://www.flipar.com.br/?p=695305
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 09:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526253-daisy-ridley-estrelara-remake-de-viagem-ao-fundo-do-mar-para-a-paramount-.html
|Galeria
|6
|Daisy Ridley estrelará remake de “Viagem ao Fundo do Mar” para a Paramount+
|https://www.flipar.com.br/?p=695405
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 09:13
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526252-lula-e-flavio-bolsonaro-mudam-taticas-para-o-debate-decisivo-na-globo.html
|Política
|eleições 2026, segundo turno, flávio bolsonaro, lula, debate, debate na globo, globo
|2578
|Lula e Flávio Bolsonaro mudam táticas para o debate decisivo na Globo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526252-lula-e-flavio-bolsonaro-mudam-taticas-para-o-debate-decisivo-na-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 09:30
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526260-murilo-quintas-aposta-em-estrategia-para-facilitar-o-credito-imobiliario.html
|Networking e Negócios
|9937
|Murilo Quintas aposta em estratégia para facilitar o crédito imobiliário
|77244586-5b43-41c3-84f4-db741b432d19
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 09:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526270-nunes-marques-diz-que-pode-ser-necessario-mudar-regras-as-vesperas-da-eleicao.html
|Política
|TSE, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, DANIEL VORCARO, KASSIO NUNES MARQUES, REDES SOCIAIS
|4496
|Nunes Marques diz que 'pode ser necessário' mudar regras às vésperas da eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526270-nunes-marques-diz-que-pode-ser-necessario-mudar-regras-as-vesperas-da-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 09:52
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526271-transicao-em-minas-cleitinho-prioriza-a-saude-em-primeira-reuniao-com-simoes.html
|Política
|cleitinho, governo de minas, transição, mateus simões, saúde
|2967
|Transição em Minas: Cleitinho prioriza a saúde em primeira reunião com Simões
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526271-transicao-em-minas-cleitinho-prioriza-a-saude-em-primeira-reuniao-com-simoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 09:54
|Melissa Hogenboom - BBC Future
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526249-o-que-devemos-comer-para-ter-a-pele-mais-jovem.html
|Bem viver
|saúde da pele, alimentacaosaudavel, dermatologia, Pele saudável
|8140
|O que devemos comer para ter a pele mais jovem
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjvgxqerp95ro
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526277-energia-solar-por-assinatura-e-confiavel-veja-como-funciona.html
|Mundo Corporativo
|5002
|Energia solar por assinatura é confiável? Veja como funciona
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526277-energia-solar-por-assinatura-e-confiavel-veja-como-funciona.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526278-etanol-abastece-navios-regularmente-no-porto-de-santos.html
|Mundo Corporativo
|6496
|Etanol abastece navios regularmente no Porto de Santos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526278-etanol-abastece-navios-regularmente-no-porto-de-santos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526279-axi-inova-ao-oferecer-futuros-perpetuos-para-mercados-tradicionais.html
|Mundo Corporativo
|4602
|Axi Inova ao Oferecer Futuros Perpétuos para Mercados Tradicionais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526279-axi-inova-ao-oferecer-futuros-perpetuos-para-mercados-tradicionais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526280-xpel-anuncia-expansao-no-brasil-com-inauguracao-de-sede-centro-de-distribuicao-e-centro-de-treinamento-em-sao-paulo.html
|Mundo Corporativo
|5953
|XPEL Anuncia Expansão no Brasil com Inauguração de Sede, Centro de Distribuição e Centro de Treinamento em São Paulo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526280-xpel-anuncia-expansao-no-brasil-com-inauguracao-de-sede-centro-de-distribuicao-e-centro-de-treinamento-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526281-seco-aftermarket-celebra-60-anos-de-qualidade-e-confiabilidade-em-pecas-de-reposicao-automotivas.html
|Mundo Corporativo
|3917
|SECO Aftermarket celebra 60 anos de qualidade e confiabilidade em peças de reposição automotivas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526281-seco-aftermarket-celebra-60-anos-de-qualidade-e-confiabilidade-em-pecas-de-reposicao-automotivas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:05
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526290-alcolumbre-preve-virada-de-lula-e-articula-vaga-de-pacheco-no-stf.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, LULA, ALCOLUMBRE, RODRIGO PACHECO, SENADO
|3129
|Alcolumbre prevê virada de Lula e articula vaga de Pacheco no STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526290-alcolumbre-preve-virada-de-lula-e-articula-vaga-de-pacheco-no-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526295-patricia-franca-voltara-a-globo-em-2027-na-novela-paraiso-perdido-do-globoplay.html
|Galeria
|6
|Patrícia França voltará à Globo em 2027 na novela “Paraíso Perdido” do Globoplay
|https://www.flipar.com.br/?p=695413
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:15
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526264-velorio-de-beatriz-vitoria-sera-nesta-sexta-feira-em-jaboticatubas.html
|Gerais
|1688
|Velório de Beatriz Vitória será nesta sexta-feira em Jaboticatubas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526264-velorio-de-beatriz-vitoria-sera-nesta-sexta-feira-em-jaboticatubas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:19
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526298-o-que-argumentam-aliados-de-flavio-que-levam-a-serio-a-proposta-de-fim-da-reeleicao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1074
|O que argumentam aliados de Flávio que levam a sério a proposta de fim da reeleição
|https://platobr.com.br/o-que-argumentam-aliados-de-flavio-que-levam-a-serio-a-proposta-de-fim-da-reeleicao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:34
|Agência Fapesp,Fernanda Bassette
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526276-exame-de-sangue-podera-antecipar-o-risco-de-hipertensao-pulmonar.html
|Bem viver
|pulmonar, hipertensão
|8733
|Exame de sangue poderá antecipar o risco de hipertensão pulmonar
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526276-exame-de-sangue-podera-antecipar-o-risco-de-hipertensao-pulmonar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 10:54
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526282-caso-stifanie-ex-companheiro-acusado-fica-em-silencio-durante-julgamento.html
|Gerais
|Feminicídio, Belo Horizonte, Julgamento, PCMG
|2496
|Caso Stifanie: ex-companheiro acusado fica em silêncio durante julgamento
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526282-caso-stifanie-ex-companheiro-acusado-fica-em-silencio-durante-julgamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:03
|Maria Lúcia Passos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526327-esquina-do-clube-da-esquina-e-alvo-de-vandalismo-em-bh.html
|Gerais
|2856
|Esquina do Clube da Esquina é alvo de vandalismo em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526327-esquina-do-clube-da-esquina-e-alvo-de-vandalismo-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:08
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526341-keep-calm-o-medo-de-errar-de-flavio-e-lula-no-debate-da-globo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1796
|‘Keep calm’: o medo de errar de Flávio e Lula no debate da Globo
|https://platobr.com.br/keep-calm-o-medo-de-errar-de-flavio-e-lula-no-debate-da-globo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:12
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526343-parceiro-de-cristiano-ronaldo-disputa-jogo-na-italia-e-vira-alvo-de-criminosos.html
|Esportes
|2315
|Parceiro de Cristiano Ronaldo disputa jogo na Itália e vira alvo de criminosos
|https://noataque.com.br/noticia/2026/10/23/parceiro-cristiano-ronaldo-disputa-jogo-italia-vira-alvo-criminosos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526344-akio-leva-tapioca-e-folclore-as-familias.html
|Mundo Corporativo
|7229
|Akio leva tapioca e folclore às famílias
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526344-akio-leva-tapioca-e-folclore-as-familias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526345-grupo-cartao-de-todos-antecipa-jornada-de-40-horas-semanais.html
|Mundo Corporativo
|4031
|Grupo Cartão de TODOS antecipa jornada de 40 horas semanais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526345-grupo-cartao-de-todos-antecipa-jornada-de-40-horas-semanais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526347-geap-amplia-rede-para-mais-de-150-mil-prestadores-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|4814
|Geap amplia rede para mais de 150 mil prestadores no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526347-geap-amplia-rede-para-mais-de-150-mil-prestadores-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526348-instituto-cactus-abre-inscricoes-para-concurso-de-fotografia.html
|Mundo Corporativo
|2263
|Instituto Cactus abre inscrições para concurso de fotografia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526348-instituto-cactus-abre-inscricoes-para-concurso-de-fotografia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526349-vale-alimentacao-pode-impactar-aposentadoria.html
|Mundo Corporativo
|5948
|Vale-alimentação pode impactar aposentadoria
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526349-vale-alimentacao-pode-impactar-aposentadoria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526308-outubro-rosa-correios-reunem-doacoes-livros-e-titulos-com-premiacoes.html
|Bem viver
|Campanha, Outubro Rosa, Câncer de mama
|2359
|Outubro Rosa: Correios reúnem doações, livros e títulos com premiações
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526308-outubro-rosa-correios-reunem-doacoes-livros-e-titulos-com-premiacoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526350-co-producao-internacional-fortalece-cinema-independente.html
|Mundo Corporativo
|5452
|Co?produção internacional fortalece cinema independente
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526350-co-producao-internacional-fortalece-cinema-independente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:18
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526265-video-falso-de-cleitinho-reagindo-a-candidato-pro-lula-viraliza-nas-redes.html
|Política
|Falso, Lula, Cleitinho
|1811
|Vídeo falso de Cleitinho reagindo a candidato pró-Lula viraliza nas redes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526265-video-falso-de-cleitinho-reagindo-a-candidato-pro-lula-viraliza-nas-redes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526361-cientistas-brasileiros-desenvolvem-acucar-que-e-absorvido-de-forma-mais-lenta-pelo-organismo.html
|Galeria
|6
|Cientistas brasileiros desenvolvem açúcar que é absorvido de forma mais lenta pelo organismo
|https://www.flipar.com.br/?p=695465
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:28
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526358-dia-de-finados-saiba-como-se-inscrever-para-a-venda-de-flores-em-bh.html
|Gerais
|Feriado, Finados, Flores
|2412
|Dia de Finados: saiba como se inscrever para a venda de flores em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526358-dia-de-finados-saiba-como-se-inscrever-para-a-venda-de-flores-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:28
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526359-desvio-de-vale-alimentacao-de-rs-200-mil-vira-alvo-de-operacao-da-pcmg.html
|Gerais
|Polícia Civil, Operação Policial, Vale-alimentação, Nova Lima
|1905
|Desvio de vale-alimentação de R$ 200 mil vira alvo de operação da PCMG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526359-desvio-de-vale-alimentacao-de-rs-200-mil-vira-alvo-de-operacao-da-pcmg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:28
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526360-semaforos-inteligentes-aumentam-velocidade-dos-onibus-em-ate-30-em-bh.html
|Gerais
|semáforos inteligentes, Trânsito, Belo Horizonte
|3611
|Semáforos inteligentes aumentam velocidade dos ônibus em 30% em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526360-semaforos-inteligentes-aumentam-velocidade-dos-onibus-em-ate-30-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:36
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526370-lula-vira-ou-nao-o-que-dizem-as-campanhas-a-dois-dias-do-desfecho-das-eleicoes-2026.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|818
|Lula vira ou não? O que dizem as campanhas a dois dias do desfecho das eleições 2026
|https://platobr.com.br/lula-vira-ou-nao-o-que-dizem-as-campanhas-a-dois-dias-do-desfecho-das-eleicoes-2026
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:37
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526306-renan-santos-sobre-janones-o-que-fez-sera-estudado-nos-proximos-anos.html
|Política
|janones, renan santos, eleições 2026, lula, segundo turno
|1841
|Renan Santos sobre Janones: 'O que fez será estudado nos próximos anos'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526306-renan-santos-sobre-janones-o-que-fez-sera-estudado-nos-proximos-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:37
|Estevam pelo Mundo
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7527422-internet-no-exterior-a-diaria-de-rs-40-que-vira-rs-600-em-15-dias.html
|Colunistas#Estevam pelo Mundo
|3665
|Internet no exterior: a diária de R$ 40 que vira R$ 600 em 15 dias
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7527422-internet-no-exterior-a-diaria-de-rs-40-que-vira-rs-600-em-15-dias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:42
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526328-acidente-entre-onibus-e-caminhao-deixa-homem-preso-em-ferragens-na-br-040.html
|Gerais
|Acidente, caminha, ferragens, SP, BR-040, Congonhas, MG, vítima, samu, bombeiros, caminhão, ônibus
|1374
|Acidente entre ônibus e caminhão deixa homem preso em ferragens na BR-040
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526328-acidente-entre-onibus-e-caminhao-deixa-homem-preso-em-ferragens-na-br-040.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 11:51
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526374-pesquisa-ipespe-mostra-flavio-bolsonaro-e-lula-empatados-no-2-turno.html
|Política
|IESPE, PESQUISA IESPE, LULA, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, FLÁVIO BOLSONARO
|3090
|Pesquisa Ipespe mostra Flávio Bolsonaro e Lula empatados no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526374-pesquisa-ipespe-mostra-flavio-bolsonaro-e-lula-empatados-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:05
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526324-copasa-pagara-rs-300-milhoes-a-bh-para-recuperar-ruas-ate-2028.html
|Gerais
|Belo Horizonte, Copasa, PBH, Obras
|3711
|Copasa pagará R$ 300 milhões a BH para recuperar ruas até 2028
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526324-copasa-pagara-rs-300-milhoes-a-bh-para-recuperar-ruas-ate-2028.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526385-congresso-maritimo-e-logistico-da-arabia-saudita-destaca-a-integracao-no-setor-maritimo-e-as-oportunidades-de-crescimento-comercial-e-de-investimentos-no-reino.html
|Mundo Corporativo
|5128
|Congresso Marítimo e Logístico da Arábia Saudita destaca a integração no setor marítimo e as oportunidades de crescimento comercial e de investimentos no Reino
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526385-congresso-maritimo-e-logistico-da-arabia-saudita-destaca-a-integracao-no-setor-maritimo-e-as-oportunidades-de-crescimento-comercial-e-de-investimentos-no-reino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526386-a-tigo-energy-amplia-as-opcoes-dos-instaladores-por-meio-da-compatibilidade-com-a-linha-de-produtos-ts4-da-fronius.html
|Mundo Corporativo
|5948
|A Tigo Energy amplia as opções dos instaladores por meio da compatibilidade com a linha de produtos TS4 da Fronius
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526386-a-tigo-energy-amplia-as-opcoes-dos-instaladores-por-meio-da-compatibilidade-com-a-linha-de-produtos-ts4-da-fronius.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526388-sistema-para-cantinas-escolares-facilita-a-gestao.html
|Mundo Corporativo
|3991
| Sistema para cantinas escolares facilita a gestão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526388-sistema-para-cantinas-escolares-facilita-a-gestao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526391-leilao-da-sede-da-dataprev-sera-realizado-em-30-de-outubro.html
|Mundo Corporativo
|2448
|Leilão da sede da Dataprev será realizado em 30 de outubro
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526391-leilao-da-sede-da-dataprev-sera-realizado-em-30-de-outubro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526393-north-bund-international-aviation-forum-2026-reune-lideres-em-xangai-para-impulsionar-ecossistema-global-aberto-e-colaborativo.html
|Mundo Corporativo
|6734
|North Bund International Aviation Forum 2026 Reúne Líderes em Xangai para Impulsionar Ecossistema Global, Aberto e Colaborativo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526393-north-bund-international-aviation-forum-2026-reune-lideres-em-xangai-para-impulsionar-ecossistema-global-aberto-e-colaborativo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:13
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526353-especialista-alerta-10-problemas-de-saude-causados-pela-obesidade.html
|Bem viver
|diabetes, obesidade, peso, gordura abdominal
|5052
|Especialista alerta 10 problemas de saúde causados pela obesidade
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526353-especialista-alerta-10-problemas-de-saude-causados-pela-obesidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526394-bloco-do-22-mobiliza-multidao-no-nordeste-em-apoio-a-flavio-bolsonaro.html
|Política
|eleições 2026, segundo turno, flávio bolsonaro, nikolas ferreira, nikolas, nordeste
|3222
|Bloco do 22 mobiliza multidão no Nordeste em apoio a Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526394-bloco-do-22-mobiliza-multidao-no-nordeste-em-apoio-a-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:18
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526396-tabu-no-pt-o-culto-a-lula-e-uma-avaliacao-que-o-partido-nao-quer-fazer-agora.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1345
|Tabu no PT: o ‘culto a Lula’ e uma avaliação que o partido não quer fazer agora
|https://platobr.com.br/tabu-no-pt-o-culto-a-lula-e-uma-avaliacao-que-o-partido-nao-quer-fazer-agora
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:29
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526366-duas-novas-vitimas-denunciam-chef-de-restaurante-de-bh-por-importunacao.html
|Gerais
|Ministério Público
|4740
|Duas novas vítimas denunciam chef de restaurante de BH por importunação
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526366-duas-novas-vitimas-denunciam-chef-de-restaurante-de-bh-por-importunacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 12:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526410-apos-fim-de-casamento-de-14-anos-nivea-stelmann-faz-revelacao-sobre-seus-beijos-em-novelas-aproveitava.html
|Galeria
|6
|Após fim de casamento de 14 anos, Nívea Stelmann faz revelação sobre seus beijos em novelas: ‘Aproveitava’
|https://www.flipar.com.br/?p=695470
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:03
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526419-secretario-de-seguranca-perde-o-cargo-apos-ter-audio-vazado-mandando-pm-prender-petistas-no-2-turno.html
|Política
|eleições 2026, secretário de segurança, áudio, Segundo Turno
|4378
|Secretário de Segurança perde o cargo após ter áudio vazado mandando PM prender petistas no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526419-secretario-de-seguranca-perde-o-cargo-apos-ter-audio-vazado-mandando-pm-prender-petistas-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526397-faculdade-de-bh-fara-avaliacao-gratuita-das-mamas-de-pets-neste-sabado.html
|Bem viver
|Animais, Cadela, Câncer de mama, Cães, Gata, Gato, Gatos
|4643
|Faculdade de BH fará avaliação gratuita das mamas de pets neste sábado
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526397-faculdade-de-bh-fara-avaliacao-gratuita-das-mamas-de-pets-neste-sabado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:08
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526379-janones-crava-reeleicao-de-lula-onda-que-vai-varrer-a-extrema-direita.html
|Política
|Lula, Janones, Eleições, eleições 2026, segundo turno, flávio bolsonaro
|2997
|Janones crava reeleição de Lula: 'Onda que vai varrer a extrema direita'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526379-janones-crava-reeleicao-de-lula-onda-que-vai-varrer-a-extrema-direita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526431-meta-cobrou-ate-43-mais-de-lula-do-que-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|meta, eleições 2026, segundo turno, lula, flávio bolsonaro
|2868
|Meta cobrou até 43% mais de Lula do que de Flávio Bolsonaro por anúncios
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526431-meta-cobrou-ate-43-mais-de-lula-do-que-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:24
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526439-antalpha-aumenta-investimento-na-aurelion-com-subscricao-de-acoes-de-uss-2-milhoes.html
|Mundo Corporativo
|6226
|Antalpha Aumenta Investimento na Aurelion com Subscrição de Ações de US$ 2 milhões
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526439-antalpha-aumenta-investimento-na-aurelion-com-subscricao-de-acoes-de-uss-2-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:24
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526440-creator-economy-cresce-e-eleva-peso-da-landing-page.html
|Mundo Corporativo
|5149
|Creator Economy cresce e eleva peso da landing page
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526440-creator-economy-cresce-e-eleva-peso-da-landing-page.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:26
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526442-mpf-busca-concluir-revitalizacao-do-perimetro-irrigado-do-gorutuba.html
|Gerais
|Barragem, Irrigação, Nova Porteirinha, Água
|3604
|MPF busca concluir revitalização do Perímetro Irrigado do Gorutuba
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526442-mpf-busca-concluir-revitalizacao-do-perimetro-irrigado-do-gorutuba.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:42
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526427-tontura-confusao-e-quedas-podem-ter-relacao-ao-uso-de-varios-medicamentos.html
|Bem viver
|5970
|Tontura, confusão e quedas podem ter relação ao uso de vários medicamentos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526427-tontura-confusao-e-quedas-podem-ter-relacao-ao-uso-de-varios-medicamentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:42
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526426-minas-tem-741-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-sexta-feira.html
|Gerais
|Alerta, Granizo, Sexta-feira, Tempestade, Minas Gerais, Inmet
|12869
|Minas tem 741 cidades em alerta de tempestade e granizo nesta sexta-feira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526426-minas-tem-741-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-sexta-feira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:44
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526423-bh-tera-passeio-noturno-para-contemplar-a-paisagem-da-cidade.html
|Gerais
|PBH, Serra do Curral, Belo Horizonte
|2053
|BH terá passeio noturno para contemplar a paisagem da cidade
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526423-bh-tera-passeio-noturno-para-contemplar-a-paisagem-da-cidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:48
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526329-video-apartamento-e-atingido-por-incendio-no-bairro-sao-lucas-em-bh.html
|Gerais
|Incêndio, CBMMG, São Lucas, Belo Horizonte
|891
|Vídeo: apartamento é atingido por incêndio no Bairro São Lucas, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526329-video-apartamento-e-atingido-por-incendio-no-bairro-sao-lucas-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:50
|Isabela Teixeira da costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526451-luxo-para-os-pes-masculinos.html
|Feminino & Masculino
|sapatos, argentina, couro, moda
|3467
|Luxo para os pés masculinos
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526451-luxo-para-os-pes-masculinos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:52
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526450-felca-desabafa-sobre-fobia-social-apos-criticas-e-emociona-seguidores.html
|Cultura
|Felca, desabafo, fobia, crítica
|2742
|Felca desabafa sobre fobia social após críticas e emociona seguidores
|https://www.tupi.fm/entretenimento/felca-desabafa-sobre-fobia-social-apos-criticas-e-emociona-seguidores/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:53
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526406-pbh-abre-concessao-de-jazigos-perpetuos-em-quatro-cemiterios-publicos.html
|Gerais
|Cemitério, Jazigos, PBH, Finados
|65
|PBH abre concessão de jazigos perpétuos em quatro cemitérios públicos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526406-pbh-abre-concessao-de-jazigos-perpetuos-em-quatro-cemiterios-publicos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 13:53
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526454-enfim-em-comunhao-com-a-cnbb-bispos-catolicos-poem-as-digitais-no-apoio-a-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1457
|Enfim, ’em comunhão com a CNBB’, bispos católicos põem as digitais no apoio a Lula
|https://platobr.com.br/enfim-em-comunhao-com-a-cnbb-bispos-catolicos-poem-as-digitais-no-apoio-a-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:04
|Isabela Teixeira da costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526457-relogios-com-referencias-classicas.html
|Feminino & Masculino
|1929
|Relógios com referências clássicas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526457-relogios-com-referencias-classicas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:24
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526483-colaboracao-entre-fortrea-e-omico-impulsiona-desenvolvimento-de-medicamentos-oncologicos-guiados-por-biomarcadores.html
|Mundo Corporativo
|7892
|Colaboração Entre Fortrea e Omico Impulsiona Desenvolvimento de Medicamentos Oncológicos Guiados por Biomarcadores
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526483-colaboracao-entre-fortrea-e-omico-impulsiona-desenvolvimento-de-medicamentos-oncologicos-guiados-por-biomarcadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:25
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526482-exames-medicos-na-cnh-para-condutores-acima-de-50-anos-exigem-atencao.html
|Nacional
|CNH, Carteira Nacional de Habilitação, prazo, exames médicos, condutores, motoristas
|4235
|Exames médicos na CNH para condutores acima de 50 anos exigem atenção
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526482-exames-medicos-na-cnh-para-condutores-acima-de-50-anos-exigem-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:25
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526484-lux-lanca-promocao-com-bolsas-de-carol-burgo-e-rs-200-mil.html
|Mundo Corporativo
|4853
|LUX lança promoção com bolsas de Carol Burgo e R$ 200 mil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526484-lux-lanca-promocao-com-bolsas-de-carol-burgo-e-rs-200-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:25
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526485-roban-assina-joias-do-desfile-da-ammi-na-spfw.html
|Mundo Corporativo
|5401
|Roban assina joias do desfile da Ammi na SPFW
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526485-roban-assina-joias-do-desfile-da-ammi-na-spfw.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:25
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526486-d-joire-life-integra-imovel-design-e-experiencias.html
|Mundo Corporativo
|6814
|D’Joire Life integra imóvel, design e experiências
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526486-d-joire-life-integra-imovel-design-e-experiencias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526487-mastopexia-com-cicatriz-em-l-amplia-opcoes-na-cirurgia.html
|Mundo Corporativo
|6016
|Mastopexia com cicatriz em L amplia opções na cirurgia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526487-mastopexia-com-cicatriz-em-l-amplia-opcoes-na-cirurgia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526489-inadimplencia-recorde-poe-seguro-de-credito-em-foco.html
|Mundo Corporativo
|6663
|Inadimplência recorde põe seguro de crédito em foco
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526489-inadimplencia-recorde-poe-seguro-de-credito-em-foco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526490-cirurgia-de-coluna-a-laser-trata-hernia-sem-cortes.html
|Mundo Corporativo
|5310
|Cirurgia de coluna a laser trata hérnia sem cortes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526490-cirurgia-de-coluna-a-laser-trata-hernia-sem-cortes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526491-obstetra-explica-como-o-cuidado-continuo-apoia-a-gestante.html
|Mundo Corporativo
|7665
|Obstetra explica como o cuidado contínuo apoia a gestante
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526491-obstetra-explica-como-o-cuidado-continuo-apoia-a-gestante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526492-abimaq-inova-mostra-como-dados-geram-negocios-na-industria.html
|Mundo Corporativo
|4409
|ABIMAQ Inova mostra como dados geram negócios na indústria
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526492-abimaq-inova-mostra-como-dados-geram-negocios-na-industria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526493-cirurgia-plastica-requer-cuidado-antes-e-depois-da-operacao.html
|Mundo Corporativo
|6973
|Cirurgia plástica requer cuidado antes e depois da operação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526493-cirurgia-plastica-requer-cuidado-antes-e-depois-da-operacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526494-calor-recorde-na-europa-exige-novos-cuidados-de-turistas.html
|Mundo Corporativo
|5356
|Calor recorde na Europa exige novos cuidados de turistas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526494-calor-recorde-na-europa-exige-novos-cuidados-de-turistas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526495-seguro-viagem-para-idosos-exige-atencao-na-contratacao.html
|Mundo Corporativo
|4497
|Seguro viagem para idosos exige atenção na contratação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526495-seguro-viagem-para-idosos-exige-atencao-na-contratacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526496-diversidade-na-lideranca-avanca-mas-ainda-e-desafio.html
|Mundo Corporativo
|3005
|Diversidade na liderança avança, mas ainda é desafio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526496-diversidade-na-lideranca-avanca-mas-ainda-e-desafio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526497-consulta-publica-reune-beneficios-do-clube-certo-por-estado.html
|Mundo Corporativo
|2250
|Consulta pública reúne benefícios do Clube Certo por estado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526497-consulta-publica-reune-beneficios-do-clube-certo-por-estado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:29
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526498-lucro-do-grupo-bradesco-seguros-cresce-182-no-ano.html
|Mundo Corporativo
|6363
|Lucro do Grupo Bradesco Seguros cresce 18,2% no ano
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526498-lucro-do-grupo-bradesco-seguros-cresce-182-no-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:29
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526499-cgtn-o-que-a-historia-de-meia-colcha-nos-diz-sobre-a-nova-longa-marcha-da-china.html
|Mundo Corporativo
|6265
|CGTN: O que a história de "Meia Colcha" nos diz sobre a nova Longa Marcha da China?
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526499-cgtn-o-que-a-historia-de-meia-colcha-nos-diz-sobre-a-nova-longa-marcha-da-china.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:30
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526501-iniciativa-inedita-helicoptero-espalha-26-milhoes-de-sementes-para-acelerar-reflorestamento-da-mata-atlantica-no-es.html
|Galeria
|6
|Iniciativa inédita: helicóptero espalha 2,6 milhões de sementes para acelerar reflorestamento da Mata Atlântica no ES
|https://www.flipar.com.br/?p=695475
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:32
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526247-agente-da-copasa-e-atacado-por-pitbulls-e-fica-ferido.html
|Gerais
|Copasa, Pitbulls, Araxá, Bombeiros
|1214
|Agente da Copasa é atacado por pitbulls e fica ferido
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526247-agente-da-copasa-e-atacado-por-pitbulls-e-fica-ferido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:32
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526502-amoedo-votara-em-lula-pelo-risco-que-representa-um-governo-bolsonaro.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicao-2026, amoedo, lula, flávio-bolsonaro
|4752
|Amoêdo votará em Lula pelo "risco que representa um governo Bolsonaro"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526502-amoedo-votara-em-lula-pelo-risco-que-representa-um-governo-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:35
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526506-transporte-publico-em-minas-gerais-sera-gratuito-no-segundo-turno-das-eleicoes.html
|Gerais
|minas gerais, transporte público, eleições 2026, segundo turno
|2441
|Transporte público em Minas Gerais será gratuito no segundo turno das eleições
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526506-transporte-publico-em-minas-gerais-sera-gratuito-no-segundo-turno-das-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:36
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526507-tecnico-do-bayern-de-munique-vincent-kompany-passa-mal-em-treino-e-e-internado.html
|Esportes
|3894
|Técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany passa mal em treino e é internado
|https://noataque.com.br/futebol/campeonato-alemao/time/bayern-de-munique/noticia/2026/10/23/tecnico-do-bayern-de-munique-vincent-kompany-passa-mal-em-treino-e-e-internado/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:36
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526438-venda-nova-homem-e-preso-suspeito-de-matar-vitima-com-facadas-nas-costas.html
|Gerais
|Crime, Facadas, Assassinato, BH, Venda Nova
|1689
|Venda Nova: homem é preso suspeito de matar vítima com facadas nas costas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526438-venda-nova-homem-e-preso-suspeito-de-matar-vitima-com-facadas-nas-costas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:52
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526517-cap-ampcare-lanca-a-goma-beauty-e-desperta-expectativa-feminina.html
|Networking e Negócios
|5981
|cap&care lança a goma Beauty e desperta expectativa feminina
|664ab6bf-4e07-4fb0-b2ec-f60d8fba20c0
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:54
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526518-a-verdade-depende-da-cultura-filosofo-desafia-uma-ideia-da-filosofia-atual-e-defende-o-pensamento-critico-e-a-argumentacao-na-hora-de-avaliar-opinioes.html
|Trends
|reflexão, filosofia, ideias
|3019
|A verdade depende da cultura? Filósofo desafia uma ideia da filosofia atual e defende o pensamento crítico e a argumentação na hora de avaliar opiniões
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526518-a-verdade-depende-da-cultura-filosofo-desafia-uma-ideia-da-filosofia-atual-e-defende-o-pensamento-critico-e-a-argumentacao-na-hora-de-avaliar-opinioes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:54
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526519-poco-cientifico-chega-a-7-018-metros-na-china-quatro-anos-de-perfuracao-miram-algo-que-nao-e-petroleo-e-pode-revelar-pistas-sobre-a-epoca-dos-dinossauros.html
|Ciência
|ciência, china
|2261
|Poço científico chega a 7.018 metros na China: quatro anos de perfuração miram algo que não é petróleo e pode revelar pistas sobre a época dos dinossauros
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526519-poco-cientifico-chega-a-7-018-metros-na-china-quatro-anos-de-perfuracao-miram-algo-que-nao-e-petroleo-e-pode-revelar-pistas-sobre-a-epoca-dos-dinossauros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 14:55
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526521-com-chegada-das-chuvas-dispositivo-ajuda-a-proteger-eletrodomesticos-contra-raios.html
|Gerais
|Cemig, Gerais, Minas Gerais, Chuvas
|3235
|Com chegada das chuvas, dispositivo ajuda a proteger eletrodomésticos contra raios
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526521-com-chegada-das-chuvas-dispositivo-ajuda-a-proteger-eletrodomesticos-contra-raios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526527-beneficios-de-saude-nao-bastam-para-cumprir-a-nr-1.html
|Mundo Corporativo
|5737
|Benefícios de saúde não bastam para cumprir a NR-1
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526527-beneficios-de-saude-nao-bastam-para-cumprir-a-nr-1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:01
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526525-um-centro-de-dados-e-69-turbinas-a-gas-a-disputa-por-suposta-poluicao-que-envolve-a-xai-de-elon-musk-ganha-um-novo-capitulo-na-justica-dos-estados-unidos.html
|Internacional
|elon musk, estados unidos, xIA
|2644
|Um centro de dados e 69 turbinas a gás: a disputa por suposta poluição que envolve a xAI de Elon Musk ganha um novo capítulo na Justiça dos Estados Unidos
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526525-um-centro-de-dados-e-69-turbinas-a-gas-a-disputa-por-suposta-poluicao-que-envolve-a-xai-de-elon-musk-ganha-um-novo-capitulo-na-justica-dos-estados-unidos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526528-juros-altos-retrofit-com-luz-natural-reduz-custo-industrial.html
|Mundo Corporativo
|3024
|Juros altos: retrofit com luz natural reduz custo industrial
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526528-juros-altos-retrofit-com-luz-natural-reduz-custo-industrial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:04
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526544-do-burnout-a-rede-triunfo-maior-rede-propria-de-lavanderias.html
|Networking e Negócios
|5183
|Do burnout à Rede Triunfo, maior rede própria de lavanderias
|88c4d7ca-942b-47e6-aade-0748f7c8d1bd
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:04
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526537-a-fuligem-nos-dutos-da-lareira-pode-ter-uma-origem-que-passa-despercebida-um-detalhe-na-escolha-da-lenha-faz-diferenca-tambem-para-quem-usa-fogao-a-lenha.html
|Casa e Decoração
|2220
|A fuligem nos dutos da lareira pode ter uma origem que passa despercebida: um detalhe na escolha da lenha faz diferença também para quem usa fogão a lenha
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526537-a-fuligem-nos-dutos-da-lareira-pode-ter-uma-origem-que-passa-despercebida-um-detalhe-na-escolha-da-lenha-faz-diferenca-tambem-para-quem-usa-fogao-a-lenha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:05
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526529-conheca-o-raro-sauim-de-coleira-em-acao-especial-no-zoologico-de-bh.html
|Gerais
|zoológico, animais, BH, sauim-de-coleira
|3000
|Conheça o raro sauim-de-coleira em ação especial no Zoológico de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526529-conheca-o-raro-sauim-de-coleira-em-acao-especial-no-zoologico-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:05
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526536-apos-kfc-trocar-de-fornecedora-nos-estados-unidos-taco-bell-define-futuro-da-parceria-com-a-pepsico-e-revela-caminhos-distintos-na-disputa-com-a-coca-cola.html
|Internacional
|2662
|Após KFC trocar de fornecedora nos Estados Unidos, Taco Bell define futuro da parceria com a PepsiCo e revela caminhos distintos na disputa com a Coca-Cola
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526536-apos-kfc-trocar-de-fornecedora-nos-estados-unidos-taco-bell-define-futuro-da-parceria-com-a-pepsico-e-revela-caminhos-distintos-na-disputa-com-a-coca-cola.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:05
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526538-terremoto-de-magnitude-75-no-panama-deixa-marcas-alem-do-tremor-e-avaliacoes-do-solo-revelam-mudancas-surpreendentes-que-dimensionam-a-forca-do-abalo-no-pais.html
|Internacional
|2711
|Terremoto de magnitude 7,5 no Panamá deixa marcas além do tremor, e avaliações do solo revelam mudanças surpreendentes que dimensionam a força do abalo no país
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526538-terremoto-de-magnitude-75-no-panama-deixa-marcas-alem-do-tremor-e-avaliacoes-do-solo-revelam-mudancas-surpreendentes-que-dimensionam-a-forca-do-abalo-no-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526534-medicos-adotam-estrategias-para-organizar-suas-financas.html
|Mundo Corporativo
|5141
|Médicos adotam estratégias para organizar suas finanças
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526534-medicos-adotam-estrategias-para-organizar-suas-financas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526548-the-brainz-mira-rs-500-milhoes-em-social-commerce-para-2026.html
|Mundo Corporativo
|4622
|The Brainz mira R$ 500 milhões em social commerce para 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526548-the-brainz-mira-rs-500-milhoes-em-social-commerce-para-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:05
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526549-polyvox-lanca-caixa-amplificada-com-preco-acessivel-em-formato-compacto.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|mercado
|4105
|Polyvox lança caixa amplificada com preço acessível em formato compacto
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526549-polyvox-lanca-caixa-amplificada-com-preco-acessivel-em-formato-compacto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:06
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526542-harrison-ford-toma-decisao-sobre-mais-de-150-hectares-de-seu-rancho-em-wyoming-e-o-destino-da-area-envolve-a-fauna-local-e-a-pressao-do-mercado-imobiliario.html
|Cultura
|2555
|Harrison Ford toma decisão sobre mais de 150 hectares de seu rancho em Wyoming, e o destino da área envolve a fauna local e a pressão do mercado imobiliário
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526542-harrison-ford-toma-decisao-sobre-mais-de-150-hectares-de-seu-rancho-em-wyoming-e-o-destino-da-area-envolve-a-fauna-local-e-a-pressao-do-mercado-imobiliario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:09
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526551-leilao-movimenta-cerca-de-rs-3-milhoes-mas-o-que-muda-de-maos-nao-e-um-bem-comum-sao-os-direitos-de-exploracao-da-historia-de-vida-do-empresario-musical-damon-dash.html
|Cultura
|2174
|Leilão movimenta cerca de R$ 3 milhões, mas o que muda de mãos não é um bem comum: são os direitos de exploração da história de vida do empresário musical Damon Dash
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526551-leilao-movimenta-cerca-de-rs-3-milhoes-mas-o-que-muda-de-maos-nao-e-um-bem-comum-sao-os-direitos-de-exploracao-da-historia-de-vida-do-empresario-musical-damon-dash.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:09
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526553-marrocos-ergue-107-pontes-e-viadutos-para-ampliar-trem-de-alta-velocidade-e-uma-cidade-turistica-esta-no-centro-dos-planos-para-a-copa-do-mundo-de-2030.html
|Internacional
|2406
|Marrocos ergue 107 pontes e viadutos para ampliar trem de alta velocidade, e uma cidade turística está no centro dos planos para a Copa do Mundo de 2030
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526553-marrocos-ergue-107-pontes-e-viadutos-para-ampliar-trem-de-alta-velocidade-e-uma-cidade-turistica-esta-no-centro-dos-planos-para-a-copa-do-mundo-de-2030.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:09
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526555-bancario-compra-motorhome-aos-58-anos-e-quando-soma-mais-de-60-vilas-visitadas-revela-o-que-essa-escolha-representa-para-sua-felicidade-longe-do-trabalho.html
|Turismo
|2448
|Bancário compra motorhome aos 58 anos e, quando soma mais de 60 vilas visitadas, revela o que essa escolha representa para sua felicidade longe do trabalho
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526555-bancario-compra-motorhome-aos-58-anos-e-quando-soma-mais-de-60-vilas-visitadas-revela-o-que-essa-escolha-representa-para-sua-felicidade-longe-do-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:09
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526552-principe-vitaliano-xi-borromeo-morre-aos-66-anos-por-tras-do-titulo-de-nobreza-uma-trajetoria-ligada-ao-destino-de-um-patrimonio-familiar-nas-ilhas-italianas.html
|Internacional
|2340
|Príncipe Vitaliano XI Borromeo morre aos 66 anos: por trás do título de nobreza, uma trajetória ligada ao destino de um patrimônio familiar nas ilhas italianas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526552-principe-vitaliano-xi-borromeo-morre-aos-66-anos-por-tras-do-titulo-de-nobreza-uma-trajetoria-ligada-ao-destino-de-um-patrimonio-familiar-nas-ilhas-italianas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:10
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526513-metade-dos-cruzamentos-de-bh-tera-semaforos-inteligentes-ate-dezembro.html
|Gerais
|Inteligente, Semáforo, Trânsito, BH
|8134
|Metade dos cruzamentos de BH terá semáforos inteligentes até dezembro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526513-metade-dos-cruzamentos-de-bh-tera-semaforos-inteligentes-ate-dezembro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:10
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526559-jeniffer-setti-concorre-a-premio-de-melhor-atriz-coadjuvante-em-los-angeles.html
|Networking e Negócios
|2710
|Jeniffer Setti concorre a prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Los Angeles
|aad8e474-fedc-4db3-85ca-9590669b1c6b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:10
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526560-daniel-lancaster-revela-o-cockpit-do-ligier-antes-de-prova-em-brasilia.html
|Networking e Negócios
|5367
|
Daniel Lancaster revela o cockpit do Ligier antes de prova em Brasília
|3292b33a-1251-4efa-b8b5-bac04968fede
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:10
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526556-putin-diz-estar-disposto-a-um-acordo-com-a-ucrania-mas-aponta-uma-discussao-mais-ampla-sobre-seguranca-que-envolve-os-dois-paises-e-tambem-o-futuro-da-europa.html
|Internacional
|2368
|Putin diz estar disposto a um acordo com a Ucrânia, mas aponta uma discussão mais ampla sobre segurança que envolve os dois países e também o futuro da Europa
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526556-putin-diz-estar-disposto-a-um-acordo-com-a-ucrania-mas-aponta-uma-discussao-mais-ampla-sobre-seguranca-que-envolve-os-dois-paises-e-tambem-o-futuro-da-europa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:11
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526564-as-mais-recentes-pesquisas-da-disputa-flavio-x-lula.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicao-2026, lula, flavio-bolsonaro
|2575
|As mais recentes pesquisas da disputa Flávio x Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526564-as-mais-recentes-pesquisas-da-disputa-flavio-x-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:14
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526554-alerta-de-chuva-em-bh-previsao-inclui-raios-e-ventos-fortes-ate-sabado.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, BH
|1806
|Alerta de chuva em BH: previsão inclui raios e ventos fortes até sábado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526554-alerta-de-chuva-em-bh-previsao-inclui-raios-e-ventos-fortes-ate-sabado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:15
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526568-frase-atribuida-a-albert-einstein-sobre-maturidade-apos-os-60-anos-sugere-que-envelhecer-nao-basta-mas-ha-um-detalhe-importante-sobre-a-autoria-da-reflexao.html
|Trends
|reflexão, Albert Einstein
|2586
|Frase atribuída a Albert Einstein sobre maturidade após os 60 anos sugere que envelhecer não basta, mas há um detalhe importante sobre a autoria da reflexão
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526568-frase-atribuida-a-albert-einstein-sobre-maturidade-apos-os-60-anos-sugere-que-envelhecer-nao-basta-mas-ha-um-detalhe-importante-sobre-a-autoria-da-reflexao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:16
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526570-karim-benzema-nao-cantava-o-hino-frances-antes-dos-jogos-da-selecao-seu-ex-agente-defende-a-decisao-e-explica-o-que-estava-por-tras-da-postura-do-atacante.html
|Esportes
|Karim Benzema, futebol, frança
|2137
|Karim Benzema não cantava o hino francês antes dos jogos da seleção; seu ex-agente defende a decisão e explica o que estava por trás da postura do atacante
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526570-karim-benzema-nao-cantava-o-hino-frances-antes-dos-jogos-da-selecao-seu-ex-agente-defende-a-decisao-e-explica-o-que-estava-por-tras-da-postura-do-atacante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:16
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526569-o-senhor-dos-aneis-prepara-uma-mudanca-em-aragorn-e-jamie-dornan-comenta-a-responsabilidade-de-assumir-o-papel-que-marcou-a-trajetoria-de-viggo-mortensen.html
|Cultura
|2456
|O Senhor dos Anéis prepara uma mudança em Aragorn, e Jamie Dornan comenta a responsabilidade de assumir o papel que marcou a trajetória de Viggo Mortensen
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526569-o-senhor-dos-aneis-prepara-uma-mudanca-em-aragorn-e-jamie-dornan-comenta-a-responsabilidade-de-assumir-o-papel-que-marcou-a-trajetoria-de-viggo-mortensen.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:16
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526567-apos-22-anos-de-obras-destino-dos-residuos-nucleares-ganha-capitulo-historico-na-finlandia-mas-uma-pergunta-sobre-o-deposito-definitivo-segue-sem-resposta.html
|Internacional
|2639
|Após 22 anos de obras, destino dos resíduos nucleares ganha capítulo histórico na Finlândia, mas uma pergunta sobre o depósito definitivo segue sem resposta
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526567-apos-22-anos-de-obras-destino-dos-residuos-nucleares-ganha-capitulo-historico-na-finlandia-mas-uma-pergunta-sobre-o-deposito-definitivo-segue-sem-resposta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:16
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526571-tumba-de-pedra-com-duas-antenas-no-saara-ocidental-ganha-primeira-datacao-firme-e-resultado-oferece-uma-pista-sobre-monumentos-erguidos-ha-mais-de-4-mil-anos.html
|Ciência
|arqueólogos, tumba, história
|2692
|Tumba de pedra com duas “antenas” no Saara Ocidental ganha primeira datação firme, e resultado oferece uma pista sobre monumentos erguidos há mais de 4 mil anos
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526571-tumba-de-pedra-com-duas-antenas-no-saara-ocidental-ganha-primeira-datacao-firme-e-resultado-oferece-uma-pista-sobre-monumentos-erguidos-ha-mais-de-4-mil-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:18
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526580-daniel-lancaster-revela-seu-cockpit-antes-da-etapa-do-endurance-brasil.html
|Networking e Negócios
|5486
|Daniel Lancaster revela seu cockpit antes da etapa do Endurance Brasil
|24ff323b-042a-44d0-9abf-c353c791e554
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:19
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7526576-estudante-testa-nova-posicao-para-sensores-de-terremotos-e-quando-inclui-so-cinco-dispositivos-a-mais-amplia-a-cobertura-simulada-em-167-com-modelo-matematico.html
|Tecnologia
|3165
|Estudante testa nova posição para sensores de terremotos e, quando inclui só cinco dispositivos a mais, amplia a cobertura simulada em 16,7% com modelo matemático
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7526576-estudante-testa-nova-posicao-para-sensores-de-terremotos-e-quando-inclui-so-cinco-dispositivos-a-mais-amplia-a-cobertura-simulada-em-167-com-modelo-matematico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:19
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526577-bicarbonato-com-agua-ou-sabao-liquido-engenheiro-quimico-explica-o-que-essa-mistura-pode-fazer-na-limpeza-de-paredes-e-tenis-e-quais-sao-suas-limitacoes.html
|Casa e Decoração
|2604
|Bicarbonato com água ou sabão líquido: engenheiro químico explica o que essa mistura pode fazer na limpeza de paredes e tênis e quais são suas limitações
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526577-bicarbonato-com-agua-ou-sabao-liquido-engenheiro-quimico-explica-o-que-essa-mistura-pode-fazer-na-limpeza-de-paredes-e-tenis-e-quais-sao-suas-limitacoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:19
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526574-airbnb-muda-regras-para-reservas-a-partir-de-20-de-novembro-e-uma-exigencia-de-limpeza-que-pesa-sobre-os-hospedes-passa-a-ter-limites-veja-o-que-muda-na-estadia.html
|Turismo
|viagem, airbnb, turismo
|2555
|Airbnb muda regras para reservas a partir de 20 de novembro, e uma exigência de limpeza que pesa sobre os hóspedes passa a ter limites: veja o que muda na estadia
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7526574-airbnb-muda-regras-para-reservas-a-partir-de-20-de-novembro-e-uma-exigencia-de-limpeza-que-pesa-sobre-os-hospedes-passa-a-ter-limites-veja-o-que-muda-na-estadia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:19
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526573-hermes-ve-sinal-de-alerta-no-mercado-de-luxo-alem-do-tombo-de-40-na-bolsa-um-movimento-com-as-birkin-usadas-expoe-a-pressao-da-demanda-mais-fraca-na-china.html
|Internacional
|hermès, birkin, bolsa
|2468
|Hermès vê sinal de alerta no mercado de luxo: além do tombo de 40% na bolsa, um movimento com as Birkin usadas expõe a pressão da demanda mais fraca na China
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526573-hermes-ve-sinal-de-alerta-no-mercado-de-luxo-alem-do-tombo-de-40-na-bolsa-um-movimento-com-as-birkin-usadas-expoe-a-pressao-da-demanda-mais-fraca-na-china.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:20
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526586-daniel-lancaster-mostra-cockpit-e-estrategia-para-etapa-em-brasilia-df.html
|Networking e Negócios
|5495
|Daniel Lancaster mostra cockpit e estratégia para etapa em Brasília DF
|40323092-76a0-40ef-9185-aace66d512b5
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:20
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526578-passagem-de-fauna-apresentada-como-a-maior-da-america-do-norte-tem-resultado-surpreendente-nas-colisoes-com-animais-em-menos-de-um-ano-apos-ficar-pronta.html
|Internacional
|2488
|Passagem de fauna apresentada como a maior da América do Norte tem resultado surpreendente nas colisões com animais em menos de um ano após ficar pronta
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526578-passagem-de-fauna-apresentada-como-a-maior-da-america-do-norte-tem-resultado-surpreendente-nas-colisoes-com-animais-em-menos-de-um-ano-apos-ficar-pronta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:21
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526581-aposentado-guarda-cartas-pokemon-no-sotao-por-15-anos-mas-quando-leva-a-colecao-a-leilao-o-tesouro-esquecido-surpreende-e-rende-cerca-de-rs-11-milhoes.html
|Internacional
|2326
|Aposentado guarda cartas Pokémon no sótão por 15 anos, mas, quando leva a coleção a leilão, o tesouro esquecido surpreende e rende cerca de R$ 11 milhões
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526581-aposentado-guarda-cartas-pokemon-no-sotao-por-15-anos-mas-quando-leva-a-colecao-a-leilao-o-tesouro-esquecido-surpreende-e-rende-cerca-de-rs-11-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:21
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526582-motorista-de-23-anos-dirige-ate-exame-para-recuperar-a-habilitacao-apos-perder-todos-os-pontos-mas-a-ida-ao-local-coloca-o-jovem-na-mira-de-investigacao.html
|Nacional
|2263
|Motorista de 23 anos dirige até exame para recuperar a habilitação após perder todos os pontos, mas a ida ao local coloca o jovem na mira de investigação
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526582-motorista-de-23-anos-dirige-ate-exame-para-recuperar-a-habilitacao-apos-perder-todos-os-pontos-mas-a-ida-ao-local-coloca-o-jovem-na-mira-de-investigacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:22
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526583-uma-carga-avaliada-em-cerca-de-rs-5-milhoes-chama-atencao-apos-roubo-em-caminhao-da-fedex-na-california-o-alvo-sao-cartas-colecionaveis-de-valor-surpreendente.html
|Internacional
|2732
|Uma carga avaliada em cerca de R$ 5 milhões chama atenção após roubo em caminhão da FedEx na Califórnia: o alvo são cartas colecionáveis de valor surpreendente
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526583-uma-carga-avaliada-em-cerca-de-rs-5-milhoes-chama-atencao-apos-roubo-em-caminhao-da-fedex-na-california-o-alvo-sao-cartas-colecionaveis-de-valor-surpreendente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:22
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526585-familia-prepara-viagem-de-quatro-meses-com-os-filhos-mas-o-plano-vai-alem-do-turismo-a-meta-e-ajudar-a-reconstruir-uma-escola-durante-a-jornada-no-nepal.html
|Internacional
|2163
|Família prepara viagem de quatro meses com os filhos, mas o plano vai além do turismo: a meta é ajudar a reconstruir uma escola durante a jornada no Nepal
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526585-familia-prepara-viagem-de-quatro-meses-com-os-filhos-mas-o-plano-vai-alem-do-turismo-a-meta-e-ajudar-a-reconstruir-uma-escola-durante-a-jornada-no-nepal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526590-ministro-do-tse-atende-a-campanha-do-pt-e-impede-suspensao-de-canal-exercito-do-lula-as-vesperas-da-eleicao.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicao-2026, lula, andre-janones
|2122
|Ministro do TSE atende a campanha do PT e impede suspensão de canal 'Exército do Lula' às vésperas da eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526590-ministro-do-tse-atende-a-campanha-do-pt-e-impede-suspensao-de-canal-exercito-do-lula-as-vesperas-da-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526592-ataque-cibernetico-eleva-temperatura-de-geladeiras-e-causa-prejuizos-em-mais-de-500-supermercados-na-franca.html
|Galeria
|6
|Ataque cibernético eleva temperatura de geladeiras e causa prejuízos em mais de 500 supermercados na França
|https://www.flipar.com.br/?p=695480
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:30
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526593-daniel-lancaster-revela-cockpit-e-estrategia-para-etapa-em-brasilia-ja.html
|Networking e Negócios
|5471
|Daniel Lancaster revela cockpit e estratégia para etapa em Brasília já
|d12ae801-e21f-4527-8553-678448c49087
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:38
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526603-camerata-caipira-leva-espetaculo-sobre-fauna-do-cerrado-a-escolas-de-pirenopolis.html
|Networking e Negócios
|7265
|Camerata Caipira leva espetáculo sobre fauna do Cerrado a escolas de Pirenópolis
|c2a82add-ccdb-406c-91bc-cfe5292a3e43
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 15:48
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526617-daniel-lancaster-exibe-cockpit-antes-da-etapa-de-brasilia-no-endurance.html
|Networking e Negócios
|5443
|Daniel Lancaster exibe cockpit antes da etapa de Brasília no Endurance
|7222969c-8732-4074-b071-509ff1d76556
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 16:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526626-cnj-destaca-a-transformacao-digital-do-poder-judiciario.html
|Mundo Corporativo
|5194
|CNJ destaca a transformação digital do Poder Judiciário
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526626-cnj-destaca-a-transformacao-digital-do-poder-judiciario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 16:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526627-eleicoes-reacendem-debate-sobre-credito-e-endividamento.html
|Mundo Corporativo
|7074
|Eleições reacendem debate sobre crédito e endividamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526627-eleicoes-reacendem-debate-sobre-credito-e-endividamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 16:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526628-arrvel-apresenta-linha-de-leitores-de-codigo-de-barras-industriais-e-terminais-portateis-para-empresas-globais.html
|Mundo Corporativo
|13118
|Arrvel apresenta linha de leitores de código de barras industriais e terminais portáteis para empresas globais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526628-arrvel-apresenta-linha-de-leitores-de-codigo-de-barras-industriais-e-terminais-portateis-para-empresas-globais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 16:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526644-doria-justifica-voto-em-flavio-quero-muito-bem-ao-brasil.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Doria, justificativa, voto, eleições 2026
|2408
|Doria justifica voto em Flávio: "Quero muito bem ao Brasil"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526644-doria-justifica-voto-em-flavio-quero-muito-bem-ao-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 16:33
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526656-metro-bh-muda-horarios-e-circulacao-para-obras.html
|Gerais
|Metrô, Metrô BH, ônibus, BH, intervalo, circulação
|2500
|Metrô BH muda horários e circulação para obras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526656-metro-bh-muda-horarios-e-circulacao-para-obras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 16:34
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526659-axis-communications-destaca-integracao-de-tecnologias-no-seg-summit.html
|Networking e Negócios
|3543
|Axis Communications destaca integração de tecnologias no SEG Summit
|75397fbc-fa6c-4508-b684-2c8a18d5cc5a
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 16:42
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526668-sob-gestao-de-tres-mulheres-fm-ampv-advocacia-aposta-em-expansao-internacional.html
|Networking e Negócios
|3737
|Sob gestão de três mulheres, FM&V Advocacia aposta em expansão internacional
|7d9f4b78-3fb4-48ef-a363-f09e5935bf31
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:00
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526676-anotacoes-de-flavio-para-debate-revelam-estrategia-de-falar-para-elas.html
|Política
|anotações, Flávio Bolsonaro, debate, estratégias
|3311
|Anotações de Flávio para debate revelam estratégia de 'falar para elas'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526676-anotacoes-de-flavio-para-debate-revelam-estrategia-de-falar-para-elas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:04
|Maria Lúcia Passos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526669-ataque-ao-clube-da-esquina-nao-podemos-ficar-calados-afirma-damiao.html
|Gerais
|Vandalismo
|5518
|Ataque ao Clube da Esquina: "Não podemos ficar calados", afirma Damião
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526669-ataque-ao-clube-da-esquina-nao-podemos-ficar-calados-afirma-damiao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526732-e-grande-a-chance-de-lula-ultrapassar-flavio-diz-ex-diretor-do-datafolha.html
|Política
|Flavio, lula, eleições 2026, urna, voto, votação, eleição
|2446
|É grande a chance de Lula ultrapassar Flávio, diz ex-diretor do Datafolha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526732-e-grande-a-chance-de-lula-ultrapassar-flavio-diz-ex-diretor-do-datafolha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:06
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526687-violinista-mineira-conquista-lugar-de-destaque-em-orquestra-de-viena.html
|Cultura
|Orquestra, música, clássica, violinista, mineira, Viena
|5222
|Violinista mineira conquista lugar de destaque em orquestra de Viena
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526687-violinista-mineira-conquista-lugar-de-destaque-em-orquestra-de-viena.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:11
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526693-comeca-a-exposicao-de-picasso-em-bh.html
|Cultura
|Cultura, Exposição, Picasso, mostra, BH, artistaslocais
|3879
|Começa a exposição de Picasso em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526693-comeca-a-exposicao-de-picasso-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:18
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526704-semana-da-transformacao-em-saude-coloca-futuro-da-medicina-em-debate.html
|Networking e Negócios
|7699
|Semana da Transformação em Saúde coloca futuro da medicina em debate
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:21
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526707-criancas-ganham-musica-de-presente.html
|Cultura
|Detonautas, Sérgio Pererê, Disco infantil
|3492
|Crianças ganham música de presente
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526707-criancas-ganham-musica-de-presente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:30
|ADRIELLY SOUZA
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526714-dira-paes-se-orgulha-de-rosenda-a-sertaneja-da-proxima-novela-das-seis.html
|Cultura
|Novela, dira paes, Globo, Daniel de Oliveira
|3254
|Dira Paes se orgulha de Rosenda, a sertaneja da próxima novela das seis
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526714-dira-paes-se-orgulha-de-rosenda-a-sertaneja-da-proxima-novela-das-seis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:30
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526715-agro-investe-em-tecnologia-mas-problema-dentro-da-porteira-ameaca-resultados.html
|Networking e Negócios
|7294
|Agro investe em tecnologia, mas problema dentro da porteira ameaça resultados
|af928aee-29fc-4b4c-bf9c-71b3035839bb
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:43
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526724-cnbb-desautoriza-bispos-pro-lula-e-diocese-do-rio-grande-do-sul-tambem-reage.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1669
|CNBB desautoriza bispos pró-Lula e diocese do Rio Grande do Sul também reage
|https://platobr.com.br/cnbb-desautoriza-bispos-pro-lula-e-diocese-do-rio-grande-do-sul-tambem-reage
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 17:54
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7526729-o-custo-invisivel-da-folha-de-pagamento-onde-as-empresas-perdem-dinheiro.html
|Networking e Negócios
|10024
|O custo invisível da folha de pagamento: onde as empresas perdem dinheiro
|0159461b-42b4-4e02-911c-be338e91e099
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526763-michelob-move-fest-une-corrida-musica-e-cerveja-premium.html
|Mundo Corporativo
|6785
|Michelob Move Fest une corrida, música e cerveja premium
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526763-michelob-move-fest-une-corrida-musica-e-cerveja-premium.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526764-costa-rica-se-destaca-como-destino-inclusivo-para-todos.html
|Mundo Corporativo
|2231
|Costa Rica se destaca como destino inclusivo para todos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526764-costa-rica-se-destaca-como-destino-inclusivo-para-todos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526765-beone-medicines-anuncia-beneficio-sustentado-de-sobrevida-com-a-combinacao-de-tevimbra-e-ziihera-no-tratamento-de-primeira-linha-do-cancer-gastroesofagico-her2-.html
|Mundo Corporativo
|14957
|BeOne Medicines anuncia benefício sustentado de sobrevida com a combinação de TEVIMBRA e ZIIHERA no tratamento de primeira linha do câncer gastroesofágico HER2+
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526765-beone-medicines-anuncia-beneficio-sustentado-de-sobrevida-com-a-combinacao-de-tevimbra-e-ziihera-no-tratamento-de-primeira-linha-do-cancer-gastroesofagico-her2-.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:13
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526749-jovem-morre-apos-cirurgia-maxilar-dos-sonhos-e-familia-busca-respostas.html
|Nacional
|cirurgia, morte, jovem, procedimento, erro médico
|2313
|Jovem morre após cirurgia maxilar dos sonhos e família busca respostas
|https://www.tupi.fm/brasil/jovem-morre-apos-cirurgia-maxilar-dos-sonhos-e-familia-busca-respostas/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526766-periodontite-grave-eleva-risco-de-doenca-renal-avancada.html
|Mundo Corporativo
|3571
|Periodontite grave eleva risco de doença renal avançada
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526766-periodontite-grave-eleva-risco-de-doenca-renal-avancada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526772-a-del-valle-isd-education-foundation-de-austin-ganha-o-f1-allwyn-global-community-award-e-impulsiona-trajetorias-de-carreiras-em-stem-para-12-mil-alunos.html
|Mundo Corporativo
|10006
|A Del Valle ISD Education Foundation, de Austin, Ganha o F1® Allwyn Global Community Award e Impulsiona Trajetórias de Carreiras em STEM para 12 mil Alunos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526772-a-del-valle-isd-education-foundation-de-austin-ganha-o-f1-allwyn-global-community-award-e-impulsiona-trajetorias-de-carreiras-em-stem-para-12-mil-alunos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526773-mitsubishi-power-anuncia-investimento-de-uss-490-milhoes-em-sua-unidade-de-savannah-para-atender-as-crescentes-necessidades-de-geracao-de-energia.html
|Mundo Corporativo
|7955
|Mitsubishi Power anuncia investimento de US$ 490 milhões em sua unidade de Savannah para atender às crescentes necessidades de geração de energia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526773-mitsubishi-power-anuncia-investimento-de-uss-490-milhoes-em-sua-unidade-de-savannah-para-atender-as-crescentes-necessidades-de-geracao-de-energia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526774-icr-t-realiza-quase-200-cirurgias-roboticas-em-2026.html
|Mundo Corporativo
|1956
|ICR.T realiza quase 200 cirurgias robóticas em 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526774-icr-t-realiza-quase-200-cirurgias-roboticas-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526775-alphaville-recebe-novas-tendencias-em-imoveis-de-alto-padrao.html
|Mundo Corporativo
|4488
|Alphaville recebe novas tendências em imóveis de alto padrão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526775-alphaville-recebe-novas-tendencias-em-imoveis-de-alto-padrao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526776-equipamentos-cientificos-brasileiros-50-anos-em-20-paises.html
|Mundo Corporativo
|3896
|Equipamentos científicos brasileiros: 50 anos, em +20 países
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526776-equipamentos-cientificos-brasileiros-50-anos-em-20-paises.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526777-judiciario-tem-755-milhoes-de-processos-pendentes.html
|Mundo Corporativo
|3512
|Judiciário tem 75,5 milhões de processos pendentes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526777-judiciario-tem-755-milhoes-de-processos-pendentes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:22
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526770-obra-de-monet-e-leiloada-por-rs-282-milhoes-e-quebra-recorde-na-franca.html
|Cultura
|telas, pintura, Claude Monet, obra, leilão
|2002
|Obra de Monet é leiloada por R$ 282 milhões e quebra recorde na França
|https://www.tupi.fm/entretenimento/obra-de-monet-e-leiloada-por-r-282-milhoes-e-quebra-recorde-na-franca/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:26
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526686-transicao-em-minas-saude-apresenta-prioridades-para-governo-cleitinho.html
|Política
|Política
|5530
|Transição em Minas: Saúde apresenta prioridades para governo Cleitinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526686-transicao-em-minas-saude-apresenta-prioridades-para-governo-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:30
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526737-velorio-de-beatriz-vitoria-dura-apenas-30-minutos-em-jaboticatubas.html
|Gerais
|Beatriz, crime, velório, morte, assassinato, BH
|2773
|Velório de Beatriz Vitória dura apenas 30 minutos em Jaboticatubas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526737-velorio-de-beatriz-vitoria-dura-apenas-30-minutos-em-jaboticatubas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:32
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526783-sidonio-diz-que-flavio-nao-podera-ficar-atras-de-lula-no-debate-da-globo.html
|Política
|Debate, Globo, Lula, flávio bolsonaro, eleicoes-2026
|2115
|Sidônio diz que Flávio não poderá ficar atrás de Lula no debate da Globo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526783-sidonio-diz-que-flavio-nao-podera-ficar-atras-de-lula-no-debate-da-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:39
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526789-pf-inicia-investigacao-sobre-ilha-alvo-de-disputa-entre-richarlison-e-willer.html
|Política
|Ilha, Richarlison, Justiça, Willer Tomaz, Tottenham
|1945
|PF inicia investigação sobre ilha alvo de disputa entre Richarlison e Willer
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526789-pf-inicia-investigacao-sobre-ilha-alvo-de-disputa-entre-richarlison-e-willer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:43
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526794-joice-hasselmann-quem-e-a-ex-lider-do-governo-bolsonaro-que-declarou-voto-em-lula.html
|Política
|joice hasselmann, bolsonaro, lula, eleições 2026, voto, votação
|3465
|Joice Hasselmann: quem é a ex-líder do governo Bolsonaro que declarou voto em Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526794-joice-hasselmann-quem-e-a-ex-lider-do-governo-bolsonaro-que-declarou-voto-em-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:47
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526793-campanha-de-lula-ve-com-estranheza-condicao-de-flavio-para-abrir-sigilos-ao-tse.html
|Política
|camilo santana, flávio bolsonaro, lula, sigilo, TSE, eleicoes-2026
|1308
|Campanha de Lula vê com estranheza condição de Flávio para abrir sigilos ao TSE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526793-campanha-de-lula-ve-com-estranheza-condicao-de-flavio-para-abrir-sigilos-ao-tse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:48
|Maria Lúcia Passos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526785-clube-da-esquina-moradores-artistas-e-politicos-lamentam-vandalismo.html
|Gerais
|9239
|Moradores, artistas e políticos lamentam vandalismo no Clube da Esquina
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526785-clube-da-esquina-moradores-artistas-e-politicos-lamentam-vandalismo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:50
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526799-musica-e-dinheiro-o-papel-das-financas-entre-shows-e-streaming.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Streaming
|8413
|Música e dinheiro: o papel das finanças entre shows e streaming
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526799-musica-e-dinheiro-o-papel-das-financas-entre-shows-e-streaming.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:58
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526804-moda-urbana-e-cultura-periferica-favela-hype-abre-primeira-loja-em-bh.html
|Feminino & Masculino
|moda, bh, mg
|6227
|Moda urbana e cultura periférica: Favela Hype abre primeira loja em BH
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526804-moda-urbana-e-cultura-periferica-favela-hype-abre-primeira-loja-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:58
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7526740-manoel-beato-minas-para-mim-tem-gosto-de-casa.html
|Degusta
|Fasano
|4932
|Manoel Beato: "Minas, para mim, tem gosto de casa"
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7526740-manoel-beato-minas-para-mim-tem-gosto-de-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 18:59
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526809-axty-faz-da-dor-materia-prima-de-album-e-leva-show-integral-ao-newcore.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Show
|2869
|AXTY faz da dor matéria-prima de álbum e leva show integral ao Newcore
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7526809-axty-faz-da-dor-materia-prima-de-album-e-leva-show-integral-ao-newcore.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526675-guillermo-colombo-lanca-o-livro-agir-para-conquistar.html
|Cultura
|livro, lançamento, literatura, autor, BH
|3052
|Guillermo Colombo lança o livro "Agir para conquistar"
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526675-guillermo-colombo-lanca-o-livro-agir-para-conquistar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:02
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526810-vidente-dos-famosos-tira-as-cartas-e-crava-novo-presidente-da-republica.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flávio bolsonaro, vidente dos famosos, Podcast
|2876
|"Vidente dos famosos" tira as cartas e crava novo presidente da República
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526810-vidente-dos-famosos-tira-as-cartas-e-crava-novo-presidente-da-republica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:06
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526808-canal-exercito-do-lula-chega-a-10-milhoes-de-inscritos-no-whatsapp.html
|Política
|CANAL, Exército do Lula, Lula
|2965
|Canal Exército do Lula chega a 10 milhões de inscritos no WhatsApp
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526808-canal-exercito-do-lula-chega-a-10-milhoes-de-inscritos-no-whatsapp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:12
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526818-corretora-transfere-rs-50-milhoes-por-engano-apos-cliente-pedir-estorno-de-rs-500-mulher-comprou-mansao-e-agora-tera-de-devolver-todo-o-montante-a-empresa.html
|Internacional
|corretora, Pix, transferência, milhões, engano
|2196
|Corretora transfere R$ 50 milhões por engano após cliente pedir estorno de R$ 500; mulher comprou mansão e agora terá de devolver todo o montante à empresa
|https://www.tupi.fm/entretenimento/corretora-transfere-r-50-milhoes-por-engano-apos-cliente-pedir-estorno-de-r-500-mulher-comprou-mansao-e-agora-tera-de-devolver-todo-o-montante-a-empresa/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526819-xtransfer-estreia-na-money20-20-usa-acelerando-expansao-para-mercados-da-america-latina.html
|Mundo Corporativo
|3611
|XTransfer Estreia na Money20/20 USA, Acelerando Expansão para Mercados da América Latina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526819-xtransfer-estreia-na-money20-20-usa-acelerando-expansao-para-mercados-da-america-latina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526820-hyundai-apresenta-nova-estrutura-global-de-governanca.html
|Mundo Corporativo
|6139
|Hyundai apresenta nova estrutura global de governança
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526820-hyundai-apresenta-nova-estrutura-global-de-governanca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526821-shopping-circuito-de-compras-lanca-fashion-bras-2026.html
|Mundo Corporativo
|2170
|Shopping Circuito de Compras lança Fashion Brás 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526821-shopping-circuito-de-compras-lanca-fashion-bras-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526822-maternidade-recebe-selo-de-seguranca-do-paciente.html
|Mundo Corporativo
|1439
|Maternidade recebe Selo de Segurança do Paciente
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526822-maternidade-recebe-selo-de-seguranca-do-paciente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526823-misha-e-barbie-se-unem-em-colecao-especial.html
|Mundo Corporativo
|6879
|Misha e Barbie se unem em coleção especial
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526823-misha-e-barbie-se-unem-em-colecao-especial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526824-47-cbpp-reforca-compromisso-pela-previdencia-mais-inclusiva.html
|Mundo Corporativo
|6749
|47º CBPP reforça compromisso pela previdência mais inclusiva
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526824-47-cbpp-reforca-compromisso-pela-previdencia-mais-inclusiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:13
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526812-neymar-em-video-com-o-nikolas-faz-o-22.html
|Política
|Nikolas Ferreira, Neymar, Lula
|2095
|Neymar, em vídeo com o Nikolas, faz o 22
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526812-neymar-em-video-com-o-nikolas-faz-o-22.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526825-doenca-periodontal-eleva-risco-de-cancer-de-mama-e-prostata.html
|Mundo Corporativo
|2431
|Doença periodontal eleva risco de câncer de mama e próstata
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526825-doenca-periodontal-eleva-risco-de-cancer-de-mama-e-prostata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7526837-turista-viraliza-apos-encontro-doloroso-com-cacto-saltador-no-deserto-da-california.html
|Galeria
|6
|Turista viraliza após encontro doloroso com ‘cacto saltador’ no deserto da Califórnia
|https://www.flipar.com.br/?p=695611&preview=true&preview_id=695611
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526835-cuidar-da-gengiva-tambem-faz-parte-do-pre-natal.html
|Mundo Corporativo
|2968
|Cuidar da gengiva também faz parte do pré-natal
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526835-cuidar-da-gengiva-tambem-faz-parte-do-pre-natal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:20
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526843-periodontite-eleva-risco-de-artrite-reumatoide.html
|Mundo Corporativo
|3167
|Periodontite eleva risco de artrite reumatoide
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526843-periodontite-eleva-risco-de-artrite-reumatoide.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:23
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526847-periodontite-eleva-risco-de-dpoc-e-apneia-aponta-revisao.html
|Mundo Corporativo
|2869
|Periodontite eleva risco de DPOC e apneia, aponta revisão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526847-periodontite-eleva-risco-de-dpoc-e-apneia-aponta-revisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:26
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526848-eduardo-bolsonaro-defende-que-flavio-deixe-o-pais-caso-perca-a-eleicao.html
|Política
|2590
|Eduardo Bolsonaro defende que Flávio deixe o país caso perca a eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526848-eduardo-bolsonaro-defende-que-flavio-deixe-o-pais-caso-perca-a-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:29
|Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526851-filho-de-cissa-guimaraes-denuncia-comentario-que-exalta-morte-do-irmao.html
|Política
|Cissa Guimarães, Filho, Morte, ataque
|3942
|Filho de Cissa Guimarães denuncia comentário que exalta morte do irmão
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526851-filho-de-cissa-guimaraes-denuncia-comentario-que-exalta-morte-do-irmao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:43
|Anna Júlia Castro
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526858-acidente-entre-moto-e-caminhao-mata-amigos-que-tinham-ido-assistir-jogo.html
|Nacional
|Acidente, Goiás, morte
|3042
|Acidente entre moto e caminhão mata amigos que tinham ido assistir jogo
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526858-acidente-entre-moto-e-caminhao-mata-amigos-que-tinham-ido-assistir-jogo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 19:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526845-ameaca-de-bomba-causa-cancelamento-voo-de-belo-horizonte-para-sao-paulo.html
|Gerais
|Ameaça, Ameaça de bomb, Belo Horizonte, Bomba, São Paulo, Voo
|1441
|Ameaça de bomba causa cancelamento de voo de Belo Horizonte para São Paulo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526845-ameaca-de-bomba-causa-cancelamento-voo-de-belo-horizonte-para-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526872-lifezone-metals-confirma-negociacoes-avancadas-com-o-orion-cmc-sobre-o-projeto-de-niquel-de-kabanga.html
|Mundo Corporativo
|13152
|Lifezone Metals confirma negociações avançadas com o Orion CMC sobre o Projeto de Níquel de Kabanga
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7526872-lifezone-metals-confirma-negociacoes-avancadas-com-o-orion-cmc-sobre-o-projeto-de-niquel-de-kabanga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526871-lotofacil-3812-quina-7150-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-23-10.html
|Nacional
|Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina
|3079
|Lotofácil 3812, Quina 7150 e mais: confira os números sorteados (23/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526871-lotofacil-3812-quina-7150-e-mais-confira-os-numeros-sorteados-23-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:01
|Gabriela Cidade* - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526870-familia-aguarda-laudo-para-transportar-corpo-de-enfermeira-para-o-brasil.html
|Nacional
|autópsi, es, lua de mel, morte, tragedia
|1382
|Família aguarda laudo para transportar corpo de enfermeira para o Brasil
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7526870-familia-aguarda-laudo-para-transportar-corpo-de-enfermeira-para-o-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:08
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526867-chuva-ja-superou-a-media-historica-de-outubro-em-8-das-10-regionais-de-bh.html
|Gerais
|975
|Chuva já superou a média histórica de outubro em 8 das 10 regionais de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526867-chuva-ja-superou-a-media-historica-de-outubro-em-8-das-10-regionais-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526873-joice-hasselmann-flavio-fretou-jatinho-para-a-florida-caso-nao-seja-eleito.html
|Política
|Joice Hasselmann, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Lula
|2668
|Joice Hasselmann: Flávio fretou jatinho para a Flórida caso não seja eleito
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526873-joice-hasselmann-flavio-fretou-jatinho-para-a-florida-caso-nao-seja-eleito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:19
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526884-vinho-perde-espaco-entre-consumidores-e-diretor-de-vinicola-espanhola-analisa-a-queda-inesperada-que-traz-as-mudancas-de-preferencia-para-o-centro-do-debate.html
|Trends
|2248
|Vinho perde espaço entre consumidores, e diretor de vinícola espanhola analisa a queda inesperada que traz as mudanças de preferência para o centro do debate
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7526884-vinho-perde-espaco-entre-consumidores-e-diretor-de-vinicola-espanhola-analisa-a-queda-inesperada-que-traz-as-mudancas-de-preferencia-para-o-centro-do-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:21
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526886-chocolate-e-colesterol-alto-cardiologista-explica-por-que-um-detalhe-na-quantidade-consumida-pode-pesar-mais-do-que-a-decisao-de-comer-o-doce-todos-os-dias.html
|Ciência
|chocolate, colesterol, saúde cardíaca, coração, saúde cardiovascular
|2395
|Chocolate e colesterol alto: cardiologista explica por que um detalhe na quantidade consumida pode pesar mais do que a decisão de comer o doce todos os dias
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526886-chocolate-e-colesterol-alto-cardiologista-explica-por-que-um-detalhe-na-quantidade-consumida-pode-pesar-mais-do-que-a-decisao-de-comer-o-doce-todos-os-dias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:21
|Lucas Cardoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526885-treino-de-forca-para-corredores-treinadores-explicam-por-que-acumular-quilometros-nao-basta-e-o-que-precisa-mudar-na-preparacao-de-quem-quer-correr-melhor.html
|Bem viver
|2886
|Treino de força para corredores: treinadores explicam por que acumular quilômetros não basta e o que precisa mudar na preparação de quem quer correr melhor
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526885-treino-de-forca-para-corredores-treinadores-explicam-por-que-acumular-quilometros-nao-basta-e-o-que-precisa-mudar-na-preparacao-de-quem-quer-correr-melhor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:24
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526888-agricultor-diz-que-recusa-mais-de-rs-55-milhoes-por-fazenda-mas-protege-parte-das-terras-por-999-anos-contra-a-urbanizacao.html
|Internacional
|servidão de conservação, Ontário, fazenda, fazenda Wilmot Orchards, Toronto, Canadá, Ontario Farmland Trust, urbanização
|2509
|Agricultor diz que recusa mais de R$ 55 milhões por fazenda, mas protege parte das terras por 999 anos contra a urbanização
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526888-agricultor-diz-que-recusa-mais-de-rs-55-milhoes-por-fazenda-mas-protege-parte-das-terras-por-999-anos-contra-a-urbanizacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:25
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526889-artrose-do-joelho-a-dor-pode-levar-voce-a-evitar-exercicios-mas-ha-um-cuidado-na-escolha-das-atividades-que-faz-diferenca-para-manter-o-movimento-com-seguranca.html
|Bem viver
|Artrose do joelho, artrose, exercícios físicos, Atividades recomendadas, caminhada, natação, sintomas
|2281
|Artrose do joelho: a dor pode levar você a evitar exercícios, mas há um cuidado na escolha das atividades que faz diferença para manter o movimento com segurança
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526889-artrose-do-joelho-a-dor-pode-levar-voce-a-evitar-exercicios-mas-ha-um-cuidado-na-escolha-das-atividades-que-faz-diferenca-para-manter-o-movimento-com-seguranca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:25
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526890-almoco-apos-os-60-anos-especialistas-em-nutricao-indicam-uma-combinacao-de-alimentos-para-equilibrar-o-prato-e-a-escolha-vai-alem-da-fonte-de-proteina.html
|Bem viver
|alimentação saudável, dieta, proteína, grãos integrais, vegetais, carboidratos, nutrição, almoço
|2710
|Almoço após os 60 anos: especialistas em nutrição indicam uma combinação de alimentos para equilibrar o prato, e a escolha vai além da fonte de proteína
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7526890-almoco-apos-os-60-anos-especialistas-em-nutricao-indicam-uma-combinacao-de-alimentos-para-equilibrar-o-prato-e-a-escolha-vai-alem-da-fonte-de-proteina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:26
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526891-jovem-de-23-anos-administra-bar-em-povoado-de-apenas-100-habitantes-mas-sua-ideia-de-sucesso-vai-alem-do-lucro-e-revela-o-que-o-prende-a-aldeia-dos-avos.html
|Internacional
|província de Cuenca, espanha, mario pérez, Celtibéria conquense, Celtibéria, Bar Haro
|1962
|Jovem de 23 anos administra bar em povoado de apenas 100 habitantes, mas sua ideia de sucesso vai além do lucro e revela o que o prende à aldeia dos avós
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526891-jovem-de-23-anos-administra-bar-em-povoado-de-apenas-100-habitantes-mas-sua-ideia-de-sucesso-vai-alem-do-lucro-e-revela-o-que-o-prende-a-aldeia-dos-avos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:27
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526892-uma-pista-no-ceu-de-a-noite-estrelada-leva-estudo-a-propor-outra-data-para-a-obra-de-van-gogh.html
|Cultura
|A Noite Estrelada, van gogh, pesquisa, estudo, configuração astronômica, astronomia, Vincent van Gogh
|2307
|Uma pista no céu de 'A Noite Estrelada' leva estudo a propor outra data para a obra de Van Gogh
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526892-uma-pista-no-ceu-de-a-noite-estrelada-leva-estudo-a-propor-outra-data-para-a-obra-de-van-gogh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:28
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526894-principe-harry-relembra-em-entrevista-a-ultima-conversa-com-diana-e-expoe-o-impacto-da-perda-da-mae-em-sua-vida-eu-preciso-aprender-a-viver-com-isso.html
|Cultura
|Príncipe Harry, Princesa Diana, Lady Diana, Duque de Sussex, última conversa
|2051
|Príncipe Harry relembra em entrevista a última conversa com Diana e expõe o impacto da perda da mãe em sua vida: 'Eu preciso aprender a viver com isso'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7526894-principe-harry-relembra-em-entrevista-a-ultima-conversa-com-diana-e-expoe-o-impacto-da-perda-da-mae-em-sua-vida-eu-preciso-aprender-a-viver-com-isso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:29
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526896-comprada-por-ozzy-e-sharon-osbourne-em-2015-mansao-centenaria-volta-ao-mercado-apos-a-morte-do-musico-e-chama-atencao-pelo-preco.html
|Casa e Decoração
|ozzy Osbourne, sharon Osbourne, mansão, Hancock Park, los angeles
|2219
|Comprada por Ozzy e Sharon Osbourne em 2015, mansão centenária volta ao mercado após a morte do músico e chama atenção pelo preço
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7526896-comprada-por-ozzy-e-sharon-osbourne-em-2015-mansao-centenaria-volta-ao-mercado-apos-a-morte-do-musico-e-chama-atencao-pelo-preco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:31
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526899-tubaroes-brancos-deixam-as-aguas-onde-se-alimentam-e-mergulham-nas-profundezas-escuras-do-oceano-o-motivo-dessas-misteriosas-incursoes-ainda-intriga-os-cientistas.html
|Ciência
|tubarão branco, zona mesopelágica, zona crepuscular, mergulho, zona da meia-noite, tubarões-brancos, atum, istioforídeos, camada de dispersão profunda
|2199
|Tubarões brancos deixam as águas onde se alimentam e mergulham nas profundezas escuras do oceano: o motivo dessas misteriosas incursões ainda intriga os cientistas
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7526899-tubaroes-brancos-deixam-as-aguas-onde-se-alimentam-e-mergulham-nas-profundezas-escuras-do-oceano-o-motivo-dessas-misteriosas-incursoes-ainda-intriga-os-cientistas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:31
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526897-leao-xiv-cancela-visita-a-assis-apos-cirurgia-e-orientacao-dos-medicos-sobre-um-detalhe-do-transporte-ajuda-a-explicar-a-precaucao-na-recuperacao-do-papa.html
|Internacional
|Leão XIV, papa Leão XIV, vaticano, itália, assis, cirurgia, agenda papal, tumor pulmonar
|2528
|Leão XIV cancela visita a Assis após cirurgia, e orientação dos médicos sobre um detalhe do transporte ajuda a explicar a precaução na recuperação do Papa
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7526897-leao-xiv-cancela-visita-a-assis-apos-cirurgia-e-orientacao-dos-medicos-sobre-um-detalhe-do-transporte-ajuda-a-explicar-a-precaucao-na-recuperacao-do-papa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:37
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526904-evangelicos-em-bh-defendem-liberdade-de-voto.html
|Gerais
|Política, Evangélicos, Lula, Bolsonaro, Eleições 2026
|2845
|Evangélicos em BH defendem liberdade de voto
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526904-evangelicos-em-bh-defendem-liberdade-de-voto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:40
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526898-lula-aposta-em-propostas-e-flavio-busca-tom-moderado-no-ultimo-debate.html
|Política
|Debate, FLÁVIO, Lula, eleição, Globo
|5031
|Lula aposta em propostas e Flávio busca tom moderado no último debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526898-lula-aposta-em-propostas-e-flavio-busca-tom-moderado-no-ultimo-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 20:45
|Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526907-michelle-posta-foto-com-bolsonaro-usando-tornozeleira-ao-fundo.html
|Política
|Jair bolsonaro, MICHELLE BOLSONARO, redes sociais
|1070
|Michelle posta foto com Bolsonaro usando tornozeleira ao fundo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526907-michelle-posta-foto-com-bolsonaro-usando-tornozeleira-ao-fundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 21:13
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526919-no-cabo-de-guerra-no-tse-a-horas-da-eleicao-ministro-limita-poderes-de-nunes-marques.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2502
|No cabo de guerra no TSE a horas da eleição, ministro limita poderes de Nunes Marques
|https://platobr.com.br/no-cabo-de-guerra-no-tse-a-horas-da-eleicao-ministro-limita-poderes-de-nunes-marques
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 21:42
|VICTOR LACOMBE
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526937-campanha-de-lula-leva-mae-de-menina-morta-por-pm-a-debate-com-flavio.html
|Política
|Advogado, Ana Clara, André Mendonça, Eleições 2026, Flávio Bolsonaro, Política, TSE
|1113
|Campanha de Lula leva mãe de menina morta por PM a debate com Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526937-campanha-de-lula-leva-mae-de-menina-morta-por-pm-a-debate-com-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 21:46
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526914-lula-e-flavio-mostram-descontracao-ao-chegar-para-o-debate.html
|Política
|A, Debate, FLÁVIO, Lula
|1115
|Lula e Flávio mostram descontração ao chegar para o debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526914-lula-e-flavio-mostram-descontracao-ao-chegar-para-o-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 21:48
|Rafael Arruda
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7526940-uruguai-divulga-lista-de-42-pre-convocados-com-atletas-de-flamengo-palmeiras-fluminense-e-coritiba.html
|Esportes
|4504
|Uruguai divulga lista de 42 pré-convocados com atletas de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Coritiba
|https://noataque.com.br/futebol/amistosos-mundiais/time/uruguay/noticia/2026/10/23/uruguai-divulga-lista-de-42-pre-convocados-com-atletas-de-flamengo-palmeiras-fluminense-e-coritiba/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 22:12
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526946-lula-para-flavio-consegue-decorar-mas-nao-consegue-aprender.html
|Política
|eleicoes 2026, eleicao 2026, lula, flavio bolsonaro
|2751
|Lula para Flávio: 'Consegue decorar mas não consegue aprender'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526946-lula-para-flavio-consegue-decorar-mas-nao-consegue-aprender.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 22:24
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526950-flavio-para-lula-por-que-voce-endividou-o-povo-brasileiro.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, eleicao 2026, eleicoes 2026
|4162
|Flávio para Lula: "Por que você endividou o povo brasileiro?"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526950-flavio-para-lula-por-que-voce-endividou-o-povo-brasileiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 22:26
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526952-lula-sobre-flavio-ele-nao-sabe-o-que-e-passar-fome.html
|Política
|1286
|Lula sobre Flávio: 'Ele não sabe o que é passar fome'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526952-lula-sobre-flavio-ele-nao-sabe-o-que-e-passar-fome.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 22:37
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526955-lula-sobre-flavio-nao-conhece-o-brasil.html
|Política
|2115
|Lula sobre Flávio: 'Não conhece o Brasil'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526955-lula-sobre-flavio-nao-conhece-o-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 22:55
|Victor Correia - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526959-minimo-seria-de-rs-900-sem-reajuste-diz-lula-flavio-promete-manter-aumento.html
|Política
|lula, Flávio Bolsonaro, Debate, Eleições
|1571
|Mínimo seria de R$ 900 sem reajuste, diz Lula; Flávio promete manter aumento
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526959-minimo-seria-de-rs-900-sem-reajuste-diz-lula-flavio-promete-manter-aumento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 22:59
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526960-lula-para-flavio-nao-vou-permitir-que-um-miliciano-me-chame-de-9-dedos.html
|Política
|debate, Flavio, lula, Eleição
|2113
|Lula para Flávio: 'Não vou permitir que um miliciano me chame de 9 dedos'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526960-lula-para-flavio-nao-vou-permitir-que-um-miliciano-me-chame-de-9-dedos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 23:09
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526963-flavio-para-lula-tudo-pergunta-para-o-google-nao-sabe-responder-nada.html
|Política
|eleição, flávio, lula, debate
|2138
|Flávio para Lula: 'Tudo pergunta para o Google, não sabe responder nada'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526963-flavio-para-lula-tudo-pergunta-para-o-google-nao-sabe-responder-nada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 23:24
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7526970-magias-wicca-para-protecao-e-prosperidade.html
|Horóscopo
|Magias e Rituais, Simpatias
|3147
|Magias Wicca para proteção e prosperidade
|https://www.wemystic.com.br/magias-wicca-para-protecao-e-prosperidade/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 23:25
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526969-lula-reutiliza-resposta-dada-a-collor-e-cutuca-flavio-beijinho-beijinho.html
|Política
|2126
|Lula reutiliza resposta dada a Collor e cutuca Flávio: "Beijinho, beijinho"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526969-lula-reutiliza-resposta-dada-a-collor-e-cutuca-flavio-beijinho-beijinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 23:27
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526968-flavio-para-lula-parou-no-tempo-as-ideias-dele-nao-funcionam.html
|Política
|1385
|Flávio para Lula: 'Parou no tempo. As ideias dele não funcionam'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526968-flavio-para-lula-parou-no-tempo-as-ideias-dele-nao-funcionam.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 23:33
|Rafaela Bomfim
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526971-lula-diz-que-flavio-nao-gosta-do-nordeste-que-rebate-carioca-mais-nordestino.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, eleições2026, eleições 2026
|2620
|Lula diz que Flávio "não gosta do Nordeste", que rebate: "Carioca mais nordestino"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526971-lula-diz-que-flavio-nao-gosta-do-nordeste-que-rebate-carioca-mais-nordestino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-23 23:47
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526972-lula-para-flavio-por-que-defende-policial-que-matou-menina-de-fuzil.html
|Política
|Ana Clara, debate, Flavio, lula, eleição, eleicao-2026, eleicoes 2026
|2022
|Lula para Flávio: "Por que defende policial que matou menina de fuzil?"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526972-lula-para-flavio-por-que-defende-policial-que-matou-menina-de-fuzil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 00:01
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526974-flavio-para-lula-voce-esta-enrolando-o-povo-brasileiro-com-seu-desenrola.html
|Política
|eleição, flávio, lula, debate
|2266
|Flávio para Lula: 'Você está enrolando o povo brasileiro com seu desenrola'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526974-flavio-para-lula-voce-esta-enrolando-o-povo-brasileiro-com-seu-desenrola.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 00:01
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526976-aliados-reunem-16-votos-para-manter-wellington-luiz-na-presidencia-da-cldf.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3527
|Aliados reúnem 16 votos para manter Wellington Luiz na presidência da CLDF
|https://platobr.com.br/aliados-reunem-16-votos-para-manter-wellington-luiz-na-presidencia-da-cldf
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 00:05
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526978-entre-marqueteiros-e-paramarqueteiros-as-cabecas-por-tras-de-lula-e-flavio.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|5963
|Entre marqueteiros e ‘paramarqueteiros’: as cabeças por trás de Lula e Flávio
|https://platobr.com.br/entre-marqueteiros-e-paramarqueteiros-as-cabecas-por-tras-de-lula-e-flavio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 00:10
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526980-proximo-presidente-tem-crise-contratada-com-risco-de-alta-no-preco-no-diesel.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3226
|Próximo presidente tem crise contratada com risco de alta no preço no diesel
|https://platobr.com.br/proximo-presidente-tem-crise-contratada-com-risco-de-alta-no-preco-no-diesel
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 00:11
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526979-lula-tivemos-coragem-de-acabar-com-as-bets-meu-adversario-nao-gostou.html
|Política
|1719
|Lula: 'Tivemos coragem de acabar com as bets, meu adversário não gostou'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526979-lula-tivemos-coragem-de-acabar-com-as-bets-meu-adversario-nao-gostou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 00:21
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526982-lula-como-e-que-tomaram-a-ilha-do-pai-do-bebe.html
|Política
|1511
|Lula: 'Como é que tomaram a ilha do Pai do Bebê?'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526982-lula-como-e-que-tomaram-a-ilha-do-pai-do-bebe.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 01:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526983-mais-propostas-e-menos-ataques-no-ultimo-debate.html
|Política
|4037
|Mais propostas e menos ataques no último debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526983-mais-propostas-e-menos-ataques-no-ultimo-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 01:14
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7526989-debate-flavio-comeca-melhor-lula-explora-terreno-pessoal-e-agora-eleitor-decidira.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|9598
|Debate: Flávio começa melhor, Lula explora terreno pessoal e, agora, eleitor decidirá
|https://platobr.com.br/debate-flavio-comeca-melhor-lula-explora-terreno-pessoal-e-agora-eleitor-decidira
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Tiago Baumfeld
|https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7524296-crossfit-hyrox-etc-risco-ou-excelente-exercicio.html
|Colunistas#Tiago Baumfeld
|modalidade, geração, pé, tornozelo
|5241
|CrossFit, Hyrox etc.: risco ou excelente exercício?
|https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7524296-crossfit-hyrox-etc-risco-ou-excelente-exercicio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526463-com-estreias-e-retornos.html
|Feminino & Masculino
|5451
|Com estreias e retornos
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526463-com-estreias-e-retornos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526467-gerdau-transforma-aco-em-reputacao-de-marca.html
|Feminino & Masculino
|5963
|Gerdau transforma aço em reputação de marca
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526467-gerdau-transforma-aco-em-reputacao-de-marca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7526524-heloisa-starling-reconstitui-os-oito-dias-decisivos-do-golpe-de-1964.html
|Pensar
|3881
|Heloisa Starling reconstitui os oito dias decisivos do golpe de 1964
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7526524-heloisa-starling-reconstitui-os-oito-dias-decisivos-do-golpe-de-1964.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7526526-leia-as-primeiras-paginas-de-a-maquina-do-golpe-de-heloisa-starling.html
|Pensar
|Golpe, cristiandad, processo
|8271
|Leia as primeiras páginas de "A máquina do golpe", de Heloísa Starling
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7526526-leia-as-primeiras-paginas-de-a-maquina-do-golpe-de-heloisa-starling.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526565-feito-a-mao-para-os-pequenos.html
|Feminino & Masculino
|2905
|Feito à mão para os pequenos
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526565-feito-a-mao-para-os-pequenos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Bebel Soares
|https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7526587-fred-waterford-o-paladino-da-moral.html
|Colunistas#Bebel Soares
|conto, Outubro, homem, covardia
|3576
|Fred Waterford, o paladino da moral
|https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7526587-fred-waterford-o-paladino-da-moral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Heloisa Aline
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526691-com-sotaque.html
|Feminino & Masculino
|3331
|com sotaque
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526691-com-sotaque.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Regina Teixeira da Costa
|https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7526698-o-que-temos-para-hoje.html
|Colunistas#Regina Teixeira da Costa
|eleição, Lula, Flávio, voto, democracia, psicanálise
|3736
|O que temos para hoje
|https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7526698-o-que-temos-para-hoje.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526711-estudo-revela-que-efeito-relaxante-da-cannabis-pode-ser-placebo.html
|Colunistas#Anna Marina
|Cannabis, colunista, estado de minas, saúde
|3597
|Estudo revela que efeito relaxante da cannabis pode ser placebo
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526711-estudo-revela-que-efeito-relaxante-da-cannabis-pode-ser-placebo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Heloisa Aline
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526727-acessorios-que-despertam-paixao.html
|Feminino & Masculino
|4884
|Acessórios que despertam paixão
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7526727-acessorios-que-despertam-paixao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Anna Marina
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526731-premio-cumbucca-de-gastronomia.html
|Colunistas#Anna Marina
|6063
|Prêmio Cumbucca de Gastronomia
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7526731-premio-cumbucca-de-gastronomia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526750-quando-metade-do-pais-perde-a-esperanca-o-brasil-inteiro-paga-a-conta.html
|Opinião
|5366
|Quando metade do país perde a esperança, o Brasil inteiro paga a conta
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526750-quando-metade-do-pais-perde-a-esperanca-o-brasil-inteiro-paga-a-conta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Jaeci Carvalho
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7526877-a-soberba-de-bap-destruiu-o-flamengo-na-temporada.html
|Colunistas#Jaeci Carvalho
|Flamengo, Bap, Estudiantes,
Maracanã, Libertadores, Brasileiro
|3490
|A soberba de Bap destruiu o Flamengo na temporada
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7526877-a-soberba-de-bap-destruiu-o-flamengo-na-temporada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Marcílio de Moraes
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7526878-credito-de-fomento-para-as-micro-e-pequenas-empresas.html
|Colunistas#Marcílio de Moraes
|Bndes, Capital, Crédito, Economia, Empresas, Fat, Faturamento
|5749
|Crédito de fomento para as micro e pequenas empresas
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7526878-credito-de-fomento-para-as-micro-e-pequenas-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7526882-mulheres-do-rosario-a-resistencia-democratica.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|6796
|Mulheres, do rosário à resistência democrática
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7526882-mulheres-do-rosario-a-resistencia-democratica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526903-leitor-destaca-a-importancia-do-voto-dos-idosos.html
|Opinião
|828
|LEITOR DESTACA A IMPORTÂNCIA DO VOTO DOS IDOSOS
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526903-leitor-destaca-a-importancia-do-voto-dos-idosos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Quinho
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7526906-trump-espreita.html
|Charge
|-1
|Trump espreita
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7526906-trump-espreita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526915-legado-grafico-da-africa-ocidental-nos-poroes-de-minas.html
|Gerais
|3845
|Legado gráfico da África ocidental nos porões de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526915-legado-grafico-da-africa-ocidental-nos-poroes-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526918-a-democracia-nao-pode-ficar-refem-dos-algoritmos.html
|Opinião
|3691
|A democracia não pode ficar refém dos algoritmos
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7526918-a-democracia-nao-pode-ficar-refem-dos-algoritmos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 02:00
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526962-deputados-mineiros-assumem-protagonismo-na-campanha.html
|Política
|4979
|Deputados mineiros assumem protagonismo na campanha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526962-deputados-mineiros-assumem-protagonismo-na-campanha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 06:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526838-datafolha-divulga-ultima-pesquisa-antes-das-eleicoes.html
|Política
|Bolsonaro, Datafolha, Eleições, Flávio Bolsonaro, Lula, Pesquisa
|2456
|Datafolha divulga última pesquisa antes das eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526838-datafolha-divulga-ultima-pesquisa-antes-das-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 06:00
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526864-quaest-divulga-ultima-pesquisa-antes-do-segundo-turno.html
|Política
|a, bolsonaro, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa, Quaest
|2213
|Quaest divulga última pesquisa antes do segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7526864-quaest-divulga-ultima-pesquisa-antes-do-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 07:30
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526997-confira-a-previsao-do-tempo-para-este-sabado-24-10-em-bh.html
|Gerais
|77
|Confira a previsão do tempo para este sábado (24/10) em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7526997-confira-a-previsao-do-tempo-para-este-sabado-24-10-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 07:57
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527000-defesa-civil-de-mg-alerta-para-tempestades-e-ventos-fortes-no-fim-de-semana.html
|Gerais
|Alerta, Defesa civil, Tempestade, Tempestades, Vento, Ventos fortes
|3442
|Defesa Civil de MG alerta para tempestades e ventos fortes no fim de semana
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527000-defesa-civil-de-mg-alerta-para-tempestades-e-ventos-fortes-no-fim-de-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 08:10
|Eduarda Soares - Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527003-ultimo-debate-entre-lula-e-flavio-veja-o-que-cada-candidato-disse.html
|Política
|Brasil, Eleições, debate, Flávio Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, sabatina
|6622
|Último debate entre Lula e Flávio: veja o que cada candidato disse
|https://www.tupi.fm/brasil/ultimo-debate-entre-lula-e-flavio-bolsonaro-veja-o-que-cada-candidato-disse/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 08:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527005-u2-anuncia-show-extra-em-sao-paulo-apos-alta-procura-por-ingressos.html
|Galeria
|6
|U2 anuncia show extra em São Paulo após alta procura por ingressos
|https://www.flipar.com.br/?p=695656
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 08:16
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527004-em-quais-estados-havera-eleicao-para-governador-no-2-turno-e-quais-sao-os-candidatos.html
|Política
|4229
|Em quais estados haverá eleição para governador no 2º turno e quais são os candidatos?
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmrryjz1dy48o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 08:24
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527008-arepa-simplicidade-tradicao-e-sabor-em-um-prato-popular-de-paises-da-america-do-sul.html
|Galeria
|6
|Arepa: simplicidade, tradição e sabor em um prato popular de países da América do Sul
|https://www.flipar.com.br/?p=695606&preview=true&preview_id=695606
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 08:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527012-empresario-transforma-jato-em-hospedagem-com-sauna-e-banheira-de-hidromassagem-na-inglaterra.html
|Galeria
|6
|Empresário transforma jato em hospedagem com sauna e banheira de hidromassagem na Inglaterra
|https://www.flipar.com.br/?p=694468
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 08:39
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527011-batida-entre-carretas-na-br-251-deixa-vitima-carbonizada.html
|Gerais
|Br-251, Carreta, m, minas gerais, mg, acidente, trânsito
|970
|Batida entre carretas na BR-251 deixa vítima carbonizada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527011-batida-entre-carretas-na-br-251-deixa-vitima-carbonizada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 08:47
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527013-eleicoes-afetam-a-saude-do-coracao-entenda-o-impacto-do-estresse.html
|Bem viver
|política, eleições, eleicoes-2026, saúde, bem-estar
|3025
|Eleições afetam a saúde do coração: entenda o impacto do estresse
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527013-eleicoes-afetam-a-saude-do-coracao-entenda-o-impacto-do-estresse.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 08:48
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527014-predio-da-ufmg-e-atingido-por-incendio-provocado-por-botijao-de-gas.html
|Gerais
|Incêndio
|895
|Prédio da UFMG é atingido por incêndio provocado por botijão de gás
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527014-predio-da-ufmg-e-atingido-por-incendio-provocado-por-botijao-de-gas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 09:00
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527017-siena-abriga-o-banco-mais-antigo-do-mundo-e-tesouros-medievais.html
|Galeria
|6
|Siena abriga o banco mais antigo do mundo e tesouros medievais
|https://www.flipar.com.br/?p=695543
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 09:11
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527020-marina-sena-explica-por-que-nao-vai-votar-no-segundo-turno-nao-e-apenas-um-show.html
|Cultura
|celebridades, cultura, política, eleições, eleicoes-2026
|8589
|Marina Sena explica por que não vai votar no segundo turno: 'Não é apenas um show'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527020-marina-sena-explica-por-que-nao-vai-votar-no-segundo-turno-nao-e-apenas-um-show.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 09:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527021-evangeline-lilly-revela-por-que-decidiu-se-afastar-de-hollywood.html
|Galeria
|6
|Evangeline Lilly revela por que decidiu se afastar de Hollywood
|https://www.flipar.com.br/?p=695658
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 09:35
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527026-nikolas-sobre-campanha-de-lula-climinha-gostoso-de-desespero.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, lula, flávio bolsonaro, nikolas
|3569
|Nikolas sobre campanha de Lula: "Climinha gostoso de desespero"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527026-nikolas-sobre-campanha-de-lula-climinha-gostoso-de-desespero.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 09:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527027-saborosas-vitaminas-frutas-que-combinam-com-leite.html
|Galeria
|6
|Saborosas vitaminas: frutas que combinam com leite
|https://www.flipar.com.br/?p=695724&preview=true&preview_id=695724
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 09:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527028-el-castillo-caverna-espanhola-tem-pinturas-rupestres-que-se-movem-de-acordo-com-a-iluminacao.html
|Galeria
|6
|El Castillo: caverna espanhola tem pinturas rupestres que ‘se movem’ de acordo com a iluminação
|https://www.flipar.com.br/?p=694493
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 09:47
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527030-homem-e-condenado-a-10-anos-de-prisao-por-forcar-aborto-de-ex-companheira.html
|Gerais
|Homem, Júri, Tribunal do Júr, minas gerais, violência contra a mulher, grávida
|1534
|Homem é condenado a 10 anos de prisão por forçar aborto de ex-companheira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527030-homem-e-condenado-a-10-anos-de-prisao-por-forcar-aborto-de-ex-companheira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 09:55
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527032-motociata-do-22-reune-apoiadores-na-praca-do-papa-em-bh.html
|Política
|Apoiadores, Bolsonaro, Motociata, Praça da Liberdade, Reúne, Sp, eleições, eleicoes-2026, flávio bolsonaro
|1017
|"Motociata do 22" reúne apoiadores na Praça do Papa, em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527032-motociata-do-22-reune-apoiadores-na-praca-do-papa-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 10:00
|Jessica Mayara
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7527034-imprensa-argentina-repercute-tentativa-do-flamengo-de-reverter-eliminacao-na-libertadores.html
|Esportes
|4206
|Imprensa argentina repercute tentativa do Flamengo de reverter eliminação na Libertadores
|https://noataque.com.br/futebol/libertadores-da-america/time/flamengo/noticia/2026/10/24/imprensa-argentina-repercute-tentativa-do-flamengo-de-reverter-eliminacao-na-libertadores/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 10:06
|Jair Amaral
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7527033-apoiadores-de-flavio-bolsonaro-fazem-motociata-em-bh.html
|Galeria
|Flávio Bolsonaro, Motociata
|-1
|Apoiadores de Flávio Bolsonaro fazem motociata em BH
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7527033-apoiadores-de-flavio-bolsonaro-fazem-motociata-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 10:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527038-judi-dench-revela-que-perda-de-visao-a-impede-de-continuar-atuando.html
|Galeria
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|Judi Dench revela que perda de visão a impede de continuar atuando
|https://www.flipar.com.br/?p=695660
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 10:24
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527043-cobra-marinha-tem-veneno-poderoso-capaz-de-matar-ate-100-pessoas.html
|Galeria
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|Cobra-marinha tem veneno poderoso capaz de matar até 100 pessoas
|https://www.flipar.com.br/?p=695604&preview=true&preview_id=695604
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 10:30
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527045-andre-janones-dorme-no-chao-durante-superlive-e-adnet-assume-transmissao.html
|Política
|política, eleições, janones, eleicoes-2026, lula
|2519
|André Janones dorme no chão durante live, e Adnet assume transmissão
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527045-andre-janones-dorme-no-chao-durante-superlive-e-adnet-assume-transmissao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 10:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527050-em-meio-as-montanhas-elevador-de-vidro-de-326-metros-instalado-em-penhasco-na-china-virou-atracao-turistica-mundial.html
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|Em meio às montanhas: elevador de vidro de 326 metros instalado em penhasco na China virou atração turística mundial
|https://www.flipar.com.br/?p=694764
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 10:48
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527055-regiao-espanhola-com-identidade-propria-catalunha-mantem-dois-idiomas-em-vigor.html
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|Região espanhola com identidade própria, Catalunha mantém dois idiomas em vigor
|https://www.flipar.com.br/?p=581111&preview=true&preview_id=581111
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 10:50
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527056-renata-lo-prete-desmente-flavio-ao-vivo-depois-do-debate.html
|Política
|política, eleições, flavio-bolsonaro
|3667
|Renata Lo Prete desmente Flávio ao vivo depois do debate
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527056-renata-lo-prete-desmente-flavio-ao-vivo-depois-do-debate.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 10:55
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527058-homem-e-preso-com-veiculo-clonado-na-grande-bh.html
|Gerais
|Clonado, Placa, Preso
|1958
|Homem é preso com veículo clonado na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527058-homem-e-preso-com-veiculo-clonado-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 11:09
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527062-lula-participa-de-live-de-janones-e-fala-em-exercito-da-paz-na-reta-final-da-campanha.html
|Política
|lula, política, eleições, eleicoes-2026
|2128
|Lula participa de live de Janones e fala em "exército da paz" na reta final da campanha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527062-lula-participa-de-live-de-janones-e-fala-em-exercito-da-paz-na-reta-final-da-campanha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 11:23
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527065-confeitaria-viraliza-ao-criar-bolo-tematico-de-lula-e-flavio.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, lula, flavio bolsonaro
|1717
|Confeitaria viraliza ao criar bolo temático de Lula e Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527065-confeitaria-viraliza-ao-criar-bolo-tematico-de-lula-e-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 11:35
|Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527066-julian-assange-criador-do-wikileaks-declara-apoio-a-presidente-lula.html
|Política
|Assange, Julian Assange, lula, Wikileak, apoio, eleições 2026 , bolsonaro
|3154
|Julian Assange, criador do WikiLeaks, declara apoio a Presidente Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527066-julian-assange-criador-do-wikileaks-declara-apoio-a-presidente-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 11:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527073-entenda-a-engenharia-que-mantem-de-pe-a-passarela-das-cataratas-do-iguacu-mesmo-com-a-forca-de-cheias-extremas.html
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|Entenda a engenharia que mantém de pé a passarela das Cataratas do Iguaçu mesmo com a força de cheias extremas
|https://www.flipar.com.br/?p=694796
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 11:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527072-filho-de-cameron-diaz-aumenta-a-lista-dos-nomes-diferentoes-de-filhos-dos-famosos.html
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|Filho de Cameron Díaz aumenta a lista dos nomes diferentões de filhos dos famosos
|https://www.flipar.com.br/?p=657855&preview=true&preview_id=657855
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 11:44
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527067-projecoes-de-luz-na-serra-do-curral-em-bh-exibem-frases-contra-flavio.html
|Política
|Eleições, eleições 2026, Flávio, Lula, debate, Bolsonaro
|2671
|Projeções de luz na Serra do Curral, em BH, exibem frases contra Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527067-projecoes-de-luz-na-serra-do-curral-em-bh-exibem-frases-contra-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 11:57
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7527075-marca-mineira-lanca-lencos-com-lucro-revertido-para-o-outubro-rosa.html
|Feminino & Masculino
|moda, saúde, outubro rosa
|2006
|Marca mineira lança lenços com lucro revertido para o Outubro Rosa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7527075-marca-mineira-lanca-lencos-com-lucro-revertido-para-o-outubro-rosa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 12:11
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7527079-cabelos-cacheados-e-crespos-pos-quimica-guia-para-recuperar-os-fios.html
|Feminino & Masculino
|cabelos, cuidado com a pele, beleza
|2683
|Cabelos cacheados e crespos pós-química: guia para recuperar os fios
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7527079-cabelos-cacheados-e-crespos-pos-quimica-guia-para-recuperar-os-fios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 12:21
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527083-eleitor-ganha-chope-de-graca-ao-votar-neste-domingo-em-belo-horizonte.html
|Gerais
|eleições, eleicoes-2026, bh, mg
|2235
|Eleitor ganha chope de graça ao votar neste domingo em Belo Horizonte
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527083-eleitor-ganha-chope-de-graca-ao-votar-neste-domingo-em-belo-horizonte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 12:24
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527084-belezas-historias-e-delicias-da-cidade-italiana-de-turim.html
|Galeria
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|Belezas, histórias e delícias da cidade italiana de Turim
|https://www.flipar.com.br/?p=695087&preview=true&preview_id=695087
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 12:24
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527085-colapso-ambiental-os-rios-mais-poluidos-do-planeta.html
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|Colapso ambiental: os rios mais poluídos do planeta
|https://www.flipar.com.br/?p=695729&preview=true&preview_id=695729
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 12:32
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527088-professores-e-cientistas-lideram-ranking-de-confianca-dos-brasileiros.html
|Nacional
|brasil, redes sociais
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|Professores e cientistas lideram ranking de confiança dos brasileiros
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527088-professores-e-cientistas-lideram-ranking-de-confianca-dos-brasileiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 12:35
|Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527086-lula-e-flavio-encerram-campanhas-neste-sabado-confira-as-agendas.html
|Política
|Campanha, lula, flávio bolsonaro , eleições 2026 , Luiz Inácio Lula da Silva, campanha , agenda, carreata, caminhada, apoiadores
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|Lula e Flávio encerram campanhas neste sábado, confira as agendas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527086-lula-e-flavio-encerram-campanhas-neste-sabado-confira-as-agendas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 12:48
|Alexandre Ribeiro de Barros - Gazeta Press
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7527092-haaland-marca-mas-city-perde-para-o-aston-villa-e-sofre-primeira-derrota-no-ingles.html
|Esportes
|2049
|Haaland marca, mas City perde para o Aston Villa e sofre primeira derrota no Inglês
|https://noataque.com.br/futebol/campeonato-ingles/noticia/2026/10/24/haaland-marca-mas-city-perde-para-o-aston-villa-e-sofre-primeira-derrota-no-ingles/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 12:51
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527089-joice-hasselmann-fala-sobre-bolsonaro-mandar-mata-la-em-live-de-lula.html
|Política
|Bolsonaro, Joice, Joice Hasselmann
|1966
|Joice Hasselmann fala sobre Bolsonaro mandar matá-la em live de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527089-joice-hasselmann-fala-sobre-bolsonaro-mandar-mata-la-em-live-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 12:56
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527093-cleitinho-com-flavio-quem-ganha-em-minas-ganha-no-brasil.html
|Política
|Política, eleições, eleicoes-2026, flávio bolsonaro, Cleitinho
|2465
|Cleitinho com Flávio: "Quem ganha em Minas ganha no Brasil"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527093-cleitinho-com-flavio-quem-ganha-em-minas-ganha-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 13:06
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527096-lula-precisa-buscar-votos-de-quem-ja-escolheu-flavio-diz-cientista-politico.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1900
|Lula precisa buscar votos de quem já escolheu Flávio, diz cientista político
|https://platobr.com.br/lula-precisa-buscar-votos-de-quem-ja-escolheu-flavio-diz-cientista-politico
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 13:12
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527098-antes-do-segundo-turno-confira-5-filmes-marcantes-sobre-politica-e-transformacao-social.html
|Cultura
|cultura, filmes, cinema, cidadania, eleições
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|Antes do segundo turno, confira 5 filmes marcantes sobre política e transformação social
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527098-antes-do-segundo-turno-confira-5-filmes-marcantes-sobre-politica-e-transformacao-social.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 13:48
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527102-congonhas-cidade-tem-santuario-que-e-obra-prima-de-aleijadinho.html
|Galeria
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|Congonhas: cidade tem santuário que é ‘obra-prima’ de Aleijadinho
|https://www.flipar.com.br/?p=695726&preview=true&preview_id=695726
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 14:10
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527107-redes-de-nikolas-e-marcal-devem-ser-monitoradas-a-cada-seis-horas.html
|Política
|eleições 2026, pleito, regras, meta, redes sociais, perfis
|2860
|Redes de Nikolas e Marçal devem ser monitoradas a cada seis horas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527107-redes-de-nikolas-e-marcal-devem-ser-monitoradas-a-cada-seis-horas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 14:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527111-trading-ao-vivo-agora-no-mesmo-aplicativo-utilizado-pelos-clientes-para-abrir-e-depositar-fundos-em-contas.html
|Mundo Corporativo
|7612
|Trading ao Vivo Agora no Mesmo Aplicativo Utilizado pelos Clientes para Abrir e Depositar Fundos em Contas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527111-trading-ao-vivo-agora-no-mesmo-aplicativo-utilizado-pelos-clientes-para-abrir-e-depositar-fundos-em-contas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 14:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527112-cristalina-cidade-goiana-tem-maior-reserva-de-cristais-do-planeta.html
|Galeria
|6
|Cristalina: cidade goiana tem maior reserva de cristais do planeta
|https://www.flipar.com.br/?p=695728&preview=true&preview_id=695728
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 14:14
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527110-lula-sem-povo-a-gente-nao-ganha-eleicoes.html
|Política
|928
|Lula: 'Sem povo a gente não ganha eleições'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527110-lula-sem-povo-a-gente-nao-ganha-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 14:45
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527114-flavio-bolsonaro-reune-aliados-em-motociata-em-bh-na-vespera-do-2-turno.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, PL, Segundo turno, Belo Horizonte
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|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527114-flavio-bolsonaro-reune-aliados-em-motociata-em-bh-na-vespera-do-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 14:54
|Rede de Notícias LB
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7527124-alerta-climatico-veja-5-dicas-para-sair-de-casa-em-dias-de-chuva.html
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|Alerta climático: veja 5 dicas para sair de casa em dias de chuva
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|Estado de Minas
|2026-10-24 14:58
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527113-tarcisio-elogia-mar-de-gente-em-bh-durante-ato-pro-flavio.html
|Política
|flávio bolsonaro, Tarcísio de Freitas, eleições, 2026, presidente
|849
|Tarcísio elogia 'mar de gente' em BH durante ato pró-Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527113-tarcisio-elogia-mar-de-gente-em-bh-durante-ato-pro-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 15:05
|Redação
|https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7527133-stj-bloqueia-auxilio-da-vale-a-atingidos-por-brumadinho.html
|Cidades#Brumadinho
|Brumadinho, STJ, Vale
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|STJ bloqueia auxílio da Vale a atingidos por Brumadinho
|https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7527133-stj-bloqueia-auxilio-da-vale-a-atingidos-por-brumadinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 15:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527134-tgc-2026-tec-do-lanca-navos-pro-ia-voltada-para-resultados-no-trabalho.html
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|Estado de Minas
|2026-10-24 15:24
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527140-lula-em-ato-no-rio-sobre-campanha-de-flavio-bolsonaro-baixo-nivel.html
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|a, ato, bolsonaro, Brasil, Campanha, eleições, Flavio
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|Estado de Minas
|2026-10-24 15:30
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527143-da-china-para-o-mundo-conheca-a-historia-do-cha-os-segredos-do-preparo-e-as-variedades-mais-apreciadas.html
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|Da China para o mundo: conheça a história do chá, os segredos do preparo e as variedades mais apreciadas
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|Estado de Minas
|2026-10-24 15:32
|Sofia Maia
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|Estado de Minas
|2026-10-24 15:47
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|Estado de Minas
|2026-10-24 15:53
|Pedro Cerqueira
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|Estado de Minas
|2026-10-24 16:01
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527144-bh-nomeia-120-profissionais-para-a-rede-municipal-de-saude.html
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|Estado de Minas
|2026-10-24 16:41
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527154-mulher-e-esfaqueada-pelo-ex-na-frente-do-filho-que-tenta-proteger-a-mae.html
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|Estado de Minas
|2026-10-24 16:53
|Luiz Ribeiro
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|8 de janeiro, ATOS GOLPISTAS, Stf
|2410
|Morre advogado mineiro condenado por envolvimento nos atos de 8 de janeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527153-morre-advogado-mineiro-condenado-por-envolvimento-nos-atos-de-8-de-janeiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 17:31
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527162-selton-mello-declara-voto-em-lula-minha-escolha-sera-o-treze.html
|Política
|Ainda estou aqui, FHC, LULA, SELTON MELLO
|3964
|Selton Mello declara voto em Lula: 'Minha escolha será o treze'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527162-selton-mello-declara-voto-em-lula-minha-escolha-sera-o-treze.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 18:02
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527168-sonia-guajajara-critica-decisao-do-tse-sobre-transporte-de-eleitores-indigenas.html
|Política
|LULA, MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS, POVOS INDíGENAS, Sonia Guajajara
|2400
|Sonia Guajajara critica decisão do TSE sobre transporte de eleitores indígenas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527168-sonia-guajajara-critica-decisao-do-tse-sobre-transporte-de-eleitores-indigenas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 18:54
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527185-datafolha-na-vespera-da-eleicao-flavio-tem-51-e-lula-49.html
|Política
|pesquisa, datafolha, lula, flávio bolsonaro
|1302
|Datafolha: na véspera da eleição, Flávio tem 51% e Lula, 49%
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527185-datafolha-na-vespera-da-eleicao-flavio-tem-51-e-lula-49.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 18:54
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527181-flavio-realizou-transacoes-financeiras-incompativeis-com-sua-renda.html
|Política
|Coaf
|2468
|Flávio realizou transações financeiras incompatíveis com sua renda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527181-flavio-realizou-transacoes-financeiras-incompativeis-com-sua-renda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 19:20
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527191-pesquisa-da-quaest-indica-empate-tecnico-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Quaest, datafolha, lula, flávio bolsonaro
|1510
|Pesquisa da Quaest indica empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527191-pesquisa-da-quaest-indica-empate-tecnico-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 21:14
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527208-frances-diz-a-nikolas-sobre-pichacoes-nem-consegue-reconhecer-o-monumento.html
|Política
|Ato, IDADE, Lula, Nikolas
|3665
|Francês diz a Nikolas sobre pichações: 'Nem consegue reconhecer monumento'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527208-frances-diz-a-nikolas-sobre-pichacoes-nem-consegue-reconhecer-o-monumento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 22:03
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527230-datafolha-lula-e-flavio-chegam-ao-fim-do-2-turno-empatados-na-rejeicao.html
|Política
|Datafolha, FLÁVIO, Lula
|1733
|Datafolha: Lula e Flávio chegam ao fim do 2º turno empatados na rejeição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527230-datafolha-lula-e-flavio-chegam-ao-fim-do-2-turno-empatados-na-rejeicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 22:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527237-pesquisa-futura-flavio-tem-501-e-lula-499-dos-votos-validos.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, pesquisa
|1365
|Pesquisa Futura: Flávio tem 50,1% e Lula, 49,9% dos votos válidos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527237-pesquisa-futura-flavio-tem-501-e-lula-499-dos-votos-validos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 22:20
|Nathallie Lopes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527236-atlasintel-flavio-tem-508-e-lula-492-dos-votos-validos.html
|Política
|AtlasIntel, Flavio, lula
|1667
|AtlasIntel: Flávio tem 50,8% e Lula, 49,2% dos votos válidos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527236-atlasintel-flavio-tem-508-e-lula-492-dos-votos-validos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 22:51
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527243-nunes-marques-pede-vigilancia-e-senso-critico-com-noticias-no-2-turno.html
|Política
|eleições 2026
|2725
|Nunes Marques pede vigilância e senso crítico com notícias no 2º turno
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/nunes-marques-pede-vigilancia-e-senso-critico-com-noticias-no-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 23:15
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527244-gol-desmente-publicacao-viral-de-crime-eleitoral-apos-voo-cancelado.html
|Nacional
|Brasil, Cancelamento, Gol, Voo, Voo cancelado
|1989
|Gol desmente publicação viral de crime eleitoral após voo cancelado
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527244-gol-desmente-publicacao-viral-de-crime-eleitoral-apos-voo-cancelado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-24 23:36
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527245-video-homem-negro-aparece-acorrentado-em-ato-de-apoio-a-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Ato, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Política
|1545
|Vídeo: homem negro aparece acorrentado em ato de apoio a Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527245-video-homem-negro-aparece-acorrentado-em-ato-de-apoio-a-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 00:04
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527251-os-mapas-da-vitoria-das-campanhas-de-flavio-e-lula-no-segundo-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3579
|Os ‘mapas da vitória’ das campanhas de Flávio e Lula no segundo turno
|https://platobr.com.br/os-mapas-da-vitoria-das-campanhas-de-flavio-e-lula-no-segundo-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 00:04
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527252-brasil-elege-presidente-sem-debater-a-economia-e-quem-vencer-tera-de-cortar-gasto.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|6011
|Brasil elege presidente sem debater a economia e quem vencer terá de cortar gasto
|https://platobr.com.br/brasil-elege-o-presidente-sem-debater-a-economia-e-quem-vencer-tera-de-cortar-gasto
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 00:04
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527253-flavio-ou-lula-o-fim-de-uma-eleicao-marcada-por-rejeicao-de-novo-e-desconfianca.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|6667
|Flávio ou Lula: o fim de uma eleição marcada por rejeição (de novo) e desconfiança
|https://platobr.com.br/flavio-ou-lula-o-fim-de-uma-eleicao-marcada-por-rejeicao-de-novo-e-desconfianca
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 00:04
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527254-lider-nas-pesquisas-celina-evita-festa-antecipada-e-escolhe-apuracao-reservada-no-df.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3109
|Líder nas pesquisas, Celina evita festa antecipada e escolhe apuração reservada no DF
|https://platobr.com.br/lider-nas-pesquisas-celina-evita-festa-antecipada-e-escolhe-apuracao-reservada-no-df
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 00:08
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527256-o-que-o-vencedor-da-eleicao-tera-que-fazer-na-relacao-com-o-congresso.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|7613
|O que o vencedor da eleição terá que fazer na relação com o Congresso
|https://platobr.com.br/lara-mesquita-flavio-ou-lula-terao-que-atender-centrao-se-quiserem-maioria
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 00:32
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527258-bruxas-do-amor-quem-sao.html
|Horóscopo
|Bate-papo místico, Consciência Plena, Horóscopo
|3401
|Bruxas do amor: quem são?
|https://www.wemystic.com.br/bruxas-do-amor/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 02:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527261-beone-apresenta-dados-convincentes-sobre-tipos-de-cancer-de-figado-e-pulmao-de-dificil-tratamento-na-esmo-2026.html
|Mundo Corporativo
|18013
|BeOne apresenta dados convincentes sobre tipos de câncer de fígado e pulmão de difícil tratamento na ESMO 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527261-beone-apresenta-dados-convincentes-sobre-tipos-de-cancer-de-figado-e-pulmao-de-dificil-tratamento-na-esmo-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 06:00
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527248-pesquisas-da-vespera-mostram-disputa-acirrada-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.html
|Política
|a, bolsonaro, Flavio, flávio bolsonaro, lula, pesquisa
|5719
|Pesquisas da véspera mostram disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527248-pesquisas-da-vespera-mostram-disputa-acirrada-entre-lula-e-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 07:59
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527271-vereadora-do-pt-e-atingida-por-tijolo-na-cabeca-em-ataque-a-ato-pro-lula.html
|Política
|Minas Gerais, Montes Claros, vereadora, PT, Lula, eleições, eleições 2026, eleicoes-2026, agressão, violência
|5716
|Vereadora do PT é atingida por tijolo na cabeça em ataque a ato pró-Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527271-vereadora-do-pt-e-atingida-por-tijolo-na-cabeca-em-ataque-a-ato-pro-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 08:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527286-urnas-eletronicas-como-funciona-esse-sistema-nas-eleicoes-brasileiras.html
|Galeria
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|Urnas eletrônicas: Como funciona esse sistema nas eleições brasileiras
|https://www.flipar.com.br/?p=695882&preview=true&preview_id=695882
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 08:12
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527273-qual-e-o-melhor-horario-para-votar-em-bh-e-nao-pegar-chuva.html
|Gerais
|Belo horizonte
|4535
|Qual é o melhor horário para votar em BH e não pegar chuva?
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527273-qual-e-o-melhor-horario-para-votar-em-bh-e-nao-pegar-chuva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 08:16
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527284-consulte-o-local-de-votacao-antes-de-sair-de-casa-saiba-como.html
|Política
|eleições 2026,eleiçõe, política, eleições, eleicoes-2026
|1874
|Consulte o local de votação antes de sair de casa; saiba como
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/consulte-o-local-de-votacao-antes-de-sair-de-casa-saiba-como
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 08:31
|Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527283-saiba-quais-as-condutas-consideradas-crime-eleitoral-no-dia-da-votacao.html
|Política
|eleições 2026,crimes eleitorais,boca de urn
|5235
|Saiba quais as condutas consideradas crime eleitoral no dia da votação
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/saiba-quais-condutas-consideradas-crime-eleitoral-no-dia-da-votacao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 08:32
|Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527270-veja-votos-de-flavio-e-lula-em-paises-onde-2-turno-ja-comecou.html
|Política
|Exterior, Nova Zelândia, Política, Turno, coreia do sul, eleições 2026
|898
|Veja votos de Flávio e Lula em países onde 2º turno já começou
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527270-veja-votos-de-flavio-e-lula-em-paises-onde-2-turno-ja-comecou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 08:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527290-caja-manga-fruta-tropical-se-adapta-a-diferentes-tipos-de-solo.html
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|Cajá-manga: fruta tropical se adapta a diferentes tipos de solo
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 08:51
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527300-mateus-simoes-sobre-voto-em-flavio-devolver-o-brasil-aos-brasileiros.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026
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|Mateus Simões sobre voto em Flávio: "Devolver o Brasil aos brasileiros"
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|Estado de Minas
|2026-10-25 08:52
|Carlos Palermo
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|Estado de Minas
|2026-10-25 08:58
|Agência Brasil
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527296-mega-sena-acumula-e-proximo-premio-sera-de-rs-300-milhoes.html
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|Estado de Minas
|2026-10-25 09:08
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|Estado de Minas
|2026-10-25 09:10
|Gustavo Werneck
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|Cármen Lúcia vota em BH, distribui sorrisos e prega a liberdade de voto
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|Estado de Minas
|2026-10-25 09:12
|Redação Flipar
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|Maria Dulce Miranda
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|Maria Dulce Miranda
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|Política
|política, eleições, lula, eleicoes-2026
|1594
|Lula vota em São Bernardo do Campo ao lado de Janja, Alckmin e aliados
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527329-lula-vota-em-sao-bernardo-do-campo-ao-lado-de-janja-alckmin-e-aliados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 10:20
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527330-dilma-rousseff-e-aclamada-por-apoiadores-ao-votar-em-bh.html
|Política
|Brics, Dilma, Dilma Rousseff
|2145
|Dilma Rousseff é aclamada por apoiadores ao votar em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527330-dilma-rousseff-e-aclamada-por-apoiadores-ao-votar-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 10:24
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527333-spirulina-alga-rica-em-nutrientes-que-pode-ajudar-no-combate-a-anemia.html
|Galeria
|6
|Spirulina: alga rica em nutrientes que pode ajudar no combate à anemia
|https://www.flipar.com.br/?p=695877&preview=true&preview_id=695877
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 10:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527337-leonel-brizola-politico-foi-o-unico-governador-eleito-pelo-voto-popular-em-dois-estados.html
|Galeria
|6
|Leonel Brizola: político foi o único governador eleito pelo voto popular em dois estados
|https://www.flipar.com.br/?p=695885&preview=true&preview_id=695885
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 10:38
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527338-ana-maria-braga-para-o-eleitor-analise-o-curriculo-ou-a-carteira-de-trabalho.html
|Cultura
|eleições, celebridades
|2948
|Ana Maria Braga para o eleitor: "Analise o currículo ou a carteira de trabalho"
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527338-ana-maria-braga-para-o-eleitor-analise-o-curriculo-ou-a-carteira-de-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 10:48
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527342-combate-a-caspa-habitos-simples-devem-fazer-parte-da-rotina-diaria.html
|Galeria
|6
|Combate à caspa: hábitos simples devem fazer parte da rotina diária
|https://www.flipar.com.br/?p=695879&preview=true&preview_id=695879
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 10:51
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527314-alerta-para-rj-e-sp-estados-devem-registrar-chuvas-fortes-neste-domingo.html
|Gerais
|Chuva, Chuvas, São Paulo
|6086
|Alerta para RJ e SP: estados devem registrar chuvas fortes neste domingo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527314-alerta-para-rj-e-sp-estados-devem-registrar-chuvas-fortes-neste-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:01
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527345-nikolas-sobre-resultado-das-eleicoes-agora-esta-em-suas-maos-senhor.html
|Política
|eleições, política, eleicoes-2026, nikolas
|3252
|Nikolas sobre resultado das eleições: "Agora está em suas mãos, Senhor"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527345-nikolas-sobre-resultado-das-eleicoes-agora-esta-em-suas-maos-senhor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:02
|Vitor de Araújo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527326-ana-elisa-pt-vota-e-demonstra-preocupacao-caso-flavio-bolsonaro-venca.html
|Política
|A, Ana Elisa, Ana Elisa Santos Silva, Câmara dos Deputados, FLÁVIO, PT, Turno
|2646
|Ana Elisa (PT) vota e demonstra preocupação caso Flávio Bolsonaro vença
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527326-ana-elisa-pt-vota-e-demonstra-preocupacao-caso-flavio-bolsonaro-venca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:06
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527349-dormir-bem-sono-de-qualidade-beneficia-a-saude-fisica-e-mental.html
|Galeria
|6
|Dormir bem: sono de qualidade beneficia a saúde física e mental
|https://www.flipar.com.br/?p=695878&preview=true&preview_id=695878
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:19
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527357-lula-e-flavio-bolsonaro-votam-no-segundo-turno-das-eleicoes-2026.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, lula, flavio
|3221
|Flávio Bolsonaro e Lula votam no segundo turno das eleições 2026
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527357-lula-e-flavio-bolsonaro-votam-no-segundo-turno-das-eleicoes-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:22
|Leandro Couri
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527347-arvore-cai-e-interdita-transito-na-avenida-do-contorno-em-bh.html
|Gerais
|Avenida, Cai, Interdita, Queda, Trânsito, árvore
|958
|Árvore cai e interdita trânsito na Avenida do Contorno, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527347-arvore-cai-e-interdita-transito-na-avenida-do-contorno-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:22
|Rede de Notícias LB
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7527358-alta-ou-baixa-temporada-veja-as-vantagens-de-viajar-em-cada-periodo.html
|Empresas
|5676
|Alta ou baixa temporada? Veja as vantagens de viajar em cada período
|58
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:34
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527362-alem-das-eleicoes-gerais-sete-cidades-votam-hoje-para-definir-prefeitos.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026
|2744
|Além das eleições gerais: sete cidades votam hoje para definir prefeitos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527362-alem-das-eleicoes-gerais-sete-cidades-votam-hoje-para-definir-prefeitos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527365-ponta-de-nossa-senhora-de-guadalupe-praia-brasileira-e-eleita-a-melhor-de-enclave-do-mundo.html
|Galeria
|6
|Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe: praia brasileira é eleita a melhor de enclave do mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=695884&preview=true&preview_id=695884
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:37
|Vitor de Araújo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527359-sem-camisa-cleitinho-diz-em-video-que-procurara-presidente-eleito.html
|Política
|Cleitinho Azevedo, Governador, Minas Gerais, Política, SENADO, Cleitinho
|2527
|Sem camisa, Cleitinho diz em vídeo que procurará presidente eleito
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527359-sem-camisa-cleitinho-diz-em-video-que-procurara-presidente-eleito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:45
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527364-com-camisa-dada-por-neymar-nikolas-vota-em-bh-e-faz-o-v-da-vitoria.html
|Política
|Brasil, Nikolas, Nikolas Ferreira
|1904
|Com camisa dada por Neymar, Nikolas vota em BH e faz o V da vitória
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527364-com-camisa-dada-por-neymar-nikolas-vota-em-bh-e-faz-o-v-da-vitoria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 11:56
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527363-homem-e-preso-apos-roubo-de-rs-80-mil-em-joias-na-savassi.html
|Gerais
|Homem, Preso, Roubo
|2859
|Homem é preso após roubo de R$ 80 mil em joias na Savassi
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527363-homem-e-preso-apos-roubo-de-rs-80-mil-em-joias-na-savassi.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 12:07
|Vitor de Araújo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527373-jogador-do-cruzeiro-publica-foto-com-camisa-22-e-indica-apoio-a-bolsonaro.html
|Política
|Bolsonaro, Cruzeiro
|1710
|Jogador do Cruzeiro publica foto com camisa 22 e indica apoio a Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527373-jogador-do-cruzeiro-publica-foto-com-camisa-22-e-indica-apoio-a-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 12:10
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527377-carla-zambelli-e-vista-em-secao-eleitoral-e-causa-tumulto-na-italia.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026
|4204
|Carla Zambelli é vista em seção eleitoral e causa tumulto na Itália
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527377-carla-zambelli-e-vista-em-secao-eleitoral-e-causa-tumulto-na-italia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 12:27
|Isabela Berrogain
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527381-michelle-diz-que-bolsonaro-esta-esperancoso-com-resultado-das-eleicoes.html
|Política
|Bolsonaro, Eleições, Jair bolsonaro, Michelle
|1136
|Michelle diz que Bolsonaro está 'esperançoso' com resultado das eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527381-michelle-diz-que-bolsonaro-esta-esperancoso-com-resultado-das-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 12:35
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527389-reporter-diz-que-lula-esta-desanimado-e-janja-rebate-vai-se-catar.html
|Política
|política, eleições
|2110
|Repórter diz que Lula está desanimado, e Janja rebate: 'Vai se catar'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527389-reporter-diz-que-lula-esta-desanimado-e-janja-rebate-vai-se-catar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 12:37
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527383-fachin-enaltece-conduta-adequada-e-transparente-da-justica-eleitoral.html
|Política
|Edson Fachin, stf, eleições 2026, segundo turno, TSE, votação, eleitor
|1019
|Fachin enaltece conduta 'adequada e transparente' da Justiça Eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527383-fachin-enaltece-conduta-adequada-e-transparente-da-justica-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 12:55
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527400-eliana-faz-apelo-aos-eleitores-na-hora-de-votar-nao-esquece-quem-voce-e.html
|Cultura
|política, eleições, celebridades
|3003
|Eliana faz apelo aos eleitores: 'Na hora de votar, não esquece quem você é'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527400-eliana-faz-apelo-aos-eleitores-na-hora-de-votar-nao-esquece-quem-voce-e.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:04
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527397-confiante-na-vitoria-de-flavio-simoes-promete-13o-e-janeiro-quitados.html
|Política
|1743
|Confiante na vitória de Flávio, Simões promete 13o. e janeiro quitados
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527397-confiante-na-vitoria-de-flavio-simoes-promete-13o-e-janeiro-quitados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:11
|Caetano Yamamoto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527385-haddad-vota-em-sp-e-destaca-clima-excelente-nas-ruas-para-reeleicao-de-lula.html
|Política
|haddad, eleições, segundo turno, eleições 2026, Lula
|1594
|Haddad vota em SP e destaca "clima excelente nas ruas" para reeleição de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527385-haddad-vota-em-sp-e-destaca-clima-excelente-nas-ruas-para-reeleicao-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:12
|Caetano Yamamoto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527386-moraes-exalta-o-sistema-eleitoral-ao-votar-em-sp-e-o-melhor-do-mundo.html
|Política
|Alexandre de Moraes, eleições2026, eleições 2026, STF, SP, TSE, sistema eleitoral, ministro, segundo turno
|1131
|Moraes exalta o sistema eleitoral ao votar em SP: "É o melhor do mundo"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527386-moraes-exalta-o-sistema-eleitoral-ao-votar-em-sp-e-o-melhor-do-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:24
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527391-vereadora-do-pt-agredida-em-briga-entre-carreatas-deixa-hospital.html
|Política
|Agressão, Lula, Política
|3417
|Vereadora do PT agredida em briga entre carreatas deixa hospital
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527391-vereadora-do-pt-agredida-em-briga-entre-carreatas-deixa-hospital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:25
|Caetano Yamamoto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527384-mendonca-vota-em-brasilia-que-o-eleitor-seja-o-principal-vencedor.html
|Política
|André Mendonça, STF, eleições, eleições 2026, TSE, eleitor, voto
|1163
|Mendonça vota em Brasília: "Que o eleitor seja o principal vencedor"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527384-mendonca-vota-em-brasilia-que-o-eleitor-seja-o-principal-vencedor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:31
|Vitor de Araújo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527392-cleitinho-faz-gesto-de-apoio-a-flavio-bolsonaro-e-pede-uniao-somos-um-so.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Governador, LULA, Minas Gerais, Política, Cleitinho
|2447
|Cleitinho faz gesto de apoio a Flávio Bolsonaro e pede união: 'Somos um só'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527392-cleitinho-faz-gesto-de-apoio-a-flavio-bolsonaro-e-pede-uniao-somos-um-so.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527413-mulheres-na-ciencia-da-invisibilidade-ao-reconhecimento.html
|Galeria
|6
|Mulheres na ciência: da invisibilidade ao reconhecimento
|https://www.flipar.com.br/?p=695886&preview=true&preview_id=695886
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:40
|Vitor de Araújo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527403-lohanna-franca-vota-em-divinopolis-faz-o-l-e-declara-confianca-em-lula.html
|Política
|2877
|Lohanna França vota em Divinópolis, faz o 'L' e declara confiança em Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527403-lohanna-franca-vota-em-divinopolis-faz-o-l-e-declara-confianca-em-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:45
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527406-defesa-civil-alerta-para-granizo-e-chuva-forte-em-domingo-de-eleicao.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, Defesa Civil, GRANIZO
|2362
|Defesa Civil alerta para granizo e chuva forte em domingo de eleição
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527406-defesa-civil-alerta-para-granizo-e-chuva-forte-em-domingo-de-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:53
|Cadu Bruno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527380-ate-que-horas-da-para-votar-hoje-e-o-que-levar-para-a-secao-no-2-turno.html
|Política
|Eleições
|1594
|Até que horas dá para votar hoje e o que levar para a seção no 2º turno
|https://www.tupi.fm/eleicoes/ate-que-horas-da-para-votar-hoje-e-o-que-levar-para-a-secao-no-2o-turno/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 13:59
|Vitor de Araújo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527420-domingos-savio-vota-critica-stf-e-aponta-seguranca-como-prioridade.html
|Política
|2897
|Domingos Sávio vota, critica STF e aponta segurança como prioridade
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527420-domingos-savio-vota-critica-stf-e-aponta-seguranca-como-prioridade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 14:00
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527418-ventos-derrubam-arvores-e-telhado-em-tempestade-nas-eleicoes-em-bh.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, Defesa civil, Energia, Região, SP, Tempestade
|2943
|Ventos derrubam árvores e telhado em tempestade nas eleições em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527418-ventos-derrubam-arvores-e-telhado-em-tempestade-nas-eleicoes-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 14:13
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527423-estrada-da-serra-do-corvo-branco-impressiona-com-paredoes-de-ate-90-metros.html
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|Estrada da Serra do Corvo Branco impressiona com paredões de até 90 metros
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 14:41
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527435-tre-manda-prender-secretario-de-mobilidade-de-salvador-por-falta-de-onibus-durante-votacao.html
|Política
|eleicao-2026, eleicoes-2026
|5545
|TRE manda prender secretário de mobilidade de Salvador por falta de ônibus durante votação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527435-tre-manda-prender-secretario-de-mobilidade-de-salvador-por-falta-de-onibus-durante-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 14:48
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527439-tomatillo-como-usar-e-por-que-ele-atrai-os-chefs.html
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|6
|Tomatillo: como usar e por que ele atrai os chefs
|https://www.flipar.com.br/?p=695869&preview=true&preview_id=695869
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 15:06
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527436-careta-de-mesaria-ao-receber-flavio-bolsonaro-viraliza-nas-redes.html
|Política
|eleição, flávio, bolsonaro, voto, mesária
|2011
|Careta de mesária ao receber Flávio Bolsonaro viraliza nas redes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527436-careta-de-mesaria-ao-receber-flavio-bolsonaro-viraliza-nas-redes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 15:24
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527449-bibimbap-iguaria-coreana-mistura-tradicao-estetica-e-diversidade-de-ingredientes.html
|Galeria
|6
|Bibimbap: iguaria coreana mistura tradição, estética e diversidade de ingredientes
|https://www.flipar.com.br/?p=695873&preview=true&preview_id=695873
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 15:49
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527457-gastronomia-francesa-sabores-que-conquistam-admiradores-no-mundo-inteiro.html
|Galeria
|6
|Gastronomia francesa: sabores que conquistam admiradores no mundo inteiro
|https://www.flipar.com.br/?p=695876&preview=true&preview_id=695876
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 16:07
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527426-domingo-de-eleicao-temporal-provoca-quedas-de-semaforos-e-falta-de-energia.html
|Gerais
|Chuva, Chuva forte, Defesa Civil, Energia, Falta, Falta de energia, Queda de árvores
|3148
|Domingo de eleição: temporal provoca quedas de semáforos e falta de energia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527426-domingo-de-eleicao-temporal-provoca-quedas-de-semaforos-e-falta-de-energia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 16:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527469-pastas-cremes-e-pates-opcoes-que-dao-mais-sabor-aos-lanches.html
|Galeria
|6
|Pastas, cremes e patês: opções que dão mais sabor aos lanches
|https://www.flipar.com.br/?p=695875&preview=true&preview_id=695875
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 16:16
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527461-lula-critica-falta-de-transporte-e-pt-pede-para-estender-horario-de-votacao.html
|Política
|DENÚNCIA, Eleições, GOL, Lula, Pt, Transporte, TSE
|4628
|Lula critica falta de transporte e PT pede para estender horário de votação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527461-lula-critica-falta-de-transporte-e-pt-pede-para-estender-horario-de-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 16:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7527472-favorito-ao-planalto-flavio-bolsonaro-resistiu-a-candidatura-revela-colunista.html
|Agropecuário
|eleicoes-2026, eleicao-2026, flavio-bolsonaro
|2765
|Favorito ao Planalto, Flávio Bolsonaro resistiu à candidatura, revela colunista
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7527472-favorito-ao-planalto-flavio-bolsonaro-resistiu-a-candidatura-revela-colunista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 16:26
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527470-pedro-rousseff-sofre-acidente-na-br-381-a-caminho-de-sao-paulo.html
|Política
|Acidente, br-381, Eleições 2026, São Paulo
|791
|Pedro Rousseff sofre acidente na BR-381 a caminho de São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527470-pedro-rousseff-sofre-acidente-na-br-381-a-caminho-de-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 16:40
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527478-lula-e-flavio-dividem-vitorias-nos-primeiros-resultados-do-exterior.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, TSE
|3090
|Lula e Flávio dividem vitórias nos primeiros resultados do exterior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527478-lula-e-flavio-dividem-vitorias-nos-primeiros-resultados-do-exterior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 16:48
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527485-por-que-os-gafanhotos-cor-de-rosa-sao-raros-e-vivem-pouco-veja-a-explicacao.html
|Galeria
|6
|Por que os gafanhotos cor-de-rosa são raros e vivem pouco: veja a explicação
|https://www.flipar.com.br/?p=695871&preview=true&preview_id=695871
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 16:54
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527482-video-cleitinho-pede-que-apoiadores-de-lula-e-flavio-se-abracem.html
|Política
|Cleitinho, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro
|1105
|Vídeo: Cleitinho pede que apoiadores de Lula e Flávio se abracem
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527482-video-cleitinho-pede-que-apoiadores-de-lula-e-flavio-se-abracem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 17:15
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527500-stf-determina-prorrogacao-da-votacao-ate-as-19h-em-todo-o-pais.html
|Política
|lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, cristiano-zanin
|2307
|STF determina prorrogação da votação até as 19h em todo o país
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527500-stf-determina-prorrogacao-da-votacao-ate-as-19h-em-todo-o-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 17:31
|Carolina Saraiva
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527502-o-clube-da-esquina-tinha-um-pacto-filosofico-diz-rodrigo-borges.html
|Cultura
|Clube da esquina, Cultura, artista, cantor, compositor
|8063
|"O Clube da Esquina tinha um pacto filosófico", diz Rodrigo Borges
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527502-o-clube-da-esquina-tinha-um-pacto-filosofico-diz-rodrigo-borges.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 17:46
|Cadu Bruno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527507-mulher-com-camisa-do-brasil-e-bone-do-maga-faz-saudacao-nazista-em-votacao.html
|Política
|eleições 2026, Trump, Nazismo
|1406
|Mulher com camisa do Brasil e boné do Maga faz saudação nazista em votação
|https://www.tupi.fm/eleicoes/mulher-com-camisa-do-brasil-e-bone-do-maga-faz-saudacao-nazista-ao-sair-de-votacao-em-botafogo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 17:47
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527517-bh-ainda-tem-221-mil-clientes-sem-energia-apos-temporal.html
|Gerais
|3279
|BH ainda tem 221 mil clientes sem energia após temporal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527517-bh-ainda-tem-221-mil-clientes-sem-energia-apos-temporal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 17:54
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527515-tse-suspende-apuracao-apos-stf-prorrogar-votacao-ate-as-19h.html
|Política
|TSE, lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro
|1632
|TSE suspende apuração após STF prorrogar votação até as 19h
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527515-tse-suspende-apuracao-apos-stf-prorrogar-votacao-ate-as-19h.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:01
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527519-bombeiros-procuram-por-homem-que-caiu-em-corrego-durante-temporal.html
|Gerais
|temporal, Corpo de Bombeiros, BH
|866
|Bombeiros procuram por homem que caiu em córrego durante temporal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527519-bombeiros-procuram-por-homem-que-caiu-em-corrego-durante-temporal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:06
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527527-zanin-do-stf-prorroga-votacao-e-gera-duvidas-sobre-desfecho-da-eleicao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1914
|Zanin, do STF, prorroga votação e gera dúvidas sobre desfecho da eleição
|https://platobr.com.br/zanin-do-stf-prorroga-votacao-e-gera-duvidas-sobre-desfecho-da-eleicao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527534-frutas-ricas-em-fibras-opcoes-naturais-que-ajudam-a-saciar-na-dieta.html
|Galeria
|6
|Frutas ricas em fibras: opções naturais que ajudam a saciar na dieta
|https://www.flipar.com.br/?p=695870&preview=true&preview_id=695870
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:14
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527536-caos-instalado-em-brasilia-ja-se-fala-em-possibilidade-de-anular-as-eleicoes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1142
|Caos instalado: em Brasília, já se fala em possibilidade de anular as eleições
|https://platobr.com.br/caos-instalado-em-brasilia-ja-se-fala-em-possibilidade-de-anular-as-eleicoes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:26
|ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527544-malafaia-acusa-pt-de-querer-ganhar-no-tapetao-apos-prorrogacao-de-votacao.html
|Política
|Lula, STF, Silas Malafaia, Eleições 2026
|1617
|Malafaia acusa PT de 'querer ganhar no tapetão' após prorrogação de votação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527544-malafaia-acusa-pt-de-querer-ganhar-no-tapetao-apos-prorrogacao-de-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:33
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527533-tse-orienta-que-apenas-secoes-ainda-abertas-funcionem-ate-as-19h.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, pt, stf
|1559
|TSE orienta que apenas seções ainda abertas funcionem até as 19h
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527533-tse-orienta-que-apenas-secoes-ainda-abertas-funcionem-ate-as-19h.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:33
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527549-brasileira-surpreende-eduardo-bolsonaro-em-miami-com-grito-de-fugitivo.html
|Política
|eleicoes-2026, eleicao-2026, eduardo-bolsonaro
|1792
|Brasileira surpreende Eduardo Bolsonaro em Miami com grito de "fugitivo"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527549-brasileira-surpreende-eduardo-bolsonaro-em-miami-com-grito-de-fugitivo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:34
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527532-prorrogacao-do-horario-de-votacao-e-inedita-no-brasil.html
|Política
|eleicoes-2026, Flávio Bolsonaro, Lula, STF
|2794
|Prorrogação do horário de votação é inédita no Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527532-prorrogacao-do-horario-de-votacao-e-inedita-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:39
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527539-tre-mg-ainda-nao-foi-notificado-sobre-prorrogacao-do-horario-de-votacao.html
|Política
|TRE, TSE, Eleições 2026, Zanin
|727
|TRE-MG ainda não foi notificado sobre prorrogação do horário de votação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527539-tre-mg-ainda-nao-foi-notificado-sobre-prorrogacao-do-horario-de-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:51
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527555-janones-preve-vitoria-de-lula.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, andre-janones, presidente
|1297
|Janones prevê vitória de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527555-janones-preve-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 18:54
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527558-nikolas-apos-prorrogacao-da-votacao-ou-a-gente-ganha-ou-a-gente-ganha.html
|Política
|nikolas-ferreira, pl, lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, tse
|2002
|Nikolas após prorrogação da votação: 'Ou a gente ganha, ou a gente ganha'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527558-nikolas-apos-prorrogacao-da-votacao-ou-a-gente-ganha-ou-a-gente-ganha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 19:03
|Fernanda Strickland - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527561-lula-e-flavio-pediram-ao-tse-prorrogacao-da-votacao.html
|Política
|lula, TSE, eleições 2026, Flávio Bolsonaro
|2080
|Lula e Flávio pediram ao TSE prorrogação da votação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527561-lula-e-flavio-pediram-ao-tse-prorrogacao-da-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 19:05
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527568-golpe-judiciario-diz-coordenador-de-campanha-de-flavio-sobre-prorrogacao.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, tse, Cristiano Zanin, ROGÉRIO MARINHO
|4365
|'Golpe judiciário', diz coordenador de campanha de Flávio sobre prorrogação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527568-golpe-judiciario-diz-coordenador-de-campanha-de-flavio-sobre-prorrogacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 19:32
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527581-escolas-de-bh-fecham-antes-de-prorrogacao-da-votacao-ate-as-19h.html
|Política
|Segundo Turno, TSE, eleição 2026, BH
|2142
|Escolas de BH fecham antes de prorrogação da votação até as 19h
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527581-escolas-de-bh-fecham-antes-de-prorrogacao-da-votacao-ate-as-19h.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 19:32
|Bruno Luis Barros,Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527577-tre-mg-orientou-secoes-abertas-a-funcionar-ate-as-19h-apos-decisao-do-stf.html
|Política
|TRE-MG, stf, Cristiano Zanin
|1154
|TRE-MG orientou seções abertas a funcionar até as 19h após decisão do STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527577-tre-mg-orientou-secoes-abertas-a-funcionar-ate-as-19h-apos-decisao-do-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 19:34
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527587-prorrogacao-da-votacao-causa-confusao-com-urnas-fechadas-e-secoes-apuradas.html
|Política
|tse, eleições 2026, segundo turno
|5523
|Prorrogação da votação causa confusão com urnas fechadas e seções apuradas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527587-prorrogacao-da-votacao-causa-confusao-com-urnas-fechadas-e-secoes-apuradas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 19:49
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527594-nikolas-diz-que-pl-pode-contestar-resultado-se-perder-pela-prorrogacao.html
|Política
|Nikolas, Nikolas Ferreira, eleições 2026, segundo turno, tse
|2444
|Nikolas diz que PL pode contestar resultado se perder pela prorrogação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527594-nikolas-diz-que-pl-pode-contestar-resultado-se-perder-pela-prorrogacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 19:52
|Ana Luiza Soares,Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527586-eleitor-chega-para-votar-apos-prorrogacao-e-encontra-secao-fechada-em-bh.html
|Política
|Eleitor
|15
|Eleitor chega para votar após prorrogação e encontra seção fechada em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527586-eleitor-chega-para-votar-apos-prorrogacao-e-encontra-secao-fechada-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:02
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527602-campanha-de-lula-acusa-kassio-de-demorar-para-estender-horario-de-votacao.html
|Política
|Lula, Votação, tse, eleições 2026, kassio nunes marques, segundo turno
|2967
|Campanha de Lula acusa Kassio de demorar para estender horário de votação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527602-campanha-de-lula-acusa-kassio-de-demorar-para-estender-horario-de-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:05
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527593-alessandro-vieira-preve-questionamento-pos-eleicoes-absurdo-do-tse-e-stf.html
|Política
|Alessandro Vieira, Eleições 2026, Lula, Flávio Bolsonaro
|1596
|Alessandro Vieira prevê questionamento pós-eleições: 'Absurdo do TSE e STF'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527593-alessandro-vieira-preve-questionamento-pos-eleicoes-absurdo-do-tse-e-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:06
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527571-vicentinho-junior-e-eleito-governador-do-tocantins.html
|Política
|Eleições 2026, Tocantins, brasil
|447
|Vicentinho Júnior é eleito governador do Tocantins
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527571-vicentinho-junior-e-eleito-governador-do-tocantins.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:06
|Caio Barbieri
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527609-celina-leao-e-a-primeira-mulher-eleita-governadora-do-df.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2831
|Celina Leão é a primeira mulher eleita governadora do DF
|https://platobr.com.br/celina-leao-e-a-primeira-mulher-eleita-governadora-do-df
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:09
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527557-celina-leao-e-reeleita-governadora-do-distrito-federal.html
|Política
|Distrito Federal, Ibaneis Rocha, brasil, eleicoes-2026
|481
|Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527557-celina-leao-e-reeleita-governadora-do-distrito-federal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:12
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527606-ceo-da-atlasintel-crava-vitoria-de-lula-ganhou.html
|Política
|lula, flavio-bolsonaro, pesquisa-eleitoral, eleicoes-2026
|2443
|CEO da AtlasIntel crava vitória de Lula: 'Ganhou'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527606-ceo-da-atlasintel-crava-vitoria-de-lula-ganhou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:18
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527565-idosa-agredida-pela-filha-consegue-protecao-pela-lei-maria-da-penha.html
|Gerais
|Lei Maria da Penha, Agressão, Rio Paranaíba, Alto Paranaíba, minas gerais, idosa
|2605
|Idosa agredida pela filha consegue proteção pela Lei Maria da Penha
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527565-idosa-agredida-pela-filha-consegue-protecao-pela-lei-maria-da-penha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:28
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527509-mailza-assis-e-reeleita-governadora-do-acre.html
|Política
|Acre, Eleições 2026, Mailza Assis
|424
|Mailza Assis é reeleita governadora do Acre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527509-mailza-assis-e-reeleita-governadora-do-acre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:30
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527620-vicentinho-junior-vira-sobre-dorinha-e-e-eleito-governador-do-tocantins.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1002
|Vicentinho Júnior vira sobre Dorinha e é eleito governador do Tocantins
|https://platobr.com.br/vicentinho-junior-vira-e-e-eleito-governador-do-tocantins
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:34
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527521-omar-aziz-e-eleito-governador-do-amazonas.html
|Política
|Amazonas, Omar Aziz, eleicoes-2026
|502
|Omar Aziz é eleito governador do Amazonas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527521-omar-aziz-e-eleito-governador-do-amazonas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:46
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527632-em-disputa-entre-aliados-de-flavio-mailza-assis-e-reeleita-no-acre.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|631
|Em disputa entre aliados de Flávio, Mailza Assis é reeleita no Acre
|https://platobr.com.br/mailza-assis-e-reeleita-governadora-do-acre-em-disputa-de-aliados-de-flavio
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:47
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527619-ministerio-publico-eleitoral-foi-contra-estender-horario-de-votacao.html
|Política
|tse, mpe, segundo turno, eleições 2026
|1072
|Ministério Público Eleitoral foi contra estender horário de votação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527619-ministerio-publico-eleitoral-foi-contra-estender-horario-de-votacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:48
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527625-pf-abre-inquerito-apos-vereadora-do-pt-ser-agredida-com-tijolo-em-mg.html
|Política
|Brasil, Eleições
|3032
|PF abre inquérito após vereadora do PT ser agredida com tijolo em MG
|https://www.tupi.fm/brasil/pf-abre-inquerito-para-investigar-agressao-contra-vereadora-do-em-minas-gerais/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:51
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527576-datafolha-projeta-vitoria-de-lula.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Lula, eleicoes-2026
|682
|Datafolha projeta vitória de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527576-datafolha-projeta-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:55
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527635-ministros-veem-erros-do-tse-e-do-stf-mas-descartam-anular-eleicao.html
|Política
|eleições 2026, tse, stf, segundo turno
|2893
|Ministros veem erros do TSE e do STF, mas descartam anular eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527635-ministros-veem-erros-do-tse-e-do-stf-mas-descartam-anular-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 20:58
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527551-lorenzo-pazolini-e-eleito-governador-do-espirito-santo.html
|Política
|eleições 2026, Espírito Santo, brasil
|487
|Lorenzo Pazolini é eleito governador do Espírito Santo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527551-lorenzo-pazolini-e-eleito-governador-do-espirito-santo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:02
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527598-flavio-bolsonaro-vence-lula-em-bh.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Lula, eleicoes-2026, bh, segundo turno
|500
|Flávio Bolsonaro vence Lula em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527598-flavio-bolsonaro-vence-lula-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:04
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527637-janones-posta-foto-com-lula-agora-acreditam-que-a-eleicao-esta-ganha.html
|Política
|André Janones, JANONES, lula, eleicoes-2026, segundo turno
|522
|Janones posta foto com Lula: ‘Agora acreditam que a eleição está ganha?’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527637-janones-posta-foto-com-lula-agora-acreditam-que-a-eleicao-esta-ganha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:09
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527552-lula-e-reeleito-presidente-do-brasil.html
|Política
|lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, pt
|1633
|Lula é reeleito presidente do Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527552-lula-e-reeleito-presidente-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:10
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527543-cadu-de-lula-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-norte.html
|Política
|eleicoes-2026, brasil , rio grande do norte, segundo turno
|399
|Cadu de Lula é eleito governador do Rio Grande do Norte
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527543-cadu-de-lula-e-eleito-governador-do-rio-grande-do-norte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:18
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527646-em-virada-inedita-e-historica-lula-derrota-flavio-bolsonaro-e-garante-quarto-mandato.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|439
|Em virada inédita e histórica, Lula derrota Flávio Bolsonaro e garante quarto mandato
|https://platobr.com.br/em-virada-inedita-e-historica-lula-derrota-flavio-bolsonaro-e-garante-quarto-mandato
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:22
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527643-nikolas-esperava-que-votos-do-sudeste-decidiriam-a-favor-de-flavio.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, flavio-bolsonaro, Nikolas Ferreira
|868
|Nikolas esperava que votos do Sudeste decidiriam a favor de Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527643-nikolas-esperava-que-votos-do-sudeste-decidiriam-a-favor-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:30
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527650-omar-aziz-que-fez-campanha-com-lula-governara-o-amazonas-pela-terceira-vez.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1031
|Omar Aziz, que fez campanha com Lula, governará o Amazonas pela terceira vez
|https://platobr.com.br/omar-aziz-que-fez-campanha-com-lula-governara-o-amazonas-pela-terceira-vez
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:33
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527652-presidente-do-tre-mg-disse-que-eleicao-cumpriu-as-determinacoes-legais.html
|Política
|eleições 2026, tre-mg, segundo turno, minas gerais
|2090
|Presidente do TRE-MG disse que eleição cumpriu as determinações legais
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527652-presidente-do-tre-mg-disse-que-eleicao-cumpriu-as-determinacoes-legais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:34
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527651-vitoria-de-lula-e-conquista-inedita.html
|Política
|lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, Geraldo Alckmin
|2049
|Vitória de Lula é conquista inédita
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527651-vitoria-de-lula-e-conquista-inedita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:39
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527659-cemig-temporal-que-atingiu-minas-neste-domingo-esta-entre-os-mais-severos.html
|Gerais
|3811
|Cemig: temporal que atingiu Minas neste domingo está entre os mais severos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527659-cemig-temporal-que-atingiu-minas-neste-domingo-esta-entre-os-mais-severos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:40
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527653-lula-vira-em-minas-e-mantem-escrita-historica.html
|Política
|Lula, eleicoes-2026, minas-gerais, flavio-bolsonaro, segundo turno
|795
|Lula vira em Minas e mantém escrita histórica
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527653-lula-vira-em-minas-e-mantem-escrita-historica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:47
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527664-video-mostra-lula-comemorando-a-reeleicao.html
|Política
|Eleição, Lula, Presidência, PT, Quarto mandato, Segundo turno
|2235
|Vídeo mostra Lula comemorando a reeleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527664-video-mostra-lula-comemorando-a-reeleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:48
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527662-janones-foi-decisivo-para-vitoria-de-lula-nas-eleicoes.html
|Política
|JANONES, eleições 2026, segundo turno, lula, flávio bolsonaro
|2742
|Janones foi decisivo para vitória de Lula nas eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527662-janones-foi-decisivo-para-vitoria-de-lula-nas-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 21:50
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527669-cadu-xavier-e-eleito-governador-do-rn-e-mantem-a-hegemonia-do-pt-no-estado.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1107
|Cadu Xavier é eleito governador do RN e mantém a hegemonia do PT no estado
|https://platobr.com.br/cadu-de-lula-e-eleito-governador-do-rn-e-mantem-a-hegemonia-do-pt-no-estado
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 22:03
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527671-lula-reeleito-veja-video-da-comemoracao.html
|Política
|eleicoes-2026, lula, presidente, pt, flavio-bolsonaro
|746
|Lula reeleito: veja vídeo da comemoração
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527671-lula-reeleito-veja-video-da-comemoracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 22:04
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527673-disputa-pelo-trafico-termina-com-jovem-baleado-no-vale-do-rio-doce.html
|Gerais
|Minas Gerais, trafico-de-droga, Vale do Rio Doce, Mathias Lobato, Governador Valadares
|2542
|Disputa pelo tráfico termina com jovem baleado no Vale do Rio Doce
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527673-disputa-pelo-trafico-termina-com-jovem-baleado-no-vale-do-rio-doce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 22:06
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527680-lula-vence-flavio-com-vantagem-maior-que-a-obtida-sobre-bolsonaro-em-2022.html
|Política
|Lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, tse, segundo turno
|1582
|Lula vence Flávio com vantagem maior que a obtida sobre Bolsonaro em 2022
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527680-lula-vence-flavio-com-vantagem-maior-que-a-obtida-sobre-bolsonaro-em-2022.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 22:06
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527683-lorenzo-pazolini-confirma-favoritismo-e-e-eleito-governador-do-espirito-santo.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1155
|Lorenzo Pazolini confirma favoritismo e é eleito governador do Espírito Santo
|https://platobr.com.br/lorenzo-pazolini-confirma-favoritismo-e-e-eleito-governador-do-espirito-santo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 22:16
|Thiago Prata
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527685-inspirado-no-eu-acredito-lula-alcanca-virada-em-sete-eleicoes.html
|Política
|lula, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Eleições 2026
|3578
|Inspirado no 'Eu acredito', Lula alcança 'virada' em sete eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527685-inspirado-no-eu-acredito-lula-alcanca-virada-em-sete-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 22:26
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527690-video-marcal-e-aliados-de-flavio-comemoraram-virada-durante-apuracao.html
|Política
|Marçal, pablo-marcal, lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, segundo turno
|1189
|Vídeo: Marçal e aliados de Flávio comemoraram ‘virada’ durante apuração
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527690-video-marcal-e-aliados-de-flavio-comemoraram-virada-durante-apuracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 22:35
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527672-so-um-instituto-previu-vitoria-de-lula-na-vespera-do-2-turno.html
|Política
|Pesquisa
|1728
|Só um instituto previu vitória de Lula na véspera do 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527672-so-um-instituto-previu-vitoria-de-lula-na-vespera-do-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 22:48
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527700-kassio-prorrogacao-da-votacao-nao-provocou-nenhuma-alteracao-na-eleicao.html
|Política
|kassio nunes marques, tse, eleições 2026, segundo turno
|847
|Kassio: prorrogação da votação não provocou 'nenhuma alteração' na eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527700-kassio-prorrogacao-da-votacao-nao-provocou-nenhuma-alteracao-na-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 22:53
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527694-ana-elisa-nao-vai-a-sp-por-seguranca-mg-estava-muito-hostil.html
|Política
|Eleições, Eleição 2026, Ana Elisa, lula, pt, segundo turno
|2519
|Ana Elisa não vai a SP por segurança: 'MG estava muito hostil'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527694-ana-elisa-nao-vai-a-sp-por-seguranca-mg-estava-muito-hostil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 22:59
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527697-lula-ganha-quase-150-mil-votos-em-bh-entre-1-e-2-turnos.html
|Política
|eleições 2026, flávio bolsonaro, lula, BH
|916
|Lula ganha quase 150 mil votos em BH entre 1º e 2º turnos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527697-lula-ganha-quase-150-mil-votos-em-bh-entre-1-e-2-turnos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:05
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527703-lula-agradece-janones-por-apoio-na-campanha-nosso-general.html
|Política
|lula, janones, eleições 2026, segundo turno
|52
|Lula agradece Janones por apoio na campanha: 'Nosso general'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527703-lula-agradece-janones-por-apoio-na-campanha-nosso-general.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:09
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527704-eleitor-morre-apos-passar-mal-em-fila-de-votacao-no-interior-de-minas.html
|Gerais
|Minas Gerais, Eleições 2026
|963
|Eleitor morre após passar mal em fila de votação no interior de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527704-eleitor-morre-apos-passar-mal-em-fila-de-votacao-no-interior-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527714-lula-promete-mudar-o-jeito-de-governar-ataca-flavio-e-diz-que-venceu-intromissao-externa.html
|Política
|eleicoes-2026, lula
|6951
|Lula promete mudar o jeito de governar, ataca Flávio e diz que venceu intromissão externa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527714-lula-promete-mudar-o-jeito-de-governar-ataca-flavio-e-diz-que-venceu-intromissao-externa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:13
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527711-flavio-pede-anulacao-da-eleicao-inexplicavel-sacanagem.html
|Política
|flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, segundo turno, tse
|1810
|Flávio pede anulação da eleição: ‘Inexplicável; sacanagem’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527711-flavio-pede-anulacao-da-eleicao-inexplicavel-sacanagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:29
|Ana Luiza Soares,Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527726-bella-goncalves-sobre-vitoria-de-lula-dia-de-alivio-mas-de-vigilancia.html
|Política
|Lula, BH, Bella Gonçalves, Flávio Bolsonaro
|1543
|Bella Gonçalves sobre vitória de Lula: 'Dia de alívio, mas de vigilância'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527726-bella-goncalves-sobre-vitoria-de-lula-dia-de-alivio-mas-de-vigilancia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:32
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527733-alcolumbre-e-motta-ligam-para-lula-oferecem-apoio-e-pedem-uniao.html
|Política
|Alcolumbre, Lula, Motta, congresso, senado, câmara dos deputados, eleições 2026, segundo turno
|4085
|Alcolumbre e Motta ligam para Lula, oferecem apoio e pedem união
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527733-alcolumbre-e-motta-ligam-para-lula-oferecem-apoio-e-pedem-uniao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:41
|Marcos Vieira,Nara Ferreira,Ramon Lisboa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527715-bh-comemora-reeleicao-de-lula-maior-vitoria-do-povo-brasileiro.html
|Política
|lula, BH, Minas Gerais, Flávio Bolsonaro
|4301
|BH comemora reeleição de Lula: 'Maior vitória do povo brasileiro'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527715-bh-comemora-reeleicao-de-lula-maior-vitoria-do-povo-brasileiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:42
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527744-flavio-bolsonaro-ficara-sem-cargo-publico-pela-1-vez-em-24-anos.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno
|1013
|Flávio Bolsonaro ficará sem cargo público pela 1ª vez em 24 anos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527744-flavio-bolsonaro-ficara-sem-cargo-publico-pela-1-vez-em-24-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:42
|Victor Fuzeira
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527743-derrotado-flavio-bolsonaro-diz-que-vai-pedir-anulacao-das-eleicoes.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|3860
|Derrotado, Flávio Bolsonaro diz que vai pedir anulação das eleições
|https://platobr.com.br/derrotado-flavio-bolsonaro-diz-que-vai-pedir-anulacao-das-eleicoes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:46
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527735-lula-nao-e-meu-presidente-diz-nikolas.html
|Política
|Lula, Nikolas, Nikolas Ferreira, eleições 2026, segundo turno
|1477
|'Lula não é meu presidente', diz Nikolas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527735-lula-nao-e-meu-presidente-diz-nikolas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:52
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527740-lula-reeleito-vou-fazer-o-melhor-mandato-que-um-presidente-ja-fez.html
|Política
|lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, tse, brasil, segundo turno
|5864
|Lula reeleito: 'Vou fazer o melhor mandato que um presidente já fez'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527740-lula-reeleito-vou-fazer-o-melhor-mandato-que-um-presidente-ja-fez.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:52
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527732-lula-agradece-aos-jovens-e-idosos-que-foram-votar-no-segundo-turno.html
|Política
|lula, eleições 2026, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro
|1794
|Lula agradece aos jovens e idosos que foram votar no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527732-lula-agradece-aos-jovens-e-idosos-que-foram-votar-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-25 23:57
|Marcos Vieira
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7527738-apoiadores-de-lula-comemoram-reeleicao-em-bh-veja-fotos.html
|Galeria
|Apoiadores de Lula, Bh, Lula
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|Apoiadores de Lula comemoram reeleição em BH; veja fotos
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7527738-apoiadores-de-lula-comemoram-reeleicao-em-bh-veja-fotos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527819-temporal-historico-em-mg-saiba-como-pedir-ressarcimento-na-cemig-por-aparelho-queimado.html
|Gerais
|cemig, temporal, temporal em bh, ressarcimento
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|Temporal histórico em MG: saiba como pedir ressarcimento na Cemig por aparelho queimado
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527849-medico-e-absolvido-apos-processo-por-falhas-em-cirurgias-plasticas-em-minas.html
|Gerais
|cirurgia plástica, tjmg, mamoplastia, cataguases
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|Médico é absolvido após processo por falhas em cirurgias plásticas em Minas
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527964-operacao-poeira-branca-desmonta-esquema-de-trafico-disfarcado-em-loja.html
|Gerais
|tráfico de drogas, associação ao tráfico, Vale do Rio Doce, pmmg, MPMG
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|Operação Poeira Branca desmonta esquema de tráfico disfarçado em loja
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527964-operacao-poeira-branca-desmonta-esquema-de-trafico-disfarcado-em-loja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528000-cemig-mobiliza-46-mil-profissionais-apos-pior-tempestade-em-74-anos.html
|Gerais
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|Cemig mobiliza 4,6 mil profissionais após pior tempestade em 74 anos
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:00
|Estado de Minas
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|Gerais
|fraude, cartório, sabará, pcmg, rmbh
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|Polícia Civil prende dois homens por tentativa de golpe em cartório de Sabará
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528013-policia-civil-prende-dois-homens-por-tentativa-de-golpe-em-cartorio-de-sabara.html
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|Estado de Minas
|2026-10-26 00:08
|WeMystic
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|Horóscopo
|758
|Céu do Dia - Insights Astrológicos
|https://www.wemystic.com.br/horoscopo-do-dia/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:08
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527754-horoscopo-do-dia-para-aries.html
|Horóscopo
|1134
|Horóscopo do Dia para Áries
|https://www.wemystic.com.br/aries/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:08
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527755-horoscopo-do-dia-para-touro.html
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|1201
|Horóscopo do Dia para Touro
|https://www.wemystic.com.br/touro/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:08
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527756-horoscopo-do-dia-para-gemeos.html
|Horóscopo
|1115
|Horóscopo do Dia para Gêmeos
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:09
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527757-zema-acusa-lula-de-dar-golpe-a-la-venezuela-apos-reeleicao.html
|Política
|Lula, Venezuela, Zema, Eleições 2026
|2176
|Zema acusa Lula de dar 'golpe à la Venezuela' após reeleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527757-zema-acusa-lula-de-dar-golpe-a-la-venezuela-apos-reeleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:09
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527758-horoscopo-do-dia-para-cancer.html
|Horóscopo
|1095
|Horóscopo do Dia para Câncer
|https://www.wemystic.com.br/cancer/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
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|Horóscopo
|954
|Horóscopo do Dia para Leão
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:09
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527760-horoscopo-do-dia-para-virgem.html
|Horóscopo
|1056
|Horóscopo do Dia para Virgem
|https://www.wemystic.com.br/virgem/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:09
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527761-horoscopo-do-dia-para-libra.html
|Horóscopo
|1114
|Horóscopo do Dia para Libra
|https://www.wemystic.com.br/libra/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:09
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527762-horoscopo-do-dia-para-escorpiao.html
|Horóscopo
|1145
|Horóscopo do Dia para Escorpião
|https://www.wemystic.com.br/escorpiao/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:09
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527763-horoscopo-do-dia-para-sagitario.html
|Horóscopo
|1160
|Horóscopo do Dia para Sagitário
|https://www.wemystic.com.br/sagitario/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:09
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527764-horoscopo-do-dia-para-capricornio.html
|Horóscopo
|1193
|Horóscopo do Dia para Capricórnio
|https://www.wemystic.com.br/capricornio/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:09
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527765-horoscopo-do-dia-para-aquario.html
|Horóscopo
|1189
|Horóscopo do Dia para Aquário
|https://www.wemystic.com.br/aquario/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:10
|WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527766-horoscopo-do-dia-para-peixes.html
|Horóscopo
|1143
|Horóscopo do Dia para Peixes
|https://www.wemystic.com.br/peixes/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:13
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527768-lula-comemora-a-vitoria-com-ato-na-avenida-paulista-em-sp.html
|Política
|eleicoes-2026, lula
|1965
|Lula comemora a vitória com ato na Avenida Paulista, em SP
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527768-lula-comemora-a-vitoria-com-ato-na-avenida-paulista-em-sp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:20
|Heloísa Von Ah - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7527774-samhain-conheca-a-tradicao-do-ano-novo-celta.html
|Horóscopo
|Espiritualidade, Outras Religiões
|5697
|Samhain: conheça a tradição do Ano Novo celta
|https://www.wemystic.com.br/samhain/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:31
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527778-nikolas-sugere-que-houve-fraude-na-eleicao.html
|Política
|lula, nikolas, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro
|1654
|Nikolas sugere que houve fraude na eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527778-nikolas-sugere-que-houve-fraude-na-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:34
|Luciana Lima
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527779-reeleito-lula-promete-mudar-jeito-de-governar-e-fazer-o-melhor-mandato-da-historia.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|7948
|Reeleito, Lula promete mudar jeito de governar e fazer ‘o melhor mandato da história’
|https://platobr.com.br/reeleito-lula-promete-mudar-jeito-de-governar-e-fazer-o-melhor-mandato-da-historia
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 00:46
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527784-no-discurso-da-vitoria-poucos-sinais-sobre-a-economia-e-nada-sobre-contas-publicas.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2264
|No discurso da vitória, poucos sinais sobre a economia e nada sobre contas públicas
|https://platobr.com.br/no-discurso-da-vitoria-poucos-sinais-sobre-a-economia-e-nada-sobre-o-quadro-fiscal
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 02:00
|Juliana Duarte
|https://www.em.com.br/colunistas/juliana-duarte/2026/10/7527161-a-comida-da-rua-turfa.html
|Colunistas#Juliana Duarte
|prado, carne, Paçoca
|3838
|A comida da Rua Turfa
|https://www.em.com.br/colunistas/juliana-duarte/2026/10/7527161-a-comida-da-rua-turfa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 02:00
|Juraciara Vieira Cardoso
|https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7527443-o-vizinho-que-pensa-diferente.html
|Colunistas#VITALidade
|amizade, simpatia, vizinhos, divergências
|3518
| O vizinho que pensa diferente
|https://www.em.com.br/colunistas/vitalidade/2026/10/7527443-o-vizinho-que-pensa-diferente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7527508-uma-soneca-ou-um-treino-rapido-podem-ajudar-a-proteger-a-memoria.html
|Colunistas#Anna Marina
|minas-gerais, Saúde, anna marina, colunista , estado de minas, sono
|3676
|Uma soneca ou um treino rápido podem ajudar a proteger a memória
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7527508-uma-soneca-ou-um-treino-rapido-podem-ajudar-a-proteger-a-memoria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 02:00
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527516-lislie-faz-show-em-homenagem-a-belchior.html
|Cultura
|música, show
, cantora
, sarau
, BH
|2993
|Lislie faz show em homenagem a Belchior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527516-lislie-faz-show-em-homenagem-a-belchior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 02:00
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7527530-minas-gerais-expande-a-producao-de-macadamia.html
|Agropecuário
|agropecuário, macadâmia, nozes, produção, Minas Gerais
|7054
|Minas Gerais expande a produção de macadâmia
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7527530-minas-gerais-expande-a-producao-de-macadamia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7527554-os-deuses-que-nao-precisam-de-voto.html
|Opinião
|Eleição, brasil, justilça
|6500
|Os deuses que não precisam de voto
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7527554-os-deuses-que-nao-precisam-de-voto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 02:00
|Orion Teixeira
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7527661-sem-conchavos-cleitinho-cortara-cargos-politicos.html
|Colunistas#Orion Teixeira
|política, brasil
|6286
|Sem conchavos, Cleitinho cortará cargos políticos
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7527661-sem-conchavos-cleitinho-cortara-cargos-politicos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 02:00
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527734-praca-de-memorias.html
|Gerais
|história, religião, BH, cultura
|8341
|Praça de memórias
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527734-praca-de-memorias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7527746-a-licao-de-cleitinho.html
|Opinião
|4908
|A lição de Cleitinho
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7527746-a-licao-de-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 02:00
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527785-mais-votacao-entre-mineiros.html
|Política
|votação, Lula, Flávio
|2894
|Mais votação entre mineiros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527785-mais-votacao-entre-mineiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 05:21
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527804-chuva-volta-a-bh-nesta-segunda-26-veja-o-que-diz-o-inmet.html
|Gerais
|Chuva, Inmet, bh, previsao-do-tempo
|1137
|Chuva volta a BH nesta segunda (26/10)? Veja o que diz o Inmet
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527804-chuva-volta-a-bh-nesta-segunda-26-veja-o-que-diz-o-inmet.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 05:36
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527805-venda-nova-homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-carro-em-bh.html
|Gerais
|Homem, Morto, homicídio, bh, venda-nova
|1181
|Venda Nova: homem é morto a tiros dentro de carro em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527805-venda-nova-homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-carro-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 06:00
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527806-motociclista-e-morto-com-quatro-tiros-na-cabeca-durante-entrega-em-bh.html
|Gerais
|homicídio, morto, BH, motociclista, trafico-de-drogas, PM
|2121
|Motociclista é morto com quatro tiros na cabeça durante entrega em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527806-motociclista-e-morto-com-quatro-tiros-na-cabeca-durante-entrega-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 06:48
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527807-todas-as-cidades-de-mg-estao-em-alerta-para-chuva-de-granizo-nesta-segunda.html
|Gerais
|Chuva, Chuva de granizo, Granizo
|1705
|Todas as cidades de MG estão em alerta para chuva de granizo nesta segunda
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527807-todas-as-cidades-de-mg-estao-em-alerta-para-chuva-de-granizo-nesta-segunda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 07:00
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527783-nikolas-criticou-pesquisas-mas-agora-as-usa-para-sustentar-tese-de-fraude.html
|Política
|nikolas, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula, nikolas-ferreira
|1407
|Nikolas criticou pesquisas, mas agora as usa para sustentar tese de fraude
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527783-nikolas-criticou-pesquisas-mas-agora-as-usa-para-sustentar-tese-de-fraude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 07:52
|Larissa Leone*,Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527811-temporal-historico-deixa-230-mil-clientes-ainda-sem-energia-em-mg.html
|Gerais
|Temporal, luz, bh, grande-bh, minas-gerais, cemig
|2675
|Temporal histórico deixa 230 mil clientes ainda sem energia em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527811-temporal-historico-deixa-230-mil-clientes-ainda-sem-energia-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 07:57
|Tâmara Freire - repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527810-mudancas-climaticas-ja-causam-aumento-de-doencas-infecciosas-no-pais.html
|Bem viver
|Dengue,mudanças climáticas,febre do Oropouche,aquecimento global,desmatamento,chuva
|8007
|Mudanças climáticas já causam aumento de doenças infecciosas no país
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/mudancas-climaticas-ja-causam-aumento-de-doencas-infecciosas-no-pais
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:00
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521969-cabelos-mais-encorpados-linha-volumao-da-lola-from-rio-promete-efeito-de-40-mil-fios-extras.html
|Feminino & Masculino
|cabelo, resenhas, beleza
|9236
|Cabelos mais encorpados: linha Volumão da Lola From Rio promete efeito de 40 mil fios extras
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7521969-cabelos-mais-encorpados-linha-volumao-da-lola-from-rio-promete-efeito-de-40-mil-fios-extras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:06
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527813-temporal-em-bh-gera-196-chamados-por-quedas-e-riscos-de-arvores-em-24h.html
|Gerais
|Queda, Quedas, Risco, Temporal
|1542
|Temporal em BH gera 196 chamados por quedas e riscos de árvores em 24h
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527813-temporal-em-bh-gera-196-chamados-por-quedas-e-riscos-de-arvores-em-24h.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:13
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7527816-virada-historica.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas, Política, Poder
|3513
|Virada histórica
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7527816-virada-historica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527817-orgulho-e-preconceito-conheca-a-historia-de-jane-austen-e-as-adaptacoes-do-romance.html
|Galeria
|6
|“Orgulho e Preconceito”: conheça a história de Jane Austen e as adaptações do romance
|https://www.flipar.com.br/?p=695626
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:36
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527824-janones-comemora-com-lula-na-paulista-pessoal-urgente-explode.html
|Política
|lula, eleições 2026, segundo turno, janones, avenida paulista
|2690
|Janones comemora com Lula na Paulista: ‘Pessoal, urgente. Explode!’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527824-janones-comemora-com-lula-na-paulista-pessoal-urgente-explode.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:37
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527823-renata-lo-prete-sobre-reclamacao-de-flavio-questionaria-se-tivesse-vencido-a-eleicao.html
|Política
|eleições, eleicoes-2026, flávio bolsonaro, tv
|4588
| Renata Lo Prete sobre reclamação de Flávio: "Questionaria se tivesse vencido a eleição?"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527823-renata-lo-prete-sobre-reclamacao-de-flavio-questionaria-se-tivesse-vencido-a-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:38
|Italo Nogueira,VITOR ANTONIO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527822-abstencao-e-a-menor-em-20-anos-e-atrai-3-milhoes-a-mais-de-eleitores.html
|Política
|abstenção, eleições 2026, recorde
|4565
|Abstenção é a menor em 20 anos e atrai 3 milhões a mais de eleitores
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527822-abstencao-e-a-menor-em-20-anos-e-atrai-3-milhoes-a-mais-de-eleitores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:48
|MARINA PINHONI,NATÁLIA SANTOS E NICHOLAS PRETTO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527832-lula-avanca-sobre-flavio-em-97-dos-municipios-brasileiros-e-vira-em-211.html
|Política
|eleições 2026
|3245
|Lula avança sobre Flávio em 97% dos municípios brasileiros e vira em 211
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527832-lula-avanca-sobre-flavio-em-97-dos-municipios-brasileiros-e-vira-em-211.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:50
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527833-belchior-relembre-a-trajetoria-do-cantor-e-compositor-que-faria-80-anos.html
|Galeria
|6
|Belchior: relembre a trajetória do cantor e compositor, que faria 80 anos
|https://www.flipar.com.br/?p=696009
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:56
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527835-domingos-savio-sobre-vitoria-de-lula-brasil-inteiro-foi-roubado.html
|Política
|eleições 2026, lula, domingos sávio, segundo turno
|2488
|Domingos Sávio sobre vitória de Lula: ‘Brasil inteiro foi roubado’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527835-domingos-savio-sobre-vitoria-de-lula-brasil-inteiro-foi-roubado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 08:57
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527834-caiado-reconhece-vitoria-de-lula-nos-curvamos-a-decisao-da-maioria.html
|Política
|Lula, ronaldo-caiado, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, tse, segundo turno
|1709
|Caiado reconhece vitória de Lula: ‘Nos curvamos à decisão da maioria’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527834-caiado-reconhece-vitoria-de-lula-nos-curvamos-a-decisao-da-maioria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:04
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527839-virada-historica-de-lula-rende-enxurrada-de-memes.html
|Política
|eleições, eleicoes-2026, política, lula, flavio bolsonaro, internet, redes sociais, memes
|4929
|Virada histórica de Lula rende enxurrada de memes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527839-virada-historica-de-lula-rende-enxurrada-de-memes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:07
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527836-festa-da-vitoria-de-lula-termina-em-confronto-com-a-pm-na-grande-bh.html
|Gerais
|confronto, eleições 2026, caeté, pmmg
|2255
|Festa da vitória de Lula termina em confronto com a PM na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527836-festa-da-vitoria-de-lula-termina-em-confronto-com-a-pm-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527844-dois-restaurantes-de-sao-paulo-representam-o-brasil-em-ranking-mundial.html
|Galeria
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|Dois restaurantes de São Paulo representam o Brasil em ranking mundial
|https://www.flipar.com.br/?p=695636
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527845-templo-dourado-berco-do-sikhismo-e-o-maior-refeitorio-gratuito-do-mundo.html
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|6
|Templo Dourado: berço do Sikhismo é o maior refeitório gratuito do mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=695874&preview=true&preview_id=695874
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527843-o-telefonema-secreto-que-mudou-o-horario-da-eleicao-no-brasil.html
|Política
|TSE, STF, ZANIN, KASSIO NUNES MARQUES, ELEIÇÕES 2026, FACHIN, LULA, FLÁVIO BOLSONARO
|2582
|O telefonema secreto que mudou o horário da eleição no Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527843-o-telefonema-secreto-que-mudou-o-horario-da-eleicao-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:16
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527847-por-que-flavio-bolsonaro-perdeu-uma-eleicao-em-que-saiu-na-frente.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|4752
|Por que Flávio Bolsonaro perdeu uma eleição em que saiu na frente?
|https://platobr.com.br/por-que-flavio-bolsonaro-perdeu-uma-eleicao-em-que-saiu-na-frente
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:17
|Ellen Cristie
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527846-lula-lidera-virada-historica-em-minas-gerais-com-recorde-de-cidades.html
|Política
|Eleições 2026, Lula, votos, votação, virada, Minas Gerais, cidades mineiras
|2684
|Lula lidera virada histórica em Minas Gerais com recorde de cidades
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527846-lula-lidera-virada-historica-em-minas-gerais-com-recorde-de-cidades.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:18
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527842-chico-buarque-e-marieta-severo-comemoram-juntos-vitoria-de-lula.html
|Política
|Chico buarque, Lula, Marieta severo, eleições2026, eleições 2026
|1332
|Chico Buarque e Marieta Severo comemoram juntos vitória de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527842-chico-buarque-e-marieta-severo-comemoram-juntos-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:18
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7527850-centrais-de-rastreamento-ganham-estabilidade-com-servidores-proprios-da-aldeia.html
|Networking e Negócios
|4281
|Centrais de rastreamento ganham estabilidade com servidores próprios da Aldeia
|2b0f09a6-ba8e-4626-b56a-1e3b3753f1d9
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:22
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527848-lula-amplia-votacao-em-todos-os-estados-no-segundo-turno.html
|Política
|Lula, Votação, eleicoes-2026, minas-gerais, sao-paulo, rio-de-janeiro, flavio-bolsonaro, tse, brasil
|3865
|Lula amplia votação em todos os estados no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527848-lula-amplia-votacao-em-todos-os-estados-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:28
|Mariana Morais
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527858-morre-aos-72-anos-icone-do-forro-oswaldinho-do-acordeon.html
|Cultura
|música, morte, luto, Nordeste
|1375
|Morre, aos 72 anos, ícone do forró Oswaldinho do Acordeon
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527858-morre-aos-72-anos-icone-do-forro-oswaldinho-do-acordeon.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:32
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527860-senador-desembarca-em-brasilia-para-garantir-normalidade-institucional.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1251
|Senador desembarca em Brasília para ‘garantir normalidade institucional’
|https://platobr.com.br/senador-vai-a-brasilia-e-fala-em-garantir-normalidade-institucional
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:35
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527862-influenciador-registra-comemoracao-da-vitoria-de-lula-em-bh.html
|Política
|eleições, eleicoes-2026, política, bh, mg
|1987
|Influenciador registra comemoração da vitória de Lula em BH
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527862-influenciador-registra-comemoracao-da-vitoria-de-lula-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:38
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527865-alckmin-pode-assumir-fazenda-para-acalmar-o-mercado-financeiro.html
|Política
|Alckmin, Eleição, fazenda, governo, Eleições 2026, votos
|5182
|Alckmin pode assumir Fazenda para acalmar o mercado financeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527865-alckmin-pode-assumir-fazenda-para-acalmar-o-mercado-financeiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:38
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527866-flavio-bolsonaro-virou-sobre-lula-e-venceu-votacao-na-papuda-no-2-turno.html
|Política
|eleições 2026, segundo turno, lula, flávio bolsonaro, papuda
|1761
|Flávio Bolsonaro virou sobre Lula e venceu votação na Papuda no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527866-flavio-bolsonaro-virou-sobre-lula-e-venceu-votacao-na-papuda-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:42
|JÚLIA GALVÃO,MATHEUS DOS SANTOS
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7527859-dolar-abre-em-alta-apos-vitoria-de-lula-e-juros-futuros-disparam.html
|Economia
|Alta, Juros
|4027
|Dólar abre em alta após vitória de Lula, e juros futuros disparam
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7527859-dolar-abre-em-alta-apos-vitoria-de-lula-e-juros-futuros-disparam.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:44
|Luis Barrucho - Serviço Mundial da BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527868-o-que-o-silencio-de-trump-sobre-a-vitoria-de-lula-diz-sobre-a-relacao-entre-brasil-e-eua.html
|Política
|Brasi, Brasil, Donald Trump, Estados Unidos, EUA, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula
|8660
|O que o silêncio de Trump sobre a vitória de Lula diz sobre a relação entre Brasil e EUA
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm86zyl320eeo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:46
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527861-alergia-e-intolerancia-alimentar-na-infancia-sinais-que-merecem-atencao.html
|Bem viver
|Infância, alergia, saúde
|7266
|Alergia e intolerância alimentar na infância: sinais que merecem atenção
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527861-alergia-e-intolerancia-alimentar-na-infancia-sinais-que-merecem-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:46
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527867-pavanato-durante-apuracao-desespero-da-esquerda-me-diverte.html
|Política
|flavio-bolsonaro, lula, eleicoes-2026, tse
|3639
|Pavanato durante apuração: ‘Desespero da esquerda me diverte’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527867-pavanato-durante-apuracao-desespero-da-esquerda-me-diverte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:49
|Leandro Prazeres - Da BBC News Brasil em Brasília
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527869-os-argumentos-de-flavio-para-pedir-anulacao-da-eleicao-e-o-que-dizem-especialistas.html
|Política
|5061
|Os argumentos de Flávio para pedir anulação da eleição — e o que dizem especialistas
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/crkg7ywjj8l0o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:53
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527872-quem-e-a-deputada-eleita-que-ficou-ao-lado-de-lula-no-discurso-da-vitoria.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, lula
|2431
|Quem é a deputada eleita que ficou ao lado de Lula no discurso da vitória
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527872-quem-e-a-deputada-eleita-que-ficou-ao-lado-de-lula-no-discurso-da-vitoria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 09:55
|Cristiane Gercina
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527871-o-que-lula-pode-mudar-nas-leis-trabalhistas-em-seu-quarto-governo.html
|Política
|CLT, PEC 6x1, PEJOTIZAÇÃO, sindicatos
|3241
|O que Lula pode mudar nas leis trabalhistas em seu quarto governo?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527871-o-que-lula-pode-mudar-nas-leis-trabalhistas-em-seu-quarto-governo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527878-as-12-cadeiras-do-judiciario-que-lula-vai-preencher-ate-2030.html
|Política
|eleições 2026, stf, stj, lula
|2936
|As 12 cadeiras do Judiciário que Lula vai preencher até 2030
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527878-as-12-cadeiras-do-judiciario-que-lula-vai-preencher-ate-2030.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:01
|Mariana Morais
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527876-viuva-de-rick-sollo-emociona-fas-com-homenagem-um-mes-apos-morte-do-cantor.html
|Cultura
|Rick, Rick sollo, rick e renner, morte, sertanejo, helicóptero
|2091
|Viúva de Rick Sollo emociona fãs com homenagem um mês após morte do cantor
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527876-viuva-de-rick-sollo-emociona-fas-com-homenagem-um-mes-apos-morte-do-cantor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527894-aboboras-de-halloween-descubra-a-origem-de-uma-das-tradicoes-mais-famosas-da-festa.html
|Galeria
|6
|Abóboras de Halloween: descubra a origem de uma das tradições mais famosas da festa
|https://www.flipar.com.br/?p=695646
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527895-ponte-para-pedestres-e-ciclistas-vira-simbolo-de-mobilidade-urbana-na-finlandia.html
|Galeria
|6
|Ponte para pedestres e ciclistas vira símbolo de mobilidade urbana na Finlândia
|https://www.flipar.com.br/?p=695867&preview=true&preview_id=695867
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:16
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527892-video-com-reacao-de-flavio-bolsonaro-a-vitoria-de-lula-vira-meme.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, flavio bolsonaro
|2571
|Vídeo com reação de Flávio Bolsonaro à vitória de Lula vira meme
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527892-video-com-reacao-de-flavio-bolsonaro-a-vitoria-de-lula-vira-meme.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527893-olhary-amplia-ia-para-licitacoes-em-mercado-de-rs-1-trilhao.html
|Mundo Corporativo
|4983
|Olhary amplia IA para licitações em mercado de R$ 1 trilhão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527893-olhary-amplia-ia-para-licitacoes-em-mercado-de-rs-1-trilhao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527896-clube-capivari-vai-a-leilao-apos-decadas-de-bailes.html
|Mundo Corporativo
|5856
|Clube Capivari vai a leilão após décadas de bailes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527896-clube-capivari-vai-a-leilao-apos-decadas-de-bailes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527897-carteira-estudantil-exige-identificacao-e-prova-de-matricula.html
|Mundo Corporativo
|2426
|Carteira estudantil exige identificação e prova de matrícula
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527897-carteira-estudantil-exige-identificacao-e-prova-de-matricula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527898-credito-imobiliario-para-viabilizar-projeto-de-energia-solar.html
|Mundo Corporativo
|3209
|Crédito imobiliário para viabilizar projeto de energia solar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527898-credito-imobiliario-para-viabilizar-projeto-de-energia-solar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527899-dia-das-criancas-2026-entregas-crescem-23-na-data.html
|Mundo Corporativo
|3160
|Dia das Crianças? 2026?: entregas crescem ??23??% na data
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527899-dia-das-criancas-2026-entregas-crescem-23-na-data.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:17
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527879-semana-especial-da-mega-sena-tem-rs-300-mi-e-jogos-ate-sexta.html
|Nacional
|sorteios, loteria, caixa, Caixa Econômica Federal, Mega-Sena
|2834
|Semana especial da Mega-Sena tem R$ 300 mi e jogos até sexta
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7527879-semana-especial-da-mega-sena-tem-rs-300-mi-e-jogos-ate-sexta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:20
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527900-governador-aliado-de-lula-nikolas-foi-a-carla-zambelli-desta-eleicao.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1934
|Governador aliado de Lula: ‘Nikolas foi a Carla Zambelli desta eleição’
|https://platobr.com.br/governador-aliado-de-lula-nikolas-foi-a-carla-zambelli-desta-eleicao
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:23
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527882-nikolas-sobre-vitoria-de-lula-inacreditavel-impossivel-de-reconhecer.html
|Política
|nikolas-ferreira, tse, eleicoes-2026, minas-gerais, camara-dos-deputados, lula, flavio-bolsonaro
|3093
|Nikolas sobre vitória de Lula: ‘Inacreditável, impossível de reconhecer’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527882-nikolas-sobre-vitoria-de-lula-inacreditavel-impossivel-de-reconhecer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:28
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7527904-ia-avanca-na-area-administrativa-e-valoriza-quem-domina-excel-nas-empresas.html
|Networking e Negócios
|6270
|IA avança na área administrativa e valoriza quem domina Excel nas empresas
|c6bcbb68-690b-4380-92c7-58cc5fd2bb94
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:40
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527910-flavio-ignorou-stf-no-2-turno-e-moraes-gilmar-e-dino-saem-fortalecidos-com-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1488
|Flávio ignorou STF no 2º turno, e ‘Moraes, Gilmar e Dino’ saem fortalecidos com Lula
|https://platobr.com.br/flavio-ignorou-stf-no-2o-turno-e-moraes-gilmar-e-dino-saem-fortalecidos-com-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:46
|Joana Gontijo
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7527180-catalogo-apresenta-bh-a-turistas-e-moradores-atraves-da-gastronomia.html
|Degusta
|catálogo, experiências, Turismo, turista, BH
|18936
|Catálogo apresenta BH a turistas e moradores através da gastronomia
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7527180-catalogo-apresenta-bh-a-turistas-e-moradores-atraves-da-gastronomia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:54
|Celina Aquino
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7527165-quatro-e-pouco-chef-nao-quer-parar-de-transformar-ideias-em-negocios.html
|Degusta
|podcast-degusta, sorvete, restaurante
|5419
|Quatro é pouco: chef não quer parar de transformar ideias em negócios
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7527165-quatro-e-pouco-chef-nao-quer-parar-de-transformar-ideias-em-negocios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:55
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7527921-construcao-cresce-no-semestre-e-redes-de-revestimentos-ampliam-presenca-no-pais.html
|Networking e Negócios
|4342
|Construção cresce no semestre e redes de revestimentos ampliam presença no país
|a05dfd6d-ae93-4bfa-a2be-1f36ee7068df
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:59
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527907-apos-vitoria-de-lula-presidentes-do-panama-mexico-uruguai-e-franca-mandam-recado.html
|Política
|Eleições, ELEIÇÕES 2026, América Latina, Lula, votos, exterior
|2440
|Após vitória de Lula, presidentes do Panamá, México, Uruguai e França mandam recado
|https://www.tupi.fm/eleicoes/apos-vitoria-de-lula-presidentes-do-panama-mexico-uruguai-e-franca-mandam-recado/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 10:59
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7527923-jadson-aguiar-conheca-o-homem-por-tras-da-aguiar-multimusic.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Aguiar, mercado
|5777
|Jadson Aguiar: conheça o homem por trás da Aguiar MultiMusic
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7527923-jadson-aguiar-conheca-o-homem-por-tras-da-aguiar-multimusic.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:07
|Estevam pelo Mundo
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7527928-voo-atrasado-tem-regra-nova-agora-a-nota-do-lanche-pode-virar-reembolso.html
|Colunistas#Estevam pelo Mundo
|Atraso, Cancelamento, Indenização, Justiça, Reembolso, TRANSPORTE, Viagens
|4448
|Voo atrasado tem regra nova: agora a nota do lanche pode virar reembolso
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7527928-voo-atrasado-tem-regra-nova-agora-a-nota-do-lanche-pode-virar-reembolso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527933-hospital-santa-helena-recebe-certificacao-ibsp-contra-tev.html
|Mundo Corporativo
|2485
|Hospital Santa Helena recebe certificação IBSP contra TEV
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527933-hospital-santa-helena-recebe-certificacao-ibsp-contra-tev.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:15
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527935-o-que-fara-o-governador-que-se-tornou-peca-chave-de-lula-no-2-turno.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1723
|O que fará o governador que se tornou peça-chave de Lula no 2º turno
|https://platobr.com.br/o-que-fara-o-governador-que-se-tornou-peca-chave-de-lula-no-2o-turno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527936-alimentos-que-aliviam-os-desconfortos-na-barriga.html
|Galeria
|6
|Alimentos que aliviam os desconfortos na barriga
|https://www.flipar.com.br/?p=695866&preview=true&preview_id=695866
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527934-da-ghama-revela-novos-planos-em-entrevista-ao-business-rock.html
|Mundo Corporativo
|6680
|Da Ghama revela novos planos em entrevista ao Business Rock
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527934-da-ghama-revela-novos-planos-em-entrevista-ao-business-rock.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527938-fundos-de-pensao-crescem-82-e-debatem-aperfeicoamento.html
|Mundo Corporativo
|6133
|Fundos de pensão crescem 82% e debatem aperfeiçoamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527938-fundos-de-pensao-crescem-82-e-debatem-aperfeicoamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:22
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527939-duda-agradece-nikolas-pela-vitoria-de-lula-video-no-nordeste-foi-fundamental.html
|Política
|Nikolas Ferreira, Duda Salabert, Lula, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno
|1520
|Duda "agradece" Nikolas pela vitória de Lula: 'Vídeo no Nordeste foi fundamental'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527939-duda-agradece-nikolas-pela-vitoria-de-lula-video-no-nordeste-foi-fundamental.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:22
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7527943-renato-silva-explica-o-que-muda-numa-marca-depois-das-primeiras-vendas.html
|Networking e Negócios
|3666
|Renato Silva explica o que muda numa marca depois das primeiras vendas
|93439bca-cf83-4e9f-8e5b-df4ee4d16253
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:25
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527883-veja-as-principais-promessas-de-campanha-de-lula-reeleito-presidente.html
|Política
|Br, lula, Política, presidente, PT, Plano de Governo, Propostas, Quarto Mandato
|9407
|Veja as principais promessas de campanha de Lula, reeleito presidente
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527883-veja-as-principais-promessas-de-campanha-de-lula-reeleito-presidente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527946-mais-pesada-do-mundo-abobora-de-14-tonelada-bate-recorde-mundial-e-entra-para-o-guinness.html
|Galeria
|6
|Mais pesada do mundo! Abóbora de 1,4 tonelada bate recorde mundial e entra para o Guinness
|https://www.flipar.com.br/?p=696073
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527918-maioria-das-brasileiras-desconhece-leis-que-garantem-acesso-a-mamografia.html
|Bem viver
|Câncer de mama, diagnostico, mama, mulher
|5725
|Maioria das brasileiras desconhece leis que garantem acesso à mamografia
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527918-maioria-das-brasileiras-desconhece-leis-que-garantem-acesso-a-mamografia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:34
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527874-defesa-civil-de-bh-registra-17-ocorrencias-em-24-horas.html
|Gerais
|Belo Horizonte, dó, risco
|560
|Defesa Civil de BH registra 17 ocorrências em 24 horas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527874-defesa-civil-de-bh-registra-17-ocorrencias-em-24-horas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:38
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527877-renan-santos-comenta-vitoria-de-lula-arrogancia-da-familia-bolsonaro.html
|Política
|Bolsonaro, Lula, Política, Renan Santos
|3809
|Renan Santos comenta vitória de Lula: "Arrogância da família Bolsonaro"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527877-renan-santos-comenta-vitoria-de-lula-arrogancia-da-familia-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:39
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527951-pode-contar-com-belo-horizonte-alvaro-damiao-se-manifesta-sobre-vitoria-de-lula.html
|Política
|lula, BH, Álvaro Damião, reeleição , União Brasil, eleições 2026, segundo turno
|1880
|"Pode contar com Belo Horizonte": Álvaro Damião se manifesta sobre vitória de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527951-pode-contar-com-belo-horizonte-alvaro-damiao-se-manifesta-sobre-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:39
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527922-motociclista-morre-ao-passar-sobre-cabo-energizado-durante-temporal-em-bh.html
|Gerais
|bombeiros, cemig, chuva, bh, samu
|1760
|Motociclista morre ao passar sobre cabo energizado durante temporal em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527922-motociclista-morre-ao-passar-sobre-cabo-energizado-durante-temporal-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:43
|LEONARDO VOLPATO
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527950-chris-brown-sera-sentenciado-por-ataque-com-garrafa-em-boate-de-londres.html
|Cultura
|boate, Chris Brown, prisão, Reino Unido, cantor, garrafa
|1939
|Chris Brown será sentenciado por ataque com garrafa em boate de Londres
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527950-chris-brown-sera-sentenciado-por-ataque-com-garrafa-em-boate-de-londres.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:44
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527916-homem-e-indiciado-por-tentar-matar-a-irma-a-facadas-em-nova-lima.html
|Gerais
|Crime, Nova Lima, conclusao de inquerito, PCMG, faca, irmã
|1795
|Homem é indiciado por tentar matar a irmã a facadas em Nova Lima
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527916-homem-e-indiciado-por-tentar-matar-a-irma-a-facadas-em-nova-lima.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:46
|JÚLIA MOURA - Folhapress,MATHEUS DOS SANTOS
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527955-bolsa-aciona-circuit-breaker-pela-1-vez-desde-2020-apos-vitoria-de-lula.html
|Política
|Bolsa, Circuit Breaker, Lula, Eleições 2026
|2858
|Bolsa aciona circuit breaker pela 1ª vez desde 2020 após vitória de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527955-bolsa-aciona-circuit-breaker-pela-1-vez-desde-2020-apos-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:50
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527873-discussao-familiar-termina-com-homem-ferido-a-facadas-na-grande-bh.html
|Gerais
|grandebh, briga, polícia, pmmg, ribeirão das neves
|2849
|Discussão familiar termina com homem ferido a facadas na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527873-discussao-familiar-termina-com-homem-ferido-a-facadas-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:51
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527959-cobertura-de-cesar-tralli-e-criticada-redes-elogiam-renata-lo-prete-na-apuracao-da-globo.html
|Cultura
|cultura, tv, política, eleições, eleicoes-2026
|3417
|Cobertura de César Tralli é criticada; redes elogiam Renata Lo Prete na apuração da Globo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527959-cobertura-de-cesar-tralli-e-criticada-redes-elogiam-renata-lo-prete-na-apuracao-da-globo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:56
|Aline Gouveia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527954-35-mil-votaram-depois-da-prorrogacao-lula-venceu-por-4-milhoes.html
|Política
|eleições, eleições2026, lula, flávio bolsonaro, segundo turno
|2620
|35 mil votaram depois da prorrogação; Lula venceu por 4 milhões
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527954-35-mil-votaram-depois-da-prorrogacao-lula-venceu-por-4-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 11:58
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527870-ma-postura-pode-virar-hernia-de-disco-veja-o-que-ameaca-a-saude-da-coluna.html
|Bem viver
|Coluna, Hérnia de disco, DOR
|5037
|Má postura pode virar hérnia de disco? Veja o que ameaça a saúde da coluna
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527870-ma-postura-pode-virar-hernia-de-disco-veja-o-que-ameaca-a-saude-da-coluna.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527948-outubro-marrom-alerta-para-doencas-oculares-que-podem-levar-a-cegueira.html
|Bem viver
|cegueira, diabetes, catarata, glaucoma
|4497
|Outubro Marrom alerta para doenças oculares que podem levar à cegueira
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527948-outubro-marrom-alerta-para-doencas-oculares-que-podem-levar-a-cegueira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:04
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7527966-por-tras-das-suites-do-the-eye-motel-cada-ambiente-nasce-de-um-destino.html
|Networking e Negócios
|6095
|Por trás das suítes do The Eye Motel, cada ambiente nasce de um destino
|d27a2078-0044-4305-934e-e9d606d24b41
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:08
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527963-governador-do-piaui-cravou-vitoria-de-lula-com-menos-de-2-das-urnas-apurad.html
|Política
|lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, segundo turno, Rafael Fonteles
|1620
|Governador cravou vitória de Lula com menos de 2% das urnas apuradas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527963-governador-do-piaui-cravou-vitoria-de-lula-com-menos-de-2-das-urnas-apurad.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:08
|Thiago Prata
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527965-renan-santos-sobre-crescimento-do-antibolsonarismo-levaram-uma-taca.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Eleições 2026
|1149
|Renan Santos sobre crescimento do antibolsonarismo: 'Levaram uma taca'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527965-renan-santos-sobre-crescimento-do-antibolsonarismo-levaram-uma-taca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:08
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527902-motorista-morre-preso-as-ferragens-e-tres-pessoas-ficam-feridas-na-br-458.html
|Gerais
|bombeiros, valedoaco, acidente de trânsito, cbmmg
|1008
|Motorista morre preso às ferragens e três pessoas ficam feridas na BR-458
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527902-motorista-morre-preso-as-ferragens-e-tres-pessoas-ficam-feridas-na-br-458.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:12
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7527975-com-lula-eleito-video-sobre-o-nordeste-poe-nikolas-na-mira-o-atraso-esta-no-olhar.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|1963
|Com Lula eleito, vídeo sobre o Nordeste põe Nikolas na mira: ‘O atraso está no olhar’
|https://platobr.com.br/com-lula-eleito-video-sobre-o-nordeste-poe-nikolas-na-mira-o-atraso-esta-no-olhar
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7527976-tonga-peculiaridades-desse-pais-vulcanico-que-fica-na-oceania.html
|Galeria
|6
|Tonga: peculiaridades desse país vulcânico que fica na Oceania
|https://www.flipar.com.br/?p=695865&preview=true&preview_id=695865
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527977-agree-lanca-escola-de-ia-voltada-ao-agronegocio.html
|Mundo Corporativo
|2012
|Agree lança escola de IA voltada ao agronegócio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527977-agree-lanca-escola-de-ia-voltada-ao-agronegocio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527978-concurso-da-pm-de-sc-abre-inscricoes-para-500-vagas.html
|Mundo Corporativo
|3858
|Concurso da PM de SC abre inscrições para 500 vagas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527978-concurso-da-pm-de-sc-abre-inscricoes-para-500-vagas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:14
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527947-crianca-de-2-anos-fica-com-dedo-preso-em-ralo-de-ferro-em-minas.html
|Gerais
|bombeiros, criança, minas-gerais, hospital
|773
|Criança de 2 anos fica com dedo preso em ralo de ferro em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527947-crianca-de-2-anos-fica-com-dedo-preso-em-ralo-de-ferro-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527979-agir-fortalece-pesquisa-e-lanca-revista-cientifica-em-saude.html
|Mundo Corporativo
|5053
|Agir fortalece pesquisa e lança revista científica em saúde
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7527979-agir-fortalece-pesquisa-e-lanca-revista-cientifica-em-saude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527985-governador-mais-votado-do-pais-e-cotado-para-o-ministerio-da-fazenda-de-lula-4.html
|Política
|RAFAEL FONTELES, LULA, MINISTÉRIO DA FAZENDA, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO
|2384
|Governador mais votado do país é cotado para o Ministério da Fazenda de Lula 4
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527985-governador-mais-votado-do-pais-e-cotado-para-o-ministerio-da-fazenda-de-lula-4.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:23
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527960-bh-vigia-que-caiu-no-corrego-do-onca-saiu-sozinho-da-agua.html
|Gerais
|cristianomachado, bh, bombeiros, sudecap, chuva
|1404
|BH: vigia que caiu no Córrego do Onça saiu sozinho da água
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527960-bh-vigia-que-caiu-no-corrego-do-onca-saiu-sozinho-da-agua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:25
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527997-depois-da-vitoria-de-lula-redes-cobram-rico-melquiades-por-promessa-de-deixar-o-brasil.html
|Cultura
|cultura, celebridades, política, eleições, eleicoes-2026
|3151
|Depois da vitória de Lula, redes cobram Rico Melquiades por promessa de deixar o Brasil
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7527997-depois-da-vitoria-de-lula-redes-cobram-rico-melquiades-por-promessa-de-deixar-o-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:36
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528002-eduardo-bolsonaro-publica-video-em-ingles-e-contesta-vitoria-de-lula-nao-reconhecam.html
|Política
|Eleições, eleições 2026, eduardo bolsonaro, vídeo, inglês, eua
|2745
|Eduardo Bolsonaro publica vídeo em inglês e contesta vitória de Lula: "Não reconheçam"
|https://www.tupi.fm/eleicoes/eduardo-bolsonaro-publica-video-em-ingles-e-contesta-vitoria-de-lula-nao-reconhecam/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528005-avanco-do-mexilhao-dourado-surpreende-cientistas-causa-prejuizos-ao-setor-eletrico-e-ameaca-ecossistemas-na-amazonia.html
|Galeria
|6
|Avanço do mexilhão-dourado surpreende cientistas, causa prejuízos ao setor elétrico e ameaça ecossistemas na Amazônia
|https://www.flipar.com.br/?p=696077
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:36
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527962-idoso-morre-apos-carro-cair-em-corrego-na-grande-bh.html
|Gerais
|contagem, bombeiros, acidente, idoso, grandebh
|855
|Idoso morre após carro cair em córrego na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527962-idoso-morre-apos-carro-cair-em-corrego-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:38
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528004-tom-morello-do-rage-against-the-machine-celebra-vitoria-de-lula.html
|Cultura
|música, redes sociais, eleicoes-2026, lula
|2068
|Tom Morello, do Rage Against the Machine, celebra vitória de Lula
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528004-tom-morello-do-rage-against-the-machine-celebra-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:52
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528010-eleicao-roubada-senador-norte-americano-ataca-stf-e-proclama-flavio-bolsonaro-como-presidente.html
|Política
|TRUMP, EUA, BRASIL, LULA, SENADOR, FLÁVIO BOLSONARO, ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO
|3217
|'Eleição roubada': Senador norte-americano ataca STF e 'proclama' Flávio Bolsonaro como presidente
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528010-eleicao-roubada-senador-norte-americano-ataca-stf-e-proclama-flavio-bolsonaro-como-presidente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:54
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528012-tv-argentina-chama-flavio-bolsonaro-de-perdedor-e-diz-que-questionar-resultado-das-eleicoes-e-tradicao-familiar.html
|Cultura
|cultura, tv, política, eleições, eleicoes-2026
|2621
|TV argentina chama Flávio Bolsonaro de perdedor e diz que questionar resultado das eleições é "tradição familiar"
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528012-tv-argentina-chama-flavio-bolsonaro-de-perdedor-e-diz-que-questionar-resultado-das-eleicoes-e-tradicao-familiar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 12:58
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528015-se-preocupassem-menos-com-banheiro-trans-tinham-conseguido-se-eleger-diz-ana-elisa.html
|Política
|Ana Elisa, lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026
|3132
|'Se preocupassem menos com banheiro trans, tinham conseguido se eleger', diz Ana Elisa
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528015-se-preocupassem-menos-com-banheiro-trans-tinham-conseguido-se-eleger-diz-ana-elisa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:04
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527956-deputados-pedem-apreensao-de-passaporte-de-flavio-bolsonaro-apos-derrota.html
|Política
|apreensão de passaporte, bolsonaro, Flávio Bolsonaro, eleições 2026, segundo turno
|3363
|Deputados pedem apreensão de passaporte de Flávio Bolsonaro após derrota
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7527956-deputados-pedem-apreensao-de-passaporte-de-flavio-bolsonaro-apos-derrota.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:04
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527999-trabalhador-morre-preso-em-maquina-de-gelo-na-grande-bh.html
|Gerais
|1043
|Trabalhador morre preso em máquina de gelo na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7527999-trabalhador-morre-preso-em-maquina-de-gelo-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:08
|MARINA COSTA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528019-eduardo-pede-que-comunidade-internacional-nao-aceite-vitoria-de-lula.html
|Política
|Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, Eleições 2026
|4502
|Eduardo pede que comunidade internacional não aceite vitória de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528019-eduardo-pede-que-comunidade-internacional-nao-aceite-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:09
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528024-taylor-swift-e-pt-entenda-a-teoria-que-liga-lancamentos-da-loirinha-a-vitorias-eleitorais-do-brasileiro.html
|Cultura
|cultura, música, eleições, redes sociais, celebridades, lula
|2564
|Taylor Swift e PT: entenda a teoria que liga lançamentos da loirinha a vitórias eleitorais do brasileiro
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528024-taylor-swift-e-pt-entenda-a-teoria-que-liga-lancamentos-da-loirinha-a-vitorias-eleitorais-do-brasileiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527967-cancer-de-mama-quando-o-historico-familiar-indica-um-teste-genetico.html
|Bem viver
|Câncer de mama, Outubro Rosa, testes genéticos, hereditariedade
|5523
|Câncer de mama: quando o histórico familiar indica um teste genético?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7527967-cancer-de-mama-quando-o-historico-familiar-indica-um-teste-genetico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528027-marco-do-descobrimento-monumento-na-bahia-guarda-primeiros-sinais-da-presenca-portuguesa-no-brasil.html
|Galeria
|6
|Marco do Descobrimento: monumento na Bahia guarda primeiros sinais da presença portuguesa no Brasil
|https://www.flipar.com.br/?p=695864&preview=true&preview_id=695864
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528029-as-5-cidades-onde-a-eleicao-foi-decidida-por-apenas-um-voto.html
|Política
|ELEIÇÕES 2026, SEGUNDO TURNO, LULA, FLÁVIO BOLSONARO
|2357
|As 5 cidades onde a eleição foi decidida por apenas um voto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528029-as-5-cidades-onde-a-eleicao-foi-decidida-por-apenas-um-voto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:20
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528038-o-que-o-importador-precisa-alinhar-antes-de-1-de-dezembro-quando-a-importacao-por-rodovia-passa-a-exigir-cct-e-duimp.html
|Networking e Negócios
|5149
|O que o importador precisa alinhar antes de 1º de dezembro, quando a importação por rodovia passa a exigir CCT e Duimp
|a95d7c99-11ac-4fec-9376-83109435bf68
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:26
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528042-ia-que-acelera-tarefas-rende-menos-as-empresas-do-que-a-que-melhora-decisoes.html
|Networking e Negócios
|4172
|IA que acelera tarefas rende menos às empresas do que a que melhora decisões
|e1b08083-f7ed-4085-a10d-b66c39605335
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:28
|Diego Amorim
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7528044-eleicao-acabou-mas-cnbb-tem-acusacoes-de-falsidade-ideologica-pro-lula-para-resolver.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2093
|Eleição acabou, mas CNBB tem acusações de falsidade ideológica pró-Lula para resolver
|https://platobr.com.br/eleicao-acabou-mas-cnbb-tem-acusacoes-de-falsidade-ideologica-pro-lula-para-resolver
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528046-oscar-2027-pode-ter-disputa-inedita-entre-mae-e-filha-samantha-morton-e-esme-creed-miles-estao-cotadas.html
|Galeria
|6
|Oscar 2027 pode ter disputa inédita entre mãe e filha; Samantha Morton e Esmé Creed-Miles estão cotadas
|https://www.flipar.com.br/?p=696082
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:43
|BRUNO RIBEIRO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528047-ricardo-nunes-deseja-que-novo-governo-acerte-e-recupere-a-economia.html
|Política
|Ricardo Nunes, Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026
|2439
|Ricardo Nunes deseja que novo governo 'acerte e recupere a economia'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528047-ricardo-nunes-deseja-que-novo-governo-acerte-e-recupere-a-economia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 13:45
|Agência Fapesp
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528030-excesso-de-treino-afeta-a-regulacao-quimica-do-cerebro-mostra-estudo.html
|Bem viver
|cérebro, estudo, experimento, Overtraining
|5345
|Excesso de treino afeta a regulação química do cérebro, mostra estudo
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528030-excesso-de-treino-afeta-a-regulacao-quimica-do-cerebro-mostra-estudo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528058-falsificacao-de-gps-desafia-centrais-de-rastreamento.html
|Mundo Corporativo
|7385
|Falsificação de GPS desafia centrais de rastreamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528058-falsificacao-de-gps-desafia-centrais-de-rastreamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528059-logistica-prioriza-localizacao-sobre-escala.html
|Mundo Corporativo
|4269
|Logística prioriza localização sobre escala
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528059-logistica-prioriza-localizacao-sobre-escala.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528060-econverse-lanca-sistema-agent-first-para-e-commerce.html
|Mundo Corporativo
|4295
|Econverse lança sistema agent-first para e-commerce
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528060-econverse-lanca-sistema-agent-first-para-e-commerce.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528061-the-stargazers-um-drama-original-da-hit-recria-um-retrato-coletivo-espiritual-com-beleza-artistica.html
|Mundo Corporativo
|2968
|The Stargazers: Um Drama Original da HIT Recria um Retrato Coletivo Espiritual com Beleza Artística
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528061-the-stargazers-um-drama-original-da-hit-recria-um-retrato-coletivo-espiritual-com-beleza-artistica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:01
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528057-video-viatura-da-pm-atinge-entregador-de-ifood-apos-comemoracao-de-vitoria-de-lula.html
|Nacional
|Lula, Violência, Polícia, Flávio Bolsonaro
|2157
|Viatura da PM atinge entregador de iFood após comemoração de vitória de Lula
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528057-video-viatura-da-pm-atinge-entregador-de-ifood-apos-comemoracao-de-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:05
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7528070-martinho-da-vila-reune-simas-e-agualusa-em-encontro-de-literatura.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Martinho da vila
|3085
| Martinho da Vila reúne Simas e Agualusa em encontro de literatura
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7528070-martinho-da-vila-reune-simas-e-agualusa-em-encontro-de-literatura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:10
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528022-estado-de-minas-e-finalista-em-tres-categorias-do-premio-cdl-bh.html
|Gerais
|premiação, prêmio CDL/BH de Jornalismo, CDL/BH
|6960
|Estado de Minas é finalista em três categorias do Prêmio CDL/BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528022-estado-de-minas-e-finalista-em-tres-categorias-do-premio-cdl-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528073-loft-vantagens-e-desvantagens-de-morar-em-um-imovel-integrado.html
|Galeria
|6
|Loft: vantagens e desvantagens de morar em um imóvel integrado
|https://www.flipar.com.br/?p=695868&preview=true&preview_id=695868
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:17
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528076-serra-gaucha-onde-investidores-transformam-imoveis-em-patrimonio-e-resultados.html
|Networking e Negócios
|6645
|Serra Gaúcha: onde investidores transformam imóveis em patrimônio e resultados
|79e1e9d2-ab11-4d0e-8284-9d0a35588e71
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:19
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528053-cone-de-pedra-de-40-metros-com-cratera-no-topo-intriga-cientistas-ha-quase-80-anos.html
|Trends
|Entretenimento
|2722
|Cone de pedra de 40 metros com cratera no topo intriga cientistas há quase 80 anos
|https://www.tupi.fm/entretenimento/cone-de-pedra-de-40-metros-com-cratera-no-topo-intriga-cientistas-ha-quase-80-anos-e-estudo-descarta-meteorito-e-aponta-outra-origem/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:23
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528080-deputado-sobre-vitoria-de-lula-de-onde-surgiram-11-milhoes-de-votos.html
|Política
|5398
|Deputado sobre vitória de Lula: 'De onde surgiram 11 milhões de votos?'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528080-deputado-sobre-vitoria-de-lula-de-onde-surgiram-11-milhoes-de-votos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:32
|Jair Amaral,Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528056-apos-temporal-que-atingiu-bh-postes-danificados-sao-trocados.html
|Gerais
|TEMPORAL, Cemig, Minas Gerais, BH
|3566
|Após temporal que atingiu BH, postes danificados são trocados
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528056-apos-temporal-que-atingiu-bh-postes-danificados-sao-trocados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:34
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528084-video-jovem-autista-e-atacado-por-apoiadores-de-flavio-bolsonaro-em-mg.html
|Gerais
|ELEIÇÕES, Eleições 2026, Violência
|1234
|Vídeo: jovem autista é atacado por apoiadores de Flávio Bolsonaro em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528084-video-jovem-autista-e-atacado-por-apoiadores-de-flavio-bolsonaro-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528089-inteligencia-artificial-torneio-de-volei-disputado-dentro-de-rio-na-eslovenia-viraliza-nas-redes-sociais.html
|Galeria
|6
|Inteligência artificial? Torneio de vôlei disputado dentro de rio na Eslovênia viraliza nas redes sociais
|https://www.flipar.com.br/?p=696088
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:36
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528091-compliance-feito-em-planilha-mensal-descobre-problemas-tarde-alerta-ceo.html
|Networking e Negócios
|5099
|Compliance feito em planilha mensal descobre problemas tarde, alerta CEO
|f60203f8-1392-4f07-b198-3e53c6cef9cc
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:37
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528055-estetica-masculina-tres-cuidados-indicados-para-peles-negras.html
|Bem viver
|skincare, Estética masculina, barba, pele negra
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|Estética masculina: três cuidados indicados para peles negras
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528055-estetica-masculina-tres-cuidados-indicados-para-peles-negras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:38
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528090-chef-thomas-troisgros-revela-7-erros-comuns-ao-preparar-hamburguer-em-casa.html
|Degusta
|Hamburguer
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|Chef Thomas Troisgros revela 7 erros comuns ao preparar hambúrguer em casa
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528090-chef-thomas-troisgros-revela-7-erros-comuns-ao-preparar-hamburguer-em-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:38
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528095-compliance-360-debate-em-sao-paulo-riscos-que-passam-despercebidos-nas-empresas.html
|Networking e Negócios
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|Compliance 360° debate em São Paulo riscos que passam despercebidos nas empresas
|3f9c3a23-ea7c-4836-9d47-d700831b945d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:45
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528098-vai-contratar-um-projeto-de-inteligencia-artificial-crosoften-lista-o-que-precisa-estar-no-contrato.html
|Networking e Negócios
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|Vai contratar um projeto de inteligência artificial? Crosoften lista o que precisa estar no contrato
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:54
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528088-momento-historico-ministro-do-turismo-celebra-reeleicao-de-lula.html
|Turismo
|Lula, Turismo, Viagens, Paraíba, Brasil
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|'Momento histórico': Ministro do Turismo celebra reeleição de Lula
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528088-momento-historico-ministro-do-turismo-celebra-reeleicao-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:54
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528097-grande-bh-caminhao-carregado-de-oleo-tomba-e-bloqueia-br-262.html
|Gerais
|Caminhão, Tomba
|1035
|Grande BH: caminhão carregado de óleo tomba e bloqueia BR-262
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528097-grande-bh-caminhao-carregado-de-oleo-tomba-e-bloqueia-br-262.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 14:59
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7528109-empresa-de-bh-investe-em-equipamentos-modernos-para-construcao-civil.html
|Empresas
|18
|Empresa de BH investe em equipamentos modernos para construção civil
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7528109-empresa-de-bh-investe-em-equipamentos-modernos-para-construcao-civil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528083-brasil-potencia-da-cirurgia-plastica-o-que-se-busca-na-beleza.html
|Bem viver
|7000
|Brasil, potência da cirurgia plástica: o que se busca na beleza?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528083-brasil-potencia-da-cirurgia-plastica-o-que-se-busca-na-beleza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528136-earthdaily-fecha-contrato-de-uss-3-milhoes-com-a-nasa-para-integrar-a-observacao-comercial-da-terra-com-o-programa-landsat.html
|Mundo Corporativo
|9333
|EarthDaily Fecha Contrato de US$ 3 milhões com a NASA para Integrar a Observação Comercial da Terra com o Programa Landsat
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528136-earthdaily-fecha-contrato-de-uss-3-milhoes-com-a-nasa-para-integrar-a-observacao-comercial-da-terra-com-o-programa-landsat.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:08
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528137-rendix-amplia-operacoes-internacionais-com-parcelamento.html
|Mundo Corporativo
|4677
|Rendix amplia operações internacionais com parcelamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528137-rendix-amplia-operacoes-internacionais-com-parcelamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528138-logistica-integra-ti-e-compliance-para-governar-ia.html
|Mundo Corporativo
|7202
|Logística integra TI e compliance para governar IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528138-logistica-integra-ti-e-compliance-para-governar-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528139-whoop-e-samuel-ross-mbe-revelam-a-layer-2-do-project-terrain.html
|Mundo Corporativo
|9424
|WHOOP e Samuel Ross MBE revelam a Layer 2 do PROJECT TERRAIN
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528139-whoop-e-samuel-ross-mbe-revelam-a-layer-2-do-project-terrain.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528140-qualidade-construtiva-vai-alem-do-acabamento-dos-imoveis.html
|Mundo Corporativo
|2988
|Qualidade construtiva vai além do acabamento dos imóveis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528140-qualidade-construtiva-vai-alem-do-acabamento-dos-imoveis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528142-life360-lanca-trajeto-ao-vivo-primeiro-na-america-latina.html
|Mundo Corporativo
|6654
|Life360 lança Trajeto ao Vivo primeiro na América Latina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528142-life360-lanca-trajeto-ao-vivo-primeiro-na-america-latina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528143-tolki-capta-52-mil-pacientes-e-poupa-rs-8-milhoes-a-clinicas.html
|Mundo Corporativo
|7321
|Tolki capta 52 mil pacientes e poupa R$ 8 milhões a clínicas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528143-tolki-capta-52-mil-pacientes-e-poupa-rs-8-milhoes-a-clinicas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528144-tradicao-familiar-acompanha-origem-e-expansao-da-hile.html
|Mundo Corporativo
|6218
|Tradição familiar acompanha origem e expansão da Hilê
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528144-tradicao-familiar-acompanha-origem-e-expansao-da-hile.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:10
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528145-cirurgias-de-catarata-e-facorrefrativa-melhoram-a-visao.html
|Mundo Corporativo
|7106
|Cirurgias de catarata e facorrefrativa melhoram a visão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528145-cirurgias-de-catarata-e-facorrefrativa-melhoram-a-visao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528146-84-dos-cfos-devem-ampliar-investimentos-em-ia.html
|Mundo Corporativo
|4627
|84% dos CFOs devem ampliar investimentos em IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528146-84-dos-cfos-devem-ampliar-investimentos-em-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:22
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528104-nikolas-e-chamado-de-carla-zambelli-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Bolsonaro, BRASIL, CARLA ZAMBELLI, FLáVIO BOLSONARO, Nikolas Ferreira, Zambelli
|2762
|Nikolas é chamado de 'Carla Zambelli' de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528104-nikolas-e-chamado-de-carla-zambelli-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:22
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528157-luas-misteriosas-os-pequenos-satelites-que-orbitam-outros-planetas.html
|Galeria
|6
|Luas misteriosas: os pequenos satélites que orbitam outros planetas
|https://www.flipar.com.br/?p=695863&preview=true&preview_id=695863
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:24
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528079-minas-tem-608-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-segunda-feira.html
|Gerais
|alerta, granizo, tempestade, MG, chuva, Inmet
|10876
|Minas tem 608 cidades em alerta de tempestade e granizo nesta segunda-feira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528079-minas-tem-608-cidades-em-alerta-de-tempestade-e-granizo-nesta-segunda-feira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:24
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528159-king-koil-lanca-conceito-para-destacar-tecnologia-em-colchoes-premium.html
|Networking e Negócios
|2230
|King Koil lança conceito para destacar tecnologia em colchões premium
|be5881b7-bb6c-4d75-aeef-f5d55db0d41e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:26
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528167-flavio-bolsonaro-pode-deixar-o-pais-entenda-os-pedidos-para-barrar-viagem.html
|Política
|eleições 2026, Flávio Bolsonaro, passaporte, EUA, país
|3598
|Flávio Bolsonaro pode deixar o país? Entenda os pedidos para barrar viagem
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528167-flavio-bolsonaro-pode-deixar-o-pais-entenda-os-pedidos-para-barrar-viagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:28
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528162-pagode-da-realeza-conquista-o-publico-e-movimenta-os-sabados-paulistanos.html
|Networking e Negócios
|2105
|Pagode da Realeza conquista o público e movimenta os sábados paulistanos
|1c35ba39-98cd-4c75-b8fd-8ef7c850542c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:29
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528117-escritorio-de-contabilidade-fecha-em-protesto-apos-vitoria-de-lula.html
|Política
|Carga tributária, PIB, Eleição-2026, patos de minas
|4083
|Escritório de contabilidade fecha em protesto após vitória de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528117-escritorio-de-contabilidade-fecha-em-protesto-apos-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528110-diagnostico-de-cancer-nao-precisa-encerrar-o-sonho-da-maternidade-entenda.html
|Bem viver
|congelamento de óvulos, oncologia, fertilidade, MATERNIDADE
|3942
|Diagnóstico de câncer não precisa encerrar o sonho da maternidade: entenda
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528110-diagnostico-de-cancer-nao-precisa-encerrar-o-sonho-da-maternidade-entenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:35
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528163-lula-vence-em-528-cidades-de-minas-no-segundo-turno.html
|Política
|Lula, eleicoes-2026, minas-gerais, grande-bh, flavio-bolsonaro
|2278
|Lula vence em 528 cidades de Minas no segundo turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528163-lula-vence-em-528-cidades-de-minas-no-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:39
|Camila Lyrio*,Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528135-cemig-diz-que-depende-da-retirada-de-arvores-para-normalizar-energia.html
|Gerais
|Cemig, Energia, Minas Gerais
|4333
|Cemig diz que depende da retirada de árvores para normalizar energia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528135-cemig-diz-que-depende-da-retirada-de-arvores-para-normalizar-energia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:50
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528177-aprender-duas-linguas-ao-mesmo-tempo-atrapalha-o-portugues-da-crianca.html
|Networking e Negócios
|2550
|Aprender duas línguas ao mesmo tempo atrapalha o português da criança?
|9de91933-7fe0-40d6-8f60-ebbd55c70337
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:52
|Estevam pelo Mundo
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7528182-dolar-agitado-depois-da-eleicao-a-conta-para-quem-tem-viagem-marcada.html
|Colunistas#Estevam pelo Mundo
|4850
|Dólar agitado depois da eleição: a conta para quem tem viagem marcada
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7528182-dolar-agitado-depois-da-eleicao-a-conta-para-quem-tem-viagem-marcada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:53
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528181-cronologia-das-eleicoes-entenda-como-a-votacao-foi-estendida-no-2-turno.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Lula, Flávio
|2504
|Cronologia das eleições: entenda como a votação foi estendida no 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528181-cronologia-das-eleicoes-entenda-como-a-votacao-foi-estendida-no-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 15:54
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528183-posse-de-lula-sera-em-5-de-janeiro-mudanca-altera-tradicao-de-decadas.html
|Política
|Lula, Posse, mandato , presidencia , eleição-2026
|2912
|Posse de Lula será em 5 de janeiro: mudança altera tradição de décadas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528183-posse-de-lula-sera-em-5-de-janeiro-mudanca-altera-tradicao-de-decadas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528150-minha-menstruacao-mudou-devo-me-preocupar.html
|Bem viver
|menstruação
|5218
|Minha menstruação mudou: devo me preocupar?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528150-minha-menstruacao-mudou-devo-me-preocupar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:00
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528184-nikolas-ferreira-ve-chance-nula-de-anulacao-da-eleicao-e-freia-protestos-de-apoiadores.html
|Política
|Eleições
|2399
|Nikolas Ferreira vê chance nula de anulação da eleição e freia protestos de apoiadores
|https://www.tupi.fm/eleicoes/nikolas-ferreira-ve-chance-nula-de-anulacao-da-eleicao-e-freia-protestos-de-apoiadores/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:06
|Antonio Temóteo
|https://www.em.com.br/politica/platobr/2026/10/7528190-os-nomes-no-pareo-para-a-fazenda-e-a-casa-civil-no-quarto-mandato-de-lula.html
|Política#PlatôBr
|Reportagem
|2216
|Os nomes no páreo para a Fazenda e a Casa Civil no quarto mandato de Lula
|https://platobr.com.br/os-nomes-no-pareo-para-a-fazenda-e-a-casa-civil-no-quarto-mandato-de-lula
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:07
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528168-10-bons-motivos-para-visitar-o-nordeste-e-agradecer-a-vida.html
|Turismo
|Nordeste, Brasil, Turismo, Viagens, Salvador, recife, Piauí, FernandodeNoronha
|10141
|10 bons motivos para visitar o Nordeste e agradecer à vida
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528168-10-bons-motivos-para-visitar-o-nordeste-e-agradecer-a-vida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:10
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528173-homem-e-morto-a-pauladas-na-ceasa-apos-briga-por-divida-de-rs-500.html
|Gerais
|Contagem, Ceasa, Dívida, PMMG, PCMG
|1506
|Homem é morto a pauladas na Ceasa após briga por dívida de R$ 500
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528173-homem-e-morto-a-pauladas-na-ceasa-apos-briga-por-divida-de-rs-500.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:11
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528192-apos-eleicoes-renan-santos-propoe-dialogo-brigar-para-poder-crescer.html
|Política
|renan santos, mbl, lula, eleições 2026, economia
|3018
|Após eleições, Renan Santos propõe diálogo: 'Brigar para poder crescer'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528192-apos-eleicoes-renan-santos-propoe-dialogo-brigar-para-poder-crescer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528207-dubai-culture-abre-inscricoes-para-o-isea2026-dubai.html
|Mundo Corporativo
|4109
|Dubai Culture abre inscrições para o ISEA2026 Dubai
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528207-dubai-culture-abre-inscricoes-para-o-isea2026-dubai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:19
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528208-reputation-talks-debate-metricas-de-reputacao-na-pratica.html
|Mundo Corporativo
|4850
|Reputation Talks debate métricas de reputação na prática
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528208-reputation-talks-debate-metricas-de-reputacao-na-pratica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:19
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528209-cabelo-cacheado-ciencia-explica-cuidados-especificos.html
|Mundo Corporativo
|4760
|Cabelo cacheado: ciência explica cuidados específicos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528209-cabelo-cacheado-ciencia-explica-cuidados-especificos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:19
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528210-cooud-leva-venda-de-infoprodutos-a-mais-de-183-paises.html
|Mundo Corporativo
|2404
|Cooud leva venda de infoprodutos a mais de 183 países
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528210-cooud-leva-venda-de-infoprodutos-a-mais-de-183-paises.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:19
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528211-fenasan-2026-encerra-edicao-historica-com-recordes.html
|Mundo Corporativo
|5633
|Fenasan 2026 encerra edição histórica com recordes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528211-fenasan-2026-encerra-edicao-historica-com-recordes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:19
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528212-selecao-para-o-primeiro-emprego-vai-alem-do-diploma.html
|Mundo Corporativo
|6719
|Seleção para o primeiro emprego vai além do diploma
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528212-selecao-para-o-primeiro-emprego-vai-alem-do-diploma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:19
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528213-espro-e-bicampeao-em-lembranca-no-recrutamento-de-jovens.html
|Mundo Corporativo
|4524
|Espro é bicampeão em lembrança no recrutamento de jovens
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528213-espro-e-bicampeao-em-lembranca-no-recrutamento-de-jovens.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:20
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528214-brasil-e-segundo-em-intencao-de-contratacao-no-mundo.html
|Mundo Corporativo
|4201
|Brasil é segundo em intenção de contratação no mundo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528214-brasil-e-segundo-em-intencao-de-contratacao-no-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:48
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528229-joao-barone-se-emociona-com-vitoria-de-lula-isso-e-pra-quem-queria-me-ver-chorando.html
|Cultura
|joao barone, paralamas do sucesso, lula, eleições 2026
|1273
|João Barone se emociona com vitória de Lula: 'isso é pra quem queria me ver chorando'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528229-joao-barone-se-emociona-com-vitoria-de-lula-isso-e-pra-quem-queria-me-ver-chorando.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 16:59
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528235-presidente-do-mexico-faz-o-l-ao-vivo-para-celebrar-reeleicao-de-lula.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva
|2951
|Presidente do México faz o L ao vivo para celebrar reeleição de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528235-presidente-do-mexico-faz-o-l-ao-vivo-para-celebrar-reeleicao-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528196-plantas-dentro-de-casa-podem-agravar-alergias-veja-cuidados-na-primavera.html
|Bem viver
|Alergia, Alerta, Cor, DOENÇAS, Doenças respiratórias, Plantas, Primavera
|3674
|Plantas dentro de casa podem agravar alergias? Veja cuidados na primavera
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528196-plantas-dentro-de-casa-podem-agravar-alergias-veja-cuidados-na-primavera.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:00
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528243-nikolas-ferreira-desaconselha-protestos-pro-flavio-chance-praticamente-nula.html
|Política
|nikolas ferreira, eleições 2026, lula, flávio bolsonaro
|2134
|Nikolas Ferreira desaconselha protestos pró-Flávio: 'chance praticamente nula'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528243-nikolas-ferreira-desaconselha-protestos-pro-flavio-chance-praticamente-nula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:01
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528244-prorrogacao-das-urnas-ate-19h-no-segundo-turno-modifica-prazo-para-justificativa-de-voto.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Lula, Flávio Bolsonaro, Voto
|3563
|Prorrogação das urnas até 19h no segundo turno modifica prazo para justificativa de voto
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528244-prorrogacao-das-urnas-ate-19h-no-segundo-turno-modifica-prazo-para-justificativa-de-voto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:14
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528255-obras-de-metro-abrem-uma-janela-inesperada-para-o-passado-escavacoes-revelam-tumulos-dos-seculos-ii-a-iv-com-restos-de-mais-de-mil-pessoas-da-epoca-romana.html
|Internacional
|espanha, escavações, cemitério
|2567
|Obras de metrô abrem uma janela inesperada para o passado: escavações revelam túmulos dos séculos II a IV com restos de mais de mil pessoas da época romana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528255-obras-de-metro-abrem-uma-janela-inesperada-para-o-passado-escavacoes-revelam-tumulos-dos-seculos-ii-a-iv-com-restos-de-mais-de-mil-pessoas-da-epoca-romana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:15
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528219-minas-registrou-60-mil-raios-durante-temporais-desse-domingo-diz-cemig.html
|Gerais
|Raios, Tempo, Cemig, Tempestades, Energia elétrica
|1959
|Minas registrou 60 mil raios durante temporais desse domingo, diz Cemig
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528219-minas-registrou-60-mil-raios-durante-temporais-desse-domingo-diz-cemig.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:16
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528261-flavio-bolsonaro-e-intimado-pela-pf-e-fica-proibido-de-deixar-o-pais.html
|Política
|flávio bolsonaro, eleições 2026, passaportes, PolíciaFederal
|2515
|Flávio Bolsonaro é intimado pela PF e fica proibido de deixar o país
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528261-flavio-bolsonaro-e-intimado-pela-pf-e-fica-proibido-de-deixar-o-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:16
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528260-hot-wheels-roubados-de-um-trem-sao-recuperados-pela-policia-mas-o-que-chama-a-atencao-nas-350-caixas-de-miniaturas-e-o-valor-estimado-cerca-de-rs-270-mil.html
|Internacional
|roubo, Hot Wheels, internacional
|2093
|Hot Wheels roubados de um trem são recuperados pela polícia, mas o que chama a atenção nas 350 caixas de miniaturas é o valor estimado: cerca de R$ 270 mil
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528260-hot-wheels-roubados-de-um-trem-sao-recuperados-pela-policia-mas-o-que-chama-a-atencao-nas-350-caixas-de-miniaturas-e-o-valor-estimado-cerca-de-rs-270-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:16
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528262-fornos-de-tijolos-mais-limpos-reduzem-poluicao-e-gasto-com-combustivel-mas-uma-pesquisa-em-bangladesh-revela-quem-fica-de-fora-dos-ganhos-com-as-melhorias.html
|Ciência
|meio ambiente, poluição, ciência
|2203
|Fornos de tijolos mais limpos reduzem poluição e gasto com combustível, mas uma pesquisa em Bangladesh revela quem fica de fora dos ganhos com as melhorias
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528262-fornos-de-tijolos-mais-limpos-reduzem-poluicao-e-gasto-com-combustivel-mas-uma-pesquisa-em-bangladesh-revela-quem-fica-de-fora-dos-ganhos-com-as-melhorias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:17
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528264-gemeos-nascem-em-sequencia-mas-o-segundo-recebe-um-horario-anterior-ao-do-irmao-um-detalhe-no-relogio-explica-a-aparente-contradicao-nos-registros.html
|Internacional
|curiosidades, estados unidos
|2043
|Gêmeos nascem em sequência mas o segundo recebe um horário anterior ao do irmão: um detalhe no relógio explica a aparente contradição nos registros
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528264-gemeos-nascem-em-sequencia-mas-o-segundo-recebe-um-horario-anterior-ao-do-irmao-um-detalhe-no-relogio-explica-a-aparente-contradicao-nos-registros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:17
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528263-jovem-compra-cabana-de-pastores-com-mais-de-200-anos-mas-conta-com-ajuda-do-antigo-dono-para-preservar-tradicao-que-ve-construcoes-cairem-de-60-para-35-ou-40.html
|Internacional
|2630
|Jovem compra cabana de pastores com mais de 200 anos, mas conta com ajuda do antigo dono para preservar tradição que vê construções caírem de 60 para 35 ou 40
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528263-jovem-compra-cabana-de-pastores-com-mais-de-200-anos-mas-conta-com-ajuda-do-antigo-dono-para-preservar-tradicao-que-ve-construcoes-cairem-de-60-para-35-ou-40.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:18
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528265-falhas-de-memoria-nem-sempre-tem-a-causa-que-voce-imagina-a-deficiencia-de-vitamina-b12-pode-estar-envolvida-mas-ha-um-cuidado-essencial-na-investigacao.html
|Bem viver
|memória, saúde, bem-estar
|2447
|Falhas de memória nem sempre têm a causa que você imagina: a deficiência de vitamina B12 pode estar envolvida, mas há um cuidado essencial na investigação
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528265-falhas-de-memoria-nem-sempre-tem-a-causa-que-voce-imagina-a-deficiencia-de-vitamina-b12-pode-estar-envolvida-mas-ha-um-cuidado-essencial-na-investigacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528269-o-agent-assurance-da-testmu-ai-ja-esta-disponivel-para-o-publico-em-geral-permitindo-que-as-equipes-testem-o-que-seus-agentes-de-ia-realmente-alteram.html
|Mundo Corporativo
|10856
|O Agent Assurance da TestMu AI já está disponível para o público em geral, permitindo que as equipes testem o que seus agentes de IA realmente alteram
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528269-o-agent-assurance-da-testmu-ai-ja-esta-disponivel-para-o-publico-em-geral-permitindo-que-as-equipes-testem-o-que-seus-agentes-de-ia-realmente-alteram.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528270-recuperacao-judicial-em-alta-e-alerta-a-empresas-familiares.html
|Mundo Corporativo
|6515
|Recuperação judicial em alta é alerta a empresas familiares
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528270-recuperacao-judicial-em-alta-e-alerta-a-empresas-familiares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:19
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528274-moela-de-frango-ingrediente-economico-e-nutritivo-que-surpreende-na-cozinha.html
|Galeria
|6
|Moela de frango: ingrediente econômico e nutritivo que surpreende na cozinha
|https://www.flipar.com.br/?p=695862&preview=true&preview_id=695862
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:22
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528275-como-criar-uma-politica-de-uso-de-inteligencia-artificial-na-empresa.html
|Networking e Negócios
|4312
|Como criar uma política de uso de inteligência artificial na empresa
|07288f41-2110-4888-aa11-2fce85068464
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:29
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528280-ozempic-e-wegovy-ganham-espaco-nos-estados-unidos-mas-o-avanco-desses-medicamentos-revela-uma-mudanca-que-vai-alem-do-peso-e-chega-as-compras-de-alimentos.html
|Ciência
|ozempic, Wegovy, saúde
|2656
|Ozempic e Wegovy ganham espaço nos Estados Unidos, mas o avanço desses medicamentos revela uma mudança que vai além do peso e chega às compras de alimentos
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528280-ozempic-e-wegovy-ganham-espaco-nos-estados-unidos-mas-o-avanco-desses-medicamentos-revela-uma-mudanca-que-vai-alem-do-peso-e-chega-as-compras-de-alimentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:30
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528283-de-apenas-94-a-mais-de-2-600-o-que-a-recuperacao-dos-linces-ibericos-revela-sobre-um-projeto-mundialmente-conhecido-e-os-desafios-para-proteger-a-especie.html
|Ciência
|meio-ambiente, ciência, lince-ibérico
|2434
|De apenas 94 a mais de 2.600: o que a recuperação dos linces ibéricos revela sobre um projeto mundialmente conhecido e os desafios para proteger a espécie
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528283-de-apenas-94-a-mais-de-2-600-o-que-a-recuperacao-dos-linces-ibericos-revela-sobre-um-projeto-mundialmente-conhecido-e-os-desafios-para-proteger-a-especie.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:30
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528284-jovem-de-23-anos-encara-o-primeiro-dia-de-trabalho-mas-rejeita-rotina-de-40-horas-de-segunda-a-sabado-e-toma-decisao-que-expoe-sua-insatisfacao-com-o-emprego.html
|Emprego
|trabalho, demissão
|2195
|Jovem de 23 anos encara o primeiro dia de trabalho, mas rejeita rotina de 40 horas de segunda a sábado e toma decisão que expõe sua insatisfação com o emprego
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528284-jovem-de-23-anos-encara-o-primeiro-dia-de-trabalho-mas-rejeita-rotina-de-40-horas-de-segunda-a-sabado-e-toma-decisao-que-expoe-sua-insatisfacao-com-o-emprego.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:30
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528279-uma-montanha-de-60-mil-toneladas-de-roupas-no-deserto-do-atacama-revela-um-lado-pouco-visto-do-consumo-textil-e-o-impacto-vai-alem-das-pecas-que-ninguem-usou.html
|Turismo
|deserto do Atacama, meio ambiente
|2647
|Uma montanha de 60 mil toneladas de roupas no deserto do Atacama revela um lado pouco visto do consumo têxtil, e o impacto vai além das peças que ninguém usou
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528279-uma-montanha-de-60-mil-toneladas-de-roupas-no-deserto-do-atacama-revela-um-lado-pouco-visto-do-consumo-textil-e-o-impacto-vai-alem-das-pecas-que-ninguem-usou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:30
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528281-dois-escaladores-passam-a-noite-presos-em-uma-parede-rochosa-a-400-metros-de-altura-mas-a-chegada-dos-bombeiros-muda-o-desfecho-da-longa-espera-nas-alturas.html
|Internacional
|acidente, internacional
|1993
|Dois escaladores passam a noite presos em uma parede rochosa a 400 metros de altura, mas a chegada dos bombeiros muda o desfecho da longa espera nas alturas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528281-dois-escaladores-passam-a-noite-presos-em-uma-parede-rochosa-a-400-metros-de-altura-mas-a-chegada-dos-bombeiros-muda-o-desfecho-da-longa-espera-nas-alturas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:32
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528288-limpar-a-tela-da-televisao-parece-uma-tarefa-simples-mas-a-escolha-de-materiais-e-produtos-exige-cuidados-para-evitar-danos-e-preservar-a-aparencia-do-aparelho.html
|Casa e Decoração
|limpar, limpeza, limpar tv, televisão, como limpar, produtos certos, pano de microfibra macio
|2468
|Limpar a tela da televisão parece uma tarefa simples, mas a escolha de materiais e produtos exige cuidados para evitar danos e preservar a aparência do aparelho
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528288-limpar-a-tela-da-televisao-parece-uma-tarefa-simples-mas-a-escolha-de-materiais-e-produtos-exige-cuidados-para-evitar-danos-e-preservar-a-aparencia-do-aparelho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:32
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528289-a-luz-de-falha-do-motor-acendeu-os-sinais-que-aparecem-junto-com-o-alerta-ajudam-a-entender-se-e-hora-de-parar-o-carro-ou-se-voce-pode-seguir-dirigindo.html
|Trends
|carros, motor de carro, luz de falha do motor, Check Engine, sistema de diagnóstico a bordo
|2220
|A luz de falha do motor acendeu? Os sinais que aparecem junto com o alerta ajudam a entender se é hora de parar o carro ou se você pode seguir dirigindo
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528289-a-luz-de-falha-do-motor-acendeu-os-sinais-que-aparecem-junto-com-o-alerta-ajudam-a-entender-se-e-hora-de-parar-o-carro-ou-se-voce-pode-seguir-dirigindo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:32
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528290-sofa-de-cerca-de-rs-24-mil-nao-assusta-mas-manutencao-vira-resistencia-eletricista-alerta-para-instalacoes-eletricas-antigas-em-casas-com-muitos-aparelhos.html
|Casa e Decoração
|instalações elétricas, residências hiperconectadas, infraestrutura elétrica, eletricistas
|2688
|Sofá de cerca de R$ 24 mil não assusta, mas manutenção vira resistência: eletricista alerta para instalações elétricas antigas em casas com muitos aparelhos
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528290-sofa-de-cerca-de-rs-24-mil-nao-assusta-mas-manutencao-vira-resistencia-eletricista-alerta-para-instalacoes-eletricas-antigas-em-casas-com-muitos-aparelhos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:33
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528291-apos-cerca-de-30-anos-em-um-zoologico-tartaruga-volta-as-galapagos-e-deixa-uma-marca-surpreendente-no-programa-criado-para-recuperar-sua-especie-ameacada.html
|Ciência
|Chelonoidis hoodensis, tartaruga diego, tartarugas, San Diego Zoo Wildlife Alliance, diversidade genética, programa de recuperação de espécie, conservação, Direção do Parque Nacional de Galápagos, Galápagos Conservancy, Galápagos
|3107
|Após cerca de 30 anos em um zoológico, tartaruga volta às Galápagos e deixa uma marca surpreendente no programa criado para recuperar sua espécie ameaçada
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528291-apos-cerca-de-30-anos-em-um-zoologico-tartaruga-volta-as-galapagos-e-deixa-uma-marca-surpreendente-no-programa-criado-para-recuperar-sua-especie-ameacada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:33
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528287-estudante-reprova-duas-vezes-na-selecao-de-medicina-mas-passa-em-outra-com-apenas-14-dias-de-preparacao-e-um-detalhe-sobre-o-idioma-local-chama-a-atencao.html
|Internacional
|Elysée Garrigues, Universidade Vasile Goldi? do Oeste, Arad, Romênia, medicina, faculdade de medicina
|2451
|Estudante reprova duas vezes na seleção de medicina, mas passa em outra com apenas 14 dias de preparação e um detalhe sobre o idioma local chama a atenção
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528287-estudante-reprova-duas-vezes-na-selecao-de-medicina-mas-passa-em-outra-com-apenas-14-dias-de-preparacao-e-um-detalhe-sobre-o-idioma-local-chama-a-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:33
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528292-a-tinta-impermeabilizante-pode-nao-aderir-bem-por-um-detalhe-na-superficie-especialistas-alertam-para-um-cuidado-essencial-que-vem-antes-de-comecar-a-aplicacao.html
|Casa e Decoração
|casa, dicas
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|A tinta impermeabilizante pode não aderir bem por um detalhe na superfície: especialistas alertam para um cuidado essencial que vem antes de começar a aplicação
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:40
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528298-capa-do-estado-de-minas-com-a-vitoria-de-lula-repercute-nas-redes.html
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:40
|PulseBrand
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 17:48
|PulseBrand
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|Networking e Negócios
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|bfde4581-7bec-4133-95c0-145eb5526314
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 18:05
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528325-so-14-das-familias-leem-com-as-criancas.html
|Mundo Corporativo
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|Só 14% das famílias leem com as crianças
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528325-so-14-das-familias-leem-com-as-criancas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 18:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528330-engajamento-e-seguidores-influenciam-o-sucesso-dos-creators.html
|Mundo Corporativo
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|Engajamento e seguidores influenciam o sucesso dos creators
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528330-engajamento-e-seguidores-influenciam-o-sucesso-dos-creators.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 18:07
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528331-dados-sobre-o-trabalho-dividem-empresas-entre-dois-extremos.html
|Mundo Corporativo
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|Dados sobre o trabalho dividem empresas entre dois extremos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528331-dados-sobre-o-trabalho-dividem-empresas-entre-dois-extremos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 18:17
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528239-ong-pode-perder-1t-de-carne-por-estar-mais-de-24-horas-sem-energia.html
|Gerais
|raios, temporal, chuva, mg, animais, energia, cemig
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|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528239-ong-pode-perder-1t-de-carne-por-estar-mais-de-24-horas-sem-energia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 18:22
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528314-mestres-do-samba-comandam-oficinas-gratuitas-de-percussao-em-bh.html
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 18:28
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528230-ong-oferece-curso-de-ingles-e-bolsas-de-intercambio-para-jovens-baixa-renda.html
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|Baixa renda, Bolsa, Brasil, Formação, Inglês, Jovens, ONG
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 18:28
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528295-lula-cresce-em-todas-regioes-de-minas-mas-so-vira-em-uma.html
|Política
|lula, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, minas-gerais
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|Lula cresce em todas regiões de Minas, mas só vira em uma
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 18:49
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528328-ana-elisa-diz-que-novo-governo-lula-nao-vai-criar-gabinete-digital-do-odio.html
|Política
|A, Ana Elisa, Bolsonaro, Eleições 2026, FLÁVIO, Flávio Bolsonaro, Gabinete do ódio
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|Ana Elisa diz que novo governo Lula não vai criar gabinete digital do ódio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528328-ana-elisa-diz-que-novo-governo-lula-nao-vai-criar-gabinete-digital-do-odio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:02
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528374-comunicado-a-imprensa-allianz-beach-arena-para-os-jogos-olimpicos-e-paralimpicos-de-la28-passa-a-integrar-a-familia-de-estadios-allianz.html
|Mundo Corporativo
|10794
|Comunicado à imprensa: Allianz Beach Arena, para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de LA28, passa a integrar a Família de Estádios Allianz
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528374-comunicado-a-imprensa-allianz-beach-arena-para-os-jogos-olimpicos-e-paralimpicos-de-la28-passa-a-integrar-a-familia-de-estadios-allianz.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:04
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528375-reacao-de-flavio-bolsonaro-a-virada-de-lula-e-filmada-por-empresario-e-viraliza.html
|Política
|flávio bolsonaro, virada, reação, eleições 2026, lula
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|Reação de Flávio Bolsonaro à virada de Lula é filmada por empresário e viraliza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528375-reacao-de-flavio-bolsonaro-a-virada-de-lula-e-filmada-por-empresario-e-viraliza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:09
|Marcos Vieira,Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528320-peixes-mortos-sao-encontrados-na-lagoa-da-pampulha-pbh-investiga-causas.html
|Gerais
|Lago, Lagoa, Mortos, Peixes, Pampulha , Prefeitura de Belo Horizonte
|2661
|Peixes mortos são encontrados na Lagoa da Pampulha; PBH investiga causas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528320-peixes-mortos-sao-encontrados-na-lagoa-da-pampulha-pbh-investiga-causas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:13
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528346-onibus-e-incendiado-apos-confronto-que-deixou-dois-mortos-em-sao-gotardo.html
|Gerais
|Incêndio
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|Ônibus é incendiado após confronto que deixou dois mortos em São Gotardo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528346-onibus-e-incendiado-apos-confronto-que-deixou-dois-mortos-em-sao-gotardo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528384-museu-do-prado-obras-primas-e-grandes-nomes-da-historia-da-arte.html
|Galeria
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|Museu do Prado: obras-primas e grandes nomes da história da arte
|https://www.flipar.com.br/?p=696070&preview=true&preview_id=696070
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:19
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528385-karamazovianas-leva-para-o-palco-a-banalizacao-do-mal-no-mundo-de-hoje.html
|Cultura
|Dostoiévski, Teatro, Rita Clemente
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|'Karamazovianas' leva para o palco a banalização do mal no mundo de hoje
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528385-karamazovianas-leva-para-o-palco-a-banalizacao-do-mal-no-mundo-de-hoje.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528350-mg-mais-24-horas-apos-temporal-150-mil-imoveis-ainda-estao-sem-luz.html
|Gerais
|Energia, Temporal
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|MG: Mais 24 horas após temporal, 150 mil imóveis ainda estão sem luz
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528350-mg-mais-24-horas-apos-temporal-150-mil-imoveis-ainda-estao-sem-luz.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528399-mastigar-devagar-habito-simples-que-favorece-a-digestao-e-o-bem-estar.html
|Galeria
|6
|Mastigar devagar: hábito simples que favorece a digestão e o bem-estar
|https://www.flipar.com.br/?p=696068&preview=true&preview_id=696068
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:40
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528383-as-6-cidades-de-minas-em-que-lula-teve-mais-de-80-dos-votos.html
|Política
|lula, flavio-bolsonaro, minas-gerais, eleicoes-2026
|999
|As 6 cidades de Minas em que Lula teve mais de 80% dos votos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528383-as-6-cidades-de-minas-em-que-lula-teve-mais-de-80-dos-votos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:53
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528404-cinema-estetica-e-politica-se-juntam-em-coloquio-no-cine-santa-tereza.html
|Cultura
|Cinema, ditadura militar, cine santa tereza, indígena
|3069
|Cinema, estética e política em discussão no Cine Santa Tereza
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528404-cinema-estetica-e-politica-se-juntam-em-coloquio-no-cine-santa-tereza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 19:54
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528371-mg-justica-revoga-prisao-domiciliar-de-condenado-a-30-anos-por-trafico.html
|Gerais
|Justiça, prisão, prisão domiciliar, TJMG, MPMG
|3743
|MG: Justiça revoga prisão domiciliar de condenado a 30 anos por tráfico
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528371-mg-justica-revoga-prisao-domiciliar-de-condenado-a-30-anos-por-trafico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 20:04
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528378-trem-da-vale-abre-vendas-para-as-viagens-de-ferias.html
|Gerais
|TREM, VALE, Férias, Belo Horizonte, Vitória
|2135
|Trem da Vale abre vendas para as viagens de férias
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528378-trem-da-vale-abre-vendas-para-as-viagens-de-ferias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 20:18
|Gabriel Botelho - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528420-pl-partido-de-flavio-bolsonaro-reconhece-vitoria-de-lula.html
|Política
|Anulação, Bolsonaro, Brasil, Eleições, Eleições 2026, Flávio, Flávio Bolsonaro
|1881
|PL, partido de Flávio Bolsonaro, reconhece vitória de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528420-pl-partido-de-flavio-bolsonaro-reconhece-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 20:28
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528426-mega-sena-3075-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-26-10.html
|Nacional
|Caixa, Loteria, Loterias, Lotofácil, Quina, Resultados
|5176
|Mega-Sena 3075 e outras loterias: confira os números sorteados (26/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528426-mega-sena-3075-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-26-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 20:35
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528429-deputados-bolsonaristas-se-manifestam-sobre-intimacao-de-flavio-pela-pf.html
|Política
|Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Flávio Bolsonar, Flávio Bolsonaro, Lula, Moraes, Passaporte
|1906
|Deputados bolsonaristas se manifestam sobre intimação de Flávio pela PF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528429-deputados-bolsonaristas-se-manifestam-sobre-intimacao-de-flavio-pela-pf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 20:56
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528425-simoes-sobre-vitoria-de-lula-cometemos-um-erro-muito-grave.html
|Política
|mateus-simoes, eleicoes-2026, lula, minas-gerais
|1771
|Simões sobre vitória de Lula: ‘Cometemos um erro muito grave’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528425-simoes-sobre-vitoria-de-lula-cometemos-um-erro-muito-grave.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 21:02
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528437-influenciadores-brasileiros-pedem-intervencao-de-trump-apos-eleicao-de-lula.html
|Política
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|Influenciadores brasileiros pedem intervenção de Trump após eleição de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528437-influenciadores-brasileiros-pedem-intervencao-de-trump-apos-eleicao-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 21:32
|Gabriela Matina
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528450-feto-volta-ao-formato-presencial-e-aposta-na-criacao-coletiva.html
|Cultura
|teatro, Festival
|3917
|Feto volta ao formato presencial e aposta na criação coletiva
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528450-feto-volta-ao-formato-presencial-e-aposta-na-criacao-coletiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 21:34
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528406-equipes-de-simoes-e-cleitinho-participam-de-reuniao-de-transicao-de-governo.html
|Política
|Cleitinho, Da, Equipe, Governador, Governo, Mina, Minas Gerais
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|Equipes de Simões e Cleitinho participam de reunião de transição de governo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528406-equipes-de-simoes-e-cleitinho-participam-de-reuniao-de-transicao-de-governo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 21:53
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528457-trump-diz-gostar-de-lula-mas-afirma-que-eleicao-parece-ter-sido-fraudada.html
|Política
|Lula, Trump
|6867
|Trump diz gostar de Lula, mas afirma que eleição parece ter sido fraudada
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528457-trump-diz-gostar-de-lula-mas-afirma-que-eleicao-parece-ter-sido-fraudada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 22:14
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528461-mega-sena-3075-acumula-e-vai-a-rs-305-milhoes-15-mineiros-acertam-a-quina.html
|Nacional
|Da, Mega, Mega-sena, Quina
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|Mega-Sena 3075 acumula e vai a R$ 305 milhões; 15 mineiros acertam a quina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528461-mega-sena-3075-acumula-e-vai-a-rs-305-milhoes-15-mineiros-acertam-a-quina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 22:30
|Estado de Minas e Fiocruz
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528472-lotofacil-3814-aposta-de-bh-leva-mais-de-rs-21-milhoes.html
|Nacional
|A, Apostas, Ganhador, Loteria, Loterias, Lotofácil, Lotéricas
|1312
|Lotofácil 3814: aposta de BH leva mais de R$ 2,1 milhões
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528472-lotofacil-3814-aposta-de-bh-leva-mais-de-rs-21-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 22:33
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528460-parte-do-bairro-floresta-em-bh-segue-sem-luz-quase-36-horas-apos-temporal.html
|Gerais
|Luz, Sem luz, Temporal
|2966
|Parte do Bairro Floresta, em BH, segue sem luz quase 36 horas após temporal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528460-parte-do-bairro-floresta-em-bh-segue-sem-luz-quase-36-horas-apos-temporal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-26 23:24
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528484-retencao-de-passaporte-de-flavio-entenda-o-que-diz-a-legislacao.html
|Política
|3106
|Retenção de passaporte de Flávio: entenda o que diz a legislação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528484-retencao-de-passaporte-de-flavio-entenda-o-que-diz-a-legislacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 00:36
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7528486-como-pedir-licenca-em-um-cemiterio-formas-de-se-cuidar-e-ficar-tranquilo.html
|Horóscopo
|Bate-papo místico, Espiritualidade
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|Como pedir licença em um cemitério Formas de se cuidar e ficar tranquilo
|https://www.wemystic.com.br/pedir-licenca-cemiterio/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Carlos Starling
|https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7528040-a-saude-e-o-voto.html
|Colunistas#Carlos Starling
|Voto, Eleição, saúde, Brasil, urna
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|https://www.em.com.br/colunistas/carlos-starling/2026/10/7528040-a-saude-e-o-voto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528166-lula-vira-em-76-cidades-de-minas-e-reduz-vantagem-de-flavio-em-322.html
|Política
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|5642
|Lula vira em 76 cidades de Minas e reduz vantagem de Flávio em 322
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528166-lula-vira-em-76-cidades-de-minas-e-reduz-vantagem-de-flavio-em-322.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528304-adelia-prado-tem-uma-conterranea-e-admiradora-na-disputa-pelo-jabuti.html
|Cultura
|Adélia Prado, Escritora, Finalistas, literatura, livro, poesia, prêmio
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|Adélia Prado tem uma conterrânea (e admiradora) na disputa pelo Jabuti
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528304-adelia-prado-tem-uma-conterranea-e-admiradora-na-disputa-pelo-jabuti.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7528392-passiflora-calmante-para-o-sono-ansiedade-e-dor.html
|Colunistas#Anna Marina
|Ansiedade, Depressão, Estudo, Pesquisa, Menopausa
|2897
|Passiflora: calmante para o sono, ansiedade e dor
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7528392-passiflora-calmante-para-o-sono-ansiedade-e-dor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|sérgio abranches
|https://www.em.com.br/colunistas/sergio-abranches/2026/10/7528411-o-voto-a-segunda-chance-e-a-democracia.html
|Colunistas#Sérgio Abranches
|5118
|O voto, a segunda chance e a democracia
|https://www.em.com.br/colunistas/sergio-abranches/2026/10/7528411-o-voto-a-segunda-chance-e-a-democracia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7528417-a-guerra-como-ela-e.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|7325
|A guerra como ela é...
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7528417-a-guerra-como-ela-e.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7528419-a-ressaca-da-virada-eleitoral-de-lula-derruba-a-bolsa-e-frustra-trump.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|eleições, Lula, Trump, Flávio Bolsonaro
|5296
|A ressaca da virada eleitoral de Lula derruba a bolsa e frustra Trump
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7528419-a-ressaca-da-virada-eleitoral-de-lula-derruba-a-bolsa-e-frustra-trump.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528422-e-hora-de-acelerar-as-acoes-para-melhorar-a-seguranca-publica.html
|Opinião
|4078
|É hora de acelerar as ações para melhorar a segurança pública
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528422-e-hora-de-acelerar-as-acoes-para-melhorar-a-seguranca-publica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528423-leitor-aponta-detalhezinho-em-campanhar.html
|Opinião
|628
|LEITOR APONTA 'DETALHEZINHO' EM CAMPANHAR
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528423-leitor-aponta-detalhezinho-em-campanhar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Quinho
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7528424-bone-do-trump.html
|Charge
|Trump
|-1
|Boné do Trump
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7528424-bone-do-trump.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528449-a-derrota-ensinou-ao-pl-mas-nao-aos-bolsonaro.html
|Opinião
|3719
|A derrota ensinou ao PL. Mas não aos Bolsonaro
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7528449-a-derrota-ensinou-ao-pl-mas-nao-aos-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Ivan Drummond
|https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7528478-o-torcedor-que-oscar-encontrou-por-acaso.html
|Colunistas#Ivan Drummond
|Olimpíadas, Basquete, Oscar Schmidt
|3138
|O torcedor que Oscar encontrou por acaso
|https://www.em.com.br/colunistas/ivan-drummond/2026/10/7528478-o-torcedor-que-oscar-encontrou-por-acaso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7528481-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-27-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 27/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7528481-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-27-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 07:22
|Paloma Oliveto
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528494-estudos-revelam-avancos-no-tratamento-de-cancer-de-pulmao-e-melanoma.html
|Bem viver
|câncer, tumor, endométrio, sistema reprodutor feminino, oncologia, câncer colorretal
|10323
|Estudos revelam avanços no tratamento de câncer de pulmão e melanoma
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528494-estudos-revelam-avancos-no-tratamento-de-cancer-de-pulmao-e-melanoma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 07:25
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528500-trump-sobre-eleicoes-no-brasil-eu-nao-tomei-partido-mas-pareceu-fraudada.html
|Política
|trump, lula, eleições 2026
|1481
|Trump sobre eleições no Brasil: 'eu não tomei partido, mas pareceu fraudada'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528500-trump-sobre-eleicoes-no-brasil-eu-nao-tomei-partido-mas-pareceu-fraudada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 07:29
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528501-reeleito-lula-articula-com-motta-e-alcolumbre-reeleicao-no-congresso-para-conter-avanco-do-pl.html
|Política
|lula
|2622
|Reeleito, Lula articula com Motta e Alcolumbre reeleição no Congresso para conter avanço do PL
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528501-reeleito-lula-articula-com-motta-e-alcolumbre-reeleicao-no-congresso-para-conter-avanco-do-pl.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 07:38
|Rachel Clun - Repórter de negócios
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528499-por-que-o-uso-de-canetas-emagrecedoras-esta-afetando-as-vendas-de-produtos-de-beleza-segundo-a-loreal.html
|Bem viver
|canetas emagrecedoras, emagrecimento, obesidade, efeitos colaterais, beleza
|2691
|Por que o uso de canetas emagrecedoras está afetando as vendas de produtos de beleza, segundo a L'Oreal
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmvgx59k2kplo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 07:53
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528508-bh-tem-madrugada-fria-e-previsao-de-chuva-nesta-terca-feira-27-10.html
|Gerais
|Calor, Chuva, Clima, Defesa Civil, Frio, Inme, SC
|2200
|BH tem madrugada fria e previsão de chuva nesta terça-feira (27/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528508-bh-tem-madrugada-fria-e-previsao-de-chuva-nesta-terca-feira-27-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:09
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528510-cemig-religa-energia-de-95-de-afetados-mas-32-mil-seguem-sem-luz-em-minas.html
|Gerais
|Cemig, Cliente, Consumidor, Elétrica, Energia, Estado, Luz
|2879
|Cemig religa energia de 95% de afetados, mas 32 mil seguem sem luz em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528510-cemig-religa-energia-de-95-de-afetados-mas-32-mil-seguem-sem-luz-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528430-cosmetologa-oferece-dois-cursos-de-autocuidado-em-bh-nesta-quarta-feira.html
|Bem viver
|saúde, beleza, pele, tratamento, cosmetologia
|1251
|Cosmetóloga oferece dois cursos de autocuidado em BH nesta quarta-feira
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528430-cosmetologa-oferece-dois-cursos-de-autocuidado-em-bh-nesta-quarta-feira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:18
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528516-chico-buarque-e-marieta-severo-comemoram-juntos-reeleicao-de-lula.html
|Galeria
|6
|Chico Buarque e Marieta Severo comemoram juntos reeleição de Lula
|https://www.flipar.com.br/?p=696236
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:26
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7528519-bets-pagaram-rs-11-bi-ao-tesouro-e-ja-demitiram-4-mil.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas
|2489
|Bets pagaram R$ 11 bi ao Tesouro e já demitiram 4 mil
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7528519-bets-pagaram-rs-11-bi-ao-tesouro-e-ja-demitiram-4-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:28
|BBC Geral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528511-flavio-muda-a-rota-e-agora-fala-em-cassar-a-chapa-lula-alckmin.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, política, eleições 2026, segundo turno, tse
|6638
|Flávio muda a rota e agora fala em cassar a chapa Lula-Alckmin
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528511-flavio-muda-a-rota-e-agora-fala-em-cassar-a-chapa-lula-alckmin.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:30
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528522-crateras-gigantes-marcas-impressionantes-de-colisoes-com-corpos-celestes.html
|Galeria
|6
|Crateras gigantes: marcas impressionantes de colisões com corpos celestes
|https://www.flipar.com.br/?p=696067&preview=true&preview_id=696067
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:37
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528517-casal-resgata-bebe-abandonada-em-saco-de-lixo-mulher-tenta-adocao.html
|Nacional
|recém-nascido, bebê, infanticídio, morte
|2416
|Casal resgata bebê abandonada em saco de lixo; mulher tenta adoção
|https://www.tupi.fm/rio/casal-resgata-bebe-abandonada-em-saco-de-lixo-na-zona-norte-do-rio-mulher-tenta-adocao/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:43
|Luíza Altoé,Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528521-fux-marca-audiencia-para-debater-impacto-economico-da-proibicao-das-bets.html
|Política
|AGU, Aposta, Apostas, Audiência, Audiência pública, BET, Bets
|2887
|Fux marca audiência para debater impacto ecônomico da proibição das bets
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528521-fux-marca-audiencia-para-debater-impacto-economico-da-proibicao-das-bets.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:45
|Tâmara Freire - repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528455-dengue-3-milhoes-de-adolescentes-estao-com-vacinacao-incompleta.html
|Bem viver
|vacina, dengue, Instituto Butantan, ministério da saúde, Programa Nacional de Imunizações, Sistema Único de Saúde, SUS
|3586
|Dengue: 3 milhões de adolescentes estão com vacinação incompleta
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/dengue-3-milhoes-de-adolescentes-estao-com-vacinacao-incompleta
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:50
|Tom Bennett - Da BBC News em Jerusalém
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528512-israel-vai-as-urnas-e-legado-do-7-de-outubro-pode-definir-se-netanyahu-tera-seu-setimo-mandato.html
|Internacional
|eleições, Israel, EUA, Netanyahu, legado, urnas
|10450
|Israel vai às urnas, e legado do 7 de outubro pode definir se Netanyahu terá seu sétimo mandato
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm4g1qpnkv11o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 08:52
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528527-lula-completa-81-anos-apos-nova-vitoria-nas-urnas-veja-a-trajetoria-do-presidente-reeleito.html
|Galeria
|6
|Lula completa 81 anos após nova vitória nas urnas; veja a trajetória do presidente reeleito
|https://www.flipar.com.br/?p=696134
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:02
|SBT News
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528530-eric-bauza-voz-do-pernalonga-e-patolino-morre-aos-46-anos.html
|Cultura
|Patolino, Pernalonga, Voz, morte, dublador
|3648
|Eric Bauza, voz do Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528530-eric-bauza-voz-do-pernalonga-e-patolino-morre-aos-46-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:09
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528526-gil-do-vigor-rebate-criticas-a-capacidade-academica-e-destaca-conquistas-na-economia.html
|Cultura
|Gil do Vigor, críticas, economista, experiência, bbb
|2096
|Gil do Vigor rebate críticas à capacidade acadêmica e destaca conquistas na economia
|https://www.tupi.fm/entretenimento/gil-do-vigor-rebate-criticas-a-capacidade-academica-e-destaca-conquistas-na-economia/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:15
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528525-centrao-sera-peca-chave-para-contrapor-oposicao-fortalecida-no-congresso-dizem-especialistas.html
|Política
|Bolsonaro, CONGRESSO, Governo, Lula, OPOSIçãO, Senado
|8611
|Centrão será peça-chave para contrapor oposição fortalecida no Congresso, dizem especialistas
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cr5ynvyx0ev9o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528533-netinho-de-paula-anuncia-cura-de-cancer-na-tireoide.html
|Galeria
|6
|Netinho de Paula anuncia cura de câncer na tireoide
|https://www.flipar.com.br/?p=696248
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:16
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528535-analise-da-anvisa-para-remedio-importado-pode-chegar-a-60-dias.html
|Networking e Negócios
|4549
|Análise da Anvisa para remédio importado pode chegar a 60 dias
|a9b07978-8065-424d-bae3-986b7073bdfe
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:19
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528537-integracao-entre-marketing-e-vendas-ajuda-industria-a-recuperar-negocios.html
|Networking e Negócios
|4594
|Integração entre marketing e vendas ajuda indústria a recuperar negócios
|a839af3e-e509-4270-949b-353929198ea5
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:24
|Folhapress
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528540-jovem-embriagado-e-sem-cnh-e-preso-apos-acidente-que-matou-familia-no-pr.html
|Nacional
|Acidente, Cnh, Morte, Motorista
|1679
|Jovem embriagado e sem CNH é preso após acidente que matou família no PR
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528540-jovem-embriagado-e-sem-cnh-e-preso-apos-acidente-que-matou-familia-no-pr.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:27
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528545-flavio-bolsonaro-teria-deixado-o-brasil-rumo-aos-eua-diz-site-argentino-marinho-nega.html
|Política
|flavio-bolsonaro
|3091
|Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil rumo aos EUA, diz site argentino; Marinho nega
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528545-flavio-bolsonaro-teria-deixado-o-brasil-rumo-aos-eua-diz-site-argentino-marinho-nega.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:33
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528547-janones-e-convidado-para-atuar-na-campanha-de-pedro-sanchez-na-espanha.html
|Política
|janones, Pedro Sánchez, espanha
|212
|Janones é convidado para atuar na campanha de Pedro Sánchez na Espanha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528547-janones-e-convidado-para-atuar-na-campanha-de-pedro-sanchez-na-espanha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:35
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528532-pm-apreende-arma-e-municoes-em-ocorrencia-de-violencia-domestica-em-lajinha.html
|Gerais
|arma, homem, mulher, munições, PM, ameaças
|1097
|PM apreende arma e munições em ocorrência de violência doméstica em Lajinha
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528532-pm-apreende-arma-e-municoes-em-ocorrencia-de-violencia-domestica-em-lajinha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:39
|Li Lacerda
|https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528115-zagallo-utilizou-conta-bancaria-com-saldo-de-rs-84-milhoes-para-doacoes-milionarias-ao-filho-cacula.html
|Colunistas#Em Contexto
|#BastidoresDoEntretenimento, #DireitoSucessório, #DisputaJudicial, #DoaçõesMilionárias, #Herança, #HerançaDeZagallo, #InventárioDeZagallo, #JornalismoInvestigativo, #JornalismoJurídico, #JornalismoJurídicoDeEntretenimento, #LiLacerda, #MárioCésarZagallo, #Zagallo, #ZagalloNaJustiça
|3901
|Zagallo utilizou conta bancária com saldo de R$ 8,4 milhões para doações milionárias ao filho caçula
|https://connect.em.com.br/2026/10/26/zagallo-utilizou-conta-bancaria-com-saldo-de-r-84-milhoes-para-doacoes-milionarias-ao-filho-cacula/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528551-como-flavio-bolsonaro-contou-ao-pai-que-perdeu-a-eleicao-para-lula.html
|Política
|jair bolsonaro, flávio bolsonaro, eleições 2026, segundo turno, lula, alexandre de moraes, passaporte
|2089
|Como Flávio Bolsonaro contou ao pai que perdeu a eleição para Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528551-como-flavio-bolsonaro-contou-ao-pai-que-perdeu-a-eleicao-para-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:46
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528554-representar-o-produtor-rural-exige-dialogo-e-cobranca.html
|Networking e Negócios
|3445
|Representar o produtor rural exige diálogo e cobrança
|f4dd6f7e-39af-492a-8891-a591daf62625
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 09:50
|Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528546-camila-kfouri-filha-do-jornalista-juca-kfouri-morre-aos-48-anos.html
|Nacional
|Juca Kfouri, luto, Jornalista, psicóloga, sequelas, despedida, texto
|1469
|Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528546-camila-kfouri-filha-do-jornalista-juca-kfouri-morre-aos-48-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:00
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528542-video-bolsonarista-paga-aposta-e-anda-de-calcinha-apos-vitoria-de-lula.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Aposta
|1536
|Vídeo: Bolsonarista paga aposta e anda de calcinha após vitória de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528542-video-bolsonarista-paga-aposta-e-anda-de-calcinha-apos-vitoria-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:02
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528560-jardim-dos-venenos-plantas-perigosas-atraem-visitantes-na-inglaterra.html
|Galeria
|6
|Jardim dos Venenos: plantas perigosas atraem visitantes na Inglaterra
|https://www.flipar.com.br/?p=696066&preview=true&preview_id=696066
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:02
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528561-kashi-vishwanath-templo-dourado-de-shiva-move-multidoes.html
|Galeria
|6
|Kashi Vishwanath: templo dourado de Shiva move multidões
|https://www.flipar.com.br/?p=696069&preview=true&preview_id=696069
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:08
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528565-cidades-que-receberam-bloco-do-22-com-flavio-e-nikolas-ampliaram-a-votacao-de-lula.html
|Política
|flávio bolsonaro, lula, nikolas, eleições 2026, segundo turno
|2371
|Cidades que receberam 'Bloco do 22' com Flávio e Nikolas ampliaram a votação de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528565-cidades-que-receberam-bloco-do-22-com-flavio-e-nikolas-ampliaram-a-votacao-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528568-escola-de-papai-noel-do-brasil-prepara-profissionais-para-a-temporada-de-natal.html
|Galeria
|6
|Escola de Papai Noel do Brasil prepara profissionais para a temporada de Natal
|https://www.flipar.com.br/?p=696250
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:15
|Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528459-anvisa-proibe-venda-de-picole-com-melatonina-e-suplemento-de-proteina.html
|Bem viver
|anvisa, suplementos, melatonina, picolé, proibição
|1409
|Anvisa proíbe venda de picolé com melatonina e suplemento de proteína
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/anvisa-proibe-venda-de-picole-com-melatonina-e-suplemento-de-proteina
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:27
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528564-justica-italiana-decide-nesta-terca-se-extradita-carla-zambelli-ao-brasil.html
|Política
|Brasil, Carla Zambelli, Itália, extradição, crime, deputada, eleições, Justiça
|5157
|Justiça italiana decide nesta terça se extradita Carla Zambelli ao Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528564-justica-italiana-decide-nesta-terca-se-extradita-carla-zambelli-ao-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:34
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528577-noah-wyle-e-eleito-o-homem-mais-sexy-do-mundo-de-2026.html
|Cultura
|george clooney, people, The Pitt, famosos, tv, Hollywood, homem mais sexy do mundo, EUA, Series, Plantão Médico
|2148
|Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo de 2026
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528577-noah-wyle-e-eleito-o-homem-mais-sexy-do-mundo-de-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528584-nordeste-concentra-40-dos-videos-do-kwai-na-black-friday.html
|Mundo Corporativo
|2964
|Nordeste concentra 40% dos vídeos do Kwai na Black Friday
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528584-nordeste-concentra-40-dos-videos-do-kwai-na-black-friday.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528587-ferramentas-financeiras-ajudam-comerciantes-a-gerir-negocio.html
|Mundo Corporativo
|6666
|Ferramentas financeiras ajudam comerciantes a gerir negócio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528587-ferramentas-financeiras-ajudam-comerciantes-a-gerir-negocio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528588-faculdades-de-administracao-ganham-conteudo-gratuito-de-asg.html
|Mundo Corporativo
|5446
|Faculdades de Administração ganham conteúdo gratuito de ASG
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528588-faculdades-de-administracao-ganham-conteudo-gratuito-de-asg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528589-municipios-mineradores-podem-perder-rs-2-bi-com-reforma.html
|Mundo Corporativo
|3579
|Municípios mineradores podem perder R$ 2 bi com reforma
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528589-municipios-mineradores-podem-perder-rs-2-bi-com-reforma.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528590-com-14-mil-condominios-portaria-remota-enfrenta-desafios.html
|Mundo Corporativo
|3177
|Com 14 mil condomínios, portaria remota enfrenta desafios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528590-com-14-mil-condominios-portaria-remota-enfrenta-desafios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:40
|Eleonora Cruz Santos
|https://www.em.com.br/colunistas/eleonora-cruz-santos/2026/10/7528583-democracia-temos-mecanismos-para-sustenta-la.html
|Colunistas#Eleonora Cruz Santos
|Democracia
|7577
| Democracia: temos mecanismos para sustentá-la?
|https://www.em.com.br/colunistas/eleonora-cruz-santos/2026/10/7528583-democracia-temos-mecanismos-para-sustenta-la.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:45
|GEOVANA OLIVEIRA
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528485-tempo-ate-diagnostico-do-cancer-de-mama-altera-chance-de-sobrevida.html
|Bem viver
|acesso, autoexame, Brasil, câncer, Câncer de mama
|7840
|Tempo até diagnóstico do câncer de mama altera chance de sobrevida
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528485-tempo-ate-diagnostico-do-cancer-de-mama-altera-chance-de-sobrevida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:48
|NATHALIA GARCIA - Folhapress
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7528586-dividas-sem-perspectiva-de-pagamento-atingem-maior-nivel-desde-2012.html
|Economia
|Dívidas, economia, famílias, empresas, endividamento
|2897
|Dívidas sem perspectiva de pagamento atingem maior nível desde 2012
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7528586-dividas-sem-perspectiva-de-pagamento-atingem-maior-nivel-desde-2012.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:51
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528593-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.html
|Gerais
|alerta, chuva, granizo, Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, meteorologia
|1325
|Inmet emite alerta de tempestade e granizo para Minas Gerais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528593-inmet-emite-alerta-de-tempestade-e-granizo-para-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 10:56
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528599-mitsui-sumitomo-seguros-anuncia-nova-estrutura-de-lideranca-no-brasil.html
|Networking e Negócios
|6308
|Mitsui Sumitomo Seguros anuncia nova estrutura de liderança no Brasil
|26e59a39-e6bf-4aa5-9c2c-65750d21582b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 11:03
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528601-anac-muda-regras-de-voos-veja-o-que-muda-nos-direitos-dos-passageiros.html
|Gerais
|aviação, turismo, viagens, anac
|2342
|Anac muda regras de voos: veja o que muda nos direitos dos passageiros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528601-anac-muda-regras-de-voos-veja-o-que-muda-nos-direitos-dos-passageiros.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 11:06
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528605-antes-da-casa-a-comunidade-o-que-o-proprietario-recebe-desde-a-compra-do-lote.html
|Networking e Negócios
|3824
|Antes da casa, a comunidade: o que o proprietário recebe desde a compra do lote
|f56a7f00-b5e2-44b3-9161-a17301b2d1af
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 11:11
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528592-mineiro-e-preso-suspeito-de-publicar-conteudo-xenofobico-contra-nordestinos.html
|Gerais
|Crime, Xenofobia, Norte de Minas, Espinosa
|2256
|Mineiro é preso suspeito de publicar conteúdo xenofóbico contra nordestinos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528592-mineiro-e-preso-suspeito-de-publicar-conteudo-xenofobico-contra-nordestinos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 11:32
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528613-cachorro-e-resgatado-em-lixao-no-sul-de-minas.html
|Gerais
|Elói Mendes, Sul de Minas, Resgate, Maus-tratos
|1046
|Cachorro é resgatado em lixão no Sul de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528613-cachorro-e-resgatado-em-lixao-no-sul-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 11:33
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528619-cinco-antigos-funcionarios-da-loteria-sao-acusados-em-esquema-de-cerca-de-rs-150-milhoes-mas-o-segredo-dos-bilhetes-premiados-estava-no-acesso-a-informacoes-internas.html
|Internacional
|Loteria, Raspadinha, Itália, Crime
|2705
|Cinco antigos funcionários da loteria são acusados em esquema de cerca de R$ 150 milhões, mas o segredo dos bilhetes premiados estava no acesso a informações internas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528619-cinco-antigos-funcionarios-da-loteria-sao-acusados-em-esquema-de-cerca-de-rs-150-milhoes-mas-o-segredo-dos-bilhetes-premiados-estava-no-acesso-a-informacoes-internas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 11:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528623-como-a-lumai-usa-afiliados-para-chegar-a-casa-do-brasileiro.html
|Mundo Corporativo
|6752
|Como a LUMAI usa afiliados para chegar à casa do brasileiro
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528623-como-a-lumai-usa-afiliados-para-chegar-a-casa-do-brasileiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 11:36
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528626-em-cenario-de-juros-altos-aluguel-de-maquinas-se-consolida.html
|Mundo Corporativo
|4847
|Em cenário de juros altos, aluguel de máquinas se consolida
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528626-em-cenario-de-juros-altos-aluguel-de-maquinas-se-consolida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 11:40
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528585-lula-e-muito-fraquinho-tadinho-disse-nikolas-antes-do-2-turno.html
|Política
|2º turno, lula, nikolas, eleições 2026
|1749
|"Lula é muito fraquinho, tadinho", disse Nikolas antes do 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528585-lula-e-muito-fraquinho-tadinho-disse-nikolas-antes-do-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 11:51
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528615-paulo-vieira-publica-foto-de-dilma-pedindo-calma-durante-o-primeiro-turno.html
|Política
|Lula, Flávio Bolsonaro, Dilma Rousseff, Paulo Vieira
|1246
|Paulo Vieira publica foto de Dilma pedindo calma durante o primeiro turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528615-paulo-vieira-publica-foto-de-dilma-pedindo-calma-durante-o-primeiro-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:01
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528634-walter-koenig-astro-de-star-trek-e-eterno-chekov-morre-aos-90-anos.html
|Cultura
|Chekov, Walter Koenig, Falecimento, Star Trek, Pavel Chekov
|2580
|Walter Koenig: astro de Star Trek e eterno Chekov morre aos 90 anos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528634-walter-koenig-astro-de-star-trek-e-eterno-chekov-morre-aos-90-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:04
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528639-eleicao-definida-e-hora-de-alongar-a-divida-da-empresa-o-que-observar-antes-de-trocar-curto-por-longo-prazo.html
|Networking e Negócios
|2808
|Eleição definida: é hora de alongar a dívida da empresa? O que observar antes de trocar curto por longo prazo
|b5689eb9-3da7-4d2b-8e28-7bce8aeb9aa7
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:06
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528642-absolvido-de-assassinato-homem-e-condenado-em-novo-juri-a-13-anos-de-prisao.html
|Gerais
|Crime, Facadas, TJMG, Santa Efigênia
|3324
|Absolvido de assassinato, homem é condenado em novo júri a 13 anos de prisão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528642-absolvido-de-assassinato-homem-e-condenado-em-novo-juri-a-13-anos-de-prisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:17
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528640-pianista-marcelo-magalhaes-estreia-espetaculo-sobre-musica-brasileira-em-bh.html
|Cultura
|3567
|Pianista Marcelo Magalhães estreia espetáculo sobre música brasileira em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528640-pianista-marcelo-magalhaes-estreia-espetaculo-sobre-musica-brasileira-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:19
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528647-7-minutos-separam-o-resultado-da-eleicao-do-pedido-da-pf-de-apreender-o-passaporte-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|flávio bolsonaro, passaporte, segundo turno, pf, stf, alexandre de moraes, eleições 2026
|3296
|7 minutos separam o resultado da eleição do pedido da PF de apreender o passaporte de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528647-7-minutos-separam-o-resultado-da-eleicao-do-pedido-da-pf-de-apreender-o-passaporte-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:23
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7528649-ifnmg-abre-mais-de-700-vagas-em-cursos-de-graduacao-no-norte-de-minas.html
|Educação
|IFNMG, Educação, Montes Claros, Januária, Ensino Superior
|2975
|IFNMG abre mais de 700 vagas em cursos de graduação no Norte de Minas
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7528649-ifnmg-abre-mais-de-700-vagas-em-cursos-de-graduacao-no-norte-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:28
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528652-star-trek-veja-quem-sao-os-unicos-atores-da-serie-classica-ainda-vivos.html
|Cultura
|Star Trek, Série, Filme, Walter Koenig
|3039
|Star Trek: veja quem são os únicos atores da série clássica ainda vivos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528652-star-trek-veja-quem-sao-os-unicos-atores-da-serie-classica-ainda-vivos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:28
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528636-bairros-de-bh-podem-ficar-sem-agua-ate-quarta-28-10-veja-quais.html
|Gerais
|água, Copasa, BH, barreiro
|702
|Bairros de BH podem ficar sem água até quarta (28/10); veja quais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528636-bairros-de-bh-podem-ficar-sem-agua-ate-quarta-28-10-veja-quais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528659-aos-79-anos-nuno-leal-maia-fala-sobre-longevidade-e-questiona-valorizacao-de-atores-veteranos-na-tv.html
|Galeria
|6
|Aos 79 anos, Nuno Leal Maia fala sobre longevidade e questiona valorização de atores veteranos na TV
|https://www.flipar.com.br/?p=696318
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:34
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528628-janones-sobre-futuro-de-flavio-vamos-jogar-mais-um-bolsonaro-na-cadeia.html
|Política
|janones, Flávio Bolsonaro, Lula, Jair Bolsonaro, passaporte
|1197
|Janones sobre futuro de Flávio: 'Vamos jogar mais um Bolsonaro na cadeia'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528628-janones-sobre-futuro-de-flavio-vamos-jogar-mais-um-bolsonaro-na-cadeia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528669-totens-de-autoatendimento-reduzem-filas-na-saude.html
|Mundo Corporativo
|2655
|Totens de autoatendimento reduzem filas na saúde
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528669-totens-de-autoatendimento-reduzem-filas-na-saude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528670-custo-e-payback-da-energia-solar-ganham-relevancia-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|6324
|Custo e payback da energia solar ganham relevância no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528670-custo-e-payback-da-energia-solar-ganham-relevancia-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528671-framework-digital-leva-debate-sobre-ia-ao-it-forum-na-mata.html
|Mundo Corporativo
|5880
|Framework Digital leva debate sobre IA ao IT Forum Na Mata
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528671-framework-digital-leva-debate-sobre-ia-ao-it-forum-na-mata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:46
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528672-beatek-renova-solucao-para-alertas-de-incendio.html
|Mundo Corporativo
|3403
|Beatek renova solução para alertas de incêndio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528672-beatek-renova-solucao-para-alertas-de-incendio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:46
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528673-consorciados-aproximam-se-dos-14-milhoes-ao-crescerem-142.html
|Mundo Corporativo
|7656
|Consorciados aproximam-se dos 14 milhões ao crescerem 14,2%
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528673-consorciados-aproximam-se-dos-14-milhoes-ao-crescerem-142.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528675-a-indenizacao-milionaria-que-dilma-roussef-vai-receber-por-causa-da-ditadura.html
|Política
|DILMA ROUSSEFF, DITADURA, TORTURA
|3257
|A indenização milionária que Dilma Roussef vai receber por causa da ditadura
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528675-a-indenizacao-milionaria-que-dilma-roussef-vai-receber-por-causa-da-ditadura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 12:56
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528677-casas-de-adobe-vantagens-e-desvantagens-dessa-arquitetura-surpreendente.html
|Galeria
|6
|Casas de adobe: vantagens e desvantagens dessa arquitetura surpreendente
|https://www.flipar.com.br/?p=696403&preview=true&preview_id=696403
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 13:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528680-pf-cancela-passaportes-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|pf, passaporte, flávio bolsonaro, fuga, argentina
|2752
|PF cancela passaportes de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528680-pf-cancela-passaportes-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 13:12
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528685-flavio-bolsonaro-fugiu-aliados-sao-avisados-que-senador-saiu-do-pais.html
|Política
|FLÁVIO BOLSONARO, FUGA, EUA, ARGENTINA, PASSAPORTE, STF, PF
|2453
|Flávio Bolsonaro fugiu? Aliados são avisados que senador saiu do país
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528685-flavio-bolsonaro-fugiu-aliados-sao-avisados-que-senador-saiu-do-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 13:26
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528698-lideres-do-branding-debatem-futuro-das-marcas-na-era-da-ia-em-sao-paulo.html
|Networking e Negócios
|5958
|Líderes do branding debatem futuro das marcas na era da IA em São Paulo
|a1e88451-417d-4bac-b36c-d8dc75848194
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 13:27
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528689-renan-santos-sobre-flavio-bolsonaro-falei-que-o-caminho-natural-era-fugir.html
|Política
|Renan Santos, Flávio Bolsonaro, Argentina, PL, Senador, Estados Unidos, Trump, pf, passaporte
|1873
|Renan Santos sobre Flávio Bolsonaro: "Falei que o caminho natural era fugir"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528689-renan-santos-sobre-flavio-bolsonaro-falei-que-o-caminho-natural-era-fugir.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 13:30
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528703-javier-bardem-diz-nao-ter-medo-de-se-posicionar-politicamente-e-critica-quem-nao-se-posiciona-contra-o-fascismo-defender-o-que-e-certo.html
|Galeria
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|Javier Bardem diz não ter medo de se posicionar politicamente e critica quem não se posiciona contra o fascismo: ‘Defender o que é certo’
|https://www.flipar.com.br/?p=696327
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 13:31
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528678-bh-abre-licitacao-para-instalar-estacoes-de-calistenia-em-pracas.html
|Gerais
|calistenia, fitness, PBH, saúde
|2046
|BH abre licitação para instalar estações de calistenia em praças
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528678-bh-abre-licitacao-para-instalar-estacoes-de-calistenia-em-pracas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 13:34
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528706-comecar-cedo-amplia-as-opcoes-de-quem-sonha-em-casar-na-italia.html
|Networking e Negócios
|4631
|Começar cedo amplia as opções de quem sonha em casar na Itália
|a62bbb88-6606-4e6f-9afb-68e159911312
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 13:37
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528683-pai-e-filho-sao-condenados-por-adulterar-cachaca-com-combustivel.html
|Gerais
|1854
|Pai e filho são condenados por adulterar cachaça com combustível
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528683-pai-e-filho-sao-condenados-por-adulterar-cachaca-com-combustivel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 13:57
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528693-copasa-pede-uso-consciente-da-agua-por-causa-da-queda-de-energia.html
|Gerais
|Queda de energia, Copasa, BH, Grande BH, RMBH
|3268
|Copasa pede uso consciente da água por causa da queda de energia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528693-copasa-pede-uso-consciente-da-agua-por-causa-da-queda-de-energia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:03
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528722-revista-credita-vitoria-de-lula-a-conselho-de-taylor-swift-e-fas-se-revoltam.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Taylor Swift, cantora, Brasil
|3006
|Revista credita vitória de Lula a conselho de Taylor Swift e fãs se revoltam
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528722-revista-credita-vitoria-de-lula-a-conselho-de-taylor-swift-e-fas-se-revoltam.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:14
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528732-a-historia-de-sao-goncalo-polo-comercial-e-ponto-estrategico-na-regiao-metropolitana-do-rio.html
|Galeria
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|A história de São Gonçalo, polo comercial e ponto estratégico na região metropolitana do Rio
|https://www.flipar.com.br/?p=696402&preview=true&preview_id=696402
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:15
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528709-evento-em-bh-discute-sobre-ia-mudancas-climaticas-e-seus-impactos-na-saude.html
|Bem viver
|Climáticas, Impactos, Mudança, Saúde
|2659
|Evento em BH discute sobre IA, mudanças climáticas e seus impactos na saúde
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528709-evento-em-bh-discute-sobre-ia-mudancas-climaticas-e-seus-impactos-na-saude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:16
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528710-cachorra-e-resgatada-em-situacao-de-maus-tratos-no-alto-paranaiba.html
|Gerais
|Abandono, Animais, Crime, Lei, Maus-tratos, POLÍCIA
|1676
|Cachorra é resgatada em situação de maus-tratos no Alto Paranaíba
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528710-cachorra-e-resgatada-em-situacao-de-maus-tratos-no-alto-paranaiba.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:18
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528705-flavio-estaria-em-aviao-impedido-de-decolar-na-argentina-diz-emissora.html
|Política
|Argentina, Flávio Bolsonaro, Estados Unidos
|1834
|Flávio estaria em avião impedido de decolar na Argentina, diz emissora
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528705-flavio-estaria-em-aviao-impedido-de-decolar-na-argentina-diz-emissora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:25
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528714-mulher-e-presa-suspeita-de-extorquir-homem-em-encontro-na-pampulha.html
|Gerais
|Polícia, Polícia civil
|1191
|Mulher é presa suspeita de extorquir homem em encontro na Pampulha
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528714-mulher-e-presa-suspeita-de-extorquir-homem-em-encontro-na-pampulha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528744-marcou-geracoes-quem-foi-dada-figueiredo-referencia-do-surfe-brasileiro-que-morreu-aos-61-anos.html
|Galeria
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|Marcou gerações: quem foi Dadá Figueiredo, referência do surfe brasileiro que morreu aos 61 anos
|https://www.flipar.com.br/?p=696335
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:37
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528750-o-que-e-letramento-em-inteligencia-artificial-e-o-que-ele-exige-de-quem-lidera.html
|Networking e Negócios
|4662
|O que é letramento em inteligência artificial e o que ele exige de quem lidera
|60885cd6-74ab-424f-84e5-5bcfc4e7e28d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:38
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528694-video-de-virginia-fonseca-em-festa-gera-forte-reacao-de-silvia-abravanel.html
|Cultura
|Entretenimento
|2092
|Vídeo de Virginia Fonseca em festa gera forte reação de Silvia Abravanel
|https://www.tupi.fm/entretenimento/video-de-virginia-fonseca-em-festa-gera-forte-reacao-de-silvia-abravanel/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:42
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528752-avos-e-netos-psicologa-apresenta-5-principios-para-fortalecer-esse-vinculo-e-mostra-como-atitudes-no-convivio-familiar-podem-favorecer-o-bem-estar-das-criancas.html
|Bem viver
|avós, bem-estar, psicologia
|2278
|Avós e netos: psicóloga apresenta 5 princípios para fortalecer esse vínculo e mostra como atitudes no convívio familiar podem favorecer o bem-estar das crianças
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528752-avos-e-netos-psicologa-apresenta-5-principios-para-fortalecer-esse-vinculo-e-mostra-como-atitudes-no-convivio-familiar-podem-favorecer-o-bem-estar-das-criancas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528772-cyrela-inaugura-loja-conceito-em-sao-paulo.html
|Mundo Corporativo
|2875
|Cyrela inaugura loja conceito em São Paulo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528772-cyrela-inaugura-loja-conceito-em-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528773-lojas-com-ativacao-da-ype-registram-sell-out-30-maior.html
|Mundo Corporativo
|4996
|Lojas com ativação da Ypê registram sell-out 30% maior
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528773-lojas-com-ativacao-da-ype-registram-sell-out-30-maior.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528774-retrofit-valoriza-imoveis-em-sp-e-exige-rompedor-compacto.html
|Mundo Corporativo
|5191
|Retrofit valoriza imóveis em SP e exige rompedor compacto
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528774-retrofit-valoriza-imoveis-em-sp-e-exige-rompedor-compacto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528775-bosch-e-sem-parar-firmam-parceria-para-digitalizar-frotas.html
|Mundo Corporativo
|4900
|Bosch e Sem Parar firmam parceria para digitalizar frotas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528775-bosch-e-sem-parar-firmam-parceria-para-digitalizar-frotas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528771-empresas-investem-em-inovacao-mas-enfrentam-barreiras.html
|Mundo Corporativo
|6451
|Empresas investem em inovação, mas enfrentam barreiras
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528771-empresas-investem-em-inovacao-mas-enfrentam-barreiras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528778-validade-de-provas-digitais-desafia-justica-na-era-da-ia.html
|Mundo Corporativo
|7120
|Validade de provas digitais desafia Justiça na era da IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528778-validade-de-provas-digitais-desafia-justica-na-era-da-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528779-apnetworks-lanca-portal-apx-para-gestao-de-ativos-de-ti.html
|Mundo Corporativo
|6805
|Apnetworks lança portal APX para gestão de ativos de TI
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528779-apnetworks-lanca-portal-apx-para-gestao-de-ativos-de-ti.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528780-primeiro-plantao-medico-desafios-dos-recem-formados.html
|Mundo Corporativo
|6363
|Primeiro plantão médico: desafios dos recém-formados
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528780-primeiro-plantao-medico-desafios-dos-recem-formados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528781-naturalidade-guia-o-uso-de-tecnologia-na-dermatologia.html
|Mundo Corporativo
|7102
|Naturalidade guia o uso de tecnologia na dermatologia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528781-naturalidade-guia-o-uso-de-tecnologia-na-dermatologia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:52
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528746-comerciantes-de-bh-acumulam-prejuizos-apos-48-horas-sem-energia.html
|Gerais
|Temporal, Falta de energia, Caos, BH
|6451
|Comerciantes de BH acumulam prejuízos após 48 horas sem energia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528746-comerciantes-de-bh-acumulam-prejuizos-apos-48-horas-sem-energia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528783-ia-acelera-transicao-do-vendedor-b2b-para-consultor.html
|Mundo Corporativo
|5744
|IA acelera transição do vendedor B2B para consultor
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528783-ia-acelera-transicao-do-vendedor-b2b-para-consultor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:53
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528776-phishing-com-ia-dificulta-deteccao-de-golpes-em-empresas.html
|Mundo Corporativo
|6033
|Phishing com IA dificulta detecção de golpes em empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528776-phishing-com-ia-dificulta-deteccao-de-golpes-em-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 14:58
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528787-o-que-mais-de-200-musicas-de-elvis-presley-tem-a-ver-com-inteligencia-artificial-acusacao-da-familia-contra-a-anthropic-leva-disputa-de-direitos-a-justica.html
|Cultura
|Elvis, Catálogo, disputa judicial, IA
|2166
|O que mais de 200 músicas de Elvis Presley têm a ver com inteligência artificial? Acusação da família contra a Anthropic leva disputa de direitos à Justiça
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528787-o-que-mais-de-200-musicas-de-elvis-presley-tem-a-ver-com-inteligencia-artificial-acusacao-da-familia-contra-a-anthropic-leva-disputa-de-direitos-a-justica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:05
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528753-regina-duarte-diz-estar-abalada-e-contesta-reeleicao-de-lula-vai-ficar-por-isso.html
|Política
|Entretenimento
|2232
|Regina Duarte diz estar abalada e contesta reeleição de Lula: ‘Vai ficar por isso’
|https://www.tupi.fm/entretenimento/regina-duarte-diz-estar-abalada-e-contesta-reeleicao-de-lula-vai-ficar-por-isso/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:11
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528785-batida-entre-dois-onibus-deixa-seis-feridos-em-sao-joao-del-rei.html
|Gerais
|Acidente, Bate, Bombeiros, BR, C, Ferido, Feridos
|1979
|Batida entre dois ônibus deixa seis feridos em São João del-Rei
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528785-batida-entre-dois-onibus-deixa-seis-feridos-em-sao-joao-del-rei.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:12
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528802-credito-de-terceiro-na-per-dcomp-e-compensacao-nao-declarada-entenda-o-risco.html
|Networking e Negócios
|7600
|Crédito de terceiro na PER/DCOMP é compensação não declarada; entenda o risco
|b706f7e2-90f7-4c1e-8f71-174d59f6a6f3
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:13
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528723-video-incendio-em-bh-atinge-imovel-na-regiao-oeste.html
|Gerais
|incêndio, bombeiros, Bh
|3433
|Vídeo: incêndio em BH atinge imóvel na Região Oeste
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528723-video-incendio-em-bh-atinge-imovel-na-regiao-oeste.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:17
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528797-cartorios-ampliam-acesso-a-registros-de-imoveis-pela-internet.html
|Gerais
|Cartório, Imóveis, Minas, Nova plataforma
|4369
|Cartórios ampliam acesso a registros de imóveis pela internet
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528797-cartorios-ampliam-acesso-a-registros-de-imoveis-pela-internet.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:25
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528814-origo-aposta-em-ativos-digitais-para-inovar-no-mercado-de-garantias.html
|Networking e Negócios
|5750
|ÓRIGO APOSTA EM ATIVOS DIGITAIS PARA INOVAR NO MERCADO DE GARANTIAS
|7e10074b-9244-4f49-9bbd-06487e87b972
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7528820-agua-viva-capaz-de-rejuvenescer-intriga-cientistas-e-pode-contribuir-para-avancos-na-medicina.html
|Galeria
|6
|Água-viva capaz de rejuvenescer intriga cientistas e pode contribuir para avanços na medicina
|https://www.flipar.com.br/?p=696345
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:33
|Ana Cristina Campos Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528748-cancer-de-mama-mulheres-negras-morrem-38-vezes-mais-que-brancas.html
|Bem viver
|Câncer de mama, Outubro Rosa, desigualdade, mulheres negras
|3545
|Câncer de mama: mulheres negras morrem 3,8 vezes mais que brancas
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/cancer-de-mama-mulheres-negras-morrem-38-vezes-mais-que-brancas
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:39
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528825-flavio-bolsonaro-esta-em-voo-para-os-eua-e-vai-usar-passaporte-italiano-para-entrar-no-pais.html
|Política
|eleicoes-2026, flavio-bolsonaro
|2721
|Flávio Bolsonaro está em voo para os EUA e vai usar passaporte italiano para entrar no país
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528825-flavio-bolsonaro-esta-em-voo-para-os-eua-e-vai-usar-passaporte-italiano-para-entrar-no-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:42
|BRUNA FANTTI
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528796-policia-identifica-mulher-filmada-fazendo-saudacao-nazista-apos-votar-no-rj.html
|Política
|Polícia, Saudação nazista
|2456
|Polícia identifica mulher filmada fazendo saudação nazista após votar no RJ
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528796-policia-identifica-mulher-filmada-fazendo-saudacao-nazista-apos-votar-no-rj.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:50
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528833-longevidade-se-constroi-com-escolhas-diarias-e-consistencia.html
|Mundo Corporativo
|2450
|Longevidade se constrói com escolhas diárias e consistência
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528833-longevidade-se-constroi-com-escolhas-diarias-e-consistencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528838-monotrilho-gestao-de-risco-preveniria-queda-de-guindaste.html
|Mundo Corporativo
|4099
|Monotrilho: gestão de risco preveniria queda de guindaste
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528838-monotrilho-gestao-de-risco-preveniria-queda-de-guindaste.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528844-atendimento-por-ia-divide-consumidores-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|3036
|Atendimento por IA divide consumidores no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528844-atendimento-por-ia-divide-consumidores-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:53
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528791-bh-busca-consultoria-para-obras-do-brt-na-area-hospitalar.html
|Gerais
|ônibus, transporte, PBH, DOM, BH, BRT
|3617
|BH busca consultoria para obras do BRT na área hospitalar
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528791-bh-busca-consultoria-para-obras-do-brt-na-area-hospitalar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:56
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528808-obras-na-br-040-provocam-interdicoes-em-trecho-de-minas-ate-domingo.html
|Gerais
|BR-040, obras, BH, Minas
|3497
|Obras na BR-040 provocam interdições em trecho de Minas até domingo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528808-obras-na-br-040-provocam-interdicoes-em-trecho-de-minas-ate-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 15:56
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528847-enem-2026-locais-de-prova-sao-divulgados-veja-como-consultar.html
|Nacional
|enem 2026, local de prova, vestibular, enem
|2203
|Enem 2026: locais de prova são divulgados; veja como consultar
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7528847-enem-2026-locais-de-prova-sao-divulgados-veja-como-consultar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:00
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528850-quem-e-inocente-nao-foge-diz-maria-do-rosario-sobre-flavio-bolsonaro.html
|Política
|flávio bolsonaro, maria do rosário, fuga, EUA
|1256
|"Quem é inocente não foge", diz Maria do Rosário sobre Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528850-quem-e-inocente-nao-foge-diz-maria-do-rosario-sobre-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:06
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528830-vendedor-de-acaraje-da-feira-hippie-e-morto-a-tiros-na-regiao-da-pampulha.html
|Gerais
|Pampulha, Acarajé, Feira Hippie, BH
|3001
|Vendedor de acarajé da Feira Hippie é morto a tiros na Região da Pampulha
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528830-vendedor-de-acaraje-da-feira-hippie-e-morto-a-tiros-na-regiao-da-pampulha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:11
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528854-justica-italiana-adia-para-novembro-decisao-sobre-extradicao-de-zambelli.html
|Política
|Brasil, eleições, Justiça, Carla Zambelli, Itália, extradição, crime
|6337
|Justiça italiana adia para novembro decisão sobre extradição de Zambelli
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528854-justica-italiana-adia-para-novembro-decisao-sobre-extradicao-de-zambelli.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:13
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528831-idosa-perde-controle-de-carro-invade-farmacia-e-arrasta-cliente-em-bh.html
|Gerais
|Carro
|885
|Idosa perde controle de carro, invade farmácia e arrasta cliente em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528831-idosa-perde-controle-de-carro-invade-farmacia-e-arrasta-cliente-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:16
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528848-mais-de-24-mil-clientes-seguem-sem-energia-em-minas-apos-temporal.html
|Gerais
|Energia, Luz, Temporal, Falta de energia , Minas Gerais
|2417
|Mais de 24 mil clientes seguem sem energia em Minas após temporal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528848-mais-de-24-mil-clientes-seguem-sem-energia-em-minas-apos-temporal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:16
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528849-papai-noel-esta-chegando-a-minas-monte-verde-se-prepara-para-a-magia.html
|Turismo
|Fé, Natal, Noel, Papai, Papai noel, Monte Verde, Minas
|5706
|Papai Noel está chegando a Minas: Monte Verde se prepara para a magia
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528849-papai-noel-esta-chegando-a-minas-monte-verde-se-prepara-para-a-magia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:18
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528865-seguranca-eletrica-na-cozinha-o-que-observar-nos-aparelhos-antes-de-dormir-e-por-que-manter-tudo-na-tomada-mesmo-sem-uso-pode-criar-riscos-desnecessarios.html
|Casa e Decoração
|eletrodomésticos, tomada, rede elétrica, plugue, riscos, risco de incêndio
|2249
|Segurança elétrica na cozinha: o que observar nos aparelhos antes de dormir e por que manter tudo na tomada, mesmo sem uso, pode criar riscos desnecessários
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528865-seguranca-eletrica-na-cozinha-o-que-observar-nos-aparelhos-antes-de-dormir-e-por-que-manter-tudo-na-tomada-mesmo-sem-uso-pode-criar-riscos-desnecessarios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:18
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528866-sua-espada-de-sao-jorge-nao-da-novas-folhas-cuidados-com-agua-luz-e-substrato-podem-explicar-o-problema-e-fazer-a-diferenca-no-crescimento-saudavel-dentro-de-casa.html
|Casa e Decoração
|espada-de-são-jorge, plantas, Dracaena trifasciata, cuidados, crescimento, substrato, rega, adubação
|3624
|Sua espada-de-são-jorge não dá novas folhas? Cuidados com água, luz e substrato podem explicar o problema e fazer a diferença no crescimento saudável dentro de casa
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:19
|Cauê Siwek*,Leandro Couri
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528777-ufmg-lanca-supercomputador-soberano-de-ia-para-mapear-territorio-nacional.html
|Gerais
|Supercomputador, sustentabilidade, ia, ufmg, tecnologia, inovação, geografia, território, pesquisa, computador
|4944
|UFMG lança supercomputador "Soberano" de IA para mapear território nacional
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528777-ufmg-lanca-supercomputador-soberano-de-ia-para-mapear-territorio-nacional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:19
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7528869-sombras-com-brilho-apos-os-50-anos-maquiador-alerta-para-um-efeito-nas-palpebras-que-pode-surpreender-quem-busca-uma-aparencia-mais-jovem-com-a-maquiagem.html
|Feminino & Masculino
|maquiagem, sombra, sombra com brilho, pálpebras caídas, luminosidade, dicas de aplicação
|2414
|Sombras com brilho após os 50 anos: maquiador alerta para um efeito nas pálpebras que pode surpreender quem busca uma aparência mais jovem com a maquiagem
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:19
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528870-caes-de-rua-precisam-de-amor-diz-especialista-mas-um-detalhe-sobre-a-reacao-de-cada-animal-pode-mudar-a-forma-de-encarar-a-nova-rotina-de-convivencia-em-casa.html
|Casa e Decoração
|Cães de rua, animais, animais resgatados, animais de estimação, cães resgatados, adaptação, adestramento
|2743
|Cães de rua precisam de amor, diz especialista, mas um detalhe sobre a reação de cada animal pode mudar a forma de encarar a nova rotina de convivência em casa
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528870-caes-de-rua-precisam-de-amor-diz-especialista-mas-um-detalhe-sobre-a-reacao-de-cada-animal-pode-mudar-a-forma-de-encarar-a-nova-rotina-de-convivencia-em-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:19
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528871-decoracao-de-portas-para-o-natal-de-2026-ganha-alternativa-ao-vermelho-e-ao-verde-uma-aposta-em-cores-promete-renovar-a-entrada-sem-perder-o-clima-de-festa.html
|Casa e Decoração
|decoração de natal, decoração natalina, natal de 2026, porta, decoração de porta, design natalino, guirlandas, festões
|2069
|Decoração de portas para o Natal de 2026 ganha alternativa ao vermelho e ao verde: uma aposta em cores promete renovar a entrada sem perder o clima de festa
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7528871-decoracao-de-portas-para-o-natal-de-2026-ganha-alternativa-ao-vermelho-e-ao-verde-uma-aposta-em-cores-promete-renovar-a-entrada-sem-perder-o-clima-de-festa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:24
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528851-ultrassom-de-alta-resolucao-amplia-investigacao-de-lesoes-e-tumores-na-pele.html
|Bem viver
|tumores, lesões na pele, câncer de pele, ultrassonografia
|2657
|Ultrassom de alta resolução amplia investigação de lesões e tumores na pele
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528851-ultrassom-de-alta-resolucao-amplia-investigacao-de-lesoes-e-tumores-na-pele.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:25
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528864-bh-suspeito-de-tentar-matar-militares-da-rotam-e-preso.html
|Gerais
|Ar, Militar, Preso
|1547
|BH: suspeito de tentar matar militares da Rotam é preso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528864-bh-suspeito-de-tentar-matar-militares-da-rotam-e-preso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:31
|Li Lacerda
|https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528114-filha-de-volpi-ira-examinar-obras-de-abilio-diniz-em-disputa-judicial.html
|Colunistas#Em Contexto
|abílio diniz, Alfredo Volpi, autenticidade de obras de arte, disputa judicial, Eugênia Volpi Pinto, falsificação de obras de arte, Galeria Pintura Brasileira, Geyze Marchesi Diniz, Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna, Justiça de São Paulo, mercado de arte, perícia judicial
|3403
|Filha de Volpi irá examinar obras de Abilio Diniz em disputa judicial
|https://connect.em.com.br/2026/10/26/filha-de-volpi-ira-examinar-obras-de-abilio-diniz-em-disputa-judicial/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:33
|Li Lacerda
|https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528113-legado-e-imagem-de-zagallo-em-documentario-da-netflix-pode-ter-sido-produzido-sem-autorizacao-dos-herdeiros.html
|Colunistas#Em Contexto
|Sem categoria, #JornalismoJurídicoDeEntretenimento, #LiLacerda, #Zagallo, ColunistaLiLacerda, Direitos de imagem, Documentário sobre Zagallo, Herdeiros de Zagallo, Inventário de Zagallo, JusticaEArtistas, Netflix, O2 Filmes, ProcessosFamosos
|2351
|Legado e imagem de Zagallo em documentário da Netflix pode ter sido produzido sem autorização dos herdeiros
|https://connect.em.com.br/2026/10/26/legado-e-imagem-de-zagallo-em-documentario-da-netflix-pode-ter-sido-produzido-sem-autorizacao-dos-herdeiros/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:34
|Li Lacerda
|https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7528112-testamento-de-luiz-carlos-barreto-preve-receitas-de-filmes-as-netas-filhas-do-diretor-de-o-quatrilho.html
|Colunistas#Em Contexto
|Sem categoria, bastidores do entretenimento, celebridades e Justiça, cinema brasileiro, direitos autorais, direitos sobre filmes, Fábio Barreto, filhos de Fábio Barreto, herança da família Barreto, indústria cinematográfica, investigação judicial, jornalismo de entretenimento, jornalismo investigativo, jornalismo jurídico, jornalismo jurídico de entretenimento, jornalista Li Lacerda, Júlia Barreto, Li Lacerda, Lucy Barreto, Luiz Carlos Barreto, Mariana Barreto Borges, O Quatrilho, processos judiciais, sucessão familiar, testamento de Luiz Carlos Barreto
|2694
|Testamento de Luiz Carlos Barreto prevê receitas de filmes as netas, filhas do diretor de O Quatrilho
|https://connect.em.com.br/2026/10/26/testamento-de-luiz-carlos-barreto-preve-receitas-de-filmes-as-netas-filhas-do-diretor-de-o-quatrilho/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:36
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528846-mulher-acusada-de-matar-cinco-filhos-sera-julgada-em-timoteo.html
|Gerais
|julgamento, juri, matar, polícia, crime, mãe
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|Mulher acusada de matar cinco filhos será julgada em Timóteo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528846-mulher-acusada-de-matar-cinco-filhos-sera-julgada-em-timoteo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:37
|Larissa Brandes Viçoso
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:38
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528885-profissoes-mais-e-menos-confiaveis-em-2026-ranking-compara-politicos-medicos-e-influenciadores.html
|Emprego
|profissões, médicos, políticos
|2330
|Profissões mais e menos confiáveis em 2026: ranking compara políticos, médicos e influenciadores
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7528885-profissoes-mais-e-menos-confiaveis-em-2026-ranking-compara-politicos-medicos-e-influenciadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:38
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528884-veiculo-da-byd-mostra-um-recurso-incomum-da-suspensao-e-um-detalhe-nas-rodas-revela-como-a-tecnologia-permite-continuar-em-movimento-em-uma-situacao-inusitada.html
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|Veículo da BYD mostra um recurso incomum da suspensão, e um detalhe nas rodas revela como a tecnologia permite continuar em movimento em uma situação inusitada
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|Estado de Minas
|2026-10-27 16:38
|Larissa Brandes Viçoso
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:39
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7528888-casal-enfrenta-gravidez-apos-vasectomia-mas-falta-de-informacao-sobre-o-risco-leva-a-uma-virada-no-tribunal-justica-reconhece-direito-a-indenizacao-da-mulher.html
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:39
|Larissa Brandes Viçoso
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|Casa e Decoração
|casa, limpeza
|1844
|Segredo caseiro para limpar portas e evitar que fiquem amarelas
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:40
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528892-religiao-e-so-uma-escolha-privada-professor-questiona-visao-de-parte-dos-jovens-e-aponta-uma-dimensao-da-fe-que-vai-muito-alem-da-experiencia-individual.html
|Trends
|religião, reflexão
|2568
|Religião é só uma escolha privada? Professor questiona visão de parte dos jovens e aponta uma dimensão da fé que vai muito além da experiência individual
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|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:44
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528893-ar-condicionado-um-cuidado-com-os-filtros-a-cada-15-ou-30-dias-no-verao-pode-evitar-uma-perda-de-eficiencia-que-pesa-no-funcionamento-e-no-consumo-de-energia.html
|Bem viver
|ar-condicionado, limpeza
|2522
|Ar condicionado: um cuidado com os filtros a cada 15 ou 30 dias no verão pode evitar uma perda de eficiência que pesa no funcionamento e no consumo de energia
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528893-ar-condicionado-um-cuidado-com-os-filtros-a-cada-15-ou-30-dias-no-verao-pode-evitar-uma-perda-de-eficiencia-que-pesa-no-funcionamento-e-no-consumo-de-energia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:44
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528894-soldado-grava-43-minutos-de-audio-para-a-familia-em-1969-mas-a-mensagem-vai-alem-de-uma-carta-e-preserva-relatos-pessoais-de-quem-vive-a-guerra-de-perto.html
|Ciência
|história, soldado, guerra
|2495
|Soldado grava 43 minutos de áudio para a família em 1969, mas a mensagem vai além de uma carta e preserva relatos pessoais de quem vive a guerra de perto
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528894-soldado-grava-43-minutos-de-audio-para-a-familia-em-1969-mas-a-mensagem-vai-alem-de-uma-carta-e-preserva-relatos-pessoais-de-quem-vive-a-guerra-de-perto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:46
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528900-flavio-um-dia-antes-de-sair-do-pais-nunca-pensei-em-sair-do-pais.html
|Política
|flavio bolsonaro, policia federal, alexandre de moraes, eleições 2026
|1589
|Flávio, um dia antes de sair do país: 'Nunca pensei em sair do país'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528900-flavio-um-dia-antes-de-sair-do-pais-nunca-pensei-em-sair-do-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:46
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528901-el-nino-tem-pico-de-intensidade-previsto-para-dezembro-mas-projecoes-citadas-no-exterior-levantam-uma-preocupacao-que-vai-alem-dos-efeitos-ja-discutidos-no-brasil.html
|Ciência
|clima, el niño, temperatura, previsões, Oceano Pacífico equatorial, meteorologia
|2285
|El Niño tem pico de intensidade previsto para dezembro, mas projeções citadas no exterior levantam uma preocupação que vai além dos efeitos já discutidos no Brasil
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7528901-el-nino-tem-pico-de-intensidade-previsto-para-dezembro-mas-projecoes-citadas-no-exterior-levantam-uma-preocupacao-que-vai-alem-dos-efeitos-ja-discutidos-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:46
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528902-o-que-fazer-quando-ajudar-causa-repulsa-reflexao-atribuida-a-madre-teresa-de-calcuta-traz-uma-resposta-que-desafia-a-forma-de-enxergar-a-fe-e-a-dedicacao.html
|Trends
|Madre Teresa de Calcutá, conselhos, reflexão, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu
|3230
|O que fazer quando ajudar causa repulsa? Reflexão atribuída a Madre Teresa de Calcutá traz uma resposta que desafia a forma de enxergar a fé e a dedicação
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7528902-o-que-fazer-quando-ajudar-causa-repulsa-reflexao-atribuida-a-madre-teresa-de-calcuta-traz-uma-resposta-que-desafia-a-forma-de-enxergar-a-fe-e-a-dedicacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:48
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528903-sharon-stone-aposta-em-exercicios-curtos-aos-68-anos-o-detalhe-de-sua-rotina-que-transforma-tarefas-do-dia-a-dia-em-oportunidades-para-movimentar-o-corpo.html
|Cultura
|Sharon Stone, bem-estar, exercícios físicos
|2651
|Sharon Stone aposta em exercícios curtos aos 68 anos: o detalhe de sua rotina que transforma tarefas do dia a dia em oportunidades para movimentar o corpo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7528903-sharon-stone-aposta-em-exercicios-curtos-aos-68-anos-o-detalhe-de-sua-rotina-que-transforma-tarefas-do-dia-a-dia-em-oportunidades-para-movimentar-o-corpo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:48
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528904-flavio-bolsonaro-nao-foi-o-unico-veja-bolsonaristas-que-deixaram-o-pais.html
|Política
|Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Eleições
|4220
|Flávio Bolsonaro não foi o único: veja bolsonaristas que deixaram o país
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528904-flavio-bolsonaro-nao-foi-o-unico-veja-bolsonaristas-que-deixaram-o-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:56
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528913-da-busca-no-google-as-recomendacoes-das-ias-o-que-muda-para-as-empresas.html
|Networking e Negócios
|10378
|Da busca no Google às recomendações das IAs, o que muda para as empresas
|553bf6cb-c08f-447a-b3fa-644d756bf7ec
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 16:58
|THAÍSA OLIVEIRA - Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528910-segurancas-de-flavio-dizem-que-ele-nao-fez-contato-e-omitiu-agenda.html
|Política
|2039
|Seguranças de Flávio dizem que ele não fez contato e omitiu agenda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528910-segurancas-de-flavio-dizem-que-ele-nao-fez-contato-e-omitiu-agenda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528919-ceo-da-ufit-recompra-rs-65-milhoes-em-cotas-de-38-socios.html
|Mundo Corporativo
|3231
|CEO da UFit recompra R$ 6,5 milhões em cotas de 38 sócios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528919-ceo-da-ufit-recompra-rs-65-milhoes-em-cotas-de-38-socios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:08
|Maria Fernanda Ziegler (Agência FAPESP)
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528879-ia-detecta-infarto-grave-e-localiza-arteria-bloqueada-com-alta-precisao.html
|Bem viver
|infarto, eletrocardiograma, InteligênciaArtificial
|7653
|IA detecta infarto grave e localiza artéria bloqueada com alta precisão
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528879-ia-detecta-infarto-grave-e-localiza-arteria-bloqueada-com-alta-precisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:08
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528930-reporte-q-esg-da-laqi-orienta-pequena-empresa-a-reduzir-atrasos-e-retrabalho.html
|Networking e Negócios
|4620
|Reporte Q-ESG da LAQI orienta pequena empresa a reduzir atrasos e retrabalho
|96db9634-3b29-4362-b61f-4cfe47409d1d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:12
|Rafael Arruda
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7528934-jovem-que-rendeu-quase-rs-90-milhoes-ao-galo-da-show-com-gol-assistencia-e-expulsao-provocada.html
|Esportes
|4021
|Jovem que rendeu quase R$ 90 milhões ao Galo dá show com gol, assistência e expulsão provocada
|https://noataque.com.br/futebol/time/atletico-mg/noticia/2026/10/27/jovem-que-rendeu-quase-r-90-milhoes-ao-galo-da-show-com-gol-assistencia-e-expulsao-provocada/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:13
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528889-loja-e-condenada-a-pagar-rs-7-mil-a-vendedora-por-videos-constrangedores.html
|Gerais
|Indenização, TRT, Minas Gerais, Vale do Aço
|2821
|Loja é condenada a pagar R$ 7 mil a vendedora por vídeos constrangedores
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528889-loja-e-condenada-a-pagar-rs-7-mil-a-vendedora-por-videos-constrangedores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:14
|ISABELLA MENON,JULIA CHAIB
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528926-governo-trump-esta-ciente-da-saida-de-flavio-do-brasil-e-vai-conceder-asilo.html
|Política
|Brasil, asilo, Estados Unidos, Eleiçõe-2026, Flávio Bolsonaro
|4023
|Governo Trump está ciente da saída de Flávio do Brasil e vai conceder asilo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528926-governo-trump-esta-ciente-da-saida-de-flavio-do-brasil-e-vai-conceder-asilo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:16
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528880-gov-br-envia-alerta-sobre-mamografia-a-mulheres-de-50-a-74-anos.html
|Gerais
|Mamografia, OutubroRosa, câncer, BH, MG, Gov
|3332
|Gov.br envia alerta sobre mamografia a mulheres de 50 a 74 anos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528880-gov-br-envia-alerta-sobre-mamografia-a-mulheres-de-50-a-74-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:18
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528916-video-militar-de-folga-e-alvo-de-ataque-a-tiros-em-bh.html
|Gerais
|1359
|Vídeo: militar de folga é alvo de ataque a tiros em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7528916-video-militar-de-folga-e-alvo-de-ataque-a-tiros-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:23
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528938-aliado-de-trump-confirma-operacao-dos-eua-para-garantir-a-seguranca-de-flavio.html
|Política
|Alexandre de Moraes, Aliados, Bolsonaro, Brasil, Estados Unidos, EUA, Flávio Bolsonaro, fuga, eleições 2026
|2186
|Aliado de Trump confirma operação dos EUA para garantir a segurança de Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528938-aliado-de-trump-confirma-operacao-dos-eua-para-garantir-a-seguranca-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:28
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528951-evidencias-de-gestao-ajudam-empresario-a-defender-o-preco-na-negociacao.html
|Networking e Negócios
|4711
|Evidências de gestão ajudam empresário a defender o preço na negociação
|177250f3-aaf0-4323-bcc3-7283e169bc20
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:30
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7528954-provedor-de-internet-pode-contestar-valor-cobrado-pelo-aluguel-de-poste.html
|Networking e Negócios
|7241
|Provedor de internet pode contestar valor cobrado pelo aluguel de poste
|8df1855c-7308-43a0-b386-585dba4556ba
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:39
|ANNA JÚLIA LOPES,CAROLINA LINHARES,LUÍSA MARTINS,Thaísa Oliveira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528949-cupula-da-campanha-de-flavio-bolsonaro-fala-em-surpresa-com-fuga.html
|Política
|Flavio, flávio bolsonaro, fuga, Política
|3960
|Cúpula da campanha de Flávio Bolsonaro fala em surpresa com fuga
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528949-cupula-da-campanha-de-flavio-bolsonaro-fala-em-surpresa-com-fuga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 17:57
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528977-flavio-bolsonaro-chega-aos-eua-em-operacao-que-teria-sido-liderada-por-rubio.html
|Política
|Alexandre de Moraes, bolsonaro, Estados Unidos, EUA, flávio bolsonaro, fuga, Marco Rubio, PF
|1712
|Flávio Bolsonaro chega aos EUA em operação que teria sido liderada por Rubio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528977-flavio-bolsonaro-chega-aos-eua-em-operacao-que-teria-sido-liderada-por-rubio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528985-brainz-group-lanca-sync-flow-para-unificar-a-jornada-do-ead.html
|Mundo Corporativo
|7160
|Brainz Group lança Sync Flow para unificar a jornada do EAD
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528985-brainz-group-lanca-sync-flow-para-unificar-a-jornada-do-ead.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:00
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528987-vozes-pela-protecao-rompe-silencio-sobre-violencia-sexual.html
|Mundo Corporativo
|7723
|Vozes pela Proteção rompe silêncio sobre violência sexual
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528987-vozes-pela-protecao-rompe-silencio-sobre-violencia-sexual.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528990-pesquisa-revela-alto-indice-de-fake-news-sobre-saude.html
|Mundo Corporativo
|3956
|Pesquisa revela alto índice de fake news sobre saúde
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528990-pesquisa-revela-alto-indice-de-fake-news-sobre-saude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:01
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528991-encontro-da-febraeda-debate-o-futuro-da-socioaprendizagem.html
|Mundo Corporativo
|6652
|Encontro da Febraeda debate o futuro da socioaprendizagem
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7528991-encontro-da-febraeda-debate-o-futuro-da-socioaprendizagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:05
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528939-por-que-o-avc-acontece-durante-o-sono-e-como-agir-na-incerteza.html
|Bem viver
|avc, acidente vascular cerebral, Dia Mundial do AVC, Doenças Cardiovasculares
|4882
|Por que o AVC acontece durante o sono e como agir na incerteza?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528939-por-que-o-avc-acontece-durante-o-sono-e-como-agir-na-incerteza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:11
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528988-africa-logo-ali-minas-ganha-uma-savana-com-leoes-girafas-e-elefantes.html
|Turismo
|África, apresenta, elefante, Elefantes, girafa, girafas, safári
|6235
|África logo ali: Minas ganha uma savana com leões, girafas e elefantes
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7528988-africa-logo-ali-minas-ganha-uma-savana-com-leoes-girafas-e-elefantes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:25
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529008-flavio-vai-nos-representar-em-um-pais-livre-diz-deputado-aliado-de-bolsonaro.html
|Política
|flávio bolsonaro, eleições 2026, maurício marcon, estados unidos
|1558
|"Flávio vai nos representar em um país livre", diz deputado aliado de Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529008-flavio-vai-nos-representar-em-um-pais-livre-diz-deputado-aliado-de-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:30
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528941-bar-une-influencias-da-asia-europa-e-brasil-em-menu-com-apenas-13-itens.html
|Degusta
|5754
|Bar une influências da Ásia, Europa e Brasil em menu com apenas 13 itens
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7528941-bar-une-influencias-da-asia-europa-e-brasil-em-menu-com-apenas-13-itens.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:30
|BRUNO RIBEIRO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529006-com-flavio-a-caminho-dos-eua-tarcisio-diz-que-eleicao-passou.html
|Política
|ASILO, ESTADOS UNIDOS, FLÁVIO BOLSONARO
|4195
|Com Flávio a caminho dos EUA, Tarcísio diz que eleição passou
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529006-com-flavio-a-caminho-dos-eua-tarcisio-diz-que-eleicao-passou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:31
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529011-boulos-classifica-saida-de-flavio-do-pais-como-episodio-vergonhoso.html
|Política
|flávio bolsonaro, fuga , EUA, eleicoes-2026
|968
|Boulos classifica saída de Flávio do país como "episódio vergonhoso"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529011-boulos-classifica-saida-de-flavio-do-pais-como-episodio-vergonhoso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:33
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529002-mega-sena-3076-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-27-10.html
|Nacional
|Aposta, APOSTAS, CAIXA, Dupla sena, Loteria, LOTERIAS, MEGA
|3935
|Mega-Sena 3076 e outras loterias: confira os números sorteados (27/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529002-mega-sena-3076-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-27-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:35
|Danandra Rocha - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529015-ex-aliado-acusa-flavio-de-fugir-do-brasil-para-escapar-de-investigacoes.html
|Política
|flávio bolsonaro, fuga, EUA, eleicoes-2026
|1874
|Ex-aliado acusa Flávio de fugir do Brasil para escapar de investigações
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529015-ex-aliado-acusa-flavio-de-fugir-do-brasil-para-escapar-de-investigacoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:42
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529025-eua-vao-conceder-visto-a-flavio-bolsonaro-e-familiares.html
|Política
|Visto, flávio bolsonaro, fuga, EUA, eleicoes-2026
|1722
|EUA vão conceder visto a Flávio Bolsonaro e familiares
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529025-eua-vao-conceder-visto-a-flavio-bolsonaro-e-familiares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:52
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529029-lucas-pavanato-xinga-caetano-veloso-e-cantor-processa-deputado-eleito.html
|Política
|Caetano Veloso, GilbertoGil, lucas pavanato, Lei Rouanet
|698
|Lucas Pavanato xinga Caetano Veloso, e cantor processa deputado eleito
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529029-lucas-pavanato-xinga-caetano-veloso-e-cantor-processa-deputado-eleito.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:54
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529037-festival-de-cinema-frances-traz-a-bh-filme-monumental-sobre-de-gaulle.html
|Cultura
|Cinema, cinema francês, cultura, festival, filme, França, Em Belo Horizonte
|5661
|Festival de Cinema Francês traz a BH filme monumental sobre De Gaulle
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529037-festival-de-cinema-frances-traz-a-bh-filme-monumental-sobre-de-gaulle.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:54
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529039-first-move-e-iv-charger-levam-recarga-eletrica-a-vila-olimpia.html
|Networking e Negócios
|2218
|First Move e IV Charger levam recarga elétrica à Vila Olímpia
|210bbad4-694b-4099-aab2-c209c657d923
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529041-aci-worldwide-e-circle-cooperam-para-levar-a-liquidacao-de-usdc-a-infraestrutura-de-pagamentos-existente-na-america-latina.html
|Mundo Corporativo
|6965
|ACI Worldwide e Circle cooperam para levar a liquidação de USDC à infraestrutura de pagamentos existente na América Latina
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529041-aci-worldwide-e-circle-cooperam-para-levar-a-liquidacao-de-usdc-a-infraestrutura-de-pagamentos-existente-na-america-latina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529042-ahf-especialistas-juridicos-alertam-que-acordo-proposto-para-a-pandemia-prejudica-a-equidade.html
|Mundo Corporativo
|6834
|AHF: Especialistas jurídicos alertam que acordo proposto para a pandemia prejudica a equidade
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529042-ahf-especialistas-juridicos-alertam-que-acordo-proposto-para-a-pandemia-prejudica-a-equidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529043-tetramem-avanca-na-computacao-analogica-in-memory-com-o-tapeout-de-um-novo-soc-de-ia-de-12-nm.html
|Mundo Corporativo
|4630
|TetraMem avança na computação analógica in-memory com o tapeout de um novo SoC de IA de 12 nm
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529043-tetramem-avanca-na-computacao-analogica-in-memory-com-o-tapeout-de-um-novo-soc-de-ia-de-12-nm.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529044-dubai-chambers-lanca-o-primeiro-marketplace-de-ia-agentica-do-mundo-criado-por-uma-camara-de-comercio.html
|Mundo Corporativo
|3900
|Dubai Chambers lança o primeiro marketplace de IA Agêntica do mundo criado por uma câmara de comércio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529044-dubai-chambers-lanca-o-primeiro-marketplace-de-ia-agentica-do-mundo-criado-por-uma-camara-de-comercio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529045-ex-executivo-senior-da-nokia-technologies-ingressa-na-sisvel-para-liderar-a-criacao-da-unidade-de-novos-empreendimentos.html
|Mundo Corporativo
|3634
|Ex-executivo sênior da Nokia Technologies ingressa na Sisvel para liderar a criação da unidade de novos empreendimentos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529045-ex-executivo-senior-da-nokia-technologies-ingressa-na-sisvel-para-liderar-a-criacao-da-unidade-de-novos-empreendimentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 18:59
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529046-vgrid-aplica-iso-42001-a-governanca-de-ia-nas-empresas.html
|Mundo Corporativo
|6487
|VGrid aplica ISO 42001 à governança de IA nas empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529046-vgrid-aplica-iso-42001-a-governanca-de-ia-nas-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 19:00
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529047-peca-mulheres-em-chama-brinca-com-as-dores-e-delicias-da-menopausa.html
|Cultura
|Menopausa, Fogacho, Comédia, Teatro
|3657
|Peça 'Mulheres em chamas' brinca com as dores e delícias da menopausa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529047-peca-mulheres-em-chama-brinca-com-as-dores-e-delicias-da-menopausa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 19:05
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529059-carmen-tragedia-cada-vez-mais-atual-esta-de-volta-ao-palco.html
|Cultura
|Carmen, Feminicídio, Bizet, Cia de Dança do Palácio das Artes
|3637
|'Carmen', tragédia cada vez mais atual, está de volta ao palco
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529059-carmen-tragedia-cada-vez-mais-atual-esta-de-volta-ao-palco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 19:13
|Lucas Lanna Resende
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529068-flitabira-debate-a-presenca-do-negro-na-literatura-brasileira.html
|Cultura
|Itabira, Literatura, Flitabira, Mazza, Conceição Evaristo, Leda Maria Martins
|5483
|Flitabira debate a presença do negro na literatura brasileira
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529068-flitabira-debate-a-presenca-do-negro-na-literatura-brasileira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 19:17
|VICTOR LACOMBE E GUILHERME BOTACINI
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529071-trump-volta-a-dizer-sem-provas-que-eleicoes-brasileiras-foram-fraudadas.html
|Política
|Brasil, Donald Trump, Eleições, ESTADOS UNIDOS, EUA, Lula, TARIFA
|1370
|Trump volta a dizer, sem provas, que eleições brasileiras foram fraudadas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529071-trump-volta-a-dizer-sem-provas-que-eleicoes-brasileiras-foram-fraudadas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 19:20
|Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529075-lula-diz-que-flavio-deve-alguma-coisa-ou-tem-medo-da-democracia.html
|Política
|Lula, flávio bolsonaro, fuga, EUA, eleicoes-2026
|1161
|Lula diz que Flávio "deve alguma coisa" ou "tem medo da democracia"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529075-lula-diz-que-flavio-deve-alguma-coisa-ou-tem-medo-da-democracia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 19:32
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529073-lula-ganhou-moraes-voltou-diz-nikolas-apos-derrota-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Alexandre de moraes, Bolsonaro, Eduardo bolsonaro, Eleição, Eleição presidencial, Flávio bolsonaro, IDADE
|4442
|‘Lula ganhou, Moraes voltou’, diz Nikolas após derrota de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529073-lula-ganhou-moraes-voltou-diz-nikolas-apos-derrota-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 19:54
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529094-rogerio-marinho-diz-que-nao-sabia-que-flavio-iria-fugir-para-os-eua.html
|Política
|EUA, Flávio, MARINHO, fuga, PF
|1884
|Rogério Marinho diz que não sabia que Flávio iria fugir para os EUA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529094-rogerio-marinho-diz-que-nao-sabia-que-flavio-iria-fugir-para-os-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 20:01
|MARIANA BRASIL E CATIA SEABRA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529097-lula-diz-que-fuga-de-flavio-e-vergonhosa-mas-reprova-decisao-de-moraes.html
|Política
|Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Brasil, Flávio, Flávio Bolsonaro, Lula, Passaporte
|2697
|Lula diz que fuga de Flávio é vergonhosa, mas reprova decisão de Moraes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529097-lula-diz-que-fuga-de-flavio-e-vergonhosa-mas-reprova-decisao-de-moraes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 20:09
|Redacao Jogada10
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7529108-bruno-guimaraes-perde-penalti-e-arsenal-e-eliminado-por-time-da-4-divisao-na-inglaterra.html
|Esportes
|3973
|Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal é eliminado por time da 4ª divisão na Inglaterra
|https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/27/bruno-guimaraes-perde-penalti-e-arsenal-e-eliminado-por-time-da-4a-divisao-na-inglaterra/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 20:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529109-ahs-properties-anuncia-o-lancamento-do-ahs-twin-towers-um-empreendimento-comercial-de-alto-padrao-grade-a-na-sheikh-zayed-road-avaliado-em-uss-13-bilhao.html
|Mundo Corporativo
|4057
|AHS Properties anuncia o lançamento do AHS Twin Towers, um empreendimento comercial de alto padrão (Grade A) na Sheikh Zayed Road, avaliado em US$ 1,3 bilhão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529109-ahs-properties-anuncia-o-lancamento-do-ahs-twin-towers-um-empreendimento-comercial-de-alto-padrao-grade-a-na-sheikh-zayed-road-avaliado-em-uss-13-bilhao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 20:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529118-mais-de-15-mil-clientes-seguem-sem-luz-em-minas-apos-temporal.html
|Gerais
|Energia, Luz, Região, Temporal
|1926
|Mais de 15 mil clientes seguem sem luz em Minas após temporal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529118-mais-de-15-mil-clientes-seguem-sem-luz-em-minas-apos-temporal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 21:06
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529112-lula-chora-ao-falar-de-imagens-de-idosos-indo-votar-nele-video.html
|Política
|Lula
|1090
|Lula chora ao falar de imagens de idosos indo votar nele; vídeo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529112-lula-chora-ao-falar-de-imagens-de-idosos-indo-votar-nele-video.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 21:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529139-cognite-destaca-a-expansao-da-ia-industrial-nos-emirados-arabes-unidos-e-presta-homenagem-a-lideres-regionais-durante-o-impact-world-tour-em-abu-dhabi.html
|Mundo Corporativo
|6602
|Cognite destaca a expansão da IA industrial nos Emirados Árabes Unidos e presta homenagem a líderes regionais durante o Impact World Tour em Abu Dhabi
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529139-cognite-destaca-a-expansao-da-ia-industrial-nos-emirados-arabes-unidos-e-presta-homenagem-a-lideres-regionais-durante-o-impact-world-tour-em-abu-dhabi.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 21:36
|CATARINA SCORTECCI - Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529155-moro-diz-que-saida-de-flavio-do-pais-e-compreensivel.html
|Política
|2291
|Moro diz que saída de Flávio do país é "compreensível"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529155-moro-diz-que-saida-de-flavio-do-pais-e-compreensivel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 21:55
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529164-mega-sena-3076-acumula-e-vai-a-rs-320-milhoes-5-mineiros-acertam-a-quina.html
|Nacional
|Mega, Mega-sena, Quina
|1341
|Mega-Sena 3076 acumula e vai a R$ 320 milhões; 5 mineiros acertam a quina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529164-mega-sena-3076-acumula-e-vai-a-rs-320-milhoes-5-mineiros-acertam-a-quina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 22:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529170-gofundme-relata-aumento-de-62-nas-campanhas-de-arrecadacao-criadas-para-organizacoes-sem-fins-lucrativos.html
|Mundo Corporativo
|10479
|GoFundMe relata aumento de 62% nas campanhas de arrecadação criadas para organizações sem fins lucrativos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529170-gofundme-relata-aumento-de-62-nas-campanhas-de-arrecadacao-criadas-para-organizacoes-sem-fins-lucrativos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 22:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529171-andersen-consulting-estabelece-parceria-com-a-jkit.html
|Mundo Corporativo
|4081
|Andersen Consulting estabelece parceria com a JKIT
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529171-andersen-consulting-estabelece-parceria-com-a-jkit.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 22:18
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529153-lula-sobre-flavio-primeira-patria-dele-e-lamber-bota-dos-eua-veja-video.html
|Política
|EUA, lula, flávio bolsonaro
|7001
|Lula sobre Flávio: "Primeira pátria dele é lamber bota dos EUA"; veja vídeo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529153-lula-sobre-flavio-primeira-patria-dele-e-lamber-bota-dos-eua-veja-video.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 22:24
|Junio Silva - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529174-augusto-cury-critica-ida-de-flavio-bolsonaro-aos-eua-e-fala-em-abandono.html
|Política
|A, Augusto Cur, Augusto cury, Avante, Bolsonaro, Candidato, Eleições
|1470
|Augusto Cury critica ida de Flávio Bolsonaro aos EUA e fala em "abandono"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529174-augusto-cury-critica-ida-de-flavio-bolsonaro-aos-eua-e-fala-em-abandono.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 23:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529187-halo-flight-reforca-sua-frota-de-aeronaves-aeromedicas-no-texas-com-pedido-adicional-de-aeronaves-bell-407gxi.html
|Mundo Corporativo
|6357
|HALO-Flight reforça sua frota de aeronaves aeromédicas no Texas com pedido adicional de aeronaves Bell 407GXi
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529187-halo-flight-reforca-sua-frota-de-aeronaves-aeromedicas-no-texas-com-pedido-adicional-de-aeronaves-bell-407gxi.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-27 23:27
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529186-otto-levy-sera-o-novo-presidente-da-cemig.html
|Política
|Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, Cemig
|2337
|Otto Levy será o novo presidente da Cemig
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529186-otto-levy-sera-o-novo-presidente-da-cemig.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529246-operacao-do-mpmg-combate-fraudes-milionarias-na-limpeza-urbana-no-sul-de-minas.html
|Gerais
|fraude, limpeza urbana, sul de minas, mpmg
|2518
|Operação do MPMG combate fraudes milionárias na limpeza urbana no Sul de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529246-operacao-do-mpmg-combate-fraudes-milionarias-na-limpeza-urbana-no-sul-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529365-tjmg-eleva-indenizacao-a-motociclista-atingido-por-veiculo-oficial.html
|Gerais
|indenização, tjmg, montes claros, minas gerais, mg-308
|2656
|TJMG eleva indenização a motociclista atingido por veículo oficial
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529365-tjmg-eleva-indenizacao-a-motociclista-atingido-por-veiculo-oficial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529383-santuario-sao-judas-tadeu-tem-esquema-especial-de-transito-nesta-quarta.html
|Gerais
|são judas tadeu, bhtrans, bh, celebração
|3468
|Santuário São Judas Tadeu tem esquema especial de trânsito nesta quarta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529383-santuario-sao-judas-tadeu-tem-esquema-especial-de-transito-nesta-quarta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 00:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529420-combate-a-dengue-em-contagem-entenda-o-impacto-dos-wolbitos-na-saude-da-cidade.html
|Gerais
|dengue, wolbachia, mosquito, contagem, minas gerais
|2815
|Combate à dengue em Contagem: entenda o impacto dos 'wolbitos' na saúde da cidade
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529420-combate-a-dengue-em-contagem-entenda-o-impacto-dos-wolbitos-na-saude-da-cidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 00:20
|Heloísa Von Ah - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529194-fases-da-lua-em-novembro-de-2026-intensidade-revelacoes-e-conexoes-que-transformam.html
|Horóscopo
|Astrologia, Fases da Lua, Signos do Zodíaco
|7785
|Fases da Lua em novembro de 2026: intensidade, revelações e conexões que transformam
|https://www.wemystic.com.br/fases-da-lua-novembro-2026/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 00:21
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529195-os-6-dons-do-oculto-e-das-trevas-identifique-os.html
|Horóscopo
|Consciência Plena, Espiritualidade
|5814
|Os 6 dons do oculto e das trevas: identifique-os
|https://www.wemystic.com.br/dons-do-oculto/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 00:48
|ISADORA LAVIOLA E WALTER PORTO
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529197-ruy-castro-leva-o-premio-jabuti-de-livro-do-ano.html
|Cultura
|Prêmio Jabuti, Ruy Castro, Humberto Werneck, Leo Cunha
|8351
|Ruy Castro leva o Prêmio Jabuti de Livro do Ano
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529197-ruy-castro-leva-o-premio-jabuti-de-livro-do-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Katiuscia Silva
|https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7528278-por-que-empresas-precisam-aprender-a-agradecer-sem-ficar-presas-ao-passado.html
|Colunistas#Katiuscia Silva
|empresas, relacionamento, família, livro, sucessão, familiar
|4060
|Por que empresas precisam aprender a agradecer sem ficar presas ao passado
|https://www.em.com.br/colunistas/katiuscia-silva/2026/10/7528278-por-que-empresas-precisam-aprender-a-agradecer-sem-ficar-presas-ao-passado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Luiz Ribeiro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528984-lula-virou-na-unica-cidade-do-interior-de-mg-que-flavio-visitou-no-2turno.html
|Política
|4429
|Lula virou na única cidade do interior de MG que Flávio visitou no 2ºturno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7528984-lula-virou-na-unica-cidade-do-interior-de-mg-que-flavio-visitou-no-2turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Jaeci Carvalho
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7529057-o-classico-ja-movimenta-a-cidade.html
|Colunistas#Jaeci Carvalho
|1192
|O clássico já movimenta a cidade
|https://www.em.com.br/colunistas/jaeci-carvalho/2026/10/7529057-o-classico-ja-movimenta-a-cidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Gustavo Nolasco
|https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7529060-quem-realmente-ama-o-cruzeiro-esta-na-semifinal.html
|Colunistas#Gustavo Nolasco
|Cruzeiro, Gustavo Nolasco, Libertadores
|3939
|Quem realmente ama o Cruzeiro está na semifinal
|https://www.em.com.br/colunistas/gustavo-nolasco/2026/10/7529060-quem-realmente-ama-o-cruzeiro-esta-na-semifinal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7529064-fofoca-e-uma-das-formas-mais-antigas-e-destrutivas-de-poder.html
|Colunistas#Anna Marina
|Fofoca, Redes sociais, Comportamento
|3257
|Fofoca é uma das formas mais antigas e destrutivas de poder
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7529064-fofoca-e-uma-das-formas-mais-antigas-e-destrutivas-de-poder.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529100-brasil-e-eua-apos-reeleicao-de-lula-tensoes-podem-afetar-investimentos.html
|Opinião
|Agência, Brasil, Donald Trump, Estados Unidos, Eua, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula
|4657
|Brasil e EUA após reeleição de Lula: tensões podem afetar investimentos
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529100-brasil-e-eua-apos-reeleicao-de-lula-tensoes-podem-afetar-investimentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Quinho
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7529120-fuga.html
|Charge
|-1
|Fuga
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7529120-fuga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7529121-a-fuga-de-flavio-e-a-aposta-de-tarcisio.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|7502
|A fuga de Flávio e a aposta de Tarcísio
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7529121-a-fuga-de-flavio-e-a-aposta-de-tarcisio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529132-fuga-de-flavio-e-o-retrato-da-atual-classe-politica-brasileira.html
|Opinião
|EUA, Flávio Bolsonaro, Stf
|1674
|Fuga de Flávio é o "retrato da atual classe política brasileira"
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529132-fuga-de-flavio-e-o-retrato-da-atual-classe-politica-brasileira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529134-o-desafio-do-cenario-internacional.html
|Opinião
|4252
|O desafio do cenário internacional
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529134-o-desafio-do-cenario-internacional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7529143-o-homem-que-viu-o-trem-passar-e-a-fuga-de-flavio-bolsonaro-para-os-eua.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Flávio Bolsonaro, fuga, Alexandre Moraes
|5356
|O homem que viu o trem passar e a fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7529143-o-homem-que-viu-o-trem-passar-e-a-fuga-de-flavio-bolsonaro-para-os-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7529178-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-28-10-2026.html
|Capa do dia
|-1
|Capa impressa do Estado de Minas de 28/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7529178-capa-impressa-do-estado-de-minas-de-28-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 05:34
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529203-vai-chover-em-bh-nesta-quarta-28-10-confira-a-previsao.html
|Gerais
|chuva, BH, Inmet, defesa-civil
|1471
|Vai chover em BH nesta quarta (28/10)? Confira a previsão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529203-vai-chover-em-bh-nesta-quarta-28-10-confira-a-previsao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 06:00
|Direito Simples Assim
|https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7529056-o-brasil-depois-das-urnas-e-hora-de-ouvir-refletir-e-mudar.html
|Colunistas#Direito Simples Assim
|7951
|O Brasil depois das urnas: é hora de ouvir, refletir e mudar
|https://www.em.com.br/colunistas/direito-simples-assim/2026/10/7529056-o-brasil-depois-das-urnas-e-hora-de-ouvir-refletir-e-mudar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 06:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7529179-gerdau-registra-ebitda-de-rs-38-bilhoes-no-terceiro-trimestre-de-2026.html
|Colunistas#Mineirar
|GERDAU, LUCRO
|3701
|Gerdau registra Ebitda de R$ 3,8 bilhões no terceiro trimestre de 2026
|https://www.em.com.br/colunistas/mineirar/2026/10/7529179-gerdau-registra-ebitda-de-rs-38-bilhoes-no-terceiro-trimestre-de-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 06:03
|Rafael Silva*,Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529205-tres-suspeitos-de-atirar-em-militar-de-folga-em-bh-sao-detidos.html
|Gerais
|prisão, BH, grande-bh, Polícia
|3323
|Três suspeitos de atirar em militar de folga em BH são detidos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529205-tres-suspeitos-de-atirar-em-militar-de-folga-em-bh-sao-detidos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 06:27
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529210-duas-pessoas-somem-em-barragem-de-minas.html
|Gerais
|afogamento, minas-gerais, corpo-de-bombeiros
|1781
|Duas pessoas somem em barragem de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529210-duas-pessoas-somem-em-barragem-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 07:07
|IDIANA TOMAZELLI - Folhapress
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529212-correios-obtem-garantia-do-tesouro-para-novo-emprestimo-de-rs-7-bilhoes.html
|Economia
|Correios, empréstimo, tesouro, Lula
|5791
|Correios obtêm garantia do Tesouro para novo empréstimo de R$ 7 bilhões
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529212-correios-obtem-garantia-do-tesouro-para-novo-emprestimo-de-rs-7-bilhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 07:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529211-mais-de-4-mil-clientes-seguem-sem-luz-em-minas-tres-dias-apos-temporal.html
|Gerais
|temporal, BH, grande-bh, Cemig
|2580
|Mais de 4 mil clientes seguem sem luz em Minas três dias após temporal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529211-mais-de-4-mil-clientes-seguem-sem-luz-em-minas-tres-dias-apos-temporal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 07:45
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529216-voo-de-flavio-bolsonaro-parte-do-equador-rumo-a-miami-nos-eua.html
|Política
|EUA, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, stf
|4047
|Voo de Flávio Bolsonaro parte do Equador rumo a Miami, nos EUA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529216-voo-de-flavio-bolsonaro-parte-do-equador-rumo-a-miami-nos-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 07:55
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529215-seu-filho-range-os-dentes-dormindo-bruxismo-pode-afetar-1-em-cada-4-crianc.html
|Bem viver
|Bruxismo, Se
|6292
|Seu filho range os dentes dormindo? Bruxismo afeta 1 em cada 4 crianças
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529215-seu-filho-range-os-dentes-dormindo-bruxismo-pode-afetar-1-em-cada-4-crianc.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 07:56
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529214-duas-carretas-tombam-na-br-381-em-minas.html
|Gerais
|carreta, acidente-de-transito, minas-gerais, br-381
|1478
|Duas carretas tombam na BR-381, em Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529214-duas-carretas-tombam-na-br-381-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 08:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529223-allan-souza-lima-revela-que-quase-foi-agredido-por-causa-de-personagem.html
|Galeria
|6
|Allan Souza Lima revela que quase foi agredido por causa de personagem
|https://www.flipar.com.br/?p=696503
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 08:14
|Eduarda Soares - Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529221-stf-nega-mandado-de-busca-e-apreensao-contra-flavio-bolsonaro.html
|Política
|flávio bolsonaro, stf, eleições 2026, Lula
|2651
|STF nega mandado de busca e apreensão contra Flávio Bolsonaro
|https://www.tupi.fm/brasil/stf-nega-mandado-de-busca-e-apreensao-contra-flavio-bolsonaro/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 08:28
|Ayelén Oliva e Ricardo Senra - Da BBC News em São Paulo,Cecília Barría,Miami e Londres,Vinícius Mendes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529224-flavio-bolsonaro-vai-para-os-eua-apos-derrota-nas-eleicoes-o-que-acontece-agora.html
|Política
|EUA, Flávio Bolsonaro, Eleições 2026, Lula
|8061
|Flávio vai para os EUA após derrota nas eleições: o que acontece agora?
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c617k8y8zw1lo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 08:32
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529222-doencas-reumaticas-exigem-atencao-aos-primeiros-sinais-para-evitar-sequelas.html
|Bem viver
|doenças reumáticas, Saúde, reumatismo
|3196
|Doenças reumáticas exigem atenção aos primeiros sinais para evitar sequelas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529222-doencas-reumaticas-exigem-atencao-aos-primeiros-sinais-para-evitar-sequelas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 08:33
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529229-golpe-contra-idosos-faz-21-vitimas-em-bh-e-regiao-prejuizo-e-de-rs-300-mil.html
|Gerais
|golpe, idoso, BH, grande-bh, Polícia-Civil
|2134
|Golpe contra idosos faz 21 vítimas em BH e região; prejuízo é de R$ 300 mil
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529229-golpe-contra-idosos-faz-21-vitimas-em-bh-e-regiao-prejuizo-e-de-rs-300-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 08:33
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7529233-hajjar-na-saude.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|estado de minas, coluna esplanada, Leandro Mazzini
|3577
|Hajjar na saúde?
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7529233-hajjar-na-saude.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 08:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529235-cafe-saiba-a-quantidade-ideal-de-xicaras-para-favorecer-a-saude.html
|Galeria
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|Café: saiba a ‘quantidade ideal’ de xícaras para favorecer a saúde
|https://www.flipar.com.br/?p=696401&preview=true&preview_id=696401
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 08:45
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529237-o-plano-secreto-fuga-de-flavio-bolsonaro-foi-tracada-semanas-antes-da-derrota-para-lula.html
|Política
|flávio bolsonaro, eua, argentina, eleições 2026, fuga
|2118
|O plano secreto: fuga de Flávio Bolsonaro foi traçada semanas antes da derrota para Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529237-o-plano-secreto-fuga-de-flavio-bolsonaro-foi-tracada-semanas-antes-da-derrota-para-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 08:54
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529243-dois-coordenadores-da-mesma-empresa-podem-estar-em-situacoes-juridicas-opostas.html
|Networking e Negócios
|4385
|Dois coordenadores da mesma empresa podem estar em situações jurídicas opostas
|11536d15-6f2c-470c-bff0-0145df68a8cd
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 08:56
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529242-yuri-marcal-sobre-flavio-nem-pra-passar-o-natal-na-cadeia-com-o-pai.html
|Política
|política, eleições, flávio bolsonaro, redes sociais, internet
|4045
|Yuri Marçal sobre Flávio: "Nem pra passar o Natal na cadeia com o pai"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529242-yuri-marcal-sobre-flavio-nem-pra-passar-o-natal-na-cadeia-com-o-pai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:00
|Eduarda Soares - Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529239-operacao-mira-monopolio-do-gas-do-comando-vermelho-e-bloqueia-rs-350-mi.html
|Nacional
|comando vermelho, polícia, rio de janeiro
|2630
|Operação mira monopólio do gás do Comando Vermelho e bloqueia R$ 350 mi
|https://www.tupi.fm/rio/operacao-mira-monopolio-do-gas-do-comando-vermelho-e-bloqueia-r-350-milhoes/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:00
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529251-carla-bruni-expoe-em-livro-luta-contra-vicio-em-alcool-e-tabaco.html
|Galeria
|6
|Carla Bruni expõe em livro luta contra vício em álcool e tabaco
|https://www.flipar.com.br/?p=696408
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:01
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529248-proibir-a-ia-no-trabalho-ou-monitorar-o-uso-a-decisao-que-cabe-ao-gestor.html
|Networking e Negócios
|4020
|Proibir a IA no trabalho ou monitorar o uso? A decisão que cabe ao gestor
|4027745d-56d2-4842-9e66-abe058617c0b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:06
|ISABELLA MENON
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529256-trump-sobre-os-bolsonaro-acho-que-sao-pessoas-decentes.html
|Política
|trump, flávio bolsonaro, eleições 2026, fuga, lula
|3169
|Trump sobre os Bolsonaro: 'Acho que são pessoas decentes'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529256-trump-sobre-os-bolsonaro-acho-que-sao-pessoas-decentes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529250-pedra-na-vesicula-os-sinais-de-alerta-que-ninguem-deve-ignorar.html
|Bem viver
|cirurgia, pedras na vesícula, vesícula
|3820
|Pedra na vesícula: os sinais de alerta que ninguém deve ignorar
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529250-pedra-na-vesicula-os-sinais-de-alerta-que-ninguem-deve-ignorar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529257-justica-anula-justa-causa-de-operario-demitido-por-tirar-fotos-em-usina.html
|Gerais
|justiça, direito trabalhista, trt, minas gerais, ouro branco
|2637
|Justiça anula justa causa de operário demitido por tirar fotos em usina
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529257-justica-anula-justa-causa-de-operario-demitido-por-tirar-fotos-em-usina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529261-alinne-moraes-critica-etarismo-na-tv-e-recusa-papeis-de-mulheres-mais-velhas.html
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|Alinne Moraes critica etarismo na TV e recusa papéis de mulheres mais velhas
|https://www.flipar.com.br/?p=696513
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:13
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529259-provedores-de-internet-usam-dados-para-identificar-risco-de-cancelamento.html
|Networking e Negócios
|4821
|Provedores de internet usam dados para identificar risco de cancelamento
|d29044ad-f1ae-4d57-852d-28b419aac55c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:24
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529269-csm-lanca-betoneira-izi-max-com-sistema-antifurto-e-motor-removivel.html
|Networking e Negócios
|4574
|CSM lança betoneira IZI MAX com sistema antifurto e motor removível
|a5997dad-a150-4a8a-8425-ff902531e9b7
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:28
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529271-a-cronologia-da-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.html
|Política
|FUGA, FLÁVIO BOLSONARO, ELEIÇÕES 2026, EUA, ARGENTINA
|2595
|A cronologia da fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529271-a-cronologia-da-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:28
|ROGÉRIO PAGNAN - Folhapress
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529267-soldado-da-pm-vai-a-julgamento-por-nao-lavar-banheiro-de-quartel.html
|Nacional
|São Paulo, Polícia, Justiça
|4624
|Soldado da PM vai a julgamento por não lavar banheiro de quartel
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529267-soldado-da-pm-vai-a-julgamento-por-nao-lavar-banheiro-de-quartel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:31
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529253-almg-esquerda-apoia-doorgal-que-deve-ter-candidatura-unica-a-presidencia.html
|Política
|ALMG, minas-gerais, eleicoes-2026
|4088
|ALMG: esquerda apoia Doorgal, que deve ter candidatura única à presidência
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529253-almg-esquerda-apoia-doorgal-que-deve-ter-candidatura-unica-a-presidencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:36
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529277-umbu-direto-do-sertao-fruta-oferece-beneficios-importantes-ao-organismo.html
|Galeria
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|Umbu: Direto do sertão, fruta oferece benefícios importantes ao organismo
|https://www.flipar.com.br/?p=696310&preview=true&preview_id=696310
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:42
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529278-l-de-lula-vira-simbolo-de-mobilizacao-da-esquerda-internacional.html
|Política
|política, eleições, eleicoes-2026, lula
|8540
|'L' de Lula vira símbolo de mobilização da esquerda internacional
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529278-l-de-lula-vira-simbolo-de-mobilizacao-da-esquerda-internacional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:47
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529275-demita-um-esquerdista-mg-tem-25-denuncias-de-assedio-apos-2-turno.html
|Política
|ASSÉDIO ELEITORAL, DENÚNCIAS, esquerdista, lula, eleições 2026, segundo turno
|5117
|'Demita um esquerdista': MG tem 25 denúncias de assédio após 2º turno
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529275-demita-um-esquerdista-mg-tem-25-denuncias-de-assedio-apos-2-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:53
|Eduarda Soares - Rádio Tupi
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529282-dupla-finge-ser-de-clinica-da-familia-e-furta-rs-25-mil-de-idosa.html
|Nacional
|Polícia, Rio de Janeiro, Furto
|2338
|Dupla finge ser de clínica da família e furta R$ 25 mil de idosa
|https://www.tupi.fm/sentinelas/dupla-finge-ser-de-clinica-da-familia-e-furta-r-25-mil-de-idosa-em-guaratiba/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 09:56
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529264-pm-e-filmado-agredindo-idosa-durante-abordagem-no-santa-ines-em-bh.html
|Gerais
|PM, abordagem, idosa, BH, prisão
|2463
|PM é filmado agredindo idosa durante abordagem no Santa Inês, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529264-pm-e-filmado-agredindo-idosa-durante-abordagem-no-santa-ines-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:03
|RAPHAEL DI CUNTO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529286-o-plano-de-alcolumbre-liberdade-de-bolsonaro-em-troca-de-apoio-no-senado.html
|Política
|8 de janeiro, Alcolumbre, Anistia, Atos golpistas, Bolsonaro, Indulto, senado, jair bolsonaro, lula, stf, impeachment alexandre de moraes
|5702
|O plano de Alcolumbre: liberdade de Bolsonaro em troca de apoio no Senado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529286-o-plano-de-alcolumbre-liberdade-de-bolsonaro-em-troca-de-apoio-no-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:12
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529290-pedro-rousseff-e-criticado-nas-redes-por-pedir-apreensao-do-passaporte-de-nikolas.html
|Política
|política, redes sociais, internet, nikolas
|3925
|Pedro Rousseff é criticado nas redes por pedir apreensão do passaporte de Nikolas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529290-pedro-rousseff-e-criticado-nas-redes-por-pedir-apreensao-do-passaporte-de-nikolas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529303-as-flores-favoritas-dos-beija-flores-o-que-elas-tem-de-especial.html
|Galeria
|6
|As flores favoritas dos beija-flores: o que elas têm de especial
|https://www.flipar.com.br/?p=696308&preview=true&preview_id=696308
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529304-hbo-escala-atores-para-viver-tiago-e-lilian-potter-na-serie-harry-potter.html
|Galeria
|6
|HBO escala atores para viver Tiago e Lílian Potter na série “Harry Potter”
|https://www.flipar.com.br/?p=696528
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:22
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529305-urandir-fernandes-de-oliveira-apresenta-energia-quantica-e-skyros.html
|Networking e Negócios
|4379
|Urandir Fernandes de Oliveira apresenta energia quântica e Skyros
|a91c4cf6-de50-4478-9df8-dd5455060dd0
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:23
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529300-mercado-de-erp-no-brasil-deve-crescer-145-ate-2033.html
|Mundo Corporativo
|3222
|Mercado de ERP no Brasil deve crescer 145% até 2033
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529300-mercado-de-erp-no-brasil-deve-crescer-145-ate-2033.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:26
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529308-cuidado-continuo-de-idosos-exige-reorganizacao-das-familias.html
|Mundo Corporativo
|4573
|Cuidado contínuo de idosos exige reorganização das famílias
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529308-cuidado-continuo-de-idosos-exige-reorganizacao-das-familias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:26
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529311-escovas-tecnicas-fazem-parte-da-higiene-hospitalar.html
|Mundo Corporativo
|3253
|Escovas técnicas fazem parte da higiene hospitalar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529311-escovas-tecnicas-fazem-parte-da-higiene-hospitalar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529312-nova-tecnologia-que-valoriza-imoveis-premium.html
|Mundo Corporativo
|5843
|Nova tecnologia que valoriza imóveis premium
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529312-nova-tecnologia-que-valoriza-imoveis-premium.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529313-mangueiras-de-agua-e-ar-apoiam-rotinas-industriais.html
|Mundo Corporativo
|3326
|Mangueiras de água e ar apoiam rotinas industriais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529313-mangueiras-de-agua-e-ar-apoiam-rotinas-industriais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529324-flavio-bolsonaro-pousa-em-miami-apos-fuga-do-brasil.html
|Política
|flavio-bolsonaro
|3979
|Flávio Bolsonaro pousa em Miami após fuga do Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529324-flavio-bolsonaro-pousa-em-miami-apos-fuga-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 10:47
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529326-consorcio-de-62-municipios-estuda-usar-compras-conjuntas-para-contratar-inovacao.html
|Networking e Negócios
|4040
|Consórcio de 62 municípios estuda usar compras conjuntas para contratar inovação
|6bb2c463-1c96-46ab-a607-ec083dd48a2c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529336-senior-living-no-moinhos-une-alto-padrao-e-cuidado-24-horas.html
|Mundo Corporativo
|4710
|Senior Living no Moinhos une alto-padrão e cuidado 24 horas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529336-senior-living-no-moinhos-une-alto-padrao-e-cuidado-24-horas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529337-argenta-lidera-receita-liquida-entre-as-maiores-do-sul.html
|Mundo Corporativo
|6325
|Argenta lidera receita líquida entre as maiores do Sul
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529337-argenta-lidera-receita-liquida-entre-as-maiores-do-sul.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529338-diagnostico-tardio-de-sepse-e-meningite-eleva-custos.html
|Mundo Corporativo
|5713
|Diagnóstico tardio de sepse e meningite eleva custos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529338-diagnostico-tardio-de-sepse-e-meningite-eleva-custos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529339-filme-retrata-sumico-de-celebridade-digital.html
|Mundo Corporativo
|7029
|Filme retrata sumiço de celebridade digital
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529339-filme-retrata-sumico-de-celebridade-digital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529349-apos-mais-de-50-anos-casa-em-formato-de-disco-voador-e-resgatada-por-arquiteto-e-colocada-a-venda-nos-estados-unidos.html
|Galeria
|6
|Após mais de 50 anos, casa em formato de disco voador é resgatada por arquiteto e colocada à venda nos Estados Unidos
|https://www.flipar.com.br/?p=696589
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529351-charutos-luxo-tradicao-e-riscos-ligados-a-fumaca.html
|Galeria
|6
|Charutos: luxo, tradição e riscos ligados à fumaça
|https://www.flipar.com.br/?p=696306&preview=true&preview_id=696306
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:38
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529358-enem-dificuldades-para-acessar-local-de-prova-na-pagina-do-participantes.html
|Nacional
|Enem, Inep, Página do Participantes
|3562
|Enem: dificuldades para acessar local de prova na Página do Participantes
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529358-enem-dificuldades-para-acessar-local-de-prova-na-pagina-do-participantes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:45
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529364-gleidson-azevedo-critica-boicote-a-eleitores-de-lula-e-pede-fim-de-represalias.html
|Política
|Minas Gerais, eleição 2026, Gleidson Azevedo, críticas
|2656
|Gleidson Azevedo critica boicote a eleitores de Lula e pede fim de represálias
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529364-gleidson-azevedo-critica-boicote-a-eleitores-de-lula-e-pede-fim-de-represalias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529367-flavio-bolsonaro-fara-pronunciamento-em-miami-nesta-quinta-diz-aliado.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, EUA, Trump
|2890
|Flávio Bolsonaro fará pronunciamento em Miami nesta quinta, diz aliado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529367-flavio-bolsonaro-fara-pronunciamento-em-miami-nesta-quinta-diz-aliado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:52
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529366-mg-homem-mata-irma-por-nao-fazer-as-tarefas-de-casa.html
|Gerais
|feminicídio, crime, violencia-contra-mulher, minas-gerais, PM, prisão
|833
|MG: homem mata irmã por não fazer as tarefas de casa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529366-mg-homem-mata-irma-por-nao-fazer-as-tarefas-de-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 11:54
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529369-veja-imagens-de-flavio-bolsonaro-desembarcando-nos-eua-apos-viagem-secreta-pela-argentina.html
|Política
|política, eleições, flavio bolsonaro, estados unidos
|3539
|Veja imagens de Flávio Bolsonaro desembarcando nos EUA após viagem secreta pela Argentina
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529369-veja-imagens-de-flavio-bolsonaro-desembarcando-nos-eua-apos-viagem-secreta-pela-argentina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529372-grande-truque-viagem-por-terra-e-dedo-de-milei-os-bastidores-da-fuga-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|flávio bolsonaro, javier milei, fuga, argentina, eleições 2026
|2671
|'Grande Truque', viagem por terra e 'dedo de Milei': os bastidores da fuga de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529372-grande-truque-viagem-por-terra-e-dedo-de-milei-os-bastidores-da-fuga-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529374-aliados-apontam-medo-de-nao-decisao-de-moraes-como-motivo-para-saida-de-flavio.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, Aliados, EUA, Trump, Alexandre de Moraes, STF
|1811
|Aliados apontam medo de "não decisão" de Moraes como motivo para saída de Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529374-aliados-apontam-medo-de-nao-decisao-de-moraes-como-motivo-para-saida-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:08
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529385-conheca-o-jatinho-de-luxo-usado-por-flavio-bolsonaro-em-viagem-secreta.html
|Política
|política, aviação civil, eleições, flavio bolsonaro
|2791
|Conheça o jatinho de luxo usado por Flávio Bolsonaro em viagem secreta
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529385-conheca-o-jatinho-de-luxo-usado-por-flavio-bolsonaro-em-viagem-secreta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529392-simbolos-famosos-descubra-as-suas-origens-e-seus-significados.html
|Galeria
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|Símbolos famosos: descubra as suas origens e seus significados
|https://www.flipar.com.br/?p=696307&preview=true&preview_id=696307
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:19
|Camila Lyrio*,Leandro Couri
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529371-incendio-destroi-cozinha-de-restaurante-em-bh.html
|Gerais
|Belo Horizonte, Bombeiros, Fogo, incêndio
|2467
|Incêndio destrói cozinha de restaurante em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529371-incendio-destroi-cozinha-de-restaurante-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:24
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529396-indicacao-de-rodrigo-pacheco-ao-stf-pode-levar-gleisi-para-o-tcu.html
|Política
|rodrigo pacheco, Gleisi Hoffmann, stf, tcu, lula, alcolumbre
|2351
|Indicação de Rodrigo Pacheco ao STF pode levar Gleisi para o TCU
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529396-indicacao-de-rodrigo-pacheco-ao-stf-pode-levar-gleisi-para-o-tcu.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:26
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529402-ai-r-leva-discussao-sobre-governanca-de-ia-ao-ai-brasil-experience-2026.html
|Mundo Corporativo
|3839
|AI/R leva discussão sobre governança de IA ao AI Brasil Experience 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529402-ai-r-leva-discussao-sobre-governanca-de-ia-ao-ai-brasil-experience-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:26
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529403-apos-mais-de-100-projetos-o-ebc-financial-group-estabelece-uma-fundacao-para-garantir-a-continuidade-das-doacoes.html
|Mundo Corporativo
|12570
|Após Mais de 100 Projetos, o EBC Financial Group Estabelece uma Fundação para Garantir a Continuidade das Doações
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529403-apos-mais-de-100-projetos-o-ebc-financial-group-estabelece-uma-fundacao-para-garantir-a-continuidade-das-doacoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:26
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529404-bitget-aprimora-produto-stock-dual-investment-de-acoes-em-parceria-com-a-veta-finance-para-incluir-acoes-dos-eua-tokenizadas.html
|Mundo Corporativo
|8470
|Bitget Aprimora Produto Stock Dual Investment de Ações em Parceria com a VETA Finance para Incluir Ações dos EUA Tokenizadas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529404-bitget-aprimora-produto-stock-dual-investment-de-acoes-em-parceria-com-a-veta-finance-para-incluir-acoes-dos-eua-tokenizadas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:26
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529405-iff-identifica-dez-momentos-de-consumo-que-estao-redefinindo-a-inovacao-em-alimentos-e-bebidas-na-era-dos-medicamentos-glp-1.html
|Mundo Corporativo
|9105
|IFF identifica dez momentos de consumo que estão redefinindo a inovação em alimentos e bebidas na era dos medicamentos GLP-1
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529405-iff-identifica-dez-momentos-de-consumo-que-estao-redefinindo-a-inovacao-em-alimentos-e-bebidas-na-era-dos-medicamentos-glp-1.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:26
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529406-taktile-lanca-insights-baseados-em-ia-para-acelerar-o-aprendizado-de-bancos-e-seguradoras-a-partir-de-suas-decisoes.html
|Mundo Corporativo
|6692
|Taktile lança insights baseados em IA para acelerar o aprendizado de bancos e seguradoras a partir de suas decisões
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529406-taktile-lanca-insights-baseados-em-ia-para-acelerar-o-aprendizado-de-bancos-e-seguradoras-a-partir-de-suas-decisoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529412-retrato-funerario-do-seculo-ii-e-restaurado-no-egito-apos-danos-causados-por-cupins-obra-sera-exibida-pela-1-vez.html
|Galeria
|6
|Retrato funerário do século II é restaurado no Egito após danos causados por cupins; obra será exibida pela 1ª vez
|https://www.flipar.com.br/?p=696593
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:31
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529415-cuidado-domiciliar-permite-que-idosos-envelhecam-em-casa-com-acompanhamento.html
|Networking e Negócios
|3209
|Cuidado domiciliar permite que idosos envelheçam em casa com acompanhamento
|bc06e680-1d74-4e39-bb30-5663d68870ef
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:32
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529414-mae-de-santo-previu-que-flavio-bolsonaro-perderia-eleicao-e-deixaria-o-brasil.html
|Política
|política, eleições, redes sociais, flavio bolsonaro
|2429
|Mãe de santo previu que Flávio Bolsonaro perderia eleição e deixaria o Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529414-mae-de-santo-previu-que-flavio-bolsonaro-perderia-eleicao-e-deixaria-o-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:34
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529397-cidade-de-video-de-nikolas-da-ao-pt-maior-votacao-desde-2018.html
|Política
|PT, nikolas-ferreira, nordeste, lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, jair-bolsonaro, fernando-haddad
|3670
|Cidade de vídeo de Nikolas dá ao PT maior votação desde 2018
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529397-cidade-de-video-de-nikolas-da-ao-pt-maior-votacao-desde-2018.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:37
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529394-suspeito-de-integrar-o-tcp-e-preso-com-fuzil-na-escola-do-filho.html
|Gerais
|grande-bh, polícia, trafico-de-drogas
|2082
|Suspeito de integrar o TCP é preso com fuzil na escola do filho
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529394-suspeito-de-integrar-o-tcp-e-preso-com-fuzil-na-escola-do-filho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:40
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529425-andre-janones-aponta-estrategia-de-flavio-bolsonaro-no-exterior-apos-derrota-eleitoral.html
|Política
|André janones, Deputado federal, Eleições, Exército do Lula, Flávio bolsonaro, eleições 2026
|4001
|André Janones aponta estratégia de Flávio Bolsonaro no exterior após derrota eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529425-andre-janones-aponta-estrategia-de-flavio-bolsonaro-no-exterior-apos-derrota-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:47
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529422-aliado-diz-que-flavio-bolsonaro-esta-seguro-e-confirma-coletiva-nos-eua.html
|Política
|estados-unidos, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, stf, trump, eua
|4440
|Aliado diz que Flávio Bolsonaro está seguro e confirma coletiva nos EUA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529422-aliado-diz-que-flavio-bolsonaro-esta-seguro-e-confirma-coletiva-nos-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:47
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529428-j-hope-do-bts-surpreende-fas-ao-dancar-funk-antes-de-show-no-brasil.html
|Cultura
|cultura, música, celebridades, show
|2499
|J-Hope do BTS surpreende fãs ao dançar funk antes de show no Brasil
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529428-j-hope-do-bts-surpreende-fas-ao-dancar-funk-antes-de-show-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 12:53
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529430-lei-contra-motos-barulhentas-em-bh-e-publicada-nesta-quarta-28-10.html
|Gerais
|bh, lei, trânsito, moto, prefeitura-de-bh
|5244
|Lei contra motos barulhentas em BH é publicada nesta quarta (28/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529430-lei-contra-motos-barulhentas-em-bh-e-publicada-nesta-quarta-28-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:05
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529373-super-el-nino-acende-alerta-para-epidemia-de-dengue-em-minas-em-2027.html
|Gerais
|dengue, minas-gerais, elniño, GovernodeMG, chuva, calor, epidemia
|7806
|Super El Niño acende alerta para epidemia de dengue em Minas em 2027
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529373-super-el-nino-acende-alerta-para-epidemia-de-dengue-em-minas-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:08
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529440-ufmg-tera-concurso-de-sosias-do-gostoso-da-paulista.html
|Gerais
|eleições, bh, mg, redes sociais, memes
|2243
|UFMG terá concurso de sósias do 'Gostoso da Paulista'
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529440-ufmg-tera-concurso-de-sosias-do-gostoso-da-paulista.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:20
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529445-mago-do-kremlin-quem-e-santiago-caputo-assessor-de-milei-que-ajudou-flavio-na-fronteira.html
|Política
|FLÁVIO BOLSONARO, SANTIAGO CAPUTO, JAVIER MILEI, ELEIÇÕES 2026, ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS, FUGA
|3721
|'Mago do Kremlin' : quem é Santiago Caputo, assessor de Milei que ajudou Flávio na fronteira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529445-mago-do-kremlin-quem-e-santiago-caputo-assessor-de-milei-que-ajudou-flavio-na-fronteira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:23
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529446-inss-nega-que-vai-bloquear-aposentadoria-de-quem-nao-tiver-documento-com-biometria.html
|Nacional
|brasil, golpe, fraude
|2727
|INSS nega que vai bloquear aposentadoria de quem não tiver documento com biometria
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529446-inss-nega-que-vai-bloquear-aposentadoria-de-quem-nao-tiver-documento-com-biometria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:24
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529447-kfsh-entre-os-4-melhores-hospitais-inteligentes-do-mundo-em-maturidade-digital-e-ia-na-newsweek.html
|Mundo Corporativo
|2804
|KFSH Entre os 4% Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em Maturidade Digital e IA na Newsweek
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529447-kfsh-entre-os-4-melhores-hospitais-inteligentes-do-mundo-em-maturidade-digital-e-ia-na-newsweek.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:25
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529448-escala-5x2-chega-em-15-de-dezembro-por-onde-a-pequena-empresa-deve-comecar.html
|Networking e Negócios
|4467
|Escala 5x2 chega em 15 de dezembro: por onde a pequena empresa deve começar
|e09118d3-27a3-4366-8b5d-d4c9da0026cc
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:28
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529435-bh-discussao-entre-policial-e-comerciante-no-lourdes-termina-com-tiro.html
|Gerais
|tiro, pm, polícia, bh, briga, lourdes, bairro
|805
|BH: discussão entre policial e comerciante no Lourdes termina com tiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529435-bh-discussao-entre-policial-e-comerciante-no-lourdes-termina-com-tiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:31
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529452-a-boeing-precisava-testar-o-wifi-nos-avioes-em-2012-mas-encontrou-uma-forma-inesperada-de-simular-passageiros-usando-nove-toneladas-de-um-alimento-comum.html
|Tecnologia
|aviões, wi-fi, teste de wi-fi, avião boeing, batatas, projeto SPUDS
|2560
|A Boeing precisava testar o wifi nos aviões em 2012, mas encontrou uma forma inesperada de simular passageiros usando nove toneladas de um alimento comum
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529452-a-boeing-precisava-testar-o-wifi-nos-avioes-em-2012-mas-encontrou-uma-forma-inesperada-de-simular-passageiros-usando-nove-toneladas-de-um-alimento-comum.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:31
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529455-cancer-de-prostata-com-metastases-estudo-aponta-ganho-de-sobrevida-com-hormonoterapia-de-segunda-geracao-e-o-tempo-adicional-dos-pacientes-chama-atencao.html
|Ciência
|Câncer de próstata, câncer de próstata com metástase, saúde, Sociedade Europeia de Oncologia Médica, Esmo, hormonoterapia de segunda geração, tratamento complementar
|2495
|Câncer de próstata com metástases: estudo aponta ganho de sobrevida com hormonoterapia de segunda geração, e o tempo adicional dos pacientes chama atenção
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529455-cancer-de-prostata-com-metastases-estudo-aponta-ganho-de-sobrevida-com-hormonoterapia-de-segunda-geracao-e-o-tempo-adicional-dos-pacientes-chama-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:32
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529456-caminhar-com-as-maos-nas-costas-pode-sugerir-calma-e-reflexao-mas-ha-um-limite-importante-no-que-esse-gesto-revela-sobre-o-estado-emocional-de-uma-pessoa.html
|Ciência
|psicologia, comportamento humano, Caminhar com as mãos nas costas, estado mental, estado emocional, introspecção
|2413
|Caminhar com as mãos nas costas pode sugerir calma e reflexão, mas há um limite importante no que esse gesto revela sobre o estado emocional de uma pessoa
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529456-caminhar-com-as-maos-nas-costas-pode-sugerir-calma-e-reflexao-mas-ha-um-limite-importante-no-que-esse-gesto-revela-sobre-o-estado-emocional-de-uma-pessoa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:32
|Maria Dulce Miranda
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529460-oculos-de-estrela-vermelha-usado-por-lula-vira-febre-e-esgota.html
|Política
|política, lula, moda, redes sociais
|1279
|Óculos de estrela vermelha usado por Lula vira febre e esgota
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529460-oculos-de-estrela-vermelha-usado-por-lula-vira-febre-e-esgota.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:32
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529457-uma-meia-velha-com-bicarbonato-no-armario-sob-a-pia-a-dica-de-um-site-frances-para-outubro-chama-atencao-pela-combinacao-de-dois-itens-tao-comuns-em-casa.html
|Casa e Decoração
|mau cheiro, bicarbonato de sódio, meia com bicarbonato de sódio, pia, umidade
|2186
|Uma meia velha com bicarbonato no armário sob a pia? A dica de um site francês para outubro chama atenção pela combinação de dois itens tão comuns em casa
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529457-uma-meia-velha-com-bicarbonato-no-armario-sob-a-pia-a-dica-de-um-site-frances-para-outubro-chama-atencao-pela-combinacao-de-dois-itens-tao-comuns-em-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:32
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529454-saude-medica-revela-qual-bom-habito-escolheria-se-tivesse-que-priorizar-apenas-um-e-destaca-a-importancia-de-incorporar-uma-mudanca-a-rotina-do-dia-a-dia.html
|Bem viver
|sedentarismo, exercício físico, atividade física, saúde cardiovascular, prevenção de doenças
|2073
|Saúde: médica revela qual bom hábito escolheria se tivesse que priorizar apenas um e destaca a importância de incorporar uma mudança à rotina do dia a dia
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529454-saude-medica-revela-qual-bom-habito-escolheria-se-tivesse-que-priorizar-apenas-um-e-destaca-a-importancia-de-incorporar-uma-mudanca-a-rotina-do-dia-a-dia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:32
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529458-louro-atras-da-porta-de-entrada-o-que-esta-por-tras-desse-costume-popular-e-por-que-a-promessa-que-acompanha-a-folha-seca-nao-tem-comprovacao-cientifica.html
|Casa e Decoração
|feng shui, folha de louro, proteção, prosperidade, crenças populares
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|Louro atrás da porta de entrada: o que está por trás desse costume popular e por que a promessa que acompanha a folha seca não tem comprovação científica
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529458-louro-atras-da-porta-de-entrada-o-que-esta-por-tras-desse-costume-popular-e-por-que-a-promessa-que-acompanha-a-folha-seca-nao-tem-comprovacao-cientifica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:32
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529459-luz-solar-a-noite-startup-americana-quer-iluminar-a-terra-a-partir-do-espaco-mas-o-projeto-desperta-criticas-de-cientistas-e-ambientalistas-e-levanta-duvidas.html
|Ciência
|sol, Reflect Orbital, satélites, espelhos espaciais
|2706
|Luz solar à noite: startup americana quer iluminar a Terra a partir do espaço, mas o projeto desperta críticas de cientistas e ambientalistas e levanta dúvidas
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529459-luz-solar-a-noite-startup-americana-quer-iluminar-a-terra-a-partir-do-espaco-mas-o-projeto-desperta-criticas-de-cientistas-e-ambientalistas-e-levanta-duvidas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:37
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529464-designer-transforma-garrafa-de-refrigerante-em-115-metros-de-filamento-3d-e-agora-recebe-rs-14-milhoes-para-impulsionar-seu-projeto-de-reciclagem.html
|Tecnologia
|tecnologia, reciclagem, impressora 3d
|2275
|Designer transforma garrafa de refrigerante em 11,5 metros de filamento 3D, e agora recebe R$ 14 milhões para impulsionar seu projeto de reciclagem
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529464-designer-transforma-garrafa-de-refrigerante-em-115-metros-de-filamento-3d-e-agora-recebe-rs-14-milhoes-para-impulsionar-seu-projeto-de-reciclagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:38
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529465-parkinson-antes-dos-tremores-mudancas-no-intestino-na-urina-e-no-olfato-chamam-atencao-mas-ha-um-cuidado-essencial-ao-interpretar-esses-possiveis-sinais.html
|Bem viver
|doença de Parkinson, saúde
|2247
|Parkinson antes dos tremores? Mudanças no intestino, na urina e no olfato chamam atenção, mas há um cuidado essencial ao interpretar esses possíveis sinais
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529465-parkinson-antes-dos-tremores-mudancas-no-intestino-na-urina-e-no-olfato-chamam-atencao-mas-ha-um-cuidado-essencial-ao-interpretar-esses-possiveis-sinais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:38
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529466-guardar-sacolas-dentro-de-outras-sacolas-parece-so-economia-mas-o-habito-pode-ter-outras-funcoes-no-dia-a-dia-e-nao-revela-tudo-sobre-a-sua-personalidade.html
|Casa e Decoração
|dicas, casa, sacolas
|2300
|Guardar sacolas dentro de outras sacolas parece só economia, mas o hábito pode ter outras funções no dia a dia e não revela tudo sobre a sua personalidade
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529466-guardar-sacolas-dentro-de-outras-sacolas-parece-so-economia-mas-o-habito-pode-ter-outras-funcoes-no-dia-a-dia-e-nao-revela-tudo-sobre-a-sua-personalidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:39
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7529467-mbappe-pede-desculpas-apos-polemica-com-memes-sobre-dirigente-chines-mas-decisao-dos-jogos-pes-e-fc-online-abre-um-novo-capitulo-para-o-atacante-fora-dos-gramados.html
|Esportes
|Mbappé, esporte
|2152
|Mbappé pede desculpas após polêmica com memes sobre dirigente chinês, mas decisão dos jogos PES e FC Online abre um novo capítulo para o atacante fora dos gramados
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7529467-mbappe-pede-desculpas-apos-polemica-com-memes-sobre-dirigente-chines-mas-decisao-dos-jogos-pes-e-fc-online-abre-um-novo-capitulo-para-o-atacante-fora-dos-gramados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:39
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529468-papel-de-parede-liquido-oferece-outro-jeito-de-revestir-a-casa-mas-e-na-comparacao-com-os-rolos-tradicionais-que-um-detalhe-chama-a-atencao-de-quem-quer-renovar.html
|Casa e Decoração
|casa, decoração, papel de parede
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|Papel de parede líquido oferece outro jeito de revestir a casa, mas é na comparação com os rolos tradicionais que um detalhe chama a atenção de quem quer renovar
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529468-papel-de-parede-liquido-oferece-outro-jeito-de-revestir-a-casa-mas-e-na-comparacao-com-os-rolos-tradicionais-que-um-detalhe-chama-a-atencao-de-quem-quer-renovar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:40
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529470-embrulhar-dinheiro-em-papel-aluminio-parece-uma-forma-de-proteger-as-notas-mas-o-habito-levanta-uma-duvida-importante-sobre-a-conservacao-das-cedulas-em-casa.html
|Casa e Decoração
|dinheiro, papel-alumínio
|2716
|Embrulhar dinheiro em papel alumínio parece uma forma de proteger as notas, mas o hábito levanta uma dúvida importante sobre a conservação das cédulas em casa
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529470-embrulhar-dinheiro-em-papel-aluminio-parece-uma-forma-de-proteger-as-notas-mas-o-habito-levanta-uma-duvida-importante-sobre-a-conservacao-das-cedulas-em-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:41
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529471-chuveiro-com-pouca-agua-o-calcario-nos-furos-pode-estar-por-tras-do-problema-mas-um-detalhe-da-peca-define-como-limpar-e-recuperar-a-vazao-sem-causar-danos.html
|Casa e Decoração
|chuveiro, truque, dicas
|2681
|Chuveiro com pouca água? O calcário nos furos pode estar por trás do problema, mas um detalhe da peça define como limpar e recuperar a vazão sem causar danos
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7529471-chuveiro-com-pouca-agua-o-calcario-nos-furos-pode-estar-por-tras-do-problema-mas-um-detalhe-da-peca-define-como-limpar-e-recuperar-a-vazao-sem-causar-danos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:42
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529473-menino-de-5-anos-monta-com-a-mae-um-gabinete-de-computador-de-lego-para-presentear-o-pai-mas-um-detalhe-da-construcao-vai-alem-da-aparencia-de-brinquedo.html
|Tecnologia
|lego, curiosidades, tecnologia
|2249
|Menino de 5 anos monta com a mãe um gabinete de computador de LEGO para presentear o pai, mas um detalhe da construção vai além da aparência de brinquedo
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529473-menino-de-5-anos-monta-com-a-mae-um-gabinete-de-computador-de-lego-para-presentear-o-pai-mas-um-detalhe-da-construcao-vai-alem-da-aparencia-de-brinquedo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:43
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529474-uma-mudanca-de-carreira-nos-estados-unidos-aproxima-antigos-policiais-e-veteranos-militares-do-transporte-de-cannabis-com-a-seguranca-no-centro-dessa-escolha.html
|Internacional
|cannabis, EUA
|2823
|Uma mudança de carreira nos Estados Unidos aproxima antigos policiais e veteranos militares do transporte de cannabis, com a segurança no centro dessa escolha
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529474-uma-mudanca-de-carreira-nos-estados-unidos-aproxima-antigos-policiais-e-veteranos-militares-do-transporte-de-cannabis-com-a-seguranca-no-centro-dessa-escolha.html
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|Estado de Minas
|2026-10-28 13:44
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529475-pai-e-filho-revelam-estrutura-militar-da-segunda-guerra-mundial-mas-vao-ao-banco-dos-reus-por-escavacoes-que-autoridades-consideram-ilegais.html
|Internacional
|internacional, justiça, história
|2239
|Pai e filho revelam estrutura militar da Segunda Guerra Mundial, mas vão ao banco dos réus por escavações que autoridades consideram ilegais
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7529475-pai-e-filho-revelam-estrutura-militar-da-segunda-guerra-mundial-mas-vao-ao-banco-dos-reus-por-escavacoes-que-autoridades-consideram-ilegais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:45
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529477-ana-elisa-denuncia-perseguicao-pos-eleicao-e-compara-boicotes-ao-nazismo.html
|Política
|Ana Elisa, Bolsonaro, PT, Bolsonarismo, boicote, eleição-2026
|3443
|Ana Elisa denuncia perseguição pós-eleição e compara boicotes ao nazismo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529477-ana-elisa-denuncia-perseguicao-pos-eleicao-e-compara-boicotes-ao-nazismo.html
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|Estado de Minas
|2026-10-28 13:48
|Melissa Souza
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529444-mg-tempestade-de-granizo-pode-afetar-151-cidades-em-minas-hoje-veja-quais.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, Tempestade, minas-gerais, clima, meteorologia
|4214
|MG: tempestade de granizo pode afetar 151 cidades em Minas hoje; veja quais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529444-mg-tempestade-de-granizo-pode-afetar-151-cidades-em-minas-hoje-veja-quais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:51
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529441-mae-de-flavio-bolsonaro-lamenta-ida-do-filho-aos-eua-coracao-sangra.html
|Política
|Mãe, flavio-bolsonaro, estados-unidos, eleicoes-2026, lula
|2597
|Mãe de Flávio Bolsonaro lamenta ida do filho aos EUA: 'Coração sangra'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529441-mae-de-flavio-bolsonaro-lamenta-ida-do-filho-aos-eua-coracao-sangra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 13:56
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529370-homem-e-ameacado-por-bolsonaristas-apos-vitoria-de-lula-no-vila-da-serra.html
|Política
|Bolsonaristas, Homem, Lula, Flávio Bolsonaro
|2125
|Homem é ameaçado por bolsonaristas após vitória de Lula no Vila da Serra
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529370-homem-e-ameacado-por-bolsonaristas-apos-vitoria-de-lula-no-vila-da-serra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:01
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529482-assedio-eleitoral-dispara-apos-eleicoes-e-mpt-reforca-apoio-ao-trabalhador.html
|Política
|MPT, Assédio Eleitoral, Trabalho, Denúncias, Empresas, Eleições
|3348
|Assédio eleitoral dispara após eleições e MPT reforça apoio ao trabalhador
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529482-assedio-eleitoral-dispara-apos-eleicoes-e-mpt-reforca-apoio-ao-trabalhador.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:01
|Quéren Hapuque
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529423-minas-reforca-acoes-de-prevencao-para-enfrentar-periodo-chuvoso.html
|Gerais
|juizdefora, uba, defesacivil, elniño, GovernodeMG, chuva, calor
|8224
|Minas reforça ações de prevenção para enfrentar período chuvoso
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529423-minas-reforca-acoes-de-prevencao-para-enfrentar-periodo-chuvoso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:02
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529483-dia-do-servidor-publico-quantos-servidores-publicos-existem-no-brasil.html
|Nacional
|Feriado, Ponto Facultativo, Dia do servidor público
|2118
|Dia do Servidor Público: quantos servidores públicos existem no Brasil?
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529483-dia-do-servidor-publico-quantos-servidores-publicos-existem-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:14
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529461-acidente-com-quatro-veiculos-provoca-fila-de-2-km-em-contagem.html
|Gerais
|Acidente, contagem, Trânsito, grande bh, congestiomento
|905
|Acidente com quatro veículos provoca fila de 2 km em Contagem
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529461-acidente-com-quatro-veiculos-provoca-fila-de-2-km-em-contagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:24
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7529489-peca-licenca-antes-de-pisar-o-solo-sagrado-de-fernando-de-noronha.html
|Turismo
|Ato, Economia, Energia, Fernando, Fernando de Noronha, Noronha
|10245
|Peça licença antes de pisar o solo sagrado de Fernando de Noronha
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7529489-peca-licenca-antes-de-pisar-o-solo-sagrado-de-fernando-de-noronha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:27
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529487-janones-defende-uniao-mundial-da-esquerda-para-varrer-a-extrema-direita.html
|Política
|esquerda, extrema direita, Janones, LULA
|1280
|Janones defende união mundial da esquerda "para varrer a extrema direita"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529487-janones-defende-uniao-mundial-da-esquerda-para-varrer-a-extrema-direita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:38
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529521-carlos-bolsonaro-visita-jair-desculpa-pai-a-gente-falhou.html
|Política
|carlos bolsonaro , Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, visita, golpe
|2319
|Carlos Bolsonaro visita Jair: "Desculpa, pai, a gente falhou"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529521-carlos-bolsonaro-visita-jair-desculpa-pai-a-gente-falhou.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529522-hitachi-apresenta-a-hitachi-digital-uma-nova-empresa-global-de-servicos-digitais-que-transforma-nuvem-dados-e-ia-em-resultados-de-negocios-mensuraveis.html
|Mundo Corporativo
|11223
|Hitachi apresenta a Hitachi Digital, uma nova empresa global de serviços digitais que transforma nuvem, dados e IA em resultados de negócios mensuráveis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529522-hitachi-apresenta-a-hitachi-digital-uma-nova-empresa-global-de-servicos-digitais-que-transforma-nuvem-dados-e-ia-em-resultados-de-negocios-mensuraveis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529523-festival-nacional-de-t-bol-taca-yakult-reune-31-equipes.html
|Mundo Corporativo
|6975
|Festival Nacional de T-Bol – Taça Yakult reúne 31 equipes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529523-festival-nacional-de-t-bol-taca-yakult-reune-31-equipes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529524-estetica-in-nordeste-une-inovacao-saude-e-bem-estar.html
|Mundo Corporativo
|3977
|Estética In Nordeste une inovação, saúde e bem-estar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529524-estetica-in-nordeste-une-inovacao-saude-e-bem-estar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529525-apenas-25-das-escolas-particulares-tem-guia-para-uso-de-ia.html
|Mundo Corporativo
|6277
|Apenas 25% das escolas particulares têm guia para uso de IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529525-apenas-25-das-escolas-particulares-tem-guia-para-uso-de-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529526-ape-smart-studios-oferece-desconto-para-festas-em-santos.html
|Mundo Corporativo
|5438
|Apê Smart Studios oferece desconto para festas em Santos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529526-ape-smart-studios-oferece-desconto-para-festas-em-santos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529528-intercambistas-buscam-unir-estudo-trabalho-e-turismo.html
|Mundo Corporativo
|6840
|Intercambistas buscam unir estudo, trabalho e turismo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529528-intercambistas-buscam-unir-estudo-trabalho-e-turismo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:38
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529530-veterano-da-segunda-guerra-mundial-que-completou-107-anos-surpreende-ao-revelar-sua-refeicao-favorita.html
|Galeria
|6
|Veterano da Segunda Guerra Mundial que completou 107 anos surpreende ao revelar sua refeição favorita
|https://www.flipar.com.br/?p=696601
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529529-fim-da-escala-6x1-faz-varejo-redesenhar-turnos.html
|Mundo Corporativo
|6763
|Fim da escala 6x1 faz varejo redesenhar turnos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529529-fim-da-escala-6x1-faz-varejo-redesenhar-turnos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529531-virada-da-cbs-em-2027-muda-o-planejamento-orcamentario.html
|Mundo Corporativo
|6600
|Virada da CBS em 2027 muda o planejamento orçamentário
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529531-virada-da-cbs-em-2027-muda-o-planejamento-orcamentario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529527-camponesa-lanca-doce-de-leite-zero-lactose.html
|Mundo Corporativo
|2070
|Camponesa lança doce de leite zero lactose
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529527-camponesa-lanca-doce-de-leite-zero-lactose.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529534-instituto-togni-une-clinica-medica-spa-e-academia-do-futuro.html
|Mundo Corporativo
|6668
|Instituto Togni une clínica médica, spa e academia do futuro
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529534-instituto-togni-une-clinica-medica-spa-e-academia-do-futuro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529532-planejamento-sob-medida-orienta-a-cirurgia-plastica-segura.html
|Mundo Corporativo
|7592
|Planejamento sob medida orienta a cirurgia plástica segura
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529532-planejamento-sob-medida-orienta-a-cirurgia-plastica-segura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:49
|Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529491-retinopatia-doenca-ocular-afeta-um-em-cada-tres-diabeticos.html
|Bem viver
|retinopatia diabética, oftalmologia, açúcar no sangue, glicemia
|5427
|Retinopatia: doença ocular afeta um em cada três diabéticos
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/retinopatia-doenca-ocular-afeta-um-em-cada-tres-diabeticos
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:51
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529539-dia-do-servidor-publico-quais-os-proximos-concursos-autorizados.html
|Nacional
|Concurso, Feriado, Dia do servidor público
|1798
|Dia do Servidor Público: quais os próximos concursos autorizados?
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529539-dia-do-servidor-publico-quais-os-proximos-concursos-autorizados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 14:53
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529478-bebe-de-quatro-meses-morre-por-meningite-tipo-c-no-sul-de-minas.html
|Gerais
|Meningite, Pouso Alegre, Minas Gerais, Vacinação, SES-MG
|3632
|Bebê de quatro meses morre por meningite tipo C no Sul de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529478-bebe-de-quatro-meses-morre-por-meningite-tipo-c-no-sul-de-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:07
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529555-diferencas-entre-anistia-indulto-e-graca-voltam-ao-debate-com-articulacoes-no-senado.html
|Política
|Anistia, Indulto, Graça, Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Jair Bolsonaro, Senado
|3391
|Diferenças entre anistia, indulto e graça voltam ao debate com articulações no Senado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529555-diferencas-entre-anistia-indulto-e-graca-voltam-ao-debate-com-articulacoes-no-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:11
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529562-lula-planeja-dar-mais-espaco-a-minas-gerais-e-frear-peso-de-sao-paulo.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva
|2577
|Lula planeja dar mais espaço a Minas Gerais e frear peso de São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529562-lula-planeja-dar-mais-espaco-a-minas-gerais-e-frear-peso-de-sao-paulo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:12
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529564-escala-6x1-e-bolsa-familia-governo-desmente-fake-news-sobre-mudancas-nos-programas.html
|Política
|bolsa família, eleições, Escala 6x1, fake news, programa social, Gás do Povo
|3123
|Escala 6x1 e Bolsa Família: governo desmente fake news sobre mudanças nos programas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529564-escala-6x1-e-bolsa-familia-governo-desmente-fake-news-sobre-mudancas-nos-programas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:22
|Mariana Costa,Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529545-pm-filmado-agredindo-idosa-em-bh-e-investigado-por-homicidio.html
|Gerais
|PM, BH, homicídio, idosa
|5034
|PM filmado agredindo idosa em BH é investigado por homicídio
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529545-pm-filmado-agredindo-idosa-em-bh-e-investigado-por-homicidio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:25
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528999-musculos-podem-equivaler-ate-40-da-perda-de-peso-por-canetas-emagrecedoras.html
|Bem viver
|Alerta, Canetas emagrecedoras, Obesidade, Ozempic, Perda muscular, Riscos, Sarcopenia
|5021
|Músculos podem equivaler até 40% da perda de peso por canetas emagrecedoras
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7528999-musculos-podem-equivaler-ate-40-da-perda-de-peso-por-canetas-emagrecedoras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:26
|Estevam pelo Mundo
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7529577-o-mar-de-san-andres-compensa-a-lotacao-que-quase-ninguem-conta.html
|Colunistas#Estevam pelo Mundo
|3291
|O mar de San Andrés compensa? A lotação que quase ninguém conta
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7529577-o-mar-de-san-andres-compensa-a-lotacao-que-quase-ninguem-conta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529584-framework-e-destaque-em-cultura-e-pessoas.html
|Mundo Corporativo
|4997
|Framework é destaque em cultura e pessoas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529584-framework-e-destaque-em-cultura-e-pessoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529585-amig-parabeniza-lula-e-pede-protagonismo-na-politica-mineral.html
|Mundo Corporativo
|6080
|AMIG parabeniza Lula e pede protagonismo na política mineral
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529585-amig-parabeniza-lula-e-pede-protagonismo-na-politica-mineral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529586-home-office-recua-e-presencial-predomina-aponta-ibge.html
|Mundo Corporativo
|2967
|Home office recua e presencial predomina, aponta IBGE
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529586-home-office-recua-e-presencial-predomina-aponta-ibge.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529588-chocolate-de-santa-catarina-revela-o-brasil-no-natal.html
|Mundo Corporativo
|4015
|Chocolate de Santa Catarina revela o Brasil no Natal
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529588-chocolate-de-santa-catarina-revela-o-brasil-no-natal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529591-pam-saint-gobain-conquista-dois-premios-nas-fenasan-2026.html
|Mundo Corporativo
|6202
|PAM Saint-Gobain conquista dois prêmios nas FENASAN 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529591-pam-saint-gobain-conquista-dois-premios-nas-fenasan-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529592-diferenciacao-em-mercado-competitivo-e-tema-de-palestra.html
|Mundo Corporativo
|2830
|Diferenciação em mercado competitivo é tema de palestra
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529592-diferenciacao-em-mercado-competitivo-e-tema-de-palestra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529593-esmeralda-lanca-consultor-com-ia-que-monta-roteiros-em-natal.html
|Mundo Corporativo
|5633
|Esmeralda lança consultor com IA que monta roteiros em Natal
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529593-esmeralda-lanca-consultor-com-ia-que-monta-roteiros-em-natal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:34
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529589-dia-do-servidor-publico-site-gratuito-reune-editais-de-concursos-em-todo-o-pais.html
|Tecnologia
|servidor publico, concurso, vaga, site
|2076
|Dia do servidor público: site gratuito reúne editais de concursos em todo o país
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529589-dia-do-servidor-publico-site-gratuito-reune-editais-de-concursos-em-todo-o-pais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529594-apos-incendio-galpoes-de-lona-aceleram-retomada-da-ceagesp.html
|Mundo Corporativo
|4362
|Após incêndio, galpões de lona aceleram retomada da Ceagesp
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529594-apos-incendio-galpoes-de-lona-aceleram-retomada-da-ceagesp.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529595-nova-plataforma-facilita-o-comeco-na-terapia-online.html
|Mundo Corporativo
|2474
|Nova plataforma facilita o começo na terapia online
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529595-nova-plataforma-facilita-o-comeco-na-terapia-online.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:34
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529540-ex-garcons-com-historias-parecidas-assumem-restaurante-que-sabe-receber-bem.html
|Degusta
|restaurante
|4735
|Ex-garçons com histórias parecidas assumem restaurante que sabe receber bem
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529540-ex-garcons-com-historias-parecidas-assumem-restaurante-que-sabe-receber-bem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529596-missao-camiliana-leva-saude-as-comunidades-ribeirinhas.html
|Mundo Corporativo
|7218
|Missão Camiliana leva saúde às comunidades ribeirinhas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529596-missao-camiliana-leva-saude-as-comunidades-ribeirinhas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529597-regulamentacao-do-sac-estabelece-limites-para-o-uso-de-ia.html
|Mundo Corporativo
|6156
|Regulamentação do SAC estabelece limites para o uso de IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529597-regulamentacao-do-sac-estabelece-limites-para-o-uso-de-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529598-corpora-lanca-site-de-captacao-de-pacientes-para-psicologos.html
|Mundo Corporativo
|3600
|Corpora lança site de captação de pacientes para psicólogos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529598-corpora-lanca-site-de-captacao-de-pacientes-para-psicologos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:34
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529600-acusacoes-contra-pai-de-meghan-markle-reacendem-crise-familiar-iniciada-em-2018-entenda.html
|Galeria
|6
|Acusações contra pai de Meghan Markle reacendem crise familiar iniciada em 2018; entenda
|https://www.flipar.com.br/?p=696609
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:35
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529498-golpe-contra-idosos-envolvia-promessa-de-reducao-de-descontos-em-pagamento.html
|Gerais
|golpe, idosos, grande bh, fraude
|4772
|Golpe contra idosos envolvia promessa de redução de descontos em pagamento
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529498-golpe-contra-idosos-envolvia-promessa-de-reducao-de-descontos-em-pagamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:36
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529480-jovem-apresenta-documentos-falsos-para-matricula-em-universidade-federal.html
|Gerais
|Ensino superior, Falso, Matricula, Matrícula, Prazo, Sisu, Universidade
|3891
|Jovem apresenta documentos falsos para matrícula em universidade federal
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529480-jovem-apresenta-documentos-falsos-para-matricula-em-universidade-federal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:47
|Renato Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7529619-sua-clinica-pode-ser-fechada-pelo-instagram.html
|Colunistas#Renato Assis
|7258
|Sua clínica pode ser fechada pelo Instagram
|https://www.em.com.br/colunistas/renato-assis/2026/10/7529619-sua-clinica-pode-ser-fechada-pelo-instagram.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:48
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529551-a-cada-cinco-casos-de-cancer-de-mama-quatro-surgem-apos-os-50-anos.html
|Bem viver
|Câncer de mama, mamografia, Outubro Rosa, mastologia
|4464
|A cada cinco casos de câncer de mama, quatro surgem após os 50 anos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529551-a-cada-cinco-casos-de-cancer-de-mama-quatro-surgem-apos-os-50-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:49
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529608-tdah-pode-levar-quatro-anos-a-mais-para-ser-diagnosticado-em-mulheres.html
|Bem viver
|Estudo, Pesquisa, Tdah, mulheres , menopausa
|3964
|TDAH pode levar quatro anos a mais para ser diagnosticado em mulheres
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529608-tdah-pode-levar-quatro-anos-a-mais-para-ser-diagnosticado-em-mulheres.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:51
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529622-duda-salabert-aciona-pf-apos-ameacas-de-envenenamento-contra-indigenas.html
|Política
|povo indigena, ameaça, eleição-2026, Guarani, Kaiowá
|3511
|Duda Salabert aciona PF após ameaças de envenenamento contra indígenas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529622-duda-salabert-aciona-pf-apos-ameacas-de-envenenamento-contra-indigenas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 15:59
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529634-flavio-bolsonaro-fugiu-para-os-eua-com-passaporte-cancelado-pelo-stf.html
|Política
|Eleições 2026, Eleições, Flávio Bolsonaro, Flávio, Bolsonaro, Estados Unidos
|2384
|Flávio Bolsonaro fugiu para os EUA com passaporte cancelado pelo STF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529634-flavio-bolsonaro-fugiu-para-os-eua-com-passaporte-cancelado-pelo-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:03
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529533-corpo-de-homem-desaparecido-em-barragem-no-norte-de-minas-e-encontrado.html
|Gerais
|Encontrado, Homem desaparecido, Bocaiuva, Norte de Minas, CBMMG
|1639
|Corpo de homem desaparecido em barragem no Norte de Minas é encontrado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529533-corpo-de-homem-desaparecido-em-barragem-no-norte-de-minas-e-encontrado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:10
|Joubert Júnior,Redação Tupi
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529624-sindrome-do-piriforme-entenda-a-doenca-diagnosticada-em-ze-felipe.html
|Bem viver
|Zé Felipe, movimentos-repetitivos, nervo-ciatico, síndrome
|1241
|Síndrome do piriforme: entenda a doença diagnosticada em Zé Felipe
|https://www.tupi.fm/entretenimento/ze-felipe-revela-diagnostico-de-sindrome-apos-sentir-fortes-dores-entenda/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:11
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529648-cade-flavio-game-faz-satira-da-saida-do-senador-do-brasil.html
|Política
|games, tecnologia, politica, eleicoes-2026
|6423
|‘Cadê Flávio?’: game faz sátira da saída do senador do Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529648-cade-flavio-game-faz-satira-da-saida-do-senador-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:15
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529557-governo-de-mg-aumenta-vale-alimentacao-e-estabelece-reajuste-automatico.html
|Política
|Funcionalismo, POLÍTICA, Reajuste, SERVIDORES PÚBLICOS, VALE-ALIMENTAÇÃO
|3299
|Governo de MG aumenta vale-alimentação e estabelece reajuste automático
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529557-governo-de-mg-aumenta-vale-alimentacao-e-estabelece-reajuste-automatico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:17
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529636-vacina-para-adultos-o-que-a-ciencia-diz-sobre-a-protecao-contra-o-hpv.html
|Bem viver
|Adultos, Homens, Hpv, Mulheres, Vacina, Vacinação, Vírus
|5838
|Vacina para adultos: o que a ciência diz sobre a proteção contra o HPV
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529636-vacina-para-adultos-o-que-a-ciencia-diz-sobre-a-protecao-contra-o-hpv.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:36
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529665-salada-e-abacate-parecem-escolhas-ideais-mas-podem-deixar-uma-lacuna-na-alimentacao-de-quem-treina-nutricionista-explica-o-que-o-prato-saudavel-nao-garante.html
|Bem viver
|nutrição, atividades físicas, calorias, nutrição esportiva, carboidrato, recuperação muscular, planejamento alimentar
|2324
|Salada e abacate parecem escolhas ideais, mas podem deixar uma lacuna na alimentação de quem treina: nutricionista explica o que o prato saudável não garante
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529665-salada-e-abacate-parecem-escolhas-ideais-mas-podem-deixar-uma-lacuna-na-alimentacao-de-quem-treina-nutricionista-explica-o-que-o-prato-saudavel-nao-garante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:40
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529672-fossil-de-um-parente-carnivoro-do-t-rex-de-cerca-de-67-milhoes-de-anos-ganha-novo-dono-em-leilao-em-nova-york-pela-impressionante-cifra-de-cerca-de-rs-250-milhoes.html
|Ciência
|t-rex, fóssil, leilão, leilão millionário, nova york, Tyrannosaurus rex, dinossauro carnívoro, jodi, Nanotyrannus, período Cretáceo
|2712
|Fóssil de um parente carnívoro do T. rex, de cerca de 67 milhões de anos, ganha novo dono em leilão em Nova York pela impressionante cifra de cerca de R$ 250 milhões
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7529672-fossil-de-um-parente-carnivoro-do-t-rex-de-cerca-de-67-milhoes-de-anos-ganha-novo-dono-em-leilao-em-nova-york-pela-impressionante-cifra-de-cerca-de-rs-250-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529684-sparxity-anuncia-implantacao-multimilionaria-de-computacao-nativa-esparsa-no-julich-supercomputing-centre.html
|Mundo Corporativo
|6988
|Sparxity anuncia implantação multimilionária de computação nativa esparsa no Jülich Supercomputing Centre
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529684-sparxity-anuncia-implantacao-multimilionaria-de-computacao-nativa-esparsa-no-julich-supercomputing-centre.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529685-pix-por-aproximacao-acirra-disputa-com-cartoes.html
|Mundo Corporativo
|7872
|Pix por aproximação acirra disputa com cartões
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529685-pix-por-aproximacao-acirra-disputa-com-cartoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:40
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529686-formacao-de-professores-em-tecnologia-cai-na-rede-municipal.html
|Mundo Corporativo
|3794
|Formação de professores em tecnologia cai na rede municipal
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529686-formacao-de-professores-em-tecnologia-cai-na-rede-municipal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529687-mercado-de-impressao-3d-deve-quadruplicar-no-brasil-ate-2034.html
|Mundo Corporativo
|2436
|Mercado de impressão 3D deve quadruplicar no Brasil até 2034
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529687-mercado-de-impressao-3d-deve-quadruplicar-no-brasil-ate-2034.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529689-noping-desafia-jogadores-a-testar-ping-e-lag-na-pratica.html
|Mundo Corporativo
|4410
|NoPing desafia jogadores a testar ping e lag na prática
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529689-noping-desafia-jogadores-a-testar-ping-e-lag-na-pratica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529691-aprecesp-leva-o-melhor-das-estancias-paulistas-ao-festuris.html
|Mundo Corporativo
|7350
|APRECESP leva o melhor das estâncias paulistas ao Festuris
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529691-aprecesp-leva-o-melhor-das-estancias-paulistas-ao-festuris.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:43
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7529688-carmen-lucia-participa-de-conversa-na-ufmg-sobre-seu-ultimo-livro-nesta-sexta-30.html
|Educação
|carmen lucia, stf, ufmg, livro
|1239
|Cármen Lúcia participa de conversa na UFMG sobre seu último livro nesta sexta (30)
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7529688-carmen-lucia-participa-de-conversa-na-ufmg-sobre-seu-ultimo-livro-nesta-sexta-30.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529692-noping-atualiza-rotas-de-servidores-para-jogos-online.html
|Mundo Corporativo
|3700
|NoPing atualiza rotas de servidores para jogos online
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529692-noping-atualiza-rotas-de-servidores-para-jogos-online.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529694-filtragem-comercial-integra-rotina-de-cafeterias-e-hoteis.html
|Mundo Corporativo
|3087
|Filtragem comercial integra rotina de cafeterias e hotéis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529694-filtragem-comercial-integra-rotina-de-cafeterias-e-hoteis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:47
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529550-mg-dupla-indiciada-por-matar-e-esconder-corpo-de-jovem-ainda-desaparecido.html
|Gerais
|corpo, polícia, morte, homicídio, mg
|1840
|MG: dupla indiciada por matar e esconder corpo de jovem ainda desaparecido
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529550-mg-dupla-indiciada-por-matar-e-esconder-corpo-de-jovem-ainda-desaparecido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:47
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7529667-los-cabos-revela-um-destino-onde-o-deserto-encontra-o-pacifico.html
|Turismo
|cabos, los, Turismo, México, Oceano Pacífico, Viagem, Copa Airlines
|9325
|Los Cabos revela um destino onde o deserto encontra o Pacífico
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7529667-los-cabos-revela-um-destino-onde-o-deserto-encontra-o-pacifico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 16:59
|Pedro Cerqueira
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529637-sic-2026-celebra-os-300-anos-do-cafe-no-brasil-de-olho-no-futuro-do-setor.html
|Economia
|Brasil, Café
|4104
|SIC 2026 celebra os 300 anos do café no Brasil de olho no futuro do setor
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529637-sic-2026-celebra-os-300-anos-do-cafe-no-brasil-de-olho-no-futuro-do-setor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:00
|Agência Fapesp
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529653-ondas-de-calor-e-poluicao-aumentam-risco-de-avc-em-idosos-revela-estudo.html
|Bem viver
|AVC, calor, idosos, estresse térmico
|11444
|Ondas de calor e poluição aumentam risco de AVC em idosos, revela estudo
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529653-ondas-de-calor-e-poluicao-aumentam-risco-de-avc-em-idosos-revela-estudo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:07
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529495-homem-agride-mulher-usa-mae-como-escudo-e-e-preso-em-bh.html
|Gerais
|homem, preso, violência doméstica, joao pinheiro, Região Noroeste
|1062
|Homem agride mulher, usa mãe como escudo e é preso em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529495-homem-agride-mulher-usa-mae-como-escudo-e-e-preso-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:10
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529575-mg-motorista-de-carreta-de-fraldas-morre-em-acidente-na-br-262.html
|Gerais
|Acidente, Carreta, Minas Gerai, Minas Gerais, Motorist, PRF
|1032
|MG: motorista de carreta de fraldas morre em acidente na BR-262
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529575-mg-motorista-de-carreta-de-fraldas-morre-em-acidente-na-br-262.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:11
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529711-em-carta-flavio-diz-ser-o-verdadeiro-presidente-do-brasil.html
|Política
|flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, presidente
|10722
|Em carta, Flávio diz ser o 'verdadeiro presidente do Brasil'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529711-em-carta-flavio-diz-ser-o-verdadeiro-presidente-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:14
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529640-comercio-de-bh-podera-funcionar-no-feriado-de-finados-veja-regras.html
|Gerais
|Comércio, Feriado, Finados, Belo Horizonte
|1438
|Comércio de BH poderá funcionar no feriado de Finados; veja regras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529640-comercio-de-bh-podera-funcionar-no-feriado-de-finados-veja-regras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:16
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529677-desembargador-do-tjmg-publica-fotos-com-arma-e-provoca-reacao-de-colegas.html
|Gerais
|TJMG, lei, arma, redes, julgamento
|3433
|Desembargador do TJMG publica fotos com arma e provoca reação de colegas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529677-desembargador-do-tjmg-publica-fotos-com-arma-e-provoca-reacao-de-colegas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:27
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529719-integralmedica-investe-em-tecnologia-para-colaboracao-em-projeto-com-es-tech-e-logitech.html
|Networking e Negócios
|6365
|Integralmedica investe em tecnologia para colaboração em projeto com ES TECH e Logitech
|9383a6d9-ff4b-4515-957a-3015115b22c2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:27
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529720-conexao-praia-agencia-criada-em-minas-vira-rede-de-franquias.html
|Networking e Negócios
|4263
|Conexão Praia, agência criada em Minas, vira rede de franquias
|3ba2ac31-d7f3-4cc0-acd8-f64ed5154cf1
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:28
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7529722-banda-mineira-daparte-lanca-televisao-primeiro-single-do-novo-ep.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Rock
|2963
|Banda mineira Daparte lança "Televisão", primeiro single do novo EP
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7529722-banda-mineira-daparte-lanca-televisao-primeiro-single-do-novo-ep.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:36
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529701-e-golpe-janones-alerta-para-site-que-emite-carteira-do-exercito-do-lula.html
|Política
|André janones, Deputado, Deputado federal, Eleições, Exército do Lula, Janones, Luiz inácio lula da silva
|3195
|'É golpe!': Janones alerta para site que emite carteira do Exército do Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529701-e-golpe-janones-alerta-para-site-que-emite-carteira-do-exercito-do-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529731-tec-2026-debate-inovacao-e-tecnologia-no-mercado-de-cscs.html
|Mundo Corporativo
|2290
|TEC 2026 debate inovação e tecnologia no mercado de CSCs
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529731-tec-2026-debate-inovacao-e-tecnologia-no-mercado-de-cscs.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529732-nova-tecnologia-coreana-chega-ao-brasil-para-tratar-manchas.html
|Mundo Corporativo
|4630
|Nova tecnologia coreana chega ao Brasil para tratar manchas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529732-nova-tecnologia-coreana-chega-ao-brasil-para-tratar-manchas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529738-kipiai-planeja-prepara-varejo-para-black-friday-2026.html
|Mundo Corporativo
|4761
|Kipiai Planeja prepara varejo para Black Friday 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529738-kipiai-planeja-prepara-varejo-para-black-friday-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529741-ai-swap-do-noping-como-funciona-essa-tecnologia-gamer.html
|Mundo Corporativo
|4058
|AI Swap do NoPing: como funciona essa tecnologia gamer
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529741-ai-swap-do-noping-como-funciona-essa-tecnologia-gamer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529743-founder-led-growth-autoridade-tecnica-atrai-pacientes.html
|Mundo Corporativo
|4046
|Founder-led growth: autoridade técnica atrai pacientes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529743-founder-led-growth-autoridade-tecnica-atrai-pacientes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:42
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529744-marlon-ceni-fundador-do-grupo-cpr-leva-a-logica-da-engenharia-ao-imobiliario-de-alto-padrao.html
|Networking e Negócios
|3231
|Marlon Ceni, fundador do Grupo CPR, leva a lógica da engenharia ao imobiliário de alto padrão
|45a979f6-1f47-4d35-b51b-8be54724c966
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:45
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7529748-como-comparar-plataformas-de-gestao-de-oficina-antes-de-contratar.html
|Networking e Negócios
|4259
|Como comparar plataformas de gestão de oficina antes de contratar
|a2a4776b-d35d-4257-9ddd-768609939c52
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:51
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529426-2-encontro-da-musica-mineira-tem-ingressos-solidarios-a-precos-populares.html
|Cultura
|sesc Minas, Vander Lee, show
|3291
|2º Encontro da Música Mineira tem ingressos solidários a preços populares
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529426-2-encontro-da-musica-mineira-tem-ingressos-solidarios-a-precos-populares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:51
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529755-slb-anuncia-os-resultados-do-terceiro-trimestre-de-2026.html
|Mundo Corporativo
|107113
|SLB anuncia os resultados do terceiro trimestre de 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529755-slb-anuncia-os-resultados-do-terceiro-trimestre-de-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 17:58
|Li Lacerda
|https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7529208-justica-determina-avaliacao-e-penhora-de-mansao-de-rs-18-milhoes-de-renato-aragao-em-execucao-fiscal-no-rio.html
|Colunistas#Em Contexto
|Sem categoria, Asterisco, celebridades e Justiça, Didi, dívida de IPTU, Estado de Minas., execução fiscal, jornalismo investigativo, jornalismo jurídico de entretenimento, Li Lacerda, mansão de Renato Aragão, patrimônio de famosos, penhora de imóvel, Prefeitura do Rio de Janeiro, processos judiciais de famosos, Renato Aragão
|1352
|Justiça determina avaliação e penhora de mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão em execução fiscal no Rio
|https://connect.em.com.br/2026/10/28/justica-determina-avaliacao-e-penhora-de-mansao-de-r-18-milhoes-de-renato-aragao-em-execucao-fiscal-no-rio/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529767-conchas-entenda-sua-importancia-no-equilibrio-dos-ecossistemas-marinhos.html
|Galeria
|6
|Conchas: entenda sua importância no equilíbrio dos ecossistemas marinhos
|https://www.flipar.com.br/?p=696311&preview=true&preview_id=696311
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529769-nicosia-cidade-do-chipre-e-a-ultima-capital-dividida-do-mundo.html
|Galeria
|6
|Nicósia: cidade do Chipre é a ‘última capital dividida do mundo’
|https://www.flipar.com.br/?p=696743&preview=true&preview_id=696743
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:12
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529734-criancas-sumidas-apos-subir-em-caminhao-sao-encontradas-a-300-km-de-casa.html
|Gerais
|crianças, mg, desaparecimento, caminhão, polícia militar, governador valadares, família
|1658
|Crianças sumidas após subir em caminhão são encontradas a 300 km de casa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529734-criancas-sumidas-apos-subir-em-caminhao-sao-encontradas-a-300-km-de-casa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:13
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7529782-moussaka-descubra-esse-prato-tradicional-das-culinarias-grega-e-turca.html
|Galeria
|6
|Moussaka: descubra esse prato tradicional das culinárias grega e turca
|https://www.flipar.com.br/?p=696738&preview=true&preview_id=696738
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:14
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529705-lipoaspiracao-nao-e-emagrecimento-confira-5-cuidados-pre-e-pos-cirurgicos.html
|Bem viver
|lipoaspiração, plastica, pré-operatório, pós-operatório
|7248
|Lipoaspiração não é emagrecimento: confira 5 cuidados pré e pós-cirúrgicos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529705-lipoaspiracao-nao-e-emagrecimento-confira-5-cuidados-pre-e-pos-cirurgicos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:20
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529786-diretor-de-a-terra-do-meu-pai-compara-o-pos-guerra-a-polarizacao-atual.html
|Cultura
|cinema, filme, estreia, em cartaz
|5794
|Diretor de "A terra do meu pai" compara o pós-guerra à polarização atual
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529786-diretor-de-a-terra-do-meu-pai-compara-o-pos-guerra-a-polarizacao-atual.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:25
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529770-idosa-e-morta-e-outro-fica-em-estado-grave-apos-assalto-no-sul-de-mg.html
|Gerais
|Idoso, Morte, Polícia, Veículo, Sul de MInas, Pedralva
|1981
|Idosa é morta e outro fica em estado grave após assalto no Sul de MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529770-idosa-e-morta-e-outro-fica-em-estado-grave-apos-assalto-no-sul-de-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:35
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529802-flavio-recua-e-se-diz-lider-em-vez-de-verdadeiro-presidente-do-brasil.html
|Política
|flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, presidente, lider, lula
|30
|Flávio recua e se diz líder em vez de 'verdadeiro presidente do Brasil'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529802-flavio-recua-e-se-diz-lider-em-vez-de-verdadeiro-presidente-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:46
|Melissa Hogenboom - Correspondente sênior de saúde da BBC News
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7529795-como-se-exercitar-mais-sem-nem-mesmo-tentar.html
|Bem viver
|exercícios, sedentarismo, atividade física, saúde cardiovascular
|7739
|Como se exercitar mais sem nem mesmo tentar
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cv5ynwe4lnk8o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:48
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529813-cognite-anuncia-uss-1-bilhao-em-valor-verificado-de-ia-confirmando-o-impacto-das-solucoes-de-ia-industrial.html
|Mundo Corporativo
|9706
|Cognite anuncia US$ 1 bilhão em valor verificado de IA, confirmando o impacto das soluções de IA industrial
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529813-cognite-anuncia-uss-1-bilhao-em-valor-verificado-de-ia-confirmando-o-impacto-das-solucoes-de-ia-industrial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529814-nervoteste-desafiara-empresarios-no-g4-valley.html
|Mundo Corporativo
|4258
|Nervoteste desafiará empresários no G4 Valley
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529814-nervoteste-desafiara-empresarios-no-g4-valley.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529816-minerais-estrategicos-ampliam-papel-da-quimica.html
|Mundo Corporativo
|5215
|Minerais estratégicos ampliam papel da química
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529816-minerais-estrategicos-ampliam-papel-da-quimica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529817-cashme-intensifica-presenca-no-centro-oeste-e-minas-gerais.html
|Mundo Corporativo
|2923
|CashMe intensifica presença no Centro-Oeste e Minas Gerais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529817-cashme-intensifica-presenca-no-centro-oeste-e-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:52
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529818-framework-apresenta-symbio-ai-para-escalar-o-uso-da-ia.html
|Mundo Corporativo
|7462
|Framework apresenta Symbio.AI para escalar o uso da IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529818-framework-apresenta-symbio-ai-para-escalar-o-uso-da-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 18:53
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529819-trump-sobre-carta-de-flavio-nao-vou-me-envolver-nisso.html
|Política
|flavio-bolsonaro, donald-trump, eleicoes-2026
|2598
|Trump sobre carta de Flávio: ‘Não vou me envolver nisso’
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529819-trump-sobre-carta-de-flavio-nao-vou-me-envolver-nisso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:06
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529828-rodrigo-santoro-vira-bandidao-na-comedia-tres-horas-para-viver.html
|Cultura
|Ator, Cinema, Rodrigo santoro, Comédia
|3896
|Rodrigo Santoro vira bandidão na comédia 'Três horas para viver'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529828-rodrigo-santoro-vira-bandidao-na-comedia-tres-horas-para-viver.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:07
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7529635-enem-2026-veja-10-temas-que-podem-aparecer-na-redacao.html
|Educação
|Brasil, Direitos Humanos, Educação, Enem, Especialistas, Inep, Notícias
|6353
|Enem 2026: veja 10 temas que podem aparecer na redação
|https://www.em.com.br/educacao/2026/10/7529635-enem-2026-veja-10-temas-que-podem-aparecer-na-redacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529824-cenipa-aponta-causa-de-acidente-aereo-que-matou-bombeiros-em-ouro-preto.html
|Gerais
|Acidente, Acidente aéreo, Aeronave, Agência Nacional de Aviação Civil, Anac, Avião, Cenipa
|2641
|Cenipa aponta causa de acidente aéreo que matou bombeiros em Ouro Preto
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529824-cenipa-aponta-causa-de-acidente-aereo-que-matou-bombeiros-em-ouro-preto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:17
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529717-muro-desaba-sobre-loja-e-igreja-na-zona-da-mata-de-minas-gerais.html
|Gerais
|Muro, Desabamento, Zona da Mata, Bicas, CBMMG
|459
|Muro desaba sobre loja e igreja na Zona da Mata de Minas Gerais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529717-muro-desaba-sobre-loja-e-igreja-na-zona-da-mata-de-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:30
|Maria Lúcia Passos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529821-ze-luiz-mazziotti-homenageia-tom-jobim-em-show-gratuito-em-bh.html
|Cultura
|Cultura, Jobim, Tom, Tom jobim, show, BH, gratuito
|3661
|Zé Luiz Mazziotti homenageia Tom Jobim em show gratuito em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529821-ze-luiz-mazziotti-homenageia-tom-jobim-em-show-gratuito-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:32
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529846-mega-sena-3077-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-28-10.html
|Nacional
|APOSTAS, Caixa, Loteria, Loterias, Lotofácil, NÚMEROS, Quina
|5524
|Mega-Sena 3077 e outras loterias: confira os números sorteados (28/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529846-mega-sena-3077-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-28-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:39
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529848-saiba-se-voce-tem-direito-a-antena-gratuita-e-como-fazer-o-pedido.html
|Tecnologia
|TECNOLOGIA, MINAS-GERAIS
|4471
|Saiba se você tem direito à antena gratuita e como fazer o pedido
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529848-saiba-se-voce-tem-direito-a-antena-gratuita-e-como-fazer-o-pedido.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:45
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529853-evo-chega-ao-brasil-em-2027-com-oito-jogos-e-torneios-competitivos.html
|Tecnologia
|games, tecnologia, esports
|2085
|Evo chega ao Brasil em 2027 com oito jogos e torneios competitivos
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529853-evo-chega-ao-brasil-em-2027-com-oito-jogos-e-torneios-competitivos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:51
|Leo Lima
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529856-promocao-da-epic-games-tem-resident-evil-e-outros-jogos-com-desconto.html
|Tecnologia
|games, tecnologia
|2241
|Promoção da Epic Games tem Resident Evil e outros jogos com desconto
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7529856-promocao-da-epic-games-tem-resident-evil-e-outros-jogos-com-desconto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:56
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529859-icms-sobre-gasolina-diesel-e-gas-de-cozinha-vai-aumentar-em-2027.html
|Economia
|combustivel, gasolina, gas, diesel, confaz, governo, estado
|2552
|ICMS sobre gasolina, diesel e gás de cozinha vai aumentar em 2027
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7529859-icms-sobre-gasolina-diesel-e-gas-de-cozinha-vai-aumentar-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 19:58
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529858-brazil-com-z-redes-reagem-ao-brasao-na-primeira-carta-de-flavio.html
|Política
|brasil, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, estados-unidos
|2237
|‘Brazil’ com Z: redes reagem ao brasão na primeira carta de Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529858-brazil-com-z-redes-reagem-ao-brasao-na-primeira-carta-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 20:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529844-vazamento-de-gas-provoca-retirada-de-pacientes-na-santa-casa-de-bh.html
|Gerais
|Gás, Vazamento
|816
|Vazamento de gás provoca retirada de pacientes na Santa Casa de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529844-vazamento-de-gas-provoca-retirada-de-pacientes-na-santa-casa-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 20:09
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529862-associacao-diz-que-governo-excluiu-militares-do-aumento-do-vale-alimentacao.html
|Política
|2275
|Associação diz que governo excluiu militares do aumento do vale-alimentação
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529862-associacao-diz-que-governo-excluiu-militares-do-aumento-do-vale-alimentacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 20:16
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529870-jornalista-da-globonews-cai-na-risada-com-a-carta-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Bolsonaro, Carta, Flávio bolsonaro, Globonews
|2256
|Jornalista da GloboNews cai na risada com a carta de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529870-jornalista-da-globonews-cai-na-risada-com-a-carta-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 20:32
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529876-megaoperacao-prende-7-e-apreende-14-veiculos-armas-e-mais-de-rs-100-mil.html
|Gerais
|operação, polícia civil, polícia militar
|2005
|Megaoperação prende 7 e apreende 14 veículos, armas e mais de R$ 100 mil
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529876-megaoperacao-prende-7-e-apreende-14-veiculos-armas-e-mais-de-rs-100-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 20:49
|ISADORA ALBERNAZ
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529886-nem-eu-nem-pl-podemos-dizer-que-houve-fraude-nas-eleicoes-diz-marinho.html
|Política
|1630
|'Nem eu nem PL podemos dizer que houve fraude nas eleições', diz Marinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529886-nem-eu-nem-pl-podemos-dizer-que-houve-fraude-nas-eleicoes-diz-marinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 21:02
|CAROLINA LINHARES
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529897-tarcisio-diz-que-eleicao-acabou-e-defende-respeito-ao-resultado-das-urnas.html
|Política
|Bolsonaro, SP, TARCíSIO
|841
|Tarcísio diz que eleição acabou e defende respeito ao resultado das urnas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529897-tarcisio-diz-que-eleicao-acabou-e-defende-respeito-ao-resultado-das-urnas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 21:05
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529899-presidente-ead-memes-da-carta-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|Bolsonaro, Estados Unidos, Flávio, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026
|1410
|‘Presidente EAD’: memes da carta de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529899-presidente-ead-memes-da-carta-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 21:17
|Ronayre Nunes
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529910-apos-carta-de-flavio-kassio-nunes-reforca-que-eleicoes-foram-legitimas.html
|Política
|Eleições, Eleições 2026, Justiça, Kassio nunes
|2078
|Após carta de Flávio, Kassio Nunes reforça que eleições foram "legítimas"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529910-apos-carta-de-flavio-kassio-nunes-reforca-que-eleicoes-foram-legitimas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 21:35
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529916-cadela-acorrentada-sem-agua-e-com-comida-estragada-mobiliza-policia-em-mg.html
|Gerais
|2247
|Cadela acorrentada, sem água e com comida estragada mobiliza polícia em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529916-cadela-acorrentada-sem-agua-e-com-comida-estragada-mobiliza-policia-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 21:56
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529931-ras-al-khaimah-assina-acordo-de-amizade-historico-e-10-memorandos-de-entendimento-durante-visita-historica-de-alto-nivel-ao-sul-da-china.html
|Mundo Corporativo
|4526
|Ras Al Khaimah assina acordo de amizade histórico e 10 memorandos de entendimento durante visita histórica de alto nível ao sul da China
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529931-ras-al-khaimah-assina-acordo-de-amizade-historico-e-10-memorandos-de-entendimento-durante-visita-historica-de-alto-nivel-ao-sul-da-china.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 22:24
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529942-mega-sena-3077-aposta-simples-leva-premio-de-rs-3248-milhoes.html
|Nacional
|Aposta, Caixa, Ganhador, Loteria, Loterias, Mega-sena, Prêmio
|1395
|Mega-Sena 3077: aposta simples leva prêmio de R$ 324,8 milhões
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7529942-mega-sena-3077-aposta-simples-leva-premio-de-rs-3248-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 22:26
|Andrei Megre
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529945-flavio-bolsonaro-reencontra-eduardo-nos-eua.html
|Política
|Bolsonaro, Eduardo bolsonaro, Eua, Flávio Bolsonaro
|1392
|Flávio Bolsonaro reencontra Eduardo nos EUA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7529945-flavio-bolsonaro-reencontra-eduardo-nos-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 22:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529949-comunicado-a-imprensa-em-ascensao-allianz-atinge-o-maior-valor-de-marca-de-todos-os-tempos-uss-307-bilhoes.html
|Mundo Corporativo
|10685
|Comunicado à imprensa: Em ascensão – Allianz atinge o maior valor de marca de todos os tempos: US$ 30,7 bilhões
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529949-comunicado-a-imprensa-em-ascensao-allianz-atinge-o-maior-valor-de-marca-de-todos-os-tempos-uss-307-bilhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 23:12
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529960-morte-de-beatriz-justica-nega-hc-a-namorada-de-suspeito-de-execucao-em-mg.html
|Gerais
|Habeas Corpus
|5897
|Morte de Beatriz: Justiça nega HC a namorada de suspeito de execução em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529960-morte-de-beatriz-justica-nega-hc-a-namorada-de-suspeito-de-execucao-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-28 23:54
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529974-yyforce-preve-crescimento-de-100-na-malasia-atingindo-uss-20-milhoes-no-af2027.html
|Mundo Corporativo
|9533
|YYForce Prevê Crescimento de 100% na Malásia, Atingindo US$ 20 Milhões no AF2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529974-yyforce-preve-crescimento-de-100-na-malasia-atingindo-uss-20-milhoes-no-af2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 00:31
|Heloísa Von Ah - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529979-simpatia-de-dia-das-bruxas-para-arrumar-um-namorado.html
|Horóscopo
|Simpatias, Simpatias Para o Amor
|2859
|Simpatia de Dia das Bruxas para arrumar um namorado
|https://www.wemystic.com.br/simpatia-de-dia-das-bruxas-para-arrumar-um-namorado/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|ALESSANDRA ARAGÃO
|https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7528858-desculpa-mas-eu-nao-dou-conta.html
|Colunistas#Alessandra Aragão
|mulher, rua, sociedade , homem
|4777
|Desculpa, mas eu não dou conta
|https://www.em.com.br/colunistas/alessandra-aragao/2026/10/7528858-desculpa-mas-eu-nao-dou-conta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7529793-reduzir-o-consumo-de-ultraprocessados-alivia-a-depressao.html
|Colunistas#Anna Marina
|ultraprocessados, alimentos, depressão, saúde mental, dieta
|3451
|Reduzir o consumo de ultraprocessados alivia a depressão
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7529793-reduzir-o-consumo-de-ultraprocessados-alivia-a-depressao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|Paulo Galvão
|https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7529796-posso-garantir-e-que-sera-um-classico-de-quinta.html
|Colunistas#Dois Toques
|Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Brasileiro
|3166
|Posso garantir é que será um clássico de quinta
|https://www.em.com.br/colunistas/dois-toques/2026/10/7529796-posso-garantir-e-que-sera-um-classico-de-quinta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|Orion Teixeira
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7529869-flavio-e-aliados-culpam-cleitinho-por-derrota-em-minas.html
|Colunistas#Orion Teixeira
|Cleitinho, Cleitinho Azevedo, Governador, Minas
|3774
|Flávio e aliados culpam Cleitinho por derrota em Minas
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7529869-flavio-e-aliados-culpam-cleitinho-por-derrota-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|Pedro Naves*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529878-tem-mineiro-no-time-de-o-bosque-selvagem-que-estreia-hoje-em-bh.html
|Cultura
|Animação
, filme, Estreia, Oscar
|5398
|Tem mineiro no time de 'O bosque selvagem', que estreia hoje em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7529878-tem-mineiro-no-time-de-o-bosque-selvagem-que-estreia-hoje-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7529894-o-trajeto-para-miami-e-a-geopolitica-da-derrota.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|Flávio Bolsonaro, Lula, EUA, Trump
|5786
|O trajeto para Miami e a geopolítica da derrota de Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7529894-o-trajeto-para-miami-e-a-geopolitica-da-derrota.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|Estado de Minas e Fiocruz
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529895-imposto-seletivo-e-os-limites-da-constituicao.html
|Opinião
|5887
|Imposto Seletivo e os limites da Constituição
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529895-imposto-seletivo-e-os-limites-da-constituicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7529912-lula-tira-por-menos-a-fuga-de-flavio-mas-subestimar-bolsonaro-e-um-erro.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Bolsonaro, Donald Trump, Estados Unidos, Flávio Bolsonaro, Fuga, Lula, Rio de Janeiro, eleições
|5513
|Lula tira por menos a fuga de Flávio, mas subestimar Bolsonaro é um erro
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7529912-lula-tira-por-menos-a-fuga-de-flavio-mas-subestimar-bolsonaro-e-um-erro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529914-mobilizacao-pelos-idosos-nao-pode-acabar-na-eleicao.html
|Horóscopo
|3039
|Mobilização pelos idosos não pode acabar na eleição
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7529914-mobilizacao-pelos-idosos-nao-pode-acabar-na-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529915-a-soberba-que-precedeu-a-derrota.html
|Opinião
|1776
|"A soberba que precedeu a derrota"
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7529915-a-soberba-que-precedeu-a-derrota.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 02:00
|Kleber
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7529917-rei-do-mundo.html
|Charge
|-1
|Rei do Mundo
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7529917-rei-do-mundo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 05:20
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529984-alushibe-holding-group-levara-12-marcas-globais-de-alimentos-e-bebidas-para-a-libia-ate-2028.html
|Mundo Corporativo
|3994
|Alushibe Holding Group levará 12 marcas globais de alimentos e bebidas para a Líbia até 2028
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7529984-alushibe-holding-group-levara-12-marcas-globais-de-alimentos-e-bebidas-para-a-libia-ate-2028.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 06:00
|Chico Mendonça
|https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7529919-ele-me-ensinava-sem-dizer-a-licao.html
|Colunistas#Chico Mendonça
|5297
|Ele me ensinava sem dizer a lição
|https://www.em.com.br/colunistas/chico-mendonca/2026/10/7529919-ele-me-ensinava-sem-dizer-a-licao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 07:45
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529994-previsao-do-tempo-em-bh-quinta-feira-29-10-tera-calor-e-pancadas-de-chuva.html
|Gerais
|2588
|Previsão do tempo em BH: quinta-feira (29/10) terá calor e pancadas de chuva
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7529994-previsao-do-tempo-em-bh-quinta-feira-29-10-tera-calor-e-pancadas-de-chuva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 08:07
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530001-eletrodomesticos-como-escolher-os-modelos-ideais-para-cada-residencia.html
|Empresas
|Eletrodomésticos
|11341
|Eletrodomésticos: como escolher os modelos ideais para cada residência
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530001-eletrodomesticos-como-escolher-os-modelos-ideais-para-cada-residencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 08:13
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530004-flavio-perdeu-de-novo.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas
|3923
|Flávio perdeu. De novo
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530004-flavio-perdeu-de-novo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 08:19
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530007-thais-carla-fala-sobre-criar-as-filhas-a-distancia-apos-o-fim-do-casamento.html
|Galeria
|6
|Thais Carla fala sobre criar as filhas à distância após o fim do casamento
|https://www.flipar.com.br/?p=696768
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 08:42
|THAÍSA OLIVEIRA E CAROLINA LINHARES
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530019-vacuo-de-poder-quem-lidera-a-oposicao-com-a-fuga-de-flavio-bolsonaro.html
|Política
|flávio bolsonaro, fuga, direita, eua, tarcísio de freitas, eleições 2026
|7075
|Vácuo de poder: quem lidera a oposição com a fuga de Flávio Bolsonaro?
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530019-vacuo-de-poder-quem-lidera-a-oposicao-com-a-fuga-de-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 08:51
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530017-tres-dias-apos-temporal-cemig-restabelece-energia-para-todos-os-clientes.html
|Gerais
|Luz, Temporal, Cemig, Energia
|2494
|Três dias após temporal, Cemig restabelece energia para todos os clientes
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530017-tres-dias-apos-temporal-cemig-restabelece-energia-para-todos-os-clientes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 08:53
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530023-nelson-cavaquinho-115-anos-a-trajetoria-do-sambista-de-estilo-unico.html
|Galeria
|6
|Nelson Cavaquinho, 115 anos: a trajetória do sambista de estilo único
|https://www.flipar.com.br/?p=696661
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 08:56
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530024-flavio-bolsonaro-pode-ser-preso-nos-eua-apos-fuga-juristas-explicam-o-que-acontece-agora.html
|Política
|flavio-bolsonaro
|4745
|Flávio Bolsonaro pode ser preso nos EUA após fuga? Juristas explicam o que acontece agora
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530024-flavio-bolsonaro-pode-ser-preso-nos-eua-apos-fuga-juristas-explicam-o-que-acontece-agora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 09:04
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530027-bitget-reality-e-keyring-lancam-primeira-base-acionaria-totalmente-defi.html
|Mundo Corporativo
|11760
|Bitget, Reality e Keyring Lançam Primeira Base Acionária Totalmente DeFi
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530027-bitget-reality-e-keyring-lancam-primeira-base-acionaria-totalmente-defi.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 09:06
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530028-o-que-acontece-com-os-creditos-de-pis-e-cofins-em-2027-quando-os-dois-tributos-deixam-de-existir.html
|Networking e Negócios
|3308
|O que acontece com os créditos de PIS e Cofins em 2027, quando os dois tributos deixam de existir
|5b699509-804f-4dfd-8e0c-ec3825bff60c
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 09:07
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530029-quando-tudo-passa-pelo-dono-a-empresa-perde-visao-ia-ajuda-a-mudar-isso.html
|Networking e Negócios
|4416
|Quando tudo passa pelo dono, a empresa perde visão; IA ajuda a mudar isso
|e5ded7ac-4075-4016-b164-547cd5fbf937
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 09:10
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530031-menopausa-nao-e-so-onda-de-calor-um-guia-para-cuidar-do-corpo-por-inteiro.html
|Networking e Negócios
|9107
|Menopausa não é só onda de calor: um guia para cuidar do corpo por inteiro
|c2072a3a-8b91-4a7d-94d8-d08bb86ddd7d
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 09:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530037-serie-de-harry-potter-e-confirmada-na-ccxp26.html
|Galeria
|6
|Série de “Harry Potter” é confirmada na CCXP26
|https://www.flipar.com.br/?p=696778
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 09:17
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530039-flavio-bolsonaro-enfrenta-isolamento-apos-carta-golpista-e-fuga.html
|Política
|Carta, Carta golpista, Flávio Bolsonaro, eua
|9200
|Flávio Bolsonaro enfrenta isolamento após carta golpista e fuga
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530039-flavio-bolsonaro-enfrenta-isolamento-apos-carta-golpista-e-fuga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 09:20
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530021-dupla-e-presa-por-tentar-matar-casal-apos-festa.html
|Gerais
|Crime, Homicídio, tentativa de homicídio, Ubaporanga, Vale do Rio Doce
|2519
|Dupla é presa por tentar matar casal após festa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530021-dupla-e-presa-por-tentar-matar-casal-apos-festa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 09:21
|Ana Maria Campos
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530032-midterms-2026-entenda-o-impacto-do-pleito-para-o-futuro-politico-de-trump.html
|Internacional
|Eua, eleição
|8569
|Midterms 2026: entenda o impacto do pleito para o futuro político de Trump
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530032-midterms-2026-entenda-o-impacto-do-pleito-para-o-futuro-politico-de-trump.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 09:32
|Luíza Altoé
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530042-hugo-motta-avanca-para-a-volta-do-voto-distrital-misto-entenda-sistema.html
|Política
|congresso, Hugo Motta, Davi Alcolumbre, Eleição, presidência, voto distrital misto
|4793
|Hugo Motta avança para a volta do voto distrital misto; entenda sistema
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530042-hugo-motta-avanca-para-a-volta-do-voto-distrital-misto-entenda-sistema.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 09:43
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530053-o-plano-de-flavio-bolsonaro-para-nao-se-tornar-um-novo-eduardo-nos-eua.html
|Política
|FLÁVIO BOLSONARO, EDUARDO BOLSONARO, EUA, ALEXANDRE DE MORAES, ANDRÉ MENDONÇA, STF
|2472
|O plano de Flávio Bolsonaro para não se tornar um "novo Eduardo" nos EUA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530053-o-plano-de-flavio-bolsonaro-para-nao-se-tornar-um-novo-eduardo-nos-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530068-morte-subita-o-ecg-do-pronto-socorro-pode-mudar-o-desfecho.html
|Mundo Corporativo
|4604
|Morte súbita: o ECG do pronto-socorro pode mudar o desfecho
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530068-morte-subita-o-ecg-do-pronto-socorro-pode-mudar-o-desfecho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:05
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530070-casa-ou-hotel-em-orlando-custo-total-da-viagem-define-a-escolha-das-familias.html
|Networking e Negócios
|5511
|Casa ou hotel em Orlando: custo total da viagem define a escolha das famílias
|f5e42e5e-3e77-4b7d-9d50-7dfcf1a43458
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:06
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530069-psoriase-pede-cuidados-com-aspectos-fisicos-e-mentais.html
|Mundo Corporativo
|2909
|Psoríase pede cuidados com aspectos físicos e mentais
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530069-psoriase-pede-cuidados-com-aspectos-fisicos-e-mentais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530071-ia-aumenta-interesse-de-trabalhador-por-habilidades-humanas.html
|Mundo Corporativo
|7512
|IA aumenta interesse de trabalhador por habilidades humanas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530071-ia-aumenta-interesse-de-trabalhador-por-habilidades-humanas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530074-iso-42001-o-que-muda-na-entrega-de-ia-segundo-a-dataside.html
|Mundo Corporativo
|1733
|ISO 42001: o que muda na entrega de IA, segundo a Dataside
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530074-iso-42001-o-que-muda-na-entrega-de-ia-segundo-a-dataside.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530072-presidente-do-pt-aponta-como-vai-surgir-o-sucessor-de-lula-pra-2030.html
|Política
|PT, LULA, ELEIÇÕES 2030, EDINHO SILVA
|3479
|Presidente do PT aponta como vai surgir o sucessor de Lula pra 2030
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530072-presidente-do-pt-aponta-como-vai-surgir-o-sucessor-de-lula-pra-2030.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530075-brasileiros-lancam-consultoria-para-importacao-da-china.html
|Mundo Corporativo
|4893
|Brasileiros lançam consultoria para importação da China
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530075-brasileiros-lancam-consultoria-para-importacao-da-china.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530077-frigorificos-tem-papel-estrategico-na-seguranca-alimentar.html
|Mundo Corporativo
|5031
|Frigoríficos têm papel estratégico na segurança alimentar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530077-frigorificos-tem-papel-estrategico-na-seguranca-alimentar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530078-hgt-amplia-servicos-e-passa-a-realizar-biopsias-de-mama.html
|Mundo Corporativo
|4140
|HGT amplia serviços e passa a realizar biópsias de mama
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530078-hgt-amplia-servicos-e-passa-a-realizar-biopsias-de-mama.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530082-amaury-lorenzo-fala-sobre-deficiencia-auditiva.html
|Galeria
|6
|Amaury Lorenzo fala sobre deficiência auditiva
|https://www.flipar.com.br/?p=696785
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530079-entrega-rapida-exige-decisoes-mais-ageis-das-empresas.html
|Mundo Corporativo
|3745
|Entrega rápida exige decisões mais ágeis das empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530079-entrega-rapida-exige-decisoes-mais-ageis-das-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:32
|Rodrigo Craveiro
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530044-formacao-de-novo-governo-de-israel-vai-depender-de-aliancas.html
|Internacional
|Israel, oriente médio, eleições
|7008
|Formação de novo governo de Israel vai depender de alianças
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530044-formacao-de-novo-governo-de-israel-vai-depender-de-aliancas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:43
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530043-perseguicao-termina-com-homem-preso-e-6-mil-pinos-de-cocaina-apreendidos.html
|Gerais
|perseguição policial, Leopoldina, Zona da Mata, PM, pmmg
|1581
|Perseguição termina com homem preso e 6 mil pinos de cocaína apreendidos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530043-perseguicao-termina-com-homem-preso-e-6-mil-pinos-de-cocaina-apreendidos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 10:43
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530095-malu-gaspar-flavio-bolsonaro-submete-direita-a-vexame.html
|Política
|flavio-bolsonaro
|1707
|Malu Gaspar: Flávio Bolsonaro submete direita a vexame
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530095-malu-gaspar-flavio-bolsonaro-submete-direita-a-vexame.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 11:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530105-o-recado-duro-da-casa-branca-para-flavio-bolsonaro.html
|Política
|flavio-bolsonaro
|2619
|O recado duro da Casa Branca para Flávio Bolsonaro
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530105-o-recado-duro-da-casa-branca-para-flavio-bolsonaro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 11:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530112-fim-da-6x1-desafia-prazos-e-qualidade-na-construcao-civil.html
|Mundo Corporativo
|4590
|Fim da 6x1 desafia prazos e qualidade na construção civil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530112-fim-da-6x1-desafia-prazos-e-qualidade-na-construcao-civil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 11:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530113-erro-de-dose-em-crianca-ainda-preocupa-medicos-de-plantao.html
|Mundo Corporativo
|5190
|Erro de dose em criança ainda preocupa médicos de plantão
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530113-erro-de-dose-em-crianca-ainda-preocupa-medicos-de-plantao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 11:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530114-saude-digital-avanca-mas-experiencia-do-paciente-e-desafio.html
|Mundo Corporativo
|6206
|Saúde digital avança, mas experiência do paciente é desafio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530114-saude-digital-avanca-mas-experiencia-do-paciente-e-desafio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 11:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530115-ervilhas-reunem-proteinas-fibras-e-nutrientes-importantes-saiba.html
|Galeria
|6
|Ervilhas reúnem proteínas, fibras e nutrientes importantes; saiba
|https://www.flipar.com.br/?p=696898&preview=true&preview_id=696898
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 11:14
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530055-tarcisio-admite-chance-de-disputar-a-presidencia-em-2030.html
|Política
|Tarcísio, Flávio Bolsonaro, 2030
|2188
|Tarcísio admite chance de disputar a Presidência em 2030
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530055-tarcisio-admite-chance-de-disputar-a-presidencia-em-2030.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 11:49
|CAROLINA LINHARES
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530136-valdemar-costa-neto-diz-que-nao-gostou-de-carta-golpista-de-flavio.html
|Política
|carta, carta golpista, Flavio, golpista, valdemar, valdemar costa neto, pl, flávio bolsonaro
|1294
|Valdemar Costa Neto diz que não gostou de carta golpista de Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530136-valdemar-costa-neto-diz-que-nao-gostou-de-carta-golpista-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530143-vou-te-achar-comerciante-reage-a-lista-de-boicote-em-mg-por-causa-da-eleicao.html
|Política
|MINAS GERAIS, POÇOS DE CALDAS, ELEIÇÕES 2026, BOICOTE, ASSEDIO ELEITORAL
|3164
|'Vou te achar': comerciante reage a lista de boicote em MG por causa da eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530143-vou-te-achar-comerciante-reage-a-lista-de-boicote-em-mg-por-causa-da-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:12
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530049-ponto-facultativo-e-feriado-de-finados-veja-o-que-abre-e-fecha.html
|Gerais
|Abre, Fecha, Feriado, Finados
|4898
|Ponto facultativo e feriado de Finados: veja o que abre e fecha
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530049-ponto-facultativo-e-feriado-de-finados-veja-o-que-abre-e-fecha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530150-a-tvs-motor-company-regressa-a-eicma-com-novos-modelos-para-a-europa.html
|Mundo Corporativo
|4573
|A TVS MOTOR COMPANY REGRESSA À EICMA COM NOVOS MODELOS PARA A EUROPA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530150-a-tvs-motor-company-regressa-a-eicma-com-novos-modelos-para-a-europa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530151-robotec-solutions-lanca-sistema-de-inspecao-para-industrias.html
|Mundo Corporativo
|1876
|Robotec Solutions lança sistema de inspeção para indústrias
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530151-robotec-solutions-lanca-sistema-de-inspecao-para-industrias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:17
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530033-anvisa-aprova-5-novas-canetas-de-glp-1-contra-diabetes-e-obesidade.html
|Nacional
|obesidade, diabete, caneta emagrecedora, semaglutida, liraglutida
|2521
|Anvisa aprova 5 novas canetas de GLP-1 contra diabetes e obesidade
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530033-anvisa-aprova-5-novas-canetas-de-glp-1-contra-diabetes-e-obesidade.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530152-apos-cinco-anos-separados-dudu-azevedo-celebra-nova-fase-ao-lado-da-esposa-vida-toda.html
|Galeria
|6
|Após cinco anos separados, Dudu Azevedo celebra nova fase ao lado da esposa: ‘Vida toda’
|https://www.flipar.com.br/?p=696870
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:32
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530158-idosa-morre-carbonizada-apos-explosao-de-botijao.html
|Gerais
|1339
|Idosa morre carbonizada após explosão de botijão
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530158-idosa-morre-carbonizada-apos-explosao-de-botijao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:32
|Folhapress
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530153-morre-barbara-barrie-atriz-indicada-ao-oscar-e-ao-emmy-aos-95-anos.html
|Cultura
|95 anos, cinem, Cinema, emmy, morte, Oscar
|1606
|Morre Barbara Barrie, atriz indicada ao Oscar e ao Emmy, aos 95 anos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530153-morre-barbara-barrie-atriz-indicada-ao-oscar-e-ao-emmy-aos-95-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:33
|Paola Churchill - De São Paulo para a BBC News Brasil
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530159-as-fas-de-bts-que-conheceram-o-grupo-depois-dos-60-anos-morri-de-vergonha-mas-fui.html
|Cultura
|show, São Paulo, BTS, Brasil, fãs
|10759
|As fãs de BTS que conheceram o grupo depois dos 60 anos: 'Morri de vergonha, mas fui'
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/c370pdnl9vx9o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:41
|Carlos Marcelo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530162-zema-apos-reuniao-com-cleitinho-passei-um-pouco-da-minha-experiencia.html
|Política
|cleitinho, zema, minas gerais, governo de minas , transição
|2317
|Zema após reunião com Cleitinho: 'Passei um pouco da minha experiência'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530162-zema-apos-reuniao-com-cleitinho-passei-um-pouco-da-minha-experiencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:43
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530157-acidente-entre-dois-carros-na-br-116-deixa-uma-pessoa-morta.html
|Gerais
|Acidente, BR-116, Teófilo Otoni, Vale do Mucuri
|721
|Acidente entre dois carros na BR-116 deixa uma pessoa morta
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530157-acidente-entre-dois-carros-na-br-116-deixa-uma-pessoa-morta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:46
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530165-em-video-benjamin-netanyahu-aponta-suposta-fraude-nas-eleicoes-de-israel.html
|Internacional
|israel, netanyahu, eleições, benjamin netanyahu
|2033
|Em vídeo, Benjamin Netanyahu aponta suposta fraude nas eleições de Israel
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530165-em-video-benjamin-netanyahu-aponta-suposta-fraude-nas-eleicoes-de-israel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:49
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530169-filha-de-xuxa-sasha-meneghel-anuncia-a-primeira-gravidez.html
|Nacional
|Sasha Meneghel, Xuxa, João Lucas, Gravidez
|2758
|Filha de Xuxa, Sasha Meneghel anuncia a primeira gravidez
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530169-filha-de-xuxa-sasha-meneghel-anuncia-a-primeira-gravidez.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:52
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530161-inmet-emite-alertas-de-tempestade-para-regioes-de-mg-nesta-quinta-feira.html
|Gerais
|Alagamento, Alagamentos, Alerta, Alerta amarelo, Chuva, CHUVA FORTE, Do
|1718
|Inmet emite alertas de tempestade para regiões de MG nesta quinta-feira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530161-inmet-emite-alertas-de-tempestade-para-regioes-de-mg-nesta-quinta-feira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 12:54
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530166-mansao-de-renato-aragao-avaliada-em-rs-18-milhoes-tem-penhora-da-justica.html
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|Renato Aragão, processo, justiça, mansão, Penhora
|2589
|Mansão de Renato Aragão avaliada em R$ 18 milhões tem penhora da Justiça
|https://www.tupi.fm/entretenimento/mansao-de-renato-aragao-avaliada-em-r-18-milhoes-tem-penhora-da-justica/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:03
|Educando Seu Bolso
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7530177-credito-predatorio-o-que-o-banco-central-quer-mudar-nos-apps.html
|Colunistas#Educando seu Bolso
|Banco central, Economia
|11474
| Crédito fácil no app virou alvo do Banco Central. O que muda para você?
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7530177-credito-predatorio-o-que-o-banco-central-quer-mudar-nos-apps.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:04
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530170-bh-registra-mais-de-150-denuncias-de-fios-e-cabos-soltos-por-mes.html
|Gerais
|Cabos, Empresas, Fios, Prefeitura, Projeto, Telecomunicações, Cemig
|5320
|BH registra mais de 150 denúncias de fios e cabos soltos por mês
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530170-bh-registra-mais-de-150-denuncias-de-fios-e-cabos-soltos-por-mes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:10
|Daniel Gallas - Da BBC News Brasil em Londres
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530173-carta-de-flavio-quem-sao-rui-barbosa-de-gaulle-e-outros-lideres-da-america-latina-citados.html
|Política
|Brasil, lula, flávio bolsonaro, eleições 2026, fuga, América Latina, EUA
|7149
|Carta de Flávio: quem são Rui Barbosa, de Gaulle e outros líderes da América Latina citados
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmwyvkl9yjxeo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530185-instituicoes-de-ensino-enfrentam-onda-de-certificados-falsos.html
|Mundo Corporativo
|4907
|Instituições de ensino enfrentam onda de certificados falsos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530185-instituicoes-de-ensino-enfrentam-onda-de-certificados-falsos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530187-black-friday-e-natal-pressionam-contratacoes-no-varejo.html
|Mundo Corporativo
|6887
|Black Friday e Natal pressionam contratações no varejo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530187-black-friday-e-natal-pressionam-contratacoes-no-varejo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530188-future-climate-abre-a-conta-de-restaurar-12-mil-hectares.html
|Mundo Corporativo
|6914
|Future Climate abre a conta de restaurar 12 mil hectares
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530188-future-climate-abre-a-conta-de-restaurar-12-mil-hectares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530189-grupo-uneed-amplia-equipe-em-117-em-12-meses.html
|Mundo Corporativo
|7232
|Grupo UNEED amplia equipe em 117% em 12 meses
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530189-grupo-uneed-amplia-equipe-em-117-em-12-meses.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530190-educacao-ganha-espaco-entre-os-beneficios-corporativos.html
|Mundo Corporativo
|6337
|Educação ganha espaço entre os benefícios corporativos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530190-educacao-ganha-espaco-entre-os-beneficios-corporativos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530191-pagedu-oferece-credito-para-escolas-investirem-em-estrutura.html
|Mundo Corporativo
|5776
|PagEdu oferece crédito para escolas investirem em estrutura
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530191-pagedu-oferece-credito-para-escolas-investirem-em-estrutura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530192-estudo-pode-padronizar-medicao-da-pressao-nas-farmacias.html
|Mundo Corporativo
|4764
|Estudo pode padronizar medição da pressão nas farmácias
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530192-estudo-pode-padronizar-medicao-da-pressao-nas-farmacias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530193-rede-de-mercado-autonomo-do-brasil-atinge-70-lojas-no-mexico.html
|Mundo Corporativo
|3993
|Rede de mercado autônomo do Brasil atinge 70 lojas no México
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530193-rede-de-mercado-autonomo-do-brasil-atinge-70-lojas-no-mexico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530194-assedio-eleitoral-persiste-apos-as-eleicoes.html
|Mundo Corporativo
|7612
|Assédio eleitoral persiste após as eleições
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530194-assedio-eleitoral-persiste-apos-as-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:17
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530094-apos-discussao-suspeito-mata-colega-de-trabalho-e-pede-pix-para-fugir.html
|Gerais
|Jaboticatubas, Grande BH, RMBH, PMMG
|2655
|Após discussão, suspeito mata colega de trabalho e pede Pix para fugir
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530094-apos-discussao-suspeito-mata-colega-de-trabalho-e-pede-pix-para-fugir.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:21
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530138-policia-civil-prende-suspeito-de-agredir-duda-salabert-e-assessor.html
|Política
|Duda Salabert, Polícia Civil, Prisão, Agressão, minério, belvedere, mineração
|3263
|Polícia Civil prende suspeito de agredir Duda Salabert e assessor
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530138-policia-civil-prende-suspeito-de-agredir-duda-salabert-e-assessor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:21
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530184-morte-seguida-de-roubo-contra-idosa-termina-com-tres-suspeitos-presos.html
|Gerais
|Latrocínio, Sul de Minas, São Paulo, Pedralva
|3102
|Morte seguida de roubo contra idosa termina com três suspeitos presos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530184-morte-seguida-de-roubo-contra-idosa-termina-com-tres-suspeitos-presos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:25
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/patrocinado/ofuturoemconstrucao/2026/10/7530139-mina-de-aguas-claras-em-nova-lima-abre-para-visitas-aos-fins-de-semana.html
|Patrocinado#OFuturoEmConstrução
|4447
|Mina de Águas Claras, em Nova Lima, abre para visitas aos fins de semana
|https://www.em.com.br/patrocinado/ofuturoemconstrucao/2026/10/7530139-mina-de-aguas-claras-em-nova-lima-abre-para-visitas-aos-fins-de-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:26
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530178-trump-diz-que-vai-falar-com-lula-mas-que-eleicao-foi-uma-desgraca.html
|Política
|Trump, lula, eleições 2026, flávio bolsonaro
|1512
|Trump diz que vai falar com Lula, mas que eleição foi 'uma desgraça'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530178-trump-diz-que-vai-falar-com-lula-mas-que-eleicao-foi-uma-desgraca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:27
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530206-astro-de-the-pitt-noah-wyle-e-eleito-o-homem-mais-sexy-do-mundo-pensei-que-fosse-pegadinha.html
|Galeria
|6
|Astro de ‘The Pitt’, Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo: ‘Pensei que fosse pegadinha’
|https://www.flipar.com.br/?p=696875
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:31
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530207-nikolas-defende-flavio-bolsonaro-esta-liberado-zoar-quem-se-autodeclara.html
|Política
|Nikolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, Eleições, Donald Trump, Lula, eua, fuga, eleições 2026
|2700
|Nikolas defende Flávio Bolsonaro: "Está liberado zoar quem se autodeclara?"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530207-nikolas-defende-flavio-bolsonaro-esta-liberado-zoar-quem-se-autodeclara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:36
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530205-mg-idosa-morre-em-upa-acusacao-e-de-erro-no-diagnostico.html
|Gerais
|UPA, negligência médica, morte, idosa, Sete Lagoas, Minas
|1439
|MG: idosa morre em UPA; acusação é de erro no diagnóstico
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530205-mg-idosa-morre-em-upa-acusacao-e-de-erro-no-diagnostico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:45
|Educando Seu Bolso
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7530214-aluguel-consignado-o-que-muda-para-inquilino-e-proprietario.html
|Colunistas#Educando seu Bolso
|11372
|Aluguel no contracheque: adeus ao fiador ou mais um desconto no salário?
|https://www.em.com.br/colunistas/educando-seu-bolso/2026/10/7530214-aluguel-consignado-o-que-muda-para-inquilino-e-proprietario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:47
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530213-ze-felipe-revela-diagnostico-de-sindrome-apos-sentir-dores-nos-gluteos.html
|Cultura
|Zé Felipe, Síndrome do Piriforme, Síndrome, Sertanejo
|2122
|Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após sentir dores nos glúteos
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530213-ze-felipe-revela-diagnostico-de-sindrome-apos-sentir-dores-nos-gluteos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:54
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529838-feito-para-comer-em-qualquer-lugar-bolinho-de-arroz-japones-e-febre-em-bh.html
|Degusta
|13982
|Feito para comer em qualquer lugar, bolinho de arroz japonês é febre em BH
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7529838-feito-para-comer-em-qualquer-lugar-bolinho-de-arroz-japones-e-febre-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 13:59
|Maria Reis*
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530230-estresse-e-ansiedade-em-aglomeracoes-urbanas-entenda-o-impacto-no-corpo.html
|Bem viver
|Shows, Manifestações, públicos, Aglomerações, ansiedade, fobia social, Saúde Mental
|3669
|Estresse e ansiedade em aglomerações urbanas: entenda o impacto no corpo
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530230-estresse-e-ansiedade-em-aglomeracoes-urbanas-entenda-o-impacto-no-corpo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:03
|Li Lacerda
|https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7530134-richarlison-obtem-vitoria-na-justica-em-disputa-envolvendo-ilha-em-angra-dos-reis.html
|Colunistas#Em Contexto
|angra dos reis, Asterisco, censura prévia, direito e celebridades, disputa imobiliária, disputa judicial, entretenimento e Justiça, Estado de Minas., Ilha Comprida, Jornalismo Investigativo, jornalismo jurídico de entretenimento, judiciário, Justiça do Distrito Federal, Li Lacerda, liberdade de expressão, processo judicial, redes sociais, remoção de publicações, Richarlison, Richarlison na Justiça, tutela de urgência, willer tomaz, WT Administração de Imóveis e Bens S/A
|2511
|Richarlison obtém vitória na Justiça em disputa envolvendo ilha em Angra dos Reis
|https://connect.em.com.br/2026/10/29/richarlison-obtem-vitoria-na-justica-em-disputa-envolvendo-ilha-em-angra-dos-reis/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:06
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530227-imagem-de-nossa-senhora-de-nazare-chega-na-sexta-feira-30-para-visitar-bh.html
|Gerais
|Belém, Comunidade, Círio de Nazaré, Imagem, Nossa, Nossa Senhora de Nazaré, Peregrina
|2749
|Imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega na sexta-feira (30) para visitar BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530227-imagem-de-nossa-senhora-de-nazare-chega-na-sexta-feira-30-para-visitar-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530244-mondial-e-a-marca-de-air-fryer-vencedora-do-top-of-mind-2026.html
|Mundo Corporativo
|2414
|Mondial é a marca de Air Fryer vencedora do Top of Mind 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530244-mondial-e-a-marca-de-air-fryer-vencedora-do-top-of-mind-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:11
|Orion Teixeira
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7530248-orion-teixeira-cleitinho-tera-dois-supersecretarios.html
|Colunistas#Orion Teixeira
|2996
|Orion Teixeira: Cleitinho terá dois supersecretários
|https://www.em.com.br/colunistas/orion-teixeira/2026/10/7530248-orion-teixeira-cleitinho-tera-dois-supersecretarios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530245-ai-r-amplia-visibilidade-e-controle-de-acesso-a-nuvem.html
|Mundo Corporativo
|4306
|AI/R amplia visibilidade e controle de acesso à nuvem
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530245-ai-r-amplia-visibilidade-e-controle-de-acesso-a-nuvem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530246-bares-e-restaurantes-sao-o-2-setor-que-mais-contrata-jovens.html
|Mundo Corporativo
|3625
|Bares e restaurantes são o 2º setor que mais contrata jovens
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530246-bares-e-restaurantes-sao-o-2-setor-que-mais-contrata-jovens.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:14
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530252-violencia-domestica-afeta-trabalho-e-mobiliza-empresas.html
|Mundo Corporativo
|3460
|Violência doméstica afeta trabalho e mobiliza empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530252-violencia-domestica-afeta-trabalho-e-mobiliza-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:15
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530253-sucesso-faz-empresas-ignorarem-sinais-de-declinio-diz-lider.html
|Mundo Corporativo
|6517
|Sucesso faz empresas ignorarem sinais de declínio, diz líder
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530253-sucesso-faz-empresas-ignorarem-sinais-de-declinio-diz-lider.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:16
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530255-gm-tendas-galpoes-instala-galpoes-lonados-na-cop15.html
|Mundo Corporativo
|6688
|GM Tendas Galpões instala galpões lonados na COP15
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530255-gm-tendas-galpoes-instala-galpoes-lonados-na-cop15.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:16
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530258-tecnologia-usa-sacos-gigantes-de-areia-para-conter-a-erosao-marinha.html
|Galeria
|6
|Tecnologia usa sacos gigantes de areia para conter a erosão marinha
|https://www.flipar.com.br/?p=696896&preview=true&preview_id=696896
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:16
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530259-mesbla-do-auge-a-falencia-a-trajetoria-da-empresa-simbolo-de-uma-era-no-varejo-brasileiro.html
|Galeria
|6
|Mesbla: do auge à falência, a trajetória da empresa, símbolo de uma era no varejo brasileiro
|https://www.flipar.com.br/?p=696895&preview=true&preview_id=696895
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:19
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530265-engetron-apresenta-solucoes-para-eficiencia-energetica-e-continuidade-de-data-centers-no-dcd-connect-brasil-2026.html
|Networking e Negócios
|4265
|Engetron apresenta soluções para eficiência energética e continuidade de data centers no DCD Connect Brasil 2026
|bdc51d1f-2fc7-4733-bf8f-b92a53f016e6
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:26
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530272-cientista-se-torna-o-1-brasileiro-a-vencer-premio-por-divulgar-ciencia-nas-redes-sociais.html
|Galeria
|6
|Cientista se torna o 1º brasileiro a vencer prêmio por divulgar ciência nas redes sociais
|https://www.flipar.com.br/?p=696880
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:41
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530275-anatel-vai-exigir-prova-de-vida-para-manter-linhas-de-celular-ativas.html
|Nacional
|Anatel, Nacional
|1830
|Anatel vai exigir prova de vida para manter linhas de celular ativas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530275-anatel-vai-exigir-prova-de-vida-para-manter-linhas-de-celular-ativas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:53
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530282-professora-de-100-chama-atencao-ao-falar-de-vinho-seu-relato-sobre-longevidade-nao-comprova-beneficio-do-alcool-para-viver-mais.html
|Ciência
|vinho, bem-estar, longevidade
|2458
|Professora de 100 chama atenção ao falar de vinho: seu relato sobre longevidade não comprova benefício do álcool para viver mais
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530282-professora-de-100-chama-atencao-ao-falar-de-vinho-seu-relato-sobre-longevidade-nao-comprova-beneficio-do-alcool-para-viver-mais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:54
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530285-em-1992-28-mil-patos-de-borracha-caem-de-um-cargueiro-no-pacifico-anos-depois-sua-viagem-pelos-oceanos-ganha-um-papel-inesperado-nas-maos-de-cientistas.html
|Ciência
|história, fatos curiosos
|2425
|Em 1992, 28 mil patos de borracha caem de um cargueiro no Pacífico; anos depois, sua viagem pelos oceanos ganha um papel inesperado nas mãos de cientistas
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530285-em-1992-28-mil-patos-de-borracha-caem-de-um-cargueiro-no-pacifico-anos-depois-sua-viagem-pelos-oceanos-ganha-um-papel-inesperado-nas-maos-de-cientistas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:55
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530283-imigrantes-detidos-apos-entrada-irregular-nos-eua-enfrentam-reves-decisao-por-10-a-7-muda-entendimento-sobre-o-direito-constitucional-a-audiencias-de-fianca.html
|Internacional
|estados unidos, prisão, imigrantes
|2487
|Imigrantes detidos após entrada irregular nos EUA enfrentam revés: decisão por 10 a 7 muda entendimento sobre o direito constitucional a audiências de fiança
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530283-imigrantes-detidos-apos-entrada-irregular-nos-eua-enfrentam-reves-decisao-por-10-a-7-muda-entendimento-sobre-o-direito-constitucional-a-audiencias-de-fianca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:55
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530284-o-acura-nsx-roadster-de-tony-stark-em-os-vingadores-vai-a-leilao-mas-um-detalhe-de-sua-criacao-para-o-filme-faz-dele-uma-peca-fora-do-comum-para-colecionadores.html
|Cultura
|tony stark, vingadores, carro
|2450
|O Acura NSX Roadster de Tony Stark em Os Vingadores vai a leilão, mas um detalhe de sua criação para o filme faz dele uma peça fora do comum para colecionadores
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530284-o-acura-nsx-roadster-de-tony-stark-em-os-vingadores-vai-a-leilao-mas-um-detalhe-de-sua-criacao-para-o-filme-faz-dele-uma-peca-fora-do-comum-para-colecionadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:55
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7530289-fibra-optica-atinge-velocidade-surpreendente-em-pesquisa-chinesa-e-pode-abrir-caminho-para-redes-que-lidam-com-um-volume-de-dados-dificil-de-imaginar-hoje.html
|Tecnologia
|fibra óptica, tecnologia, internet
|2531
|Fibra óptica atinge velocidade surpreendente em pesquisa chinesa e pode abrir caminho para redes que lidam com um volume de dados difícil de imaginar hoje
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7530289-fibra-optica-atinge-velocidade-surpreendente-em-pesquisa-chinesa-e-pode-abrir-caminho-para-redes-que-lidam-com-um-volume-de-dados-dificil-de-imaginar-hoje.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:56
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530287-seu-cachorro-fica-agitado-na-hora-do-passeio-adestradores-apontam-um-detalhe-antes-de-abrir-a-porta-que-pode-mudar-a-rotina-e-deixar-a-saida-mais-tranquila.html
|Bem viver
|cachorro, animais
|2241
|Seu cachorro fica agitado na hora do passeio? Adestradores apontam um detalhe antes de abrir a porta que pode mudar a rotina e deixar a saída mais tranquila
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530287-seu-cachorro-fica-agitado-na-hora-do-passeio-adestradores-apontam-um-detalhe-antes-de-abrir-a-porta-que-pode-mudar-a-rotina-e-deixar-a-saida-mais-tranquila.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:56
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530288-o-que-realmente-melhora-a-qualidade-de-vida-ao-olhar-para-o-paleolitico-antropologo-propoe-uma-resposta-que-vai-alem-do-dinheiro-e-passa-pelo-aprendizado.html
|Bem viver
|longevidade, qualidade de vida, bem-estar
|2968
|O que realmente melhora a qualidade de vida? Ao olhar para o Paleolítico, antropólogo propõe uma resposta que vai além do dinheiro e passa pelo aprendizado
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530288-o-que-realmente-melhora-a-qualidade-de-vida-ao-olhar-para-o-paleolitico-antropologo-propoe-uma-resposta-que-vai-alem-do-dinheiro-e-passa-pelo-aprendizado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:56
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530286-por-que-subir-escadas-cansa-muito-mais-do-que-caminhar-apos-os-70-anos.html
|Bem viver
|bem-estar, exercícios, escadas
|2161
|Por que subir escadas cansa muito mais do que caminhar após os 70 anos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530286-por-que-subir-escadas-cansa-muito-mais-do-que-caminhar-apos-os-70-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:57
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530291-amigos-de-infancia-passam-92-anos-sem-se-ver-mas-se-reencontram-aos-105-e-resgatam-uma-historia-que-comeca-com-uma-tarefa-compartilhada-nas-plantacoes-de-milho.html
|Internacional
|internacional, histórias, amigos
|3266
|Amigos de infância passam 92 anos sem se ver, mas se reencontram aos 105 e resgatam uma história que começa com uma tarefa compartilhada nas plantações de milho
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530291-amigos-de-infancia-passam-92-anos-sem-se-ver-mas-se-reencontram-aos-105-e-resgatam-uma-historia-que-comeca-com-uma-tarefa-compartilhada-nas-plantacoes-de-milho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:57
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530292-uma-musica-de-neil-young-usada-em-campanha-vira-alvo-de-processo-contra-comite-ligado-a-trump-com-cobranca-de-cerca-de-rs-50-milhoes.html
|Cultura
|estados unidos, donald trump
|2458
|Uma música de Neil Young usada em campanha vira alvo de processo contra comitê ligado a Trump, com cobrança de cerca de R$ 50 milhões
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530292-uma-musica-de-neil-young-usada-em-campanha-vira-alvo-de-processo-contra-comite-ligado-a-trump-com-cobranca-de-cerca-de-rs-50-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 14:58
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530293-caminhadas-e-longevidade-por-que-um-pesquisador-chama-a-atencao-para-os-deslocamentos-do-dia-a-dia-mas-evita-tratar-esse-habito-como-garantia-de-vida-longa.html
|Bem viver
|saúde, longevidade
|3080
|Caminhadas e longevidade: por que um pesquisador chama a atenção para os deslocamentos do dia a dia, mas evita tratar esse hábito como garantia de vida longa
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530293-caminhadas-e-longevidade-por-que-um-pesquisador-chama-a-atencao-para-os-deslocamentos-do-dia-a-dia-mas-evita-tratar-esse-habito-como-garantia-de-vida-longa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530267-corredor-mineiro-de-82-anos-celebra-em-bh-a-marca-60-mil-km-percorridos.html
|Bem viver
|corrida, Lagoa a Pampulha, idosos, envelhecimento
|3248
|Corredor mineiro de 82 anos celebra em BH a marca 60 mil km percorridos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530267-corredor-mineiro-de-82-anos-celebra-em-bh-a-marca-60-mil-km-percorridos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:05
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530301-por-que-480-milhoes-de-agulhas-de-cobre-foram-parar-em-orbita-experimento-militar-de-1963-testa-comunicacoes-por-radio-e-deixa-um-legado-de-residuos-no-espaco.html
|Ciência
|Projeto West Ford, espaço, estados unidos, agulhas de cobre, lixo espacial
|2725
|Por que 480 milhões de agulhas de cobre foram parar em órbita? Experimento militar de 1963 testa comunicações por rádio e deixa um legado de resíduos no espaço
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7530301-por-que-480-milhoes-de-agulhas-de-cobre-foram-parar-em-orbita-experimento-militar-de-1963-testa-comunicacoes-por-radio-e-deixa-um-legado-de-residuos-no-espaco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:05
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530300-uma-arvore-protegida-em-donana-enfrenta-um-obstaculo-para-se-renovar-e-estudo-revela-o-papel-de-cervos-e-javalis-no-futuro-da-especie-no-parque-espanhol.html
|Internacional
|Doñana, espanha, Parque Nacional de Doñana, cervos, javalis, piruétano, peral silvestre, Pyrus bourgaeana
|2749
|Uma árvore protegida em Doñana enfrenta um obstáculo para se renovar, e estudo revela o papel de cervos e javalis no futuro da espécie no parque espanhol
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530300-uma-arvore-protegida-em-donana-enfrenta-um-obstaculo-para-se-renovar-e-estudo-revela-o-papel-de-cervos-e-javalis-no-futuro-da-especie-no-parque-espanhol.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:06
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530302-quem-sabe-que-voce-faz-terapia-psicologa-relata-um-comportamento-frequente-entre-pacientes-que-restringem-essa-informacao-a-um-circulo-muito-pequeno-de-pessoas.html
|Bem viver
|psicologia, terapia, comportamento humano, paciente
|2338
|Quem sabe que você faz terapia? Psicóloga relata um comportamento frequente entre pacientes que restringem essa informação a um círculo muito pequeno de pessoas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530302-quem-sabe-que-voce-faz-terapia-psicologa-relata-um-comportamento-frequente-entre-pacientes-que-restringem-essa-informacao-a-um-circulo-muito-pequeno-de-pessoas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:06
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7530305-o-capacho-na-entrada-parece-inofensivo-mas-um-detalhe-na-posicao-pode-acumular-umidade-em-dias-de-chuva-e-colocar-uma-parte-da-porta-em-risco-sem-voce-perceber.html
|Casa e Decoração
|capacho, porta, proliferação de fungos, umidade
|2685
|O capacho na entrada parece inofensivo, mas um detalhe na posição pode acumular umidade em dias de chuva e colocar uma parte da porta em risco sem você perceber
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7530305-o-capacho-na-entrada-parece-inofensivo-mas-um-detalhe-na-posicao-pode-acumular-umidade-em-dias-de-chuva-e-colocar-uma-parte-da-porta-em-risco-sem-voce-perceber.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:06
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530303-aposentadoria-feliz-exige-grandes-sonhos-a-psicologia-explica-como-as-prioridades-mudam-com-a-idade-e-por-que-a-satisfacao-pode-estar-onde-menos-se-espera.html
|Bem viver
|saúde mental, aposentadoria, lista, mudança comportamental, metas
|2601
|Aposentadoria feliz exige grandes sonhos? A psicologia explica como as prioridades mudam com a idade e por que a satisfação pode estar onde menos se espera
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530303-aposentadoria-feliz-exige-grandes-sonhos-a-psicologia-explica-como-as-prioridades-mudam-com-a-idade-e-por-que-a-satisfacao-pode-estar-onde-menos-se-espera.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:07
|Estúdio de Conteúdo EM
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530306-5-marcas-de-mala-de-viagem-compare-tamanhos-precos-e-garantias.html
|Empresas
|8844
|5 marcas de mala de viagem: compare tamanhos, preços e garantias
|https://www.em.com.br/empresas/2026/10/7530306-5-marcas-de-mala-de-viagem-compare-tamanhos-precos-e-garantias.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:07
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530304-quem-nasce-entre-1945-e-1965-lida-melhor-com-as-emocoes-a-psicologia-explora-a-relacao-com-a-incerteza-mas-o-ano-de-nascimento-nao-conta-toda-a-historia.html
|Bem viver
|psicologia, comportamento humano, terceira idade, administrar emoções, maturidade emocional
|1116
|Quem nasce entre 1945 e 1965 lida melhor com as emoções? A psicologia explora a relação com a incerteza, mas o ano de nascimento não conta toda a história
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530304-quem-nasce-entre-1945-e-1965-lida-melhor-com-as-emocoes-a-psicologia-explora-a-relacao-com-a-incerteza-mas-o-ano-de-nascimento-nao-conta-toda-a-historia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:09
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530310-jaborandi-destaque-em-pesquisas-cientificas-sobre-glaucoma.html
|Galeria
|6
|Jaborandi: destaque em pesquisas científicas sobre glaucoma
|https://www.flipar.com.br/?p=696897&preview=true&preview_id=696897
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:12
|Camila Lyrio*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530130-mais-um-policial-militar-e-baleado-durante-tentativa-de-assalto-na-rmbh.html
|Gerais
|assalto, PM, polícia, polícia, Região, tentativa
|1892
|Mais um policial militar é baleado durante tentativa de assalto na RMBH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530130-mais-um-policial-militar-e-baleado-durante-tentativa-de-assalto-na-rmbh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:14
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530236-cemiterios-de-belo-horizonte-terao-missas-celebradas-por-bispos-auxiliares.html
|Gerais
|Cemitérios, Das, Missa, Missas
|1694
|Cemitérios de Belo Horizonte terão missas celebradas por bispos auxiliares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530236-cemiterios-de-belo-horizonte-terao-missas-celebradas-por-bispos-auxiliares.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:17
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530325-dewa-assina-tres-acordos-com-parceiros-globais-durante-a-wetex-2026.html
|Mundo Corporativo
|4466
|DEWA assina três acordos com parceiros globais durante a WETEX 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530325-dewa-assina-tres-acordos-com-parceiros-globais-durante-a-wetex-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:18
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530326-premio-fenasan-2026-reconhece-16-empresas-do-saneamento.html
|Mundo Corporativo
|4217
|Prêmio Fenasan 2026 reconhece 16 empresas do saneamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530326-premio-fenasan-2026-reconhece-16-empresas-do-saneamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:21
|Letícia Passos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530328-influenciador-dedeco-morre-aos-33-anos-semanas-apos-anunciar-que-seria-pai.html
|Nacional
|obituário, influenciador, EA Sports, esportes, Dedeco, youtube
|2350
|Influenciador Dedeco morre aos 33 anos, semanas após anunciar que seria pai
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530328-influenciador-dedeco-morre-aos-33-anos-semanas-apos-anunciar-que-seria-pai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:29
|ISADORA LAVIOLA
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530319-adelia-prado-e-edimilson-pereira-sao-finalistas-do-oceanos-2026.html
|Cultura
|Adélia Prado, Finalistas, prêmio, poeta, mineira
|2268
|Adélia Prado e Edimilson Pereira são finalistas do Oceanos 2026
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530319-adelia-prado-e-edimilson-pereira-sao-finalistas-do-oceanos-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530339-maior-lago-da-america-do-sul-fica-no-brasil.html
|Galeria
|6
|Maior lago da América do Sul fica no Brasil
|https://www.flipar.com.br/?p=696998&preview=true&preview_id=696998
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530340-hbo-anuncia-atores-que-viverao-os-pais-de-harry-potter-e-irmao-de-rony-veja.html
|Galeria
|6
|HBO anuncia atores que viverão os pais de Harry Potter e irmão de Rony; veja!
|https://www.flipar.com.br/?p=696905
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530341-maior-relogio-do-mundo-fica-na-arabia-saudita-e-pode-ser-visto-a-30-km-de-distancia.html
|Galeria
|6
|Maior relógio do mundo fica na Arábia Saudita e pode ser visto a 30 km de distância
|https://www.flipar.com.br/?p=696997&preview=true&preview_id=696997
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:53
|Gustavo Werneck
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530269-basilica-em-bh-tera-iluminacao-permanente-a-partir-de-8-de-dezembro.html
|Gerais
|3672
|Basílica em BH terá iluminação permanente a partir de 8 de dezembro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530269-basilica-em-bh-tera-iluminacao-permanente-a-partir-de-8-de-dezembro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:54
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530352-caso-renato-cariani-mp-pede-condenacao-e-pena-pode-passar-de-50-anos.html
|Nacional
|cariani, Renato Cariani, tráfico, lavagem de dinheiro, Ministério Público
|3034
|Caso Renato Cariani: MP pede condenação e pena pode passar de 50 anos
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530352-caso-renato-cariani-mp-pede-condenacao-e-pena-pode-passar-de-50-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 15:59
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530278-finados-bh-tem-operacao-para-receber-mais-de-80-mil-pessoas-nos-cemiterios.html
|Gerais
|Finados, Feriado, Cemitério municipal, Belo Horizonte
|4860
|Finados: BH tem operação para receber mais de 80 mil pessoas nos cemitérios
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530278-finados-bh-tem-operacao-para-receber-mais-de-80-mil-pessoas-nos-cemiterios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530315-dia-mundial-do-avc-condicao-atingira-um-em-cada-quatro-adultos.html
|Bem viver
|Atividade física, Dia Mundial do AVC, prevenção, Doenças Cardiovasculares
|3689
|Dia Mundial do AVC: condição atingirá um em cada quatro adultos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530315-dia-mundial-do-avc-condicao-atingira-um-em-cada-quatro-adultos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530363-retotalizacao-da-vaga-na-camara-de-bh-a-autores-das-acoes-que-cassaram-dois-vereadores.html
|Política
|2356
|Retotalização dá vaga na Câmara de BH a autores das ações que cassaram dois vereadores
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530363-retotalizacao-da-vaga-na-camara-de-bh-a-autores-das-acoes-que-cassaram-dois-vereadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:03
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530365-hospitais-com-plantoes-enfrentam-desafio-de-treinar-equipes-em-varios-turnos.html
|Networking e Negócios
|4527
|Hospitais com plantões enfrentam desafio de treinar equipes em vários turnos
|69395a15-da9e-4ee8-9a1c-c98a23c7d4d3
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:08
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530349-leilao-tem-lotes-com-290-cosmeticos-de-o-boticario-natura-e-lancome.html
|Gerais
|Leilão, Região metropolitana, Contagem, Perfumes
|1983
|Leilão tem lotes com 290 cosméticos de O Boticário, Natura e Lancôme
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530349-leilao-tem-lotes-com-290-cosmeticos-de-o-boticario-natura-e-lancome.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:21
|Flor Sette Camara*
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530382-tratamento-de-avc-no-sus-ganha-novas-armas-para-salvar-mais-vidas.html
|Bem viver
|Saúde, SUS, AVC, vidas
|2171
|Tratamento de AVC no SUS ganha novas armas para salvar mais vidas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530382-tratamento-de-avc-no-sus-ganha-novas-armas-para-salvar-mais-vidas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:23
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530383-outubro-rosa-expoe-baixa-cobertura-de-mamografia-no-ceara.html
|Mundo Corporativo
|7246
|Outubro Rosa expõe baixa cobertura de mamografia no Ceará
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530383-outubro-rosa-expoe-baixa-cobertura-de-mamografia-no-ceara.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:23
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530384-cetrel-apresenta-estudos-tecnicos-no-37-encontro-tecnico.html
|Mundo Corporativo
|6034
|Cetrel apresenta estudos técnicos no 37º Encontro Técnico
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530384-cetrel-apresenta-estudos-tecnicos-no-37-encontro-tecnico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:26
|Carlos Palermo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530378-shakira-volta-ao-brasil-com-turne-de-reveillon-e-tres-grandes-shows-veja-locais.html
|Cultura
|Shakira, show, Colombiana, Brasil, shows
|1528
|Shakira volta ao Brasil com turnê de Réveillon e três grandes shows; veja locais
|https://www.tupi.fm/entretenimento/shakira-volta-ao-brasil-com-turne-de-reveillon-e-tres-grandes-shows-veja-locais/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:29
|Redação
|https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7530640-brumadinho-recebe-novo-aparelho-de-raio-x-com-tecnologia-avancada.html
|Cidades#Brumadinho
|Raio-x
|1486
|Brumadinho recebe novo aparelho de raio-X com tecnologia avançada
|https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7530640-brumadinho-recebe-novo-aparelho-de-raio-x-com-tecnologia-avancada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:31
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530388-chico-lobo-lanca-hoje-o-album-autoral-recibo-de-violeiro.html
|Cultura
|Chico Lobo, Zeca Baleiro, Disco, Viola, Pato Fu
|3685
|Chico Lobo lança hoje o álbum autoral 'Recibo de violeiro'
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530388-chico-lobo-lanca-hoje-o-album-autoral-recibo-de-violeiro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:41
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530367-erecao-ao-acordar-o-que-ela-revela-sobre-a-saude-sexual-masculina.html
|Bem viver
|ereção, disfunção erétil, saúde sexual masculina, pênis
|3284
|Ereção ao acordar: o que isso revela sobre a saúde sexual masculina?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530367-erecao-ao-acordar-o-que-ela-revela-sobre-a-saude-sexual-masculina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:44
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530366-policia-prende-ultimo-suspeito-de-grupo-de-agiotagem-e-tortura-na-grande-bh.html
|Gerais
|operação, agiotagem, extorsão, Grande BH, RMBH, BH
|4038
|Polícia prende último suspeito de grupo de agiotagem e tortura na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530366-policia-prende-ultimo-suspeito-de-grupo-de-agiotagem-e-tortura-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:44
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530379-pedacos-de-acrilico-sao-encontrados-em-refeicao-de-universidade-em-mg.html
|Gerais
|PoçosdeCaldas, Sul de Minas, IFSULDEMINAS, PCMG
|1907
|Pedaços de acrílico são encontrados em refeição de universidade em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530379-pedacos-de-acrilico-sao-encontrados-em-refeicao-de-universidade-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 16:51
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530400-idosa-de-105-anos-reencontra-amigo-da-infancia-da-mesma-idade.html
|Bem viver
|Entretenimento
|2810
|Idosa de 105 anos reencontra amigo da infância da mesma idade
|https://www.tupi.fm/entretenimento/idosa-de-105-anos-reencontra-amigo-da-infancia-da-mesma-idade-e-relembra-epoca-em-que-os-dois-plantavam-milho-106-anos-com-certeza-dizem-sobre-o-futuro/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:02
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530423-tati-machado-se-despede-do-saia-justa-e-emociona-ao-falar-de-gravidez-feliz-e-com-medo.html
|Cultura
|tati machado, gravidez, perda, gestação, filho
|2036
|Tati Machado se despede do Saia Justa e emociona ao falar de gravidez: "Feliz e com medo"
|https://www.tupi.fm/entretenimento/tati-machado-se-despede-do-saia-justa-e-emociona-ao-falar-de-gravidez-feliz-e-com-medo/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:03
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530416-banoffee-facil-e-cremosa-aprenda-a-fazer-a-sobremesa-perfeita.html
|Degusta
|Entretenimento
|1981
|Banoffee fácil e cremosa: aprenda a fazer a sobremesa perfeita
|https://www.tupi.fm/entretenimento/banoffee-facil-e-cremosa-aprenda-a-fazer-a-sobremesa-perfeita/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:18
|Carlos Altman
|https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7530426-pelo-2-ano-consecutivo-ile-ifa-recebe-o-premio-cidade-de-vespasiano.html
|Diversidade
|cultura, religiões de matriz africana, Vespasiano, Minas, IFA
|2852
|Pelo 2º ano consecutivo, Ilê Ifá recebe o Prêmio Cidade de Vespasiano
|https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7530426-pelo-2-ano-consecutivo-ile-ifa-recebe-o-premio-cidade-de-vespasiano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:20
|Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530405-medicos-lancam-guia-para-evitar-recusa-de-mamografia-digital.html
|Bem viver
|saúde da mulher, mamografia digital, mamografia, câncer de mama
|2729
|Médicos lançam guia para evitar recusa de mamografia digital
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/medicos-lancam-guia-para-evitar-recusa-de-mamografia-digital
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530452-eig-e-acwa-anunciam-a-plenum-power-uma-parceria-estrategica-para-investir-em-infraestrutura-de-energia-nos-eua.html
|Mundo Corporativo
|11553
|EIG e Acwa anunciam a Plenum Power, uma parceria estratégica para investir em infraestrutura de energia nos EUA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530452-eig-e-acwa-anunciam-a-plenum-power-uma-parceria-estrategica-para-investir-em-infraestrutura-de-energia-nos-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530453-murata-lanca-os-menores-conectores-coaxiais-de-rf-micro-ondas-do-mundo-com-chave-reduzindo-em-aproximadamente-40-a-area-de-montagem-na-placa-de-circuito-impresso-pcb.html
|Mundo Corporativo
|4790
|Murata lança os menores conectores coaxiais de RF/micro-ondas do mundo com chave, reduzindo em aproximadamente 40% a área de montagem na placa de circuito impresso (PCB)
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530453-murata-lanca-os-menores-conectores-coaxiais-de-rf-micro-ondas-do-mundo-com-chave-reduzindo-em-aproximadamente-40-a-area-de-montagem-na-placa-de-circuito-impresso-pcb.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530454-accertify-formaliza-ecossistema-de-parceiros-a-medida-que-fraude-pagamentos-e-chargebacks-convergem-para-uma-unica-superficie-de-risco.html
|Mundo Corporativo
|5260
|Accertify formaliza ecossistema de parceiros à medida que fraude, pagamentos e chargebacks convergem para uma única superfície de risco
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530454-accertify-formaliza-ecossistema-de-parceiros-a-medida-que-fraude-pagamentos-e-chargebacks-convergem-para-uma-unica-superficie-de-risco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530455-transition-industries-assina-contrato-definitivo-de-epc-com-a-siemens-energy-e-a-techint-e-ampc-para-a-unidade-de-eletrolise-de-210-mw-do-projeto-pacifico-mexinol.html
|Mundo Corporativo
|5562
|Transition Industries assina contrato definitivo de EPC com a Siemens Energy e a Techint E&C para a unidade de eletrólise de 210 MW do projeto Pacifico Mexinol
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530455-transition-industries-assina-contrato-definitivo-de-epc-com-a-siemens-energy-e-a-techint-e-ampc-para-a-unidade-de-eletrolise-de-210-mw-do-projeto-pacifico-mexinol.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530456-patrus-transportes-se-destaca-em-premio-de-rh.html
|Mundo Corporativo
|2424
|Patrus Transportes se destaca em prêmio de RH
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530456-patrus-transportes-se-destaca-em-premio-de-rh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530457-agir-esta-entre-as-melhores-empresas-para-se-trabalhar.html
|Mundo Corporativo
|4062
|Agir está entre as melhores empresas para se trabalhar
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530457-agir-esta-entre-as-melhores-empresas-para-se-trabalhar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530458-terracom-saneamento-faz-10-anos-com-salto-no-esgoto-tratado.html
|Mundo Corporativo
|3769
|Terracom Saneamento faz 10 anos com salto no esgoto tratado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530458-terracom-saneamento-faz-10-anos-com-salto-no-esgoto-tratado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530460-black-friday-antecipada-nao-aumenta-as-vendas-aponta-estudo.html
|Mundo Corporativo
|1969
|Black Friday antecipada não aumenta as vendas, aponta estudo
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530460-black-friday-antecipada-nao-aumenta-as-vendas-aponta-estudo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530461-campanhas-reforcam-importancia-dos-exames-preventivos.html
|Mundo Corporativo
|6053
|Campanhas reforçam importância dos exames preventivos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530461-campanhas-reforcam-importancia-dos-exames-preventivos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530462-criminoso-do-zodiaco-policia-americana-levou-cinco-decadas-para-descobrir-identidade-de-serial-killer.html
|Galeria
|6
|Criminoso do Zodíaco: Polícia americana levou cinco décadas para descobrir identidade de serial killer
|https://www.flipar.com.br/?p=696996&preview=true&preview_id=696996
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:43
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530430-crlv-2026-em-mg-passa-a-ser-obrigatorio-para-todos-em-1-de-novembro.html
|Gerais
|CRLV, Minas, licenciamento, veículos
|5478
|CRLV 2026 em MG passa a ser obrigatório para todos em 1º de novembro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530430-crlv-2026-em-mg-passa-a-ser-obrigatorio-para-todos-em-1-de-novembro.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:45
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530445-rodoviaria-de-bh-tera-60-viagens-extras-para-atender-passageiros-no-feriado.html
|Gerais
|Feriado, Rodoviária, Belo Horizonte, Finados
|2746
|Rodoviária de BH terá 60 viagens extras para atender passageiros no feriado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530445-rodoviaria-de-bh-tera-60-viagens-extras-para-atender-passageiros-no-feriado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:49
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530467-morre-patrick-stewart-astro-de-star-trek-aos-86-anos.html
|Cultura
|Entretenimento, morte, ator, guerra nas estrelas, cinema, tv
|1219
|Morre Patrick Stewart, astro de 'Star trek', aos 86 anos
|https://www.tupi.fm/entretenimento/morre-patrick-stewart-o-eterno-professor-xavier-e-capitao-picard-aos-86-anos/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530484-vaga-lumes-brilho-fascinante-esconde-papel-essencial-no-equilibrio-da-natureza.html
|Galeria
|6
|Vaga-lumes: brilho fascinante esconde papel essencial no equilíbrio da natureza
|https://www.flipar.com.br/?p=697018&preview=true&preview_id=697018
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530485-chefchaouen-cidade-no-marrocos-e-famosa-por-ser-a-mais-azul-do-planeta.html
|Galeria
|6
|Chefchaouen: cidade no Marrocos é famosa por ser a ‘mais azul do planeta’
|https://www.flipar.com.br/?p=696995&preview=true&preview_id=696995
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 17:52
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530469-menina-de-13-anos-esta-desaparecida-ha-18-dias-no-barreiro-em-bh.html
|Gerais
|Desaparecida, menina, Barreiro, sumiço
|1500
|Menina de 13 anos está desaparecida há 18 dias no Barreiro, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530469-menina-de-13-anos-esta-desaparecida-ha-18-dias-no-barreiro-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530465-reconhecer-os-sinais-de-avc-pode-salvar-vidas-saiba-como-agir.html
|Bem viver
|acidente vascular cerebral, AVC, derrame, samu
|2942
|Reconhecer os sinais de AVC pode salvar vidas: saiba como agir
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530465-reconhecer-os-sinais-de-avc-pode-salvar-vidas-saiba-como-agir.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:00
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530450-tjmg-determina-prisao-de-grupo-suspeito-de-aplicar-golpes-em-idosos.html
|Gerais
|Determina, Golpe, Idosos, Prisão, Tjmg
|4521
|TJMG determina prisão de grupo suspeito de aplicar golpes em idosos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530450-tjmg-determina-prisao-de-grupo-suspeito-de-aplicar-golpes-em-idosos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:06
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530481-confira-a-programacao-dos-shoppings-de-bh-no-feriado-de-finados.html
|Gerais
|Shoppings, Belo Horizonte, Feriado, Finados
|3358
|Confira a programação dos shoppings de BH no feriado de Finados
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530481-confira-a-programacao-dos-shoppings-de-bh-no-feriado-de-finados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:11
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530493-jovem-pega-celular-de-amigo-para-tirar-foto-e-descobre-ter-sido-estuprada.html
|Gerais
|Crime, Estupro, Gerais, Jovem
|1264
|Jovem pega celular de amigo para tirar foto e descobre ter sido estuprada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530493-jovem-pega-celular-de-amigo-para-tirar-foto-e-descobre-ter-sido-estuprada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:16
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530459-demita-um-petista-campanha-nas-redes-pode-gerar-punicoes-trabalhistas.html
|Política
|eleições, assédio, MPT, redes, denúncia
|11889
|‘Demita um petista’: campanha nas redes pode gerar punições trabalhistas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530459-demita-um-petista-campanha-nas-redes-pode-gerar-punicoes-trabalhistas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:18
|Armando Holanda - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530510-governo-trump-exigiu-que-flavio-recuasse-em-declaracao-golpista-sobre-vitoria-eleitoral.html
|Política
|Donald Trump, eleições, Estados Unidos, lula, EUA, flávio bolsonaro
|1734
|Governo Trump exigiu que Flávio recuasse em declaração golpista sobre vitória eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530510-governo-trump-exigiu-que-flavio-recuasse-em-declaracao-golpista-sobre-vitoria-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:28
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530511-novo-anel-tera-bloqueio-total-de-tres-faixas-durante-a-madrugada-em-bh.html
|Gerais
|anel rodoviário, Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte
|3128
|Novo Anel terá bloqueio total de três faixas durante a madrugada em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530511-novo-anel-tera-bloqueio-total-de-tres-faixas-durante-a-madrugada-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530527-inedito-no-brasil-novo-tecnologo-em-musculacao.html
|Mundo Corporativo
|2349
|Inédito no Brasil: novo tecnólogo em Musculação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530527-inedito-no-brasil-novo-tecnologo-em-musculacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:29
|Lucas Lanna Resende
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530526-festcurtas-exibe-gratuitamente-96-titulos-divididos-em-14-mostras.html
|Cultura
|curtas, Cinema, filmes, festival, BH
|4912
|Festcurtas exibe gratuitamente 96 títulos divididos em 14 mostras
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530526-festcurtas-exibe-gratuitamente-96-titulos-divididos-em-14-mostras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:29
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530531-pam-saint-gobain-abre-inscricoes-para-programa-de-estagio.html
|Mundo Corporativo
|4118
|PAM Saint-Gobain abre inscrições para Programa de Estágio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530531-pam-saint-gobain-abre-inscricoes-para-programa-de-estagio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530532-ia-mapeia-teses-dos-tribunais-e-responde-no-chat-do-advogado.html
|Mundo Corporativo
|5264
|IA mapeia teses dos tribunais e responde no chat do advogado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530532-ia-mapeia-teses-dos-tribunais-e-responde-no-chat-do-advogado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530535-unifecaf-renova-com-a-confederacao-brasileira-de-volei.html
|Mundo Corporativo
|3507
|UniFECAF renova com a Confederação Brasileira de Vôlei
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530535-unifecaf-renova-com-a-confederacao-brasileira-de-volei.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:35
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530536-vgrid-orienta-seguranca-de-ia-conectada-ao-e-mail.html
|Mundo Corporativo
|6299
|VGrid orienta segurança de IA conectada ao e-mail
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530536-vgrid-orienta-seguranca-de-ia-conectada-ao-e-mail.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:35
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530537-golpes-na-internet-ampliam-debate-sobre-privacidade-digital.html
|Mundo Corporativo
|7643
|Golpes na internet ampliam debate sobre privacidade digital
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530537-golpes-na-internet-ampliam-debate-sobre-privacidade-digital.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:35
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530538-planejamento-orcamentario-e-essencial-para-2027.html
|Mundo Corporativo
|5443
|Planejamento orçamentário é essencial para 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530538-planejamento-orcamentario-e-essencial-para-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:40
|Folhapress
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530539-xuxa-comemora-gravidez-de-sasha.html
|Cultura
|Sasha, Xuxa, filha, gravidez, avó
|1153
|Xuxa comemora gravidez de Sasha
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530539-xuxa-comemora-gravidez-de-sasha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:42
|Agência Fapesp
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530505-novo-indicador-metabolico-preve-longevidade-e-risco-de-doencas-cronicas.html
|Bem viver
|pesquisa, doenças crônicas, marcadores, envelhecimento saudável
|8784
|Novo indicador metabólico prevê longevidade e risco de doenças crônicas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530505-novo-indicador-metabolico-preve-longevidade-e-risco-de-doencas-cronicas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:49
|Daniel Barbosa
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530548-focus-cia-de-danca-resume-25-anos-de-existencia-em-bodas.html
|Cultura
|Cultura, Dança, espetáculo , grupo, BH
|5054
|Focus Cia. de Dança resume 25 anos de existência em "Bodas"
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530548-focus-cia-de-danca-resume-25-anos-de-existencia-em-bodas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:53
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530547-mega-sena-3078-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-29-10.html
|Nacional
|APOSTAS, Caix, CAIXA, Dia de sorte, Loteria, LOTERIAS, NÚMEROS
|4864
|Mega-Sena 3078 e outras loterias: confira os números sorteados (29/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530547-mega-sena-3078-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-29-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:54
|Mariana Peixoto
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530555-elvis-in-concert-tem-30-musicos-no-palco-e-o-rei-do-rock-no-telao.html
|Cultura
|Elvis, Rock, música, show, BH
|3397
|"Elvis in concert" tem 30 músicos no palco e o Rei do Rock no telão
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530555-elvis-in-concert-tem-30-musicos-no-palco-e-o-rei-do-rock-no-telao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 18:59
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530559-aquele-com-matthew-perry-narra-com-respeito-a-vida-do-astro-de-friends.html
|Cultura
|Friends, série, plataforma, streaming, atormentar
|3802
|‘Aquele com Matthew Perry’ narra com respeito a vida do astro de ‘Friends’
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530559-aquele-com-matthew-perry-narra-com-respeito-a-vida-do-astro-de-friends.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 19:01
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530562-motorista-de-picape-morre-em-acidente-com-caminhao-na-mg-050.html
|Gerais
|Acidente, Minas Gerais
|697
|Motorista de picape morre em acidente com caminhão na MG-050
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530562-motorista-de-picape-morre-em-acidente-com-caminhao-na-mg-050.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 19:05
|Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530566-valdemar-diz-que-flavio-se-despediu-do-pai-e-depois-nega-que-jair-soubesse-de-fuga.html
|Política
|carta, eleições, flávio bolsonaro, Jair Bolsonaro
|2219
|Valdemar diz que Flávio se despediu do pai e depois nega que Jair soubesse de fuga
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530566-valdemar-diz-que-flavio-se-despediu-do-pai-e-depois-nega-que-jair-soubesse-de-fuga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 19:22
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530579-parse-biosciences-e-nomic-anunciam-conjunto-de-dados-multimodal-de-100-milhoes-de-celulas-pronto-para-ia-voltado-a-biologia-imunologica.html
|Mundo Corporativo
|6327
|Parse Biosciences e Nomic anunciam conjunto de dados multimodal de 100 milhões de células, pronto para IA, voltado à biologia imunológica
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530579-parse-biosciences-e-nomic-anunciam-conjunto-de-dados-multimodal-de-100-milhoes-de-celulas-pronto-para-ia-voltado-a-biologia-imunologica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 19:32
|Carlos Marcelo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530583-delegado-injeta-humor-e-tipos-cativantes-no-genero-policial.html
|Cultura
|série, TV, streaming, nacional, Brasil, policial
|4527
|"Delegado" injeta humor e tipos cativantes no gênero policial
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530583-delegado-injeta-humor-e-tipos-cativantes-no-genero-policial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 19:37
|Carlos Marcelo
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530588-antes-de-chegar-a-tv-delegado-recebeu-aplausos-em-festivais.html
|Cultura
|série, TV, streaming, nacional, Brasil, policial
|3072
|Antes de chegar à TV, "Delegado" recebeu aplausos em festivais
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530588-antes-de-chegar-a-tv-delegado-recebeu-aplausos-em-festivais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 19:52
|DANIELA ARCANJO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530597-chefe-de-gabinete-de-milei-defende-atuacao-da-argentina-na-fuga-de-flavio.html
|Política
|4360
|Chefe de gabinete de Milei defende atuação da Argentina na fuga de Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530597-chefe-de-gabinete-de-milei-defende-atuacao-da-argentina-na-fuga-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 20:03
|Pedro José Borges - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530601-defesa-de-vorcaro-aponta-alteracoes-em-dados-de-celular-apreendido-pela-pf.html
|Política
|Daniel Vorcaro, PF, Polícia Federal, stf, Compliance Zero
|2056
|Defesa de Vorcaro aponta alterações em dados de celular apreendido pela PF
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530601-defesa-de-vorcaro-aponta-alteracoes-em-dados-de-celular-apreendido-pela-pf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 20:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530617-positively-languages-e-lancada-se-expande-com-uma-escola-em-malta-e-inaugura-novas-instalacoes-em-londres.html
|Mundo Corporativo
|3923
|Positively Languages é lançada, se expande com uma escola em Malta e inaugura novas instalações em Londres
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530617-positively-languages-e-lancada-se-expande-com-uma-escola-em-malta-e-inaugura-novas-instalacoes-em-londres.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 21:01
|MAYARA PAIXÃO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530628-para-receber-flavio-trump-recorre-a-modelo-humanitario-que-destruiu.html
|Política
|5882
|Para receber Flávio, Trump recorre a modelo humanitário que destruiu
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530628-para-receber-flavio-trump-recorre-a-modelo-humanitario-que-destruiu.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 21:24
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530618-toscano-troca-mineradora-por-supersecretaria-no-governo-de-cleitinho.html
|Política
|Cleitinho, Minas Gerais
|2579
|Toscano troca mineradora por supersecretaria no governo de Cleitinho
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530618-toscano-troca-mineradora-por-supersecretaria-no-governo-de-cleitinho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 21:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530637-niq-e-google-fecham-parceria-para-avancar-com-comercio-agentico.html
|Mundo Corporativo
|9844
|NIQ e Google fecham parceria para avançar com comércio agêntico
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530637-niq-e-google-fecham-parceria-para-avancar-com-comercio-agentico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 21:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530638-a-global-medical-response-amplia-a-frota-da-bell-com-mais-bell-407gxis.html
|Mundo Corporativo
|7460
|A Global Medical Response amplia a frota da Bell com mais Bell 407GXis
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530638-a-global-medical-response-amplia-a-frota-da-bell-com-mais-bell-407gxis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 21:33
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530639-belkin-apresenta-infinity-folio-para-ipad-mini-ja-disponivel.html
|Mundo Corporativo
|6290
|Belkin apresenta Infinity Folio para iPad mini, já disponível
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530639-belkin-apresenta-infinity-folio-para-ipad-mini-ja-disponivel.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 21:59
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530648-mega-sena-3078-acumula-e-vai-a-rs-6-milhoes-5-mineiros-acertam-a-quina.html
|Nacional
|Mega-sena
|1360
|Mega-Sena 3078 acumula e vai a R$ 6 milhões; 5 mineiros acertam a quina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530648-mega-sena-3078-acumula-e-vai-a-rs-6-milhoes-5-mineiros-acertam-a-quina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 22:29
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530662-fachin-fica-com-inquerito-sobre-master-e-devolve-caso-inss-a-mendonca.html
|Política
|fachin, STF
|2346
|Fachin fica com inquérito sobre Master e devolve caso INSS a Mendonça
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530662-fachin-fica-com-inquerito-sobre-master-e-devolve-caso-inss-a-mendonca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 22:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530667-vmake-labs-lanca-kit-completo-de-ferramentas-para-videos-de-halloween-voltado-a-pequenas-e-medias-empresas.html
|Mundo Corporativo
|4057
|Vmake Labs Lança Kit Completo de Ferramentas para Vídeos de Halloween Voltado a Pequenas e Médias Empresas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530667-vmake-labs-lanca-kit-completo-de-ferramentas-para-videos-de-halloween-voltado-a-pequenas-e-medias-empresas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-29 22:33
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530661-juiz-de-fora-jovem-de-27-anos-e-encontrada-apos-tres-dias-desaparecida.html
|Gerais
|encontrada, jovem, juiz de fora, Minas Gerais
|698
|Juiz de Fora: jovem de 27 anos é encontrada após três dias desaparecida
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530661-juiz-de-fora-jovem-de-27-anos-e-encontrada-apos-tres-dias-desaparecida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 00:37
|Vivi Pettersen - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7530677-calendario-astrologico-novembro-2026-clareza-e-proposito.html
|Horóscopo
|Astrologia, Previsões Mensais Completas
|4170
|Calendário Astrológico Novembro 2026: clareza e propósito
|https://www.wemystic.com.br/calendario-astrologico-novembro-2026/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 00:37
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7530678-simpatia-das-7-velas-no-halloween.html
|Horóscopo
|Simpatias, Simpatias para a Sorte, Velas
|3109
|Simpatia das 7 velas no Halloween
|https://www.wemystic.com.br/simpatia-7-velas-halloween/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:00
|André Murad
|https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7528294-nodulos-pulmonares-e-cancer-de-pulmao-parte-2.html
|Colunistas#André Murad
|Cirurgia, Câncer, Exames, LEÃO XIV, Leão, Nódulo, Papa
|4105
|Nódulos pulmonares e câncer de pulmão - parte 2
|https://www.em.com.br/colunistas/andre-murad/2026/10/7528294-nodulos-pulmonares-e-cancer-de-pulmao-parte-2.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:00
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530398-sergio-hinds-promete-novidades-em-dois-shows-em-bh-neste-fim-de-semana.html
|Cultura
|Sérgio Hinds, O Terço, Cláudio Venturini, Belo Horizonte, Bar do Museu Clube da Esquina
|4367
|Sérgio Hinds promete novidades em dois shows em BH neste fim de semana
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530398-sergio-hinds-promete-novidades-em-dois-shows-em-bh-neste-fim-de-semana.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:00
|Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530557-primazia-do-povo.html
|Opinião
|5710
|Primazia do povo
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530557-primazia-do-povo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530558-escolha-para-o-stf.html
|Opinião
|950
|Escolha para o STF
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530558-escolha-para-o-stf.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530560-estamos-falhando-com-a-natureza.html
|Opinião
|4322
|Estamos falhando com a natureza
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7530560-estamos-falhando-com-a-natureza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:00
|Quinho
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7530561-discordia-leva-a-derrota.html
|Charge
|-1
|Discórdia leva a derrota
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7530561-discordia-leva-a-derrota.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7530581-parar-de-beber-pode-transformar-casamentos-e-amizades.html
|Colunistas#Anna Marina
|Bebida, alcoólatra, Saúde
, Abstinência
, álcool
|3565
|Parar de beber pode transformar casamentos e amizades
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7530581-parar-de-beber-pode-transformar-casamentos-e-amizades.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7530619-da-fuga-ao-isolamento.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|6910
|Da fuga ao isolamento
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7530619-da-fuga-ao-isolamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:00
|LUIZ CARLOS AZEDO
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7530658-trump-mantem-criticas-as-eleicoes-porem-anuncia-que-conversara-com-lula.html
|Colunistas#Luiz Carlos Azedo
|Lula, Trump, Flávio Bolsonaro, Fuga
|5508
|Trump mantém críticas às eleições, porém anuncia que conversará com Lula
|https://www.em.com.br/colunistas/luiz-carlos-azedo/2026/10/7530658-trump-mantem-criticas-as-eleicoes-porem-anuncia-que-conversara-com-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7530666-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-30-10-2026.html
|Capa do dia
|1
|CONFIRA A CAPA DO ESTADO DE MINAS DO DIA 30/10/2026
|https://www.em.com.br/capa-do-dia/2026/10/7530666-confira-a-capa-do-estado-de-minas-do-dia-30-10-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 02:55
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530683-pu-prime-destaca-a-educacao-de-traders-e-as-perspectivas-para-a-america-latina-na-fx-expo-medellin-2026.html
|Mundo Corporativo
|4372
|PU Prime Destaca a Educação de Traders e as Perspectivas para a América Latina na FX Expo Medellín 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530683-pu-prime-destaca-a-educacao-de-traders-e-as-perspectivas-para-a-america-latina-na-fx-expo-medellin-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 06:00
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530673-video-influencer-bolsonarista-humilha-crianca-vendendo-balas-em-fortaleza.html
|Nacional
|Bala
|1817
|Vídeo: influencer bolsonarista humilha criança vendendo balas em Fortaleza
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7530673-video-influencer-bolsonarista-humilha-crianca-vendendo-balas-em-fortaleza.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 07:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7530679-gerdau-e-homenageada-na-almg-pelos-40-anos-da-usina-de-ouro-branco.html
|Economia
|3118
|Gerdau é homenageada na ALMG pelos 40 anos da usina de Ouro Branco
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7530679-gerdau-e-homenageada-na-almg-pelos-40-anos-da-usina-de-ouro-branco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 07:21
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530693-bh-amanhece-com-chuva-e-sexta-feira-30-10-tera-pancadas-com-vento-forte.html
|Gerais
|Calor, Chuva, Cor, Meteorologi, Meteorologia, Nuvens, Pancadas de chuva
|3224
|BH amanhece com chuva e sexta-feira (30/10) terá pancadas com vento forte
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530693-bh-amanhece-com-chuva-e-sexta-feira-30-10-tera-pancadas-com-vento-forte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 07:37
|João Renato Faria
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530696-barreiro-recebe-quase-metade-da-chuva-do-mes-em-3-horas-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-deslizamentos.html
|Gerais
|3400
|Barreiro recebe quase metade da chuva do mês em 3 horas, e Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530696-barreiro-recebe-quase-metade-da-chuva-do-mes-em-3-horas-e-defesa-civil-alerta-para-risco-de-deslizamentos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 08:17
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530704-jennifer-lawrence-confirma-retorno-como-katniss-em-jogos-vorazes-amanhecer-na-colheita.html
|Galeria
|6
|Jennifer Lawrence confirma retorno como Katniss em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”
|https://www.flipar.com.br/?p=697027
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 08:29
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530706-casa-branca-ajudou-flavio-a-fugir-mas-trump-ja-perdeu-a-paciencia.html
|Política
|flavio-bolsonaro, donald-trump
|4204
|Casa Branca ajudou Flávio a fugir, mas Trump já perdeu a paciência
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530706-casa-branca-ajudou-flavio-a-fugir-mas-trump-ja-perdeu-a-paciencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 08:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530717-paulo-gustavo-faria-48-anos-relembre-a-trajetoria-do-humorista.html
|Galeria
|6
|Paulo Gustavo faria 48 anos: relembre a trajetória do humorista
|https://www.flipar.com.br/?p=696933
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 09:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530724-o-plano-secreto-de-alcolumbre-para-salvar-flavio-que-foi-para-o-lixo-com-a-fuga.html
|Política
|flavio-bolsonaro
|3651
|O plano secreto de Alcolumbre para salvar Flávio que foi para o lixo com a fuga
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530724-o-plano-secreto-de-alcolumbre-para-salvar-flavio-que-foi-para-o-lixo-com-a-fuga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 09:08
|Leandro Mazzini
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530725-bets-x-lula.html
|Colunistas#Coluna Esplanada
|Coluna Esplanada, Leandro Mazzini, Estado de Minas
|3062
|.Bets x Janja
|https://www.em.com.br/colunistas/coluna-esplanada/2026/10/7530725-bets-x-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 09:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530731-selena-gomez-e-demi-lovato-celebram-amizade-em-campanha-da-rare-beauty.html
|Galeria
|6
|Selena Gomez e Demi Lovato celebram amizade em campanha da Rare Beauty
|https://www.flipar.com.br/?p=697029
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 09:25
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530734-como-reformar-um-estadio-sem-parar-os-jogos-o-metodo-usado-na-obra-da-vila-belmiro.html
|Networking e Negócios
|3253
|Como reformar um estádio sem parar os jogos: o método usado na obra da Vila Belmiro
|4a94ef68-acd7-4243-a198-9d15875bfd07
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 09:31
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530736-video-eleitores-de-flavio-compraram-fogos-de-artificio-para-celebrar-eleicao.html
|Política
|Fogos de artifício
|1092
|Vídeo: eleitores de Flávio compraram fogos de artifício para celebrar eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530736-video-eleitores-de-flavio-compraram-fogos-de-artificio-para-celebrar-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 10:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530747-hyundai-vence-premio-de-seguranca-e-saude-no-trabalho.html
|Mundo Corporativo
|6470
|Hyundai vence prêmio de Segurança e Saúde no Trabalho
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530747-hyundai-vence-premio-de-seguranca-e-saude-no-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 10:11
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530748-expansao-do-consorcio-exige-mais-educacao-no-setor.html
|Mundo Corporativo
|7512
|Expansão do consórcio exige mais educação no setor
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530748-expansao-do-consorcio-exige-mais-educacao-no-setor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 10:12
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530749-robotica-industrial-nachi-destaca-eficiencia-energetica.html
|Mundo Corporativo
|2774
|Robótica industrial: NACHI destaca eficiência energética
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530749-robotica-industrial-nachi-destaca-eficiencia-energetica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 10:12
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530750-sylvester-stallone-e-samuel-l-jackson-sao-confirmados-na-ccxp26.html
|Galeria
|6
|Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson são confirmados na CCXP26
|https://www.flipar.com.br/?p=697039
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 10:17
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530754-sul-e-sudeste-tem-a-maior-parcela-de-idosos-do-pais-aponta-ibge.html
|Networking e Negócios
|4281
|Sul e Sudeste têm a maior parcela de idosos do país, aponta IBGE
|75c8369a-a7c5-4e97-87de-581fc0d3e047
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 10:23
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530711-adolescente-e-assassinado-a-tiros-em-beco-na-grande-bh.html
|Gerais
|Adolescente, Anos, Assassinado, Crime, Homicídio, Polícia, Tiros
|1765
|Adolescente é assassinado a tiros em beco na Grande BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530711-adolescente-e-assassinado-a-tiros-em-beco-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 10:30
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530744-chuva-continua-em-bh-e-cidade-esta-sob-alerta-para-novos-temporais.html
|Gerais
|Alagamentos, Alerta, Chuva, Defesa Civil, Enxurradas, Tempo, Temporais
|1528
|Chuva continua em BH e cidade está sob alerta para novos temporais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530744-chuva-continua-em-bh-e-cidade-esta-sob-alerta-para-novos-temporais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 10:36
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530743-video-assaltante-invade-lanchonete-e-agride-cliente.html
|Gerais
|João Monlevade, PMMG, Assalto, região central
|1154
|Vídeo: assaltante invade lanchonete e agride cliente
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530743-video-assaltante-invade-lanchonete-e-agride-cliente.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 10:51
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530760-bh-e-mais-794-cidades-estao-com-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, Chuvas
|12971
|BH e mais 794 cidades estão com alerta amarelo de chuvas intensas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530760-bh-e-mais-794-cidades-estao-com-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:17
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530779-os-grandes-nomes-do-mercado-de-automoveis-no-brasil.html
|Networking e Negócios
|3774
|Os grandes nomes do mercado de automóveis no Brasil
|5d973058-b1ae-40d9-9804-ed6512ddb569
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:18
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530780-guilherme-batista-transformando-ciencia-em-experiencias-visuais-que-geram-resultados.html
|Networking e Negócios
|5239
|Guilherme Batista, transformando ciência em experiências visuais que geram resultados
|6fb4026e-fd86-454c-8731-96b52e48517b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:19
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530785-comportamento-eleitoral-emocoes-e-comunicacao-ajudam-a-explicar-a-mobilizacao-de-publicos.html
|Networking e Negócios
|7366
|Comportamento eleitoral: emoções e comunicação ajudam a explicar a mobilização de públicos
|f903fa12-ba26-4d4d-a9f9-cd40b36c2e15
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:21
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530787-televisaunivision-anuncia-resultados-do-terceiro-trimestre-de-2026.html
|Mundo Corporativo
|2627
|TelevisaUnivision anuncia resultados do terceiro trimestre de 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530787-televisaunivision-anuncia-resultados-do-terceiro-trimestre-de-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:21
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530788-estancias-paulistas-preservam-marcos-da-historia-do-brasil.html
|Mundo Corporativo
|6680
|Estâncias paulistas preservam marcos da história do Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530788-estancias-paulistas-preservam-marcos-da-historia-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:21
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530789-juros-altos-barram-o-avanco-de-59-das-pmes-aponta-omie.html
|Mundo Corporativo
|4375
|Juros altos barram o avanço de 59% das PMEs, aponta Omie
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530789-juros-altos-barram-o-avanco-de-59-das-pmes-aponta-omie.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:22
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530790-medico-formado-em-ouro-preto-defende-consulta-como-centro-da-estetica.html
|Networking e Negócios
|5310
|Médico formado em Ouro Preto defende consulta como centro da estética
|f39261bd-309f-4610-b24f-2fd1ffc34959
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:30
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530701-ja-ouviu-falar-em-acondroplasia-livro-com-a-turma-da-monica-mostra-o-que-e.html
|Bem viver
|livro, Turma da mônica, nanismo, doença rara, Acondroplasia
|5646
|Já ouviu falar em acondroplasia? Livro com a Turma da Mônica mostra o que é
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530701-ja-ouviu-falar-em-acondroplasia-livro-com-a-turma-da-monica-mostra-o-que-e.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530799-ian-mckellen-publica-homenagem-emocionante-para-patrick-stewart-que-morreu-aos-86-anos-alguem-para-amar.html
|Galeria
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|Ian McKellen publica homenagem emocionante para Patrick Stewart, que morreu aos 86 anos: ‘Alguém para amar’
|https://www.flipar.com.br/?p=697173
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:40
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530761-nikolas-apoia-boicotes-a-comercios-esquerdistas-e-aponta-crise-espiritual.html
|Política
|Nikolas Ferreira, Lula, Flávio Bolsonaro
|2537
|Nikolas apoia boicotes a comércios esquerdistas e aponta "crise espiritual"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530761-nikolas-apoia-boicotes-a-comercios-esquerdistas-e-aponta-crise-espiritual.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:40
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530797-video-dois-acidentes-deixam-faixa-interditada-no-tunel-da-lagoinha-em-bh.html
|Gerais
|BH, túnel da Lagoinha, acidente
|1088
|Vídeo: dois acidentes deixam faixa interditada no Túnel da Lagoinha, em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530797-video-dois-acidentes-deixam-faixa-interditada-no-tunel-da-lagoinha-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:44
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530804-lula-tenta-evitar-que-caso-flavio-bolsonaro-vire-crise-diplomatica-por-ajuda-de-trump-em-fuga.html
|Política
|5483
|Lula tenta evitar que caso Flávio Bolsonaro vire crise diplomática por ajuda de Trump em fuga
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530804-lula-tenta-evitar-que-caso-flavio-bolsonaro-vire-crise-diplomatica-por-ajuda-de-trump-em-fuga.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 11:45
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530807-formada-na-uftm-medica-conduz-primeira-pesquisa-do-brasil-sobre-laser-capilar.html
|Networking e Negócios
|4587
|Formada na UFTM, médica conduz primeira pesquisa do Brasil sobre laser capilar
|0510052b-a19d-4a83-be81-6f08006658ec
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 12:10
|Bernd Debusmann Jr. e Mike Hills - BBC News
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530814-5-graficos-que-mostram-impacto-do-2-mandato-de-trump-sobre-a-imigracao-nos-eua.html
|Internacional
|Trump, eleições, EUA, imigração, impacto
|13850
|5 gráficos que mostram impacto do 2º mandato de Trump sobre a imigração nos EUA
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm0rl2wwp7pno
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 12:27
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530836-mohawk-industries-anuncia-estrutura-estrategica-e-de-alocacao-de-capital-e-nova-autorizacao-de-recompra-de-acoes-no-valor-de-uss-500-milhoes.html
|Mundo Corporativo
|11696
|Mohawk Industries Anuncia Estrutura Estratégica e de Alocação de Capital e Nova Autorização de Recompra de Ações no Valor de US$ 500 milhões
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530836-mohawk-industries-anuncia-estrutura-estrategica-e-de-alocacao-de-capital-e-nova-autorizacao-de-recompra-de-acoes-no-valor-de-uss-500-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 12:35
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530834-video-confusao-na-assembleia-da-armenia-termina-em-troca-de-socos-e-cadeiradas-entre-deputados.html
|Internacional
|Mundo
|2487
|Vídeo: confusão na Assembleia da Armênia termina em troca de socos e cadeiradas entre deputados
|https://www.tupi.fm/mundo/video-confusao-na-assembleia-da-armenia-termina-em-troca-de-socos-e-cadeiradas-entre-deputados/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 12:48
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530839-sextou-com-feijoada-veja-como-preparar-a-deliciosa-receita-tradicional.html
|Degusta
|Entretenimento
|2427
|Sextou com feijoada! Veja como preparar a deliciosa receita tradicional
|https://www.tupi.fm/entretenimento/sextou-com-feijoada-veja-como-preparar-a-deliciosa-receita-tradicional/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:03
|Murilo Fialho*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530813-pai-e-filho-sao-presos-por-agredir-garcom-em-restaurante-de-bh.html
|Gerais
|Belo Horizonte, Santa Efigênia, Agressão, PMMG, PCMG
|2483
|Pai e filho são presos por agredir garçom em restaurante de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530813-pai-e-filho-sao-presos-por-agredir-garcom-em-restaurante-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:03
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530846-janones-recusa-proposta-de-curso-recebi-de-graca-vou-repassar-de-graca.html
|Política
|Janones, curso, algoritmo, Comandante, redes sociais
|2267
|Janones recusa proposta de curso: "Recebi de graça, vou repassar de graça"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530846-janones-recusa-proposta-de-curso-recebi-de-graca-vou-repassar-de-graca.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:15
|Eduarda Soares
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7530833-henrique-da-dupla-com-juliano-sofre-queda-de-cavalo-em-vaquejada.html
|Cultura
|henrique e juliano, dupla, incidente, queda, cavalo
|1110
|Henrique, da dupla com Juliano, sofre queda de cavalo em vaquejada
|https://www.tupi.fm/entretenimento/henrique-da-dupla-com-juliano-sofre-queda-de-cavalo-em-vaquejada/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:19
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530859-western-union-amplia-uso-do-whatsapp-como-canal-para-transferencias-internacionais-no-brasil.html
|Networking e Negócios
|4933
|Western Union amplia uso do WhatsApp como canal para transferências internacionais no Brasil
|9ac9ac77-0564-4739-a6b1-eeb3936f2c6e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530871-mais-negocios-digitais-lanca-totem-que-vende-cursos-online.html
|Mundo Corporativo
|6267
|Mais Negócios Digitais lança totem que vende cursos online
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530871-mais-negocios-digitais-lanca-totem-que-vende-cursos-online.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:29
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530872-investimento-em-ia-bate-recorde-mas-retorno-e-limitado.html
|Mundo Corporativo
|7230
|Investimento em IA bate recorde, mas retorno é limitado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530872-investimento-em-ia-bate-recorde-mas-retorno-e-limitado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:29
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530874-entenda-o-diagnostico-de-sindrome-do-piriforme-relatado-por-ze-felipe-dor-que-arrepia-a-alma.html
|Galeria
|6
|Entenda o diagnóstico de síndrome do piriforme relatado por Zé Felipe: ‘Dor que arrepia a alma’
|https://www.flipar.com.br/?p=697180
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:29
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530873-inadimplencia-da-baixa-renda-sobe-para-388-aponta-cnc.html
|Mundo Corporativo
|7754
|Inadimplência da baixa renda sobe para 38,8%, aponta CNC
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530873-inadimplencia-da-baixa-renda-sobe-para-388-aponta-cnc.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:29
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530876-pix-e-parcelamento-influenciam-compras-fora-do-brasil.html
|Mundo Corporativo
|7385
|Pix e parcelamento influenciam compras fora do Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530876-pix-e-parcelamento-influenciam-compras-fora-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:29
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530877-governanca-e-compliance-ganham-espaco-na-profissionalizacao.html
|Mundo Corporativo
|6226
|Governança e compliance ganham espaço na profissionalização
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530877-governanca-e-compliance-ganham-espaco-na-profissionalizacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:29
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530878-empresa-mineira-leva-sabores-do-estado-para-o-brasil.html
|Mundo Corporativo
|3310
|Empresa mineira leva sabores do estado para o Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530878-empresa-mineira-leva-sabores-do-estado-para-o-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:35
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530881-da-assistencia-a-autonomia-os-seis-niveis-que-vao-transformar-o-agro.html
|Networking e Negócios
|6822
|Da assistência à autonomia: os seis níveis que vão transformar o agro
|51c3eaeb-43f9-420b-b82a-04fdc74b6cf9
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530885-camara-de-bh-tera-seis-novos-vereadores-saiba-quem-sao.html
|Política
|5760
|Câmara de BH terá seis novos vereadores; saiba quem são
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530885-camara-de-bh-tera-seis-novos-vereadores-saiba-quem-sao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530888-jacamim-ave-ajuda-a-manter-a-seguranca-em-regioes-isoladas-da-amazonia.html
|Galeria
|6
|Jacamim: ave ajuda a manter a segurança em regiões isoladas da Amazônia
|https://www.flipar.com.br/?p=697163&preview=true&preview_id=697163
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:52
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530889-boa-vista-a-unica-capital-brasileira-que-fica-inteiramente-no-hemisferio-norte.html
|Galeria
|6
|Boa Vista: a única capital brasileira que fica inteiramente no Hemisfério Norte
|https://www.flipar.com.br/?p=697165&preview=true&preview_id=697165
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 13:52
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530890-oxigenio-escuro-no-oceano-profundo-levanta-novas-questoes-sobre-a-origem-da-vida.html
|Galeria
|6
|‘Oxigênio escuro’ no oceano profundo levanta novas questões sobre a origem da vida
|https://www.flipar.com.br/?p=697164&preview=true&preview_id=697164
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:15
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530894-tjmg-mantem-templo-com-igreja-do-evangelho-apos-disputa-com-pastor.html
|Gerais
|igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular
|5173
|TJMG mantém templo com Igreja do Evangelho após disputa com pastor
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530894-tjmg-mantem-templo-com-igreja-do-evangelho-apos-disputa-com-pastor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530908-balanco-conheca-a-origem-desse-brinquedo-tao-popular.html
|Galeria
|6
|Balanço: Conheça a origem desse brinquedo tão popular
|https://www.flipar.com.br/?p=697162&preview=true&preview_id=697162
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:18
|Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7530835-parada-lgbt-de-pedro-leopoldo-e-cancelada-frequentadores-lamentam.html
|Diversidade
|2576
|Parada LGBT+ de Pedro Leopoldo é cancelada; frequentadores lamentam
|https://www.em.com.br/diversidade/2026/10/7530835-parada-lgbt-de-pedro-leopoldo-e-cancelada-frequentadores-lamentam.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:18
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530913-a-ilha-que-criou-uma-fronteira-inesperada-entre-argentina-e-uruguai.html
|Internacional
|ilha, argentina, uruguai, fronteira
|3300
|A ilha que criou uma fronteira inesperada entre Argentina e Uruguai
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7530913-a-ilha-que-criou-uma-fronteira-inesperada-entre-argentina-e-uruguai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530920-yyforce-implementa-11-robos-comerciais-de-hospitalidade-no-novotel-e-no-mercure-singapore-on-stevens.html
|Mundo Corporativo
|7937
|YYForce Implementa 11 Robôs Comerciais de Hospitalidade no Novotel e no Mercure Singapore on Stevens
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530920-yyforce-implementa-11-robos-comerciais-de-hospitalidade-no-novotel-e-no-mercure-singapore-on-stevens.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530921-rev-ocean-nomeia-paul-baribault-como-ceo-antes-do-inicio-das-operacoes-globais-em-2027.html
|Mundo Corporativo
|6741
|REV Ocean nomeia Paul Baribault como CEO antes do início das operações globais em 2027
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530921-rev-ocean-nomeia-paul-baribault-como-ceo-antes-do-inicio-das-operacoes-globais-em-2027.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530922-fim-de-ano-amplia-volume-de-vagas-e-pressiona-o-recrutamento.html
|Mundo Corporativo
|5755
|Fim de ano amplia volume de vagas e pressiona o recrutamento
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530922-fim-de-ano-amplia-volume-de-vagas-e-pressiona-o-recrutamento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530923-brasil-tem-mais-de-20-mil-escolas-rurais-conectadas.html
|Mundo Corporativo
|3236
|Brasil tem mais de 20 mil escolas rurais conectadas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530923-brasil-tem-mais-de-20-mil-escolas-rurais-conectadas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530924-restauracao-produtiva-remunera-o-produtor-antes-do-carbono.html
|Mundo Corporativo
|6451
|Restauração produtiva remunera o produtor antes do carbono
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530924-restauracao-produtiva-remunera-o-produtor-antes-do-carbono.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530925-engaja-brasil-abre-acesso-gratuito-para-investimento-social.html
|Mundo Corporativo
|7373
|Engaja Brasil abre acesso gratuito para investimento social
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530925-engaja-brasil-abre-acesso-gratuito-para-investimento-social.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:28
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530926-black-friday-como-enviar-eletronicos-com-bateria-por-aviao.html
|Mundo Corporativo
|2471
|Black Friday: como enviar eletrônicos com bateria por avião
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530926-black-friday-como-enviar-eletronicos-com-bateria-por-aviao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:28
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530927-daniel-radcliffe-revela-como-lidava-com-dificuldades-de-michael-gambon-para-decorar-falas-em-harry-potter.html
|Galeria
|6
|Daniel Radcliffe revela como lidava com dificuldades de Michael Gambon para decorar falas em ‘Harry Potter’
|https://www.flipar.com.br/?p=697188
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:36
|Joubert Júnior
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530858-lula-decide-convidar-donald-trump-e-javier-milei-para-sua-posse-em-janeiro.html
|Política
|eleições, eleições 2026, Lula, Donald Trump, Javier Milei
|2447
|Lula decide convidar Donald Trump e Javier Milei para sua posse em janeiro
|https://www.tupi.fm/brasil/lula-decide-convidar-donald-trump-e-javier-milei-para-sua-posse-em-janeiro/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:46
|Li Lacerda
|https://www.em.com.br/colunistas/em-contexto/2026/10/7530938-avaliada-em-10-milhoes-pelo-jogador-richarlison-escritura-registra-venda-de-direitos-sobre-ilha-em-angra-por-rs-600-mil.html
|Colunistas#Em Contexto
|Jornalismo jurídico, Estado de Minas., ilha, jornalismo jurídico de entretenimento, Richarlison
|2311
|Avaliada em 10 milhões pelo jogador Richarlison, escritura registra venda de direitos sobre ilha em Angra por R$ 600 mil
|https://connect.em.com.br/2026/10/30/avaliada-em-10-milhoes-pelo-jogador-richarlison-escritura-registra-venda-de-direitos-sobre-ilha-em-angra-por-r-600-mil/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:48
|Marcelo de Assis
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7530947-ale-da-toque-brasileiro-a-i-will-survive-classico-de-gloria-gaynor.html
|Colunistas#Marcelo de Assis
|Brasil
|3301
|Alê dá toque brasileiro a "I Will Survive", clássico de Gloria Gaynor
|https://www.em.com.br/colunistas/marcelo-de-assis/2026/10/7530947-ale-da-toque-brasileiro-a-i-will-survive-classico-de-gloria-gaynor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:56
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530940-sem-metaforas-e-com-presenca-como-falar-sobre-a-morte-com-as-criancas.html
|Bem viver
|4299
|Sem metáforas e com presença: como falar sobre a morte com as crianças
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530940-sem-metaforas-e-com-presenca-como-falar-sobre-a-morte-com-as-criancas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 14:59
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530892-mg-adolescente-de-17-anos-morre-prensado-entre-trator-e-arvore.html
|Gerais
|Adolescente, Trator, tragédia, morte, vítima, bombeiros, mg, corpo
|2003
|MG: adolescente de 17 anos morre prensado entre trator e árvore
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530892-mg-adolescente-de-17-anos-morre-prensado-entre-trator-e-arvore.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:01
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530952-daniel-lancaster-confirma-busca-pelo-bi-das-mil-milhas-em-2027.html
|Networking e Negócios
|4442
|Daniel Lancaster confirma busca pelo bi das Mil Milhas em 2027
|ed2488d4-6742-4459-ab0d-d70b91d1aed2
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:03
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530957-arrepiante-floresta-aokigahara-no-japao-e-cercada-de-lendas-e-misterios.html
|Galeria
|6
|Arrepiante: Floresta Aokigahara, no Japão, é cercada de lendas e mistérios
|https://www.flipar.com.br/?p=697161&preview=true&preview_id=697161
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:05
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530958-trump-rejeita-flavio-e-nao-pretende-reconhece-lo-como-lider-do-brasil-afirma-agencia.html
|Política
|flavio-blsonaro
|4358
|Trump rejeita Flávio e não pretende reconhecê-lo como líder do Brasil, afirma agência
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530958-trump-rejeita-flavio-e-nao-pretende-reconhece-lo-como-lider-do-brasil-afirma-agencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:06
|Arthur Colpa*
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7530844-desemprego-cai-no-terceiro-trimestre-e-vai-a-52.html
|Economia
|Desemprego, Emprego, Brasil, IBGE
|3023
|Desemprego cai no terceiro trimestre e vai a 5,2%
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7530844-desemprego-cai-no-terceiro-trimestre-e-vai-a-52.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:07
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530944-padilha-diz-que-lula-deve-definir-prioridades-antes-de-escolher-equipe.html
|Política
|Lula, PADILHA, saúde, ministeriodasaude
|4072
|Padilha diz que Lula deve definir prioridades antes de escolher equipe
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530944-padilha-diz-que-lula-deve-definir-prioridades-antes-de-escolher-equipe.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:10
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530965-daniel-lancaster-mira-final-em-brasilia-apos-desempenho-do-carro-22.html
|Networking e Negócios
|5505
|Daniel Lancaster mira final em Brasília após desempenho do carro #22
|ab68034f-a8c9-4613-804c-b098991ed95b
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:23
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530955-bh-aluna-e-alvo-de-injuria-racial-e-ofensas-sexuais-apos-eleicao.html
|Gerais
|injúria racial, Belo Horizonte
|2741
|BH: aluna é alvo de injúria racial e ofensas sexuais após eleição
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530955-bh-aluna-e-alvo-de-injuria-racial-e-ofensas-sexuais-apos-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:23
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7530976-daniel-lancaster-leva-licoes-de-brasilia-a-final-do-endurance-brasil.html
|Networking e Negócios
|5362
|Daniel Lancaster leva lições de Brasília à final do Endurance Brasil
|dab6e510-9c2e-4f71-b140-244e0abf77d4
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530987-ave-de-canto-melodioso-canario-encanta-geracoes-com-beleza-e-serenidade.html
|Galeria
|6
|Ave de canto melodioso, canário encanta gerações com beleza e serenidade
|https://www.flipar.com.br/?p=697159&preview=true&preview_id=697159
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:35
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7530988-chale-de-o-amor-nao-tira-ferias-e-fake-conheca-a-historia-de-um-dos-cenarios-mais-iconicos-das-comedias-romanticas.html
|Galeria
|6
|Chalé de ‘O Amor Não Tira Férias’ é ‘fake’; conheça a história de um dos cenários mais icônicos das comédias românticas
|https://www.flipar.com.br/?p=697197
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:36
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530959-novo-hospital-em-bh-vai-dobrar-atendimento-pelo-sus-anuncia-padilha.html
|Política
|SUS, saúde, ministeriodasaude, Padilha, BH
|4743
|Novo hospital em BH vai dobrar atendimento pelo SUS, anuncia Padilha
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7530959-novo-hospital-em-bh-vai-dobrar-atendimento-pelo-sus-anuncia-padilha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:45
|Rebecca Thorn - World Service Global Health
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530916-como-tendencia-de-compartilhamento-de-sangue-pode-estar-alimentando-nova-crise-de-hiv.html
|Bem viver
|Aids, HIV, drogas, epidemia
|8013
|Como tendência de compartilhamento de sangue pode estar alimentando nova crise de HIV
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqd09jz8x1llo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:47
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530995-vivencia-nas-quadras-inspira-criacao-do-pro-torneios.html
|Mundo Corporativo
|6065
|Vivência nas quadras inspira criação do Pró Torneios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530995-vivencia-nas-quadras-inspira-criacao-do-pro-torneios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530996-kavak-chega-aos-dez-anos-e-expande-seu-modelo-de-negocios.html
|Mundo Corporativo
|3293
|Kavak chega aos dez anos e expande seu modelo de negócios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530996-kavak-chega-aos-dez-anos-e-expande-seu-modelo-de-negocios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530997-mobilidade-eletrica-sustentavel-reduz-a-emissao-de-poluentes.html
|Mundo Corporativo
|3500
|Mobilidade elétrica sustentável reduz a emissão de poluentes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530997-mobilidade-eletrica-sustentavel-reduz-a-emissao-de-poluentes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:49
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530999-duplo-diploma-no-ensino-medio-ganha-mais-espaco-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|3017
|Duplo diploma no ensino médio ganha mais espaço no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7530999-duplo-diploma-no-ensino-medio-ganha-mais-espaco-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:54
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530820-abelhas-ajudam-a-recuperar-areas-atingidas-por-rejeitos-em-minas.html
|Gerais
|Brumadinho, Mariana, rompimentodebarragens, Preservação
|10081
|Abelhas ajudam a recuperar áreas atingidas por rejeitos em Minas?
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530820-abelhas-ajudam-a-recuperar-areas-atingidas-por-rejeitos-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 15:58
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530977-mpf-pede-suspensao-de-mineradora-em-betim-por-impactos-em-aldeias-indigenas.html
|Gerais
|Mineradora, MPF, comunidade, indígenas, ambiente
|6131
|MPF pede suspensão de mineradora em Betim por impactos em aldeias indígenas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7530977-mpf-pede-suspensao-de-mineradora-em-betim-por-impactos-em-aldeias-indigenas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:03
|Celina Aquino
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531009-conheca-os-vencedores-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda-de-bh.html
|Galeria
|-1
|Conheça os vencedores do 2º Concurso de Confeitaria e Quitanda de BH
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531009-conheca-os-vencedores-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:07
|Celina Aquino
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530970-bh-bolos-de-milho-sao-os-campeoes-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda.html
|Degusta
|concurso, confeitaria, quitanda, vencedores, resultado, ganhadores
|5235
|BH: bolos de milho são os campeões do 2º Concurso de Confeitaria e Quitanda
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7530970-bh-bolos-de-milho-sao-os-campeoes-do-2-concurso-de-confeitaria-e-quitanda.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:07
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531015-daniel-lancaster-retorna-a-brasilia-apos-p4-na-penultima-etapa.html
|Networking e Negócios
|5493
|Daniel Lancaster retorna a Brasília após P4 na penúltima etapa
|554ebfd2-cf25-482a-b84d-17079d5bfea5
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:09
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531017-cadastro-de-perito-medico-o-que-preparar-antes-de-se-inscrever-no-tribunal.html
|Networking e Negócios
|4493
|Cadastro de perito médico: o que preparar antes de se inscrever no tribunal
|29b7a411-0bc9-49a2-aba0-7210b378788e
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:10
|Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7530994-preocupacao-com-bronquiolite-e-virus-sincicial-cresce-entre-gestantes.html
|Bem viver
|bronquiolite, vírus sincicial, vacinação gestantes, gravidez
|4552
|Preocupação com bronquiolite e vírus sincicial cresce entre gestantes
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-10/preocupacao-com-bronquiolite-e-virus-sincicial-cresce-entre-gestantes
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:11
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531022-daniel-lancaster-prepara-decisao-em-brasilia-com-equipe-do-carro-22.html
|Networking e Negócios
|5455
|Daniel Lancaster prepara decisão em Brasília com equipe do carro #22
|e8263465-0990-4a29-b740-5f69f278ebd1
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:16
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531024-conversas-no-discord-podem-ganhar-uma-exposicao-que-vai-muito-alem-da-plataforma-mudanca-prevista-para-servidores-descobriveis-envolve-as-buscas-no-google.html
|Tecnologia
|discord, atualizações, google, pesquisas do google, servidor, prévia de conteúdo interno, configurações
|2848
|Conversas no Discord podem ganhar uma exposição que vai muito além da plataforma: mudança prevista para servidores descobríveis envolve as buscas no Google
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531024-conversas-no-discord-podem-ganhar-uma-exposicao-que-vai-muito-alem-da-plataforma-mudanca-prevista-para-servidores-descobriveis-envolve-as-buscas-no-google.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:17
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531025-fortnite-confirma-colaboracao-com-one-piece-e-a-temporada-cacadores-de-tesouros-prepara-uma-novidade-que-coloca-personagens-do-anime-no-centro-da-aventura.html
|Tecnologia
|games, one piece, anime, fortnite, Epic Games, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Buggy
|2468
|Fortnite confirma colaboração com One Piece, e a temporada Caçadores de Tesouros prepara uma novidade que coloca personagens do anime no centro da aventura
|https://www.em.com.br/tecnologia/2026/10/7531025-fortnite-confirma-colaboracao-com-one-piece-e-a-temporada-cacadores-de-tesouros-prepara-uma-novidade-que-coloca-personagens-do-anime-no-centro-da-aventura.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:17
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531026-a-conexao-entre-sistema-digestivo-e-cerebro-comeca-antes-do-que-voce-imagina-e-uma-gastroenterologista-explica-como-esse-vinculo-se-forma-no-inicio-da-vida.html
|Ciência
|sistema digestivo, cérebro, gastroenterologia, setor digestivo, saúde intestinal, saúde digestiva, sistema nervoso central, sistema entérico, processo digestivo, síndrome do intestino irritável, dispepsia funcional, diagnóstico
|2498
|A conexão entre sistema digestivo e cérebro começa antes do que você imagina, e uma gastroenterologista explica como esse vínculo se forma no início da vida
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531026-a-conexao-entre-sistema-digestivo-e-cerebro-comeca-antes-do-que-voce-imagina-e-uma-gastroenterologista-explica-como-esse-vinculo-se-forma-no-inicio-da-vida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:17
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531023-ficar-em-silencio-nas-discussoes-familiares-pode-ajudar-a-controlar-as-emocoes-mas-um-detalhe-separa-a-pausa-saudavel-de-uma-atitude-que-bloqueia-o-dialogo.html
|Bem viver
|psicologia, comportamento humano, brigas, brigas familiares, autorregulação, regulação emocional
|2548
|Ficar em silêncio nas discussões familiares pode ajudar a controlar as emoções, mas um detalhe separa a pausa saudável de uma atitude que bloqueia o diálogo
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531023-ficar-em-silencio-nas-discussoes-familiares-pode-ajudar-a-controlar-as-emocoes-mas-um-detalhe-separa-a-pausa-saudavel-de-uma-atitude-que-bloqueia-o-dialogo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:17
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531027-climatizacao-vira-questao-para-as-proximas-ondas-de-calor-o-que-a-projecao-para-o-verao-de-2050-revela-sobre-a-necessidade-de-adaptar-a-vida-ao-calor-extremo.html
|Ciência
|aquecimento global, calor extremo, mudanças climáticas, alterações climáticas, ondas de calor, projeções do clima
|1804
|Climatização vira questão para as próximas ondas de calor: o que a projeção para o verão de 2050 revela sobre a necessidade de adaptar a vida ao calor extremo
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531027-climatizacao-vira-questao-para-as-proximas-ondas-de-calor-o-que-a-projecao-para-o-verao-de-2050-revela-sobre-a-necessidade-de-adaptar-a-vida-ao-calor-extremo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:20
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531030-tumulo-de-pedra-com-55-metros-no-saara-tem-mais-de-4-mil-anos-e-chama-a-atencao-por-um-detalhe-incomum-que-vai-alem-do-tamanho-dessa-antiga-construcao-funeraria.html
|Internacional
|arqueologia, Saara Ocidental, tumba de pedra, Sluguilla Lawash, monumento de Sluguilla Lawash, oued, uádi, Saara Atlântico
|2622
|Túmulo de pedra com 55 metros no Saara tem mais de 4 mil anos e chama a atenção por um detalhe incomum que vai além do tamanho dessa antiga construção funerária
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531030-tumulo-de-pedra-com-55-metros-no-saara-tem-mais-de-4-mil-anos-e-chama-a-atencao-por-um-detalhe-incomum-que-vai-alem-do-tamanho-dessa-antiga-construcao-funeraria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:20
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531031-duas-mortes-em-ensaios-clinicos-de-tratamentos-para-doencas-autoimunes-precedem-uma-decisao-definitiva-da-artiva-therapeutics-sobre-o-futuro-de-suas-atividades.html
|Internacional
|mortes, estados unidos, pacientes
|1970
|Duas mortes em ensaios clínicos de tratamentos para doenças autoimunes precedem uma decisão definitiva da Artiva Therapeutics sobre o futuro de suas atividades
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531031-duas-mortes-em-ensaios-clinicos-de-tratamentos-para-doencas-autoimunes-precedem-uma-decisao-definitiva-da-artiva-therapeutics-sobre-o-futuro-de-suas-atividades.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:20
|Flor Sette Câmara
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7531033-dia-do-servidor-veja-concursos-abertos-em-mg-com-vagas-de-ate-rs-13-mil.html
|Emprego
|Dia do Servidor, Minas Gerais, Gerais
|2500
|Dia do Servidor: veja concursos abertos em MG com vagas de até R$ 13 mil
|https://www.em.com.br/emprego/2026/10/7531033-dia-do-servidor-veja-concursos-abertos-em-mg-com-vagas-de-ate-rs-13-mil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531035-classico-ou-gourmet-versoes-de-milk-shake-conquistam-pelo-sabor-e-pela-criatividade.html
|Galeria
|6
|Clássico ou gourmet: versões de milk-shake conquistam pelo sabor e pela criatividade
|https://www.flipar.com.br/?p=697160&preview=true&preview_id=697160
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:22
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531034-prefeitura-de-florianopolis-da-graos-de-milho-a-funcionarios-no-dia-do-servidor-publico.html
|Política
|Dia do servidor Público, milho, Florianópolis, sindicato, redes sociais
|1740
|Prefeitura de Florianópolis dá grãos de milho a funcionários no Dia do Servidor Público
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531034-prefeitura-de-florianopolis-da-graos-de-milho-a-funcionarios-no-dia-do-servidor-publico.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:28
|Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531003-quem-chega-quem-fica-e-quem-sai-quais-sao-os-nomes-cotados-para-o-governo-lula-4.html
|Política
|9190
|Quem chega, quem fica e quem sai: quais são os nomes cotados para o governo Lula 4
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmde858pg81zo
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:29
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531040-fazenda-de-lazer-ou-condominio-o-que-muda-na-rotina-de-quem-quer-o-campo.html
|Networking e Negócios
|4517
|Fazenda de lazer ou condomínio: o que muda na rotina de quem quer o campo
|a8087c88-ce05-4bce-8282-7e7b74e62327
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531044-lyondellbasell-concorda-em-vender-antiga-refinaria-em-houston.html
|Mundo Corporativo
|4679
|LyondellBasell Concorda em Vender Antiga Refinaria em Houston
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531044-lyondellbasell-concorda-em-vender-antiga-refinaria-em-houston.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531045-resultados-dos-relatorios-da-mohawk-industries-do-t3-2026.html
|Mundo Corporativo
|36105
|Resultados dos Relatórios da Mohawk Industries do T3 2026
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531045-resultados-dos-relatorios-da-mohawk-industries-do-t3-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:31
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531046-atrair-e-reter-talentos-beneficios-para-alem-do-cliche.html
|Mundo Corporativo
|5612
|Atrair e reter talentos? Benefícios para além do clichê
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531046-atrair-e-reter-talentos-beneficios-para-alem-do-cliche.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531048-tim-ultrafibra-oferece-seis-meses-de-noping-na-black-friday.html
|Mundo Corporativo
|4728
|TIM Ultrafibra oferece seis meses de NoPing na Black Friday
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531048-tim-ultrafibra-oferece-seis-meses-de-noping-na-black-friday.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531050-ia-avanca-nas-empresas-mas-so-7-a-integram-a-estrategia.html
|Mundo Corporativo
|5682
|IA avança nas empresas, mas só 7% a integram à estratégia
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531050-ia-avanca-nas-empresas-mas-so-7-a-integram-a-estrategia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:32
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531051-campos-culturais-transforma-quadra-em-arte-em-santos-dumont.html
|Mundo Corporativo
|5634
|Campos Culturais transforma quadra em arte em Santos Dumont
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531051-campos-culturais-transforma-quadra-em-arte-em-santos-dumont.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:34
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7531052-juntas-de-cimento-parecem-uma-solucao-resistente-para-fachadas-de-pedra-mas-escondem-um-problema-com-a-umidade-que-a-argamassa-de-cal-pode-ajudar-a-evitar.html
|Casa e Decoração
|desgaste, construção, Juntas de cimento, fachadas de pedra, cimento, alvenaria, argamassa de cal
|2422
|Juntas de cimento parecem uma solução resistente para fachadas de pedra, mas escondem um problema com a umidade que a argamassa de cal pode ajudar a evitar
|https://www.em.com.br/casa-e-decoracao/2026/10/7531052-juntas-de-cimento-parecem-uma-solucao-resistente-para-fachadas-de-pedra-mas-escondem-um-problema-com-a-umidade-que-a-argamassa-de-cal-pode-ajudar-a-evitar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:34
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7531053-pregos-em-arvores-frutiferas-fazem-os-frutos-surgir-mais-rapido-dica-de-jardineira-chama-atencao-no-tik-tok.html
|Agropecuário
|jardinagem, dicas, tik tok
|2716
|Pregos em árvores frutíferas fazem os frutos surgir mais rápido? Dica de jardineira chama atenção no Tik Tok
|https://www.em.com.br/agropecuario/2026/10/7531053-pregos-em-arvores-frutiferas-fazem-os-frutos-surgir-mais-rapido-dica-de-jardineira-chama-atencao-no-tik-tok.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531054-skincare-no-halloween-como-recuperar-a-pele-apos-a-make.html
|Mundo Corporativo
|6244
|Skincare no Halloween: como recuperar a pele após a make
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531054-skincare-no-halloween-como-recuperar-a-pele-apos-a-make.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531063-cemiterio-parque-no-rio-lanca-campanha-contra-feminicidio.html
|Mundo Corporativo
|2530
|Cemitério-parque no Rio lança campanha contra feminicídio
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531063-cemiterio-parque-no-rio-lanca-campanha-contra-feminicidio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:34
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531065-abbott-discute-cancer-de-pulmao-de-pequenas-celulas.html
|Mundo Corporativo
|6788
|Abbott discute câncer de pulmão de pequenas células
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531065-abbott-discute-cancer-de-pulmao-de-pequenas-celulas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:37
|Renato Souza
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531047-itamaraty-convoca-representante-da-argentina-apos-fuga-de-flavio.html
|Política
|Argentina, Fuga, Itamaraty, Lula, Flávio Bolsonaro
|1598
|Itamaraty convoca representante da Argentina após fuga de Flávio
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531047-itamaraty-convoca-representante-da-argentina-apos-fuga-de-flavio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:43
|Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531049-michelle-diz-que-bolsonaro-pede-uniao-e-rejeita-busca-por-culpados.html
|Política
|Bolsonaro, Michelle, Política
|2578
|Michelle diz que Bolsonaro pede "união" e rejeita busca por "culpados"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531049-michelle-diz-que-bolsonaro-pede-uniao-e-rejeita-busca-por-culpados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:48
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531001-bh-caminhao-desgovernado-atinge-idoso-dentro-de-loja.html
|Gerais
|704
|BH: caminhão desgovernado atinge idoso dentro de loja
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531001-bh-caminhao-desgovernado-atinge-idoso-dentro-de-loja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:50
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531032-estimulacao-cognitiva-e-treino-a-receita-da-surfista-campea-aos-62-anos.html
|Bem viver
|cérebro, surfe, cognição, esportes
|4717
|Estimulação cognitiva e treino: a receita da surfista campeã aos 62 anos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531032-estimulacao-cognitiva-e-treino-a-receita-da-surfista-campea-aos-62-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 16:59
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531075-nikolas-cinco-dias-apos-vitoria-de-lula-estamos-de-luto.html
|Política
|nikolas-ferreira
|1328
|Nikolas cinco dias após vitória de Lula: "Estamos de luto"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531075-nikolas-cinco-dias-apos-vitoria-de-lula-estamos-de-luto.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:06
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531079-franquias-e-licenciamentos-para-empreender-ainda-em-2026.html
|Networking e Negócios
|5603
|Franquias e licenciamentos para empreender ainda em 2026
|0323a464-4d25-4bb8-b3b6-b134d4c36c94
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:08
|Ana Luiza Soares
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531041-bh-e-mg-tem-alerta-para-chuva-a-qualquer-hora-durante-o-feriado.html
|Gerais
|Alerta, Chuvas, Inmet
|4379
|BH e MG têm alerta para chuva a qualquer hora durante o feriado
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531041-bh-e-mg-tem-alerta-para-chuva-a-qualquer-hora-durante-o-feriado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:15
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531083-alckmin-se-dirige-a-fas-do-bts-em-anuncio-hoje-os-armys-tem-dois-motivos-para-comemorar.html
|Política
|bts, lula, desemprego, emprego, alckmin
|1734
|Alckmin se dirige a fãs do BTS em anúncio: "hoje os armys têm dois motivos para comemorar"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531083-alckmin-se-dirige-a-fas-do-bts-em-anuncio-hoje-os-armys-tem-dois-motivos-para-comemorar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:20
|Augusto Pio
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531088-celso-adolfo-faz-show-no-clube-de-jazz-cafe-com-letras.html
|Cultura
|música, mineira, cantor, show, BH
|3609
|Celso Adolfo faz show no Clube de Jazz Café com Letras
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531088-celso-adolfo-faz-show-no-clube-de-jazz-cafe-com-letras.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:26
|Jéssica Balbino
|https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7531076-o-medo-que-tomou-o-brasil-por-3-semanas-ja-dura-526-anos-para-os-indigenas.html
|Colunistas#Jessica Balbino
|guarani kaiowá, jessica-balbino, Povos Originários, Povos Indígenas
|7693
|O medo que tomou o Brasil por 3 semanas já dura 526 anos para os indígenas
|https://www.em.com.br/colunistas/jessica-balbino/2026/10/7531076-o-medo-que-tomou-o-brasil-por-3-semanas-ja-dura-526-anos-para-os-indigenas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:30
|Gabriela Matina
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531094-matteo-bocelli-encerra-turne-brasileira-em-bh-no-palacio-das-artes.html
|Cultura
|andrea bocelli, show, música, cantor, italiano
|4629
|Matteo Bocelli encerra turnê brasileira em BH, no Palácio das Artes
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531094-matteo-bocelli-encerra-turne-brasileira-em-bh-no-palacio-das-artes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:35
|Folhapress
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531096-dom-de-iludir-nova-serie-da-netflix-aposta-na-formula-das-novelas.html
|Cultura
|Netflix, Marieta Severo, Série, José de Abreu
|4071
|'Dom de iludir', nova série da Netflix, aposta na fórmula das novelas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531096-dom-de-iludir-nova-serie-da-netflix-aposta-na-formula-das-novelas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:36
|Estevam pelo Mundo
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7531101-black-friday-de-passagem-anote-o-preco-para-nao-cair-em-desconto-falso.html
|Colunistas#Estevam pelo Mundo
|Alerta, AÇÃO, Black, Black friday, Compra, Consumidor, Economia
|4169
|Black Friday de passagem: anote o preço para não cair em desconto falso
|https://www.em.com.br/colunistas/estevam-pelo-mundo/2026/10/7531101-black-friday-de-passagem-anote-o-preco-para-nao-cair-em-desconto-falso.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531104-lebron-james-aprofunda-compromisso-com-a-whoop-expandindo-uma-parceria-de-11-anos.html
|Mundo Corporativo
|7064
|LeBron James aprofunda compromisso com a WHOOP, expandindo uma parceria de 11 anos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531104-lebron-james-aprofunda-compromisso-com-a-whoop-expandindo-uma-parceria-de-11-anos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:37
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531105-vida-exames-reune-liderancas-do-setor-para-discutir-negocios.html
|Mundo Corporativo
|2676
|Vida Exames reúne lideranças do setor para discutir negócios
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531105-vida-exames-reune-liderancas-do-setor-para-discutir-negocios.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:38
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531098-defesa-civil-de-bh-alerta-para-chuva-de-intensidade-moderada-a-forte.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, Defesa Civil, Forte
|1166
|Defesa Civil de BH alerta para chuva de intensidade moderada a forte
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531098-defesa-civil-de-bh-alerta-para-chuva-de-intensidade-moderada-a-forte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531108-pitney-bowes-brasil-e-clique-retire-oficializam-parceria.html
|Mundo Corporativo
|5956
|Pitney Bowes Brasil e Clique Retire oficializam parceria
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531108-pitney-bowes-brasil-e-clique-retire-oficializam-parceria.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531122-aeroporto-de-foz-do-iguacu-impulsiona-turismo-nas-cataratas.html
|Mundo Corporativo
|5039
|Aeroporto de Foz do Iguaçu impulsiona turismo nas Cataratas
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531122-aeroporto-de-foz-do-iguacu-impulsiona-turismo-nas-cataratas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:38
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531127-regispel-lanca-marketing-sensorial-de-cereja-no-royal.html
|Mundo Corporativo
|2145
|Regispel lança marketing sensorial de cereja no Royal
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531127-regispel-lanca-marketing-sensorial-de-cereja-no-royal.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531133-novo-site-da-vivaz-amplia-a-experiencia-de-compra.html
|Mundo Corporativo
|3291
|Novo site da Vivaz amplia a experiência de compra
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531133-novo-site-da-vivaz-amplia-a-experiencia-de-compra.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531137-expansao-no-servico-de-lockers-aquece-mercado.html
|Mundo Corporativo
|1950
|Expansão no serviço de lockers aquece mercado
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531137-expansao-no-servico-de-lockers-aquece-mercado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:39
|PulseBrand
|https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/10/7531139-saude-como-ativo-de-gestao-empresarios-buscam-emagrecimento-alem-da-estetica.html
|Networking e Negócios
|7653
|Saúde como ativo de gestão: empresários buscam emagrecimento além da estética
|89bbd277-186f-4a0b-80aa-aa49463817ab
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531138-wizard-e-escola-da-nuvem-unem-forcas-para-capacitar-jovens.html
|Mundo Corporativo
|6479
|Wizard e Escola da Nuvem unem forças para capacitar jovens
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531138-wizard-e-escola-da-nuvem-unem-forcas-para-capacitar-jovens.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:39
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531140-pearson-e-escola-da-nuvem-realizam-hackathon-de-ia.html
|Mundo Corporativo
|4065
|Pearson e Escola da Nuvem realizam Hackathon de IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531140-pearson-e-escola-da-nuvem-realizam-hackathon-de-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:40
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531111-pirarucu-gigante-aparece-em-registro-de-pesca-na-guiana-mas-e-o-que-acontece-com-o-barco-do-pescador-que-chama-a-atencao-nas-imagens-feitas-em-uma-lagoa.html
|Ciência
|Pirarucu, pescaria, Guiana, arapaima, pesca esportiva
|2502
|Pirarucu gigante aparece em registro de pesca na Guiana, mas é o que acontece com o barco do pescador que chama a atenção nas imagens feitas em uma lagoa
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531111-pirarucu-gigante-aparece-em-registro-de-pesca-na-guiana-mas-e-o-que-acontece-com-o-barco-do-pescador-que-chama-a-atencao-nas-imagens-feitas-em-uma-lagoa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:40
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7531112-um-proverbio-atribuido-a-tradicao-chinesa-traz-uma-reflexao-sobre-seus-planos-e-deixa-uma-pergunta-o-que-realmente-separa-a-forca-de-vontade-de-um-simples-desejo.html
|Trends
|3231
|Um provérbio atribuído à tradição chinesa traz uma reflexão sobre seus planos e deixa uma pergunta: o que realmente separa a força de vontade de um simples desejo?
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7531112-um-proverbio-atribuido-a-tradicao-chinesa-traz-uma-reflexao-sobre-seus-planos-e-deixa-uma-pergunta-o-que-realmente-separa-a-forca-de-vontade-de-um-simples-desejo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:41
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531113-devolver-o-carrinho-de-supermercado-parece-so-organizacao-mas-esse-habito-levanta-uma-questao-sobre-cooperacao-que-exige-cuidado-antes-de-julgar-alguem.html
|Bem viver
|teoria do carrinho de compras, comportamento humano, carrinho de supermercado, psicologia
|3244
|Devolver o carrinho de supermercado parece só organização, mas esse hábito levanta uma questão sobre cooperação que exige cuidado antes de julgar alguém
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531113-devolver-o-carrinho-de-supermercado-parece-so-organizacao-mas-esse-habito-levanta-uma-questao-sobre-cooperacao-que-exige-cuidado-antes-de-julgar-alguem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:41
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531114-pais-que-fazem-tudo-pelos-filhos-podem-deixar-marcas-que-aparecem-anos-depois-o-efeito-da-superprotecao-na-autonomia-e-na-confianca-para-decidir-na-vida-adulta.html
|Bem viver
|psicologia, comportamento humano, superproteção, superproteção parental, superproteção paterna, superproteção materna, proteção excessiva, adulto disfuncional, comportamentos
|3267
|Pais que fazem tudo pelos filhos podem deixar marcas que aparecem anos depois: o efeito da superproteção na autonomia e na confiança para decidir na vida adulta
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531114-pais-que-fazem-tudo-pelos-filhos-podem-deixar-marcas-que-aparecem-anos-depois-o-efeito-da-superprotecao-na-autonomia-e-na-confianca-para-decidir-na-vida-adulta.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531141-prevencao-da-obesidade-fatores-de-risco-merecem-atencao.html
|Mundo Corporativo
|6391
|Prevenção da obesidade: fatores de risco merecem atenção
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531141-prevencao-da-obesidade-fatores-de-risco-merecem-atencao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531151-fisioterapia-ajuda-na-recuperacao-apos-cirurgia-de-prostata.html
|Mundo Corporativo
|2708
|Fisioterapia ajuda na recuperação após cirurgia de próstata
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531151-fisioterapia-ajuda-na-recuperacao-apos-cirurgia-de-prostata.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:41
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531153-mercado-de-palestras-cresce-e-exige-nova-preparacao.html
|Mundo Corporativo
|5958
|Mercado de palestras cresce e exige nova preparação
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531153-mercado-de-palestras-cresce-e-exige-nova-preparacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531154-noping-explica-como-testar-a-conexao-no-wow-forever.html
|Mundo Corporativo
|2503
|NoPing explica como testar a conexão no WoW: Forever
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531154-noping-explica-como-testar-a-conexao-no-wow-forever.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:42
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531130-apostador-guarda-bilhete-da-powerball-na-carteira-por-meses-mas-quando-confere-o-resultado-descobre-que-carrega-um-premio-de-cerca-de-rs-5-milhoes.html
|Internacional
|loteria, internacional
|2298
|Apostador guarda bilhete da Powerball na carteira por meses, mas, quando confere o resultado, descobre que carrega um prêmio de cerca de R$ 5 milhões
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531130-apostador-guarda-bilhete-da-powerball-na-carteira-por-meses-mas-quando-confere-o-resultado-descobre-que-carrega-um-premio-de-cerca-de-rs-5-milhoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:42
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531143-aprendiz-de-confeitaria-com-deficiencia-enfrenta-criticas-de-clientes-mas-patrao-sai-em-sua-defesa-e-uma-onda-de-apoio-muda-como-ela-se-sente-no-trabalho.html
|Internacional
|internacional, deficiência física, frança
|2636
|Aprendiz de confeitaria com deficiência enfrenta críticas de clientes, mas patrão sai em sua defesa e uma onda de apoio muda como ela se sente no trabalho
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531143-aprendiz-de-confeitaria-com-deficiencia-enfrenta-criticas-de-clientes-mas-patrao-sai-em-sua-defesa-e-uma-onda-de-apoio-muda-como-ela-se-sente-no-trabalho.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:42
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531142-participante-ganha-uma-ilha-privada-em-concurso-de-doces-em-2005-mas-20-anos-depois-decide-vender-o-premio-e-anuncia-a-propriedade-por-cerca-de-rs-13-milhao.html
|Internacional
|loteria, fatos curiosos
|2132
|Participante ganha uma ilha privada em concurso de doces em 2005, mas 20 anos depois decide vender o prêmio e anuncia a propriedade por cerca de R$ 1,3 milhão
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531142-participante-ganha-uma-ilha-privada-em-concurso-de-doces-em-2005-mas-20-anos-depois-decide-vender-o-premio-e-anuncia-a-propriedade-por-cerca-de-rs-13-milhao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:42
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531145-espada-de-3-300-anos-e-recuperada-no-fundo-de-um-lago-vulcanico-na-italia-mas-o-que-ela-preserva-apos-tantos-seculos-chama-atencao-na-descoberta-arqueologica.html
|Ciência
|história, arqueologia
|2319
|Espada de 3.300 anos é recuperada no fundo de um lago vulcânico na Itália, mas o que ela preserva após tantos séculos chama atenção na descoberta arqueológica
|https://www.em.com.br/ciencia/2026/10/7531145-espada-de-3-300-anos-e-recuperada-no-fundo-de-um-lago-vulcanico-na-italia-mas-o-que-ela-preserva-apos-tantos-seculos-chama-atencao-na-descoberta-arqueologica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:42
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531124-batatas-na-geladeira-ou-na-despensa-a-escolha-envolve-mais-do-que-evitar-brotos-e-exige-atencao-a-um-detalhe-que-faz-diferenca-na-hora-de-preparar-o-alimento.html
|Degusta
|batatas, broto, broto na batata, erro de armazenamento, mitos, conservação, como guardar, como conservar
|2612
|Batatas na geladeira ou na despensa? A escolha envolve mais do que evitar brotos e exige atenção a um detalhe que faz diferença na hora de preparar o alimento
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531124-batatas-na-geladeira-ou-na-despensa-a-escolha-envolve-mais-do-que-evitar-brotos-e-exige-atencao-a-um-detalhe-que-faz-diferenca-na-hora-de-preparar-o-alimento.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:42
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531156-livro-aborda-superdotacao-e-alta-sensibilidade-em-adultos.html
|Mundo Corporativo
|2336
|Livro aborda superdotação e alta sensibilidade em adultos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531156-livro-aborda-superdotacao-e-alta-sensibilidade-em-adultos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:43
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531158-osteria-di-lucca-conquista-13-lugar-mundial.html
|Mundo Corporativo
|1829
|Osteria Di Lucca conquista 13º lugar mundial
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531158-osteria-di-lucca-conquista-13-lugar-mundial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:43
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7531144-voo-da-air-caraibes-decola-da-martinica-rumo-a-paris-mas-mal-estar-de-varios-passageiros-a-bordo-leva-a-uma-mudanca-inesperada-de-rota-antes-do-destino.html
|Turismo
|voo internacional, passageiros, frança
|2028
|Voo da Air Caraïbes decola da Martinica rumo a Paris, mas mal-estar de vários passageiros a bordo leva a uma mudança inesperada de rota antes do destino
|https://www.em.com.br/turismo/2026/10/7531144-voo-da-air-caraibes-decola-da-martinica-rumo-a-paris-mas-mal-estar-de-varios-passageiros-a-bordo-leva-a-uma-mudanca-inesperada-de-rota-antes-do-destino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:43
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531147-papa-leao-xiv-recebe-heranca-apos-a-morte-do-pai-mas-escolhe-um-destino-para-o-dinheiro-que-liga-sua-historia-pessoal-a-uma-igreja-em-construcao-no-peru.html
|Internacional
|papa Leão XIV, herança
|2421
|Papa Leão XIV recebe herança após a morte do pai, mas escolhe um destino para o dinheiro que liga sua história pessoal a uma igreja em construção no Peru
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531147-papa-leao-xiv-recebe-heranca-apos-a-morte-do-pai-mas-escolhe-um-destino-para-o-dinheiro-que-liga-sua-historia-pessoal-a-uma-igreja-em-construcao-no-peru.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:43
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7531155-maquiagem-apos-os-60-um-detalhe-no-acabamento-pode-destacar-rugas-ao-redor-dos-labios-e-a-escolha-da-base-faz-mais-diferenca-do-que-parece-explica-maquiador.html
|Feminino & Masculino
|maquiagem, rugas, linhas de expressão, rugas de código de barras, bases, bases fluidas, lápis de boca, lápis labial, batom mate
|2106
|Maquiagem após os 60: um detalhe no acabamento pode destacar rugas ao redor dos lábios, e a escolha da base faz mais diferença do que parece, explica maquiador
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7531155-maquiagem-apos-os-60-um-detalhe-no-acabamento-pode-destacar-rugas-ao-redor-dos-labios-e-a-escolha-da-base-faz-mais-diferenca-do-que-parece-explica-maquiador.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:44
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7531149-aposentado-poupa-cerca-de-rs-27-mil-por-mes-e-alcanca-independencia-financeira-aos-41-anos-mas-sua-estrategia-vai-alem-de-apenas-gastar-menos-do-que-ganha.html
|Economia
|independência financeira, aposentadoria, alex trias, salário, dicas financeiras, aposentadoria antecipada
|2700
|Aposentado poupa cerca de R$ 27 mil por mês e alcança independência financeira aos 41 anos, mas sua estratégia vai além de apenas gastar menos do que ganha
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7531149-aposentado-poupa-cerca-de-rs-27-mil-por-mes-e-alcanca-independencia-financeira-aos-41-anos-mas-sua-estrategia-vai-alem-de-apenas-gastar-menos-do-que-ganha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:44
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531148-eua-cancelam-entrada-sem-visto-para-chineses-no-pacifico-apos-alertas.html
|Internacional
|estados unidos, imigração
|2442
|EUA cancelam entrada sem visto para chineses no Pacífico após alertas
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531148-eua-cancelam-entrada-sem-visto-para-chineses-no-pacifico-apos-alertas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:44
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531152-sente-mais-frio-depois-dos-40-anos-medico-explica-o-que-muda-no-corpo-com-o-envelhecimento-e-por-que-a-temperatura-pode-incomodar-mais-nessa-fase-da-vida.html
|Bem viver
|frio, envelhecimento, temperatura, metabolismo, mudanças no metabolismo, sensibilidade ao frio, tolerância térmica
|2230
|Sente mais frio depois dos 40 anos? Médico explica o que muda no corpo com o envelhecimento e por que a temperatura pode incomodar mais nessa fase da vida
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531152-sente-mais-frio-depois-dos-40-anos-medico-explica-o-que-muda-no-corpo-com-o-envelhecimento-e-por-que-a-temperatura-pode-incomodar-mais-nessa-fase-da-vida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:44
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531150-passageiro-com-diabetes-tenta-embarcar-com-cao-treinado-para-detectar-alteracoes-na-glicemia-mas-diz-que-companhia-aerea-impede-a-dupla-de-seguir-viagem.html
|Internacional
|cão de suporte, diabetes, Aeroméxico, cão de serviço, Matias Rodriguez
|2596
|Passageiro com diabetes tenta embarcar com cão treinado para detectar alterações na glicemia, mas diz que companhia aérea impede a dupla de seguir viagem
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531150-passageiro-com-diabetes-tenta-embarcar-com-cao-treinado-para-detectar-alteracoes-na-glicemia-mas-diz-que-companhia-aerea-impede-a-dupla-de-seguir-viagem.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:45
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531157-armario-encontrado-em-pompeia-guarda-joias-moedas-e-objetos-de-beleza-mas-seus-detalhes-revelam-pistas-de-como-era-o-cotidiano-antes-da-erupcao-do-vesuvio.html
|Internacional
|pompeia, vulcão, vulcão Vesúvio, erupção, itens, Cornelius Maximus
|2471
|Armário encontrado em Pompeia guarda joias, moedas e objetos de beleza, mas seus detalhes revelam pistas de como era o cotidiano antes da erupção do Vesúvio
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531157-armario-encontrado-em-pompeia-guarda-joias-moedas-e-objetos-de-beleza-mas-seus-detalhes-revelam-pistas-de-como-era-o-cotidiano-antes-da-erupcao-do-vesuvio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:45
|Larissa Brandes Viçoso
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7531160-casal-desempregado-recolhe-cerca-de-20-mil-garrafas-de-vidro-durante-quatro-anos-e-o-material-ganha-um-destino-inesperado-em-uma-casa-de-85-metros-quadrados.html
|Trends
|fatos curiosos, reciclagem, brasil
|2855
|Casal desempregado recolhe cerca de 20 mil garrafas de vidro durante quatro anos, e o material ganha um destino inesperado em uma casa de 85 metros quadrados
|https://www.em.com.br/trends/2026/10/7531160-casal-desempregado-recolhe-cerca-de-20-mil-garrafas-de-vidro-durante-quatro-anos-e-o-material-ganha-um-destino-inesperado-em-uma-casa-de-85-metros-quadrados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531159-bic-art-master-anuncia-vencedores-da-1-edicao-no-brasil.html
|Mundo Corporativo
|4560
|BIC Art Master anuncia vencedores da 1ª edição no Brasil
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531159-bic-art-master-anuncia-vencedores-da-1-edicao-no-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 17:46
|Lara Santana
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531162-ovos-fritos-tem-uma-alternativa-curiosa-receita-reune-pao-amanhecido-leite-e-alho-mas-o-molho-de-paprica-completa-a-combinacao-que-foge-do-preparo-habitual.html
|Degusta
|culinária, gastronomia, ovo frito, ovo, pão duro, leite, espanha, huevos tontos, salsa
|2296
|Ovos fritos têm uma alternativa curiosa: receita reúne pão amanhecido, leite e alho, mas o molho de páprica completa a combinação que foge do preparo habitual
|https://www.em.com.br/degusta/2026/10/7531162-ovos-fritos-tem-uma-alternativa-curiosa-receita-reune-pao-amanhecido-leite-e-alho-mas-o-molho-de-paprica-completa-a-combinacao-que-foge-do-preparo-habitual.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:02
|Cauê Siwek*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531163-metro-de-bh-linha-2-passa-a-funcionar-diariamente-neste-domingo-1-11.html
|Gerais
|Linha, Metrô, transporte, segurança, turismo, bh
|1459
|Metrô de BH: Linha 2 passa a funcionar diariamente neste domingo (1º/11)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531163-metro-de-bh-linha-2-passa-a-funcionar-diariamente-neste-domingo-1-11.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:03
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531103-shopping-de-bh-tera-sessao-de-cinema-voltada-para-familias-com-bebes.html
|Gerais
|shopping, cinema, filme, bh
|1940
|Shopping de BH terá sessão de cinema voltada para famílias com bebês
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531103-shopping-de-bh-tera-sessao-de-cinema-voltada-para-familias-com-bebes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:03
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531100-pabllo-vittar-anima-noite-de-halloween-em-bh.html
|Cultura
|Halloween, Dia das Bruxas, cantora, BH
|1436
|Pabllo Vittar anima noite de Halloween em BH
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531100-pabllo-vittar-anima-noite-de-halloween-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531095-meningite-vacina-recebida-na-infancia-e-suficiente-para-a-adolescencia.html
|Bem viver
|adolescentes, meningite, vacinação, Infectologia
|4304
|Meningite: vacina recebida na infância é suficiente para a adolescência?
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531095-meningite-vacina-recebida-na-infancia-e-suficiente-para-a-adolescencia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:10
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531173-mulher-tem-dentes-arrancados-pelo-ex-companheiro-em-mg.html
|Gerais
|Polícia
|999
|Mulher tem dentes arrancados pelo ex-companheiro em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531173-mulher-tem-dentes-arrancados-pelo-ex-companheiro-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:14
|Ana Clara Torres*
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531189-concerto-celebra-relacao-entre-arte-e-arquitetura-do-brasil-e-da-china.html
|Cultura
|Concerto, música, teatro, BH, China, Brasil, arquitetura
|3769
|Concerto celebra relação entre arte e arquitetura do Brasil e da China
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531189-concerto-celebra-relacao-entre-arte-e-arquitetura-do-brasil-e-da-china.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:39
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531172-mulheres-de-bh-denunciam-ameacas-por-voto-caso-envolve-promoters-de-festas.html
|Gerais
|assédio, eleição, Lula, Bolsonaro, política
|8849
|Mulheres de BH denunciam ameaças por voto; caso envolve promoters de festas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531172-mulheres-de-bh-denunciam-ameacas-por-voto-caso-envolve-promoters-de-festas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:45
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531219-cipriano-ayala-leva-pauta-do-terceiro-setor-ao-paraguai.html
|Mundo Corporativo
|7363
|Cipriano Ayala leva pauta do terceiro setor ao Paraguai
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531219-cipriano-ayala-leva-pauta-do-terceiro-setor-ao-paraguai.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:48
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531220-bh-tera-interdicoes-de-transito-durante-feriado-de-finados-veja-onde.html
|Gerais
|trânsito, alteração, belo horizonte, finados
|3709
|BH terá interdições de trânsito durante feriado de Finados; veja onde
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531220-bh-tera-interdicoes-de-transito-durante-feriado-de-finados-veja-onde.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:52
|Ana Clara Moyen*
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531198-janones-sobre-garoto-humilhado-por-bolsonarista-subir-a-rampa-com-lula-estou-agindo.html
|Política
|matheus, janones, andre janones, blogueira, humilhado, bolsonarista
|1190
|Janones sobre garoto humilhado por bolsonarista subir a rampa com Lula: "Estou agindo"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531198-janones-sobre-garoto-humilhado-por-bolsonarista-subir-a-rampa-com-lula-estou-agindo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 18:53
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531225-mega-sena-3079-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-30-10.html
|Nacional
|Caixa, Loteria, Lotofácil, Quina
|5610
|Mega-Sena 3079 e outras loterias: confira os números sorteados (30/10)
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531225-mega-sena-3079-e-outras-loterias-confira-os-numeros-sorteados-30-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 19:07
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531202-depressao-pos-parto-pode-comecar-ainda-na-gravidez-entenda-os-impactos.html
|Bem viver
|depressão, prevenção, depressão pós parto, gravidez
|4127
|Depressão pós-parto pode começar ainda na gravidez: entenda os impactos
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531202-depressao-pos-parto-pode-comecar-ainda-na-gravidez-entenda-os-impactos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 19:18
|Wellton Máximo Repórter da Agência Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531237-justica-manda-meta-excluir-posts-sobre-demissao-por-voto-politico.html
|Política
|Meta,eleições 2026,assédio eleitoral,MPT,Justiça do Trabalh
|3936
|Justiça manda Meta excluir posts sobre demissão por voto político
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/justica-manda-meta-excluir-posts-sobre-demissao-por-voto-politico
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 19:33
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531241-bh-registra-chuva-forte-na-noite-desta-sexta-feira-30-10.html
|Gerais
|chuva forte, Belo Horizonte
|1175
|BH registra chuva forte na noite desta sexta-feira (30/10)
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531241-bh-registra-chuva-forte-na-noite-desta-sexta-feira-30-10.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 19:52
|Agência Estado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531256-mais-de-100-paises-reconheceram-reeleicao-de-lula.html
|Política
|2966
|Mais de 100 países reconheceram reeleição de Lula
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531256-mais-de-100-paises-reconheceram-reeleicao-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 19:57
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531262-tradicao-milenar-do-shoyu-sabor-e-cuidados-necessarios-no-consumo-diario.html
|Galeria
|6
|Tradição milenar do Shoyu: sabor e cuidados necessários no consumo diário
|https://www.flipar.com.br/?p=697157&preview=true&preview_id=697157
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 19:57
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531263-terere-bebida-e-um-simbolo-cultural-do-paraguai.html
|Galeria
|6
|Tereré: bebida é um símbolo cultural do Paraguai
|https://www.flipar.com.br/?p=697156&preview=true&preview_id=697156
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 19:59
|Gabriel Botelho - Correio Braziliense
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531258-alcolumbre-pauta-pec-da-seguranca-publica-para-proxima-terca-feira-3-11.html
|Política
|PEC da Segurança Pública
|2065
|Alcolumbre pauta PEC da Segurança Pública para próxima terça-feira (3/11)
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531258-alcolumbre-pauta-pec-da-seguranca-publica-para-proxima-terca-feira-3-11.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 20:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531267-europerfusion-2026-eurosets-apresenta-trilly-baby-o-novo-oxigenador-para-circulacao-extracorporea-em-pacientes-de-menor-porte.html
|Mundo Corporativo
|3425
|Europerfusion 2026: Eurosets apresenta Trilly Baby, o novo oxigenador para circulação extracorpórea em pacientes de menor porte
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531267-europerfusion-2026-eurosets-apresenta-trilly-baby-o-novo-oxigenador-para-circulacao-extracorporea-em-pacientes-de-menor-porte.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 20:09
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531268-sharjah-apresenta-uruk-uma-nova-geracao-de-cidades-sustentaveis-construidas-para-a-era-pos-ia.html
|Mundo Corporativo
|4343
|Sharjah apresenta Uruk: uma nova geração de cidades sustentáveis construídas para a era pós-IA
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531268-sharjah-apresenta-uruk-uma-nova-geracao-de-cidades-sustentaveis-construidas-para-a-era-pos-ia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 20:28
|JORGE ABREU
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531277-renato-cariani-nega-relacao-com-trafico-de-drogas-apos-pedido-de-condenacao.html
|Nacional
|Justiça, lavagem de dinheiro, PF, Polícia Federal, Renato Cariani, tráfico de drogas
|3542
|Renato Cariani nega relação com tráfico de drogas após pedido de condenação
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531277-renato-cariani-nega-relacao-com-trafico-de-drogas-apos-pedido-de-condenacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 20:45
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531282-presidente-do-pl-em-mg-reage-a-boicotes-em-massa-a-esquerda-vergonha.html
|Política
|Nikolas Ferreira, esquerda, boicote, presidente do PL
|2887
|Presidente do PL em MG reage a boicotes em massa à esquerda: "Vergonha"
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531282-presidente-do-pl-em-mg-reage-a-boicotes-em-massa-a-esquerda-vergonha.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 21:29
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531286-fernando-morais-prepara-terceira-parte-da-biografia-de-lula.html
|Galeria
|Fernando Morais, Lula, pensar
|-1
|Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531286-fernando-morais-prepara-terceira-parte-da-biografia-de-lula.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 22:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531318-the-estee-lauder-companies-e-microsoft-anunciam-nova-parceria-estrategica-para-impulsionar-a-eficiencia-empresarial-e-o-crescimento-centrado-no-consumidor.html
|Mundo Corporativo
|8872
|The Estée Lauder Companies e Microsoft anunciam nova parceria estratégica para impulsionar a eficiência empresarial e o crescimento centrado no consumidor
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531318-the-estee-lauder-companies-e-microsoft-anunciam-nova-parceria-estrategica-para-impulsionar-a-eficiencia-empresarial-e-o-crescimento-centrado-no-consumidor.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 22:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531319-fundacion-reintegra-vence-o-f1-allwyn-global-community-award-no-mexico-por-transformar-a-reintegracao-social-dos-jovens.html
|Mundo Corporativo
|9736
|Fundación Reintegra Vence o F1® Allwyn Global Community Award no México por Transformar a Reintegração Social dos Jovens
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531319-fundacion-reintegra-vence-o-f1-allwyn-global-community-award-no-mexico-por-transformar-a-reintegracao-social-dos-jovens.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 22:13
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531320-o-interesse-dos-homens-pela-aparencia-esta-crescendo-36-afirmam-que-estar-com-a-melhor-aparencia-possivel-e-mais-importante-hoje-do-que-ha-cinco-anos-aponta-a-niq.html
|Mundo Corporativo
|13136
|O interesse dos homens pela aparência está crescendo: 36% afirmam que estar com a melhor aparência possível é mais importante hoje do que há cinco anos, aponta a NIQ
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531320-o-interesse-dos-homens-pela-aparencia-esta-crescendo-36-afirmam-que-estar-com-a-melhor-aparencia-possivel-e-mais-importante-hoje-do-que-ha-cinco-anos-aponta-a-niq.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 22:18
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531325-mega-sena-3079-acumula-e-vai-a-rs-42-milhoes1-aposta-de-mg-acerta-a-quina.html
|Nacional
|Mega, Mega-sena, Quina, Sorte
|1289
|Mega-Sena 3079 acumula e vai a R$ 42 milhões;1 aposta de MG acerta a quina
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531325-mega-sena-3079-acumula-e-vai-a-rs-42-milhoes1-aposta-de-mg-acerta-a-quina.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 22:25
|Bruno Luis Barros,Rafael Silva*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531326-policia-civil-investiga-denuncias-de-maus-tratos-a-idosos-em-asilo-de-mg.html
|Gerais
|denúncias, idosos, Maus-tratos, polícia civil
|2617
|Polícia Civil investiga denúncias de maus-tratos a idosos em asilo de MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531326-policia-civil-investiga-denuncias-de-maus-tratos-a-idosos-em-asilo-de-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 22:47
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531333-tamanquare-habilidade-de-locomocao-de-lagarto-amazonico-intriga-cientistas.html
|Galeria
|6
|Tamanquaré: habilidade de locomoção de lagarto amazônico intriga cientistas
|https://www.flipar.com.br/?p=697417&preview=true&preview_id=697417
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 22:47
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531334-dia-dos-mortos-veja-as-cidades-mais-procuradas-para-a-maior-festa-popular-do-mexico.html
|Galeria
|6
|Dia dos Mortos: veja as cidades mais procuradas para a maior festa popular do México
|https://www.flipar.com.br/?p=697421&preview=true&preview_id=697421
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 23:14
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531336-depois-de-fugir-flavio-diz-que-tem-coragem-para-disputar-outra-eleicao.html
|Política
|Flávio Bolsonaro, PL, Rogério Marinho
|6220
|Depois de fugir, Flávio diz que tem "coragem" para disputar outra eleição
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531336-depois-de-fugir-flavio-diz-que-tem-coragem-para-disputar-outra-eleicao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-30 23:21
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531338-testmu-ai-lanca-kane-cli-exploration-agente-de-ia-que-mapeia-aplicativo-web-completo-a-partir-de-uma-unica-url-e-o-transforma-em-testes.html
|Mundo Corporativo
|4687
|TestMu AI lança Kane CLI Exploration, agente de IA que mapeia aplicativo web completo a partir de uma única URL e o transforma em testes
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531338-testmu-ai-lanca-kane-cli-exploration-agente-de-ia-que-mapeia-aplicativo-web-completo-a-partir-de-uma-unica-url-e-o-transforma-em-testes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 00:21
|WeMystic - WeMystic
|https://www.em.com.br/horoscopo/2026/10/7531341-dia-das-bruxas-31-de-outubro-mas-por-que.html
|Horóscopo
|Consciência Plena, Espiritualidade
|3296
|Dia das bruxas: 31 de outubro, mas por quê?
|https://www.wemystic.com.br/dia-das-bruxas-31-de-outubro-mas-por-que/?utm_source=parceiros&utm_medium=em
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Tiago Baumfeld
|https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7528863-o-corpo-do-atleta-de-45-anos-nao-e-o-mesmo-dos-25.html
|Colunistas#Tiago Baumfeld
|atleta, memória, joelhos, articulação, corpo, maturidade
|4778
|O corpo do atleta de 45 anos não é o mesmo dos 25
|https://www.em.com.br/colunistas/tiago-baumfeld/2026/10/7528863-o-corpo-do-atleta-de-45-anos-nao-e-o-mesmo-dos-25.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Bebel Soares
|https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7530546-a-psicologia-das-massas-para-explicar-o-bolsonarismo.html
|Colunistas#Bebel Soares
|3604
|A psicologia das massas para explicar o bolsonarismo
|https://www.em.com.br/colunistas/bebel-soares/2026/10/7530546-a-psicologia-das-massas-para-explicar-o-bolsonarismo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530863-nao-menos-importante.html
|Feminino & Masculino
|7131
|Não menos importante
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530863-nao-menos-importante.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Anna Marina
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7530880-baile-de-aniversario-do-automovel-clube.html
|Colunistas#Anna Marina
|5906
|Baile de Aniversário do Automóvel Clube
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7530880-baile-de-aniversario-do-automovel-clube.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530883-filadelfia-ganha-mais-projecao-com-prata-no-clube-de-criacao.html
|Feminino & Masculino
|7073
|Filadelfia ganha mais projeção com prata no Clube de Criação
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530883-filadelfia-ganha-mais-projecao-com-prata-no-clube-de-criacao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Joana El Khouri
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530887-colecao-e-casa-nova.html
|Feminino & Masculino
|2636
|Coleção e casa nova
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530887-colecao-e-casa-nova.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Patrícia Espírito Santo
|https://www.em.com.br/colunistas/patricia-espirito-santo/2026/10/7530893-queremos-ser-lembrados.html
|Colunistas#Patrícia Espírito Santo
|2001
|Queremos ser lembrados
|https://www.em.com.br/colunistas/patricia-espirito-santo/2026/10/7530893-queremos-ser-lembrados.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Isabela Teixeira da Costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530897-marca-argentina-de-calcados-chega-ao-brasil.html
|Feminino & Masculino
|3229
|Marca argentina de calçados chega ao Brasil
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530897-marca-argentina-de-calcados-chega-ao-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Isabela Teixiera da Costa
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530902-dupla-comemoracao.html
|Feminino & Masculino
|4774
|Dupla comemoração
|https://www.em.com.br/feminino-e-masculino/2026/10/7530902-dupla-comemoracao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7530991-fernando-morais-lula-e-um-fenomeno-singular.html
|Pensar
|Bolsonaro, Dinheiro, Lula
|14731
|Fernando Morais: "Lula é um fenômeno singular"
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7530991-fernando-morais-lula-e-um-fenomeno-singular.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7531007-de-olga-a-lula-os-livros-que-marcaram-a-carreira-de-fernando-morais.html
|Pensar
|biografia, Lula, história
|7963
|De Olga a Lula: os livros que marcaram a carreira de Fernando Morais
|https://www.em.com.br/pensar/2026/10/7531007-de-olga-a-lula-os-livros-que-marcaram-a-carreira-de-fernando-morais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Marcílio de Moraes
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7531084-festas-de-fim-de-ano-vao-alavancar-vendas-em-minas.html
|Colunistas#Marcílio de Moraes
|Supermercados, fim de ano, vendas, empregos
|5671
|Festas de fim de ano vão alavancar vendas em Minas
|https://www.em.com.br/colunistas/marcilio-de-moraes/2026/10/7531084-festas-de-fim-de-ano-vao-alavancar-vendas-em-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Regina Teixeira da Costa
|https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7531090-brasil-florao-da-america.html
|Colunistas#Regina Teixeira da Costa
|coluna , Estado de Minas, psicanálise, saúde
|3642
|Brasil, florão da América
|https://www.em.com.br/colunistas/regina-teixeira-da-costa/2026/10/7531090-brasil-florao-da-america.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Anna Marina*
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7531194-o-que-dizer-e-o-que-nao-a-quem-esta-passando-por-um-divorcio.html
|Colunistas#Anna Marina
|minas-gerais, saúde, Anna Marina, colunistasaude, Estado de Minas
|3516
|O que dizer (e o que não) a quem está passando por um divórcio
|https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2026/10/7531194-o-que-dizer-e-o-que-nao-a-quem-esta-passando-por-um-divorcio.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531257-yanomami-a-longa-espera-por-justica.html
|Nacional
|8068
|Yanomami a longa espera por justiça
|https://www.em.com.br/nacional/2026/10/7531257-yanomami-a-longa-espera-por-justica.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531287-mulheres-na-ciencia-o-tempo-e-hoje.html
|Opinião
|3691
|Mulheres na ciência: o tempo é hoje
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531287-mulheres-na-ciencia-o-tempo-e-hoje.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531288-pragmatismo-acima-das-conjunturas.html
|Opinião
|3605
|Pragmatismo acima das conjunturas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531288-pragmatismo-acima-das-conjunturas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531289-coisa-de-gangster.html
|Opinião
|1359
|'Coisa de gângster'
|https://www.em.com.br/opiniao/2026/10/7531289-coisa-de-gangster.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Quinho
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7531290-homenagem-a-patrick-stewart.html
|Charge
|Patrick Stewart
|-1
|Homenagem a Patrick Stewart
|https://www.em.com.br/charge/2026/10/7531290-homenagem-a-patrick-stewart.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Júlio Moreira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531296-aos-90-anos-ele-ainda-tem-muitas-historias-para-contar.html
|Gerais
|90 anos, Clarinetista, Santa Luzia
|4607
|Aos 90 anos, ele ainda tem muitas histórias para contar
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531296-aos-90-anos-ele-ainda-tem-muitas-historias-para-contar.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 02:00
|Bertha Maakaroun
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7531308-o-brasil-dos-intolerantes-e-as-licoes-da-historia-esquecida.html
|Colunistas#Bertha Maakaroun
|politica, PT
|6994
|O Brasil dos intolerantes e as lições da história esquecida
|https://www.em.com.br/colunistas/bertha-maakaroun/2026/10/7531308-o-brasil-dos-intolerantes-e-as-licoes-da-historia-esquecida.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 07:00
|Alexandre Carneiro
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525441-bh-tem-1-148-cruzamentos-com-semaforos-quase-um-terco-em-uma-so-regional.html
|Gerais
|trânsito, mobilidade
|6785
|BH tem 1.148 cruzamentos com semáforos; quase um terço em uma só regional
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7525441-bh-tem-1-148-cruzamentos-com-semaforos-quase-um-terco-em-uma-so-regional.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 07:00
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531339-mae-denuncia-injuria-racial-contra-filho-em-escola-joga-banana-no-macaco.html
|Gerais
|grande bh, racismo, Injúria racial, escola
|3178
|Mãe denuncia injúria racial contra filho em escola: 'Joga banana no macaco'
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531339-mae-denuncia-injuria-racial-contra-filho-em-escola-joga-banana-no-macaco.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 07:48
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531348-feriadao-com-sol-ou-chuva-veja-a-previsao-do-tempo-para-bh-e-minas.html
|Gerais
|Chuva, Previsão do tempo, Regiões, Sol, Tempo
|4781
|Feriadão com sol ou chuva? Veja a previsão do tempo para BH e Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531348-feriadao-com-sol-ou-chuva-veja-a-previsao-do-tempo-para-bh-e-minas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 08:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531355-maiara-revela-que-ela-e-marilia-mendonca-se-apaixonaram-pelo-mesmo-homem.html
|Galeria
|6
|Maiara revela que ela e Marília Mendonça se apaixonaram pelo mesmo homem
|https://www.flipar.com.br/?p=697337
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 08:30
|Folhapress
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531353-fuga-de-flavio-decisao-do-senado-pode-custar-salario-e-mandato-do-senador.html
|Política
|bolsonaro, Brasil, carta, Estados Unidos, EUA, Flavio, flávio bolsonaro, eleicoes-2026, trump
|4576
|Fuga de Flávio: decisão do Senado pode custar salário e mandato do senador
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531353-fuga-de-flavio-decisao-do-senado-pode-custar-salario-e-mandato-do-senador.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 08:57
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531359-juliette-reune-famosos-em-segunda-festa-de-casamento-no-recife.html
|Galeria
|6
|Juliette reúne famosos em segunda festa de casamento no Recife
|https://www.flipar.com.br/?p=697249
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 09:00
|Alessandra Mello
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531361-princesinha-do-oeste-agora-e-o-centro-da-politica-mineira.html
|Política
|Cleitinho, eleicoes-2026, Divinópolis, minas-gerais, Ana Elisa
|8997
|‘Princesinha do Oeste’ agora é o centro da política mineira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531361-princesinha-do-oeste-agora-e-o-centro-da-politica-mineira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 09:19
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531365-anitta-e-confirmada-como-atracao-do-grammy-latino-2026.html
|Galeria
|6
|Anitta é confirmada como atração do Grammy Latino 2026
|https://www.flipar.com.br/?p=697345
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 09:22
|DANIELA ARCANJO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531362-elos-de-milei-em-fuga-de-flavio-bolsonaro-incluem-suspeitas-sobre-jato-e-assessor-entenda-o-que-se-sabe.html
|Política
|Argentina, Brasil, Estados Unidos, eleicoes-2026, flavio-bolsonaro, lula, trump, eua, javier-milei, milei
|5642
|Elos de Milei em fuga de Flávio Bolsonaro incluem suspeitas sobre jato e assessor; entenda o que se sabe
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531362-elos-de-milei-em-fuga-de-flavio-bolsonaro-incluem-suspeitas-sobre-jato-e-assessor-entenda-o-que-se-sabe.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 09:48
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531367-mg-corrego-e-vasculhado-em-busca-de-possivel-1-vitima-das-chuvas.html
|Gerais
|Chuvas, minas-gerais, bombeiros, defesa-civil
|5405
|MG: córrego é vasculhado em busca de possível 1ª vítima das chuvas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531367-mg-corrego-e-vasculhado-em-busca-de-possivel-1-vitima-das-chuvas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 09:51
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531371-selton-mello-atuara-em-suspense-protagonizado-por-viola-davis.html
|Galeria
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|Selton Mello atuará em suspense protagonizado por Viola Davis
|https://www.flipar.com.br/?p=697303
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 10:13
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531380-irma-de-matthew-perry-revela-detalhes-sobre-ultimos-anos-do-ator.html
|Galeria
|6
|Irmã de Matthew Perry revela detalhes sobre últimos anos do ator
|https://www.flipar.com.br/?p=697359
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 10:16
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531381-halloween-acende-alerta-para-excesso-de-doces-e-impactos-na-saude-digestiva.html
|Bem viver
|Chocolate, Doces, Halloween, excessos, saúde, digestão
|4932
|Halloween acende alerta para excesso de doces e impactos na saúde digestiva
|https://www.em.com.br/bem-viver/2026/10/7531381-halloween-acende-alerta-para-excesso-de-doces-e-impactos-na-saude-digestiva.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 10:25
|Gabriel Hernandez dos Santos - Gazeta Press
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531384-efeito-ronaldinho-retorno-aos-gramados-tem-data-marcada-e-impulsiona-negocios-de-clube-italiano.html
|Esportes
|2863
|Efeito Ronaldinho: retorno aos gramados tem data marcada e impulsiona negócios de clube italiano
|https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/31/efeito-ronaldinho-retorno-aos-gramados-tem-data-marcada-e-impulsiona-negocios-de-clube-italiano/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 11:31
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531373-cleitinho-dirige-por-cinco-horas-ate-datas-cidade-maravilhosa.html
|Política
|cleitinho, minas-gerais
|1359
|Cleitinho dirige por cinco horas até Datas: 'Cidade maravilhosa'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531373-cleitinho-dirige-por-cinco-horas-ate-datas-cidade-maravilhosa.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 11:35
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531372-br-381-batida-derrama-oleo-e-bloqueia-parte-da-rodovia-no-sul-de-mg.html
|Gerais
|minas-gerais, bombeiros, acidente, acidente-de-transito
|2712
|BR-381: batida derrama óleo e bloqueia parte da rodovia no Sul de MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531372-br-381-batida-derrama-oleo-e-bloqueia-parte-da-rodovia-no-sul-de-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 11:45
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531397-mosteiros-conventos-e-abadia-centros-de-espiritualidade-estudo-e-retiro.html
|Galeria
|6
|Mosteiros, conventos e abadia: centros de espiritualidade, estudo e retiro
|https://www.flipar.com.br/?p=697414&preview=true&preview_id=697414
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 11:49
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531392-fila-de-carros-causa-acidente-fatal-na-rodovia-mais-violenta-de-mg.html
|Gerais
|minas-gerais, acidente, acidente-de-transito, bombeiros
|3910
|Fila de carros causa acidente fatal na rodovia mais violenta de MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531392-fila-de-carros-causa-acidente-fatal-na-rodovia-mais-violenta-de-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 11:57
|No Ataque
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531398-ilha-em-angra-entenda-novos-desdobramentos-da-disputa-entre-richarlison-e-willer-tomaz.html
|Esportes
|8101
|Ilha em Angra: entenda novos desdobramentos da disputa entre Richarlison e Willer Tomaz
|https://noataque.com.br/futebol/noticia/2026/10/31/ilha-em-angra-entenda-novos-desdobramentos-da-disputa-entre-richarlison-e-willer-tomaz/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 12:02
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531395-mg-batida-entre-carreta-e-caminhonete-deixa-dois-mortos-em-rodovia.html
|Gerais
|Acidente, caminhonete, caminhão, MG-410, minas-gerais
|1
|MG: batida entre carreta e caminhonete deixa dois mortos em rodovia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531395-mg-batida-entre-carreta-e-caminhonete-deixa-dois-mortos-em-rodovia.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 12:07
|GUILHERME PIMENTA E RAPHAEL DI CUNTO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531376-governo-lula-e-relator-querem-aprovar-regulacao-concorrencial-das-big-techs-ate-o-fim-do-ano.html
|Política
|redes-sociais, lula, camara-dos-deputados, senado, congresso-nacional
|4377
|Governo Lula e relator querem aprovar regulação concorrencial das big techs até o fim do ano
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531376-governo-lula-e-relator-querem-aprovar-regulacao-concorrencial-das-big-techs-ate-o-fim-do-ano.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 12:21
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531404-novo-e-unico-partido-a-nao-reconhecer-vitoria-de-lula-ilegalidades-do-pt.html
|Política
|lula, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, pl, novo, eua, estados-unidos
|3441
|Novo é único partido a não reconhecer vitória de Lula: 'Ilegalidades do PT'
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531404-novo-e-unico-partido-a-nao-reconhecer-vitoria-de-lula-ilegalidades-do-pt.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 12:21
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531405-vietna-praias-unem-beleza-cultura-e-experiencias-que-conquistam-o-mundo.html
|Galeria
|6
|Vietnã: praias unem beleza, cultura e experiências que conquistam o mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=697444&preview=true&preview_id=697444
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 12:33
|Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531402-mg-sob-alerta-tempestades-ameacam-quase-1-3-do-estado-neste-domingo.html
|Gerais
|chuvas, tempestade, alerta, Inmet, minas-gerais, granizo
|4270
|MG sob alerta: tempestades ameaçam quase 1/3 do estado neste domingo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531402-mg-sob-alerta-tempestades-ameacam-quase-1-3-do-estado-neste-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 12:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531408-simples-e-confiaveis-bussolas-continuam-uteis-em-plena-era-digital.html
|Galeria
|6
|Simples e confiáveis, bússolas continuam úteis em plena era digital
|https://www.flipar.com.br/?p=697447&preview=true&preview_id=697447
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 12:45
|Redacao Jogada10
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531412-com-estevao-de-titular-chelsea-vence-e-amplia-crise-do-united.html
|Esportes
|3133
|Com Estêvão de titular, Chelsea vence e amplia crise do United
|https://noataque.com.br/futebol/campeonato-ingles/noticia/2026/10/31/com-estevao-de-titular-chelsea-vence-e-amplia-crise-do-united/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 12:54
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531409-videos-registram-vazamento-causado-pela-chuva-no-hospital-julia-kubitschek.html
|Gerais
|BH, Saúde, chuvas
|2393
|Vídeos registram vazamento causado pela chuva no Hospital Júlia Kubitschek
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531409-videos-registram-vazamento-causado-pela-chuva-no-hospital-julia-kubitschek.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 13:07
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531414-pantufas-conforto-protecao-e-aconchego-que-exigem-atencao-na-escolha-do-modelo.html
|Galeria
|6
|Pantufas: conforto, proteção e aconchego que exigem atenção na escolha do modelo
|https://www.flipar.com.br/?p=697158&preview=true&preview_id=697158
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 13:07
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531415-floresta-torta-bosque-polones-desafia-as-leis-da-natureza-e-intriga-cientistas.html
|Galeria
|6
|Floresta Torta: bosque polonês desafia as leis da natureza e intriga cientistas
|https://www.flipar.com.br/?p=697415&preview=true&preview_id=697415
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 13:25
|Vinícius Prates
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531418-carlos-diz-que-bolsonaro-sente-muita-saudade-de-flavio-apos-ida-aos-eua.html
|Política
|carlos-bolsonaro, jair-bolsonaro, flavio-bolsonaro, eleicoes-2026, lula, eua, estados-unidos
|2136
|Carlos diz que Bolsonaro sente 'muita saudade’ de Flávio após ida aos EUA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531418-carlos-diz-que-bolsonaro-sente-muita-saudade-de-flavio-apos-ida-aos-eua.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 13:45
|Redação
|https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7531421-brumadinho-recorre-contra-decisao-que-pode-encerrar-auxilio-emergencial.html
|Cidades#Brumadinho
|Brumadinho
|1722
|Brumadinho recorre contra decisão que pode encerrar auxílio emergencial
|https://www.em.com.br/cidades/brumadinho/2026/10/7531421-brumadinho-recorre-contra-decisao-que-pode-encerrar-auxilio-emergencial.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 14:06
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531423-corpo-e-encontrado-por-moradores-dentro-de-cacamba-em-bh.html
|Gerais
|bh, policia
|585
|Corpo é encontrado por moradores dentro de caçamba em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531423-corpo-e-encontrado-por-moradores-dentro-de-cacamba-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 14:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531426-rio-reno-curso-estrategico-conecta-nacoes-e-sustenta-regiao-dinamica-da-europa.html
|Galeria
|6
|Rio Reno: curso estratégico conecta nações e sustenta região dinâmica da Europa
|https://www.flipar.com.br/?p=697446&preview=true&preview_id=697446
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 14:26
|BBC
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531427-como-metodo-janones-esta-inspirando-a-esquerda-fora-do-brasil.html
|Política
|Janones, Exército do Lula, Canal, Repercussão, Lula
|6187
|Como 'método Janones' está inspirando a esquerda fora do Brasil
|https://www.bbc.com/portuguese/articles/cm62yj7vzv48o
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 14:28
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531429-ministros-de-lula-visitam-aldeias-em-ms-apos-onda-de-ataques-pos-eleicoes.html
|Política
|Aldeias Indígenas, Mato Grosso do Sul, governo federal, violência
|2877
|Ministros de Lula visitam aldeias em MS após onda de ataques pós-eleições
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531429-ministros-de-lula-visitam-aldeias-em-ms-apos-onda-de-ataques-pos-eleicoes.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 14:47
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531430-homem-reage-a-assalto-em-casa-e-mata-um-dos-invasores-em-mg.html
|Gerais
|pm, zona-da-mata, minas-gerais, roubo, assalto
|1468
|Homem reage a assalto em casa e mata um dos invasores em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531430-homem-reage-a-assalto-em-casa-e-mata-um-dos-invasores-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 14:49
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531437-marco-rubio-nega-apoio-dos-eua-a-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.html
|Política
|Marco Rubio, Estados Unidos, Flávio Bolsonaro, Donald Trump
|2998
|Marco Rubio nega apoio dos EUA à fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531437-marco-rubio-nega-apoio-dos-eua-a-fuga-de-flavio-bolsonaro-do-brasil.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 14:54
|MAELI PRADO
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7531432-expectativas-de-inflacao-para-2027-e-2028-saltam-apos-segundo-turno.html
|Economia
|Inflação, Meta, 2027, IPCA
|3863
|Expectativas de inflação para 2027 e 2028 saltam após segundo turno
|https://www.em.com.br/economia/2026/10/7531432-expectativas-de-inflacao-para-2027-e-2028-saltam-apos-segundo-turno.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 15:07
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531435-bh-esta-em-alerta-para-pancadas-de-chuva-neste-sabado-31-10-veja.html
|Gerais
|Alerta, Chuva, defesa-civil, bh
|1955
|BH está em alerta para pancadas de chuva neste sábado (31/10); veja
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531435-bh-esta-em-alerta-para-pancadas-de-chuva-neste-sabado-31-10-veja.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 15:12
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531436-homem-tenta-matar-a-ex-namorada-e-esfaqueia-o-filho-dela-em-bh.html
|Gerais
|tentativa de feminicídio, violência, BH, polícia
|2037
|Homem tenta matar a ex-namorada e esfaqueia o filho dela em BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531436-homem-tenta-matar-a-ex-namorada-e-esfaqueia-o-filho-dela-em-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 15:15
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531444-titonia-planta-invasora-sufoca-vegetacao-nativa-e-ameaca-o-cerrado.html
|Galeria
|6
|Titônia: planta invasora sufoca vegetação nativa e ameaça o Cerrado
|https://www.flipar.com.br/?p=697445&preview=true&preview_id=697445
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 15:16
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531445-porto-principe-casas-inspiradas-em-biscoitos-de-gengibre-se-tornaram-um-simbolo-do-haiti.html
|Galeria
|6
|Porto Príncipe: casas inspiradas em biscoitos de gengibre se tornaram um símbolo do Haiti
|https://www.flipar.com.br/?p=697416&preview=true&preview_id=697416
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 15:49
|Mariana Costa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531443-belvedere-e-outros-37-bairros-de-bh-podem-ficar-sem-agua-ate-domingo.html
|Gerais
|BH, água, Copasa, abastecimento
|1110
|Belvedere e outros 37 bairros de BH podem ficar sem água até domingo
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531443-belvedere-e-outros-37-bairros-de-bh-podem-ficar-sem-agua-ate-domingo.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 15:52
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531446-dupla-invade-secretaria-de-educacao-para-furtar-alimentos-e-gas-em-mg.html
|Gerais
|prefeitura, educação, furto, pm, minas-gerais
|1613
|Dupla invade Secretaria de Educação para furtar alimentos e gás em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531446-dupla-invade-secretaria-de-educacao-para-furtar-alimentos-e-gas-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 16:03
|DINO
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531458-pronto-para-trabalhar-mas-travado-no-download-holafly-for-business-revela-diferencas-de-velocidade-dos-wi-fi-dos-aeroportos.html
|Mundo Corporativo
|3892
|Pronto para trabalhar mas travado no download: Holafly for Business revela diferenças de velocidade dos Wi-Fi dos aeroportos
|https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7531458-pronto-para-trabalhar-mas-travado-no-download-holafly-for-business-revela-diferencas-de-velocidade-dos-wi-fi-dos-aeroportos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 16:16
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531463-descubra-como-preparar-legumes-que-soltam-seiva.html
|Galeria
|6
|Descubra como preparar legumes que soltam seiva
|https://www.flipar.com.br/?p=697443&preview=true&preview_id=697443
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 16:18
|Larissa Leone*
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531449-entre-cachoeiras-e-montanhas-conheca-nova-trilha-em-minas-gerais.html
|Gerais
|minas-gerais, turismo
|6395
|Entre cachoeiras e montanhas: conheça nova trilha em Minas Gerais
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531449-entre-cachoeiras-e-montanhas-conheca-nova-trilha-em-minas-gerais.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 16:39
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531474-floresta-negra-a-historia-por-tras-dessa-regiao-no-coracao-da-alemanha.html
|Galeria
|6
|Floresta Negra: a história por trás dessa região no coração da Alemanha
|https://www.flipar.com.br/?p=697441&preview=true&preview_id=697441
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 16:52
|ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA E JULIANA ARREGUY
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531431-boulos-fala-em-chantagem-do-mercado-sobre-ajuste-fiscal-e-defende-corte-em-desoneracao-e-supersalario.html
|Política
|Ajuste, B, Boulos, Fiscal, Guilherme Boulos, Lula, Reforma
|7808
|Boulos fala em chantagem do mercado sobre ajuste fiscal e defende corte em desoneração e supersalário
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531431-boulos-fala-em-chantagem-do-mercado-sobre-ajuste-fiscal-e-defende-corte-em-desoneracao-e-supersalario.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 17:11
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531482-governos-estaduais-sao-alvo-de-ana-elisa-apos-anuncio-de-alta-nos-combustiveis.html
|Política
|Ana Elisa, tributos federais, ICMS , governadores
|2900
|Governos estaduais são alvo de Ana Elisa após anúncio de alta nos combustíveis
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531482-governos-estaduais-sao-alvo-de-ana-elisa-apos-anuncio-de-alta-nos-combustiveis.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 17:14
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531466-morre-solano-ribeiro-que-produziu-festivais-marcantes-da-mpb-na-televisao.html
|Cultura
|morte, produtor, festival, mpb
|3120
|Morre Solano Ribeiro, que produziu festivais marcantes da MPB na televisão
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531466-morre-solano-ribeiro-que-produziu-festivais-marcantes-da-mpb-na-televisao.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 17:16
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531483-panteao-construido-ha-quase-2-mil-anos-e-uma-das-maiores-obras-da-antiguidade.html
|Galeria
|6
|Panteão: construído há quase 2 mil anos, é uma das maiores obras da Antiguidade
|https://www.flipar.com.br/?p=697442&preview=true&preview_id=697442
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 17:20
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531467-justica-dobra-indenizacao-a-vitima-de-intoxicacao-por-cerveja-da-backer.html
|Gerais
|Backer, Belorizontina, Caso Backer, Cerveja, Cervejaria, Contaminação, Dietilenoglicol
|6229
|Justiça dobra indenização a vítima de intoxicação por cerveja da Backer
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531467-justica-dobra-indenizacao-a-vitima-de-intoxicacao-por-cerveja-da-backer.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 17:31
|FELIPE MAIA
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531460-ronnie-wood-dos-rolling-stones-fala-sobre-drogas-cancer-e-rock.html
|Cultura
|música, rock, rolling stones, são paulo
|5029
|Ronnie Wood, dos Rolling Stones, fala sobre drogas, câncer e rock
|https://www.em.com.br/cultura/2026/10/7531460-ronnie-wood-dos-rolling-stones-fala-sobre-drogas-cancer-e-rock.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 17:36
|AUGUSTO TENÓRIO
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531488-governo-recebe-em-tres-dias-4-300-denuncias-de-assedio-eleitoral.html
|Política
|assédio, canal de denúncias, LULA, ELEIÇÃO, ESQUERDA, BOLSONARISTAS
|3208
|Governo recebe em três dias 4.300 denúncias de assédio eleitoral
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531488-governo-recebe-em-tres-dias-4-300-denuncias-de-assedio-eleitoral.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 17:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531518-affogato-contraste-que-surpreende-entre-cafe-quente-e-sorvete-gelado.html
|Galeria
|6
|Affogato: contraste que surpreende entre café quente e sorvete gelado
|https://www.flipar.com.br/?p=697509&preview=true&preview_id=697509
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 17:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531519-para-alem-do-cafe-cafeterias-belas-e-charmosas-ao-redor-do-mundo.html
|Galeria
|6
|Para além do café: cafeterias belas e charmosas ao redor do mundo
|https://www.flipar.com.br/?p=697507&preview=true&preview_id=697507
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 17:59
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531520-ceviche-prato-peruano-transcende-fronteiras-sem-perder-sua-essencia.html
|Galeria
|6
|Ceviche: prato peruano transcende fronteiras sem perder sua essência
|https://www.flipar.com.br/?p=697440&preview=true&preview_id=697440
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 18:00
|Nara Ferreira
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531517-quem-e-o-suplente-que-pode-assumir-o-mandato-de-flavio-bolsonaro-no-senado.html
|Política
|Senado, Flávio Bolsonaro, vaga, mandato
|2085
|Quem é o suplente que pode assumir o mandato de Flávio Bolsonaro no Senado
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531517-quem-e-o-suplente-que-pode-assumir-o-mandato-de-flavio-bolsonaro-no-senado.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 18:15
|Jogada10
|https://www.em.com.br/esportes/2026/10/7531527-ladroes-invadem-casa-de-eder-militao-e-levam-relogios-joias-e-bolsas.html
|Esportes
|2163
|Ladrões invadem casa de Éder Militão e levam relógios, joias e bolsas
|https://noataque.com.br/futebol/time/real-madrid/noticia/2026/10/31/ladroes-invadem-casa-de-eder-militao-e-levam-relogios-joias-e-bolsas/
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 18:26
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531514-tjmg-aumenta-pena-de-homem-que-desviou-dinheiro-dos-pais-idosos.html
|Gerais
|Tjmg, idosos, crime, família
|4009
|TJMG aumenta pena de homem que desviou dinheiro dos pais idosos
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531514-tjmg-aumenta-pena-de-homem-que-desviou-dinheiro-dos-pais-idosos.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 18:29
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531516-quase-meio-milhao-de-pessoas-protestam-na-franca-neste-sabado-segundo-organizadores.html
|Internacional
|França, protestos, alta de preços, estudantes
|4104
|Quase meio milhão de pessoas protestam na França neste sábado, segundo organizadores
|https://www.em.com.br/internacional/2026/10/7531516-quase-meio-milhao-de-pessoas-protestam-na-franca-neste-sabado-segundo-organizadores.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 18:31
|Iara Balduino
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531528-so-na-faca-ameaca-assusta-estudantes-apos-eleicoes.html
|Política
|Aluno ameaçado,opção política,escola do DF,Violência polític
|2166
| "Só na faca": ameaça assusta estudantes após eleições
|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/aluno-e-ameacado-de-morte-no-df-por-opcao-politica
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 18:33
|Redação Flipar
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/72b7531538-perola-natural-da-normandia-falesias-de-etretat-deslumbram-com-imponencia-e-exuberancia.html
|Galeria
|6
|Pérola natural da Normandia: falésias de Étretat deslumbram com imponência e exuberância
|https://www.flipar.com.br/?p=697439&preview=true&preview_id=697439
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 18:38
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531537-pm-comenta-possivel-sequestro-de-criancas-em-cidade-mineira.html
|Gerais
|Sequestro, criança, minas-gerais, pmmg, manhuaçu, zona da mata
|2569
|PM comenta possível sequestro de crianças em cidade mineira
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531537-pm-comenta-possivel-sequestro-de-criancas-em-cidade-mineira.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 19:04
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531545-acidente-na-br-040-deixa-ao-menos-quatro-feridos-em-juiz-de-fora.html
|Gerais
|BR-040, acidente, juiz de fora, cbmmg
|1877
|Acidente na BR-040 deixa ao menos quatro feridos em Juiz de Fora
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531545-acidente-na-br-040-deixa-ao-menos-quatro-feridos-em-juiz-de-fora.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 19:21
|Wellington Barbosa
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531557-dupla-assalta-loterica-em-montes-claros-e-foge.html
|Gerais
|loterica, roubo, assalto, PM, Montes-Claros, minas-gerais
|1309
|Dupla assalta lotérica em Montes Claros e foge
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531557-dupla-assalta-loterica-em-montes-claros-e-foge.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 19:35
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531558-incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-galpao-de-empresa-na-br-040.html
|Gerais
|Galpão, Incêndio, ribeirão das neves, cbmmg, br-040
|1539
|Incêndio de grandes proporções atinge galpão de empresa na BR-040
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531558-incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-galpao-de-empresa-na-br-040.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 19:54
|Ana Gabriela Oliveira Lima
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531560-agentes-dos-eua-assumiram-controle-de-parte-de-aeroporto-para-fuga-de-flavio-diz-jornal-argentino.html
|Política
|flávio bolsonaro, Estados Unidos, argentina, DonaldTrump, eleições 2026
|2507
|Agentes dos EUA assumiram controle de parte de aeroporto para fuga de Flávio, diz jornal argentino
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531560-agentes-dos-eua-assumiram-controle-de-parte-de-aeroporto-para-fuga-de-flavio-diz-jornal-argentino.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 20:07
|Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531581-muro-desaba-sobre-carro-apos-chuva-forte-em-bairro-de-bh.html
|Gerais
|Bombeiros, Chuva, Desabamento, Muro
|934
|Muro desaba sobre carro após chuva forte em bairro de BH
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531581-muro-desaba-sobre-carro-apos-chuva-forte-em-bairro-de-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 20:32
|Bruno Luis Barros
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531584-uso-de-celular-ao-volante-causa-mais-de-460-acidentes-em-minas-em-2026.html
|Gerais
|motoristas, cnh, acidentes, sejusp, prf
|1867
|Uso de celular ao volante causa mais de 460 acidentes em Minas em 2026
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531584-uso-de-celular-ao-volante-causa-mais-de-460-acidentes-em-minas-em-2026.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 20:44
|Leandro Couri,Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531590-incendio-na-br-040-combate-as-chamas-em-galpao-deve-durar-horas.html
|Gerais
|Bombeiros, Chamas, Fogo, Galpão, Incêndio
|2492
|Incêndio na BR-040: combate às chamas em galpão deve durar horas
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531590-incendio-na-br-040-combate-as-chamas-em-galpao-deve-durar-horas.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 21:02
|Estado de Minas
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531592-galeria-de-fotos-incendio-destroi-galpao-de-empresa-na-grande-bh.html
|Galeria
|-1
|Incêndio destrói galpão de empresa na Grande BH
|https://www.em.com.br/galeria/2026/10/7531592-galeria-de-fotos-incendio-destroi-galpao-de-empresa-na-grande-bh.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 22:41
|Bruno Luis Barros,Sofia Maia
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531599-incendio-na-br-040-vai-mobilizar-bombeiros-durante-a-madrugada.html
|Gerais
|incêndio, br-040, cbmmg, ribeirão das neves
|2200
|Incêndio na BR-040 vai mobilizar bombeiros durante a madrugada
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531599-incendio-na-br-040-vai-mobilizar-bombeiros-durante-a-madrugada.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 23:15
|Bruno Luis Barros,Mateus Parreiras
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531603-buscas-por-homem-arrastado-por-enxurrada-em-corrego-sao-suspensas-em-mg.html
|Gerais
|Alagamento, bombeiros, corpo
|3235
|Buscas por homem arrastado por enxurrada em córrego são suspensas em MG
|https://www.em.com.br/gerais/2026/10/7531603-buscas-por-homem-arrastado-por-enxurrada-em-corrego-sao-suspensas-em-mg.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 23:42
|ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531606-nikolas-nao-age-como-cristao-ao-zombar-de-quem-votou-em-lula-diz-pastor-de-direita.html
|Política
|BOLSONARISMO, Bolsonaro, EVANGÉLICOS, LULA, Nikolas ferreira, VOTO
|7411
|Nikolas não age como cristão ao zombar de quem votou em Lula, diz pastor de direita
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531606-nikolas-nao-age-como-cristao-ao-zombar-de-quem-votou-em-lula-diz-pastor-de-direita.html
|Digital
|Estado de Minas
|2026-10-31 23:47
|Folhapress - Notícias
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531607-trump-diz-nao-ter-plano-de-encontrar-flavio-mas-que-senador-pode-ficar-quanto-quiser-nos-eua.html
|Política
|Americano, Bolsonaro, Brasil, Donald Trump, Estados Unidos, EUA, Flávio
|1613
|Trump diz não ter plano de encontrar Flávio, mas que senador pode ficar quanto quiser nos EUA
|https://www.em.com.br/politica/2026/10/7531607-trump-diz-nao-ter-plano-de-encontrar-flavio-mas-que-senador-pode-ficar-quanto-quiser-nos-eua.html
|Digital