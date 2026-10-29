Black Friday antecipada não aumenta as vendas, aponta estudo

Antecipar a Black Friday virou regra no e-commerce, mas não é o que faz a loja vender mais. Uma análise de mais de 4 milhões de jornadas de compra feita pela Solomon, plataforma de dados e inteligência artificial usada por mais de 450 marcas do varejo brasileiro, mostra que os e-commerces que mais cresceram na Black Friday e os que menos cresceram começaram a anunciar praticamente na mesma data, cerca de um mês antes da sexta.

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Esticar a temporada também tem efeito em dezembro. Quem fez uma Black de um mês ou mais viu as vendas de dezembro caírem até 20% abaixo de um mês comum. As lojas que concentraram a campanha em até duas semanas mantiveram dezembro no ritmo normal.

A semana da Black Friday concentra as vendas. No e-commerce típico, os quatro dias que mais vendem no ano inteiro estão nessa semana.

O que separou as lojas que mais venderam foi o peso da Black Friday na verba de anúncio. As que colocaram pelo menos 1 em cada 5 reais em campanhas de Black Friday na semana venderam quase o dobro das que deixaram quase tudo nas campanhas de sempre.

“Começar antes, por si só, não traz venda a mais. Se a loja vai antecipar, o ganho está em usar esse tempo para testar anúncios e ofertas sem parar e chegar na semana sabendo o que funciona. A Black Friday se decide em cinco dias”, afirma Gabriel Marques, cofundador e CEO da Solomon.

Metodologia



O Benchmark de Black Friday 2026 da Solomon analisou mais de 4 milhões de jornadas de compra, 86 milhões de sessões e 46 mil anúncios de e-commerces que usam a Solomon, de setembro a dezembro de 2025. Cada loja foi comparada com ela mesma num dia de setembro, mês sem grande data comercial.

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O estudo completo está em solomon.com.br/benchmarks/black-friday-2026.