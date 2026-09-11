Para comentar as notícias é necessário ser assinante
Acesse sua conta
Faça a sua assinatura
Estado de Minas
de R$ 9,90 por apenas
R$ 1,90
nos 2 primeiros meses
Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você.
Utilizamos tecnologia e segurança do Google para fazer a assinatura.
Conteúdo Patrocinado
Os projetos especiais de conteúdo desenvolvidos pelo Estado de Minas ajudam a sua marca a levar conteúdo qualificado para o público de interesse. Utilizando recursos multimídia, as soluções de conteúdo auxiliam na divulgação de informações, novidades de mercado, ações de posicionamento e muito mais. Confira alguns projetos executados.