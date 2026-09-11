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Economia e Cultura local

Banco BMG
Banco BMG
Casa Fiat de Cultura
Casa Fiat de Cultura
Fartura Brasil
Fartura Brasil
Krug Bier
Krug Bier
Mangalarga Marchador
Mangalarga Marchador
Sicoob Credicom
Sicoob Credicom
SICREDI
SICREDI
Sisprime Brasil
Sisprime Brasil

Educação

Bernoulli
Bernoulli
Colégio Arnaldo
Colégio Arnaldo
Colégio Santo Agostinho
Colégio Santo Agostinho
Colégio Santa Maria e Bernoulli
Colégio Santa Maria e Bernoulli
Determinante
Determinante
Dom Helder
Dom Helder
Grupo Ânima
Grupo Ânima
Elite - Rede de Ensino
Elite - Rede de Ensino
Escola Balão Vermelho
Escola Balão Vermelho
Faculdade Milton Campos
Faculdade Milton Campos
FAMINAS
FAMINAS
Faseh
Faseh
Grau Técnico
Grau Técnico
IBMEC
IBMEC
Inove
Inove
Newton Paiva
Newton Paiva
Compromisso com a reparação
Compromisso com a reparação
Percurso Pré-vestibular e Enem
Percurso Pré-vestibular e Enem
Puc Minas
Puc Minas
Rede Lius
Rede Lius

Lazer e Gastronomia

BH Shopping
BH Shopping
Rede Cineart Multiplex
Rede Cineart Multiplex
Multiplan
Multiplan
Pátio Savassi
Pátio Savassi
Réveillon Alive
Réveillon Alive
Réveillon Happiness
Réveillon Happiness
Windsor Hoteis
Windsor Hoteis

Saúde

Adium
Adium
Biocor Instituto
Biocor Instituto
Clínica Rejuvenesce
Clínica Rejuvenesce
Drogaria Araujo
Drogaria Araujo
Feluma
Feluma
Genera
Genera
GSK
GSK
Hermes Pardini
Hermes Pardini
Hospital Lifecenter
Hospital Lifecenter
HPlus Med
HPlus Med
Rede Mater Dei de Saúde
Rede Mater Dei de Saúde
MV
MV
São Marcos Laboratório
São Marcos Laboratório
Sistema Unimed Mineiro
Sistema Unimed Mineiro

Negócios

Anglo American
Anglo American
Auto Truck
Auto Truck
Buser
Buser
Carbel BYD
Carbel BYD
Carbel
Carbel
Cidadania4u
Cidadania4u
Eurochem
Eurochem
FIAT
FIAT
Itaminas
Itaminas
Localiza Meoo
Localiza Meoo
MIP Edificações
MIP Edificações
Nespresso
Nespresso
Planet Smart City
Planet Smart City
Runrun.it
Runrun.it
Shop outlet
Shop outlet
Sorte Online
Sorte Online
Tamisa
Tamisa
The Lotter
The Lotter
Viajando com V de Valtra
Viajando com V de Valtra
Wemobi
Wemobi

Comunicação e Tecnologia

Alloyal
Alloyal
Hotmart Fire
Hotmart Fire
IPM Sistemas
IPM Sistemas
MÉLIUZ
MÉLIUZ
Metha Energia
Metha Energia
Grupo ORTEP
Grupo ORTEP
SegurPro
SegurPro
TANGERINO
TANGERINO
Wise Center
Wise Center
Zendesk
Zendesk

Setor Público

Almg
Almg
Câmara Municipal de BH
Câmara Municipal de BH
Cemig
Cemig
Desenvolvimento MG
Desenvolvimento MG
Nota Fiscal Mineira
Nota Fiscal Mineira
Senac MG
Senac MG

Religião

Igreja Maranata
Igreja Maranata