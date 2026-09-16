UAI

Almg

Últimas notícias

TV Assembleia investe em informação diversificada antes das eleições

TV Assembleia investe em informação diversificada antes das eleições

  • 16/09/2026 12:02 - Compartilhe
Proteção a mulheres vítimas de violência é pauta permanente na ALMG

Proteção a mulheres vítimas de violência é pauta permanente na ALMG

  • 07/05/2026 17:19 - Compartilhe
Combate à violência contra as mulheres é prioridade na Assembleia de Minas

Combate à violência contra as mulheres é prioridade na Assembleia de Minas

  • 17/12/2025 11:47 - Compartilhe
Muito mais que promulgar leis, ALMG trabalha a favor dos mineiros

Muito mais que promulgar leis, ALMG trabalha a favor dos mineiros

  • 14/10/2025 13:50 - Compartilhe
ALMG mostra protagonismo na solução definitiva da dívida do Estado

ALMG mostra protagonismo na solução definitiva da dívida do Estado

  • 23/07/2025 13:53 - Compartilhe
Atuação da ALMG em benefício dos mineiros se estende por todo o Estado

Atuação da ALMG em benefício dos mineiros se estende por todo o Estado

  • 24/04/2025 16:10 - Compartilhe
Força-Família: benefício criado pela ALMG ajudou 1 milhão de famílias

Força-Família: benefício criado pela ALMG ajudou 1 milhão de famílias

  • 22/06/2022 09:37 - Compartilhe
ALMG intensifica ações de fiscalização das políticas públicas

ALMG intensifica ações de fiscalização das políticas públicas

  • 22/04/2022 09:00 - Compartilhe
Ver mais