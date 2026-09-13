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A IA está mudando o marketing ou mudando o consumidor?
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Pedro Lourenço não admite ruído sobre treinador
Pesquisas mostram que a solidão não está relacionada à quantidade de pessoas em nossas vidas, mas sim à qualidade de nossas conexões - (crédito:  Brandon Bell//AFP)
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Cantor mineiro ganha homenagem no Santuário da Piedade
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Um passado que retorna
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Mantiqueira Brasil investe R$ 205 milhões em Minas
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