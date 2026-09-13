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Opinião
Um número que nos envergonha
O Brasil aboliu a escravidão em 1888. Mas, 138 anos depois, trabalhadores continuam sendo encontrados em lavouras de café, plantações de cebola e batata e obras de construção civil sem carteira assinada, sem direitos e sem liberdade real de ir embora
Instituições feridas
Desconsiderar os limites e a própria finitude, tentando superá-los a partir da desmedida ambição, cria contextos de manipulações e de artimanhas políticas que atingem frontalmente as instituições, ora por omissão, ora por imposição
O presente e o porvir: os 91 anos do guardião das Geraes
Instituições longevas têm raízes profundas, mas é a capacidade de responder ao presente que justifica sua existência