Operação Cerco Fechado: foragido da Justiça é preso pela PRF em Florestal

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 40 anos procurado pela Justiça foi preso durante a realização da Operação Cerco Fechado, na BR-262, em Florestal (MG), Região Central do estado, na noite dessa quinta-feira (4/6). Outros dois homens, um de 34 e outro de 25, também foram presos por ajudar o foragido.

Policiais da PRF faziam operação de fiscalização na rodovia quando pararam um Toyota Fielder, com placas de Martinho Campos (MG). Assim que a abordagem começou, um dos passageiros desembarcou abruptamente do veículo e declarou espontaneamente que era procurado pela Justiça.

A existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo foi confirmada pelos policiais no sistema de Segurança Pública e o suspeito foi preso.

Durante a inspeção no interior do automóvel, uma pistola calibre .45 foi localizada sobre o banco dianteiro do passageiro, com três munições e pronta para uso.

Ao serem questionados sobre o armamento, os demais ocupantes do veículo relataram que o suspeito levava a pistola na cintura, e que a colocou sobre o assento ao avistar a viatura da PRF. Assim, ambos também receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Polícia Judiciária. A arma de fogo e o veículo foram apreendidos.

Operação Cerco Fechado

A Operação Corpo Fechado teve início no dia 1º de junho com um efetivo de 2.980 policiais das Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal. Ela acontece em 26 territórios localizados em seis municípios mineiros: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Manhuaçu e Teófilo Otoni.

Somente no primeiro dia da operação, foram emitidas 73 ordens judiciais — 46 na capital e 27 no interior — entre mandados de busca e apreensão e prisão. Destas, 38 prisões foram ratificadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

São alvo da operação, principalmente os integrantes do Comando Vermelho (CV), do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Primeiro Comando Puro (PCP). Segundo o governador Mateus Simões (PSD), a ação seguirá por tempo indeterminado em todo o estado. “Vamos continuar na rua pelo tempo que for necessário para garantir que esses espaços sejam retomados e devolvidos à comunidade”, disse.