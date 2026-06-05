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COMBATE AO CRIME

Operação Cerco Fechado: foragido da Justiça é preso pela PRF em Florestal

Homem confessou ser procurado por roubo ao ter carro abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
05/06/2026 15:02

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Foragido da Justiça é preso pela PRF durante ação da Operação Cerco Fechado
Foragido da Justiça é preso pela PRF durante ação da Operação Cerco Fechado crédito: Divulgação/PRF

Um homem de 40 anos procurado pela Justiça foi preso durante a realização da Operação Cerco Fechado, na BR-262, em Florestal (MG), Região Central do estado, na noite dessa quinta-feira (4/6). Outros dois homens, um de 34 e outro de 25, também foram presos por ajudar o foragido.

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Policiais da PRF faziam operação de fiscalização na rodovia quando pararam um Toyota Fielder, com placas de Martinho Campos (MG). Assim que a abordagem começou, um dos passageiros desembarcou abruptamente do veículo e declarou espontaneamente que era procurado pela Justiça. 

A existência de um mandado de prisão em aberto  pelo crime de roubo foi confirmada pelos policiais no sistema de Segurança Pública e o suspeito foi preso. 

Durante a inspeção no interior do automóvel, uma pistola calibre .45 foi localizada sobre o banco dianteiro do passageiro, com três munições e pronta para uso. 

Ao serem questionados sobre o armamento, os demais ocupantes do veículo relataram que o suspeito levava a pistola na cintura, e que a colocou sobre o assento ao avistar a viatura da PRF. Assim, ambos também receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Polícia Judiciária. A arma de fogo e o veículo foram apreendidos. 

Operação Cerco Fechado 

A Operação Corpo Fechado teve início no dia 1º de junho com um efetivo de 2.980 policiais das Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal. Ela acontece em 26 territórios localizados em seis municípios mineiros: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Manhuaçu e Teófilo Otoni.

Somente no primeiro dia da operação, foram emitidas 73 ordens judiciais — 46 na capital e 27 no interior — entre mandados de busca e apreensão e prisão. Destas, 38 prisões foram ratificadas. 

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São alvo da operação, principalmente os integrantes do Comando Vermelho (CV), do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Primeiro Comando Puro (PCP). Segundo o governador Mateus Simões (PSD), a ação seguirá por tempo indeterminado em todo o estado. “Vamos continuar na rua pelo tempo que for necessário para garantir que esses espaços sejam retomados e devolvidos à comunidade”, disse. 

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