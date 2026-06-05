Encontro Mulheres de Minas debate empreendedorismo e direitos em BH

Empreendedorismo, saúde mental, combate à violência de gênero e protagonismo feminino estarão no centro das discussões do Encontro Mulheres de Minas, que será realizado nos dias 9 e 10 de junho, em Belo Horizonte (MG). Com entrada gratuita, o evento reunirá lideranças, especialistas, gestoras públicas, pesquisadoras e mulheres de diferentes trajetórias para debater desafios, compartilhar experiências e fortalecer redes de apoio e de atuação em defesa dos direitos das mulheres.

Promovido pelo Governo de Minas Gerais em parceria com o Instituto Periférico, o encontro será realizado no Espaço CentoeQuatro, na Praça Rui Barbosa, no Centro da capital. A programação inclui palestras, painéis, oficinas de capacitação, atividades de networking e apresentações culturais.

A participação é gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla. O público-alvo inclui empreendedoras, lideranças femininas, gestoras públicas, pesquisadoras, estudantes e integrantes de organizações da sociedade civil, mas o evento é aberto a todos os interessados na temática.

O evento marca a etapa de resultados do projeto Mulheres de Minas, iniciativa voltada à produção de conhecimento, articulação institucional e fortalecimento de políticas públicas para mulheres em diferentes regiões do estado.

Entre os destaques da programação está a participação da atriz, cantora e psicóloga Marisa Orth, que apresentará a palestra “A inteligência que a máquina não copia”. A artista compartilhará reflexões sobre sua trajetória profissional e abordará competências humanas que permanecem essenciais em um cenário de avanços tecnológicos e transformações no mercado de trabalho.

Outro tema de destaque será a violência de gênero nos ambientes virtuais. A promotora de Justiça Denise Guerzoni Coelho, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público de Minas Gerais, ministrará a palestra “Misoginia digital: quando o ambiente virtual se transforma em espaço de violência de gênero”. A discussão abordará os impactos da violência contra mulheres nas redes sociais e os desafios para o enfrentamento desse tipo de prática.

A saúde mental feminina também estará entre os assuntos debatidos. A empreendedora Mariana Bicalho comandará um painel sobre maternidade e saúde mental, com foco nas pressões, sobrecargas e desafios frequentemente enfrentados pelas mulheres durante a maternidade.

A programação inclui ainda debates sobre educação empreendedora, inovação, esporte como direito social e o fortalecimento da rede de proteção e atendimento às mulheres. Oficinas práticas abordarão temas como empreendedorismo para autonomia financeira, ferramentas digitais de trabalho, autocuidado e atendimento a mulheres em situação de violência.

Segundo a subsecretária de Política dos Direitos das Mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Joana Coelho, o encontro representa uma oportunidade para fortalecer o diálogo entre diferentes setores e ampliar o alcance das políticas públicas voltadas às mulheres.

Além das atividades formativas, o evento contará com apresentações culturais. No primeiro dia, a poeta e performer Nívea Sabino levará ao público uma intervenção artística marcada por reflexões sobre gênero, raça e direitos humanos. Já no segundo dia, o Trio Samba Bem com a Vida, acompanhado da musicista Iara Dominique, apresentará um espetáculo que celebra a presença feminina na música brasileira, com repertório que passeia pelo samba, choro e forró.

Após a edição em Belo Horizonte, o projeto também terá uma programação em Araçuaí, ampliando o alcance das discussões para outras regiões do estado.

PROGRAMAÇÃO

9/6 - Terça-feira

8h | Credenciamento

9h | Abertura oficial

10h | Relançamento do portal Observa Minas

11h | Painel

Papel estratégico dos equipamentos para mulheres e articulação da rede de enfrentamento

Participantes: Joana Coelho, Luiza Santiago, Bárbara Ravena, Ana Rabelo

14h | Painel

Maternidade e saúde mental: o que estamos normalizando?

Mediação: Mariana Bicalho

Participantes: Bárbara Botega, Gabriela Vidigal e Bárbara Ghie

15h30 | Apresentação artística

Nívea Sabino

16h | Painel

Esporte: um direito social fundamental

Mediação: Nina de Abreu Carvalho

Participantes: Dra. Camila Romano, Rosa Lima e Flávia Gil

OFICINA

14h às 18h | Oficina - (30 vagas)

Ferramentas de trabalho digital e organização dos processos

Com Flávia Ruas

Inscrição no site Sympla

10/6 - Quarta-feira

8h | Credenciamento

9h | Palestra

Misoginia digital: quando o ambiente virtual se transforma em espaço de violência de gênero

Com a Dra. Denise Guerzoni Coelho

11h | Painel

Educação empreendedora: da formação ao impacto social

Mediação: Rejaine Almeida

Participantes: Enêila Loiola, Michelle Chalub, Vanja Abdallah e Silvana Novais

14h | Painel

Empreendedorismo e Inovação

Mediação: Eliane Ramos

Participantes: Francis Aquino, Adriana Muls, Mariana Bicalho, Alaize Reis e Joyce Rocha

16h | Apresentação Artística

Trio de Bem com a Vida convida Iara Dominique

16h30 | Palestra

A inteligência que a máquina não copia

Com Marisa Orth

OFICINAS:

9h às 11h | Oficina - (30 vagas)

Especificidades do atendimento à mulher em situação de violência e o trabalho em rede

Com Sarah Ribeiro Carvalho e Simone Franca Cavalcanti

Inscrição no site Sympla

11h às 12h30 | Oficina - (30 vagas)

Autocuidado como ferramenta de transformação

Com Veruska Santos

Inscrição no site Sympla

14h às 16h - Oficina - (30 vagas)

Projeto de empreendedorismo para autonomia feminina

Com Mariana Madureira

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