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ACIDENTE

Mulher morre depois de carro em que estava cair em rio de cidade mineira

Outras três pessoas que estavam no veículo conseguiram escapar

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RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
02/06/2026 16:47

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Um bote vermelho, no centro da imagem, sobre a terra.
O corpo da vítima foi localizado pelos bombeiros nesta terça-feira (2/6) crédito: CBBMG/ Divulgação

Uma mulher de 32 anos morreu após o carro em que estava cair no Rio Paraopeba, em Brumadinho, na Região Central de Minas Gerais, na noite dessa segunda-feira (1/6). O corpo foi encontrado e retirado da água no início da tarde de hoje (2/6). 

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As pessoas que estavam no carro tinham vínculos familiares com a vítima e, mesmo feridas, conseguiram sair do automóvel: a irmã e condutora do veículo, de 32 anos; a mãe, de 59; e a filha, de 9 anos de idade. 

O Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos de busca e localizou o corpo da mulher no início da tarde desta terça. A vítima foi encontrada a pouco mais de 1,5 km de distância do acidente.

Um parente que estava no local para acompanhar as buscas, identificou a vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para perícia. 

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

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