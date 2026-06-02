Mulher morre depois de carro em que estava cair em rio de cidade mineira
Outras três pessoas que estavam no veículo conseguiram escapar
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Uma mulher de 32 anos morreu após o carro em que estava cair no Rio Paraopeba, em Brumadinho, na Região Central de Minas Gerais, na noite dessa segunda-feira (1/6). O corpo foi encontrado e retirado da água no início da tarde de hoje (2/6).
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As pessoas que estavam no carro tinham vínculos familiares com a vítima e, mesmo feridas, conseguiram sair do automóvel: a irmã e condutora do veículo, de 32 anos; a mãe, de 59; e a filha, de 9 anos de idade.
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O Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos de busca e localizou o corpo da mulher no início da tarde desta terça. A vítima foi encontrada a pouco mais de 1,5 km de distância do acidente.
Um parente que estava no local para acompanhar as buscas, identificou a vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para perícia.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima