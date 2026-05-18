MG: jovem viaja para Diamantina e morre afogado em cachoeira

Um jovem de 22 anos morreu afogado na tarde desse domingo (17/5), na Cachoeira da Toca, em Diamantina (MG), na Região Central do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima era de Montes Claros (MG) e estava na cidade com colegas para passar o fim de semana.

Testemunhas relataram que o jovem nadava de volta da região da queda d’água para a margem quando apresentou sinais de exaustão, pediu ajuda e, em seguida, submergiu.

Militares da 6ª Companhia Independente foram acionados por volta das 16h e deslocaram equipes de salvamento e resgate até o local. Utilizando nadadeiras, máscara e snorkel, os bombeiros realizaram mergulho livre e localizaram a vítima a cerca de oito metros da margem, em uma profundidade aproximada de quatro metros.

Após a retirada da água, os militares iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). O jovem foi levado por uma trilha até a estrada de acesso, onde uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (Usa) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já aguardava para prestar atendimento.

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Após avaliação médica, a morte foi constatada às 16h45. O Corpo de Bombeiros lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos da vítima.