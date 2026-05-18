MG: jovem viaja para Diamantina e morre afogado em cachoeira
Vítima de 22 anos estava na cidade com amigos para passar o fim de semana
compartilheSIGA
Um jovem de 22 anos morreu afogado na tarde desse domingo (17/5), na Cachoeira da Toca, em Diamantina (MG), na Região Central do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima era de Montes Claros (MG) e estava na cidade com colegas para passar o fim de semana.
Testemunhas relataram que o jovem nadava de volta da região da queda d’água para a margem quando apresentou sinais de exaustão, pediu ajuda e, em seguida, submergiu.
Leia Mais
Militares da 6ª Companhia Independente foram acionados por volta das 16h e deslocaram equipes de salvamento e resgate até o local. Utilizando nadadeiras, máscara e snorkel, os bombeiros realizaram mergulho livre e localizaram a vítima a cerca de oito metros da margem, em uma profundidade aproximada de quatro metros.
- Homem mergulha durante pesca e morre afogado em MG
- Idoso de 83 anos morre afogado ao pescar no Rio das Mortes, em MG
Após a retirada da água, os militares iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). O jovem foi levado por uma trilha até a estrada de acesso, onde uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (Usa) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já aguardava para prestar atendimento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Após avaliação médica, a morte foi constatada às 16h45. O Corpo de Bombeiros lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos da vítima.