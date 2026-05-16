Criança de 4 anos se afoga em fossa na zona rural de MG
Vítima foi socorrida em parada cardiorrespiratória e encaminhada para o hospital da cidade
compartilheSIGA
Uma criança de aproximadamente 4 anos foi vítima de afogamento na tarde dessa sexta-feira (15/5), em uma fazenda na zona rural de Guaxupé (MG), no Sul do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 15h50, na Fazenda Santa Amélia. Quando os militares chegaram ao local, a criança já havia sido retirada de uma fossa séptica pelos familiares.
Ainda conforme os bombeiros, a vítima estava sem sinais vitais e recebia os primeiros socorros de um morador da propriedade.
Leia Mais
A equipe assumiu o atendimento imediatamente e iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), utilizando um desfibrilador externo automático (DEA) durante todo o trajeto até a unidade hospitalar.
- Mulher sai de SP para pescar em MG e morre afogada em represa
- Idoso de 83 anos morre afogado ao pescar no Rio das Mortes, em MG
A criança foi encaminhada para a Santa Casa de Guaxupé ainda em parada cardiorrespiratória. De acordo com familiares, o menino havia desaparecido por um período ainda não determinado e foi encontrado após buscas na propriedade rural.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde da criança.