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ATENÇÃO E CUIDADO

Criança de 4 anos se afoga em fossa na zona rural de MG

Vítima foi socorrida em parada cardiorrespiratória e encaminhada para o hospital da cidade

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/05/2026 08:11

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Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros
A criança foi encaminhada para a Santa Casa de Guaxupé ainda em parada cardiorrespiratória crédito: Divulgação CBMMG

Uma criança de aproximadamente 4 anos foi vítima de afogamento na tarde dessa sexta-feira (15/5), em uma fazenda na zona rural de Guaxupé (MG), no Sul do estado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 15h50, na Fazenda Santa Amélia. Quando os militares chegaram ao local, a criança já havia sido retirada de uma fossa séptica pelos familiares.

Ainda conforme os bombeiros, a vítima estava sem sinais vitais e recebia os primeiros socorros de um morador da propriedade.

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A equipe assumiu o atendimento imediatamente e iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), utilizando um desfibrilador externo automático (DEA) durante todo o trajeto até a unidade hospitalar.

A criança foi encaminhada para a Santa Casa de Guaxupé ainda em parada cardiorrespiratória. De acordo com familiares, o menino havia desaparecido por um período ainda não determinado e foi encontrado após buscas na propriedade rural.

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Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde da criança.

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