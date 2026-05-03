Mulher sai de SP para pescar em MG e morre afogada em represa
Vítima de 61 anos foi encontrada pelo marido. Apesar das tentativas de socorro, ela morreu ainda no local
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Uma mulher de 61 anos morreu afogada nessa sexta-feira (1º/5) em uma represa na zona rural de Capetinga (MG), no Sul do estado.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que morava em Tambaú (SP), havia ido ao local para pescar no início da tarde. Por volta das 15h, uma testemunha relatou tê-la visto na água.
O marido da vítima foi até a represa e a encontrou flutuando a cerca de quatro metros da margem. Ele entrou na água, retirou a mulher e iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas sem sucesso.
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Uma equipe de saúde de Pratápolis (MG) também esteve no local e confirmou a morte.
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Quando os bombeiros chegaram, a vítima já estava às margens da represa, sem sinais vitais. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e, após a liberação, o corpo foi encaminhado à funerária.
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O Corpo de Bombeiros reforça a importância da adoção de medidas de segurança em ambientes aquáticos, especialmente em locais não supervisionados, e orienta o uso de equipamentos adequados durante atividades como pesca.