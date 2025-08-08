Jacaré ferido por arpões de pesca é resgatado, medicado e volta para lagoa
Animal foi monitorado por dias e, assim que capturado, recebeu sutura nos ferimentos e medicação
Após três dias de monitoramento, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) resgatou o jacaré ferido por arpões de pesca da lagoa central de Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O animal foi atendido por médicos veterinários e retornou à lagoa.
De acordo com a corporação, o animal tinha os arpões presos em uma das patas esquerdas. Um deles tinha 15 centímetros e o outro, 20.
Ele foi capturado na margem da lagoa e, ainda lá, passou por avaliação veterinária. O jacaré recebeu medicação e sutura nos ferimentos. A equipe veterinária constatou que não havia risco de morte ou complicações e autorizou o retorno do animal à água.
Ainda segundo a corporação, o animal ficou tranquilo durante todo o procedimento.
Monitoramento
O monitoramento do animal começou na terça-feira (5), quando ele foi avistado ferido. Segundo os bombeiros, não foi possível retirá-lo da água nos outros dias porque o jacaré, que saia para a margem da lagoa, mergulhava de volta em direção à parte funda todas as vezes que os militares tentavam aproximação.
A operação também contou com a atuação da Polícia Militar Ambiental, agentes da Prefeitura de Lagoa Santa e Grupo de Resgate Animal.
Embora o animal seja de grande porte, não se trata do conhecido jacaré Alfredo, mascote de Lagoa Santa.