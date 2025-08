Carro pega fogo em avenida movimentada de BH e mobiliza bombeiros

Um carro de passeio pegou fogo na Avenida Afonso Pena, na altura da Praça Milton Campos, no Bairro Cruzeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (6/8). O veículo, um Fiat Idea, seguia em sentido ao bairro Mangabeiras e foi completamente destruído pelas chamas.

As labaredas atingiram grande altura, assustando os transeuntes que passavam pelo local, e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado. Uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também compareceu ao local para controlar o trânsito.

De acordo com informações do CBMMG, a possível causa do incêndio foi uma pane elétrica no veículo. Felizmente, ninguém ficou ferido.

