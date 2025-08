MG: carreta pega fogo na BR-050, em Uberlândia

Uma rodo caçamba com carga de cloreto de potássio tombou no km 56 da BR-050 na tarde desta terça-feira (5/8). O incêndio aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A pista sentido Araguari chegou a ficar totalmente interditada até as 16 horas desta tarde.

O veículo transportava aproximadamente 36 toneladas de cloreto de potássio pegou fogo na subida da Serra após a Ponte Rio Araguari.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) o motorista percebeu a saída de fumaça nas rodas do lado esquerdo da primeira caçamba. Diante da situação o motorista separou o cavalo mecânico (parte dianteira do caminhão, que tem o motor e a cabine) da carga, com o intuito de evitar a propagação das chamas para a cabine.

Ainda de acordo com o CBMMG foram utilizados cerca de 3.000 litros de água para apagar as chamas.

"Cabe ressaltar que, devido à presença de mata seca nas proximidades e à movimentação de massa de ar quente na região, o fogo acabou se alastrando, provocando também um incêndio florestal. Este foco secundário também foi combatido pelas equipes durante os trabalhos", informou em nota o CBMMG.





De acordo com a Ecovias, concessionaria responsável pelo trecho, o trânsito ficou interditado por cerca de duas horas, mas foi totalmente liberado as 16h.

