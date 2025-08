Projeto de lei quer impedir que policiais penais atuem sozinhos em Minas

Após o assassinato de um policial penal durante uma escolta no Hospital Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, um projeto de lei foi protocolado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para proibir que agentes penais atuem sozinhos no estado. A proposta é da deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) e foi apresentada nessa segunda-feira (4/8).

A medida visa prevenir tragédias como a que tirou a vida de Euler Oliveira Pereira Rocha, de 42 anos, morto por um detento do Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, durante o exercício da função. O agente estava sozinho no momento do ataque, em desacordo com as normas de segurança previstas para escoltas.

O projeto de lei determina que todas as atividades de guarda, vigilância, custódia, escolta e transporte de pessoas privadas de liberdade devem ser realizadas por, no mínimo, dois policiais penais. A regra deve levar em conta o grau de periculosidade da operação, o número de custodiados e o risco envolvido.

Em caso de descumprimento, a proposta prevê responsabilização administrativa da autoridade que autorizar ou determinar que um único agente execute a tarefa. O projeto ainda precisa ser lido em plenário para que comece a tramitar e tenha definidas as comissões pelas quais passará antes de ser votado.

O crime

Euler Pereira Rocha foi morto na noite de sábado (2/8) dentro do Hospital Luxemburgo, onde fazia a escolta de um preso internado para tratamento médico. O detento aproveitou um momento de distração e atacou o agente, que estava sozinho no quarto. Outro policial que compunha a escolta teria deixado o local, o que não é permitido, segundo apuração da Corregedoria de Polícia Penal.

Após o assassinato, o preso vestiu a farda da vítima, pegou sua arma e fugiu pela portaria do hospital. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que ele deixa o local e entra em um carro de aplicativo. Pouco depois, foi localizado e preso por policiais militares do 22º Batalhão, no Bairro São Bento, também na Região Centro-Sul de BH.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) não revelou detalhes sobre como o assassinato foi cometido. A Corregedoria instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte e a conduta dos envolvidos. O policial penal da escolta que abandonou o posto foi afastado e poderá responder por coautoria de homicídio, conforme apuração preliminar.

Euler foi sepultado na manhã dessa segunda (4) no Cemitério Municipal Nossa Senhora da Piedade, em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves.