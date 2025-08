Corpo de policial penal morto em escolta é enterrado em Justinópolis

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo do policial penal Euler Pereira da Rocha, de 42 anos, que morreu assassinado, com dois tiros, por um detento do Presidio Inspetor José Martinho Drumond, Shaylon Cristian, dentro do Hospital Luxemburgo, na madrugada de domingo (3/8), foi sepultado às 11h, nesta segunda-feira, no Cemitério Municipal Nossa Senhora da Piedade, em Justinopolis, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde foi velado. O autor do crime já foi preso, pouco depois do crime, num veículo de aplicativo.



A morte está sendo investigada pela Corregedoria de Polícia Penal, que abriu inquérito. Segundo as primeiras investigações, Euler deveria estar acompanhado, uma vez que as escoltas são feitas em dupla.



As informações, até o momento, são de que esse segundo policial penal da escolta, teria ido em casa, o que não é permitido. Segundo informações de uma fonte da Corregedoria, esse detalhe, de ter abandonado seu posto, pode acarretar na incriminação, pelo policial penal, de coautoria de homicídio. Ele foi afastado de seu serviço.

Dor

A família de Euler está inconformada com sua morte e a maneira como aconteceu. Uma sobrinha de Euler, Thais Maford, lembra que no sábado , o tio, que estava trabalhando, ligou para ele, pedindo ajuda, para que levasse a avó a um hospital, pois não estava bem de saúde. "Eu atendi. Socorri minha avó. Levei para o Hospital Municipal, aqui de Ibirité, onde ela permanece internada. Falamos a ela sobre a morte do meu tio, mas ela não está processando as informações."

O irmão de Euler, Fernando Alves da Silva, está revoltado. "A gente sabia que era uma profissão de risco. Ele também, mas não se importava. A gente nunca pensou que fosse acontecer alguma coisa. E aconteceu. Estamos revoltados e o que esperamos é que a justiça seja feita."

Fernando conta, também, que o irmão era amoroso e que cuidava da família. Deixou três filhos, de 18, 13 e cinco anos. Ele estava construindo um sítio, no Bairro Tony, em Ibirité, e estava na Polícia Penal desde 2009.

Sindicato

Jean Otoni, presidente do Sindicato dos Policiais Penais, diz que essa é uma situação inusitada. A morte de Euler expõe uma situação alarmante. "Não foi registrado, desde 2003, um caso de morte de um policial penal. Na ocasião, um policial penal foi morto numa guarita, em Ribeirão das Neves."

Segundo Jean, a morte de Euler mostra o descaso para com o policial penal que participa de escoltas. "No caso da Polícia Militar, o revezamento acontece de quatro em quatro horas. Uma viatura chega para render a outra. No nosso caso, não. Geralmente, o período de trabalho é de 12 horas. E, muitas vezes, o policial penal vai em seu carro particular. Além disso, o ideal é que fossem três policiais na escolta, por conta de necessidades dos envolvidos. No caso de mulheres, é ainda mais grave, pois elas menstruam."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O dirigente sindical diz que há muito o que se discutir e que um dos maiores problemas é o a falta de contingente muito inferior ao necessário. "Há muito não é feito um concurso."