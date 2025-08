Ex-presidente do Sicepot/MG morre em Belo Horizonte

O empresário Jamil Habib Curi, de 91 anos, ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais (Sicepot/MG), morreu neste sábado (2/8), em Belo Horizonte. Ele tinha mal de Alzheimer.



O velório está marcado para este domingo (3/8), das 11h às 13h, no Memorial Grupo Zelo, na Avenida do Contorno, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste da Capital.

Formado em Engenharia Civil, Jamil Habib Curi nasceu em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira, e constituiu família em Montes Claros, no Norte de Minas, onde iniciou sua carreira empresarial.

Na década de 1960, fundou na cidade norte-mineira, a Construtora Pavisan, que alcançou um grande crescimento na construção pesada no estado, se destacando na área de construção de estradas no país, ocupando a liderança nacional da recuperação asfáltica (segmento de fresagem e reciclagem de pavimentos).

Habib Curi presidiu o Sicipotr/MG entre 1991 e 1994. Também na década de 1990, chegou a concorrer à presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), mas foi superado na eleição da entidade pelo empresário Stefan Bogdan Salej.



Ele teve grande participação no desenvolvimento socioeconômico de Montes Claros (414,3 mil habitantes). Além de ter presidido a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Monte Claros (ACI), Jamil Curi, atuou na criação de diversas entidades da sociedade civil do município, entre as quais a Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos do Norte de Minas (AREA), Fundação Educacional Montes Claros- FEMC/Escola Técnica (hoje, inativa) e antiga Companhia de Água e Esgoto de Montes Claros (CAEMC). Também foi fundador do Max-Min, atualmente, o maior clube social da cidade.