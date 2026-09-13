Publicidade Legal EM

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Publicidade Legal

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  • 07:45 - 11/09/2026

Edital - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP PREGÃO ELETRÔNICO 90006-2026 - 11/09/2026

  • 07:42 - 11/09/2026

Edital - SINTRAF-JF CONVOCAÇÃO DE AGE - 11/09/2026

  • 00:08 - 10/09/2026

Edital - MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. - 10/09/2026

  • 00:05 - 10/09/2026

Edital - SICOOB CREDESP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA. - 10/09/2026

  • 00:02 - 10/09/2026

Edital - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP PREGÃO ELETRÔNICO 90005-2026 - 10/09/2026

  • 06:08 - 09/09/2026

Edital - LEILÃO - SARAIVA LEILÕES - 09/09/2026

  • 07:12 - 08/09/2026

Edital - F&C SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 08/09/2026

  • 07:10 - 08/09/2026

Edital - SINDEAC - 08/09/2026

  • 07:09 - 08/09/2026

Edital - SINTRAF - COMUNICADO A TODOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A POPULAÇÃO EM GERAL. - 08/09/2026

  • 07:07 - 08/09/2026

Edital - SINTRAF - COMUNICADO A TODOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS FINANCEIROS DO BANCO DO NORDESTE E A POPULAÇÃO EM GERAL. - 08/09/2026

  • 07:05 - 08/09/2026

Edital - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP - PREGÃO ELETRÔNICO 90007-2026 - 08/09/2026

  • 00:02 - 07/09/2026

Edital - ISA ENERGIA BRASIL S.A. - 07/09/2026

  • 16:11 - 04/09/2026

Edital - LF GOLD MINERAÇÃO - REDESIGNAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS ALPES INCORPORAÇÕES E CONSULTORIA LTDA - 04/09/2026

  • 16:08 - 04/09/2026

Edital - LF GOLD MINERAÇÃO - REDESIGNAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS AVANCE PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA - 04/09/2026

  • 16:03 - 04/09/2026

Edital - LF GOLD MINERAÇÃO - REDESIGNAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS GÊNESIS MINERADORA LTDA - 04/09/2026

  • 05:54 - 04/09/2026

Edital - CRMV-MG CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MG ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL - 04/09/2026

  • 06:26 - 02/09/2026

Edital - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 6ª REGIÃO FISCAL AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO ELETRÔNICO Nº 05-2026 - 02/09/2026

  • 13:49 - 01/09/2026

Edital - SINDICATO DOS BANCÁRIOS ZONA DA MATA E SUL DE MINAS - CONVOCAÇÃO AGE - 01/09/2026

  • 05:56 - 01/09/2026

Edital - EGB & MMC LTDA. - 01/09/2026

  • 05:51 - 01/09/2026

Edital - MM & EB LTDA. - 01/09/2026

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