Trabalhador encontra ossada humana ao limpar terreno no interior de Minas

Uma ossada humana foi encontrada na manhã desta sexta-feira (1º/8) em um terreno baldio em Ponte Nova, na Zona da Mata, por um trabalhador que realizava a limpeza do local. A análise inicial feita pela perícia técnica da Polícia Civil indica que os restos mortais, ainda não identificados, podem estar no terreno há anos.

O incidente aconteceu em uma obra que está sendo realizada no Bairro Recanto das Pedras, na zona urbana da cidade. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um dos trabalhadores se deparou com um crânio e outros ossos em meio à vegetação, nas proximidades do paredão de pedras que margeia o terreno.

Próximo aos restos mortais foram encontradas roupas bastante deterioradas, indícios de que a ossada pode estar ali há anos. Toda a área foi isolada para a realização da perícia.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que não foram identificados sinais de violência na ossada, que foi recolhida e será submetida a exame antropológico. A análise servirá para identificar sexo, idade e outras características que auxiliem a investigação a descobrir quem era a pessoa dos restos mortais.

"Outras informações serão repassadas ao término dos trabalhos investigativos", informou a corporação.

