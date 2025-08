Carro bate na traseira de caminhão e deixa um ferido no Norte de Minas

O motorista de um carro ficou ferido ao bater na traseira de um caminhão na rodovia MGC-135 na madrugada deste sábado (2/8). O acidente aconteceu na altura do km 373, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, um homem de 57 anos, levava um carregamento de galões de água de Buenópolis para Montes Claros quando teve seu veículo atingido na traseira por um carro sedan conduzido por um homem de 43 anos, que vinha de Divinópolis com o mesmo destino.

O motorista do caminhão não teve ferimentos, mas o condutor do sedan foi encontrado com quadro de confusão mental, dores pelo corpo e escoriações. Ele foi estabilizado pelas equipes do CBMMG e do SAMU, e conduzido até o Hospital Santa Casa.

Os bombeiros também identificaram vazamento de combustível nos veículos e aplicaram serragem na pista para prevenir possíveis focos de incêndio ou explosão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local para a segurança da cena, enquanto equipes da concessionária Eco135, atuaram na limpeza e liberação da via.