Saiba como fica o tempo em BH e em Minas neste fim de semana

Belo Horizonte terá um fim de semana de céu claro e névoa seca à tarde, com temperaturas variando de 10°C a 26°C no sábado (2/8) e de 11°C a 26°C no domingo (3/8). A umidade relativa do ar deve cair para cerca de 25% nas tardes dos dois dias.

Em todo o estado de Minas Gerais, o tempo segue estável e seco, com predomínio de sol e umidade abaixo de 30% em quase todas as regiões.

Embora a massa de ar frio enfraqueça, favorecendo a elevação gradual das temperaturas, o sábado e o domingo ainda serão marcados pelo frio pela manhã, pontua o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Neste sábado (2/8), a previsão é de céu claro com geada, entre 0h e 7h, em pontos isolados do Sul e Sudoeste de Minas. Nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, o céu deve variar de parcialmente nublado a claro, com névoa úmida. Nas demais áreas do estado, a previsão é de céu claro no início do dia, com possibilidade de mudança para parcialmente nublado e presença de névoa seca.

No domingo (3/8), a meteorologia prevê céu parcialmente nublado com névoa úmida na Zona da Mata, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Possibilidade de geada no Sul.

Termômetros podem marcar 0ºC

Em todo o estado, as mínimas vão oscilar no fim de semana entre 2ºC (Sul, Sudeste e Campo das Vertentes) e 15ºC (Rio Doce e Mucuri).

O destaque nas baixas temperaturas está previsto para acontecer neste sábado na cidade de Monte Verde, no Sul do estado, quando os termômetros devem marcar mínimas entre 0°C e 2ºC. Na sequência, São João del-Rei, no Campo das Vertentes, e Bambuí, no Centro-Oeste, podem ter temperaturas entre 7ºC e 9ºC.

Os termômetros devem bater os 30ºC no Noroeste, Norte e Jequitinhonha, podendo chegar a 33ºC no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Por outro lado, as menores máximas, entre 24ºC e 26ºC, podem ocorrer no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e no Oeste do estado.

