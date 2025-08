Idoso morre e 2 mulheres ficam feridas em acidente com 3 carros; veja fotos

Um homem de 74 anos morreu após uma batida envolvendo três carros na MGC-135, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º/8), na altura do km 350 da rodovia, e também deixou duas mulheres feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso dirigia um Gol e morreu no local, preso às ferragens. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Polícia Militar Rodoviária esteve presente, realizando a sinalização da via e o controle do trânsito CBMMG Idoso de 74 anos dirigia um Gol e morreu no local preso às ferragens CBMMG Toyota SW4 levava três pessoas. Duas mulheres ficaram feridas CBMMG Voltar Próximo

Em outro veículo, modelo Toyota SW4, estavam três pessoas. Uma mulher, de 33 anos, teve um corte na região do nariz, e outra, de 29, apresentava edema no rosto. O motorista, de 37, não ficou ferido e dispensou atendimento. As duas passageiras foram conduzidas pelo Samu ao Hospital das Clínicas, em Montes Claros.

O outro carro, um Fiat Fastback, era ocupado apenas pelo motorista, de 24 anos, que não sofreu ferimentos e também dispensou encaminhamento hospitalar.

“Durante a análise do cenário, foi identificado vazamento de combustível nos veículos Gol e SW4. A equipe de bombeiros realizou o controle dos riscos de incêndio e explosão, aplicando serragem sobre toda a área afetada”, informou a corporação em comunicado.

A Polícia Militar Rodoviária esteve presente, realizando a sinalização da via e o controle do trânsito. Após a remoção dos veículos, os bombeiros efetuaram a limpeza da pista, eliminando os riscos de derrapagem.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia