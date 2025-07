Colisão de três carretas deixa dois mortos e bloqueia BR-251, em Minas

Um acidente envolvendo três carretas, que transportavam, respectivamente, carvão vegetal, arroz e piso cerâmico, matou dois ocupantes na BR-251, altura de Salinas (MG), no Norte do estado. Os motoristas dos três veículos sobreviveram.

O acidente aconteceu às 20h desse domingo (20/7), no quilômetro 324 da rodovia, que segue interditado nesta manhã de segunda, dea acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois passageiros da carreta com carvão morreram na colisão. Um deles, identificado como G.A.S., foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. O outro, K.V.R.C., foi retirado das ferragens mas também morreu no local.

O motorista do veículo com carvão não sofreu lesões. Os condutores das outras duas carretas, um homem identificado como A.J.B. e uma mulher, D.B.H., sofreram ferimentos leves e foram levados pela equipe do Samu para atendimento médico.

As causas ou dinâmica da batida ainda não foram definidas.

A pista ficou interditada nos dois sentidos durante a madrugada.

O trecho foi liberado às 6h14. A PRF informou que há congestionamento nos dois sentidos e que o trânsito deve seguir lento por mais um tempo.