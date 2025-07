Motorista embriagado e sem CNH causa acidente grave na Grande BH

Um acidente envolvendo motoristas de carro e moto inabilitados, sendo que um deles estava embriagado, deixou dois feridos em estado grave em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (14/7).

Segundo a TransCon, o acidente aconteceu na Avenida João César de Oliveira, por volta de 0h40, no sentido Eldorado. O motociclista e o motorista do carro não possuem carteira de habilitação.

O motociclista e o garupa, ambos de 20 anos, foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados em estado grave ao Hospital Municipal de Contagem.

Conforme a empresa, o motorista do carro foi submetido a um teste de bafômetro, que confirmou sua embriaguez. Ele não ficou ferido e foi encaminhado preso à delegacia.

Aos militares, o motorista do carro contou que saía de uma casa de shows, onde bebeu quatro cervejas, e estava a caminho de buscar a mãe no restaurante onde trabalha. Conforme o relato, ele viu a moto fazendo uma conversão proibida e seguindo na contramão da pista, quando os veículos se chocaram.

O motociclista declarou que deixava um posto de combustíveis quando viu o Palio em alta velocidade na pista, não conseguindo desviar. Ele está sendo mantido sob escolta policial no hospital, e os dois veículos foram removidos ao pátio.



A pista foi liberada às 2h, e o fluxo segue livre na avenida.

Acidentes

O acidente foi uma de três ocorrências na Avenida João César de Oliveira da noite de domingo (13/7) para a madrugada de segunda-feira (14/7). Registros da Polícia Militar indicam que, às 22h57, um motorista de 25 anos ficou ferido depois que o carro que dirigia colidiu com um ônibus do Move.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, de modelo Ford Ka, que bateu na cabine do Move. O condutor saiu do carro andando e foi socorrido por populares ao Hospital Municipal de Contagem, onde segue em observação médica.

A terceira ocorrência foi registrada de forma simultânea. Segundo a Transcon, o agente que registrou o acidente com o Move havia acabado de registrar um vazamento de óleo, também na João César. O local foi coberto com serragem, e nenhum acidente foi registrado.