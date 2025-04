Ônibus Move bate em BRT Metropolitano na Avenida Antônio Carlos, em BH

Um ônibus Move municipal da linha 6350 (Estação Vilarinho/Estação Barreiro) bateu em um BRT Metropolitano na Avenida Antônio Carlos, na altura do bairro São Francisco, na Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (22/4).

O acidente ocorreu no sentido bairro e ocupa uma parte da faixa. Não há registro de feridos.

De acordo com o motorista do coletivo metropolitano, que não quis se identificar, o veículo foi atingido pelo ônibus municipal e jogado para o lado esquerdo da pista exclusiva do Move. Com isso, o metropolitano, que faz a linha 411, atingiu um semáforo e quase atropelou pedreiros que trabalham na obra da pista.

Ainda segundo o condutor do metropolitano, o outro motorista sabia que a conversão de faixa no local é proibida, mas alegou que estava com pressa para ir ao banheiro. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas até a publicação da matéria não havia chegado ao local.

Conforme relato dos trabalhadores da obra na Antônio Carlos, eles não foram atingidos "por um milagre". Segundo o pedreiro Geraldo Bartolomeu, o grupo estava sentado no canteiro de obra quando foi surpreendido com o acidente. Um deles, por pouco, não foi ferido.

"Nós vimos batendo o ferro aqui e jogou ele lá embaixo. Eu saí correndo com medo de o ônibus me pegar. Ele [o Move municipal] estava em alta velocidade. Ele jogou o outro [veículo] pra cá. Deus estava na frente", disse.

A BHTrans informou que os veículos estão com a autorização de tráfego válida e que equipes atuaram no local, mas precisam aguardar a PM. Enquanto isso, os veículos ocupam a faixa esquerda.

