Mulher é presa com R$ 50 mil em cocaína em ônibus interestadual na BR-040

Uma mulher foi presa no início da noite desta quinta-feira (17/4) pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na BR-040, em Barbacena, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, depois de ser flagrada transportando cocaína.

Os militares deram a ordem de parada a um coletivo, na altura do KM 700 da rodovia, que seguia de Juiz de Fora em sentido a Belo Horizonte. Após buscas no interior do ônibus, os policiais identificaram uma passageira levando duas barras de pasta base de cocaína avaliadas em aproximadamente R$ 50 mil.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à delegacia da Polícia Civil. A PMRv não deu mais detalhes.

