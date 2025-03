MG: casal é preso com drogas, munições e registros de tráfico

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Um homem de 18 anos e uma mulher de 32 foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil de Minas Gerais, realizada nessa terça-feira (25/3) nas cidades de Galileia e São Geraldo do Baixio, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A ação teve como objetivo o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e resultou ainda na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, munições e materiais ligados ao comércio ilegal de drogas.

Durante as buscas, os policiais encontraram 26 pedras de crack, 41 porções de maconha, um simulacro de pistola, 12 cartuchos calibre .38 e mais de R$ 2.400 em espécie. Também foram apreendidos cadernos com anotações que indicam uma possível contabilidade do tráfico, celulares e duas balanças de precisão.

As prisões ocorreram em diferentes endereços. Em um deles, a namorada de um dos suspeitos foi flagrada tentando esconder drogas debaixo da cama no momento em que os policiais chegaram. No local, foram encontrados um tablete de maconha, uma pedra de crack, uma balança de precisão e papéis com anotações de valores.

No guarda-roupas do casal, foram localizadas as munições calibre .38. Ao ser questionada, a mulher confessou que seu companheiro comercializava drogas na casa e que a residência era usada para o tráfico.

Na casa de outro envolvido, os policiais encontraram dinheiro escondido entre páginas de um caderno —somando R$ 741—, além de registros que indicam nomes e valores, possivelmente ligados a dívidas ou consumo de drogas.

Um dos principais alvos da operação chegou a fugir pelos fundos da casa ao perceber a chegada da polícia, mas acabou sendo localizado e preso logo depois, com uso de lanternas durante as buscas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A dupla presa e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais, e seguem à disposição da Justiça.