Ossada humana é encontrada em lote vago no interior de Minas

Uma ossada humana foi encontrada em um lote vago em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A Polícia Civil confirmou nesta quarta-feira (26/3) que os restos mortais, identificados inicialmente como pertencentes a um homem, foram encaminhados para exames periciais.

Ainda não é possível determinar as circunstâncias da morte, tampouco quando ela ocorreu. A descoberta foi feita na manhã dessa terça-feira (25/6) por um auxiliar de serviços gerais, de 41 anos, que realizava a limpeza do terreno na Rua Pedro Falcão, no Bairro Santa Zita.

Ao perceber um amontoado de ossos no fundo do lote, ele desconfiou que se tratasse de restos humanos e comunicou imediatamente o contratante do serviço, que por sua vez acionou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a testemunha que havia contratado o serviço de limpeza e que confirmou o relato do trabalhador. Ambos indicaram a localização dos ossos, parcialmente enterrados e expostos em meio à terra.

Um perito da Polícia Civil foi chamado para realizar os levantamentos iniciais. Ele confirmou que se tratava de uma ossada humana completa, embora também tenham sido encontrados pequenos fragmentos de outros ossos ao redor. A análise preliminar não permitiu determinar se a morte foi natural ou violenta, nem se o óbito ocorreu recentemente ou há muito tempo.

A ossada será submetida a exames detalhados no Instituto Médico Legal (IML), que incluem tentativa de identificação da vítima, análise do sexo, idade aproximada e eventuais sinais de violência.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, cerca de duas semanas antes da descoberta, o lote e terrenos vizinhos foram alvo de uma operação das chamadas “guardas populares”, ação que teve ampla divulgação nas redes sociais. A movimentação no local pode ter contribuído para a exposição da ossada, até então enterrada parcialmente sob a terra.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que aguarda a conclusão dos laudos para a apuração do caso. Ainda não há confirmação sobre possíveis desaparecidos na região que possam ter ligação com a ossada.