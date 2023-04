Ossada encontrada em fazenda de MG é identificada

Sandro Lúcio da Cruz morreu com 33 anos (foto: Difusora 95.3/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou, nessa terça-feira (25/4), que um exame de DNA, realizado no Instituto de Criminalística, confirmou que uma ossada humana localizada em cova rasa, no final de 2021, em uma fazenda de Patrocínio (Alto Paranaíba), é de Sandro Lúcio da Cruz. Na época, ele tinha 33 anos.



A reportagem questionou à PCMG sobre qual foi a causa da morte do homem, se algum suspeito do suposto homicídio já foi identificado e preso, bem como quais são as informações atualizadas das investigações do caso. Confira a resposta: “As investigações seguem em andamento a fim de apurar a autoria e circunstâncias da morte. Tão logo seja possível, outras informações serão divulgadas”, informou a PCMG.



Segundo informações divulgadas por boletim de ocorrência da PM, na época da localização da ossada, a mesma estava enterrada em uma cova rasa, sendo que, nas proximidades, foi encontrado um fio de telefone, que pode ter sido usado para enforcar o homem.