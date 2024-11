Uma ossada, possivelmente humana, foi encontrada nesta quarta-feira (20/11) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Os restos mortais estavam à margem de uma estrada de terra que dá acesso à localidade conhecida como Pico da Ibituruna, um ponto turístico do município.





Conforme registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar, um homem passava pela estrada quando avistou a ossada e entrou em contato com a corporação no início da manhã. A PM, então, acionou a Polícia Civil, que enviou um perito ao local.

Os restos mortais estavam parcialmente carbonizados. Somente após a análise do material genético será possível confirmar se o crânio e parte do esqueleto encontrados pertencem a uma pessoa.