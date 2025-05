Jovem que testemunhou assassinato do pai é morto a tiros antes de audiência

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros dias antes de prestar depoimento em audiência sobre o assassinato do pai, ocorrido em 2023. O crime aconteceu no bairro Pito Aceso, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (4/5).

O corpo do jovem foi encontrado caído no chão, próximo a uma moto, por volta das 16h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. Segundo a perícia, ele foi atingido na cabeça, tórax, abdômen, em um dos braços e em uma das axilas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele havia visitado parentes no distrito de Rancho Novo na companhia de um colega, ainda na manhã de domingo. Familiares informaram à Polícia Militar que o acompanhante era morador da cidade e que ambos chegaram e deixaram o local em suas próprias motocicletas.

A família do jovem relatou que ele havia testemunhado o assassinato do próprio pai, ocorrido em 2023. Uma audiência sobre o caso foi marcada para os próximos dias, mas a polícia ainda não confirma se o crime tem relação com o depoimento.

Segundo os registros, os policiais foram até a casa do colega que acompanhava o jovem, mas encontraram o imóvel com sinais de abandono. Ele ainda não foi localizado.

A perícia também encontrou uma câmera de segurança próximo ao local do crime, mas, até o fechamento do boletim, os policiais não tiveram acesso às imagens. O caso segue sob investigação da 2ª Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.

