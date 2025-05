Motorista de app é encontrado morto em porta-malas de carro na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O corpo de um homem de 45 anos foi encontrado no porta-malas de um carro em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (4/5). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele estava desaparecido desde sexta-feira (2/5).

Segundo informações, vizinhos estranharam que um carro foi estacionado em uma rua do bairro Viena e chamaram a polícia. Quando os militares chegaram no endereço, encontraram o corpo enrolado em sacos dentro do veículo.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e o rabecão foram acionados. A ocorrência está em andamento.