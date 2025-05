Traficante usava mata fechada para estoque e venda de drogas em Divinópolis

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 27 anos foi preso na noite deste sábado (03/05) utilizando o interior de uma mata fechada para esconder um tonel recheado de drogas que eram vendidas em Divinópolis, no Centro-Oeste.

De acordo com dados da secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais, entre 2022 e 2024, um de cada cinco crimes violentos de motivo conhecido ocorridos em Divinópolis foi relacionado a envolvimento com drogas, indicando que o tráfico e o uso de entorpecentes são motores relevantes para a violência no município.

A ação dos policiais militares do 23º Batalhão (BPM) ocorreu no bairro Elisabeth Nogueira, na Rua Rafael Gimenes, em área residencial do bairro, motivada por uma denúncia anônima sobre "intenso tráfico de entorpecentes no local".

A operação começou com o monitoramento da área indicada. Durante a vigilância, policiais observaram um indivíduo entrando e saindo de um matagal próximo à sua residência.

O suspeito entrava no matagal e retornava com objetos suspeitos, entregando-os rapidamente a terceiros que se aproximavam de carro ou motos, "caracterizando a dinâmica típica da venda de drogas no varejo. A equipe decidiu realizar a abordagem para cessar a atividade criminosa"", informou a Polícia Militar de Minas Geais (PMMG).

Ao notar a aproximação da viatura policial, o suspeito tentou se livrar de um invólucro jogando no chão. Os militares recolheram o pacote e verificaram que continha 31 porções menores (buchas) de maconha, já embaladas e prontas para a venda.

Foi então feita uma varredura no interior do matagal usado pelo suspeito. Encontraram um tonel com uma barra prensada de maconha, 500 gramas de cocaína pura, mais 161 buchas de maconha, 50 porções de cocaína, uma balança de precisão, dois rolos de filme plástico - usado para embalar drogas - e uma faca.

Com o suspeito, também foram apreendidos R$ 116,00 em dinheiro e um aparelho celular. O preso tem um histórico criminal com registros anteriores por crimes como roubo, furto, ameaça e lesão corporal.

Ele é egresso do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo e, segundo a PMMG, estava descumprindo medidas restritivas impostas pela Justiça ao estar em local diferente do determinado. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido.