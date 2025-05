Casal com sinais de embriaguez cai em canalização em Betim

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um carro com um casal tombou dentro da canalização do Córrego Imbiruçu, em Betim, na Grande BH, na madrugada deste domingo (04/05).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu às 5h25, na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, no bairro Jardim das Alterosas, sentido Jardim Teresópolis.

A avenida sanitária é um corredor viário importante na região e o Córrego Imbiruçu deságua no Riacho das Pedras, mas está vazio pela falta de chuvas.

O veículo caiu de um desnível de aproximadamente quatro metros e ficou tombado na água.

Quando equipes do CBMMG chegaram ao local do acidente, encontraram o homem e a mulher já fora do automóvel. Ambos estavam conscientes, mas tinham sinais de embriaguez, segundo os militares.

A mulher estava deitada no solo perto do veículo, queixando-se de dores na região abdominal. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros no local e, em seguida, deixaram a vítima sob cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Já o homem apresentava comportamento agressivo no local do acidente, de acordo com policiais militares, que também atenderam à ocorrência. Por isso, ele precisou ser contido.

A Polícia Militar assumiu o registro da ocorrência de trânsito e ainda apura as circunstâncias do acidente bem como a confirmação da embriaguez do motorista. A remoção do veículo do curso d'água ficará a cargo do motorista. Caso não seja providenciada, a prefeitura pode fazê-lo e acionar o condutor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em março de 2025, uma pessoa morreu na queda de um carro no Rio Betim, também na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac e outra perdeu a vida em capotamento com queda em barranco no mesmo bairro poucos dias antes.