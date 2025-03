Carro cai em rio em Contagem e deixa uma mulher morta e três feridos

Um carro com quatro passageiros caiu no Rio Betim, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde deste domingo (23/3). Uma mulher morreu no local e três pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu na Avenida Marco Túlio Isaac, na altura do número 367. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e encontrou a vítima fatal dentro do veículo submerso. A identidade e a idade da mulher não foram divulgadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu dois feridos e os encaminhou para o Hospital Regional de Contagem. Já o terceiro passageiro, que sofreu fraturas nos membros superiores, foi levado pelos bombeiros para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Ainda não há informações sobre o que teria causado a queda do veículo no rio. A perícia foi acionada e deverá investigar as circunstâncias do acidente.

