Caminhão derruba poste, fecha trânsito e deixa 50 pessoas sem luz em BH

Um caminhão carregado de ferro bateu e derrubou um poste de energia no bairro Flamengo, Região de Venda Nova de Belo Horizonte, na noite desse sábado (22/3).

O acidente foi registrado no cruzamento entre a rua Padre Pedro Pinto e Avenida Vilarinho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Segundo o solicitante, com o impacto, o poste caiu ao chão e deixou o transformador e toda rede elétrica em contato com o solo.

Ainda de acordo com o relato, após a batida, o caminhão capotou na via. O motorista já estava fora do veículo quando as equipes chegaram. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Cemig e a BHTrans foram acionadas para apoiar a ocorrência.

Em nota, a companhia de energia disse que uma equipe de manutenção pesada está no local na manhã de hoje para trocar o poste e emendar os cabos. Cerca de 50 clientes estão sem energia e a previsão é de que o serviço seja regularizado até o fim da tarde deste domingo (23/3).

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que, por causa do acidente, foi necessário interditar a rua Padre Pedro Pinto no sentido centro.

Agentes da BHTrans sinalizaram o local, providenciaram o desvio e estão monitorando o trânsito. O desvio está sendo realizado pela Avenida Vilarinho.