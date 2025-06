Mulher é presa por chamar homem de 'bicha nojenta' em shopping

Uma mulher de 61 anos foi presa em flagrante, no último sábado (14/6), por proferir xingamentos de cunho homofóbico contra um homem que se sentou ao lado dela em uma cafeteria de shopping de luxo em São Paulo (SP). Ela se refere ao rapaz como “bicha nojenta”, “pobre de espírito” e outras ofensas enquanto grava a situação no celular.

“Eu estava ao telefone, vou ser operada no dia 27”, contou. “Estou muito ansiosa, muito nervosa, comecei a chorar ao telefone. Esse grupo que estava ao lado começou a rir. Quando eles começaram a rir, desliguei o telefone, levantei o braço e pedi a conta. Falei ‘por favor, traz a conta, eu quero ir embora’ (...). Aí, ele se manifestou, disse ‘fala baixo’, ‘cala a boca’ (...). Houve aquela confusão na hora, eu chamei ele de ‘boiola’. Xinguei mesmo. Ele já tinha me xingado de ‘velha’."

Gabriel, por sua vez, conta que as agressões começaram quando ele pediu a Adriana, que estava falando alto, que tivesse mais calma ao se direcionar à atendente da cafeteria para pedir a conta. Uma testemunha confirmou que a vítima teria pedido à senhora para se acalmar enquanto ela estava gritando pela conta.

No vídeo, que não mostra o início da discussão, é possível observar ainda o momento em que a mulher questiona a posição do homem. “(O) que que você tá fazendo aqui, falando de mim, sua bicha nojenta?”, grita. “Você achou que eu ia sentar do lado de você, seu nojento?”.