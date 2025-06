BH: peça inspirada na vida de travesti está em cartaz neste fim de semana

A Plataforma Beijo comemora seus dez anos de atuação com o espetáculo de rua "Fazer festa com o perigo", em cartaz gratuitamente até 15 de junho em Belo Horizonte. Inspirada na trajetória de vida da travesti cearense Cintura Fina, figura histórica da cultura LGBTQIAPN+ da capital mineira e cidadã honorária da cidade, a peça é dirigida por Amora Tito e conta com a dramaturgia de Altemar Di Monteiro.

As apresentações acontecem em dois locais: nos dias 12 e 13 de junho, às 16h, no Campo da Vila Dias, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH; e nos dias 14 e 15 na Praça do IAPI, com sessões às 11h e 16h no sábado, e às 16h no domingo.

"Fazer festa com o perigo" mistura elementos de realidade e ficção para reconstruir a trajetória de Cintura Fina em um espetáculo que transforma espaços públicos em palcos de celebração, memória e resistência. Em uma das cenas, chamadas de "giros", os personagens se reúnem para realizar um desfile de carnaval em homenagem à protagonista, criando uma disputa simbólica sobre como se contar - e quem pode contar - essa história.

O elenco reúne artistas de diversas áreas e experiências, como Bramma Bremmer, Cláudio Dias, Eli Nunes, Igui Leal, Nickary Aycker e Will Soares. Juntos, eles desenvolvem uma encenação que mistura teatro, música e performance de rua, destacando-se pela interpretação coletiva e pela energia vibrante das cenas.

O elenco reúne artistas de diversas áreas e experiências, como Bramma Bremmer, Cláudio Dias, Eli Nunes, Igui Leal, Nickary Aycker e Will Soares Reprodução/Jeff Ahzul

Outro ponto forte da montagem são as músicas inéditas compostas por Bramma Bremmer, interpretadas ao vivo. Com sonoridade que passeia entre sambas e marchinhas, as canções integram a dramaturgia e ampliam a interação com o público, dando tom festivo e político à narrativa. A entrada é gratuita e aberta ao público de todas as idades.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata