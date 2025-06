'Arraial do CCBB' leva quadrilhas para dançar na Praça da Liberdade

Reconhecida como patrimônio cultural brasileiro desde o ano passado, a festa junina é a estrela da agenda do mês em Belo Horizonte. Dela faz parte a quarta edição do “Arraial do CCBB”, sábado e domingo (14 e 15/6), das 11h às 20h, com entrada franca.

Gislane Tanaka, gerente-geral do CCBB-BH, destaca a importância de celebrar a cultura popular. “Na pandemia, as festas juninas foram suspensas, lembro-me de que estava todo mundo com muita saudade delas. Nosso evento dialoga muito com Minas, com a nossa cultura e gastronomia”, afirma.

“No primeiro ano, o 'Arraial' foi mais despretensioso, mas deu super certo e agora não podemos deixar de fazê-lo, porque o público cobra”, diz a gerente do CCBB.

Montar o “arraiá” reforça o papel do centro cultural como espaço de valorização das tradições brasileiras. “A forma como disponibilizamos a festa fala muito do jeito como entendemos a cultura. É um evento gratuito, pensado para todas as idades, com programação para a família e para os jovens”, explica Gislane Tanaka.

“Teremos quadrilhas com trajetória reconhecida, atrações musicais voltadas para os ritmos típicos, como o forró, aulas de apresentação musical e brincadeiras com as prendas”, informa a gerente do CCBB-BH.

Na rua

A principal novidade será a mudança do espaço destinado às quadrilhas. As apresentações ocorrerão na rua, em frente ao prédio do CCBB, na Praça da Liberdade.

“Este ano, vamos explorar um novo formato. As quadrilhas juninas sempre foram o ponto alto das edições anteriores, realizadas no pátio. Só que o espaço foi ficando pequeno tanto para os grupos dançarem quanto para o público”, conta Gislane.

Fazer parte da cultura junina de BH fortalece a relação entre o CCBB e a comunidade, acredita ela.

“Isso contribui para criar uma ponte entre patrimônio, arte e cultura. Algumas pessoas que vão ao CCBB pela festa junina podem não ter o hábito de frequentar museus, mas acabam tendo a oportunidade de ver também arte contemporânea, teatro”, observa.

Além de barracas com comidas típicas e brincadeiras, o evento oferecerá atrações infantis, aula de forró e shows dos trios Lampião e Gandaiera. No domingo, haverá apresentação das quadrilhas Feijão Queimado, Luar do Sertão e São Mateus, além do DJ Leandrinho e da banda Suvaco Xêroso.

“ARRAIAL DO CCBB”

Sábado (14/6)

13h: Ação infantil “Contos e causos de espanto e alumbramento”

14h: Aula de forró com Vito du Forró

15h30: Show do Trio Lampião

18h: Show do Trio Gandaiera

Domingo (15/6)

11h: Quadrilha Feijão Queimado

11h40: Quadrilha Luar do Sertão

12h20: Quadrilha São Mateus

15h: DJ Leandrinho

18h: Banda Suvaco Xerôso

• Centro Cultural do Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria do local e no site do CCBB-BH.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria