Festival de Inverno no Parque das Mangabeiras com shows e comida boa

No último fim de semana do outono em Belo Horizonte, a capital mineira se prepara para a chegada da estação mais fria com o Festival de Inverno no Parque das Mangabeiras. A edição deste ano será realizada neste sábado (14/6), das 12h às 20h, com espaço kids e área de front stage.

O evento reúne atividades, shows e gastronomia. Às 15h, o belo-horizontino Gustavo Maguá se apresenta com seu show de brasilidades. O Baile do Maguá foi criado pelo cantor em 2017, ao lado de vocalistas dos blocos de carnaval Chama o Síndico, Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro e Havayanas Usadas.

No repertório, Maguá conduz uma viagem por canções populares do Brasil. Inicialmente, o samba rock ganha destaque, com nomes dos anos 1970, como Jorge Ben Jor e Tim Maia. A partir de Caetano Veloso, a seleção avança pelos ritmos da Bahia e inclui canções do axé.

De Belo Horizonte, Maguá resgata sucessos das bandas Skank e Jota Quest, que conduzem o público até o pop rock de Lulu Santos. Em seguida, vêm canções do funk de Claudinho e Buchecha – que gravaram o sucesso de Lulu, “Tempos modernos”, em 1996.

Por fim, o cantor pega o cavaquinho e se dedica ao samba. Ao lado de Gustavo Maguá no palco estarão Guto Padovani (bateria), Augusto Cordeiro (guitarra), Pedro Gomes (contrabaixo) e Robson Batata (percussão).

“Por passar pelos ritmos de vários lugares do Brasil, o baile é eclético e dinâmico. O repertório se torna um baile de brasilidade dançante e animado. Além disso, as músicas são conhecidas e vão cativar pessoas tanto de 20 quanto de 60 anos. São músicas que as pessoas escutaram na época e que, agora que o Brasil está sendo revisitado, estão sendo ouvidas pelo público mais novo”, afirma Gustavo Maguá.

Cover e tributo

Além do cantor, o Festival de Inverno também conta com apresentações da banda Saideira, cover do Skank, às 13h30; da banda Aeroplane, que faz tributo ao Red Hot Chili Peppers, às 16h30; e do Duo Acústico Navaranda, às 18h30, com sucessos da música internacional.

No cardápio do evento, estão incluídas massas, queijos, frios, cervejas e uma carta de vinhos completa. O renomado restaurante Ô Chefe é o destaque da gastronomia deste ano. Os pratos da casa, criada pelo chef Ronaldo Avelar, têm foco na carne à parrilla, com destaque para a picanha servida com queijo raclette.

“FESTIVAL DE INVERNO NO PARQUE DAS MANGABEIRAS”

Neste sábado (14/6), das 12h às 20h, no Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras). Ingressos: a partir de R$ 35, à venda na plataforma Sympla.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> SLAM AVOA, AMOR

Neste sábado (14/6), às 18h, a Coletiva Avoante realiza nova edição do Slam Avoa, Amor. A competição de poesia será no Aglomerado da Serra, no Centro Cultural Vila Fátima (Rua São Miguel Arcanjo, 215, Nossa Senhora de Fátima). As inscrições para a disputa serão abertas no local e podem participar apenas poetas com textos autorais, de até três minutos, declamados sem acompanhamento musical e cênico. Os convidados da vez são o multiartista Marquim D’Morais e a Batalha da P7, equipe de batalha de rimas. Entrada gratuita.



>>> ARRAIÁ MINI BALL

Unindo as festas juninas com a cultura ballroom, o Arraiá Mini Ball será realizado nesta sexta (13/6), das 18h às 23h, no Centro Cultural Lá da Favelinha (Rua Dr. Argemiro Rezende Costa, 191, São Lucas). O evento inclui passinhos, vogue, apresentações dos DJs Lailão Uai, Brazillian e Calleb 007, além de competição no formato de ball. As categorias disputadas serão a “Vogue OTA - Rodeio”, a “Passinho vs Batekoo – Formação de Quadrilha” e a “Tag Team Runway – Passeio na Cidade/Passeio no Serrão” – esta última em duplas. Entrada franca.

>>> SAMBINHA JUNINO

O Sambinha Junino, que completou 13 anos em fevereiro, realiza uma nova edição neste sábado (14/6), às 16h, no Mercado de Origem (R. Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água). O evento reúne clássicos brasileiros do samba e do pagode, com comidas típicas e decoração temática. A banda Mais Amor, o DJ Afonso Parreiras e os cantores Yuri Vieira e Índio são as atrações deste ano. Ingressos: R$ 30 (com entrada até às 18h), R$ 50 (sem horário) e R$ 200 (revertido em consumação)



