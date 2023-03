Skank: Veja como foi o último show da carreira da banda, no Mineirão

Samuel Rosa se emocionou e falou sobre envelhecimento na abertura do show (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Foi às 19h33 que Samuel Rosa, Lelo Zanetti, Henrique Portugal e Haroldo Ferretti subiram ao palco para tocar juntos pela última vez, neste domingo (26/3).



Na pista montada no gramado do Mineirão e nas cadeiras das arquibancadas, cerca de 50 mil pessoas gritavam como se estivessem comemorando um gol, quando o quarteto apareceu.







A banda emendou com "É uma partida de futebol", "Esmola" e "Pacato cidadão", fiel ao anúncio de que tocaria na despedida seus grandes sucessos, selecionando as músicas que o público gosta de cantar junto.



Antes de tocar a quinta música, "Uma canção é para isso", o vocalista Samuel Rosa se dirigiu ao público, com um discurso emocionado. "Vou usar a palavra envelhecer porque ela é muito digna. Nós envelhecemos e estamos emocionados por termos feito diferença para a vida de tantos de vocês", disse.



Ele citou que, em 1991, quando a banda foi criada, a expectativa do quartero era que o grupo duraria, no máximo, três anos.



Samuel anunciou também que o último show da banda vai dar origem a um DVD e elogiou a participação do público. "Tem sido muito legal ao longo da turnê. Hoje estamos gravando um DVD que será um documento final. Final não, eu diria definitivo. A participação de vocês está incrivel. Tenho certeza que as estruturas do Mineirão vão ficar abaladas", disse.



Clara e Fernanda Bonaparte, no show do Skank (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Entre o público na pista, fãs de longa data da banda."Minha mãe me criou ouvindo Skank. Desde quando eu era pequena, ela fazia as coisas de casa escutando Skank, o que me fez desenvolver grande apreço", disse Clara Bonaparte, de 23 anos.





"A gente ficou bem ansiosa, porque eu comprei o ingresso em dezembro de 2022 e aí a gente está desde dezembro esperando o show de hoje. E ele representa uma união entre mãe e filha. Porque a música nos une"

, afirma.





"Eu sou apaixonada pelo Skank tem 30 anos. Eu conheci o Skank em casa de show na Savassi e lá eu conheci o meu marido, era um lugar pequenininho, em frente ao antigo Colégio Roma", conta a mãe de Clara, Fernanda Bonaparte, de 49 anos.





Formado em 1991 e tendo lançado seu álbum de estreia homônimo dois anos depois, o Skank foi um dos responsáveis, juntamente com Jota Quest e Pato Fu, pela contribuição mineira na renovação do cenário pop rock brasileiro a partir daquela década. O chamado BRock dos anos 1980 tinha uma estética muito particular e, até certo ponto, fechada.







O Mineirão foi o palco do último show da carreira do Skank (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)





Skank, em Minas Gerais; Chico Science e Nação Zumbi, em Pernambuco; Planet Hemp, no Rio de Janeiro; e Raimundos, no Distrito Federal, entre outros grupos país afora, foram os responsáveis por uma abertura de sonoridade no mainstream, com a incorporação de diversos elementos estilísticos até então alijados.

O grupo formado por Samuel Rosa (guitarra e vocal), Henrique Portugal (teclados), Lelo Zaneti (baixo) e Haroldo Ferretti (bateria) cuidou, ainda, de recolocar o estado no radar do mercado da música em âmbito nacional – um lugar que havia sido perdido com o declínio da cena heavy metal, que, a partir de meados da década de 1980, havia projetado o Sepultura para o mundo.









Samuel Rosa elogiou o comportamento do público: "Vocês estão sendo incríveis" (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Com forte influência da música jamaicana em seu primeiro disco, o Skank ganhou reconhecimento para além das fronteiras do estado com músicas como “In(Dig)Nação”, “Macaco prego” e “Homem que sabia demais”. O segundo álbum, “Calango” (1994), emplacou hits ainda mais retumbantes, como “Pacato cidadão”, “Jackie Tequila”, “Te ver” e “Amolação”.





Com o terceiro lançamento, “O samba Poconé” (1996), veio a consagração definitiva – internacional, inclusive. O álbum mantém o título de recordista de vendas do Skank, com 1,8 milhão de cópias comercializadas. O single “Garota nacional” fez um sucesso estrondoso no Brasil e liderou a parada espanhola (em sua versão original, em português) por três meses.





A bordo de “O samba Poconé”, o grupo, que havia feito sua estreia oficial nos palcos em5 de junho de 1991, no Aeroanta, em São Paulo, foi levado a se apresentar na França, Estados Unidos, Chile, Argentina, Suíça, Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, em shows próprios ou em festivais ao lado de bandas como Echo & The Bunnymen, Black Sabbath e Rage Against The Machine.





Depois de “O samba Poconé”, seguiram-se diversos outros títulos de sucesso, como “Siderado” (1998), “Maquinarama” (2000), “Cosmotron” (2003), “Estandarte” (2008) e “Velocia” (2014), entre outros – um percurso de constante renovação estética: aos ingredientes originais, foram se somando vários outros elementos e sonoridades, do rock psicodélico às baladas acústicas.