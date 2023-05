Horóscopo do dia (22/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

677

Comunicação, coragem e interiorização

O sextil entre Sol em Gêmeos e Marte em Leão traz para o dia de hoje grande firmeza e consciência de comunicação e espaço pessoal. Também há um forte senso de aventura, viagem, coragem e assumir riscos. A Lua entra em Câncer, potencializando nosso lado mais afetivo e acolhedor, além de um senso de interiorização.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, recebe aspecto harmônico do Sol. Você está hoje bem mais corajoso, criativo e ciente de todo seu poder a capacidade. Há um brilho no setor comunicativo aliado à sua expressão mais autentica. A posição lunar lhe conecta com sua sensibilidade e lhe facilita se nutrir daquilo que é mais importante e lhe traz senso de segurança emocional.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Hoje há um forte senso de propósito emocional alinhado à consciência de seus valores. Está enxergando que tem de se diferenciar de questões do passado, familiares e/ou emocionais, valorizando a si mesmo de forma consciente. A posição lunar lhe traz maior capacidade de racionalizar e flexibilizar sua emoções e apegos, deixando ir o que for necessário.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo e de sua individualidade. Isso hoje se alinha com um forte senso de propósito e centramento na comunicação. Está defendendo e comunicando exatamente quem você é e o que acredita. A posição lunar lhe traz senso de segurança em seus valores e no que lhe pertence.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você passa agora por uma limpeza emocional e subconsciente que lhe permite se libertar de padrões antigos e estagnados. Há uma conexão forte com seus valores e ação na vida material facilitando o processo. A Lua, sua regente, entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo à tona sua natural sensibilidade e capacidade de acolher e amar.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Sol, seu regente, lhe traz amplas capacidades comunicativas para com os semelhantes agora. Todavia, o aspecto com Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais individual e aguerrido nessa comunicação. Autenticidade nas relações em alta. A posição lunar lhe pede que recarregue suas baterias se dando também tempo de descanso e meditação.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este período lhe traz grande consciência e clareza de seu papel na comunicação, em especial no trabalho, carreira, autoridade e compromissos. Mas também há uma forte conexão com sua sensibilidade, instinto e questões subconscientes que pedem expressão na sua atuação no mundo. A posição lunar lhe faz mais receptivo e acolhedor nas relações humanas.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Você está bem mais conectado agora com seus planos futuros, fé e possibilidades expansivas. Isso hoje recebe o auxílio de um senso forte de ação comunitária ou de auxiliar e ser auxiliado por amigos, grupos e no coletivo. Força de realização conjunta em alta. A posição lunar lhe faz mais receptivo aos seus compromissos e obrigações a serem cumpridas com amor.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, recebe aspecto harmônico do Sol. Este é um momento propício para abrir portas no mundo, avançar na carreira e usar toda sua força para vencer. O aspecto auxiliar do Sol facilita resgatar esta força a partir da cura e integração de emoções profundas. A posição lunar lhe aumenta a segurança na fé, expansão e benevolência da vida.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este período lhe traz grande consciência e clareza quanto ao outro e as relações. Hoje em específico isso é auxiliado por um forte senso de aventura, expansão e ímpeto. Se permita o crescimento em conjunto ao outro, mirando novas possibilidades e rumos. A posição lunar lhe faz um tanto mais receptivo e aberto a aprofundar emocionalmente.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Você passa agora por um período em que deve encarar com coragem e boa vontade suas questões emocionais e a transformação. Há uma facilitação através da consciência crítica e pragmática, assim como a possibilidade de canalizar tais emoções de maneiras práticas e realistas. A posição lunar lhe coloca mais aberto e receptivo aos outros.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua expressão criativa e comunicativa está em alta neste período. Isso vem facilitado por uma capacidade de se relacionar de forma autentica, sem máscaras e com assertividade. Clareza para resolver pendências nas relações, mas evite exageros e excessos. A posição lunar lhe traz maior senso de pragmatismo e realismo para se lidar com as emoções.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A consciência de suas emoções, vida pessoal, familiar e/ou passada está aflorada. Todavia há uma forte força facilitando o ancoramento no mundo material e na realidade. Busque agir de forma crítica, objetiva e realista ao processar suas emoções. A posição lunar lhe pede que tenha mais consciência de suas emoções e as utilize para ser criativo e produtivo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com