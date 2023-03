Skank: especial no Altas Horas rende elogios e memes nas redes sociais

Vários artistas participaram da homenagem ao Skank no Altas Horas (foto: TV Globo/Divulgação)

O apresentador Serginho Groisman reuniu vários artistas no Altas Horas deste sábado (25/03) para a despedida do Skank. Essa foi a última aparição na TV da banda, que, depois de 28 anos, decidiu se desfazer. O plano é abrir caminho para projetos individuais. O apresentador Serginho Groisman reuniu vários artistas no Altas Horas deste sábado (25/03) para a despedida do Skank. Essa foi a última aparição na TV da banda, que, depois de 28 anos, decidiu se desfazer. O plano é abrir caminho para projetos individuais.

Participaram das homenagens nomes da música como a dupla Anavitória, João Gomes, Paula Fernandes e Zélia Duncan, além da atriz Letícia Sabatella.





O quarteto do Skank encerra sua trajetória neste domingo (26/03), com um megashow no Mineirão, o último da “Turnê de despedida”. “A turnê tem servido para a gente sentir o tanto que a nossa música e tudo o que a gente fez têm de significado na vida das pessoas. Isso nos dá a sensação de dever cumprido”, diz o tecladista Henrique Portugal.





O programa Altas Horas especial de despedida do Skank movimentou as redes sociais. Os fãs aproveitaram o momento para reforçar o coro das homenagens com a hashtag #skanknoaltashoras. Confira: