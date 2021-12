Em série alemã, irmão de vítima desvenda mistério que polícia não resolveu

"O desaparecimento de Birgit Meier" mostra a batalha de detetive aposentado para esclarecer o sumiço da irmã (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

Vinte e sete anos traduzidos em suspeitas por vezes infundadas, muita incompetência e um tanto de desinteresse. Durante quase três décadas, o sumiço de uma mulher alemã ficou sem respostas.









Minissérie documental em quatro episódios, “O desaparecimento de Birgit Meier”, recém-chegada ao catálogo da Netflix, acompanha, no primeiro plano, os tortuosos caminhos que levaram seu irmão, o detetive aposentado Wolfgang Sielaff, a finalmente encontrar as respostas que a polícia não conseguiu dar na época do crime.





Em agosto de 1989, Birgit Meier, mulher de 41 anos, desaparece de sua casa em Lüneburg, cidade próxima a Hamburgo, no Norte da Alemanha. Naquela noite, ela recebeu a visita do marido, Harald Meier, um próspero empresário local. Os dois, que tinham uma filha adolescente, estavam em processo de divórcio. Birgit na época bebia muito e aparentava bastante fragilidade.





Sem encontrar vestígios, a polícia, no momento inicial, alegou fuga ou suicídio. Houve também suspeita em cima de Harald, já que ele perderia muito com o divórcio. Então na ativa, só que em Hamburgo, o irmão da vítima permaneceu a distância, pois não poderia se envolver em uma investigação fora de sua área de atuação. Mas a ausência de respostas o levou a uma crescente frustração e, muitos anos mais tarde, já aposentado, Wolfgang Sielaff empreende sua própria investigação independente.





A série acompanha a jornada do policial veterano com um ar de Sherlock Holmes. O crime foi resolvido somente em 2017. O caminho que Sielaff e sua equipe – que incluiu advogado, perito forense, psicóloga criminal, detetive, todos maduros e com muitos anos de serviços prestados à polícia – trilharam é o cerne da produção.





É uma série bastante cerebral, com muitos depoimentos e detalhes que mostram cada passo desta equipe que agiu, em determinadas ocasiões, à revelia da própria polícia. Por vezes lenta, vai exigir atenção dos espectadores que gostam de respostas prontas e cenas de forte impacto. A resposta para o que houve com Birgit acompanha também várias perguntas sobre outros crimes – e isso só o futuro poderá (ou não) responder.





“O DESAPARECIMENTO DE BIRGIT MEIER”

• Minissérie documental em quatro episódios, disponível na Netflix