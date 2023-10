677

Flávio Venturini mostra, no Palácio das Artes, repertório da nova fase de sua carreira Anchell Fotografia/divulgação 'Sempre quis fazer algo mais erudito, ligado ao instrumental e ao progressivo. São estilos de música que também componho, não sou só um compositor de canções' Flávio Venturini, cantor e compositor





Recentemente, o cantor e compositor Flávio Venturini decidiu empresariar a própria carreira. Percebeu que sabe melhor do que ninguém como realizar seu trabalho, embora não abra mão do apoio de amigos e produtores.





Nesta sexta-feira (6/10), Flávio sobe ao palco do Palácio das Artes para apresentar pela primeira vez “Coração a dentro”, show totalmente planejado e dirigido por ele. O repertório, cheio de inéditas, será interpretado pelo autor junto de quatro convidados.

O show vai marcar o lançamento do segundo volume da trilogia “Paisagens sonoras”, projeto considerado por Flávio o mais espiritual de sua carreira. O disco ainda não tem previsão de lançamento, mas deve sair em 2024.





“Depois que comecei a gerenciar a minha carreira, passei a trabalhar mais e acaba sobrando pouco tempo para criar. Por isso, os discos demoram um pouco mais para sair. Estou fazendo muitos shows”, explica o músico.





A trilogia é vontade antiga. “Sempre quis fazer algo mais erudito, ligado ao instrumental e ao progressivo. São estilos de música que também componho, não sou só um compositor de canções”, diz Flávio.

Marca autoral

Outro desejo concretizado é o projeto fonográfico. “Consegui tirar isso do papel durante a pandemia. Dentro de casa, parado, tive tempo de começar a bolar essas ideias.”





O show desta noite terá projeções criadas para cada música. Tudo será gravado ao vivo. Também subirão ao palco Beto Guedes, Wilson Sideral, Milton Guedes e Trio Amadeus. No repertório, não vão faltar os sucessos “Todo azul do mar”, “Clube da Esquina 2” e “Noite com sol”. Beto Guedes canta “Um violeiro”; Sideral interpreta “Figura rara”.

O destaque da noite será o set com cinco temas instrumentais apresentados por Flávio ao lado do Trio Amadeus, grupo de Belo Horizonte conhecido por releituras em versão erudita de músicas famosas. O compositor promete revelar nova faceta de seu trabalho com três inéditas que farão parte do terceiro volume de “Paisagens sonoras”.

"É uma parte espiritual e instrumental, com influência da world music. Misturamos vários estilos do erudito e da música instrumental. Esses estilos estão presentes na minha carreira desde o primeiro trabalho”, afirma o cantor, compositor, instrumentista e ex-integrante da banda 14 Bis. Flávio Venturini se diz “ecumênico” e revela ter forte ligação com a espiritualidade desde a infância.





Em 2024, ele comemora 75 anos de idade e meio século de carreira. O presente vai para os fãs, pois o empresário Flávio Venturini já planeja eventos para celebrar a data.

“CORAÇÃO A DENTRO”

Show de Flávio Venturini. Convidados: Beto Guedes, Wilson Sideral, Milton Guedes e Trio Amadeus. Nesta sexta-feira (6/10), às 21h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Plateia 1: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia). Plateia 2: R$ 176 (inteira) e R$ 88 (meia). Plateia superior: R$ 154 (inteira) e R$ 77 (meia). À venda na bilheteria e na plataforma Eventim.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria