Horóscopo do dia (27/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Repensando valores

Mercúrio e Vênus retrógrada se encontram conjuntos no signo de Leão. O dia de hoje nos traz capacidade de entender e raciocinar melhor sobre as questões de valores e relacionamentos. Bom momento para se repensar as parcerias, ponderar sobre as possibilidades de parcerias, assim como integrar mais nosso senso de valor próprio. Não é o momento mais adequado para discussões ou resoluções definitivas, mas de processar estes temas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe pede um refletir e ponderar sobre a forma como se expressa criativamente, seu espaço pessoal, hobbies, romances, aventuras, filhos e sobre a forma como tem se valorizado. Busque ser honesto para consigo e busque aquilo que lhe faz se sentir verdadeiramente valorizado, belo, expressivo e amado. Reavalie sua relação com suas criações e busque o que for essencial.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, está retrógrada e se encontra com Mercúrio. Você é chamado agora a reavaliar valores ligados ao familiar, passado e vida pessoal. Pode enxergar agora padrões antigos que já não condizem com quem você está se tornando e deve refletir sobre o que leva para a vida pessoal. Reavaliação do lar, moradia e de tudo o que lhe traga senso de segurança.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Vênus retrógrada. Este é o momento propício para reavaliar o valor daquilo que se comunica. Também o tom e a forma de abordar as pessoas. Busque ser fiel aos seus valores, mas ponderando e refletindo muito antes de falar. Pode ter de reavaliar questões ligadas ao amor, mas reflita antes de tomar decisões definitivas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um período em que deve fazer importantes reavaliações em sua vida, em especial no quesito financeiro. Busque reavaliar seus desejos e impulsos de comprar. Se pergunte se algo é necessário ou apenas um desejo passageiro. Também deve ponderar para resgatar um senso de valor próprio e autoamor. Busque equilíbrio na alimentação e uso dos recursos agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O encontro de Mercúrio e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) está lhe pedindo um resgate de um senso de amor próprio e valorização de si mesmo. Busque refletir e ponderar bem quais são seus reais valores na vida. Terá necessidade de expressar mais afetividade, mas busque isso primeiro dentro de si mesmo antes de buscar do lado de fora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Vênus retrógrada. Este é um período de grandes reavaliações e mudanças para você. Está reciclando o uso dos valores, finanças, relações, mente e ideias e agora isso se faz mais intenso. Deve reavaliar quais são os verdadeiros valores nos quais deve se pautar. Busque meditar e deixar fluir para receber boas intuições.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, está retrógrada e se encontra com Mercúrio. Você passa por um período de reavaliação das amizades, participação em grupos, vida online e coletiva. Deve resgatar um senso de valor próprio e autenticidade nestes contextos, mas também evitar excessos. Muita atenção e cuidado com postagens de tópicos sensíveis e tudo que for divulgar. Busque o que for real e essencial nestes contextos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe traz reavaliação de seu valor profissional e como agregá-lo de melhores formas na comunicação e divulgação. Você tem muito a oferecer, mas talvez deva reavaliar se está realmente expressando algo valoroso. Relação com figuras de autoridade também deve ser ponderada, em especial quando haja divergência de valores. Reconexão com suas ambições e desejos profissionais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe traz uma reavaliação de objetivos futuros e de tudo que você valoriza em termos de fé, futuro, crenças e posicionamentos. Use deste período para reavaliar aonde quer chegar, quais os seus maiores desejos e seja flexível. Algumas crenças podem já não condizer com seus valores e você precisa de reflexão. Também a impulsividade no amor lhe pede reflexão e racionalidade, além de fidelidade ao essencial.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você passa agora por uma reavaliação do uso da energia sexual e/ou afetiva, além da forma como partilha. Busque ponderar e racionalizar para entender quais padrões devem ser transformados. As relações e parcerias no geral devem ser enxergadas com mais profundidade emocional. Busque fidelidade a si mesmo para entender a forma mais saudável de partilhar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um período que traz muitas reavaliações ligadas ao amor, casamento, parcerias e vida social. Deve repensar em como ser mais autêntico e honesto nestes contextos, mas evitando brigas desnecessárias. Questões judiciais também pedem ponderação e estratégia antes de decisões precipitadas. Reavalie se está valorizando e senso valorizado pelo outro de verdade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você passa agora por uma reavaliação do valor de seu trabalho, rotinas e saúde. Busque resgatar o que for essencial a partir de um senso de valorização do mundo material e suas possibilidades. A relação com colegas de trabalho e prestadores de serviço também pede muito cuidado e ponderação. Resgate daquilo quer tem real valor nos seus esforços diários.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta