Galãs da TV e do cinema, Selton Mello e Wagner Moura foram elogiados nas redes sociais

O sábado de curtição dos atores Wagner Moura, Lázaro Ramos, Selton Mello, Humberto Carrão e Vladimir Brichta rendeu discussões nas redes sociais nesta segunda-feira (2/10). O grupo publicou fotos nas redes sociais, que logo ganharam milhares de comentários que ressaltam a beleza dos astros. “Definição de tanto faz”, disse um perfil. De todos os galãs presentes, Wagner foi o que mais ganhou elogios na internet.

Uma mulher compartilhou uma das fotos do intérprete de Capitão Nascimento e de Selton, dizendo que ficaria com eles, se tivesse oportunidade. “Não vou falar nada porque eu sou casada, mas saibam que eu queria falar e quem for solteira pode falar”, escreveu, em tom de piada. Nisso, um homem se manifestou contrário ao post da jovem. “Imagina tu abrir teu twitter num fim de domingo e tua namorada tuitou isso. Depressão severa”, publicou.

A postagem do rapaz viralizou e levantou um debate: afinal, o crush em uma mega celebridade como o Wagner Moura é motivo ou não para sentir ciúmes? Para alguns perfis, o comentário da mulher não passa de um elogio à beleza do ator. “Até eu acho esses malucos gostosos, por que minha namorada não poderia? Inclusive, a gente comenta às vezes sobre famosos gostosos e bonitos”, defendeu outro rapaz.

Imagina tu abrir teu twitter num fim de domingo e tua namorada tuitou isso



Além disso, alguns perfis apontam que dizer que os astros são bonitos é um comentário normal, e que todo mundo deveria fazer. “É o Selton Mello e o Wagner Moura, irmão. É só assinar embaixo do tuíte dela”, respondeu outro. “O rapaz aí todo se doendo porque a mina dele acha o Selton Mello e o Wagner Moura bonitos, sendo que É CONSENSO, certo? Certo”, brincou outro perfil.

Outro argumento utilizado é que, apesar de estar em um relacionamento, as pessoas podem continuar se interessando por outras pessoas. “Qual o problema, mano? Estar em um relacionamento fechado não anula desejo não”, argumentou uma mulher.



Para outros, sentir o incômodo diz mais sobre o parceiro do que sobre a mulher. “Eu não publicaria isso que a menina publicou, mas vocês que namoram tem a autoestima muito baixa. Já pensou ficar triste porque tua mina lá do interior do Piauí acha o Wagner Moura gostoso?”, questionou outro.

E sobrou até para a companheira de Moura, a fotógrafa Sandra Delgado. “A mulher do Wagner Moura deve ter uma terapia em dia de milhões, pois imagina viver em paz sabendo que o BRASIL INTEIRO furaria seu olho na PRIMEIRA OPORTUNIDADE”, brincou um perfil.

‘E se fosse o contrário?’

O dono do questionamento, revoltado com a defesa dos comentários, fez um novo post. “O tanto de comentário achando que isso é normal. Imagina algum homem comprometido pegar a foto da Nathalia Valente com a Mel Maia e colocar essa legenda. O Twitter vem abaixo”, defendeu.

Diversos homens começaram a agir a favor da postura do rapaz, dizendo que esse tipo de comentário serviria até como motivo para o fim do relacionamento. “Parada mais nojenta que eu acho é a galera que é casada e acha que fantasiar com famoso é normal porque ‘nunca vai acontecer’, eu terminava”, apontou um perfil.

Também foram feitos vários comentários misóginos. “Mulher não presta”, atacou outro. “Nem conheço a moça e fiquei com depressão pelo marido dela”, apontou outro homem.

Alguns perfis ainda disseram que o ‘crush’ em famosos não é nada comum. “Que triste esse povo achar que normalizar isso é querer culpar o outro pela insegurança que vai sentir. Se aparecer um cara igual a eles, ela daria fácil. Como que confia em alguém assim? Até entendo elogiar os outros e tals.. Mas cobiçar é foda”, defendeu uma mulher.

Encontro de astros

Os amigos compartilharam várias fotos do encontro do sábado (30/9) Reprodução / Instagram

O grupo de atores curtiu a noite no Rio de Janeiro e terminou o dia no centenário Armazém Senado, no centro da cidade, conhecido como Reduto do Samba. Os amigos soltaram a voz com clássicos, como ‘O que é, o que é?’, de Gonzaguinha, e ‘Isto aqui o que é’.

Os registros foram publicados por Selton Mello, Humberto Carrão e Lázaro Ramos. "Fotos mais ou menos de um encontro ótimo. Dou um doce para quem descobrir o elenco (risos)", escreveu o marido de Thaís Araújo.