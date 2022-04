Wagner Moura é jornalista problemático em série internacional de suspense

Elisabeth Moss e Wagner Moura se unem para descobrir a identidade de um misterioso assassino na série de suspense ''Iluminadas'' (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO)

Wagner Moura em sua primeira série desde que viveu Pablo Escobar em “Narcos”. “Iluminadas”, produção em oito episódios que estreia nesta sexta (29/4) no Apple TV+, tem esse e outros atrativos. Elisabeth Moss (“The handmaid 's tale”) é a protagonista e uma das produtoras-executivas – essa função, vale dizer, é dividida com ninguém menos do que Leonardo DiCaprio.