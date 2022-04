''Grace and Frankie'' termina como começou: surpreendentemente bem

Últimos episódios de ''Grace and Frankie'' estreiam hoje, com histórias que giram em torno da finitude da vida, mas sem perder o tom leve e engraçado que caracterizou a série (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

O streaming mudou definitivamente a forma de se assistir a séries. Mas, além da maratona – já que foi a Netflix que inaugurou o modelo de entregar de uma vez todos os episódios de uma temporada –, as plataformas também produzem séries de uma maneira diferente da TV convencional. As bem-sucedidas, habitualmente, têm entre três ou quatro temporadas. O streaming mudou definitivamente a forma de se assistir a séries. Mas, além da maratona – já que foi a Netflix que inaugurou o modelo de entregar de uma vez todos os episódios de uma temporada –, as plataformas também produzem séries de uma maneira diferente da TV convencional. As bem-sucedidas, habitualmente, têm entre três ou quatro temporadas.









O programa criado por Marta Kauffman – que é apenas uma das criadoras de “Friends” – é a série mais longeva da plataforma – foram 94 episódios, desde 2015. Além disso, conta com um elenco estelar. Jane Fonda, Lily Tomlin, Martin Sheen e Sam Waterston chegam ao final da série com mais de 80.

ELENCO





Como se trata dos últimos episódios, a ideia de finitude é o que move a trama. Envelhecimento e morte estão no pano de fundo de todos os capítulos. Robert (Sheen) começa a perder a memória, o que causa dor e desconforto no marido Sol (Waterston).





Já Frankie (Tomlin) é avisada por sua cartomante de que vai morrer em três meses. Para ela, isso não representa problema algum. A melhor amiga, Grace (Fonda), é quem começa a ter ataques de pânico toda vez que o assunto vem à tona.





Estamos falando de uma comédia, então tais fatos são apresentados de forma leve, longe do drama que poderiam representar. Os novos episódios começam justamente a partir dos quatro lançados em agosto de 2021.





Grace (Fonda) realmente caiu na real e viu que grande erro foi se casar novamente. O bilionário Nick (Peter Gallagher), preso por falcatruas, consegue cumprir a pena em casa, para desespero dela.

EMPRESÁRIAS Com um novo morador com tornozeleira eletrônica, Grace e Frankie têm que se dividir com a presença de Nick e a carreira como empresárias, pois ainda tentam de diferentes maneiras viabilizar a produção do vaso sanitário para idosos, o Rise Up.





Já Robert e Sol sofrem um assalto, o que os deixa muito inseguros. Com o marido ainda sonhando com o estrelato, Sol tenta ajudá-lo como pode a decorar suas falas, já que a perda de memória está aumentando.





Há uma viagem para o México para compra de medicamento para idosos que se transforma quase em tráfico de drogas; uma tentativa de colaborar com o FBI; uma ida ao cassino. As aventuras vão se sucedendo com o quarteto principal.





Os coadjuvantes têm suas próprias histórias. A melhor delas é com Brianna (June Diane Raphael), a filha malvada de Grace e Robert, que finalmente vai cair do pedestal – na carreira e no amor.





“Grace and Frankie” nasceu de um mote improvável. Duas mulheres que não se suportavam tornam-se melhores amigas depois que os respectivos maridos, advogados e sócios há décadas, se revelam apaixonados e as abandonam para se casar. Ainda que seja Jane Fonda a estrela da produção, a série sempre delegou as risadas à imprevisível personagem de Lily Tomlin.





A série conseguiu, ao longo de quase 100 episódios, arrancar gargalhadas tratando de família, amizade, amor, trabalho e, principalmente, de uma vida pulsante na maturidade. Os novos episódios não perdem a veia, mas trazem um final mais comedido na graça, com uma história que fica entre o realismo e a fantasia.





A participação de Dolly Parton no derradeiro capítulo acaba sendo uma homenagem à história dela, de Fonda e Tomlin – as três estiveram juntas e se tornaram amigas em 1980, com o clássico “Como eliminar seu chefe”.





“GRACE AND FRANKIE”

• A segunda parte da temporada final, com 12 episódios, estreia nesta sexta (29/4), na Netflix

Mais: ao longo dos sete anos, a produção não passou por nenhuma mudança do elenco fixo – os dois pares de filhos dos casais principais têm suas próprias histórias e conseguem brilhar em meio aos veteranos do primeiro time. Dessa maneira, a dinâmica inicial se mantém.