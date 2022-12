Temporada musical de Natal começa hoje e retoma concertos presenciais

Corais formados por voluntários voltam ao palco até o fim do mês, mas alguns deles sem a formação completa, por causa da pandemia (foto: Clarissa Barcante/divulgação )





Em dezembro, quando as tradições natalinas dominam espaços públicos e privados, as apresentações de canto coral proliferam em praças, teatros e igrejas de Belo Horizonte. As cantatas de Natal, que de maneira geral contam a história do nascimento do menino Jesus, reúnem dezenas, por vezes centenas de vozes.





Interrompido desde 2019, o encontro terá no repertório 13 peças, como “Gloria”, de Vivaldi, “Noite feliz”, de Franz Gruber, “Halellujah”, de Haendel, e “Oh happy day”, de Edwin Hawkins.





Cada música será regida por um maestro. Acompanhando as vozes haverá a participação da Orquestra Opus, do cravista Antônio Carlos de Magalhães, da soprano Emanuelle Cardoso, do tenor Júlio Mendonça e do baixo Robson Lopes.

Cantata da Assembleia Legislativa de Minas Gerais terá vários maestros regendo 13 peças natalinas (foto: Flávia Bernardo/divulgação )

Centenas de vozes

Fundador do Coral da Aslemg (Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais), o regente Guilherme Bragança comenta que as edições da Cantata costumam reunir cerca de 300 vozes.





“Este ano, talvez seja um pouco menos, pois todos os corais retornaram às atividades depois da pandemia com alguma defasagem de cantores”, explica. O próprio Coral da Aslemg conta atualmente somente com vozes femininas.





Em junho, Bragança se reuniu com os regentes dos demais corais para a definição do repertório. Cada um deles começou a ensaiar por conta própria e, no início de outubro, todos os grupos passaram a se encontrar duas vezes por semana para ensaios em conjunto.





Árvore de Natal

A apresentação da Cantata marca também a abertura para visitação da árvore de Natal da Assembleia Legislativa. Pelo sexto ano ela é produzida com material reciclado a partir do trabalho realizado pelo artista plástico Léo Piló e pela Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte (Asmare).





Com a inauguração das luzes de Natal da Praça da Liberdade na próxima segunda-feira (5/12), várias instituições que integram o Circuito Cultural daquela região vão promover apresentações natalinas. Muitos corais vão se apresentar nos centros culturais ao longo deste mês de dezembro.

André Brant vai reger a Sinfônica no concerto da semana que vem, no Palácio das Artes, com os coraisl Lírico e Infantojuvenil de Minas (foto: Paulo Lacerda/divulgação )





Na próxima semana, outro evento obrigatório no calendário de Belo Horizonte vai reunir dois corais e uma orquestra. Em 6 e 7 de dezembro, o foyer do Palácio das Artes receberá mais uma edição do projeto Concertos Natalinos.





As duas apresentações vão contar com três corpos estáveis da Fundação Clóvis Salgado: a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, o Coral Lírico e o Coral Infantojuvenil. Nesta edição, os convidados serão o pianista e arranjador Fred Natalino e o grupo BeHoppers.





O repertório traz músicas muito conhecidas do repertório de concerto, como os trechos “Dança da fada açucarada” e a “Valsa” do balé “Quebra-nozes”, de Tchaikovsky, e “Aleluia” e “For unto us a child is born”, do oratório

“O Messias”, de Haendel.





“Como elas são bem extensas, escolhemos trechos curtos, que são famosos”, comenta André Brant, regente assistente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. No concerto, ele terá a seu lado Lara Tanaka, regente associada ao Coral Lírico.





Fred Natalino, destaca Brant, criou arranjos para temas tradicionais desta ocasião. “A abertura do concerto traz alguns desses arranjos, colocados dentro de uma só obra de forma interessante pelo Fred.” Outros clássicos de Natal foram reunidos pelo pianista em medley, que terá a participação do Coral Infantojuvenil.

Jazz e BeHoppers



O pianista Fred Natalino é também o autor das músicas “Mr. Santa” e “Swinging with the saints”, com sotaque mais jazzístico, que serão executadas com a participação do grupo de dança BeHoppers, em referência ao cenário do swing do Harlem de 100 anos atrás.





As duas apresentações encerram a temporada 2022 de concertos da Sinfônica. Mas a orquestra e Coral Lírico ainda têm duas datas este ano, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Nos próximos dias 21 e 22, apresentam “Viramundo – Uma ópera contemporânea”, espetáculo baseado na obra de Fernando Sabino que estreou em 2021.





CANTATA DE NATAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Nesta quinta-feira (1/12), às 19h, no hall da Assembleia Legislativa, Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho. Entrada franca.





CONCERTOS NATALINOS

Nos dias 6 e 7 de dezembro, às 12h, no foyer do Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Entrada franca.





PROGRAME-SE

NESTA QUINTA (1/12)

» Cantata do Colégio Pio XII

Às 19h30, com apresentação de alunos e ex-alunos, na Rua Alvarenga Peixoto, 1.679, Santo Agostinho. Entrada franca. Retirada de ingressos em www.sympla.com.br





7 DE DEZEMBRO

» Encontro de corais

Às 19h30, no Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Entrada franca (com ingressos retirados na bilheteria mediante doação de 2 litros de leite) ou R$ 10

(via www.sympla.com.br).





8 DE DEZEMBRO

» Recital com Coral do Minas

Às 19h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia).

À venda na bilheteria e no www.eventim.com.br





10 DE DEZEMBRO

» Concerto com coral e orquestra

Às 19h, no Museu das Minas e do Metal – MM Gerdau, Praça da Liberdade, 680, Funcionários. Entrada franca.

» Cantata do Tribunal de Justiça

Às 19h30, com Orquestra Jovem e

Coral Infantojuvenil, na sede do Iepha, Praça da Liberdade, 470, Funcionários. Entrada franca.





16 DE DEZEMBRO

» Coral Black to Black

Às 18h30, na fachada do Cine Theatro Brasil Vallourec, Praça Sete. Entrada franca





18 DE DEZEMBRO

» Coral Lírico de Minas Gerais

Às 18h, seguido do Coral Mãos que Ajudam, às 19h, e do Coro do Garoto Cidadão da Fundação CSN, às 20h, na sede do Iepha, Praça da Liberdade, 470, Funcionários. Entrada franca.





19 DE DEZEMBRO

» Coral da Igreja Batista da Lagoinha

Às 19h30, na sede do Iepha, Praça da Liberdade, 470, Funcionários. Entrada franca.

» Orquestra 415 de Música Antiga

Às 20h, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, Praça da Liberdade, 21, Funcionários. Entrada franca. Haverá outra apresentação em 20/12, às 20h.





20 DE DEZEMBRO

» Coral Black to Black

Às 19h30, na sede do Iepha, Praça da Liberdade, 470, Funcionários. Entrada franca.





21 DE DEZEMBRO

» Coral Soul de Deus

Às 19h30, no na sede do Iepha,

Praça da Liberdade, 470, Funcionários. Entrada franca.

» Coral dos Desafinados

Às 20h, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, Praça da Liberdade, 21, Funcionários. Entrada franca. Haverá outra apresentação no dia 20/12, às 20h.





22 DE DEZEMBRO

» Coral da Primeira Igreja Batista

Às 19h30, na sede do Iepha, Praça da Liberdade, 470, Funcionários. Entrada franca.

» Coral Cidade dos Profetas

Às 19h30, no Palácio da Liberdade, Praça da Liberdade, Funcionários. Entrada franca.

























Nesta edição, participam, além do Coral da Aslemg, os corais Canarinhos de Itabirito, Ansef (Associação dos Servidores da Polícia Federal), BDMG, Campus em Canto (Núcleo de Música Coral da UFMG), Contas & Cantos, da Asscontas (Associação dos Servidores do Tribunal de Contas), Copasa, Amagis (Associação dos Magistrados Mineiros), Encanto das Gerais OAB/CAA, FioCantos de Minas (Instituto René Rachou – Fiocruz), Imprensa – ABT (Associação Beneficente Tipográfica), Ipsemg, Jovem Sesc, Luís de Camões (Comunidade Luso-Brasileira) e Vozes das Gerais INSS/Receita Federal.